Interbank FX, LLC

Account: 1672219 Name: Nick Faifar Currency: USD 2007 November 9, 04:53
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
569482312007.10.18 01:24balanceDeposit561.80
576699992007.10.23 14:00buy0.40eurusdm1.42640.00000.00002007.10.24 00:391.42500.000.00-0.14-5.60
 801011PipMaker v5 Neo
577020902007.10.23 17:00buy0.80eurusdm1.42480.00000.00002007.10.24 00:391.42500.000.00-0.281.60
 801011PipMaker v5 Neo
577069812007.10.23 18:00sell0.20eurusdm1.42430.00000.00002007.10.24 00:391.42520.000.000.06-1.80
 801011PipMaker v5 Neo
577118602007.10.23 19:00sell0.40eurusdm1.42510.00000.00002007.10.24 00:391.42520.000.000.11-0.40
 801011PipMaker v5 Neo
577168952007.10.23 20:00sell0.80eurusdm1.42570.00000.00002007.10.24 00:391.42520.000.000.224.00
 801011PipMaker v5 Neo
577272692007.10.23 23:00sell1.60eurusdm1.42550.00000.00002007.10.24 00:391.42520.000.000.004.80
 801011PipMaker v5 Neo
577299592007.10.24 00:00sell3.20eurusdm1.42570.00000.00002007.10.24 00:391.42520.000.000.0016.00
 801011PipMaker v5 Neo
577351472007.10.24 01:00sell0.10eurusdm1.42530.00000.00002007.10.24 04:211.42510.000.000.000.20
 801011PipMaker v5 Neo
577432782007.10.24 02:00sell0.20eurusdm1.42580.00000.00002007.10.24 04:211.42510.000.000.001.40
 801011PipMaker v5 Neo
577470082007.10.24 03:00sell0.40eurusdm1.42600.00000.00002007.10.24 04:211.42510.000.000.003.60
 801011PipMaker v5 Neo
577506752007.10.24 04:00sell0.80eurusdm1.42580.00000.00002007.10.24 04:211.42510.000.000.005.60
 801011PipMaker v5 Neo
577583242007.10.24 05:00sell0.10eurusdm1.42500.00000.00002007.10.24 07:031.42240.000.000.002.60
 801011PipMaker v5 Neo
577638662007.10.24 06:00sell0.20eurusdm1.42520.00000.00002007.10.24 07:031.42240.000.000.005.60
 801011PipMaker v5 Neo
577733182007.10.24 07:00sell0.40eurusdm1.42300.00000.00002007.10.24 07:031.42240.000.000.002.40
 801011PipMaker v5 Neo
577887962007.10.24 08:00sell0.10eurusdm1.42180.00000.00002007.10.24 11:021.42140.000.000.000.40
 801011PipMaker v5 Neo
577964272007.10.24 09:00sell0.20eurusdm1.42230.00000.00002007.10.24 11:021.42140.000.000.001.80
 801011PipMaker v5 Neo
578029232007.10.24 10:00sell0.40eurusdm1.42270.00000.00002007.10.24 11:021.42140.000.000.005.20
 801011PipMaker v5 Neo
578085542007.10.24 11:00sell0.80eurusdm1.42190.00000.00002007.10.24 11:021.42140.000.000.004.00
 801011PipMaker v5 Neo
578179402007.10.24 12:00sell0.10eurusdm1.42270.00000.00002007.10.24 18:581.42590.000.000.00-3.20
 801011PipMaker v5 Neo
578254222007.10.24 13:00buy0.10eurusdm1.42560.00000.00002007.10.24 18:581.42570.000.000.000.10
 801011PipMaker v5 Neo
578339842007.10.24 14:00buy0.20eurusdm1.42650.00000.00002007.10.24 18:581.42570.000.000.00-1.60
 801011PipMaker v5 Neo
578471912007.10.24 15:00sell0.20eurusdm1.42270.00000.00002007.10.24 18:581.42590.000.000.00-6.40
 801011PipMaker v5 Neo
578659532007.10.24 17:00buy0.40eurusdm1.42370.00000.00002007.10.24 18:581.42570.000.000.008.00
 801011PipMaker v5 Neo
578696242007.10.24 18:00buy0.80eurusdm1.42400.00000.00002007.10.24 18:581.42570.000.000.0013.60
 801011PipMaker v5 Neo
