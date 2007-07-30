|Account: 564583
|Name: Alpha9
|Currency: USD
|2007 November 7, 06:45
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11460379
|2007.07.30 01:36
|balance
|Deposit
|100 000.00
|11460415
|2007.07.30 01:37
|buy
|0.10
|nzdjpy
|89.56
|0.00
|0.00
|2007.07.30 01:51
|90.12
|0.00
|0.00
|0.00
|47.35
|597821
|Alpha9 H4
|11460420
|2007.07.30 01:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0211
|0.0000
|0.0000
|2007.07.30 10:38
|2.0268
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|597821
|Alpha9 H4
|11460422
|2007.07.30 01:37
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4437
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 12:04
|2.4493
|0.00
|0.00
|0.89
|46.45
|597821
|Alpha9 H4
|11460425
|2007.07.30 01:37
|buy
|0.10
|nzdjpy
|89.62
|89.99
|0.00
|2007.08.01 00:22
|89.99
|0.00
|0.00
|1.32
|31.25
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|11460434
|2007.07.30 01:37
|buy
|0.10
|audjpy
|100.41
|100.62
|0.00
|2007.08.01 00:31
|100.62
|0.00
|0.00
|1.14
|17.74
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|11460442
|2007.07.30 01:38
|buy
|0.10
|audjpy
|100.42
|0.00
|0.00
|2007.07.30 02:01
|100.98
|0.00
|0.00
|0.00
|47.30
|597821
|Alpha9 H4
|11460450
|2007.07.30 01:38
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.00
|161.70
|0.00
|2007.08.01 04:14
|161.70
|0.00
|0.00
|1.11
|59.12
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|11460460
|2007.07.30 01:38
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.08
|239.87
|0.00
|2007.08.01 07:05
|239.87
|0.00
|0.00
|2.64
|66.80
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|11460462
|2007.07.30 01:38
|sell
|0.10
|euraud
|1.6029
|0.0000
|0.0000
|2007.08.09 00:02
|1.6006
|0.00
|0.00
|2.16
|19.83
|597826
|Alpha9 SRSI
|11460463
|2007.07.30 01:38
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.09
|0.00
|0.00
|2007.07.30 03:09
|239.66
|0.00
|0.00
|0.00
|48.14
|597821
|Alpha9 H4
|11460469
|2007.07.30 01:38
|buy
|0.10
|audusd
|0.8496
|0.8527
|0.0000
|2007.08.07 17:44
|0.8527
|0.00
|0.00
|0.72
|31.00
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|11460477
|2007.07.30 01:38
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7587
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 00:01
|0.7261
|0.00
|0.00
|5.60
|-326.00
|597826
|Alpha9 SRSI
|11460483
|2007.07.30 01:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0223
|2.0238
|0.0000
|2007.08.05 23:00
|2.0395
|0.00
|0.00
|0.56
|172.00
|597826
|Alpha9 SRSI
|11460497
|2007.07.30 01:38
|sell
|0.10
|euraud
|1.6028
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 00:55
|1.5969
|0.00
|0.00
|0.18
|50.62
|597821
|Alpha9 H4
|11460503
|2007.07.30 01:38
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6469
|0.0000
|0.0000
|2007.08.09 00:00
|1.6509
|0.00
|0.00
|3.22
|33.44
|597826
|Alpha9 SRSI
|11460512
|2007.07.30 01:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|2007.07.30 12:40
|1.3676
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|597821
|Alpha9 H4
|11460513
|2007.07.30 01:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3620
|1.3650
|0.0000
|2007.08.01 08:20
|1.3650
|0.00
|0.00
|-0.98
|30.00
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|11460525
|2007.07.30 01:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2090
|1.2048
|0.0000
|2007.08.02 04:48
|1.2048
|0.00
|0.00
|-3.20
|34.86
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|11460528
|2007.07.30 01:39
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4495
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 23:18
|1.4439
|0.00
|0.00
|0.32
|53.01
|597821
|Alpha9 H4
|11460535
|2007.07.30 01:39
|buy
|0.10
|audusd
|0.8499
|0.0000
|0.0000
|2007.07.30 23:31
|0.8555
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|597821
|Alpha9 H4
|11460542
|2007.07.30 01:39
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0646
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 00:02
|1.0567
|0.00
|0.00
|-3.16
|74.76
|597826
|Alpha9 SRSI
|11460952
|2007.07.30 01:51
|buy
|0.10
|nzdjpy
|90.28
|0.00
|0.00
|2007.07.30 10:49
|90.86
|0.00
|0.00
|0.00
|48.80
|597821
|Alpha9 H4
|11461290
|2007.07.30 02:01
|buy
|0.10
|audjpy
|101.03
|0.00
|0.00
|2007.07.30 10:56
|101.64
|0.00
|0.00
|0.00
|51.26
|597821
|Alpha9 H4
|11463337
|2007.07.30 03:09
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.73
|0.00
|0.00
|2007.07.30 10:01
|240.29
|0.00
|0.00
|0.00
|47.17
|597821
|Alpha9 H4
|11464294
|2007.07.30 03:47
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6457
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 10:23
|1.6513
|0.00
|0.00
|0.27
|46.47
|597821
|Alpha9 H4
|11466229
|2007.07.30 05:26
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0663
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 12:50
|1.0607
|0.00
|0.00
|-0.63
|52.80
|597821
|Alpha9 H4
|11488788
|2007.07.30 16:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|240.18
|0.00
|0.00
|2007.07.30 22:14
|240.74
|0.00
|0.00
|0.00
|47.07
|597821
|Alpha9 H4
|11544847
|2007.07.31 23:03
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7617
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 01:14
|0.7673
|0.00
|0.00
|1.40
|56.00
|597821
|Alpha9 H4
|11546420
|2007.08.01 00:00
|buy
|0.10
|nzdjpy
|90.46
|0.00
|0.00
|2007.08.01 23:43
|91.01
|0.00
|0.00
|0.00
|46.22
|597821
|Alpha9 H4
|11546447
|2007.08.01 00:01
|buy
|0.10
|audjpy
|100.99
|0.00
|0.00
|2007.08.01 23:06
|101.58
|0.00
|0.00
|0.00
|49.60
|597821
|Alpha9 H4
|11546461
|2007.08.01 00:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.22
|0.00
|0.00
|2007.08.01 17:01
|162.80
|0.00
|0.00
|0.00
|48.76
|597821
|Alpha9 H4
|11546499
|2007.08.01 00:02
|sell
|0.10
|euraud
|1.6064
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 23:09
|1.6007
|0.00
|0.00
|0.00
|48.68
|597821
|Alpha9 H4
|11546526
|2007.08.01 00:03
|buy
|0.10
|audusd
|0.8518
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:57
|0.8575
|0.00
|0.00
|0.27
|57.00
|597821
|Alpha9 H4
|11546610
|2007.08.01 00:05
|buy
|0.10
|gbpjpy
|240.69
|0.00
|0.00
|2007.08.01 15:43
|241.51
|0.00
|0.00
|0.00
|69.07
|597821
|Alpha9 H4
|11546689
|2007.08.01 00:08
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6432
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:00
|1.6488
|0.00
|0.00
|0.80
|46.42
|597821
|Alpha9 H4
|11552554
|2007.08.01 04:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|2007.08.03 15:34
|1.3721
|0.00
|0.00
|-1.96
|65.00
|597821
|Alpha9 H4
|11557046
|2007.08.01 07:03
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0686
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 15:28
|1.0629
|0.00
|0.00
|0.00
|53.63
|597821
|Alpha9 H4
|11559196
|2007.08.01 08:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4317
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 14:06
|2.4375
|0.00
|0.00
|0.00
|48.18
|597821
|Alpha9 H4
|11562422
|2007.08.01 09:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0210
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 14:30
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|59.00
|597821
|Alpha9 H4
|11577526
|2007.08.01 14:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2030
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 15:43
|1.2009
|0.00
|0.00
|0.00
|17.49
|597823
|Alpha9 M30
|11603866
|2007.08.02 00:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3668
|1.3679
|0.0000
|2007.08.06 00:08
|1.3807
|0.00
|0.00
|-0.98
|139.00
|597826
|Alpha9 SRSI
|11610718
|2007.08.02 07:23
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.77
|0.00
|0.00
|2007.08.02 08:42
|162.33
|0.00
|0.00
|0.00
|47.13
|597821
|Alpha9 H4
|11622308
|2007.08.02 15:16
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2070
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 20:35
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|29.92
|597822
|Alpha9 H1
|11639252
|2007.08.03 00:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2046
|0.0000
|0.0000
|2007.08.05 23:01
|1.1876
|0.00
|0.00
|-0.65
|143.15
|597826
|Alpha9 SRSI
|11648057
|2007.08.03 10:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2066
|0.0000
|0.0000
|2007.08.03 15:34
|1.2023
|0.00
|0.00
|0.00
|35.76
|597822
|Alpha9 H1
|11648386
|2007.08.03 10:45
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4466
|0.0000
|0.0000
|2007.08.03 16:28
|1.4445
|0.00
|0.00
|0.00
|19.94
|597823
|Alpha9 M30
|11663199
|2007.08.03 17:06
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4477
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:57
|1.4420
|0.00
|0.00
|1.13
|54.12
|597821
|Alpha9 H4
|11670828
|2007.08.03 20:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6088
|0.0000
|0.0000
|2007.08.08 09:46
|1.6032
|0.00
|0.00
|0.54
|47.99
|597821
|Alpha9 H4
|11670839
|2007.08.03 20:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4352
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 14:09
|2.4082
|0.00
|0.00
|0.90
|-227.65
|597821
|Alpha9 H4
|11670850
|2007.08.03 20:00
|buy
|0.10
|nzdjpy
|90.57
|0.00
|0.00
|2007.08.08 13:22
|91.12
|0.00
|0.00
|1.98
|46.09
|597821
|Alpha9 H4
|11670881
|2007.08.03 20:01
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6437
|0.0000
|0.0000
|2007.08.08 18:00
|1.6493
|0.00
|0.00
|0.81
|46.91
|597821
|Alpha9 H4
|11670884
|2007.08.03 20:01
|buy
|0.10
|audjpy
|101.52
|0.00
|0.00
|2007.08.06 22:29
|102.09
|0.00
|0.00
|0.58
|47.89
|597821
|Alpha9 H4
|11671029
|2007.08.03 20:07
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7637
|0.0000
|0.0000
|2007.08.09 01:45
|0.7693
|0.00
|0.00
|2.10
|56.00
|597821
|Alpha9 H4
|11675171
|2007.08.03 22:35
|buy
|0.10
|gbpjpy
|241.54
|0.00
|0.00
|2007.08.08 13:26
|242.10
|0.00
|0.00
|3.97
|46.92
|597821
|Alpha9 H4
|11676617
|2007.08.03 23:06
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.60
|0.00
|0.00
|2007.08.06 14:32
|163.16
|0.00
|0.00
|0.56
|47.42
|597821
|Alpha9 H4
|11677926
|2007.08.03 23:40
|buy
|0.10
|audusd
|0.8541
|0.0000
|0.0000
|2007.08.08 15:12
|0.8596
|0.00
|0.00
|0.27
|55.00
|597821
|Alpha9 H4
|11681734
|2007.08.06 00:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6183
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 10:47
|1.6112
|0.00
|0.00
|0.00
|60.92
|597820
|Alpha9 D1
|11681738
|2007.08.06 00:00
|buy
|0.10
|nzdjpy
|89.31
|0.00
|0.00
|2007.08.06 19:16
|90.02
|0.00
|0.00
|0.00
|60.05
|597820
|Alpha9 D1
|11681742
|2007.08.06 00:00
|buy
|0.10
|nzdjpy
|89.31
|90.00
|0.00
|2007.08.09 13:59
|90.00
|0.00
|0.00
|3.28
|58.11
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|11681771
|2007.08.06 00:00
|buy
|0.10
|audjpy
|100.34
|0.00
|0.00
|2007.08.06 13:51
|101.05
|0.00
|0.00
|0.00
|60.20
