|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|5 Minutes (M5) 2004.07.01 00:00 - 2007.06.29 22:55 (2004.07.01 - 2007.07.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TakeProfit=160; TrailingStop=40; StopLoss=120; UseStopLoss=false; MagicNo=288; EAName="EMA_CROSS_3.2"; ShortEma=3; LongEma=5; TrendEma=50; immediate_trade=false; Lots=0.1; MM=false; Risk=3;
|Bars in test
|221126
|Ticks modelled
|4181661
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-2817.55
|Gross profit
|438.06
|Gross loss
|-3255.60
|Profit factor
|0.13
|Expected payoff
|-201.25
|Absolute drawdown
|2871.84
|Maximal drawdown
|3193.95 (30.94%)
|Relative drawdown
|30.94% (3193.95)
|Total trades
|14
|Short positions (won %)
|13 (69.23%)
|Long positions (won %)
|1 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|10 (71.43%)
|Loss trades (% of total)
|4 (28.57%)
|Largest
|profit trade
|140.59
|loss trade
|-3048.51
|Average
|profit trade
|43.81
|loss trade
|-813.90
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (335.42)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-3100.27)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|335.42 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-3100.27 (2)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.01 03:05
|sell
|1
|0.10
|108.16
|0.00
|106.56
|2
|2004.07.12 00:07
|modify
|1
|0.10
|108.16
|108.16
|106.56
|3
|2004.07.12 00:07
|modify
|1
|0.10
|108.16
|108.15
|106.56
|4
|2004.07.12 00:07
|modify
|1
|0.10
|108.16
|108.14
|106.56
|5
|2004.07.12 00:07
|modify
|1
|0.10
|108.16
|108.12
|106.56
|6
|2004.07.12 00:08
|modify
|1
|0.10
|108.16
|108.11
|106.56
|7
|2004.07.12 00:08
|modify
|1
|0.10
|108.16
|108.10
|106.56
|8
|2004.07.12 00:12
|modify
|1
|0.10
|108.16
|108.09
|106.56
|9
|2004.07.12 00:13
|modify
|1
|0.10
|108.16
|108.08
|106.56
|10
|2004.07.12 00:19
|modify
|1
|0.10
|108.16
|108.07
|106.56
|11
|2004.07.12 00:32
|modify
|1
|0.10
|108.16
|108.06
|106.56
|12
|2004.07.12 00:32
|modify
|1
|0.10
|108.16
|108.05
|106.56
|13
|2004.07.12 00:32
|modify
|1
|0.10
|108.16
|108.03
|106.56
|14
|2004.07.12 00:32
|modify
|1
|0.10
|108.16
|108.02
|106.56
|15
|2004.07.12 02:00
|modify
|1
|0.10
|108.16
|108.01
|106.56
|16
|2004.07.12 02:01
|modify
|1
|0.10
|108.16
|108.00
|106.56
|17
|2004.07.12 02:01
|modify
|1
|0.10
|108.16
|107.99
|106.56
|18
|2004.07.12 04:19
|s/l
|1
|0.10
|107.99
|107.99
|106.56
|2.34
|10002.34
|19
|2004.07.12 07:10
|sell
|2
|0.10
|107.88
|0.00
|106.28
|20
|2004.10.21 10:19
|modify
|2
|0.10
|107.88
|107.87
|106.28
|21
|2004.10.21 10:41
|modify
|2
|0.10
|107.88
|107.86
|106.28
|22
|2004.10.21 10:41
|modify
|2
|0.10
|107.88
|107.85
|106.28
|23
|2004.10.21 11:17
|s/l
|2
|0.10
|107.85
|107.85
|106.28
|-150.56
|9851.78
|24
|2004.10.21 11:50
|sell
|3
|0.10
|107.57
|0.00
|105.97
|25
|2004.10.25 01:06
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.56
|105.97
|26
|2004.10.25 01:08
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.55
|105.97
|27
|2004.10.25 01:08
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.54
|105.97
|28
|2004.10.25 01:13
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.53
|105.97
|29
|2004.10.25 01:14
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.52
|105.97
|30
|2004.10.25 01:14
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.51
|105.97
|31
|2004.10.25 01:23
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.46
|105.97
|32
|2004.10.25 01:25
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.45
|105.97
|33
|2004.10.25 01:25
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.42
|105.97
|34
|2004.10.25 01:25
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.39
|105.97
|35
|2004.10.25 01:25
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.37
|105.97
|36
|2004.10.25 01:25
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.35
|105.97
|37
|2004.10.25 01:25
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.34
|105.97
|38
|2004.10.25 01:25
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.31
|105.97
|39
|2004.10.25 01:25
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.29
