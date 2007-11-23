Forex Liquidity LLC

Account: Name: Currency: USD 2007 November 27, 15:16
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
27115882007.11.23 09:00sell0.01audnzd1.15621.15501.15122007.11.27 15:151.15500.000.000.040.91
27670402007.11.27 05:00buy0.01euraud1.69241.69761.72242007.11.27 14:381.69760.000.000.004.56
27737892007.11.27 11:00sell0.01usdchf1.10001.09921.09202007.11.27 14:081.09920.000.000.000.73
27770522007.11.27 14:00sell0.01usdsek6.24636.26036.21632007.11.27 14:086.26030.000.000.00-2.24
27687422007.11.27 07:00buy0.01eurusd1.48671.48721.49472007.11.27 14:081.48720.000.000.000.50
27770302007.11.27 14:00sell0.01usdsek6.24606.26016.23812007.11.27 14:076.26010.000.000.00-2.25
27770282007.11.27 14:00sell0.01usdsek6.24586.25986.24082007.11.27 14:076.25980.000.000.00-2.24
27627282007.11.27 02:00sell0.01usdchf1.09781.09771.09282007.11.27 13:501.09770.000.000.000.09
27687752007.11.27 07:00sell0.01gbpchf2.27582.27352.26782007.11.27 13:452.27350.000.000.002.10
27687562007.11.27 07:00sell0.01audjpy94.9194.4891.912007.11.27 13:4494.480.000.000.003.98
27611992007.11.27 00:01buy0.01eurusd1.48741.48871.49242007.11.27 13:411.48870.000.000.001.30
27687362007.11.27 07:00sell0.01gbpchf2.27572.27292.27072007.11.27 13:312.27070.000.000.004.56
27733882007.11.27 10:00sell0.01audusd0.87620.87490.86822007.11.27 13:240.87490.000.000.001.30
27670592007.11.27 05:00buy0.01usdcad0.98750.99110.99552007.11.27 13:220.99110.000.000.003.63
27700602007.11.27 08:00sell0.01eurjpy160.57160.53157.572007.11.27 13:19160.530.000.000.000.37
27733842007.11.27 10:00sell0.01gbpjpy223.65223.21220.652007.11.27 13:18223.210.000.000.004.09
27757692007.11.27 13:00buy0.01usdnok5.44055.42655.44552007.11.27 13:185.42650.000.000.00-2.58
27724522007.11.27 09:00sell0.01eurjpy160.35160.13159.552007.11.27 13:11160.130.000.000.002.04
27752352007.11.27 12:00sell0.01chfjpy98.2098.1397.702007.11.27 13:1198.130.000.000.000.65
27700462007.11.27 08:00sell0.01usdjpy108.08107.80107.582007.11.27 13:04107.580.000.000.004.65
27737912007.11.27 11:00buy0.01euraud1.69521.69961.70322007.11.27 12:591.70320.000.000.006.97
27752252007.11.27 12:00sell0.01audjpy94.6894.2693.882007.11.27 12:5993.880.000.000.007.44
27737532007.11.27 10:47buy0.01euraud1.69541.69821.70042007.11.27 12:351.70040.000.000.004.37
27752342007.11.27 12:00sell0.01eurjpy160.51160.35160.012007.11.27 12:32160.350.000.000.001.48
27752172007.11.27 12:00sell0.01gbpjpy223.64223.37223.142007.11.27 12:27223.370.000.000.002.50
27700482007.11.27 08:00sell0.01audjpy94.8894.5994.382007.11.27 12:2494.380.000.000.004.64
27670512007.11.27 05:00sell0.01cadchf1.11371.11051.10572007.11.27 11:231.11050.000.000.002.91
27724572007.11.27 09:00sell0.01audusd0.87660.87580.84692007.11.27 11:220.87580.000.000.000.80
27670552007.11.27 05:00buy0.01eurcad1.46861.47241.47662007.11.27 11:081.47240.000.000.003.83
27557502007.11.26 17:00buy0.01audcad0.86730.86810.87532007.11.27 11:070.86810.000.000.020.81
27721932007.11.27 08:40buy0.01usdcad0.98980.99220.99482007.11.27 11:020.99220.000.000.002.42
27687382007.11.27 07:00buy0.01euraud1.69471.69471.69972007.11.27 10:471.69470.000.000.000.00
27724542007.11.27 09:00sell0.01nzdjpy81.9581.9581.452007.11.27 10:0581.950.000.000.000.00
27627532007.11.27 02:01sell0.01cadchf1.11031.10911.10532007.11.27 09:591.10910.000.000.001.09
27721612007.11.27 08:39buy0.01gbpcad2.04942.05282.05742007.11.27 09:592.05280.000.000.003.42
27559382007.11.26 18:00buy0.01audcad0.86800.86960.87302007.11.27 09:570.86960.000.000.021.61
27716052007.11.27 08:27buy0.01gbpcad2.05082.05312.05582007.11.27 09:542.05580.000.000.005.03
27670522007.11.27 05:00buy0.01eurcad1.46831.46921.47332007.11.27 09:351.46920.000.000.000.91
27700362007.11.27 08:00sell0.01chfjpy98.2998.2597.792007.11.27 08:4198.250.000.000.000.37
27700552007.11.27 08:00sell0.01eurjpy160.56160.33160.062007.11.27 08:40160.330.000.000.002.13
27627412007.11.27 02:00buy0.01usdcad0.98880.98930.99382007.11.27 08:400.98930.000.000.000.51
27670582007.11.27 05:00buy0.01gbpcad2.04762.04852.05552007.11.27 08:392.04850.000.000.000.91
27670532007.11.27 05:00buy0.01gbpcad2.04762.05002.05242007.11.27 08:272.05000.000.000.002.42
27700392007.11.27 08:00buy0.01usdnok5.42675.42835.43172007.11.27 08:105.42830.000.000.000.29
