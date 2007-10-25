Strategy Tester Report
Copy of PipMakerV5WINNER_sw_V4eur1h
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)
|Símbolo
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Período
|5 Minutos (M5) 2007.10.25 01:55 - 2007.11.23 20:55 (2007.01.01 - 2007.11.24)
|Modelo
|Toda cotação (baseado na disponibilidade do período com interpolação fractal)
|Parâmetros
|MaxOrders=4; LotSize=0.2; LotIncrement=2; Multiplier=1; ProfitTarget=20; OpenOnTick=70; Spacing=10; TrendSpacing=10; CounterTrendMultiplier=2; CloseDelay=10; CeaseTrading=false;
RightSideLabel=true;
deltad=3; stolevel=4; hmaperiod=50; qqelev=0.0085; juicelevel=0.0001; per=10; bb=20;
|Barras em teste
|6125
|Ticks modelados
|176473
|Qualidade do modelamento
|88.53%
|Mismatched charts errors
|0
|Deposito Inicial
|10000.00
|Lucro líquido total
|2341.67
|Lucro Bruto
|2913.27
|Perda Bruta
|-571.60
|Fator de lucro
|5.10
|Compensação esperada
|4.84
|diminuição absoluta
|112.60
|Perda máxima
|1128.54 (9.80%)
|Relative drawdown
|9.80% (1128.54)
|Total de negociações
|484
|Posições de Venda (ganhos %)
|0 (0.00%)
|Posições de Compras (ganhos %)
|484 (82.44%)
|Negociações com Lucro (% do total)
|399 (82.44%)
|Negociações com perdas (% do total)
|85 (17.56%)
|Maior
|Negociações com lucro
|83.20
|Negociações com perda
|-76.80
|Média
|Negociações com lucro
|7.30
|Negociações com perda
|-6.72
|Máximo
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|45 (304.63)
|Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)
|4 (-60.00)
|Máximo
|ganhos consecutivos (contagem de ganhos)
|304.63 (45)
|perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-127.60 (3)
|Média
|ganhos consecutivos
|11
|perdas consecutivas
|2
|#
|Horário
|Tipo
|Ordem
|Volume
|Preço
|S / L
|T / P
|Lucro
|Balanço
|1
|2007.10.25 01:55
|buy
|1
|0.20
|1.4265
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.10.25 02:00
|buy
|2
|0.40
|1.4265
|0.0000
|0.0000
|3
|2007.10.25 02:05
|buy
|3
|0.80
|1.4265
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.10.25 02:10
|buy
|4
|1.60
|1.4267
|0.0000
|0.0000
|5
|2007.10.25 02:15
|buy
|5
|3.20
|1.4267
|0.0000
|0.0000
|6
|2007.10.25 03:21
|close
|5
|3.20
|1.4270
|0.0000
|0.0000
|9.60
|10009.60
|7
|2007.10.25 03:21
|close
|4
|1.60
|1.4270
|0.0000
|0.0000
|4.80
|10014.40
|8
|2007.10.25 03:21
|close
|3
|0.80
|1.4270
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10018.40
|9
|2007.10.25 03:21
|close
|2
|0.40
|1.4270
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10020.40
|10
|2007.10.25 03:21
|close
|1
|0.20
|1.4270
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10021.40
|11
|2007.10.25 03:21
|buy
|6
|0.20
|1.4271
|0.0000
|0.0000
|12
|2007.10.25 03:25
|buy
|7
|0.40
|1.4276
|0.0000
|0.0000
|13
|2007.10.25 03:30
|buy
|8
|0.80
|1.4277
|0.0000
|0.0000
|14
|2007.10.25 03:35
|buy
|9
|1.60
|1.4276
|0.0000
|0.0000
|15
|2007.10.25 04:30
|buy
|10
|3.20
|1.4268
|0.0000
|0.0000
|16
|2007.10.25 06:37
|close
|10
|3.20
|1.4276
|0.0000
|0.0000
|25.60
|10047.00
|17
|2007.10.25 06:37
|close
|9
|1.60
|1.4276
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10047.00
|18
|2007.10.25 06:37
|close
|8
|0.80
|1.4276
|0.0000
|0.0000
|-0.80
|10046.20
|19
|2007.10.25 06:37
|close
|7
|0.40
|1.4276
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10046.20
|20
|2007.10.25 06:37
|close
|6
|0.20
|1.4276
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10047.20
|21
|2007.10.25 06:37
|buy
|11
|0.20
|1.4277
|0.0000
|0.0000
|22
|2007.10.25 06:40
|buy
|12
|0.40
|1.4288
|0.0000
|0.0000
|23
|2007.10.25 06:45
|buy
|13
|0.80
|1.4277
|0.0000
|0.0000
|24
|2007.10.25 08:10
|buy
|14
|1.60
|1.4265
|0.0000
|0.0000
|25
|2007.10.25 08:15
|buy
|15
|3.20
|1.4266
|0.0000
|0.0000
|26
|2007.10.25 08:53
|close
|15
|3.20
|1.4273
|0.0000
|0.0000
|22.40
|10069.60
|27
|2007.10.25 08:53
|close
|14
|1.60
|1.4273
|0.0000
|0.0000
|12.80
|10082.40
|28
|2007.10.25 08:53
|close
|13
|0.80
|1.4273
|0.0000
|0.0000
|-3.20
|10079.20
|29
|2007.10.25 08:53
|close
|12
|0.40
|1.4273
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|10073.20
|30
|2007.10.25 08:53
|close
|11
|0.20
|1.4273
|0.0000
|0.0000
|-0.80
|10072.40
|31
|2007.10.25 08:53
|buy
|16
|0.20
|1.4274
|0.0000
|0.0000
|32
|2007.10.25 08:55
|buy
|17
|0.40
|1.4276
|0.0000
|0.0000
|33
|2007.10.25 09:00
|buy
|18
|0.80
|1.4278
|0.0000
|0.0000
|34
|2007.10.25 09:05
|buy
|19
|1.60
|1.4275
|0.0000
|0.0000
|35
|2007.10.25 09:10
|buy
|20
|3.20
|1.4276
|0.0000
|0.0000
|36
|2007.10.25 09:27
|close
|20
|3.20
|1.4280
|0.0000
|0.0000
|12.80
|10085.20
|37
|2007.10.25 09:27
|close
|19
|1.60
|1.4280
|0.0000
|0.0000
|8.00
|10093.20
|38
|2007.10.25 09:27
|close
|18
|0.80
|1.4280
|0.0000
|0.0000
|1.60
|10094.80
|39
|2007.10.25 09:27
|close
|17
|0.40
|1.4280
|0.0000
|0.0000
|1.60
|10096.40
|40
|2007.10.25 09:27
|close
|16
|0.20
|1.4280
|0.0000
|0.0000
|1.20
|10097.60
|41
|2007.10.25 09:27
|buy
|21
|0.20
|1.4281
|0.0000
|0.0000
|42
|2007.10.25 09:30
|buy
|22
|0.40
|1.4280
|0.0000
|0.0000
|43
|2007.10.25 09:50
|buy
|23
|0.80
|1.4283
|0.0000
|0.0000
|44
|2007.10.25 09:55
|buy
|24
|1.60
|1.4282
|0.0000
|0.0000
|45
|2007.10.25 10:00
|buy
|25
|3.20
|1.4287
|0.0000
|0.0000
|46
|2007.10.25 10:00
|close
|25
|3.20
|1.4289
|0.0000
|0.0000
|6.40
|10104.00
|47
|2007.10.25 10:00
|close
|24
|1.60
|1.4289
|0.0000
|0.0000
|11.20
|10115.20
|48
|2007.10.25 10:00
|close
|23
|0.80
|1.4289
|0.0000
|0.0000
|4.80
|10120.00
|49
|2007.10.25 10:00
|close
|22
|0.40
|1.4289
|0.0000
|0.0000
|3.60
|10123.60
|50
|2007.10.25 10:00
|close
|21
|0.20
|1.4289
|0.0000
|0.0000
|1.60
|10125.20
|51
|2007.10.25 10:05
|buy
|26
|0.20
|1.4297
|0.0000
|0.0000
|52
|2007.10.25 10:22
|buy
|27
|0.40
|1.4297
|0.0000
|0.0000
|53
|2007.10.25 10:25
|buy
|28
|0.80
|1.4301
|0.0000
|0.0000
|54
|2007.10.25 10:30
|buy
|29
|1.60
|1.4305
|0.0000
|0.0000
|55
|2007.10.25 10:45
|buy
|30
|3.20
|1.4305
|0.0000
|0.0000
|56
|2007.10.25 10:53
|close
|30
|3.20
|1.4307
|0.0000
|0.0000
|6.40
|10131.60
|57
|2007.10.25 10:53
|close
|29
|1.60
|1.4307
|0.0000
|0.0000
|3.20
|10134.80
|58
|2007.10.25 10:53
|close
|28
|0.80
|1.4307
|0.0000
|0.0000
|4.80
|10139.60
|59
|2007.10.25 10:53
|close
|27
|0.40
|1.4307
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10143.60
|60
|2007.10.25 10:53
|close
|26
|0.20
|1.4307
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10145.60
|61
|2007.10.25 10:53
|buy
|31
|0.20
|1.4308
|0.0000
|0.0000
|62
|2007.10.25 10:55
|buy
|32
|0.40
|1.4308
|0.0000
|0.0000
|63
|2007.10.25 11:00
|buy
|33
|0.80
|1.4307
|0.0000
|0.0000
|64
|2007.10.25 11:25
|buy
|34
|1.60
|1.4310
|0.0000
|0.0000
|65
|2007.10.25 12:37
|close
|34
|1.60
|1.4316
|0.0000
|0.0000
|9.60
|10155.20
|66
|2007.10.25 12:37
|close
|33
|0.80
|1.4316
|0.0000
|0.0000
|7.20
|10162.40
|67
|2007.10.25 12:37
|close
|32
|0.40
|1.4316
|0.0000
|0.0000
|3.20
|10165.60
|68
|2007.10.25 12:37
|close
|31
|0.20
|1.4316
|0.0000
|0.0000
|1.60
|10167.20
|69
|2007.10.25 12:40
|buy
|35
|0.20
|1.4330
|0.0000
|0.0000
|70
|2007.10.25 12:45
|buy
|36
|0.40
|1.4329
|0.0000
|0.0000
|71
|2007.10.25 12:50
|buy
|37
|0.80
|1.4331
|0.0000
|0.0000
|72
|2007.10.25 12:55
|buy
|38
|1.60
|1.4332
|0.0000
|0.0000
|73
|2007.10.25 13:00
|buy
|39
|3.20
|1.4333
|0.0000
|0.0000
|74
|2007.10.26 01:11
|close
|39
|3.20
|1.4336
|0.0000
|0.0000
|8.48
|10175.68
|75
|2007.10.26 01:11
|close
|38
|1.60
|1.4336
|0.0000
|0.0000
|5.84
|10181.52
|76
|2007.10.26 01:11
|close
|37
|0.80
|1.4336
|0.0000
|0.0000
|3.72
|10185.24
|77
|2007.10.26 01:11
|close
|36
|0.40
|1.4336
|0.0000
|0.0000
|2.66
|10187.90
|78
|2007.10.26 01:11
|close
|35
|0.20
|1.4336
|0.0000
|0.0000
|1.13
|10189.03
|79
|2007.10.26 01:11
|buy
|40
|0.20
|1.4337
|0.0000
|0.0000
|80
|2007.10.26 01:15
|buy
|41
|0.40
|1.4336
|0.0000
|0.0000
|81
|2007.10.26 01:20
|buy
|42
|0.80
|1.4336
|0.0000
|0.0000
|82
|2007.10.26 01:25
|buy
|43
|1.60
|1.4335
|0.0000
|0.0000
|83
|2007.10.26 01:30
|buy
|44
|3.20
|1.4335
|0.0000
|0.0000
|84
|2007.10.26 05:43
|close
|44
|3.20
|1.4339
|0.0000
|0.0000
|12.80
|10201.83
|85
|2007.10.26 05:43
|close
|43
|1.60
|1.4339
|0.0000
|0.0000
|6.40
|10208.23
|86
|2007.10.26 05:43
|close
|42
|0.80
|1.4339
|0.0000
|0.0000
|2.40
|10210.63
|87
|2007.10.26 05:43
|close
|41
|0.40
|1.4339
|0.0000
|0.0000
|1.20
|10211.83
|88
|2007.10.26 05:43
|close
|40
|0.20
|1.4339
|0.0000
|0.0000
|0.40
|10212.23
|89
|2007.10.26 05:48
|buy
|45
|0.20
|1.4341
|0.0000
|0.0000
|90
|2007.10.26 06:15
|buy
|46
|0.40
|1.4343
|0.0000
|0.0000
|91
|2007.10.26 06:20
|buy
|47
|0.80
|1.4342
|0.0000
|0.0000
|92
|2007.10.26 06:26
|buy
|48
|1.60
|1.4339
|0.0000
|0.0000
|93
|2007.10.26 06:28
|close
|48
|1.60
|1.4349
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10228.23
|94
|2007.10.26 06:28
|close
|47
|0.80
|1.4349
|0.0000
|0.0000
|5.60
|10233.83
|95
|2007.10.26 06:28
|close
|46
|0.40
|1.4349
|0.0000
|0.0000
|2.40
|10236.23
|96
|2007.10.26 06:28
|close
|45
|0.20
|1.4349
|0.0000
|0.0000
|1.60
|10237.83
|97
|2007.10.26 06:30
|buy
|49
|0.20
|1.4361
|0.0000
|0.0000
|98
|2007.10.26 06:35
|buy
|50
|0.40
|1.4358
|0.0000
|0.0000
|99
|2007.10.26 06:40
|buy
|51
|0.80
|1.4370
|0.0000
|0.0000
|100
|2007.10.26 06:45
|buy
|52
|1.60
|1.4365
|0.0000
|0.0000
|101
|2007.10.26 06:50
|buy
|53
|3.20
|1.4365
|0.0000
|0.0000
|102
|2007.10.26 08:08
|close
|53
|3.20
|1.4369
|0.0000
|0.0000
|12.80
|10250.63
|103
|2007.10.26 08:08
|close
|52
|1.60
|1.4369
|0.0000
|0.0000
|6.40
|10257.03
|104
|2007.10.26 08:08
|close
|51
|0.80
|1.4369
|0.0000
|0.0000
|-0.80
|10256.23
|105
|2007.10.26 08:08
|close
|50
|0.40
|1.4369
|0.0000
|0.0000
|4.40
|10260.63
|106
|2007.10.26 08:08
|close
|49
|0.20
|1.4369
|0.0000
|0.0000
|1.60
|10262.23
|107
|2007.10.26 08:08
|buy
|54
|0.20
|1.4372
|0.0000
|0.0000
|108
|2007.10.26 08:10
|buy
|55
|0.40
|1.4372
|0.0000
|0.0000
|109
|2007.10.26 08:15
|buy
|56
|0.80
|1.4370
|0.0000
|0.0000
|110
|2007.10.26 08:25
|buy
|57
|1.60
|1.4371
|0.0000
|0.0000
|111
|2007.10.26 08:30
|buy
|58
|3.20
|1.4372
|0.0000
|0.0000
|112
|2007.10.26 08:42
|close
|58
|3.20
|1.4375
|0.0000
|0.0000
|9.60
|10271.83
|113
|2007.10.26 08:42
|close
|57
|1.60
|1.4375
|0.0000
|0.0000
|6.40
|10278.23
|114
|2007.10.26 08:42
|close
|56
|0.80
|1.4375
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10282.23
|115
|2007.10.26 08:42
|close
|55
|0.40
|1.4375
|0.0000
|0.0000
|1.20
|10283.43
|116
|2007.10.26 08:42
|close
|54
|0.20
|1.4375
|0.0000
|0.0000
|0.60
|10284.03
|117
|2007.10.26 10:00
|buy
|59
|0.20
|1.4366
|0.0000
|0.0000
|118
|2007.10.26 10:05
|buy
|60
|0.40
|1.4369
|0.0000
|0.0000
|119
|2007.10.26 10:10
|buy
|61
|0.80
|1.4372
|0.0000
|0.0000
|120
|2007.10.26 10:15
|buy
|62
|1.60
|1.4371
|0.0000
|0.0000
|121
|2007.10.26 11:10
|buy
|63
|3.20
|1.4369
|0.0000
|0.0000
|122
|2007.10.26 12:14
|close
|63
|3.20
|1.4374
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10300.03
|123
|2007.10.26 12:14
|close
|62
|1.60
|1.4374
|0.0000
|0.0000
|4.80
|10304.83
|124
|2007.10.26 12:14
|close
|61
|0.80
|1.4374
|0.0000
|0.0000
|1.60
|10306.43
|125
|2007.10.26 12:14
|close
|60
|0.40
|1.4374
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10308.43
|126
