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Working Orders:
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Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 518.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 518.00 Equity: 1 518.00 Free Margin: 1 518.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 649.00 Gross Loss: 131.00 Total Net Profit: 518.00
Profit Factor: 4.95 Expected Payoff: 6.48  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 27.00 (1.99%) Relative Drawdown: 1.99% (27.00)
 
Total Trades: 80 Short Positions (won %): 32 (84.38%) Long Positions (won %): 48 (83.33%)
Profit Trades (% of total): 67 (83.75%) Loss trades (% of total): 13 (16.25%)
Largest profit trade: 36.00 loss trade: -20.00
Average profit trade: 9.69 loss trade: -10.08
Maximum consecutive wins ($): 15 (130.00) consecutive losses ($): 2 (-27.00)
Maximal consecutive profit (count): 130.00 (15) consecutive loss (count): -27.00 (2)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 1