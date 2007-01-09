Strategy Tester Report
Scalper_Champ
MetaQuotes-Demo (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2007.01.01 00:06 - 2007.11.09 22:59 (2007.01.01 - 2007.11.10)
ModelOpen prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
ParametersLots=0.1; Jump_Pips=2; Slippage=2; StopLoss=100; TakeProfit=3; MinProfit=2; Protected_Stop=50; Protected_Profit=50; MaxTrades=3; MaxDrawdownPercent=10; MM="Money Management"; UseMM=true; PercentMM=20; MagicNumber=20071031;
Bars in test262295Ticks modelled483681Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit109170.74Gross profit118111.57Gross loss-8940.83
Profit factor13.21Expected payoff176.94
Absolute drawdown1238.00Maximal drawdown7666.10 (8.43%)Relative drawdown24.37% (3898.00)
Total trades617Short positions (won %)482 (99.59%)Long positions (won %)135 (99.26%)
Profit trades (% of total)614 (99.51%)Loss trades (% of total)3 (0.49%)
Largestprofit trade944.00loss trade-5593.28
Averageprofit trade192.36loss trade-2980.28
Maximumconsecutive wins (profit in money)366 (90956.96)consecutive losses (loss in money)1 (-5593.28)
Maximalconsecutive profit (count of wins)90956.96 (366)consecutive loss (count of losses)-5593.28 (1)
Averageconsecutive wins154consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.02 00:26buy12.001.32111.31111.3214
22007.01.02 00:36t/p12.001.32141.31111.321460.0010060.00
32007.01.02 01:19sell22.001.32171.33171.3214
42007.01.02 02:30buy31.401.32261.31261.3229
52007.01.02 02:31t/p31.401.32291.31261.322942.0010102.00
62007.01.02 03:22buy41.401.32311.31311.3234
72007.01.02 03:23t/p41.401.32341.31311.323442.0010144.00
82007.01.02 04:05buy51.401.32361.31361.3239
92007.01.02 04:10close51.401.32391.31361.323942.0010186.00
102007.01.02 04:34sell61.401.32361.33361.3233
112007.01.02 04:41t/p61.401.32331.33361.323342.0010228.00
122007.01.02 05:22sell71.401.32381.33381.3235
132007.01.02 05:23t/p71.401.32351.33381.323542.0010270.00
142007.01.02 06:01sell81.401.32401.33401.3237
152007.01.02 06:03t/p81.401.32371.33401.323742.0010312.00
162007.01.02 07:39buy91.501.32361.31361.3239
172007.01.02 07:42close91.501.32381.31361.323930.0010342.00
182007.01.03 11:47buy101.501.32241.31241.3227
192007.01.03 11:48t/p101.501.32271.31241.322745.0010387.00
202007.01.03 16:01t/p22.001.32141.33171.321461.2010448.20
212007.01.03 23:07buy112.101.31661.30661.3169
222007.01.03 23:28close112.101.31691.30661.316963.0010511.20
232007.01.04 00:02sell122.101.31681.32681.3165
242007.01.04 00:40buy131.601.31671.30671.3170
252007.01.04 00:42close131.601.31701.30671.317048.0010559.20
262007.01.04 00:47close122.101.31641.32681.316584.0010643.20
272007.01.04 02:35buy142.101.31681.30681.3171
282007.01.04 02:36t/p142.101.31711.30681.317163.0010706.20
292007.01.04 03:54buy152.101.31671.30671.3170
302007.01.04 03:59t/p152.101.31701.30671.317063.0010769.20
312007.01.04 05:12sell162.201.31761.32761.3173
322007.01.04 05:17t/p162.201.31731.32761.317366.0010835.20
332007.01.04 07:16buy172.201.31611.30611.3164
342007.01.04 07:17t/p172.201.31641.30611.316466.0010901.20
352007.01.04 13:21sell182.201.31131.32131.3110
362007.01.04 13:22t/p182.201.31101.32131.311066.0010967.20
372007.01.05 03:27buy192.201.30781.29781.3081
382007.01.05 03:28close192.201.30811.29781.308166.0011033.20
392007.01.05 08:15sell202.201.30871.31871.3084
402007.01.05 08:21close202.201.30841.31871.308466.0011099.20
412007.01.05 21:06sell212.201.30091.31091.3006
422007.01.05 21:07t/p212.201.30061.31091.300666.0011165.20
432007.01.05 21:39sell222.201.30121.31121.3009
442007.01.05 21:40close222.201.30061.31121.3009132.0011297.20
452007.01.08 01:22sell232.301.29991.30991.2996
462007.01.08 01:25close232.301.29961.30991.299669.0011366.20
472007.01.08 03:47sell242.301.29971.30971.2994
482007.01.08 03:57t/p242.301.29941.30971.299469.0011435.20
492007.01.08 04:28buy252.301.29941.28941.2997
502007.01.08 04:29t/p252.301.29971.28941.299769.0011504.20
512007.01.08 21:10buy262.301.30161.29161.3019
522007.01.08 21:11t/p262.301.30191.29161.301969.0011573.20
532007.01.08 21:27buy272.301.30171.29171.3020
542007.01.08 21:36t/p272.301.30201.29171.302069.0011642.20
552007.01.08 22:02buy282.301.30141.29141.3017
562007.01.08 22:03t/p282.301.30171.29141.301769.0011711.20
572007.01.08 22:42buy292.301.30211.29211.3024
582007.01.08 22:45t/p292.301.30241.29211.302469.0011780.20
592007.01.09 02:31buy302.401.30391.29391.3042
602007.01.09 02:34t/p302.401.30421.29391.304272.0011852.20
612007.01.09 04:23buy312.401.30391.29391.3042
622007.01.09 04:27t/p312.401.30421.29391.304272.0011924.20
632007.01.09 04:57buy322.401.30401.29401.3043
642007.01.09 05:00t/p322.401.30431.29401.304372.0011996.20
652007.01.09 06:09buy332.401.30361.29361.3039
662007.01.09 06:10buy341.701.30331.29331.3036
672007.01.09 06:11t/p341.701.30361.29331.303651.0012047.20
682007.01.09 06:12close332.401.30381.29361.303948.0012095.20
692007.01.09 06:16buy352.401.30371.29371.3040
702007.01.09 06:19close352.401.30401.29371.304072.0012167.20
712007.01.09 06:29buy362.401.30351.29351.3038
722007.01.09 06:30t/p362.401.30381.29351.303872.0012239.20
732007.01.09 12:44buy372.401.30201.29201.3023
742007.01.09 12:45t/p372.401.30231.29201.302372.0012311.20
752007.01.09 18:46buy382.501.29991.28991.3002
762007.01.09 18:47t/p382.501.30021.28991.300275.0012386.20
772007.01.09 20:37sell392.501.30051.31051.3002
782007.01.09 20:45t/p392.501.30021.31051.300275.0012461.20
792007.01.09 22:34buy402.501.29971.28971.3000
802007.01.09 22:35t/p402.501.30001.28971.300075.0012536.20
812007.01.10 12:36buy412.501.29931.28931.2996
822007.01.10 12:37t/p412.501.29961.28931.299675.0012611.20
832007.01.10 22:11sell422.501.29361.30361.2933
842007.01.10 22:12t/p422.501.29331.30361.293375.0012686.20
852007.01.11 22:10sell432.501.28991.29991.2896
862007.01.11 22:11close432.501.28951.29991.2896100.0012786.20
872007.01.11 23:04buy442.601.28871.27871.2890
882007.01.11 23:08close442.601.28911.27871.2890104.0012890.20
892007.01.12 00:18sell452.601.28901.29901.2887
902007.01.12 00:21t/p452.601.28871.29901.288778.0012968.20
912007.01.12 01:19buy462.601.28851.27851.2888
922007.01.12 01:43t/p462.601.28881.27851.288878.0013046.20
932007.01.12 04:12buy472.601.28951.27951.2898
942007.01.12 04:13close472.601.28971.27951.289852.0013098.20
952007.01.12 13:28buy482.601.28941.27941.2897
962007.01.12 13:31t/p482.601.28971.27941.289778.0013176.20
972007.01.12 22:54buy492.601.29201.28201.2923
982007.01.12 22:55t/p492.601.29231.28201.292378.0013254.20
992007.01.15 07:58sell502.701.29311.30311.2928
1002007.01.15 07:59t/p502.701.29281.30311.292881.0013335.20
1012007.01.15 17:12buy512.701.29301.28301.2933
1022007.01.15 17:13close512.701.29321.28301.293354.0013389.20
1032007.01.15 21:50sell522.701.29351.30351.2932
1042007.01.15 21:51t/p522.701.29321.30351.293281.0013470.20
1052007.01.15 23:07sell532.701.29351.30351.2932
1062007.01.15 23:17t/p532.701.29321.30351.293281.0013551.20
1072007.01.15 23:19sell542.701.29351.30351.2932
1082007.01.15 23:34t/p542.701.29321.30351.293281.0013632.20
1092007.01.16 00:13buy552.701.29351.28351.2938
1102007.01.16 00:14close552.701.29391.28351.2938108.0013740.20
1112007.01.16 00:26sell562.701.29401.30401.2937
1122007.01.16 00:27t/p562.701.29371.30401.293781.0013821.20
1132007.01.16 04:43sell572.801.29311.30311.2928
1142007.01.16 05:01buy582.001.29351.28351.2938
1152007.01.16 05:02sell592.001.29351.30351.2932
1162007.01.16 05:03t/p592.001.29321.30351.293260.0013881.20
1172007.01.16 05:26close582.001.29381.28351.293860.0013941.20
1182007.01.16 11:45sell601.801.29781.30781.2975
1192007.01.16 11:46close601.801.29751.30781.297554.0013995.20
1202007.01.16 15:54t/p572.801.29281.30311.292884.0014079.20
1212007.01.16 20:08buy612.801.29131.28131.2916
1222007.01.16 20:09t/p612.801.29161.28131.291684.0014163.20
1232007.01.17 02:16buy622.801.29151.28151.2918
1242007.01.17 02:17t/p622.801.29181.28151.291884.0014247.20
1252007.01.17 02:40sell632.801.29211.30211.2918
1262007.01.17 02:41t/p632.801.29181.30211.291884.0014331.20
1272007.01.17 03:06buy642.901.29101.28101.2913
1282007.01.17 03:07t/p642.901.29131.28101.291387.0014418.20
1292007.01.17 03:16buy652.901.29161.28161.2919
1302007.01.17 03:19t/p652.901.29191.28161.291987.0014505.20
1312007.01.17 13:23buy662.901.29141.28141.2917
1322007.01.17 13:24t/p662.901.29171.28141.291787.0014592.20
1332007.01.18 22:18buy672.901.29541.28541.2957
1342007.01.18 22:19t/p672.901.29571.28541.295787.0014679.20
1352007.01.19 01:16buy682.901.29551.28551.2958
1362007.01.19 01:18t/p682.901.29581.28551.295887.0014766.20
1372007.01.19 13:23sell693.001.29641.30641.2961
1382007.01.19 13:24t/p693.001.29611.30641.296190.0014856.20
1392007.01.22 04:29sell703.001.29771.30771.2974
1402007.01.22 04:30t/p703.001.29741.30771.297490.0014946.20
