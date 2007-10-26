|Account: 62232
|Name: Richard Benson
|Currency: USD
|2007 November 13, 23:06
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3444199
|2007.10.26 20:13
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7010
|0.7045
|0.0000
|2007.11.01 18:14
|0.6941
|0.00
|0.00
|0.29
|14.38
|3502518
|2007.11.01 18:13
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6941
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 22:33
|0.6972
|0.00
|0.00
|-0.27
|6.48
|3555770
|2007.11.06 22:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4555
|1.4555
|0.0000
|2007.11.06 23:33
|1.4565
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3555784
|2007.11.06 22:35
|buy
|0.60
|gbpusd
|2.0877
|2.0877
|0.0000
|2007.11.06 23:42
|2.0877
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3556318
|2007.11.06 22:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4555
|1.4555
|0.0000
|2007.11.06 23:53
|1.4567
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3556425
|2007.11.06 23:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0883
|2.0883
|0.0000
|2007.11.07 03:27
|2.0893
|0.00
|0.00
|0.20
|10.00
|3556502
|2007.11.06 22:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4555
|1.4555
|0.0000
|2007.11.07 00:16
|1.4555
|0.00
|0.00
|-0.49
|0.00
|3556728
|2007.11.07 00:16
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4556
|1.4556
|0.0000
|2007.11.07 00:48
|1.4556
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3556996
|2007.11.07 00:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4559
|1.4559
|0.0000
|2007.11.09 19:38
|1.4668
|0.00
|0.00
|-0.20
|10.90
|3558605
|2007.11.06 23:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0883
|2.0883
|0.0000
|2007.11.07 03:27
|2.0895
|0.00
|0.00
|0.20
|12.00
|3558634
|2007.11.06 23:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0883
|2.0883
|0.0000
|2007.11.07 03:27
|2.0898
|0.00
|0.00
|0.20
|15.00
|3558712
|2007.11.06 23:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0883
|2.0883
|0.0000
|2007.11.07 03:27
|2.0899
|0.00
|0.00
|0.20
|16.00
|3558719
|2007.11.06 23:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0883
|2.0883
|0.0000
|2007.11.07 03:27
|2.0901
|0.00
|0.00
|0.20
|18.00
|3558733
|2007.11.06 23:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0883
|2.0885
|0.0000
|2007.11.07 17:57
|2.1043
|0.00
|0.00
|0.20
|160.00
|3563610
|2007.11.07 08:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9378
|0.9378
|0.0000
|2007.11.07 08:09
|0.9378
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3569791
|2007.11.07 12:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|113.32
|113.32
|0.00
|2007.11.07 15:28
|113.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3569845
|2007.11.07 12:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9362
|0.9362
|0.0000
|2007.11.07 14:20
|0.9362
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3572728
|2007.11.07 14:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4730
|1.4730
|0.0000
|2007.11.09 02:40
|1.4730
|0.00
|0.00
|-0.20
|0.00
|3575800
|2007.11.07 16:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9384
|0.9384
|0.0000
|2007.11.07 16:18
|0.9384
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3577884
|2007.11.07 17:57
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.1047
|2.1047
|0.0000
|2007.11.09 12:39
|2.1057
|0.00
|0.00
|0.08
|1.00
|3577890
|2007.11.07 17:58
|buy
|0.01
|audusd
|0.9371
|0.9371
|0.0000
|2007.11.07 18:32
|0.9371
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3577943
|2007.11.07 18:03
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6971
|0.6971
|0.0000
|2007.11.09 12:42
|0.6981
|0.00
|0.00
|-0.37
|2.11
|3577952
|2007.11.07 18:04
|buy
|0.10
|eurjpy
|166.07
|164.54
|0.00
|2007.11.07 23:16
|164.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.04
|3577955
|2007.11.07 18:04
|sell
|0.10
|gbpjpy
|238.28
|238.28
|0.00
|2007.11.07 18:10
|238.17
|0.00
|0.00
|0.00
|9.72
|3577968
|2007.11.07 18:07
|buy
|0.10
|euraud
|1.5659
|1.5487
|0.0000
|2007.11.08 22:16
|1.5819
|0.00
|0.00
|-3.27
|148.36
|3578512
|2007.11.07 19:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.1046
|2.1046
|0.0000
|2007.11.07 19:18
|2.1046
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3578515
|2007.11.07 19:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4658
|1.4658
|0.0000
|2007.11.07 21:05
|1.4658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3578547
|2007.11.07 19:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6967
|0.6967
|0.0000
|2007.11.07 21:05
|0.6967
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3579509
|2007.11.07 20:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.1053
|2.1053