|597820
|Alpha9 D1
|11681773
|2007.08.06 00:00
|buy
|0.10
|audjpy
|100.34
|101.50
|0.00
|2007.08.09 14:02
|101.50
|0.00
|0.00
|2.84
|97.71
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|11681795
|2007.08.06 00:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.35
|163.01
|0.00
|2007.08.09 14:06
|163.01
|0.00
|0.00
|2.77
|55.63
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|11681803
|2007.08.06 00:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.84
|240.20
|0.00
|2007.08.09 14:33
|240.20
|0.00
|0.00
|6.57
|30.37
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|11681802
|2007.08.06 00:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.84
|0.00
|0.00
|2007.08.06 10:04
|240.57
|0.00
|0.00
|0.00
|61.98
|597820
|Alpha9 D1
|11684916
|2007.08.06 01:09
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0573
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 18:48
|1.0517
|0.00
|0.00
|0.00
|53.25
|597821
|Alpha9 H4
|11704004
|2007.08.06 12:10
|buy
|0.10
|gbpjpy
|240.01
|0.00
|0.00
|2007.08.06 22:09
|240.78
|0.00
|0.00
|0.00
|64.94
|597820
|Alpha9 D1
|11705313
|2007.08.06 12:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0374
|0.0000
|0.0000
|2007.08.08 17:54
|2.0396
|0.00
|0.00
|0.16
|22.00
|597823
|Alpha9 M30
|11708860
|2007.08.06 13:55
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1882
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 14:09
|1.1865
|0.00
|0.00
|0.00
|14.33
|597824
|Alpha9 M15
|11722720
|2007.08.06 19:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0284
|0.0000
|0.0000
|2007.08.07 00:05
|2.0320
|0.00
|0.00
|0.08
|36.00
|597822
|Alpha9 H1
|11724437
|2007.08.06 19:48
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1892
|0.0000
|0.0000
|2007.09.10 10:39
|1.1845
|0.00
|0.00
|-22.39
|39.68
|597823
|Alpha9 M30
|11731643
|2007.08.07 00:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0317
|0.0000
|0.0000
|2007.08.08 16:33
|2.0373
|0.00
|0.00
|0.08
|56.00
|597821
|Alpha9 H4
|11745224
|2007.08.07 11:56
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0563
|0.0000
|0.0000
|2007.08.07 17:00
|1.0542
|0.00
|0.00
|0.00
|19.92
|597823
|Alpha9 M30
|11753653
|2007.08.07 16:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3758
|0.0000
|0.0000
|2007.08.08 15:13
|1.3794
|0.00
|0.00
|-0.49
|36.00
|597822
|Alpha9 H1
|11759737
|2007.08.07 18:44
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1944
|0.0000
|0.0000
|2007.09.07 16:40
|1.1883
|0.00
|0.00
|-21.09
|51.33
|597822
|Alpha9 H1
|11830762
|2007.08.09 10:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3758
|0.0000
|0.0000
|2007.08.09 10:14
|1.3780
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|597823
|Alpha9 M30
|11836194
|2007.08.09 11:28
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0513
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 16:50
|1.0490
|0.00
|0.00
|-1.27
|21.93
|597823
|Alpha9 M30
|11837294
|2007.08.09 12:00
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7612
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 06:54
|0.7185
|0.00
|0.00
|1.40
|-427.00
|597821
|Alpha9 H4
|11838522
|2007.08.09 12:22
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4500
|0.0000
|0.0000
|2007.08.09 14:56
|1.4479
|0.00
|0.00
|0.00
|19.91
|597823
|Alpha9 M30
|11840454
|2007.08.09 13:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3748
|0.0000
|0.0000
|2007.09.07 16:33
|1.3783
|0.00
|0.00
|-14.21
|35.00
|597823
|Alpha9 M30
|11845552
|2007.08.09 14:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3725
|0.0000
|0.0000
|2007.09.07 16:30
|1.3775
|0.00
|0.00
|-14.21
|50.00
|597822
|Alpha9 H1
|11851332
|2007.08.09 16:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6067
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 05:11
|1.6456
|0.00
|0.00
|1.24
|-317.43
|597821
|Alpha9 H4
|11851370
|2007.08.09 16:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0603
|0.0000
|0.0000
|2007.08.09 16:43
|1.0565
|0.00
|0.00
|0.00
|35.97
|597822
|Alpha9 H1
|11851388
|2007.08.09 16:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.8503
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:24
|0.8084
|0.00
|0.00
|0.63
|-419.00
|597821
|Alpha9 H4
|11851414
|2007.08.09 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0224
|0.0000
|0.0000
|2007.08.09 17:33
|2.0280
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|597821
|Alpha9 H4
|11867110
|2007.08.09 19:08
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0567
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:57
|1.0531
|0.00
|0.00
|-0.63
|34.18
|597822
|Alpha9 H1
|11869878
|2007.08.09 20:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0258
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:46
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.64
|-536.00
|597821
|Alpha9 H4
|11882307
|2007.08.10 00:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.66
|0.00
|0.00
|2007.08.10 19:24
|162.42
|0.00
|0.00
|0.00
|64.08
|597820
|Alpha9 D1
|11882327
|2007.08.10 00:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3680
|0.0000
|0.0000
|2007.09.07 15:35
|1.3759
|0.00
|0.00
|-13.72
|79.00
|597821
|Alpha9 H4
|11902338
|2007.08.10 08:59
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4501
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 10:23
|1.4480
|0.00
|0.00
|0.00
|19.85
|597823
|Alpha9 M30
|11929476
|2007.08.10 17:02
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4453
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 18:46
|1.4437
|0.00
|0.00
|0.00
|15.15
|597824
|Alpha9 M15
|11939503
|2007.08.10 19:56
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.93
|0.00
|0.00
|2007.08.14 20:55
|159.52
|0.00
|0.00
|1.12
|-204.61
|597820
|Alpha9 D1
|11948959
|2007.08.12 23:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.8448
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 00:00
|0.7910
|0.00
|0.00
|0.54
|-538.00
|597826
|Alpha9 SRSI
|11948971
|2007.08.12 23:00
|buy
|0.10
|nzdjpy
|88.46
|0.00
|0.00
|2007.08.15 00:00
|85.33
|0.00
|0.00
|1.32
|-266.23
|597826
|Alpha9 SRSI
|11948986
|2007.08.12 23:01
|buy
|0.10
|audjpy
|100.04
|0.00
|0.00
|2007.08.15 07:12
|97.25
|0.00
|0.00
|1.16
|-237.88
|597820
|Alpha9 D1
|11948987
|2007.08.12 23:01
|buy
|0.10
|audjpy
|100.04
|0.00
|0.00
|2007.08.15 00:00
|98.11
|0.00
|0.00
|1.16
|-164.15
|597826
|Alpha9 SRSI
|11948993
|2007.08.12 23:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.33
|0.00
|0.00
|2007.08.13 12:51
|236.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-212.94
|597820
|Alpha9 D1
|11949000
|2007.08.12 23:01
|buy
|0.10
|nzdjpy
|88.43
|0.00
|0.00
|2007.08.14 08:14
|86.18
|0.00
|0.00
|0.66
|-190.80
|597820
|Alpha9 D1
|11949869
|2007.08.13 00:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6188
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 05:11
|1.6456
|0.00
|0.00
|0.88
|-218.69
|597820
|Alpha9 D1
|11950068
|2007.08.13 00:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1987
|0.0000
|0.0000
|2007.08.26 23:04
|1.2011
|0.00
|0.00
|-8.91
|-19.98
|597826
|Alpha9 SRSI
|11950322
|2007.08.13 00:15
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7472
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 06:54
|0.7188
|0.00
|0.00
|0.70
|-284.00
|597820
|Alpha9 D1
|11961684
|2007.08.13 09:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2003
|0.0000
|0.0000
|2007.09.07 15:43
|1.1925
|0.00
|0.00
|-17.24
|65.41
|597821
|Alpha9 H4
|11978509
|2007.08.13 16:04
|buy
|0.10
|gbpjpy
|238.85
|0.00
|0.00
|2007.08.14 04:15
|236.89
|0.00
|0.00
|1.33
|-166.38
|597820
|Alpha9 D1
|11993890
|2007.08.14 00:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|2007.08.26 23:01
|1.3672
|0.00
|0.00
|-6.37
|57.00
|597826
|Alpha9 SRSI
|11993971
|2007.08.14 00:01
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0538
|0.0000
|0.0000
|2007.08.19 23:21
|1.0601
|0.00
|0.00
|-3.74
|-59.43
|597826
|Alpha9 SRSI
|11993977
|2007.08.14 00:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0126
|0.0000
|0.0000
|2007.08.19 23:10
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.48
|-309.00
|597826
|Alpha9 SRSI
|12013327
|2007.08.14 12:24
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0589
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 22:19
|1.0550
|0.00
|0.00
|-3.74
|36.97
|597822
|Alpha9 H1
|12020823
|2007.08.14 15:51
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 16:23
|1.4374
|0.00
|0.00
|0.63
|19.62
|597823
|Alpha9 M30
|12020867
|2007.08.14 15:52
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6441
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 00:00
|1.6328
|0.00
|0.00
|1.31
|-92.92
|597826
|Alpha9 SRSI
|12020968
|2007.08.14 15:53
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0613
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 22:19
|1.0553
|0.00
|0.00
|-3.74
|56.86
|597821
|Alpha9 H4
|12025111
|2007.08.14 17:28
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4440
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 16:16
|1.4401
|0.00
|0.00
|0.63
|36.33
|597822
|Alpha9 H1
|12107994
|2007.08.16 08:00
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4519
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 13:56
|1.4461
|0.00
|0.00
|0.00
|53.78
|597821
|Alpha9 H4
|12151443
|2007.08.16 18:52
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 18:59
|1.4424
|0.00
|0.00
|0.00
|11.15
|597825
|Alpha9 M5
|12168556
|2007.08.16 22:12
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4451
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 22:50
|1.4435
|0.00
|0.00
|0.00
|14.86
|597824
|Alpha9 M15
|12195084
|2007.08.17 08:49
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4482
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:10
|1.4461
|0.00
|0.00
|0.00
|19.48
|597823
|Alpha9 M30
|12213179
|2007.08.17 12:31
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4477
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 15:04
|1.4458
|0.00
|0.00
|0.00
|17.70
|597824
|Alpha9 M15
|12214100
|2007.08.17 12:44
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4500
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 12:50
|1.4478
|0.00
|0.00
|0.00
|20.42
|597823
|Alpha9 M30
|12321860
|2007.08.21 09:41
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4285
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 17:04
|1.4263
|0.00
|0.00
|0.00
|20.79
|597823
|Alpha9 M30
|12321948
|2007.08.21 09:42
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0607
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 14:40
|1.0586
|0.00
|0.00
|0.00
|19.84
|597823
|Alpha9 M30
|12352259
|2007.08.21 19:47
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4323
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 12:50