1412007.01.22 05:22sell713.001.29781.30781.2975
1422007.01.22 05:23t/p713.001.29751.30781.297590.0015036.20
1432007.01.22 05:24sell723.001.29751.30751.2972
1442007.01.22 05:25t/p723.001.29721.30751.297290.0015126.20
1452007.01.22 06:28sell733.001.29711.30711.2968
1462007.01.22 06:29t/p733.001.29681.30711.296890.0015216.20
1472007.01.22 09:36sell743.001.29721.30721.2969
1482007.01.22 09:37t/p743.001.29691.30721.296990.0015306.20
1492007.01.22 15:27buy753.101.29331.28331.2936
1502007.01.22 15:28t/p753.101.29361.28331.293693.0015399.20
1512007.01.22 21:22sell763.101.29511.30511.2948
1522007.01.22 21:23t/p763.101.29481.30511.294893.0015492.20
1532007.01.22 22:11sell773.101.29541.30541.2951
1542007.01.22 22:12t/p773.101.29511.30541.295193.0015585.20
1552007.01.22 22:34sell783.101.29491.30491.2946
1562007.01.22 22:35t/p783.101.29461.30491.294693.0015678.20
1572007.01.22 22:42buy793.101.29481.28481.2951
1582007.01.22 22:44close793.101.29521.28481.2951124.0015802.20
1592007.01.23 00:02sell803.201.29471.30471.2944
1602007.01.23 00:05t/p803.201.29441.30471.294496.0015898.20
1612007.01.23 02:42sell813.201.29421.30421.2939
1622007.01.23 02:48close813.201.29401.30421.293964.0015962.20
1632007.01.23 07:56sell823.201.29421.30421.2939
1642007.01.23 14:07s/l823.201.30421.30421.2939-3200.0012762.20
1652007.01.23 22:29sell832.601.30271.31271.3024
1662007.01.23 22:30close832.601.30241.31271.302478.0012840.20
1672007.01.23 23:05sell842.601.30271.31271.3024
1682007.01.23 23:11close842.601.30241.31271.302478.0012918.20
1692007.01.23 23:19buy852.601.30171.29171.3020
1702007.01.23 23:22t/p852.601.30201.29171.302078.0012996.20
1712007.01.24 00:25buy862.601.30201.29201.3023
1722007.01.24 00:26t/p862.601.30231.29201.302378.0013074.20
1732007.01.24 12:46sell872.601.30041.31041.3001
1742007.01.24 12:47t/p872.601.30011.31041.300178.0013152.20
1752007.01.24 23:22sell882.601.29641.30641.2961
1762007.01.24 23:24t/p882.601.29611.30641.296178.0013230.20
1772007.01.25 02:53buy892.601.29581.28581.2961
1782007.01.25 02:54t/p892.601.29611.28581.296178.0013308.20
1792007.01.25 18:48sell902.701.29781.30781.2975
1802007.01.25 19:08close902.701.29761.30781.297554.0013362.20
1812007.01.26 02:22buy912.701.29341.28341.2937
1822007.01.26 03:12buy921.901.29221.28221.2925
1832007.01.26 03:14close921.901.29251.28221.292557.0013419.20
1842007.01.26 20:07sell931.901.29141.30141.2911
1852007.01.26 20:08t/p931.901.29111.30141.291157.0013476.20
1862007.01.26 21:33sell941.901.29141.30141.2911
1872007.01.26 21:34t/p941.901.29111.30141.291157.0013533.20
1882007.01.29 12:37sell951.901.29231.30231.2920
1892007.01.29 12:47t/p951.901.29201.30231.292057.0013590.20
1902007.01.29 16:30close912.701.29361.28341.293739.1513629.35
1912007.01.30 01:53sell962.701.29521.30521.2949
1922007.01.30 01:54close962.701.29491.30521.294981.0013710.35
1932007.01.30 04:49sell972.701.29701.30701.2967
1942007.01.30 04:51close972.701.29681.30701.296754.0013764.35
1952007.01.30 05:52sell982.801.29641.30641.2961
1962007.01.30 06:19close982.801.29611.30641.296184.0013848.35
1972007.01.30 07:02sell992.801.29631.30631.2960
1982007.01.30 07:05close992.801.29611.30631.296056.0013904.35
1992007.01.30 16:46sell1002.801.29591.30591.2956
2002007.01.30 16:47t/p1002.801.29561.30591.295684.0013988.35
2012007.01.30 20:52sell1012.801.29621.30621.2959
2022007.01.30 20:53t/p1012.801.29591.30621.295984.0014072.35
2032007.01.30 21:21sell1022.801.29631.30631.2960
2042007.01.30 21:27close1022.801.29591.30631.2960112.0014184.35
2052007.01.30 22:01sell1032.801.29691.30691.2966
2062007.01.30 22:02t/p1032.801.29661.30691.296684.0014268.35
2072007.01.31 01:39sell1042.901.29581.30581.2955
2082007.01.31 01:40close1042.901.29561.30581.295558.0014326.35
2092007.01.31 01:52sell1052.901.29611.30611.2958
2102007.01.31 01:54close1052.901.29581.30611.295887.0014413.35
2112007.01.31 04:27sell1062.901.29621.30621.2959
2122007.01.31 04:30close1062.901.29591.30621.295987.0014500.35
2132007.01.31 06:03sell1072.901.29611.30611.2958
2142007.01.31 06:05t/p1072.901.29581.30611.295887.0014587.35
2152007.01.31 06:55sell1082.901.29651.30651.2962
2162007.01.31 06:58t/p1082.901.29621.30651.296287.0014674.35
2172007.01.31 07:17sell1092.901.29631.30631.2960
2182007.01.31 07:19t/p1092.901.29601.30631.296087.0014761.35
2192007.01.31 08:16sell1103.001.29561.30561.2953
2202007.01.31 08:19close1103.001.29541.30561.295360.0014821.35
2212007.01.31 11:17sell1113.001.29391.30391.2936
2222007.01.31 11:18t/p1113.001.29361.30391.293690.0014911.35
2232007.01.31 12:02sell1123.001.29411.30411.2938
2242007.01.31 12:03t/p1123.001.29381.30411.293890.0015001.35
2252007.01.31 12:40sell1133.001.29421.30421.2939
2262007.01.31 12:41t/p1133.001.29391.30421.293990.0015091.35
2272007.01.31 12:49sell1143.001.29401.30401.2937
2282007.01.31 12:50t/p1143.001.29371.30401.293790.0015181.35
2292007.01.31 13:04sell1153.001.29401.30401.2937
2302007.01.31 13:05t/p1153.001.29371.30401.293790.0015271.35
2312007.01.31 13:18sell1163.101.29461.30461.2943
2322007.01.31 13:19t/p1163.101.29431.30461.294393.0015364.35
2332007.01.31 13:31sell1173.101.29471.30471.2944
2342007.01.31 13:32t/p1173.101.29441.30471.294493.0015457.35
2352007.02.01 21:13sell1183.101.30231.31231.3020
2362007.02.01 21:20close1183.101.30191.31231.3020124.0015581.35
2372007.02.01 22:37sell1193.101.30251.31251.3022
2382007.02.01 22:41close1193.101.30231.31251.302262.0015643.35
2392007.02.02 08:57sell1203.101.30161.31161.3013
2402007.02.02 09:10sell1212.301.30191.31191.3016
2412007.02.02 09:13close1212.301.30161.31191.301669.0015712.35
2422007.02.02 09:16close1203.101.30141.31161.301362.0015774.35
2432007.02.02 09:59sell1223.201.30211.31211.3018
2442007.02.02 10:43t/p1223.201.30181.31211.301896.0015870.35
2452007.02.02 10:46sell1233.201.30191.31191.3016
2462007.02.02 11:27close1233.201.30171.31191.301664.0015934.35
2472007.02.05 22:10sell1243.201.29291.30291.2926
2482007.02.05 23:01sell1252.301.29301.30301.2927
2492007.02.05 23:04t/p1252.301.29271.30301.292769.0016003.35
2502007.02.05 23:07sell1262.401.29301.30301.2927
2512007.02.05 23:36t/p1262.401.29271.30301.292772.0016075.35
2522007.02.05 23:36close1243.201.29261.30291.292696.0016171.35
2532007.02.05 23:41sell1273.201.29301.30301.2927
2542007.02.05 23:48close1273.201.29281.30301.292764.0016235.35
2552007.02.06 00:32sell1283.201.29311.30311.2928
2562007.02.06 00:34t/p1283.201.29281.30311.292896.0016331.35
2572007.02.06 00:58sell1293.301.29331.30331.2930
2582007.02.06 01:03close1293.301.29311.30331.293066.0016397.35
2592007.02.06 02:45sell1303.301.29341.30341.2931
2602007.02.06 02:47close1303.301.29311.30341.293199.0016496.35
2612007.02.06 03:56sell1313.301.29281.30281.2925
2622007.02.06 04:13close1313.301.29261.30281.292566.0016562.35
2632007.02.06 09:01sell1323.301.29301.30301.2927
2642007.02.06 09:02close1323.301.29271.30301.292799.0016661.35
2652007.02.06 09:49buy1333.301.29281.28281.2931
2662007.02.06 09:55sell1342.501.29321.30321.2929
2672007.02.06 09:55close1333.301.29321.28281.2931132.0016793.35
2682007.02.06 09:56t/p1342.501.29291.30321.292975.0016868.35
2692007.02.06 13:19sell1353.401.29541.30541.2951
2702007.02.06 13:21close1353.401.29521.30541.295168.0016936.35
2712007.02.06 17:39sell1363.401.29651.30651.2962
2722007.02.06 17:42close1363.401.29631.30651.296268.0017004.35
2732007.02.06 18:46sell1373.401.29631.30631.2960
2742007.02.06 18:47t/p1373.401.29601.30631.2960102.0017106.35
2752007.02.06 20:40sell1383.401.29811.30811.2978
2762007.02.06 20:41close1383.401.29781.30811.2978102.0017208.35
2772007.02.06 21:29sell1393.401.29841.30841.2981
2782007.02.06 21:30close1393.401.29811.30841.2981102.0017310.35
2792007.02.06 22:25sell1403.501.29831.30831.2980
2802007.02.06 22:26t/p1403.501.29801.30831.2980105.0017415.35
2812007.02.06 22:28sell1413.501.29831.30831.2980
2822007.02.06 22:30t/p1413.501.29801.30831.2980105.0017520.35
2832007.02.06 22:53sell1423.501.29851.30851.2982
2842007.02.06 22:54close1423.501.29821.30851.2982105.0017625.35
2852007.02.06 23:43sell1433.501.29901.30901.2987
2862007.02.06 23:45close1433.501.29881.30901.298770.0017695.35
2872007.02.07 18:40sell1443.501.30161.31161.3013
2882007.02.07 19:02t/p1443.501.30131.31161.3013105.0017800.35
2892007.02.07 21:49sell1453.601.30101.31101.3007
2902007.02.08 02:57sell1462.601.30151.31151.3012
2912007.02.08 02:59close1462.601.30121.31151.301278.0017878.35
2922007.02.08 03:08sell1472.601.30151.31151.3012
2932007.02.08 03:09close1472.601.30131.31151.301252.0017930.35
2942007.02.08 05:30sell1482.601.30211.31211.3018
2952007.02.08 05:31close1482.601.30191.31211.301852.0017982.35
2962007.02.08 08:23close1453.601.30081.31101.300778.4818060.83
2972007.02.08 18:30buy1493.601.30321.29321.3035
2982007.02.08 18:39close1493.601.30351.29321.3035108.0018168.83
2992007.02.08 20:39sell1503.601.30351.31351.3032
3002007.02.08 20:43sell1512.701.30361.31361.3033
