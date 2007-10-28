Interbank FX, LLC

Account: Name: Currency: USD 2007 November 7, 22:22
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
582220422007.10.28 22:41balanceDeposit10 000.00
585934642007.10.30 21:07buy0.95usdjpy114.650.000.002007.10.30 21:45114.670.000.000.0016.57
585960842007.10.30 21:24buy0.85usdchf1.15970.00000.00002007.10.30 21:591.15740.000.000.00-168.91
586003852007.10.30 22:01sell0.93usdchf1.15780.00000.00002007.10.31 05:591.15760.000.000.0016.07
586062102007.10.30 23:20sell0.83usdjpy114.740.000.002007.10.30 23:36114.720.000.000.0014.47
586065252007.10.30 23:23sell0.75usdjpy114.740.000.002007.10.30 23:36114.720.000.000.0013.08
586065502007.10.30 23:23sell0.67usdjpy114.740.000.002007.10.30 23:36114.720.000.000.0011.68
586067522007.10.30 23:26sell0.60usdjpy114.740.000.002007.10.30 23:36114.720.000.000.0010.46
586068352007.10.30 23:27buy0.55usdjpy114.740.000.002007.10.30 23:59114.760.000.000.009.59
586069212007.10.30 23:29sell0.54usdjpy114.750.000.002007.10.30 23:34114.730.000.000.009.41
586077212007.10.30 23:46sell0.78usdjpy114.720.000.002007.10.31 00:20114.700.000.000.0013.60
586077332007.10.30 23:46buy0.75usdjpy114.720.000.002007.10.30 23:52114.750.000.000.0019.61
586080272007.10.30 23:52sell0.70usdjpy114.750.000.002007.10.31 00:18114.720.000.000.0018.31
586080342007.10.30 23:52buy0.69usdjpy114.750.000.002007.10.30 23:59114.770.000.000.0012.02
586080372007.10.30 23:53sell0.68usdjpy114.750.000.002007.10.31 00:18114.730.000.000.0011.85
586081322007.10.30 23:54sell0.61usdjpy114.750.000.002007.10.31 00:18114.730.000.000.0010.63
586082102007.10.30 23:55buy0.55usdjpy114.750.000.002007.10.30 23:59114.770.000.000.009.58
586082192007.10.30 23:56sell0.55usdjpy114.750.000.002007.10.31 00:18114.730.000.000.009.59
586082462007.10.30 23:56buy0.50usdjpy114.750.000.002007.10.30 23:59114.770.000.000.008.71
586082492007.10.30 23:56sell0.49usdjpy114.750.000.002007.10.31 00:18114.730.000.000.008.54
586082522007.10.30 23:56buy0.45usdjpy114.750.000.002007.10.30 23:59114.770.000.000.007.84
586083382007.10.30 23:58buy0.45usdjpy114.750.000.002007.10.30 23:59114.770.000.000.007.84
586083422007.10.30 23:58sell0.45usdjpy114.750.000.002007.10.31 00:18114.730.000.000.007.84
586083692007.10.30 23:59sell0.40usdjpy114.760.000.002007.10.31 00:18114.730.000.000.0010.46
586085782007.10.31 00:00buy0.37usdjpy114.770.000.002007.10.31 06:09114.550.000.000.00-71.06
586102602007.10.31 00:16buy0.37usdjpy114.760.000.002007.10.31 06:09114.550.000.000.00-67.83
586104432007.10.31 00:18buy0.38usdjpy114.740.000.002007.10.31 03:29114.780.000.000.0013.24
586106252007.10.31 00:20sell0.73usdjpy114.710.000.002007.10.31 00:20114.690.000.000.0012.73
586106492007.10.31 00:20sell0.69usdjpy114.710.000.002007.10.31 00:20114.680.000.000.0018.05
