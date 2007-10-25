Strategy Tester Report
PipMakerV5aNeo_Enhanced_V2_mod4

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2007.10.25 00:00 - 2007.11.15 00:00 (2007.10.25 - 2007.11.15)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTradeShort=false; TradeLong=true; UseDPO=false; UseSniper=false; LotSize=0.1; LotIncrement=0.1; Multiplier=1; ProfitTarget=95; OpenOnTick=1; Spacing=15; TrendSpacing=10; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true; SessionTarget=5000; MaximumBuyOrders=5; MaximumSellOrders=5; SLTotalinDollar=200;
Bars in test11288Ticks modelled112797Modelling quality25.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit319.80Gross profit1537.80Gross loss-1217.99
Profit factor1.26Expected payoff2.93
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown751.20 (6.97%)Relative drawdown6.97% (751.20)
Total trades109Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)109 (71.56%)
Profit trades (% of total)78 (71.56%)Loss trades (% of total)31 (28.44%)
Largestprofit trade230.42loss trade-85.00
Averageprofit trade19.72loss trade-39.29
Maximumconsecutive wins (profit in money)29 (491.89)consecutive losses (loss in money)15 (-608.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)560.16 (21)consecutive loss (count of losses)-608.00 (15)
Averageconsecutive wins16consecutive losses8
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.10.25 00:00buy10.101.42630.00000.0000
22007.10.25 05:21buy20.011.42730.00000.0000
32007.10.25 08:38buy30.101.42830.00000.0000
42007.10.25 12:00buy40.101.42930.00000.0000
52007.10.25 12:22close10.101.42990.00000.000036.0010036.00
62007.10.25 12:22close40.101.42990.00000.00006.0010042.00
72007.10.25 12:22close30.101.42990.00000.000016.0010058.00
82007.10.25 12:22close20.011.42990.00000.00002.6010060.60
92007.10.25 12:22buy50.101.43010.00000.0000
102007.10.25 12:26buy60.011.43110.00000.0000
112007.10.25 14:37buy70.101.43210.00000.0000
122007.10.25 14:40buy80.101.43310.00000.0000
132007.10.25 14:41close50.101.43370.00000.000036.0010096.60
142007.10.25 14:41close80.101.43370.00000.00006.0010102.60
152007.10.25 14:41close70.101.43370.00000.000016.0010118.60
162007.10.25 14:41close60.011.43370.00000.00002.6010121.20
172007.10.25 14:41buy90.101.43410.00000.0000
182007.10.25 15:07buy100.011.43260.00000.0000
192007.10.25 16:03buy110.101.43100.00000.0000
202007.10.25 17:11buy120.101.42950.00000.0000
212007.10.25 23:46close120.101.43320.00000.000037.0010158.20
222007.10.25 23:46close110.101.43320.00000.000022.0010180.20
232007.10.25 23:46close100.011.43320.00000.00000.6010180.80
242007.10.26 00:03buy130.011.43250.00000.0000
252007.10.26 08:11buy140.101.43510.00000.0000
262007.10.26 08:29buy150.101.43610.00000.0000
272007.10.26 08:37buy160.101.43710.00000.0000
282007.10.26 14:14close130.011.43780.00000.00005.3010186.10
292007.10.26 14:14close160.101.43780.00000.00007.0010193.10
302007.10.26 14:14close150.101.43780.00000.000017.0010210.10
312007.10.26 14:14close140.101.43780.00000.000027.0010237.10
322007.10.26 14:14close90.101.43780.00000.000036.4010273.50
332007.10.26 14:14buy170.101.43830.00000.0000
342007.10.26 15:27buy180.011.43670.00000.0000
352007.10.26 16:52buy190.101.43930.00000.0000
362007.10.29 00:00buy200.101.44140.00000.0000
