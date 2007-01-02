|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|15 Минут (M15) 2007.01.02 08:00 - 2007.10.17 23:45 (2007.01.01 - 2007.10.18)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|LotIncrease=true; Buy=true; Sell=true; smallestlotsize="0.1 = 1, 0.01 = 2"; SmallestLotSize=2; MaxLotSize=5; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; ProfitTarget=5; TrendProfitTarget=5; SafetyLevelPercentage=400; SafetyProfitTargetPercent=25; OpenOnTick=1; Spacing=10; TrendSpacing=10; CounterTrendMultiplier=2; CloseDelay=91; OrdersToClose=0; MinimumOrdersToCloseLosing=1; MaxMarginPercentage=40; TrendTimeFrame=15; TrendPeriods=80; CeaseTrading=false; RightSideLabel=true;
|Баров в истории
|24581
|Смоделировано тиков
|859396
|Качество моделирования
|90.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|200.00
|Чистая прибыль
|-171.83
|Общая прибыль
|2496.16
|Общий убыток
|-2667.99
|Прибыльность
|0.94
|Матожидание выигрыша
|-0.50
|Абсолютная просадка
|171.83
|Максимальная просадка
|589.63 (95.44%)
|Относительная просадка
|95.44% (589.63)
|Всего сделок
|343
|Короткие позиции (% выигравших)
|176 (77.84%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|167 (82.04%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|274 (79.88%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|69 (20.12%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|62.70
|убыточная сделка
|-151.53
|Средняя
|прибыльная сделка
|9.11
|убыточная сделка
|-38.67
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|19 (57.35)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|8 (-751.66)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|175.54 (8)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-751.66 (8)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|4
|непрерывный проигрыш
|1
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Объём
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1
|2007.01.02 08:00
|buy
|1
|0.02
|1.3235
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.01.02 08:23
|buy
|2
|0.02
|1.3245
|0.0000
|0.0000
|3
|2007.01.02 08:28
|close
|1
|0.02
|1.3248
|0.0000
|0.0000
|2.60
|202.60
|4
|2007.01.02 08:28
|close
|2
|0.02
|1.3248
|0.0000
|0.0000
|0.60
|203.20
|5
|2007.01.02 08:28
|buy
|3
|0.02
|1.3249
|0.0000
|0.0000
|6
|2007.01.02 08:34
|buy
|4
|0.02
|1.3259
|0.0000
|0.0000
|7
|2007.01.02 08:43
|close
|3
|0.02
|1.3261
|0.0000
|0.0000
|2.40
|205.60
|8
|2007.01.02 08:43
|close
|4
|0.02
|1.3261
|0.0000
|0.0000
|0.40
|206.00
|9
|2007.01.02 08:43
|buy
|5
|0.02
|1.3264
|0.0000
|0.0000
|10
|2007.01.02 09:10
|buy
|6
|0.03
|1.3254
|0.0000
|0.0000
|11
|2007.01.02 09:25
|close
|6
|0.03
|1.3264
|0.0000
|0.0000
|3.00
|209.00
|12
|2007.01.02 09:27
|buy
|7
|0.02
|1.3275
|0.0000
|0.0000
|13
|2007.01.02 09:29
|close
|5
|0.02
|1.3276
|0.0000
|0.0000
|2.40
|211.40
|14
|2007.01.02 09:29
|close
|7
|0.02
|1.3276
|0.0000
|0.0000
|0.20
|211.60
|15
|2007.01.02 09:29
|buy
|8
|0.02
|1.3277
|0.0000
|0.0000
|16
|2007.01.02 11:00
|buy
|9
|0.02
|1.3287
|0.0000
|0.0000
|17
|2007.01.02 13:02
|buy
|10
|0.04
|1.3266
|0.0000
|0.0000
|18
|2007.01.02 13:33
|close
|10
|0.04
|1.3275
|0.0000
|0.0000
|3.60
|215.20
|19
|2007.01.02 14:40
|close
|8
|0.02
|1.3289
|0.0000
|0.0000
|2.40
|217.60
|20
|2007.01.02 14:40
|close
|9
|0.02
|1.3289
|0.0000
|0.0000
|0.40
|218.00
|21
|2007.01.02 14:40
|buy
|11
|0.02
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|22
|2007.01.02 16:01
|buy
|12
|0.03
|1.3280
|0.0000
|0.0000
|23
|2007.01.02 16:16
|buy
|13
|0.04
|1.3270
|0.0000
|0.0000
|24
|2007.01.02 17:00
|close
|13
|0.04
|1.3280
|0.0000
|0.0000
|4.00
|222.00
|25
|2007.01.02 17:24
|close
|12
|0.03
|1.3289
|0.0000
|0.0000
|2.70
|224.70
|26
|2007.01.02 19:13
|buy
|14
|0.03
|1.3281
|0.0000
|0.0000
|27
|2007.01.03 00:45
|buy
|15
|0.04
|1.3271
|0.0000
|0.0000
|28
|2007.01.03 01:35
|close
|15
|0.04
|1.3280
|0.0000
|0.0000
|3.60
|228.30
|29
|2007.01.03 05:38
|sell
|16
|0.02
|1.3277
|0.0000
|0.0000
|30
|2007.01.03 08:20
|sell
|17
|0.02
|1.3266
|0.0000
|0.0000
|31
|2007.01.03 10:33
|sell
|18
|0.03
|1.3256
|0.0000
|0.0000
|32
|2007.01.03 11:09
|sell
|19
|0.04
|1.3245
|0.0000
|0.0000
|33
|2007.01.03 11:15
|close
|11
|0.02
|1.3240
|0.0000
|0.0000
|-10.52
|217.78
|34
|2007.01.03 11:15
|close
|16
|0.02
|1.3242
|0.0000
|0.0000
|7.00
|224.78
|35
|2007.01.03 11:15
|close
|17
|0.02
|1.3242
|0.0000
|0.0000
|4.80
|229.58
|36
|2007.01.03 11:15
|close
|18
|0.03
|1.3242
|0.0000
|0.0000
|4.20
|233.78
|37
|2007.01.03 11:15
|close
|19
|0.04
|1.3242
|0.0000
|0.0000
|1.20
|234.98
|38
|2007.01.03 11:15
|sell
|20
|0.02
|1.3239
|0.0000
|0.0000
|39
|2007.01.03 11:22
|sell
|21
|0.02
|1.3229
|0.0000
|0.0000
|40
|2007.01.03 11:24
|sell
|22
|0.03
|1.3218
|0.0000
|0.0000
|41
|2007.01.03 14:15
|sell
|23
|0.05
|1.3250
|0.0000
|0.0000
|42
|2007.01.03 15:59
|close
|14
|0.03
|1.3211
|0.0000
|0.0000
|-21.19
|213.79
|43
|2007.01.03 15:59
|close
|23
|0.05
|1.3213
|0.0000
|0.0000
|18.50
|232.29
|44
|2007.01.03 15:59
|close
|20
|0.02
|1.3213
|0.0000
|0.0000
|5.20
|237.49
|45
|2007.01.03 15:59
|close
|21
|0.02
|1.3213
|0.0000
|0.0000
|3.20
|240.69
|46
|2007.01.03 15:59
|close
|22
|0.03
|1.3213
|0.0000
|0.0000
|1.50
|242.19
|47
|2007.01.03 15:59
|sell
|24
|0.02
|1.3208
|0.0000
|0.0000
|48
|2007.01.03 16:00
|sell
|25
|0.03
|1.3219
|0.0000
|0.0000
|49
|2007.01.03 16:00
|close
|25
|0.03
|1.3210
|0.0000
|0.0000
|2.70
|244.89
|50
|2007.01.03 16:06
|sell
|26
|0.02
|1.3197
|0.0000
|0.0000
|51
|2007.01.03 16:06
|close
|24
|0.02
|1.3196
|0.0000
|0.0000
|2.40
|247.29
|52
|2007.01.03 16:06
|close
|26
|0.02
|1.3196
|0.0000
|0.0000
|0.20
|247.49
|53
|2007.01.03 16:06
|sell
|27
|0.02
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|54
|2007.01.03 16:08
|sell
|28
|0.02
|1.3182
|0.0000
|0.0000
|55
|2007.01.03 16:08
|close
|27
|0.02
|1.3181
|0.0000
|0.0000
|2.40
|249.89
|56
|2007.01.03 16:08
|close
|28
|0.02
|1.3181
|0.0000
|0.0000
|0.20
|250.09
|57
|2007.01.03 16:08
|sell
|29
|0.02
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|58
|2007.01.03 16:14
|sell
|30
|0.03
|1.3191
|0.0000
|0.0000
|59
|2007.01.03 16:19
|close
|30
|0.03
|1.3182
|0.0000
|0.0000
|2.70
|252.79
|60
|2007.01.03 16:45
|sell
|31
|0.03
|1.3191
|0.0000
|0.0000
|61
|2007.01.03 17:10
|close
|31
|0.03
|1.3182
|0.0000
|0.0000
|2.70
|255.49
|62
|2007.01.03 17:24
|sell
|32
|0.02
|1.3169
|0.0000
|0.0000
|63
|2007.01.03 17:24
|close
|29
|0.02
|1.3168
|0.0000
|0.0000
|2.40
|257.89
|64
|2007.01.03 17:24
|close
|32
|0.02
|1.3168
|0.0000
|0.0000
|0.20
|258.09
|65
|2007.01.03 17:25
|sell
|33
|0.02
|1.3167
|0.0000
|0.0000
|66
|2007.01.03 18:23
|sell
|34
|0.02
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|67
|2007.01.03 18:25
|close
|33
|0.02
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2.80
|260.89
|68
|2007.01.03 18:25
|close
|34
|0.02
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|0.40
|261.29
|69
|2007.01.03 18:25
|sell
|35
|0.02
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|70
|2007.01.03 18:52
