Strategy Tester Report
Scalper_Champ
MetaQuotes-Demo (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2007.01.01 00:06 - 2007.11.09 22:59 (2007.01.01 - 2007.11.10)
|Model
|Open prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
|Parameters
|Lots=0.1; Jump_Pips=2; Slippage=2; StopLoss=100; TakeProfit=3; MinProfit=2; Protected_Stop=50; Protected_Profit=50; MaxTrades=3; MaxDrawdownPercent=10; MM="Money Management"; UseMM=true;
PercentMM=20; MagicNumber=20071031;
|Bars in test
|262295
|Ticks modelled
|483681
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|109170.74
|Gross profit
|118111.57
|Gross loss
|-8940.83
|Profit factor
|13.21
|Expected payoff
|176.94
|Absolute drawdown
|1238.00
|Maximal drawdown
|7666.10 (8.43%)
|Relative drawdown
|24.37% (3898.00)
|Total trades
|617
|Short positions (won %)
|482 (99.59%)
|Long positions (won %)
|135 (99.26%)
|Profit trades (% of total)
|614 (99.51%)
|Loss trades (% of total)
|3 (0.49%)
|Largest
|profit trade
|944.00
|loss trade
|-5593.28
|Average
|profit trade
|192.36
|loss trade
|-2980.28
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|366 (90956.96)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-5593.28)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|90956.96 (366)
|consecutive loss (count of losses)
|-5593.28 (1)
|Average
|consecutive wins
|154
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.02 00:26
|buy
|1
|2.00
|1.3211
|1.3111
|1.3214
|2
|2007.01.02 00:36
|t/p
|1
|2.00
|1.3214
|1.3111
|1.3214
|60.00
|10060.00
|3
|2007.01.02 01:19
|sell
|2
|2.00
|1.3217
|1.3317
|1.3214
|4
|2007.01.02 02:30
|buy
|3
|1.40
|1.3226
|1.3126
|1.3229
|5
|2007.01.02 02:31
|t/p
|3
|1.40
|1.3229
|1.3126
|1.3229
|42.00
|10102.00
|6
|2007.01.02 03:22
|buy
|4
|1.40
|1.3231
|1.3131
|1.3234
|7
|2007.01.02 03:23
|t/p
|4
|1.40
|1.3234
|1.3131
|1.3234
|42.00
|10144.00
|8
|2007.01.02 04:05
|buy
|5
|1.40
|1.3236
|1.3136
|1.3239
|9
|2007.01.02 04:10
|close
|5
|1.40
|1.3239
|1.3136
|1.3239
|42.00
|10186.00
|10
|2007.01.02 04:34
|sell
|6
|1.40
|1.3236
|1.3336
|1.3233
|11
|2007.01.02 04:41
|t/p
|6
|1.40
|1.3233
|1.3336
|1.3233
|42.00
|10228.00
|12
|2007.01.02 05:22
|sell
|7
|1.40
|1.3238
|1.3338
|1.3235
|13
|2007.01.02 05:23
|t/p
|7
|1.40
|1.3235
|1.3338
|1.3235
|42.00
|10270.00
|14
|2007.01.02 06:01
|sell
|8
|1.40
|1.3240
|1.3340
|1.3237
|15
|2007.01.02 06:03
|t/p
|8
|1.40
|1.3237
|1.3340
|1.3237
|42.00
|10312.00
|16
|2007.01.02 07:39
|buy
|9
|1.50
|1.3236
|1.3136
|1.3239
|17
|2007.01.02 07:42
|close
|9
|1.50
|1.3238
|1.3136
|1.3239
|30.00
|10342.00
|18
|2007.01.03 11:47
|buy
|10
|1.50
|1.3224
|1.3124
|1.3227
|19
|2007.01.03 11:48
|t/p
|10
|1.50
|1.3227
|1.3124
|1.3227
|45.00
|10387.00
|20
|2007.01.03 16:01
|t/p
|2
|2.00
|1.3214
|1.3317
|1.3214
|61.20
|10448.20
|21
|2007.01.03 23:07
|buy
|11
|2.10
|1.3166
|1.3066
|1.3169
|22
|2007.01.03 23:28
|close
|11
|2.10
|1.3169
|1.3066
|1.3169
|63.00
|10511.20
|23
|2007.01.04 00:02
|sell
|12
|2.10
|1.3168
|1.3268
|1.3165
|24
|2007.01.04 00:40
|buy
|13
|1.60
|1.3167
|1.3067
|1.3170
|25
|2007.01.04 00:42
|close
|13
|1.60
|1.3170
|1.3067
|1.3170
|48.00
|10559.20
|26
|2007.01.04 00:47
|close
|12
|2.10
|1.3164
|1.3268
|1.3165
|84.00
|10643.20
|27
|2007.01.04 02:35
|buy
|14
|2.10
|1.3168
|1.3068
|1.3171
|28
|2007.01.04 02:36
|t/p
|14
|2.10
|1.3171
|1.3068
|1.3171
|63.00
|10706.20
|29
|2007.01.04 03:54
|buy
|15
|2.10
|1.3167
|1.3067
|1.3170
|30
|2007.01.04 03:59
|t/p
|15
|2.10
|1.3170
|1.3067
|1.3170
|63.00
|10769.20
|31
|2007.01.04 05:12
|sell
|16
|2.20
|1.3176
|1.3276
|1.3173
|32
|2007.01.04 05:17
|t/p
|16
|2.20
|1.3173
|1.3276
|1.3173
|66.00
|10835.20
|33
|2007.01.04 07:16
|buy
|17
|2.20
|1.3161
|1.3061
|1.3164
|34
|2007.01.04 07:17
|t/p
|17
|2.20
|1.3164
|1.3061
|1.3164
|66.00
|10901.20
|35
|2007.01.04 13:21
|sell
|18
|2.20
|1.3113
|1.3213
|1.3110
|36
|2007.01.04 13:22
|t/p
|18
|2.20
|1.3110
|1.3213
|1.3110
|66.00
|10967.20
|37
|2007.01.05 03:27
|buy
|19
|2.20
|1.3078
|1.2978
|1.3081
|38
|2007.01.05 03:28
|close
|19
|2.20
|1.3081
|1.2978
|1.3081
|66.00
|11033.20
|39
|2007.01.05 08:15
|sell
|20
|2.20
|1.3087
|1.3187
|1.3084
|40
|2007.01.05 08:21
|close
|20
|2.20
|1.3084
|1.3187
|1.3084
|66.00
|11099.20
|41
|2007.01.05 21:06
|sell
|21
|2.20
|1.3009
|1.3109
|1.3006
|42
|2007.01.05 21:07
|t/p
|21
|2.20
|1.3006
|1.3109
|1.3006
|66.00
|11165.20
|43
|2007.01.05 21:39
|sell
|22
|2.20
|1.3012
|1.3112
|1.3009
|44
|2007.01.05 21:40
|close
|22
|2.20
|1.3006
|1.3112
|1.3009
|132.00
|11297.20
|45
|2007.01.08 01:22
|sell
|23
|2.30
|1.2999
|1.3099
|1.2996
|46
|2007.01.08 01:25
|close
|23
|2.30
|1.2996
|1.3099
|1.2996
|69.00
|11366.20
|47
|2007.01.08 03:47
|sell
|24
|2.30
|1.2997
|1.3097
|1.2994
|48
|2007.01.08 03:57
|t/p
|24
|2.30
|1.2994
|1.3097
|1.2994
|69.00
|11435.20
|49
|2007.01.08 04:28
|buy
|25
|2.30
|1.2994
|1.2894
|1.2997
|50
|2007.01.08 04:29
|t/p
|25
|2.30
|1.2997
|1.2894
|1.2997
|69.00
|11504.20
|51
|2007.01.08 21:10
|buy
|26
|2.30
|1.3016
|1.2916
|1.3019
|52
|2007.01.08 21:11
|t/p
|26
|2.30
|1.3019
|1.2916
|1.3019
|69.00
|11573.20
|53
|2007.01.08 21:27
|buy
|27
|2.30
|1.3017
|1.2917
|1.3020
|54
|2007.01.08 21:36
|t/p
|27
|2.30
|1.3020
|1.2917
|1.3020
|69.00
|11642.20
|55
|2007.01.08 22:02
|buy
|28
|2.30
|1.3014
|1.2914
|1.3017
|56
|2007.01.08 22:03
|t/p
|28
|2.30
|1.3017
|1.2914
|1.3017
|69.00
|11711.20
|57
|2007.01.08 22:42
|buy
|29
|2.30
|1.3021
|1.2921
|1.3024
|58
|2007.01.08 22:45
|t/p
|29
|2.30
|1.3024
|1.2921
|1.3024
|69.00
|11780.20
|59
|2007.01.09 02:31
|buy
|30
|2.40
|1.3039
|1.2939
|1.3042
|60
|2007.01.09 02:34
|t/p
|30
|2.40
|1.3042
|1.2939
|1.3042
|72.00
|11852.20
|61
|2007.01.09 04:23
|buy
|31
|2.40
|1.3039
|1.2939
|1.3042
|62
|2007.01.09 04:27
|t/p
|31
|2.40
|1.3042
|1.2939
|1.3042
|72.00
|11924.20
|63
|2007.01.09 04:57
|buy
|32
|2.40
|1.3040
|1.2940
|1.3043
|64
|2007.01.09 05:00
|t/p
|32
|2.40
|1.3043
|1.2940
|1.3043
|72.00
|11996.20
|65
|2007.01.09 06:09
|buy
|33
|2.40
|1.3036
|1.2936
|1.3039
|66
|2007.01.09 06:10
|buy
|34
|1.70
|1.3033
|1.2933
|1.3036
|67
|2007.01.09 06:11
|t/p
|34
|1.70
|1.3036
|1.2933
|1.3036
|51.00
|12047.20
|68
|2007.01.09 06:12
|close
|33
|2.40
|1.3038
|1.2936
|1.3039
|48.00
|12095.20
|69
|2007.01.09 06:16
|buy
|35
|2.40
|1.3037
|1.2937
|1.3040
|70
|2007.01.09 06:19
|close
|35
|2.40
|1.3040
|1.2937
|1.3040
|72.00
|12167.20
|71
|2007.01.09 06:29
|buy
|36
|2.40
|1.3035
|1.2935
|1.3038
|72
|2007.01.09 06:30
|t/p
|36
|2.40
|1.3038
|1.2935
|1.3038
|72.00
|12239.20
|73
|2007.01.09 12:44
|buy
|37
|2.40
|1.3020
|1.2920
|1.3023
|74
|2007.01.09 12:45
|t/p
|37
|2.40
|1.3023
|1.2920
|1.3023
|72.00
|12311.20
|75
|2007.01.09 18:46
|buy
|38
|2.50
|1.2999
|1.2899
|1.3002
|76
|2007.01.09 18:47
|t/p
|38
|2.50
|1.3002
|1.2899
|1.3002
|75.00
|12386.20
|77
|2007.01.09 20:37
|sell
|39
|2.50
|1.3005
|1.3105
|1.3002
|78
|2007.01.09 20:45
|t/p
|39
|2.50
|1.3002
|1.3105
|1.3002
|75.00
|12461.20
|79
|2007.01.09 22:34
|buy
|40
|2.50
|1.2997
|1.2897
|1.3000
|80
|2007.01.09 22:35
|t/p
|40
|2.50
|1.3000
|1.2897
|1.3000
|75.00
|12536.20
|81
|2007.01.10 12:36
|buy
|41
|2.50
|1.2993
|1.2893
|1.2996
|82
|2007.01.10 12:37
|t/p
|41
|2.50
|1.2996
|1.2893
|1.2996
|75.00
|12611.20
|83
|2007.01.10 22:11
|sell
|42
|2.50
|1.2936
|1.3036
|1.2933
|84
|2007.01.10 22:12
|t/p
|42
|2.50
|1.2933
|1.3036
|1.2933
|75.00
|12686.20
|85
|2007.01.11 22:10
|sell
|43
|2.50
|1.2899
|1.2999
|1.2896
|86
|2007.01.11 22:11
|close
|43
|2.50
|1.2895
|1.2999
|1.2896
|100.00
|12786.20
|87
|2007.01.11 23:04
|buy
|44
|2.60
|1.2887
|1.2787
|1.2890
|88
|2007.01.11 23:08
|close
|44
|2.60
|1.2891
|1.2787
|1.2890
|104.00
|12890.20
|89
|2007.01.12 00:18
|sell
|45
|2.60
|1.2890
|1.2990
|1.2887
|90
|2007.01.12 00:21
|t/p
|45
|2.60
|1.2887
|1.2990
|1.2887
|78.00
|12968.20
|91
|2007.01.12 01:19
|buy
|46
|2.60
|1.2885
|1.2785
|1.2888
|92
|2007.01.12 01:43
|t/p
|46
|2.60
|1.2888
|1.2785
|1.2888
|78.00
|13046.20
|93
|2007.01.12 04:12
|buy
|47
|2.60
|1.2895
|1.2795
|1.2898
|94
|2007.01.12 04:13
|close
|47
|2.60
|1.2897
|1.2795
|1.2898
|52.00
|13098.20
|95
|2007.01.12 13:28
|buy
|48
|2.60
|1.2894
|1.2794
|1.2897
|96
|2007.01.12 13:31
|t/p
|48
|2.60
|1.2897
|1.2794
|1.2897
|78.00
|13176.20
|97
|2007.01.12 22:54
|buy
|49
|2.60
|1.2920
|1.2820
|1.2923
|98
|2007.01.12 22:55
|t/p
|49
|2.60
|1.2923
|1.2820
|1.2923
|78.00
|13254.20
|99
|2007.01.15 07:58
|sell
|50
|2.70
|1.2931
|1.3031
|1.2928
|100
|2007.01.15 07:59
|t/p
|50
|2.70
|1.2928
|1.3031
|1.2928
|81.00
|13335.20
|101
|2007.01.15 17:12
|buy
|51
|2.70
|1.2930
|1.2830
|1.2933
|102
|2007.01.15 17:13
|close
|51
|2.70
|1.2932
|1.2830
|1.2933
|54.00
|13389.20
|103
|2007.01.15 21:50
|sell
|52
|2.70
|1.2935
|1.3035
|1.2932
|104
|2007.01.15 21:51
|t/p
|52
|2.70
|1.2932
|1.3035
|1.2932
|81.00
|13470.20
|105
|2007.01.15 23:07
|sell
|53
|2.70
|1.2935
|1.3035
|1.2932
|106
|2007.01.15 23:17
|t/p
|53
|2.70
|1.2932
|1.3035
|1.2932
|81.00
|13551.20
|107
|2007.01.15 23:19
|sell
|54
|2.70
|1.2935
|1.3035
|1.2932
|108
|2007.01.15 23:34
|t/p
|54
|2.70
|1.2932
|1.3035
|1.2932
|81.00
|13632.20
|109
|2007.01.16 00:13
|buy
|55
|2.70
|1.2935
|1.2835
|1.2938
|110
|2007.01.16 00:14
|close
|55
|2.70
|1.2939
|1.2835
|1.2938
|108.00
|13740.20
|111
|2007.01.16 00:26
|sell
|56
|2.70
|1.2940
|1.3040
|1.2937
|112
|2007.01.16 00:27
|t/p
|56
|2.70
|1.2937
|1.3040
|1.2937
|81.00
|13821.20
|113
|2007.01.16 04:43
|sell
|57
|2.80
|1.2931
|1.3031
|1.2928
|114
|2007.01.16 05:01
|buy
|58
|2.00
|1.2935
|1.2835
|1.2938
|115
|2007.01.16 05:02
|sell
|59
|2.00
|1.2935
|1.3035
|1.2932
|116
|2007.01.16 05:03
|t/p
|59
|2.00
|1.2932
|1.3035
|1.2932
|60.00
|13881.20
|117
|2007.01.16 05:26
|close
|58
|2.00
|1.2938
|1.2835
|1.2938
|60.00
|13941.20
|118
|2007.01.16 11:45
|sell
|60
|1.80
|1.2978
|1.3078
|1.2975
|119
|2007.01.16 11:46
|close
|60
|1.80
|1.2975
|1.3078
|1.2975
|54.00
|13995.20
|120
|2007.01.16 15:54
|t/p
|57
|2.80
|1.2928
|1.3031
|1.2928
|84.00
|14079.20
|121
|2007.01.16 20:08
|buy
|61
|2.80
|1.2913
|1.2813
|1.2916
|122
|2007.01.16 20:09
|t/p
|61
|2.80
|1.2916
|1.2813
|1.2916
|84.00
|14163.20
|123
|2007.01.17 02:16
|buy
|62
|2.80
|1.2915
|1.2815
|1.2918
|124
|2007.01.17 02:17
|t/p
|62
|2.80
|1.2918
|1.2815
|1.2918
|84.00
|14247.20
|125
|2007.01.17 02:40
|sell
|63
|2.80
|1.2921
|1.3021
|1.2918
|126
|2007.01.17 02:41
|t/p
|63
|2.80
|1.2918
|1.3021
|1.2918
|84.00
|14331.20
|127
|2007.01.17 03:06
|buy
|64
|2.90
|1.2910
|1.2810
|1.2913
|128
|2007.01.17 03:07
|t/p
|64
|2.90
|1.2913
|1.2810
|1.2913
|87.00
|14418.20
|129
|2007.01.17 03:16
|buy
|65
|2.90
|1.2916
|1.2816
|1.2919
|130
|2007.01.17 03:19
|t/p
|65
|2.90
|1.2919
|1.2816
|1.2919
|87.00
|14505.20
|131
|2007.01.17 13:23
|buy
|66
|2.90
|1.2914
|1.2814
|1.2917
|132
|2007.01.17 13:24
|t/p
|66
|2.90
|1.2917
|1.2814
|1.2917
|87.00
|14592.20
|133
|2007.01.18 22:18
|buy
|67
|2.90
|1.2954
|1.2854
|1.2957
|134
|2007.01.18 22:19
|t/p
|67
|2.90
|1.2957
|1.2854
|1.2957
|87.00
|14679.20
|135
|2007.01.19 01:16
|buy
|68
|2.90
|1.2955
|1.2855
|1.2958
|136
|2007.01.19 01:18
|t/p
|68
|2.90
|1.2958
|1.2855
|1.2958
|87.00
|14766.20
|137
|2007.01.19 13:23
|sell
|69
|3.00
|1.2964
|1.3064
|1.2961
|138
|2007.01.19 13:24
|t/p
|69
|3.00
|1.2961
|1.3064
|1.2961
|90.00
|14856.20
|139
|2007.01.22 04:29
|sell
|70
|3.00
|1.2977
|1.3077
|1.2974
|140
|2007.01.22 04:30
|t/p
|70
|3.00
|1.2974
|1.3077
|1.2974
|90.00
|14946.20
|141
|2007.01.22 05:22
|sell
|71
|3.00
|1.2978
|1.3078
|1.2975
|142
|2007.01.22 05:23
|t/p
|71
|3.00
|1.2975
|1.3078
|1.2975
|90.00
|15036.20
|143
|2007.01.22 05:24
|sell
|72
|3.00
|1.2975
|1.3075
|1.2972
|144
|2007.01.22 05:25
|t/p
|72
|3.00
