Alpari Ltd

Account: 607181 Name: newstradernfp Currency: USD 2007 November 14, 12:16
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
171363772007.11.10 16:43balanceDeposit10 000.00
171996032007.11.13 00:48buy stop0.40usdjpy109.85109.35110.852007.11.13 00:48109.61cancelled
171996052007.11.13 00:48sell stop0.40usdjpy109.31109.81108.312007.11.13 00:49109.58cancelled
171996062007.11.13 00:48buy stop0.40usdjpy109.99109.49110.992007.11.13 00:48109.61cancelled
171996072007.11.13 00:48sell stop0.40usdjpy109.16109.66108.162007.11.13 00:49109.59cancelled
171996082007.11.13 00:48buy stop0.40usdjpy110.15109.65111.152007.11.13 00:48109.61cancelled
171996092007.11.13 00:48sell stop0.40usdjpy109.02109.52108.022007.11.13 00:49109.58cancelled
171996202007.11.13 00:49buy stop0.40usdjpy109.87109.37110.872007.11.13 00:49109.63cancelled
171996222007.11.13 00:49sell stop0.40usdjpy109.34109.84108.342007.11.13 00:49109.61cancelled
171996232007.11.13 00:49buy stop0.40usdjpy110.01109.51111.012007.11.13 00:49109.63cancelled
171996242007.11.13 00:49sell stop0.40usdjpy109.18109.68108.182007.11.13 00:49109.60cancelled
171996252007.11.13 00:49buy stop0.40usdjpy110.16109.66111.162007.11.13 00:49109.63cancelled
171996262007.11.13 00:49sell stop0.40usdjpy109.03109.53108.032007.11.13 00:49109.61cancelled
171996412007.11.13 00:49buy stop0.40usdjpy109.88109.38110.882007.11.13 00:50109.64cancelled
171996432007.11.13 00:49sell stop0.40usdjpy109.36109.86108.362007.11.13 00:50109.57cancelled
171996442007.11.13 00:49buy stop0.40usdjpy110.04109.54111.042007.11.13 00:50109.64cancelled
171996452007.11.13 00:49sell stop0.40usdjpy109.20109.70108.202007.11.13 00:50109.54cancelled
171996462007.11.13 00:49buy stop0.40usdjpy110.18109.68111.182007.11.13 00:50109.62cancelled
171996472007.11.13 00:50sell stop0.40usdjpy109.05109.55108.052007.11.13 00:50109.56cancelled
172181132007.11.13 10:29buy stop0.40gbpusd2.07282.06782.08282007.11.13 10:392.0673cancelled
172181142007.11.13 10:29sell stop0.40gbpusd2.06452.06952.05452007.11.13 10:392.0670cancelled
172181152007.11.13 10:29buy stop0.40gbpusd2.07432.06932.08432007.11.13 10:392.0673cancelled
172181172007.11.13 10:29sell stop0.40gbpusd2.06302.06802.05302007.11.13 10:392.0671cancelled
172583712007.11.14 07:58buy stop0.40usdjpy111.56111.06112.562007.11.14 08:09111.30cancelled
172583722007.11.14 07:58buy stop0.40usdchf1.12561.12061.13562007.11.14 08:081.1228cancelled
172583742007.11.14 07:58sell stop0.40usdchf1.12021.12521.11022007.11.14 08:081.1225cancelled
172583752007.11.14 07:58buy stop0.40usdchf1.12711.12211.13712007.11.14 08:081.1228cancelled
172583772007.11.14 07:58sell stop0.40usdchf1.11871.12371.10872007.11.14 08:081.1226cancelled
172583792007.11.14 07:58buy stop0.40usdchf1.12861.12361.13862007.11.14 08:081.1228cancelled
172583812007.11.14 07:58sell stop0.40usdchf1.11721.12221.10722007.11.14 08:081.1225cancelled
172583842007.11.14 07:58buy stop0.40eurusd1.46861.46361.47862007.11.14 08:081.4667cancelled
172583852007.11.14 07:58sell stop0.40eurusd1.46351.46851.45352007.11.14 08:081.4665cancelled
172583872007.11.14 07:58buy stop0.40eurusd1.47021.46521.48022007.11.14 08:081.4667cancelled
172583882007.11.14 07:58sell stop0.40eurusd1.46201.46701.45202007.11.14 08:081.4665cancelled
172583892007.11.14 07:58buy stop0.40eurusd1.47171.46671.48172007.11.14 08:081.4667cancelled
172583902007.11.14 07:58sell stop0.40eurusd1.46051.46551.45052007.11.14 08:081.4664cancelled