586131062007.10.31 00:48buy0.73usdjpy114.690.000.002007.10.31 01:00114.730.000.000.0025.45
586145702007.10.31 01:00sell0.67usdjpy114.730.000.002007.10.31 05:10114.710.000.000.0011.68
586248002007.10.31 03:30buy0.78usdjpy114.770.000.002007.10.31 03:31114.790.000.000.0013.59
586252272007.10.31 03:30sell0.71usdjpy114.770.000.002007.10.31 03:33114.740.000.000.0018.56
586264042007.10.31 03:38sell0.79usdjpy114.740.000.002007.10.31 04:59114.720.000.000.0013.77
586275762007.10.31 03:47sell0.71usdjpy114.740.000.002007.10.31 04:58114.730.000.000.006.19
586278632007.10.31 03:50sell0.64usdjpy114.760.000.002007.10.31 03:54114.740.000.000.0011.16
586278992007.10.31 03:51sell0.57usdjpy114.760.000.002007.10.31 03:54114.740.000.000.009.94
586279012007.10.31 03:51buy0.52usdjpy114.760.000.002007.10.31 04:07114.780.000.000.009.06
586281062007.10.31 03:56sell0.64usdjpy114.740.000.002007.10.31 04:58114.730.000.000.005.58
586281512007.10.31 03:56sell0.57usdjpy114.740.000.002007.10.31 04:59114.720.000.000.009.94
586301752007.10.31 04:20sell0.51usdjpy114.760.000.002007.10.31 04:35114.740.000.000.008.89
586308112007.10.31 04:35sell0.52usdjpy114.740.000.002007.10.31 04:58114.730.000.000.004.53
586308932007.10.31 04:36sell0.47usdjpy114.740.000.002007.10.31 04:59114.720.000.000.008.19
586311052007.10.31 04:39sell0.42usdjpy114.740.000.002007.10.31 05:10114.710.000.000.0010.98
586311342007.10.31 04:39sell0.37usdjpy114.740.000.002007.10.31 05:10114.710.000.000.009.68
586312412007.10.31 04:40sell0.34usdjpy114.740.000.002007.10.31 05:14114.700.000.000.0011.86
586312592007.10.31 04:40sell0.30usdjpy114.740.000.002007.10.31 05:15114.690.000.000.0013.08
586314062007.10.31 04:42sell0.27usdjpy114.740.000.002007.10.31 05:14114.690.000.000.0011.77
586317502007.10.31 04:50buy0.24usdjpy114.770.000.002007.10.31 06:09114.550.000.000.00-46.09
586317512007.10.31 04:50sell0.23usdjpy114.770.000.002007.10.31 04:52114.750.000.000.004.01
586317682007.10.31 04:51buy0.22usdjpy114.770.000.002007.10.31 06:09114.550.000.000.00-42.25
586318442007.10.31 04:52sell0.24usdjpy114.750.000.002007.10.31 05:14114.690.000.000.0012.56
586324392007.10.31 05:00sell0.60usdjpy114.720.000.002007.10.31 05:14114.690.000.000.0015.69
586329822007.10.31 05:02buy0.55usdjpy114.720.000.002007.10.31 07:00114.660.000.000.00-28.78
586330122007.10.31 05:02buy0.55usdjpy114.720.000.002007.10.31 07:00114.660.000.000.00-28.78
586336222007.10.31 05:10sell0.64usdjpy114.710.000.002007.10.31 05:19114.690.000.000.0011.16
586420752007.10.31 06:11sell0.84usdjpy114.570.000.002007.10.31 07:00114.690.000.000.00-87.89
586424442007.10.31 06:13sell0.83usdjpy114.550.000.002007.10.31 07:00114.690.000.000.00-101.32
588326542007.10.31 21:00buy0.94usdjpy115.430.000.002007.10.31 21:59115.220.000.000.00-171.32
588348472007.10.31 21:13sell0.84usdjpy115.360.000.002007.10.31 21:29115.340.000.000.0014.57
