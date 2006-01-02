Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v5_7_3
(Build 211)

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period15 Minutes (M15) 2006.01.01 23:00 - 2006.11.30 23:45 (2006.01.01 - 2006.12.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersC_INIT="=== Use INIT section - ignore all P_ settings ====="; U_PrefSettings=false; C_PhoenixSettings="===== Phoenix Mode Selected =============================="; U_Mode=1; C_M1_Settings="====== Phoenix Mode 1 (Stable) =================="; U_M1_BreakEvenAfterPips=0; P_M1_TS=0; C_M12_Settings="==== Phoenix Mode 1 & 2 - shared fields =================="; P_M12_TP=40; P_M12_SL=60; U_M12_MaxTrades=1; U_M12_ConsecSignals=5; C_M2_Settings="===== Phoenix Mode 2 (2 trades-testing, move 2nd SL)==="; P_M2_OpenTrade_2=0; P_M2_TP=50; P_M2_SL=60; U_M2_CloseTrade_1=false; C_M3="====== Phoenix Mode 3 (3 trades-testing, moving SL, incr profit) ====="; P_M3_CloseTrade_23=0; P_M3_TP=42; P_M3_SL=84; P_M3_T1adj=0.8; P_M3_T2adj=1; P_M3_T3adj=1.2; C_Function_Y="====== U_MM Money Management decreases lotsize in a losing streak ====="; U_MM=false; U_Lots=1; U_MaxRisk=0.05; U_DecreaseFactor=901000; U_AccIsMicro=false; U_MinLot=0.01; U_MaxLot=99; C_Function_X="====== Grace Functionality ======"; U_GraceHours=0; U_ForceHours=0; U_Grace_TS=10; C_Signal1="====== Signal 1 ==================================="; U_UseSig1=true; P_Percent=0.003; P_EnvPeriod=8; C_Signal2="====== Signal 2 =================================="; U_UseSig2=true; P_SMAPeriod=2; P_SMA2Bars=10; C_Signal3="====== Signal 3 =================================="; U_UseSig3=true; P_OSMAFast=12; P_OSMASlow=23; P_OSMASignal=2; C_Signal4="====== Signal 4 =================================="; U_UseSig4=true; P_Fast_Period=17; P_Slow_Period=36; P_DVBuySell=0.0024; P_DVStayOut=0.028; C_Signal5="====== Signal 5 ================================="; U_UseSig5=true; U_T1From=0; U_T1Until=24; U_T2From=0; U_T2Until=0; U_T3From=0; U_T3Until=0; U_T4From=0; U_T4Until=0;
Bars in test23859Ticks modelled1715089Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-9526.14Gross profit12571.10Gross loss-22097.24
Profit factor0.57Expected payoff-119.08
Absolute drawdown9721.88Maximal drawdown12649.90 (97.85%)Relative drawdown97.85% (12649.90)
Total trades80Short positions (won %)36 (52.78%)Long positions (won %)44 (40.91%)
Profit trades (% of total)37 (46.25%)Loss trades (% of total)43 (53.75%)
Largestprofit trade379.20loss trade-569.51
Averageprofit trade339.76loss trade-513.89
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (1695.48)consecutive losses (loss in money)8 (-4086.98)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1695.48 (5)consecutive loss (count of losses)-4086.98 (8)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 01:04sell11.00117.78118.38117.38
22006.01.03 02:07t/p11.00117.38118.38117.38327.1010327.10
32006.01.03 13:15sell21.00117.40118.00117.00
42006.01.03 15:01t/p21.00117.00118.00117.00341.9410669.04
52006.01.03 16:00buy31.00116.69116.09117.09
62006.01.03 19:53s/l31.00116.09116.09117.09-516.8410152.20
72006.01.04 18:45buy41.00116.05115.45116.45
82006.01.05 01:11t/p41.00116.45115.45116.45379.2010531.40
92006.01.05 06:31sell51.00116.17116.77115.77
102006.01.06 13:31t/p51.00115.77116.77115.77331.9010863.30
112006.01.06 13:45buy61.00115.81115.21116.21
122006.01.06 13:49s/l61.00115.21115.21116.21-520.8810342.42
132006.01.09 15:30buy71.00114.21113.61114.61
142006.01.09 16:31t/p71.00114.61113.61114.61349.0110691.43
152006.01.10 01:16buy81.00114.48113.88114.88
162006.01.11 06:01t/p81.00114.88113.88114.88360.0911051.52
172006.01.12 04:00buy91.00114.13113.53114.53
182006.01.12 09:11s/l91.00113.53113.53114.53-528.4910523.03
