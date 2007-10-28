|Account:
|Name:
|Currency: USD
|2007 November 7, 22:22
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|58222042
|2007.10.28 22:41
|balance
|Deposit
|10 000.00
|58593464
|2007.10.30 21:07
|buy
|0.95
|usdjpy
|114.65
|0.00
|0.00
|2007.10.30 21:45
|114.67
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|58596084
|2007.10.30 21:24
|buy
|0.85
|usdchf
|1.1597
|0.0000
|0.0000
|2007.10.30 21:59
|1.1574
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.91
|58600385
|2007.10.30 22:01
|sell
|0.93
|usdchf
|1.1578
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 05:59
|1.1576
|0.00
|0.00
|0.00
|16.07
|58606210
|2007.10.30 23:20
|sell
|0.83
|usdjpy
|114.74
|0.00
|0.00
|2007.10.30 23:36
|114.72
|0.00
|0.00
|0.00
|14.47
|58606525
|2007.10.30 23:23
|sell
|0.75
|usdjpy
|114.74
|0.00
|0.00
|2007.10.30 23:36
|114.72
|0.00
|0.00
|0.00
|13.08
|58606550
|2007.10.30 23:23
|sell
|0.67
|usdjpy
|114.74
|0.00
|0.00
|2007.10.30 23:36
|114.72
|0.00
|0.00
|0.00
|11.68
|58606752
|2007.10.30 23:26
|sell
|0.60
|usdjpy
|114.74
|0.00
|0.00
|2007.10.30 23:36
|114.72
|0.00
|0.00
|0.00
|10.46
|58606835
|2007.10.30 23:27
|buy
|0.55
|usdjpy
|114.74
|0.00
|0.00
|2007.10.30 23:59
|114.76
|0.00
|0.00
|0.00
|9.59
|58606921
|2007.10.30 23:29
|sell
|0.54
|usdjpy
|114.75
|0.00
|0.00
|2007.10.30 23:34
|114.73
|0.00
|0.00
|0.00
|9.41
|58607721
|2007.10.30 23:46
|sell
|0.78
|usdjpy
|114.72
|0.00
|0.00
|2007.10.31 00:20
|114.70
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|58607733
|2007.10.30 23:46
|buy
|0.75
|usdjpy
|114.72
|0.00
|0.00
|2007.10.30 23:52
|114.75
|0.00
|0.00
|0.00
|19.61
|58608027
|2007.10.30 23:52
|sell
|0.70
|usdjpy
|114.75
|0.00
|0.00
|2007.10.31 00:18
|114.72
|0.00
|0.00
|0.00
|18.31
|58608034
|2007.10.30 23:52
|buy
|0.69
|usdjpy
|114.75
|0.00
|0.00
|2007.10.30 23:59
|114.77
|0.00
|0.00
|0.00
|12.02
|58608037
|2007.10.30 23:53
|sell
|0.68
|usdjpy
|114.75
|0.00
|0.00
|2007.10.31 00:18
|114.73
|0.00
|0.00
|0.00
|11.85
|58608132
|2007.10.30 23:54
|sell
|0.61
|usdjpy
|114.75
|0.00
|0.00
|2007.10.31 00:18
|114.73
|0.00
|0.00
|0.00
|10.63
|58608210
|2007.10.30 23:55
|buy
|0.55
|usdjpy
|114.75
|0.00
|0.00
|2007.10.30 23:59
|114.77
|0.00
|0.00
|0.00
|9.58
|58608219
|2007.10.30 23:56
|sell
|0.55
|usdjpy
|114.75
|0.00
|0.00
|2007.10.31 00:18
|114.73
|0.00
|0.00
|0.00
|9.59
|58608246
|2007.10.30 23:56
|buy
|0.50
|usdjpy
|114.75
|0.00
|0.00
|2007.10.30 23:59
|114.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|58608249
|2007.10.30 23:56
|sell
|0.49
|usdjpy
|114.75
|0.00
|0.00
|2007.10.31 00:18
|114.73
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|58608252
|2007.10.30 23:56
|buy
|0.45
|usdjpy
|114.75
|0.00
|0.00
|2007.10.30 23:59
|114.77
|0.00
|0.00
|0.00
|7.84
|58608338
|2007.10.30 23:58
|buy
|0.45
|usdjpy
|114.75
|0.00
|0.00
|2007.10.30 23:59
|114.77
|0.00
|0.00
|0.00
|7.84
|58608342
|2007.10.30 23:58
|sell
|0.45
|usdjpy
|114.75
|0.00
|0.00
|2007.10.31 00:18
|114.73
|0.00
|0.00
|0.00
|7.84
|58608369
|2007.10.30 23:59