578759992007.10.24 19:00buy0.10eurusdm1.42590.00000.00002007.10.25 02:051.42650.000.00-0.100.60
 801011PipMaker v5 Neo
578833082007.10.24 20:00buy0.20eurusdm1.42620.00000.00002007.10.25 02:051.42650.000.00-0.210.60
 801011PipMaker v5 Neo
578868952007.10.24 21:00buy0.40eurusdm1.42680.00000.00002007.10.25 02:051.42650.000.000.00-1.20
 801011PipMaker v5 Neo
578896722007.10.24 22:00buy0.80eurusdm1.42640.00000.00002007.10.25 02:051.42650.000.000.000.80
 801011PipMaker v5 Neo
578934392007.10.24 23:00buy1.60eurusdm1.42620.00000.00002007.10.25 02:051.42650.000.000.004.80
 801011PipMaker v5 Neo
578970432007.10.25 00:00buy3.20eurusdm1.42620.00000.00002007.10.25 02:051.42650.000.000.009.60
 801011PipMaker v5 Neo
579098522007.10.25 03:00buy0.10eurusdm1.42670.00000.00002007.10.25 07:051.42520.000.000.00-1.50
 801011PipMaker v5 Neo
579155392007.10.25 04:00sell0.10eurusdm1.42660.00000.00002007.10.25 07:051.42550.000.000.001.10
 801011PipMaker v5 Neo
579195672007.10.25 05:00sell0.20eurusdm1.42650.00000.00002007.10.25 07:051.42550.000.000.002.00
 801011PipMaker v5 Neo
579242012007.10.25 06:00sell0.40eurusdm1.42620.00000.00002007.10.25 07:051.42550.000.000.002.80
 801011PipMaker v5 Neo
579364372007.10.25 07:00sell0.80eurusdm1.42630.00000.00002007.10.25 07:051.42550.000.000.006.40
 801011PipMaker v5 Neo
579447682007.10.25 08:00sell0.10eurusdm1.42550.00000.00002007.10.25 12:301.43210.000.000.00-6.60
 801011PipMaker v5 Neo
579541012007.10.25 09:00buy0.10eurusdm1.42780.00000.00002007.10.25 12:301.43130.000.000.003.50
 801011PipMaker v5 Neo
579612082007.10.25 10:00buy0.20eurusdm1.42870.00000.00002007.10.25 12:301.43130.000.000.005.20
 801011PipMaker v5 Neo
579745542007.10.25 11:00buy0.40eurusdm1.43070.00000.00002007.10.25 12:301.43130.000.000.002.40
 801011PipMaker v5 Neo
579854892007.10.25 12:01buy0.80eurusdm1.43050.00000.00002007.10.25 12:301.43130.000.000.006.40
 801011PipMaker v5 Neo
580048162007.10.25 13:00buy0.10eurusdm1.43330.00000.00002007.10.25 17:351.43090.000.000.00-2.40
 801011PipMaker v5 Neo
580139442007.10.25 14:00buy0.20eurusdm1.43180.00000.00002007.10.25 17:351.43090.000.000.00-1.80
 801011PipMaker v5 Neo
580264652007.10.25 15:00buy0.40eurusdm1.43070.00000.00002007.10.25 17:351.43090.000.000.000.80
 801011PipMaker v5 Neo
580368772007.10.25 16:00buy0.80eurusdm1.42990.00000.00002007.10.25 17:351.43090.000.000.008.00
 801011PipMaker v5 Neo
580430682007.10.25 17:00buy1.60eurusdm1.43050.00000.00002007.10.25 17:351.43090.000.000.006.40
 801011PipMaker v5 Neo
580512032007.10.25 18:00buy0.10eurusdm1.43190.00000.00002007.10.26 02:491.43160.000.00-0.04-0.30
 801011PipMaker v5 Neo
580589962007.10.25 19:00buy0.20eurusdm1.43200.00000.00002007.10.26 02:491.43160.000.00-0.07-0.80
 801011PipMaker v5 Neo
580678952007.10.25 21:01sell0.10eurusdm1.43220.00000.00002007.10.26 02:491.43190.000.000.000.30
 801011PipMaker v5 Neo
580713722007.10.25 22:00buy0.40eurusdm1.43310.00000.00002007.10.26 02:491.43160.000.000.00-6.00
 801011PipMaker v5 Neo
580751432007.10.25 23:00sell0.20eurusdm1.43220.00000.00002007.10.26 02:491.43190.000.000.000.60
 801011PipMaker v5 Neo
