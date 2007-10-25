Strategy Tester Report
PipMakerV5aNeo_Enhanced_V2_mod4
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2007.10.25 00:00 - 2007.11.15 00:00 (2007.10.25 - 2007.11.15)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TradeShort=false;
TradeLong=true;
UseDPO=false;
UseSniper=false;
LotSize=0.1; LotIncrement=0.1; Multiplier=1; ProfitTarget=95; OpenOnTick=1; Spacing=15; TrendSpacing=10; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=91; CeaseTrading=false;
PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true;
SessionTarget=5000; MaximumBuyOrders=5; MaximumSellOrders=5; SLTotalinDollar=200;
|Bars in test
|11288
|Ticks modelled
|112797
|Modelling quality
|25.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|319.80
|Gross profit
|1537.80
|Gross loss
|-1217.99
|Profit factor
|1.26
|Expected payoff
|2.93
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|751.20 (6.97%)
|Relative drawdown
|6.97% (751.20)
|Total trades
|109
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|109 (71.56%)
|Profit trades (% of total)
|78 (71.56%)
|Loss trades (% of total)
|31 (28.44%)
|Largest
|profit trade
|230.42
|loss trade
|-85.00
|Average
|profit trade
|19.72
|loss trade
|-39.29
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|29 (491.89)
|consecutive losses (loss in money)
|15 (-608.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|560.16 (21)
|consecutive loss (count of losses)
|-608.00 (15)
|Average
|consecutive wins
|16
|consecutive losses
|8
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.10.25 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.4263
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.10.25 05:21
|buy
|2
|0.01
|1.4273
|0.0000
|0.0000
|3
|2007.10.25 08:38
|buy
|3
|0.10
|1.4283
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.10.25 12:00
|buy
|4
|0.10
|1.4293
|0.0000
|0.0000
|5
|2007.10.25 12:22
|close
|1
|0.10
|1.4299
|0.0000
|0.0000
|36.00
|10036.00
|6
|2007.10.25 12:22
|close
|4
|0.10
|1.4299
|0.0000
|0.0000
|6.00
|10042.00
|7
|2007.10.25 12:22
|close
|3
|0.10
|1.4299
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10058.00
|8
|2007.10.25 12:22
|close
|2
|0.01
|1.4299
|0.0000
|0.0000
|2.60
|10060.60
|9
|2007.10.25 12:22
|buy
|5
|0.10
|1.4301
|0.0000
|0.0000
|10
|2007.10.25 12:26
|buy
|6
|0.01
|1.4311
|0.0000
|0.0000
|11
|2007.10.25 14:37
|buy
|7
|0.10
|1.4321
|0.0000
|0.0000
|12
|2007.10.25 14:40
|buy
|8
|0.10
|1.4331
|0.0000
|0.0000
|13
|2007.10.25 14:41
|close
|5
|0.10
|1.4337
|0.0000
|0.0000
|36.00
|10096.60
|14
|2007.10.25 14:41
|close
|8
|0.10
|1.4337
|0.0000
|0.0000
|6.00
|10102.60
|15
|2007.10.25 14:41
|close
|7
|0.10
|1.4337
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10118.60
|16
|2007.10.25 14:41
|close
|6
|0.01
|1.4337
|0.0000
|0.0000
|2.60
|10121.20
|17
|2007.10.25 14:41
|buy
|9
|0.10
|1.4341
|0.0000
|0.0000
|18
|2007.10.25 15:07
|buy
|10
|0.01
|1.4326
|0.0000
|0.0000
|19
|2007.10.25 16:03
|buy
|11
|0.10
|1.4310
|0.0000
|0.0000
|20
|2007.10.25 17:11
|buy
|12
|0.10
|1.4295
|0.0000
|0.0000
|21
|2007.10.25 23:46
|close
|12
|0.10
|1.4332
|0.0000
|0.0000
|37.00
|10158.20
|22
|2007.10.25 23:46
|close
|11
|0.10
|1.4332
|0.0000
|0.0000
|22.00
|10180.20
|23
|2007.10.25 23:46
|close
|10
|0.01
|1.4332
|0.0000
|0.0000
|0.60
|10180.80
|24
|2007.10.26 00:03
|buy
|13
|0.01
|1.4325
|0.0000
|0.0000
|25
|2007.10.26 08:11
|buy
|14
|0.10
|1.4351
|0.0000
|0.0000
|26
|2007.10.26 08:29
|buy
|15
|0.10
|1.4361
|0.0000
|0.0000
|27
|2007.10.26 08:37
|buy
|16
|0.10
|1.4371
|0.0000
|0.0000
|28
|2007.10.26 14:14
|close
|13
|0.01
|1.4378
|0.0000
|0.0000
|5.30
|10186.10
|29
|2007.10.26 14:14
|close
|16
|0.10
|1.4378
|0.0000
|0.0000
|7.00
|10193.10
|30
|2007.10.26 14:14
|close
|15
|0.10
|1.4378
|0.0000
|0.0000
|17.00
|10210.10
|31
|2007.10.26 14:14
|close
|14
|0.10
|1.4378
|0.0000
|0.0000
|27.00
|10237.10
|32
|2007.10.26 14:14
|close
|9
|0.10
|1.4378
|0.0000
|0.0000
|36.40
|10273.50
|33
|2007.10.26 14:14
|buy
|17
|0.10
|1.4383
|0.0000
|0.0000
|34
|2007.10.26 15:27
|buy
|18
|0.01
|1.4367
|0.0000
|0.0000
|35
|2007.10.26 16:52
|buy
|19
|0.10
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|36
