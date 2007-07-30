North Finance Co Ltd

Account: 564583 Name: Alpha9 Currency: USD 2007 November 9, 23:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
114603792007.07.30 01:36balanceDeposit100 000.00
114604152007.07.30 01:37buy0.10nzdjpy89.560.000.002007.07.30 01:5190.120.000.000.0047.35
 597821Alpha9 H4
114604202007.07.30 01:37buy0.10gbpusd2.02110.00000.00002007.07.30 10:382.02680.000.000.0057.00
 597821Alpha9 H4
114604222007.07.30 01:37buy0.10gbpchf2.44370.00000.00002007.07.31 12:042.44930.000.000.8946.45
 597821Alpha9 H4
114604252007.07.30 01:37buy0.10nzdjpy89.6289.990.002007.08.01 00:2289.990.000.001.3231.25
 597826Alpha9 SRSI[sl]
114604342007.07.30 01:37buy0.10audjpy100.41100.620.002007.08.01 00:31100.620.000.001.1417.74
 597826Alpha9 SRSI[sl]
114604422007.07.30 01:38buy0.10audjpy100.420.000.002007.07.30 02:01100.980.000.000.0047.30
 597821Alpha9 H4
114604502007.07.30 01:38buy0.10eurjpy161.00161.700.002007.08.01 04:14161.700.000.001.1159.12
 597826Alpha9 SRSI[sl]
114604602007.07.30 01:38buy0.10gbpjpy239.08239.870.002007.08.01 07:05239.870.000.002.6466.80
 597826Alpha9 SRSI[sl]
114604622007.07.30 01:38sell0.10euraud1.60290.00000.00002007.08.09 00:021.60060.000.002.1619.83
 597826Alpha9 SRSI
114604632007.07.30 01:38buy0.10gbpjpy239.090.000.002007.07.30 03:09239.660.000.000.0048.14
 597821Alpha9 H4
114604692007.07.30 01:38buy0.10audusd0.84960.85270.00002007.08.07 17:440.85270.000.000.7231.00
 597826Alpha9 SRSI[sl]
114604772007.07.30 01:38buy0.10nzdusd0.75870.00000.00002007.08.15 00:010.72610.000.005.60-326.00
 597826Alpha9 SRSI
114604832007.07.30 01:38buy0.10gbpusd2.02232.02380.00002007.08.05 23:002.03950.000.000.56172.00
 597826Alpha9 SRSI
114604972007.07.30 01:38sell0.10euraud1.60280.00000.00002007.07.31 00:551.59690.000.000.1850.62
 597821Alpha9 H4
114605032007.07.30 01:38buy0.10eurchf1.64690.00000.00002007.08.09 00:001.65090.000.003.2233.44
 597826Alpha9 SRSI
114605122007.07.30 01:39buy0.10eurusd1.36200.00000.00002007.07.30 12:401.36760.000.000.0056.00
 597821Alpha9 H4
114605132007.07.30 01:39buy0.10eurusd1.36201.36500.00002007.08.01 08:201.36500.000.00-0.9830.00
 597826Alpha9 SRSI[sl]
114605252007.07.30 01:39sell0.10usdchf1.20901.20480.00002007.08.02 04:481.20480.000.00-3.2034.86
 597826Alpha9 SRSI[sl]
114605282007.07.30 01:39sell0.10eurcad1.44950.00000.00002007.08.01 23:181.44390.000.000.3253.01
 597821Alpha9 H4
114605352007.07.30 01:39buy0.10audusd0.84990.00000.00002007.07.30 23:310.85550.000.000.0056.00
 597821Alpha9 H4
114605422007.07.30 01:39sell0.10usdcad1.06460.00000.00002007.08.02 00:021.05670.000.00-3.1674.76
 597826Alpha9 SRSI
114609522007.07.30 01:51buy0.10nzdjpy90.280.000.002007.07.30 10:4990.860.000.000.0048.80
 597821Alpha9 H4
114612902007.07.30 02:01buy0.10audjpy101.030.000.002007.07.30 10:56101.640.000.000.0051.26
 597821Alpha9 H4
114633372007.07.30 03:09buy0.10gbpjpy239.730.000.002007.07.30 10:01240.290.000.000.0047.17
 597821Alpha9 H4
114642942007.07.30 03:47buy0.10eurchf1.64570.00000.00002007.07.31 10:231.65130.000.000.2746.47
 597821Alpha9 H4
114662292007.07.30 05:26sell0.10usdcad1.06630.00000.00002007.07.31 12:501.06070.000.00-0.6352.80
 597821Alpha9 H4
114887882007.07.30 16:00buy0.10gbpjpy240.180.000.002007.07.30 22:14240.740.000.000.0047.07
 597821Alpha9 H4
115448472007.07.31 23:03buy0.10nzdusd0.76170.00000.00002007.08.02 01:140.76730.000.001.4056.00
 597821Alpha9 H4
115464202007.08.01 00:00buy0.10nzdjpy90.460.000.002007.08.01 23:4391.010.000.000.0046.22
 597821Alpha9 H4
115464472007.08.01 00:01buy0.10audjpy100.990.000.002007.08.01 23:06101.580.000.000.0049.60
 597821Alpha9 H4
115464612007.08.01 00:01buy0.10eurjpy162.220.000.002007.08.01 17:01162.800.000.000.0048.76
 597821Alpha9 H4
115464992007.08.01 00:02sell0.10euraud1.60640.00000.00002007.08.01 23:091.60070.000.000.0048.68
 597821Alpha9 H4
115465262007.08.01 00:03buy0.10audusd0.85180.00000.00002007.08.02 15:570.85750.000.000.2757.00
 597821Alpha9 H4
115466102007.08.01 00:05buy0.10gbpjpy240.690.000.002007.08.01 15:43241.510.000.000.0069.07
 597821Alpha9 H4
115466892007.08.01 00:08buy0.10eurchf1.64320.00000.00002007.08.02 15:001.64880.000.000.8046.42
 597821Alpha9 H4
115525542007.08.01 04:00buy0.10eurusd1.36560.00000.00002007.08.03 15:341.37210.000.00-1.9665.00
 597821Alpha9 H4
115570462007.08.01 07:03sell0.10usdcad1.06860.00000.00002007.08.01 15:281.06290.000.000.0053.63
 597821Alpha9 H4
115591962007.08.01 08:00buy0.10gbpchf2.43170.00000.00002007.08.01 14:062.43750.000.000.0048.18
 597821Alpha9 H4
115624222007.08.01 09:04buy0.10gbpusd2.02100.00000.00002007.08.01 14:302.02690.000.000.0059.00
 597821Alpha9 H4
115775262007.08.01 14:05sell0.10usdchf1.20300.00000.00002007.08.01 15:431.20090.000.000.0017.49
 597823Alpha9 M30
116038662007.08.02 00:01buy0.10eurusd1.36681.36790.00002007.08.06 00:081.38070.000.00-0.98139.00
 597826Alpha9 SRSI
116107182007.08.02 07:23buy0.10eurjpy161.770.000.002007.08.02 08:42162.330.000.000.0047.13
 597821Alpha9 H4
116223082007.08.02 15:16sell0.10usdchf1.20700.00000.00002007.08.02 20:351.20340.000.000.0029.92
 597822Alpha9 H1
116392522007.08.03 00:04sell0.10usdchf1.20460.00000.00002007.08.05 23:011.18760.000.00-0.65143.15
 597826Alpha9 SRSI
116480572007.08.03 10:30sell0.10usdchf1.20660.00000.00002007.08.03 15:341.20230.000.000.0035.76
 597822Alpha9 H1
116483862007.08.03 10:45sell0.10eurcad1.44660.00000.00002007.08.03 16:281.44450.000.000.0019.94
 597823Alpha9 M30
116631992007.08.03 17:06sell0.10eurcad1.44770.00000.00002007.08.10 12:571.44200.000.001.1354.12
 597821Alpha9 H4
116708282007.08.03 20:00sell0.10euraud1.60880.00000.00002007.08.08 09:461.60320.000.000.5447.99
 597821Alpha9 H4
116708392007.08.03 20:00buy0.10gbpchf2.43520.00000.00002007.08.06 14:092.40820.000.000.90-227.65
 597821Alpha9 H4
116708502007.08.03 20:00buy0.10nzdjpy90.570.000.002007.08.08 13:2291.120.000.001.9846.09
 597821Alpha9 H4
116708812007.08.03 20:01buy0.10eurchf1.64370.00000.00002007.08.08 18:001.64930.000.000.8146.91
 597821Alpha9 H4
116708842007.08.03 20:01buy0.10audjpy101.520.000.002007.08.06 22:29102.090.000.000.5847.89
 597821Alpha9 H4
116710292007.08.03 20:07buy0.10nzdusd0.76370.00000.00002007.08.09 01:450.76930.000.002.1056.00
 597821Alpha9 H4
116751712007.08.03 22:35buy0.10gbpjpy241.540.000.002007.08.08 13:26242.100.000.003.9746.92
 597821Alpha9 H4
116766172007.08.03 23:06buy0.10eurjpy162.600.000.002007.08.06 14:32163.160.000.000.5647.42
 597821Alpha9 H4
116779262007.08.03 23:40buy0.10audusd0.85410.00000.00002007.08.08 15:120.85960.000.000.2755.00
 597821Alpha9 H4
116817342007.08.06 00:00sell0.10euraud1.61830.00000.00002007.08.06 10:471.61120.000.000.0060.92
 597820Alpha9 D1
116817382007.08.06 00:00buy0.10nzdjpy89.310.000.002007.08.06 19:1690.020.000.000.0060.05
 597820Alpha9 D1
116817422007.08.06 00:00buy0.10nzdjpy89.3190.000.002007.08.09 13:5990.000.000.003.2858.11
 597826Alpha9 SRSI[sl]
116817712007.08.06 00:00buy0.10audjpy100.340.000.002007.08.06 13:51101.050.000.000.0060.20
 597820Alpha9 D1
116817732007.08.06 00:00buy0.10audjpy100.34101.500.002007.08.09 14:02101.500.000.002.8497.71
 597826Alpha9 SRSI[sl]
116817952007.08.06 00:00buy0.10eurjpy162.35163.010.002007.08.09 14:06163.010.000.002.7755.63
 597826Alpha9 SRSI[sl]
116818032007.08.06 00:00buy0.10gbpjpy239.84240.200.002007.08.09 14:33240.200.000.006.5730.37
 597826Alpha9 SRSI[sl]
116818022007.08.06 00:00buy0.10gbpjpy239.840.000.002007.08.06 10:04240.570.000.000.0061.98
 597820Alpha9 D1
116849162007.08.06 01:09sell0.10usdcad1.05730.00000.00002007.08.06 18:481.05170.000.000.0053.25
 597821Alpha9 H4
117040042007.08.06 12:10buy0.10gbpjpy240.010.000.002007.08.06 22:09240.780.000.000.0064.94