580789602007.10.26 00:00sell0.40eurusdm1.43220.00000.00002007.10.26 02:491.43190.000.000.001.20
 801011PipMaker v5 Neo
580840882007.10.26 01:00sell0.80eurusdm1.43240.00000.00002007.10.26 02:491.43190.000.000.004.00
 801011PipMaker v5 Neo
580886812007.10.26 02:00sell1.60eurusdm1.43270.00000.00002007.10.26 02:491.43190.000.000.0012.80
 801011PipMaker v5 Neo
580931562007.10.26 03:00sell0.10eurusdm1.43240.00000.00002007.11.01 04:071.44680.000.000.17-14.40
 801011PipMaker v5 Neo
580962032007.10.26 04:00sell0.20eurusdm1.43260.00000.00002007.11.01 04:071.44680.000.000.35-28.40
 801011PipMaker v5 Neo
580995602007.10.26 05:00sell0.40eurusdm1.43360.00000.00002007.11.01 04:071.44680.000.000.67-52.80
 801011PipMaker v5 Neo
581043872007.10.26 06:00sell0.80eurusdm1.43330.00000.00002007.11.01 04:071.44680.000.001.33-108.00
 801011PipMaker v5 Neo
581233852007.10.26 07:00buy0.10eurusdm1.43640.00000.00002007.11.01 04:071.44660.000.00-0.2210.20
 801011PipMaker v5 Neo
581361742007.10.26 08:00buy0.20eurusdm1.43660.00000.00002007.11.01 04:071.44660.000.00-0.4220.00
 801011PipMaker v5 Neo
581430912007.10.26 09:00buy0.40eurusdm1.43710.00000.00002007.11.01 04:071.44660.000.00-0.8438.00
 801011PipMaker v5 Neo
581506142007.10.26 10:00buy0.80eurusdm1.43660.00000.00002007.11.01 04:071.44660.000.00-1.6880.00
 801011PipMaker v5 Neo
581574552007.10.26 11:00buy1.60eurusdm1.43700.00000.00002007.11.01 04:071.44660.000.00-3.36153.60
 801011PipMaker v5 Neo
581633702007.10.26 12:00sell1.60eurusdm1.43620.00000.00002007.11.01 04:071.44680.000.002.69-169.60
 801011PipMaker v5 Neo
588680712007.11.01 04:08sell0.10eurusdm1.44660.00000.00002007.11.01 07:081.44590.000.000.000.70
 801011PipMaker v5 Neo
588724322007.11.01 05:00sell0.20eurusdm1.44600.00000.00002007.11.01 07:081.44590.000.000.000.20
 801011PipMaker v5 Neo
588781782007.11.01 06:00sell0.40eurusdm1.44680.00000.00002007.11.01 07:081.44590.000.000.003.60
 801011PipMaker v5 Neo
588860622007.11.01 07:00sell0.80eurusdm1.44660.00000.00002007.11.01 07:081.44590.000.000.005.60
 801011PipMaker v5 Neo
588947942007.11.01 08:00sell0.10eurusdm1.44610.00000.00002007.11.01 11:011.44220.000.000.003.90
 801011PipMaker v5 Neo
589102272007.11.01 09:00sell0.20eurusdm1.44280.00000.00002007.11.01 11:011.44220.000.000.001.20
 801011PipMaker v5 Neo
589197012007.11.01 10:00sell0.40eurusdm1.44310.00000.00002007.11.01 11:011.44220.000.000.003.60
 801011PipMaker v5 Neo
589249342007.11.01 11:00sell0.80eurusdm1.44250.00000.00002007.11.01 11:011.44220.000.000.002.40
 801011PipMaker v5 Neo
589408912007.11.01 12:00sell0.10eurusdm1.44240.00000.00002007.11.01 14:031.44070.000.000.001.70
 801011PipMaker v5 Neo
589624592007.11.01 13:00sell0.20eurusdm1.44250.00000.00002007.11.01 14:031.44070.000.000.003.60
 801011PipMaker v5 Neo
589781292007.11.01 14:00sell0.40eurusdm1.44190.00000.00002007.11.01 14:031.44070.000.000.004.80
 801011PipMaker v5 Neo
589964802007.11.01 15:00buy0.10eurusdm1.44250.00000.00002007.11.01 16:191.44650.000.000.004.00
 801011PipMaker v5 Neo
590050072007.11.01 16:00buy0.20eurusdm1.44340.00000.00002007.11.01 16:191.44650.000.000.006.20
 801011PipMaker v5 Neo
