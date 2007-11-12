|Account: 1009050
|Name: Lukas Izdebski
|Currency: USD
|2007 November 20, 04:01
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|708675
|2007.11.12 04:23
|balance
|Deposit
|5 000.00
|711880
|2007.11.12 19:08
|buy
|3.40
|eurchfm
|1.6420
|0.0000
|0.0000
|2007.11.12 19:25
|1.6422
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|711999
|2007.11.12 20:22
|sell
|3.40
|eurchfm
|1.6430
|0.0000
|0.0000
|2007.11.12 20:22
|1.6427
|0.00
|0.00
|0.00
|9.04
|712012
|2007.11.12 20:27
|buy
|3.20
|eurchfm
|1.6422
|0.0000
|0.0000
|2007.11.12 20:27
|1.6425
|0.00
|0.00
|0.00
|8.51
|712003
|2007.11.12 20:22
|buy
|3.20
|eurchfm
|1.6427
|0.0000
|0.0000
|2007.11.12 20:30
|1.6430
|0.00
|0.00
|0.00
|8.51
|712017
|2007.11.12 20:31
|sell
|3.40
|eurusdm
|1.4567
|0.0000
|0.0000
|2007.11.12 20:33
|1.4565
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|712051
|2007.11.12 20:49
|buy
|3.20
|eurchfm
|1.6426
|0.0000
|0.0000
|2007.11.12 21:10
|1.6429
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|712103
|2007.11.12 21:15
|sell
|3.10
|eurusdm
|1.4553
|0.0000
|0.0000
|2007.11.12 21:26
|1.4550
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|712192
|2007.11.12 21:51
|buy
|2.80
|eurchfm
|1.6411
|0.0000
|0.0000
|2007.11.12 21:51
|1.6409
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.96
|712122
|2007.11.12 21:25
|buy
|2.90
|eurchfm
|1.6433
|0.0000
|0.0000
|2007.11.12 21:51
|1.6409
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.66
|712268
|2007.11.12 22:00
|sell
|3.00
|eurusdm
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|2007.11.12 22:01
|1.4539
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|712354
|2007.11.12 22:20
|sell
|2.80
|eurchfm
|1.6412
|0.0000
|0.0000
|2007.11.12 22:21
|1.6408
|0.00
|0.00
|0.00
|9.92
|712436
|2007.11.12 22:59
|sell
|2.80
|eurchfm
|1.6408
|0.0000
|0.0000
|2007.11.12 22:59
|1.6406
|0.00
|0.00
|0.00
|4.96
|712329
|2007.11.12 22:13
|sell
|3.00
|eurchfm
|1.6401
|0.0000
|0.0000
|2007.11.12 22:59
|1.6398
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|712578
|2007.11.12 23:50
|sell
|3.00
|eurgbpm
|0.7081
|0.0000
|0.0000
|2007.11.12 23:52
|0.7076
|0.00
|0.00
|0.00
|30.81
|712631
|2007.11.13 00:04
|sell
|3.30
|eurchfm
|1.6403
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:07
|1.6399
|0.00
|0.00
|0.00
|11.69
|712672
|2007.11.13 00:11
|buy
|3.30
|eurchfm
|1.6402
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:17
|1.6407
|0.00
|0.00
|0.00
|14.60
|712703
|2007.11.13 00:17
|sell
|3.20
|eurchfm
|1.6407
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:17
|1.6402
|0.00
|0.00
|0.00
|14.16
|712710
|2007.11.13 00:17
|buy
|3.20
|eurchfm
|1.6402
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:18
|1.6404
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|712725
|2007.11.13 00:19
|buy
|3.20
|eurchfm
|1.6402
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:20
|1.6407
|0.00
|0.00
|0.00
|14.16
|712729
|2007.11.13 00:20
|sell
|3.00
|eurchfm
|1.6407
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:20
|1.6401
|0.00
|0.00
|0.00
|15.93
|712736
|2007.11.13 00:20
|buy
|3.10
|eurchfm
|1.6401
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:23
|1.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|5.49
|712759
|2007.11.13 00:28
|buy
|3.20
|eurchfm
|1.6401
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:28
|1.6405
|0.00
|0.00
|0.00
|11.33
|712765
|2007.11.13 00:28
|sell
|3.10
|eurchfm
|1.6405
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:31
|1.6401
|0.00
|0.00
|0.00
|10.97
|712774
|2007.11.13 00:31
|buy
|3.10
|eurchfm
|1.6401
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:31
|1.6404
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|712782
|2007.11.13 00:31
|sell
|3.10
|eurchfm
|1.6404
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:33
|1.6401
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|712793
|2007.11.13 00:33
|buy
|3.10
|eurchfm
|1.6401
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:34
|1.6404
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|712812
|2007.11.13 00:36
|sell
|3.10
|eurchfm
|1.6406
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:36
|1.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|712818
|2007.11.13 00:36
|buy
|3.00
|eurchfm
|1.6403
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:36
|1.6408
|0.00
|0.00
|0.00
|13.28
|712822
|2007.11.13 00:36
|sell
|3.30
|eurchfm
|1.6408
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:37
|1.6401
|0.00
|0.00
|0.00
|20.45
|712803
|2007.11.13 00:34
|sell
|3.10
|eurchfm
|1.6404
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:37
|1.6401
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|712827
|2007.11.13 00:37
|buy
|3.00
|eurchfm
|1.6401
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:38
|1.6408
|0.00
|0.00
|0.00
|18.59
|712832
|2007.11.13 00:38
|sell
|3.20
|eurchfm
|1.6408
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:41
|1.6401
|0.00
|0.00
|0.00
|19.83
|712838
|2007.11.13 00:40
|buy
|3.20
|eurchfm
|1.6401
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:41
|1.6406
|0.00
|0.00
|0.00
|14.17
|712849
|2007.11.13 00:41
|buy
|3.20
|eurgbpm
|0.7071
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:43
|0.7073
|0.00
|0.00
|0.00
|13.15
|712860
|2007.11.13 00:43
|buy
|3.20
|eurchfm
|1.6404
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:44
|1.6409
|0.00
|0.00
|0.00
|14.17
|712867
|2007.11.13 00:44
|sell
|3.30
|eurchfm
|1.6409
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:48
|1.6407
|0.00
|0.00
|0.00
|5.84
|712910
|2007.11.13 00:51
|buy
|3.20
|eurchfm
|1.6404
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:53
|1.6409
|0.00
|0.00
|0.00
|14.17
|712927
|2007.11.13 00:53
|sell
|3.30
|eurchfm
|1.6409
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:55
|1.6401
|0.00
|0.00
|0.00
|23.37
|712853
|2007.11.13 00:41
|sell
|3.00
|eurchfm
|1.6406
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:55
|1.6401
|0.00
|0.00
|0.00
|13.28
|712934
|2007.11.13 00:55
|buy
|3.10
|eurchfm
|1.6401
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:55
|1.6410
|0.00
|0.00
|0.00
|24.70
|712942
|2007.11.13 00:55
|sell
|3.20
|eurchfm
|1.6410
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:56
|1.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|19.83
|712953
|2007.11.13 00:56
|buy
|3.20
|eurchfm
|1.6403
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:56
|1.6408
|0.00
|0.00
|0.00
|14.17
|712961
|2007.11.13 00:56
|sell
|3.30
|eurchfm
|1.6408
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:58
|1.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|14.60
|712972
|2007.11.13 00:58
|buy
|3.30
|eurchfm
|1.6403
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 00:58
|1.6408
|0.00
|0.00
|0.00
|14.61
|712995
|2007.11.13 01:00
|sell
|3.30
|eurchfm
|1.6409
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 01:01
|1.6406
|0.00
|0.00
|0.00
|8.76
|712998
|2007.11.13 01:01
|buy
|3.10
|eurchfm
|1.6406
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 01:02
|1.6409
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|713004
|2007.11.13 01:02
|sell
|3.40
|eurchfm
|1.6409
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 01:03
|1.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|18.05
|712977
|2007.11.13 00:58
|sell
|3.30
|eurchfm
|1.6408
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 01:03
|1.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|14.60
|713009
|2007.11.13 01:03
|buy
|3.10
|eurchfm
|1.6403
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 01:03
|1.6406
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|713069
|2007.11.13 01:15
|buy
|3.20
|eurchfm
|1.6406
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 01:18
|1.6409
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|712718
|2007.11.13 00:18
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.4526
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 01:19
|1.4529
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|713085
|2007.11.13 01:18
|sell
|3.30
|eurusdm
|1.4528
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 01:36
|1.4549
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.30
|712614
|2007.11.13 00:01
|buy
|3.20
|eurgbpm
|0.7076
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 01:37
|0.7078
|0.00
|0.00
|0.00
|13.16
|713013
|2007.11.13 01:03
|sell
|3.30
|eurchfm
|1.6406
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 01:37
|1.6426
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.45
|713062
|2007.11.13 01:14
|sell
|3.30
|eurchfm
|1.6408
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 01:39
|1.6427
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.52
|712584
|2007.11.12 23:51
|buy
|2.90
|eurgbpm
|0.7077
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 01:46
|0.7080
|0.00
|0.00
|-2.56
|17.88
|713206
|2007.11.13 01:52
|buy
|2.90
|eurchfm
|1.6426
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 01:52
|1.6430
|0.00
|0.00
|0.00
|10.28
|713207
|2007.11.13 01:52
|sell
|3.00
|eurchfm
|1.6430
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 01:54
|1.6428
|0.00
|0.00
|0.00
|5.31
|713202
|2007.11.13 01:50
|sell
|3.00
|eurgbpm
|0.7080
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 02:08
|0.7078
|0.00
|0.00
|0.00
|12.35
|713235
|2007.11.13 02:08
|sell
|3.10
|eurchfm
|1.6429
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 02:12
|1.6425
|0.00
|0.00
|0.00
|10.98
|713273
|2007.11.13 02:20
|sell
|3.20
|eurchfm
|1.6420
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 02:25
|1.6418
|0.00
|0.00
|0.00
|5.67
|713146
|2007.11.13 01:36
|sell
|3.10
|eurchfm
|1.6419
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 02:26
|1.6416
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|713286
|2007.11.13 02:24
|buy
|3.00
|eurchfm
|1.6418
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 02:28
|1.6421
|0.00
|0.00
|0.00
|7.98
|713317
|2007.11.13 02:31
|buy
|3.30
|eurchfm
|1.6422
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 02:31
|1.6424
|0.00
|0.00
|0.00
|5.85
|713349
|2007.11.13 02:39
|sell
|3.30
|eurchfm
|1.6439
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 02:39
|1.6437
|0.00
|0.00
|0.00
|5.85
|713361
|2007.11.13 02:39
|buy
|3.30
|eurchfm
|1.6432
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 02:40
|1.6438
|0.00
|0.00
|0.00
|17.54
|713369
|2007.11.13 02:40
|sell
|3.20
|eurchfm
|1.6438
