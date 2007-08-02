|Account: 1569728
|Name: Alpha9
|Currency: USD
|2007 November 9, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|46547830
|2007.08.02 19:32
|balance
|Deposit
|5 000.00
|46548760
|2007.08.02 19:47
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3700
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 00:00
|1.3816
|0.00
|0.00
|-0.60
|58.00
|597826
|Alpha9 SRSI
|46548853
|2007.08.02 19:48
|buy
|0.50
|audusdm
|0.8583
|0.0000
|0.0000
|2007.08.08 14:33
|0.8617
|0.00
|0.00
|0.24
|17.00
|597826
|Alpha9 SRSI
|46764418
|2007.08.06 00:00
|sell
|0.50
|euraudm
|1.6152
|0.0000
|0.0000
|2007.08.08 14:33
|1.6018
|0.00
|0.00
|0.92
|57.77
|597826
|Alpha9 SRSI
|46764557
|2007.08.06 00:00
|buy
|0.50
|nzdjpym
|89.30
|0.00
|0.00
|2007.08.08 14:32
|91.74
|0.00
|0.00
|1.06
|101.95
|597826
|Alpha9 SRSI
|46764646
|2007.08.06 00:00
|buy
|0.50
|audjpym
|100.63
|0.00
|0.00
|2007.08.08 14:33
|103.12
|0.00
|0.00
|1.06
|104.04
|597826
|Alpha9 SRSI
|46764799
|2007.08.06 00:00
|buy
|0.50
|gbpjpym
|240.06
|0.00
|0.00
|2007.08.08 14:32
|243.84
|0.00
|0.00
|2.06
|157.94
|597826
|Alpha9 SRSI
|46765033
|2007.08.06 00:00
|buy
|0.50
|eurjpym
|162.54
|162.86
|0.00
|2007.08.07 15:10
|162.86
|0.00
|0.00
|0.43
|13.52
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|46765526
|2007.08.06 00:00
|buy
|0.50
|nzdusdm
|0.7590
|0.0000
|0.0000
|2007.08.08 14:32
|0.7667
|0.00
|0.00
|0.32
|38.50
|597826
|Alpha9 SRSI
|46924815
|2007.08.06 19:48
|buy
|0.50
|eurchfm
|1.6435
|0.0000
|0.0000
|2007.08.08 14:33
|1.6488
|0.00
|0.00
|0.50
|22.19
|597826
|Alpha9 SRSI
|47782610
|2007.08.12 22:02
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.1984
|0.0000
|0.0000
|2007.08.26 22:00
|1.2013
|0.00
|0.00
|-6.58
|-12.07
|597826
|Alpha9 SRSI
|47783127
|2007.08.12 22:04
|buy
|0.50
|nzdusdm
|0.7469
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 00:00
|0.7253
|0.00
|0.00
|0.32
|-108.00
|597826
|Alpha9 SRSI
|47960247
|2007.08.14 00:00
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0558
|0.0000
|0.0000
|2007.08.19 22:01
|1.0618
|0.00
|0.00
|-1.06
|-28.25
|597826
|Alpha9 SRSI
|47960526
|2007.08.14 00:00
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|2007.08.26 22:00
|1.3668
|0.00
|0.00
|-3.92
|29.50
|597826
|Alpha9 SRSI
|47960713
|2007.08.14 00:00
|buy
|0.50
|audjpym
|99.32
|0.00
|0.00
|2007.08.15 00:00
|98.02
|0.00
|0.00
|0.53
|-55.31
|597826
|Alpha9 SRSI
|47960788
|2007.08.14 00:00
|buy
|0.50
|gbpusdm
|2.0117
|0.0000
|0.0000
|2007.08.19 22:00
|1.9810
|0.00
|0.00
|-0.12
|-153.50
|597826
|Alpha9 SRSI
|48178232
|2007.08.15 00:00
|sell
|0.50
|euraudm
|1.6216
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 00:00
|1.6410
|0.00
|0.00
|1.37
|-79.45
|597826
|Alpha9 SRSI
|48178664
|2007.08.15 00:00
|buy
|0.50
|audusdm
|0.8345
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 00:00
|0.7916
