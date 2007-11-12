Aleccoh FX

Account: 1009050 Name: Lukas Izdebski Currency: USD 2007 November 20, 04:01
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
7086752007.11.12 04:23balanceDeposit5 000.00
7118802007.11.12 19:08buy3.40eurchfm1.64200.00000.00002007.11.12 19:251.64220.000.000.006.02
7119992007.11.12 20:22sell3.40eurchfm1.64300.00000.00002007.11.12 20:221.64270.000.000.009.04
7120122007.11.12 20:27buy3.20eurchfm1.64220.00000.00002007.11.12 20:271.64250.000.000.008.51
7120032007.11.12 20:22buy3.20eurchfm1.64270.00000.00002007.11.12 20:301.64300.000.000.008.51
7120172007.11.12 20:31sell3.40eurusdm1.45670.00000.00002007.11.12 20:331.45650.000.000.006.80
7120512007.11.12 20:49buy3.20eurchfm1.64260.00000.00002007.11.12 21:101.64290.000.000.008.50
7121032007.11.12 21:15sell3.10eurusdm1.45530.00000.00002007.11.12 21:261.45500.000.000.009.30
7121922007.11.12 21:51buy2.80eurchfm1.64110.00000.00002007.11.12 21:511.64090.000.000.00-4.96
7121222007.11.12 21:25buy2.90eurchfm1.64330.00000.00002007.11.12 21:511.64090.000.000.00-61.66
7122682007.11.12 22:00sell3.00eurusdm1.45410.00000.00002007.11.12 22:011.45390.000.000.006.00
7123542007.11.12 22:20sell2.80eurchfm1.64120.00000.00002007.11.12 22:211.64080.000.000.009.92
7124362007.11.12 22:59sell2.80eurchfm1.64080.00000.00002007.11.12 22:591.64060.000.000.004.96
7123292007.11.12 22:13sell3.00eurchfm1.64010.00000.00002007.11.12 22:591.63980.000.000.007.97
7125782007.11.12 23:50sell3.00eurgbpm0.70810.00000.00002007.11.12 23:520.70760.000.000.0030.81
7126312007.11.13 00:04sell3.30eurchfm1.64030.00000.00002007.11.13 00:071.63990.000.000.0011.69
7126722007.11.13 00:11buy3.30eurchfm1.64020.00000.00002007.11.13 00:171.64070.000.000.0014.60
7127032007.11.13 00:17sell3.20eurchfm1.64070.00000.00002007.11.13 00:171.64020.000.000.0014.16
7127102007.11.13 00:17buy3.20eurchfm1.64020.00000.00002007.11.13 00:181.64040.000.000.005.66
7127252007.11.13 00:19buy3.20eurchfm1.64020.00000.00002007.11.13 00:201.64070.000.000.0014.16
7127292007.11.13 00:20sell3.00eurchfm1.64070.00000.00002007.11.13 00:201.64010.000.000.0015.93
7127362007.11.13 00:20buy3.10eurchfm1.64010.00000.00002007.11.13 00:231.64030.000.000.005.49
7127592007.11.13 00:28buy3.20eurchfm1.64010.00000.00002007.11.13 00:281.64050.000.000.0011.33
7127652007.11.13 00:28sell3.10eurchfm1.64050.00000.00002007.11.13 00:311.64010.000.000.0010.97
7127742007.11.13 00:31buy3.10eurchfm1.64010.00000.00002007.11.13 00:311.64040.000.000.008.24
7127822007.11.13 00:31sell3.10eurchfm1.64040.00000.00002007.11.13 00:331.64010.000.000.008.23
7127932007.11.13 00:33buy3.10eurchfm1.64010.00000.00002007.11.13 00:341.64040.000.000.008.24
7128122007.11.13 00:36sell3.10eurchfm1.64060.00000.00002007.11.13 00:361.64030.000.000.008.23
7128182007.11.13 00:36buy3.00eurchfm1.64030.00000.00002007.11.13 00:361.64080.000.000.0013.28
7128222007.11.13 00:36sell3.30eurchfm1.64080.00000.00002007.11.13 00:371.64010.000.000.0020.45
7128032007.11.13 00:34sell3.10eurchfm1.64040.00000.00002007.11.13 00:371.64010.000.000.008.23
7128272007.11.13 00:37buy3.00eurchfm1.64010.00000.00002007.11.13 00:381.64080.000.000.0018.59
7128322007.11.13 00:38sell3.20eurchfm1.64080.00000.00002007.11.13 00:411.64010.000.000.0019.83
7128382007.11.13 00:40buy3.20eurchfm1.64010.00000.00002007.11.13 00:411.64060.000.000.0014.17
7128492007.11.13 00:41buy3.20eurgbpm0.70710.00000.00002007.11.13 00:430.70730.000.000.0013.15
7128602007.11.13 00:43buy3.20eurchfm1.64040.00000.00002007.11.13 00:441.64090.000.000.0014.17
7128672007.11.13 00:44sell3.30eurchfm1.64090.00000.00002007.11.13 00:481.64070.000.000.005.84
7129102007.11.13 00:51buy3.20eurchfm1.64040.00000.00002007.11.13 00:531.64090.000.000.0014.17
7129272007.11.13 00:53sell3.30eurchfm1.64090.00000.00002007.11.13 00:551.64010.000.000.0023.37
7128532007.11.13 00:41sell3.00eurchfm1.64060.00000.00002007.11.13 00:551.64010.000.000.0013.28
7129342007.11.13 00:55buy3.10eurchfm1.64010.00000.00002007.11.13 00:551.64100.000.000.0024.70
7129422007.11.13 00:55sell3.20eurchfm1.64100.00000.00002007.11.13 00:561.64030.000.000.0019.83
7129532007.11.13 00:56buy3.20eurchfm1.64030.00000.00002007.11.13 00:561.64080.000.000.0014.17
7129612007.11.13 00:56sell3.30eurchfm1.64080.00000.00002007.11.13 00:581.64030.000.000.0014.60
7129722007.11.13 00:58buy3.30eurchfm1.64030.00000.00002007.11.13 00:581.64080.000.000.0014.61
7129952007.11.13 01:00sell3.30eurchfm1.64090.00000.00002007.11.13 01:011.64060.000.000.008.76
7129982007.11.13 01:01buy3.10eurchfm1.64060.00000.00002007.11.13 01:021.64090.000.000.008.23
7130042007.11.13 01:02sell3.40eurchfm1.64090.00000.00002007.11.13 01:031.64030.000.000.0018.05
7129772007.11.13 00:58sell3.30eurchfm1.64080.00000.00002007.11.13 01:031.64030.000.000.0014.60
7130092007.11.13 01:03buy3.10eurchfm1.64030.00000.00002007.11.13 01:031.64060.000.000.008.23
7130692007.11.13 01:15buy3.20eurchfm1.64060.00000.00002007.11.13 01:181.64090.000.000.008.50
7127182007.11.13 00:18buy3.20eurusdm1.45260.00000.00002007.11.13 01:191.45290.000.000.009.60
7130852007.11.13 01:18sell3.30eurusdm1.45280.00000.00002007.11.13 01:361.45490.000.000.00-69.30
7126142007.11.13 00:01buy3.20eurgbpm0.70760.00000.00002007.11.13 01:370.70780.000.000.0013.16
7130132007.11.13 01:03sell3.30eurchfm1.64060.00000.00002007.11.13 01:371.64260.000.000.00-58.45
7130622007.11.13 01:14sell3.30eurchfm1.64080.00000.00002007.11.13 01:391.64270.000.000.00-55.52
7125842007.11.12 23:51buy2.90eurgbpm0.70770.00000.00002007.11.13 01:460.70800.000.00-2.5617.88
7132062007.11.13 01:52buy2.90eurchfm1.64260.00000.00002007.11.13 01:521.64300.000.000.0010.28
7132072007.11.13 01:52sell3.00eurchfm1.64300.00000.00002007.11.13 01:541.64280.000.000.005.31
7132022007.11.13 01:50sell3.00eurgbpm0.70800.00000.00002007.11.13 02:080.70780.000.000.0012.35
7132352007.11.13 02:08sell3.10eurchfm1.64290.00000.00002007.11.13 02:121.64250.000.000.0010.98
7132732007.11.13 02:20sell3.20eurchfm1.64200.00000.00002007.11.13 02:251.64180.000.000.005.67
7131462007.11.13 01:36sell3.10eurchfm1.64190.00000.00002007.11.13 02:261.64160.000.000.008.25
7132862007.11.13 02:24buy3.00eurchfm1.64180.00000.00002007.11.13 02:281.64210.000.000.007.98
7133172007.11.13 02:31buy3.30eurchfm1.64220.00000.00002007.11.13 02:311.64240.000.000.005.85
7133492007.11.13 02:39sell3.30eurchfm1.64390.00000.00002007.11.13 02:391.64370.000.000.005.85
7133612007.11.13 02:39buy3.30eurchfm1.64320.00000.00002007.11.13 02:401.64380.000.000.0017.54
7133692007.11.13 02:40sell3.20eurchfm1.64380.00000.00002007.11.13 02:411.64350.000.000.008.50
