ABCD, LLC.
Account: XXXXX Name: TradexG4 Currency: USD 2007 October 10, 19:47
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
40810 2007.10.10 19:35 buy 2.50 usdjpy 117.08 0.00 0.00 2007.10.10 19:46 117.11 -8.75 0.00 0.00 64.04
40809 2007.10.10 19:34 sell 2.50 usdjpy 117.01 0.00 0.00 2007.10.10 19:41 116.99 -8.75 0.00 0.00 42.74
39768 2007.10.09 20:23 sell 3.00 usdjpy 117.03 0.00 117.00 2007.10.10 19:34 117.00 -10.50 0.00 -17.93 76.92
40801 2007.10.10 19:27 sell 2.50 usdjpy 117.10 0.00 0.00 2007.10.10 19:33 117.06 -8.75 0.00 0.00 85.43
40803 2007.10.10 19:28 sell 2.50 usdjpy 117.09 0.00 0.00 2007.10.10 19:33 117.06 -8.75 0.00 0.00 64.07
40804 2007.10.10 19:31 buy 2.50 usdjpy 117.13 0.00 0.00 2007.10.10 19:31 117.15 -8.75 0.00 0.00 42.68
40773 2007.10.10 18:44 sell 2.50 eurusd 1.4138 0.0000 0.0000 2007.10.10 19:28 1.4136 -8.75 0.00 0.00 50.00
40751 2007.10.10 18:16 sell 2.50 usdjpy 117.13 0.00 0.00 2007.10.10 19:27 117.11 -8.75 0.00 0.00 42.69
40745 2007.10.10 18:12 sell 2.50 usdjpy 117.13 0.00 0.00 2007.10.10 19:27 117.11 -8.75 0.00 0.00 42.69
40734 2007.10.10 17:53 sell 2.50 usdjpy 117.14 0.00 0.00 2007.10.10 19:26 117.11 -8.75 0.00 0.00 64.04
40761 2007.10.10 18:30 sell 2.50 eurusd 1.4142 0.0000 0.0000 2007.10.10 18:43 1.4139 -8.75 0.00 0.00 75.00
40758 2007.10.10 18:26 sell 2.50 eurusd 1.4147 0.0000 0.0000 2007.10.10 18:29 1.4144 -8.75 0.00 0.00 75.00
40757 2007.10.10 18:26 buy 2.50 usdjpy 117.22 0.00 0.00 2007.10.10 18:27 117.24 -8.75 0.00 0.00 42.65
40753 2007.10.10 18:18 buy 2.50 usdjpy 117.17 0.00 0.00 2007.10.10 18:25 117.20 -8.75 0.00 0.00 63.99
40727 2007.10.10 17:46 sell 2.50 eurusd 1.4152 0.0000 0.0000 2007.10.10 18:25 1.4149 -8.75 0.00 0.00 75.00
40747 2007.10.10 18:13 buy 2.50 usdjpy 117.15 0.00 0.00 2007.10.10 18:20 117.17 -8.75 0.00 0.00 42.67
40744 2007.10.10 18:11 sell 2.50 usdjpy 117.15 0.00 0.00 2007.10.10 18:11 117.13 -8.75 0.00 0.00 42.69
40743 2007.10.10 18:10 sell 2.50 usdjpy 117.15 0.00 0.00 2007.10.10 18:11 117.13 -8.75 0.00 0.00 42.69
40741 2007.10.10 18:08 sell 2.50 usdjpy 117.17 0.00 0.00 2007.10.10 18:11 117.15 -8.75 0.00 0.00 42.68
40740 2007.10.10 18:07 sell 2.50 usdjpy 117.18 0.00 0.00 2007.10.10 18:09 117.17 -8.75 0.00 0.00 21.34
40731 2007.10.10 17:52 sell 2.50 usdjpy 117.17 0.00 0.00 2007.10.10 17:54 117.15 -8.75 0.00 0.00 42.68
40688 2007.10.10 17:13 sell 2.40 usdjpy 117.17 0.00 0.00 2007.10.10 17:53 117.15 -8.40 0.00 0.00 40.97
40698 2007.10.10 17:21 sell 2.40 usdjpy 117.18 0.00 0.00 2007.10.10 17:52 117.16 -8.40 0.00 0.00 40.97
40730 2007.10.10 17:51 sell 2.50 usdjpy 117.20 0.00 0.00 2007.10.10 17:52 117.18 -8.75 0.00 0.00 42.67
40729 2007.10.10 17:50 sell 2.50 usdjpy 117.22 0.00 0.00 2007.10.10 17:51 117.20 -8.75 0.00 0.00 42.66
40711 2007.10.10 17:32 buy 2.50 eurusd 1.4149 0.0000 0.0000 2007.10.10 17:44 1.4153 -8.75 0.00 0.00 100.00
40597 2007.10.10 15:36 sell 2.40 eurusd 1.4149 0.0000 0.0000 2007.10.10 17:31 1.4146 -8.40 0.00 0.00 72.00
40705 2007.10.10 17:27 sell 2.50 usdjpy 117.26 0.00 0.00 2007.10.10 17:29 117.24 -8.75 0.00 0.00 42.65
40661 2007.10.10 16:34 buy 2.40 usdjpy 117.26 0.00 0.00 2007.10.10 17:26 117.28 -8.40 0.00 0.00 40.93
40702 2007.10.10 17:24 buy 2.50 usdjpy 117.26 0.00 0.00 2007.10.10 17:25 117.28 -8.75 0.00 0.00 42.63
40694 2007.10.10 17:17 buy 2.40 usdjpy 117.25 0.00 0.00 2007.10.10 17:25 117.28 -8.40 0.00 0.00 61.39
40699 2007.10.10 17:22 buy 2.40 usdjpy 117.24 0.00 0.00 2007.10.10 17:23 117.26 -8.40 0.00 0.00 40.93
40695 2007.10.10 17:18 sell 2.40 usdjpy 117.21 0.00 0.00 2007.10.10 17:21 117.19 -8.40 0.00 0.00 40.96
40690 2007.10.10 17:16 buy 2.40 usdjpy 117.21 0.00 0.00 2007.10.10 17:16 117.23 -8.40 0.00 0.00 40.95
40637 2007.10.10 16:17 sell 2.40 usdjpy 117.12 0.00 0.00 2007.10.10 16:59 117.08 -8.40 0.00 0.00 82.00
40643 2007.10.10 16:21 sell 2.40 usdjpy 117.15 0.00 0.00 2007.10.10 16:55 117.13 -8.40 0.00 0.00 40.98
40669 2007.10.10 16:36 sell 2.40 usdjpy 117.19 0.00 0.00 2007.10.10 16:55 117.13 -8.40 0.00 0.00 122.94
40647 2007.10.10 16:24 buy 2.40 usdjpy 117.20 0.00 0.00 2007.10.10 16:33 117.23 -8.40 0.00 0.00 61.42
40644 2007.10.10 16:22 buy 2.40 usdjpy 117.18 0.00 0.00 2007.10.10 16:33 117.22 -8.40 0.00 0.00 81.90
40639 2007.10.10 16:19 buy 2.40 usdjpy 117.18 0.00 0.00 2007.10.10 16:33 117.21 -8.40 0.00 0.00 61.43
40570 2007.10.10 15:12 sell 2.40 usdjpy 117.18 0.00 0.00 2007.10.10 16:09 117.14 -8.40 0.00 0.00 81.95
40530 2007.10.10 14:24 buy 2.40 eurusd 1.4165 0.0000 0.0000 2007.10.10 16:08 1.4167 -8.40 0.00 0.00 48.00
40616 2007.10.10 16:00 sell 2.40 usdjpy 117.24 0.00 0.00 2007.10.10 16:07 117.20 -8.40 0.00 0.00 81.91
40614 2007.10.10 15:59 sell 2.40 usdjpy 117.26 0.00 0.00 2007.10.10 15:59 117.25 -8.40 0.00 0.00 20.47
40612 2007.10.10 15:55 sell 2.40 usdjpy 117.26 0.00 0.00 2007.10.10 15:59 117.24 -8.40 0.00 0.00 40.94
40585 2007.10.10 15:21 sell 2.40 usdjpy 117.31 0.00 0.00 2007.10.10 15:48 117.28 -8.40 0.00 0.00 61.39
40587 2007.10.10 15:23 sell 2.40 usdjpy 117.31 0.00 0.00 2007.10.10 15:47 117.28 -8.40 0.00 0.00 61.39
40581 2007.10.10 15:20 buy 2.40 usdjpy 117.33 0.00 0.00 2007.10.10 15:35 117.36 -8.40 0.00 0.00 61.35
40580 2007.10.10 15:19 sell 2.40 eurusd 1.4152 0.0000 0.0000 2007.10.10 15:35 1.4149 -8.40 0.00 0.00 72.00
40579 2007.10.10 15:19 buy 2.40 usdjpy 117.31 0.00 0.00 2007.10.10 15:20 117.34 -8.40 0.00 0.00 61.36
40578 2007.10.10 15:18 buy 2.40 usdjpy 117.29 0.00 0.00 2007.10.10 15:19 117.31 -8.40 0.00 0.00 40.92
40577 2007.10.10 15:17 sell 2.40 eurusd 1.4156 0.0000 0.0000 2007.10.10 15:18 1.4153 -8.40 0.00 0.00 72.00
40573 2007.10.10 15:15 buy 2.40 usdjpy 117.25 0.00 0.00 2007.10.10 15:18 117.28 -8.40 0.00 0.00 61.39
40563 2007.10.10 15:03 sell 2.40 eurusd 1.4162 0.0000 0.0000 2007.10.10 15:16 1.4158 -8.40 0.00 0.00 96.00
40571 2007.10.10 15:13 buy 2.40 usdjpy 117.20 0.00 0.00 2007.10.10 15:15 117.25 -8.40 0.00 0.00 102.35
40569 2007.10.10 15:10 sell 2.40 usdjpy 117.21 0.00 0.00 2007.10.10 15:12 117.20 -8.40 0.00 0.00 20.48
40345 2007.10.10 10:23 sell 2.40 usdjpy 117.25 0.00 0.00 2007.10.10 15:10 117.23 -8.40 0.00 0.00 40.95
40331 2007.10.10 10:15 sell 2.40 usdjpy 117.27 0.00 0.00 2007.10.10 15:09 117.25 -8.40 0.00 0.00 40.94
40562 2007.10.10 15:03 sell 2.40 usdjpy 117.28 0.00 0.00 2007.10.10 15:09 117.25 -8.40 0.00 0.00 61.41
40509 2007.10.10 14:01 buy 0.60 eurgbp 0.6928 0.0000 0.0000 2007.10.10 15:04 0.6934 -2.10 0.00 0.00 73.52
40525 2007.10.10 14:21 sell 2.40 usdjpy 117.36 0.00 0.00 2007.10.10 15:03 117.28 -8.40 0.00 0.00 163.71
40524 2007.10.10 14:21 buy 2.40 eurusd 1.4157 0.0000 0.0000 2007.10.10 14:24 1.4164 -8.40 0.00 0.00 168.00
40523 2007.10.10 14:20 buy 2.40 eurusd 1.4153 0.0000 0.0000 2007.10.10 14:20 1.4157 -8.40 0.00 0.00 96.00
31543 2007.10.05 16:07 buy 1.60 eurusd 1.4153 0.0000 0.0000 2007.10.10 14:20 1.4156 -5.60 0.00 -16.80 48.00
31739 2007.10.05 17:02 buy 1.60 eurusd 1.4152 0.0000 0.0000 2007.10.10 14:20 1.4155 -5.60 0.00 -16.80 48.00
31737 2007.10.05 17:02 buy 1.60 eurusd 1.4151 0.0000 0.0000 2007.10.10 14:20 1.4154 -5.60 0.00 -16.80 48.00
40516 2007.10.10 14:13 buy 2.40 eurusd 1.4146 0.0000 0.0000 2007.10.10 14:19 1.4149 -8.40 0.00 0.00 72.00
40461 2007.10.10 12:45 buy 2.40 eurusd 1.4145 0.0000 0.0000 2007.10.10 14:19 1.4148 -8.40 0.00 0.00 72.00
40514 2007.10.10 14:09 buy 2.40 eurusd 1.4142 0.0000 0.0000 2007.10.10 14:10 1.4144 -8.40 0.00 0.00 48.00
40495 2007.10.10 13:44 buy 2.40 eurusd 1.4137 0.0000 0.0000 2007.10.10 14:08 1.4140 -8.40 0.00 0.00 72.00
40501 2007.10.10 13:52 buy 0.60 eurgbp 0.6925 0.0000 0.0000 2007.10.10 13:59 0.6928 -2.10 0.00 0.00 36.72
40467 2007.10.10 12:55 buy 0.60 eurgbp 0.6921 0.0000 0.0000 2007.10.10 13:45 0.6924 -2.10 0.00 0.00 36.74
40366 2007.10.10 10:42 sell 2.40 eurusd 1.4135 0.0000 0.0000 2007.10.10 13:41 1.4133 -8.40 0.00 0.00 48.00
40448 2007.10.10 12:24 sell 2.40 eurusd 1.4137 0.0000 0.0000 2007.10.10 13:37 1.4134 -8.40 0.00 0.00 72.00
40372 2007.10.10 10:45 buy 2.40 eurgbp 0.6918 0.0000 0.0000 2007.10.10 12:46 0.6919 -8.40 0.00 0.00 49.05
40395 2007.10.10 11:10 buy 0.60 eurgbp 0.6915 0.0000 0.0000 2007.10.10 12:44 0.6918 -2.10 0.00 0.00 36.80
40382 2007.10.10 10:58 buy 0.60 eurgbp 0.6915 0.0000 0.0000 2007.10.10 12:44 0.6918 -2.10 0.00 0.00 36.80
40454 2007.10.10 12:32 buy 2.40 eurusd 1.4139 0.0000 0.0000 2007.10.10 12:44 1.4142 -8.40 0.00 0.00 72.00
40421 2007.10.10 11:45 sell 2.40 eurusd 1.4138 0.0000 0.0000 2007.10.10 12:30 1.4135 -8.40 0.00 0.00 72.00
40443 2007.10.10 12:13 sell 2.40 eurusd 1.4142 0.0000 0.0000 2007.10.10 12:23 1.4140 -8.40 0.00 0.00 48.00
40438 2007.10.10 12:02 sell 2.40 eurusd 1.4145 0.0000 0.0000 2007.10.10 12:12 1.4143 -8.40 0.00 0.00 48.00
40433 2007.10.10 11:54 buy 0.60 eurgbp 0.6911 0.0000 0.0000 2007.10.10 12:09 0.6913 -2.10 0.00 0.00 24.55
40427 2007.10.10 11:49 buy 2.40 eurusd 1.4145 0.0000 0.0000 2007.10.10 11:59 1.4148 -8.40 0.00 0.00 72.00
40363 2007.10.10 10:36 buy 2.40 eurusd 1.4140 0.0000 0.0000 2007.10.10 11:48 1.4143 -8.40 0.00 0.00 72.00
40336 2007.10.10 10:19 buy 2.40 eurusd 1.4139 0.0000 0.0000 2007.10.10 11:47 1.4142 -8.40 0.00 0.00 72.00
40362 2007.10.10 10:35 buy 2.40 eurusd 1.4138 0.0000 0.0000 2007.10.10 11:42 1.4141 -8.40 0.00 0.00 72.00
40398 2007.10.10 11:15 sell 0.60 eurgbp 0.6913 0.0000 0.0000 2007.10.10 11:34 0.6911 -2.10 0.00 0.00 24.56
40389 2007.10.10 11:03 sell 0.60 eurgbp 0.6914 0.0000 0.0000 2007.10.10 11:30 0.6911 -2.10 0.00 0.00 36.83