|0.0000
|2007.11.08 11:46
|2.1053
|0.00
|0.00
|0.06
|0.00
|3579519
|2007.11.07 20:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|165.71
|165.71
|0.00
|2007.11.07 20:15
|165.82
|0.00
|0.00
|0.00
|9.74
|3579528
|2007.11.07 20:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.5752
|1.5752
|0.0000
|2007.11.07 20:04
|1.5763
|0.00
|0.00
|0.00
|10.24
|3579534
|2007.11.07 20:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9320
|0.9320
|0.0000
|2007.11.07 20:16
|0.9320
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3579596
|2007.11.07 20:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.5752
|1.5752
|0.0000
|2007.11.07 20:05
|1.5765
|0.00
|0.00
|0.00
|12.10
|3579715
|2007.11.07 20:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|165.71
|165.71
|0.00
|2007.11.07 20:15
|165.83
|0.00
|0.00
|0.00
|10.62
|3580173
|2007.11.07 21:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4660
|1.4660
|0.0000
|2007.11.07 21:13
|1.4660
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3580272
|2007.11.07 21:10
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6971
|0.6971
|0.0000
|2007.11.08 09:13
|0.6971
|0.00
|0.00
|-0.28
|0.00
|3583192
|2007.11.08 00:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.5859
|1.5859
|0.0000
|2007.11.08 08:26
|1.5874
|0.00
|0.00
|0.00
|13.84
|3583213
|2007.11.08 00:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9346
|0.9346
|0.0000
|2007.11.08 18:10
|0.9346
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3583227
|2007.11.08 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|164.40
|167.15
|0.00
|2007.11.09 19:39
|162.67
|0.00
|0.00
|-1.77
|156.00
|3583246
|2007.11.08 00:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4629
|1.4629
|0.0000
|2007.11.08 00:38
|1.4629
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3583259
|2007.11.08 00:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9232
|0.9232
|0.0000
|2007.11.08 00:07
|0.9232
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3587346
|2007.11.08 04:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4644
|1.4644
|0.0000
|2007.11.08 07:43
|1.4644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3587351
|2007.11.08 04:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9259
|0.9259
|0.0000
|2007.11.08 17:51
|0.9259
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3589747
|2007.11.08 08:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4636
|1.4636
|0.0000
|2007.11.09 17:36
|1.4636
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.00
|3590340
|2007.11.08 08:26
|buy
|0.10
|euraud
|1.5883
|1.5883
|0.0000
|2007.11.08 19:09
|1.5893
|0.00
|0.00
|0.00
|9.23
|3591620
|2007.11.08 09:35
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6977
|0.6977
|0.0000
|2007.11.08 12:56
|0.6977
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3593380
|2007.11.08 11:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.1057
|2.1057
|0.0000
|2007.11.08 13:14
|2.1057
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3594361
|2007.11.08 12:56
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6979
|0.6859
|0.0000
|2007.11.09 19:39
|0.7022
|0.00
|0.00
|-0.09
|8.99
|3595123
|2007.11.08 13:14
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.1059
|2.1059
|0.0000
|2007.11.08 13:20
|2.1059
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3595795
|2007.11.08 14:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.1065
|2.1065
|0.0000
|2007.11.08 14:07
|2.1065
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3596578
|2007.11.08 15:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.1063
|2.1063
|0.0000
|2007.11.08 15:16
|2.1063
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3597551
|2007.11.08 16:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.1068
|2.1068
|0.0000
|2007.11.08 22:38
|2.1068
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3599492
|2007.11.08 17:52
|buy
|0.01
|audusd
|0.9260
|0.9260
|0.0000
|2007.11.08 18:08
|0.9260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3599845
|2007.11.08 18:10
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9350
|0.9350
|0.0000
|2007.11.08 18:31
|0.9350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3600773
|2007.11.08 19:09
|buy
|0.10
|euraud
|1.5906
|1.5614
|0.0000
|2007.11.09 19:39
|1.6064
|0.00
|0.00
|-1.09
|144.22
|3601553
|2007.11.08 20:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9346
|0.9346
|0.0000
|2007.11.08 22:08
|0.9346
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3601583
|2007.11.08 20:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9254
|0.9254
|0.0000
|2007.11.09 07:34
|0.9254
|0.00
|0.00
|0.02
|0.00
|3603452
|2007.11.08 22:16
|buy
|0.01
|audusd
|0.9276
|0.9276
|0.0000
|2007.11.09 01:26
|0.9286
|0.00
|0.00
|0.02