588348532007.10.31 21:13buy0.83usdjpy115.350.000.002007.10.31 21:14115.370.000.000.0014.39
588350852007.10.31 21:15sell0.84usdjpy115.360.000.002007.10.31 21:29115.340.000.000.0014.57
588350902007.10.31 21:15buy0.76usdjpy115.360.000.002007.10.31 23:19115.390.000.000.0019.76
588361082007.10.31 21:31buy0.76usdjpy115.340.000.002007.10.31 21:35115.360.000.000.0013.18
588361112007.10.31 21:31buy0.68usdjpy115.350.000.002007.10.31 23:19115.370.000.000.0011.79
588361282007.10.31 21:32buy0.61usdjpy115.350.000.002007.10.31 23:19115.380.000.000.0015.86
588364342007.10.31 21:35sell0.56usdjpy115.360.000.002007.10.31 21:37115.330.000.000.0014.57
588364362007.10.31 21:35buy0.63usdjpy115.360.000.002007.10.31 23:19115.390.000.000.0016.38
588366362007.10.31 21:39buy0.56usdjpy115.340.000.002007.10.31 23:19115.370.000.000.0014.56
588369562007.10.31 21:43sell0.51usdjpy115.320.000.002007.10.31 21:51115.300.000.000.008.85
588371262007.10.31 21:44sell0.51usdjpy115.320.000.002007.10.31 21:51115.300.000.000.008.85
588372262007.10.31 21:45buy0.50usdjpy115.330.000.002007.10.31 23:10115.360.000.000.0013.00
588378562007.10.31 21:53buy0.45usdjpy115.310.000.002007.10.31 23:00115.340.000.000.0011.70
588381302007.10.31 21:55sell0.39usdjpy115.270.000.002007.10.31 21:59115.250.000.000.006.77
588381312007.10.31 21:55buy0.38usdjpy115.270.000.002007.10.31 22:04115.300.000.000.009.89
588381332007.10.31 21:55buy0.34usdjpy115.260.000.002007.10.31 22:04115.300.000.000.0011.80
588382592007.10.31 21:56sell0.32usdjpy115.260.000.002007.10.31 21:59115.250.000.000.002.78
588382822007.10.31 21:57sell0.32usdjpy115.270.000.002007.10.31 21:59115.250.000.000.005.55
588382852007.10.31 21:57buy0.30usdjpy115.260.000.002007.10.31 22:04115.300.000.000.0010.41
588383962007.10.31 21:59buy0.36usdjpy115.250.000.002007.10.31 22:03115.300.000.000.0015.61
588384002007.10.31 21:59buy0.32usdjpy115.230.000.002007.10.31 22:00115.250.000.000.005.55
588384252007.10.31 21:59buy0.29usdjpy115.240.000.002007.10.31 22:03115.300.000.000.0015.09
588386682007.10.31 22:00buy0.30usdjpy115.250.000.002007.10.31 22:03115.300.000.000.0013.01
588390502007.10.31 22:03sell0.31usdjpy115.300.000.002007.10.31 22:13115.270.000.000.008.07
588390642007.10.31 22:04buy0.49usdjpy115.300.000.002007.10.31 22:59115.320.000.000.008.50
588391272007.10.31 22:04sell0.46usdjpy115.310.000.002007.10.31 22:05115.290.000.000.007.98
588391312007.10.31 22:04buy0.45usdjpy115.310.000.002007.10.31 23:00115.340.000.000.0011.70
591438412007.11.02 06:50buy0.95usdjpy114.570.000.002007.11.02 07:00114.540.000.000.00-24.88
593353212007.11.04 23:28buy0.95usdjpy114.590.000.002007.11.04 23:46114.610.000.000.0016.58
593805162007.11.05 05:15buy0.95eurusd1.44860.00000.00002007.11.05 05:351.44900.000.000.0038.00
593826212007.11.05 05:35sell0.86eurusd1.44900.00000.00002007.11.05 05:401.44870.000.000.0025.80