|105.97
|40
|2004.10.25 01:26
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.28
|105.97
|41
|2004.10.25 01:26
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.27
|105.97
|42
|2004.10.25 01:26
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.26
|105.97
|43
|2004.10.25 01:28
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.23
|105.97
|44
|2004.10.25 01:28
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.21
|105.97
|45
|2004.10.25 01:31
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.20
|105.97
|46
|2004.10.25 01:31
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.19
|105.97
|47
|2004.10.25 01:31
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.18
|105.97
|48
|2004.10.25 01:31
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.17
|105.97
|49
|2004.10.25 01:32
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.16
|105.97
|50
|2004.10.25 01:38
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.15
|105.97
|51
|2004.10.25 01:38
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.13
|105.97
|52
|2004.10.25 01:54
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.12
|105.97
|53
|2004.10.25 01:56
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.11
|105.97
|54
|2004.10.25 01:56
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.09
|105.97
|55
|2004.10.25 01:56
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.07
|105.97
|56
|2004.10.25 01:57
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.06
|105.97
|57
|2004.10.25 01:57
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.04
|105.97
|58
|2004.10.25 01:58
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.02
|105.97
|59
|2004.10.25 01:58
|modify
|3
|0.10
|107.57
|107.01
|105.97
|60
|2004.10.25 01:58
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.99
|105.97
|61
|2004.10.25 01:58
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.98
|105.97
|62
|2004.10.25 01:58
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.96
|105.97
|63
|2004.10.25 10:06
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.95
|105.97
|64
|2004.10.25 10:06
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.94
|105.97
|65
|2004.10.25 10:07
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.93
|105.97
|66
|2004.10.25 10:09
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.92
|105.97
|67
|2004.10.25 10:09
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.90
|105.97
|68
|2004.10.25 10:09
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.89
|105.97
|69
|2004.10.25 10:09
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.87
|105.97
|70
|2004.10.25 10:09
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.86
|105.97
|71
|2004.10.25 10:09
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.84
|105.97
|72
|2004.10.25 10:10
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.83
|105.97
|73
|2004.10.25 10:12
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.82
|105.97
|74
|2004.10.25 10:12
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.80
|105.97
|75
|2004.10.25 10:15
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.79
|105.97
|76
|2004.10.25 10:15
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.78
|105.97
|77
|2004.10.25 10:15
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.77
|105.97
|78
|2004.10.25 10:15
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.76
|105.97
|79
|2004.10.25 10:16
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.75
|105.97
|80
|2004.10.25 10:16
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.74
|105.97
|81
|2004.10.25 10:31
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.73
|105.97
|82
|2004.10.25 10:31
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.71
|105.97
|83
|2004.10.25 10:31
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.68
|105.97
|84
|2004.10.25 11:00
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.67
|105.97
|85
|2004.10.25 11:01
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.66
|105.97
|86
|2004.10.25 11:01