|1.2972
|1.3075
|1.2972
|90.00
|15126.20
|145
|2007.01.22 06:28
|sell
|73
|3.00
|1.2971
|1.3071
|1.2968
|146
|2007.01.22 06:29
|t/p
|73
|3.00
|1.2968
|1.3071
|1.2968
|90.00
|15216.20
|147
|2007.01.22 09:36
|sell
|74
|3.00
|1.2972
|1.3072
|1.2969
|148
|2007.01.22 09:37
|t/p
|74
|3.00
|1.2969
|1.3072
|1.2969
|90.00
|15306.20
|149
|2007.01.22 15:27
|buy
|75
|3.10
|1.2933
|1.2833
|1.2936
|150
|2007.01.22 15:28
|t/p
|75
|3.10
|1.2936
|1.2833
|1.2936
|93.00
|15399.20
|151
|2007.01.22 21:22
|sell
|76
|3.10
|1.2951
|1.3051
|1.2948
|152
|2007.01.22 21:23
|t/p
|76
|3.10
|1.2948
|1.3051
|1.2948
|93.00
|15492.20
|153
|2007.01.22 22:11
|sell
|77
|3.10
|1.2954
|1.3054
|1.2951
|154
|2007.01.22 22:12
|t/p
|77
|3.10
|1.2951
|1.3054
|1.2951
|93.00
|15585.20
|155
|2007.01.22 22:34
|sell
|78
|3.10
|1.2949
|1.3049
|1.2946
|156
|2007.01.22 22:35
|t/p
|78
|3.10
|1.2946
|1.3049
|1.2946
|93.00
|15678.20
|157
|2007.01.22 22:42
|buy
|79
|3.10
|1.2948
|1.2848
|1.2951
|158
|2007.01.22 22:44
|close
|79
|3.10
|1.2952
|1.2848
|1.2951
|124.00
|15802.20
|159
|2007.01.23 00:02
|sell
|80
|3.20
|1.2947
|1.3047
|1.2944
|160
|2007.01.23 00:05
|t/p
|80
|3.20
|1.2944
|1.3047
|1.2944
|96.00
|15898.20
|161
|2007.01.23 02:42
|sell
|81
|3.20
|1.2942
|1.3042
|1.2939
|162
|2007.01.23 02:48
|close
|81
|3.20
|1.2940
|1.3042
|1.2939
|64.00
|15962.20
|163
|2007.01.23 07:56
|sell
|82
|3.20
|1.2942
|1.3042
|1.2939
|164
|2007.01.23 14:07
|s/l
|82
|3.20
|1.3042
|1.3042
|1.2939
|-3200.00
|12762.20
|165
|2007.01.23 22:29
|sell
|83
|2.60
|1.3027
|1.3127
|1.3024
|166
|2007.01.23 22:30
|close
|83
|2.60
|1.3024
|1.3127
|1.3024
|78.00
|12840.20
|167
|2007.01.23 23:05
|sell
|84
|2.60
|1.3027
|1.3127
|1.3024
|168
|2007.01.23 23:11
|close
|84
|2.60
|1.3024
|1.3127
|1.3024
|78.00
|12918.20
|169
|2007.01.23 23:19
|buy
|85
|2.60
|1.3017
|1.2917
|1.3020
|170
|2007.01.23 23:22
|t/p
|85
|2.60
|1.3020
|1.2917
|1.3020
|78.00
|12996.20
|171
|2007.01.24 00:25
|buy
|86
|2.60
|1.3020
|1.2920
|1.3023
|172
|2007.01.24 00:26
|t/p
|86
|2.60
|1.3023
|1.2920
|1.3023
|78.00
|13074.20
|173
|2007.01.24 12:46
|sell
|87
|2.60
|1.3004
|1.3104
|1.3001
|174
|2007.01.24 12:47
|t/p
|87
|2.60
|1.3001
|1.3104
|1.3001
|78.00
|13152.20
|175
|2007.01.24 23:22
|sell
|88
|2.60
|1.2964
|1.3064
|1.2961
|176
|2007.01.24 23:24
|t/p
|88
|2.60
|1.2961
|1.3064
|1.2961
|78.00
|13230.20
|177
|2007.01.25 02:53
|buy
|89
|2.60
|1.2958
|1.2858
|1.2961
|178
|2007.01.25 02:54
|t/p
|89
|2.60
|1.2961
|1.2858
|1.2961
|78.00
|13308.20
|179
|2007.01.25 18:48
|sell
|90
|2.70
|1.2978
|1.3078
|1.2975
|180
|2007.01.25 19:08
|close
|90
|2.70
|1.2976
|1.3078
|1.2975
|54.00
|13362.20
|181
|2007.01.26 02:22
|buy
|91
|2.70
|1.2934
|1.2834
|1.2937
|182
|2007.01.26 03:12
|buy
|92
|1.90
|1.2922
|1.2822
|1.2925
|183
|2007.01.26 03:14
|close
|92
|1.90
|1.2925
|1.2822
|1.2925
|57.00
|13419.20
|184
|2007.01.26 20:07
|sell
|93
|1.90
|1.2914
|1.3014
|1.2911
|185
|2007.01.26 20:08
|t/p
|93
|1.90
|1.2911
|1.3014
|1.2911
|57.00
|13476.20
|186
|2007.01.26 21:33
|sell
|94
|1.90
|1.2914
|1.3014
|1.2911
|187
|2007.01.26 21:34
|t/p
|94
|1.90
|1.2911
|1.3014
|1.2911
|57.00
|13533.20
|188
|2007.01.29 12:37
|sell
|95
|1.90
|1.2923
|1.3023
|1.2920
|189
|2007.01.29 12:47
|t/p
|95
|1.90
|1.2920
|1.3023
|1.2920
|57.00
|13590.20
|190
|2007.01.29 16:30
|close
|91
|2.70
|1.2936
|1.2834
|1.2937
|39.15
|13629.35
|191
|2007.01.30 01:53
|sell
|96
|2.70
|1.2952
|1.3052
|1.2949
|192
|2007.01.30 01:54
|close
|96
|2.70
|1.2949
|1.3052
|1.2949
|81.00
|13710.35
|193
|2007.01.30 04:49
|sell
|97
|2.70
|1.2970
|1.3070
|1.2967
|194
|2007.01.30 04:51
|close
|97
|2.70
|1.2968
|1.3070
|1.2967
|54.00
|13764.35
|195
|2007.01.30 05:52
|sell
|98
|2.80
|1.2964
|1.3064
|1.2961
|196
|2007.01.30 06:19
|close
|98
|2.80
|1.2961
|1.3064
|1.2961
|84.00
|13848.35
|197
|2007.01.30 07:02
|sell
|99
|2.80
|1.2963
|1.3063
|1.2960
|198
|2007.01.30 07:05
|close
|99
|2.80
|1.2961
|1.3063
|1.2960
|56.00
|13904.35
|199
|2007.01.30 16:46
|sell
|100
|2.80
|1.2959
|1.3059
|1.2956
|200
|2007.01.30 16:47
|t/p
|100
|2.80
|1.2956
|1.3059
|1.2956
|84.00
|13988.35
|201
|2007.01.30 20:52
|sell
|101
|2.80
|1.2962
|1.3062
|1.2959
|202
|2007.01.30 20:53
|t/p
|101
|2.80
|1.2959
|1.3062
|1.2959
|84.00
|14072.35
|203
|2007.01.30 21:21
|sell
|102
|2.80
|1.2963
|1.3063
|1.2960
|204
|2007.01.30 21:27
|close
|102
|2.80
|1.2959
|1.3063
|1.2960
|112.00
|14184.35
|205
|2007.01.30 22:01
|sell
|103
|2.80
|1.2969
|1.3069
|1.2966
|206
|2007.01.30 22:02
|t/p
|103
|2.80
|1.2966
|1.3069
|1.2966
|84.00
|14268.35
|207
|2007.01.31 01:39
|sell
|104
|2.90
|1.2958
|1.3058
|1.2955
|208
|2007.01.31 01:40
|close
|104
|2.90
|1.2956
|1.3058
|1.2955
|58.00
|14326.35
|209
|2007.01.31 01:52
|sell
|105
|2.90
|1.2961
|1.3061
|1.2958
|210
|2007.01.31 01:54
|close
|105
|2.90
|1.2958
|1.3061
|1.2958
|87.00
|14413.35
|211
|2007.01.31 04:27
|sell
|106
|2.90
|1.2962
|1.3062
|1.2959
|212
|2007.01.31 04:30
|close
|106
|2.90
|1.2959
|1.3062
|1.2959
|87.00
|14500.35
|213
|2007.01.31 06:03
|sell
|107
|2.90
|1.2961
|1.3061
|1.2958
|214
|2007.01.31 06:05
|t/p
|107
|2.90
|1.2958
|1.3061
|1.2958
|87.00
|14587.35
|215
|2007.01.31 06:55
|sell
|108
|2.90
|1.2965
|1.3065
|1.2962
|216
|2007.01.31 06:58
|t/p
|108
|2.90
|1.2962
|1.3065
|1.2962
|87.00
|14674.35
|217
|2007.01.31 07:17
|sell
|109
|2.90
|1.2963
|1.3063
|1.2960
|218
|2007.01.31 07:19
|t/p
|109
|2.90
|1.2960
|1.3063
|1.2960
|87.00
|14761.35
|219
|2007.01.31 08:16
|sell
|110
|3.00
|1.2956
|1.3056
|1.2953
|220
|2007.01.31 08:19
|close
|110
|3.00
|1.2954
|1.3056
|1.2953
|60.00
|14821.35
|221
|2007.01.31 11:17
|sell
|111
|3.00
|1.2939
|1.3039
|1.2936
|222
|2007.01.31 11:18
|t/p
|111
|3.00
|1.2936
|1.3039
|1.2936
|90.00
|14911.35
|223
|2007.01.31 12:02
|sell
|112
|3.00
|1.2941
|1.3041
|1.2938
|224
|2007.01.31 12:03
|t/p
|112
|3.00
|1.2938
|1.3041
|1.2938
|90.00
|15001.35
|225
|2007.01.31 12:40
|sell
|113
|3.00
|1.2942
|1.3042
|1.2939
|226
|2007.01.31 12:41
|t/p
|113
|3.00
|1.2939
|1.3042
|1.2939
|90.00
|15091.35
|227
|2007.01.31 12:49
|sell
|114
|3.00
|1.2940
|1.3040
|1.2937
|228
|2007.01.31 12:50
|t/p
|114
|3.00
|1.2937
|1.3040
|1.2937
|90.00
|15181.35
|229
|2007.01.31 13:04
|sell
|115
|3.00
|1.2940
|1.3040
|1.2937
|230
|2007.01.31 13:05
|t/p
|115
|3.00
|1.2937
|1.3040
|1.2937
|90.00
|15271.35
|231
|2007.01.31 13:18
|sell
|116
|3.10
|1.2946
|1.3046
|1.2943
|232
|2007.01.31 13:19
|t/p
|116
|3.10
|1.2943
|1.3046
|1.2943
|93.00
|15364.35
|233
|2007.01.31 13:31
|sell
|117
|3.10
|1.2947
|1.3047
|1.2944
|234
|2007.01.31 13:32
|t/p
|117
|3.10
|1.2944
|1.3047
|1.2944
|93.00
|15457.35
|235
|2007.02.01 21:13
|sell
|118
|3.10
|1.3023
|1.3123
|1.3020
|236
|2007.02.01 21:20
|close
|118
|3.10
|1.3019
|1.3123
|1.3020
|124.00
|15581.35
|237
|2007.02.01 22:37
|sell
|119
|3.10
|1.3025
|1.3125
|1.3022
|238
|2007.02.01 22:41
|close
|119
|3.10
|1.3023
|1.3125
|1.3022
|62.00
|15643.35
|239
|2007.02.02 08:57
|sell
|120
|3.10
|1.3016
|1.3116
|1.3013
|240
|2007.02.02 09:10
|sell
|121
|2.30
|1.3019
|1.3119
|1.3016
|241
|2007.02.02 09:13
|close
|121
|2.30
|1.3016
|1.3119
|1.3016
|69.00
|15712.35
|242
|2007.02.02 09:16
|close
|120
|3.10
|1.3014
|1.3116
|1.3013
|62.00
|15774.35
|243
|2007.02.02 09:59
|sell
|122
|3.20
|1.3021
|1.3121
|1.3018
|244
|2007.02.02 10:43
|t/p
|122
|3.20
|1.3018
|1.3121
|1.3018
|96.00
|15870.35
|245
|2007.02.02 10:46
|sell
|123
|3.20
|1.3019
|1.3119
|1.3016
|246
|2007.02.02 11:27
|close
|123
|3.20
|1.3017
|1.3119
|1.3016
|64.00
|15934.35
|247
|2007.02.05 22:10
|sell
|124
|3.20
|1.2929
|1.3029
|1.2926
|248
|2007.02.05 23:01
|sell
|125
|2.30
|1.2930
|1.3030
|1.2927
|249
|2007.02.05 23:04
|t/p
|125
|2.30
|1.2927
|1.3030
|1.2927
|69.00
|16003.35
|250
|2007.02.05 23:07
|sell
|126
|2.40
|1.2930
|1.3030
|1.2927
|251
|2007.02.05 23:36
|t/p
|126
|2.40
|1.2927
|1.3030
|1.2927
|72.00
|16075.35
|252
|2007.02.05 23:36
|close
|124
|3.20
|1.2926
|1.3029
|1.2926
|96.00
|16171.35
|253
|2007.02.05 23:41
|sell
|127
|3.20
|1.2930
|1.3030
|1.2927
|254
|2007.02.05 23:48
|close
|127
|3.20
|1.2928
|1.3030
|1.2927
|64.00
|16235.35
|255
|2007.02.06 00:32
|sell
|128
|3.20
|1.2931
|1.3031
|1.2928
|256
|2007.02.06 00:34
|t/p
|128
|3.20
|1.2928
|1.3031
|1.2928
|96.00
|16331.35
|257
|2007.02.06 00:58
|sell
|129
|3.30
|1.2933
|1.3033
|1.2930
|258
|2007.02.06 01:03
|close
|129
|3.30
|1.2931
|1.3033
|1.2930
|66.00
|16397.35
|259
|2007.02.06 02:45
|sell
|130
|3.30
|1.2934
|1.3034
|1.2931
|260
|2007.02.06 02:47
|close
|130
|3.30
|1.2931
|1.3034
|1.2931
|99.00
|16496.35
|261
|2007.02.06 03:56
|sell
|131
|3.30
|1.2928
|1.3028
|1.2925
|262
|2007.02.06 04:13
|close
|131
|3.30
|1.2926
|1.3028
|1.2925
|66.00
|16562.35
|263
|2007.02.06 09:01
|sell
|132
|3.30
|1.2930
|1.3030
|1.2927
|264
|2007.02.06 09:02
|close
|132
|3.30
|1.2927
|1.3030
|1.2927
|99.00
|16661.35
|265
|2007.02.06 09:49
|buy
|133
|3.30
|1.2928
|1.2828
|1.2931
|266
|2007.02.06 09:55
|sell
|134
|2.50
|1.2932
|1.3032
|1.2929
|267
|2007.02.06 09:55
|close
|133
|3.30
|1.2932
|1.2828
|1.2931
|132.00
|16793.35
|268
|2007.02.06 09:56
|t/p
|134
|2.50
|1.2929
|1.3032
|1.2929
|75.00
|16868.35
|269
|2007.02.06 13:19
|sell
|135
|3.40
|1.2954
|1.3054
|1.2951
|270
|2007.02.06 13:21
|close
|135
|3.40
|1.2952
|1.3054
|1.2951
|68.00
|16936.35
|271
|2007.02.06 17:39
|sell
|136
|3.40
|1.2965
|1.3065
|1.2962
|272
|2007.02.06 17:42
|close
|136
|3.40
|1.2963
|1.3065
|1.2962
|68.00
|17004.35
|273
|2007.02.06 18:46
|sell
|137
|3.40
|1.2963
|1.3063
|1.2960
|274
|2007.02.06 18:47
|t/p
|137
|3.40
|1.2960
|1.3063
|1.2960
|102.00
|17106.35
|275
|2007.02.06 20:40
|sell
|138
|3.40
|1.2981
|1.3081
|1.2978
|276
|2007.02.06 20:41
|close
|138
|3.40
|1.2978
|1.3081
|1.2978
|102.00
|17208.35
|277
|2007.02.06 21:29
|sell
|139
|3.40
|1.2984
|1.3084
|1.2981
|278
|2007.02.06 21:30
|close
|139
|3.40
|1.2981
|1.3084
|1.2981
|102.00
|17310.35
|279
|2007.02.06 22:25
|sell
|140
|3.50
|1.2983
|1.3083
|1.2980
|280
|2007.02.06 22:26
|t/p
|140
|3.50
|1.2980
|1.3083
|1.2980
|105.00
|17415.35
|281
|2007.02.06 22:28
|sell
|141
|3.50
|1.2983
|1.3083
|1.2980
|282
|2007.02.06 22:30
|t/p
|141
|3.50
|1.2980
|1.3083
|1.2980
|105.00
|17520.35
|283
|2007.02.06 22:53
|sell
|142
|3.50
|1.2985
|1.3085
|1.2982
|284
|2007.02.06 22:54
|close
|142
|3.50
|1.2982
|1.3085
|1.2982
|105.00
|17625.35
|285
|2007.02.06 23:43
|sell
|143
|3.50
|1.2990
|1.3090
|1.2987
|286
|2007.02.06 23:45
|close
|143
|3.50
|1.2988
|1.3090
|1.2987
|70.00
|17695.35
|287
|2007.02.07 18:40
|sell
|144
|3.50
|1.3016
|1.3116
|1.3013
|288
|2007.02.07 19:02
|t/p
|144
|3.50
|1.3013
|1.3116
|1.3013
|105.00
|17800.35
|289
|2007.02.07 21:49
|sell
|145
|3.60
|1.3010
|1.3110
|1.3007
|290
|2007.02.08 02:57
|sell
|146
|2.60
|1.3015
|1.3115
|1.3012
|291
|2007.02.08 02:59
|close
|146
|2.60
|1.3012
|1.3115
|1.3012
|78.00
|17878.35
|292
|2007.02.08 03:08
|sell
|147
|2.60
|1.3015
|1.3115
|1.3012
|293
|2007.02.08 03:09
|close
|147
|2.60
|1.3013
|1.3115
|1.3012
|52.00
|17930.35
|294
|2007.02.08 05:30
|sell
|148
|2.60
|1.3021
|1.3121
|1.3018
|295
|2007.02.08 05:31
|close
|148
|2.60
|1.3019
|1.3121
|1.3018
|52.00
|17982.35
|296
|2007.02.08 08:23
|close
|145
|3.60
|1.3008
|1.3110
|1.3007
|78.48
|18060.83
|297
|2007.02.08 18:30
|buy
|149
|3.60
|1.3032
|1.2932
|1.3035
|298
|2007.02.08 18:39
|close
|149
|3.60
|1.3035
|1.2932
|1.3035
|108.00
|18168.83
|299
|2007.02.08 20:39
|sell
|150
|3.60
|1.3035
|1.3135
|1.3032
|300
|2007.02.08 20:43
|sell
|151
|2.70
|1.3036
|1.3136
|1.3033
|301
|2007.02.09 00:29
|sell
|152
|1.90
|1.3042
|1.3142
|1.3039
|302
|2007.02.09 00:30
|close
|152
|1.90
|1.3039
|1.3142
|1.3039
|57.00
|18225.83
|303