27674952007.11.27 06:00buy0.01usdnok5.41225.41455.42022007.11.27 07:495.42020.000.000.001.48
27687512007.11.27 07:00sell0.01gbpjpy224.02223.90223.522007.11.27 07:04223.900.000.000.001.11
27517672007.11.26 14:01buy0.01eurusd1.48481.48481.49282007.11.27 06:121.48480.000.00-0.040.00
27659952007.11.27 04:00sell0.01usdsek6.22336.23836.21832007.11.27 05:436.23830.000.000.00-2.41
27441462007.11.26 04:00sell0.01usdjpy108.48107.98105.482007.11.27 03:11107.980.000.00-0.154.63
27476472007.11.26 08:00sell0.01eurchf1.63691.63421.62892007.11.27 03:091.63420.000.00-0.102.45
27476642007.11.26 08:00sell0.01usdchf1.10141.09921.09342007.11.27 03:071.09920.000.00-0.102.00
27476702007.11.26 08:00sell0.01cadchf1.12111.11391.09112007.11.27 03:061.11390.000.00-0.076.55
27425412007.11.26 02:00sell0.01eurjpy161.04160.13158.042007.11.27 02:56160.130.000.00-0.178.45
27548672007.11.26 16:00sell0.01audusd0.87660.87540.84662007.11.27 02:540.87540.000.00-0.051.20
27476502007.11.26 08:00sell0.01gbpchf2.27672.27662.24672007.11.27 02:522.27660.000.00-0.260.09
27508882007.11.26 13:00sell0.01nzdjpy82.1281.1179.122007.11.27 02:5081.110.000.00-0.229.39
27627302007.11.27 02:00buy0.01eurcad1.47001.47011.47502007.11.27 02:351.47010.000.000.000.10
27622402007.11.27 01:00buy0.01usdnok5.41955.41965.42452007.11.27 02:215.41960.000.000.000.02
27627512007.11.27 02:01buy0.01gbpcad2.04902.04912.05402007.11.27 02:192.04910.000.000.000.10
27441372007.11.26 04:00sell0.01gbpjpy223.82222.71220.822007.11.27 01:12222.710.000.00-0.3610.32
27611962007.11.27 00:00sell0.01usdsek6.23236.24736.22732007.11.27 00:586.24730.000.000.00-2.40
27508642007.11.26 13:00buy0.01usdcad0.98720.98760.99522007.11.27 00:060.98760.000.000.010.41
27517552007.11.26 14:00sell0.01audjpy95.2693.7892.262007.11.27 00:0593.780.000.00-0.1813.77
27517362007.11.26 14:00buy0.01eurusd1.48501.48631.49002007.11.26 22:411.48630.000.00-0.041.30
27517702007.11.26 14:01buy0.01euraud1.68781.70671.71782007.11.26 21:471.70670.000.000.0016.46
26807692007.11.21 21:00buy0.01usdcad0.98800.98910.99302007.11.26 21:380.98910.000.000.041.11
27476492007.11.26 08:00sell0.01gbpchf2.27682.27262.26882007.11.26 21:362.27260.000.000.003.83
27508742007.11.26 13:00sell0.01chfjpy98.2097.9497.712007.11.26 21:0997.940.000.000.002.43
27548732007.11.26 16:00sell0.01audnzd1.15991.15981.15192007.11.26 21:031.15980.000.000.000.08
27517492007.11.26 14:00sell0.01usdchf1.10201.09911.09702007.11.26 20:581.09700.000.000.004.56
27476392007.11.26 08:00sell0.01gbpchf2.27662.27412.27162007.11.26 20:582.27160.000.000.004.56
27229202007.11.23 11:00sell0.01nzdjpy81.050.0080.552007.11.26 20:5580.550.000.00-0.224.66
27229152007.11.23 11:00sell0.01usdjpy107.920.00107.422007.11.26 20:53107.420.000.00-0.154.65
27229092007.11.23 11:00sell0.01audjpy93.920.0093.422007.11.26 20:5393.420.000.00-0.184.65
27563662007.11.26 19:00sell0.01eurjpy160.54160.10159.742007.11.26 20:53159.740.000.000.007.45
27516262007.11.26 13:46sell0.01cadchf1.11541.11271.11062007.11.26 20:261.11060.000.000.004.38
27563572007.11.26 19:00sell0.01gbpjpy223.67223.39223.172007.11.26 20:11223.170.000.000.004.64
27490202007.11.26 11:00sell0.01cadchf1.12071.11641.11272007.11.26 20:021.11270.000.000.007.28
27508822007.11.26 13:00sell0.01audusd0.88100.87660.87302007.11.26 19:490.87300.000.000.008.00
27563602007.11.26 19:00sell0.01eurjpy160.55160.54160.052007.11.26 19:18160.540.000.000.000.09
27515272007.11.26 13:38buy0.01eurcad1.46561.46641.47062007.11.26 18:401.46640.000.000.000.81
27490152007.11.26 11:00buy0.01eurcad1.46041.46471.46832007.11.26 17:421.46830.000.000.007.99
27448112007.11.26 05:00sell0.01eurjpy160.81160.76160.022007.11.26 16:36160.760.000.000.000.46
27508802007.11.26 13:00sell0.01eurjpy160.78160.61160.282007.11.26 16:22160.610.000.000.001.58
27517562007.11.26 14:00buy0.01euraud1.68781.69221.69582007.11.26 16:161.69580.000.000.007.00
27530512007.11.26 15:00sell0.01usdsek6.25336.25186.24832007.11.26 15:256.25180.000.000.000.24
27517712007.11.26 14:01sell0.01usdsek6.25806.25376.25002007.11.26 15:236.25000.000.000.001.28
27464122007.11.26 07:00sell0.01audusd0.88230.88060.87732007.11.26 15:030.88060.000.000.001.70
27508672007.11.26 13:00sell0.01audjpy95.5395.4494.742007.11.26 14:4795.440.000.000.000.83
27508782007.11.26 13:00sell0.01gbpjpy224.12223.87223.622007.11.26 13:57223.870.000.000.002.31
