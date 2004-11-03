|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2004.11.03 00:00 - 2007.11.02 00:00 (2004.07.01 - 2007.11.08)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|normal="==== Normal Entries ===="; TP_AllOrders=10; TP_LongOne=55; TP_LongTwo=55; TP_ShortOne=55; TP_ShortTwo=55; SL_FirstOrder=20; SL_SecondOrder=20; OrderGap=20; RangeDeviation=1; Long_EntryOffSet=0; Short_EntryOffSet=0; Disable_Longs=false; Disable_Shorts=false; Time_EntryGap=90; Time_StopGap=180; indy="==== RSIOMA ===="; Filter_RSIOMA=false; RSIOMACheckBar=1; MaxValForSell=0; MinValForBuy=0; MA_1_Period=3; MA_1_METHOD=3; MA_1_PRICE=0; MA_1_WEIGHT=7; MA_2_Period=6; MA_2_METHOD=3; MA_2_PRICE=0; MA_2_WEIGHT=6; MA_3_Period=9; MA_3_METHOD=3; MA_3_PRICE=0; MA_3_WEIGHT=5; MA_4_Period=18; MA_4_METHOD=3; MA_4_PRICE=0; MA_4_WEIGHT=4; MA_5_Period=36; MA_5_METHOD=3; MA_5_PRICE=0; MA_5_WEIGHT=3; MA_6_Period=72; MA_6_METHOD=3; MA_6_PRICE=0; MA_6_WEIGHT=2; MA_7_Period=144; MA_7_METHOD=3; MA_7_PRICE=0; MA_7_WEIGHT=1; MA_8_Period=288; MA_8_METHOD=3; MA_8_PRICE=0; MA_8_WEIGHT=1; settings="==== Standard Settings ===="; AllowSecondEntries=false; InternalTimeFrame=1440; Lots=0.1; TimeCheck=5000; TrendLength=45; MinimumPreviousRange=30; ExcludeSundayBar=true; order="==== Order Settings ===="; Max_Longs=2; Max_Shorts=2; Max_Total=4; times="==== Trade Times ===="; TradeOnTime=false; StartTrading="08:00"; StopTrading="20:00"; closing="==== Close Times ===="; CloseOnTime=false; ClosingDay="ANY"; ClosingTime="19:00"; autolot="==== Automatic Lots ===="; AutoLotSize=false; RiskPercentage=2; MaxAllowedLotSize=0; manage="==== Stop Management ===="; BreakEven=0; TrailingStop=0; OnlyTrailProfits=false; PropStop=0; StartPosition=0; IncrementPercentage=2; MinStopValue=10; id="==== Identity Settings ===="; ExpertID=98713; TimeSpecific=false; Disable_Comments=false; LoopTry=3;
|Bars in test
|881
|Ticks modelled
|4510027
|Modelling quality
|79.80%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-1432.18
|Gross profit
|2289.47
|Gross loss
|-3721.65
|Profit factor
|0.62
|Expected payoff
|-3.45
|Absolute drawdown
|1432.18
|Maximal drawdown
|1458.18 (14.54%)
|Relative drawdown
|14.54% (1458.18)
|Total trades
|415
|Short positions (won %)
|223 (54.26%)
|Long positions (won %)
|192 (56.25%)
|Profit trades (% of total)
|229 (55.18%)
|Loss trades (% of total)
|186 (44.82%)
|Largest
|profit trade
|10.25
|loss trade
|-21.03
|Average
|profit trade
|10.00
|loss trade
|-20.01
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (80.25)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-139.75)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|80.25 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-139.75 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.11.03 11:09
|buy
|1
|0.10
|1.8423
|1.8403
|1.8433
|2
|2004.11.03 11:37
|s/l
|1
|0.10
|1.8403
|1.8403
|1.8433
|-20.00
|9980.00
|3
|2004.11.03 13:13
|buy
|2
|0.10
|1.8422
|1.8402
|1.8432
|4
|2004.11.03 13:29
|t/p
|2
|0.10
|1.8432
|1.8402
|1.8432
|10.00
|9990.00
|5
|2004.11.05 17:01
|buy
|3
|0.10
|1.8498
|1.8478
|1.8508
|6
|2004.11.05 17:01
|t/p
|3
|0.10
|1.8508
|1.8478
|1.8508
|10.00
|10000.00
|7
|2004.11.08 00:29
|buy
|4
|0.10
|1.8560
|1.8540
|1.8570
|8
|2004.11.08 01:14
|s/l
|4
|0.10
|1.8540
|1.8540
|1.8570
|-20.00
|9980.00
|9
|2004.11.08 06:54
|buy
|5
|0.10
|1.8560
|1.8540
|1.8570
|10
|2004.11.08 08:02
|t/p
|5
|0.10
|1.8570
|1.8540
|1.8570
|10.00
|9990.00
|11
|2004.11.08 08:48
|buy
|6
|0.10
|1.8560
|1.8540
|1.8570
|12
|2004.11.08 09:06
|t/p
|6
|0.10
|1.8570
|1.8540
|1.8570
|10.00
|10000.00
|13
|2004.11.08 10:18
|buy
|7
|0.10
|1.8561
|1.8541
|1.8571
|14
|2004.11.08 10:40
|t/p
|7
|0.10
|1.8571
|1.8541
|1.8571
|10.00
|10010.00
|15
|2004.11.10 11:10
|buy
|8
|0.10
|1.8601
|1.8581
|1.8611
|16
|2004.11.10 11:13
|t/p
|8
|0.10
|1.8611
|1.8581
|1.8611
|10.00
|10020.00
|17
|2004.11.10 12:43
|buy
|9
|0.10
|1.8601
|1.8581
|1.8611
|18
|2004.11.10 13:29
|s/l
|9
|0.10
|1.8581
|1.8581
|1.8611
|-20.00
|10000.00
|19
|2004.11.11 15:16
|sell
|10
|0.10
|1.8405
|1.8425
|1.8395
|20
|2004.11.11 15:36
|s/l
|10
|0.10
|1.8425
|1.8425
|1.8395
|-20.00
|9980.00
|21
|2004.11.15 01:30
|buy
|11
|0.10
|1.8588
|1.8568
|1.8598
|22
|2004.11.15 01:41
|s/l
|11
|0.10
|1.8568
|1.8568
|1.8598
|-20.00
|9960.00
|23
|2004.11.17 09:01
|buy
|12
|0.10
|1.8561
|1.8541
|1.8571
|24
|2004.11.17 09:06
|t/p
|12
|0.10
|1.8571
|1.8541
|1.8571
|10.00
|9970.00
|25
|2004.11.17 10:32
|buy
|13
|0.10
|1.8562
|1.8542
|1.8572
|26
|2004.11.17 10:44
|t/p
|13
|0.10
|1.8572
|1.8542
|1.8572
|10.00
|9980.00
|27
|2004.11.18 07:36
|buy
|14
|0.10
|1.8627
|1.8607
|1.8637
|28
|2004.11.18 08:22
|s/l
|14
|0.10
|1.8607
|1.8607
|1.8637
|-20.00
|9960.00
|29
|2004.11.19 01:11
|sell
|15
|0.10
|1.8470
|1.8490
|1.8460
|30
|2004.11.19 02:13
|s/l
|15
|0.10
|1.8490
|1.8490
|1.8460
|-20.00
|9940.00
|31
|2004.11.23 00:00
|buy
|16
|0.10
|1.8604
|1.8584
|1.8614
|32
|2004.11.23 01:07
|s/l
|16
|0.10
|1.8584
|1.8584
|1.8614
|-20.00
|9920.00
|33
|2004.11.23 11:19
|buy
|17
|0.10
|1.8604
|1.8584
|1.8614
|34
|2004.11.23 11:21
|t/p
|17
|0.10
|1.8614
|1.8584
|1.8614
|10.00
|9930.00
|35
|2004.11.24 09:46
|buy
|18
|0.10
|1.8727
|1.8707
|1.8737
|36
|2004.11.24 09:50
|t/p
|18
|0.10
|1.8737
|1.8707
|1.8737
|10.00
|9940.00
|37
|2004.11.25 00:00
|buy
|19
|0.10
|1.8824
|1.8804
|1.8834
|38
|2004.11.25 00:43
|s/l
|19
|0.10
|1.8804
|1.8804
|1.8834
|-20.00
|9920.00
|39
|2004.11.25 03:01
|buy
|20
|0.10
|1.8823
|1.8803
|1.8833
|40
|2004.11.25 06:35
|s/l
|20
|0.10
|1.8803
|1.8803
|1.8833
|-20.00
|9900.00
|41
|2004.11.25 07:02
|buy
|21
|0.10
|1.8824
|1.8804
|1.8834
|42
|2004.11.25 08:50
|t/p
|21
|0.10
|1.8834
|1.8804
|1.8834
|10.00
|9910.00
|43
|2004.11.26 05:06
|buy
|22
|0.10
|1.8941
|1.8921
|1.8951
|44
|2004.11.26 05:12
|t/p
|22
|0.10
|1.8951
|1.8921
|1.8951
|10.00
|9920.00
|45
|2004.12.01 01:59
|buy
|23
|0.10
|1.9129
|1.9109
|1.9139
|46
|2004.12.01 02:49
|s/l
|23
|0.10
|1.9109
|1.9109
|1.9139
|-20.00
|9900.00
|47
|2004.12.01 06:29
|buy
|24
|0.10
|1.9130
|1.9110
|1.9140
|48
|2004.12.01 07:48
|t/p
|24
|0.10
|1.9140
|1.9110
|1.9140
|10.00
|9910.00
|49
|2004.12.01 08:08
|buy
|25
|0.10
|1.9130
|1.9110
|1.9140
|50
|2004.12.01 08:13
|t/p
|25
|0.10
|1.9140
|1.9110
|1.9140
|10.00
|9920.00
|51
|2004.12.02 03:52
|buy
|26
|0.10
|1.9355
|1.9335
|1.9365
|52
|2004.12.02 05:21
|s/l
|26
|0.10
|1.9335
|1.9335
|1.9365
|-20.00
|9900.00
|53
|2004.12.02 07:21
|buy
|27
|0.10
|1.9355
|1.9335
|1.9365
|54
|2004.12.02 07:47
|s/l
|27
|0.10
|1.9335
|1.9335
|1.9365
|-20.00
|9880.00
|55
|2004.12.03 21:56
|buy
|28
|0.10
|1.9438
|1.9418
|1.9448
|56
|2004.12.06 01:40
|s/l
|28
|0.10
|1.9418
|1.9418
|1.9448
|-19.75
|9860.25
|57
|2004.12.06 09:25
|buy
|29
|0.10
|1.9442
|1.9422
|1.9452
|58
|2004.12.06 10:01
|s/l
|29
|0.10
|1.9422
|1.9422
|1.9452
|-20.00
|9840.25
|59
|2004.12.06 11:05
|buy
|30
|0.10
|1.9442
|1.9422
|1.9452
|60
|2004.12.06 11:23
|s/l
|30
|0.10
|1.9422
|1.9422
|1.9452
|-20.00
|9820.25
|61
|2004.12.06 15:59
|buy
|31
|0.10
|1.9442
|1.9422
|1.9452
|62
|2004.12.06 16:02
|s/l
|31
|0.10
|1.9422
|1.9422
|1.9452
|-20.00
|9800.25
|63
|2004.12.06 18:49
|buy
|32
|0.10
|1.9441
|1.9421
|1.9451
|64
|2004.12.06 19:41
|s/l
|32
|0.10
|1.9421
|1.9421
|1.9451
|-20.00
|9780.25
|65
|2004.12.07 07:23
|buy
|33
|0.10
|1.9444
|1.9424
|1.9454
|66
|2004.12.07 07:26
|t/p
|33
|0.10
|1.9454
|1.9424
|1.9454
|10.00
|9790.25
|67
|2004.12.09 10:33
|sell
|34
|0.10
|1.9182
|1.9202
|1.9172
|68
|2004.12.09 10:40
|t/p
|34
|0.10
|1.9172
|1.9202
|1.9172
|10.00
|9800.25
|69
|2004.12.09 13:00
|sell
|35
|0.10
|1.9182
|1.9202
|1.9172
|70
|2004.12.09 13:00
|t/p
|35
|0.10
|1.9172
|1.9202
|1.9172
|10.00
|9810.25
|71
|2004.12.09 16:30
|sell
|36
|0.10
|1.9183
|1.9203
|1.9173
|72
