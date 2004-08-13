Strategy Tester Report
oilfxpro_simple support and resistance
(Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.07.01 00:00 - 2007.06.29 22:00 (2004.07.01 - 2007.07.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersSerialNumber="0001"; TimeShift=1; Magic=17130700; TrailingStop=0; TrailingStopTrigger=0; StopLoss=40; TakeProfit=100; Lots=0.1; UseMM=false; PercOfAcc=1;
Bars in test18789Ticks modelled3818485Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit1558.60Gross profit19258.54Gross loss-17699.94
Profit factor1.09Expected payoff2.55
Absolute drawdown52.12Maximal drawdown587.30 (5.41%)Relative drawdown5.41% (587.30)
Total trades612Short positions (won %)306 (30.39%)Long positions (won %)306 (33.01%)
Profit trades (% of total)194 (31.70%)Loss trades (% of total)418 (68.30%)
Largestprofit trade100.65loss trade-50.06
Averageprofit trade99.27loss trade-42.34
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (399.48)consecutive losses (loss in money)10 (-421.81)
Maximalconsecutive profit (count of wins)399.48 (4)consecutive loss (count of losses)-421.81 (10)
Averageconsecutive wins1consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.01 02:00sell10.101.22071.22491.2107
22004.07.02 14:31s/l10.101.22491.22491.2107-41.959958.05
32004.07.05 00:16sell20.101.23301.23721.2230
42004.07.06 12:02buy30.101.22711.22291.2371
52004.07.07 11:27s/l20.101.23721.23721.2230-41.909916.15
62004.07.07 11:27t/p30.101.23711.22291.237199.3810015.53
72004.07.08 16:08sell40.101.23911.24331.2291
82004.07.12 10:07s/l40.101.24331.24331.2291-41.909973.63
92004.07.12 10:17sell50.101.24261.24681.2326
102004.07.13 02:57buy60.101.23831.23411.2483
112004.07.13 14:37s/l60.101.23411.23411.2483-42.009931.63
122004.07.13 14:43t/p50.101.23261.24681.2326100.0510031.68
132004.07.14 15:28sell70.101.24131.24551.2313
142004.07.16 03:01buy80.101.23271.22851.2427
152004.07.16 15:25t/p80.101.24271.22851.2427100.0010131.68
162004.07.16 15:57s/l70.101.24551.24551.2313-41.8010089.88
172004.07.20 13:00buy90.101.23971.23551.2497
182004.07.20 15:50s/l90.101.23551.23551.2497-42.0010047.88
192004.07.21 12:02buy100.101.23031.22611.2403
202004.07.21 16:13s/l100.101.22611.22611.2403-42.0010005.88
212004.07.23 04:09buy110.101.22411.21991.2341
222004.07.23 11:35s/l110.101.21991.21991.2341-42.009963.88
232004.07.27 10:31sell120.101.21731.22151.2073
242004.07.27 16:17buy130.101.20881.20461.2188
252004.07.27 16:18t/p120.101.20731.22151.2073100.0010063.88
262004.07.27 17:35s/l130.101.20461.20461.2188-42.0010021.88
272004.07.28 10:50buy140.101.20351.19931.2135
282004.07.29 08:22sell150.101.20811.21231.1981
292004.07.29 15:21s/l140.101.19931.19931.2135-43.869978.02
302004.07.29 15:23buy160.101.19991.19571.2099
312004.07.30 14:43t/p160.101.20991.19571.209999.3810077.40
322004.08.03 00:13buy170.101.20201.19781.2120
332004.08.04 14:06t/p150.101.19811.21231.1981100.2010177.60
342004.08.04 14:06s/l170.101.19781.19781.2120-42.6210134.98
352004.08.04 14:43buy180.101.19921.19501.2092
362004.08.05 09:01sell190.101.20701.21121.1970
372004.08.06 14:30t/p180.101.20921.19501.209297.5210232.50
382004.08.06 14:30s/l190.101.21121.21121.1970-41.9510190.55
392004.08.10 15:54sell200.101.22921.23341.2192
402004.08.10 20:50buy210.101.22461.22041.2346
412004.08.11 15:27s/l210.101.22041.22041.2346-42.6210147.93
422004.08.11 17:57buy220.101.22211.21791.2321
432004.08.13 08:32t/p200.101.21921.23341.2192100.2510248.18
442004.08.13 08:34s/l220.101.21791.21791.2321-44.4810203.70
452004.08.13 14:05buy230.101.22151.21731.2315
462004.08.13 14:46sell240.101.23061.23481.2206
472004.08.13 14:48t/p230.101.23151.21731.2315100.0010303.70
482004.08.13 16:41s/l240.101.23481.23481.2206-42.0010261.70
492004.08.16 00:00sell250.101.23771.24191.2277
502004.08.17 15:40buy260.101.23151.22731.2415
512004.08.23 10:53t/p250.101.22771.24191.2277100.3510362.05
522004.08.23 10:54s/l260.101.22731.22731.2415-45.7210316.33
532004.08.24 05:41buy270.101.21321.20901.2232
542004.08.24 18:02s/l270.101.20901.20901.2232-42.0010274.33
552004.08.25 02:04buy280.101.20611.20191.2161
562004.08.26 14:30sell290.101.21181.21601.2018
572004.08.27 18:32s/l280.101.20191.20191.2161-44.4810229.85
582004.08.27 18:33t/p290.101.20181.21601.2018100.0510329.90
592004.08.30 02:05buy300.101.20051.19631.2105
602004.08.31 03:42sell310.101.20731.21151.1973
612004.08.31 12:06t/p300.101.21051.19631.210599.3810429.28
622004.08.31 12:18s/l310.101.21151.21151.1973-42.0010387.28
632004.09.01 16:00sell320.101.21971.22391.2097
642004.09.02 20:22buy330.101.21441.21021.2244
652004.09.03 14:30s/l330.101.21021.21021.2244-42.6210344.66
662004.09.03 14:30t/p320.101.20971.22391.2097100.2010444.86
672004.09.03 14:34buy340.101.21411.20991.2241
682004.09.03 14:59s/l340.101.20991.20991.2241-42.0010402.86
692004.09.07 08:07sell350.101.20811.21231.1981
702004.09.08 12:16buy360.101.20541.20121.2154
712004.09.08 16:50s/l350.101.21231.21231.1981-41.9510360.91
722004.09.08 16:54sell370.101.21141.21561.2014
732004.09.08 17:24t/p360.101.21541.20121.2154100.0010460.91
742004.09.08 17:24s/l370.101.21561.21561.2014-42.0010418.91
752004.09.09 05:45sell380.101.21941.22361.2094
762004.09.09 23:12s/l380.101.22361.22361.2094-42.0010376.91
772004.09.10 00:44sell390.101.22391.22811.2139
782004.09.10 14:48s/l390.101.22811.22811.2139-42.0010334.91
792004.09.14 14:45sell400.101.22901.23321.2190
802004.09.15 09:46buy410.101.22261.21841.2326
812004.09.15 15:34t/p400.101.21901.23321.2190100.0510434.96
822004.09.15 15:34s/l410.101.21841.21841.2326-42.0010392.96
832004.09.16 15:42buy420.101.21341.20921.2234
842004.09.17 08:28sell430.101.21991.22411.2099
852004.09.21 11:48t/p420.101.22341.20921.223498.1410491.10
862004.09.21 11:49s/l430.101.22411.22411.2099-41.9010449.20
872004.09.24 14:33sell440.101.23371.23791.2237
882004.09.24 17:14buy450.101.22541.22121.2354
892004.09.30 13:33t/p450.101.23541.22121.235496.2810545.48
902004.09.30 13:41s/l440.101.23791.23791.2237-41.7010503.78
912004.10.04 02:02buy460.101.23861.23441.2486
922004.10.04 12:38s/l460.101.23441.23441.2486-42.0010461.78
932004.10.06 14:49buy470.101.22621.22201.2362
942004.10.08 06:41sell480.101.23171.23591.2217
952004.10.08 14:30t/p470.101.23621.22201.236297.5210559.30
962004.10.08 14:30s/l480.101.23591.23591.2217-42.0010517.30
972004.10.12 02:01buy490.101.23721.23301.2472
982004.10.12 08:52s/l490.101.23301.23301.2472-42.0010475.30
992004.10.13 12:45buy500.101.22861.22441.2386
1002004.10.13 14:43s/l500.101.22441.22441.2386-42.0010433.30
1012004.10.14 06:28sell510.101.23601.24021.2260
1022004.10.14 14:30s/l510.101.24021.24021.2260-42.0010391.30
1032004.10.14 15:35sell520.101.23601.24021.2260
1042004.10.15 08:38s/l520.101.24021.24021.2260-41.9510349.35
1052004.10.15 14:39sell530.101.24231.24651.2323
1062004.10.15 14:41s/l530.101.24651.24651.2323-42.0010307.35
1072004.10.18 15:01sell540.101.25101.25521.2410
1082004.10.19 03:15buy550.101.24621.24201.2562
1092004.10.20 09:21s/l540.101.25521.25521.2410-41.9010265.45
1102004.10.20 09:54t/p550.101.25621.24201.256299.3810364.83
1112004.10.21 10:06sell560.101.26311.26731.2531
1122004.10.22 21:50s/l560.101.26731.26731.2531-41.9510322.88
1132004.10.26 04:36sell570.101.28321.28741.2732
1142004.10.26 18:24t/p570.101.27321.28741.2732100.0010422.88
1152004.10.27 17:19buy580.101.27241.26821.2824
1162004.10.28 02:40s/l580.101.26821.26821.2824-43.8610379.02
1172004.10.28 02:49buy590.101.26951.26531.2795
1182004.10.28 12:41s/l590.101.26531.26531.2795-42.0010337.02
1192004.10.28 12:55buy600.101.26961.26541.2796
1202004.10.29 09:07sell610.101.27671.28091.2667
1212004.11.01 00:00t/p600.101.27961.26541.279698.7610435.78
1222004.11.01 00:00s/l610.101.28091.28091.2667-41.9510393.83
1232004.11.01 02:07sell620.101.27971.28391.2697
1242004.11.02 08:06buy630.101.27171.26751.2817
1252004.11.02 08:49t/p620.101.26971.28391.2697100.0510493.88
1262004.11.02 20:35s/l630.101.26751.26751.2817-42.0010451.88
1272004.11.02 21:06buy640.101.27171.26751.2817
1282004.11.03 03:20s/l640.101.26751.26751.2817-42.6210409.26
1292004.11.03 03:21buy650.101.26661.26241.2766
1302004.11.03 13:28sell660.101.27571.27991.2657
1312004.11.03 14:19t/p650.101.27661.26241.2766100.0010509.26
1322004.11.03 14:52s/l660.101.27991.27991.2657-42.0010467.26
1332004.11.04 07:25sell670.101.28321.28741.2732
1342004.11.04 13:51s/l670.101.28741.28741.2732-42.0010425.26
1352004.11.05 14:31buy680.101.27901.27481.2890
1362004.11.05 15:36t/p680.101.28901.27481.2890100.0010525.26
1372004.11.05 15:36sell690.101.28991.29411.2799
1382004.11.05 17:17s/l690.101.29411.29411.2799-42.0010483.26
