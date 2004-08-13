Strategy Tester Report
oilfxpro_simple support and resistance
(Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.07.01 00:00 - 2007.06.29 22:00 (2004.07.01 - 2007.07.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|SerialNumber="0001"; TimeShift=1; Magic=17130700; TrailingStop=0; TrailingStopTrigger=0; StopLoss=40; TakeProfit=100; Lots=0.1; UseMM=false;
PercOfAcc=1;
|Bars in test
|18789
|Ticks modelled
|3818485
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1558.60
|Gross profit
|19258.54
|Gross loss
|-17699.94
|Profit factor
|1.09
|Expected payoff
|2.55
|Absolute drawdown
|52.12
|Maximal drawdown
|587.30 (5.41%)
|Relative drawdown
|5.41% (587.30)
|Total trades
|612
|Short positions (won %)
|306 (30.39%)
|Long positions (won %)
|306 (33.01%)
|Profit trades (% of total)
|194 (31.70%)
|Loss trades (% of total)
|418 (68.30%)
|Largest
|profit trade
|100.65
|loss trade
|-50.06
|Average
|profit trade
|99.27
|loss trade
|-42.34
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (399.48)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-421.81)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|399.48 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-421.81 (10)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.01 02:00
|sell
|1
|0.10
|1.2207
|1.2249
|1.2107
|2
|2004.07.02 14:31
|s/l
|1
|0.10
|1.2249
|1.2249
|1.2107
|-41.95
|9958.05
|3
|2004.07.05 00:16
|sell
|2
|0.10
|1.2330
|1.2372
|1.2230
|4
|2004.07.06 12:02
|buy
|3
|0.10
|1.2271
|1.2229
|1.2371
|5
|2004.07.07 11:27
|s/l
|2
|0.10
|1.2372
|1.2372
|1.2230
|-41.90
|9916.15
|6
|2004.07.07 11:27
|t/p
|3
|0.10
|1.2371
|1.2229
|1.2371
|99.38
|10015.53
|7
|2004.07.08 16:08
|sell
|4
|0.10
|1.2391
|1.2433
|1.2291
|8
|2004.07.12 10:07
|s/l
|4
|0.10
|1.2433
|1.2433
|1.2291
|-41.90
|9973.63
|9
|2004.07.12 10:17
|sell
|5
|0.10
|1.2426
|1.2468
|1.2326
|10
|2004.07.13 02:57
|buy
|6
|0.10
|1.2383
|1.2341
|1.2483
|11
|2004.07.13 14:37
|s/l
|6
|0.10
|1.2341
|1.2341
|1.2483
|-42.00
|9931.63
|12
|2004.07.13 14:43
|t/p
|5
|0.10
|1.2326
|1.2468
|1.2326
|100.05
|10031.68
|13
|2004.07.14 15:28
|sell
|7
|0.10
|1.2413
|1.2455
|1.2313
|14
|2004.07.16 03:01
|buy
|8
|0.10
|1.2327
|1.2285
|1.2427
|15
|2004.07.16 15:25
|t/p
|8
|0.10
|1.2427
|1.2285
|1.2427
|100.00
|10131.68
|16
|2004.07.16 15:57
|s/l
|7
|0.10
|1.2455
|1.2455
|1.2313
|-41.80
|10089.88
|17
|2004.07.20 13:00
|buy
|9
|0.10
|1.2397
|1.2355
|1.2497
|18
|2004.07.20 15:50
|s/l
|9
|0.10
|1.2355
|1.2355
|1.2497
|-42.00
|10047.88
|19
|2004.07.21 12:02
|buy
|10
|0.10
|1.2303
|1.2261
|1.2403
|20
|2004.07.21 16:13
|s/l
|10
|0.10
|1.2261
|1.2261
|1.2403
|-42.00
|10005.88
|21
|2004.07.23 04:09
|buy
|11
|0.10
|1.2241
|1.2199
|1.2341
|22
|2004.07.23 11:35
|s/l
|11
|0.10
|1.2199
|1.2199
|1.2341
|-42.00
|9963.88
|23
|2004.07.27 10:31
|sell
|12
|0.10
|1.2173
|1.2215
|1.2073
|24
|2004.07.27 16:17
|buy
|13
|0.10
|1.2088
|1.2046
|1.2188
|25
|2004.07.27 16:18
|t/p
|12
|0.10
|1.2073
|1.2215
|1.2073
|100.00
|10063.88
|26
|2004.07.27 17:35
|s/l
|13
|0.10
|1.2046
|1.2046
|1.2188
|-42.00
|10021.88
|27
|2004.07.28 10:50
|buy
|14
|0.10
|1.2035
|1.1993
|1.2135
|28
|2004.07.29 08:22
|sell
|15
|0.10
|1.2081
|1.2123
|1.1981
|29
|2004.07.29 15:21
|s/l
|14
|0.10
|1.1993
|1.1993
|1.2135
|-43.86
|9978.02
|30
|2004.07.29 15:23
|buy
|16
|0.10
|1.1999
|1.1957
|1.2099
|31
|2004.07.30 14:43
|t/p
|16
|0.10
|1.2099
|1.1957
|1.2099
|99.38
|10077.40
|32
|2004.08.03 00:13
|buy
|17
|0.10
|1.2020
|1.1978
|1.2120
|33
|2004.08.04 14:06
|t/p
|15
|0.10
|1.1981
|1.2123
|1.1981
|100.20
|10177.60
|34
|2004.08.04 14:06
|s/l
|17
|0.10
|1.1978
|1.1978
|1.2120
|-42.62
|10134.98
|35
|2004.08.04 14:43
|buy
|18
|0.10
|1.1992
|1.1950
|1.2092
|36
|2004.08.05 09:01
|sell
|19
|0.10
|1.2070
|1.2112
|1.1970
|37
|2004.08.06 14:30
|t/p
|18
|0.10
|1.2092
|1.1950
|1.2092
|97.52
|10232.50
|38
|2004.08.06 14:30
|s/l
|19
|0.10
|1.2112
|1.2112
|1.1970
|-41.95
|10190.55
|39
|2004.08.10 15:54
|sell
|20
|0.10
|1.2292
|1.2334
|1.2192
|40
|2004.08.10 20:50
|buy
|21
|0.10
|1.2246
|1.2204
|1.2346
|41
|2004.08.11 15:27
|s/l
|21
|0.10
|1.2204
|1.2204
|1.2346
|-42.62
|10147.93
|42
|2004.08.11 17:57
|buy
|22
|0.10
|1.2221
|1.2179
|1.2321
|43
|2004.08.13 08:32
|t/p
|20
|0.10
|1.2192
|1.2334
|1.2192
|100.25
|10248.18
|44
|2004.08.13 08:34
|s/l
|22
|0.10
|1.2179
|1.2179
|1.2321
|-44.48
|10203.70
|45
|2004.08.13 14:05
|buy
|23
|0.10
|1.2215
|1.2173
|1.2315
|46
|2004.08.13 14:46
|sell
|24
|0.10
|1.2306
|1.2348
|1.2206
|47
|2004.08.13 14:48
|t/p
|23
|0.10
|1.2315
|1.2173
|1.2315
|100.00
|10303.70
|48
|2004.08.13 16:41
|s/l
|24
|0.10
|1.2348
|1.2348
|1.2206
|-42.00
|10261.70
|49
|2004.08.16 00:00
|sell
|25
|0.10
|1.2377
|1.2419
|1.2277
|50
|2004.08.17 15:40
|buy
|26
|0.10
|1.2315
|1.2273
|1.2415
|51
|2004.08.23 10:53
|t/p
|25
|0.10
|1.2277
|1.2419
|1.2277
|100.35
|10362.05
|52
|2004.08.23 10:54
|s/l
|26
|0.10
|1.2273
|1.2273
|1.2415
|-45.72
|10316.33
|53
|2004.08.24 05:41
|buy
|27
|0.10
|1.2132
|1.2090
|1.2232
|54
|2004.08.24 18:02
|s/l
|27
|0.10
|1.2090
|1.2090
|1.2232
|-42.00
|10274.33
|55
|2004.08.25 02:04
|buy
|28
|0.10
|1.2061
|1.2019
|1.2161
|56
|2004.08.26 14:30
|sell
|29
|0.10
|1.2118
|1.2160
|1.2018
|57
|2004.08.27 18:32
|s/l
|28
|0.10
|1.2019
|1.2019
|1.2161
|-44.48
|10229.85
|58
|2004.08.27 18:33
|t/p
|29
|0.10
|1.2018
|1.2160
|1.2018
|100.05
|10329.90
|59
|2004.08.30 02:05
|buy
|30
|0.10
|1.2005
|1.1963
|1.2105
|60
|2004.08.31 03:42
|sell
|31
|0.10
|1.2073
|1.2115
|1.1973
|61
|2004.08.31 12:06
|t/p
|30
|0.10
|1.2105
|1.1963
|1.2105
|99.38
|10429.28
|62
|2004.08.31 12:18
|s/l
|31
|0.10
|1.2115
|1.2115
|1.1973
|-42.00
|10387.28
|63
|2004.09.01 16:00
|sell
|32
|0.10
|1.2197
|1.2239
|1.2097
|64
|2004.09.02 20:22
|buy
|33
|0.10
|1.2144
|1.2102
|1.2244
|65
|2004.09.03 14:30
|s/l
|33
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.2244
|-42.62
|10344.66
|66
|2004.09.03 14:30
|t/p
|32
|0.10
|1.2097
|1.2239
|1.2097
|100.20
|10444.86
|67
|2004.09.03 14:34
|buy
|34
|0.10
|1.2141
|1.2099
|1.2241
|68
|2004.09.03 14:59
|s/l
|34
|0.10
|1.2099
|1.2099
|1.2241
|-42.00
|10402.86
|69
|2004.09.07 08:07
|sell
|35
|0.10
|1.2081
|1.2123
|1.1981
|70
|2004.09.08 12:16
|buy
|36
|0.10
|1.2054
|1.2012
|1.2154
|71
|2004.09.08 16:50
|s/l
|35
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.1981
|-41.95
|10360.91
|72
|2004.09.08 16:54
|sell
|37
|0.10
|1.2114
|1.2156
|1.2014
|73
|2004.09.08 17:24
|t/p
|36
|0.10
|1.2154
|1.2012
|1.2154
|100.00
|10460.91
|74
|2004.09.08 17:24
|s/l
|37
|0.10
|1.2156
|1.2156
|1.2014
|-42.00
|10418.91
|75
|2004.09.09 05:45
|sell
|38
|0.10
|1.2194
|1.2236
|1.2094
|76
|2004.09.09 23:12
|s/l
|38
|0.10
|1.2236
|1.2236
|1.2094
|-42.00
|10376.91
|77
|2004.09.10 00:44
|sell
|39
|0.10
|1.2239
|1.2281
|1.2139
|78
|2004.09.10 14:48
|s/l
|39
|0.10
|1.2281
|1.2281
|1.2139
|-42.00
|10334.91
|79
|2004.09.14 14:45
|sell
|40
|0.10
|1.2290
|1.2332
|1.2190
|80
|2004.09.15 09:46
|buy
|41
|0.10
|1.2226
|1.2184
|1.2326
|81
|2004.09.15 15:34
|t/p
|40
|0.10
|1.2190
|1.2332
|1.2190
|100.05
|10434.96
|82
|2004.09.15 15:34
|s/l
|41
|0.10
|1.2184
|1.2184
|1.2326
|-42.00
|10392.96
|83
|2004.09.16 15:42
|buy
|42
|0.10
|1.2134
|1.2092
|1.2234
|84
|2004.09.17 08:28
|sell
|43
|0.10
|1.2199
|1.2241
|1.2099
|85
|2004.09.21 11:48
|t/p
|42
|0.10
|1.2234
|1.2092
|1.2234
|98.14
|10491.10
|86
|2004.09.21 11:49
|s/l
|43
|0.10
|1.2241
|1.2241
|1.2099
|-41.90
|10449.20
|87
|2004.09.24 14:33
|sell
|44
|0.10
|1.2337
|1.2379
|1.2237
|88
|2004.09.24 17:14
|buy
|45
|0.10
|1.2254
|1.2212
|1.2354
|89
|2004.09.30 13:33
|t/p
|45
|0.10
|1.2354
|1.2212
|1.2354
|96.28
|10545.48
|90
|2004.09.30 13:41
|s/l
|44
|0.10
|1.2379
|1.2379
|1.2237
|-41.70
|10503.78
|91
|2004.10.04 02:02
|buy
|46
|0.10
|1.2386
|1.2344
|1.2486
|92
|2004.10.04 12:38
|s/l
|46
|0.10
|1.2344
|1.2344
|1.2486
|-42.00
|10461.78
|93
|2004.10.06 14:49
|buy
|47
|0.10
|1.2262
|1.2220
|1.2362
|94
|2004.10.08 06:41
|sell
|48
|0.10
|1.2317
|1.2359
|1.2217
|95
|2004.10.08 14:30
|t/p
|47
|0.10
|1.2362
|1.2220
|1.2362
|97.52
|10559.30
|96
|2004.10.08 14:30
|s/l
|48
|0.10
|1.2359
|1.2359
|1.2217
|-42.00
|10517.30
|97
|2004.10.12 02:01
|buy
|49
|0.10
|1.2372
|1.2330
|1.2472
|98
|2004.10.12 08:52
|s/l
|49
|0.10
|1.2330
|1.2330
|1.2472
|-42.00
|10475.30
|99
|2004.10.13 12:45
|buy
|50
|0.10
|1.2286
|1.2244
|1.2386
|100
|2004.10.13 14:43
|s/l
|50
|0.10
|1.2244
|1.2244
|1.2386
|-42.00
|10433.30
|101
|2004.10.14 06:28
|sell
|51
|0.10
|1.2360
|1.2402
|1.2260
|102
|2004.10.14 14:30
|s/l
|51
|0.10
|1.2402
|1.2402
|1.2260
|-42.00
|10391.30
|103
|2004.10.14 15:35
|sell
|52
|0.10
|1.2360
|1.2402
|1.2260
|104
|2004.10.15 08:38
|s/l
|52
|0.10
|1.2402
|1.2402
|1.2260
|-41.95
|10349.35
|105
|2004.10.15 14:39
|sell
|53
|0.10
|1.2423
|1.2465
|1.2323
|106
|2004.10.15 14:41
|s/l
|53
|0.10
|1.2465
|1.2465
|1.2323
|-42.00
|10307.35
|107
|2004.10.18 15:01
|sell
|54
|0.10
|1.2510
|1.2552
|1.2410
|108
|2004.10.19 03:15
|buy
|55
|0.10
|1.2462
|1.2420
|1.2562
|109
|2004.10.20 09:21
|s/l
|54
|0.10
|1.2552
|1.2552
|1.2410
|-41.90
|10265.45
|110
|2004.10.20 09:54
|t/p
|55
|0.10
|1.2562
|1.2420
|1.2562
|99.38
|10364.83
|111
|2004.10.21 10:06
|sell
|56
|0.10
|1.2631
|1.2673
|1.2531
|112
|2004.10.22 21:50
|s/l
|56
|0.10
|1.2673
|1.2673
|1.2531
|-41.95
|10322.88
|113
|2004.10.26 04:36
|sell
|57
|0.10
|1.2832
|1.2874
|1.2732
|114
|2004.10.26 18:24
|t/p
|57
|0.10
|1.2732
|1.2874
|1.2732
|100.00
|10422.88
|115
|2004.10.27 17:19
|buy
|58
|0.10
|1.2724
|1.2682
|1.2824
|116
|2004.10.28 02:40
|s/l
|58
|0.10
|1.2682
|1.2682
|1.2824
|-43.86
|10379.02
|117
|2004.10.28 02:49
|buy
|59
|0.10
|1.2695
|1.2653
|1.2795
|118
|2004.10.28 12:41
|s/l
|59
|0.10
|1.2653
|1.2653
|1.2795
|-42.00
|10337.02
|119
|2004.10.28 12:55
|buy
|60
|0.10
|1.2696
|1.2654
|1.2796
|120
|2004.10.29 09:07
|sell
|61
|0.10
|1.2767
|1.2809
|1.2667
|121
|2004.11.01 00:00
|t/p
|60
|0.10
|1.2796
|1.2654
|1.2796
|98.76
|10435.78
|122
|2004.11.01 00:00
|s/l
|61
|0.10
|1.2809
|1.2809
|1.2667
|-41.95
|10393.83
|123
|2004.11.01 02:07
|sell
|62
|0.10
|1.2797
|1.2839
|1.2697
|124
|2004.11.02 08:06
|buy
|63
|0.10
|1.2717
|1.2675
|1.2817
|125
|2004.11.02 08:49
|t/p
|62
|0.10
|1.2697
|1.2839
|1.2697
|100.05
|10493.88
|126
|2004.11.02 20:35
|s/l
|63
|0.10
|1.2675
|1.2675
|1.2817
|-42.00
|10451.88
|127
|2004.11.02 21:06
|buy
|64
|0.10
|1.2717
|1.2675
|1.2817
|128
|2004.11.03 03:20
|s/l
|64
|0.10
|1.2675
|1.2675
|1.2817
|-42.62
|10409.26
|129
|2004.11.03 03:21
|buy
|65
|0.10
|1.2666
|1.2624
|1.2766
|130
|2004.11.03 13:28
|sell
|66
|0.10
|1.2757
|1.2799
|1.2657
|131
|2004.11.03 14:19
|t/p
|65
|0.10
|1.2766
|1.2624
|1.2766
|100.00
|10509.26
|132
|2004.11.03 14:52
|s/l
|66
|0.10
|1.2799
|1.2799
|1.2657
|-42.00
|10467.26
|133
|2004.11.04 07:25
|sell
|67
|0.10
|1.2832
|1.2874
|1.2732
|134
|2004.11.04 13:51
|s/l
|67
|0.10
|1.2874
|1.2874
|1.2732
|-42.00
|10425.26
|135
|2004.11.05 14:31
|buy
|68
|0.10
|1.2790
|1.2748
|1.2890
|136
|2004.11.05 15:36
|t/p
|68
|0.10
|1.2890
|1.2748
|1.2890
|100.00
|10525.26
|137
|2004.11.05 15:36
|sell
|69
|0.10
|1.2899
|1.2941
|1.2799
|138
|2004.11.05 17:17
|s/l
|69
|0.10
|1.2941
|1.2941
|1.2799
|-42.00
|10483.26
|139
|2004.11.08 05:09
|sell
|70
|0.10
|1.2975
|1.3017
|1.2875
|140
|2004.11.09 00:58
|buy
|71
|0.10
|1.2906
|1.2864
|1.3006
|141
|2004.11.10 09:00
|t/p
|70
|0.10
|1.2875