27511012007.11.26 13:14buy0.01euraud1.68391.68671.68882007.11.26 13:471.68880.000.000.004.31
27476682007.11.26 08:00sell0.01cadchf1.12131.11841.11632007.11.26 13:461.11630.000.000.004.54
27476292007.11.26 08:00buy0.01eurcad1.45991.46281.46492007.11.26 13:381.46490.000.000.005.07
27508852007.11.26 13:00buy0.01usdnok5.42245.40845.43042007.11.26 13:315.40840.000.000.00-2.59
27508902007.11.26 13:00buy0.01usdnok5.42245.40835.45232007.11.26 13:315.40830.000.000.00-2.60
27476412007.11.26 08:00buy0.01euraud1.68071.68311.68572007.11.26 13:141.68310.000.000.002.11
27490132007.11.26 11:00buy0.01gbpcad2.03362.03522.03862007.11.26 12:462.03520.000.000.001.62
27412012007.11.26 00:01buy0.01eurusd1.48371.48501.49172007.11.26 11:431.48500.000.000.001.30
27392472007.11.23 20:00sell0.01usdchf1.10211.10151.09712007.11.26 11:381.10150.000.00-0.100.54
27477882007.11.26 08:09buy0.01eurusd1.48511.48651.49012007.11.26 11:331.48650.000.000.001.40
27476512007.11.26 08:00sell0.01usdsek6.24246.24076.23442007.11.26 09:246.24070.000.000.000.27
27476462007.11.26 08:00sell0.01usdsek6.24246.24166.23742007.11.26 09:116.24160.000.000.000.13
27385732007.11.23 19:00sell0.01audusd0.87490.88520.84492007.11.26 08:320.88520.000.00-0.05-10.30
27360992007.11.23 17:00buy0.01eurusd1.48261.48491.48762007.11.26 08:091.48490.000.00-0.042.30
27464082007.11.26 07:00sell0.01gbpjpy223.79223.77223.292007.11.26 07:34223.770.000.000.000.19
27317382007.11.23 14:00sell0.01cadchf1.11501.12561.10702007.11.26 06:371.12560.000.00-0.07-9.57
27419502007.11.26 01:00sell0.01gbpchf2.27552.28622.27052007.11.26 06:352.28620.000.000.00-9.66
27448202007.11.26 05:00buy0.01usdnok5.41395.41515.41892007.11.26 05:305.41510.000.000.000.22
27441722007.11.26 04:00sell0.01usdsek6.25386.26786.24882007.11.26 04:586.26780.000.000.00-2.23
27441562007.11.26 04:00sell0.01eurjpy160.96160.73160.462007.11.26 04:38160.730.000.000.002.12
27441362007.11.26 04:00sell0.01gbpjpy223.81223.66223.312007.11.26 04:37223.660.000.000.001.38
27419392007.11.26 01:00sell0.01gbpjpy223.95223.83220.952007.11.26 03:52223.830.000.000.001.11
27431702007.11.26 03:00sell0.01chfjpy98.2498.1197.742007.11.26 03:0798.110.000.000.001.20
27385652007.11.23 19:00sell0.01gbpchf2.27082.28152.24082007.11.26 02:352.28150.000.00-0.26-9.68
27069642007.11.23 08:00sell0.01cadchf1.11021.12091.10532007.11.25 23:311.12090.000.00-0.07-9.70
26840062007.11.22 07:00sell0.01chfjpy98.6098.4995.602007.11.25 23:2398.490.000.00-0.101.01
26840332007.11.22 07:00sell0.01nzdusd0.75170.76220.74372007.11.25 23:200.76220.000.00-0.16-10.50
27385712007.11.23 19:00buy0.01euraud1.69561.68491.72562007.11.25 23:131.68490.000.00-0.13-9.42
27229952007.11.23 11:00sell0.01audusd0.87010.88040.86512007.11.25 23:130.88040.000.00-0.05-10.30
26817612007.11.22 00:09sell0.01nzdusd0.74990.76040.74492007.11.25 23:050.76040.000.00-0.16-10.50
27332522007.11.23 15:00sell0.01audnzd1.15851.15811.15052007.11.25 23:011.15810.000.000.020.30
27317572007.11.23 14:00buy0.01gbpcad2.03242.03622.04042007.11.25 23:002.03620.000.000.053.85
27347412007.11.23 16:00buy0.01euraud1.69931.68861.70432007.11.25 23:001.68860.000.00-0.13-9.40
27317342007.11.23 14:00buy0.01eurcad1.46431.46481.47232007.11.25 23:001.46480.000.00-0.040.51
27317282007.11.23 14:00buy0.01eurcad1.46421.46631.46922007.11.25 23:001.46630.000.00-0.042.13
27317542007.11.23 14:00buy0.01gbpcad2.03252.03532.03752007.11.23 19:222.03750.000.000.005.06
27361052007.11.23 17:00sell0.01usdsek6.26936.26776.23932007.11.23 18:216.26770.000.000.000.26
26840302007.11.22 07:00buy0.01usdcad0.98490.98620.99292007.11.23 17:370.98620.000.000.011.32
27174182007.11.23 10:00sell0.01gbpusd2.06062.05952.03062007.11.23 17:352.05950.000.000.001.10
27360962007.11.23 17:00sell0.01usdsek6.26906.26796.26102007.11.23 17:346.26790.000.000.000.18
26840352007.11.22 07:00sell0.01eurjpy161.32160.25158.322007.11.23 16:44160.250.000.00-0.169.90
27267202007.11.23 12:00sell0.01gbpchf2.26752.26702.25962007.11.23 15:192.26700.000.000.000.45
27267172007.11.23 12:00sell0.01gbpchf2.26772.26702.26292007.11.23 12:532.26700.000.000.000.63
27229122007.11.23 11:00sell0.01gbpjpy221.95221.81221.452007.11.23 12:52221.810.000.000.001.29
27069462007.11.23 08:00sell0.01gbpchf2.26492.27562.25992007.11.23 09:302.27560.000.000.00-9.71
27069902007.11.23 08:00sell0.01usdchf1.09271.10301.08772007.11.23 09:081.10300.000.000.00-9.34