593902012007.11.05 06:27buy0.96usdchf1.15430.00000.00002007.11.05 06:571.15450.000.000.0016.63
595353562007.11.05 19:01buy0.96eurusd1.44660.00000.00002007.11.05 19:031.44680.000.000.0019.20
595584252007.11.05 22:02sell0.96usdjpy114.510.000.002007.11.05 22:17114.490.000.000.0016.77
595638252007.11.05 22:49sell0.96usdjpy114.470.000.002007.11.05 23:05114.450.000.000.0016.78
595643242007.11.05 22:54buy0.86usdjpy114.510.000.002007.11.05 22:56114.530.000.000.0015.02
595645442007.11.05 22:56buy0.86usdjpy114.530.000.002007.11.05 23:48114.320.000.000.00-157.98
595658422007.11.05 23:05buy0.86usdjpy114.450.000.002007.11.06 01:08114.480.000.000.0022.54
595665982007.11.05 23:11sell0.78usdjpy114.360.000.002007.11.05 23:49114.340.000.000.0013.64
595700112007.11.05 23:45buy0.77usdjpy114.390.000.002007.11.06 00:36114.420.000.000.0020.19
595704402007.11.05 23:48buy0.69usdjpy114.350.000.002007.11.06 00:16114.380.000.000.0018.10
596069142007.11.06 05:16buy0.96eurusd1.44920.00000.00002007.11.06 05:161.44940.000.000.0019.20
596069582007.11.06 05:16sell0.86eurusd1.44940.00000.00002007.11.06 05:161.44910.000.000.0025.80
596070122007.11.06 05:16buy0.88eurusd1.44920.00000.00002007.11.06 05:551.44960.000.000.0035.20
596207622007.11.06 06:51sell0.97eurusd1.45120.00000.00002007.11.06 06:521.45100.000.000.0019.40
597754502007.11.06 22:38buy0.97usdjpy114.640.000.002007.11.06 23:01114.660.000.000.0016.92
597755932007.11.06 22:38buy0.87usdjpy114.610.000.002007.11.06 22:58114.630.000.000.0015.18
597761622007.11.06 22:41sell0.78usdchf1.14400.00000.00002007.11.06 22:551.14380.000.000.0013.64
598028682007.11.07 02:26buy0.97usdchf1.14230.00000.00002007.11.07 02:271.13930.000.000.00-255.42
598029312007.11.07 02:26buy0.87usdchf1.14160.00000.00002007.11.07 02:261.14180.000.000.0015.24
598030182007.11.07 02:26sell0.79usdchf1.14180.00000.00002007.11.07 02:261.14140.000.000.0027.69
598030702007.11.07 02:26buy0.87usdchf1.14170.00000.00002007.11.07 02:271.13940.000.000.00-175.62
598031152007.11.07 02:26buy0.78usdchf1.14140.00000.00002007.11.07 02:271.13880.000.000.00-178.08
598031982007.11.07 02:26buy0.69usdchf1.14110.00000.00002007.11.07 02:271.13880.000.000.00-139.36
598036092007.11.07 02:26sell0.59usdchf1.13980.00000.00002007.11.07 02:271.13920.000.000.0031.07
598047422007.11.07 02:27buy0.76usdchf1.13920.00000.00002007.11.07 02:271.13950.000.000.0020.01
598049782007.11.07 02:27sell0.83usdchf1.13920.00000.00002007.11.07 02:291.13720.000.000.00145.97
598052432007.11.07 02:27sell0.82usdchf1.13990.00000.00002007.11.07 02:271.13950.000.000.0028.78
598053902007.11.07 02:27buy0.74usdchf1.13950.00000.00002007.11.07 02:291.13680.000.000.00-175.76
598056842007.11.07 02:27buy0.82usdchf1.13920.00000.00002007.11.07 02:291.13680.000.000.00-173.12
598059872007.11.07 02:27sell0.75usdchf1.13930.00000.00002007.11.07 02:291.13720.000.000.00138.50
598064302007.11.07 02:28sell0.75eurusd1.46030.00000.00002007.11.07 02:281.46340.000.000.00-232.50