|sell
|0.40
|usdjpy
|114.76
|0.00
|0.00
|2007.10.31 00:18
|114.73
|0.00
|0.00
|0.00
|10.46
|58608578
|2007.10.31 00:00
|buy
|0.37
|usdjpy
|114.77
|0.00
|0.00
|2007.10.31 06:09
|114.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.06
|58610260
|2007.10.31 00:16
|buy
|0.37
|usdjpy
|114.76
|0.00
|0.00
|2007.10.31 06:09
|114.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.83
|58610443
|2007.10.31 00:18
|buy
|0.38
|usdjpy
|114.74
|0.00
|0.00
|2007.10.31 03:29
|114.78
|0.00
|0.00
|0.00
|13.24
|58610625
|2007.10.31 00:20
|sell
|0.73
|usdjpy
|114.71
|0.00
|0.00
|2007.10.31 00:20
|114.69
|0.00
|0.00
|0.00
|12.73
|58610649
|2007.10.31 00:20
|sell
|0.69
|usdjpy
|114.71
|0.00
|0.00
|2007.10.31 00:20
|114.68
|0.00
|0.00
|0.00
|18.05
|58613106
|2007.10.31 00:48
|buy
|0.73
|usdjpy
|114.69
|0.00
|0.00
|2007.10.31 01:00
|114.73
|0.00
|0.00
|0.00
|25.45
|58614570
|2007.10.31 01:00
|sell
|0.67
|usdjpy
|114.73
|0.00
|0.00
|2007.10.31 05:10
|114.71
|0.00
|0.00
|0.00
|11.68
|58624800
|2007.10.31 03:30
|buy
|0.78
|usdjpy
|114.77
|0.00
|0.00
|2007.10.31 03:31
|114.79
|0.00
|0.00
|0.00
|13.59
|58625227
|2007.10.31 03:30
|sell
|0.71
|usdjpy
|114.77
|0.00
|0.00
|2007.10.31 03:33
|114.74
|0.00
|0.00
|0.00
|18.56
|58626404
|2007.10.31 03:38
|sell
|0.79
|usdjpy
|114.74
|0.00
|0.00
|2007.10.31 04:59
|114.72
|0.00
|0.00
|0.00
|13.77
|58627576
|2007.10.31 03:47
|sell
|0.71
|usdjpy
|114.74
|0.00
|0.00
|2007.10.31 04:58
|114.73
|0.00
|0.00
|0.00
|6.19
|58627863
|2007.10.31 03:50
|sell
|0.64
|usdjpy
|114.76
|0.00
|0.00
|2007.10.31 03:54
|114.74
|0.00
|0.00
|0.00
|11.16
|58627899
|2007.10.31 03:51
|sell
|0.57
|usdjpy
|114.76
|0.00
|0.00
|2007.10.31 03:54
|114.74
|0.00
|0.00
|0.00
|9.94
|58627901
|2007.10.31 03:51
|buy
|0.52
|usdjpy
|114.76
|0.00
|0.00
|2007.10.31 04:07
|114.78
|0.00
|0.00
|0.00
|9.06
|58628106
|2007.10.31 03:56
|sell
|0.64
|usdjpy
|114.74
|0.00
|0.00
|2007.10.31 04:58
|114.73
|0.00
|0.00
|0.00
|5.58
|58628151
|2007.10.31 03:56
|sell
|0.57
|usdjpy
|114.74
|0.00
|0.00
|2007.10.31 04:59
|114.72
|0.00
|0.00
|0.00
|9.94
|58630175
|2007.10.31 04:20
|sell
|0.51
|usdjpy
|114.76
|0.00
|0.00
|2007.10.31 04:35
|114.74
|0.00
|0.00
|0.00
|8.89
|58630811
|2007.10.31 04:35
|sell
|0.52
|usdjpy
|114.74
|0.00
|0.00
|2007.10.31 04:58
|114.73
|0.00
|0.00
|0.00
|4.53
|58630893
|2007.10.31 04:36
|sell
|0.47
|usdjpy
|114.74
|0.00
|0.00
|2007.10.31 04:59
|114.72
|0.00
|0.00
|0.00
|8.19
|58631105
|2007.10.31 04:39
|sell
|0.42
|usdjpy
|114.74
|0.00
|0.00
|2007.10.31 05:10
|114.71
|0.00
|0.00
|0.00
|10.98
|58631134
|2007.10.31 04:39
|sell
|0.37
|usdjpy
|114.74
|0.00
|0.00
|2007.10.31 05:10
|114.71
|0.00
|0.00
|0.00
|9.68
|58631241
|2007.10.31 04:40
|sell
|0.34
|usdjpy
|114.74
|0.00
|0.00
|2007.10.31 05:14
|114.70
|0.00
|0.00
|0.00
|11.86
|58631259
|2007.10.31 04:40
|sell
|0.30
|usdjpy
|114.74
|0.00
|0.00
|2007.10.31 05:15
|114.69
|0.00
|0.00
|0.00
|13.08
|58631406
|2007.10.31 04:42
|sell
|0.27
|usdjpy
|114.74
|0.00
|0.00
|2007.10.31 05:14
|114.69
|0.00
|0.00
|0.00
|11.77
|58631750
|2007.10.31 04:50
|buy
|0.24
|usdjpy
|114.77
|0.00
|0.00