40326 2007.10.10 10:10 buy 2.40 usdjpy 117.32 0.00 0.00 2007.10.10 11:22 117.34 -8.40 0.00 0.00 40.91
40315 2007.10.10 10:01 buy 2.40 usdjpy 117.31 0.00 0.00 2007.10.10 11:22 117.34 -8.40 0.00 0.00 61.36
40343 2007.10.10 10:22 buy 2.40 eurusd 1.4138 0.0000 0.0000 2007.10.10 10:36 1.4140 -8.40 0.00 0.00 48.00
40357 2007.10.10 10:30 buy 2.40 eurusd 1.4136 0.0000 0.0000 2007.10.10 10:36 1.4139 -8.40 0.00 0.00 72.00
40353 2007.10.10 10:28 buy 2.40 eurusd 1.4135 0.0000 0.0000 2007.10.10 10:35 1.4137 -8.40 0.00 0.00 48.00
40347 2007.10.10 10:26 buy 2.40 eurusd 1.4135 0.0000 0.0000 2007.10.10 10:34 1.4138 -8.40 0.00 0.00 72.00
40344 2007.10.10 10:23 sell 2.40 eurusd 1.4135 0.0000 0.0000 2007.10.10 10:29 1.4132 -8.40 0.00 0.00 72.00
40340 2007.10.10 10:21 sell 2.40 eurusd 1.4136 0.0000 0.0000 2007.10.10 10:29 1.4133 -8.40 0.00 0.00 72.00
40339 2007.10.10 10:20 sell 2.40 eurusd 1.4137 0.0000 0.0000 2007.10.10 10:25 1.4134 -8.40 0.00 0.00 72.00
40325 2007.10.10 10:08 sell 2.40 usdjpy 117.27 0.00 0.00 2007.10.10 10:23 117.24 -8.40 0.00 0.00 61.41
40333 2007.10.10 10:15 buy 2.40 usdjpy 117.28 0.00 0.00 2007.10.10 10:21 117.31 -8.40 0.00 0.00 61.38
40334 2007.10.10 10:17 buy 2.40 eurusd 1.4136 0.0000 0.0000 2007.10.10 10:19 1.4138 -8.40 0.00 0.00 48.00
40330 2007.10.10 10:14 buy 2.40 eurusd 1.4133 0.0000 0.0000 2007.10.10 10:15 1.4136 -8.40 0.00 0.00 72.00
40321 2007.10.10 10:05 buy 2.40 eurusd 1.4126 0.0000 0.0000 2007.10.10 10:13 1.4129 -8.40 0.00 0.00 72.00
40078 2007.10.10 02:24 buy 2.30 eurusd 1.4118 0.0000 0.0000 2007.10.10 09:57 1.4123 -8.05 0.00 0.00 115.00
40109 2007.10.10 02:50 buy 2.30 usdjpy 117.28 0.00 0.00 2007.10.10 09:57 117.35 -8.05 0.00 0.00 137.20
40101 2007.10.10 02:45 buy 2.30 usdjpy 117.26 0.00 0.00 2007.10.10 09:57 117.34 -8.05 0.00 0.00 156.81
40064 2007.10.10 02:09 buy 2.30 usdjpy 117.25 0.00 0.00 2007.10.10 09:57 117.34 -8.05 0.00 0.00 176.41
40128 2007.10.10 03:02 buy 2.30 usdjpy 117.25 0.00 0.00 2007.10.10 09:57 117.34 -8.05 0.00 0.00 176.41
40140 2007.10.10 03:26 buy 2.30 usdjpy 117.22 0.00 0.00 2007.10.10 09:57 117.34 -8.05 0.00 0.00 235.21
40110 2007.10.10 02:50 buy 2.30 eurusd 1.4110 0.0000 0.0000 2007.10.10 09:57 1.4123 -8.05 0.00 0.00 299.00
40146 2007.10.10 03:39 buy 1.60 eurgbp 0.6920 0.0000 0.0000 2007.10.10 05:55 0.6921 -5.60 0.00 0.00 32.62
40127 2007.10.10 03:00 sell 2.30 usdjpy 117.22 0.00 0.00 2007.10.10 03:42 117.20 -8.05 0.00 0.00 39.25
40118 2007.10.10 02:55 sell 2.30 eurusd 1.4105 0.0000 0.0000 2007.10.10 03:30 1.4102 -8.05 0.00 0.00 69.00
40112 2007.10.10 02:53 sell 2.30 eurusd 1.4107 0.0000 0.0000 2007.10.10 03:23 1.4106 -8.05 0.00 0.00 23.00
40066 2007.10.10 02:10 buy 2.30 usdjpy 117.24 0.00 0.00 2007.10.10 02:53 117.26 -8.05 0.00 0.00 39.23
40094 2007.10.10 02:37 buy 2.30 usdjpy 117.24 0.00 0.00 2007.10.10 02:52 117.27 -8.05 0.00 0.00 58.84
40057 2007.10.10 02:01 buy 2.30 usdjpy 117.23 0.00 0.00 2007.10.10 02:49 117.26 -8.05 0.00 0.00 58.84
40097 2007.10.10 02:38 buy 2.30 usdjpy 117.23 0.00 0.00 2007.10.10 02:48 117.26 -8.05 0.00 0.00 58.84
40096 2007.10.10 02:38 buy 2.30 usdjpy 117.22 0.00 0.00 2007.10.10 02:45 117.25 -8.05 0.00 0.00 58.85
40056 2007.10.10 02:00 buy 2.30 usdjpy 117.22 0.00 0.00 2007.10.10 02:36 117.26 -8.05 0.00 0.00 78.46
40069 2007.10.10 02:11 buy 2.30 usdjpy 117.22 0.00 0.00 2007.10.10 02:36 117.25 -8.05 0.00 0.00 58.85
39814 2007.10.09 20:48 buy 2.30 eurusd 1.4114 0.0000 0.0000 2007.10.10 02:23 1.4117 -8.05 0.00 -8.05 69.00
39816 2007.10.09 20:49 buy 2.30 eurusd 1.4114 0.0000 0.0000 2007.10.10 02:22 1.4117 -8.05 0.00 -8.05 69.00
39819 2007.10.09 20:50 buy 2.30 eurusd 1.4113 0.0000 0.0000 2007.10.10 02:19 1.4116 -8.05 0.00 -8.05 69.00
39829 2007.10.09 20:54 buy 2.30 usdjpy 117.21 0.00 0.00 2007.10.10 02:08 117.23 -8.05 0.00 5.89 39.24
40043 2007.10.10 01:22 buy 2.30 usdjpy 117.21 0.00 0.00 2007.10.10 02:08 117.23 -8.05 0.00 0.00 39.24
40046 2007.10.10 01:25 buy 2.30 usdjpy 117.21 0.00 0.00 2007.10.10 02:08 117.23 -8.05 0.00 0.00 39.24
39827 2007.10.09 20:53 buy 2.30 usdjpy 117.20 0.00 0.00 2007.10.10 02:00 117.22 -8.05 0.00 5.89 39.24
39830 2007.10.09 20:55 buy 2.30 usdjpy 117.19 0.00 0.00 2007.10.10 02:00 117.21 -8.05 0.00 5.89 39.25
39833 2007.10.09 20:56 buy 2.30 usdjpy 117.18 0.00 0.00 2007.10.10 01:23 117.20 -8.05 0.00 5.89 39.25
39836 2007.10.09 20:57 buy 2.30 usdjpy 117.17 0.00 0.00 2007.10.10 01:21 117.19 -8.05 0.00 5.89 39.25
39817 2007.10.09 20:49 buy 2.30 usdjpy 117.19 0.00 0.00 2007.10.09 20:52 117.24 -8.05 0.00 0.00 98.09
39824 2007.10.09 20:52 buy 2.30 usdjpy 117.17 0.00 0.00 2007.10.09 20:52 117.20 -8.05 0.00 0.00 58.87
39818 2007.10.09 20:50 buy 2.30 usdjpy 117.14 0.00 0.00 2007.10.09 20:51 117.16 -8.05 0.00 0.00 39.26
39820 2007.10.09 20:51 buy 2.30 usdjpy 117.12 0.00 0.00 2007.10.09 20:51 117.15 -8.05 0.00 0.00 58.90
39812 2007.10.09 20:48 buy 2.30 usdjpy 117.15 0.00 0.00 2007.10.09 20:49 117.17 -8.05 0.00 0.00 39.26
39735 2007.10.09 20:06 buy 2.30 usdjpy 117.14 0.00 0.00 2007.10.09 20:48 117.18 -8.05 0.00 0.00 78.51
39806 2007.10.09 20:47 buy 2.30 eurusd 1.4100 0.0000 0.0000 2007.10.09 20:48 1.4113 -8.05 0.00 0.00 299.00
39561 2007.10.09 17:22 buy 2.30 eurusd 1.4100 0.0000 0.0000 2007.10.09 20:48 1.4113 -8.05 0.00 0.00 299.00
39559 2007.10.09 17:22 buy 2.30 eurusd 1.4099 0.0000 0.0000 2007.10.09 20:48 1.4111 -8.05 0.00 0.00 276.00
39560 2007.10.09 17:22 buy 2.30 eurusd 1.4099 0.0000 0.0000 2007.10.09 20:48 1.4107 -8.05 0.00 0.00 184.00
39722 2007.10.09 20:03 buy 2.30 usdjpy 117.13 0.00 0.00 2007.10.09 20:47 117.15 -8.05 0.00 0.00 39.27
39616 2007.10.09 18:15 buy 1.70 eurusd 1.4096 0.0000 0.0000 2007.10.09 20:46 1.4099 -5.95 0.00 0.00 51.00
39661 2007.10.09 19:10 buy 1.70 eurusd 1.4096 0.0000 0.0000 2007.10.09 20:46 1.4098 -5.95 0.00 0.00 34.00
39637 2007.10.09 18:40 buy 1.70 eurusd 1.4094 0.0000 0.0000 2007.10.09 20:46 1.4098 -5.95 0.00 0.00 68.00
39658 2007.10.09 19:06 buy 1.70 eurusd 1.4094 0.0000 0.0000 2007.10.09 20:46 1.4099 -5.95 0.00 0.00 85.00
39670 2007.10.09 19:21 buy 1.70 eurusd 1.4094 0.0000 0.0000 2007.10.09 20:46 1.4100 -5.95 0.00 0.00 102.00
39572 2007.10.09 17:29 buy 2.30 eurusd 1.4095 0.0000 0.0000 2007.10.09 20:46 1.4101 -8.05 0.00 0.00 138.00
39667 2007.10.09 19:15 buy 1.70 eurusd 1.4093 0.0000 0.0000 2007.10.09 20:46 1.4097 -5.95 0.00 0.00 68.00
39730 2007.10.09 20:05 buy 2.30 usdjpy 117.12 0.00 0.00 2007.10.09 20:38 117.15 -8.05 0.00 0.00 58.90
39752 2007.10.09 20:14 buy 2.30 usdjpy 117.11 0.00 0.00 2007.10.09 20:38 117.14 -8.05 0.00 0.00 58.90
39741 2007.10.09 20:07 buy 2.30 usdjpy 117.09 0.00 0.00 2007.10.09 20:15 117.11 -8.05 0.00 0.00 39.28
39743 2007.10.09 20:08 buy 2.30 usdjpy 117.06 0.00 0.00 2007.10.09 20:13 117.08 -8.05 0.00 0.00 39.29
39724 2007.10.09 20:04 buy 2.30 usdjpy 117.08 0.00 0.00 2007.10.09 20:04 117.11 -8.05 0.00 0.00 58.92
39591 2007.10.09 17:37 buy 1.70 usdjpy 117.08 0.00 0.00 2007.10.09 20:02 117.12 -5.95 0.00 0.00 58.06
39587 2007.10.09 17:35 buy 1.70 usdjpy 117.07 0.00 0.00 2007.10.09 20:02 117.09 -5.95 0.00 0.00 29.04
39589 2007.10.09 17:36 buy 1.70 usdjpy 117.07 0.00 0.00 2007.10.09 20:02 117.10 -5.95 0.00 0.00 43.55
39626 2007.10.09 18:21 buy 2.30 usdjpy 117.02 0.00 0.00 2007.10.09 20:02 117.04 -8.05 0.00 0.00 39.30
39714 2007.10.09 20:01 buy 2.30 usdjpy 116.98 0.00 0.00 2007.10.09 20:01 117.05 -8.05 0.00 0.00 137.55
39681 2007.10.09 19:41 buy 2.30 usdjpy 116.97 0.00 0.00 2007.10.09 20:01 117.03 -8.05 0.00 0.00 117.92
39690 2007.10.09 19:49 buy 2.30 usdjpy 116.97 0.00 0.00 2007.10.09 20:01 117.02 -8.05 0.00 0.00 98.27
39695 2007.10.09 19:50 buy 2.30 usdjpy 116.97 0.00 0.00 2007.10.09 20:01 117.00 -8.05 0.00 0.00 58.97
39682 2007.10.09 19:43 buy 2.30 usdjpy 116.95 0.00 0.00 2007.10.09 20:00 116.99 -8.05 0.00 0.00 78.64
39685 2007.10.09 19:44 buy 2.30 usdjpy 116.95 0.00 0.00 2007.10.09 20:00 117.01 -8.05 0.00 0.00 117.94
39687 2007.10.09 19:46 buy 2.30 usdjpy 116.93 0.00 0.00 2007.10.09 19:49 116.95 -8.05 0.00 0.00 39.33
39686 2007.10.09 19:45 buy 2.30 usdjpy 116.93 0.00 0.00 2007.10.09 19:48 116.96 -8.05 0.00 0.00 58.99
39643 2007.10.09 18:50 buy 1.70 eurusd 1.4093 0.0000 0.0000 2007.10.09 19:07 1.4095 -5.95 0.00 0.00 34.00
39655 2007.10.09 19:00 buy 1.70 eurusd 1.4092 0.0000 0.0000 2007.10.09 19:07 1.4095 -5.95 0.00 0.00 51.00
39650 2007.10.09 18:55 buy 1.70 eurusd 1.4091 0.0000 0.0000 2007.10.09 18:57 1.4093 -5.95 0.00 0.00 34.00
39640 2007.10.09 18:45 buy 1.70 eurusd 1.4091 0.0000 0.0000 2007.10.09 18:50 1.4093 -5.95 0.00 0.00 34.00
39621 2007.10.09 18:16 buy 2.30 usdjpy 116.99 0.00 0.00 2007.10.09 18:20 117.01 -8.05 0.00 0.00 39.31
39598 2007.10.09 17:47 buy 1.70 usdjpy 116.99 0.00 0.00 2007.10.09 18:17 117.02 -5.95 0.00 0.00 43.58
39599 2007.10.09 17:48 buy 1.70 usdjpy 116.98 0.00 0.00 2007.10.09 18:17 117.02 -5.95 0.00 0.00 58.11
39574 2007.10.09 17:29 buy 2.30 eurusd 1.4094 0.0000 0.0000 2007.10.09 18:15 1.4097 -8.05 0.00 0.00 69.00
39594 2007.10.09 17:40 buy 1.70 eurusd 1.4091 0.0000 0.0000 2007.10.09 18:14 1.4096 -5.95 0.00 0.00 85.00
39593 2007.10.09 17:39 buy 1.70 eurusd 1.4091 0.0000 0.0000 2007.10.09 18:14 1.4096 -5.95 0.00 0.00 85.00
39577 2007.10.09 17:31 buy 2.30 eurusd 1.4092 0.0000 0.0000 2007.10.09 18:14 1.4096 -8.05 0.00 0.00 92.00
39592 2007.10.09 17:38 buy 1.70 eurusd 1.4090 0.0000 0.0000 2007.10.09 17:48 1.4092 -5.95 0.00 0.00 34.00
39588 2007.10.09 17:36 buy 1.70 eurusd 1.4090 0.0000 0.0000 2007.10.09 17:44 1.4092 -5.95 0.00 0.00 34.00