|1.3017
|1.2875
|100.10
|10583.36
|142
|2004.11.10 11:12
|sell
|72
|0.10
|1.2941
|1.2983
|1.2841
|143
|2004.11.10 14:27
|s/l
|72
|0.10
|1.2983
|1.2983
|1.2841
|-42.00
|10541.36
|144
|2004.11.10 14:55
|sell
|73
|0.10
|1.2942
|1.2984
|1.2842
|145
|2004.11.10 16:17
|s/l
|71
|0.10
|1.2864
|1.2864
|1.3006
|-42.62
|10498.74
|146
|2004.11.10 16:26
|buy
|74
|0.10
|1.2881
|1.2839
|1.2981
|147
|2004.11.12 20:05
|t/p
|74
|0.10
|1.2981
|1.2839
|1.2981
|97.52
|10596.26
|148
|2004.11.12 20:05
|s/l
|73
|0.10
|1.2984
|1.2984
|1.2842
|-41.80
|10554.46
|149
|2004.11.15 01:16
|sell
|75
|0.10
|1.2990
|1.3032
|1.2890
|150
|2004.11.17 10:48
|s/l
|75
|0.10
|1.3032
|1.3032
|1.2890
|-41.90
|10512.56
|151
|2004.11.18 07:20
|sell
|76
|0.10
|1.3050
|1.3092
|1.2950
|152
|2004.11.18 18:14
|buy
|77
|0.10
|1.2953
|1.2911
|1.3053
|153
|2004.11.18 18:21
|t/p
|76
|0.10
|1.2950
|1.3092
|1.2950
|100.00
|10612.56
|154
|2004.11.19 14:38
|t/p
|77
|0.10
|1.3053
|1.2911
|1.3053
|99.38
|10711.94
|155
|2004.11.23 01:57
|buy
|78
|0.10
|1.3011
|1.2969
|1.3111
|156
|2004.11.23 12:00
|sell
|79
|0.10
|1.3056
|1.3098
|1.2956
|157
|2004.11.23 16:51
|s/l
|79
|0.10
|1.3098
|1.3098
|1.2956
|-42.00
|10669.94
|158
|2004.11.24 07:51
|t/p
|78
|0.10
|1.3111
|1.2969
|1.3111
|99.38
|10769.32
|159
|2004.11.24 07:51
|sell
|80
|0.10
|1.3109
|1.3151
|1.3009
|160
|2004.11.24 10:50
|s/l
|80
|0.10
|1.3151
|1.3151
|1.3009
|-42.00
|10727.32
|161
|2004.11.25 09:31
|sell
|81
|0.10
|1.3192
|1.3234
|1.3092
|162
|2004.11.25 12:30
|s/l
|81
|0.10
|1.3234
|1.3234
|1.3092
|-42.00
|10685.32
|163
|2004.11.26 05:11
|sell
|82
|0.10
|1.3287
|1.3329
|1.3187
|164
|2004.11.26 07:15
|s/l
|82
|0.10
|1.3329
|1.3329
|1.3187
|-42.00
|10643.32
|165
|2004.11.26 07:58
|sell
|83
|0.10
|1.3287
|1.3329
|1.3187
|166
|2004.11.26 09:29
|t/p
|83
|0.10
|1.3187
|1.3329
|1.3187
|100.00
|10743.32
|167
|2004.11.26 17:17
|sell
|84
|0.10
|1.3287
|1.3329
|1.3187
|168
|2004.11.30 15:54
|s/l
|84
|0.10
|1.3329
|1.3329
|1.3187
|-41.90
|10701.42
|169
|2004.11.30 15:59
|sell
|85
|0.10
|1.3307
|1.3349
|1.3207
|170
|2004.12.01 22:20
|s/l
|85
|0.10
|1.3349
|1.3349
|1.3207
|-41.95
|10659.47
|171
|2004.12.01 23:55
|sell
|86
|0.10
|1.3338
|1.3380
|1.3238
|172
|2004.12.02 08:48
|s/l
|86
|0.10
|1.3380
|1.3380
|1.3238
|-41.85
|10617.62
|173
|2004.12.02 09:11
|sell
|87
|0.10
|1.3365
|1.3407
|1.3265
|174
|2004.12.02 16:39
|buy
|88
|0.10
|1.3277
|1.3235
|1.3377
|175
|2004.12.02 17:00
|t/p
|87
|0.10
|1.3265
|1.3407
|1.3265
|100.00
|10717.62
|176
|2004.12.03 16:43
|t/p
|88
|0.10
|1.3377
|1.3235
|1.3377
|99.38
|10817.00
|177
|2004.12.03 17:45
|sell
|89
|0.10
|1.3387
|1.3429
|1.3287
|178
|2004.12.03 19:05
|s/l
|89
|0.10
|1.3429
|1.3429
|1.3287
|-42.00
|10775.00
|179
|2004.12.07 00:32
|buy
|90
|0.10
|1.3390
|1.3348
|1.3490
|180
|2004.12.07 07:53
|sell
|91
|0.10
|1.3457
|1.3499
|1.3357
|181
|2004.12.08 05:40
|t/p
|91
|0.10
|1.3357
|1.3499
|1.3357
|100.05
|10875.05
|182
|2004.12.08 05:47
|s/l
|90
|0.10
|1.3348
|1.3348
|1.3490
|-42.62
|10832.43
|183
|2004.12.10 04:18
|buy
|92
|0.10
|1.3252
|1.3210
|1.3352
|184
|2004.12.10 10:32
|s/l
|92
|0.10
|1.3210
|1.3210
|1.3352
|-42.00
|10790.43
|185
|2004.12.13 20:38
|sell
|93
|0.10
|1.3321
|1.3363
|1.3221
|186
|2004.12.15 03:52
|buy
|94
|0.10
|1.3261
|1.3219
|1.3361
|187
|2004.12.15 11:39
|s/l
|93
|0.10
|1.3363
|1.3363
|1.3221
|-41.90
|10748.53
|188
|2004.12.15 11:39
|t/p
|94
|0.10
|1.3361
|1.3219
|1.3361
|100.00
|10848.53
|189
|2004.12.16 18:45
|buy
|95
|0.10
|1.3261
|1.3219
|1.3361
|190
|2004.12.16 19:27
|s/l
|95
|0.10
|1.3219
|1.3219
|1.3361
|-42.00
|10806.53
|191
|2004.12.20 00:16
|sell
|96
|0.10
|1.3320
|1.3362
|1.3220
|192
|2004.12.20 09:13
|s/l
|96
|0.10
|1.3362
|1.3362
|1.3220
|-42.00
|10764.53
|193
|2004.12.22 01:57
|buy
|97
|0.10
|1.3353
|1.3311
|1.3453
|194
|2004.12.23 04:38
|sell
|98
|0.10
|1.3408
|1.3450
|1.3308
|195
|2004.12.23 08:56
|s/l
|98
|0.10
|1.3450
|1.3450
|1.3308
|-42.00
|10722.53
|196
|2004.12.23 09:32
|t/p
|97
|0.10
|1.3453
|1.3311
|1.3453
|98.14
|10820.67
|197
|2004.12.24 09:09
|sell
|99
|0.10
|1.3520
|1.3562
|1.3420
|198
|2004.12.27 16:02
|s/l
|99
|0.10
|1.3562
|1.3562
|1.3420
|-41.95
|10778.72
|199
|2004.12.29 01:08
|buy
|100
|0.10
|1.3590
|1.3548
|1.3690
|200
|2004.12.30 19:46
|sell
|101
|0.10
|1.3650
|1.3692
|1.3550
|201
|2004.12.31 17:43
|s/l
|100
|0.10
|1.3548
|1.3548
|1.3690
|-44.48
|10734.24
|202
|2004.12.31 17:43
|t/p
|101
|0.10
|1.3550
|1.3692
|1.3550
|100.05
|10834.29
|203
|2005.01.03 03:57
|buy
|102
|0.10
|1.3514
|1.3472
|1.3614
|204
|2005.01.03 04:24
|s/l
|102
|0.10
|1.3472
|1.3472
|1.3614
|-42.00
|10792.29
|205
|2005.01.03 08:47
|buy
|103
|0.10
|1.3513
|1.3471
|1.3613
|206
|2005.01.03 14:48
|s/l
|103
|0.10
|1.3471
|1.3471
|1.3613
|-42.00
|10750.29
|207
|2005.01.04 10:55
|buy
|104
|0.10
|1.3386
|1.3344
|1.3486
|208
|2005.01.04 16:17
|s/l
|104
|0.10
|1.3344
|1.3344
|1.3486
|-42.00
|10708.29
|209
|2005.01.05 08:38
|buy
|105
|0.10
|1.3249
|1.3207
|1.3349
|210
|2005.01.06 08:34
|s/l
|105
|0.10
|1.3207
|1.3207
|1.3349
|-43.86
|10664.43
|211
|2005.01.06 08:41
|buy
|106
|0.10
|1.3213
|1.3171
|1.3313
|212
|2005.01.06 09:43
|s/l
|106
|0.10
|1.3171
|1.3171
|1.3313
|-42.00
|10622.43
|213
|2005.01.06 15:21
|buy
|107
|0.10
|1.3214
|1.3172
|1.3314
|214
|2005.01.06 16:45
|s/l
|107
|0.10
|1.3172
|1.3172
|1.3314
|-42.00
|10580.43
|215
|2005.01.06 17:30
|buy
|108
|0.10
|1.3214
|1.3172
|1.3314
|216
|2005.01.06 18:26
|s/l
|108
|0.10
|1.3172
|1.3172
|1.3314
|-42.00
|10538.43
|217
|2005.01.07 16:07
|buy
|109
|0.10
|1.3158
|1.3116
|1.3258
|218
|2005.01.07 16:21
|s/l
|109
|0.10
|1.3116
|1.3116
|1.3258
|-42.00
|10496.43
|219
|2005.01.11 01:30
|sell
|110
|0.10
|1.3125
|1.3167
|1.3025
|220
|2005.01.11 11:09
|s/l
|110
|0.10
|1.3167
|1.3167
|1.3025
|-42.00
|10454.43
|221
|2005.01.11 18:33
|sell
|111
|0.10
|1.3126
|1.3168
|1.3026
|222
|2005.01.12 09:24
|buy
|112
|0.10
|1.3101
|1.3059
|1.3201
|223
|2005.01.12 14:30
|s/l
|111
|0.10
|1.3168
|1.3168
|1.3026
|-41.95
|10412.48
|224
|2005.01.12 14:30
|sell
|113
|0.10
|1.3172
|1.3214
|1.3072
|225
|2005.01.12 14:31
|t/p
|112
|0.10
|1.3201
|1.3059
|1.3201
|100.00
|10512.48
|226
|2005.01.12 14:32
|s/l
|113
|0.10
|1.3214
|1.3214
|1.3072
|-42.00
|10470.48
|227
|2005.01.14 02:44
|buy
|114
|0.10
|1.3193
|1.3151
|1.3293
|228
|2005.01.14 03:40
|s/l
|114
|0.10
|1.3151
|1.3151
|1.3293
|-42.00
|10428.48
|229
|2005.01.17 23:47
|buy
|115
|0.10
|1.3055
|1.3013
|1.3155
|230
|2005.01.18 03:20
|s/l
|115
|0.10
|1.3013
|1.3013
|1.3155
|-42.62
|10385.86
|231
|2005.01.18 04:27
|buy
|116
|0.10
|1.3041
|1.2999
|1.3141
|232
|2005.01.18 09:31
|s/l
|116
|0.10
|1.2999
|1.2999
|1.3141
|-42.00
|10343.86
|233
|2005.01.18 11:32
|buy
|117
|0.10
|1.3041
|1.2999
|1.3141
|234
|2005.01.19 09:37
|sell
|118
|0.10
|1.3079
|1.3121
|1.2979
|235
|2005.01.19 18:30
|s/l
|117
|0.10
|1.2999
|1.2999
|1.3141
|-42.62
|10301.24
|236
|2005.01.19 19:05
|buy
|119
|0.10
|1.2994
|1.2952
|1.3094
|237
|2005.01.19 20:07
|t/p
|118
|0.10
|1.2979
|1.3121
|1.2979
|100.00
|10401.24
|238
|2005.01.20 11:26
|s/l
|119
|0.10
|1.2952
|1.2952
|1.3094
|-43.86
|10357.38
|239
|2005.01.20 11:51
|buy
|120
|0.10
|1.2963
|1.2921
|1.3063
|240
|2005.01.20 13:03
|s/l
|120
|0.10
|1.2921
|1.2921
|1.3063
|-42.00
|10315.38
|241
|2005.01.20 15:43
|buy
|121
|0.10
|1.2962
|1.2920
|1.3062
|242
|2005.01.21 17:20
|sell
|122
|0.10
|1.3026
|1.3068
|1.2926
|243
|2005.01.21 18:44
|t/p
|121
|0.10
|1.3062
|1.2920
|1.3062
|99.38
|10414.76
|244
|2005.01.24 07:56
|s/l
|122
|0.10
|1.3068
|1.3068
|1.2926
|-41.95
|10372.81
|245
|2005.01.24 07:56
|sell
|123
|0.10
|1.3068
|1.3110
|1.2968
|246
|2005.01.25 02:43
|buy
|124
|0.10
|1.3027
|1.2985
|1.3127
|247
|2005.01.25 16:12
|s/l
|124
|0.10
|1.2985
|1.2985
|1.3127
|-42.00
|10330.81
|248
|2005.01.25 16:29
|t/p
|123
|0.10
|1.2968
|1.3110
|1.2968
|100.05
|10430.86
|249
|2005.01.26 17:02
|sell
|125
|0.10
|1.3076
|1.3118
|1.2976
|250
|2005.01.27 08:52
|s/l
|125
|0.10
|1.3118
|1.3118
|1.2976
|-41.85
|10389.01
|251
|2005.01.27 09:02
|sell
|126
|0.10
|1.3110
|1.3152
|1.3010
|252
|2005.01.27 15:04
|t/p
|126
|0.10
|1.3010
|1.3152
|1.3010
|100.00
|10489.01
|253
|2005.01.28 16:16
|buy
|127
|0.10
|1.3010
|1.2968
|1.3110
|254
|2005.02.01 06:50
|sell
|128
|0.10
|1.3060
|1.3102
|1.2960
|255
|2005.02.03 14:47
|s/l
|127
|0.10
|1.2968
|1.2968
|1.3110
|-45.72
|10443.29
|256
|2005.02.03 14:48
|t/p
|128
|0.10
|1.2960
|1.3102
|1.2960
|100.20
|10543.49
|257
|2005.02.04 14:50
|buy
|129
|0.10
|1.2940
|1.2898
|1.3040
|258
|2005.02.04 18:05
|s/l
|129
|0.10
|1.2898
|1.2898
|1.3040
|-42.00
|10501.49
|259
|2005.02.09 12:50
|sell
|130
|0.10
|1.2799
|1.2841
|1.2699
|260
|2005.02.10 14:36
|buy
|131
|0.10
|1.2739
|1.2697
|1.2839
|261
|2005.02.10 15:33
|s/l
|130
|0.10
|1.2841
|1.2841
|1.2699
|-41.85
|10459.64
|262
|2005.02.10 15:33
|t/p
|131
|0.10
|1.2839
|1.2697
|1.2839
|100.00
|10559.64
|263
|2005.02.14 02:05
|sell
|132
|0.10
|1.2897
|1.2939
|1.2797
|264
|2005.02.14 02:33
|s/l
|132
|0.10
|1.2939
|1.2939
|1.2797
|-42.00
|10517.64
|265
|2005.02.15 10:10
|sell
|133
|0.10
|1.2990
|1.3032
|1.2890
|266
|2005.02.15 14:31
|s/l
|133
|0.10
|1.3032
|1.3032
|1.2890
|-42.00
|10475.64
|267
|2005.02.15 15:27
|sell
|134
|0.10
|1.2991
|1.3033
|1.2891
|268
|2005.02.16 09:03
|s/l
|134
|0.10
|1.3033
|1.3033
|1.2891
|-41.95
|10433.69
|269
|2005.02.16 14:27
|sell
|135
|0.10
|1.3054
|1.3096
|1.2954
|270
|2005.02.18 14:37
|buy
|136
|0.10
|1.3015
|1.2973
|1.3115
|271
|2005.02.22 03:57
|s/l
|135
|0.10
|1.3096
|1.3096
|1.2954
|-41.70
|10391.99
|272
|2005.02.22 04:02
|t/p
|136
|0.10
|1.3115
|1.2973
|1.3115
|98.76
|10490.75
|273
|2005.02.23 03:45
|sell
|137
|0.10
|1.3271
|1.3313
|1.3171
|274
|2005.02.24 17:07
|buy
|138
|0.10
|1.3185
|1.3143
|1.3285
|275
|2005.02.25 11:33
|t/p
|137
|0.10
|1.3171
|1.3313
|1.3171
|100.20
|10590.95
|276
|2005.02.25 13:14
|s/l
|138
|0.10
|1.3143
|1.3143
|1.3285
|-42.62
|10548.33
|277
|2005.02.25 14:02
|buy
|139
|0.10
|1.3175
|1.3133
|1.3275
|278
|2005.02.28 01:01
|sell
|140
|0.10
|1.3252
|1.3294
|1.3152
|279
|2005.02.28 03:28
|t/p
|139
|0.10
|1.3275
|1.3133
|1.3275
|99.38
|10647.71
|280
|2005.03.01 00:03
|buy
|141
|0.10
|1.3214
|1.3172
|1.3314
|281
|2005.03.01 04:02
|s/l
|141
|0.10
|1.3172
|1.3172
|1.3314
|-42.00
|10605.71
|282
|2005.03.01 11:18
|buy
|142
|0.10
|1.3215
|1.3173
|1.3315
|283
|2005.03.01 15:07
|s/l
|142
|0.10
|1.3173
|1.3173
|1.3315
|-42.00
|10563.71
|284
|2005.03.01 16:20
|buy
|143
|0.10
|1.3215
|1.3173
|1.3315
|285
|2005.03.01 18:32
|s/l
|143
|0.10
|1.3173
|1.3173
|1.3315
|-42.00
|10521.71
|286
|2005.03.02 00:32
|buy
|144
|0.10
|1.3171
|1.3129
|1.3271
|287
|2005.03.02 02:46
|t/p
|140
|0.10
|1.3152
|1.3294
|1.3152
|100.10
|10621.81
|288
|2005.03.02 10:01
|s/l
|144
|0.10
|1.3129
|1.3129
|1.3271
|-42.00
|10579.81
|289
|2005.03.04 06:52
|buy
|145
|0.10
|1.3097
|1.3055
|1.3197
|290
|2005.03.04 15:01
|sell
|146
|0.10
|1.3166
|1.3208
|1.3066
|291
|2005.03.04 15:27
|t/p
|145
|0.10
|1.3197
|1.3055
|1.3197
|100.00
|10679.81
|292
|2005.03.04 15:32
|s/l
|146
|0.10
|1.3208
|1.3208
|1.3066
|-42.00
|10637.81
|293
|2005.03.08 09:40
|sell
|147
|0.10
|1.3249
|1.3291
|1.3149
|294
|2005.03.08 15:24
|s/l
|147
|0.10
|1.3291
|1.3291
|1.3149
|-42.00
|10595.81
|295
|2005.03.09 09:18
|sell
|148
|0.10
|1.3364
|1.3406
|1.3264
|296
|2005.03.09 18:41
|s/l
|148
|0.10
|1.3406
|1.3406
|1.3264
|-42.00
|10553.81
|297
|2005.03.10 03:10
|sell
|149
|0.10
|1.3426
|1.3468
|1.3326
|298
|2005.03.11 14:36
