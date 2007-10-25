Strategy Tester Report
Copy of PipMakerV5WINNER_sw_V4eur1h
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)

SímboloEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Período5 Minutos (M5) 2007.10.25 01:55 - 2007.11.23 20:55 (2007.01.01 - 2007.11.24)
ModeloToda cotação (baseado na disponibilidade do período com interpolação fractal)
ParâmetrosMaxOrders=4; LotSize=0.2; LotIncrement=2; Multiplier=1; ProfitTarget=20; OpenOnTick=70; Spacing=10; TrendSpacing=10; CounterTrendMultiplier=2; CloseDelay=10; CeaseTrading=false; RightSideLabel=true; deltad=3; stolevel=4; hmaperiod=50; qqelev=0.0085; juicelevel=0.0001; per=10; bb=20;
Barras em teste6125Ticks modelados176473Qualidade do modelamento88.53%
Mismatched charts errors0
Deposito Inicial10000.00
Lucro líquido total2341.67Lucro Bruto2913.27Perda Bruta-571.60
Fator de lucro5.10Compensação esperada4.84
diminuição absoluta112.60Perda máxima1128.54 (9.80%)Relative drawdown9.80% (1128.54)
Total de negociações484Posições de Venda (ganhos %)0 (0.00%)Posições de Compras (ganhos %)484 (82.44%)
Negociações com Lucro (% do total)399 (82.44%)Negociações com perdas (% do total)85 (17.56%)
MaiorNegociações com lucro83.20Negociações com perda-76.80
MédiaNegociações com lucro7.30Negociações com perda-6.72
MáximoGanhos consecutivos (lucro em dinheiro)45 (304.63)Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)4 (-60.00)
Máximoganhos consecutivos (contagem de ganhos)304.63 (45)perdas consecutivas (contagem de perdas)-127.60 (3)
Médiaganhos consecutivos11perdas consecutivas2
Graph
#HorárioTipoOrdemVolumePreçoS / LT / PLucroBalanço
12007.10.25 01:55buy10.201.42650.00000.0000
22007.10.25 02:00buy20.401.42650.00000.0000
32007.10.25 02:05buy30.801.42650.00000.0000
42007.10.25 02:10buy41.601.42670.00000.0000
52007.10.25 02:15buy53.201.42670.00000.0000
62007.10.25 03:21close53.201.42700.00000.00009.6010009.60
72007.10.25 03:21close41.601.42700.00000.00004.8010014.40
82007.10.25 03:21close30.801.42700.00000.00004.0010018.40
92007.10.25 03:21close20.401.42700.00000.00002.0010020.40
102007.10.25 03:21close10.201.42700.00000.00001.0010021.40
112007.10.25 03:21buy60.201.42710.00000.0000
122007.10.25 03:25buy70.401.42760.00000.0000
132007.10.25 03:30buy80.801.42770.00000.0000
142007.10.25 03:35buy91.601.42760.00000.0000
152007.10.25 04:30buy103.201.42680.00000.0000
162007.10.25 06:37close103.201.42760.00000.000025.6010047.00
172007.10.25 06:37close91.601.42760.00000.00000.0010047.00
182007.10.25 06:37close80.801.42760.00000.0000-0.8010046.20
192007.10.25 06:37close70.401.42760.00000.00000.0010046.20
202007.10.25 06:37close60.201.42760.00000.00001.0010047.20
212007.10.25 06:37buy110.201.42770.00000.0000
222007.10.25 06:40buy120.401.42880.00000.0000
232007.10.25 06:45buy130.801.42770.00000.0000
242007.10.25 08:10buy141.601.42650.00000.0000
252007.10.25 08:15buy153.201.42660.00000.0000
262007.10.25 08:53close153.201.42730.00000.000022.4010069.60
272007.10.25 08:53close141.601.42730.00000.000012.8010082.40
282007.10.25 08:53close130.801.42730.00000.0000-3.2010079.20
292007.10.25 08:53close120.401.42730.00000.0000-6.0010073.20
302007.10.25 08:53close110.201.42730.00000.0000-0.8010072.40
312007.10.25 08:53buy160.201.42740.00000.0000
322007.10.25 08:55buy170.401.42760.00000.0000
332007.10.25 09:00buy180.801.42780.00000.0000
342007.10.25 09:05buy191.601.42750.00000.0000
352007.10.25 09:10buy203.201.42760.00000.0000
362007.10.25 09:27close203.201.42800.00000.000012.8010085.20
372007.10.25 09:27close191.601.42800.00000.00008.0010093.20
382007.10.25 09:27close180.801.42800.00000.00001.6010094.80
392007.10.25 09:27close170.401.42800.00000.00001.6010096.40
402007.10.25 09:27close160.201.42800.00000.00001.2010097.60
412007.10.25 09:27buy210.201.42810.00000.0000
422007.10.25 09:30buy220.401.42800.00000.0000
432007.10.25 09:50buy230.801.42830.00000.0000
442007.10.25 09:55buy241.601.42820.00000.0000
452007.10.25 10:00buy253.201.42870.00000.0000
462007.10.25 10:00close253.201.42890.00000.00006.4010104.00
472007.10.25 10:00close241.601.42890.00000.000011.2010115.20
482007.10.25 10:00close230.801.42890.00000.00004.8010120.00
492007.10.25 10:00close220.401.42890.00000.00003.6010123.60
502007.10.25 10:00close210.201.42890.00000.00001.6010125.20
512007.10.25 10:05buy260.201.42970.00000.0000
522007.10.25 10:22buy270.401.42970.00000.0000
532007.10.25 10:25buy280.801.43010.00000.0000
542007.10.25 10:30buy291.601.43050.00000.0000
552007.10.25 10:45buy303.201.43050.00000.0000
562007.10.25 10:53close303.201.43070.00000.00006.4010131.60
572007.10.25 10:53close291.601.43070.00000.00003.2010134.80
582007.10.25 10:53close280.801.43070.00000.00004.8010139.60
592007.10.25 10:53close270.401.43070.00000.00004.0010143.60
602007.10.25 10:53close260.201.43070.00000.00002.0010145.60
612007.10.25 10:53buy310.201.43080.00000.0000
622007.10.25 10:55buy320.401.43080.00000.0000
632007.10.25 11:00buy330.801.43070.00000.0000
642007.10.25 11:25buy341.601.43100.00000.0000
652007.10.25 12:37close341.601.43160.00000.00009.6010155.20
662007.10.25 12:37close330.801.43160.00000.00007.2010162.40
672007.10.25 12:37close320.401.43160.00000.00003.2010165.60
682007.10.25 12:37close310.201.43160.00000.00001.6010167.20
692007.10.25 12:40buy350.201.43300.00000.0000
702007.10.25 12:45buy360.401.43290.00000.0000
712007.10.25 12:50buy370.801.43310.00000.0000
722007.10.25 12:55buy381.601.43320.00000.0000
732007.10.25 13:00buy393.201.43330.00000.0000
742007.10.26 01:11close393.201.43360.00000.00008.4810175.68
752007.10.26 01:11close381.601.43360.00000.00005.8410181.52
762007.10.26 01:11close370.801.43360.00000.00003.7210185.24
772007.10.26 01:11close360.401.43360.00000.00002.6610187.90
782007.10.26 01:11close350.201.43360.00000.00001.1310189.03
792007.10.26 01:11buy400.201.43370.00000.0000
802007.10.26 01:15buy410.401.43360.00000.0000
812007.10.26 01:20buy420.801.43360.00000.0000
822007.10.26 01:25buy431.601.43350.00000.0000
832007.10.26 01:30buy443.201.43350.00000.0000
842007.10.26 05:43close443.201.43390.00000.000012.8010201.83
852007.10.26 05:43close431.601.43390.00000.00006.4010208.23
862007.10.26 05:43close420.801.43390.00000.00002.4010210.63
872007.10.26 05:43close410.401.43390.00000.00001.2010211.83
882007.10.26 05:43close400.201.43390.00000.00000.4010212.23
892007.10.26 05:48buy450.201.43410.00000.0000
902007.10.26 06:15buy460.401.43430.00000.0000
912007.10.26 06:20buy470.801.43420.00000.0000
922007.10.26 06:26buy481.601.43390.00000.0000
932007.10.26 06:28close481.601.43490.00000.000016.0010228.23
942007.10.26 06:28close470.801.43490.00000.00005.6010233.83
952007.10.26 06:28close460.401.43490.00000.00002.4010236.23
962007.10.26 06:28close450.201.43490.00000.00001.6010237.83
972007.10.26 06:30buy490.201.43610.00000.0000
982007.10.26 06:35buy500.401.43580.00000.0000