39590 2007.10.09 17:37 buy 1.70 eurusd 1.4089 0.0000 0.0000 2007.10.09 17:44 1.4092 -5.95 0.00 0.00 51.00
39369 2007.10.09 16:21 buy 1.70 usdjpy 117.00 0.00 0.00 2007.10.09 17:31 117.02 -5.95 0.00 0.00 29.05
39542 2007.10.09 17:18 buy 1.70 usdjpy 116.99 0.00 0.00 2007.10.09 17:29 117.01 -5.95 0.00 0.00 29.06
39543 2007.10.09 17:18 buy 1.70 usdjpy 116.99 0.00 0.00 2007.10.09 17:28 117.02 -5.95 0.00 0.00 43.58
39552 2007.10.09 17:21 buy 1.70 eurusd 1.4098 0.0000 0.0000 2007.10.09 17:22 1.4099 -5.95 0.00 0.00 17.00
39554 2007.10.09 17:21 buy 2.30 eurusd 1.4097 0.0000 0.0000 2007.10.09 17:22 1.4098 -8.05 0.00 0.00 23.00
39555 2007.10.09 17:22 buy 2.30 eurusd 1.4096 0.0000 0.0000 2007.10.09 17:22 1.4099 -8.05 0.00 0.00 69.00
39541 2007.10.09 17:18 buy 1.70 usdjpy 116.99 0.00 0.00 2007.10.09 17:21 117.01 -5.95 0.00 0.00 29.06
39368 2007.10.09 16:21 buy 1.70 usdjpy 116.99 0.00 0.00 2007.10.09 17:21 117.01 -5.95 0.00 0.00 29.06
33182 2007.10.08 11:45 buy 1.60 eurusd 1.4095 0.0000 0.0000 2007.10.09 17:21 1.4097 -5.60 0.00 -5.60 32.00
39401 2007.10.09 16:24 buy 1.70 usdjpy 116.92 0.00 0.00 2007.10.09 17:18 116.97 -5.95 0.00 0.00 72.67
39397 2007.10.09 16:24 buy 1.70 usdjpy 116.92 0.00 0.00 2007.10.09 17:18 116.98 -5.95 0.00 0.00 87.19
39395 2007.10.09 16:24 buy 1.70 usdjpy 116.91 0.00 0.00 2007.10.09 17:18 116.97 -5.95 0.00 0.00 87.20
39371 2007.10.09 16:21 buy 1.70 eurusd 1.4056 0.0000 0.0000 2007.10.09 16:24 1.4063 -5.95 0.00 0.00 119.00
39365 2007.10.09 16:21 buy 1.70 eurusd 1.4055 0.0000 0.0000 2007.10.09 16:24 1.4064 -5.95 0.00 0.00 153.00
34646 2007.10.08 18:08 buy 1.70 eurusd 1.4055 0.0000 0.0000 2007.10.09 16:24 1.4062 -5.95 0.00 -5.95 119.00
38682 2007.10.09 13:50 sell 2.20 eurusd 1.4030 0.0000 0.0000 2007.10.09 15:23 1.4028 -7.70 0.00 0.00 44.00
38824 2007.10.09 14:41 sell 4.00 gbpjpy 237.61 0.00 237.57 2007.10.09 15:18 237.59 -14.00 0.00 0.00 68.28
38898 2007.10.09 14:54 sell 4.00 gbpjpy 237.72 0.00 237.68 2007.10.09 14:57 237.68 -14.00 0.00 0.00 136.51
38837 2007.10.09 14:42 buy 4.00 gbpjpy 237.72 0.00 237.78 2007.10.09 14:53 237.78 -14.00 0.00 0.00 204.73
38733 2007.10.09 14:05 buy 2.20 eurusd 1.4036 0.0000 0.0000 2007.10.09 14:06 1.4038 -7.70 0.00 0.00 44.00
38679 2007.10.09 13:49 buy 2.20 eurusd 1.4033 0.0000 0.0000 2007.10.09 14:05 1.4035 -7.70 0.00 0.00 44.00
30721 2007.10.05 14:32 sell 1.50 gbpjpy 237.72 0.00 237.67 2007.10.09 13:47 237.67 -5.25 0.00 -28.81 63.99
38600 2007.10.09 13:38 sell 2.20 eurusd 1.4033 0.0000 0.0000 2007.10.09 13:45 1.4031 -7.70 0.00 0.00 44.00
31198 2007.10.05 15:24 sell 1.60 gbpjpy 237.88 0.00 237.85 2007.10.09 13:41 237.85 -5.60 0.00 -30.73 40.94
38278 2007.10.09 12:07 sell 1.70 eurusd 1.4032 0.0000 0.0000 2007.10.09 12:43 1.4030 -5.95 0.00 0.00 34.00
38304 2007.10.09 12:31 sell 2.20 eurusd 1.4036 0.0000 0.0000 2007.10.09 12:34 1.4034 -7.70 0.00 0.00 44.00
38277 2007.10.09 12:06 sell 1.70 eurusd 1.4034 0.0000 0.0000 2007.10.09 12:07 1.4032 -5.95 0.00 0.00 34.00
38069 2007.10.09 11:43 buy 1.70 eurusd 1.4025 0.0000 0.0000 2007.10.09 12:00 1.4027 -5.95 0.00 0.00 34.00
30779 2007.10.05 14:37 sell 1.60 eurusd 1.4038 0.0000 0.0000 2007.10.09 11:43 1.4026 -5.60 0.00 4.80 192.00
30772 2007.10.05 14:36 sell 1.60 eurusd 1.4033 0.0000 0.0000 2007.10.09 11:43 1.4025 -5.60 0.00 4.80 128.00
34768 2007.10.08 18:25 sell 1.70 eurusd 1.4051 0.0000 0.0000 2007.10.08 18:40 1.4049 -5.95 0.00 0.00 34.00
31036 2007.10.05 14:59 sell 2.70 eurusd 1.4062 0.0000 1.4059 2007.10.08 17:43 1.4060 -9.45 0.00 4.05 54.00
31031 2007.10.05 14:58 sell 2.70 eurusd 1.4062 0.0000 1.4059 2007.10.08 17:43 1.4060 -9.45 0.00 4.05 54.00
34190 2007.10.08 17:00 buy 1.70 eurusd 1.4066 0.0000 0.0000 2007.10.08 17:34 1.4068 -5.95 0.00 0.00 34.00
31187 2007.10.05 15:21 sell 1.60 eurusd 1.4076 0.0000 0.0000 2007.10.08 15:52 1.4074 -5.60 0.00 2.40 32.00
31178 2007.10.05 15:19 sell 1.60 eurusd 1.4077 0.0000 0.0000 2007.10.08 15:52 1.4075 -5.60 0.00 2.40 32.00
33504 2007.10.08 13:35 buy 1.70 eurusd 1.4090 0.0000 0.0000 2007.10.08 13:48 1.4092 -5.95 0.00 0.00 34.00
33503 2007.10.08 13:34 buy 1.70 eurusd 1.4089 0.0000 0.0000 2007.10.08 13:35 1.4091 -5.95 0.00 0.00 34.00
33500 2007.10.08 13:34 buy 1.70 eurusd 1.4088 0.0000 0.0000 2007.10.08 13:35 1.4090 -5.95 0.00 0.00 34.00
33310 2007.10.08 12:36 buy 4.00 eurusd 1.4087 0.0000 1.4090 2007.10.08 13:06 1.4089 -14.00 0.00 0.00 80.00
33254 2007.10.08 12:14 sell 1.60 eurusd 1.4089 0.0000 0.0000 2007.10.08 12:21 1.4088 -5.60 0.00 0.00 16.00
33183 2007.10.08 11:45 sell 1.60 eurusd 1.4092 0.0000 0.0000 2007.10.08 11:45 1.4090 -5.60 0.00 0.00 32.00
33148 2007.10.08 11:29 buy 1.60 eurusd 1.4086 0.0000 0.0000 2007.10.08 11:32 1.4088 -5.60 0.00 0.00 32.00
33025 2007.10.08 10:56 sell 1.60 eurusd 1.4094 0.0000 0.0000 2007.10.08 11:07 1.4090 -5.60 0.00 0.00 64.00
33031 2007.10.08 10:56 sell 1.60 eurusd 1.4095 0.0000 0.0000 2007.10.08 11:07 1.4090 -5.60 0.00 0.00 80.00
33030 2007.10.08 10:56 sell 1.60 eurusd 1.4095 0.0000 0.0000 2007.10.08 11:02 1.4092 -5.60 0.00 0.00 48.00
33029 2007.10.08 10:56 sell 1.60 eurusd 1.4095 0.0000 0.0000 2007.10.08 11:02 1.4092 -5.60 0.00 0.00 48.00
33028 2007.10.08 10:56 sell 1.60 eurusd 1.4096 0.0000 0.0000 2007.10.08 11:01 1.4094 -5.60 0.00 0.00 32.00
33027 2007.10.08 10:56 sell 1.60 eurusd 1.4096 0.0000 0.0000 2007.10.08 11:01 1.4093 -5.60 0.00 0.00 48.00
31237 2007.10.05 15:33 sell 1.60 eurusd 1.4090 0.0000 0.0000 2007.10.08 10:52 1.4086 -5.60 0.00 2.40 64.00
31294 2007.10.05 15:37 sell 1.60 eurusd 1.4115 0.0000 0.0000 2007.10.08 10:46 1.4099 -5.60 0.00 2.40 256.00
31341 2007.10.05 15:42 sell 1.60 eurusd 1.4119 0.0000 0.0000 2007.10.08 10:46 1.4099 -5.60 0.00 2.40 320.00
31239 2007.10.05 15:33 sell 1.60 eurgbp 0.6922 0.0000 0.6918 2007.10.08 08:22 0.6918 -5.60 0.00 12.25 130.61
32351 2007.10.08 00:16 sell 1.60 eurusd 1.4146 0.0000 0.0000 2007.10.08 00:35 1.4143 -5.60 0.00 0.00 48.00
32352 2007.10.08 00:16 sell 1.60 eurusd 1.4146 0.0000 0.0000 2007.10.08 00:35 1.4143 -5.60 0.00 0.00 48.00
32353 2007.10.08 00:17 sell 1.60 eurusd 1.4146 0.0000 0.0000 2007.10.08 00:35 1.4143 -5.60 0.00 0.00 48.00
32354 2007.10.08 00:17 sell 1.60 eurusd 1.4146 0.0000 0.0000 2007.10.08 00:35 1.4143 -5.60 0.00 0.00 48.00
32350 2007.10.08 00:16 sell 1.60 eurusd 1.4146 0.0000 0.0000 2007.10.08 00:35 1.4143 -5.60 0.00 0.00 48.00
32349 2007.10.08 00:16 sell 1.60 eurusd 1.4146 0.0000 0.0000 2007.10.08 00:35 1.4143 -5.60 0.00 0.00 48.00
32348 2007.10.08 00:16 sell 1.60 eurusd 1.4147 0.0000 0.0000 2007.10.08 00:32 1.4146 -5.60 0.00 0.00 16.00
31311 2007.10.05 15:38 sell 1.60 eurusd 1.4117 0.0000 0.0000 2007.10.05 22:30 1.4135 -5.60 0.00 0.00 -288.00
31480 2007.10.05 16:01 sell 1.60 eurusd 1.4141 0.0000 0.0000 2007.10.05 16:36 1.4139 -5.60 0.00 0.00 32.00
31474 2007.10.05 16:01 sell 1.60 eurusd 1.4141 0.0000 0.0000 2007.10.05 16:36 1.4140 -5.60 0.00 0.00 16.00
31507 2007.10.05 16:04 sell 1.60 eurusd 1.4142 0.0000 0.0000 2007.10.05 16:35 1.4140 -5.60 0.00 0.00 32.00
31525 2007.10.05 16:06 sell 1.60 eurusd 1.4143 0.0000 0.0000 2007.10.05 16:35 1.4140 -5.60 0.00 0.00 48.00
31521 2007.10.05 16:06 sell 0.30 eurjpy 165.09 0.00 165.04 2007.10.05 16:31 165.04 -1.05 0.00 0.00 12.85
31523 2007.10.05 16:06 buy 1.60 eurusd 1.4147 0.0000 0.0000 2007.10.05 16:07 1.4150 -5.60 0.00 0.00 48.00
31499 2007.10.05 16:03 buy 1.60 eurusd 1.4143 0.0000 0.0000 2007.10.05 16:06 1.4145 -5.60 0.00 0.00 32.00
31473 2007.10.05 16:01 buy 1.60 eurusd 1.4143 0.0000 0.0000 2007.10.05 16:01 1.4145 -5.60 0.00 0.00 32.00
31451 2007.10.05 15:55 buy 1.60 eurusd 1.4140 0.0000 0.0000 2007.10.05 16:01 1.4142 -5.60 0.00 0.00 32.00
31449 2007.10.05 15:55 buy 4.00 eurusd 1.4139 0.0000 1.4142 2007.10.05 16:01 1.4142 -14.00 0.00 0.00 120.00
31447 2007.10.05 15:54 sell 1.60 eurusd 1.4136 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:56 1.4135 -5.60 0.00 0.00 16.00
31453 2007.10.05 15:55 sell 1.60 eurusd 1.4137 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:56 1.4136 -5.60 0.00 0.00 16.00
31446 2007.10.05 15:54 sell 1.60 eurusd 1.4138 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:54 1.4136 -5.60 0.00 0.00 32.00
31445 2007.10.05 15:54 sell 1.60 eurusd 1.4139 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:54 1.4137 -5.60 0.00 0.00 32.00
31433 2007.10.05 15:52 buy 1.60 eurusd 1.4145 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:53 1.4147 -5.60 0.00 0.00 32.00
31430 2007.10.05 15:52 buy 1.60 eurusd 1.4138 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:52 1.4140 -5.60 0.00 0.00 32.00
31390 2007.10.05 15:47 sell 1.60 eurusd 1.4144 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:50 1.4141 -5.60 0.00 0.00 48.00
31421 2007.10.05 15:49 sell 1.60 eurusd 1.4145 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:49 1.4144 -5.60 0.00 0.00 16.00
31419 2007.10.05 15:49 sell 1.60 eurusd 1.4148 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:49 1.4146 -5.60 0.00 0.00 32.00
31417 2007.10.05 15:49 sell 1.60 eurusd 1.4150 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:49 1.4148 -5.60 0.00 0.00 32.00
31355 2007.10.05 15:44 sell 1.10 eurjpy 165.00 0.00 0.00 2007.10.05 15:49 164.98 -3.85 0.00 0.00 18.87
31416 2007.10.05 15:49 sell 1.60 eurusd 1.4152 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:49 1.4150 -5.60 0.00 0.00 32.00
31406 2007.10.05 15:48 sell 1.60 eurusd 1.4154 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:49 1.4153 -5.60 0.00 0.00 16.00
