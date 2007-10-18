|Account: 1672219
|Name: Nick Faifar
|Currency: USD
|2007 November 9, 04:53
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|56948231
|2007.10.18 01:24
|balance
|Deposit
|561.80
|57669999
|2007.10.23 14:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4264
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 00:39
|1.4250
|0.00
|0.00
|-0.14
|-5.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57702090
|2007.10.23 17:00
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4248
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 00:39
|1.4250
|0.00
|0.00
|-0.28
|1.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57706981
|2007.10.23 18:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4243
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 00:39
|1.4252
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57711860
|2007.10.23 19:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4251
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 00:39
|1.4252
|0.00
|0.00
|0.11
|-0.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57716895
|2007.10.23 20:00
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4257
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 00:39
|1.4252
|0.00
|0.00
|0.22
|4.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57727269
|2007.10.23 23:00
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.4255
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 00:39
|1.4252
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57729959
|2007.10.24 00:00
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.4257
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 00:39
|1.4252
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57735147
|2007.10.24 01:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4253
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 04:21
|1.4251
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57743278
|2007.10.24 02:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4258
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 04:21
|1.4251
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57747008
|2007.10.24 03:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4260
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 04:21
|1.4251
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57750675
|2007.10.24 04:00
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4258
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 04:21
|1.4251
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57758324
|2007.10.24 05:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4250
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 07:03
|1.4224
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57763866
|2007.10.24 06:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4252
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 07:03
|1.4224
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57773318
|2007.10.24 07:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4230
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 07:03
|1.4224
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57788796
|2007.10.24 08:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4218
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 11:02
|1.4214
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57796427
|2007.10.24 09:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4223
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 11:02
|1.4214
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57802923
|2007.10.24 10:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4227
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 11:02
|1.4214
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57808554
|2007.10.24 11:00
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4219
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 11:02
|1.4214
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57817940
|2007.10.24 12:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4227
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 18:58
|1.4259
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57825422
|2007.10.24 13:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4256
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 18:58
|1.4257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57833984
|2007.10.24 14:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4265
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 18:58
|1.4257
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57847191
|2007.10.24 15:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4227
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 18:58
|1.4259
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57865953
|2007.10.24 17:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4237
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 18:58
|1.4257
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57869624
|2007.10.24 18:00
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4240
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 18:58
|1.4257
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57875999
|2007.10.24 19:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4259
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 02:05
|1.4265
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57883308
|2007.10.24 20:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4262
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 02:05
|1.4265
|0.00
|0.00
|-0.21
|0.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57886895
|2007.10.24 21:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4268
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 02:05
|1.4265
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57889672
|2007.10.24 22:00
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4264
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 02:05
|1.4265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57893439
|2007.10.24 23:00
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4262
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 02:05
|1.4265
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57897043
|2007.10.25 00:00
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.4262
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 02:05
|1.4265
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57909852
|2007.10.25 03:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4267
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 07:05
|1.4252
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57915539
|2007.10.25 04:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4266
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 07:05
|1.4255
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57919567
|2007.10.25 05:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4265
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 07:05
|1.4255
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57924201
|2007.10.25 06:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4262
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 07:05
|1.4255
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57936437
|2007.10.25 07:00
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4263
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 07:05
|1.4255
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57944768
|2007.10.25 08:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4255
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 12:30
|1.4321
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57954101
|2007.10.25 09:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4278
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 12:30
|1.4313
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57961208
|2007.10.25 10:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4287
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 12:30
|1.4313
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57974554
|2007.10.25 11:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4307
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 12:30
|1.4313
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|57985489
|2007.10.25 12:01
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4305
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 12:30
|1.4313
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58004816
|2007.10.25 13:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4333
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 17:35
|1.4309
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58013944
|2007.10.25 14:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4318
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 17:35
|1.4309
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58026465
|2007.10.25 15:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4307
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 17:35
|1.4309
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58036877
|2007.10.25 16:00
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4299
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 17:35
|1.4309
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58043068
|2007.10.25 17:00
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4305