3012007.02.09 00:29sell1521.901.30421.31421.3039
3022007.02.09 00:30close1521.901.30391.31421.303957.0018225.83
3032007.02.09 02:03close1512.701.30341.31361.303355.6218281.45
3042007.02.09 02:08close1503.601.30331.31351.303274.1618355.61
3052007.02.09 02:22sell1533.701.30351.31351.3032
3062007.02.09 02:23t/p1533.701.30321.31351.3032111.0018466.61
3072007.02.09 02:55sell1543.701.30381.31381.3035
3082007.02.09 03:08t/p1543.701.30351.31381.3035111.0018577.61
3092007.02.09 03:35sell1553.701.30441.31441.3041
3102007.02.09 03:42t/p1553.701.30411.31441.3041111.0018688.61
3112007.02.09 03:49sell1563.701.30441.31441.3041
3122007.02.09 03:51t/p1563.701.30411.31441.3041111.0018799.61
3132007.02.09 04:22sell1573.801.30391.31391.3036
3142007.02.09 04:23close1573.801.30371.31391.303676.0018875.61
3152007.02.09 04:48sell1583.801.30411.31411.3038
3162007.02.09 04:51close1583.801.30391.31411.303876.0018951.61
3172007.02.09 07:09sell1593.801.30451.31451.3042
3182007.02.09 07:10close1593.801.30431.31451.304276.0019027.61
3192007.02.09 10:21sell1603.801.30141.31141.3011
3202007.02.09 10:22t/p1603.801.30111.31141.3011114.0019141.61
3212007.02.09 15:10sell1613.801.29951.30951.2992
3222007.02.09 15:24t/p1613.801.29921.30951.2992114.0019255.61
3232007.02.09 21:02sell1623.901.30061.31061.3003
3242007.02.09 21:12t/p1623.901.30031.31061.3003117.0019372.61
3252007.02.09 21:28sell1633.901.30041.31041.3001
3262007.02.09 21:30close1633.901.30021.31041.300178.0019450.61
3272007.02.12 02:01sell1643.901.30161.31161.3013
3282007.02.12 02:20t/p1643.901.30131.31161.3013117.0019567.61
3292007.02.12 03:02sell1653.901.30161.31161.3013
3302007.02.12 03:03close1653.901.30131.31161.3013117.0019684.61
3312007.02.12 03:21sell1663.901.30151.31151.3012
3322007.02.12 03:23t/p1663.901.30121.31151.3012117.0019801.61
3332007.02.12 04:49sell1674.001.30191.31191.3016
3342007.02.12 05:20sell1682.901.30211.31211.3018
3352007.02.12 05:21close1682.901.30181.31211.301887.0019888.61
3362007.02.12 05:22close1674.001.30161.31191.3016120.0020008.61
3372007.02.12 07:15sell1694.001.30291.31291.3026
3382007.02.12 07:16close1694.001.30271.31291.302680.0020088.61
3392007.02.12 13:20sell1704.001.29471.30471.2944
3402007.02.12 13:24t/p1704.001.29441.30471.2944120.0020208.61
3412007.02.12 14:54sell1714.001.29611.30611.2958
3422007.02.12 14:55t/p1714.001.29581.30611.2958120.0020328.61
3432007.02.12 15:30sell1724.101.29651.30651.2962
3442007.02.12 15:31close1724.101.29631.30651.296282.0020410.61
3452007.02.12 15:41sell1734.101.29601.30601.2957
3462007.02.12 15:42close1734.101.29571.30601.2957123.0020533.61
3472007.02.12 19:34sell1744.101.29641.30641.2961
3482007.02.12 19:37close1744.101.29611.30641.2961123.0020656.61
3492007.02.12 20:52sell1754.101.29631.30631.2960
3502007.02.12 20:53t/p1754.101.29601.30631.2960123.0020779.61
3512007.02.12 22:06sell1764.201.29661.30661.2963
3522007.02.12 22:07t/p1764.201.29631.30661.2963126.0020905.61
3532007.02.13 17:43sell1774.201.30201.31201.3017
3542007.02.13 17:44t/p1774.201.30171.31201.3017126.0021031.61
3552007.02.13 22:05sell1784.201.30391.31391.3036
3562007.02.13 22:10t/p1784.201.30361.31391.3036126.0021157.61
3572007.02.13 22:11sell1794.201.30391.31391.3036
3582007.02.13 22:12close1794.201.30361.31391.3036126.0021283.61
3592007.02.13 22:29sell1804.301.30391.31391.3036
3602007.02.13 22:37t/p1804.301.30361.31391.3036129.0021412.61
3612007.02.14 01:30sell1814.301.30391.31391.3036
3622007.02.14 01:31close1814.301.30361.31391.3036129.0021541.61
3632007.02.14 01:52sell1824.301.30421.31421.3039
3642007.02.14 01:53t/p1824.301.30391.31421.3039129.0021670.61
3652007.02.14 04:44sell1834.301.30391.31391.3036
3662007.02.14 04:46sell1843.201.30391.31391.3036
3672007.02.14 04:50close1843.201.30371.31391.303664.0021734.61
3682007.02.14 04:50close1834.301.30371.31391.303686.0021820.61
3692007.02.14 05:00sell1854.401.30391.31391.3036
3702007.02.14 05:27sell1863.201.30441.31441.3041
3712007.02.14 05:28close1863.201.30421.31441.304164.0021884.61
3722007.02.14 05:45t/p1854.401.30361.31391.3036132.0022016.61
3732007.02.14 08:00sell1874.401.30351.31351.3032
3742007.02.14 08:01t/p1874.401.30321.31351.3032132.0022148.61
3752007.02.14 23:39sell1884.401.31381.32381.3135
3762007.02.14 23:40t/p1884.401.31351.32381.3135132.0022280.61
3772007.02.15 00:10sell1894.501.31381.32381.3135
3782007.02.15 00:12t/p1894.501.31351.32381.3135135.0022415.61
3792007.02.15 00:15sell1904.501.31361.32361.3133
3802007.02.15 00:16t/p1904.501.31331.32361.3133135.0022550.61
3812007.02.15 00:42sell1914.501.31361.32361.3133
3822007.02.15 00:43close1914.501.31331.32361.3133135.0022685.61
3832007.02.15 04:19sell1924.501.31361.32361.3133
3842007.02.15 04:26t/p1924.501.31331.32361.3133135.0022820.61
3852007.02.15 04:31sell1934.601.31341.32341.3131
3862007.02.15 04:36close1934.601.31321.32341.313192.0022912.61
3872007.02.15 04:49sell1944.601.31341.32341.3131
3882007.02.15 04:52t/p1944.601.31311.32341.3131138.0023050.61
3892007.02.15 07:14sell1954.601.31371.32371.3134
3902007.02.15 07:17t/p1954.601.31341.32371.3134138.0023188.61
3912007.02.15 10:27sell1964.601.31411.32411.3138
3922007.02.15 10:28t/p1964.601.31381.32411.3138138.0023326.61
3932007.02.15 11:44sell1974.701.31371.32371.3134
3942007.02.15 11:45t/p1974.701.31341.32371.3134141.0023467.61
3952007.02.15 12:05sell1984.701.31351.32351.3132
3962007.02.15 12:06t/p1984.701.31321.32351.3132141.0023608.61
3972007.02.15 13:20sell1994.701.31341.32341.3131
3982007.02.15 13:22close1994.701.31321.32341.313194.0023702.61
3992007.02.15 21:03sell2004.701.31471.32471.3144
4002007.02.15 21:04close2004.701.31441.32471.3144141.0023843.61
4012007.02.16 07:04sell2014.801.31331.32331.3130
4022007.02.16 07:07close2014.801.31311.32331.313096.0023939.61
4032007.02.16 08:08sell2024.801.31351.32351.3132
4042007.02.16 08:35close2024.801.31331.32351.313296.0024035.61
4052007.02.16 11:12sell2034.801.31311.32311.3128
4062007.02.16 11:16t/p2034.801.31281.32311.3128144.0024179.61
4072007.02.16 11:32sell2044.801.31271.32271.3124
4082007.02.16 11:35t/p2044.801.31241.32271.3124144.0024323.61
4092007.02.16 14:14sell2054.901.31221.32221.3119
4102007.02.16 14:15t/p2054.901.31191.32221.3119147.0024470.61
4112007.02.16 16:53buy2064.901.31151.30151.3118
4122007.02.16 16:59close2064.901.31171.30151.311898.0024568.61
4132007.02.16 21:00sell2074.901.31381.32381.3135
4142007.02.16 21:07sell2083.601.31391.32391.3136
4152007.02.16 21:13t/p2083.601.31361.32391.3136108.0024676.61
4162007.02.16 21:22t/p2074.901.31351.32381.3135147.0024823.61
4172007.02.19 05:11sell2095.001.31561.32561.3153
4182007.02.19 05:42close2095.001.31541.32561.3153100.0024923.61
4192007.02.19 19:00sell2105.001.31561.32561.3153
4202007.02.19 19:16t/p2105.001.31531.32561.3153150.0025073.61
4212007.02.19 23:06sell2115.001.31571.32571.3154
4222007.02.19 23:39close2115.001.31551.32571.3154100.0025173.61
4232007.02.20 01:30sell2125.001.31541.32541.3151
4242007.02.20 01:31t/p2125.001.31511.32541.3151150.0025323.61
4252007.02.20 01:49sell2135.101.31521.32521.3149
4262007.02.20 01:51close2135.101.31511.32521.314951.0025374.61
4272007.02.20 02:22sell2145.101.31601.32601.3157
4282007.02.20 02:23t/p2145.101.31571.32601.3157153.0025527.61
4292007.02.20 03:26sell2155.101.31761.32761.3173
4302007.02.20 03:27close2155.101.31741.32761.3173102.0025629.61
4312007.02.21 00:23sell2165.101.31371.32371.3134
4322007.02.21 00:30close2165.101.31361.32371.313451.0025680.61
4332007.02.21 01:17sell2175.101.31451.32451.3142
4342007.02.21 01:18close2175.101.31431.32451.3142102.0025782.61
4352007.02.21 03:20sell2185.201.31471.32471.3144
4362007.02.21 03:21close2185.201.31451.32471.3144104.0025886.61
4372007.02.21 04:37sell2195.201.31481.32481.3145
4382007.02.21 04:42close2195.201.31471.32481.314552.0025938.61
4392007.02.21 05:51sell2205.201.31421.32421.3139
4402007.02.21 05:58sell2213.801.31431.32431.3140
4412007.02.21 06:05close2213.801.31401.32431.3140114.0026052.61
4422007.02.21 06:05close2205.201.31401.32421.3139104.0026156.61
4432007.02.21 07:53sell2225.201.31461.32461.3143
4442007.02.21 07:54close2225.201.31431.32461.3143156.0026312.61
4452007.02.21 13:37buy2235.301.31291.30291.3132
4462007.02.21 13:46close2235.301.31331.30291.3132212.0026524.61
4472007.02.21 14:58sell2245.301.31181.32181.3115
4482007.02.21 14:59close2245.301.31161.32181.3115106.0026630.61
4492007.02.21 16:02sell2255.301.31281.32281.3125
4502007.02.21 16:06close2255.301.31261.32281.3125106.0026736.61
4512007.02.22 05:57sell2265.301.31301.32301.3127
4522007.02.22 05:58close2265.301.31281.32301.3127106.0026842.61
4532007.02.22 21:40sell2275.401.31231.32231.3120
4542007.02.22 21:41close2275.401.31221.32231.312054.0026896.61
4552007.02.22 22:56buy2285.401.31241.30241.3127
4562007.02.22 22:59close2285.401.31271.30241.3127162.0027058.61
4572007.02.23 01:09sell2295.401.31281.32281.3125
4582007.02.23 01:10close2295.401.31261.32281.3125108.0027166.61