1392004.11.08 05:09sell700.101.29751.30171.2875
1402004.11.09 00:58buy710.101.29061.28641.3006
1412004.11.10 09:00t/p700.101.28751.30171.2875100.1010583.36
1422004.11.10 11:12sell720.101.29411.29831.2841
1432004.11.10 14:27s/l720.101.29831.29831.2841-42.0010541.36
1442004.11.10 14:55sell730.101.29421.29841.2842
1452004.11.10 16:17s/l710.101.28641.28641.3006-42.6210498.74
1462004.11.10 16:26buy740.101.28811.28391.2981
1472004.11.12 20:05t/p740.101.29811.28391.298197.5210596.26
1482004.11.12 20:05s/l730.101.29841.29841.2842-41.8010554.46
1492004.11.15 01:16sell750.101.29901.30321.2890
1502004.11.17 10:48s/l750.101.30321.30321.2890-41.9010512.56
1512004.11.18 07:20sell760.101.30501.30921.2950
1522004.11.18 18:14buy770.101.29531.29111.3053
1532004.11.18 18:21t/p760.101.29501.30921.2950100.0010612.56
1542004.11.19 14:38t/p770.101.30531.29111.305399.3810711.94
1552004.11.23 01:57buy780.101.30111.29691.3111
1562004.11.23 12:00sell790.101.30561.30981.2956
1572004.11.23 16:51s/l790.101.30981.30981.2956-42.0010669.94
1582004.11.24 07:51t/p780.101.31111.29691.311199.3810769.32
1592004.11.24 07:51sell800.101.31091.31511.3009
1602004.11.24 10:50s/l800.101.31511.31511.3009-42.0010727.32
1612004.11.25 09:31sell810.101.31921.32341.3092
1622004.11.25 12:30s/l810.101.32341.32341.3092-42.0010685.32
1632004.11.26 05:11sell820.101.32871.33291.3187
1642004.11.26 07:15s/l820.101.33291.33291.3187-42.0010643.32
1652004.11.26 07:58sell830.101.32871.33291.3187
1662004.11.26 09:29t/p830.101.31871.33291.3187100.0010743.32
1672004.11.26 17:17sell840.101.32871.33291.3187
1682004.11.30 15:54s/l840.101.33291.33291.3187-41.9010701.42
1692004.11.30 15:59sell850.101.33071.33491.3207
1702004.12.01 22:20s/l850.101.33491.33491.3207-41.9510659.47
1712004.12.01 23:55sell860.101.33381.33801.3238
1722004.12.02 08:48s/l860.101.33801.33801.3238-41.8510617.62
1732004.12.02 09:11sell870.101.33651.34071.3265
1742004.12.02 16:39buy880.101.32771.32351.3377
1752004.12.02 17:00t/p870.101.32651.34071.3265100.0010717.62
1762004.12.03 16:43t/p880.101.33771.32351.337799.3810817.00
1772004.12.03 17:45sell890.101.33871.34291.3287
1782004.12.03 19:05s/l890.101.34291.34291.3287-42.0010775.00
1792004.12.07 00:32buy900.101.33901.33481.3490
1802004.12.07 07:53sell910.101.34571.34991.3357
1812004.12.08 05:40t/p910.101.33571.34991.3357100.0510875.05
1822004.12.08 05:47s/l900.101.33481.33481.3490-42.6210832.43
1832004.12.10 04:18buy920.101.32521.32101.3352
1842004.12.10 10:32s/l920.101.32101.32101.3352-42.0010790.43
1852004.12.13 20:38sell930.101.33211.33631.3221
1862004.12.15 03:52buy940.101.32611.32191.3361
1872004.12.15 11:39s/l930.101.33631.33631.3221-41.9010748.53
1882004.12.15 11:39t/p940.101.33611.32191.3361100.0010848.53
1892004.12.16 18:45buy950.101.32611.32191.3361
1902004.12.16 19:27s/l950.101.32191.32191.3361-42.0010806.53
1912004.12.20 00:16sell960.101.33201.33621.3220
1922004.12.20 09:13s/l960.101.33621.33621.3220-42.0010764.53
1932004.12.22 01:57buy970.101.33531.33111.3453
1942004.12.23 04:38sell980.101.34081.34501.3308
1952004.12.23 08:56s/l980.101.34501.34501.3308-42.0010722.53
1962004.12.23 09:32t/p970.101.34531.33111.345398.1410820.67
1972004.12.24 09:09sell990.101.35201.35621.3420
1982004.12.27 16:02s/l990.101.35621.35621.3420-41.9510778.72
1992004.12.29 01:08buy1000.101.35901.35481.3690
2002004.12.30 19:46sell1010.101.36501.36921.3550
2012004.12.31 17:43s/l1000.101.35481.35481.3690-44.4810734.24
2022004.12.31 17:43t/p1010.101.35501.36921.3550100.0510834.29
2032005.01.03 03:57buy1020.101.35141.34721.3614
2042005.01.03 04:24s/l1020.101.34721.34721.3614-42.0010792.29
2052005.01.03 08:47buy1030.101.35131.34711.3613
2062005.01.03 14:48s/l1030.101.34711.34711.3613-42.0010750.29
2072005.01.04 10:55buy1040.101.33861.33441.3486
2082005.01.04 16:17s/l1040.101.33441.33441.3486-42.0010708.29
2092005.01.05 08:38buy1050.101.32491.32071.3349
2102005.01.06 08:34s/l1050.101.32071.32071.3349-43.8610664.43
2112005.01.06 08:41buy1060.101.32131.31711.3313
2122005.01.06 09:43s/l1060.101.31711.31711.3313-42.0010622.43
2132005.01.06 15:21buy1070.101.32141.31721.3314
2142005.01.06 16:45s/l1070.101.31721.31721.3314-42.0010580.43
2152005.01.06 17:30buy1080.101.32141.31721.3314
2162005.01.06 18:26s/l1080.101.31721.31721.3314-42.0010538.43
2172005.01.07 16:07buy1090.101.31581.31161.3258
2182005.01.07 16:21s/l1090.101.31161.31161.3258-42.0010496.43
2192005.01.11 01:30sell1100.101.31251.31671.3025
2202005.01.11 11:09s/l1100.101.31671.31671.3025-42.0010454.43
2212005.01.11 18:33sell1110.101.31261.31681.3026
2222005.01.12 09:24buy1120.101.31011.30591.3201
2232005.01.12 14:30s/l1110.101.31681.31681.3026-41.9510412.48
2242005.01.12 14:30sell1130.101.31721.32141.3072
2252005.01.12 14:31t/p1120.101.32011.30591.3201100.0010512.48
2262005.01.12 14:32s/l1130.101.32141.32141.3072-42.0010470.48
2272005.01.14 02:44buy1140.101.31931.31511.3293
2282005.01.14 03:40s/l1140.101.31511.31511.3293-42.0010428.48
2292005.01.17 23:47buy1150.101.30551.30131.3155
2302005.01.18 03:20s/l1150.101.30131.30131.3155-42.6210385.86
2312005.01.18 04:27buy1160.101.30411.29991.3141
2322005.01.18 09:31s/l1160.101.29991.29991.3141-42.0010343.86
2332005.01.18 11:32buy1170.101.30411.29991.3141
2342005.01.19 09:37sell1180.101.30791.31211.2979
2352005.01.19 18:30s/l1170.101.29991.29991.3141-42.6210301.24
2362005.01.19 19:05buy1190.101.29941.29521.3094
2372005.01.19 20:07t/p1180.101.29791.31211.2979100.0010401.24
2382005.01.20 11:26s/l1190.101.29521.29521.3094-43.8610357.38
2392005.01.20 11:51buy1200.101.29631.29211.3063
2402005.01.20 13:03s/l1200.101.29211.29211.3063-42.0010315.38
2412005.01.20 15:43buy1210.101.29621.29201.3062
2422005.01.21 17:20sell1220.101.30261.30681.2926
2432005.01.21 18:44t/p1210.101.30621.29201.306299.3810414.76
2442005.01.24 07:56s/l1220.101.30681.30681.2926-41.9510372.81
2452005.01.24 07:56sell1230.101.30681.31101.2968
2462005.01.25 02:43buy1240.101.30271.29851.3127
2472005.01.25 16:12s/l1240.101.29851.29851.3127-42.0010330.81
2482005.01.25 16:29t/p1230.101.29681.31101.2968100.0510430.86
2492005.01.26 17:02sell1250.101.30761.31181.2976
2502005.01.27 08:52s/l1250.101.31181.31181.2976-41.8510389.01
2512005.01.27 09:02sell1260.101.31101.31521.3010
2522005.01.27 15:04t/p1260.101.30101.31521.3010100.0010489.01
2532005.01.28 16:16buy1270.101.30101.29681.3110
2542005.02.01 06:50sell1280.101.30601.31021.2960
2552005.02.03 14:47s/l1270.101.29681.29681.3110-45.7210443.29
2562005.02.03 14:48t/p1280.101.29601.31021.2960100.2010543.49
2572005.02.04 14:50buy1290.101.29401.28981.3040
2582005.02.04 18:05s/l1290.101.28981.28981.3040-42.0010501.49
2592005.02.09 12:50sell1300.101.27991.28411.2699
2602005.02.10 14:36buy1310.101.27391.26971.2839
2612005.02.10 15:33s/l1300.101.28411.28411.2699-41.8510459.64
2622005.02.10 15:33t/p1310.101.28391.26971.2839100.0010559.64
2632005.02.14 02:05sell1320.101.28971.29391.2797
2642005.02.14 02:33s/l1320.101.29391.29391.2797-42.0010517.64
2652005.02.15 10:10sell1330.101.29901.30321.2890
2662005.02.15 14:31s/l1330.101.30321.30321.2890-42.0010475.64
2672005.02.15 15:27sell1340.101.29911.30331.2891
2682005.02.16 09:03s/l1340.101.30331.30331.2891-41.9510433.69
2692005.02.16 14:27sell1350.101.30541.30961.2954
2702005.02.18 14:37buy1360.101.30151.29731.3115
2712005.02.22 03:57s/l1350.101.30961.30961.2954-41.7010391.99
2722005.02.22 04:02t/p1360.101.31151.29731.311598.7610490.75
2732005.02.23 03:45sell1370.101.32711.33131.3171
2742005.02.24 17:07buy1380.101.31851.31431.3285
2752005.02.25 11:33t/p1370.101.31711.33131.3171100.2010590.95
2762005.02.25 13:14s/l1380.101.31431.31431.3285-42.6210548.33
2772005.02.25 14:02buy1390.101.31751.31331.3275
2782005.02.28 01:01sell1400.101.32521.32941.3152
2792005.02.28 03:28t/p1390.101.32751.31331.327599.3810647.71
2802005.03.01 00:03buy1410.101.32141.31721.3314
2812005.03.01 04:02s/l1410.101.31721.31721.3314-42.0010605.71
2822005.03.01 11:18buy1420.101.32151.31731.3315
2832005.03.01 15:07s/l1420.101.31731.31731.3315-42.0010563.71
2842005.03.01 16:20buy1430.101.32151.31731.3315
2852005.03.01 18:32s/l1430.101.31731.31731.3315-42.0010521.71
2862005.03.02 00:32buy1440.101.31711.31291.3271
2872005.03.02 02:46t/p1400.101.31521.32941.3152100.1010621.81
2882005.03.02 10:01s/l1440.101.31291.31291.3271-42.0010579.81
2892005.03.04 06:52buy1450.101.30971.30551.3197
2902005.03.04 15:01sell1460.101.31661.32081.3066
2912005.03.04 15:27t/p1450.101.31971.30551.3197100.0010679.81
2922005.03.04 15:32s/l1460.101.32081.32081.3066-42.0010637.81
2932005.03.08 09:40sell1470.101.32491.32911.3149
2942005.03.08 15:24s/l1470.101.32911.32911.3149-42.0010595.81