|2007.02.09 02:03
|close
|151
|2.70
|1.3034
|1.3136
|1.3033
|55.62
|18281.45
|304
|2007.02.09 02:08
|close
|150
|3.60
|1.3033
|1.3135
|1.3032
|74.16
|18355.61
|305
|2007.02.09 02:22
|sell
|153
|3.70
|1.3035
|1.3135
|1.3032
|306
|2007.02.09 02:23
|t/p
|153
|3.70
|1.3032
|1.3135
|1.3032
|111.00
|18466.61
|307
|2007.02.09 02:55
|sell
|154
|3.70
|1.3038
|1.3138
|1.3035
|308
|2007.02.09 03:08
|t/p
|154
|3.70
|1.3035
|1.3138
|1.3035
|111.00
|18577.61
|309
|2007.02.09 03:35
|sell
|155
|3.70
|1.3044
|1.3144
|1.3041
|310
|2007.02.09 03:42
|t/p
|155
|3.70
|1.3041
|1.3144
|1.3041
|111.00
|18688.61
|311
|2007.02.09 03:49
|sell
|156
|3.70
|1.3044
|1.3144
|1.3041
|312
|2007.02.09 03:51
|t/p
|156
|3.70
|1.3041
|1.3144
|1.3041
|111.00
|18799.61
|313
|2007.02.09 04:22
|sell
|157
|3.80
|1.3039
|1.3139
|1.3036
|314
|2007.02.09 04:23
|close
|157
|3.80
|1.3037
|1.3139
|1.3036
|76.00
|18875.61
|315
|2007.02.09 04:48
|sell
|158
|3.80
|1.3041
|1.3141
|1.3038
|316
|2007.02.09 04:51
|close
|158
|3.80
|1.3039
|1.3141
|1.3038
|76.00
|18951.61
|317
|2007.02.09 07:09
|sell
|159
|3.80
|1.3045
|1.3145
|1.3042
|318
|2007.02.09 07:10
|close
|159
|3.80
|1.3043
|1.3145
|1.3042
|76.00
|19027.61
|319
|2007.02.09 10:21
|sell
|160
|3.80
|1.3014
|1.3114
|1.3011
|320
|2007.02.09 10:22
|t/p
|160
|3.80
|1.3011
|1.3114
|1.3011
|114.00
|19141.61
|321
|2007.02.09 15:10
|sell
|161
|3.80
|1.2995
|1.3095
|1.2992
|322
|2007.02.09 15:24
|t/p
|161
|3.80
|1.2992
|1.3095
|1.2992
|114.00
|19255.61
|323
|2007.02.09 21:02
|sell
|162
|3.90
|1.3006
|1.3106
|1.3003
|324
|2007.02.09 21:12
|t/p
|162
|3.90
|1.3003
|1.3106
|1.3003
|117.00
|19372.61
|325
|2007.02.09 21:28
|sell
|163
|3.90
|1.3004
|1.3104
|1.3001
|326
|2007.02.09 21:30
|close
|163
|3.90
|1.3002
|1.3104
|1.3001
|78.00
|19450.61
|327
|2007.02.12 02:01
|sell
|164
|3.90
|1.3016
|1.3116
|1.3013
|328
|2007.02.12 02:20
|t/p
|164
|3.90
|1.3013
|1.3116
|1.3013
|117.00
|19567.61
|329
|2007.02.12 03:02
|sell
|165
|3.90
|1.3016
|1.3116
|1.3013
|330
|2007.02.12 03:03
|close
|165
|3.90
|1.3013
|1.3116
|1.3013
|117.00
|19684.61
|331
|2007.02.12 03:21
|sell
|166
|3.90
|1.3015
|1.3115
|1.3012
|332
|2007.02.12 03:23
|t/p
|166
|3.90
|1.3012
|1.3115
|1.3012
|117.00
|19801.61
|333
|2007.02.12 04:49
|sell
|167
|4.00
|1.3019
|1.3119
|1.3016
|334
|2007.02.12 05:20
|sell
|168
|2.90
|1.3021
|1.3121
|1.3018
|335
|2007.02.12 05:21
|close
|168
|2.90
|1.3018
|1.3121
|1.3018
|87.00
|19888.61
|336
|2007.02.12 05:22
|close
|167
|4.00
|1.3016
|1.3119
|1.3016
|120.00
|20008.61
|337
|2007.02.12 07:15
|sell
|169
|4.00
|1.3029
|1.3129
|1.3026
|338
|2007.02.12 07:16
|close
|169
|4.00
|1.3027
|1.3129
|1.3026
|80.00
|20088.61
|339
|2007.02.12 13:20
|sell
|170
|4.00
|1.2947
|1.3047
|1.2944
|340
|2007.02.12 13:24
|t/p
|170
|4.00
|1.2944
|1.3047
|1.2944
|120.00
|20208.61
|341
|2007.02.12 14:54
|sell
|171
|4.00
|1.2961
|1.3061
|1.2958
|342
|2007.02.12 14:55
|t/p
|171
|4.00
|1.2958
|1.3061
|1.2958
|120.00
|20328.61
|343
|2007.02.12 15:30
|sell
|172
|4.10
|1.2965
|1.3065
|1.2962
|344
|2007.02.12 15:31
|close
|172
|4.10
|1.2963
|1.3065
|1.2962
|82.00
|20410.61
|345
|2007.02.12 15:41
|sell
|173
|4.10
|1.2960
|1.3060
|1.2957
|346
|2007.02.12 15:42
|close
|173
|4.10
|1.2957
|1.3060
|1.2957
|123.00
|20533.61
|347
|2007.02.12 19:34
|sell
|174
|4.10
|1.2964
|1.3064
|1.2961
|348
|2007.02.12 19:37
|close
|174
|4.10
|1.2961
|1.3064
|1.2961
|123.00
|20656.61
|349
|2007.02.12 20:52
|sell
|175
|4.10
|1.2963
|1.3063
|1.2960
|350
|2007.02.12 20:53
|t/p
|175
|4.10
|1.2960
|1.3063
|1.2960
|123.00
|20779.61
|351
|2007.02.12 22:06
|sell
|176
|4.20
|1.2966
|1.3066
|1.2963
|352
|2007.02.12 22:07
|t/p
|176
|4.20
|1.2963
|1.3066
|1.2963
|126.00
|20905.61
|353
|2007.02.13 17:43
|sell
|177
|4.20
|1.3020
|1.3120
|1.3017
|354
|2007.02.13 17:44
|t/p
|177
|4.20
|1.3017
|1.3120
|1.3017
|126.00
|21031.61
|355
|2007.02.13 22:05
|sell
|178
|4.20
|1.3039
|1.3139
|1.3036
|356
|2007.02.13 22:10
|t/p
|178
|4.20
|1.3036
|1.3139
|1.3036
|126.00
|21157.61
|357
|2007.02.13 22:11
|sell
|179
|4.20
|1.3039
|1.3139
|1.3036
|358
|2007.02.13 22:12
|close
|179
|4.20
|1.3036
|1.3139
|1.3036
|126.00
|21283.61
|359
|2007.02.13 22:29
|sell
|180
|4.30
|1.3039
|1.3139
|1.3036
|360
|2007.02.13 22:37
|t/p
|180
|4.30
|1.3036
|1.3139
|1.3036
|129.00
|21412.61
|361
|2007.02.14 01:30
|sell
|181
|4.30
|1.3039
|1.3139
|1.3036
|362
|2007.02.14 01:31
|close
|181
|4.30
|1.3036
|1.3139
|1.3036
|129.00
|21541.61
|363
|2007.02.14 01:52
|sell
|182
|4.30
|1.3042
|1.3142
|1.3039
|364
|2007.02.14 01:53
|t/p
|182
|4.30
|1.3039
|1.3142
|1.3039
|129.00
|21670.61
|365
|2007.02.14 04:44
|sell
|183
|4.30
|1.3039
|1.3139
|1.3036
|366
|2007.02.14 04:46
|sell
|184
|3.20
|1.3039
|1.3139
|1.3036
|367
|2007.02.14 04:50
|close
|184
|3.20
|1.3037
|1.3139
|1.3036
|64.00
|21734.61
|368
|2007.02.14 04:50
|close
|183
|4.30
|1.3037
|1.3139
|1.3036
|86.00
|21820.61
|369
|2007.02.14 05:00
|sell
|185
|4.40
|1.3039
|1.3139
|1.3036
|370
|2007.02.14 05:27
|sell
|186
|3.20
|1.3044
|1.3144
|1.3041
|371
|2007.02.14 05:28
|close
|186
|3.20
|1.3042
|1.3144
|1.3041
|64.00
|21884.61
|372
|2007.02.14 05:45
|t/p
|185
|4.40
|1.3036
|1.3139
|1.3036
|132.00
|22016.61
|373
|2007.02.14 08:00
|sell
|187
|4.40
|1.3035
|1.3135
|1.3032
|374
|2007.02.14 08:01
|t/p
|187
|4.40
|1.3032
|1.3135
|1.3032
|132.00
|22148.61
|375
|2007.02.14 23:39
|sell
|188
|4.40
|1.3138
|1.3238
|1.3135
|376
|2007.02.14 23:40
|t/p
|188
|4.40
|1.3135
|1.3238
|1.3135
|132.00
|22280.61
|377
|2007.02.15 00:10
|sell
|189
|4.50
|1.3138
|1.3238
|1.3135
|378
|2007.02.15 00:12
|t/p
|189
|4.50
|1.3135
|1.3238
|1.3135
|135.00
|22415.61
|379
|2007.02.15 00:15
|sell
|190
|4.50
|1.3136
|1.3236
|1.3133
|380
|2007.02.15 00:16
|t/p
|190
|4.50
|1.3133
|1.3236
|1.3133
|135.00
|22550.61
|381
|2007.02.15 00:42
|sell
|191
|4.50
|1.3136
|1.3236
|1.3133
|382
|2007.02.15 00:43
|close
|191
|4.50
|1.3133
|1.3236
|1.3133
|135.00
|22685.61
|383
|2007.02.15 04:19
|sell
|192
|4.50
|1.3136
|1.3236
|1.3133
|384
|2007.02.15 04:26
|t/p
|192
|4.50
|1.3133
|1.3236
|1.3133
|135.00
|22820.61
|385
|2007.02.15 04:31
|sell
|193
|4.60
|1.3134
|1.3234
|1.3131
|386
|2007.02.15 04:36
|close
|193
|4.60
|1.3132
|1.3234
|1.3131
|92.00
|22912.61
|387
|2007.02.15 04:49
|sell
|194
|4.60
|1.3134
|1.3234
|1.3131
|388
|2007.02.15 04:52
|t/p
|194
|4.60
|1.3131
|1.3234
|1.3131
|138.00
|23050.61
|389
|2007.02.15 07:14
|sell
|195
|4.60
|1.3137
|1.3237
|1.3134
|390
|2007.02.15 07:17
|t/p
|195
|4.60
|1.3134
|1.3237
|1.3134
|138.00
|23188.61
|391
|2007.02.15 10:27
|sell
|196
|4.60
|1.3141
|1.3241
|1.3138
|392
|2007.02.15 10:28
|t/p
|196
|4.60
|1.3138
|1.3241
|1.3138
|138.00
|23326.61
|393
|2007.02.15 11:44
|sell
|197
|4.70
|1.3137
|1.3237
|1.3134
|394
|2007.02.15 11:45
|t/p
|197
|4.70
|1.3134
|1.3237
|1.3134
|141.00
|23467.61
|395
|2007.02.15 12:05
|sell
|198
|4.70
|1.3135
|1.3235
|1.3132
|396
|2007.02.15 12:06
|t/p
|198
|4.70
|1.3132
|1.3235
|1.3132
|141.00
|23608.61
|397
|2007.02.15 13:20
|sell
|199
|4.70
|1.3134
|1.3234
|1.3131
|398
|2007.02.15 13:22
|close
|199
|4.70
|1.3132
|1.3234
|1.3131
|94.00
|23702.61
|399
|2007.02.15 21:03
|sell
|200
|4.70
|1.3147
|1.3247
|1.3144
|400
|2007.02.15 21:04
|close
|200
|4.70
|1.3144
|1.3247
|1.3144
|141.00
|23843.61
|401
|2007.02.16 07:04
|sell
|201
|4.80
|1.3133
|1.3233
|1.3130
|402
|2007.02.16 07:07
|close
|201
|4.80
|1.3131
|1.3233
|1.3130
|96.00
|23939.61
|403
|2007.02.16 08:08
|sell
|202
|4.80
|1.3135
|1.3235
|1.3132
|404
|2007.02.16 08:35
|close
|202
|4.80
|1.3133
|1.3235
|1.3132
|96.00
|24035.61
|405
|2007.02.16 11:12
|sell
|203
|4.80
|1.3131
|1.3231
|1.3128
|406
|2007.02.16 11:16
|t/p
|203
|4.80
|1.3128
|1.3231
|1.3128
|144.00
|24179.61
|407
|2007.02.16 11:32
|sell
|204
|4.80
|1.3127
|1.3227
|1.3124
|408
|2007.02.16 11:35
|t/p
|204
|4.80
|1.3124
|1.3227
|1.3124
|144.00
|24323.61
|409
|2007.02.16 14:14
|sell
|205
|4.90
|1.3122
|1.3222
|1.3119
|410
|2007.02.16 14:15
|t/p
|205
|4.90
|1.3119
|1.3222
|1.3119
|147.00
|24470.61
|411
|2007.02.16 16:53
|buy
|206
|4.90
|1.3115
|1.3015
|1.3118
|412
|2007.02.16 16:59
|close
|206
|4.90
|1.3117
|1.3015
|1.3118
|98.00
|24568.61
|413
|2007.02.16 21:00
|sell
|207
|4.90
|1.3138
|1.3238
|1.3135
|414
|2007.02.16 21:07
|sell
|208
|3.60
|1.3139
|1.3239
|1.3136
|415
|2007.02.16 21:13
|t/p
|208
|3.60
|1.3136
|1.3239
|1.3136
|108.00
|24676.61
|416
|2007.02.16 21:22
|t/p
|207
|4.90
|1.3135
|1.3238
|1.3135
|147.00
|24823.61
|417
|2007.02.19 05:11
|sell
|209
|5.00
|1.3156
|1.3256
|1.3153
|418
|2007.02.19 05:42
|close
|209
|5.00
|1.3154
|1.3256
|1.3153
|100.00
|24923.61
|419
|2007.02.19 19:00
|sell
|210
|5.00
|1.3156
|1.3256
|1.3153
|420
|2007.02.19 19:16
|t/p
|210
|5.00
|1.3153
|1.3256
|1.3153
|150.00
|25073.61
|421
|2007.02.19 23:06
|sell
|211
|5.00
|1.3157
|1.3257
|1.3154
|422
|2007.02.19 23:39
|close
|211
|5.00
|1.3155
|1.3257
|1.3154
|100.00
|25173.61
|423
|2007.02.20 01:30
|sell
|212
|5.00
|1.3154
|1.3254
|1.3151
|424
|2007.02.20 01:31
|t/p
|212
|5.00
|1.3151
|1.3254
|1.3151
|150.00
|25323.61
|425
|2007.02.20 01:49
|sell
|213
|5.10
|1.3152
|1.3252
|1.3149
|426
|2007.02.20 01:51
|close
|213
|5.10
|1.3151
|1.3252
|1.3149
|51.00
|25374.61
|427
|2007.02.20 02:22
|sell
|214
|5.10
|1.3160
|1.3260
|1.3157
|428
|2007.02.20 02:23
|t/p
|214
|5.10
|1.3157
|1.3260
|1.3157
|153.00
|25527.61
|429
|2007.02.20 03:26
|sell
|215
|5.10
|1.3176
|1.3276
|1.3173
|430
|2007.02.20 03:27
|close
|215
|5.10
|1.3174
|1.3276
|1.3173
|102.00
|25629.61
|431
|2007.02.21 00:23
|sell
|216
|5.10
|1.3137
|1.3237
|1.3134
|432
|2007.02.21 00:30
|close
|216
|5.10
|1.3136
|1.3237
|1.3134
|51.00
|25680.61
|433
|2007.02.21 01:17
|sell
|217
|5.10
|1.3145
|1.3245
|1.3142
|434
|2007.02.21 01:18
|close
|217
|5.10
|1.3143
|1.3245
|1.3142
|102.00
|25782.61
|435
|2007.02.21 03:20
|sell
|218
|5.20
|1.3147
|1.3247
|1.3144
|436
|2007.02.21 03:21
|close
|218
|5.20
|1.3145
|1.3247
|1.3144
|104.00
|25886.61
|437
|2007.02.21 04:37
|sell
|219
|5.20
|1.3148
|1.3248
|1.3145
|438
|2007.02.21 04:42
|close
|219
|5.20
|1.3147
|1.3248
|1.3145
|52.00
|25938.61
|439
|2007.02.21 05:51
|sell
|220
|5.20
|1.3142
|1.3242
|1.3139
|440
|2007.02.21 05:58
|sell
|221
|3.80
|1.3143
|1.3243
|1.3140
|441
|2007.02.21 06:05
|close
|221
|3.80
|1.3140
|1.3243
|1.3140
|114.00
|26052.61
|442
|2007.02.21 06:05
|close
|220
|5.20
|1.3140
|1.3242
|1.3139
|104.00
|26156.61
|443
|2007.02.21 07:53
|sell
|222
|5.20
|1.3146
|1.3246
|1.3143
|444
|2007.02.21 07:54
|close
|222
|5.20
|1.3143
|1.3246
|1.3143
|156.00
|26312.61
|445
|2007.02.21 13:37
|buy
|223
|5.30
|1.3129
|1.3029
|1.3132
|446
|2007.02.21 13:46
|close
|223
|5.30
|1.3133
|1.3029
|1.3132
|212.00
|26524.61
|447
|2007.02.21 14:58
|sell
|224
|5.30
|1.3118
|1.3218
|1.3115
|448
|2007.02.21 14:59
|close
|224
|5.30
|1.3116
|1.3218
|1.3115
|106.00
|26630.61
|449
|2007.02.21 16:02
|sell
|225
|5.30
|1.3128
|1.3228
|1.3125
|450
|2007.02.21 16:06
|close
|225
|5.30
|1.3126
|1.3228
|1.3125
|106.00
|26736.61
|451
|2007.02.22 05:57
|sell
|226
|5.30
|1.3130
|1.3230
|1.3127
|452
|2007.02.22 05:58
|close
|226
|5.30
|1.3128
|1.3230
|1.3127
|106.00
|26842.61
|453
|2007.02.22 21:40
|sell
|227
|5.40
|1.3123
|1.3223
|1.3120
|454
|2007.02.22 21:41
|close
|227
|5.40
|1.3122
|1.3223
|1.3120
|54.00
|26896.61
|455
|2007.02.22 22:56
|buy
|228
|5.40
|1.3124
|1.3024
|1.3127
|456
|2007.02.22 22:59
|close
|228
|5.40
|1.3127
|1.3024
|1.3127
|162.00
|27058.61
|457
|2007.02.23 01:09
|sell
|229
|5.40
|1.3128
|1.3228
|1.3125
|458
|2007.02.23 01:10
|close
|229
|5.40
|1.3126
|1.3228
|1.3125
|108.00
|27166.61
|459
|2007.02.23 01:17
|sell
|230
|5.40
|1.3128
|1.3228
|1.3125