992007.10.26 06:40buy510.801.43700.00000.0000
1002007.10.26 06:45buy521.601.43650.00000.0000
1012007.10.26 06:50buy533.201.43650.00000.0000
1022007.10.26 08:08close533.201.43690.00000.000012.8010250.63
1032007.10.26 08:08close521.601.43690.00000.00006.4010257.03
1042007.10.26 08:08close510.801.43690.00000.0000-0.8010256.23
1052007.10.26 08:08close500.401.43690.00000.00004.4010260.63
1062007.10.26 08:08close490.201.43690.00000.00001.6010262.23
1072007.10.26 08:08buy540.201.43720.00000.0000
1082007.10.26 08:10buy550.401.43720.00000.0000
1092007.10.26 08:15buy560.801.43700.00000.0000
1102007.10.26 08:25buy571.601.43710.00000.0000
1112007.10.26 08:30buy583.201.43720.00000.0000
1122007.10.26 08:42close583.201.43750.00000.00009.6010271.83
1132007.10.26 08:42close571.601.43750.00000.00006.4010278.23
1142007.10.26 08:42close560.801.43750.00000.00004.0010282.23
1152007.10.26 08:42close550.401.43750.00000.00001.2010283.43
1162007.10.26 08:42close540.201.43750.00000.00000.6010284.03
1172007.10.26 10:00buy590.201.43660.00000.0000
1182007.10.26 10:05buy600.401.43690.00000.0000
1192007.10.26 10:10buy610.801.43720.00000.0000
1202007.10.26 10:15buy621.601.43710.00000.0000
1212007.10.26 11:10buy633.201.43690.00000.0000
1222007.10.26 12:14close633.201.43740.00000.000016.0010300.03
1232007.10.26 12:14close621.601.43740.00000.00004.8010304.83
1242007.10.26 12:14close610.801.43740.00000.00001.6010306.43
1252007.10.26 12:14close600.401.43740.00000.00002.0010308.43
1262007.10.26 12:14close590.201.43740.00000.00001.6010310.03
1272007.10.26 12:14buy640.201.43770.00000.0000
1282007.10.26 12:15buy650.401.43860.00000.0000
1292007.10.26 12:20buy660.801.43770.00000.0000
1302007.10.26 12:25buy671.601.43790.00000.0000
1312007.10.26 12:30buy683.201.43850.00000.0000
1322007.10.26 12:30close683.201.43860.00000.00003.2010313.23
1332007.10.26 12:30close671.601.43860.00000.000011.2010324.43
1342007.10.26 12:30close660.801.43860.00000.00007.2010331.63
1352007.10.26 12:30close650.401.43860.00000.00000.0010331.63
1362007.10.26 12:30close640.201.43860.00000.00001.8010333.43
1372007.10.26 12:35buy690.201.43830.00000.0000
1382007.10.26 12:40buy700.401.43880.00000.0000
1392007.10.26 14:30buy710.801.43850.00000.0000
1402007.10.26 14:35buy721.601.43840.00000.0000
1412007.10.26 14:40buy733.201.43830.00000.0000
1422007.10.26 14:52close733.201.43880.00000.000016.0010349.43
1432007.10.26 14:52close721.601.43880.00000.00006.4010355.83
1442007.10.26 14:52close710.801.43880.00000.00002.4010358.23
1452007.10.26 14:52close700.401.43880.00000.00000.0010358.23
1462007.10.26 14:52close690.201.43880.00000.00001.0010359.23
1472007.10.26 14:52buy740.201.43920.00000.0000
1482007.10.26 15:04buy750.401.43930.00000.0000
1492007.10.26 15:05buy760.801.43890.00000.0000
1502007.10.26 15:25buy771.601.43900.00000.0000
1512007.10.26 15:40buy783.201.43910.00000.0000
1522007.10.28 22:00close783.201.44080.00000.000054.4010413.63
1532007.10.28 22:00close771.601.44080.00000.000028.8010442.43
1542007.10.28 22:00close760.801.44080.00000.000015.2010457.63
1552007.10.28 22:00close750.401.44080.00000.00006.0010463.63
1562007.10.28 22:00close740.201.44080.00000.00003.2010466.83
1572007.10.28 22:00buy790.201.44090.00000.0000
1582007.10.28 22:05buy800.401.44100.00000.0000
1592007.10.28 22:10buy810.801.44100.00000.0000
1602007.10.28 22:15buy821.601.44120.00000.0000
1612007.10.28 22:20buy833.201.44120.00000.0000
1622007.10.29 05:07close833.201.44160.00000.000011.6810478.51
1632007.10.29 05:07close821.601.44160.00000.00005.8410484.35
1642007.10.29 05:07close810.801.44160.00000.00004.5210488.87
1652007.10.29 05:07close800.401.44160.00000.00002.2610491.13
1662007.10.29 05:07close790.201.44160.00000.00001.3310492.46
1672007.10.29 05:08buy840.201.44170.00000.0000
1682007.10.29 05:10buy850.401.44190.00000.0000
1692007.10.29 05:15buy860.801.44210.00000.0000
1702007.10.29 05:20buy871.601.44240.00000.0000
1712007.10.29 05:25buy883.201.44210.00000.0000
1722007.10.29 06:29close883.201.44250.00000.000012.8010505.26
1732007.10.29 06:29close871.601.44250.00000.00001.6010506.86
1742007.10.29 06:29close860.801.44250.00000.00003.2010510.06
1752007.10.29 06:29close850.401.44250.00000.00002.4010512.46
1762007.10.29 06:29close840.201.44250.00000.00001.6010514.06
1772007.10.29 07:40buy890.201.44330.00000.0000
1782007.10.29 07:45buy900.401.44270.00000.0000
1792007.10.29 07:51buy910.801.44260.00000.0000
1802007.10.29 08:08buy921.601.44310.00000.0000
1812007.10.29 08:10buy933.201.44340.00000.0000
1822007.10.29 08:11close933.201.44350.00000.00003.2010517.26
1832007.10.29 08:11close921.601.44350.00000.00006.4010523.66
1842007.10.29 08:11close910.801.44350.00000.00007.2010530.86
1852007.10.29 08:11close900.401.44350.00000.00003.2010534.06
1862007.10.29 08:11close890.201.44350.00000.00000.4010534.46
1872007.10.29 08:15buy940.201.44350.00000.0000
1882007.10.29 08:40buy950.401.44330.00000.0000
1892007.10.29 10:00buy960.801.44180.00000.0000
1902007.10.29 10:05buy971.601.44180.00000.0000
1912007.10.29 10:10buy983.201.44220.00000.0000
1922007.10.29 17:13close983.201.44250.00000.00009.6010544.06
1932007.10.29 17:13close971.601.44250.00000.000011.2010555.26
1942007.10.29 17:13close960.801.44250.00000.00005.6010560.86
1952007.10.29 17:13close950.401.44250.00000.0000-3.2010557.66
1962007.10.29 17:13close940.201.44250.00000.0000-2.0010555.66
1972007.10.29 17:13buy990.201.44280.00000.0000
1982007.10.29 17:15buy1000.401.44280.00000.0000
1992007.10.29 17:20buy1010.801.44260.00000.0000
2002007.10.29 17:25buy1021.601.44290.00000.0000
2012007.10.29 18:30buy1033.201.44260.00000.0000
2022007.10.30 14:37close1033.201.44310.00000.000014.8810570.54
2032007.10.30 14:37close1021.601.44310.00000.00002.6410573.18
2042007.10.30 14:37close1010.801.44310.00000.00003.7210576.90
2052007.10.30 14:37close1000.401.44310.00000.00001.0610577.96
2062007.10.30 14:37close990.201.44310.00000.00000.5310578.49
2072007.10.30 14:37buy1040.201.44340.00000.0000
2082007.10.30 14:40buy1050.401.44350.00000.0000
2092007.10.30 15:35buy1060.801.44330.00000.0000
2102007.10.30 15:40buy1071.601.44290.00000.0000
2112007.10.30 15:45buy1083.201.44330.00000.0000
2122007.10.30 19:12close1083.201.44360.00000.00009.6010588.09
2132007.10.30 19:12close1071.601.44360.00000.000011.2010599.29
2142007.10.30 19:12close1060.801.44360.00000.00002.4010601.69
2152007.10.30 19:12close1050.401.44360.00000.00000.4010602.09
2162007.10.30 19:12close1040.201.44360.00000.00000.4010602.49
2172007.10.30 19:13buy1090.201.44390.00000.0000
2182007.10.30 19:15buy1100.401.44390.00000.0000
2192007.10.30 19:20buy1110.801.44400.00000.0000
2202007.10.30 19:25buy1121.601.44410.00000.0000
2212007.10.30 19:30buy1133.201.44390.00000.0000
2222007.10.31 03:30close1133.201.44440.00000.000014.8810617.37
2232007.10.31 03:30close1121.601.44440.00000.00004.2410621.61
2242007.10.31 03:30close1110.801.44440.00000.00002.9210624.53