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.65
|105.97
|87
|2004.10.25 11:02
|modify
|3
|0.10
|107.57
|106.63
|105.97
|88
|2004.10.25 13:58
|s/l
|3
|0.10
|106.63
|106.63
|105.97
|85.17
|9936.95
|89
|2004.10.25 18:25
|sell
|4
|0.10
|106.59
|0.00
|104.99
|90
|2004.10.28 07:01
|modify
|4
|0.10
|106.59
|106.59
|104.99
|91
|2004.10.28 07:01
|modify
|4
|0.10
|106.59
|106.57
|104.99
|92
|2004.10.28 07:01
|modify
|4
|0.10
|106.59
|106.53
|104.99
|93
|2004.10.28 07:02
|modify
|4
|0.10
|106.59
|106.51
|104.99
|94
|2004.10.28 07:04
|modify
|4
|0.10
|106.59
|106.50
|104.99
|95
|2004.10.28 07:06
|modify
|4
|0.10
|106.59
|106.48
|104.99
|96
|2004.10.28 07:06
|modify
|4
|0.10
|106.59
|106.47
|104.99
|97
|2004.10.28 09:44
|modify
|4
|0.10
|106.59
|106.46
|104.99
|98
|2004.10.28 09:44
|modify
|4
|0.10
|106.59
|106.45
|104.99
|99
|2004.10.28 09:45
|modify
|4
|0.10
|106.59
|106.43
|104.99
|100
|2004.10.28 09:46
|modify
|4
|0.10
|106.59
|106.42
|104.99
|101
|2004.10.28 09:46
|modify
|4
|0.10
|106.59
|106.41
|104.99
|102
|2004.10.28 10:16
|modify
|4
|0.10
|106.59
|106.40
|104.99
|103
|2004.10.28 10:16
|modify
|4
|0.10
|106.59
|106.38
|104.99
|104
|2004.10.28 10:16
|modify
|4
|0.10
|106.59
|106.35
|104.99
|105
|2004.10.28 10:47
|s/l
|4
|0.10
|106.35
|106.35
|104.99
|15.13
|9952.08
|106
|2004.10.28 16:25
|sell
|5
|0.10
|106.14
|0.00
|104.54
|107
|2004.11.04 15:17
|modify
|5
|0.10
|106.14
|106.12
|104.54
|108
|2004.11.04 15:17
|modify
|5
|0.10
|106.14
|106.11
|104.54
|109
|2004.11.04 15:17
|modify
|5
|0.10
|106.14
|106.10
|104.54
|110
|2004.11.04 15:17
|modify
|5
|0.10
|106.14
|106.08
|104.54
|111
|2004.11.04 16:15
|s/l
|5
|0.10
|106.08
|106.08
|104.54
|-4.77
|9947.30
|112
|2004.11.04 17:05
|sell
|6
|0.10
|105.97
|0.00
|104.37
|113
|2004.11.05 16:23
|modify
|6
|0.10
|105.97
|105.97
|104.37
|114
|2004.11.05 17:14
|modify
|6
|0.10
|105.97
|105.96
|104.37
|115
|2004.11.05 17:16
|modify
|6
|0.10
|105.97
|105.95
|104.37
|116
|2004.11.05 17:16
|modify
|6
|0.10
|105.97
|105.92
|104.37
|117
|2004.11.08 00:00
|modify
|6
|0.10
|105.97
|105.90
|104.37
|118
|2004.11.08 00:01
|modify
|6
|0.10
|105.97
|105.89
|104.37
|119
|2004.11.08 00:06
|modify
|6
|0.10
|105.97
|105.88
|104.37
|120
|2004.11.08 00:07
|modify
|6
|0.10
|105.97
|105.87
|104.37
|121
|2004.11.08 00:08
|modify
|6
|0.10
|105.97
|105.86
|104.37
|122
|2004.11.08 00:08
|modify
|6
|0.10
|105.97
|105.85
|104.37
|123
|2004.11.08 00:09
|modify
|6
|0.10
|105.97
|105.83
|104.37
|124
|2004.11.08 00:10
|modify
|6
|0.10
|105.97
|105.82
|104.37
|125
|2004.11.08 00:10
|modify
|6
|0.10
|105.97
|105.81
|104.37
|126
|2004.11.08 00:10
|modify
|6
|0.10
|105.97
|105.80
|104.37
|127
|2004.11.08 00:11
|modify
|6
|0.10
|105.97
|105.79
|104.37
|128
|2004.11.08 00:12
|modify
|6
|0.10
|105.97
|105.78
|104.37
|129
|2004.11.08 00:12
|modify
|6
|0.10
|105.97
|105.77
|104.37
|130
|2004.11.08 00:13
|modify
|6
|0.10
|105.97
|105.76
|104.37
|131
|2004.11.08 03:55
|modify
|6
|0.10
|105.97
|105.75
|104.37
|132
|2004.11.08 03:55
|modify
|6
|0.10
|105.97
|105.74
|104.37
|133
|2004.11.08 03:56
|modify
|6
|0.10
|105.97
|105.72
|104.37
|134
|2004.11.08 09:14
|modify
|6
|0.10
|105.97
|105.71
|104.37
|135
|2004.11.08 09:24
|modify
|6
|0.10
|105.97
|105.69
|104.37
|136
|2004.11.08 09:24
|modify
|6
|0.10
|105.97
|105.68
|104.37
|137
|2004.11.08 13:30
|s/l
|6
|0.10
|105.68
|105.68
|104.37
|24.46
|9971.77
|138
|2004.11.08 20:25
|sell
|7
|0.10
|105.50
|0.00
|103.90
|139
|2004.11.17 08:52
|modify
|7
|0.10
|105.50
|105.46
|103.90
|140
|2004.11.17 08:52
|modify
|7
|0.10
|105.50
|105.42
|103.90
|141
|2004.11.17 08:52
|modify
|7
|0.10
|105.50
|105.39
|103.90
|142
|2004.11.17 08:52
|modify
|7
|0.10
|105.50
|105.35
|103.90
|143
|2004.11.17 08:52
|modify
|7
|0.10
|105.50
|105.29
|103.90
|144
|2004.11.17 09:08
|modify
|7
|0.10
|105.50
|105.26
|103.90
|145
|2004.11.17 09:08
|modify
|7
|0.10
|105.50
|105.25
|103.90
|146
|2004.11.17 09:19
|modify
|7
|0.10
|105.50
|105.24
|103.90
|147
|2004.11.17 09:19
|modify
|7
|0.10
|105.50
|105.22
|103.90
|148
|2004.11.17 09:20
|modify
|7
|0.10
|105.50
|105.21
|103.90
|149
|2004.11.17 09:39