|460
|2007.02.23 01:20
|close
|230
|5.40
|1.3125
|1.3228
|1.3125
|162.00
|27328.61
|461
|2007.02.23 02:22
|sell
|231
|5.50
|1.3122
|1.3222
|1.3119
|462
|2007.02.23 02:23
|t/p
|231
|5.50
|1.3119
|1.3222
|1.3119
|165.00
|27493.61
|463
|2007.02.23 04:26
|buy
|232
|5.50
|1.3116
|1.3016
|1.3119
|464
|2007.02.23 04:29
|close
|232
|5.50
|1.3117
|1.3016
|1.3119
|55.00
|27548.61
|465
|2007.02.23 06:50
|sell
|233
|5.50
|1.3125
|1.3225
|1.3122
|466
|2007.02.23 06:56
|close
|233
|5.50
|1.3124
|1.3225
|1.3122
|55.00
|27603.61
|467
|2007.02.23 08:36
|sell
|234
|5.50
|1.3128
|1.3228
|1.3125
|468
|2007.02.23 08:37
|t/p
|234
|5.50
|1.3125
|1.3228
|1.3125
|165.00
|27768.61
|469
|2007.02.23 12:13
|sell
|235
|5.60
|1.3115
|1.3215
|1.3112
|470
|2007.02.23 12:19
|close
|235
|5.60
|1.3114
|1.3215
|1.3112
|56.00
|27824.61
|471
|2007.02.23 13:43
|sell
|236
|5.60
|1.3112
|1.3212
|1.3109
|472
|2007.02.26 13:03
|sell
|237
|3.60
|1.3158
|1.3258
|1.3155
|473
|2007.02.26 13:04
|close
|237
|3.60
|1.3155
|1.3258
|1.3155
|108.00
|27932.61
|474
|2007.02.27 09:20
|s/l
|236
|5.60
|1.3212
|1.3212
|1.3109
|-5593.28
|22339.33
|475
|2007.02.27 11:31
|sell
|238
|4.50
|1.3217
|1.3317
|1.3214
|476
|2007.02.27 11:36
|close
|238
|4.50
|1.3215
|1.3317
|1.3214
|90.00
|22429.33
|477
|2007.02.28 22:52
|sell
|239
|4.50
|1.3232
|1.3332
|1.3229
|478
|2007.02.28 22:53
|close
|239
|4.50
|1.3230
|1.3332
|1.3229
|90.00
|22519.33
|479
|2007.03.01 03:29
|sell
|240
|4.50
|1.3237
|1.3337
|1.3234
|480
|2007.03.01 03:34
|t/p
|240
|4.50
|1.3234
|1.3337
|1.3234
|135.00
|22654.33
|481
|2007.03.01 14:57
|sell
|241
|4.50
|1.3217
|1.3317
|1.3214
|482
|2007.03.01 15:11
|close
|241
|4.50
|1.3215
|1.3317
|1.3214
|90.00
|22744.33
|483
|2007.03.01 18:40
|sell
|242
|4.50
|1.3179
|1.3279
|1.3176
|484
|2007.03.01 18:41
|t/p
|242
|4.50
|1.3176
|1.3279
|1.3176
|135.00
|22879.33
|485
|2007.03.01 19:23
|sell
|243
|4.60
|1.3172
|1.3272
|1.3169
|486
|2007.03.01 19:25
|t/p
|243
|4.60
|1.3169
|1.3272
|1.3169
|138.00
|23017.33
|487
|2007.03.01 19:32
|buy
|244
|4.60
|1.3174
|1.3074
|1.3177
|488
|2007.03.01 19:37
|t/p
|244
|4.60
|1.3177
|1.3074
|1.3177
|138.00
|23155.33
|489
|2007.03.01 23:53
|sell
|245
|4.60
|1.3176
|1.3276
|1.3173
|490
|2007.03.01 23:58
|close
|245
|4.60
|1.3174
|1.3276
|1.3173
|92.00
|23247.33
|491
|2007.03.02 00:24
|sell
|246
|4.60
|1.3173
|1.3273
|1.3170
|492
|2007.03.02 00:29
|t/p
|246
|4.60
|1.3170
|1.3273
|1.3170
|138.00
|23385.33
|493
|2007.03.02 12:50
|sell
|247
|4.70
|1.3163
|1.3263
|1.3160
|494
|2007.03.02 12:51
|t/p
|247
|4.70
|1.3160
|1.3263
|1.3160
|141.00
|23526.33
|495
|2007.03.02 20:09
|sell
|248
|4.70
|1.3201
|1.3301
|1.3198
|496
|2007.03.02 20:11
|close
|248
|4.70
|1.3198
|1.3301
|1.3198
|141.00
|23667.33
|497
|2007.03.05 13:27
|sell
|249
|4.70
|1.3101
|1.3201
|1.3098
|498
|2007.03.05 13:28
|t/p
|249
|4.70
|1.3098
|1.3201
|1.3098
|141.00
|23808.33
|499
|2007.03.05 13:33
|sell
|250
|4.80
|1.3104
|1.3204
|1.3101
|500
|2007.03.05 13:40
|t/p
|250
|4.80
|1.3101
|1.3204
|1.3101
|144.00
|23952.33
|501
|2007.03.05 13:49
|sell
|251
|4.80
|1.3090
|1.3190
|1.3087
|502
|2007.03.05 13:51
|close
|251
|4.80
|1.3087
|1.3190
|1.3087
|144.00
|24096.33
|503
|2007.03.05 19:50
|sell
|252
|4.80
|1.3095
|1.3195
|1.3092
|504
|2007.03.05 20:25
|t/p
|252
|4.80
|1.3092
|1.3195
|1.3092
|144.00
|24240.33
|505
|2007.03.05 21:23
|sell
|253
|4.80
|1.3095
|1.3195
|1.3092
|506
|2007.03.05 21:42
|close
|253
|4.80
|1.3093
|1.3195
|1.3092
|96.00
|24336.33
|507
|2007.03.05 22:53
|sell
|254
|4.90
|1.3093
|1.3193
|1.3090
|508
|2007.03.05 22:55
|close
|254
|4.90
|1.3090
|1.3193
|1.3090
|147.00
|24483.33
|509
|2007.03.06 02:24
|sell
|255
|4.90
|1.3096
|1.3196
|1.3093
|510
|2007.03.06 02:26
|t/p
|255
|4.90
|1.3093
|1.3196
|1.3093
|147.00
|24630.33
|511
|2007.03.06 10:24
|sell
|256
|4.90
|1.3118
|1.3218
|1.3115
|512
|2007.03.06 10:46
|t/p
|256
|4.90
|1.3115
|1.3218
|1.3115
|147.00
|24777.33
|513
|2007.03.08 05:52
|sell
|257
|5.00
|1.3179
|1.3279
|1.3176
|514
|2007.03.08 05:58
|close
|257
|5.00
|1.3177
|1.3279
|1.3176
|100.00
|24877.33
|515
|2007.03.08 14:45
|buy
|258
|5.00
|1.3155
|1.3055
|1.3158
|516
|2007.03.08 14:47
|t/p
|258
|5.00
|1.3158
|1.3055
|1.3158
|150.00
|25027.33
|517
|2007.03.08 19:22
|sell
|259
|5.00
|1.3130
|1.3230
|1.3127
|518
|2007.03.08 20:17
|sell
|260
|3.70
|1.3132
|1.3232
|1.3129
|519
|2007.03.08 20:18
|close
|260
|3.70
|1.3130
|1.3232
|1.3129
|74.00
|25101.33
|520
|2007.03.08 22:19
|t/p
|259
|5.00
|1.3127
|1.3230
|1.3127
|150.00
|25251.33
|521
|2007.03.08 23:37
|sell
|261
|5.10
|1.3136
|1.3236
|1.3133
|522
|2007.03.08 23:44
|t/p
|261
|5.10
|1.3133
|1.3236
|1.3133
|153.00
|25404.33
|523
|2007.03.12 10:59
|buy
|262
|5.10
|1.3170
|1.3070
|1.3173
|524
|2007.03.12 11:00
|close
|262
|5.10
|1.3171
|1.3070
|1.3173
|51.00
|25455.33
|525
|2007.03.13 22:06
|sell
|263
|5.10
|1.3197
|1.3297
|1.3194
|526
|2007.03.13 22:08
|close
|263
|5.10
|1.3196
|1.3297
|1.3194
|51.00
|25506.33
|527
|2007.03.14 07:21
|sell
|264
|5.10
|1.3194
|1.3294
|1.3191
|528
|2007.03.14 07:24
|close
|264
|5.10
|1.3193
|1.3294
|1.3191
|51.00
|25557.33
|529
|2007.03.20 09:40
|sell
|265
|5.10
|1.3292
|1.3392
|1.3289
|530
|2007.03.20 10:06
|close
|265
|5.10
|1.3290
|1.3392
|1.3289
|102.00
|25659.33
|531
|2007.03.20 10:08
|sell
|266
|5.10
|1.3292
|1.3392
|1.3289
|532
|2007.03.20 10:10
|t/p
|266
|5.10
|1.3289
|1.3392
|1.3289
|153.00
|25812.33
|533
|2007.03.20 10:26
|sell
|267
|5.20
|1.3288
|1.3388
|1.3285
|534
|2007.03.20 10:27
|t/p
|267
|5.20
|1.3285
|1.3388
|1.3285
|156.00
|25968.33
|535
|2007.03.20 10:47
|sell
|268
|5.20
|1.3288
|1.3388
|1.3285
|536
|2007.03.20 10:49
|t/p
|268
|5.20
|1.3285
|1.3388
|1.3285
|156.00
|26124.33
|537
|2007.03.20 18:28
|sell
|269
|5.20
|1.3306
|1.3406
|1.3303
|538
|2007.03.20 18:29
|close
|269
|5.20
|1.3303
|1.3406
|1.3303
|156.00
|26280.33
|539
|2007.03.21 14:05
|sell
|270
|5.30
|1.3294
|1.3394
|1.3291
|540
|2007.03.21 14:06
|t/p
|270
|5.30
|1.3291
|1.3394
|1.3291
|159.00
|26439.33
|541
|2007.03.21 19:26
|sell
|271
|5.30
|1.3378
|1.3478
|1.3375
|542
|2007.03.21 19:27
|t/p
|271
|5.30
|1.3375
|1.3478
|1.3375
|159.00
|26598.33
|543
|2007.03.22 11:07
|sell
|272
|5.30
|1.3365
|1.3465
|1.3362
|544
|2007.03.22 11:16
|close
|272
|5.30
|1.3364
|1.3465
|1.3362
|53.00
|26651.33
|545
|2007.03.22 15:23
|sell
|273
|5.30
|1.3370
|1.3470
|1.3367
|546
|2007.03.22 15:27
|close
|273
|5.30
|1.3369
|1.3470
|1.3367
|53.00
|26704.33
|547
|2007.03.22 22:54
|sell
|274
|5.30
|1.3333
|1.3433
|1.3330
|548
|2007.03.22 22:55
|close
|274
|5.30
|1.3332
|1.3433
|1.3330
|53.00
|26757.33
|549
|2007.03.23 15:00
|buy
|275
|5.40
|1.3312
|1.3212
|1.3315
|550
|2007.03.23 15:01
|t/p
|275
|5.40
|1.3315
|1.3212
|1.3315
|162.00
|26919.33
|551
|2007.03.26 00:00
|sell
|276
|5.40
|1.3288
|1.3388
|1.3285
|552
|2007.03.26 00:03
|close
|276
|5.40
|1.3287
|1.3388
|1.3285
|54.00
|26973.33
|553
|2007.03.26 08:55
|sell
|277
|5.40
|1.3277
|1.3377
|1.3274
|554
|2007.03.26 08:56
|close
|277
|5.40
|1.3276
|1.3377
|1.3274
|54.00
|27027.33
|555
|2007.03.26 09:45
|sell
|278
|5.40
|1.3279
|1.3379
|1.3276
|556
|2007.03.26 09:47
|t/p
|278
|5.40
|1.3276
|1.3379
|1.3276
|162.00
|27189.33
|557
|2007.03.26 13:42
|sell
|279
|5.40
|1.3277
|1.3377
|1.3274
|558
|2007.03.26 13:44
|close
|279
|5.40
|1.3274
|1.3377
|1.3274
|162.00
|27351.33
|559
|2007.03.30 09:15
|sell
|280
|5.50
|1.3338
|1.3438
|1.3335
|560
|2007.03.30 09:16
|close
|280
|5.50
|1.3336
|1.3438
|1.3335
|110.00
|27461.33
|561
|2007.03.30 11:38
|sell
|281
|5.50
|1.3321
|1.3421
|1.3318
|562
|2007.03.30 11:39
|close
|281
|5.50
|1.3318
|1.3421
|1.3318
|165.00
|27626.33
|563
|2007.03.30 13:33
|sell
|282
|5.50
|1.3313
|1.3413
|1.3310
|564
|2007.03.30 13:35
|t/p
|282
|5.50
|1.3310
|1.3413
|1.3310
|165.00
|27791.33
|565
|2007.04.02 00:00
|sell
|283
|5.60
|1.3375
|1.3475
|1.3372
|566
|2007.04.02 00:03
|close
|283
|5.60
|1.3374
|1.3475
|1.3372
|56.00
|27847.33
|567
|2007.04.02 10:03
|sell
|284
|5.60
|1.3350
|1.3450
|1.3347
|568
|2007.04.02 10:42
|close
|284
|5.60
|1.3348
|1.3450
|1.3347
|112.00
|27959.33
|569
|2007.04.02 16:02
|sell
|285
|5.60
|1.3375
|1.3475
|1.3372
|570
|2007.04.02 16:18
|close
|285
|5.60
|1.3374
|1.3475
|1.3372
|56.00
|28015.33
|571
|2007.04.03 14:51
|sell
|286
|5.60
|1.3368
|1.3468
|1.3365
|572
|2007.04.03 14:53
|t/p
|286
|5.60
|1.3365
|1.3468
|1.3365
|168.00
|28183.33
|573
|2007.04.03 14:57
|sell
|287
|5.60
|1.3368
|1.3468
|1.3365
|574
|2007.04.03 14:58
|close
|287
|5.60
|1.3367
|1.3468
|1.3365
|56.00
|28239.33
|575
|2007.04.03 15:42
|sell
|288
|5.60
|1.3373
|1.3473
|1.3370
|576
|2007.04.03 15:50
|close
|288
|5.60
|1.3372
|1.3473
|1.3370
|56.00
|28295.33
|577
|2007.04.05 15:59
|buy
|289
|5.70
|1.3434
|1.3334
|1.3437
|578
|2007.04.05 16:56
|close
|289
|5.70
|1.3435
|1.3334
|1.3437
|57.00
|28352.33
|579
|2007.04.06 15:17
|sell
|290
|5.70
|1.3383
|1.3483
|1.3380
|580
|2007.04.06 15:18
|t/p
|290
|5.70
|1.3380
|1.3483
|1.3380
|171.00
|28523.33
|581
|2007.04.06 17:58
|sell
|291
|5.70
|1.3375
|1.3475
|1.3372
|582
|2007.04.06 17:59
|close
|291
|5.70
|1.3373
|1.3475
|1.3372
|114.00
|28637.33
|583
|2007.04.06 18:04
|sell
|292
|5.70
|1.3375
|1.3475
|1.3372
|584
|2007.04.06 18:10
|close
|292
|5.70
|1.3372
|1.3475
|1.3372
|171.00
|28808.33
|585
|2007.04.06 21:14
|sell
|293
|5.80
|1.3378
|1.3478
|1.3375
|586
|2007.04.06 21:23
|close
|293
|5.80
|1.3376
|1.3478
|1.3375
|116.00
|28924.33
|587
|2007.04.09 09:31
|sell
|294
|5.80
|1.3358
|1.3458
|1.3355
|588
|2007.04.09 09:37
|close
|294
|5.80
|1.3357
|1.3458
|1.3355
|58.00
|28982.33
|589
|2007.04.09 10:28
|sell
|295
|5.80
|1.3374
|1.3474
|1.3371
|590
|2007.04.09 10:30
|t/p
|295
|5.80
|1.3371
|1.3474
|1.3371
|174.00
|29156.33
|591
|2007.04.09 11:28
|sell
|296
|5.80
|1.3373
|1.3473
|1.3370
|592
|2007.04.09 11:32
|t/p
|296
|5.80
|1.3370
|1.3473
|1.3370
|174.00
|29330.33
|593
|2007.04.09 12:26
|sell
|297
|5.90
|1.3374
|1.3474
|1.3371
|594
|2007.04.09 12:28
|close
|297
|5.90
|1.3372
|1.3474
|1.3371
|118.00
|29448.33
|595
|2007.04.09 13:38
|sell
|298
|5.90
|1.3375
|1.3475
|1.3372
|596
|2007.04.09 13:45
|close
|298
|5.90
|1.3374
|1.3475
|1.3372
|59.00
|29507.33
|597
|2007.04.09 22:44
|sell
|299
|5.90
|1.3361
|1.3461
|1.3358
|598
|2007.04.09 22:46
|close
|299
|5.90
|1.3358
|1.3461
|1.3358
|177.00
|29684.33
|599
|2007.04.10 01:02
|sell
|300
|5.90
|1.3357
|1.3457
|1.3354
|600
|2007.04.10 01:06
|close
|300
|5.90
|1.3355
|1.3457
|1.3354
|118.00
|29802.33
|601
|2007.04.10 13:28
|sell
|301
|6.00
|1.3423
|1.3523
|1.3420
|602
|2007.04.10 13:30
|t/p
|301
|6.00
|1.3420
|1.3523
|1.3420
|180.00
|29982.33
|603
|2007.04.11 05:11
|buy
|302
|6.00
|1.3419
|1.3319
|1.3422
|604
|2007.04.11 05:15
|close
|302
|6.00
|1.3421
|1.3319
|1.3422
|120.00
|30102.33
|605
|2007.04.11 10:31
|buy
|303
|6.00
|1.3428
|1.3328
|1.3431
|606
|2007.04.11 10:42
|close
|303
|6.00
|1.3430
|1.3328
|1.3431
|120.00
|30222.33
|607
|2007.04.11 10:47
|sell
|304
|6.00
|1.3429
|1.3529
|1.3426
|608
|2007.04.11 10:48
|t/p
|304
|6.00
|1.3426
|1.3529
|1.3426
|180.00
|30402.33
|609
|2007.04.11 10:51
|buy
|305
|6.10
|1.3428
|1.3328
|1.3431
|610
|2007.04.11 11:02
|close
|305
|6.10
|1.3429
|1.3328
|1.3431
|61.00
|30463.33
|611
|2007.04.11 12:28
|sell
|306
|6.10
|1.3433
|1.3533
|1.3430
|612
|2007.04.11 12:30
|t/p
|306
|6.10
|1.3430
|1.3533
|1.3430
|183.00
|30646.33
|613
|2007.04.11 13:40
|buy
|307
|6.10
|1.3418
|1.3318
|1.3421
|614
|2007.04.11 13:44
|close
|307
|6.10
|1.3420
|1.3318
|1.3421
|122.00
|30768.33
|615
|2007.04.16 00:00
|sell
|308
|6.20
|1.3566
|1.3666
|1.3563
|616
|2007.04.16 00:03
|close
|308
|6.20
|1.3565
|1.3666
|1.3563
