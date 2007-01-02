Strategy Tester Report
PipMakerV9-1_tested
Alpari-Demo (Build 210)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период15 Минут (M15) 2007.01.02 08:00 - 2007.10.17 23:45 (2007.01.01 - 2007.10.18)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыLotIncrease=true; Buy=true; Sell=true; smallestlotsize="0.1 = 1, 0.01 = 2"; SmallestLotSize=2; MaxLotSize=5; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; ProfitTarget=5; TrendProfitTarget=5; SafetyLevelPercentage=400; SafetyProfitTargetPercent=25; OpenOnTick=1; Spacing=10; TrendSpacing=10; CounterTrendMultiplier=2; CloseDelay=91; OrdersToClose=0; MinimumOrdersToCloseLosing=1; MaxMarginPercentage=40; TrendTimeFrame=15; TrendPeriods=80; CeaseTrading=false; RightSideLabel=true;
Баров в истории24581Смоделировано тиков859396Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит200.00
Чистая прибыль-171.83Общая прибыль2496.16Общий убыток-2667.99
Прибыльность0.94Матожидание выигрыша-0.50
Абсолютная просадка171.83Максимальная просадка589.63 (95.44%)Относительная просадка95.44% (589.63)
Всего сделок343Короткие позиции (% выигравших)176 (77.84%)Длинные позиции (% выигравших)167 (82.04%)
Прибыльные сделки (% от всех)274 (79.88%)Убыточные сделки (% от всех)69 (20.12%)
Самая большаяприбыльная сделка62.70убыточная сделка-151.53
Средняяприбыльная сделка9.11убыточная сделка-38.67
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)19 (57.35)непрерывных проигрышей (убыток)8 (-751.66)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)175.54 (8)непрерывный убыток (число проигрышей)-751.66 (8)
Среднийнепрерывный выигрыш4непрерывный проигрыш1
Graph
ВремяТипОрдерОбъёмЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12007.01.02 08:00buy10.021.32350.00000.0000
22007.01.02 08:23buy20.021.32450.00000.0000
32007.01.02 08:28close10.021.32480.00000.00002.60202.60
42007.01.02 08:28close20.021.32480.00000.00000.60203.20
52007.01.02 08:28buy30.021.32490.00000.0000
62007.01.02 08:34buy40.021.32590.00000.0000
72007.01.02 08:43close30.021.32610.00000.00002.40205.60
82007.01.02 08:43close40.021.32610.00000.00000.40206.00
92007.01.02 08:43buy50.021.32640.00000.0000
102007.01.02 09:10buy60.031.32540.00000.0000
112007.01.02 09:25close60.031.32640.00000.00003.00209.00
122007.01.02 09:27buy70.021.32750.00000.0000
132007.01.02 09:29close50.021.32760.00000.00002.40211.40
142007.01.02 09:29close70.021.32760.00000.00000.20211.60
152007.01.02 09:29buy80.021.32770.00000.0000
162007.01.02 11:00buy90.021.32870.00000.0000
172007.01.02 13:02buy100.041.32660.00000.0000
182007.01.02 13:33close100.041.32750.00000.00003.60215.20
192007.01.02 14:40close80.021.32890.00000.00002.40217.60
202007.01.02 14:40close90.021.32890.00000.00000.40218.00
212007.01.02 14:40buy110.021.32920.00000.0000
222007.01.02 16:01buy120.031.32800.00000.0000
232007.01.02 16:16buy130.041.32700.00000.0000
242007.01.02 17:00close130.041.32800.00000.00004.00222.00
252007.01.02 17:24close120.031.32890.00000.00002.70224.70
262007.01.02 19:13buy140.031.32810.00000.0000
272007.01.03 00:45buy150.041.32710.00000.0000
282007.01.03 01:35close150.041.32800.00000.00003.60228.30
292007.01.03 05:38sell160.021.32770.00000.0000
302007.01.03 08:20sell170.021.32660.00000.0000
312007.01.03 10:33sell180.031.32560.00000.0000
322007.01.03 11:09sell190.041.32450.00000.0000
332007.01.03 11:15close110.021.32400.00000.0000-10.52217.78
342007.01.03 11:15close160.021.32420.00000.00007.00224.78
352007.01.03 11:15close170.021.32420.00000.00004.80229.58
362007.01.03 11:15close180.031.32420.00000.00004.20233.78
372007.01.03 11:15close190.041.32420.00000.00001.20234.98
382007.01.03 11:15sell200.021.32390.00000.0000
392007.01.03 11:22sell210.021.32290.00000.0000
402007.01.03 11:24sell220.031.32180.00000.0000
412007.01.03 14:15sell230.051.32500.00000.0000
422007.01.03 15:59close140.031.32110.00000.0000-21.19213.79
432007.01.03 15:59close230.051.32130.00000.000018.50232.29
442007.01.03 15:59close200.021.32130.00000.00005.20237.49
452007.01.03 15:59close210.021.32130.00000.00003.20240.69
462007.01.03 15:59close220.031.32130.00000.00001.50242.19
472007.01.03 15:59sell240.021.32080.00000.0000
482007.01.03 16:00sell250.031.32190.00000.0000
492007.01.03 16:00close250.031.32100.00000.00002.70244.89
502007.01.03 16:06sell260.021.31970.00000.0000
512007.01.03 16:06close240.021.31960.00000.00002.40247.29
522007.01.03 16:06close260.021.31960.00000.00000.20247.49
532007.01.03 16:06sell270.021.31930.00000.0000
542007.01.03 16:08sell280.021.31820.00000.0000
552007.01.03 16:08close270.021.31810.00000.00002.40249.89
562007.01.03 16:08close280.021.31810.00000.00000.20250.09
572007.01.03 16:08sell290.021.31800.00000.0000
582007.01.03 16:14sell300.031.31910.00000.0000
592007.01.03 16:19close300.031.31820.00000.00002.70252.79
