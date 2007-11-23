|Account:
|Name:
|Currency: USD
|2007 November 27, 15:16
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2711588
|2007.11.23 09:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1562
|1.1550
|1.1512
|2007.11.27 15:15
|1.1550
|0.00
|0.00
|0.04
|0.91
|2767040
|2007.11.27 05:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.6924
|1.6976
|1.7224
|2007.11.27 14:38
|1.6976
|0.00
|0.00
|0.00
|4.56
|2773789
|2007.11.27 11:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1000
|1.0992
|1.0920
|2007.11.27 14:08
|1.0992
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|2777052
|2007.11.27 14:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2463
|6.2603
|6.2163
|2007.11.27 14:08
|6.2603
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|2768742
|2007.11.27 07:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4867
|1.4872
|1.4947
|2007.11.27 14:08
|1.4872
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2777030
|2007.11.27 14:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2460
|6.2601
|6.2381
|2007.11.27 14:07
|6.2601
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.25
|2777028
|2007.11.27 14:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2458
|6.2598
|6.2408
|2007.11.27 14:07
|6.2598
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|2762728
|2007.11.27 02:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0978
|1.0977
|1.0928
|2007.11.27 13:50
|1.0977
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|2768775
|2007.11.27 07:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2758
|2.2735
|2.2678
|2007.11.27 13:45
|2.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|2768756
|2007.11.27 07:00
|sell
|0.01
|audjpy
|94.91
|94.48
|91.91
|2007.11.27 13:44
|94.48
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|2761199
|2007.11.27 00:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4874
|1.4887
|1.4924
|2007.11.27 13:41
|1.4887
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|2768736
|2007.11.27 07:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2757
|2.2729
|2.2707
|2007.11.27 13:31
|2.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|4.56
|2773388
|2007.11.27 10:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8762
|0.8749
|0.8682
|2007.11.27 13:24
|0.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|2767059
|2007.11.27 05:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9875
|0.9911
|0.9955
|2007.11.27 13:22
|0.9911
|0.00
|0.00
|0.00
|3.63
|2770060
|2007.11.27 08:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|160.57
|160.53
|157.57
|2007.11.27 13:19
|160.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|2773384
|2007.11.27 10:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|223.65
|223.21
|220.65
|2007.11.27 13:18
|223.21
|0.00
|0.00
|0.00
|4.09
|2775769
|2007.11.27 13:00
|buy
|0.01
|usdnok
|5.4405
|5.4265
|5.4455
|2007.11.27 13:18
|5.4265
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.58
|2772452
|2007.11.27 09:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|160.35
|160.13
|159.55
|2007.11.27 13:11
|160.13
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|2775235
|2007.11.27 12:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.20
|98.13
|97.70
|2007.11.27 13:11
|98.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|2770046
|2007.11.27 08:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|108.08
|107.80
|107.58
|2007.11.27 13:04
|107.58
|0.00
|0.00
|0.00
|4.65
|2773791
|2007.11.27 11:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.6952
|1.6996
|1.7032
|2007.11.27 12:59
|1.7032
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|2775225
|2007.11.27 12:00
|sell
|0.01
|audjpy
|94.68
|94.26
|93.88
|2007.11.27 12:59
|93.88
|0.00
|0.00
|0.00
|7.44
|2773753
|2007.11.27 10:47
|buy
|0.01
|euraud
|1.6954
|1.6982
|1.7004
|2007.11.27 12:35
|1.7004
|0.00
|0.00
|0.00
|4.37
|2775234
|2007.11.27 12:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|160.51
|160.35
|160.01
|2007.11.27 12:32
|160.35
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|2775217
|2007.11.27 12:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|223.64
|223.37
|223.14
|2007.11.27 12:27
|223.37
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|2770048
|2007.11.27 08:00
|sell
|0.01
|audjpy
|94.88
|94.59
|94.38
|2007.11.27 12:24
|94.38
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|2767051
|2007.11.27 05:00
|sell
|0.01
|cadchf
|1.1137
|1.1105
|1.1057
|2007.11.27 11:23
|1.1105
|0.00
|0.00
|0.00
|2.91
|2772457
|2007.11.27 09:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8766
|0.8758
|0.8469
|2007.11.27 11:22
|0.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|2767055
|2007.11.27 05:00
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4686
|1.4724
|1.4766
|2007.11.27 11:08
|1.4724
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|2755750
|2007.11.26 17:00
|buy
|0.01
|audcad
|0.8673
|0.8681
|0.8753
|2007.11.27 11:07
|0.8681
|0.00
|0.00
|0.02
|0.81
|2772193
|2007.11.27 08:40
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9898
|0.9922
|0.9948
|2007.11.27 11:02
|0.9922
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|2768738
|2007.11.27 07:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.6947
|1.6947
|1.6997
|2007.11.27 10:47
|1.6947
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2772454
|2007.11.27 09:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|81.95
|81.95
|81.45
|2007.11.27 10:05
|81.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2762753
|2007.11.27 02:01
|sell
|0.01
|cadchf
|1.1103
|1.1091
|1.1053
|2007.11.27 09:59
|1.1091
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|2772161
|2007.11.27 08:39
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0494
|2.0528
|2.0574
|2007.11.27 09:59
|2.0528
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|2755938
|2007.11.26 18:00
|buy
|0.01
|audcad
|0.8680
|0.8696
|0.8730
|2007.11.27 09:57
|0.8696
|0.00
|0.00
|0.02
|1.61
|2771605
|2007.11.27 08:27
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0508
|2.0531
|2.0558
|2007.11.27 09:54
|2.0558
|0.00
|0.00
|0.00
|5.03
|2767052
|2007.11.27 05:00
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4683
|1.4692
|1.4733
|2007.11.27 09:35
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|2770036
|2007.11.27 08:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.29
|98.25
|97.79
|2007.11.27 08:41
|98.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|2770055
|2007.11.27 08:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|160.56
|160.33
|160.06
|2007.11.27 08:40
|160.33
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|2762741
|2007.11.27 02:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9888
|0.9893
|0.9938
|2007.11.27 08:40
|0.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|2767058
|2007.11.27 05:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0476
|2.0485
|2.0555
|2007.11.27 08:39
|2.0485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|2767053
|2007.11.27 05:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0476
|2.0500
|2.0524
|2007.11.27 08:27
|2.0500
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|2770039
|2007.11.27 08:00
|buy
|0.01
|usdnok
|5.4267
|5.4283
|5.4317
|2007.11.27 08:10
|5.4283
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|2767495