|2007.10.26 12:14
|close
|59
|0.20
|1.4374
|0.0000
|0.0000
|1.60
|10310.03
|127
|2007.10.26 12:14
|buy
|64
|0.20
|1.4377
|0.0000
|0.0000
|128
|2007.10.26 12:15
|buy
|65
|0.40
|1.4386
|0.0000
|0.0000
|129
|2007.10.26 12:20
|buy
|66
|0.80
|1.4377
|0.0000
|0.0000
|130
|2007.10.26 12:25
|buy
|67
|1.60
|1.4379
|0.0000
|0.0000
|131
|2007.10.26 12:30
|buy
|68
|3.20
|1.4385
|0.0000
|0.0000
|132
|2007.10.26 12:30
|close
|68
|3.20
|1.4386
|0.0000
|0.0000
|3.20
|10313.23
|133
|2007.10.26 12:30
|close
|67
|1.60
|1.4386
|0.0000
|0.0000
|11.20
|10324.43
|134
|2007.10.26 12:30
|close
|66
|0.80
|1.4386
|0.0000
|0.0000
|7.20
|10331.63
|135
|2007.10.26 12:30
|close
|65
|0.40
|1.4386
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10331.63
|136
|2007.10.26 12:30
|close
|64
|0.20
|1.4386
|0.0000
|0.0000
|1.80
|10333.43
|137
|2007.10.26 12:35
|buy
|69
|0.20
|1.4383
|0.0000
|0.0000
|138
|2007.10.26 12:40
|buy
|70
|0.40
|1.4388
|0.0000
|0.0000
|139
|2007.10.26 14:30
|buy
|71
|0.80
|1.4385
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.10.26 14:35
|buy
|72
|1.60
|1.4384
|0.0000
|0.0000
|141
|2007.10.26 14:40
|buy
|73
|3.20
|1.4383
|0.0000
|0.0000
|142
|2007.10.26 14:52
|close
|73
|3.20
|1.4388
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10349.43
|143
|2007.10.26 14:52
|close
|72
|1.60
|1.4388
|0.0000
|0.0000
|6.40
|10355.83
|144
|2007.10.26 14:52
|close
|71
|0.80
|1.4388
|0.0000
|0.0000
|2.40
|10358.23
|145
|2007.10.26 14:52
|close
|70
|0.40
|1.4388
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10358.23
|146
|2007.10.26 14:52
|close
|69
|0.20
|1.4388
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10359.23
|147
|2007.10.26 14:52
|buy
|74
|0.20
|1.4392
|0.0000
|0.0000
|148
|2007.10.26 15:04
|buy
|75
|0.40
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|149
|2007.10.26 15:05
|buy
|76
|0.80
|1.4389
|0.0000
|0.0000
|150
|2007.10.26 15:25
|buy
|77
|1.60
|1.4390
|0.0000
|0.0000
|151
|2007.10.26 15:40
|buy
|78
|3.20
|1.4391
|0.0000
|0.0000
|152
|2007.10.28 22:00
|close
|78
|3.20
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|54.40
|10413.63
|153
|2007.10.28 22:00
|close
|77
|1.60
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|28.80
|10442.43
|154
|2007.10.28 22:00
|close
|76
|0.80
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|15.20
|10457.63
|155
|2007.10.28 22:00
|close
|75
|0.40
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|6.00
|10463.63
|156
|2007.10.28 22:00
|close
|74
|0.20
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|3.20
|10466.83
|157
|2007.10.28 22:00
|buy
|79
|0.20
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|158
|2007.10.28 22:05
|buy
|80
|0.40
|1.4410
|0.0000
|0.0000
|159
|2007.10.28 22:10
|buy
|81
|0.80
|1.4410
|0.0000
|0.0000
|160
|2007.10.28 22:15
|buy
|82
|1.60
|1.4412
|0.0000
|0.0000
|161
|2007.10.28 22:20
|buy
|83
|3.20
|1.4412
|0.0000
|0.0000
|162
|2007.10.29 05:07
|close
|83
|3.20
|1.4416
|0.0000
|0.0000
|11.68
|10478.51
|163
|2007.10.29 05:07
|close
|82
|1.60
|1.4416
|0.0000
|0.0000
|5.84
|10484.35
|164
|2007.10.29 05:07
|close
|81
|0.80
|1.4416
|0.0000
|0.0000
|4.52
|10488.87
|165
|2007.10.29 05:07
|close
|80
|0.40
|1.4416
|0.0000
|0.0000
|2.26
|10491.13
|166
|2007.10.29 05:07
|close
|79
|0.20
|1.4416
|0.0000
|0.0000
|1.33
|10492.46
|167
|2007.10.29 05:08
|buy
|84
|0.20
|1.4417
|0.0000
|0.0000
|168
|2007.10.29 05:10
|buy
|85
|0.40
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|169
|2007.10.29 05:15
|buy
|86
|0.80
|1.4421
|0.0000
|0.0000
|170
|2007.10.29 05:20
|buy
|87
|1.60
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|171
|2007.10.29 05:25
|buy
|88
|3.20
|1.4421
|0.0000
|0.0000
|172
|2007.10.29 06:29
|close
|88
|3.20
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|12.80
|10505.26
|173
|2007.10.29 06:29
|close
|87
|1.60
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|1.60
|10506.86
|174
|2007.10.29 06:29
|close
|86
|0.80
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|3.20
|10510.06
|175
|2007.10.29 06:29
|close
|85
|0.40
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|2.40
|10512.46
|176
|2007.10.29 06:29
|close
|84
|0.20
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|1.60
|10514.06
|177
|2007.10.29 07:40
|buy
|89
|0.20
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|178
|2007.10.29 07:45
|buy
|90
|0.40
|1.4427
|0.0000
|0.0000
|179
|2007.10.29 07:51
|buy
|91
|0.80
|1.4426
|0.0000
|0.0000
|180
|2007.10.29 08:08
|buy
|92
|1.60
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|181
|2007.10.29 08:10
|buy
|93
|3.20
|1.4434
|0.0000
|0.0000
|182
|2007.10.29 08:11
|close
|93
|3.20
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|3.20
|10517.26
|183
|2007.10.29 08:11
|close
|92
|1.60
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|6.40
|10523.66
|184
|2007.10.29 08:11
|close
|91
|0.80
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|7.20
|10530.86
|185
|2007.10.29 08:11
|close
|90
|0.40
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|3.20
|10534.06
|186
|2007.10.29 08:11
|close
|89
|0.20
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|0.40
|10534.46
|187
|2007.10.29 08:15
|buy
|94
|0.20
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|188
|2007.10.29 08:40
|buy
|95
|0.40
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|189
|2007.10.29 10:00
|buy
|96
|0.80
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|190
|2007.10.29 10:05
|buy
|97
|1.60
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|191
|2007.10.29 10:10
|buy
|98
|3.20
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|192
|2007.10.29 17:13
|close
|98
|3.20
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|9.60
|10544.06
|193
|2007.10.29 17:13
|close
|97
|1.60
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|11.20
|10555.26
|194
|2007.10.29 17:13
|close
|96
|0.80
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|5.60
|10560.86
|195
|2007.10.29 17:13
|close
|95
|0.40
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|-3.20
|10557.66
|196
|2007.10.29 17:13
|close
|94
|0.20
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|10555.66
|197
|2007.10.29 17:13
|buy
|99
|0.20
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|198
|2007.10.29 17:15
|buy
|100
|0.40
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|199
|2007.10.29 17:20
|buy
|101
|0.80
|1.4426
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.10.29 17:25
|buy
|102
|1.60
|1.4429
|0.0000
|0.0000
|201
|2007.10.29 18:30
|buy
|103
|3.20
|1.4426
|0.0000
|0.0000
|202
|2007.10.30 14:37
|close
|103
|3.20
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|14.88
|10570.54
|203
|2007.10.30 14:37
|close
|102
|1.60
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|2.64
|10573.18
|204
|2007.10.30 14:37
|close
|101
|0.80
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|3.72
|10576.90
|205
|2007.10.30 14:37
|close
|100
|0.40
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|1.06
|10577.96
|206
|2007.10.30 14:37
|close
|99
|0.20
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|0.53
|10578.49
|207
|2007.10.30 14:37
|buy
|104
|0.20
|1.4434
|0.0000
|0.0000
|208
|2007.10.30 14:40
|buy
|105
|0.40
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|209
|2007.10.30 15:35
|buy
|106
|0.80
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|210
|2007.10.30 15:40
|buy
|107
|1.60
|1.4429
|0.0000
|0.0000
|211
|2007.10.30 15:45
|buy
|108
|3.20
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|212
|2007.10.30 19:12
|close
|108
|3.20
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|9.60
|10588.09
|213
|2007.10.30 19:12
|close
|107
|1.60
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|11.20
|10599.29
|214
|2007.10.30 19:12
|close
|106
|0.80
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|2.40
|10601.69
|215
|2007.10.30 19:12
|close
|105
|0.40
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|0.40
|10602.09
|216
|2007.10.30 19:12
|close
|104
|0.20
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|0.40
|10602.49
|217
|2007.10.30 19:13
|buy
|109
|0.20
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|218
|2007.10.30 19:15
|buy
|110
|0.40
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|219
|2007.10.30 19:20
|buy
|111
|0.80
|1.4440
|0.0000
|0.0000
|220
|2007.10.30 19:25
|buy
|112
|1.60
|1.4441
|0.0000
|0.0000
|221
|2007.10.30 19:30
|buy
|113
|3.20
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|222
|2007.10.31 03:30
|close
|113
|3.20
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|14.88
|10617.37
|223
|2007.10.31 03:30
|close
|112
|1.60
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|4.24
|10621.61
|224
|2007.10.31 03:30
|close
|111
|0.80
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|2.92
|10624.53
|225
|2007.10.31 03:30
|close
|110
|0.40
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|1.86
|10626.39
|226
|2007.10.31 03:30
|close
|109
|0.20
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|0.93
|10627.32
|227
|2007.10.31 03:30
|buy
|114
|0.20
|1.4447
|0.0000
|0.0000
|228
|2007.10.31 03:35
|buy
|115
|0.40
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|229
|2007.10.31 03:40
|buy
|116
|0.80
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|230
|2007.10.31 03:45
|buy
|117
|1.60
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|231
|2007.10.31 04:05
|buy
|118
|3.20
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|232
|2007.10.31 06:11
|close
|118
|3.20
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|12.80
|10640.12
|233
|2007.10.31 06:11
|close
|117
|1.60
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|6.40
|10646.52
|234
|2007.10.31 06:11
|close
|116
|0.80
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|2.40
|10648.92
|235
|2007.10.31 06:11
|close
|115
|0.40
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|0.40
|10649.32
|236
|2007.10.31 06:11
|close
|114
|0.20
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|0.40
|10649.72
|237
|2007.10.31 07:05
|buy
|119
|0.20
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|238
|2007.10.31 07:10
|buy
|120
|0.40
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|239
|2007.10.31 07:15
|buy
|121
|0.80
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|240
|2007.10.31 07:20
|buy
|122
|1.60
|1.4452
|0.0000
|0.0000
|241
|2007.10.31 07:20
|close
|122
|1.60
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|8.00
|10657.72
|242
|2007.10.31 07:20
|close
|121
|0.80
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|7.20
|10664.92
|243
|2007.10.31 07:20
|close
|120
|0.40
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|4.40
|10669.32
|244
|2007.10.31 07:20
|close
|119
|0.20
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|1.40
|10670.72
|245
|2007.10.31 07:25
|buy
|123
|0.20
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|246
|2007.10.31 07:30
|buy
|124
|0.40
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|247
|2007.10.31 07:40
|buy
|125
|0.80
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|248
|2007.10.31 08:55
|buy
|126
|1.60
|1.4451
|0.0000
|0.0000
|249
|2007.10.31 10:10
|buy