602007.01.03 16:45sell310.031.31910.00000.0000
612007.01.03 17:10close310.031.31820.00000.00002.70255.49
622007.01.03 17:24sell320.021.31690.00000.0000
632007.01.03 17:24close290.021.31680.00000.00002.40257.89
642007.01.03 17:24close320.021.31680.00000.00000.20258.09
652007.01.03 17:25sell330.021.31670.00000.0000
662007.01.03 18:23sell340.021.31550.00000.0000
672007.01.03 18:25close330.021.31530.00000.00002.80260.89
682007.01.03 18:25close340.021.31530.00000.00000.40261.29
692007.01.03 18:25sell350.021.31520.00000.0000
702007.01.03 18:52sell360.031.31620.00000.0000
712007.01.03 19:58close360.031.31530.00000.00002.70263.99
722007.01.03 20:00sell370.031.31620.00000.0000
732007.01.03 20:00close370.031.31530.00000.00002.70266.69
742007.01.03 20:02sell380.031.31630.00000.0000
752007.01.04 04:08sell390.041.31740.00000.0000
762007.01.04 07:22close390.041.31630.00000.00004.40271.09
772007.01.04 07:22close380.031.31630.00000.00000.05271.13
782007.01.04 07:22sell400.031.31620.00000.0000
792007.01.04 08:31sell410.041.31730.00000.0000
802007.01.04 08:45buy420.021.31810.00000.0000
812007.01.04 09:13close420.021.31500.00000.0000-6.20264.93
822007.01.04 09:13close410.041.31520.00000.00008.40273.33
832007.01.04 09:13close400.031.31520.00000.00003.00276.33
842007.01.04 09:13close350.021.31520.00000.00000.03276.36
852007.01.04 09:13sell430.021.31510.00000.0000
862007.01.04 09:23sell440.021.31380.00000.0000
872007.01.04 09:23close430.021.31360.00000.00003.00279.36
882007.01.04 09:23close440.021.31360.00000.00000.40279.76
892007.01.04 09:23sell450.021.31360.00000.0000
902007.01.04 09:32sell460.021.31260.00000.0000
912007.01.04 09:49close450.021.31230.00000.00002.60282.36
922007.01.04 09:49close460.021.31230.00000.00000.60282.96
932007.01.04 09:49sell470.021.31220.00000.0000
942007.01.04 10:25sell480.021.31120.00000.0000
952007.01.04 10:30close470.021.31100.00000.00002.40285.36
962007.01.04 10:30close480.021.31100.00000.00000.40285.76
972007.01.04 10:31sell490.021.31060.00000.0000
982007.01.04 11:50sell500.021.30950.00000.0000
992007.01.04 11:50close490.021.30930.00000.00002.60288.36
1002007.01.04 11:50close500.021.30930.00000.00000.40288.76
1012007.01.04 11:50sell510.021.30920.00000.0000
1022007.01.04 12:21sell520.031.31020.00000.0000
1032007.01.04 14:34sell530.041.31130.00000.0000
1042007.01.04 14:50close530.041.31020.00000.00004.40293.16
1052007.01.04 15:12close520.031.30930.00000.00002.70295.86
1062007.01.04 15:50sell540.021.30800.00000.0000
1072007.01.04 16:08sell550.041.31020.00000.0000
1082007.01.04 16:09sell560.051.31130.00000.0000
1092007.01.04 16:19close540.021.30970.00000.0000-3.40292.46
1102007.01.04 16:19close560.051.30970.00000.00008.00300.46
1112007.01.04 16:19close550.041.30970.00000.00002.00302.46
1122007.01.04 17:12sell570.021.30810.00000.0000
1132007.01.04 17:12close510.021.30800.00000.00002.40304.86
1142007.01.04 17:12close570.021.30800.00000.00000.20305.06
1152007.01.04 17:12sell580.021.30770.00000.0000
1162007.01.04 17:20sell590.031.30890.00000.0000
1172007.01.04 21:26close590.031.30800.00000.00002.70307.76
1182007.01.04 23:10sell600.031.30880.00000.0000
1192007.01.05 01:48close600.031.30790.00000.00002.72310.48
1202007.01.05 02:21sell610.031.30880.00000.0000
1212007.01.05 03:44close610.031.30790.00000.00002.70313.18
1222007.01.05 04:02sell620.021.30670.00000.0000
1232007.01.05 04:03close580.021.30650.00000.00002.41315.59
1242007.01.05 04:03close620.021.30650.00000.00000.40315.99
1252007.01.05 04:04sell630.021.30640.00000.0000
1262007.01.05 04:35sell640.031.30750.00000.0000
1272007.01.05 05:25close640.031.30660.00000.00002.70318.69
1282007.01.05 06:37sell650.031.30750.00000.0000
1292007.01.05 07:48sell660.041.30860.00000.0000
1302007.01.05 08:00buy670.021.30890.00000.0000
1312007.01.05 08:53buy680.021.30990.00000.0000
1322007.01.05 14:29close680.021.30600.00000.0000-7.80310.89
1332007.01.05 14:29close660.041.30620.00000.00009.60320.49
1342007.01.05 14:29close650.031.30620.00000.00003.90324.39
1352007.01.05 14:29close630.021.30620.00000.00000.40324.79
1362007.01.05 14:29sell690.021.30610.00000.0000
1372007.01.05 14:29sell700.021.30460.00000.0000
1382007.01.05 14:30sell710.031.30350.00000.0000
1392007.01.05 14:30sell720.041.30250.00000.0000
1402007.01.05 14:30close670.021.30170.00000.0000-14.40310.39
1412007.01.05 14:30close690.021.30190.00000.00008.40318.79
1422007.01.05 14:30close700.021.30190.00000.00005.40324.19
1432007.01.05 14:30close710.031.30190.00000.00004.80328.99
1442007.01.05 14:30close720.041.30190.00000.00002.40331.39
1452007.01.05 14:30sell730.021.30150.00000.0000
1462007.01.05 14:32sell740.021.30050.00000.0000
1472007.01.05 14:39close730.021.30030.00000.00002.40333.79
1482007.01.05 14:39close740.021.30030.00000.00000.40334.19
1492007.01.05 14:39sell750.021.30020.00000.0000
1502007.01.05 14:49sell760.021.29910.00000.0000
1512007.01.05 15:45sell770.041.30130.00000.0000