|2007.11.27 06:00
|buy
|0.01
|usdnok
|5.4122
|5.4145
|5.4202
|2007.11.27 07:49
|5.4202
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|2768751
|2007.11.27 07:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|224.02
|223.90
|223.52
|2007.11.27 07:04
|223.90
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|2751767
|2007.11.26 14:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4848
|1.4848
|1.4928
|2007.11.27 06:12
|1.4848
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.00
|2765995
|2007.11.27 04:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2233
|6.2383
|6.2183
|2007.11.27 05:43
|6.2383
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|2744146
|2007.11.26 04:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|108.48
|107.98
|105.48
|2007.11.27 03:11
|107.98
|0.00
|0.00
|-0.15
|4.63
|2747647
|2007.11.26 08:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6369
|1.6342
|1.6289
|2007.11.27 03:09
|1.6342
|0.00
|0.00
|-0.10
|2.45
|2747664
|2007.11.26 08:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1014
|1.0992
|1.0934
|2007.11.27 03:07
|1.0992
|0.00
|0.00
|-0.10
|2.00
|2747670
|2007.11.26 08:00
|sell
|0.01
|cadchf
|1.1211
|1.1139
|1.0911
|2007.11.27 03:06
|1.1139
|0.00
|0.00
|-0.07
|6.55
|2742541
|2007.11.26 02:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|161.04
|160.13
|158.04
|2007.11.27 02:56
|160.13
|0.00
|0.00
|-0.17
|8.45
|2754867
|2007.11.26 16:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8766
|0.8754
|0.8466
|2007.11.27 02:54
|0.8754
|0.00
|0.00
|-0.05
|1.20
|2747650
|2007.11.26 08:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2767
|2.2766
|2.2467
|2007.11.27 02:52
|2.2766
|0.00
|0.00
|-0.26
|0.09
|2750888
|2007.11.26 13:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|82.12
|81.11
|79.12
|2007.11.27 02:50
|81.11
|0.00
|0.00
|-0.22
|9.39
|2762730
|2007.11.27 02:00
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4700
|1.4701
|1.4750
|2007.11.27 02:35
|1.4701
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|2762240
|2007.11.27 01:00
|buy
|0.01
|usdnok
|5.4195
|5.4196
|5.4245
|2007.11.27 02:21
|5.4196
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|2762751
|2007.11.27 02:01
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0490
|2.0491
|2.0540
|2007.11.27 02:19
|2.0491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|2744137
|2007.11.26 04:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|223.82
|222.71
|220.82
|2007.11.27 01:12
|222.71
|0.00
|0.00
|-0.36
|10.32
|2761196
|2007.11.27 00:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2323
|6.2473
|6.2273
|2007.11.27 00:58
|6.2473
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|2750864
|2007.11.26 13:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9872
|0.9876
|0.9952
|2007.11.27 00:06
|0.9876
|0.00
|0.00
|0.01
|0.41
|2751755
|2007.11.26 14:00
|sell
|0.01
|audjpy
|95.26
|93.78
|92.26
|2007.11.27 00:05
|93.78
|0.00
|0.00
|-0.18
|13.77
|2751736
|2007.11.26 14:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4850
|1.4863
|1.4900
|2007.11.26 22:41
|1.4863
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.30
|2751770
|2007.11.26 14:01
|buy
|0.01
|euraud
|1.6878
|1.7067
|1.7178
|2007.11.26 21:47
|1.7067
|0.00
|0.00
|0.00
|16.46
|2680769
|2007.11.21 21:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9880
|0.9891
|0.9930
|2007.11.26 21:38
|0.9891
|0.00
|0.00
|0.04
|1.11
|2747649
|2007.11.26 08:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2768
|2.2726
|2.2688
|2007.11.26 21:36
|2.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|2750874
|2007.11.26 13:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.20
|97.94
|97.71
|2007.11.26 21:09
|97.94
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|2754873
|2007.11.26 16:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1599
|1.1598
|1.1519
|2007.11.26 21:03
|1.1598
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2751749
|2007.11.26 14:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1020
|1.0991
|1.0970
|2007.11.26 20:58
|1.0970
|0.00
|0.00
|0.00
|4.56
|2747639
|2007.11.26 08:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2766
|2.2741
|2.2716
|2007.11.26 20:58
|2.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|4.56
|2722920
|2007.11.23 11:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|81.05
|0.00
|80.55
|2007.11.26 20:55
|80.55
|0.00
|0.00
|-0.22
|4.66
|2722915
|2007.11.23 11:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|107.92
|0.00
|107.42
|2007.11.26 20:53
|107.42
|0.00
|0.00
|-0.15
|4.65
|2722909
|2007.11.23 11:00
|sell
|0.01
|audjpy
|93.92
|0.00
|93.42
|2007.11.26 20:53
|93.42
|0.00
|0.00
|-0.18
|4.65
|2756366
|2007.11.26 19:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|160.54
|160.10
|159.74
|2007.11.26 20:53
|159.74
|0.00
|0.00
|0.00
|7.45
|2751626
|2007.11.26 13:46
|sell
|0.01
|cadchf
|1.1154
|1.1127
|1.1106
|2007.11.26 20:26
|1.1106
|0.00
|0.00
|0.00
|4.38
|2756357
|2007.11.26 19:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|223.67
|223.39
|223.17
|2007.11.26 20:11
|223.17
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|2749020
|2007.11.26 11:00
|sell
|0.01
|cadchf
|1.1207
|1.1164
|1.1127
|2007.11.26 20:02
|1.1127
|0.00
|0.00
|0.00
|7.28
|2750882
|2007.11.26 13:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8810
|0.8766
|0.8730
|2007.11.26 19:49
|0.8730
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2756360
|2007.11.26 19:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|160.55
|160.54
|160.05
|2007.11.26 19:18
|160.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|2751527
|2007.11.26 13:38
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4656
|1.4664
|1.4706
|2007.11.26 18:40
|1.4664
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|2749015
|2007.11.26 11:00
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4604
|1.4647
|1.4683
|2007.11.26 17:42
|1.4683
|0.00
|0.00
|0.00
|7.99
|2744811
|2007.11.26 05:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|160.81
|160.76
|160.02
|2007.11.26 16:36
|160.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|2750880
|2007.11.26 13:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|160.78
|160.61
|160.28
|2007.11.26 16:22
|160.61
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|2751756
|2007.11.26 14:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.6878
|1.6922
|1.6958
|2007.11.26 16:16
|1.6958
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2753051
|2007.11.26 15:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2533
|6.2518
|6.2483
|2007.11.26 15:25
|6.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|2751771
|2007.11.26 14:01
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2580
|6.2537
|6.2500
|2007.11.26 15:23
|6.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|2746412
|2007.11.26 07:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8823
|0.8806
|0.8773
|2007.11.26 15:03
|0.8806
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|2750867
|2007.11.26 13:00
|sell
|0.01
|audjpy
|95.53
|95.44
|94.74
|2007.11.26 14:47
|95.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|2750878
|2007.11.26 13:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|224.12
|223.87
|223.62
|2007.11.26 13:57
|223.87
|0.00
|0.00
|0.00
|2.31
|2751101
|2007.11.26 13:14
|buy
|0.01
|euraud
|1.6839
|1.6867
|1.6888
|2007.11.26 13:47
|1.6888
|0.00
|0.00
|0.00