26786512007.11.21 15:00sell0.01eurchf1.63641.63351.62852007.11.23 09:081.63350.000.00-0.402.63
27069542007.11.23 08:00buy0.01eurusd1.49351.48331.49852007.11.23 09:071.48330.000.000.00-10.20
27069772007.11.23 08:00buy0.01gbpcad2.03972.02882.04472007.11.23 09:072.02880.000.000.00-11.08
27069622007.11.23 08:00buy0.01eurcad1.46981.45911.47482007.11.23 09:071.45910.000.000.00-10.88
26840362007.11.22 07:00sell0.01audusd0.87230.87220.86432007.11.23 08:290.87220.000.00-0.050.10
26840292007.11.22 07:00sell0.01gbpjpy224.33223.36221.342007.11.23 08:29223.360.000.00-0.368.97
26982382007.11.23 05:00sell0.01chfjpy98.4798.3997.972007.11.23 08:2898.390.000.000.000.74
27069512007.11.23 08:00sell0.01usdsek6.23926.25326.23422007.11.23 08:086.25320.000.000.00-2.24
26934282007.11.23 02:37sell0.01cadchf1.11181.11151.10702007.11.23 07:281.11150.000.000.000.27
26855192007.11.22 13:21buy0.01gbpcad2.03522.03702.04322007.11.23 07:122.03700.000.000.051.83
27003762007.11.23 06:00buy0.01gbpcad2.03632.03852.04122007.11.23 07:122.03850.000.000.002.23
27013572007.11.23 06:36sell0.01audnzd1.15701.15701.15202007.11.23 07:071.15700.000.000.000.00
26944862007.11.23 03:00sell0.01audnzd1.15811.15811.15322007.11.23 06:361.15810.000.000.000.00
26840322007.11.22 07:00sell0.01audusd0.87220.87180.86722007.11.23 06:180.87180.000.00-0.050.40
26856582007.11.22 23:06sell0.01audcad0.85790.85710.85292007.11.23 06:160.85710.000.000.000.81
26840392007.11.22 07:00sell0.01nzdjpy81.7281.4280.922007.11.23 05:5781.420.000.00-0.222.78
26840132007.11.22 07:00sell0.01eurjpy161.34160.98160.542007.11.23 05:53160.980.000.00-0.163.34
26945042007.11.23 03:00sell0.01gbpjpy223.63223.27222.832007.11.23 05:19223.270.000.000.003.34
26931442007.11.23 02:33sell0.01usdjpy107.87107.77107.372007.11.23 05:15107.770.000.000.000.93
26840312007.11.22 07:00buy0.01euraud1.70191.70631.70992007.11.23 05:061.70990.000.00-0.136.98
26914012007.11.23 02:00sell0.01eurjpy161.15160.86160.652007.11.23 04:28160.650.000.000.004.65
26840272007.11.22 07:00sell0.01audjpy94.7994.3693.992007.11.23 04:2793.990.000.00-0.187.43
26944892007.11.23 03:00sell0.01gbpjpy223.62223.37223.122007.11.23 04:16223.120.000.000.004.65
26840382007.11.22 07:00sell0.01nzdjpy81.7081.5381.202007.11.23 03:5081.530.000.00-0.221.57
26840092007.11.22 07:00sell0.01audjpy94.7994.6894.292007.11.23 03:2894.680.000.00-0.181.02
26854602007.11.22 13:00sell0.01eurchf1.63481.63201.62982007.11.23 02:441.63200.000.00-0.102.56
26840262007.11.22 07:00buy0.01eurcad1.46191.46411.46992007.11.23 02:401.46410.000.00-0.042.24
26807622007.11.21 21:00sell0.01cadchf1.11501.11261.11002007.11.23 02:371.11260.000.00-0.282.20
26913882007.11.23 02:00buy0.01eurcad1.46341.46561.46842007.11.23 02:351.46560.000.000.002.25
26817722007.11.22 00:09sell0.01usdjpy108.38108.09107.882007.11.23 02:33107.880.000.00-0.154.63
26839882007.11.22 07:00sell0.01usdjpy108.69108.25107.892007.11.23 02:33107.890.000.00-0.157.41
26790912007.11.21 16:00sell0.01chfjpy98.2099.2597.702007.11.23 02:3399.250.000.00-0.21-9.72
26913922007.11.23 02:00sell0.01gbpchf2.26992.26602.26192007.11.23 02:332.26190.000.000.007.35
26840002007.11.22 07:00sell0.01cadchf1.11931.11551.11142007.11.23 02:331.11140.000.00-0.077.24
26913842007.11.23 02:00sell0.01gbpchf2.27012.26822.26512007.11.23 02:322.26510.000.000.004.58
26913732007.11.23 02:00buy0.01euraud1.70141.70201.70642007.11.23 02:291.70200.000.000.000.52
26781722007.11.21 14:00buy0.01eurusd1.48451.48881.49242007.11.23 01:521.49240.000.00-0.147.90
26854622007.11.22 13:00sell0.01usdchf1.10281.09841.09482007.11.23 01:341.09480.000.00-0.107.31
26839742007.11.22 07:00buy0.01euraud1.70181.70221.70672007.11.23 01:261.70220.000.00-0.130.35
26855232007.11.22 13:23buy0.01eurcad1.46271.46311.46762007.11.23 01:241.46310.000.00-0.040.40
26857242007.11.22 23:07sell0.01usdsek6.27306.26176.24302007.11.23 01:246.26170.000.000.001.80
26843102007.11.22 08:00sell0.01usdchf1.10151.09861.09652007.11.23 01:211.09650.000.00-0.104.56
26817422007.11.22 00:08buy0.01eurusd1.48531.48651.49032007.11.23 01:211.49030.000.00-0.045.00
26859702007.11.23 00:00sell0.01usdsek6.27066.26796.26262007.11.23 01:216.26260.000.000.001.28
26856752007.11.22 23:07sell0.01usdsek6.27316.27056.26812007.11.23 01:086.26810.000.000.000.80
26840342007.11.22 07:00sell0.01gbpchf2.27482.27382.26682007.11.23 01:002.27380.000.00-0.260.91