192006.01.13 06:45buy101.00114.66114.06115.06
202006.01.15 23:21s/l101.00114.06114.06115.06-526.089996.95
212006.01.16 20:46buy111.00114.94114.34115.34
222006.01.17 11:41t/p111.00115.34114.34115.34358.6710355.62
232006.01.18 02:45buy121.00115.62115.02116.02
242006.01.18 08:49s/l121.00115.02115.02116.02-521.659833.97
252006.01.18 16:45sell131.00115.36115.96114.96
262006.01.23 01:16t/p131.00114.96115.96114.96279.5110113.48
272006.01.23 21:46buy141.00114.47113.87114.87
282006.01.24 03:53t/p141.00114.87113.87114.87360.1210473.60
292006.01.24 09:15sell151.00114.78115.38114.38
302006.01.25 14:13s/l151.00115.38115.38114.38-533.639939.97
312006.01.26 02:46buy161.00115.65115.05116.05
322006.01.26 13:38t/p161.00116.05115.05116.05344.6810284.65
332006.01.27 01:46buy171.00116.28115.68116.68
342006.01.27 10:53t/p171.00116.68115.68116.68342.8210627.47
352006.01.30 01:02buy181.00117.18116.58117.58
362006.01.30 08:32t/p181.00117.58116.58117.58340.1910967.66
372006.01.30 18:45sell191.00117.61118.21117.21
382006.01.31 07:55t/p191.00117.21118.21117.21327.5711295.23
392006.01.31 16:00buy201.00117.17116.57117.57
402006.01.31 19:32t/p201.00117.57116.57117.57340.2211635.45
412006.02.01 07:45sell211.00117.25117.85116.85
422006.02.01 15:27s/l211.00117.85117.85116.85-509.1211126.33
432006.02.02 16:15buy221.00118.45117.85118.85
442006.02.03 13:36t/p221.00118.85117.85118.85348.4311474.76
452006.02.06 09:00sell231.00118.74119.34118.34
462006.02.07 08:49t/p231.00118.34119.34118.34324.3111799.07
472006.02.07 17:15sell241.00118.07118.67117.67
482006.02.07 23:12t/p241.00117.67118.67117.67339.9912139.06
492006.02.07 23:13buy251.00117.67117.07118.07
502006.02.08 00:59t/p251.00118.07117.07118.07350.6212489.68
512006.02.09 03:46sell261.00118.68119.28118.28
522006.02.10 05:25t/p261.00118.28119.28118.28324.4812814.16
532006.02.10 18:45sell271.00117.74118.34117.34
542006.02.13 10:13s/l271.00118.34118.34117.34-520.6312293.53
552006.02.13 15:46buy281.00117.75117.15118.15
562006.02.14 06:42s/l281.00117.15117.15118.15-500.3511793.18
572006.02.14 22:00buy291.00117.44116.84117.84
582006.02.15 15:19s/l291.00116.84116.84117.84-501.6211291.56
592006.02.16 01:00sell301.00117.96118.56117.56
602006.02.16 23:51t/p301.00117.56118.56117.56340.2811631.84
612006.02.17 10:15sell311.00118.24118.84117.84
622006.02.17 12:59s/l311.00118.84118.84117.84-504.7111127.13
632006.02.20 06:17sell321.00118.24118.84117.84
642006.02.21 08:39s/l321.00118.84118.84117.84-518.5410608.59
652006.02.21 19:15buy331.00118.74118.14119.14
662006.02.23 03:40s/l331.00118.14118.14119.14-460.3110148.28
672006.02.23 19:01buy341.00117.05116.45117.45
682006.02.24 00:29s/l341.00116.45116.45117.45-503.439644.85
692006.02.24 22:37buy351.00116.85116.25117.25
702006.02.27 00:57s/l351.00116.25116.25117.25-504.419140.44
712006.02.27 00:57buy361.00116.30115.70116.70
722006.02.27 02:00s/l361.00115.70115.70116.70-518.678621.77
732006.02.27 13:30buy371.00116.15115.55116.55
742006.02.28 23:30s/l371.00115.55115.55116.55-507.408114.37
752006.03.01 01:31sell381.00115.95116.55115.55
762006.03.03 00:55s/l381.00116.55116.55115.55-569.517544.86
772006.03.03 13:30buy391.00116.48115.88116.88
782006.03.06 03:21t/p391.00116.88115.88116.88354.107898.96
792006.03.07 03:00buy401.00117.57116.97117.97
802006.03.07 08:32t/p401.00117.97116.97117.97339.078238.03
812006.03.08 00:31buy411.00117.83117.23118.23
822006.03.09 05:50t/p411.00118.23117.23118.23374.028612.05
832006.03.09 08:15buy421.00117.92117.32118.32
842006.03.09 10:19s/l421.00117.32117.32118.32-511.558100.50
852006.03.09 16:15sell431.00117.76118.36117.36
862006.03.09 17:57s/l431.00118.36118.36117.36-506.937593.57
872006.03.10 13:45sell441.00118.56119.16118.16
882006.03.10 14:38s/l441.00119.16119.16118.16-503.357090.22
892006.03.12 23:02buy451.00118.95118.35119.35
902006.03.14 07:09s/l451.00118.35118.35119.35-483.176607.05