4592007.02.23 01:17sell2305.401.31281.32281.3125
4602007.02.23 01:20close2305.401.31251.32281.3125162.0027328.61
4612007.02.23 02:22sell2315.501.31221.32221.3119
4622007.02.23 02:23t/p2315.501.31191.32221.3119165.0027493.61
4632007.02.23 04:26buy2325.501.31161.30161.3119
4642007.02.23 04:29close2325.501.31171.30161.311955.0027548.61
4652007.02.23 06:50sell2335.501.31251.32251.3122
4662007.02.23 06:56close2335.501.31241.32251.312255.0027603.61
4672007.02.23 08:36sell2345.501.31281.32281.3125
4682007.02.23 08:37t/p2345.501.31251.32281.3125165.0027768.61
4692007.02.23 12:13sell2355.601.31151.32151.3112
4702007.02.23 12:19close2355.601.31141.32151.311256.0027824.61
4712007.02.23 13:43sell2365.601.31121.32121.3109
4722007.02.26 13:03sell2373.601.31581.32581.3155
4732007.02.26 13:04close2373.601.31551.32581.3155108.0027932.61
4742007.02.27 09:20s/l2365.601.32121.32121.3109-5593.2822339.33
4752007.02.27 11:31sell2384.501.32171.33171.3214
4762007.02.27 11:36close2384.501.32151.33171.321490.0022429.33
4772007.02.28 22:52sell2394.501.32321.33321.3229
4782007.02.28 22:53close2394.501.32301.33321.322990.0022519.33
4792007.03.01 03:29sell2404.501.32371.33371.3234
4802007.03.01 03:34t/p2404.501.32341.33371.3234135.0022654.33
4812007.03.01 14:57sell2414.501.32171.33171.3214
4822007.03.01 15:11close2414.501.32151.33171.321490.0022744.33
4832007.03.01 18:40sell2424.501.31791.32791.3176
4842007.03.01 18:41t/p2424.501.31761.32791.3176135.0022879.33
4852007.03.01 19:23sell2434.601.31721.32721.3169
4862007.03.01 19:25t/p2434.601.31691.32721.3169138.0023017.33
4872007.03.01 19:32buy2444.601.31741.30741.3177
4882007.03.01 19:37t/p2444.601.31771.30741.3177138.0023155.33
4892007.03.01 23:53sell2454.601.31761.32761.3173
4902007.03.01 23:58close2454.601.31741.32761.317392.0023247.33
4912007.03.02 00:24sell2464.601.31731.32731.3170
4922007.03.02 00:29t/p2464.601.31701.32731.3170138.0023385.33
4932007.03.02 12:50sell2474.701.31631.32631.3160
4942007.03.02 12:51t/p2474.701.31601.32631.3160141.0023526.33
4952007.03.02 20:09sell2484.701.32011.33011.3198
4962007.03.02 20:11close2484.701.31981.33011.3198141.0023667.33
4972007.03.05 13:27sell2494.701.31011.32011.3098
4982007.03.05 13:28t/p2494.701.30981.32011.3098141.0023808.33
4992007.03.05 13:33sell2504.801.31041.32041.3101
5002007.03.05 13:40t/p2504.801.31011.32041.3101144.0023952.33
5012007.03.05 13:49sell2514.801.30901.31901.3087
5022007.03.05 13:51close2514.801.30871.31901.3087144.0024096.33
5032007.03.05 19:50sell2524.801.30951.31951.3092
5042007.03.05 20:25t/p2524.801.30921.31951.3092144.0024240.33
5052007.03.05 21:23sell2534.801.30951.31951.3092
5062007.03.05 21:42close2534.801.30931.31951.309296.0024336.33
5072007.03.05 22:53sell2544.901.30931.31931.3090
5082007.03.05 22:55close2544.901.30901.31931.3090147.0024483.33
5092007.03.06 02:24sell2554.901.30961.31961.3093
5102007.03.06 02:26t/p2554.901.30931.31961.3093147.0024630.33
5112007.03.06 10:24sell2564.901.31181.32181.3115
5122007.03.06 10:46t/p2564.901.31151.32181.3115147.0024777.33
5132007.03.08 05:52sell2575.001.31791.32791.3176
5142007.03.08 05:58close2575.001.31771.32791.3176100.0024877.33
5152007.03.08 14:45buy2585.001.31551.30551.3158
5162007.03.08 14:47t/p2585.001.31581.30551.3158150.0025027.33
5172007.03.08 19:22sell2595.001.31301.32301.3127
5182007.03.08 20:17sell2603.701.31321.32321.3129
5192007.03.08 20:18close2603.701.31301.32321.312974.0025101.33
5202007.03.08 22:19t/p2595.001.31271.32301.3127150.0025251.33
5212007.03.08 23:37sell2615.101.31361.32361.3133
5222007.03.08 23:44t/p2615.101.31331.32361.3133153.0025404.33
5232007.03.12 10:59buy2625.101.31701.30701.3173
5242007.03.12 11:00close2625.101.31711.30701.317351.0025455.33
5252007.03.13 22:06sell2635.101.31971.32971.3194
5262007.03.13 22:08close2635.101.31961.32971.319451.0025506.33
5272007.03.14 07:21sell2645.101.31941.32941.3191
5282007.03.14 07:24close2645.101.31931.32941.319151.0025557.33
5292007.03.20 09:40sell2655.101.32921.33921.3289
5302007.03.20 10:06close2655.101.32901.33921.3289102.0025659.33
5312007.03.20 10:08sell2665.101.32921.33921.3289
5322007.03.20 10:10t/p2665.101.32891.33921.3289153.0025812.33
5332007.03.20 10:26sell2675.201.32881.33881.3285
5342007.03.20 10:27t/p2675.201.32851.33881.3285156.0025968.33
5352007.03.20 10:47sell2685.201.32881.33881.3285
5362007.03.20 10:49t/p2685.201.32851.33881.3285156.0026124.33
5372007.03.20 18:28sell2695.201.33061.34061.3303
5382007.03.20 18:29close2695.201.33031.34061.3303156.0026280.33
5392007.03.21 14:05sell2705.301.32941.33941.3291
5402007.03.21 14:06t/p2705.301.32911.33941.3291159.0026439.33
5412007.03.21 19:26sell2715.301.33781.34781.3375
5422007.03.21 19:27t/p2715.301.33751.34781.3375159.0026598.33
5432007.03.22 11:07sell2725.301.33651.34651.3362
5442007.03.22 11:16close2725.301.33641.34651.336253.0026651.33
5452007.03.22 15:23sell2735.301.33701.34701.3367
5462007.03.22 15:27close2735.301.33691.34701.336753.0026704.33
5472007.03.22 22:54sell2745.301.33331.34331.3330
5482007.03.22 22:55close2745.301.33321.34331.333053.0026757.33
5492007.03.23 15:00buy2755.401.33121.32121.3315
5502007.03.23 15:01t/p2755.401.33151.32121.3315162.0026919.33
5512007.03.26 00:00sell2765.401.32881.33881.3285
5522007.03.26 00:03close2765.401.32871.33881.328554.0026973.33
5532007.03.26 08:55sell2775.401.32771.33771.3274
5542007.03.26 08:56close2775.401.32761.33771.327454.0027027.33
5552007.03.26 09:45sell2785.401.32791.33791.3276
5562007.03.26 09:47t/p2785.401.32761.33791.3276162.0027189.33
5572007.03.26 13:42sell2795.401.32771.33771.3274
5582007.03.26 13:44close2795.401.32741.33771.3274162.0027351.33
5592007.03.30 09:15sell2805.501.33381.34381.3335
5602007.03.30 09:16close2805.501.33361.34381.3335110.0027461.33
5612007.03.30 11:38sell2815.501.33211.34211.3318
5622007.03.30 11:39close2815.501.33181.34211.3318165.0027626.33
5632007.03.30 13:33sell2825.501.33131.34131.3310
5642007.03.30 13:35t/p2825.501.33101.34131.3310165.0027791.33
5652007.04.02 00:00sell2835.601.33751.34751.3372
5662007.04.02 00:03close2835.601.33741.34751.337256.0027847.33
5672007.04.02 10:03sell2845.601.33501.34501.3347
5682007.04.02 10:42close2845.601.33481.34501.3347112.0027959.33
5692007.04.02 16:02sell2855.601.33751.34751.3372
5702007.04.02 16:18close2855.601.33741.34751.337256.0028015.33
5712007.04.03 14:51sell2865.601.33681.34681.3365
5722007.04.03 14:53t/p2865.601.33651.34681.3365168.0028183.33
5732007.04.03 14:57sell2875.601.33681.34681.3365
5742007.04.03 14:58close2875.601.33671.34681.336556.0028239.33
5752007.04.03 15:42sell2885.601.33731.34731.3370
5762007.04.03 15:50close2885.601.33721.34731.337056.0028295.33
5772007.04.05 15:59buy2895.701.34341.33341.3437
5782007.04.05 16:56close2895.701.34351.33341.343757.0028352.33
5792007.04.06 15:17sell2905.701.33831.34831.3380
5802007.04.06 15:18t/p2905.701.33801.34831.3380171.0028523.33
5812007.04.06 17:58sell2915.701.33751.34751.3372
5822007.04.06 17:59close2915.701.33731.34751.3372114.0028637.33
5832007.04.06 18:04sell2925.701.33751.34751.3372
5842007.04.06 18:10close2925.701.33721.34751.3372171.0028808.33
5852007.04.06 21:14sell2935.801.33781.34781.3375
5862007.04.06 21:23close2935.801.33761.34781.3375116.0028924.33
5872007.04.09 09:31sell2945.801.33581.34581.3355
5882007.04.09 09:37close2945.801.33571.34581.335558.0028982.33
5892007.04.09 10:28sell2955.801.33741.34741.3371
5902007.04.09 10:30t/p2955.801.33711.34741.3371174.0029156.33
5912007.04.09 11:28sell2965.801.33731.34731.3370
5922007.04.09 11:32t/p2965.801.33701.34731.3370174.0029330.33
5932007.04.09 12:26sell2975.901.33741.34741.3371
5942007.04.09 12:28close2975.901.33721.34741.3371118.0029448.33
5952007.04.09 13:38sell2985.901.33751.34751.3372
5962007.04.09 13:45close2985.901.33741.34751.337259.0029507.33
5972007.04.09 22:44sell2995.901.33611.34611.3358
5982007.04.09 22:46close2995.901.33581.34611.3358177.0029684.33
5992007.04.10 01:02sell3005.901.33571.34571.3354
6002007.04.10 01:06close3005.901.33551.34571.3354118.0029802.33
6012007.04.10 13:28sell3016.001.34231.35231.3420
6022007.04.10 13:30t/p3016.001.34201.35231.3420180.0029982.33
6032007.04.11 05:11buy3026.001.34191.33191.3422
6042007.04.11 05:15close3026.001.34211.33191.3422120.0030102.33
6052007.04.11 10:31buy3036.001.34281.33281.3431
6062007.04.11 10:42close3036.001.34301.33281.3431120.0030222.33
6072007.04.11 10:47sell3046.001.34291.35291.3426
6082007.04.11 10:48t/p3046.001.34261.35291.3426180.0030402.33
6092007.04.11 10:51buy3056.101.34281.33281.3431
6102007.04.11 11:02close3056.101.34291.33281.343161.0030463.33
6112007.04.11 12:28sell3066.101.34331.35331.3430
6122007.04.11 12:30t/p3066.101.34301.35331.3430183.0030646.33
6132007.04.11 13:40buy3076.101.34181.33181.3421
6142007.04.11 13:44close3076.101.34201.33181.3421122.0030768.33
6152007.04.16 00:00sell3086.201.35661.36661.3563
6162007.04.16 00:03close3086.201.35651.36661.356362.0030830.33