26840152007.11.22 07:00sell0.01gbpjpy224.32224.08223.522007.11.23 00:37224.080.000.00-0.362.21
26849912007.11.22 10:00sell0.01gbpchf2.27412.27232.26912007.11.23 00:372.27230.000.00-0.261.63
26849092007.11.22 09:39sell0.01gbpjpy224.19223.93223.692007.11.23 00:33223.930.000.00-0.362.40
26834242007.11.22 05:01buy0.01gbpcad2.02762.03032.05762007.11.22 23:072.03030.000.000.052.74
26843132007.11.22 08:00sell0.01audnzd1.15871.15861.15372007.11.22 13:461.15860.000.000.000.07
26839962007.11.22 07:00buy0.01eurcad1.46181.46191.46672007.11.22 13:231.46190.000.000.000.10
26840072007.11.22 07:00buy0.01gbpcad2.03282.03432.04082007.11.22 13:212.03430.000.000.001.52
26853022007.11.22 12:00buy0.01gbpcad2.03022.03282.03512007.11.22 12:002.03510.000.000.004.97
26774332007.11.21 13:00sell0.01usdchf1.10651.10421.09852007.11.22 11:171.10420.000.00-0.292.08
26786472007.11.21 15:00sell0.01eurchf1.63651.63501.63152007.11.22 10:071.63500.000.00-0.301.36
26840282007.11.22 07:00sell0.01gbpchf2.27492.27452.26992007.11.22 09:442.27450.000.000.000.37
26840112007.11.22 07:00sell0.01gbpjpy224.33224.25223.832007.11.22 09:39224.250.000.000.000.73
26840102007.11.22 07:00sell0.01eurjpy161.32161.31160.822007.11.22 08:56161.310.000.000.000.09
26580772007.11.20 05:00buy0.01eurgbp0.71550.71770.72352007.11.22 08:050.71770.000.00-0.324.55
26817802007.11.22 00:09sell0.01usdsek6.27426.28926.26922007.11.22 07:196.28920.000.000.00-2.38
26835862007.11.22 06:00buy0.01gbpcad2.03022.03292.03522007.11.22 06:272.03290.000.000.002.75
26807712007.11.21 21:00sell0.01audusd0.86860.87890.86362007.11.22 04:060.87890.000.00-0.16-10.30
26593752007.11.20 07:00sell0.01usdjpy110.25109.02107.252007.11.22 04:04109.020.000.00-0.5811.28
26807672007.11.21 21:00sell0.01nzdjpy81.2282.3280.722007.11.22 03:5282.320.000.00-0.66-10.10
26807652007.11.21 21:00buy0.01euraud1.71051.69981.71552007.11.22 03:521.69980.000.00-0.38-9.35
26817512007.11.22 00:08sell0.01audjpy94.2095.2593.702007.11.22 03:5195.250.000.000.00-9.65
26818152007.11.22 00:14sell0.01gbpjpy223.66224.73223.162007.11.22 03:19224.730.000.000.00-9.83
26790862007.11.21 16:00sell0.01eurjpy160.75161.78160.252007.11.22 03:19161.780.000.00-0.49-9.47
26817782007.11.22 00:09buy0.01eurcad1.46681.45611.47182007.11.22 02:391.45610.000.000.00-10.93
26811442007.11.21 22:00sell0.01gbpchf2.27502.27422.27002007.11.22 02:302.27420.000.000.000.73
26642662007.11.20 12:00buy0.01usdcad0.97950.98481.00952007.11.22 02:220.98480.000.000.035.38
26811282007.11.21 22:00sell0.01gbpjpy223.86223.73223.362007.11.22 00:14223.730.000.000.001.20
26802922007.11.21 20:00sell0.01audnzd1.16141.15851.15342007.11.21 23:561.15850.000.000.052.18
26807662007.11.21 21:00sell0.01audnzd1.15941.15921.15442007.11.21 22:081.15920.000.000.050.15
26800212007.11.21 19:00sell0.01usdjpy108.50108.50108.002007.11.21 22:04108.500.000.00-0.440.00
26808332007.11.21 21:05sell0.01audjpy94.3594.2093.852007.11.21 21:3094.200.000.000.001.39
26781712007.11.21 14:00buy0.01eurusd1.48451.48501.48952007.11.21 21:101.48500.000.000.000.50
26800192007.11.21 19:00sell0.01audjpy94.6294.4094.122007.11.21 21:0594.400.000.000.002.02
26800272007.11.21 19:00buy0.01euraud1.70201.70361.70702007.11.21 20:351.70360.000.000.001.40
26757012007.11.21 10:00sell0.01gbpusd2.05662.06692.02662007.11.21 20:172.06690.000.000.00-10.30
26797482007.11.21 18:00sell0.01usdsek6.27896.27486.27092007.11.21 20:136.27090.000.000.001.27
26796852007.11.21 17:57sell0.01usdsek6.28046.27906.27542007.11.21 19:486.27900.000.000.000.23
26790892007.11.21 16:00sell0.01gbpusd2.05522.06552.05022007.11.21 19:412.06550.000.000.00-10.30
26794482007.11.21 17:00sell0.01usdsek6.29076.28826.26072007.11.21 18:176.28820.000.000.000.40
26794472007.11.21 17:00sell0.01usdsek6.29076.28826.28572007.11.21 17:576.28570.000.000.000.80
26786492007.11.21 15:00sell0.01nzdusd0.75410.75120.74912007.11.21 17:260.74910.000.000.005.00
26790952007.11.21 16:00buy0.01usdnok5.43125.41715.46112007.11.21 16:165.41710.000.000.00-2.60
26790942007.11.21 16:00buy0.01usdnok5.43125.41725.43622007.11.21 16:155.41720.000.000.00-2.58
26786442007.11.21 15:00sell0.01nzdjpy81.8581.5881.352007.11.21 16:1481.580.000.000.002.49
26790882007.11.21 16:00buy0.01usdcad0.98990.99030.99482007.11.21 16:100.99030.000.000.000.40