|2007.10.29 00:00
|buy
|20
|0.10
|1.4414
|0.0000
|0.0000
|37
|2007.10.29 06:12
|buy
|21
|0.10
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|38
|2007.10.29 07:08
|close
|18
|0.01
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|5.74
|10279.24
|39
|2007.10.29 07:08
|close
|21
|0.10
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10280.24
|40
|2007.10.29 07:08
|close
|20
|0.10
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|11.00
|10291.24
|41
|2007.10.29 07:08
|close
|19
|0.10
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|31.40
|10322.64
|42
|2007.10.29 07:08
|close
|17
|0.10
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|41.40
|10364.04
|43
|2007.10.29 07:08
|buy
|22
|0.10
|1.4429
|0.0000
|0.0000
|44
|2007.10.29 08:04
|buy
|23
|0.01
|1.4414
|0.0000
|0.0000
|45
|2007.10.29 09:11
|buy
|24
|0.10
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|46
|2007.10.29 13:36
|buy
|25
|0.10
|1.4399
|0.0000
|0.0000
|47
|2007.10.29 14:57
|buy
|26
|0.10
|1.4384
|0.0000
|0.0000
|48
|2007.10.29 18:02
|close
|26
|0.10
|1.4421
|0.0000
|0.0000
|37.00
|10401.04
|49
|2007.10.29 18:02
|close
|25
|0.10
|1.4421
|0.0000
|0.0000
|22.00
|10423.04
|50
|2007.10.29 18:02
|close
|23
|0.01
|1.4421
|0.0000
|0.0000
|0.70
|10423.74
|51
|2007.10.30 01:13
|buy
|27
|0.10
|1.4414
|0.0000
|0.0000
|52
|2007.10.30 01:48
|buy
|28
|0.10
|1.4399
|0.0000
|0.0000
|53
|2007.10.30 07:30
|buy
|29
|0.10
|1.4384
|0.0000
|0.0000
|54
|2007.10.30 08:08
|close
|29
|0.10
|1.4373
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|10412.74
|55
|2007.10.30 08:08
|close
|28
|0.10
|1.4373
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|10386.74
|56
|2007.10.30 08:08
|close
|27
|0.10
|1.4373
|0.0000
|0.0000
|-41.00
|10345.74
|57
|2007.10.30 08:08
|close
|24
|0.10
|1.4373
|0.0000
|0.0000
|-66.60
|10279.15
|58
|2007.10.30 08:08
|close
|22
|0.10
|1.4373
|0.0000
|0.0000
|-56.60
|10222.55
|59
|2007.10.30 08:08
|buy
|30
|0.10
|1.4376
|0.0000
|0.0000
|60
|2007.10.30 08:11
|buy
|31
|0.01
|1.4387
|0.0000
|0.0000
|61
|2007.10.30 08:27
|buy
|32
|0.10
|1.4397
|0.0000
|0.0000
|62
|2007.10.30 08:49
|buy
|33
|0.10
|1.4407
|0.0000
|0.0000
|63
|2007.10.30 09:45
|close
|30
|0.10
|1.4413
|0.0000
|0.0000
|37.00
|10259.55
|64
|2007.10.30 09:45
|close
|33
|0.10
|1.4413
|0.0000
|0.0000
|6.00
|10265.55
|65
|2007.10.30 09:45
|close
|32
|0.10
|1.4413
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10281.55
|66
|2007.10.30 09:45
|close
|31
|0.01
|1.4413
|0.0000
|0.0000
|2.60
|10284.15
|67
|2007.10.30 09:45
|buy
|34
|0.10
|1.4417
|0.0000
|0.0000
|68
|2007.10.30 10:03
|buy
|35
|0.01
|1.4402
|0.0000
|0.0000
|69
|2007.10.30 13:07
|buy
|36
|0.10
|1.4387
|0.0000
|0.0000
|70
|2007.10.30 15:04
|buy
|37
|0.10
|1.4427
|0.0000
|0.0000
|71
|2007.10.30 15:37
|close
|36
|0.10
|1.4429
|0.0000
|0.0000
|42.00
|10326.15
|72
|2007.10.30 15:37
|close
|37
|0.10
|1.4429
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10328.15
|73
|2007.10.30 15:37
|close
|35
|0.01
|1.4429
|0.0000
|0.0000
|2.70
|10330.85
|74
|2007.10.30 15:37
|close
|34
|0.10
|1.4429
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10342.85
|75
|2007.10.30 15:37
|buy
|38
|0.10
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|76
|2007.11.08 12:40
|close
|38
|0.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|230.42
|10573.26
|77
|2007.11.08 12:40
|buy
|39
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|78
|2007.11.08 13:14
|buy
|40
|0.01
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|79
|2007.11.08 16:01
|buy
|41
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|80
|2007.11.08 16:02
|buy
|42
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|81
|2007.11.08 16:03
|buy
|43
|0.10
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|82
|2007.11.09 02:10
|close
|40
|0.01
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|5.14
|10578.40
|83
|2007.11.09 02:10
|close
|43
|0.10
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|6.40
|10584.81
|84
|2007.11.09 02:10
|close
|42
|0.10
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|16.40
|10601.21
|85
|2007.11.09 02:10
|close
|41
|0.10
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|26.40
|10627.61
