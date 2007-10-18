|Account: 52048
|Name: 54321
|Currency: USD
|2007 November 8, 13:28
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1377232
|2007.10.18 23:00
|balance
|Deposit
|25 000.00
|1377430
|2007.10.18 23:58
|buy
|1.00
|usdchf
|1.1700
|1.1657
|1.1758
|2007.10.19 05:52
|1.1657
|0.00
|0.00
|0.00
|-368.88
|1377432
|2007.10.18 23:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.57
|115.14
|116.13
|2007.10.19 01:07
|115.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-373.46
|1377433
|2007.10.18 23:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0451
|2.0407
|2.0507
|2007.10.19 07:09
|2.0407
|0.00
|0.00
|0.00
|-440.00
|1377457
|2007.10.19 00:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4292
|1.4249
|1.4349
|2007.10.19 14:40
|1.4249
|0.00
|0.00
|0.00
|-430.00
|1377465
|2007.10.19 00:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4292
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 00:01
|1.4289
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|1395621
|2007.10.22 00:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4339
|1.4298
|1.4398
|2007.10.22 07:31
|1.4298
|0.00
|0.00
|0.00
|-410.00
|1395622
|2007.10.22 00:19
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0515
|2.0471
|2.0571
|2007.10.22 01:46
|2.0471
|0.00
|0.00
|0.00
|-440.00
|1395624
|2007.10.22 00:20
|buy
|1.00
|usdjpy
|113.43
|113.01
|114.01
|2007.10.22 03:40
|114.01
|0.00
|0.00
|0.00
|508.68
|1395625
|2007.10.22 00:20
|buy
|1.00
|usdchf
|1.1613
|1.1570
|1.1670
|2007.10.22 10:04
|1.1670
|0.00
|0.00
|0.00
|488.43
|1418883
|2007.10.22 23:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4176
|1.4135
|1.4235
|2007.10.23 11:55
|1.4235
|0.00
|0.00
|0.00
|590.00
|1418885
|2007.10.22 23:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0333
|2.0290
|2.0390
|2007.10.23 08:17
|2.0390
|0.00
|0.00
|0.00
|570.00
|1418898
|2007.10.23 00:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.40
|113.98
|114.98
|2007.10.23 13:16
|114.98
|0.00
|0.00
|0.00
|504.44
|1418973
|2007.10.23 00:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.1774
|1.1731
|1.1831
|2007.10.23 07:56
|1.1731
|0.00
|0.00
|0.00
|-366.55
|1439921
|2007.10.24 00:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4255
|1.4213
|1.4313
|2007.10.24 07:06
|1.4213
|0.00
|0.00
|0.00
|-420.00
|1439923
|2007.10.24 00:08
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0496
|2.0453
|2.0553
|2007.10.24 06:44
|2.0453
|0.00
|0.00
|0.00
|-430.00
|1439925
|2007.10.24 00:09
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.91
|114.49
|115.49
|2007.10.24 04:19
|114.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-366.84
|1439928
|2007.10.24 00:09
|buy
|1.00
|usdchf
|1.1738
|1.1695
|1.1795
|2007.10.24 23:58
|1.1722
|0.00
|0.00
|20.47
|-136.50
|1457680
|2007.10.24 23:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4262
|1.4220
|1.4320
|2007.10.25 12:37
|1.4320
|0.00
|0.00
|0.00
|580.00
|1457683
|2007.10.24 23:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0492
|2.0449
|2.0549
|2007.10.25 12:42
|2.0549
|0.00
|0.00
|0.00
|570.00
|1457686
|2007.10.24 23:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.05
|113.63
|114.63
|2007.10.26 00:24
|114.07
|0.00
|0.00
|12.00
|17.53
|1457698
|2007.10.25 00:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.1725
|1.1684
|1.1784
|2007.10.25 09:27
|1.1684
|0.00
|0.00
|0.00
|-350.91
|1476803
|2007.10.26 00:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4324