|1.4302
|0.00
|0.00
|0.16
|19.80
|597823
|Alpha9 M30
|12354422
|2007.08.21 20:47
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0636
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 12:59
|1.0600
|0.00
|0.00
|-0.63
|33.96
|597822
|Alpha9 H1
|12359163
|2007.08.22 00:20
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0661
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 12:46
|1.0604
|0.00
|0.00
|0.00
|53.75
|597821
|Alpha9 H4
|12392446
|2007.08.22 18:01
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4346
|0.0000
|0.0000
|2007.08.23 12:43
|1.4309
|0.00
|0.00
|0.48
|35.08
|597822
|Alpha9 H1
|12392908
|2007.08.22 18:07
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0625
|0.0000
|0.0000
|2007.08.23 01:09
|1.0607
|0.00
|0.00
|-1.89
|16.97
|597824
|Alpha9 M15
|12450073
|2007.08.23 18:31
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4310
|0.0000
|0.0000
|2007.08.23 23:18
|1.4294
|0.00
|0.00
|0.00
|15.18
|597824
|Alpha9 M15
|12450102
|2007.08.23 18:32
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0553
|0.0000
|0.0000
|2007.08.23 23:33
|1.0536
|0.00
|0.00
|0.00
|16.14
|597824
|Alpha9 M15
|12469654
|2007.08.24 09:37
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0567
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 10:07
|1.0546
|0.00
|0.00
|0.00
|19.91
|597823
|Alpha9 M30
|12482010
|2007.08.24 13:47
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4323
|0.0000
|0.0000
|2007.08.24 14:18
|1.4306
|0.00
|0.00
|0.00
|16.17
|597824
|Alpha9 M15
|12485828
|2007.08.24 15:06
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4329
|0.0000
|0.0000
|2007.09.04 13:44
|1.4308
|0.00
|0.00
|1.44
|19.93
|597823
|Alpha9 M30
|12498863
|2007.08.24 18:32
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4352
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 14:27
|1.4315
|0.00
|0.00
|0.16
|35.31
|597822
|Alpha9 H1
|12511395
|2007.08.27 00:01
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4384
|0.0000
|0.0000
|2007.09.04 00:02
|1.4349
|0.00
|0.00
|1.28
|33.23
|597826
|Alpha9 SRSI
|12517948
|2007.08.27 04:37
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4375
|0.0000
|0.0000
|2007.08.27 14:27
|1.4317
|0.00
|0.00
|0.00
|55.35
|597821
|Alpha9 H4
|12547018
|2007.08.27 17:41
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0523
|0.0000
|0.0000
|2007.09.04 18:59
|1.0497
|0.00
|0.00
|-5.07
|24.77
|597823
|Alpha9 M30
|12555097
|2007.08.27 21:45
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4369
|0.0000
|0.0000
|2007.09.03 17:58
|1.4333
|0.00
|0.00
|1.12
|34.19
|597822
|Alpha9 H1
|12558972
|2007.08.28 00:01
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0546
|0.0000
|0.0000
|2007.09.04 18:32
|1.0506
|0.00
|0.00
|-4.43
|38.07
|597822
|Alpha9 H1
|12570942
|2007.08.28 06:54
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4402
|0.0000
|0.0000
|2007.09.03 17:54
|1.4346
|0.00
|0.00
|0.96
|53.18
|597821
|Alpha9 H4
|12631807
|2007.08.29 00:01
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0642
|0.0000
|0.0000
|2007.08.29 14:00
|1.0586
|0.00
|0.00
|0.00
|52.90
|597821
|Alpha9 H4
|12737130
|2007.08.30 12:57
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0660
|0.0000
|0.0000
|2007.08.30 17:23
|1.0604
|0.00
|0.00
|0.00
|52.81
|597821
|Alpha9 H4
|12915653
|2007.09.04 20:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.13
|0.00
|0.00
|2007.09.05 15:15
|115.56
|0.00
|0.00
|-1.30
|49.33
|597821
|Alpha9 H4
|12921289
|2007.09.05 00:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|2007.09.07 00:01
|1.3688
|0.00
|0.00
|-1.96
|83.00
|597826
|Alpha9 SRSI
|12921361
|2007.09.05 00:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|115.35
|0.00
|2007.09.09 23:00
|112.97
|0.00
|0.00
|-6.57
|294.77
|597826
|Alpha9 SRSI
|12922860
|2007.09.05 01:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2107
|1.2035
|0.0000
|2007.09.09 23:03
|1.1878
|0.00
|0.00
|-3.21
|192.79
|597826
|Alpha9 SRSI
|12937498
|2007.09.05 10:29
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0534
|0.0000
|0.0000
|2007.09.05 17:15
|1.0511
|0.00
|0.00
|0.00
|21.88
|597823
|Alpha9 M30
|12938152
|2007.09.05 10:42
|buy
|0.10
|audnzd
|1.1837
|0.0000
|0.0000
|2007.09.05 12:49
|1.1854
|0.00
|0.00
|0.00
|11.78
|597824
|Alpha9 M15
|12943641
|2007.09.05 12:32
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4331
|0.0000
|0.0000
|2007.09.05 14:14
|1.4309
|0.00
|0.00
|0.00
|20.90
|597823
|Alpha9 M30
|12943670
|2007.09.05 12:33
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0559
|0.0000
|0.0000
|2007.09.05 16:52
|1.0522
|0.00
|0.00
|0.00
|35.16
|597822
|Alpha9 H1
|12957612
|2007.09.05 17:13
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4351
|0.0000
|0.0000
|2007.09.13 18:05
|1.4330
|0.00
|0.00
|1.61
|20.34
|597823
|Alpha9 M30
|12969029
|2007.09.05 20:00
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4376
|0.0000
|0.0000
|2007.09.13 18:03
|1.4340
|0.00
|0.00
|1.61
|34.84
|597822
|Alpha9 H1
|12982723
|2007.09.06 05:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.37
|0.00
|0.00
|2007.09.06 13:04
|115.21
|0.00
|0.00
|0.00
|13.89
|597824
|Alpha9 M15
|12999261
|2007.09.06 13:03
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0559
|0.0000
|0.0000
|2007.09.06 17:57
|1.0523
|0.00
|0.00
|0.00
|34.21
|597822
|Alpha9 H1
|13004119
|2007.09.06 14:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|0.0000
|0.0000
|2007.09.06 14:54
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|597824
|Alpha9 M15
|13011417
|2007.09.06 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|2007.09.06 16:20
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|597823
|Alpha9 M30
|13011832
|2007.09.06 16:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.45
|0.00
|0.00
|2007.09.06 16:38
|115.29
|0.00
|0.00
|0.00
|13.88
|597824
|Alpha9 M15
|13062903
|2007.09.07 16:00
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|2007.09.13 10:21
|1.4380
|0.00
|0.00
|0.97
|55.03
|597821
|Alpha9 H4
|13074651
|2007.09.07 18:14
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0538
|0.0000
|0.0000
|2007.09.10 21:30
|1.0522
|0.00
|0.00
|-0.64
|15.21
|597824
|Alpha9 M15
|13075674
|2007.09.07 18:26
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0561
|0.0000
|0.0000
|2007.09.07 19:31
|1.0540
|0.00
|0.00
|0.00
|19.92
|597823
|Alpha9 M30
|13079792
|2007.09.07 19:40
|buy
|0.10
|audnzd
|1.1950
|0.0000
|0.0000
|2007.09.07 20:57
|1.1966
|0.00
|0.00
|0.00
|11.05
|597824
|Alpha9 M15
|13087060
|2007.09.09 23:01
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4525
|1.4450
|0.0000
|2007.09.14 00:00
|1.4363
|0.00
|0.00
|0.97
|156.60
|597826
|Alpha9 SRSI
|13090892
|2007.09.10 01:52
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0565
|0.0000
|0.0000
|2007.09.10 21:28
|1.0528
|0.00
|0.00
|0.00
|35.14
|597822
|Alpha9 H1
|13095753
|2007.09.10 04:52
|buy
|0.10
|audnzd
|1.1953
|0.0000
|0.0000
|2007.09.10 06:43
|1.1969
|0.00
|0.00
|0.00
|10.96
|597824
|Alpha9 M15
|13098291
|2007.09.10 06:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.25
|0.00
|0.00
|2007.09.10 09:53
|113.09
|0.00
|0.00
|0.00
|14.15
|597824
|Alpha9 M15
|13101794
|2007.09.10 09:16
|buy
|0.10
|audnzd
|1.1928
|0.0000
|0.0000
|2007.10.28 23:38
|1.1992
|0.00
|0.00
|-19.72
|49.08
|597822
|Alpha9 H1
|13109226
|2007.09.10 11:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.53
|0.00
|0.00
|2007.09.10 17:43
|113.32
|0.00
|0.00
|0.00
|18.53
|597823
|Alpha9 M30
|13138837
|2007.09.10 22:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.79
|0.00
|0.00
|2007.09.11 01:20
|113.57
|0.00
|0.00
|-1.33
|19.37
|597823
|Alpha9 M30
|13150594
|2007.09.11 08:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.90
|0.00
|0.00
|2007.09.11 09:21
|113.69
|0.00
|0.00
|0.00
|18.47
|597823
|Alpha9 M30
|13168197
|2007.09.11 15:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.93
|0.00
|0.00
|2007.09.11 15:58
|113.72
|0.00
|0.00
|0.00
|18.47
|597823
|Alpha9 M30
|13184620
|2007.09.11 19:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1885
|0.0000
|0.0000
|2007.09.12 08:22
|1.1866
|0.00
|0.00
|-0.65
|16.01
|597824
|Alpha9 M15
|13185518
|2007.09.11 19:40
|buy
|0.10
|audusd
|0.8324
|0.0000
|0.0000
|2007.09.12 00:03
|0.8348
|0.00
|0.00
|0.09
|24.00
|597826
|Alpha9 SRSI
|13278375
|2007.09.13 14:09
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0360
|0.0000
|0.0000
|2007.09.13 14:16
|1.0349
|0.00
|0.00
|0.00
|10.63
|597825
|Alpha9 M5
|13286832
|2007.09.13 16:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1870
|0.0000
|0.0000
|2007.09.14 02:31
|1.1848
|0.00
|0.00
|-0.65
|18.57
|597823
|Alpha9 M30
|13289329
|2007.09.13 16:49
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0373
|0.0000
|0.0000
|2007.09.13 16:56
|1.0357
|0.00
|0.00
|0.00
|15.45
|597824
|Alpha9 M15
|13307844
|2007.09.14 00:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0226
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 04:26
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.64
|36.00
|597822
|Alpha9 H1
|13310367
|2007.09.14 00:49
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0361
|0.0000
|0.0000
|2007.09.14 09:24
|1.0339
|0.00
|0.00
|0.00
|21.28
|597823
|Alpha9 M30
|13355671
|2007.09.14 17:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1895
|0.0000
|0.0000
|2007.09.17 13:16
|1.1859
|0.00
|0.00
|-0.65
|30.36
|597822
|Alpha9 H1
|13372564
|2007.09.16 23:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0059
|2.0154
|0.0000
|2007.09.25 03:25
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.64
|95.00
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|13373479
|2007.09.17 00:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0052
|0.0000
|0.0000
|2007.09.18 21:33
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.08
|61.00
|597821
|Alpha9 H4
|13395228
|2007.09.17 12:51
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4275
|0.0000
|0.0000
|2007.09.17 15:09
|1.4258
|0.00
|0.00
|0.00
|16.55
|597824
|Alpha9 M15
|13399036
|2007.09.17 14:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9997
|0.0000
|0.0000
|2007.09.18 21:19
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.08
|73.00
|597820
|Alpha9 D1
|13412211
|2007.09.17 18:21
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0300
|0.0000
|0.0000
|2007.09.17 21:08
|1.0284
|0.00
|0.00
|0.00
|15.56
|597824
|Alpha9 M15
|13438324
|2007.09.18 11:03
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6941
|0.0000
|0.0000
|2007.09.18 13:50
|0.6962
|0.00
|0.00
|0.00
|41.80
|597823
|Alpha9 M30
|13449243
|2007.09.18 15:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.48
|0.00
|0.00
|2007.09.20 17:23
|114.86
|0.00
|0.00
|-5.20
|53.98
|597821
|Alpha9 H4
|13458986
