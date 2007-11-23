Forex Liquidity LLC

Account: Name: Currency: USD 2007 November 23, 07:42
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
26934282007.11.23 02:37sell0.01cadchf1.11181.11151.10702007.11.23 07:281.11150.000.000.000.27
26855192007.11.22 13:21buy0.01gbpcad2.03522.03702.04322007.11.23 07:122.03700.000.000.051.83
27003762007.11.23 06:00buy0.01gbpcad2.03632.03852.04122007.11.23 07:122.03850.000.000.002.23
27013572007.11.23 06:36sell0.01audnzd1.15701.15701.15202007.11.23 07:071.15700.000.000.000.00
26944862007.11.23 03:00sell0.01audnzd1.15811.15811.15322007.11.23 06:361.15810.000.000.000.00
26840322007.11.22 07:00sell0.01audusd0.87220.87180.86722007.11.23 06:180.87180.000.00-0.050.40
26856582007.11.22 23:06sell0.01audcad0.85790.85710.85292007.11.23 06:160.85710.000.000.000.81
26840392007.11.22 07:00sell0.01nzdjpy81.7281.4280.922007.11.23 05:5781.420.000.00-0.222.78
26840132007.11.22 07:00sell0.01eurjpy161.34160.98160.542007.11.23 05:53160.980.000.00-0.163.34
26945042007.11.23 03:00sell0.01gbpjpy223.63223.27222.832007.11.23 05:19223.270.000.000.003.34
26931442007.11.23 02:33sell0.01usdjpy107.87107.77107.372007.11.23 05:15107.770.000.000.000.93
26840312007.11.22 07:00buy0.01euraud1.70191.70631.70992007.11.23 05:061.70990.000.00-0.136.98
26914012007.11.23 02:00sell0.01eurjpy161.15160.86160.652007.11.23 04:28160.650.000.000.004.65
26840272007.11.22 07:00sell0.01audjpy94.7994.3693.992007.11.23 04:2793.990.000.00-0.187.43
26944892007.11.23 03:00sell0.01gbpjpy223.62223.37223.122007.11.23 04:16223.120.000.000.004.65
26840382007.11.22 07:00sell0.01nzdjpy81.7081.5381.202007.11.23 03:5081.530.000.00-0.221.57
26840092007.11.22 07:00sell0.01audjpy94.7994.6894.292007.11.23 03:2894.680.000.00-0.181.02
26854602007.11.22 13:00sell0.01eurchf1.63481.63201.62982007.11.23 02:441.63200.000.00-0.102.56
26840262007.11.22 07:00buy0.01eurcad1.46191.46411.46992007.11.23 02:401.46410.000.00-0.042.24
26807622007.11.21 21:00sell0.01cadchf1.11501.11261.11002007.11.23 02:371.11260.000.00-0.282.20
26913882007.11.23 02:00buy0.01eurcad1.46341.46561.46842007.11.23 02:351.46560.000.000.002.25
26817722007.11.22 00:09sell0.01usdjpy108.38108.09107.882007.11.23 02:33107.880.000.00-0.154.63
26839882007.11.22 07:00sell0.01usdjpy108.69108.25107.892007.11.23 02:33107.890.000.00-0.157.41
26790912007.11.21 16:00sell0.01chfjpy98.2099.2597.702007.11.23 02:3399.250.000.00-0.21-9.72
26913922007.11.23 02:00sell0.01gbpchf2.26992.26602.26192007.11.23 02:332.26190.000.000.007.35
26840002007.11.22 07:00sell0.01cadchf1.11931.11551.11142007.11.23 02:331.11140.000.00-0.077.24
26913842007.11.23 02:00sell0.01gbpchf2.27012.26822.26512007.11.23 02:322.26510.000.000.004.58
26913732007.11.23 02:00buy0.01euraud1.70141.70201.70642007.11.23 02:291.70200.000.000.000.52