|sell
|36
|0.03
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|71
|2007.01.03 19:58
|close
|36
|0.03
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2.70
|263.99
|72
|2007.01.03 20:00
|sell
|37
|0.03
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|73
|2007.01.03 20:00
|close
|37
|0.03
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2.70
|266.69
|74
|2007.01.03 20:02
|sell
|38
|0.03
|1.3163
|0.0000
|0.0000
|75
|2007.01.04 04:08
|sell
|39
|0.04
|1.3174
|0.0000
|0.0000
|76
|2007.01.04 07:22
|close
|39
|0.04
|1.3163
|0.0000
|0.0000
|4.40
|271.09
|77
|2007.01.04 07:22
|close
|38
|0.03
|1.3163
|0.0000
|0.0000
|0.05
|271.13
|78
|2007.01.04 07:22
|sell
|40
|0.03
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|79
|2007.01.04 08:31
|sell
|41
|0.04
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|80
|2007.01.04 08:45
|buy
|42
|0.02
|1.3181
|0.0000
|0.0000
|81
|2007.01.04 09:13
|close
|42
|0.02
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|-6.20
|264.93
|82
|2007.01.04 09:13
|close
|41
|0.04
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|8.40
|273.33
|83
|2007.01.04 09:13
|close
|40
|0.03
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|3.00
|276.33
|84
|2007.01.04 09:13
|close
|35
|0.02
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|0.03
|276.36
|85
|2007.01.04 09:13
|sell
|43
|0.02
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|86
|2007.01.04 09:23
|sell
|44
|0.02
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|87
|2007.01.04 09:23
|close
|43
|0.02
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|3.00
|279.36
|88
|2007.01.04 09:23
|close
|44
|0.02
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|0.40
|279.76
|89
|2007.01.04 09:23
|sell
|45
|0.02
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|90
|2007.01.04 09:32
|sell
|46
|0.02
|1.3126
|0.0000
|0.0000
|91
|2007.01.04 09:49
|close
|45
|0.02
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|2.60
|282.36
|92
|2007.01.04 09:49
|close
|46
|0.02
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|0.60
|282.96
|93
|2007.01.04 09:49
|sell
|47
|0.02
|1.3122
|0.0000
|0.0000
|94
|2007.01.04 10:25
|sell
|48
|0.02
|1.3112
|0.0000
|0.0000
|95
|2007.01.04 10:30
|close
|47
|0.02
|1.3110
|0.0000
|0.0000
|2.40
|285.36
|96
|2007.01.04 10:30
|close
|48
|0.02
|1.3110
|0.0000
|0.0000
|0.40
|285.76
|97
|2007.01.04 10:31
|sell
|49
|0.02
|1.3106
|0.0000
|0.0000
|98
|2007.01.04 11:50
|sell
|50
|0.02
|1.3095
|0.0000
|0.0000
|99
|2007.01.04 11:50
|close
|49
|0.02
|1.3093
|0.0000
|0.0000
|2.60
|288.36
|100
|2007.01.04 11:50
|close
|50
|0.02
|1.3093
|0.0000
|0.0000
|0.40
|288.76
|101
|2007.01.04 11:50
|sell
|51
|0.02
|1.3092
|0.0000
|0.0000
|102
|2007.01.04 12:21
|sell
|52
|0.03
|1.3102
|0.0000
|0.0000
|103
|2007.01.04 14:34
|sell
|53
|0.04
|1.3113
|0.0000
|0.0000
|104
|2007.01.04 14:50
|close
|53
|0.04
|1.3102
|0.0000
|0.0000
|4.40
|293.16
|105
|2007.01.04 15:12
|close
|52
|0.03
|1.3093
|0.0000
|0.0000
|2.70
|295.86
|106
|2007.01.04 15:50
|sell
|54
|0.02
|1.3080
|0.0000
|0.0000
|107
|2007.01.04 16:08
|sell
|55
|0.04
|1.3102
|0.0000
|0.0000
|108
|2007.01.04 16:09
|sell
|56
|0.05
|1.3113
|0.0000
|0.0000
|109
|2007.01.04 16:19
|close
|54
|0.02
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|-3.40
|292.46
|110
|2007.01.04 16:19
|close
|56
|0.05
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|8.00
|300.46
|111
|2007.01.04 16:19
|close
|55
|0.04
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|2.00
|302.46
|112
|2007.01.04 17:12
|sell
|57
|0.02
|1.3081
|0.0000
|0.0000
|113
|2007.01.04 17:12
|close
|51
|0.02
|1.3080
|0.0000
|0.0000
|2.40
|304.86
|114
|2007.01.04 17:12
|close
|57
|0.02
|1.3080
|0.0000
|0.0000
|0.20
|305.06
|115
|2007.01.04 17:12
|sell
|58
|0.02
|1.3077
|0.0000
|0.0000
|116
|2007.01.04 17:20
|sell
|59
|0.03
|1.3089
|0.0000
|0.0000
|117
|2007.01.04 21:26
|close
|59
|0.03
|1.3080
|0.0000
|0.0000
|2.70
|307.76
|118
|2007.01.04 23:10
|sell
|60
|0.03
|1.3088
|0.0000
|0.0000
|119
|2007.01.05 01:48
|close
|60
|0.03
|1.3079
|0.0000
|0.0000
|2.72
|310.48
|120
|2007.01.05 02:21
|sell
|61
|0.03
|1.3088
|0.0000
|0.0000
|121
|2007.01.05 03:44
|close
|61
|0.03
|1.3079
|0.0000
|0.0000
|2.70
|313.18
|122
|2007.01.05 04:02
|sell
|62
|0.02
|1.3067
|0.0000
|0.0000
|123
|2007.01.05 04:03
|close
|58
|0.02
|1.3065
|0.0000
|0.0000
|2.41
|315.59
|124
|2007.01.05 04:03
|close
|62
|0.02
|1.3065
|0.0000
|0.0000
|0.40
|315.99
|125
|2007.01.05 04:04
|sell
|63
|0.02
|1.3064
|0.0000
|0.0000
|126
|2007.01.05 04:35
|sell
|64
|0.03
|1.3075
|0.0000
|0.0000
|127
|2007.01.05 05:25
|close
|64
|0.03
|1.3066
|0.0000
|0.0000
|2.70
|318.69
|128
|2007.01.05 06:37
|sell
|65
|0.03
|1.3075
|0.0000
|0.0000
|129
|2007.01.05 07:48
|sell
|66
|0.04
|1.3086
|0.0000
|0.0000
|130
|2007.01.05 08:00
|buy
|67
|0.02
|1.3089
|0.0000
|0.0000
|131
|2007.01.05 08:53
|buy
|68
|0.02
|1.3099
|0.0000
|0.0000
|132
|2007.01.05 14:29
|close
|68
|0.02
|1.3060
|0.0000
|0.0000
|-7.80
|310.89
|133
|2007.01.05 14:29
|close
|66
|0.04
|1.3062
|0.0000
|0.0000
|9.60
|320.49
|134
|2007.01.05 14:29
|close
|65
|0.03
|1.3062
|0.0000
|0.0000
|3.90
|324.39
|135
|2007.01.05 14:29
|close
|63
|0.02
|1.3062
|0.0000
|0.0000
|0.40
|324.79
|136
|2007.01.05 14:29
|sell
|69
|0.02
|1.3061
|0.0000
|0.0000
|137
|2007.01.05 14:29
|sell
|70
|0.02
|1.3046
|0.0000
|0.0000
|138
|2007.01.05 14:30
|sell
|71
|0.03
|1.3035
|0.0000
|0.0000
|139
|2007.01.05 14:30
|sell
|72
|0.04
|1.3025
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.01.05 14:30
|close
|67
|0.02
|1.3017
|0.0000
|0.0000
|-14.40
|310.39
|141
|2007.01.05 14:30
|close
|69
|0.02
|1.3019
|0.0000
|0.0000
|8.40
|318.79
|142
|2007.01.05 14:30
|close
|70
|0.02
|1.3019
|0.0000
|0.0000
|5.40
|324.19
|143
|2007.01.05 14:30
|close
|71
|0.03
|1.3019
|0.0000
|0.0000
|4.80
|328.99
|144
|2007.01.05 14:30
|close
|72
|0.04
|1.3019
|0.0000
|0.0000
|2.40
|331.39
|145
|2007.01.05 14:30
|sell
|73
|0.02
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|146
|2007.01.05 14:32
|sell
|74
|0.02
|1.3005
|0.0000
|0.0000
|147
|2007.01.05 14:39
|close
|73
|0.02
|1.3003
|0.0000
|0.0000
|2.40
|333.79
|148
|2007.01.05 14:39
|close
|74
|0.02
|1.3003
|0.0000
|0.0000
|0.40
|334.19
|149
|2007.01.05 14:39
|sell
|75
|0.02
|1.3002
|0.0000
|0.0000
|150
|2007.01.05 14:49
|sell
|76
|0.02
|1.2991
|0.0000
|0.0000
|151
|2007.01.05 15:45
|sell
|77
|0.04
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|152
|2007.01.05 16:53
|close
|77
|0.04
|1.3000
|0.0000
|0.0000
|5.20
|339.39
|153
|2007.01.05 17:03
|close
|75
|0.02
|1.2990
|0.0000
|0.0000
|2.40
|341.79
|154
|2007.01.05 17:03
|close
|76
|0.02
|1.2990
|0.0000
|0.0000
|0.20
|341.99
|155
|2007.01.05 17:03
|sell
|78
|0.02
|1.2989
|0.0000
|0.0000
|156
|2007.01.05 17:20
|sell
|79
|0.03
|1.3000
|0.0000
|0.0000
|157
|2007.01.05 17:29
|close
|79
|0.03
|1.2991
|0.0000
|0.0000
|2.70
|344.69
|158
|2007.01.05 17:33
|sell
|80
|0.03
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|159
|2007.01.05 18:22
|sell
|81
|0.04
|1.3010
|0.0000
|0.0000
|160
|2007.01.05 18:36
|close
|81