|modify
|7
|0.10
|105.50
|105.20
|103.90
|150
|2004.11.17 09:39
|modify
|7
|0.10
|105.50
|105.17
|103.90
|151
|2004.11.17 09:45
|modify
|7
|0.10
|105.50
|105.16
|103.90
|152
|2004.11.17 09:46
|modify
|7
|0.10
|105.50
|105.15
|103.90
|153
|2004.11.17 09:48
|modify
|7
|0.10
|105.50
|105.14
|103.90
|154
|2004.11.17 09:48
|modify
|7
|0.10
|105.50
|105.13
|103.90
|155
|2004.11.17 09:48
|modify
|7
|0.10
|105.50
|105.11
|103.90
|156
|2004.11.17 09:48
|modify
|7
|0.10
|105.50
|105.10
|103.90
|157
|2004.11.17 09:48
|modify
|7
|0.10
|105.50
|105.08
|103.90
|158
|2004.11.17 09:49
|modify
|7
|0.10
|105.50
|105.07
|103.90
|159
|2004.11.17 09:49
|modify
|7
|0.10
|105.50
|105.05
|103.90
|160
|2004.11.17 09:49
|modify
|7
|0.10
|105.50
|105.04
|103.90
|161
|2004.11.17 09:49
|modify
|7
|0.10
|105.50
|105.02
|103.90
|162
|2004.11.17 09:49
|modify
|7
|0.10
|105.50
|105.00
|103.90
|163
|2004.11.17 10:06
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.98
|103.90
|164
|2004.11.17 10:06
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.97
|103.90
|165
|2004.11.17 10:10
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.96
|103.90
|166
|2004.11.17 10:45
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.95
|103.90
|167
|2004.11.17 10:46
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.94
|103.90
|168
|2004.11.17 10:48
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.93
|103.90
|169
|2004.11.17 10:48
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.92
|103.90
|170
|2004.11.17 10:48
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.91
|103.90
|171
|2004.11.17 11:33
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.90
|103.90
|172
|2004.11.17 11:33
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.88
|103.90
|173
|2004.11.17 11:33
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.86
|103.90
|174
|2004.11.17 11:33
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.84
|103.90
|175
|2004.11.17 11:33
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.82
|103.90
|176
|2004.11.17 11:34
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.81
|103.90
|177
|2004.11.17 11:34
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.80
|103.90
|178
|2004.11.17 11:34
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.78
|103.90
|179
|2004.11.17 11:35
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.76
|103.90
|180
|2004.11.17 11:35
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.75
|103.90
|181
|2004.11.17 14:07
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.74
|103.90
|182
|2004.11.17 14:07
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.72
|103.90
|183
|2004.11.17 14:08
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.71
|103.90
|184
|2004.11.17 14:08
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.70
|103.90
|185
|2004.11.17 14:26
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.68
|103.90
|186
|2004.11.17 14:34
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.67
|103.90
|187
|2004.11.17 15:58
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.66
|103.90
|188
|2004.11.17 15:59
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.65
|103.90
|189
|2004.11.17 16:00
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.64
|103.90
|190
|2004.11.17 16:01
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.63
|103.90
|191
|2004.11.17 16:05
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.61
|103.90
|192
|2004.11.17 16:12
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.60
|103.90
|193
|2004.11.17 16:19
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.59
|103.90
|194
|2004.11.17 16:27
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.57
|103.90
|195
|2004.11.17 16:28
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.56
|103.90
|196
|2004.11.17 16:30
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.54
|103.90
|197
|2004.11.17 17:06
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.53
|103.90
|198
|2004.11.17 17:06
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.52
|103.90
|199