2252007.10.31 03:30close1100.401.44440.00000.00001.8610626.39
2262007.10.31 03:30close1090.201.44440.00000.00000.9310627.32
2272007.10.31 03:30buy1140.201.44470.00000.0000
2282007.10.31 03:35buy1150.401.44480.00000.0000
2292007.10.31 03:40buy1160.801.44460.00000.0000
2302007.10.31 03:45buy1171.601.44450.00000.0000
2312007.10.31 04:05buy1183.201.44450.00000.0000
2322007.10.31 06:11close1183.201.44490.00000.000012.8010640.12
2332007.10.31 06:11close1171.601.44490.00000.00006.4010646.52
2342007.10.31 06:11close1160.801.44490.00000.00002.4010648.92
2352007.10.31 06:11close1150.401.44490.00000.00000.4010649.32
2362007.10.31 06:11close1140.201.44490.00000.00000.4010649.72
2372007.10.31 07:05buy1190.201.44500.00000.0000
2382007.10.31 07:10buy1200.401.44460.00000.0000
2392007.10.31 07:15buy1210.801.44480.00000.0000
2402007.10.31 07:20buy1221.601.44520.00000.0000
2412007.10.31 07:20close1221.601.44570.00000.00008.0010657.72
2422007.10.31 07:20close1210.801.44570.00000.00007.2010664.92
2432007.10.31 07:20close1200.401.44570.00000.00004.4010669.32
2442007.10.31 07:20close1190.201.44570.00000.00001.4010670.72
2452007.10.31 07:25buy1230.201.44590.00000.0000
2462007.10.31 07:30buy1240.401.44610.00000.0000
2472007.10.31 07:40buy1250.801.44600.00000.0000
2482007.10.31 08:55buy1261.601.44510.00000.0000
2492007.10.31 10:10buy1273.201.44490.00000.0000
2502007.10.31 11:04close1273.201.44560.00000.000022.4010693.12
2512007.10.31 11:04close1261.601.44560.00000.00008.0010701.12
2522007.10.31 11:04close1250.801.44560.00000.0000-3.2010697.92
2532007.10.31 11:04close1240.401.44560.00000.0000-2.0010695.92
2542007.10.31 11:04close1230.201.44560.00000.0000-0.6010695.32
2552007.10.31 11:05buy1280.201.44550.00000.0000
2562007.10.31 11:10buy1290.401.44540.00000.0000
2572007.10.31 11:20buy1300.801.44540.00000.0000
2582007.10.31 11:25buy1311.601.44540.00000.0000
2592007.10.31 11:30buy1323.201.44530.00000.0000
2602007.10.31 11:57close1323.201.44570.00000.000012.8010708.12
2612007.10.31 11:57close1311.601.44570.00000.00004.8010712.92
2622007.10.31 11:57close1300.801.44570.00000.00002.4010715.32
2632007.10.31 11:57close1290.401.44570.00000.00001.2010716.52
2642007.10.31 11:57close1280.201.44570.00000.00000.4010716.92
2652007.10.31 11:57buy1330.201.44600.00000.0000
2662007.10.31 12:00buy1340.401.44600.00000.0000
2672007.10.31 13:10buy1350.801.44470.00000.0000
2682007.10.31 13:15buy1361.601.44450.00000.0000
2692007.10.31 13:20buy1373.201.44500.00000.0000
2702007.10.31 13:21close1373.201.44530.00000.00009.6010726.52
2712007.10.31 13:21close1361.601.44530.00000.000012.8010739.32
2722007.10.31 13:21close1350.801.44530.00000.00004.8010744.12
2732007.10.31 13:21close1340.401.44530.00000.0000-2.8010741.32
2742007.10.31 13:21close1330.201.44530.00000.0000-1.4010739.92
2752007.10.31 13:25buy1380.201.44510.00000.0000
2762007.10.31 14:10buy1390.401.44510.00000.0000
2772007.10.31 14:15buy1400.801.44490.00000.0000
2782007.10.31 14:20buy1411.601.44490.00000.0000
2792007.10.31 14:25buy1423.201.44520.00000.0000
2802007.10.31 15:47close1423.201.44540.00000.00006.4010746.32
2812007.10.31 15:47close1411.601.44540.00000.00008.0010754.32
2822007.10.31 15:47close1400.801.44540.00000.00004.0010758.32
2832007.10.31 15:47close1390.401.44540.00000.00001.2010759.52
2842007.10.31 15:47close1380.201.44540.00000.00000.6010760.12
2852007.10.31 15:48buy1430.201.44570.00000.0000
2862007.10.31 15:50buy1440.401.44580.00000.0000
2872007.10.31 15:55buy1450.801.44650.00000.0000
2882007.10.31 16:00buy1461.601.44670.00000.0000
2892007.10.31 16:05buy1473.201.44690.00000.0000
2902007.10.31 16:05close1473.201.44710.00000.00006.4010766.52
2912007.10.31 16:05close1461.601.44710.00000.00006.4010772.92
2922007.10.31 16:05close1450.801.44710.00000.00004.8010777.72
2932007.10.31 16:05close1440.401.44710.00000.00005.2010782.92
2942007.10.31 16:05close1430.201.44710.00000.00002.8010785.72
2952007.10.31 16:10buy1480.201.44690.00000.0000
2962007.10.31 16:15buy1490.401.44680.00000.0000
2972007.10.31 16:20buy1500.801.44710.00000.0000
2982007.10.31 17:35buy1511.601.44680.00000.0000
2992007.10.31 17:40buy1523.201.44680.00000.0000
3002007.10.31 18:20close1523.201.44720.00000.000012.8010798.52
3012007.10.31 18:20close1511.601.44720.00000.00006.4010804.92
3022007.10.31 18:20close1500.801.44720.00000.00000.8010805.72
3032007.10.31 18:20close1490.401.44720.00000.00001.6010807.32
3042007.10.31 18:20close1480.201.44720.00000.00000.6010807.92
3052007.10.31 18:20buy1530.201.44730.00000.0000
3062007.10.31 18:25buy1540.401.44550.00000.0000
3072007.10.31 18:30buy1550.801.44540.00000.0000
3082007.10.31 18:35buy1561.601.44640.00000.0000
3092007.10.31 18:38close1561.601.44680.00000.00006.4010814.32
3102007.10.31 18:38close1550.801.44680.00000.000011.2010825.52
3112007.10.31 18:38close1540.401.44680.00000.00005.2010830.72
3122007.10.31 18:38close1530.201.44680.00000.0000-1.0010829.72
3132007.10.31 18:40buy1570.201.44730.00000.0000
3142007.10.31 18:45buy1580.401.44960.00000.0000
3152007.10.31 18:50buy1590.801.44890.00000.0000
3162007.10.31 18:55buy1601.601.44940.00000.0000
3172007.10.31 18:59close1601.601.44990.00000.00008.0010837.72
3182007.10.31 18:59close1590.801.44990.00000.00008.0010845.72
3192007.10.31 18:59close1580.401.44990.00000.00001.2010846.92
3202007.10.31 18:59close1570.201.44990.00000.00005.2010852.12
3212007.10.31 19:00buy1610.201.45040.00000.0000
3222007.10.31 19:50buy1620.401.44840.00000.0000
3232007.10.31 19:55buy1630.801.44930.00000.0000
3242007.10.31 20:00buy1641.601.44880.00000.0000
3252007.10.31 20:05buy1653.201.44870.00000.0000
3262007.11.02 12:40close1653.201.44940.00000.000017.9210870.04
3272007.11.02 12:40close1641.601.44940.00000.00007.3610877.40
3282007.11.02 12:40close1630.801.44940.00000.0000-0.3210877.08
3292007.11.02 12:40close1620.401.44940.00000.00003.4410880.52
3302007.11.02 12:40close1610.201.44940.00000.0000-2.2810878.24
3312007.11.02 12:40buy1660.201.44980.00000.0000
3322007.11.02 12:45buy1670.401.45080.00000.0000
3332007.11.02 12:50buy1680.801.44990.00000.0000
3342007.11.02 14:20buy1691.601.44830.00000.0000
3352007.11.02 14:25buy1703.201.44870.00000.0000
3362007.11.02 14:41close1703.201.44930.00000.000019.2010897.44
3372007.11.02 14:41close1691.601.44930.00000.000016.0010913.44
3382007.11.02 14:41close1680.801.44930.00000.0000-4.8010908.64
3392007.11.02 14:41close1670.401.44930.00000.0000-6.0010902.64
3402007.11.02 14:41close1660.201.44930.00000.0000-1.0010901.64
3412007.11.02 14:41buy1710.201.44940.00000.0000
3422007.11.02 14:45buy1720.401.44930.00000.0000
3432007.11.02 14:50buy1730.801.44900.00000.0000
3442007.11.02 14:55buy1741.601.44940.00000.0000
3452007.11.02 15:05buy1753.201.44960.00000.0000
3462007.11.02 16:29close1753.201.44980.00000.00006.4010908.04
3472007.11.02 16:29close1741.601.44980.00000.00006.4010914.44
3482007.11.02 16:29close1730.801.44980.00000.00006.4010920.84
