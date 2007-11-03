North Finance Co Ltd

Account: 749872 Name: Duy GU Currency: USD 2007 November 6, 14:55
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
154643112007.11.03 16:03balanceDeposit1 000.00
154753752007.11.05 07:04sell0.10gbpusd2.08790.00000.00002007.11.05 07:222.08740.000.000.005.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194264193
154759082007.11.05 07:23sell0.10gbpusd2.08710.00000.00002007.11.05 09:032.08660.000.000.005.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194264193
154764312007.11.05 07:44sell0.10gbpusd2.08820.00000.00002007.11.05 07:462.08830.000.000.00-1.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194264193
154765282007.11.05 07:46sell0.20gbpusd2.08790.00000.00002007.11.05 07:552.08750.000.000.008.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194266859
154773752007.11.05 08:08sell0.20gbpusd2.08790.00000.00002007.11.05 08:222.08750.000.000.008.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194266859
154790702007.11.05 08:53sell0.20gbpusd2.08800.00000.00002007.11.05 09:022.08750.000.000.0010.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194266859
154796772007.11.05 09:03sell0.10gbpusd2.08670.00000.00002007.11.05 09:132.08620.000.000.005.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194266859
154797392007.11.05 09:04sell0.20gbpusd2.08760.00000.00002007.11.05 09:092.08700.000.000.0012.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194266859
154802542007.11.05 09:14sell0.10gbpusd2.08560.00000.00002007.11.05 10:012.08760.000.000.00-20.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194271721
154808432007.11.05 09:23sell0.20gbpusd2.08640.00000.00002007.11.05 10:032.08600.000.000.008.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194271721
154809702007.11.05 09:25sell0.20gbpusd2.08720.00000.00002007.11.05 09:322.08640.000.000.0016.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194271721
154818172007.11.05 09:39sell0.20gbpusd2.08720.00000.00002007.11.05 10:022.08680.000.000.008.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194271721
154821312007.11.05 09:42sell0.20gbpusd2.08800.00000.00002007.11.05 10:012.08750.000.000.0010.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194273769
154826142007.11.05 09:48sell0.20gbpusd2.08900.00000.00002007.11.05 10:012.08770.000.000.0026.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194273769
154842512007.11.05 10:03sell0.10gbpusd2.08590.00000.00002007.11.05 10:092.08540.000.000.005.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194273769
154852902007.11.05 10:09sell0.10gbpusd2.08480.00000.00002007.11.05 10:152.08430.000.000.005.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194273769
154859592007.11.05 10:15sell0.10gbpusd2.08400.00000.00002007.11.05 10:202.08360.000.000.004.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194273769
155415632007.11.06 07:01buy0.10gbpusd2.08250.00000.00002007.11.06 07:102.08320.000.000.007.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350556
155417792007.11.06 07:10buy0.10gbpusd2.08360.00000.00002007.11.06 07:142.08460.000.000.0010.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350556
155420412007.11.06 07:16buy0.10gbpusd2.08520.00000.00002007.11.06 09:382.08510.000.000.00-1.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350556
155421312007.11.06 07:18buy0.20gbpusd2.08440.00000.00002007.11.06 07:412.08470.000.000.006.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350556
155429702007.11.06 07:47buy0.20gbpusd2.08440.00000.00002007.11.06 07:552.08470.000.000.006.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350556
155459082007.11.06 09:02buy0.20gbpusd2.08430.00000.00002007.11.06 09:042.08480.000.000.0010.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350556
155462092007.11.06 09:08buy0.20gbpusd2.08440.00000.00002007.11.06 09:252.08470.000.000.006.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350556
155471502007.11.06 09:31buy0.20gbpusd2.08440.00000.00002007.11.06 09:342.08470.000.000.006.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350556
155478582007.11.06 09:44buy0.10gbpusd2.08470.00000.00002007.11.06 09:482.08570.000.000.0010.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360331
155480812007.11.06 09:48buy0.10gbpusd2.08580.00000.00002007.11.06 09:542.08720.000.000.0014.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360366
155486432007.11.06 09:54buy0.10gbpusd2.08750.00000.00002007.11.06 10:012.08810.000.000.006.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360366
155491472007.11.06 09:58buy0.20gbpusd2.08670.00000.00002007.11.06 09:592.08700.000.000.006.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360366
155496212007.11.06 10:01buy0.10gbpusd2.08860.00000.00002007.11.06 10:422.08770.000.000.00-9.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360366
155497622007.11.06 10:02buy0.20gbpusd2.08780.00000.00002007.11.06 10:042.08810.000.000.006.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360366
155500902007.11.06 10:04buy0.20gbpusd2.08780.00000.00002007.11.06 10:212.08810.000.000.006.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360366
155512982007.11.06 10:23buy0.20gbpusd2.08780.00000.00002007.11.06 10:422.08780.000.000.000.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360366
155519502007.11.06 10:35buy0.30gbpusd2.08690.00000.00002007.11.06 10:392.08760.000.000.0021.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360366
  0.00 0.00 0.00 224.00
Closed P/L: 224.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 224.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 224.00 Equity: 1 224.00 Free Margin: 1 224.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 255.00 Gross Loss: 31.00 Total Net Profit: 224.00
Profit Factor: 8.23 Expected Payoff: 6.59  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 20.00 (1.87%) Relative Drawdown: 1.87% (20.00)
 
Total Trades: 34 Short Positions (won %): 17 (88.24%) Long Positions (won %): 17 (88.24%)
Profit Trades (% of total): 30 (88.24%) Loss trades (% of total): 4 (11.76%)
Largest profit trade: 26.00 loss trade: -20.00
Average profit trade: 8.50 loss trade: -7.75
Maximum consecutive wins ($): 14 (117.00) consecutive losses ($): 1 (-20.00)
Maximal consecutive profit (count): 117.00 (14) consecutive loss (count): -20.00 (1)
Average consecutive wins: 8 consecutive losses: 1