172583952007.11.14 07:58sell stop0.40usdjpy111.03111.53110.032007.11.14 08:09111.29cancelled
172583982007.11.14 07:58buy stop0.40usdjpy111.70111.20112.702007.11.14 08:09111.31cancelled
172583992007.11.14 07:58sell stop0.40usdjpy110.87111.37109.872007.11.14 08:09111.28cancelled
172584002007.11.14 07:58buy stop0.40usdjpy111.85111.35112.852007.11.14 08:09111.31cancelled
172584022007.11.14 07:58sell stop0.40usdjpy110.72111.22109.722007.11.14 08:09111.29cancelled
172671292007.11.14 10:58buy stop0.40eurusd1.47131.46631.48132007.11.14 11:081.4684cancelled
172671332007.11.14 10:58sell stop0.40eurusd1.46611.47111.45612007.11.14 11:081.4681cancelled
172671342007.11.14 10:58buy stop0.40eurusd1.47281.46781.48282007.11.14 11:081.4684cancelled
172671352007.11.14 10:58sell stop0.40eurusd1.46461.46961.45462007.11.14 11:081.4680cancelled
172671372007.11.14 10:58buy stop0.40eurusd1.47441.46941.48442007.11.14 11:081.4684cancelled
172671402007.11.14 10:58sell stop0.40eurusd1.46321.46821.45322007.11.14 11:081.4681cancelled
172671422007.11.14 10:58buy stop0.40usdjpy111.55111.05112.552007.11.14 11:08111.43cancelled
172671432007.11.14 10:58sell stop0.40usdjpy111.01111.51110.012007.11.14 11:08111.39cancelled
172671452007.11.14 10:58buy stop0.40usdjpy111.69111.19112.692007.11.14 11:08111.43cancelled
172671462007.11.14 10:58sell stop0.40usdjpy110.86111.36109.862007.11.14 11:09111.40cancelled
172671492007.11.14 10:58buy stop0.40usdjpy111.84111.34112.842007.11.14 11:08111.43cancelled
172671502007.11.14 10:58sell stop0.40usdjpy110.71111.21109.712007.11.14 11:08111.39cancelled
172671642007.11.14 10:58buy stop0.40usdchf1.12341.11841.13342007.11.14 11:081.1218cancelled
172671662007.11.14 10:58sell stop0.40usdchf1.11811.12311.10812007.11.14 11:091.1212cancelled
172671672007.11.14 10:58buy stop0.40usdchf1.12501.12001.13502007.11.14 11:081.1218cancelled
172671682007.11.14 10:58sell stop0.40usdchf1.11661.12161.10662007.11.14 11:101.1214cancelled
172671702007.11.14 10:58buy stop0.40usdchf1.12651.12151.13652007.11.14 11:081.1218cancelled
172671712007.11.14 10:58sell stop0.40usdchf1.11511.12011.10512007.11.14 11:091.1212cancelled
172689172007.11.14 11:28buy stop0.40gbpusd2.08012.07512.09012007.11.14 11:452.0752cancelled
172689222007.11.14 11:31sell0.40gbpusd2.08092.07802.07092007.11.14 11:492.07800.000.000.00116.00
172689252007.11.14 11:28buy stop0.40gbpusd2.08162.07662.09162007.11.14 11:452.0752cancelled
172689262007.11.14 11:34sell0.40gbpusd2.07942.07802.06942007.11.14 11:492.07800.000.000.0056.00
172689302007.11.14 11:28buy stop0.40gbpusd2.08312.07812.09312007.11.14 11:452.0752cancelled
172689322007.11.14 11:35sell0.40gbpusd2.07802.07152.06802007.11.14 12:122.06800.000.000.00400.00
  0.00 0.00 0.00 572.00
Closed P/L: 572.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 572.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 572.00 Equity: 10 572.00 Free Margin: 10 572.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 572.00 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 572.00
Profit Factor: Expected Payoff: 190.67  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 3 Short Positions (won %): 3 (100.00%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 3 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 400.00 loss trade: 0.00
Average profit trade: 190.67 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 3 (572.00) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 572.00 (3) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 0