|s/l
|149
|0.10
|1.3468
|1.3468
|1.3326
|-41.95
|10511.86
|299
|2005.03.11 14:47
|sell
|150
|0.10
|1.3459
|1.3501
|1.3359
|300
|2005.03.14 13:34
|buy
|151
|0.10
|1.3391
|1.3349
|1.3491
|301
|2005.03.14 17:34
|t/p
|150
|0.10
|1.3359
|1.3501
|1.3359
|100.05
|10611.91
|302
|2005.03.14 17:41
|s/l
|151
|0.10
|1.3349
|1.3349
|1.3491
|-42.00
|10569.91
|303
|2005.03.15 15:35
|buy
|152
|0.10
|1.3336
|1.3294
|1.3436
|304
|2005.03.16 03:30
|s/l
|152
|0.10
|1.3294
|1.3294
|1.3436
|-42.62
|10527.29
|305
|2005.03.16 03:30
|buy
|153
|0.10
|1.3296
|1.3254
|1.3396
|306
|2005.03.16 14:34
|t/p
|153
|0.10
|1.3396
|1.3254
|1.3396
|100.00
|10627.29
|307
|2005.03.16 14:41
|sell
|154
|0.10
|1.3414
|1.3456
|1.3314
|308
|2005.03.18 09:11
|buy
|155
|0.10
|1.3343
|1.3301
|1.3443
|309
|2005.03.18 09:54
|t/p
|154
|0.10
|1.3314
|1.3456
|1.3314
|100.20
|10727.49
|310
|2005.03.18 13:24
|s/l
|155
|0.10
|1.3301
|1.3301
|1.3443
|-42.00
|10685.49
|311
|2005.03.21 03:11
|buy
|156
|0.10
|1.3266
|1.3224
|1.3366
|312
|2005.03.21 08:50
|s/l
|156
|0.10
|1.3224
|1.3224
|1.3366
|-42.00
|10643.49
|313
|2005.03.22 20:25
|buy
|157
|0.10
|1.3141
|1.3099
|1.3241
|314
|2005.03.22 20:51
|s/l
|157
|0.10
|1.3099
|1.3099
|1.3241
|-42.00
|10601.49
|315
|2005.03.23 10:07
|buy
|158
|0.10
|1.3054
|1.3012
|1.3154
|316
|2005.03.23 14:30
|s/l
|158
|0.10
|1.3012
|1.3012
|1.3154
|-42.00
|10559.49
|317
|2005.03.24 16:50
|buy
|159
|0.10
|1.2962
|1.2920
|1.3062
|318
|2005.03.28 03:16
|s/l
|159
|0.10
|1.2920
|1.2920
|1.3062
|-43.24
|10516.25
|319
|2005.03.28 11:54
|buy
|160
|0.10
|1.2927
|1.2885
|1.3027
|320
|2005.03.28 15:47
|s/l
|160
|0.10
|1.2885
|1.2885
|1.3027
|-42.00
|10474.25
|321
|2005.03.30 06:15
|sell
|161
|0.10
|1.2959
|1.3001
|1.2859
|322
|2005.03.31 16:16
|s/l
|161
|0.10
|1.3001
|1.3001
|1.2859
|-41.85
|10432.40
|323
|2005.03.31 16:58
|sell
|162
|0.10
|1.2986
|1.3028
|1.2886
|324
|2005.04.01 15:30
|s/l
|162
|0.10
|1.3028
|1.3028
|1.2886
|-41.95
|10390.45
|325
|2005.04.01 15:39
|sell
|163
|0.10
|1.3021
|1.3063
|1.2921
|326
|2005.04.01 17:08
|t/p
|163
|0.10
|1.2921
|1.3063
|1.2921
|100.00
|10490.45
|327
|2005.04.01 17:09
|buy
|164
|0.10
|1.2912
|1.2870
|1.3012
|328
|2005.04.01 17:27
|s/l
|164
|0.10
|1.2870
|1.2870
|1.3012
|-42.00
|10448.45
|329
|2005.04.01 20:14
|buy
|165
|0.10
|1.2913
|1.2871
|1.3013
|330
|2005.04.04 15:00
|s/l
|165
|0.10
|1.2871
|1.2871
|1.3013
|-42.62
|10405.83
|331
|2005.04.04 15:00
|buy
|166
|0.10
|1.2871
|1.2829
|1.2971
|332
|2005.04.04 16:19
|s/l
|166
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.2971
|-42.00
|10363.83
|333
|2005.04.05 04:54
|buy
|167
|0.10
|1.2819
|1.2777
|1.2919
|334
|2005.04.06 04:55
|sell
|168
|0.10
|1.2880
|1.2922
|1.2780
|335
|2005.04.07 08:24
|t/p
|167
|0.10
|1.2919
|1.2777
|1.2919
|97.52
|10461.35
|336
|2005.04.07 08:24
|s/l
|168
|0.10
|1.2922
|1.2922
|1.2780
|-41.85
|10419.50
|337
|2005.04.07 08:29
|sell
|169
|0.10
|1.2912
|1.2954
|1.2812
|338
|2005.04.08 00:14
|buy
|170
|0.10
|1.2846
|1.2804
|1.2946
|339
|2005.04.08 08:59
|t/p
|169
|0.10
|1.2812
|1.2954
|1.2812
|100.05
|10519.55
|340
|2005.04.11 05:13
|sell
|171
|0.10
|1.2934
|1.2976
|1.2834
|341
|2005.04.11 10:01
|t/p
|170
|0.10
|1.2946
|1.2804
|1.2946
|99.38
|10618.93
|342
|2005.04.11 13:20
|s/l
|171
|0.10
|1.2976
|1.2976
|1.2834
|-42.00
|10576.93
|343
|2005.04.12 14:30
|sell
|172
|0.10
|1.3005
|1.3047
|1.2905
|344
|2005.04.12 15:03
|buy
|173
|0.10
|1.2909
|1.2867
|1.3009
|345
|2005.04.12 15:04
|t/p
|172
|0.10
|1.2905
|1.3047
|1.2905
|100.00
|10676.93
|346
|2005.04.12 17:41
|s/l
|173
|0.10
|1.2867
|1.2867
|1.3009
|-42.00
|10634.93
|347
|2005.04.12 20:25
|buy
|174
|0.10
|1.2908
|1.2866
|1.3008
|348
|2005.04.13 15:30
|s/l
|174
|0.10
|1.2866
|1.2866
|1.3008
|-42.62
|10592.31
|349
|2005.04.13 15:30
|buy
|175
|0.10
|1.2863
|1.2821
|1.2963
|350
|2005.04.14 12:34
|s/l
|175
|0.10
|1.2821
|1.2821
|1.2963
|-43.86
|10548.45
|351
|2005.04.15 16:21
|sell
|176
|0.10
|1.2924
|1.2966
|1.2824
|352
|2005.04.18 09:30
|s/l
|176
|0.10
|1.2966
|1.2966
|1.2824
|-41.95
|10506.50
|353
|2005.04.19 16:45
|sell
|177
|0.10
|1.3046
|1.3088
|1.2946
|354
|2005.04.20 17:20
|s/l
|177
|0.10
|1.3088
|1.3088
|1.2946
|-41.95
|10464.55
|355
|2005.04.20 17:49
|sell
|178
|0.10
|1.3079
|1.3121
|1.2979
|356
|2005.04.21 17:10
|s/l
|178
|0.10
|1.3121
|1.3121
|1.2979
|-41.85
|10422.70
|357
|2005.04.21 17:16
|sell
|179
|0.10
|1.3105
|1.3147
|1.3005
|358
|2005.04.22 03:01
|buy
|180
|0.10
|1.3025
|1.2983
|1.3125
|359
|2005.04.25 02:42
|t/p
|179
|0.10
|1.3005
|1.3147
|1.3005
|100.10
|10522.80
|360
|2005.04.25 10:48
|s/l
|180
|0.10
|1.2983
|1.2983
|1.3125
|-42.62
|10480.18
|361
|2005.04.26 16:18
|buy
|181
|0.10
|1.2954
|1.2912
|1.3054
|362
|2005.04.27 08:20
|s/l
|181
|0.10
|1.2912
|1.2912
|1.3054
|-42.62
|10437.56
|363
|2005.04.27 14:30
|buy
|182
|0.10
|1.2944
|1.2902
|1.3044
|364
|2005.04.28 14:11
|s/l
|182
|0.10
|1.2902
|1.2902
|1.3044
|-43.86
|10393.70
|365
|2005.04.28 14:11
|buy
|183
|0.10
|1.2903
|1.2861
|1.3003
|366
|2005.04.29 06:42
|sell
|184
|0.10
|1.2945
|1.2987
|1.2845
|367
|2005.04.29 19:28
|s/l
|183
|0.10
|1.2861
|1.2861
|1.3003
|-42.62
|10351.08
|368
|2005.05.02 01:13
|buy
|185
|0.10
|1.2854
|1.2812
|1.2954
|369
|2005.05.02 02:03
|t/p
|184
|0.10
|1.2845
|1.2987
|1.2845
|100.05
|10451.13
|370
|2005.05.03 15:18
|sell
|186
|0.10
|1.2875
|1.2917
|1.2775
|371
|2005.05.04 03:36
|s/l
|186
|0.10
|1.2917
|1.2917
|1.2775
|-41.95
|10409.18
|372
|2005.05.04 03:36
|sell
|187
|0.10
|1.2916
|1.2958
|1.2816
|373
|2005.05.04 03:59
|t/p
|185
|0.10
|1.2954
|1.2812
|1.2954
|98.76
|10507.94
|374
|2005.05.04 03:59
|s/l
|187
|0.10
|1.2958
|1.2958
|1.2816
|-42.00
|10465.94
|375
|2005.05.04 18:04
|sell
|188
|0.10
|1.2916
|1.2958
|1.2816
|376
|2005.05.05 07:50
|s/l
|188
|0.10
|1.2958
|1.2958
|1.2816
|-41.85
|10424.09
|377
|2005.05.05 09:47
|sell
|189
|0.10
|1.2975
|1.3017
|1.2875
|378
|2005.05.06 14:34
|t/p
|189
|0.10
|1.2875
|1.3017
|1.2875
|100.05
|10524.14
|379
|2005.05.09 03:15
|buy
|190
|0.10
|1.2811
|1.2769
|1.2911
|380
|2005.05.10 16:57
|sell
|191
|0.10
|1.2878
|1.2920
|1.2778
|381
|2005.05.11 10:22
|t/p
|190
|0.10
|1.2911
|1.2769
|1.2911
|98.76
|10622.90
|382
|2005.05.11 14:45
|buy
|192
|0.10
|1.2816
|1.2774
|1.2916
|383
|2005.05.11 16:04
|t/p
|191
|0.10
|1.2778
|1.2920
|1.2778
|100.05
|10722.95
|384
|2005.05.12 08:34
|s/l
|192
|0.10
|1.2774
|1.2774
|1.2916
|-43.86
|10679.09
|385
|2005.05.12 08:34
|buy
|193
|0.10
|1.2776
|1.2734
|1.2876
|386
|2005.05.12 14:30
|s/l
|193
|0.10
|1.2734
|1.2734
|1.2876
|-42.00
|10637.09
|387
|2005.05.13 07:02
|buy
|194
|0.10
|1.2666
|1.2624
|1.2766
|388
|2005.05.13 13:27
|s/l
|194
|0.10
|1.2624
|1.2624
|1.2766
|-42.00
|10595.09
|389
|2005.05.16 00:44
|buy
|195
|0.10
|1.2610
|1.2568
|1.2710
|390
|2005.05.17 10:55
|sell
|196
|0.10
|1.2653
|1.2695
|1.2553
|391
|2005.05.20 15:02
|s/l
|195
|0.10
|1.2568
|1.2568
|1.2710
|-45.72
|10549.37
|392
|2005.05.20 16:06
|t/p
|196
|0.10
|1.2553
|1.2695
|1.2553
|100.25
|10649.62
|393
|2005.05.23 08:58
|buy
|197
|0.10
|1.2536
|1.2494
|1.2636
|394
|2005.05.24 12:25
|sell
|198
|0.10
|1.2599
|1.2641
|1.2499
|395
|2005.05.26 20:39
|t/p
|198
|0.10
|1.2499
|1.2641
|1.2499
|100.20
|10749.82
|396
|2005.05.26 20:40
|s/l
|197
|0.10
|1.2494
|1.2494
|1.2636
|-45.10
|10704.72
|397
|2005.05.30 12:41
|buy
|199
|0.10
|1.2507
|1.2465
|1.2607
|398
|2005.05.30 14:21
|s/l
|199
|0.10
|1.2465
|1.2465
|1.2607
|-42.00
|10662.72
|399
|2005.05.31 02:06
|buy
|200
|0.10
|1.2466
|1.2424
|1.2566
|400
|2005.05.31 03:17
|s/l
|200
|0.10
|1.2424
|1.2424
|1.2566
|-42.00
|10620.72
|401
|2005.06.01 10:04
|buy
|201
|0.10
|1.2296
|1.2254
|1.2396
|402
|2005.06.01 11:27
|s/l
|201
|0.10
|1.2254
|1.2254
|1.2396
|-42.00
|10578.72
|403
|2005.06.03 07:22
|sell
|202
|0.10
|1.2300
|1.2342
|1.2200
|404
|2005.06.03 14:30
|s/l
|202
|0.10
|1.2342
|1.2342
|1.2200
|-42.00
|10536.72
|405
|2005.06.03 14:33
|sell
|203
|0.10
|1.2300
|1.2342
|1.2200
|406
|2005.06.08 17:41
|s/l
|203
|0.10
|1.2342
|1.2342
|1.2200
|-41.85
|10494.87
|407
|2005.06.08 17:56
|sell
|204
|0.10
|1.2317
|1.2359
|1.2217
|408
|2005.06.08 19:30
|buy
|205
|0.10
|1.2239
|1.2197
|1.2339
|409
|2005.06.08 20:23
|t/p
|204
|0.10
|1.2217
|1.2359
|1.2217
|100.00
|10594.87
|410
|2005.06.09 16:27
|s/l
|205
|0.10
|1.2197
|1.2197
|1.2339
|-43.86
|10551.01
|411
|2005.06.09 16:28
|buy
|206
|0.10
|1.2206
|1.2164
|1.2306
|412
|2005.06.10 15:56
|s/l
|206
|0.10
|1.2164
|1.2164
|1.2306
|-42.62
|10508.39
|413
|2005.06.13 03:01
|buy
|207
|0.10
|1.2107
|1.2065
|1.2207
|414
|2005.06.13 03:21
|s/l
|207
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.2207
|-42.00
|10466.39
|415
|2005.06.13 05:12
|buy
|208
|0.10
|1.2107
|1.2065
|1.2207
|416
|2005.06.13 10:39
|s/l
|208
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.2207
|-42.00
|10424.39
|417
|2005.06.13 20:49
|buy
|209
|0.10
|1.2107
|1.2065
|1.2207
|418
|2005.06.14 02:15
|sell
|210
|0.10
|1.2122
|1.2164
|1.2022
|419
|2005.06.14 15:14
|s/l
|209
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.2207
|-42.62
|10381.77
|420
|2005.06.14 18:04
|buy
|211
|0.10
|1.2028
|1.1986
|1.2128
|421
|2005.06.15 01:18
|t/p
|210
|0.10
|1.2022
|1.2164
|1.2022
|100.05
|10481.82
|422
|2005.06.15 20:11
|t/p
|211
|0.10
|1.2128
|1.1986
|1.2128
|99.38
|10581.20
|423
|2005.06.16 14:47
|sell
|212
|0.10
|1.2134
|1.2176
|1.2034
|424
|2005.06.17 12:40
|s/l
|212
|0.10
|1.2176
|1.2176
|1.2034
|-41.95
|10539.25
|425
|2005.06.17 12:59
|sell
|213
|0.10
|1.2170
|1.2212
|1.2070
|426
|2005.06.17 16:26
|s/l
|213
|0.10
|1.2212
|1.2212
|1.2070
|-42.00
|10497.25
|427
|2005.06.21 09:37
|buy
|214
|0.10
|1.2124
|1.2082
|1.2224
|428
|2005.06.21 11:01
|s/l
|214
|0.10
|1.2082
|1.2082
|1.2224
|-42.00
|10455.25
|429
|2005.06.21 16:47
|buy
|215
|0.10
|1.2124
|1.2082
|1.2224
|430
|2005.06.22 01:41
|sell
|216
|0.10
|1.2187
|1.2229
|1.2087
|431
|2005.06.23 09:37
|t/p
|216
|0.10
|1.2087
|1.2229
|1.2087
|100.15
|10555.40
|432
|2005.06.23 09:38
|s/l
|215
|0.10
|1.2082
|1.2082
|1.2224
|-44.48
|10510.92
|433
|2005.06.23 10:23
|buy
|217
|0.10
|1.2098
|1.2056
|1.2198
|434
|2005.06.23 14:20
|s/l
|217
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.2198
|-42.00
|10468.92
|435
|2005.06.24 01:21
|buy
|218
|0.10
|1.2018
|1.1976
|1.2118
|436
|2005.06.27 01:08
|sell
|219
|0.10
|1.2109
|1.2151
|1.2009
|437
|2005.06.27 01:19
|t/p
|218
|0.10
|1.2118
|1.1976
|1.2118
|99.38
|10568.30
|438
|2005.06.27 08:40
|s/l
|219
|0.10
|1.2151
|1.2151
|1.2009
|-42.00
|10526.30
|439
|2005.06.28 11:10
|buy
|220
|0.10
|1.2095
|1.2053
|1.2195
|440
|2005.06.28 22:40
|s/l
|220
|0.10
|1.2053
|1.2053
|1.2195
|-42.00
|10484.30
|441
|2005.06.29 08:14
|buy
|221
|0.10
|1.2051
|1.2009
|1.2151
|442
|2005.06.30 18:20
|sell
|222
|0.10
|1.2114
|1.2156
|1.2014
|443
|2005.07.01 16:20
|s/l
|221
|0.10
|1.2009
|1.2009
|1.2151
|-44.48
|10439.82
|444
|2005.07.01 16:20
|t/p
|222
|0.10
|1.2014
|1.2156
|1.2014
|100.05
|10539.87
|445
|2005.07.04 02:02
|buy
|223
|0.10
|1.1940
|1.1898
|1.2040
|446
|2005.07.04 12:20
|s/l
|223
|0.10
|1.1898
|1.1898
|1.2040
|-42.00
|10497.87
|447
|2005.07.05 08:39
|buy
|224
|0.10
|1.1888
|1.1846
|1.1988
|448
|2005.07.06 08:28
|sell
|225
|0.10
|1.1940
|1.1982
|1.1840
|449
|2005.07.07 11:23
|s/l
|225
|0.10
|1.1982
|1.1982
|1.1840
|-41.85
|10456.02
|450
|2005.07.07 11:24
|t/p
|224
|0.10
|1.1988
|1.1846
|1.1988
|97.52
|10553.54
|451
|2005.07.07 14:10
|sell
|226
|0.10
|1.1952
|1.1994
|1.1852
|452
|2005.07.08 09:11
