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|Details:
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|Total Net Profit:
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|Profit Factor:
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|Expected Payoff:
|6.48
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|27.00 (1.99%)
|Relative Drawdown:
|1.99% (27.00)
|
|Total Trades:
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|Short Positions (won %):
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|48 (83.33%)
|Profit Trades (% of total):
|67 (83.75%)
|Loss trades (% of total):
|13 (16.25%)
|Largest
|profit trade:
|36.00
|loss trade:
|-20.00
|Average
|profit trade:
|9.69
|loss trade:
|-10.08
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (130.00)
|consecutive losses ($):
|2 (-27.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|130.00 (15)
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|-27.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|1