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 17:35
|1.4309
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58051203
|2007.10.25 18:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4319
|0.0000
|0.0000
|2007.10.26 02:49
|1.4316
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.30
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58058996
|2007.10.25 19:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4320
|0.0000
|0.0000
|2007.10.26 02:49
|1.4316
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58067895
|2007.10.25 21:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4322
|0.0000
|0.0000
|2007.10.26 02:49
|1.4319
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58071372
|2007.10.25 22:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4331
|0.0000
|0.0000
|2007.10.26 02:49
|1.4316
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58075143
|2007.10.25 23:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4322
|0.0000
|0.0000
|2007.10.26 02:49
|1.4319
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58078960
|2007.10.26 00:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4322
|0.0000
|0.0000
|2007.10.26 02:49
|1.4319
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58084088
|2007.10.26 01:00
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4324
|0.0000
|0.0000
|2007.10.26 02:49
|1.4319
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58088681
|2007.10.26 02:00
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.4327
|0.0000
|0.0000
|2007.10.26 02:49
|1.4319
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58093156
|2007.10.26 03:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4324
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 04:07
|1.4468
|0.00
|0.00
|0.17
|-14.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58096203
|2007.10.26 04:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4326
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 04:07
|1.4468
|0.00
|0.00
|0.35
|-28.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58099560
|2007.10.26 05:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4336
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 04:07
|1.4468
|0.00
|0.00
|0.67
|-52.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58104387
|2007.10.26 06:00
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4333
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 04:07
|1.4468
|0.00
|0.00
|1.33
|-108.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58123385
|2007.10.26 07:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4364
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 04:07
|1.4466
|0.00
|0.00
|-0.22
|10.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58136174
|2007.10.26 08:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4366
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 04:07
|1.4466
|0.00
|0.00
|-0.42
|20.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58143091
|2007.10.26 09:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4371
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 04:07
|1.4466
|0.00
|0.00
|-0.84
|38.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58150614
|2007.10.26 10:00
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4366
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 04:07
|1.4466
|0.00
|0.00
|-1.68
|80.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58157455
|2007.10.26 11:00
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4370
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 04:07
|1.4466
|0.00
|0.00
|-3.36
|153.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58163370
|2007.10.26 12:00
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.4362
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 04:07
|1.4468
|0.00
|0.00
|2.69
|-169.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58868071
|2007.11.01 04:08
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4466
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 07:08
|1.4459
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58872432
|2007.11.01 05:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 07:08
|1.4459
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58878178
|2007.11.01 06:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4468
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 07:08
|1.4459
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58886062
|2007.11.01 07:00
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4466
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 07:08
|1.4459
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58894794
|2007.11.01 08:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 11:01
|1.4422
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58910227
|2007.11.01 09:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 11:01
|1.4422
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58919701
|2007.11.01 10:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 11:01
|1.4422
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58924934
|2007.11.01 11:00
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 11:01
|1.4422
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58940891
|2007.11.01 12:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 14:03
|1.4407
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58962459
|2007.11.01 13:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 14:03
|1.4407
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58978129
|2007.11.01 14:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 14:03
|1.4407
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|58996480
|2007.11.01 15:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 16:19
|1.4465
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59005007
|2007.11.01 16:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4434
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 16:19
|1.4465
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59024724
|2007.11.01 17:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 23:11
|1.4434
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.90
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59037755
|2007.11.01 18:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4441
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 23:11
|1.4434
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59047649
|2007.11.01 19:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 23:11
|1.4434
|0.00
|0.00
|-0.14
|-11.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59060051
|2007.11.01 20:00
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 23:11
|1.4434
|0.00
|0.00
|-0.28
|-1.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59070884
|2007.11.01 21:01
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4426
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 23:11
|1.4434
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59078075
|2007.11.01 22:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4420
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 23:11
|1.4436
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59084683
|2007.11.01 23:00
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 23:11
|1.4434
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59094334
|2007.11.02 00:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 03:11
|1.4443
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59104632
|2007.11.02 01:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4432
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 03:11
|1.4443
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59110391
|2007.11.02 02:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 03:11
|1.4443
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59114866
|2007.11.02 03:00
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 03:11
|1.4443
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59120450
|2007.11.02 04:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 07:21
|1.4468
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59127119
|2007.11.02 05:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 07:21
|1.4468
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59146968
|2007.11.02 07:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 07:21
|1.4468
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59161437
|2007.11.02 08:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4468
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 12:29
|1.4491
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59174639
|2007.11.02 09:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 12:29
|1.4491
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59184940
|2007.11.02 10:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4483
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 12:29
|1.4491
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59191219
|2007.11.02 11:00
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 11:08
|1.4487
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59202899
|2007.11.02 12:00
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 12:29
|1.4491
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59240537
|2007.11.02 13:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4479
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 16:10
|1.4491