|2004.11.17 17:08
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.51
|103.90
|200
|2004.11.17 17:25
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.50
|103.90
|201
|2004.11.17 17:25
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.49
|103.90
|202
|2004.11.17 17:26
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.48
|103.90
|203
|2004.11.17 18:03
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.44
|103.90
|204
|2004.11.17 18:03
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.43
|103.90
|205
|2004.11.17 18:03
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.40
|103.90
|206
|2004.11.17 18:03
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.38
|103.90
|207
|2004.11.17 18:03
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.34
|103.90
|208
|2004.11.17 18:04
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.33
|103.90
|209
|2004.11.17 18:04
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.31
|103.90
|210
|2004.11.17 18:10
|modify
|7
|0.10
|105.50
|104.30
|103.90
|211
|2004.11.17 19:27
|t/p
|7
|0.10
|103.90
|104.30
|103.90
|140.59
|10112.36
|212
|2004.11.17 20:50
|sell
|8
|0.10
|103.85
|0.00
|102.25
|213
|2004.11.19 14:37
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.78
|102.25
|214
|2004.11.19 14:38
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.77
|102.25
|215
|2004.11.19 14:38
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.76
|102.25
|216
|2004.11.19 14:38
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.75
|102.25
|217
|2004.11.19 14:38
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.74
|102.25
|218
|2004.11.19 14:39
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.72
|102.25
|219
|2004.11.19 14:39
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.71
|102.25
|220
|2004.11.19 14:39
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.69
|102.25
|221
|2004.11.19 14:40
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.67
|102.25
|222
|2004.11.19 14:41
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.64
|102.25
|223
|2004.11.19 14:41
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.63
|102.25
|224
|2004.11.19 14:41
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.61
|102.25
|225
|2004.11.19 14:41
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.57
|102.25
|226
|2004.11.19 15:03
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.56
|102.25
|227
|2004.11.19 15:03
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.55
|102.25
|228
|2004.11.19 15:03
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.53
|102.25
|229
|2004.11.19 15:04
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.51
|102.25
|230
|2004.11.19 15:29
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.50
|102.25
|231
|2004.11.19 15:30
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.49
|102.25
|232
|2004.11.19 15:32
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.48
|102.25
|233
|2004.11.19 15:33
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.45
|102.25
|234
|2004.11.19 15:33
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.43
|102.25
|235
|2004.11.19 15:33
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.42
|102.25
|236
|2004.11.19 15:33
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.41
|102.25
|237
|2004.11.19 15:33
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.39
|102.25
|238
|2004.11.19 15:33
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.37
|102.25
|239
|2004.11.19 15:33
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.34
|102.25
|240
|2004.11.19 15:38
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.33
|102.25
|241
|2004.11.19 15:40
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.32
|102.25
|242
|2004.11.19 15:40
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.31
|102.25
|243
|2004.11.19 15:42
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.30
|102.25
|244
|2004.11.19 15:42
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.28
|102.25
|245
|2004.11.19 15:43
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.26