31388 2007.10.05 15:47 buy 1.60 eurusd 1.4151 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:48 1.4154 -5.60 0.00 0.00 48.00
28625 2007.10.04 16:45 buy 2.00 eurusd 1.4149 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:48 1.4154 -7.00 0.00 -7.00 100.00
28558 2007.10.04 16:31 buy 2.00 eurusd 1.4151 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:48 1.4154 -7.00 0.00 -7.00 60.00
28553 2007.10.04 16:31 buy 2.00 eurusd 1.4149 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:48 1.4154 -7.00 0.00 -7.00 100.00
28624 2007.10.04 16:45 buy 2.00 eurusd 1.4148 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:47 1.4150 -7.00 0.00 -7.00 40.00
31376 2007.10.05 15:46 buy 1.60 eurusd 1.4135 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:46 1.4149 -5.60 0.00 0.00 224.00
31331 2007.10.05 15:39 buy 1.60 eurusd 1.4129 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:46 1.4133 -5.60 0.00 0.00 64.00
30941 2007.10.05 14:47 sell 1.60 usdjpy 116.87 0.00 0.00 2007.10.05 15:42 116.85 -5.60 0.00 0.00 27.39
31330 2007.10.05 15:39 sell 1.60 eurusd 1.4127 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:40 1.4122 -5.60 0.00 0.00 80.00
31308 2007.10.05 15:38 buy 1.60 eurusd 1.4122 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:39 1.4127 -5.60 0.00 0.00 80.00
31299 2007.10.05 15:38 buy 1.60 eurusd 1.4120 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:39 1.4127 -5.60 0.00 0.00 112.00
31289 2007.10.05 15:37 buy 1.60 eurusd 1.4119 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:38 1.4121 -5.60 0.00 0.00 32.00
31131 2007.10.05 15:12 sell 1.60 usdjpy 116.92 0.00 0.00 2007.10.05 15:38 116.87 -5.60 0.00 0.00 68.45
31293 2007.10.05 15:37 sell 1.60 eurusd 1.4117 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:37 1.4115 -5.60 0.00 0.00 32.00
31284 2007.10.05 15:37 buy 1.60 eurusd 1.4115 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:37 1.4117 -5.60 0.00 0.00 32.00
31281 2007.10.05 15:37 buy 1.60 eurusd 1.4112 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:37 1.4118 -5.60 0.00 0.00 96.00
31276 2007.10.05 15:37 buy 1.60 eurusd 1.4110 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:37 1.4114 -5.60 0.00 0.00 64.00
31269 2007.10.05 15:37 buy 1.60 eurusd 1.4105 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:37 1.4112 -5.60 0.00 0.00 112.00
31266 2007.10.05 15:37 buy 1.60 eurusd 1.4103 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:37 1.4110 -5.60 0.00 0.00 112.00
31254 2007.10.05 15:35 buy 1.60 eurusd 1.4100 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:37 1.4102 -5.60 0.00 0.00 32.00
31250 2007.10.05 15:35 buy 1.60 eurusd 1.4098 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:37 1.4100 -5.60 0.00 0.00 32.00
31236 2007.10.05 15:33 buy 1.60 eurusd 1.4091 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:34 1.4093 -5.60 0.00 0.00 32.00
30705 2007.10.05 14:31 buy 1.50 eurusd 1.4089 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:34 1.4092 -5.25 0.00 0.00 45.00
30948 2007.10.05 14:47 buy 2.70 eurusd 1.4089 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:33 1.4091 -9.45 0.00 0.00 54.00
30856 2007.10.05 14:43 buy 1.60 gbpjpy 238.18 0.00 238.22 2007.10.05 15:33 238.22 -5.60 0.00 0.00 54.68
31104 2007.10.05 15:08 buy 1.60 eurusd 1.4085 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:33 1.4089 -5.60 0.00 0.00 64.00
31120 2007.10.05 15:10 buy 1.60 eurusd 1.4083 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:33 1.4092 -5.60 0.00 0.00 144.00
31117 2007.10.05 15:10 buy 1.60 eurusd 1.4082 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:33 1.4089 -5.60 0.00 0.00 112.00
31151 2007.10.05 15:15 buy 1.60 usdjpy 117.00 0.00 0.00 2007.10.05 15:26 117.02 -5.60 0.00 0.00 27.35
31201 2007.10.05 15:24 buy 1.60 gbpjpy 237.91 0.00 0.00 2007.10.05 15:25 237.97 -5.60 0.00 0.00 82.05
31197 2007.10.05 15:24 buy 1.60 gbpjpy 237.90 0.00 0.00 2007.10.05 15:25 237.98 -5.60 0.00 0.00 109.41
31179 2007.10.05 15:19 sell 1.50 eurjpy 164.64 0.00 0.00 2007.10.05 15:20 164.63 -5.25 0.00 0.00 12.82
31168 2007.10.05 15:17 buy 1.60 eurusd 1.4077 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:18 1.4079 -5.60 0.00 0.00 32.00
31157 2007.10.05 15:15 sell 1.60 usdjpy 116.96 0.00 0.00 2007.10.05 15:15 116.94 -5.60 0.00 0.00 27.36
31148 2007.10.05 15:14 buy 1.60 gbpjpy 237.89 0.00 0.00 2007.10.05 15:15 237.93 -5.60 0.00 0.00 54.71
31123 2007.10.05 15:10 buy 1.60 usdjpy 116.95 0.00 0.00 2007.10.05 15:11 116.97 -5.60 0.00 0.00 27.36
31127 2007.10.05 15:11 buy 1.60 usdjpy 116.94 0.00 0.00 2007.10.05 15:11 116.96 -5.60 0.00 0.00 27.36
30936 2007.10.05 14:47 buy 1.60 eurgbp 0.6921 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:11 0.6922 -5.60 0.00 0.00 32.54
31114 2007.10.05 15:09 sell 1.60 eurusd 1.4081 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:10 1.4079 -5.60 0.00 0.00 32.00
31108 2007.10.05 15:08 sell 1.60 eurusd 1.4082 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:09 1.4080 -5.60 0.00 0.00 32.00
31097 2007.10.05 15:08 buy 1.60 eurusd 1.4081 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:08 1.4083 -5.60 0.00 0.00 32.00
30960 2007.10.05 14:49 buy 2.70 eurusd 1.4079 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:08 1.4081 -9.45 0.00 0.00 54.00
31092 2007.10.05 15:08 buy 1.60 eurusd 1.4077 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:08 1.4080 -5.60 0.00 0.00 48.00
31010 2007.10.05 14:55 buy 2.70 eurusd 1.4075 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:08 1.4080 -9.45 0.00 0.00 135.00
31081 2007.10.05 15:07 buy 1.60 eurusd 1.4069 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:07 1.4071 -5.60 0.00 0.00 32.00
31012 2007.10.05 14:55 sell 1.60 usdjpy 116.98 0.00 0.00 2007.10.05 15:07 116.95 -5.60 0.00 0.00 41.04
31029 2007.10.05 14:57 sell 1.60 usdjpy 117.02 0.00 0.00 2007.10.05 15:06 116.99 -5.60 0.00 0.00 41.03
31049 2007.10.05 15:01 sell 1.60 usdjpy 117.05 0.00 0.00 2007.10.05 15:04 117.02 -5.60 0.00 0.00 41.02
31054 2007.10.05 15:02 buy 1.60 gbpjpy 237.96 0.00 0.00 2007.10.05 15:02 237.99 -5.60 0.00 0.00 41.01
31048 2007.10.05 15:01 buy 1.60 gbpjpy 237.97 0.00 0.00 2007.10.05 15:02 237.99 -5.60 0.00 0.00 27.34
31039 2007.10.05 14:59 buy 2.70 eurusd 1.4065 0.0000 0.0000 2007.10.05 15:02 1.4065 -9.45 0.00 0.00 0.00
31023 2007.10.05 14:56 buy 2.70 eurusd 1.4066 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:59 1.4067 -9.45 0.00 0.00 27.00
31025 2007.10.05 14:57 sell 2.70 eurusd 1.4063 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:58 1.4063 -9.45 0.00 0.00 0.00
30994 2007.10.05 14:53 buy 1.60 usdjpy 117.03 0.00 0.00 2007.10.05 14:57 117.05 -5.60 0.00 0.00 27.34
31022 2007.10.05 14:56 buy 1.60 usdjpy 117.03 0.00 0.00 2007.10.05 14:57 117.05 -5.60 0.00 0.00 27.34
30838 2007.10.05 14:42 buy 1.60 usdjpy 117.03 0.00 0.00 2007.10.05 14:57 117.06 -5.60 0.00 0.00 41.00
31019 2007.10.05 14:55 sell 2.70 eurusd 1.4065 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:56 1.4064 -9.45 0.00 0.00 27.00
30983 2007.10.05 14:51 buy 2.70 eurusd 1.4068 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:54 1.4069 -9.45 0.00 0.00 27.00
30987 2007.10.05 14:51 buy 2.70 eurusd 1.4066 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:53 1.4067 -9.45 0.00 0.00 27.00
30984 2007.10.05 14:51 sell 2.70 eurusd 1.4065 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:51 1.4064 -9.45 0.00 0.00 27.00
30867 2007.10.05 14:43 sell 1.60 eurusd 1.4068 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:51 1.4067 -5.60 0.00 0.00 16.00
30912 2007.10.05 14:46 sell 1.60 eurusd 1.4071 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:51 1.4069 -5.60 0.00 0.00 32.00
30979 2007.10.05 14:51 sell 1.60 gbpjpy 237.97 0.00 0.00 2007.10.05 14:51 237.95 -5.60 0.00 0.00 27.35
30977 2007.10.05 14:51 sell 2.70 eurusd 1.4071 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:51 1.4070 -9.45 0.00 0.00 27.00
30962 2007.10.05 14:49 sell 2.70 eurusd 1.4075 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:50 1.4074 -9.45 0.00 0.00 27.00
30965 2007.10.05 14:49 buy 2.70 eurusd 1.4078 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:50 1.4079 -9.45 0.00 0.00 27.00
30961 2007.10.05 14:49 buy 2.70 eurusd 1.4077 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:50 1.4078 -9.45 0.00 0.00 27.00
30958 2007.10.05 14:48 sell 2.70 eurusd 1.4077 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:48 1.4076 -9.45 0.00 0.00 27.00
30953 2007.10.05 14:48 buy 1.60 usdjpy 116.91 0.00 0.00 2007.10.05 14:48 116.93 -5.60 0.00 0.00 27.37
30951 2007.10.05 14:48 sell 2.70 eurusd 1.4081 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:48 1.4080 -9.45 0.00 0.00 27.00
30950 2007.10.05 14:48 sell 2.70 eurusd 1.4083 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:48 1.4082 -9.45 0.00 0.00 27.00
30949 2007.10.05 14:48 sell 2.70 eurusd 1.4086 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:48 1.4083 -9.45 0.00 0.00 81.00
30942 2007.10.05 14:47 buy 2.70 eurusd 1.4087 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:47 1.4089 -9.45 0.00 0.00 54.00
30940 2007.10.05 14:47 buy 2.70 eurusd 1.4085 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:47 1.4086 -9.45 0.00 0.00 27.00
30932 2007.10.05 14:47 buy 2.70 eurusd 1.4083 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:47 1.4084 -9.45 0.00 0.00 27.00
30878 2007.10.05 14:44 sell 1.60 gbpjpy 237.94 0.00 0.00 2007.10.05 14:47 237.92 -5.60 0.00 0.00 27.37