|4.31
|2747668
|2007.11.26 08:00
|sell
|0.01
|cadchf
|1.1213
|1.1184
|1.1163
|2007.11.26 13:46
|1.1163
|0.00
|0.00
|0.00
|4.54
|2747629
|2007.11.26 08:00
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4599
|1.4628
|1.4649
|2007.11.26 13:38
|1.4649
|0.00
|0.00
|0.00
|5.07
|2750885
|2007.11.26 13:00
|buy
|0.01
|usdnok
|5.4224
|5.4084
|5.4304
|2007.11.26 13:31
|5.4084
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.59
|2750890
|2007.11.26 13:00
|buy
|0.01
|usdnok
|5.4224
|5.4083
|5.4523
|2007.11.26 13:31
|5.4083
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|2747641
|2007.11.26 08:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.6807
|1.6831
|1.6857
|2007.11.26 13:14
|1.6831
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|2749013
|2007.11.26 11:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0336
|2.0352
|2.0386
|2007.11.26 12:46
|2.0352
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|2741201
|2007.11.26 00:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4837
|1.4850
|1.4917
|2007.11.26 11:43
|1.4850
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|2739247
|2007.11.23 20:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1021
|1.1015
|1.0971
|2007.11.26 11:38
|1.1015
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.54
|2747788
|2007.11.26 08:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4851
|1.4865
|1.4901
|2007.11.26 11:33
|1.4865
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2747651
|2007.11.26 08:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2424
|6.2407
|6.2344
|2007.11.26 09:24
|6.2407
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|2747646
|2007.11.26 08:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2424
|6.2416
|6.2374
|2007.11.26 09:11
|6.2416
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|2738573
|2007.11.23 19:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8749
|0.8852
|0.8449
|2007.11.26 08:32
|0.8852
|0.00
|0.00
|-0.05
|-10.30
|2736099
|2007.11.23 17:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4826
|1.4849
|1.4876
|2007.11.26 08:09
|1.4849
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.30
|2746408
|2007.11.26 07:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|223.79
|223.77
|223.29
|2007.11.26 07:34
|223.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|2731738
|2007.11.23 14:00
|sell
|0.01
|cadchf
|1.1150
|1.1256
|1.1070
|2007.11.26 06:37
|1.1256
|0.00
|0.00
|-0.07
|-9.57
|2741950
|2007.11.26 01:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2755
|2.2862
|2.2705
|2007.11.26 06:35
|2.2862
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.66
|2744820
|2007.11.26 05:00
|buy
|0.01
|usdnok
|5.4139
|5.4151
|5.4189
|2007.11.26 05:30
|5.4151
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|2744172
|2007.11.26 04:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2538
|6.2678
|6.2488
|2007.11.26 04:58
|6.2678
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.23
|2744156
|2007.11.26 04:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|160.96
|160.73
|160.46
|2007.11.26 04:38
|160.73
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|2744136
|2007.11.26 04:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|223.81
|223.66
|223.31
|2007.11.26 04:37
|223.66
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|2741939
|2007.11.26 01:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|223.95
|223.83
|220.95
|2007.11.26 03:52
|223.83
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|2743170
|2007.11.26 03:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.24
|98.11
|97.74
|2007.11.26 03:07
|98.11
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|2738565
|2007.11.23 19:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2708
|2.2815
|2.2408
|2007.11.26 02:35
|2.2815
|0.00
|0.00
|-0.26
|-9.68
|2706964
|2007.11.23 08:00
|sell
|0.01
|cadchf
|1.1102
|1.1209
|1.1053
|2007.11.25 23:31
|1.1209
|0.00
|0.00
|-0.07
|-9.70
|2684006
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.60
|98.49
|95.60
|2007.11.25 23:23
|98.49
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.01
|2684033
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7517
|0.7622
|0.7437
|2007.11.25 23:20
|0.7622
|0.00
|0.00
|-0.16
|-10.50
|2738571
|2007.11.23 19:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.6956
|1.6849
|1.7256
|2007.11.25 23:13
|1.6849
|0.00
|0.00
|-0.13
|-9.42
|2722995
|2007.11.23 11:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8701
|0.8804
|0.8651
|2007.11.25 23:13
|0.8804
|0.00
|0.00
|-0.05
|-10.30
|2681761
|2007.11.22 00:09
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7499
|0.7604
|0.7449
|2007.11.25 23:05
|0.7604
|0.00
|0.00
|-0.16
|-10.50
|2733252
|2007.11.23 15:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1585
|1.1581
|1.1505
|2007.11.25 23:01
|1.1581
|0.00
|0.00
|0.02
|0.30
|2731757
|2007.11.23 14:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0324
|2.0362
|2.0404
|2007.11.25 23:00
|2.0362
|0.00
|0.00
|0.05
|3.85
|2734741
|2007.11.23 16:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.6993
|1.6886
|1.7043
|2007.11.25 23:00
|1.6886
|0.00
|0.00
|-0.13
|-9.40
|2731734
|2007.11.23 14:00
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4643
|1.4648
|1.4723
|2007.11.25 23:00
|1.4648
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.51
|2731728
|2007.11.23 14:00
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4642
|1.4663
|1.4692
|2007.11.25 23:00
|1.4663
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.13
|2731754
|2007.11.23 14:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0325
|2.0353
|2.0375
|2007.11.23 19:22
|2.0375
|0.00
|0.00
|0.00
|5.06
|2736105
|2007.11.23 17:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2693
|6.2677
|6.2393
|2007.11.23 18:21
|6.2677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|2684030
|2007.11.22 07:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9849
|0.9862
|0.9929
|2007.11.23 17:37
|0.9862
|0.00
|0.00
|0.01
|1.32
|2717418
|2007.11.23 10:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0606
|2.0595
|2.0306
|2007.11.23 17:35
|2.0595
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|2736096
|2007.11.23 17:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2690
|6.2679
|6.2610
|2007.11.23 17:34
|6.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|2684035
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|161.32
|160.25
|158.32
|2007.11.23 16:44
|160.25
|0.00
|0.00
|-0.16
|9.90
|2726720
|2007.11.23 12:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2675
|2.2670
|2.2596
|2007.11.23 15:19
|2.2670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|2726717
|2007.11.23 12:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2677
|2.2670
|2.2629
|2007.11.23 12:53
|2.2670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|2722912
|2007.11.23 11:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|221.95
|221.81
|221.45
|2007.11.23 12:52
|221.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|2706946
|2007.11.23 08:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2649
|2.2756
|2.2599
|2007.11.23 09:30
|2.2756
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.71
|2706990
|2007.11.23 08:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0927
|1.1030
|1.0877
|2007.11.23 09:08
|1.1030
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.34
|2678651