26781722007.11.21 14:00buy0.01eurusd1.48451.48881.49242007.11.23 01:521.49240.000.00-0.147.90
26854622007.11.22 13:00sell0.01usdchf1.10281.09841.09482007.11.23 01:341.09480.000.00-0.107.31
26839742007.11.22 07:00buy0.01euraud1.70181.70221.70672007.11.23 01:261.70220.000.00-0.130.35
26855232007.11.22 13:23buy0.01eurcad1.46271.46311.46762007.11.23 01:241.46310.000.00-0.040.40
26857242007.11.22 23:07sell0.01usdsek6.27306.26176.24302007.11.23 01:246.26170.000.000.001.80
26843102007.11.22 08:00sell0.01usdchf1.10151.09861.09652007.11.23 01:211.09650.000.00-0.104.56
26817422007.11.22 00:08buy0.01eurusd1.48531.48651.49032007.11.23 01:211.49030.000.00-0.045.00
26859702007.11.23 00:00sell0.01usdsek6.27066.26796.26262007.11.23 01:216.26260.000.000.001.28
26856752007.11.22 23:07sell0.01usdsek6.27316.27056.26812007.11.23 01:086.26810.000.000.000.80
26840342007.11.22 07:00sell0.01gbpchf2.27482.27382.26682007.11.23 01:002.27380.000.00-0.260.91
26840152007.11.22 07:00sell0.01gbpjpy224.32224.08223.522007.11.23 00:37224.080.000.00-0.362.21
26849912007.11.22 10:00sell0.01gbpchf2.27412.27232.26912007.11.23 00:372.27230.000.00-0.261.63
26849092007.11.22 09:39sell0.01gbpjpy224.19223.93223.692007.11.23 00:33223.930.000.00-0.362.40
26834242007.11.22 05:01buy0.01gbpcad2.02762.03032.05762007.11.22 23:072.03030.000.000.052.74
26843132007.11.22 08:00sell0.01audnzd1.15871.15861.15372007.11.22 13:461.15860.000.000.000.07
26839962007.11.22 07:00buy0.01eurcad1.46181.46191.46672007.11.22 13:231.46190.000.000.000.10
26840072007.11.22 07:00buy0.01gbpcad2.03282.03432.04082007.11.22 13:212.03430.000.000.001.52
26853022007.11.22 12:00buy0.01gbpcad2.03022.03282.03512007.11.22 12:002.03510.000.000.004.97
26774332007.11.21 13:00sell0.01usdchf1.10651.10421.09852007.11.22 11:171.10420.000.00-0.292.08
26786472007.11.21 15:00sell0.01eurchf1.63651.63501.63152007.11.22 10:071.63500.000.00-0.301.36
26840282007.11.22 07:00sell0.01gbpchf2.27492.27452.26992007.11.22 09:442.27450.000.000.000.37
26840112007.11.22 07:00sell0.01gbpjpy224.33224.25223.832007.11.22 09:39224.250.000.000.000.73
26840102007.11.22 07:00sell0.01eurjpy161.32161.31160.822007.11.22 08:56161.310.000.000.000.09
26580772007.11.20 05:00buy0.01eurgbp0.71550.71770.72352007.11.22 08:050.71770.000.00-0.324.55
26817802007.11.22 00:09sell0.01usdsek6.27426.28926.26922007.11.22 07:196.28920.000.000.00-2.38
26835862007.11.22 06:00buy0.01gbpcad2.03022.03292.03522007.11.22 06:272.03290.000.000.002.75
26807712007.11.21 21:00sell0.01audusd0.86860.87890.86362007.11.22 04:060.87890.000.00-0.16-10.30
26593752007.11.20 07:00sell0.01usdjpy110.25109.02107.252007.11.22 04:04109.020.000.00-0.5811.28
26807672007.11.21 21:00sell0.01nzdjpy81.2282.3280.722007.11.22 03:5282.320.000.00-0.66-10.10
26807652007.11.21 21:00buy0.01euraud1.71051.69981.71552007.11.22 03:521.69980.000.00-0.38-9.35
26817512007.11.22 00:08sell0.01audjpy94.2095.2593.702007.11.22 03:5195.250.000.000.00-9.65