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59264196
|2007.11.02 14:10
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4480
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 16:10
|1.4491
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59277278
|2007.11.02 15:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 16:10
|1.4491
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59287150
|2007.11.02 16:00
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4480
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 16:10
|1.4491
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59303155
|2007.11.02 17:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4520
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 03:01
|1.4486
|0.00
|0.00
|-0.04
|-3.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59313945
|2007.11.02 18:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4518
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 03:01
|1.4489
|0.00
|0.00
|-0.07
|-5.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59321762
|2007.11.02 19:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4501
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 03:01
|1.4489
|0.00
|0.00
|0.03
|1.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59339973
|2007.11.05 00:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4505
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 03:01
|1.4489
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59357272
|2007.11.05 01:38
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4504
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 03:01
|1.4489
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59359434
|2007.11.05 02:02
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4505
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 03:01
|1.4489
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59364210
|2007.11.05 03:00
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.4494
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 03:01
|1.4489
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59372252
|2007.11.05 04:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 07:13
|1.4479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59378913
|2007.11.05 05:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4491
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 07:13
|1.4479
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59385865
|2007.11.05 06:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 07:13
|1.4479
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59393630
|2007.11.05 07:00
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4486
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 07:13
|1.4479
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59409065
|2007.11.05 08:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4490
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 10:31
|1.4459
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59427550
|2007.11.05 09:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4472
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 10:31
|1.4459
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59440822
|2007.11.05 10:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4470
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 10:31
|1.4459
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59456257
|2007.11.05 11:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4452
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 16:14
|1.4469
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59467827
|2007.11.05 12:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 16:14
|1.4469
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59478633
|2007.11.05 13:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 16:14
|1.4469
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59490177
|2007.11.05 14:00
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 16:14
|1.4469
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59500000
|2007.11.05 15:00
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.4475
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 16:14
|1.4469
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59511743
|2007.11.05 16:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 16:14
|1.4467
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59520117
|2007.11.05 17:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 20:15
|1.4479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59527078
|2007.11.05 18:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 20:15
|1.4479
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59535028
|2007.11.05 19:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4470
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 20:15
|1.4479
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59540348
|2007.11.05 20:00
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|2007.11.05 20:15
|1.4479
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59550622
|2007.11.05 21:01
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 00:41
|1.4483
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59557961
|2007.11.05 22:01
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 00:41
|1.4483
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59564915
|2007.11.05 23:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4476
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 00:41
|1.4483
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59572454
|2007.11.06 00:00
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4478
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 00:41
|1.4483
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59577672
|2007.11.06 01:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4483
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 06:18
|1.4502
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59590387
|2007.11.06 03:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4478
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 05:10
|1.4489
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59596942
|2007.11.06 04:01
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4482
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 06:18
|1.4502
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59603290
|2007.11.06 05:00
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4483
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 05:10
|1.4489
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59612940
|2007.11.06 06:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4500
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 06:18
|1.4502
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59622359
|2007.11.06 07:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4511
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 11:03
|1.4526
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59637717
|2007.11.06 08:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4522
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 11:02
|1.4526
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59647573
|2007.11.06 09:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4518
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 11:02
|1.4526
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59657404
|2007.11.06 10:00
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4529
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 11:02
|1.4526
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59664097
|2007.11.06 11:00
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4520
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 11:02
|1.4526
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59677676
|2007.11.06 12:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4545
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 14:09
|1.4567
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59684961
|2007.11.06 13:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4537
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 14:08
|1.4567
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59693433
|2007.11.06 14:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 14:07
|1.4567
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59706108
|2007.11.06 15:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4559
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 23:16
|1.4554
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.50
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59716713
|2007.11.06 16:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 23:16
|1.4554
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59727515
|2007.11.06 17:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 23:16
|1.4554
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59733619
|2007.11.06 18:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 11:32
|1.4688
|0.00
|0.00
|0.03
|-13.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59739788
|2007.11.06 19:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 23:16
|1.4558
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59748684
|2007.11.06 20:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4552
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 23:16
|1.4558
|0.00
|0.00
|0.11
|-2.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59758111