3492007.11.02 16:29close1720.401.44980.00000.00002.0010922.84
3502007.11.02 16:29close1710.201.44980.00000.00000.8010923.64
3512007.11.02 16:29buy1760.201.44990.00000.0000
3522007.11.02 16:30buy1770.401.45000.00000.0000
3532007.11.02 16:35buy1780.801.45030.00000.0000
3542007.11.02 16:40buy1791.601.45070.00000.0000
3552007.11.02 16:45buy1803.201.45040.00000.0000
3562007.11.02 16:51close1803.201.45080.00000.000012.8010936.44
3572007.11.02 16:51close1791.601.45080.00000.00001.6010938.04
3582007.11.02 16:51close1780.801.45080.00000.00004.0010942.04
3592007.11.02 16:51close1770.401.45080.00000.00003.2010945.24
3602007.11.02 16:51close1760.201.45080.00000.00001.8010947.04
3612007.11.02 16:55buy1810.201.45130.00000.0000
3622007.11.02 17:00buy1820.401.45200.00000.0000
3632007.11.02 17:05buy1830.801.45240.00000.0000
3642007.11.02 17:10buy1841.601.45190.00000.0000
3652007.11.02 17:15buy1853.201.45210.00000.0000
3662007.11.02 17:20close1853.201.45240.00000.00009.6010956.64
3672007.11.02 17:20close1841.601.45240.00000.00008.0010964.64
3682007.11.02 17:20close1830.801.45240.00000.00000.0010964.64
3692007.11.02 17:20close1820.401.45240.00000.00001.6010966.24
3702007.11.02 17:20close1810.201.45240.00000.00002.2010968.44
3712007.11.02 17:20buy1860.201.45250.00000.0000
3722007.11.02 17:36buy1870.401.45260.00000.0000
3732007.11.02 17:40buy1880.801.45260.00000.0000
3742007.11.02 19:20buy1891.601.45090.00000.0000
3752007.11.02 19:25buy1903.201.45140.00000.0000
3762007.11.06 07:37close1903.201.45200.00000.000016.9610985.40
3772007.11.06 07:37close1891.601.45200.00000.000016.4811001.88
3782007.11.06 07:37close1880.801.45200.00000.0000-5.3610996.52
3792007.11.06 07:37close1870.401.45200.00000.0000-2.6810993.84
3802007.11.06 07:37close1860.201.45200.00000.0000-1.1410992.70
3812007.11.06 07:37buy1910.201.45210.00000.0000
3822007.11.06 07:40buy1920.401.45160.00000.0000
3832007.11.06 07:47buy1930.801.45190.00000.0000
3842007.11.06 07:50buy1941.601.45190.00000.0000
3852007.11.06 07:53close1941.601.45260.00000.000011.2011003.90
3862007.11.06 07:53close1930.801.45260.00000.00005.6011009.50
3872007.11.06 07:53close1920.401.45260.00000.00004.0011013.50
3882007.11.06 07:53close1910.201.45260.00000.00001.0011014.50
3892007.11.06 07:55buy1950.201.45250.00000.0000
3902007.11.06 08:01buy1960.401.45270.00000.0000
3912007.11.06 08:05buy1970.801.45260.00000.0000
3922007.11.06 08:20buy1981.601.45240.00000.0000
3932007.11.06 08:40buy1993.201.45240.00000.0000
3942007.11.06 09:18close1993.201.45280.00000.000012.8011027.30
3952007.11.06 09:18close1981.601.45280.00000.00006.4011033.70
3962007.11.06 09:18close1970.801.45280.00000.00001.6011035.30
3972007.11.06 09:18close1960.401.45280.00000.00000.4011035.70
3982007.11.06 09:18close1950.201.45280.00000.00000.6011036.30
3992007.11.06 09:25buy2000.201.45290.00000.0000
4002007.11.06 09:30buy2010.401.45270.00000.0000
4012007.11.06 09:35buy2020.801.45260.00000.0000
4022007.11.06 09:40buy2031.601.45270.00000.0000
4032007.11.06 09:57buy2043.201.45300.00000.0000
4042007.11.06 11:05close2043.201.45320.00000.00006.4011042.70
4052007.11.06 11:05close2031.601.45320.00000.00008.0011050.70
4062007.11.06 11:05close2020.801.45320.00000.00004.8011055.50
4072007.11.06 11:05close2010.401.45320.00000.00002.0011057.50
4082007.11.06 11:05close2000.201.45320.00000.00000.6011058.10
4092007.11.06 11:10buy2050.201.45370.00000.0000
4102007.11.06 11:15buy2060.401.45410.00000.0000
4112007.11.06 11:20buy2070.801.45430.00000.0000
4122007.11.06 11:25buy2081.601.45420.00000.0000
4132007.11.06 11:30buy2093.201.45410.00000.0000
4142007.11.06 11:42close2093.201.45450.00000.000012.8011070.90
4152007.11.06 11:42close2081.601.45450.00000.00004.8011075.70
4162007.11.06 11:42close2070.801.45450.00000.00001.6011077.30
4172007.11.06 11:42close2060.401.45450.00000.00001.6011078.90
4182007.11.06 11:42close2050.201.45450.00000.00001.6011080.50
4192007.11.06 11:42buy2100.201.45460.00000.0000
4202007.11.06 11:45buy2110.401.45460.00000.0000
4212007.11.06 13:20buy2120.801.45460.00000.0000
4222007.11.06 13:35buy2131.601.45450.00000.0000
4232007.11.06 13:40buy2143.201.45450.00000.0000
4242007.11.06 13:53close2143.201.45490.00000.000012.8011093.30
4252007.11.06 13:53close2131.601.45490.00000.00006.4011099.70
4262007.11.06 13:53close2120.801.45490.00000.00002.4011102.10
4272007.11.06 13:53close2110.401.45490.00000.00001.2011103.30
4282007.11.06 13:53close2100.201.45490.00000.00000.6011103.90
4292007.11.06 13:53buy2150.201.45500.00000.0000
4302007.11.06 13:55buy2160.401.45560.00000.0000
4312007.11.06 14:00buy2170.801.45620.00000.0000
4322007.11.06 14:05buy2181.601.45600.00000.0000
4332007.11.06 14:05close2181.601.45660.00000.00009.6011113.50
4342007.11.06 14:05close2170.801.45660.00000.00003.2011116.70
4352007.11.06 14:05close2160.401.45660.00000.00004.0011120.70
4362007.11.06 14:05close2150.201.45660.00000.00003.2011123.90
4372007.11.06 14:10buy2190.201.45690.00000.0000
4382007.11.06 14:15buy2200.401.45670.00000.0000
4392007.11.06 14:30buy2210.801.45680.00000.0000
4402007.11.06 15:12buy2221.601.45670.00000.0000
4412007.11.06 16:20buy2233.201.45610.00000.0000
4422007.11.06 22:53close2233.201.45680.00000.000022.4011146.30
4432007.11.06 22:53close2221.601.45680.00000.00001.6011147.90
4442007.11.06 22:53close2210.801.45680.00000.00000.0011147.90
4452007.11.06 22:53close2200.401.45680.00000.00000.4011148.30
4462007.11.06 22:53close2190.201.45680.00000.0000-0.2011148.10
4472007.11.06 22:53buy2240.201.45690.00000.0000
4482007.11.06 22:55buy2250.401.45680.00000.0000
4492007.11.06 23:57buy2260.801.45650.00000.0000
4502007.11.07 00:00buy2271.601.45640.00000.0000
4512007.11.07 01:35buy2283.201.45600.00000.0000
4522007.11.07 02:13close2283.201.45660.00000.000019.2011167.30
4532007.11.07 02:13close2271.601.45660.00000.00003.2011170.50
4542007.11.07 02:13close2260.801.45660.00000.00000.5211171.02
4552007.11.07 02:13close2250.401.45660.00000.0000-0.9411170.08
4562007.11.07 02:13close2240.201.45660.00000.0000-0.6711169.41
4572007.11.07 02:13buy2290.201.45670.00000.0000
4582007.11.07 02:15buy2300.401.45700.00000.0000
4592007.11.07 02:22buy2310.801.45700.00000.0000
4602007.11.07 02:25buy2321.601.45740.00000.0000
4612007.11.07 02:26close2321.601.45790.00000.00008.0011177.41
4622007.11.07 02:26close2310.801.45790.00000.00007.2011184.61
4632007.11.07 02:26close2300.401.45790.00000.00003.6011188.21
4642007.11.07 02:26close2290.201.45790.00000.00002.4011190.61
4652007.11.07 02:30buy2330.201.46620.00000.0000
4662007.11.07 02:35buy2340.401.46400.00000.0000
4672007.11.07 02:40buy2350.801.46510.00000.0000
4682007.11.07 03:35buy2361.601.46250.00000.0000
4692007.11.07 03:40buy2373.201.46340.00000.0000
4702007.11.07 03:42close2373.201.46390.00000.000016.0011206.61
4712007.11.07 03:42close2361.601.46390.00000.000022.4011229.01
4722007.11.07 03:42close2350.801.46390.00000.0000-9.6011219.41
4732007.11.07 03:42close2340.401.46390.00000.0000-0.4011219.01