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 02:41
|1.6435
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|712100
|2007.11.12 21:12
|sell
|3.20
|eurgbpm
|0.7071
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 02:52
|0.7068
|0.00
|0.00
|1.84
|19.79
|712038
|2007.11.12 20:42
|sell
|3.40
|eurgbpm
|0.7070
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 02:52
|0.7068
|0.00
|0.00
|1.95
|14.03
|713496
|2007.11.13 03:09
|buy
|3.70
|eurchfm
|1.6441
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 03:09
|1.6439
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.56
|713525
|2007.11.13 03:14
|sell
|3.50
|eurchfm
|1.6442
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 03:14
|1.6439
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|713530
|2007.11.13 03:15
|sell
|3.50
|eurchfm
|1.6442
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 03:16
|1.6440
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|713539
|2007.11.13 03:18
|sell
|3.50
|eurchfm
|1.6443
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 03:18
|1.6445
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.21
|713507
|2007.11.13 03:10
|sell
|3.70
|eurgbpm
|0.7070
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 03:26
|0.7068
|0.00
|0.00
|0.00
|15.26
|713549
|2007.11.13 03:21
|buy
|3.50
|eurchfm
|1.6437
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 03:27
|1.6442
|0.00
|0.00
|0.00
|15.51
|713562
|2007.11.13 03:27
|sell
|3.60
|eurchfm
|1.6442
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 03:29
|1.6438
|0.00
|0.00
|0.00
|12.76
|713753
|2007.11.13 04:45
|buy
|3.20
|eurchfm
|1.6431
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 04:45
|1.6433
|0.00
|0.00
|0.00
|5.68
|713833
|2007.11.13 05:23
|buy
|3.20
|eurchfm
|1.6427
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 05:23
|1.6430
|0.00
|0.00
|0.00
|8.51
|713835
|2007.11.13 05:23
|sell
|3.10
|eurchfm
|1.6430
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 05:26
|1.6427
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|713845
|2007.11.13 05:26
|sell
|3.20
|eurchfm
|1.6430
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 05:27
|1.6420
|0.00
|0.00
|0.00
|28.37
|713563
|2007.11.13 03:27
|buy
|3.60
|eurchfm
|1.6440
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 05:28
|1.6419
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.07
|713850
|2007.11.13 05:27
|buy
|3.40
|eurchfm
|1.6420
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 05:29
|1.6424
|0.00
|0.00
|0.00
|12.07
|713869
|2007.11.13 05:28
|buy
|3.40
|eurchfm
|1.6420
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 05:29
|1.6424
|0.00
|0.00
|0.00
|12.07
|713888
|2007.11.13 05:30
|buy
|3.10
|eurchfm
|1.6421
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 05:30
|1.6419
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|713747
|2007.11.13 04:43
|sell
|3.40
|eurgbpm
|0.7071
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 05:31
|0.7069
|0.00
|0.00
|0.00
|14.02
|713608
|2007.11.13 03:56
|sell
|3.60
|eurgbpm
|0.7070
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 05:31
|0.7068
|0.00
|0.00
|0.00
|14.85
|713892
|2007.11.13 05:30
|sell
|3.10
|eurchfm
|1.6424
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 05:36
|1.6420
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|713885
|2007.11.13 05:29
|sell
|3.20
|eurchfm
|1.6424
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 05:36
|1.6420
|0.00
|0.00
|0.00
|11.36
|713918
|2007.11.13 05:36
|buy
|3.30
|eurchfm
|1.6420
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 05:37
|1.6423
|0.00
|0.00
|0.00
|8.78
|713984
|2007.11.13 05:44
|buy
|3.70
|eurchfm
|1.6420
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 05:46
|1.6423
|0.00
|0.00
|0.00
|9.85
|713997
|2007.11.13 05:46
|sell
|3.80
|eurchfm
|1.6423
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 05:47
|1.6420
|0.00
|0.00
|0.00
|10.11
|713999
|2007.11.13 05:47
|buy
|3.50
|eurchfm
|1.6420
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 05:48
|1.6425
|0.00
|0.00
|0.00
|15.53
|714025
|2007.11.13 05:51
|buy
|3.50
|eurchfm
|1.6424
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 05:51
|1.6430
|0.00
|0.00
|0.00
|18.63
|714027
|2007.11.13 05:51
|sell
|3.60
|eurchfm
|1.6430
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 05:51
|1.6427
|0.00
|0.00
|0.00
|9.58
|714032
|2007.11.13 05:51
|buy
|3.30
|eurchfm
|1.6427
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 05:53
|1.6430
|0.00
|0.00
|0.00
|8.78
|714041
|2007.11.13 05:53
|sell
|3.60
|eurchfm
|1.6430
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 05:54
|1.6428
|0.00
|0.00
|0.00
|6.39
|714011
|2007.11.13 05:48
|sell
|3.80
|eurchfm
|1.6425
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 05:57
|1.6421
|0.00
|0.00
|0.00
|13.49
|714078
|2007.11.13 05:57
|buy
|3.50
|eurchfm
|1.6421
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 05:57
|1.6424
|0.00
|0.00
|0.00
|9.32
|714082
|2007.11.13 05:57
|sell
|3.80
|eurchfm
|1.6424
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 05:58
|1.6419
|0.00
|0.00
|0.00
|16.86
|713854
|2007.11.13 05:28
|sell
|3.00
|eurchfm
|1.6422
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 05:58
|1.6419
|0.00
|0.00
|0.00
|7.99
|714085
|2007.11.13 05:58
|buy
|3.60
|eurchfm
|1.6419
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 05:58
|1.6424
|0.00
|0.00
|0.00
|15.97
|714091
|2007.11.13 05:58
|sell
|3.70
|eurchfm
|1.6424
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 06:08
|1.6421
|0.00
|0.00
|0.00
|9.84
|714124
|2007.11.13 06:08
|buy
|3.90
|eurchfm
|1.6421
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 06:12
|1.6424
|0.00
|0.00
|0.00
|10.38
|714122
|2007.11.13 06:07
|buy
|3.70
|eurchfm
|1.6427
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 06:36
|1.6432
|0.00
|0.00
|0.00
|16.40
|714231
|2007.11.13 06:43
|buy
|3.70
|eurchfm
|1.6424
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 06:43
|1.6427
|0.00
|0.00
|0.00
|9.85
|714243
|2007.11.13 06:43
|sell
|3.90
|eurchfm
|1.6427
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 06:44
|1.6425
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|714156
|2007.11.13 06:21
|sell
|3.70
|eurchfm
|1.6424
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 06:45
|1.6420
|0.00
|0.00
|0.00
|13.15
|714284
|2007.11.13 06:46
|buy
|3.70
|eurchfm
|1.6414
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 06:49
|1.6416
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|714270
|2007.11.13 06:45
|buy
|3.80
|eurchfm
|1.6420
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 06:56
|1.6423
|0.00
|0.00
|0.00
|10.13
|714315
|2007.11.13 06:52
|sell
|3.80
|eurchfm
|1.6419
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 07:01
|1.6424
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.86
|714421
|2007.11.13 07:40
|sell
|3.90
|eurusdm
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 07:57
|1.4605
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|714532
|2007.11.13 07:58
|sell
|3.90
|eurusdm
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 08:00
|1.4609
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|716671
|2007.11.13 19:09
|buy
|3.70
|eurchfm
|1.6430
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 19:09
|1.6432
|0.00
|0.00
|0.00
|6.58
|716715
|2007.11.13 19:25
|buy
|3.70
|eurchfm
|1.6422
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 19:29
|1.6424
|0.00
|0.00
|0.00
|6.58
|716665
|2007.11.13 19:06
|buy
|3.90
|eurchfm
|1.6432
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 20:16
|1.6434
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|716746
|2007.11.13 19:33
|sell
|3.70
|eurchfm
|1.6422
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 20:21
|1.6443
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.96
|716892
|2007.11.13 20:21
|sell
|3.50
|eurchfm
|1.6441
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 20:28
|1.6439
|0.00
|0.00
|0.00
|6.22
|717000
|2007.11.13 20:35
|sell
|3.80
|eurchfm
|1.6442
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 20:39
|1.6440
|0.00
|0.00
|0.00
|6.75
|717029
|2007.11.13 20:39
|buy
|3.60
|eurchfm
|1.6440
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 20:43
|1.6443
|0.00
|0.00
|0.00
|9.59
|717035
|2007.11.13 20:39
|sell
|3.70
|eurchfm
|1.6442
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 20:44
|1.6439
|0.00
|0.00
|0.00
|9.85
|717049
|2007.11.13 20:44
|buy
|3.50
|eurchfm
|1.6439
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 20:46
|1.6442
|0.00
|0.00
|0.00
|9.32
|717045
|2007.11.13 20:42
|buy
|3.80
|eurgbpm
|0.7052
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 20:48
|0.7054
|0.00
|0.00
|0.00
|15.73
|716973
|2007.11.13 20:33
|buy
|3.70
|eurgbpm
|0.7052
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 20:48
|0.7054
|0.00
|0.00
|0.00
|15.32
|717064
|2007.11.13 20:46
|sell
|3.50
|eurchfm
|1.6442
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 20:59
|1.6440
|0.00
|0.00
|0.00
|6.22
|717121
|2007.11.13 20:59
|sell
|3.60
|eurchfm
|1.6446
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 20:59
|1.6443
|0.00
|0.00
|0.00
|9.59
|717128
|2007.11.13 20:59
|buy
|3.50
|eurchfm
|1.6443
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 21:00
|1.6445
|0.00
|0.00
|0.00
|6.22
|717178
|2007.11.13 21:04
|buy
|3.70
|eurchfm
|1.6455
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 21:05
|1.6459
|0.00
|0.00
|0.00
|13.13
|717209
|2007.11.13 21:11
|buy
|3.70
|eurchfm
|1.6453
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 21:11
|1.6455
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|717218
|2007.11.13 21:12
|buy
|3.70
|eurchfm
|1.6451
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 21:14
|1.6453
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|717244
|2007.11.13 21:18
|buy
|3.70
|eurchfm
|1.6451
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 21:19
|1.6453
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|717266
|2007.11.13 21:23
|sell
|3.70
|eurgbpm
|0.7057
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 21:40
|0.7055
|0.00
|0.00
|0.00
|15.32
|717327
|2007.11.13 21:42
|sell
|3.70
|eurchfm
|1.6458
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 21:43
|1.6455
|0.00
|0.00
|0.00
|9.84
|717329
|2007.11.13 21:43
|buy
|3.50
|eurchfm
|1.6455
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 21:44
|1.6459
|0.00
|0.00
|0.00
|12.42
|717433
|2007.11.13 21:59
|sell
|3.50
|eurchfm
|1.6463
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 22:00
|1.6461
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|717483