1522007.01.05 16:53close770.041.30000.00000.00005.20339.39
1532007.01.05 17:03close750.021.29900.00000.00002.40341.79
1542007.01.05 17:03close760.021.29900.00000.00000.20341.99
1552007.01.05 17:03sell780.021.29890.00000.0000
1562007.01.05 17:20sell790.031.30000.00000.0000
1572007.01.05 17:29close790.031.29910.00000.00002.70344.69
1582007.01.05 17:33sell800.031.29990.00000.0000
1592007.01.05 18:22sell810.041.30100.00000.0000
1602007.01.05 18:36close810.041.29990.00000.00004.40349.09
1612007.01.05 20:24sell820.041.30100.00000.0000
1622007.01.08 01:13close820.041.29990.00000.00004.42353.51
1632007.01.08 01:13close800.031.29990.00000.00000.02353.52
1642007.01.08 01:27sell830.031.29990.00000.0000
1652007.01.08 01:43close830.031.29900.00000.00002.70356.22
1662007.01.08 02:05sell840.031.29990.00000.0000
1672007.01.08 07:29sell850.041.30100.00000.0000
1682007.01.08 08:19buy860.021.30180.00000.0000
1692007.01.08 10:54buy870.031.30080.00000.0000
1702007.01.08 14:57close860.021.29870.00000.0000-6.20350.02
1712007.01.08 14:57close850.041.29890.00000.00008.40358.42
1722007.01.08 14:57close840.031.29890.00000.00003.00361.42
1732007.01.08 14:57close780.021.29890.00000.00000.01361.43
1742007.01.08 14:57sell880.021.29860.00000.0000
1752007.01.08 14:58sell890.021.29740.00000.0000
1762007.01.08 15:13sell900.041.29960.00000.0000
1772007.01.08 15:57buy910.021.30180.00000.0000
1782007.01.08 17:47buy920.031.30290.00000.0000
1792007.01.09 00:54buy930.041.30390.00000.0000
1802007.01.09 01:13close890.021.30440.00000.0000-13.99347.44
1812007.01.09 01:13close870.031.30420.00000.000010.01357.46
1822007.01.09 01:13close910.021.30420.00000.00004.68362.13
1832007.01.09 01:13close920.031.30420.00000.00003.71365.85
1842007.01.09 01:13close930.041.30420.00000.00001.20367.05
1852007.01.09 01:13buy940.021.30430.00000.0000
1862007.01.09 02:58buy950.031.30330.00000.0000
1872007.01.09 09:53sell960.041.30250.00000.0000
1882007.01.09 16:42close940.021.29880.00000.0000-11.00356.05
1892007.01.09 16:42close960.041.29900.00000.000014.00370.05
1902007.01.09 16:42close900.041.29900.00000.00002.42372.47
1912007.01.09 16:51sell970.031.29960.00000.0000
1922007.01.09 18:53sell980.041.30070.00000.0000
1932007.01.10 01:14sell990.041.29750.00000.0000
1942007.01.10 01:19close950.031.29700.00000.0000-19.09353.38
1952007.01.10 01:19close980.041.29720.00000.000014.02367.40
1962007.01.10 01:19close970.031.29720.00000.00007.21374.62
1972007.01.10 01:19close880.021.29720.00000.00002.82377.44
1982007.01.10 01:19close990.041.29720.00000.00001.20378.64
1992007.01.10 01:19sell1000.021.29680.00000.0000
2002007.01.10 02:02sell1010.021.29570.00000.0000
2012007.01.10 02:02close1000.021.29560.00000.00002.40381.04
2022007.01.10 02:02close1010.021.29560.00000.00000.20381.24
2032007.01.10 02:02sell1020.021.29550.00000.0000
2042007.01.10 02:08sell1030.031.29680.00000.0000
2052007.01.10 03:14close1030.031.29590.00000.00002.70383.94
2062007.01.10 04:37sell1040.031.29660.00000.0000
2072007.01.10 06:39sell1050.041.29760.00000.0000
2082007.01.10 06:51sell1060.051.29870.00000.0000
2092007.01.10 08:31buy1070.021.29940.00000.0000
2102007.01.10 14:35close1070.021.29690.00000.0000-5.00378.94
2112007.01.10 14:35close1060.051.29710.00000.00008.00386.94
2122007.01.10 14:35close1050.041.29710.00000.00002.00388.94
2132007.01.10 15:00sell1080.041.29760.00000.0000
2142007.01.10 15:45close1080.041.29650.00000.00004.40393.34
2152007.01.10 15:45close1040.031.29650.00000.00000.30393.64
2162007.01.10 16:01sell1090.031.29660.00000.0000
2172007.01.10 16:06close1090.031.29570.00000.00002.70396.34
2182007.01.10 16:09sell1100.021.29450.00000.0000
2192007.01.10 16:13close1020.021.29430.00000.00002.40398.74
2202007.01.10 16:13close1100.021.29430.00000.00000.40399.14
2212007.01.10 16:13sell1110.021.29400.00000.0000
2222007.01.10 16:26sell1120.021.29300.00000.0000
2232007.01.10 17:05sell1130.041.29510.00000.0000
2242007.01.10 17:52close1130.041.29400.00000.00004.40403.54
2252007.01.11 02:21sell1140.041.29530.00000.0000
2262007.01.11 05:03buy1150.021.29600.00000.0000
2272007.01.11 08:57buy1160.021.29710.00000.0000
2282007.01.11 13:00buy1170.031.29810.00000.0000
2292007.01.11 13:05buy1180.041.29920.00000.0000
2302007.01.11 13:10close1120.021.29990.00000.0000-13.77389.77
2312007.01.11 13:10close1150.021.29970.00000.00007.40397.17
2322007.01.11 13:10close1160.021.29970.00000.00005.20402.37
2332007.01.11 13:10close1170.031.29970.00000.00004.80407.17
2342007.01.11 13:10close1180.041.29970.00000.00002.00409.17
2352007.01.11 13:10buy1190.021.29980.00000.0000
2362007.01.11 13:12buy1200.021.30100.00000.0000
2372007.01.11 13:23buy1210.041.29880.00000.0000
2382007.01.11 13:25buy1220.051.29770.00000.0000
2392007.01.11 13:28buy1230.061.29670.00000.0000
2402007.01.11 13:39close1110.021.29870.00000.0000-9.37399.80
2412007.01.11 13:39close1230.061.29850.00000.000010.80410.60
2422007.01.11 13:39close1220.051.29850.00000.00004.00414.60