26757042007.11.21 10:00sell0.01usdchf1.10491.10481.09992007.11.21 16:051.10480.000.000.000.09
26786332007.11.21 15:00sell0.01gbpjpy223.60223.45223.102007.11.21 15:14223.450.000.000.001.38
26781742007.11.21 14:00sell0.01usdsek6.27936.29336.24932007.11.21 14:426.29330.000.000.00-2.22
26781732007.11.21 14:00sell0.01usdsek6.27906.29306.27102007.11.21 14:426.29300.000.000.00-2.22
26770972007.11.21 12:10buy0.01gbpcad2.03172.03382.03972007.11.21 13:532.03380.000.000.002.13
26774262007.11.21 13:00sell0.01gbpchf2.27512.27472.27012007.11.21 13:512.27470.000.000.000.36
26770262007.11.21 12:00buy0.01gbpcad2.03442.03532.03942007.11.21 13:352.03530.000.000.000.91
26704052007.11.21 00:01buy0.01usdcad0.98190.98590.98992007.11.21 13:310.98990.000.000.008.08
26774172007.11.21 13:00sell0.01usdsek6.29676.29426.29172007.11.21 13:116.29170.000.000.000.79
26721502007.11.21 05:00sell0.01eurjpy162.23160.85159.232007.11.21 13:06160.850.000.000.0012.71
26765712007.11.21 11:00sell0.01audnzd1.16061.16061.15562007.11.21 12:331.16060.000.000.000.00
26648952007.11.20 13:00sell0.01audusd0.88670.87350.85672007.11.21 12:170.87350.000.00-0.0513.20
26739472007.11.21 08:00sell0.01nzdusd0.75900.75360.72902007.11.21 12:160.75360.000.000.005.40
26704012007.11.21 00:01buy0.01gbpcad2.02852.03102.03652007.11.21 12:102.03100.000.000.002.53
26763892007.11.21 10:33buy0.01eurcad1.45941.45941.46442007.11.21 11:481.45940.000.000.000.00
26580752007.11.20 05:00buy0.01eurgbp0.71560.71830.72062007.11.21 11:480.71830.000.00-0.085.56
26678202007.11.20 19:00sell0.01eurchf1.63871.63831.63072007.11.21 11:341.63830.000.00-0.100.36
26674692007.11.20 18:00sell0.01gbpchf2.28892.27892.25892007.11.21 11:342.27890.000.00-0.269.03
26765722007.11.21 11:00buy0.01usdnok5.44035.44465.47032007.11.21 11:205.44460.000.000.000.79
26678242007.11.20 19:00sell0.01nzdjpy83.5181.5280.512007.11.21 10:5781.520.000.00-0.2218.35
26619042007.11.20 09:00sell0.01eurchf1.63691.63681.63192007.11.21 10:411.63680.000.00-0.100.09
26756972007.11.21 10:00sell0.01cadchf1.12431.12181.11932007.11.21 10:321.12180.000.000.002.26
26703902007.11.21 00:00buy0.01eurcad1.45641.45811.46142007.11.21 10:321.45810.000.000.001.72
26580682007.11.20 05:00buy0.01eurusd1.46661.47801.49662007.11.21 10:301.47800.000.00-0.0411.40
26648972007.11.20 13:00buy0.01audcad0.87130.86050.90132007.11.21 10:040.86050.000.000.02-10.99
26723432007.11.21 05:16buy0.01gbpcad2.03002.01912.03502007.11.21 09:462.01910.000.000.00-11.10
26711932007.11.21 02:00sell0.01gbpjpy226.60224.36223.602007.11.21 09:42223.600.000.000.0027.62
26697442007.11.20 22:00buy0.01audcad0.87430.86350.87932007.11.21 08:350.86350.000.000.00-10.99
26697472007.11.20 22:00buy0.01audcad0.87450.86370.88252007.11.21 08:350.86370.000.000.00-11.00
26678282007.11.20 19:00sell0.01audusd0.88640.88210.87842007.11.21 08:290.87840.000.00-0.058.00
26703882007.11.21 00:00buy0.01usdcad0.98190.98210.98692007.11.21 08:160.98210.000.000.000.20
26739312007.11.21 08:00sell0.01nzdusd0.75920.75860.75422007.11.21 08:120.75860.000.000.000.60
26709172007.11.21 01:00sell0.01audnzd1.16631.16621.15832007.11.21 08:061.16620.000.000.000.08
26687602007.11.20 20:00sell0.01audnzd1.16501.16471.16002007.11.21 08:041.16470.000.000.020.23
26703972007.11.21 00:00sell0.01audjpy97.7297.0194.722007.11.21 07:1797.010.000.000.006.50
26717012007.11.21 04:00sell0.01usdchf1.10551.10461.10052007.11.21 06:511.10460.000.000.000.81
26717082007.11.21 04:00buy0.01eurusd1.48351.48351.48852007.11.21 06:511.48350.000.000.000.00
26580162007.11.20 05:00sell0.01gbpchf2.28752.28402.27952007.11.21 06:492.28400.000.00-0.263.17
26715322007.11.21 03:00sell0.01usdsek6.26596.26596.26092007.11.21 06:266.26590.000.000.000.00
26717002007.11.21 04:00sell0.01cadchf1.12791.12711.11992007.11.21 05:511.12710.000.000.000.73
26704062007.11.21 00:01sell0.01cadchf1.12661.12561.12162007.11.21 05:491.12560.000.000.000.90
26721482007.11.21 05:00sell0.01eurjpy162.22162.02161.432007.11.21 05:48162.020.000.000.001.83
26703982007.11.21 00:01buy0.01gbpcad2.02862.02952.03362007.11.21 05:162.02950.000.000.000.91
26709122007.11.21 01:00sell0.01nzdjpy83.6483.2282.842007.11.21 05:1182.840.000.000.007.34
26568152007.11.20 03:00sell0.01usdjpy109.710.00109.212007.11.21 05:07109.210.000.00-0.144.58
26619022007.11.20 09:00sell0.01gbpchf2.28592.28362.28092007.11.21 05:032.28360.000.00-0.262.08