|127
|3.20
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|250
|2007.10.31 11:04
|close
|127
|3.20
|1.4456
|0.0000
|0.0000
|22.40
|10693.12
|251
|2007.10.31 11:04
|close
|126
|1.60
|1.4456
|0.0000
|0.0000
|8.00
|10701.12
|252
|2007.10.31 11:04
|close
|125
|0.80
|1.4456
|0.0000
|0.0000
|-3.20
|10697.92
|253
|2007.10.31 11:04
|close
|124
|0.40
|1.4456
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|10695.92
|254
|2007.10.31 11:04
|close
|123
|0.20
|1.4456
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|10695.32
|255
|2007.10.31 11:05
|buy
|128
|0.20
|1.4455
|0.0000
|0.0000
|256
|2007.10.31 11:10
|buy
|129
|0.40
|1.4454
|0.0000
|0.0000
|257
|2007.10.31 11:20
|buy
|130
|0.80
|1.4454
|0.0000
|0.0000
|258
|2007.10.31 11:25
|buy
|131
|1.60
|1.4454
|0.0000
|0.0000
|259
|2007.10.31 11:30
|buy
|132
|3.20
|1.4453
|0.0000
|0.0000
|260
|2007.10.31 11:57
|close
|132
|3.20
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|12.80
|10708.12
|261
|2007.10.31 11:57
|close
|131
|1.60
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|4.80
|10712.92
|262
|2007.10.31 11:57
|close
|130
|0.80
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|2.40
|10715.32
|263
|2007.10.31 11:57
|close
|129
|0.40
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|1.20
|10716.52
|264
|2007.10.31 11:57
|close
|128
|0.20
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|0.40
|10716.92
|265
|2007.10.31 11:57
|buy
|133
|0.20
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|266
|2007.10.31 12:00
|buy
|134
|0.40
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|267
|2007.10.31 13:10
|buy
|135
|0.80
|1.4447
|0.0000
|0.0000
|268
|2007.10.31 13:15
|buy
|136
|1.60
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|269
|2007.10.31 13:20
|buy
|137
|3.20
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|270
|2007.10.31 13:21
|close
|137
|3.20
|1.4453
|0.0000
|0.0000
|9.60
|10726.52
|271
|2007.10.31 13:21
|close
|136
|1.60
|1.4453
|0.0000
|0.0000
|12.80
|10739.32
|272
|2007.10.31 13:21
|close
|135
|0.80
|1.4453
|0.0000
|0.0000
|4.80
|10744.12
|273
|2007.10.31 13:21
|close
|134
|0.40
|1.4453
|0.0000
|0.0000
|-2.80
|10741.32
|274
|2007.10.31 13:21
|close
|133
|0.20
|1.4453
|0.0000
|0.0000
|-1.40
|10739.92
|275
|2007.10.31 13:25
|buy
|138
|0.20
|1.4451
|0.0000
|0.0000
|276
|2007.10.31 14:10
|buy
|139
|0.40
|1.4451
|0.0000
|0.0000
|277
|2007.10.31 14:15
|buy
|140
|0.80
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|278
|2007.10.31 14:20
|buy
|141
|1.60
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|279
|2007.10.31 14:25
|buy
|142
|3.20
|1.4452
|0.0000
|0.0000
|280
|2007.10.31 15:47
|close
|142
|3.20
|1.4454
|0.0000
|0.0000
|6.40
|10746.32
|281
|2007.10.31 15:47
|close
|141
|1.60
|1.4454
|0.0000
|0.0000
|8.00
|10754.32
|282
|2007.10.31 15:47
|close
|140
|0.80
|1.4454
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10758.32
|283
|2007.10.31 15:47
|close
|139
|0.40
|1.4454
|0.0000
|0.0000
|1.20
|10759.52
|284
|2007.10.31 15:47
|close
|138
|0.20
|1.4454
|0.0000
|0.0000
|0.60
|10760.12
|285
|2007.10.31 15:48
|buy
|143
|0.20
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|286
|2007.10.31 15:50
|buy
|144
|0.40
|1.4458
|0.0000
|0.0000
|287
|2007.10.31 15:55
|buy
|145
|0.80
|1.4465
|0.0000
|0.0000
|288
|2007.10.31 16:00
|buy
|146
|1.60
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|289
|2007.10.31 16:05
|buy
|147
|3.20
|1.4469
|0.0000
|0.0000
|290
|2007.10.31 16:05
|close
|147
|3.20
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|6.40
|10766.52
|291
|2007.10.31 16:05
|close
|146
|1.60
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|6.40
|10772.92
|292
|2007.10.31 16:05
|close
|145
|0.80
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|4.80
|10777.72
|293
|2007.10.31 16:05
|close
|144
|0.40
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|5.20
|10782.92
|294
|2007.10.31 16:05
|close
|143
|0.20
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|2.80
|10785.72
|295
|2007.10.31 16:10
|buy
|148
|0.20
|1.4469
|0.0000
|0.0000
|296
|2007.10.31 16:15
|buy
|149
|0.40
|1.4468
|0.0000
|0.0000
|297
|2007.10.31 16:20
|buy
|150
|0.80
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|298
|2007.10.31 17:35
|buy
|151
|1.60
|1.4468
|0.0000
|0.0000
|299
|2007.10.31 17:40
|buy
|152
|3.20
|1.4468
|0.0000
|0.0000
|300
|2007.10.31 18:20
|close
|152
|3.20
|1.4472
|0.0000
|0.0000
|12.80
|10798.52
|301
|2007.10.31 18:20
|close
|151
|1.60
|1.4472
|0.0000
|0.0000
|6.40
|10804.92
|302
|2007.10.31 18:20
|close
|150
|0.80
|1.4472
|0.0000
|0.0000
|0.80
|10805.72
|303
|2007.10.31 18:20
|close
|149
|0.40
|1.4472
|0.0000
|0.0000
|1.60
|10807.32
|304
|2007.10.31 18:20
|close
|148
|0.20
|1.4472
|0.0000
|0.0000
|0.60
|10807.92
|305
|2007.10.31 18:20
|buy
|153
|0.20
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|306
|2007.10.31 18:25
|buy
|154
|0.40
|1.4455
|0.0000
|0.0000
|307
|2007.10.31 18:30
|buy
|155
|0.80
|1.4454
|0.0000
|0.0000
|308
|2007.10.31 18:35
|buy
|156
|1.60
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|309
|2007.10.31 18:38
|close
|156
|1.60
|1.4468
|0.0000
|0.0000
|6.40
|10814.32
|310
|2007.10.31 18:38
|close
|155
|0.80
|1.4468
|0.0000
|0.0000
|11.20
|10825.52
|311
|2007.10.31 18:38
|close
|154
|0.40
|1.4468
|0.0000
|0.0000
|5.20
|10830.72
|312
|2007.10.31 18:38
|close
|153
|0.20
|1.4468
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|10829.72
|313
|2007.10.31 18:40
|buy
|157
|0.20
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|314
|2007.10.31 18:45
|buy
|158
|0.40
|1.4496
|0.0000
|0.0000
|315
|2007.10.31 18:50
|buy
|159
|0.80
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|316
|2007.10.31 18:55
|buy
|160
|1.60
|1.4494
|0.0000
|0.0000
|317
|2007.10.31 18:59
|close
|160
|1.60
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|8.00
|10837.72
|318
|2007.10.31 18:59
|close
|159
|0.80
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|8.00
|10845.72
|319
|2007.10.31 18:59
|close
|158
|0.40
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|1.20
|10846.92
|320
|2007.10.31 18:59
|close
|157
|0.20
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|5.20
|10852.12
|321
|2007.10.31 19:00
|buy
|161
|0.20
|1.4504
|0.0000
|0.0000
|322
|2007.10.31 19:50
|buy
|162
|0.40
|1.4484
|0.0000
|0.0000
|323
|2007.10.31 19:55
|buy
|163
|0.80
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|324
|2007.10.31 20:00
|buy
|164
|1.60
|1.4488
|0.0000
|0.0000
|325
|2007.10.31 20:05
|buy
|165
|3.20
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|326
|2007.11.02 12:40
|close
|165
|3.20
|1.4494
|0.0000
|0.0000
|17.92
|10870.04
|327
|2007.11.02 12:40
|close
|164
|1.60
|1.4494
|0.0000
|0.0000
|7.36
|10877.40
|328
|2007.11.02 12:40
|close
|163
|0.80
|1.4494
|0.0000
|0.0000
|-0.32
|10877.08
|329
|2007.11.02 12:40
|close
|162
|0.40
|1.4494
|0.0000
|0.0000
|3.44
|10880.52
|330
|2007.11.02 12:40
|close
|161
|0.20
|1.4494
|0.0000
|0.0000
|-2.28
|10878.24
|331
|2007.11.02 12:40
|buy
|166
|0.20
|1.4498
|0.0000
|0.0000
|332
|2007.11.02 12:45
|buy
|167
|0.40
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|333
|2007.11.02 12:50
|buy
|168
|0.80
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|334
|2007.11.02 14:20
|buy
|169
|1.60
|1.4483
|0.0000
|0.0000
|335
|2007.11.02 14:25
|buy
|170
|3.20
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|336
|2007.11.02 14:41
|close
|170
|3.20
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|19.20
|10897.44
|337
|2007.11.02 14:41
|close
|169
|1.60
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10913.44
|338
|2007.11.02 14:41
|close
|168
|0.80
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|-4.80
|10908.64
|339
|2007.11.02 14:41
|close
|167
|0.40
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|10902.64
|340
|2007.11.02 14:41
|close
|166
|0.20
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|10901.64
|341
|2007.11.02 14:41
|buy
|171
|0.20
|1.4494
|0.0000
|0.0000
|342
|2007.11.02 14:45
|buy
|172
|0.40
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|343
|2007.11.02 14:50
|buy
|173
|0.80
|1.4490
|0.0000
|0.0000
|344
|2007.11.02 14:55
|buy
|174
|1.60
|1.4494
|0.0000
|0.0000
|345
|2007.11.02 15:05
|buy
|175
|3.20
|1.4496
|0.0000
|0.0000
|346
|2007.11.02 16:29
|close
|175
|3.20
|1.4498
|0.0000
|0.0000
|6.40
|10908.04
|347
|2007.11.02 16:29
|close
|174
|1.60
|1.4498
|0.0000
|0.0000
|6.40
|10914.44
|348
|2007.11.02 16:29
|close
|173
|0.80
|1.4498
|0.0000
|0.0000
|6.40
|10920.84
|349
|2007.11.02 16:29
|close
|172
|0.40
|1.4498
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10922.84
|350
|2007.11.02 16:29
|close
|171
|0.20
|1.4498
|0.0000
|0.0000
|0.80
|10923.64
|351
|2007.11.02 16:29
|buy
|176
|0.20
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|352
|2007.11.02 16:30
|buy
|177
|0.40
|1.4500
|0.0000
|0.0000
|353
|2007.11.02 16:35
|buy
|178
|0.80
|1.4503
|0.0000
|0.0000
|354
|2007.11.02 16:40
|buy
|179
|1.60
|1.4507
|0.0000
|0.0000
|355
|2007.11.02 16:45
|buy
|180
|3.20
|1.4504
|0.0000
|0.0000
|356
|2007.11.02 16:51
|close
|180
|3.20
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|12.80
|10936.44
|357
|2007.11.02 16:51
|close
|179
|1.60
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|1.60
|10938.04
|358
|2007.11.02 16:51
|close
|178
|0.80
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10942.04
|359
|2007.11.02 16:51
|close
|177
|0.40
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|3.20
|10945.24
|360
|2007.11.02 16:51
|close
|176
|0.20
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|1.80
|10947.04
|361
|2007.11.02 16:55
|buy
|181
|0.20
|1.4513
|0.0000
|0.0000
|362
|2007.11.02 17:00
|buy
|182
|0.40
|1.4520
|0.0000
|0.0000
|363
|2007.11.02 17:05
|buy
|183
|0.80
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|364
|2007.11.02 17:10
|buy
|184
|1.60
|1.4519
|0.0000
|0.0000
|365
|2007.11.02 17:15
|buy
|185
|3.20
|1.4521
|0.0000
|0.0000
|366
|2007.11.02 17:20
|close
|185
|3.20
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|9.60
|10956.64
|367
|2007.11.02 17:20
|close
|184
|1.60
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|8.00
|10964.64
|368
|2007.11.02 17:20
|close
|183
|0.80
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10964.64
|369
|2007.11.02 17:20
|close
|182
|0.40
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|1.60
|10966.24
|370
|2007.11.02 17:20
|close
|181
|0.20
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|2.20
|10968.44
|371
|2007.11.02 17:20
|buy
|186
|0.20
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|372
|2007.11.02 17:36
|buy
|187
|0.40
|1.4526
|0.0000
|0.0000
|373
|2007.11.02 17:40
|buy
|188
|0.80
|1.4526
|0.0000
|0.0000
|374
|2007.11.02 19:20
|buy
|189
|1.60
|1.4509
|0.0000
|0.0000
|375
|2007.11.02 19:25
|buy
|190
|3.20
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|376
|2007.11.06 07:37
|close
|190
|3.20
|1.4520
|0.0000
|0.0000
|16.96
|10985.40
|377
|2007.11.06 07:37
|close
|189
|1.60
|1.4520
|0.0000
|0.0000
|16.48
|11001.88
|378
|2007.11.06 07:37
|close
|188
|0.80
|1.4520
|0.0000
|0.0000
|-5.36
|10996.52
|379
|2007.11.06 07:37
|close
|187
|0.40
