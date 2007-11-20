Forexone AG

Account: 68276 Name: Winner Currency: USD 2007 November 20, 23:44
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
18768672007.11.20 21:51buy0.10gbpjpy227.250.000.002007.11.20 21:58227.350.000.000.009.09
18764172007.11.20 21:16buy0.10gbpjpy227.250.000.002007.11.20 21:31227.360.000.000.0010.00
18759202007.11.20 20:46buy0.10gbpjpy227.240.000.002007.11.20 21:08227.370.000.000.0011.81
18758032007.11.20 20:43buy0.10gbpjpy227.440.000.002007.11.20 20:44227.480.000.000.003.64
18757472007.11.20 20:43buy0.10gbpjpy227.280.000.002007.11.20 20:43227.350.000.000.006.36
18757082007.11.20 20:42buy0.10gbpjpy227.150.000.002007.11.20 20:42227.210.000.000.005.46
18756522007.11.20 20:36buy0.10gbpjpy227.110.000.002007.11.20 20:42227.150.000.000.003.64
18756282007.11.20 20:35buy0.10gbpjpy227.040.000.002007.11.20 20:36227.080.000.000.003.63
18750252007.11.20 19:47buy0.10gbpjpy226.970.000.002007.11.20 20:35226.980.000.000.000.91
18751472007.11.20 19:56buy0.10gbpjpy226.670.000.002007.11.20 20:26226.790.000.000.0010.93
18750122007.11.20 19:46buy0.10gbpjpy226.880.000.002007.11.20 19:47226.930.000.000.004.56
18748302007.11.20 19:34buy0.10gbpjpy226.800.000.002007.11.20 19:46226.820.000.000.001.82
18748712007.11.20 19:35buy0.10gbpjpy226.500.000.002007.11.20 19:38226.610.000.000.0010.03
18748192007.11.20 19:33buy0.10gbpjpy226.570.000.002007.11.20 19:34226.650.000.000.007.29
18748102007.11.20 19:33buy0.10gbpjpy226.450.000.002007.11.20 19:33226.470.000.000.001.83
18748082007.11.20 19:33balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 0.00 91.00
Closed P/L: 91.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
18758552007.11.20 20:44buy0.10gbpjpy227.550.000.00 226.890.000.002.91-60.10
18769692007.11.20 22:00buy0.10gbpjpy227.220.000.00 226.890.000.000.00-30.05
18777352007.11.20 23:39buy0.10gbpjpy226.810.000.00 226.890.000.000.007.28
  0.00 0.00 2.91 -82.87
 Floating P/L: -79.96
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 91.00 Floating P/L: -79.96 Margin: 619.83
Balance: 5 091.00 Equity: 5 011.04 Free Margin: 4 391.22
 
Details:
Graph
Gross Profit: 91.00 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 91.00
Profit Factor: Expected Payoff: 6.07  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 15 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 15 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 15 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 11.81 loss trade: 0.00
Average profit trade: 6.07 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 15 (91.00) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 91.00 (15) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 15 consecutive losses: 0