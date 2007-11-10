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|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
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|10 622.40
|Details:
|Gross Profit:
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|Gross Loss:
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|Profit Factor:
|Expected Payoff:
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|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|Total Trades:
|4
|Short Positions (won %):
|4 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|4 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|400.00
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|155.60
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
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|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|622.40 (4)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|0