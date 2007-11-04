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|Ticket
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|Lots
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|-37.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|11.00
|Floating P/L:
|-37.00
|Margin:
|260.80
|Balance:
|10 011.00
|Equity:
|9 974.00
|Free Margin:
|9 713.20
|
|Details:
|Gross Profit:
|18.00
|Gross Loss:
|7.00
|Total Net Profit:
|11.00
|Profit Factor:
|2.57
|Expected Payoff:
|1.83
|
|Absolute Drawdown:
|7.00
|Maximal Drawdown:
|7.00 (0.07%)
|Relative Drawdown:
|0.07% (7.00)
|
|Total Trades:
|6
|Short Positions (won %):
|6 (83.33%)
|Long Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|5 (83.33%)
|Loss trades (% of total):
|1 (16.67%)
|Largest
|profit trade:
|6.00
|loss trade:
|-7.00
|Average
|profit trade:
|3.60
|loss trade:
|-7.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (18.00)
|consecutive losses ($):
|1 (-7.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|18.00 (5)
|consecutive loss (count):
|-7.00 (1)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1