|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.01.01 23:00 - 2006.11.30 23:45 (2006.01.01 - 2006.12.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|C_INIT="=== Use INIT section - ignore all P_ settings ====="; U_PrefSettings=false; C_PhoenixSettings="===== Phoenix Mode Selected =============================="; U_Mode=1; C_M1_Settings="====== Phoenix Mode 1 (Stable) =================="; U_M1_BreakEvenAfterPips=0; P_M1_TS=0; C_M12_Settings="==== Phoenix Mode 1 & 2 - shared fields =================="; P_M12_TP=40; P_M12_SL=60; U_M12_MaxTrades=1; U_M12_ConsecSignals=5; C_M2_Settings="===== Phoenix Mode 2 (2 trades-testing, move 2nd SL)==="; P_M2_OpenTrade_2=0; P_M2_TP=50; P_M2_SL=60; U_M2_CloseTrade_1=false; C_M3="====== Phoenix Mode 3 (3 trades-testing, moving SL, incr profit) ====="; P_M3_CloseTrade_23=0; P_M3_TP=42; P_M3_SL=84; P_M3_T1adj=0.8; P_M3_T2adj=1; P_M3_T3adj=1.2; C_Function_Y="====== U_MM Money Management decreases lotsize in a losing streak ====="; U_MM=false; U_Lots=1; U_MaxRisk=0.05; U_DecreaseFactor=901000; U_AccIsMicro=false; U_MinLot=0.01; U_MaxLot=99; C_Function_X="====== Grace Functionality ======"; U_GraceHours=0; U_ForceHours=0; U_Grace_TS=10; C_Signal1="====== Signal 1 ==================================="; U_UseSig1=true; P_Percent=0.003; P_EnvPeriod=8; C_Signal2="====== Signal 2 =================================="; U_UseSig2=true; P_SMAPeriod=2; P_SMA2Bars=10; C_Signal3="====== Signal 3 =================================="; U_UseSig3=true; P_OSMAFast=12; P_OSMASlow=23; P_OSMASignal=2; C_Signal4="====== Signal 4 =================================="; U_UseSig4=true; P_Fast_Period=17; P_Slow_Period=36; P_DVBuySell=0.0024; P_DVStayOut=0.028; C_Signal5="====== Signal 5 ================================="; U_UseSig5=true; U_T1From=0; U_T1Until=24; U_T2From=0; U_T2Until=0; U_T3From=0; U_T3Until=0; U_T4From=0; U_T4Until=0;
|Bars in test
|23859
|Ticks modelled
|1715089
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-9526.14
|Gross profit
|12571.10
|Gross loss
|-22097.24
|Profit factor
|0.57
|Expected payoff
|-119.08
|Absolute drawdown
|9721.88
|Maximal drawdown
|12649.90 (97.85%)
|Relative drawdown
|97.85% (12649.90)
|Total trades
|80
|Short positions (won %)
|36 (52.78%)
|Long positions (won %)
|44 (40.91%)
|Profit trades (% of total)
|37 (46.25%)
|Loss trades (% of total)
|43 (53.75%)
|Largest
|profit trade
|379.20
|loss trade
|-569.51
|Average
|profit trade
|339.76
|loss trade
|-513.89
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (1695.48)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-4086.98)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1695.48 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-4086.98 (8)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 01:04
|sell
|1
|1.00
|117.78
|118.38
