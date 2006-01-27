Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v5_7_4
(Build 211)

SymbolUSDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
Period15 Minutes (M15) 2006.01.02 00:00 - 2006.11.30 23:45 (2006.01.01 - 2006.12.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersC_INIT="=== Use INIT section - ignore all P_ settings ====="; U_PrefSettings=true; C_PhoenixSettings="===== Phoenix Mode Selected =============================="; U_Mode=3; C_M1_Settings="====== Phoenix Mode 1 (Stable) =================="; U_M1_BreakEvenAfterPips=0; P_M1_TS=0; C_M12_Settings="==== Phoenix Mode 1 & 2 - shared fields =================="; P_M12_TP=40; P_M12_SL=60; U_M12_MaxTrades=1; U_M12_ConsecSignals=5; C_M2_Settings="===== Phoenix Mode 2 (2 trades-testing, move 2nd SL)==="; P_M2_OpenTrade_2=0; P_M2_TP=50; P_M2_SL=60; U_M2_CloseTrade_1=false; C_M3="====== Phoenix Mode 3 (3 trades-testing, moving SL, incr profit) ====="; P_M3_CloseTrade_23=0; P_M3_TP=42; P_M3_SL=84; P_M3_T1adj=0.8; P_M3_T2adj=1; P_M3_T3adj=1.2; C_Function_Y="====== U_MM Money Management decreases lotsize in a losing streak ====="; U_MM=true; U_Lots=1; U_MaxRisk=0.05; U_DecreaseFactor=901000; U_AccIsMicro=false; U_MinLot=0.01; U_MaxLot=99; C_Function_X="====== Grace Functionality ======"; U_GraceHours=0; U_ForceHours=0; U_Grace_TS=10; C_Signal1="====== Signal 1 ==================================="; U_UseSig1=true; P_Percent=0.004; P_EnvPeriod=4; C_Signal2="====== Signal 2 =================================="; U_UseSig2=true; P_SMAPeriod=2; P_SMA2Bars=9; C_Signal3="====== Signal 3 =================================="; U_UseSig3=true; P_OSMAFast=8; P_OSMASlow=21; P_OSMASignal=2; C_Signal4="====== Signal 4 =================================="; U_UseSig4=true; P_Fast_Period=13; P_Slow_Period=32; P_DVBuySell=0.0028; P_DVStayOut=0.038; C_Signal5="====== Signal 5 ================================="; U_UseSig5=true; U_T1From=0; U_T1Until=24; U_T2From=0; U_T2Until=0; U_T3From=0; U_T3Until=0; U_T4From=0; U_T4Until=0;
Bars in test23722Ticks modelled1312755Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit10941.81Gross profit28726.48Gross loss-17784.66
Profit factor1.62Expected payoff17.04
Absolute drawdown1945.52Maximal drawdown2285.30 (9.95%)Relative drawdown20.74% (2108.18)
Total trades642Short positions (won %)342 (77.19%)Long positions (won %)300 (80.00%)
Profit trades (% of total)504 (78.50%)Loss trades (% of total)138 (21.50%)
Largestprofit trade182.49loss trade-314.32
Averageprofit trade57.00loss trade-128.87
Maximumconsecutive wins (profit in money)48 (2376.60)consecutive losses (loss in money)12 (-1088.35)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2733.84 (36)consecutive loss (count of losses)-1088.35 (12)
Averageconsecutive wins14consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 02:32buy10.20117.73116.89118.07
22006.01.02 02:32buy20.20117.73116.89118.15
32006.01.02 02:32buy30.20117.73116.89118.23
42006.01.03 16:09s/l10.20116.89116.89118.07-141.539858.47
52006.01.03 16:09s/l20.20116.89116.89118.15-141.539716.94
62006.01.03 16:09s/l30.20116.89116.89118.23-141.539575.40
72006.01.04 02:30buy40.10116.06115.22116.40
82006.01.04 02:30buy50.10116.06115.22116.48
92006.01.04 02:30buy60.10116.06115.22116.56
102006.01.04 11:35t/p40.10116.40115.22116.4029.219604.61
112006.01.04 11:35modify50.10116.06116.06116.48
122006.01.04 11:35modify60.10116.06116.06116.56
132006.01.04 13:30s/l50.10116.06116.06116.480.009604.61
142006.01.04 13:30s/l60.10116.06116.06116.560.009604.61
152006.01.04 15:45sell70.20116.21117.05115.87
162006.01.04 15:45sell80.20116.21117.05115.79
172006.01.04 15:45sell90.20116.21117.05115.71
182006.01.05 08:04t/p70.20115.87117.05115.8750.909655.51
192006.01.05 08:04modify80.20116.21116.21115.79
202006.01.05 08:04modify90.20116.21116.21115.71
212006.01.05 08:06t/p80.20115.79116.21115.7964.769720.27
222006.01.05 08:06modify90.20116.21116.00115.71
232006.01.05 10:17s/l90.20116.00116.00115.7128.419748.67
242006.01.05 16:45buy100.20115.98115.14116.32
252006.01.05 16:45buy110.20115.98115.14116.40
262006.01.05 16:45buy120.20115.98115.14116.48
272006.01.06 14:48s/l100.20115.14115.14116.32-143.759604.92
282006.01.06 14:48s/l110.20115.14115.14116.40-143.759461.17
292006.01.06 14:48s/l120.20115.14115.14116.48-143.759317.42
302006.01.06 15:00buy130.10114.88114.04115.22
312006.01.06 15:00buy140.10114.88114.04115.30
322006.01.06 15:00buy150.10114.88114.04115.38
332006.01.09 01:54s/l130.10114.04114.04115.22-72.599244.83
342006.01.09 01:54s/l140.10114.04114.04115.30-72.599172.24
352006.01.09 01:54s/l150.10114.04114.04115.38-72.599099.66
362006.01.09 09:00sell160.10114.28115.12113.94
372006.01.09 09:00sell170.10114.28115.12113.86
382006.01.09 09:00sell180.10114.28115.12113.78
392006.01.12 07:16t/p160.10113.94115.12113.9423.349123.00
402006.01.12 07:16modify170.10114.28114.28113.86
412006.01.12 07:16modify180.10114.28114.28113.78
422006.01.12 07:37t/p170.10113.86114.28113.8630.409153.40
432006.01.12 07:37modify180.10114.28114.07113.78
442006.01.12 09:01s/l180.10114.07114.07113.7811.919165.31
452006.01.12 23:00sell190.20114.35115.19114.01
462006.01.12 23:00sell200.20114.35115.19113.93
472006.01.12 23:00sell210.20114.35115.19113.85
482006.01.16 00:34t/p190.20114.01115.19114.0154.449219.76
492006.01.16 00:34modify200.20114.35114.35113.93
502006.01.16 00:34modify210.20114.35114.35113.85
512006.01.16 00:38t/p200.20113.93114.35113.9368.539288.29
522006.01.16 00:38modify210.20114.35114.14113.85
532006.01.16 00:50t/p210.20113.85114.14113.8582.639370.92
542006.01.16 20:31buy220.20114.90114.06115.24
552006.01.16 20:31buy230.20114.90114.06115.32
562006.01.16 20:31buy240.20114.90114.06115.40
572006.01.17 01:56t/p220.20115.24114.06115.2461.209432.12
582006.01.17 01:56modify230.20114.90114.90115.32
592006.01.17 01:56modify240.20114.90114.90115.40
602006.01.17 03:51s/l230.20114.90114.90115.322.199434.31
612006.01.17 03:51s/l240.20114.90114.90115.402.199436.50
622006.01.17 08:30buy250.20114.72113.88115.06
632006.01.17 08:30buy260.20114.72113.88115.14
642006.01.17 08:30buy270.20114.72113.88115.22
652006.01.17 12:03t/p250.20115.06113.88115.0659.099495.59
662006.01.17 12:03modify260.20114.72114.72115.14
672006.01.17 12:03modify270.20114.72114.72115.22
682006.01.17 12:15t/p260.20115.14114.72115.1472.949568.53
692006.01.17 12:15modify270.20114.72114.93115.22
702006.01.17 12:17t/p270.20115.22114.93115.2286.799655.32
712006.01.18 06:45buy280.20115.57114.73115.91
722006.01.18 06:45buy290.20115.57114.73115.99
732006.01.18 06:45buy300.20115.57114.73116.07
742006.01.23 02:18s/l280.20114.73114.73115.91-135.519519.81
752006.01.23 02:18s/l290.20114.73114.73115.99-135.519384.30
762006.01.23 02:18s/l300.20114.73114.73116.07-135.519248.79
772006.01.23 11:00buy310.10114.31113.47114.65
782006.01.23 11:00buy320.10114.31113.47114.73
792006.01.23 11:00buy330.10114.31113.47114.81
802006.01.23 16:08t/p310.10114.65113.47114.6529.669278.45
812006.01.23 16:08modify320.10114.31114.31114.73
822006.01.23 16:08modify330.10114.31114.31114.81
832006.01.23 19:06t/p320.10114.73114.31114.7336.619315.06
842006.01.23 19:06modify330.10114.31114.52114.81
852006.01.23 19:30s/l330.10114.52114.52114.8118.349333.40
862006.01.23 21:45buy340.20114.41113.57114.75
872006.01.23 21:45buy350.20114.41113.57114.83
882006.01.23 21:45buy360.20114.41113.57114.91
892006.01.24 04:02t/p340.20114.75113.57114.7561.459394.85
902006.01.24 04:02modify350.20114.41114.41114.83
912006.01.24 04:02modify360.20114.41114.41114.91
922006.01.24 04:53t/p350.20114.83114.41114.8375.349470.18
932006.01.24 04:53modify360.20114.41114.62114.91
942006.01.24 06:39s/l360.20114.62114.62114.9138.839509.01
952006.01.24 12:45sell370.20114.63115.47114.29
962006.01.24 12:45sell380.20114.63115.47114.21
972006.01.24 12:45sell390.20114.63115.47114.13
982006.01.25 15:46s/l370.20115.47115.47114.29-148.089360.93
992006.01.25 15:46s/l380.20115.47115.47114.21-148.089212.86
1002006.01.25 15:46s/l390.20115.47115.47114.13-148.089064.78
1012006.01.26 08:00sell400.10115.68116.52115.34
1022006.01.26 08:00sell410.10115.68116.52115.26
1032006.01.26 08:00sell420.10115.68116.52115.18
1042006.01.26 20:20s/l400.10116.52116.52115.34-72.098992.69
1052006.01.26 20:20s/l410.10116.52116.52115.26-72.098920.60
1062006.01.26 20:20s/l420.10116.52116.52115.18-72.098848.51
1072006.01.27 02:15buy430.10116.27115.43116.61
1082006.01.27 02:15buy440.10116.27115.43116.69
1092006.01.27 02:15buy450.10116.27115.43116.77
1102006.01.27 11:51t/p430.10116.61115.43116.6129.168877.67
1112006.01.27 11:51modify440.10116.27116.27116.69
1122006.01.27 11:51modify450.10116.27116.27116.77
1132006.01.27 11:53t/p440.10116.69116.27116.6935.998913.66
1142006.01.27 11:53modify450.10116.27116.48116.77
1152006.01.27 11:57t/p450.10116.77116.48116.7742.828956.48
1162006.01.27 12:00sell460.10116.85117.69116.51
1172006.01.27 12:00sell470.10116.85117.69116.43
1182006.01.27 12:00sell480.10116.85117.69116.35
1192006.01.27 14:32t/p460.10116.51117.69116.5129.188985.66
1202006.01.27 14:32modify470.10116.85116.85116.43
1212006.01.27 14:32modify480.10116.85116.85116.35
1222006.01.27 14:32t/p470.10116.43116.85116.4336.089021.74
1232006.01.27 14:32modify480.10116.85116.64116.35
1242006.01.27 14:42t/p480.10116.35116.64116.3542.979064.71
1252006.01.30 01:00buy490.20117.04116.20117.38
1262006.01.30 01:00buy500.20117.04116.20117.46
1272006.01.30 01:00buy510.20117.04116.20117.54
1282006.01.30 02:25t/p490.20117.38116.20117.3857.939122.64
1292006.01.30 02:25modify500.20117.04117.04117.46
1302006.01.30 02:25modify510.20117.04117.04117.54
1312006.01.30 09:23t/p500.20117.46117.04117.4671.499194.13
1322006.01.30 09:23modify510.20117.04117.25117.54
1332006.01.30 09:31t/p510.20117.54117.25117.5485.089279.21
1342006.01.30 09:31sell520.20117.54118.38117.20
1352006.01.30 09:31sell530.20117.54118.38117.12
1362006.01.30 09:31sell540.20117.54118.38117.04
1372006.01.31 08:51t/p520.20117.20118.38117.2055.429334.63
1382006.01.31 08:51modify530.20117.54117.54117.12
1392006.01.31 08:51modify540.20117.54117.54117.04
1402006.01.31 10:03t/p530.20117.12117.54117.1269.129403.75
1412006.01.31 10:03modify540.20117.54117.33117.04
1422006.01.31 10:14t/p540.20117.04117.33117.0482.849486.59
1432006.01.31 15:15sell550.20117.26118.10116.92
1442006.01.31 15:15sell560.20117.26118.10116.84
1452006.01.31 15:15sell570.20117.26118.10116.76
1462006.01.31 17:54t/p550.20116.92118.10116.9258.179544.76
1472006.01.31 17:54modify560.20117.26117.26116.84
1482006.01.31 17:54modify570.20117.26117.26116.76
1492006.01.31 18:14t/p560.20116.84117.26116.8471.899616.65
1502006.01.31 18:14modify570.20117.26117.05116.76
1512006.01.31 18:39t/p570.20116.76117.05116.7685.669702.31
1522006.02.01 02:15sell580.20117.35118.19117.01