6172007.04.16 12:18sell3096.201.35601.36601.3557
6182007.04.16 12:19t/p3096.201.35571.36601.3557186.0031016.33
6192007.04.17 14:51buy3106.201.35921.34921.3595
6202007.04.18 07:28close3106.201.35941.34921.359589.9031106.23
6212007.04.19 14:16buy3116.201.36001.35001.3603
6222007.04.19 14:31t/p3116.201.36031.35001.3603186.0031292.23
6232007.04.19 15:06buy3126.301.35871.34871.3590
6242007.04.19 15:11close3126.301.35881.34871.359063.0031355.23
6252007.04.19 20:01buy3136.301.35991.34991.3602
6262007.04.19 20:22close3136.301.36011.34991.3602126.0031481.23
6272007.04.20 05:20sell3146.301.36191.37191.3616
6282007.04.20 05:23close3146.301.36181.37191.361663.0031544.23
6292007.04.20 16:19sell3156.301.35991.36991.3596
6302007.04.20 16:20buy3164.601.35981.34981.3601
6312007.04.20 16:20close3156.301.35981.36991.359663.0031607.23
6322007.04.20 16:31close3164.601.36031.34981.3601230.0031837.23
6332007.04.20 16:32buy3176.401.36021.35021.3605
6342007.04.20 17:46close3176.401.36031.35021.360564.0031901.23
6352007.04.23 05:45sell3186.401.35891.36891.3586
6362007.04.23 05:46close3186.401.35881.36891.358664.0031965.23
6372007.04.23 13:21sell3196.401.35651.36651.3562
6382007.04.23 13:33close3196.401.35631.36651.3562128.0032093.23
6392007.04.23 14:25sell3206.401.35571.36571.3554
6402007.04.23 14:28close3206.401.35541.36571.3554192.0032285.23
6412007.04.23 14:46sell3216.501.35601.36601.3557
6422007.04.23 14:47t/p3216.501.35571.36601.3557195.0032480.23
6432007.04.23 14:59sell3226.501.35631.36631.3560
6442007.04.23 15:00close3226.501.35621.36631.356065.0032545.23
6452007.04.23 18:27sell3236.501.35791.36791.3576
6462007.04.23 18:28close3236.501.35781.36791.357665.0032610.23
6472007.04.23 21:45buy3246.501.35731.34731.3576
6482007.04.23 21:58close3246.501.35741.34731.357665.0032675.23
6492007.04.24 02:17sell3256.501.35771.36771.3574
6502007.04.24 02:18close3256.501.35761.36771.357465.0032740.23
6512007.04.24 10:35sell3266.501.35651.36651.3562
6522007.04.24 10:43close3266.501.35641.36651.356265.0032805.23
6532007.04.25 04:12sell3276.601.36371.37371.3634
6542007.04.25 04:13close3276.601.36361.37371.363466.0032871.23
6552007.04.25 06:09sell3286.601.36351.37351.3632
6562007.04.25 06:11close3286.601.36341.37351.363266.0032937.23
6572007.04.25 14:06buy3296.601.36501.35501.3653
6582007.04.25 14:08close3296.601.36511.35501.365366.0033003.23
6592007.04.25 18:25sell3306.601.36491.37491.3646
6602007.04.25 18:26close3306.601.36471.37491.3646132.0033135.23
6612007.04.25 22:35sell3316.601.36401.37401.3637
6622007.04.25 22:39close3316.601.36381.37401.3637132.0033267.23
6632007.04.26 11:54buy3326.701.36171.35171.3620
6642007.04.26 12:44close3326.701.36191.35171.3620134.0033401.23
6652007.04.26 23:14buy3336.701.35981.34981.3601
6662007.04.26 23:17close3336.701.35991.34981.360167.0033468.23
6672007.04.27 05:00buy3346.701.35991.34991.3602
6682007.04.27 05:09close3346.701.36001.34991.360267.0033535.23
6692007.04.27 07:52sell3356.701.35991.36991.3596
6702007.04.27 07:53close3356.701.35971.36991.3596134.0033669.23
6712007.04.30 12:24sell3366.701.36181.37181.3615
6722007.04.30 12:26t/p3366.701.36151.37181.3615201.0033870.23
6732007.04.30 17:11sell3376.801.36621.37621.3659
6742007.04.30 17:12close3376.801.36591.37621.3659204.0034074.23
6752007.05.01 20:46sell3386.801.36171.37171.3614
6762007.05.01 20:47close3386.801.36151.37171.3614136.0034210.23
6772007.05.03 17:35sell3396.801.35631.36631.3560
6782007.05.03 17:37close3396.801.35611.36631.3560136.0034346.23
6792007.05.08 11:32sell3406.901.35771.36771.3574
6802007.05.08 11:33close3406.901.35731.36771.3574276.0034622.23
6812007.05.08 13:36sell3416.901.35621.36621.3559
6822007.05.08 13:39close3416.901.35601.36621.3559138.0034760.23
6832007.05.08 14:34buy3427.001.35601.34601.3563
6842007.05.08 15:43close3427.001.35611.34601.356370.0034830.23
6852007.05.08 16:29sell3437.001.35251.36251.3522
6862007.05.08 16:30t/p3437.001.35221.36251.3522210.0035040.23
6872007.05.10 00:12buy3447.001.35251.34251.3528
6882007.05.10 00:15close3447.001.35261.34251.352870.0035110.23
6892007.05.10 01:42buy3457.001.35331.34331.3536
6902007.05.10 01:49close3457.001.35351.34331.3536140.0035250.23
6912007.05.10 18:43buy3467.101.34931.33931.3496
6922007.05.10 18:48t/p3467.101.34961.33931.3496213.0035463.23
6932007.05.11 11:05sell3477.101.34841.35841.3481
6942007.05.11 11:07close3477.101.34801.35841.3481284.0035747.23
6952007.05.11 13:32sell3487.101.34901.35901.3487
6962007.05.11 13:33close3487.101.34861.35901.3487284.0036031.23
6972007.05.14 03:51sell3497.201.35401.36401.3537
6982007.05.14 08:15t/p3497.201.35371.36401.3537216.0036247.23
6992007.05.15 12:41sell3507.201.35341.36341.3531
7002007.05.15 12:42t/p3507.201.35311.36341.3531216.0036463.23
7012007.05.15 13:51sell3517.301.35371.36371.3534
7022007.05.15 13:53sell3525.301.35391.36391.3536
7032007.05.15 13:54t/p3525.301.35361.36391.3536159.0036622.23
7042007.05.15 14:03close3517.301.35341.36371.3534219.0036841.23
7052007.05.16 18:43sell3537.401.35161.36161.3513
7062007.05.16 18:44t/p3537.401.35131.36161.3513222.0037063.23
7072007.05.16 19:34buy3547.401.35121.34121.3515
7082007.05.16 19:38close3547.401.35141.34121.3515148.0037211.23
7092007.05.16 20:29sell3557.401.35201.36201.3517
7102007.05.16 20:30close3557.401.35191.36201.351774.0037285.23
7112007.05.16 20:32sell3567.501.35191.36191.3516
7122007.05.16 20:35close3567.501.35181.36191.351675.0037360.23
7132007.05.17 12:58sell3577.501.35191.36191.3516
7142007.05.17 13:04close3577.501.35181.36191.351675.0037435.23
7152007.05.17 18:37sell3587.501.34991.35991.3496
7162007.05.17 18:38close3587.501.34981.35991.349675.0037510.23
7172007.05.17 18:53sell3597.501.34991.35991.3496
7182007.05.17 18:55close3597.501.34971.35991.3496150.0037660.23
7192007.05.17 19:17sell3607.501.34981.35981.3495
7202007.05.17 19:19close3607.501.34971.35981.349575.0037735.23
7212007.05.18 15:34sell3617.501.34791.35791.3476
7222007.05.18 15:36close3617.501.34781.35791.347675.0037810.23
7232007.05.21 12:01sell3627.601.34901.35901.3487
7242007.05.21 12:02t/p3627.601.34871.35901.3487228.0038038.23
7252007.05.21 12:13sell3637.601.34871.35871.3484
7262007.05.21 12:15t/p3637.601.34841.35871.3484228.0038266.23
7272007.05.21 14:01buy3647.701.34461.33461.3449
7282007.05.21 14:30close3647.701.34471.33461.344977.0038343.23
7292007.05.22 13:46sell3657.701.34471.35471.3444
7302007.05.22 13:47close3657.701.34451.35471.3444154.0038497.23
7312007.05.23 10:23sell3667.701.34231.35231.3420
7322007.05.23 10:24t/p3667.701.34201.35231.3420231.0038728.23
7332007.05.23 10:36sell3677.701.34251.35251.3422
7342007.05.23 10:37t/p3677.701.34221.35251.3422231.0038959.23
7352007.05.23 11:04sell3687.801.34311.35311.3428
7362007.05.23 11:05close3687.801.34301.35311.342878.0039037.23
7372007.05.23 11:33sell3697.801.34511.35511.3448
7382007.05.23 11:35close3697.801.34461.35511.3448390.0039427.23
7392007.05.24 09:24sell3707.901.34561.35561.3453
7402007.05.24 09:25t/p3707.901.34531.35561.3453237.0039664.23
7412007.05.24 10:33buy3717.901.34341.33341.3437
7422007.05.24 10:35close3717.901.34391.33341.3437395.0040059.23
7432007.05.24 11:58sell3728.001.34451.35451.3442
7442007.05.24 11:59t/p3728.001.34421.35451.3442240.0040299.23
7452007.05.24 12:35sell3738.101.34391.35391.3436
7462007.05.24 12:40t/p3738.101.34361.35391.3436243.0040542.23
7472007.05.24 13:10sell3748.101.34431.35431.3440
7482007.05.24 13:11close3748.101.34411.35431.3440162.0040704.23
7492007.05.25 16:00sell3758.101.34541.35541.3451
7502007.05.25 16:06t/p3758.101.34511.35541.3451243.0040947.23
7512007.05.30 11:44sell3768.201.34401.35401.3437
7522007.05.30 11:45close3768.201.34391.35401.343782.0041029.23
7532007.06.04 00:00buy3778.201.34421.33421.3445
7542007.06.04 00:05close3778.201.34431.33421.344582.0041111.23
7552007.06.05 13:55sell3788.201.35211.36211.3518
7562007.06.05 16:01t/p3788.201.35181.36211.3518246.0041357.23
7572007.06.06 16:34buy3798.301.35081.34081.3511
7582007.06.06 21:37close3798.301.35091.34081.351183.0041440.23
7592007.06.07 18:58sell3808.301.34291.35291.3426
7602007.06.07 19:00close3808.301.34281.35291.342683.0041523.23
7612007.06.08 01:18sell3818.301.34301.35301.3427
7622007.06.08 01:23buy3826.101.34281.33281.3431
7632007.06.08 01:23close3818.301.34281.35301.3427166.0041689.23
7642007.06.08 01:38close3826.101.34291.33281.343161.0041750.23
7652007.06.08 02:28sell3838.401.34261.35261.3423
7662007.06.08 02:29close3838.401.34231.35261.3423252.0042002.23
7672007.06.08 03:36buy3848.401.34231.33231.3426
7682007.06.08 03:47close3848.401.34251.33231.3426168.0042170.23
7692007.06.08 04:03buy3858.401.34211.33211.3424
7702007.06.08 04:10close3858.401.34221.33211.342484.0042254.23
7712007.06.08 05:32sell3868.501.34261.35261.3423
7722007.06.08 05:33close3868.501.34231.35261.3423255.0042509.23
7732007.06.08 14:30buy3878.501.33581.32581.3361
