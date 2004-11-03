Strategy Tester Report
BOSR v 2.0
(Build 211)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2004.11.03 00:00 - 2007.11.02 00:00 (2004.07.01 - 2007.11.08)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parametersnormal="==== Normal Entries ===="; TP_AllOrders=10; TP_LongOne=55; TP_LongTwo=55; TP_ShortOne=55; TP_ShortTwo=55; SL_FirstOrder=20; SL_SecondOrder=20; OrderGap=20; RangeDeviation=1; Long_EntryOffSet=0; Short_EntryOffSet=0; Disable_Longs=false; Disable_Shorts=false; Time_EntryGap=90; Time_StopGap=180; indy="==== RSIOMA ===="; Filter_RSIOMA=false; RSIOMACheckBar=1; MaxValForSell=0; MinValForBuy=0; MA_1_Period=3; MA_1_METHOD=3; MA_1_PRICE=0; MA_1_WEIGHT=7; MA_2_Period=6; MA_2_METHOD=3; MA_2_PRICE=0; MA_2_WEIGHT=6; MA_3_Period=9; MA_3_METHOD=3; MA_3_PRICE=0; MA_3_WEIGHT=5; MA_4_Period=18; MA_4_METHOD=3; MA_4_PRICE=0; MA_4_WEIGHT=4; MA_5_Period=36; MA_5_METHOD=3; MA_5_PRICE=0; MA_5_WEIGHT=3; MA_6_Period=72; MA_6_METHOD=3; MA_6_PRICE=0; MA_6_WEIGHT=2; MA_7_Period=144; MA_7_METHOD=3; MA_7_PRICE=0; MA_7_WEIGHT=1; MA_8_Period=288; MA_8_METHOD=3; MA_8_PRICE=0; MA_8_WEIGHT=1; settings="==== Standard Settings ===="; AllowSecondEntries=false; InternalTimeFrame=1440; Lots=0.1; TimeCheck=5000; TrendLength=45; MinimumPreviousRange=30; ExcludeSundayBar=true; order="==== Order Settings ===="; Max_Longs=2; Max_Shorts=2; Max_Total=4; times="==== Trade Times ===="; TradeOnTime=false; StartTrading="08:00"; StopTrading="20:00"; closing="==== Close Times ===="; CloseOnTime=false; ClosingDay="ANY"; ClosingTime="19:00"; autolot="==== Automatic Lots ===="; AutoLotSize=false; RiskPercentage=2; MaxAllowedLotSize=0; manage="==== Stop Management ===="; BreakEven=0; TrailingStop=0; OnlyTrailProfits=false; PropStop=0; StartPosition=0; IncrementPercentage=2; MinStopValue=10; id="==== Identity Settings ===="; ExpertID=98713; TimeSpecific=false; Disable_Comments=false; LoopTry=3;
Bars in test881Ticks modelled4510027Modelling quality79.80%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-1432.18Gross profit2289.47Gross loss-3721.65
Profit factor0.62Expected payoff-3.45
Absolute drawdown1432.18Maximal drawdown1458.18 (14.54%)Relative drawdown14.54% (1458.18)
Total trades415Short positions (won %)223 (54.26%)Long positions (won %)192 (56.25%)
Profit trades (% of total)229 (55.18%)Loss trades (% of total)186 (44.82%)
Largestprofit trade10.25loss trade-21.03
Averageprofit trade10.00loss trade-20.01
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (80.25)consecutive losses (loss in money)7 (-139.75)
Maximalconsecutive profit (count of wins)80.25 (8)consecutive loss (count of losses)-139.75 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.11.03 11:09buy10.101.84231.84031.8433
22004.11.03 11:37s/l10.101.84031.84031.8433-20.009980.00
32004.11.03 13:13buy20.101.84221.84021.8432
42004.11.03 13:29t/p20.101.84321.84021.843210.009990.00
52004.11.05 17:01buy30.101.84981.84781.8508
62004.11.05 17:01t/p30.101.85081.84781.850810.0010000.00
72004.11.08 00:29buy40.101.85601.85401.8570
82004.11.08 01:14s/l40.101.85401.85401.8570-20.009980.00
92004.11.08 06:54buy50.101.85601.85401.8570
102004.11.08 08:02t/p50.101.85701.85401.857010.009990.00
112004.11.08 08:48buy60.101.85601.85401.8570
122004.11.08 09:06t/p60.101.85701.85401.857010.0010000.00
132004.11.08 10:18buy70.101.85611.85411.8571
142004.11.08 10:40t/p70.101.85711.85411.857110.0010010.00
152004.11.10 11:10buy80.101.86011.85811.8611
162004.11.10 11:13t/p80.101.86111.85811.861110.0010020.00
172004.11.10 12:43buy90.101.86011.85811.8611
182004.11.10 13:29s/l90.101.85811.85811.8611-20.0010000.00
192004.11.11 15:16sell100.101.84051.84251.8395
202004.11.11 15:36s/l100.101.84251.84251.8395-20.009980.00
212004.11.15 01:30buy110.101.85881.85681.8598
222004.11.15 01:41s/l110.101.85681.85681.8598-20.009960.00
232004.11.17 09:01buy120.101.85611.85411.8571
242004.11.17 09:06t/p120.101.85711.85411.857110.009970.00
252004.11.17 10:32buy130.101.85621.85421.8572
262004.11.17 10:44t/p130.101.85721.85421.857210.009980.00
272004.11.18 07:36buy140.101.86271.86071.8637
282004.11.18 08:22s/l140.101.86071.86071.8637-20.009960.00
292004.11.19 01:11sell150.101.84701.84901.8460
302004.11.19 02:13s/l150.101.84901.84901.8460-20.009940.00
312004.11.23 00:00buy160.101.86041.85841.8614
322004.11.23 01:07s/l160.101.85841.85841.8614-20.009920.00
332004.11.23 11:19buy170.101.86041.85841.8614
342004.11.23 11:21t/p170.101.86141.85841.861410.009930.00
352004.11.24 09:46buy180.101.87271.87071.8737
362004.11.24 09:50t/p180.101.87371.87071.873710.009940.00
372004.11.25 00:00buy190.101.88241.88041.8834
382004.11.25 00:43s/l190.101.88041.88041.8834-20.009920.00
392004.11.25 03:01buy200.101.88231.88031.8833
402004.11.25 06:35s/l200.101.88031.88031.8833-20.009900.00
412004.11.25 07:02buy210.101.88241.88041.8834
422004.11.25 08:50t/p210.101.88341.88041.883410.009910.00
432004.11.26 05:06buy220.101.89411.89211.8951
442004.11.26 05:12t/p220.101.89511.89211.895110.009920.00
452004.12.01 01:59buy230.101.91291.91091.9139
462004.12.01 02:49s/l230.101.91091.91091.9139-20.009900.00
472004.12.01 06:29buy240.101.91301.91101.9140
482004.12.01 07:48t/p240.101.91401.91101.914010.009910.00
492004.12.01 08:08buy250.101.91301.91101.9140
502004.12.01 08:13t/p250.101.91401.91101.914010.009920.00
512004.12.02 03:52buy260.101.93551.93351.9365
522004.12.02 05:21s/l260.101.93351.93351.9365-20.009900.00
532004.12.02 07:21buy270.101.93551.93351.9365
542004.12.02 07:47s/l270.101.93351.93351.9365-20.009880.00
552004.12.03 21:56buy280.101.94381.94181.9448
562004.12.06 01:40s/l280.101.94181.94181.9448-19.759860.25
572004.12.06 09:25buy290.101.94421.94221.9452
582004.12.06 10:01s/l290.101.94221.94221.9452-20.009840.25
592004.12.06 11:05buy300.101.94421.94221.9452
602004.12.06 11:23s/l300.101.94221.94221.9452-20.009820.25
612004.12.06 15:59buy310.101.94421.94221.9452