|117.38
|2
|2006.01.03 02:07
|t/p
|1
|1.00
|117.38
|118.38
|117.38
|327.10
|10327.10
|3
|2006.01.03 13:15
|sell
|2
|1.00
|117.40
|118.00
|117.00
|4
|2006.01.03 15:01
|t/p
|2
|1.00
|117.00
|118.00
|117.00
|341.94
|10669.04
|5
|2006.01.03 16:00
|buy
|3
|1.00
|116.69
|116.09
|117.09
|6
|2006.01.03 19:53
|s/l
|3
|1.00
|116.09
|116.09
|117.09
|-516.84
|10152.20
|7
|2006.01.04 18:45
|buy
|4
|1.00
|116.05
|115.45
|116.45
|8
|2006.01.05 01:11
|t/p
|4
|1.00
|116.45
|115.45
|116.45
|379.20
|10531.40
|9
|2006.01.05 06:31
|sell
|5
|1.00
|116.17
|116.77
|115.77
|10
|2006.01.06 13:31
|t/p
|5
|1.00
|115.77
|116.77
|115.77
|331.90
|10863.30
|11
|2006.01.06 13:45
|buy
|6
|1.00
|115.81
|115.21
|116.21
|12
|2006.01.06 13:49
|s/l
|6
|1.00
|115.21
|115.21
|116.21
|-520.88
|10342.42
|13
|2006.01.09 15:30
|buy
|7
|1.00
|114.21
|113.61
|114.61
|14
|2006.01.09 16:31
|t/p
|7
|1.00
|114.61
|113.61
|114.61
|349.01
|10691.43
|15
|2006.01.10 01:16
|buy
|8
|1.00
|114.48
|113.88
|114.88
|16
|2006.01.11 06:01
|t/p
|8
|1.00
|114.88
|113.88
|114.88
|360.09
|11051.52
|17
|2006.01.12 04:00
|buy
|9
|1.00
|114.13
|113.53
|114.53
|18
|2006.01.12 09:11
|s/l
|9
|1.00
|113.53
|113.53
|114.53
|-528.49
|10523.03
|19
|2006.01.13 06:45
|buy
|10
|1.00
|114.66
|114.06
|115.06
|20
|2006.01.15 23:21
|s/l
|10
|1.00
|114.06
|114.06
|115.06
|-526.08
|9996.95
|21
|2006.01.16 20:46
|buy
|11
|1.00
|114.94
|114.34
|115.34
|22
|2006.01.17 11:41
|t/p
|11
|1.00
|115.34
|114.34
|115.34
|358.67
|10355.62
|23
|2006.01.18 02:45
|buy
|12
|1.00
|115.62
|115.02
|116.02
|24
|2006.01.18 08:49
|s/l
|12
|1.00
|115.02
|115.02
|116.02
|-521.65
|9833.97
|25
|2006.01.18 16:45
|sell
|13
|1.00
|115.36
|115.96
|114.96
|26
|2006.01.23 01:16
|t/p
|13
|1.00
|114.96
|115.96
|114.96
|279.51
|10113.48
|27
|2006.01.23 21:46
|buy
|14
|1.00
|114.47
|113.87
|114.87
|28
|2006.01.24 03:53
|t/p
|14
|1.00
|114.87
|113.87
|114.87
|360.12
|10473.60
|29
|2006.01.24 09:15
|sell
|15
|1.00
|114.78
|115.38
|114.38
|30
|2006.01.25 14:13
|s/l
|15
|1.00
|115.38
|115.38
|114.38
|-533.63
|9939.97
|31
|2006.01.26 02:46
|buy
|16
|1.00
|115.65
|115.05
|116.05
|32
|2006.01.26 13:38
|t/p
|16
|1.00
|116.05
|115.05
|116.05
|344.68
|10284.65
|33
|2006.01.27 01:46
|buy
|17
|1.00
|116.28
|115.68
|116.68
|34
|2006.01.27 10:53
|t/p
|17
|1.00
|116.68
|115.68
|116.68
|342.82
|10627.47
|35
|2006.01.30 01:02
|buy
|18
|1.00
|117.18
|116.58
|117.58
|36
|2006.01.30 08:32
|t/p
|18
|1.00
|117.58
|116.58
|117.58
|340.19
|10967.66
|37
|2006.01.30 18:45
|sell
|19
|1.00
|117.61
|118.21
|117.21
|38
|2006.01.31 07:55
|t/p
|19
|1.00
|117.21
|118.21
|117.21
|327.57
|11295.23
|39
|2006.01.31 16:00
|buy
|20
|1.00
|117.17
|116.57
|117.57
|40
|2006.01.31 19:32
|t/p
|20
|1.00
|117.57
|116.57
|117.57
|340.22
|11635.45
|41
|2006.02.01 07:45
|sell
|21
|1.00
|117.25
|117.85
|116.85
|42
