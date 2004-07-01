Strategy Tester Report
EMA_CROSS_32[1]1.1
(Build 211)

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period5 Minutes (M5) 2004.07.01 00:00 - 2007.06.29 22:55 (2004.07.01 - 2007.07.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTakeProfit=160; TrailingStop=40; StopLoss=120; UseStopLoss=false; MagicNo=288; EAName="EMA_CROSS_3.2"; ShortEma=3; LongEma=5; TrendEma=50; immediate_trade=false; Lots=0.1; MM=false; Risk=3;
Bars in test221126Ticks modelled4181661Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-2817.55Gross profit438.06Gross loss-3255.60
Profit factor0.13Expected payoff-201.25
Absolute drawdown2871.84Maximal drawdown3193.95 (30.94%)Relative drawdown30.94% (3193.95)
Total trades14Short positions (won %)13 (69.23%)Long positions (won %)1 (100.00%)
Profit trades (% of total)10 (71.43%)Loss trades (% of total)4 (28.57%)
Largestprofit trade140.59loss trade-3048.51
Averageprofit trade43.81loss trade-813.90
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (335.42)consecutive losses (loss in money)2 (-3100.27)
Maximalconsecutive profit (count of wins)335.42 (7)consecutive loss (count of losses)-3100.27 (2)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.01 03:05sell10.10108.160.00106.56
22004.07.12 00:07modify10.10108.16108.16106.56
32004.07.12 00:07modify10.10108.16108.15106.56
42004.07.12 00:07modify10.10108.16108.14106.56
52004.07.12 00:07modify10.10108.16108.12106.56
62004.07.12 00:08modify10.10108.16108.11106.56
72004.07.12 00:08modify10.10108.16108.10106.56
82004.07.12 00:12modify10.10108.16108.09106.56
92004.07.12 00:13modify10.10108.16108.08106.56
102004.07.12 00:19modify10.10108.16108.07106.56
112004.07.12 00:32modify10.10108.16108.06106.56
122004.07.12 00:32modify10.10108.16108.05106.56
132004.07.12 00:32modify10.10108.16108.03106.56
142004.07.12 00:32modify10.10108.16108.02106.56
152004.07.12 02:00modify10.10108.16108.01106.56
162004.07.12 02:01modify10.10108.16108.00106.56
172004.07.12 02:01modify10.10108.16107.99106.56
182004.07.12 04:19s/l10.10107.99107.99106.562.3410002.34
192004.07.12 07:10sell20.10107.880.00106.28
202004.10.21 10:19modify20.10107.88107.87106.28
212004.10.21 10:41modify20.10107.88107.86106.28
222004.10.21 10:41modify20.10107.88107.85106.28
232004.10.21 11:17s/l20.10107.85107.85106.28-150.569851.78
242004.10.21 11:50sell30.10107.570.00105.97
252004.10.25 01:06modify30.10107.57107.56105.97
262004.10.25 01:08modify30.10107.57107.55105.97
272004.10.25 01:08modify30.10107.57107.54105.97
282004.10.25 01:13modify30.10107.57107.53105.97
292004.10.25 01:14modify30.10107.57107.52105.97
302004.10.25 01:14modify30.10107.57107.51105.97
312004.10.25 01:23modify30.10107.57107.46105.97
322004.10.25 01:25modify30.10107.57107.45105.97
332004.10.25 01:25modify30.10107.57107.42105.97
342004.10.25 01:25modify30.10107.57107.39105.97
352004.10.25 01:25modify30.10107.57107.37105.97
362004.10.25 01:25modify30.10107.57107.35105.97
372004.10.25 01:25modify30.10107.57107.34105.97
