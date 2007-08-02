Interbank FX, LLC

Account: 1569728 Name: Alpha9 Currency: USD 2007 November 9, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
465478302007.08.02 19:32balanceDeposit5 000.00
465487602007.08.02 19:47buy0.50eurusdm1.37000.00000.00002007.08.06 00:001.38160.000.00-0.6058.00
 597826Alpha9 SRSI
465488532007.08.02 19:48buy0.50audusdm0.85830.00000.00002007.08.08 14:330.86170.000.000.2417.00
 597826Alpha9 SRSI
467644182007.08.06 00:00sell0.50euraudm1.61520.00000.00002007.08.08 14:331.60180.000.000.9257.77
 597826Alpha9 SRSI
467645572007.08.06 00:00buy0.50nzdjpym89.300.000.002007.08.08 14:3291.740.000.001.06101.95
 597826Alpha9 SRSI
467646462007.08.06 00:00buy0.50audjpym100.630.000.002007.08.08 14:33103.120.000.001.06104.04
 597826Alpha9 SRSI
467647992007.08.06 00:00buy0.50gbpjpym240.060.000.002007.08.08 14:32243.840.000.002.06157.94
 597826Alpha9 SRSI
467650332007.08.06 00:00buy0.50eurjpym162.54162.860.002007.08.07 15:10162.860.000.000.4313.52
 597826Alpha9 SRSI[sl]
467655262007.08.06 00:00buy0.50nzdusdm0.75900.00000.00002007.08.08 14:320.76670.000.000.3238.50
 597826Alpha9 SRSI
469248152007.08.06 19:48buy0.50eurchfm1.64350.00000.00002007.08.08 14:331.64880.000.000.5022.19
 597826Alpha9 SRSI
477826102007.08.12 22:02sell0.50usdchfm1.19840.00000.00002007.08.26 22:001.20130.000.00-6.58-12.07
 597826Alpha9 SRSI
477831272007.08.12 22:04buy0.50nzdusdm0.74690.00000.00002007.08.15 00:000.72530.000.000.32-108.00
 597826Alpha9 SRSI
479602472007.08.14 00:00sell0.50usdcadm1.05580.00000.00002007.08.19 22:011.06180.000.00-1.06-28.25
 597826Alpha9 SRSI
479605262007.08.14 00:00buy0.50eurusdm1.36090.00000.00002007.08.26 22:001.36680.000.00-3.9229.50
 597826Alpha9 SRSI
479607132007.08.14 00:00buy0.50audjpym99.320.000.002007.08.15 00:0098.020.000.000.53-55.31
 597826Alpha9 SRSI
479607882007.08.14 00:00buy0.50gbpusdm2.01170.00000.00002007.08.19 22:001.98100.000.00-0.12-153.50
 597826Alpha9 SRSI
481782322007.08.15 00:00sell0.50euraudm1.62160.00000.00002007.08.16 00:001.64100.000.001.37-79.45
 597826Alpha9 SRSI
481786642007.08.15 00:00buy0.50audusdm0.83450.00000.00002007.08.17 00:000.79160.000.000.23-214.50
 597826Alpha9 SRSI
502703822007.08.26 22:03sell0.50audcadm0.87010.86760.00002007.09.04 01:300.86760.000.00-2.0211.87
 597826Alpha9 SRSI[sl]
504174652007.08.27 22:45sell0.50usdjpym115.410.000.002007.08.29 00:00114.020.000.00-0.7760.95
 597826Alpha9 SRSI
514771852007.09.05 00:00sell0.50audcadm0.86840.86650.00002007.09.18 00:000.85770.000.00-3.3852.02
 597826Alpha9 SRSI
514779342007.09.05 00:01sell0.50usdchfm1.21021.20480.00002007.09.09 22:001.18660.000.00-2.4999.44
 597826Alpha9 SRSI
521690162007.09.10 00:23sell0.50usdcadm1.05630.00000.00002007.09.12 00:001.04310.000.00-0.3263.27
 597826Alpha9 SRSI
526100912007.09.13 00:00sell0.50nzdjpym81.000.000.002007.10.02 00:0088.630.000.00-11.54-329.48
 597826Alpha9 SRSI
526103732007.09.13 00:00sell0.50usdjpym114.240.000.002007.10.18 00:00116.390.000.00-24.92-92.36
 597826Alpha9 SRSI
530420842007.09.16 22:00buy0.50gbpusdm2.00652.01030.00002007.09.25 06:112.01030.000.000.8019.00
 597826Alpha9 SRSI[sl]
532232522007.09.18 00:00buy0.50audnzdm1.18091.18510.00002007.10.17 15:441.18510.000.00-9.5415.84
 597826Alpha9 SRSI[sl]
542751162007.09.25 00:00sell0.50audcadm0.86900.00000.00002007.10.17 00:000.87160.000.00-6.16-13.27