 597820Alpha9 D1
117053132007.08.06 12:45buy0.10gbpusd2.03740.00000.00002007.08.08 17:542.03960.000.000.1622.00
 597823Alpha9 M30
117088602007.08.06 13:55sell0.10usdchf1.18820.00000.00002007.08.06 14:091.18650.000.000.0014.33
 597824Alpha9 M15
117227202007.08.06 19:15buy0.10gbpusd2.02840.00000.00002007.08.07 00:052.03200.000.000.0836.00
 597822Alpha9 H1
117244372007.08.06 19:48sell0.10usdchf1.18920.00000.00002007.09.10 10:391.18450.000.00-22.3939.68
 597823Alpha9 M30
117316432007.08.07 00:02buy0.10gbpusd2.03170.00000.00002007.08.08 16:332.03730.000.000.0856.00
 597821Alpha9 H4
117452242007.08.07 11:56sell0.10usdcad1.05630.00000.00002007.08.07 17:001.05420.000.000.0019.92
 597823Alpha9 M30
117536532007.08.07 16:26buy0.10eurusd1.37580.00000.00002007.08.08 15:131.37940.000.00-0.4936.00
 597822Alpha9 H1
117597372007.08.07 18:44sell0.10usdchf1.19440.00000.00002007.09.07 16:401.18830.000.00-21.0951.33
 597822Alpha9 H1
118307622007.08.09 10:04buy0.10eurusd1.37580.00000.00002007.08.09 10:141.37800.000.000.0022.00
 597823Alpha9 M30
118361942007.08.09 11:28sell0.10usdcad1.05130.00000.00002007.08.13 16:501.04900.000.00-1.2721.93
 597823Alpha9 M30
118372942007.08.09 12:00buy0.10nzdusd0.76120.00000.00002007.08.15 06:540.71850.000.001.40-427.00
 597821Alpha9 H4
118385222007.08.09 12:22sell0.10eurcad1.45000.00000.00002007.08.09 14:561.44790.000.000.0019.91
 597823Alpha9 M30
118404542007.08.09 13:05buy0.10eurusd1.37480.00000.00002007.09.07 16:331.37830.000.00-14.2135.00
 597823Alpha9 M30
118455522007.08.09 14:36buy0.10eurusd1.37250.00000.00002007.09.07 16:301.37750.000.00-14.2150.00
 597822Alpha9 H1
118513322007.08.09 16:00sell0.10euraud1.60670.00000.00002007.08.16 05:111.64560.000.001.24-317.43
 597821Alpha9 H4
118513702007.08.09 16:00sell0.10usdcad1.06030.00000.00002007.08.09 16:431.05650.000.000.0035.97
 597822Alpha9 H1
118513882007.08.09 16:00buy0.10audusd0.85030.00000.00002007.08.16 06:240.80840.000.000.63-419.00
 597821Alpha9 H4
118514142007.08.09 16:00buy0.10gbpusd2.02240.00000.00002007.08.09 17:332.02800.000.000.0056.00
 597821Alpha9 H4
118671102007.08.09 19:08sell0.10usdcad1.05670.00000.00002007.08.10 12:571.05310.000.00-0.6334.18
 597822Alpha9 H1
118698782007.08.09 20:07buy0.10gbpusd2.02580.00000.00002007.08.17 09:461.97220.000.000.64-536.00
 597821Alpha9 H4
118823072007.08.10 00:00buy0.10eurjpy161.660.000.002007.08.10 19:24162.420.000.000.0064.08
 597820Alpha9 D1
118823272007.08.10 00:00buy0.10eurusd1.36800.00000.00002007.09.07 15:351.37590.000.00-13.7279.00
 597821Alpha9 H4
119023382007.08.10 08:59sell0.10eurcad1.45010.00000.00002007.08.10 10:231.44800.000.000.0019.85
 597823Alpha9 M30
119294762007.08.10 17:02sell0.10eurcad1.44530.00000.00002007.08.10 18:461.44370.000.000.0015.15
 597824Alpha9 M15
119395032007.08.10 19:56buy0.10eurjpy161.930.000.002007.08.14 20:55159.520.000.001.12-204.61
 597820Alpha9 D1
119489592007.08.12 23:00buy0.10audusd0.84480.00000.00002007.08.17 00:000.79100.000.000.54-538.00
 597826Alpha9 SRSI
119489712007.08.12 23:00buy0.10nzdjpy88.460.000.002007.08.15 00:0085.330.000.001.32-266.23
 597826Alpha9 SRSI
119489862007.08.12 23:01buy0.10audjpy100.040.000.002007.08.15 07:1297.250.000.001.16-237.88
 597820Alpha9 D1
119489872007.08.12 23:01buy0.10audjpy100.040.000.002007.08.15 00:0098.110.000.001.16-164.15
 597826Alpha9 SRSI
119489932007.08.12 23:01buy0.10gbpjpy239.330.000.002007.08.13 12:51236.820.000.000.00-212.94
 597820Alpha9 D1
119490002007.08.12 23:01buy0.10nzdjpy88.430.000.002007.08.14 08:1486.180.000.000.66-190.80
 597820Alpha9 D1
119498692007.08.13 00:00sell0.10euraud1.61880.00000.00002007.08.16 05:111.64560.000.000.88-218.69
 597820Alpha9 D1
119500682007.08.13 00:06sell0.10usdchf1.19870.00000.00002007.08.26 23:041.20110.000.00-8.91-19.98
 597826Alpha9 SRSI
119503222007.08.13 00:15buy0.10nzdusd0.74720.00000.00002007.08.15 06:540.71880.000.000.70-284.00
 597820Alpha9 D1
119616842007.08.13 09:43sell0.10usdchf1.20030.00000.00002007.09.07 15:431.19250.000.00-17.2465.41
 597821Alpha9 H4
119785092007.08.13 16:04buy0.10gbpjpy238.850.000.002007.08.14 04:15236.890.000.001.33-166.38
 597820Alpha9 D1
119938902007.08.14 00:00buy0.10eurusd1.36150.00000.00002007.08.26 23:011.36720.000.00-6.3757.00
 597826Alpha9 SRSI
119939712007.08.14 00:01sell0.10usdcad1.05380.00000.00002007.08.19 23:211.06010.000.00-3.74-59.43
 597826Alpha9 SRSI
119939772007.08.14 00:01buy0.10gbpusd2.01260.00000.00002007.08.19 23:101.98170.000.000.48-309.00
 597826Alpha9 SRSI
120133272007.08.14 12:24sell0.10usdcad1.05890.00000.00002007.08.20 22:191.05500.000.00-3.7436.97
 597822Alpha9 H1
120208232007.08.14 15:51sell0.10eurcad1.43950.00000.00002007.08.16 16:231.43740.000.000.6319.62
 597823Alpha9 M30
120208672007.08.14 15:52buy0.10eurchf1.64410.00000.00002007.08.17 00:001.63280.000.001.31-92.92
 597826Alpha9 SRSI
120209682007.08.14 15:53sell0.10usdcad1.06130.00000.00002007.08.20 22:191.05530.000.00-3.7456.86
 597821Alpha9 H4
120251112007.08.14 17:28sell0.10eurcad1.44400.00000.00002007.08.16 16:161.44010.000.000.6336.33
 597822Alpha9 H1
121079942007.08.16 08:00sell0.10eurcad1.45190.00000.00002007.08.16 13:561.44610.000.000.0053.78
 597821Alpha9 H4
121514432007.08.16 18:52sell0.10eurcad1.44360.00000.00002007.08.16 18:591.44240.000.000.0011.15
 597825Alpha9 M5
121685562007.08.16 22:12sell0.10eurcad1.44510.00000.00002007.08.16 22:501.44350.000.000.0014.86
 597824Alpha9 M15
121950842007.08.17 08:49sell0.10eurcad1.44820.00000.00002007.08.17 09:101.44610.000.000.0019.48
 597823Alpha9 M30
122131792007.08.17 12:31sell0.10eurcad1.44770.00000.00002007.08.17 15:041.44580.000.000.0017.70
 597824Alpha9 M15
122141002007.08.17 12:44sell0.10eurcad1.45000.00000.00002007.08.17 12:501.44780.000.000.0020.42
 597823Alpha9 M30
123218602007.08.21 09:41sell0.10eurcad1.42850.00000.00002007.08.21 17:041.42630.000.000.0020.79
 597823Alpha9 M30
123219482007.08.21 09:42sell0.10usdcad1.06070.00000.00002007.08.21 14:401.05860.000.000.0019.84
 597823Alpha9 M30
123522592007.08.21 19:47sell0.10eurcad1.43230.00000.00002007.08.22 12:501.43020.000.000.1619.80
 597823Alpha9 M30
123544222007.08.21 20:47sell0.10usdcad1.06360.00000.00002007.08.22 12:591.06000.000.00-0.6333.96
 597822Alpha9 H1
123591632007.08.22 00:20sell0.10usdcad1.06610.00000.00002007.08.22 12:461.06040.000.000.0053.75
 597821Alpha9 H4
123924462007.08.22 18:01sell0.10eurcad1.43460.00000.00002007.08.23 12:431.43090.000.000.4835.08
 597822Alpha9 H1
123929082007.08.22 18:07sell0.10usdcad1.06250.00000.00002007.08.23 01:091.06070.000.00-1.8916.97
 597824Alpha9 M15
124500732007.08.23 18:31sell0.10eurcad1.43100.00000.00002007.08.23 23:181.42940.000.000.0015.18
 597824Alpha9 M15
124501022007.08.23 18:32sell0.10usdcad1.05530.00000.00002007.08.23 23:331.05360.000.000.0016.14
 597824Alpha9 M15
124696542007.08.24 09:37sell0.10usdcad1.05670.00000.00002007.08.24 10:071.05460.000.000.0019.91
 597823Alpha9 M30
124820102007.08.24 13:47sell0.10eurcad1.43230.00000.00002007.08.24 14:181.43060.000.000.0016.17
 597824Alpha9 M15
124858282007.08.24 15:06sell0.10eurcad1.43290.00000.00002007.09.04 13:441.43080.000.001.4419.93
 597823Alpha9 M30
124988632007.08.24 18:32sell0.10eurcad1.43520.00000.00002007.08.27 14:271.43150.000.000.1635.31
 597822Alpha9 H1
125113952007.08.27 00:01sell0.10eurcad1.43840.00000.00002007.09.04 00:021.43490.000.001.2833.23
 597826Alpha9 SRSI
125179482007.08.27 04:37sell0.10eurcad1.43750.00000.00002007.08.27 14:271.43170.000.000.0055.35
 597821Alpha9 H4
125470182007.08.27 17:41sell0.10usdcad1.05230.00000.00002007.09.04 18:591.04970.000.00-5.0724.77
 597823Alpha9 M30
125550972007.08.27 21:45sell0.10eurcad1.43690.00000.00002007.09.03 17:581.43330.000.001.1234.19