30916 2007.10.05 14:46 buy 1.60 eurusd 1.4076 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:47 1.4078 -5.60 0.00 0.00 32.00
30918 2007.10.05 14:46 sell 1.60 gbpjpy 238.00 0.00 0.00 2007.10.05 14:47 237.97 -5.60 0.00 0.00 41.04
30905 2007.10.05 14:45 sell 1.60 gbpjpy 238.08 0.00 0.00 2007.10.05 14:46 238.05 -5.60 0.00 0.00 41.03
30910 2007.10.05 14:46 buy 1.60 eurusd 1.4072 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:46 1.4076 -5.60 0.00 0.00 64.00
30903 2007.10.05 14:45 sell 1.60 eurusd 1.4073 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:46 1.4071 -5.60 0.00 0.00 32.00
30900 2007.10.05 14:45 buy 1.60 eurusd 1.4073 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:45 1.4076 -5.60 0.00 0.00 48.00
30897 2007.10.05 14:45 buy 1.60 eurusd 1.4073 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:45 1.4075 -5.60 0.00 0.00 32.00
30895 2007.10.05 14:45 buy 1.60 eurusd 1.4071 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:45 1.4073 -5.60 0.00 0.00 32.00
30886 2007.10.05 14:44 buy 1.60 usdjpy 117.00 0.00 0.00 2007.10.05 14:45 117.02 -5.60 0.00 0.00 27.35
30884 2007.10.05 14:44 buy 1.60 gbpjpy 238.02 0.00 0.00 2007.10.05 14:45 238.04 -5.60 0.00 0.00 27.35
30872 2007.10.05 14:44 buy 1.60 usdjpy 116.97 0.00 0.00 2007.10.05 14:44 116.98 -5.60 0.00 0.00 13.68
30810 2007.10.05 14:40 sell 1.60 gbpjpy 237.95 0.00 0.00 2007.10.05 14:43 237.93 -5.60 0.00 0.00 27.37
30848 2007.10.05 14:42 sell 1.60 usdjpy 116.98 0.00 0.00 2007.10.05 14:43 116.96 -5.60 0.00 0.00 27.36
30862 2007.10.05 14:43 sell 1.60 eurusd 1.4071 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:43 1.4068 -5.60 0.00 0.00 48.00
30861 2007.10.05 14:43 sell 1.60 eurusd 1.4073 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:43 1.4071 -5.60 0.00 0.00 32.00
30852 2007.10.05 14:42 buy 1.60 gbpjpy 238.12 0.00 0.00 2007.10.05 14:43 238.11 -5.60 0.00 0.00 -13.68
30842 2007.10.05 14:42 buy 1.60 eurusd 1.4070 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:43 1.4077 -5.60 0.00 0.00 112.00
30828 2007.10.05 14:42 buy 1.60 gbpjpy 238.07 0.00 0.00 2007.10.05 14:42 238.10 -5.60 0.00 0.00 41.04
30833 2007.10.05 14:42 buy 1.60 eurusd 1.4067 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:42 1.4070 -5.60 0.00 0.00 48.00
30832 2007.10.05 14:42 buy 1.60 eurusd 1.4064 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:42 1.4066 -5.60 0.00 0.00 32.00
30750 2007.10.05 14:34 buy 1.50 eurusd 1.4064 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:42 1.4066 -5.25 0.00 0.00 30.00
30831 2007.10.05 14:42 sell 1.60 usdjpy 117.04 0.00 0.00 2007.10.05 14:42 117.01 -5.60 0.00 0.00 41.02
30830 2007.10.05 14:42 buy 1.60 eurusd 1.4059 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:42 1.4063 -5.60 0.00 0.00 64.00
30829 2007.10.05 14:42 buy 1.60 eurusd 1.4055 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:42 1.4059 -5.60 0.00 0.00 64.00
30807 2007.10.05 14:40 buy 1.60 eurusd 1.4054 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:42 1.4056 -5.60 0.00 0.00 32.00
30824 2007.10.05 14:41 buy 1.60 eurusd 1.4053 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:42 1.4055 -5.60 0.00 0.00 32.00
30813 2007.10.05 14:40 sell 1.60 eurusd 1.4052 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:41 1.4050 -5.60 0.00 0.00 32.00
30805 2007.10.05 14:39 sell 1.60 gbpjpy 238.00 0.00 0.00 2007.10.05 14:41 237.98 -5.60 0.00 0.00 27.33
30762 2007.10.05 14:35 buy 1.60 eurusd 1.4053 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:40 1.4055 -5.60 0.00 0.00 32.00
30804 2007.10.05 14:39 buy 1.60 eurusd 1.4050 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:40 1.4052 -5.60 0.00 0.00 32.00
30776 2007.10.05 14:37 buy 1.60 eurusd 1.4043 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:39 1.4046 -5.60 0.00 0.00 48.00
30783 2007.10.05 14:38 buy 1.60 gbpjpy 238.01 0.00 0.00 2007.10.05 14:38 238.03 -5.60 0.00 0.00 27.30
30771 2007.10.05 14:36 sell 1.60 eurusd 1.4036 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:36 1.4034 -5.60 0.00 0.00 32.00
30769 2007.10.05 14:36 sell 1.60 eurusd 1.4046 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:36 1.4044 -5.60 0.00 0.00 32.00
30758 2007.10.05 14:35 sell 1.60 eurusd 1.4047 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:36 1.4045 -5.60 0.00 0.00 32.00
30767 2007.10.05 14:36 sell 1.60 eurusd 1.4048 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:36 1.4047 -5.60 0.00 0.00 16.00
30764 2007.10.05 14:35 sell 1.60 eurusd 1.4050 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:35 1.4048 -5.60 0.00 0.00 32.00
30755 2007.10.05 14:35 sell 1.60 eurusd 1.4050 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:35 1.4048 -5.60 0.00 0.00 32.00
30752 2007.10.05 14:35 sell 1.50 eurusd 1.4055 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:35 1.4051 -5.25 0.00 0.00 60.00
30697 2007.10.05 14:30 sell 8.00 eurusd 1.4061 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:35 1.4052 -28.00 0.00 0.00 720.00
30749 2007.10.05 14:34 sell 1.50 eurusd 1.4060 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:35 1.4056 -5.25 0.00 0.00 60.00
30751 2007.10.05 14:34 sell 1.50 eurusd 1.4059 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:35 1.4056 -5.25 0.00 0.00 45.00
30696 2007.10.05 14:30 sell 1.50 eurusd 1.4060 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:35 1.4057 -5.25 0.00 0.00 45.00
30708 2007.10.05 14:31 sell 1.50 eurgbp 0.6920 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:34 0.6919 -5.25 0.00 0.00 30.48
30748 2007.10.05 14:34 sell 1.50 eurusd 1.4064 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:34 1.4060 -5.25 0.00 0.00 60.00
30744 2007.10.05 14:33 sell 1.50 eurusd 1.4070 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:34 1.4064 -5.25 0.00 0.00 90.00
30743 2007.10.05 14:33 buy 1.50 gbpjpy 237.84 0.00 0.00 2007.10.05 14:34 237.85 -5.25 0.00 0.00 12.82
30573 2007.10.05 14:09 buy 1.50 gbpjpy 237.62 0.00 0.00 2007.10.05 14:34 237.70 -5.25 0.00 0.00 102.59
30742 2007.10.05 14:33 sell 1.50 eurusd 1.4074 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:33 1.4071 -5.25 0.00 0.00 45.00
30741 2007.10.05 14:33 sell 1.50 eurusd 1.4076 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:33 1.4071 -5.25 0.00 0.00 75.00
30714 2007.10.05 14:32 sell 4.00 eurusd 1.4076 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:33 1.4072 -14.00 0.00 0.00 160.00
30711 2007.10.05 14:32 sell 1.50 eurusd 1.4078 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:33 1.4075 -5.25 0.00 0.00 45.00
30739 2007.10.05 14:33 sell 1.50 eurusd 1.4079 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:33 1.4077 -5.25 0.00 0.00 30.00
30736 2007.10.05 14:33 sell 1.50 eurusd 1.4081 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:33 1.4079 -5.25 0.00 0.00 30.00
30727 2007.10.05 14:33 buy 1.50 eurusd 1.4081 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:33 1.4083 -5.25 0.00 0.00 30.00
30723 2007.10.05 14:32 buy 1.50 eurusd 1.4079 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:33 1.4081 -5.25 0.00 0.00 30.00
30719 2007.10.05 14:32 buy 1.50 eurgbp 0.6923 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:33 0.6925 -5.25 0.00 0.00 61.00
30710 2007.10.05 14:31 sell 1.50 eurusd 1.4081 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:32 1.4078 -5.25 0.00 0.00 45.00
30707 2007.10.05 14:31 sell 1.50 eurusd 1.4086 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:31 1.4082 -5.25 0.00 0.00 60.00
30702 2007.10.05 14:31 buy 4.00 eurusd 1.4082 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:31 1.4089 -14.00 0.00 0.00 280.00
30704 2007.10.05 14:31 buy 1.50 eurusd 1.4085 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:31 1.4089 -5.25 0.00 0.00 60.00
30703 2007.10.05 14:31 buy 1.50 eurusd 1.4082 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:31 1.4085 -5.25 0.00 0.00 45.00
30690 2007.10.05 14:30 sell 0.20 eurusd 1.4073 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:30 1.4071 -0.70 0.00 0.00 4.00
30698 2007.10.05 14:30 buy 1.50 eurusd 1.4066 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:30 1.4068 -5.25 0.00 0.00 30.00
30694 2007.10.05 14:30 sell 8.00 eurusd 1.4066 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:30 1.4060 -28.00 0.00 0.00 480.00
30693 2007.10.05 14:30 sell 1.50 eurusd 1.4066 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:30 1.4064 -5.25 0.00 0.00 30.00
30692 2007.10.05 14:30 sell 8.00 eurusd 1.4074 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:30 1.4070 -28.00 0.00 0.00 320.00
30691 2007.10.05 14:30 sell 1.50 eurusd 1.4074 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:30 1.4071 -5.25 0.00 0.00 45.00
30688 2007.10.05 14:30 sell 1.50 eurusd 1.4101 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:30 1.4101 -5.25 0.00 0.00 0.00
30167 2007.10.05 11:57 sell 4.60 eurusd 1.4112 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:30 1.4107 -16.10 0.00 0.00 230.00
30230 2007.10.05 12:20 sell 1.50 eurusd 1.4118 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:30 1.4107 -5.25 0.00 0.00 165.00
30166 2007.10.05 11:57 sell 4.60 eurusd 1.4113 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:30 1.4108 -16.10 0.00 0.00 230.00
30505 2007.10.05 13:43 sell 1.50 eurusd 1.4129 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:30 1.4122 -5.25 0.00 0.00 105.00
30676 2007.10.05 14:27 sell 1.50 eurusd 1.4133 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:28 1.4131 -5.25 0.00 0.00 30.00