622004.12.06 16:02s/l310.101.94221.94221.9452-20.009800.25
632004.12.06 18:49buy320.101.94411.94211.9451
642004.12.06 19:41s/l320.101.94211.94211.9451-20.009780.25
652004.12.07 07:23buy330.101.94441.94241.9454
662004.12.07 07:26t/p330.101.94541.94241.945410.009790.25
672004.12.09 10:33sell340.101.91821.92021.9172
682004.12.09 10:40t/p340.101.91721.92021.917210.009800.25
692004.12.09 13:00sell350.101.91821.92021.9172
702004.12.09 13:00t/p350.101.91721.92021.917210.009810.25
712004.12.09 16:30sell360.101.91831.92031.9173
722004.12.09 16:31t/p360.101.91731.92031.917310.009820.25
732004.12.09 18:03sell370.101.91821.92021.9172
742004.12.09 18:11t/p370.101.91721.92021.917210.009830.25
752004.12.10 05:57sell380.101.91401.91601.9130
762004.12.10 05:57t/p380.101.91301.91601.913010.009840.25
772004.12.10 09:02sell390.101.91401.91601.9130
782004.12.10 09:12t/p390.101.91301.91601.913010.009850.25
792004.12.14 23:25buy400.101.92731.92531.9283
802004.12.15 00:16t/p400.101.92831.92531.928310.259860.50
812004.12.15 08:21buy410.101.92951.92751.9305
822004.12.15 08:47s/l410.101.92751.92751.9305-20.009840.50
832004.12.15 10:58buy420.101.92941.92741.9304
842004.12.15 11:08t/p420.101.93041.92741.930410.009850.50
852004.12.16 10:32buy430.101.94591.94391.9469
862004.12.16 10:42t/p430.101.94691.94391.946910.009860.50
872004.12.16 12:03buy440.101.94601.94401.9470
882004.12.16 12:09t/p440.101.94701.94401.947010.009870.50
892004.12.22 10:48sell450.101.92491.92691.9239
902004.12.22 11:26t/p450.101.92391.92691.923910.009880.50
912004.12.28 10:36buy460.101.93781.93581.9388
922004.12.28 13:00t/p460.101.93881.93581.938810.009890.50
932004.12.28 14:21buy470.101.93791.93591.9389
942004.12.28 15:12s/l470.101.93591.93591.9389-20.009870.50
952004.12.31 17:43sell480.101.91481.91681.9138
962004.12.31 17:45s/l480.101.91681.91681.9138-20.009850.50
972005.01.03 03:37sell490.101.91361.91561.9126
982005.01.03 03:58t/p490.101.91261.91561.912610.009860.50
992005.01.04 10:31sell500.101.89781.89981.8968
1002005.01.04 10:37t/p500.101.89681.89981.896810.009870.50
1012005.01.05 08:39sell510.101.87801.88001.8770
1022005.01.05 08:44s/l510.101.88001.88001.8770-20.009850.50
1032005.01.05 10:56sell520.101.87791.87991.8769
1042005.01.05 10:57t/p520.101.87691.87991.876910.009860.50
1052005.01.06 10:31sell530.101.87271.87471.8717
1062005.01.06 10:37s/l530.101.87471.87471.8717-20.009840.50
1072005.01.06 13:18sell540.101.87271.87471.8717
1082005.01.06 13:25t/p540.101.87171.87471.871710.009850.50
1092005.01.06 18:40sell550.101.87271.87471.8717
1102005.01.06 18:59s/l550.101.87471.87471.8717-20.009830.50
1112005.01.06 20:15sell560.101.87281.87481.8718
1122005.01.06 21:12s/l560.101.87481.87481.8718-20.009810.50
1132005.01.07 16:45sell570.101.86941.87141.8684
1142005.01.07 16:48s/l570.101.87141.87141.8684-20.009790.50
1152005.01.12 14:30buy580.101.88221.88021.8832
1162005.01.12 14:31t/p580.101.88321.88021.883210.009800.50
1172005.01.17 13:35sell590.101.86381.86581.8628
1182005.01.17 13:36t/p590.101.86281.86581.862810.009810.50
1192005.01.18 00:00sell600.101.85751.85951.8565
1202005.01.18 00:15t/p600.101.85651.85951.856510.009820.50
1212005.01.18 01:30sell610.101.85741.85941.8564
1222005.01.18 01:30s/l610.101.85941.85941.8564-20.009800.50
1232005.01.18 03:39sell620.101.85741.85941.8564
1242005.01.18 03:48t/p620.101.85641.85941.856410.009810.50
1252005.01.18 05:10sell630.101.85741.85941.8564
1262005.01.18 06:58s/l630.101.85941.85941.8564-20.009790.50
1272005.01.18 07:14sell640.101.85751.85951.8565
1282005.01.18 07:55s/l640.101.85951.85951.8565-20.009770.50
1292005.01.24 08:56buy650.101.88061.87861.8816
1302005.01.24 08:59t/p650.101.88161.87861.881610.009780.50
1312005.01.24 10:33buy660.101.88061.87861.8816
1322005.01.24 10:49t/p660.101.88161.87861.881610.009790.50
1332005.01.24 12:06buy670.101.88061.87861.8816
1342005.01.24 13:10s/l670.101.87861.87861.8816-20.009770.50
1352005.01.24 14:59buy680.101.88051.87851.8815
1362005.01.24 15:13t/p680.101.88151.87851.881510.009780.50
1372005.01.24 20:43buy690.101.88061.87861.8816
1382005.01.24 23:15s/l690.101.87861.87861.8816-20.009760.50
1392005.01.26 13:03buy700.101.88051.87851.8815
1402005.01.26 13:18s/l700.101.87851.87851.8815-20.009740.50
1412005.01.26 14:35buy710.101.88051.87851.8815
1422005.01.26 14:56t/p710.101.88151.87851.881510.009750.50
1432005.01.26 16:06buy720.101.88061.87861.8816
1442005.01.26 16:57t/p720.101.88161.87861.881610.009760.50
1452005.01.26 18:30buy730.101.88051.87851.8815
1462005.01.26 18:37t/p730.101.88151.87851.881510.009770.50
1472005.01.27 08:46buy740.101.88521.88321.8862
1482005.01.27 08:51t/p740.101.88621.88321.886210.009780.50
1492005.01.27 16:15buy750.101.88521.88321.8862
1502005.01.27 16:22t/p750.101.88621.88321.886210.009790.50
1512005.01.27 17:45buy760.101.88541.88341.8864
1522005.01.27 17:52t/p760.101.88641.88341.886410.009800.50
1532005.02.01 16:18sell770.101.87891.88091.8779
1542005.02.01 16:46t/p770.101.87791.88091.877910.009810.50
1552005.02.01 17:50sell780.101.87881.88081.8778
1562005.02.01 18:26s/l780.101.88081.88081.8778-20.009790.50
1572005.02.03 11:11buy790.101.88871.88671.8897
1582005.02.03 11:18t/p790.101.88971.88671.889710.009800.50
1592005.02.03 12:59buy800.101.88871.88671.8897
1602005.02.03 13:31s/l800.101.88671.88671.8897-20.009780.50
1612005.02.04 14:34buy810.101.89131.88931.8923
1622005.02.04 14:39s/l810.101.88931.88931.8923-20.009760.50
1632005.02.04 19:12sell820.101.87681.87881.8758
1642005.02.04 19:22t/p820.101.87581.87881.875810.009770.50
1652005.02.07 00:23sell830.101.87311.87511.8721
1662005.02.07 01:13t/p830.101.87211.87511.872110.009780.50
1672005.02.07 02:05sell840.101.87311.87511.8721
1682005.02.07 07:27s/l840.101.87511.87511.8721-20.009760.50
1692005.02.07 08:18sell850.101.87311.87511.8721
1702005.02.07 08:29t/p850.101.87211.87511.872110.009770.50
1712005.02.07 09:54sell860.101.87311.87511.8721
1722005.02.07 10:05t/p860.101.87211.87511.872110.009780.50
1732005.02.08 09:50sell870.101.85461.85661.8536
1742005.02.08 10:09s/l870.101.85661.85661.8536-20.009760.50