4742007.11.07 03:42close2330.201.46390.00000.0000-4.6011214.41
4752007.11.07 03:46buy2380.201.46380.00000.0000
4762007.11.07 03:51buy2390.401.46360.00000.0000
4772007.11.07 03:55buy2400.801.46320.00000.0000
4782007.11.07 04:20buy2411.601.46360.00000.0000
4792007.11.07 04:25buy2423.201.46400.00000.0000
4802007.11.07 04:32close2423.201.46410.00000.00003.2011217.61
4812007.11.07 04:32close2411.601.46410.00000.00008.0011225.61
4822007.11.07 04:32close2400.801.46410.00000.00007.2011232.81
4832007.11.07 04:32close2390.401.46410.00000.00002.0011234.81
4842007.11.07 04:32close2380.201.46410.00000.00000.6011235.41
4852007.11.07 04:32buy2430.201.46420.00000.0000
4862007.11.07 04:35buy2440.401.46390.00000.0000
4872007.11.07 04:47buy2450.801.46440.00000.0000
4882007.11.07 04:50buy2461.601.46420.00000.0000
4892007.11.07 05:03buy2473.201.46420.00000.0000
4902007.11.07 05:25close2473.201.46460.00000.000012.8011248.21
4912007.11.07 05:25close2461.601.46460.00000.00006.4011254.61
4922007.11.07 05:25close2450.801.46460.00000.00001.6011256.21
4932007.11.07 05:25close2440.401.46460.00000.00002.8011259.01
4942007.11.07 05:25close2430.201.46460.00000.00000.8011259.81
4952007.11.07 05:25buy2480.201.46470.00000.0000
4962007.11.07 05:30buy2490.401.46500.00000.0000
4972007.11.07 08:45buy2500.801.46280.00000.0000
4982007.11.07 08:50buy2511.601.46400.00000.0000
4992007.11.07 08:54close2511.601.46460.00000.00009.6011269.41
5002007.11.07 08:54close2500.801.46460.00000.000014.4011283.81
5012007.11.07 08:54close2490.401.46460.00000.0000-1.6011282.21
5022007.11.07 08:54close2480.201.46460.00000.0000-0.2011282.01
5032007.11.07 08:55buy2520.201.46440.00000.0000
5042007.11.07 09:00buy2530.401.46510.00000.0000
5052007.11.07 09:05buy2540.801.46540.00000.0000
5062007.11.07 09:10buy2551.601.46580.00000.0000
5072007.11.07 09:14close2551.601.46630.00000.00008.0011290.01
5082007.11.07 09:14close2540.801.46630.00000.00007.2011297.21
5092007.11.07 09:14close2530.401.46630.00000.00004.8011302.01
5102007.11.07 09:14close2520.201.46630.00000.00003.8011305.81
5112007.11.07 09:15buy2560.201.46710.00000.0000
5122007.11.07 09:20buy2570.401.46800.00000.0000
5132007.11.07 09:31buy2580.801.46970.00000.0000
5142007.11.07 11:30buy2591.601.46840.00000.0000
5152007.11.07 11:35buy2603.201.46900.00000.0000
5162007.11.07 12:53close2603.201.46920.00000.00006.4011312.21
5172007.11.07 12:53close2591.601.46920.00000.000012.8011325.01
5182007.11.07 12:53close2580.801.46920.00000.0000-4.0011321.01
5192007.11.07 12:53close2570.401.46920.00000.00004.8011325.81
5202007.11.07 12:53close2560.201.46920.00000.00004.2011330.01
5212007.11.07 12:53buy2610.201.46930.00000.0000
5222007.11.07 12:55buy2620.401.46970.00000.0000
5232007.11.07 13:00buy2630.801.46960.00000.0000
5242007.11.07 13:04close2630.801.47110.00000.000012.0011342.01
5252007.11.07 13:04close2620.401.47110.00000.00005.6011347.61
5262007.11.07 13:04close2610.201.47110.00000.00003.6011351.21
5272007.11.07 13:05buy2640.201.47240.00000.0000
5282007.11.07 13:10buy2650.401.47210.00000.0000
5292007.11.07 13:15buy2660.801.47240.00000.0000
5302007.11.07 17:30buy2671.601.46670.00000.0000
5312007.11.07 18:15buy2683.201.46650.00000.0000
5322007.11.08 15:01close2683.201.46830.00000.000054.2411405.45
5332007.11.08 15:01close2671.601.46830.00000.000023.9211429.37
5342007.11.08 15:01close2660.801.46830.00000.0000-33.6411395.73
5352007.11.08 15:01close2650.401.46830.00000.0000-15.6211380.11
5362007.11.08 15:01close2640.201.46830.00000.0000-8.4111371.70
5372007.11.08 15:01buy2690.201.46860.00000.0000
5382007.11.08 15:05buy2700.401.47020.00000.0000
5392007.11.08 15:10buy2710.801.46970.00000.0000
5402007.11.08 15:15buy2721.601.46960.00000.0000
5412007.11.08 15:20buy2733.201.46990.00000.0000
5422007.11.09 01:09close2733.201.47020.00000.00008.4811380.18
5432007.11.09 01:09close2721.601.47020.00000.00009.0411389.22
5442007.11.09 01:09close2710.801.47020.00000.00003.7211392.94
5452007.11.09 01:09close2700.401.47020.00000.0000-0.1411392.80
5462007.11.09 01:09close2690.201.47020.00000.00003.1311395.93
5472007.11.09 01:10buy2740.201.47050.00000.0000
5482007.11.09 01:15buy2750.401.47180.00000.0000
5492007.11.09 01:20buy2760.801.47160.00000.0000
5502007.11.09 01:25buy2771.601.47200.00000.0000
5512007.11.09 01:29close2771.601.47250.00000.00008.0011403.93
5522007.11.09 01:29close2760.801.47250.00000.00007.2011411.13
5532007.11.09 01:29close2750.401.47250.00000.00002.8011413.93
5542007.11.09 01:29close2740.201.47250.00000.00004.0011417.93
5552007.11.09 01:30buy2780.201.47280.00000.0000
5562007.11.09 01:35buy2790.401.47280.00000.0000
5572007.11.09 01:40buy2800.801.47340.00000.0000
5582007.11.09 01:50buy2811.601.47350.00000.0000
5592007.11.09 03:00buy2823.201.47090.00000.0000
5602007.11.09 03:45close2823.201.47250.00000.000051.2011469.13
5612007.11.09 03:45close2811.601.47250.00000.0000-16.0011453.13
5622007.11.09 03:45close2800.801.47250.00000.0000-7.2011445.93
5632007.11.09 03:45close2790.401.47250.00000.0000-1.2011444.73
5642007.11.09 03:45close2780.201.47250.00000.0000-0.6011444.13
5652007.11.09 03:45buy2830.201.47280.00000.0000
5662007.11.09 03:50buy2840.401.47280.00000.0000
5672007.11.09 03:55buy2850.801.47320.00000.0000
5682007.11.09 05:35buy2861.601.47250.00000.0000
5692007.11.09 05:40buy2873.201.47240.00000.0000
5702007.11.09 06:13close2873.201.47290.00000.000016.0011460.13
5712007.11.09 06:13close2861.601.47290.00000.00006.4011466.53
5722007.11.09 06:13close2850.801.47290.00000.0000-2.4011464.13
5732007.11.09 06:13close2840.401.47290.00000.00000.4011464.53
5742007.11.09 06:13close2830.201.47290.00000.00000.2011464.73
5752007.11.09 06:15buy2880.201.47290.00000.0000
5762007.11.09 06:20buy2890.401.47250.00000.0000
5772007.11.09 07:15buy2900.801.47160.00000.0000
5782007.11.09 07:20buy2911.601.47180.00000.0000
5792007.11.09 07:26buy2923.201.47160.00000.0000
5802007.11.09 09:45close2923.201.47210.00000.000016.0011480.73
5812007.11.09 09:45close2911.601.47210.00000.00004.8011485.53
5822007.11.09 09:45close2900.801.47210.00000.00004.0011489.53
5832007.11.09 09:45close2890.401.47210.00000.0000-1.6011487.93
5842007.11.09 09:45close2880.201.47210.00000.0000-1.6011486.33
5852007.11.09 09:45buy2930.201.47240.00000.0000
5862007.11.09 09:50buy2940.401.47210.00000.0000
5872007.11.09 09:55buy2950.801.47200.00000.0000
5882007.11.09 10:05buy2961.601.47200.00000.0000
5892007.11.09 10:10buy2973.201.47270.00000.0000
5902007.11.09 10:10close2973.201.47280.00000.00003.2011489.53
5912007.11.09 10:10close2961.601.47280.00000.000012.8011502.33
5922007.11.09 10:10close2950.801.47280.00000.00006.4011508.73
5932007.11.09 10:10close2940.401.47280.00000.00002.8011511.53
5942007.11.09 10:10close2930.201.47280.00000.00000.8011512.33
5952007.11.09 10:15buy2980.201.47310.00000.0000
5962007.11.09 10:20buy2990.401.47310.00000.0000
5972007.11.09 10:25buy3000.801.47310.00000.0000