7121002007.11.12 21:12sell3.20eurgbpm0.70710.00000.00002007.11.13 02:520.70680.000.001.8419.79
7120382007.11.12 20:42sell3.40eurgbpm0.70700.00000.00002007.11.13 02:520.70680.000.001.9514.03
7134962007.11.13 03:09buy3.70eurchfm1.64410.00000.00002007.11.13 03:091.64390.000.000.00-6.56
7135252007.11.13 03:14sell3.50eurchfm1.64420.00000.00002007.11.13 03:141.64390.000.000.009.30
7135302007.11.13 03:15sell3.50eurchfm1.64420.00000.00002007.11.13 03:161.64400.000.000.006.20
7135392007.11.13 03:18sell3.50eurchfm1.64430.00000.00002007.11.13 03:181.64450.000.000.00-6.21
7135072007.11.13 03:10sell3.70eurgbpm0.70700.00000.00002007.11.13 03:260.70680.000.000.0015.26
7135492007.11.13 03:21buy3.50eurchfm1.64370.00000.00002007.11.13 03:271.64420.000.000.0015.51
7135622007.11.13 03:27sell3.60eurchfm1.64420.00000.00002007.11.13 03:291.64380.000.000.0012.76
7137532007.11.13 04:45buy3.20eurchfm1.64310.00000.00002007.11.13 04:451.64330.000.000.005.68
7138332007.11.13 05:23buy3.20eurchfm1.64270.00000.00002007.11.13 05:231.64300.000.000.008.51
7138352007.11.13 05:23sell3.10eurchfm1.64300.00000.00002007.11.13 05:261.64270.000.000.008.25
7138452007.11.13 05:26sell3.20eurchfm1.64300.00000.00002007.11.13 05:271.64200.000.000.0028.37
7135632007.11.13 03:27buy3.60eurchfm1.64400.00000.00002007.11.13 05:281.64190.000.000.00-67.07
7138502007.11.13 05:27buy3.40eurchfm1.64200.00000.00002007.11.13 05:291.64240.000.000.0012.07
7138692007.11.13 05:28buy3.40eurchfm1.64200.00000.00002007.11.13 05:291.64240.000.000.0012.07
7138882007.11.13 05:30buy3.10eurchfm1.64210.00000.00002007.11.13 05:301.64190.000.000.00-5.50
7137472007.11.13 04:43sell3.40eurgbpm0.70710.00000.00002007.11.13 05:310.70690.000.000.0014.02
7136082007.11.13 03:56sell3.60eurgbpm0.70700.00000.00002007.11.13 05:310.70680.000.000.0014.85
7138922007.11.13 05:30sell3.10eurchfm1.64240.00000.00002007.11.13 05:361.64200.000.000.0011.00
7138852007.11.13 05:29sell3.20eurchfm1.64240.00000.00002007.11.13 05:361.64200.000.000.0011.36
7139182007.11.13 05:36buy3.30eurchfm1.64200.00000.00002007.11.13 05:371.64230.000.000.008.78
7139842007.11.13 05:44buy3.70eurchfm1.64200.00000.00002007.11.13 05:461.64230.000.000.009.85
7139972007.11.13 05:46sell3.80eurchfm1.64230.00000.00002007.11.13 05:471.64200.000.000.0010.11
7139992007.11.13 05:47buy3.50eurchfm1.64200.00000.00002007.11.13 05:481.64250.000.000.0015.53
7140252007.11.13 05:51buy3.50eurchfm1.64240.00000.00002007.11.13 05:511.64300.000.000.0018.63
7140272007.11.13 05:51sell3.60eurchfm1.64300.00000.00002007.11.13 05:511.64270.000.000.009.58
7140322007.11.13 05:51buy3.30eurchfm1.64270.00000.00002007.11.13 05:531.64300.000.000.008.78
7140412007.11.13 05:53sell3.60eurchfm1.64300.00000.00002007.11.13 05:541.64280.000.000.006.39
7140112007.11.13 05:48sell3.80eurchfm1.64250.00000.00002007.11.13 05:571.64210.000.000.0013.49
7140782007.11.13 05:57buy3.50eurchfm1.64210.00000.00002007.11.13 05:571.64240.000.000.009.32
7140822007.11.13 05:57sell3.80eurchfm1.64240.00000.00002007.11.13 05:581.64190.000.000.0016.86
7138542007.11.13 05:28sell3.00eurchfm1.64220.00000.00002007.11.13 05:581.64190.000.000.007.99
7140852007.11.13 05:58buy3.60eurchfm1.64190.00000.00002007.11.13 05:581.64240.000.000.0015.97
7140912007.11.13 05:58sell3.70eurchfm1.64240.00000.00002007.11.13 06:081.64210.000.000.009.84
7141242007.11.13 06:08buy3.90eurchfm1.64210.00000.00002007.11.13 06:121.64240.000.000.0010.38
7141222007.11.13 06:07buy3.70eurchfm1.64270.00000.00002007.11.13 06:361.64320.000.000.0016.40
7142312007.11.13 06:43buy3.70eurchfm1.64240.00000.00002007.11.13 06:431.64270.000.000.009.85
7142432007.11.13 06:43sell3.90eurchfm1.64270.00000.00002007.11.13 06:441.64250.000.000.006.92
7141562007.11.13 06:21sell3.70eurchfm1.64240.00000.00002007.11.13 06:451.64200.000.000.0013.15
7142842007.11.13 06:46buy3.70eurchfm1.64140.00000.00002007.11.13 06:491.64160.000.000.006.57
7142702007.11.13 06:45buy3.80eurchfm1.64200.00000.00002007.11.13 06:561.64230.000.000.0010.13
7143152007.11.13 06:52sell3.80eurchfm1.64190.00000.00002007.11.13 07:011.64240.000.000.00-16.86
7144212007.11.13 07:40sell3.90eurusdm1.45850.00000.00002007.11.13 07:571.46050.000.000.00-78.00
7145322007.11.13 07:58sell3.90eurusdm1.46080.00000.00002007.11.13 08:001.46090.000.000.00-3.90
7166712007.11.13 19:09buy3.70eurchfm1.64300.00000.00002007.11.13 19:091.64320.000.000.006.58
7167152007.11.13 19:25buy3.70eurchfm1.64220.00000.00002007.11.13 19:291.64240.000.000.006.58
7166652007.11.13 19:06buy3.90eurchfm1.64320.00000.00002007.11.13 20:161.64340.000.000.006.93
7167462007.11.13 19:33sell3.70eurchfm1.64220.00000.00002007.11.13 20:211.64430.000.000.00-68.96
7168922007.11.13 20:21sell3.50eurchfm1.64410.00000.00002007.11.13 20:281.64390.000.000.006.22
7170002007.11.13 20:35sell3.80eurchfm1.64420.00000.00002007.11.13 20:391.64400.000.000.006.75
7170292007.11.13 20:39buy3.60eurchfm1.64400.00000.00002007.11.13 20:431.64430.000.000.009.59
7170352007.11.13 20:39sell3.70eurchfm1.64420.00000.00002007.11.13 20:441.64390.000.000.009.85
7170492007.11.13 20:44buy3.50eurchfm1.64390.00000.00002007.11.13 20:461.64420.000.000.009.32
7170452007.11.13 20:42buy3.80eurgbpm0.70520.00000.00002007.11.13 20:480.70540.000.000.0015.73
7169732007.11.13 20:33buy3.70eurgbpm0.70520.00000.00002007.11.13 20:480.70540.000.000.0015.32
7170642007.11.13 20:46sell3.50eurchfm1.64420.00000.00002007.11.13 20:591.64400.000.000.006.22
7171212007.11.13 20:59sell3.60eurchfm1.64460.00000.00002007.11.13 20:591.64430.000.000.009.59
7171282007.11.13 20:59buy3.50eurchfm1.64430.00000.00002007.11.13 21:001.64450.000.000.006.22
7171782007.11.13 21:04buy3.70eurchfm1.64550.00000.00002007.11.13 21:051.64590.000.000.0013.13
7172092007.11.13 21:11buy3.70eurchfm1.64530.00000.00002007.11.13 21:111.64550.000.000.006.57
7172182007.11.13 21:12buy3.70eurchfm1.64510.00000.00002007.11.13 21:141.64530.000.000.006.57
7172442007.11.13 21:18buy3.70eurchfm1.64510.00000.00002007.11.13 21:191.64530.000.000.006.57
7172662007.11.13 21:23sell3.70eurgbpm0.70570.00000.00002007.11.13 21:400.70550.000.000.0015.32
7173272007.11.13 21:42sell3.70eurchfm1.64580.00000.00002007.11.13 21:431.64550.000.000.009.84
7173292007.11.13 21:43buy3.50eurchfm1.64550.00000.00002007.11.13 21:441.64590.000.000.0012.42
7174332007.11.13 21:59sell3.50eurchfm1.64630.00000.00002007.11.13 22:001.64610.000.000.006.20
7174832007.11.13 22:02buy3.40eurchfm1.64600.00000.00002007.11.13 22:031.64630.000.000.009.05
7174902007.11.13 22:03sell3.50eurchfm1.64630.00000.00002007.11.13 22:071.64590.000.000.0012.42
7174782007.11.13 22:01sell3.50eurchfm1.64620.00000.00002007.11.13 22:071.64590.000.000.009.31
