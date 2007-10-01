|ABCD, LLC.
|Account: XXXXX
|Name: TradexG4
|Currency: USD
|2007 October 10, 19:47
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|40810
|2007.10.10 19:35
|buy
|2.50
|usdjpy
|117.08
|0.00
|0.00
|2007.10.10 19:46
|117.11
|-8.75
|0.00
|0.00
|64.04
|40809
|2007.10.10 19:34
|sell
|2.50
|usdjpy
|117.01
|0.00
|0.00
|2007.10.10 19:41
|116.99
|-8.75
|0.00
|0.00
|42.74
|39768
|2007.10.09 20:23
|sell
|3.00
|usdjpy
|117.03
|0.00
|117.00
|2007.10.10 19:34
|117.00
|-10.50
|0.00
|-17.93
|76.92
|40801
|2007.10.10 19:27
|sell
|2.50
|usdjpy
|117.10
|0.00
|0.00
|2007.10.10 19:33
|117.06
|-8.75
|0.00
|0.00
|85.43
|40803
|2007.10.10 19:28
|sell
|2.50
|usdjpy
|117.09
|0.00
|0.00
|2007.10.10 19:33
|117.06
|-8.75
|0.00
|0.00
|64.07
|40804
|2007.10.10 19:31
|buy
|2.50
|usdjpy
|117.13
|0.00
|0.00
|2007.10.10 19:31
|117.15
|-8.75
|0.00
|0.00
|42.68
|40773
|2007.10.10 18:44
|sell
|2.50
|eurusd
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 19:28
|1.4136
|-8.75
|0.00
|0.00
|50.00
|40751
|2007.10.10 18:16
|sell
|2.50
|usdjpy
|117.13
|0.00
|0.00
|2007.10.10 19:27
|117.11
|-8.75
|0.00
|0.00
|42.69
|40745
|2007.10.10 18:12
|sell
|2.50
|usdjpy
|117.13
|0.00
|0.00
|2007.10.10 19:27
|117.11
|-8.75
|0.00
|0.00
|42.69
|40734
|2007.10.10 17:53
|sell
|2.50
|usdjpy
|117.14
|0.00
|0.00
|2007.10.10 19:26
|117.11
|-8.75
|0.00
|0.00
|64.04
|40761
|2007.10.10 18:30
|sell
|2.50
|eurusd
|1.4142
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 18:43
|1.4139
|-8.75
|0.00
|0.00
|75.00
|40758
|2007.10.10 18:26
|sell
|2.50
|eurusd
|1.4147
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 18:29
|1.4144
|-8.75
|0.00
|0.00
|75.00
|40757
|2007.10.10 18:26
|buy
|2.50
|usdjpy
|117.22
|0.00
|0.00
|2007.10.10 18:27
|117.24
|-8.75
|0.00
|0.00
|42.65
|40753
|2007.10.10 18:18
|buy
|2.50
|usdjpy
|117.17
|0.00
|0.00
|2007.10.10 18:25
|117.20
|-8.75
|0.00
|0.00
|63.99
|40727
|2007.10.10 17:46
|sell
|2.50
|eurusd
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 18:25
|1.4149
|-8.75
|0.00
|0.00
|75.00
|40747
|2007.10.10 18:13
|buy
|2.50
|usdjpy
|117.15
|0.00
|0.00
|2007.10.10 18:20
|117.17
|-8.75
|0.00
|0.00
|42.67
|40744
|2007.10.10 18:11
|sell
|2.50
|usdjpy
|117.15
|0.00
|0.00
|2007.10.10 18:11
|117.13
|-8.75
|0.00
|0.00
|42.69
|40743
|2007.10.10 18:10
|sell
|2.50
|usdjpy
|117.15
|0.00
|0.00
|2007.10.10 18:11
|117.13
|-8.75
|0.00
|0.00
|42.69
|40741
|2007.10.10 18:08
|sell
|2.50
|usdjpy
|117.17
|0.00
|0.00
|2007.10.10 18:11
|117.15
|-8.75
|0.00
|0.00
|42.68
|40740
|2007.10.10 18:07
|sell
|2.50
|usdjpy
|117.18
|0.00
|0.00
|2007.10.10 18:09
|117.17
|-8.75
|0.00
|0.00
|21.34
|40731
|2007.10.10 17:52
|sell
|2.50
|usdjpy
|117.17
|0.00
|0.00
|2007.10.10 17:54
|117.15
|-8.75
|0.00
|0.00
|42.68
|40688
|2007.10.10 17:13
|sell
|2.40
|usdjpy
|117.17
|0.00
|0.00
|2007.10.10 17:53
|117.15
|-8.40
|0.00
|0.00
|40.97
|40698
|2007.10.10 17:21
|sell
|2.40
|usdjpy
|117.18
|0.00
|0.00
|2007.10.10 17:52
|117.16
|-8.40
|0.00
|0.00
|40.97
|40730
|2007.10.10 17:51
|sell
|2.50
|usdjpy
|117.20
|0.00
|0.00
|2007.10.10 17:52
|117.18
|-8.75
|0.00
|0.00
|42.67
|40729
|2007.10.10 17:50
|sell
|2.50
|usdjpy
|117.22
|0.00
|0.00
|2007.10.10 17:51
|117.20
|-8.75
|0.00
|0.00
|42.66
|40711
|2007.10.10 17:32
|buy
|2.50
|eurusd
|1.4149
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 17:44
|1.4153
|-8.75
|0.00
|0.00
|100.00
|40597
|2007.10.10 15:36
|sell
|2.40
|eurusd
|1.4149
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 17:31
|1.4146
|-8.40
|0.00
|0.00
|72.00
|40705
|2007.10.10 17:27
|sell
|2.50
|usdjpy
|117.26
|0.00
|0.00
|2007.10.10 17:29
|117.24
|-8.75
|0.00
|0.00
|42.65
|40661
|2007.10.10 16:34
|buy
|2.40
|usdjpy
|117.26
|0.00
|0.00
|2007.10.10 17:26
|117.28
|-8.40
|0.00
|0.00
|40.93
|40702
|2007.10.10 17:24
|buy
|2.50
|usdjpy
|117.26
|0.00
|0.00
|2007.10.10 17:25
|117.28
|-8.75
|0.00
|0.00
|42.63
|40694
|2007.10.10 17:17
|buy
|2.40
|usdjpy
|117.25
|0.00
|0.00
|2007.10.10 17:25
|117.28
|-8.40
|0.00
|0.00
|61.39
|40699
|2007.10.10 17:22
|buy
|2.40
|usdjpy
|117.24
|0.00
|0.00
|2007.10.10 17:23
|117.26
|-8.40
|0.00
|0.00
|40.93
|40695
|2007.10.10 17:18
|sell
|2.40
|usdjpy
|117.21
|0.00
|0.00
|2007.10.10 17:21
|117.19
|-8.40
|0.00
|0.00
|40.96
|40690
|2007.10.10 17:16
|buy
|2.40
|usdjpy
|117.21
|0.00
|0.00
|2007.10.10 17:16
|117.23
|-8.40
|0.00
|0.00
|40.95
|40637
|2007.10.10 16:17
|sell
|2.40
|usdjpy
|117.12
|0.00
|0.00
|2007.10.10 16:59
|117.08
|-8.40
|0.00
|0.00
|82.00
|40643
|2007.10.10 16:21
|sell
|2.40
|usdjpy
|117.15
|0.00
|0.00
|2007.10.10 16:55
|117.13
|-8.40
|0.00
|0.00
|40.98
|40669
|2007.10.10 16:36
|sell
|2.40
|usdjpy
|117.19
|0.00
|0.00
|2007.10.10 16:55
|117.13
|-8.40
|0.00
|0.00
|122.94
|40647
|2007.10.10 16:24
|buy
|2.40
|usdjpy
|117.20
|0.00
|0.00
|2007.10.10 16:33
|117.23
|-8.40
|0.00
|0.00
|61.42
|40644
|2007.10.10 16:22
|buy
|2.40
|usdjpy
|117.18
|0.00
|0.00
|2007.10.10 16:33
|117.22
|-8.40
|0.00
|0.00
|81.90
|40639
|2007.10.10 16:19
|buy
|2.40
|usdjpy
|117.18
|0.00
|0.00
|2007.10.10 16:33
|117.21
|-8.40
|0.00
|0.00
|61.43
|40570
|2007.10.10 15:12
|sell
|2.40
|usdjpy
|117.18
|0.00
|0.00
|2007.10.10 16:09
|117.14
|-8.40
|0.00
|0.00
|81.95
|40530
|2007.10.10 14:24
|buy
|2.40
|eurusd
|1.4165
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 16:08
|1.4167
|-8.40
|0.00
|0.00
|48.00
|40616
|2007.10.10 16:00
|sell
|2.40
|usdjpy
|117.24
|0.00
|0.00
|2007.10.10 16:07
|117.20
|-8.40
|0.00
|0.00
|81.91
|40614
|2007.10.10 15:59
|sell
|2.40
|usdjpy
|117.26
|0.00
|0.00
|2007.10.10 15:59
|117.25
|-8.40
|0.00
|0.00
|20.47
|40612
|2007.10.10 15:55
|sell
|2.40
|usdjpy
|117.26
|0.00
|0.00
|2007.10.10 15:59
|117.24
|-8.40
|0.00
|0.00
|40.94
|40585
|2007.10.10 15:21
|sell
|2.40
|usdjpy
|117.31
|0.00
|0.00
|2007.10.10 15:48
|117.28
|-8.40
|0.00
|0.00
|61.39
|40587
|2007.10.10 15:23
|sell
|2.40
|usdjpy
|117.31
|0.00
|0.00
|2007.10.10 15:47
|117.28
|-8.40
|0.00
|0.00
|61.39
|40581
|2007.10.10 15:20
|buy
|2.40
|usdjpy
|117.33
|0.00
|0.00
|2007.10.10 15:35
|117.36
|-8.40
|0.00
|0.00
|61.35
|40580
|2007.10.10 15:19
|sell
|2.40
|eurusd
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 15:35
|1.4149
|-8.40
|0.00
|0.00
|72.00
|40579
|2007.10.10 15:19
|buy
|2.40
|usdjpy
|117.31
|0.00
|0.00
|2007.10.10 15:20
|117.34
|-8.40
|0.00
|0.00
|61.36
|40578
|2007.10.10 15:18
|buy
|2.40
|usdjpy
|117.29
|0.00
|0.00
|2007.10.10 15:19
|117.31
|-8.40
|0.00
|0.00
|40.92
|40577
|2007.10.10 15:17
|sell
|2.40
|eurusd
|1.4156
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 15:18
|1.4153
|-8.40
|0.00
|0.00
|72.00
|40573
|2007.10.10 15:15
|buy
|2.40
|usdjpy
|117.25
|0.00
|0.00
|2007.10.10 15:18
|117.28
|-8.40
|0.00
|0.00
|61.39
|40563
|2007.10.10 15:03
|sell
|2.40
|eurusd
|1.4162
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 15:16
|1.4158
|-8.40
|0.00
|0.00
|96.00
|40571
|2007.10.10 15:13
|buy
|2.40
|usdjpy
|117.20
|0.00
|0.00
|2007.10.10 15:15
|117.25
|-8.40
|0.00
|0.00
|102.35
|40569
|2007.10.10 15:10
|sell
|2.40
|usdjpy
|117.21
|0.00
|0.00
|2007.10.10 15:12
|117.20
|-8.40
|0.00
|0.00
|20.48
|40345
|2007.10.10 10:23
|sell
|2.40
|usdjpy
|117.25
|0.00
|0.00
|2007.10.10 15:10
|117.23
|-8.40
|0.00
|0.00
|40.95
|40331
|2007.10.10 10:15
|sell
|2.40
|usdjpy
|117.27
|0.00
|0.00
|2007.10.10 15:09
|117.25
|-8.40
|0.00
|0.00
|40.94
|40562
|2007.10.10 15:03
|sell
|2.40
|usdjpy
|117.28
|0.00
|0.00
|2007.10.10 15:09
|117.25
|-8.40
|0.00
|0.00
|61.41
|40509
|2007.10.10 14:01
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.6928
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 15:04
|0.6934
|-2.10
|0.00
|0.00
|73.52
|40525
|2007.10.10 14:21
|sell
|2.40
|usdjpy
|117.36
|0.00
|0.00
|2007.10.10 15:03
|117.28
|-8.40
|0.00
|0.00
|163.71
|40524
|2007.10.10 14:21
|buy
|2.40
|eurusd
|1.4157
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 14:24
|1.4164
|-8.40
|0.00
|0.00
|168.00
|40523
|2007.10.10 14:20
|buy
|2.40
|eurusd
|1.4153
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 14:20
|1.4157
|-8.40
|0.00
|0.00
|96.00
|31543
|2007.10.05 16:07
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4153
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 14:20
|1.4156
|-5.60
|0.00
|-16.80
|48.00
|31739
|2007.10.05 17:02
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 14:20
|1.4155
|-5.60
|0.00
|-16.80
|48.00
|31737
|2007.10.05 17:02
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4151
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 14:20
|1.4154
|-5.60
|0.00
|-16.80
|48.00
|40516
|2007.10.10 14:13
|buy
|2.40
|eurusd
|1.4146
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 14:19
|1.4149
|-8.40
|0.00
|0.00
|72.00
|40461
|2007.10.10 12:45
|buy
|2.40
|eurusd
|1.4145
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 14:19
|1.4148
|-8.40
|0.00
|0.00
|72.00
|40514
|2007.10.10 14:09
|buy
|2.40
|eurusd
|1.4142
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 14:10
|1.4144
|-8.40
|0.00
|0.00
|48.00
|40495
|2007.10.10 13:44
|buy
|2.40
|eurusd
|1.4137
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 14:08
|1.4140
|-8.40
|0.00
|0.00
|72.00
|40501
|2007.10.10 13:52
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.6925
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 13:59
|0.6928
|-2.10
|0.00
|0.00
|36.72
|40467
|2007.10.10 12:55
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.6921
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 13:45
|0.6924
|-2.10
|0.00
|0.00
|36.74
|40366
|2007.10.10 10:42
|sell
|2.40
|eurusd
|1.4135
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 13:41
|1.4133
|-8.40
|0.00
|0.00
|48.00
|40448
|2007.10.10 12:24
|sell
|2.40
|eurusd
|1.4137
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 13:37
|1.4134
|-8.40
|0.00
|0.00
|72.00
|40372
|2007.10.10 10:45
|buy
|2.40
|eurgbp
|0.6918
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 12:46
|0.6919
|-8.40
|0.00
|0.00
|49.05
|40395
|2007.10.10 11:10
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.6915
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 12:44
|0.6918
|-2.10
|0.00
|0.00
|36.80
|40382
|2007.10.10 10:58
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.6915
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 12:44
|0.6918
|-2.10
|0.00
|0.00
|36.80
|40454
|2007.10.10 12:32
|buy
|2.40
|eurusd
|1.4139
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 12:44
|1.4142
|-8.40
|0.00
|0.00
|72.00
|40421
|2007.10.10 11:45
|sell
|2.40
|eurusd
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 12:30
|1.4135
|-8.40
|0.00
|0.00
|72.00
|40443
|2007.10.10 12:13
|sell
|2.40
|eurusd
|1.4142
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 12:23
|1.4140
|-8.40
|0.00
|0.00
|48.00
|40438
|2007.10.10 12:02
|sell
|2.40
|eurusd
|1.4145
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 12:12
|1.4143
|-8.40
|0.00
|0.00
|48.00
|40433
|2007.10.10 11:54
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.6911
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 12:09
|0.6913
|-2.10
|0.00
|0.00
|24.55
|40427
|2007.10.10 11:49
|buy
|2.40
|eurusd
|1.4145
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:59
|1.4148
|-8.40
|0.00
|0.00
|72.00
|40363
|2007.10.10 10:36
|buy
|2.40
|eurusd
|1.4140
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:48
|1.4143
|-8.40
|0.00
|0.00
|72.00
|40336
|2007.10.10 10:19
|buy
|2.40
|eurusd
|1.4139
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:47
|1.4142
|-8.40
|0.00
|0.00
|72.00
|40362
|2007.10.10 10:35
|buy
|2.40
|eurusd
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:42
|1.4141
|-8.40
|0.00
|0.00
|72.00
|40398
|2007.10.10 11:15
|sell
|0.60
|eurgbp
|0.6913
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:34
|0.6911
|-2.10
|0.00
|0.00
|24.56
|40389
|2007.10.10 11:03
|sell
|0.60
|eurgbp
|0.6914
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 11:30
|0.6911
|-2.10
|0.00
|0.00
|36.83
|40326
|2007.10.10 10:10
|buy
|2.40
|usdjpy
|117.32
|0.00
|0.00
|2007.10.10 11:22
|117.34
|-8.40
|0.00
|0.00
|40.91
|40315
|2007.10.10 10:01
|buy
|2.40
|usdjpy
|117.31
|0.00
|0.00
|2007.10.10 11:22
|117.34
|-8.40
|0.00
|0.00
|61.36
|40343
|2007.10.10 10:22
|buy
|2.40
|eurusd
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 10:36
|1.4140
|-8.40
|0.00
|0.00
|48.00
|40357
|2007.10.10 10:30
|buy
|2.40
|eurusd
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 10:36
|1.4139