5982007.11.09 12:30buy3011.601.46880.00000.0000
5992007.11.09 12:35buy3023.201.46950.00000.0000
6002007.11.14 10:49close3023.201.47060.00000.000031.8411544.17
6012007.11.14 10:49close3011.601.47060.00000.000027.1211571.29
6022007.11.14 10:49close3000.801.47060.00000.0000-20.8411550.45
6032007.11.14 10:49close2990.401.47060.00000.0000-10.4211540.03
6042007.11.14 10:49close2980.201.47060.00000.0000-5.2111534.82
6052007.11.14 10:50buy3030.201.47090.00000.0000
6062007.11.14 11:10buy3040.401.47050.00000.0000
6072007.11.14 13:10buy3050.801.46970.00000.0000
6082007.11.14 13:15buy3061.601.46980.00000.0000
6092007.11.14 13:20buy3073.201.46960.00000.0000
6102007.11.14 13:42close3073.201.47020.00000.000019.2011554.02
6112007.11.14 13:42close3061.601.47020.00000.00006.4011560.42
6122007.11.14 13:42close3050.801.47020.00000.00004.0011564.42
6132007.11.14 13:42close3040.401.47020.00000.0000-1.2011563.22
6142007.11.14 13:42close3030.201.47020.00000.0000-1.4011561.82
6152007.11.14 13:42buy3080.201.47030.00000.0000
6162007.11.14 13:45buy3090.401.47050.00000.0000
6172007.11.14 13:50buy3100.801.47040.00000.0000
6182007.11.14 13:55buy3111.601.47040.00000.0000
6192007.11.14 14:02buy3123.201.47070.00000.0000
6202007.11.14 14:03close3123.201.47090.00000.00006.4011568.22
6212007.11.14 14:03close3111.601.47090.00000.00008.0011576.22
6222007.11.14 14:03close3100.801.47090.00000.00004.0011580.22
6232007.11.14 14:03close3090.401.47090.00000.00001.6011581.82
6242007.11.14 14:03close3080.201.47090.00000.00001.2011583.02
6252007.11.14 14:05buy3130.201.47080.00000.0000
6262007.11.14 14:10buy3140.401.47100.00000.0000
6272007.11.14 14:15buy3150.801.47180.00000.0000
6282007.11.14 14:20buy3161.601.47170.00000.0000
6292007.11.14 17:20buy3173.201.46750.00000.0000
6302007.11.15 06:44close3173.201.47000.00000.000076.6411659.66
6312007.11.15 06:44close3161.601.47000.00000.0000-28.8811630.78
6322007.11.15 06:44close3150.801.47000.00000.0000-15.2411615.54
6332007.11.15 06:44close3140.401.47000.00000.0000-4.4211611.12
6342007.11.15 06:44close3130.201.47000.00000.0000-1.8111609.31
6352007.11.15 06:45buy3180.201.47010.00000.0000
6362007.11.15 09:55buy3190.401.46440.00000.0000
6372007.11.15 10:00buy3200.801.46490.00000.0000
6382007.11.15 11:20buy3211.601.46320.00000.0000
6392007.11.15 11:25buy3223.201.46280.00000.0000
6402007.11.15 13:02close3223.201.46390.00000.000035.2011644.51
6412007.11.15 13:02close3211.601.46390.00000.000011.2011655.71
6422007.11.15 13:02close3200.801.46390.00000.0000-8.0011647.71
6432007.11.15 13:02close3190.401.46390.00000.0000-2.0011645.71
6442007.11.15 13:02close3180.201.46390.00000.0000-12.4011633.31
6452007.11.15 13:12buy3230.201.46410.00000.0000
6462007.11.15 13:15buy3240.401.46410.00000.0000
6472007.11.15 13:20buy3250.801.46450.00000.0000
6482007.11.15 13:25buy3261.601.46440.00000.0000
6492007.11.15 14:40buy3273.201.46240.00000.0000
6502007.11.15 15:19close3273.201.46370.00000.000041.6011674.91
6512007.11.15 15:19close3261.601.46370.00000.0000-11.2011663.71
6522007.11.15 15:19close3250.801.46370.00000.0000-6.4011657.31
6532007.11.15 15:19close3240.401.46370.00000.0000-1.6011655.71
6542007.11.15 15:19close3230.201.46370.00000.0000-0.8011654.91
6552007.11.15 15:20buy3280.201.46380.00000.0000
6562007.11.15 15:25buy3290.401.46380.00000.0000
6572007.11.15 15:30buy3300.801.46360.00000.0000
6582007.11.15 15:40buy3311.601.46410.00000.0000
6592007.11.15 16:15buy3323.201.46380.00000.0000
6602007.11.15 17:01close3323.201.46420.00000.000012.8011667.71
6612007.11.15 17:01close3311.601.46420.00000.00001.6011669.31
6622007.11.15 17:01close3300.801.46420.00000.00004.8011674.11
6632007.11.15 17:01close3290.401.46420.00000.00001.6011675.71
6642007.11.15 17:01close3280.201.46420.00000.00000.8011676.51
6652007.11.15 17:01buy3330.201.46450.00000.0000
6662007.11.15 17:05buy3340.401.46380.00000.0000
6672007.11.15 17:10buy3350.801.46410.00000.0000
6682007.11.15 17:15buy3361.601.46400.00000.0000
6692007.11.15 17:25buy3373.201.46440.00000.0000
6702007.11.16 13:08close3373.201.46460.00000.00005.2811681.79
6712007.11.16 13:08close3361.601.46460.00000.00009.0411690.83
6722007.11.16 13:08close3350.801.46460.00000.00003.7211694.55
6732007.11.16 13:08close3340.401.46460.00000.00003.0611697.61
6742007.11.16 13:08close3330.201.46460.00000.00000.1311697.74
6752007.11.16 13:08buy3380.201.46500.00000.0000
6762007.11.16 13:10buy3390.401.46580.00000.0000
6772007.11.16 13:15buy3400.801.46530.00000.0000
6782007.11.16 13:20buy3411.601.46550.00000.0000
6792007.11.16 14:05buy3423.201.46490.00000.0000
6802007.11.16 14:15close3423.201.46550.00000.000019.2011716.94
6812007.11.16 14:15close3411.601.46550.00000.00000.0011716.94
6822007.11.16 14:15close3400.801.46550.00000.00001.6011718.54
6832007.11.16 14:15close3390.401.46550.00000.0000-1.2011717.34
6842007.11.16 14:15close3380.201.46550.00000.00001.0011718.34
6852007.11.16 14:15buy3430.201.46580.00000.0000
6862007.11.16 14:20buy3440.401.46640.00000.0000
6872007.11.16 14:25buy3450.801.46680.00000.0000
6882007.11.16 14:30buy3461.601.46630.00000.0000
6892007.11.16 16:15buy3473.201.46360.00000.0000
6902007.11.16 16:55close3473.201.46530.00000.000054.4011772.74
6912007.11.16 16:55close3461.601.46530.00000.0000-16.0011756.74
6922007.11.16 16:55close3450.801.46530.00000.0000-12.0011744.74
6932007.11.16 16:55close3440.401.46530.00000.0000-4.4011740.34
6942007.11.16 16:55close3430.201.46530.00000.0000-1.0011739.34
6952007.11.16 16:55buy3480.201.46560.00000.0000
6962007.11.16 17:00buy3490.401.46530.00000.0000
6972007.11.16 17:05buy3500.801.46520.00000.0000
6982007.11.16 17:10buy3511.601.46610.00000.0000
6992007.11.16 17:15buy3523.201.46610.00000.0000
7002007.11.16 17:15close3523.201.46630.00000.00006.4011745.74
7012007.11.16 17:15close3511.601.46630.00000.00003.2011748.94
7022007.11.16 17:15close3500.801.46630.00000.00008.8011757.74
7032007.11.16 17:15close3490.401.46630.00000.00004.0011761.74
7042007.11.16 17:15close3480.201.46630.00000.00001.4011763.14
7052007.11.16 17:20buy3530.201.46660.00000.0000
7062007.11.16 17:25buy3540.401.46700.00000.0000
7072007.11.16 17:30buy3550.801.46660.00000.0000
7082007.11.16 18:25buy3561.601.46660.00000.0000
7092007.11.16 18:30buy3573.201.46630.00000.0000
7102007.11.16 18:49close3573.201.46680.00000.000016.0011779.14
7112007.11.16 18:49close3561.601.46680.00000.00003.2011782.34
7122007.11.16 18:49close3550.801.46680.00000.00001.6011783.94
7132007.11.16 18:49close3540.401.46680.00000.0000-0.8011783.14
7142007.11.16 18:49close3530.201.46680.00000.00000.4011783.54
7152007.11.16 18:49buy3580.201.46690.00000.0000
7162007.11.16 18:50buy3590.401.46670.00000.0000
7172007.11.18 23:24buy3600.801.46720.00000.0000
7182007.11.18 23:26buy3611.601.46700.00000.0000
7192007.11.18 23:30buy3623.201.46690.00000.0000
7202007.11.19 00:09close3623.201.46740.00000.000014.8811798.42
7212007.11.19 00:09close3611.601.46740.00000.00005.8411804.26