26818152007.11.22 00:14sell0.01gbpjpy223.66224.73223.162007.11.22 03:19224.730.000.000.00-9.83
26790862007.11.21 16:00sell0.01eurjpy160.75161.78160.252007.11.22 03:19161.780.000.00-0.49-9.47
26817782007.11.22 00:09buy0.01eurcad1.46681.45611.47182007.11.22 02:391.45610.000.000.00-10.93
26811442007.11.21 22:00sell0.01gbpchf2.27502.27422.27002007.11.22 02:302.27420.000.000.000.73
26642662007.11.20 12:00buy0.01usdcad0.97950.98481.00952007.11.22 02:220.98480.000.000.035.38
26811282007.11.21 22:00sell0.01gbpjpy223.86223.73223.362007.11.22 00:14223.730.000.000.001.20
26802922007.11.21 20:00sell0.01audnzd1.16141.15851.15342007.11.21 23:561.15850.000.000.052.18
26807662007.11.21 21:00sell0.01audnzd1.15941.15921.15442007.11.21 22:081.15920.000.000.050.15
26800212007.11.21 19:00sell0.01usdjpy108.50108.50108.002007.11.21 22:04108.500.000.00-0.440.00
26808332007.11.21 21:05sell0.01audjpy94.3594.2093.852007.11.21 21:3094.200.000.000.001.39
26781712007.11.21 14:00buy0.01eurusd1.48451.48501.48952007.11.21 21:101.48500.000.000.000.50
26800192007.11.21 19:00sell0.01audjpy94.6294.4094.122007.11.21 21:0594.400.000.000.002.02
26800272007.11.21 19:00buy0.01euraud1.70201.70361.70702007.11.21 20:351.70360.000.000.001.40
26757012007.11.21 10:00sell0.01gbpusd2.05662.06692.02662007.11.21 20:172.06690.000.000.00-10.30
26797482007.11.21 18:00sell0.01usdsek6.27896.27486.27092007.11.21 20:136.27090.000.000.001.27
26796852007.11.21 17:57sell0.01usdsek6.28046.27906.27542007.11.21 19:486.27900.000.000.000.23
26790892007.11.21 16:00sell0.01gbpusd2.05522.06552.05022007.11.21 19:412.06550.000.000.00-10.30
26794482007.11.21 17:00sell0.01usdsek6.29076.28826.26072007.11.21 18:176.28820.000.000.000.40
26794472007.11.21 17:00sell0.01usdsek6.29076.28826.28572007.11.21 17:576.28570.000.000.000.80
26786492007.11.21 15:00sell0.01nzdusd0.75410.75120.74912007.11.21 17:260.74910.000.000.005.00
26790952007.11.21 16:00buy0.01usdnok5.43125.41715.46112007.11.21 16:165.41710.000.000.00-2.60
26790942007.11.21 16:00buy0.01usdnok5.43125.41725.43622007.11.21 16:155.41720.000.000.00-2.58
26786442007.11.21 15:00sell0.01nzdjpy81.8581.5881.352007.11.21 16:1481.580.000.000.002.49
26790882007.11.21 16:00buy0.01usdcad0.98990.99030.99482007.11.21 16:100.99030.000.000.000.40
26757042007.11.21 10:00sell0.01usdchf1.10491.10481.09992007.11.21 16:051.10480.000.000.000.09
26786332007.11.21 15:00sell0.01gbpjpy223.60223.45223.102007.11.21 15:14223.450.000.000.001.38
26781742007.11.21 14:00sell0.01usdsek6.27936.29336.24932007.11.21 14:426.29330.000.000.00-2.22
26781732007.11.21 14:00sell0.01usdsek6.27906.29306.27102007.11.21 14:426.29300.000.000.00-2.22
26770972007.11.21 12:10buy0.01gbpcad2.03172.03382.03972007.11.21 13:532.03380.000.000.002.13
26774262007.11.21 13:00sell0.01gbpchf2.27512.27472.27012007.11.21 13:512.27470.000.000.000.36
26770262007.11.21 12:00buy0.01gbpcad2.03442.03532.03942007.11.21 13:352.03530.000.000.000.91