|2007.11.13 22:02
|buy
|3.40
|eurchfm
|1.6460
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 22:03
|1.6463
|0.00
|0.00
|0.00
|9.05
|717490
|2007.11.13 22:03
|sell
|3.50
|eurchfm
|1.6463
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 22:07
|1.6459
|0.00
|0.00
|0.00
|12.42
|717478
|2007.11.13 22:01
|sell
|3.50
|eurchfm
|1.6462
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 22:07
|1.6459
|0.00
|0.00
|0.00
|9.31
|717526
|2007.11.13 22:22
|buy
|3.40
|eurchfm
|1.6458
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 22:23
|1.6461
|0.00
|0.00
|0.00
|9.05
|717521
|2007.11.13 22:18
|sell
|3.60
|eurchfm
|1.6461
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 22:27
|1.6457
|0.00
|0.00
|0.00
|12.78
|717561
|2007.11.13 22:27
|buy
|3.40
|eurchfm
|1.6457
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 22:27
|1.6463
|0.00
|0.00
|0.00
|18.10
|717565
|2007.11.13 22:27
|sell
|3.80
|eurchfm
|1.6463
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 22:28
|1.6461
|0.00
|0.00
|0.00
|6.75
|717654
|2007.11.13 22:46
|sell
|3.80
|eurchfm
|1.6462
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 22:46
|1.6460
|0.00
|0.00
|0.00
|6.74
|717660
|2007.11.13 22:46
|buy
|3.60
|eurchfm
|1.6460
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 22:49
|1.6463
|0.00
|0.00
|0.00
|9.58
|717682
|2007.11.13 22:49
|sell
|4.00
|eurchfm
|1.6463
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 22:49
|1.6460
|0.00
|0.00
|0.00
|10.64
|717693
|2007.11.13 22:49
|buy
|3.60
|eurchfm
|1.6460
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 22:53
|1.6463
|0.00
|0.00
|0.00
|9.58
|717626
|2007.11.13 22:38
|buy
|3.60
|eurgbpm
|0.7052
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 23:04
|0.7060
|0.00
|0.00
|0.00
|59.63
|717717
|2007.11.13 23:03
|buy
|3.60
|eurgbpm
|0.7052
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 23:04
|0.7060
|0.00
|0.00
|0.00
|59.63
|717723
|2007.11.13 23:04
|sell
|3.50
|eurgbpm
|0.7060
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 23:07
|0.7054
|0.00
|0.00
|0.00
|43.51
|717747
|2007.11.13 23:12
|sell
|3.70
|eurchfm
|1.6466
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 23:14
|1.6463
|0.00
|0.00
|0.00
|9.84
|717781
|2007.11.13 23:28
|buy
|3.70
|eurchfm
|1.6462
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 23:29
|1.6465
|0.00
|0.00
|0.00
|9.85
|717838
|2007.11.13 23:52
|buy
|3.50
|eurchfm
|1.6462
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 23:52
|1.6466
|0.00
|0.00
|0.00
|12.42
|717826
|2007.11.13 23:51
|sell
|3.70
|eurgbpm
|0.7050
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 23:54
|0.7048
|0.00
|0.00
|0.00
|15.36
|716767
|2007.11.13 19:41
|sell
|3.90
|eurgbpm
|0.7050
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 23:54
|0.7048
|0.00
|0.00
|0.00
|16.19
|717861
|2007.11.13 23:54
|buy
|3.60
|eurchfm
|1.6463
|0.0000
|0.0000
|2007.11.13 23:56
|1.6466
|0.00
|0.00
|0.00
|9.57
|717697
|2007.11.13 22:51
|sell
|4.00
|eurchfm
|1.6462
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 00:04
|1.6457
|0.00
|0.00
|-3.84
|17.76
|717343
|2007.11.13 21:44
|sell
|3.60
|eurchfm
|1.6459
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 00:05
|1.6448
|0.00
|0.00
|-3.46
|35.18
|717930
|2007.11.14 00:05
|buy
|4.20
|eurchfm
|1.6448
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 00:05
|1.6451
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|717912
|2007.11.14 00:04
|buy
|3.80
|eurchfm
|1.6457
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 00:07
|1.6461
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|717989
|2007.11.14 00:12
|sell
|3.80
|eurchfm
|1.6462
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 00:13
|1.6459
|0.00
|0.00
|0.00
|10.12
|718004
|2007.11.14 00:13
|sell
|4.00
|eurchfm
|1.6461
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 00:13
|1.6459
|0.00
|0.00
|0.00
|7.11
|718028
|2007.11.14 00:14
|sell
|4.00
|eurchfm
|1.6461
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 00:15
|1.6458
|0.00
|0.00
|0.00
|10.66
|718031
|2007.11.14 00:15
|buy
|3.80
|eurchfm
|1.6458
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 00:19
|1.6462
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|718000
|2007.11.14 00:13
|buy
|3.60
|eurchfm
|1.6459
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 00:19
|1.6462
|0.00
|0.00
|0.00
|9.59
|717947
|2007.11.14 00:05
|sell
|4.20
|eurchfm
|1.6457
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 00:28
|1.6454
|0.00
|0.00
|0.00
|11.19
|717873
|2007.11.13 23:58
|sell
|3.60
|eurgbpm
|0.7050
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 00:49
|0.7048
|0.00
|0.00
|2.09
|14.95
|718180
|2007.11.14 00:49
|sell
|3.80
|eurchfm
|1.6466
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 00:49
|1.6464
|0.00
|0.00
|0.00
|6.75
|718201
|2007.11.14 00:54
|buy
|3.70
|eurchfm
|1.6457
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 00:54
|1.6461
|0.00
|0.00
|0.00
|13.14
|718280
|2007.11.14 01:11
|buy
|3.70
|eurchfm
|1.6461
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 01:14
|1.6464
|0.00
|0.00
|0.00
|9.86
|718222
|2007.11.14 00:57
|sell
|3.70
|eurchfm
|1.6460
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 01:23
|1.6456
|0.00
|0.00
|0.00
|13.14
|718118
|2007.11.14 00:39
|sell
|4.00
|eurchfm
|1.6456
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 01:39
|1.6453
|0.00
|0.00
|0.00
|10.67
|718342
|2007.11.14 01:33
|buy
|3.90
|eurchfm
|1.6454
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 01:42
|1.6457
|0.00
|0.00
|0.00
|10.39
|718479
|2007.11.14 01:44
|buy
|3.90
|eurchfm
|1.6455
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 01:49
|1.6459
|0.00
|0.00
|0.00
|13.86
|718467
|2007.11.14 01:40
|sell
|4.30
|eurchfm
|1.6456
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 02:38
|1.6454
|0.00
|0.00
|0.00
|7.64
|717739
|2007.11.13 23:07
|buy
|3.40
|eurgbpm
|0.7054
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 02:58
|0.7057
|0.00
|0.00
|-3.03
|21.16
|718620
|2007.11.14 02:42
|buy
|4.10
|eurchfm
|1.6456
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 02:59
|1.6460
|0.00
|0.00
|0.00
|14.58
|718647
|2007.11.14 02:59
|sell
|3.60
|eurchfm
|1.6460
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 02:59
|1.6457
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|718650
|2007.11.14 02:59
|buy
|3.70
|eurchfm
|1.6457
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 03:00
|1.6460
|0.00
|0.00
|0.00
|9.88
|718660
|2007.11.14 03:00
|sell
|3.70
|eurchfm
|1.6460
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 03:02
|1.6455
|0.00
|0.00
|0.00
|16.45
|717938
|2007.11.14 00:05
|sell
|3.80
|eurchfm
|1.6451
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 03:24
|1.6448
|0.00
|0.00
|0.00
|10.15
|718762
|2007.11.14 03:27
|buy
|3.50
|eurchfm
|1.6447
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 03:27
|1.6450
|0.00
|0.00
|0.00
|9.36
|718782
|2007.11.14 03:30
|buy
|3.50
|eurchfm
|1.6443
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 03:30
|1.6441
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.24
|718796
|2007.11.14 03:30
|sell
|3.50
|eurchfm
|1.6448
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 03:31
|1.6445
|0.00
|0.00
|0.00
|9.36
|718863
|2007.11.14 03:42
|buy
|3.50
|eurchfm
|1.6448
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 03:42
|1.6450
|0.00
|0.00
|0.00
|6.24
|718890
|2007.11.14 03:49
|sell
|3.50
|eurgbpm
|0.7061
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 03:50
|0.7059
|0.00
|0.00
|0.00
|14.54
|718686
|2007.11.14 03:08
|sell
|3.90
|eurgbpm
|0.7060
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 03:55
|0.7058
|0.00
|0.00
|0.00
|16.21
|718904
|2007.11.14 03:53
|buy
|3.60
|eurchfm
|1.6451
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 03:55
|1.6454
|0.00
|0.00
|0.00
|9.62
|719011
|2007.11.14 04:19
|sell
|3.60
|eurchfm
|1.6454
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 04:20
|1.6450
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|719014
|2007.11.14 04:20
|buy
|3.80
|eurchfm
|1.6450
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 04:21
|1.6454
|0.00
|0.00
|0.00
|13.54
|719021
|2007.11.14 04:21
|sell
|3.40
|eurchfm
|1.6454
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 04:27
|1.6450
|0.00
|0.00
|0.00
|12.11
|719122
|2007.11.14 05:14
|sell
|3.60
|eurchfm
|1.6454
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 05:19
|1.6452
|0.00
|0.00
|0.00
|6.41
|719169
|2007.11.14 05:20
|sell
|3.40
|eurchfm
|1.6453
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 05:24
|1.6450
|0.00
|0.00
|0.00
|9.09
|719183
|2007.11.14 05:25
|buy
|3.40
|eurchfm
|1.6447
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 05:25
|1.6449
|0.00
|0.00
|0.00
|6.06
|719202
|2007.11.14 05:34
|buy
|3.40
|eurchfm
|1.6449
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 05:37
|1.6453
|0.00
|0.00
|0.00
|12.11
|719152
|2007.11.14 05:18
|buy
|3.80
|eurchfm
|1.6452
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 05:43
|1.6454
|0.00
|0.00
|0.00
|6.77
|719280
|2007.11.14 06:30
|sell
|3.60
|eurgbpm
|0.7060
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 06:43
|0.7056
|0.00
|0.00
|0.00
|29.91
|719311
|2007.11.14 06:50
|sell
|3.60
|eurchfm
|1.6454
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 06:50
|1.6451
|0.00
|0.00
|0.00
|9.62
|719314
|2007.11.14 06:50
|buy
|3.80
|eurchfm
|1.6451
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 06:56
|1.6454
|0.00
|0.00
|0.00
|10.15
|718569
|2007.11.14 02:13
|sell
|4.10
|eurgbpm
|0.7052
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 07:00
|0.7057
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.61
|719009
|2007.11.14 04:18
|sell
|3.80
|eurgbpm
|0.7057
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 07:00
|0.7057
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|718277
|2007.11.14 01:11
|sell
|3.50
|eurgbpm
|0.7050
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 07:00
|0.7057
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.92
|719328
|2007.11.14 06:52
|sell
|3.50
|eurchfm
|1.6451
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 07:00
|1.6451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|718501
|2007.11.14 01:52
|buy
|3.90
|eurchfm
|1.6460
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 07:00
|1.6449
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.22
|722344
|2007.11.14 19:48
|sell
|4.20
|eurchfm
|1.6476
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 20:05
|1.6474
|0.00
|0.00
|0.00
|7.47
|722324