7175262007.11.13 22:22buy3.40eurchfm1.64580.00000.00002007.11.13 22:231.64610.000.000.009.05
7175212007.11.13 22:18sell3.60eurchfm1.64610.00000.00002007.11.13 22:271.64570.000.000.0012.78
7175612007.11.13 22:27buy3.40eurchfm1.64570.00000.00002007.11.13 22:271.64630.000.000.0018.10
7175652007.11.13 22:27sell3.80eurchfm1.64630.00000.00002007.11.13 22:281.64610.000.000.006.75
7176542007.11.13 22:46sell3.80eurchfm1.64620.00000.00002007.11.13 22:461.64600.000.000.006.74
7176602007.11.13 22:46buy3.60eurchfm1.64600.00000.00002007.11.13 22:491.64630.000.000.009.58
7176822007.11.13 22:49sell4.00eurchfm1.64630.00000.00002007.11.13 22:491.64600.000.000.0010.64
7176932007.11.13 22:49buy3.60eurchfm1.64600.00000.00002007.11.13 22:531.64630.000.000.009.58
7176262007.11.13 22:38buy3.60eurgbpm0.70520.00000.00002007.11.13 23:040.70600.000.000.0059.63
7177172007.11.13 23:03buy3.60eurgbpm0.70520.00000.00002007.11.13 23:040.70600.000.000.0059.63
7177232007.11.13 23:04sell3.50eurgbpm0.70600.00000.00002007.11.13 23:070.70540.000.000.0043.51
7177472007.11.13 23:12sell3.70eurchfm1.64660.00000.00002007.11.13 23:141.64630.000.000.009.84
7177812007.11.13 23:28buy3.70eurchfm1.64620.00000.00002007.11.13 23:291.64650.000.000.009.85
7178382007.11.13 23:52buy3.50eurchfm1.64620.00000.00002007.11.13 23:521.64660.000.000.0012.42
7178262007.11.13 23:51sell3.70eurgbpm0.70500.00000.00002007.11.13 23:540.70480.000.000.0015.36
7167672007.11.13 19:41sell3.90eurgbpm0.70500.00000.00002007.11.13 23:540.70480.000.000.0016.19
7178612007.11.13 23:54buy3.60eurchfm1.64630.00000.00002007.11.13 23:561.64660.000.000.009.57
7176972007.11.13 22:51sell4.00eurchfm1.64620.00000.00002007.11.14 00:041.64570.000.00-3.8417.76
7173432007.11.13 21:44sell3.60eurchfm1.64590.00000.00002007.11.14 00:051.64480.000.00-3.4635.18
7179302007.11.14 00:05buy4.20eurchfm1.64480.00000.00002007.11.14 00:051.64510.000.000.0011.20
7179122007.11.14 00:04buy3.80eurchfm1.64570.00000.00002007.11.14 00:071.64610.000.000.0013.50
7179892007.11.14 00:12sell3.80eurchfm1.64620.00000.00002007.11.14 00:131.64590.000.000.0010.12
7180042007.11.14 00:13sell4.00eurchfm1.64610.00000.00002007.11.14 00:131.64590.000.000.007.11
7180282007.11.14 00:14sell4.00eurchfm1.64610.00000.00002007.11.14 00:151.64580.000.000.0010.66
7180312007.11.14 00:15buy3.80eurchfm1.64580.00000.00002007.11.14 00:191.64620.000.000.0013.50
7180002007.11.14 00:13buy3.60eurchfm1.64590.00000.00002007.11.14 00:191.64620.000.000.009.59
7179472007.11.14 00:05sell4.20eurchfm1.64570.00000.00002007.11.14 00:281.64540.000.000.0011.19
7178732007.11.13 23:58sell3.60eurgbpm0.70500.00000.00002007.11.14 00:490.70480.000.002.0914.95
7181802007.11.14 00:49sell3.80eurchfm1.64660.00000.00002007.11.14 00:491.64640.000.000.006.75
7182012007.11.14 00:54buy3.70eurchfm1.64570.00000.00002007.11.14 00:541.64610.000.000.0013.14
7182802007.11.14 01:11buy3.70eurchfm1.64610.00000.00002007.11.14 01:141.64640.000.000.009.86
7182222007.11.14 00:57sell3.70eurchfm1.64600.00000.00002007.11.14 01:231.64560.000.000.0013.14
7181182007.11.14 00:39sell4.00eurchfm1.64560.00000.00002007.11.14 01:391.64530.000.000.0010.67
7183422007.11.14 01:33buy3.90eurchfm1.64540.00000.00002007.11.14 01:421.64570.000.000.0010.39
7184792007.11.14 01:44buy3.90eurchfm1.64550.00000.00002007.11.14 01:491.64590.000.000.0013.86
7184672007.11.14 01:40sell4.30eurchfm1.64560.00000.00002007.11.14 02:381.64540.000.000.007.64
7177392007.11.13 23:07buy3.40eurgbpm0.70540.00000.00002007.11.14 02:580.70570.000.00-3.0321.16
7186202007.11.14 02:42buy4.10eurchfm1.64560.00000.00002007.11.14 02:591.64600.000.000.0014.58
7186472007.11.14 02:59sell3.60eurchfm1.64600.00000.00002007.11.14 02:591.64570.000.000.009.60
7186502007.11.14 02:59buy3.70eurchfm1.64570.00000.00002007.11.14 03:001.64600.000.000.009.88
7186602007.11.14 03:00sell3.70eurchfm1.64600.00000.00002007.11.14 03:021.64550.000.000.0016.45
7179382007.11.14 00:05sell3.80eurchfm1.64510.00000.00002007.11.14 03:241.64480.000.000.0010.15
7187622007.11.14 03:27buy3.50eurchfm1.64470.00000.00002007.11.14 03:271.64500.000.000.009.36
7187822007.11.14 03:30buy3.50eurchfm1.64430.00000.00002007.11.14 03:301.64410.000.000.00-6.24
7187962007.11.14 03:30sell3.50eurchfm1.64480.00000.00002007.11.14 03:311.64450.000.000.009.36
7188632007.11.14 03:42buy3.50eurchfm1.64480.00000.00002007.11.14 03:421.64500.000.000.006.24
7188902007.11.14 03:49sell3.50eurgbpm0.70610.00000.00002007.11.14 03:500.70590.000.000.0014.54
7186862007.11.14 03:08sell3.90eurgbpm0.70600.00000.00002007.11.14 03:550.70580.000.000.0016.21
7189042007.11.14 03:53buy3.60eurchfm1.64510.00000.00002007.11.14 03:551.64540.000.000.009.62
7190112007.11.14 04:19sell3.60eurchfm1.64540.00000.00002007.11.14 04:201.64500.000.000.0012.82
7190142007.11.14 04:20buy3.80eurchfm1.64500.00000.00002007.11.14 04:211.64540.000.000.0013.54
7190212007.11.14 04:21sell3.40eurchfm1.64540.00000.00002007.11.14 04:271.64500.000.000.0012.11
7191222007.11.14 05:14sell3.60eurchfm1.64540.00000.00002007.11.14 05:191.64520.000.000.006.41
7191692007.11.14 05:20sell3.40eurchfm1.64530.00000.00002007.11.14 05:241.64500.000.000.009.09
7191832007.11.14 05:25buy3.40eurchfm1.64470.00000.00002007.11.14 05:251.64490.000.000.006.06
7192022007.11.14 05:34buy3.40eurchfm1.64490.00000.00002007.11.14 05:371.64530.000.000.0012.11
7191522007.11.14 05:18buy3.80eurchfm1.64520.00000.00002007.11.14 05:431.64540.000.000.006.77
7192802007.11.14 06:30sell3.60eurgbpm0.70600.00000.00002007.11.14 06:430.70560.000.000.0029.91
7193112007.11.14 06:50sell3.60eurchfm1.64540.00000.00002007.11.14 06:501.64510.000.000.009.62
7193142007.11.14 06:50buy3.80eurchfm1.64510.00000.00002007.11.14 06:561.64540.000.000.0010.15
7185692007.11.14 02:13sell4.10eurgbpm0.70520.00000.00002007.11.14 07:000.70570.000.000.00-42.61
7190092007.11.14 04:18sell3.80eurgbpm0.70570.00000.00002007.11.14 07:000.70570.000.000.000.00
7182772007.11.14 01:11sell3.50eurgbpm0.70500.00000.00002007.11.14 07:000.70570.000.000.00-50.92
7193282007.11.14 06:52sell3.50eurchfm1.64510.00000.00002007.11.14 07:001.64510.000.000.000.00
7185012007.11.14 01:52buy3.90eurchfm1.64600.00000.00002007.11.14 07:001.64490.000.000.00-38.22
7223442007.11.14 19:48sell4.20eurchfm1.64760.00000.00002007.11.14 20:051.64740.000.000.007.47
7223242007.11.14 19:41buy4.40eurgbpm0.71340.00000.00002007.11.14 20:200.71360.000.000.0018.09
7224032007.11.14 20:14buy4.20eurgbpm0.71340.00000.00002007.11.14 20:200.71360.000.000.0017.27
7225262007.11.14 20:45buy4.50eurchfm1.64820.00000.00002007.11.14 20:451.64800.000.000.00-8.00
7225662007.11.14 21:01buy4.50eurchfm1.64800.00000.00002007.11.14 21:081.64830.000.000.0012.00
