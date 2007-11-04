North Finance Co Ltd

Account: 750677 Name: Duy Testing Currency: USD 2007 November 5, 06:55

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

15465116 balance Deposit 10 000.00

15474083 sell 0.10 eurusd 1.4485 0.0000 0.0000 1.4492 0.00 0.00 0.00 -7.00

801011 EURUSD 30 PM S_ID: 1194260099

15474346 sell 0.10 eurusd 1.4494 0.0000 0.0000 1.4493 0.00 0.00 0.00 1.00

801011 EURUSD 30 PM S_ID: 1194260099

15474433 sell 0.10 eurusd 1.4495 0.0000 0.0000 1.4493 0.00 0.00 0.00 2.00

801011 EURUSD 30 PM S_ID: 1194260099

15474452 sell 0.10 eurusd 1.4496 0.0000 0.0000 1.4492 0.00 0.00 0.00 4.00

801011 EURUSD 30 PM S_ID: 1194260099

15474463 sell 0.10 eurusd 1.4497 0.0000 0.0000 1.4492 0.00 0.00 0.00 5.00

801011 EURUSD 30 PM S_ID: 1194260099

15474477 sell 0.10 eurusd 1.4498 0.0000 0.0000 1.4492 0.00 0.00 0.00 6.00

801011 EURUSD 30 PM S_ID: 1194260099

0.00 0.00 0.00 11.00

Closed P/L: 11.00

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

15473631 sell 0.10 eurusd 1.4489 0.0000 0.0000 1.4493 0.00 0.00 0.00 -4.00

801011 EURUSD 30 PM S_ID: 1194259548

15473648 sell 0.10 eurusd 1.4487 0.0000 0.0000 1.4493 0.00 0.00 0.00 -6.00

801011 EURUSD 30 PM S_ID: 1194259548

15473653 sell 0.10 eurusd 1.4486 0.0000 0.0000 1.4493 0.00 0.00 0.00 -7.00

801011 EURUSD 30 PM S_ID: 1194259548

15473695 sell 0.10 eurusd 1.4486 0.0000 0.0000 1.4493 0.00 0.00 0.00 -7.00

801011 EURUSD 30 PM S_ID: 1194259548

15473696 sell 0.10 eurusd 1.4486 0.0000 0.0000 1.4493 0.00 0.00 0.00 -7.00

801011 EURUSD 30 PM S_ID: 1194259548

15474252 sell 0.10 eurusd 1.4490 0.0000 0.0000 1.4493 0.00 0.00 0.00 -3.00

801011 EURUSD 30 PM S_ID: 1194260099

15474307 sell 0.10 eurusd 1.4491 0.0000 0.0000 1.4493 0.00 0.00 0.00 -2.00

801011 EURUSD 30 PM S_ID: 1194260099

15474316 sell 0.10 eurusd 1.4492 0.0000 0.0000 1.4493 0.00 0.00 0.00 -1.00

801011 EURUSD 30 PM S_ID: 1194260099

15474319 sell 0.10 eurusd 1.4493 0.0000 0.0000 1.4493 0.00 0.00 0.00 0.00

801011 EURUSD 30 PM S_ID: 1194260099

0.00 0.00 0.00 -37.00

Floating P/L: -37.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 11.00 Floating P/L: -37.00 Margin: 260.80

Balance: 10 011.00 Equity: 9 974.00 Free Margin: 9 713.20

Details:

Gross Profit: 18.00 Gross Loss: 7.00 Total Net Profit: 11.00

Profit Factor: 2.57 Expected Payoff: 1.83

Absolute Drawdown: 7.00 Maximal Drawdown: 7.00 (0.07%) Relative Drawdown: 0.07% (7.00)

Total Trades: 6 Short Positions (won %): 6 (83.33%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)

Profit Trades (% of total): 5 (83.33%) Loss trades (% of total): 1 (16.67%)

Largest profit trade: 6.00 loss trade: -7.00

Average profit trade: 3.60 loss trade: -7.00

Maximum consecutive wins ($): 5 (18.00) consecutive losses ($): 1 (-7.00)

Maximal consecutive profit (count): 18.00 (5) consecutive loss (count): -7.00 (1)