1532006.02.01 02:15sell590.20117.35118.19116.93
1542006.02.01 02:15sell600.20117.35118.19116.85
1552006.02.02 02:14s/l580.20118.19118.19117.01-149.929552.39
1562006.02.02 02:14s/l590.20118.19118.19116.93-149.929402.47
1572006.02.02 02:14s/l600.20118.19118.19116.85-149.929252.54
1582006.02.02 02:14sell610.10118.17119.01117.83
1592006.02.02 02:14sell620.10118.17119.01117.75
1602006.02.02 02:14sell630.10118.17119.01117.67
1612006.02.03 14:57s/l610.10119.01119.01117.83-71.889180.66
1622006.02.03 14:57s/l620.10119.01119.01117.75-71.889108.78
1632006.02.03 14:57s/l630.10119.01119.01117.67-71.889036.91
1642006.02.03 20:30buy640.10118.96118.12119.30
1652006.02.03 20:30buy650.10118.96118.12119.38
1662006.02.03 20:30buy660.10118.96118.12119.46
1672006.02.07 10:04s/l640.10118.12118.12119.30-68.928967.98
1682006.02.07 10:04s/l650.10118.12118.12119.38-68.928899.06
1692006.02.07 10:04s/l660.10118.12118.12119.46-68.928830.14
1702006.02.07 16:00sell670.10117.87118.71117.53
1712006.02.07 16:00sell680.10117.87118.71117.45
1722006.02.07 16:00sell690.10117.87118.71117.37
1732006.02.08 17:27s/l670.10118.71118.71117.53-72.068758.08
1742006.02.08 17:27s/l680.10118.71118.71117.45-72.068686.02
1752006.02.08 17:27s/l690.10118.71118.71117.37-72.068613.96
1762006.02.08 22:45buy700.10118.52117.68118.86
1772006.02.08 22:45buy710.10118.52117.68118.94
1782006.02.08 22:45buy720.10118.52117.68119.02
1792006.02.09 20:43t/p700.10118.86117.68118.8631.898645.85
1802006.02.09 20:43modify710.10118.52118.52118.94
1812006.02.09 20:43modify720.10118.52118.52119.02
1822006.02.10 02:53s/l710.10118.52118.52118.944.388650.23
1832006.02.10 02:53s/l720.10118.52118.52119.024.388654.61
1842006.02.10 03:00buy730.10118.55117.71118.89
1852006.02.10 03:00buy740.10118.55117.71118.97
1862006.02.10 03:00buy750.10118.55117.71119.05
1872006.02.10 08:26s/l730.10117.71117.71118.89-71.378583.24
1882006.02.10 08:26s/l740.10117.71117.71118.97-71.378511.87
1892006.02.10 08:26s/l750.10117.71117.71119.05-71.378440.50
1902006.02.13 02:30buy760.10117.79116.95118.13
1912006.02.13 02:30buy770.10117.79116.95118.21
1922006.02.13 02:30buy780.10117.79116.95118.29
1932006.02.13 10:23t/p760.10118.13116.95118.1328.788469.28
1942006.02.13 10:23modify770.10117.79117.79118.21
1952006.02.13 10:23modify780.10117.79117.79118.29
1962006.02.13 10:25t/p770.10118.21117.79118.2135.538504.81
1972006.02.13 10:25modify780.10117.79118.00118.29
1982006.02.13 13:41s/l780.10118.00118.00118.2917.808522.61
1992006.02.13 16:00buy790.10117.96117.12118.30
2002006.02.13 16:00buy800.10117.96117.12118.38
2012006.02.13 16:00buy810.10117.96117.12118.46
2022006.02.14 07:46s/l790.10117.12117.12118.30-70.648451.97
2032006.02.14 07:46s/l800.10117.12117.12118.38-70.648381.33
2042006.02.14 07:46s/l810.10117.12117.12118.46-70.648310.70
2052006.02.14 07:46buy820.10117.14116.30117.48
2062006.02.14 07:46buy830.10117.14116.30117.56
2072006.02.14 07:46buy840.10117.14116.30117.64
2082006.02.14 14:30t/p820.10117.48116.30117.4828.948339.64
2092006.02.14 14:30modify830.10117.14117.14117.56
2102006.02.14 14:30modify840.10117.14117.14117.64
2112006.02.14 14:38t/p830.10117.56117.14117.5635.728375.36
2122006.02.14 14:38modify840.10117.14117.35117.64
2132006.02.14 14:39t/p840.10117.64117.35117.6442.508417.86
2142006.02.14 15:30sell850.10117.46118.30117.12
2152006.02.14 15:30sell860.10117.46118.30117.04
2162006.02.14 15:30sell870.10117.46118.30116.96
2172006.02.15 15:11t/p850.10117.12118.30117.1227.738445.59
2182006.02.15 15:11modify860.10117.46117.46117.04
2192006.02.15 15:11modify870.10117.46117.46116.96
2202006.02.15 16:14t/p860.10117.04117.46117.0434.598480.18
2212006.02.15 16:14modify870.10117.46117.25116.96
2222006.02.15 16:15t/p870.10116.96117.25116.9641.458521.63
2232006.02.16 03:45sell880.10117.85118.69117.51
2242006.02.16 03:45sell890.10117.85118.69117.43
2252006.02.16 03:45sell900.10117.85118.69117.35
2262006.02.17 00:50t/p880.10117.51118.69117.5127.648549.27
2272006.02.17 00:50modify890.10117.85117.85117.43
2282006.02.17 00:50modify900.10117.85117.85117.35
2292006.02.17 00:50t/p890.10117.43117.85117.4334.478583.74
2302006.02.17 00:50modify900.10117.85117.64117.35
2312006.02.17 00:54t/p900.10117.35117.64117.3541.318625.05
2322006.02.17 08:30buy910.10117.95117.11118.29
2332006.02.17 08:30buy920.10117.95117.11118.37
2342006.02.17 08:30buy930.10117.95117.11118.45
2352006.02.17 09:59t/p910.10118.29117.11118.2928.748653.79
2362006.02.17 09:59modify920.10117.95117.95118.37
2372006.02.17 09:59modify930.10117.95117.95118.45
2382006.02.17 10:11t/p920.10118.37117.95118.3735.488689.27
2392006.02.17 10:11modify930.10117.95118.16118.45
2402006.02.17 11:06s/l930.10118.16118.16118.4517.778707.04
2412006.02.17 11:30sell940.10118.27119.11117.93
2422006.02.17 11:30sell950.10118.27119.11117.85
2432006.02.17 11:30sell960.10118.27119.11117.77
2442006.02.23 05:31t/p940.10117.93119.11117.9321.048728.08
2452006.02.23 05:31modify950.10118.27118.27117.85
2462006.02.23 05:31modify960.10118.27118.27117.77
2472006.02.23 05:33t/p950.10117.85118.27117.8527.858755.93
2482006.02.23 05:33modify960.10118.27118.06117.77
2492006.02.23 05:34t/p960.10117.77118.06117.7734.678790.59
2502006.02.23 19:00sell970.10117.10117.94116.76
2512006.02.23 19:00sell980.10117.10117.94116.68
2522006.02.23 19:00sell990.10117.10117.94116.60
2532006.02.24 01:17t/p970.10116.76117.94116.7627.828818.41
2542006.02.24 01:17modify980.10117.10117.10116.68
2552006.02.24 01:17modify990.10117.10117.10116.60
2562006.02.24 01:17t/p980.10116.68117.10116.6834.708853.11
2572006.02.24 01:17modify990.10117.10116.89116.60
2582006.02.24 01:25t/p990.10116.60116.89116.6041.588894.70
2592006.02.24 08:00sell1000.10116.66117.50116.32
2602006.02.24 08:00sell1010.10116.66117.50116.24
2612006.02.24 08:00sell1020.10116.66117.50116.16
2622006.02.27 01:56t/p1000.10116.32117.50116.3227.938922.63
2632006.02.27 01:56modify1010.10116.66116.66116.24
2642006.02.27 01:56modify1020.10116.66116.66116.16
2652006.02.27 01:56t/p1010.10116.24116.66116.2434.838957.46
2662006.02.27 01:56modify1020.10116.66116.45116.16
2672006.02.27 02:54t/p1020.10116.16116.45116.1641.748999.20
2682006.02.27 12:15sell1030.10116.22117.06115.88
2692006.02.27 12:15sell1040.10116.22117.06115.80
2702006.02.27 12:15sell1050.10116.22117.06115.72
2712006.02.28 16:44t/p1030.10115.88117.06115.8828.059027.25
2722006.02.28 16:44modify1040.10116.22116.22115.80
2732006.02.28 16:44modify1050.10116.22116.22115.72
2742006.02.28 17:18t/p1040.10115.80116.22115.8034.979062.22
2752006.02.28 17:18modify1050.10116.22116.01115.72
2762006.03.01 00:28t/p1050.10115.72116.01115.7240.629102.84
2772006.03.01 03:46sell1060.20115.84116.68115.50
2782006.03.01 03:46sell1070.20115.84116.68115.42
2792006.03.01 03:46sell1080.20115.84116.68115.34
2802006.03.03 16:05s/l1060.20116.68116.68115.50-154.378948.47
2812006.03.03 16:05s/l1070.20116.68116.68115.42-154.378794.10
2822006.03.03 16:05s/l1080.20116.68116.68115.34-154.378639.73
2832006.03.03 16:05buy1090.10116.68115.84117.02
2842006.03.03 16:05buy1100.10116.68115.84117.10
2852006.03.03 16:05buy1110.10116.68115.84117.18
2862006.03.06 04:46t/p1090.10117.02115.84117.0230.148669.87
2872006.03.06 04:46modify1100.10116.68116.68117.10
2882006.03.06 04:46modify1110.10116.68116.68117.18
2892006.03.06 05:46t/p1100.10117.10116.68117.1036.968706.83
2902006.03.06 05:46modify1110.10116.68116.89117.18
2912006.03.06 07:59s/l1110.10116.89116.89117.1819.068725.90
2922006.03.07 00:00sell1120.10117.60118.44117.26
2932006.03.07 00:00sell1130.10117.60118.44117.18
2942006.03.07 00:00sell1140.10117.60118.44117.10
2952006.03.09 11:18t/p1120.10117.26118.44117.2623.808749.70
2962006.03.09 11:18modify1130.10117.60117.60117.18
2972006.03.09 11:18modify1140.10117.60117.60117.10
2982006.03.09 11:30t/p1130.10117.18117.60117.1830.648780.35
2992006.03.09 11:30modify1140.10117.60117.39117.10
3002006.03.09 11:37t/p1140.10117.10117.39117.1037.508817.85
3012006.03.09 16:00sell1150.10117.58118.42117.24
3022006.03.09 16:00sell1160.10117.58118.42117.16
3032006.03.09 16:00sell1170.10117.58118.42117.08
3042006.03.09 19:03s/l1150.10118.42118.42117.24-70.938746.92
3052006.03.09 19:03s/l1160.10118.42118.42117.16-70.938675.99
3062006.03.09 19:03s/l1170.10118.42118.42117.08-70.938605.06
3072006.03.10 01:15buy1180.10118.15117.31118.49
3082006.03.10 01:15buy1190.10118.15117.31118.57
3092006.03.10 01:15buy1200.10118.15117.31118.65
3102006.03.10 02:03t/p1180.10118.49117.31118.4928.698633.75
3112006.03.10 02:03modify1190.10118.15118.15118.57
3122006.03.10 02:03modify1200.10118.15118.15118.65
3132006.03.10 02:03t/p1190.10118.57118.15118.5735.428669.17
3142006.03.10 02:03modify1200.10118.15118.36118.65
3152006.03.10 02:18s/l1200.10118.36118.36118.6517.748686.91
3162006.03.10 02:18sell1210.10118.36119.20118.02
3172006.03.10 02:18sell1220.10118.36119.20117.94
3182006.03.10 02:18sell1230.10118.36119.20117.86
3192006.03.10 08:30t/p1210.10118.02119.20118.0228.818715.72
3202006.03.10 08:30modify1220.10118.36118.36117.94
3212006.03.10 08:30modify1230.10118.36118.36117.86
3222006.03.10 10:15s/l1220.10118.36118.36117.940.008715.72
3232006.03.10 10:15s/l1230.10118.36118.36117.860.008715.72
3242006.03.10 13:45sell1240.10118.29119.13117.95
3252006.03.10 13:45sell1250.10118.29119.13117.87
3262006.03.10 13:45sell1260.10118.29119.13117.79
3272006.03.10 15:38s/l1240.10119.13119.13117.95-70.508645.22
3282006.03.10 15:38s/l1250.10119.13119.13117.87-70.508574.72
3292006.03.10 15:38s/l1260.10119.13119.13117.79-70.508504.22
3302006.03.13 00:15buy1270.10118.96118.12119.30
3312006.03.13 00:15buy1280.10118.96118.12119.38
3322006.03.13 00:15buy1290.10118.96118.12119.46
3332006.03.14 14:30s/l1270.10118.12118.12119.30-70.038434.19
3342006.03.14 14:30s/l1280.10118.12118.12119.38-70.038364.17
3352006.03.14 14:30s/l1290.10118.12118.12119.46-70.038294.14
3362006.03.14 22:45sell1300.10117.61118.45117.27
3372006.03.14 22:45sell1310.10117.61118.45117.19
3382006.03.14 22:45sell1320.10117.61118.45117.11
3392006.03.15 15:12t/p1300.10117.27118.45117.2727.708321.84
3402006.03.15 15:12modify1310.10117.61117.61117.19
3412006.03.15 15:12modify1320.10117.61117.61117.11
3422006.03.15 15:26t/p1310.10117.19117.61117.1934.558356.39
3432006.03.15 15:26modify1320.10117.61117.40117.11
3442006.03.15 15:40s/l1320.10117.40117.40117.1116.598372.99
3452006.03.15 15:40buy1330.10117.40116.56117.74
3462006.03.15 15:40buy1340.10117.40116.56117.82
3472006.03.15 15:40buy1350.10117.40116.56117.90
3482006.03.16 05:46t/p1330.10117.74116.56117.7432.168405.15
3492006.03.16 05:46modify1340.10117.40117.40117.82
3502006.03.16 05:46modify1350.10117.40117.40117.90
3512006.03.16 05:48t/p1340.10117.82117.40117.8238.938444.08
3522006.03.16 05:48modify1350.10117.40117.61117.90
3532006.03.16 05:54s/l1350.10117.61117.61117.9021.148465.22
3542006.03.16 05:54sell1360.10117.61118.45117.27