2952005.03.09 09:18sell1480.101.33641.34061.3264
2962005.03.09 18:41s/l1480.101.34061.34061.3264-42.0010553.81
2972005.03.10 03:10sell1490.101.34261.34681.3326
2982005.03.11 14:36s/l1490.101.34681.34681.3326-41.9510511.86
2992005.03.11 14:47sell1500.101.34591.35011.3359
3002005.03.14 13:34buy1510.101.33911.33491.3491
3012005.03.14 17:34t/p1500.101.33591.35011.3359100.0510611.91
3022005.03.14 17:41s/l1510.101.33491.33491.3491-42.0010569.91
3032005.03.15 15:35buy1520.101.33361.32941.3436
3042005.03.16 03:30s/l1520.101.32941.32941.3436-42.6210527.29
3052005.03.16 03:30buy1530.101.32961.32541.3396
3062005.03.16 14:34t/p1530.101.33961.32541.3396100.0010627.29
3072005.03.16 14:41sell1540.101.34141.34561.3314
3082005.03.18 09:11buy1550.101.33431.33011.3443
3092005.03.18 09:54t/p1540.101.33141.34561.3314100.2010727.49
3102005.03.18 13:24s/l1550.101.33011.33011.3443-42.0010685.49
3112005.03.21 03:11buy1560.101.32661.32241.3366
3122005.03.21 08:50s/l1560.101.32241.32241.3366-42.0010643.49
3132005.03.22 20:25buy1570.101.31411.30991.3241
3142005.03.22 20:51s/l1570.101.30991.30991.3241-42.0010601.49
3152005.03.23 10:07buy1580.101.30541.30121.3154
3162005.03.23 14:30s/l1580.101.30121.30121.3154-42.0010559.49
3172005.03.24 16:50buy1590.101.29621.29201.3062
3182005.03.28 03:16s/l1590.101.29201.29201.3062-43.2410516.25
3192005.03.28 11:54buy1600.101.29271.28851.3027
3202005.03.28 15:47s/l1600.101.28851.28851.3027-42.0010474.25
3212005.03.30 06:15sell1610.101.29591.30011.2859
3222005.03.31 16:16s/l1610.101.30011.30011.2859-41.8510432.40
3232005.03.31 16:58sell1620.101.29861.30281.2886
3242005.04.01 15:30s/l1620.101.30281.30281.2886-41.9510390.45
3252005.04.01 15:39sell1630.101.30211.30631.2921
3262005.04.01 17:08t/p1630.101.29211.30631.2921100.0010490.45
3272005.04.01 17:09buy1640.101.29121.28701.3012
3282005.04.01 17:27s/l1640.101.28701.28701.3012-42.0010448.45
3292005.04.01 20:14buy1650.101.29131.28711.3013
3302005.04.04 15:00s/l1650.101.28711.28711.3013-42.6210405.83
3312005.04.04 15:00buy1660.101.28711.28291.2971
3322005.04.04 16:19s/l1660.101.28291.28291.2971-42.0010363.83
3332005.04.05 04:54buy1670.101.28191.27771.2919
3342005.04.06 04:55sell1680.101.28801.29221.2780
3352005.04.07 08:24t/p1670.101.29191.27771.291997.5210461.35
3362005.04.07 08:24s/l1680.101.29221.29221.2780-41.8510419.50
3372005.04.07 08:29sell1690.101.29121.29541.2812
3382005.04.08 00:14buy1700.101.28461.28041.2946
3392005.04.08 08:59t/p1690.101.28121.29541.2812100.0510519.55
3402005.04.11 05:13sell1710.101.29341.29761.2834
3412005.04.11 10:01t/p1700.101.29461.28041.294699.3810618.93
3422005.04.11 13:20s/l1710.101.29761.29761.2834-42.0010576.93
3432005.04.12 14:30sell1720.101.30051.30471.2905
3442005.04.12 15:03buy1730.101.29091.28671.3009
3452005.04.12 15:04t/p1720.101.29051.30471.2905100.0010676.93
3462005.04.12 17:41s/l1730.101.28671.28671.3009-42.0010634.93
3472005.04.12 20:25buy1740.101.29081.28661.3008
3482005.04.13 15:30s/l1740.101.28661.28661.3008-42.6210592.31
3492005.04.13 15:30buy1750.101.28631.28211.2963
3502005.04.14 12:34s/l1750.101.28211.28211.2963-43.8610548.45
3512005.04.15 16:21sell1760.101.29241.29661.2824
3522005.04.18 09:30s/l1760.101.29661.29661.2824-41.9510506.50
3532005.04.19 16:45sell1770.101.30461.30881.2946
3542005.04.20 17:20s/l1770.101.30881.30881.2946-41.9510464.55
3552005.04.20 17:49sell1780.101.30791.31211.2979
3562005.04.21 17:10s/l1780.101.31211.31211.2979-41.8510422.70
3572005.04.21 17:16sell1790.101.31051.31471.3005
3582005.04.22 03:01buy1800.101.30251.29831.3125
3592005.04.25 02:42t/p1790.101.30051.31471.3005100.1010522.80
3602005.04.25 10:48s/l1800.101.29831.29831.3125-42.6210480.18
3612005.04.26 16:18buy1810.101.29541.29121.3054
3622005.04.27 08:20s/l1810.101.29121.29121.3054-42.6210437.56
3632005.04.27 14:30buy1820.101.29441.29021.3044
3642005.04.28 14:11s/l1820.101.29021.29021.3044-43.8610393.70
3652005.04.28 14:11buy1830.101.29031.28611.3003
3662005.04.29 06:42sell1840.101.29451.29871.2845
3672005.04.29 19:28s/l1830.101.28611.28611.3003-42.6210351.08
3682005.05.02 01:13buy1850.101.28541.28121.2954
3692005.05.02 02:03t/p1840.101.28451.29871.2845100.0510451.13
3702005.05.03 15:18sell1860.101.28751.29171.2775
3712005.05.04 03:36s/l1860.101.29171.29171.2775-41.9510409.18
3722005.05.04 03:36sell1870.101.29161.29581.2816
3732005.05.04 03:59t/p1850.101.29541.28121.295498.7610507.94
3742005.05.04 03:59s/l1870.101.29581.29581.2816-42.0010465.94
3752005.05.04 18:04sell1880.101.29161.29581.2816
3762005.05.05 07:50s/l1880.101.29581.29581.2816-41.8510424.09
3772005.05.05 09:47sell1890.101.29751.30171.2875
3782005.05.06 14:34t/p1890.101.28751.30171.2875100.0510524.14
3792005.05.09 03:15buy1900.101.28111.27691.2911
3802005.05.10 16:57sell1910.101.28781.29201.2778
3812005.05.11 10:22t/p1900.101.29111.27691.291198.7610622.90
3822005.05.11 14:45buy1920.101.28161.27741.2916
3832005.05.11 16:04t/p1910.101.27781.29201.2778100.0510722.95
3842005.05.12 08:34s/l1920.101.27741.27741.2916-43.8610679.09
3852005.05.12 08:34buy1930.101.27761.27341.2876
3862005.05.12 14:30s/l1930.101.27341.27341.2876-42.0010637.09
3872005.05.13 07:02buy1940.101.26661.26241.2766
3882005.05.13 13:27s/l1940.101.26241.26241.2766-42.0010595.09
3892005.05.16 00:44buy1950.101.26101.25681.2710
3902005.05.17 10:55sell1960.101.26531.26951.2553
3912005.05.20 15:02s/l1950.101.25681.25681.2710-45.7210549.37
3922005.05.20 16:06t/p1960.101.25531.26951.2553100.2510649.62
3932005.05.23 08:58buy1970.101.25361.24941.2636
3942005.05.24 12:25sell1980.101.25991.26411.2499
3952005.05.26 20:39t/p1980.101.24991.26411.2499100.2010749.82
3962005.05.26 20:40s/l1970.101.24941.24941.2636-45.1010704.72
3972005.05.30 12:41buy1990.101.25071.24651.2607
3982005.05.30 14:21s/l1990.101.24651.24651.2607-42.0010662.72
3992005.05.31 02:06buy2000.101.24661.24241.2566
4002005.05.31 03:17s/l2000.101.24241.24241.2566-42.0010620.72
4012005.06.01 10:04buy2010.101.22961.22541.2396
4022005.06.01 11:27s/l2010.101.22541.22541.2396-42.0010578.72
4032005.06.03 07:22sell2020.101.23001.23421.2200
4042005.06.03 14:30s/l2020.101.23421.23421.2200-42.0010536.72
4052005.06.03 14:33sell2030.101.23001.23421.2200
4062005.06.08 17:41s/l2030.101.23421.23421.2200-41.8510494.87
4072005.06.08 17:56sell2040.101.23171.23591.2217
4082005.06.08 19:30buy2050.101.22391.21971.2339
4092005.06.08 20:23t/p2040.101.22171.23591.2217100.0010594.87
4102005.06.09 16:27s/l2050.101.21971.21971.2339-43.8610551.01
4112005.06.09 16:28buy2060.101.22061.21641.2306
4122005.06.10 15:56s/l2060.101.21641.21641.2306-42.6210508.39
4132005.06.13 03:01buy2070.101.21071.20651.2207
4142005.06.13 03:21s/l2070.101.20651.20651.2207-42.0010466.39
4152005.06.13 05:12buy2080.101.21071.20651.2207
4162005.06.13 10:39s/l2080.101.20651.20651.2207-42.0010424.39
4172005.06.13 20:49buy2090.101.21071.20651.2207
4182005.06.14 02:15sell2100.101.21221.21641.2022
4192005.06.14 15:14s/l2090.101.20651.20651.2207-42.6210381.77
4202005.06.14 18:04buy2110.101.20281.19861.2128
4212005.06.15 01:18t/p2100.101.20221.21641.2022100.0510481.82
4222005.06.15 20:11t/p2110.101.21281.19861.212899.3810581.20
4232005.06.16 14:47sell2120.101.21341.21761.2034
4242005.06.17 12:40s/l2120.101.21761.21761.2034-41.9510539.25
4252005.06.17 12:59sell2130.101.21701.22121.2070
4262005.06.17 16:26s/l2130.101.22121.22121.2070-42.0010497.25
4272005.06.21 09:37buy2140.101.21241.20821.2224
4282005.06.21 11:01s/l2140.101.20821.20821.2224-42.0010455.25
4292005.06.21 16:47buy2150.101.21241.20821.2224
4302005.06.22 01:41sell2160.101.21871.22291.2087
4312005.06.23 09:37t/p2160.101.20871.22291.2087100.1510555.40
4322005.06.23 09:38s/l2150.101.20821.20821.2224-44.4810510.92
4332005.06.23 10:23buy2170.101.20981.20561.2198
4342005.06.23 14:20s/l2170.101.20561.20561.2198-42.0010468.92
4352005.06.24 01:21buy2180.101.20181.19761.2118
4362005.06.27 01:08sell2190.101.21091.21511.2009
4372005.06.27 01:19t/p2180.101.21181.19761.211899.3810568.30
4382005.06.27 08:40s/l2190.101.21511.21511.2009-42.0010526.30
4392005.06.28 11:10buy2200.101.20951.20531.2195
4402005.06.28 22:40s/l2200.101.20531.20531.2195-42.0010484.30
4412005.06.29 08:14buy2210.101.20511.20091.2151
4422005.06.30 18:20sell2220.101.21141.21561.2014
4432005.07.01 16:20s/l2210.101.20091.20091.2151-44.4810439.82
4442005.07.01 16:20t/p2220.101.20141.21561.2014100.0510539.87
4452005.07.04 02:02buy2230.101.19401.18981.2040
4462005.07.04 12:20s/l2230.101.18981.18981.2040-42.0010497.87
4472005.07.05 08:39buy2240.101.18881.18461.1988
4482005.07.06 08:28sell2250.101.19401.19821.1840
4492005.07.07 11:23s/l2250.101.19821.19821.1840-41.8510456.02
4502005.07.07 11:24t/p2240.101.19881.18461.198897.5210553.54