1752005.02.08 11:22sell880.101.85461.85661.8536
1762005.02.08 11:54t/p880.101.85361.85661.853610.009770.50
1772005.02.08 12:58sell890.101.85451.85651.8535
1782005.02.08 13:03s/l890.101.85651.85651.8535-20.009750.50
1792005.02.08 14:33sell900.101.85461.85661.8536
1802005.02.08 15:14t/p900.101.85361.85661.853610.009760.50
1812005.02.08 16:08sell910.101.85451.85651.8535
1822005.02.08 16:10s/l910.101.85651.85651.8535-20.009740.50
1832005.02.08 19:20sell920.101.85461.85661.8536
1842005.02.08 23:40t/p920.101.85361.85661.853610.009750.50
1852005.02.10 14:34sell930.101.85231.85431.8513
1862005.02.10 14:36t/p930.101.85131.85431.851310.009760.50
1872005.02.14 01:34buy940.101.87071.86871.8717
1882005.02.14 01:48t/p940.101.87171.86871.871710.009770.50
1892005.02.15 14:21buy950.101.89161.88961.8926
1902005.02.15 14:23t/p950.101.89261.88961.892610.009780.50
1912005.02.17 17:42buy960.101.89571.89371.8967
1922005.02.17 18:00s/l960.101.89371.89371.8967-20.009760.50
1932005.02.17 20:15buy970.101.89571.89371.8967
1942005.02.17 21:06s/l970.101.89371.89371.8967-20.009740.50
1952005.02.17 21:51buy980.101.89571.89371.8967
1962005.02.18 00:34s/l980.101.89371.89371.8967-19.759720.75
1972005.02.18 09:01buy990.101.89571.89371.8967
1982005.02.18 10:30s/l990.101.89371.89371.8967-20.009700.75
1992005.02.18 10:39buy1000.101.89571.89371.8967
2002005.02.18 10:40t/p1000.101.89671.89371.896710.009710.75
2012005.02.21 09:23buy1010.101.89721.89521.8982
2022005.02.21 09:24t/p1010.101.89821.89521.898210.009720.75
2032005.02.21 10:53buy1020.101.89721.89521.8982
2042005.02.21 11:54s/l1020.101.89521.89521.8982-20.009700.75
2052005.02.21 16:54buy1030.101.89711.89511.8981
2062005.02.21 19:50t/p1030.101.89811.89511.898110.009710.75
2072005.02.21 20:56buy1040.101.89721.89521.8982
2082005.02.22 03:43t/p1040.101.89821.89521.898210.259721.00
2092005.02.22 03:57buy1050.101.89961.89761.9006
2102005.02.22 04:03t/p1050.101.90061.89761.900610.009731.00
2112005.02.24 15:16buy1060.101.91321.91121.9142
2122005.02.24 15:32s/l1060.101.91121.91121.9142-20.009711.00
2132005.02.24 18:31buy1070.101.91301.91101.9140
2142005.02.24 19:48s/l1070.101.91101.91101.9140-20.009691.00
2152005.02.25 15:02buy1080.101.91381.91181.9148
2162005.02.25 15:24t/p1080.101.91481.91181.914810.009701.00
2172005.02.25 16:34buy1090.101.91381.91181.9148
2182005.02.25 16:58t/p1090.101.91481.91181.914810.009711.00
2192005.02.28 00:57buy1100.101.91971.91771.9207
2202005.02.28 01:11s/l1100.101.91771.91771.9207-20.009691.00
2212005.02.28 09:04buy1110.101.91971.91771.9207
2222005.02.28 09:08t/p1110.101.92071.91771.920710.009701.00
2232005.03.03 15:07sell1120.101.90781.90981.9068
2242005.03.03 15:09t/p1120.101.90681.90981.906810.009711.00
2252005.03.03 16:42sell1130.101.90781.90981.9068
2262005.03.03 16:47s/l1130.101.90981.90981.9068-20.009691.00
2272005.03.03 18:23sell1140.101.90781.90981.9068
2282005.03.03 18:48s/l1140.101.90981.90981.9068-20.009671.00
2292005.03.03 21:37sell1150.101.90781.90981.9068
2302005.03.03 22:42t/p1150.101.90681.90981.906810.009681.00
2312005.03.04 09:01sell1160.101.90551.90751.9045
2322005.03.04 09:48s/l1160.101.90751.90751.9045-20.009661.00
2332005.03.04 14:30sell1170.101.90551.90751.9045
2342005.03.04 14:30s/l1170.101.90751.90751.9045-20.009641.00
2352005.03.08 15:09buy1180.101.92491.92291.9259
2362005.03.08 15:16t/p1180.101.92591.92291.925910.009651.00
2372005.03.14 15:17sell1190.101.91641.91841.9154
2382005.03.14 15:21t/p1190.101.91541.91841.915410.009661.00
2392005.03.16 12:57buy1200.101.92541.92341.9264
2402005.03.16 12:59s/l1200.101.92341.92341.9264-20.009641.00
2412005.03.16 14:38buy1210.101.92551.92351.9265
2422005.03.16 14:41t/p1210.101.92651.92351.926510.009651.00
2432005.03.16 17:52buy1220.101.92551.92351.9265
2442005.03.16 18:12t/p1220.101.92651.92351.926510.009661.00
2452005.03.16 19:24buy1230.101.92541.92341.9264
2462005.03.16 19:54t/p1230.101.92641.92341.926410.009671.00
2472005.03.16 20:55buy1240.101.92551.92351.9265
2482005.03.16 21:32t/p1240.101.92651.92351.926510.009681.00
2492005.03.23 10:18sell1250.101.87971.88171.8787
2502005.03.23 10:30s/l1250.101.88171.88171.8787-20.009661.00
2512005.03.23 12:31sell1260.101.87961.88161.8786
2522005.03.23 13:42t/p1260.101.87861.88161.878610.009671.00
2532005.03.28 02:55sell1270.101.86751.86951.8665
2542005.03.28 03:05t/p1270.101.86651.86951.866510.009681.00
2552005.03.30 03:40buy1280.101.87641.87441.8774
2562005.03.30 04:18t/p1280.101.87741.87441.877410.009691.00
2572005.03.31 15:30buy1290.101.88471.88271.8857
2582005.03.31 15:32t/p1290.101.88571.88271.885710.009701.00
2592005.04.07 19:10sell1300.101.87421.87621.8732
2602005.04.07 19:22t/p1300.101.87321.87621.873210.009711.00
2612005.04.08 02:17sell1310.101.86791.86991.8669
2622005.04.08 04:10s/l1310.101.86991.86991.8669-20.009691.00
2632005.04.08 08:57sell1320.101.86801.87001.8670
2642005.04.08 09:23s/l1320.101.87001.87001.8670-20.009671.00
2652005.04.08 10:39sell1330.101.86801.87001.8670
2662005.04.08 11:20s/l1330.101.87001.87001.8670-20.009651.00
2672005.04.08 22:41buy1340.101.88571.88371.8867
2682005.04.11 00:23s/l1340.101.88371.88371.8867-19.759631.25
2692005.04.11 05:14buy1350.101.88551.88351.8865
2702005.04.11 05:53s/l1350.101.88351.88351.8865-20.009611.25
2712005.04.12 08:17buy1360.101.89331.89131.8943
2722005.04.12 09:11s/l1360.101.89131.89131.8943-20.009591.25
2732005.04.12 11:08buy1370.101.89321.89121.8942
2742005.04.12 12:30s/l1370.101.89121.89121.8942-20.009571.25
2752005.04.12 12:43buy1380.101.89321.89121.8942
2762005.04.12 13:48t/p1380.101.89421.89121.894210.009581.25
2772005.04.12 14:29buy1390.101.89321.89121.8942
2782005.04.12 14:29s/l1390.101.89121.89121.8942-20.009561.25
2792005.04.15 16:46buy1400.101.89491.89291.8959
2802005.04.15 17:00s/l1400.101.89291.89291.8959-20.009541.25
2812005.04.18 09:29buy1410.101.89481.89281.8958
2822005.04.18 09:31t/p1410.101.89581.89281.895810.009551.25
2832005.04.19 07:51buy1420.101.90561.90361.9066
2842005.04.19 07:58s/l1420.101.90361.90361.9066-20.009531.25