|62.00
|30830.33
|617
|2007.04.16 12:18
|sell
|309
|6.20
|1.3560
|1.3660
|1.3557
|618
|2007.04.16 12:19
|t/p
|309
|6.20
|1.3557
|1.3660
|1.3557
|186.00
|31016.33
|619
|2007.04.17 14:51
|buy
|310
|6.20
|1.3592
|1.3492
|1.3595
|620
|2007.04.18 07:28
|close
|310
|6.20
|1.3594
|1.3492
|1.3595
|89.90
|31106.23
|621
|2007.04.19 14:16
|buy
|311
|6.20
|1.3600
|1.3500
|1.3603
|622
|2007.04.19 14:31
|t/p
|311
|6.20
|1.3603
|1.3500
|1.3603
|186.00
|31292.23
|623
|2007.04.19 15:06
|buy
|312
|6.30
|1.3587
|1.3487
|1.3590
|624
|2007.04.19 15:11
|close
|312
|6.30
|1.3588
|1.3487
|1.3590
|63.00
|31355.23
|625
|2007.04.19 20:01
|buy
|313
|6.30
|1.3599
|1.3499
|1.3602
|626
|2007.04.19 20:22
|close
|313
|6.30
|1.3601
|1.3499
|1.3602
|126.00
|31481.23
|627
|2007.04.20 05:20
|sell
|314
|6.30
|1.3619
|1.3719
|1.3616
|628
|2007.04.20 05:23
|close
|314
|6.30
|1.3618
|1.3719
|1.3616
|63.00
|31544.23
|629
|2007.04.20 16:19
|sell
|315
|6.30
|1.3599
|1.3699
|1.3596
|630
|2007.04.20 16:20
|buy
|316
|4.60
|1.3598
|1.3498
|1.3601
|631
|2007.04.20 16:20
|close
|315
|6.30
|1.3598
|1.3699
|1.3596
|63.00
|31607.23
|632
|2007.04.20 16:31
|close
|316
|4.60
|1.3603
|1.3498
|1.3601
|230.00
|31837.23
|633
|2007.04.20 16:32
|buy
|317
|6.40
|1.3602
|1.3502
|1.3605
|634
|2007.04.20 17:46
|close
|317
|6.40
|1.3603
|1.3502
|1.3605
|64.00
|31901.23
|635
|2007.04.23 05:45
|sell
|318
|6.40
|1.3589
|1.3689
|1.3586
|636
|2007.04.23 05:46
|close
|318
|6.40
|1.3588
|1.3689
|1.3586
|64.00
|31965.23
|637
|2007.04.23 13:21
|sell
|319
|6.40
|1.3565
|1.3665
|1.3562
|638
|2007.04.23 13:33
|close
|319
|6.40
|1.3563
|1.3665
|1.3562
|128.00
|32093.23
|639
|2007.04.23 14:25
|sell
|320
|6.40
|1.3557
|1.3657
|1.3554
|640
|2007.04.23 14:28
|close
|320
|6.40
|1.3554
|1.3657
|1.3554
|192.00
|32285.23
|641
|2007.04.23 14:46
|sell
|321
|6.50
|1.3560
|1.3660
|1.3557
|642
|2007.04.23 14:47
|t/p
|321
|6.50
|1.3557
|1.3660
|1.3557
|195.00
|32480.23
|643
|2007.04.23 14:59
|sell
|322
|6.50
|1.3563
|1.3663
|1.3560
|644
|2007.04.23 15:00
|close
|322
|6.50
|1.3562
|1.3663
|1.3560
|65.00
|32545.23
|645
|2007.04.23 18:27
|sell
|323
|6.50
|1.3579
|1.3679
|1.3576
|646
|2007.04.23 18:28
|close
|323
|6.50
|1.3578
|1.3679
|1.3576
|65.00
|32610.23
|647
|2007.04.23 21:45
|buy
|324
|6.50
|1.3573
|1.3473
|1.3576
|648
|2007.04.23 21:58
|close
|324
|6.50
|1.3574
|1.3473
|1.3576
|65.00
|32675.23
|649
|2007.04.24 02:17
|sell
|325
|6.50
|1.3577
|1.3677
|1.3574
|650
|2007.04.24 02:18
|close
|325
|6.50
|1.3576
|1.3677
|1.3574
|65.00
|32740.23
|651
|2007.04.24 10:35
|sell
|326
|6.50
|1.3565
|1.3665
|1.3562
|652
|2007.04.24 10:43
|close
|326
|6.50
|1.3564
|1.3665
|1.3562
|65.00
|32805.23
|653
|2007.04.25 04:12
|sell
|327
|6.60
|1.3637
|1.3737
|1.3634
|654
|2007.04.25 04:13
|close
|327
|6.60
|1.3636
|1.3737
|1.3634
|66.00
|32871.23
|655
|2007.04.25 06:09
|sell
|328
|6.60
|1.3635
|1.3735
|1.3632
|656
|2007.04.25 06:11
|close
|328
|6.60
|1.3634
|1.3735
|1.3632
|66.00
|32937.23
|657
|2007.04.25 14:06
|buy
|329
|6.60
|1.3650
|1.3550
|1.3653
|658
|2007.04.25 14:08
|close
|329
|6.60
|1.3651
|1.3550
|1.3653
|66.00
|33003.23
|659
|2007.04.25 18:25
|sell
|330
|6.60
|1.3649
|1.3749
|1.3646
|660
|2007.04.25 18:26
|close
|330
|6.60
|1.3647
|1.3749
|1.3646
|132.00
|33135.23
|661
|2007.04.25 22:35
|sell
|331
|6.60
|1.3640
|1.3740
|1.3637
|662
|2007.04.25 22:39
|close
|331
|6.60
|1.3638
|1.3740
|1.3637
|132.00
|33267.23
|663
|2007.04.26 11:54
|buy
|332
|6.70
|1.3617
|1.3517
|1.3620
|664
|2007.04.26 12:44
|close
|332
|6.70
|1.3619
|1.3517
|1.3620
|134.00
|33401.23
|665
|2007.04.26 23:14
|buy
|333
|6.70
|1.3598
|1.3498
|1.3601
|666
|2007.04.26 23:17
|close
|333
|6.70
|1.3599
|1.3498
|1.3601
|67.00
|33468.23
|667
|2007.04.27 05:00
|buy
|334
|6.70
|1.3599
|1.3499
|1.3602
|668
|2007.04.27 05:09
|close
|334
|6.70
|1.3600
|1.3499
|1.3602
|67.00
|33535.23
|669
|2007.04.27 07:52
|sell
|335
|6.70
|1.3599
|1.3699
|1.3596
|670
|2007.04.27 07:53
|close
|335
|6.70
|1.3597
|1.3699
|1.3596
|134.00
|33669.23
|671
|2007.04.30 12:24
|sell
|336
|6.70
|1.3618
|1.3718
|1.3615
|672
|2007.04.30 12:26
|t/p
|336
|6.70
|1.3615
|1.3718
|1.3615
|201.00
|33870.23
|673
|2007.04.30 17:11
|sell
|337
|6.80
|1.3662
|1.3762
|1.3659
|674
|2007.04.30 17:12
|close
|337
|6.80
|1.3659
|1.3762
|1.3659
|204.00
|34074.23
|675
|2007.05.01 20:46
|sell
|338
|6.80
|1.3617
|1.3717
|1.3614
|676
|2007.05.01 20:47
|close
|338
|6.80
|1.3615
|1.3717
|1.3614
|136.00
|34210.23
|677
|2007.05.03 17:35
|sell
|339
|6.80
|1.3563
|1.3663
|1.3560
|678
|2007.05.03 17:37
|close
|339
|6.80
|1.3561
|1.3663
|1.3560
|136.00
|34346.23
|679
|2007.05.08 11:32
|sell
|340
|6.90
|1.3577
|1.3677
|1.3574
|680
|2007.05.08 11:33
|close
|340
|6.90
|1.3573
|1.3677
|1.3574
|276.00
|34622.23
|681
|2007.05.08 13:36
|sell
|341
|6.90
|1.3562
|1.3662
|1.3559
|682
|2007.05.08 13:39
|close
|341
|6.90
|1.3560
|1.3662
|1.3559
|138.00
|34760.23
|683
|2007.05.08 14:34
|buy
|342
|7.00
|1.3560
|1.3460
|1.3563
|684
|2007.05.08 15:43
|close
|342
|7.00
|1.3561
|1.3460
|1.3563
|70.00
|34830.23
|685
|2007.05.08 16:29
|sell
|343
|7.00
|1.3525
|1.3625
|1.3522
|686
|2007.05.08 16:30
|t/p
|343
|7.00
|1.3522
|1.3625
|1.3522
|210.00
|35040.23
|687
|2007.05.10 00:12
|buy
|344
|7.00
|1.3525
|1.3425
|1.3528
|688
|2007.05.10 00:15
|close
|344
|7.00
|1.3526
|1.3425
|1.3528
|70.00
|35110.23
|689
|2007.05.10 01:42
|buy
|345
|7.00
|1.3533
|1.3433
|1.3536
|690
|2007.05.10 01:49
|close
|345
|7.00
|1.3535
|1.3433
|1.3536
|140.00
|35250.23
|691
|2007.05.10 18:43
|buy
|346
|7.10
|1.3493
|1.3393
|1.3496
|692
|2007.05.10 18:48
|t/p
|346
|7.10
|1.3496
|1.3393
|1.3496
|213.00
|35463.23
|693
|2007.05.11 11:05
|sell
|347
|7.10
|1.3484
|1.3584
|1.3481
|694
|2007.05.11 11:07
|close
|347
|7.10
|1.3480
|1.3584
|1.3481
|284.00
|35747.23
|695
|2007.05.11 13:32
|sell
|348
|7.10
|1.3490
|1.3590
|1.3487
|696
|2007.05.11 13:33
|close
|348
|7.10
|1.3486
|1.3590
|1.3487
|284.00
|36031.23
|697
|2007.05.14 03:51
|sell
|349
|7.20
|1.3540
|1.3640
|1.3537
|698
|2007.05.14 08:15
|t/p
|349
|7.20
|1.3537
|1.3640
|1.3537
|216.00
|36247.23
|699
|2007.05.15 12:41
|sell
|350
|7.20
|1.3534
|1.3634
|1.3531
|700
|2007.05.15 12:42
|t/p
|350
|7.20
|1.3531
|1.3634
|1.3531
|216.00
|36463.23
|701
|2007.05.15 13:51
|sell
|351
|7.30
|1.3537
|1.3637
|1.3534
|702
|2007.05.15 13:53
|sell
|352
|5.30
|1.3539
|1.3639
|1.3536
|703
|2007.05.15 13:54
|t/p
|352
|5.30
|1.3536
|1.3639
|1.3536
|159.00
|36622.23
|704
|2007.05.15 14:03
|close
|351
|7.30
|1.3534
|1.3637
|1.3534
|219.00
|36841.23
|705
|2007.05.16 18:43
|sell
|353
|7.40
|1.3516
|1.3616
|1.3513
|706
|2007.05.16 18:44
|t/p
|353
|7.40
|1.3513
|1.3616
|1.3513
|222.00
|37063.23
|707
|2007.05.16 19:34
|buy
|354
|7.40
|1.3512
|1.3412
|1.3515
|708
|2007.05.16 19:38
|close
|354
|7.40
|1.3514
|1.3412
|1.3515
|148.00
|37211.23
|709
|2007.05.16 20:29
|sell
|355
|7.40
|1.3520
|1.3620
|1.3517
|710
|2007.05.16 20:30
|close
|355
|7.40
|1.3519
|1.3620
|1.3517
|74.00
|37285.23
|711
|2007.05.16 20:32
|sell
|356
|7.50
|1.3519
|1.3619
|1.3516
|712
|2007.05.16 20:35
|close
|356
|7.50
|1.3518
|1.3619
|1.3516
|75.00
|37360.23
|713
|2007.05.17 12:58
|sell
|357
|7.50
|1.3519
|1.3619
|1.3516
|714
|2007.05.17 13:04
|close
|357
|7.50
|1.3518
|1.3619
|1.3516
|75.00
|37435.23
|715
|2007.05.17 18:37
|sell
|358
|7.50
|1.3499
|1.3599
|1.3496
|716
|2007.05.17 18:38
|close
|358
|7.50
|1.3498
|1.3599
|1.3496
|75.00
|37510.23
|717
|2007.05.17 18:53
|sell
|359
|7.50
|1.3499
|1.3599
|1.3496
|718
|2007.05.17 18:55
|close
|359
|7.50
|1.3497
|1.3599
|1.3496
|150.00
|37660.23
|719
|2007.05.17 19:17
|sell
|360
|7.50
|1.3498
|1.3598
|1.3495
|720
|2007.05.17 19:19
|close
|360
|7.50
|1.3497
|1.3598
|1.3495
|75.00
|37735.23
|721
|2007.05.18 15:34
|sell
|361
|7.50
|1.3479
|1.3579
|1.3476
|722
|2007.05.18 15:36
|close
|361
|7.50
|1.3478
|1.3579
|1.3476
|75.00
|37810.23
|723
|2007.05.21 12:01
|sell
|362
|7.60
|1.3490
|1.3590
|1.3487
|724
|2007.05.21 12:02
|t/p
|362
|7.60
|1.3487
|1.3590
|1.3487
|228.00
|38038.23
|725
|2007.05.21 12:13
|sell
|363
|7.60
|1.3487
|1.3587
|1.3484
|726
|2007.05.21 12:15
|t/p
|363
|7.60
|1.3484
|1.3587
|1.3484
|228.00
|38266.23
|727
|2007.05.21 14:01
|buy
|364
|7.70
|1.3446
|1.3346
|1.3449
|728
|2007.05.21 14:30
|close
|364
|7.70
|1.3447
|1.3346
|1.3449
|77.00
|38343.23
|729
|2007.05.22 13:46
|sell
|365
|7.70
|1.3447
|1.3547
|1.3444
|730
|2007.05.22 13:47
|close
|365
|7.70
|1.3445
|1.3547
|1.3444
|154.00
|38497.23
|731
|2007.05.23 10:23
|sell
|366
|7.70
|1.3423
|1.3523
|1.3420
|732
|2007.05.23 10:24
|t/p
|366
|7.70
|1.3420
|1.3523
|1.3420
|231.00
|38728.23
|733
|2007.05.23 10:36
|sell
|367
|7.70
|1.3425
|1.3525
|1.3422
|734
|2007.05.23 10:37
|t/p
|367
|7.70
|1.3422
|1.3525
|1.3422
|231.00
|38959.23
|735
|2007.05.23 11:04
|sell
|368
|7.80
|1.3431
|1.3531
|1.3428
|736
|2007.05.23 11:05
|close
|368
|7.80
|1.3430
|1.3531
|1.3428
|78.00
|39037.23
|737
|2007.05.23 11:33
|sell
|369
|7.80
|1.3451
|1.3551
|1.3448
|738
|2007.05.23 11:35
|close
|369
|7.80
|1.3446
|1.3551
|1.3448
|390.00
|39427.23
|739
|2007.05.24 09:24
|sell
|370
|7.90
|1.3456
|1.3556
|1.3453
|740
|2007.05.24 09:25
|t/p
|370
|7.90
|1.3453
|1.3556
|1.3453
|237.00
|39664.23
|741
|2007.05.24 10:33
|buy
|371
|7.90
|1.3434
|1.3334
|1.3437
|742
|2007.05.24 10:35
|close
|371
|7.90
|1.3439
|1.3334
|1.3437
|395.00
|40059.23
|743
|2007.05.24 11:58
|sell
|372
|8.00
|1.3445
|1.3545
|1.3442
|744
|2007.05.24 11:59
|t/p
|372
|8.00
|1.3442
|1.3545
|1.3442
|240.00
|40299.23
|745
|2007.05.24 12:35
|sell
|373
|8.10
|1.3439
|1.3539
|1.3436
|746
|2007.05.24 12:40
|t/p
|373
|8.10
|1.3436
|1.3539
|1.3436
|243.00
|40542.23
|747
|2007.05.24 13:10
|sell
|374
|8.10
|1.3443
|1.3543
|1.3440
|748
|2007.05.24 13:11
|close
|374
|8.10
|1.3441
|1.3543
|1.3440
|162.00
|40704.23
|749
|2007.05.25 16:00
|sell
|375
|8.10
|1.3454
|1.3554
|1.3451
|750
|2007.05.25 16:06
|t/p
|375
|8.10
|1.3451
|1.3554
|1.3451
|243.00
|40947.23
|751
|2007.05.30 11:44
|sell
|376
|8.20
|1.3440
|1.3540
|1.3437
|752
|2007.05.30 11:45
|close
|376
|8.20
|1.3439
|1.3540
|1.3437
|82.00
|41029.23
|753
|2007.06.04 00:00
|buy
|377
|8.20
|1.3442
|1.3342
|1.3445
|754
|2007.06.04 00:05
|close
|377
|8.20
|1.3443
|1.3342
|1.3445
|82.00
|41111.23
|755
|2007.06.05 13:55
|sell
|378
|8.20
|1.3521
|1.3621
|1.3518
|756
|2007.06.05 16:01
|t/p
|378
|8.20
|1.3518
|1.3621
|1.3518
|246.00
|41357.23
|757
|2007.06.06 16:34
|buy
|379
|8.30
|1.3508
|1.3408
|1.3511
|758
|2007.06.06 21:37
|close
|379
|8.30
|1.3509
|1.3408
|1.3511
|83.00
|41440.23
|759
|2007.06.07 18:58
|sell
|380
|8.30
|1.3429
|1.3529
|1.3426
|760
|2007.06.07 19:00
|close
|380
|8.30
|1.3428
|1.3529
|1.3426
|83.00
|41523.23
|761
|2007.06.08 01:18
|sell
|381
|8.30
|1.3430
|1.3530
|1.3427
|762
|2007.06.08 01:23
|buy
|382
|6.10
|1.3428
|1.3328
|1.3431
|763
|2007.06.08 01:23
|close
|381
|8.30
|1.3428
|1.3530
|1.3427
|166.00
|41689.23
|764
|2007.06.08 01:38
|close
|382
|6.10
|1.3429
|1.3328
|1.3431
|61.00
|41750.23
|765
|2007.06.08 02:28
|sell
|383
|8.40
|1.3426
|1.3526
|1.3423
|766
|2007.06.08 02:29
|close
|383
|8.40
|1.3423
|1.3526
|1.3423
|252.00
|42002.23
|767
|2007.06.08 03:36
|buy
|384
|8.40
|1.3423
|1.3323
|1.3426
|768
|2007.06.08 03:47
|close
|384
|8.40
|1.3425
|1.3323
|1.3426
|168.00
|42170.23
|769
|2007.06.08 04:03
|buy
|385
|8.40
|1.3421
|1.3321
|1.3424
|770
|2007.06.08 04:10
|close
|385
|8.40
|1.3422
|1.3321
|1.3424
|84.00
|42254.23
|771
|2007.06.08 05:32
|sell
|386
|8.50
|1.3426
|1.3526
|1.3423
|772
|2007.06.08 05:33
|close
|386
|8.50
|1.3423
|1.3526
|1.3423
|255.00
|42509.23
|773
|2007.06.08 14:30
|buy
|387
|8.50
|1.3358
|1.3258