|2004.12.09 16:31
|t/p
|36
|0.10
|1.9173
|1.9203
|1.9173
|10.00
|9820.25
|73
|2004.12.09 18:03
|sell
|37
|0.10
|1.9182
|1.9202
|1.9172
|74
|2004.12.09 18:11
|t/p
|37
|0.10
|1.9172
|1.9202
|1.9172
|10.00
|9830.25
|75
|2004.12.10 05:57
|sell
|38
|0.10
|1.9140
|1.9160
|1.9130
|76
|2004.12.10 05:57
|t/p
|38
|0.10
|1.9130
|1.9160
|1.9130
|10.00
|9840.25
|77
|2004.12.10 09:02
|sell
|39
|0.10
|1.9140
|1.9160
|1.9130
|78
|2004.12.10 09:12
|t/p
|39
|0.10
|1.9130
|1.9160
|1.9130
|10.00
|9850.25
|79
|2004.12.14 23:25
|buy
|40
|0.10
|1.9273
|1.9253
|1.9283
|80
|2004.12.15 00:16
|t/p
|40
|0.10
|1.9283
|1.9253
|1.9283
|10.25
|9860.50
|81
|2004.12.15 08:21
|buy
|41
|0.10
|1.9295
|1.9275
|1.9305
|82
|2004.12.15 08:47
|s/l
|41
|0.10
|1.9275
|1.9275
|1.9305
|-20.00
|9840.50
|83
|2004.12.15 10:58
|buy
|42
|0.10
|1.9294
|1.9274
|1.9304
|84
|2004.12.15 11:08
|t/p
|42
|0.10
|1.9304
|1.9274
|1.9304
|10.00
|9850.50
|85
|2004.12.16 10:32
|buy
|43
|0.10
|1.9459
|1.9439
|1.9469
|86
|2004.12.16 10:42
|t/p
|43
|0.10
|1.9469
|1.9439
|1.9469
|10.00
|9860.50
|87
|2004.12.16 12:03
|buy
|44
|0.10
|1.9460
|1.9440
|1.9470
|88
|2004.12.16 12:09
|t/p
|44
|0.10
|1.9470
|1.9440
|1.9470
|10.00
|9870.50
|89
|2004.12.22 10:48
|sell
|45
|0.10
|1.9249
|1.9269
|1.9239
|90
|2004.12.22 11:26
|t/p
|45
|0.10
|1.9239
|1.9269
|1.9239
|10.00
|9880.50
|91
|2004.12.28 10:36
|buy
|46
|0.10
|1.9378
|1.9358
|1.9388
|92
|2004.12.28 13:00
|t/p
|46
|0.10
|1.9388
|1.9358
|1.9388
|10.00
|9890.50
|93
|2004.12.28 14:21
|buy
|47
|0.10
|1.9379
|1.9359
|1.9389
|94
|2004.12.28 15:12
|s/l
|47
|0.10
|1.9359
|1.9359
|1.9389
|-20.00
|9870.50
|95
|2004.12.31 17:43
|sell
|48
|0.10
|1.9148
|1.9168
|1.9138
|96
|2004.12.31 17:45
|s/l
|48
|0.10
|1.9168
|1.9168
|1.9138
|-20.00
|9850.50
|97
|2005.01.03 03:37
|sell
|49
|0.10
|1.9136
|1.9156
|1.9126
|98
|2005.01.03 03:58
|t/p
|49
|0.10
|1.9126
|1.9156
|1.9126
|10.00
|9860.50
|99
|2005.01.04 10:31
|sell
|50
|0.10
|1.8978
|1.8998
|1.8968
|100
|2005.01.04 10:37
|t/p
|50
|0.10
|1.8968
|1.8998
|1.8968
|10.00
|9870.50
|101
|2005.01.05 08:39
|sell
|51
|0.10
|1.8780
|1.8800
|1.8770
|102
|2005.01.05 08:44
|s/l
|51
|0.10
|1.8800
|1.8800
|1.8770
|-20.00
|9850.50
|103
|2005.01.05 10:56
|sell
|52
|0.10
|1.8779
|1.8799
|1.8769
|104
|2005.01.05 10:57
|t/p
|52
|0.10
|1.8769
|1.8799
|1.8769
|10.00
|9860.50
|105
|2005.01.06 10:31
|sell
|53
|0.10
|1.8727
|1.8747
|1.8717
|106
|2005.01.06 10:37
|s/l
|53
|0.10
|1.8747
|1.8747
|1.8717
|-20.00
|9840.50
|107
|2005.01.06 13:18
|sell
|54
|0.10
|1.8727
|1.8747
|1.8717
|108
|2005.01.06 13:25
|t/p
|54
|0.10
|1.8717
|1.8747
|1.8717
|10.00
|9850.50
|109
|2005.01.06 18:40
|sell
|55
|0.10
|1.8727
|1.8747
|1.8717
|110
|2005.01.06 18:59
|s/l
|55
|0.10
|1.8747
|1.8747
|1.8717
|-20.00
|9830.50
|111
|2005.01.06 20:15
|sell
|56
|0.10
|1.8728
|1.8748
|1.8718
|112
|2005.01.06 21:12
|s/l
|56
|0.10
|1.8748
|1.8748
|1.8718
|-20.00
|9810.50
|113
|2005.01.07 16:45
|sell
|57
|0.10
|1.8694
|1.8714
|1.8684
|114
|2005.01.07 16:48
|s/l
|57
|0.10
|1.8714
|1.8714
|1.8684
|-20.00
|9790.50
|115
|2005.01.12 14:30
|buy
|58
|0.10
|1.8822
|1.8802
|1.8832
|116
|2005.01.12 14:31
|t/p
|58
|0.10
|1.8832
|1.8802
|1.8832
|10.00
|9800.50
|117
|2005.01.17 13:35
|sell
|59
|0.10
|1.8638
|1.8658
|1.8628
|118
|2005.01.17 13:36
|t/p
|59
|0.10
|1.8628
|1.8658
|1.8628
|10.00
|9810.50
|119
|2005.01.18 00:00
|sell
|60
|0.10
|1.8575
|1.8595
|1.8565
|120
|2005.01.18 00:15
|t/p
|60
|0.10
|1.8565
|1.8595
|1.8565
|10.00
|9820.50
|121
|2005.01.18 01:30
|sell
|61
|0.10
|1.8574
|1.8594
|1.8564
|122
|2005.01.18 01:30
|s/l
|61
|0.10
|1.8594
|1.8594
|1.8564
|-20.00
|9800.50
|123
|2005.01.18 03:39
|sell
|62
|0.10
|1.8574
|1.8594
|1.8564
|124
|2005.01.18 03:48
|t/p
|62
|0.10
|1.8564
|1.8594
|1.8564
|10.00
|9810.50
|125
|2005.01.18 05:10
|sell
|63
|0.10
|1.8574
|1.8594
|1.8564
|126
|2005.01.18 06:58
|s/l
|63
|0.10
|1.8594
|1.8594
|1.8564
|-20.00
|9790.50
|127
|2005.01.18 07:14
|sell
|64
|0.10
|1.8575
|1.8595
|1.8565
|128
|2005.01.18 07:55
|s/l
|64
|0.10
|1.8595
|1.8595
|1.8565
|-20.00
|9770.50
|129
|2005.01.24 08:56
|buy
|65
|0.10
|1.8806
|1.8786
|1.8816
|130
|2005.01.24 08:59
|t/p
|65
|0.10
|1.8816
|1.8786
|1.8816
|10.00
|9780.50
|131
|2005.01.24 10:33
|buy
|66
|0.10
|1.8806
|1.8786
|1.8816
|132
|2005.01.24 10:49
|t/p
|66
|0.10
|1.8816
|1.8786
|1.8816
|10.00
|9790.50
|133
|2005.01.24 12:06
|buy
|67
|0.10
|1.8806
|1.8786
|1.8816
|134
|2005.01.24 13:10
|s/l
|67
|0.10
|1.8786
|1.8786
|1.8816
|-20.00
|9770.50
|135
|2005.01.24 14:59
|buy
|68
|0.10
|1.8805
|1.8785
|1.8815
|136
|2005.01.24 15:13
|t/p
|68
|0.10
|1.8815
|1.8785
|1.8815
|10.00
|9780.50
|137
|2005.01.24 20:43
|buy
|69
|0.10
|1.8806
|1.8786
|1.8816
|138
|2005.01.24 23:15
|s/l
|69
|0.10
|1.8786
|1.8786
|1.8816
|-20.00
|9760.50
|139
|2005.01.26 13:03
|buy
|70
|0.10
|1.8805
|1.8785
|1.8815
|140
|2005.01.26 13:18
|s/l
|70
|0.10
|1.8785
|1.8785
|1.8815
|-20.00
|9740.50
|141
|2005.01.26 14:35
|buy
|71
|0.10
|1.8805
|1.8785
|1.8815
|142
|2005.01.26 14:56
|t/p
|71
|0.10
|1.8815
|1.8785
|1.8815
|10.00
|9750.50
|143
|2005.01.26 16:06
|buy
|72
|0.10
|1.8806
|1.8786
|1.8816
|144
|2005.01.26 16:57
|t/p
|72
|0.10
|1.8816
|1.8786
|1.8816
|10.00
|9760.50
|145
|2005.01.26 18:30
|buy
|73
|0.10
|1.8805
|1.8785
|1.8815
|146
|2005.01.26 18:37
|t/p
|73
|0.10
|1.8815
|1.8785
|1.8815
|10.00
|9770.50
|147
|2005.01.27 08:46
|buy
|74
|0.10
|1.8852
|1.8832
|1.8862
|148
|2005.01.27 08:51
|t/p
|74
|0.10
|1.8862
|1.8832
|1.8862
|10.00
|9780.50
|149
|2005.01.27 16:15
|buy
|75
|0.10
|1.8852
|1.8832
|1.8862
|150
|2005.01.27 16:22
|t/p
|75
|0.10
|1.8862
|1.8832
|1.8862
|10.00
|9790.50
|151
|2005.01.27 17:45
|buy
|76
|0.10
|1.8854
|1.8834
|1.8864
|152
|2005.01.27 17:52
|t/p
|76
|0.10
|1.8864
|1.8834
|1.8864
|10.00
|9800.50
|153
|2005.02.01 16:18
|sell
|77
|0.10
|1.8789
|1.8809
|1.8779
|154
|2005.02.01 16:46
|t/p
|77
|0.10
|1.8779
|1.8809
|1.8779
|10.00
|9810.50
|155
|2005.02.01 17:50
|sell
|78
|0.10
|1.8788
|1.8808
|1.8778
|156
|2005.02.01 18:26
|s/l
|78
|0.10
|1.8808
|1.8808
|1.8778
|-20.00
|9790.50
|157
|2005.02.03 11:11
|buy
|79
|0.10
|1.8887
|1.8867
|1.8897
|158
|2005.02.03 11:18
|t/p
|79
|0.10
|1.8897
|1.8867
|1.8897
|10.00
|9800.50
|159
|2005.02.03 12:59
|buy
|80
|0.10
|1.8887
|1.8867
|1.8897
|160
|2005.02.03 13:31
|s/l
|80
|0.10
|1.8867
|1.8867
|1.8897
|-20.00
|9780.50
|161
|2005.02.04 14:34
|buy
|81
|0.10
|1.8913
|1.8893
|1.8923
|162
|2005.02.04 14:39
|s/l
|81
|0.10
|1.8893
|1.8893
|1.8923
|-20.00
|9760.50
|163
|2005.02.04 19:12
|sell
|82
|0.10
|1.8768
|1.8788
|1.8758
|164
|2005.02.04 19:22
|t/p
|82
|0.10
|1.8758
|1.8788
|1.8758
|10.00
|9770.50
|165
|2005.02.07 00:23
|sell
|83
|0.10
|1.8731
|1.8751
|1.8721
|166
|2005.02.07 01:13
|t/p
|83
|0.10
|1.8721
|1.8751
|1.8721
|10.00
|9780.50
|167
|2005.02.07 02:05
|sell
|84
|0.10
|1.8731
|1.8751
|1.8721
|168
|2005.02.07 07:27
|s/l
|84
|0.10
|1.8751
|1.8751
|1.8721
|-20.00
|9760.50
|169
|2005.02.07 08:18
|sell
|85
|0.10
|1.8731
|1.8751
|1.8721
|170
|2005.02.07 08:29
|t/p
|85
|0.10
|1.8721
|1.8751
|1.8721
|10.00
|9770.50
|171
|2005.02.07 09:54
|sell
|86
|0.10
|1.8731
|1.8751
|1.8721
|172
|2005.02.07 10:05
|t/p
|86
|0.10
|1.8721
|1.8751
|1.8721
|10.00
|9780.50
|173
|2005.02.08 09:50
|sell
|87
|0.10
|1.8546
|1.8566
|1.8536
|174
|2005.02.08 10:09
|s/l
|87
|0.10
|1.8566
|1.8566
|1.8536
|-20.00
|9760.50
|175
|2005.02.08 11:22
|sell
|88
|0.10
|1.8546
|1.8566
|1.8536
|176
|2005.02.08 11:54
|t/p
|88
|0.10
|1.8536
|1.8566
|1.8536
|10.00
|9770.50
|177
|2005.02.08 12:58
|sell
|89
|0.10
|1.8545
|1.8565
|1.8535
|178
|2005.02.08 13:03
|s/l
|89
|0.10
|1.8565
|1.8565
|1.8535
|-20.00
|9750.50
|179
|2005.02.08 14:33
|sell
|90
|0.10
|1.8546
|1.8566
|1.8536
|180
|2005.02.08 15:14
|t/p
|90
|0.10
|1.8536
|1.8566
|1.8536
|10.00
|9760.50
|181
|2005.02.08 16:08
|sell
|91
|0.10
|1.8545
|1.8565
|1.8535
|182