|1.4520
|0.0000
|0.0000
|-2.68
|10993.84
|380
|2007.11.06 07:37
|close
|186
|0.20
|1.4520
|0.0000
|0.0000
|-1.14
|10992.70
|381
|2007.11.06 07:37
|buy
|191
|0.20
|1.4521
|0.0000
|0.0000
|382
|2007.11.06 07:40
|buy
|192
|0.40
|1.4516
|0.0000
|0.0000
|383
|2007.11.06 07:47
|buy
|193
|0.80
|1.4519
|0.0000
|0.0000
|384
|2007.11.06 07:50
|buy
|194
|1.60
|1.4519
|0.0000
|0.0000
|385
|2007.11.06 07:53
|close
|194
|1.60
|1.4526
|0.0000
|0.0000
|11.20
|11003.90
|386
|2007.11.06 07:53
|close
|193
|0.80
|1.4526
|0.0000
|0.0000
|5.60
|11009.50
|387
|2007.11.06 07:53
|close
|192
|0.40
|1.4526
|0.0000
|0.0000
|4.00
|11013.50
|388
|2007.11.06 07:53
|close
|191
|0.20
|1.4526
|0.0000
|0.0000
|1.00
|11014.50
|389
|2007.11.06 07:55
|buy
|195
|0.20
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|390
|2007.11.06 08:01
|buy
|196
|0.40
|1.4527
|0.0000
|0.0000
|391
|2007.11.06 08:05
|buy
|197
|0.80
|1.4526
|0.0000
|0.0000
|392
|2007.11.06 08:20
|buy
|198
|1.60
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|393
|2007.11.06 08:40
|buy
|199
|3.20
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|394
|2007.11.06 09:18
|close
|199
|3.20
|1.4528
|0.0000
|0.0000
|12.80
|11027.30
|395
|2007.11.06 09:18
|close
|198
|1.60
|1.4528
|0.0000
|0.0000
|6.40
|11033.70
|396
|2007.11.06 09:18
|close
|197
|0.80
|1.4528
|0.0000
|0.0000
|1.60
|11035.30
|397
|2007.11.06 09:18
|close
|196
|0.40
|1.4528
|0.0000
|0.0000
|0.40
|11035.70
|398
|2007.11.06 09:18
|close
|195
|0.20
|1.4528
|0.0000
|0.0000
|0.60
|11036.30
|399
|2007.11.06 09:25
|buy
|200
|0.20
|1.4529
|0.0000
|0.0000
|400
|2007.11.06 09:30
|buy
|201
|0.40
|1.4527
|0.0000
|0.0000
|401
|2007.11.06 09:35
|buy
|202
|0.80
|1.4526
|0.0000
|0.0000
|402
|2007.11.06 09:40
|buy
|203
|1.60
|1.4527
|0.0000
|0.0000
|403
|2007.11.06 09:57
|buy
|204
|3.20
|1.4530
|0.0000
|0.0000
|404
|2007.11.06 11:05
|close
|204
|3.20
|1.4532
|0.0000
|0.0000
|6.40
|11042.70
|405
|2007.11.06 11:05
|close
|203
|1.60
|1.4532
|0.0000
|0.0000
|8.00
|11050.70
|406
|2007.11.06 11:05
|close
|202
|0.80
|1.4532
|0.0000
|0.0000
|4.80
|11055.50
|407
|2007.11.06 11:05
|close
|201
|0.40
|1.4532
|0.0000
|0.0000
|2.00
|11057.50
|408
|2007.11.06 11:05
|close
|200
|0.20
|1.4532
|0.0000
|0.0000
|0.60
|11058.10
|409
|2007.11.06 11:10
|buy
|205
|0.20
|1.4537
|0.0000
|0.0000
|410
|2007.11.06 11:15
|buy
|206
|0.40
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|411
|2007.11.06 11:20
|buy
|207
|0.80
|1.4543
|0.0000
|0.0000
|412
|2007.11.06 11:25
|buy
|208
|1.60
|1.4542
|0.0000
|0.0000
|413
|2007.11.06 11:30
|buy
|209
|3.20
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|414
|2007.11.06 11:42
|close
|209
|3.20
|1.4545
|0.0000
|0.0000
|12.80
|11070.90
|415
|2007.11.06 11:42
|close
|208
|1.60
|1.4545
|0.0000
|0.0000
|4.80
|11075.70
|416
|2007.11.06 11:42
|close
|207
|0.80
|1.4545
|0.0000
|0.0000
|1.60
|11077.30
|417
|2007.11.06 11:42
|close
|206
|0.40
|1.4545
|0.0000
|0.0000
|1.60
|11078.90
|418
|2007.11.06 11:42
|close
|205
|0.20
|1.4545
|0.0000
|0.0000
|1.60
|11080.50
|419
|2007.11.06 11:42
|buy
|210
|0.20
|1.4546
|0.0000
|0.0000
|420
|2007.11.06 11:45
|buy
|211
|0.40
|1.4546
|0.0000
|0.0000
|421
|2007.11.06 13:20
|buy
|212
|0.80
|1.4546
|0.0000
|0.0000
|422
|2007.11.06 13:35
|buy
|213
|1.60
|1.4545
|0.0000
|0.0000
|423
|2007.11.06 13:40
|buy
|214
|3.20
|1.4545
|0.0000
|0.0000
|424
|2007.11.06 13:53
|close
|214
|3.20
|1.4549
|0.0000
|0.0000
|12.80
|11093.30
|425
|2007.11.06 13:53
|close
|213
|1.60
|1.4549
|0.0000
|0.0000
|6.40
|11099.70
|426
|2007.11.06 13:53
|close
|212
|0.80
|1.4549
|0.0000
|0.0000
|2.40
|11102.10
|427
|2007.11.06 13:53
|close
|211
|0.40
|1.4549
|0.0000
|0.0000
|1.20
|11103.30
|428
|2007.11.06 13:53
|close
|210
|0.20
|1.4549
|0.0000
|0.0000
|0.60
|11103.90
|429
|2007.11.06 13:53
|buy
|215
|0.20
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|430
|2007.11.06 13:55
|buy
|216
|0.40
|1.4556
|0.0000
|0.0000
|431
|2007.11.06 14:00
|buy
|217
|0.80
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|432
|2007.11.06 14:05
|buy
|218
|1.60
|1.4560
|0.0000
|0.0000
|433
|2007.11.06 14:05
|close
|218
|1.60
|1.4566
|0.0000
|0.0000
|9.60
|11113.50
|434
|2007.11.06 14:05
|close
|217
|0.80
|1.4566
|0.0000
|0.0000
|3.20
|11116.70
|435
|2007.11.06 14:05
|close
|216
|0.40
|1.4566
|0.0000
|0.0000
|4.00
|11120.70
|436
|2007.11.06 14:05
|close
|215
|0.20
|1.4566
|0.0000
|0.0000
|3.20
|11123.90
|437
|2007.11.06 14:10
|buy
|219
|0.20
|1.4569
|0.0000
|0.0000
|438
|2007.11.06 14:15
|buy
|220
|0.40
|1.4567
|0.0000
|0.0000
|439
|2007.11.06 14:30
|buy
|221
|0.80
|1.4568
|0.0000
|0.0000
|440
|2007.11.06 15:12
|buy
|222
|1.60
|1.4567
|0.0000
|0.0000
|441
|2007.11.06 16:20
|buy
|223
|3.20
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|442
|2007.11.06 22:53
|close
|223
|3.20
|1.4568
|0.0000
|0.0000
|22.40
|11146.30
|443
|2007.11.06 22:53
|close
|222
|1.60
|1.4568
|0.0000
|0.0000
|1.60
|11147.90
|444
|2007.11.06 22:53
|close
|221
|0.80
|1.4568
|0.0000
|0.0000
|0.00
|11147.90
|445
|2007.11.06 22:53
|close
|220
|0.40
|1.4568
|0.0000
|0.0000
|0.40
|11148.30
|446
|2007.11.06 22:53
|close
|219
|0.20
|1.4568
|0.0000
|0.0000
|-0.20
|11148.10
|447
|2007.11.06 22:53
|buy
|224
|0.20
|1.4569
|0.0000
|0.0000
|448
|2007.11.06 22:55
|buy
|225
|0.40
|1.4568
|0.0000
|0.0000
|449
|2007.11.06 23:57
|buy
|226
|0.80
|1.4565
|0.0000
|0.0000
|450
|2007.11.07 00:00
|buy
|227
|1.60
|1.4564
|0.0000
|0.0000
|451
|2007.11.07 01:35
|buy
|228
|3.20
|1.4560
|0.0000
|0.0000
|452
|2007.11.07 02:13
|close
|228
|3.20
|1.4566
|0.0000
|0.0000
|19.20
|11167.30
|453
|2007.11.07 02:13
|close
|227
|1.60
|1.4566
|0.0000
|0.0000
|3.20
|11170.50
|454
|2007.11.07 02:13
|close
|226
|0.80
|1.4566
|0.0000
|0.0000
|0.52
|11171.02
|455
|2007.11.07 02:13
|close
|225
|0.40
|1.4566
|0.0000
|0.0000
|-0.94
|11170.08
|456
|2007.11.07 02:13
|close
|224
|0.20
|1.4566
|0.0000
|0.0000
|-0.67
|11169.41
|457
|2007.11.07 02:13
|buy
|229
|0.20
|1.4567
|0.0000
|0.0000
|458
|2007.11.07 02:15
|buy
|230
|0.40
|1.4570
|0.0000
|0.0000
|459
|2007.11.07 02:22
|buy
|231
|0.80
|1.4570
|0.0000
|0.0000
|460
|2007.11.07 02:25
|buy
|232
|1.60
|1.4574
|0.0000
|0.0000
|461
|2007.11.07 02:26
|close
|232
|1.60
|1.4579
|0.0000
|0.0000
|8.00
|11177.41
|462
|2007.11.07 02:26
|close
|231
|0.80
|1.4579
|0.0000
|0.0000
|7.20
|11184.61
|463
|2007.11.07 02:26
|close
|230
|0.40
|1.4579
|0.0000
|0.0000
|3.60
|11188.21
|464
|2007.11.07 02:26
|close
|229
|0.20
|1.4579
|0.0000
|0.0000
|2.40
|11190.61
|465
|2007.11.07 02:30
|buy
|233
|0.20
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|466
|2007.11.07 02:35
|buy
|234
|0.40
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|467
|2007.11.07 02:40
|buy
|235
|0.80
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|468
|2007.11.07 03:35
|buy
|236
|1.60
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|469
|2007.11.07 03:40
|buy
|237
|3.20
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|470
|2007.11.07 03:42
|close
|237
|3.20
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|16.00
|11206.61
|471
|2007.11.07 03:42
|close
|236
|1.60
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|22.40
|11229.01
|472
|2007.11.07 03:42
|close
|235
|0.80
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|-9.60
|11219.41
|473
|2007.11.07 03:42
|close
|234
|0.40
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|11219.01
|474
|2007.11.07 03:42
|close
|233
|0.20
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|-4.60
|11214.41
|475
|2007.11.07 03:46
|buy
|238
|0.20
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|476
|2007.11.07 03:51
|buy
|239
|0.40
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|477
|2007.11.07 03:55
|buy
|240
|0.80
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|478
|2007.11.07 04:20
|buy
|241
|1.60
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|479
|2007.11.07 04:25
|buy
|242
|3.20
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|480
|2007.11.07 04:32
|close
|242
|3.20
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|3.20
|11217.61
|481
|2007.11.07 04:32
|close
|241
|1.60
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|8.00
|11225.61
|482
|2007.11.07 04:32
|close
|240
|0.80
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|7.20
|11232.81
|483
|2007.11.07 04:32
|close
|239
|0.40
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|2.00
|11234.81
|484
|2007.11.07 04:32
|close
|238
|0.20
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|0.60
|11235.41
|485
|2007.11.07 04:32
|buy
|243
|0.20
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|486
|2007.11.07 04:35
|buy
|244
|0.40
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|487
|2007.11.07 04:47
|buy
|245
|0.80
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|488
|2007.11.07 04:50
|buy
|246
|1.60
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|489
|2007.11.07 05:03
|buy
|247
|3.20
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|490
|2007.11.07 05:25
|close
|247
|3.20
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|12.80
|11248.21
|491
|2007.11.07 05:25
|close
|246
|1.60
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|6.40
|11254.61
|492
|2007.11.07 05:25
|close
|245
|0.80
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|1.60
|11256.21
|493
|2007.11.07 05:25
|close
|244
|0.40
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|2.80
|11259.01
|494
|2007.11.07 05:25
|close
|243
|0.20
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|0.80
|11259.81
|495
|2007.11.07 05:25
|buy
|248
|0.20
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|496
|2007.11.07 05:30
|buy
|249
|0.40
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|497
|2007.11.07 08:45
|buy
|250
|0.80
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|498
|2007.11.07 08:50
|buy
|251
|1.60
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|499
|2007.11.07 08:54
|close
|251
|1.60
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|9.60
|11269.41
|500
|2007.11.07 08:54
|close
|250
|0.80
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|14.40
|11283.81
|501
|2007.11.07 08:54
|close
|249
|0.40
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|-1.60
|11282.21
|502
|2007.11.07 08:54
|close
|248
|0.20
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|-0.20
|11282.01
|503
|2007.11.07 08:55
|buy
|252
|0.20
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|504
|2007.11.07 09:00
|buy
|253
|0.40
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|505
|2007.11.07 09:05
|buy
|254
|0.80
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|506
|2007.11.07 09:10
|buy
|255
|1.60
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|507
|2007.11.07 09:14
|close
|255
|1.60
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|8.00
|11290.01
|508
|2007.11.07 09:14
|close
|254
|0.80
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|7.20
|11297.21
|509
|2007.11.07 09:14
|close
|253
|0.40
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|4.80
|11302.01
|510
|2007.11.07 09:14
|close
|252
|0.20
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|3.80
|11305.81
|511