598070622007.11.07 02:28buy0.66usdchf1.13840.00000.00002007.11.07 02:291.13510.000.000.00-191.88
598076352007.11.07 02:28sell0.58eurusd1.46320.00000.00002007.11.07 02:291.46620.000.000.00-174.00
598083012007.11.07 02:28sell0.59eurusd1.46360.00000.00002007.11.07 02:291.46620.000.000.00-153.40
598087782007.11.07 02:28sell0.53eurusd1.46400.00000.00002007.11.07 02:291.46350.000.000.0026.50
598107072007.11.07 02:29sell0.69eurusd1.46400.00000.00002007.11.07 02:291.46620.000.000.00-151.80
598109742007.11.07 02:29sell0.60eurusd1.46450.00000.00002007.11.07 02:301.46420.000.000.0018.00
598135252007.11.07 02:30buy0.75eurusd1.46580.00000.00002007.11.07 02:311.46380.000.000.00-150.00
598146882007.11.07 02:30sell0.73usdjpy114.170.000.002007.11.07 02:33114.390.000.000.00-140.40
598166212007.11.07 02:31sell0.72usdchf1.13790.00000.00002007.11.07 02:341.13760.000.000.0018.99
598168622007.11.07 02:31buy0.65usdjpy114.250.000.002007.11.07 02:31114.270.000.000.0011.38
598195322007.11.07 02:33buy0.65usdjpy114.310.000.002007.11.07 02:33114.340.000.000.0017.05
598226062007.11.07 02:37sell0.79usdjpy114.380.000.002007.11.07 02:37114.360.000.000.0013.82
598242092007.11.07 02:38sell0.80eurgbp0.70010.00000.00002007.11.07 02:390.69990.000.000.0033.50
598251892007.11.07 02:39sell0.72usdchf1.13570.00000.00002007.11.07 02:431.13790.000.000.00-139.20
598254542007.11.07 02:39sell0.72usdchf1.13660.00000.00002007.11.07 02:471.13880.000.000.00-139.09
598284152007.11.07 02:45buy0.70usdchf1.13830.00000.00002007.11.07 02:471.13860.000.000.0018.44
598289802007.11.07 02:46buy0.70usdjpy114.520.000.002007.11.07 02:50114.550.000.000.0018.33
598306422007.11.07 02:49sell0.70usdchf1.13730.00000.00002007.11.07 02:491.13950.000.000.00-135.15
598306962007.11.07 02:49buy0.62eurusd1.46290.00000.00002007.11.07 02:511.46090.000.000.00-124.00
598310032007.11.07 02:49sell0.55usdchf1.13860.00000.00002007.11.07 02:531.13830.000.000.0014.50
598314602007.11.07 02:49sell0.56usdchf1.13950.00000.00002007.11.07 02:501.13870.000.000.0039.34
598320322007.11.07 02:50buy0.50usdjpy114.500.000.002007.11.07 02:50114.530.000.000.0013.10
598322222007.11.07 02:50buy0.46usdchf1.13870.00000.00002007.11.07 02:501.13900.000.000.0012.12
598326742007.11.07 02:50buy0.52eurusd1.46150.00000.00002007.11.07 02:521.46200.000.000.0026.00
598336212007.11.07 02:51buy0.64usdchf1.13950.00000.00002007.11.07 03:041.13970.000.000.0011.23
598342432007.11.07 02:52sell0.64eurusd1.46200.00000.00002007.11.07 02:581.46180.000.000.0012.80
598354912007.11.07 02:53sell0.61usdchf1.13750.00000.00002007.11.07 03:041.13970.000.000.00-117.75
598365832007.11.07 02:55buy0.61usdchf1.13850.00000.00002007.11.07 02:551.13870.000.000.0010.71
598383702007.11.07 02:59buy0.68eurusd1.46240.00000.00002007.11.07 03:201.46270.000.000.0020.40