|2007.10.31 06:09
|114.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.09
|58631751
|2007.10.31 04:50
|sell
|0.23
|usdjpy
|114.77
|0.00
|0.00
|2007.10.31 04:52
|114.75
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|58631768
|2007.10.31 04:51
|buy
|0.22
|usdjpy
|114.77
|0.00
|0.00
|2007.10.31 06:09
|114.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.25
|58631844
|2007.10.31 04:52
|sell
|0.24
|usdjpy
|114.75
|0.00
|0.00
|2007.10.31 05:14
|114.69
|0.00
|0.00
|0.00
|12.56
|58632439
|2007.10.31 05:00
|sell
|0.60
|usdjpy
|114.72
|0.00
|0.00
|2007.10.31 05:14
|114.69
|0.00
|0.00
|0.00
|15.69
|58632982
|2007.10.31 05:02
|buy
|0.55
|usdjpy
|114.72
|0.00
|0.00
|2007.10.31 07:00
|114.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.78
|58633012
|2007.10.31 05:02
|buy
|0.55
|usdjpy
|114.72
|0.00
|0.00
|2007.10.31 07:00
|114.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.78
|58633622
|2007.10.31 05:10
|sell
|0.64
|usdjpy
|114.71
|0.00
|0.00
|2007.10.31 05:19
|114.69
|0.00
|0.00
|0.00
|11.16
|58642075
|2007.10.31 06:11
|sell
|0.84
|usdjpy
|114.57
|0.00
|0.00
|2007.10.31 07:00
|114.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.89
|58642444
|2007.10.31 06:13
|sell
|0.83
|usdjpy
|114.55
|0.00
|0.00
|2007.10.31 07:00
|114.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.32
|58832654
|2007.10.31 21:00
|buy
|0.94
|usdjpy
|115.43
|0.00
|0.00
|2007.10.31 21:59
|115.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.32
|58834847
|2007.10.31 21:13
|sell
|0.84
|usdjpy
|115.36
|0.00
|0.00
|2007.10.31 21:29
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|14.57
|58834853
|2007.10.31 21:13
|buy
|0.83
|usdjpy
|115.35
|0.00
|0.00
|2007.10.31 21:14
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|14.39
|58835085
|2007.10.31 21:15
|sell
|0.84
|usdjpy
|115.36
|0.00
|0.00
|2007.10.31 21:29
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|14.57
|58835090
|2007.10.31 21:15
|buy
|0.76
|usdjpy
|115.36
|0.00
|0.00
|2007.10.31 23:19
|115.39
|0.00
|0.00
|0.00
|19.76
|58836108
|2007.10.31 21:31
|buy
|0.76
|usdjpy
|115.34
|0.00
|0.00
|2007.10.31 21:35
|115.36
|0.00
|0.00
|0.00
|13.18
|58836111
|2007.10.31 21:31
|buy
|0.68
|usdjpy
|115.35
|0.00
|0.00
|2007.10.31 23:19
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|11.79
|58836128
|2007.10.31 21:32
|buy
|0.61
|usdjpy
|115.35
|0.00
|0.00
|2007.10.31 23:19
|115.38
|0.00
|0.00
|0.00
|15.86
|58836434
|2007.10.31 21:35
|sell
|0.56
|usdjpy
|115.36
|0.00
|0.00
|2007.10.31 21:37
|115.33
|0.00
|0.00
|0.00
|14.57
|58836436
|2007.10.31 21:35
|buy
|0.63
|usdjpy
|115.36
|0.00
|0.00
|2007.10.31 23:19
|115.39
|0.00
|0.00
|0.00
|16.38
|58836636
|2007.10.31 21:39
|buy
|0.56
|usdjpy
|115.34
|0.00
|0.00
|2007.10.31 23:19
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|14.56
|58836956
|2007.10.31 21:43
|sell
|0.51
|usdjpy
|115.32
|0.00
|0.00
|2007.10.31 21:51
|115.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.85
|58837126
|2007.10.31 21:44
|sell
|0.51
|usdjpy
|115.32
|0.00
|0.00
|2007.10.31 21:51
|115.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.85