 597822Alpha9 H1
125589722007.08.28 00:01sell0.10usdcad1.05460.00000.00002007.09.04 18:321.05060.000.00-4.4338.07
 597822Alpha9 H1
125709422007.08.28 06:54sell0.10eurcad1.44020.00000.00002007.09.03 17:541.43460.000.000.9653.18
 597821Alpha9 H4
126318072007.08.29 00:01sell0.10usdcad1.06420.00000.00002007.08.29 14:001.05860.000.000.0052.90
 597821Alpha9 H4
127371302007.08.30 12:57sell0.10usdcad1.06600.00000.00002007.08.30 17:231.06040.000.000.0052.81
 597821Alpha9 H4
129156532007.09.04 20:00sell0.10usdjpy116.130.000.002007.09.05 15:15115.560.000.00-1.3049.33
 597821Alpha9 H4
129212892007.09.05 00:00buy0.10eurusd1.36050.00000.00002007.09.07 00:011.36880.000.00-1.9683.00
 597826Alpha9 SRSI
129213612007.09.05 00:02sell0.10usdjpy116.30115.350.002007.09.09 23:00112.970.000.00-6.57294.77
 597826Alpha9 SRSI
129228602007.09.05 01:11sell0.10usdchf1.21071.20350.00002007.09.09 23:031.18780.000.00-3.21192.79
 597826Alpha9 SRSI
129374982007.09.05 10:29sell0.10usdcad1.05340.00000.00002007.09.05 17:151.05110.000.000.0021.88
 597823Alpha9 M30
129381522007.09.05 10:42buy0.10audnzd1.18370.00000.00002007.09.05 12:491.18540.000.000.0011.78
 597824Alpha9 M15
129436412007.09.05 12:32sell0.10eurcad1.43310.00000.00002007.09.05 14:141.43090.000.000.0020.90
 597823Alpha9 M30
129436702007.09.05 12:33sell0.10usdcad1.05590.00000.00002007.09.05 16:521.05220.000.000.0035.16
 597822Alpha9 H1
129576122007.09.05 17:13sell0.10eurcad1.43510.00000.00002007.09.13 18:051.43300.000.001.6120.34
 597823Alpha9 M30
129690292007.09.05 20:00sell0.10eurcad1.43760.00000.00002007.09.13 18:031.43400.000.001.6134.84
 597822Alpha9 H1
129827232007.09.06 05:03sell0.10usdjpy115.370.000.002007.09.06 13:04115.210.000.000.0013.89
 597824Alpha9 M15
129992612007.09.06 13:03sell0.10usdcad1.05590.00000.00002007.09.06 17:571.05230.000.000.0034.21
 597822Alpha9 H1
130041192007.09.06 14:23buy0.10gbpusd2.01890.00000.00002007.09.06 14:542.02050.000.000.0016.00
 597824Alpha9 M15
130114172007.09.06 16:00buy0.10gbpusd2.01550.00000.00002007.09.06 16:202.01760.000.000.0021.00
 597823Alpha9 M30
130118322007.09.06 16:04sell0.10usdjpy115.450.000.002007.09.06 16:38115.290.000.000.0013.88
 597824Alpha9 M15
130629032007.09.07 16:00sell0.10eurcad1.44370.00000.00002007.09.13 10:211.43800.000.000.9755.03
 597821Alpha9 H4
130746512007.09.07 18:14sell0.10usdcad1.05380.00000.00002007.09.10 21:301.05220.000.00-0.6415.21
 597824Alpha9 M15
130756742007.09.07 18:26sell0.10usdcad1.05610.00000.00002007.09.07 19:311.05400.000.000.0019.92
 597823Alpha9 M30
130797922007.09.07 19:40buy0.10audnzd1.19500.00000.00002007.09.07 20:571.19660.000.000.0011.05
 597824Alpha9 M15
130870602007.09.09 23:01sell0.10eurcad1.45251.44500.00002007.09.14 00:001.43630.000.000.97156.60
 597826Alpha9 SRSI
130908922007.09.10 01:52sell0.10usdcad1.05650.00000.00002007.09.10 21:281.05280.000.000.0035.14
 597822Alpha9 H1
130957532007.09.10 04:52buy0.10audnzd1.19530.00000.00002007.09.10 06:431.19690.000.000.0010.96
 597824Alpha9 M15
130982912007.09.10 06:57sell0.10usdjpy113.250.000.002007.09.10 09:53113.090.000.000.0014.15
 597824Alpha9 M15
131017942007.09.10 09:16buy0.10audnzd1.19280.00000.00002007.10.28 23:381.19920.000.00-19.7249.08
 597822Alpha9 H1
131092262007.09.10 11:51sell0.10usdjpy113.530.000.002007.09.10 17:43113.320.000.000.0018.53
 597823Alpha9 M30
131388372007.09.10 22:30sell0.10usdjpy113.790.000.002007.09.11 01:20113.570.000.00-1.3319.37
 597823Alpha9 M30
131505942007.09.11 08:53sell0.10usdjpy113.900.000.002007.09.11 09:21113.690.000.000.0018.47
 597823Alpha9 M30
131681972007.09.11 15:00sell0.10usdjpy113.930.000.002007.09.11 15:58113.720.000.000.0018.47
 597823Alpha9 M30
131773082007.09.11 17:26sell0.10usdjpy113.990.000.002007.11.07 15:11112.790.000.00-74.49106.39
 597822Alpha9 H1
131846202007.09.11 19:24sell0.10usdchf1.18850.00000.00002007.09.12 08:221.18660.000.00-0.6516.01
 597824Alpha9 M15
131855182007.09.11 19:40buy0.10audusd0.83240.00000.00002007.09.12 00:030.83480.000.000.0924.00
 597826Alpha9 SRSI
132783752007.09.13 14:09sell0.10usdcad1.03600.00000.00002007.09.13 14:161.03490.000.000.0010.63
 597825Alpha9 M5
132868322007.09.13 16:14sell0.10usdchf1.18700.00000.00002007.09.14 02:311.18480.000.00-0.6518.57
 597823Alpha9 M30
132893292007.09.13 16:49sell0.10usdcad1.03730.00000.00002007.09.13 16:561.03570.000.000.0015.45
 597824Alpha9 M15
133078442007.09.14 00:09buy0.10gbpusd2.02260.00000.00002007.09.24 04:262.02620.000.000.6436.00
 597822Alpha9 H1
133103672007.09.14 00:49sell0.10usdcad1.03610.00000.00002007.09.14 09:241.03390.000.000.0021.28
 597823Alpha9 M30
133556712007.09.14 17:12sell0.10usdchf1.18950.00000.00002007.09.17 13:161.18590.000.00-0.6530.36
 597822Alpha9 H1
133725642007.09.16 23:01buy0.10gbpusd2.00592.01540.00002007.09.25 03:252.01540.000.000.6495.00
 597826Alpha9 SRSI[sl]
133734792007.09.17 00:03buy0.10gbpusd2.00520.00000.00002007.09.18 21:332.01130.000.000.0861.00
 597821Alpha9 H4
133952282007.09.17 12:51sell0.10eurcad1.42750.00000.00002007.09.17 15:091.42580.000.000.0016.55
 597824Alpha9 M15
133990362007.09.17 14:13buy0.10gbpusd1.99970.00000.00002007.09.18 21:192.00700.000.000.0873.00
 597820Alpha9 D1
134122112007.09.17 18:21sell0.10usdcad1.03000.00000.00002007.09.17 21:081.02840.000.000.0015.56
 597824Alpha9 M15
134383242007.09.18 11:03buy0.10eurgbp0.69410.00000.00002007.09.18 13:500.69620.000.000.0041.80
 597823Alpha9 M30
134492432007.09.18 15:15sell0.10usdjpy115.480.000.002007.09.20 17:23114.860.000.00-5.2053.98
 597821Alpha9 H4
134589862007.09.18 17:30buy0.10audnzd1.17800.00000.00002007.10.18 20:091.18670.000.00-13.0065.47
 597821Alpha9 H4
134802042007.09.19 00:00buy0.10audnzd1.17401.18270.00002007.10.19 04:381.18270.000.00-13.0265.22
 597826Alpha9 SRSI[sl]
135028912007.09.19 12:36sell0.10usdcad1.01440.00000.00002007.09.19 14:421.01280.000.000.0015.80
 597824Alpha9 M15
135082682007.09.19 14:00sell0.10eurcad1.41960.00000.00002007.09.19 14:211.41750.000.000.0020.69
 597823Alpha9 M30
135082752007.09.19 14:00sell0.10usdcad1.01750.00000.00002007.09.19 14:201.01540.000.000.0020.68
 597823Alpha9 M30
135133312007.09.19 15:30sell0.10eurcad1.41860.00000.00002007.09.19 18:111.41640.000.000.0021.66
 597823Alpha9 M30
135141302007.09.19 15:38sell0.10usdchf1.18430.00000.00002007.09.19 16:181.18220.000.000.0017.76
 597823Alpha9 M30
135162462007.09.19 16:05sell0.10usdcad1.01650.00000.00002007.09.19 19:041.01440.000.000.0020.70
 597823Alpha9 M30
135231692007.09.19 17:57sell0.10usdchf1.18500.00000.00002007.09.19 21:241.18290.000.000.0017.75
 597823Alpha9 M30
135520952007.09.20 10:44sell0.10eurcad1.42000.00000.00002007.09.20 13:361.41770.000.000.0022.79
 597823Alpha9 M30
136208802007.09.21 11:17buy0.10eurgbp0.69890.00000.00002007.09.25 13:360.70100.000.00-1.4642.21
 597823Alpha9 M30
136222662007.09.21 11:38sell0.10usdchf1.17390.00000.00002007.09.21 17:111.17230.000.000.0013.65
 597824Alpha9 M15
136283742007.09.21 13:36sell0.10usdcad1.00130.00000.00002007.09.21 19:190.99920.000.000.0021.02
 597823Alpha9 M30
136335532007.09.21 15:30sell0.10eurcad1.41000.00000.00002007.09.21 19:031.40790.000.000.0021.00
 597823Alpha9 M30
136353572007.09.21 16:00sell0.10usdjpy115.810.000.002007.09.24 03:26115.240.000.00-1.3149.46
 597821Alpha9 H4
136482672007.09.21 21:38sell0.10eurcad1.40930.00000.00002007.09.24 01:281.40770.000.000.1716.02
 597824Alpha9 M15
136615922007.09.24 08:59sell0.10eurcad1.40980.00000.00002007.09.24 09:331.40870.000.000.0011.02
 597825Alpha9 M5
136646192007.09.24 09:56sell0.10eurcad1.41110.00000.00002007.10.03 18:421.40900.000.001.5321.07
 597823Alpha9 M30
136685572007.09.24 11:20sell0.10usdcad1.00090.00000.00002007.09.24 13:420.99880.000.000.0021.03
 597823Alpha9 M30