7225972007.11.14 21:11buy4.30eurchfm1.64810.00000.00002007.11.14 21:131.64830.000.000.007.65
7226102007.11.14 21:13sell4.50eurchfm1.64830.00000.00002007.11.14 21:221.64800.000.000.0012.00
7226382007.11.14 21:26buy4.30eurchfm1.64800.00000.00002007.11.14 21:341.64830.000.000.0011.47
7225762007.11.14 21:06sell4.20eurchfm1.64800.00000.00002007.11.14 21:401.64760.000.000.0014.93
7228032007.11.14 22:04buy4.30eurgbpm0.71350.00000.00002007.11.14 22:100.71370.000.000.0017.66
7227542007.11.14 21:51buy4.50eurchfm1.64690.00000.00002007.11.14 22:181.64750.000.000.0024.02
7228512007.11.14 22:18sell4.50eurchfm1.64750.00000.00002007.11.14 22:191.64690.000.000.0024.02
7228632007.11.14 22:19buy4.10eurchfm1.64690.00000.00002007.11.14 22:211.64720.000.000.0010.94
7228852007.11.14 22:25sell4.30eurchfm1.64760.00000.00002007.11.14 22:251.64740.000.000.007.65
7228902007.11.14 22:26sell4.30eurchfm1.64740.00000.00002007.11.14 22:271.64710.000.000.0011.47
7228942007.11.14 22:27buy4.10eurchfm1.64710.00000.00002007.11.14 22:281.64750.000.000.0014.59
7228952007.11.14 22:28sell4.60eurchfm1.64750.00000.00002007.11.14 22:281.64730.000.000.008.18
7229352007.11.14 22:37buy4.10eurchfm1.64720.00000.00002007.11.14 22:401.64760.000.000.0014.59
7229482007.11.14 22:40sell4.10eurchfm1.64760.00000.00002007.11.14 22:401.64730.000.000.0010.94
7228462007.11.14 22:17sell4.30eurchfm1.64690.00000.00002007.11.14 22:481.64670.000.000.007.65
7229932007.11.14 22:53buy4.20eurgbpm0.71420.00000.00002007.11.14 22:580.71440.000.000.0017.24
7230032007.11.14 22:54sell4.40eurgbpm0.71430.00000.00002007.11.14 22:580.71410.000.000.0018.06
7229422007.11.14 22:40sell4.30eurgbpm0.71430.00000.00002007.11.14 22:590.71400.000.000.0026.47
7230382007.11.14 22:59sell4.60eurgbpm0.71420.00000.00002007.11.14 22:590.71400.000.000.0018.88
7230422007.11.14 22:59sell4.30eurgbpm0.71420.00000.00002007.11.14 22:590.71390.000.000.0026.48
7230462007.11.14 22:59buy4.20eurgbpm0.71400.00000.00002007.11.14 23:060.71430.000.000.0025.84
7230272007.11.14 22:58buy4.00eurgbpm0.71430.00000.00002007.11.14 23:150.71460.000.000.0024.61
7230292007.11.14 22:58buy4.20eurgbpm0.71420.00000.00002007.11.14 23:150.71460.000.000.0034.45
7232082007.11.14 23:50sell4.00eurgbpm0.71490.00000.00002007.11.14 23:510.71450.000.000.0032.83
7232372007.11.14 23:56sell4.20eurgbpm0.71470.00000.00002007.11.14 23:560.71450.000.000.0017.24
7232472007.11.14 23:57buy4.40eurgbpm0.71420.00000.00002007.11.14 23:570.71450.000.000.0027.07
7231742007.11.14 23:39sell4.50eurgbpm0.71430.00000.00002007.11.15 00:080.71410.000.007.7518.47
7233282007.11.15 00:13sell4.40eurchfm1.64620.00000.00002007.11.15 00:131.64580.000.000.0015.66
7233302007.11.15 00:13buy4.60eurchfm1.64580.00000.00002007.11.15 00:141.64600.000.000.008.19
7233342007.11.15 00:13sell4.10eurchfm1.64600.00000.00002007.11.15 00:141.64560.000.000.0014.58
7233412007.11.15 00:14buy4.60eurchfm1.64560.00000.00002007.11.15 00:231.64600.000.000.0016.38
7233932007.11.15 00:23sell4.30eurchfm1.64600.00000.00002007.11.15 00:231.64540.000.000.0022.96
7233972007.11.15 00:23buy4.70eurchfm1.64540.00000.00002007.11.15 00:231.64610.000.000.0029.29
7233992007.11.15 00:23sell4.30eurchfm1.64610.00000.00002007.11.15 00:251.64520.000.000.0034.43
7234362007.11.15 00:25buy4.80eurchfm1.64520.00000.00002007.11.15 00:281.64550.000.000.0012.81
7234452007.11.15 00:28sell4.20eurchfm1.64550.00000.00002007.11.15 00:291.64520.000.000.0011.21
7233592007.11.15 00:16sell4.10eurgbpm0.71420.00000.00002007.11.15 00:300.71380.000.000.0033.67
7229132007.11.14 22:33sell4.40eurgbpm0.71400.00000.00002007.11.15 00:300.71380.000.007.5818.07
7234792007.11.15 00:35sell3.80eurchfm1.64550.00000.00002007.11.15 00:391.64520.000.000.0010.14
7232002007.11.14 23:46buy4.30eurchfm1.64600.00000.00002007.11.15 00:421.64620.000.007.467.65
7235052007.11.15 00:42sell3.80eurchfm1.64620.00000.00002007.11.15 00:431.64550.000.000.0023.66
7235132007.11.15 00:43buy3.80eurchfm1.64550.00000.00002007.11.15 00:441.64590.000.000.0013.52
7235252007.11.15 00:44sell3.90eurchfm1.64590.00000.00002007.11.15 00:441.64530.000.000.0020.81
7235262007.11.15 00:44buy3.90eurchfm1.64530.00000.00002007.11.15 00:461.64550.000.000.006.94
7235562007.11.15 00:47sell4.10eurchfm1.64600.00000.00002007.11.15 00:471.64620.000.000.00-7.29
7234782007.11.15 00:35buy3.90eurgbpm0.71340.00000.00002007.11.15 00:490.71360.000.000.0016.02
7235642007.11.15 00:48buy3.90eurchfm1.64500.00000.00002007.11.15 00:491.64540.000.000.0013.88
7235862007.11.15 00:50buy4.30eurchfm1.64540.00000.00002007.11.15 00:511.64560.000.000.007.65
7235742007.11.15 00:49sell3.90eurchfm1.64540.00000.00002007.11.15 00:521.64510.000.000.0010.41
7236062007.11.15 00:52buy4.30eurchfm1.64520.00000.00002007.11.15 00:551.64570.000.000.0019.12
7236192007.11.15 00:55sell3.90eurchfm1.64570.00000.00002007.11.15 00:551.64540.000.000.0010.41
7236212007.11.15 00:55buy4.30eurchfm1.64540.00000.00002007.11.15 00:561.64560.000.000.007.65
7236302007.11.15 00:55sell3.90eurchfm1.64560.00000.00002007.11.15 00:561.64530.000.000.0010.40
7236352007.11.15 00:56buy4.30eurchfm1.64530.00000.00002007.11.15 00:561.64560.000.000.0011.48
7236382007.11.15 00:56sell3.90eurchfm1.64560.00000.00002007.11.15 00:571.64470.000.000.0031.23
7236542007.11.15 00:57buy4.30eurchfm1.64470.00000.00002007.11.15 00:571.64500.000.000.0011.47
7236812007.11.15 00:58buy4.30eurchfm1.64480.00000.00002007.11.15 00:591.64520.000.000.0015.31
7236842007.11.15 00:59sell4.10eurchfm1.64520.00000.00002007.11.15 01:001.64490.000.000.0010.94
7237312007.11.15 01:00buy4.20eurchfm1.64490.00000.00002007.11.15 01:011.64540.000.000.0018.69
7237652007.11.15 01:01sell4.20eurchfm1.64540.00000.00002007.11.15 01:041.64510.000.000.0011.20
7238122007.11.15 01:04buy4.20eurchfm1.64510.00000.00002007.11.15 01:051.64550.000.000.0014.95
7238502007.11.15 01:12sell4.40eurchfm1.64580.00000.00002007.11.15 01:151.64560.000.000.007.82
7235592007.11.15 00:47buy4.10eurchfm1.64570.00000.00002007.11.15 01:281.64590.000.000.007.30
7238952007.11.15 01:19buy4.30eurgbpm0.71330.00000.00002007.11.15 01:340.71350.000.000.0017.65
7239802007.11.15 01:39sell4.20eurchfm1.64620.00000.00002007.11.15 01:391.64640.000.000.00-7.47
7240142007.11.15 01:41sell4.30eurchfm1.64590.00000.00002007.11.15 01:421.64570.000.000.007.66
7239882007.11.15 01:39buy4.20eurchfm1.64600.00000.00002007.11.15 01:451.64630.000.000.0011.21
7240452007.11.15 01:45buy4.20eurchfm1.64590.00000.00002007.11.15 01:451.64620.000.000.0011.21
7240472007.11.15 01:45sell4.30eurchfm1.64620.00000.00002007.11.15 01:451.64600.000.000.007.65