382004.10.25 01:25modify30.10107.57107.31105.97
392004.10.25 01:25modify30.10107.57107.29105.97
402004.10.25 01:26modify30.10107.57107.28105.97
412004.10.25 01:26modify30.10107.57107.27105.97
422004.10.25 01:26modify30.10107.57107.26105.97
432004.10.25 01:28modify30.10107.57107.23105.97
442004.10.25 01:28modify30.10107.57107.21105.97
452004.10.25 01:31modify30.10107.57107.20105.97
462004.10.25 01:31modify30.10107.57107.19105.97
472004.10.25 01:31modify30.10107.57107.18105.97
482004.10.25 01:31modify30.10107.57107.17105.97
492004.10.25 01:32modify30.10107.57107.16105.97
502004.10.25 01:38modify30.10107.57107.15105.97
512004.10.25 01:38modify30.10107.57107.13105.97
522004.10.25 01:54modify30.10107.57107.12105.97
532004.10.25 01:56modify30.10107.57107.11105.97
542004.10.25 01:56modify30.10107.57107.09105.97
552004.10.25 01:56modify30.10107.57107.07105.97
562004.10.25 01:57modify30.10107.57107.06105.97
572004.10.25 01:57modify30.10107.57107.04105.97
582004.10.25 01:58modify30.10107.57107.02105.97
592004.10.25 01:58modify30.10107.57107.01105.97
602004.10.25 01:58modify30.10107.57106.99105.97
612004.10.25 01:58modify30.10107.57106.98105.97
622004.10.25 01:58modify30.10107.57106.96105.97
632004.10.25 10:06modify30.10107.57106.95105.97
642004.10.25 10:06modify30.10107.57106.94105.97
652004.10.25 10:07modify30.10107.57106.93105.97
662004.10.25 10:09modify30.10107.57106.92105.97
672004.10.25 10:09modify30.10107.57106.90105.97
682004.10.25 10:09modify30.10107.57106.89105.97
692004.10.25 10:09modify30.10107.57106.87105.97
702004.10.25 10:09modify30.10107.57106.86105.97
712004.10.25 10:09modify30.10107.57106.84105.97
722004.10.25 10:10modify30.10107.57106.83105.97
732004.10.25 10:12modify30.10107.57106.82105.97
742004.10.25 10:12modify30.10107.57106.80105.97
752004.10.25 10:15modify30.10107.57106.79105.97
762004.10.25 10:15modify30.10107.57106.78105.97
772004.10.25 10:15modify30.10107.57106.77105.97
782004.10.25 10:15modify30.10107.57106.76105.97
792004.10.25 10:16modify30.10107.57106.75105.97
802004.10.25 10:16modify30.10107.57106.74105.97
812004.10.25 10:31modify30.10107.57106.73105.97
822004.10.25 10:31modify30.10107.57106.71105.97
832004.10.25 10:31modify30.10107.57106.68105.97
842004.10.25 11:00modify30.10107.57106.67105.97
852004.10.25 11:01modify30.10107.57106.66105.97
862004.10.25 11:01modify30.10107.57106.65105.97
872004.10.25 11:02modify30.10107.57106.63105.97
882004.10.25 13:58s/l30.10106.63106.63105.9785.179936.95
892004.10.25 18:25sell40.10106.590.00104.99
902004.10.28 07:01modify40.10106.59106.59104.99
912004.10.28 07:01modify40.10106.59106.57104.99
922004.10.28 07:01modify40.10106.59106.53104.99
932004.10.28 07:02modify40.10106.59106.51104.99
942004.10.28 07:04modify40.10106.59106.50104.99
952004.10.28 07:06modify40.10106.59106.48104.99
962004.10.28 07:06modify40.10106.59106.47104.99
972004.10.28 09:44modify40.10106.59106.46104.99
982004.10.28 09:44modify40.10106.59106.45104.99
992004.10.28 09:45modify40.10106.59106.43104.99
1002004.10.28 09:46modify40.10106.59106.42104.99
1012004.10.28 09:46modify40.10106.59106.41104.99
