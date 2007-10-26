Alpari (UK) Ltd.

Account: 62232 Name: Richard Benson Currency: USD 2007 November 13, 23:06
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
34441992007.10.26 20:13sell0.01eurgbp0.70100.70450.00002007.11.01 18:140.69410.000.000.2914.38
35025182007.11.01 18:13buy0.01eurgbp0.69410.00000.00002007.11.06 22:330.69720.000.00-0.276.48
35557702007.11.06 22:33buy0.10eurusd1.45551.45550.00002007.11.06 23:331.45650.000.000.0010.00
35557842007.11.06 22:35buy0.60gbpusd2.08772.08770.00002007.11.06 23:422.08770.000.000.000.00
35563182007.11.06 22:33buy0.10eurusd1.45551.45550.00002007.11.06 23:531.45670.000.000.0012.00
35564252007.11.06 23:42buy0.10gbpusd2.08832.08830.00002007.11.07 03:272.08930.000.000.2010.00
35565022007.11.06 22:33buy0.10eurusd1.45551.45550.00002007.11.07 00:161.45550.000.00-0.490.00
35567282007.11.07 00:16buy0.30eurusd1.45561.45560.00002007.11.07 00:481.45560.000.000.000.00
35569962007.11.07 00:48buy0.01eurusd1.45591.45590.00002007.11.09 19:381.46680.000.00-0.2010.90
35586052007.11.06 23:42buy0.10gbpusd2.08832.08830.00002007.11.07 03:272.08950.000.000.2012.00
35586342007.11.06 23:42buy0.10gbpusd2.08832.08830.00002007.11.07 03:272.08980.000.000.2015.00
35587122007.11.06 23:42buy0.10gbpusd2.08832.08830.00002007.11.07 03:272.08990.000.000.2016.00
35587192007.11.06 23:42buy0.10gbpusd2.08832.08830.00002007.11.07 03:272.09010.000.000.2018.00
35587332007.11.06 23:42buy0.10gbpusd2.08832.08850.00002007.11.07 17:572.10430.000.000.20160.00
35636102007.11.07 08:00buy0.01audusd0.93780.93780.00002007.11.07 08:090.93780.000.000.000.00
35697912007.11.07 12:00sell0.01usdjpy113.32113.320.002007.11.07 15:28113.320.000.000.000.00
35698452007.11.07 12:00buy0.01audusd0.93620.93620.00002007.11.07 14:200.93620.000.000.000.00
35727282007.11.07 14:05buy0.01eurusd1.47301.47300.00002007.11.09 02:401.47300.000.00-0.200.00
35758002007.11.07 16:00buy0.01audusd0.93840.93840.00002007.11.07 16:180.93840.000.000.000.00
35778842007.11.07 17:57buy0.01gbpusd2.10472.10470.00002007.11.09 12:392.10570.000.000.081.00
35778902007.11.07 17:58buy0.01audusd0.93710.93710.00002007.11.07 18:320.93710.000.000.000.00
35779432007.11.07 18:03buy0.01eurgbp0.69710.69710.00002007.11.09 12:420.69810.000.00-0.372.11
35779522007.11.07 18:04buy0.10eurjpy166.07164.540.002007.11.07 23:16164.540.000.000.00-136.04
35779552007.11.07 18:04sell0.10gbpjpy238.28238.280.002007.11.07 18:10238.170.000.000.009.72
35779682007.11.07 18:07buy0.10euraud1.56591.54870.00002007.11.08 22:161.58190.000.00-3.27148.36
35785122007.11.07 19:00buy0.01gbpusd2.10462.10460.00002007.11.07 19:182.10460.000.000.000.00
35785152007.11.07 19:00buy0.01eurusd1.46581.46580.00002007.11.07 21:051.46580.000.000.000.00