7240562007.11.15 01:47sell4.40eurchfm1.64620.00000.00002007.11.15 01:471.64590.000.000.0011.74
7240942007.11.15 01:55sell4.20eurchfm1.64590.00000.00002007.11.15 01:551.64560.000.000.0011.21
7241172007.11.15 01:58buy4.10eurchfm1.64560.00000.00002007.11.15 02:001.64600.000.000.0014.60
7241302007.11.15 02:00sell3.90eurchfm1.64600.00000.00002007.11.15 02:011.64560.000.000.0013.88
7241632007.11.15 02:10sell4.20eurchfm1.64630.00000.00002007.11.15 02:101.64650.000.000.00-7.48
7241682007.11.15 02:10buy4.20eurchfm1.64550.00000.00002007.11.15 02:111.64610.000.000.0022.43
7241812007.11.15 02:11sell4.00eurchfm1.64610.00000.00002007.11.15 02:111.64580.000.000.0010.68
7241992007.11.15 02:12sell4.20eurchfm1.64610.00000.00002007.11.15 02:131.64580.000.000.0011.21
7240572007.11.15 01:47buy4.20eurchfm1.64600.00000.00002007.11.15 02:161.64630.000.000.0011.21
7240532007.11.15 01:45buy4.00eurchfm1.64600.00000.00002007.11.15 02:161.64630.000.000.0010.69
7242402007.11.15 02:16sell4.20eurchfm1.64630.00000.00002007.11.15 02:161.64600.000.000.0011.21
7242732007.11.15 02:19buy4.20eurchfm1.64540.00000.00002007.11.15 02:191.64570.000.000.0011.22
7242912007.11.15 02:22buy4.00eurchfm1.64630.00000.00002007.11.15 02:221.64690.000.000.0021.37
7236582007.11.15 00:57sell3.90eurchfm1.64500.00000.00002007.11.15 02:221.64710.000.000.00-72.90
7232162007.11.14 23:51buy3.90eurgbpm0.71450.00000.00002007.11.15 02:240.71250.000.00-10.31-160.51
7232392007.11.14 23:56buy4.00eurgbpm0.71450.00000.00002007.11.15 02:240.71250.000.00-10.58-164.63
7243022007.11.15 02:23buy4.20eurchfm1.64660.00000.00002007.11.15 02:281.64730.000.000.0026.18
7243202007.11.15 02:28sell4.70eurchfm1.64730.00000.00002007.11.15 02:281.64700.000.000.0012.55
7243222007.11.15 02:28buy4.30eurchfm1.64700.00000.00002007.11.15 02:331.64730.000.000.0011.48
7243412007.11.15 02:33buy4.60eurchfm1.64670.00000.00002007.11.15 02:351.64730.000.000.0024.56
7243592007.11.15 02:35sell4.80eurchfm1.64730.00000.00002007.11.15 02:411.64690.000.000.0017.08
7243862007.11.15 02:45buy4.60eurchfm1.64660.00000.00002007.11.15 02:451.64700.000.000.0016.38
7243902007.11.15 02:45sell4.80eurchfm1.64700.00000.00002007.11.15 02:451.64680.000.000.008.55
7244242007.11.15 02:51sell4.60eurchfm1.64680.00000.00002007.11.15 02:541.64650.000.000.0012.28
7244502007.11.15 02:56sell4.80eurchfm1.64680.00000.00002007.11.15 02:561.64640.000.000.0017.09
7244522007.11.15 02:56buy4.60eurchfm1.64640.00000.00002007.11.15 02:581.64680.000.000.0016.37
7244412007.11.15 02:54buy4.40eurchfm1.64650.00000.00002007.11.15 02:581.64680.000.000.0011.75
7244692007.11.15 02:59buy4.70eurchfm1.64620.00000.00002007.11.15 03:001.64650.000.000.0012.55
7245242007.11.15 03:08sell4.70eurchfm1.64660.00000.00002007.11.15 03:081.64620.000.000.0016.74
7245282007.11.15 03:08buy4.50eurchfm1.64620.00000.00002007.11.15 03:101.64660.000.000.0016.03
7245352007.11.15 03:10sell4.90eurchfm1.64660.00000.00002007.11.15 03:101.64630.000.000.0013.09
7245402007.11.15 03:10buy4.50eurchfm1.64630.00000.00002007.11.15 03:111.64660.000.000.0012.02
7245532007.11.15 03:12buy4.70eurchfm1.64620.00000.00002007.11.15 03:141.64660.000.000.0016.75
7245852007.11.15 03:16sell4.90eurchfm1.64680.00000.00002007.11.15 03:161.64700.000.000.00-8.73
7245922007.11.15 03:16buy4.90eurchfm1.64630.00000.00002007.11.15 03:171.64660.000.000.0013.09
7245832007.11.15 03:15buy4.70eurchfm1.64630.00000.00002007.11.15 03:171.64660.000.000.0012.56
7246222007.11.15 03:30sell4.70eurchfm1.64660.00000.00002007.11.15 03:351.64640.000.000.008.37
7246562007.11.15 03:41buy4.80eurchfm1.64640.00000.00002007.11.15 03:431.64680.000.000.0017.10
7246692007.11.15 03:43sell4.90eurchfm1.64680.00000.00002007.11.15 03:441.64650.000.000.0013.09
7246832007.11.15 03:51sell4.80eurchfm1.64660.00000.00002007.11.15 03:521.64640.000.000.008.55
7247162007.11.15 03:56sell4.80eurchfm1.64680.00000.00002007.11.15 03:561.64650.000.000.0012.83
7247762007.11.15 04:18sell4.50eurchfm1.64740.00000.00002007.11.15 04:181.64700.000.000.0016.04
7247852007.11.15 04:18buy4.30eurchfm1.64700.00000.00002007.11.15 04:211.64740.000.000.0015.33
7247872007.11.15 04:21sell4.80eurchfm1.64740.00000.00002007.11.15 04:221.64680.000.000.0025.65
7247992007.11.15 04:22buy4.40eurchfm1.64680.00000.00002007.11.15 04:231.64710.000.000.0011.75
7248012007.11.15 04:23sell4.80eurchfm1.64710.00000.00002007.11.15 04:231.64690.000.000.008.54
7248292007.11.15 04:27buy4.60eurchfm1.64700.00000.00002007.11.15 04:271.64730.000.000.0012.29
7247712007.11.15 04:14buy4.80eurgbpm0.71340.00000.00002007.11.15 04:360.71360.000.000.0019.75
7249412007.11.15 05:12sell4.90eurchfm1.64690.00000.00002007.11.15 05:121.64670.000.000.008.73
7249662007.11.15 05:14buy4.90eurchfm1.64650.00000.00002007.11.15 05:161.64690.000.000.0017.46
7249822007.11.15 05:16buy4.90eurchfm1.64650.00000.00002007.11.15 05:191.64690.000.000.0017.46
7249942007.11.15 05:19sell5.10eurchfm1.64690.00000.00002007.11.15 05:201.64630.000.000.0027.25
7250022007.11.15 05:20buy4.70eurchfm1.64630.00000.00002007.11.15 05:231.64660.000.000.0012.56
7250192007.11.15 05:24buy4.90eurchfm1.64650.00000.00002007.11.15 05:241.64680.000.000.0013.09
7250392007.11.15 05:25buy4.90eurchfm1.64650.00000.00002007.11.15 05:331.64680.000.000.0013.09
7251542007.11.15 05:52sell4.90eurchfm1.64740.00000.00002007.11.15 05:531.64710.000.000.0013.09
7251602007.11.15 05:53buy4.70eurchfm1.64710.00000.00002007.11.15 05:541.64740.000.000.0012.56
7251692007.11.15 05:54sell5.10eurchfm1.64740.00000.00002007.11.15 05:541.64710.000.000.0013.63
7251932007.11.15 05:57sell5.20eurchfm1.64730.00000.00002007.11.15 05:581.64700.000.000.0013.89
7252032007.11.15 05:58buy4.90eurchfm1.64700.00000.00002007.11.15 06:051.64730.000.000.0013.09
7252182007.11.15 06:05sell4.90eurchfm1.64730.00000.00002007.11.15 06:071.64690.000.000.0017.45
7252322007.11.15 06:09sell5.20eurchfm1.64730.00000.00002007.11.15 06:121.64690.000.000.0018.52
7252802007.11.15 06:26sell5.00eurchfm1.64730.00000.00002007.11.15 06:261.64700.000.000.0013.35
7252552007.11.15 06:12buy5.00eurchfm1.64690.00000.00002007.11.15 06:281.64750.000.000.0026.72
7252842007.11.15 06:26buy5.20eurchfm1.64700.00000.00002007.11.15 06:281.64750.000.000.0023.15
7251712007.11.15 05:54buy4.70eurchfm1.64710.00000.00002007.11.15 06:281.64750.000.000.0016.74
7252892007.11.15 06:28sell4.70eurchfm1.64750.00000.00002007.11.15 06:351.64700.000.000.0020.92
7253192007.11.15 06:43buy5.10eurchfm1.64700.00000.00002007.11.15 06:501.64730.000.000.0013.63
7253472007.11.15 06:50sell5.20eurchfm1.64730.00000.00002007.11.15 06:541.64700.000.000.0013.89
7253562007.11.15 06:54buy4.80eurchfm1.64700.00000.00002007.11.15 06:591.64750.000.000.0021.37
