Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1000223071 Name: scalper1 Currency: USD 2007 November 13, 12:17
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
54766002007.11.12 17:46balanceDeposit5 000.00
54766172007.11.12 17:47sell0.10gbpjpy225.570.00225.272007.11.12 17:50225.330.000.000.0021.94
54766252007.11.12 17:47sell0.20gbpjpy225.530.00225.232007.11.12 17:50225.330.000.000.0036.58
54766662007.11.12 17:49sell0.30gbpjpy225.420.00225.122007.11.12 17:50225.350.000.000.0019.20
54767302007.11.12 17:50sell0.10gbpjpy225.350.00225.052007.11.12 17:53225.250.000.000.009.15
54767352007.11.12 17:50sell0.20gbpjpy225.320.00225.022007.11.12 17:54225.250.000.000.0012.80
54767422007.11.12 17:50sell0.30gbpjpy225.320.00225.022007.11.12 17:54225.260.000.000.0016.46
54767482007.11.12 17:50sell0.40gbpjpy225.310.00225.012007.11.12 17:54225.260.000.000.0018.29
54767552007.11.12 17:51sell0.50gbpjpy225.390.00225.092007.11.12 17:54225.230.000.000.0073.15
54768052007.11.12 17:52sell0.60gbpjpy225.350.00225.052007.11.12 17:54225.260.000.000.0049.37
54769012007.11.12 17:54sell0.10gbpjpy225.110.00224.812007.11.12 23:41224.810.000.000.0027.41
54769082007.11.12 17:55sell0.20gbpjpy225.100.00224.802007.11.12 23:41224.800.000.000.0054.83
54769232007.11.12 17:55sell0.30gbpjpy225.140.00224.842007.11.12 23:41224.840.000.000.0082.22
54769302007.11.12 17:55sell0.40gbpjpy225.170.00224.872007.11.12 23:18224.870.000.000.00109.62
54769352007.11.12 17:55sell0.50gbpjpy225.150.00224.852007.11.12 23:40224.850.000.000.00137.04
54769472007.11.12 17:55sell0.60gbpjpy225.150.00224.852007.11.12 23:40224.850.000.000.00164.45
54770002007.11.12 17:57sell0.10gbpjpy225.320.00225.022007.11.12 18:04225.250.000.000.006.40
54773372007.11.12 18:05sell0.10gbpjpy225.220.00224.922007.11.12 23:17224.920.000.000.0027.40
54985732007.11.13 11:42sell0.10gbpjpy227.030.00226.732007.11.13 11:44226.940.000.000.008.19
  0.00 0.00 0.00 874.50
Closed P/L: 874.50
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 874.50 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 874.50 Equity: 5 874.50 Free Margin: 5 874.50
 
Details:
Graph
Gross Profit: 874.50 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 874.50
Profit Factor: Expected Payoff: 48.58  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 18 Short Positions (won %): 18 (100.00%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 18 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 164.45 loss trade: 0.00
Average profit trade: 48.58 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 18 (874.50) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 874.50 (18) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 18 consecutive losses: 0