|2006.02.01 15:27
|s/l
|21
|1.00
|117.85
|117.85
|116.85
|-509.12
|11126.33
|43
|2006.02.02 16:15
|buy
|22
|1.00
|118.45
|117.85
|118.85
|44
|2006.02.03 13:36
|t/p
|22
|1.00
|118.85
|117.85
|118.85
|348.43
|11474.76
|45
|2006.02.06 09:00
|sell
|23
|1.00
|118.74
|119.34
|118.34
|46
|2006.02.07 08:49
|t/p
|23
|1.00
|118.34
|119.34
|118.34
|324.31
|11799.07
|47
|2006.02.07 17:15
|sell
|24
|1.00
|118.07
|118.67
|117.67
|48
|2006.02.07 23:12
|t/p
|24
|1.00
|117.67
|118.67
|117.67
|339.99
|12139.06
|49
|2006.02.07 23:13
|buy
|25
|1.00
|117.67
|117.07
|118.07
|50
|2006.02.08 00:59
|t/p
|25
|1.00
|118.07
|117.07
|118.07
|350.62
|12489.68
|51
|2006.02.09 03:46
|sell
|26
|1.00
|118.68
|119.28
|118.28
|52
|2006.02.10 05:25
|t/p
|26
|1.00
|118.28
|119.28
|118.28
|324.48
|12814.16
|53
|2006.02.10 18:45
|sell
|27
|1.00
|117.74
|118.34
|117.34
|54
|2006.02.13 10:13
|s/l
|27
|1.00
|118.34
|118.34
|117.34
|-520.63
|12293.53
|55
|2006.02.13 15:46
|buy
|28
|1.00
|117.75
|117.15
|118.15
|56
|2006.02.14 06:42
|s/l
|28
|1.00
|117.15
|117.15
|118.15
|-500.35
|11793.18
|57
|2006.02.14 22:00
|buy
|29
|1.00
|117.44
|116.84
|117.84
|58
|2006.02.15 15:19
|s/l
|29
|1.00
|116.84
|116.84
|117.84
|-501.62
|11291.56
|59
|2006.02.16 01:00
|sell
|30
|1.00
|117.96
|118.56
|117.56
|60
|2006.02.16 23:51
|t/p
|30
|1.00
|117.56
|118.56
|117.56
|340.28
|11631.84
|61
|2006.02.17 10:15
|sell
|31
|1.00
|118.24
|118.84
|117.84
|62
|2006.02.17 12:59
|s/l
|31
|1.00
|118.84
|118.84
|117.84
|-504.71
|11127.13
|63
|2006.02.20 06:17
|sell
|32
|1.00
|118.24
|118.84
|117.84
|64
|2006.02.21 08:39
|s/l
|32
|1.00
|118.84
|118.84
|117.84
|-518.54
|10608.59
|65
|2006.02.21 19:15
|buy
|33
|1.00
|118.74
|118.14
|119.14
|66
|2006.02.23 03:40
|s/l
|33
|1.00
|118.14
|118.14
|119.14
|-460.31
|10148.28
|67
|2006.02.23 19:01
|buy
|34
|1.00
|117.05
|116.45
|117.45
|68
|2006.02.24 00:29
|s/l
|34
|1.00
|116.45
|116.45
|117.45
|-503.43
|9644.85
|69
|2006.02.24 22:37
|buy
|35
|1.00
|116.85
|116.25
|117.25
|70
|2006.02.27 00:57
|s/l
|35
|1.00
|116.25
|116.25
|117.25
|-504.41
|9140.44
|71
|2006.02.27 00:57
|buy
|36
|1.00
|116.30
|115.70
|116.70
|72
|2006.02.27 02:00
|s/l
|36
|1.00
|115.70
|115.70
|116.70
|-518.67
|8621.77
|73
|2006.02.27 13:30
|buy
|37
|1.00
|116.15
|115.55
|116.55
|74
|2006.02.28 23:30
|s/l
|37
|1.00
|115.55
|115.55
|116.55
|-507.40
|8114.37
|75
|2006.03.01 01:31
|sell
|38
|1.00
|115.95
|116.55
|115.55
|76
|2006.03.03 00:55
|s/l
|38
|1.00
|116.55
|116.55
|115.55
|-569.51
|7544.86
|77
|2006.03.03 13:30
|buy
|39
|1.00
|116.48
|115.88
|116.88
|78
|2006.03.06 03:21
|t/p
|39
|1.00
|116.88
|115.88
|116.88
|354.10
|7898.96
|79
|2006.03.07 03:00
|buy
|40
|1.00
|117.57
|116.97
|117.97
|80
|2006.03.07 08:32
|t/p
|40
|1.00
|117.97
|116.97
|117.97
|339.07
|8238.03
|81
|2006.03.08 00:31
|buy
|41
|1.00
|117.83
|117.23
|118.23