136739942007.09.24 13:24sell0.10eurcad1.41340.00000.00002007.09.24 14:101.40980.000.000.0036.04
 597822Alpha9 H1
136982542007.09.25 00:03buy0.10eurgbp0.69680.00000.00002007.09.26 00:010.70040.000.00-0.7372.66
 597826Alpha9 SRSI
137018122007.09.25 03:23buy0.10gbpusd2.01590.00000.00002007.09.25 16:462.01800.000.000.0021.00
 597823Alpha9 M30
137018632007.09.25 03:24buy0.10audusd0.86510.00000.00002007.09.25 16:460.86720.000.000.0021.00
 597823Alpha9 M30
137020302007.09.25 03:26sell0.10usdcad1.00430.00000.00002007.09.25 17:011.00060.000.000.0036.98
 597822Alpha9 H1
137034412007.09.25 03:58sell0.10eurcad1.41400.00000.00002007.10.03 08:181.41040.000.001.3636.15
 597822Alpha9 H1
137035392007.09.25 04:00buy0.10gbpusd2.01360.00000.00002007.09.25 16:392.01730.000.000.0037.00
 597822Alpha9 H1
137149482007.09.25 10:20buy0.10audusd0.86280.00000.00002007.09.25 16:430.86640.000.000.0036.00
 597822Alpha9 H1
137559342007.09.25 23:08sell0.10usdjpy114.830.000.002007.09.26 02:41114.610.000.00-1.3219.20
 597823Alpha9 M30
137578522007.09.26 00:33sell0.10usdcad1.00500.00000.00002007.09.27 09:041.00120.000.00-2.0037.95
 597822Alpha9 H1
137707972007.09.26 10:17sell0.10usdchf1.16950.00000.00002007.09.28 17:371.16670.000.00-2.6324.00
 597823Alpha9 M30
137766532007.09.26 12:04buy0.10gbpusd2.01190.00000.00002007.09.26 14:412.01550.000.000.0036.00
 597822Alpha9 H1
137908522007.09.26 15:53buy0.10eurgbp0.69960.00000.00002007.09.26 20:450.70130.000.000.0034.25
 597824Alpha9 M15
138093312007.09.27 00:01sell0.10usdjpy115.510.000.002007.09.28 04:38114.940.000.00-1.3149.59
 597821Alpha9 H4
138496792007.09.27 17:50buy0.10audusd0.87870.00000.00002007.09.27 18:080.87980.000.000.0011.00
 597825Alpha9 M5
138497232007.09.27 17:50sell0.10usdchf1.17290.00000.00002007.09.28 13:251.16930.000.00-0.6630.79
 597822Alpha9 H1
138527052007.09.27 18:49buy0.10audusd0.87800.00000.00002007.09.27 19:110.87960.000.000.0016.00
 597824Alpha9 M15
138566452007.09.27 20:23sell0.10usdcad1.00450.00000.00002007.09.27 21:011.00240.000.000.0020.95
 597823Alpha9 M30
138612122007.09.28 00:00sell0.10usdjpy115.590.000.002007.10.19 00:02115.610.000.00-27.17-1.73
 597826Alpha9 SRSI
138862832007.09.28 13:08buy0.10audusd0.87940.00000.00002007.09.28 13:450.88150.000.000.0021.00
 597823Alpha9 M30
139091622007.09.28 19:29sell0.10eurcad1.41820.00000.00002007.09.28 20:411.41660.000.000.0016.10
 597824Alpha9 M15
139345612007.10.01 10:26sell0.10usdjpy115.310.000.002007.10.19 21:18114.810.000.00-25.8543.55
 597823Alpha9 M30
139346492007.10.01 10:27sell0.10usdchf1.16840.00000.00002007.10.01 18:001.16630.000.000.0018.01
 597823Alpha9 M30
139360342007.10.01 10:49buy0.10nzdusd0.76340.00000.00002007.10.01 11:400.76450.000.000.0011.00
 597825Alpha9 M5
139470962007.10.01 14:16buy0.10nzdusd0.76280.00000.00002007.10.01 17:110.76450.000.000.0017.00
 597825Alpha9 M5
139471672007.10.01 14:18sell0.10euraud1.60140.00000.00002007.10.01 16:311.60030.000.000.009.78
 597825Alpha9 M5
139471742007.10.01 14:18buy0.10audusd0.88850.00000.00002007.10.01 16:380.88960.000.000.0011.00
 597825Alpha9 M5
139475502007.10.01 14:22buy0.10nzdusd0.76020.00000.00002007.10.01 15:100.76180.000.000.0016.00
 597824Alpha9 M15
139475702007.10.01 14:23buy0.10audjpy102.480.000.002007.10.01 14:31102.600.000.000.0010.38
 597825Alpha9 M5
139475892007.10.01 14:23buy0.10audusd0.88590.00000.00002007.10.01 14:310.88750.000.000.0016.00
 597824Alpha9 M15
139477852007.10.01 14:24buy0.10gbpusd2.03930.00000.00002007.10.01 15:362.04150.000.000.0022.00
 597823Alpha9 M30
139485722007.10.01 14:30sell0.10euraud1.60370.00000.00002007.10.01 15:101.60210.000.000.0014.22
 597824Alpha9 M15
139493702007.10.01 14:40buy0.10audjpy102.470.000.002007.10.01 15:07102.580.000.000.009.51
 597825Alpha9 M5
139502062007.10.01 14:50buy0.10audusd0.88620.00000.00002007.10.01 15:100.88800.000.000.0018.00
 597824Alpha9 M15
139784392007.10.02 04:00sell0.10usdjpy115.730.000.002007.10.19 09:36114.880.000.00-24.5573.99
 597821Alpha9 H4
139785012007.10.02 04:02sell0.10euraud1.59630.00000.00002007.10.03 04:341.59420.000.000.1918.67
 597823Alpha9 M30
139785072007.10.02 04:02buy0.10audjpy103.150.000.002007.10.03 10:01103.360.000.000.5918.08
 597823Alpha9 M30
139785302007.10.02 04:04buy0.10audusd0.89100.00000.00002007.10.05 13:380.89310.000.000.4521.00
 597823Alpha9 M30
139789192007.10.02 04:18buy0.10nzdusd0.76390.00000.00002007.10.08 04:060.76600.000.002.1021.00
 597823Alpha9 M30
139800602007.10.02 05:21buy0.10eurjpy164.210.000.002007.10.03 09:49164.430.000.000.5718.96
 597823Alpha9 M30
139884522007.10.02 09:58sell0.10usdchf1.17180.00000.00002007.10.19 08:521.16630.000.00-12.4047.16
 597822Alpha9 H1
139896312007.10.02 10:17sell0.10usdcad0.99660.00000.00002007.10.02 11:230.99450.000.000.0021.12
 597823Alpha9 M30
139919902007.10.02 11:04buy0.10eurusd1.41810.00000.00002007.10.11 17:341.42220.000.00-5.3941.00
 597822Alpha9 H1
139978852007.10.02 13:00sell0.10usdcad0.99740.00000.00002007.10.05 13:380.99350.000.00-3.3539.26
 597822Alpha9 H1
140132812007.10.02 17:26sell0.10euraud1.60200.00000.00002007.10.02 18:311.60080.000.000.0010.62
 597825Alpha9 M5
140241472007.10.02 23:48sell0.10euraud1.60280.00000.00002007.10.03 02:021.60110.000.000.1915.03
 597824Alpha9 M15
140244652007.10.03 00:02buy0.10eurgbp0.69350.00000.00002007.10.12 00:010.69870.000.00-8.07105.64
 597826Alpha9 SRSI
140244762007.10.03 00:02buy0.10eurgbp0.69340.00000.00002007.10.11 18:480.69930.000.00-7.34120.02
 597821Alpha9 H4
140245022007.10.03 00:04buy0.10nzdusd0.75710.00000.00002007.10.03 04:330.76070.000.000.0036.00
 597822Alpha9 H1
140253732007.10.03 00:47buy0.10audusd0.88250.00000.00002007.10.03 04:300.88660.000.000.0041.00
 597822Alpha9 H1
140253922007.10.03 00:47buy0.10audjpy102.000.000.002007.10.03 02:05102.360.000.000.0031.10
 597822Alpha9 H1
140256372007.10.03 00:58sell0.10euraud1.60590.00000.00002007.10.03 01:521.60220.000.000.0032.70
 597822Alpha9 H1
140447852007.10.03 11:45buy0.10gbpusd2.03600.00000.00002007.10.03 13:192.04000.000.000.0040.00
 597822Alpha9 H1
140722922007.10.03 19:10buy0.10nzdusd0.75870.00000.00002007.10.05 16:470.76270.000.001.4040.00
 597822Alpha9 H1
140751262007.10.03 19:43buy0.10audjpy103.280.000.002007.10.04 17:12103.390.000.001.759.44
 597825Alpha9 M5
140753822007.10.03 19:48sell0.10euraud1.59490.00000.00002007.10.04 02:391.59380.000.000.569.73
 597825Alpha9 M5
140758862007.10.03 20:00buy0.10audusd0.88560.00000.00002007.10.04 17:310.88920.000.000.2736.00
 597822Alpha9 H1
140792202007.10.03 21:37buy0.10audjpy103.050.000.002007.10.04 03:07103.260.000.001.7517.99
 597823Alpha9 M30
140793182007.10.03 21:38sell0.10euraud1.59720.00000.00002007.10.04 02:321.59470.000.000.5622.10
 597823Alpha9 M30
140835692007.10.04 00:01sell0.10usdchf1.18040.00000.00002007.10.04 17:411.17480.000.000.0047.67
 597821Alpha9 H4
140835702007.10.04 00:01sell0.10usdchf1.18041.17870.00002007.10.19 00:021.17000.000.00-9.7888.89
 597826Alpha9 SRSI
140904682007.10.04 06:45buy0.10audjpy102.820.000.002007.10.04 11:43103.040.000.000.0018.88
 597823Alpha9 M30
140918542007.10.04 07:32sell0.10euraud1.59930.00000.00002007.10.04 09:261.59710.000.000.0019.42
 597823Alpha9 M30
140921152007.10.04 07:38buy0.10eurjpy164.020.000.002007.10.04 08:29164.230.000.000.0018.03
 597823Alpha9 M30
141233032007.10.04 17:35sell0.10eurcad1.41060.00000.00002007.10.04 21:301.40900.000.000.0016.03
 597824Alpha9 M15
141611452007.10.05 15:32buy0.10gbpusd2.03310.00000.00002007.10.05 15:462.03480.000.000.0017.00
 597825Alpha9 M5
141613352007.10.05 15:33sell0.10usdchf1.18160.00000.00002007.10.18 20:111.16960.000.00-8.46102.60
 597821Alpha9 H4
141616252007.10.05 15:35buy0.10audusd0.88940.00000.00002007.10.05 15:410.89060.000.000.0012.00
 597825Alpha9 M5