372007.10.29 06:12buy210.101.44240.00000.0000
382007.10.29 07:08close180.011.44250.00000.00005.7410279.24
392007.10.29 07:08close210.101.44250.00000.00001.0010280.24
402007.10.29 07:08close200.101.44250.00000.000011.0010291.24
412007.10.29 07:08close190.101.44250.00000.000031.4010322.64
422007.10.29 07:08close170.101.44250.00000.000041.4010364.04
432007.10.29 07:08buy220.101.44290.00000.0000
442007.10.29 08:04buy230.011.44140.00000.0000
452007.10.29 09:11buy240.101.44390.00000.0000
462007.10.29 13:36buy250.101.43990.00000.0000
472007.10.29 14:57buy260.101.43840.00000.0000
482007.10.29 18:02close260.101.44210.00000.000037.0010401.04
492007.10.29 18:02close250.101.44210.00000.000022.0010423.04
502007.10.29 18:02close230.011.44210.00000.00000.7010423.74
512007.10.30 01:13buy270.101.44140.00000.0000
522007.10.30 01:48buy280.101.43990.00000.0000
532007.10.30 07:30buy290.101.43840.00000.0000
542007.10.30 08:08close290.101.43730.00000.0000-11.0010412.74
552007.10.30 08:08close280.101.43730.00000.0000-26.0010386.74
562007.10.30 08:08close270.101.43730.00000.0000-41.0010345.74
572007.10.30 08:08close240.101.43730.00000.0000-66.6010279.15
582007.10.30 08:08close220.101.43730.00000.0000-56.6010222.55
592007.10.30 08:08buy300.101.43760.00000.0000
602007.10.30 08:11buy310.011.43870.00000.0000
612007.10.30 08:27buy320.101.43970.00000.0000
622007.10.30 08:49buy330.101.44070.00000.0000
632007.10.30 09:45close300.101.44130.00000.000037.0010259.55
642007.10.30 09:45close330.101.44130.00000.00006.0010265.55
652007.10.30 09:45close320.101.44130.00000.000016.0010281.55
662007.10.30 09:45close310.011.44130.00000.00002.6010284.15
672007.10.30 09:45buy340.101.44170.00000.0000
682007.10.30 10:03buy350.011.44020.00000.0000
692007.10.30 13:07buy360.101.43870.00000.0000
702007.10.30 15:04buy370.101.44270.00000.0000
712007.10.30 15:37close360.101.44290.00000.000042.0010326.15
722007.10.30 15:37close370.101.44290.00000.00002.0010328.15
732007.10.30 15:37close350.011.44290.00000.00002.7010330.85
742007.10.30 15:37close340.101.44290.00000.000012.0010342.85
752007.10.30 15:37buy380.101.44310.00000.0000
762007.11.08 12:40close380.101.46680.00000.0000230.4210573.26
772007.11.08 12:40buy390.101.46720.00000.0000
782007.11.08 13:14buy400.011.46570.00000.0000
792007.11.08 16:01buy410.101.46820.00000.0000
802007.11.08 16:02buy420.101.46920.00000.0000
812007.11.08 16:03buy430.101.47020.00000.0000
822007.11.09 02:10close400.011.47090.00000.00005.1410578.40
832007.11.09 02:10close430.101.47090.00000.00006.4010584.81
842007.11.09 02:10close420.101.47090.00000.000016.4010601.21
852007.11.09 02:10close410.101.47090.00000.000026.4010627.61
862007.11.09 02:10close390.101.47090.00000.000036.4010664.01
872007.11.09 02:10buy440.101.47110.00000.0000
882007.11.09 02:13buy450.011.47210.00000.0000
892007.11.09 02:29buy460.101.47310.00000.0000
902007.11.09 03:28buy470.101.46960.00000.0000
912007.11.09 04:52close470.101.47320.00000.000036.0010700.01
922007.11.09 04:52close460.101.47320.00000.00001.0010701.01
932007.11.09 04:52close450.011.47320.00000.00001.1010702.11
942007.11.09 04:52close440.101.47320.00000.000021.0010723.11
952007.11.09 04:52buy480.101.47360.00000.0000
962007.11.09 04:57buy490.011.47210.00000.0000
972007.11.09 07:41buy500.101.47050.00000.0000
982007.11.09 09:03buy510.101.46900.00000.0000