590247242007.11.01 17:00buy0.10eurusdm1.44630.00000.00002007.11.01 23:111.44340.000.00-0.04-2.90
 801011PipMaker v5 Neo
590377552007.11.01 18:00buy0.20eurusdm1.44410.00000.00002007.11.01 23:111.44340.000.00-0.07-1.40
 801011PipMaker v5 Neo
590476492007.11.01 19:00buy0.40eurusdm1.44620.00000.00002007.11.01 23:111.44340.000.00-0.14-11.20
 801011PipMaker v5 Neo
590600512007.11.01 20:00buy0.80eurusdm1.44360.00000.00002007.11.01 23:111.44340.000.00-0.28-1.60
 801011PipMaker v5 Neo
590708842007.11.01 21:01buy1.60eurusdm1.44260.00000.00002007.11.01 23:111.44340.000.000.0012.80
 801011PipMaker v5 Neo
590780752007.11.01 22:00sell0.10eurusdm1.44200.00000.00002007.11.01 23:111.44360.000.000.00-1.60
 801011PipMaker v5 Neo
590846832007.11.01 23:00buy3.20eurusdm1.44280.00000.00002007.11.01 23:111.44340.000.000.0019.20
 801011PipMaker v5 Neo
590943342007.11.02 00:00buy0.10eurusdm1.44280.00000.00002007.11.02 03:111.44430.000.000.001.50
 801011PipMaker v5 Neo
591046322007.11.02 01:00buy0.20eurusdm1.44320.00000.00002007.11.02 03:111.44430.000.000.002.20
 801011PipMaker v5 Neo
591103912007.11.02 02:00buy0.40eurusdm1.44350.00000.00002007.11.02 03:111.44430.000.000.003.20
 801011PipMaker v5 Neo
591148662007.11.02 03:00buy0.80eurusdm1.44380.00000.00002007.11.02 03:111.44430.000.000.004.00
 801011PipMaker v5 Neo
591204502007.11.02 04:00buy0.10eurusdm1.44460.00000.00002007.11.02 07:211.44680.000.000.002.20
 801011PipMaker v5 Neo
591271192007.11.02 05:00buy0.20eurusdm1.44500.00000.00002007.11.02 07:211.44680.000.000.003.60
 801011PipMaker v5 Neo
591469682007.11.02 07:00buy0.40eurusdm1.44570.00000.00002007.11.02 07:211.44680.000.000.004.40
 801011PipMaker v5 Neo
591614372007.11.02 08:00buy0.10eurusdm1.44680.00000.00002007.11.02 12:291.44910.000.000.002.30
 801011PipMaker v5 Neo
591746392007.11.02 09:00buy0.20eurusdm1.44740.00000.00002007.11.02 12:291.44910.000.000.003.40
 801011PipMaker v5 Neo
591849402007.11.02 10:00buy0.40eurusdm1.44830.00000.00002007.11.02 12:291.44910.000.000.003.20
 801011PipMaker v5 Neo
591912192007.11.02 11:00buy0.80eurusdm1.44810.00000.00002007.11.02 11:081.44870.000.000.004.80
 801011PipMaker v5 Neo
592028992007.11.02 12:00buy0.80eurusdm1.44890.00000.00002007.11.02 12:291.44910.000.000.001.60
 801011PipMaker v5 Neo
592405372007.11.02 13:00buy0.10eurusdm1.44790.00000.00002007.11.02 16:101.44910.000.000.001.20
 801011PipMaker v5 Neo
592641962007.11.02 14:10buy0.20eurusdm1.44800.00000.00002007.11.02 16:101.44910.000.000.002.20
 801011PipMaker v5 Neo
592772782007.11.02 15:00buy0.40eurusdm1.44930.00000.00002007.11.02 16:101.44910.000.000.00-0.80
 801011PipMaker v5 Neo
592871502007.11.02 16:00buy0.80eurusdm1.44800.00000.00002007.11.02 16:101.44910.000.000.008.80
 801011PipMaker v5 Neo
593031552007.11.02 17:00buy0.10eurusdm1.45200.00000.00002007.11.05 03:011.44860.000.00-0.04-3.40
 801011PipMaker v5 Neo
593139452007.11.02 18:00buy0.20eurusdm1.45180.00000.00002007.11.05 03:011.44890.000.00-0.07-5.80
 801011PipMaker v5 Neo
593217622007.11.02 19:00sell0.10eurusdm1.45010.00000.00002007.11.05 03:011.44890.000.000.031.20
 801011PipMaker v5 Neo