912006.03.14 09:00sell461.00118.59119.19118.19
922006.03.14 13:31t/p461.00118.19119.19118.19338.446945.49
932006.03.15 04:30buy471.00117.57116.97117.97
942006.03.16 15:06s/l471.00116.97116.97117.97-477.396468.10
952006.03.20 08:00buy481.00116.19115.59116.59
962006.03.20 13:57s/l481.00115.59115.59116.59-519.085949.02
972006.03.22 03:00buy491.00117.33116.73117.73
982006.03.22 13:36s/l491.00116.73116.73117.73-514.015435.01
992006.03.22 21:17sell501.00116.96117.56116.56
1002006.03.23 15:29s/l501.00117.56117.56116.56-551.394883.62
1012006.03.24 03:31buy511.00117.94117.34118.34
1022006.03.24 09:34t/p511.00118.34117.34118.34337.985221.60
1032006.03.27 00:45sell521.00117.63118.23117.23
1042006.03.27 01:50t/p521.00117.23118.23117.23341.245562.84
1052006.03.27 01:51buy531.00117.26116.66117.66
1062006.03.27 03:34s/l531.00116.66116.66117.66-514.325048.52
1072006.03.27 11:00sell541.00116.85117.45116.45
1082006.03.28 00:45t/p541.00116.45117.45116.45329.825378.34
1092006.03.28 02:30sell551.00116.85117.45116.45
1102006.03.28 20:18s/l551.00117.45117.45116.45-510.724867.62
1112006.03.29 07:31sell561.00117.90118.50117.50
1122006.03.30 06:26t/p561.00117.50118.50117.50299.395167.01
1132006.03.31 01:45sell571.00117.49118.09117.09
1142006.03.31 13:51s/l571.00118.09118.09117.09-508.044658.97
1152006.04.02 23:16sell581.00117.77118.37117.37
1162006.04.03 04:26s/l581.00118.37118.37117.37-520.414138.56
1172006.04.03 12:30sell591.00118.44119.04118.04
1182006.04.03 14:42t/p591.00118.04119.04118.04338.904477.46
1192006.04.04 00:00sell601.00117.73118.33117.33
1202006.04.04 13:50t/p601.00117.33118.33117.33340.984818.44
1212006.04.04 20:45sell611.00117.49118.09117.09
1222006.04.05 02:13t/p611.00117.09118.09117.09327.925146.36
1232006.04.05 09:45sell621.00117.45118.05117.05
1242006.04.06 13:33s/l621.00118.05118.05117.05-549.324597.04
1252006.04.06 20:01buy631.00117.70117.10118.10
1262006.04.07 15:00t/p631.00118.10117.10118.10350.604947.64
1272006.04.10 08:15sell641.00118.30118.90117.90
1282006.04.11 12:23s/l641.00118.90118.90117.90-518.284429.36
1292006.04.11 17:00buy651.00118.50117.90118.90
1302006.04.12 00:54s/l651.00117.90117.90118.90-497.053932.31
1312006.04.12 11:15buy661.00118.14117.54118.54
1322006.04.12 17:21t/p661.00118.54117.54118.54337.444269.75
1332006.04.13 00:00sell671.00118.56119.16118.16
1342006.04.17 01:21t/p671.00118.16119.16118.16311.124580.87
1352006.04.17 08:01buy681.00118.29117.69118.69
1362006.04.17 12:24s/l681.00117.69117.69118.69-509.904070.97
1372006.04.17 22:03buy691.00117.86117.26118.26
1382006.04.18 18:27s/l691.00117.26117.26118.26-499.873571.10
1392006.04.19 06:15sell701.00117.12117.72116.72
1402006.04.19 13:01s/l701.00117.72117.72116.72-509.643061.46
1412006.04.20 13:30buy711.00117.77117.17118.17
1422006.04.21 09:21s/l711.00117.17117.17118.17-500.312561.15
1432006.04.21 09:22buy721.00117.21116.61117.61
1442006.04.21 19:35s/l721.00116.61116.61117.61-514.542046.61
1452006.04.24 23:45sell731.00114.78115.38114.38
1462006.04.25 00:55t/p731.00114.38115.38114.38336.072382.68
1472006.04.25 06:30sell741.00114.62115.22114.22
1482006.04.26 03:52s/l741.00115.22115.22114.22-534.441848.24
1492006.04.26 13:15buy751.00115.08114.48115.48
1502006.04.27 10:02s/l751.00114.48114.48115.48-488.451359.79
1512006.04.27 13:15sell761.00114.88115.48114.48
1522006.04.27 14:04t/p761.00114.48115.48114.48349.431709.22
1532006.04.27 14:15buy771.00114.29113.69114.69
1542006.04.28 16:06s/l771.00113.69113.69114.69-515.851193.37
1552006.05.01 11:00buy781.00113.28112.68113.68
1562006.05.01 12:57s/l781.00112.68112.68113.68-532.48660.89
1572006.05.01 13:00buy791.00112.77112.17113.17
1582006.05.01 15:39t/p791.00113.17112.17113.17353.451014.34
1592006.05.01 18:16sell801.00113.29113.89112.89
1602006.05.02 00:50s/l801.00113.89113.89112.89-540.48473.86