|0.00
|0.00
|0.23
|-214.50
|597826
|Alpha9 SRSI
|50270382
|2007.08.26 22:03
|sell
|0.50
|audcadm
|0.8701
|0.8676
|0.0000
|2007.09.04 01:30
|0.8676
|0.00
|0.00
|-2.02
|11.87
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|50417465
|2007.08.27 22:45
|sell
|0.50
|usdjpym
|115.41
|0.00
|0.00
|2007.08.29 00:00
|114.02
|0.00
|0.00
|-0.77
|60.95
|597826
|Alpha9 SRSI
|51477185
|2007.09.05 00:00
|sell
|0.50
|audcadm
|0.8684
|0.8665
|0.0000
|2007.09.18 00:00
|0.8577
|0.00
|0.00
|-3.38
|52.02
|597826
|Alpha9 SRSI
|51477934
|2007.09.05 00:01
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2102
|1.2048
|0.0000
|2007.09.09 22:00
|1.1866
|0.00
|0.00
|-2.49
|99.44
|597826
|Alpha9 SRSI
|52169016
|2007.09.10 00:23
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0563
|0.0000
|0.0000
|2007.09.12 00:00
|1.0431
|0.00
|0.00
|-0.32
|63.27
|597826
|Alpha9 SRSI
|52610091
|2007.09.13 00:00
|sell
|0.50
|nzdjpym
|81.00
|0.00
|0.00
|2007.10.02 00:00
|88.63
|0.00
|0.00
|-11.54
|-329.48
|597826
|Alpha9 SRSI
|52610373
|2007.09.13 00:00
|sell
|0.50
|usdjpym
|114.24
|0.00
|0.00
|2007.10.18 00:00
|116.39
|0.00
|0.00
|-24.92
|-92.36
|597826
|Alpha9 SRSI
|53042084
|2007.09.16 22:00
|buy
|0.50
|gbpusdm
|2.0065
|2.0103
|0.0000
|2007.09.25 06:11
|2.0103
|0.00
|0.00
|0.80
|19.00
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|53223252
|2007.09.18 00:00
|buy
|0.50
|audnzdm
|1.1809
|1.1851
|0.0000
|2007.10.17 15:44
|1.1851
|0.00
|0.00
|-9.54
|15.84
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|54275116
|2007.09.25 00:00
|sell
|0.50
|audcadm
|0.8690
|0.0000
|0.0000
|2007.10.17 00:00
|0.8716
|0.00
|0.00
|-6.16
|-13.27
|597826
|Alpha9 SRSI
|54569235
|2007.09.27 00:00
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0048
|0.0000
|0.0000
|2007.09.30 22:00
|0.9931
|0.00
|0.00
|-0.32
|58.91
|597826
|Alpha9 SRSI
|55227247
|2007.10.03 00:00
|buy
|0.50
|eurgbpm
|0.6937
|0.0000
|0.0000
|2007.10.12 00:00
|0.6983
|0.00
|0.00
|-4.40
|46.76
|597826
|Alpha9 SRSI
|55381431
|2007.10.04 00:00
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.1792
|1.1772
|0.0000
|2007.10.19 00:00
|1.1700
|0.00
|0.00
|-6.75
|39.32
|597826
|Alpha9 SRSI
|56403563
|2007.10.15 00:00
|buy
|0.50
|chfjpym
|99.33
|0.00
|0.00
|2007.10.21 22:23
|97.90
|0.00
|0.00
|1.01
|-62.85
|597826
|Alpha9 SRSI
|56939343
|2007.10.18 00:00
|buy
|0.50
|nzdusdm
|0.7500
|0.0000
|0.0000
|2007.10.21 22:24
|0.7437
|0.00
|0.00
|0.48
|-31.50
|597826
|Alpha9 SRSI
|56939391
|2007.10.18 00:00
|buy
|0.50
|audjpym
|103.56
|105.27
|0.00
|2007.10.30 00:54
|105.27
|0.00
|0.00
|6.69
|74.66
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|56939461
|2007.10.18 00:00
|sell
|0.50
|euraudm
|1.5968
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 00:00
|1.5887
|0.00
|0.00
|1.52
|36.36
|597826
|Alpha9 SRSI
|56939474
|2007.10.18 00:00
|buy
|0.50
|audusdm
|0.8897
|0.8986
|0.0000
|2007.10.26 00:00
|0.9080
|0.00
|0.00
|0.80
|91.50
|597826