|2007.11.14 19:41
|buy
|4.40
|eurgbpm
|0.7134
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 20:20
|0.7136
|0.00
|0.00
|0.00
|18.09
|722403
|2007.11.14 20:14
|buy
|4.20
|eurgbpm
|0.7134
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 20:20
|0.7136
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|722526
|2007.11.14 20:45
|buy
|4.50
|eurchfm
|1.6482
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 20:45
|1.6480
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|722566
|2007.11.14 21:01
|buy
|4.50
|eurchfm
|1.6480
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 21:08
|1.6483
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|722597
|2007.11.14 21:11
|buy
|4.30
|eurchfm
|1.6481
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 21:13
|1.6483
|0.00
|0.00
|0.00
|7.65
|722610
|2007.11.14 21:13
|sell
|4.50
|eurchfm
|1.6483
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 21:22
|1.6480
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|722638
|2007.11.14 21:26
|buy
|4.30
|eurchfm
|1.6480
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 21:34
|1.6483
|0.00
|0.00
|0.00
|11.47
|722576
|2007.11.14 21:06
|sell
|4.20
|eurchfm
|1.6480
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 21:40
|1.6476
|0.00
|0.00
|0.00
|14.93
|722803
|2007.11.14 22:04
|buy
|4.30
|eurgbpm
|0.7135
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 22:10
|0.7137
|0.00
|0.00
|0.00
|17.66
|722754
|2007.11.14 21:51
|buy
|4.50
|eurchfm
|1.6469
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 22:18
|1.6475
|0.00
|0.00
|0.00
|24.02
|722851
|2007.11.14 22:18
|sell
|4.50
|eurchfm
|1.6475
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 22:19
|1.6469
|0.00
|0.00
|0.00
|24.02
|722863
|2007.11.14 22:19
|buy
|4.10
|eurchfm
|1.6469
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 22:21
|1.6472
|0.00
|0.00
|0.00
|10.94
|722885
|2007.11.14 22:25
|sell
|4.30
|eurchfm
|1.6476
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 22:25
|1.6474
|0.00
|0.00
|0.00
|7.65
|722890
|2007.11.14 22:26
|sell
|4.30
|eurchfm
|1.6474
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 22:27
|1.6471
|0.00
|0.00
|0.00
|11.47
|722894
|2007.11.14 22:27
|buy
|4.10
|eurchfm
|1.6471
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 22:28
|1.6475
|0.00
|0.00
|0.00
|14.59
|722895
|2007.11.14 22:28
|sell
|4.60
|eurchfm
|1.6475
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 22:28
|1.6473
|0.00
|0.00
|0.00
|8.18
|722935
|2007.11.14 22:37
|buy
|4.10
|eurchfm
|1.6472
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 22:40
|1.6476
|0.00
|0.00
|0.00
|14.59
|722948
|2007.11.14 22:40
|sell
|4.10
|eurchfm
|1.6476
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 22:40
|1.6473
|0.00
|0.00
|0.00
|10.94
|722846
|2007.11.14 22:17
|sell
|4.30
|eurchfm
|1.6469
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 22:48
|1.6467
|0.00
|0.00
|0.00
|7.65
|722993
|2007.11.14 22:53
|buy
|4.20
|eurgbpm
|0.7142
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 22:58
|0.7144
|0.00
|0.00
|0.00
|17.24
|723003
|2007.11.14 22:54
|sell
|4.40
|eurgbpm
|0.7143
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 22:58
|0.7141
|0.00
|0.00
|0.00
|18.06
|722942
|2007.11.14 22:40
|sell
|4.30
|eurgbpm
|0.7143
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 22:59
|0.7140
|0.00
|0.00
|0.00
|26.47
|723038
|2007.11.14 22:59
|sell
|4.60
|eurgbpm
|0.7142
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 22:59
|0.7140
|0.00
|0.00
|0.00
|18.88
|723042
|2007.11.14 22:59
|sell
|4.30
|eurgbpm
|0.7142
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 22:59
|0.7139
|0.00
|0.00
|0.00
|26.48
|723046
|2007.11.14 22:59
|buy
|4.20
|eurgbpm
|0.7140
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 23:06
|0.7143
|0.00
|0.00
|0.00
|25.84
|723027
|2007.11.14 22:58
|buy
|4.00
|eurgbpm
|0.7143
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 23:15
|0.7146
|0.00
|0.00
|0.00
|24.61
|723029
|2007.11.14 22:58
|buy
|4.20
|eurgbpm
|0.7142
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 23:15
|0.7146
|0.00
|0.00
|0.00
|34.45
|723208
|2007.11.14 23:50
|sell
|4.00
|eurgbpm
|0.7149
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 23:51
|0.7145
|0.00
|0.00
|0.00
|32.83
|723237
|2007.11.14 23:56
|sell
|4.20
|eurgbpm
|0.7147
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 23:56
|0.7145
|0.00
|0.00
|0.00
|17.24
|723247
|2007.11.14 23:57
|buy
|4.40
|eurgbpm
|0.7142
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 23:57
|0.7145
|0.00
|0.00
|0.00
|27.07
|723174
|2007.11.14 23:39
|sell
|4.50
|eurgbpm
|0.7143
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:08
|0.7141
|0.00
|0.00
|7.75
|18.47
|723328
|2007.11.15 00:13
|sell
|4.40
|eurchfm
|1.6462
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:13
|1.6458
|0.00
|0.00
|0.00
|15.66
|723330
|2007.11.15 00:13
|buy
|4.60
|eurchfm
|1.6458
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:14
|1.6460
|0.00
|0.00
|0.00
|8.19
|723334
|2007.11.15 00:13
|sell
|4.10
|eurchfm
|1.6460
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:14
|1.6456
|0.00
|0.00
|0.00
|14.58
|723341
|2007.11.15 00:14
|buy
|4.60
|eurchfm
|1.6456
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:23
|1.6460
|0.00
|0.00
|0.00
|16.38
|723393
|2007.11.15 00:23
|sell
|4.30
|eurchfm
|1.6460
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:23
|1.6454
|0.00
|0.00
|0.00
|22.96
|723397
|2007.11.15 00:23
|buy
|4.70
|eurchfm
|1.6454
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:23
|1.6461
|0.00
|0.00
|0.00
|29.29
|723399
|2007.11.15 00:23
|sell
|4.30
|eurchfm
|1.6461
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:25
|1.6452
|0.00
|0.00
|0.00
|34.43
|723436
|2007.11.15 00:25
|buy
|4.80
|eurchfm
|1.6452
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:28
|1.6455
|0.00
|0.00
|0.00
|12.81
|723445
|2007.11.15 00:28
|sell
|4.20
|eurchfm
|1.6455
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:29
|1.6452
|0.00
|0.00
|0.00
|11.21
|723359
|2007.11.15 00:16
|sell
|4.10
|eurgbpm
|0.7142
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:30
|0.7138
|0.00
|0.00
|0.00
|33.67
|722913
|2007.11.14 22:33
|sell
|4.40
|eurgbpm
|0.7140
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:30
|0.7138
|0.00
|0.00
|7.58
|18.07
|723479
|2007.11.15 00:35
|sell
|3.80
|eurchfm
|1.6455
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:39
|1.6452
|0.00
|0.00
|0.00
|10.14
|723200
|2007.11.14 23:46
|buy
|4.30
|eurchfm
|1.6460
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:42
|1.6462
|0.00
|0.00
|7.46
|7.65
|723505
|2007.11.15 00:42
|sell
|3.80
|eurchfm
|1.6462
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:43
|1.6455
|0.00
|0.00
|0.00
|23.66
|723513
|2007.11.15 00:43
|buy
|3.80
|eurchfm
|1.6455
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:44
|1.6459
|0.00
|0.00
|0.00
|13.52
|723525
|2007.11.15 00:44
|sell
|3.90
|eurchfm
|1.6459
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:44
|1.6453
|0.00
|0.00
|0.00
|20.81
|723526
|2007.11.15 00:44
|buy
|3.90
|eurchfm
|1.6453
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:46
|1.6455
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|723556
|2007.11.15 00:47
|sell
|4.10
|eurchfm
|1.6460
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:47
|1.6462
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.29
|723478
|2007.11.15 00:35
|buy
|3.90
|eurgbpm
|0.7134
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:49
|0.7136
|0.00
|0.00
|0.00
|16.02
|723564
|2007.11.15 00:48
|buy
|3.90
|eurchfm
|1.6450
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:49
|1.6454
|0.00
|0.00
|0.00
|13.88
|723586
|2007.11.15 00:50
|buy
|4.30
|eurchfm
|1.6454
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:51
|1.6456
|0.00
|0.00
|0.00
|7.65
|723574
|2007.11.15 00:49
|sell
|3.90
|eurchfm
|1.6454
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:52
|1.6451
|0.00
|0.00
|0.00
|10.41
|723606
|2007.11.15 00:52
|buy
|4.30
|eurchfm
|1.6452
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:55
|1.6457
|0.00
|0.00
|0.00
|19.12
|723619
|2007.11.15 00:55
|sell
|3.90
|eurchfm
|1.6457
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:55
|1.6454
|0.00
|0.00
|0.00
|10.41
|723621
|2007.11.15 00:55
|buy
|4.30
|eurchfm
|1.6454
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:56
|1.6456
|0.00
|0.00
|0.00
|7.65
|723630
|2007.11.15 00:55
|sell
|3.90
|eurchfm
|1.6456
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:56
|1.6453
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|723635
|2007.11.15 00:56
|buy
|4.30
|eurchfm
|1.6453
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:56
|1.6456
|0.00
|0.00
|0.00
|11.48
|723638
|2007.11.15 00:56
|sell
|3.90
|eurchfm
|1.6456
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:57
|1.6447
|0.00
|0.00
|0.00
|31.23
|723654
|2007.11.15 00:57
|buy
|4.30
|eurchfm
|1.6447
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:57
|1.6450
|0.00
|0.00
|0.00
|11.47
|723681
|2007.11.15 00:58
|buy
|4.30
|eurchfm
|1.6448
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 00:59
|1.6452
|0.00
|0.00
|0.00
|15.31
|723684
|2007.11.15 00:59
|sell
|4.10
|eurchfm
|1.6452
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 01:00
|1.6449
|0.00
|0.00
|0.00
|10.94
|723731
|2007.11.15 01:00
|buy
|4.20
|eurchfm
|1.6449
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 01:01
|1.6454
|0.00
|0.00
|0.00
|18.69
|723765
|2007.11.15 01:01
|sell
|4.20
|eurchfm
|1.6454
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 01:04
|1.6451
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|723812
|2007.11.15 01:04
|buy
|4.20
|eurchfm
|1.6451
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 01:05
|1.6455
|0.00
|0.00
|0.00
|14.95
|723850
|2007.11.15 01:12
|sell
|4.40
|eurchfm
|1.6458
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 01:15
|1.6456
|0.00
|0.00
|0.00
|7.82
|723559
|2007.11.15 00:47
|buy
|4.10
|eurchfm
|1.6457
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 01:28
|1.6459
|0.00
|0.00
|0.00
|7.30
|723895
|2007.11.15 01:19
|buy
|4.30
|eurgbpm
|0.7133
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 01:34
|0.7135
|0.00
|0.00
|0.00
|17.65
|723980
|2007.11.15 01:39
|sell
|4.20
|eurchfm
|1.6462
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 01:39
|1.6464
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.47
|724014
|2007.11.15 01:41
|sell
|4.30
|eurchfm
|1.6459
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 01:42
|1.6457
|0.00
|0.00
|0.00
|7.66
|723988