3552006.03.16 05:54sell1370.10117.61118.45117.19
3562006.03.16 05:54sell1380.10117.61118.45117.11
3572006.03.16 14:41t/p1360.10117.27118.45117.2729.008494.22
3582006.03.16 14:41modify1370.10117.61117.61117.19
3592006.03.16 14:41modify1380.10117.61117.61117.11
3602006.03.16 14:47t/p1370.10117.19117.61117.1935.848530.06
3612006.03.16 14:47modify1380.10117.61117.40117.11
3622006.03.16 15:02t/p1380.10117.11117.40117.1142.698572.75
3632006.03.17 01:45buy1390.10116.75115.91117.09
3642006.03.17 01:45buy1400.10116.75115.91117.17
3652006.03.17 01:45buy1410.10116.75115.91117.25
3662006.03.17 14:34s/l1390.10115.91115.91117.09-72.488500.27
3672006.03.17 14:34s/l1400.10115.91115.91117.17-72.488427.79
3682006.03.17 14:34s/l1410.10115.91115.91117.25-72.488355.31
3692006.03.20 01:00sell1420.10116.18117.02115.84
3702006.03.20 01:00sell1430.10116.18117.02115.76
3712006.03.20 01:00sell1440.10116.18117.02115.68
3722006.03.20 14:28t/p1420.10115.84117.02115.8429.358384.66
3732006.03.20 14:28modify1430.10116.18116.18115.76
3742006.03.20 14:28modify1440.10116.18116.18115.68
3752006.03.20 14:52t/p1430.10115.76116.18115.7636.288420.94
3762006.03.20 14:52modify1440.10116.18115.97115.68
3772006.03.20 14:53t/p1440.10115.68115.97115.6843.238464.17
3782006.03.20 15:00buy1450.10115.65114.81115.99
3792006.03.20 15:00buy1460.10115.65114.81116.07
3802006.03.20 15:00buy1470.10115.65114.81116.15
3812006.03.20 15:48t/p1450.10115.99114.81115.9929.318493.48
3822006.03.20 15:48modify1460.10115.65115.65116.07
3832006.03.20 15:48modify1470.10115.65115.65116.15
3842006.03.20 15:49t/p1460.10116.07115.65116.0736.188529.66
3852006.03.20 15:49modify1470.10115.65115.86116.15
3862006.03.20 15:54t/p1470.10116.15115.86116.1543.058572.71
3872006.03.21 00:30sell1480.10116.37117.21116.03
3882006.03.21 00:30sell1490.10116.37117.21115.95
3892006.03.21 00:30sell1500.10116.37117.21115.87
3902006.03.21 17:54s/l1480.10117.21117.21116.03-71.678501.04
3912006.03.21 17:54s/l1490.10117.21117.21115.95-71.678429.37
3922006.03.21 17:54s/l1500.10117.21117.21115.87-71.678357.70
3932006.03.21 17:54sell1510.10117.18118.02116.84
3942006.03.21 17:54sell1520.10117.18118.02116.76
3952006.03.21 17:54sell1530.10117.18118.02116.68
3962006.03.22 14:31t/p1510.10116.84118.02116.8427.808385.50
3972006.03.22 14:31modify1520.10117.18117.18116.76
3982006.03.22 14:31modify1530.10117.18117.18116.68
3992006.03.22 14:36t/p1520.10116.76117.18116.7634.688420.18
4002006.03.22 14:36modify1530.10117.18116.97116.68
4012006.03.22 14:51t/p1530.10116.68116.97116.6841.558461.73
4022006.03.22 14:51buy1540.10116.68115.84117.02
4032006.03.22 14:51buy1550.10116.68115.84117.10
4042006.03.22 14:51buy1560.10116.68115.84117.18
4052006.03.22 23:23t/p1540.10117.02115.84117.0229.068490.79
4062006.03.22 23:23modify1550.10116.68116.68117.10
4072006.03.22 23:23modify1560.10116.68116.68117.18
4082006.03.23 06:10t/p1550.10117.10116.68117.1039.158529.95
4092006.03.23 06:10modify1560.10116.68116.89117.18
4102006.03.23 06:15t/p1560.10117.18116.89117.1845.958575.90
4112006.03.23 11:15buy1570.10117.01116.17117.35
4122006.03.23 11:15buy1580.10117.01116.17117.43
4132006.03.23 11:15buy1590.10117.01116.17117.51
4142006.03.23 16:27t/p1570.10117.35116.17117.3528.978604.87
4152006.03.23 16:27modify1580.10117.01117.01117.43
4162006.03.23 16:27modify1590.10117.01117.01117.51
4172006.03.23 16:28t/p1580.10117.43117.01117.4335.768640.63
4182006.03.23 16:28modify1590.10117.01117.22117.51
4192006.03.23 16:28t/p1590.10117.51117.22117.5142.558683.18
4202006.03.23 16:28sell1600.10117.51118.35117.17
4212006.03.23 16:28sell1610.10117.51118.35117.09
4222006.03.23 16:28sell1620.10117.51118.35117.01
4232006.03.24 15:06s/l1600.10118.35118.35117.17-72.268610.92
4242006.03.24 15:06s/l1610.10118.35118.35117.09-72.268538.66
4252006.03.24 15:06s/l1620.10118.35118.35117.01-72.268466.40
4262006.03.24 15:15sell1630.10118.41119.25118.07
4272006.03.24 15:15sell1640.10118.41119.25117.99
4282006.03.24 15:15sell1650.10118.41119.25117.91
4292006.03.24 16:03t/p1630.10118.07119.25118.0728.808495.20
4302006.03.24 16:03modify1640.10118.41118.41117.99
4312006.03.24 16:03modify1650.10118.41118.41117.91
4322006.03.24 16:03t/p1640.10117.99118.41117.9935.608530.80
4332006.03.24 16:03modify1650.10118.41118.20117.91
4342006.03.24 16:09t/p1650.10117.91118.20117.9142.418573.21
4352006.03.27 01:45sell1660.10117.59118.43117.25
4362006.03.27 01:45sell1670.10117.59118.43117.17
4372006.03.27 01:45sell1680.10117.59118.43117.09
4382006.03.27 02:48t/p1660.10117.25118.43117.2529.008602.21
4392006.03.27 02:48modify1670.10117.59117.59117.17
4402006.03.27 02:48modify1680.10117.59117.59117.09
4412006.03.27 02:49t/p1670.10117.17117.59117.1735.858638.06
4422006.03.27 02:49modify1680.10117.59117.38117.09
4432006.03.27 02:56t/p1680.10117.09117.38117.0942.718680.77
4442006.03.27 03:45buy1690.10116.87116.03117.21
4452006.03.27 03:45buy1700.10116.87116.03117.29
4462006.03.27 03:45buy1710.10116.87116.03117.37
4472006.03.28 17:33t/p1690.10117.21116.03117.2130.108710.88
4482006.03.28 17:33modify1700.10116.87116.87117.29
4492006.03.28 17:33modify1710.10116.87116.87117.37
4502006.03.28 18:16t/p1700.10117.29116.87117.2936.908747.78
4512006.03.28 18:16modify1710.10116.87117.08117.37
4522006.03.28 21:18t/p1710.10117.37117.08117.3743.698791.47
4532006.03.29 03:45buy1720.10117.85117.01118.19
4542006.03.29 03:45buy1730.10117.85117.01118.27
4552006.03.29 03:45buy1740.10117.85117.01118.35
4562006.03.29 16:24t/p1720.10118.19117.01118.1928.778820.24
4572006.03.29 16:24modify1730.10117.85117.85118.27
4582006.03.29 16:24modify1740.10117.85117.85118.35
4592006.03.29 18:07s/l1730.10117.85117.85118.270.008820.24
4602006.03.29 18:07s/l1740.10117.85117.85118.350.008820.24
4612006.03.30 02:15sell1750.10117.89118.73117.55
4622006.03.30 02:15sell1760.10117.89118.73117.47
4632006.03.30 02:15sell1770.10117.89118.73117.39
4642006.03.30 06:26t/p1750.10117.55118.73117.5528.928849.16
4652006.03.30 06:26modify1760.10117.89117.89117.47
4662006.03.30 06:26modify1770.10117.89117.89117.39
4672006.03.30 07:25t/p1760.10117.47117.89117.4735.768884.92
4682006.03.30 07:25modify1770.10117.89117.68117.39
4692006.03.30 07:26t/p1770.10117.39117.68117.3942.598927.51
4702006.03.30 11:15buy1780.10117.54116.70117.88
4712006.03.30 11:15buy1790.10117.54116.70117.96
4722006.03.30 11:15buy1800.10117.54116.70118.04
4732006.03.31 15:15t/p1780.10117.88116.70117.8829.938957.45
4742006.03.31 15:15modify1790.10117.54117.54117.96
4752006.03.31 15:15modify1800.10117.54117.54118.04
4762006.03.31 15:29t/p1790.10117.96117.54117.9636.708994.15
4772006.03.31 15:29modify1800.10117.54117.75118.04
4782006.03.31 15:33s/l1800.10117.75117.75118.0418.929013.08
4792006.04.03 01:00sell1810.20117.66118.50117.32
4802006.04.03 01:00sell1820.20117.66118.50117.24
4812006.04.03 01:00sell1830.20117.66118.50117.16
4822006.04.03 06:40s/l1810.20118.50118.50117.32-141.778871.31
4832006.04.03 06:40s/l1820.20118.50118.50117.24-141.778729.54
4842006.04.03 06:40s/l1830.20118.50118.50117.16-141.778587.77
4852006.04.04 02:00sell1840.10117.73118.57117.39
4862006.04.04 02:00sell1850.10117.73118.57117.31
4872006.04.04 02:00sell1860.10117.73118.57117.23
4882006.04.04 14:05t/p1840.10117.39118.57117.3928.978616.74
4892006.04.04 14:05modify1850.10117.73117.73117.31
4902006.04.04 14:05modify1860.10117.73117.73117.23
4912006.04.04 15:44t/p1850.10117.31117.73117.3135.808652.54
4922006.04.04 15:44modify1860.10117.73117.52117.23
4932006.04.04 16:07s/l1860.10117.52117.52117.2317.878670.41
4942006.04.04 20:46sell1870.10117.43118.27117.09
4952006.04.04 20:46sell1880.10117.43118.27117.01
4962006.04.04 20:46sell1890.10117.43118.27116.93
4972006.04.05 04:12t/p1870.10117.09118.27117.0927.748698.15
4982006.04.05 04:12modify1880.10117.43117.43117.01
4992006.04.05 04:12modify1890.10117.43117.43116.93
5002006.04.05 05:08t/p1880.10117.01117.43117.0134.608732.75
5012006.04.05 05:08modify1890.10117.43117.22116.93
5022006.04.05 05:13t/p1890.10116.93117.22116.9341.468774.21
5032006.04.05 11:15sell1900.10117.32118.16116.98
5042006.04.05 11:15sell1910.10117.32118.16116.90
5052006.04.05 11:15sell1920.10117.32118.16116.82
5062006.04.07 17:14s/l1900.10118.16118.16116.98-76.298697.92
5072006.04.07 17:14s/l1910.10118.16118.16116.90-76.298621.64
5082006.04.07 17:14s/l1920.10118.16118.16116.82-76.298545.35
5092006.04.07 17:14sell1930.10118.13118.97117.79
5102006.04.07 17:14sell1940.10118.13118.97117.71
5112006.04.07 17:14sell1950.10118.13118.97117.63
5122006.04.17 14:21t/p1930.10117.79118.97117.7918.488563.83
5132006.04.17 14:21modify1940.10118.13118.13117.71
5142006.04.17 14:21modify1950.10118.13118.13117.63
5152006.04.17 14:24t/p1940.10117.71118.13117.7125.298589.12
5162006.04.17 14:24modify1950.10118.13117.92117.63
5172006.04.17 14:24t/p1950.10117.63117.92117.6332.128621.23
5182006.04.17 14:30buy1960.10117.72116.88118.06
5192006.04.17 14:30buy1970.10117.72116.88118.14
5202006.04.17 14:30buy1980.10117.72116.88118.22
5212006.04.18 09:43t/p1960.10118.06116.88118.0629.898651.13
5222006.04.18 09:43modify1970.10117.72117.72118.14
5232006.04.18 09:43modify1980.10117.72117.72118.22
5242006.04.18 10:07t/p1970.10118.14117.72118.1436.648687.77
5252006.04.18 10:07modify1980.10117.72117.93118.22
5262006.04.18 11:30s/l1980.10117.93117.93118.2218.908706.68
5272006.04.18 20:30buy1990.10117.35116.51117.69
5282006.04.18 20:30buy2000.10117.35116.51117.77
5292006.04.18 20:30buy2010.10117.35116.51117.85
5302006.04.19 15:05t/p1990.10117.69116.51117.6929.988736.66
5312006.04.19 15:05modify2000.10117.35117.35117.77
5322006.04.19 15:05modify2010.10117.35117.35117.85
5332006.04.19 15:22t/p2000.10117.77117.35117.7736.758773.41
5342006.04.19 15:22modify2010.10117.35117.56117.85
5352006.04.19 15:23t/p2010.10117.85117.56117.8543.518816.93
5362006.04.19 15:23sell2020.10117.88118.72117.54
5372006.04.19 15:23sell2030.10117.88118.72117.46
5382006.04.19 15:23sell2040.10117.88118.72117.38
5392006.04.19 18:01t/p2020.10117.54118.72117.5428.938845.86
5402006.04.19 18:01modify2030.10117.88117.88117.46
5412006.04.19 18:01modify2040.10117.88117.88117.38
5422006.04.19 18:14t/p2030.10117.46117.88117.4635.768881.62
5432006.04.19 18:14modify2040.10117.88117.67117.38
5442006.04.19 18:21t/p2040.10117.38117.67117.3842.608924.22
5452006.04.20 12:00sell2050.10117.57118.41117.23
5462006.04.20 12:00sell2060.10117.57118.41117.15
5472006.04.20 12:00sell2070.10117.57118.41117.07
5482006.04.21 11:20t/p2050.10117.23118.41117.2327.718951.93
5492006.04.21 11:20modify2060.10117.57117.57117.15
5502006.04.21 11:20modify2070.10117.57117.57117.07
5512006.04.21 11:29t/p2060.10117.15117.57117.1534.568986.49
5522006.04.21 11:29modify2070.10117.57117.36117.07
5532006.04.21 13:07s/l2070.10117.36117.36117.0716.599003.08
5542006.04.21 20:31buy2080.20116.89116.05117.23