|2005.02.08 16:10
|s/l
|91
|0.10
|1.8565
|1.8565
|1.8535
|-20.00
|9740.50
|183
|2005.02.08 19:20
|sell
|92
|0.10
|1.8546
|1.8566
|1.8536
|184
|2005.02.08 23:40
|t/p
|92
|0.10
|1.8536
|1.8566
|1.8536
|10.00
|9750.50
|185
|2005.02.10 14:34
|sell
|93
|0.10
|1.8523
|1.8543
|1.8513
|186
|2005.02.10 14:36
|t/p
|93
|0.10
|1.8513
|1.8543
|1.8513
|10.00
|9760.50
|187
|2005.02.14 01:34
|buy
|94
|0.10
|1.8707
|1.8687
|1.8717
|188
|2005.02.14 01:48
|t/p
|94
|0.10
|1.8717
|1.8687
|1.8717
|10.00
|9770.50
|189
|2005.02.15 14:21
|buy
|95
|0.10
|1.8916
|1.8896
|1.8926
|190
|2005.02.15 14:23
|t/p
|95
|0.10
|1.8926
|1.8896
|1.8926
|10.00
|9780.50
|191
|2005.02.17 17:42
|buy
|96
|0.10
|1.8957
|1.8937
|1.8967
|192
|2005.02.17 18:00
|s/l
|96
|0.10
|1.8937
|1.8937
|1.8967
|-20.00
|9760.50
|193
|2005.02.17 20:15
|buy
|97
|0.10
|1.8957
|1.8937
|1.8967
|194
|2005.02.17 21:06
|s/l
|97
|0.10
|1.8937
|1.8937
|1.8967
|-20.00
|9740.50
|195
|2005.02.17 21:51
|buy
|98
|0.10
|1.8957
|1.8937
|1.8967
|196
|2005.02.18 00:34
|s/l
|98
|0.10
|1.8937
|1.8937
|1.8967
|-19.75
|9720.75
|197
|2005.02.18 09:01
|buy
|99
|0.10
|1.8957
|1.8937
|1.8967
|198
|2005.02.18 10:30
|s/l
|99
|0.10
|1.8937
|1.8937
|1.8967
|-20.00
|9700.75
|199
|2005.02.18 10:39
|buy
|100
|0.10
|1.8957
|1.8937
|1.8967
|200
|2005.02.18 10:40
|t/p
|100
|0.10
|1.8967
|1.8937
|1.8967
|10.00
|9710.75
|201
|2005.02.21 09:23
|buy
|101
|0.10
|1.8972
|1.8952
|1.8982
|202
|2005.02.21 09:24
|t/p
|101
|0.10
|1.8982
|1.8952
|1.8982
|10.00
|9720.75
|203
|2005.02.21 10:53
|buy
|102
|0.10
|1.8972
|1.8952
|1.8982
|204
|2005.02.21 11:54
|s/l
|102
|0.10
|1.8952
|1.8952
|1.8982
|-20.00
|9700.75
|205
|2005.02.21 16:54
|buy
|103
|0.10
|1.8971
|1.8951
|1.8981
|206
|2005.02.21 19:50
|t/p
|103
|0.10
|1.8981
|1.8951
|1.8981
|10.00
|9710.75
|207
|2005.02.21 20:56
|buy
|104
|0.10
|1.8972
|1.8952
|1.8982
|208
|2005.02.22 03:43
|t/p
|104
|0.10
|1.8982
|1.8952
|1.8982
|10.25
|9721.00
|209
|2005.02.22 03:57
|buy
|105
|0.10
|1.8996
|1.8976
|1.9006
|210
|2005.02.22 04:03
|t/p
|105
|0.10
|1.9006
|1.8976
|1.9006
|10.00
|9731.00
|211
|2005.02.24 15:16
|buy
|106
|0.10
|1.9132
|1.9112
|1.9142
|212
|2005.02.24 15:32
|s/l
|106
|0.10
|1.9112
|1.9112
|1.9142
|-20.00
|9711.00
|213
|2005.02.24 18:31
|buy
|107
|0.10
|1.9130
|1.9110
|1.9140
|214
|2005.02.24 19:48
|s/l
|107
|0.10
|1.9110
|1.9110
|1.9140
|-20.00
|9691.00
|215
|2005.02.25 15:02
|buy
|108
|0.10
|1.9138
|1.9118
|1.9148
|216
|2005.02.25 15:24
|t/p
|108
|0.10
|1.9148
|1.9118
|1.9148
|10.00
|9701.00
|217
|2005.02.25 16:34
|buy
|109
|0.10
|1.9138
|1.9118
|1.9148
|218
|2005.02.25 16:58
|t/p
|109
|0.10
|1.9148
|1.9118
|1.9148
|10.00
|9711.00
|219
|2005.02.28 00:57
|buy
|110
|0.10
|1.9197
|1.9177
|1.9207
|220
|2005.02.28 01:11
|s/l
|110
|0.10
|1.9177
|1.9177
|1.9207
|-20.00
|9691.00
|221
|2005.02.28 09:04
|buy
|111
|0.10
|1.9197
|1.9177
|1.9207
|222
|2005.02.28 09:08
|t/p
|111
|0.10
|1.9207
|1.9177
|1.9207
|10.00
|9701.00
|223
|2005.03.03 15:07
|sell
|112
|0.10
|1.9078
|1.9098
|1.9068
|224
|2005.03.03 15:09
|t/p
|112
|0.10
|1.9068
|1.9098
|1.9068
|10.00
|9711.00
|225
|2005.03.03 16:42
|sell
|113
|0.10
|1.9078
|1.9098
|1.9068
|226
|2005.03.03 16:47
|s/l
|113
|0.10
|1.9098
|1.9098
|1.9068
|-20.00
|9691.00
|227
|2005.03.03 18:23
|sell
|114
|0.10
|1.9078
|1.9098
|1.9068
|228
|2005.03.03 18:48
|s/l
|114
|0.10
|1.9098
|1.9098
|1.9068
|-20.00
|9671.00
|229
|2005.03.03 21:37
|sell
|115
|0.10
|1.9078
|1.9098
|1.9068
|230
|2005.03.03 22:42
|t/p
|115
|0.10
|1.9068
|1.9098
|1.9068
|10.00
|9681.00
|231
|2005.03.04 09:01
|sell
|116
|0.10
|1.9055
|1.9075
|1.9045
|232
|2005.03.04 09:48
|s/l
|116
|0.10
|1.9075
|1.9075
|1.9045
|-20.00
|9661.00
|233
|2005.03.04 14:30
|sell
|117
|0.10
|1.9055
|1.9075
|1.9045
|234
|2005.03.04 14:30
|s/l
|117
|0.10
|1.9075
|1.9075
|1.9045
|-20.00
|9641.00
|235
|2005.03.08 15:09
|buy
|118
|0.10
|1.9249
|1.9229
|1.9259
|236
|2005.03.08 15:16
|t/p
|118
|0.10
|1.9259
|1.9229
|1.9259
|10.00
|9651.00
|237
|2005.03.14 15:17
|sell
|119
|0.10
|1.9164
|1.9184
|1.9154
|238
|2005.03.14 15:21
|t/p
|119
|0.10
|1.9154
|1.9184
|1.9154
|10.00
|9661.00
|239
|2005.03.16 12:57
|buy
|120
|0.10
|1.9254
|1.9234
|1.9264
|240
|2005.03.16 12:59
|s/l
|120
|0.10
|1.9234
|1.9234
|1.9264
|-20.00
|9641.00
|241
|2005.03.16 14:38
|buy
|121
|0.10
|1.9255
|1.9235
|1.9265
|242
|2005.03.16 14:41
|t/p
|121
|0.10
|1.9265
|1.9235
|1.9265
|10.00
|9651.00
|243
|2005.03.16 17:52
|buy
|122
|0.10
|1.9255
|1.9235
|1.9265
|244
|2005.03.16 18:12
|t/p
|122
|0.10
|1.9265
|1.9235
|1.9265
|10.00
|9661.00
|245
|2005.03.16 19:24
|buy
|123
|0.10
|1.9254
|1.9234
|1.9264
|246
|2005.03.16 19:54
|t/p
|123
|0.10
|1.9264
|1.9234
|1.9264
|10.00
|9671.00
|247
|2005.03.16 20:55
|buy
|124
|0.10
|1.9255
|1.9235
|1.9265
|248
|2005.03.16 21:32
|t/p
|124
|0.10
|1.9265
|1.9235
|1.9265
|10.00
|9681.00
|249
|2005.03.23 10:18
|sell
|125
|0.10
|1.8797
|1.8817
|1.8787
|250
|2005.03.23 10:30
|s/l
|125
|0.10
|1.8817
|1.8817
|1.8787
|-20.00
|9661.00
|251
|2005.03.23 12:31
|sell
|126
|0.10
|1.8796
|1.8816
|1.8786
|252
|2005.03.23 13:42
|t/p
|126
|0.10
|1.8786
|1.8816
|1.8786
|10.00
|9671.00
|253
|2005.03.28 02:55
|sell
|127
|0.10
|1.8675
|1.8695
|1.8665
|254
|2005.03.28 03:05
|t/p
|127
|0.10
|1.8665
|1.8695
|1.8665
|10.00
|9681.00
|255
|2005.03.30 03:40
|buy
|128
|0.10
|1.8764
|1.8744
|1.8774
|256
|2005.03.30 04:18
|t/p
|128
|0.10
|1.8774
|1.8744
|1.8774
|10.00
|9691.00
|257
|2005.03.31 15:30
|buy
|129
|0.10
|1.8847
|1.8827
|1.8857
|258
|2005.03.31 15:32
|t/p
|129
|0.10
|1.8857
|1.8827
|1.8857
|10.00
|9701.00
|259
|2005.04.07 19:10
|sell
|130
|0.10
|1.8742
|1.8762
|1.8732
|260
|2005.04.07 19:22
|t/p
|130
|0.10
|1.8732
|1.8762
|1.8732
|10.00
|9711.00
|261
|2005.04.08 02:17
|sell
|131
|0.10
|1.8679
|1.8699
|1.8669
|262
|2005.04.08 04:10
|s/l
|131
|0.10
|1.8699
|1.8699
|1.8669
|-20.00
|9691.00
|263
|2005.04.08 08:57
|sell
|132
|0.10
|1.8680
|1.8700
|1.8670
|264
|2005.04.08 09:23
|s/l
|132
|0.10
|1.8700
|1.8700
|1.8670
|-20.00
|9671.00
|265
|2005.04.08 10:39
|sell
|133
|0.10
|1.8680
|1.8700
|1.8670
|266
|2005.04.08 11:20
|s/l
|133
|0.10
|1.8700
|1.8700
|1.8670
|-20.00
|9651.00
|267
|2005.04.08 22:41
|buy
|134
|0.10
|1.8857
|1.8837
|1.8867
|268
|2005.04.11 00:23
|s/l
|134
|0.10
|1.8837
|1.8837
|1.8867
|-19.75
|9631.25
|269
|2005.04.11 05:14
|buy
|135
|0.10
|1.8855
|1.8835
|1.8865
|270
|2005.04.11 05:53
|s/l
|135
|0.10
|1.8835
|1.8835
|1.8865
|-20.00
|9611.25
|271
|2005.04.12 08:17
|buy
|136
|0.10
|1.8933
|1.8913
|1.8943
|272
|2005.04.12 09:11
|s/l
|136
|0.10
|1.8913
|1.8913
|1.8943
|-20.00
|9591.25
|273
|2005.04.12 11:08
|buy
|137
|0.10
|1.8932
|1.8912
|1.8942
|274
|2005.04.12 12:30
|s/l
|137
|0.10
|1.8912
|1.8912
|1.8942
|-20.00
|9571.25
|275
|2005.04.12 12:43
|buy
|138
|0.10
|1.8932
|1.8912
|1.8942
|276
|2005.04.12 13:48
|t/p
|138
|0.10
|1.8942
|1.8912
|1.8942
|10.00
|9581.25
|277
|2005.04.12 14:29
|buy
|139
|0.10
|1.8932
|1.8912
|1.8942
|278
|2005.04.12 14:29
|s/l
|139
|0.10
|1.8912
|1.8912
|1.8942
|-20.00
|9561.25
|279
|2005.04.15 16:46
|buy
|140
|0.10
|1.8949
|1.8929
|1.8959
|280
|2005.04.15 17:00
|s/l
|140
|0.10
|1.8929
|1.8929
|1.8959
|-20.00
|9541.25
|281
|2005.04.18 09:29
|buy
|141
|0.10
|1.8948
|1.8928
|1.8958
|282
|2005.04.18 09:31
|t/p
|141
|0.10
|1.8958
|1.8928
|1.8958
|10.00
|9551.25
|283
|2005.04.19 07:51
|buy
|142
|0.10
|1.9056
|1.9036
|1.9066
|284
|2005.04.19 07:58
|s/l
|142
|0.10
|1.9036
|1.9036
|1.9066
|-20.00
|9531.25
|285
|2005.04.20 08:53
|buy
|143
|0.10
|1.9201
|1.9181
|1.9211
|286
|2005.04.20 09:04
|s/l
|143
|0.10
|1.9181
|1.9181
|1.9211
|-20.00
|9511.25
|287
|2005.04.20 17:22
|buy
|144
|0.10
|1.9201
|1.9181
|1.9211
|288
|2005.04.20 17:41
|t/p
|144
|0.10
|1.9211
|1.9181
|1.9211
|10.00
|9521.25
|289
|2005.04.20 21:26
|buy
|145
|0.10
|1.9201
|1.9181
|1.9211
|290
|2005.04.20 21:43
|t/p
|145
|0.10
|1.9211
|1.9181