7222007.11.19 00:09close3600.801.46740.00000.00001.3211805.58
7232007.11.19 00:09close3590.401.46740.00000.00002.6611808.24
7242007.11.19 00:09close3580.201.46740.00000.00000.9311809.17
7252007.11.19 00:10buy3630.201.46760.00000.0000
7262007.11.19 00:15buy3640.401.46840.00000.0000
7272007.11.19 00:20buy3650.801.46860.00000.0000
7282007.11.19 00:25buy3661.601.46850.00000.0000
7292007.11.19 00:30buy3673.201.46870.00000.0000
7302007.11.20 07:20close3673.201.46900.00000.00008.4811817.65
7312007.11.20 07:20close3661.601.46900.00000.00007.4411825.09
7322007.11.20 07:20close3650.801.46900.00000.00002.9211828.01
7332007.11.20 07:20close3640.401.46900.00000.00002.2611830.27
7342007.11.20 07:20close3630.201.46900.00000.00002.7311833.00
7352007.11.20 07:25buy3680.201.47050.00000.0000
7362007.11.20 07:30buy3690.401.47130.00000.0000
7372007.11.20 07:35buy3700.801.47260.00000.0000
7382007.11.20 07:40buy3711.601.47220.00000.0000
7392007.11.20 07:41close3711.601.47280.00000.00009.6011842.60
7402007.11.20 07:41close3700.801.47280.00000.00001.6011844.20
7412007.11.20 07:41close3690.401.47280.00000.00006.0011850.20
7422007.11.20 07:41close3680.201.47280.00000.00004.6011854.80
7432007.11.20 07:45buy3720.201.47290.00000.0000
7442007.11.20 07:50buy3730.401.47350.00000.0000
7452007.11.20 07:55buy3740.801.47270.00000.0000
7462007.11.20 08:00buy3751.601.47350.00000.0000
7472007.11.20 08:01close3751.601.47400.00000.00008.0011862.80
7482007.11.20 08:01close3740.801.47400.00000.000010.4011873.20
7492007.11.20 08:01close3730.401.47400.00000.00002.0011875.20
7502007.11.20 08:01close3720.201.47400.00000.00002.2011877.40
7512007.11.20 08:05buy3760.201.47430.00000.0000
7522007.11.20 08:10buy3770.401.47620.00000.0000
7532007.11.20 08:15buy3780.801.47620.00000.0000
7542007.11.20 09:00buy3791.601.47500.00000.0000
7552007.11.20 09:05buy3803.201.47470.00000.0000
7562007.11.20 09:21close3803.201.47540.00000.000022.4011899.80
7572007.11.20 09:21close3791.601.47540.00000.00006.4011906.20
7582007.11.20 09:21close3780.801.47540.00000.0000-6.4011899.80
7592007.11.20 09:21close3770.401.47540.00000.0000-3.2011896.60
7602007.11.20 09:21close3760.201.47540.00000.00002.2011898.80
7612007.11.20 09:21buy3810.201.47550.00000.0000
7622007.11.20 09:25buy3820.401.47630.00000.0000
7632007.11.20 09:30buy3830.801.47770.00000.0000
7642007.11.20 09:35buy3841.601.47720.00000.0000
7652007.11.20 09:40buy3853.201.47700.00000.0000
7662007.11.20 09:41close3853.201.47740.00000.000012.8011911.60
7672007.11.20 09:41close3841.601.47740.00000.00003.2011914.80
7682007.11.20 09:41close3830.801.47740.00000.0000-2.4011912.40
7692007.11.20 09:41close3820.401.47740.00000.00004.4011916.80
7702007.11.20 09:41close3810.201.47740.00000.00003.8011920.60
7712007.11.20 09:45buy3860.201.47760.00000.0000
7722007.11.20 09:50buy3870.401.47800.00000.0000
7732007.11.20 09:55buy3880.801.47820.00000.0000
7742007.11.20 10:00buy3891.601.47830.00000.0000
7752007.11.20 10:05buy3903.201.47900.00000.0000
7762007.11.20 10:05close3903.201.47900.00000.00000.0011920.60
7772007.11.20 10:05close3891.601.47900.00000.000011.2011931.80
7782007.11.20 10:05close3880.801.47900.00000.00006.4011938.20
7792007.11.20 10:05close3870.401.47900.00000.00004.0011942.20
7802007.11.20 10:05close3860.201.47900.00000.00002.8011945.00
7812007.11.20 10:10buy3910.201.47950.00000.0000
7822007.11.20 10:30buy3920.401.47960.00000.0000
7832007.11.20 12:10buy3930.801.47890.00000.0000
7842007.11.20 12:15buy3941.601.47830.00000.0000
7852007.11.20 12:20buy3953.201.47840.00000.0000
7862007.11.20 13:16close3953.201.47890.00000.000016.0011961.00
7872007.11.20 13:16close3941.601.47890.00000.00009.6011970.60
7882007.11.20 13:16close3930.801.47890.00000.00000.0011970.60
7892007.11.20 13:16close3920.401.47890.00000.0000-2.8011967.80
7902007.11.20 13:16close3910.201.47890.00000.0000-1.2011966.60
7912007.11.20 13:16buy3960.201.47900.00000.0000
7922007.11.20 13:20buy3970.401.47920.00000.0000
7932007.11.20 13:25buy3980.801.47980.00000.0000
7942007.11.20 13:31buy3991.601.47980.00000.0000
7952007.11.20 13:38buy4003.201.47960.00000.0000
7962007.11.20 13:42close4003.201.48000.00000.000012.8011979.40
7972007.11.20 13:42close3991.601.48000.00000.00003.2011982.60
7982007.11.20 13:42close3980.801.48000.00000.00001.6011984.20
7992007.11.20 13:42close3970.401.48000.00000.00003.2011987.40
8002007.11.20 13:42close3960.201.48000.00000.00002.0011989.40
8012007.11.20 13:42buy4010.201.48030.00000.0000
8022007.11.20 14:00buy4020.401.48090.00000.0000
8032007.11.20 14:10buy4030.801.48110.00000.0000
8042007.11.20 16:25buy4041.601.47850.00000.0000
8052007.11.20 16:30buy4053.201.47850.00000.0000
8062007.11.20 18:37close4053.201.47940.00000.000028.8012018.20
8072007.11.20 18:37close4041.601.47940.00000.000014.4012032.60
8082007.11.20 18:37close4030.801.47940.00000.0000-13.6012019.00
8092007.11.20 18:37close4020.401.47940.00000.0000-6.0012013.00
8102007.11.20 18:37close4010.201.47940.00000.0000-1.8012011.20
8112007.11.20 18:37buy4060.201.47950.00000.0000
8122007.11.20 19:10buy4070.401.48020.00000.0000
8132007.11.20 19:15buy4080.801.48140.00000.0000
8142007.11.20 19:20buy4091.601.48140.00000.0000
8152007.11.20 19:25buy4103.201.48090.00000.0000
8162007.11.20 19:50close4103.201.48140.00000.000016.0012027.20
8172007.11.20 19:50close4091.601.48140.00000.00000.0012027.20
8182007.11.20 19:50close4080.801.48140.00000.00000.0012027.20
8192007.11.20 19:50close4070.401.48140.00000.00004.8012032.00
8202007.11.20 19:50close4060.201.48140.00000.00003.8012035.80
8212007.11.20 19:50buy4110.201.48150.00000.0000
8222007.11.20 19:55buy4120.401.48160.00000.0000
8232007.11.20 20:00buy4130.801.48150.00000.0000
8242007.11.20 20:30buy4141.601.48200.00000.0000
8252007.11.20 20:39buy4153.201.48170.00000.0000
8262007.11.20 21:15close4153.201.48210.00000.000012.8012048.60
8272007.11.20 21:15close4141.601.48210.00000.00001.6012050.20
8282007.11.20 21:15close4130.801.48210.00000.00004.8012055.00
8292007.11.20 21:15close4120.401.48210.00000.00002.0012057.00
8302007.11.20 21:15close4110.201.48210.00000.00001.2012058.20
8312007.11.20 21:15buy4160.201.48240.00000.0000
8322007.11.20 21:20buy4170.401.48230.00000.0000
8332007.11.20 21:25buy4180.801.48240.00000.0000
8342007.11.20 21:30buy4191.601.48240.00000.0000
8352007.11.20 21:35buy4203.201.48260.00000.0000
8362007.11.20 21:36close4203.201.48290.00000.00009.6012067.80
8372007.11.20 21:36close4191.601.48290.00000.00008.0012075.80
8382007.11.20 21:36close4180.801.48290.00000.00004.0012079.80
8392007.11.20 21:36close4170.401.48290.00000.00002.4012082.20
8402007.11.20 21:36close4160.201.48290.00000.00001.0012083.20
8412007.11.20 21:40buy4210.201.48380.00000.0000
8422007.11.20 21:45buy4220.401.48480.00000.0000
8432007.11.20 21:50buy4230.801.48430.00000.0000
8442007.11.20 22:55buy4241.601.48440.00000.0000
8452007.11.21 00:05buy4253.201.48340.00000.0000