|58837226
|2007.10.31 21:45
|buy
|0.50
|usdjpy
|115.33
|0.00
|0.00
|2007.10.31 23:10
|115.36
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|58837856
|2007.10.31 21:53
|buy
|0.45
|usdjpy
|115.31
|0.00
|0.00
|2007.10.31 23:00
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|58838130
|2007.10.31 21:55
|sell
|0.39
|usdjpy
|115.27
|0.00
|0.00
|2007.10.31 21:59
|115.25
|0.00
|0.00
|0.00
|6.77
|58838131
|2007.10.31 21:55
|buy
|0.38
|usdjpy
|115.27
|0.00
|0.00
|2007.10.31 22:04
|115.30
|0.00
|0.00
|0.00
|9.89
|58838133
|2007.10.31 21:55
|buy
|0.34
|usdjpy
|115.26
|0.00
|0.00
|2007.10.31 22:04
|115.30
|0.00
|0.00
|0.00
|11.80
|58838259
|2007.10.31 21:56
|sell
|0.32
|usdjpy
|115.26
|0.00
|0.00
|2007.10.31 21:59
|115.25
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|58838282
|2007.10.31 21:57
|sell
|0.32
|usdjpy
|115.27
|0.00
|0.00
|2007.10.31 21:59
|115.25
|0.00
|0.00
|0.00
|5.55
|58838285
|2007.10.31 21:57
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.26
|0.00
|0.00
|2007.10.31 22:04
|115.30
|0.00
|0.00
|0.00
|10.41
|58838396
|2007.10.31 21:59
|buy
|0.36
|usdjpy
|115.25
|0.00
|0.00
|2007.10.31 22:03
|115.30
|0.00
|0.00
|0.00
|15.61
|58838400
|2007.10.31 21:59
|buy
|0.32
|usdjpy
|115.23
|0.00
|0.00
|2007.10.31 22:00
|115.25
|0.00
|0.00
|0.00
|5.55
|58838425
|2007.10.31 21:59
|buy
|0.29
|usdjpy
|115.24
|0.00
|0.00
|2007.10.31 22:03
|115.30
|0.00
|0.00
|0.00
|15.09
|58838668
|2007.10.31 22:00
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.25
|0.00
|0.00
|2007.10.31 22:03
|115.30
|0.00
|0.00
|0.00
|13.01
|58839050
|2007.10.31 22:03
|sell
|0.31
|usdjpy
|115.30
|0.00
|0.00
|2007.10.31 22:13
|115.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.07
|58839064
|2007.10.31 22:04
|buy
|0.49
|usdjpy
|115.30
|0.00
|0.00
|2007.10.31 22:59
|115.32
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|58839127
|2007.10.31 22:04
|sell
|0.46
|usdjpy
|115.31
|0.00
|0.00
|2007.10.31 22:05
|115.29
|0.00
|0.00
|0.00
|7.98
|58839131
|2007.10.31 22:04
|buy
|0.45
|usdjpy
|115.31
|0.00
|0.00
|2007.10.31 23:00
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|59143841
|2007.11.02 06:50
|buy
|0.95
|usdjpy
|114.57
|0.00
|0.00
|2007.11.02 07:00
|114.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.88
|59335321
|2007.11.04 23:28
|buy
|0.95
|usdjpy
|114.59
|0.00
|0.00
|2007.11.04 23:46
|114.61
|0.00
|0.00
|0.00
|16.58
|59380516
|2007.11.05 05:15
|buy
|0.95
|eurusd
|1.4486
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 05:35
|1.4490
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|59382621
|2007.11.05 05:35
|sell
|0.86
|eurusd
|1.4490
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 05:40
|1.4487
|0.00
|0.00
|0.00
|25.80
|59390201
|2007.11.05 06:27
|buy
|0.96
|usdchf
|1.1543
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 06:57
|1.1545
|0.00
|0.00
|0.00
|16.63
|59535356
|2007.11.05 19:01
|buy
|0.96
|eurusd
|1.4466
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 19:03
|1.4468
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|59558425
|2007.11.05 22:02
|sell
|0.96
|usdjpy
