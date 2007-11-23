Belvedere Inc.

Account: 39984 Name: duyduy Currency: USD 2007 November 27, 11:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
11029132007.11.23 14:32balanceDeposit10 000.00
11072572007.11.26 04:41sell1.00eurusd1.48121.73140.00002007.11.26 06:391.48220.000.000.00-100.00
 801011EURUSD 30 PM S_ID: 1196070237
11076182007.11.26 05:04sell1.50eurusd1.48221.64900.00002007.11.26 06:391.48200.000.000.0030.00
 801011EURUSD 30 PM S_ID: 1196070237
11078802007.11.26 05:19sell2.00eurusd1.48321.60840.00002007.11.26 06:311.48220.000.000.00200.00
 801011EURUSD 30 PM S_ID: 1196070237
11098972007.11.26 09:05buy1.00gbpusd2.06491.81460.00002007.11.26 09:142.06630.000.000.00140.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1196086030
11100282007.11.26 09:15buy1.00gbpusd2.06661.81630.00002007.11.26 09:362.06670.000.000.0010.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1196086030
11102242007.11.26 09:21buy1.50gbpusd2.06561.89870.00002007.11.26 09:232.06620.000.000.0090.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1196086030
11103282007.11.26 09:28buy1.50gbpusd2.06561.89870.00002007.11.26 09:362.06650.000.000.00135.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1196086030
11106012007.11.26 09:44buy1.00eurusd1.48691.23670.00002007.11.26 10:461.48580.000.000.00-110.00
 801011EURUSD 30 PM S_ID: 1196088386
11106352007.11.26 09:47buy1.50eurusd1.48581.31900.00002007.11.26 09:491.48620.000.000.0060.00
 801011EURUSD 30 PM S_ID: 1196088386
11108132007.11.26 09:54buy1.50eurusd1.48581.31900.00002007.11.26 10:461.48600.000.000.0030.00
 801011EURUSD 30 PM S_ID: 1196088386
11109932007.11.26 10:10buy2.00eurusd1.48471.35950.00002007.11.26 10:301.48550.000.000.00160.00
 801011EURUSD 30 PM S_ID: 1196088386
11262392007.11.27 10:28sell1.00gbpusd2.06840.00000.00002007.11.27 10:362.06830.000.000.0010.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1196177463
11263402007.11.27 10:36sell1.00gbpusd2.06790.00000.00002007.11.27 11:162.06880.000.000.00-90.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1196177463
11264872007.11.27 10:45sell1.50gbpusd2.06910.00000.00002007.11.27 10:592.06900.000.000.0015.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1196177463
11265282007.11.27 10:49sell2.00gbpusd2.07030.00000.00002007.11.27 10:592.06900.000.000.00260.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1196177463
11266682007.11.27 11:04sell1.50gbpusd2.06960.00000.00002007.11.27 11:162.06880.000.000.00120.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1196177463
11270872007.11.27 11:19sell1.00gbpusd2.06720.00000.00002007.11.27 11:482.06840.000.000.00-120.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1196180518
11271162007.11.27 11:24sell1.50gbpusd2.06820.00000.00002007.11.27 11:482.06840.000.000.00-30.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1196180518
11271212007.11.27 11:25sell2.00gbpusd2.06920.00000.00002007.11.27 11:352.06820.000.000.00200.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1196180518
11272442007.11.27 11:43sell2.00gbpusd2.06920.00000.00002007.11.27 11:482.06830.000.000.00180.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1196180518
  0.00 0.00 0.00 1 190.00
Closed P/L: 1 190.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 190.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 11 190.00 Equity: 11 190.00 Free Margin: 11 190.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 640.00 Gross Loss: 450.00 Total Net Profit: 1 190.00
Profit Factor: 3.64 Expected Payoff: 59.50  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 150.00 (1.32%) Relative Drawdown: 1.32% (150.00)
 
Total Trades: 20 Short Positions (won %): 12 (66.67%) Long Positions (won %): 8 (87.50%)
Profit Trades (% of total): 15 (75.00%) Loss trades (% of total): 5 (25.00%)
Largest profit trade: 260.00 loss trade: -120.00
Average profit trade: 109.33 loss trade: -90.00
Maximum consecutive wins ($): 7 (625.00) consecutive losses ($): 2 (-150.00)
Maximal consecutive profit (count): 625.00 (7) consecutive loss (count): -150.00 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1