2852005.04.20 08:53buy1430.101.92011.91811.9211
2862005.04.20 09:04s/l1430.101.91811.91811.9211-20.009511.25
2872005.04.20 17:22buy1440.101.92011.91811.9211
2882005.04.20 17:41t/p1440.101.92111.91811.921110.009521.25
2892005.04.20 21:26buy1450.101.92011.91811.9211
2902005.04.20 21:43t/p1450.101.92111.91811.921110.009531.25
2912005.04.20 23:19buy1460.101.92011.91811.9211
2922005.04.21 00:46s/l1460.101.91811.91811.9211-19.259512.00
2932005.04.21 07:56buy1470.101.92151.91951.9225
2942005.04.21 08:13s/l1470.101.91951.91951.9225-20.009492.00
2952005.04.26 08:56sell1480.101.90781.90981.9068
2962005.04.26 09:10t/p1480.101.90681.90981.906810.009502.00
2972005.04.26 14:31sell1490.101.90781.90981.9068
2982005.04.26 14:53t/p1490.101.90681.90981.906810.009512.00
2992005.04.27 08:03sell1500.101.90211.90411.9011
3002005.04.27 08:31t/p1500.101.90111.90411.901110.009522.00
3012005.04.27 14:17sell1510.101.90201.90401.9010
3022005.04.27 14:33s/l1510.101.90401.90401.9010-20.009502.00
3032005.04.27 18:15sell1520.101.90211.90411.9011
3042005.04.27 19:00s/l1520.101.90411.90411.9011-20.009482.00
3052005.05.03 02:07sell1530.101.89251.89451.8915
3062005.05.03 03:59t/p1530.101.89151.89451.891510.009492.00
3072005.05.03 04:41sell1540.101.89251.89451.8915
3082005.05.03 08:07s/l1540.101.89451.89451.8915-20.009472.00
3092005.05.03 08:28sell1550.101.89261.89461.8916
3102005.05.03 08:51s/l1550.101.89461.89461.8916-20.009452.00
3112005.05.03 10:31sell1560.101.89261.89461.8916
3122005.05.03 11:13s/l1560.101.89461.89461.8916-20.009432.00
3132005.05.03 12:27sell1570.101.89261.89461.8916
3142005.05.03 12:43t/p1570.101.89161.89461.891610.009442.00
3152005.05.03 15:00sell1580.101.89251.89451.8915
3162005.05.03 15:23s/l1580.101.89451.89451.8915-20.009422.00
3172005.05.03 18:29sell1590.101.89251.89451.8915
3182005.05.03 19:03t/p1590.101.89151.89451.891510.009432.00
3192005.05.03 20:07sell1600.101.89251.89451.8915
3202005.05.03 20:16s/l1600.101.89451.89451.8915-20.009412.00
3212005.05.03 21:57sell1610.101.89251.89451.8915
3222005.05.03 21:57s/l1610.101.89451.89451.8915-20.009392.00
3232005.05.03 23:35sell1620.101.89251.89451.8915
3242005.05.04 03:25s/l1620.101.89451.89451.8915-21.039370.97
3252005.05.09 01:40sell1630.101.88951.89151.8885
3262005.05.09 03:18t/p1630.101.88851.89151.888510.009380.97
3272005.05.10 02:09sell1640.101.88051.88251.8795
3282005.05.10 02:42s/l1640.101.88251.88251.8795-20.009360.97
3292005.05.10 08:17sell1650.101.88051.88251.8795
3302005.05.10 08:18t/p1650.101.87951.88251.879510.009370.97
3312005.05.10 11:08sell1660.101.88041.88241.8794
3322005.05.10 11:48t/p1660.101.87941.88241.879410.009380.97
3332005.05.10 12:39sell1670.101.88041.88241.8794
3342005.05.10 12:47s/l1670.101.88241.88241.8794-20.009360.97
3352005.05.10 15:05sell1680.101.88051.88251.8795
3362005.05.10 15:31s/l1680.101.88251.88251.8795-20.009340.97
3372005.05.11 14:31sell1690.101.87611.87811.8751
3382005.05.11 14:36s/l1690.101.87811.87811.8751-20.009320.97
3392005.05.12 08:19sell1700.101.86951.87151.8685
3402005.05.12 08:33t/p1700.101.86851.87151.868510.009330.97
3412005.05.13 10:05sell1710.101.86011.86211.8591
3422005.05.13 10:29s/l1710.101.86211.86211.8591-20.009310.97
3432005.05.16 00:49sell1720.101.84811.85011.8471
3442005.05.16 01:03t/p1720.101.84711.85011.847110.009320.97
3452005.05.16 02:21sell1730.101.84811.85011.8471
3462005.05.16 06:11t/p1730.101.84711.85011.847110.009330.97
3472005.05.16 06:40sell1740.101.84811.85011.8471
3482005.05.16 08:08t/p1740.101.84711.85011.847110.009340.97
3492005.05.17 21:52sell1750.101.83311.83511.8321
3502005.05.17 23:43s/l1750.101.83511.83511.8321-20.009320.97
3512005.05.18 01:47sell1760.101.83191.83391.8309
3522005.05.18 02:08t/p1760.101.83091.83391.830910.009330.97
3532005.05.18 04:36sell1770.101.83191.83391.8309
3542005.05.18 08:19s/l1770.101.83391.83391.8309-20.009310.97
3552005.05.18 10:38sell1780.101.83201.83401.8310
3562005.05.18 13:24s/l1780.101.83401.83401.8310-20.009290.97
3572005.05.20 14:49sell1790.101.83201.83401.8310
3582005.05.20 14:52t/p1790.101.83101.83401.831010.009300.97
3592005.05.25 00:34sell1800.101.82621.82821.8252
3602005.05.25 03:41s/l1800.101.82821.82821.8252-20.009280.97
3612005.05.25 10:30sell1810.101.82621.82821.8252
3622005.05.25 10:32t/p1810.101.82521.82821.825210.009290.97
3632005.05.25 13:02sell1820.101.82621.82821.8252
3642005.05.25 14:50s/l1820.101.82821.82821.8252-20.009270.97
3652005.05.26 08:39sell1830.101.82471.82671.8237
3662005.05.26 08:41t/p1830.101.82371.82671.823710.009280.97
3672005.05.26 10:14sell1840.101.82461.82661.8236
3682005.05.26 10:56s/l1840.101.82661.82661.8236-20.009260.97
3692005.05.26 13:15sell1850.101.82471.82671.8237
3702005.05.26 13:17t/p1850.101.82371.82671.823710.009270.97
3712005.05.26 15:39sell1860.101.82471.82671.8237
3722005.05.26 15:55t/p1860.101.82371.82671.823710.009280.97
3732005.05.30 02:12sell1870.101.81981.82181.8188
3742005.05.30 02:47s/l1870.101.82181.82181.8188-20.009260.97
3752005.05.31 03:07sell1880.101.81931.82131.8183
3762005.05.31 03:08t/p1880.101.81831.82131.818310.009270.97
3772005.06.01 14:06sell1890.101.81041.81241.8094
3782005.06.01 14:22s/l1890.101.81241.81241.8094-20.009250.97
3792005.06.01 18:09sell1900.101.81041.81241.8094
3802005.06.01 19:19s/l1900.101.81241.81241.8094-20.009230.97
3812005.06.01 20:37sell1910.101.81041.81241.8094
3822005.06.01 21:43t/p1910.101.80941.81241.809410.009240.97
3832005.06.01 23:06sell1920.101.81041.81241.8094
3842005.06.01 23:43s/l1920.101.81241.81241.8094-20.009220.97
3852005.06.06 19:03buy1930.101.82351.82151.8245
3862005.06.06 19:15t/p1930.101.82451.82151.824510.009230.97
3872005.06.06 22:14buy1940.101.82351.82151.8245
3882005.06.06 23:08t/p1940.101.82451.82151.824510.009240.97
3892005.06.07 02:50buy1950.101.82461.82261.8256
3902005.06.07 03:11s/l1950.101.82261.82261.8256-20.009220.97
3912005.06.07 07:38buy1960.101.82461.82261.8256
3922005.06.07 08:12t/p1960.101.82561.82261.825610.009230.97
3932005.06.08 02:14buy1970.101.83551.83351.8365