|114.51
|0.00
|0.00
|2007.11.05 22:17
|114.49
|0.00
|0.00
|0.00
|16.77
|59563825
|2007.11.05 22:49
|sell
|0.96
|usdjpy
|114.47
|0.00
|0.00
|2007.11.05 23:05
|114.45
|0.00
|0.00
|0.00
|16.78
|59564324
|2007.11.05 22:54
|buy
|0.86
|usdjpy
|114.51
|0.00
|0.00
|2007.11.05 22:56
|114.53
|0.00
|0.00
|0.00
|15.02
|59564544
|2007.11.05 22:56
|buy
|0.86
|usdjpy
|114.53
|0.00
|0.00
|2007.11.05 23:48
|114.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-157.98
|59565842
|2007.11.05 23:05
|buy
|0.86
|usdjpy
|114.45
|0.00
|0.00
|2007.11.06 01:08
|114.48
|0.00
|0.00
|0.00
|22.54
|59566598
|2007.11.05 23:11
|sell
|0.78
|usdjpy
|114.36
|0.00
|0.00
|2007.11.05 23:49
|114.34
|0.00
|0.00
|0.00
|13.64
|59570011
|2007.11.05 23:45
|buy
|0.77
|usdjpy
|114.39
|0.00
|0.00
|2007.11.06 00:36
|114.42
|0.00
|0.00
|0.00
|20.19
|59570440
|2007.11.05 23:48
|buy
|0.69
|usdjpy
|114.35
|0.00
|0.00
|2007.11.06 00:16
|114.38
|0.00
|0.00
|0.00
|18.10
|59606914
|2007.11.06 05:16
|buy
|0.96
|eurusd
|1.4492
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 05:16
|1.4494
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|59606958
|2007.11.06 05:16
|sell
|0.86
|eurusd
|1.4494
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 05:16
|1.4491
|0.00
|0.00
|0.00
|25.80
|59607012
|2007.11.06 05:16
|buy
|0.88
|eurusd
|1.4492
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 05:55
|1.4496
|0.00
|0.00
|0.00
|35.20
|59620762
|2007.11.06 06:51
|sell
|0.97
|eurusd
|1.4512
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 06:52
|1.4510
|0.00
|0.00
|0.00
|19.40
|59775450
|2007.11.06 22:38
|buy
|0.97
|usdjpy
|114.64
|0.00
|0.00
|2007.11.06 23:01
|114.66
|0.00
|0.00
|0.00
|16.92
|59775593
|2007.11.06 22:38
|buy
|0.87
|usdjpy
|114.61
|0.00
|0.00
|2007.11.06 22:58
|114.63
|0.00
|0.00
|0.00
|15.18
|59776162
|2007.11.06 22:41
|sell
|0.78
|usdchf
|1.1440
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 22:55
|1.1438
|0.00
|0.00
|0.00
|13.64
|59802868
|2007.11.07 02:26
|buy
|0.97
|usdchf
|1.1423
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:27
|1.1393
|0.00
|0.00
|0.00
|-255.42
|59802931
|2007.11.07 02:26
|buy
|0.87
|usdchf
|1.1416
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:26
|1.1418
|0.00
|0.00
|0.00
|15.24
|59803018
|2007.11.07 02:26
|sell
|0.79
|usdchf
|1.1418
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:26
|1.1414
|0.00
|0.00
|0.00
|27.69
|59803070
|2007.11.07 02:26
|buy
|0.87
|usdchf
|1.1417
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:27
|1.1394
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.62
|59803115
|2007.11.07 02:26
|buy
|0.78
|usdchf
|1.1414
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:27
|1.1388
|0.00
|0.00
|0.00
|-178.08
|59803198
|2007.11.07 02:26
|buy
|0.69
|usdchf
|1.1411
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:27
|1.1388
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.36
|59803609
|2007.11.07 02:26
|sell
|0.59
|usdchf
|1.1398
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:27
|1.1392
|0.00
|0.00
|0.00
|31.07
|59804742
|2007.11.07 02:27
|buy
|0.76
|usdchf