|1.9211
|10.00
|9531.25
|291
|2005.04.20 23:19
|buy
|146
|0.10
|1.9201
|1.9181
|1.9211
|292
|2005.04.21 00:46
|s/l
|146
|0.10
|1.9181
|1.9181
|1.9211
|-19.25
|9512.00
|293
|2005.04.21 07:56
|buy
|147
|0.10
|1.9215
|1.9195
|1.9225
|294
|2005.04.21 08:13
|s/l
|147
|0.10
|1.9195
|1.9195
|1.9225
|-20.00
|9492.00
|295
|2005.04.26 08:56
|sell
|148
|0.10
|1.9078
|1.9098
|1.9068
|296
|2005.04.26 09:10
|t/p
|148
|0.10
|1.9068
|1.9098
|1.9068
|10.00
|9502.00
|297
|2005.04.26 14:31
|sell
|149
|0.10
|1.9078
|1.9098
|1.9068
|298
|2005.04.26 14:53
|t/p
|149
|0.10
|1.9068
|1.9098
|1.9068
|10.00
|9512.00
|299
|2005.04.27 08:03
|sell
|150
|0.10
|1.9021
|1.9041
|1.9011
|300
|2005.04.27 08:31
|t/p
|150
|0.10
|1.9011
|1.9041
|1.9011
|10.00
|9522.00
|301
|2005.04.27 14:17
|sell
|151
|0.10
|1.9020
|1.9040
|1.9010
|302
|2005.04.27 14:33
|s/l
|151
|0.10
|1.9040
|1.9040
|1.9010
|-20.00
|9502.00
|303
|2005.04.27 18:15
|sell
|152
|0.10
|1.9021
|1.9041
|1.9011
|304
|2005.04.27 19:00
|s/l
|152
|0.10
|1.9041
|1.9041
|1.9011
|-20.00
|9482.00
|305
|2005.05.03 02:07
|sell
|153
|0.10
|1.8925
|1.8945
|1.8915
|306
|2005.05.03 03:59
|t/p
|153
|0.10
|1.8915
|1.8945
|1.8915
|10.00
|9492.00
|307
|2005.05.03 04:41
|sell
|154
|0.10
|1.8925
|1.8945
|1.8915
|308
|2005.05.03 08:07
|s/l
|154
|0.10
|1.8945
|1.8945
|1.8915
|-20.00
|9472.00
|309
|2005.05.03 08:28
|sell
|155
|0.10
|1.8926
|1.8946
|1.8916
|310
|2005.05.03 08:51
|s/l
|155
|0.10
|1.8946
|1.8946
|1.8916
|-20.00
|9452.00
|311
|2005.05.03 10:31
|sell
|156
|0.10
|1.8926
|1.8946
|1.8916
|312
|2005.05.03 11:13
|s/l
|156
|0.10
|1.8946
|1.8946
|1.8916
|-20.00
|9432.00
|313
|2005.05.03 12:27
|sell
|157
|0.10
|1.8926
|1.8946
|1.8916
|314
|2005.05.03 12:43
|t/p
|157
|0.10
|1.8916
|1.8946
|1.8916
|10.00
|9442.00
|315
|2005.05.03 15:00
|sell
|158
|0.10
|1.8925
|1.8945
|1.8915
|316
|2005.05.03 15:23
|s/l
|158
|0.10
|1.8945
|1.8945
|1.8915
|-20.00
|9422.00
|317
|2005.05.03 18:29
|sell
|159
|0.10
|1.8925
|1.8945
|1.8915
|318
|2005.05.03 19:03
|t/p
|159
|0.10
|1.8915
|1.8945
|1.8915
|10.00
|9432.00
|319
|2005.05.03 20:07
|sell
|160
|0.10
|1.8925
|1.8945
|1.8915
|320
|2005.05.03 20:16
|s/l
|160
|0.10
|1.8945
|1.8945
|1.8915
|-20.00
|9412.00
|321
|2005.05.03 21:57
|sell
|161
|0.10
|1.8925
|1.8945
|1.8915
|322
|2005.05.03 21:57
|s/l
|161
|0.10
|1.8945
|1.8945
|1.8915
|-20.00
|9392.00
|323
|2005.05.03 23:35
|sell
|162
|0.10
|1.8925
|1.8945
|1.8915
|324
|2005.05.04 03:25
|s/l
|162
|0.10
|1.8945
|1.8945
|1.8915
|-21.03
|9370.97
|325
|2005.05.09 01:40
|sell
|163
|0.10
|1.8895
|1.8915
|1.8885
|326
|2005.05.09 03:18
|t/p
|163
|0.10
|1.8885
|1.8915
|1.8885
|10.00
|9380.97
|327
|2005.05.10 02:09
|sell
|164
|0.10
|1.8805
|1.8825
|1.8795
|328
|2005.05.10 02:42
|s/l
|164
|0.10
|1.8825
|1.8825
|1.8795
|-20.00
|9360.97
|329
|2005.05.10 08:17
|sell
|165
|0.10
|1.8805
|1.8825
|1.8795
|330
|2005.05.10 08:18
|t/p
|165
|0.10
|1.8795
|1.8825
|1.8795
|10.00
|9370.97
|331
|2005.05.10 11:08
|sell
|166
|0.10
|1.8804
|1.8824
|1.8794
|332
|2005.05.10 11:48
|t/p
|166
|0.10
|1.8794
|1.8824
|1.8794
|10.00
|9380.97
|333
|2005.05.10 12:39
|sell
|167
|0.10
|1.8804
|1.8824
|1.8794
|334
|2005.05.10 12:47
|s/l
|167
|0.10
|1.8824
|1.8824
|1.8794
|-20.00
|9360.97
|335
|2005.05.10 15:05
|sell
|168
|0.10
|1.8805
|1.8825
|1.8795
|336
|2005.05.10 15:31
|s/l
|168
|0.10
|1.8825
|1.8825
|1.8795
|-20.00
|9340.97
|337
|2005.05.11 14:31
|sell
|169
|0.10
|1.8761
|1.8781
|1.8751
|338
|2005.05.11 14:36
|s/l
|169
|0.10
|1.8781
|1.8781
|1.8751
|-20.00
|9320.97
|339
|2005.05.12 08:19
|sell
|170
|0.10
|1.8695
|1.8715
|1.8685
|340
|2005.05.12 08:33
|t/p
|170
|0.10
|1.8685
|1.8715
|1.8685
|10.00
|9330.97
|341
|2005.05.13 10:05
|sell
|171
|0.10
|1.8601
|1.8621
|1.8591
|342
|2005.05.13 10:29
|s/l
|171
|0.10
|1.8621
|1.8621
|1.8591
|-20.00
|9310.97
|343
|2005.05.16 00:49
|sell
|172
|0.10
|1.8481
|1.8501
|1.8471
|344
|2005.05.16 01:03
|t/p
|172
|0.10
|1.8471
|1.8501
|1.8471
|10.00
|9320.97
|345
|2005.05.16 02:21
|sell
|173
|0.10
|1.8481
|1.8501
|1.8471
|346
|2005.05.16 06:11
|t/p
|173
|0.10
|1.8471
|1.8501
|1.8471
|10.00
|9330.97
|347
|2005.05.16 06:40
|sell
|174
|0.10
|1.8481
|1.8501
|1.8471
|348
|2005.05.16 08:08
|t/p
|174
|0.10
|1.8471
|1.8501
|1.8471
|10.00
|9340.97
|349
|2005.05.17 21:52
|sell
|175
|0.10
|1.8331
|1.8351
|1.8321
|350
|2005.05.17 23:43
|s/l
|175
|0.10
|1.8351
|1.8351
|1.8321
|-20.00
|9320.97
|351
|2005.05.18 01:47
|sell
|176
|0.10
|1.8319
|1.8339
|1.8309
|352
|2005.05.18 02:08
|t/p
|176
|0.10
|1.8309
|1.8339
|1.8309
|10.00
|9330.97
|353
|2005.05.18 04:36
|sell
|177
|0.10
|1.8319
|1.8339
|1.8309
|354
|2005.05.18 08:19
|s/l
|177
|0.10
|1.8339
|1.8339
|1.8309
|-20.00
|9310.97
|355
|2005.05.18 10:38
|sell
|178
|0.10
|1.8320
|1.8340
|1.8310
|356
|2005.05.18 13:24
|s/l
|178
|0.10
|1.8340
|1.8340
|1.8310
|-20.00
|9290.97
|357
|2005.05.20 14:49
|sell
|179
|0.10
|1.8320
|1.8340
|1.8310
|358
|2005.05.20 14:52
|t/p
|179
|0.10
|1.8310
|1.8340
|1.8310
|10.00
|9300.97
|359
|2005.05.25 00:34
|sell
|180
|0.10
|1.8262
|1.8282
|1.8252
|360
|2005.05.25 03:41
|s/l
|180
|0.10
|1.8282
|1.8282
|1.8252
|-20.00
|9280.97
|361
|2005.05.25 10:30
|sell
|181
|0.10
|1.8262
|1.8282
|1.8252
|362
|2005.05.25 10:32
|t/p
|181
|0.10
|1.8252
|1.8282
|1.8252
|10.00
|9290.97
|363
|2005.05.25 13:02
|sell
|182
|0.10
|1.8262
|1.8282
|1.8252
|364
|2005.05.25 14:50
|s/l
|182
|0.10
|1.8282
|1.8282
|1.8252
|-20.00
|9270.97
|365
|2005.05.26 08:39
|sell
|183
|0.10
|1.8247
|1.8267
|1.8237
|366
|2005.05.26 08:41
|t/p
|183
|0.10
|1.8237
|1.8267
|1.8237
|10.00
|9280.97
|367
|2005.05.26 10:14
|sell
|184
|0.10
|1.8246
|1.8266
|1.8236
|368
|2005.05.26 10:56
|s/l
|184
|0.10
|1.8266
|1.8266
|1.8236
|-20.00
|9260.97
|369
|2005.05.26 13:15
|sell
|185
|0.10
|1.8247
|1.8267
|1.8237
|370
|2005.05.26 13:17
|t/p
|185
|0.10
|1.8237
|1.8267
|1.8237
|10.00
|9270.97
|371
|2005.05.26 15:39
|sell
|186
|0.10
|1.8247
|1.8267
|1.8237
|372
|2005.05.26 15:55
|t/p
|186
|0.10
|1.8237
|1.8267
|1.8237
|10.00
|9280.97
|373
|2005.05.30 02:12
|sell
|187
|0.10
|1.8198
|1.8218
|1.8188
|374
|2005.05.30 02:47
|s/l
|187
|0.10
|1.8218
|1.8218
|1.8188
|-20.00
|9260.97
|375
|2005.05.31 03:07
|sell
|188
|0.10
|1.8193
|1.8213
|1.8183
|376
|2005.05.31 03:08
|t/p
|188
|0.10
|1.8183
|1.8213
|1.8183
|10.00
|9270.97
|377
|2005.06.01 14:06
|sell
|189
|0.10
|1.8104
|1.8124
|1.8094
|378
|2005.06.01 14:22
|s/l
|189
|0.10
|1.8124
|1.8124
|1.8094
|-20.00
|9250.97
|379
|2005.06.01 18:09
|sell
|190
|0.10
|1.8104
|1.8124
|1.8094
|380
|2005.06.01 19:19
|s/l
|190
|0.10
|1.8124
|1.8124
|1.8094
|-20.00
|9230.97
|381
|2005.06.01 20:37
|sell
|191
|0.10
|1.8104
|1.8124
|1.8094
|382
|2005.06.01 21:43
|t/p
|191
|0.10
|1.8094
|1.8124
|1.8094
|10.00
|9240.97
|383
|2005.06.01 23:06
|sell
|192
|0.10
|1.8104
|1.8124
|1.8094
|384
|2005.06.01 23:43
|s/l
|192
|0.10
|1.8124
|1.8124
|1.8094
|-20.00
|9220.97
|385
|2005.06.06 19:03
|buy
|193
|0.10
|1.8235
|1.8215
|1.8245
|386
|2005.06.06 19:15
|t/p
|193
|0.10
|1.8245
|1.8215
|1.8245
|10.00
|9230.97
|387
|2005.06.06 22:14
|buy
|194
|0.10
|1.8235
|1.8215
|1.8245
|388
|2005.06.06 23:08
|t/p
|194
|0.10
|1.8245
|1.8215
|1.8245
|10.00
|9240.97
|389
|2005.06.07 02:50
|buy
|195
|0.10
|1.8246
|1.8226
|1.8256
|390
|2005.06.07 03:11
|s/l
|195
|0.10
|1.8226
|1.8226
|1.8256
|-20.00
|9220.97
|391
|2005.06.07 07:38
|buy
|196
|0.10
|1.8246
|1.8226
|1.8256
|392
|2005.06.07 08:12
|t/p
|196
|0.10
|1.8256
|1.8226
|1.8256
|10.00
|9230.97
|393
|2005.06.08 02:14
|buy
|197
|0.10
|1.8355
|1.8335
|1.8365
|394
|2005.06.08 03:07
|t/p
|197
|0.10
|1.8365
|1.8335
|1.8365
|10.00
|9240.97
|395
|2005.06.08 04:56
|buy
|198
|0.10
|1.8355
|1.8335
|1.8365
|396
|2005.06.08 05:31
|t/p
|198
|0.10
|1.8365
|1.8335
|1.8365
|10.00
|9250.97
|397
|2005.06.08 08:05
|buy
|199
|0.10
|1.8355
|1.8335
|1.8365
|398
|2005.06.08 08:11
|s/l
|199
|0.10
|1.8335
