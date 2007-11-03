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Summary:
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Details:
Graph
Gross Profit: 1 919.65 Gross Loss: 1 057.65 Total Net Profit: 862.00
Profit Factor: 1.82 Expected Payoff: 4.63  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 374.00 (22.76%) Relative Drawdown: 22.76% (374.00)
 
Total Trades: 186 Short Positions (won %): 83 (73.49%) Long Positions (won %): 103 (75.73%)
Profit Trades (% of total): 139 (74.73%) Loss trades (% of total): 47 (25.27%)
Largest profit trade: 75.00 loss trade: -105.00
Average profit trade: 13.81 loss trade: -22.50
Maximum consecutive wins ($): 15 (130.00) consecutive losses ($): 5 (-374.00)
Maximal consecutive profit (count): 173.00 (5) consecutive loss (count): -374.00 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1