|-8.40
|0.00
|0.00
|72.00
|40353
|2007.10.10 10:28
|buy
|2.40
|eurusd
|1.4135
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 10:35
|1.4137
|-8.40
|0.00
|0.00
|48.00
|40347
|2007.10.10 10:26
|buy
|2.40
|eurusd
|1.4135
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 10:34
|1.4138
|-8.40
|0.00
|0.00
|72.00
|40344
|2007.10.10 10:23
|sell
|2.40
|eurusd
|1.4135
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 10:29
|1.4132
|-8.40
|0.00
|0.00
|72.00
|40340
|2007.10.10 10:21
|sell
|2.40
|eurusd
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 10:29
|1.4133
|-8.40
|0.00
|0.00
|72.00
|40339
|2007.10.10 10:20
|sell
|2.40
|eurusd
|1.4137
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 10:25
|1.4134
|-8.40
|0.00
|0.00
|72.00
|40325
|2007.10.10 10:08
|sell
|2.40
|usdjpy
|117.27
|0.00
|0.00
|2007.10.10 10:23
|117.24
|-8.40
|0.00
|0.00
|61.41
|40333
|2007.10.10 10:15
|buy
|2.40
|usdjpy
|117.28
|0.00
|0.00
|2007.10.10 10:21
|117.31
|-8.40
|0.00
|0.00
|61.38
|40334
|2007.10.10 10:17
|buy
|2.40
|eurusd
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 10:19
|1.4138
|-8.40
|0.00
|0.00
|48.00
|40330
|2007.10.10 10:14
|buy
|2.40
|eurusd
|1.4133
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 10:15
|1.4136
|-8.40
|0.00
|0.00
|72.00
|40321
|2007.10.10 10:05
|buy
|2.40
|eurusd
|1.4126
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 10:13
|1.4129
|-8.40
|0.00
|0.00
|72.00
|40078
|2007.10.10 02:24
|buy
|2.30
|eurusd
|1.4118
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 09:57
|1.4123
|-8.05
|0.00
|0.00
|115.00
|40109
|2007.10.10 02:50
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.28
|0.00
|0.00
|2007.10.10 09:57
|117.35
|-8.05
|0.00
|0.00
|137.20
|40101
|2007.10.10 02:45
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.26
|0.00
|0.00
|2007.10.10 09:57
|117.34
|-8.05
|0.00
|0.00
|156.81
|40064
|2007.10.10 02:09
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.25
|0.00
|0.00
|2007.10.10 09:57
|117.34
|-8.05
|0.00
|0.00
|176.41
|40128
|2007.10.10 03:02
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.25
|0.00
|0.00
|2007.10.10 09:57
|117.34
|-8.05
|0.00
|0.00
|176.41
|40140
|2007.10.10 03:26
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.22
|0.00
|0.00
|2007.10.10 09:57
|117.34
|-8.05
|0.00
|0.00
|235.21
|40110
|2007.10.10 02:50
|buy
|2.30
|eurusd
|1.4110
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 09:57
|1.4123
|-8.05
|0.00
|0.00
|299.00
|40146
|2007.10.10 03:39
|buy
|1.60
|eurgbp
|0.6920
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 05:55
|0.6921
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.62
|40127
|2007.10.10 03:00
|sell
|2.30
|usdjpy
|117.22
|0.00
|0.00
|2007.10.10 03:42
|117.20
|-8.05
|0.00
|0.00
|39.25
|40118
|2007.10.10 02:55
|sell
|2.30
|eurusd
|1.4105
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 03:30
|1.4102
|-8.05
|0.00
|0.00
|69.00
|40112
|2007.10.10 02:53
|sell
|2.30
|eurusd
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 03:23
|1.4106
|-8.05
|0.00
|0.00
|23.00
|40066
|2007.10.10 02:10
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.24
|0.00
|0.00
|2007.10.10 02:53
|117.26
|-8.05
|0.00
|0.00
|39.23
|40094
|2007.10.10 02:37
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.24
|0.00
|0.00
|2007.10.10 02:52
|117.27
|-8.05
|0.00
|0.00
|58.84
|40057
|2007.10.10 02:01
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.23
|0.00
|0.00
|2007.10.10 02:49
|117.26
|-8.05
|0.00
|0.00
|58.84
|40097
|2007.10.10 02:38
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.23
|0.00
|0.00
|2007.10.10 02:48
|117.26
|-8.05
|0.00
|0.00
|58.84
|40096
|2007.10.10 02:38
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.22
|0.00
|0.00
|2007.10.10 02:45
|117.25
|-8.05
|0.00
|0.00
|58.85
|40056
|2007.10.10 02:00
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.22
|0.00
|0.00
|2007.10.10 02:36
|117.26
|-8.05
|0.00
|0.00
|78.46
|40069
|2007.10.10 02:11
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.22
|0.00
|0.00
|2007.10.10 02:36
|117.25
|-8.05
|0.00
|0.00
|58.85
|39814
|2007.10.09 20:48
|buy
|2.30
|eurusd
|1.4114
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 02:23
|1.4117
|-8.05
|0.00
|-8.05
|69.00
|39816
|2007.10.09 20:49
|buy
|2.30
|eurusd
|1.4114
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 02:22
|1.4117
|-8.05
|0.00
|-8.05
|69.00
|39819
|2007.10.09 20:50
|buy
|2.30
|eurusd
|1.4113
|0.0000
|0.0000
|2007.10.10 02:19
|1.4116
|-8.05
|0.00
|-8.05
|69.00
|39829
|2007.10.09 20:54
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.21
|0.00
|0.00
|2007.10.10 02:08
|117.23
|-8.05
|0.00
|5.89
|39.24
|40043
|2007.10.10 01:22
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.21
|0.00
|0.00
|2007.10.10 02:08
|117.23
|-8.05
|0.00
|0.00
|39.24
|40046
|2007.10.10 01:25
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.21
|0.00
|0.00
|2007.10.10 02:08
|117.23
|-8.05
|0.00
|0.00
|39.24
|39827
|2007.10.09 20:53
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.20
|0.00
|0.00
|2007.10.10 02:00
|117.22
|-8.05
|0.00
|5.89
|39.24
|39830
|2007.10.09 20:55
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.19
|0.00
|0.00
|2007.10.10 02:00
|117.21
|-8.05
|0.00
|5.89
|39.25
|39833
|2007.10.09 20:56
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.18
|0.00
|0.00
|2007.10.10 01:23
|117.20
|-8.05
|0.00
|5.89
|39.25
|39836
|2007.10.09 20:57
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.17
|0.00
|0.00
|2007.10.10 01:21
|117.19
|-8.05
|0.00
|5.89
|39.25
|39817
|2007.10.09 20:49
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.19
|0.00
|0.00
|2007.10.09 20:52
|117.24
|-8.05
|0.00
|0.00
|98.09
|39824
|2007.10.09 20:52
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.17
|0.00
|0.00
|2007.10.09 20:52
|117.20
|-8.05
|0.00
|0.00
|58.87
|39818
|2007.10.09 20:50
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.14
|0.00
|0.00
|2007.10.09 20:51
|117.16
|-8.05
|0.00
|0.00
|39.26
|39820
|2007.10.09 20:51
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.12
|0.00
|0.00
|2007.10.09 20:51
|117.15
|-8.05
|0.00
|0.00
|58.90
|39812
|2007.10.09 20:48
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.15
|0.00
|0.00
|2007.10.09 20:49
|117.17
|-8.05
|0.00
|0.00
|39.26
|39735
|2007.10.09 20:06
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.14
|0.00
|0.00
|2007.10.09 20:48
|117.18
|-8.05
|0.00
|0.00
|78.51
|39806
|2007.10.09 20:47
|buy
|2.30
|eurusd
|1.4100
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 20:48
|1.4113
|-8.05
|0.00
|0.00
|299.00
|39561
|2007.10.09 17:22
|buy
|2.30
|eurusd
|1.4100
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 20:48
|1.4113
|-8.05
|0.00
|0.00
|299.00
|39559
|2007.10.09 17:22
|buy
|2.30
|eurusd
|1.4099
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 20:48
|1.4111
|-8.05
|0.00
|0.00
|276.00
|39560
|2007.10.09 17:22
|buy
|2.30
|eurusd
|1.4099
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 20:48
|1.4107
|-8.05
|0.00
|0.00
|184.00
|39722
|2007.10.09 20:03
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.13
|0.00
|0.00
|2007.10.09 20:47
|117.15
|-8.05
|0.00
|0.00
|39.27
|39616
|2007.10.09 18:15
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4096
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 20:46
|1.4099
|-5.95
|0.00
|0.00
|51.00
|39661
|2007.10.09 19:10
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4096
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 20:46
|1.4098
|-5.95
|0.00
|0.00
|34.00
|39637
|2007.10.09 18:40
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4094
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 20:46
|1.4098
|-5.95
|0.00
|0.00
|68.00
|39658
|2007.10.09 19:06
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4094
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 20:46
|1.4099
|-5.95
|0.00
|0.00
|85.00
|39670
|2007.10.09 19:21
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4094
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 20:46
|1.4100
|-5.95
|0.00
|0.00
|102.00
|39572
|2007.10.09 17:29
|buy
|2.30
|eurusd
|1.4095
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 20:46
|1.4101
|-8.05
|0.00
|0.00
|138.00
|39667
|2007.10.09 19:15
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4093
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 20:46
|1.4097
|-5.95
|0.00
|0.00
|68.00
|39730
|2007.10.09 20:05
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.12
|0.00
|0.00
|2007.10.09 20:38
|117.15
|-8.05
|0.00
|0.00
|58.90
|39752
|2007.10.09 20:14
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.11
|0.00
|0.00
|2007.10.09 20:38
|117.14
|-8.05
|0.00
|0.00
|58.90
|39741
|2007.10.09 20:07
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.09
|0.00
|0.00
|2007.10.09 20:15
|117.11
|-8.05
|0.00
|0.00
|39.28
|39743
|2007.10.09 20:08
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.06
|0.00
|0.00
|2007.10.09 20:13
|117.08
|-8.05
|0.00
|0.00
|39.29
|39724
|2007.10.09 20:04
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.08
|0.00
|0.00
|2007.10.09 20:04
|117.11
|-8.05
|0.00
|0.00
|58.92
|39591
|2007.10.09 17:37
|buy
|1.70
|usdjpy
|117.08
|0.00
|0.00
|2007.10.09 20:02
|117.12
|-5.95
|0.00
|0.00
|58.06
|39587
|2007.10.09 17:35
|buy
|1.70
|usdjpy
|117.07
|0.00
|0.00
|2007.10.09 20:02
|117.09
|-5.95
|0.00
|0.00
|29.04
|39589
|2007.10.09 17:36
|buy
|1.70
|usdjpy
|117.07
|0.00
|0.00
|2007.10.09 20:02
|117.10
|-5.95
|0.00
|0.00
|43.55
|39626
|2007.10.09 18:21
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.02
|0.00
|0.00
|2007.10.09 20:02
|117.04
|-8.05
|0.00
|0.00
|39.30
|39714
|2007.10.09 20:01
|buy
|2.30
|usdjpy
|116.98
|0.00
|0.00
|2007.10.09 20:01
|117.05
|-8.05
|0.00
|0.00
|137.55
|39681
|2007.10.09 19:41
|buy
|2.30
|usdjpy
|116.97
|0.00
|0.00
|2007.10.09 20:01
|117.03
|-8.05
|0.00
|0.00
|117.92
|39690
|2007.10.09 19:49
|buy
|2.30
|usdjpy
|116.97
|0.00
|0.00
|2007.10.09 20:01
|117.02
|-8.05
|0.00
|0.00
|98.27
|39695
|2007.10.09 19:50
|buy
|2.30
|usdjpy
|116.97
|0.00
|0.00
|2007.10.09 20:01
|117.00
|-8.05
|0.00
|0.00
|58.97
|39682
|2007.10.09 19:43
|buy
|2.30
|usdjpy
|116.95
|0.00
|0.00
|2007.10.09 20:00
|116.99
|-8.05
|0.00
|0.00
|78.64
|39685
|2007.10.09 19:44
|buy
|2.30
|usdjpy
|116.95
|0.00
|0.00
|2007.10.09 20:00
|117.01
|-8.05
|0.00
|0.00
|117.94
|39687
|2007.10.09 19:46
|buy
|2.30
|usdjpy
|116.93
|0.00
|0.00
|2007.10.09 19:49
|116.95
|-8.05
|0.00
|0.00
|39.33
|39686
|2007.10.09 19:45
|buy
|2.30
|usdjpy
|116.93
|0.00
|0.00
|2007.10.09 19:48
|116.96
|-8.05
|0.00
|0.00
|58.99
|39643
|2007.10.09 18:50
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4093
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 19:07
|1.4095
|-5.95
|0.00
|0.00
|34.00
|39655
|2007.10.09 19:00
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4092
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 19:07
|1.4095
|-5.95
|0.00
|0.00
|51.00
|39650
|2007.10.09 18:55
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4091
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 18:57
|1.4093
|-5.95
|0.00
|0.00
|34.00
|39640
|2007.10.09 18:45
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4091
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 18:50
|1.4093
|-5.95
|0.00
|0.00
|34.00
|39621
|2007.10.09 18:16
|buy
|2.30
|usdjpy
|116.99
|0.00
|0.00
|2007.10.09 18:20
|117.01
|-8.05
|0.00
|0.00
|39.31
|39598
|2007.10.09 17:47
|buy
|1.70
|usdjpy
|116.99
|0.00
|0.00
|2007.10.09 18:17
|117.02
|-5.95
|0.00
|0.00
|43.58
|39599
|2007.10.09 17:48
|buy
|1.70
|usdjpy
|116.98
|0.00
|0.00
|2007.10.09 18:17
|117.02
|-5.95
|0.00
|0.00
|58.11
|39574
|2007.10.09 17:29
|buy
|2.30
|eurusd
|1.4094
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 18:15
|1.4097
|-8.05
|0.00
|0.00
|69.00
|39594
|2007.10.09 17:40
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4091
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 18:14
|1.4096
|-5.95
|0.00
|0.00
|85.00
|39593
|2007.10.09 17:39
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4091
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 18:14
|1.4096
|-5.95
|0.00
|0.00
|85.00
|39577
|2007.10.09 17:31
|buy
|2.30
|eurusd
|1.4092
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 18:14
|1.4096
|-8.05
|0.00
|0.00
|92.00
|39592
|2007.10.09 17:38
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4090
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 17:48
|1.4092