26709042007.11.21 01:00sell0.01audjpy97.6397.2296.832007.11.21 04:3096.830.000.000.007.31
26687642007.11.20 20:00sell0.01gbpjpy226.63226.45225.832007.11.21 04:23226.450.000.00-0.351.64
26703792007.11.21 00:00sell0.01nzdjpy83.6583.5883.152007.11.21 01:3283.580.000.000.000.64
26703742007.11.21 00:00sell0.01audusd0.89080.89030.88582007.11.21 00:550.89030.000.000.000.50
26703922007.11.21 00:00buy0.01euraud1.66511.66561.67312007.11.21 00:551.66560.000.000.000.44
26703872007.11.21 00:00sell0.01audjpy97.7297.6897.222007.11.21 00:2497.680.000.000.000.37
26703832007.11.21 00:00sell0.01gbpjpy226.68226.60226.182007.11.21 00:24226.600.000.000.000.73
26703762007.11.21 00:00buy0.01euraud1.66521.66611.67022007.11.21 00:231.66610.000.000.000.81
26671132007.11.20 17:00buy0.01eurusd1.47871.48161.48372007.11.20 21:381.48370.000.000.005.00
26687662007.11.20 20:00sell0.01usdsek6.27086.27086.26582007.11.20 21:376.27080.000.000.000.00
26674672007.11.20 18:00sell0.01usdchf1.10921.10791.10422007.11.20 20:451.10790.000.000.001.17
26618982007.11.20 09:00sell0.01audjpy97.8297.5194.822007.11.20 20:3497.510.000.000.002.82
26671142007.11.20 17:00sell0.01usdjpy110.05109.87109.252007.11.20 19:49109.870.000.000.001.64
26678232007.11.20 19:00sell0.01nzdjpy83.5083.4682.702007.11.20 19:3583.460.000.000.000.37
26667802007.11.20 16:00sell0.01audnzd1.16611.16611.16112007.11.20 19:331.16610.000.000.000.00
26667752007.11.20 16:00sell0.01usdsek6.27856.27776.27362007.11.20 19:146.27770.000.000.000.13
26648882007.11.20 13:00buy0.01usdcad0.98220.98240.99022007.11.20 19:130.98240.000.000.000.20
26648812007.11.20 13:00sell0.01audusd0.88670.88620.88172007.11.20 19:130.88620.000.000.000.50
26655312007.11.20 14:00sell0.01audjpy97.5497.4996.742007.11.20 18:5897.490.000.000.000.46
26648922007.11.20 13:00sell0.01nzdjpy83.7483.6583.242007.11.20 18:2383.650.000.000.000.82
26671242007.11.20 17:00buy0.01euraud1.66671.66831.67162007.11.20 18:221.66830.000.000.001.41
26671302007.11.20 17:00sell0.01audjpy97.6297.3497.122007.11.20 18:1697.340.000.000.002.54
26671232007.11.20 17:00sell0.01gbpjpy227.20226.98226.702007.11.20 17:07226.980.000.000.002.00
26647362007.11.20 12:43buy0.01audcad0.87250.87420.88052007.11.20 16:150.87420.000.000.001.72
26648902007.11.20 13:00sell0.01usdjpy110.16110.15109.362007.11.20 14:53110.150.000.000.000.09
26648862007.11.20 13:00sell0.01audjpy97.6597.6497.152007.11.20 13:3797.640.000.000.000.09
26636142007.11.20 11:00buy0.01euraud1.66291.66571.66792007.11.20 13:341.66790.000.000.004.43
26619072007.11.20 09:00sell0.01audnzd1.16751.16741.16272007.11.20 13:091.16740.000.000.000.08
26648842007.11.20 13:00sell0.01gbpjpy227.03227.02226.532007.11.20 13:06227.020.000.000.000.09
26605822007.11.20 08:00buy0.01audcad0.86910.87170.87712007.11.20 12:430.87170.000.000.002.65
26561672007.11.20 02:00sell0.01cadchf1.13321.13051.12822007.11.20 12:011.13050.000.000.002.43
26642642007.11.20 12:00buy0.01audcad0.87090.87180.87592007.11.20 12:000.87180.000.000.000.91
26642602007.11.20 12:00buy0.01usdcad0.97930.98070.98432007.11.20 12:000.98070.000.000.001.42
26605802007.11.20 08:00buy0.01audcad0.86930.86990.87432007.11.20 11:560.86990.000.000.000.61
26636162007.11.20 11:00buy0.01eurcad1.44471.44641.44972007.11.20 11:541.44640.000.000.001.74
26636222007.11.20 11:00buy0.01gbpcad2.01582.01862.02082007.11.20 11:532.02080.000.000.005.11
26605892007.11.20 08:00buy0.01eurcad1.44171.44231.44972007.11.20 11:171.44230.000.000.000.62
26573292007.11.20 04:00buy0.01eurcad1.44321.44381.44822007.11.20 10:581.44380.000.000.000.61
26580372007.11.20 05:00sell0.01usdchf1.11591.11171.10792007.11.20 09:291.10790.000.000.007.22
26605622007.11.20 08:00sell0.01cadchf1.13671.13671.12872007.11.20 09:191.13670.000.000.000.00
26605782007.11.20 08:00buy0.01gbpcad2.01502.01512.02302007.11.20 08:322.01510.000.000.000.10
26605772007.11.20 08:00buy0.01gbpcad2.01512.01512.02012007.11.20 08:202.01510.000.000.000.00
26561852007.11.20 02:00sell0.01chfjpy98.4599.5095.452007.11.20 08:0999.500.000.000.00-9.51
26580322007.11.20 05:00sell0.01usdchf1.11601.11331.11102007.11.20 08:081.11100.000.000.004.50
26580532007.11.20 05:00buy0.01eurusd1.46671.47111.47472007.11.20 08:071.47470.000.000.008.00
26593962007.11.20 07:00sell0.01usdsek6.31736.29586.28732007.11.20 07:556.29580.000.000.003.41
26573602007.11.20 04:01buy0.01eurusd1.46521.46791.47022007.11.20 07:241.47020.000.000.005.00