|2007.09.18 17:30
|buy
|0.10
|audnzd
|1.1780
|0.0000
|0.0000
|2007.10.18 20:09
|1.1867
|0.00
|0.00
|-13.00
|65.47
|597821
|Alpha9 H4
|13480204
|2007.09.19 00:00
|buy
|0.10
|audnzd
|1.1740
|1.1827
|0.0000
|2007.10.19 04:38
|1.1827
|0.00
|0.00
|-13.02
|65.22
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|13502891
|2007.09.19 12:36
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0144
|0.0000
|0.0000
|2007.09.19 14:42
|1.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|15.80
|597824
|Alpha9 M15
|13508268
|2007.09.19 14:00
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4196
|0.0000
|0.0000
|2007.09.19 14:21
|1.4175
|0.00
|0.00
|0.00
|20.69
|597823
|Alpha9 M30
|13508275
|2007.09.19 14:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0175
|0.0000
|0.0000
|2007.09.19 14:20
|1.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|20.68
|597823
|Alpha9 M30
|13513331
|2007.09.19 15:30
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4186
|0.0000
|0.0000
|2007.09.19 18:11
|1.4164
|0.00
|0.00
|0.00
|21.66
|597823
|Alpha9 M30
|13514130
|2007.09.19 15:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1843
|0.0000
|0.0000
|2007.09.19 16:18
|1.1822
|0.00
|0.00
|0.00
|17.76
|597823
|Alpha9 M30
|13516246
|2007.09.19 16:05
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0165
|0.0000
|0.0000
|2007.09.19 19:04
|1.0144
|0.00
|0.00
|0.00
|20.70
|597823
|Alpha9 M30
|13523169
|2007.09.19 17:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1850
|0.0000
|0.0000
|2007.09.19 21:24
|1.1829
|0.00
|0.00
|0.00
|17.75
|597823
|Alpha9 M30
|13552095
|2007.09.20 10:44
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4200
|0.0000
|0.0000
|2007.09.20 13:36
|1.4177
|0.00
|0.00
|0.00
|22.79
|597823
|Alpha9 M30
|13620880
|2007.09.21 11:17
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6989
|0.0000
|0.0000
|2007.09.25 13:36
|0.7010
|0.00
|0.00
|-1.46
|42.21
|597823
|Alpha9 M30
|13622266
|2007.09.21 11:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1739
|0.0000
|0.0000
|2007.09.21 17:11
|1.1723
|0.00
|0.00
|0.00
|13.65
|597824
|Alpha9 M15
|13628374
|2007.09.21 13:36
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0013
|0.0000
|0.0000
|2007.09.21 19:19
|0.9992
|0.00
|0.00
|0.00
|21.02
|597823
|Alpha9 M30
|13633553
|2007.09.21 15:30
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4100
|0.0000
|0.0000
|2007.09.21 19:03
|1.4079
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|597823
|Alpha9 M30
|13635357
|2007.09.21 16:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.81
|0.00
|0.00
|2007.09.24 03:26
|115.24
|0.00
|0.00
|-1.31
|49.46
|597821
|Alpha9 H4
|13648267
|2007.09.21 21:38
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4093
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 01:28
|1.4077
|0.00
|0.00
|0.17
|16.02
|597824
|Alpha9 M15
|13661592
|2007.09.24 08:59
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4098
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 09:33
|1.4087
|0.00
|0.00
|0.00
|11.02
|597825
|Alpha9 M5
|13664619
|2007.09.24 09:56
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4111
|0.0000
|0.0000
|2007.10.03 18:42
|1.4090
|0.00
|0.00
|1.53
|21.07
|597823
|Alpha9 M30
|13668557
|2007.09.24 11:20
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0009
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 13:42
|0.9988
|0.00
|0.00
|0.00
|21.03
|597823
|Alpha9 M30
|13673994
|2007.09.24 13:24
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4134
|0.0000
|0.0000
|2007.09.24 14:10
|1.4098
|0.00
|0.00
|0.00
|36.04
|597822
|Alpha9 H1
|13698254
|2007.09.25 00:03
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6968
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 00:01
|0.7004
|0.00
|0.00
|-0.73
|72.66
|597826
|Alpha9 SRSI
|13701812
|2007.09.25 03:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0159
|0.0000
|0.0000
|2007.09.25 16:46
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|597823
|Alpha9 M30
|13701863
|2007.09.25 03:24
|buy
|0.10
|audusd
|0.8651
|0.0000
|0.0000
|2007.09.25 16:46
|0.8672
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|597823
|Alpha9 M30
|13702030
|2007.09.25 03:26
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0043
|0.0000
|0.0000
|2007.09.25 17:01
|1.0006
|0.00
|0.00
|0.00
|36.98
|597822
|Alpha9 H1
|13703441
|2007.09.25 03:58
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4140
|0.0000
|0.0000
|2007.10.03 08:18
|1.4104
|0.00
|0.00
|1.36
|36.15
|597822
|Alpha9 H1
|13703539
|2007.09.25 04:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0136
|0.0000
|0.0000
|2007.09.25 16:39
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|37.00
|597822
|Alpha9 H1
|13714948
|2007.09.25 10:20
|buy
|0.10
|audusd
|0.8628
|0.0000
|0.0000
|2007.09.25 16:43
|0.8664
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|597822
|Alpha9 H1
|13755934
|2007.09.25 23:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.83
|0.00
|0.00
|2007.09.26 02:41
|114.61
|0.00
|0.00
|-1.32
|19.20
|597823
|Alpha9 M30
|13757852
|2007.09.26 00:33
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0050
|0.0000
|0.0000
|2007.09.27 09:04
|1.0012
|0.00
|0.00
|-2.00
|37.95
|597822
|Alpha9 H1
|13770797
|2007.09.26 10:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1695
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 17:37
|1.1667
|0.00
|0.00
|-2.63
|24.00
|597823
|Alpha9 M30
|13776653
|2007.09.26 12:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0119
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 14:41
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|597822
|Alpha9 H1
|13790852
|2007.09.26 15:53
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6996
|0.0000
|0.0000
|2007.09.26 20:45
|0.7013
|0.00
|0.00
|0.00
|34.25
|597824
|Alpha9 M15
|13809331
|2007.09.27 00:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.51
|0.00
|0.00
|2007.09.28 04:38
|114.94
|0.00
|0.00
|-1.31
|49.59
|597821
|Alpha9 H4
|13849679
|2007.09.27 17:50
|buy
|0.10
|audusd
|0.8787
|0.0000
|0.0000
|2007.09.27 18:08
|0.8798
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|597825
|Alpha9 M5
|13849723
|2007.09.27 17:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1729
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 13:25
|1.1693
|0.00
|0.00
|-0.66
|30.79
|597822
|Alpha9 H1
|13852705
|2007.09.27 18:49
|buy
|0.10
|audusd
|0.8780
|0.0000
|0.0000
|2007.09.27 19:11
|0.8796
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|597824
|Alpha9 M15
|13856645
|2007.09.27 20:23
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0045
|0.0000
|0.0000
|2007.09.27 21:01
|1.0024
|0.00
|0.00
|0.00
|20.95
|597823
|Alpha9 M30
|13861212
|2007.09.28 00:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.59
|0.00
|0.00
|2007.10.19 00:02
|115.61
|0.00
|0.00
|-27.17
|-1.73
|597826
|Alpha9 SRSI
|13886283
|2007.09.28 13:08
|buy
|0.10
|audusd
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 13:45
|0.8815
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|597823
|Alpha9 M30
|13909162
|2007.09.28 19:29
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4182
|0.0000
|0.0000
|2007.09.28 20:41
|1.4166
|0.00
|0.00
|0.00
|16.10
|597824
|Alpha9 M15
|13934561
|2007.10.01 10:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.31
|0.00
|0.00
|2007.10.19 21:18
|114.81
|0.00
|0.00
|-25.85
|43.55
|597823
|Alpha9 M30
|13934649
|2007.10.01 10:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1684
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 18:00
|1.1663
|0.00
|0.00
|0.00
|18.01
|597823
|Alpha9 M30
|13936034
|2007.10.01 10:49
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7634
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 11:40
|0.7645
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|597825
|Alpha9 M5
|13947096
|2007.10.01 14:16
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7628
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 17:11
|0.7645
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|597825
|Alpha9 M5
|13947167
|2007.10.01 14:18
|sell
|0.10
|euraud
|1.6014
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 16:31
|1.6003
|0.00
|0.00
|0.00
|9.78
|597825
|Alpha9 M5
|13947174
|2007.10.01 14:18
|buy
|0.10
|audusd
|0.8885
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 16:38
|0.8896
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|597825
|Alpha9 M5
|13947550
|2007.10.01 14:22
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7602
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 15:10
|0.7618
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|597824
|Alpha9 M15
|13947570
|2007.10.01 14:23
|buy
|0.10
|audjpy
|102.48
|0.00
|0.00
|2007.10.01 14:31
|102.60
|0.00
|0.00
|0.00
|10.38
|597825
|Alpha9 M5
|13947589
|2007.10.01 14:23
|buy
|0.10
|audusd
|0.8859
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 14:31
|0.8875
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|597824
|Alpha9 M15
|13947785
|2007.10.01 14:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0393
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 15:36
|2.0415
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|597823
|Alpha9 M30
|13948572
|2007.10.01 14:30
|sell
|0.10
|euraud
|1.6037
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 15:10
|1.6021
|0.00
|0.00
|0.00
|14.22
|597824
|Alpha9 M15
|13949370
|2007.10.01 14:40
|buy
|0.10
|audjpy
|102.47
|0.00
|0.00
|2007.10.01 15:07
|102.58
|0.00
|0.00
|0.00
|9.51
|597825
|Alpha9 M5
|13950206
|2007.10.01 14:50
|buy
|0.10
|audusd
|0.8862
|0.0000
|0.0000
|2007.10.01 15:10
|0.8880
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|597824
|Alpha9 M15
|13978439
|2007.10.02 04:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.73
|0.00
|0.00
|2007.10.19 09:36
|114.88
|0.00
|0.00
|-24.55
|73.99
|597821
|Alpha9 H4
|13978501
|2007.10.02 04:02
|sell
|0.10
|euraud
|1.5963
|0.0000
|0.0000
|2007.10.03 04:34
|1.5942
|0.00
|0.00
|0.19
|18.67
|597823
|Alpha9 M30
|13978507
|2007.10.02 04:02
|buy
|0.10
|audjpy
|103.15
|0.00
|0.00
|2007.10.03 10:01
|103.36
|0.00
|0.00
|0.59
|18.08
|597823
|Alpha9 M30
|13978530
|2007.10.02 04:04
|buy
|0.10
|audusd
|0.8910
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 13:38
|0.8931
|0.00
|0.00
|0.45
|21.00
|597823
|Alpha9 M30
|13978919
|2007.10.02 04:18
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7639
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 04:06
|0.7660
|0.00
|0.00
|2.10
|21.00
|597823
|Alpha9 M30
|13980060
|2007.10.02 05:21
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.21
|0.00
|0.00
|2007.10.03 09:49
|164.43
|0.00
|0.00
|0.57
|18.96
|597823
|Alpha9 M30
|13988452
|2007.10.02 09:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1718