1022004.10.28 10:16modify40.10106.59106.40104.99
1032004.10.28 10:16modify40.10106.59106.38104.99
1042004.10.28 10:16modify40.10106.59106.35104.99
1052004.10.28 10:47s/l40.10106.35106.35104.9915.139952.08
1062004.10.28 16:25sell50.10106.140.00104.54
1072004.11.04 15:17modify50.10106.14106.12104.54
1082004.11.04 15:17modify50.10106.14106.11104.54
1092004.11.04 15:17modify50.10106.14106.10104.54
1102004.11.04 15:17modify50.10106.14106.08104.54
1112004.11.04 16:15s/l50.10106.08106.08104.54-4.779947.30
1122004.11.04 17:05sell60.10105.970.00104.37
1132004.11.05 16:23modify60.10105.97105.97104.37
1142004.11.05 17:14modify60.10105.97105.96104.37
1152004.11.05 17:16modify60.10105.97105.95104.37
1162004.11.05 17:16modify60.10105.97105.92104.37
1172004.11.08 00:00modify60.10105.97105.90104.37
1182004.11.08 00:01modify60.10105.97105.89104.37
1192004.11.08 00:06modify60.10105.97105.88104.37
1202004.11.08 00:07modify60.10105.97105.87104.37
1212004.11.08 00:08modify60.10105.97105.86104.37
1222004.11.08 00:08modify60.10105.97105.85104.37
1232004.11.08 00:09modify60.10105.97105.83104.37
1242004.11.08 00:10modify60.10105.97105.82104.37
1252004.11.08 00:10modify60.10105.97105.81104.37
1262004.11.08 00:10modify60.10105.97105.80104.37
1272004.11.08 00:11modify60.10105.97105.79104.37
1282004.11.08 00:12modify60.10105.97105.78104.37
1292004.11.08 00:12modify60.10105.97105.77104.37
1302004.11.08 00:13modify60.10105.97105.76104.37
1312004.11.08 03:55modify60.10105.97105.75104.37
1322004.11.08 03:55modify60.10105.97105.74104.37
1332004.11.08 03:56modify60.10105.97105.72104.37
1342004.11.08 09:14modify60.10105.97105.71104.37
1352004.11.08 09:24modify60.10105.97105.69104.37
1362004.11.08 09:24modify60.10105.97105.68104.37
1372004.11.08 13:30s/l60.10105.68105.68104.3724.469971.77
1382004.11.08 20:25sell70.10105.500.00103.90
1392004.11.17 08:52modify70.10105.50105.46103.90
1402004.11.17 08:52modify70.10105.50105.42103.90
1412004.11.17 08:52modify70.10105.50105.39103.90
1422004.11.17 08:52modify70.10105.50105.35103.90
1432004.11.17 08:52modify70.10105.50105.29103.90
1442004.11.17 09:08modify70.10105.50105.26103.90
1452004.11.17 09:08modify70.10105.50105.25103.90
1462004.11.17 09:19modify70.10105.50105.24103.90
1472004.11.17 09:19modify70.10105.50105.22103.90
1482004.11.17 09:20modify70.10105.50105.21103.90
1492004.11.17 09:39modify70.10105.50105.20103.90
1502004.11.17 09:39modify70.10105.50105.17103.90
1512004.11.17 09:45modify70.10105.50105.16103.90
1522004.11.17 09:46modify70.10105.50105.15103.90
1532004.11.17 09:48modify70.10105.50105.14103.90
1542004.11.17 09:48modify70.10105.50105.13103.90
1552004.11.17 09:48modify70.10105.50105.11103.90
1562004.11.17 09:48modify70.10105.50105.10103.90
1572004.11.17 09:48modify70.10105.50105.08103.90
1582004.11.17 09:49modify70.10105.50105.07103.90
1592004.11.17 09:49modify70.10105.50105.05103.90
1602004.11.17 09:49modify70.10105.50105.04103.90
1612004.11.17 09:49modify70.10105.50105.02103.90
1622004.11.17 09:49modify70.10105.50105.00103.90
1632004.11.17 10:06modify70.10105.50104.98103.90