|0.04
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|4.40
|349.09
|161
|2007.01.05 20:24
|sell
|82
|0.04
|1.3010
|0.0000
|0.0000
|162
|2007.01.08 01:13
|close
|82
|0.04
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|4.42
|353.51
|163
|2007.01.08 01:13
|close
|80
|0.03
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|0.02
|353.52
|164
|2007.01.08 01:27
|sell
|83
|0.03
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|165
|2007.01.08 01:43
|close
|83
|0.03
|1.2990
|0.0000
|0.0000
|2.70
|356.22
|166
|2007.01.08 02:05
|sell
|84
|0.03
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|167
|2007.01.08 07:29
|sell
|85
|0.04
|1.3010
|0.0000
|0.0000
|168
|2007.01.08 08:19
|buy
|86
|0.02
|1.3018
|0.0000
|0.0000
|169
|2007.01.08 10:54
|buy
|87
|0.03
|1.3008
|0.0000
|0.0000
|170
|2007.01.08 14:57
|close
|86
|0.02
|1.2987
|0.0000
|0.0000
|-6.20
|350.02
|171
|2007.01.08 14:57
|close
|85
|0.04
|1.2989
|0.0000
|0.0000
|8.40
|358.42
|172
|2007.01.08 14:57
|close
|84
|0.03
|1.2989
|0.0000
|0.0000
|3.00
|361.42
|173
|2007.01.08 14:57
|close
|78
|0.02
|1.2989
|0.0000
|0.0000
|0.01
|361.43
|174
|2007.01.08 14:57
|sell
|88
|0.02
|1.2986
|0.0000
|0.0000
|175
|2007.01.08 14:58
|sell
|89
|0.02
|1.2974
|0.0000
|0.0000
|176
|2007.01.08 15:13
|sell
|90
|0.04
|1.2996
|0.0000
|0.0000
|177
|2007.01.08 15:57
|buy
|91
|0.02
|1.3018
|0.0000
|0.0000
|178
|2007.01.08 17:47
|buy
|92
|0.03
|1.3029
|0.0000
|0.0000
|179
|2007.01.09 00:54
|buy
|93
|0.04
|1.3039
|0.0000
|0.0000
|180
|2007.01.09 01:13
|close
|89
|0.02
|1.3044
|0.0000
|0.0000
|-13.99
|347.44
|181
|2007.01.09 01:13
|close
|87
|0.03
|1.3042
|0.0000
|0.0000
|10.01
|357.46
|182
|2007.01.09 01:13
|close
|91
|0.02
|1.3042
|0.0000
|0.0000
|4.68
|362.13
|183
|2007.01.09 01:13
|close
|92
|0.03
|1.3042
|0.0000
|0.0000
|3.71
|365.85
|184
|2007.01.09 01:13
|close
|93
|0.04
|1.3042
|0.0000
|0.0000
|1.20
|367.05
|185
|2007.01.09 01:13
|buy
|94
|0.02
|1.3043
|0.0000
|0.0000
|186
|2007.01.09 02:58
|buy
|95
|0.03
|1.3033
|0.0000
|0.0000
|187
|2007.01.09 09:53
|sell
|96
|0.04
|1.3025
|0.0000
|0.0000
|188
|2007.01.09 16:42
|close
|94
|0.02
|1.2988
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|356.05
|189
|2007.01.09 16:42
|close
|96
|0.04
|1.2990
|0.0000
|0.0000
|14.00
|370.05
|190
|2007.01.09 16:42
|close
|90
|0.04
|1.2990
|0.0000
|0.0000
|2.42
|372.47
|191
|2007.01.09 16:51
|sell
|97
|0.03
|1.2996
|0.0000
|0.0000
|192
|2007.01.09 18:53
|sell
|98
|0.04
|1.3007
|0.0000
|0.0000
|193
|2007.01.10 01:14
|sell
|99
|0.04
|1.2975
|0.0000
|0.0000
|194
|2007.01.10 01:19
|close
|95
|0.03
|1.2970
|0.0000
|0.0000
|-19.09
|353.38
|195
|2007.01.10 01:19
|close
|98
|0.04
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|14.02
|367.40
|196
|2007.01.10 01:19
|close
|97
|0.03
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|7.21
|374.62
|197
|2007.01.10 01:19
|close
|88
|0.02
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|2.82
|377.44
|198
|2007.01.10 01:19
|close
|99
|0.04
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|1.20
|378.64
|199
|2007.01.10 01:19
|sell
|100
|0.02
|1.2968
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.01.10 02:02
|sell
|101
|0.02
|1.2957
|0.0000
|0.0000
|201
|2007.01.10 02:02
|close
|100
|0.02
|1.2956
|0.0000
|0.0000
|2.40
|381.04
|202
|2007.01.10 02:02
|close
|101
|0.02
|1.2956
|0.0000
|0.0000
|0.20
|381.24
|203
|2007.01.10 02:02
|sell
|102
|0.02
|1.2955
|0.0000
|0.0000
|204
|2007.01.10 02:08
|sell
|103
|0.03
|1.2968
|0.0000
|0.0000
|205
|2007.01.10 03:14
|close
|103
|0.03
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|2.70
|383.94
|206
|2007.01.10 04:37
|sell
|104
|0.03
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|207
|2007.01.10 06:39
|sell
|105
|0.04
|1.2976
|0.0000
|0.0000
|208
|2007.01.10 06:51
|sell
|106
|0.05
|1.2987
|0.0000
|0.0000
|209
|2007.01.10 08:31
|buy
|107
|0.02
|1.2994
|0.0000
|0.0000
|210
|2007.01.10 14:35
|close
|107
|0.02
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|378.94
|211
|2007.01.10 14:35
|close
|106
|0.05
|1.2971
|0.0000
|0.0000
|8.00
|386.94
|212
|2007.01.10 14:35
|close
|105
|0.04
|1.2971
|0.0000
|0.0000
|2.00
|388.94
|213
|2007.01.10 15:00
|sell
|108
|0.04
|1.2976
|0.0000
|0.0000
|214
|2007.01.10 15:45
|close
|108
|0.04
|1.2965
|0.0000
|0.0000
|4.40
|393.34
|215
|2007.01.10 15:45
|close
|104
|0.03
|1.2965
|0.0000
|0.0000
|0.30
|393.64
|216
|2007.01.10 16:01
|sell
|109
|0.03
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|217
|2007.01.10 16:06
|close
|109
|0.03
|1.2957
|0.0000
|0.0000
|2.70
|396.34
|218
|2007.01.10 16:09
|sell
|110
|0.02
|1.2945
|0.0000
|0.0000
|219
|2007.01.10 16:13
|close
|102
|0.02
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|2.40
|398.74
|220
|2007.01.10 16:13
|close
|110
|0.02
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|0.40
|399.14
|221
|2007.01.10 16:13
|sell
|111
|0.02
|1.2940
|0.0000
|0.0000
|222
|2007.01.10 16:26
|sell
|112
|0.02
|1.2930
|0.0000
|0.0000
|223
|2007.01.10 17:05
|sell
|113
|0.04
|1.2951
|0.0000
|0.0000
|224
|2007.01.10 17:52
|close
|113
|0.04
|1.2940
|0.0000
|0.0000
|4.40
|403.54
|225
|2007.01.11 02:21
|sell
|114
|0.04
|1.2953
|0.0000
|0.0000
|226
|2007.01.11 05:03
|buy
|115
|0.02
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|227
|2007.01.11 08:57
|buy
|116
|0.02
|1.2971
|0.0000
|0.0000
|228
|2007.01.11 13:00
|buy
|117
|0.03
|1.2981
|0.0000
|0.0000
|229
|2007.01.11 13:05
|buy
|118
|0.04
|1.2992
|0.0000
|0.0000
|230
|2007.01.11 13:10
|close
|112
|0.02
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|-13.77
|389.77
|231
|2007.01.11 13:10
|close
|115
|0.02
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|7.40
|397.17
|232
|2007.01.11 13:10
|close
|116
|0.02
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|5.20
|402.37
|233
|2007.01.11 13:10
|close
|117
|0.03
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|4.80
|407.17
|234
|2007.01.11 13:10
|close
|118
|0.04
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|2.00
|409.17
|235
|2007.01.11 13:10
|buy
|119
|0.02
|1.2998
|0.0000
|0.0000
|236
|2007.01.11 13:12
|buy
|120
|0.02
|1.3010
|0.0000
|0.0000
|237
|2007.01.11 13:23
|buy
|121
|0.04
|1.2988
|0.0000
|0.0000
|238
|2007.01.11 13:25
|buy
|122
|0.05
|1.2977
|0.0000
|0.0000
|239
|2007.01.11 13:28
|buy
|123
|0.06
|1.2967
|0.0000
|0.0000
|240
|2007.01.11 13:39
|close
|111
|0.02
|1.2987
|0.0000
|0.0000
|-9.37
|399.80
|241
|2007.01.11 13:39
|close
|123
|0.06
|1.2985
|0.0000
|0.0000
|10.80
|410.60
|242
|2007.01.11 13:39
|close
|122
|0.05
|1.2985
|0.0000
|0.0000
|4.00
|414.60
|243
|2007.01.11 13:46
|buy
|124
|0.05
|1.2977
|0.0000
|0.0000
|244
|2007.01.11 14:36
|buy
|125
|0.06
|1.2967
|0.0000
|0.0000
|245
|2007.01.11 14:40
|buy
|126
|0.07
|1.2956
|0.0000
|0.0000
|246
|2007.01.11 14:50
|sell
|127
|0.02
|1.2942
|0.0000
|0.0000
|247
|2007.01.11 14:50
|sell
|128
|0.03
|1.2932
|0.0000
|0.0000
|248
|2007.01.11 15:18
|sell
|129
|0.04
|1.2921
|0.0000
|0.0000
|249
|2007.01.11 15:20
|close
|120
|0.02
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|395.60
|250
|2007.01.11 15:20