992007.11.09 11:10close510.101.47270.00000.000037.0010760.11
1002007.11.09 11:10close500.101.47270.00000.000022.0010782.11
1012007.11.09 11:10close490.011.47270.00000.00000.6010782.71
1022007.11.09 11:21buy520.011.47460.00000.0000
1032007.11.09 11:37buy530.101.47210.00000.0000
1042007.11.09 11:40buy540.101.47040.00000.0000
1052007.11.09 11:51buy550.101.46890.00000.0000
1062007.11.09 13:02close550.101.46640.00000.0000-25.0010757.71
1072007.11.09 13:02close540.101.46640.00000.0000-40.0010717.71
1082007.11.09 13:02close530.101.46640.00000.0000-57.0010660.71
1092007.11.09 13:02close520.011.46640.00000.0000-8.2010652.51
1102007.11.09 13:02close480.101.46640.00000.0000-72.0010580.51
1112007.11.09 13:02buy560.101.46670.00000.0000
1122007.11.09 13:06buy570.011.46770.00000.0000
1132007.11.09 13:26buy580.101.46870.00000.0000
1142007.11.09 13:33buy590.101.46970.00000.0000
1152007.11.09 17:36buy600.101.46490.00000.0000
1162007.11.09 18:15close600.101.46870.00000.000038.0010618.51
1172007.11.09 18:15close570.011.46870.00000.00001.0010619.51
1182007.11.09 18:15close560.101.46870.00000.000020.0010639.51
1192007.11.09 18:44buy610.101.46710.00000.0000
1202007.11.12 00:24buy620.101.46540.00000.0000
1212007.11.12 02:03buy630.101.46390.00000.0000
1222007.11.12 02:18close630.101.46290.00000.0000-10.0010629.51
1232007.11.12 02:18close620.101.46290.00000.0000-25.0010604.51
1242007.11.12 02:18close610.101.46290.00000.0000-42.6010561.91
1252007.11.12 02:18close590.101.46290.00000.0000-68.6010493.31
1262007.11.12 02:18close580.101.46290.00000.0000-58.6010434.71
1272007.11.12 02:18buy640.101.46320.00000.0000
1282007.11.12 02:51buy650.011.46430.00000.0000
1292007.11.12 03:42buy660.101.46530.00000.0000
1302007.11.12 08:39buy670.101.46630.00000.0000
1312007.11.12 09:58buy680.101.46170.00000.0000
1322007.11.12 10:02close680.101.45920.00000.0000-25.0010409.71
1332007.11.12 10:02close670.101.45920.00000.0000-71.0010338.71
1342007.11.12 10:02close660.101.45920.00000.0000-61.0010277.71
1352007.11.12 10:02close650.011.45920.00000.0000-5.1010272.61
1362007.11.12 10:02close640.101.45920.00000.0000-40.0010232.61
1372007.11.12 10:02buy690.101.45950.00000.0000
1382007.11.12 10:10buy700.011.46050.00000.0000
1392007.11.12 11:18buy710.101.45800.00000.0000
1402007.11.12 11:53buy720.101.45650.00000.0000
1412007.11.12 12:12buy730.101.45490.00000.0000
1422007.11.12 17:21close730.101.45240.00000.0000-25.0010207.61
1432007.11.12 17:21close720.101.45240.00000.0000-41.0010166.61
1442007.11.12 17:21close710.101.45240.00000.0000-56.0010110.61
1452007.11.12 17:21close700.011.45240.00000.0000-8.1010102.51
1462007.11.12 17:21close690.101.45240.00000.0000-71.0010031.51
1472007.11.12 17:21buy740.101.45270.00000.0000
1482007.11.12 17:30buy750.011.45370.00000.0000
1492007.11.12 17:44buy760.101.45470.00000.0000
1502007.11.12 20:19buy770.101.45570.00000.0000
1512007.11.12 20:22close740.101.45630.00000.000036.0010067.51
1522007.11.12 20:22close770.101.45630.00000.00006.0010073.51
1532007.11.12 20:22close760.101.45630.00000.000016.0010089.51
1542007.11.12 20:22close750.011.45630.00000.00002.6010092.11
1552007.11.12 20:22buy780.101.45670.00000.0000
1562007.11.12 21:02buy790.011.45510.00000.0000
1572007.11.12 21:48buy800.101.45360.00000.0000
1582007.11.13 00:53buy810.101.45210.00000.0000