|102.25
|246
|2004.11.19 15:43
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.24
|102.25
|247
|2004.11.19 15:43
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.23
|102.25
|248
|2004.11.19 15:43
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.21
|102.25
|249
|2004.11.19 15:43
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.20
|102.25
|250
|2004.11.19 15:43
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.19
|102.25
|251
|2004.11.19 15:43
|modify
|8
|0.10
|103.85
|103.17
|102.25
|252
|2004.11.19 16:17
|s/l
|8
|0.10
|103.17
|103.17
|102.25
|59.95
|10172.31
|253
|2004.11.19 16:35
|sell
|9
|0.10
|102.94
|0.00
|101.34
|254
|2004.11.25 08:47
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.94
|101.34
|255
|2004.11.25 08:47
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.91
|101.34
|256
|2004.11.25 08:47
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.87
|101.34
|257
|2004.11.25 08:48
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.86
|101.34
|258
|2004.11.25 09:24
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.84
|101.34
|259
|2004.11.25 09:24
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.83
|101.34
|260
|2004.11.25 09:29
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.82
|101.34
|261
|2004.11.25 09:32
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.80
|101.34
|262
|2004.11.25 22:56
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.79
|101.34
|263
|2004.11.25 23:03
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.78
|101.34
|264
|2004.11.26 05:11
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.76
|101.34
|265
|2004.11.26 05:11
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.75
|101.34
|266
|2004.11.26 05:11
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.74
|101.34
|267
|2004.11.26 05:11
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.73
|101.34
|268
|2004.11.26 05:11
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.72
|101.34
|269
|2004.11.26 05:11
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.70
|101.34
|270
|2004.11.26 05:12
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.69
|101.34
|271
|2004.11.26 05:12
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.68
|101.34
|272
|2004.11.26 05:12
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.67
|101.34
|273
|2004.11.26 05:12
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.65
|101.34
|274
|2004.11.26 05:12
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.64
|101.34
|275
|2004.11.26 05:12
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.63
|101.34
|276
|2004.11.26 05:12
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.61
|101.34
|277
|2004.11.26 05:12
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.60
|101.34
|278
|2004.11.26 05:12
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.58
|101.34
|279
|2004.11.26 05:12
|modify
|9
|0.10
|102.94
|102.56
|101.34
|280
|2004.11.26 09:01
|s/l
|9
|0.10
|102.56
|102.56
|101.34
|26.63
|10198.94
|281
|2004.11.26 11:25
|buy
|10
|0.10
|102.99
|0.00
|104.59
|282
|2004.12.03 02:27
|modify
|10
|0.10
|102.99
|102.99
|104.59
|283
|2004.12.03 02:39
|modify
|10
|0.10
|102.99
|103.00
|104.59
|284
|2004.12.03 02:39
|modify
|10
|0.10
|102.99
|103.01
|104.59
|285
|2004.12.03 02:39
|modify
|10
|0.10
|102.99
|103.02
|104.59
|286
|2004.12.03 02:40
|modify
|10
|0.10
|102.99
|103.03
|104.59
|287
|2004.12.03 02:40
|modify
|10
|0.10
|102.99
|103.04
|104.59
|288
|2004.12.03 02:40
|modify
|10
|0.10
|102.99
|103.07
|104.59
|289
|2004.12.03 02:40
|modify
|10
|0.10
|102.99
|103.08
|104.59
|290
|2004.12.03 02:40
|modify
|10
|0.10
|102.99
|103.10
|104.59
|291
|2004.12.03 02:40
|modify
|10
|0.10
|102.99
|103.11
|104.59
|292
|2004.12.03 02:40
|modify
|10
|0.10
|102.99
|103.13
|104.59
|293
|2004.12.03 05:06
|modify
|10
|0.10
|102.99
|103.14
|104.59
|294
|2004.12.03 08:14
|modify
|10
|0.10
|102.99
|103.15
|104.59
|295
|2004.12.03 08:15
|modify
|10
|0.10
|102.99
|103.16
|104.59
|296
|2004.12.03 08:18
|modify
|10
|0.10
|102.99
|103.17
|104.59
|297