|close
|114
|0.04
|1.2917
|0.0000
|0.0000
|14.40
|410.00
|251
|2007.01.11 15:20
|close
|127
|0.02
|1.2917
|0.0000
|0.0000
|5.00
|415.00
|252
|2007.01.11 15:20
|close
|128
|0.03
|1.2917
|0.0000
|0.0000
|4.50
|419.50
|253
|2007.01.11 15:20
|close
|129
|0.04
|1.2917
|0.0000
|0.0000
|1.60
|421.10
|254
|2007.01.11 15:20
|sell
|130
|0.02
|1.2914
|0.0000
|0.0000
|255
|2007.01.11 15:28
|sell
|131
|0.03
|1.2925
|0.0000
|0.0000
|256
|2007.01.11 16:05
|sell
|132
|0.03
|1.2904
|0.0000
|0.0000
|257
|2007.01.11 16:15
|sell
|133
|0.04
|1.2893
|0.0000
|0.0000
|258
|2007.01.11 20:27
|sell
|134
|0.05
|1.2882
|0.0000
|0.0000
|259
|2007.01.11 20:28
|close
|119
|0.02
|1.2881
|0.0000
|0.0000
|-23.40
|397.70
|260
|2007.01.11 20:28
|close
|131
|0.03
|1.2883
|0.0000
|0.0000
|12.60
|410.30
|261
|2007.01.11 20:28
|close
|132
|0.03
|1.2883
|0.0000
|0.0000
|6.30
|416.60
|262
|2007.01.11 20:28
|close
|130
|0.02
|1.2883
|0.0000
|0.0000
|6.20
|422.80
|263
|2007.01.11 20:28
|close
|133
|0.04
|1.2883
|0.0000
|0.0000
|4.00
|426.80
|264
|2007.01.11 20:37
|sell
|135
|0.03
|1.2893
|0.0000
|0.0000
|265
|2007.01.12 03:21
|sell
|136
|0.04
|1.2903
|0.0000
|0.0000
|266
|2007.01.12 07:47
|buy
|137
|0.06
|1.2911
|0.0000
|0.0000
|267
|2007.01.12 13:07
|buy
|138
|0.07
|1.2900
|0.0000
|0.0000
|268
|2007.01.12 14:30
|sell
|139
|0.04
|1.2872
|0.0000
|0.0000
|269
|2007.01.12 15:37
|close
|139
|0.04
|1.2931
|0.0000
|0.0000
|-23.60
|403.20
|270
|2007.01.12 15:37
|close
|138
|0.07
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|20.30
|423.50
|271
|2007.01.12 15:37
|close
|137
|0.06
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|10.80
|434.30
|272
|2007.01.12 15:37
|buy
|140
|0.06
|1.2930
|0.0000
|0.0000
|273
|2007.01.12 16:07
|buy
|141
|0.07
|1.2918
|0.0000
|0.0000
|274
|2007.01.15 15:53
|sell
|142
|0.05
|1.2930
|0.0000
|0.0000
|275
|2007.01.16 08:06
|close
|134
|0.05
|1.2961
|0.0000
|0.0000
|-39.42
|394.87
|276
|2007.01.16 08:06
|close
|141
|0.07
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|27.83
|422.70
|277
|2007.01.16 08:06
|close
|140
|0.06
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|16.66
|439.36
|278
|2007.01.16 08:06
|close
|126
|0.07
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|0.80
|440.16
|279
|2007.01.16 08:17
|buy
|143
|0.05
|1.2956
|0.0000
|0.0000
|280
|2007.01.16 14:20
|sell
|144
|0.05
|1.2944
|0.0000
|0.0000
|281
|2007.01.17 07:08
|buy
|145
|0.06
|1.2934
|0.0000
|0.0000
|282
|2007.01.17 13:33
|buy
|146
|0.07
|1.2923
|0.0000
|0.0000
|283
|2007.01.17 16:31
|close
|135
|0.03
|1.2947
|0.0000
|0.0000
|-16.14
|424.02
|284
|2007.01.17 16:31
|close
|146
|0.07
|1.2945
|0.0000
|0.0000
|15.40
|439.42
|285
|2007.01.17 16:31
|close
|145
|0.06
|1.2945
|0.0000
|0.0000
|6.60
|446.02
|286
|2007.01.17 16:32
|buy
|147
|0.06
|1.2946
|0.0000
|0.0000
|287
|2007.01.17 16:37
|buy
|148
|0.07
|1.2935
|0.0000
|0.0000
|288
|2007.01.18 04:12
|close
|136
|0.04
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|-25.08
|420.94
|289
|2007.01.18 04:12
|close
|148
|0.07
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|19.00
|439.94
|290
|2007.01.18 04:12
|close
|147
|0.06
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|9.68
|449.62
|291
|2007.01.18 04:12
|close
|143
|0.05
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|2.76
|452.38
|292
|2007.01.18 07:36
|buy
|149
|0.05
|1.2956
|0.0000
|0.0000
|293
|2007.01.18 13:12
|sell
|150
|0.03
|1.2919
|0.0000
|0.0000
|294
|2007.01.18 14:30
|sell
|151
|0.04
|1.2909
|0.0000
|0.0000
|295
|2007.01.18 14:34
|close
|121
|0.04
|1.2900
|0.0000
|0.0000
|-36.94
|415.44
|296
|2007.01.18 14:34
|close
|144
|0.05
|1.2902
|0.0000
|0.0000
|21.10
|436.54
|297
|2007.01.18 14:34
|close
|142
|0.05
|1.2902
|0.0000
|0.0000
|14.13
|450.67
|298
|2007.01.18 14:34
|close
|150
|0.03
|1.2902
|0.0000
|0.0000
|5.10
|455.77
|299
|2007.01.18 14:34
|close
|151
|0.04
|1.2902
|0.0000
|0.0000
|2.80
|458.57
|300
|2007.01.18 14:34
|sell
|152
|0.02
|1.2901
|0.0000
|0.0000
|301
|2007.01.18 14:53
|sell
|153
|0.03
|1.2912
|0.0000
|0.0000
|302
|2007.01.18 15:06
|sell
|154
|0.04
|1.2922
|0.0000
|0.0000
|303
|2007.01.18 15:21
|sell
|155
|0.05
|1.2933
|0.0000
|0.0000
|304
|2007.01.18 15:22
|sell
|156
|0.06
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|305
|2007.01.18 15:26
|buy
|157
|0.05
|1.2946
|0.0000
|0.0000
|306
|2007.01.19 03:05
|close
|152
|0.02
|1.2974
|0.0000
|0.0000
|-14.59
|443.98
|307
|2007.01.19 03:05
|close
|157
|0.05
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|12.69
|456.67
|308
|2007.01.19 03:05
|close
|149
|0.05
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|7.69
|464.36
|309
|2007.01.19 03:05
|close
|125
|0.06
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|0.02
|464.38
|310
|2007.01.19 03:55
|buy
|158
|0.02
|1.2988
|0.0000
|0.0000
|311
|2007.01.19 05:04
|buy
|159
|0.03
|1.2998
|0.0000
|0.0000
|312
|2007.01.19 10:55
|sell
|160
|0.06
|1.2965
|0.0000
|0.0000
|313
|2007.01.19 16:00
|close
|159
|0.03
|1.2930
|0.0000
|0.0000
|-20.40
|443.98
|314
|2007.01.19 16:00
|close
|160
|0.06
|1.2932
|0.0000
|0.0000
|19.80
|463.78
|315
|2007.01.19 16:00
|close
|156
|0.06
|1.2932
|0.0000
|0.0000
|6.63
|470.41
|316
|2007.01.19 16:00
|close
|155
|0.05
|1.2932
|0.0000
|0.0000
|0.53
|470.94
|317
|2007.01.19 16:00
|sell
|161
|0.04
|1.2933
|0.0000
|0.0000
|318
|2007.01.19 16:59
|sell
|162
|0.05
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|319
|2007.01.19 17:27
|sell
|163
|0.06
|1.2954
|0.0000
|0.0000
|320
|2007.01.19 17:43
|sell
|164
|0.07
|1.2965
|0.0000
|0.0000
|321
|2007.01.22 02:20
|buy
|165
|0.04
|1.2967
|0.0000
|0.0000
|322
|2007.01.22 11:49
|close
|158
|0.02
|1.2947
|0.0000
|0.0000
|-8.32
|462.61
|323
|2007.01.22 11:49
|close
|164
|0.07
|1.2949
|0.0000
|0.0000
|11.23
|473.85
|324
|2007.01.22 11:49
|close
|163
|0.06
|1.2949
|0.0000
|0.0000
|3.03
|476.88
|325
|2007.01.22 16:57
|sell
|166
|0.06
|1.2954
|0.0000
|0.0000
|326
|2007.01.23 07:08
|buy
|167
|0.04
|1.2946
|0.0000
|0.0000
|327
|2007.01.23 11:00
|buy
|168
|0.04
|1.2988
|0.0000
|0.0000
|328
|2007.01.23 11:00
|close
|153
|0.03
|1.2991
|0.0000
|0.0000
|-23.65
|453.22
|329
|2007.01.23 11:00
|close
|167
|0.04
|1.2989
|0.0000
|0.0000
|17.20
|470.42
|330
|2007.01.23 11:00
|close
|165
|0.04
|1.2989
|0.0000
|0.0000
|8.55
|478.98
|331
|2007.01.23 11:00
|close
|124
|0.05
|1.2989
|0.0000
|0.0000
|2.90
|481.88
|332
|2007.01.23 11:00
|close
|168
|0.04
|1.2989
|0.0000
|0.0000
|0.40
|482.28
|333
|2007.01.23 11:00
|buy
|169
|0.02
|1.2992
|0.0000
|0.0000
|334
|2007.01.23 11:08
|buy
|170
|0.02
|1.3002
|0.0000
|0.0000
|335
|2007.01.23 11:09
|buy
|171
|0.03
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|336
|2007.01.23 12:45
|buy
|172
|0.04
|1.3025
|0.0000
|0.0000
|337
|2007.01.23 13:52
|buy
|173
|0.05
|1.3036
|0.0000
|0.0000
|338
|2007.01.24 06:37
|sell
|174
|0.06
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|339
|2007.01.25 08:01
|buy
|175
|0.07
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|340
|2007.01.25 20:04
|close
|173
|0.05
|1.2941
|0.0000
|0.0000
|-48.74
|433.54
|341
|2007.01.25 20:04