|buy
|227
|0.10
|1.1908
|1.1866
|1.2008
|453
|2005.07.11 04:48
|s/l
|226
|0.10
|1.1994
|1.1994
|1.1852
|-41.90
|10511.64
|454
|2005.07.11 06:55
|t/p
|227
|0.10
|1.2008
|1.1866
|1.2008
|99.38
|10611.02
|455
|2005.07.12 03:35
|sell
|228
|0.10
|1.2085
|1.2127
|1.1985
|456
|2005.07.12 04:25
|s/l
|228
|0.10
|1.2127
|1.2127
|1.1985
|-42.00
|10569.02
|457
|2005.07.14 00:30
|buy
|229
|0.10
|1.2072
|1.2030
|1.2172
|458
|2005.07.15 08:26
|sell
|230
|0.10
|1.2125
|1.2167
|1.2025
|459
|2005.07.15 14:36
|s/l
|229
|0.10
|1.2030
|1.2030
|1.2172
|-42.62
|10526.40
|460
|2005.07.15 14:51
|t/p
|230
|0.10
|1.2025
|1.2167
|1.2025
|100.00
|10626.40
|461
|2005.07.15 16:46
|buy
|231
|0.10
|1.2056
|1.2014
|1.2156
|462
|2005.07.19 07:24
|s/l
|231
|0.10
|1.2014
|1.2014
|1.2156
|-43.24
|10583.16
|463
|2005.07.19 18:28
|buy
|232
|0.10
|1.2024
|1.1982
|1.2124
|464
|2005.07.20 03:07
|sell
|233
|0.10
|1.2068
|1.2110
|1.1968
|465
|2005.07.20 19:31
|s/l
|233
|0.10
|1.2110
|1.2110
|1.1968
|-42.00
|10541.16
|466
|2005.07.20 20:02
|t/p
|232
|0.10
|1.2124
|1.1982
|1.2124
|99.38
|10640.54
|467
|2005.07.21 03:02
|sell
|234
|0.10
|1.2187
|1.2229
|1.2087
|468
|2005.07.21 13:28
|s/l
|234
|0.10
|1.2229
|1.2229
|1.2087
|-42.00
|10598.54
|469
|2005.07.21 13:40
|sell
|235
|0.10
|1.2188
|1.2230
|1.2088
|470
|2005.07.22 17:49
|buy
|236
|0.10
|1.2098
|1.2056
|1.2198
|471
|2005.07.22 17:50
|t/p
|235
|0.10
|1.2088
|1.2230
|1.2088
|100.05
|10698.59
|472
|2005.07.22 18:18
|s/l
|236
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.2198
|-42.00
|10656.59
|473
|2005.07.25 01:08
|buy
|237
|0.10
|1.2054
|1.2012
|1.2154
|474
|2005.07.26 10:45
|s/l
|237
|0.10
|1.2012
|1.2012
|1.2154
|-42.62
|10613.97
|475
|2005.07.26 16:22
|buy
|238
|0.10
|1.2026
|1.1984
|1.2126
|476
|2005.07.27 09:21
|s/l
|238
|0.10
|1.1984
|1.1984
|1.2126
|-42.62
|10571.35
|477
|2005.07.27 09:33
|buy
|239
|0.10
|1.1982
|1.1940
|1.2082
|478
|2005.07.27 20:03
|sell
|240
|0.10
|1.2071
|1.2113
|1.1971
|479
|2005.07.28 13:05
|t/p
|239
|0.10
|1.2082
|1.1940
|1.2082
|98.14
|10669.49
|480
|2005.07.28 17:21
|s/l
|240
|0.10
|1.2113
|1.2113
|1.1971
|-41.85
|10627.64
|481
|2005.07.29 16:38
|sell
|241
|0.10
|1.2151
|1.2193
|1.2051
|482
|2005.08.01 09:50
|s/l
|241
|0.10
|1.2193
|1.2193
|1.2051
|-41.95
|10585.69
|483
|2005.08.02 14:52
|sell
|242
|0.10
|1.2249
|1.2291
|1.2149
|484
|2005.08.03 02:42
|buy
|243
|0.10
|1.2172
|1.2130
|1.2272
|485
|2005.08.03 04:03
|t/p
|242
|0.10
|1.2149
|1.2291
|1.2149
|100.05
|10685.74
|486
|2005.08.03 11:02
|sell
|244
|0.10
|1.2256
|1.2298
|1.2156
|487
|2005.08.03 11:02
|t/p
|243
|0.10
|1.2272
|1.2130
|1.2272
|100.00
|10785.74
|488
|2005.08.03 11:24
|s/l
|244
|0.10
|1.2298
|1.2298
|1.2156
|-42.00
|10743.74
|489
|2005.08.04 03:17
|sell
|245
|0.10
|1.2346
|1.2388
|1.2246
|490
|2005.08.04 17:14
|s/l
|245
|0.10
|1.2388
|1.2388
|1.2246
|-42.00
|10701.74
|491
|2005.08.09 03:06
|sell
|246
|0.10
|1.2390
|1.2432
|1.2290
|492
|2005.08.11 15:10
|s/l
|246
|0.10
|1.2432
|1.2432
|1.2290
|-41.80
|10659.94
|493
|2005.08.11 15:11
|sell
|247
|0.10
|1.2427
|1.2469
|1.2327
|494
|2005.08.11 22:13
|s/l
|247
|0.10
|1.2469
|1.2469
|1.2327
|-42.00
|10617.94
|495
|2005.08.12 09:03
|sell
|248
|0.10
|1.2474
|1.2516
|1.2374
|496
|2005.08.15 10:48
|buy
|249
|0.10
|1.2384
|1.2342
|1.2484
|497
|2005.08.15 12:36
|t/p
|248
|0.10
|1.2374
|1.2516
|1.2374
|100.05
|10717.99
|498
|2005.08.16 02:11
|s/l
|249
|0.10
|1.2342
|1.2342
|1.2484
|-42.62
|10675.37
|499
|2005.08.16 02:11
|buy
|250
|0.10
|1.2343
|1.2301
|1.2443
|500
|2005.08.16 14:36
|s/l
|250
|0.10
|1.2301
|1.2301
|1.2443
|-42.00
|10633.37
|501
|2005.08.16 17:05
|buy
|251
|0.10
|1.2344
|1.2302
|1.2444
|502
|2005.08.17 08:08
|s/l
|251
|0.10
|1.2302
|1.2302
|1.2444
|-42.62
|10590.75
|503
|2005.08.17 08:13
|buy
|252
|0.10
|1.2296
|1.2254
|1.2396
|504
|2005.08.18 10:31
|s/l
|252
|0.10
|1.2254
|1.2254
|1.2396
|-43.86
|10546.89
|505
|2005.08.18 10:32
|buy
|253
|0.10
|1.2261
|1.2219
|1.2361
|506
|2005.08.18 12:55
|s/l
|253
|0.10
|1.2219
|1.2219
|1.2361
|-42.00
|10504.89
|507
|2005.08.19 08:55
|buy
|254
|0.10
|1.2157
|1.2115
|1.2257
|508
|2005.08.22 12:50
|sell
|255
|0.10
|1.2193
|1.2235
|1.2093
|509
|2005.08.22 14:03
|s/l
|255
|0.10
|1.2235
|1.2235
|1.2093
|-42.00
|10462.89
|510
|2005.08.23 09:46
|sell
|256
|0.10
|1.2240
|1.2282
|1.2140
|511
|2005.08.24 15:00
|t/p
|254
|0.10
|1.2257
|1.2115
|1.2257
|98.14
|10561.03
|512
|2005.08.25 02:55
|s/l
|256
|0.10
|1.2282
|1.2282
|1.2140
|-41.80
|10519.23
|513
|2005.08.25 14:08
|sell
|257
|0.10
|1.2278
|1.2320
|1.2178
|514
|2005.08.25 17:32
|s/l
|257
|0.10
|1.2320
|1.2320
|1.2178
|-42.00
|10477.23
|515
|2005.08.26 09:22
|sell
|258
|0.10
|1.2326
|1.2368
|1.2226
|516
|2005.08.29 16:50
|buy
|259
|0.10
|1.2271
|1.2229
|1.2371
|517
|2005.08.29 18:04
|s/l
|259
|0.10
|1.2229
|1.2229
|1.2371
|-42.00
|10435.23
|518
|2005.08.29 18:11
|t/p
|258
|0.10
|1.2226
|1.2368
|1.2226
|100.05
|10535.28
|519
|2005.08.30 04:10
|buy
|260
|0.10
|1.2218
|1.2176
|1.2318
|520
|2005.08.30 14:15
|s/l
|260
|0.10
|1.2176
|1.2176
|1.2318
|-42.00
|10493.28
|521
|2005.08.30 17:16
|buy
|261
|0.10
|1.2217
|1.2175
|1.2317
|522
|2005.08.31 16:01
|sell
|262
|0.10
|1.2238
|1.2280
|1.2138
|523
|2005.08.31 16:23
|s/l
|262
|0.10
|1.2280
|1.2280
|1.2138
|-42.00
|10451.28
|524
|2005.08.31 17:53
|t/p
|261
|0.10
|1.2317
|1.2175
|1.2317
|99.38
|10550.66
|525
|2005.09.01 10:20
|sell
|263
|0.10
|1.2355
|1.2397
|1.2255
|526
|2005.09.01 13:03
|s/l
|263
|0.10
|1.2397
|1.2397
|1.2255
|-42.00
|10508.66
|527
|2005.09.02 09:40
|sell
|264
|0.10
|1.2524
|1.2566
|1.2424
|528
|2005.09.02 10:16
|s/l
|264
|0.10
|1.2566
|1.2566
|1.2424
|-42.00
|10466.66
|529
|2005.09.02 14:34
|sell
|265
|0.10
|1.2524
|1.2566
|1.2424
|530
|2005.09.05 03:35
|s/l
|265
|0.10
|1.2566
|1.2566
|1.2424
|-41.95
|10424.71
|531
|2005.09.06 01:08
|buy
|266
|0.10
|1.2514
|1.2472
|1.2614
|532
|2005.09.06 08:44
|s/l
|266
|0.10
|1.2472
|1.2472
|1.2614
|-42.00
|10382.71
|533
|2005.09.06 14:54
|buy
|267
|0.10
|1.2513
|1.2471
|1.2613
|534
|2005.09.06 16:15
|s/l
|267
|0.10
|1.2471
|1.2471
|1.2613
|-42.00
|10340.71
|535
|2005.09.07 15:09
|buy
|268
|0.10
|1.2442
|1.2400
|1.2542
|536
|2005.09.08 13:00
|s/l
|268
|0.10
|1.2400
|1.2400
|1.2542
|-43.86
|10296.85
|537
|2005.09.08 13:00
|buy
|269
|0.10
|1.2405
|1.2363
|1.2505
|538
|2005.09.09 17:23
|sell
|270
|0.10
|1.2451
|1.2493
|1.2351
|539
|2005.09.12 04:16
|s/l
|269
|0.10
|1.2363
|1.2363
|1.2505
|-43.24
|10253.61
|540
|2005.09.12 04:50
|t/p
|270
|0.10
|1.2351
|1.2493
|1.2351
|100.05
|10353.66
|541
|2005.09.13 11:59
|buy
|271
|0.10
|1.2271
|1.2229
|1.2371
|542
|2005.09.14 14:12
|sell
|272
|0.10
|1.2315
|1.2357
|1.2215
|543
|2005.09.15 03:10
|s/l
|271
|0.10
|1.2229
|1.2229
|1.2371
|-44.48
|10309.18
|544
|2005.09.15 04:37
|t/p
|272
|0.10
|1.2215
|1.2357
|1.2215
|100.15
|10409.33
|545
|2005.09.16 06:32
|sell
|273
|0.10
|1.2285
|1.2327
|1.2185
|546
|2005.09.19 00:01
|t/p
|273
|0.10
|1.2185
|1.2327
|1.2185
|100.05
|10509.38
|547
|2005.09.20 04:09
|sell
|274
|0.10
|1.2172
|1.2214
|1.2072
|548
|2005.09.21 07:30
|s/l
|274
|0.10
|1.2214
|1.2214
|1.2072
|-41.95
|10467.43
|549
|2005.09.21 07:59
|sell
|275
|0.10
|1.2187
|1.2229
|1.2087
|550
|2005.09.21 10:50
|s/l
|275
|0.10
|1.2229
|1.2229
|1.2087
|-42.00
|10425.43
|551
|2005.09.22 01:43
|sell
|276
|0.10
|1.2238
|1.2280
|1.2138
|552
|2005.09.22 16:46
|t/p
|276
|0.10
|1.2138
|1.2280
|1.2138
|100.00
|10525.43
|553
|2005.09.23 08:38
|buy
|277
|0.10
|1.2131
|1.2089
|1.2231
|554
|2005.09.23 14:50
|s/l
|277
|0.10
|1.2089
|1.2089
|1.2231
|-42.00
|10483.43
|555
|2005.09.26 01:20
|buy
|278
|0.10
|1.2038
|1.1996
|1.2138
|556
|2005.09.27 02:27
|sell
|279
|0.10
|1.2080
|1.2122
|1.1980
|557
|2005.09.27 08:41
|s/l
|278
|0.10
|1.1996
|1.1996
|1.2138
|-42.62
|10440.81
|558
|2005.09.27 09:06
|buy
|280
|0.10
|1.2010
|1.1968
|1.2110
|559
|2005.09.27 18:41
|t/p
|279
|0.10
|1.1980
|1.2122
|1.1980
|100.00
|10540.81
|560
|2005.09.29 00:47
|sell
|281
|0.10
|1.2054
|1.2096
|1.1954
|561
|2005.10.03 02:34
|s/l
|280
|0.10
|1.1968
|1.1968
|1.2110
|-45.72
|10495.09
|562
|2005.10.03 03:05
|t/p
|281
|0.10
|1.1954
|1.2096
|1.1954
|100.10
|10595.19
|563
|2005.10.04 00:39
|buy
|282
|0.10
|1.1903
|1.1861
|1.2003
|564
|2005.10.05 07:17
|sell
|283
|0.10
|1.1946
|1.1988
|1.1846
|565
|2005.10.05 23:43
|s/l
|283
|0.10
|1.1988
|1.1988
|1.1846
|-42.00
|10553.19
|566
|2005.10.05 23:58
|t/p
|282
|0.10
|1.2003
|1.1861
|1.2003
|99.38
|10652.57
|567
|2005.10.06 02:07
|sell
|284
|0.10
|1.2016
|1.2058
|1.1916
|568
|2005.10.06 02:57
|s/l
|284
|0.10
|1.2058
|1.2058
|1.1916
|-42.00
|10610.57
|569
|2005.10.10 14:04
|buy
|285
|0.10
|1.2093
|1.2051
|1.2193
|570
|2005.10.10 16:19
|s/l
|285
|0.10
|1.2051
|1.2051
|1.2193
|-42.00
|10568.57
|571
|2005.10.11 02:54
|buy
|286
|0.10
|1.2040
|1.1998
|1.2140
|572
|2005.10.11 16:00
|s/l
|286
|0.10
|1.1998
|1.1998
|1.2140
|-42.00
|10526.57
|573
|2005.10.12 04:07
|buy
|287
|0.10
|1.1976
|1.1934
|1.2076
|574
|2005.10.13 15:31
|s/l
|287
|0.10
|1.1934
|1.1934
|1.2076
|-43.86
|10482.71
|575
|2005.10.13 18:29
|buy
|288
|0.10
|1.1953
|1.1911
|1.2053
|576
|2005.10.14 06:02
|sell
|289
|0.10
|1.2039
|1.2081
|1.1939
|577
|2005.10.14 14:42
|t/p
|288
|0.10
|1.2053
|1.1911
|1.2053
|99.38
|10582.09
|578
|2005.10.14 17:17
|s/l
|289
|0.10
|1.2081
|1.2081
|1.1939
|-42.00
|10540.09
|579
|2005.10.17 02:25
|sell
|290
|0.10
|1.2108
|1.2150
|1.2008
|580
|2005.10.18 00:37
|buy
|291
|0.10
|1.2012
|1.1970
|1.2112
|581
|2005.10.18 00:43
|t/p
|290
|0.10
|1.2008
|1.2150
|1.2008
|100.05
|10640.14
|582
|2005.10.18 09:52
|s/l
|291
|0.10
|1.1970
|1.1970
|1.2112
|-42.00
|10598.14
|583
|2005.10.19 08:36
|buy
|292
|0.10
|1.1915
|1.1873
|1.2015
|584
|2005.10.19 09:06
|s/l
|292
|0.10
|1.1873
|1.1873
|1.2015
|-42.00
|10556.14
|585
|2005.10.19 10:58
|buy
|293
|0.10
|1.1916
|1.1874
|1.2016
|586
|2005.10.20 21:16
|sell
|294
|0.10
|1.2002
|1.2044
|1.1902
|587
|2005.10.20 21:31
|t/p
|293
|0.10
|1.2016
|1.1874
|1.2016
|98.14
|10654.28
|588
|2005.10.21 02:13
|s/l
|294
|0.10
|1.2044
|1.2044
|1.1902
|-41.95
|10612.33
|589
|2005.10.21 07:42
|sell
|295
|0.10
|1.2022
|1.2064
|1.1922
|590
|2005.10.21 18:29
|buy
|296
|0.10
|1.1948
|1.1906
|1.2048
|591
|2005.10.25 14:56
|t/p
|296
|0.10
|1.2048
|1.1906
|1.2048
|98.76
|10711.09
|592
|2005.10.25 14:58
|s/l
|295
|0.10
|1.2064
|1.2064
|1.1922
|-41.90
|10669.19
|593
|2005.10.26 08:41
|sell
|297
|0.10
|1.2117
|1.2159
|1.2017
|594
|2005.10.27 01:45
|buy
|298
|0.10
|1.2049
|1.2007
|1.2149
|595
|2005.10.27 10:33
|t/p
|298
|0.10
|1.2149
|1.2007
|1.2149
|100.00
|10769.19
|596
|2005.10.27 14:45
|s/l
|297
|0.10
|1.2159
|1.2159
|1.2017
|-41.85
|10727.34
|597
|2005.10.27 16:13
|sell
|299
|0.10
|1.2135
|1.2177
|1.2035
|598
|2005.10.31 00:11
|buy
|300
|0.10
|1.2050
|1.2008
|1.2150
|599
|2005.10.31 13:31
|t/p
|299
|0.10
|1.2035
|1.2177
|1.2035
|100.10
|10827.44
|600
|2005.10.31 14:31
|s/l
|300
|0.10
|1.2008
|1.2008
|1.2150
|-42.00
|10785.44
|601
|2005.11.02 05:10
|sell
|301
|0.10
|1.2040
|1.2082
|1.1940
|602
|2005.11.02 18:30
|s/l
|301
|0.10
|1.2082
|1.2082
|1.1940
|-42.00
|10743.44
|603
|2005.11.03 15:11
|buy
|302
|0.10
|1.1987
|1.1945
|1.2087
|604
|2005.11.03 20:29
|s/l
|302
|0.10
|1.1945
|1.1945
|1.2087
|-42.00
|10701.44
|605
|2005.11.04 01:46
|buy
|303
|0.10
|1.1935
|1.1893
|1.2035
|606
|2005.11.04 16:07
|s/l
|303
|0.10
|1.1893
|1.1893
|1.2035
|-42.00
|10659.44
|607
|2005.11.07 00:02
|buy
|304
|0.10
|1.1803
|1.1761