141618892007.10.05 15:36buy0.10eurusd1.40360.00000.00002007.10.05 16:341.40920.000.000.0056.00
 597821Alpha9 H4
141628192007.10.05 15:40buy0.10nzdusd0.75560.00000.00002007.10.05 15:490.75730.000.000.0017.00
 597824Alpha9 M15
142101972007.10.08 12:29buy0.10audusd0.89860.00000.00002007.10.09 23:360.90070.000.000.0921.00
 597823Alpha9 M30
142216932007.10.08 16:52buy0.10eurusd1.40760.00000.00002007.10.10 11:141.41320.000.00-0.9856.00
 597821Alpha9 H4
142217782007.10.08 16:53sell0.10usdcad0.98640.00000.00002007.10.09 17:500.98430.000.00-0.6821.33
 597823Alpha9 M30
142298842007.10.08 19:18buy0.10audjpy105.090.000.002007.10.09 21:52105.300.000.000.5817.92
 597823Alpha9 M30
142300092007.10.08 19:20buy0.10eurjpy164.970.000.002007.10.09 21:47165.180.000.000.5617.92
 597823Alpha9 M30
142312762007.10.08 19:46buy0.10nzdjpy89.420.000.002007.10.09 03:1489.580.000.000.6613.62
 597824Alpha9 M15
142379892007.10.09 00:06buy0.10gbpusd2.03642.04170.00002007.10.21 23:022.05430.000.001.04179.00
 597826Alpha9 SRSI
142431772007.10.09 04:12buy0.10eurjpy164.470.000.002007.10.09 10:28164.840.000.000.0031.51
 597822Alpha9 H1
142439652007.10.09 04:37buy0.10nzdjpy89.310.000.002007.10.09 09:5789.470.000.000.0013.64
 597824Alpha9 M15
142479962007.10.09 07:31buy0.10nzdjpy89.020.000.002007.10.09 09:2489.230.000.000.0017.91
 597823Alpha9 M30
142491322007.10.09 08:10buy0.10nzdusd0.76010.00000.00002007.10.09 21:510.76380.000.000.0037.00
 597822Alpha9 H1
142543412007.10.09 10:14sell0.10eurcad1.38750.00000.00002007.10.09 14:111.38590.000.000.0016.20
 597824Alpha9 M15
142543452007.10.09 10:14sell0.10usdcad0.98930.00000.00002007.10.09 17:400.98560.000.000.0037.54
 597822Alpha9 H1
142736922007.10.09 16:28buy0.10gbpusd2.02640.00000.00002007.10.09 17:252.03000.000.000.0036.00
 597822Alpha9 H1
142751352007.10.09 16:45buy0.10nzdjpy88.920.000.002007.10.09 21:4689.300.000.000.0032.45
 597822Alpha9 H1
143248492007.10.10 14:42buy0.10nzdusd0.76140.00000.00002007.10.10 15:220.76350.000.000.0021.00
 597823Alpha9 M30
143354262007.10.10 17:05sell0.10eurcad1.38960.00000.00002007.10.11 13:411.38590.000.000.5237.94
 597822Alpha9 H1
143469362007.10.10 20:21buy0.10audjpy105.090.000.002007.10.10 22:31105.300.000.000.0017.92
 597823Alpha9 M30
143471252007.10.10 20:25buy0.10audusd0.89660.00000.00002007.10.11 03:120.89870.000.000.2721.00
 597823Alpha9 M30
143472872007.10.10 20:28buy0.10eurjpy165.520.000.002007.10.10 22:05165.730.000.000.0017.90
 597823Alpha9 M30
143475352007.10.10 20:33sell0.10euraud1.57740.00000.00002007.10.11 03:111.57380.000.000.5732.37
 597822Alpha9 H1
143476132007.10.10 20:34buy0.10nzdjpy89.190.000.002007.10.10 22:1489.400.000.000.0017.91
 597823Alpha9 M30
143487612007.10.10 20:56buy0.10nzdusd0.76060.00000.00002007.10.10 22:140.76280.000.000.0022.00
 597823Alpha9 M30
143861942007.10.11 15:23buy0.10gbpusd2.03420.00000.00002007.10.11 17:162.03780.000.000.0036.00
 597822Alpha9 H1
143902822007.10.11 16:15buy0.10nzdusd0.76720.00000.00002007.10.11 16:380.76880.000.000.0016.00
 597824Alpha9 M15
144060512007.10.11 21:08buy0.10audjpy106.200.000.002007.10.12 15:46106.360.000.000.5813.61
 597824Alpha9 M15
144063322007.10.11 21:14buy0.10chfjpy99.360.000.002007.10.22 13:3397.300.000.001.62-181.19
 597823Alpha9 M30
144064952007.10.11 21:17buy0.10gbpjpy238.830.000.002007.10.12 15:46239.050.000.001.3418.70
 597823Alpha9 M30
144066712007.10.11 21:18buy0.10eurjpy166.770.000.002007.10.11 21:22166.910.000.000.0011.92
 597825Alpha9 M5
144067532007.10.11 21:19buy0.10nzdjpy90.680.000.002007.10.11 21:2290.800.000.000.0010.22
 597825Alpha9 M5
144072992007.10.11 21:30buy0.10eurjpy166.650.000.002007.10.11 21:33166.810.000.000.0013.63
 597824Alpha9 M15
144076572007.10.11 21:36buy0.10eurjpy166.720.000.002007.10.11 21:40166.890.000.000.0014.48
 597824Alpha9 M15
144085402007.10.11 22:00buy0.10audjpy105.970.000.002007.10.12 15:33106.200.000.000.5819.55
 597823Alpha9 M30
144093412007.10.11 22:10buy0.10audusd0.90160.00000.00002007.10.12 11:590.90310.000.000.0915.00
 597824Alpha9 M15
144093482007.10.11 22:10sell0.10usdcad0.97690.00000.00002007.10.12 15:420.97530.000.00-0.6916.41
 597824Alpha9 M15
144093832007.10.11 22:11buy0.10eurjpy166.350.000.002007.10.11 23:59166.520.000.000.0014.49
 597824Alpha9 M15
144095122007.10.11 22:12buy0.10nzdusd0.76940.00000.00002007.10.12 00:440.77120.000.000.3518.00
 597824Alpha9 M15
144096332007.10.11 22:13buy0.10nzdjpy90.150.000.002007.10.12 00:3690.310.000.000.6613.64
 597824Alpha9 M15
144098422007.10.11 22:15buy0.10eurjpy166.110.000.002007.10.11 23:01166.320.000.000.0017.91
 597823Alpha9 M30
144101412007.10.11 22:20sell0.10euraud1.57620.00000.00002007.10.12 11:341.57400.000.000.1919.83
 597823Alpha9 M30
144102062007.10.11 22:22buy0.10audusd0.89930.00000.00002007.10.12 01:200.90150.000.000.0922.00
 597823Alpha9 M30
144208602007.10.12 08:00buy0.10audjpy105.360.000.002007.10.12 10:59105.740.000.000.0032.39
 597822Alpha9 H1
144208842007.10.12 08:00buy0.10nzdjpy90.130.000.002007.10.12 09:5390.350.000.000.0018.75
 597823Alpha9 M30
144208892007.10.12 08:01buy0.10nzdusd0.76820.00000.00002007.10.12 08:560.77030.000.000.0021.00
 597823Alpha9 M30
144210592007.10.12 08:06buy0.10audusd0.89800.00000.00002007.10.12 11:470.90160.000.000.0036.00
 597822Alpha9 H1
144211902007.10.12 08:09sell0.10euraud1.57970.00000.00002007.10.12 10:551.57610.000.000.0032.44
 597822Alpha9 H1
144228872007.10.12 09:09buy0.10gbpusd2.02900.00000.00002007.10.12 16:032.03470.000.000.0057.00
 597821Alpha9 H4
147224692007.10.18 20:10buy0.10audjpy103.400.000.002007.10.18 21:07103.960.000.000.0048.34
 597821Alpha9 H4
147318472007.10.19 00:11buy0.10eurjpy165.100.000.002007.10.22 14:47160.770.000.000.58-380.96
 597821Alpha9 H4
147325062007.10.19 00:32buy0.10audjpy103.470.000.002007.10.26 04:06104.060.000.004.1651.66
 597821Alpha9 H4
147380542007.10.19 04:12buy0.10nzdusd0.74920.00000.00002007.10.19 04:380.75770.000.000.0085.00
 597821Alpha9 H4
147381032007.10.19 04:13sell0.10euraud1.60110.00000.00002007.10.19 13:031.59540.000.000.0051.05
 597821Alpha9 H4
147391482007.10.19 04:39buy0.10nzdusd0.74860.00000.00002007.10.19 13:360.75420.000.000.0056.00
 597821Alpha9 H4
147543542007.10.19 10:10buy0.10gbpusd2.04190.00000.00002007.10.19 10:232.04350.000.000.0016.00
 597824Alpha9 M15
147573982007.10.19 10:47sell0.10usdchf1.17070.00000.00002007.10.19 15:401.16910.000.000.0013.69
 597824Alpha9 M15
147582462007.10.19 10:56buy0.10audnzd1.18860.00000.00002007.10.19 15:201.19030.000.000.0012.81
 597824Alpha9 M15
147876422007.10.19 17:42buy0.10eurusd1.42470.00000.00002007.10.19 20:451.42680.000.000.0021.00
 597823Alpha9 M30
147877052007.10.19 17:42sell0.10usdchf1.17340.00000.00002007.10.19 19:021.17130.000.000.0017.93
 597823Alpha9 M30
147978502007.10.19 20:25buy0.10audusd0.89180.00000.00002007.10.23 21:220.89740.000.000.1856.00
 597821Alpha9 H4
148026892007.10.19 22:30sell0.10euraud1.60100.00000.00002007.10.23 01:381.59540.000.000.3849.79
 597821Alpha9 H4
148036752007.10.19 22:56buy0.10nzdusd0.74870.00000.00002007.10.23 15:190.75430.000.000.7056.00
 597821Alpha9 H4
148065612007.10.21 23:02sell0.10euraud1.60890.00000.00002007.10.24 00:011.58800.000.000.38187.82
 597826Alpha9 SRSI
148065892007.10.21 23:02sell0.10eurcad1.38440.00000.00002007.10.23 09:541.38230.000.000.1721.56
 597823Alpha9 M30
148066132007.10.21 23:02buy0.10audjpy101.65105.140.002007.10.30 03:15105.140.000.004.76304.86
 597826Alpha9 SRSI[sl]
148067012007.10.21 23:03buy0.10eurjpy163.58164.560.002007.10.30 08:46164.560.000.004.6385.65
 597826Alpha9 SRSI[sl]
148067492007.10.21 23:04buy0.10eurchf1.66771.67390.00002007.10.30 00:141.67960.000.002.17102.21
 597826Alpha9 SRSI
148084632007.10.22 00:02buy0.10audusd0.88900.89720.00002007.10.26 00:060.90860.000.000.54196.00