4512005.07.07 14:10sell2260.101.19521.19941.1852
4522005.07.08 09:11buy2270.101.19081.18661.2008
4532005.07.11 04:48s/l2260.101.19941.19941.1852-41.9010511.64
4542005.07.11 06:55t/p2270.101.20081.18661.200899.3810611.02
4552005.07.12 03:35sell2280.101.20851.21271.1985
4562005.07.12 04:25s/l2280.101.21271.21271.1985-42.0010569.02
4572005.07.14 00:30buy2290.101.20721.20301.2172
4582005.07.15 08:26sell2300.101.21251.21671.2025
4592005.07.15 14:36s/l2290.101.20301.20301.2172-42.6210526.40
4602005.07.15 14:51t/p2300.101.20251.21671.2025100.0010626.40
4612005.07.15 16:46buy2310.101.20561.20141.2156
4622005.07.19 07:24s/l2310.101.20141.20141.2156-43.2410583.16
4632005.07.19 18:28buy2320.101.20241.19821.2124
4642005.07.20 03:07sell2330.101.20681.21101.1968
4652005.07.20 19:31s/l2330.101.21101.21101.1968-42.0010541.16
4662005.07.20 20:02t/p2320.101.21241.19821.212499.3810640.54
4672005.07.21 03:02sell2340.101.21871.22291.2087
4682005.07.21 13:28s/l2340.101.22291.22291.2087-42.0010598.54
4692005.07.21 13:40sell2350.101.21881.22301.2088
4702005.07.22 17:49buy2360.101.20981.20561.2198
4712005.07.22 17:50t/p2350.101.20881.22301.2088100.0510698.59
4722005.07.22 18:18s/l2360.101.20561.20561.2198-42.0010656.59
4732005.07.25 01:08buy2370.101.20541.20121.2154
4742005.07.26 10:45s/l2370.101.20121.20121.2154-42.6210613.97
4752005.07.26 16:22buy2380.101.20261.19841.2126
4762005.07.27 09:21s/l2380.101.19841.19841.2126-42.6210571.35
4772005.07.27 09:33buy2390.101.19821.19401.2082
4782005.07.27 20:03sell2400.101.20711.21131.1971
4792005.07.28 13:05t/p2390.101.20821.19401.208298.1410669.49
4802005.07.28 17:21s/l2400.101.21131.21131.1971-41.8510627.64
4812005.07.29 16:38sell2410.101.21511.21931.2051
4822005.08.01 09:50s/l2410.101.21931.21931.2051-41.9510585.69
4832005.08.02 14:52sell2420.101.22491.22911.2149
4842005.08.03 02:42buy2430.101.21721.21301.2272
4852005.08.03 04:03t/p2420.101.21491.22911.2149100.0510685.74
4862005.08.03 11:02sell2440.101.22561.22981.2156
4872005.08.03 11:02t/p2430.101.22721.21301.2272100.0010785.74
4882005.08.03 11:24s/l2440.101.22981.22981.2156-42.0010743.74
4892005.08.04 03:17sell2450.101.23461.23881.2246
4902005.08.04 17:14s/l2450.101.23881.23881.2246-42.0010701.74
4912005.08.09 03:06sell2460.101.23901.24321.2290
4922005.08.11 15:10s/l2460.101.24321.24321.2290-41.8010659.94
4932005.08.11 15:11sell2470.101.24271.24691.2327
4942005.08.11 22:13s/l2470.101.24691.24691.2327-42.0010617.94
4952005.08.12 09:03sell2480.101.24741.25161.2374
4962005.08.15 10:48buy2490.101.23841.23421.2484
4972005.08.15 12:36t/p2480.101.23741.25161.2374100.0510717.99
4982005.08.16 02:11s/l2490.101.23421.23421.2484-42.6210675.37
4992005.08.16 02:11buy2500.101.23431.23011.2443
5002005.08.16 14:36s/l2500.101.23011.23011.2443-42.0010633.37
5012005.08.16 17:05buy2510.101.23441.23021.2444
5022005.08.17 08:08s/l2510.101.23021.23021.2444-42.6210590.75
5032005.08.17 08:13buy2520.101.22961.22541.2396
5042005.08.18 10:31s/l2520.101.22541.22541.2396-43.8610546.89
5052005.08.18 10:32buy2530.101.22611.22191.2361
5062005.08.18 12:55s/l2530.101.22191.22191.2361-42.0010504.89
5072005.08.19 08:55buy2540.101.21571.21151.2257
5082005.08.22 12:50sell2550.101.21931.22351.2093
5092005.08.22 14:03s/l2550.101.22351.22351.2093-42.0010462.89
5102005.08.23 09:46sell2560.101.22401.22821.2140
5112005.08.24 15:00t/p2540.101.22571.21151.225798.1410561.03
5122005.08.25 02:55s/l2560.101.22821.22821.2140-41.8010519.23
5132005.08.25 14:08sell2570.101.22781.23201.2178
5142005.08.25 17:32s/l2570.101.23201.23201.2178-42.0010477.23
5152005.08.26 09:22sell2580.101.23261.23681.2226
5162005.08.29 16:50buy2590.101.22711.22291.2371
5172005.08.29 18:04s/l2590.101.22291.22291.2371-42.0010435.23
5182005.08.29 18:11t/p2580.101.22261.23681.2226100.0510535.28
5192005.08.30 04:10buy2600.101.22181.21761.2318
5202005.08.30 14:15s/l2600.101.21761.21761.2318-42.0010493.28
5212005.08.30 17:16buy2610.101.22171.21751.2317
5222005.08.31 16:01sell2620.101.22381.22801.2138
5232005.08.31 16:23s/l2620.101.22801.22801.2138-42.0010451.28
5242005.08.31 17:53t/p2610.101.23171.21751.231799.3810550.66
5252005.09.01 10:20sell2630.101.23551.23971.2255
5262005.09.01 13:03s/l2630.101.23971.23971.2255-42.0010508.66
5272005.09.02 09:40sell2640.101.25241.25661.2424
5282005.09.02 10:16s/l2640.101.25661.25661.2424-42.0010466.66
5292005.09.02 14:34sell2650.101.25241.25661.2424
5302005.09.05 03:35s/l2650.101.25661.25661.2424-41.9510424.71
5312005.09.06 01:08buy2660.101.25141.24721.2614
5322005.09.06 08:44s/l2660.101.24721.24721.2614-42.0010382.71
5332005.09.06 14:54buy2670.101.25131.24711.2613
5342005.09.06 16:15s/l2670.101.24711.24711.2613-42.0010340.71
5352005.09.07 15:09buy2680.101.24421.24001.2542
5362005.09.08 13:00s/l2680.101.24001.24001.2542-43.8610296.85
5372005.09.08 13:00buy2690.101.24051.23631.2505
5382005.09.09 17:23sell2700.101.24511.24931.2351
5392005.09.12 04:16s/l2690.101.23631.23631.2505-43.2410253.61
5402005.09.12 04:50t/p2700.101.23511.24931.2351100.0510353.66
5412005.09.13 11:59buy2710.101.22711.22291.2371
5422005.09.14 14:12sell2720.101.23151.23571.2215
5432005.09.15 03:10s/l2710.101.22291.22291.2371-44.4810309.18
5442005.09.15 04:37t/p2720.101.22151.23571.2215100.1510409.33
5452005.09.16 06:32sell2730.101.22851.23271.2185
5462005.09.19 00:01t/p2730.101.21851.23271.2185100.0510509.38
5472005.09.20 04:09sell2740.101.21721.22141.2072
5482005.09.21 07:30s/l2740.101.22141.22141.2072-41.9510467.43
5492005.09.21 07:59sell2750.101.21871.22291.2087
5502005.09.21 10:50s/l2750.101.22291.22291.2087-42.0010425.43
5512005.09.22 01:43sell2760.101.22381.22801.2138
5522005.09.22 16:46t/p2760.101.21381.22801.2138100.0010525.43
5532005.09.23 08:38buy2770.101.21311.20891.2231
5542005.09.23 14:50s/l2770.101.20891.20891.2231-42.0010483.43
5552005.09.26 01:20buy2780.101.20381.19961.2138
5562005.09.27 02:27sell2790.101.20801.21221.1980
5572005.09.27 08:41s/l2780.101.19961.19961.2138-42.6210440.81
5582005.09.27 09:06buy2800.101.20101.19681.2110
5592005.09.27 18:41t/p2790.101.19801.21221.1980100.0010540.81
5602005.09.29 00:47sell2810.101.20541.20961.1954
5612005.10.03 02:34s/l2800.101.19681.19681.2110-45.7210495.09
5622005.10.03 03:05t/p2810.101.19541.20961.1954100.1010595.19
5632005.10.04 00:39buy2820.101.19031.18611.2003
5642005.10.05 07:17sell2830.101.19461.19881.1846
5652005.10.05 23:43s/l2830.101.19881.19881.1846-42.0010553.19
5662005.10.05 23:58t/p2820.101.20031.18611.200399.3810652.57
5672005.10.06 02:07sell2840.101.20161.20581.1916
5682005.10.06 02:57s/l2840.101.20581.20581.1916-42.0010610.57
5692005.10.10 14:04buy2850.101.20931.20511.2193
5702005.10.10 16:19s/l2850.101.20511.20511.2193-42.0010568.57
5712005.10.11 02:54buy2860.101.20401.19981.2140
5722005.10.11 16:00s/l2860.101.19981.19981.2140-42.0010526.57
5732005.10.12 04:07buy2870.101.19761.19341.2076
5742005.10.13 15:31s/l2870.101.19341.19341.2076-43.8610482.71
5752005.10.13 18:29buy2880.101.19531.19111.2053
5762005.10.14 06:02sell2890.101.20391.20811.1939
5772005.10.14 14:42t/p2880.101.20531.19111.205399.3810582.09
5782005.10.14 17:17s/l2890.101.20811.20811.1939-42.0010540.09
5792005.10.17 02:25sell2900.101.21081.21501.2008
5802005.10.18 00:37buy2910.101.20121.19701.2112
5812005.10.18 00:43t/p2900.101.20081.21501.2008100.0510640.14
5822005.10.18 09:52s/l2910.101.19701.19701.2112-42.0010598.14
5832005.10.19 08:36buy2920.101.19151.18731.2015
5842005.10.19 09:06s/l2920.101.18731.18731.2015-42.0010556.14
5852005.10.19 10:58buy2930.101.19161.18741.2016
5862005.10.20 21:16sell2940.101.20021.20441.1902
5872005.10.20 21:31t/p2930.101.20161.18741.201698.1410654.28
5882005.10.21 02:13s/l2940.101.20441.20441.1902-41.9510612.33
5892005.10.21 07:42sell2950.101.20221.20641.1922
5902005.10.21 18:29buy2960.101.19481.19061.2048
5912005.10.25 14:56t/p2960.101.20481.19061.204898.7610711.09
5922005.10.25 14:58s/l2950.101.20641.20641.1922-41.9010669.19
5932005.10.26 08:41sell2970.101.21171.21591.2017
5942005.10.27 01:45buy2980.101.20491.20071.2149
5952005.10.27 10:33t/p2980.101.21491.20071.2149100.0010769.19
5962005.10.27 14:45s/l2970.101.21591.21591.2017-41.8510727.34
5972005.10.27 16:13sell2990.101.21351.21771.2035
5982005.10.31 00:11buy3000.101.20501.20081.2150
5992005.10.31 13:31t/p2990.101.20351.21771.2035100.1010827.44
6002005.10.31 14:31s/l3000.101.20081.20081.2150-42.0010785.44
6012005.11.02 05:10sell3010.101.20401.20821.1940
6022005.11.02 18:30s/l3010.101.20821.20821.1940-42.0010743.44
6032005.11.03 15:11buy3020.101.19871.19451.2087
6042005.11.03 20:29s/l3020.101.19451.19451.2087-42.0010701.44
6052005.11.04 01:46buy3030.101.19351.18931.2035
6062005.11.04 16:07s/l3030.101.18931.18931.2035-42.0010659.44