2432007.01.11 13:46buy1240.051.29770.00000.0000
2442007.01.11 14:36buy1250.061.29670.00000.0000
2452007.01.11 14:40buy1260.071.29560.00000.0000
2462007.01.11 14:50sell1270.021.29420.00000.0000
2472007.01.11 14:50sell1280.031.29320.00000.0000
2482007.01.11 15:18sell1290.041.29210.00000.0000
2492007.01.11 15:20close1200.021.29150.00000.0000-19.00395.60
2502007.01.11 15:20close1140.041.29170.00000.000014.40410.00
2512007.01.11 15:20close1270.021.29170.00000.00005.00415.00
2522007.01.11 15:20close1280.031.29170.00000.00004.50419.50
2532007.01.11 15:20close1290.041.29170.00000.00001.60421.10
2542007.01.11 15:20sell1300.021.29140.00000.0000
2552007.01.11 15:28sell1310.031.29250.00000.0000
2562007.01.11 16:05sell1320.031.29040.00000.0000
2572007.01.11 16:15sell1330.041.28930.00000.0000
2582007.01.11 20:27sell1340.051.28820.00000.0000
2592007.01.11 20:28close1190.021.28810.00000.0000-23.40397.70
2602007.01.11 20:28close1310.031.28830.00000.000012.60410.30
2612007.01.11 20:28close1320.031.28830.00000.00006.30416.60
2622007.01.11 20:28close1300.021.28830.00000.00006.20422.80
2632007.01.11 20:28close1330.041.28830.00000.00004.00426.80
2642007.01.11 20:37sell1350.031.28930.00000.0000
2652007.01.12 03:21sell1360.041.29030.00000.0000
2662007.01.12 07:47buy1370.061.29110.00000.0000
2672007.01.12 13:07buy1380.071.29000.00000.0000
2682007.01.12 14:30sell1390.041.28720.00000.0000
2692007.01.12 15:37close1390.041.29310.00000.0000-23.60403.20
2702007.01.12 15:37close1380.071.29290.00000.000020.30423.50
2712007.01.12 15:37close1370.061.29290.00000.000010.80434.30
2722007.01.12 15:37buy1400.061.29300.00000.0000
2732007.01.12 16:07buy1410.071.29180.00000.0000
2742007.01.15 15:53sell1420.051.29300.00000.0000
2752007.01.16 08:06close1340.051.29610.00000.0000-39.42394.87
2762007.01.16 08:06close1410.071.29590.00000.000027.83422.70
2772007.01.16 08:06close1400.061.29590.00000.000016.66439.36
2782007.01.16 08:06close1260.071.29590.00000.00000.80440.16
2792007.01.16 08:17buy1430.051.29560.00000.0000
2802007.01.16 14:20sell1440.051.29440.00000.0000
2812007.01.17 07:08buy1450.061.29340.00000.0000
2822007.01.17 13:33buy1460.071.29230.00000.0000
2832007.01.17 16:31close1350.031.29470.00000.0000-16.14424.02
2842007.01.17 16:31close1460.071.29450.00000.000015.40439.42
2852007.01.17 16:31close1450.061.29450.00000.00006.60446.02
2862007.01.17 16:32buy1470.061.29460.00000.0000
2872007.01.17 16:37buy1480.071.29350.00000.0000
2882007.01.18 04:12close1360.041.29660.00000.0000-25.08420.94
2892007.01.18 04:12close1480.071.29640.00000.000019.00439.94
2902007.01.18 04:12close1470.061.29640.00000.00009.68449.62
2912007.01.18 04:12close1430.051.29640.00000.00002.76452.38
2922007.01.18 07:36buy1490.051.29560.00000.0000
2932007.01.18 13:12sell1500.031.29190.00000.0000
2942007.01.18 14:30sell1510.041.29090.00000.0000
2952007.01.18 14:34close1210.041.29000.00000.0000-36.94415.44
2962007.01.18 14:34close1440.051.29020.00000.000021.10436.54
2972007.01.18 14:34close1420.051.29020.00000.000014.13450.67
2982007.01.18 14:34close1500.031.29020.00000.00005.10455.77
2992007.01.18 14:34close1510.041.29020.00000.00002.80458.57
3002007.01.18 14:34sell1520.021.29010.00000.0000
3012007.01.18 14:53sell1530.031.29120.00000.0000
3022007.01.18 15:06sell1540.041.29220.00000.0000
3032007.01.18 15:21sell1550.051.29330.00000.0000
3042007.01.18 15:22sell1560.061.29430.00000.0000
3052007.01.18 15:26buy1570.051.29460.00000.0000
3062007.01.19 03:05close1520.021.29740.00000.0000-14.59443.98
3072007.01.19 03:05close1570.051.29720.00000.000012.69456.67
3082007.01.19 03:05close1490.051.29720.00000.00007.69464.36
3092007.01.19 03:05close1250.061.29720.00000.00000.02464.38
3102007.01.19 03:55buy1580.021.29880.00000.0000
3112007.01.19 05:04buy1590.031.29980.00000.0000
3122007.01.19 10:55sell1600.061.29650.00000.0000
3132007.01.19 16:00close1590.031.29300.00000.0000-20.40443.98
3142007.01.19 16:00close1600.061.29320.00000.000019.80463.78
3152007.01.19 16:00close1560.061.29320.00000.00006.63470.41
3162007.01.19 16:00close1550.051.29320.00000.00000.53470.94
3172007.01.19 16:00sell1610.041.29330.00000.0000
3182007.01.19 16:59sell1620.051.29430.00000.0000
3192007.01.19 17:27sell1630.061.29540.00000.0000
3202007.01.19 17:43sell1640.071.29650.00000.0000
3212007.01.22 02:20buy1650.041.29670.00000.0000
3222007.01.22 11:49close1580.021.29470.00000.0000-8.32462.61
3232007.01.22 11:49close1640.071.29490.00000.000011.23473.85
3242007.01.22 11:49close1630.061.29490.00000.00003.03476.88
3252007.01.22 16:57sell1660.061.29540.00000.0000
3262007.01.23 07:08buy1670.041.29460.00000.0000
3272007.01.23 11:00buy1680.041.29880.00000.0000
3282007.01.23 11:00close1530.031.29910.00000.0000-23.65453.22
3292007.01.23 11:00close1670.041.29890.00000.000017.20470.42
3302007.01.23 11:00close1650.041.29890.00000.00008.55478.98
3312007.01.23 11:00close1240.051.29890.00000.00002.90481.88