|1.00
|3603458
|2007.11.08 22:17
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9351
|0.9351
|0.0000
|2007.11.09 00:34
|0.9362
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.17
|3604053
|2007.11.08 23:31
|buy
|0.01
|euraud
|1.5840
|1.5840
|0.0000
|2007.11.09 02:54
|1.5840
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.00
|3604364
|2007.11.09 00:34
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9365
|0.9365
|0.0000
|2007.11.09 12:45
|0.9376
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|3604979
|2007.11.09 01:26
|buy
|0.01
|audusd
|0.9291
|0.9291
|0.0000
|2007.11.09 02:09
|0.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|3606489
|2007.11.09 02:54
|buy
|0.01
|euraud
|1.5849
|1.5849
|0.0000
|2007.11.09 03:01
|1.5860
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|3607410
|2007.11.09 04:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9278
|0.9278
|0.0000
|2007.11.09 04:42
|0.9292
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|3607417
|2007.11.09 04:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.5858
|1.5858
|0.0000
|2007.11.09 06:57
|1.5870
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|3609726
|2007.11.09 08:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.5885
|1.5885
|0.0000
|2007.11.09 19:39
|1.6063
|0.00
|0.00
|0.00
|16.25
|3609752
|2007.11.09 08:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.9269
|0.9119
|0.0000
|2007.11.09 17:10
|0.9119
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|3616625
|2007.11.09 12:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.1062
|2.1062
|0.0000
|2007.11.09 12:40
|2.1062
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3616894
|2007.11.09 12:42
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6983
|0.6983
|0.0000
|2007.11.09 12:58
|0.6993
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|3617161
|2007.11.09 12:45
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9381
|0.9381
|0.0000
|2007.11.09 12:51
|0.9391
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|3617365
|2007.11.09 12:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.1021
|2.1021
|0.0000
|2007.11.09 12:54
|2.1021
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3617423
|2007.11.09 12:51
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9397
|0.9397
|0.0000
|2007.11.09 14:15
|0.9407
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|3617618
|2007.11.09 12:58
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6996
|0.6996
|0.0000
|2007.11.09 14:02
|0.7006
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|3619321
|2007.11.09 14:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0963
|2.0963
|0.0000
|2007.11.09 14:00
|2.0952
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|3619384
|2007.11.09 14:02
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7008
|0.6850
|0.0000
|2007.11.09 19:39
|0.7022
|0.00
|0.00
|0.00
|2.92
|3619634
|2007.11.09 14:15
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9410
|0.9410
|0.0000
|2007.11.09 14:19
|0.9422
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|3620185
|2007.11.09 14:50
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9420
|0.9420
|0.0000
|2007.11.09 16:01
|0.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|3620186
|2007.11.09 14:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0949
|2.0949
|0.0000
|2007.11.09 16:06
|2.0949
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3621836
|2007.11.09 16:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|231.91
|231.91
|0.00
|2007.11.09 16:00
|231.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3621843
|2007.11.09 16:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.41
|162.41
|0.00
|2007.11.09 16:01
|162.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|3621988
|2007.11.09 16:01
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9436
|0.9151
|0.0000
|2007.11.09 19:39
|0.9436
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3622458
|2007.11.09 16:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0956
|2.0956
|0.0000
|2007.11.09 16:34
|2.0967
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|3622739
|2007.11.09 16:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4678
|1.4552
|0.0000
|2007.11.09 19:40
|1.4667
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|3622745
|2007.11.09 16:42
|buy
|0.01
|euraud
|1.5995
|1.5995
|0.0000
|2007.11.09 16:47
|1.6005
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|3622750
|2007.11.09 16:42
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6998
|0.6998
|0.0000
|2007.11.09 17:11
|0.7008
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|3625175
|2007.11.09 18:31
|buy
|0.01
|euraud
|1.6071
|1.5686
|0.0000
|2007.11.09 19:40
|1.6060