26704052007.11.21 00:01buy0.01usdcad0.98190.98590.98992007.11.21 13:310.98990.000.000.008.08
26774172007.11.21 13:00sell0.01usdsek6.29676.29426.29172007.11.21 13:116.29170.000.000.000.79
26721502007.11.21 05:00sell0.01eurjpy162.23160.85159.232007.11.21 13:06160.850.000.000.0012.71
26765712007.11.21 11:00sell0.01audnzd1.16061.16061.15562007.11.21 12:331.16060.000.000.000.00
26648952007.11.20 13:00sell0.01audusd0.88670.87350.85672007.11.21 12:170.87350.000.00-0.0513.20
26739472007.11.21 08:00sell0.01nzdusd0.75900.75360.72902007.11.21 12:160.75360.000.000.005.40
26704012007.11.21 00:01buy0.01gbpcad2.02852.03102.03652007.11.21 12:102.03100.000.000.002.53
26763892007.11.21 10:33buy0.01eurcad1.45941.45941.46442007.11.21 11:481.45940.000.000.000.00
26580752007.11.20 05:00buy0.01eurgbp0.71560.71830.72062007.11.21 11:480.71830.000.00-0.085.56
26678202007.11.20 19:00sell0.01eurchf1.63871.63831.63072007.11.21 11:341.63830.000.00-0.100.36
26674692007.11.20 18:00sell0.01gbpchf2.28892.27892.25892007.11.21 11:342.27890.000.00-0.269.03
26765722007.11.21 11:00buy0.01usdnok5.44035.44465.47032007.11.21 11:205.44460.000.000.000.79
26678242007.11.20 19:00sell0.01nzdjpy83.5181.5280.512007.11.21 10:5781.520.000.00-0.2218.35
26619042007.11.20 09:00sell0.01eurchf1.63691.63681.63192007.11.21 10:411.63680.000.00-0.100.09
26756972007.11.21 10:00sell0.01cadchf1.12431.12181.11932007.11.21 10:321.12180.000.000.002.26
26703902007.11.21 00:00buy0.01eurcad1.45641.45811.46142007.11.21 10:321.45810.000.000.001.72
26580682007.11.20 05:00buy0.01eurusd1.46661.47801.49662007.11.21 10:301.47800.000.00-0.0411.40
26648972007.11.20 13:00buy0.01audcad0.87130.86050.90132007.11.21 10:040.86050.000.000.02-10.99
26723432007.11.21 05:16buy0.01gbpcad2.03002.01912.03502007.11.21 09:462.01910.000.000.00-11.10
26711932007.11.21 02:00sell0.01gbpjpy226.60224.36223.602007.11.21 09:42223.600.000.000.0027.62
26697442007.11.20 22:00buy0.01audcad0.87430.86350.87932007.11.21 08:350.86350.000.000.00-10.99
26697472007.11.20 22:00buy0.01audcad0.87450.86370.88252007.11.21 08:350.86370.000.000.00-11.00
26678282007.11.20 19:00sell0.01audusd0.88640.88210.87842007.11.21 08:290.87840.000.00-0.058.00
26703882007.11.21 00:00buy0.01usdcad0.98190.98210.98692007.11.21 08:160.98210.000.000.000.20
26739312007.11.21 08:00sell0.01nzdusd0.75920.75860.75422007.11.21 08:120.75860.000.000.000.60
26709172007.11.21 01:00sell0.01audnzd1.16631.16621.15832007.11.21 08:061.16620.000.000.000.08
26687602007.11.20 20:00sell0.01audnzd1.16501.16471.16002007.11.21 08:041.16470.000.000.020.23
26703972007.11.21 00:00sell0.01audjpy97.7297.0194.722007.11.21 07:1797.010.000.000.006.50
26717012007.11.21 04:00sell0.01usdchf1.10551.10461.10052007.11.21 06:511.10460.000.000.000.81
26717082007.11.21 04:00buy0.01eurusd1.48351.48351.48852007.11.21 06:511.48350.000.000.000.00
26580162007.11.20 05:00sell0.01gbpchf2.28752.28402.27952007.11.21 06:492.28400.000.00-0.263.17