26555052007.11.20 00:17sell0.01usdcad0.98380.98120.97892007.11.20 06:550.97890.000.000.005.01
26586412007.11.20 06:00sell0.01usdsek6.32366.32076.31562007.11.20 06:476.32070.000.000.000.46
26568122007.11.20 03:00buy0.01gbpcad2.01702.01702.02202007.11.20 03:442.01700.000.000.000.00
26561782007.11.20 02:00sell0.01chfjpy98.4598.3797.952007.11.20 03:3498.370.000.000.000.73
26555132007.11.20 00:19sell0.01gbpusd2.04852.04782.04352007.11.20 03:092.04780.000.000.000.70
26561732007.11.20 02:00buy0.01usdnok5.50865.51085.51362007.11.20 03:055.51080.000.000.000.40
26561602007.11.20 02:00sell0.01eurjpy160.94160.75160.442007.11.20 02:25160.750.000.000.001.73
26561542007.11.20 02:00sell0.01nzdjpy82.4982.4382.002007.11.20 02:2182.430.000.000.000.54
26561572007.11.20 02:00sell0.01audjpy96.5796.3096.072007.11.20 02:1996.300.000.000.002.46
26561692007.11.20 02:00sell0.01gbpjpy224.87224.69224.372007.11.20 02:10224.690.000.000.001.64
26557812007.11.20 01:00sell0.01audnzd1.17101.17091.16602007.11.20 02:061.17090.000.000.000.07
26555092007.11.20 00:18buy0.01gbpcad2.01582.01662.02072007.11.20 01:432.01660.000.000.000.81
26554652007.11.20 00:11balanceDeposit2 000.00
  0.00 0.00 -13.64 426.91
Closed P/L: 413.27
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
27530432007.11.26 15:00sell0.01audnzd1.16091.16051.1310 1.15570.000.000.023.93
27622442007.11.27 01:00sell0.01audusd0.87150.88180.8665 0.87280.000.000.00-1.30
26561822007.11.20 02:00sell0.01chfjpy98.4499.4497.64 98.330.000.00-0.361.02
27508792007.11.26 13:00sell0.01chfjpy98.2399.2895.23 98.330.000.00-0.05-0.92
26619092007.11.20 09:00sell0.01eurchf1.63691.64711.6069 1.63330.000.00-0.703.28
26937722007.11.23 02:44sell0.01eurchf1.63151.64201.6265 1.63330.000.00-0.20-1.64
26774342007.11.21 13:00buy0.01eurgbp0.71990.70960.7249 0.71810.000.00-0.48-3.72
26856962007.11.22 23:07buy0.01eurgbp0.72030.70980.7503 0.71810.000.00-0.16-4.55
26945302007.11.23 03:01buy0.01eurgbp0.72060.71030.7286 0.71810.000.00-0.16-5.17
27392232007.11.23 20:00buy0.01eurusd1.48371.47351.5137 1.48750.000.00-0.083.80
27385692007.11.23 19:00sell0.01gbpjpy222.750.00221.95 223.550.000.00-0.72-7.41
27229312007.11.23 11:00sell0.01nzdjpy81.0382.0380.24 81.550.000.00-0.44-4.82
26847612007.11.22 09:00sell0.01nzdusd0.75330.76380.7233 0.75560.000.00-0.24-2.30
27622462007.11.27 01:00sell0.01nzdusd0.75190.76240.7469 0.75560.000.000.00-3.70
26840372007.11.22 07:00buy0.01usdcad0.98480.99051.0148 0.99750.000.000.0312.73
27267212007.11.23 12:00sell0.01usdchf1.10131.11161.0713 1.09800.000.00-0.203.01
27229232007.11.23 11:00sell0.01usdjpy107.93108.93107.13 107.920.000.00-0.300.09
27675012007.11.27 06:00sell0.01eurchf1.63421.64451.6262 1.63330.000.000.000.82
27687612007.11.27 07:00sell0.01usdjpy108.18109.20105.18 107.920.000.000.002.41
27687772007.11.27 07:00sell0.01gbpchf2.27562.28632.2457 2.27430.000.000.001.19
27733922007.11.27 10:00sell0.01nzdjpy81.7482.8478.74 81.550.000.000.001.76
27733982007.11.27 10:00sell0.01nzdusd0.75600.76650.7480 0.75560.000.000.000.40
27737882007.11.27 11:00sell0.01audnzd1.15771.15651.1497 1.15570.000.000.001.51
27765842007.11.27 13:31sell0.01gbpchf2.27002.28072.2650 2.27430.000.000.00-3.91
27768632007.11.27 13:45sell0.01gbpchf2.27282.28352.2648 2.27430.000.000.00-1.36
27776662007.11.27 15:00buy0.01audcad0.87030.85950.8753 0.87010.000.000.00-0.20
27776722007.11.27 15:00buy0.01usdnok5.42775.41375.4327 5.42300.000.000.00-0.87
  0.00 0.00 -4.04 -5.92
 Floating P/L: -9.96
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 413.27 Floating P/L: -9.96 Margin: 327.40
Balance: 2 413.27 Equity: 2 403.31 Free Margin: 2 075.91
 
Details:
Graph
Gross Profit: 756.45 Gross Loss: 343.18 Total Net Profit: 413.27
Profit Factor: 2.20 Expected Payoff: 1.24  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 115.11 (5.07%) Relative Drawdown: 5.07% (115.11)
 
Total Trades: 332 Short Positions (won %): 219 (85.39%) Long Positions (won %): 113 (84.96%)
Profit Trades (% of total): 283 (85.24%) Loss trades (% of total): 49 (14.76%)
Largest profit trade: 27.62 loss trade: -11.10
Average profit trade: 2.67 loss trade: -7.00
Maximum consecutive wins ($): 59 (98.34) consecutive losses ($): 6 (-60.86)
Maximal consecutive profit (count): 131.71 (32) consecutive loss (count): -60.86 (6)
Average consecutive wins: 9 consecutive losses: 2