|1.1903
|608
|2005.11.08 01:54
|s/l
|304
|0.10
|1.1761
|1.1761
|1.1903
|-42.62
|10616.82
|609
|2005.11.08 16:20
|buy
|305
|0.10
|1.1776
|1.1734
|1.1876
|610
|2005.11.09 12:25
|s/l
|305
|0.10
|1.1734
|1.1734
|1.1876
|-42.62
|10574.20
|611
|2005.11.10 12:42
|sell
|306
|0.10
|1.1787
|1.1829
|1.1687
|612
|2005.11.10 20:48
|buy
|307
|0.10
|1.1716
|1.1674
|1.1816
|613
|2005.11.10 20:59
|t/p
|306
|0.10
|1.1687
|1.1829
|1.1687
|100.00
|10674.20
|614
|2005.11.11 00:57
|s/l
|307
|0.10
|1.1674
|1.1674
|1.1816
|-42.62
|10631.58
|615
|2005.11.11 00:57
|buy
|308
|0.10
|1.1676
|1.1634
|1.1776
|616
|2005.11.14 00:46
|sell
|309
|0.10
|1.1733
|1.1775
|1.1633
|617
|2005.11.18 15:32
|s/l
|309
|0.10
|1.1775
|1.1775
|1.1633
|-41.70
|10589.88
|618
|2005.11.18 15:33
|t/p
|308
|0.10
|1.1776
|1.1634
|1.1776
|95.66
|10685.54
|619
|2005.11.18 15:59
|sell
|310
|0.10
|1.1760
|1.1802
|1.1660
|620
|2005.11.21 09:22
|s/l
|310
|0.10
|1.1802
|1.1802
|1.1660
|-41.95
|10643.59
|621
|2005.11.21 16:08
|sell
|311
|0.10
|1.1795
|1.1837
|1.1695
|622
|2005.11.22 09:40
|buy
|312
|0.10
|1.1718
|1.1676
|1.1818
|623
|2005.11.22 10:36
|t/p
|311
|0.10
|1.1695
|1.1837
|1.1695
|100.05
|10743.64
|624
|2005.11.22 20:21
|t/p
|312
|0.10
|1.1818
|1.1676
|1.1818
|100.00
|10843.64
|625
|2005.11.23 07:03
|sell
|313
|0.10
|1.1823
|1.1865
|1.1723
|626
|2005.11.23 07:14
|s/l
|313
|0.10
|1.1865
|1.1865
|1.1723
|-42.00
|10801.64
|627
|2005.11.23 08:21
|sell
|314
|0.10
|1.1823
|1.1865
|1.1723
|628
|2005.11.25 01:13
|buy
|315
|0.10
|1.1770
|1.1728
|1.1870
|629
|2005.11.25 16:15
|s/l
|315
|0.10
|1.1728
|1.1728
|1.1870
|-42.00
|10759.64
|630
|2005.11.25 17:57
|t/p
|314
|0.10
|1.1723
|1.1865
|1.1723
|100.20
|10859.84
|631
|2005.11.28 00:32
|buy
|316
|0.10
|1.1711
|1.1669
|1.1811
|632
|2005.11.28 16:47
|sell
|317
|0.10
|1.1781
|1.1823
|1.1681
|633
|2005.11.28 19:00
|t/p
|316
|0.10
|1.1811
|1.1669
|1.1811
|100.00
|10959.84
|634
|2005.11.28 19:13
|s/l
|317
|0.10
|1.1823
|1.1823
|1.1681
|-42.00
|10917.84
|635
|2005.12.01 13:48
|buy
|318
|0.10
|1.1753
|1.1711
|1.1853
|636
|2005.12.01 15:24
|s/l
|318
|0.10
|1.1711
|1.1711
|1.1853
|-42.00
|10875.84
|637
|2005.12.02 14:33
|buy
|319
|0.10
|1.1690
|1.1648
|1.1790
|638
|2005.12.05 13:02
|sell
|320
|0.10
|1.1748
|1.1790
|1.1648
|639
|2005.12.05 18:09
|s/l
|320
|0.10
|1.1790
|1.1790
|1.1648
|-42.00
|10833.84
|640
|2005.12.05 18:09
|t/p
|319
|0.10
|1.1790
|1.1648
|1.1790
|99.38
|10933.22
|641
|2005.12.07 08:24
|buy
|321
|0.10
|1.1755
|1.1713
|1.1855
|642
|2005.12.07 12:26
|s/l
|321
|0.10
|1.1713
|1.1713
|1.1855
|-42.00
|10891.22
|643
|2005.12.08 16:19
|sell
|322
|0.10
|1.1801
|1.1843
|1.1701
|644
|2005.12.08 17:21
|s/l
|322
|0.10
|1.1843
|1.1843
|1.1701
|-42.00
|10849.22
|645
|2005.12.12 03:15
|sell
|323
|0.10
|1.1837
|1.1879
|1.1737
|646
|2005.12.12 10:03
|s/l
|323
|0.10
|1.1879
|1.1879
|1.1737
|-42.00
|10807.22
|647
|2005.12.13 20:22
|sell
|324
|0.10
|1.1979
|1.2021
|1.1879
|648
|2005.12.14 03:15
|s/l
|324
|0.10
|1.2021
|1.2021
|1.1879
|-41.95
|10765.27
|649
|2005.12.14 08:10
|sell
|325
|0.10
|1.1987
|1.2029
|1.1887
|650
|2005.12.14 09:22
|s/l
|325
|0.10
|1.2029
|1.2029
|1.1887
|-42.00
|10723.27
|651
|2005.12.14 20:02
|sell
|326
|0.10
|1.1986
|1.2028
|1.1886
|652
|2005.12.15 10:40
|s/l
|326
|0.10
|1.2028
|1.2028
|1.1886
|-41.85
|10681.42
|653
|2005.12.19 01:36
|sell
|327
|0.10
|1.2026
|1.2068
|1.1926
|654
|2005.12.20 05:34
|buy
|328
|0.10
|1.1975
|1.1933
|1.2075
|655
|2005.12.20 14:55
|s/l
|328
|0.10
|1.1933
|1.1933
|1.2075
|-42.00
|10639.42
|656
|2005.12.20 14:56
|t/p
|327
|0.10
|1.1926
|1.2068
|1.1926
|100.05
|10739.47
|657
|2005.12.21 15:33
|buy
|329
|0.10
|1.1840
|1.1798
|1.1940
|658
|2005.12.26 12:06
|sell
|330
|0.10
|1.1883
|1.1925
|1.1783
|659
|2005.12.28 08:53
|s/l
|330
|0.10
|1.1925
|1.1925
|1.1783
|-41.90
|10697.57
|660
|2005.12.28 17:54
|sell
|331
|0.10
|1.1874
|1.1916
|1.1774
|661
|2005.12.30 13:32
|s/l
|329
|0.10
|1.1798
|1.1798
|1.1940
|-48.82
|10648.75
|662
|2005.12.30 17:19
|buy
|332
|0.10
|1.1817
|1.1775
|1.1917
|663
|2006.01.03 15:36
|s/l
|331
|0.10
|1.1916
|1.1916
|1.1774
|-41.70
|10607.05
|664
|2006.01.03 15:39
|t/p
|332
|0.10
|1.1917
|1.1775
|1.1917
|98.76
|10705.81
|665
|2006.01.04 00:39
|sell
|333
|0.10
|1.2029
|1.2071
|1.1929
|666
|2006.01.04 03:08
|s/l
|333
|0.10
|1.2071
|1.2071
|1.1929
|-42.00
|10663.81
|667
|2006.01.06 01:32
|sell
|334
|0.10
|1.2119
|1.2161
|1.2019
|668
|2006.01.06 14:50
|s/l
|334
|0.10
|1.2161
|1.2161
|1.2019
|-42.00
|10621.81
|669
|2006.01.09 10:08
|buy
|335
|0.10
|1.2080
|1.2038
|1.2180
|670
|2006.01.10 08:30
|s/l
|335
|0.10
|1.2038
|1.2038
|1.2180
|-42.62
|10579.19
|671
|2006.01.10 08:56
|buy
|336
|0.10
|1.2052
|1.2010
|1.2152
|672
|2006.01.11 15:36
|sell
|337
|0.10
|1.2108
|1.2150
|1.2008
|673
|2006.01.12 02:42
|s/l
|337
|0.10
|1.2150
|1.2150
|1.2008
|-41.85
|10537.34
|674
|2006.01.12 02:51
|t/p
|336
|0.10
|1.2152
|1.2010
|1.2152
|97.52
|10634.86
|675
|2006.01.12 04:14
|sell
|338
|0.10
|1.2141
|1.2183
|1.2041
|676
|2006.01.12 15:06
|buy
|339
|0.10
|1.2046
|1.2004
|1.2146
|677
|2006.01.12 15:27
|t/p
|338
|0.10
|1.2041
|1.2183
|1.2041
|100.00
|10734.86
|678
|2006.01.16 00:00
|t/p
|339
|0.10
|1.2146
|1.2004
|1.2146
|98.76
|10833.62
|679
|2006.01.16 03:17
|sell
|340
|0.10
|1.2143
|1.2185
|1.2043
|680
|2006.01.17 00:18
|buy
|341
|0.10
|1.2107
|1.2065
|1.2207
|681
|2006.01.17 12:42
|s/l
|341
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.2207
|-42.00
|10791.62
|682
|2006.01.17 21:28
|buy
|342
|0.10
|1.2107
|1.2065
|1.2207
|683
|2006.01.19 09:35
|s/l
|342
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.2207
|-44.48
|10747.14
|684
|2006.01.19 09:40
|buy
|343
|0.10
|1.2070
|1.2028
|1.2170
|685
|2006.01.20 09:37
|t/p
|340
|0.10
|1.2043
|1.2185
|1.2043
|100.30
|10847.44
|686
|2006.01.20 19:50
|sell
|344
|0.10
|1.2125
|1.2167
|1.2025
|687
|2006.01.23 00:57
|s/l
|344
|0.10
|1.2167
|1.2167
|1.2025
|-41.95
|10805.49
|688
|2006.01.23 01:03
|t/p
|343
|0.10
|1.2170
|1.2028
|1.2170
|98.76
|10904.25
|689
|2006.01.24 00:46
|sell
|345
|0.10
|1.2311
|1.2353
|1.2211
|690
|2006.01.25 01:14
|buy
|346
|0.10
|1.2256
|1.2214
|1.2356
|691
|2006.01.26 19:01
|s/l
|346
|0.10
|1.2214
|1.2214
|1.2356
|-43.86
|10860.39
|692
|2006.01.26 19:09
|t/p
|345
|0.10
|1.2211
|1.2353
|1.2211
|100.20
|10960.59
|693
|2006.01.27 02:28
|buy
|347
|0.10
|1.2198
|1.2156
|1.2298
|694
|2006.01.27 16:45
|s/l
|347
|0.10
|1.2156
|1.2156
|1.2298
|-42.00
|10918.59
|695
|2006.01.30 09:29
|buy
|348
|0.10
|1.2086
|1.2044
|1.2186
|696
|2006.01.31 09:03
|sell
|349
|0.10
|1.2113
|1.2155
|1.2013
|697
|2006.01.31 17:54
|s/l
|349
|0.10
|1.2155
|1.2155
|1.2013
|-42.00
|10876.59
|698
|2006.01.31 18:41
|t/p
|348
|0.10
|1.2186
|1.2044
|1.2186
|99.38
|10975.97
|699
|2006.02.01 14:47
|buy
|350
|0.10
|1.2079
|1.2037
|1.2179
|700
|2006.02.02 06:47
|s/l
|350
|0.10
|1.2037
|1.2037
|1.2179
|-43.86
|10932.11
|701
|2006.02.02 07:52
|buy
|351
|0.10
|1.2047
|1.2005
|1.2147
|702
|2006.02.03 02:11
|sell
|352
|0.10
|1.2106
|1.2148
|1.2006
|703
|2006.02.03 14:58
|s/l
|351
|0.10
|1.2005
|1.2005
|1.2147
|-42.62
|10889.49
|704
|2006.02.03 14:58
|t/p
|352
|0.10
|1.2006
|1.2148
|1.2006
|100.00
|10989.49
|705
|2006.02.06 14:25
|buy
|353
|0.10
|1.1969
|1.1927
|1.2069
|706
|2006.02.08 17:07
|s/l
|353
|0.10
|1.1927
|1.1927
|1.2069
|-43.24
|10946.25
|707
|2006.02.08 17:37
|buy
|354
|0.10
|1.1941
|1.1899
|1.2041
|708
|2006.02.09 02:02
|sell
|355
|0.10
|1.1992
|1.2034
|1.1892
|709
|2006.02.10 16:54
|s/l
|354
|0.10
|1.1899
|1.1899
|1.2041
|-44.48
|10901.77
|710
|2006.02.13 01:15
|buy
|356
|0.10
|1.1892
|1.1850
|1.1992
|711
|2006.02.13 01:16
|t/p
|355
|0.10
|1.1892
|1.2034
|1.1892
|100.10
|11001.87
|712
|2006.02.14 07:15
|sell
|357
|0.10
|1.1918
|1.1960
|1.1818
|713
|2006.02.16 12:19
|s/l
|356
|0.10
|1.1850
|1.1850
|1.1992
|-45.10
|10956.77
|714
|2006.02.16 13:07
|buy
|358
|0.10
|1.1870
|1.1828
|1.1970
|715
|2006.02.20 03:20
|s/l
|357
|0.10
|1.1960
|1.1960
|1.1818
|-41.70
|10915.07
|716
|2006.02.20 03:20
|t/p
|358
|0.10
|1.1970
|1.1828
|1.1970
|98.76
|11013.83
|717
|2006.02.20 09:36
|sell
|359
|0.10
|1.1942
|1.1984
|1.1842
|718
|2006.02.21 01:48
|buy
|360
|0.10
|1.1923
|1.1881
|1.2023
|719
|2006.02.22 11:25
|s/l
|360
|0.10
|1.1881
|1.1881
|1.2023
|-42.62
|10971.21
|720
|2006.02.22 14:47
|buy
|361
|0.10
|1.1891
|1.1849
|1.1991
|721
|2006.02.27 00:19
|s/l
|361
|0.10
|1.1849
|1.1849
|1.1991
|-45.10
|10926.11
|722
|2006.02.27 00:21
|t/p
|359
|0.10
|1.1842
|1.1984
|1.1842
|100.35
|11026.46
|723
|2006.02.27 03:10
|buy
|362
|0.10
|1.1863
|1.1821
|1.1963
|724
|2006.02.28 10:29
|sell
|363
|0.10
|1.1877
|1.1919
|1.1777
|725
|2006.02.28 16:23
|s/l
|363
|0.10
|1.1919
|1.1919
|1.1777
|-42.00
|10984.46
|726
|2006.03.01 01:23
|sell
|364
|0.10
|1.1940
|1.1982
|1.1840
|727
|2006.03.01 14:32
|t/p
|362
|0.10
|1.1963
|1.1821
|1.1963
|98.76
|11083.22
|728
|2006.03.02 16:04
|s/l
|364
|0.10
|1.1982
|1.1982
|1.1840
|-41.85
|11041.37
|729
|2006.03.02 16:05
|sell
|365
|0.10
|1.1973
|1.2015
|1.1873
|730
|2006.03.02 17:25
|s/l
|365
|0.10
|1.2015
|1.2015
|1.1873
|-42.00
|10999.37
|731
|2006.03.03 15:20
|sell
|366
|0.10
|1.2045
|1.2087
|1.1945
|732
|2006.03.06 00:30
|s/l
|366
|0.10
|1.2087
|1.2087
|1.1945
|-41.95
|10957.42
|733
|2006.03.06 09:53
|sell
|367
|0.10
|1.2052
|1.2094
|1.1952
|734
|2006.03.06 18:46
|buy
|368
|0.10
|1.1996
|1.1954
|1.2096
|735
|2006.03.07 05:57
|s/l
|368
|0.10
|1.1954
|1.1954
|1.2096
|-42.62
|10914.80
|736
|2006.03.07 05:57
|t/p
|367
|0.10
|1.1952
|1.2094
|1.1952
|100.05
|11014.85
|737
|2006.03.09 02:24
|sell
|369
|0.10
|1.1940
|1.1982
|1.1840
|738
|2006.03.10 01:01
|buy
|370
|0.10
|1.1900
|1.1858
|1.2000
|739
|2006.03.14 09:06
|s/l
|369
|0.10
|1.1982
|1.1982
|1.1840
|-41.85
|10973.00
|740
|2006.03.14 10:50
|sell
|371
|0.10
|1.1968
|1.2010
|1.1868
|741
|2006.03.14 16:03
|t/p
|370
|0.10
|1.2000
|1.1858
|1.2000
|98.76
|11071.76
|742
|2006.03.14 16:25
|s/l
|371
|0.10
|1.2010
|1.2010
|1.1868
|-42.00
|11029.76
|743
|2006.03.15 08:40
|sell
|372
|0.10
|1.2030
|1.2072
|1.1930
|744
|2006.03.15 20:42
|s/l
|372
|0.10
|1.2072
|1.2072
|1.1930
|-42.00
|10987.76
|745
|2006.03.16 00:46
|sell
|373
|0.10
|1.2072
|1.2114
|1.1972
|746
|2006.03.16 14:33
|s/l
|373
|0.10
|1.2114
|1.2114
|1.1972
|-42.00
|10945.76
|747
|2006.03.17 10:50
|sell
|374
|0.10
|1.2188
|1.2230
|1.2088
|748
|2006.03.21 01:59
|buy
|375
|0.10
|1.2146
|1.2104
|1.2246
|749
|2006.03.21 15:45
|s/l
|375
|0.10
|1.2104
|1.2104
|1.2246
|-42.00
|10903.76
|750
|2006.03.21 16:54
|t/p
|374
|0.10
|1.2088
|1.2230
|1.2088
|100.10
|11003.86
|751
|2006.03.22 05:31
|buy
|376
|0.10
|1.2077
|1.2035
|1.2177
|752
|2006.03.23 16:02
|s/l
|376
|0.10
|1.2035
|1.2035
|1.2177
|-43.86
|10960.00
|753
|2006.03.24 13:13
|buy
|377
|0.10
|1.1955
|1.1913
|1.2055
|754
|2006.03.27 05:10
|sell
|378
|0.10
|1.2045
|1.2087
|1.1945
|755
|2006.03.27 05:33
|t/p
|377
|0.10
|1.2055
|1.1913
|1.2055
|99.38
|11059.38
|756
|2006.03.28 00:39
|buy
|379
|0.10
|1.2006
|1.1964
|1.2106
|757
|2006.03.28 14:03
|s/l
|378
|0.10
|1.2087
|1.2087
|1.1945
|-41.95
|11017.43
|758
|2006.03.28 17:32
|sell
|380
|0.10
|1.2057
|1.2099
|1.1957
|759
|2006.03.30 14:05
|s/l
|380
|0.10
|1.2099
|1.2099
|1.1957
|-41.80
|10975.63
|760
|2006.03.30 16:30
|t/p
|379
|0.10
|1.2106
|1.1964
|1.2106
|97.52
|11073.15
|761
|2006.03.31 00:45
|sell
|381
|0.10
|1.2171
|1.2213
|1.2071
|762
|2006.04.03 04:48
|buy
|382
|0.10
|1.2084
|1.2042
|1.2184
|763
