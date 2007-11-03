Belvedere Inc.

Account: 34850 Name: Duy GU Currency: USD 2007 November 6, 14:54
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
9739822007.11.03 16:00balanceDeposit10 000.00
9749012007.11.05 07:04buy1.50gbpusd2.08830.00000.00002007.11.05 07:502.08870.000.000.0060.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194264276
9749212007.11.05 07:22buy3.00gbpusd2.08750.00000.00002007.11.05 07:442.08780.000.000.0090.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194264276
9749592007.11.05 07:50buy1.50gbpusd2.08880.00000.00002007.11.05 09:442.08840.000.000.00-60.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194264276
9749662007.11.05 07:54buy3.00gbpusd2.08790.00000.00002007.11.05 08:122.08810.000.000.0060.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194264276
9750142007.11.05 08:14buy3.00gbpusd2.08780.00000.00002007.11.05 09:442.08820.000.000.00120.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194264276
9751492007.11.05 09:03buy3.00gbpusd2.08700.00000.00002007.11.05 09:402.08780.000.000.00240.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194264276
9751842007.11.05 09:07sell1.50gbpusd2.08750.00000.00002007.11.05 10:012.08730.000.000.0030.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194271695
9752982007.11.05 09:44sell3.00gbpusd2.08830.00000.00002007.11.05 10:002.08790.000.000.00120.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194271695
9753262007.11.05 09:48sell3.00gbpusd2.08910.00000.00002007.11.05 09:522.08830.000.000.00240.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194271695
9753892007.11.05 10:01sell1.50gbpusd2.08710.00000.00002007.11.05 10:022.08670.000.000.0060.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194271695
9754112007.11.05 10:02sell1.50gbpusd2.08650.00000.00002007.11.05 10:032.08600.000.000.0075.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194271695
9790192007.11.06 07:01buy1.00gbpusd2.08250.00000.00002007.11.06 07:102.08340.000.000.0090.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350572
9791102007.11.06 07:10buy1.00gbpusd2.08370.00000.00002007.11.06 07:142.08460.000.000.0090.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350572
9791592007.11.06 07:15buy1.00gbpusd2.08490.00000.00002007.11.06 08:192.08550.000.000.0060.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350572
9791752007.11.06 07:18buy2.00gbpusd2.08410.00000.00002007.11.06 07:392.08440.000.000.0060.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350572
9792402007.11.06 07:52buy2.00gbpusd2.08410.00000.00002007.11.06 07:552.08460.000.000.00100.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350572
9793322007.11.06 08:19buy1.00gbpusd2.08570.00000.00002007.11.06 09:352.08480.000.000.00-90.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350572
9793662007.11.06 08:28buy2.00gbpusd2.08490.00000.00002007.11.06 08:322.08500.000.000.0020.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350572
9795052007.11.06 09:00buy2.00gbpusd2.08480.00000.00002007.11.06 09:352.08480.000.000.000.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350572
9795642007.11.06 09:22buy3.00gbpusd2.08400.00000.00002007.11.06 09:252.08460.000.000.00180.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350572
9796782007.11.06 09:44buy1.00gbpusd2.08480.00000.00002007.11.06 09:472.08590.000.000.00110.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360337
9797082007.11.06 09:47buy1.00gbpusd2.08600.00000.00002007.11.06 09:532.08650.000.000.0050.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360337
9797432007.11.06 09:53buy1.00gbpusd2.08670.00000.00002007.11.06 09:542.08730.000.000.0060.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360337
9798292007.11.06 09:54buy1.00gbpusd2.08760.00000.00002007.11.06 10:012.08810.000.000.0050.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360337
9798702007.11.06 09:57buy2.00gbpusd2.08680.00000.00002007.11.06 09:592.08720.000.000.0080.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360337
9799322007.11.06 10:01buy1.00gbpusd2.08860.00000.00002007.11.06 10:392.08760.000.000.00-100.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360337
9799482007.11.06 10:02buy2.00gbpusd2.08760.00000.00002007.11.06 10:042.08790.000.000.0060.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360337
9799672007.11.06 10:04buy2.00gbpusd2.08780.00000.00002007.11.06 10:202.08810.000.000.0060.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360337
9800422007.11.06 10:23buy2.00gbpusd2.08780.00000.00002007.11.06 10:392.08760.000.000.00-40.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360337
9800762007.11.06 10:35buy3.00gbpusd2.08700.00000.00002007.11.06 10:392.08760.000.000.00180.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360337
  0.00 0.00 0.00 2 055.00
Closed P/L: 2 055.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 055.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 12 055.00 Equity: 12 055.00 Free Margin: 12 055.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 345.00 Gross Loss: 290.00 Total Net Profit: 2 055.00
Profit Factor: 8.09 Expected Payoff: 68.50  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 140.00 (1.15%) Relative Drawdown: 1.15% (140.00)
 
Total Trades: 30 Short Positions (won %): 5 (100.00%) Long Positions (won %): 25 (84.00%)
Profit Trades (% of total): 26 (86.67%) Loss trades (% of total): 4 (13.33%)
Largest profit trade: 240.00 loss trade: -100.00
Average profit trade: 90.19 loss trade: -72.50
Maximum consecutive wins ($): 14 (1 245.00) consecutive losses ($): 2 (-140.00)
Maximal consecutive profit (count): 1 245.00 (14) consecutive loss (count): -140.00 (2)
Average consecutive wins: 9 consecutive losses: 1