|82
|2006.03.09 05:50
|t/p
|41
|1.00
|118.23
|117.23
|118.23
|374.02
|8612.05
|83
|2006.03.09 08:15
|buy
|42
|1.00
|117.92
|117.32
|118.32
|84
|2006.03.09 10:19
|s/l
|42
|1.00
|117.32
|117.32
|118.32
|-511.55
|8100.50
|85
|2006.03.09 16:15
|sell
|43
|1.00
|117.76
|118.36
|117.36
|86
|2006.03.09 17:57
|s/l
|43
|1.00
|118.36
|118.36
|117.36
|-506.93
|7593.57
|87
|2006.03.10 13:45
|sell
|44
|1.00
|118.56
|119.16
|118.16
|88
|2006.03.10 14:38
|s/l
|44
|1.00
|119.16
|119.16
|118.16
|-503.35
|7090.22
|89
|2006.03.12 23:02
|buy
|45
|1.00
|118.95
|118.35
|119.35
|90
|2006.03.14 07:09
|s/l
|45
|1.00
|118.35
|118.35
|119.35
|-483.17
|6607.05
|91
|2006.03.14 09:00
|sell
|46
|1.00
|118.59
|119.19
|118.19
|92
|2006.03.14 13:31
|t/p
|46
|1.00
|118.19
|119.19
|118.19
|338.44
|6945.49
|93
|2006.03.15 04:30
|buy
|47
|1.00
|117.57
|116.97
|117.97
|94
|2006.03.16 15:06
|s/l
|47
|1.00
|116.97
|116.97
|117.97
|-477.39
|6468.10
|95
|2006.03.20 08:00
|buy
|48
|1.00
|116.19
|115.59
|116.59
|96
|2006.03.20 13:57
|s/l
|48
|1.00
|115.59
|115.59
|116.59
|-519.08
|5949.02
|97
|2006.03.22 03:00
|buy
|49
|1.00
|117.33
|116.73
|117.73
|98
|2006.03.22 13:36
|s/l
|49
|1.00
|116.73
|116.73
|117.73
|-514.01
|5435.01
|99
|2006.03.22 21:17
|sell
|50
|1.00
|116.96
|117.56
|116.56
|100
|2006.03.23 15:29
|s/l
|50
|1.00
|117.56
|117.56
|116.56
|-551.39
|4883.62
|101
|2006.03.24 03:31
|buy
|51
|1.00
|117.94
|117.34
|118.34
|102
|2006.03.24 09:34
|t/p
|51
|1.00
|118.34
|117.34
|118.34
|337.98
|5221.60
|103
|2006.03.27 00:45
|sell
|52
|1.00
|117.63
|118.23
|117.23
|104
|2006.03.27 01:50
|t/p
|52
|1.00
|117.23
|118.23
|117.23
|341.24
|5562.84
|105
|2006.03.27 01:51
|buy
|53
|1.00
|117.26
|116.66
|117.66
|106
|2006.03.27 03:34
|s/l
|53
|1.00
|116.66
|116.66
|117.66
|-514.32
|5048.52
|107
|2006.03.27 11:00
|sell
|54
|1.00
|116.85
|117.45
|116.45
|108
|2006.03.28 00:45
|t/p
|54
|1.00
|116.45
|117.45
|116.45
|329.82
|5378.34
|109
|2006.03.28 02:30
|sell
|55
|1.00
|116.85
|117.45
|116.45
|110
|2006.03.28 20:18
|s/l
|55
|1.00
|117.45
|117.45
|116.45
|-510.72
|4867.62
|111
|2006.03.29 07:31
|sell
|56
|1.00
|117.90
|118.50
|117.50
|112
|2006.03.30 06:26
|t/p
|56
|1.00
|117.50
|118.50
|117.50
|299.39
|5167.01
|113
|2006.03.31 01:45
|sell
|57
|1.00
|117.49
|118.09
|117.09
|114
|2006.03.31 13:51
|s/l
|57
|1.00
|118.09
|118.09
|117.09
|-508.04
|4658.97
|115
|2006.04.02 23:16
|sell
|58
|1.00
|117.77
|118.37
|117.37
|116
|2006.04.03 04:26
|s/l
|58
|1.00
|118.37
|118.37
|117.37
|-520.41
|4138.56
|117
|2006.04.03 12:30
|sell
|59
|1.00
|118.44
|119.04
|118.04
|118
|2006.04.03 14:42
|t/p
|59
|1.00
|118.04
|119.04
|118.04
|338.90
|4477.46
|119
|2006.04.04 00:00
|sell
|60
|1.00
|117.73
|118.33
|117.33
|120
|2006.04.04 13:50
|t/p
|60
|1.00
|117.33
|118.33
|117.33
|340.98
|4818.44
|121
|2006.04.04 20:45
|sell
|61
|1.00