|1.8335
|1.8365
|-20.00
|9230.97
|399
|2005.06.08 12:47
|buy
|200
|0.10
|1.8355
|1.8335
|1.8365
|400
|2005.06.08 13:15
|t/p
|200
|0.10
|1.8365
|1.8335
|1.8365
|10.00
|9240.97
|401
|2005.06.10 16:12
|sell
|201
|0.10
|1.8171
|1.8191
|1.8161
|402
|2005.06.10 16:21
|t/p
|201
|0.10
|1.8161
|1.8191
|1.8161
|10.00
|9250.97
|403
|2005.06.13 03:02
|sell
|202
|0.10
|1.8108
|1.8128
|1.8098
|404
|2005.06.13 03:04
|t/p
|202
|0.10
|1.8098
|1.8128
|1.8098
|10.00
|9260.97
|405
|2005.06.16 14:37
|buy
|203
|0.10
|1.8245
|1.8225
|1.8255
|406
|2005.06.16 14:46
|t/p
|203
|0.10
|1.8255
|1.8225
|1.8255
|10.00
|9270.97
|407
|2005.06.17 20:10
|buy
|204
|0.10
|1.8287
|1.8267
|1.8297
|408
|2005.06.17 20:11
|t/p
|204
|0.10
|1.8297
|1.8267
|1.8297
|10.00
|9280.97
|409
|2005.06.21 20:24
|buy
|205
|0.10
|1.8287
|1.8267
|1.8297
|410
|2005.06.21 20:29
|t/p
|205
|0.10
|1.8297
|1.8267
|1.8297
|10.00
|9290.97
|411
|2005.06.21 22:30
|buy
|206
|0.10
|1.8288
|1.8268
|1.8298
|412
|2005.06.21 23:34
|s/l
|206
|0.10
|1.8268
|1.8268
|1.8298
|-20.00
|9270.97
|413
|2005.06.22 01:40
|buy
|207
|0.10
|1.8298
|1.8278
|1.8308
|414
|2005.06.22 02:06
|s/l
|207
|0.10
|1.8278
|1.8278
|1.8308
|-20.00
|9250.97
|415
|2005.06.22 08:20
|buy
|208
|0.10
|1.8298
|1.8278
|1.8308
|416
|2005.06.22 08:56
|t/p
|208
|0.10
|1.8308
|1.8278
|1.8308
|10.00
|9260.97
|417
|2005.06.22 10:30
|buy
|209
|0.10
|1.8298
|1.8278
|1.8308
|418
|2005.06.22 10:30
|s/l
|209
|0.10
|1.8278
|1.8278
|1.8308
|-20.00
|9240.97
|419
|2005.06.23 14:41
|sell
|210
|0.10
|1.8180
|1.8200
|1.8170
|420
|2005.06.23 14:43
|t/p
|210
|0.10
|1.8170
|1.8200
|1.8170
|10.00
|9250.97
|421
|2005.06.23 16:12
|sell
|211
|0.10
|1.8180
|1.8200
|1.8170
|422
|2005.06.23 16:16
|s/l
|211
|0.10
|1.8200
|1.8200
|1.8170
|-20.00
|9230.97
|423
|2005.06.23 17:47
|sell
|212
|0.10
|1.8180
|1.8200
|1.8170
|424
|2005.06.23 18:37
|t/p
|212
|0.10
|1.8170
|1.8200
|1.8170
|10.00
|9240.97
|425
|2005.06.24 06:06
|sell
|213
|0.10
|1.8137
|1.8157
|1.8127
|426
|2005.06.24 06:06
|t/p
|213
|0.10
|1.8127
|1.8157
|1.8127
|10.00
|9250.97
|427
|2005.06.29 08:18
|sell
|214
|0.10
|1.8143
|1.8163
|1.8133
|428
|2005.06.29 09:54
|t/p
|214
|0.10
|1.8133
|1.8163
|1.8133
|10.00
|9260.97
|429
|2005.06.29 10:31
|sell
|215
|0.10
|1.8144
|1.8164
|1.8134
|430
|2005.06.29 11:16
|s/l
|215
|0.10
|1.8164
|1.8164
|1.8134
|-20.00
|9240.97
|431
|2005.06.30 11:02
|sell
|216
|0.10
|1.7994
|1.8014
|1.7984
|432
|2005.06.30 11:04
|t/p
|216
|0.10
|1.7984
|1.8014
|1.7984
|10.00
|9250.97
|433
|2005.07.01 06:50
|sell
|217
|0.10
|1.7872
|1.7892
|1.7862
|434
|2005.07.01 06:53
|t/p
|217
|0.10
|1.7862
|1.7892
|1.7862
|10.00
|9260.97
|435
|2005.07.05 08:29
|sell
|218
|0.10
|1.7570
|1.7590
|1.7560
|436
|2005.07.05 08:29
|t/p
|218
|0.10
|1.7560
|1.7590
|1.7560
|10.00
|9270.97
|437
|2005.07.07 01:00
|sell
|219
|0.10
|1.7515
|1.7535
|1.7505
|438
|2005.07.07 01:31
|s/l
|219
|0.10
|1.7535
|1.7535
|1.7505
|-20.00
|9250.97
|439
|2005.07.07 04:41
|sell
|220
|0.10
|1.7516
|1.7536
|1.7506
|440
|2005.07.07 04:42
|t/p
|220
|0.10
|1.7506
|1.7536
|1.7506
|10.00
|9260.97
|441
|2005.07.08 09:07
|sell
|221
|0.10
|1.7402
|1.7422
|1.7392
|442
|2005.07.08 09:09
|t/p
|221
|0.10
|1.7392
|1.7422
|1.7392
|10.00
|9270.97
|443
|2005.07.12 03:35
|buy
|222
|0.10
|1.7589
|1.7569
|1.7599
|444
|2005.07.12 03:36
|t/p
|222
|0.10
|1.7599
|1.7569
|1.7599
|10.00
|9280.97
|445
|2005.07.13 00:01
|buy
|223
|0.10
|1.7787
|1.7767
|1.7797
|446
|2005.07.13 00:48
|s/l
|223
|0.10
|1.7767
|1.7767
|1.7797
|-20.00
|9260.97
|447
|2005.07.18 01:02
|sell
|224
|0.10
|1.7509
|1.7529
|1.7499
|448
|2005.07.18 02:15
|s/l
|224
|0.10
|1.7529
|1.7529
|1.7499
|-20.00
|9240.97
|449
|2005.07.18 08:45
|sell
|225
|0.10
|1.7509
|1.7529
|1.7499
|450
|2005.07.18 09:06
|s/l
|225
|0.10
|1.7529
|1.7529
|1.7499
|-20.00
|9220.97
|451
|2005.07.19 06:13
|sell
|226
|0.10
|1.7454
|1.7474
|1.7444
|452
|2005.07.19 06:53
|t/p
|226
|0.10
|1.7444
|1.7474
|1.7444
|10.00
|9230.97
|453
|2005.07.20 10:41
|sell
|227
|0.10
|1.7340
|1.7360
|1.7330
|454
|2005.07.20 11:03
|t/p
|227
|0.10
|1.7330
|1.7360
|1.7330
|10.00
|9240.97
|455
|2005.07.20 16:11
|sell
|228
|0.10
|1.7340
|1.7360
|1.7330
|456
|2005.07.20 16:23
|t/p
|228
|0.10
|1.7330
|1.7360
|1.7330
|10.00
|9250.97
|457
|2005.07.27 09:11
|sell
|229
|0.10
|1.7347
|1.7367
|1.7337
|458
|2005.07.27 09:21
|t/p
|229
|0.10
|1.7337
|1.7367
|1.7337
|10.00
|9260.97
|459
|2005.07.27 14:30
|sell
|230
|0.10
|1.7347
|1.7367
|1.7337
|460
|2005.07.27 14:40
|s/l
|230
|0.10
|1.7367
|1.7367
|1.7337
|-20.00
|9240.97
|461
|2005.07.29 14:39
|buy
|231
|0.10
|1.7592
|1.7572
|1.7602
|462
|2005.07.29 14:48
|t/p
|231
|0.10
|1.7602
|1.7572
|1.7602
|10.00
|9250.97
|463
|2005.07.29 16:36
|buy
|232
|0.10
|1.7592
|1.7572
|1.7602
|464
|2005.07.29 16:39
|t/p
|232
|0.10
|1.7602
|1.7572
|1.7602
|10.00
|9260.97
|465
|2005.07.29 18:06
|buy
|233
|0.10
|1.7593
|1.7573
|1.7603
|466
|2005.07.29 20:29
|s/l
|233
|0.10
|1.7573
|1.7573
|1.7603
|-20.00
|9240.97
|467
|2005.08.01 04:39
|buy
|234
|0.10
|1.7613
|1.7593
|1.7623
|468
|2005.08.01 04:40
|t/p
|234
|0.10
|1.7623
|1.7593
|1.7623
|10.00
|9250.97
|469
|2005.08.01 08:26
|buy
|235
|0.10
|1.7613
|1.7593
|1.7623
|470
|2005.08.01 09:00
|t/p
|235
|0.10
|1.7623
|1.7593
|1.7623
|10.00
|9260.97
|471
|2005.08.02 06:11
|buy
|236
|0.10
|1.7730
|1.7710
|1.7740
|472
|2005.08.02 06:27
|s/l
|236
|0.10
|1.7710
|1.7710
|1.7740
|-20.00
|9240.97
|473
|2005.08.02 09:48
|buy
|237
|0.10
|1.7731
|1.7711
|1.7741
|474
|2005.08.02 10:07
|t/p
|237
|0.10
|1.7741
|1.7711
|1.7741
|10.00
|9250.97
|475
|2005.08.02 13:06
|buy
|238
|0.10
|1.7730
|1.7710
|1.7740
|476
|2005.08.02 14:47
|t/p
|238
|0.10
|1.7740
|1.7710
|1.7740
|10.00
|9260.97
|477
|2005.08.02 15:05
|buy
|239
|0.10
|1.7731
|1.7711
|1.7741
|478
|2005.08.02 16:03
|s/l
|239
|0.10
|1.7711
|1.7711
|1.7741
|-20.00
|9240.97
|479
|2005.08.02 17:41
|buy
|240
|0.10
|1.7730
|1.7710
|1.7740
|480
|2005.08.02 18:45
|s/l
|240
|0.10
|1.7710
|1.7710
|1.7740
|-20.00
|9220.97
|481
|2005.08.03 11:01
|buy
|241
|0.10
|1.7752
|1.7732
|1.7762
|482
|2005.08.03 11:02
|t/p
|241
|0.10
|1.7762
|1.7732
|1.7762
|10.00
|9230.97
|483
|2005.08.05 02:34
|buy
|242
|0.10
|1.7825
|1.7805
|1.7835
|484
|2005.08.05 02:59
|s/l
|242
|0.10
|1.7805
|1.7805
|1.7835
|-20.00
|9210.97
|485
|2005.08.08 10:31
|buy
|243
|0.10
|1.7823
|1.7803
|1.7833
|486
|2005.08.08 10:40
|t/p
|243
|0.10
|1.7833
|1.7803
|1.7833
|10.00
|9220.97
|487
|2005.08.09 07:55
|buy
|244
|0.10
|1.7901
|1.7881
|1.7911
|488
|2005.08.09 07:56
|t/p
|244
|0.10
|1.7911
|1.7881
|1.7911
|10.00
|9230.97
|489
|2005.08.10 08:38
|buy
|245
|0.10
|1.7917
|1.7897
|1.7927
|490
|2005.08.10 09:09
|t/p
|245
|0.10
|1.7927
|1.7897
|1.7927
|10.00
|9240.97
|491
|2005.08.10 10:44
|buy
|246
|0.10
|1.7917
|1.7897
|1.7927
|492
|2005.08.10 11:13
|t/p
|246
|0.10
|1.7927
|1.7897
|1.7927
|10.00
|9250.97
|493
|2005.08.11 01:29
|buy
|247
|0.10
|1.7975
|1.7955
|1.7985
|494
|2005.08.11 02:14
|s/l
|247
|0.10
|1.7955
|1.7955
|1.7985
|-20.00
|9230.97
|495
|2005.08.11 04:21
|buy
|248
|0.10
|1.7976
|1.7956
|1.7986
|496
|2005.08.11 05:09
|t/p
|248
|0.10
|1.7986
|1.7956
|1.7986
|10.00
|9240.97
|497
|2005.08.11 07:53
|buy
|249
|0.10
|1.7977
|1.7957
|1.7987
|498
|2005.08.11 08:58
|t/p
|249
|0.10
|1.7987
|1.7957
|1.7987
|10.00
|9250.97
|499
|2005.08.12 00:08
|buy
|250
|0.10
|1.8130
|1.8110
|1.8140
|500
|2005.08.12 01:15
|s/l
|250
|0.10
|1.8110
|1.8110
|1.8140
|-20.00
|9230.97
|501
|2005.08.12 08:56
|buy
|251
|0.10
|1.8129
|1.8109
|1.8139
|502
|2005.08.12 09:58
|t/p
|251
|0.10
|1.8139
|1.8109
|1.8139
|10.00
|9240.97
|503
|2005.08.18 13:45
|sell
|252
|0.10
|1.8017
|1.8037
|1.8007
|504
|2005.08.18 14:03
|s/l
|252
|0.10
|1.8037
|1.8037
|1.8007
|-20.00
|9220.97
|505
|2005.08.19 08:00
|sell
|253
|0.10
|1.7913
|1.7933
|1.7903
|506
|2005.08.19 08:56
|t/p
|253
|0.10
|1.7903
|1.7933
|1.7903