|1.1392
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:27
|1.1395
|0.00
|0.00
|0.00
|20.01
|59804978
|2007.11.07 02:27
|sell
|0.83
|usdchf
|1.1392
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:29
|1.1372
|0.00
|0.00
|0.00
|145.97
|59805243
|2007.11.07 02:27
|sell
|0.82
|usdchf
|1.1399
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:27
|1.1395
|0.00
|0.00
|0.00
|28.78
|59805390
|2007.11.07 02:27
|buy
|0.74
|usdchf
|1.1395
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:29
|1.1368
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.76
|59805684
|2007.11.07 02:27
|buy
|0.82
|usdchf
|1.1392
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:29
|1.1368
|0.00
|0.00
|0.00
|-173.12
|59805987
|2007.11.07 02:27
|sell
|0.75
|usdchf
|1.1393
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:29
|1.1372
|0.00
|0.00
|0.00
|138.50
|59806430
|2007.11.07 02:28
|sell
|0.75
|eurusd
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:28
|1.4634
|0.00
|0.00
|0.00
|-232.50
|59807062
|2007.11.07 02:28
|buy
|0.66
|usdchf
|1.1384
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:29
|1.1351
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.88
|59807635
|2007.11.07 02:28
|sell
|0.58
|eurusd
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:29
|1.4662
|0.00
|0.00
|0.00
|-174.00
|59808301
|2007.11.07 02:28
|sell
|0.59
|eurusd
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:29
|1.4662
|0.00
|0.00
|0.00
|-153.40
|59808778
|2007.11.07 02:28
|sell
|0.53
|eurusd
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:29
|1.4635
|0.00
|0.00
|0.00
|26.50
|59810707
|2007.11.07 02:29
|sell
|0.69
|eurusd
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:29
|1.4662
|0.00
|0.00
|0.00
|-151.80
|59810974
|2007.11.07 02:29
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:30
|1.4642
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|59813525
|2007.11.07 02:30
|buy
|0.75
|eurusd
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:31
|1.4638
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|59814688
|2007.11.07 02:30
|sell
|0.73
|usdjpy
|114.17
|0.00
|0.00
|2007.11.07 02:33
|114.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.40
|59816621
|2007.11.07 02:31
|sell
|0.72
|usdchf
|1.1379
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:34
|1.1376
|0.00
|0.00
|0.00
|18.99
|59816862
|2007.11.07 02:31
|buy
|0.65
|usdjpy
|114.25
|0.00
|0.00
|2007.11.07 02:31
|114.27
|0.00
|0.00
|0.00
|11.38
|59819532
|2007.11.07 02:33
|buy
|0.65
|usdjpy
|114.31
|0.00
|0.00
|2007.11.07 02:33
|114.34
|0.00
|0.00
|0.00
|17.05
|59822606
|2007.11.07 02:37
|sell
|0.79
|usdjpy
|114.38
|0.00
|0.00
|2007.11.07 02:37
|114.36
|0.00
|0.00
|0.00
|13.82
|59824209
|2007.11.07 02:38
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.7001
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:39
|0.6999
|0.00
|0.00
|0.00
|33.50
|59825189
|2007.11.07 02:39
|sell
|0.72
|usdchf
|1.1357
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:43
|1.1379
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.20
|59825454
|2007.11.07 02:39