|86
|2007.11.09 02:10
|close
|39
|0.10
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|36.40
|10664.01
|87
|2007.11.09 02:10
|buy
|44
|0.10
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|88
|2007.11.09 02:13
|buy
|45
|0.01
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|89
|2007.11.09 02:29
|buy
|46
|0.10
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|90
|2007.11.09 03:28
|buy
|47
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|91
|2007.11.09 04:52
|close
|47
|0.10
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|36.00
|10700.01
|92
|2007.11.09 04:52
|close
|46
|0.10
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10701.01
|93
|2007.11.09 04:52
|close
|45
|0.01
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|1.10
|10702.11
|94
|2007.11.09 04:52
|close
|44
|0.10
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|21.00
|10723.11
|95
|2007.11.09 04:52
|buy
|48
|0.10
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|96
|2007.11.09 04:57
|buy
|49
|0.01
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|97
|2007.11.09 07:41
|buy
|50
|0.10
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|98
|2007.11.09 09:03
|buy
|51
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|99
|2007.11.09 11:10
|close
|51
|0.10
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|37.00
|10760.11
|100
|2007.11.09 11:10
|close
|50
|0.10
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|22.00
|10782.11
|101
|2007.11.09 11:10
|close
|49
|0.01
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|0.60
|10782.71
|102
|2007.11.09 11:21
|buy
|52
|0.01
|1.4746
|0.0000
|0.0000
|103
|2007.11.09 11:37
|buy
|53
|0.10
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|104
|2007.11.09 11:40
|buy
|54
|0.10
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|105
|2007.11.09 11:51
|buy
|55
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|106
|2007.11.09 13:02
|close
|55
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|10757.71
|107
|2007.11.09 13:02
|close
|54
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|10717.71
|108
|2007.11.09 13:02
|close
|53
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|-57.00
|10660.71
|109
|2007.11.09 13:02
|close
|52
|0.01
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|-8.20
|10652.51
|110
|2007.11.09 13:02
|close
|48
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|-72.00
|10580.51
|111
|2007.11.09 13:02
|buy
|56
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|112
|2007.11.09 13:06
|buy
|57
|0.01
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|113
|2007.11.09 13:26
|buy
|58
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|114
|2007.11.09 13:33
|buy
|59
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|115
|2007.11.09 17:36
|buy
|60
|0.10
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|116
|2007.11.09 18:15
|close
|60
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|38.00
|10618.51
|117
|2007.11.09 18:15
|close
|57
|0.01
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10619.51
|118
|2007.11.09 18:15
|close
|56
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10639.51
|119
|2007.11.09 18:44
|buy
|61
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|120
|2007.11.12 00:24
|buy
|62
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|121
|2007.11.12 02:03
|buy
|63
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|122
|2007.11.12 02:18
|close
|63
|0.10
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|10629.51
|123
|2007.11.12 02:18
|close
|62
|0.10
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|10604.51
|124
|2007.11.12 02:18
|close
|61
|0.10
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|-42.60
|10561.91
|125
|2007.11.12 02:18
|close
|59
|0.10
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|-68.60
|10493.31
|126
|2007.11.12 02:18
|close
|58
|0.10
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|-58.60
|10434.71
|127
|2007.11.12 02:18
|buy
|64
|0.10
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|128
|2007.11.12 02:51
|buy
|65
|0.01
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|129
|2007.11.12 03:42
|buy
|66