6072005.11.07 00:02buy3040.101.18031.17611.1903
6082005.11.08 01:54s/l3040.101.17611.17611.1903-42.6210616.82
6092005.11.08 16:20buy3050.101.17761.17341.1876
6102005.11.09 12:25s/l3050.101.17341.17341.1876-42.6210574.20
6112005.11.10 12:42sell3060.101.17871.18291.1687
6122005.11.10 20:48buy3070.101.17161.16741.1816
6132005.11.10 20:59t/p3060.101.16871.18291.1687100.0010674.20
6142005.11.11 00:57s/l3070.101.16741.16741.1816-42.6210631.58
6152005.11.11 00:57buy3080.101.16761.16341.1776
6162005.11.14 00:46sell3090.101.17331.17751.1633
6172005.11.18 15:32s/l3090.101.17751.17751.1633-41.7010589.88
6182005.11.18 15:33t/p3080.101.17761.16341.177695.6610685.54
6192005.11.18 15:59sell3100.101.17601.18021.1660
6202005.11.21 09:22s/l3100.101.18021.18021.1660-41.9510643.59
6212005.11.21 16:08sell3110.101.17951.18371.1695
6222005.11.22 09:40buy3120.101.17181.16761.1818
6232005.11.22 10:36t/p3110.101.16951.18371.1695100.0510743.64
6242005.11.22 20:21t/p3120.101.18181.16761.1818100.0010843.64
6252005.11.23 07:03sell3130.101.18231.18651.1723
6262005.11.23 07:14s/l3130.101.18651.18651.1723-42.0010801.64
6272005.11.23 08:21sell3140.101.18231.18651.1723
6282005.11.25 01:13buy3150.101.17701.17281.1870
6292005.11.25 16:15s/l3150.101.17281.17281.1870-42.0010759.64
6302005.11.25 17:57t/p3140.101.17231.18651.1723100.2010859.84
6312005.11.28 00:32buy3160.101.17111.16691.1811
6322005.11.28 16:47sell3170.101.17811.18231.1681
6332005.11.28 19:00t/p3160.101.18111.16691.1811100.0010959.84
6342005.11.28 19:13s/l3170.101.18231.18231.1681-42.0010917.84
6352005.12.01 13:48buy3180.101.17531.17111.1853
6362005.12.01 15:24s/l3180.101.17111.17111.1853-42.0010875.84
6372005.12.02 14:33buy3190.101.16901.16481.1790
6382005.12.05 13:02sell3200.101.17481.17901.1648
6392005.12.05 18:09s/l3200.101.17901.17901.1648-42.0010833.84
6402005.12.05 18:09t/p3190.101.17901.16481.179099.3810933.22
6412005.12.07 08:24buy3210.101.17551.17131.1855
6422005.12.07 12:26s/l3210.101.17131.17131.1855-42.0010891.22
6432005.12.08 16:19sell3220.101.18011.18431.1701
6442005.12.08 17:21s/l3220.101.18431.18431.1701-42.0010849.22
6452005.12.12 03:15sell3230.101.18371.18791.1737
6462005.12.12 10:03s/l3230.101.18791.18791.1737-42.0010807.22
6472005.12.13 20:22sell3240.101.19791.20211.1879
6482005.12.14 03:15s/l3240.101.20211.20211.1879-41.9510765.27
6492005.12.14 08:10sell3250.101.19871.20291.1887
6502005.12.14 09:22s/l3250.101.20291.20291.1887-42.0010723.27
6512005.12.14 20:02sell3260.101.19861.20281.1886
6522005.12.15 10:40s/l3260.101.20281.20281.1886-41.8510681.42
6532005.12.19 01:36sell3270.101.20261.20681.1926
6542005.12.20 05:34buy3280.101.19751.19331.2075
6552005.12.20 14:55s/l3280.101.19331.19331.2075-42.0010639.42
6562005.12.20 14:56t/p3270.101.19261.20681.1926100.0510739.47
6572005.12.21 15:33buy3290.101.18401.17981.1940
6582005.12.26 12:06sell3300.101.18831.19251.1783
6592005.12.28 08:53s/l3300.101.19251.19251.1783-41.9010697.57
6602005.12.28 17:54sell3310.101.18741.19161.1774
6612005.12.30 13:32s/l3290.101.17981.17981.1940-48.8210648.75
6622005.12.30 17:19buy3320.101.18171.17751.1917
6632006.01.03 15:36s/l3310.101.19161.19161.1774-41.7010607.05
6642006.01.03 15:39t/p3320.101.19171.17751.191798.7610705.81
6652006.01.04 00:39sell3330.101.20291.20711.1929
6662006.01.04 03:08s/l3330.101.20711.20711.1929-42.0010663.81
6672006.01.06 01:32sell3340.101.21191.21611.2019
6682006.01.06 14:50s/l3340.101.21611.21611.2019-42.0010621.81
6692006.01.09 10:08buy3350.101.20801.20381.2180
6702006.01.10 08:30s/l3350.101.20381.20381.2180-42.6210579.19
6712006.01.10 08:56buy3360.101.20521.20101.2152
6722006.01.11 15:36sell3370.101.21081.21501.2008
6732006.01.12 02:42s/l3370.101.21501.21501.2008-41.8510537.34
6742006.01.12 02:51t/p3360.101.21521.20101.215297.5210634.86
6752006.01.12 04:14sell3380.101.21411.21831.2041
6762006.01.12 15:06buy3390.101.20461.20041.2146
6772006.01.12 15:27t/p3380.101.20411.21831.2041100.0010734.86
6782006.01.16 00:00t/p3390.101.21461.20041.214698.7610833.62
6792006.01.16 03:17sell3400.101.21431.21851.2043
6802006.01.17 00:18buy3410.101.21071.20651.2207
6812006.01.17 12:42s/l3410.101.20651.20651.2207-42.0010791.62
6822006.01.17 21:28buy3420.101.21071.20651.2207
6832006.01.19 09:35s/l3420.101.20651.20651.2207-44.4810747.14
6842006.01.19 09:40buy3430.101.20701.20281.2170
6852006.01.20 09:37t/p3400.101.20431.21851.2043100.3010847.44
6862006.01.20 19:50sell3440.101.21251.21671.2025
6872006.01.23 00:57s/l3440.101.21671.21671.2025-41.9510805.49
6882006.01.23 01:03t/p3430.101.21701.20281.217098.7610904.25
6892006.01.24 00:46sell3450.101.23111.23531.2211
6902006.01.25 01:14buy3460.101.22561.22141.2356
6912006.01.26 19:01s/l3460.101.22141.22141.2356-43.8610860.39
6922006.01.26 19:09t/p3450.101.22111.23531.2211100.2010960.59
6932006.01.27 02:28buy3470.101.21981.21561.2298
6942006.01.27 16:45s/l3470.101.21561.21561.2298-42.0010918.59
6952006.01.30 09:29buy3480.101.20861.20441.2186
6962006.01.31 09:03sell3490.101.21131.21551.2013
6972006.01.31 17:54s/l3490.101.21551.21551.2013-42.0010876.59
6982006.01.31 18:41t/p3480.101.21861.20441.218699.3810975.97
6992006.02.01 14:47buy3500.101.20791.20371.2179
7002006.02.02 06:47s/l3500.101.20371.20371.2179-43.8610932.11
7012006.02.02 07:52buy3510.101.20471.20051.2147
7022006.02.03 02:11sell3520.101.21061.21481.2006
7032006.02.03 14:58s/l3510.101.20051.20051.2147-42.6210889.49
7042006.02.03 14:58t/p3520.101.20061.21481.2006100.0010989.49
7052006.02.06 14:25buy3530.101.19691.19271.2069
7062006.02.08 17:07s/l3530.101.19271.19271.2069-43.2410946.25
7072006.02.08 17:37buy3540.101.19411.18991.2041
7082006.02.09 02:02sell3550.101.19921.20341.1892
7092006.02.10 16:54s/l3540.101.18991.18991.2041-44.4810901.77
7102006.02.13 01:15buy3560.101.18921.18501.1992
7112006.02.13 01:16t/p3550.101.18921.20341.1892100.1011001.87
7122006.02.14 07:15sell3570.101.19181.19601.1818
7132006.02.16 12:19s/l3560.101.18501.18501.1992-45.1010956.77
7142006.02.16 13:07buy3580.101.18701.18281.1970
7152006.02.20 03:20s/l3570.101.19601.19601.1818-41.7010915.07
7162006.02.20 03:20t/p3580.101.19701.18281.197098.7611013.83
7172006.02.20 09:36sell3590.101.19421.19841.1842
7182006.02.21 01:48buy3600.101.19231.18811.2023
7192006.02.22 11:25s/l3600.101.18811.18811.2023-42.6210971.21
7202006.02.22 14:47buy3610.101.18911.18491.1991
7212006.02.27 00:19s/l3610.101.18491.18491.1991-45.1010926.11
7222006.02.27 00:21t/p3590.101.18421.19841.1842100.3511026.46
7232006.02.27 03:10buy3620.101.18631.18211.1963
7242006.02.28 10:29sell3630.101.18771.19191.1777
7252006.02.28 16:23s/l3630.101.19191.19191.1777-42.0010984.46
7262006.03.01 01:23sell3640.101.19401.19821.1840
7272006.03.01 14:32t/p3620.101.19631.18211.196398.7611083.22
7282006.03.02 16:04s/l3640.101.19821.19821.1840-41.8511041.37
7292006.03.02 16:05sell3650.101.19731.20151.1873
7302006.03.02 17:25s/l3650.101.20151.20151.1873-42.0010999.37
7312006.03.03 15:20sell3660.101.20451.20871.1945
7322006.03.06 00:30s/l3660.101.20871.20871.1945-41.9510957.42
7332006.03.06 09:53sell3670.101.20521.20941.1952
7342006.03.06 18:46buy3680.101.19961.19541.2096
7352006.03.07 05:57s/l3680.101.19541.19541.2096-42.6210914.80
7362006.03.07 05:57t/p3670.101.19521.20941.1952100.0511014.85
7372006.03.09 02:24sell3690.101.19401.19821.1840
7382006.03.10 01:01buy3700.101.19001.18581.2000
7392006.03.14 09:06s/l3690.101.19821.19821.1840-41.8510973.00
7402006.03.14 10:50sell3710.101.19681.20101.1868
7412006.03.14 16:03t/p3700.101.20001.18581.200098.7611071.76
7422006.03.14 16:25s/l3710.101.20101.20101.1868-42.0011029.76
7432006.03.15 08:40sell3720.101.20301.20721.1930
7442006.03.15 20:42s/l3720.101.20721.20721.1930-42.0010987.76
7452006.03.16 00:46sell3730.101.20721.21141.1972
7462006.03.16 14:33s/l3730.101.21141.21141.1972-42.0010945.76
7472006.03.17 10:50sell3740.101.21881.22301.2088
7482006.03.21 01:59buy3750.101.21461.21041.2246
7492006.03.21 15:45s/l3750.101.21041.21041.2246-42.0010903.76
7502006.03.21 16:54t/p3740.101.20881.22301.2088100.1011003.86
7512006.03.22 05:31buy3760.101.20771.20351.2177
7522006.03.23 16:02s/l3760.101.20351.20351.2177-43.8610960.00
7532006.03.24 13:13buy3770.101.19551.19131.2055
7542006.03.27 05:10sell3780.101.20451.20871.1945
7552006.03.27 05:33t/p3770.101.20551.19131.205599.3811059.38
7562006.03.28 00:39buy3790.101.20061.19641.2106
7572006.03.28 14:03s/l3780.101.20871.20871.1945-41.9511017.43
7582006.03.28 17:32sell3800.101.20571.20991.1957
7592006.03.30 14:05s/l3800.101.20991.20991.1957-41.8010975.63
7602006.03.30 16:30t/p3790.101.21061.19641.210697.5211073.15
7612006.03.31 00:45sell3810.101.21711.22131.2071