|2006.04.03 05:01
|t/p
|381
|0.10
|1.2071
|1.2213
|1.2071
|100.05
|11173.20
|764
|2006.04.03 06:43
|s/l
|382
|0.10
|1.2042
|1.2042
|1.2184
|-42.00
|11131.20
|765
|2006.04.03 16:05
|buy
|383
|0.10
|1.2084
|1.2042
|1.2184
|766
|2006.04.04 01:44
|sell
|384
|0.10
|1.2146
|1.2188
|1.2046
|767
|2006.04.04 13:51
|t/p
|383
|0.10
|1.2184
|1.2042
|1.2184
|99.38
|11230.58
|768
|2006.04.04 13:51
|s/l
|384
|0.10
|1.2188
|1.2188
|1.2046
|-42.00
|11188.58
|769
|2006.04.05 05:24
|sell
|385
|0.10
|1.2275
|1.2317
|1.2175
|770
|2006.04.06 10:58
|s/l
|385
|0.10
|1.2317
|1.2317
|1.2175
|-41.85
|11146.73
|771
|2006.04.06 12:29
|sell
|386
|0.10
|1.2305
|1.2347
|1.2205
|772
|2006.04.06 14:47
|buy
|387
|0.10
|1.2243
|1.2201
|1.2343
|773
|2006.04.06 16:00
|t/p
|386
|0.10
|1.2205
|1.2347
|1.2205
|100.00
|11246.73
|774
|2006.04.06 16:01
|s/l
|387
|0.10
|1.2201
|1.2201
|1.2343
|-42.00
|11204.73
|775
|2006.04.07 01:53
|buy
|388
|0.10
|1.2196
|1.2154
|1.2296
|776
|2006.04.07 15:21
|s/l
|388
|0.10
|1.2154
|1.2154
|1.2296
|-42.00
|11162.73
|777
|2006.04.10 08:42
|buy
|389
|0.10
|1.2092
|1.2050
|1.2192
|778
|2006.04.11 08:04
|sell
|390
|0.10
|1.2128
|1.2170
|1.2028
|779
|2006.04.17 02:24
|s/l
|390
|0.10
|1.2170
|1.2170
|1.2028
|-41.70
|11121.03
|780
|2006.04.17 03:22
|t/p
|389
|0.10
|1.2192
|1.2050
|1.2192
|95.66
|11216.69
|781
|2006.04.18 14:52
|sell
|391
|0.10
|1.2287
|1.2329
|1.2187
|782
|2006.04.18 22:50
|s/l
|391
|0.10
|1.2329
|1.2329
|1.2187
|-42.00
|11174.69
|783
|2006.04.19 01:02
|sell
|392
|0.10
|1.2367
|1.2409
|1.2267
|784
|2006.04.21 01:50
|buy
|393
|0.10
|1.2286
|1.2244
|1.2386
|785
|2006.04.24 08:47
|t/p
|393
|0.10
|1.2386
|1.2244
|1.2386
|99.38
|11274.07
|786
|2006.04.24 09:43
|s/l
|392
|0.10
|1.2409
|1.2409
|1.2267
|-41.75
|11232.32
|787
|2006.04.24 14:39
|sell
|394
|0.10
|1.2359
|1.2401
|1.2259
|788
|2006.04.24 19:57
|s/l
|394
|0.10
|1.2401
|1.2401
|1.2259
|-42.00
|11190.32
|789
|2006.04.25 10:06
|sell
|395
|0.10
|1.2413
|1.2455
|1.2313
|790
|2006.04.26 16:07
|s/l
|395
|0.10
|1.2455
|1.2455
|1.2313
|-41.95
|11148.37
|791
|2006.04.26 16:16
|sell
|396
|0.10
|1.2438
|1.2480
|1.2338
|792
|2006.04.27 16:01
|s/l
|396
|0.10
|1.2480
|1.2480
|1.2338
|-41.85
|11106.52
|793
|2006.04.27 16:03
|sell
|397
|0.10
|1.2469
|1.2511
|1.2369
|794
|2006.04.27 16:28
|s/l
|397
|0.10
|1.2511
|1.2511
|1.2369
|-42.00
|11064.52
|795
|2006.04.28 08:29
|sell
|398
|0.10
|1.2546
|1.2588
|1.2446
|796
|2006.04.28 16:53
|s/l
|398
|0.10
|1.2588
|1.2588
|1.2446
|-42.00
|11022.52
|797
|2006.05.01 08:48
|sell
|399
|0.10
|1.2639
|1.2681
|1.2539
|798
|2006.05.01 15:08
|s/l
|399
|0.10
|1.2681
|1.2681
|1.2539
|-42.00
|10980.52
|799
|2006.05.01 16:00
|sell
|400
|0.10
|1.2639
|1.2681
|1.2539
|800
|2006.05.04 09:09
|buy
|401
|0.10
|1.2591
|1.2549
|1.2691
|801
|2006.05.04 16:20
|s/l
|400
|0.10
|1.2681
|1.2681
|1.2539
|-41.75
|10938.77
|802
|2006.05.04 17:09
|t/p
|401
|0.10
|1.2691
|1.2549
|1.2691
|100.00
|11038.77
|803
|2006.05.04 18:12
|sell
|402
|0.10
|1.2668
|1.2710
|1.2568
|804
|2006.05.04 20:10
|s/l
|402
|0.10
|1.2710
|1.2710
|1.2568
|-42.00
|10996.77
|805
|2006.05.05 14:30
|sell
|403
|0.10
|1.2723
|1.2765
|1.2623
|806
|2006.05.08 10:26
|s/l
|403
|0.10
|1.2765
|1.2765
|1.2623
|-41.95
|10954.82
|807
|2006.05.08 10:26
|sell
|404
|0.10
|1.2764
|1.2806
|1.2664
|808
|2006.05.09 02:14
|buy
|405
|0.10
|1.2694
|1.2652
|1.2794
|809
|2006.05.09 09:18
|t/p
|404
|0.10
|1.2664
|1.2806
|1.2664
|100.05
|11054.87
|810
|2006.05.10 08:50
|sell
|406
|0.10
|1.2780
|1.2822
|1.2680
|811
|2006.05.10 08:53
|t/p
|405
|0.10
|1.2794
|1.2652
|1.2794
|99.38
|11154.25
|812
|2006.05.10 20:43
|s/l
|406
|0.10
|1.2822
|1.2822
|1.2680
|-42.00
|11112.25
|813
|2006.05.10 22:08
|sell
|407
|0.10
|1.2780
|1.2822
|1.2680
|814
|2006.05.11 02:40
|buy
|408
|0.10
|1.2753
|1.2711
|1.2853
|815
|2006.05.11 09:28
|s/l
|408
|0.10
|1.2711
|1.2711
|1.2853
|-42.00
|11070.25
|816
|2006.05.11 14:31
|buy
|409
|0.10
|1.2752
|1.2710
|1.2852
|817
|2006.05.11 16:36
|s/l
|407
|0.10
|1.2822
|1.2822
|1.2680
|-41.85
|11028.40
|818
|2006.05.11 16:46
|sell
|410
|0.10
|1.2832
|1.2874
|1.2732
|819
|2006.05.11 17:41
|t/p
|409
|0.10
|1.2852
|1.2710
|1.2852
|100.00
|11128.40
|820
|2006.05.12 07:48
|s/l
|410
|0.10
|1.2874
|1.2874
|1.2732
|-41.95
|11086.45
|821
|2006.05.12 07:49
|sell
|411
|0.10
|1.2872
|1.2914
|1.2772
|822
|2006.05.12 11:34
|s/l
|411
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.2772
|-42.00
|11044.45
|823
|2006.05.12 14:30
|sell
|412
|0.10
|1.2871
|1.2913
|1.2771
|824
|2006.05.12 14:46
|s/l
|412
|0.10
|1.2913
|1.2913
|1.2771
|-42.00
|11002.45
|825
|2006.05.12 15:16
|sell
|413
|0.10
|1.2872
|1.2914
|1.2772
|826
|2006.05.12 15:53
|s/l
|413
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.2772
|-42.00
|10960.45
|827
|2006.05.12 16:37
|sell
|414
|0.10
|1.2872
|1.2914
|1.2772
|828
|2006.05.12 20:15
|s/l
|414
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.2772
|-42.00
|10918.45
|829
|2006.05.15 00:05
|sell
|415
|0.10
|1.2956
|1.2998
|1.2856
|830
|2006.05.15 10:06
|t/p
|415
|0.10
|1.2856
|1.2998
|1.2856
|100.00
|11018.45
|831
|2006.05.15 10:20
|buy
|416
|0.10
|1.2831
|1.2789
|1.2931
|832
|2006.05.15 21:52
|s/l
|416
|0.10
|1.2789
|1.2789
|1.2931
|-42.00
|10976.45
|833
|2006.05.16 11:02
|buy
|417
|0.10
|1.2779
|1.2737
|1.2879
|834
|2006.05.17 05:28
|sell
|418
|0.10
|1.2867
|1.2909
|1.2767
|835
|2006.05.17 09:09
|t/p
|417
|0.10
|1.2879
|1.2737
|1.2879
|99.38
|11075.83
|836
|2006.05.17 10:59
|s/l
|418
|0.10
|1.2909
|1.2909
|1.2767
|-42.00
|11033.83
|837
|2006.05.17 14:30
|sell
|419
|0.10
|1.2868
|1.2910
|1.2768
|838
|2006.05.17 14:42
|s/l
|419
|0.10
|1.2910
|1.2910
|1.2768
|-42.00
|10991.83
|839
|2006.05.17 15:16
|sell
|420
|0.10
|1.2868
|1.2910
|1.2768
|840
|2006.05.17 16:32
|buy
|421
|0.10
|1.2772
|1.2730
|1.2872
|841
|2006.05.17 16:32
|t/p
|420
|0.10
|1.2768
|1.2910
|1.2768
|100.00
|11091.83
|842
|2006.05.17 17:32
|s/l
|421
|0.10
|1.2730
|1.2730
|1.2872
|-42.00
|11049.83
|843
|2006.05.19 15:10
|buy
|422
|0.10
|1.2725
|1.2683
|1.2825
|844
|2006.05.22 17:12
|t/p
|422
|0.10
|1.2825
|1.2683
|1.2825
|99.38
|11149.21
|845
|2006.05.22 20:07
|sell
|423
|0.10
|1.2865
|1.2907
|1.2765
|846
|2006.05.24 00:00
|buy
|424
|0.10
|1.2781
|1.2739
|1.2881
|847
|2006.05.24 07:50
|t/p
|423
|0.10
|1.2765
|1.2907
|1.2765
|100.10
|11249.31
|848
|2006.05.24 14:45
|sell
|425
|0.10
|1.2879
|1.2921
|1.2779
|849
|2006.05.24 14:45
|t/p
|424
|0.10
|1.2881
|1.2739
|1.2881
|100.00
|11349.31
|850
|2006.05.24 16:20
|buy
|426
|0.10
|1.2781
|1.2739
|1.2881
|851
|2006.05.24 16:21
|t/p
|425
|0.10
|1.2779
|1.2921
|1.2779
|100.00
|11449.31
|852
|2006.05.24 17:19
|s/l
|426
|0.10
|1.2739
|1.2739
|1.2881
|-42.00
|11407.31
|853
|2006.05.24 20:49
|buy
|427
|0.10
|1.2780
|1.2738
|1.2880
|854
|2006.05.26 10:09
|sell
|428
|0.10
|1.2827
|1.2869
|1.2727
|855
|2006.05.26 15:50
|s/l
|427
|0.10
|1.2738
|1.2738
|1.2880
|-44.48
|11362.83
|856
|2006.05.26 16:16
|t/p
|428
|0.10
|1.2727
|1.2869
|1.2727
|100.00
|11462.83
|857
|2006.05.30 04:03
|sell
|429
|0.10
|1.2768
|1.2810
|1.2668
|858
|2006.05.30 05:03
|s/l
|429
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2668
|-42.00
|11420.83
|859
|2006.06.01 01:06
|buy
|430
|0.10
|1.2808
|1.2766
|1.2908
|860
|2006.06.01 05:32
|s/l
|430
|0.10
|1.2766
|1.2766
|1.2908
|-42.00
|11378.83
|861
|2006.06.01 16:46
|buy
|431
|0.10
|1.2807
|1.2765
|1.2907
|862
|2006.06.02 06:32
|sell
|432
|0.10
|1.2823
|1.2865
|1.2723
|863
|2006.06.02 14:30
|s/l
|432
|0.10
|1.2865
|1.2865
|1.2723
|-42.00
|11336.83
|864
|2006.06.02 14:41
|t/p
|431
|0.10
|1.2907
|1.2765
|1.2907
|99.38
|11436.21
|865
|2006.06.05 02:49
|sell
|433
|0.10
|1.2939
|1.2981
|1.2839
|866
|2006.06.06 00:11
|buy
|434
|0.10
|1.2898
|1.2856
|1.2998
|867
|2006.06.06 12:25
|s/l
|434
|0.10
|1.2856
|1.2856
|1.2998
|-42.00
|11394.21
|868
|2006.06.06 14:16
|t/p
|433
|0.10
|1.2839
|1.2981
|1.2839
|100.05
|11494.26
|869
|2006.06.07 00:24
|buy
|435
|0.10
|1.2810
|1.2768
|1.2910
|870
|2006.06.07 15:33
|s/l
|435
|0.10
|1.2768
|1.2768
|1.2910
|-42.00
|11452.26
|871
|2006.06.07 18:02
|buy
|436
|0.10
|1.2811
|1.2769
|1.2911
|872
|2006.06.08 08:37
|s/l
|436
|0.10
|1.2769
|1.2769
|1.2911
|-43.86
|11408.40
|873
|2006.06.08 09:04
|buy
|437
|0.10
|1.2763
|1.2721
|1.2863
|874
|2006.06.08 14:03
|s/l
|437
|0.10
|1.2721
|1.2721
|1.2863
|-42.00
|11366.40
|875
|2006.06.09 08:17
|buy
|438
|0.10
|1.2628
|1.2586
|1.2728
|876
|2006.06.12 13:28
|s/l
|438
|0.10
|1.2586
|1.2586
|1.2728
|-42.62
|11323.78
|877
|2006.06.12 15:26
|buy
|439
|0.10
|1.2597
|1.2555
|1.2697
|878
|2006.06.13 14:31
|s/l
|439
|0.10
|1.2555
|1.2555
|1.2697
|-42.62
|11281.16
|879
|2006.06.13 14:34
|buy
|440
|0.10
|1.2566
|1.2524
|1.2666
|880
|2006.06.14 15:20
|sell
|441
|0.10
|1.2614
|1.2656
|1.2514
|881
|2006.06.15 15:01
|s/l
|441
|0.10
|1.2656
|1.2656
|1.2514
|-41.85
|11239.31
|882
|2006.06.15 15:02
|sell
|442
|0.10
|1.2647
|1.2689
|1.2547
|883
|2006.06.16 10:09
|t/p
|440
|0.10
|1.2666
|1.2524
|1.2666
|96.90
|11336.21
|884
|2006.06.20 12:03
|buy
|443
|0.10
|1.2554
|1.2512
|1.2654
|885
|2006.06.20 14:12
|t/p
|442
|0.10
|1.2547
|1.2689
|1.2547
|100.15
|11436.36
|886
|2006.06.21 03:44
|sell
|444
|0.10
|1.2615
|1.2657
|1.2515
|887
|2006.06.21 17:53
|t/p
|443
|0.10
|1.2654
|1.2512
|1.2654
|99.38
|11535.74
|888
|2006.06.21 17:53
|s/l
|444
|0.10
|1.2657
|1.2657
|1.2515
|-42.00
|11493.74
|889
|2006.06.22 06:20
|sell
|445
|0.10
|1.2677
|1.2719
|1.2577
|890
|2006.06.22 14:04
|buy
|446
|0.10
|1.2583
|1.2541
|1.2683
|891
|2006.06.22 15:20
|t/p
|445
|0.10
|1.2577
|1.2719
|1.2577
|100.00
|11593.74
|892
|2006.06.23 12:11
|s/l
|446
|0.10
|1.2541
|1.2541
|1.2683
|-42.62
|11551.12
|893
|2006.06.26 19:23
|sell
|447
|0.10
|1.2587
|1.2629
|1.2487
|894
|2006.06.28 08:16
|buy
|448
|0.10
|1.2564
|1.2522
|1.2664
|895
|2006.06.28 16:36
|s/l
|448
|0.10
|1.2522
|1.2522
|1.2664
|-42.00
|11509.12
|896
|2006.06.29 20:32
|s/l
|447
|0.10
|1.2629
|1.2629
|1.2487
|-41.75
|11467.37
|897
|2006.06.30 02:49
|sell
|449
|0.10
|1.2670
|1.2712
|1.2570
|898
|2006.06.30 03:36
|s/l
|449
|0.10
|1.2712
|1.2712
|1.2570
|-42.00
|11425.37
|899
|2006.07.03 08:42
|sell
|450
|0.10
|1.2794
|1.2836
|1.2694
|900
|2006.07.05 00:01
|buy
|451
|0.10
|1.2789
|1.2747
|1.2889
|901
|2006.07.05 08:02
|s/l
|450
|0.10
|1.2836
|1.2836
|1.2694
|-41.90
|11383.47
|902
|2006.07.05 08:17
|sell
|452
|0.10
|1.2822
|1.2864
|1.2722
|903
|2006.07.05 11:05
|s/l
|451
|0.10
|1.2747
|1.2747
|1.2889
|-42.00
|11341.47
|904
|2006.07.05 13:51
|buy
|453
|0.10
|1.2789
|1.2747
|1.2889
|905
|2006.07.05 14:31
|s/l
|453
|0.10
|1.2747
|1.2747
|1.2889
|-42.00
|11299.47
|906
|2006.07.05 15:53
|t/p
|452
|0.10
|1.2722
|1.2864
|1.2722
|100.00
|11399.47
|907
|2006.07.07 09:21
|sell
|454
|0.10
|1.2782
|1.2824
|1.2682
|908
|2006.07.07 14:30
|s/l
|454
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2682
|-42.00
|11357.47
|909
|2006.07.10 13:03
|buy
|455
|0.10
|1.2767
|1.2725
|1.2867
|910
|2006.07.10 15:38
|s/l
|455
|0.10
|1.2725
|1.2725
|1.2867
|-42.00
|11315.47
|911
|2006.07.11 08:08
|buy
|456
|0.10
|1.2723
|1.2681
|1.2823
|912
|2006.07.12 08:38
|sell
|457
|0.10
|1.2777
|1.2819
|1.2677
|913
|2006.07.12 16:07
|s/l
|456
|0.10
|1.2681
|1.2681
|1.2823
|-42.62
|11272.85
|914
|2006.07.12 17:59
|buy
|458
|0.10
|1.2707
|1.2665
|1.2807
|915
|2006.07.13 17:18
|t/p
|457
|0.10
|1.2677
|1.2819
|1.2677
|100.15
|11373.00
|916
|2006.07.13 17:19
|s/l
|458
|0.10
|1.2665
|1.2665
|1.2807
|-43.86