|close
|174
|0.06
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|46.89
|480.43
|342
|2007.01.25 20:04
|close
|166
|0.06
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|6.75
|487.18
|343
|2007.01.25 20:04
|close
|162
|0.05
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|0.15
|487.33
|344
|2007.01.25 20:04
|sell
|176
|0.04
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|345
|2007.01.26 09:07
|sell
|177
|0.04
|1.2910
|0.0000
|0.0000
|346
|2007.01.26 12:22
|sell
|178
|0.05
|1.2899
|0.0000
|0.0000
|347
|2007.01.26 12:41
|close
|172
|0.04
|1.2889
|0.0000
|0.0000
|-55.64
|431.69
|348
|2007.01.26 12:41
|close
|176
|0.04
|1.2891
|0.0000
|0.0000
|20.82
|452.51
|349
|2007.01.26 12:41
|close
|161
|0.04
|1.2891
|0.0000
|0.0000
|16.94
|469.45
|350
|2007.01.26 12:41
|close
|154
|0.04
|1.2891
|0.0000
|0.0000
|12.56
|482.01
|351
|2007.01.26 12:41
|close
|177
|0.04
|1.2891
|0.0000
|0.0000
|7.60
|489.61
|352
|2007.01.26 12:41
|close
|178
|0.05
|1.2891
|0.0000
|0.0000
|4.00
|493.61
|353
|2007.01.26 12:41
|sell
|179
|0.02
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|354
|2007.01.26 13:06
|sell
|180
|0.03
|1.2900
|0.0000
|0.0000
|355
|2007.01.26 14:55
|sell
|181
|0.04
|1.2911
|0.0000
|0.0000
|356
|2007.01.26 15:59
|sell
|182
|0.04
|1.2879
|0.0000
|0.0000
|357
|2007.01.26 16:38
|buy
|183
|0.06
|1.2921
|0.0000
|0.0000
|358
|2007.01.29 08:21
|buy
|184
|0.07
|1.2908
|0.0000
|0.0000
|359
|2007.01.29 17:24
|close
|171
|0.03
|1.2937
|0.0000
|0.0000
|-24.22
|469.39
|360
|2007.01.29 17:24
|close
|184
|0.07
|1.2937
|0.0000
|0.0000
|20.30
|489.69
|361
|2007.01.29 17:24
|close
|183
|0.06
|1.2937
|0.0000
|0.0000
|9.23
|498.92
|362
|2007.01.29 17:25
|buy
|185
|0.05
|1.2938
|0.0000
|0.0000
|363
|2007.01.30 10:07
|sell
|186
|0.06
|1.2950
|0.0000
|0.0000
|364
|2007.01.31 16:43
|close
|182
|0.04
|1.3006
|0.0000
|0.0000
|-50.74
|448.18
|365
|2007.01.31 16:43
|close
|185
|0.05
|1.3004
|0.0000
|0.0000
|32.38
|480.56
|366
|2007.01.31 16:43
|close
|175
|0.07
|1.3004
|0.0000
|0.0000
|22.76
|503.32
|367
|2007.01.31 16:43
|close
|169
|0.02
|1.3004
|0.0000
|0.0000
|1.41
|504.73
|368
|2007.01.31 16:44
|buy
|187
|0.02
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|369
|2007.01.31 16:59
|buy
|188
|0.04
|1.2992
|0.0000
|0.0000
|370
|2007.01.31 20:16
|buy
|189
|0.04
|1.3024
|0.0000
|0.0000
|371
|2007.01.31 20:17
|buy
|190
|0.05
|1.3035
|0.0000
|0.0000
|372
|2007.02.01 10:13
|sell
|191
|0.06
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|373
|2007.02.01 15:59
|close
|179
|0.02
|1.3042
|0.0000
|0.0000
|-30.34
|474.39
|374
|2007.02.01 15:59
|close
|188
|0.04
|1.3040
|0.0000
|0.0000
|18.46
|492.85
|375
|2007.02.01 15:59
|close
|170
|0.02
|1.3040
|0.0000
|0.0000
|6.24
|499.08
|376
|2007.02.01 15:59
|close
|189
|0.04
|1.3040
|0.0000
|0.0000
|5.66
|504.74
|377
|2007.02.01 15:59
|close
|187
|0.02
|1.3040
|0.0000
|0.0000
|4.83
|509.57
|378
|2007.02.01 15:59
|close
|190
|0.05
|1.3040
|0.0000
|0.0000
|1.57
|511.14
|379
|2007.02.01 15:59
|buy
|192
|0.02
|1.3039
|0.0000
|0.0000
|380
|2007.02.01 16:00
|buy
|193
|0.02
|1.3050
|0.0000
|0.0000
|381
|2007.02.01 16:04
|buy
|194
|0.04
|1.3029
|0.0000
|0.0000
|382
|2007.02.01 16:18
|sell
|195
|0.06
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|383
|2007.02.02 14:30
|buy
|196
|0.04
|1.3060
|0.0000
|0.0000
|384
|2007.02.02 15:15
|close
|180
|0.03
|1.2991
|0.0000
|0.0000
|-27.20
|483.94
|385
|2007.02.02 15:15
|close
|195
|0.06
|1.2991
|0.0000
|0.0000
|19.23
|503.17
|386
|2007.02.02 15:15
|close
|191
|0.06
|1.2991
|0.0000
|0.0000
|13.23
|516.40
|387
|2007.02.02 15:15
|sell
|197
|0.04
|1.2988
|0.0000
|0.0000
|388
|2007.02.05 09:31
|buy
|198
|0.06
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|389
|2007.02.06 00:52
|buy
|199
|0.07
|1.2934
|0.0000
|0.0000
|390
|2007.02.06 19:21
|close
|196
|0.04
|1.2981
|0.0000
|0.0000
|-32.10
|484.31
|391
|2007.02.06 19:21
|close
|199
|0.07
|1.2981
|0.0000
|0.0000
|32.90
|517.21
|392
|2007.02.06 19:21
|close
|198
|0.06
|1.2981
|0.0000
|0.0000
|8.63
|525.83
|393
|2007.02.06 19:21
|buy
|200
|0.05
|1.2982
|0.0000
|0.0000
|394
|2007.02.08 08:20
|sell
|201
|0.05
|1.3008
|0.0000
|0.0000
|395
|2007.02.09 08:27
|sell
|202
|0.06
|1.3027
|0.0000
|0.0000
|396
|2007.02.09 15:26
|close
|181
|0.04
|1.2986
|0.0000
|0.0000
|-29.72
|496.11
|397
|2007.02.09 15:26
|close
|202
|0.06
|1.2986
|0.0000
|0.0000
|24.60
|520.71
|398
|2007.02.09 15:26
|close
|201
|0.05
|1.2986
|0.0000
|0.0000
|11.03
|531.74
|399
|2007.02.09 15:26
|close
|197
|0.04
|1.2986
|0.0000
|0.0000
|0.94
|532.68
|400
|2007.02.09 15:26
|sell
|203
|0.03
|1.2985
|0.0000
|0.0000
|401
|2007.02.09 16:03
|sell
|204
|0.04
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|402
|2007.02.09 18:22
|sell
|205
|0.05
|1.3006
|0.0000
|0.0000
|403
|2007.02.12 10:50
|close
|193
|0.02
|1.2976
|0.0000
|0.0000
|-15.92
|516.76
|404
|2007.02.12 10:50
|close
|205
|0.05
|1.2978
|0.0000
|0.0000
|14.03
|530.79
|405
|2007.02.12 10:50
|close
|204
|0.04
|1.2978
|0.0000
|0.0000
|6.82
|537.61
|406
|2007.02.12 10:50
|close
|203
|0.03
|1.2978
|0.0000
|0.0000
|2.12
|539.72
|407
|2007.02.12 10:50
|sell
|206
|0.03
|1.2977
|0.0000
|0.0000
|408
|2007.02.12 13:13
|sell
|207
|0.03
|1.2939
|0.0000
|0.0000
|409
|2007.02.13 05:50
|buy
|208
|0.05
|1.2963
|0.0000
|0.0000
|410
|2007.02.13 08:56
|close
|207
|0.03
|1.3000
|0.0000
|0.0000
|-18.29
|521.44
|411
|2007.02.13 08:56
|close
|208
|0.05
|1.2998
|0.0000
|0.0000
|17.50
|538.94
|412
|2007.02.13 08:56
|close
|200
|0.05
|1.2998
|0.0000
|0.0000
|5.83
|544.77
|413
|2007.02.13 08:56
|buy
|209
|0.04
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|414
|2007.02.13 09:26
|buy
|210
|0.05
|1.2989
|0.0000
|0.0000
|415
|2007.02.14 05:38
|buy
|211
|0.05
|1.3050
|0.0000
|0.0000
|416
|2007.02.14 06:34
|sell
|212
|0.04
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|417
|2007.02.14 08:09
|close
|186
|0.06
|1.3059
|0.0000
|0.0000
|-64.95
|479.82
|418
|2007.02.14 08:09
|close
|210
|0.05
|1.3057
|0.0000
|0.0000
|33.69
|513.51
|419
|2007.02.14 08:09
|close
|209
|0.04
|1.3057
|0.0000
|0.0000
|22.95
|536.46
|420
|2007.02.14 08:09
|close
|194
|0.04
|1.3057
|0.0000
|0.0000
|8.47
|544.93
|421
|2007.02.14 08:09
|close
|211
|0.05
|1.3057
|0.0000
|0.0000
|3.50
|548.43
|422
|2007.02.14 08:09
|close
|192
|0.02
|1.3057
|0.0000
|0.0000
|2.24
|550.67
|423
|2007.02.14 08:09
|buy
|213
|0.02
|1.3058
|0.0000
|0.0000
|424
|2007.02.14 08:14
|buy
|214
|0.03
|1.3048
|0.0000
|0.0000
|425
|2007.02.14 08:40
|buy
|215
|0.03
|1.3069
|0.0000
|0.0000
|426
|2007.02.14 08:41
|buy
|216
|0.04
|1.3080
|0.0000
|0.0000
|427
|2007.02.14 09:11
|buy
|217
|0.05
|1.3092
|0.0000
|0.0000
|428
|2007.02.14 10:51
|close
|206
|0.03
|1.3100
|0.0000
|0.0000
|-36.87
|513.80
|429
|2007.02.14 10:51
|close
|214
|0.03
|1.3098
|0.0000
|0.0000
|15.00
|528.80
|430
|2007.02.14 10:51
|close
|215
|0.03
|1.3098
|0.0000
|0.0000
|8.70
|537.50
|431
|2007.02.14 10:51
|close
|213
|0.02
|1.3098
|0.0000
|0.0000
|8.00
|545.50
|432
|2007.02.14 10:51
|close
|216
|0.04
|1.3098
|0.0000
|0.0000
|7.20
|552.70
|433
|2007.02.14 10:51
|close