7622006.04.03 04:48buy3820.101.20841.20421.2184
7632006.04.03 05:01t/p3810.101.20711.22131.2071100.0511173.20
7642006.04.03 06:43s/l3820.101.20421.20421.2184-42.0011131.20
7652006.04.03 16:05buy3830.101.20841.20421.2184
7662006.04.04 01:44sell3840.101.21461.21881.2046
7672006.04.04 13:51t/p3830.101.21841.20421.218499.3811230.58
7682006.04.04 13:51s/l3840.101.21881.21881.2046-42.0011188.58
7692006.04.05 05:24sell3850.101.22751.23171.2175
7702006.04.06 10:58s/l3850.101.23171.23171.2175-41.8511146.73
7712006.04.06 12:29sell3860.101.23051.23471.2205
7722006.04.06 14:47buy3870.101.22431.22011.2343
7732006.04.06 16:00t/p3860.101.22051.23471.2205100.0011246.73
7742006.04.06 16:01s/l3870.101.22011.22011.2343-42.0011204.73
7752006.04.07 01:53buy3880.101.21961.21541.2296
7762006.04.07 15:21s/l3880.101.21541.21541.2296-42.0011162.73
7772006.04.10 08:42buy3890.101.20921.20501.2192
7782006.04.11 08:04sell3900.101.21281.21701.2028
7792006.04.17 02:24s/l3900.101.21701.21701.2028-41.7011121.03
7802006.04.17 03:22t/p3890.101.21921.20501.219295.6611216.69
7812006.04.18 14:52sell3910.101.22871.23291.2187
7822006.04.18 22:50s/l3910.101.23291.23291.2187-42.0011174.69
7832006.04.19 01:02sell3920.101.23671.24091.2267
7842006.04.21 01:50buy3930.101.22861.22441.2386
7852006.04.24 08:47t/p3930.101.23861.22441.238699.3811274.07
7862006.04.24 09:43s/l3920.101.24091.24091.2267-41.7511232.32
7872006.04.24 14:39sell3940.101.23591.24011.2259
7882006.04.24 19:57s/l3940.101.24011.24011.2259-42.0011190.32
7892006.04.25 10:06sell3950.101.24131.24551.2313
7902006.04.26 16:07s/l3950.101.24551.24551.2313-41.9511148.37
7912006.04.26 16:16sell3960.101.24381.24801.2338
7922006.04.27 16:01s/l3960.101.24801.24801.2338-41.8511106.52
7932006.04.27 16:03sell3970.101.24691.25111.2369
7942006.04.27 16:28s/l3970.101.25111.25111.2369-42.0011064.52
7952006.04.28 08:29sell3980.101.25461.25881.2446
7962006.04.28 16:53s/l3980.101.25881.25881.2446-42.0011022.52
7972006.05.01 08:48sell3990.101.26391.26811.2539
7982006.05.01 15:08s/l3990.101.26811.26811.2539-42.0010980.52
7992006.05.01 16:00sell4000.101.26391.26811.2539
8002006.05.04 09:09buy4010.101.25911.25491.2691
8012006.05.04 16:20s/l4000.101.26811.26811.2539-41.7510938.77
8022006.05.04 17:09t/p4010.101.26911.25491.2691100.0011038.77
8032006.05.04 18:12sell4020.101.26681.27101.2568
8042006.05.04 20:10s/l4020.101.27101.27101.2568-42.0010996.77
8052006.05.05 14:30sell4030.101.27231.27651.2623
8062006.05.08 10:26s/l4030.101.27651.27651.2623-41.9510954.82
8072006.05.08 10:26sell4040.101.27641.28061.2664
8082006.05.09 02:14buy4050.101.26941.26521.2794
8092006.05.09 09:18t/p4040.101.26641.28061.2664100.0511054.87
8102006.05.10 08:50sell4060.101.27801.28221.2680
8112006.05.10 08:53t/p4050.101.27941.26521.279499.3811154.25
8122006.05.10 20:43s/l4060.101.28221.28221.2680-42.0011112.25
8132006.05.10 22:08sell4070.101.27801.28221.2680
8142006.05.11 02:40buy4080.101.27531.27111.2853
8152006.05.11 09:28s/l4080.101.27111.27111.2853-42.0011070.25
8162006.05.11 14:31buy4090.101.27521.27101.2852
8172006.05.11 16:36s/l4070.101.28221.28221.2680-41.8511028.40
8182006.05.11 16:46sell4100.101.28321.28741.2732
8192006.05.11 17:41t/p4090.101.28521.27101.2852100.0011128.40
8202006.05.12 07:48s/l4100.101.28741.28741.2732-41.9511086.45
8212006.05.12 07:49sell4110.101.28721.29141.2772
8222006.05.12 11:34s/l4110.101.29141.29141.2772-42.0011044.45
8232006.05.12 14:30sell4120.101.28711.29131.2771
8242006.05.12 14:46s/l4120.101.29131.29131.2771-42.0011002.45
8252006.05.12 15:16sell4130.101.28721.29141.2772
8262006.05.12 15:53s/l4130.101.29141.29141.2772-42.0010960.45
8272006.05.12 16:37sell4140.101.28721.29141.2772
8282006.05.12 20:15s/l4140.101.29141.29141.2772-42.0010918.45
8292006.05.15 00:05sell4150.101.29561.29981.2856
8302006.05.15 10:06t/p4150.101.28561.29981.2856100.0011018.45
8312006.05.15 10:20buy4160.101.28311.27891.2931
8322006.05.15 21:52s/l4160.101.27891.27891.2931-42.0010976.45
8332006.05.16 11:02buy4170.101.27791.27371.2879
8342006.05.17 05:28sell4180.101.28671.29091.2767
8352006.05.17 09:09t/p4170.101.28791.27371.287999.3811075.83
8362006.05.17 10:59s/l4180.101.29091.29091.2767-42.0011033.83
8372006.05.17 14:30sell4190.101.28681.29101.2768
8382006.05.17 14:42s/l4190.101.29101.29101.2768-42.0010991.83
8392006.05.17 15:16sell4200.101.28681.29101.2768
8402006.05.17 16:32buy4210.101.27721.27301.2872
8412006.05.17 16:32t/p4200.101.27681.29101.2768100.0011091.83
8422006.05.17 17:32s/l4210.101.27301.27301.2872-42.0011049.83
8432006.05.19 15:10buy4220.101.27251.26831.2825
8442006.05.22 17:12t/p4220.101.28251.26831.282599.3811149.21
8452006.05.22 20:07sell4230.101.28651.29071.2765
8462006.05.24 00:00buy4240.101.27811.27391.2881
8472006.05.24 07:50t/p4230.101.27651.29071.2765100.1011249.31
8482006.05.24 14:45sell4250.101.28791.29211.2779
8492006.05.24 14:45t/p4240.101.28811.27391.2881100.0011349.31
8502006.05.24 16:20buy4260.101.27811.27391.2881
8512006.05.24 16:21t/p4250.101.27791.29211.2779100.0011449.31
8522006.05.24 17:19s/l4260.101.27391.27391.2881-42.0011407.31
8532006.05.24 20:49buy4270.101.27801.27381.2880
8542006.05.26 10:09sell4280.101.28271.28691.2727
8552006.05.26 15:50s/l4270.101.27381.27381.2880-44.4811362.83
8562006.05.26 16:16t/p4280.101.27271.28691.2727100.0011462.83
8572006.05.30 04:03sell4290.101.27681.28101.2668
8582006.05.30 05:03s/l4290.101.28101.28101.2668-42.0011420.83
8592006.06.01 01:06buy4300.101.28081.27661.2908
8602006.06.01 05:32s/l4300.101.27661.27661.2908-42.0011378.83
8612006.06.01 16:46buy4310.101.28071.27651.2907
8622006.06.02 06:32sell4320.101.28231.28651.2723
8632006.06.02 14:30s/l4320.101.28651.28651.2723-42.0011336.83
8642006.06.02 14:41t/p4310.101.29071.27651.290799.3811436.21
8652006.06.05 02:49sell4330.101.29391.29811.2839
8662006.06.06 00:11buy4340.101.28981.28561.2998
8672006.06.06 12:25s/l4340.101.28561.28561.2998-42.0011394.21
8682006.06.06 14:16t/p4330.101.28391.29811.2839100.0511494.26
8692006.06.07 00:24buy4350.101.28101.27681.2910
8702006.06.07 15:33s/l4350.101.27681.27681.2910-42.0011452.26
8712006.06.07 18:02buy4360.101.28111.27691.2911
8722006.06.08 08:37s/l4360.101.27691.27691.2911-43.8611408.40
8732006.06.08 09:04buy4370.101.27631.27211.2863
8742006.06.08 14:03s/l4370.101.27211.27211.2863-42.0011366.40
8752006.06.09 08:17buy4380.101.26281.25861.2728
8762006.06.12 13:28s/l4380.101.25861.25861.2728-42.6211323.78
8772006.06.12 15:26buy4390.101.25971.25551.2697
8782006.06.13 14:31s/l4390.101.25551.25551.2697-42.6211281.16
8792006.06.13 14:34buy4400.101.25661.25241.2666
8802006.06.14 15:20sell4410.101.26141.26561.2514
8812006.06.15 15:01s/l4410.101.26561.26561.2514-41.8511239.31
8822006.06.15 15:02sell4420.101.26471.26891.2547
8832006.06.16 10:09t/p4400.101.26661.25241.266696.9011336.21
8842006.06.20 12:03buy4430.101.25541.25121.2654
8852006.06.20 14:12t/p4420.101.25471.26891.2547100.1511436.36
8862006.06.21 03:44sell4440.101.26151.26571.2515
8872006.06.21 17:53t/p4430.101.26541.25121.265499.3811535.74
8882006.06.21 17:53s/l4440.101.26571.26571.2515-42.0011493.74
8892006.06.22 06:20sell4450.101.26771.27191.2577
8902006.06.22 14:04buy4460.101.25831.25411.2683
8912006.06.22 15:20t/p4450.101.25771.27191.2577100.0011593.74
8922006.06.23 12:11s/l4460.101.25411.25411.2683-42.6211551.12
8932006.06.26 19:23sell4470.101.25871.26291.2487
8942006.06.28 08:16buy4480.101.25641.25221.2664
8952006.06.28 16:36s/l4480.101.25221.25221.2664-42.0011509.12
8962006.06.29 20:32s/l4470.101.26291.26291.2487-41.7511467.37
8972006.06.30 02:49sell4490.101.26701.27121.2570
8982006.06.30 03:36s/l4490.101.27121.27121.2570-42.0011425.37
8992006.07.03 08:42sell4500.101.27941.28361.2694
9002006.07.05 00:01buy4510.101.27891.27471.2889
9012006.07.05 08:02s/l4500.101.28361.28361.2694-41.9011383.47
9022006.07.05 08:17sell4520.101.28221.28641.2722
9032006.07.05 11:05s/l4510.101.27471.27471.2889-42.0011341.47
9042006.07.05 13:51buy4530.101.27891.27471.2889
9052006.07.05 14:31s/l4530.101.27471.27471.2889-42.0011299.47
9062006.07.05 15:53t/p4520.101.27221.28641.2722100.0011399.47
9072006.07.07 09:21sell4540.101.27821.28241.2682
9082006.07.07 14:30s/l4540.101.28241.28241.2682-42.0011357.47
9092006.07.10 13:03buy4550.101.27671.27251.2867
9102006.07.10 15:38s/l4550.101.27251.27251.2867-42.0011315.47
9112006.07.11 08:08buy4560.101.27231.26811.2823
9122006.07.12 08:38sell4570.101.27771.28191.2677
9132006.07.12 16:07s/l4560.101.26811.26811.2823-42.6211272.85
9142006.07.12 17:59buy4580.101.27071.26651.2807
9152006.07.13 17:18t/p4570.101.26771.28191.2677100.1511373.00
9162006.07.13 17:19s/l4580.101.26651.26651.2807-43.8611329.14
9172006.07.13 17:26buy4590.101.26761.26341.2776