3942005.06.08 03:07t/p1970.101.83651.83351.836510.009240.97
3952005.06.08 04:56buy1980.101.83551.83351.8365
3962005.06.08 05:31t/p1980.101.83651.83351.836510.009250.97
3972005.06.08 08:05buy1990.101.83551.83351.8365
3982005.06.08 08:11s/l1990.101.83351.83351.8365-20.009230.97
3992005.06.08 12:47buy2000.101.83551.83351.8365
4002005.06.08 13:15t/p2000.101.83651.83351.836510.009240.97
4012005.06.10 16:12sell2010.101.81711.81911.8161
4022005.06.10 16:21t/p2010.101.81611.81911.816110.009250.97
4032005.06.13 03:02sell2020.101.81081.81281.8098
4042005.06.13 03:04t/p2020.101.80981.81281.809810.009260.97
4052005.06.16 14:37buy2030.101.82451.82251.8255
4062005.06.16 14:46t/p2030.101.82551.82251.825510.009270.97
4072005.06.17 20:10buy2040.101.82871.82671.8297
4082005.06.17 20:11t/p2040.101.82971.82671.829710.009280.97
4092005.06.21 20:24buy2050.101.82871.82671.8297
4102005.06.21 20:29t/p2050.101.82971.82671.829710.009290.97
4112005.06.21 22:30buy2060.101.82881.82681.8298
4122005.06.21 23:34s/l2060.101.82681.82681.8298-20.009270.97
4132005.06.22 01:40buy2070.101.82981.82781.8308
4142005.06.22 02:06s/l2070.101.82781.82781.8308-20.009250.97
4152005.06.22 08:20buy2080.101.82981.82781.8308
4162005.06.22 08:56t/p2080.101.83081.82781.830810.009260.97
4172005.06.22 10:30buy2090.101.82981.82781.8308
4182005.06.22 10:30s/l2090.101.82781.82781.8308-20.009240.97
4192005.06.23 14:41sell2100.101.81801.82001.8170
4202005.06.23 14:43t/p2100.101.81701.82001.817010.009250.97
4212005.06.23 16:12sell2110.101.81801.82001.8170
4222005.06.23 16:16s/l2110.101.82001.82001.8170-20.009230.97
4232005.06.23 17:47sell2120.101.81801.82001.8170
4242005.06.23 18:37t/p2120.101.81701.82001.817010.009240.97
4252005.06.24 06:06sell2130.101.81371.81571.8127
4262005.06.24 06:06t/p2130.101.81271.81571.812710.009250.97
4272005.06.29 08:18sell2140.101.81431.81631.8133
4282005.06.29 09:54t/p2140.101.81331.81631.813310.009260.97
4292005.06.29 10:31sell2150.101.81441.81641.8134
4302005.06.29 11:16s/l2150.101.81641.81641.8134-20.009240.97
4312005.06.30 11:02sell2160.101.79941.80141.7984
4322005.06.30 11:04t/p2160.101.79841.80141.798410.009250.97
4332005.07.01 06:50sell2170.101.78721.78921.7862
4342005.07.01 06:53t/p2170.101.78621.78921.786210.009260.97
4352005.07.05 08:29sell2180.101.75701.75901.7560
4362005.07.05 08:29t/p2180.101.75601.75901.756010.009270.97
4372005.07.07 01:00sell2190.101.75151.75351.7505
4382005.07.07 01:31s/l2190.101.75351.75351.7505-20.009250.97
4392005.07.07 04:41sell2200.101.75161.75361.7506
4402005.07.07 04:42t/p2200.101.75061.75361.750610.009260.97
4412005.07.08 09:07sell2210.101.74021.74221.7392
4422005.07.08 09:09t/p2210.101.73921.74221.739210.009270.97
4432005.07.12 03:35buy2220.101.75891.75691.7599
4442005.07.12 03:36t/p2220.101.75991.75691.759910.009280.97
4452005.07.13 00:01buy2230.101.77871.77671.7797
4462005.07.13 00:48s/l2230.101.77671.77671.7797-20.009260.97
4472005.07.18 01:02sell2240.101.75091.75291.7499
4482005.07.18 02:15s/l2240.101.75291.75291.7499-20.009240.97
4492005.07.18 08:45sell2250.101.75091.75291.7499
4502005.07.18 09:06s/l2250.101.75291.75291.7499-20.009220.97
4512005.07.19 06:13sell2260.101.74541.74741.7444
4522005.07.19 06:53t/p2260.101.74441.74741.744410.009230.97
4532005.07.20 10:41sell2270.101.73401.73601.7330
4542005.07.20 11:03t/p2270.101.73301.73601.733010.009240.97
4552005.07.20 16:11sell2280.101.73401.73601.7330
4562005.07.20 16:23t/p2280.101.73301.73601.733010.009250.97
4572005.07.27 09:11sell2290.101.73471.73671.7337
4582005.07.27 09:21t/p2290.101.73371.73671.733710.009260.97
4592005.07.27 14:30sell2300.101.73471.73671.7337
4602005.07.27 14:40s/l2300.101.73671.73671.7337-20.009240.97
4612005.07.29 14:39buy2310.101.75921.75721.7602
4622005.07.29 14:48t/p2310.101.76021.75721.760210.009250.97
4632005.07.29 16:36buy2320.101.75921.75721.7602
4642005.07.29 16:39t/p2320.101.76021.75721.760210.009260.97
4652005.07.29 18:06buy2330.101.75931.75731.7603
4662005.07.29 20:29s/l2330.101.75731.75731.7603-20.009240.97
4672005.08.01 04:39buy2340.101.76131.75931.7623
4682005.08.01 04:40t/p2340.101.76231.75931.762310.009250.97
4692005.08.01 08:26buy2350.101.76131.75931.7623
4702005.08.01 09:00t/p2350.101.76231.75931.762310.009260.97
4712005.08.02 06:11buy2360.101.77301.77101.7740
4722005.08.02 06:27s/l2360.101.77101.77101.7740-20.009240.97
4732005.08.02 09:48buy2370.101.77311.77111.7741
4742005.08.02 10:07t/p2370.101.77411.77111.774110.009250.97
4752005.08.02 13:06buy2380.101.77301.77101.7740
4762005.08.02 14:47t/p2380.101.77401.77101.774010.009260.97
4772005.08.02 15:05buy2390.101.77311.77111.7741
4782005.08.02 16:03s/l2390.101.77111.77111.7741-20.009240.97
4792005.08.02 17:41buy2400.101.77301.77101.7740
4802005.08.02 18:45s/l2400.101.77101.77101.7740-20.009220.97
4812005.08.03 11:01buy2410.101.77521.77321.7762
4822005.08.03 11:02t/p2410.101.77621.77321.776210.009230.97
4832005.08.05 02:34buy2420.101.78251.78051.7835
4842005.08.05 02:59s/l2420.101.78051.78051.7835-20.009210.97
4852005.08.08 10:31buy2430.101.78231.78031.7833
4862005.08.08 10:40t/p2430.101.78331.78031.783310.009220.97
4872005.08.09 07:55buy2440.101.79011.78811.7911
4882005.08.09 07:56t/p2440.101.79111.78811.791110.009230.97
4892005.08.10 08:38buy2450.101.79171.78971.7927
4902005.08.10 09:09t/p2450.101.79271.78971.792710.009240.97
4912005.08.10 10:44buy2460.101.79171.78971.7927
4922005.08.10 11:13t/p2460.101.79271.78971.792710.009250.97
4932005.08.11 01:29buy2470.101.79751.79551.7985
4942005.08.11 02:14s/l2470.101.79551.79551.7985-20.009230.97
4952005.08.11 04:21buy2480.101.79761.79561.7986
4962005.08.11 05:09t/p2480.101.79861.79561.798610.009240.97
4972005.08.11 07:53buy2490.101.79771.79571.7987
4982005.08.11 08:58t/p2490.101.79871.79571.798710.009250.97
4992005.08.12 00:08buy2500.101.81301.81101.8140
5002005.08.12 01:15s/l2500.101.81101.81101.8140-20.009230.97
5012005.08.12 08:56buy2510.101.81291.81091.8139
5022005.08.12 09:58t/p2510.101.81391.81091.813910.009240.97