593399732007.11.05 00:00sell0.20eurusdm1.45050.00000.00002007.11.05 03:011.44890.000.000.003.20
 801011PipMaker v5 Neo
593572722007.11.05 01:38sell0.40eurusdm1.45040.00000.00002007.11.05 03:011.44890.000.000.006.00
 801011PipMaker v5 Neo
593594342007.11.05 02:02sell0.80eurusdm1.45050.00000.00002007.11.05 03:011.44890.000.000.0012.80
 801011PipMaker v5 Neo
593642102007.11.05 03:00sell1.60eurusdm1.44940.00000.00002007.11.05 03:011.44890.000.000.008.00
 801011PipMaker v5 Neo
593722522007.11.05 04:00sell0.10eurusdm1.44870.00000.00002007.11.05 07:131.44790.000.000.000.80
 801011PipMaker v5 Neo
593789132007.11.05 05:00sell0.20eurusdm1.44910.00000.00002007.11.05 07:131.44790.000.000.002.40
 801011PipMaker v5 Neo
593858652007.11.05 06:00sell0.40eurusdm1.44850.00000.00002007.11.05 07:131.44790.000.000.002.40
 801011PipMaker v5 Neo
593936302007.11.05 07:00sell0.80eurusdm1.44860.00000.00002007.11.05 07:131.44790.000.000.005.60
 801011PipMaker v5 Neo
594090652007.11.05 08:00sell0.10eurusdm1.44900.00000.00002007.11.05 10:311.44590.000.000.003.10
 801011PipMaker v5 Neo
594275502007.11.05 09:00sell0.20eurusdm1.44720.00000.00002007.11.05 10:311.44590.000.000.002.60
 801011PipMaker v5 Neo
594408222007.11.05 10:00sell0.40eurusdm1.44700.00000.00002007.11.05 10:311.44590.000.000.004.40
 801011PipMaker v5 Neo
594562572007.11.05 11:00sell0.10eurusdm1.44520.00000.00002007.11.05 16:141.44690.000.000.00-1.70
 801011PipMaker v5 Neo
594678272007.11.05 12:00sell0.20eurusdm1.44670.00000.00002007.11.05 16:141.44690.000.000.00-0.40
 801011PipMaker v5 Neo
594786332007.11.05 13:00sell0.40eurusdm1.44710.00000.00002007.11.05 16:141.44690.000.000.000.80
 801011PipMaker v5 Neo
594901772007.11.05 14:00sell0.80eurusdm1.44740.00000.00002007.11.05 16:141.44690.000.000.004.00
 801011PipMaker v5 Neo
595000002007.11.05 15:00sell1.60eurusdm1.44750.00000.00002007.11.05 16:141.44690.000.000.009.60
 801011PipMaker v5 Neo
595117432007.11.05 16:00buy0.10eurusdm1.44710.00000.00002007.11.05 16:141.44670.000.000.00-0.40
 801011PipMaker v5 Neo
595201172007.11.05 17:00buy0.10eurusdm1.44710.00000.00002007.11.05 20:151.44790.000.000.000.80
 801011PipMaker v5 Neo
595270782007.11.05 18:00buy0.20eurusdm1.44810.00000.00002007.11.05 20:151.44790.000.000.00-0.40
 801011PipMaker v5 Neo
595350282007.11.05 19:00buy0.40eurusdm1.44700.00000.00002007.11.05 20:151.44790.000.000.003.60
 801011PipMaker v5 Neo
595403482007.11.05 20:00buy0.80eurusdm1.44710.00000.00002007.11.05 20:151.44790.000.000.006.40
 801011PipMaker v5 Neo
595506222007.11.05 21:01buy0.10eurusdm1.44740.00000.00002007.11.06 00:411.44830.000.000.000.90
 801011PipMaker v5 Neo
595579612007.11.05 22:01buy0.20eurusdm1.44710.00000.00002007.11.06 00:411.44830.000.000.002.40
 801011PipMaker v5 Neo
595649152007.11.05 23:00buy0.40eurusdm1.44760.00000.00002007.11.06 00:411.44830.000.000.002.80
 801011PipMaker v5 Neo
595724542007.11.06 00:00buy0.80eurusdm1.44780.00000.00002007.11.06 00:411.44830.000.000.004.00
 801011PipMaker v5 Neo
595776722007.11.06 01:00buy0.10eurusdm1.44830.00000.00002007.11.06 06:181.45020.000.000.001.90
 801011PipMaker v5 Neo