|2007.11.15 01:39
|buy
|4.20
|eurchfm
|1.6460
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 01:45
|1.6463
|0.00
|0.00
|0.00
|11.21
|724045
|2007.11.15 01:45
|buy
|4.20
|eurchfm
|1.6459
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 01:45
|1.6462
|0.00
|0.00
|0.00
|11.21
|724047
|2007.11.15 01:45
|sell
|4.30
|eurchfm
|1.6462
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 01:45
|1.6460
|0.00
|0.00
|0.00
|7.65
|724056
|2007.11.15 01:47
|sell
|4.40
|eurchfm
|1.6462
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 01:47
|1.6459
|0.00
|0.00
|0.00
|11.74
|724094
|2007.11.15 01:55
|sell
|4.20
|eurchfm
|1.6459
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 01:55
|1.6456
|0.00
|0.00
|0.00
|11.21
|724117
|2007.11.15 01:58
|buy
|4.10
|eurchfm
|1.6456
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 02:00
|1.6460
|0.00
|0.00
|0.00
|14.60
|724130
|2007.11.15 02:00
|sell
|3.90
|eurchfm
|1.6460
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 02:01
|1.6456
|0.00
|0.00
|0.00
|13.88
|724163
|2007.11.15 02:10
|sell
|4.20
|eurchfm
|1.6463
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 02:10
|1.6465
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.48
|724168
|2007.11.15 02:10
|buy
|4.20
|eurchfm
|1.6455
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 02:11
|1.6461
|0.00
|0.00
|0.00
|22.43
|724181
|2007.11.15 02:11
|sell
|4.00
|eurchfm
|1.6461
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 02:11
|1.6458
|0.00
|0.00
|0.00
|10.68
|724199
|2007.11.15 02:12
|sell
|4.20
|eurchfm
|1.6461
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 02:13
|1.6458
|0.00
|0.00
|0.00
|11.21
|724057
|2007.11.15 01:47
|buy
|4.20
|eurchfm
|1.6460
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 02:16
|1.6463
|0.00
|0.00
|0.00
|11.21
|724053
|2007.11.15 01:45
|buy
|4.00
|eurchfm
|1.6460
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 02:16
|1.6463
|0.00
|0.00
|0.00
|10.69
|724240
|2007.11.15 02:16
|sell
|4.20
|eurchfm
|1.6463
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 02:16
|1.6460
|0.00
|0.00
|0.00
|11.21
|724273
|2007.11.15 02:19
|buy
|4.20
|eurchfm
|1.6454
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 02:19
|1.6457
|0.00
|0.00
|0.00
|11.22
|724291
|2007.11.15 02:22
|buy
|4.00
|eurchfm
|1.6463
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 02:22
|1.6469
|0.00
|0.00
|0.00
|21.37
|723658
|2007.11.15 00:57
|sell
|3.90
|eurchfm
|1.6450
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 02:22
|1.6471
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.90
|723216
|2007.11.14 23:51
|buy
|3.90
|eurgbpm
|0.7145
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 02:24
|0.7125
|0.00
|0.00
|-10.31
|-160.51
|723239
|2007.11.14 23:56
|buy
|4.00
|eurgbpm
|0.7145
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 02:24
|0.7125
|0.00
|0.00
|-10.58
|-164.63
|724302
|2007.11.15 02:23
|buy
|4.20
|eurchfm
|1.6466
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 02:28
|1.6473
|0.00
|0.00
|0.00
|26.18
|724320
|2007.11.15 02:28
|sell
|4.70
|eurchfm
|1.6473
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 02:28
|1.6470
|0.00
|0.00
|0.00
|12.55
|724322
|2007.11.15 02:28
|buy
|4.30
|eurchfm
|1.6470
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 02:33
|1.6473
|0.00
|0.00
|0.00
|11.48
|724341
|2007.11.15 02:33
|buy
|4.60
|eurchfm
|1.6467
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 02:35
|1.6473
|0.00
|0.00
|0.00
|24.56
|724359
|2007.11.15 02:35
|sell
|4.80
|eurchfm
|1.6473
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 02:41
|1.6469
|0.00
|0.00
|0.00
|17.08
|724386
|2007.11.15 02:45
|buy
|4.60
|eurchfm
|1.6466
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 02:45
|1.6470
|0.00
|0.00
|0.00
|16.38
|724390
|2007.11.15 02:45
|sell
|4.80
|eurchfm
|1.6470
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 02:45
|1.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|724424
|2007.11.15 02:51
|sell
|4.60
|eurchfm
|1.6468
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 02:54
|1.6465
|0.00
|0.00
|0.00
|12.28
|724450
|2007.11.15 02:56
|sell
|4.80
|eurchfm
|1.6468
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 02:56
|1.6464
|0.00
|0.00
|0.00
|17.09
|724452
|2007.11.15 02:56
|buy
|4.60
|eurchfm
|1.6464
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 02:58
|1.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|16.37
|724441
|2007.11.15 02:54
|buy
|4.40
|eurchfm
|1.6465
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 02:58
|1.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|11.75
|724469
|2007.11.15 02:59
|buy
|4.70
|eurchfm
|1.6462
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 03:00
|1.6465
|0.00
|0.00
|0.00
|12.55
|724524
|2007.11.15 03:08
|sell
|4.70
|eurchfm
|1.6466
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 03:08
|1.6462
|0.00
|0.00
|0.00
|16.74
|724528
|2007.11.15 03:08
|buy
|4.50
|eurchfm
|1.6462
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 03:10
|1.6466
|0.00
|0.00
|0.00
|16.03
|724535
|2007.11.15 03:10
|sell
|4.90
|eurchfm
|1.6466
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 03:10
|1.6463
|0.00
|0.00
|0.00
|13.09
|724540
|2007.11.15 03:10
|buy
|4.50
|eurchfm
|1.6463
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 03:11
|1.6466
|0.00
|0.00
|0.00
|12.02
|724553
|2007.11.15 03:12
|buy
|4.70
|eurchfm
|1.6462
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 03:14
|1.6466
|0.00
|0.00
|0.00
|16.75
|724585
|2007.11.15 03:16
|sell
|4.90
|eurchfm
|1.6468
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 03:16
|1.6470
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.73
|724592
|2007.11.15 03:16
|buy
|4.90
|eurchfm
|1.6463
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 03:17
|1.6466
|0.00
|0.00
|0.00
|13.09
|724583
|2007.11.15 03:15
|buy
|4.70
|eurchfm
|1.6463
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 03:17
|1.6466
|0.00
|0.00
|0.00
|12.56
|724622
|2007.11.15 03:30
|sell
|4.70
|eurchfm
|1.6466
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 03:35
|1.6464
|0.00
|0.00
|0.00
|8.37
|724656
|2007.11.15 03:41
|buy
|4.80
|eurchfm
|1.6464
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 03:43
|1.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|724669
|2007.11.15 03:43
|sell
|4.90
|eurchfm
|1.6468
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 03:44
|1.6465
|0.00
|0.00
|0.00
|13.09
|724683
|2007.11.15 03:51
|sell
|4.80
|eurchfm
|1.6466
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 03:52
|1.6464
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|724716
|2007.11.15 03:56
|sell
|4.80
|eurchfm
|1.6468
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 03:56
|1.6465
|0.00
|0.00
|0.00
|12.83
|724776
|2007.11.15 04:18
|sell
|4.50
|eurchfm
|1.6474
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 04:18
|1.6470
|0.00
|0.00
|0.00
|16.04
|724785
|2007.11.15 04:18
|buy
|4.30
|eurchfm
|1.6470
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 04:21
|1.6474
|0.00
|0.00
|0.00
|15.33
|724787
|2007.11.15 04:21
|sell
|4.80
|eurchfm
|1.6474
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 04:22
|1.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|25.65
|724799
|2007.11.15 04:22
|buy
|4.40
|eurchfm
|1.6468
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 04:23
|1.6471
|0.00
|0.00
|0.00
|11.75
|724801
|2007.11.15 04:23
|sell
|4.80
|eurchfm
|1.6471
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 04:23
|1.6469
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|724829
|2007.11.15 04:27
|buy
|4.60
|eurchfm
|1.6470
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 04:27
|1.6473
|0.00
|0.00
|0.00
|12.29
|724771
|2007.11.15 04:14
|buy
|4.80
|eurgbpm
|0.7134
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 04:36
|0.7136
|0.00
|0.00
|0.00
|19.75
|724941
|2007.11.15 05:12
|sell
|4.90
|eurchfm
|1.6469
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 05:12
|1.6467
|0.00
|0.00
|0.00
|8.73
|724966
|2007.11.15 05:14
|buy
|4.90
|eurchfm
|1.6465
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 05:16
|1.6469
|0.00
|0.00
|0.00
|17.46
|724982
|2007.11.15 05:16
|buy
|4.90
|eurchfm
|1.6465
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 05:19
|1.6469
|0.00
|0.00
|0.00
|17.46
|724994
|2007.11.15 05:19
|sell
|5.10
|eurchfm
|1.6469
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 05:20
|1.6463
|0.00
|0.00
|0.00
|27.25
|725002
|2007.11.15 05:20
|buy
|4.70
|eurchfm
|1.6463
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 05:23
|1.6466
|0.00
|0.00
|0.00
|12.56
|725019
|2007.11.15 05:24
|buy
|4.90
|eurchfm
|1.6465
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 05:24
|1.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|13.09
|725039
|2007.11.15 05:25
|buy
|4.90
|eurchfm
|1.6465
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 05:33
|1.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|13.09
|725154
|2007.11.15 05:52
|sell
|4.90
|eurchfm
|1.6474
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 05:53
|1.6471
|0.00
|0.00
|0.00
|13.09
|725160
|2007.11.15 05:53
|buy
|4.70
|eurchfm
|1.6471
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 05:54
|1.6474
|0.00
|0.00
|0.00
|12.56
|725169
|2007.11.15 05:54
|sell
|5.10
|eurchfm
|1.6474
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 05:54
|1.6471
|0.00
|0.00
|0.00
|13.63
|725193
|2007.11.15 05:57
|sell
|5.20
|eurchfm
|1.6473
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 05:58
|1.6470
|0.00
|0.00
|0.00
|13.89
|725203
|2007.11.15 05:58
|buy
|4.90
|eurchfm
|1.6470
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 06:05
|1.6473
|0.00
|0.00
|0.00
|13.09
|725218
|2007.11.15 06:05
|sell
|4.90
|eurchfm
|1.6473
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 06:07
|1.6469
|0.00
|0.00
|0.00
|17.45
|725232
|2007.11.15 06:09
|sell
|5.20
|eurchfm
|1.6473
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 06:12
|1.6469
|0.00
|0.00
|0.00
|18.52
|725280
|2007.11.15 06:26
|sell
|5.00
|eurchfm
|1.6473
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 06:26
|1.6470
|0.00
|0.00
|0.00
|13.35
|725255
|2007.11.15 06:12
|buy
|5.00
|eurchfm
|1.6469
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 06:28
|1.6475
|0.00
|0.00
|0.00
|26.72
|725284
|2007.11.15 06:26
|buy
|5.20
|eurchfm
|1.6470
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 06:28
|1.6475
|0.00
|0.00
|0.00
|23.15
|725171
|2007.11.15 05:54
|buy
|4.70
|eurchfm
|1.6471
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 06:28