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 08:52
|1.1663
|0.00
|0.00
|-12.40
|47.16
|597822
|Alpha9 H1
|13989631
|2007.10.02 10:17
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9966
|0.0000
|0.0000
|2007.10.02 11:23
|0.9945
|0.00
|0.00
|0.00
|21.12
|597823
|Alpha9 M30
|13991990
|2007.10.02 11:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4181
|0.0000
|0.0000
|2007.10.11 17:34
|1.4222
|0.00
|0.00
|-5.39
|41.00
|597822
|Alpha9 H1
|13997885
|2007.10.02 13:00
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9974
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 13:38
|0.9935
|0.00
|0.00
|-3.35
|39.26
|597822
|Alpha9 H1
|14013281
|2007.10.02 17:26
|sell
|0.10
|euraud
|1.6020
|0.0000
|0.0000
|2007.10.02 18:31
|1.6008
|0.00
|0.00
|0.00
|10.62
|597825
|Alpha9 M5
|14024147
|2007.10.02 23:48
|sell
|0.10
|euraud
|1.6028
|0.0000
|0.0000
|2007.10.03 02:02
|1.6011
|0.00
|0.00
|0.19
|15.03
|597824
|Alpha9 M15
|14024465
|2007.10.03 00:02
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6935
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 00:01
|0.6987
|0.00
|0.00
|-8.07
|105.64
|597826
|Alpha9 SRSI
|14024476
|2007.10.03 00:02
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6934
|0.0000
|0.0000
|2007.10.11 18:48
|0.6993
|0.00
|0.00
|-7.34
|120.02
|597821
|Alpha9 H4
|14024502
|2007.10.03 00:04
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7571
|0.0000
|0.0000
|2007.10.03 04:33
|0.7607
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|597822
|Alpha9 H1
|14025373
|2007.10.03 00:47
|buy
|0.10
|audusd
|0.8825
|0.0000
|0.0000
|2007.10.03 04:30
|0.8866
|0.00
|0.00
|0.00
|41.00
|597822
|Alpha9 H1
|14025392
|2007.10.03 00:47
|buy
|0.10
|audjpy
|102.00
|0.00
|0.00
|2007.10.03 02:05
|102.36
|0.00
|0.00
|0.00
|31.10
|597822
|Alpha9 H1
|14025637
|2007.10.03 00:58
|sell
|0.10
|euraud
|1.6059
|0.0000
|0.0000
|2007.10.03 01:52
|1.6022
|0.00
|0.00
|0.00
|32.70
|597822
|Alpha9 H1
|14044785
|2007.10.03 11:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0360
|0.0000
|0.0000
|2007.10.03 13:19
|2.0400
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|597822
|Alpha9 H1
|14072292
|2007.10.03 19:10
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7587
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 16:47
|0.7627
|0.00
|0.00
|1.40
|40.00
|597822
|Alpha9 H1
|14075126
|2007.10.03 19:43
|buy
|0.10
|audjpy
|103.28
|0.00
|0.00
|2007.10.04 17:12
|103.39
|0.00
|0.00
|1.75
|9.44
|597825
|Alpha9 M5
|14075382
|2007.10.03 19:48
|sell
|0.10
|euraud
|1.5949
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 02:39
|1.5938
|0.00
|0.00
|0.56
|9.73
|597825
|Alpha9 M5
|14075886
|2007.10.03 20:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.8856
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 17:31
|0.8892
|0.00
|0.00
|0.27
|36.00
|597822
|Alpha9 H1
|14079220
|2007.10.03 21:37
|buy
|0.10
|audjpy
|103.05
|0.00
|0.00
|2007.10.04 03:07
|103.26
|0.00
|0.00
|1.75
|17.99
|597823
|Alpha9 M30
|14079318
|2007.10.03 21:38
|sell
|0.10
|euraud
|1.5972
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 02:32
|1.5947
|0.00
|0.00
|0.56
|22.10
|597823
|Alpha9 M30
|14083569
|2007.10.04 00:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1804
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 17:41
|1.1748
|0.00
|0.00
|0.00
|47.67
|597821
|Alpha9 H4
|14083570
|2007.10.04 00:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1804
|1.1787
|0.0000
|2007.10.19 00:02
|1.1700
|0.00
|0.00
|-9.78
|88.89
|597826
|Alpha9 SRSI
|14090468
|2007.10.04 06:45
|buy
|0.10
|audjpy
|102.82
|0.00
|0.00
|2007.10.04 11:43
|103.04
|0.00
|0.00
|0.00
|18.88
|597823
|Alpha9 M30
|14091854
|2007.10.04 07:32
|sell
|0.10
|euraud
|1.5993
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 09:26
|1.5971
|0.00
|0.00
|0.00
|19.42
|597823
|Alpha9 M30
|14092115
|2007.10.04 07:38
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.02
|0.00
|0.00
|2007.10.04 08:29
|164.23
|0.00
|0.00
|0.00
|18.03
|597823
|Alpha9 M30
|14123303
|2007.10.04 17:35
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 21:30
|1.4090
|0.00
|0.00
|0.00
|16.03
|597824
|Alpha9 M15
|14161145
|2007.10.05 15:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0331
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:46
|2.0348
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|597825
|Alpha9 M5
|14161335
|2007.10.05 15:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1816
|0.0000
|0.0000
|2007.10.18 20:11
|1.1696
|0.00
|0.00
|-8.46
|102.60
|597821
|Alpha9 H4
|14161625
|2007.10.05 15:35
|buy
|0.10
|audusd
|0.8894
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:41
|0.8906
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|597825
|Alpha9 M5
|14161889
|2007.10.05 15:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4036
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 16:34
|1.4092
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|597821
|Alpha9 H4
|14162819
|2007.10.05 15:40
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7556
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:49
|0.7573
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|597824
|Alpha9 M15
|14210197
|2007.10.08 12:29
|buy
|0.10
|audusd
|0.8986
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 23:36
|0.9007
|0.00
|0.00
|0.09
|21.00
|597823
|Alpha9 M30
|14221693
|2007.10.08 16:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4076
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:14
|1.4132
|0.00
|0.00
|-0.98
|56.00
|597821
|Alpha9 H4
|14221778
|2007.10.08 16:53
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9864
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 17:50
|0.9843
|0.00
|0.00
|-0.68
|21.33
|597823
|Alpha9 M30
|14229884
|2007.10.08 19:18
|buy
|0.10
|audjpy
|105.09
|0.00
|0.00
|2007.10.09 21:52
|105.30
|0.00
|0.00
|0.58
|17.92
|597823
|Alpha9 M30
|14230009
|2007.10.08 19:20
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.97
|0.00
|0.00
|2007.10.09 21:47
|165.18
|0.00
|0.00
|0.56
|17.92
|597823
|Alpha9 M30
|14231276
|2007.10.08 19:46
|buy
|0.10
|nzdjpy
|89.42
|0.00
|0.00
|2007.10.09 03:14
|89.58
|0.00
|0.00
|0.66
|13.62
|597824
|Alpha9 M15
|14237989
|2007.10.09 00:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0364
|2.0417
|0.0000
|2007.10.21 23:02
|2.0543
|0.00
|0.00
|1.04
|179.00
|597826
|Alpha9 SRSI
|14243177
|2007.10.09 04:12
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.47
|0.00
|0.00
|2007.10.09 10:28
|164.84
|0.00
|0.00
|0.00
|31.51
|597822
|Alpha9 H1
|14243965
|2007.10.09 04:37
|buy
|0.10
|nzdjpy
|89.31
|0.00
|0.00
|2007.10.09 09:57
|89.47
|0.00
|0.00
|0.00
|13.64
|597824
|Alpha9 M15
|14247996
|2007.10.09 07:31
|buy
|0.10
|nzdjpy
|89.02
|0.00
|0.00
|2007.10.09 09:24
|89.23
|0.00
|0.00
|0.00
|17.91
|597823
|Alpha9 M30
|14249132
|2007.10.09 08:10
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7601
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 21:51
|0.7638
|0.00
|0.00
|0.00
|37.00
|597822
|Alpha9 H1
|14254341
|2007.10.09 10:14
|sell
|0.10
|eurcad
|1.3875
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 14:11
|1.3859
|0.00
|0.00
|0.00
|16.20
|597824
|Alpha9 M15
|14254345
|2007.10.09 10:14
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9893
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 17:40
|0.9856
|0.00
|0.00
|0.00
|37.54
|597822
|Alpha9 H1
|14273692
|2007.10.09 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0264
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 17:25
|2.0300
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|597822
|Alpha9 H1
|14275135
|2007.10.09 16:45
|buy
|0.10
|nzdjpy
|88.92
|0.00
|0.00
|2007.10.09 21:46
|89.30
|0.00
|0.00
|0.00
|32.45
|597822
|Alpha9 H1
|14324849
|2007.10.10 14:42
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7614
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 15:22
|0.7635
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|597823
|Alpha9 M30
|14335426
|2007.10.10 17:05
|sell
|0.10
|eurcad
|1.3896
|0.0000
|0.0000
|2007.10.11 13:41
|1.3859
|0.00
|0.00
|0.52
|37.94
|597822
|Alpha9 H1
|14346936
|2007.10.10 20:21
|buy
|0.10
|audjpy
|105.09
|0.00
|0.00
|2007.10.10 22:31
|105.30
|0.00
|0.00
|0.00
|17.92
|597823
|Alpha9 M30
|14347125
|2007.10.10 20:25
|buy
|0.10
|audusd
|0.8966
|0.0000
|0.0000
|2007.10.11 03:12
|0.8987
|0.00
|0.00
|0.27
|21.00
|597823
|Alpha9 M30
|14347287
|2007.10.10 20:28
|buy
|0.10
|eurjpy
|165.52
|0.00
|0.00
|2007.10.10 22:05
|165.73
|0.00
|0.00
|0.00
|17.90
|597823
|Alpha9 M30
|14347535
|2007.10.10 20:33
|sell
|0.10
|euraud
|1.5774
|0.0000
|0.0000
|2007.10.11 03:11
|1.5738
|0.00
|0.00
|0.57
|32.37
|597822
|Alpha9 H1
|14347613
|2007.10.10 20:34
|buy
|0.10
|nzdjpy
|89.19
|0.00
|0.00
|2007.10.10 22:14
|89.40
|0.00
|0.00
|0.00
|17.91
|597823
|Alpha9 M30
|14348761
|2007.10.10 20:56
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7606
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 22:14
|0.7628
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|597823
|Alpha9 M30
|14386194
|2007.10.11 15:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|0.0000
|0.0000
|2007.10.11 17:16
|2.0378
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|597822
|Alpha9 H1
|14390282
|2007.10.11 16:15
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7672
|0.0000
|0.0000
|2007.10.11 16:38
|0.7688
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|597824
|Alpha9 M15
|14406051
|2007.10.11 21:08
|buy
|0.10
|audjpy
|106.20
|0.00
|0.00
|2007.10.12 15:46
|106.36
|0.00
|0.00
|0.58
|13.61
|597824
|Alpha9 M15
|14406332
|2007.10.11 21:14
|buy
|0.10
|chfjpy
|99.36
|0.00
|0.00
|2007.10.22 13:33
|97.30
|0.00
|0.00
|1.62
|-181.19
|597823
|Alpha9 M30
|14406495
|2007.10.11 21:17
|buy
|0.10
|gbpjpy
|238.83
|0.00
|0.00
|2007.10.12 15:46
|239.05
|0.00
|0.00
|1.34
|18.70
|597823
|Alpha9 M30
|14406671
|2007.10.11 21:18
|buy
|0.10
|eurjpy
|166.77
|0.00
|0.00
|2007.10.11 21:22
|166.91
|0.00
|0.00
|0.00
|11.92
|597825
|Alpha9 M5
|14406753
|2007.10.11 21:19
|buy
|0.10
|nzdjpy
|90.68
|0.00
|0.00
|2007.10.11 21:22
|90.80
|0.00
|0.00
|0.00
|10.22
|597825
|Alpha9 M5
|14407299
|2007.10.11 21:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|166.65
|0.00
|0.00
|2007.10.11 21:33
|166.81
|0.00
|0.00
|0.00
|13.63
|597824
|Alpha9 M15
|14407657
|2007.10.11 21:36
|buy
|0.10
|eurjpy
|166.72
|0.00
|0.00
|2007.10.11 21:40
|166.89
|0.00
|0.00
|0.00
|14.48
|597824
|Alpha9 M15
|14408540
|2007.10.11 22:00
|buy
|0.10
|audjpy
|105.97
|0.00
|0.00
|2007.10.12 15:33
|106.20
|0.00
|0.00
|0.58
|19.55
|597823
|Alpha9 M30
|14409341
|2007.10.11 22:10
|buy
|0.10
|audusd
|0.9016
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 11:59