7253902007.11.15 06:59sell5.30eurchfm1.64750.00000.00002007.11.15 06:591.64730.000.000.009.43
7242782007.11.15 02:20sell4.20eurchfm1.64590.00000.00002007.11.15 07:001.64710.000.000.00-44.88
7234402007.11.15 00:26buy4.30eurgbpm0.71380.00000.00002007.11.15 07:000.71350.000.000.00-26.53
7276502007.11.15 19:45sell5.60eurchfm1.64230.00000.00002007.11.15 19:531.64200.000.000.0014.95
7277682007.11.15 20:27sell5.60eurgbpm0.71520.00000.00002007.11.15 20:340.71500.000.000.0022.90
7278672007.11.15 20:54sell5.60eurchfm1.64140.00000.00002007.11.15 21:001.64120.000.000.009.98
7279082007.11.15 21:04buy5.30eurchfm1.64030.00000.00002007.11.15 21:041.64070.000.000.0018.89
7279062007.11.15 21:04buy5.60eurchfm1.64050.00000.00002007.11.15 21:061.64080.000.000.0014.96
7279122007.11.15 21:04sell5.10eurchfm1.64070.00000.00002007.11.15 21:071.64030.000.000.0018.17
7279762007.11.15 21:20buy5.60eurchfm1.64020.00000.00002007.11.15 21:201.64040.000.000.009.99
7280602007.11.15 21:38sell5.60eurchfm1.63980.00000.00002007.11.15 21:401.63950.000.000.0014.97
7280312007.11.15 21:33buy5.60eurgbpm0.71520.00000.00002007.11.15 21:400.71540.000.000.0022.88
7280932007.11.15 21:46buy5.40eurchfm1.64030.00000.00002007.11.15 21:481.64050.000.000.009.63
7281242007.11.15 21:50buy5.10eurchfm1.63980.00000.00002007.11.15 21:551.64010.000.000.0013.63
7281662007.11.15 21:57sell5.40eurchfm1.64020.00000.00002007.11.15 21:581.63990.000.000.0014.44
7281112007.11.15 21:50buy5.40eurchfm1.64020.00000.00002007.11.15 22:061.64050.000.000.0014.44
7282292007.11.15 22:09buy5.20eurchfm1.64020.00000.00002007.11.15 22:091.64060.000.000.0018.54
7282432007.11.15 22:09buy5.20eurchfm1.64030.00000.00002007.11.15 22:151.64060.000.000.0013.90
7280332007.11.15 21:33sell5.40eurgbpm0.71530.00000.00002007.11.15 22:300.71510.000.000.0022.10
7284152007.11.15 22:33buy5.50eurchfm1.64070.00000.00002007.11.15 22:331.64100.000.000.0014.70
7284242007.11.15 22:33sell5.70eurchfm1.64100.00000.00002007.11.15 22:341.64080.000.000.0010.15
7284812007.11.15 23:02sell5.50eurchfm1.64120.00000.00002007.11.15 23:021.64040.000.000.0039.16
7281422007.11.15 21:55sell4.90eurchfm1.64010.00000.00002007.11.15 23:081.63980.000.000.0013.09
7285012007.11.15 23:03sell5.70eurgbpm0.71550.00000.00002007.11.15 23:080.71490.000.000.0069.86
7285262007.11.15 23:13buy5.30eurchfm1.64000.00000.00002007.11.15 23:141.64020.000.000.009.44
7285182007.11.15 23:08buy5.30eurgbpm0.71490.00000.00002007.11.15 23:500.71560.000.000.0075.86
7285962007.11.15 23:50sell5.60eurgbpm0.71560.00000.00002007.11.15 23:500.71510.000.000.0057.25
7286012007.11.15 23:50buy5.60eurgbpm0.71510.00000.00002007.11.15 23:510.71560.000.000.0057.20
7286092007.11.15 23:51sell5.70eurgbpm0.71560.00000.00002007.11.15 23:550.71510.000.000.0058.26
7286232007.11.15 23:55buy5.70eurgbpm0.71510.00000.00002007.11.15 23:590.71540.000.000.0034.94
7284912007.11.15 23:02buy5.30eurchfm1.64040.00000.00002007.11.16 00:041.64070.000.003.0714.16
7286292007.11.15 23:59sell5.70eurgbpm0.71540.00000.00002007.11.16 00:080.71510.000.003.2634.96
7287242007.11.16 00:25sell5.80eurchfm1.64110.00000.00002007.11.16 00:301.64080.000.000.0015.50
7287852007.11.16 00:51sell5.80eurgbpm0.71530.00000.00002007.11.16 01:030.71500.000.000.0035.58
7285352007.11.15 23:14sell5.00eurchfm1.64020.00000.00002007.11.16 01:461.64000.000.00-4.818.92
7290102007.11.16 01:46buy5.90eurchfm1.64000.00000.00002007.11.16 01:481.64030.000.000.0015.79
7290662007.11.16 01:55buy6.10eurchfm1.64020.00000.00002007.11.16 01:561.64050.000.000.0016.31
7292532007.11.16 02:30sell6.10eurchfm1.64120.00000.00002007.11.16 02:311.64060.000.000.0032.61
7292742007.11.16 02:31buy5.80eurchfm1.64060.00000.00002007.11.16 02:321.64110.000.000.0025.85
7293452007.11.16 02:42sell6.20eurchfm1.64130.00000.00002007.11.16 02:421.64090.000.000.0022.09
7293512007.11.16 02:42buy5.90eurchfm1.64090.00000.00002007.11.16 02:481.64110.000.000.0010.51
7293992007.11.16 02:51sell6.20eurchfm1.64140.00000.00002007.11.16 02:521.64100.000.000.0022.08
7295142007.11.16 03:08buy5.90eurgbpm0.71530.00000.00002007.11.16 03:090.71550.000.000.0024.12
7295462007.11.16 03:12sell5.90eurchfm1.64110.00000.00002007.11.16 03:121.64080.000.000.0015.77
7297672007.11.16 04:05buy5.90eurchfm1.64020.00000.00002007.11.16 04:051.64000.000.000.00-10.51
7297762007.11.16 04:06buy5.90eurchfm1.63980.00000.00002007.11.16 04:081.64000.000.000.0010.51
7294142007.11.16 02:52buy5.90eurchfm1.64100.00000.00002007.11.16 04:531.63900.000.000.00-105.21
7299492007.11.16 04:54sell5.90eurchfm1.63950.00000.00002007.11.16 04:571.63910.000.000.0021.04
7300072007.11.16 05:15buy6.20eurchfm1.63940.00000.00002007.11.16 05:151.63970.000.000.0016.58
7300132007.11.16 05:15sell5.90eurchfm1.63970.00000.00002007.11.16 05:151.63940.000.000.0015.78
7300162007.11.16 05:15buy5.90eurchfm1.63940.00000.00002007.11.16 05:191.63970.000.000.0015.77
7300212007.11.16 05:19sell5.90eurchfm1.63970.00000.00002007.11.16 05:201.63950.000.000.0010.52
7298172007.11.16 04:16buy5.90eurchfm1.63960.00000.00002007.11.16 05:331.63990.000.000.0015.78
7301742007.11.16 06:26sell5.60eurchfm1.64020.00000.00002007.11.16 06:271.63990.000.000.0014.97
7301762007.11.16 06:27buy5.40eurchfm1.63990.00000.00002007.11.16 06:281.64020.000.000.0014.44
7301932007.11.16 06:28sell5.90eurchfm1.64020.00000.00002007.11.16 06:281.63990.000.000.0015.77
7301962007.11.16 06:28buy5.40eurchfm1.63990.00000.00002007.11.16 06:291.64020.000.000.0014.44
7302032007.11.16 06:29sell5.90eurchfm1.64020.00000.00002007.11.16 06:291.64000.000.000.0010.51
7302122007.11.16 06:29buy5.40eurchfm1.64000.00000.00002007.11.16 06:371.64030.000.000.0014.43
7299822007.11.16 05:01sell5.90eurchfm1.63950.00000.00002007.11.16 06:421.64140.000.000.00-99.83
7302912007.11.16 06:42sell5.60eurchfm1.64120.00000.00002007.11.16 06:431.64090.000.000.0014.96
7303052007.11.16 06:43buy5.60eurchfm1.64090.00000.00002007.11.16 07:001.64000.000.000.00-44.92
7303972007.11.16 06:59buy6.20eurchfm1.64020.00000.00002007.11.16 07:001.64000.000.000.00-11.05
7301702007.11.16 06:26sell5.90eurchfm1.63980.00000.00002007.11.16 07:001.64020.000.000.00-21.03
7329242007.11.16 19:43sell6.20eurchfm1.63800.00000.00002007.11.16 19:561.63780.000.000.0011.10
7330322007.11.16 20:29sell6.20eurchfm1.63810.00000.00002007.11.16 20:301.63770.000.000.0022.20
7330392007.11.16 20:30buy5.90eurchfm1.63770.00000.00002007.11.16 20:341.63800.000.000.0015.85
7333782007.11.18 23:10buy5.50eurchfm1.63860.00000.00002007.11.19 00:161.63880.000.000.009.85
7336732007.11.19 03:14sell5.20eurchfm1.63950.00000.00002007.11.19 03:161.63930.000.000.009.31
