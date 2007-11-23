|Account: 39984
|Name: duyduy
|Currency: USD
|2007 November 27, 11:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1102913
|2007.11.23 14:32
|balance
|Deposit
|10 000.00
|1107257
|2007.11.26 04:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4812
|1.7314
|0.0000
|2007.11.26 06:39
|1.4822
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|
|801011
|EURUSD 30 PM S_ID: 1196070237
|1107618
|2007.11.26 05:04
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4822
|1.6490
|0.0000
|2007.11.26 06:39
|1.4820
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|801011
|EURUSD 30 PM S_ID: 1196070237
|1107880
|2007.11.26 05:19
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4832
|1.6084
|0.0000
|2007.11.26 06:31
|1.4822
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|
|801011
|EURUSD 30 PM S_ID: 1196070237
|1109897
|2007.11.26 09:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0649
|1.8146
|0.0000
|2007.11.26 09:14
|2.0663
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1196086030
|1110028
|2007.11.26 09:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0666
|1.8163
|0.0000
|2007.11.26 09:36
|2.0667
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1196086030
|1110224
|2007.11.26 09:21
|buy
|1.50
|gbpusd
|2.0656
|1.8987
|0.0000
|2007.11.26 09:23
|2.0662
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1196086030
|1110328
|2007.11.26 09:28
|buy
|1.50
|gbpusd
|2.0656
|1.8987
|0.0000
|2007.11.26 09:36
|2.0665
|0.00
|0.00
|0.00
|135.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1196086030
|1110601
|2007.11.26 09:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4869
|1.2367
|0.0000
|2007.11.26 10:46
|1.4858
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|
|801011
|EURUSD 30 PM S_ID: 1196088386
|1110635
|2007.11.26 09:47
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4858
|1.3190
|0.0000
|2007.11.26 09:49
|1.4862
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|
|801011
|EURUSD 30 PM S_ID: 1196088386
|1110813
|2007.11.26 09:54
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4858
|1.3190
|0.0000
|2007.11.26 10:46
|1.4860
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|801011
|EURUSD 30 PM S_ID: 1196088386
|1110993
|2007.11.26 10:10
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4847
|1.3595
|0.0000
|2007.11.26 10:30
|1.4855
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|
|801011
|EURUSD 30 PM S_ID: 1196088386
|1126239
|2007.11.27 10:28
|sell
|1.00
|gbpusd
|2.0684
|0.0000
|0.0000
|2007.11.27 10:36
|2.0683
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1196177463
|1126340
|2007.11.27 10:36
|sell
|1.00
|gbpusd
|2.0679
|0.0000
|0.0000
|2007.11.27 11:16
|2.0688
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1196177463
|1126487
|2007.11.27 10:45
|sell
|1.50
|gbpusd
|2.0691
|0.0000
|0.0000
|2007.11.27 10:59
|2.0690
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1196177463
|1126528
|2007.11.27 10:49
|sell
|2.00
|gbpusd
|2.0703
|0.0000
|0.0000
|2007.11.27 10:59
|2.0690
|0.00
|0.00
|0.00
|260.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1196177463
|1126668
|2007.11.27 11:04
|sell
|1.50
|gbpusd
|2.0696
|0.0000
|0.0000
|2007.11.27 11:16
|2.0688
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1196177463
|1127087
|2007.11.27 11:19
|sell
|1.00
|gbpusd
|2.0672
|0.0000
|0.0000
|2007.11.27 11:48
|2.0684
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1196180518
|1127116
|2007.11.27 11:24
|sell
|1.50
|gbpusd
|2.0682
|0.0000
|0.0000
|2007.11.27 11:48
|2.0684
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1196180518
|1127121
|2007.11.27 11:25
|sell
|2.00
|gbpusd
|2.0692
|0.0000
|0.0000
|2007.11.27 11:35
|2.0682
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1196180518
|1127244
|2007.11.27 11:43
|sell
|2.00
|gbpusd
|2.0692
|0.0000
|0.0000
|2007.11.27 11:48
|2.0683
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1196180518
|
|0.00
|0.00
|0.00
|1 190.00
|Closed P/L:
|1 190.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 190.00
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|11 190.00
|Equity:
|11 190.00
|Free Margin:
|11 190.00
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 640.00
|Gross Loss:
|450.00
|Total Net Profit:
|1 190.00
|Profit Factor:
|3.64
|Expected Payoff:
|59.50
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|150.00 (1.32%)
|Relative Drawdown:
|1.32% (150.00)
|
|Total Trades:
|20
|Short Positions (won %):
|12 (66.67%)
|Long Positions (won %):
|8 (87.50%)
|Profit Trades (% of total):
|15 (75.00%)
|Loss trades (% of total):
|5 (25.00%)
|Largest
|profit trade:
|260.00
|loss trade:
|-120.00
|Average
|profit trade:
|109.33
|loss trade:
|-90.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (625.00)
|consecutive losses ($):
|2 (-150.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|625.00 (7)
|consecutive loss (count):
|-150.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1