|-5.95
|0.00
|0.00
|34.00
|39588
|2007.10.09 17:36
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4090
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 17:44
|1.4092
|-5.95
|0.00
|0.00
|34.00
|39590
|2007.10.09 17:37
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4089
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 17:44
|1.4092
|-5.95
|0.00
|0.00
|51.00
|39369
|2007.10.09 16:21
|buy
|1.70
|usdjpy
|117.00
|0.00
|0.00
|2007.10.09 17:31
|117.02
|-5.95
|0.00
|0.00
|29.05
|39542
|2007.10.09 17:18
|buy
|1.70
|usdjpy
|116.99
|0.00
|0.00
|2007.10.09 17:29
|117.01
|-5.95
|0.00
|0.00
|29.06
|39543
|2007.10.09 17:18
|buy
|1.70
|usdjpy
|116.99
|0.00
|0.00
|2007.10.09 17:28
|117.02
|-5.95
|0.00
|0.00
|43.58
|39552
|2007.10.09 17:21
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4098
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 17:22
|1.4099
|-5.95
|0.00
|0.00
|17.00
|39554
|2007.10.09 17:21
|buy
|2.30
|eurusd
|1.4097
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 17:22
|1.4098
|-8.05
|0.00
|0.00
|23.00
|39555
|2007.10.09 17:22
|buy
|2.30
|eurusd
|1.4096
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 17:22
|1.4099
|-8.05
|0.00
|0.00
|69.00
|39541
|2007.10.09 17:18
|buy
|1.70
|usdjpy
|116.99
|0.00
|0.00
|2007.10.09 17:21
|117.01
|-5.95
|0.00
|0.00
|29.06
|39368
|2007.10.09 16:21
|buy
|1.70
|usdjpy
|116.99
|0.00
|0.00
|2007.10.09 17:21
|117.01
|-5.95
|0.00
|0.00
|29.06
|33182
|2007.10.08 11:45
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4095
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 17:21
|1.4097
|-5.60
|0.00
|-5.60
|32.00
|39401
|2007.10.09 16:24
|buy
|1.70
|usdjpy
|116.92
|0.00
|0.00
|2007.10.09 17:18
|116.97
|-5.95
|0.00
|0.00
|72.67
|39397
|2007.10.09 16:24
|buy
|1.70
|usdjpy
|116.92
|0.00
|0.00
|2007.10.09 17:18
|116.98
|-5.95
|0.00
|0.00
|87.19
|39395
|2007.10.09 16:24
|buy
|1.70
|usdjpy
|116.91
|0.00
|0.00
|2007.10.09 17:18
|116.97
|-5.95
|0.00
|0.00
|87.20
|39371
|2007.10.09 16:21
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4056
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 16:24
|1.4063
|-5.95
|0.00
|0.00
|119.00
|39365
|2007.10.09 16:21
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4055
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 16:24
|1.4064
|-5.95
|0.00
|0.00
|153.00
|34646
|2007.10.08 18:08
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4055
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 16:24
|1.4062
|-5.95
|0.00
|-5.95
|119.00
|38682
|2007.10.09 13:50
|sell
|2.20
|eurusd
|1.4030
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 15:23
|1.4028
|-7.70
|0.00
|0.00
|44.00
|38824
|2007.10.09 14:41
|sell
|4.00
|gbpjpy
|237.61
|0.00
|237.57
|2007.10.09 15:18
|237.59
|-14.00
|0.00
|0.00
|68.28
|38898
|2007.10.09 14:54
|sell
|4.00
|gbpjpy
|237.72
|0.00
|237.68
|2007.10.09 14:57
|237.68
|-14.00
|0.00
|0.00
|136.51
|38837
|2007.10.09 14:42
|buy
|4.00
|gbpjpy
|237.72
|0.00
|237.78
|2007.10.09 14:53
|237.78
|-14.00
|0.00
|0.00
|204.73
|38733
|2007.10.09 14:05
|buy
|2.20
|eurusd
|1.4036
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 14:06
|1.4038
|-7.70
|0.00
|0.00
|44.00
|38679
|2007.10.09 13:49
|buy
|2.20
|eurusd
|1.4033
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 14:05
|1.4035
|-7.70
|0.00
|0.00
|44.00
|30721
|2007.10.05 14:32
|sell
|1.50
|gbpjpy
|237.72
|0.00
|237.67
|2007.10.09 13:47
|237.67
|-5.25
|0.00
|-28.81
|63.99
|38600
|2007.10.09 13:38
|sell
|2.20
|eurusd
|1.4033
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 13:45
|1.4031
|-7.70
|0.00
|0.00
|44.00
|31198
|2007.10.05 15:24
|sell
|1.60
|gbpjpy
|237.88
|0.00
|237.85
|2007.10.09 13:41
|237.85
|-5.60
|0.00
|-30.73
|40.94
|38278
|2007.10.09 12:07
|sell
|1.70
|eurusd
|1.4032
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 12:43
|1.4030
|-5.95
|0.00
|0.00
|34.00
|38304
|2007.10.09 12:31
|sell
|2.20
|eurusd
|1.4036
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 12:34
|1.4034
|-7.70
|0.00
|0.00
|44.00
|38277
|2007.10.09 12:06
|sell
|1.70
|eurusd
|1.4034
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 12:07
|1.4032
|-5.95
|0.00
|0.00
|34.00
|38069
|2007.10.09 11:43
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4025
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 12:00
|1.4027
|-5.95
|0.00
|0.00
|34.00
|30779
|2007.10.05 14:37
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4038
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 11:43
|1.4026
|-5.60
|0.00
|4.80
|192.00
|30772
|2007.10.05 14:36
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4033
|0.0000
|0.0000
|2007.10.09 11:43
|1.4025
|-5.60
|0.00
|4.80
|128.00
|34768
|2007.10.08 18:25
|sell
|1.70
|eurusd
|1.4051
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 18:40
|1.4049
|-5.95
|0.00
|0.00
|34.00
|31036
|2007.10.05 14:59
|sell
|2.70
|eurusd
|1.4062
|0.0000
|1.4059
|2007.10.08 17:43
|1.4060
|-9.45
|0.00
|4.05
|54.00
|31031
|2007.10.05 14:58
|sell
|2.70
|eurusd
|1.4062
|0.0000
|1.4059
|2007.10.08 17:43
|1.4060
|-9.45
|0.00
|4.05
|54.00
|34190
|2007.10.08 17:00
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4066
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 17:34
|1.4068
|-5.95
|0.00
|0.00
|34.00
|31187
|2007.10.05 15:21
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4076
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 15:52
|1.4074
|-5.60
|0.00
|2.40
|32.00
|31178
|2007.10.05 15:19
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4077
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 15:52
|1.4075
|-5.60
|0.00
|2.40
|32.00
|33504
|2007.10.08 13:35
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4090
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 13:48
|1.4092
|-5.95
|0.00
|0.00
|34.00
|33503
|2007.10.08 13:34
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4089
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 13:35
|1.4091
|-5.95
|0.00
|0.00
|34.00
|33500
|2007.10.08 13:34
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4088
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 13:35
|1.4090
|-5.95
|0.00
|0.00
|34.00
|33310
|2007.10.08 12:36
|buy
|4.00
|eurusd
|1.4087
|0.0000
|1.4090
|2007.10.08 13:06
|1.4089
|-14.00
|0.00
|0.00
|80.00
|33254
|2007.10.08 12:14
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4089
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 12:21
|1.4088
|-5.60
|0.00
|0.00
|16.00
|33183
|2007.10.08 11:45
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4092
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 11:45
|1.4090
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|33148
|2007.10.08 11:29
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4086
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 11:32
|1.4088
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|33025
|2007.10.08 10:56
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4094
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 11:07
|1.4090
|-5.60
|0.00
|0.00
|64.00
|33031
|2007.10.08 10:56
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4095
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 11:07
|1.4090
|-5.60
|0.00
|0.00
|80.00
|33030
|2007.10.08 10:56
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4095
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 11:02
|1.4092
|-5.60
|0.00
|0.00
|48.00
|33029
|2007.10.08 10:56
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4095
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 11:02
|1.4092
|-5.60
|0.00
|0.00
|48.00
|33028
|2007.10.08 10:56
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4096
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 11:01
|1.4094
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|33027
|2007.10.08 10:56
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4096
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 11:01
|1.4093
|-5.60
|0.00
|0.00
|48.00
|31237
|2007.10.05 15:33
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4090
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 10:52
|1.4086
|-5.60
|0.00
|2.40
|64.00
|31294
|2007.10.05 15:37
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4115
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 10:46
|1.4099
|-5.60
|0.00
|2.40
|256.00
|31341
|2007.10.05 15:42
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4119
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 10:46
|1.4099
|-5.60
|0.00
|2.40
|320.00
|31239
|2007.10.05 15:33
|sell
|1.60
|eurgbp
|0.6922
|0.0000
|0.6918
|2007.10.08 08:22
|0.6918
|-5.60
|0.00
|12.25
|130.61
|32351
|2007.10.08 00:16
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4146
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 00:35
|1.4143
|-5.60
|0.00
|0.00
|48.00
|32352
|2007.10.08 00:16
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4146
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 00:35
|1.4143
|-5.60
|0.00
|0.00
|48.00
|32353
|2007.10.08 00:17
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4146
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 00:35
|1.4143
|-5.60
|0.00
|0.00
|48.00
|32354
|2007.10.08 00:17
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4146
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 00:35
|1.4143
|-5.60
|0.00
|0.00
|48.00
|32350
|2007.10.08 00:16
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4146
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 00:35
|1.4143
|-5.60
|0.00
|0.00
|48.00
|32349
|2007.10.08 00:16
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4146
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 00:35
|1.4143
|-5.60
|0.00
|0.00
|48.00
|32348
|2007.10.08 00:16
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4147
|0.0000
|0.0000
|2007.10.08 00:32
|1.4146
|-5.60
|0.00
|0.00
|16.00
|31311
|2007.10.05 15:38
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4117
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 22:30
|1.4135
|-5.60
|0.00
|0.00
|-288.00
|31480
|2007.10.05 16:01
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4141
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 16:36
|1.4139
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|31474
|2007.10.05 16:01
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4141
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 16:36
|1.4140
|-5.60
|0.00
|0.00
|16.00
|31507
|2007.10.05 16:04
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4142
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 16:35
|1.4140
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|31525
|2007.10.05 16:06
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4143
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 16:35
|1.4140
|-5.60
|0.00
|0.00
|48.00
|31521
|2007.10.05 16:06
|sell
|0.30
|eurjpy
|165.09
|0.00
|165.04
|2007.10.05 16:31
|165.04
|-1.05
|0.00
|0.00
|12.85
|31523
|2007.10.05 16:06
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4147
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 16:07
|1.4150
|-5.60
|0.00
|0.00
|48.00
|31499
|2007.10.05 16:03
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4143
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 16:06
|1.4145
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|31473
|2007.10.05 16:01
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4143
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 16:01
|1.4145
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|31451
|2007.10.05 15:55
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4140
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 16:01
|1.4142
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|31449
|2007.10.05 15:55
|buy
|4.00
|eurusd
|1.4139
|0.0000
|1.4142
|2007.10.05 16:01
|1.4142
|-14.00
|0.00
|0.00
|120.00
|31447
|2007.10.05 15:54
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:56
|1.4135
|-5.60
|0.00
|0.00
|16.00
|31453
|2007.10.05 15:55
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4137
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:56
|1.4136
|-5.60
|0.00
|0.00
|16.00
|31446
|2007.10.05 15:54
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:54
|1.4136
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|31445
|2007.10.05 15:54
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4139
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:54
|1.4137