1642004.11.17 10:06modify70.10105.50104.97103.90
1652004.11.17 10:10modify70.10105.50104.96103.90
1662004.11.17 10:45modify70.10105.50104.95103.90
1672004.11.17 10:46modify70.10105.50104.94103.90
1682004.11.17 10:48modify70.10105.50104.93103.90
1692004.11.17 10:48modify70.10105.50104.92103.90
1702004.11.17 10:48modify70.10105.50104.91103.90
1712004.11.17 11:33modify70.10105.50104.90103.90
1722004.11.17 11:33modify70.10105.50104.88103.90
1732004.11.17 11:33modify70.10105.50104.86103.90
1742004.11.17 11:33modify70.10105.50104.84103.90
1752004.11.17 11:33modify70.10105.50104.82103.90
1762004.11.17 11:34modify70.10105.50104.81103.90
1772004.11.17 11:34modify70.10105.50104.80103.90
1782004.11.17 11:34modify70.10105.50104.78103.90
1792004.11.17 11:35modify70.10105.50104.76103.90
1802004.11.17 11:35modify70.10105.50104.75103.90
1812004.11.17 14:07modify70.10105.50104.74103.90
1822004.11.17 14:07modify70.10105.50104.72103.90
1832004.11.17 14:08modify70.10105.50104.71103.90
1842004.11.17 14:08modify70.10105.50104.70103.90
1852004.11.17 14:26modify70.10105.50104.68103.90
1862004.11.17 14:34modify70.10105.50104.67103.90
1872004.11.17 15:58modify70.10105.50104.66103.90
1882004.11.17 15:59modify70.10105.50104.65103.90
1892004.11.17 16:00modify70.10105.50104.64103.90
1902004.11.17 16:01modify70.10105.50104.63103.90
1912004.11.17 16:05modify70.10105.50104.61103.90
1922004.11.17 16:12modify70.10105.50104.60103.90
1932004.11.17 16:19modify70.10105.50104.59103.90
1942004.11.17 16:27modify70.10105.50104.57103.90
1952004.11.17 16:28modify70.10105.50104.56103.90
1962004.11.17 16:30modify70.10105.50104.54103.90
1972004.11.17 17:06modify70.10105.50104.53103.90
1982004.11.17 17:06modify70.10105.50104.52103.90
1992004.11.17 17:08modify70.10105.50104.51103.90
2002004.11.17 17:25modify70.10105.50104.50103.90
2012004.11.17 17:25modify70.10105.50104.49103.90
2022004.11.17 17:26modify70.10105.50104.48103.90
2032004.11.17 18:03modify70.10105.50104.44103.90
2042004.11.17 18:03modify70.10105.50104.43103.90
2052004.11.17 18:03modify70.10105.50104.40103.90
2062004.11.17 18:03modify70.10105.50104.38103.90
2072004.11.17 18:03modify70.10105.50104.34103.90
2082004.11.17 18:04modify70.10105.50104.33103.90
2092004.11.17 18:04modify70.10105.50104.31103.90
2102004.11.17 18:10modify70.10105.50104.30103.90
2112004.11.17 19:27t/p70.10103.90104.30103.90140.5910112.36
2122004.11.17 20:50sell80.10103.850.00102.25
2132004.11.19 14:37modify80.10103.85103.78102.25
2142004.11.19 14:38modify80.10103.85103.77102.25
2152004.11.19 14:38modify80.10103.85103.76102.25
2162004.11.19 14:38modify80.10103.85103.75102.25
2172004.11.19 14:38modify80.10103.85103.74102.25
2182004.11.19 14:39modify80.10103.85103.72102.25
2192004.11.19 14:39modify80.10103.85103.71102.25
2202004.11.19 14:39modify80.10103.85103.69102.25
2212004.11.19 14:40modify80.10103.85103.67102.25
2222004.11.19 14:41modify80.10103.85103.64102.25
2232004.11.19 14:41modify80.10103.85103.63102.25
2242004.11.19 14:41modify80.10103.85103.61102.25
2252004.11.19 14:41modify80.10103.85103.57102.25