|2007.11.21 15:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6364
|1.6335
|1.6285
|2007.11.23 09:08
|1.6335
|0.00
|0.00
|-0.40
|2.63
|2706954
|2007.11.23 08:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4935
|1.4833
|1.4985
|2007.11.23 09:07
|1.4833
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|2706977
|2007.11.23 08:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0397
|2.0288
|2.0447
|2007.11.23 09:07
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.08
|2706962
|2007.11.23 08:00
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4698
|1.4591
|1.4748
|2007.11.23 09:07
|1.4591
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.88
|2684036
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8723
|0.8722
|0.8643
|2007.11.23 08:29
|0.8722
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.10
|2684029
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|224.33
|223.36
|221.34
|2007.11.23 08:29
|223.36
|0.00
|0.00
|-0.36
|8.97
|2698238
|2007.11.23 05:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.47
|98.39
|97.97
|2007.11.23 08:28
|98.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|2706951
|2007.11.23 08:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2392
|6.2532
|6.2342
|2007.11.23 08:08
|6.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|2693428
|2007.11.23 02:37
|sell
|0.01
|cadchf
|1.1118
|1.1115
|1.1070
|2007.11.23 07:28
|1.1115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|2685519
|2007.11.22 13:21
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0352
|2.0370
|2.0432
|2007.11.23 07:12
|2.0370
|0.00
|0.00
|0.05
|1.83
|2700376
|2007.11.23 06:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0363
|2.0385
|2.0412
|2007.11.23 07:12
|2.0385
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|2701357
|2007.11.23 06:36
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1570
|1.1570
|1.1520
|2007.11.23 07:07
|1.1570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2694486
|2007.11.23 03:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1581
|1.1581
|1.1532
|2007.11.23 06:36
|1.1581
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2684032
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8722
|0.8718
|0.8672
|2007.11.23 06:18
|0.8718
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.40
|2685658
|2007.11.22 23:06
|sell
|0.01
|audcad
|0.8579
|0.8571
|0.8529
|2007.11.23 06:16
|0.8571
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|2684039
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|81.72
|81.42
|80.92
|2007.11.23 05:57
|81.42
|0.00
|0.00
|-0.22
|2.78
|2684013
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|161.34
|160.98
|160.54
|2007.11.23 05:53
|160.98
|0.00
|0.00
|-0.16
|3.34
|2694504
|2007.11.23 03:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|223.63
|223.27
|222.83
|2007.11.23 05:19
|223.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|2693144
|2007.11.23 02:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|107.87
|107.77
|107.37
|2007.11.23 05:15
|107.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|2684031
|2007.11.22 07:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.7019
|1.7063
|1.7099
|2007.11.23 05:06
|1.7099
|0.00
|0.00
|-0.13
|6.98
|2691401
|2007.11.23 02:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|161.15
|160.86
|160.65
|2007.11.23 04:28
|160.65
|0.00
|0.00
|0.00
|4.65
|2684027
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|audjpy
|94.79
|94.36
|93.99
|2007.11.23 04:27
|93.99
|0.00
|0.00
|-0.18
|7.43
|2694489
|2007.11.23 03:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|223.62
|223.37
|223.12
|2007.11.23 04:16
|223.12
|0.00
|0.00
|0.00
|4.65
|2684038
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|81.70
|81.53
|81.20
|2007.11.23 03:50
|81.53
|0.00
|0.00
|-0.22
|1.57
|2684009
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|audjpy
|94.79
|94.68
|94.29
|2007.11.23 03:28
|94.68
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.02
|2685460
|2007.11.22 13:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6348
|1.6320
|1.6298
|2007.11.23 02:44
|1.6320
|0.00
|0.00
|-0.10
|2.56
|2684026
|2007.11.22 07:00
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4619
|1.4641
|1.4699
|2007.11.23 02:40
|1.4641
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.24
|2680762
|2007.11.21 21:00
|sell
|0.01
|cadchf
|1.1150
|1.1126
|1.1100
|2007.11.23 02:37
|1.1126
|0.00
|0.00
|-0.28
|2.20
|2691388
|2007.11.23 02:00
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4634
|1.4656
|1.4684
|2007.11.23 02:35
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|2681772
|2007.11.22 00:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|108.38
|108.09
|107.88
|2007.11.23 02:33
|107.88
|0.00
|0.00
|-0.15
|4.63
|2683988
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|108.69
|108.25
|107.89
|2007.11.23 02:33
|107.89
|0.00
|0.00
|-0.15
|7.41
|2679091
|2007.11.21 16:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.20
|99.25
|97.70
|2007.11.23 02:33
|99.25
|0.00
|0.00
|-0.21
|-9.72
|2691392
|2007.11.23 02:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2699
|2.2660
|2.2619
|2007.11.23 02:33
|2.2619
|0.00
|0.00
|0.00
|7.35
|2684000
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|cadchf
|1.1193
|1.1155
|1.1114
|2007.11.23 02:33
|1.1114
|0.00
|0.00
|-0.07
|7.24
|2691384
|2007.11.23 02:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2701
|2.2682
|2.2651
|2007.11.23 02:32
|2.2651
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|2691373
|2007.11.23 02:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.7014
|1.7020
|1.7064
|2007.11.23 02:29
|1.7020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|2678172
|2007.11.21 14:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4845
|1.4888
|1.4924
|2007.11.23 01:52
|1.4924
|0.00
|0.00
|-0.14
|7.90
|2685462
|2007.11.22 13:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1028
|1.0984
|1.0948
|2007.11.23 01:34
|1.0948
|0.00
|0.00
|-0.10
|7.31
|2683974
|2007.11.22 07:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.7018
|1.7022
|1.7067
|2007.11.23 01:26
|1.7022
|0.00
|0.00
|-0.13
|0.35
|2685523
|2007.11.22 13:23
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4627
|1.4631
|1.4676
|2007.11.23 01:24
|1.4631
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.40
|2685724
|2007.11.22 23:07
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2730
|6.2617
|6.2430
|2007.11.23 01:24
|6.2617
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|2684310
|2007.11.22 08:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1015
|1.0986
|1.0965
|2007.11.23 01:21
|1.0965
|0.00
|0.00
|-0.10
|4.56
|2681742
|2007.11.22 00:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4853
|1.4865
|1.4903
|2007.11.23 01:21
|1.4903
|0.00
|0.00
|-0.04
|5.00
|2685970
|2007.11.23 00:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2706
|6.2679
|6.2626
|2007.11.23 01:21
|6.2626
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|2685675
|2007.11.22 23:07
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2731
|6.2705
|6.2681
|2007.11.23 01:08
|6.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|2684034
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2748
|2.2738
|2.2668
|2007.11.23 01:00
|2.2738
|0.00
|0.00
|-0.26
|0.91
|2684015
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|224.32
|224.08
|223.52
|2007.11.23 00:37
|224.08
|0.00