 597826Alpha9 SRSI
545692352007.09.27 00:00sell0.50usdcadm1.00480.00000.00002007.09.30 22:000.99310.000.00-0.3258.91
 597826Alpha9 SRSI
552272472007.10.03 00:00buy0.50eurgbpm0.69370.00000.00002007.10.12 00:000.69830.000.00-4.4046.76
 597826Alpha9 SRSI
553814312007.10.04 00:00sell0.50usdchfm1.17921.17720.00002007.10.19 00:001.17000.000.00-6.7539.32
 597826Alpha9 SRSI
564035632007.10.15 00:00buy0.50chfjpym99.330.000.002007.10.21 22:2397.900.000.001.01-62.85
 597826Alpha9 SRSI
569393432007.10.18 00:00buy0.50nzdusdm0.75000.00000.00002007.10.21 22:240.74370.000.000.48-31.50
 597826Alpha9 SRSI
569393912007.10.18 00:00buy0.50audjpym103.56105.270.002007.10.30 00:54105.270.000.006.6974.66
 597826Alpha9 SRSI[sl]
569394612007.10.18 00:00sell0.50euraudm1.59680.00000.00002007.10.24 00:001.58870.000.001.5236.36
 597826Alpha9 SRSI
569394742007.10.18 00:00buy0.50audusdm0.88970.89860.00002007.10.26 00:000.90800.000.000.8091.50
 597826Alpha9 SRSI
570996602007.10.19 00:00buy0.50eurjpym165.170.000.002007.10.21 22:23162.970.000.000.59-96.71
 597826Alpha9 SRSI
570997332007.10.19 00:00buy0.50eurchfm1.67220.00000.00002007.10.30 00:001.67950.000.002.5231.33
 597826Alpha9 SRSI
572640792007.10.21 22:23buy0.50eurjpym163.02164.830.002007.10.31 00:00165.720.000.005.31117.63
 597826Alpha9 SRSI
573311852007.10.22 06:31buy0.50nzdusdm0.74870.76580.00002007.10.30 05:450.76580.000.001.9285.50
 597826Alpha9 SRSI[sl]
580794842007.10.26 00:00sell0.50audcadm0.87730.87380.00002007.11.05 00:000.86070.000.00-2.3388.65
 597826Alpha9 SRSI
586075022007.10.30 23:41buy0.50audjpym105.560.000.002007.11.01 00:00107.470.000.002.0082.77
 597826Alpha9 SRSI
586075032007.10.30 23:41buy0.50eurchfm1.67320.00000.00002007.10.30 23:421.67280.000.000.00-1.73
 597826Alpha9 SRSI
586085792007.10.31 00:00sell0.50usdjpym114.76114.370.002007.11.08 00:00112.640.000.00-6.8794.11
 597826Alpha9 SRSI
588475312007.11.01 00:00buy0.50eurgbpm0.69600.00000.00002007.11.07 00:000.69740.000.00-1.6014.61
 597826Alpha9 SRSI
595721462007.11.06 00:00buy0.50audjpym105.38105.480.002007.11.07 18:17105.480.000.000.674.43
 597826Alpha9 SRSI[sl]
  0.00 0.00 -62.34 510.36
Closed P/L: 448.02
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
595725562007.11.06 00:00buy0.50eurchfm1.66980.00000.0000 1.64770.000.001.68-98.39
 597826Alpha9 SRSI
595720032007.11.06 00:00buy0.50eurjpym165.530.000.00 162.420.000.003.54-140.43
 597826Alpha9 SRSI
  0.00 0.00 5.22 -238.82
 Floating P/L: -233.60
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 448.02 Floating P/L: -233.60 Margin: 50.00
Balance: 5 448.02 Equity: 5 214.42 Free Margin: 5 164.42
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 772.85 Gross Loss: 1 324.83 Total Net Profit: 448.02
Profit Factor: 1.34 Expected Payoff: 9.96  
Absolute Drawdown: 282.43 Maximal Drawdown: 859.33 (15.41%) Relative Drawdown: 15.41% (859.33)
 
Total Trades: 45 Short Positions (won %): 17 (64.71%) Long Positions (won %): 28 (71.43%)
Profit Trades (% of total): 31 (68.89%) Loss trades (% of total): 14 (31.11%)
Largest profit trade: 160.00 loss trade: -341.02
Average profit trade: 57.19 loss trade: -94.63
Maximum consecutive wins ($): 9 (576.90) consecutive losses ($): 7 (-656.39)
Maximal consecutive profit (count): 576.90 (9) consecutive loss (count): -656.39 (7)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2