26715322007.11.21 03:00sell0.01usdsek6.26596.26596.26092007.11.21 06:266.26590.000.000.000.00
26717002007.11.21 04:00sell0.01cadchf1.12791.12711.11992007.11.21 05:511.12710.000.000.000.73
26704062007.11.21 00:01sell0.01cadchf1.12661.12561.12162007.11.21 05:491.12560.000.000.000.90
26721482007.11.21 05:00sell0.01eurjpy162.22162.02161.432007.11.21 05:48162.020.000.000.001.83
26703982007.11.21 00:01buy0.01gbpcad2.02862.02952.03362007.11.21 05:162.02950.000.000.000.91
26709122007.11.21 01:00sell0.01nzdjpy83.6483.2282.842007.11.21 05:1182.840.000.000.007.34
26568152007.11.20 03:00sell0.01usdjpy109.710.00109.212007.11.21 05:07109.210.000.00-0.144.58
26619022007.11.20 09:00sell0.01gbpchf2.28592.28362.28092007.11.21 05:032.28360.000.00-0.262.08
26709042007.11.21 01:00sell0.01audjpy97.6397.2296.832007.11.21 04:3096.830.000.000.007.31
26687642007.11.20 20:00sell0.01gbpjpy226.63226.45225.832007.11.21 04:23226.450.000.00-0.351.64
26703792007.11.21 00:00sell0.01nzdjpy83.6583.5883.152007.11.21 01:3283.580.000.000.000.64
26703742007.11.21 00:00sell0.01audusd0.89080.89030.88582007.11.21 00:550.89030.000.000.000.50
26703922007.11.21 00:00buy0.01euraud1.66511.66561.67312007.11.21 00:551.66560.000.000.000.44
26703872007.11.21 00:00sell0.01audjpy97.7297.6897.222007.11.21 00:2497.680.000.000.000.37
26703832007.11.21 00:00sell0.01gbpjpy226.68226.60226.182007.11.21 00:24226.600.000.000.000.73
26703762007.11.21 00:00buy0.01euraud1.66521.66611.67022007.11.21 00:231.66610.000.000.000.81
26671132007.11.20 17:00buy0.01eurusd1.47871.48161.48372007.11.20 21:381.48370.000.000.005.00
26687662007.11.20 20:00sell0.01usdsek6.27086.27086.26582007.11.20 21:376.27080.000.000.000.00
26674672007.11.20 18:00sell0.01usdchf1.10921.10791.10422007.11.20 20:451.10790.000.000.001.17
26618982007.11.20 09:00sell0.01audjpy97.8297.5194.822007.11.20 20:3497.510.000.000.002.82
26671142007.11.20 17:00sell0.01usdjpy110.05109.87109.252007.11.20 19:49109.870.000.000.001.64
26678232007.11.20 19:00sell0.01nzdjpy83.5083.4682.702007.11.20 19:3583.460.000.000.000.37
26667802007.11.20 16:00sell0.01audnzd1.16611.16611.16112007.11.20 19:331.16610.000.000.000.00
26667752007.11.20 16:00sell0.01usdsek6.27856.27776.27362007.11.20 19:146.27770.000.000.000.13
26648882007.11.20 13:00buy0.01usdcad0.98220.98240.99022007.11.20 19:130.98240.000.000.000.20
26648812007.11.20 13:00sell0.01audusd0.88670.88620.88172007.11.20 19:130.88620.000.000.000.50
26655312007.11.20 14:00sell0.01audjpy97.5497.4996.742007.11.20 18:5897.490.000.000.000.46
26648922007.11.20 13:00sell0.01nzdjpy83.7483.6583.242007.11.20 18:2383.650.000.000.000.82
26671242007.11.20 17:00buy0.01euraud1.66671.66831.67162007.11.20 18:221.66830.000.000.001.41
26671302007.11.20 17:00sell0.01audjpy97.6297.3497.122007.11.20 18:1697.340.000.000.002.54
26671232007.11.20 17:00sell0.01gbpjpy227.20226.98226.702007.11.20 17:07226.980.000.000.002.00