|117.49
|118.09
|117.09
|122
|2006.04.05 02:13
|t/p
|61
|1.00
|117.09
|118.09
|117.09
|327.92
|5146.36
|123
|2006.04.05 09:45
|sell
|62
|1.00
|117.45
|118.05
|117.05
|124
|2006.04.06 13:33
|s/l
|62
|1.00
|118.05
|118.05
|117.05
|-549.32
|4597.04
|125
|2006.04.06 20:01
|buy
|63
|1.00
|117.70
|117.10
|118.10
|126
|2006.04.07 15:00
|t/p
|63
|1.00
|118.10
|117.10
|118.10
|350.60
|4947.64
|127
|2006.04.10 08:15
|sell
|64
|1.00
|118.30
|118.90
|117.90
|128
|2006.04.11 12:23
|s/l
|64
|1.00
|118.90
|118.90
|117.90
|-518.28
|4429.36
|129
|2006.04.11 17:00
|buy
|65
|1.00
|118.50
|117.90
|118.90
|130
|2006.04.12 00:54
|s/l
|65
|1.00
|117.90
|117.90
|118.90
|-497.05
|3932.31
|131
|2006.04.12 11:15
|buy
|66
|1.00
|118.14
|117.54
|118.54
|132
|2006.04.12 17:21
|t/p
|66
|1.00
|118.54
|117.54
|118.54
|337.44
|4269.75
|133
|2006.04.13 00:00
|sell
|67
|1.00
|118.56
|119.16
|118.16
|134
|2006.04.17 01:21
|t/p
|67
|1.00
|118.16
|119.16
|118.16
|311.12
|4580.87
|135
|2006.04.17 08:01
|buy
|68
|1.00
|118.29
|117.69
|118.69
|136
|2006.04.17 12:24
|s/l
|68
|1.00
|117.69
|117.69
|118.69
|-509.90
|4070.97
|137
|2006.04.17 22:03
|buy
|69
|1.00
|117.86
|117.26
|118.26
|138
|2006.04.18 18:27
|s/l
|69
|1.00
|117.26
|117.26
|118.26
|-499.87
|3571.10
|139
|2006.04.19 06:15
|sell
|70
|1.00
|117.12
|117.72
|116.72
|140
|2006.04.19 13:01
|s/l
|70
|1.00
|117.72
|117.72
|116.72
|-509.64
|3061.46
|141
|2006.04.20 13:30
|buy
|71
|1.00
|117.77
|117.17
|118.17
|142
|2006.04.21 09:21
|s/l
|71
|1.00
|117.17
|117.17
|118.17
|-500.31
|2561.15
|143
|2006.04.21 09:22
|buy
|72
|1.00
|117.21
|116.61
|117.61
|144
|2006.04.21 19:35
|s/l
|72
|1.00
|116.61
|116.61
|117.61
|-514.54
|2046.61
|145
|2006.04.24 23:45
|sell
|73
|1.00
|114.78
|115.38
|114.38
|146
|2006.04.25 00:55
|t/p
|73
|1.00
|114.38
|115.38
|114.38
|336.07
|2382.68
|147
|2006.04.25 06:30
|sell
|74
|1.00
|114.62
|115.22
|114.22
|148
|2006.04.26 03:52
|s/l
|74
|1.00
|115.22
|115.22
|114.22
|-534.44
|1848.24
|149
|2006.04.26 13:15
|buy
|75
|1.00
|115.08
|114.48
|115.48
|150
|2006.04.27 10:02
|s/l
|75
|1.00
|114.48
|114.48
|115.48
|-488.45
|1359.79
|151
|2006.04.27 13:15
|sell
|76
|1.00
|114.88
|115.48
|114.48
|152
|2006.04.27 14:04
|t/p
|76
|1.00
|114.48
|115.48
|114.48
|349.43
|1709.22
|153
|2006.04.27 14:15
|buy
|77
|1.00
|114.29
|113.69
|114.69
|154
|2006.04.28 16:06
|s/l
|77
|1.00
|113.69
|113.69
|114.69
|-515.85
|1193.37
|155
|2006.05.01 11:00
|buy
|78
|1.00
|113.28
|112.68
|113.68
|156
|2006.05.01 12:57
|s/l
|78
|1.00
|112.68
|112.68
|113.68
|-532.48
|660.89
|157
|2006.05.01 13:00
|buy
|79
|1.00
|112.77
|112.17
|113.17
|158
|2006.05.01 15:39
|t/p
|79
|1.00
|113.17
|112.17
|113.17
|353.45
|1014.34
|159
|2006.05.01 18:16
|sell
|80
|1.00
|113.29
|113.89
|112.89
|160
|2006.05.02 00:50
|s/l
|80
|1.00
|113.89
|113.89
|112.89
|-540.48
|473.86