|10.00
|9230.97
|507
|2005.08.19 10:18
|sell
|254
|0.10
|1.7914
|1.7934
|1.7904
|508
|2005.08.19 11:04
|s/l
|254
|0.10
|1.7934
|1.7934
|1.7904
|-20.00
|9210.97
|509
|2005.08.19 16:23
|sell
|255
|0.10
|1.7914
|1.7934
|1.7904
|510
|2005.08.19 16:35
|s/l
|255
|0.10
|1.7934
|1.7934
|1.7904
|-20.00
|9190.97
|511
|2005.08.24 20:17
|buy
|256
|0.10
|1.8018
|1.7998
|1.8028
|512
|2005.08.24 21:00
|s/l
|256
|0.10
|1.7998
|1.7998
|1.8028
|-20.00
|9170.97
|513
|2005.08.24 23:01
|buy
|257
|0.10
|1.8018
|1.7998
|1.8028
|514
|2005.08.25 00:07
|s/l
|257
|0.10
|1.7998
|1.7998
|1.8028
|-19.25
|9151.72
|515
|2005.08.25 03:10
|buy
|258
|0.10
|1.8027
|1.8007
|1.8037
|516
|2005.08.25 04:14
|t/p
|258
|0.10
|1.8037
|1.8007
|1.8037
|10.00
|9161.72
|517
|2005.08.26 16:23
|buy
|259
|0.10
|1.8081
|1.8061
|1.8091
|518
|2005.08.26 16:27
|t/p
|259
|0.10
|1.8091
|1.8061
|1.8091
|10.00
|9171.72
|519
|2005.08.30 04:23
|sell
|260
|0.10
|1.7925
|1.7945
|1.7915
|520
|2005.08.30 07:40
|s/l
|260
|0.10
|1.7945
|1.7945
|1.7915
|-20.00
|9151.72
|521
|2005.08.30 08:03
|sell
|261
|0.10
|1.7926
|1.7946
|1.7916
|522
|2005.08.30 08:55
|s/l
|261
|0.10
|1.7946
|1.7946
|1.7916
|-20.00
|9131.72
|523
|2005.08.30 09:46
|sell
|262
|0.10
|1.7926
|1.7946
|1.7916
|524
|2005.08.30 10:05
|t/p
|262
|0.10
|1.7916
|1.7946
|1.7916
|10.00
|9141.72
|525
|2005.08.31 13:02
|sell
|263
|0.10
|1.7818
|1.7838
|1.7808
|526
|2005.08.31 13:10
|s/l
|263
|0.10
|1.7838
|1.7838
|1.7808
|-20.00
|9121.72
|527
|2005.09.01 09:57
|buy
|264
|0.10
|1.8055
|1.8035
|1.8065
|528
|2005.09.01 10:30
|t/p
|264
|0.10
|1.8065
|1.8035
|1.8065
|10.00
|9131.72
|529
|2005.09.02 08:12
|buy
|265
|0.10
|1.8361
|1.8341
|1.8371
|530
|2005.09.02 08:31
|s/l
|265
|0.10
|1.8341
|1.8341
|1.8371
|-20.00
|9111.72
|531
|2005.09.05 03:35
|buy
|266
|0.10
|1.8447
|1.8427
|1.8457
|532
|2005.09.05 03:36
|t/p
|266
|0.10
|1.8457
|1.8427
|1.8457
|10.00
|9121.72
|533
|2005.09.08 19:08
|sell
|267
|0.10
|1.8352
|1.8372
|1.8342
|534
|2005.09.08 20:04
|t/p
|267
|0.10
|1.8342
|1.8372
|1.8342
|10.00
|9131.72
|535
|2005.09.08 20:40
|sell
|268
|0.10
|1.8352
|1.8372
|1.8342
|536
|2005.09.09 01:21
|s/l
|268
|0.10
|1.8372
|1.8372
|1.8342
|-21.03
|9110.69
|537
|2005.09.09 13:04
|sell
|269
|0.10
|1.8329
|1.8349
|1.8319
|538
|2005.09.09 13:42
|s/l
|269
|0.10
|1.8349
|1.8349
|1.8319
|-20.00
|9090.69
|539
|2005.09.12 01:56
|buy
|270
|0.10
|1.8425
|1.8405
|1.8435
|540
|2005.09.12 02:27
|s/l
|270
|0.10
|1.8405
|1.8405
|1.8435
|-20.00
|9070.69
|541
|2005.09.12 08:41
|sell
|271
|0.10
|1.8319
|1.8339
|1.8309
|542
|2005.09.12 09:01
|t/p
|271
|0.10
|1.8309
|1.8339
|1.8309
|10.00
|9080.69
|543
|2005.09.13 08:51
|sell
|272
|0.10
|1.8185
|1.8205
|1.8175
|544
|2005.09.13 09:32
|s/l
|272
|0.10
|1.8205
|1.8205
|1.8175
|-20.00
|9060.69
|545
|2005.09.15 03:07
|sell
|273
|0.10
|1.8215
|1.8235
|1.8205
|546
|2005.09.15 03:24
|t/p
|273
|0.10
|1.8205
|1.8235
|1.8205
|10.00
|9070.69
|547
|2005.09.16 15:54
|sell
|274
|0.10
|1.8037
|1.8057
|1.8027
|548
|2005.09.16 16:10
|t/p
|274
|0.10
|1.8027
|1.8057
|1.8027
|10.00
|9080.69
|549
|2005.09.16 17:39
|sell
|275
|0.10
|1.8037
|1.8057
|1.8027
|550
|2005.09.16 17:53
|t/p
|275
|0.10
|1.8027
|1.8057
|1.8027
|10.00
|9090.69
|551
|2005.09.16 19:17
|sell
|276
|0.10
|1.8037
|1.8057
|1.8027
|552
|2005.09.16 19:59
|s/l
|276
|0.10
|1.8057
|1.8057
|1.8027
|-20.00
|9070.69
|553
|2005.09.19 00:42
|sell
|277
|0.10
|1.8017
|1.8037
|1.8007
|554
|2005.09.19 00:56
|t/p
|277
|0.10
|1.8007
|1.8037
|1.8007
|10.00
|9080.69
|555
|2005.09.19 07:26
|sell
|278
|0.10
|1.8016
|1.8036
|1.8006
|556
|2005.09.19 08:02
|t/p
|278
|0.10
|1.8006
|1.8036
|1.8006
|10.00
|9090.69
|557
|2005.09.21 00:19
|sell
|279
|0.10
|1.7980
|1.8000
|1.7970
|558
|2005.09.21 01:15
|t/p
|279
|0.10
|1.7970
|1.8000
|1.7970
|10.00
|9100.69
|559
|2005.09.21 02:31
|sell
|280
|0.10
|1.7980
|1.8000
|1.7970
|560
|2005.09.21 04:24
|s/l
|280
|0.10
|1.8000
|1.8000
|1.7970
|-20.00
|9080.69
|561
|2005.09.22 01:45
|buy
|281
|0.10
|1.8128
|1.8108
|1.8138
|562
|2005.09.22 02:14
|t/p
|281
|0.10
|1.8138
|1.8108
|1.8138
|10.00
|9090.69
|563
|2005.09.22 14:46
|sell
|282
|0.10
|1.7959
|1.7979
|1.7949
|564
|2005.09.22 14:47
|t/p
|282
|0.10
|1.7949
|1.7979
|1.7949
|10.00
|9100.69
|565
|2005.09.23 08:57
|sell
|283
|0.10
|1.7878
|1.7898
|1.7868
|566
|2005.09.23 08:58
|t/p
|283
|0.10
|1.7868
|1.7898
|1.7868
|10.00
|9110.69
|567
|2005.09.23 11:00
|sell
|284
|0.10
|1.7878
|1.7898
|1.7868
|568
|2005.09.23 11:00
|s/l
|284
|0.10
|1.7898
|1.7898
|1.7868
|-20.00
|9090.69
|569
|2005.09.23 13:17
|sell
|285
|0.10
|1.7877
|1.7897
|1.7867
|570
|2005.09.23 13:26
|s/l
|285
|0.10
|1.7897
|1.7897
|1.7867
|-20.00
|9070.69
|571
|2005.09.26 06:01
|sell
|286
|0.10
|1.7748
|1.7768
|1.7738
|572
|2005.09.26 08:39
|t/p
|286
|0.10
|1.7738
|1.7768
|1.7738
|10.00
|9080.69
|573
|2005.09.26 10:33
|sell
|287
|0.10
|1.7749
|1.7769
|1.7739
|574
|2005.09.26 10:51
|t/p
|287
|0.10
|1.7739
|1.7769
|1.7739
|10.00
|9090.69
|575
|2005.09.26 17:31
|sell
|288
|0.10
|1.7749
|1.7769
|1.7739
|576
|2005.09.26 17:55
|s/l
|288
|0.10
|1.7769
|1.7769
|1.7739
|-20.00
|9070.69
|577
|2005.09.27 04:58
|sell
|289
|0.10
|1.7704
|1.7724
|1.7694
|578
|2005.09.27 04:59
|t/p
|289
|0.10
|1.7694
|1.7724
|1.7694
|10.00
|9080.69
|579
|2005.09.27 06:32
|sell
|290
|0.10
|1.7704
|1.7724
|1.7694
|580
|2005.09.27 07:53
|t/p
|290
|0.10
|1.7694
|1.7724
|1.7694
|10.00
|9090.69
|581
|2005.09.28 16:06
|sell
|291
|0.10
|1.7638
|1.7658
|1.7628
|582
|2005.09.28 16:07
|t/p
|291
|0.10
|1.7628
|1.7658
|1.7628
|10.00
|9100.69
|583
|2005.09.28 17:52
|sell
|292
|0.10
|1.7637
|1.7657
|1.7627
|584
|2005.09.28 18:21
|s/l
|292
|0.10
|1.7657
|1.7657
|1.7627
|-20.00
|9080.69
|585
|2005.09.29 16:26
|sell
|293
|0.10
|1.7604
|1.7624
|1.7594
|586
|2005.09.29 16:51
|s/l
|293
|0.10
|1.7624
|1.7624
|1.7594
|-20.00
|9060.69
|587
|2005.09.30 00:48
|sell
|294
|0.10
|1.7592
|1.7612
|1.7582
|588
|2005.09.30 01:12
|t/p
|294
|0.10
|1.7582
|1.7612
|1.7582
|10.00
|9070.69
|589
|2005.09.30 02:21
|sell
|295
|0.10
|1.7593
|1.7613
|1.7583
|590
|2005.09.30 03:11
|s/l
|295
|0.10
|1.7613
|1.7613
|1.7583
|-20.00
|9050.69
|591
|2005.09.30 09:00
|sell
|296
|0.10
|1.7593
|1.7613
|1.7583
|592
|2005.09.30 09:12
|t/p
|296
|0.10
|1.7583
|1.7613
|1.7583
|10.00
|9060.69
|593
|2005.09.30 11:28
|sell
|297
|0.10
|1.7593
|1.7613
|1.7583
|594
|2005.09.30 11:36
|s/l
|297
|0.10
|1.7613
|1.7613
|1.7583
|-20.00
|9040.69
|595
|2005.10.03 03:18
|sell
|298
|0.10
|1.7565
|1.7585
|1.7555
|596
|2005.10.03 03:51
|t/p
|298
|0.10
|1.7555
|1.7585
|1.7555
|10.00
|9050.69
|597
|2005.10.03 06:03
|sell
|299
|0.10
|1.7565
|1.7585
|1.7555
|598
|2005.10.03 06:28
|s/l
|299
|0.10
|1.7585
|1.7585
|1.7555
|-20.00
|9030.69
|599
|2005.10.03 09:14
|sell
|300
|0.10
|1.7565
|1.7585
|1.7555
|600
|2005.10.03 09:36
|s/l
|300
|0.10
|1.7585
|1.7585
|1.7555
|-20.00
|9010.69
|601
|2005.10.04 00:54
|sell
|301
|0.10
|1.7518
|1.7538
|1.7508
|602
|2005.10.04 01:01
|s/l
|301
|0.10
|1.7538
|1.7538
|1.7508
|-20.00
|8990.69
|603
|2005.10.10 13:46
|sell
|302
|0.10
|1.7576
|1.7596
|1.7566
|604
|2005.10.10 14:04
|t/p
|302
|0.10
|1.7566
|1.7596
|1.7566
|10.00
|9000.69
|605
|2005.10.11 02:56
|sell
|303
|0.10
|1.7513
|1.7533
|1.7503
|606
|2005.10.11 07:59
|t/p
|303
|0.10
|1.7503
|1.7533
|1.7503
|10.00
|9010.69
|607
|2005.10.11 10:43
|sell
|304
|0.10
|1.7513
|1.7533
|1.7503
|608
|2005.10.11 10:56
|s/l
|304
|0.10
|1.7533
|1.7533
|1.7503
|-20.00
|8990.69
|609
|2005.10.11 12:28
|sell
|305
|0.10
|1.7513
|1.7533
|1.7503
|610
|2005.10.11 12:57
|s/l
|305
|0.10
|1.7533
|1.7533
|1.7503
|-20.00
|8970.69
|611
|2005.10.11 14:11
|sell
|306
|0.10
|1.7513
|1.7533
|1.7503
|612
|2005.10.11 14:17
|t/p
|306
|0.10
|1.7503
|1.7533
|1.7503
|10.00
|8980.69
|613
|2005.10.12 01:18
|sell
|307
|0.10
|1.7441
|1.7461
|1.7431
|614
|2005.10.12 01:31
|t/p
|307
|0.10
|1.7431
|1.7461