5552006.04.21 20:31buy2090.20116.89116.05117.31
5562006.04.21 20:31buy2100.20116.89116.05117.39
5572006.04.24 00:00s/l2080.20116.05116.05117.23-143.038860.05
5582006.04.24 00:00s/l2090.20116.05116.05117.31-143.038717.02
5592006.04.24 00:00s/l2100.20116.05116.05117.39-143.038573.99
5602006.04.24 06:30buy2110.10115.79114.95116.13
5612006.04.24 06:30buy2120.10115.79114.95116.21
5622006.04.24 06:30buy2130.10115.79114.95116.29
5632006.04.24 09:37s/l2110.10114.95114.95116.13-73.088500.91
5642006.04.24 09:37s/l2120.10114.95114.95116.21-73.088427.83
5652006.04.24 09:37s/l2130.10114.95114.95116.29-73.088354.75
5662006.04.24 18:30buy2140.10114.63113.79114.97
5672006.04.24 18:30buy2150.10114.63113.79115.05
5682006.04.24 18:30buy2160.10114.63113.79115.13
5692006.04.25 16:43t/p2140.10114.97113.79114.9730.668385.41
5702006.04.25 16:43modify2150.10114.63114.63115.05
5712006.04.25 16:43modify2160.10114.63114.63115.13
5722006.04.25 17:08s/l2150.10114.63114.63115.051.098386.50
5732006.04.25 17:08s/l2160.10114.63114.63115.131.098387.60
5742006.04.25 23:31buy2170.10114.82113.98115.16
5752006.04.25 23:31buy2180.10114.82113.98115.24
5762006.04.25 23:31buy2190.10114.82113.98115.32
5772006.04.26 05:51t/p2170.10115.16113.98115.1630.618418.21
5782006.04.26 05:51modify2180.10114.82114.82115.24
5792006.04.26 05:51modify2190.10114.82114.82115.32
5802006.04.26 10:02t/p2180.10115.24114.82115.2437.538455.75
5812006.04.26 10:02modify2190.10114.82115.03115.32
5822006.04.26 12:47t/p2190.10115.32115.03115.3244.458500.20
5832006.04.26 15:15buy2200.10115.00114.16115.34
5842006.04.26 15:15buy2210.10115.00114.16115.42
5852006.04.26 15:15buy2220.10115.00114.16115.50
5862006.04.27 16:28s/l2200.10114.16114.16115.34-70.308429.90
5872006.04.27 16:28s/l2210.10114.16114.16115.42-70.308359.60
5882006.04.27 16:28s/l2220.10114.16114.16115.50-70.308289.31
5892006.04.28 09:00buy2230.10114.24113.40114.58
5902006.04.28 09:00buy2240.10114.24113.40114.66
5912006.04.28 09:00buy2250.10114.24113.40114.74
5922006.05.01 04:13s/l2230.10113.40113.40114.58-72.988216.33
5932006.05.01 04:13s/l2240.10113.40113.40114.66-72.988143.35
5942006.05.01 04:13s/l2250.10113.40113.40114.74-72.988070.38
5952006.05.01 11:45sell2260.10113.24114.08112.90
5962006.05.01 11:45sell2270.10113.24114.08112.82
5972006.05.01 11:45sell2280.10113.24114.08112.74
5982006.05.01 14:41t/p2260.10112.90114.08112.9030.118100.49
5992006.05.01 14:41modify2270.10113.24113.24112.82
6002006.05.01 14:41modify2280.10113.24113.24112.74
6012006.05.01 14:42t/p2270.10112.82113.24112.8237.248137.73
6022006.05.01 14:42modify2280.10113.24113.03112.74
6032006.05.01 14:56t/p2280.10112.74113.03112.7444.358182.08
6042006.05.01 15:00buy2290.10112.68111.84113.02
6052006.05.01 15:00buy2300.10112.68111.84113.10
6062006.05.01 15:00buy2310.10112.68111.84113.18
6072006.05.01 17:35t/p2290.10113.02111.84113.0230.088212.16
6082006.05.01 17:35modify2300.10112.68112.68113.10
6092006.05.01 17:35modify2310.10112.68112.68113.18
6102006.05.01 17:35t/p2300.10113.10112.68113.1037.148249.30
6112006.05.01 17:35modify2310.10112.68112.89113.18
6122006.05.01 19:48t/p2310.10113.18112.89113.1844.188293.48
6132006.05.02 05:45sell2320.10113.63114.47113.29
6142006.05.02 05:45sell2330.10113.63114.47113.21
6152006.05.02 05:45sell2340.10113.63114.47113.13
6162006.05.02 14:21t/p2320.10113.29114.47113.2930.018323.49
6172006.05.02 14:21modify2330.10113.63113.63113.21
6182006.05.02 14:21modify2340.10113.63113.63113.13
6192006.05.02 15:11s/l2330.10113.63113.63113.210.008323.49
6202006.05.02 15:11s/l2340.10113.63113.63113.130.008323.49
6212006.05.02 16:30buy2350.10113.45112.61113.79
6222006.05.02 16:30buy2360.10113.45112.61113.87
6232006.05.02 16:30buy2370.10113.45112.61113.95
6242006.05.03 20:02t/p2350.10113.79112.61113.7930.978354.46
6252006.05.03 20:02modify2360.10113.45113.45113.87
6262006.05.03 20:02modify2370.10113.45113.45113.95
6272006.05.04 05:46t/p2360.10113.87113.45113.8741.268395.72
6282006.05.04 05:46modify2370.10113.45113.66113.95
6292006.05.04 06:22t/p2370.10113.95113.66113.9548.258443.96
6302006.05.04 06:30sell2380.10114.03114.87113.69
6312006.05.04 06:30sell2390.10114.03114.87113.61
6322006.05.04 06:30sell2400.10114.03114.87113.53
6332006.05.04 15:40t/p2380.10113.69114.87113.6929.918473.87
6342006.05.04 15:40modify2390.10114.03114.03113.61
6352006.05.04 15:40modify2400.10114.03114.03113.53
6362006.05.04 16:04t/p2390.10113.61114.03113.6136.978510.84
6372006.05.04 16:04modify2400.10114.03113.82113.53
6382006.05.04 16:19t/p2400.10113.53113.82113.5344.058554.89
6392006.05.04 22:00sell2410.10113.59114.43113.25
6402006.05.04 22:00sell2420.10113.59114.43113.17
6412006.05.04 22:00sell2430.10113.59114.43113.09
6422006.05.05 15:06t/p2410.10113.25114.43113.2528.728583.61
6432006.05.05 15:06modify2420.10113.59113.59113.17
6442006.05.05 15:06modify2430.10113.59113.59113.09
6452006.05.05 15:07t/p2420.10113.17113.59113.1735.818619.43
6462006.05.05 15:07modify2430.10113.59113.38113.09
6472006.05.05 15:08t/p2430.10113.09113.38113.0942.918662.34
6482006.05.08 00:00sell2440.10112.57113.41112.23
6492006.05.08 00:00sell2450.10112.57113.41112.15
6502006.05.08 00:00sell2460.10112.57113.41112.07
6512006.05.08 00:00t/p2440.10112.23113.41112.2330.378692.71
6522006.05.08 00:00t/p2450.10112.15113.41112.1537.518730.22
6532006.05.08 00:00t/p2460.10112.07113.41112.0744.668774.88
6542006.05.08 00:00sell2470.10111.92112.76111.58
6552006.05.08 00:00sell2480.10111.92112.76111.50
6562006.05.08 00:00sell2490.10111.92112.76111.42
6572006.05.08 09:04t/p2470.10111.58112.76111.5830.478805.35
6582006.05.08 09:04modify2480.10111.92111.92111.50
6592006.05.08 09:04modify2490.10111.92111.92111.42
6602006.05.08 09:04t/p2480.10111.50111.92111.5037.678843.02
6612006.05.08 09:04modify2490.10111.92111.71111.42
6622006.05.08 09:13t/p2490.10111.42111.71111.4244.888887.90
6632006.05.08 16:00sell2500.10111.50112.34111.16
6642006.05.08 16:00sell2510.10111.50112.34111.08
6652006.05.08 16:00sell2520.10111.50112.34111.00
6662006.05.09 16:07t/p2500.10111.16112.34111.1629.298917.19
6672006.05.09 16:07modify2510.10111.50111.50111.08
6682006.05.09 16:07modify2520.10111.50111.50111.00
6692006.05.09 16:19t/p2510.10111.08111.50111.0836.518953.70
6702006.05.09 16:19modify2520.10111.50111.29111.00
6712006.05.09 16:20t/p2520.10111.00111.29111.0043.768997.46
6722006.05.09 21:45sell2530.10111.15111.99110.81
6732006.05.09 21:45sell2540.10111.15111.99110.73
6742006.05.09 21:45sell2550.10111.15111.99110.65
6752006.05.10 08:48t/p2530.10110.81111.99110.8129.389026.84
6762006.05.10 08:48modify2540.10111.15111.15110.73
6772006.05.10 08:48modify2550.10111.15111.15110.65
6782006.05.10 08:51t/p2540.10110.73111.15110.7336.639063.47
6792006.05.10 08:51modify2550.10111.15110.94110.65
6802006.05.10 10:26s/l2550.10110.94110.94110.6517.639081.10
6812006.05.10 20:00buy2560.20110.45109.61110.79
6822006.05.10 20:00buy2570.20110.45109.61110.87
6832006.05.10 20:00buy2580.20110.45109.61110.95
6842006.05.11 00:49t/p2560.20110.79109.61110.7967.949149.05
6852006.05.11 00:49modify2570.20110.45110.45110.87
6862006.05.11 00:49modify2580.20110.45110.45110.95
6872006.05.11 00:52t/p2570.20110.87110.45110.8782.339231.38
6882006.05.11 00:52modify2580.20110.45110.66110.95
6892006.05.11 01:32t/p2580.20110.95110.66110.9596.699328.07
6902006.05.11 10:00sell2590.20111.46112.30111.12
6912006.05.11 10:00sell2600.20111.46112.30111.04
6922006.05.11 10:00sell2610.20111.46112.30110.96
6932006.05.11 14:21t/p2590.20111.12112.30111.1261.199389.26
6942006.05.11 14:21modify2600.20111.46111.46111.04
6952006.05.11 14:21modify2610.20111.46111.46110.96
6962006.05.11 14:25t/p2600.20111.04111.46111.0475.659464.91
6972006.05.11 14:25modify2610.20111.46111.25110.96
6982006.05.11 14:30t/p2610.20110.96111.25110.9690.139555.04
6992006.05.11 14:30buy2620.20110.95110.11111.29
7002006.05.11 14:30buy2630.20110.95110.11111.37
7012006.05.11 14:30buy2640.20110.95110.11111.45
7022006.05.11 18:12s/l2620.20110.11110.11111.29-152.599402.45
7032006.05.11 18:12s/l2630.20110.11110.11111.37-152.599249.86
7042006.05.11 18:12s/l2640.20110.11110.11111.45-152.599097.27
7052006.05.11 22:46sell2650.10110.66111.50110.32
7062006.05.11 22:46sell2660.10110.66111.50110.24
7072006.05.11 22:46sell2670.10110.66111.50110.16
7082006.05.12 01:31t/p2650.10110.32111.50110.3229.529126.80
7092006.05.12 01:31modify2660.10110.66110.66110.24
7102006.05.12 01:31modify2670.10110.66110.66110.16
7112006.05.12 01:35t/p2660.10110.24110.66110.2436.809163.60
7122006.05.12 01:35modify2670.10110.66110.45110.16
7132006.05.12 02:03t/p2670.10110.16110.45110.1644.099207.69
7142006.05.12 08:30buy2680.20110.02109.18110.36
7152006.05.12 08:30buy2690.20110.02109.18110.44
7162006.05.12 08:30buy2700.20110.02109.18110.52
7172006.05.12 16:30t/p2680.20110.36109.18110.3661.629269.31
7182006.05.12 16:30modify2690.20110.02110.02110.44
7192006.05.12 16:30modify2700.20110.02110.02110.52
7202006.05.12 16:36t/p2690.20110.44110.02110.4476.069345.37
7212006.05.12 16:36modify2700.20110.02110.23110.52
7222006.05.12 16:37t/p2700.20110.52110.23110.5290.489435.85
7232006.05.15 06:15sell2710.20109.66110.50109.32
7242006.05.15 06:15sell2720.20109.66110.50109.24
7252006.05.15 06:15sell2730.20109.66110.50109.16
7262006.05.15 10:24s/l2710.20110.50110.50109.32-152.049283.81
7272006.05.15 10:24s/l2720.20110.50110.50109.24-152.049131.77
7282006.05.15 10:24s/l2730.20110.50110.50109.16-152.048979.73
7292006.05.15 10:24sell2740.10110.47111.31110.13
7302006.05.15 10:24sell2750.10110.47111.31110.05
7312006.05.15 10:24sell2760.10110.47111.31109.97
7322006.05.15 11:35t/p2740.10110.13111.31110.1330.879010.60
7332006.05.15 11:35modify2750.10110.47110.47110.05
7342006.05.15 11:35modify2760.10110.47110.47109.97
7352006.05.15 11:38t/p2750.10110.05110.47110.0538.169048.76
7362006.05.15 11:38modify2760.10110.47110.26109.97
7372006.05.15 11:51t/p2760.10109.97110.26109.9745.479094.23
7382006.05.15 17:00sell2770.20110.28111.12109.94
7392006.05.15 17:00sell2780.20110.28111.12109.86
7402006.05.15 17:00sell2790.20110.28111.12109.78
7412006.05.15 23:00t/p2770.20109.94111.12109.9462.039156.26
7422006.05.15 23:00t/p2780.20109.86111.12109.8676.629232.88
7432006.05.15 23:00t/p2790.20109.78111.12109.7891.219324.09
7442006.05.15 23:15sell2800.20110.53111.37110.19
7452006.05.15 23:15sell2810.20110.53111.37110.11
7462006.05.15 23:15sell2820.20110.53111.37110.03
7472006.05.16 05:20t/p2800.20110.19111.37110.1959.119383.20
7482006.05.16 05:20modify2810.20110.53110.53110.11
7492006.05.16 05:20modify2820.20110.53110.53110.03
7502006.05.16 05:38t/p2810.20110.11110.53110.1173.699456.89
7512006.05.16 05:38modify2820.20110.53110.32110.03
7522006.05.16 05:53t/p2820.20110.03110.32110.0388.289545.17
7532006.05.16 11:00sell2830.20110.45111.29110.11
7542006.05.16 11:00sell2840.20110.45111.29110.03
7552006.05.16 11:00sell2850.20110.45111.29109.95