3322007.01.23 11:00close1680.041.29890.00000.00000.40482.28
3332007.01.23 11:00buy1690.021.29920.00000.0000
3342007.01.23 11:08buy1700.021.30020.00000.0000
3352007.01.23 11:09buy1710.031.30140.00000.0000
3362007.01.23 12:45buy1720.041.30250.00000.0000
3372007.01.23 13:52buy1730.051.30360.00000.0000
3382007.01.24 06:37sell1740.061.30210.00000.0000
3392007.01.25 08:01buy1750.071.29690.00000.0000
3402007.01.25 20:04close1730.051.29410.00000.0000-48.74433.54
3412007.01.25 20:04close1740.061.29430.00000.000046.89480.43
3422007.01.25 20:04close1660.061.29430.00000.00006.75487.18
3432007.01.25 20:04close1620.051.29430.00000.00000.15487.33
3442007.01.25 20:04sell1760.041.29430.00000.0000
3452007.01.26 09:07sell1770.041.29100.00000.0000
3462007.01.26 12:22sell1780.051.28990.00000.0000
3472007.01.26 12:41close1720.041.28890.00000.0000-55.64431.69
3482007.01.26 12:41close1760.041.28910.00000.000020.82452.51
3492007.01.26 12:41close1610.041.28910.00000.000016.94469.45
3502007.01.26 12:41close1540.041.28910.00000.000012.56482.01
3512007.01.26 12:41close1770.041.28910.00000.00007.60489.61
3522007.01.26 12:41close1780.051.28910.00000.00004.00493.61
3532007.01.26 12:41sell1790.021.28900.00000.0000
3542007.01.26 13:06sell1800.031.29000.00000.0000
3552007.01.26 14:55sell1810.041.29110.00000.0000
3562007.01.26 15:59sell1820.041.28790.00000.0000
3572007.01.26 16:38buy1830.061.29210.00000.0000
3582007.01.29 08:21buy1840.071.29080.00000.0000
3592007.01.29 17:24close1710.031.29370.00000.0000-24.22469.39
3602007.01.29 17:24close1840.071.29370.00000.000020.30489.69
3612007.01.29 17:24close1830.061.29370.00000.00009.23498.92
3622007.01.29 17:25buy1850.051.29380.00000.0000
3632007.01.30 10:07sell1860.061.29500.00000.0000
3642007.01.31 16:43close1820.041.30060.00000.0000-50.74448.18
3652007.01.31 16:43close1850.051.30040.00000.000032.38480.56
3662007.01.31 16:43close1750.071.30040.00000.000022.76503.32
3672007.01.31 16:43close1690.021.30040.00000.00001.41504.73
3682007.01.31 16:44buy1870.021.30140.00000.0000
3692007.01.31 16:59buy1880.041.29920.00000.0000
3702007.01.31 20:16buy1890.041.30240.00000.0000
3712007.01.31 20:17buy1900.051.30350.00000.0000
3722007.02.01 10:13sell1910.061.30130.00000.0000
3732007.02.01 15:59close1790.021.30420.00000.0000-30.34474.39
3742007.02.01 15:59close1880.041.30400.00000.000018.46492.85
3752007.02.01 15:59close1700.021.30400.00000.00006.24499.08
3762007.02.01 15:59close1890.041.30400.00000.00005.66504.74
3772007.02.01 15:59close1870.021.30400.00000.00004.83509.57
3782007.02.01 15:59close1900.051.30400.00000.00001.57511.14
3792007.02.01 15:59buy1920.021.30390.00000.0000
3802007.02.01 16:00buy1930.021.30500.00000.0000
3812007.02.01 16:04buy1940.041.30290.00000.0000
3822007.02.01 16:18sell1950.061.30230.00000.0000
3832007.02.02 14:30buy1960.041.30600.00000.0000
3842007.02.02 15:15close1800.031.29910.00000.0000-27.20483.94
3852007.02.02 15:15close1950.061.29910.00000.000019.23503.17
3862007.02.02 15:15close1910.061.29910.00000.000013.23516.40
3872007.02.02 15:15sell1970.041.29880.00000.0000
3882007.02.05 09:31buy1980.061.29660.00000.0000
3892007.02.06 00:52buy1990.071.29340.00000.0000
3902007.02.06 19:21close1960.041.29810.00000.0000-32.10484.31
3912007.02.06 19:21close1990.071.29810.00000.000032.90517.21
3922007.02.06 19:21close1980.061.29810.00000.00008.63525.83
3932007.02.06 19:21buy2000.051.29820.00000.0000
3942007.02.08 08:20sell2010.051.30080.00000.0000
3952007.02.09 08:27sell2020.061.30270.00000.0000
3962007.02.09 15:26close1810.041.29860.00000.0000-29.72496.11
3972007.02.09 15:26close2020.061.29860.00000.000024.60520.71
3982007.02.09 15:26close2010.051.29860.00000.000011.03531.74
3992007.02.09 15:26close1970.041.29860.00000.00000.94532.68
4002007.02.09 15:26sell2030.031.29850.00000.0000
4012007.02.09 16:03sell2040.041.29950.00000.0000
4022007.02.09 18:22sell2050.051.30060.00000.0000
4032007.02.12 10:50close1930.021.29760.00000.0000-15.92516.76
4042007.02.12 10:50close2050.051.29780.00000.000014.03530.79
4052007.02.12 10:50close2040.041.29780.00000.00006.82537.61
4062007.02.12 10:50close2030.031.29780.00000.00002.12539.72
4072007.02.12 10:50sell2060.031.29770.00000.0000
4082007.02.12 13:13sell2070.031.29390.00000.0000
4092007.02.13 05:50buy2080.051.29630.00000.0000
4102007.02.13 08:56close2070.031.30000.00000.0000-18.29521.44
4112007.02.13 08:56close2080.051.29980.00000.000017.50538.94
4122007.02.13 08:56close2000.051.29980.00000.00005.83544.77
4132007.02.13 08:56buy2090.041.29990.00000.0000
4142007.02.13 09:26buy2100.051.29890.00000.0000
4152007.02.14 05:38buy2110.051.30500.00000.0000
4162007.02.14 06:34sell2120.041.30230.00000.0000
4172007.02.14 08:09close1860.061.30590.00000.0000-64.95479.82
4182007.02.14 08:09close2100.051.30570.00000.000033.69513.51
4192007.02.14 08:09close2090.041.30570.00000.000022.95536.46
4202007.02.14 08:09close1940.041.30570.00000.00008.47544.93