|1.7431
|10.00
|8990.69
|615
|2005.10.12 04:08
|sell
|308
|0.10
|1.7441
|1.7461
|1.7431
|616
|2005.10.12 07:50
|t/p
|308
|0.10
|1.7431
|1.7461
|1.7431
|10.00
|9000.69
|617
|2005.10.17 02:27
|buy
|309
|0.10
|1.7705
|1.7685
|1.7715
|618
|2005.10.17 02:36
|s/l
|309
|0.10
|1.7685
|1.7685
|1.7715
|-20.00
|8980.69
|619
|2005.10.17 04:09
|buy
|310
|0.10
|1.7706
|1.7686
|1.7716
|620
|2005.10.17 04:39
|t/p
|310
|0.10
|1.7716
|1.7686
|1.7716
|10.00
|8990.69
|621
|2005.10.17 05:47
|buy
|311
|0.10
|1.7705
|1.7685
|1.7715
|622
|2005.10.17 07:29
|s/l
|311
|0.10
|1.7685
|1.7685
|1.7715
|-20.00
|8970.69
|623
|2005.10.21 01:45
|buy
|312
|0.10
|1.7749
|1.7729
|1.7759
|624
|2005.10.21 01:54
|t/p
|312
|0.10
|1.7759
|1.7729
|1.7759
|10.00
|8980.69
|625
|2005.10.26 08:19
|buy
|313
|0.10
|1.7865
|1.7845
|1.7875
|626
|2005.10.26 08:41
|s/l
|313
|0.10
|1.7845
|1.7845
|1.7875
|-20.00
|8960.69
|627
|2005.10.27 10:02
|buy
|314
|0.10
|1.7865
|1.7845
|1.7875
|628
|2005.10.27 10:03
|t/p
|314
|0.10
|1.7875
|1.7845
|1.7875
|10.00
|8970.69
|629
|2005.10.27 12:00
|buy
|315
|0.10
|1.7865
|1.7845
|1.7875
|630
|2005.10.27 12:17
|s/l
|315
|0.10
|1.7845
|1.7845
|1.7875
|-20.00
|8950.69
|631
|2005.10.27 14:04
|buy
|316
|0.10
|1.7865
|1.7845
|1.7875
|632
|2005.10.27 14:36
|t/p
|316
|0.10
|1.7875
|1.7845
|1.7875
|10.00
|8960.69
|633
|2005.10.27 15:54
|buy
|317
|0.10
|1.7867
|1.7847
|1.7877
|634
|2005.10.27 16:29
|s/l
|317
|0.10
|1.7847
|1.7847
|1.7877
|-20.00
|8940.69
|635
|2005.10.31 15:59
|sell
|318
|0.10
|1.7728
|1.7748
|1.7718
|636
|2005.10.31 16:08
|t/p
|318
|0.10
|1.7718
|1.7748
|1.7718
|10.00
|8950.69
|637
|2005.11.01 02:59
|sell
|319
|0.10
|1.7674
|1.7694
|1.7664
|638
|2005.11.01 03:40
|s/l
|319
|0.10
|1.7694
|1.7694
|1.7664
|-20.00
|8930.69
|639
|2005.11.01 07:51
|sell
|320
|0.10
|1.7673
|1.7693
|1.7663
|640
|2005.11.01 08:23
|s/l
|320
|0.10
|1.7693
|1.7693
|1.7663
|-20.00
|8910.69
|641
|2005.11.01 14:54
|sell
|321
|0.10
|1.7674
|1.7694
|1.7664
|642
|2005.11.01 15:03
|t/p
|321
|0.10
|1.7664
|1.7694
|1.7664
|10.00
|8920.69
|643
|2005.11.07 00:00
|sell
|322
|0.10
|1.7458
|1.7478
|1.7448
|644
|2005.11.07 00:28
|s/l
|322
|0.10
|1.7478
|1.7478
|1.7448
|-20.00
|8900.69
|645
|2005.11.07 08:55
|sell
|323
|0.10
|1.7459
|1.7479
|1.7449
|646
|2005.11.07 09:17
|s/l
|323
|0.10
|1.7479
|1.7479
|1.7449
|-20.00
|8880.69
|647
|2005.11.07 13:22
|sell
|324
|0.10
|1.7459
|1.7479
|1.7449
|648
|2005.11.07 14:10
|s/l
|324
|0.10
|1.7479
|1.7479
|1.7449
|-20.00
|8860.69
|649
|2005.11.08 02:11
|sell
|325
|0.10
|1.7390
|1.7410
|1.7380
|650
|2005.11.08 02:15
|t/p
|325
|0.10
|1.7380
|1.7410
|1.7380
|10.00
|8870.69
|651
|2005.11.14 15:59
|sell
|326
|0.10
|1.7375
|1.7395
|1.7365
|652
|2005.11.14 16:38
|t/p
|326
|0.10
|1.7365
|1.7395
|1.7365
|10.00
|8880.69
|653
|2005.11.14 19:07
|sell
|327
|0.10
|1.7374
|1.7394
|1.7364
|654
|2005.11.14 19:16
|s/l
|327
|0.10
|1.7394
|1.7394
|1.7364
|-20.00
|8860.69
|655
|2005.11.14 20:44
|sell
|328
|0.10
|1.7374
|1.7394
|1.7364
|656
|2005.11.14 23:26
|t/p
|328
|0.10
|1.7364
|1.7394
|1.7364
|10.00
|8870.69
|657
|2005.11.14 23:52
|sell
|329
|0.10
|1.7374
|1.7394
|1.7364
|658
|2005.11.15 01:52
|s/l
|329
|0.10
|1.7394
|1.7394
|1.7364
|-21.03
|8849.66
|659
|2005.11.15 11:04
|sell
|330
|0.10
|1.7343
|1.7363
|1.7333
|660
|2005.11.15 11:23
|t/p
|330
|0.10
|1.7333
|1.7363
|1.7333
|10.00
|8859.66
|661
|2005.11.15 14:29
|sell
|331
|0.10
|1.7342
|1.7362
|1.7332
|662
|2005.11.15 14:30
|t/p
|331
|0.10
|1.7332
|1.7362
|1.7332
|10.00
|8869.66
|663
|2005.11.15 16:24
|sell
|332
|0.10
|1.7342
|1.7362
|1.7332
|664
|2005.11.15 16:26
|s/l
|332
|0.10
|1.7362
|1.7362
|1.7332
|-20.00
|8849.66
|665
|2005.11.15 18:49
|sell
|333
|0.10
|1.7343
|1.7363
|1.7333
|666
|2005.11.15 20:21
|t/p
|333
|0.10
|1.7333
|1.7363
|1.7333
|10.00
|8859.66
|667
|2005.11.15 21:24
|sell
|334
|0.10
|1.7342
|1.7362
|1.7332
|668
|2005.11.15 21:52
|s/l
|334
|0.10
|1.7362
|1.7362
|1.7332
|-20.00
|8839.66
|669
|2005.11.15 23:33
|sell
|335
|0.10
|1.7342
|1.7362
|1.7332
|670
|2005.11.16 00:08
|s/l
|335
|0.10
|1.7362
|1.7362
|1.7332
|-21.03
|8818.63
|671
|2005.11.16 11:21
|sell
|336
|0.10
|1.7306
|1.7326
|1.7296
|672
|2005.11.16 11:31
|t/p
|336
|0.10
|1.7296
|1.7326
|1.7296
|10.00
|8828.63
|673
|2005.11.18 05:05
|sell
|337
|0.10
|1.7150
|1.7170
|1.7140
|674
|2005.11.18 05:32
|s/l
|337
|0.10
|1.7170
|1.7170
|1.7140
|-20.00
|8808.63
|675
|2005.11.18 08:48
|sell
|338
|0.10
|1.7149
|1.7169
|1.7139
|676
|2005.11.18 09:00
|t/p
|338
|0.10
|1.7139
|1.7169
|1.7139
|10.00
|8818.63
|677
|2005.11.22 09:36
|sell
|339
|0.10
|1.7142
|1.7162
|1.7132
|678
|2005.11.22 09:40
|t/p
|339
|0.10
|1.7132
|1.7162
|1.7132
|10.00
|8828.63
|679
|2005.11.23 07:09
|buy
|340
|0.10
|1.7235
|1.7215
|1.7245
|680
|2005.11.23 07:14
|t/p
|340
|0.10
|1.7245
|1.7215
|1.7245
|10.00
|8838.63
|681
|2005.11.23 08:40
|buy
|341
|0.10
|1.7236
|1.7216
|1.7246
|682
|2005.11.23 08:54
|t/p
|341
|0.10
|1.7246
|1.7216
|1.7246
|10.00
|8848.63
|683
|2005.11.23 11:21
|buy
|342
|0.10
|1.7236
|1.7216
|1.7246
|684
|2005.11.23 11:25
|t/p
|342
|0.10
|1.7246
|1.7216
|1.7246
|10.00
|8858.63
|685
|2005.11.23 14:45
|buy
|343
|0.10
|1.7236
|1.7216
|1.7246
|686
|2005.11.23 16:03
|s/l
|343
|0.10
|1.7216
|1.7216
|1.7246
|-20.00
|8838.63
|687
|2005.11.23 19:58
|buy
|344
|0.10
|1.7236
|1.7216
|1.7246
|688
|2005.11.24 00:37
|s/l
|344
|0.10
|1.7216
|1.7216
|1.7246
|-19.25
|8819.38
|689
|2005.11.24 11:29
|buy
|345
|0.10
|1.7259
|1.7239
|1.7269
|690
|2005.11.24 11:30
|t/p
|345
|0.10
|1.7269
|1.7239
|1.7269
|10.00
|8829.38
|691
|2005.11.24 13:05
|buy
|346
|0.10
|1.7258
|1.7238
|1.7268
|692
|2005.11.24 13:34
|s/l
|346
|0.10
|1.7238
|1.7238
|1.7268
|-20.00
|8809.38
|693
|2005.11.24 14:59
|buy
|347
|0.10
|1.7258
|1.7238
|1.7268
|694
|2005.11.24 15:45
|s/l
|347
|0.10
|1.7238
|1.7238
|1.7268
|-20.00
|8789.38
|695
|2005.12.02 14:53
|buy
|348
|0.10
|1.7340
|1.7320
|1.7350
|696
|2005.12.02 14:54
|t/p
|348
|0.10
|1.7350
|1.7320
|1.7350
|10.00
|8799.38
|697
|2005.12.02 18:15
|buy
|349
|0.10
|1.7339
|1.7319
|1.7349
|698
|2005.12.02 19:16
|t/p
|349
|0.10
|1.7349
|1.7319
|1.7349
|10.00
|8809.38
|699
|2005.12.02 19:46
|buy
|350
|0.10
|1.7340
|1.7320
|1.7350
|700
|2005.12.05 00:00
|s/l
|350
|0.10
|1.7320
|1.7320
|1.7350
|-19.75
|8789.63
|701
|2005.12.05 13:56
|buy
|351
|0.10
|1.7378
|1.7358
|1.7388
|702
|2005.12.05 14:02
|t/p
|351
|0.10
|1.7388
|1.7358
|1.7388
|10.00
|8799.63
|703
|2005.12.05 16:32
|buy
|352
|0.10
|1.7379
|1.7359
|1.7389
|704
|2005.12.05 16:47
|s/l
|352
|0.10
|1.7359
|1.7359
|1.7389
|-20.00
|8779.63
|705
|2005.12.06 09:27
|buy
|353
|0.10
|1.7440
|1.7420
|1.7450
|706
|2005.12.06 09:30
|t/p
|353
|0.10
|1.7450
|1.7420
|1.7450
|10.00
|8789.63
|707
|2005.12.08 10:04
|buy
|354
|0.10
|1.7430
|1.7410
|1.7440
|708
|2005.12.08 10:08
|t/p
|354
|0.10
|1.7440
|1.7410
|1.7440
|10.00
|8799.63
|709
|2005.12.08 11:34
|buy
|355
|0.10
|1.7430
|1.7410
|1.7440
|710
|2005.12.08 11:52
|t/p
|355
|0.10
|1.7440
|1.7410
|1.7440
|10.00
|8809.63
|711
|2005.12.08 14:15
|buy
|356
|0.10
|1.7430
|1.7410
|1.7440
|712
|2005.12.08 14:22
|t/p
|356
|0.10
|1.7440
|1.7410
|1.7440
|10.00
|8819.63
|713
|2005.12.08 15:45
|buy
|357
|0.10
|1.7430
|1.7410
|1.7440
|714
|2005.12.08 16:06
|t/p
|357
|0.10
|1.7440
|1.7410
|1.7440
|10.00
|8829.63
|715
|2005.12.09 16:05
|buy
|358
|0.10
|1.7556
|1.7536
|1.7566
|716
|2005.12.12 00:03
|s/l
|358
|0.10
|1.7536
|1.7536
|1.7566
|-19.75
|8809.88
|717
|2005.12.12 02:42
|buy
|359
|0.10
|1.7565
|1.7545
|1.7575
|718
|2005.12.12 02:43
|t/p
|359
|0.10
|1.7575
|1.7545
|1.7575
|10.00
|8819.88
|719
|2005.12.12 04:16
|buy
|360
|0.10
|1.7566
|1.7546
|1.7576
|720
|2005.12.12 04:25
|t/p
|360
|0.10
|1.7576
|1.7546
|1.7576
|10.00
|8829.88
|721
|2005.12.13 02:53
|buy
|361
|0.10
|1.7772
|1.7752
|1.7782
|722
|2005.12.13 05:10
|s/l
|361
|0.10
|1.7752
|1.7752
|1.7782
|-20.00
