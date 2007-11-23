|Account:
|Name:
|Currency: USD
|2007 November 23, 07:42
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2693428
|2007.11.23 02:37
|sell
|0.01
|cadchf
|1.1118
|1.1115
|1.1070
|2007.11.23 07:28
|1.1115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|2685519
|2007.11.22 13:21
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0352
|2.0370
|2.0432
|2007.11.23 07:12
|2.0370
|0.00
|0.00
|0.05
|1.83
|2700376
|2007.11.23 06:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0363
|2.0385
|2.0412
|2007.11.23 07:12
|2.0385
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|2701357
|2007.11.23 06:36
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1570
|1.1570
|1.1520
|2007.11.23 07:07
|1.1570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2694486
|2007.11.23 03:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1581
|1.1581
|1.1532
|2007.11.23 06:36
|1.1581
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2684032
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8722
|0.8718
|0.8672
|2007.11.23 06:18
|0.8718
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.40
|2685658
|2007.11.22 23:06
|sell
|0.01
|audcad
|0.8579
|0.8571
|0.8529
|2007.11.23 06:16
|0.8571
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|2684039
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|81.72
|81.42
|80.92
|2007.11.23 05:57
|81.42
|0.00
|0.00
|-0.22
|2.78
|2684013
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|161.34
|160.98
|160.54
|2007.11.23 05:53
|160.98
|0.00
|0.00
|-0.16
|3.34
|2694504
|2007.11.23 03:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|223.63
|223.27
|222.83
|2007.11.23 05:19
|223.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|2693144
|2007.11.23 02:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|107.87
|107.77
|107.37
|2007.11.23 05:15
|107.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|2684031
|2007.11.22 07:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.7019
|1.7063
|1.7099
|2007.11.23 05:06
|1.7099
|0.00
|0.00
|-0.13
|6.98
|2691401
|2007.11.23 02:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|161.15
|160.86
|160.65
|2007.11.23 04:28
|160.65
|0.00
|0.00
|0.00
|4.65
|2684027
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|audjpy
|94.79
|94.36
|93.99
|2007.11.23 04:27
|93.99
|0.00
|0.00
|-0.18
|7.43
|2694489
|2007.11.23 03:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|223.62
|223.37
|223.12
|2007.11.23 04:16
|223.12
|0.00
|0.00
|0.00
|4.65
|2684038
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|81.70
|81.53
|81.20
|2007.11.23 03:50
|81.53
|0.00
|0.00
|-0.22
|1.57
|2684009
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|audjpy
|94.79
|94.68
|94.29
|2007.11.23 03:28
|94.68
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.02
|2685460
|2007.11.22 13:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6348
|1.6320
|1.6298
|2007.11.23 02:44
|1.6320
|0.00
|0.00
|-0.10
|2.56
|2684026
|2007.11.22 07:00
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4619
|1.4641
|1.4699
|2007.11.23 02:40
|1.4641
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.24
|2680762
|2007.11.21 21:00
|sell
|0.01
|cadchf
|1.1150
|1.1126
|1.1100
|2007.11.23 02:37
|1.1126
|0.00
|0.00
|-0.28
|2.20
|2691388
|2007.11.23 02:00
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4634
|1.4656
|1.4684
|2007.11.23 02:35
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|2681772
|2007.11.22 00:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|108.38
|108.09
|107.88
|2007.11.23 02:33
|107.88
|0.00
|0.00
|-0.15
|4.63
|2683988
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|108.69
|108.25
|107.89
|2007.11.23 02:33
|107.89
|0.00
|0.00
|-0.15
|7.41
|2679091
|2007.11.21 16:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.20
|99.25
|97.70
|2007.11.23 02:33
|99.25
|0.00
|0.00
|-0.21
|-9.72
|2691392
|2007.11.23 02:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2699
|2.2660
|2.2619
|2007.11.23 02:33
|2.2619
|0.00
|0.00
|0.00
|7.35
|2684000
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|cadchf
|1.1193
|1.1155
|1.1114
|2007.11.23 02:33
|1.1114
|0.00
|0.00
|-0.07
|7.24
|2691384
|2007.11.23 02:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2701