7338342007.11.19 04:06sell5.20eurchfm1.63970.00000.00002007.11.19 04:131.63950.000.000.009.31
7338812007.11.19 04:14sell4.90eurchfm1.63980.00000.00002007.11.19 04:141.63960.000.000.008.76
7338882007.11.19 04:15buy4.90eurchfm1.63910.00000.00002007.11.19 04:161.63930.000.000.008.77
7338482007.11.19 04:07sell4.90eurgbpm0.71490.00000.00002007.11.19 04:200.71460.000.000.0030.18
7339352007.11.19 04:28sell5.60eurchfm1.63910.00000.00002007.11.19 04:311.63890.000.000.0010.02
7339282007.11.19 04:28buy5.30eurgbpm0.71440.00000.00002007.11.19 04:360.71470.000.000.0032.62
7339802007.11.19 04:43buy5.30eurchfm1.63810.00000.00002007.11.19 04:441.63850.000.000.0018.96
7339822007.11.19 04:44sell5.00eurchfm1.63850.00000.00002007.11.19 04:451.63820.000.000.0013.42
7339872007.11.19 04:49sell5.30eurchfm1.63820.00000.00002007.11.19 04:531.63780.000.000.0018.97
7339962007.11.19 04:50buy5.10eurchfm1.63810.00000.00002007.11.19 04:591.63840.000.000.0013.69
7340432007.11.19 04:59sell5.40eurchfm1.63840.00000.00002007.11.19 05:001.63800.000.000.0019.33
7340462007.11.19 05:00buy4.90eurchfm1.63800.00000.00002007.11.19 05:051.63840.000.000.0017.54
7340672007.11.19 05:07buy5.50eurchfm1.63820.00000.00002007.11.19 05:111.63850.000.000.0014.77
7341112007.11.19 05:23buy5.50eurchfm1.63830.00000.00002007.11.19 05:261.63860.000.000.0014.76
7333932007.11.18 23:26sell5.20eurgbpm0.71430.00000.00002007.11.19 05:380.71400.000.000.0032.05
7340602007.11.19 05:01buy5.40eurgbpm0.71420.00000.00002007.11.19 06:070.71440.000.000.0022.16
7343322007.11.19 06:12buy4.90eurchfm1.63810.00000.00002007.11.19 06:141.63830.000.000.008.77
7343562007.11.19 06:14sell5.10eurchfm1.63830.00000.00002007.11.19 06:151.63810.000.000.009.13
7343622007.11.19 06:15buy4.60eurchfm1.63810.00000.00002007.11.19 06:161.63830.000.000.008.23
7343732007.11.19 06:16sell5.00eurchfm1.63830.00000.00002007.11.19 06:281.63800.000.000.0013.42
7340152007.11.19 04:54sell5.10eurchfm1.63810.00000.00002007.11.19 06:281.63770.000.000.0018.24
7344382007.11.19 06:29sell4.80eurgbpm0.71470.00000.00002007.11.19 06:320.71420.000.000.0049.28
7345002007.11.19 06:40sell5.30eurchfm1.63830.00000.00002007.11.19 06:441.63800.000.000.0014.23
7344672007.11.19 06:33sell4.90eurgbpm0.71440.00000.00002007.11.19 06:540.71410.000.000.0030.21
7344462007.11.19 06:30buy4.60eurchfm1.63830.00000.00002007.11.19 07:001.63840.000.000.004.12
7344162007.11.19 06:27buy4.50eurchfm1.63830.00000.00002007.11.19 07:001.63840.000.000.004.03
7344682007.11.19 06:34buy4.80eurgbpm0.71420.00000.00002007.11.19 07:000.71440.000.000.0019.73
7345422007.11.19 06:54sell5.50eurgbpm0.71420.00000.00002007.11.19 07:000.71460.000.000.00-45.22
7344812007.11.19 06:37buy5.00eurgbpm0.71420.00000.00002007.11.19 07:000.71440.000.000.0020.54
7332832007.11.16 22:59sell5.90eurgbpm0.71410.00000.00002007.11.19 07:000.71460.000.003.39-60.63
7342782007.11.19 05:57sell5.70eurgbpm0.71420.00000.00002007.11.19 07:000.71460.000.000.00-46.85
7344482007.11.19 06:32buy4.60eurgbpm0.71420.00000.00002007.11.19 07:000.71440.000.000.0018.90
7343032007.11.19 06:06sell5.40eurgbpm0.71430.00000.00002007.11.19 07:000.71460.000.000.00-33.29
7332692007.11.16 22:46sell6.20eurgbpm0.71400.00000.00002007.11.19 07:000.71460.000.003.56-76.45
7372322007.11.19 19:39buy6.40eurchfm1.63510.00000.00002007.11.19 20:121.63530.000.000.0011.47
7375442007.11.19 21:13buy6.40eurgbpm0.71590.00000.00002007.11.19 21:130.71620.000.000.0039.33
7375472007.11.19 21:13sell6.10eurgbpm0.71620.00000.00002007.11.19 21:260.71600.000.000.0025.00
7376502007.11.19 21:51sell6.10eurchfm1.63600.00000.00002007.11.19 21:541.63570.000.000.0016.40
7377972007.11.19 22:09sell6.10eurgbpm0.71620.00000.00002007.11.19 22:090.71590.000.000.0037.50
7377982007.11.19 22:09buy5.80eurgbpm0.71590.00000.00002007.11.19 23:040.71680.000.000.00107.00
7378572007.11.19 22:57buy5.80eurgbpm0.71540.00000.00002007.11.19 23:040.71680.000.000.00166.44
7378762007.11.19 23:04sell5.70eurgbpm0.71680.00000.00002007.11.19 23:040.71520.000.000.00187.04
7378862007.11.19 23:04buy6.10eurgbpm0.71520.00000.00002007.11.19 23:100.71540.000.000.0025.00
7379282007.11.19 23:13buy6.10eurgbpm0.71530.00000.00002007.11.19 23:160.71550.000.000.0024.99
7379312007.11.19 23:14buy5.80eurgbpm0.71530.00000.00002007.11.19 23:160.71550.000.000.0023.77
7380362007.11.19 23:48buy6.40eurgbpm0.71520.00000.00002007.11.19 23:510.71540.000.000.0026.24
7380252007.11.19 23:44buy6.40eurgbpm0.71520.00000.00002007.11.19 23:510.71540.000.000.0026.24
7380222007.11.19 23:43buy6.50eurgbpm0.71520.00000.00002007.11.19 23:510.71540.000.000.0026.65
7380312007.11.19 23:46buy6.40eurgbpm0.71520.00000.00002007.11.19 23:510.71540.000.000.0026.24
7379122007.11.19 23:09buy6.10eurgbpm0.71530.00000.00002007.11.19 23:530.71590.000.000.0074.95
7380562007.11.19 23:53sell5.40eurgbpm0.71590.00000.00002007.11.19 23:540.71550.000.000.0044.24
7381452007.11.20 00:07sell5.60eurchfm1.63600.00000.00002007.11.20 00:071.63540.000.000.0030.12
7381962007.11.20 00:15sell5.60eurchfm1.63560.00000.00002007.11.20 00:151.63520.000.000.0020.08
7381982007.11.20 00:15buy5.90eurchfm1.63520.00000.00002007.11.20 00:161.63560.000.000.0021.16
7382062007.11.20 00:16sell5.40eurchfm1.63560.00000.00002007.11.20 00:161.63530.000.000.0014.52
7382112007.11.20 00:17sell5.70eurchfm1.63560.00000.00002007.11.20 00:191.63530.000.000.0015.33
7382192007.11.20 00:19sell5.70eurchfm1.63560.00000.00002007.11.20 00:201.63530.000.000.0015.32
7382292007.11.20 00:20buy5.90eurchfm1.63530.00000.00002007.11.20 00:251.63560.000.000.0015.87
7382492007.11.20 00:26buy5.70eurchfm1.63530.00000.00002007.11.20 00:271.63560.000.000.0015.34
7382712007.11.20 00:29sell5.70eurchfm1.63570.00000.00002007.11.20 00:291.63520.000.000.0025.54
7382752007.11.20 00:29buy6.00eurchfm1.63520.00000.00002007.11.20 00:291.63570.000.000.0026.90
7382792007.11.20 00:29sell5.40eurchfm1.63570.00000.00002007.11.20 00:301.63530.000.000.0019.36
7382812007.11.20 00:29buy6.00eurchfm1.63530.00000.00002007.11.20 00:301.63570.000.000.0021.52
7382902007.11.20 00:30sell5.80eurchfm1.63570.00000.00002007.11.20 00:311.63530.000.000.0020.80
7376242007.11.19 21:40buy6.40eurchfm1.63610.00000.00002007.11.20 00:311.63420.000.003.74-108.99
7383002007.11.20 00:31buy5.40eurchfm1.63450.00000.00002007.11.20 00:311.63480.000.000.0014.52
7382942007.11.20 00:31buy6.00eurchfm1.63530.00000.00002007.11.20 00:321.63580.000.000.0026.89
7383262007.11.20 00:33buy5.80eurchfm1.63520.00000.00002007.11.20 00:331.63630.000.000.0057.19
7383292007.11.20 00:33sell6.10eurchfm1.63630.00000.00002007.11.20 00:331.63600.000.000.0016.40
7383382007.11.20 00:33buy6.10eurchfm1.63520.00000.00002007.11.20 00:381.63540.000.000.0010.94