595903872007.11.06 03:00buy0.20eurusdm1.44780.00000.00002007.11.06 05:101.44890.000.000.002.20
 801011PipMaker v5 Neo
595969422007.11.06 04:01buy0.40eurusdm1.44820.00000.00002007.11.06 06:181.45020.000.000.008.00
 801011PipMaker v5 Neo
596032902007.11.06 05:00buy0.80eurusdm1.44830.00000.00002007.11.06 05:101.44890.000.000.004.80
 801011PipMaker v5 Neo
596129402007.11.06 06:00buy0.40eurusdm1.45000.00000.00002007.11.06 06:181.45020.000.000.000.80
 801011PipMaker v5 Neo
596223592007.11.06 07:00buy0.10eurusdm1.45110.00000.00002007.11.06 11:031.45260.000.000.001.50
 801011PipMaker v5 Neo
596377172007.11.06 08:00buy0.20eurusdm1.45220.00000.00002007.11.06 11:021.45260.000.000.000.80
 801011PipMaker v5 Neo
596475732007.11.06 09:00buy0.40eurusdm1.45180.00000.00002007.11.06 11:021.45260.000.000.003.20
 801011PipMaker v5 Neo
596574042007.11.06 10:00buy0.80eurusdm1.45290.00000.00002007.11.06 11:021.45260.000.000.00-2.40
 801011PipMaker v5 Neo
596640972007.11.06 11:00buy1.60eurusdm1.45200.00000.00002007.11.06 11:021.45260.000.000.009.60
 801011PipMaker v5 Neo
596776762007.11.06 12:00buy0.10eurusdm1.45450.00000.00002007.11.06 14:091.45670.000.000.002.20
 801011PipMaker v5 Neo
596849612007.11.06 13:00buy0.20eurusdm1.45370.00000.00002007.11.06 14:081.45670.000.000.006.00
 801011PipMaker v5 Neo
596934332007.11.06 14:00buy0.40eurusdm1.45620.00000.00002007.11.06 14:071.45670.000.000.002.00
 801011PipMaker v5 Neo
597061082007.11.06 15:00buy0.10eurusdm1.45590.00000.00002007.11.06 23:161.45540.000.00-0.04-0.50
 801011PipMaker v5 Neo
597167132007.11.06 16:00buy0.20eurusdm1.45540.00000.00002007.11.06 23:161.45540.000.00-0.070.00
 801011PipMaker v5 Neo
597275152007.11.06 17:00buy0.40eurusdm1.45540.00000.00002007.11.06 23:161.45540.000.00-0.140.00
 801011PipMaker v5 Neo
597336192007.11.06 18:00sell0.10eurusdm1.45500.00000.00002007.11.07 11:321.46880.000.000.03-13.80
 801011PipMaker v5 Neo
597397882007.11.06 19:00sell0.20eurusdm1.45540.00000.00002007.11.06 23:161.45580.000.000.06-0.80
 801011PipMaker v5 Neo
597486842007.11.06 20:00sell0.40eurusdm1.45520.00000.00002007.11.06 23:161.45580.000.000.11-2.40
 801011PipMaker v5 Neo
597581112007.11.06 21:00sell0.80eurusdm1.45520.00000.00002007.11.06 23:161.45580.000.000.22-4.80
 801011PipMaker v5 Neo
597679852007.11.06 22:01sell1.60eurusdm1.45560.00000.00002007.11.06 23:161.45580.000.000.00-3.20
 801011PipMaker v5 Neo
597783672007.11.06 23:00sell3.20eurusdm1.45650.00000.00002007.11.06 23:161.45580.000.000.0022.40
 801011PipMaker v5 Neo
597861602007.11.07 00:00sell0.20eurusdm1.45620.00000.00002007.11.07 11:321.46880.000.000.00-25.20
 801011PipMaker v5 Neo
597924742007.11.07 01:00sell0.40eurusdm1.45560.00000.00002007.11.07 11:321.46880.000.000.00-52.80
 801011PipMaker v5 Neo
597976502007.11.07 02:00sell0.80eurusdm1.45570.00000.00002007.11.07 09:141.46650.000.000.00-86.40
 801011PipMaker v5 Neo
598387622007.11.07 03:00buy0.10eurusdm1.46150.00000.00002007.11.07 11:321.46870.000.000.007.20
 801011PipMaker v5 Neo
598525792007.11.07 04:00buy0.20eurusdm1.46300.00000.00002007.11.07 11:321.46870.000.000.0011.40
 801011PipMaker v5 Neo