|Alpha9 SRSI
|57099660
|2007.10.19 00:00
|buy
|0.50
|eurjpym
|165.17
|0.00
|0.00
|2007.10.21 22:23
|162.97
|0.00
|0.00
|0.59
|-96.71
|597826
|Alpha9 SRSI
|57099733
|2007.10.19 00:00
|buy
|0.50
|eurchfm
|1.6722
|0.0000
|0.0000
|2007.10.30 00:00
|1.6795
|0.00
|0.00
|2.52
|31.33
|597826
|Alpha9 SRSI
|57264079
|2007.10.21 22:23
|buy
|0.50
|eurjpym
|163.02
|164.83
|0.00
|2007.10.31 00:00
|165.72
|0.00
|0.00
|5.31
|117.63
|597826
|Alpha9 SRSI
|57331185
|2007.10.22 06:31
|buy
|0.50
|nzdusdm
|0.7487
|0.7658
|0.0000
|2007.10.30 05:45
|0.7658
|0.00
|0.00
|1.92
|85.50
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|58079484
|2007.10.26 00:00
|sell
|0.50
|audcadm
|0.8773
|0.8738
|0.0000
|2007.11.05 00:00
|0.8607
|0.00
|0.00
|-2.33
|88.65
|597826
|Alpha9 SRSI
|58607502
|2007.10.30 23:41
|buy
|0.50
|audjpym
|105.56
|0.00
|0.00
|2007.11.01 00:00
|107.47
|0.00
|0.00
|2.00
|82.77
|597826
|Alpha9 SRSI
|58607503
|2007.10.30 23:41
|buy
|0.50
|eurchfm
|1.6732
|0.0000
|0.0000
|2007.10.30 23:42
|1.6728
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|597826
|Alpha9 SRSI
|58608579
|2007.10.31 00:00
|sell
|0.50
|usdjpym
|114.76
|114.37
|0.00
|2007.11.08 00:00
|112.64
|0.00
|0.00
|-6.87
|94.11
|597826
|Alpha9 SRSI
|58847531
|2007.11.01 00:00
|buy
|0.50
|eurgbpm
|0.6960
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 00:00
|0.6974
|0.00
|0.00
|-1.60
|14.61
|597826
|Alpha9 SRSI
|59572146
|2007.11.06 00:00
|buy
|0.50
|audjpym
|105.38
|105.48
|0.00
|2007.11.07 18:17
|105.48
|0.00
|0.00
|0.67
|4.43
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|0.00
|0.00
|-62.34
|510.36
|Closed P/L:
|448.02
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|59572556
|2007.11.06 00:00
|buy
|0.50
|eurchfm
|1.6698
|0.0000
|0.0000
|1.6477
|0.00
|0.00
|1.68
|-98.39
|597826
|Alpha9 SRSI
|59572003
|2007.11.06 00:00
|buy
|0.50
|eurjpym
|165.53
|0.00
|0.00
|162.42
|0.00
|0.00
|3.54
|-140.43
|597826
|Alpha9 SRSI
|0.00
|0.00
|5.22
|-238.82
|Floating P/L:
|-233.60
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|448.02
|Floating P/L:
|-233.60
|Margin:
|50.00
|Balance:
|5 448.02
|Equity:
|5 214.42
|Free Margin:
|5 164.42
|Details:
|Gross Profit:
|1 772.85
|Gross Loss:
|1 324.83
|Total Net Profit:
|448.02
|Profit Factor:
|1.34
|Expected Payoff:
|9.96
|Absolute Drawdown:
|282.43
|Maximal Drawdown:
|859.33 (15.41%)
|Relative Drawdown:
|15.41% (859.33)
|Total Trades:
|45
|Short Positions (won %):
|17 (64.71%)
|Long Positions (won %):
|28 (71.43%)
|Profit Trades (% of total):
|31 (68.89%)
|Loss trades (% of total):
|14 (31.11%)
|Largest
|profit trade:
|160.00
|loss trade:
|-341.02
|Average
|profit trade:
|57.19
|loss trade:
|-94.63
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (576.90)
|consecutive losses ($):
|7 (-656.39)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|576.90 (9)
|consecutive loss (count):
|-656.39 (7)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2