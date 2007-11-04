North Finance Co Ltd

Account: 750677 Name: Duy Testing Currency: USD 2007 November 5, 06:55
Closed Transactions:
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Closed P/L: 11.00
Open Trades:
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  0.00 0.00 0.00 -37.00
 Floating P/L: -37.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 11.00 Floating P/L: -37.00 Margin: 260.80
Balance: 10 011.00 Equity: 9 974.00 Free Margin: 9 713.20
 
Details:
Graph
Gross Profit: 18.00 Gross Loss: 7.00 Total Net Profit: 11.00
Profit Factor: 2.57 Expected Payoff: 1.83  
Absolute Drawdown: 7.00 Maximal Drawdown: 7.00 (0.07%) Relative Drawdown: 0.07% (7.00)
 
Total Trades: 6 Short Positions (won %): 6 (83.33%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 5 (83.33%) Loss trades (% of total): 1 (16.67%)
Largest profit trade: 6.00 loss trade: -7.00
Average profit trade: 3.60 loss trade: -7.00
Maximum consecutive wins ($): 5 (18.00) consecutive losses ($): 1 (-7.00)
Maximal consecutive profit (count): 18.00 (5) consecutive loss (count): -7.00 (1)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1