|Account: 1629287
|Name: Emily
|Currency: USD
|2007 November 6, 14:07
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|53029836
|2007.09.14 17:36
|balance
|Deposit
|2 266.19
|54136705
|2007.09.24 06:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0286
|0.0000
|2.0175
|2007.09.25 00:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|-0.56
|111.00
|54102812
|2007.09.24 01:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0246
|0.0000
|2.0135
|2007.09.25 00:15
|2.0175
|0.00
|0.00
|-0.56
|71.00
|54224252
|2007.09.24 15:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4075
|0.0000
|1.4155
|2007.09.25 23:18
|1.4155
|0.00
|0.00
|-1.21
|80.00
|54103052
|2007.09.24 01:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4115
|0.0000
|1.4200
|2007.09.25 23:18
|1.4155
|0.00
|0.00
|-1.21
|40.00
|54278015
|2007.09.25 00:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|0.0000
|2.0435
|2007.09.28 17:41
|2.0435
|0.00
|0.00
|1.28
|260.00
|54323919
|2007.09.25 07:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0094
|0.0000
|2.0514
|2007.09.28 17:41
|2.0434
|0.00
|0.00
|1.28
|340.00
|54286300
|2007.09.25 00:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0134
|0.0000
|2.0447
|2007.09.28 17:41
|2.0434
|0.00
|0.00
|1.28
|300.00
|54249385
|2007.09.24 19:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.78
|0.00
|116.30
|2007.10.03 12:43
|116.30
|0.00
|0.00
|11.46
|130.70
|54281322
|2007.09.25 00:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.77
|0.00
|116.35
|2007.10.03 12:43
|116.30
|0.00
|0.00
|10.12
|131.56
|54249207
|2007.09.24 19:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.79
|0.00
|116.31
|2007.10.03 12:43
|116.30
|0.00
|0.00
|11.46
|129.84
|54907695
|2007.10.01 06:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0484
|0.0000
|2.0333
|2007.10.03 18:19
|2.0333
|0.00
|0.00
|-1.06
|151.00
|54850018
|2007.09.28 17:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0434
|0.0000
|2.0325
|2007.10.03 18:19
|2.0334
|0.00
|0.00
|-1.59
|100.00
|55400606
|2007.10.04 04:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0291
|0.0000
|2.0376
|2007.10.04 13:20
|2.0376
|0.00
|0.00
|0.00
|85.00
|55358608
|2007.10.03 18:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0331
|0.0000
|2.0426
|2007.10.04 13:20
|2.0376
|0.00
|0.00
|1.43
|45.00
|54414235
|2007.09.25 23:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4155
|0.0000
|1.4068
|2007.10.05 12:31
|1.4068
|0.00
|0.00
|3.27
|87.00
|55626930
|2007.10.05 13:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4145
|0.0000
|1.4039
|2007.10.08 18:17
|1.4039
|0.00
|0.00
|0.28
|106.00
|55461746
|2007.10.04 13:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0376
|0.0000
|2.0279
|2007.10.09 11:47
|2.0279
|0.00
|0.00
|-1.50
|97.00
|55476605
|2007.10.04 14:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0416
|0.0000
|2.0278
|2007.10.09 11:47
|2.0279
|0.00
|0.00
|-1.50
|137.00
|55861897
|2007.10.09 11:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0279
|0.0000
|2.0415
|2007.10.10 07:10
|2.0415
|0.00
|0.00
|0.48
|136.00
|55890472
|2007.10.09 14:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4083
|0.0000
|1.4004
|2007.10.10 07:10
|1.4117
|0.00
|0.00
|0.28
|-34.00
|55316774
|2007.10.03 14:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.45
|0.00
|115.54
|2007.10.10 07:10
|117.35
|0.00
|0.00
|-9.59
|-76.69
|55311709
|2007.10.03 13:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.44
|0.00
|115.53
|2007.10.10 07:10
|117.35
|0.00
|0.00
|-9.59
|-77.55
|55309552
|2007.10.03 13:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.37
|0.00
|115.46
|2007.10.10 07:10
|117.35
|0.00
|0.00
|-9.59
|-83.51
|55774696
|2007.10.08 20:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4043
|0.0000
|1.3918
|2007.10.10 07:10
|1.4115
|0.00
|0.00
|0.56
|-72.00
|56009512
|2007.10.10 10:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0458
|0.0000
|2.0382
|2007.10.11 00:19
|2.0382
|0.00
|0.00
|-1.49
|76.00
|55989583
|2007.10.10 07:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0416
|0.0000
|2.0369
|2007.10.11 00:19
|2.0382
|0.00
|0.00
|-1.49
|34.00
|56143290
|2007.10.11 08:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4199
|0.0000
|1.4145
|2007.10.11 15:17
|1.4232
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|56174466
|2007.10.11 12:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|0.0000
|2.0623
|2007.10.11 15:17
|2.0371
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|56088322