7383642007.11.20 00:39buy5.70eurchfm1.63540.00000.00002007.11.20 00:391.63520.000.000.00-10.22
7383582007.11.20 00:38sell5.70eurchfm1.63540.00000.00002007.11.20 00:391.63510.000.000.0015.32
7383972007.11.20 00:48sell6.10eurchfm1.63570.00000.00002007.11.20 00:481.63510.000.000.0032.82
7384012007.11.20 00:48buy5.80eurchfm1.63510.00000.00002007.11.20 00:501.63570.000.000.0031.21
7384042007.11.20 00:50sell5.80eurchfm1.63570.00000.00002007.11.20 00:511.63540.000.000.0015.60
7384182007.11.20 00:54buy6.10eurchfm1.63500.00000.00002007.11.20 00:551.63530.000.000.0016.41
7384222007.11.20 00:55sell5.70eurchfm1.63530.00000.00002007.11.20 00:561.63500.000.000.0015.33
7384302007.11.20 00:56buy5.80eurchfm1.63500.00000.00002007.11.20 01:001.63530.000.000.0015.60
7384142007.11.20 00:53sell5.80eurchfm1.63530.00000.00002007.11.20 01:021.63490.000.000.0020.80
7384472007.11.20 01:02buy6.10eurchfm1.63490.00000.00002007.11.20 01:021.63510.000.000.0010.94
7380602007.11.19 23:54buy5.10eurgbpm0.71550.00000.00002007.11.20 01:050.71590.000.00-4.5041.77
7385382007.11.20 01:15sell5.50eurchfm1.63530.00000.00002007.11.20 01:151.63490.000.000.0019.73
7385432007.11.20 01:15buy5.80eurchfm1.63490.00000.00002007.11.20 01:181.63530.000.000.0020.81
7385842007.11.20 01:23buy5.50eurchfm1.63490.00000.00002007.11.20 01:231.63510.000.000.009.87
7384102007.11.20 00:51buy5.80eurchfm1.63540.00000.00002007.11.20 01:381.63560.000.000.0010.41
7386582007.11.20 01:38sell5.60eurchfm1.63550.00000.00002007.11.20 01:381.63520.000.000.0015.07
7386622007.11.20 01:38buy5.60eurchfm1.63520.00000.00002007.11.20 01:391.63540.000.000.0010.05
7386852007.11.20 01:42sell5.90eurchfm1.63530.00000.00002007.11.20 01:451.63490.000.000.0021.16
7386902007.11.20 01:45buy5.70eurchfm1.63490.00000.00002007.11.20 01:471.63530.000.000.0020.45
7387232007.11.20 01:51sell5.70eurchfm1.63550.00000.00002007.11.20 01:521.63520.000.000.0015.32
7387272007.11.20 01:52buy5.40eurchfm1.63520.00000.00002007.11.20 01:531.63560.000.000.0019.37
7387322007.11.20 01:53sell6.00eurchfm1.63560.00000.00002007.11.20 01:531.63530.000.000.0016.14
7387432007.11.20 01:53buy5.50eurchfm1.63530.00000.00002007.11.20 01:541.63560.000.000.0014.79
7387452007.11.20 01:54sell6.00eurchfm1.63560.00000.00002007.11.20 01:541.63520.000.000.0021.52
7387502007.11.20 01:54buy5.50eurchfm1.63520.00000.00002007.11.20 01:551.63580.000.000.0029.58
7387582007.11.20 01:55sell6.00eurchfm1.63580.00000.00002007.11.20 01:551.63520.000.000.0032.26
7387602007.11.20 01:55buy5.50eurchfm1.63520.00000.00002007.11.20 01:561.63560.000.000.0019.73
7387612007.11.20 01:56sell6.00eurchfm1.63560.00000.00002007.11.20 01:561.63550.000.000.005.38
7387832007.11.20 02:02buy5.60eurchfm1.63530.00000.00002007.11.20 02:031.63560.000.000.0015.06
7387872007.11.20 02:03sell5.80eurchfm1.63560.00000.00002007.11.20 02:031.63520.000.000.0020.79
7387802007.11.20 02:01sell5.90eurchfm1.63550.00000.00002007.11.20 02:031.63520.000.000.0015.86
7387932007.11.20 02:03buy5.30eurchfm1.63520.00000.00002007.11.20 02:031.63560.000.000.0019.00
7387952007.11.20 02:03sell6.10eurchfm1.63560.00000.00002007.11.20 02:031.63530.000.000.0016.40
7386972007.11.20 01:47sell5.70eurchfm1.63530.00000.00002007.11.20 02:051.63500.000.000.0015.32
7389152007.11.20 02:24sell6.20eurchfm1.63530.00000.00002007.11.20 02:241.63500.000.000.0016.66
7389232007.11.20 02:24buy5.90eurchfm1.63500.00000.00002007.11.20 02:281.63530.000.000.0015.86
7389542007.11.20 02:29buy6.40eurchfm1.63470.00000.00002007.11.20 02:301.63530.000.000.0034.39
7389592007.11.20 02:30sell6.00eurchfm1.63530.00000.00002007.11.20 02:311.63500.000.000.0016.11
7383082007.11.20 00:31sell5.40eurchfm1.63480.00000.00002007.11.20 02:331.63440.000.000.0019.34
7390092007.11.20 02:33sell6.10eurchfm1.63480.00000.00002007.11.20 02:341.63450.000.000.0016.38
7390162007.11.20 02:34buy6.30eurchfm1.63450.00000.00002007.11.20 02:341.63510.000.000.0033.84
7390252007.11.20 02:34sell5.90eurchfm1.63510.00000.00002007.11.20 02:371.63480.000.000.0015.85
7390462007.11.20 02:37sell5.90eurchfm1.63470.00000.00002007.11.20 02:381.63450.000.000.0010.56
7390582007.11.20 02:38buy6.10eurchfm1.63450.00000.00002007.11.20 02:381.63480.000.000.0016.39
7390662007.11.20 02:38sell5.50eurchfm1.63480.00000.00002007.11.20 02:381.63450.000.000.0014.78
7390682007.11.20 02:38buy6.00eurchfm1.63450.00000.00002007.11.20 02:391.63480.000.000.0016.12
7391042007.11.20 02:43buy6.00eurchfm1.63480.00000.00002007.11.20 02:431.63500.000.000.0010.75
7390762007.11.20 02:39sell5.50eurchfm1.63480.00000.00002007.11.20 03:141.63450.000.000.0014.78
7390372007.11.20 02:37sell6.40eurgbpm0.71530.00000.00002007.11.20 03:220.71510.000.000.0026.20
7393522007.11.20 03:51buy6.20eurchfm1.63480.00000.00002007.11.20 03:531.63500.000.000.0011.10
7393692007.11.20 03:55buy6.20eurchfm1.63480.00000.00002007.11.20 03:561.63520.000.000.0022.20
7393722007.11.20 03:56sell6.00eurchfm1.63520.00000.00002007.11.20 03:561.63480.000.000.0021.48
7393762007.11.20 03:56buy6.50eurchfm1.63480.00000.00002007.11.20 03:571.63500.000.000.0011.63
  0.00 0.00 2.60 6 540.23
Closed P/L: 6 542.83
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
7380182007.11.19 23:42sell6.20eurgbpm0.71530.00000.0000 0.71510.000.003.5625.38
7380232007.11.19 23:43sell6.10eurgbpm0.71530.00000.0000 0.71510.000.003.5024.97
7380262007.11.19 23:44sell6.10eurgbpm0.71530.00000.0000 0.71510.000.003.5024.97
7380342007.11.19 23:47sell6.10eurgbpm0.71530.00000.0000 0.71510.000.003.5024.97
7383342007.11.20 00:33buy5.50eurchfm1.63600.00000.0000 1.63500.000.000.00-49.23
7392462007.11.20 03:18buy5.90eurgbpm0.71530.00000.0000 0.71490.000.000.00-48.29
7393462007.11.20 03:50buy6.60eurchfm1.63520.00000.0000 1.63500.000.000.00-11.81
  0.00 0.00 14.06 -9.04
 Floating P/L: 5.02
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 6 542.83 Floating P/L: 5.02 Margin: 2 249.59
Balance: 11 542.83 Equity: 11 547.85 Free Margin: 9 298.26
 
Details:
Graph
Gross Profit: 8 376.59 Gross Loss: 1 833.76 Total Net Profit: 6 542.83
Profit Factor: 4.57 Expected Payoff: 12.16  
Absolute Drawdown: 9.94 Maximal Drawdown: 418.93 (5.32%) Relative Drawdown: 5.32% (418.93)
 
Total Trades: 538 Short Positions (won %): 271 (91.51%) Long Positions (won %): 267 (93.63%)
Profit Trades (% of total): 498 (92.57%) Loss trades (% of total): 40 (7.43%)
Largest profit trade: 187.04 loss trade: -175.21
Average profit trade: 16.82 loss trade: -45.84
Maximum consecutive wins ($): 64 (844.58) consecutive losses ($): 3 (-418.93)
Maximal consecutive profit (count): 1 150.36 (30) consecutive loss (count): -418.93 (3)
Average consecutive wins: 18 consecutive losses: 1