7562006.05.16 14:32t/p2830.20110.11111.29110.1161.769606.93
7572006.05.16 14:32modify2840.20110.45110.45110.03
7582006.05.16 14:32modify2850.20110.45110.45109.95
7592006.05.16 14:35t/p2840.20110.03110.45110.0376.349683.27
7602006.05.16 14:35modify2850.20110.45110.24109.95
7612006.05.16 14:44t/p2850.20109.95110.24109.9590.959774.22
7622006.05.16 20:30buy2860.20109.79108.95110.13
7632006.05.16 20:30buy2870.20109.79108.95110.21
7642006.05.16 20:30buy2880.20109.79108.95110.29
7652006.05.17 17:28t/p2860.20110.13108.95110.1363.939838.15
7662006.05.17 17:28modify2870.20109.79109.79110.21
7672006.05.17 17:28modify2880.20109.79109.79110.29
7682006.05.17 17:29t/p2870.20110.21109.79110.2178.419916.56
7692006.05.17 17:29modify2880.20109.79110.00110.29
7702006.05.17 17:30t/p2880.20110.29110.00110.2992.8610009.42
7712006.05.18 03:30buy2890.20110.75109.91111.09
7722006.05.18 03:30buy2900.20110.75109.91111.17
7732006.05.18 03:30buy2910.20110.75109.91111.25
7742006.05.18 13:21t/p2890.20111.09109.91111.0961.2110070.63
7752006.05.18 13:21modify2900.20110.75110.75111.17
7762006.05.18 13:21modify2910.20110.75110.75111.25
7772006.05.18 13:35t/p2900.20111.17110.75111.1775.5410146.17
7782006.05.18 13:35modify2910.20110.75110.96111.25
7792006.05.18 14:30s/l2910.20110.96110.96111.2537.8510184.02
7802006.05.19 00:30sell2920.20110.86111.70110.52
7812006.05.19 00:30sell2930.20110.86111.70110.44
7822006.05.19 00:30sell2940.20110.86111.70110.36
7832006.05.19 01:52t/p2920.20110.52111.70110.5261.5310245.55
7842006.05.19 01:52modify2930.20110.86110.86110.44
7852006.05.19 01:52modify2940.20110.86110.86110.36
7862006.05.19 03:50s/l2930.20110.86110.86110.440.0010245.55
7872006.05.19 03:50s/l2940.20110.86110.86110.360.0010245.55
7882006.05.22 02:45sell2950.20111.94112.78111.60
7892006.05.22 02:45sell2960.20111.94112.78111.52
7902006.05.22 02:45sell2970.20111.94112.78111.44
7912006.05.22 08:43s/l2950.20112.78112.78111.60-148.9510096.60
7922006.05.22 08:43s/l2960.20112.78112.78111.52-148.959947.65
7932006.05.22 08:43s/l2970.20112.78112.78111.44-148.959798.70
7942006.05.23 01:45sell2980.10111.67112.51111.33
7952006.05.23 01:45sell2990.10111.67112.51111.25
7962006.05.23 01:45sell3000.10111.67112.51111.17
7972006.05.23 06:46t/p2980.10111.33112.51111.3330.549829.24
7982006.05.23 06:46modify2990.10111.67111.67111.25
7992006.05.23 06:46modify3000.10111.67111.67111.17
8002006.05.23 06:48t/p2990.10111.25111.67111.2537.759866.99
8012006.05.23 06:48modify3000.10111.67111.46111.17
8022006.05.23 06:49t/p3000.10111.17111.46111.1744.989911.97
8032006.05.23 07:00buy3010.20111.11110.27111.45
8042006.05.23 07:00buy3020.20111.11110.27111.53
8052006.05.23 07:00buy3030.20111.11110.27111.61
8062006.05.23 09:40t/p3010.20111.45110.27111.4561.019972.98
8072006.05.23 09:40modify3020.20111.11111.11111.53
8082006.05.23 09:40modify3030.20111.11111.11111.61
8092006.05.23 09:55t/p3020.20111.53111.11111.5375.3210048.30
8102006.05.23 09:55modify3030.20111.11111.32111.61
8112006.05.23 10:21s/l3030.20111.32111.32111.6137.7310086.03
8122006.05.23 15:30sell3040.20111.44112.28111.10
8132006.05.23 15:30sell3050.20111.44112.28111.02
8142006.05.23 15:30sell3060.20111.44112.28110.94
8152006.05.24 00:03s/l3040.20112.28112.28111.10-152.199933.84
8162006.05.24 00:03s/l3050.20112.28112.28111.02-152.199781.65
8172006.05.24 00:03s/l3060.20112.28112.28110.94-152.199629.46
8182006.05.24 11:00buy3070.10111.86111.02112.20
8192006.05.24 11:00buy3080.10111.86111.02112.28
8202006.05.24 11:00buy3090.10111.86111.02112.36
8212006.05.24 15:13t/p3070.10112.20111.02112.2030.309659.76
8222006.05.24 15:13modify3080.10111.86111.86112.28
8232006.05.24 15:13modify3090.10111.86111.86112.36
8242006.05.24 15:15t/p3080.10112.28111.86112.2837.409697.16
8252006.05.24 15:15modify3090.10111.86112.07112.36
8262006.05.24 15:38s/l3090.10112.07112.07112.3618.749715.90
8272006.05.24 16:15sell3100.20112.55113.39112.21
8282006.05.24 16:15sell3110.20112.55113.39112.13
8292006.05.24 16:15sell3120.20112.55113.39112.05
8302006.05.25 13:44t/p3100.20112.21113.39112.2152.829768.72
8312006.05.25 13:44modify3110.20112.55112.55112.13
8322006.05.25 13:44modify3120.20112.55112.55112.05
8332006.05.25 14:32t/p3110.20112.13112.55112.1367.129835.84
8342006.05.25 14:32modify3120.20112.55112.34112.05
8352006.05.25 14:37t/p3120.20112.05112.34112.0581.469917.29
8362006.05.26 01:45buy3130.20111.76110.92112.10
8372006.05.26 01:45buy3140.20111.76110.92112.18
8382006.05.26 01:45buy3150.20111.76110.92112.26
8392006.05.26 05:10t/p3130.20112.10110.92112.1060.669977.95
8402006.05.26 05:10modify3140.20111.76111.76112.18
8412006.05.26 05:10modify3150.20111.76111.76112.26
8422006.05.26 05:46t/p3140.20112.18111.76112.1874.8710052.82
8432006.05.26 05:46modify3150.20111.76111.97112.26
8442006.05.26 08:40s/l3150.20111.97111.97112.2637.5110090.33
8452006.05.26 10:15buy3160.20111.93111.09112.27
8462006.05.26 10:15buy3170.20111.93111.09112.35
8472006.05.26 10:15buy3180.20111.93111.09112.43
8482006.05.26 15:23t/p3160.20112.27111.09112.2760.5610150.89
8492006.05.26 15:23modify3170.20111.93111.93112.35
8502006.05.26 15:23modify3180.20111.93111.93112.43
8512006.05.26 15:31t/p3170.20112.35111.93112.3574.7710225.66
8522006.05.26 15:31modify3180.20111.93112.14112.43
8532006.05.26 15:32t/p3180.20112.43112.14112.4388.9410314.60
8542006.05.26 15:32sell3190.20112.43113.27112.09
8552006.05.26 15:32sell3200.20112.43113.27112.01
8562006.05.26 15:32sell3210.20112.43113.27111.93
8572006.05.30 05:04t/p3190.20112.09113.27112.0955.4710370.08
8582006.05.30 05:04modify3200.20112.43112.43112.01
8592006.05.30 05:04modify3210.20112.43112.43111.93
8602006.05.30 05:33t/p3200.20112.01112.43112.0169.8010439.88
8612006.05.30 05:33modify3210.20112.43112.22111.93
8622006.05.30 05:33t/p3210.20111.93112.22111.9384.1510524.03
8632006.05.30 13:45sell3220.20112.17113.01111.83
8642006.05.30 13:45sell3230.20112.17113.01111.75
8652006.05.30 13:45sell3240.20112.17113.01111.67
8662006.05.30 16:03t/p3220.20111.83113.01111.8360.8110584.84
8672006.05.30 16:03modify3230.20112.17112.17111.75
8682006.05.30 16:03modify3240.20112.17112.17111.67
8692006.05.30 16:04t/p3230.20111.75112.17111.7575.1710660.01
8702006.05.30 16:04modify3240.20112.17111.96111.67
8712006.05.30 16:18s/l3240.20111.96111.96111.6737.5110697.52
8722006.05.30 18:45buy3250.20112.06111.22112.40
8732006.05.30 18:45buy3260.20112.06111.22112.48
8742006.05.30 18:45buy3270.20112.06111.22112.56
8752006.05.31 19:06t/p3250.20112.40111.22112.4062.6910760.21
8762006.05.31 19:06modify3260.20112.06112.06112.48
8772006.05.31 19:06modify3270.20112.06112.06112.56
8782006.05.31 20:31t/p3260.20112.48112.06112.4876.8610837.07
8792006.05.31 20:31modify3270.20112.06112.27112.56
8802006.05.31 20:36t/p3270.20112.56112.27112.5691.0210928.09
8812006.06.01 02:30sell3280.20112.60113.44112.26
8822006.06.01 02:30sell3290.20112.60113.44112.18
8832006.06.01 02:30sell3300.20112.60113.44112.10
8842006.06.02 14:30t/p3280.20112.26113.44112.2657.9710986.06
8852006.06.02 14:30modify3290.20112.60112.60112.18
8862006.06.02 14:30modify3300.20112.60112.60112.10
8872006.06.02 14:30t/p3290.20112.18112.60112.1872.2811058.34
8882006.06.02 14:30modify3300.20112.60112.39112.10
8892006.06.02 14:30t/p3300.20112.10112.39112.1086.6211144.96
8902006.06.02 14:45buy3310.20111.87111.03112.21
8912006.06.02 14:45buy3320.20111.87111.03112.29
8922006.06.02 14:45buy3330.20111.87111.03112.37
8932006.06.05 22:15t/p3310.20112.21111.03112.2162.7911207.75
8942006.06.05 22:15modify3320.20111.87111.87112.29
8952006.06.05 22:15modify3330.20111.87111.87112.37
8962006.06.05 22:29t/p3320.20112.29111.87112.2977.0011284.75
8972006.06.05 22:29modify3330.20111.87112.08112.37
8982006.06.06 00:46t/p3330.20112.37112.08112.3793.3711378.12
8992006.06.06 09:15buy3340.20112.13111.29112.47
9002006.06.06 09:15buy3350.20112.13111.29112.55
9012006.06.06 09:15buy3360.20112.13111.29112.63
9022006.06.06 14:08t/p3340.20112.47111.29112.4760.4611438.58
9032006.06.06 14:08modify3350.20112.13112.13112.55
9042006.06.06 14:08modify3360.20112.13112.13112.63
9052006.06.06 14:12t/p3350.20112.55112.13112.5574.6311513.21
9062006.06.06 14:12modify3360.20112.13112.34112.63
9072006.06.06 14:13t/p3360.20112.63112.34112.6388.7911602.00
9082006.06.06 14:13sell3370.20112.63113.47112.29
9092006.06.06 14:13sell3380.20112.63113.47112.21
9102006.06.06 14:13sell3390.20112.63113.47112.13
9112006.06.06 16:58s/l3370.20113.47113.47112.29-148.0611453.94
9122006.06.06 16:58s/l3380.20113.47113.47112.21-148.0611305.88
9132006.06.06 16:58s/l3390.20113.47113.47112.13-148.0611157.82
9142006.06.07 03:15buy3400.10113.07112.23113.41
9152006.06.07 03:15buy3410.10113.07112.23113.49
9162006.06.07 03:15buy3420.10113.07112.23113.57
9172006.06.07 08:38t/p3400.10113.41112.23113.4129.9811187.80
9182006.06.07 08:38modify3410.10113.07113.07113.49
9192006.06.07 08:38modify3420.10113.07113.07113.57
9202006.06.07 12:15s/l3410.10113.07113.07113.490.0011187.80
9212006.06.07 12:15s/l3420.10113.07113.07113.570.0011187.80
9222006.06.07 20:30buy3430.20113.47112.63113.81
9232006.06.07 20:30buy3440.20113.47112.63113.89
9242006.06.07 20:30buy3450.20113.47112.63113.97
9252006.06.08 08:34t/p3430.20113.81112.63113.8166.3111254.11
9262006.06.08 08:34modify3440.20113.47113.47113.89
9272006.06.08 08:34modify3450.20113.47113.47113.97
9282006.06.08 09:19t/p3440.20113.89113.47113.8980.3111334.42
9292006.06.08 09:19modify3450.20113.47113.68113.97
9302006.06.08 09:41t/p3450.20113.97113.68113.9794.3011428.73
9312006.06.08 09:41sell3460.20113.98114.82113.64
9322006.06.08 09:41sell3470.20113.98114.82113.56
9332006.06.08 09:41sell3480.20113.98114.82113.48
9342006.06.09 16:11t/p3460.20113.64114.82113.6457.2411485.97
9352006.06.09 16:11modify3470.20113.98113.98113.56
9362006.06.09 16:11modify3480.20113.98113.98113.48
9372006.06.09 19:07s/l3470.20113.98113.98113.56-2.6011483.37
9382006.06.09 19:07s/l3480.20113.98113.98113.48-2.6011480.77
9392006.06.12 06:00buy3490.20114.15113.31114.49
9402006.06.12 06:00buy3500.20114.15113.31114.57
9412006.06.12 06:00buy3510.20114.15113.31114.65
9422006.06.12 13:39t/p3490.20114.49113.31114.4959.3911540.16
9432006.06.12 13:39modify3500.20114.15114.15114.57
9442006.06.12 13:39modify3510.20114.15114.15114.65
9452006.06.12 15:35s/l3500.20114.15114.15114.570.0011540.16
9462006.06.12 15:35s/l3510.20114.15114.15114.650.0011540.16
9472006.06.12 17:15buy3520.20114.35113.51114.69
9482006.06.12 17:15buy3530.20114.35113.51114.77
9492006.06.12 17:15buy3540.20114.35113.51114.85
9502006.06.13 08:44t/p3520.20114.69113.51114.6961.4811601.64
9512006.06.13 08:44modify3530.20114.35114.35114.77
9522006.06.13 08:44modify3540.20114.35114.35114.85
9532006.06.13 10:18s/l3530.20114.35114.35114.772.1911603.83
9542006.06.13 10:18s/l3540.20114.35114.35114.852.1911606.02
9552006.06.13 12:00buy3550.20114.45113.61114.79
