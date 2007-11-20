|Account: 68276
|Name: Winner
|Currency: USD
|2007 November 20, 23:44
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1876867
|2007.11.20 21:51
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.25
|0.00
|0.00
|2007.11.20 21:58
|227.35
|0.00
|0.00
|0.00
|9.09
|1876417
|2007.11.20 21:16
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.25
|0.00
|0.00
|2007.11.20 21:31
|227.36
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1875920
|2007.11.20 20:46
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.24
|0.00
|0.00
|2007.11.20 21:08
|227.37
|0.00
|0.00
|0.00
|11.81
|1875803
|2007.11.20 20:43
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.44
|0.00
|0.00
|2007.11.20 20:44
|227.48
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|1875747
|2007.11.20 20:43
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.28
|0.00
|0.00
|2007.11.20 20:43
|227.35
|0.00
|0.00
|0.00
|6.36
|1875708
|2007.11.20 20:42
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.15
|0.00
|0.00
|2007.11.20 20:42
|227.21
|0.00
|0.00
|0.00
|5.46
|1875652
|2007.11.20 20:36
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.11
|0.00
|0.00
|2007.11.20 20:42
|227.15
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|1875628
|2007.11.20 20:35
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.04
|0.00
|0.00
|2007.11.20 20:36
|227.08
|0.00
|0.00
|0.00
|3.63
|1875025
|2007.11.20 19:47
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.97
|0.00
|0.00
|2007.11.20 20:35
|226.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|1875147
|2007.11.20 19:56
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.67
|0.00
|0.00
|2007.11.20 20:26
|226.79
|0.00
|0.00
|0.00
|10.93
|1875012
|2007.11.20 19:46
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.88
|0.00
|0.00
|2007.11.20 19:47
|226.93
|0.00
|0.00
|0.00
|4.56
|1874830
|2007.11.20 19:34
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.80
|0.00
|0.00
|2007.11.20 19:46
|226.82
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|1874871
|2007.11.20 19:35
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.50
|0.00
|0.00
|2007.11.20 19:38
|226.61
|0.00
|0.00
|0.00
|10.03
|1874819
|2007.11.20 19:33
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.57
|0.00
|0.00
|2007.11.20 19:34
|226.65
|0.00
|0.00
|0.00
|7.29
|1874810
|2007.11.20 19:33
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.45
|0.00
|0.00
|2007.11.20 19:33
|226.47
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|1874808
|2007.11.20 19:33
|balance
|Deposit
|5 000.00
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|Closed P/L:
|91.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1875855
|2007.11.20 20:44
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.55
|0.00
|0.00
|226.89
|0.00
|0.00
|2.91
|-60.10
|1876969
|2007.11.20 22:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.22
|0.00
|0.00
|226.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.05
|1877735
|2007.11.20 23:39
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.81
|0.00
|0.00
|226.89
|0.00
|0.00
|0.00
|7.28
|0.00
|0.00
|2.91
|-82.87
|Floating P/L:
|-79.96
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|91.00
|Floating P/L:
|-79.96
|Margin:
|619.83
|Balance:
|5 091.00
|Equity:
|5 011.04
|Free Margin:
|4 391.22
|Details:
|Gross Profit:
|91.00
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|91.00
|Profit Factor:
|Expected Payoff:
|6.07
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|Total Trades:
|15
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|15 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|15 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|11.81
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|6.07
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (91.00)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|91.00 (15)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|15
|consecutive losses:
|0