|0.9031
|0.00
|0.00
|0.09
|15.00
|597824
|Alpha9 M15
|14409348
|2007.10.11 22:10
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9769
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 15:42
|0.9753
|0.00
|0.00
|-0.69
|16.41
|597824
|Alpha9 M15
|14409383
|2007.10.11 22:11
|buy
|0.10
|eurjpy
|166.35
|0.00
|0.00
|2007.10.11 23:59
|166.52
|0.00
|0.00
|0.00
|14.49
|597824
|Alpha9 M15
|14409512
|2007.10.11 22:12
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7694
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 00:44
|0.7712
|0.00
|0.00
|0.35
|18.00
|597824
|Alpha9 M15
|14409633
|2007.10.11 22:13
|buy
|0.10
|nzdjpy
|90.15
|0.00
|0.00
|2007.10.12 00:36
|90.31
|0.00
|0.00
|0.66
|13.64
|597824
|Alpha9 M15
|14409842
|2007.10.11 22:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|166.11
|0.00
|0.00
|2007.10.11 23:01
|166.32
|0.00
|0.00
|0.00
|17.91
|597823
|Alpha9 M30
|14410141
|2007.10.11 22:20
|sell
|0.10
|euraud
|1.5762
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 11:34
|1.5740
|0.00
|0.00
|0.19
|19.83
|597823
|Alpha9 M30
|14410206
|2007.10.11 22:22
|buy
|0.10
|audusd
|0.8993
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 01:20
|0.9015
|0.00
|0.00
|0.09
|22.00
|597823
|Alpha9 M30
|14420860
|2007.10.12 08:00
|buy
|0.10
|audjpy
|105.36
|0.00
|0.00
|2007.10.12 10:59
|105.74
|0.00
|0.00
|0.00
|32.39
|597822
|Alpha9 H1
|14420884
|2007.10.12 08:00
|buy
|0.10
|nzdjpy
|90.13
|0.00
|0.00
|2007.10.12 09:53
|90.35
|0.00
|0.00
|0.00
|18.75
|597823
|Alpha9 M30
|14420889
|2007.10.12 08:01
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7682
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 08:56
|0.7703
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|597823
|Alpha9 M30
|14421059
|2007.10.12 08:06
|buy
|0.10
|audusd
|0.8980
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 11:47
|0.9016
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|597822
|Alpha9 H1
|14421190
|2007.10.12 08:09
|sell
|0.10
|euraud
|1.5797
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 10:55
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|32.44
|597822
|Alpha9 H1
|14422887
|2007.10.12 09:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0290
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 16:03
|2.0347
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|597821
|Alpha9 H4
|14722469
|2007.10.18 20:10
|buy
|0.10
|audjpy
|103.40
|0.00
|0.00
|2007.10.18 21:07
|103.96
|0.00
|0.00
|0.00
|48.34
|597821
|Alpha9 H4
|14731847
|2007.10.19 00:11
|buy
|0.10
|eurjpy
|165.10
|0.00
|0.00
|2007.10.22 14:47
|160.77
|0.00
|0.00
|0.58
|-380.96
|597821
|Alpha9 H4
|14732506
|2007.10.19 00:32
|buy
|0.10
|audjpy
|103.47
|0.00
|0.00
|2007.10.26 04:06
|104.06
|0.00
|0.00
|4.16
|51.66
|597821
|Alpha9 H4
|14738054
|2007.10.19 04:12
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7492
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 04:38
|0.7577
|0.00
|0.00
|0.00
|85.00
|597821
|Alpha9 H4
|14738103
|2007.10.19 04:13
|sell
|0.10
|euraud
|1.6011
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 13:03
|1.5954
|0.00
|0.00
|0.00
|51.05
|597821
|Alpha9 H4
|14739148
|2007.10.19 04:39
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7486
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 13:36
|0.7542
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|597821
|Alpha9 H4
|14754354
|2007.10.19 10:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0419
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 10:23
|2.0435
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|597824
|Alpha9 M15
|14757398
|2007.10.19 10:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1707
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 15:40
|1.1691
|0.00
|0.00
|0.00
|13.69
|597824
|Alpha9 M15
|14758246
|2007.10.19 10:56
|buy
|0.10
|audnzd
|1.1886
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 15:20
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|12.81
|597824
|Alpha9 M15
|14787642
|2007.10.19 17:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4247
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 20:45
|1.4268
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|597823
|Alpha9 M30
|14787705
|2007.10.19 17:42
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1734
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 19:02
|1.1713
|0.00
|0.00
|0.00
|17.93
|597823
|Alpha9 M30
|14797850
|2007.10.19 20:25
|buy
|0.10
|audusd
|0.8918
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 21:22
|0.8974
|0.00
|0.00
|0.18
|56.00
|597821
|Alpha9 H4
|14802689
|2007.10.19 22:30
|sell
|0.10
|euraud
|1.6010
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 01:38
|1.5954
|0.00
|0.00
|0.38
|49.79
|597821
|Alpha9 H4
|14803675
|2007.10.19 22:56
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7487
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 15:19
|0.7543
|0.00
|0.00
|0.70
|56.00
|597821
|Alpha9 H4
|14806561
|2007.10.21 23:02
|sell
|0.10
|euraud
|1.6089
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 00:01
|1.5880
|0.00
|0.00
|0.38
|187.82
|597826
|Alpha9 SRSI
|14806589
|2007.10.21 23:02
|sell
|0.10
|eurcad
|1.3844
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 09:54
|1.3823
|0.00
|0.00
|0.17
|21.56
|597823
|Alpha9 M30
|14806613
|2007.10.21 23:02
|buy
|0.10
|audjpy
|101.65
|105.14
|0.00
|2007.10.30 03:15
|105.14
|0.00
|0.00
|4.76
|304.86
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|14806701
|2007.10.21 23:03
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.58
|164.56
|0.00
|2007.10.30 08:46
|164.56
|0.00
|0.00
|4.63
|85.65
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|14806749
|2007.10.21 23:04
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6677
|1.6739
|0.0000
|2007.10.30 00:14
|1.6796
|0.00
|0.00
|2.17
|102.21
|597826
|Alpha9 SRSI
|14808463
|2007.10.22 00:02
|buy
|0.10
|audusd
|0.8890
|0.8972
|0.0000
|2007.10.26 00:06
|0.9086
|0.00
|0.00
|0.54
|196.00
|597826
|Alpha9 SRSI
|14810335
|2007.10.22 00:53
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6652
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 06:42
|1.6708
|0.00
|0.00
|0.27
|47.58
|597821
|Alpha9 H4
|14811872
|2007.10.22 01:13
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9686
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 09:47
|0.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|21.73
|597823
|Alpha9 M30
|14830748
|2007.10.22 09:31
|buy
|0.10
|audnzd
|1.1904
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 09:40
|1.1928
|0.00
|0.00
|0.00
|17.91
|597823
|Alpha9 M30
|14830816
|2007.10.22 09:32
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7491
|0.7667
|0.0000
|2007.10.30 06:12
|0.7667
|0.00
|0.00
|2.80
|176.00
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|14842861
|2007.10.22 12:13
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9703
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 14:46
|0.9681
|0.00
|0.00
|-0.68
|22.72
|597823
|Alpha9 M30
|14843850
|2007.10.22 12:28
|sell
|0.10
|eurcad
|1.3896
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 15:37
|1.3860
|0.00
|0.00
|0.00
|36.82
|597822
|Alpha9 H1
|14844740
|2007.10.22 12:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0446
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 15:00
|2.0466
|0.00
|0.00
|0.08
|20.00
|597823
|Alpha9 M30
|14847645
|2007.10.22 13:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1669
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 15:40
|1.1645
|0.00
|0.00
|-3.28
|20.61
|597823
|Alpha9 M30
|14849336
|2007.10.22 13:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4266
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 13:01
|1.4289
|0.00
|0.00
|-2.45
|23.00
|597823
|Alpha9 M30
|14850100
|2007.10.22 13:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0390
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 12:07
|2.0426
|0.00
|0.00
|0.08
|36.00
|597822
|Alpha9 H1
|14851372
|2007.10.22 13:44
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9785
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 09:23
|0.9749
|0.00
|0.00
|-0.68
|36.93
|597822
|Alpha9 H1
|14852380
|2007.10.22 13:54
|buy
|0.10
|audnzd
|1.1904
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 04:49
|1.1921
|0.00
|0.00
|-0.81
|12.87
|597824
|Alpha9 M15
|14858137
|2007.10.22 14:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4160
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 15:52
|1.4196
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|597822
|Alpha9 H1
|14858693
|2007.10.22 14:45
|buy
|0.10
|audnzd
|1.1881
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 04:30
|1.1911
|0.00
|0.00
|-0.81
|22.70
|597823
|Alpha9 M30
|14866727
|2007.10.22 15:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.22
|0.00
|0.00
|2007.10.22 16:03
|114.05
|0.00
|0.00
|0.00
|14.91
|597824
|Alpha9 M15
|14868321
|2007.10.22 16:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1746
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 17:15
|1.1710
|0.00
|0.00
|-0.65
|30.74
|597822
|Alpha9 H1
|14874606
|2007.10.22 17:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.23
|0.00
|0.00
|2007.10.22 17:52
|114.02
|0.00
|0.00
|0.00
|18.42
|597823
|Alpha9 M30
|14887732
|2007.10.22 20:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4144
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 23:42
|1.4180
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|597822
|Alpha9 H1
|14887924
|2007.10.22 20:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.41
|0.00
|0.00
|2007.10.22 21:35
|114.20
|0.00
|0.00
|0.00
|18.39
|597823
|Alpha9 M30
|14897185
|2007.10.22 23:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|0.00
|0.00
|2007.10.23 03:41
|114.30
|0.00
|0.00
|-1.32
|19.25
|597823
|Alpha9 M30
|14898137
|2007.10.23 00:02
|sell
|0.10
|eurcad
|1.3879
|1.3868
|0.0000
|2007.10.28 23:19
|1.3868
|0.00
|0.00
|1.07
|11.44
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|14944081
|2007.10.23 16:47
|sell
|0.10
|eurcad
|1.3787
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 17:59
|1.3776
|0.00
|0.00
|0.00
|11.37
|597825
|Alpha9 M5
|14973653
|2007.10.24 07:32
|buy
|0.10
|audusd
|0.8989
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 09:29
|0.9000
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|597825
|Alpha9 M5
|14981223
|2007.10.24 10:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1760
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 16:57
|1.1724
|0.00
|0.00
|0.00
|30.71
|597822
|Alpha9 H1
|14982835
|2007.10.24 10:22
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9694
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 12:10