|1.4282
|1.4382
|2007.10.26 12:14
|1.4382
|0.00
|0.00
|0.00
|580.00
|1476804
|2007.10.26 00:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0517
|2.0474
|2.0574
|2007.10.29 01:39
|2.0547
|0.00
|0.00
|4.50
|300.00
|1476805
|2007.10.26 00:25
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.07
|113.65
|114.65
|2007.10.29 01:38
|114.17
|0.00
|0.00
|11.99
|87.59
|1476808
|2007.10.26 00:25
|buy
|1.00
|usdchf
|1.1663
|1.1619
|1.1720
|2007.10.26 14:52
|1.1619
|0.00
|0.00
|0.00
|-378.69
|1492399
|2007.10.29 01:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4413
|1.4371
|1.4471
|2007.10.29 23:59
|1.4415
|0.00
|0.00
|-3.50
|20.00
|1492404
|2007.10.29 01:39
|buy
|1.00
|usdchf
|1.1625
|1.1582
|1.1682
|2007.10.29 23:59
|1.1650
|0.00
|0.00
|6.87
|214.59
|1492409
|2007.10.29 01:39
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0551
|2.0508
|2.0608
|2007.10.29 11:08
|2.0608
|0.00
|0.00
|0.00
|570.00
|1492412
|2007.10.29 01:40
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.17
|113.75
|114.75
|2007.10.29 11:32
|114.75
|0.00
|0.00
|0.00
|505.45
|1506940
|2007.10.30 00:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4417
|1.4374
|1.4474
|2007.10.30 07:08
|1.4374
|0.00
|0.00
|0.00
|-430.00
|1507006
|2007.10.30 00:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.1653
|1.1610
|1.1710
|2007.10.30 14:00
|1.1610
|0.00
|0.00
|0.00
|-370.37
|1507077
|2007.10.30 00:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0610
|2.0567
|2.0667
|2007.10.30 07:08
|2.0567
|0.00
|0.00
|0.00
|-430.00
|1507087
|2007.10.30 00:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.69
|114.29
|115.29
|2007.10.31 01:42
|114.70
|0.00
|0.00
|11.51
|8.72
|1521633
|2007.10.31 01:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4436
|1.4393
|1.4493
|2007.10.31 18:44
|1.4493
|0.00
|0.00
|0.00
|570.00
|1521636
|2007.10.31 01:42
|buy
|1.00
|usdchf
|1.1588
|1.1545
|1.1645
|2007.11.01 01:54
|1.1604
|0.00
|0.00
|20.71
|137.88
|1521638
|2007.10.31 01:43
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0682
|2.0639
|2.0739
|2007.10.31 07:20
|2.0739
|0.00
|0.00
|0.00
|570.00
|1521640
|2007.10.31 01:43
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.71
|114.29
|115.29
|2007.10.31 12:18
|115.29
|0.00
|0.00
|0.00
|503.08
|1539823
|2007.10.31 22:00
|balance
|IR
|42.02
|1545912
|2007.11.01 01:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4459
|1.4417
|1.4517
|2007.11.01 08:54
|1.4417
|0.00
|0.00
|0.00
|-420.00
|1545915
|2007.11.01 01:54
|buy
|1.00
|usdchf
|1.1608
|1.1565
|1.1665
|2007.11.01 16:41
|1.1565
|0.00
|0.00
|0.00
|-371.81
|1545925
|2007.11.01 01:55
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0783
|2.0740
|2.0840
|2007.11.01 12:31
|2.0840
|0.00
|0.00
|0.00
|570.00
|1545931
|2007.11.01 01:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.40
|114.99
|115.99
|2007.11.01 13:38
|114.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-356.55
|1562312
|2007.11.02 00:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4433
|1.4395
|1.4494
|2007.11.02 12:40
|1.4494
|0.00
|0.00
|0.00
|610.00
|1562322
|2007.11.02 00:24
|buy
|1.00
|usdchf
|1.1570
|1.1526
|1.1627
|2007.11.02 07:42
|1.1526
|0.00
|0.00
|0.00
|-381.78
|1562333
|2007.11.02 00:24
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0800
|2.0754
|2.0853
|2007.11.02 08:54
|2.0853
|0.00
|0.00
|0.00
|530.00
|1562336
|2007.11.02 00:25
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.67
|114.24
|115.24
|2007.11.02 12:30
|115.24
|0.00
|0.00
|0.00
|494.57
|1581890