|2.2682
|2.2651
|2007.11.23 02:32
|2.2651
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|2691373
|2007.11.23 02:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.7014
|1.7020
|1.7064
|2007.11.23 02:29
|1.7020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|2678172
|2007.11.21 14:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4845
|1.4888
|1.4924
|2007.11.23 01:52
|1.4924
|0.00
|0.00
|-0.14
|7.90
|2685462
|2007.11.22 13:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1028
|1.0984
|1.0948
|2007.11.23 01:34
|1.0948
|0.00
|0.00
|-0.10
|7.31
|2683974
|2007.11.22 07:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.7018
|1.7022
|1.7067
|2007.11.23 01:26
|1.7022
|0.00
|0.00
|-0.13
|0.35
|2685523
|2007.11.22 13:23
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4627
|1.4631
|1.4676
|2007.11.23 01:24
|1.4631
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.40
|2685724
|2007.11.22 23:07
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2730
|6.2617
|6.2430
|2007.11.23 01:24
|6.2617
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|2684310
|2007.11.22 08:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1015
|1.0986
|1.0965
|2007.11.23 01:21
|1.0965
|0.00
|0.00
|-0.10
|4.56
|2681742
|2007.11.22 00:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4853
|1.4865
|1.4903
|2007.11.23 01:21
|1.4903
|0.00
|0.00
|-0.04
|5.00
|2685970
|2007.11.23 00:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2706
|6.2679
|6.2626
|2007.11.23 01:21
|6.2626
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|2685675
|2007.11.22 23:07
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2731
|6.2705
|6.2681
|2007.11.23 01:08
|6.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|2684034
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2748
|2.2738
|2.2668
|2007.11.23 01:00
|2.2738
|0.00
|0.00
|-0.26
|0.91
|2684015
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|224.32
|224.08
|223.52
|2007.11.23 00:37
|224.08
|0.00
|0.00
|-0.36
|2.21
|2684991
|2007.11.22 10:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2741
|2.2723
|2.2691
|2007.11.23 00:37
|2.2723
|0.00
|0.00
|-0.26
|1.63
|2684909
|2007.11.22 09:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|224.19
|223.93
|223.69
|2007.11.23 00:33
|223.93
|0.00
|0.00
|-0.36
|2.40
|2683424
|2007.11.22 05:01
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0276
|2.0303
|2.0576
|2007.11.22 23:07
|2.0303
|0.00
|0.00
|0.05
|2.74
|2684313
|2007.11.22 08:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1587
|1.1586
|1.1537
|2007.11.22 13:46
|1.1586
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|2683996
|2007.11.22 07:00
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4618
|1.4619
|1.4667
|2007.11.22 13:23
|1.4619
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|2684007
|2007.11.22 07:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0328
|2.0343
|2.0408
|2007.11.22 13:21
|2.0343
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|2685302
|2007.11.22 12:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0302
|2.0328
|2.0351
|2007.11.22 12:00
|2.0351
|0.00
|0.00
|0.00
|4.97
|2677433
|2007.11.21 13:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1065
|1.1042
|1.0985
|2007.11.22 11:17
|1.1042
|0.00
|0.00
|-0.29
|2.08
|2678647
|2007.11.21 15:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6365
|1.6350
|1.6315
|2007.11.22 10:07
|1.6350
|0.00
|0.00
|-0.30
|1.36
|2684028
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2749
|2.2745
|2.2699
|2007.11.22 09:44
|2.2745
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|2684011
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|224.33
|224.25
|223.83
|2007.11.22 09:39
|224.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|2684010
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|161.32
|161.31
|160.82
|2007.11.22 08:56
|161.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|2658077
|2007.11.20 05:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7155
|0.7177
|0.7235
|2007.11.22 08:05
|0.7177
|0.00
|0.00
|-0.32
|4.55
|2681780
|2007.11.22 00:09
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2742
|6.2892
|6.2692
|2007.11.22 07:19
|6.2892
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|2683586
|2007.11.22 06:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0302