 597826Alpha9 SRSI
148103352007.10.22 00:53buy0.10eurchf1.66520.00000.00002007.10.23 06:421.67080.000.000.2747.58
 597821Alpha9 H4
148118722007.10.22 01:13sell0.10usdcad0.96860.00000.00002007.10.22 09:470.96650.000.000.0021.73
 597823Alpha9 M30
148307482007.10.22 09:31buy0.10audnzd1.19040.00000.00002007.10.22 09:401.19280.000.000.0017.91
 597823Alpha9 M30
148308162007.10.22 09:32buy0.10nzdusd0.74910.76670.00002007.10.30 06:120.76670.000.002.80176.00
 597826Alpha9 SRSI[sl]
148428612007.10.22 12:13sell0.10usdcad0.97030.00000.00002007.10.23 14:460.96810.000.00-0.6822.72
 597823Alpha9 M30
148438502007.10.22 12:28sell0.10eurcad1.38960.00000.00002007.10.22 15:371.38600.000.000.0036.82
 597822Alpha9 H1
148447402007.10.22 12:39buy0.10gbpusd2.04460.00000.00002007.10.23 15:002.04660.000.000.0820.00
 597823Alpha9 M30
148476452007.10.22 13:05sell0.10usdchf1.16690.00000.00002007.10.25 15:401.16450.000.00-3.2820.61
 597823Alpha9 M30
148493362007.10.22 13:30buy0.10eurusd1.42660.00000.00002007.10.25 13:011.42890.000.00-2.4523.00
 597823Alpha9 M30
148501002007.10.22 13:35buy0.10gbpusd2.03900.00000.00002007.10.23 12:072.04260.000.000.0836.00
 597822Alpha9 H1
148513722007.10.22 13:44sell0.10usdcad0.97850.00000.00002007.10.23 09:230.97490.000.00-0.6836.93
 597822Alpha9 H1
148523802007.10.22 13:54buy0.10audnzd1.19040.00000.00002007.10.24 04:491.19210.000.00-0.8112.87
 597824Alpha9 M15
148581372007.10.22 14:44buy0.10eurusd1.41600.00000.00002007.10.22 15:521.41960.000.000.0036.00
 597822Alpha9 H1
148586932007.10.22 14:45buy0.10audnzd1.18810.00000.00002007.10.24 04:301.19110.000.00-0.8122.70
 597823Alpha9 M30
148667272007.10.22 15:49sell0.10usdjpy114.220.000.002007.10.22 16:03114.050.000.000.0014.91
 597824Alpha9 M15
148683212007.10.22 16:00sell0.10usdchf1.17460.00000.00002007.10.23 17:151.17100.000.00-0.6530.74
 597822Alpha9 H1
148746062007.10.22 17:14sell0.10usdjpy114.230.000.002007.10.22 17:52114.020.000.000.0018.42
 597823Alpha9 M30
148877322007.10.22 20:00buy0.10eurusd1.41440.00000.00002007.10.22 23:421.41800.000.000.0036.00
 597822Alpha9 H1
148879242007.10.22 20:01sell0.10usdjpy114.410.000.002007.10.22 21:35114.200.000.000.0018.39
 597823Alpha9 M30
148971852007.10.22 23:43sell0.10usdjpy114.520.000.002007.10.23 03:41114.300.000.00-1.3219.25
 597823Alpha9 M30
148981372007.10.23 00:02sell0.10eurcad1.38791.38680.00002007.10.28 23:191.38680.000.001.0711.44
 597826Alpha9 SRSI[sl]
149440812007.10.23 16:47sell0.10eurcad1.37870.00000.00002007.10.23 17:591.37760.000.000.0011.37
 597825Alpha9 M5
149736532007.10.24 07:32buy0.10audusd0.89890.00000.00002007.10.24 09:290.90000.000.000.0011.00
 597825Alpha9 M5
149812232007.10.24 10:06sell0.10usdchf1.17600.00000.00002007.10.24 16:571.17240.000.000.0030.71
 597822Alpha9 H1
149828352007.10.24 10:22sell0.10usdcad0.96940.00000.00002007.10.25 12:100.96710.000.00-2.0723.78
 597823Alpha9 M30
149830632007.10.24 10:25buy0.10audusd0.89400.00000.00002007.10.24 10:370.89610.000.000.0021.00
 597823Alpha9 M30
149861762007.10.24 11:04buy0.10audusd0.89660.00000.00002007.10.24 12:580.89870.000.000.0021.00
 597823Alpha9 M30
149901782007.10.24 12:15buy0.10eurgbp0.69430.00000.00002007.10.26 12:590.70000.000.00-2.95116.99
 597821Alpha9 H4
149969452007.10.24 14:11sell0.10eurcad1.38080.00000.00002007.10.24 14:311.37860.000.000.0022.70
 597823Alpha9 M30
150016022007.10.24 15:27sell0.10eurcad1.38110.00000.00002007.10.24 16:441.37900.000.000.0021.70
 597823Alpha9 M30
150132922007.10.24 17:58sell0.10eurcad1.38230.00000.00002007.10.25 10:321.38020.000.000.5321.70
 597823Alpha9 M30
150141562007.10.24 18:10buy0.10audusd0.89710.00000.00002007.10.24 18:400.89830.000.000.0012.00
 597825Alpha9 M5
150228552007.10.24 21:02buy0.10audusd0.89680.00000.00002007.10.24 21:340.89890.000.000.0021.00
 597823Alpha9 M30
150231622007.10.24 21:10sell0.10usdcad0.97230.00000.00002007.10.24 22:300.96860.000.000.0038.20
 597822Alpha9 H1
150260862007.10.24 22:13sell0.10usdjpy114.310.000.002007.10.24 22:23114.150.000.000.0014.02
 597824Alpha9 M15
150487042007.10.25 11:09sell0.10usdjpy114.320.000.002007.10.25 15:33114.110.000.000.0018.40
 597823Alpha9 M30
150720932007.10.25 16:20sell0.10eurcad1.38290.00000.00002007.10.26 09:041.38130.000.000.1816.60
 597824Alpha9 M15
150722442007.10.25 16:21sell0.10usdcad0.96660.00000.00002007.10.25 16:290.96550.000.000.0011.39
 597825Alpha9 M5
150737692007.10.25 16:37sell0.10usdcad0.96690.00000.00002007.10.25 17:050.96580.000.000.0011.39
 597825Alpha9 M5
150792082007.10.25 17:40sell0.10eurcad1.38560.00000.00002007.10.25 18:511.38200.000.000.0037.26
 597822Alpha9 H1
150795172007.10.25 17:45sell0.10usdcad0.96770.00000.00002007.10.25 22:020.96610.000.000.0016.56
 597824Alpha9 M15
151246722007.10.26 14:25buy0.10gbpusd2.04930.00000.00002007.10.26 15:152.05160.000.000.0023.00
 597823Alpha9 M30
151322182007.10.26 16:28sell0.10usdcad0.96450.00000.00002007.10.26 17:170.96290.000.000.0016.62
 597824Alpha9 M15
151410992007.10.26 19:19buy0.10nzdusd0.76390.00000.00002007.10.26 20:420.76560.000.000.0017.00
 597824Alpha9 M15
151499862007.10.28 23:19sell0.10eurcad1.38580.00000.00002007.10.30 00:021.37570.000.000.18105.90
 597826Alpha9 SRSI
151717372007.10.29 11:09sell0.10usdcad0.96110.00000.00002007.10.29 11:340.96000.000.000.0011.46
 597825Alpha9 M5
151804262007.10.29 13:37sell0.10euraud1.56140.00000.00002007.10.31 20:301.55980.000.000.3814.83
 597824Alpha9 M15
151812572007.10.29 13:50buy0.10audusd0.92240.00000.00002007.10.31 09:460.92390.000.000.1815.00
 597824Alpha9 M15
151827592007.10.29 14:11buy0.10nzdusd0.76920.00000.00002007.10.29 14:330.77080.000.000.0016.00
 597824Alpha9 M15
151834842007.10.29 14:22sell0.10usdchf1.16540.00000.00002007.10.30 14:471.16330.000.00-0.6618.05
 597823Alpha9 M30
151856542007.10.29 14:54buy0.10audusd0.91910.00000.00002007.10.29 15:450.92120.000.000.0021.00
 597823Alpha9 M30
151861802007.10.29 15:00buy0.10nzdusd0.76880.00000.00002007.10.30 02:170.77090.000.000.3521.00
 597823Alpha9 M30
151862192007.10.29 15:00sell0.10euraud1.56430.00000.00002007.10.30 00:071.56220.000.000.1919.40
 597823Alpha9 M30
151863922007.10.29 15:01buy0.10audjpy105.510.000.002007.10.29 15:07105.670.000.000.0013.94
 597824Alpha9 M15
151913322007.10.29 16:17sell0.10usdcad0.96240.00000.00002007.10.29 16:290.96030.000.000.0021.87
 597823Alpha9 M30
152116202007.10.30 02:37buy0.10audjpy105.540.000.002007.10.30 10:47105.700.000.000.0013.95
 597824Alpha9 M15
152122662007.10.30 02:53buy0.10eurjpy164.880.000.002007.10.30 10:05165.040.000.000.0013.97
 597824Alpha9 M15
152128402007.10.30 03:11buy0.10audusd0.91960.00000.00002007.10.30 10:450.92170.000.000.0021.00
 597823Alpha9 M30
152128422007.10.30 03:11buy0.10audjpy105.310.000.002007.10.30 10:26105.520.000.000.0018.32
 597823Alpha9 M30
152139202007.10.30 03:57sell0.10euraud1.56710.00000.00002007.10.30 09:351.56500.000.000.0019.33
 597823Alpha9 M30
152189582007.10.30 07:49buy0.10nzdusd0.76560.00000.00002007.10.30 09:210.76780.000.000.0022.00
 597823Alpha9 M30
152220112007.10.30 09:00buy0.10audusd0.91620.00000.00002007.10.30 09:330.91980.000.000.0036.00
 597822Alpha9 H1
152535152007.10.30 18:27buy0.10nzdusd0.76520.00000.00002007.10.31 17:460.76890.000.000.3537.00
 597822Alpha9 H1
152535962007.10.30 18:30sell0.10euraud1.57150.00000.00002007.10.31 02:111.56790.000.000.1933.16
 597822Alpha9 H1
152806472007.10.31 10:58sell0.10eurcad1.38060.00000.00002007.10.31 11:571.37850.000.000.0021.99
 597823Alpha9 M30
152807362007.10.31 10:59sell0.10usdcad0.95620.00000.00002007.10.31 12:370.95410.000.000.0022.01
 597823Alpha9 M30
152838112007.10.31 11:58sell0.10usdchf1.16130.00000.00002007.10.31 12:241.15970.000.000.0013.80
 597824Alpha9 M15