|217
|0.05
|1.3098
|0.0000
|0.0000
|3.00
|555.70
|434
|2007.02.14 10:51
|buy
|218
|0.02
|1.3099
|0.0000
|0.0000
|435
|2007.02.14 11:41
|buy
|219
|0.03
|1.3089
|0.0000
|0.0000
|436
|2007.02.14 12:57
|buy
|220
|0.04
|1.3078
|0.0000
|0.0000
|437
|2007.02.14 16:00
|buy
|221
|0.04
|1.3110
|0.0000
|0.0000
|438
|2007.02.14 16:01
|buy
|222
|0.05
|1.3120
|0.0000
|0.0000
|439
|2007.02.14 16:02
|close
|212
|0.04
|1.3130
|0.0000
|0.0000
|-42.80
|512.90
|440
|2007.02.14 16:02
|close
|220
|0.04
|1.3128
|0.0000
|0.0000
|20.00
|532.90
|441
|2007.02.14 16:02
|close
|219
|0.03
|1.3128
|0.0000
|0.0000
|11.70
|544.60
|442
|2007.02.14 16:02
|close
|221
|0.04
|1.3128
|0.0000
|0.0000
|7.20
|551.80
|443
|2007.02.14 16:02
|close
|218
|0.02
|1.3128
|0.0000
|0.0000
|5.80
|557.60
|444
|2007.02.14 16:02
|close
|222
|0.05
|1.3128
|0.0000
|0.0000
|4.00
|561.60
|445
|2007.02.14 16:02
|buy
|223
|0.02
|1.3129
|0.0000
|0.0000
|446
|2007.02.14 16:06
|buy
|224
|0.02
|1.3139
|0.0000
|0.0000
|447
|2007.02.14 16:07
|close
|223
|0.02
|1.3142
|0.0000
|0.0000
|2.60
|564.20
|448
|2007.02.14 16:07
|close
|224
|0.02
|1.3142
|0.0000
|0.0000
|0.60
|564.80
|449
|2007.02.14 16:07
|buy
|225
|0.02
|1.3143
|0.0000
|0.0000
|450
|2007.02.14 16:09
|buy
|226
|0.03
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|451
|2007.02.14 16:15
|close
|226
|0.03
|1.3142
|0.0000
|0.0000
|2.70
|567.50
|452
|2007.02.14 16:51
|buy
|227
|0.03
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|453
|2007.02.14 17:03
|buy
|228
|0.04
|1.3121
|0.0000
|0.0000
|454
|2007.02.14 23:09
|close
|228
|0.04
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|4.00
|571.50
|455
|2007.02.15 07:35
|close
|227
|0.03
|1.3144
|0.0000
|0.0000
|2.74
|574.24
|456
|2007.02.15 08:10
|buy
|229
|0.03
|1.3132
|0.0000
|0.0000
|457
|2007.02.15 08:14
|close
|229
|0.03
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|2.70
|576.94
|458
|2007.02.15 08:43
|buy
|230
|0.03
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|459
|2007.02.15 09:01
|sell
|231
|0.02
|1.3122
|0.0000
|0.0000
|460
|2007.02.15 14:59
|buy
|232
|0.03
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|461
|2007.02.15 15:08
|close
|231
|0.02
|1.3163
|0.0000
|0.0000
|-8.20
|568.74
|462
|2007.02.15 15:08
|close
|230
|0.03
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|8.40
|577.14
|463
|2007.02.15 15:08
|close
|225
|0.02
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|3.23
|580.37
|464
|2007.02.15 15:08
|close
|232
|0.03
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|2.10
|582.47
|465
|2007.02.15 15:08
|buy
|233
|0.02
|1.3164
|0.0000
|0.0000
|466
|2007.02.15 15:11
|buy
|234
|0.03
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|467
|2007.02.15 15:15
|close
|234
|0.03
|1.3163
|0.0000
|0.0000
|3.00
|585.47
|468
|2007.02.15 15:34
|buy
|235
|0.03
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|469
|2007.02.15 16:27
|buy
|236
|0.04
|1.3142
|0.0000
|0.0000
|470
|2007.02.15 16:33
|close
|236
|0.04
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|4.00
|589.47
|471
|2007.02.15 16:45
|buy
|237
|0.04
|1.3143
|0.0000
|0.0000
|472
|2007.02.15 16:46
|sell
|238
|0.02
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|473
|2007.02.16 09:16
|sell
|239
|0.02
|1.3120
|0.0000
|0.0000
|474
|2007.02.16 12:04
|sell
|240
|0.03
|1.3110
|0.0000
|0.0000
|475
|2007.02.16 14:30
|buy
|241
|0.05
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|476
|2007.02.16 14:45
|sell
|242
|0.04
|1.3098
|0.0000
|0.0000
|477
|2007.02.19 16:32
|sell
|243
|0.06
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|478
|2007.02.20 03:01
|close
|242
|0.04
|1.3174
|0.0000
|0.0000
|-30.36
|559.11
|479
|2007.02.20 03:01
|close
|241
|0.05
|1.3172
|0.0000
|0.0000
|18.88
|577.99
|480
|2007.02.20 03:01
|close
|237
|0.04
|1.3172
|0.0000
|0.0000
|10.86
|588.84
|481
|2007.02.20 03:01
|close
|235
|0.03
|1.3172
|0.0000
|0.0000
|4.84
|593.69
|482
|2007.02.20 03:01
|close
|233
|0.02
|1.3172
|0.0000
|0.0000
|1.23
|594.91
|483
|2007.02.20 03:02
|buy
|244
|0.02
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|484
|2007.02.20 03:29
|buy
|245
|0.02
|1.3184
|0.0000
|0.0000
|485
|2007.02.20 08:55
|buy
|246
|0.04
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|486
|2007.02.20 09:02
|sell
|247
|0.06
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|487
|2007.02.20 09:39
|close
|245
|0.02
|1.3132
|0.0000
|0.0000
|-10.40
|584.51
|488
|2007.02.20 09:39
|close
|247
|0.06
|1.3134
|0.0000
|0.0000
|12.00
|596.51
|489
|2007.02.20 09:39
|close
|243
|0.06
|1.3134
|0.0000
|0.0000
|4.23
|600.74
|490
|2007.02.20 09:41
|sell
|248
|0.05
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|491
|2007.02.20 10:39
|sell
|249
|0.06
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|492
|2007.02.20 12:35
|close
|244
|0.02
|1.3134
|0.0000
|0.0000
|-7.80
|592.94
|493
|2007.02.20 12:35
|close
|249
|0.06
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|10.80
|603.74
|494
|2007.02.20 12:35
|close
|248
|0.05
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|2.50
|606.24
|495
|2007.02.20 13:05
|sell
|250
|0.05
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|496
|2007.02.20 14:30
|sell
|251
|0.06
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|497
|2007.02.20 18:16
|close
|246
|0.04
|1.3128
|0.0000
|0.0000
|-13.60
|592.64
|498
|2007.02.20 18:16
|close
|251
|0.06
|1.3130
|0.0000
|0.0000
|13.20
|605.84
|499
|2007.02.20 18:16
|close
|250
|0.05
|1.3130
|0.0000
|0.0000
|5.50
|611.34
|500
|2007.02.20 18:16
|close
|238
|0.02
|1.3130
|0.0000
|0.0000
|0.23
|611.57
|501
|2007.02.20 18:16
|sell
|252
|0.04
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|502
|2007.02.20 22:04
|sell
|253
|0.05
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|503
|2007.02.21 00:55
|buy
|254
|0.02
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|504
|2007.02.21 08:16
|buy
|255
|0.02
|1.3159
|0.0000
|0.0000
|505
|2007.02.21 12:37
|close
|255
|0.02
|1.3120
|0.0000
|0.0000
|-7.80
|603.77
|506
|2007.02.21 12:37
|close
|253
|0.05
|1.3122
|0.0000
|0.0000
|9.53
|613.30
|507
|2007.02.21 12:37
|close
|252
|0.04
|1.3122
|0.0000
|0.0000
|3.62
|616.92
|508
|2007.02.21 12:50
|sell
|256
|0.04
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|509
|2007.02.22 02:02
|buy
|257
|0.03
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|510
|2007.02.22 08:34
|close
|254
|0.02
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|-9.57
|607.35
|511
|2007.02.22 08:34
|close
|256
|0.04
|1.3105
|0.0000
|0.0000
|10.46
|617.81
|512
|2007.02.22 08:34
|close
|239
|0.02
|1.3105
|0.0000
|0.0000
|3.06
|620.87
|513
|2007.02.22 08:34
|close
|240
|0.03
|1.3105
|0.0000
|0.0000
|1.59
|622.46
|514
|2007.02.22 08:34
|sell
|258
|0.02
|1.3104
|0.0000
|0.0000
|515
|2007.02.22 08:42
|sell
|259
|0.02
|1.3093
|0.0000
|0.0000
|516
|2007.02.22 10:56
|sell
|260
|0.03
|1.3082
|0.0000
|0.0000
|517
|2007.02.22 17:14
|sell
|261
|0.05
|1.3115
|0.0000
|0.0000
|518
|2007.02.22 17:18
|buy
|262
|0.03
|1.3119
|0.0000
|0.0000
|519
|2007.02.23 15:20
|buy
|263
|0.03