8462007.11.21 05:13close4253.201.48430.00000.000028.8012112.00
8472007.11.21 05:13close4241.601.48430.00000.0000-2.1612109.84
8482007.11.21 05:13close4230.801.48430.00000.0000-0.2812109.56
8492007.11.21 05:13close4220.401.48430.00000.0000-2.1412107.42
8502007.11.21 05:13close4210.201.48430.00000.00000.9312108.35
8512007.11.21 05:13buy4260.201.48440.00000.0000
8522007.11.21 05:15buy4270.401.48440.00000.0000
8532007.11.21 05:20buy4280.801.48420.00000.0000
8542007.11.21 05:25buy4291.601.48430.00000.0000
8552007.11.21 05:30buy4303.201.48460.00000.0000
8562007.11.21 06:25close4303.201.48480.00000.00006.4012114.75
8572007.11.21 06:25close4291.601.48480.00000.00008.0012122.75
8582007.11.21 06:25close4280.801.48480.00000.00004.8012127.55
8592007.11.21 06:25close4270.401.48480.00000.00001.6012129.15
8602007.11.21 06:25close4260.201.48480.00000.00000.8012129.95
8612007.11.21 06:25buy4310.201.48520.00000.0000
8622007.11.21 06:30buy4320.401.48480.00000.0000
8632007.11.21 06:35buy4330.801.48540.00000.0000
8642007.11.21 06:44buy4341.601.48520.00000.0000
8652007.11.21 09:15buy4353.201.48060.00000.0000
8662007.11.21 13:44close4353.201.48320.00000.000083.2012213.15
8672007.11.21 13:44close4341.601.48320.00000.0000-32.0012181.15
8682007.11.21 13:44close4330.801.48320.00000.0000-17.6012163.55
8692007.11.21 13:44close4320.401.48320.00000.0000-6.4012157.15
8702007.11.21 13:44close4310.201.48320.00000.0000-4.0012153.15
8712007.11.21 13:45buy4360.201.48310.00000.0000
8722007.11.21 13:50buy4370.401.48340.00000.0000
8732007.11.21 13:55buy4380.801.48370.00000.0000
8742007.11.21 14:00buy4391.601.48430.00000.0000
8752007.11.21 15:00buy4403.201.48370.00000.0000
8762007.11.21 17:59close4403.201.48420.00000.000016.0012169.15
8772007.11.21 17:59close4391.601.48420.00000.0000-1.6012167.55
8782007.11.21 17:59close4380.801.48420.00000.00004.0012171.55
8792007.11.21 17:59close4370.401.48420.00000.00003.2012174.75
8802007.11.21 17:59close4360.201.48420.00000.00002.2012176.95
8812007.11.21 17:59buy4410.201.48450.00000.0000
8822007.11.21 18:00buy4420.401.48440.00000.0000
8832007.11.21 18:06buy4430.801.48390.00000.0000
8842007.11.21 18:40buy4441.601.48450.00000.0000
8852007.11.21 18:45buy4453.201.48440.00000.0000
8862007.11.21 19:40close4453.201.48470.00000.00009.6012186.55
8872007.11.21 19:40close4441.601.48470.00000.00003.2012189.75
8882007.11.21 19:40close4430.801.48470.00000.00006.4012196.15
8892007.11.21 19:40close4420.401.48470.00000.00001.2012197.35
8902007.11.21 19:40close4410.201.48470.00000.00000.4012197.75
8912007.11.21 19:40buy4460.201.48480.00000.0000
8922007.11.21 19:45buy4470.401.48480.00000.0000
8932007.11.21 19:50buy4480.801.48490.00000.0000
8942007.11.21 19:55buy4491.601.48520.00000.0000
8952007.11.21 20:10buy4503.201.48510.00000.0000
8962007.11.21 20:13close4503.201.48540.00000.00009.6012207.35
8972007.11.21 20:13close4491.601.48540.00000.00003.2012210.55
8982007.11.21 20:13close4480.801.48540.00000.00004.0012214.55
8992007.11.21 20:13close4470.401.48540.00000.00002.4012216.95
9002007.11.21 20:13close4460.201.48540.00000.00001.2012218.15
9012007.11.21 20:16buy4510.201.48670.00000.0000
9022007.11.21 20:20buy4520.401.48690.00000.0000
9032007.11.21 20:35buy4530.801.48670.00000.0000
9042007.11.21 20:40buy4541.601.48680.00000.0000
9052007.11.21 20:55buy4553.201.48670.00000.0000
9062007.11.22 03:43close4553.201.48720.00000.000012.6412230.79
9072007.11.22 03:43close4541.601.48720.00000.00004.7212235.51
9082007.11.22 03:43close4530.801.48720.00000.00003.1612238.67
9092007.11.22 03:43close4520.401.48720.00000.00000.7812239.45
9102007.11.22 03:43close4510.201.48720.00000.00000.7912240.24
9112007.11.22 03:44buy4560.201.48730.00000.0000
9122007.11.22 03:45buy4570.401.48720.00000.0000
9132007.11.22 03:50buy4580.801.48730.00000.0000
9142007.11.22 03:55buy4591.601.48730.00000.0000
9152007.11.22 04:20buy4603.201.48710.00000.0000
9162007.11.23 01:20close4603.201.48800.00000.000027.6812267.92
9172007.11.23 01:20close4591.601.48800.00000.000010.6412278.56
9182007.11.23 01:20close4580.801.48800.00000.00005.3212283.88
9192007.11.23 01:20close4570.401.48800.00000.00003.0612286.94
9202007.11.23 01:20close4560.201.48800.00000.00001.3312288.27
9212007.11.23 01:20buy4610.201.48810.00000.0000
9222007.11.23 01:25buy4620.401.49000.00000.0000
9232007.11.23 01:30buy4630.801.48990.00000.0000
9242007.11.23 01:32close4630.801.49110.00000.00009.6012297.87
9252007.11.23 01:32close4620.401.49110.00000.00004.4012302.27
9262007.11.23 01:32close4610.201.49110.00000.00006.0012308.27
9272007.11.23 01:35buy4640.201.49110.00000.0000
9282007.11.23 01:40buy4650.401.49050.00000.0000
9292007.11.23 01:45buy4660.801.49060.00000.0000
9302007.11.23 01:50buy4671.601.49090.00000.0000
9312007.11.23 01:51close4671.601.49150.00000.00009.6012317.87
9322007.11.23 01:51close4660.801.49150.00000.00007.2012325.07
9332007.11.23 01:51close4650.401.49150.00000.00004.0012329.07
9342007.11.23 01:51close4640.201.49150.00000.00000.8012329.87
9352007.11.23 01:55buy4680.201.49250.00000.0000
9362007.11.23 02:00buy4690.401.49190.00000.0000
9372007.11.23 02:10buy4700.801.49240.00000.0000
9382007.11.23 02:15buy4711.601.49250.00000.0000
9392007.11.23 02:20buy4723.201.49250.00000.0000
9402007.11.23 02:25close4723.201.49280.00000.00009.6012339.47
9412007.11.23 02:25close4711.601.49280.00000.00004.8012344.27
9422007.11.23 02:25close4700.801.49280.00000.00003.2012347.47
9432007.11.23 02:25close4690.401.49280.00000.00003.6012351.07
9442007.11.23 02:25close4680.201.49280.00000.00000.6012351.67
9452007.11.23 02:25buy4730.201.49290.00000.0000
9462007.11.23 02:30buy4740.401.49270.00000.0000
9472007.11.23 02:32close4740.401.49610.00000.000013.6012365.27
9482007.11.23 02:32close4730.201.49610.00000.00006.4012371.67
9492007.11.23 04:00buy4750.201.49410.00000.0000
9502007.11.23 04:15buy4760.401.49420.00000.0000
9512007.11.23 06:10buy4770.801.49300.00000.0000
9522007.11.23 07:40buy4781.601.49200.00000.0000
9532007.11.23 07:45buy4793.201.49200.00000.0000
9542007.11.23 07:46close4793.201.49270.00000.000022.4012394.07
9552007.11.23 07:46close4781.601.49270.00000.000011.2012405.27
9562007.11.23 07:46close4770.801.49270.00000.0000-2.4012402.87
9572007.11.23 07:46close4760.401.49270.00000.0000-6.0012396.87
9582007.11.23 07:46close4750.201.49270.00000.0000-2.8012394.07
9592007.11.23 07:50buy4800.201.49260.00000.0000
9602007.11.23 07:55buy4810.401.49180.00000.0000
9612007.11.23 08:00buy4820.801.49320.00000.0000
9622007.11.23 10:10buy4831.601.48190.00000.0000
9632007.11.23 10:15buy4843.201.48210.00000.0000
9642007.11.23 20:59close at stop4843.201.48360.00000.000048.0012442.07
9652007.11.23 20:59close at stop4831.601.48360.00000.000027.2012469.27
9662007.11.23 20:59close at stop4820.801.48360.00000.0000-76.8012392.47
9672007.11.23 20:59close at stop4810.401.48360.00000.0000-32.8012359.67
9682007.11.23 20:59close at stop4800.201.48360.00000.0000-18.0012341.67