|1.6475
|0.00
|0.00
|0.00
|16.74
|725289
|2007.11.15 06:28
|sell
|4.70
|eurchfm
|1.6475
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 06:35
|1.6470
|0.00
|0.00
|0.00
|20.92
|725319
|2007.11.15 06:43
|buy
|5.10
|eurchfm
|1.6470
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 06:50
|1.6473
|0.00
|0.00
|0.00
|13.63
|725347
|2007.11.15 06:50
|sell
|5.20
|eurchfm
|1.6473
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 06:54
|1.6470
|0.00
|0.00
|0.00
|13.89
|725356
|2007.11.15 06:54
|buy
|4.80
|eurchfm
|1.6470
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 06:59
|1.6475
|0.00
|0.00
|0.00
|21.37
|725390
|2007.11.15 06:59
|sell
|5.30
|eurchfm
|1.6475
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 06:59
|1.6473
|0.00
|0.00
|0.00
|9.43
|724278
|2007.11.15 02:20
|sell
|4.20
|eurchfm
|1.6459
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 07:00
|1.6471
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.88
|723440
|2007.11.15 00:26
|buy
|4.30
|eurgbpm
|0.7138
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 07:00
|0.7135
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.53
|727650
|2007.11.15 19:45
|sell
|5.60
|eurchfm
|1.6423
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 19:53
|1.6420
|0.00
|0.00
|0.00
|14.95
|727768
|2007.11.15 20:27
|sell
|5.60
|eurgbpm
|0.7152
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 20:34
|0.7150
|0.00
|0.00
|0.00
|22.90
|727867
|2007.11.15 20:54
|sell
|5.60
|eurchfm
|1.6414
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 21:00
|1.6412
|0.00
|0.00
|0.00
|9.98
|727908
|2007.11.15 21:04
|buy
|5.30
|eurchfm
|1.6403
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 21:04
|1.6407
|0.00
|0.00
|0.00
|18.89
|727906
|2007.11.15 21:04
|buy
|5.60
|eurchfm
|1.6405
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 21:06
|1.6408
|0.00
|0.00
|0.00
|14.96
|727912
|2007.11.15 21:04
|sell
|5.10
|eurchfm
|1.6407
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 21:07
|1.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|18.17
|727976
|2007.11.15 21:20
|buy
|5.60
|eurchfm
|1.6402
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 21:20
|1.6404
|0.00
|0.00
|0.00
|9.99
|728060
|2007.11.15 21:38
|sell
|5.60
|eurchfm
|1.6398
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 21:40
|1.6395
|0.00
|0.00
|0.00
|14.97
|728031
|2007.11.15 21:33
|buy
|5.60
|eurgbpm
|0.7152
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 21:40
|0.7154
|0.00
|0.00
|0.00
|22.88
|728093
|2007.11.15 21:46
|buy
|5.40
|eurchfm
|1.6403
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 21:48
|1.6405
|0.00
|0.00
|0.00
|9.63
|728124
|2007.11.15 21:50
|buy
|5.10
|eurchfm
|1.6398
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 21:55
|1.6401
|0.00
|0.00
|0.00
|13.63
|728166
|2007.11.15 21:57
|sell
|5.40
|eurchfm
|1.6402
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 21:58
|1.6399
|0.00
|0.00
|0.00
|14.44
|728111
|2007.11.15 21:50
|buy
|5.40
|eurchfm
|1.6402
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 22:06
|1.6405
|0.00
|0.00
|0.00
|14.44
|728229
|2007.11.15 22:09
|buy
|5.20
|eurchfm
|1.6402
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 22:09
|1.6406
|0.00
|0.00
|0.00
|18.54
|728243
|2007.11.15 22:09
|buy
|5.20
|eurchfm
|1.6403
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 22:15
|1.6406
|0.00
|0.00
|0.00
|13.90
|728033
|2007.11.15 21:33
|sell
|5.40
|eurgbpm
|0.7153
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 22:30
|0.7151
|0.00
|0.00
|0.00
|22.10
|728415
|2007.11.15 22:33
|buy
|5.50
|eurchfm
|1.6407
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 22:33
|1.6410
|0.00
|0.00
|0.00
|14.70
|728424
|2007.11.15 22:33
|sell
|5.70
|eurchfm
|1.6410
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 22:34
|1.6408
|0.00
|0.00
|0.00
|10.15
|728481
|2007.11.15 23:02
|sell
|5.50
|eurchfm
|1.6412
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 23:02
|1.6404
|0.00
|0.00
|0.00
|39.16
|728142
|2007.11.15 21:55
|sell
|4.90
|eurchfm
|1.6401
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 23:08
|1.6398
|0.00
|0.00
|0.00
|13.09
|728501
|2007.11.15 23:03
|sell
|5.70
|eurgbpm
|0.7155
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 23:08
|0.7149
|0.00
|0.00
|0.00
|69.86
|728526
|2007.11.15 23:13
|buy
|5.30
|eurchfm
|1.6400
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 23:14
|1.6402
|0.00
|0.00
|0.00
|9.44
|728518
|2007.11.15 23:08
|buy
|5.30
|eurgbpm
|0.7149
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 23:50
|0.7156
|0.00
|0.00
|0.00
|75.86
|728596
|2007.11.15 23:50
|sell
|5.60
|eurgbpm
|0.7156
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 23:50
|0.7151
|0.00
|0.00
|0.00
|57.25
|728601
|2007.11.15 23:50
|buy
|5.60
|eurgbpm
|0.7151
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 23:51
|0.7156
|0.00
|0.00
|0.00
|57.20
|728609
|2007.11.15 23:51
|sell
|5.70
|eurgbpm
|0.7156
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 23:55
|0.7151
|0.00
|0.00
|0.00
|58.26
|728623
|2007.11.15 23:55
|buy
|5.70
|eurgbpm
|0.7151
|0.0000
|0.0000
|2007.11.15 23:59
|0.7154
|0.00
|0.00
|0.00
|34.94
|728491
|2007.11.15 23:02
|buy
|5.30
|eurchfm
|1.6404
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 00:04
|1.6407
|0.00
|0.00
|3.07
|14.16
|728629
|2007.11.15 23:59
|sell
|5.70
|eurgbpm
|0.7154
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 00:08
|0.7151
|0.00
|0.00
|3.26
|34.96
|728724
|2007.11.16 00:25
|sell
|5.80
|eurchfm
|1.6411
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 00:30
|1.6408
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|728785
|2007.11.16 00:51
|sell
|5.80
|eurgbpm
|0.7153
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 01:03
|0.7150
|0.00
|0.00
|0.00
|35.58
|728535
|2007.11.15 23:14
|sell
|5.00
|eurchfm
|1.6402
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 01:46
|1.6400
|0.00
|0.00
|-4.81
|8.92
|729010
|2007.11.16 01:46
|buy
|5.90
|eurchfm
|1.6400
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 01:48
|1.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|15.79
|729066
|2007.11.16 01:55
|buy
|6.10
|eurchfm
|1.6402
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 01:56
|1.6405
|0.00
|0.00
|0.00
|16.31
|729253
|2007.11.16 02:30
|sell
|6.10
|eurchfm
|1.6412
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 02:31
|1.6406
|0.00
|0.00
|0.00
|32.61
|729274
|2007.11.16 02:31
|buy
|5.80
|eurchfm
|1.6406
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 02:32
|1.6411
|0.00
|0.00
|0.00
|25.85
|729345
|2007.11.16 02:42
|sell
|6.20
|eurchfm
|1.6413
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 02:42
|1.6409
|0.00
|0.00
|0.00
|22.09
|729351
|2007.11.16 02:42
|buy
|5.90
|eurchfm
|1.6409
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 02:48
|1.6411
|0.00
|0.00
|0.00
|10.51
|729399
|2007.11.16 02:51
|sell
|6.20
|eurchfm
|1.6414
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 02:52
|1.6410
|0.00
|0.00
|0.00
|22.08
|729514
|2007.11.16 03:08
|buy
|5.90
|eurgbpm
|0.7153
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 03:09
|0.7155
|0.00
|0.00
|0.00
|24.12
|729546
|2007.11.16 03:12
|sell
|5.90
|eurchfm
|1.6411
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 03:12
|1.6408
|0.00
|0.00
|0.00
|15.77
|729767
|2007.11.16 04:05
|buy
|5.90
|eurchfm
|1.6402
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 04:05
|1.6400
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.51
|729776
|2007.11.16 04:06
|buy
|5.90
|eurchfm
|1.6398
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 04:08
|1.6400
|0.00
|0.00
|0.00
|10.51
|729414
|2007.11.16 02:52
|buy
|5.90
|eurchfm
|1.6410
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 04:53
|1.6390
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.21
|729949
|2007.11.16 04:54
|sell
|5.90
|eurchfm
|1.6395
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 04:57
|1.6391
|0.00
|0.00
|0.00
|21.04
|730007
|2007.11.16 05:15
|buy
|6.20
|eurchfm
|1.6394
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 05:15
|1.6397
|0.00
|0.00
|0.00
|16.58
|730013
|2007.11.16 05:15
|sell
|5.90
|eurchfm
|1.6397
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 05:15
|1.6394
|0.00
|0.00
|0.00
|15.78
|730016
|2007.11.16 05:15
|buy
|5.90
|eurchfm
|1.6394
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 05:19
|1.6397
|0.00
|0.00
|0.00
|15.77
|730021
|2007.11.16 05:19
|sell
|5.90
|eurchfm
|1.6397
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 05:20
|1.6395
|0.00
|0.00
|0.00
|10.52
|729817
|2007.11.16 04:16
|buy
|5.90
|eurchfm
|1.6396
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 05:33
|1.6399
|0.00
|0.00
|0.00
|15.78
|730174
|2007.11.16 06:26
|sell
|5.60
|eurchfm
|1.6402
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 06:27
|1.6399
|0.00
|0.00
|0.00
|14.97
|730176
|2007.11.16 06:27
|buy
|5.40
|eurchfm
|1.6399
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 06:28
|1.6402
|0.00
|0.00
|0.00
|14.44
|730193
|2007.11.16 06:28
|sell
|5.90
|eurchfm
|1.6402
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 06:28
|1.6399
|0.00
|0.00
|0.00
|15.77
|730196
|2007.11.16 06:28
|buy
|5.40
|eurchfm
|1.6399
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 06:29
|1.6402
|0.00
|0.00
|0.00
|14.44
|730203
|2007.11.16 06:29
|sell
|5.90
|eurchfm
|1.6402
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 06:29
|1.6400
|0.00
|0.00
|0.00
|10.51
|730212
|2007.11.16 06:29
|buy
|5.40
|eurchfm
|1.6400
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 06:37
|1.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|14.43
|729982
|2007.11.16 05:01
|sell
|5.90
|eurchfm
|1.6395
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 06:42
|1.6414
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.83
|730291
|2007.11.16 06:42
|sell
|5.60
|eurchfm
|1.6412
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 06:43
|1.6409
|0.00
|0.00
|0.00
|14.96
|730305
|2007.11.16 06:43
|buy
|5.60
|eurchfm
|1.6409
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 07:00
|1.6400
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.92
|730397
|2007.11.16 06:59
|buy
|6.20
|eurchfm
|1.6402
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 07:00
|1.6400
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.05
|730170
|2007.11.16 06:26
|sell
|5.90
|eurchfm
|1.6398
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 07:00
|1.6402
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.03
|732924
|2007.11.16 19:43
|sell
|6.20
|eurchfm
|1.6380