|11329.14
|917
|2006.07.13 17:26
|buy
|459
|0.10
|1.2676
|1.2634
|1.2776
|918
|2006.07.14 15:52
|s/l
|459
|0.10
|1.2634
|1.2634
|1.2776
|-42.62
|11286.52
|919
|2006.07.17 04:18
|buy
|460
|0.10
|1.2627
|1.2585
|1.2727
|920
|2006.07.17 10:15
|s/l
|460
|0.10
|1.2585
|1.2585
|1.2727
|-42.00
|11244.52
|921
|2006.07.18 11:00
|buy
|461
|0.10
|1.2511
|1.2469
|1.2611
|922
|2006.07.19 14:30
|s/l
|461
|0.10
|1.2469
|1.2469
|1.2611
|-42.62
|11201.90
|923
|2006.07.19 14:31
|buy
|462
|0.10
|1.2474
|1.2432
|1.2574
|924
|2006.07.19 16:08
|sell
|463
|0.10
|1.2559
|1.2601
|1.2459
|925
|2006.07.19 16:30
|t/p
|462
|0.10
|1.2574
|1.2432
|1.2574
|100.00
|11301.90
|926
|2006.07.19 19:28
|s/l
|463
|0.10
|1.2601
|1.2601
|1.2459
|-42.00
|11259.90
|927
|2006.07.20 03:03
|sell
|464
|0.10
|1.2608
|1.2650
|1.2508
|928
|2006.07.20 14:19
|s/l
|464
|0.10
|1.2650
|1.2650
|1.2508
|-42.00
|11217.90
|929
|2006.07.21 08:44
|sell
|465
|0.10
|1.2653
|1.2695
|1.2553
|930
|2006.07.21 20:02
|s/l
|465
|0.10
|1.2695
|1.2695
|1.2553
|-42.00
|11175.90
|931
|2006.07.24 01:52
|sell
|466
|0.10
|1.2696
|1.2738
|1.2596
|932
|2006.07.24 07:47
|buy
|467
|0.10
|1.2628
|1.2586
|1.2728
|933
|2006.07.25 17:19
|t/p
|466
|0.10
|1.2596
|1.2738
|1.2596
|100.05
|11275.95
|934
|2006.07.25 17:26
|s/l
|467
|0.10
|1.2586
|1.2586
|1.2728
|-42.62
|11233.33
|935
|2006.07.26 08:14
|buy
|468
|0.10
|1.2565
|1.2523
|1.2665
|936
|2006.07.26 20:01
|t/p
|468
|0.10
|1.2665
|1.2523
|1.2665
|100.00
|11333.33
|937
|2006.07.26 20:08
|sell
|469
|0.10
|1.2672
|1.2714
|1.2572
|938
|2006.07.26 22:21
|s/l
|469
|0.10
|1.2714
|1.2714
|1.2572
|-42.00
|11291.33
|939
|2006.07.27 06:21
|sell
|470
|0.10
|1.2724
|1.2766
|1.2624
|940
|2006.07.27 15:27
|s/l
|470
|0.10
|1.2766
|1.2766
|1.2624
|-42.00
|11249.33
|941
|2006.07.27 17:06
|sell
|471
|0.10
|1.2725
|1.2767
|1.2625
|942
|2006.07.28 03:24
|buy
|472
|0.10
|1.2682
|1.2640
|1.2782
|943
|2006.07.28 16:57
|s/l
|471
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.2625
|-41.95
|11207.38
|944
|2006.07.31 01:57
|sell
|473
|0.10
|1.2769
|1.2811
|1.2669
|945
|2006.07.31 15:18
|t/p
|472
|0.10
|1.2782
|1.2640
|1.2782
|99.38
|11306.76
|946
|2006.08.01 03:59
|buy
|474
|0.10
|1.2741
|1.2699
|1.2841
|947
|2006.08.01 18:14
|s/l
|473
|0.10
|1.2811
|1.2811
|1.2669
|-41.95
|11264.81
|948
|2006.08.02 04:43
|sell
|475
|0.10
|1.2830
|1.2872
|1.2730
|949
|2006.08.04 14:30
|t/p
|474
|0.10
|1.2841
|1.2699
|1.2841
|96.90
|11361.71
|950
|2006.08.04 14:31
|s/l
|475
|0.10
|1.2872
|1.2872
|1.2730
|-41.80
|11319.91
|951
|2006.08.08 00:10
|buy
|476
|0.10
|1.2817
|1.2775
|1.2917
|952
|2006.08.09 00:49
|s/l
|476
|0.10
|1.2775
|1.2775
|1.2917
|-42.62
|11277.29
|953
|2006.08.09 07:47
|buy
|477
|0.10
|1.2808
|1.2766
|1.2908
|954
|2006.08.09 12:43
|sell
|478
|0.10
|1.2891
|1.2933
|1.2791
|955
|2006.08.10 09:03
|t/p
|477
|0.10
|1.2908
|1.2766
|1.2908
|98.14
|11375.43
|956
|2006.08.10 16:24
|t/p
|478
|0.10
|1.2791
|1.2933
|1.2791
|100.15
|11475.58
|957
|2006.08.10 16:36
|buy
|479
|0.10
|1.2766
|1.2724
|1.2866
|958
|2006.08.11 14:33
|s/l
|479
|0.10
|1.2724
|1.2724
|1.2866
|-42.62
|11432.96
|959
|2006.08.11 15:37
|buy
|480
|0.10
|1.2748
|1.2706
|1.2848
|960
|2006.08.15 03:50
|s/l
|480
|0.10
|1.2706
|1.2706
|1.2848
|-43.24
|11389.72
|961
|2006.08.15 03:50
|buy
|481
|0.10
|1.2709
|1.2667
|1.2809
|962
|2006.08.15 14:30
|sell
|482
|0.10
|1.2762
|1.2804
|1.2662
|963
|2006.08.15 15:46
|s/l
|482
|0.10
|1.2804
|1.2804
|1.2662
|-42.00
|11347.72
|964
|2006.08.16 14:30
|sell
|483
|0.10
|1.2804
|1.2846
|1.2704
|965
|2006.08.16 14:30
|t/p
|481
|0.10
|1.2809
|1.2667
|1.2809
|99.38
|11447.10
|966
|2006.08.16 14:50
|s/l
|483
|0.10
|1.2846
|1.2846
|1.2704
|-42.00
|11405.10
|967
|2006.08.17 09:20
|sell
|484
|0.10
|1.2863
|1.2905
|1.2763
|968
|2006.08.18 13:17
|buy
|485
|0.10
|1.2815
|1.2773
|1.2915
|969
|2006.08.21 10:08
|s/l
|484
|0.10
|1.2905
|1.2905
|1.2763
|-41.90
|11363.20
|970
|2006.08.21 14:13
|t/p
|485
|0.10
|1.2915
|1.2773
|1.2915
|99.38
|11462.58
|971
|2006.08.22 13:51
|buy
|486
|0.10
|1.2829
|1.2787
|1.2929
|972
|2006.08.22 19:58
|s/l
|486
|0.10
|1.2787
|1.2787
|1.2929
|-42.00
|11420.58
|973
|2006.08.23 04:11
|buy
|487
|0.10
|1.2786
|1.2744
|1.2886
|974
|2006.08.25 16:07
|s/l
|487
|0.10
|1.2744
|1.2744
|1.2886
|-44.48
|11376.10
|975
|2006.08.25 17:06
|buy
|488
|0.10
|1.2751
|1.2709
|1.2851
|976
|2006.08.28 17:09
|sell
|489
|0.10
|1.2784
|1.2826
|1.2684
|977
|2006.08.29 06:17
|s/l
|489
|0.10
|1.2826
|1.2826
|1.2684
|-41.95
|11334.15
|978
|2006.08.29 06:21
|sell
|490
|0.10
|1.2821
|1.2863
|1.2721
|979
|2006.08.30 03:34
|t/p
|488
|0.10
|1.2851
|1.2709
|1.2851
|98.14
|11432.29
|980
|2006.08.31 09:28
|s/l
|490
|0.10
|1.2863
|1.2863
|1.2721
|-41.80
|11390.49
|981
|2006.08.31 09:53
|sell
|491
|0.10
|1.2852
|1.2894
|1.2752
|982
|2006.08.31 16:27
|buy
|492
|0.10
|1.2813
|1.2771
|1.2913
|983
|2006.09.01 14:32
|s/l
|492
|0.10
|1.2771
|1.2771
|1.2913
|-42.62
|11347.87
|984
|2006.09.01 14:33
|buy
|493
|0.10
|1.2786
|1.2744
|1.2886
|985
|2006.09.07 13:07
|t/p
|491
|0.10
|1.2752
|1.2894
|1.2752
|100.35
|11448.22
|986
|2006.09.07 13:07
|s/l
|493
|0.10
|1.2744
|1.2744
|1.2886
|-45.72
|11402.50
|987
|2006.09.08 09:34
|buy
|494
|0.10
|1.2708
|1.2666
|1.2808
|988
|2006.09.08 14:44
|s/l
|494
|0.10
|1.2666
|1.2666
|1.2808
|-42.00
|11360.50
|989
|2006.09.11 03:22
|buy
|495
|0.10
|1.2653
|1.2611
|1.2753
|990
|2006.09.11 11:52
|sell
|496
|0.10
|1.2738
|1.2780
|1.2638
|991
|2006.09.15 15:38
|t/p
|496
|0.10
|1.2638
|1.2780
|1.2638
|100.30
|11460.80
|992
|2006.09.19 02:25
|sell
|497
|0.10
|1.2710
|1.2752
|1.2610
|993
|2006.09.21 18:02
|s/l
|497
|0.10
|1.2752
|1.2752
|1.2610
|-41.80
|11419.00
|994
|2006.09.21 18:02
|t/p
|495
|0.10
|1.2753
|1.2611
|1.2753
|92.56
|11511.56
|995
|2006.09.22 08:19
|sell
|498
|0.10
|1.2797
|1.2839
|1.2697
|996
|2006.09.25 11:45
|buy
|499
|0.10
|1.2777
|1.2735
|1.2877
|997
|2006.09.25 16:33
|s/l
|499
|0.10
|1.2735
|1.2735
|1.2877
|-42.00
|11469.56
|998
|2006.09.26 09:12
|buy
|500
|0.10
|1.2733
|1.2691
|1.2833
|999
|2006.09.26 12:01
|t/p
|498
|0.10
|1.2697
|1.2839
|1.2697
|100.10
|11569.66
|1000
|2006.09.26 12:04
|s/l
|500
|0.10
|1.2691
|1.2691
|1.2833
|-42.00
|11527.66
|1001
|2006.09.28 01:56
|sell
|501
|0.10
|1.2717
|1.2759
|1.2617
|1002
|2006.09.29 09:19
|buy
|502
|0.10
|1.2679
|1.2637
|1.2779
|1003
|2006.10.03 08:08
|s/l
|501
|0.10
|1.2759
|1.2759
|1.2617
|-41.85
|11485.81
|1004
|2006.10.03 08:08
|sell
|503
|0.10
|1.2757
|1.2799
|1.2657
|1005
|2006.10.06 14:33
|t/p
|503
|0.10
|1.2657
|1.2799
|1.2657
|100.25
|11586.06
|1006
|2006.10.06 14:34
|s/l
|502
|0.10
|1.2637
|1.2637
|1.2779
|-46.34
|11539.72
|1007
|2006.10.10 10:10
|buy
|504
|0.10
|1.2586
|1.2544
|1.2686
|1008
|2006.10.10 13:16
|s/l
|504
|0.10
|1.2544
|1.2544
|1.2686
|-42.00
|11497.72
|1009
|2006.10.11 20:21
|buy
|505
|0.10
|1.2519
|1.2477
|1.2619
|1010
|2006.10.12 09:11
|sell
|506
|0.10
|1.2556
|1.2598
|1.2456
|1011
|2006.10.19 16:36
|s/l
|506
|0.10
|1.2598
|1.2598
|1.2456
|-41.65
|11456.07
|1012
|2006.10.19 19:09
|t/p
|505
|0.10
|1.2619
|1.2477
|1.2619
|93.80
|11549.87
|1013
|2006.10.23 08:20
|buy
|507
|0.10
|1.2597
|1.2555
|1.2697
|1014
|2006.10.23 11:57
|s/l
|507
|0.10
|1.2555
|1.2555
|1.2697
|-42.00
|11507.87
|1015
|2006.10.24 03:26
|buy
|508
|0.10
|1.2537
|1.2495
|1.2637
|1016
|2006.10.25 05:47
|sell
|509
|0.10
|1.2575
|1.2617
|1.2475
|1017
|2006.10.25 20:21
|s/l
|509
|0.10
|1.2617
|1.2617
|1.2475
|-42.00
|11465.87
|1018
|2006.10.26 03:49
|sell
|510
|0.10
|1.2622
|1.2664
|1.2522
|1019
|2006.10.26 04:11
|t/p
|508
|0.10
|1.2637
|1.2495
|1.2637
|97.52
|11563.39
|1020
|2006.10.26 09:27
|s/l
|510
|0.10
|1.2664
|1.2664
|1.2522
|-42.00
|11521.39
|1021
|2006.10.27 02:46
|sell
|511
|0.10
|1.2702
|1.2744
|1.2602
|1022
|2006.10.27 15:12
|s/l
|511
|0.10
|1.2744
|1.2744
|1.2602
|-42.00
|11479.39
|1023
|2006.10.31 09:28
|buy
|512
|0.10
|1.2700
|1.2658
|1.2800
|1024
|2006.10.31 17:07
|sell
|513
|0.10
|1.2735
|1.2777
|1.2635
|1025
|2006.10.31 17:30
|s/l
|513
|0.10
|1.2777
|1.2777
|1.2635
|-42.00
|11437.39
|1026
|2006.11.01 17:02
|sell
|514
|0.10
|1.2782
|1.2824
|1.2682
|1027
|2006.11.07 15:33
|t/p
|512
|0.10
|1.2800
|1.2658
|1.2800
|95.66
|11533.05
|1028
|2006.11.09 17:27
|s/l
|514
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2682
|-41.50
|11491.55
|1029
|2006.11.10 07:29
|sell
|515
|0.10
|1.2848
|1.2890
|1.2748
|1030
|2006.11.10 09:58
|s/l
|515
|0.10
|1.2890
|1.2890
|1.2748
|-42.00
|11449.55
|1031
|2006.11.10 20:23
|sell
|516
|0.10
|1.2848
|1.2890
|1.2748
|1032
|2006.11.13 13:05
|buy
|517
|0.10
|1.2830
|1.2788
|1.2930
|1033
|2006.11.15 11:38
|s/l
|517
|0.10
|1.2788
|1.2788
|1.2930
|-43.24
|11406.31
|1034
|2006.11.15 11:39
|buy
|518
|0.10
|1.2790
|1.2748
|1.2890
|1035
|2006.11.22 13:24
|s/l
|516
|0.10
|1.2890
|1.2890
|1.2748
|-41.50
|11364.81
|1036
|2006.11.22 13:24
|t/p
|518
|0.10
|1.2890
|1.2748
|1.2890
|95.66
|11460.47
|1037
|2006.11.23 10:08
|sell
|519
|0.10
|1.2956
|1.2998
|1.2856
|1038
|2006.11.24 09:27
|s/l
|519
|0.10
|1.2998
|1.2998
|1.2856
|-41.95
|11418.52
|1039
|2006.11.27 09:28
|sell
|520
|0.10
|1.3110
|1.3152
|1.3010
|1040
|2006.11.28 09:06
|s/l
|520
|0.10
|1.3152
|1.3152
|1.3010
|-41.95
|11376.57
|1041
|2006.11.28 09:11
|sell
|521
|0.10
|1.3161
|1.3203
|1.3061
|1042
|2006.11.28 19:37
|s/l
|521
|0.10
|1.3203
|1.3203
|1.3061
|-42.00
|11334.57
|1043
|2006.11.29 00:52
|sell
|522
|0.10
|1.3208
|1.3250
|1.3108
|1044
|2006.11.30 16:32
|s/l
|522
|0.10
|1.3250
|1.3250
|1.3108
|-41.85
|11292.72
|1045
|2006.12.01 08:47
|sell
|523
|0.10
|1.3275
|1.3317
|1.3175
|1046
|2006.12.01 16:10
|s/l
|523
|0.10
|1.3317
|1.3317
|1.3175
|-42.00
|11250.72
|1047
|2006.12.06 10:16
|buy
|524
|0.10
|1.3288
|1.3246
|1.3388
|1048
|2006.12.08 14:30
|s/l
|524
|0.10
|1.3246
|1.3246
|1.3388
|-44.48
|11206.24
|1049
|2006.12.08 14:31
|buy
|525
|0.10
|1.3276
|1.3234
|1.3376
|1050
|2006.12.08 14:52
|sell
|526
|0.10
|1.3323
|1.3365
|1.3223
|1051
|2006.12.08 16:02
|s/l
|526
|0.10
|1.3365
|1.3365
|1.3223
|-42.00
|11164.24
|1052
|2006.12.08 16:21
|sell
|527
|0.10
|1.3324
|1.3366
|1.3224
|1053
|2006.12.08 17:53
|s/l
|525
|0.10
|1.3234
|1.3234
|1.3376
|-42.00
|11122.24
|1054
|2006.12.08 17:54
|t/p
|527
|0.10
|1.3224
|1.3366
|1.3224
|100.00
|11222.24
|1055
|2006.12.11 00:35
|buy
|528
|0.10
|1.3190
|1.3148
|1.3290
|1056
|2006.12.11 02:53
|s/l
|528
|0.10
|1.3148
|1.3148
|1.3290
|-42.00
|11180.24
|1057
|2006.12.11 08:42
|buy
|529
|0.10
|1.3190
|1.3148
|1.3290
|1058
|2006.12.12 03:56
|sell
|530
|0.10
|1.3260
|1.3302
|1.3160
|1059
|2006.12.12 20:35
|t/p
|529
|0.10
|1.3290
|1.3148
|1.3290
|99.38
|11279.62
|1060
|2006.12.13 14:34
|buy
|531
|0.10
|1.3213
|1.3171
|1.3313
|1061
|2006.12.14 14:30
|s/l
|531
|0.10
|1.3171
|1.3171
|1.3313
|-43.86
|11235.76
|1062
|2006.12.14 15:02
|buy
|532
|0.10
|1.3192
|1.3150
|1.3292
|1063
|2006.12.14 16:26
|t/p
|530
|0.10
|1.3160
|1.3302
|1.3160
|100.20
|11335.96
|1064
|2006.12.14 16:30
|s/l
|532
|0.10
|1.3150
|1.3150
|1.3292
|-42.00
|11293.96
|1065
|2006.12.15 06:46
|buy
|533
|0.10
|1.3142
|1.3100
|1.3242
|1066
|2006.12.15 10:51
|s/l
|533
|0.10
|1.3100
|1.3100
|1.3242
|-42.00
|11251.96
|1067
|2006.12.15 14:29
|buy
|534
|0.10
|1.3142
|1.3100
|1.3242
|1068
|2006.12.15 16:02
|s/l
|534
|0.10
|1.3100
|1.3100
|1.3242
|-42.00
|11209.96
|1069
|2006.12.18 16:07
|buy
|535
|0.10
|1.3061
|1.3019
|1.3161
|1070
|2006.12.19 08:56
|sell
|536
|0.10
|1.3117
|1.3159
|1.3017
|1071
|2006.12.19 10:00