|1.3361
|774
|2007.06.08 15:11
|close
|387
|8.50
|1.3360
|1.3258
|1.3361
|170.00
|42679.23
|775
|2007.06.11 16:14
|sell
|388
|8.50
|1.3346
|1.3446
|1.3343
|776
|2007.06.11 16:15
|t/p
|388
|8.50
|1.3343
|1.3446
|1.3343
|255.00
|42934.23
|777
|2007.06.11 16:30
|sell
|389
|8.60
|1.3347
|1.3447
|1.3344
|778
|2007.06.11 16:32
|close
|389
|8.60
|1.3344
|1.3447
|1.3344
|258.00
|43192.23
|779
|2007.06.13 12:40
|sell
|390
|8.60
|1.3271
|1.3371
|1.3268
|780
|2007.06.13 12:41
|t/p
|390
|8.60
|1.3268
|1.3371
|1.3268
|258.00
|43450.23
|781
|2007.06.13 14:30
|buy
|391
|8.70
|1.3280
|1.3180
|1.3283
|782
|2007.06.13 14:38
|close
|391
|8.70
|1.3281
|1.3180
|1.3283
|87.00
|43537.23
|783
|2007.06.15 21:21
|buy
|392
|8.70
|1.3378
|1.3278
|1.3381
|784
|2007.06.15 21:23
|close
|392
|8.70
|1.3379
|1.3278
|1.3381
|87.00
|43624.23
|785
|2007.06.21 11:32
|sell
|393
|8.70
|1.3388
|1.3488
|1.3385
|786
|2007.06.21 11:33
|t/p
|393
|8.70
|1.3385
|1.3488
|1.3385
|261.00
|43885.23
|787
|2007.06.21 11:48
|sell
|394
|8.80
|1.3388
|1.3488
|1.3385
|788
|2007.06.21 11:49
|t/p
|394
|8.80
|1.3385
|1.3488
|1.3385
|264.00
|44149.23
|789
|2007.06.21 12:47
|buy
|395
|8.80
|1.3384
|1.3284
|1.3387
|790
|2007.06.21 13:00
|close
|395
|8.80
|1.3385
|1.3284
|1.3387
|88.00
|44237.23
|791
|2007.06.21 19:32
|sell
|396
|8.80
|1.3398
|1.3498
|1.3395
|792
|2007.06.21 19:34
|close
|396
|8.80
|1.3396
|1.3498
|1.3395
|176.00
|44413.23
|793
|2007.06.21 19:56
|sell
|397
|8.90
|1.3395
|1.3495
|1.3392
|794
|2007.06.21 20:02
|close
|397
|8.90
|1.3393
|1.3495
|1.3392
|178.00
|44591.23
|795
|2007.06.21 22:22
|sell
|398
|8.90
|1.3395
|1.3495
|1.3392
|796
|2007.06.21 22:26
|close
|398
|8.90
|1.3393
|1.3495
|1.3392
|178.00
|44769.23
|797
|2007.06.22 04:48
|sell
|399
|9.00
|1.3391
|1.3491
|1.3388
|798
|2007.06.22 04:49
|close
|399
|9.00
|1.3389
|1.3491
|1.3388
|180.00
|44949.23
|799
|2007.06.22 09:59
|sell
|400
|9.00
|1.3409
|1.3509
|1.3406
|800
|2007.06.22 10:00
|t/p
|400
|9.00
|1.3406
|1.3509
|1.3406
|270.00
|45219.23
|801
|2007.06.22 11:59
|buy
|401
|9.00
|1.3423
|1.3323
|1.3426
|802
|2007.06.22 12:03
|close
|401
|9.00
|1.3424
|1.3323
|1.3426
|90.00
|45309.23
|803
|2007.06.22 12:10
|buy
|402
|9.10
|1.3418
|1.3318
|1.3421
|804
|2007.06.22 12:11
|t/p
|402
|9.10
|1.3421
|1.3318
|1.3421
|273.00
|45582.23
|805
|2007.06.22 13:17
|sell
|403
|9.10
|1.3435
|1.3535
|1.3432
|806
|2007.06.22 13:18
|t/p
|403
|9.10
|1.3432
|1.3535
|1.3432
|273.00
|45855.23
|807
|2007.06.25 10:43
|sell
|404
|9.20
|1.3457
|1.3557
|1.3454
|808
|2007.06.25 10:44
|t/p
|404
|9.20
|1.3454
|1.3557
|1.3454
|276.00
|46131.23
|809
|2007.06.25 13:50
|sell
|405
|9.20
|1.3468
|1.3568
|1.3465
|810
|2007.06.25 13:52
|close
|405
|9.20
|1.3464
|1.3568
|1.3465
|368.00
|46499.23
|811
|2007.06.25 18:13
|sell
|406
|9.30
|1.3455
|1.3555
|1.3452
|812
|2007.06.25 18:14
|close
|406
|9.30
|1.3454
|1.3555
|1.3452
|93.00
|46592.23
|813
|2007.06.25 18:44
|sell
|407
|9.30
|1.3459
|1.3559
|1.3456
|814
|2007.06.25 18:45
|close
|407
|9.30
|1.3457
|1.3559
|1.3456
|186.00
|46778.23
|815
|2007.06.26 10:22
|buy
|408
|9.40
|1.3451
|1.3351
|1.3454
|816
|2007.06.26 10:53
|close
|408
|9.40
|1.3452
|1.3351
|1.3454
|94.00
|46872.23
|817
|2007.06.27 01:40
|sell
|409
|9.40
|1.3449
|1.3549
|1.3446
|818
|2007.06.27 01:42
|close
|409
|9.40
|1.3448
|1.3549
|1.3446
|94.00
|46966.23
|819
|2007.06.27 01:59
|sell
|410
|9.40
|1.3453
|1.3553
|1.3450
|820
|2007.06.27 02:08
|close
|410
|9.40
|1.3452
|1.3553
|1.3450
|94.00
|47060.23
|821
|2007.06.27 03:19
|sell
|411
|9.40
|1.3448
|1.3548
|1.3445
|822
|2007.06.27 03:23
|t/p
|411
|9.40
|1.3445
|1.3548
|1.3445
|282.00
|47342.23
|823
|2007.06.27 10:29
|sell
|412
|9.50
|1.3435
|1.3535
|1.3432
|824
|2007.06.27 10:30
|close
|412
|9.50
|1.3434
|1.3535
|1.3432
|95.00
|47437.23
|825
|2007.06.27 10:46
|sell
|413
|9.50
|1.3438
|1.3538
|1.3435
|826
|2007.06.27 10:47
|close
|413
|9.50
|1.3437
|1.3538
|1.3435
|95.00
|47532.23
|827
|2007.06.27 11:12
|sell
|414
|9.50
|1.3437
|1.3537
|1.3434
|828
|2007.06.27 11:13
|t/p
|414
|9.50
|1.3434
|1.3537
|1.3434
|285.00
|47817.23
|829
|2007.06.27 11:23
|sell
|415
|9.60
|1.3437
|1.3537
|1.3434
|830
|2007.06.27 11:25
|t/p
|415
|9.60
|1.3434
|1.3537
|1.3434
|288.00
|48105.23
|831
|2007.06.27 12:32
|sell
|416
|9.60
|1.3441
|1.3541
|1.3438
|832
|2007.06.27 12:36
|t/p
|416
|9.60
|1.3438
|1.3541
|1.3438
|288.00
|48393.23
|833
|2007.06.27 16:25
|sell
|417
|9.70
|1.3445
|1.3545
|1.3442
|834
|2007.06.27 16:26
|t/p
|417
|9.70
|1.3442
|1.3545
|1.3442
|291.00
|48684.23
|835
|2007.06.27 17:43
|sell
|418
|9.70
|1.3438
|1.3538
|1.3435
|836
|2007.06.27 17:44
|close
|418
|9.70
|1.3434
|1.3538
|1.3435
|388.00
|49072.23
|837
|2007.06.27 17:52
|sell
|419
|9.80
|1.3438
|1.3538
|1.3435
|838
|2007.06.27 17:54
|t/p
|419
|9.80
|1.3435
|1.3538
|1.3435
|294.00
|49366.23
|839
|2007.06.27 18:19
|sell
|420
|9.90
|1.3443
|1.3543
|1.3440
|840
|2007.06.27 18:21
|t/p
|420
|9.90
|1.3440
|1.3543
|1.3440
|297.00
|49663.23
|841
|2007.06.27 18:31
|sell
|421
|9.90
|1.3442
|1.3542
|1.3439
|842
|2007.06.27 18:32
|close
|421
|9.90
|1.3438
|1.3542
|1.3439
|396.00
|50059.23
|843
|2007.06.27 19:49
|sell
|422
|10.00
|1.3452
|1.3552
|1.3449
|844
|2007.06.27 19:55
|t/p
|422
|10.00
|1.3449
|1.3552
|1.3449
|300.00
|50359.23
|845
|2007.06.27 20:36
|sell
|423
|10.10
|1.3446
|1.3546
|1.3443
|846
|2007.06.27 20:39
|t/p
|423
|10.10
|1.3443
|1.3546
|1.3443
|303.00
|50662.23
|847
|2007.06.27 21:11
|sell
|424
|10.10
|1.3449
|1.3549
|1.3446
|848
|2007.06.27 21:12
|close
|424
|10.10
|1.3445
|1.3549
|1.3446
|404.00
|51066.23
|849
|2007.06.27 21:16
|sell
|425
|10.20
|1.3449
|1.3549
|1.3446
|850
|2007.06.27 21:20
|close
|425
|10.20
|1.3445
|1.3549
|1.3446
|408.00
|51474.23
|851
|2007.06.27 21:42
|sell
|426
|10.30
|1.3450
|1.3550
|1.3447
|852
|2007.06.27 21:44
|t/p
|426
|10.30
|1.3447
|1.3550
|1.3447
|309.00
|51783.23
|853
|2007.06.28 06:08
|sell
|427
|10.40
|1.3467
|1.3567
|1.3464
|854
|2007.06.28 06:11
|close
|427
|10.40
|1.3464
|1.3567
|1.3464
|312.00
|52095.23
|855
|2007.06.28 06:29
|sell
|428
|10.40
|1.3464
|1.3564
|1.3461
|856
|2007.06.28 06:33
|buy
|429
|7.70
|1.3461
|1.3361
|1.3464
|857
|2007.06.28 06:33
|close
|428
|10.40
|1.3461
|1.3564
|1.3461
|312.00
|52407.23
|858
|2007.06.28 06:34
|close
|429
|7.70
|1.3463
|1.3361
|1.3464
|154.00
|52561.23
|859
|2007.06.28 06:36
|sell
|430
|10.50
|1.3464
|1.3564
|1.3461
|860
|2007.06.28 06:37
|t/p
|430
|10.50
|1.3461
|1.3564
|1.3461
|315.00
|52876.23
|861
|2007.06.28 07:04
|sell
|431
|10.60
|1.3461
|1.3561
|1.3458
|862
|2007.06.28 07:06
|t/p
|431
|10.60
|1.3458
|1.3561
|1.3458
|318.00
|53194.23
|863
|2007.06.28 15:07
|buy
|432
|10.60
|1.3462
|1.3362
|1.3465
|864
|2007.06.28 15:08
|close
|432
|10.60
|1.3463
|1.3362
|1.3465
|106.00
|53300.23
|865
|2007.06.29 00:07
|sell
|433
|10.70
|1.3450
|1.3550
|1.3447
|866
|2007.06.29 00:10
|t/p
|433
|10.70
|1.3447
|1.3550
|1.3447
|321.00
|53621.23
|867
|2007.06.29 00:26
|sell
|434
|10.70
|1.3448
|1.3548
|1.3445
|868
|2007.06.29 00:27
|t/p
|434
|10.70
|1.3445
|1.3548
|1.3445
|321.00
|53942.23
|869
|2007.06.29 06:46
|sell
|435
|10.80
|1.3445
|1.3545
|1.3442
|870
|2007.06.29 06:47
|close
|435
|10.80
|1.3444
|1.3545
|1.3442
|108.00
|54050.23
|871
|2007.06.29 21:29
|buy
|436
|10.80
|1.3533
|1.3433
|1.3536
|872
|2007.06.29 21:31
|close
|436
|10.80
|1.3534
|1.3433
|1.3536
|108.00
|54158.23
|873
|2007.07.02 14:47
|buy
|437
|10.80
|1.3595
|1.3495
|1.3598
|874
|2007.07.02 14:48
|t/p
|437
|10.80
|1.3598
|1.3495
|1.3598
|324.00
|54482.23
|875
|2007.07.02 15:45
|buy
|438
|10.90
|1.3596
|1.3496
|1.3599
|876
|2007.07.02 15:48
|t/p
|438
|10.90
|1.3599
|1.3496
|1.3599
|327.00
|54809.23
|877
|2007.07.03 14:39
|sell
|439
|11.00
|1.3622
|1.3722
|1.3619
|878
|2007.07.03 14:40
|close
|439
|11.00
|1.3620
|1.3722
|1.3619
|220.00
|55029.23
|879
|2007.07.03 16:24
|sell
|440
|11.00
|1.3607
|1.3707
|1.3604
|880
|2007.07.03 16:25
|close
|440
|11.00
|1.3605
|1.3707
|1.3604
|220.00
|55249.23
|881
|2007.07.03 17:36
|sell
|441
|11.00
|1.3617
|1.3717
|1.3614
|882
|2007.07.03 17:37
|close
|441
|11.00
|1.3615
|1.3717
|1.3614
|220.00
|55469.23
|883
|2007.07.03 18:26
|sell
|442
|11.10
|1.3619
|1.3719
|1.3616
|884
|2007.07.03 18:34
|t/p
|442
|11.10
|1.3616
|1.3719
|1.3616
|333.00
|55802.23
|885
|2007.07.05 13:37
|buy
|443
|11.20
|1.3634
|1.3534
|1.3637
|886
|2007.07.05 13:38
|t/p
|443
|11.20
|1.3637
|1.3534
|1.3637
|336.00
|56138.23
|887
|2007.07.05 22:30
|buy
|444
|11.20
|1.3599
|1.3499
|1.3602
|888
|2007.07.05 22:35
|close
|444
|11.20
|1.3600
|1.3499
|1.3602
|112.00
|56250.23
|889
|2007.07.06 07:49
|sell
|445
|11.30
|1.3589
|1.3689
|1.3586
|890
|2007.07.06 07:50
|t/p
|445
|11.30
|1.3586
|1.3689
|1.3586
|339.00
|56589.23
|891
|2007.07.06 08:32
|sell
|446
|11.30
|1.3586
|1.3686
|1.3583
|892
|2007.07.06 08:33
|close
|446
|11.30
|1.3583
|1.3686
|1.3583
|339.00
|56928.23
|893
|2007.07.06 10:57
|sell
|447
|11.40
|1.3597
|1.3697
|1.3594
|894
|2007.07.06 10:58
|close
|447
|11.40
|1.3596
|1.3697
|1.3594
|114.00
|57042.23
|895
|2007.07.06 11:14
|sell
|448
|11.40
|1.3600
|1.3700
|1.3597
|896
|2007.07.06 11:15
|close
|448
|11.40
|1.3598
|1.3700
|1.3597
|228.00
|57270.23
|897
|2007.07.06 13:11
|sell
|449
|11.50
|1.3596
|1.3696
|1.3593
|898
|2007.07.06 13:14
|close
|449
|11.50
|1.3592
|1.3696
|1.3593
|460.00
|57730.23
|899
|2007.07.06 15:57
|sell
|450
|11.50
|1.3607
|1.3707
|1.3604
|900
|2007.07.06 16:00
|close
|450
|11.50
|1.3606
|1.3707
|1.3604
|115.00
|57845.23
|901
|2007.07.06 18:09
|buy
|451
|11.60
|1.3620
|1.3520
|1.3623
|902
|2007.07.06 18:12
|close
|451
|11.60
|1.3622
|1.3520
|1.3623
|232.00
|58077.23
|903
|2007.07.06 19:43
|buy
|452
|11.60
|1.3620
|1.3520
|1.3623
|904
|2007.07.06 19:44
|close
|452
|11.60
|1.3623
|1.3520
|1.3623
|348.00
|58425.23
|905
|2007.07.09 00:00
|sell
|453
|11.70
|1.3632
|1.3732
|1.3629
|906
|2007.07.09 00:41
|close
|453
|11.70
|1.3631
|1.3732
|1.3629
|117.00
|58542.23
|907
|2007.07.09 16:55
|sell
|454
|11.70
|1.3635
|1.3735
|1.3632
|908
|2007.07.09 16:56
|t/p
|454
|11.70
|1.3632
|1.3735
|1.3632
|351.00
|58893.23
|909
|2007.07.10 11:03
|sell
|455
|11.80
|1.3651
|1.3751
|1.3648
|910
|2007.07.10 11:07
|close
|455
|11.80
|1.3649
|1.3751
|1.3648
|236.00
|59129.23
|911
|2007.07.10 16:48
|buy
|456
|11.80
|1.3734
|1.3634
|1.3737
|912
|2007.07.10 16:52
|t/p
|456
|11.80
|1.3737
|1.3634
|1.3737
|354.00
|59483.23
|913
|2007.07.11 06:43
|sell
|457
|11.90
|1.3740
|1.3840
|1.3737
|914
|2007.07.11 06:46
|close
|457
|11.90
|1.3739
|1.3840
|1.3737
|119.00
|59602.23
|915
|2007.07.11 12:31
|sell
|458
|11.90
|1.3751
|1.3851
|1.3748
|916
|2007.07.11 12:32
|t/p
|458
|11.90
|1.3748
|1.3851
|1.3748
|357.00
|59959.23
|917
|2007.07.11 12:39
|sell
|459
|12.00
|1.3748
|1.3848
|1.3745
|918
|2007.07.11 12:40
|t/p
|459
|12.00
|1.3745
|1.3848
|1.3745
|360.00
|60319.23
|919
|2007.07.11 15:05
|sell
|460
|12.10
|1.3761
|1.3861
|1.3758
|920
|2007.07.11 15:32
|close
|460
|12.10
|1.3759
|1.3861
|1.3758
|242.00
|60561.23
|921
|2007.07.12 01:13
|buy
|461
|12.10
|1.3749
|1.3649
|1.3752
|922
|2007.07.12 03:53
|close
|461
|12.10
|1.3750
|1.3649
|1.3752
|121.00
|60682.23
|923
|2007.07.12 18:07
|sell
|462
|12.10
|1.3782
|1.3882
|1.3779
|924
|2007.07.12 18:08
|t/p
|462
|12.10
|1.3779
|1.3882
|1.3779
|363.00
|61045.23
|925
|2007.07.12 18:44
|sell
|463
|12.20
|1.3791
|1.3891
|1.3788
|926
|2007.07.12 18:46
|t/p
|463
|12.20
|1.3788
|1.3891
|1.3788
|366.00
|61411.23
|927
|2007.07.12 19:11
|sell
|464
|12.30
|1.3791
|1.3891
|1.3788
|928
|2007.07.12 19:12
|close
|464
|12.30
|1.3788
|1.3891
|1.3788
|369.00
|61780.23
|929
|2007.07.12 19:23
|sell
|465