|2.0329
|2.0352
|2007.11.22 06:27
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|2680771
|2007.11.21 21:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8686
|0.8789
|0.8636
|2007.11.22 04:06
|0.8789
|0.00
|0.00
|-0.16
|-10.30
|2659375
|2007.11.20 07:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|110.25
|109.02
|107.25
|2007.11.22 04:04
|109.02
|0.00
|0.00
|-0.58
|11.28
|2680767
|2007.11.21 21:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|81.22
|82.32
|80.72
|2007.11.22 03:52
|82.32
|0.00
|0.00
|-0.66
|-10.10
|2680765
|2007.11.21 21:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.7105
|1.6998
|1.7155
|2007.11.22 03:52
|1.6998
|0.00
|0.00
|-0.38
|-9.35
|2681751
|2007.11.22 00:08
|sell
|0.01
|audjpy
|94.20
|95.25
|93.70
|2007.11.22 03:51
|95.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.65
|2681815
|2007.11.22 00:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|223.66
|224.73
|223.16
|2007.11.22 03:19
|224.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.83
|2679086
|2007.11.21 16:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|160.75
|161.78
|160.25
|2007.11.22 03:19
|161.78
|0.00
|0.00
|-0.49
|-9.47
|2681778
|2007.11.22 00:09
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4668
|1.4561
|1.4718
|2007.11.22 02:39
|1.4561
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.93
|2681144
|2007.11.21 22:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2750
|2.2742
|2.2700
|2007.11.22 02:30
|2.2742
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|2664266
|2007.11.20 12:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9795
|0.9848
|1.0095
|2007.11.22 02:22
|0.9848
|0.00
|0.00
|0.03
|5.38
|2681128
|2007.11.21 22:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|223.86
|223.73
|223.36
|2007.11.22 00:14
|223.73
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|2680292
|2007.11.21 20:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1614
|1.1585
|1.1534
|2007.11.21 23:56
|1.1585
|0.00
|0.00
|0.05
|2.18
|2680766
|2007.11.21 21:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1594
|1.1592
|1.1544
|2007.11.21 22:08
|1.1592
|0.00
|0.00
|0.05
|0.15
|2680021
|2007.11.21 19:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|108.50
|108.50
|108.00
|2007.11.21 22:04
|108.50
|0.00
|0.00
|-0.44
|0.00
|2680833
|2007.11.21 21:05
|sell
|0.01
|audjpy
|94.35
|94.20
|93.85
|2007.11.21 21:30
|94.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1.39
|2678171
|2007.11.21 14:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4845
|1.4850
|1.4895
|2007.11.21 21:10
|1.4850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2680019
|2007.11.21 19:00
|sell
|0.01
|audjpy
|94.62
|94.40
|94.12
|2007.11.21 21:05
|94.40
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|2680027
|2007.11.21 19:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.7020
|1.7036
|1.7070
|2007.11.21 20:35
|1.7036
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2675701
|2007.11.21 10:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0566
|2.0669
|2.0266
|2007.11.21 20:17
|2.0669
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.30
|2679748
|2007.11.21 18:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2789
|6.2748
|6.2709
|2007.11.21 20:13
|6.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|2679685
|2007.11.21 17:57
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2804
|6.2790
|6.2754
|2007.11.21 19:48
|6.2790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|2679089
|2007.11.21 16:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0552
|2.0655
|2.0502
|2007.11.21 19:41
|2.0655
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.30
|2679448
|2007.11.21 17:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2907
|6.2882
|6.2607
|2007.11.21 18:17
|6.2882
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2679447
|2007.11.21 17:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2907
|6.2882
|6.2857
|2007.11.21 17:57
|6.2857
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|2678649
|2007.11.21 15:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7541
|0.7512
|0.7491
|2007.11.21 17:26
|0.7491
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2679095
|2007.11.21 16:00
|buy
|0.01
|usdnok
|5.4312
|5.4171
|5.4611
