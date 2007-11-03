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|No transactions
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|Summary:
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|
|Details:
|Gross Profit:
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|Gross Loss:
|1 057.65
|Total Net Profit:
|862.00
|Profit Factor:
|1.82
|Expected Payoff:
|4.63
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|374.00 (22.76%)
|Relative Drawdown:
|22.76% (374.00)
|
|Total Trades:
|186
|Short Positions (won %):
|83 (73.49%)
|Long Positions (won %):
|103 (75.73%)
|Profit Trades (% of total):
|139 (74.73%)
|Loss trades (% of total):
|47 (25.27%)
|Largest
|profit trade:
|75.00
|loss trade:
|-105.00
|Average
|profit trade:
|13.81
|loss trade:
|-22.50
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (130.00)
|consecutive losses ($):
|5 (-374.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|173.00 (5)
|consecutive loss (count):
|-374.00 (5)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1