30631 2007.10.05 14:22 buy 1.50 eurusd 1.4133 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:27 1.4135 -5.25 0.00 0.00 30.00
30629 2007.10.05 14:21 buy 1.50 eurusd 1.4131 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:27 1.4132 -5.25 0.00 0.00 15.00
30657 2007.10.05 14:26 sell 1.50 gbpjpy 237.46 0.00 0.00 2007.10.05 14:26 237.44 -5.25 0.00 0.00 25.76
30544 2007.10.05 13:54 sell 1.50 gbpjpy 237.44 0.00 0.00 2007.10.05 14:25 237.42 -5.25 0.00 0.00 25.76
30635 2007.10.05 14:23 buy 1.90 eurjpy 164.54 0.00 0.00 2007.10.05 14:24 164.55 -6.65 0.00 0.00 16.31
30608 2007.10.05 14:16 sell 1.50 eurusd 1.4131 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:17 1.4130 -5.25 0.00 0.00 15.00
30593 2007.10.05 14:12 sell 1.50 eurusd 1.4135 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:13 1.4134 -5.25 0.00 0.00 15.00
30574 2007.10.05 14:10 buy 1.50 eurgbp 0.6929 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:12 0.6930 -5.25 0.00 0.00 30.60
30553 2007.10.05 13:56 buy 1.50 eurusd 1.4133 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:12 1.4136 -5.25 0.00 0.00 45.00
30567 2007.10.05 14:07 buy 1.50 eurusd 1.4132 0.0000 0.0000 2007.10.05 14:12 1.4137 -5.25 0.00 0.00 75.00
30559 2007.10.05 13:58 buy 1.50 eurjpy 164.62 0.00 0.00 2007.10.05 13:59 164.64 -5.25 0.00 0.00 25.75
30488 2007.10.05 13:38 buy 1.50 gbpjpy 237.53 0.00 0.00 2007.10.05 13:59 237.58 -5.25 0.00 0.00 64.39
30462 2007.10.05 13:32 buy 1.50 gbpjpy 237.54 0.00 0.00 2007.10.05 13:59 237.56 -5.25 0.00 0.00 25.75
30524 2007.10.05 13:51 buy 1.50 gbpjpy 237.53 0.00 0.00 2007.10.05 13:59 237.56 -5.25 0.00 0.00 38.63
30514 2007.10.05 13:46 buy 1.50 gbpjpy 237.50 0.00 0.00 2007.10.05 13:59 237.57 -5.25 0.00 0.00 90.14
30542 2007.10.05 13:54 sell 1.50 eurusd 1.4132 0.0000 0.0000 2007.10.05 13:54 1.4130 -5.25 0.00 0.00 30.00
30536 2007.10.05 13:53 sell 1.50 gbpjpy 237.45 0.00 0.00 2007.10.05 13:53 237.41 -5.25 0.00 0.00 51.55
30390 2007.10.05 13:04 buy 1.70 eurjpy 164.60 0.00 0.00 2007.10.05 13:52 164.61 -5.95 0.00 0.00 14.60
30528 2007.10.05 13:52 buy 1.50 eurusd 1.4137 0.0000 0.0000 2007.10.05 13:52 1.4139 -5.25 0.00 0.00 30.00
30510 2007.10.05 13:46 buy 1.50 eurusd 1.4133 0.0000 0.0000 2007.10.05 13:52 1.4135 -5.25 0.00 0.00 30.00
30509 2007.10.05 13:46 buy 1.50 eurusd 1.4132 0.0000 0.0000 2007.10.05 13:52 1.4135 -5.25 0.00 0.00 45.00
29715 2007.10.05 08:01 buy 0.20 eurusd 1.4128 0.0000 0.0000 2007.10.05 13:34 1.4130 -0.70 0.00 0.00 4.00
30302 2007.10.05 12:42 sell 1.50 gbpjpy 237.48 0.00 0.00 2007.10.05 13:26 237.46 -5.25 0.00 0.00 25.76
30352 2007.10.05 12:56 sell 1.50 gbpjpy 237.63 0.00 0.00 2007.10.05 12:56 237.62 -5.25 0.00 0.00 12.88
30222 2007.10.05 12:18 buy 1.00 eurusd 1.4123 0.0000 0.0000 2007.10.05 12:55 1.4128 -3.50 0.00 0.00 50.00
30342 2007.10.05 12:53 buy 1.00 eurusd 1.4124 0.0000 0.0000 2007.10.05 12:54 1.4128 -3.50 0.00 0.00 40.00
30268 2007.10.05 12:32 buy 1.50 eurusd 1.4123 0.0000 0.0000 2007.10.05 12:53 1.4124 -5.25 0.00 0.00 15.00
30322 2007.10.05 12:48 buy 1.50 gbpjpy 237.54 0.00 0.00 2007.10.05 12:52 237.63 -5.25 0.00 0.00 115.88
30301 2007.10.05 12:42 buy 1.50 gbpjpy 237.49 0.00 0.00 2007.10.05 12:43 237.51 -5.25 0.00 0.00 25.75
30299 2007.10.05 12:41 buy 1.50 gbpjpy 237.48 0.00 0.00 2007.10.05 12:41 237.50 -5.25 0.00 0.00 25.75
30148 2007.10.05 11:52 sell 3.10 eurjpy 164.48 0.00 0.00 2007.10.05 12:38 164.47 -10.85 0.00 0.00 26.62
30260 2007.10.05 12:28 buy 1.50 eurusd 1.4122 0.0000 0.0000 2007.10.05 12:38 1.4124 -5.25 0.00 0.00 30.00
30264 2007.10.05 12:31 buy 1.50 eurusd 1.4120 0.0000 0.0000 2007.10.05 12:32 1.4122 -5.25 0.00 0.00 30.00
30254 2007.10.05 12:28 buy 1.50 eurusd 1.4122 0.0000 0.0000 2007.10.05 12:28 1.4123 -5.25 0.00 0.00 15.00
30244 2007.10.05 12:27 buy 1.50 eurusd 1.4120 0.0000 0.0000 2007.10.05 12:28 1.4121 -5.25 0.00 0.00 15.00
30238 2007.10.05 12:24 buy 1.50 eurusd 1.4120 0.0000 0.0000 2007.10.05 12:27 1.4121 -5.25 0.00 0.00 15.00
30229 2007.10.05 12:20 buy 1.50 eurusd 1.4120 0.0000 0.0000 2007.10.05 12:27 1.4121 -5.25 0.00 0.00 15.00
30239 2007.10.05 12:24 buy 1.50 eurusd 1.4119 0.0000 0.0000 2007.10.05 12:27 1.4120 -5.25 0.00 0.00 15.00
30195 2007.10.05 12:09 buy 4.60 eurusd 1.4117 0.0000 0.0000 2007.10.05 12:10 1.4118 -16.10 0.00 0.00 46.00
30125 2007.10.05 11:39 buy 4.60 eurusd 1.4114 0.0000 0.0000 2007.10.05 11:57 1.4115 -16.10 0.00 0.00 46.00
30104 2007.10.05 11:22 sell 0.20 eurusd 1.4115 0.0000 0.0000 2007.10.05 11:39 1.4113 -0.70 0.00 0.00 4.00
30074 2007.10.05 11:11 buy 4.60 eurusd 1.4114 0.0000 0.0000 2007.10.05 11:13 1.4115 -16.10 0.00 0.00 46.00
30065 2007.10.05 11:09 buy 4.60 eurusd 1.4111 0.0000 0.0000 2007.10.05 11:11 1.4113 -16.10 0.00 0.00 92.00
30063 2007.10.05 11:09 buy 4.60 eurusd 1.4111 0.0000 0.0000 2007.10.05 11:10 1.4112 -16.10 0.00 0.00 46.00
29016 2007.10.04 20:32 sell 2.00 eurusd 1.4113 0.0000 0.0000 2007.10.05 11:09 1.4111 -7.00 0.00 3.00 40.00
29745 2007.10.05 08:22 buy 4.60 eurusd 1.4123 0.0000 0.0000 2007.10.05 08:24 1.4124 -16.10 0.00 0.00 46.00
29717 2007.10.05 08:02 sell 0.20 eurusd 1.4126 0.0000 0.0000 2007.10.05 08:05 1.4124 -0.70 0.00 0.00 4.00
29712 2007.10.05 08:00 buy 4.20 eurjpy 164.69 0.00 0.00 2007.10.05 08:00 164.70 -14.70 0.00 0.00 36.02
29705 2007.10.05 07:59 sell 4.20 eurjpy 164.71 0.00 0.00 2007.10.05 08:00 164.70 -14.70 0.00 0.00 36.02
29708 2007.10.05 07:59 sell 3.60 eurjpy 164.76 0.00 0.00 2007.10.05 08:00 164.74 -12.60 0.00 0.00 61.74
29702 2007.10.05 07:58 sell 0.20 eurusd 1.4131 0.0000 0.0000 2007.10.05 07:59 1.4129 -0.70 0.00 0.00 4.00
29244 2007.10.04 23:18 buy 4.20 eurjpy 164.68 0.00 0.00 2007.10.05 02:24 164.69 -14.70 0.00 9.03 36.06
29250 2007.10.04 23:19 buy 3.60 eurjpy 164.68 0.00 0.00 2007.10.05 02:24 164.69 -12.60 0.00 7.74 30.91
29356 2007.10.05 01:09 sell 3.00 eurjpy 164.56 0.00 0.00 2007.10.05 01:09 164.55 -10.50 0.00 0.00 25.77
29341 2007.10.05 00:55 buy 2.00 eurusd 1.4133 0.0000 0.0000 2007.10.05 01:00 1.4134 -7.00 0.00 0.00 20.00
29254 2007.10.04 23:20 sell 3.10 eurjpy 164.67 0.00 0.00 2007.10.04 23:20 164.66 -10.85 0.00 0.00 26.61
29222 2007.10.04 22:55 buy 4.20 eurjpy 164.68 0.00 0.00 2007.10.04 23:08 164.69 -14.70 0.00 0.00 36.06
29210 2007.10.04 22:52 sell 2.00 eurusd 1.4136 0.0000 0.0000 2007.10.04 22:52 1.4135 -7.00 0.00 0.00 20.00
29110 2007.10.04 21:36 buy 2.00 eurusd 1.4131 0.0000 0.0000 2007.10.04 21:36 1.4132 -7.00 0.00 0.00 20.00
29112 2007.10.04 21:36 buy 2.00 eurusd 1.4131 0.0000 0.0000 2007.10.04 21:36 1.4132 -7.00 0.00 0.00 20.00
29104 2007.10.04 21:33 buy 2.00 eurusd 1.4129 0.0000 0.0000 2007.10.04 21:36 1.4131 -7.00 0.00 0.00 40.00
29102 2007.10.04 21:33 buy 2.00 eurusd 1.4128 0.0000 0.0000 2007.10.04 21:36 1.4130 -7.00 0.00 0.00 40.00
28982 2007.10.04 20:10 buy 2.00 eurusd 1.4125 0.0000 0.0000 2007.10.04 21:33 1.4127 -7.00 0.00 0.00 40.00
28970 2007.10.04 20:02 buy 2.00 eurusd 1.4125 0.0000 0.0000 2007.10.04 21:33 1.4126 -7.00 0.00 0.00 20.00
28478 2007.10.04 16:23 sell 1.00 eurusd 1.4121 0.0000 0.0000 2007.10.04 20:23 1.4119 -3.50 0.00 0.00 20.00
28966 2007.10.04 20:01 sell 2.00 eurusd 1.4127 0.0000 0.0000 2007.10.04 20:01 1.4126 -7.00 0.00 0.00 20.00
28759 2007.10.04 17:37 sell 2.00 eurusd 1.4130 0.0000 0.0000 2007.10.04 20:01 1.4129 -7.00 0.00 0.00 20.00
28701 2007.10.04 17:12 sell 2.00 eurusd 1.4133 0.0000 0.0000 2007.10.04 17:14 1.4132 -7.00 0.00 0.00 20.00
28684 2007.10.04 17:00 sell 2.00 eurusd 1.4135 0.0000 0.0000 2007.10.04 17:04 1.4134 -7.00 0.00 0.00 20.00
28664 2007.10.04 16:53 sell 2.00 eurusd 1.4139 0.0000 0.0000 2007.10.04 16:54 1.4138 -7.00 0.00 0.00 20.00
28636 2007.10.04 16:46 buy 2.00 eurusd 1.4144 0.0000 0.0000 2007.10.04 16:49 1.4145 -7.00 0.00 0.00 20.00
28634 2007.10.04 16:45 sell 2.00 eurusd 1.4143 0.0000 0.0000 2007.10.04 16:46 1.4143 -7.00 0.00 0.00 0.00
28618 2007.10.04 16:43 buy 2.00 eurusd 1.4146 0.0000 0.0000 2007.10.04 16:45 1.4147 -7.00 0.00 0.00 20.00
28588 2007.10.04 16:37 sell 2.00 eurusd 1.4139 0.0000 0.0000 2007.10.04 16:39 1.4138 -7.00 0.00 0.00 20.00
28566 2007.10.04 16:34 sell 2.00 eurusd 1.4139 0.0000 0.0000 2007.10.04 16:39 1.4138 -7.00 0.00 0.00 20.00
28547 2007.10.04 16:31 sell 2.00 eurusd 1.4145 0.0000 0.0000 2007.10.04 16:34 1.4140 -7.00 0.00 0.00 100.00
28561 2007.10.04 16:32 sell 2.00 eurusd 1.4146 0.0000 0.0000 2007.10.04 16:32 1.4145 -7.00 0.00 0.00 20.00
28560 2007.10.04 16:31 sell 2.00 eurusd 1.4147 0.0000 0.0000 2007.10.04 16:32 1.4146 -7.00 0.00 0.00 20.00
28559 2007.10.04 16:31 sell 2.00 eurusd 1.4149 0.0000 0.0000 2007.10.04 16:31 1.4148 -7.00 0.00 0.00 20.00
28543 2007.10.04 16:31 buy 2.00 eurusd 1.4145 0.0000 0.0000 2007.10.04 16:31 1.4146 -7.00 0.00 0.00 20.00
28537 2007.10.04 16:30 buy 2.00 eurusd 1.4142 0.0000 0.0000 2007.10.04 16:31 1.4145 -7.00 0.00 0.00 60.00
28539 2007.10.04 16:30 sell 2.00 eurusd 1.4140 0.0000 0.0000 2007.10.04 16:31 1.4139 -7.00 0.00 0.00 20.00
28518 2007.10.04 16:27 buy 1.00 eurusd 1.4138 0.0000 0.0000 2007.10.04 16:30 1.4142 -3.50 0.00 0.00 40.00
28512 2007.10.04 16:27 buy 1.00 eurusd 1.4134 0.0000 0.0000 2007.10.04 16:27 1.4138 -3.50 0.00 0.00 40.00
28506 2007.10.04 16:26 buy 1.00 eurusd 1.4129 0.0000 0.0000 2007.10.04 16:27 1.4131 -3.50 0.00 0.00 20.00
28477 2007.10.04 16:22 buy 1.00 eurusd 1.4124 0.0000 0.0000 2007.10.04 16:26 1.4129 -3.50 0.00 0.00 50.00
28455 2007.10.04 16:15 buy 1.00 eurusd 1.4125 0.0000 0.0000 2007.10.04 16:26 1.4129 -3.50 0.00 0.00 40.00