9562006.06.13 12:00buy3560.20114.45113.61114.87
9572006.06.13 12:00buy3570.20114.45113.61114.95
9582006.06.13 14:31t/p3550.20114.79113.61114.7959.2411665.26
9592006.06.13 14:31modify3560.20114.45114.45114.87
9602006.06.13 14:31modify3570.20114.45114.45114.95
9612006.06.13 16:07t/p3560.20114.87114.45114.8773.1311738.39
9622006.06.13 16:07modify3570.20114.45114.66114.95
9632006.06.13 16:18t/p3570.20114.95114.66114.9586.9911825.38
9642006.06.14 09:00buy3580.20115.01114.17115.35
9652006.06.14 09:00buy3590.20115.01114.17115.43
9662006.06.14 09:00buy3600.20115.01114.17115.51
9672006.06.14 14:51t/p3580.20115.35114.17115.3558.9511884.33
9682006.06.14 14:51modify3590.20115.01115.01115.43
9692006.06.14 14:51modify3600.20115.01115.01115.51
9702006.06.14 15:16s/l3590.20115.01115.01115.430.0011884.33
9712006.06.14 15:16s/l3600.20115.01115.01115.510.0011884.33
9722006.06.14 17:15buy3610.20114.85114.01115.19
9732006.06.14 17:15buy3620.20114.85114.01115.27
9742006.06.14 17:15buy3630.20114.85114.01115.35
9752006.06.15 14:35t/p3610.20115.19114.01115.1965.5811949.91
9762006.06.15 14:35modify3620.20114.85114.85115.27
9772006.06.15 14:35modify3630.20114.85114.85115.35
9782006.06.15 14:54s/l3620.20114.85114.85115.276.5611956.48
9792006.06.15 14:54s/l3630.20114.85114.85115.356.5611963.04
9802006.06.15 15:45buy3640.20114.85114.01115.19
9812006.06.15 15:45buy3650.20114.85114.01115.27
9822006.06.15 15:45buy3660.20114.85114.01115.35
9832006.06.16 16:01t/p3640.20115.19114.01115.1961.2212024.26
9842006.06.16 16:01modify3650.20114.85114.85115.27
9852006.06.16 16:01modify3660.20114.85114.85115.35
9862006.06.19 00:20t/p3650.20115.27114.85115.2777.2512101.50
9872006.06.19 00:20modify3660.20114.85115.06115.35
9882006.06.19 00:46t/p3660.20115.35115.06115.3591.0712192.57
9892006.06.19 01:00sell3670.20115.38116.22115.04
9902006.06.19 01:00sell3680.20115.38116.22114.96
9912006.06.19 01:00sell3690.20115.38116.22114.88
9922006.06.20 07:47t/p3670.20115.04116.22115.0456.5112249.08
9932006.06.20 07:47modify3680.20115.38115.38114.96
9942006.06.20 07:47modify3690.20115.38115.38114.88
9952006.06.20 08:03t/p3680.20114.96115.38114.9670.4712319.55
9962006.06.20 08:03modify3690.20115.38115.17114.88
9972006.06.20 08:41t/p3690.20114.88115.17114.8884.4512404.01
9982006.06.20 20:45buy3700.20114.85114.01115.19
9992006.06.20 20:45buy3710.20114.85114.01115.27
10002006.06.20 20:45buy3720.20114.85114.01115.35
10012006.06.21 14:32t/p3700.20115.19114.01115.1961.2212465.22
10022006.06.21 14:32modify3710.20114.85114.85115.27
10032006.06.21 14:32modify3720.20114.85114.85115.35
10042006.06.21 15:32s/l3710.20114.85114.85115.272.1912467.41
10052006.06.21 15:32s/l3720.20114.85114.85115.352.1912469.60
10062006.06.22 02:45buy3730.20114.79113.95115.13
10072006.06.22 02:45buy3740.20114.79113.95115.21
10082006.06.22 02:45buy3750.20114.79113.95115.29
10092006.06.22 09:52t/p3730.20115.13113.95115.1359.0612528.66
10102006.06.22 09:52modify3740.20114.79114.79115.21
10112006.06.22 09:52modify3750.20114.79114.79115.29
10122006.06.22 09:53t/p3740.20115.21114.79115.2172.9112601.57
10132006.06.22 09:53modify3750.20114.79115.00115.29
10142006.06.22 12:15t/p3750.20115.29115.00115.2986.7312688.30
10152006.06.23 00:00buy3760.20116.16115.32116.50
10162006.06.23 00:00buy3770.20116.16115.32116.58
10172006.06.23 00:00buy3780.20116.16115.32116.66
10182006.06.23 14:48t/p3760.20116.50115.32116.5058.3712746.67
10192006.06.23 14:48modify3770.20116.16116.16116.58
10202006.06.23 14:48modify3780.20116.16116.16116.66
10212006.06.23 14:49t/p3770.20116.58116.16116.5872.0512818.72
10222006.06.23 14:49modify3780.20116.16116.37116.66
10232006.06.23 14:58s/l3780.20116.37116.37116.6636.0912854.81
10242006.06.26 08:00sell3790.20116.36117.20116.02
10252006.06.26 08:00sell3800.20116.36117.20115.94
10262006.06.26 08:00sell3810.20116.36117.20115.86
10272006.06.27 02:52t/p3790.20116.02117.20116.0256.0112910.82
10282006.06.27 02:52modify3800.20116.36116.36115.94
10292006.06.27 02:52modify3810.20116.36116.36115.86
10302006.06.27 03:19t/p3800.20115.94116.36115.9469.8612980.68
10312006.06.27 03:19modify3810.20116.36116.15115.86
10322006.06.27 05:59s/l3810.20116.15116.15115.8633.5613014.25
10332006.06.27 08:30sell3820.20116.20117.04115.86
10342006.06.27 08:30sell3830.20116.20117.04115.78
10352006.06.27 08:30sell3840.20116.20117.04115.70
10362006.06.29 20:16t/p3820.20115.86117.04115.8648.3013062.54
10372006.06.29 20:16modify3830.20116.20116.20115.78
10382006.06.29 20:16modify3840.20116.20116.20115.70
10392006.06.29 20:20t/p3830.20115.78116.20115.7862.1613124.70
10402006.06.29 20:20modify3840.20116.20115.99115.70
10412006.06.29 20:21t/p3840.20115.70115.99115.7076.0413200.74
10422006.06.30 04:30buy3850.20114.89114.05115.23
10432006.06.30 04:30buy3860.20114.89114.05115.31
10442006.06.30 04:30buy3870.20114.89114.05115.39
10452006.07.05 01:28t/p3850.20115.23114.05115.2365.5713266.31
10462006.07.05 01:28modify3860.20114.89114.89115.31
10472006.07.05 01:28modify3870.20114.89114.89115.39
10482006.07.05 03:08s/l3860.20114.89114.89115.316.5613272.88
10492006.07.05 03:08s/l3870.20114.89114.89115.396.5613279.44
10502006.07.05 23:00sell3880.20115.71116.55115.37
10512006.07.05 23:00sell3890.20115.71116.55115.29
10522006.07.05 23:00sell3900.20115.71116.55115.21
10532006.07.06 14:33t/p3880.20115.37116.55115.3751.1513330.59
10542006.07.06 14:33modify3890.20115.71115.71115.29
10552006.07.06 14:33modify3900.20115.71115.71115.21
10562006.07.06 14:57t/p3890.20115.29115.71115.2965.0713395.65
10572006.07.06 14:57modify3900.20115.71115.50115.21
10582006.07.06 15:22t/p3900.20115.21115.50115.2179.0113474.66
10592006.07.06 21:15sell3910.20115.18116.02114.84
10602006.07.06 21:15sell3920.20115.18116.02114.76
10612006.07.06 21:15sell3930.20115.18116.02114.68
10622006.07.07 10:37t/p3910.20114.84116.02114.8456.6113531.27
10632006.07.07 10:37modify3920.20115.18115.18114.76
10642006.07.07 10:37modify3930.20115.18115.18114.68
10652006.07.07 11:54t/p3920.20114.76115.18114.7670.6013601.87
10662006.07.07 11:54modify3930.20115.18114.97114.68
10672006.07.07 12:10t/p3930.20114.68114.97114.6884.6013686.48
10682006.07.10 00:00sell3940.20113.87114.71113.53
10692006.07.10 00:00sell3950.20113.87114.71113.45
10702006.07.10 00:00sell3960.20113.87114.71113.37
10712006.07.10 09:08t/p3940.20113.53114.71113.5359.9013746.38
10722006.07.10 09:08modify3950.20113.87113.87113.45
10732006.07.10 09:08modify3960.20113.87113.87113.37
10742006.07.10 11:17t/p3950.20113.45113.87113.4574.0513820.43
10752006.07.10 11:17modify3960.20113.87113.66113.37
10762006.07.10 11:29s/l3960.20113.66113.66113.3736.9513857.38
10772006.07.10 13:16sell3970.20113.84114.68113.50
10782006.07.10 13:16sell3980.20113.84114.68113.42
10792006.07.10 13:16sell3990.20113.84114.68113.34
10802006.07.11 15:14s/l3970.20114.68114.68113.50-149.1013708.28
10812006.07.11 15:14s/l3980.20114.68114.68113.42-149.1013559.18
10822006.07.11 15:14s/l3990.20114.68114.68113.34-149.1013410.08
10832006.07.11 18:00buy4000.10114.17113.33114.51
10842006.07.11 18:00buy4010.10114.17113.33114.59
10852006.07.11 18:00buy4020.10114.17113.33114.67
10862006.07.12 09:55t/p4000.10114.51113.33114.5130.7813440.87
10872006.07.12 09:55modify4010.10114.17114.17114.59
10882006.07.12 09:55modify4020.10114.17114.17114.67
10892006.07.12 10:08t/p4010.10114.59114.17114.5937.7413478.61
10902006.07.12 10:08modify4020.10114.17114.38114.67
10912006.07.12 10:23t/p4020.10114.67114.38114.6744.6913523.30
10922006.07.12 23:00sell4030.20115.50116.34115.16
10932006.07.12 23:00sell4040.20115.50116.34115.08
10942006.07.12 23:00sell4050.20115.50116.34115.00
10952006.07.13 09:41t/p4030.20115.16116.34115.1651.2613574.56
10962006.07.13 09:41modify4040.20115.50115.50115.08
10972006.07.13 09:41modify4050.20115.50115.50115.00
10982006.07.13 10:03t/p4040.20115.08115.50115.0865.2013639.76
10992006.07.13 10:03modify4050.20115.50115.29115.00
11002006.07.13 12:00s/l4050.20115.29115.29115.0028.6413668.39
11012006.07.13 17:30buy4060.20115.38114.54115.72
11022006.07.13 17:30buy4070.20115.38114.54115.80
11032006.07.13 17:30buy4080.20115.38114.54115.88
11042006.07.14 03:21t/p4060.20115.72114.54115.7260.9413729.33
11052006.07.14 03:21modify4070.20115.38115.38115.80
11062006.07.14 03:21modify4080.20115.38115.38115.88
11072006.07.14 03:21t/p4070.20115.80115.38115.8074.7313804.06
11082006.07.14 03:21modify4080.20115.38115.59115.88
11092006.07.14 03:40t/p4080.20115.88115.59115.8888.4913892.55
11102006.07.14 03:40sell4090.20115.88116.72115.54
11112006.07.14 03:40sell4100.20115.88116.72115.46
11122006.07.14 03:40sell4110.20115.88116.72115.38
11132006.07.14 06:40t/p4090.20115.54116.72115.5458.8513951.40
11142006.07.14 06:40modify4100.20115.88115.88115.46
11152006.07.14 06:40modify4110.20115.88115.88115.38
11162006.07.14 06:41s/l4100.20115.88115.88115.460.0013951.40
11172006.07.14 06:41s/l4110.20115.88115.88115.380.0013951.40
11182006.07.14 11:15sell4120.20115.76116.60115.42
11192006.07.14 11:15sell4130.20115.76116.60115.34
11202006.07.14 11:15sell4140.20115.76116.60115.26
11212006.07.17 10:01s/l4120.20116.60116.60115.42-146.6713804.73
11222006.07.17 10:01s/l4130.20116.60116.60115.34-146.6713658.06
11232006.07.17 10:01s/l4140.20116.60116.60115.26-146.6713511.39
11242006.07.17 22:31sell4150.10117.22118.06116.88
11252006.07.17 22:31sell4160.10117.22118.06116.80
11262006.07.17 22:31sell4170.10117.22118.06116.72
11272006.07.18 08:04t/p4150.10116.88118.06116.8827.7913539.18
11282006.07.18 08:04modify4160.10117.22117.22116.80
11292006.07.18 08:04modify4170.10117.22117.22116.72
11302006.07.18 09:14t/p4160.10116.80117.22116.8034.6613573.84
11312006.07.18 09:14modify4170.10117.22117.01116.72
11322006.07.18 10:53s/l4170.10117.01117.01116.7216.6513590.49
11332006.07.18 12:45buy4180.20116.86116.02117.20
11342006.07.18 12:45buy4190.20116.86116.02117.28
11352006.07.18 12:45buy4200.20116.86116.02117.36
11362006.07.18 16:31t/p4180.20117.20116.02117.2058.0213648.51
11372006.07.18 16:31modify4190.20116.86116.86117.28
11382006.07.18 16:31modify4200.20116.86116.86117.36
11392006.07.18 16:38t/p4190.20117.28116.86117.2871.6213720.13
11402006.07.18 16:38modify4200.20116.86117.07117.36
11412006.07.18 16:46t/p4200.20117.36117.07117.3685.2113805.34
11422006.07.18 16:46sell4210.20117.36118.20117.02
11432006.07.18 16:46sell4220.20117.36118.20116.94
11442006.07.18 16:46sell4230.20117.36118.20116.86
11452006.07.19 16:09t/p4210.20117.02118.20117.0255.5113860.86
11462006.07.19 16:09modify4220.20117.36117.36116.94
11472006.07.19 16:09modify4230.20117.36117.36116.86
11482006.07.19 16:10t/p4220.20116.94117.36116.9469.2313930.09
11492006.07.19 16:10modify4230.20117.36117.15116.86
11502006.07.19 17:02s/l4230.20117.15117.15116.8633.2513963.34
11512006.07.20 00:30sell4240.20116.86117.70116.52
11522006.07.20 00:30sell4250.20116.86117.70116.44