|sell
|0.72
|usdchf
|1.1366
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:47
|1.1388
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.09
|59828415
|2007.11.07 02:45
|buy
|0.70
|usdchf
|1.1383
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:47
|1.1386
|0.00
|0.00
|0.00
|18.44
|59828980
|2007.11.07 02:46
|buy
|0.70
|usdjpy
|114.52
|0.00
|0.00
|2007.11.07 02:50
|114.55
|0.00
|0.00
|0.00
|18.33
|59830642
|2007.11.07 02:49
|sell
|0.70
|usdchf
|1.1373
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:49
|1.1395
|0.00
|0.00
|0.00
|-135.15
|59830696
|2007.11.07 02:49
|buy
|0.62
|eurusd
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:51
|1.4609
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.00
|59831003
|2007.11.07 02:49
|sell
|0.55
|usdchf
|1.1386
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:53
|1.1383
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|59831460
|2007.11.07 02:49
|sell
|0.56
|usdchf
|1.1395
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:50
|1.1387
|0.00
|0.00
|0.00
|39.34
|59832032
|2007.11.07 02:50
|buy
|0.50
|usdjpy
|114.50
|0.00
|0.00
|2007.11.07 02:50
|114.53
|0.00
|0.00
|0.00
|13.10
|59832222
|2007.11.07 02:50
|buy
|0.46
|usdchf
|1.1387
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:50
|1.1390
|0.00
|0.00
|0.00
|12.12
|59832674
|2007.11.07 02:50
|buy
|0.52
|eurusd
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:52
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|59833621
|2007.11.07 02:51
|buy
|0.64
|usdchf
|1.1395
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 03:04
|1.1397
|0.00
|0.00
|0.00
|11.23
|59834243
|2007.11.07 02:52
|sell
|0.64
|eurusd
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:58
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|59835491
|2007.11.07 02:53
|sell
|0.61
|usdchf
|1.1375
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 03:04
|1.1397
|0.00
|0.00
|0.00
|-117.75
|59836583
|2007.11.07 02:55
|buy
|0.61
|usdchf
|1.1385
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:55
|1.1387
|0.00
|0.00
|0.00
|10.71
|59838370
|2007.11.07 02:59
|buy
|0.68
|eurusd
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 03:20
|1.4627
|0.00
|0.00
|0.00
|20.40
|59840154
|2007.11.07 03:04
|sell
|0.61
|usdjpy
|114.53
|0.00
|0.00
|2007.11.07 03:05
|114.50
|0.00
|0.00
|0.00
|15.98
|59840418
|2007.11.07 03:04
|buy
|0.61
|usdjpy
|114.53
|0.00
|0.00
|2007.11.07 03:23
|114.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.05
|59841271
|2007.11.07 03:08
|buy
|0.61
|usdchf
|1.1394
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 03:23
|1.1372
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.01
|59842706
|2007.11.07 03:15
|buy
|0.55
|usdjpy
|114.46
|0.00
|0.00
|2007.11.07 04:07
|114.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.92
|59844864
|2007.11.07 03:23
|buy
|0.61
|usdchf
|1.1376
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 03:28
|1.1379
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|59865940
|2007.11.07 05:07
|buy
|0.72
|usdjpy
|114.11
|0.00
|0.00
|2007.11.07 05:47