|0.9671
|0.00
|0.00
|-2.07
|23.78
|597823
|Alpha9 M30
|14983063
|2007.10.24 10:25
|buy
|0.10
|audusd
|0.8940
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 10:37
|0.8961
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|597823
|Alpha9 M30
|14986176
|2007.10.24 11:04
|buy
|0.10
|audusd
|0.8966
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 12:58
|0.8987
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|597823
|Alpha9 M30
|14990178
|2007.10.24 12:15
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6943
|0.0000
|0.0000
|2007.10.26 12:59
|0.7000
|0.00
|0.00
|-2.95
|116.99
|597821
|Alpha9 H4
|14996945
|2007.10.24 14:11
|sell
|0.10
|eurcad
|1.3808
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 14:31
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|22.70
|597823
|Alpha9 M30
|15001602
|2007.10.24 15:27
|sell
|0.10
|eurcad
|1.3811
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 16:44
|1.3790
|0.00
|0.00
|0.00
|21.70
|597823
|Alpha9 M30
|15013292
|2007.10.24 17:58
|sell
|0.10
|eurcad
|1.3823
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 10:32
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.53
|21.70
|597823
|Alpha9 M30
|15014156
|2007.10.24 18:10
|buy
|0.10
|audusd
|0.8971
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 18:40
|0.8983
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|597825
|Alpha9 M5
|15022855
|2007.10.24 21:02
|buy
|0.10
|audusd
|0.8968
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 21:34
|0.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|597823
|Alpha9 M30
|15023162
|2007.10.24 21:10
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9723
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 22:30
|0.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|38.20
|597822
|Alpha9 H1
|15026086
|2007.10.24 22:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.31
|0.00
|0.00
|2007.10.24 22:23
|114.15
|0.00
|0.00
|0.00
|14.02
|597824
|Alpha9 M15
|15048704
|2007.10.25 11:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.32
|0.00
|0.00
|2007.10.25 15:33
|114.11
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|597823
|Alpha9 M30
|15072093
|2007.10.25 16:20
|sell
|0.10
|eurcad
|1.3829
|0.0000
|0.0000
|2007.10.26 09:04
|1.3813
|0.00
|0.00
|0.18
|16.60
|597824
|Alpha9 M15
|15072244
|2007.10.25 16:21
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9666
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 16:29
|0.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|11.39
|597825
|Alpha9 M5
|15073769
|2007.10.25 16:37
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9669
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 17:05
|0.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|11.39
|597825
|Alpha9 M5
|15079208
|2007.10.25 17:40
|sell
|0.10
|eurcad
|1.3856
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 18:51
|1.3820
|0.00
|0.00
|0.00
|37.26
|597822
|Alpha9 H1
|15079517
|2007.10.25 17:45
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9677
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 22:02
|0.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|597824
|Alpha9 M15
|15124672
|2007.10.26 14:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0493
|0.0000
|0.0000
|2007.10.26 15:15
|2.0516
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|597823
|Alpha9 M30
|15132218
|2007.10.26 16:28
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9645
|0.0000
|0.0000
|2007.10.26 17:17
|0.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|16.62
|597824
|Alpha9 M15
|15141099
|2007.10.26 19:19
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7639
|0.0000
|0.0000
|2007.10.26 20:42
|0.7656
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|597824
|Alpha9 M15
|15149986
|2007.10.28 23:19
|sell
|0.10
|eurcad
|1.3858
|0.0000
|0.0000
|2007.10.30 00:02
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.18
|105.90
|597826
|Alpha9 SRSI
|15171737
|2007.10.29 11:09
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9611
|0.0000
|0.0000
|2007.10.29 11:34
|0.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|11.46
|597825
|Alpha9 M5
|15180426
|2007.10.29 13:37
|sell
|0.10
|euraud
|1.5614
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 20:30
|1.5598
|0.00
|0.00
|0.38
|14.83
|597824
|Alpha9 M15
|15181257
|2007.10.29 13:50
|buy
|0.10
|audusd
|0.9224
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 09:46
|0.9239
|0.00
|0.00
|0.18
|15.00
|597824
|Alpha9 M15
|15182759
|2007.10.29 14:11
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7692
|0.0000
|0.0000
|2007.10.29 14:33
|0.7708
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|597824
|Alpha9 M15
|15183484
|2007.10.29 14:22
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1654
|0.0000
|0.0000
|2007.10.30 14:47
|1.1633
|0.00
|0.00
|-0.66
|18.05
|597823
|Alpha9 M30
|15185654
|2007.10.29 14:54
|buy
|0.10
|audusd
|0.9191
|0.0000
|0.0000
|2007.10.29 15:45
|0.9212
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|597823
|Alpha9 M30
|15186180
|2007.10.29 15:00
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7688
|0.0000
|0.0000
|2007.10.30 02:17
|0.7709
|0.00
|0.00
|0.35
|21.00
|597823
|Alpha9 M30
|15186219
|2007.10.29 15:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.5643
|0.0000
|0.0000
|2007.10.30 00:07
|1.5622
|0.00
|0.00
|0.19
|19.40
|597823
|Alpha9 M30
|15186392
|2007.10.29 15:01
|buy
|0.10
|audjpy
|105.51
|0.00
|0.00
|2007.10.29 15:07
|105.67
|0.00
|0.00
|0.00
|13.94
|597824
|Alpha9 M15
|15191332
|2007.10.29 16:17
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9624
|0.0000
|0.0000
|2007.10.29 16:29
|0.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|21.87
|597823
|Alpha9 M30
|15211620
|2007.10.30 02:37
|buy
|0.10
|audjpy
|105.54
|0.00
|0.00
|2007.10.30 10:47
|105.70
|0.00
|0.00
|0.00
|13.95
|597824
|Alpha9 M15
|15212266
|2007.10.30 02:53
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.88
|0.00
|0.00
|2007.10.30 10:05
|165.04
|0.00
|0.00
|0.00
|13.97
|597824
|Alpha9 M15
|15212840
|2007.10.30 03:11
|buy
|0.10
|audusd
|0.9196
|0.0000
|0.0000
|2007.10.30 10:45
|0.9217
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|597823
|Alpha9 M30
|15212842
|2007.10.30 03:11
|buy
|0.10
|audjpy
|105.31
|0.00
|0.00
|2007.10.30 10:26
|105.52
|0.00
|0.00
|0.00
|18.32
|597823
|Alpha9 M30
|15213920
|2007.10.30 03:57
|sell
|0.10
|euraud
|1.5671
|0.0000
|0.0000
|2007.10.30 09:35
|1.5650
|0.00
|0.00
|0.00
|19.33
|597823
|Alpha9 M30
|15218958
|2007.10.30 07:49
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7656
|0.0000
|0.0000
|2007.10.30 09:21
|0.7678
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|597823
|Alpha9 M30
|15222011
|2007.10.30 09:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.9162
|0.0000
|0.0000
|2007.10.30 09:33
|0.9198
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|597822
|Alpha9 H1
|15253515
|2007.10.30 18:27
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7652
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 17:46
|0.7689
|0.00
|0.00
|0.35
|37.00
|597822
|Alpha9 H1
|15253596
|2007.10.30 18:30
|sell
|0.10
|euraud
|1.5715
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 02:11
|1.5679
|0.00
|0.00
|0.19
|33.16
|597822
|Alpha9 H1
|15280647
|2007.10.31 10:58
|sell
|0.10
|eurcad
|1.3806
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 11:57
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|21.99
|597823
|Alpha9 M30
|15280736
|2007.10.31 10:59
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9562
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 12:37
|0.9541
|0.00
|0.00
|0.00
|22.01
|597823
|Alpha9 M30
|15283811
|2007.10.31 11:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1613
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 12:24
|1.1597
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|597824
|Alpha9 M15
|15312193
|2007.10.31 20:15
|buy
|0.10
|audnzd
|1.2012
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 20:16
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.00
|29.16
|597824
|Alpha9 M15
|15312452
|2007.10.31 20:17
|buy
|0.10
|audjpy
|106.28
|0.00
|0.00
|2007.10.31 20:19
|106.56
|0.00
|0.00
|0.00
|24.31
|597825
|Alpha9 M5
|15312689
|2007.10.31 20:18
|buy
|0.10
|eurjpy
|166.15
|0.00
|0.00
|2007.10.31 20:19
|166.35
|0.00
|0.00
|0.00
|17.37
|597824
|Alpha9 M15
|15314413
|2007.10.31 20:25
|buy
|0.10
|eurjpy
|166.19
|0.00
|0.00
|2007.10.31 20:30
|166.37
|0.00
|0.00
|0.00
|15.64
|597824
|Alpha9 M15
|15314481
|2007.10.31 20:26
|buy
|0.10
|audjpy
|106.40
|0.00
|0.00
|2007.10.31 20:27
|106.51
|0.00
|0.00
|0.00
|9.56
|597825
|Alpha9 M5
|15328269
|2007.11.01 00:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.26
|0.00
|0.00
|2007.11.01 16:02
|114.70
|0.00
|0.00
|0.00
|48.82
|597821
|Alpha9 H4
|15328271
|2007.11.01 00:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.26
|114.73
|0.00
|2007.11.06 05:55
|114.73
|0.00
|0.00
|-3.96
|46.20
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|15328277
|2007.11.01 00:02
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6959
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 00:03
|0.6971
|0.00
|0.00
|-3.00
|25.05
|597826
|Alpha9 SRSI
|15330133
|2007.11.01 01:27
|sell
|0.10
|eurcad
|1.3701
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 02:57
|1.3690
|0.00
|0.00
|0.00
|11.63
|597825
|Alpha9 M5
|15344922
|2007.11.01 10:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4429
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 18:12
|1.4450
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|597823
|Alpha9 M30
|15346252
|2007.11.01 10:34
|buy
|0.10
|audusd
|0.9291
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 12:26
|0.9307
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|597824
|Alpha9 M15
|15347202
|2007.11.01 10:53
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1630
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 14:08
|1.1609
|0.00
|0.00
|0.00
|18.09
|597823
|Alpha9 M30
|15348801
|2007.11.01 11:20
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7695
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 12:21
|0.7716
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|597823
|Alpha9 M30
|15358743
|2007.11.01 14:09
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7687
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 00:49
|0.7712
|0.00
|0.00
|1.05
|25.00
|597823
|Alpha9 M30
|15358763
|2007.11.01 14:09
|buy
|0.10
|nzdjpy
|88.98
|0.00
|0.00
|2007.11.01 21:53
|86.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.25
|597825
|Alpha9 M5
|15358922
|2007.11.01 14:11
|buy
|0.10
|audjpy
|107.32
|0.00
|0.00
|2007.11.01 14:15
|107.43
|0.00
|0.00
|0.00