|s/l
|536
|0.10
|1.3159
|1.3159
|1.3017
|-42.00
|11167.96
|1072
|2006.12.19 10:00
|t/p
|535
|0.10
|1.3161
|1.3019
|1.3161
|99.38
|11267.34
|1073
|2006.12.20 01:52
|sell
|537
|0.10
|1.3214
|1.3256
|1.3114
|1074
|2006.12.21 14:36
|buy
|538
|0.10
|1.3161
|1.3119
|1.3261
|1075
|2006.12.22 18:01
|s/l
|538
|0.10
|1.3119
|1.3119
|1.3261
|-42.62
|11224.72
|1076
|2006.12.22 18:02
|t/p
|537
|0.10
|1.3114
|1.3256
|1.3114
|100.20
|11324.92
|1077
|2006.12.22 22:19
|buy
|539
|0.10
|1.3142
|1.3100
|1.3242
|1078
|2006.12.26 18:53
|s/l
|539
|0.10
|1.3100
|1.3100
|1.3242
|-43.24
|11281.68
|1079
|2006.12.27 06:49
|sell
|540
|0.10
|1.3139
|1.3181
|1.3039
|1080
|2006.12.28 14:27
|s/l
|540
|0.10
|1.3181
|1.3181
|1.3039
|-41.85
|11239.83
|1081
|2006.12.28 15:58
|sell
|541
|0.10
|1.3175
|1.3217
|1.3075
|1082
|2007.01.02 08:00
|s/l
|541
|0.10
|1.3217
|1.3217
|1.3075
|-41.85
|11197.98
|1083
|2007.01.03 11:17
|buy
|542
|0.10
|1.3234
|1.3192
|1.3334
|1084
|2007.01.03 16:07
|s/l
|542
|0.10
|1.3192
|1.3192
|1.3334
|-42.00
|11155.98
|1085
|2007.01.04 09:13
|buy
|543
|0.10
|1.3147
|1.3105
|1.3247
|1086
|2007.01.04 10:31
|s/l
|543
|0.10
|1.3105
|1.3105
|1.3247
|-42.00
|11113.98
|1087
|2007.01.05 04:35
|buy
|544
|0.10
|1.3077
|1.3035
|1.3177
|1088
|2007.01.05 14:30
|s/l
|544
|0.10
|1.3035
|1.3035
|1.3177
|-42.00
|11071.98
|1089
|2007.01.08 14:58
|buy
|545
|0.10
|1.2982
|1.2940
|1.3082
|1090
|2007.01.09 00:52
|sell
|546
|0.10
|1.3035
|1.3077
|1.2935
|1091
|2007.01.10 16:13
|s/l
|545
|0.10
|1.2940
|1.2940
|1.3082
|-43.24
|11028.74
|1092
|2007.01.10 16:26
|t/p
|546
|0.10
|1.2935
|1.3077
|1.2935
|100.05
|11128.79
|1093
|2007.01.11 13:11
|sell
|547
|0.10
|1.3000
|1.3042
|1.2900
|1094
|2007.01.11 14:51
|buy
|548
|0.10
|1.2932
|1.2890
|1.3032
|1095
|2007.01.11 16:12
|t/p
|547
|0.10
|1.2900
|1.3042
|1.2900
|100.00
|11228.79
|1096
|2007.01.11 16:30
|s/l
|548
|0.10
|1.2890
|1.2890
|1.3032
|-42.00
|11186.79
|1097
|2007.01.12 02:02
|buy
|549
|0.10
|1.2883
|1.2841
|1.2983
|1098
|2007.01.15 08:42
|sell
|550
|0.10
|1.2945
|1.2987
|1.2845
|1099
|2007.01.16 11:21
|t/p
|549
|0.10
|1.2983
|1.2841
|1.2983
|98.76
|11285.55
|1100
|2007.01.16 11:21
|s/l
|550
|0.10
|1.2987
|1.2987
|1.2845
|-41.95
|11243.60
|1101
|2007.01.16 14:08
|sell
|551
|0.10
|1.2957
|1.2999
|1.2857
|1102
|2007.01.16 17:49
|buy
|552
|0.10
|1.2916
|1.2874
|1.3016
|1103
|2007.01.19 05:04
|s/l
|551
|0.10
|1.2999
|1.2999
|1.2857
|-41.75
|11201.85
|1104
|2007.01.19 08:35
|sell
|553
|0.10
|1.2975
|1.3017
|1.2875
|1105
|2007.01.23 11:19
|s/l
|553
|0.10
|1.3017
|1.3017
|1.2875
|-41.90
|11159.95
|1106
|2007.01.23 11:19
|t/p
|552
|0.10
|1.3016
|1.2874
|1.3016
|95.66
|11255.61
|1107
|2007.01.25 20:03
|buy
|554
|0.10
|1.2947
|1.2905
|1.3047
|1108
|2007.01.26 11:50
|s/l
|554
|0.10
|1.2905
|1.2905
|1.3047
|-42.62
|11212.99
|1109
|2007.01.26 14:56
|buy
|555
|0.10
|1.2914
|1.2872
|1.3014
|1110
|2007.01.29 17:57
|sell
|556
|0.10
|1.2944
|1.2986
|1.2844
|1111
|2007.01.31 16:17
|s/l
|556
|0.10
|1.2986
|1.2986
|1.2844
|-41.90
|11171.09
|1112
|2007.01.31 17:14
|t/p
|555
|0.10
|1.3014
|1.2872
|1.3014
|98.14
|11269.23
|1113
|2007.02.01 02:07
|sell
|557
|0.10
|1.3037
|1.3079
|1.2937
|1114
|2007.02.02 15:03
|buy
|558
|0.10
|1.3003
|1.2961
|1.3103
|1115
|2007.02.02 17:50
|s/l
|558
|0.10
|1.2961
|1.2961
|1.3103
|-42.00
|11227.23
|1116
|2007.02.05 02:27
|buy
|559
|0.10
|1.2951
|1.2909
|1.3051
|1117
|2007.02.05 04:17
|t/p
|557
|0.10
|1.2937
|1.3079
|1.2937
|100.10
|11327.33
|1118
|2007.02.06 17:58
|sell
|560
|0.10
|1.2964
|1.3006
|1.2864
|1119
|2007.02.07 15:35
|s/l
|560
|0.10
|1.3006
|1.3006
|1.2864
|-41.95
|11285.38
|1120
|2007.02.08 05:41
|sell
|561
|0.10
|1.3022
|1.3064
|1.2922
|1121
|2007.02.14 05:38
|t/p
|559
|0.10
|1.3051
|1.2909
|1.3051
|94.42
|11379.80
|1122
|2007.02.14 08:38
|s/l
|561
|0.10
|1.3064
|1.3064
|1.2922
|-41.80
|11338.00
|1123
|2007.02.15 07:48
|sell
|562
|0.10
|1.3149
|1.3191
|1.3049
|1124
|2007.02.16 09:20
|buy
|563
|0.10
|1.3118
|1.3076
|1.3218
|1125
|2007.02.26 03:02
|s/l
|562
|0.10
|1.3191
|1.3191
|1.3049
|-41.55
|11296.45
|1126
|2007.02.26 03:44
|sell
|564
|0.10
|1.3187
|1.3229
|1.3087
|1127
|2007.02.27 09:31
|t/p
|563
|0.10
|1.3218
|1.3076
|1.3218
|94.42
|11390.87
|1128
|2007.02.27 09:32
|s/l
|564
|0.10
|1.3229
|1.3229
|1.3087
|-41.95
|11348.92
|1129
|2007.03.01 09:47
|sell
|565
|0.10
|1.3237
|1.3279
|1.3137
|1130
|2007.03.01 16:17
|buy
|566
|0.10
|1.3182
|1.3140
|1.3282
|1131
|2007.03.05 02:42
|s/l
|566
|0.10
|1.3140
|1.3140
|1.3282
|-43.24
|11305.68
|1132
|2007.03.05 02:42
|buy
|567
|0.10
|1.3142
|1.3100
|1.3242
|1133
|2007.03.05 02:42
|t/p
|565
|0.10
|1.3137
|1.3279
|1.3137
|100.10
|11405.78
|1134
|2007.03.05 12:34
|s/l
|567
|0.10
|1.3100
|1.3100
|1.3242
|-42.00
|11363.78
|1135
|2007.03.07 00:11
|sell
|568
|0.10
|1.3131
|1.3173
|1.3031
|1136
|2007.03.07 20:24
|s/l
|568
|0.10
|1.3173
|1.3173
|1.3031
|-42.00
|11321.78
|1137
|2007.03.09 14:31
|buy
|569
|0.10
|1.3118
|1.3076
|1.3218
|1138
|2007.03.12 10:16
|sell
|570
|0.10
|1.3159
|1.3201
|1.3059
|1139
|2007.03.12 19:55
|s/l
|570
|0.10
|1.3201
|1.3201
|1.3059
|-42.00
|11279.78
|1140
|2007.03.13 13:30
|sell
|571
|0.10
|1.3200
|1.3242
|1.3100
|1141
|2007.03.13 14:04
|t/p
|569
|0.10
|1.3218
|1.3076
|1.3218
|98.76
|11378.54
|1142
|2007.03.14 17:12
|s/l
|571
|0.10
|1.3242
|1.3242
|1.3100
|-41.95
|11336.59
|1143
|2007.03.14 18:25
|sell
|572
|0.10
|1.3222
|1.3264
|1.3122
|1144
|2007.03.16 00:20
|s/l
|572
|0.10
|1.3264
|1.3264
|1.3122
|-41.80
|11294.79
|1145
|2007.03.20 03:46
|buy
|573
|0.10
|1.3282
|1.3240
|1.3382
|1146
|2007.03.21 19:15
|sell
|574
|0.10
|1.3323
|1.3365
|1.3223
|1147
|2007.03.21 19:25
|s/l
|574
|0.10
|1.3365
|1.3365
|1.3223
|-42.00
|11252.79
|1148
|2007.03.21 19:54
|t/p
|573
|0.10
|1.3382
|1.3240
|1.3382
|99.38
|11352.17
|1149
|2007.03.22 01:19
|sell
|575
|0.10
|1.3391
|1.3433
|1.3291
|1150
|2007.03.23 10:13
|buy
|576
|0.10
|1.3311
|1.3269
|1.3411
|1151
|2007.03.23 15:44
|t/p
|575
|0.10
|1.3291
|1.3433
|1.3291
|100.05
|11452.22
|1152
|2007.03.26 00:47
|s/l
|576
|0.10
|1.3269
|1.3269
|1.3411
|-42.62
|11409.60
|1153
|2007.03.26 08:21
|buy
|577
|0.10
|1.3283
|1.3241
|1.3383
|1154
|2007.03.26 16:24
|sell
|578
|0.10
|1.3342
|1.3384
|1.3242
|1155
|2007.03.30 17:28
|s/l
|578
|0.10
|1.3384
|1.3384
|1.3242
|-41.70
|11367.90
|1156
|2007.03.30 17:28
|t/p
|577
|0.10
|1.3383
|1.3241
|1.3383
|96.28
|11464.18
|1157
|2007.03.30 20:56
|sell
|579
|0.10
|1.3354
|1.3396
|1.3254
|1158
|2007.04.03 19:57
|buy
|580
|0.10
|1.3333
|1.3291
|1.3433
|1159
|2007.04.05 15:10
|s/l
|579
|0.10
|1.3396
|1.3396
|1.3254
|-41.70
|11422.48
|1160
|2007.04.05 15:28
|t/p
|580
|0.10
|1.3433
|1.3291
|1.3433
|97.52
|11520.00
|1161
|2007.04.09 02:09
|buy
|581
|0.10
|1.3365
|1.3323
|1.3465
|1162
|2007.04.10 02:58
|sell
|582
|0.10
|1.3379
|1.3421
|1.3279
|1163
|2007.04.10 04:32
|s/l
|582
|0.10
|1.3421
|1.3421
|1.3279
|-42.00
|11478.00
|1164
|2007.04.12 03:35
|sell
|583
|0.10
|1.3442
|1.3484
|1.3342
|1165
|2007.04.12 03:42
|t/p
|581
|0.10
|1.3465
|1.3323
|1.3465
|96.90
|11574.90
|1166
|2007.04.12 16:17
|s/l
|583
|0.10
|1.3484
|1.3484
|1.3342
|-42.00
|11532.90
|1167
|2007.04.13 02:44
|sell
|584
|0.10
|1.3506
|1.3548
|1.3406
|1168
|2007.04.13 13:24
|s/l
|584
|0.10
|1.3548
|1.3548
|1.3406
|-42.00
|11490.90
|1169
|2007.04.13 16:58
|sell
|585
|0.10
|1.3506
|1.3548
|1.3406
|1170
|2007.04.16 00:00
|s/l
|585
|0.10
|1.3548
|1.3548
|1.3406
|-41.95
|11448.95
|1171
|2007.04.16 03:03
|sell
|586
|0.10
|1.3555
|1.3597
|1.3455
|1172
|2007.04.17 00:32
|buy
|587
|0.10
|1.3528
|1.3486
|1.3628
|1173
|2007.04.18 08:47
|s/l
|586
|0.10
|1.3597
|1.3597
|1.3455
|-41.90
|11407.05
|1174
|2007.04.18 08:47
|sell
|588
|0.10
|1.3594
|1.3636
|1.3494
|1175
|2007.04.20 08:11
|t/p
|587
|0.10
|1.3628
|1.3486
|1.3628
|96.90
|11503.95
|1176
|2007.04.20 08:14
|s/l
|588
|0.10
|1.3636
|1.3636
|1.3494
|-41.80
|11462.15
|1177
|2007.04.20 09:12
|sell
|589
|0.10
|1.3618
|1.3660
|1.3518
|1178
|2007.04.23 05:49
|buy
|590
|0.10
|1.3587
|1.3545
|1.3687
|1179
|2007.04.23 15:31
|s/l
|590
|0.10
|1.3545
|1.3545
|1.3687
|-42.00
|11420.15
|1180
|2007.04.23 17:45
|buy
|591
|0.10
|1.3587
|1.3545
|1.3687
|1181
|2007.04.25 12:46
|s/l
|589
|0.10
|1.3660
|1.3660
|1.3518
|-41.85
|11378.30
|1182
|2007.04.25 13:03
|sell
|592
|0.10
|1.3643
|1.3685
|1.3543
|1183
|2007.05.04 03:36
|s/l
|591
|0.10
|1.3545
|1.3545
|1.3687
|-50.06
|11328.24
|1184
|2007.05.04 03:36
|t/p
|592
|0.10
|1.3543
|1.3685
|1.3543
|100.55
|11428.79
|1185
|2007.05.04 03:47
|buy
|593
|0.10
|1.3547
|1.3505
|1.3647
|1186
|2007.05.07 04:02
|sell
|594
|0.10
|1.3611
|1.3653
|1.3511
|1187
|2007.05.10 14:51
|t/p
|594
|0.10
|1.3511
|1.3653
|1.3511
|100.25
|11529.04
|1188
|2007.05.10 14:52
|s/l
|593
|0.10
|1.3505
|1.3505
|1.3647
|-45.72
|11483.32
|1189
|2007.05.11 03:01
|buy
|595
|0.10
|1.3465
|1.3423
|1.3565
|1190
|2007.05.14 00:06
|sell
|596
|0.10
|1.3532
|1.3574
|1.3432
|1191
|2007.05.15 16:32
|t/p
|595
|0.10
|1.3565
|1.3423
|1.3565
|98.76
|11582.08
|1192
|2007.05.15 16:32
|s/l
|596
|0.10
|1.3574
|1.3574
|1.3432
|-41.95
|11540.13
|1193
|2007.05.16 08:45
|sell
|597
|0.10
|1.3608
|1.3650
|1.3508
|1194
|2007.05.16 17:30
|buy
|598
|0.10
|1.3528
|1.3486
|1.3628
|1195
|2007.05.16 18:12
|t/p
|597
|0.10
|1.3508
|1.3650
|1.3508
|100.00
|11640.13
|1196
|2007.05.17 14:45
|s/l
|598
|0.10
|1.3486
|1.3486
|1.3628
|-43.86
|11596.27
|1197
|2007.05.18 12:32
|buy
|599
|0.10
|1.3478
|1.3436
|1.3578
|1198
|2007.05.21 08:53
|sell
|600
|0.10
|1.3507
|1.3549
|1.3407
|1199
|2007.05.21 14:20
|s/l
|599
|0.10
|1.3436
|1.3436
|1.3578
|-42.62
|11553.65
|1200
|2007.05.23 09:44
|buy
|601
|0.10
|1.3440
|1.3398
|1.3540
|1201
|2007.06.01 16:08
|t/p
|600
|0.10
|1.3407
|1.3549
|1.3407
|100.65
|11654.30
|1202
|2007.06.01 16:09
|s/l
|601
|0.10
|1.3398
|1.3398
|1.3540
|-48.82
|11605.48
|1203
|2007.06.01 17:02
|buy
|602
|0.10
|1.3424
|1.3382
|1.3524
|1204
|2007.06.04 11:17
|sell
|603
|0.10
|1.3463
|1.3505
|1.3363
|1205
|2007.06.05 05:52
|s/l
|603
|0.10
|1.3505
|1.3505
|1.3363
|-41.95
|11563.53
|1206
|2007.06.05 06:37
|sell
|604
|0.10
|1.3499
|1.3541
|1.3399
|1207
|2007.06.05 13:56
|t/p
|602
|0.10
|1.3524
|1.3382
|1.3524
|98.76
|11662.29
|1208
|2007.06.05 14:17
|s/l
|604
|0.10
|1.3541
|1.3541
|1.3399
|-42.00
|11620.29
|1209
|2007.06.06 17:49
|buy
|605
|0.10
|1.3488
|1.3446
|1.3588
|1210
|2007.06.07 18:09
|s/l
|605
|0.10
|1.3446
|1.3446
|1.3588
|-43.86
|11576.43
|1211
|2007.06.08 02:21
|buy
|606
|0.10
|1.3423
|1.3381
|1.3523
|1212
|2007.06.08 10:04
|s/l
|606
|0.10
|1.3381
|1.3381
|1.3523
|-42.00
|11534.43
|1213
|2007.06.12 05:16
|sell
|607
|0.10
|1.3364
|1.3406
|1.3264
|1214
|2007.06.12 15:19
|buy
|608
|0.10
|1.3334
|1.3292
|1.3434
|1215
|2007.06.13 02:13
|s/l
|608
|0.10
|1.3292
|1.3292
|1.3434
|-42.62
|11491.81
|1216
|2007.06.13 03:33
|buy
|609
|0.10
|1.3302
|1.3260
|1.3402
|1217
|2007.06.18 08:58
|t/p
|609
|0.10
|1.3402
|1.3260
|1.3402
|96.90
|11588.71
|1218
|2007.06.18 11:38
|s/l
|607
|0.10
|1.3406
|1.3406
|1.3264
|-41.70
|11547.01
|1219
|2007.06.19 01:14
|sell
|610
|0.10
|1.3418
|1.3460
|1.3318
|1220
|2007.06.21 00:52
|buy
|611
|0.10
|1.3397
|1.3355
|1.3497
|1221
|2007.06.22 14:20
|s/l
|610
|0.10
|1.3460
|1.3460
|1.3318
|-41.75
|11505.26
|1222
|2007.06.25 02:17
|sell
|612
|0.10
|1.3470
|1.3512
|1.3370
|1223
|2007.06.29 12:04
|t/p
|611
|0.10
|1.3497
|1.3355
|1.3497
|95.04
|11600.30
|1224
|2007.06.29 14:16
|s/l
|612
|0.10
|1.3512
|1.3512
|1.3370
|-41.70
|11558.60