4212007.02.14 08:09close2110.051.30570.00000.00003.50548.43
4222007.02.14 08:09close1920.021.30570.00000.00002.24550.67
4232007.02.14 08:09buy2130.021.30580.00000.0000
4242007.02.14 08:14buy2140.031.30480.00000.0000
4252007.02.14 08:40buy2150.031.30690.00000.0000
4262007.02.14 08:41buy2160.041.30800.00000.0000
4272007.02.14 09:11buy2170.051.30920.00000.0000
4282007.02.14 10:51close2060.031.31000.00000.0000-36.87513.80
4292007.02.14 10:51close2140.031.30980.00000.000015.00528.80
4302007.02.14 10:51close2150.031.30980.00000.00008.70537.50
4312007.02.14 10:51close2130.021.30980.00000.00008.00545.50
4322007.02.14 10:51close2160.041.30980.00000.00007.20552.70
4332007.02.14 10:51close2170.051.30980.00000.00003.00555.70
4342007.02.14 10:51buy2180.021.30990.00000.0000
4352007.02.14 11:41buy2190.031.30890.00000.0000
4362007.02.14 12:57buy2200.041.30780.00000.0000
4372007.02.14 16:00buy2210.041.31100.00000.0000
4382007.02.14 16:01buy2220.051.31200.00000.0000
4392007.02.14 16:02close2120.041.31300.00000.0000-42.80512.90
4402007.02.14 16:02close2200.041.31280.00000.000020.00532.90
4412007.02.14 16:02close2190.031.31280.00000.000011.70544.60
4422007.02.14 16:02close2210.041.31280.00000.00007.20551.80
4432007.02.14 16:02close2180.021.31280.00000.00005.80557.60
4442007.02.14 16:02close2220.051.31280.00000.00004.00561.60
4452007.02.14 16:02buy2230.021.31290.00000.0000
4462007.02.14 16:06buy2240.021.31390.00000.0000
4472007.02.14 16:07close2230.021.31420.00000.00002.60564.20
4482007.02.14 16:07close2240.021.31420.00000.00000.60564.80
4492007.02.14 16:07buy2250.021.31430.00000.0000
4502007.02.14 16:09buy2260.031.31330.00000.0000
4512007.02.14 16:15close2260.031.31420.00000.00002.70567.50
4522007.02.14 16:51buy2270.031.31330.00000.0000
4532007.02.14 17:03buy2280.041.31210.00000.0000
4542007.02.14 23:09close2280.041.31310.00000.00004.00571.50
4552007.02.15 07:35close2270.031.31440.00000.00002.74574.24
4562007.02.15 08:10buy2290.031.31320.00000.0000
4572007.02.15 08:14close2290.031.31410.00000.00002.70576.94
4582007.02.15 08:43buy2300.031.31330.00000.0000
4592007.02.15 09:01sell2310.021.31220.00000.0000
4602007.02.15 14:59buy2320.031.31540.00000.0000
4612007.02.15 15:08close2310.021.31630.00000.0000-8.20568.74
4622007.02.15 15:08close2300.031.31610.00000.00008.40577.14
4632007.02.15 15:08close2250.021.31610.00000.00003.23580.37
4642007.02.15 15:08close2320.031.31610.00000.00002.10582.47
4652007.02.15 15:08buy2330.021.31640.00000.0000
4662007.02.15 15:11buy2340.031.31530.00000.0000
4672007.02.15 15:15close2340.031.31630.00000.00003.00585.47
4682007.02.15 15:34buy2350.031.31540.00000.0000
4692007.02.15 16:27buy2360.041.31420.00000.0000
4702007.02.15 16:33close2360.041.31520.00000.00004.00589.47
4712007.02.15 16:45buy2370.041.31430.00000.0000
4722007.02.15 16:46sell2380.021.31310.00000.0000
4732007.02.16 09:16sell2390.021.31200.00000.0000
4742007.02.16 12:04sell2400.031.31100.00000.0000
4752007.02.16 14:30buy2410.051.31330.00000.0000
4762007.02.16 14:45sell2420.041.30980.00000.0000
4772007.02.19 16:32sell2430.061.31410.00000.0000
4782007.02.20 03:01close2420.041.31740.00000.0000-30.36559.11
4792007.02.20 03:01close2410.051.31720.00000.000018.88577.99
4802007.02.20 03:01close2370.041.31720.00000.000010.86588.84
4812007.02.20 03:01close2350.031.31720.00000.00004.84593.69
4822007.02.20 03:01close2330.021.31720.00000.00001.23594.91
4832007.02.20 03:02buy2440.021.31730.00000.0000
4842007.02.20 03:29buy2450.021.31840.00000.0000
4852007.02.20 08:55buy2460.041.31620.00000.0000
4862007.02.20 09:02sell2470.061.31540.00000.0000
4872007.02.20 09:39close2450.021.31320.00000.0000-10.40584.51
4882007.02.20 09:39close2470.061.31340.00000.000012.00596.51
4892007.02.20 09:39close2430.061.31340.00000.00004.23600.74
4902007.02.20 09:41sell2480.051.31410.00000.0000
4912007.02.20 10:39sell2490.061.31540.00000.0000
4922007.02.20 12:35close2440.021.31340.00000.0000-7.80592.94
4932007.02.20 12:35close2490.061.31360.00000.000010.80603.74
4942007.02.20 12:35close2480.051.31360.00000.00002.50606.24
4952007.02.20 13:05sell2500.051.31410.00000.0000
4962007.02.20 14:30sell2510.061.31520.00000.0000
4972007.02.20 18:16close2460.041.31280.00000.0000-13.60592.64
4982007.02.20 18:16close2510.061.31300.00000.000013.20605.84
4992007.02.20 18:16close2500.051.31300.00000.00005.50611.34
5002007.02.20 18:16close2380.021.31300.00000.00000.23611.57
5012007.02.20 18:16sell2520.041.31310.00000.0000
5022007.02.20 22:04sell2530.051.31410.00000.0000
5032007.02.21 00:55buy2540.021.31490.00000.0000
5042007.02.21 08:16buy2550.021.31590.00000.0000
5052007.02.21 12:37close2550.021.31200.00000.0000-7.80603.77
5062007.02.21 12:37close2530.051.31220.00000.00009.53613.30
5072007.02.21 12:37close2520.041.31220.00000.00003.62616.92
5082007.02.21 12:50sell2560.041.31310.00000.0000
5092007.02.22 02:02buy2570.031.31380.00000.0000
5102007.02.22 08:34close2540.021.31030.00000.0000-9.57607.35