|2007.11.07 09:15
|buy
|256
|0.20
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|512
|2007.11.07 09:20
|buy
|257
|0.40
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|513
|2007.11.07 09:31
|buy
|258
|0.80
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|514
|2007.11.07 11:30
|buy
|259
|1.60
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|515
|2007.11.07 11:35
|buy
|260
|3.20
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|516
|2007.11.07 12:53
|close
|260
|3.20
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|6.40
|11312.21
|517
|2007.11.07 12:53
|close
|259
|1.60
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|12.80
|11325.01
|518
|2007.11.07 12:53
|close
|258
|0.80
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|11321.01
|519
|2007.11.07 12:53
|close
|257
|0.40
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|4.80
|11325.81
|520
|2007.11.07 12:53
|close
|256
|0.20
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|4.20
|11330.01
|521
|2007.11.07 12:53
|buy
|261
|0.20
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|522
|2007.11.07 12:55
|buy
|262
|0.40
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|523
|2007.11.07 13:00
|buy
|263
|0.80
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|524
|2007.11.07 13:04
|close
|263
|0.80
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|12.00
|11342.01
|525
|2007.11.07 13:04
|close
|262
|0.40
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|5.60
|11347.61
|526
|2007.11.07 13:04
|close
|261
|0.20
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|3.60
|11351.21
|527
|2007.11.07 13:05
|buy
|264
|0.20
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|528
|2007.11.07 13:10
|buy
|265
|0.40
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|529
|2007.11.07 13:15
|buy
|266
|0.80
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|530
|2007.11.07 17:30
|buy
|267
|1.60
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|531
|2007.11.07 18:15
|buy
|268
|3.20
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|532
|2007.11.08 15:01
|close
|268
|3.20
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|54.24
|11405.45
|533
|2007.11.08 15:01
|close
|267
|1.60
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|23.92
|11429.37
|534
|2007.11.08 15:01
|close
|266
|0.80
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|-33.64
|11395.73
|535
|2007.11.08 15:01
|close
|265
|0.40
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|-15.62
|11380.11
|536
|2007.11.08 15:01
|close
|264
|0.20
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|-8.41
|11371.70
|537
|2007.11.08 15:01
|buy
|269
|0.20
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|538
|2007.11.08 15:05
|buy
|270
|0.40
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|539
|2007.11.08 15:10
|buy
|271
|0.80
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|540
|2007.11.08 15:15
|buy
|272
|1.60
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|541
|2007.11.08 15:20
|buy
|273
|3.20
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|542
|2007.11.09 01:09
|close
|273
|3.20
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|8.48
|11380.18
|543
|2007.11.09 01:09
|close
|272
|1.60
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|9.04
|11389.22
|544
|2007.11.09 01:09
|close
|271
|0.80
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|3.72
|11392.94
|545
|2007.11.09 01:09
|close
|270
|0.40
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|-0.14
|11392.80
|546
|2007.11.09 01:09
|close
|269
|0.20
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|3.13
|11395.93
|547
|2007.11.09 01:10
|buy
|274
|0.20
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|548
|2007.11.09 01:15
|buy
|275
|0.40
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|549
|2007.11.09 01:20
|buy
|276
|0.80
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|550
|2007.11.09 01:25
|buy
|277
|1.60
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|551
|2007.11.09 01:29
|close
|277
|1.60
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|8.00
|11403.93
|552
|2007.11.09 01:29
|close
|276
|0.80
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|7.20
|11411.13
|553
|2007.11.09 01:29
|close
|275
|0.40
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|2.80
|11413.93
|554
|2007.11.09 01:29
|close
|274
|0.20
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|4.00
|11417.93
|555
|2007.11.09 01:30
|buy
|278
|0.20
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|556
|2007.11.09 01:35
|buy
|279
|0.40
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|557
|2007.11.09 01:40
|buy
|280
|0.80
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|558
|2007.11.09 01:50
|buy
|281
|1.60
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|559
|2007.11.09 03:00
|buy
|282
|3.20
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|560
|2007.11.09 03:45
|close
|282
|3.20
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|51.20
|11469.13
|561
|2007.11.09 03:45
|close
|281
|1.60
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|11453.13
|562
|2007.11.09 03:45
|close
|280
|0.80
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|-7.20
|11445.93
|563
|2007.11.09 03:45
|close
|279
|0.40
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|11444.73
|564
|2007.11.09 03:45
|close
|278
|0.20
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|11444.13
|565
|2007.11.09 03:45
|buy
|283
|0.20
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|566
|2007.11.09 03:50
|buy
|284
|0.40
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|567
|2007.11.09 03:55
|buy
|285
|0.80
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|568
|2007.11.09 05:35
|buy
|286
|1.60
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|569
|2007.11.09 05:40
|buy
|287
|3.20
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|570
|2007.11.09 06:13
|close
|287
|3.20
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|16.00
|11460.13
|571
|2007.11.09 06:13
|close
|286
|1.60
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|6.40
|11466.53
|572
|2007.11.09 06:13
|close
|285
|0.80
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|11464.13
|573
|2007.11.09 06:13
|close
|284
|0.40
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|0.40
|11464.53
|574
|2007.11.09 06:13
|close
|283
|0.20
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|0.20
|11464.73
|575
|2007.11.09 06:15
|buy
|288
|0.20
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|576
|2007.11.09 06:20
|buy
|289
|0.40
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|577
|2007.11.09 07:15
|buy
|290
|0.80
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|578
|2007.11.09 07:20
|buy
|291
|1.60
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|579
|2007.11.09 07:26
|buy
|292
|3.20
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|580
|2007.11.09 09:45
|close
|292
|3.20
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|16.00
|11480.73
|581
|2007.11.09 09:45
|close
|291
|1.60
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|4.80
|11485.53
|582
|2007.11.09 09:45
|close
|290
|0.80
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|4.00
|11489.53
|583
|2007.11.09 09:45
|close
|289
|0.40
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|-1.60
|11487.93
|584
|2007.11.09 09:45
|close
|288
|0.20
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|-1.60
|11486.33
|585
|2007.11.09 09:45
|buy
|293
|0.20
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|586
|2007.11.09 09:50
|buy
|294
|0.40
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|587
|2007.11.09 09:55
|buy
|295
|0.80
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|588
|2007.11.09 10:05
|buy
|296
|1.60
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|589
|2007.11.09 10:10
|buy
|297
|3.20
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|590
|2007.11.09 10:10
|close
|297
|3.20
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|3.20
|11489.53
|591
|2007.11.09 10:10
|close
|296
|1.60
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|12.80
|11502.33
|592
|2007.11.09 10:10
|close
|295
|0.80
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|6.40
|11508.73
|593
|2007.11.09 10:10
|close
|294
|0.40
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|2.80
|11511.53
|594
|2007.11.09 10:10
|close
|293
|0.20
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|0.80
|11512.33
|595
|2007.11.09 10:15
|buy
|298
|0.20
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|596
|2007.11.09 10:20
|buy
|299
|0.40
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|597
|2007.11.09 10:25
|buy
|300
|0.80
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|598
|2007.11.09 12:30
|buy
|301
|1.60
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|599
|2007.11.09 12:35
|buy
|302
|3.20
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|600
|2007.11.14 10:49
|close
|302
|3.20
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|31.84
|11544.17
|601
|2007.11.14 10:49
|close
|301
|1.60
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|27.12
|11571.29
|602
|2007.11.14 10:49
|close
|300
|0.80
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|-20.84
|11550.45
|603
|2007.11.14 10:49
|close
|299
|0.40
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|-10.42
|11540.03
|604
|2007.11.14 10:49
|close
|298
|0.20
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|-5.21
|11534.82
|605
|2007.11.14 10:50
|buy
|303
|0.20
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|606
|2007.11.14 11:10
|buy
|304
|0.40
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|607
|2007.11.14 13:10
|buy
|305
|0.80
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|608
|2007.11.14 13:15
|buy
|306
|1.60
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|609
|2007.11.14 13:20
|buy
|307
|3.20
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|610
|2007.11.14 13:42
|close
|307
|3.20
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|19.20
|11554.02
|611
|2007.11.14 13:42
|close
|306
|1.60
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|6.40
|11560.42
|612
|2007.11.14 13:42
|close
|305
|0.80
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|4.00
|11564.42
|613
|2007.11.14 13:42
|close
|304
|0.40
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|11563.22
|614
|2007.11.14 13:42
|close
|303
|0.20
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|-1.40
|11561.82
|615
|2007.11.14 13:42
|buy
|308
|0.20
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|616
|2007.11.14 13:45
|buy
|309
|0.40
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|617
|2007.11.14 13:50
|buy
|310
|0.80
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|618
|2007.11.14 13:55
|buy
|311
|1.60
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|619
|2007.11.14 14:02
|buy
|312
|3.20
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|620
|2007.11.14 14:03
|close
|312
|3.20
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|6.40
|11568.22
|621