|2007.10.11 00:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0382
|0.0000
|2.0568
|2007.10.11 15:17
|2.0371
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|55992524
|2007.10.10 08:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.33
|0.00
|116.41
|2007.10.11 15:17
|117.66
|0.00
|0.00
|-4.11
|-28.05
|56027647
|2007.10.10 12:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4159
|0.0000
|1.3960
|2007.10.11 15:17
|1.4233
|0.00
|0.00
|0.84
|-74.00
|55991351
|2007.10.10 07:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.32
|0.00
|116.40
|2007.10.11 15:17
|117.66
|0.00
|0.00
|-4.11
|-28.90
|55985853
|2007.10.10 07:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4119
|0.0000
|1.3959
|2007.10.11 15:17
|1.4233
|0.00
|0.00
|0.84
|-114.00
|55985265
|2007.10.10 07:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.31
|0.00
|116.42
|2007.10.11 15:17
|117.66
|0.00
|0.00
|-4.11
|-29.75
|56214921
|2007.10.11 15:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.71
|0.00
|117.08
|2007.10.11 19:15
|117.08
|0.00
|0.00
|0.00
|53.81
|56212877
|2007.10.11 15:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.67
|0.00
|117.04
|2007.10.11 19:15
|117.08
|0.00
|0.00
|0.00
|50.39
|56298420
|2007.10.12 07:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0273
|0.0000
|2.0328
|2007.10.12 12:41
|2.0328
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|56244648
|2007.10.11 19:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0313
|0.0000
|2.0675
|2007.10.12 12:41
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.48
|16.00
|56214889
|2007.10.11 15:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0353
|0.0000
|2.0545
|2007.10.12 12:41
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.48
|-23.00
|56245296
|2007.10.11 19:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.08
|0.00
|117.71
|2007.10.15 07:20
|117.71
|0.00
|0.00
|2.38
|53.52
|56246988
|2007.10.11 19:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.07
|0.00
|117.80
|2007.10.15 07:20
|117.71
|0.00
|0.00
|2.38
|54.37
|56468199
|2007.10.15 10:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.76
|0.00
|117.49
|2007.10.15 14:52
|117.49
|0.00
|0.00
|0.00
|22.98
|56438571
|2007.10.15 07:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.71
|0.00
|116.96
|2007.10.15 14:52
|117.50
|0.00
|0.00
|0.00
|17.87
|56440625
|2007.10.15 07:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.75
|0.00
|117.00
|2007.10.15 14:52
|117.49
|0.00
|0.00
|0.00
|22.13
|56507365
|2007.10.15 15:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.43
|0.00
|117.96
|2007.10.15 19:17
|117.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.76
|56500835
|2007.10.15 14:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.49
|0.00
|117.85
|2007.10.15 19:17
|117.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.88
|56502262
|2007.10.15 15:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.48
|0.00
|117.93
|2007.10.15 19:17
|117.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.03
|56472714
|2007.10.15 11:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0414
|0.0000
|2.0330
|2007.10.15 19:17
|2.0434
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|56444501
|2007.10.15 07:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0369
|0.0000
|2.0319
|2007.10.15 19:17
|2.0434
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.00
|56340458
|2007.10.12 12:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0329
|0.0000
|2.0259
|2007.10.15 19:17
|2.0434
|0.00
|0.00
|-0.50
|-105.00
|56211366
|2007.10.11 15:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4233
|0.0000
|1.4313
|2007.10.15 19:17
|1.4199
|0.00
|0.00
|-0.70
|-34.00
|56270213
|2007.10.12 01:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4191
|0.0000
|1.4267
|2007.10.15 19:17
|1.4199
|0.00
|0.00
|-0.35
|8.00
|56532670
|2007.10.15 19:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0429
|0.0000
|2.0345
|2007.10.16 07:46
|2.0345
|0.00
|0.00
|-0.50
|84.00
|56533796
|2007.10.15 19:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.20
|0.00
|118.12
|2007.10.16 17:53
|116.65
|0.00
|0.00
|1.19
|-47.15
|56585293
|2007.10.16 07:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.19
|0.00
|118.03
|2007.10.16 17:53
|116.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.29
|56587509
|2007.10.16 07:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.13
|0.00
|117.97
|2007.10.16 17:53
|116.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.15