35785472007.11.07 19:01buy0.01eurgbp0.69670.69670.00002007.11.07 21:050.69670.000.000.000.00
35795092007.11.07 20:00buy0.01gbpusd2.10532.10530.00002007.11.08 11:462.10530.000.000.060.00
35795192007.11.07 20:00buy0.10eurjpy165.71165.710.002007.11.07 20:15165.820.000.000.009.74
35795282007.11.07 20:00buy0.10euraud1.57521.57520.00002007.11.07 20:041.57630.000.000.0010.24
35795342007.11.07 20:00buy0.01audusd0.93200.93200.00002007.11.07 20:160.93200.000.000.000.00
35795962007.11.07 20:00buy0.10euraud1.57521.57520.00002007.11.07 20:051.57650.000.000.0012.10
35797152007.11.07 20:00buy0.10eurjpy165.71165.710.002007.11.07 20:15165.830.000.000.0010.62
35801732007.11.07 21:05buy0.01eurusd1.46601.46600.00002007.11.07 21:131.46600.000.000.000.00
35802722007.11.07 21:10buy0.01eurgbp0.69710.69710.00002007.11.08 09:130.69710.000.00-0.280.00
35831922007.11.08 00:00buy0.10euraud1.58591.58590.00002007.11.08 08:261.58740.000.000.0013.84
35832132007.11.08 00:00buy0.01usdcad0.93460.93460.00002007.11.08 18:100.93460.000.000.000.00
35832272007.11.08 00:00sell0.10eurjpy164.40167.150.002007.11.09 19:39162.670.000.00-1.77156.00
35832462007.11.08 00:00buy0.01eurusd1.46291.46290.00002007.11.08 00:381.46290.000.000.000.00
35832592007.11.08 00:00buy0.01audusd0.92320.92320.00002007.11.08 00:070.92320.000.000.000.00
35873462007.11.08 04:00buy0.01eurusd1.46441.46440.00002007.11.08 07:431.46440.000.000.000.00
35873512007.11.08 04:00buy0.01audusd0.92590.92590.00002007.11.08 17:510.92590.000.000.000.00
35897472007.11.08 08:00buy0.01eurusd1.46361.46360.00002007.11.09 17:361.46360.000.00-0.050.00
35903402007.11.08 08:26buy0.10euraud1.58831.58830.00002007.11.08 19:091.58930.000.000.009.23
35916202007.11.08 09:35buy0.01eurgbp0.69770.69770.00002007.11.08 12:560.69770.000.000.000.00
35933802007.11.08 11:46buy0.01gbpusd2.10572.10570.00002007.11.08 13:142.10570.000.000.000.00
35943612007.11.08 12:56buy0.01eurgbp0.69790.68590.00002007.11.09 19:390.70220.000.00-0.098.99
35951232007.11.08 13:14buy0.01gbpusd2.10592.10590.00002007.11.08 13:202.10590.000.000.000.00
35957952007.11.08 14:00buy0.01gbpusd2.10652.10650.00002007.11.08 14:072.10650.000.000.000.00
35965782007.11.08 15:00buy0.01gbpusd2.10632.10630.00002007.11.08 15:162.10630.000.000.000.00
35975512007.11.08 16:00buy0.01gbpusd2.10682.10680.00002007.11.08 22:382.10680.000.000.000.00
35994922007.11.08 17:52buy0.01audusd0.92600.92600.00002007.11.08 18:080.92600.000.000.000.00
35998452007.11.08 18:10buy0.01usdcad0.93500.93500.00002007.11.08 18:310.93500.000.000.000.00
36007732007.11.08 19:09buy0.10euraud1.59061.56140.00002007.11.09 19:391.60640.000.00-1.09144.22
36015532007.11.08 20:00buy0.01usdcad0.93460.93460.00002007.11.08 22:080.93460.000.000.000.00
36015832007.11.08 20:00buy0.01audusd0.92540.92540.00002007.11.09 07:340.92540.000.000.020.00