|113.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.08
|59869534
|2007.11.07 05:25
|buy
|0.64
|usdjpy
|113.99
|0.00
|0.00
|2007.11.07 05:29
|114.01
|0.00
|0.00
|0.00
|11.23
|59871487
|2007.11.07 05:32
|buy
|0.64
|eurusd
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 07:00
|1.4635
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.40
|59871810
|2007.11.07 05:33
|sell
|0.58
|eurusd
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 05:48
|1.4642
|0.00
|0.00
|0.00
|17.40
|60122286
|2007.11.07 20:27
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 20:29
|1.4637
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|60122892
|2007.11.07 20:28
|sell
|0.63
|usdchf
|1.1346
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 20:29
|1.1344
|0.00
|0.00
|0.00
|11.11
|60134055
|2007.11.07 21:00
|sell
|0.70
|usdjpy
|112.80
|0.00
|0.00
|2007.11.07 21:01
|112.78
|0.00
|0.00
|0.00
|12.41
|60139455
|2007.11.07 21:28
|buy
|0.71
|usdjpy
|112.83
|0.00
|0.00
|2007.11.07 21:59
|112.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-157.67
|60145678
|2007.11.07 22:01
|sell
|0.69
|eurusd
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 22:04
|1.4634
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|60152174
|2007.11.07 22:17
|buy
|0.69
|usdjpy
|112.41
|0.00
|0.00
|2007.11.07 22:20
|112.43
|0.00
|0.00
|0.00
|12.27
|60152288
|2007.11.07 22:18
|buy
|0.61
|usdjpy
|112.33
|0.00
|0.00
|2007.11.07 22:19
|112.35
|0.00
|0.00
|0.00
|10.86
|60152626
|2007.11.07 22:18
|buy
|0.49
|usdjpy
|112.30
|0.00
|0.00
|2007.11.07 22:19
|112.32
|0.00
|0.00
|0.00
|8.73
|60155433
|2007.11.07 22:22
|buy
|0.64
|usdjpy
|112.30
|0.00
|0.00
|2007.11.07 22:22
|112.32
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 511.59
|Closed P/L:
|-2 511.59
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|60152499
|2007.11.07 22:18
|buy
|0.55
|eurusd
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|1.4626
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|60155530
|2007.11.07 22:22
|sell
|0.58
|usdjpy
|112.32
|0.00
|0.00
|112.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.49
|Floating P/L:
|-26.49
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-2 511.59
|Floating P/L:
|-26.49
|Margin:
|1 130.00
|Balance:
|7 488.41
|Equity:
|7 461.92
|Free Margin:
|6 331.92
|Details:
|Gross Profit:
|2 167.16
|Gross Loss:
|4 678.75
|Total Net Profit:
|-2 511.59
|Profit Factor:
|0.46
|Expected Payoff:
|-14.95
|Absolute Drawdown:
|2 568.65
|Maximal Drawdown:
|2 958.83 (28.48%)
|Relative Drawdown:
|28.48% (2 958.83)
|Total Trades:
|168
|Short Positions (won %):
|82 (86.59%)
|Long Positions (won %):
|86 (70.93%)
|Profit Trades (% of total):
|132 (78.57%)
|Loss trades (% of total):
|36 (21.43%)
|Largest
|profit trade:
|145.97
|loss trade:
|-255.42
|Average
|profit trade:
|16.42
|loss trade:
|-129.97
|Maximum
|consecutive wins ($):
|47 (542.52)
|consecutive losses ($):
|8 (-474.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|542.52 (47)
|consecutive loss (count):
|-671.08 (4)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|2