|2007.11.05 00:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4503
|1.4460
|1.4560
|2007.11.05 08:14
|1.4460
|0.00
|0.00
|0.00
|-430.00
|1581896
|2007.11.05 00:16
|buy
|1.00
|usdchf
|1.1523
|1.1480
|1.1580
|2007.11.06 00:16
|1.1528
|0.00
|0.00
|6.50
|43.37
|1581897
|2007.11.05 00:17
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0874
|2.0831
|2.0931
|2007.11.05 08:20
|2.0831
|0.00
|0.00
|0.00
|-430.00
|1581904
|2007.11.05 00:17
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.56
|114.14
|115.13
|2007.11.05 12:00
|114.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-368.00
|1595751
|2007.11.06 00:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4480
|1.4439
|1.4539
|2007.11.06 11:13
|1.4539
|0.00
|0.00
|0.00
|590.00
|1595754
|2007.11.06 00:17
|buy
|1.00
|usdchf
|1.1530
|1.1487
|1.1587
|2007.11.06 07:35
|1.1487
|0.00
|0.00
|0.00
|-374.37
|1595757
|2007.11.06 00:17
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0812
|2.0769
|2.0870
|2007.11.06 07:53
|2.0870
|0.00
|0.00
|0.00
|580.00
|1595760
|2007.11.06 00:18
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.38
|113.96
|114.96
|2007.11.07 00:01
|114.70
|0.00
|0.00
|11.07
|278.99
|1610110
|2007.11.07 00:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4561
|1.4518
|1.4618
|2007.11.07 02:28
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|570.00
|1610113
|2007.11.07 00:01
|buy
|1.00
|usdchf
|1.1445
|1.1402
|1.1502
|2007.11.07 02:26
|1.1402
|0.00
|0.00
|0.00
|-377.13
|1610116
|2007.11.07 00:02
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0873
|2.0830
|2.0931
|2007.11.07 02:28
|2.0931
|0.00
|0.00
|0.00
|580.00
|1610117
|2007.11.07 00:02
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.73
|114.31
|115.31
|2007.11.07 02:28
|114.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-367.42
|1632098
|2007.11.07 23:59
|buy
|1.00
|usdchf
|1.1342
|1.1299
|1.1399
|2007.11.08 07:54
|1.1299
|0.00
|0.00
|0.00
|-380.56
|1632101
|2007.11.08 00:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0996
|2.0953
|2.1053
|2007.11.08 10:45
|2.1053
|0.00
|0.00
|0.00
|570.00
|1632130
|2007.11.08 00:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|112.64
|112.22
|113.22
|2007.11.08 12:15
|113.22
|0.00
|0.00
|0.00
|512.28
|0.00
|0.00
|102.12
|3 395.78
|Closed P/L:
|3 497.90
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1632097
|2007.11.07 23:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4623
|1.4581
|1.4681
|1.4658
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|Floating P/L:
|350.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 042.02
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 497.90
|Floating P/L:
|350.00
|Margin:
|1 462.30
|Balance:
|28 539.92
|Equity:
|28 889.92
|Free Margin:
|27 427.62
|Details:
|Gross Profit:
|13 907.25
|Gross Loss:
|10 409.35
|Total Net Profit:
|3 497.90
|Profit Factor:
|1.34
|Expected Payoff:
|58.30
|Absolute Drawdown:
|2 082.34
|Maximal Drawdown:
|2 082.34 (8.33%)
|Relative Drawdown:
|8.33% (2 082.34)
|Total Trades:
|60
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|60 (53.33%)
|Profit Trades (% of total):
|32 (53.33%)
|Loss trades (% of total):
|28 (46.67%)
|Largest
|profit trade:
|610.00
|loss trade:
|-440.00
|Average
|profit trade:
|434.60
|loss trade:
|-371.76
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (1 717.49)
|consecutive losses ($):
|6 (-2 082.34)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 821.90 (5)
|consecutive loss (count):
|-2 082.34 (6)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2