36034522007.11.08 22:16buy0.01audusd0.92760.92760.00002007.11.09 01:260.92860.000.000.021.00
36034582007.11.08 22:17buy0.01usdcad0.93510.93510.00002007.11.09 00:340.93620.000.00-0.021.17
36040532007.11.08 23:31buy0.01euraud1.58401.58400.00002007.11.09 02:541.58400.000.00-0.110.00
36043642007.11.09 00:34buy0.01usdcad0.93650.93650.00002007.11.09 12:450.93760.000.000.001.17
36049792007.11.09 01:26buy0.01audusd0.92910.92910.00002007.11.09 02:090.93040.000.000.001.30
36064892007.11.09 02:54buy0.01euraud1.58491.58490.00002007.11.09 03:011.58600.000.000.001.02
36074102007.11.09 04:00buy0.01audusd0.92780.92780.00002007.11.09 04:420.92920.000.000.001.40
36074172007.11.09 04:00buy0.01euraud1.58581.58580.00002007.11.09 06:571.58700.000.000.001.11
36097262007.11.09 08:00buy0.01euraud1.58851.58850.00002007.11.09 19:391.60630.000.000.0016.25
36097522007.11.09 08:00buy0.01audusd0.92690.91190.00002007.11.09 17:100.91190.000.000.00-15.00
36166252007.11.09 12:39buy0.01gbpusd2.10622.10620.00002007.11.09 12:402.10620.000.000.000.00
36168942007.11.09 12:42buy0.01eurgbp0.69830.69830.00002007.11.09 12:580.69930.000.000.002.10
36171612007.11.09 12:45buy0.01usdcad0.93810.93810.00002007.11.09 12:510.93910.000.000.001.06
36173652007.11.09 12:49buy0.01gbpusd2.10212.10210.00002007.11.09 12:542.10210.000.000.000.00
36174232007.11.09 12:51buy0.01usdcad0.93970.93970.00002007.11.09 14:150.94070.000.000.001.06
36176182007.11.09 12:58buy0.01eurgbp0.69960.69960.00002007.11.09 14:020.70060.000.000.002.10
36193212007.11.09 14:00sell0.01gbpusd2.09632.09630.00002007.11.09 14:002.09520.000.000.001.10
36193842007.11.09 14:02buy0.01eurgbp0.70080.68500.00002007.11.09 19:390.70220.000.000.002.92
36196342007.11.09 14:15buy0.01usdcad0.94100.94100.00002007.11.09 14:190.94220.000.000.001.27
36201852007.11.09 14:50buy0.01usdcad0.94200.94200.00002007.11.09 16:010.94310.000.000.001.17
36201862007.11.09 14:50sell0.01gbpusd2.09492.09490.00002007.11.09 16:062.09490.000.000.000.00
36218362007.11.09 16:00sell0.01gbpjpy231.91231.910.002007.11.09 16:00231.910.000.000.000.00
36218432007.11.09 16:00sell0.01eurjpy162.41162.410.002007.11.09 16:01162.300.000.000.000.99
36219882007.11.09 16:01buy0.01usdcad0.94360.91510.00002007.11.09 19:390.94360.000.000.000.00
36224582007.11.09 16:19buy0.01gbpusd2.09562.09560.00002007.11.09 16:342.09670.000.000.001.10
36227392007.11.09 16:41buy0.01eurusd1.46781.45520.00002007.11.09 19:401.46670.000.000.00-1.10
36227452007.11.09 16:42buy0.01euraud1.59951.59950.00002007.11.09 16:471.60050.000.000.000.92
36227502007.11.09 16:42buy0.01eurgbp0.69980.69980.00002007.11.09 17:110.70080.000.000.002.09
36251752007.11.09 18:31buy0.01euraud1.60711.56860.00002007.11.09 19:401.60600.000.000.00-1.00
36251782007.11.09 18:31sell0.01eurjpy162.70167.010.002007.11.09 19:40162.720.000.000.00-0.18
36251792007.11.09 18:31sell0.01gbpjpy231.86231.860.002007.11.09 19:40231.740.000.000.001.08