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|520
|2007.02.23 15:37
|buy
|264
|0.04
|1.3159
|0.0000
|0.0000
|521
|2007.02.23 15:51
|close
|260
|0.03
|1.3170
|0.0000
|0.0000
|-26.38
|596.07
|522
|2007.02.23 15:51
|close
|262
|0.03
|1.3168
|0.0000
|0.0000
|14.51
|610.59
|523
|2007.02.23 15:51
|close
|257
|0.03
|1.3168
|0.0000
|0.0000
|8.81
|619.40
|524
|2007.02.23 15:51
|close
|263
|0.03
|1.3168
|0.0000
|0.0000
|5.70
|625.10
|525
|2007.02.23 15:51
|close
|264
|0.04
|1.3168
|0.0000
|0.0000
|3.60
|628.70
|526
|2007.02.23 15:51
|buy
|265
|0.02
|1.3169
|0.0000
|0.0000
|527
|2007.02.23 16:19
|buy
|266
|0.02
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|528
|2007.02.23 17:04
|buy
|267
|0.04
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|529
|2007.02.26 01:23
|buy
|268
|0.04
|1.3191
|0.0000
|0.0000
|530
|2007.02.26 09:35
|sell
|269
|0.05
|1.3167
|0.0000
|0.0000
|531
|2007.02.27 01:38
|close
|259
|0.02
|1.3203
|0.0000
|0.0000
|-21.97
|606.73
|532
|2007.02.27 01:38
|close
|267
|0.04
|1.3201
|0.0000
|0.0000
|16.70
|623.43
|533
|2007.02.27 01:38
|close
|265
|0.02
|1.3201
|0.0000
|0.0000
|6.15
|629.59
|534
|2007.02.27 01:38
|close
|266
|0.02
|1.3201
|0.0000
|0.0000
|3.95
|633.54
|535
|2007.02.27 01:38
|close
|268
|0.04
|1.3201
|0.0000
|0.0000
|3.75
|637.29
|536
|2007.02.27 01:38
|buy
|270
|0.02
|1.3202
|0.0000
|0.0000
|537
|2007.02.27 01:40
|buy
|271
|0.03
|1.3192
|0.0000
|0.0000
|538
|2007.02.27 01:53
|buy
|272
|0.04
|1.3181
|0.0000
|0.0000
|539
|2007.02.27 09:18
|buy
|273
|0.04
|1.3213
|0.0000
|0.0000
|540
|2007.02.27 09:31
|close
|258
|0.02
|1.3222
|0.0000
|0.0000
|-23.57
|613.72
|541
|2007.02.27 09:31
|close
|272
|0.04
|1.3220
|0.0000
|0.0000
|15.60
|629.32
|542
|2007.02.27 09:31
|close
|271
|0.03
|1.3220
|0.0000
|0.0000
|8.40
|637.72
|543
|2007.02.27 09:31
|close
|270
|0.02
|1.3220
|0.0000
|0.0000
|3.60
|641.32
|544
|2007.02.27 09:31
|close
|273
|0.04
|1.3220
|0.0000
|0.0000
|2.80
|644.12
|545
|2007.02.27 09:31
|buy
|274
|0.02
|1.3221
|0.0000
|0.0000
|546
|2007.02.27 10:16
|buy
|275
|0.03
|1.3211
|0.0000
|0.0000
|547
|2007.02.27 14:13
|buy
|276
|0.03
|1.3233
|0.0000
|0.0000
|548
|2007.02.27 14:29
|buy
|277
|0.04
|1.3243
|0.0000
|0.0000
|549
|2007.02.27 18:11
|buy
|278
|0.05
|1.3256
|0.0000
|0.0000
|550
|2007.02.28 02:03
|sell
|279
|0.04
|1.3221
|0.0000
|0.0000
|551
|2007.03.02 08:53
|buy
|280
|0.07
|1.3183
|0.0000
|0.0000
|552
|2007.03.02 14:44
|buy
|281
|0.08
|1.3172
|0.0000
|0.0000
|553
|2007.03.05 12:23
|sell
|282
|0.04
|1.3104
|0.0000
|0.0000
|554
|2007.03.05 12:33
|close
|278
|0.05
|1.3101
|0.0000
|0.0000
|-79.36
|564.76
|555
|2007.03.05 12:33
|close
|279
|0.04
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|47.30
|612.06
|556
|2007.03.05 12:33
|close
|269
|0.05
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|32.17
|644.23
|557
|2007.03.05 12:33
|close
|261
|0.05
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|6.22
|650.46
|558
|2007.03.05 12:33
|close
|282
|0.04
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|0.40
|650.86
|559
|2007.03.05 12:33
|sell
|283
|0.02
|1.3102
|0.0000
|0.0000
|560
|2007.03.05 12:42
|sell
|284
|0.02
|1.3092
|0.0000
|0.0000
|561
|2007.03.05 13:48
|sell
|285
|0.03
|1.3081
|0.0000
|0.0000
|562
|2007.03.05 15:24
|sell
|286
|0.04
|1.3071
|0.0000
|0.0000
|563
|2007.03.05 16:32
|sell
|287
|0.06
|1.3113
|0.0000
|0.0000
|564
|2007.03.06 01:35
|buy
|288
|0.08
|1.3111
|0.0000
|0.0000
|565
|2007.03.06 05:55
|buy
|289
|0.09
|1.3100
|0.0000
|0.0000
|566
|2007.03.07 00:12
|close
|277
|0.04
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|-44.38
|606.48
|567
|2007.03.07 00:12
|close
|289
|0.09
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|32.74
|639.22
|568
|2007.03.07 00:12
|close
|288
|0.08
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|20.30
|659.52
|569
|2007.03.07 00:12
|buy
|290
|0.07
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|570
|2007.03.07 02:05
|buy
|291
|0.08
|1.3128
|0.0000
|0.0000
|571
|2007.03.07 02:31
|buy
|292
|0.09
|1.3117
|0.0000
|0.0000
|572
|2007.03.07 14:03
|close
|276
|0.03
|1.3143
|0.0000
|0.0000
|-28.49
|631.03
|573
|2007.03.07 14:03
|close
|292
|0.09
|1.3143
|0.0000
|0.0000
|23.40
|654.43
|574
|2007.03.07 14:03
|close
|291
|0.08
|1.3143
|0.0000
|0.0000
|12.00
|666.43
|575
|2007.03.07 14:03
|close
|290
|0.07
|1.3143
|0.0000
|0.0000
|3.50
|669.93
|576
|2007.03.07 14:03
|buy
|293
|0.06
|1.3144
|0.0000
|0.0000
|577
|2007.03.07 14:14
|buy
|294
|0.07
|1.3134
|0.0000
|0.0000
|578
|2007.03.07 20:26
|close
|286
|0.04
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|-42.36
|627.57
|579
|2007.03.07 20:26
|close
|294
|0.07
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|28.70
|656.27
|580
|2007.03.07 20:26
|close
|293
|0.06
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|18.60
|674.87
|581
|2007.03.07 20:26
|close
|281
|0.08
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|0.91
|675.79
|582
|2007.03.08 00:16
|buy
|295
|0.05
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|583
|2007.03.08 09:02
|sell
|296
|0.06
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|584
|2007.03.09 02:10
|buy
|297
|0.06
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|585
|2007.03.09 14:38
|close
|274
|0.02
|1.3113
|0.0000
|0.0000
|-23.09
|652.70
|586
|2007.03.09 14:38
|close
|296
|0.06
|1.3115
|0.0000
|0.0000
|28.23
|680.93
|587
|2007.03.12 00:50
|sell
|298
|0.06
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|588
|2007.03.12 07:00
|buy
|299
|0.06
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|589
|2007.03.12 10:16
|close
|285
|0.03
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|-23.90
|657.03
|590
|2007.03.12 10:16
|close
|299
|0.06
|1.3159
|0.0000
|0.0000
|21.60
|678.63
|591
|2007.03.12 10:16
|close
|297
|0.06
|1.3159
|0.0000
|0.0000
|7.43
|686.06
|592
|2007.03.12 10:16
|buy
|300
|0.05
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|593
|2007.03.12 14:15
|buy
|301
|0.06
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|594
|2007.03.12 15:46
|close
|284
|0.02
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|-17.33
|668.73
|595
|2007.03.12 15:46
|close
|301
|0.06
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|15.00
|683.73
|596
|2007.03.12 15:46
|close
|300
|0.05
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|7.50
|691.23
|597
|2007.03.12 15:46
|close
|295
|0.05
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|1.38
|692.61
|598
|2007.03.13 06:43
|sell
|302
|0.05
|1.3181
|0.0000
|0.0000
|599
|2007.03.13 14:04
|buy
|303
|0.03
|1.3221
|0.0000
|0.0000
|600
|2007.03.14 05:54
|sell
|304
|0.06
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|601
|2007.03.14 16:54
|close
|283
|0.02
|1.3230
|0.0000
|0.0000
|-25.51
|667.10
|602
|2007.03.14 16:54
|close
|280
|0.07
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|27.16
|694.26
|603
|2007.03.14 16:54
|close
|275
|0.03
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|2.31
|696.57
|604
|2007.03.14 16:54
|close
|303
|0.03
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|1.91