|2007.11.06 21:00
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4552
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 23:16
|1.4558
|0.00
|0.00
|0.22
|-4.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59767985
|2007.11.06 22:01
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.4556
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 23:16
|1.4558
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59778367
|2007.11.06 23:00
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.4565
|0.0000
|0.0000
|2007.11.06 23:16
|1.4558
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59786160
|2007.11.07 00:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 11:32
|1.4688
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59792474
|2007.11.07 01:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4556
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 11:32
|1.4688
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59797650
|2007.11.07 02:00
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 09:14
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59838762
|2007.11.07 03:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 11:32
|1.4687
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59852579
|2007.11.07 04:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 11:32
|1.4687
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59865123
|2007.11.07 05:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 11:32
|1.4687
|0.00
|0.00
|0.00
|19.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59877148
|2007.11.07 06:00
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 11:32
|1.4687
|0.00
|0.00
|0.00
|31.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59888769
|2007.11.07 07:00
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 09:15
|1.4669
|0.00
|0.00
|0.00
|49.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59907320
|2007.11.07 08:00
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 09:15
|1.4669
|0.00
|0.00
|0.00
|121.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59950907
|2007.11.07 10:00
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 11:32
|1.4687
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59971042
|2007.11.07 11:00
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 11:32
|1.4687
|0.00
|0.00
|0.00
|54.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|59985254
|2007.11.07 12:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 13:05
|1.4724
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60004546
|2007.11.07 13:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 13:05
|1.4724
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60030550
|2007.11.07 14:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 20:04
|1.4662
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60047065
|2007.11.07 15:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 20:04
|1.4664
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60065348
|2007.11.07 16:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 20:04
|1.4664
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60079770
|2007.11.07 17:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 20:04
|1.4664
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60090354
|2007.11.07 18:00
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 20:04
|1.4664
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60104389
|2007.11.07 19:00
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 20:04
|1.4664
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60114586
|2007.11.07 20:00
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 20:04
|1.4664
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60133955
|2007.11.07 21:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|2007.11.08 02:11
|1.4642
|0.00
|0.00
|0.08
|-0.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60144737
|2007.11.07 22:01
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|2007.11.08 02:11
|1.4642
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60169817
|2007.11.07 23:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|2007.11.08 02:11
|1.4642
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60182643
|2007.11.08 00:00
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|2007.11.08 02:11
|1.4642
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60201382
|2007.11.08 01:00
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2007.11.08 02:11
|1.4642
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60213544
|2007.11.08 02:00
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|2007.11.08 02:11
|1.4642
|0.00
|0.00
|0.00
|28.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60221685
|2007.11.08 03:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|2007.11.08 13:03
|1.4668
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60230292
|2007.11.08 04:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|2007.11.08 13:03
|1.4668
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60239441
|2007.11.08 05:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|2007.11.08 13:03
|1.4668
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60249589
|2007.11.08 06:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|2007.11.08 13:03
|1.4666
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60286492
|2007.11.08 08:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|2007.11.08 13:03
|1.4666
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60304660
|2007.11.08 09:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|2007.11.08 13:03
|1.4666
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60320894
|2007.11.08 10:00
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|2007.11.08 13:03
|1.4666
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60334193
|2007.11.08 11:00
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|2007.11.08 13:03
|1.4666
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60348466
|2007.11.08 12:00
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|2007.11.08 13:03
|1.4666
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60371140
|2007.11.08 13:00
|buy
|6.40
|eurusdm
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|2007.11.08 13:03
|1.4666
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60388046
|2007.11.08 14:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|2007.11.08 19:05
|1.4691
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60407793
|2007.11.08 15:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|2007.11.08 15:02
|1.4698
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60432252
|2007.11.08 16:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|2007.11.08 19:05
|1.4691
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60443328
|2007.11.08 17:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|2007.11.08 19:05
|1.4691
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60464224
|2007.11.08 18:01
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|2007.11.08 19:05
|1.4691
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60490239
|2007.11.08 20:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|2007.11.09 02:28
|1.4694
|0.00
|0.00
|0.03
|-2.60
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60504571
|2007.11.08 21:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|2007.11.09 02:28
|1.4690
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.10
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60517979
|2007.11.08 23:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|2007.11.09 02:28
|1.4694
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60526889
|2007.11.09 00:23
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|2007.11.09 02:28
|1.4694
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60536204
|2007.11.09 01:13
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|2007.11.09 02:28
|1.4694
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|801011
|PipMaker v5 Neo
|0.00
|0.00
|-2.13
|463.00
|Closed P/L:
|460.87
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|60564150
|2007.11.09 03:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|1.4719
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|801011
|PipMaker v5 Neo
|60574330
|2007.11.09 04:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|1.4717
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|801011
|PipMaker v5 Neo
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|Floating P/L:
|-2.20
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|561.80
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|460.87
|Floating P/L:
|-2.20
|Margin:
|5.00
|Balance:
|1 022.67
|Equity:
|1 020.47
|Free Margin:
|1 015.47
|Details:
|Gross Profit:
|1 205.50
|Gross Loss:
|744.63
|Total Net Profit:
|460.87
|Profit Factor:
|1.62
|Expected Payoff:
|2.36
|Absolute Drawdown:
|246.84
|Maximal Drawdown:
|373.40 (54.24%)
|Relative Drawdown:
|54.24% (373.40)
|Total Trades:
|195
|Short Positions (won %):
|90 (64.44%)
|Long Positions (won %):
|105 (72.38%)
|Profit Trades (% of total):
|134 (68.72%)
|Loss trades (% of total):
|61 (31.28%)
|Largest
|profit trade:
|150.24
|loss trade:
|-166.91
|Average
|profit trade:
|9.00
|loss trade:
|-12.21
|Maximum
|consecutive wins ($):
|18 (336.78)
|consecutive losses ($):
|8 (-97.96)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|336.78 (18)
|consecutive loss (count):
|-369.20 (7)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2