|9.51
|597825
|Alpha9 M5
|15360102
|2007.11.01 14:26
|buy
|0.10
|audusd
|0.9274
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 00:32
|0.9295
|0.00
|0.00
|0.36
|21.00
|597823
|Alpha9 M30
|15361330
|2007.11.01 14:39
|buy
|0.10
|eurjpy
|166.49
|0.00
|0.00
|2007.11.02 14:32
|166.74
|0.00
|0.00
|0.58
|21.71
|597824
|Alpha9 M15
|15362071
|2007.11.01 14:45
|buy
|0.10
|audjpy
|106.76
|0.00
|0.00
|2007.11.07 02:06
|106.97
|0.00
|0.00
|2.36
|18.30
|597823
|Alpha9 M30
|15362112
|2007.11.01 14:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|240.24
|0.00
|0.00
|2007.11.05 14:39
|237.24
|0.00
|0.00
|2.74
|-262.95
|597825
|Alpha9 M5
|15362463
|2007.11.01 14:48
|buy
|0.10
|eurjpy
|166.25
|0.00
|0.00
|2007.11.01 18:23
|166.46
|0.00
|0.00
|0.00
|18.24
|597823
|Alpha9 M30
|15362774
|2007.11.01 14:50
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6722
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 18:09
|1.6744
|0.00
|0.00
|0.00
|18.98
|597823
|Alpha9 M30
|15364583
|2007.11.01 15:07
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9472
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 10:03
|0.9451
|0.00
|0.00
|-0.70
|22.22
|597823
|Alpha9 M30
|15364633
|2007.11.01 15:07
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.99
|0.00
|0.00
|2007.11.01 18:23
|240.15
|0.00
|0.00
|0.00
|13.90
|597824
|Alpha9 M15
|15366005
|2007.11.01 15:30
|sell
|0.10
|eurcad
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 13:00
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.18
|68.12
|597824
|Alpha9 M15
|15369357
|2007.11.01 16:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.5690
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 00:34
|1.5654
|0.00
|0.00
|0.77
|33.52
|597822
|Alpha9 H1
|15369371
|2007.11.01 16:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|239.24
|0.00
|0.00
|2007.11.01 18:17
|239.45
|0.00
|0.00
|0.00
|18.28
|597823
|Alpha9 M30
|15369415
|2007.11.01 16:00
|sell
|0.10
|eurcad
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 12:40
|1.3675
|0.00
|0.00
|0.18
|24.35
|597823
|Alpha9 M30
|15369677
|2007.11.01 16:02
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7631
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 22:29
|0.7667
|0.00
|0.00
|0.35
|36.00
|597822
|Alpha9 H1
|15369707
|2007.11.01 16:02
|buy
|0.10
|audjpy
|105.36
|0.00
|0.00
|2007.11.01 18:17
|105.72
|0.00
|0.00
|0.00
|31.35
|597822
|Alpha9 H1
|15370861
|2007.11.01 16:11
|buy
|0.10
|eurjpy
|165.15
|0.00
|0.00
|2007.11.01 16:26
|165.51
|0.00
|0.00
|0.00
|31.36
|597822
|Alpha9 H1
|15372815
|2007.11.01 16:29
|buy
|0.10
|audnzd
|1.2018
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 17:18
|1.2039
|0.00
|0.00
|0.00
|15.98
|597823
|Alpha9 M30
|15375055
|2007.11.01 17:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.9182
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 18:23
|0.9221
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|597822
|Alpha9 H1
|15390659
|2007.11.01 21:53
|buy
|0.10
|eurjpy
|165.53
|0.00
|0.00
|2007.11.02 05:09
|165.91
|0.00
|0.00
|0.58
|33.09
|597822
|Alpha9 H1
|15391201
|2007.11.01 22:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.9141
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 04:31
|0.9177
|0.00
|0.00
|0.09
|36.00
|597822
|Alpha9 H1
|15391234
|2007.11.01 22:00
|buy
|0.10
|audjpy
|104.74
|0.00
|0.00
|2007.11.02 02:25
|105.09
|0.00
|0.00
|0.59
|30.53
|597822
|Alpha9 H1
|15394621
|2007.11.02 00:08
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9519
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 06:00
|0.9478
|0.00
|0.00
|0.00
|43.26
|597822
|Alpha9 H1
|15431264
|2007.11.02 14:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1553
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 14:40
|1.1535
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|597824
|Alpha9 M15
|15436392
|2007.11.02 15:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1563
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 15:07
|1.1547
|0.00
|0.00
|0.00
|13.86
|597824
|Alpha9 M15
|15438286
|2007.11.02 15:19
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1564
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 15:33
|1.1548
|0.00
|0.00
|0.00
|13.86
|597824
|Alpha9 M15
|15443110
|2007.11.02 16:06
|buy
|0.10
|audjpy
|105.08
|0.00
|0.00
|2007.11.02 16:30
|105.43
|0.00
|0.00
|0.00
|30.46
|597822
|Alpha9 H1
|15443124
|2007.11.02 16:06
|buy
|0.10
|audusd
|0.9160
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 18:29
|0.9196
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|597822
|Alpha9 H1
|15443591
|2007.11.02 16:10
|buy
|0.10
|eurjpy
|165.98
|0.00
|0.00
|2007.11.02 16:12
|166.08
|0.00
|0.00
|0.00
|8.72
|597825
|Alpha9 M5
|15444045
|2007.11.02 16:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|166.01
|0.00
|0.00
|2007.11.02 16:23
|166.11
|0.00
|0.00
|0.00
|8.72
|597825
|Alpha9 M5
|15449889
|2007.11.02 17:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|165.96
|0.00
|0.00
|2007.11.02 17:40
|166.12
|0.00
|0.00
|0.00
|13.95
|597824
|Alpha9 M15
|15465657
|2007.11.04 23:07
|buy
|0.10
|audusd
|0.9201
|0.0000
|0.0000
|2007.11.04 23:55
|0.9212
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|597825
|Alpha9 M5
|15469184
|2007.11.05 02:03
|buy
|0.10
|audjpy
|105.34
|0.00
|0.00
|2007.11.05 08:11
|105.70
|0.00
|0.00
|0.00
|31.36
|597822
|Alpha9 H1
|15469248
|2007.11.05 02:04
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7628
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 03:00
|0.7644
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|597824
|Alpha9 M15
|15469535
|2007.11.05 02:18
|buy
|0.10
|eurjpy
|166.09
|0.00
|0.00
|2007.11.05 03:11
|166.31
|0.00
|0.00
|0.00
|19.19
|597823
|Alpha9 M30
|15483282
|2007.11.05 09:55
|buy
|0.10
|eurjpy
|165.72
|0.00
|0.00
|2007.11.06 05:55
|166.08
|0.00
|0.00
|0.58
|31.38
|597822
|Alpha9 H1
|15483891
|2007.11.05 10:01
|buy
|0.10
|audjpy
|105.22
|0.00
|0.00
|2007.11.05 22:24
|105.58
|0.00
|0.00
|0.00
|31.42
|597822
|Alpha9 H1
|15484728
|2007.11.05 10:05
|buy
|0.10
|audusd
|0.9180
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 22:24
|0.9217
|0.00
|0.00
|0.00
|37.00
|597822
|Alpha9 H1
|15493238
|2007.11.05 11:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0808
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 12:38
|2.0830
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|597823
|Alpha9 M30
|15501539
|2007.11.05 13:30
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9353
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 14:46
|0.9337
|0.00
|0.00
|0.00
|17.14
|597824
|Alpha9 M15
|15501555
|2007.11.05 13:30
|sell
|0.10
|eurcad
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 14:48
|1.3509
|0.00
|0.00
|0.00
|11.78
|597825
|Alpha9 M5
|15519724
|2007.11.05 17:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|0.00
|0.00
|2007.11.05 20:43
|114.33
|0.00
|0.00
|0.00
|13.99
|597824
|Alpha9 M15
|15569354
|2007.11.06 16:03
|sell
|0.10
|eurcad
|1.3503
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 17:20
|1.3481
|0.00
|0.00
|0.00
|23.76
|597823
|Alpha9 M30
|15576236
|2007.11.06 17:55
|buy
|0.10
|eurjpy
|166.34
|0.00
|0.00
|2007.11.06 18:09
|166.50
|0.00
|0.00
|0.00
|13.99
|597824
|Alpha9 M15
|15576366
|2007.11.06 17:57
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7738
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 18:01
|0.7749
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|597825
|Alpha9 M5
|15576588
|2007.11.06 18:00
|buy
|0.10
|chfjpy
|99.85
|0.00
|0.00
|2007.11.06 18:55
|100.02
|0.00
|0.00
|0.00
|14.84
|597824
|Alpha9 M15
|15597795
|2007.11.07 04:54
|sell
|0.10
|euraud
|1.5661
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 04:56
|1.5649
|0.00
|0.00
|0.00
|11.22
|597825
|Alpha9 M5
|0.00
|0.00
|-254.92
|9 323.52
|Closed P/L:
|9 068.60
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15360573
|2007.11.01 14:30
|buy
|0.10
|audjpy
|107.24
|0.00
|0.00
|107.00
|0.00
|0.00
|2.36
|-21.02
|597824
|Alpha9 M15
|15533856
|2007.11.06 00:02
|buy
|0.10
|audjpy
|105.47
|0.00
|0.00
|107.00
|0.00
|0.00
|0.59
|134.02
|597826
|Alpha9 SRSI
|15497826
|2007.11.05 12:48
|buy
|0.10
|audnzd
|1.2007
|0.0000
|0.0000
|1.1908
|0.00
|0.00
|-0.84
|-77.90
|597822
|Alpha9 H1
|15588225
|2007.11.07 00:01
|buy
|0.10
|audnzd
|1.1908
|0.0000
|0.0000
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|597821
|Alpha9 H4
|15588238
|2007.11.07 00:01
|buy
|0.10
|audnzd
|1.1912
|0.0000
|0.0000
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.15
|597826
|Alpha9 SRSI
|15533865
|2007.11.06 00:02
|buy
|0.10
|audusd
|0.9207
|0.0000
|0.0000
|0.9374
|0.00
|0.00
|0.09
|167.00
|597826
|Alpha9 SRSI
|15361346
|2007.11.01 14:39
|sell
|0.10
|euraud
|1.5576
|0.0000
|0.0000
|1.5617
|0.00
|0.00
|0.77
|-38.44
|597824
|Alpha9 M15
|15362490
|2007.11.01 14:48
|sell
|0.10
|euraud
|1.5604
|0.0000
|0.0000
|1.5617
|0.00
|0.00
|0.77
|-12.19
|597823
|Alpha9 M30
|15394383
|2007.11.02 00:01
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6701
|0.0000
|0.0000
|1.6648
|0.00
|0.00
|0.84
|-46.60
|597821
|Alpha9 H4
|15533913
|2007.11.06 00:02
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6695
|0.0000
|0.0000
|1.6648
|0.00
|0.00
|0.28
|-41.32
|597826
|Alpha9 SRSI
|13891901
|2007.09.28 15:02
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6977
|0.0000
|0.0000
|0.6990
|0.00
|0.00
|-28.06
|27.21
|597822
|Alpha9 H1
|15344426
|2007.11.01 10:09
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6948
|0.0000
|0.0000
|0.6990
|0.00
|0.00
|-3.00
|87.92
|597821
|Alpha9 H4
|13177308
|2007.09.11 17:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.99
|0.00
|0.00
|114.18
|0.00
|0.00
|-74.49
|-16.64
|597822
|Alpha9 H1
|0.00
|0.00
|-100.69
|158.89
|Floating P/L:
|58.20
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|9 068.60
|Floating P/L:
|58.20
|Margin:
|303.62
|Balance:
|109 068.60
|Equity:
|109 126.80
|Free Margin:
|108 823.18
|Details:
|Gross Profit:
|15 310.58
|Gross Loss:
|6 241.98
|Total Net Profit:
|9 068.60
|Profit Factor:
|2.45
|Expected Payoff:
|19.54
|Absolute Drawdown:
|1 024.40
|Maximal Drawdown:
|4 738.77 (4.57%)
|Relative Drawdown:
|4.57% (4 738.77)
|Total Trades:
|464
|Short Positions (won %):
|207 (97.58%)
|Long Positions (won %):
|257 (92.22%)
|Profit Trades (% of total):
|439 (94.61%)
|Loss trades (% of total):
|25 (5.39%)
|Largest
|profit trade:
|309.62
|loss trade:
|-537.46
|Average
|profit trade:
|34.88
|loss trade:
|-249.68
|Maximum
|consecutive wins ($):
|188 (5 836.27)
|consecutive losses ($):
|12 (-3 204.97)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|5 836.27 (188)
|consecutive loss (count):
|-3 204.97 (12)
|Average
|consecutive wins:
|37
|consecutive losses:
|2