|2007.11.21 16:16
|5.4171
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|2679094
|2007.11.21 16:00
|buy
|0.01
|usdnok
|5.4312
|5.4172
|5.4362
|2007.11.21 16:15
|5.4172
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.58
|2678644
|2007.11.21 15:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|81.85
|81.58
|81.35
|2007.11.21 16:14
|81.58
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|2679088
|2007.11.21 16:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9899
|0.9903
|0.9948
|2007.11.21 16:10
|0.9903
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2675704
|2007.11.21 10:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1049
|1.1048
|1.0999
|2007.11.21 16:05
|1.1048
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|2678633
|2007.11.21 15:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|223.60
|223.45
|223.10
|2007.11.21 15:14
|223.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|2678174
|2007.11.21 14:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2793
|6.2933
|6.2493
|2007.11.21 14:42
|6.2933
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|2678173
|2007.11.21 14:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2790
|6.2930
|6.2710
|2007.11.21 14:42
|6.2930
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|2677097
|2007.11.21 12:10
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0317
|2.0338
|2.0397
|2007.11.21 13:53
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|2677426
|2007.11.21 13:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2751
|2.2747
|2.2701
|2007.11.21 13:51
|2.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|2677026
|2007.11.21 12:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0344
|2.0353
|2.0394
|2007.11.21 13:35
|2.0353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|2670405
|2007.11.21 00:01
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9819
|0.9859
|0.9899
|2007.11.21 13:31
|0.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|8.08
|2677417
|2007.11.21 13:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2967
|6.2942
|6.2917
|2007.11.21 13:11
|6.2917
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|2672150
|2007.11.21 05:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.23
|160.85
|159.23
|2007.11.21 13:06
|160.85
|0.00
|0.00
|0.00
|12.71
|2676571
|2007.11.21 11:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1606
|1.1606
|1.1556
|2007.11.21 12:33
|1.1606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2664895
|2007.11.20 13:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8867
|0.8735
|0.8567
|2007.11.21 12:17
|0.8735
|0.00
|0.00
|-0.05
|13.20
|2673947
|2007.11.21 08:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7590
|0.7536
|0.7290
|2007.11.21 12:16
|0.7536
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|2670401
|2007.11.21 00:01
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0285
|2.0310
|2.0365
|2007.11.21 12:10
|2.0310
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|2676389
|2007.11.21 10:33
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4594
|1.4594
|1.4644
|2007.11.21 11:48
|1.4594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2658075
|2007.11.20 05:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7156
|0.7183
|0.7206
|2007.11.21 11:48
|0.7183
|0.00
|0.00
|-0.08
|5.56
|2667820
|2007.11.20 19:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6387
|1.6383
|1.6307
|2007.11.21 11:34
|1.6383
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.36
|2667469
|2007.11.20 18:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2889
|2.2789
|2.2589
|2007.11.21 11:34
|2.2789
|0.00
|0.00
|-0.26
|9.03
|2676572
|2007.11.21 11:00
|buy
|0.01
|usdnok
|5.4403
|5.4446
|5.4703
|2007.11.21 11:20
|5.4446
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|2667824
|2007.11.20 19:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|83.51
|81.52
|80.51
|2007.11.21 10:57
|81.52
|0.00
|0.00
|-0.22
|18.35
|2661904
|2007.11.20 09:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6369
|1.6368
|1.6319
|2007.11.21 10:41
|1.6368
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.09
|2675697
|2007.11.21 10:00
|sell
|0.01
|cadchf
|1.1243
|1.1218
|1.1193
|2007.11.21 10:32
|1.1218
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|2670390
|2007.11.21 00:00