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|31433
|2007.10.05 15:52
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4145
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:53
|1.4147
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|31430
|2007.10.05 15:52
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:52
|1.4140
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|31390
|2007.10.05 15:47
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4144
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:50
|1.4141
|-5.60
|0.00
|0.00
|48.00
|31421
|2007.10.05 15:49
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4145
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:49
|1.4144
|-5.60
|0.00
|0.00
|16.00
|31419
|2007.10.05 15:49
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4148
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:49
|1.4146
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|31417
|2007.10.05 15:49
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4150
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:49
|1.4148
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|31355
|2007.10.05 15:44
|sell
|1.10
|eurjpy
|165.00
|0.00
|0.00
|2007.10.05 15:49
|164.98
|-3.85
|0.00
|0.00
|18.87
|31416
|2007.10.05 15:49
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:49
|1.4150
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|31406
|2007.10.05 15:48
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4154
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:49
|1.4153
|-5.60
|0.00
|0.00
|16.00
|31388
|2007.10.05 15:47
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4151
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:48
|1.4154
|-5.60
|0.00
|0.00
|48.00
|28625
|2007.10.04 16:45
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4149
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:48
|1.4154
|-7.00
|0.00
|-7.00
|100.00
|28558
|2007.10.04 16:31
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4151
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:48
|1.4154
|-7.00
|0.00
|-7.00
|60.00
|28553
|2007.10.04 16:31
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4149
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:48
|1.4154
|-7.00
|0.00
|-7.00
|100.00
|28624
|2007.10.04 16:45
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4148
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:47
|1.4150
|-7.00
|0.00
|-7.00
|40.00
|31376
|2007.10.05 15:46
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4135
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:46
|1.4149
|-5.60
|0.00
|0.00
|224.00
|31331
|2007.10.05 15:39
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4129
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:46
|1.4133
|-5.60
|0.00
|0.00
|64.00
|30941
|2007.10.05 14:47
|sell
|1.60
|usdjpy
|116.87
|0.00
|0.00
|2007.10.05 15:42
|116.85
|-5.60
|0.00
|0.00
|27.39
|31330
|2007.10.05 15:39
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4127
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:40
|1.4122
|-5.60
|0.00
|0.00
|80.00
|31308
|2007.10.05 15:38
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4122
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:39
|1.4127
|-5.60
|0.00
|0.00
|80.00
|31299
|2007.10.05 15:38
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4120
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:39
|1.4127
|-5.60
|0.00
|0.00
|112.00
|31289
|2007.10.05 15:37
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4119
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:38
|1.4121
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|31131
|2007.10.05 15:12
|sell
|1.60
|usdjpy
|116.92
|0.00
|0.00
|2007.10.05 15:38
|116.87
|-5.60
|0.00
|0.00
|68.45
|31293
|2007.10.05 15:37
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4117
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:37
|1.4115
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|31284
|2007.10.05 15:37
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4115
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:37
|1.4117
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|31281
|2007.10.05 15:37
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4112
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:37
|1.4118
|-5.60
|0.00
|0.00
|96.00
|31276
|2007.10.05 15:37
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4110
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:37
|1.4114
|-5.60
|0.00
|0.00
|64.00
|31269
|2007.10.05 15:37
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4105
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:37
|1.4112
|-5.60
|0.00
|0.00
|112.00
|31266
|2007.10.05 15:37
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4103
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:37
|1.4110
|-5.60
|0.00
|0.00
|112.00
|31254
|2007.10.05 15:35
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4100
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:37
|1.4102
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|31250
|2007.10.05 15:35
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4098
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:37
|1.4100
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|31236
|2007.10.05 15:33
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4091
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:34
|1.4093
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|30705
|2007.10.05 14:31
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4089
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:34
|1.4092
|-5.25
|0.00
|0.00
|45.00
|30948
|2007.10.05 14:47
|buy
|2.70
|eurusd
|1.4089
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:33
|1.4091
|-9.45
|0.00
|0.00
|54.00
|30856
|2007.10.05 14:43
|buy
|1.60
|gbpjpy
|238.18
|0.00
|238.22
|2007.10.05 15:33
|238.22
|-5.60
|0.00
|0.00
|54.68
|31104
|2007.10.05 15:08
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4085
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:33
|1.4089
|-5.60
|0.00
|0.00
|64.00
|31120
|2007.10.05 15:10
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4083
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:33
|1.4092
|-5.60
|0.00
|0.00
|144.00
|31117
|2007.10.05 15:10
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4082
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:33
|1.4089
|-5.60
|0.00
|0.00
|112.00
|31151
|2007.10.05 15:15
|buy
|1.60
|usdjpy
|117.00
|0.00
|0.00
|2007.10.05 15:26
|117.02
|-5.60
|0.00
|0.00
|27.35
|31201
|2007.10.05 15:24
|buy
|1.60
|gbpjpy
|237.91
|0.00
|0.00
|2007.10.05 15:25
|237.97
|-5.60
|0.00
|0.00
|82.05
|31197
|2007.10.05 15:24
|buy
|1.60
|gbpjpy
|237.90
|0.00
|0.00
|2007.10.05 15:25
|237.98
|-5.60
|0.00
|0.00
|109.41
|31179
|2007.10.05 15:19
|sell
|1.50
|eurjpy
|164.64
|0.00
|0.00
|2007.10.05 15:20
|164.63
|-5.25
|0.00
|0.00
|12.82
|31168
|2007.10.05 15:17
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4077
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:18
|1.4079
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|31157
|2007.10.05 15:15
|sell
|1.60
|usdjpy
|116.96
|0.00
|0.00
|2007.10.05 15:15
|116.94
|-5.60
|0.00
|0.00
|27.36
|31148
|2007.10.05 15:14
|buy
|1.60
|gbpjpy
|237.89
|0.00
|0.00
|2007.10.05 15:15
|237.93
|-5.60
|0.00
|0.00
|54.71
|31123
|2007.10.05 15:10
|buy
|1.60
|usdjpy
|116.95
|0.00
|0.00
|2007.10.05 15:11
|116.97
|-5.60
|0.00
|0.00
|27.36
|31127
|2007.10.05 15:11
|buy
|1.60
|usdjpy
|116.94
|0.00
|0.00
|2007.10.05 15:11
|116.96
|-5.60
|0.00
|0.00
|27.36
|30936
|2007.10.05 14:47
|buy
|1.60
|eurgbp
|0.6921
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:11
|0.6922
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.54
|31114
|2007.10.05 15:09
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4081
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:10
|1.4079
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|31108
|2007.10.05 15:08
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4082
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:09
|1.4080
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|31097
|2007.10.05 15:08
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4081
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:08
|1.4083
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|30960
|2007.10.05 14:49
|buy
|2.70
|eurusd
|1.4079
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:08
|1.4081
|-9.45
|0.00
|0.00
|54.00
|31092
|2007.10.05 15:08
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4077
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:08
|1.4080
|-5.60
|0.00
|0.00
|48.00
|31010
|2007.10.05 14:55
|buy
|2.70
|eurusd
|1.4075
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:08
|1.4080
|-9.45
|0.00
|0.00
|135.00
|31081
|2007.10.05 15:07
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4069
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:07
|1.4071
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|31012
|2007.10.05 14:55
|sell
|1.60
|usdjpy
|116.98
|0.00
|0.00
|2007.10.05 15:07
|116.95
|-5.60
|0.00
|0.00
|41.04
|31029
|2007.10.05 14:57
|sell
|1.60
|usdjpy
|117.02
|0.00
|0.00
|2007.10.05 15:06
|116.99
|-5.60
|0.00
|0.00
|41.03
|31049
|2007.10.05 15:01
|sell
|1.60
|usdjpy
|117.05
|0.00
|0.00
|2007.10.05 15:04
|117.02
|-5.60
|0.00
|0.00
|41.02
|31054
|2007.10.05 15:02
|buy
|1.60
|gbpjpy
|237.96
|0.00
|0.00
|2007.10.05 15:02
|237.99
|-5.60
|0.00
|0.00
|41.01
|31048
|2007.10.05 15:01
|buy
|1.60
|gbpjpy
|237.97
|0.00
|0.00
|2007.10.05 15:02
|237.99
|-5.60
|0.00
|0.00
|27.34
|31039
|2007.10.05 14:59
|buy
|2.70
|eurusd
|1.4065
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 15:02
|1.4065
|-9.45
|0.00
|0.00
|0.00
|31023
|2007.10.05 14:56
|buy
|2.70
|eurusd
|1.4066
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:59
|1.4067
|-9.45
|0.00
|0.00
|27.00
|31025
|2007.10.05 14:57
|sell
|2.70
|eurusd
|1.4063
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:58
|1.4063
|-9.45
|0.00
|0.00
|0.00
|30994
|2007.10.05 14:53
|buy
|1.60
|usdjpy
|117.03
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:57
|117.05
|-5.60
|0.00
|0.00
|27.34
|31022
|2007.10.05 14:56
|buy
|1.60
|usdjpy
|117.03
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:57
|117.05
|-5.60
|0.00
|0.00
|27.34
|30838
|2007.10.05 14:42
|buy
|1.60
|usdjpy
|117.03
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:57
|117.06
|-5.60
|0.00
|0.00
|41.00
|31019
|2007.10.05 14:55
|sell
|2.70
|eurusd
|1.4065
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:56
|1.4064
|-9.45
|0.00
|0.00
|27.00
|30983
|2007.10.05 14:51
|buy
|2.70
|eurusd
|1.4068
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:54
|1.4069
|-9.45
|0.00
|0.00
|27.00
|30987
|2007.10.05 14:51
|buy
|2.70
|eurusd
|1.4066
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:53
|1.4067
|-9.45
|0.00
|0.00
|27.00
|30984
|2007.10.05 14:51
|sell
|2.70
|eurusd
|1.4065
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:51
|1.4064
|-9.45
|0.00
|0.00
|27.00
|30867
|2007.10.05 14:43
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4068
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:51
|1.4067
|-5.60
|0.00
|0.00
|16.00
|30912
|2007.10.05 14:46
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4071
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:51
|1.4069
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|30979
|2007.10.05 14:51
|sell
|1.60
|gbpjpy
|237.97
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:51
|237.95
|-5.60
|0.00
|0.00
|27.35
|30977
|2007.10.05 14:51
|sell
|2.70
|eurusd
|1.4071
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:51
|1.4070
|-9.45
|0.00
|0.00
|27.00
|30962
|2007.10.05 14:49
|sell
|2.70
|eurusd
|1.4075
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:50
|1.4074
|-9.45
|0.00
|0.00
|27.00
|30965
|2007.10.05 14:49
|buy
|2.70
|eurusd
|1.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:50
|1.4079
|-9.45
|0.00
|0.00
|27.00
|30961
|2007.10.05 14:49
|buy
|2.70
|eurusd
|1.4077
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:50
|1.4078
|-9.45
|0.00
|0.00
|27.00
|30958
|2007.10.05 14:48
|sell
|2.70
|eurusd
|1.4077
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:48
|1.4076
|-9.45
|0.00
|0.00
|27.00
|30953
|2007.10.05 14:48
|buy
|1.60
|usdjpy
|116.91