|2007.11.14 14:03
|close
|311
|1.60
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|8.00
|11576.22
|622
|2007.11.14 14:03
|close
|310
|0.80
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|4.00
|11580.22
|623
|2007.11.14 14:03
|close
|309
|0.40
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|1.60
|11581.82
|624
|2007.11.14 14:03
|close
|308
|0.20
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|1.20
|11583.02
|625
|2007.11.14 14:05
|buy
|313
|0.20
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|626
|2007.11.14 14:10
|buy
|314
|0.40
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|627
|2007.11.14 14:15
|buy
|315
|0.80
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|628
|2007.11.14 14:20
|buy
|316
|1.60
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|629
|2007.11.14 17:20
|buy
|317
|3.20
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|630
|2007.11.15 06:44
|close
|317
|3.20
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|76.64
|11659.66
|631
|2007.11.15 06:44
|close
|316
|1.60
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|-28.88
|11630.78
|632
|2007.11.15 06:44
|close
|315
|0.80
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|-15.24
|11615.54
|633
|2007.11.15 06:44
|close
|314
|0.40
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|-4.42
|11611.12
|634
|2007.11.15 06:44
|close
|313
|0.20
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|-1.81
|11609.31
|635
|2007.11.15 06:45
|buy
|318
|0.20
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|636
|2007.11.15 09:55
|buy
|319
|0.40
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|637
|2007.11.15 10:00
|buy
|320
|0.80
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|638
|2007.11.15 11:20
|buy
|321
|1.60
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|639
|2007.11.15 11:25
|buy
|322
|3.20
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|640
|2007.11.15 13:02
|close
|322
|3.20
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|35.20
|11644.51
|641
|2007.11.15 13:02
|close
|321
|1.60
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|11.20
|11655.71
|642
|2007.11.15 13:02
|close
|320
|0.80
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|11647.71
|643
|2007.11.15 13:02
|close
|319
|0.40
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|11645.71
|644
|2007.11.15 13:02
|close
|318
|0.20
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|-12.40
|11633.31
|645
|2007.11.15 13:12
|buy
|323
|0.20
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|646
|2007.11.15 13:15
|buy
|324
|0.40
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|647
|2007.11.15 13:20
|buy
|325
|0.80
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|648
|2007.11.15 13:25
|buy
|326
|1.60
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|649
|2007.11.15 14:40
|buy
|327
|3.20
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|650
|2007.11.15 15:19
|close
|327
|3.20
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|41.60
|11674.91
|651
|2007.11.15 15:19
|close
|326
|1.60
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|-11.20
|11663.71
|652
|2007.11.15 15:19
|close
|325
|0.80
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|-6.40
|11657.31
|653
|2007.11.15 15:19
|close
|324
|0.40
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|-1.60
|11655.71
|654
|2007.11.15 15:19
|close
|323
|0.20
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|-0.80
|11654.91
|655
|2007.11.15 15:20
|buy
|328
|0.20
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|656
|2007.11.15 15:25
|buy
|329
|0.40
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|657
|2007.11.15 15:30
|buy
|330
|0.80
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|658
|2007.11.15 15:40
|buy
|331
|1.60
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|659
|2007.11.15 16:15
|buy
|332
|3.20
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|660
|2007.11.15 17:01
|close
|332
|3.20
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|12.80
|11667.71
|661
|2007.11.15 17:01
|close
|331
|1.60
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|1.60
|11669.31
|662
|2007.11.15 17:01
|close
|330
|0.80
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|4.80
|11674.11
|663
|2007.11.15 17:01
|close
|329
|0.40
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|1.60
|11675.71
|664
|2007.11.15 17:01
|close
|328
|0.20
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|0.80
|11676.51
|665
|2007.11.15 17:01
|buy
|333
|0.20
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|666
|2007.11.15 17:05
|buy
|334
|0.40
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|667
|2007.11.15 17:10
|buy
|335
|0.80
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|668
|2007.11.15 17:15
|buy
|336
|1.60
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|669
|2007.11.15 17:25
|buy
|337
|3.20
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|670
|2007.11.16 13:08
|close
|337
|3.20
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|5.28
|11681.79
|671
|2007.11.16 13:08
|close
|336
|1.60
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|9.04
|11690.83
|672
|2007.11.16 13:08
|close
|335
|0.80
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|3.72
|11694.55
|673
|2007.11.16 13:08
|close
|334
|0.40
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|3.06
|11697.61
|674
|2007.11.16 13:08
|close
|333
|0.20
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|0.13
|11697.74
|675
|2007.11.16 13:08
|buy
|338
|0.20
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|676
|2007.11.16 13:10
|buy
|339
|0.40
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|677
|2007.11.16 13:15
|buy
|340
|0.80
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|678
|2007.11.16 13:20
|buy
|341
|1.60
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|679
|2007.11.16 14:05
|buy
|342
|3.20
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|680
|2007.11.16 14:15
|close
|342
|3.20
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|19.20
|11716.94
|681
|2007.11.16 14:15
|close
|341
|1.60
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|0.00
|11716.94
|682
|2007.11.16 14:15
|close
|340
|0.80
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|1.60
|11718.54
|683
|2007.11.16 14:15
|close
|339
|0.40
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|11717.34
|684
|2007.11.16 14:15
|close
|338
|0.20
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|1.00
|11718.34
|685
|2007.11.16 14:15
|buy
|343
|0.20
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|686
|2007.11.16 14:20
|buy
|344
|0.40
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|687
|2007.11.16 14:25
|buy
|345
|0.80
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|688
|2007.11.16 14:30
|buy
|346
|1.60
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|689
|2007.11.16 16:15
|buy
|347
|3.20
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|690
|2007.11.16 16:55
|close
|347
|3.20
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|54.40
|11772.74
|691
|2007.11.16 16:55
|close
|346
|1.60
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|11756.74
|692
|2007.11.16 16:55
|close
|345
|0.80
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|11744.74
|693
|2007.11.16 16:55
|close
|344
|0.40
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|-4.40
|11740.34
|694
|2007.11.16 16:55
|close
|343
|0.20
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|11739.34
|695
|2007.11.16 16:55
|buy
|348
|0.20
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|696
|2007.11.16 17:00
|buy
|349
|0.40
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|697
|2007.11.16 17:05
|buy
|350
|0.80
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|698
|2007.11.16 17:10
|buy
|351
|1.60
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|699
|2007.11.16 17:15
|buy
|352
|3.20
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|700
|2007.11.16 17:15
|close
|352
|3.20
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|6.40
|11745.74
|701
|2007.11.16 17:15
|close
|351
|1.60
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|3.20
|11748.94
|702
|2007.11.16 17:15
|close
|350
|0.80
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|8.80
|11757.74
|703
|2007.11.16 17:15
|close
|349
|0.40
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|4.00
|11761.74
|704
|2007.11.16 17:15
|close
|348
|0.20
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|1.40
|11763.14
|705
|2007.11.16 17:20
|buy
|353
|0.20
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|706
|2007.11.16 17:25
|buy
|354
|0.40
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|707
|2007.11.16 17:30
|buy
|355
|0.80
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|708
|2007.11.16 18:25
|buy
|356
|1.60
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|709
|2007.11.16 18:30
|buy
|357
|3.20
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|710
|2007.11.16 18:49
|close
|357
|3.20
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|16.00
|11779.14
|711
|2007.11.16 18:49
|close
|356
|1.60
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|3.20
|11782.34
|712
|2007.11.16 18:49
|close
|355
|0.80
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|1.60
|11783.94
|713
|2007.11.16 18:49
|close
|354
|0.40
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|-0.80
|11783.14
|714
|2007.11.16 18:49
|close
|353
|0.20
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|0.40
|11783.54
|715
|2007.11.16 18:49
|buy
|358
|0.20
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|716
|2007.11.16 18:50
|buy
|359
|0.40
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|717
|2007.11.18 23:24
|buy
|360
|0.80
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|718
|2007.11.18 23:26
|buy
|361
|1.60
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|719
|2007.11.18 23:30
|buy
|362
|3.20
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|720
|2007.11.19 00:09
|close
|362
|3.20
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|14.88
|11798.42
|721
|2007.11.19 00:09
|close
|361
|1.60
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|5.84
|11804.26
|722
|2007.11.19 00:09
|close
|360
|0.80
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|1.32
|11805.58
|723
|2007.11.19 00:09
|close
|359
|0.40
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|2.66
|11808.24
|724
|2007.11.19 00:09
|close
|358
|0.20
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|0.93
|11809.17
|725
|2007.11.19 00:10
|buy
|363
|0.20
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|726
|2007.11.19 00:15
|buy
|364
|0.40
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|727
|2007.11.19 00:20
|buy
|365
|0.80
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|728
|2007.11.19 00:25
|buy
|366
|1.60
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|729
|2007.11.19 00:30
|buy
|367
|3.20
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|730
|2007.11.20 07:20
|close
|367
|3.20
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|8.48