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4564
|1.4581
|1.4614
|2007.11.21 10:32
|1.4581
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|2658068
|2007.11.20 05:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4666
|1.4780
|1.4966
|2007.11.21 10:30
|1.4780
|0.00
|0.00
|-0.04
|11.40
|2664897
|2007.11.20 13:00
|buy
|0.01
|audcad
|0.8713
|0.8605
|0.9013
|2007.11.21 10:04
|0.8605
|0.00
|0.00
|0.02
|-10.99
|2672343
|2007.11.21 05:16
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0300
|2.0191
|2.0350
|2007.11.21 09:46
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.10
|2671193
|2007.11.21 02:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|226.60
|224.36
|223.60
|2007.11.21 09:42
|223.60
|0.00
|0.00
|0.00
|27.62
|2669744
|2007.11.20 22:00
|buy
|0.01
|audcad
|0.8743
|0.8635
|0.8793
|2007.11.21 08:35
|0.8635
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.99
|2669747
|2007.11.20 22:00
|buy
|0.01
|audcad
|0.8745
|0.8637
|0.8825
|2007.11.21 08:35
|0.8637
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|2667828
|2007.11.20 19:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8864
|0.8821
|0.8784
|2007.11.21 08:29
|0.8784
|0.00
|0.00
|-0.05
|8.00
|2670388
|2007.11.21 00:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9819
|0.9821
|0.9869
|2007.11.21 08:16
|0.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2673931
|2007.11.21 08:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7592
|0.7586
|0.7542
|2007.11.21 08:12
|0.7586
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|2670917
|2007.11.21 01:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1663
|1.1662
|1.1583
|2007.11.21 08:06
|1.1662
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2668760
|2007.11.20 20:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1650
|1.1647
|1.1600
|2007.11.21 08:04
|1.1647
|0.00
|0.00
|0.02
|0.23
|2670397
|2007.11.21 00:00
|sell
|0.01
|audjpy
|97.72
|97.01
|94.72
|2007.11.21 07:17
|97.01
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|2671701
|2007.11.21 04:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1055
|1.1046
|1.1005
|2007.11.21 06:51
|1.1046
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|2671708
|2007.11.21 04:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4835
|1.4835
|1.4885
|2007.11.21 06:51
|1.4835
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2658016
|2007.11.20 05:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2875
|2.2840
|2.2795
|2007.11.21 06:49
|2.2840
|0.00
|0.00
|-0.26
|3.17
|2671532
|2007.11.21 03:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2659
|6.2659
|6.2609
|2007.11.21 06:26
|6.2659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2671700
|2007.11.21 04:00
|sell
|0.01
|cadchf
|1.1279
|1.1271
|1.1199
|2007.11.21 05:51
|1.1271
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|2670406
|2007.11.21 00:01
|sell
|0.01
|cadchf
|1.1266
|1.1256
|1.1216
|2007.11.21 05:49
|1.1256
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|2672148
|2007.11.21 05:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.22
|162.02
|161.43
|2007.11.21 05:48
|162.02
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|2670398
|2007.11.21 00:01
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0286
|2.0295
|2.0336
|2007.11.21 05:16
|2.0295
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|2670912
|2007.11.21 01:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|83.64
|83.22
|82.84
|2007.11.21 05:11
|82.84
|0.00
|0.00
|0.00
|7.34
|2656815
|2007.11.20 03:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|109.71
|0.00
|109.21
|2007.11.21 05:07
|109.21
|0.00
|0.00
|-0.14
|4.58
|2661902
|2007.11.20 09:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.2859
|2.2836
|2.2809
|2007.11.21 05:03
|2.2836
|0.00
|0.00
|-0.26
|2.08
|2670904
|2007.11.21 01:00
|sell
|0.01
|audjpy
|97.63
|97.22
|96.83
|2007.11.21 04:30
|96.83
|0.00
|0.00
|0.00
|7.31
|2668764
|2007.11.20 20:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|226.63
|226.45
|225.83
|2007.11.21 04:23
|226.45
|0.00
|0.00
|-0.35
|1.64
|2670379
|2007.11.21 00:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|83.65
|83.58
|83.15
|2007.11.21 01:32
|83.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|2670374
|2007.11.21 00:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8908