7742007.06.08 15:11close3878.501.33601.32581.3361170.0042679.23
7752007.06.11 16:14sell3888.501.33461.34461.3343
7762007.06.11 16:15t/p3888.501.33431.34461.3343255.0042934.23
7772007.06.11 16:30sell3898.601.33471.34471.3344
7782007.06.11 16:32close3898.601.33441.34471.3344258.0043192.23
7792007.06.13 12:40sell3908.601.32711.33711.3268
7802007.06.13 12:41t/p3908.601.32681.33711.3268258.0043450.23
7812007.06.13 14:30buy3918.701.32801.31801.3283
7822007.06.13 14:38close3918.701.32811.31801.328387.0043537.23
7832007.06.15 21:21buy3928.701.33781.32781.3381
7842007.06.15 21:23close3928.701.33791.32781.338187.0043624.23
7852007.06.21 11:32sell3938.701.33881.34881.3385
7862007.06.21 11:33t/p3938.701.33851.34881.3385261.0043885.23
7872007.06.21 11:48sell3948.801.33881.34881.3385
7882007.06.21 11:49t/p3948.801.33851.34881.3385264.0044149.23
7892007.06.21 12:47buy3958.801.33841.32841.3387
7902007.06.21 13:00close3958.801.33851.32841.338788.0044237.23
7912007.06.21 19:32sell3968.801.33981.34981.3395
7922007.06.21 19:34close3968.801.33961.34981.3395176.0044413.23
7932007.06.21 19:56sell3978.901.33951.34951.3392
7942007.06.21 20:02close3978.901.33931.34951.3392178.0044591.23
7952007.06.21 22:22sell3988.901.33951.34951.3392
7962007.06.21 22:26close3988.901.33931.34951.3392178.0044769.23
7972007.06.22 04:48sell3999.001.33911.34911.3388
7982007.06.22 04:49close3999.001.33891.34911.3388180.0044949.23
7992007.06.22 09:59sell4009.001.34091.35091.3406
8002007.06.22 10:00t/p4009.001.34061.35091.3406270.0045219.23
8012007.06.22 11:59buy4019.001.34231.33231.3426
8022007.06.22 12:03close4019.001.34241.33231.342690.0045309.23
8032007.06.22 12:10buy4029.101.34181.33181.3421
8042007.06.22 12:11t/p4029.101.34211.33181.3421273.0045582.23
8052007.06.22 13:17sell4039.101.34351.35351.3432
8062007.06.22 13:18t/p4039.101.34321.35351.3432273.0045855.23
8072007.06.25 10:43sell4049.201.34571.35571.3454
8082007.06.25 10:44t/p4049.201.34541.35571.3454276.0046131.23
8092007.06.25 13:50sell4059.201.34681.35681.3465
8102007.06.25 13:52close4059.201.34641.35681.3465368.0046499.23
8112007.06.25 18:13sell4069.301.34551.35551.3452
8122007.06.25 18:14close4069.301.34541.35551.345293.0046592.23
8132007.06.25 18:44sell4079.301.34591.35591.3456
8142007.06.25 18:45close4079.301.34571.35591.3456186.0046778.23
8152007.06.26 10:22buy4089.401.34511.33511.3454
8162007.06.26 10:53close4089.401.34521.33511.345494.0046872.23
8172007.06.27 01:40sell4099.401.34491.35491.3446
8182007.06.27 01:42close4099.401.34481.35491.344694.0046966.23
8192007.06.27 01:59sell4109.401.34531.35531.3450
8202007.06.27 02:08close4109.401.34521.35531.345094.0047060.23
8212007.06.27 03:19sell4119.401.34481.35481.3445
8222007.06.27 03:23t/p4119.401.34451.35481.3445282.0047342.23
8232007.06.27 10:29sell4129.501.34351.35351.3432
8242007.06.27 10:30close4129.501.34341.35351.343295.0047437.23
8252007.06.27 10:46sell4139.501.34381.35381.3435
8262007.06.27 10:47close4139.501.34371.35381.343595.0047532.23
8272007.06.27 11:12sell4149.501.34371.35371.3434
8282007.06.27 11:13t/p4149.501.34341.35371.3434285.0047817.23
8292007.06.27 11:23sell4159.601.34371.35371.3434
8302007.06.27 11:25t/p4159.601.34341.35371.3434288.0048105.23
8312007.06.27 12:32sell4169.601.34411.35411.3438
8322007.06.27 12:36t/p4169.601.34381.35411.3438288.0048393.23
8332007.06.27 16:25sell4179.701.34451.35451.3442
8342007.06.27 16:26t/p4179.701.34421.35451.3442291.0048684.23
8352007.06.27 17:43sell4189.701.34381.35381.3435
8362007.06.27 17:44close4189.701.34341.35381.3435388.0049072.23
8372007.06.27 17:52sell4199.801.34381.35381.3435
8382007.06.27 17:54t/p4199.801.34351.35381.3435294.0049366.23
8392007.06.27 18:19sell4209.901.34431.35431.3440
8402007.06.27 18:21t/p4209.901.34401.35431.3440297.0049663.23
8412007.06.27 18:31sell4219.901.34421.35421.3439
8422007.06.27 18:32close4219.901.34381.35421.3439396.0050059.23
8432007.06.27 19:49sell42210.001.34521.35521.3449
8442007.06.27 19:55t/p42210.001.34491.35521.3449300.0050359.23
8452007.06.27 20:36sell42310.101.34461.35461.3443
8462007.06.27 20:39t/p42310.101.34431.35461.3443303.0050662.23
8472007.06.27 21:11sell42410.101.34491.35491.3446
8482007.06.27 21:12close42410.101.34451.35491.3446404.0051066.23
8492007.06.27 21:16sell42510.201.34491.35491.3446
8502007.06.27 21:20close42510.201.34451.35491.3446408.0051474.23
8512007.06.27 21:42sell42610.301.34501.35501.3447
8522007.06.27 21:44t/p42610.301.34471.35501.3447309.0051783.23
8532007.06.28 06:08sell42710.401.34671.35671.3464
8542007.06.28 06:11close42710.401.34641.35671.3464312.0052095.23
8552007.06.28 06:29sell42810.401.34641.35641.3461
8562007.06.28 06:33buy4297.701.34611.33611.3464
8572007.06.28 06:33close42810.401.34611.35641.3461312.0052407.23
8582007.06.28 06:34close4297.701.34631.33611.3464154.0052561.23
8592007.06.28 06:36sell43010.501.34641.35641.3461
8602007.06.28 06:37t/p43010.501.34611.35641.3461315.0052876.23
8612007.06.28 07:04sell43110.601.34611.35611.3458
8622007.06.28 07:06t/p43110.601.34581.35611.3458318.0053194.23
8632007.06.28 15:07buy43210.601.34621.33621.3465
8642007.06.28 15:08close43210.601.34631.33621.3465106.0053300.23
8652007.06.29 00:07sell43310.701.34501.35501.3447
8662007.06.29 00:10t/p43310.701.34471.35501.3447321.0053621.23
8672007.06.29 00:26sell43410.701.34481.35481.3445
8682007.06.29 00:27t/p43410.701.34451.35481.3445321.0053942.23
8692007.06.29 06:46sell43510.801.34451.35451.3442
8702007.06.29 06:47close43510.801.34441.35451.3442108.0054050.23
8712007.06.29 21:29buy43610.801.35331.34331.3536
8722007.06.29 21:31close43610.801.35341.34331.3536108.0054158.23
8732007.07.02 14:47buy43710.801.35951.34951.3598
8742007.07.02 14:48t/p43710.801.35981.34951.3598324.0054482.23
8752007.07.02 15:45buy43810.901.35961.34961.3599
8762007.07.02 15:48t/p43810.901.35991.34961.3599327.0054809.23
8772007.07.03 14:39sell43911.001.36221.37221.3619
8782007.07.03 14:40close43911.001.36201.37221.3619220.0055029.23
8792007.07.03 16:24sell44011.001.36071.37071.3604
8802007.07.03 16:25close44011.001.36051.37071.3604220.0055249.23
8812007.07.03 17:36sell44111.001.36171.37171.3614
8822007.07.03 17:37close44111.001.36151.37171.3614220.0055469.23
8832007.07.03 18:26sell44211.101.36191.37191.3616
8842007.07.03 18:34t/p44211.101.36161.37191.3616333.0055802.23
8852007.07.05 13:37buy44311.201.36341.35341.3637
8862007.07.05 13:38t/p44311.201.36371.35341.3637336.0056138.23
8872007.07.05 22:30buy44411.201.35991.34991.3602
8882007.07.05 22:35close44411.201.36001.34991.3602112.0056250.23
8892007.07.06 07:49sell44511.301.35891.36891.3586
8902007.07.06 07:50t/p44511.301.35861.36891.3586339.0056589.23
8912007.07.06 08:32sell44611.301.35861.36861.3583
8922007.07.06 08:33close44611.301.35831.36861.3583339.0056928.23
8932007.07.06 10:57sell44711.401.35971.36971.3594
8942007.07.06 10:58close44711.401.35961.36971.3594114.0057042.23
8952007.07.06 11:14sell44811.401.36001.37001.3597
8962007.07.06 11:15close44811.401.35981.37001.3597228.0057270.23
8972007.07.06 13:11sell44911.501.35961.36961.3593
8982007.07.06 13:14close44911.501.35921.36961.3593460.0057730.23
8992007.07.06 15:57sell45011.501.36071.37071.3604
9002007.07.06 16:00close45011.501.36061.37071.3604115.0057845.23
9012007.07.06 18:09buy45111.601.36201.35201.3623
9022007.07.06 18:12close45111.601.36221.35201.3623232.0058077.23
9032007.07.06 19:43buy45211.601.36201.35201.3623
9042007.07.06 19:44close45211.601.36231.35201.3623348.0058425.23
9052007.07.09 00:00sell45311.701.36321.37321.3629
9062007.07.09 00:41close45311.701.36311.37321.3629117.0058542.23
9072007.07.09 16:55sell45411.701.36351.37351.3632
9082007.07.09 16:56t/p45411.701.36321.37351.3632351.0058893.23
9092007.07.10 11:03sell45511.801.36511.37511.3648
9102007.07.10 11:07close45511.801.36491.37511.3648236.0059129.23
9112007.07.10 16:48buy45611.801.37341.36341.3737
9122007.07.10 16:52t/p45611.801.37371.36341.3737354.0059483.23
9132007.07.11 06:43sell45711.901.37401.38401.3737
9142007.07.11 06:46close45711.901.37391.38401.3737119.0059602.23
9152007.07.11 12:31sell45811.901.37511.38511.3748
9162007.07.11 12:32t/p45811.901.37481.38511.3748357.0059959.23
9172007.07.11 12:39sell45912.001.37481.38481.3745
9182007.07.11 12:40t/p45912.001.37451.38481.3745360.0060319.23
9192007.07.11 15:05sell46012.101.37611.38611.3758
9202007.07.11 15:32close46012.101.37591.38611.3758242.0060561.23
9212007.07.12 01:13buy46112.101.37491.36491.3752
9222007.07.12 03:53close46112.101.37501.36491.3752121.0060682.23
9232007.07.12 18:07sell46212.101.37821.38821.3779
9242007.07.12 18:08t/p46212.101.37791.38821.3779363.0061045.23
9252007.07.12 18:44sell46312.201.37911.38911.3788
9262007.07.12 18:46t/p46312.201.37881.38911.3788366.0061411.23
9272007.07.12 19:11sell46412.301.37911.38911.3788
9282007.07.12 19:12close46412.301.37881.38911.3788369.0061780.23
9292007.07.12 19:23sell46512.401.37911.38911.3788