|11817.65
|731
|2007.11.20 07:20
|close
|366
|1.60
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|7.44
|11825.09
|732
|2007.11.20 07:20
|close
|365
|0.80
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2.92
|11828.01
|733
|2007.11.20 07:20
|close
|364
|0.40
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2.26
|11830.27
|734
|2007.11.20 07:20
|close
|363
|0.20
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2.73
|11833.00
|735
|2007.11.20 07:25
|buy
|368
|0.20
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|736
|2007.11.20 07:30
|buy
|369
|0.40
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|737
|2007.11.20 07:35
|buy
|370
|0.80
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|738
|2007.11.20 07:40
|buy
|371
|1.60
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|739
|2007.11.20 07:41
|close
|371
|1.60
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|9.60
|11842.60
|740
|2007.11.20 07:41
|close
|370
|0.80
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|1.60
|11844.20
|741
|2007.11.20 07:41
|close
|369
|0.40
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|6.00
|11850.20
|742
|2007.11.20 07:41
|close
|368
|0.20
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|4.60
|11854.80
|743
|2007.11.20 07:45
|buy
|372
|0.20
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|744
|2007.11.20 07:50
|buy
|373
|0.40
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|745
|2007.11.20 07:55
|buy
|374
|0.80
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|746
|2007.11.20 08:00
|buy
|375
|1.60
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|747
|2007.11.20 08:01
|close
|375
|1.60
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|8.00
|11862.80
|748
|2007.11.20 08:01
|close
|374
|0.80
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|10.40
|11873.20
|749
|2007.11.20 08:01
|close
|373
|0.40
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|2.00
|11875.20
|750
|2007.11.20 08:01
|close
|372
|0.20
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|2.20
|11877.40
|751
|2007.11.20 08:05
|buy
|376
|0.20
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|752
|2007.11.20 08:10
|buy
|377
|0.40
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|753
|2007.11.20 08:15
|buy
|378
|0.80
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|754
|2007.11.20 09:00
|buy
|379
|1.60
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|755
|2007.11.20 09:05
|buy
|380
|3.20
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|756
|2007.11.20 09:21
|close
|380
|3.20
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|22.40
|11899.80
|757
|2007.11.20 09:21
|close
|379
|1.60
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|6.40
|11906.20
|758
|2007.11.20 09:21
|close
|378
|0.80
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|-6.40
|11899.80
|759
|2007.11.20 09:21
|close
|377
|0.40
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|-3.20
|11896.60
|760
|2007.11.20 09:21
|close
|376
|0.20
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|2.20
|11898.80
|761
|2007.11.20 09:21
|buy
|381
|0.20
|1.4755
|0.0000
|0.0000
|762
|2007.11.20 09:25
|buy
|382
|0.40
|1.4763
|0.0000
|0.0000
|763
|2007.11.20 09:30
|buy
|383
|0.80
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|764
|2007.11.20 09:35
|buy
|384
|1.60
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|765
|2007.11.20 09:40
|buy
|385
|3.20
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|766
|2007.11.20 09:41
|close
|385
|3.20
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|12.80
|11911.60
|767
|2007.11.20 09:41
|close
|384
|1.60
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|3.20
|11914.80
|768
|2007.11.20 09:41
|close
|383
|0.80
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|11912.40
|769
|2007.11.20 09:41
|close
|382
|0.40
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|4.40
|11916.80
|770
|2007.11.20 09:41
|close
|381
|0.20
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|3.80
|11920.60
|771
|2007.11.20 09:45
|buy
|386
|0.20
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|772
|2007.11.20 09:50
|buy
|387
|0.40
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|773
|2007.11.20 09:55
|buy
|388
|0.80
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|774
|2007.11.20 10:00
|buy
|389
|1.60
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|775
|2007.11.20 10:05
|buy
|390
|3.20
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|776
|2007.11.20 10:05
|close
|390
|3.20
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|0.00
|11920.60
|777
|2007.11.20 10:05
|close
|389
|1.60
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|11.20
|11931.80
|778
|2007.11.20 10:05
|close
|388
|0.80
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|6.40
|11938.20
|779
|2007.11.20 10:05
|close
|387
|0.40
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|4.00
|11942.20
|780
|2007.11.20 10:05
|close
|386
|0.20
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|2.80
|11945.00
|781
|2007.11.20 10:10
|buy
|391
|0.20
|1.4795
|0.0000
|0.0000
|782
|2007.11.20 10:30
|buy
|392
|0.40
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|783
|2007.11.20 12:10
|buy
|393
|0.80
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|784
|2007.11.20 12:15
|buy
|394
|1.60
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|785
|2007.11.20 12:20
|buy
|395
|3.20
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|786
|2007.11.20 13:16
|close
|395
|3.20
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|16.00
|11961.00
|787
|2007.11.20 13:16
|close
|394
|1.60
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|9.60
|11970.60
|788
|2007.11.20 13:16
|close
|393
|0.80
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|0.00
|11970.60
|789
|2007.11.20 13:16
|close
|392
|0.40
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|-2.80
|11967.80
|790
|2007.11.20 13:16
|close
|391
|0.20
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|11966.60
|791
|2007.11.20 13:16
|buy
|396
|0.20
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|792
|2007.11.20 13:20
|buy
|397
|0.40
|1.4792
|0.0000
|0.0000
|793
|2007.11.20 13:25
|buy
|398
|0.80
|1.4798
|0.0000
|0.0000
|794
|2007.11.20 13:31
|buy
|399
|1.60
|1.4798
|0.0000
|0.0000
|795
|2007.11.20 13:38
|buy
|400
|3.20
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|796
|2007.11.20 13:42
|close
|400
|3.20
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|12.80
|11979.40
|797
|2007.11.20 13:42
|close
|399
|1.60
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|3.20
|11982.60
|798
|2007.11.20 13:42
|close
|398
|0.80
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|1.60
|11984.20
|799
|2007.11.20 13:42
|close
|397
|0.40
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|3.20
|11987.40
|800
|2007.11.20 13:42
|close
|396
|0.20
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|2.00
|11989.40
|801
|2007.11.20 13:42
|buy
|401
|0.20
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|802
|2007.11.20 14:00
|buy
|402
|0.40
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|803
|2007.11.20 14:10
|buy
|403
|0.80
|1.4811
|0.0000
|0.0000
|804
|2007.11.20 16:25
|buy
|404
|1.60
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|805
|2007.11.20 16:30
|buy
|405
|3.20
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|806
|2007.11.20 18:37
|close
|405
|3.20
|1.4794
|0.0000
|0.0000
|28.80
|12018.20
|807
|2007.11.20 18:37
|close
|404
|1.60
|1.4794
|0.0000
|0.0000
|14.40
|12032.60
|808
|2007.11.20 18:37
|close
|403
|0.80
|1.4794
|0.0000
|0.0000
|-13.60
|12019.00
|809
|2007.11.20 18:37
|close
|402
|0.40
|1.4794
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|12013.00
|810
|2007.11.20 18:37
|close
|401
|0.20
|1.4794
|0.0000
|0.0000
|-1.80
|12011.20
|811
|2007.11.20 18:37
|buy
|406
|0.20
|1.4795
|0.0000
|0.0000
|812
|2007.11.20 19:10
|buy
|407
|0.40
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|813
|2007.11.20 19:15
|buy
|408
|0.80
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|814
|2007.11.20 19:20
|buy
|409
|1.60
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|815
|2007.11.20 19:25
|buy
|410
|3.20
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|816
|2007.11.20 19:50
|close
|410
|3.20
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12027.20
|817
|2007.11.20 19:50
|close
|409
|1.60
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|0.00
|12027.20
|818
|2007.11.20 19:50
|close
|408
|0.80
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|0.00
|12027.20
|819
|2007.11.20 19:50
|close
|407
|0.40
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|4.80
|12032.00
|820
|2007.11.20 19:50
|close
|406
|0.20
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|3.80
|12035.80
|821
|2007.11.20 19:50
|buy
|411
|0.20
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|822
|2007.11.20 19:55
|buy
|412
|0.40
|1.4816
|0.0000
|0.0000
|823
|2007.11.20 20:00
|buy
|413
|0.80
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|824
|2007.11.20 20:30
|buy
|414
|1.60
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|825
|2007.11.20 20:39
|buy
|415
|3.20
|1.4817
|0.0000
|0.0000
|826
|2007.11.20 21:15
|close
|415
|3.20
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|12.80
|12048.60
|827
|2007.11.20 21:15
|close
|414
|1.60
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|1.60
|12050.20
|828
|2007.11.20 21:15
|close
|413
|0.80
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|4.80
|12055.00
|829
|2007.11.20 21:15
|close
|412
|0.40
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|2.00
|12057.00
|830
|2007.11.20 21:15
|close
|411
|0.20
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|1.20
|12058.20
|831
|2007.11.20 21:15
|buy
|416
|0.20
|1.4824
|0.0000
|0.0000
|832
|2007.11.20 21:20
|buy
|417
|0.40
|1.4823
|0.0000
|0.0000
|833
|2007.11.20 21:25
|buy
|418
|0.80
|1.4824
|0.0000
|0.0000
|834
|2007.11.20 21:30
|buy
|419
|1.60
|1.4824
|0.0000
|0.0000
|835
|2007.11.20 21:35
|buy
|420
|3.20
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|836
|2007.11.20 21:36
|close
|420
|3.20
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|9.60
|12067.80
|837
|2007.11.20 21:36
|close
|419
|1.60
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|8.00
|12075.80
|838
|2007.11.20 21:36
|close
|418
|0.80
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|4.00
|12079.80
|839
|2007.11.20 21:36
|close
|417
|0.40
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|2.40
|12082.20
|840
|2007.11.20 21:36
|close
|416
|0.20
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|1.00
|12083.20
|841
|2007.11.20 21:40
|buy
|421
|0.20
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|842
|2007.11.20 21:45
|buy
|422
|0.40
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|843
|2007.11.20 21:50
|buy
|423
|0.80
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|844
|2007.11.20 22:55
|buy
|424
|1.60
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|845
|2007.11.21 00:05
|buy
|425
|3.20