|56778269
|2007.10.17 05:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.78
|0.00
|165.95
|2007.10.17 11:10
|165.95
|0.00
|0.00
|0.00
|99.97
|56775719
|2007.10.17 05:07
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.79
|0.00
|165.96
|2007.10.17 11:10
|165.96
|0.00
|0.00
|0.00
|99.97
|56758220
|2007.10.17 01:46
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.80
|0.00
|165.97
|2007.10.17 11:11
|165.95
|0.00
|0.00
|0.00
|98.28
|56606051
|2007.10.16 07:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0345
|0.0000
|2.0417
|2007.10.17 13:35
|2.0417
|0.00
|0.00
|0.48
|72.00
|56639736
|2007.10.16 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0305
|0.0000
|2.0429
|2007.10.17 13:35
|2.0417
|0.00
|0.00
|0.48
|112.00
|56830750
|2007.10.17 11:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|166.06
|0.00
|164.77
|2007.10.19 00:46
|164.77
|0.00
|0.00
|-6.17
|111.88
|56838627
|2007.10.17 12:10
|sell
|0.10
|eurjpy
|166.19
|0.00
|164.36
|2007.10.19 00:46
|164.77
|0.00
|0.00
|-6.17
|123.16
|56833775
|2007.10.17 11:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|166.18
|0.00
|164.50
|2007.10.19 00:46
|164.78
|0.00
|0.00
|-6.17
|121.43
|57004888
|2007.10.18 09:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0457
|0.0000
|2.0367
|2007.10.19 18:15
|2.0491
|0.00
|0.00
|-0.50
|-34.00
|56860875
|2007.10.17 13:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0417
|0.0000
|2.0309
|2007.10.19 18:15
|2.0492
|0.00
|0.00
|-1.99
|-75.00
|57143542
|2007.10.19 06:35
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.29
|0.00
|165.34
|2007.10.19 18:15
|163.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.74
|56532659
|2007.10.15 19:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4199
|0.0000
|1.4110
|2007.10.19 18:15
|1.4281
|0.00
|0.00
|1.68
|-82.00
|57106405
|2007.10.19 01:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.59
|0.00
|166.41
|2007.10.19 18:15
|163.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.87
|57109534
|2007.10.19 01:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.30
|0.00
|166.12
|2007.10.19 18:15
|163.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.61
|56718146
|2007.10.16 17:53
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6971
|0.0000
|0.6936
|2007.10.19 18:15
|0.6971
|0.00
|0.00
|2.00
|0.00
|57242070
|2007.10.19 18:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0497
|0.0000
|2.0611
|2007.10.21 22:10
|2.0527
|0.00
|0.00
|0.48
|30.00
|57247829
|2007.10.19 19:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.94
|0.00
|165.28
|2007.10.21 22:10
|162.70
|0.00
|0.00
|1.18
|-109.20
|57239914
|2007.10.19 18:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.99
|0.00
|165.33
|2007.10.21 22:10
|162.70
|0.00
|0.00
|1.18
|-113.62
|57247197
|2007.10.19 19:19
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.98
|0.00
|165.32
|2007.10.21 22:10
|162.70
|0.00
|0.00
|1.18
|-112.73
|57261834
|2007.10.21 22:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0511
|0.0000
|2.0397
|2007.10.22 10:32
|2.0397
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|57365320
|2007.10.22 09:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4291
|0.0000
|1.4382
|2007.10.22 10:33
|1.4251
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|57269947
|2007.10.21 23:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4331
|0.0000
|1.4415
|2007.10.22 10:33
|1.4251
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|57377946
|2007.10.22 10:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0397
|0.0000
|2.0533
|2007.10.22 10:33
|2.0391
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|57273911
|2007.10.21 23:33
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.75
|0.00
|164.40
|2007.10.22 10:33
|162.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.56
|57278122
|2007.10.21 23:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.66
|0.00
|163.87
|2007.10.22 10:33
|162.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.65
|57259892
|2007.10.21 22:10
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.76
|0.00
|163.97
|2007.10.22 10:33
|162.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.44
|57378260
|2007.10.22 10:33
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.04
|0.00
|160.16
|2007.10.22 13:02
|161.83
|0.00
|0.00
|0.00
|18.41
|57410292
|2007.10.22 11:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0298
|0.0000
|2.0509
|2007.10.22 14:47
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|57401753