|0.00
|-0.36
|2.21
|2684991
|2007.11.22 10:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2741
|2.2723
|2.2691
|2007.11.23 00:37
|2.2723
|0.00
|0.00
|-0.26
|1.63
|2684909
|2007.11.22 09:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|224.19
|223.93
|223.69
|2007.11.23 00:33
|223.93
|0.00
|0.00
|-0.36
|2.40
|2683424
|2007.11.22 05:01
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0276
|2.0303
|2.0576
|2007.11.22 23:07
|2.0303
|0.00
|0.00
|0.05
|2.74
|2684313
|2007.11.22 08:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1587
|1.1586
|1.1537
|2007.11.22 13:46
|1.1586
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|2683996
|2007.11.22 07:00
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4618
|1.4619
|1.4667
|2007.11.22 13:23
|1.4619
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|2684007
|2007.11.22 07:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0328
|2.0343
|2.0408
|2007.11.22 13:21
|2.0343
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|2685302
|2007.11.22 12:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0302
|2.0328
|2.0351
|2007.11.22 12:00
|2.0351
|0.00
|0.00
|0.00
|4.97
|2677433
|2007.11.21 13:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1065
|1.1042
|1.0985
|2007.11.22 11:17
|1.1042
|0.00
|0.00
|-0.29
|2.08
|2678647
|2007.11.21 15:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6365
|1.6350
|1.6315
|2007.11.22 10:07
|1.6350
|0.00
|0.00
|-0.30
|1.36
|2684028
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2749
|2.2745
|2.2699
|2007.11.22 09:44
|2.2745
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|2684011
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|224.33
|224.25
|223.83
|2007.11.22 09:39
|224.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|2684010
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|161.32
|161.31
|160.82
|2007.11.22 08:56
|161.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|2658077
|2007.11.20 05:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7155
|0.7177
|0.7235
|2007.11.22 08:05
|0.7177
|0.00
|0.00
|-0.32
|4.55
|2681780
|2007.11.22 00:09
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2742
|6.2892
|6.2692
|2007.11.22 07:19
|6.2892
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|2683586
|2007.11.22 06:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0302
|2.0329
|2.0352
|2007.11.22 06:27
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|2680771
|2007.11.21 21:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8686
|0.8789
|0.8636
|2007.11.22 04:06
|0.8789
|0.00
|0.00
|-0.16
|-10.30
|2659375
|2007.11.20 07:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|110.25
|109.02
|107.25
|2007.11.22 04:04
|109.02
|0.00
|0.00
|-0.58
|11.28
|2680767
|2007.11.21 21:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|81.22
|82.32
|80.72
|2007.11.22 03:52
|82.32
|0.00
|0.00
|-0.66
|-10.10
|2680765
|2007.11.21 21:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.7105
|1.6998
|1.7155
|2007.11.22 03:52
|1.6998
|0.00
|0.00
|-0.38
|-9.35
|2681751
|2007.11.22 00:08
|sell
|0.01
|audjpy
|94.20
|95.25
|93.70
|2007.11.22 03:51
|95.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.65
|2681815
|2007.11.22 00:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|223.66
|224.73
|223.16
|2007.11.22 03:19
|224.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.83
|2679086
|2007.11.21 16:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|160.75
|161.78
|160.25
|2007.11.22 03:19
|161.78
|0.00
|0.00
|-0.49
|-9.47
|2681778
|2007.11.22 00:09
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4668
|1.4561
|1.4718
|2007.11.22 02:39
|1.4561
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.93
|2681144
|2007.11.21 22:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2750
|2.2742
|2.2700
|2007.11.22 02:30
|2.2742
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|2664266
|2007.11.20 12:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9795
|0.9848
|1.0095
|2007.11.22 02:22
|0.9848
|0.00
|0.00
|0.03
|5.38
|2681128
|2007.11.21 22:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|223.86
|223.73
|223.36
|2007.11.22 00:14
|223.73
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|2680292
|2007.11.21 20:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1614
|1.1585
|1.1534
|2007.11.21 23:56
|1.1585
|0.00
|0.00
|0.05
|2.18
|2680766
|2007.11.21 21:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1594
|1.1592
|1.1544
|2007.11.21 22:08
|1.1592
|0.00
|0.00
|0.05
|0.15
|2680021
|2007.11.21 19:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|108.50
|108.50
|108.00
|2007.11.21 22:04
|108.50
|0.00
|0.00
|-0.44
|0.00
|2680833
|2007.11.21 21:05
|sell
|0.01
|audjpy
|94.35
|94.20
|93.85
|2007.11.21 21:30
|94.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1.39
|2678171
|2007.11.21 14:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4845
|1.4850
|1.4895
|2007.11.21 21:10
|1.4850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2680019
|2007.11.21 19:00
|sell
|0.01
|audjpy
|94.62
|94.40
|94.12
|2007.11.21 21:05
|94.40
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|2680027
|2007.11.21 19:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.7020
|1.7036
|1.7070
|2007.11.21 20:35
|1.7036
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2675701
|2007.11.21 10:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0566
|2.0669
|2.0266
|2007.11.21 20:17
|2.0669
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.30
|2679748
|2007.11.21 18:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2789
|6.2748
|6.2709
|2007.11.21 20:13
|6.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|2679685
|2007.11.21 17:57
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2804
|6.2790
|6.2754
|2007.11.21 19:48
|6.2790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|2679089
|2007.11.21 16:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0552
|2.0655
|2.0502
|2007.11.21 19:41
|2.0655
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.30
|2679448
|2007.11.21 17:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2907
|6.2882
|6.2607
|2007.11.21 18:17
|6.2882
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2679447
|2007.11.21 17:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2907
|6.2882
|6.2857
|2007.11.21 17:57
|6.2857
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|2678649
|2007.11.21 15:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7541
|0.7512
|0.7491
|2007.11.21 17:26
|0.7491
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2679095
|2007.11.21 16:00
|buy
|0.01
|usdnok
|5.4312
|5.4171
|5.4611
|2007.11.21 16:16
|5.4171
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|2679094
|2007.11.21 16:00
|buy
|0.01
|usdnok
|5.4312
|5.4172
|5.4362
|2007.11.21 16:15
|5.4172
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.58
|2678644
|2007.11.21 15:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|81.85
|81.58
|81.35
|2007.11.21 16:14
|81.58
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|2679088
|2007.11.21 16:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9899
|0.9903
|0.9948
|2007.11.21 16:10
|0.9903
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2675704
|2007.11.21 10:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1049
|1.1048
|1.0999
|2007.11.21 16:05
|1.1048
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|2678633