26647362007.11.20 12:43buy0.01audcad0.87250.87420.88052007.11.20 16:150.87420.000.000.001.72
26648902007.11.20 13:00sell0.01usdjpy110.16110.15109.362007.11.20 14:53110.150.000.000.000.09
26648862007.11.20 13:00sell0.01audjpy97.6597.6497.152007.11.20 13:3797.640.000.000.000.09
26636142007.11.20 11:00buy0.01euraud1.66291.66571.66792007.11.20 13:341.66790.000.000.004.43
26619072007.11.20 09:00sell0.01audnzd1.16751.16741.16272007.11.20 13:091.16740.000.000.000.08
26648842007.11.20 13:00sell0.01gbpjpy227.03227.02226.532007.11.20 13:06227.020.000.000.000.09
26605822007.11.20 08:00buy0.01audcad0.86910.87170.87712007.11.20 12:430.87170.000.000.002.65
26561672007.11.20 02:00sell0.01cadchf1.13321.13051.12822007.11.20 12:011.13050.000.000.002.43
26642642007.11.20 12:00buy0.01audcad0.87090.87180.87592007.11.20 12:000.87180.000.000.000.91
26642602007.11.20 12:00buy0.01usdcad0.97930.98070.98432007.11.20 12:000.98070.000.000.001.42
26605802007.11.20 08:00buy0.01audcad0.86930.86990.87432007.11.20 11:560.86990.000.000.000.61
26636162007.11.20 11:00buy0.01eurcad1.44471.44641.44972007.11.20 11:541.44640.000.000.001.74
26636222007.11.20 11:00buy0.01gbpcad2.01582.01862.02082007.11.20 11:532.02080.000.000.005.11
26605892007.11.20 08:00buy0.01eurcad1.44171.44231.44972007.11.20 11:171.44230.000.000.000.62
26573292007.11.20 04:00buy0.01eurcad1.44321.44381.44822007.11.20 10:581.44380.000.000.000.61
26580372007.11.20 05:00sell0.01usdchf1.11591.11171.10792007.11.20 09:291.10790.000.000.007.22
26605622007.11.20 08:00sell0.01cadchf1.13671.13671.12872007.11.20 09:191.13670.000.000.000.00
26605782007.11.20 08:00buy0.01gbpcad2.01502.01512.02302007.11.20 08:322.01510.000.000.000.10
26605772007.11.20 08:00buy0.01gbpcad2.01512.01512.02012007.11.20 08:202.01510.000.000.000.00
26561852007.11.20 02:00sell0.01chfjpy98.4599.5095.452007.11.20 08:0999.500.000.000.00-9.51
26580322007.11.20 05:00sell0.01usdchf1.11601.11331.11102007.11.20 08:081.11100.000.000.004.50
26580532007.11.20 05:00buy0.01eurusd1.46671.47111.47472007.11.20 08:071.47470.000.000.008.00
26593962007.11.20 07:00sell0.01usdsek6.31736.29586.28732007.11.20 07:556.29580.000.000.003.41
26573602007.11.20 04:01buy0.01eurusd1.46521.46791.47022007.11.20 07:241.47020.000.000.005.00
26555052007.11.20 00:17sell0.01usdcad0.98380.98120.97892007.11.20 06:550.97890.000.000.005.01
26586412007.11.20 06:00sell0.01usdsek6.32366.32076.31562007.11.20 06:476.32070.000.000.000.46
26568122007.11.20 03:00buy0.01gbpcad2.01702.01702.02202007.11.20 03:442.01700.000.000.000.00
26561782007.11.20 02:00sell0.01chfjpy98.4598.3797.952007.11.20 03:3498.370.000.000.000.73
26555132007.11.20 00:19sell0.01gbpusd2.04852.04782.04352007.11.20 03:092.04780.000.000.000.70
26561732007.11.20 02:00buy0.01usdnok5.50865.51085.51362007.11.20 03:055.51080.000.000.000.40
26561602007.11.20 02:00sell0.01eurjpy160.94160.75160.442007.11.20 02:25160.750.000.000.001.73
