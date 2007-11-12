Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 1000223071
|Name: scalper1
|Currency: USD
|2007 November 13, 12:17
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5476600
|2007.11.12 17:46
|balance
|Deposit
|5 000.00
|5476617
|2007.11.12 17:47
|sell
|0.10
|gbpjpy
|225.57
|0.00
|225.27
|2007.11.12 17:50
|225.33
|0.00
|0.00
|0.00
|21.94
|5476625
|2007.11.12 17:47
|sell
|0.20
|gbpjpy
|225.53
|0.00
|225.23
|2007.11.12 17:50
|225.33
|0.00
|0.00
|0.00
|36.58
|5476666
|2007.11.12 17:49
|sell
|0.30
|gbpjpy
|225.42
|0.00
|225.12
|2007.11.12 17:50
|225.35
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|5476730
|2007.11.12 17:50
|sell
|0.10
|gbpjpy
|225.35
|0.00
|225.05
|2007.11.12 17:53
|225.25
|0.00
|0.00
|0.00
|9.15
|5476735
|2007.11.12 17:50
|sell
|0.20
|gbpjpy
|225.32
|0.00
|225.02
|2007.11.12 17:54
|225.25
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|5476742
|2007.11.12 17:50
|sell
|0.30
|gbpjpy
|225.32
|0.00
|225.02
|2007.11.12 17:54
|225.26
|0.00
|0.00
|0.00
|16.46
|5476748
|2007.11.12 17:50
|sell
|0.40
|gbpjpy
|225.31
|0.00
|225.01
|2007.11.12 17:54
|225.26
|0.00
|0.00
|0.00
|18.29
|5476755
|2007.11.12 17:51
|sell
|0.50
|gbpjpy
|225.39
|0.00
|225.09
|2007.11.12 17:54
|225.23
|0.00
|0.00
|0.00
|73.15
|5476805
|2007.11.12 17:52
|sell
|0.60
|gbpjpy
|225.35
|0.00
|225.05
|2007.11.12 17:54
|225.26
|0.00
|0.00
|0.00
|49.37
|5476901
|2007.11.12 17:54
|sell
|0.10
|gbpjpy
|225.11
|0.00
|224.81
|2007.11.12 23:41
|224.81
|0.00
|0.00
|0.00
|27.41
|5476908
|2007.11.12 17:55
|sell
|0.20
|gbpjpy
|225.10
|0.00
|224.80
|2007.11.12 23:41
|224.80
|0.00
|0.00
|0.00
|54.83
|5476923
|2007.11.12 17:55
|sell
|0.30
|gbpjpy
|225.14
|0.00
|224.84
|2007.11.12 23:41
|224.84
|0.00
|0.00
|0.00
|82.22
|5476930
|2007.11.12 17:55
|sell
|0.40
|gbpjpy
|225.17
|0.00
|224.87
|2007.11.12 23:18
|224.87
|0.00
|0.00
|0.00
|109.62
|5476935
|2007.11.12 17:55
|sell
|0.50
|gbpjpy
|225.15
|0.00
|224.85
|2007.11.12 23:40
|224.85
|0.00
|0.00
|0.00
|137.04
|5476947
|2007.11.12 17:55
|sell
|0.60
|gbpjpy
|225.15
|0.00
|224.85
|2007.11.12 23:40
|224.85
|0.00
|0.00
|0.00
|164.45
|5477000
|2007.11.12 17:57
|sell
|0.10
|gbpjpy
|225.32
|0.00
|225.02
|2007.11.12 18:04
|225.25
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|5477337
|2007.11.12 18:05
|sell
|0.10
|gbpjpy
|225.22
|0.00
|224.92
|2007.11.12 23:17
|224.92
|0.00
|0.00
|0.00
|27.40
|5498573
|2007.11.13 11:42
|sell
|0.10
|gbpjpy
|227.03
|0.00
|226.73
|2007.11.13 11:44
|226.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.19
|
|0.00
|0.00
|0.00
|874.50
|Closed P/L:
|874.50
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|874.50
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 874.50
|Equity:
|5 874.50
|Free Margin:
|5 874.50
|
|Details:
|Gross Profit:
|874.50
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|874.50
|Profit Factor:
|
|Expected Payoff:
|48.58
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|
|Total Trades:
|18
|Short Positions (won %):
|18 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|18 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|164.45
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|48.58
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|18 (874.50)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|874.50 (18)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|18
|consecutive losses:
|0