5112007.02.22 08:34close2560.041.31050.00000.000010.46617.81
5122007.02.22 08:34close2390.021.31050.00000.00003.06620.87
5132007.02.22 08:34close2400.031.31050.00000.00001.59622.46
5142007.02.22 08:34sell2580.021.31040.00000.0000
5152007.02.22 08:42sell2590.021.30930.00000.0000
5162007.02.22 10:56sell2600.031.30820.00000.0000
5172007.02.22 17:14sell2610.051.31150.00000.0000
5182007.02.22 17:18buy2620.031.31190.00000.0000
5192007.02.23 15:20buy2630.031.31490.00000.0000
5202007.02.23 15:37buy2640.041.31590.00000.0000
5212007.02.23 15:51close2600.031.31700.00000.0000-26.38596.07
5222007.02.23 15:51close2620.031.31680.00000.000014.51610.59
5232007.02.23 15:51close2570.031.31680.00000.00008.81619.40
5242007.02.23 15:51close2630.031.31680.00000.00005.70625.10
5252007.02.23 15:51close2640.041.31680.00000.00003.60628.70
5262007.02.23 15:51buy2650.021.31690.00000.0000
5272007.02.23 16:19buy2660.021.31800.00000.0000
5282007.02.23 17:04buy2670.041.31580.00000.0000
5292007.02.26 01:23buy2680.041.31910.00000.0000
5302007.02.26 09:35sell2690.051.31670.00000.0000
5312007.02.27 01:38close2590.021.32030.00000.0000-21.97606.73
5322007.02.27 01:38close2670.041.32010.00000.000016.70623.43
5332007.02.27 01:38close2650.021.32010.00000.00006.15629.59
5342007.02.27 01:38close2660.021.32010.00000.00003.95633.54
5352007.02.27 01:38close2680.041.32010.00000.00003.75637.29
5362007.02.27 01:38buy2700.021.32020.00000.0000
5372007.02.27 01:40buy2710.031.31920.00000.0000
5382007.02.27 01:53buy2720.041.31810.00000.0000
5392007.02.27 09:18buy2730.041.32130.00000.0000
5402007.02.27 09:31close2580.021.32220.00000.0000-23.57613.72
5412007.02.27 09:31close2720.041.32200.00000.000015.60629.32
5422007.02.27 09:31close2710.031.32200.00000.00008.40637.72
5432007.02.27 09:31close2700.021.32200.00000.00003.60641.32
5442007.02.27 09:31close2730.041.32200.00000.00002.80644.12
5452007.02.27 09:31buy2740.021.32210.00000.0000
5462007.02.27 10:16buy2750.031.32110.00000.0000
5472007.02.27 14:13buy2760.031.32330.00000.0000
5482007.02.27 14:29buy2770.041.32430.00000.0000
5492007.02.27 18:11buy2780.051.32560.00000.0000
5502007.02.28 02:03sell2790.041.32210.00000.0000
5512007.03.02 08:53buy2800.071.31830.00000.0000
5522007.03.02 14:44buy2810.081.31720.00000.0000
5532007.03.05 12:23sell2820.041.31040.00000.0000
5542007.03.05 12:33close2780.051.31010.00000.0000-79.36564.76
5552007.03.05 12:33close2790.041.31030.00000.000047.30612.06
5562007.03.05 12:33close2690.051.31030.00000.000032.17644.23
5572007.03.05 12:33close2610.051.31030.00000.00006.22650.46
5582007.03.05 12:33close2820.041.31030.00000.00000.40650.86
5592007.03.05 12:33sell2830.021.31020.00000.0000
5602007.03.05 12:42sell2840.021.30920.00000.0000
5612007.03.05 13:48sell2850.031.30810.00000.0000
5622007.03.05 15:24sell2860.041.30710.00000.0000
5632007.03.05 16:32sell2870.061.31130.00000.0000
5642007.03.06 01:35buy2880.081.31110.00000.0000
5652007.03.06 05:55buy2890.091.31000.00000.0000
5662007.03.07 00:12close2770.041.31370.00000.0000-44.38606.48
5672007.03.07 00:12close2890.091.31370.00000.000032.74639.22
5682007.03.07 00:12close2880.081.31370.00000.000020.30659.52
5692007.03.07 00:12buy2900.071.31380.00000.0000
5702007.03.07 02:05buy2910.081.31280.00000.0000
5712007.03.07 02:31buy2920.091.31170.00000.0000
5722007.03.07 14:03close2760.031.31430.00000.0000-28.49631.03
5732007.03.07 14:03close2920.091.31430.00000.000023.40654.43
5742007.03.07 14:03close2910.081.31430.00000.000012.00666.43
5752007.03.07 14:03close2900.071.31430.00000.00003.50669.93
5762007.03.07 14:03buy2930.061.31440.00000.0000
5772007.03.07 14:14buy2940.071.31340.00000.0000
5782007.03.07 20:26close2860.041.31770.00000.0000-42.36627.57
5792007.03.07 20:26close2940.071.31750.00000.000028.70656.27
5802007.03.07 20:26close2930.061.31750.00000.000018.60674.87
5812007.03.07 20:26close2810.081.31750.00000.00000.91675.79
5822007.03.08 00:16buy2950.051.31730.00000.0000
5832007.03.08 09:02sell2960.061.31620.00000.0000
5842007.03.09 02:10buy2970.061.31460.00000.0000
5852007.03.09 14:38close2740.021.31130.00000.0000-23.09652.70
5862007.03.09 14:38close2960.061.31150.00000.000028.23680.93
5872007.03.12 00:50sell2980.061.31230.00000.0000
5882007.03.12 07:00buy2990.061.31230.00000.0000
5892007.03.12 10:16close2850.031.31610.00000.0000-23.90657.03
5902007.03.12 10:16close2990.061.31590.00000.000021.60678.63
5912007.03.12 10:16close2970.061.31590.00000.00007.43686.06
5922007.03.12 10:16buy3000.051.31620.00000.0000
5932007.03.12 14:15buy3010.061.31520.00000.0000
5942007.03.12 15:46close2840.021.31790.00000.0000-17.33668.73
5952007.03.12 15:46close3010.061.31770.00000.000015.00683.73
5962007.03.12 15:46close3000.051.31770.00000.00007.50691.23
5972007.03.12 15:46close2950.051.31770.00000.00001.38692.61
5982007.03.13 06:43sell3020.051.31810.00000.0000
5992007.03.13 14:04buy3030.031.32210.00000.0000