36251802007.11.09 18:31buy0.01eurgbp0.70170.68500.00002007.11.09 19:400.70210.000.000.000.84
36251822007.11.09 18:32buy0.01gbpusd2.09172.08360.00002007.11.09 19:402.08880.000.000.00-2.90
36251902007.11.09 18:32buy0.01usdcad0.93880.93880.00002007.11.09 19:390.94350.000.000.004.98
36260132007.11.09 19:38sell0.01eurusd1.46670.00000.00002007.11.09 19:391.46700.000.000.00-0.30
36260272007.11.09 19:39sell0.01gbpusd2.08880.00000.00002007.11.09 19:402.08910.000.000.00-0.30
36370202007.11.12 08:32buy0.01euraud1.62991.62990.00002007.11.12 09:301.63110.000.000.001.08
36370242007.11.12 08:32buy0.10eurusd1.46431.46430.00002007.11.12 08:361.46530.000.000.0010.00
36370282007.11.12 08:32buy0.70eurgbp0.70280.68960.00002007.11.12 09:550.70330.000.000.0072.78
36370312007.11.12 08:33buy0.01usdcad0.94680.94680.00002007.11.12 09:460.94780.000.000.001.06
36371522007.11.12 08:32buy0.10eurusd1.46431.46430.00002007.11.12 08:361.46560.000.000.0013.00
36371642007.11.12 08:32buy0.10eurusd1.46431.46430.00002007.11.12 08:421.46580.000.000.0015.00
36375732007.11.12 08:46buy0.01eurusd1.46541.45220.00002007.11.12 22:511.45310.000.000.00-12.30
36385502007.11.12 08:32buy0.01euraud1.62991.62990.00002007.11.12 09:301.63120.000.000.001.17
36385522007.11.12 08:32buy0.01euraud1.62991.62990.00002007.11.12 09:311.63150.000.000.001.43
36385702007.11.12 08:32buy0.01euraud1.62991.62990.00002007.11.12 09:311.63140.000.000.001.34
36385742007.11.12 08:32buy0.01euraud1.62991.62990.00002007.11.12 09:311.63190.000.000.001.80
36385872007.11.12 08:32buy0.01euraud1.62991.62990.00002007.11.12 09:321.63210.000.000.001.97
36385902007.11.12 08:32buy0.01euraud1.62991.62990.00002007.11.12 09:321.63230.000.000.002.15
36385972007.11.12 08:32buy0.01euraud1.62991.62990.00002007.11.12 09:321.63240.000.000.002.24
36386012007.11.12 08:32buy0.01euraud1.62991.62990.00002007.11.12 09:371.63240.000.000.002.24
36386582007.11.12 08:32buy0.01euraud1.62991.62990.00002007.11.12 09:371.63290.000.000.002.69
36386642007.11.12 09:37buy0.01euraud1.63351.63350.00002007.11.12 09:481.63350.000.000.000.00
36387842007.11.12 08:33buy0.01usdcad0.94680.94680.00002007.11.12 09:470.94810.000.000.001.37
36388492007.11.12 08:33buy0.18usdcad0.94680.94680.00002007.11.12 09:550.94680.000.000.000.00
36389332007.11.12 09:55buy0.01usdcad0.94690.94690.00002007.11.12 10:050.94690.000.000.000.00
36422402007.11.12 12:00buy0.01euraud1.63891.63890.00002007.11.12 12:091.63890.000.000.000.00
36422862007.11.12 12:00buy0.01usdcad0.95510.95510.00002007.11.12 12:020.95510.000.000.000.00
36423022007.11.12 12:00buy0.01eurgbp0.70170.70170.00002007.11.12 12:540.70270.000.000.002.07
36500882007.11.12 16:00buy0.01euraud1.64741.64740.00002007.11.12 16:101.64740.000.000.000.00
36500952007.11.12 16:00buy0.01usdcad0.95850.95850.00002007.11.12 16:240.96000.000.000.001.56