|2004.12.03 08:18
|modify
|10
|0.10
|102.99
|103.18
|104.59
|298
|2004.12.03 13:21
|s/l
|10
|0.10
|103.18
|103.18
|104.59
|24.78
|10223.72
|299
|2004.12.03 14:25
|sell
|11
|0.10
|102.98
|0.00
|101.38
|300
|2004.12.03 14:30
|modify
|11
|0.10
|102.98
|102.96
|101.38
|301
|2004.12.03 14:30
|modify
|11
|0.10
|102.98
|102.85
|101.38
|302
|2004.12.03 14:31
|modify
|11
|0.10
|102.98
|102.84
|101.38
|303
|2004.12.03 14:31
|modify
|11
|0.10
|102.98
|102.79
|101.38
|304
|2004.12.03 14:31
|modify
|11
|0.10
|102.98
|102.74
|101.38
|305
|2004.12.03 14:31
|modify
|11
|0.10
|102.98
|102.73
|101.38
|306
|2004.12.03 14:31
|modify
|11
|0.10
|102.98
|102.72
|101.38
|307
|2004.12.03 14:38
|s/l
|11
|0.10
|102.72
|102.72
|101.38
|25.31
|10249.03
|308
|2004.12.03 14:38
|sell
|12
|0.10
|102.69
|0.00
|101.09
|309
|2004.12.03 19:04
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.67
|101.09
|310
|2004.12.03 19:05
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.66
|101.09
|311
|2004.12.03 19:05
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.65
|101.09
|312
|2004.12.03 19:05
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.62
|101.09
|313
|2004.12.03 19:05
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.61
|101.09
|314
|2004.12.03 19:05
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.59
|101.09
|315
|2004.12.03 19:05
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.57
|101.09
|316
|2004.12.03 19:06
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.56
|101.09
|317
|2004.12.03 19:29
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.54
|101.09
|318
|2004.12.03 19:34
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.53
|101.09
|319
|2004.12.03 19:39
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.52
|101.09
|320
|2004.12.03 19:41
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.51
|101.09
|321
|2004.12.03 19:41
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.49
|101.09
|322
|2004.12.03 19:43
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.48
|101.09
|323
|2004.12.03 20:51
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.47
|101.09
|324
|2004.12.03 22:50
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.46
|101.09
|325
|2004.12.03 22:52
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.45
|101.09
|326
|2004.12.06 00:07
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.44
|101.09
|327
|2004.12.06 00:09
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.42
|101.09
|328
|2004.12.06 00:12
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.41
|101.09
|329
|2004.12.06 00:12
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.40
|101.09
|330
|2004.12.06 00:19
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.39
|101.09
|331
|2004.12.06 00:25
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.38
|101.09
|332
|2004.12.06 00:27
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.37
|101.09
|333
|2004.12.06 00:27
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.36
|101.09
|334
|2004.12.06 00:28
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.35
|101.09
|335
|2004.12.06 00:29
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.34
|101.09
|336
|2004.12.06 00:29
|modify
|12
|0.10
|102.69
|102.33
|101.09
|337
|2004.12.06 08:05
|s/l
|12
|0.10
|102.33
|102.33
|101.09
|33.69
|10282.72
|338
|2004.12.06 11:30
|sell
|13
|0.10
|102.29
|0.00
|100.69
|339
|2005.01.14 19:11
|modify
|13
|0.10
|102.29
|102.28
|100.69
|340
|2005.01.14 19:11
|modify
|13
|0.10
|102.29
|102.27
|100.69
|341
|2005.01.14 20:23
|modify
|13
|0.10
|102.29
|102.25
|100.69
|342
|2005.01.14 20:23
|modify
|13
|0.10
|102.29
|102.23
|100.69
|343
|2005.01.14 20:23
|modify
|13
|0.10
|102.29
|102.22
|100.69
|344
|2005.01.14 20:30
|modify
|13
|0.10
|102.29
|102.19
|100.69
|345
|2005.01.14 20:30
|modify
|13
|0.10
|102.29
|102.18
|100.69
|346
|2005.01.17 01:39
|s/l
|13
|0.10
|102.18
|102.18
|100.69
|-51.76
|10230.96
|347
|2005.01.17 02:05
|sell
|14
|0.10
|102.05
|0.00
|100.45
|348
|2007.06.29 23:00
|close at stop
|14
|0.10
|123.19
|0.00
|100.45
|-3048.51
|7182.45