28491 2007.10.04 16:25 buy 1.00 eurusd 1.4123 0.0000 0.0000 2007.10.04 16:26 1.4125 -3.50 0.00 0.00 20.00
28458 2007.10.04 16:18 sell 1.00 eurusd 1.4122 0.0000 0.0000 2007.10.04 16:22 1.4120 -3.50 0.00 0.00 20.00
27839 2007.10.04 14:05 buy 5.00 eurusd 1.4119 0.0000 1.4122 2007.10.04 16:14 1.4120 -17.50 0.00 0.00 50.00
27834 2007.10.04 14:04 buy 5.00 eurusd 1.4117 0.0000 1.4120 2007.10.04 16:14 1.4120 -17.50 0.00 0.00 150.00
27832 2007.10.04 14:04 buy 5.00 eurusd 1.4116 0.0000 1.4119 2007.10.04 16:14 1.4118 -17.50 0.00 0.00 100.00
28018 2007.10.04 14:46 sell 5.00 eurjpy 164.15 0.00 0.00 2007.10.04 14:54 164.00 -17.50 0.00 0.00 643.50
28079 2007.10.04 14:54 buy 1.90 usdjpy 116.51 0.00 0.00 2007.10.04 14:54 116.53 -6.65 0.00 0.00 32.61
28013 2007.10.04 14:46 buy 2.60 eurjpy 164.21 0.00 0.00 2007.10.04 14:47 164.22 -9.10 0.00 0.00 22.28
27730 2007.10.04 13:33 sell 4.20 eurusd 1.4106 0.0000 0.0000 2007.10.04 14:42 1.4092 -14.70 0.00 0.00 588.00
27729 2007.10.04 13:33 sell 4.20 eurusd 1.4106 0.0000 0.0000 2007.10.04 14:42 1.4092 -14.70 0.00 0.00 588.00
27876 2007.10.04 14:15 sell 4.20 eurusd 1.4108 0.0000 0.0000 2007.10.04 14:42 1.4092 -14.70 0.00 0.00 672.00
27724 2007.10.04 13:32 sell 4.20 eurusd 1.4106 0.0000 0.0000 2007.10.04 14:42 1.4091 -14.70 0.00 0.00 630.00
27723 2007.10.04 13:31 sell 4.20 eurusd 1.4106 0.0000 0.0000 2007.10.04 14:42 1.4091 -14.70 0.00 0.00 630.00
27719 2007.10.04 13:28 sell 4.20 eurusd 1.4106 0.0000 0.0000 2007.10.04 14:42 1.4090 -14.70 0.00 0.00 672.00
27715 2007.10.04 13:27 sell 4.20 eurusd 1.4106 0.0000 0.0000 2007.10.04 14:42 1.4091 -14.70 0.00 0.00 630.00
27704 2007.10.04 13:25 sell 4.20 eurusd 1.4106 0.0000 0.0000 2007.10.04 14:42 1.4090 -14.70 0.00 0.00 672.00
27731 2007.10.04 13:33 sell 4.20 eurusd 1.4107 0.0000 0.0000 2007.10.04 14:42 1.4092 -14.70 0.00 0.00 630.00
27825 2007.10.04 14:03 buy 5.00 eurusd 1.4115 0.0000 0.0000 2007.10.04 14:05 1.4117 -17.50 0.00 0.00 100.00
27814 2007.10.04 14:02 buy 5.00 eurusd 1.4112 0.0000 0.0000 2007.10.04 14:03 1.4114 -17.50 0.00 0.00 100.00
27796 2007.10.04 13:56 buy 5.00 eurusd 1.4111 0.0000 0.0000 2007.10.04 14:02 1.4113 -17.50 0.00 0.00 100.00
27797 2007.10.04 13:56 buy 4.20 eurusd 1.4110 0.0000 0.0000 2007.10.04 14:02 1.4111 -14.70 0.00 0.00 42.00
27702 2007.10.04 13:25 sell 4.20 eurusd 1.4106 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:45 1.4105 -14.70 0.00 0.00 42.00
27714 2007.10.04 13:27 sell 4.20 eurusd 1.4106 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:45 1.4107 -14.70 0.00 0.00 -42.00
27732 2007.10.04 13:34 sell 4.20 eurusd 1.4108 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:45 1.4107 -14.70 0.00 0.00 42.00
27706 2007.10.04 13:26 buy 4.20 eurusd 1.4109 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:37 1.4110 -14.70 0.00 0.00 42.00
27712 2007.10.04 13:27 buy 4.20 eurusd 1.4108 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:35 1.4109 -14.70 0.00 0.00 42.00
27699 2007.10.04 13:25 buy 4.20 eurusd 1.4108 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:34 1.4109 -14.70 0.00 0.00 42.00
27710 2007.10.04 13:27 buy 4.20 eurusd 1.4108 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:34 1.4109 -14.70 0.00 0.00 42.00
27726 2007.10.04 13:33 buy 4.20 eurusd 1.4107 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:34 1.4108 -14.70 0.00 0.00 42.00
27716 2007.10.04 13:27 sell 4.20 eurusd 1.4107 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:30 1.4106 -14.70 0.00 0.00 42.00
27713 2007.10.04 13:27 sell 4.20 eurusd 1.4107 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:30 1.4106 -14.70 0.00 0.00 42.00
27711 2007.10.04 13:27 sell 4.20 eurusd 1.4107 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:30 1.4106 -14.70 0.00 0.00 42.00
27708 2007.10.04 13:26 sell 4.20 eurusd 1.4107 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:30 1.4106 -14.70 0.00 0.00 42.00
27701 2007.10.04 13:25 sell 4.20 eurusd 1.4107 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:28 1.4106 -14.70 0.00 0.00 42.00
27705 2007.10.04 13:26 sell 4.20 eurusd 1.4107 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:28 1.4106 -14.70 0.00 0.00 42.00
27709 2007.10.04 13:26 sell 4.20 eurusd 1.4108 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:27 1.4107 -14.70 0.00 0.00 42.00
27707 2007.10.04 13:26 sell 4.20 eurusd 1.4108 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:27 1.4108 -14.70 0.00 0.00 0.00
27697 2007.10.04 13:25 sell 4.20 eurusd 1.4109 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:25 1.4110 -14.70 0.00 0.00 -42.00
27696 2007.10.04 13:25 sell 4.20 eurusd 1.4109 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:25 1.4110 -14.70 0.00 0.00 -42.00
27695 2007.10.04 13:24 sell 4.20 eurusd 1.4109 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:24 1.4110 -14.70 0.00 0.00 -42.00
27693 2007.10.04 13:24 sell 4.20 eurusd 1.4109 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:24 1.4109 -14.70 0.00 0.00 0.00
27692 2007.10.04 13:24 sell 4.20 eurusd 1.4108 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:24 1.4109 -14.70 0.00 0.00 -42.00
27691 2007.10.04 13:24 sell 4.20 eurusd 1.4108 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:24 1.4110 -14.70 0.00 0.00 -84.00
27690 2007.10.04 13:24 sell 4.20 eurusd 1.4108 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:24 1.4109 -14.70 0.00 0.00 -42.00
27688 2007.10.04 13:24 sell 4.20 eurusd 1.4109 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:24 1.4109 -14.70 0.00 0.00 0.00
27685 2007.10.04 13:24 sell 4.20 eurusd 1.4108 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:24 1.4109 -14.70 0.00 0.00 -42.00
27684 2007.10.04 13:24 sell 4.20 eurusd 1.4108 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:24 1.4108 -14.70 0.00 0.00 0.00
27683 2007.10.04 13:24 sell 4.20 eurusd 1.4108 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:24 1.4108 -14.70 0.00 0.00 0.00
27682 2007.10.04 13:24 sell 4.20 eurusd 1.4108 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:24 1.4109 -14.70 0.00 0.00 -42.00
27680 2007.10.04 13:23 sell 4.20 eurusd 1.4108 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:23 1.4109 -14.70 0.00 0.00 -42.00
27679 2007.10.04 13:23 sell 4.20 eurusd 1.4108 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:23 1.4109 -14.70 0.00 0.00 -42.00
27678 2007.10.04 13:23 sell 4.20 eurusd 1.4108 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:23 1.4109 -14.70 0.00 0.00 -42.00
27677 2007.10.04 13:23 sell 4.20 eurusd 1.4108 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:23 1.4108 -14.70 0.00 0.00 0.00
27675 2007.10.04 13:23 sell 4.20 eurusd 1.4108 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:23 1.4108 -14.70 0.00 0.00 0.00
27674 2007.10.04 13:23 buy 4.20 eurusd 1.4108 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:23 1.4108 -14.70 0.00 0.00 0.00
27665 2007.10.04 13:21 buy 4.20 eurusd 1.4104 0.0000 0.0000 2007.10.04 13:21 1.4103 -14.70 0.00 0.00 -42.00
27455 2007.10.04 12:53 buy 5.00 eurusd 1.4118 0.0000 1.4122 2007.10.04 13:13 1.4103 -17.50 0.00 0.00 -750.00
27571 2007.10.04 12:55 sell 5.00 eurusd 1.4114 0.0000 1.4111 2007.10.04 13:02 1.4111 -17.50 0.00 0.00 150.00
27457 2007.10.04 12:07 sell 5.00 eurusd 1.4128 0.0000 1.4123 2007.10.04 12:36 1.4123 -17.50 0.00 0.00 250.00
25986 2007.10.03 21:43 buy 4.10 eurgbpc 0.69380 0.00000 0.00000 2007.10.03 23:29 0.69330 0.00 0.00 0.00 -416.51
25303 2007.10.03 16:37 buy 5.00 eurusdc 1.41560 0.00000 1.41577 2007.10.03 23:29 1.40890 0.00 0.00 0.00 -3 350.00
26066 2007.10.03 22:18 sell 3.70 eurgbpc 0.69350 0.00000 0.00000 2007.10.03 22:35 0.69345 0.00 0.00 0.00 37.58
25992 2007.10.03 21:43 sell 3.70 eurgbpc 0.69380 0.00000 0.00000 2007.10.03 21:44 0.69375 0.00 0.00 0.00 37.58
25883 2007.10.03 20:29 buy 4.20 eurgbpc 0.69450 0.00000 0.00000 2007.10.03 20:40 0.69410 0.00 0.00 0.00 -341.38
25747 2007.10.03 18:58 sell 4.20 eurgbpc 0.69372 0.00000 0.00000 2007.10.03 19:58 0.69400 0.00 0.00 0.00 -239.24
25748 2007.10.03 18:58 buy 3.80 eurgbpc 0.69384 0.00000 0.00000 2007.10.03 19:35 0.69390 0.00 0.00 0.00 46.40
25609 2007.10.03 18:11 sell 4.20 eurgbpc 0.69370 0.00000 0.00000 2007.10.03 18:12 0.69365 0.00 0.00 0.00 42.76
25482 2007.10.03 17:28 sell 4.20 eurgbpc 0.69425 0.00000 0.00000 2007.10.03 17:42 0.69422 0.00 0.00 0.00 25.67
25486 2007.10.03 17:29 sell 4.20 eurgbpc 0.69430 0.00000 0.00000 2007.10.03 17:42 0.69430 0.00 0.00 0.00 0.00
25487 2007.10.03 17:29 buy 3.80 eurgbpc 0.69439 0.00000 0.00000 2007.10.03 17:37 0.69443 0.00 0.00 0.00 30.97
25483 2007.10.03 17:28 buy 3.80 eurgbpc 0.69435 0.00000 0.00000 2007.10.03 17:36 0.69439 0.00 0.00 0.00 30.97
25451 2007.10.03 17:19 sell 4.30 eurgbpc 0.69450 0.00000 0.00000 2007.10.03 17:19 0.69449 0.00 0.00 0.00 8.76
25436 2007.10.03 17:15 buy 4.30 eurgbpc 0.69450 0.00000 0.00000 2007.10.03 17:15 0.69453 0.00 0.00 0.00 26.29
25407 2007.10.03 17:05 buy 3.80 eurgbpc 0.69440 0.00000 0.00000 2007.10.03 17:14 0.69445 0.00 0.00 0.00 38.71
25412 2007.10.03 17:06 buy 3.90 eurgbpc 0.69430 0.00000 0.00000 2007.10.03 17:06 0.69435 0.00 0.00 0.00 39.75
25356 2007.10.03 16:50 buy 3.80 eurgbpc 0.69465 0.00000 0.00000 2007.10.03 17:05 0.69430 0.00 0.00 0.00 -271.06
25399 2007.10.03 17:04 sell 3.90 eurgbpc 0.69440 0.00000 0.00000 2007.10.03 17:05 0.69435 0.00 0.00 0.00 39.74
25404 2007.10.03 17:05 sell 4.20 eurgbpc 0.69440 0.00000 0.00000 2007.10.03 17:05 0.69435 0.00 0.00 0.00 42.80