36501342007.11.12 16:00buy0.01eurgbp0.70490.70490.00002007.11.12 18:410.70490.000.000.000.00
36540882007.11.12 18:39buy0.01euraud1.64191.64190.00002007.11.12 19:001.64300.000.000.000.97
36540912007.11.12 18:40buy0.01usdcad0.96110.96110.00002007.11.12 18:480.96210.000.000.001.04
36541052007.11.12 18:41buy0.01eurgbp0.70520.70520.00002007.11.12 20:140.70620.000.000.002.06
36543932007.11.12 18:57buy0.01usdcad0.96360.96360.00002007.11.12 20:180.96460.000.000.001.04
36544312007.11.12 19:00buy0.01euraud1.64391.64390.00002007.11.12 19:551.64510.000.000.001.06
36552542007.11.12 20:00buy0.01euraud1.64691.64690.00002007.11.12 20:111.64840.000.000.001.32
36554562007.11.12 20:14buy0.01eurgbp0.70630.70630.00002007.11.12 22:510.70770.000.000.002.88
36555132007.11.12 18:57buy0.01usdcad0.96360.96360.00002007.11.12 20:510.96490.000.000.001.35
36561652007.11.12 18:57buy0.01usdcad0.96360.96360.00002007.11.12 21:070.96510.000.000.001.55
36565542007.11.12 18:57buy0.01usdcad0.96360.96360.00002007.11.12 21:150.96530.000.000.001.76
36566632007.11.12 18:57buy0.01usdcad0.96360.96360.00002007.11.12 21:150.96550.000.000.001.97
36566642007.11.12 18:57buy0.01usdcad0.96360.96360.00002007.11.12 21:180.96560.000.000.002.07
36566832007.11.12 18:57buy0.14usdcad0.96360.96360.00002007.11.12 22:510.96890.000.000.0076.58
36567152007.11.12 21:23buy0.01usdcad0.96620.96620.00002007.11.12 22:510.96870.000.000.002.58
36569262007.11.12 21:39buy0.10euraud1.64901.64900.00002007.11.12 21:481.65010.000.000.009.69
36826302007.11.13 21:57buy0.10euraud1.62991.61790.00002007.11.13 23:001.63040.000.000.004.48
36826422007.11.13 21:58buy0.01usdcad0.95870.95870.00002007.11.13 22:080.95970.000.000.001.04
  0.00 0.00 -6.54 949.40
Closed P/L: 942.86
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
36826352007.11.13 21:57buy0.01eurgbp0.70540.69360.0000 0.70500.000.000.00-0.82
  0.00 0.00 0.00 -0.82
 Floating P/L: -0.82
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 942.86 Floating P/L: -0.82 Margin: 14.60
Balance: 5 950.82 Equity: 5 950.00 Free Margin: 5 935.40
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 113.11 Gross Loss: 170.25 Total Net Profit: 942.86
Profit Factor: 6.54 Expected Payoff: 6.93  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 136.04 (2.55%) Relative Drawdown: 2.55% (136.04)
 
Total Trades: 136 Short Positions (won %): 12 (75.00%) Long Positions (won %): 124 (91.13%)
Profit Trades (% of total): 122 (89.71%) Loss trades (% of total): 14 (10.29%)
Largest profit trade: 160.20 loss trade: -136.04
Average profit trade: 9.12 loss trade: -12.16
Maximum consecutive wins ($): 37 (160.83) consecutive losses ($): 3 (-3.50)
Maximal consecutive profit (count): 341.11 (8) consecutive loss (count): -136.04 (1)
Average consecutive wins: 12 consecutive losses: 2