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:48
|116.93
|-5.60
|0.00
|0.00
|27.37
|30951
|2007.10.05 14:48
|sell
|2.70
|eurusd
|1.4081
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:48
|1.4080
|-9.45
|0.00
|0.00
|27.00
|30950
|2007.10.05 14:48
|sell
|2.70
|eurusd
|1.4083
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:48
|1.4082
|-9.45
|0.00
|0.00
|27.00
|30949
|2007.10.05 14:48
|sell
|2.70
|eurusd
|1.4086
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:48
|1.4083
|-9.45
|0.00
|0.00
|81.00
|30942
|2007.10.05 14:47
|buy
|2.70
|eurusd
|1.4087
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:47
|1.4089
|-9.45
|0.00
|0.00
|54.00
|30940
|2007.10.05 14:47
|buy
|2.70
|eurusd
|1.4085
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:47
|1.4086
|-9.45
|0.00
|0.00
|27.00
|30932
|2007.10.05 14:47
|buy
|2.70
|eurusd
|1.4083
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:47
|1.4084
|-9.45
|0.00
|0.00
|27.00
|30878
|2007.10.05 14:44
|sell
|1.60
|gbpjpy
|237.94
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:47
|237.92
|-5.60
|0.00
|0.00
|27.37
|30916
|2007.10.05 14:46
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4076
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:47
|1.4078
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|30918
|2007.10.05 14:46
|sell
|1.60
|gbpjpy
|238.00
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:47
|237.97
|-5.60
|0.00
|0.00
|41.04
|30905
|2007.10.05 14:45
|sell
|1.60
|gbpjpy
|238.08
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:46
|238.05
|-5.60
|0.00
|0.00
|41.03
|30910
|2007.10.05 14:46
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:46
|1.4076
|-5.60
|0.00
|0.00
|64.00
|30903
|2007.10.05 14:45
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4073
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:46
|1.4071
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|30900
|2007.10.05 14:45
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4073
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:45
|1.4076
|-5.60
|0.00
|0.00
|48.00
|30897
|2007.10.05 14:45
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4073
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:45
|1.4075
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|30895
|2007.10.05 14:45
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4071
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:45
|1.4073
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|30886
|2007.10.05 14:44
|buy
|1.60
|usdjpy
|117.00
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:45
|117.02
|-5.60
|0.00
|0.00
|27.35
|30884
|2007.10.05 14:44
|buy
|1.60
|gbpjpy
|238.02
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:45
|238.04
|-5.60
|0.00
|0.00
|27.35
|30872
|2007.10.05 14:44
|buy
|1.60
|usdjpy
|116.97
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:44
|116.98
|-5.60
|0.00
|0.00
|13.68
|30810
|2007.10.05 14:40
|sell
|1.60
|gbpjpy
|237.95
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:43
|237.93
|-5.60
|0.00
|0.00
|27.37
|30848
|2007.10.05 14:42
|sell
|1.60
|usdjpy
|116.98
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:43
|116.96
|-5.60
|0.00
|0.00
|27.36
|30862
|2007.10.05 14:43
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4071
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:43
|1.4068
|-5.60
|0.00
|0.00
|48.00
|30861
|2007.10.05 14:43
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4073
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:43
|1.4071
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|30852
|2007.10.05 14:42
|buy
|1.60
|gbpjpy
|238.12
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:43
|238.11
|-5.60
|0.00
|0.00
|-13.68
|30842
|2007.10.05 14:42
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4070
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:43
|1.4077
|-5.60
|0.00
|0.00
|112.00
|30828
|2007.10.05 14:42
|buy
|1.60
|gbpjpy
|238.07
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:42
|238.10
|-5.60
|0.00
|0.00
|41.04
|30833
|2007.10.05 14:42
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4067
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:42
|1.4070
|-5.60
|0.00
|0.00
|48.00
|30832
|2007.10.05 14:42
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4064
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:42
|1.4066
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|30750
|2007.10.05 14:34
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4064
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:42
|1.4066
|-5.25
|0.00
|0.00
|30.00
|30831
|2007.10.05 14:42
|sell
|1.60
|usdjpy
|117.04
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:42
|117.01
|-5.60
|0.00
|0.00
|41.02
|30830
|2007.10.05 14:42
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4059
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:42
|1.4063
|-5.60
|0.00
|0.00
|64.00
|30829
|2007.10.05 14:42
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4055
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:42
|1.4059
|-5.60
|0.00
|0.00
|64.00
|30807
|2007.10.05 14:40
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4054
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:42
|1.4056
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|30824
|2007.10.05 14:41
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4053
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:42
|1.4055
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|30813
|2007.10.05 14:40
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4052
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:41
|1.4050
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|30805
|2007.10.05 14:39
|sell
|1.60
|gbpjpy
|238.00
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:41
|237.98
|-5.60
|0.00
|0.00
|27.33
|30762
|2007.10.05 14:35
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4053
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:40
|1.4055
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|30804
|2007.10.05 14:39
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4050
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:40
|1.4052
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|30776
|2007.10.05 14:37
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4043
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:39
|1.4046
|-5.60
|0.00
|0.00
|48.00
|30783
|2007.10.05 14:38
|buy
|1.60
|gbpjpy
|238.01
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:38
|238.03
|-5.60
|0.00
|0.00
|27.30
|30771
|2007.10.05 14:36
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4036
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:36
|1.4034
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|30769
|2007.10.05 14:36
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4046
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:36
|1.4044
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|30758
|2007.10.05 14:35
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4047
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:36
|1.4045
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|30767
|2007.10.05 14:36
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4048
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:36
|1.4047
|-5.60
|0.00
|0.00
|16.00
|30764
|2007.10.05 14:35
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4050
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:35
|1.4048
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|30755
|2007.10.05 14:35
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4050
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:35
|1.4048
|-5.60
|0.00
|0.00
|32.00
|30752
|2007.10.05 14:35
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4055
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:35
|1.4051
|-5.25
|0.00
|0.00
|60.00
|30697
|2007.10.05 14:30
|sell
|8.00
|eurusd
|1.4061
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:35
|1.4052
|-28.00
|0.00
|0.00
|720.00
|30749
|2007.10.05 14:34
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4060
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:35
|1.4056
|-5.25
|0.00
|0.00
|60.00
|30751
|2007.10.05 14:34
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4059
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:35
|1.4056
|-5.25
|0.00
|0.00
|45.00
|30696
|2007.10.05 14:30
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4060
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:35
|1.4057
|-5.25
|0.00
|0.00
|45.00
|30708
|2007.10.05 14:31
|sell
|1.50
|eurgbp
|0.6920
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:34
|0.6919
|-5.25
|0.00
|0.00
|30.48
|30748
|2007.10.05 14:34
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4064
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:34
|1.4060
|-5.25
|0.00
|0.00
|60.00
|30744
|2007.10.05 14:33
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4070
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:34
|1.4064
|-5.25
|0.00
|0.00
|90.00
|30743
|2007.10.05 14:33
|buy
|1.50
|gbpjpy
|237.84
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:34
|237.85
|-5.25
|0.00
|0.00
|12.82
|30573
|2007.10.05 14:09
|buy
|1.50
|gbpjpy
|237.62
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:34
|237.70
|-5.25
|0.00
|0.00
|102.59
|30742
|2007.10.05 14:33
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:33
|1.4071
|-5.25
|0.00
|0.00
|45.00
|30741
|2007.10.05 14:33
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4076
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:33
|1.4071
|-5.25
|0.00
|0.00
|75.00
|30714
|2007.10.05 14:32
|sell
|4.00
|eurusd
|1.4076
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:33
|1.4072
|-14.00
|0.00
|0.00
|160.00
|30711
|2007.10.05 14:32
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4078
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:33
|1.4075
|-5.25
|0.00
|0.00
|45.00
|30739
|2007.10.05 14:33
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4079
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:33
|1.4077
|-5.25
|0.00
|0.00
|30.00
|30736
|2007.10.05 14:33
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4081
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:33
|1.4079
|-5.25
|0.00
|0.00
|30.00
|30727
|2007.10.05 14:33
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4081
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:33
|1.4083
|-5.25
|0.00
|0.00
|30.00
|30723
|2007.10.05 14:32
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4079
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:33
|1.4081
|-5.25
|0.00
|0.00
|30.00
|30719
|2007.10.05 14:32
|buy
|1.50
|eurgbp
|0.6923
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:33
|0.6925
|-5.25
|0.00
|0.00
|61.00
|30710
|2007.10.05 14:31
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4081
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:32
|1.4078
|-5.25
|0.00
|0.00
|45.00
|30707
|2007.10.05 14:31
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4086
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:31
|1.4082
|-5.25
|0.00
|0.00
|60.00
|30702
|2007.10.05 14:31
|buy
|4.00
|eurusd
|1.4082
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:31
|1.4089
|-14.00
|0.00
|0.00
|280.00
|30704
|2007.10.05 14:31
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4085
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:31
|1.4089
|-5.25
|0.00
|0.00
|60.00
|30703
|2007.10.05 14:31
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4082
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:31
|1.4085
|-5.25
|0.00
|0.00
|45.00
|30690
|2007.10.05 14:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4073
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:30
|1.4071
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.00
|30698
|2007.10.05 14:30
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4066
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:30
|1.4068
|-5.25
|0.00
|0.00
|30.00
|30694
|2007.10.05 14:30
|sell
|8.00
|eurusd
|1.4066
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:30
|1.4060
|-28.00
|0.00
|0.00
|480.00
|30693
|2007.10.05 14:30
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4066
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:30
|1.4064
|-5.25
|0.00
|0.00
|30.00
|30692
|2007.10.05 14:30