9302007.07.12 19:26t/p46512.401.37881.38911.3788372.0062152.23
9312007.07.13 10:41sell46612.401.37861.38861.3783
9322007.07.13 10:42close46612.401.37841.38861.3783248.0062400.23
9332007.07.13 15:23buy46712.501.38021.37021.3805
9342007.07.13 15:28close46712.501.38031.37021.3805125.0062525.23
9352007.07.13 16:24sell46812.501.38011.39011.3798
9362007.07.13 16:26close46812.501.38001.39011.3798125.0062650.23
9372007.07.13 17:24sell46912.501.37871.38871.3784
9382007.07.13 17:26t/p46912.501.37841.38871.3784375.0063025.23
9392007.07.13 19:04sell47012.601.37941.38941.3791
9402007.07.13 19:05close47012.601.37931.38941.3791126.0063151.23
9412007.07.17 14:30buy47112.601.37741.36741.3777
9422007.07.17 14:31t/p47112.601.37771.36741.3777378.0063529.23
9432007.07.18 07:48buy47212.701.38211.37211.3824
9442007.07.18 07:52close47212.701.38221.37211.3824127.0063656.23
9452007.07.18 08:13buy47312.701.38131.37131.3816
9462007.07.18 08:17close47312.701.38141.37131.3816127.0063783.23
9472007.07.19 07:41buy47412.801.37941.36941.3797
9482007.07.19 08:12close47412.801.37951.36941.3797128.0063911.23
9492007.07.19 12:26sell47512.801.38231.39231.3820
9502007.07.19 12:32t/p47512.801.38201.39231.3820384.0064295.23
9512007.07.19 19:03sell47612.901.38221.39221.3819
9522007.07.19 19:04close47612.901.38191.39221.3819387.0064682.23
9532007.07.20 03:18sell47712.901.38011.39011.3798
9542007.07.20 03:19close47712.901.38001.39011.3798129.0064811.23
9552007.07.20 06:47sell47813.001.38011.39011.3798
9562007.07.20 06:48t/p47813.001.37981.39011.3798390.0065201.23
9572007.07.20 08:53sell47913.001.38071.39071.3804
9582007.07.20 08:56close47913.001.38061.39071.3804130.0065331.23
9592007.07.23 22:07sell48013.101.38011.39011.3798
9602007.07.24 01:20close48013.101.38001.39011.3798138.8665470.09
9612007.07.24 13:08sell48113.101.38151.39151.3812
9622007.07.24 13:10close48113.101.38141.39151.3812131.0065601.09
9632007.07.25 13:33sell48213.101.37401.38401.3737
9642007.07.25 13:34t/p48213.101.37371.38401.3737393.0065994.09
9652007.07.26 18:04buy48313.201.37261.36261.3729
9662007.07.26 18:05close48313.201.37271.36261.3729132.0066126.09
9672007.07.26 23:25sell48413.201.37451.38451.3742
9682007.07.26 23:26t/p48413.201.37421.38451.3742396.0066522.09
9692007.07.27 10:39sell48513.301.37111.38111.3708
9702007.07.27 10:40t/p48513.301.37081.38111.3708399.0066921.09
9712007.07.27 14:28sell48613.401.36501.37501.3647
9722007.07.27 14:29t/p48613.401.36471.37501.3647402.0067323.09
9732007.07.27 15:21sell48713.501.36621.37621.3659
9742007.07.27 15:22t/p48713.501.36591.37621.3659405.0067728.09
9752007.07.27 19:10sell48813.501.36431.37431.3640
9762007.07.27 19:11t/p48813.501.36401.37431.3640405.0068133.09
9772007.07.27 19:24sell48913.601.36471.37471.3644
9782007.07.27 19:25t/p48913.601.36441.37471.3644408.0068541.09
9792007.07.27 20:35sell49013.701.36531.37531.3650
9802007.07.27 20:36t/p49013.701.36501.37531.3650411.0068952.09
9812007.07.27 20:40sell49113.801.36501.37501.3647
9822007.07.27 20:41t/p49113.801.36471.37501.3647414.0069366.09
9832007.07.27 21:09sell49213.901.36541.37541.3651
9842007.07.27 21:10t/p49213.901.36511.37541.3651417.0069783.09
9852007.07.27 21:35sell49314.001.36501.37501.3647
9862007.07.27 21:36t/p49314.001.36471.37501.3647420.0070203.09
9872007.07.27 21:39sell49414.001.36501.37501.3647
9882007.07.27 21:41t/p49414.001.36471.37501.3647420.0070623.09
9892007.07.30 00:00buy49514.101.36141.35141.3617
9902007.07.30 00:29close49514.101.36161.35141.3617282.0070905.09
9912007.07.30 01:24sell49614.201.36431.37431.3640
9922007.07.30 01:25t/p49614.201.36401.37431.3640426.0071331.09
9932007.07.30 04:23sell49714.301.36331.37331.3630
9942007.07.30 04:24t/p49714.301.36301.37331.3630429.0071760.09
9952007.07.30 04:52sell49814.401.36331.37331.3630
9962007.07.30 04:53t/p49814.401.36301.37331.3630432.0072192.09
9972007.07.30 07:24sell49914.401.36501.37501.3647
9982007.07.30 07:25t/p49914.401.36471.37501.3647432.0072624.09
9992007.07.30 07:31sell50014.501.36491.37491.3646
10002007.07.30 07:32t/p50014.501.36461.37491.3646435.0073059.09
10012007.07.30 10:12sell50114.601.36651.37651.3662
10022007.07.30 10:13t/p50114.601.36621.37651.3662438.0073497.09
10032007.07.30 11:14sell50214.701.36731.37731.3670
10042007.07.30 11:15t/p50214.701.36701.37731.3670441.0073938.09
10052007.07.30 18:45sell50314.801.36821.37821.3679
10062007.07.30 18:46close50314.801.36801.37821.3679296.0074234.09
10072007.07.30 18:57sell50414.801.36891.37891.3686
10082007.07.30 18:58close50414.801.36871.37891.3686296.0074530.09
10092007.07.30 20:09sell50514.901.36931.37931.3690
10102007.07.30 20:11t/p50514.901.36901.37931.3690447.0074977.09
10112007.07.30 20:40sell50615.001.36891.37891.3686
10122007.07.30 20:41close50615.001.36871.37891.3686300.0075277.09
10132007.08.01 06:39buy50715.101.36571.35571.3660
10142007.08.01 06:46sell50810.901.36561.37561.3653
10152007.08.01 06:48close50810.901.36531.37561.3653327.0075604.09
10162007.08.01 07:12sell50911.001.36561.37561.3653
10172007.08.01 07:13t/p50911.001.36531.37561.3653330.0075934.09
10182007.08.01 08:10close50715.101.36591.35571.3660302.0076236.09
10192007.08.02 01:05sell51015.201.36791.37791.3676
10202007.08.02 01:07close51015.201.36761.37791.3676456.0076692.09
10212007.08.02 02:40sell51115.301.36631.37631.3660
10222007.08.02 02:41close51115.301.36611.37631.3660306.0076998.09
10232007.08.02 04:12sell51215.401.36621.37621.3659
10242007.08.02 04:13t/p51215.401.36591.37621.3659462.0077460.09
10252007.08.02 04:14sell51315.501.36621.37621.3659
10262007.08.02 04:16close51315.501.36611.37621.3659155.0077615.09
10272007.08.02 04:22sell51415.501.36611.37611.3658
10282007.08.02 05:38close51415.501.36591.37611.3658310.0077925.09
10292007.08.02 06:34sell51515.601.36621.37621.3659
10302007.08.02 06:35close51515.601.36611.37621.3659156.0078081.09
10312007.08.02 09:55sell51615.601.36681.37681.3665
10322007.08.02 09:57t/p51615.601.36651.37681.3665468.0078549.09
10332007.08.02 22:17sell51715.701.37001.38001.3697
10342007.08.02 22:31buy51811.401.36991.35991.3702
10352007.08.02 22:31close51715.701.36991.38001.3697157.0078706.09
10362007.08.02 22:37close51811.401.37031.35991.3702456.0079162.09
10372007.08.03 10:48sell51915.801.37041.38041.3701
10382007.08.03 10:49t/p51915.801.37011.38041.3701474.0079636.09
10392007.08.03 10:55sell52015.901.37011.38011.3698
10402007.08.03 10:56t/p52015.901.36981.38011.3698477.0080113.09
10412007.08.03 12:03sell52116.001.36971.37971.3694
10422007.08.03 12:04t/p52116.001.36941.37971.3694480.0080593.09
10432007.08.03 12:22sell52216.101.36951.37951.3692
10442007.08.03 12:24t/p52216.101.36921.37951.3692483.0081076.09
10452007.08.03 14:02sell52316.201.36971.37971.3694
10462007.08.03 14:03t/p52316.201.36941.37971.3694486.0081562.09
10472007.08.03 15:36sell52416.301.37421.38421.3739
10482007.08.03 15:38t/p52416.301.37391.38421.3739489.0082051.09
10492007.08.03 17:58sell52516.401.37871.38871.3784
10502007.08.03 17:59close52516.401.37861.38871.3784164.0082215.09
10512007.08.03 18:02sell52616.401.37871.38871.3784
10522007.08.03 18:06close52616.401.37861.38871.3784164.0082379.09
10532007.08.06 16:26sell52716.501.38081.39081.3805
10542007.08.06 16:27t/p52716.501.38051.39081.3805495.0082874.09
10552007.08.07 07:45sell52816.601.38041.39041.3801
10562007.08.07 07:57close52816.601.38031.39041.3801166.0083040.09
10572007.08.07 11:24sell52916.601.37941.38941.3791
10582007.08.07 11:26close52916.601.37921.38941.3791332.0083372.09
10592007.08.07 12:05sell53016.701.37991.38991.3796
10602007.08.07 12:07close53016.701.37961.38991.3796501.0083873.09
10612007.08.07 17:08sell53116.801.37691.38691.3766
10622007.08.07 17:09t/p53116.801.37661.38691.3766504.0084377.09
10632007.08.08 12:29sell53216.901.37711.38711.3768
10642007.08.08 12:32close53216.901.37701.38711.3768169.0084546.09
10652007.08.09 04:59buy53316.901.38001.37001.3803
10662007.08.09 05:02sell53412.301.38021.39021.3799
10672007.08.09 05:02close53316.901.38021.37001.3803338.0084884.09
10682007.08.09 07:01close53412.301.38011.39021.3799123.0085007.09
10692007.08.09 14:09sell53517.001.37341.38341.3731
10702007.08.09 14:11close53517.001.37331.38341.3731170.0085177.09
10712007.08.09 17:56buy53617.001.36991.35991.3702
10722007.08.09 18:01close53617.001.37011.35991.3702340.0085517.09
10732007.08.09 18:14sell53717.101.37021.38021.3699
10742007.08.09 18:15t/p53717.101.36991.38021.3699513.0086030.09
10752007.08.09 21:58sell53817.201.36801.37801.3677
10762007.08.09 22:00t/p53817.201.36771.37801.3677516.0086546.09
10772007.08.10 12:12sell53917.301.36941.37941.3691
10782007.08.10 12:14close53917.301.36931.37941.3691173.0086719.09
10792007.08.13 00:04buy54017.301.36871.35871.3690
10802007.08.13 00:25close54017.301.36881.35871.3690173.0086892.09
10812007.08.13 12:33sell54117.401.36591.37591.3656
10822007.08.13 12:34t/p54117.401.36561.37591.3656522.0087414.09
10832007.08.13 16:44sell54217.501.36301.37301.3627