|0.8903
|0.8858
|2007.11.21 00:55
|0.8903
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2670392
|2007.11.21 00:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.6651
|1.6656
|1.6731
|2007.11.21 00:55
|1.6656
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|2670387
|2007.11.21 00:00
|sell
|0.01
|audjpy
|97.72
|97.68
|97.22
|2007.11.21 00:24
|97.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|2670383
|2007.11.21 00:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|226.68
|226.60
|226.18
|2007.11.21 00:24
|226.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|2670376
|2007.11.21 00:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.6652
|1.6661
|1.6702
|2007.11.21 00:23
|1.6661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|2667113
|2007.11.20 17:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4787
|1.4816
|1.4837
|2007.11.20 21:38
|1.4837
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2668766
|2007.11.20 20:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2708
|6.2708
|6.2658
|2007.11.20 21:37
|6.2708
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2667467
|2007.11.20 18:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1092
|1.1079
|1.1042
|2007.11.20 20:45
|1.1079
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|2661898
|2007.11.20 09:00
|sell
|0.01
|audjpy
|97.82
|97.51
|94.82
|2007.11.20 20:34
|97.51
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|2667114
|2007.11.20 17:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|110.05
|109.87
|109.25
|2007.11.20 19:49
|109.87
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|2667823
|2007.11.20 19:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|83.50
|83.46
|82.70
|2007.11.20 19:35
|83.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|2666780
|2007.11.20 16:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1661
|1.1661
|1.1611
|2007.11.20 19:33
|1.1661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2666775
|2007.11.20 16:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.2785
|6.2777
|6.2736
|2007.11.20 19:14
|6.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|2664888
|2007.11.20 13:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9822
|0.9824
|0.9902
|2007.11.20 19:13
|0.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2664881
|2007.11.20 13:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8867
|0.8862
|0.8817
|2007.11.20 19:13
|0.8862
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2665531
|2007.11.20 14:00
|sell
|0.01
|audjpy
|97.54
|97.49
|96.74
|2007.11.20 18:58
|97.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|2664892
|2007.11.20 13:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|83.74
|83.65
|83.24
|2007.11.20 18:23
|83.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|2667124
|2007.11.20 17:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.6667
|1.6683
|1.6716
|2007.11.20 18:22
|1.6683
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|2667130
|2007.11.20 17:00
|sell
|0.01
|audjpy
|97.62
|97.34
|97.12
|2007.11.20 18:16
|97.34
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|2667123
|2007.11.20 17:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|227.20
|226.98
|226.70
|2007.11.20 17:07
|226.98
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2664736
|2007.11.20 12:43
|buy
|0.01
|audcad
|0.8725
|0.8742
|0.8805
|2007.11.20 16:15
|0.8742
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|2664890
|2007.11.20 13:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|110.16
|110.15
|109.36
|2007.11.20 14:53
|110.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|2664886
|2007.11.20 13:00
|sell
|0.01
|audjpy
|97.65
|97.64
|97.15
|2007.11.20 13:37
|97.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|2663614
|2007.11.20 11:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.6629
|1.6657
|1.6679
|2007.11.20 13:34
|1.6679
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|2661907
|2007.11.20 09:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1675
|1.1674
|1.1627
|2007.11.20 13:09
|1.1674
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2664884
|2007.11.20 13:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|227.03
|227.02
|226.53
|2007.11.20 13:06
|227.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|2660582