|sell
|8.00
|eurusd
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:30
|1.4070
|-28.00
|0.00
|0.00
|320.00
|30691
|2007.10.05 14:30
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:30
|1.4071
|-5.25
|0.00
|0.00
|45.00
|30688
|2007.10.05 14:30
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4101
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:30
|1.4101
|-5.25
|0.00
|0.00
|0.00
|30167
|2007.10.05 11:57
|sell
|4.60
|eurusd
|1.4112
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:30
|1.4107
|-16.10
|0.00
|0.00
|230.00
|30230
|2007.10.05 12:20
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4118
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:30
|1.4107
|-5.25
|0.00
|0.00
|165.00
|30166
|2007.10.05 11:57
|sell
|4.60
|eurusd
|1.4113
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:30
|1.4108
|-16.10
|0.00
|0.00
|230.00
|30505
|2007.10.05 13:43
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4129
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:30
|1.4122
|-5.25
|0.00
|0.00
|105.00
|30676
|2007.10.05 14:27
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4133
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:28
|1.4131
|-5.25
|0.00
|0.00
|30.00
|30631
|2007.10.05 14:22
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4133
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:27
|1.4135
|-5.25
|0.00
|0.00
|30.00
|30629
|2007.10.05 14:21
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4131
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:27
|1.4132
|-5.25
|0.00
|0.00
|15.00
|30657
|2007.10.05 14:26
|sell
|1.50
|gbpjpy
|237.46
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:26
|237.44
|-5.25
|0.00
|0.00
|25.76
|30544
|2007.10.05 13:54
|sell
|1.50
|gbpjpy
|237.44
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:25
|237.42
|-5.25
|0.00
|0.00
|25.76
|30635
|2007.10.05 14:23
|buy
|1.90
|eurjpy
|164.54
|0.00
|0.00
|2007.10.05 14:24
|164.55
|-6.65
|0.00
|0.00
|16.31
|30608
|2007.10.05 14:16
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4131
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:17
|1.4130
|-5.25
|0.00
|0.00
|15.00
|30593
|2007.10.05 14:12
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4135
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:13
|1.4134
|-5.25
|0.00
|0.00
|15.00
|30574
|2007.10.05 14:10
|buy
|1.50
|eurgbp
|0.6929
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:12
|0.6930
|-5.25
|0.00
|0.00
|30.60
|30553
|2007.10.05 13:56
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4133
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:12
|1.4136
|-5.25
|0.00
|0.00
|45.00
|30567
|2007.10.05 14:07
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:12
|1.4137
|-5.25
|0.00
|0.00
|75.00
|30559
|2007.10.05 13:58
|buy
|1.50
|eurjpy
|164.62
|0.00
|0.00
|2007.10.05 13:59
|164.64
|-5.25
|0.00
|0.00
|25.75
|30488
|2007.10.05 13:38
|buy
|1.50
|gbpjpy
|237.53
|0.00
|0.00
|2007.10.05 13:59
|237.58
|-5.25
|0.00
|0.00
|64.39
|30462
|2007.10.05 13:32
|buy
|1.50
|gbpjpy
|237.54
|0.00
|0.00
|2007.10.05 13:59
|237.56
|-5.25
|0.00
|0.00
|25.75
|30524
|2007.10.05 13:51
|buy
|1.50
|gbpjpy
|237.53
|0.00
|0.00
|2007.10.05 13:59
|237.56
|-5.25
|0.00
|0.00
|38.63
|30514
|2007.10.05 13:46
|buy
|1.50
|gbpjpy
|237.50
|0.00
|0.00
|2007.10.05 13:59
|237.57
|-5.25
|0.00
|0.00
|90.14
|30542
|2007.10.05 13:54
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 13:54
|1.4130
|-5.25
|0.00
|0.00
|30.00
|30536
|2007.10.05 13:53
|sell
|1.50
|gbpjpy
|237.45
|0.00
|0.00
|2007.10.05 13:53
|237.41
|-5.25
|0.00
|0.00
|51.55
|30390
|2007.10.05 13:04
|buy
|1.70
|eurjpy
|164.60
|0.00
|0.00
|2007.10.05 13:52
|164.61
|-5.95
|0.00
|0.00
|14.60
|30528
|2007.10.05 13:52
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4137
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 13:52
|1.4139
|-5.25
|0.00
|0.00
|30.00
|30510
|2007.10.05 13:46
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4133
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 13:52
|1.4135
|-5.25
|0.00
|0.00
|30.00
|30509
|2007.10.05 13:46
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 13:52
|1.4135
|-5.25
|0.00
|0.00
|45.00
|29715
|2007.10.05 08:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4128
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 13:34
|1.4130
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.00
|30302
|2007.10.05 12:42
|sell
|1.50
|gbpjpy
|237.48
|0.00
|0.00
|2007.10.05 13:26
|237.46
|-5.25
|0.00
|0.00
|25.76
|30352
|2007.10.05 12:56
|sell
|1.50
|gbpjpy
|237.63
|0.00
|0.00
|2007.10.05 12:56
|237.62
|-5.25
|0.00
|0.00
|12.88
|30222
|2007.10.05 12:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4123
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 12:55
|1.4128
|-3.50
|0.00
|0.00
|50.00
|30342
|2007.10.05 12:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4124
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 12:54
|1.4128
|-3.50
|0.00
|0.00
|40.00
|30268
|2007.10.05 12:32
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4123
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 12:53
|1.4124
|-5.25
|0.00
|0.00
|15.00
|30322
|2007.10.05 12:48
|buy
|1.50
|gbpjpy
|237.54
|0.00
|0.00
|2007.10.05 12:52
|237.63
|-5.25
|0.00
|0.00
|115.88
|30301
|2007.10.05 12:42
|buy
|1.50
|gbpjpy
|237.49
|0.00
|0.00
|2007.10.05 12:43
|237.51
|-5.25
|0.00
|0.00
|25.75
|30299
|2007.10.05 12:41
|buy
|1.50
|gbpjpy
|237.48
|0.00
|0.00
|2007.10.05 12:41
|237.50
|-5.25
|0.00
|0.00
|25.75
|30148
|2007.10.05 11:52
|sell
|3.10
|eurjpy
|164.48
|0.00
|0.00
|2007.10.05 12:38
|164.47
|-10.85
|0.00
|0.00
|26.62
|30260
|2007.10.05 12:28
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4122
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 12:38
|1.4124
|-5.25
|0.00
|0.00
|30.00
|30264
|2007.10.05 12:31
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4120
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 12:32
|1.4122
|-5.25
|0.00
|0.00
|30.00
|30254
|2007.10.05 12:28
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4122
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 12:28
|1.4123
|-5.25
|0.00
|0.00
|15.00
|30244
|2007.10.05 12:27
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4120
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 12:28
|1.4121
|-5.25
|0.00
|0.00
|15.00
|30238
|2007.10.05 12:24
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4120
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 12:27
|1.4121
|-5.25
|0.00
|0.00
|15.00
|30229
|2007.10.05 12:20
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4120
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 12:27
|1.4121
|-5.25
|0.00
|0.00
|15.00
|30239
|2007.10.05 12:24
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4119
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 12:27
|1.4120
|-5.25
|0.00
|0.00
|15.00
|30195
|2007.10.05 12:09
|buy
|4.60
|eurusd
|1.4117
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 12:10
|1.4118
|-16.10
|0.00
|0.00
|46.00
|30125
|2007.10.05 11:39
|buy
|4.60
|eurusd
|1.4114
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 11:57
|1.4115
|-16.10
|0.00
|0.00
|46.00
|30104
|2007.10.05 11:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4115
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 11:39
|1.4113
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.00
|30074
|2007.10.05 11:11
|buy
|4.60
|eurusd
|1.4114
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 11:13
|1.4115
|-16.10
|0.00
|0.00
|46.00
|30065
|2007.10.05 11:09
|buy
|4.60
|eurusd
|1.4111
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 11:11
|1.4113
|-16.10
|0.00
|0.00
|92.00
|30063
|2007.10.05 11:09
|buy
|4.60
|eurusd
|1.4111
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 11:10
|1.4112
|-16.10
|0.00
|0.00
|46.00
|29016
|2007.10.04 20:32
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4113
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 11:09
|1.4111
|-7.00
|0.00
|3.00
|40.00
|29745
|2007.10.05 08:22
|buy
|4.60
|eurusd
|1.4123
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 08:24
|1.4124
|-16.10
|0.00
|0.00
|46.00
|29717
|2007.10.05 08:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4126
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 08:05
|1.4124
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.00
|29712
|2007.10.05 08:00
|buy
|4.20
|eurjpy
|164.69
|0.00
|0.00
|2007.10.05 08:00
|164.70
|-14.70
|0.00
|0.00
|36.02
|29705
|2007.10.05 07:59
|sell
|4.20
|eurjpy
|164.71
|0.00
|0.00
|2007.10.05 08:00
|164.70
|-14.70
|0.00
|0.00
|36.02
|29708
|2007.10.05 07:59
|sell
|3.60
|eurjpy
|164.76
|0.00
|0.00
|2007.10.05 08:00
|164.74
|-12.60
|0.00
|0.00
|61.74
|29702
|2007.10.05 07:58
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4131
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 07:59
|1.4129
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.00
|29244
|2007.10.04 23:18
|buy
|4.20
|eurjpy
|164.68
|0.00
|0.00
|2007.10.05 02:24
|164.69
|-14.70
|0.00
|9.03
|36.06
|29250
|2007.10.04 23:19
|buy
|3.60
|eurjpy
|164.68
|0.00
|0.00
|2007.10.05 02:24
|164.69
|-12.60
|0.00
|7.74
|30.91
|29356
|2007.10.05 01:09
|sell
|3.00
|eurjpy
|164.56
|0.00
|0.00
|2007.10.05 01:09
|164.55
|-10.50
|0.00
|0.00
|25.77
|29341
|2007.10.05 00:55
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4133
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 01:00
|1.4134
|-7.00
|0.00
|0.00
|20.00
|29254
|2007.10.04 23:20
|sell
|3.10
|eurjpy
|164.67
|0.00
|0.00
|2007.10.04 23:20
|164.66
|-10.85
|0.00
|0.00
|26.61
|29222
|2007.10.04 22:55
|buy
|4.20
|eurjpy
|164.68
|0.00
|0.00
|2007.10.04 23:08
|164.69
|-14.70
|0.00
|0.00
|36.06
|29210
|2007.10.04 22:52
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 22:52
|1.4135
|-7.00
|0.00
|0.00
|20.00
|29110
|2007.10.04 21:36
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4131
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 21:36
|1.4132
|-7.00
|0.00
|0.00
|20.00
|29112
|2007.10.04 21:36
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4131
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 21:36
|1.4132
|-7.00
|0.00
|0.00
|20.00
|29104
|2007.10.04 21:33
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4129
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 21:36
|1.4131
|-7.00
|0.00
|0.00
|40.00
|29102
|2007.10.04 21:33
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4128
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 21:36
|1.4130
|-7.00
|0.00
|0.00
|40.00
|28982
|2007.10.04 20:10
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4125
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 21:33
|1.4127
|-7.00
|0.00
|0.00
|40.00
|28970
|2007.10.04 20:02
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4125
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 21:33
|1.4126
|-7.00
|0.00
|0.00
|20.00
|28478
|2007.10.04 16:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4121
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 20:23
|1.4119
|-3.50
|0.00
|0.00
|20.00
|28966
|2007.10.04 20:01
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4127
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 20:01
|1.4126
|-7.00
|0.00
|0.00
|20.00
|28759
|2007.10.04 17:37
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4130
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 20:01
|1.4129
|-7.00
|0.00
|0.00
|20.00
|28701
|2007.10.04 17:12
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4133
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 17:14
|1.4132
|-7.00
|0.00
|0.00
|20.00
|28684
|2007.10.04 17:00
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4135
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 17:04
|1.4134
|-7.00
|0.00
|0.00
|20.00
|28664
|2007.10.04 16:53
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4139
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 16:54
|1.4138
|-7.00
|0.00
|0.00
|20.00
|28636
|2007.10.04 16:46
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4144
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 16:49
|1.4145
|-7.00
|0.00
|0.00
|20.00
|28634
|2007.10.04 16:45
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4143
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 16:46
|1.4143
|-7.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28618
|2007.10.04 16:43
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4146