|12.40
|1.3791
|1.3891
|1.3788
|930
|2007.07.12 19:26
|t/p
|465
|12.40
|1.3788
|1.3891
|1.3788
|372.00
|62152.23
|931
|2007.07.13 10:41
|sell
|466
|12.40
|1.3786
|1.3886
|1.3783
|932
|2007.07.13 10:42
|close
|466
|12.40
|1.3784
|1.3886
|1.3783
|248.00
|62400.23
|933
|2007.07.13 15:23
|buy
|467
|12.50
|1.3802
|1.3702
|1.3805
|934
|2007.07.13 15:28
|close
|467
|12.50
|1.3803
|1.3702
|1.3805
|125.00
|62525.23
|935
|2007.07.13 16:24
|sell
|468
|12.50
|1.3801
|1.3901
|1.3798
|936
|2007.07.13 16:26
|close
|468
|12.50
|1.3800
|1.3901
|1.3798
|125.00
|62650.23
|937
|2007.07.13 17:24
|sell
|469
|12.50
|1.3787
|1.3887
|1.3784
|938
|2007.07.13 17:26
|t/p
|469
|12.50
|1.3784
|1.3887
|1.3784
|375.00
|63025.23
|939
|2007.07.13 19:04
|sell
|470
|12.60
|1.3794
|1.3894
|1.3791
|940
|2007.07.13 19:05
|close
|470
|12.60
|1.3793
|1.3894
|1.3791
|126.00
|63151.23
|941
|2007.07.17 14:30
|buy
|471
|12.60
|1.3774
|1.3674
|1.3777
|942
|2007.07.17 14:31
|t/p
|471
|12.60
|1.3777
|1.3674
|1.3777
|378.00
|63529.23
|943
|2007.07.18 07:48
|buy
|472
|12.70
|1.3821
|1.3721
|1.3824
|944
|2007.07.18 07:52
|close
|472
|12.70
|1.3822
|1.3721
|1.3824
|127.00
|63656.23
|945
|2007.07.18 08:13
|buy
|473
|12.70
|1.3813
|1.3713
|1.3816
|946
|2007.07.18 08:17
|close
|473
|12.70
|1.3814
|1.3713
|1.3816
|127.00
|63783.23
|947
|2007.07.19 07:41
|buy
|474
|12.80
|1.3794
|1.3694
|1.3797
|948
|2007.07.19 08:12
|close
|474
|12.80
|1.3795
|1.3694
|1.3797
|128.00
|63911.23
|949
|2007.07.19 12:26
|sell
|475
|12.80
|1.3823
|1.3923
|1.3820
|950
|2007.07.19 12:32
|t/p
|475
|12.80
|1.3820
|1.3923
|1.3820
|384.00
|64295.23
|951
|2007.07.19 19:03
|sell
|476
|12.90
|1.3822
|1.3922
|1.3819
|952
|2007.07.19 19:04
|close
|476
|12.90
|1.3819
|1.3922
|1.3819
|387.00
|64682.23
|953
|2007.07.20 03:18
|sell
|477
|12.90
|1.3801
|1.3901
|1.3798
|954
|2007.07.20 03:19
|close
|477
|12.90
|1.3800
|1.3901
|1.3798
|129.00
|64811.23
|955
|2007.07.20 06:47
|sell
|478
|13.00
|1.3801
|1.3901
|1.3798
|956
|2007.07.20 06:48
|t/p
|478
|13.00
|1.3798
|1.3901
|1.3798
|390.00
|65201.23
|957
|2007.07.20 08:53
|sell
|479
|13.00
|1.3807
|1.3907
|1.3804
|958
|2007.07.20 08:56
|close
|479
|13.00
|1.3806
|1.3907
|1.3804
|130.00
|65331.23
|959
|2007.07.23 22:07
|sell
|480
|13.10
|1.3801
|1.3901
|1.3798
|960
|2007.07.24 01:20
|close
|480
|13.10
|1.3800
|1.3901
|1.3798
|138.86
|65470.09
|961
|2007.07.24 13:08
|sell
|481
|13.10
|1.3815
|1.3915
|1.3812
|962
|2007.07.24 13:10
|close
|481
|13.10
|1.3814
|1.3915
|1.3812
|131.00
|65601.09
|963
|2007.07.25 13:33
|sell
|482
|13.10
|1.3740
|1.3840
|1.3737
|964
|2007.07.25 13:34
|t/p
|482
|13.10
|1.3737
|1.3840
|1.3737
|393.00
|65994.09
|965
|2007.07.26 18:04
|buy
|483
|13.20
|1.3726
|1.3626
|1.3729
|966
|2007.07.26 18:05
|close
|483
|13.20
|1.3727
|1.3626
|1.3729
|132.00
|66126.09
|967
|2007.07.26 23:25
|sell
|484
|13.20
|1.3745
|1.3845
|1.3742
|968
|2007.07.26 23:26
|t/p
|484
|13.20
|1.3742
|1.3845
|1.3742
|396.00
|66522.09
|969
|2007.07.27 10:39
|sell
|485
|13.30
|1.3711
|1.3811
|1.3708
|970
|2007.07.27 10:40
|t/p
|485
|13.30
|1.3708
|1.3811
|1.3708
|399.00
|66921.09
|971
|2007.07.27 14:28
|sell
|486
|13.40
|1.3650
|1.3750
|1.3647
|972
|2007.07.27 14:29
|t/p
|486
|13.40
|1.3647
|1.3750
|1.3647
|402.00
|67323.09
|973
|2007.07.27 15:21
|sell
|487
|13.50
|1.3662
|1.3762
|1.3659
|974
|2007.07.27 15:22
|t/p
|487
|13.50
|1.3659
|1.3762
|1.3659
|405.00
|67728.09
|975
|2007.07.27 19:10
|sell
|488
|13.50
|1.3643
|1.3743
|1.3640
|976
|2007.07.27 19:11
|t/p
|488
|13.50
|1.3640
|1.3743
|1.3640
|405.00
|68133.09
|977
|2007.07.27 19:24
|sell
|489
|13.60
|1.3647
|1.3747
|1.3644
|978
|2007.07.27 19:25
|t/p
|489
|13.60
|1.3644
|1.3747
|1.3644
|408.00
|68541.09
|979
|2007.07.27 20:35
|sell
|490
|13.70
|1.3653
|1.3753
|1.3650
|980
|2007.07.27 20:36
|t/p
|490
|13.70
|1.3650
|1.3753
|1.3650
|411.00
|68952.09
|981
|2007.07.27 20:40
|sell
|491
|13.80
|1.3650
|1.3750
|1.3647
|982
|2007.07.27 20:41
|t/p
|491
|13.80
|1.3647
|1.3750
|1.3647
|414.00
|69366.09
|983
|2007.07.27 21:09
|sell
|492
|13.90
|1.3654
|1.3754
|1.3651
|984
|2007.07.27 21:10
|t/p
|492
|13.90
|1.3651
|1.3754
|1.3651
|417.00
|69783.09
|985
|2007.07.27 21:35
|sell
|493
|14.00
|1.3650
|1.3750
|1.3647
|986
|2007.07.27 21:36
|t/p
|493
|14.00
|1.3647
|1.3750
|1.3647
|420.00
|70203.09
|987
|2007.07.27 21:39
|sell
|494
|14.00
|1.3650
|1.3750
|1.3647
|988
|2007.07.27 21:41
|t/p
|494
|14.00
|1.3647
|1.3750
|1.3647
|420.00
|70623.09
|989
|2007.07.30 00:00
|buy
|495
|14.10
|1.3614
|1.3514
|1.3617
|990
|2007.07.30 00:29
|close
|495
|14.10
|1.3616
|1.3514
|1.3617
|282.00
|70905.09
|991
|2007.07.30 01:24
|sell
|496
|14.20
|1.3643
|1.3743
|1.3640
|992
|2007.07.30 01:25
|t/p
|496
|14.20
|1.3640
|1.3743
|1.3640
|426.00
|71331.09
|993
|2007.07.30 04:23
|sell
|497
|14.30
|1.3633
|1.3733
|1.3630
|994
|2007.07.30 04:24
|t/p
|497
|14.30
|1.3630
|1.3733
|1.3630
|429.00
|71760.09
|995
|2007.07.30 04:52
|sell
|498
|14.40
|1.3633
|1.3733
|1.3630
|996
|2007.07.30 04:53
|t/p
|498
|14.40
|1.3630
|1.3733
|1.3630
|432.00
|72192.09
|997
|2007.07.30 07:24
|sell
|499
|14.40
|1.3650
|1.3750
|1.3647
|998
|2007.07.30 07:25
|t/p
|499
|14.40
|1.3647
|1.3750
|1.3647
|432.00
|72624.09
|999
|2007.07.30 07:31
|sell
|500
|14.50
|1.3649
|1.3749
|1.3646
|1000
|2007.07.30 07:32
|t/p
|500
|14.50
|1.3646
|1.3749
|1.3646
|435.00
|73059.09
|1001
|2007.07.30 10:12
|sell
|501
|14.60
|1.3665
|1.3765
|1.3662
|1002
|2007.07.30 10:13
|t/p
|501
|14.60
|1.3662
|1.3765
|1.3662
|438.00
|73497.09
|1003
|2007.07.30 11:14
|sell
|502
|14.70
|1.3673
|1.3773
|1.3670
|1004
|2007.07.30 11:15
|t/p
|502
|14.70
|1.3670
|1.3773
|1.3670
|441.00
|73938.09
|1005
|2007.07.30 18:45
|sell
|503
|14.80
|1.3682
|1.3782
|1.3679
|1006
|2007.07.30 18:46
|close
|503
|14.80
|1.3680
|1.3782
|1.3679
|296.00
|74234.09
|1007
|2007.07.30 18:57
|sell
|504
|14.80
|1.3689
|1.3789
|1.3686
|1008
|2007.07.30 18:58
|close
|504
|14.80
|1.3687
|1.3789
|1.3686
|296.00
|74530.09
|1009
|2007.07.30 20:09
|sell
|505
|14.90
|1.3693
|1.3793
|1.3690
|1010
|2007.07.30 20:11
|t/p
|505
|14.90
|1.3690
|1.3793
|1.3690
|447.00
|74977.09
|1011
|2007.07.30 20:40
|sell
|506
|15.00
|1.3689
|1.3789
|1.3686
|1012
|2007.07.30 20:41
|close
|506
|15.00
|1.3687
|1.3789
|1.3686
|300.00
|75277.09
|1013
|2007.08.01 06:39
|buy
|507
|15.10
|1.3657
|1.3557
|1.3660
|1014
|2007.08.01 06:46
|sell
|508
|10.90
|1.3656
|1.3756
|1.3653
|1015
|2007.08.01 06:48
|close
|508
|10.90
|1.3653
|1.3756
|1.3653
|327.00
|75604.09
|1016
|2007.08.01 07:12
|sell
|509
|11.00
|1.3656
|1.3756
|1.3653
|1017
|2007.08.01 07:13
|t/p
|509
|11.00
|1.3653
|1.3756
|1.3653
|330.00
|75934.09
|1018
|2007.08.01 08:10
|close
|507
|15.10
|1.3659
|1.3557
|1.3660
|302.00
|76236.09
|1019
|2007.08.02 01:05
|sell
|510
|15.20
|1.3679
|1.3779
|1.3676
|1020
|2007.08.02 01:07
|close
|510
|15.20
|1.3676
|1.3779
|1.3676
|456.00
|76692.09
|1021
|2007.08.02 02:40
|sell
|511
|15.30
|1.3663
|1.3763
|1.3660
|1022
|2007.08.02 02:41
|close
|511
|15.30
|1.3661
|1.3763
|1.3660
|306.00
|76998.09
|1023
|2007.08.02 04:12
|sell
|512
|15.40
|1.3662
|1.3762
|1.3659
|1024
|2007.08.02 04:13
|t/p
|512
|15.40
|1.3659
|1.3762
|1.3659
|462.00
|77460.09
|1025
|2007.08.02 04:14
|sell
|513
|15.50
|1.3662
|1.3762
|1.3659
|1026
|2007.08.02 04:16
|close
|513
|15.50
|1.3661
|1.3762
|1.3659
|155.00
|77615.09
|1027
|2007.08.02 04:22
|sell
|514
|15.50
|1.3661
|1.3761
|1.3658
|1028
|2007.08.02 05:38
|close
|514
|15.50
|1.3659
|1.3761
|1.3658
|310.00
|77925.09
|1029
|2007.08.02 06:34
|sell
|515
|15.60
|1.3662
|1.3762
|1.3659
|1030
|2007.08.02 06:35
|close
|515
|15.60
|1.3661
|1.3762
|1.3659
|156.00
|78081.09
|1031
|2007.08.02 09:55
|sell
|516
|15.60
|1.3668
|1.3768
|1.3665
|1032
|2007.08.02 09:57
|t/p
|516
|15.60
|1.3665
|1.3768
|1.3665
|468.00
|78549.09
|1033
|2007.08.02 22:17
|sell
|517
|15.70
|1.3700
|1.3800
|1.3697
|1034
|2007.08.02 22:31
|buy
|518
|11.40
|1.3699
|1.3599
|1.3702
|1035
|2007.08.02 22:31
|close
|517
|15.70
|1.3699
|1.3800
|1.3697
|157.00
|78706.09
|1036
|2007.08.02 22:37
|close
|518
|11.40
|1.3703
|1.3599
|1.3702
|456.00
|79162.09
|1037
|2007.08.03 10:48
|sell
|519
|15.80
|1.3704
|1.3804
|1.3701
|1038
|2007.08.03 10:49
|t/p
|519
|15.80
|1.3701
|1.3804
|1.3701
|474.00
|79636.09
|1039
|2007.08.03 10:55
|sell
|520
|15.90
|1.3701
|1.3801
|1.3698
|1040
|2007.08.03 10:56
|t/p
|520
|15.90
|1.3698
|1.3801
|1.3698
|477.00
|80113.09
|1041
|2007.08.03 12:03
|sell
|521
|16.00
|1.3697
|1.3797
|1.3694
|1042
|2007.08.03 12:04
|t/p
|521
|16.00
|1.3694
|1.3797
|1.3694
|480.00
|80593.09
|1043
|2007.08.03 12:22
|sell
|522
|16.10
|1.3695
|1.3795
|1.3692
|1044
|2007.08.03 12:24
|t/p
|522
|16.10
|1.3692
|1.3795
|1.3692
|483.00
|81076.09
|1045
|2007.08.03 14:02
|sell
|523
|16.20
|1.3697
|1.3797
|1.3694
|1046
|2007.08.03 14:03
|t/p
|523
|16.20
|1.3694
|1.3797
|1.3694
|486.00
|81562.09
|1047
|2007.08.03 15:36
|sell
|524
|16.30
|1.3742
|1.3842
|1.3739
|1048
|2007.08.03 15:38
|t/p
|524
|16.30
|1.3739
|1.3842
|1.3739
|489.00
|82051.09
|1049
|2007.08.03 17:58
|sell
|525
|16.40
|1.3787
|1.3887
|1.3784
|1050
|2007.08.03 17:59
|close
|525
|16.40
|1.3786
|1.3887
|1.3784
|164.00
|82215.09
|1051
|2007.08.03 18:02
|sell
|526
|16.40
|1.3787
|1.3887
|1.3784
|1052
|2007.08.03 18:06
|close
|526
|16.40
|1.3786
|1.3887
|1.3784
|164.00
|82379.09
|1053
|2007.08.06 16:26
|sell
|527
|16.50
|1.3808
|1.3908
|1.3805
|1054
|2007.08.06 16:27
|t/p
|527
|16.50
|1.3805
|1.3908
|1.3805
|495.00
|82874.09
|1055
|2007.08.07 07:45
|sell
|528
|16.60
|1.3804
|1.3904
|1.3801
|1056
|2007.08.07 07:57
|close
|528
|16.60
|1.3803
|1.3904
|1.3801
|166.00
|83040.09
|1057
|2007.08.07 11:24
|sell
|529
|16.60
|1.3794
|1.3894
|1.3791
|1058
|2007.08.07 11:26
|close
|529
|16.60
|1.3792
|1.3894
|1.3791
|332.00
|83372.09
|1059
|2007.08.07 12:05
|sell
|530
|16.70
|1.3799
|1.3899
|1.3796
|1060
|2007.08.07 12:07
|close
|530
|16.70
|1.3796
|1.3899
|1.3796
|501.00
|83873.09
|1061
|2007.08.07 17:08
|sell
|531
|16.80
|1.3769
|1.3869
|1.3766
|1062
|2007.08.07 17:09
|t/p
|531
|16.80
|1.3766
|1.3869
|1.3766
|504.00
|84377.09
|1063
|2007.08.08 12:29
|sell
|532
|16.90
|1.3771
|1.3871
|1.3768
|1064
|2007.08.08 12:32
|close
|532
|16.90
|1.3770
|1.3871
|1.3768
|169.00
|84546.09
|1065
|2007.08.09 04:59
|buy
|533
|16.90
|1.3800
|1.3700
|1.3803
|1066
|2007.08.09 05:02
|sell
|534
|12.30
|1.3802
|1.3902
|1.3799
|1067
|2007.08.09 05:02
|close
|533
|16.90
|1.3802
|1.3700
|1.3803
|338.00
|84884.09
|1068
|2007.08.09 07:01
|close
|534
|12.30
|1.3801
|1.3902
|1.3799
|123.00
|85007.09
|1069
|2007.08.09 14:09
|sell
|535
|17.00
|1.3734
|1.3834
|1.3731
|1070
|2007.08.09 14:11
|close
|535
|17.00
|1.3733
|1.3834
|1.3731
|170.00
|85177.09
|1071
|2007.08.09 17:56
|buy
|536
|17.00
|1.3699
|1.3599
|1.3702
|1072
|2007.08.09 18:01
|close
|536
|17.00
|1.3701
|1.3599
|1.3702
|340.00
|85517.09
|1073
|2007.08.09 18:14
|sell
|537
|17.10
|1.3702
|1.3802
|1.3699
|1074
|2007.08.09 18:15
|t/p
|537
|17.10
|1.3699
|1.3802
|1.3699
|513.00
|86030.09
|1075
|2007.08.09 21:58
|sell
|538
|17.20
|1.3680
|1.3780
|1.3677
|1076
|2007.08.09 22:00
|t/p
|538
|17.20
|1.3677
|1.3780
|1.3677
|516.00
|86546.09
|1077
|2007.08.10 12:12
|sell
|539
|17.30
|1.3694
|1.3794
|1.3691
|1078
|2007.08.10 12:14
|close
|539
|17.30
|1.3693
|1.3794
|1.3691
|173.00
|86719.09
|1079
|2007.08.13 00:04
|buy
|540
|17.30
|1.3687
|1.3587
|1.3690
|1080
|2007.08.13 00:25
|close
|540
|17.30
|1.3688
|1.3587
|1.3690
|173.00
|86892.09
|1081
|2007.08.13 12:33
|sell
|541
|17.40
|1.3659
|1.3759
|1.3656
|1082
|2007.08.13 12:34
|t/p
|541
|17.40
|1.3656
|1.3759
|1.3656
|522.00
|87414.09
|1083