|2007.11.21 15:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|223.60
|223.45
|223.10
|2007.11.21 15:14
|223.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|2678174
|2007.11.21 14:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2793
|6.2933
|6.2493
|2007.11.21 14:42
|6.2933
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|2678173
|2007.11.21 14:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2790
|6.2930
|6.2710
|2007.11.21 14:42
|6.2930
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|2677097
|2007.11.21 12:10
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0317
|2.0338
|2.0397
|2007.11.21 13:53
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|2677426
|2007.11.21 13:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2751
|2.2747
|2.2701
|2007.11.21 13:51
|2.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|2677026
|2007.11.21 12:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0344
|2.0353
|2.0394
|2007.11.21 13:35
|2.0353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|2670405
|2007.11.21 00:01
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9819
|0.9859
|0.9899
|2007.11.21 13:31
|0.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|8.08
|2677417
|2007.11.21 13:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2967
|6.2942
|6.2917
|2007.11.21 13:11
|6.2917
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|2672150
|2007.11.21 05:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.23
|160.85
|159.23
|2007.11.21 13:06
|160.85
|0.00
|0.00
|0.00
|12.71
|2676571
|2007.11.21 11:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1606
|1.1606
|1.1556
|2007.11.21 12:33
|1.1606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2664895
|2007.11.20 13:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8867
|0.8735
|0.8567
|2007.11.21 12:17
|0.8735
|0.00
|0.00
|-0.05
|13.20
|2673947
|2007.11.21 08:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7590
|0.7536
|0.7290
|2007.11.21 12:16
|0.7536
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|2670401
|2007.11.21 00:01
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0285
|2.0310
|2.0365
|2007.11.21 12:10
|2.0310
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|2676389
|2007.11.21 10:33
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4594
|1.4594
|1.4644
|2007.11.21 11:48
|1.4594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2658075
|2007.11.20 05:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7156
|0.7183
|0.7206
|2007.11.21 11:48
|0.7183
|0.00
|0.00
|-0.08
|5.56
|2667820
|2007.11.20 19:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6387
|1.6383
|1.6307
|2007.11.21 11:34
|1.6383
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.36
|2667469
|2007.11.20 18:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2889
|2.2789
|2.2589
|2007.11.21 11:34
|2.2789
|0.00
|0.00
|-0.26
|9.03
|2676572
|2007.11.21 11:00
|buy
|0.01
|usdnok
|5.4403
|5.4446
|5.4703
|2007.11.21 11:20
|5.4446
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|2667824
|2007.11.20 19:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|83.51
|81.52
|80.51
|2007.11.21 10:57
|81.52
|0.00
|0.00
|-0.22
|18.35
|2661904
|2007.11.20 09:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6369
|1.6368
|1.6319
|2007.11.21 10:41
|1.6368
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.09
|2675697
|2007.11.21 10:00
|sell
|0.01
|cadchf
|1.1243
|1.1218
|1.1193
|2007.11.21 10:32
|1.1218
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|2670390
|2007.11.21 00:00
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4564
|1.4581
|1.4614
|2007.11.21 10:32
|1.4581
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|2658068
|2007.11.20 05:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4666
|1.4780
|1.4966
|2007.11.21 10:30
|1.4780
|0.00
|0.00
|-0.04
|11.40
|2664897
|2007.11.20 13:00
|buy
|0.01
|audcad
|0.8713
|0.8605
|0.9013
|2007.11.21 10:04
|0.8605
|0.00
|0.00
|0.02
|-10.99
|2672343
|2007.11.21 05:16
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0300
|2.0191
|2.0350
|2007.11.21 09:46
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.10
|2671193
|2007.11.21 02:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|226.60
|224.36
|223.60
|2007.11.21 09:42
|223.60
|0.00
|0.00
|0.00
|27.62
|2669744
|2007.11.20 22:00
|buy
|0.01
|audcad
|0.8743
|0.8635
|0.8793
|2007.11.21 08:35
|0.8635
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.99
|2669747
|2007.11.20 22:00
|buy
|0.01
|audcad
|0.8745
|0.8637
|0.8825
|2007.11.21 08:35
|0.8637
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|2667828
|2007.11.20 19:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8864
|0.8821
|0.8784
|2007.11.21 08:29
|0.8784
|0.00
|0.00
|-0.05
|8.00
|2670388
|2007.11.21 00:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9819
|0.9821
|0.9869
|2007.11.21 08:16
|0.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2673931
|2007.11.21 08:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7592
|0.7586
|0.7542
|2007.11.21 08:12
|0.7586
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|2670917
|2007.11.21 01:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1663
|1.1662
|1.1583
|2007.11.21 08:06
|1.1662
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2668760
|2007.11.20 20:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1650
|1.1647
|1.1600
|2007.11.21 08:04
|1.1647
|0.00
|0.00
|0.02
|0.23
|2670397
|2007.11.21 00:00
|sell
|0.01
|audjpy
|97.72
|97.01
|94.72
|2007.11.21 07:17
|97.01
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|2671701
|2007.11.21 04:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1055
|1.1046
|1.1005
|2007.11.21 06:51
|1.1046
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|2671708
|2007.11.21 04:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4835
|1.4835
|1.4885
|2007.11.21 06:51
|1.4835
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2658016
|2007.11.20 05:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2875
|2.2840
|2.2795
|2007.11.21 06:49
|2.2840
|0.00
|0.00
|-0.26
|3.17
|2671532
|2007.11.21 03:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2659
|6.2659
|6.2609
|2007.11.21 06:26
|6.2659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2671700
|2007.11.21 04:00
|sell
|0.01
|cadchf
|1.1279
|1.1271
|1.1199
|2007.11.21 05:51
|1.1271
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|2670406
|2007.11.21 00:01
|sell
|0.01
|cadchf
|1.1266
|1.1256
|1.1216
|2007.11.21 05:49
|1.1256
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|2672148
|2007.11.21 05:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.22
|162.02
|161.43
|2007.11.21 05:48
|162.02
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|2670398
|2007.11.21 00:01
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0286
|2.0295
|2.0336
|2007.11.21 05:16
|2.0295
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|2670912
|2007.11.21 01:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|83.64
|83.22
|82.84
|2007.11.21 05:11
|82.84
|0.00
|0.00
|0.00
|7.34
|2656815
|2007.11.20 03:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|109.71
|0.00
|109.21
|2007.11.21 05:07
|109.21
|0.00
|0.00
|-0.14
|4.58
|2661902
|2007.11.20 09:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2859
|2.2836
|2.2809
|2007.11.21 05:03
|2.2836
|0.00
|0.00
|-0.26
|2.08
|2670904
|2007.11.21 01:00
|sell
|0.01
|audjpy
|97.63