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 16:45
|1.4147
|-7.00
|0.00
|0.00
|20.00
|28588
|2007.10.04 16:37
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4139
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 16:39
|1.4138
|-7.00
|0.00
|0.00
|20.00
|28566
|2007.10.04 16:34
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4139
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 16:39
|1.4138
|-7.00
|0.00
|0.00
|20.00
|28547
|2007.10.04 16:31
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4145
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 16:34
|1.4140
|-7.00
|0.00
|0.00
|100.00
|28561
|2007.10.04 16:32
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4146
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 16:32
|1.4145
|-7.00
|0.00
|0.00
|20.00
|28560
|2007.10.04 16:31
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4147
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 16:32
|1.4146
|-7.00
|0.00
|0.00
|20.00
|28559
|2007.10.04 16:31
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4149
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 16:31
|1.4148
|-7.00
|0.00
|0.00
|20.00
|28543
|2007.10.04 16:31
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4145
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 16:31
|1.4146
|-7.00
|0.00
|0.00
|20.00
|28537
|2007.10.04 16:30
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4142
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 16:31
|1.4145
|-7.00
|0.00
|0.00
|60.00
|28539
|2007.10.04 16:30
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4140
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 16:31
|1.4139
|-7.00
|0.00
|0.00
|20.00
|28518
|2007.10.04 16:27
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 16:30
|1.4142
|-3.50
|0.00
|0.00
|40.00
|28512
|2007.10.04 16:27
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4134
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 16:27
|1.4138
|-3.50
|0.00
|0.00
|40.00
|28506
|2007.10.04 16:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4129
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 16:27
|1.4131
|-3.50
|0.00
|0.00
|20.00
|28477
|2007.10.04 16:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4124
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 16:26
|1.4129
|-3.50
|0.00
|0.00
|50.00
|28455
|2007.10.04 16:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4125
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 16:26
|1.4129
|-3.50
|0.00
|0.00
|40.00
|28491
|2007.10.04 16:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4123
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 16:26
|1.4125
|-3.50
|0.00
|0.00
|20.00
|28458
|2007.10.04 16:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4122
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 16:22
|1.4120
|-3.50
|0.00
|0.00
|20.00
|27839
|2007.10.04 14:05
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4119
|0.0000
|1.4122
|2007.10.04 16:14
|1.4120
|-17.50
|0.00
|0.00
|50.00
|27834
|2007.10.04 14:04
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4117
|0.0000
|1.4120
|2007.10.04 16:14
|1.4120
|-17.50
|0.00
|0.00
|150.00
|27832
|2007.10.04 14:04
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4116
|0.0000
|1.4119
|2007.10.04 16:14
|1.4118
|-17.50
|0.00
|0.00
|100.00
|28018
|2007.10.04 14:46
|sell
|5.00
|eurjpy
|164.15
|0.00
|0.00
|2007.10.04 14:54
|164.00
|-17.50
|0.00
|0.00
|643.50
|28079
|2007.10.04 14:54
|buy
|1.90
|usdjpy
|116.51
|0.00
|0.00
|2007.10.04 14:54
|116.53
|-6.65
|0.00
|0.00
|32.61
|28013
|2007.10.04 14:46
|buy
|2.60
|eurjpy
|164.21
|0.00
|0.00
|2007.10.04 14:47
|164.22
|-9.10
|0.00
|0.00
|22.28
|27730
|2007.10.04 13:33
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 14:42
|1.4092
|-14.70
|0.00
|0.00
|588.00
|27729
|2007.10.04 13:33
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 14:42
|1.4092
|-14.70
|0.00
|0.00
|588.00
|27876
|2007.10.04 14:15
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 14:42
|1.4092
|-14.70
|0.00
|0.00
|672.00
|27724
|2007.10.04 13:32
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 14:42
|1.4091
|-14.70
|0.00
|0.00
|630.00
|27723
|2007.10.04 13:31
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 14:42
|1.4091
|-14.70
|0.00
|0.00
|630.00
|27719
|2007.10.04 13:28
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 14:42
|1.4090
|-14.70
|0.00
|0.00
|672.00
|27715
|2007.10.04 13:27
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 14:42
|1.4091
|-14.70
|0.00
|0.00
|630.00
|27704
|2007.10.04 13:25
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 14:42
|1.4090
|-14.70
|0.00
|0.00
|672.00
|27731
|2007.10.04 13:33
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 14:42
|1.4092
|-14.70
|0.00
|0.00
|630.00
|27825
|2007.10.04 14:03
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4115
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 14:05
|1.4117
|-17.50
|0.00
|0.00
|100.00
|27814
|2007.10.04 14:02
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4112
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 14:03
|1.4114
|-17.50
|0.00
|0.00
|100.00
|27796
|2007.10.04 13:56
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4111
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 14:02
|1.4113
|-17.50
|0.00
|0.00
|100.00
|27797
|2007.10.04 13:56
|buy
|4.20
|eurusd
|1.4110
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 14:02
|1.4111
|-14.70
|0.00
|0.00
|42.00
|27702
|2007.10.04 13:25
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:45
|1.4105
|-14.70
|0.00
|0.00
|42.00
|27714
|2007.10.04 13:27
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:45
|1.4107
|-14.70
|0.00
|0.00
|-42.00
|27732
|2007.10.04 13:34
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:45
|1.4107
|-14.70
|0.00
|0.00
|42.00
|27706
|2007.10.04 13:26
|buy
|4.20
|eurusd
|1.4109
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:37
|1.4110
|-14.70
|0.00
|0.00
|42.00
|27712
|2007.10.04 13:27
|buy
|4.20
|eurusd
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:35
|1.4109
|-14.70
|0.00
|0.00
|42.00
|27699
|2007.10.04 13:25
|buy
|4.20
|eurusd
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:34
|1.4109
|-14.70
|0.00
|0.00
|42.00
|27710
|2007.10.04 13:27
|buy
|4.20
|eurusd
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:34
|1.4109
|-14.70
|0.00
|0.00
|42.00
|27726
|2007.10.04 13:33
|buy
|4.20
|eurusd
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:34
|1.4108
|-14.70
|0.00
|0.00
|42.00
|27716
|2007.10.04 13:27
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:30
|1.4106
|-14.70
|0.00
|0.00
|42.00
|27713
|2007.10.04 13:27
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:30
|1.4106
|-14.70
|0.00
|0.00
|42.00
|27711
|2007.10.04 13:27
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:30
|1.4106
|-14.70
|0.00
|0.00
|42.00
|27708
|2007.10.04 13:26
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:30
|1.4106
|-14.70
|0.00
|0.00
|42.00
|27701
|2007.10.04 13:25
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:28
|1.4106
|-14.70
|0.00
|0.00
|42.00
|27705
|2007.10.04 13:26
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:28
|1.4106
|-14.70
|0.00
|0.00
|42.00
|27709
|2007.10.04 13:26
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:27
|1.4107
|-14.70
|0.00
|0.00
|42.00
|27707
|2007.10.04 13:26
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:27
|1.4108
|-14.70
|0.00
|0.00
|0.00
|27697
|2007.10.04 13:25
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4109
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:25
|1.4110
|-14.70
|0.00
|0.00
|-42.00
|27696
|2007.10.04 13:25
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4109
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:25
|1.4110
|-14.70
|0.00
|0.00
|-42.00
|27695
|2007.10.04 13:24
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4109
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:24
|1.4110
|-14.70
|0.00
|0.00
|-42.00
|27693
|2007.10.04 13:24
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4109
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:24
|1.4109
|-14.70
|0.00
|0.00
|0.00
|27692
|2007.10.04 13:24
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:24
|1.4109
|-14.70
|0.00
|0.00
|-42.00
|27691
|2007.10.04 13:24
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:24
|1.4110
|-14.70
|0.00
|0.00
|-84.00
|27690
|2007.10.04 13:24
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:24
|1.4109
|-14.70
|0.00
|0.00
|-42.00
|27688
|2007.10.04 13:24
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4109
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:24
|1.4109
|-14.70
|0.00
|0.00
|0.00
|27685
|2007.10.04 13:24
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:24
|1.4109
|-14.70
|0.00
|0.00
|-42.00
|27684
|2007.10.04 13:24
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:24
|1.4108
|-14.70
|0.00
|0.00
|0.00
|27683
|2007.10.04 13:24
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:24
|1.4108
|-14.70
|0.00
|0.00
|0.00
|27682
|2007.10.04 13:24
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:24
|1.4109
|-14.70
|0.00
|0.00
|-42.00
|27680
|2007.10.04 13:23
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:23
|1.4109
|-14.70
|0.00
|0.00
|-42.00
|27679
|2007.10.04 13:23
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:23
|1.4109
|-14.70
|0.00
|0.00
|-42.00
|27678
|2007.10.04 13:23
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:23
|1.4109
|-14.70
|0.00
|0.00
|-42.00
|27677
|2007.10.04 13:23
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:23
|1.4108
|-14.70
|0.00
|0.00
|0.00
|27675
|2007.10.04 13:23
|sell
|4.20
|eurusd
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:23
|1.4108
|-14.70
|0.00
|0.00
|0.00
|27674
|2007.10.04 13:23
|buy
|4.20
|eurusd
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:23
|1.4108
|-14.70
|0.00
|0.00
|0.00
|27665
|2007.10.04 13:21
|buy
|4.20
|eurusd
|1.4104
|0.0000
|0.0000
|2007.10.04 13:21
|1.4103
|-14.70
|0.00
|0.00
|-42.00
|27455
|2007.10.04 12:53
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4118
|0.0000
|1.4122
|2007.10.04 13:13
|1.4103
|-17.50
|0.00
|0.00
|-750.00
|27571
|2007.10.04 12:55
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4114
|0.0000
|1.4111
|2007.10.04 13:02
|1.4111
|-17.50
|0.00
|0.00
|150.00
|27457
|2007.10.04 12:07
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4128
|0.0000
|1.4123
|2007.10.04 12:36
|1.4123
|-17.50
|0.00
|0.00
|250.00
|25986
|2007.10.03 21:43
|buy
|4.10
|eurgbpc
|0.69380
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 23:29
|0.69330
|0.00
|0.00
|0.00
|-416.51
|25303
|2007.10.03 16:37
|buy
|5.00
|eurusdc
|1.41560
|0.00000
|1.41577
|2007.10.03 23:29
|1.40890
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 350.00
|26066
|2007.10.03 22:18
|sell
|3.70
|eurgbpc
|0.69350
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 22:35
|0.69345
|0.00
|0.00
|0.00
|37.58
|25992
|2007.10.03 21:43
|sell
|3.70
|eurgbpc
|0.69380
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 21:44
|0.69375
|0.00
|0.00
|0.00
|37.58
|25883
|2007.10.03 20:29
|buy
|4.20
|eurgbpc
|0.69450
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 20:40
|0.69410
|0.00
|0.00
|0.00
|-341.38
|25747
|2007.10.03 18:58
|sell
|4.20
|eurgbpc
|0.69372
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 19:58
|0.69400
|0.00
|0.00
|0.00
|-239.24
|25748
|2007.10.03 18:58
|buy
|3.80
|eurgbpc
|0.69384
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 19:35
|0.69390
|0.00
|0.00
|0.00
|46.40
|25609
|2007.10.03 18:11
|sell
|4.20
|eurgbpc
|0.69370
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 18:12
|0.69365
|0.00
|0.00
|0.00
|42.76
|25482
|2007.10.03 17:28
|sell
|4.20
|eurgbpc
|0.69425
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 17:42
|0.69422
|0.00
|0.00
|0.00
|25.67
|25486
|2007.10.03 17:29
|sell
|4.20
|eurgbpc
|0.69430
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 17:42
|0.69430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|25487
|2007.10.03 17:29
|buy
|3.80
|eurgbpc
|0.69439
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 17:37
|0.69443
|0.00
|0.00
|0.00
|30.97
|25483
|2007.10.03 17:28
|buy
|3.80
|eurgbpc
|0.69435
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 17:36
|0.69439
|0.00
|0.00
|0.00
|30.97
|25451
|2007.10.03 17:19