5032005.08.18 13:45sell2520.101.80171.80371.8007
5042005.08.18 14:03s/l2520.101.80371.80371.8007-20.009220.97
5052005.08.19 08:00sell2530.101.79131.79331.7903
5062005.08.19 08:56t/p2530.101.79031.79331.790310.009230.97
5072005.08.19 10:18sell2540.101.79141.79341.7904
5082005.08.19 11:04s/l2540.101.79341.79341.7904-20.009210.97
5092005.08.19 16:23sell2550.101.79141.79341.7904
5102005.08.19 16:35s/l2550.101.79341.79341.7904-20.009190.97
5112005.08.24 20:17buy2560.101.80181.79981.8028
5122005.08.24 21:00s/l2560.101.79981.79981.8028-20.009170.97
5132005.08.24 23:01buy2570.101.80181.79981.8028
5142005.08.25 00:07s/l2570.101.79981.79981.8028-19.259151.72
5152005.08.25 03:10buy2580.101.80271.80071.8037
5162005.08.25 04:14t/p2580.101.80371.80071.803710.009161.72
5172005.08.26 16:23buy2590.101.80811.80611.8091
5182005.08.26 16:27t/p2590.101.80911.80611.809110.009171.72
5192005.08.30 04:23sell2600.101.79251.79451.7915
5202005.08.30 07:40s/l2600.101.79451.79451.7915-20.009151.72
5212005.08.30 08:03sell2610.101.79261.79461.7916
5222005.08.30 08:55s/l2610.101.79461.79461.7916-20.009131.72
5232005.08.30 09:46sell2620.101.79261.79461.7916
5242005.08.30 10:05t/p2620.101.79161.79461.791610.009141.72
5252005.08.31 13:02sell2630.101.78181.78381.7808
5262005.08.31 13:10s/l2630.101.78381.78381.7808-20.009121.72
5272005.09.01 09:57buy2640.101.80551.80351.8065
5282005.09.01 10:30t/p2640.101.80651.80351.806510.009131.72
5292005.09.02 08:12buy2650.101.83611.83411.8371
5302005.09.02 08:31s/l2650.101.83411.83411.8371-20.009111.72
5312005.09.05 03:35buy2660.101.84471.84271.8457
5322005.09.05 03:36t/p2660.101.84571.84271.845710.009121.72
5332005.09.08 19:08sell2670.101.83521.83721.8342
5342005.09.08 20:04t/p2670.101.83421.83721.834210.009131.72
5352005.09.08 20:40sell2680.101.83521.83721.8342
5362005.09.09 01:21s/l2680.101.83721.83721.8342-21.039110.69
5372005.09.09 13:04sell2690.101.83291.83491.8319
5382005.09.09 13:42s/l2690.101.83491.83491.8319-20.009090.69
5392005.09.12 01:56buy2700.101.84251.84051.8435
5402005.09.12 02:27s/l2700.101.84051.84051.8435-20.009070.69
5412005.09.12 08:41sell2710.101.83191.83391.8309
5422005.09.12 09:01t/p2710.101.83091.83391.830910.009080.69
5432005.09.13 08:51sell2720.101.81851.82051.8175
5442005.09.13 09:32s/l2720.101.82051.82051.8175-20.009060.69
5452005.09.15 03:07sell2730.101.82151.82351.8205
5462005.09.15 03:24t/p2730.101.82051.82351.820510.009070.69
5472005.09.16 15:54sell2740.101.80371.80571.8027
5482005.09.16 16:10t/p2740.101.80271.80571.802710.009080.69
5492005.09.16 17:39sell2750.101.80371.80571.8027
5502005.09.16 17:53t/p2750.101.80271.80571.802710.009090.69
5512005.09.16 19:17sell2760.101.80371.80571.8027
5522005.09.16 19:59s/l2760.101.80571.80571.8027-20.009070.69
5532005.09.19 00:42sell2770.101.80171.80371.8007
5542005.09.19 00:56t/p2770.101.80071.80371.800710.009080.69
5552005.09.19 07:26sell2780.101.80161.80361.8006
5562005.09.19 08:02t/p2780.101.80061.80361.800610.009090.69
5572005.09.21 00:19sell2790.101.79801.80001.7970
5582005.09.21 01:15t/p2790.101.79701.80001.797010.009100.69
5592005.09.21 02:31sell2800.101.79801.80001.7970
5602005.09.21 04:24s/l2800.101.80001.80001.7970-20.009080.69
5612005.09.22 01:45buy2810.101.81281.81081.8138
5622005.09.22 02:14t/p2810.101.81381.81081.813810.009090.69
5632005.09.22 14:46sell2820.101.79591.79791.7949
5642005.09.22 14:47t/p2820.101.79491.79791.794910.009100.69
5652005.09.23 08:57sell2830.101.78781.78981.7868
5662005.09.23 08:58t/p2830.101.78681.78981.786810.009110.69
5672005.09.23 11:00sell2840.101.78781.78981.7868
5682005.09.23 11:00s/l2840.101.78981.78981.7868-20.009090.69
5692005.09.23 13:17sell2850.101.78771.78971.7867
5702005.09.23 13:26s/l2850.101.78971.78971.7867-20.009070.69
5712005.09.26 06:01sell2860.101.77481.77681.7738
5722005.09.26 08:39t/p2860.101.77381.77681.773810.009080.69
5732005.09.26 10:33sell2870.101.77491.77691.7739
5742005.09.26 10:51t/p2870.101.77391.77691.773910.009090.69
5752005.09.26 17:31sell2880.101.77491.77691.7739
5762005.09.26 17:55s/l2880.101.77691.77691.7739-20.009070.69
5772005.09.27 04:58sell2890.101.77041.77241.7694
5782005.09.27 04:59t/p2890.101.76941.77241.769410.009080.69
5792005.09.27 06:32sell2900.101.77041.77241.7694
5802005.09.27 07:53t/p2900.101.76941.77241.769410.009090.69
5812005.09.28 16:06sell2910.101.76381.76581.7628
5822005.09.28 16:07t/p2910.101.76281.76581.762810.009100.69
5832005.09.28 17:52sell2920.101.76371.76571.7627
5842005.09.28 18:21s/l2920.101.76571.76571.7627-20.009080.69
5852005.09.29 16:26sell2930.101.76041.76241.7594
5862005.09.29 16:51s/l2930.101.76241.76241.7594-20.009060.69
5872005.09.30 00:48sell2940.101.75921.76121.7582
5882005.09.30 01:12t/p2940.101.75821.76121.758210.009070.69
5892005.09.30 02:21sell2950.101.75931.76131.7583
5902005.09.30 03:11s/l2950.101.76131.76131.7583-20.009050.69
5912005.09.30 09:00sell2960.101.75931.76131.7583
5922005.09.30 09:12t/p2960.101.75831.76131.758310.009060.69
5932005.09.30 11:28sell2970.101.75931.76131.7583
5942005.09.30 11:36s/l2970.101.76131.76131.7583-20.009040.69
5952005.10.03 03:18sell2980.101.75651.75851.7555
5962005.10.03 03:51t/p2980.101.75551.75851.755510.009050.69
5972005.10.03 06:03sell2990.101.75651.75851.7555
5982005.10.03 06:28s/l2990.101.75851.75851.7555-20.009030.69
5992005.10.03 09:14sell3000.101.75651.75851.7555
6002005.10.03 09:36s/l3000.101.75851.75851.7555-20.009010.69
6012005.10.04 00:54sell3010.101.75181.75381.7508
6022005.10.04 01:01s/l3010.101.75381.75381.7508-20.008990.69
6032005.10.10 13:46sell3020.101.75761.75961.7566
6042005.10.10 14:04t/p3020.101.75661.75961.756610.009000.69
6052005.10.11 02:56sell3030.101.75131.75331.7503
6062005.10.11 07:59t/p3030.101.75031.75331.750310.009010.69
6072005.10.11 10:43sell3040.101.75131.75331.7503
6082005.10.11 10:56s/l3040.101.75331.75331.7503-20.008990.69
6092005.10.11 12:28sell3050.101.75131.75331.7503
6102005.10.11 12:57s/l3050.101.75331.75331.7503-20.008970.69
6112005.10.11 14:11sell3060.101.75131.75331.7503