2262004.11.19 15:03modify80.10103.85103.56102.25
2272004.11.19 15:03modify80.10103.85103.55102.25
2282004.11.19 15:03modify80.10103.85103.53102.25
2292004.11.19 15:04modify80.10103.85103.51102.25
2302004.11.19 15:29modify80.10103.85103.50102.25
2312004.11.19 15:30modify80.10103.85103.49102.25
2322004.11.19 15:32modify80.10103.85103.48102.25
2332004.11.19 15:33modify80.10103.85103.45102.25
2342004.11.19 15:33modify80.10103.85103.43102.25
2352004.11.19 15:33modify80.10103.85103.42102.25
2362004.11.19 15:33modify80.10103.85103.41102.25
2372004.11.19 15:33modify80.10103.85103.39102.25
2382004.11.19 15:33modify80.10103.85103.37102.25
2392004.11.19 15:33modify80.10103.85103.34102.25
2402004.11.19 15:38modify80.10103.85103.33102.25
2412004.11.19 15:40modify80.10103.85103.32102.25
2422004.11.19 15:40modify80.10103.85103.31102.25
2432004.11.19 15:42modify80.10103.85103.30102.25
2442004.11.19 15:42modify80.10103.85103.28102.25
2452004.11.19 15:43modify80.10103.85103.26102.25
2462004.11.19 15:43modify80.10103.85103.24102.25
2472004.11.19 15:43modify80.10103.85103.23102.25
2482004.11.19 15:43modify80.10103.85103.21102.25
2492004.11.19 15:43modify80.10103.85103.20102.25
2502004.11.19 15:43modify80.10103.85103.19102.25
2512004.11.19 15:43modify80.10103.85103.17102.25
2522004.11.19 16:17s/l80.10103.17103.17102.2559.9510172.31
2532004.11.19 16:35sell90.10102.940.00101.34
2542004.11.25 08:47modify90.10102.94102.94101.34
2552004.11.25 08:47modify90.10102.94102.91101.34
2562004.11.25 08:47modify90.10102.94102.87101.34
2572004.11.25 08:48modify90.10102.94102.86101.34
2582004.11.25 09:24modify90.10102.94102.84101.34
2592004.11.25 09:24modify90.10102.94102.83101.34
2602004.11.25 09:29modify90.10102.94102.82101.34
2612004.11.25 09:32modify90.10102.94102.80101.34
2622004.11.25 22:56modify90.10102.94102.79101.34
2632004.11.25 23:03modify90.10102.94102.78101.34
2642004.11.26 05:11modify90.10102.94102.76101.34
2652004.11.26 05:11modify90.10102.94102.75101.34
2662004.11.26 05:11modify90.10102.94102.74101.34
2672004.11.26 05:11modify90.10102.94102.73101.34
2682004.11.26 05:11modify90.10102.94102.72101.34
2692004.11.26 05:11modify90.10102.94102.70101.34
2702004.11.26 05:12modify90.10102.94102.69101.34
2712004.11.26 05:12modify90.10102.94102.68101.34
2722004.11.26 05:12modify90.10102.94102.67101.34
2732004.11.26 05:12modify90.10102.94102.65101.34
2742004.11.26 05:12modify90.10102.94102.64101.34
2752004.11.26 05:12modify90.10102.94102.63101.34
2762004.11.26 05:12modify90.10102.94102.61101.34
2772004.11.26 05:12modify90.10102.94102.60101.34
2782004.11.26 05:12modify90.10102.94102.58101.34
2792004.11.26 05:12modify90.10102.94102.56101.34
2802004.11.26 09:01s/l90.10102.56102.56101.3426.6310198.94
2812004.11.26 11:25buy100.10102.990.00104.59
2822004.12.03 02:27modify100.10102.99102.99104.59
2832004.12.03 02:39modify100.10102.99103.00104.59
2842004.12.03 02:39modify100.10102.99103.01104.59
2852004.12.03 02:39modify100.10102.99103.02104.59
2862004.12.03 02:40modify100.10102.99103.03104.59
2872004.12.03 02:40modify100.10102.99103.04104.59
2882004.12.03 02:40modify100.10102.99103.07104.59