|sell
|4.30
|eurgbpc
|0.69450
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 17:19
|0.69449
|0.00
|0.00
|0.00
|8.76
|25436
|2007.10.03 17:15
|buy
|4.30
|eurgbpc
|0.69450
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 17:15
|0.69453
|0.00
|0.00
|0.00
|26.29
|25407
|2007.10.03 17:05
|buy
|3.80
|eurgbpc
|0.69440
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 17:14
|0.69445
|0.00
|0.00
|0.00
|38.71
|25412
|2007.10.03 17:06
|buy
|3.90
|eurgbpc
|0.69430
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 17:06
|0.69435
|0.00
|0.00
|0.00
|39.75
|25356
|2007.10.03 16:50
|buy
|3.80
|eurgbpc
|0.69465
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 17:05
|0.69430
|0.00
|0.00
|0.00
|-271.06
|25399
|2007.10.03 17:04
|sell
|3.90
|eurgbpc
|0.69440
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 17:05
|0.69435
|0.00
|0.00
|0.00
|39.74
|25404
|2007.10.03 17:05
|sell
|4.20
|eurgbpc
|0.69440
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 17:05
|0.69435
|0.00
|0.00
|0.00
|42.80
|25379
|2007.10.03 16:57
|sell
|4.20
|eurgbpc
|0.69450
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:59
|0.69445
|0.00
|0.00
|0.00
|42.78
|25355
|2007.10.03 16:50
|sell
|4.20
|eurgbpc
|0.69456
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:57
|0.69450
|0.00
|0.00
|0.00
|51.33
|25336
|2007.10.03 16:45
|buy
|4.30
|eurgbpc
|0.69454
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:50
|0.69456
|0.00
|0.00
|0.00
|17.52
|25338
|2007.10.03 16:45
|buy
|3.80
|eurgbpc
|0.69449
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:46
|0.69450
|0.00
|0.00
|0.00
|7.74
|25322
|2007.10.03 16:42
|buy
|5.00
|eurusdc
|1.41460
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:44
|1.41480
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|25318
|2007.10.03 16:42
|sell
|5.00
|eurusdc
|1.41460
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:42
|1.41448
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|25204
|2007.10.03 16:18
|sell
|3.70
|eurusdc
|1.41620
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:33
|1.41560
|0.00
|0.00
|0.00
|222.00
|25284
|2007.10.03 16:30
|buy
|0.10
|eurgbpc
|0.69484
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:32
|0.69450
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.93
|25265
|2007.10.03 16:27
|buy
|4.00
|eurgbpc
|0.69490
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:32
|0.69455
|0.00
|0.00
|0.00
|-285.30
|25203
|2007.10.03 16:18
|buy
|0.10
|eurgbpc
|0.69495
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:32
|0.69460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.14
|25283
|2007.10.03 16:30
|sell
|0.10
|eurgbpc
|0.69474
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:31
|0.69470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|25264
|2007.10.03 16:27
|sell
|4.40
|eurgbpc
|0.69478
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:30
|0.69477
|0.00
|0.00
|0.00
|8.97
|25202
|2007.10.03 16:18
|sell
|0.10
|eurgbpc
|0.69485
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:28
|0.69478
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|25255
|2007.10.03 16:24
|sell
|4.40
|eurgbpc
|0.69490
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:27
|0.69485
|0.00
|0.00
|0.00
|44.85
|25201
|2007.10.03 16:17
|sell
|4.40
|eurusdc
|1.41620
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:20
|1.41610
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|25189
|2007.10.03 16:16
|sell
|0.10
|eurusdc
|1.41610
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:19
|1.41633
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|25199
|2007.10.03 16:17
|sell
|4.20
|eurusdc
|1.41600
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:18
|1.41640
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|25192
|2007.10.03 16:17
|buy
|5.00
|eurusdc
|1.41610
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:17
|1.41620
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25197
|2007.10.03 16:17
|sell
|3.70
|eurusdc
|1.41590
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:17
|1.41620
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.00
|25187
|2007.10.03 16:16
|buy
|4.40
|eurusdc
|1.41610
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:17
|1.41620
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|25188
|2007.10.03 16:16
|sell
|4.40
|eurusdc
|1.41600
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:17
|1.41590
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|25185
|2007.10.03 16:16
|buy
|4.40
|eurusdc
|1.41630
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:16
|1.41600
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.00
|25183
|2007.10.03 16:16
|buy
|4.40
|eurusdc
|1.41640
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:16
|1.41600
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.00
|25178
|2007.10.03 16:15
|sell
|4.30
|eurusdc
|1.41632
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:16
|1.41630
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|25180
|2007.10.03 16:16
|sell
|4.40
|eurusdc
|1.41650
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:16
|1.41640
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|25179
|2007.10.03 16:15
|buy
|4.90
|eurusdc
|1.41640
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:16
|1.41650
|0.00
|0.00
|0.00
|49.00
|25177
|2007.10.03 16:15
|buy
|5.00
|eurusdc
|1.41640
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:16
|1.41650
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25164
|2007.10.03 16:15
|buy
|5.00
|eurusdc
|1.41690
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:15
|1.41650
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|25170
|2007.10.03 16:15
|sell
|4.30
|eurusdc
|1.41670
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:15
|1.41669
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|25169
|2007.10.03 16:15
|sell
|3.80
|eurusdc
|1.41680
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:15
|1.41670
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|25167
|2007.10.03 16:15
|buy
|3.60
|eurusdc
|1.41680
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:15
|1.41681
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|25165
|2007.10.03 16:15
|sell
|3.40
|gbpusdc
|2.03780
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:15
|2.03773
|0.00
|0.00
|0.00
|23.80
|25152
|2007.10.03 16:13
|sell
|4.00
|eurusdc
|1.41720
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:15
|1.41700
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|25159
|2007.10.03 16:14
|sell
|3.00
|eurusdc
|1.41730
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:15
|1.41700
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|25156
|2007.10.03 16:13
|sell
|3.00
|eurusdc
|1.41730
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:15
|1.41700
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|25157
|2007.10.03 16:14
|sell
|3.10
|eurusdc
|1.41730
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:15
|1.41700
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|25154
|2007.10.03 16:13
|sell
|2.90
|eurusdc
|1.41730
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:15
|1.41700
|0.00
|0.00
|0.00
|87.00
|25160
|2007.10.03 16:14
|buy
|2.70
|eurusdc
|1.41740
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:15
|1.41700
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|25158
|2007.10.03 16:14
|buy
|2.70
|eurusdc
|1.41730
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:14
|1.41739
|0.00
|0.00
|0.00
|24.30
|25150
|2007.10.03 16:12
|sell
|3.30
|eurusdc
|1.41710
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:14
|1.41740
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.00
|25153
|2007.10.03 16:13
|buy
|2.70
|gbpusdc
|2.03850
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:14
|2.03844
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.20
|25147
|2007.10.03 16:12
|sell
|3.80
|eurusdc
|1.41702
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:13
|1.41730
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.40
|25151
|2007.10.03 16:13
|buy
|2.80
|eurusdc
|1.41710
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:13
|1.41720
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|25146
|2007.10.03 16:12
|sell
|3.80
|eurusdc
|1.41690
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:13
|1.41720
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.00
|25144
|2007.10.03 16:12
|sell
|4.50
|eurusdc
|1.41690
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:13
|1.41720
|0.00
|0.00
|0.00
|-135.00
|25142
|2007.10.03 16:12
|sell
|3.70
|eurusdc
|1.41671
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:12
|1.41700
|0.00
|0.00
|0.00
|-107.30
|25138
|2007.10.03 16:11
|buy
|5.00
|eurusdc
|1.41680
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:12
|1.41681
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|25139
|2007.10.03 16:12
|buy
|4.30
|eurusdc
|1.41680
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:12
|1.41681
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|25140
|2007.10.03 16:12
|sell
|3.70
|eurusdc
|1.41680
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:12
|1.41675
|0.00
|0.00
|0.00
|18.50
|25141
|2007.10.03 16:12
|sell
|4.20
|eurusdc
|1.41680
|0.00000
|0.00000
|2007.10.03 16:12
|1.41675
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|19229
|2007.10.01 16:00
|balance
|Deposit
|100 000.00
|-4 401.25
|0.00
|-100.40
|30 895.08
|Closed P/L:
|26 393.43
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|40423
|2007.10.10 11:47
|sell
|0.60
|eurgbp
|0.6909
|0.0000
|0.0000
|0.6919
|-2.10
|0.00
|0.00
|-122.57
|40441
|2007.10.10 12:12
|sell
|0.60
|eurgbp
|0.6912
|0.0000
|0.0000
|0.6919
|-2.10
|0.00
|0.00
|-85.80
|40465
|2007.10.10 12:51
|sell
|0.60
|eurgbp
|0.6918
|0.0000
|0.0000
|0.6919
|-2.10
|0.00
|0.00
|-12.26
|40469
|2007.10.10 12:56
|sell
|0.60
|eurgbp
|0.6918
|0.0000
|0.0000
|0.6919
|-2.10
|0.00
|0.00
|-12.26
|40576
|2007.10.10 15:16
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.6936
|0.0000
|0.0000
|0.6919
|-2.10
|0.00
|0.00
|-208.36
|38102
|2007.10.09 11:46
|sell
|1.70
|eurusd
|1.4023
|0.0000
|0.0000
|1.4135
|-5.95
|0.00
|2.55
|-1 904.00
|40348
|2007.10.10 10:27
|sell
|2.40
|eurusd
|1.4133
|0.0000
|0.0000
|1.4135
|-8.40
|0.00
|0.00
|-48.00
|40355
|2007.10.10 10:29
|sell
|2.40
|eurusd
|1.4133
|0.0000
|0.0000
|1.4135
|-8.40
|0.00
|0.00
|-48.00
|40493
|2007.10.10 13:41
|sell
|2.40
|eurusd
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|1.4135
|-8.40
|0.00
|0.00
|-72.00
|40684
|2007.10.10 17:07
|buy
|2.40
|eurusd
|1.4158
|0.0000
|0.0000
|1.4134
|-8.40
|0.00
|0.00
|-576.00
|40596
|2007.10.10 15:36
|buy
|2.40
|usdjpy
|117.36
|0.00
|0.00
|117.09
|-8.40
|0.00
|0.00
|-553.42
|40759
|2007.10.10 18:27
|buy
|2.50
|usdjpy
|117.25
|0.00
|0.00
|117.09
|-8.75
|0.00
|0.00
|-341.62
|40764
|2007.10.10 18:33
|buy
|2.50
|usdjpy
|117.27
|0.00
|0.00
|117.09
|-8.75
|0.00
|0.00
|-384.32
|40806
|2007.10.10 19:32
|sell
|2.50
|eurusd
|1.4134
|0.0000
|0.0000
|1.4135
|-8.75
|0.00
|0.00
|-25.00
|40807
|2007.10.10 19:32
|buy
|2.50
|usdjpy
|117.15
|0.00
|0.00
|117.09
|-8.75
|0.00
|0.00
|-128.11
|40813
|2007.10.10 19:40
|sell
|0.60
|eurgbp
|0.6919
|0.0000
|0.0000
|0.6919
|-2.10
|0.00
|0.00
|0.00
|40817
|2007.10.10 19:42
|sell
|2.50
|usdjpy
|116.99
|0.00
|0.00
|117.10
|-8.75
|0.00
|0.00
|-234.84
|-104.30
|0.00
|2.55
|-4 756.56
|Floating P/L:
|-4 858.31
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|26 393.43
|Floating P/L:
|-4 858.31
|Margin:
|47 012.17
|Balance:
|126 393.43
|Equity:
|121 535.12
|Free Margin:
|74 522.95
|Details:
|
|Gross Profit:
|34 794.42
|Gross Loss:
|8 400.99
|Total Net Profit:
|26 393.43
|Profit Factor:
|4.14
|Expected Payoff:
|42.03
|Absolute Drawdown:
|5 685.45
|Maximal Drawdown:
|5 734.25 (5.73%)
|Relative Drawdown:
|5.73% (5 734.25)
|Total Trades:
|628.00
|Short Positions (won %):
|285 (88.77%)
|Long Positions (won %):
|343 (95.04%)
|Profit Trades (% of total):
|579 (92.20%)
|Loss trades (% of total):
|49 (7.80%)
|Largest
|profit trade:
|692.00
|loss trade:
|-3 350.00
|Average
|profit trade:
|60.09
|loss trade:
|-171.45
|Maximum
|consecutive wins ($):
|239 (14 444.31)
|consecutive losses ($):
|21 (-1 607.50)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|14 444.31 (239)
|consecutive loss (count):
|-3 766.51 (2)
|Average
|consecutive wins:
|29.00
|consecutive losses:
|3.00