1592007.11.13 02:17close810.101.45580.00000.000037.0010129.11
1602007.11.13 02:17close800.101.45580.00000.000021.4010150.52
1612007.11.13 02:17close790.011.45580.00000.00000.6410151.16
1622007.11.13 02:58buy820.011.45770.00000.0000
1632007.11.13 06:46buy830.101.45880.00000.0000
1642007.11.13 07:50buy840.101.45980.00000.0000
1652007.11.13 07:58close780.101.46090.00000.000041.4010192.56
1662007.11.13 07:58close840.101.46090.00000.000011.0010203.56
1672007.11.13 07:58close830.101.46090.00000.000021.0010224.56
1682007.11.13 07:58close820.011.46090.00000.00003.2010227.76
1692007.11.13 07:58buy850.101.46130.00000.0000
1702007.11.13 08:31buy860.011.46230.00000.0000
1712007.11.13 08:50buy870.101.46330.00000.0000
1722007.11.13 09:59buy880.101.45980.00000.0000
1732007.11.13 10:54buy890.101.45830.00000.0000
1742007.11.13 16:07close890.101.46180.00000.000035.0010262.76
1752007.11.13 16:07close880.101.46180.00000.000020.0010282.76
1762007.11.13 16:07close850.101.46180.00000.00005.0010287.76
1772007.11.13 16:30buy900.101.46080.00000.0000
1782007.11.13 17:17buy910.101.45920.00000.0000
1792007.11.14 01:48close910.101.46300.00000.000037.4010325.16
1802007.11.14 01:48close900.101.46300.00000.000021.4010346.56
1812007.11.14 01:48close860.011.46300.00000.00000.6410347.20
1822007.11.14 02:59buy920.011.46430.00000.0000
1832007.11.14 03:12buy930.101.46530.00000.0000
1842007.11.14 03:30buy940.101.46630.00000.0000
1852007.11.14 07:16close870.101.46690.00000.000035.4010382.60
1862007.11.14 07:16close940.101.46690.00000.00006.0010388.60
1872007.11.14 07:16close930.101.46690.00000.000016.0010404.60
1882007.11.14 07:16close920.011.46690.00000.00002.6010407.20
1892007.11.14 07:16buy950.101.46730.00000.0000
1902007.11.14 07:43buy960.011.46580.00000.0000
1912007.11.14 09:04buy970.101.46430.00000.0000
1922007.11.14 10:39buy980.101.46830.00000.0000
1932007.11.14 10:50close970.101.46840.00000.000041.0010448.20
1942007.11.14 10:50close980.101.46840.00000.00001.0010449.20
1952007.11.14 10:50close960.011.46840.00000.00002.6010451.80
1962007.11.14 10:50close950.101.46840.00000.000011.0010462.80
1972007.11.14 10:50buy990.101.46860.00000.0000
1982007.11.14 11:23buy1000.011.46960.00000.0000
1992007.11.14 11:49buy1010.101.47060.00000.0000
2002007.11.14 15:08buy1020.101.47160.00000.0000
2012007.11.14 15:13close990.101.47220.00000.000036.0010498.80
2022007.11.14 15:13close1020.101.47220.00000.00006.0010504.80
2032007.11.14 15:13close1010.101.47220.00000.000016.0010520.80
2042007.11.14 15:13close1000.011.47220.00000.00002.6010523.40
2052007.11.14 15:13buy1030.101.47260.00000.0000
2062007.11.14 15:22buy1040.011.47100.00000.0000
2072007.11.14 16:37buy1050.101.46940.00000.0000
2082007.11.14 17:09buy1060.101.46790.00000.0000
2092007.11.14 17:40buy1070.101.46640.00000.0000
2102007.11.14 21:48close1070.101.46410.00000.0000-23.0010500.40
2112007.11.14 21:48close1060.101.46410.00000.0000-38.0010462.40
2122007.11.14 21:48close1050.101.46410.00000.0000-53.0010409.40
2132007.11.14 21:48close1040.011.46410.00000.0000-6.9010402.50
2142007.11.14 21:48close1030.101.46410.00000.0000-85.0010317.50
2152007.11.14 21:48buy1080.101.46440.00000.0000
2162007.11.14 22:10buy1090.011.46540.00000.0000
2172007.11.14 23:59close at stop1090.011.46470.00000.0000-0.7010316.80
2182007.11.14 23:59close at stop1080.101.46470.00000.00003.0010319.80