25379 2007.10.03 16:57 sell 4.20 eurgbpc 0.69450 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:59 0.69445 0.00 0.00 0.00 42.78
25355 2007.10.03 16:50 sell 4.20 eurgbpc 0.69456 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:57 0.69450 0.00 0.00 0.00 51.33
25336 2007.10.03 16:45 buy 4.30 eurgbpc 0.69454 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:50 0.69456 0.00 0.00 0.00 17.52
25338 2007.10.03 16:45 buy 3.80 eurgbpc 0.69449 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:46 0.69450 0.00 0.00 0.00 7.74
25322 2007.10.03 16:42 buy 5.00 eurusdc 1.41460 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:44 1.41480 0.00 0.00 0.00 100.00
25318 2007.10.03 16:42 sell 5.00 eurusdc 1.41460 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:42 1.41448 0.00 0.00 0.00 60.00
25204 2007.10.03 16:18 sell 3.70 eurusdc 1.41620 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:33 1.41560 0.00 0.00 0.00 222.00
25284 2007.10.03 16:30 buy 0.10 eurgbpc 0.69484 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:32 0.69450 0.00 0.00 0.00 -6.93
25265 2007.10.03 16:27 buy 4.00 eurgbpc 0.69490 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:32 0.69455 0.00 0.00 0.00 -285.30
25203 2007.10.03 16:18 buy 0.10 eurgbpc 0.69495 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:32 0.69460 0.00 0.00 0.00 -7.14
25283 2007.10.03 16:30 sell 0.10 eurgbpc 0.69474 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:31 0.69470 0.00 0.00 0.00 0.81
25264 2007.10.03 16:27 sell 4.40 eurgbpc 0.69478 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:30 0.69477 0.00 0.00 0.00 8.97
25202 2007.10.03 16:18 sell 0.10 eurgbpc 0.69485 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:28 0.69478 0.00 0.00 0.00 1.43
25255 2007.10.03 16:24 sell 4.40 eurgbpc 0.69490 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:27 0.69485 0.00 0.00 0.00 44.85
25201 2007.10.03 16:17 sell 4.40 eurusdc 1.41620 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:20 1.41610 0.00 0.00 0.00 44.00
25189 2007.10.03 16:16 sell 0.10 eurusdc 1.41610 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:19 1.41633 0.00 0.00 0.00 -2.30
25199 2007.10.03 16:17 sell 4.20 eurusdc 1.41600 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:18 1.41640 0.00 0.00 0.00 -168.00
25192 2007.10.03 16:17 buy 5.00 eurusdc 1.41610 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:17 1.41620 0.00 0.00 0.00 50.00
25197 2007.10.03 16:17 sell 3.70 eurusdc 1.41590 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:17 1.41620 0.00 0.00 0.00 -111.00
25187 2007.10.03 16:16 buy 4.40 eurusdc 1.41610 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:17 1.41620 0.00 0.00 0.00 44.00
25188 2007.10.03 16:16 sell 4.40 eurusdc 1.41600 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:17 1.41590 0.00 0.00 0.00 44.00
25185 2007.10.03 16:16 buy 4.40 eurusdc 1.41630 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:16 1.41600 0.00 0.00 0.00 -132.00
25183 2007.10.03 16:16 buy 4.40 eurusdc 1.41640 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:16 1.41600 0.00 0.00 0.00 -176.00
25178 2007.10.03 16:15 sell 4.30 eurusdc 1.41632 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:16 1.41630 0.00 0.00 0.00 8.60
25180 2007.10.03 16:16 sell 4.40 eurusdc 1.41650 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:16 1.41640 0.00 0.00 0.00 44.00
25179 2007.10.03 16:15 buy 4.90 eurusdc 1.41640 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:16 1.41650 0.00 0.00 0.00 49.00
25177 2007.10.03 16:15 buy 5.00 eurusdc 1.41640 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:16 1.41650 0.00 0.00 0.00 50.00
25164 2007.10.03 16:15 buy 5.00 eurusdc 1.41690 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:15 1.41650 0.00 0.00 0.00 -200.00
25170 2007.10.03 16:15 sell 4.30 eurusdc 1.41670 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:15 1.41669 0.00 0.00 0.00 4.30
25169 2007.10.03 16:15 sell 3.80 eurusdc 1.41680 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:15 1.41670 0.00 0.00 0.00 38.00
25167 2007.10.03 16:15 buy 3.60 eurusdc 1.41680 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:15 1.41681 0.00 0.00 0.00 3.60
25165 2007.10.03 16:15 sell 3.40 gbpusdc 2.03780 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:15 2.03773 0.00 0.00 0.00 23.80
25152 2007.10.03 16:13 sell 4.00 eurusdc 1.41720 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:15 1.41700 0.00 0.00 0.00 80.00
25159 2007.10.03 16:14 sell 3.00 eurusdc 1.41730 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:15 1.41700 0.00 0.00 0.00 90.00
25156 2007.10.03 16:13 sell 3.00 eurusdc 1.41730 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:15 1.41700 0.00 0.00 0.00 90.00
25157 2007.10.03 16:14 sell 3.10 eurusdc 1.41730 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:15 1.41700 0.00 0.00 0.00 93.00
25154 2007.10.03 16:13 sell 2.90 eurusdc 1.41730 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:15 1.41700 0.00 0.00 0.00 87.00
25160 2007.10.03 16:14 buy 2.70 eurusdc 1.41740 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:15 1.41700 0.00 0.00 0.00 -108.00
25158 2007.10.03 16:14 buy 2.70 eurusdc 1.41730 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:14 1.41739 0.00 0.00 0.00 24.30
25150 2007.10.03 16:12 sell 3.30 eurusdc 1.41710 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:14 1.41740 0.00 0.00 0.00 -99.00
25153 2007.10.03 16:13 buy 2.70 gbpusdc 2.03850 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:14 2.03844 0.00 0.00 0.00 -16.20
25147 2007.10.03 16:12 sell 3.80 eurusdc 1.41702 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:13 1.41730 0.00 0.00 0.00 -106.40
25151 2007.10.03 16:13 buy 2.80 eurusdc 1.41710 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:13 1.41720 0.00 0.00 0.00 28.00
25146 2007.10.03 16:12 sell 3.80 eurusdc 1.41690 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:13 1.41720 0.00 0.00 0.00 -114.00
25144 2007.10.03 16:12 sell 4.50 eurusdc 1.41690 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:13 1.41720 0.00 0.00 0.00 -135.00
25142 2007.10.03 16:12 sell 3.70 eurusdc 1.41671 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:12 1.41700 0.00 0.00 0.00 -107.30
25138 2007.10.03 16:11 buy 5.00 eurusdc 1.41680 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:12 1.41681 0.00 0.00 0.00 5.00
25139 2007.10.03 16:12 buy 4.30 eurusdc 1.41680 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:12 1.41681 0.00 0.00 0.00 4.30
25140 2007.10.03 16:12 sell 3.70 eurusdc 1.41680 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:12 1.41675 0.00 0.00 0.00 18.50
25141 2007.10.03 16:12 sell 4.20 eurusdc 1.41680 0.00000 0.00000 2007.10.03 16:12 1.41675 0.00 0.00 0.00 21.00
19229 2007.10.01 16:00 balance Deposit 100 000.00
-4 401.25 0.00 -100.40 30 895.08
Closed P/L: 26 393.43
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
40423 2007.10.10 11:47 sell 0.60 eurgbp 0.6909 0.0000 0.0000 0.6919 -2.10 0.00 0.00 -122.57
40441 2007.10.10 12:12 sell 0.60 eurgbp 0.6912 0.0000 0.0000   0.6919 -2.10 0.00 0.00 -85.80
40465 2007.10.10 12:51 sell 0.60 eurgbp 0.6918 0.0000 0.0000 0.6919 -2.10 0.00 0.00 -12.26
40469 2007.10.10 12:56 sell 0.60 eurgbp 0.6918 0.0000 0.0000   0.6919 -2.10 0.00 0.00 -12.26
40576 2007.10.10 15:16 buy 0.60 eurgbp 0.6936 0.0000 0.0000 0.6919 -2.10 0.00 0.00 -208.36
38102 2007.10.09 11:46 sell 1.70 eurusd 1.4023 0.0000 0.0000   1.4135 -5.95 0.00 2.55 -1 904.00
40348 2007.10.10 10:27 sell 2.40 eurusd 1.4133 0.0000 0.0000 1.4135 -8.40 0.00 0.00 -48.00
40355 2007.10.10 10:29 sell 2.40 eurusd 1.4133 0.0000 0.0000   1.4135 -8.40 0.00 0.00 -48.00
40493 2007.10.10 13:41 sell 2.40 eurusd 1.4132 0.0000 0.0000 1.4135 -8.40 0.00 0.00 -72.00
40684 2007.10.10 17:07 buy 2.40 eurusd 1.4158 0.0000 0.0000   1.4134 -8.40 0.00 0.00 -576.00
40596 2007.10.10 15:36 buy 2.40 usdjpy 117.36 0.00 0.00 117.09 -8.40 0.00 0.00 -553.42
40759 2007.10.10 18:27 buy 2.50 usdjpy 117.25 0.00 0.00   117.09 -8.75 0.00 0.00 -341.62
40764 2007.10.10 18:33 buy 2.50 usdjpy 117.27 0.00 0.00 117.09 -8.75 0.00 0.00 -384.32
40806 2007.10.10 19:32 sell 2.50 eurusd 1.4134 0.0000 0.0000   1.4135 -8.75 0.00 0.00 -25.00
40807 2007.10.10 19:32 buy 2.50 usdjpy 117.15 0.00 0.00 117.09 -8.75 0.00 0.00 -128.11
40813 2007.10.10 19:40 sell 0.60 eurgbp 0.6919 0.0000 0.0000   0.6919 -2.10 0.00 0.00 0.00
40817 2007.10.10 19:42 sell 2.50 usdjpy 116.99 0.00 0.00 117.10 -8.75 0.00 0.00 -234.84
-104.30 0.00 2.55 -4 756.56
Floating P/L: -4 858.31
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 26 393.43 Floating P/L: -4 858.31 Margin: 47 012.17
Balance: 126 393.43 Equity: 121 535.12 Free Margin: 74 522.95
Details:
Graph
Gross Profit: 34 794.42 Gross Loss: 8 400.99 Total Net Profit: 26 393.43
Profit Factor: 4.14 Expected Payoff: 42.03
Absolute Drawdown: 5 685.45 Maximal Drawdown: 5 734.25 (5.73%) Relative Drawdown: 5.73% (5 734.25)
Total Trades: 628.00 Short Positions (won %): 285 (88.77%) Long Positions (won %): 343 (95.04%)
Profit Trades (% of total): 579 (92.20%) Loss trades (% of total): 49 (7.80%)
Largest profit trade: 692.00 loss trade: -3 350.00
Average profit trade: 60.09 loss trade: -171.45
Maximum consecutive wins ($): 239 (14 444.31) consecutive losses ($): 21 (-1 607.50)
Maximal consecutive profit (count): 14 444.31 (239) consecutive loss (count): -3 766.51 (2)
Average consecutive wins: 29.00 consecutive losses: 3.00