6122005.10.11 14:17t/p3060.101.75031.75331.750310.008980.69
6132005.10.12 01:18sell3070.101.74411.74611.7431
6142005.10.12 01:31t/p3070.101.74311.74611.743110.008990.69
6152005.10.12 04:08sell3080.101.74411.74611.7431
6162005.10.12 07:50t/p3080.101.74311.74611.743110.009000.69
6172005.10.17 02:27buy3090.101.77051.76851.7715
6182005.10.17 02:36s/l3090.101.76851.76851.7715-20.008980.69
6192005.10.17 04:09buy3100.101.77061.76861.7716
6202005.10.17 04:39t/p3100.101.77161.76861.771610.008990.69
6212005.10.17 05:47buy3110.101.77051.76851.7715
6222005.10.17 07:29s/l3110.101.76851.76851.7715-20.008970.69
6232005.10.21 01:45buy3120.101.77491.77291.7759
6242005.10.21 01:54t/p3120.101.77591.77291.775910.008980.69
6252005.10.26 08:19buy3130.101.78651.78451.7875
6262005.10.26 08:41s/l3130.101.78451.78451.7875-20.008960.69
6272005.10.27 10:02buy3140.101.78651.78451.7875
6282005.10.27 10:03t/p3140.101.78751.78451.787510.008970.69
6292005.10.27 12:00buy3150.101.78651.78451.7875
6302005.10.27 12:17s/l3150.101.78451.78451.7875-20.008950.69
6312005.10.27 14:04buy3160.101.78651.78451.7875
6322005.10.27 14:36t/p3160.101.78751.78451.787510.008960.69
6332005.10.27 15:54buy3170.101.78671.78471.7877
6342005.10.27 16:29s/l3170.101.78471.78471.7877-20.008940.69
6352005.10.31 15:59sell3180.101.77281.77481.7718
6362005.10.31 16:08t/p3180.101.77181.77481.771810.008950.69
6372005.11.01 02:59sell3190.101.76741.76941.7664
6382005.11.01 03:40s/l3190.101.76941.76941.7664-20.008930.69
6392005.11.01 07:51sell3200.101.76731.76931.7663
6402005.11.01 08:23s/l3200.101.76931.76931.7663-20.008910.69
6412005.11.01 14:54sell3210.101.76741.76941.7664
6422005.11.01 15:03t/p3210.101.76641.76941.766410.008920.69
6432005.11.07 00:00sell3220.101.74581.74781.7448
6442005.11.07 00:28s/l3220.101.74781.74781.7448-20.008900.69
6452005.11.07 08:55sell3230.101.74591.74791.7449
6462005.11.07 09:17s/l3230.101.74791.74791.7449-20.008880.69
6472005.11.07 13:22sell3240.101.74591.74791.7449
6482005.11.07 14:10s/l3240.101.74791.74791.7449-20.008860.69
6492005.11.08 02:11sell3250.101.73901.74101.7380
6502005.11.08 02:15t/p3250.101.73801.74101.738010.008870.69
6512005.11.14 15:59sell3260.101.73751.73951.7365
6522005.11.14 16:38t/p3260.101.73651.73951.736510.008880.69
6532005.11.14 19:07sell3270.101.73741.73941.7364
6542005.11.14 19:16s/l3270.101.73941.73941.7364-20.008860.69
6552005.11.14 20:44sell3280.101.73741.73941.7364
6562005.11.14 23:26t/p3280.101.73641.73941.736410.008870.69
6572005.11.14 23:52sell3290.101.73741.73941.7364
6582005.11.15 01:52s/l3290.101.73941.73941.7364-21.038849.66
6592005.11.15 11:04sell3300.101.73431.73631.7333
6602005.11.15 11:23t/p3300.101.73331.73631.733310.008859.66
6612005.11.15 14:29sell3310.101.73421.73621.7332
6622005.11.15 14:30t/p3310.101.73321.73621.733210.008869.66
6632005.11.15 16:24sell3320.101.73421.73621.7332
6642005.11.15 16:26s/l3320.101.73621.73621.7332-20.008849.66
6652005.11.15 18:49sell3330.101.73431.73631.7333
6662005.11.15 20:21t/p3330.101.73331.73631.733310.008859.66
6672005.11.15 21:24sell3340.101.73421.73621.7332
6682005.11.15 21:52s/l3340.101.73621.73621.7332-20.008839.66
6692005.11.15 23:33sell3350.101.73421.73621.7332
6702005.11.16 00:08s/l3350.101.73621.73621.7332-21.038818.63
6712005.11.16 11:21sell3360.101.73061.73261.7296
6722005.11.16 11:31t/p3360.101.72961.73261.729610.008828.63
6732005.11.18 05:05sell3370.101.71501.71701.7140
6742005.11.18 05:32s/l3370.101.71701.71701.7140-20.008808.63
6752005.11.18 08:48sell3380.101.71491.71691.7139
6762005.11.18 09:00t/p3380.101.71391.71691.713910.008818.63
6772005.11.22 09:36sell3390.101.71421.71621.7132
6782005.11.22 09:40t/p3390.101.71321.71621.713210.008828.63
6792005.11.23 07:09buy3400.101.72351.72151.7245
6802005.11.23 07:14t/p3400.101.72451.72151.724510.008838.63
6812005.11.23 08:40buy3410.101.72361.72161.7246
6822005.11.23 08:54t/p3410.101.72461.72161.724610.008848.63
6832005.11.23 11:21buy3420.101.72361.72161.7246
6842005.11.23 11:25t/p3420.101.72461.72161.724610.008858.63
6852005.11.23 14:45buy3430.101.72361.72161.7246
6862005.11.23 16:03s/l3430.101.72161.72161.7246-20.008838.63
6872005.11.23 19:58buy3440.101.72361.72161.7246
6882005.11.24 00:37s/l3440.101.72161.72161.7246-19.258819.38
6892005.11.24 11:29buy3450.101.72591.72391.7269
6902005.11.24 11:30t/p3450.101.72691.72391.726910.008829.38
6912005.11.24 13:05buy3460.101.72581.72381.7268
6922005.11.24 13:34s/l3460.101.72381.72381.7268-20.008809.38
6932005.11.24 14:59buy3470.101.72581.72381.7268
6942005.11.24 15:45s/l3470.101.72381.72381.7268-20.008789.38
6952005.12.02 14:53buy3480.101.73401.73201.7350
6962005.12.02 14:54t/p3480.101.73501.73201.735010.008799.38
6972005.12.02 18:15buy3490.101.73391.73191.7349
6982005.12.02 19:16t/p3490.101.73491.73191.734910.008809.38
6992005.12.02 19:46buy3500.101.73401.73201.7350
7002005.12.05 00:00s/l3500.101.73201.73201.7350-19.758789.63
7012005.12.05 13:56buy3510.101.73781.73581.7388
7022005.12.05 14:02t/p3510.101.73881.73581.738810.008799.63
7032005.12.05 16:32buy3520.101.73791.73591.7389
7042005.12.05 16:47s/l3520.101.73591.73591.7389-20.008779.63
7052005.12.06 09:27buy3530.101.74401.74201.7450
7062005.12.06 09:30t/p3530.101.74501.74201.745010.008789.63
7072005.12.08 10:04buy3540.101.74301.74101.7440
7082005.12.08 10:08t/p3540.101.74401.74101.744010.008799.63
7092005.12.08 11:34buy3550.101.74301.74101.7440
7102005.12.08 11:52t/p3550.101.74401.74101.744010.008809.63
7112005.12.08 14:15buy3560.101.74301.74101.7440
7122005.12.08 14:22t/p3560.101.74401.74101.744010.008819.63
7132005.12.08 15:45buy3570.101.74301.74101.7440
7142005.12.08 16:06t/p3570.101.74401.74101.744010.008829.63
7152005.12.09 16:05buy3580.101.75561.75361.7566
7162005.12.12 00:03s/l3580.101.75361.75361.7566-19.758809.88
7172005.12.12 02:42buy3590.101.75651.75451.7575
7182005.12.12 02:43t/p3590.101.75751.75451.757510.008819.88
7192005.12.12 04:16buy3600.101.75661.75461.7576
7202005.12.12 04:25t/p3600.101.75761.75461.757610.008829.88
7212005.12.13 02:53buy3610.101.77721.77521.7782