598401542007.11.07 03:04sell0.61usdjpy114.530.000.002007.11.07 03:05114.500.000.000.0015.98
598404182007.11.07 03:04buy0.61usdjpy114.530.000.002007.11.07 03:23114.320.000.000.00-112.05
598412712007.11.07 03:08buy0.61usdchf1.13940.00000.00002007.11.07 03:231.13720.000.000.00-118.01
598427062007.11.07 03:15buy0.55usdjpy114.460.000.002007.11.07 04:07114.240.000.000.00-105.92
598448642007.11.07 03:23buy0.61usdchf1.13760.00000.00002007.11.07 03:281.13790.000.000.0016.08
598659402007.11.07 05:07buy0.72usdjpy114.110.000.002007.11.07 05:47113.890.000.000.00-139.08
598695342007.11.07 05:25buy0.64usdjpy113.990.000.002007.11.07 05:29114.010.000.000.0011.23
598714872007.11.07 05:32buy0.64eurusd1.46510.00000.00002007.11.07 07:001.46350.000.000.00-102.40
598718102007.11.07 05:33sell0.58eurusd1.46450.00000.00002007.11.07 05:481.46420.000.000.0017.40
601222862007.11.07 20:27buy0.70eurusd1.46350.00000.00002007.11.07 20:291.46370.000.000.0014.00
601228922007.11.07 20:28sell0.63usdchf1.13460.00000.00002007.11.07 20:291.13440.000.000.0011.11
601340552007.11.07 21:00sell0.70usdjpy112.800.000.002007.11.07 21:01112.780.000.000.0012.41
601394552007.11.07 21:28buy0.71usdjpy112.830.000.002007.11.07 21:59112.580.000.000.00-157.67
601456782007.11.07 22:01sell0.69eurusd1.46360.00000.00002007.11.07 22:041.46340.000.000.0013.80
601521742007.11.07 22:17buy0.69usdjpy112.410.000.002007.11.07 22:20112.430.000.000.0012.27
601522882007.11.07 22:18buy0.61usdjpy112.330.000.002007.11.07 22:19112.350.000.000.0010.86
601526262007.11.07 22:18buy0.49usdjpy112.300.000.002007.11.07 22:19112.320.000.000.008.73
601554332007.11.07 22:22buy0.64usdjpy112.300.000.002007.11.07 22:22112.320.000.000.0011.40
  0.00 0.00 0.00 -2 511.59
Closed P/L: -2 511.59
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
601524992007.11.07 22:18buy0.55eurusd1.46280.00000.0000 1.46260.000.000.00-11.00
601555302007.11.07 22:22sell0.58usdjpy112.320.000.00 112.350.000.000.00-15.49
  0.00 0.00 0.00 -26.49
 Floating P/L: -26.49
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -2 511.59 Floating P/L: -26.49 Margin: 1 130.00
Balance: 7 488.41 Equity: 7 461.92 Free Margin: 6 331.92
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 167.16 Gross Loss: 4 678.75 Total Net Profit: -2 511.59
Profit Factor: 0.46 Expected Payoff: -14.95  
Absolute Drawdown: 2 568.65 Maximal Drawdown: 2 958.83 (28.48%) Relative Drawdown: 28.48% (2 958.83)
 
Total Trades: 168 Short Positions (won %): 82 (86.59%) Long Positions (won %): 86 (70.93%)
Profit Trades (% of total): 132 (78.57%) Loss trades (% of total): 36 (21.43%)
Largest profit trade: 145.97 loss trade: -255.42
Average profit trade: 16.42 loss trade: -129.97
Maximum consecutive wins ($): 47 (542.52) consecutive losses ($): 8 (-474.00)
Maximal consecutive profit (count): 542.52 (47) consecutive loss (count): -671.08 (4)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 2