26561542007.11.20 02:00sell0.01nzdjpy82.4982.4382.002007.11.20 02:2182.430.000.000.000.54
26561572007.11.20 02:00sell0.01audjpy96.5796.3096.072007.11.20 02:1996.300.000.000.002.46
26561692007.11.20 02:00sell0.01gbpjpy224.87224.69224.372007.11.20 02:10224.690.000.000.001.64
26557812007.11.20 01:00sell0.01audnzd1.17101.17091.16602007.11.20 02:061.17090.000.000.000.07
26555092007.11.20 00:18buy0.01gbpcad2.01582.01662.02072007.11.20 01:432.01660.000.000.000.81
26554652007.11.20 00:11balanceDeposit2 000.00
  0.00 0.00 -9.19 271.97
Closed P/L: 262.78
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
26840362007.11.22 07:00sell0.01audusd0.87230.87220.8643 0.87050.000.00-0.051.80
26561822007.11.20 02:00sell0.01chfjpy98.440.0097.64 98.560.000.00-0.26-1.11
26840062007.11.22 07:00sell0.01chfjpy98.6099.6595.60 98.560.000.00-0.050.37
26619092007.11.20 09:00sell0.01eurchf1.63691.64711.6069 1.63130.000.00-0.505.12
26786512007.11.21 15:00sell0.01eurchf1.63641.63351.6285 1.63130.000.00-0.404.66
26774342007.11.21 13:00buy0.01eurgbp0.71990.70960.7249 0.72010.000.00-0.320.42
26840352007.11.22 07:00sell0.01eurjpy161.32162.35158.32 160.730.000.00-0.165.48
26840292007.11.22 07:00sell0.01gbpjpy224.33223.64221.34 223.180.000.00-0.3610.67
26817612007.11.22 00:09sell0.01nzdusd0.74990.76040.7449 0.75270.000.00-0.08-2.80
26840332007.11.22 07:00sell0.01nzdusd0.75170.76220.7437 0.75270.000.00-0.08-1.00
26847612007.11.22 09:00sell0.01nzdusd0.75330.76380.7233 0.75270.000.00-0.080.60
26807692007.11.21 21:00buy0.01usdcad0.98800.97770.9930 0.98410.000.000.03-3.96
26840302007.11.22 07:00buy0.01usdcad0.98490.97440.9929 0.98410.000.000.01-0.81
26840372007.11.22 07:00buy0.01usdcad0.98480.97431.0148 0.98410.000.000.01-0.71
26856962007.11.22 23:07buy0.01eurgbp0.72030.70980.7503 0.72010.000.000.00-0.41
26937722007.11.23 02:44sell0.01eurchf1.63151.64201.6265 1.63130.000.000.000.18
26945302007.11.23 03:01buy0.01eurgbp0.72060.71030.7286 0.72010.000.000.00-1.03
26982382007.11.23 05:00sell0.01chfjpy98.4799.5297.97 98.560.000.000.00-0.84
  0.00 0.00 -2.29 16.63
 Floating P/L: 14.34
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 262.78 Floating P/L: 14.34 Margin: 213.03
Balance: 2 262.78 Equity: 2 277.12 Free Margin: 2 064.09
 
Details:
Graph
Gross Profit: 430.65 Gross Loss: 167.87 Total Net Profit: 262.78
Profit Factor: 2.57 Expected Payoff: 1.40  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 65.32 (2.96%) Relative Drawdown: 2.96% (65.32)
 
Total Trades: 188 Short Positions (won %): 126 (88.89%) Long Positions (won %): 62 (87.10%)
Profit Trades (% of total): 166 (88.30%) Loss trades (% of total): 22 (11.70%)
Largest profit trade: 27.62 loss trade: -11.10
Average profit trade: 2.59 loss trade: -7.63
Maximum consecutive wins ($): 59 (98.34) consecutive losses ($): 6 (-60.86)
Maximal consecutive profit (count): 98.34 (59) consecutive loss (count): -60.86 (6)
Average consecutive wins: 12 consecutive losses: 2