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|130
|2007.11.12 08:39
|buy
|67
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|131
|2007.11.12 09:58
|buy
|68
|0.10
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|132
|2007.11.12 10:02
|close
|68
|0.10
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|10409.71
|133
|2007.11.12 10:02
|close
|67
|0.10
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|-71.00
|10338.71
|134
|2007.11.12 10:02
|close
|66
|0.10
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|-61.00
|10277.71
|135
|2007.11.12 10:02
|close
|65
|0.01
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|-5.10
|10272.61
|136
|2007.11.12 10:02
|close
|64
|0.10
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|10232.61
|137
|2007.11.12 10:02
|buy
|69
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|138
|2007.11.12 10:10
|buy
|70
|0.01
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|139
|2007.11.12 11:18
|buy
|71
|0.10
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.11.12 11:53
|buy
|72
|0.10
|1.4565
|0.0000
|0.0000
|141
|2007.11.12 12:12
|buy
|73
|0.10
|1.4549
|0.0000
|0.0000
|142
|2007.11.12 17:21
|close
|73
|0.10
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|10207.61
|143
|2007.11.12 17:21
|close
|72
|0.10
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|-41.00
|10166.61
|144
|2007.11.12 17:21
|close
|71
|0.10
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|-56.00
|10110.61
|145
|2007.11.12 17:21
|close
|70
|0.01
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|-8.10
|10102.51
|146
|2007.11.12 17:21
|close
|69
|0.10
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|-71.00
|10031.51
|147
|2007.11.12 17:21
|buy
|74
|0.10
|1.4527
|0.0000
|0.0000
|148
|2007.11.12 17:30
|buy
|75
|0.01
|1.4537
|0.0000
|0.0000
|149
|2007.11.12 17:44
|buy
|76
|0.10
|1.4547
|0.0000
|0.0000
|150
|2007.11.12 20:19
|buy
|77
|0.10
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|151
|2007.11.12 20:22
|close
|74
|0.10
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|36.00
|10067.51
|152
|2007.11.12 20:22
|close
|77
|0.10
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|6.00
|10073.51
|153
|2007.11.12 20:22
|close
|76
|0.10
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10089.51
|154
|2007.11.12 20:22
|close
|75
|0.01
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|2.60
|10092.11
|155
|2007.11.12 20:22
|buy
|78
|0.10
|1.4567
|0.0000
|0.0000
|156
|2007.11.12 21:02
|buy
|79
|0.01
|1.4551
|0.0000
|0.0000
|157
|2007.11.12 21:48
|buy
|80
|0.10
|1.4536
|0.0000
|0.0000
|158
|2007.11.13 00:53
|buy
|81
|0.10
|1.4521
|0.0000
|0.0000
|159
|2007.11.13 02:17
|close
|81
|0.10
|1.4558
|0.0000
|0.0000
|37.00
|10129.11
|160
|2007.11.13 02:17
|close
|80
|0.10
|1.4558
|0.0000
|0.0000
|21.40
|10150.52
|161
|2007.11.13 02:17
|close
|79
|0.01
|1.4558
|0.0000
|0.0000
|0.64
|10151.16
|162
|2007.11.13 02:58
|buy
|82
|0.01
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|163
|2007.11.13 06:46
|buy
|83
|0.10
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|164
|2007.11.13 07:50
|buy
|84
|0.10
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|165
|2007.11.13 07:58
|close
|78
|0.10
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|41.40
|10192.56
|166
|2007.11.13 07:58
|close
|84
|0.10
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|11.00
|10203.56
|167
|2007.11.13 07:58
|close
|83
|0.10
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|21.00
|10224.56
|168
|2007.11.13 07:58
|close
|82
|0.01
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|3.20
|10227.76
|169
|2007.11.13 07:58
|buy
|85
|0.10
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|170
|2007.11.13 08:31
|buy
|86
|0.01
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|171
|2007.11.13 08:50
|buy
|87
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|172
|2007.11.13 09:59
|buy
|88
|0.10
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|173
|2007.11.13 10:54
|buy
|89
|0.10
|1.4583
|0.0000
|0.0000
|174
|2007.11.13 16:07
|close
|89
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|35.00
|10262.76
|175
|2007.11.13 16:07
|close
|88
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10282.76