2892004.12.03 02:40modify100.10102.99103.08104.59
2902004.12.03 02:40modify100.10102.99103.10104.59
2912004.12.03 02:40modify100.10102.99103.11104.59
2922004.12.03 02:40modify100.10102.99103.13104.59
2932004.12.03 05:06modify100.10102.99103.14104.59
2942004.12.03 08:14modify100.10102.99103.15104.59
2952004.12.03 08:15modify100.10102.99103.16104.59
2962004.12.03 08:18modify100.10102.99103.17104.59
2972004.12.03 08:18modify100.10102.99103.18104.59
2982004.12.03 13:21s/l100.10103.18103.18104.5924.7810223.72
2992004.12.03 14:25sell110.10102.980.00101.38
3002004.12.03 14:30modify110.10102.98102.96101.38
3012004.12.03 14:30modify110.10102.98102.85101.38
3022004.12.03 14:31modify110.10102.98102.84101.38
3032004.12.03 14:31modify110.10102.98102.79101.38
3042004.12.03 14:31modify110.10102.98102.74101.38
3052004.12.03 14:31modify110.10102.98102.73101.38
3062004.12.03 14:31modify110.10102.98102.72101.38
3072004.12.03 14:38s/l110.10102.72102.72101.3825.3110249.03
3082004.12.03 14:38sell120.10102.690.00101.09
3092004.12.03 19:04modify120.10102.69102.67101.09
3102004.12.03 19:05modify120.10102.69102.66101.09
3112004.12.03 19:05modify120.10102.69102.65101.09
3122004.12.03 19:05modify120.10102.69102.62101.09
3132004.12.03 19:05modify120.10102.69102.61101.09
3142004.12.03 19:05modify120.10102.69102.59101.09
3152004.12.03 19:05modify120.10102.69102.57101.09
3162004.12.03 19:06modify120.10102.69102.56101.09
3172004.12.03 19:29modify120.10102.69102.54101.09
3182004.12.03 19:34modify120.10102.69102.53101.09
3192004.12.03 19:39modify120.10102.69102.52101.09
3202004.12.03 19:41modify120.10102.69102.51101.09
3212004.12.03 19:41modify120.10102.69102.49101.09
3222004.12.03 19:43modify120.10102.69102.48101.09
3232004.12.03 20:51modify120.10102.69102.47101.09
3242004.12.03 22:50modify120.10102.69102.46101.09
3252004.12.03 22:52modify120.10102.69102.45101.09
3262004.12.06 00:07modify120.10102.69102.44101.09
3272004.12.06 00:09modify120.10102.69102.42101.09
3282004.12.06 00:12modify120.10102.69102.41101.09
3292004.12.06 00:12modify120.10102.69102.40101.09
3302004.12.06 00:19modify120.10102.69102.39101.09
3312004.12.06 00:25modify120.10102.69102.38101.09
3322004.12.06 00:27modify120.10102.69102.37101.09
3332004.12.06 00:27modify120.10102.69102.36101.09
3342004.12.06 00:28modify120.10102.69102.35101.09
3352004.12.06 00:29modify120.10102.69102.34101.09
3362004.12.06 00:29modify120.10102.69102.33101.09
3372004.12.06 08:05s/l120.10102.33102.33101.0933.6910282.72
3382004.12.06 11:30sell130.10102.290.00100.69
3392005.01.14 19:11modify130.10102.29102.28100.69
3402005.01.14 19:11modify130.10102.29102.27100.69
3412005.01.14 20:23modify130.10102.29102.25100.69
3422005.01.14 20:23modify130.10102.29102.23100.69
3432005.01.14 20:23modify130.10102.29102.22100.69
3442005.01.14 20:30modify130.10102.29102.19100.69
3452005.01.14 20:30modify130.10102.29102.18100.69
3462005.01.17 01:39s/l130.10102.18102.18100.69-51.7610230.96
3472005.01.17 02:05sell140.10102.050.00100.45
3482007.06.29 23:00close at stop140.10123.190.00100.45-3048.517182.45