|97.22
|96.83
|2007.11.21 04:30
|96.83
|0.00
|0.00
|0.00
|7.31
|2668764
|2007.11.20 20:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|226.63
|226.45
|225.83
|2007.11.21 04:23
|226.45
|0.00
|0.00
|-0.35
|1.64
|2670379
|2007.11.21 00:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|83.65
|83.58
|83.15
|2007.11.21 01:32
|83.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|2670374
|2007.11.21 00:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8908
|0.8903
|0.8858
|2007.11.21 00:55
|0.8903
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2670392
|2007.11.21 00:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.6651
|1.6656
|1.6731
|2007.11.21 00:55
|1.6656
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|2670387
|2007.11.21 00:00
|sell
|0.01
|audjpy
|97.72
|97.68
|97.22
|2007.11.21 00:24
|97.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|2670383
|2007.11.21 00:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|226.68
|226.60
|226.18
|2007.11.21 00:24
|226.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|2670376
|2007.11.21 00:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.6652
|1.6661
|1.6702
|2007.11.21 00:23
|1.6661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|2667113
|2007.11.20 17:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4787
|1.4816
|1.4837
|2007.11.20 21:38
|1.4837
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2668766
|2007.11.20 20:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2708
|6.2708
|6.2658
|2007.11.20 21:37
|6.2708
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2667467
|2007.11.20 18:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1092
|1.1079
|1.1042
|2007.11.20 20:45
|1.1079
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|2661898
|2007.11.20 09:00
|sell
|0.01
|audjpy
|97.82
|97.51
|94.82
|2007.11.20 20:34
|97.51
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|2667114
|2007.11.20 17:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|110.05
|109.87
|109.25
|2007.11.20 19:49
|109.87
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|2667823
|2007.11.20 19:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|83.50
|83.46
|82.70
|2007.11.20 19:35
|83.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|2666780
|2007.11.20 16:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1661
|1.1661
|1.1611
|2007.11.20 19:33
|1.1661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2666775
|2007.11.20 16:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2785
|6.2777
|6.2736
|2007.11.20 19:14
|6.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|2664888
|2007.11.20 13:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9822
|0.9824
|0.9902
|2007.11.20 19:13
|0.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2664881
|2007.11.20 13:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8867
|0.8862
|0.8817
|2007.11.20 19:13
|0.8862
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2665531
|2007.11.20 14:00
|sell
|0.01
|audjpy
|97.54
|97.49
|96.74
|2007.11.20 18:58
|97.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|2664892
|2007.11.20 13:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|83.74
|83.65
|83.24
|2007.11.20 18:23
|83.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|2667124
|2007.11.20 17:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.6667
|1.6683
|1.6716
|2007.11.20 18:22
|1.6683
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|2667130
|2007.11.20 17:00
|sell
|0.01
|audjpy
|97.62
|97.34
|97.12
|2007.11.20 18:16
|97.34
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|2667123
|2007.11.20 17:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|227.20
|226.98
|226.70
|2007.11.20 17:07
|226.98
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2664736
|2007.11.20 12:43
|buy
|0.01
|audcad
|0.8725
|0.8742
|0.8805
|2007.11.20 16:15
|0.8742
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|2664890
|2007.11.20 13:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|110.16
|110.15
|109.36
|2007.11.20 14:53
|110.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|2664886
|2007.11.20 13:00
|sell
|0.01
|audjpy
|97.65
|97.64
|97.15
|2007.11.20 13:37
|97.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|2663614
|2007.11.20 11:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.6629
|1.6657
|1.6679
|2007.11.20 13:34
|1.6679
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|2661907
|2007.11.20 09:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1675
|1.1674
|1.1627
|2007.11.20 13:09
|1.1674
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2664884
|2007.11.20 13:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|227.03
|227.02
|226.53
|2007.11.20 13:06
|227.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|2660582
|2007.11.20 08:00
|buy
|0.01
|audcad
|0.8691
|0.8717
|0.8771
|2007.11.20 12:43
|0.8717
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|2656167
|2007.11.20 02:00
|sell
|0.01
|cadchf
|1.1332
|1.1305
|1.1282
|2007.11.20 12:01
|1.1305
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|2664264
|2007.11.20 12:00
|buy
|0.01
|audcad
|0.8709
|0.8718
|0.8759
|2007.11.20 12:00
|0.8718
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|2664260
|2007.11.20 12:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9793
|0.9807
|0.9843
|2007.11.20 12:00
|0.9807
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|2660580
|2007.11.20 08:00
|buy
|0.01
|audcad
|0.8693
|0.8699
|0.8743
|2007.11.20 11:56
|0.8699
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|2663616
|2007.11.20 11:00
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4447
|1.4464
|1.4497
|2007.11.20 11:54
|1.4464
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|2663622
|2007.11.20 11:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0158
|2.0186
|2.0208
|2007.11.20 11:53
|2.0208
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|2660589
|2007.11.20 08:00
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4417
|1.4423
|1.4497
|2007.11.20 11:17
|1.4423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|2657329
|2007.11.20 04:00
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4432
|1.4438
|1.4482
|2007.11.20 10:58
|1.4438
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|2658037
|2007.11.20 05:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1159
|1.1117
|1.1079
|2007.11.20 09:29
|1.1079
|0.00
|0.00
|0.00
|7.22
|2660562
|2007.11.20 08:00
|sell
|0.01
|cadchf
|1.1367
|1.1367
|1.1287
|2007.11.20 09:19
|1.1367
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2660578
|2007.11.20 08:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0150
|2.0151
|2.0230
|2007.11.20 08:32
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|2660577
|2007.11.20 08:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0151
|2.0151
|2.0201
|2007.11.20 08:20
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2656185
|2007.11.20 02:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.45
|99.50
|95.45
|2007.11.20 08:09
|99.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.51
|2658032
|2007.11.20 05:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1160
|1.1133
|1.1110
|2007.11.20 08:08
|1.1110
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|2658053
|2007.11.20 05:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4667
|1.4711
|1.4747
|2007.11.20 08:07
|1.4747