|698.48
|605
|2007.03.14 16:54
|buy
|305
|0.02
|1.3232
|0.0000
|0.0000
|606
|2007.03.14 17:12
|buy
|306
|0.02
|1.3242
|0.0000
|0.0000
|607
|2007.03.14 18:26
|buy
|307
|0.04
|1.3221
|0.0000
|0.0000
|608
|2007.03.15 08:00
|sell
|308
|0.06
|1.3217
|0.0000
|0.0000
|609
|2007.03.15 17:21
|buy
|309
|0.04
|1.3253
|0.0000
|0.0000
|610
|2007.03.16 00:20
|buy
|310
|0.05
|1.3264
|0.0000
|0.0000
|611
|2007.03.16 00:23
|buy
|311
|0.06
|1.3275
|0.0000
|0.0000
|612
|2007.03.16 01:01
|buy
|312
|0.07
|1.3285
|0.0000
|0.0000
|613
|2007.03.16 01:57
|buy
|313
|0.08
|1.3296
|0.0000
|0.0000
|614
|2007.03.16 02:58
|close
|287
|0.06
|1.3304
|0.0000
|0.0000
|-114.21
|584.27
|615
|2007.03.16 02:58
|close
|307
|0.04
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|31.41
|615.68
|616
|2007.03.16 02:58
|close
|309
|0.04
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|19.35
|635.03
|617
|2007.03.16 02:58
|close
|310
|0.05
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|19.00
|654.03
|618
|2007.03.16 02:58
|close
|311
|0.06
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|16.20
|670.23
|619
|2007.03.16 02:58
|close
|305
|0.02
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|13.50
|683.74
|620
|2007.03.16 02:58
|close
|312
|0.07
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|11.90
|695.64
|621
|2007.03.16 02:58
|close
|306
|0.02
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|11.50
|707.14
|622
|2007.03.16 02:58
|close
|313
|0.08
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|4.80
|711.94
|623
|2007.03.16 02:58
|buy
|314
|0.02
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|624
|2007.03.16 03:05
|buy
|315
|0.02
|1.3316
|0.0000
|0.0000
|625
|2007.03.16 03:34
|buy
|316
|0.04
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|626
|2007.03.16 07:35
|buy
|317
|0.05
|1.3283
|0.0000
|0.0000
|627
|2007.03.16 10:19
|buy
|318
|0.05
|1.3326
|0.0000
|0.0000
|628
|2007.03.16 11:53
|buy
|319
|0.06
|1.3337
|0.0000
|0.0000
|629
|2007.03.16 20:10
|sell
|320
|0.06
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|630
|2007.03.21 19:15
|buy
|321
|0.07
|1.3347
|0.0000
|0.0000
|631
|2007.03.21 19:22
|buy
|322
|0.08
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|632
|2007.03.21 19:25
|close
|298
|0.06
|1.3376
|0.0000
|0.0000
|-151.53
|560.41
|633
|2007.03.21 19:25
|close
|317
|0.05
|1.3374
|0.0000
|0.0000
|44.57
|604.98
|634
|2007.03.21 19:25
|close
|316
|0.04
|1.3374
|0.0000
|0.0000
|31.26
|636.24
|635
|2007.03.21 19:25
|close
|318
|0.05
|1.3374
|0.0000
|0.0000
|23.07
|659.31
|636
|2007.03.21 19:25
|close
|319
|0.06
|1.3374
|0.0000
|0.0000
|21.08
|680.39
|637
|2007.03.21 19:25
|close
|321
|0.07
|1.3374
|0.0000
|0.0000
|18.90
|699.29
|638
|2007.03.21 19:25
|close
|314
|0.02
|1.3374
|0.0000
|0.0000
|13.43
|712.72
|639
|2007.03.21 19:25
|close
|322
|0.08
|1.3374
|0.0000
|0.0000
|12.00
|724.72
|640
|2007.03.21 19:25
|close
|315
|0.02
|1.3374
|0.0000
|0.0000
|11.23
|735.95
|641
|2007.03.21 19:25
|buy
|323
|0.02
|1.3383
|0.0000
|0.0000
|642
|2007.03.21 19:26
|buy
|324
|0.03
|1.3373
|0.0000
|0.0000
|643
|2007.03.21 19:28
|buy
|325
|0.04
|1.3362
|0.0000
|0.0000
|644
|2007.03.22 00:13
|buy
|326
|0.04
|1.3394
|0.0000
|0.0000
|645
|2007.03.22 00:50
|buy
|327
|0.05
|1.3405
|0.0000
|0.0000
|646
|2007.03.22 10:32
|sell
|328
|0.06
|1.3363
|0.0000
|0.0000
|647
|2007.03.23 07:49
|buy
|329
|0.07
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|648
|2007.03.23 13:16
|buy
|330
|0.08
|1.3328
|0.0000
|0.0000
|649
|2007.03.26 00:47
|close
|327
|0.05
|1.3269
|0.0000
|0.0000
|-68.62
|667.33
|650
|2007.03.26 00:47
|close
|328
|0.06
|1.3271
|0.0000
|0.0000
|55.26
|722.59
|651
|2007.03.26 00:47
|close
|320
|0.06
|1.3271
|0.0000
|0.0000
|20.64
|743.23
|652
|2007.03.26 00:47
|sell
|331
|0.05
|1.3270
|0.0000
|0.0000
|653
|2007.03.26 01:31
|sell
|332
|0.06
|1.3280
|0.0000
|0.0000
|654
|2007.03.26 14:06
|buy
|333
|0.08
|1.3278
|0.0000
|0.0000
|655
|2007.03.27 15:19
|sell
|334
|0.07
|1.3333
|0.0000
|0.0000
|656
|2007.03.27 16:18
|close
|302
|0.05
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|-88.65
|654.58
|657
|2007.03.27 16:18
|close
|333
|0.08
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|62.70
|717.28
|658
|2007.03.27 16:18
|close
|330
|0.08
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|22.21
|739.49
|659
|2007.03.27 16:18
|close
|329
|0.07
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|11.73
|751.22
|660
|2007.03.27 16:34
|buy
|335
|0.06
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|661
|2007.03.28 03:26
|sell
|336
|0.07
|1.3345
|0.0000
|0.0000
|662
|2007.03.29 08:54
|buy
|337
|0.07
|1.3329
|0.0000
|0.0000
|663
|2007.03.30 14:39
|close
|326
|0.04
|1.3291
|0.0000
|0.0000
|-43.18
|708.04
|664
|2007.03.30 14:39
|close
|336
|0.07
|1.3293
|0.0000
|0.0000
|36.54
|744.58
|665
|2007.03.30 14:39
|close
|334
|0.07
|1.3293
|0.0000
|0.0000
|28.18
|772.75
|666
|2007.03.30 14:39
|sell
|338
|0.06
|1.3291
|0.0000
|0.0000
|667
|2007.03.30 14:44
|sell
|339
|0.07
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|668
|2007.03.30 14:51
|sell
|340
|0.08
|1.3312
|0.0000
|0.0000
|669
|2007.03.30 17:14
|sell
|341
|0.09
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|670
|2007.03.30 17:30
|buy
|342
|0.06
|1.3394
|0.0000
|0.0000
|671
|2007.04.02 02:20
|sell
|343
|0.10
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|672
|2007.04.05 15:22
|close
|304
|0.06
|1.3421
|0.0000
|0.0000
|-136.08
|636.67
|673
|2007.04.05 15:22
|close
|337
|0.07
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|59.96
|696.64
|674
|2007.04.05 15:22
|close
|335
|0.06
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|36.11
|732.74
|675
|2007.04.05 15:22
|close
|325
|0.04
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|18.58
|751.33
|676
|2007.04.05 15:22
|close
|342
|0.06
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|12.77
|764.10
|677
|2007.04.05 15:22
|close
|324
|0.03
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|10.64
|774.73
|678
|2007.04.05 15:22
|close
|323
|0.02
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|5.09
|779.83
|679
|2007.04.05 15:26
|close at stop
|343
|0.10
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|-90.75
|689.08
|680
|2007.04.05 15:26
|close at stop
|341
|0.09
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|-96.93
|592.15
|681
|2007.04.05 15:26
|close at stop
|340
|0.08
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|-94.16
|497.99
|682
|2007.04.05 15:26
|close at stop
|339
|0.07
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|-90.09
|407.90
|683
|2007.04.05 15:26
|close at stop
|338
|0.06
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|-83.22
|324.68
|684
|2007.04.05 15:26
|close at stop
|332
|0.06
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|-89.64
|235.04
|685
|2007.04.05 15:26
|close at stop
|331
|0.05
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|-79.70
|155.34
|686
|2007.04.05 15:26
|close at stop
|308
|0.06
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|-127.17
|28.17