|2007.10.22 11:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0338
|0.0000
|2.0541
|2007.10.22 14:47
|2.0287
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.00
|57404229
|2007.10.22 11:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4172
|0.0000
|1.4338
|2007.10.22 14:47
|1.4162
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|57385842
|2007.10.22 10:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0378
|0.0000
|2.0515
|2007.10.22 14:47
|2.0286
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.00
|57388228
|2007.10.22 10:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4213
|0.0000
|1.4322
|2007.10.22 14:47
|1.4162
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.00
|57378228
|2007.10.22 10:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4253
|0.0000
|1.4362
|2007.10.22 14:47
|1.4161
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.00
|57458254
|2007.10.22 14:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4164
|0.0000
|1.4341
|2007.10.25 12:42
|1.4341
|0.00
|0.00
|-1.75
|177.00
|57458276
|2007.10.22 14:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0287
|0.0000
|2.0559
|2007.10.26 06:29
|2.0559
|0.00
|0.00
|2.86
|272.00
|58389587
|2007.10.29 19:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0640
|0.0000
|2.0546
|2007.10.30 11:26
|2.0671
|0.00
|0.00
|-0.50
|-31.00
|58311620
|2007.10.29 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0600
|0.0000
|2.0506
|2007.10.30 11:26
|2.0673
|0.00
|0.00
|-0.50
|-73.00
|58112128
|2007.10.26 06:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0559
|0.0000
|2.0458
|2007.10.30 11:26
|2.0673
|0.00
|0.00
|-1.00
|-114.00
|58276109
|2007.10.29 07:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4432
|0.0000
|1.4369
|2007.10.30 11:26
|1.4408
|0.00
|0.00
|0.28
|24.00
|58137593
|2007.10.26 08:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4371
|0.0000
|1.4309
|2007.10.30 11:26
|1.4408
|0.00
|0.00
|0.56
|-37.00
|58004911
|2007.10.25 13:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4331
|0.0000
|1.4215
|2007.10.30 11:26
|1.4408
|0.00
|0.00
|0.84
|-77.00
|58513623
|2007.10.30 11:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0669
|0.0000
|2.0770
|2007.10.31 15:59
|2.0770
|0.00
|0.00
|0.48
|101.00
|58549555
|2007.10.30 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4424
|0.0000
|1.4486
|2007.10.31 18:42
|1.4486
|0.00
|0.00
|-0.35
|62.00
|58896552
|2007.11.01 08:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4447
|0.0000
|1.4534
|2007.11.06 11:05
|1.4534
|0.00
|0.00
|-1.05
|87.00
|58980887
|2007.11.01 14:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4407
|0.0000
|1.4559
|2007.11.06 11:05
|1.4534
|0.00
|0.00
|-1.05
|127.00
|58801901
|2007.10.31 18:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4487
|0.0000
|1.4548
|2007.11.06 11:05
|1.4533
|0.00
|0.00
|-2.10
|46.00
|0.00
|0.00
|-19.17
|2 303.14
|Closed P/L:
|2 283.97
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|58762288
|2007.10.31 15:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0770
|0.0000
|2.0699
|2.0895
|0.00
|0.00
|-2.99
|-125.00
|58803896
|2007.10.31 18:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0810
|0.0000
|2.0739
|2.0895
|0.00
|0.00
|-2.99
|-85.00
|59671163
|2007.11.06 11:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4539
|0.0000
|1.4449
|1.4571
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|0.00
|0.00
|-5.98
|-242.00
|Floating P/L:
|-247.98
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 266.19
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 283.97
|Floating P/L:
|-247.98
|Margin:
|75.00
|Balance:
|4 550.16
|Equity:
|4 302.18
|Free Margin:
|4 227.18
|Details:
|Gross Profit:
|5 029.08
|Gross Loss:
|2 745.11
|Total Net Profit:
|2 283.97
|Profit Factor:
|1.83
|Expected Payoff:
|22.39
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 081.80 (21.33%)
|Relative Drawdown:
|21.33% (1 081.80)
|Total Trades:
|102
|Short Positions (won %):
|45 (51.11%)
|Long Positions (won %):
|57 (52.63%)
|Profit Trades (% of total):
|53 (51.96%)
|Loss trades (% of total):
|49 (48.04%)
|Largest
|profit trade:
|341.28
|loss trade:
|-115.00
|Average
|profit trade:
|94.89
|loss trade:
|-56.02
|Maximum
|consecutive wins ($):
|19 (2 571.25)
|consecutive losses ($):
|7 (-329.35)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 571.25 (19)
|consecutive loss (count):
|-371.68 (5)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|4