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|846
|2007.11.21 05:13
|close
|425
|3.20
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|28.80
|12112.00
|847
|2007.11.21 05:13
|close
|424
|1.60
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|-2.16
|12109.84
|848
|2007.11.21 05:13
|close
|423
|0.80
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|-0.28
|12109.56
|849
|2007.11.21 05:13
|close
|422
|0.40
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|-2.14
|12107.42
|850
|2007.11.21 05:13
|close
|421
|0.20
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|0.93
|12108.35
|851
|2007.11.21 05:13
|buy
|426
|0.20
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|852
|2007.11.21 05:15
|buy
|427
|0.40
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|853
|2007.11.21 05:20
|buy
|428
|0.80
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|854
|2007.11.21 05:25
|buy
|429
|1.60
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|855
|2007.11.21 05:30
|buy
|430
|3.20
|1.4846
|0.0000
|0.0000
|856
|2007.11.21 06:25
|close
|430
|3.20
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|6.40
|12114.75
|857
|2007.11.21 06:25
|close
|429
|1.60
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|8.00
|12122.75
|858
|2007.11.21 06:25
|close
|428
|0.80
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|4.80
|12127.55
|859
|2007.11.21 06:25
|close
|427
|0.40
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|1.60
|12129.15
|860
|2007.11.21 06:25
|close
|426
|0.20
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|0.80
|12129.95
|861
|2007.11.21 06:25
|buy
|431
|0.20
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|862
|2007.11.21 06:30
|buy
|432
|0.40
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|863
|2007.11.21 06:35
|buy
|433
|0.80
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|864
|2007.11.21 06:44
|buy
|434
|1.60
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|865
|2007.11.21 09:15
|buy
|435
|3.20
|1.4806
|0.0000
|0.0000
|866
|2007.11.21 13:44
|close
|435
|3.20
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|83.20
|12213.15
|867
|2007.11.21 13:44
|close
|434
|1.60
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|12181.15
|868
|2007.11.21 13:44
|close
|433
|0.80
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|-17.60
|12163.55
|869
|2007.11.21 13:44
|close
|432
|0.40
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|-6.40
|12157.15
|870
|2007.11.21 13:44
|close
|431
|0.20
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|12153.15
|871
|2007.11.21 13:45
|buy
|436
|0.20
|1.4831
|0.0000
|0.0000
|872
|2007.11.21 13:50
|buy
|437
|0.40
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|873
|2007.11.21 13:55
|buy
|438
|0.80
|1.4837
|0.0000
|0.0000
|874
|2007.11.21 14:00
|buy
|439
|1.60
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|875
|2007.11.21 15:00
|buy
|440
|3.20
|1.4837
|0.0000
|0.0000
|876
|2007.11.21 17:59
|close
|440
|3.20
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12169.15
|877
|2007.11.21 17:59
|close
|439
|1.60
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|-1.60
|12167.55
|878
|2007.11.21 17:59
|close
|438
|0.80
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|4.00
|12171.55
|879
|2007.11.21 17:59
|close
|437
|0.40
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|3.20
|12174.75
|880
|2007.11.21 17:59
|close
|436
|0.20
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|2.20
|12176.95
|881
|2007.11.21 17:59
|buy
|441
|0.20
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|882
|2007.11.21 18:00
|buy
|442
|0.40
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|883
|2007.11.21 18:06
|buy
|443
|0.80
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|884
|2007.11.21 18:40
|buy
|444
|1.60
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|885
|2007.11.21 18:45
|buy
|445
|3.20
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|886
|2007.11.21 19:40
|close
|445
|3.20
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|9.60
|12186.55
|887
|2007.11.21 19:40
|close
|444
|1.60
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|3.20
|12189.75
|888
|2007.11.21 19:40
|close
|443
|0.80
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|6.40
|12196.15
|889
|2007.11.21 19:40
|close
|442
|0.40
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|1.20
|12197.35
|890
|2007.11.21 19:40
|close
|441
|0.20
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|0.40
|12197.75
|891
|2007.11.21 19:40
|buy
|446
|0.20
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|892
|2007.11.21 19:45
|buy
|447
|0.40
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|893
|2007.11.21 19:50
|buy
|448
|0.80
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|894
|2007.11.21 19:55
|buy
|449
|1.60
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|895
|2007.11.21 20:10
|buy
|450
|3.20
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|896
|2007.11.21 20:13
|close
|450
|3.20
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|9.60
|12207.35
|897
|2007.11.21 20:13
|close
|449
|1.60
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|3.20
|12210.55
|898
|2007.11.21 20:13
|close
|448
|0.80
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|4.00
|12214.55
|899
|2007.11.21 20:13
|close
|447
|0.40
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|2.40
|12216.95
|900
|2007.11.21 20:13
|close
|446
|0.20
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|1.20
|12218.15
|901
|2007.11.21 20:16
|buy
|451
|0.20
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|902
|2007.11.21 20:20
|buy
|452
|0.40
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|903
|2007.11.21 20:35
|buy
|453
|0.80
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|904
|2007.11.21 20:40
|buy
|454
|1.60
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|905
|2007.11.21 20:55
|buy
|455
|3.20
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|906
|2007.11.22 03:43
|close
|455
|3.20
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|12.64
|12230.79
|907
|2007.11.22 03:43
|close
|454
|1.60
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|4.72
|12235.51
|908
|2007.11.22 03:43
|close
|453
|0.80
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|3.16
|12238.67
|909
|2007.11.22 03:43
|close
|452
|0.40
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|0.78
|12239.45
|910
|2007.11.22 03:43
|close
|451
|0.20
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|0.79
|12240.24
|911
|2007.11.22 03:44
|buy
|456
|0.20
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|912
|2007.11.22 03:45
|buy
|457
|0.40
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|913
|2007.11.22 03:50
|buy
|458
|0.80
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|914
|2007.11.22 03:55
|buy
|459
|1.60
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|915
|2007.11.22 04:20
|buy
|460
|3.20
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|916
|2007.11.23 01:20
|close
|460
|3.20
|1.4880
|0.0000
|0.0000
|27.68
|12267.92
|917
|2007.11.23 01:20
|close
|459
|1.60
|1.4880
|0.0000
|0.0000
|10.64
|12278.56
|918
|2007.11.23 01:20
|close
|458
|0.80
|1.4880
|0.0000
|0.0000
|5.32
|12283.88
|919
|2007.11.23 01:20
|close
|457
|0.40
|1.4880
|0.0000
|0.0000
|3.06
|12286.94
|920
|2007.11.23 01:20
|close
|456
|0.20
|1.4880
|0.0000
|0.0000
|1.33
|12288.27
|921
|2007.11.23 01:20
|buy
|461
|0.20
|1.4881
|0.0000
|0.0000
|922
|2007.11.23 01:25
|buy
|462
|0.40
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|923
|2007.11.23 01:30
|buy
|463
|0.80
|1.4899
|0.0000
|0.0000
|924
|2007.11.23 01:32
|close
|463
|0.80
|1.4911
|0.0000
|0.0000
|9.60
|12297.87
|925
|2007.11.23 01:32
|close
|462
|0.40
|1.4911
|0.0000
|0.0000
|4.40
|12302.27
|926
|2007.11.23 01:32
|close
|461
|0.20
|1.4911
|0.0000
|0.0000
|6.00
|12308.27
|927
|2007.11.23 01:35
|buy
|464
|0.20
|1.4911
|0.0000
|0.0000
|928
|2007.11.23 01:40
|buy
|465
|0.40
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|929
|2007.11.23 01:45
|buy
|466
|0.80
|1.4906
|0.0000
|0.0000
|930
|2007.11.23 01:50
|buy
|467
|1.60
|1.4909
|0.0000
|0.0000
|931
|2007.11.23 01:51
|close
|467
|1.60
|1.4915
|0.0000
|0.0000
|9.60
|12317.87
|932
|2007.11.23 01:51
|close
|466
|0.80
|1.4915
|0.0000
|0.0000
|7.20
|12325.07
|933
|2007.11.23 01:51
|close
|465
|0.40
|1.4915
|0.0000
|0.0000
|4.00
|12329.07
|934
|2007.11.23 01:51
|close
|464
|0.20
|1.4915
|0.0000
|0.0000
|0.80
|12329.87
|935
|2007.11.23 01:55
|buy
|468
|0.20
|1.4925
|0.0000
|0.0000
|936
|2007.11.23 02:00
|buy
|469
|0.40
|1.4919
|0.0000
|0.0000
|937
|2007.11.23 02:10
|buy
|470
|0.80
|1.4924
|0.0000
|0.0000
|938
|2007.11.23 02:15
|buy
|471
|1.60
|1.4925
|0.0000
|0.0000
|939
|2007.11.23 02:20
|buy
|472
|3.20
|1.4925
|0.0000
|0.0000
|940
|2007.11.23 02:25
|close
|472
|3.20
|1.4928
|0.0000
|0.0000
|9.60
|12339.47
|941
|2007.11.23 02:25
|close
|471
|1.60
|1.4928
|0.0000
|0.0000
|4.80
|12344.27
|942
|2007.11.23 02:25
|close
|470
|0.80
|1.4928
|0.0000
|0.0000
|3.20
|12347.47
|943
|2007.11.23 02:25
|close
|469
|0.40
|1.4928
|0.0000
|0.0000
|3.60
|12351.07
|944
|2007.11.23 02:25
|close
|468
|0.20
|1.4928
|0.0000
|0.0000
|0.60
|12351.67
|945
|2007.11.23 02:25
|buy
|473
|0.20
|1.4929
|0.0000
|0.0000
|946
|2007.11.23 02:30
|buy
|474
|0.40
|1.4927
|0.0000
|0.0000
|947
|2007.11.23 02:32
|close
|474
|0.40
|1.4961
|0.0000
|0.0000
|13.60
|12365.27
|948
|2007.11.23 02:32
|close
|473
|0.20
|1.4961
|0.0000
|0.0000
|6.40
|12371.67
|949
|2007.11.23 04:00
|buy
|475
|0.20
|1.4941
|0.0000
|0.0000
|950
|2007.11.23 04:15
|buy
|476
|0.40
|1.4942
|0.0000
|0.0000
|951
|2007.11.23 06:10
|buy
|477
|0.80
|1.4930
|0.0000
|0.0000
|952
|2007.11.23 07:40
|buy
|478
|1.60
|1.4920
|0.0000
|0.0000
|953
|2007.11.23 07:45
|buy
|479
|3.20
|1.4920
|0.0000
|0.0000
|954
|2007.11.23 07:46
|close
|479
|3.20
|1.4927
|0.0000
|0.0000
|22.40
|12394.07
|955
|2007.11.23 07:46
|close
|478
|1.60
|1.4927
|0.0000
|0.0000
|11.20
|12405.27
|956
|2007.11.23 07:46
|close
|477
|0.80
|1.4927
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|12402.87
|957
|2007.11.23 07:46
|close
|476
|0.40
|1.4927
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|12396.87
|958
|2007.11.23 07:46
|close
|475
|0.20
|1.4927
|0.0000
|0.0000
|-2.80
|12394.07
|959
|2007.11.23 07:50
|buy
|480
|0.20
|1.4926
|0.0000
|0.0000
|960
|2007.11.23 07:55
|buy
|481
|0.40
|1.4918
|0.0000
|0.0000
|961
|2007.11.23 08:00
|buy
|482
|0.80
|1.4932
|0.0000
|0.0000
|962
|2007.11.23 10:10
|buy
|483
|1.60
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|963
|2007.11.23 10:15
|buy
|484
|3.20
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|964
|2007.11.23 20:59
|close at stop
|484
|3.20
|1.4836
|0.0000
|0.0000
|48.00
|12442.07
|965
|2007.11.23 20:59
|close at stop
|483
|1.60
|1.4836
|0.0000
|0.0000
|27.20
|12469.27
|966
|2007.11.23 20:59
|close at stop
|482
|0.80
|1.4836
|0.0000
|0.0000
|-76.80
|12392.47
|967
|2007.11.23 20:59
|close at stop
|481
|0.40
|1.4836
|0.0000
|0.0000
|-32.80
|12359.67
|968
|2007.11.23 20:59
|close at stop
|480
|0.20
|1.4836
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|12341.67