11532006.07.20 00:30sell4260.20116.86117.70116.36
11542006.07.21 09:21t/p4240.20116.52117.70116.5255.7614019.10
11552006.07.21 09:21modify4250.20116.86116.86116.44
11562006.07.21 09:21modify4260.20116.86116.86116.36
11572006.07.21 09:38t/p4250.20116.44116.86116.4469.5414088.64
11582006.07.21 09:38modify4260.20116.86116.65116.36
11592006.07.21 09:41t/p4260.20116.36116.65116.3683.3414171.99
11602006.07.21 09:41buy4270.20116.36115.52116.70
11612006.07.21 09:41buy4280.20116.36115.52116.78
11622006.07.21 09:41buy4290.20116.36115.52116.86
11632006.07.24 03:28t/p4270.20116.70115.52116.7060.4614232.44
11642006.07.24 03:28modify4280.20116.36116.36116.78
11652006.07.24 03:28modify4290.20116.36116.36116.86
11662006.07.24 09:24t/p4280.20116.78116.36116.7874.1214306.56
11672006.07.24 09:24modify4290.20116.36116.57116.86
11682006.07.24 11:20s/l4290.20116.57116.57116.8638.2214344.78
11692006.07.24 16:00buy4300.20116.64115.80116.98
11702006.07.24 16:00buy4310.20116.64115.80117.06
11712006.07.24 16:00buy4320.20116.64115.80117.14
11722006.07.25 17:11t/p4300.20116.98115.80116.9860.3214405.10
11732006.07.25 17:11modify4310.20116.64116.64117.06
11742006.07.25 17:11modify4320.20116.64116.64117.14
11752006.07.25 17:14t/p4310.20117.06116.64117.0673.9514479.05
11762006.07.25 17:14modify4320.20116.64116.85117.14
11772006.07.25 17:24t/p4320.20117.14116.85117.1487.5514566.59
11782006.07.26 01:45buy4330.20117.17116.33117.51
11792006.07.26 01:45buy4340.20117.17116.33117.59
11802006.07.26 01:45buy4350.20117.17116.33117.67
11812006.07.26 20:22s/l4330.20116.33116.33117.51-144.4314422.16
11822006.07.26 20:22s/l4340.20116.33116.33117.59-144.4314277.73
11832006.07.26 20:22s/l4350.20116.33116.33117.67-144.4314133.30
11842006.07.27 03:00sell4360.10116.30117.14115.96
11852006.07.27 03:00sell4370.10116.30117.14115.88
11862006.07.27 03:00sell4380.10116.30117.14115.80
11872006.07.27 09:39t/p4360.10115.96117.14115.9629.3314162.63
11882006.07.27 09:39modify4370.10116.30116.30115.88
11892006.07.27 09:39modify4380.10116.30116.30115.80
11902006.07.27 10:31t/p4370.10115.88116.30115.8836.2414198.87
11912006.07.27 10:31modify4380.10116.30116.09115.80
11922006.07.27 10:52t/p4380.10115.80116.09115.8043.1914242.06
11932006.07.27 20:15sell4390.20115.78116.62115.44
11942006.07.27 20:15sell4400.20115.78116.62115.36
11952006.07.27 20:15sell4410.20115.78116.62115.28
11962006.07.28 08:01t/p4390.20115.44116.62115.4456.3114298.38
11972006.07.28 08:01modify4400.20115.78115.78115.36
11982006.07.28 08:01modify4410.20115.78115.78115.28
11992006.07.28 11:42t/p4400.20115.36115.78115.3670.2214368.60
12002006.07.28 11:42modify4410.20115.78115.57115.28
12012006.07.28 11:45t/p4410.20115.28115.57115.2884.1514452.75
12022006.07.28 13:00sell4420.20115.67116.51115.33
12032006.07.28 13:00sell4430.20115.67116.51115.25
12042006.07.28 13:00sell4440.20115.67116.51115.17
12052006.07.28 14:30t/p4420.20115.33116.51115.3358.9714511.72
12062006.07.28 14:30modify4430.20115.67115.67115.25
12072006.07.28 14:30modify4440.20115.67115.67115.17
12082006.07.28 14:31t/p4430.20115.25115.67115.2572.8914584.61
12092006.07.28 14:31modify4440.20115.67115.46115.17
12102006.07.28 14:35t/p4440.20115.17115.46115.1786.8314671.44
12112006.07.31 02:00buy4450.20114.69113.85115.03
12122006.07.31 02:00buy4460.20114.69113.85115.11
12132006.07.31 02:00buy4470.20114.69113.85115.19
12142006.08.01 14:43t/p4450.20115.03113.85115.0361.3014732.74
12152006.08.01 14:43modify4460.20114.69114.69115.11
12162006.08.01 14:43modify4470.20114.69114.69115.19
12172006.08.01 15:01t/p4460.20115.11114.69115.1175.1614807.90
12182006.08.01 15:01modify4470.20114.69114.90115.19
12192006.08.01 16:01t/p4470.20115.19114.90115.1989.0014896.89
12202006.08.01 20:15buy4480.20114.73113.89115.07
12212006.08.01 20:15buy4490.20114.73113.89115.15
12222006.08.01 20:15buy4500.20114.73113.89115.23
12232006.08.03 11:18t/p4480.20115.07113.89115.0767.8414964.74
12242006.08.03 11:18modify4490.20114.73114.73115.15
12252006.08.03 11:18modify4500.20114.73114.73115.23
12262006.08.03 11:32t/p4490.20115.15114.73115.1581.6915046.43
12272006.08.03 11:32modify4500.20114.73114.94115.23
12282006.08.03 13:00s/l4500.20114.94114.94115.2345.2915091.72
12292006.08.03 16:30buy4510.30114.93114.09115.27
12302006.08.03 16:30buy4520.30114.93114.09115.35
12312006.08.03 16:30buy4530.30114.93114.09115.43
12322006.08.03 17:59t/p4510.30115.27114.09115.2788.4815180.20
12332006.08.03 17:59modify4520.30114.93114.93115.35
12342006.08.03 17:59modify4530.30114.93114.93115.43
12352006.08.03 20:45s/l4520.30114.93114.93115.350.0015180.20
12362006.08.03 20:45s/l4530.30114.93114.93115.430.0015180.20
12372006.08.04 06:45buy4540.30115.10114.26115.44
12382006.08.04 06:45buy4550.30115.10114.26115.52
12392006.08.04 06:45buy4560.30115.10114.26115.60
12402006.08.04 12:57t/p4540.30115.44114.26115.4488.3515268.55
12412006.08.04 12:57modify4550.30115.10115.10115.52
12422006.08.04 12:57modify4560.30115.10115.10115.60
12432006.08.04 13:13t/p4550.30115.52115.10115.52109.0615377.61
12442006.08.04 13:13modify4560.30115.10115.31115.60
12452006.08.04 14:29s/l4560.30115.31115.31115.6054.6415432.25
12462006.08.07 02:48buy4570.30114.36113.52114.70
12472006.08.07 02:48buy4580.30114.36113.52114.78
12482006.08.07 02:48buy4590.30114.36113.52114.86
12492006.08.07 09:01t/p4570.30114.70113.52114.7088.9315521.18
12502006.08.07 09:01modify4580.30114.36114.36114.78
12512006.08.07 09:01modify4590.30114.36114.36114.86
12522006.08.07 11:27t/p4580.30114.78114.36114.78109.7715630.95
12532006.08.07 11:27modify4590.30114.36114.57114.86
12542006.08.07 11:38t/p4590.30114.86114.57114.86130.5915761.54
12552006.08.07 20:30sell4600.30115.10115.94114.76
12562006.08.07 20:30sell4610.30115.10115.94114.68
12572006.08.07 20:30sell4620.30115.10115.94114.60
12582006.08.08 20:14t/p4600.30114.76115.94114.7684.9915846.53
12592006.08.08 20:14modify4610.30115.10115.10114.68
12602006.08.08 20:14modify4620.30115.10115.10114.60
12612006.08.08 20:14t/p4610.30114.68115.10114.68105.9715952.51
12622006.08.08 20:14modify4620.30115.10114.89114.60
12632006.08.08 20:15t/p4620.30114.60114.89114.60126.9916079.50
12642006.08.08 23:00sell4630.30115.29116.13114.95
12652006.08.08 23:00sell4640.30115.29116.13114.87
12662006.08.08 23:00sell4650.30115.29116.13114.79
12672006.08.09 12:44t/p4630.30114.95116.13114.9584.8316164.33
12682006.08.09 12:44modify4640.30115.29115.29114.87
12692006.08.09 12:44modify4650.30115.29115.29114.79
12702006.08.09 12:45t/p4640.30114.87115.29114.87105.7916270.13
12712006.08.09 12:45modify4650.30115.29115.08114.79
12722006.08.09 14:12s/l4650.30115.08115.08114.7950.8416320.97
12732006.08.09 17:15sell4660.30115.18116.02114.84
12742006.08.09 17:15sell4670.30115.18116.02114.76
12752006.08.09 17:15sell4680.30115.18116.02114.68
12762006.08.10 10:04t/p4660.30114.84116.02114.8477.1316398.10
12772006.08.10 10:04modify4670.30115.18115.18114.76
12782006.08.10 10:04modify4680.30115.18115.18114.68
12792006.08.10 11:22t/p4670.30114.76115.18114.7698.1016496.20
12802006.08.10 11:22modify4680.30115.18114.97114.68
12812006.08.10 11:34s/l4680.30114.97114.97114.6843.1116539.31
12822006.08.10 15:15buy4690.30114.87114.03115.21
12832006.08.10 15:15buy4700.30114.87114.03115.29
12842006.08.10 15:15buy4710.30114.87114.03115.37
12852006.08.10 16:23t/p4690.30115.21114.03115.2188.5316627.84
12862006.08.10 16:23modify4700.30114.87114.87115.29
12872006.08.10 16:23modify4710.30114.87114.87115.37
12882006.08.10 16:24t/p4700.30115.29114.87115.29109.2916737.13
12892006.08.10 16:24modify4710.30114.87115.08115.37
12902006.08.10 16:37t/p4710.30115.37115.08115.37130.0216867.15
12912006.08.11 04:15sell4720.30115.47116.31115.13
12922006.08.11 04:15sell4730.30115.47116.31115.05
12932006.08.11 04:15sell4740.30115.47116.31114.97
12942006.08.11 14:31s/l4720.30116.31116.31115.13-216.6416650.51
12952006.08.11 14:31s/l4730.30116.31116.31115.05-216.6416433.87
12962006.08.11 14:31s/l4740.30116.31116.31114.97-216.6416217.23
12972006.08.11 19:00sell4750.10116.23117.07115.89
12982006.08.11 19:00sell4760.10116.23117.07115.81
12992006.08.11 19:00sell4770.10116.23117.07115.73
13002006.08.15 16:01t/p4750.10115.89117.07115.8926.7416243.97
13012006.08.15 16:01modify4760.10116.23116.23115.81
13022006.08.15 16:01modify4770.10116.23116.23115.73
13032006.08.16 13:03s/l4760.10116.23116.23115.81-3.9016240.07
13042006.08.16 13:03s/l4770.10116.23116.23115.73-3.9016236.17
13052006.08.16 13:15sell4780.30116.27117.11115.93
13062006.08.16 13:15sell4790.30116.27117.11115.85
13072006.08.16 13:15sell4800.30116.27117.11115.77
13082006.08.16 14:31t/p4780.30115.93117.11115.9387.9816324.15
13092006.08.16 14:31modify4790.30116.27116.27115.85
13102006.08.16 14:31modify4800.30116.27116.27115.77
13112006.08.16 14:37t/p4790.30115.85116.27115.85108.7616432.91
13122006.08.16 14:37modify4800.30116.27116.06115.77
13132006.08.16 15:15t/p4800.30115.77116.06115.77129.5716562.48
13142006.08.16 22:15sell4810.30115.83116.67115.49
13152006.08.16 22:15sell4820.30115.83116.67115.41
13162006.08.16 22:15sell4830.30115.83116.67115.33
13172006.08.17 09:13t/p4810.30115.49116.67115.4976.6316639.11
13182006.08.17 09:13modify4820.30115.83115.83115.41
13192006.08.17 09:13modify4830.30115.83115.83115.33
13202006.08.17 09:20t/p4820.30115.41115.83115.4197.4916736.60
13212006.08.17 09:20modify4830.30115.83115.62115.33
13222006.08.17 09:26t/p4830.30115.33115.62115.33118.3816854.98
13232006.08.17 09:30buy4840.30115.38114.54115.72
13242006.08.17 09:30buy4850.30115.38114.54115.80
13252006.08.17 09:30buy4860.30115.38114.54115.88
13262006.08.17 18:50t/p4840.30115.72114.54115.7288.1416943.12
13272006.08.17 18:50modify4850.30115.38115.38115.80
13282006.08.17 18:50modify4860.30115.38115.38115.88
13292006.08.17 19:00t/p4850.30115.80115.38115.80108.8117051.93
13302006.08.17 19:00modify4860.30115.38115.59115.88
13312006.08.17 19:20t/p4860.30115.88115.59115.88129.4217181.35
13322006.08.18 04:00sell4870.30116.03116.87115.69
13332006.08.18 04:00sell4880.30116.03116.87115.61
13342006.08.18 04:00sell4890.30116.03116.87115.53
13352006.08.18 11:41t/p4870.30115.69116.87115.6988.1717269.52
13362006.08.18 11:41modify4880.30116.03116.03115.61
13372006.08.18 11:41modify4890.30116.03116.03115.53
13382006.08.18 11:44t/p4880.30115.61116.03115.61108.9917378.51
13392006.08.18 11:44modify4890.30116.03115.82115.53
13402006.08.18 12:02t/p4890.30115.53115.82115.53129.8417508.35
13412006.08.18 19:01buy4900.30115.84115.00116.18
13422006.08.18 19:01buy4910.30115.84115.00116.26
13432006.08.18 19:01buy4920.30115.84115.00116.34
13442006.08.22 02:33t/p4900.30116.18115.00116.1894.3617602.71
13452006.08.22 02:33modify4910.30115.84115.84116.26
13462006.08.22 02:33modify4920.30115.84115.84116.34
13472006.08.22 09:50t/p4910.30116.26115.84116.26114.9417717.66
13482006.08.22 09:50modify4920.30115.84116.05116.34