6002007.03.14 05:54sell3040.061.31930.00000.0000
6012007.03.14 16:54close2830.021.32300.00000.0000-25.51667.10
6022007.03.14 16:54close2800.071.32280.00000.000027.16694.26
6032007.03.14 16:54close2750.031.32280.00000.00002.31696.57
6042007.03.14 16:54close3030.031.32280.00000.00001.91698.48
6052007.03.14 16:54buy3050.021.32320.00000.0000
6062007.03.14 17:12buy3060.021.32420.00000.0000
6072007.03.14 18:26buy3070.041.32210.00000.0000
6082007.03.15 08:00sell3080.061.32170.00000.0000
6092007.03.15 17:21buy3090.041.32530.00000.0000
6102007.03.16 00:20buy3100.051.32640.00000.0000
6112007.03.16 00:23buy3110.061.32750.00000.0000
6122007.03.16 01:01buy3120.071.32850.00000.0000
6132007.03.16 01:57buy3130.081.32960.00000.0000
6142007.03.16 02:58close2870.061.33040.00000.0000-114.21584.27
6152007.03.16 02:58close3070.041.33020.00000.000031.41615.68
6162007.03.16 02:58close3090.041.33020.00000.000019.35635.03
6172007.03.16 02:58close3100.051.33020.00000.000019.00654.03
6182007.03.16 02:58close3110.061.33020.00000.000016.20670.23
6192007.03.16 02:58close3050.021.33020.00000.000013.50683.74
6202007.03.16 02:58close3120.071.33020.00000.000011.90695.64
6212007.03.16 02:58close3060.021.33020.00000.000011.50707.14
6222007.03.16 02:58close3130.081.33020.00000.00004.80711.94
6232007.03.16 02:58buy3140.021.33050.00000.0000
6242007.03.16 03:05buy3150.021.33160.00000.0000
6252007.03.16 03:34buy3160.041.32940.00000.0000
6262007.03.16 07:35buy3170.051.32830.00000.0000
6272007.03.16 10:19buy3180.051.33260.00000.0000
6282007.03.16 11:53buy3190.061.33370.00000.0000
6292007.03.16 20:10sell3200.061.33050.00000.0000
6302007.03.21 19:15buy3210.071.33470.00000.0000
6312007.03.21 19:22buy3220.081.33590.00000.0000
6322007.03.21 19:25close2980.061.33760.00000.0000-151.53560.41
6332007.03.21 19:25close3170.051.33740.00000.000044.57604.98
6342007.03.21 19:25close3160.041.33740.00000.000031.26636.24
6352007.03.21 19:25close3180.051.33740.00000.000023.07659.31
6362007.03.21 19:25close3190.061.33740.00000.000021.08680.39
6372007.03.21 19:25close3210.071.33740.00000.000018.90699.29
6382007.03.21 19:25close3140.021.33740.00000.000013.43712.72
6392007.03.21 19:25close3220.081.33740.00000.000012.00724.72
6402007.03.21 19:25close3150.021.33740.00000.000011.23735.95
6412007.03.21 19:25buy3230.021.33830.00000.0000
6422007.03.21 19:26buy3240.031.33730.00000.0000
6432007.03.21 19:28buy3250.041.33620.00000.0000
6442007.03.22 00:13buy3260.041.33940.00000.0000
6452007.03.22 00:50buy3270.051.34050.00000.0000
6462007.03.22 10:32sell3280.061.33630.00000.0000
6472007.03.23 07:49buy3290.071.33390.00000.0000
6482007.03.23 13:16buy3300.081.33280.00000.0000
6492007.03.26 00:47close3270.051.32690.00000.0000-68.62667.33
6502007.03.26 00:47close3280.061.32710.00000.000055.26722.59
6512007.03.26 00:47close3200.061.32710.00000.000020.64743.23
6522007.03.26 00:47sell3310.051.32700.00000.0000
6532007.03.26 01:31sell3320.061.32800.00000.0000
6542007.03.26 14:06buy3330.081.32780.00000.0000
6552007.03.27 15:19sell3340.071.33330.00000.0000
6562007.03.27 16:18close3020.051.33590.00000.0000-88.65654.58
6572007.03.27 16:18close3330.081.33570.00000.000062.70717.28
6582007.03.27 16:18close3300.081.33570.00000.000022.21739.49
6592007.03.27 16:18close3290.071.33570.00000.000011.73751.22
6602007.03.27 16:34buy3350.061.33520.00000.0000
6612007.03.28 03:26sell3360.071.33450.00000.0000
6622007.03.29 08:54buy3370.071.33290.00000.0000
6632007.03.30 14:39close3260.041.32910.00000.0000-43.18708.04
6642007.03.30 14:39close3360.071.32930.00000.000036.54744.58
6652007.03.30 14:39close3340.071.32930.00000.000028.18772.75
6662007.03.30 14:39sell3380.061.32910.00000.0000
6672007.03.30 14:44sell3390.071.33010.00000.0000
6682007.03.30 14:51sell3400.081.33120.00000.0000
6692007.03.30 17:14sell3410.091.33220.00000.0000
6702007.03.30 17:30buy3420.061.33940.00000.0000
6712007.04.02 02:20sell3430.101.33390.00000.0000
6722007.04.05 15:22close3040.061.34210.00000.0000-136.08636.67
6732007.04.05 15:22close3370.071.34190.00000.000059.96696.64
6742007.04.05 15:22close3350.061.34190.00000.000036.11732.74
6752007.04.05 15:22close3250.041.34190.00000.000018.58751.33
6762007.04.05 15:22close3420.061.34190.00000.000012.77764.10
6772007.04.05 15:22close3240.031.34190.00000.000010.64774.73
6782007.04.05 15:22close3230.021.34190.00000.00005.09779.83
6792007.04.05 15:26close at stop3430.101.34300.00000.0000-90.75689.08
6802007.04.05 15:26close at stop3410.091.34300.00000.0000-96.93592.15
6812007.04.05 15:26close at stop3400.081.34300.00000.0000-94.16497.99
6822007.04.05 15:26close at stop3390.071.34300.00000.0000-90.09407.90
6832007.04.05 15:26close at stop3380.061.34300.00000.0000-83.22324.68
6842007.04.05 15:26close at stop3320.061.34300.00000.0000-89.64235.04
6852007.04.05 15:26close at stop3310.051.34300.00000.0000-79.70155.34
6862007.04.05 15:26close at stop3080.061.34300.00000.0000-127.1728.17