|176
|2007.11.13 16:07
|close
|85
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|5.00
|10287.76
|177
|2007.11.13 16:30
|buy
|90
|0.10
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|178
|2007.11.13 17:17
|buy
|91
|0.10
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|179
|2007.11.14 01:48
|close
|91
|0.10
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|37.40
|10325.16
|180
|2007.11.14 01:48
|close
|90
|0.10
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|21.40
|10346.56
|181
|2007.11.14 01:48
|close
|86
|0.01
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|0.64
|10347.20
|182
|2007.11.14 02:59
|buy
|92
|0.01
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|183
|2007.11.14 03:12
|buy
|93
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|184
|2007.11.14 03:30
|buy
|94
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|185
|2007.11.14 07:16
|close
|87
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|35.40
|10382.60
|186
|2007.11.14 07:16
|close
|94
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|6.00
|10388.60
|187
|2007.11.14 07:16
|close
|93
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10404.60
|188
|2007.11.14 07:16
|close
|92
|0.01
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|2.60
|10407.20
|189
|2007.11.14 07:16
|buy
|95
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|190
|2007.11.14 07:43
|buy
|96
|0.01
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|191
|2007.11.14 09:04
|buy
|97
|0.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|192
|2007.11.14 10:39
|buy
|98
|0.10
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|193
|2007.11.14 10:50
|close
|97
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|41.00
|10448.20
|194
|2007.11.14 10:50
|close
|98
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10449.20
|195
|2007.11.14 10:50
|close
|96
|0.01
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|2.60
|10451.80
|196
|2007.11.14 10:50
|close
|95
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|11.00
|10462.80
|197
|2007.11.14 10:50
|buy
|99
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|198
|2007.11.14 11:23
|buy
|100
|0.01
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|199
|2007.11.14 11:49
|buy
|101
|0.10
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.11.14 15:08
|buy
|102
|0.10
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|201
|2007.11.14 15:13
|close
|99
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|36.00
|10498.80
|202
|2007.11.14 15:13
|close
|102
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|6.00
|10504.80
|203
|2007.11.14 15:13
|close
|101
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10520.80
|204
|2007.11.14 15:13
|close
|100
|0.01
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|2.60
|10523.40
|205
|2007.11.14 15:13
|buy
|103
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|206
|2007.11.14 15:22
|buy
|104
|0.01
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|207
|2007.11.14 16:37
|buy
|105
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|208
|2007.11.14 17:09
|buy
|106
|0.10
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|209
|2007.11.14 17:40
|buy
|107
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|210
|2007.11.14 21:48
|close
|107
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|10500.40
|211
|2007.11.14 21:48
|close
|106
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-38.00
|10462.40
|212
|2007.11.14 21:48
|close
|105
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|10409.40
|213
|2007.11.14 21:48
|close
|104
|0.01
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-6.90
|10402.50
|214
|2007.11.14 21:48
|close
|103
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-85.00
|10317.50
|215
|2007.11.14 21:48
|buy
|108
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|216
|2007.11.14 22:10
|buy
|109
|0.01
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|217
|2007.11.14 23:59
|close at stop
|109
|0.01
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|-0.70
|10316.80
|218
|2007.11.14 23:59
|close at stop
|108
|0.10
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|3.00
|10319.80