153121932007.10.31 20:15buy0.10audnzd1.20120.00000.00002007.10.31 20:161.20500.000.000.0029.16
 597824Alpha9 M15
153124522007.10.31 20:17buy0.10audjpy106.280.000.002007.10.31 20:19106.560.000.000.0024.31
 597825Alpha9 M5
153126892007.10.31 20:18buy0.10eurjpy166.150.000.002007.10.31 20:19166.350.000.000.0017.37
 597824Alpha9 M15
153144132007.10.31 20:25buy0.10eurjpy166.190.000.002007.10.31 20:30166.370.000.000.0015.64
 597824Alpha9 M15
153144812007.10.31 20:26buy0.10audjpy106.400.000.002007.10.31 20:27106.510.000.000.009.56
 597825Alpha9 M5
153282692007.11.01 00:01sell0.10usdjpy115.260.000.002007.11.01 16:02114.700.000.000.0048.82
 597821Alpha9 H4
153282712007.11.01 00:01sell0.10usdjpy115.26114.730.002007.11.06 05:55114.730.000.00-3.9646.20
 597826Alpha9 SRSI[sl]
153282772007.11.01 00:02buy0.10eurgbp0.69590.00000.00002007.11.07 00:030.69710.000.00-3.0025.05
 597826Alpha9 SRSI
153301332007.11.01 01:27sell0.10eurcad1.37010.00000.00002007.11.01 02:571.36900.000.000.0011.63
 597825Alpha9 M5
153444262007.11.01 10:09buy0.10eurgbp0.69480.00000.00002007.11.09 15:010.70060.000.00-6.03121.52
 597821Alpha9 H4
153449222007.11.01 10:15buy0.10eurusd1.44290.00000.00002007.11.01 18:121.44500.000.000.0021.00
 597823Alpha9 M30
153462522007.11.01 10:34buy0.10audusd0.92910.00000.00002007.11.01 12:260.93070.000.000.0016.00
 597824Alpha9 M15
153472022007.11.01 10:53sell0.10usdchf1.16300.00000.00002007.11.01 14:081.16090.000.000.0018.09
 597823Alpha9 M30
153488012007.11.01 11:20buy0.10nzdusd0.76950.00000.00002007.11.01 12:210.77160.000.000.0021.00
 597823Alpha9 M30
153587432007.11.01 14:09buy0.10nzdusd0.76870.00000.00002007.11.06 00:490.77120.000.001.0525.00
 597823Alpha9 M30
153587632007.11.01 14:09buy0.10nzdjpy88.980.000.002007.11.01 21:5386.880.000.000.00-183.25
 597825Alpha9 M5
153589222007.11.01 14:11buy0.10audjpy107.320.000.002007.11.01 14:15107.430.000.000.009.51
 597825Alpha9 M5
153601022007.11.01 14:26buy0.10audusd0.92740.00000.00002007.11.07 00:320.92950.000.000.3621.00
 597823Alpha9 M30
153613302007.11.01 14:39buy0.10eurjpy166.490.000.002007.11.02 14:32166.740.000.000.5821.71
 597824Alpha9 M15
153620712007.11.01 14:45buy0.10audjpy106.760.000.002007.11.07 02:06106.970.000.002.3618.30
 597823Alpha9 M30
153621122007.11.01 14:45buy0.10gbpjpy240.240.000.002007.11.05 14:39237.240.000.002.74-262.95
 597825Alpha9 M5
153624632007.11.01 14:48buy0.10eurjpy166.250.000.002007.11.01 18:23166.460.000.000.0018.24
 597823Alpha9 M30
153627742007.11.01 14:50buy0.10eurchf1.67220.00000.00002007.11.01 18:091.67440.000.000.0018.98
 597823Alpha9 M30
153645832007.11.01 15:07sell0.10usdcad0.94720.00000.00002007.11.02 10:030.94510.000.00-0.7022.22
 597823Alpha9 M30
153646332007.11.01 15:07buy0.10gbpjpy239.990.000.002007.11.01 18:23240.150.000.000.0013.90
 597824Alpha9 M15
153660052007.11.01 15:30sell0.10eurcad1.36710.00000.00002007.11.02 13:001.36070.000.000.1868.12
 597824Alpha9 M15
153693572007.11.01 16:00sell0.10euraud1.56900.00000.00002007.11.07 00:341.56540.000.000.7733.52
 597822Alpha9 H1
153693712007.11.01 16:00buy0.10gbpjpy239.240.000.002007.11.01 18:17239.450.000.000.0018.28
 597823Alpha9 M30
153694152007.11.01 16:00sell0.10eurcad1.36980.00000.00002007.11.02 12:401.36750.000.000.1824.35
 597823Alpha9 M30
153696772007.11.01 16:02buy0.10nzdusd0.76310.00000.00002007.11.02 22:290.76670.000.000.3536.00
 597822Alpha9 H1
153697072007.11.01 16:02buy0.10audjpy105.360.000.002007.11.01 18:17105.720.000.000.0031.35
 597822Alpha9 H1
153708612007.11.01 16:11buy0.10eurjpy165.150.000.002007.11.01 16:26165.510.000.000.0031.36
 597822Alpha9 H1
153728152007.11.01 16:29buy0.10audnzd1.20180.00000.00002007.11.01 17:181.20390.000.000.0015.98
 597823Alpha9 M30
153750552007.11.01 17:00buy0.10audusd0.91820.00000.00002007.11.01 18:230.92210.000.000.0039.00
 597822Alpha9 H1
153906592007.11.01 21:53buy0.10eurjpy165.530.000.002007.11.02 05:09165.910.000.000.5833.09
 597822Alpha9 H1
153912012007.11.01 22:00buy0.10audusd0.91410.00000.00002007.11.02 04:310.91770.000.000.0936.00
 597822Alpha9 H1
153912342007.11.01 22:00buy0.10audjpy104.740.000.002007.11.02 02:25105.090.000.000.5930.53
 597822Alpha9 H1
153946212007.11.02 00:08sell0.10usdcad0.95190.00000.00002007.11.02 06:000.94780.000.000.0043.26
 597822Alpha9 H1
154312642007.11.02 14:33sell0.10usdchf1.15530.00000.00002007.11.02 14:401.15350.000.000.0015.60
 597824Alpha9 M15
154363922007.11.02 15:01sell0.10usdchf1.15630.00000.00002007.11.02 15:071.15470.000.000.0013.86
 597824Alpha9 M15
154382862007.11.02 15:19sell0.10usdchf1.15640.00000.00002007.11.02 15:331.15480.000.000.0013.86
 597824Alpha9 M15
154431102007.11.02 16:06buy0.10audjpy105.080.000.002007.11.02 16:30105.430.000.000.0030.46
 597822Alpha9 H1
154431242007.11.02 16:06buy0.10audusd0.91600.00000.00002007.11.02 18:290.91960.000.000.0036.00
 597822Alpha9 H1
154435912007.11.02 16:10buy0.10eurjpy165.980.000.002007.11.02 16:12166.080.000.000.008.72
 597825Alpha9 M5
154440452007.11.02 16:14buy0.10eurjpy166.010.000.002007.11.02 16:23166.110.000.000.008.72
 597825Alpha9 M5
154498892007.11.02 17:30buy0.10eurjpy165.960.000.002007.11.02 17:40166.120.000.000.0013.95
 597824Alpha9 M15
154656572007.11.04 23:07buy0.10audusd0.92010.00000.00002007.11.04 23:550.92120.000.000.0011.00
 597825Alpha9 M5
154691842007.11.05 02:03buy0.10audjpy105.340.000.002007.11.05 08:11105.700.000.000.0031.36
 597822Alpha9 H1
154692482007.11.05 02:04buy0.10nzdusd0.76280.00000.00002007.11.05 03:000.76440.000.000.0016.00
 597824Alpha9 M15
154695352007.11.05 02:18buy0.10eurjpy166.090.000.002007.11.05 03:11166.310.000.000.0019.19
 597823Alpha9 M30
154832822007.11.05 09:55buy0.10eurjpy165.720.000.002007.11.06 05:55166.080.000.000.5831.38
 597822Alpha9 H1
154838912007.11.05 10:01buy0.10audjpy105.220.000.002007.11.05 22:24105.580.000.000.0031.42
 597822Alpha9 H1
154847282007.11.05 10:05buy0.10audusd0.91800.00000.00002007.11.05 22:240.92170.000.000.0037.00
 597822Alpha9 H1
154932382007.11.05 11:45buy0.10gbpusd2.08080.00000.00002007.11.05 12:382.08300.000.000.0022.00
 597823Alpha9 M30
155015392007.11.05 13:30sell0.10usdcad0.93530.00000.00002007.11.05 14:460.93370.000.000.0017.14
 597824Alpha9 M15
155015552007.11.05 13:30sell0.10eurcad1.35200.00000.00002007.11.05 14:481.35090.000.000.0011.78
 597825Alpha9 M5
155197242007.11.05 17:43sell0.10usdjpy114.490.000.002007.11.05 20:43114.330.000.000.0013.99
 597824Alpha9 M15
155338652007.11.06 00:02buy0.10audusd0.92070.92660.00002007.11.08 00:060.92660.000.000.3659.00
 597826Alpha9 SRSI[sl]
155693542007.11.06 16:03sell0.10eurcad1.35030.00000.00002007.11.06 17:201.34810.000.000.0023.76
 597823Alpha9 M30
155762362007.11.06 17:55buy0.10eurjpy166.340.000.002007.11.06 18:09166.500.000.000.0013.99
 597824Alpha9 M15
155763662007.11.06 17:57buy0.10nzdusd0.77380.00000.00002007.11.06 18:010.77490.000.000.0011.00
 597825Alpha9 M5
155765882007.11.06 18:00buy0.10chfjpy99.850.000.002007.11.06 18:55100.020.000.000.0014.84
 597824Alpha9 M15
155882252007.11.07 00:01buy0.10audnzd1.19080.00000.00002007.11.07 19:541.19660.000.000.0045.39
 597821Alpha9 H4
155977952007.11.07 04:54sell0.10euraud1.56610.00000.00002007.11.07 04:561.56490.000.000.0011.22
 597825Alpha9 M5
156046322007.11.07 07:49buy0.10nzdjpy89.520.000.002007.11.07 08:4589.680.000.000.0014.04
 597824Alpha9 M15
156049292007.11.07 07:54buy0.10eurjpy166.710.000.002007.11.07 08:09166.870.000.000.0014.05
 597824Alpha9 M15
156090582007.11.07 09:18buy0.10eurjpy166.540.000.002007.11.07 10:38166.740.000.000.0017.55
 597823Alpha9 M30
156091082007.11.07 09:18buy0.10chfjpy100.070.000.002007.11.07 11:17100.280.000.000.0018.47
 597823Alpha9 M30
156100772007.11.07 09:27buy0.10nzdjpy89.310.000.002007.11.08 00:0887.100.000.002.08-196.36
 597824Alpha9 M15