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3625178
|2007.11.09 18:31
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.70
|167.01
|0.00
|2007.11.09 19:40
|162.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|3625179
|2007.11.09 18:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|231.86
|231.86
|0.00
|2007.11.09 19:40
|231.74
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|3625180
|2007.11.09 18:31
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7017
|0.6850
|0.0000
|2007.11.09 19:40
|0.7021
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|3625182
|2007.11.09 18:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0917
|2.0836
|0.0000
|2007.11.09 19:40
|2.0888
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|3625190
|2007.11.09 18:32
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9388
|0.9388
|0.0000
|2007.11.09 19:39
|0.9435
|0.00
|0.00
|0.00
|4.98
|3626013
|2007.11.09 19:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|2007.11.09 19:39
|1.4670
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|3626027
|2007.11.09 19:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0888
|0.0000
|0.0000
|2007.11.09 19:40
|2.0891
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|3637020
|2007.11.12 08:32
|buy
|0.01
|euraud
|1.6299
|1.6299
|0.0000
|2007.11.12 09:30
|1.6311
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|3637024
|2007.11.12 08:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4643
|1.4643
|0.0000
|2007.11.12 08:36
|1.4653
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3637028
|2007.11.12 08:32
|buy
|0.70
|eurgbp
|0.7028
|0.6896
|0.0000
|2007.11.12 09:55
|0.7033
|0.00
|0.00
|0.00
|72.78
|3637031
|2007.11.12 08:33
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9468
|0.9468
|0.0000
|2007.11.12 09:46
|0.9478
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|3637152
|2007.11.12 08:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4643
|1.4643
|0.0000
|2007.11.12 08:36
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|3637164
|2007.11.12 08:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4643
|1.4643
|0.0000
|2007.11.12 08:42
|1.4658
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|3637573
|2007.11.12 08:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4654
|1.4522
|0.0000
|2007.11.12 22:51
|1.4531
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.30
|3638550
|2007.11.12 08:32
|buy
|0.01
|euraud
|1.6299
|1.6299
|0.0000
|2007.11.12 09:30
|1.6312
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|3638552
|2007.11.12 08:32
|buy
|0.01
|euraud
|1.6299
|1.6299
|0.0000
|2007.11.12 09:31
|1.6315
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|3638570
|2007.11.12 08:32
|buy
|0.01
|euraud
|1.6299
|1.6299
|0.0000
|2007.11.12 09:31
|1.6314
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|3638574
|2007.11.12 08:32
|buy
|0.01
|euraud
|1.6299
|1.6299
|0.0000
|2007.11.12 09:31
|1.6319
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|3638587
|2007.11.12 08:32
|buy
|0.01
|euraud
|1.6299
|1.6299
|0.0000
|2007.11.12 09:32
|1.6321
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|3638590
|2007.11.12 08:32
|buy
|0.01
|euraud
|1.6299
|1.6299
|0.0000
|2007.11.12 09:32
|1.6323
|0.00
|0.00
|0.00
|2.15
|3638597
|2007.11.12 08:32
|buy
|0.01
|euraud
|1.6299
|1.6299
|0.0000
|2007.11.12 09:32
|1.6324
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|3638601
|2007.11.12 08:32
|buy
|0.01
|euraud
|1.6299
|1.6299
|0.0000
|2007.11.12 09:37
|1.6324
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|3638658
|2007.11.12 08:32
|buy
|0.01
|euraud
|1.6299
|1.6299
|0.0000
|2007.11.12 09:37
|1.6329
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|3638664
|2007.11.12 09:37
|buy
|0.01
|euraud
|1.6335
|1.6335
|0.0000
|2007.11.12 09:48
|1.6335
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3638784
|2007.11.12 08:33
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9468
|0.9468
|0.0000
|2007.11.12 09:47
|0.9481
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|3638849
|2007.11.12 08:33
|buy
|0.18
|usdcad
|0.9468
|0.9468
|0.0000
|2007.11.12 09:55
|0.9468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3638933
|2007.11.12 09:55
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9469
|0.9469
|0.0000
|2007.11.12 10:05
|0.9469
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3642240
|2007.11.12 12:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.6389
|1.6389
|0.0000
|2007.11.12 12:09
|1.6389
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3642286
|2007.11.12 12:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9551
|0.9551
|0.0000
|2007.11.12 12:02
|0.9551
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3642302