10842007.08.13 16:45close54217.501.36291.37301.3627175.0087589.09
10852007.08.13 19:02sell54317.501.36231.37231.3620
10862007.08.13 19:03close54317.501.36201.37231.3620525.0088114.09
10872007.08.13 20:40sell54417.601.36251.37251.3622
10882007.08.13 20:58close54417.601.36241.37251.3622176.0088290.09
10892007.08.14 14:33buy54517.701.35791.34791.3582
10902007.08.14 14:37t/p54517.701.35821.34791.3582531.0088821.09
10912007.08.15 07:07sell54617.801.35071.36071.3504
10922007.08.15 07:08t/p54617.801.35041.36071.3504534.0089355.09
10932007.08.17 07:25sell54717.901.34241.35241.3421
10942007.08.17 07:26close54717.901.34221.35241.3421358.0089713.09
10952007.08.17 09:07buy54817.901.33821.32821.3385
10962007.08.17 09:11t/p54817.901.33851.32821.3385537.0090250.09
10972007.08.20 23:13sell54918.101.34791.35791.3476
10982007.08.20 23:14close54918.101.34781.35791.3476181.0090431.09
10992007.08.20 23:19sell55018.101.34781.35781.3475
11002007.08.20 23:30close55018.101.34771.35781.3475181.0090612.09
11012007.08.21 01:32sell55118.101.34751.35751.3472
11022007.08.21 01:33close55118.101.34731.35751.3472362.0090974.09
11032007.08.21 15:58buy55218.201.34931.33931.3496
11042007.08.21 16:12sell55313.001.34861.35861.3483
11052007.08.21 16:14close55313.001.34841.35861.3483260.0091234.09
11062007.08.22 11:48buy55413.101.34891.33891.3492
11072007.08.22 12:57close55413.101.34901.33891.3492131.0091365.09
11082007.08.22 12:59sell55513.301.34931.35931.3490
11092007.08.22 13:00close55513.301.34901.35931.3490399.0091764.09
11102007.08.22 13:09close55218.201.34961.33931.3496445.9092209.99
11112007.08.22 14:12sell55618.401.34961.35961.3493
11122007.08.22 14:14t/p55618.401.34931.35961.3493552.0092761.99
11132007.08.23 11:35sell55718.601.35631.36631.3560
11142007.08.23 11:59sell55813.101.35721.36721.3569
11152007.08.23 12:00t/p55813.101.35691.36721.3569393.0093154.99
11162007.08.23 14:54t/p55718.601.35601.36631.3560558.0093712.99
11172007.08.23 17:18buy55918.701.35631.34631.3566
11182007.08.23 17:20t/p55918.701.35661.34631.3566561.0094273.99
11192007.08.23 20:03sell56018.901.35651.36651.3562
11202007.08.23 20:04close56018.901.35631.36651.3562378.0094651.99
11212007.08.24 00:08buy56118.901.35601.34601.3563
11222007.08.24 00:10close56118.901.35621.34601.3563378.0095029.99
11232007.08.24 15:09sell56219.001.36361.37361.3633
11242007.08.24 15:11t/p56219.001.36331.37361.3633570.0095599.99
11252007.08.27 12:48buy56319.101.36611.35611.3664
11262007.08.27 12:52close56319.101.36621.35611.3664191.0095790.99
11272007.08.28 09:24sell56419.201.36411.37411.3638
11282007.08.28 09:27close56419.201.36401.37411.3638192.0095982.99
11292007.08.28 11:22sell56519.201.36471.37471.3644
11302007.08.28 11:36close56519.201.36461.37471.3644192.0096174.99
11312007.08.28 13:52sell56619.201.36721.37721.3669
11322007.08.28 13:53t/p56619.201.36691.37721.3669576.0096750.99
11332007.08.29 02:14buy56719.401.35731.34731.3576
11342007.08.29 02:30close56719.401.35741.34731.3576194.0096944.99
11352007.08.29 11:19sell56819.401.36021.37021.3599
11362007.08.29 11:21close56819.401.36011.37021.3599194.0097138.99
11372007.08.30 00:37sell56919.401.36711.37711.3668
11382007.08.30 01:03t/p56919.401.36681.37711.3668582.0097720.99
11392007.08.30 11:55buy57019.501.36191.35191.3622
11402007.08.30 14:28t/p57019.501.36221.35191.3622585.0098305.99
11412007.08.30 23:18sell57119.701.36401.37401.3637
11422007.08.30 23:19t/p57119.701.36371.37401.3637591.0098896.99
11432007.08.31 03:47sell57219.801.36661.37661.3663
11442007.08.31 05:32sell57314.001.36731.37731.3670
11452007.08.31 06:02close57314.001.36721.37731.3670140.0099036.99
11462007.08.31 06:29close57219.801.36651.37661.3663198.0099234.99
11472007.08.31 18:53sell57419.801.36431.37431.3640
11482007.08.31 18:54t/p57419.801.36401.37431.3640594.0099828.99
11492007.08.31 20:51sell57520.001.36291.37291.3626
11502007.08.31 20:52t/p57520.001.36261.37291.3626600.00100428.99
11512007.09.03 02:57sell57620.101.36341.37341.3631
11522007.09.03 03:05close57620.101.36321.37341.3631402.00100830.99
11532007.09.03 19:47sell57720.201.36221.37221.3619
11542007.09.03 19:49close57720.201.36211.37221.3619202.00101032.99
11552007.09.04 12:48sell57820.201.35791.36791.3576
11562007.09.04 12:49close57820.201.35781.36791.3576202.00101234.99
11572007.09.06 08:12sell57920.201.36501.37501.3647
11582007.09.06 08:15close57920.201.36491.37501.3647202.00101436.99
11592007.09.07 21:53sell58020.301.37711.38711.3768
11602007.09.07 21:54close58020.301.37701.38711.3768203.00101639.99
11612007.09.10 03:21sell58120.301.37801.38801.3777
11622007.09.10 03:24t/p58120.301.37771.38801.3777609.00102248.99
11632007.09.10 05:03sell58220.401.37771.38771.3774
11642007.09.10 05:04t/p58220.401.37741.38771.3774612.00102860.99
11652007.09.10 05:29sell58320.601.37731.38731.3770
11662007.09.10 05:32t/p58320.601.37701.38731.3770618.00103478.99
11672007.09.10 07:05sell58420.701.37811.38811.3778
11682007.09.10 07:06close58420.701.37791.38811.3778414.00103892.99
11692007.09.10 07:45sell58520.801.37851.38851.3782
11702007.09.10 07:47t/p58520.801.37821.38851.3782624.00104516.99
11712007.09.11 07:31buy58620.901.37961.36961.3799
11722007.09.11 10:50close58620.901.37981.36961.3799418.00104934.99
11732007.09.13 20:53sell58721.001.38891.39891.3886
11742007.09.13 20:54t/p58721.001.38861.39891.3886630.00105564.99
11752007.09.13 21:03sell58821.101.38871.39871.3884
11762007.09.13 21:04t/p58821.101.38841.39871.3884633.00106197.99
11772007.09.13 21:39sell58921.201.38881.39881.3885
11782007.09.13 21:41close58921.201.38851.39881.3885636.00106833.99
11792007.09.13 22:13buy59021.401.38791.37791.3882
11802007.09.14 02:24close59021.401.38821.37791.3882524.30107358.29
11812007.09.20 00:34buy59121.501.39641.38641.3967
11822007.09.20 00:52close59121.501.39651.38641.3967215.00107573.29
11832007.09.20 13:25sell59221.501.40391.41391.4036
11842007.09.20 13:27close59221.501.40371.41391.4036430.00108003.29
11852007.09.20 16:12buy59321.601.40601.39601.4063
11862007.09.20 16:15close59321.601.40611.39601.4063216.00108219.29
11872007.09.26 17:50sell59421.601.41271.42271.4124
11882007.09.26 17:51close59421.601.41251.42271.4124432.00108651.29
11892007.09.26 17:54sell59521.701.41291.42291.4126
11902007.09.26 17:55close59521.701.41261.42291.4126651.00109302.29
11912007.09.26 21:33sell59621.901.41271.42271.4124
11922007.09.26 21:39close59621.901.41261.42271.4124219.00109521.29
11932007.09.27 01:33sell59721.901.41321.42321.4129
11942007.09.27 01:34close59721.901.41311.42321.4129219.00109740.29
11952007.09.27 06:48sell59821.901.41501.42501.4147
11962007.09.27 06:49close59821.901.41471.42501.4147657.00110397.29
11972007.09.27 06:57sell59922.101.41471.42471.4144
11982007.09.27 06:58t/p59922.101.41441.42471.4144663.00111060.29
11992007.09.27 07:43sell60022.201.41421.42421.4139
12002007.09.27 07:44t/p60022.201.41391.42421.4139666.00111726.29
12012007.09.28 06:20buy60122.301.41651.40651.4168
12022007.09.28 06:21close60122.301.41661.40651.4168223.00111949.29
12032007.09.28 11:48buy60222.401.41751.40751.4178
12042007.09.28 11:49t/p60222.401.41781.40751.4178672.00112621.29
12052007.10.03 06:56sell60322.501.41681.42681.4165
12062007.10.03 07:19t/p60322.501.41651.42681.4165675.00113296.29
12072007.10.03 21:40buy60422.701.40971.39971.4100
12082007.10.04 00:15close60422.701.40981.39971.4100-147.55113148.74
12092007.10.05 00:20sell60522.601.41371.42371.4134
12102007.10.05 00:46close60522.601.41361.42371.4134226.00113374.74
12112007.10.08 00:37buy60622.701.41421.40421.4145
12122007.10.08 00:51close60622.701.41431.40421.4145227.00113601.74
12132007.10.08 18:01sell60722.701.40571.41571.4054
12142007.10.08 18:02t/p60722.701.40541.41571.4054681.00114282.74
12152007.10.17 17:35sell60822.901.42031.43031.4200
12162007.10.17 18:13close60822.901.42021.43031.4200229.00114511.74
12172007.10.22 00:00sell60922.901.43341.44341.4331
12182007.10.22 00:01close60922.901.43331.44341.4331229.00114740.74
12192007.10.23 23:49sell61022.901.42661.43661.4263
12202007.10.23 23:50close61022.901.42621.43661.4263916.00115656.74
12212007.10.24 11:39sell61123.101.42281.43281.4225
12222007.10.24 11:40t/p61123.101.42251.43281.4225693.00116349.74
12232007.10.26 10:28sell61223.301.43721.44721.4369
12242007.10.26 10:33close61223.301.43701.44721.4369466.00116815.74
12252007.10.29 00:00sell61323.401.44121.45121.4409
12262007.10.29 00:04close61323.401.44111.45121.4409234.00117049.74
12272007.10.31 19:16sell61423.401.44581.45581.4455
12282007.10.31 19:17t/p61423.401.44551.45581.4455702.00117751.74
12292007.11.05 00:00sell61523.601.45181.46181.4515
12302007.11.05 00:06close61523.601.45141.46181.4515944.00118695.74
12312007.11.07 04:23sell61623.701.46291.47291.4626
12322007.11.07 04:30close61623.701.46281.47291.4626237.00118932.74
12332007.11.08 23:09sell61723.801.46781.47781.4675
12342007.11.08 23:14close61723.801.46771.47781.4675238.00119170.74