156112552007.11.07 09:46sell0.10usdcad0.91150.00000.00002007.11.07 09:530.91040.000.000.0012.08
 597825Alpha9 M5
156274302007.11.07 12:12buy0.10eurjpy166.170.000.002007.11.07 15:58166.380.000.000.0018.56
 597823Alpha9 M30
156369812007.11.07 14:08buy0.10chfjpy99.830.000.002007.11.07 14:52100.040.000.000.0018.58
 597823Alpha9 M30
156598682007.11.07 17:53sell0.10usdchf1.13390.00000.00002007.11.07 20:141.13230.000.000.0014.13
 597824Alpha9 M15
156626742007.11.07 18:33buy0.10audusd0.93480.00000.00002007.11.07 18:520.93640.000.000.0016.00
 597824Alpha9 M15
156664902007.11.07 20:01buy0.10eurjpy165.760.000.002007.11.08 14:26166.120.000.001.7631.76
 597822Alpha9 H1
156728122007.11.07 22:28buy0.10eurusd1.46290.00000.00002007.11.08 02:391.46590.000.00-1.4730.00
 597823Alpha9 M30
156728492007.11.07 22:29buy0.10chfjpy99.560.000.002007.11.08 03:2699.770.000.000.5618.60
 597823Alpha9 M30
156770562007.11.08 00:08sell0.10euraud1.58030.00000.00002007.11.08 13:321.57460.000.000.0053.12
 597821Alpha9 H4
156772332007.11.08 00:11sell0.10usdcad0.93070.00000.00002007.11.08 03:180.92710.000.000.0038.83
 597822Alpha9 H1
156776472007.11.08 00:15buy0.10gbpusd2.09820.00000.00002007.11.08 01:022.10030.000.000.0021.00
 597823Alpha9 M30
156778972007.11.08 00:17buy0.10audjpy103.690.000.002007.11.08 01:26104.250.000.000.0049.79
 597821Alpha9 H4
156779432007.11.08 00:17buy0.10nzdusd0.76950.00000.00002007.11.08 01:370.77310.000.000.0036.00
 597822Alpha9 H1
156814562007.11.08 01:28buy0.10audjpy104.140.000.002007.11.08 02:28104.700.000.000.0049.64
 597821Alpha9 H4
156822002007.11.08 01:57buy0.10nzdusd0.76990.00000.00002007.11.08 02:390.77390.000.000.0040.00
 597822Alpha9 H1
156850632007.11.08 03:09buy0.10nzdusd0.77180.00000.00002007.11.08 13:290.77540.000.000.0036.00
 597822Alpha9 H1
156858192007.11.08 03:30sell0.10usdjpy112.980.000.002007.11.08 05:31112.820.000.000.0014.18
 597824Alpha9 M15
156896422007.11.08 05:36buy0.10audusd0.92580.00000.00002007.11.08 13:070.92940.000.000.0036.00
 597822Alpha9 H1
157095112007.11.08 11:20sell0.10usdjpy113.010.000.002007.11.08 16:15112.850.000.000.0014.18
 597824Alpha9 M15
157216592007.11.08 14:23sell0.10usdjpy113.240.000.002007.11.08 15:25113.030.000.000.0018.58
 597823Alpha9 M30
157720582007.11.08 19:00sell0.10usdcad0.93050.00000.00002007.11.09 07:120.92690.000.00-0.7238.84
 597822Alpha9 H1
157761302007.11.08 19:18buy0.10eurjpy165.160.000.002007.11.08 22:55165.520.000.000.0031.92
 597822Alpha9 H1
158005352007.11.08 21:10buy0.10audusd0.92490.00000.00002007.11.08 22:280.92850.000.000.0036.00
 597822Alpha9 H1
158211942007.11.08 22:44sell0.10usdjpy112.790.000.002007.11.08 23:08112.680.000.000.009.76
 597825Alpha9 M5
158306282007.11.09 00:01buy0.10audjpy104.410.000.002007.11.09 03:08104.970.000.000.0049.62
 597821Alpha9 H4
158335802007.11.09 02:26sell0.10usdjpy112.850.000.002007.11.09 03:23112.640.000.000.0018.64
 597823Alpha9 M30
158392862007.11.09 04:30buy0.10nzdusd0.77590.00000.00002007.11.09 05:420.77750.000.000.0016.00
 597824Alpha9 M15
158524872007.11.09 09:52sell0.10usdchf1.12530.00000.00002007.11.09 11:121.12340.000.000.0016.91
 597824Alpha9 M15
158884212007.11.09 13:43buy0.10eurusd1.46720.00000.00002007.11.09 14:261.46880.000.000.0016.00
 597824Alpha9 M15
159078442007.11.09 16:00buy0.10gbpusd2.09730.00000.00002007.11.09 16:352.10120.000.000.0039.00
 597822Alpha9 H1
159299302007.11.09 18:37buy0.10eurusd1.46350.00000.00002007.11.09 18:451.46560.000.000.0021.00
 597823Alpha9 M30
  0.00 0.00 -332.87 10 384.29
Closed P/L: 10 051.42
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
153605732007.11.01 14:30buy0.10audjpy107.240.000.00 100.880.000.005.38-574.63
 597824Alpha9 M15
155338562007.11.06 00:02buy0.10audjpy105.470.000.00 100.880.000.003.61-414.71
 597826Alpha9 SRSI
156228092007.11.07 11:43buy0.10audjpy106.440.000.00 100.880.000.003.02-502.35
 597823Alpha9 M30
156664802007.11.07 20:01buy0.10audjpy105.850.000.00 100.880.000.003.02-449.05
 597822Alpha9 H1
158359572007.11.09 03:29buy0.10audjpy104.560.000.00 100.880.000.000.61-332.49
 597821Alpha9 H4
154978262007.11.05 12:48buy0.10audnzd1.20070.00000.0000 1.19230.000.00-2.93-64.19
 597822Alpha9 H1
155882382007.11.07 00:01buy0.10audnzd1.19120.00000.0000 1.19230.000.00-2.098.40
 597826Alpha9 SRSI
158157872007.11.08 22:20buy0.10audnzd1.19230.00000.0000 1.19230.000.00-0.830.00
 597821Alpha9 H4
156671022007.11.07 20:16buy0.10audusd0.93440.00000.0000 0.91140.000.000.45-230.00
 597823Alpha9 M30
158674972007.11.09 12:00buy0.10audusd0.92320.00000.0000 0.91140.000.000.09-118.00
 597822Alpha9 H1
158543542007.11.09 10:09buy0.10chfjpy100.000.000.00 98.590.000.000.19-127.40
 597824Alpha9 M15
158654022007.11.09 11:44buy0.10chfjpy99.750.000.00 98.590.000.000.19-104.81
 597823Alpha9 M30
153613462007.11.01 14:39sell0.10euraud1.55760.00000.0000 1.61070.000.001.73-484.16
 597824Alpha9 M15
153624902007.11.01 14:48sell0.10euraud1.56040.00000.0000 1.61070.000.001.73-458.63
 597823Alpha9 M30
157245282007.11.08 15:03sell0.10euraud1.57940.00000.0000 1.61070.000.000.38-285.39
 597821Alpha9 H4
156453732007.11.07 15:20sell0.10eurcad1.33730.00000.0000 1.38720.000.000.91-527.93
 597824Alpha9 M15
156458642007.11.07 15:24sell0.10eurcad1.33960.00000.0000 1.38720.000.000.91-503.60
 597823Alpha9 M30
156719502007.11.07 22:14sell0.10eurcad1.35720.00000.0000 1.38720.000.000.91-317.39
 597822Alpha9 H1
153943832007.11.02 00:01buy0.10eurchf1.67010.00000.0000 1.64740.000.002.26-202.27
 597821Alpha9 H4
155339132007.11.06 00:02buy0.10eurchf1.66950.00000.0000 1.64740.000.001.70-196.92
 597826Alpha9 SRSI
138919012007.09.28 15:02buy0.10eurgbp0.69770.00000.0000 0.70200.000.00-31.8489.87
 597822Alpha9 H1
158728462007.11.09 12:31buy0.10eurjpy164.170.000.00 162.450.000.000.60-155.40
 597821Alpha9 H4
158878382007.11.09 13:41buy0.10gbpusd2.10500.00000.0000 2.09020.000.000.08-148.00
 597824Alpha9 M15
158882572007.11.09 13:43buy0.10gbpusd2.10230.00000.0000 2.09020.000.000.08-121.00
 597823Alpha9 M30
159130272007.11.09 16:44buy0.10gbpusd2.09790.00000.0000 2.09020.000.000.08-77.00
 597822Alpha9 H1
156613042007.11.07 18:11buy0.10nzdusd0.78370.00000.0000 0.76410.000.001.75-196.00
 597825Alpha9 M5
156670572007.11.07 20:15buy0.10nzdusd0.78140.00000.0000 0.76410.000.001.75-173.00
 597823Alpha9 M30
158675582007.11.09 12:00buy0.10nzdusd0.77470.00000.0000 0.76410.000.000.35-106.00
 597822Alpha9 H1
156467442007.11.07 15:30sell0.10usdcad0.91090.00000.0000 0.94520.000.00-3.59-362.89
 597825Alpha9 M5
156515592007.11.07 16:08sell0.10usdcad0.91330.00000.0000 0.94520.000.00-3.59-337.49
 597824Alpha9 M15
156577892007.11.07 17:30sell0.10usdcad0.91640.00000.0000 0.94520.000.00-3.59-304.70
 597823Alpha9 M30
158795462007.11.09 13:00sell0.10usdcad0.93340.00000.0000 0.94520.000.00-0.71-124.84
 597822Alpha9 H1
  0.00 0.00 -17.39 -7 901.97
 Floating P/L: -7 919.36
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 10 051.42 Floating P/L: -7 919.36 Margin: 764.94
Balance: 110 051.42 Equity: 102 132.06 Free Margin: 101 367.12
 
Details:
Graph
Gross Profit: 16 487.68 Gross Loss: 6 436.26 Total Net Profit: 10 051.42
Profit Factor: 2.56 Expected Payoff: 19.94  
Absolute Drawdown: 1 024.40 Maximal Drawdown: 4 738.77 (4.57%) Relative Drawdown: 4.57% (4 738.77)
 
Total Trades: 504 Short Positions (won %): 219 (97.72%) Long Positions (won %): 285 (92.63%)
Profit Trades (% of total): 478 (94.84%) Loss trades (% of total): 26 (5.16%)
Largest profit trade: 309.62 loss trade: -537.46
Average profit trade: 34.49 loss trade: -247.55
Maximum consecutive wins ($): 188 (5 836.27) consecutive losses ($): 12 (-3 204.97)
Maximal consecutive profit (count): 5 836.27 (188) consecutive loss (count): -3 204.97 (12)
Average consecutive wins: 37 consecutive losses: 2