9182006.07.14 15:52s/l4590.101.26341.26341.2776-42.6211286.52
9192006.07.17 04:18buy4600.101.26271.25851.2727
9202006.07.17 10:15s/l4600.101.25851.25851.2727-42.0011244.52
9212006.07.18 11:00buy4610.101.25111.24691.2611
9222006.07.19 14:30s/l4610.101.24691.24691.2611-42.6211201.90
9232006.07.19 14:31buy4620.101.24741.24321.2574
9242006.07.19 16:08sell4630.101.25591.26011.2459
9252006.07.19 16:30t/p4620.101.25741.24321.2574100.0011301.90
9262006.07.19 19:28s/l4630.101.26011.26011.2459-42.0011259.90
9272006.07.20 03:03sell4640.101.26081.26501.2508
9282006.07.20 14:19s/l4640.101.26501.26501.2508-42.0011217.90
9292006.07.21 08:44sell4650.101.26531.26951.2553
9302006.07.21 20:02s/l4650.101.26951.26951.2553-42.0011175.90
9312006.07.24 01:52sell4660.101.26961.27381.2596
9322006.07.24 07:47buy4670.101.26281.25861.2728
9332006.07.25 17:19t/p4660.101.25961.27381.2596100.0511275.95
9342006.07.25 17:26s/l4670.101.25861.25861.2728-42.6211233.33
9352006.07.26 08:14buy4680.101.25651.25231.2665
9362006.07.26 20:01t/p4680.101.26651.25231.2665100.0011333.33
9372006.07.26 20:08sell4690.101.26721.27141.2572
9382006.07.26 22:21s/l4690.101.27141.27141.2572-42.0011291.33
9392006.07.27 06:21sell4700.101.27241.27661.2624
9402006.07.27 15:27s/l4700.101.27661.27661.2624-42.0011249.33
9412006.07.27 17:06sell4710.101.27251.27671.2625
9422006.07.28 03:24buy4720.101.26821.26401.2782
9432006.07.28 16:57s/l4710.101.27671.27671.2625-41.9511207.38
9442006.07.31 01:57sell4730.101.27691.28111.2669
9452006.07.31 15:18t/p4720.101.27821.26401.278299.3811306.76
9462006.08.01 03:59buy4740.101.27411.26991.2841
9472006.08.01 18:14s/l4730.101.28111.28111.2669-41.9511264.81
9482006.08.02 04:43sell4750.101.28301.28721.2730
9492006.08.04 14:30t/p4740.101.28411.26991.284196.9011361.71
9502006.08.04 14:31s/l4750.101.28721.28721.2730-41.8011319.91
9512006.08.08 00:10buy4760.101.28171.27751.2917
9522006.08.09 00:49s/l4760.101.27751.27751.2917-42.6211277.29
9532006.08.09 07:47buy4770.101.28081.27661.2908
9542006.08.09 12:43sell4780.101.28911.29331.2791
9552006.08.10 09:03t/p4770.101.29081.27661.290898.1411375.43
9562006.08.10 16:24t/p4780.101.27911.29331.2791100.1511475.58
9572006.08.10 16:36buy4790.101.27661.27241.2866
9582006.08.11 14:33s/l4790.101.27241.27241.2866-42.6211432.96
9592006.08.11 15:37buy4800.101.27481.27061.2848
9602006.08.15 03:50s/l4800.101.27061.27061.2848-43.2411389.72
9612006.08.15 03:50buy4810.101.27091.26671.2809
9622006.08.15 14:30sell4820.101.27621.28041.2662
9632006.08.15 15:46s/l4820.101.28041.28041.2662-42.0011347.72
9642006.08.16 14:30sell4830.101.28041.28461.2704
9652006.08.16 14:30t/p4810.101.28091.26671.280999.3811447.10
9662006.08.16 14:50s/l4830.101.28461.28461.2704-42.0011405.10
9672006.08.17 09:20sell4840.101.28631.29051.2763
9682006.08.18 13:17buy4850.101.28151.27731.2915
9692006.08.21 10:08s/l4840.101.29051.29051.2763-41.9011363.20
9702006.08.21 14:13t/p4850.101.29151.27731.291599.3811462.58
9712006.08.22 13:51buy4860.101.28291.27871.2929
9722006.08.22 19:58s/l4860.101.27871.27871.2929-42.0011420.58
9732006.08.23 04:11buy4870.101.27861.27441.2886
9742006.08.25 16:07s/l4870.101.27441.27441.2886-44.4811376.10
9752006.08.25 17:06buy4880.101.27511.27091.2851
9762006.08.28 17:09sell4890.101.27841.28261.2684
9772006.08.29 06:17s/l4890.101.28261.28261.2684-41.9511334.15
9782006.08.29 06:21sell4900.101.28211.28631.2721
9792006.08.30 03:34t/p4880.101.28511.27091.285198.1411432.29
9802006.08.31 09:28s/l4900.101.28631.28631.2721-41.8011390.49
9812006.08.31 09:53sell4910.101.28521.28941.2752
9822006.08.31 16:27buy4920.101.28131.27711.2913
9832006.09.01 14:32s/l4920.101.27711.27711.2913-42.6211347.87
9842006.09.01 14:33buy4930.101.27861.27441.2886
9852006.09.07 13:07t/p4910.101.27521.28941.2752100.3511448.22
9862006.09.07 13:07s/l4930.101.27441.27441.2886-45.7211402.50
9872006.09.08 09:34buy4940.101.27081.26661.2808
9882006.09.08 14:44s/l4940.101.26661.26661.2808-42.0011360.50
9892006.09.11 03:22buy4950.101.26531.26111.2753
9902006.09.11 11:52sell4960.101.27381.27801.2638
9912006.09.15 15:38t/p4960.101.26381.27801.2638100.3011460.80
9922006.09.19 02:25sell4970.101.27101.27521.2610
9932006.09.21 18:02s/l4970.101.27521.27521.2610-41.8011419.00
9942006.09.21 18:02t/p4950.101.27531.26111.275392.5611511.56
9952006.09.22 08:19sell4980.101.27971.28391.2697
9962006.09.25 11:45buy4990.101.27771.27351.2877
9972006.09.25 16:33s/l4990.101.27351.27351.2877-42.0011469.56
9982006.09.26 09:12buy5000.101.27331.26911.2833
9992006.09.26 12:01t/p4980.101.26971.28391.2697100.1011569.66
10002006.09.26 12:04s/l5000.101.26911.26911.2833-42.0011527.66
10012006.09.28 01:56sell5010.101.27171.27591.2617
10022006.09.29 09:19buy5020.101.26791.26371.2779
10032006.10.03 08:08s/l5010.101.27591.27591.2617-41.8511485.81
10042006.10.03 08:08sell5030.101.27571.27991.2657
10052006.10.06 14:33t/p5030.101.26571.27991.2657100.2511586.06
10062006.10.06 14:34s/l5020.101.26371.26371.2779-46.3411539.72
10072006.10.10 10:10buy5040.101.25861.25441.2686
10082006.10.10 13:16s/l5040.101.25441.25441.2686-42.0011497.72
10092006.10.11 20:21buy5050.101.25191.24771.2619
10102006.10.12 09:11sell5060.101.25561.25981.2456
10112006.10.19 16:36s/l5060.101.25981.25981.2456-41.6511456.07
10122006.10.19 19:09t/p5050.101.26191.24771.261993.8011549.87
10132006.10.23 08:20buy5070.101.25971.25551.2697
10142006.10.23 11:57s/l5070.101.25551.25551.2697-42.0011507.87
10152006.10.24 03:26buy5080.101.25371.24951.2637
10162006.10.25 05:47sell5090.101.25751.26171.2475
10172006.10.25 20:21s/l5090.101.26171.26171.2475-42.0011465.87
10182006.10.26 03:49sell5100.101.26221.26641.2522
10192006.10.26 04:11t/p5080.101.26371.24951.263797.5211563.39
10202006.10.26 09:27s/l5100.101.26641.26641.2522-42.0011521.39
10212006.10.27 02:46sell5110.101.27021.27441.2602
10222006.10.27 15:12s/l5110.101.27441.27441.2602-42.0011479.39
10232006.10.31 09:28buy5120.101.27001.26581.2800
10242006.10.31 17:07sell5130.101.27351.27771.2635
10252006.10.31 17:30s/l5130.101.27771.27771.2635-42.0011437.39
10262006.11.01 17:02sell5140.101.27821.28241.2682
10272006.11.07 15:33t/p5120.101.28001.26581.280095.6611533.05
10282006.11.09 17:27s/l5140.101.28241.28241.2682-41.5011491.55
10292006.11.10 07:29sell5150.101.28481.28901.2748
10302006.11.10 09:58s/l5150.101.28901.28901.2748-42.0011449.55
10312006.11.10 20:23sell5160.101.28481.28901.2748
10322006.11.13 13:05buy5170.101.28301.27881.2930
10332006.11.15 11:38s/l5170.101.27881.27881.2930-43.2411406.31
10342006.11.15 11:39buy5180.101.27901.27481.2890
10352006.11.22 13:24s/l5160.101.28901.28901.2748-41.5011364.81
10362006.11.22 13:24t/p5180.101.28901.27481.289095.6611460.47
10372006.11.23 10:08sell5190.101.29561.29981.2856
10382006.11.24 09:27s/l5190.101.29981.29981.2856-41.9511418.52
10392006.11.27 09:28sell5200.101.31101.31521.3010
10402006.11.28 09:06s/l5200.101.31521.31521.3010-41.9511376.57
10412006.11.28 09:11sell5210.101.31611.32031.3061
10422006.11.28 19:37s/l5210.101.32031.32031.3061-42.0011334.57
10432006.11.29 00:52sell5220.101.32081.32501.3108
10442006.11.30 16:32s/l5220.101.32501.32501.3108-41.8511292.72
10452006.12.01 08:47sell5230.101.32751.33171.3175
10462006.12.01 16:10s/l5230.101.33171.33171.3175-42.0011250.72
10472006.12.06 10:16buy5240.101.32881.32461.3388
10482006.12.08 14:30s/l5240.101.32461.32461.3388-44.4811206.24
10492006.12.08 14:31buy5250.101.32761.32341.3376
10502006.12.08 14:52sell5260.101.33231.33651.3223
10512006.12.08 16:02s/l5260.101.33651.33651.3223-42.0011164.24
10522006.12.08 16:21sell5270.101.33241.33661.3224
10532006.12.08 17:53s/l5250.101.32341.32341.3376-42.0011122.24
10542006.12.08 17:54t/p5270.101.32241.33661.3224100.0011222.24
10552006.12.11 00:35buy5280.101.31901.31481.3290
10562006.12.11 02:53s/l5280.101.31481.31481.3290-42.0011180.24
10572006.12.11 08:42buy5290.101.31901.31481.3290
10582006.12.12 03:56sell5300.101.32601.33021.3160
10592006.12.12 20:35t/p5290.101.32901.31481.329099.3811279.62
10602006.12.13 14:34buy5310.101.32131.31711.3313
10612006.12.14 14:30s/l5310.101.31711.31711.3313-43.8611235.76
10622006.12.14 15:02buy5320.101.31921.31501.3292
10632006.12.14 16:26t/p5300.101.31601.33021.3160100.2011335.96
10642006.12.14 16:30s/l5320.101.31501.31501.3292-42.0011293.96
10652006.12.15 06:46buy5330.101.31421.31001.3242
10662006.12.15 10:51s/l5330.101.31001.31001.3242-42.0011251.96
10672006.12.15 14:29buy5340.101.31421.31001.3242
10682006.12.15 16:02s/l5340.101.31001.31001.3242-42.0011209.96
10692006.12.18 16:07buy5350.101.30611.30191.3161
10702006.12.19 08:56sell5360.101.31171.31591.3017
10712006.12.19 10:00s/l5360.101.31591.31591.3017-42.0011167.96