|2007.11.20 08:00
|buy
|0.01
|audcad
|0.8691
|0.8717
|0.8771
|2007.11.20 12:43
|0.8717
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|2656167
|2007.11.20 02:00
|sell
|0.01
|cadchf
|1.1332
|1.1305
|1.1282
|2007.11.20 12:01
|1.1305
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|2664264
|2007.11.20 12:00
|buy
|0.01
|audcad
|0.8709
|0.8718
|0.8759
|2007.11.20 12:00
|0.8718
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|2664260
|2007.11.20 12:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9793
|0.9807
|0.9843
|2007.11.20 12:00
|0.9807
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|2660580
|2007.11.20 08:00
|buy
|0.01
|audcad
|0.8693
|0.8699
|0.8743
|2007.11.20 11:56
|0.8699
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|2663616
|2007.11.20 11:00
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4447
|1.4464
|1.4497
|2007.11.20 11:54
|1.4464
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|2663622
|2007.11.20 11:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0158
|2.0186
|2.0208
|2007.11.20 11:53
|2.0208
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|2660589
|2007.11.20 08:00
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4417
|1.4423
|1.4497
|2007.11.20 11:17
|1.4423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|2657329
|2007.11.20 04:00
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4432
|1.4438
|1.4482
|2007.11.20 10:58
|1.4438
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|2658037
|2007.11.20 05:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1159
|1.1117
|1.1079
|2007.11.20 09:29
|1.1079
|0.00
|0.00
|0.00
|7.22
|2660562
|2007.11.20 08:00
|sell
|0.01
|cadchf
|1.1367
|1.1367
|1.1287
|2007.11.20 09:19
|1.1367
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2660578
|2007.11.20 08:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0150
|2.0151
|2.0230
|2007.11.20 08:32
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|2660577
|2007.11.20 08:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0151
|2.0151
|2.0201
|2007.11.20 08:20
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2656185
|2007.11.20 02:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.45
|99.50
|95.45
|2007.11.20 08:09
|99.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.51
|2658032
|2007.11.20 05:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1160
|1.1133
|1.1110
|2007.11.20 08:08
|1.1110
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|2658053
|2007.11.20 05:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4667
|1.4711
|1.4747
|2007.11.20 08:07
|1.4747
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2659396
|2007.11.20 07:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.3173
|6.2958
|6.2873
|2007.11.20 07:55
|6.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|2657360
|2007.11.20 04:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4652
|1.4679
|1.4702
|2007.11.20 07:24
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2655505
|2007.11.20 00:17
|sell
|0.01
|usdcad
|0.9838
|0.9812
|0.9789
|2007.11.20 06:55
|0.9789
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|2658641
|2007.11.20 06:00
|sell
|0.01
|usdsek
|6.3236
|6.3207
|6.3156
|2007.11.20 06:47
|6.3207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|2656812
|2007.11.20 03:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0170
|2.0170
|2.0220
|2007.11.20 03:44
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2656178
|2007.11.20 02:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.45
|98.37
|97.95
|2007.11.20 03:34
|98.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|2655513
|2007.11.20 00:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0485
|2.0478
|2.0435
|2007.11.20 03:09
|2.0478
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|2656173
|2007.11.20 02:00
|buy
|0.01
|usdnok
|5.5086
|5.5108
|5.5136
|2007.11.20 03:05
|5.5108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2656160
|2007.11.20 02:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|160.94
|160.75
|160.44
|2007.11.20 02:25
|160.75
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|2656154
|2007.11.20 02:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|82.49
|82.43
|82.00
|2007.11.20 02:21
|82.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|2656157