7222005.12.13 05:10s/l3610.101.77521.77521.7782-20.008809.88
7232005.12.13 08:58buy3620.101.77721.77521.7782
7242005.12.13 09:02s/l3620.101.77521.77521.7782-20.008789.88
7252005.12.14 09:14buy3630.101.77771.77571.7787
7262005.12.14 09:28t/p3630.101.77871.77571.778710.008799.88
7272005.12.19 14:01sell3640.101.76241.76441.7614
7282005.12.19 14:47s/l3640.101.76441.76441.7614-20.008779.88
7292005.12.19 16:58sell3650.101.76241.76441.7614
7302005.12.19 18:08s/l3650.101.76441.76441.7614-20.008759.88
7312005.12.19 18:37sell3660.101.76251.76451.7615
7322005.12.19 19:06t/p3660.101.76151.76451.761510.008769.88
7332005.12.19 20:46sell3670.101.76251.76451.7615
7342005.12.20 02:10t/p3670.101.76151.76451.76158.978778.85
7352005.12.20 04:53sell3680.101.75911.76111.7581
7362005.12.20 05:33t/p3680.101.75811.76111.758110.008788.85
7372005.12.20 10:35sell3690.101.75911.76111.7581
7382005.12.20 10:49s/l3690.101.76111.76111.7581-20.008768.85
7392005.12.20 16:02sell3700.101.75911.76111.7581
7402005.12.20 16:07t/p3700.101.75811.76111.758110.008778.85
7412005.12.20 17:32sell3710.101.75901.76101.7580
7422005.12.20 17:45t/p3710.101.75801.76101.758010.008788.85
7432005.12.21 10:45sell3720.101.75251.75451.7515
7442005.12.21 10:59t/p3720.101.75151.75451.751510.008798.85
7452005.12.22 10:57sell3730.101.73821.74021.7372
7462005.12.22 10:58t/p3730.101.73721.74021.737210.008808.85
7472005.12.22 12:54sell3740.101.73811.74011.7371
7482005.12.22 13:28t/p3740.101.73711.74011.737110.008818.85
7492005.12.22 15:00sell3750.101.73811.74011.7371
7502005.12.22 15:06s/l3750.101.74011.74011.7371-20.008798.85
7512005.12.22 16:54sell3760.101.73821.74021.7372
7522005.12.22 16:59t/p3760.101.73721.74021.737210.008808.85
7532005.12.22 18:25sell3770.101.73811.74011.7371
7542005.12.22 19:17t/p3770.101.73711.74011.737110.008818.85
7552005.12.22 19:56sell3780.101.73821.74021.7372
7562005.12.22 21:09t/p3780.101.73721.74021.737210.008828.85
7572005.12.22 21:59sell3790.101.73811.74011.7371
7582005.12.22 22:48t/p3790.101.73711.74011.737110.008838.85
7592005.12.22 23:33sell3800.101.73811.74011.7371
7602005.12.23 08:38s/l3800.101.74011.74011.7371-21.038817.82
7612005.12.23 13:00sell3810.101.73391.73591.7329
7622005.12.23 13:10s/l3810.101.73591.73591.7329-20.008797.82
7632005.12.23 14:30sell3820.101.73381.73581.7328
7642005.12.23 14:57t/p3820.101.73281.73581.732810.008807.82
7652005.12.23 19:08sell3830.101.73381.73581.7328
7662005.12.23 22:59t/p3830.101.73281.73581.732810.008817.82
7672005.12.27 00:56sell3840.101.73101.73301.7300
7682005.12.27 09:13s/l3840.101.73301.73301.7300-20.008797.82
7692005.12.27 17:39sell3850.101.73091.73291.7299
7702005.12.27 20:11t/p3850.101.72991.73291.729910.008807.82
7712005.12.28 16:42sell3860.101.72651.72851.7255
7722005.12.28 16:52s/l3860.101.72851.72851.7255-20.008787.82
7732006.01.04 02:39buy3870.101.74631.74431.7473
7742006.01.04 02:53t/p3870.101.74731.74431.747310.008797.82
7752006.01.06 14:32buy3880.101.75881.75681.7598
7762006.01.06 14:32t/p3880.101.75981.75681.759810.008807.82
7772006.01.09 05:43buy3890.101.77221.77021.7732
7782006.01.09 06:13s/l3890.101.77021.77021.7732-20.008787.82
7792006.01.09 07:14buy3900.101.77221.77021.7732
7802006.01.09 07:43s/l3900.101.77021.77021.7732-20.008767.82
7812006.01.13 14:40buy3910.101.77251.77051.7735
7822006.01.13 14:43s/l3910.101.77051.77051.7735-20.008747.82
7832006.01.13 16:47buy3920.101.77251.77051.7735
7842006.01.13 16:55s/l3920.101.77051.77051.7735-20.008727.82
7852006.01.16 00:49buy3930.101.77821.77621.7792
7862006.01.16 01:36t/p3930.101.77921.77621.779210.008737.82
7872006.01.16 02:22buy3940.101.77831.77631.7793
7882006.01.16 03:22s/l3940.101.77631.77631.7793-20.008717.82
7892006.01.16 03:52buy3950.101.77821.77621.7792
7902006.01.16 06:25s/l3950.101.77621.77621.7792-20.008697.82
7912006.01.18 19:06sell3960.101.75851.76051.7575
7922006.01.18 19:08s/l3960.101.76051.76051.7575-20.008677.82
7932006.01.19 08:26sell3970.101.75851.76051.7575
7942006.01.19 08:34t/p3970.101.75751.76051.757510.008687.82
7952006.01.23 00:24buy3980.101.77211.77011.7731
7962006.01.23 01:03t/p3980.101.77311.77011.773110.008697.82
7972006.01.24 00:25buy3990.101.78801.78601.7890
7982006.01.24 01:03s/l3990.101.78601.78601.7890-20.008677.82
7992006.01.24 17:55buy4000.101.78801.78601.7890
8002006.01.24 18:01t/p4000.101.78901.78601.789010.008687.82
8012006.01.24 19:42buy4010.101.78811.78611.7891
8022006.01.24 20:21s/l4010.101.78611.78611.7891-20.008667.82
8032006.01.25 10:31buy4020.101.78961.78761.7906
8042006.01.25 10:32t/p4020.101.79061.78761.790610.008677.82
8052006.01.25 12:05buy4030.101.78971.78771.7907
8062006.01.25 12:48t/p4030.101.79071.78771.790710.008687.82
8072006.01.25 14:18buy4040.101.78971.78771.7907
8082006.01.25 14:43s/l4040.101.78771.78771.7907-20.008667.82
8092006.01.25 18:26buy4050.101.78971.78771.7907
8102006.01.25 18:51s/l4050.101.78771.78771.7907-20.008647.82
8112006.01.27 07:01sell4060.101.77761.77961.7766
8122006.01.27 07:15s/l4060.101.77961.77961.7766-20.008627.82
8132006.01.27 12:01sell4070.101.77761.77961.7766
8142006.01.27 12:09t/p4070.101.77661.77961.776610.008637.82
8152006.01.27 14:13sell4080.101.77761.77961.7766
8162006.01.27 14:30s/l4080.101.77961.77961.7766-20.008617.82
8172006.01.27 16:24sell4090.101.77761.77961.7766
8182006.01.27 16:43t/p4090.101.77661.77961.776610.008627.82
8192006.01.30 04:07sell4100.101.76661.76861.7656
8202006.01.30 07:19s/l4100.101.76861.76861.7656-20.008607.82
8212006.01.30 08:31sell4110.101.76661.76861.7656
8222006.01.30 09:28t/p4110.101.76561.76861.765610.008617.82
8232006.01.30 14:08sell4120.101.76661.76861.7656
8242006.01.30 14:13s/l4120.101.76861.76861.7656-20.008597.82
8252006.01.30 19:18sell4130.101.76661.76861.7656
8262006.01.30 19:46t/p4130.101.76561.76861.765610.008607.82
8272006.01.30 21:00sell4140.101.76661.76861.7656
8282006.01.30 22:09s/l4140.101.76861.76861.7656-20.008587.82
8292006.02.03 02:11buy4150.101.78131.77931.7823
8302006.02.03 02:17s/l4150.101.77931.77931.7823-20.008567.82