|2007.08.13 16:44
|sell
|542
|17.50
|1.3630
|1.3730
|1.3627
|1084
|2007.08.13 16:45
|close
|542
|17.50
|1.3629
|1.3730
|1.3627
|175.00
|87589.09
|1085
|2007.08.13 19:02
|sell
|543
|17.50
|1.3623
|1.3723
|1.3620
|1086
|2007.08.13 19:03
|close
|543
|17.50
|1.3620
|1.3723
|1.3620
|525.00
|88114.09
|1087
|2007.08.13 20:40
|sell
|544
|17.60
|1.3625
|1.3725
|1.3622
|1088
|2007.08.13 20:58
|close
|544
|17.60
|1.3624
|1.3725
|1.3622
|176.00
|88290.09
|1089
|2007.08.14 14:33
|buy
|545
|17.70
|1.3579
|1.3479
|1.3582
|1090
|2007.08.14 14:37
|t/p
|545
|17.70
|1.3582
|1.3479
|1.3582
|531.00
|88821.09
|1091
|2007.08.15 07:07
|sell
|546
|17.80
|1.3507
|1.3607
|1.3504
|1092
|2007.08.15 07:08
|t/p
|546
|17.80
|1.3504
|1.3607
|1.3504
|534.00
|89355.09
|1093
|2007.08.17 07:25
|sell
|547
|17.90
|1.3424
|1.3524
|1.3421
|1094
|2007.08.17 07:26
|close
|547
|17.90
|1.3422
|1.3524
|1.3421
|358.00
|89713.09
|1095
|2007.08.17 09:07
|buy
|548
|17.90
|1.3382
|1.3282
|1.3385
|1096
|2007.08.17 09:11
|t/p
|548
|17.90
|1.3385
|1.3282
|1.3385
|537.00
|90250.09
|1097
|2007.08.20 23:13
|sell
|549
|18.10
|1.3479
|1.3579
|1.3476
|1098
|2007.08.20 23:14
|close
|549
|18.10
|1.3478
|1.3579
|1.3476
|181.00
|90431.09
|1099
|2007.08.20 23:19
|sell
|550
|18.10
|1.3478
|1.3578
|1.3475
|1100
|2007.08.20 23:30
|close
|550
|18.10
|1.3477
|1.3578
|1.3475
|181.00
|90612.09
|1101
|2007.08.21 01:32
|sell
|551
|18.10
|1.3475
|1.3575
|1.3472
|1102
|2007.08.21 01:33
|close
|551
|18.10
|1.3473
|1.3575
|1.3472
|362.00
|90974.09
|1103
|2007.08.21 15:58
|buy
|552
|18.20
|1.3493
|1.3393
|1.3496
|1104
|2007.08.21 16:12
|sell
|553
|13.00
|1.3486
|1.3586
|1.3483
|1105
|2007.08.21 16:14
|close
|553
|13.00
|1.3484
|1.3586
|1.3483
|260.00
|91234.09
|1106
|2007.08.22 11:48
|buy
|554
|13.10
|1.3489
|1.3389
|1.3492
|1107
|2007.08.22 12:57
|close
|554
|13.10
|1.3490
|1.3389
|1.3492
|131.00
|91365.09
|1108
|2007.08.22 12:59
|sell
|555
|13.30
|1.3493
|1.3593
|1.3490
|1109
|2007.08.22 13:00
|close
|555
|13.30
|1.3490
|1.3593
|1.3490
|399.00
|91764.09
|1110
|2007.08.22 13:09
|close
|552
|18.20
|1.3496
|1.3393
|1.3496
|445.90
|92209.99
|1111
|2007.08.22 14:12
|sell
|556
|18.40
|1.3496
|1.3596
|1.3493
|1112
|2007.08.22 14:14
|t/p
|556
|18.40
|1.3493
|1.3596
|1.3493
|552.00
|92761.99
|1113
|2007.08.23 11:35
|sell
|557
|18.60
|1.3563
|1.3663
|1.3560
|1114
|2007.08.23 11:59
|sell
|558
|13.10
|1.3572
|1.3672
|1.3569
|1115
|2007.08.23 12:00
|t/p
|558
|13.10
|1.3569
|1.3672
|1.3569
|393.00
|93154.99
|1116
|2007.08.23 14:54
|t/p
|557
|18.60
|1.3560
|1.3663
|1.3560
|558.00
|93712.99
|1117
|2007.08.23 17:18
|buy
|559
|18.70
|1.3563
|1.3463
|1.3566
|1118
|2007.08.23 17:20
|t/p
|559
|18.70
|1.3566
|1.3463
|1.3566
|561.00
|94273.99
|1119
|2007.08.23 20:03
|sell
|560
|18.90
|1.3565
|1.3665
|1.3562
|1120
|2007.08.23 20:04
|close
|560
|18.90
|1.3563
|1.3665
|1.3562
|378.00
|94651.99
|1121
|2007.08.24 00:08
|buy
|561
|18.90
|1.3560
|1.3460
|1.3563
|1122
|2007.08.24 00:10
|close
|561
|18.90
|1.3562
|1.3460
|1.3563
|378.00
|95029.99
|1123
|2007.08.24 15:09
|sell
|562
|19.00
|1.3636
|1.3736
|1.3633
|1124
|2007.08.24 15:11
|t/p
|562
|19.00
|1.3633
|1.3736
|1.3633
|570.00
|95599.99
|1125
|2007.08.27 12:48
|buy
|563
|19.10
|1.3661
|1.3561
|1.3664
|1126
|2007.08.27 12:52
|close
|563
|19.10
|1.3662
|1.3561
|1.3664
|191.00
|95790.99
|1127
|2007.08.28 09:24
|sell
|564
|19.20
|1.3641
|1.3741
|1.3638
|1128
|2007.08.28 09:27
|close
|564
|19.20
|1.3640
|1.3741
|1.3638
|192.00
|95982.99
|1129
|2007.08.28 11:22
|sell
|565
|19.20
|1.3647
|1.3747
|1.3644
|1130
|2007.08.28 11:36
|close
|565
|19.20
|1.3646
|1.3747
|1.3644
|192.00
|96174.99
|1131
|2007.08.28 13:52
|sell
|566
|19.20
|1.3672
|1.3772
|1.3669
|1132
|2007.08.28 13:53
|t/p
|566
|19.20
|1.3669
|1.3772
|1.3669
|576.00
|96750.99
|1133
|2007.08.29 02:14
|buy
|567
|19.40
|1.3573
|1.3473
|1.3576
|1134
|2007.08.29 02:30
|close
|567
|19.40
|1.3574
|1.3473
|1.3576
|194.00
|96944.99
|1135
|2007.08.29 11:19
|sell
|568
|19.40
|1.3602
|1.3702
|1.3599
|1136
|2007.08.29 11:21
|close
|568
|19.40
|1.3601
|1.3702
|1.3599
|194.00
|97138.99
|1137
|2007.08.30 00:37
|sell
|569
|19.40
|1.3671
|1.3771
|1.3668
|1138
|2007.08.30 01:03
|t/p
|569
|19.40
|1.3668
|1.3771
|1.3668
|582.00
|97720.99
|1139
|2007.08.30 11:55
|buy
|570
|19.50
|1.3619
|1.3519
|1.3622
|1140
|2007.08.30 14:28
|t/p
|570
|19.50
|1.3622
|1.3519
|1.3622
|585.00
|98305.99
|1141
|2007.08.30 23:18
|sell
|571
|19.70
|1.3640
|1.3740
|1.3637
|1142
|2007.08.30 23:19
|t/p
|571
|19.70
|1.3637
|1.3740
|1.3637
|591.00
|98896.99
|1143
|2007.08.31 03:47
|sell
|572
|19.80
|1.3666
|1.3766
|1.3663
|1144
|2007.08.31 05:32
|sell
|573
|14.00
|1.3673
|1.3773
|1.3670
|1145
|2007.08.31 06:02
|close
|573
|14.00
|1.3672
|1.3773
|1.3670
|140.00
|99036.99
|1146
|2007.08.31 06:29
|close
|572
|19.80
|1.3665
|1.3766
|1.3663
|198.00
|99234.99
|1147
|2007.08.31 18:53
|sell
|574
|19.80
|1.3643
|1.3743
|1.3640
|1148
|2007.08.31 18:54
|t/p
|574
|19.80
|1.3640
|1.3743
|1.3640
|594.00
|99828.99
|1149
|2007.08.31 20:51
|sell
|575
|20.00
|1.3629
|1.3729
|1.3626
|1150
|2007.08.31 20:52
|t/p
|575
|20.00
|1.3626
|1.3729
|1.3626
|600.00
|100428.99
|1151
|2007.09.03 02:57
|sell
|576
|20.10
|1.3634
|1.3734
|1.3631
|1152
|2007.09.03 03:05
|close
|576
|20.10
|1.3632
|1.3734
|1.3631
|402.00
|100830.99
|1153
|2007.09.03 19:47
|sell
|577
|20.20
|1.3622
|1.3722
|1.3619
|1154
|2007.09.03 19:49
|close
|577
|20.20
|1.3621
|1.3722
|1.3619
|202.00
|101032.99
|1155
|2007.09.04 12:48
|sell
|578
|20.20
|1.3579
|1.3679
|1.3576
|1156
|2007.09.04 12:49
|close
|578
|20.20
|1.3578
|1.3679
|1.3576
|202.00
|101234.99
|1157
|2007.09.06 08:12
|sell
|579
|20.20
|1.3650
|1.3750
|1.3647
|1158
|2007.09.06 08:15
|close
|579
|20.20
|1.3649
|1.3750
|1.3647
|202.00
|101436.99
|1159
|2007.09.07 21:53
|sell
|580
|20.30
|1.3771
|1.3871
|1.3768
|1160
|2007.09.07 21:54
|close
|580
|20.30
|1.3770
|1.3871
|1.3768
|203.00
|101639.99
|1161
|2007.09.10 03:21
|sell
|581
|20.30
|1.3780
|1.3880
|1.3777
|1162
|2007.09.10 03:24
|t/p
|581
|20.30
|1.3777
|1.3880
|1.3777
|609.00
|102248.99
|1163
|2007.09.10 05:03
|sell
|582
|20.40
|1.3777
|1.3877
|1.3774
|1164
|2007.09.10 05:04
|t/p
|582
|20.40
|1.3774
|1.3877
|1.3774
|612.00
|102860.99
|1165
|2007.09.10 05:29
|sell
|583
|20.60
|1.3773
|1.3873
|1.3770
|1166
|2007.09.10 05:32
|t/p
|583
|20.60
|1.3770
|1.3873
|1.3770
|618.00
|103478.99
|1167
|2007.09.10 07:05
|sell
|584
|20.70
|1.3781
|1.3881
|1.3778
|1168
|2007.09.10 07:06
|close
|584
|20.70
|1.3779
|1.3881
|1.3778
|414.00
|103892.99
|1169
|2007.09.10 07:45
|sell
|585
|20.80
|1.3785
|1.3885
|1.3782
|1170
|2007.09.10 07:47
|t/p
|585
|20.80
|1.3782
|1.3885
|1.3782
|624.00
|104516.99
|1171
|2007.09.11 07:31
|buy
|586
|20.90
|1.3796
|1.3696
|1.3799
|1172
|2007.09.11 10:50
|close
|586
|20.90
|1.3798
|1.3696
|1.3799
|418.00
|104934.99
|1173
|2007.09.13 20:53
|sell
|587
|21.00
|1.3889
|1.3989
|1.3886
|1174
|2007.09.13 20:54
|t/p
|587
|21.00
|1.3886
|1.3989
|1.3886
|630.00
|105564.99
|1175
|2007.09.13 21:03
|sell
|588
|21.10
|1.3887
|1.3987
|1.3884
|1176
|2007.09.13 21:04
|t/p
|588
|21.10
|1.3884
|1.3987
|1.3884
|633.00
|106197.99
|1177
|2007.09.13 21:39
|sell
|589
|21.20
|1.3888
|1.3988
|1.3885
|1178
|2007.09.13 21:41
|close
|589
|21.20
|1.3885
|1.3988
|1.3885
|636.00
|106833.99
|1179
|2007.09.13 22:13
|buy
|590
|21.40
|1.3879
|1.3779
|1.3882
|1180
|2007.09.14 02:24
|close
|590
|21.40
|1.3882
|1.3779
|1.3882
|524.30
|107358.29
|1181
|2007.09.20 00:34
|buy
|591
|21.50
|1.3964
|1.3864
|1.3967
|1182
|2007.09.20 00:52
|close
|591
|21.50
|1.3965
|1.3864
|1.3967
|215.00
|107573.29
|1183
|2007.09.20 13:25
|sell
|592
|21.50
|1.4039
|1.4139
|1.4036
|1184
|2007.09.20 13:27
|close
|592
|21.50
|1.4037
|1.4139
|1.4036
|430.00
|108003.29
|1185
|2007.09.20 16:12
|buy
|593
|21.60
|1.4060
|1.3960
|1.4063
|1186
|2007.09.20 16:15
|close
|593
|21.60
|1.4061
|1.3960
|1.4063
|216.00
|108219.29
|1187
|2007.09.26 17:50
|sell
|594
|21.60
|1.4127
|1.4227
|1.4124
|1188
|2007.09.26 17:51
|close
|594
|21.60
|1.4125
|1.4227
|1.4124
|432.00
|108651.29
|1189
|2007.09.26 17:54
|sell
|595
|21.70
|1.4129
|1.4229
|1.4126
|1190
|2007.09.26 17:55
|close
|595
|21.70
|1.4126
|1.4229
|1.4126
|651.00
|109302.29
|1191
|2007.09.26 21:33
|sell
|596
|21.90
|1.4127
|1.4227
|1.4124
|1192
|2007.09.26 21:39
|close
|596
|21.90
|1.4126
|1.4227
|1.4124
|219.00
|109521.29
|1193
|2007.09.27 01:33
|sell
|597
|21.90
|1.4132
|1.4232
|1.4129
|1194
|2007.09.27 01:34
|close
|597
|21.90
|1.4131
|1.4232
|1.4129
|219.00
|109740.29
|1195
|2007.09.27 06:48
|sell
|598
|21.90
|1.4150
|1.4250
|1.4147
|1196
|2007.09.27 06:49
|close
|598
|21.90
|1.4147
|1.4250
|1.4147
|657.00
|110397.29
|1197
|2007.09.27 06:57
|sell
|599
|22.10
|1.4147
|1.4247
|1.4144
|1198
|2007.09.27 06:58
|t/p
|599
|22.10
|1.4144
|1.4247
|1.4144
|663.00
|111060.29
|1199
|2007.09.27 07:43
|sell
|600
|22.20
|1.4142
|1.4242
|1.4139
|1200
|2007.09.27 07:44
|t/p
|600
|22.20
|1.4139
|1.4242
|1.4139
|666.00
|111726.29
|1201
|2007.09.28 06:20
|buy
|601
|22.30
|1.4165
|1.4065
|1.4168
|1202
|2007.09.28 06:21
|close
|601
|22.30
|1.4166
|1.4065
|1.4168
|223.00
|111949.29
|1203
|2007.09.28 11:48
|buy
|602
|22.40
|1.4175
|1.4075
|1.4178
|1204
|2007.09.28 11:49
|t/p
|602
|22.40
|1.4178
|1.4075
|1.4178
|672.00
|112621.29
|1205
|2007.10.03 06:56
|sell
|603
|22.50
|1.4168
|1.4268
|1.4165
|1206
|2007.10.03 07:19
|t/p
|603
|22.50
|1.4165
|1.4268
|1.4165
|675.00
|113296.29
|1207
|2007.10.03 21:40
|buy
|604
|22.70
|1.4097
|1.3997
|1.4100
|1208
|2007.10.04 00:15
|close
|604
|22.70
|1.4098
|1.3997
|1.4100
|-147.55
|113148.74
|1209
|2007.10.05 00:20
|sell
|605
|22.60
|1.4137
|1.4237
|1.4134
|1210
|2007.10.05 00:46
|close
|605
|22.60
|1.4136
|1.4237
|1.4134
|226.00
|113374.74
|1211
|2007.10.08 00:37
|buy
|606
|22.70
|1.4142
|1.4042
|1.4145
|1212
|2007.10.08 00:51
|close
|606
|22.70
|1.4143
|1.4042
|1.4145
|227.00
|113601.74
|1213
|2007.10.08 18:01
|sell
|607
|22.70
|1.4057
|1.4157
|1.4054
|1214
|2007.10.08 18:02
|t/p
|607
|22.70
|1.4054
|1.4157
|1.4054
|681.00
|114282.74
|1215
|2007.10.17 17:35
|sell
|608
|22.90
|1.4203
|1.4303
|1.4200
|1216
|2007.10.17 18:13
|close
|608
|22.90
|1.4202
|1.4303
|1.4200
|229.00
|114511.74
|1217
|2007.10.22 00:00
|sell
|609
|22.90
|1.4334
|1.4434
|1.4331
|1218
|2007.10.22 00:01
|close
|609
|22.90
|1.4333
|1.4434
|1.4331
|229.00
|114740.74
|1219
|2007.10.23 23:49
|sell
|610
|22.90
|1.4266
|1.4366
|1.4263
|1220
|2007.10.23 23:50
|close
|610
|22.90
|1.4262
|1.4366
|1.4263
|916.00
|115656.74
|1221
|2007.10.24 11:39
|sell
|611
|23.10
|1.4228
|1.4328
|1.4225
|1222
|2007.10.24 11:40
|t/p
|611
|23.10
|1.4225
|1.4328
|1.4225
|693.00
|116349.74
|1223
|2007.10.26 10:28
|sell
|612
|23.30
|1.4372
|1.4472
|1.4369
|1224
|2007.10.26 10:33
|close
|612
|23.30
|1.4370
|1.4472
|1.4369
|466.00
|116815.74
|1225
|2007.10.29 00:00
|sell
|613
|23.40
|1.4412
|1.4512
|1.4409
|1226
|2007.10.29 00:04
|close
|613
|23.40
|1.4411
|1.4512
|1.4409
|234.00
|117049.74
|1227
|2007.10.31 19:16
|sell
|614
|23.40
|1.4458
|1.4558
|1.4455
|1228
|2007.10.31 19:17
|t/p
|614
|23.40
|1.4455
|1.4558
|1.4455
|702.00
|117751.74
|1229
|2007.11.05 00:00
|sell
|615
|23.60
|1.4518
|1.4618
|1.4515
|1230
|2007.11.05 00:06
|close
|615
|23.60
|1.4514
|1.4618
|1.4515
|944.00
|118695.74
|1231
|2007.11.07 04:23
|sell
|616
|23.70
|1.4629
|1.4729
|1.4626
|1232
|2007.11.07 04:30
|close
|616
|23.70
|1.4628
|1.4729
|1.4626
|237.00
|118932.74
|1233
|2007.11.08 23:09
|sell
|617
|23.80
|1.4678
|1.4778
|1.4675
|1234
|2007.11.08 23:14
|close
|617
|23.80
|1.4677
|1.4778
|1.4675
|238.00
|119170.74