|2007.11.12 12:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7017
|0.7017
|0.0000
|2007.11.12 12:54
|0.7027
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|3650088
|2007.11.12 16:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.6474
|1.6474
|0.0000
|2007.11.12 16:10
|1.6474
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3650095
|2007.11.12 16:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9585
|0.9585
|0.0000
|2007.11.12 16:24
|0.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|3650134
|2007.11.12 16:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7049
|0.7049
|0.0000
|2007.11.12 18:41
|0.7049
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3654088
|2007.11.12 18:39
|buy
|0.01
|euraud
|1.6419
|1.6419
|0.0000
|2007.11.12 19:00
|1.6430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|3654091
|2007.11.12 18:40
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9611
|0.9611
|0.0000
|2007.11.12 18:48
|0.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|3654105
|2007.11.12 18:41
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7052
|0.7052
|0.0000
|2007.11.12 20:14
|0.7062
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|3654393
|2007.11.12 18:57
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9636
|0.9636
|0.0000
|2007.11.12 20:18
|0.9646
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|3654431
|2007.11.12 19:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.6439
|1.6439
|0.0000
|2007.11.12 19:55
|1.6451
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|3655254
|2007.11.12 20:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.6469
|1.6469
|0.0000
|2007.11.12 20:11
|1.6484
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|3655456
|2007.11.12 20:14
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7063
|0.7063
|0.0000
|2007.11.12 22:51
|0.7077
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|3655513
|2007.11.12 18:57
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9636
|0.9636
|0.0000
|2007.11.12 20:51
|0.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|3656165
|2007.11.12 18:57
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9636
|0.9636
|0.0000
|2007.11.12 21:07
|0.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|3656554
|2007.11.12 18:57
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9636
|0.9636
|0.0000
|2007.11.12 21:15
|0.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|3656663
|2007.11.12 18:57
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9636
|0.9636
|0.0000
|2007.11.12 21:15
|0.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|3656664
|2007.11.12 18:57
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9636
|0.9636
|0.0000
|2007.11.12 21:18
|0.9656
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|3656683
|2007.11.12 18:57
|buy
|0.14
|usdcad
|0.9636
|0.9636
|0.0000
|2007.11.12 22:51
|0.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|76.58
|3656715
|2007.11.12 21:23
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9662
|0.9662
|0.0000
|2007.11.12 22:51
|0.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|3656926
|2007.11.12 21:39
|buy
|0.10
|euraud
|1.6490
|1.6490
|0.0000
|2007.11.12 21:48
|1.6501
|0.00
|0.00
|0.00
|9.69
|3682630
|2007.11.13 21:57
|buy
|0.10
|euraud
|1.6299
|1.6179
|0.0000
|2007.11.13 23:00
|1.6304
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|3682642
|2007.11.13 21:58
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9587
|0.9587
|0.0000
|2007.11.13 22:08
|0.9597
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|0.00
|0.00
|-6.54
|949.40
|Closed P/L:
|942.86
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3682635
|2007.11.13 21:57
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7054
|0.6936
|0.0000
|0.7050
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|Floating P/L:
|-0.82
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|942.86
|Floating P/L:
|-0.82
|Margin:
|14.60
|Balance:
|5 950.82
|Equity:
|5 950.00
|Free Margin:
|5 935.40
|Details:
|Gross Profit:
|1 113.11
|Gross Loss:
|170.25
|Total Net Profit:
|942.86
|Profit Factor:
|6.54
|Expected Payoff:
|6.93
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|136.04 (2.55%)
|Relative Drawdown:
|2.55% (136.04)
|Total Trades:
|136
|Short Positions (won %):
|12 (75.00%)
|Long Positions (won %):
|124 (91.13%)
|Profit Trades (% of total):
|122 (89.71%)
|Loss trades (% of total):
|14 (10.29%)
|Largest
|profit trade:
|160.20
|loss trade:
|-136.04
|Average
|profit trade:
|9.12
|loss trade:
|-12.16
|Maximum
|consecutive wins ($):
|37 (160.83)
|consecutive losses ($):
|3 (-3.50)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|341.11 (8)
|consecutive loss (count):
|-136.04 (1)
|Average
|consecutive wins:
|12
|consecutive losses:
|2