598651232007.11.07 05:00buy0.40eurusdm1.46380.00000.00002007.11.07 11:321.46870.000.000.0019.60
 801011PipMaker v5 Neo
598771482007.11.07 06:00buy0.80eurusdm1.46480.00000.00002007.11.07 11:321.46870.000.000.0031.20
 801011PipMaker v5 Neo
598887692007.11.07 07:00buy1.60eurusdm1.46380.00000.00002007.11.07 09:151.46690.000.000.0049.60
 801011PipMaker v5 Neo
599073202007.11.07 08:00buy3.20eurusdm1.46310.00000.00002007.11.07 09:151.46690.000.000.00121.60
 801011PipMaker v5 Neo
599509072007.11.07 10:00buy1.60eurusdm1.46950.00000.00002007.11.07 11:321.46870.000.000.00-12.80
 801011PipMaker v5 Neo
599710422007.11.07 11:00buy3.20eurusdm1.46700.00000.00002007.11.07 11:321.46870.000.000.0054.40
 801011PipMaker v5 Neo
599852542007.11.07 12:00buy0.10eurusdm1.46800.00000.00002007.11.07 13:051.47240.000.000.004.40
 801011PipMaker v5 Neo
600045462007.11.07 13:00buy0.20eurusdm1.46960.00000.00002007.11.07 13:051.47240.000.000.005.60
 801011PipMaker v5 Neo
600305502007.11.07 14:00buy0.10eurusdm1.46990.00000.00002007.11.07 20:041.46620.000.000.00-3.70
 801011PipMaker v5 Neo
600470652007.11.07 15:00sell0.10eurusdm1.46780.00000.00002007.11.07 20:041.46640.000.000.001.40
 801011PipMaker v5 Neo
600653482007.11.07 16:00sell0.20eurusdm1.46650.00000.00002007.11.07 20:041.46640.000.000.000.20
 801011PipMaker v5 Neo
600797702007.11.07 17:00sell0.40eurusdm1.46650.00000.00002007.11.07 20:041.46640.000.000.000.40
 801011PipMaker v5 Neo
600903542007.11.07 18:00sell0.80eurusdm1.46550.00000.00002007.11.07 20:041.46640.000.000.00-7.20
 801011PipMaker v5 Neo
601043892007.11.07 19:00sell1.60eurusdm1.46730.00000.00002007.11.07 20:041.46640.000.000.0014.40
 801011PipMaker v5 Neo
601145862007.11.07 20:00sell3.20eurusdm1.46670.00000.00002007.11.07 20:041.46640.000.000.009.60
 801011PipMaker v5 Neo
601339552007.11.07 21:00sell0.10eurusdm1.46340.00000.00002007.11.08 02:111.46420.000.000.08-0.80
 801011PipMaker v5 Neo
601447372007.11.07 22:01sell0.20eurusdm1.46350.00000.00002007.11.08 02:111.46420.000.000.00-1.40
 801011PipMaker v5 Neo
601698172007.11.07 23:00sell0.40eurusdm1.46270.00000.00002007.11.08 02:111.46420.000.000.00-6.00
 801011PipMaker v5 Neo
601826432007.11.08 00:00sell0.80eurusdm1.46210.00000.00002007.11.08 02:111.46420.000.000.00-16.80
 801011PipMaker v5 Neo
602013822007.11.08 01:00sell1.60eurusdm1.46480.00000.00002007.11.08 02:111.46420.000.000.009.60
 801011PipMaker v5 Neo
602135442007.11.08 02:00sell3.20eurusdm1.46510.00000.00002007.11.08 02:111.46420.000.000.0028.80
 801011PipMaker v5 Neo
602216852007.11.08 03:00sell0.10eurusdm1.46420.00000.00002007.11.08 13:031.46680.000.000.00-2.60
 801011PipMaker v5 Neo
602302922007.11.08 04:00sell0.20eurusdm1.46330.00000.00002007.11.08 13:031.46680.000.000.00-7.00
 801011PipMaker v5 Neo
602394412007.11.08 05:00sell0.40eurusdm1.46330.00000.00002007.11.08 13:031.46680.000.000.00-14.00
 801011PipMaker v5 Neo
602495892007.11.08 06:00buy0.10eurusdm1.46290.00000.00002007.11.08 13:031.46660.000.000.003.70
 801011PipMaker v5 Neo
602864922007.11.08 08:00buy0.20eurusdm1.46610.00000.00002007.11.08 13:031.46660.000.000.001.00
 801011PipMaker v5 Neo