|8809.88
|723
|2005.12.13 08:58
|buy
|362
|0.10
|1.7772
|1.7752
|1.7782
|724
|2005.12.13 09:02
|s/l
|362
|0.10
|1.7752
|1.7752
|1.7782
|-20.00
|8789.88
|725
|2005.12.14 09:14
|buy
|363
|0.10
|1.7777
|1.7757
|1.7787
|726
|2005.12.14 09:28
|t/p
|363
|0.10
|1.7787
|1.7757
|1.7787
|10.00
|8799.88
|727
|2005.12.19 14:01
|sell
|364
|0.10
|1.7624
|1.7644
|1.7614
|728
|2005.12.19 14:47
|s/l
|364
|0.10
|1.7644
|1.7644
|1.7614
|-20.00
|8779.88
|729
|2005.12.19 16:58
|sell
|365
|0.10
|1.7624
|1.7644
|1.7614
|730
|2005.12.19 18:08
|s/l
|365
|0.10
|1.7644
|1.7644
|1.7614
|-20.00
|8759.88
|731
|2005.12.19 18:37
|sell
|366
|0.10
|1.7625
|1.7645
|1.7615
|732
|2005.12.19 19:06
|t/p
|366
|0.10
|1.7615
|1.7645
|1.7615
|10.00
|8769.88
|733
|2005.12.19 20:46
|sell
|367
|0.10
|1.7625
|1.7645
|1.7615
|734
|2005.12.20 02:10
|t/p
|367
|0.10
|1.7615
|1.7645
|1.7615
|8.97
|8778.85
|735
|2005.12.20 04:53
|sell
|368
|0.10
|1.7591
|1.7611
|1.7581
|736
|2005.12.20 05:33
|t/p
|368
|0.10
|1.7581
|1.7611
|1.7581
|10.00
|8788.85
|737
|2005.12.20 10:35
|sell
|369
|0.10
|1.7591
|1.7611
|1.7581
|738
|2005.12.20 10:49
|s/l
|369
|0.10
|1.7611
|1.7611
|1.7581
|-20.00
|8768.85
|739
|2005.12.20 16:02
|sell
|370
|0.10
|1.7591
|1.7611
|1.7581
|740
|2005.12.20 16:07
|t/p
|370
|0.10
|1.7581
|1.7611
|1.7581
|10.00
|8778.85
|741
|2005.12.20 17:32
|sell
|371
|0.10
|1.7590
|1.7610
|1.7580
|742
|2005.12.20 17:45
|t/p
|371
|0.10
|1.7580
|1.7610
|1.7580
|10.00
|8788.85
|743
|2005.12.21 10:45
|sell
|372
|0.10
|1.7525
|1.7545
|1.7515
|744
|2005.12.21 10:59
|t/p
|372
|0.10
|1.7515
|1.7545
|1.7515
|10.00
|8798.85
|745
|2005.12.22 10:57
|sell
|373
|0.10
|1.7382
|1.7402
|1.7372
|746
|2005.12.22 10:58
|t/p
|373
|0.10
|1.7372
|1.7402
|1.7372
|10.00
|8808.85
|747
|2005.12.22 12:54
|sell
|374
|0.10
|1.7381
|1.7401
|1.7371
|748
|2005.12.22 13:28
|t/p
|374
|0.10
|1.7371
|1.7401
|1.7371
|10.00
|8818.85
|749
|2005.12.22 15:00
|sell
|375
|0.10
|1.7381
|1.7401
|1.7371
|750
|2005.12.22 15:06
|s/l
|375
|0.10
|1.7401
|1.7401
|1.7371
|-20.00
|8798.85
|751
|2005.12.22 16:54
|sell
|376
|0.10
|1.7382
|1.7402
|1.7372
|752
|2005.12.22 16:59
|t/p
|376
|0.10
|1.7372
|1.7402
|1.7372
|10.00
|8808.85
|753
|2005.12.22 18:25
|sell
|377
|0.10
|1.7381
|1.7401
|1.7371
|754
|2005.12.22 19:17
|t/p
|377
|0.10
|1.7371
|1.7401
|1.7371
|10.00
|8818.85
|755
|2005.12.22 19:56
|sell
|378
|0.10
|1.7382
|1.7402
|1.7372
|756
|2005.12.22 21:09
|t/p
|378
|0.10
|1.7372
|1.7402
|1.7372
|10.00
|8828.85
|757
|2005.12.22 21:59
|sell
|379
|0.10
|1.7381
|1.7401
|1.7371
|758
|2005.12.22 22:48
|t/p
|379
|0.10
|1.7371
|1.7401
|1.7371
|10.00
|8838.85
|759
|2005.12.22 23:33
|sell
|380
|0.10
|1.7381
|1.7401
|1.7371
|760
|2005.12.23 08:38
|s/l
|380
|0.10
|1.7401
|1.7401
|1.7371
|-21.03
|8817.82
|761
|2005.12.23 13:00
|sell
|381
|0.10
|1.7339
|1.7359
|1.7329
|762
|2005.12.23 13:10
|s/l
|381
|0.10
|1.7359
|1.7359
|1.7329
|-20.00
|8797.82
|763
|2005.12.23 14:30
|sell
|382
|0.10
|1.7338
|1.7358
|1.7328
|764
|2005.12.23 14:57
|t/p
|382
|0.10
|1.7328
|1.7358
|1.7328
|10.00
|8807.82
|765
|2005.12.23 19:08
|sell
|383
|0.10
|1.7338
|1.7358
|1.7328
|766
|2005.12.23 22:59
|t/p
|383
|0.10
|1.7328
|1.7358
|1.7328
|10.00
|8817.82
|767
|2005.12.27 00:56
|sell
|384
|0.10
|1.7310
|1.7330
|1.7300
|768
|2005.12.27 09:13
|s/l
|384
|0.10
|1.7330
|1.7330
|1.7300
|-20.00
|8797.82
|769
|2005.12.27 17:39
|sell
|385
|0.10
|1.7309
|1.7329
|1.7299
|770
|2005.12.27 20:11
|t/p
|385
|0.10
|1.7299
|1.7329
|1.7299
|10.00
|8807.82
|771
|2005.12.28 16:42
|sell
|386
|0.10
|1.7265
|1.7285
|1.7255
|772
|2005.12.28 16:52
|s/l
|386
|0.10
|1.7285
|1.7285
|1.7255
|-20.00
|8787.82
|773
|2006.01.04 02:39
|buy
|387
|0.10
|1.7463
|1.7443
|1.7473
|774
|2006.01.04 02:53
|t/p
|387
|0.10
|1.7473
|1.7443
|1.7473
|10.00
|8797.82
|775
|2006.01.06 14:32
|buy
|388
|0.10
|1.7588
|1.7568
|1.7598
|776
|2006.01.06 14:32
|t/p
|388
|0.10
|1.7598
|1.7568
|1.7598
|10.00
|8807.82
|777
|2006.01.09 05:43
|buy
|389
|0.10
|1.7722
|1.7702
|1.7732
|778
|2006.01.09 06:13
|s/l
|389
|0.10
|1.7702
|1.7702
|1.7732
|-20.00
|8787.82
|779
|2006.01.09 07:14
|buy
|390
|0.10
|1.7722
|1.7702
|1.7732
|780
|2006.01.09 07:43
|s/l
|390
|0.10
|1.7702
|1.7702
|1.7732
|-20.00
|8767.82
|781
|2006.01.13 14:40
|buy
|391
|0.10
|1.7725
|1.7705
|1.7735
|782
|2006.01.13 14:43
|s/l
|391
|0.10
|1.7705
|1.7705
|1.7735
|-20.00
|8747.82
|783
|2006.01.13 16:47
|buy
|392
|0.10
|1.7725
|1.7705
|1.7735
|784
|2006.01.13 16:55
|s/l
|392
|0.10
|1.7705
|1.7705
|1.7735
|-20.00
|8727.82
|785
|2006.01.16 00:49
|buy
|393
|0.10
|1.7782
|1.7762
|1.7792
|786
|2006.01.16 01:36
|t/p
|393
|0.10
|1.7792
|1.7762
|1.7792
|10.00
|8737.82
|787
|2006.01.16 02:22
|buy
|394
|0.10
|1.7783
|1.7763
|1.7793
|788
|2006.01.16 03:22
|s/l
|394
|0.10
|1.7763
|1.7763
|1.7793
|-20.00
|8717.82
|789
|2006.01.16 03:52
|buy
|395
|0.10
|1.7782
|1.7762
|1.7792
|790
|2006.01.16 06:25
|s/l
|395
|0.10
|1.7762
|1.7762
|1.7792
|-20.00
|8697.82
|791
|2006.01.18 19:06
|sell
|396
|0.10
|1.7585
|1.7605
|1.7575
|792
|2006.01.18 19:08
|s/l
|396
|0.10
|1.7605
|1.7605
|1.7575
|-20.00
|8677.82
|793
|2006.01.19 08:26
|sell
|397
|0.10
|1.7585
|1.7605
|1.7575
|794
|2006.01.19 08:34
|t/p
|397
|0.10
|1.7575
|1.7605
|1.7575
|10.00
|8687.82
|795
|2006.01.23 00:24
|buy
|398
|0.10
|1.7721
|1.7701
|1.7731
|796
|2006.01.23 01:03
|t/p
|398
|0.10
|1.7731
|1.7701
|1.7731
|10.00
|8697.82
|797
|2006.01.24 00:25
|buy
|399
|0.10
|1.7880
|1.7860
|1.7890
|798
|2006.01.24 01:03
|s/l
|399
|0.10
|1.7860
|1.7860
|1.7890
|-20.00
|8677.82
|799
|2006.01.24 17:55
|buy
|400
|0.10
|1.7880
|1.7860
|1.7890
|800
|2006.01.24 18:01
|t/p
|400
|0.10
|1.7890
|1.7860
|1.7890
|10.00
|8687.82
|801
|2006.01.24 19:42
|buy
|401
|0.10
|1.7881
|1.7861
|1.7891
|802
|2006.01.24 20:21
|s/l
|401
|0.10
|1.7861
|1.7861
|1.7891
|-20.00
|8667.82
|803
|2006.01.25 10:31
|buy
|402
|0.10
|1.7896
|1.7876
|1.7906
|804
|2006.01.25 10:32
|t/p
|402
|0.10
|1.7906
|1.7876
|1.7906
|10.00
|8677.82
|805
|2006.01.25 12:05
|buy
|403
|0.10
|1.7897
|1.7877
|1.7907
|806
|2006.01.25 12:48
|t/p
|403
|0.10
|1.7907
|1.7877
|1.7907
|10.00
|8687.82
|807
|2006.01.25 14:18
|buy
|404
|0.10
|1.7897
|1.7877
|1.7907
|808
|2006.01.25 14:43
|s/l
|404
|0.10
|1.7877
|1.7877
|1.7907
|-20.00
|8667.82
|809
|2006.01.25 18:26
|buy
|405
|0.10
|1.7897
|1.7877
|1.7907
|810
|2006.01.25 18:51
|s/l
|405
|0.10
|1.7877
|1.7877
|1.7907
|-20.00
|8647.82
|811
|2006.01.27 07:01
|sell
|406
|0.10
|1.7776
|1.7796
|1.7766
|812
|2006.01.27 07:15
|s/l
|406
|0.10
|1.7796
|1.7796
|1.7766
|-20.00
|8627.82
|813
|2006.01.27 12:01
|sell
|407
|0.10
|1.7776
|1.7796
|1.7766
|814
|2006.01.27 12:09
|t/p
|407
|0.10
|1.7766
|1.7796
|1.7766
|10.00
|8637.82
|815
|2006.01.27 14:13
|sell
|408
|0.10
|1.7776
|1.7796
|1.7766
|816
|2006.01.27 14:30
|s/l
|408
|0.10
|1.7796
|1.7796
|1.7766
|-20.00
|8617.82
|817
|2006.01.27 16:24
|sell
|409
|0.10
|1.7776
|1.7796
|1.7766
|818
|2006.01.27 16:43
|t/p
|409
|0.10
|1.7766
|1.7796
|1.7766
|10.00
|8627.82
|819
|2006.01.30 04:07
|sell
|410
|0.10
|1.7666
|1.7686
|1.7656
|820
|2006.01.30 07:19
|s/l
|410
|0.10
|1.7686
|1.7686
|1.7656
|-20.00
|8607.82
|821
|2006.01.30 08:31
|sell
|411
|0.10
|1.7666
|1.7686
|1.7656
|822
|2006.01.30 09:28
|t/p
|411
|0.10
|1.7656
|1.7686
|1.7656
|10.00
|8617.82
|823
|2006.01.30 14:08
|sell
|412
|0.10
|1.7666
|1.7686
|1.7656
|824
|2006.01.30 14:13
|s/l
|412
|0.10
|1.7686
|1.7686
|1.7656
|-20.00
|8597.82
|825
|2006.01.30 19:18
|sell
|413
|0.10
|1.7666
|1.7686
|1.7656
|826
|2006.01.30 19:46
|t/p
|413
|0.10
|1.7656
|1.7686
|1.7656
|10.00
|8607.82
|827
|2006.01.30 21:00
|sell
|414
|0.10
|1.7666
|1.7686
|1.7656
|828
|2006.01.30 22:09
|s/l
|414
|0.10
|1.7686
|1.7686
|1.7656
|-20.00
|8587.82
|829
|2006.02.03 02:11
|buy
|415
|0.10
|1.7813
|1.7793
|1.7823
|830
|2006.02.03 02:17
|s/l
|415
|0.10
|1.7793
|1.7793
|1.7823
|-20.00
|8567.82