|2007.11.20 02:00
|sell
|0.01
|audjpy
|96.57
|96.30
|96.07
|2007.11.20 02:19
|96.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|2656169
|2007.11.20 02:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|224.87
|224.69
|224.37
|2007.11.20 02:10
|224.69
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|2655781
|2007.11.20 01:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1710
|1.1709
|1.1660
|2007.11.20 02:06
|1.1709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|2655509
|2007.11.20 00:18
|buy
|0.01
|gbpcad
|2.0158
|2.0166
|2.0207
|2007.11.20 01:43
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|2655465
|2007.11.20 00:11
|balance
|Deposit
|2 000.00
|0.00
|0.00
|-9.19
|271.97
|Closed P/L:
|262.78
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2684036
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8723
|0.8722
|0.8643
|0.8705
|0.00
|0.00
|-0.05
|1.80
|2656182
|2007.11.20 02:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.44
|0.00
|97.64
|98.56
|0.00
|0.00
|-0.26
|-1.11
|2684006
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.60
|99.65
|95.60
|98.56
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.37
|2661909
|2007.11.20 09:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6369
|1.6471
|1.6069
|1.6313
|0.00
|0.00
|-0.50
|5.12
|2678651
|2007.11.21 15:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6364
|1.6335
|1.6285
|1.6313
|0.00
|0.00
|-0.40
|4.66
|2677434
|2007.11.21 13:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7199
|0.7096
|0.7249
|0.7201
|0.00
|0.00
|-0.32
|0.42
|2684035
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|161.32
|162.35
|158.32
|160.73
|0.00
|0.00
|-0.16
|5.48
|2684029
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|224.33
|223.64
|221.34
|223.18
|0.00
|0.00
|-0.36
|10.67
|2681761
|2007.11.22 00:09
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7499
|0.7604
|0.7449
|0.7527
|0.00
|0.00
|-0.08
|-2.80
|2684033
|2007.11.22 07:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7517
|0.7622
|0.7437
|0.7527
|0.00
|0.00
|-0.08
|-1.00
|2684761
|2007.11.22 09:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7533
|0.7638
|0.7233
|0.7527
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.60
|2680769
|2007.11.21 21:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9880
|0.9777
|0.9930
|0.9841
|0.00
|0.00
|0.03
|-3.96
|2684030
|2007.11.22 07:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9849
|0.9744
|0.9929
|0.9841
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.81
|2684037
|2007.11.22 07:00
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9848
|0.9743
|1.0148
|0.9841
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.71
|2685696
|2007.11.22 23:07
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7203
|0.7098
|0.7503
|0.7201
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|2693772
|2007.11.23 02:44
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6315
|1.6420
|1.6265
|1.6313
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|2694530
|2007.11.23 03:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7206
|0.7103
|0.7286
|0.7201
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|2698238
|2007.11.23 05:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.47
|99.52
|97.97
|98.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|0.00
|0.00
|-2.29
|16.63
|Floating P/L:
|14.34
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|262.78
|Floating P/L:
|14.34
|Margin:
|213.03
|Balance:
|2 262.78
|Equity:
|2 277.12
|Free Margin:
|2 064.09
|Details:
|Gross Profit:
|430.65
|Gross Loss:
|167.87
|Total Net Profit:
|262.78
|Profit Factor:
|2.57
|Expected Payoff:
|1.40
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|65.32 (2.96%)
|Relative Drawdown:
|2.96% (65.32)
|Total Trades:
|188
|Short Positions (won %):
|126 (88.89%)
|Long Positions (won %):
|62 (87.10%)
|Profit Trades (% of total):
|166 (88.30%)
|Loss trades (% of total):
|22 (11.70%)
|Largest
|profit trade:
|27.62
|loss trade:
|-11.10
|Average
|profit trade:
|2.59
|loss trade:
|-7.63
|Maximum
|consecutive wins ($):
|59 (98.34)
|consecutive losses ($):
|6 (-60.86)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|98.34 (59)
|consecutive loss (count):
|-60.86 (6)
|Average
|consecutive wins:
|12
|consecutive losses:
|2