603046602007.11.08 09:00buy0.40eurusdm1.46700.00000.00002007.11.08 13:031.46660.000.000.00-1.60
 801011PipMaker v5 Neo
603208942007.11.08 10:00buy0.80eurusdm1.46690.00000.00002007.11.08 13:031.46660.000.000.00-2.40
 801011PipMaker v5 Neo
603341932007.11.08 11:00buy1.60eurusdm1.46750.00000.00002007.11.08 13:031.46660.000.000.00-14.40
 801011PipMaker v5 Neo
603484662007.11.08 12:00buy3.20eurusdm1.46700.00000.00002007.11.08 13:031.46660.000.000.00-12.80
 801011PipMaker v5 Neo
603711402007.11.08 13:00buy6.40eurusdm1.46560.00000.00002007.11.08 13:031.46660.000.000.0064.00
 801011PipMaker v5 Neo
603880462007.11.08 14:00buy0.10eurusdm1.46540.00000.00002007.11.08 19:051.46910.000.000.003.70
 801011PipMaker v5 Neo
604077932007.11.08 15:00buy0.20eurusdm1.46700.00000.00002007.11.08 15:021.46980.000.000.005.60
 801011PipMaker v5 Neo
604322522007.11.08 16:00buy0.20eurusdm1.46910.00000.00002007.11.08 19:051.46910.000.000.000.00
 801011PipMaker v5 Neo
604433282007.11.08 17:00buy0.40eurusdm1.46920.00000.00002007.11.08 19:051.46910.000.000.00-0.40
 801011PipMaker v5 Neo
604642242007.11.08 18:01buy0.80eurusdm1.46820.00000.00002007.11.08 19:051.46910.000.000.007.20
 801011PipMaker v5 Neo
604902392007.11.08 20:00sell0.10eurusdm1.46680.00000.00002007.11.09 02:281.46940.000.000.03-2.60
 801011PipMaker v5 Neo
605045712007.11.08 21:00buy0.10eurusdm1.46790.00000.00002007.11.09 02:281.46900.000.00-0.041.10
 801011PipMaker v5 Neo
605179792007.11.08 23:00sell0.20eurusdm1.46750.00000.00002007.11.09 02:281.46940.000.000.00-3.80
 801011PipMaker v5 Neo
605268892007.11.09 00:23sell0.40eurusdm1.46880.00000.00002007.11.09 02:281.46940.000.000.00-2.40
 801011PipMaker v5 Neo
605362042007.11.09 01:13sell0.80eurusdm1.47170.00000.00002007.11.09 02:281.46940.000.000.0018.40
 801011PipMaker v5 Neo
  0.00 0.00 -2.13 463.00
Closed P/L: 460.87
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
605641502007.11.09 03:00sell0.10eurusdm1.47060.00000.0000 1.47190.000.000.00-1.30
 801011PipMaker v5 Neo
605743302007.11.09 04:00buy0.10eurusdm1.47260.00000.0000 1.47170.000.000.00-0.90
 801011PipMaker v5 Neo
  0.00 0.00 0.00 -2.20
 Floating P/L: -2.20
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 561.80 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 460.87 Floating P/L: -2.20 Margin: 5.00
Balance: 1 022.67 Equity: 1 020.47 Free Margin: 1 015.47
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 205.50 Gross Loss: 744.63 Total Net Profit: 460.87
Profit Factor: 1.62 Expected Payoff: 2.36  
Absolute Drawdown: 246.84 Maximal Drawdown: 373.40 (54.24%) Relative Drawdown: 54.24% (373.40)
 
Total Trades: 195 Short Positions (won %): 90 (64.44%) Long Positions (won %): 105 (72.38%)
Profit Trades (% of total): 134 (68.72%) Loss trades (% of total): 61 (31.28%)
Largest profit trade: 150.24 loss trade: -166.91
Average profit trade: 9.00 loss trade: -12.21
Maximum consecutive wins ($): 18 (336.78) consecutive losses ($): 8 (-97.96)
Maximal consecutive profit (count): 336.78 (18) consecutive loss (count): -369.20 (7)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2