|Account: 34850
|Name: Duy GU
|Currency: USD
|2007 November 6, 14:54
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|973982
|2007.11.03 16:00
|balance
|Deposit
|10 000.00
|974901
|2007.11.05 07:04
|buy
|1.50
|gbpusd
|2.0883
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 07:50
|2.0887
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194264276
|974921
|2007.11.05 07:22
|buy
|3.00
|gbpusd
|2.0875
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 07:44
|2.0878
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194264276
|974959
|2007.11.05 07:50
|buy
|1.50
|gbpusd
|2.0888
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 09:44
|2.0884
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194264276
|974966
|2007.11.05 07:54
|buy
|3.00
|gbpusd
|2.0879
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 08:12
|2.0881
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194264276
|975014
|2007.11.05 08:14
|buy
|3.00
|gbpusd
|2.0878
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 09:44
|2.0882
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194264276
|975149
|2007.11.05 09:03
|buy
|3.00
|gbpusd
|2.0870
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 09:40
|2.0878
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194264276
|975184
|2007.11.05 09:07
|sell
|1.50
|gbpusd
|2.0875
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 10:01
|2.0873
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194271695
|975298
|2007.11.05 09:44
|sell
|3.00
|gbpusd
|2.0883
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 10:00
|2.0879
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194271695
|975326
|2007.11.05 09:48
|sell
|3.00
|gbpusd
|2.0891
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 09:52
|2.0883
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194271695
|975389
|2007.11.05 10:01
|sell
|1.50
|gbpusd
|2.0871
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 10:02
|2.0867
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194271695
|975411
|2007.11.05 10:02
|sell
|1.50
|gbpusd
|2.0865
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 10:03
|2.0860
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194271695
|979019
|2007.11.06 07:01
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0825
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 07:10
|2.0834
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350572
|979110
|2007.11.06 07:10
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0837
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 07:14
|2.0846
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350572
|979159
|2007.11.06 07:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0849
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 08:19
|2.0855
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350572
|979175
|2007.11.06 07:18
|buy
|2.00
|gbpusd
|2.0841
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 07:39
|2.0844
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350572
|979240
|2007.11.06 07:52
|buy
|2.00
|gbpusd
|2.0841
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 07:55
|2.0846
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350572
|979332
|2007.11.06 08:19
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0857
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 09:35
|2.0848
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350572
|979366
|2007.11.06 08:28
|buy
|2.00
|gbpusd
|2.0849
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 08:32
|2.0850
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350572
|979505
|2007.11.06 09:00
|buy
|2.00
|gbpusd
|2.0848
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 09:35
|2.0848
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350572
|979564
|2007.11.06 09:22
|buy
|3.00
|gbpusd
|2.0840
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 09:25
|2.0846
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194350572
|979678
|2007.11.06 09:44
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0848
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 09:47
|2.0859
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360337
|979708
|2007.11.06 09:47
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0860
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 09:53
|2.0865
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360337
|979743
|2007.11.06 09:53
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0867
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 09:54
|2.0873
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360337
|979829
|2007.11.06 09:54
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0876
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 10:01
|2.0881
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360337
|979870
|2007.11.06 09:57
|buy
|2.00
|gbpusd
|2.0868
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 09:59
|2.0872
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360337
|979932
|2007.11.06 10:01
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0886
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 10:39
|2.0876
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360337
|979948
|2007.11.06 10:02
|buy
|2.00
|gbpusd
|2.0876
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 10:04
|2.0879
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360337
|979967
|2007.11.06 10:04
|buy
|2.00
|gbpusd
|2.0878
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 10:20
|2.0881
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360337
|980042
|2007.11.06 10:23
|buy
|2.00
|gbpusd
|2.0878
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 10:39
|2.0876
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360337
|980076
|2007.11.06 10:35
|buy
|3.00
|gbpusd
|2.0870
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 10:39
|2.0876
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1194360337
|
|0.00
|0.00
|0.00
|2 055.00
|Closed P/L:
|2 055.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2 055.00
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|12 055.00
|Equity:
|12 055.00
|Free Margin:
|12 055.00
|
|Details:
|Gross Profit:
|2 345.00
|Gross Loss:
|290.00
|Total Net Profit:
|2 055.00
|Profit Factor:
|8.09
|Expected Payoff:
|68.50
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|140.00 (1.15%)
|Relative Drawdown:
|1.15% (140.00)
|
|Total Trades:
|30
|Short Positions (won %):
|5 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|25 (84.00%)
|Profit Trades (% of total):
|26 (86.67%)
|Loss trades (% of total):
|4 (13.33%)
|Largest
|profit trade:
|240.00
|loss trade:
|-100.00
|Average
|profit trade:
|90.19
|loss trade:
|-72.50
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (1 245.00)
|consecutive losses ($):
|2 (-140.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 245.00 (14)
|consecutive loss (count):
|-140.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|9
|consecutive losses:
|1