10722006.12.19 10:00t/p5350.101.31611.30191.316199.3811267.34
10732006.12.20 01:52sell5370.101.32141.32561.3114
10742006.12.21 14:36buy5380.101.31611.31191.3261
10752006.12.22 18:01s/l5380.101.31191.31191.3261-42.6211224.72
10762006.12.22 18:02t/p5370.101.31141.32561.3114100.2011324.92
10772006.12.22 22:19buy5390.101.31421.31001.3242
10782006.12.26 18:53s/l5390.101.31001.31001.3242-43.2411281.68
10792006.12.27 06:49sell5400.101.31391.31811.3039
10802006.12.28 14:27s/l5400.101.31811.31811.3039-41.8511239.83
10812006.12.28 15:58sell5410.101.31751.32171.3075
10822007.01.02 08:00s/l5410.101.32171.32171.3075-41.8511197.98
10832007.01.03 11:17buy5420.101.32341.31921.3334
10842007.01.03 16:07s/l5420.101.31921.31921.3334-42.0011155.98
10852007.01.04 09:13buy5430.101.31471.31051.3247
10862007.01.04 10:31s/l5430.101.31051.31051.3247-42.0011113.98
10872007.01.05 04:35buy5440.101.30771.30351.3177
10882007.01.05 14:30s/l5440.101.30351.30351.3177-42.0011071.98
10892007.01.08 14:58buy5450.101.29821.29401.3082
10902007.01.09 00:52sell5460.101.30351.30771.2935
10912007.01.10 16:13s/l5450.101.29401.29401.3082-43.2411028.74
10922007.01.10 16:26t/p5460.101.29351.30771.2935100.0511128.79
10932007.01.11 13:11sell5470.101.30001.30421.2900
10942007.01.11 14:51buy5480.101.29321.28901.3032
10952007.01.11 16:12t/p5470.101.29001.30421.2900100.0011228.79
10962007.01.11 16:30s/l5480.101.28901.28901.3032-42.0011186.79
10972007.01.12 02:02buy5490.101.28831.28411.2983
10982007.01.15 08:42sell5500.101.29451.29871.2845
10992007.01.16 11:21t/p5490.101.29831.28411.298398.7611285.55
11002007.01.16 11:21s/l5500.101.29871.29871.2845-41.9511243.60
11012007.01.16 14:08sell5510.101.29571.29991.2857
11022007.01.16 17:49buy5520.101.29161.28741.3016
11032007.01.19 05:04s/l5510.101.29991.29991.2857-41.7511201.85
11042007.01.19 08:35sell5530.101.29751.30171.2875
11052007.01.23 11:19s/l5530.101.30171.30171.2875-41.9011159.95
11062007.01.23 11:19t/p5520.101.30161.28741.301695.6611255.61
11072007.01.25 20:03buy5540.101.29471.29051.3047
11082007.01.26 11:50s/l5540.101.29051.29051.3047-42.6211212.99
11092007.01.26 14:56buy5550.101.29141.28721.3014
11102007.01.29 17:57sell5560.101.29441.29861.2844
11112007.01.31 16:17s/l5560.101.29861.29861.2844-41.9011171.09
11122007.01.31 17:14t/p5550.101.30141.28721.301498.1411269.23
11132007.02.01 02:07sell5570.101.30371.30791.2937
11142007.02.02 15:03buy5580.101.30031.29611.3103
11152007.02.02 17:50s/l5580.101.29611.29611.3103-42.0011227.23
11162007.02.05 02:27buy5590.101.29511.29091.3051
11172007.02.05 04:17t/p5570.101.29371.30791.2937100.1011327.33
11182007.02.06 17:58sell5600.101.29641.30061.2864
11192007.02.07 15:35s/l5600.101.30061.30061.2864-41.9511285.38
11202007.02.08 05:41sell5610.101.30221.30641.2922
11212007.02.14 05:38t/p5590.101.30511.29091.305194.4211379.80
11222007.02.14 08:38s/l5610.101.30641.30641.2922-41.8011338.00
11232007.02.15 07:48sell5620.101.31491.31911.3049
11242007.02.16 09:20buy5630.101.31181.30761.3218
11252007.02.26 03:02s/l5620.101.31911.31911.3049-41.5511296.45
11262007.02.26 03:44sell5640.101.31871.32291.3087
11272007.02.27 09:31t/p5630.101.32181.30761.321894.4211390.87
11282007.02.27 09:32s/l5640.101.32291.32291.3087-41.9511348.92
11292007.03.01 09:47sell5650.101.32371.32791.3137
11302007.03.01 16:17buy5660.101.31821.31401.3282
11312007.03.05 02:42s/l5660.101.31401.31401.3282-43.2411305.68
11322007.03.05 02:42buy5670.101.31421.31001.3242
11332007.03.05 02:42t/p5650.101.31371.32791.3137100.1011405.78
11342007.03.05 12:34s/l5670.101.31001.31001.3242-42.0011363.78
11352007.03.07 00:11sell5680.101.31311.31731.3031
11362007.03.07 20:24s/l5680.101.31731.31731.3031-42.0011321.78
11372007.03.09 14:31buy5690.101.31181.30761.3218
11382007.03.12 10:16sell5700.101.31591.32011.3059
11392007.03.12 19:55s/l5700.101.32011.32011.3059-42.0011279.78
11402007.03.13 13:30sell5710.101.32001.32421.3100
11412007.03.13 14:04t/p5690.101.32181.30761.321898.7611378.54
11422007.03.14 17:12s/l5710.101.32421.32421.3100-41.9511336.59
11432007.03.14 18:25sell5720.101.32221.32641.3122
11442007.03.16 00:20s/l5720.101.32641.32641.3122-41.8011294.79
11452007.03.20 03:46buy5730.101.32821.32401.3382
11462007.03.21 19:15sell5740.101.33231.33651.3223
11472007.03.21 19:25s/l5740.101.33651.33651.3223-42.0011252.79
11482007.03.21 19:54t/p5730.101.33821.32401.338299.3811352.17
11492007.03.22 01:19sell5750.101.33911.34331.3291
11502007.03.23 10:13buy5760.101.33111.32691.3411
11512007.03.23 15:44t/p5750.101.32911.34331.3291100.0511452.22
11522007.03.26 00:47s/l5760.101.32691.32691.3411-42.6211409.60
11532007.03.26 08:21buy5770.101.32831.32411.3383
11542007.03.26 16:24sell5780.101.33421.33841.3242
11552007.03.30 17:28s/l5780.101.33841.33841.3242-41.7011367.90
11562007.03.30 17:28t/p5770.101.33831.32411.338396.2811464.18
11572007.03.30 20:56sell5790.101.33541.33961.3254
11582007.04.03 19:57buy5800.101.33331.32911.3433
11592007.04.05 15:10s/l5790.101.33961.33961.3254-41.7011422.48
11602007.04.05 15:28t/p5800.101.34331.32911.343397.5211520.00
11612007.04.09 02:09buy5810.101.33651.33231.3465
11622007.04.10 02:58sell5820.101.33791.34211.3279
11632007.04.10 04:32s/l5820.101.34211.34211.3279-42.0011478.00
11642007.04.12 03:35sell5830.101.34421.34841.3342
11652007.04.12 03:42t/p5810.101.34651.33231.346596.9011574.90
11662007.04.12 16:17s/l5830.101.34841.34841.3342-42.0011532.90
11672007.04.13 02:44sell5840.101.35061.35481.3406
11682007.04.13 13:24s/l5840.101.35481.35481.3406-42.0011490.90
11692007.04.13 16:58sell5850.101.35061.35481.3406
11702007.04.16 00:00s/l5850.101.35481.35481.3406-41.9511448.95
11712007.04.16 03:03sell5860.101.35551.35971.3455
11722007.04.17 00:32buy5870.101.35281.34861.3628
11732007.04.18 08:47s/l5860.101.35971.35971.3455-41.9011407.05
11742007.04.18 08:47sell5880.101.35941.36361.3494
11752007.04.20 08:11t/p5870.101.36281.34861.362896.9011503.95
11762007.04.20 08:14s/l5880.101.36361.36361.3494-41.8011462.15
11772007.04.20 09:12sell5890.101.36181.36601.3518
11782007.04.23 05:49buy5900.101.35871.35451.3687
11792007.04.23 15:31s/l5900.101.35451.35451.3687-42.0011420.15
11802007.04.23 17:45buy5910.101.35871.35451.3687
11812007.04.25 12:46s/l5890.101.36601.36601.3518-41.8511378.30
11822007.04.25 13:03sell5920.101.36431.36851.3543
11832007.05.04 03:36s/l5910.101.35451.35451.3687-50.0611328.24
11842007.05.04 03:36t/p5920.101.35431.36851.3543100.5511428.79
11852007.05.04 03:47buy5930.101.35471.35051.3647
11862007.05.07 04:02sell5940.101.36111.36531.3511
11872007.05.10 14:51t/p5940.101.35111.36531.3511100.2511529.04
11882007.05.10 14:52s/l5930.101.35051.35051.3647-45.7211483.32
11892007.05.11 03:01buy5950.101.34651.34231.3565
11902007.05.14 00:06sell5960.101.35321.35741.3432
11912007.05.15 16:32t/p5950.101.35651.34231.356598.7611582.08
11922007.05.15 16:32s/l5960.101.35741.35741.3432-41.9511540.13
11932007.05.16 08:45sell5970.101.36081.36501.3508
11942007.05.16 17:30buy5980.101.35281.34861.3628
11952007.05.16 18:12t/p5970.101.35081.36501.3508100.0011640.13
11962007.05.17 14:45s/l5980.101.34861.34861.3628-43.8611596.27
11972007.05.18 12:32buy5990.101.34781.34361.3578
11982007.05.21 08:53sell6000.101.35071.35491.3407
11992007.05.21 14:20s/l5990.101.34361.34361.3578-42.6211553.65
12002007.05.23 09:44buy6010.101.34401.33981.3540
12012007.06.01 16:08t/p6000.101.34071.35491.3407100.6511654.30
12022007.06.01 16:09s/l6010.101.33981.33981.3540-48.8211605.48
12032007.06.01 17:02buy6020.101.34241.33821.3524
12042007.06.04 11:17sell6030.101.34631.35051.3363
12052007.06.05 05:52s/l6030.101.35051.35051.3363-41.9511563.53
12062007.06.05 06:37sell6040.101.34991.35411.3399
12072007.06.05 13:56t/p6020.101.35241.33821.352498.7611662.29
12082007.06.05 14:17s/l6040.101.35411.35411.3399-42.0011620.29
12092007.06.06 17:49buy6050.101.34881.34461.3588
12102007.06.07 18:09s/l6050.101.34461.34461.3588-43.8611576.43
12112007.06.08 02:21buy6060.101.34231.33811.3523
12122007.06.08 10:04s/l6060.101.33811.33811.3523-42.0011534.43
12132007.06.12 05:16sell6070.101.33641.34061.3264
12142007.06.12 15:19buy6080.101.33341.32921.3434
12152007.06.13 02:13s/l6080.101.32921.32921.3434-42.6211491.81
12162007.06.13 03:33buy6090.101.33021.32601.3402
12172007.06.18 08:58t/p6090.101.34021.32601.340296.9011588.71
12182007.06.18 11:38s/l6070.101.34061.34061.3264-41.7011547.01
12192007.06.19 01:14sell6100.101.34181.34601.3318
12202007.06.21 00:52buy6110.101.33971.33551.3497
12212007.06.22 14:20s/l6100.101.34601.34601.3318-41.7511505.26
12222007.06.25 02:17sell6120.101.34701.35121.3370
12232007.06.29 12:04t/p6110.101.34971.33551.349795.0411600.30
12242007.06.29 14:16s/l6120.101.35121.35121.3370-41.7011558.60