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2659396
|2007.11.20 07:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.3173
|6.2958
|6.2873
|2007.11.20 07:55
|6.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|2657360
|2007.11.20 04:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4652
|1.4679
|1.4702
|2007.11.20 07:24
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2655505
|2007.11.20 00:17
|sell
|0.01
|usdcad
|0.9838
|0.9812
|0.9789
|2007.11.20 06:55
|0.9789
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|2658641
|2007.11.20 06:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.3236
|6.3207
|6.3156
|2007.11.20 06:47
|6.3207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|2656812
|2007.11.20 03:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0170
|2.0170
|2.0220
|2007.11.20 03:44
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2656178
|2007.11.20 02:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.45
|98.37
|97.95
|2007.11.20 03:34
|98.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|2655513
|2007.11.20 00:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0485
|2.0478
|2.0435
|2007.11.20 03:09
|2.0478
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|2656173
|2007.11.20 02:00
|buy
|0.01
|usdnok
|5.5086
|5.5108
|5.5136
|2007.11.20 03:05
|5.5108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2656160
|2007.11.20 02:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|160.94
|160.75
|160.44
|2007.11.20 02:25
|160.75
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|2656154
|2007.11.20 02:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|82.49
|82.43
|82.00
|2007.11.20 02:21
|82.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|2656157
|2007.11.20 02:00
|sell
|0.01
|audjpy
|96.57
|96.30
|96.07
|2007.11.20 02:19
|96.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|2656169
|2007.11.20 02:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|224.87
|224.69
|224.37
|2007.11.20 02:10
|224.69
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|2655781
|2007.11.20 01:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1710
|1.1709
|1.1660
|2007.11.20 02:06
|1.1709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|2655509
|2007.11.20 00:18
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0158
|2.0166
|2.0207
|2007.11.20 01:43
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|2655465
|2007.11.20 00:11
|balance
|Deposit
|2 000.00
|0.00
|0.00
|-13.64
|426.91
|Closed P/L:
|413.27
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2753043
|2007.11.26 15:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1609
|1.1605
|1.1310
|1.1557
|0.00
|0.00
|0.02
|3.93
|2762244
|2007.11.27 01:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8715
|0.8818
|0.8665
|0.8728
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|2656182
|2007.11.20 02:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.44
|99.44
|97.64
|98.33
|0.00
|0.00
|-0.36
|1.02
|2750879
|2007.11.26 13:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.23
|99.28
|95.23
|98.33
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.92
|2661909
|2007.11.20 09:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6369
|1.6471
|1.6069
|1.6333
|0.00
|0.00
|-0.70
|3.28
|2693772
|2007.11.23 02:44
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6315
|1.6420
|1.6265
|1.6333
|0.00
|0.00
|-0.20
|-1.64
|2677434
|2007.11.21 13:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7199
|0.7096
|0.7249
|0.7181
|0.00
|0.00
|-0.48
|-3.72
|2685696
|2007.11.22 23:07
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7203
|0.7098
|0.7503
|0.7181
|0.00
|0.00
|-0.16
|-4.55
|2694530
|2007.11.23 03:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7206
|0.7103
|0.7286
|0.7181
|0.00
|0.00
|-0.16
|-5.17
|2739223
|2007.11.23 20:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4837
|1.4735
|1.5137
|1.4875
|0.00
|0.00
|-0.08
|3.80
|2738569
|2007.11.23 19:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|222.75
|0.00
|221.95
|223.55
|0.00
|0.00
|-0.72
|-7.41
|2722931
|2007.11.23 11:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|81.03
|82.03
|80.24
|81.55
|0.00
|0.00
|-0.44
|-4.82
|2684761
|2007.11.22 09:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7533
|0.7638
|0.7233
|0.7556
|0.00
|0.00
|-0.24
|-2.30
|2762246
|2007.11.27 01:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7519
|0.7624
|0.7469
|0.7556
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|2684037
|2007.11.22 07:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9848
|0.9905
|1.0148
|0.9975
|0.00
|0.00
|0.03
|12.73
|2726721
|2007.11.23 12:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1013
|1.1116
|1.0713
|1.0980
|0.00
|0.00
|-0.20
|3.01
|2722923
|2007.11.23 11:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|107.93
|108.93
|107.13
|107.92
|0.00
|0.00
|-0.30
|0.09
|2767501
|2007.11.27 06:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6342
|1.6445
|1.6262
|1.6333
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|2768761
|2007.11.27 07:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|108.18
|109.20
|105.18
|107.92
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|2768777
|2007.11.27 07:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2756
|2.2863
|2.2457
|2.2743
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|2773392
|2007.11.27 10:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|81.74
|82.84
|78.74
|81.55
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|2773398
|2007.11.27 10:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7560
|0.7665
|0.7480
|0.7556
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2773788
|2007.11.27 11:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1577
|1.1565
|1.1497
|1.1557
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|2776584
|2007.11.27 13:31
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2700
|2.2807
|2.2650
|2.2743
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.91
|2776863
|2007.11.27 13:45
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2728
|2.2835
|2.2648
|2.2743
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|2777666
|2007.11.27 15:00
|buy
|0.01
|audcad
|0.8703
|0.8595
|0.8753
|0.8701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|2777672
|2007.11.27 15:00
|buy
|0.01
|usdnok
|5.4277
|5.4137
|5.4327
|5.4230
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|0.00
|0.00
|-4.04
|-5.92
|Floating P/L:
|-9.96
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|413.27
|Floating P/L:
|-9.96
|Margin:
|327.40
|Balance:
|2 413.27
|Equity:
|2 403.31
|Free Margin:
|2 075.91
|Details:
|Gross Profit:
|756.45
|Gross Loss:
|343.18
|Total Net Profit:
|413.27
|Profit Factor:
|2.20
|Expected Payoff:
|1.24
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|115.11 (5.07%)
|Relative Drawdown:
|5.07% (115.11)
|Total Trades:
|332
|Short Positions (won %):
|219 (85.39%)
|Long Positions (won %):
|113 (84.96%)
|Profit Trades (% of total):
|283 (85.24%)
|Loss trades (% of total):
|49 (14.76%)
|Largest
|profit trade:
|27.62
|loss trade:
|-11.10
|Average
|profit trade:
|2.67
|loss trade:
|-7.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|59 (98.34)
|consecutive losses ($):
|6 (-60.86)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|131.71 (32)
|consecutive loss (count):
|-60.86 (6)
|Average
|consecutive wins:
|9
|consecutive losses:
|2