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 19:56
|1.6378
|0.00
|0.00
|0.00
|11.10
|733032
|2007.11.16 20:29
|sell
|6.20
|eurchfm
|1.6381
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 20:30
|1.6377
|0.00
|0.00
|0.00
|22.20
|733039
|2007.11.16 20:30
|buy
|5.90
|eurchfm
|1.6377
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 20:34
|1.6380
|0.00
|0.00
|0.00
|15.85
|733378
|2007.11.18 23:10
|buy
|5.50
|eurchfm
|1.6386
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 00:16
|1.6388
|0.00
|0.00
|0.00
|9.85
|733673
|2007.11.19 03:14
|sell
|5.20
|eurchfm
|1.6395
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 03:16
|1.6393
|0.00
|0.00
|0.00
|9.31
|733834
|2007.11.19 04:06
|sell
|5.20
|eurchfm
|1.6397
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 04:13
|1.6395
|0.00
|0.00
|0.00
|9.31
|733881
|2007.11.19 04:14
|sell
|4.90
|eurchfm
|1.6398
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 04:14
|1.6396
|0.00
|0.00
|0.00
|8.76
|733888
|2007.11.19 04:15
|buy
|4.90
|eurchfm
|1.6391
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 04:16
|1.6393
|0.00
|0.00
|0.00
|8.77
|733848
|2007.11.19 04:07
|sell
|4.90
|eurgbpm
|0.7149
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 04:20
|0.7146
|0.00
|0.00
|0.00
|30.18
|733935
|2007.11.19 04:28
|sell
|5.60
|eurchfm
|1.6391
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 04:31
|1.6389
|0.00
|0.00
|0.00
|10.02
|733928
|2007.11.19 04:28
|buy
|5.30
|eurgbpm
|0.7144
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 04:36
|0.7147
|0.00
|0.00
|0.00
|32.62
|733980
|2007.11.19 04:43
|buy
|5.30
|eurchfm
|1.6381
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 04:44
|1.6385
|0.00
|0.00
|0.00
|18.96
|733982
|2007.11.19 04:44
|sell
|5.00
|eurchfm
|1.6385
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 04:45
|1.6382
|0.00
|0.00
|0.00
|13.42
|733987
|2007.11.19 04:49
|sell
|5.30
|eurchfm
|1.6382
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 04:53
|1.6378
|0.00
|0.00
|0.00
|18.97
|733996
|2007.11.19 04:50
|buy
|5.10
|eurchfm
|1.6381
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 04:59
|1.6384
|0.00
|0.00
|0.00
|13.69
|734043
|2007.11.19 04:59
|sell
|5.40
|eurchfm
|1.6384
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 05:00
|1.6380
|0.00
|0.00
|0.00
|19.33
|734046
|2007.11.19 05:00
|buy
|4.90
|eurchfm
|1.6380
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 05:05
|1.6384
|0.00
|0.00
|0.00
|17.54
|734067
|2007.11.19 05:07
|buy
|5.50
|eurchfm
|1.6382
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 05:11
|1.6385
|0.00
|0.00
|0.00
|14.77
|734111
|2007.11.19 05:23
|buy
|5.50
|eurchfm
|1.6383
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 05:26
|1.6386
|0.00
|0.00
|0.00
|14.76
|733393
|2007.11.18 23:26
|sell
|5.20
|eurgbpm
|0.7143
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 05:38
|0.7140
|0.00
|0.00
|0.00
|32.05
|734060
|2007.11.19 05:01
|buy
|5.40
|eurgbpm
|0.7142
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 06:07
|0.7144
|0.00
|0.00
|0.00
|22.16
|734332
|2007.11.19 06:12
|buy
|4.90
|eurchfm
|1.6381
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 06:14
|1.6383
|0.00
|0.00
|0.00
|8.77
|734356
|2007.11.19 06:14
|sell
|5.10
|eurchfm
|1.6383
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 06:15
|1.6381
|0.00
|0.00
|0.00
|9.13
|734362
|2007.11.19 06:15
|buy
|4.60
|eurchfm
|1.6381
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 06:16
|1.6383
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|734373
|2007.11.19 06:16
|sell
|5.00
|eurchfm
|1.6383
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 06:28
|1.6380
|0.00
|0.00
|0.00
|13.42
|734015
|2007.11.19 04:54
|sell
|5.10
|eurchfm
|1.6381
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 06:28
|1.6377
|0.00
|0.00
|0.00
|18.24
|734438
|2007.11.19 06:29
|sell
|4.80
|eurgbpm
|0.7147
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 06:32
|0.7142
|0.00
|0.00
|0.00
|49.28
|734500
|2007.11.19 06:40
|sell
|5.30
|eurchfm
|1.6383
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 06:44
|1.6380
|0.00
|0.00
|0.00
|14.23
|734467
|2007.11.19 06:33
|sell
|4.90
|eurgbpm
|0.7144
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 06:54
|0.7141
|0.00
|0.00
|0.00
|30.21
|734446
|2007.11.19 06:30
|buy
|4.60
|eurchfm
|1.6383
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 07:00
|1.6384
|0.00
|0.00
|0.00
|4.12
|734416
|2007.11.19 06:27
|buy
|4.50
|eurchfm
|1.6383
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 07:00
|1.6384
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|734468
|2007.11.19 06:34
|buy
|4.80
|eurgbpm
|0.7142
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 07:00
|0.7144
|0.00
|0.00
|0.00
|19.73
|734542
|2007.11.19 06:54
|sell
|5.50
|eurgbpm
|0.7142
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 07:00
|0.7146
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.22
|734481
|2007.11.19 06:37
|buy
|5.00
|eurgbpm
|0.7142
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 07:00
|0.7144
|0.00
|0.00
|0.00
|20.54
|733283
|2007.11.16 22:59
|sell
|5.90
|eurgbpm
|0.7141
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 07:00
|0.7146
|0.00
|0.00
|3.39
|-60.63
|734278
|2007.11.19 05:57
|sell
|5.70
|eurgbpm
|0.7142
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 07:00
|0.7146
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.85
|734448
|2007.11.19 06:32
|buy
|4.60
|eurgbpm
|0.7142
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 07:00
|0.7144
|0.00
|0.00
|0.00
|18.90
|734303
|2007.11.19 06:06
|sell
|5.40
|eurgbpm
|0.7143
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 07:00
|0.7146
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.29
|733269
|2007.11.16 22:46
|sell
|6.20
|eurgbpm
|0.7140
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 07:00
|0.7146
|0.00
|0.00
|3.56
|-76.45
|737232
|2007.11.19 19:39
|buy
|6.40
|eurchfm
|1.6351
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 20:12
|1.6353
|0.00
|0.00
|0.00
|11.47
|737544
|2007.11.19 21:13
|buy
|6.40
|eurgbpm
|0.7159
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 21:13
|0.7162
|0.00
|0.00
|0.00
|39.33
|737547
|2007.11.19 21:13
|sell
|6.10
|eurgbpm
|0.7162
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 21:26
|0.7160
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|737650
|2007.11.19 21:51
|sell
|6.10
|eurchfm
|1.6360
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 21:54
|1.6357
|0.00
|0.00
|0.00
|16.40
|737797
|2007.11.19 22:09
|sell
|6.10
|eurgbpm
|0.7162
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 22:09
|0.7159
|0.00
|0.00
|0.00
|37.50
|737798
|2007.11.19 22:09
|buy
|5.80
|eurgbpm
|0.7159
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 23:04
|0.7168
|0.00
|0.00
|0.00
|107.00
|737857
|2007.11.19 22:57
|buy
|5.80
|eurgbpm
|0.7154
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 23:04
|0.7168
|0.00
|0.00
|0.00
|166.44
|737876
|2007.11.19 23:04
|sell
|5.70
|eurgbpm
|0.7168
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 23:04
|0.7152
|0.00
|0.00
|0.00
|187.04
|737886
|2007.11.19 23:04
|buy
|6.10
|eurgbpm
|0.7152
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 23:10
|0.7154
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|737928
|2007.11.19 23:13
|buy
|6.10
|eurgbpm
|0.7153
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 23:16
|0.7155
|0.00
|0.00
|0.00
|24.99
|737931
|2007.11.19 23:14
|buy
|5.80
|eurgbpm
|0.7153
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 23:16
|0.7155
|0.00
|0.00
|0.00
|23.77
|738036
|2007.11.19 23:48
|buy
|6.40
|eurgbpm
|0.7152
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 23:51
|0.7154
|0.00
|0.00
|0.00
|26.24
|738025
|2007.11.19 23:44
|buy
|6.40
|eurgbpm
|0.7152
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 23:51
|0.7154
|0.00
|0.00
|0.00
|26.24
|738022
|2007.11.19 23:43
|buy
|6.50
|eurgbpm
|0.7152
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 23:51
|0.7154
|0.00
|0.00
|0.00
|26.65
|738031
|2007.11.19 23:46
|buy
|6.40
|eurgbpm
|0.7152
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 23:51
|0.7154
|0.00
|0.00
|0.00
|26.24
|737912
|2007.11.19 23:09
|buy
|6.10
|eurgbpm
|0.7153
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 23:53
|0.7159
|0.00
|0.00
|0.00
|74.95
|738056
|2007.11.19 23:53
|sell
|5.40
|eurgbpm
|0.7159
|0.0000
|0.0000
|2007.11.19 23:54
|0.7155
|0.00
|0.00
|0.00
|44.24
|738145
|2007.11.20 00:07
|sell
|5.60
|eurchfm
|1.6360
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:07
|1.6354
|0.00
|0.00
|0.00
|30.12
|738196
|2007.11.20 00:15
|sell
|5.60
|eurchfm
|1.6356
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:15
|1.6352
|0.00
|0.00
|0.00
|20.08
|738198
|2007.11.20 00:15
|buy
|5.90
|eurchfm
|1.6352
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:16
|1.6356
|0.00
|0.00
|0.00
|21.16
|738206
|2007.11.20 00:16
|sell
|5.40
|eurchfm
|1.6356
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:16
|1.6353
|0.00
|0.00
|0.00
|14.52
|738211
|2007.11.20 00:17
|sell
|5.70
|eurchfm
|1.6356
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:19
|1.6353
|0.00
|0.00
|0.00
|15.33
|738219
|2007.11.20 00:19
|sell
|5.70
|eurchfm
|1.6356
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:20
|1.6353
|0.00
|0.00
|0.00
|15.32
|738229
|2007.11.20 00:20
|buy
|5.90
|eurchfm
|1.6353
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:25
|1.6356
|0.00
|0.00
|0.00
|15.87
|738249
|2007.11.20 00:26
|buy
|5.70
|eurchfm
|1.6353
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:27
|1.6356
|0.00
|0.00
|0.00
|15.34
|738271
|2007.11.20 00:29
|sell
|5.70
|eurchfm
|1.6357
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:29
|1.6352
|0.00
|0.00
|0.00
|25.54
|738275
|2007.11.20 00:29
|buy
|6.00
|eurchfm
|1.6352
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:29
|1.6357
|0.00
|0.00
|0.00
|26.90
|738279
|2007.11.20 00:29
|sell
|5.40
|eurchfm
|1.6357
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:30
|1.6353
|0.00
|0.00
|0.00
|19.36
|738281
|2007.11.20 00:29
|buy
|6.00
|eurchfm
|1.6353
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:30
|1.6357
|0.00
|0.00
|0.00
|21.52
|738290
|2007.11.20 00:30
|sell
|5.80
|eurchfm
|1.6357
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:31
|1.6353
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|737624
|2007.11.19 21:40
|buy
|6.40
|eurchfm
|1.6361
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:31
|1.6342
|0.00
|0.00
|3.74
|-108.99
|738300
|2007.11.20 00:31
|buy
|5.40
|eurchfm
|1.6345
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:31
|1.6348
|0.00
|0.00
|0.00
|14.52
|738294
|2007.11.20 00:31
|buy
|6.00
|eurchfm
|1.6353
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:32
|1.6358
|0.00
|0.00
|0.00
|26.89
|738326
|2007.11.20 00:33
|buy
|5.80
|eurchfm
|1.6352
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:33
|1.6363
|0.00
|0.00
|0.00
|57.19
|738329
|2007.11.20 00:33
|sell
|6.10
|eurchfm
|1.6363
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:33
|1.6360
|0.00
|0.00
|0.00
|16.40
|738338
|2007.11.20 00:33
|buy
|6.10
|eurchfm
|1.6352
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:38
|1.6354
|0.00
|0.00
|0.00
|10.94
|738364
|2007.11.20 00:39
|buy
|5.70
|eurchfm
|1.6354
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:39
|1.6352
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.22
|738358
|2007.11.20 00:38
|sell
|5.70
|eurchfm
|1.6354
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:39
|1.6351
|0.00
|0.00
|0.00
|15.32
|738397
|2007.11.20 00:48
|sell
|6.10
|eurchfm
|1.6357
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:48
|1.6351
|0.00
|0.00
|0.00
|32.82
|738401
|2007.11.20 00:48
|buy
|5.80
|eurchfm
|1.6351
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:50
|1.6357
|0.00
|0.00
|0.00
|31.21
|738404
|2007.11.20 00:50
|sell
|5.80
|eurchfm
|1.6357
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:51
|1.6354
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|738418
|2007.11.20 00:54
|buy
|6.10
|eurchfm
|1.6350
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:55
|1.6353
|0.00
|0.00
|0.00
|16.41
|738422
|2007.11.20 00:55
|sell
|5.70
|eurchfm
|1.6353
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 00:56
|1.6350
|0.00
|0.00
|0.00
|15.33
|738430
|2007.11.20 00:56
|buy
|5.80
|eurchfm
|1.6350
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 01:00
|1.6353
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|738414
|2007.11.20 00:53
|sell
|5.80
|eurchfm
|1.6353
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 01:02
|1.6349
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|738447
|2007.11.20 01:02
|buy
|6.10
|eurchfm
|1.6349
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 01:02
|1.6351
|0.00
|0.00
|0.00
|10.94
|738060
|2007.11.19 23:54
|buy
|5.10
|eurgbpm
|0.7155
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 01:05
|0.7159
|0.00
|0.00
|-4.50
|41.77
|738538
|2007.11.20 01:15
|sell
|5.50
|eurchfm
|1.6353
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 01:15
|1.6349
|0.00
|0.00
|0.00
|19.73
|738543
|2007.11.20 01:15
|buy
|5.80
|eurchfm
|1.6349
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 01:18
|1.6353
|0.00
|0.00
|0.00
|20.81
|738584
|2007.11.20 01:23
|buy
|5.50
|eurchfm
|1.6349
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 01:23
|1.6351
|0.00
|0.00
|0.00
|9.87
|738410
|2007.11.20 00:51
|buy
|5.80
|eurchfm
|1.6354
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 01:38
|1.6356
|0.00
|0.00
|0.00
|10.41
|738658
|2007.11.20 01:38
|sell
|5.60
|eurchfm
|1.6355
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 01:38
|1.6352
|0.00
|0.00
|0.00
|15.07
|738662
|2007.11.20 01:38
|buy
|5.60
|eurchfm
|1.6352
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 01:39
|1.6354
|0.00
|0.00
|0.00
|10.05
|738685
|2007.11.20 01:42
|sell
|5.90
|eurchfm
|1.6353
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 01:45
|1.6349
|0.00
|0.00
|0.00
|21.16
|738690
|2007.11.20 01:45
|buy
|5.70
|eurchfm
|1.6349
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 01:47
|1.6353
|0.00
|0.00
|0.00
|20.45
|738723
|2007.11.20 01:51
|sell
|5.70
|eurchfm
|1.6355
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 01:52
|1.6352
|0.00
|0.00
|0.00
|15.32
|738727
|2007.11.20 01:52
|buy
|5.40
|eurchfm
|1.6352
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 01:53
|1.6356
|0.00
|0.00
|0.00
|19.37
|738732
|2007.11.20 01:53
|sell
|6.00
|eurchfm
|1.6356
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 01:53
|1.6353
|0.00
|0.00
|0.00
|16.14
|738743
|2007.11.20 01:53
|buy
|5.50
|eurchfm
|1.6353
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 01:54
|1.6356
|0.00
|0.00
|0.00
|14.79
|738745
|2007.11.20 01:54
|sell
|6.00
|eurchfm
|1.6356
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 01:54
|1.6352
|0.00
|0.00
|0.00
|21.52
|738750
|2007.11.20 01:54
|buy
|5.50
|eurchfm
|1.6352
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 01:55
|1.6358
|0.00
|0.00
|0.00
|29.58
|738758
|2007.11.20 01:55
|sell
|6.00
|eurchfm
|1.6358
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 01:55
|1.6352
|0.00
|0.00
|0.00
|32.26
|738760
|2007.11.20 01:55
|buy
|5.50
|eurchfm
|1.6352
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 01:56
|1.6356
|0.00
|0.00
|0.00
|19.73
|738761
|2007.11.20 01:56
|sell
|6.00
|eurchfm
|1.6356
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 01:56
|1.6355
|0.00
|0.00
|0.00
|5.38
|738783
|2007.11.20 02:02
|buy
|5.60
|eurchfm
|1.6353
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 02:03
|1.6356
|0.00
|0.00
|0.00
|15.06
|738787
|2007.11.20 02:03
|sell
|5.80
|eurchfm
|1.6356
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 02:03
|1.6352
|0.00
|0.00
|0.00
|20.79
|738780
|2007.11.20 02:01
|sell
|5.90
|eurchfm
|1.6355
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 02:03
|1.6352
|0.00
|0.00
|0.00
|15.86
|738793
|2007.11.20 02:03
|buy
|5.30
|eurchfm
|1.6352
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 02:03
|1.6356
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|738795
|2007.11.20 02:03
|sell
|6.10
|eurchfm
|1.6356
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 02:03
|1.6353
|0.00
|0.00
|0.00
|16.40
|738697
|2007.11.20 01:47
|sell
|5.70
|eurchfm
|1.6353
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 02:05
|1.6350
|0.00
|0.00
|0.00
|15.32
|738915
|2007.11.20 02:24
|sell
|6.20
|eurchfm
|1.6353
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 02:24
|1.6350
|0.00
|0.00
|0.00
|16.66
|738923
|2007.11.20 02:24
|buy
|5.90
|eurchfm
|1.6350
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 02:28
|1.6353
|0.00
|0.00
|0.00
|15.86
|738954
|2007.11.20 02:29
|buy
|6.40
|eurchfm
|1.6347
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 02:30
|1.6353
|0.00
|0.00
|0.00
|34.39
|738959
|2007.11.20 02:30
|sell
|6.00
|eurchfm
|1.6353
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 02:31
|1.6350
|0.00
|0.00
|0.00
|16.11
|738308
|2007.11.20 00:31
|sell
|5.40
|eurchfm
|1.6348
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 02:33
|1.6344
|0.00
|0.00
|0.00
|19.34
|739009
|2007.11.20 02:33
|sell
|6.10
|eurchfm
|1.6348
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 02:34
|1.6345
|0.00
|0.00
|0.00
|16.38
|739016
|2007.11.20 02:34
|buy
|6.30
|eurchfm
|1.6345
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 02:34
|1.6351
|0.00
|0.00
|0.00
|33.84
|739025
|2007.11.20 02:34
|sell
|5.90
|eurchfm
|1.6351
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 02:37
|1.6348
|0.00
|0.00
|0.00
|15.85
|739046
|2007.11.20 02:37
|sell
|5.90
|eurchfm
|1.6347
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 02:38
|1.6345
|0.00
|0.00
|0.00
|10.56
|739058
|2007.11.20 02:38
|buy
|6.10
|eurchfm
|1.6345
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 02:38
|1.6348
|0.00
|0.00
|0.00
|16.39
|739066
|2007.11.20 02:38
|sell
|5.50
|eurchfm
|1.6348
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 02:38
|1.6345
|0.00
|0.00
|0.00
|14.78
|739068
|2007.11.20 02:38
|buy
|6.00
|eurchfm
|1.6345
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 02:39
|1.6348
|0.00
|0.00
|0.00
|16.12
|739104
|2007.11.20 02:43
|buy
|6.00
|eurchfm
|1.6348
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 02:43
|1.6350
|0.00
|0.00
|0.00
|10.75
|739076
|2007.11.20 02:39
|sell
|5.50
|eurchfm
|1.6348
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 03:14
|1.6345
|0.00
|0.00
|0.00
|14.78
|739037
|2007.11.20 02:37
|sell
|6.40
|eurgbpm
|0.7153
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 03:22
|0.7151
|0.00
|0.00
|0.00
|26.20
|739352
|2007.11.20 03:51
|buy
|6.20
|eurchfm
|1.6348
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 03:53
|1.6350
|0.00
|0.00
|0.00
|11.10
|739369
|2007.11.20 03:55
|buy
|6.20
|eurchfm
|1.6348
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 03:56
|1.6352
|0.00
|0.00
|0.00
|22.20
|739372
|2007.11.20 03:56
|sell
|6.00
|eurchfm
|1.6352
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 03:56
|1.6348
|0.00
|0.00
|0.00
|21.48
|739376
|2007.11.20 03:56
|buy
|6.50
|eurchfm
|1.6348
|0.0000
|0.0000
|2007.11.20 03:57
|1.6350
|0.00
|0.00
|0.00
|11.63
|0.00
|0.00
|2.60
|6 540.23
|Closed P/L:
|6 542.83
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|738018
|2007.11.19 23:42
|sell
|6.20
|eurgbpm
|0.7153
|0.0000
|0.0000
|0.7151
|0.00
|0.00
|3.56
|25.38
|738023
|2007.11.19 23:43
|sell
|6.10
|eurgbpm
|0.7153
|0.0000
|0.0000
|0.7151
|0.00
|0.00
|3.50
|24.97
|738026
|2007.11.19 23:44
|sell
|6.10
|eurgbpm
|0.7153
|0.0000
|0.0000
|0.7151
|0.00
|0.00
|3.50
|24.97
|738034
|2007.11.19 23:47
|sell
|6.10
|eurgbpm
|0.7153
|0.0000
|0.0000
|0.7151
|0.00
|0.00
|3.50
|24.97
|738334
|2007.11.20 00:33
|buy
|5.50
|eurchfm
|1.6360
|0.0000
|0.0000
|1.6350
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.23
|739246
|2007.11.20 03:18
|buy
|5.90
|eurgbpm
|0.7153
|0.0000
|0.0000
|0.7149
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.29
|739346
|2007.11.20 03:50
|buy
|6.60
|eurchfm
|1.6352
|0.0000
|0.0000
|1.6350
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.81
|0.00
|0.00
|14.06
|-9.04
|Floating P/L:
|5.02
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|6 542.83
|Floating P/L:
|5.02
|Margin:
|2 249.59
|Balance:
|11 542.83
|Equity:
|11 547.85
|Free Margin:
|9 298.26
|Details:
|Gross Profit:
|8 376.59
|Gross Loss:
|1 833.76
|Total Net Profit:
|6 542.83
|Profit Factor:
|4.57
|Expected Payoff:
|12.16
|Absolute Drawdown:
|9.94
|Maximal Drawdown:
|418.93 (5.32%)
|Relative Drawdown:
|5.32% (418.93)
|Total Trades:
|538
|Short Positions (won %):
|271 (91.51%)
|Long Positions (won %):
|267 (93.63%)
|Profit Trades (% of total):
|498 (92.57%)
|Loss trades (% of total):
|40 (7.43%)
|Largest
|profit trade:
|187.04
|loss trade:
|-175.21
|Average
|profit trade:
|16.82
|loss trade:
|-45.84
|Maximum
|consecutive wins ($):
|64 (844.58)
|consecutive losses ($):
|3 (-418.93)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 150.36 (30)
|consecutive loss (count):
|-418.93 (3)
|Average
|consecutive wins:
|18
|consecutive losses:
|1