13492006.08.22 13:18s/l4920.30116.05116.05116.3460.8617778.52
13502006.08.22 15:15sell4930.30116.44117.28116.10
13512006.08.22 15:15sell4940.30116.44117.28116.02
13522006.08.22 15:15sell4950.30116.44117.28115.94
13532006.08.25 09:31s/l4930.30117.28117.28116.10-234.3617544.17
13542006.08.25 09:31s/l4940.30117.28117.28116.02-234.3617309.81
13552006.08.25 09:31s/l4950.30117.28117.28115.94-234.3617075.46
13562006.08.25 14:30sell4960.10117.34118.18117.00
13572006.08.25 14:30sell4970.10117.34118.18116.92
13582006.08.25 14:30sell4980.10117.34118.18116.84
13592006.08.28 09:26t/p4960.10117.00118.18117.0027.7617103.22
13602006.08.28 09:26modify4970.10117.34117.34116.92
13612006.08.28 09:26modify4980.10117.34117.34116.84
13622006.08.28 12:48t/p4970.10116.92117.34116.9234.6217137.84
13632006.08.28 12:48modify4980.10117.34117.13116.84
13642006.08.28 15:06s/l4980.10117.13117.13116.8416.6217154.46
13652006.08.28 21:15sell4990.30117.17118.01116.83
13662006.08.28 21:15sell5000.30117.17118.01116.75
13672006.08.28 21:15sell5010.30117.17118.01116.67
13682006.08.29 06:26t/p4990.30116.83118.01116.8383.4117237.87
13692006.08.29 06:26modify5000.30117.17117.17116.75
13702006.08.29 06:26modify5010.30117.17117.17116.67
13712006.08.29 06:33t/p5000.30116.75117.17116.75104.0317341.91
13722006.08.29 06:33modify5010.30117.17116.96116.67
13732006.08.29 08:39s/l5010.30116.96116.96116.6749.9617391.87
13742006.08.29 12:30buy5020.30116.76115.92117.10
13752006.08.29 12:30buy5030.30116.76115.92117.18
13762006.08.29 12:30buy5040.30116.76115.92117.26
13772006.08.30 09:20t/p5020.30117.10115.92117.1090.3817482.25
13782006.08.30 09:20modify5030.30116.76116.76117.18
13792006.08.30 09:20modify5040.30116.76116.76117.26
13802006.08.30 18:38t/p5030.30117.18116.76117.18110.8117593.06
13812006.08.30 18:38modify5040.30116.76116.97117.26
13822006.08.30 18:51t/p5040.30117.26116.97117.26131.2017724.27
13832006.08.30 23:15buy5050.30117.10116.26117.44
13842006.08.30 23:15buy5060.30117.10116.26117.52
13852006.08.30 23:15buy5070.30117.10116.26117.60
13862006.08.31 07:06t/p5050.30117.44116.26117.4496.7017820.96
13872006.08.31 07:06modify5060.30117.10117.10117.52
13882006.08.31 07:06modify5070.30117.10117.10117.60
13892006.08.31 11:26s/l5060.30117.10117.10117.529.8517830.81
13902006.08.31 11:26s/l5070.30117.10117.10117.609.8517840.65
13912006.08.31 17:45sell5080.30117.31118.15116.97
13922006.08.31 17:45sell5090.30117.31118.15116.89
13932006.08.31 17:45sell5100.30117.31118.15116.81
13942006.09.04 00:00t/p5080.30116.97118.15116.9779.4217920.07
13952006.09.04 00:00modify5090.30117.31117.31116.89
13962006.09.04 00:00modify5100.30117.31117.31116.81
13972006.09.04 02:00t/p5090.30116.89117.31116.89100.0118020.08
13982006.09.04 02:00modify5100.30117.31117.10116.81
13992006.09.04 03:05t/p5100.30116.81117.10116.81120.6218140.69
14002006.09.04 19:15buy5110.30116.05115.21116.39
14012006.09.04 19:15buy5120.30116.05115.21116.47
14022006.09.04 19:15buy5130.30116.05115.21116.55
14032006.09.06 06:12t/p5110.30116.39115.21116.3994.1718234.87
14042006.09.06 06:12modify5120.30116.05116.05116.47
14052006.09.06 06:12modify5130.30116.05116.05116.55
14062006.09.06 13:16t/p5120.30116.47116.05116.47114.7418349.61
14072006.09.06 13:16modify5130.30116.05116.26116.55
14082006.09.06 13:26t/p5130.30116.55116.26116.55135.2618484.87
14092006.09.07 04:45sell5140.30116.77117.61116.43
14102006.09.07 04:45sell5150.30116.77117.61116.35
14112006.09.07 04:45sell5160.30116.77117.61116.27
14122006.09.07 10:56t/p5140.30116.43117.61116.4387.6118572.48
14132006.09.07 10:56modify5150.30116.77116.77116.35
14142006.09.07 10:56modify5160.30116.77116.77116.27
14152006.09.07 11:04t/p5150.30116.35116.77116.35108.2918680.77
14162006.09.07 11:04modify5160.30116.77116.56116.27
14172006.09.07 11:08t/p5160.30116.27116.56116.27129.0218809.79
14182006.09.07 21:30buy5170.30116.38115.54116.72
14192006.09.07 21:30buy5180.30116.38115.54116.80
14202006.09.07 21:30buy5190.30116.38115.54116.88
14212006.09.08 14:44t/p5170.30116.72115.54116.7290.6718900.47
14222006.09.08 14:44modify5180.30116.38116.38116.80
14232006.09.08 14:44modify5190.30116.38116.38116.88
14242006.09.08 15:05t/p5180.30116.80116.38116.80111.1619011.63
14252006.09.08 15:05modify5190.30116.38116.59116.88
14262006.09.08 17:47t/p5190.30116.88116.59116.88131.6019143.23
14272006.09.11 00:30sell5200.30117.01117.85116.67
14282006.09.11 00:30sell5210.30117.01117.85116.59
14292006.09.11 00:30sell5220.30117.01117.85116.51
14302006.09.11 02:26t/p5200.30116.67117.85116.6787.4219230.65
14312006.09.11 02:26modify5210.30117.01117.01116.59
14322006.09.11 02:26modify5220.30117.01117.01116.51
14332006.09.11 08:15s/l5210.30117.01117.01116.590.0019230.65
14342006.09.11 08:15s/l5220.30117.01117.01116.510.0019230.65
14352006.09.11 08:45sell5230.30117.04117.88116.70
14362006.09.11 08:45sell5240.30117.04117.88116.62
14372006.09.11 08:45sell5250.30117.04117.88116.54
14382006.09.12 18:25s/l5230.30117.88117.88116.70-217.6619012.99
14392006.09.12 18:25s/l5240.30117.88117.88116.62-217.6618795.34
14402006.09.12 18:25s/l5250.30117.88117.88116.54-217.6618577.68
14412006.09.13 01:00buy5260.10117.83116.99118.17
14422006.09.13 01:00buy5270.10117.83116.99118.25
14432006.09.13 01:00buy5280.10117.83116.99118.33
14442006.09.18 11:13t/p5260.10118.17116.99118.1734.2418611.92
14452006.09.18 11:13modify5270.10117.83117.83118.25
14462006.09.18 11:13modify5280.10117.83117.83118.33
14472006.09.18 13:24t/p5270.10118.25117.83118.2540.9918652.91
14482006.09.18 13:24modify5280.10117.83118.04118.33
14492006.09.18 14:12s/l5280.10118.04118.04118.3323.2618676.17
14502006.09.18 17:15buy5290.30117.98117.14118.32
14512006.09.18 17:15buy5300.30117.98117.14118.40
14522006.09.18 17:15buy5310.30117.98117.14118.48
14532006.09.19 14:44s/l5290.30117.14117.14118.32-211.8518464.32
14542006.09.19 14:44s/l5300.30117.14117.14118.40-211.8518252.47
14552006.09.19 14:44s/l5310.30117.14117.14118.48-211.8518040.62
14562006.09.20 02:30sell5320.10117.61118.45117.27
14572006.09.20 02:30sell5330.10117.61118.45117.19
14582006.09.20 02:30sell5340.10117.61118.45117.11
14592006.09.20 03:19t/p5320.10117.27118.45117.2728.9918069.61
14602006.09.20 03:19modify5330.10117.61117.61117.19
14612006.09.20 03:19modify5340.10117.61117.61117.11
14622006.09.20 08:55t/p5330.10117.19117.61117.1935.8418105.45
14632006.09.20 08:55modify5340.10117.61117.40117.11
14642006.09.20 09:01t/p5340.10117.11117.40117.1142.6918148.14
14652006.09.20 09:01buy5350.30117.11116.27117.45
14662006.09.20 09:01buy5360.30117.11116.27117.53
14672006.09.20 09:01buy5370.30117.11116.27117.61
14682006.09.20 11:42t/p5350.30117.45116.27117.4586.8518234.99
14692006.09.20 11:42modify5360.30117.11117.11117.53
14702006.09.20 11:42modify5370.30117.11117.11117.61
14712006.09.20 15:25s/l5360.30117.11117.11117.530.0018234.99
14722006.09.20 15:25s/l5370.30117.11117.11117.610.0018234.99
14732006.09.20 20:15sell5380.30117.39118.23117.05
14742006.09.20 20:15sell5390.30117.39118.23116.97
14752006.09.20 20:15sell5400.30117.39118.23116.89
14762006.09.21 09:19t/p5380.30117.05118.23117.0575.4518310.44
14772006.09.21 09:19modify5390.30117.39117.39116.97
14782006.09.21 09:19modify5400.30117.39117.39116.89
14792006.09.21 12:19t/p5390.30116.97117.39116.9796.0318406.47
14802006.09.21 12:19modify5400.30117.39117.18116.89
14812006.09.21 12:30t/p5400.30116.89117.18116.89116.6418523.11
14822006.09.21 12:30buy5410.30116.89116.05117.23
14832006.09.21 12:30buy5420.30116.89116.05117.31
14842006.09.21 12:30buy5430.30116.89116.05117.39
14852006.09.26 18:30t/p5410.30117.23116.05117.2396.8618619.97
14862006.09.26 18:30modify5420.30116.89116.89117.31
14872006.09.26 18:30modify5430.30116.89116.89117.39
14882006.09.27 11:23t/p5420.30117.31116.89117.31120.5318740.50
14892006.09.27 11:23modify5430.30116.89117.10117.39
14902006.09.27 14:20t/p5430.30117.39117.10117.39140.9118881.40
14912006.09.27 23:45buy5440.30117.50116.66117.84
14922006.09.27 23:45buy5450.30117.50116.66117.92
14932006.09.27 23:45buy5460.30117.50116.66118.00
14942006.09.28 16:23t/p5440.30117.84116.66117.8496.4018977.80
14952006.09.28 16:23modify5450.30117.50117.50117.92
14962006.09.28 16:23modify5460.30117.50117.50118.00
14972006.09.28 16:56t/p5450.30117.92117.50117.92116.7019094.50
14982006.09.28 16:56modify5460.30117.50117.71118.00
14992006.09.28 23:16s/l5460.30117.71117.71118.0063.3819157.87
15002006.09.28 23:16buy5470.30117.73116.89118.07
15012006.09.28 23:16buy5480.30117.73116.89118.15
15022006.09.28 23:16buy5490.30117.73116.89118.23
15032006.09.29 09:26t/p5470.30118.07116.89118.0789.6719247.54
15042006.09.29 09:26modify5480.30117.73117.73118.15
15052006.09.29 09:26modify5490.30117.73117.73118.23
15062006.09.29 12:34s/l5480.30117.73117.73118.153.2819250.83
15072006.09.29 12:34s/l5490.30117.73117.73118.233.2819254.11
15082006.09.29 20:30sell5500.30118.08118.92117.74
15092006.09.29 20:30sell5510.30118.08118.92117.66
15102006.09.29 20:30sell5520.30118.08118.92117.58
15112006.10.02 15:51t/p5500.30117.74118.92117.7482.7319336.84
15122006.10.02 15:51modify5510.30118.08118.08117.66
15132006.10.02 15:51modify5520.30118.08118.08117.58
15142006.10.02 16:35t/p5510.30117.66118.08117.66103.1919440.03
15152006.10.02 16:35modify5520.30118.08117.87117.58
15162006.10.02 17:16t/p5520.30117.58117.87117.58123.6919563.73
15172006.10.02 22:33buy5530.30117.67116.83118.01
15182006.10.02 22:33buy5540.30117.67116.83118.09
15192006.10.02 22:33buy5550.30117.67116.83118.17
15202006.10.04 00:23t/p5530.30118.01116.83118.0192.9919656.72
15212006.10.04 00:23modify5540.30117.67117.67118.09
15222006.10.04 00:23modify5550.30117.67117.67118.17
15232006.10.04 00:30t/p5540.30118.09117.67118.09113.2619769.98
15242006.10.04 00:30modify5550.30117.67117.88118.17
15252006.10.04 00:31t/p5550.30118.17117.88118.17133.5019903.49
15262006.10.04 00:31sell5560.30118.17119.01117.83
15272006.10.04 00:31sell5570.30118.17119.01117.75
15282006.10.04 00:31sell5580.30118.17119.01117.67
15292006.10.04 23:16t/p5560.30117.83119.01117.8386.5719990.06
15302006.10.04 23:16modify5570.30118.17118.17117.75
15312006.10.04 23:16modify5580.30118.17118.17117.67
15322006.10.05 02:03t/p5570.30117.75118.17117.7595.3220085.38
15332006.10.05 02:03modify5580.30118.17117.96117.67
15342006.10.05 02:18t/p5580.30117.67117.96117.67115.7920201.17
15352006.10.05 07:30buy5590.30117.61116.77117.95
15362006.10.05 07:30buy5600.30117.61116.77118.03
15372006.10.05 07:30buy5610.30117.61116.77118.11
15382006.10.06 03:08t/p5590.30117.95116.77117.9589.7520290.92
15392006.10.06 03:08modify5600.30117.61117.61118.03
15402006.10.06 03:08modify5610.30117.61117.61118.11
15412006.10.06 04:46t/p5600.30118.03117.61118.03110.0220400.94
15422006.10.06 04:46modify5610.30117.61117.82118.11
15432006.10.06 08:36t/p5610.30118.11117.82118.11130.2720531.21
15442006.10.06 11:45sell5620.30117.99118.83117.65
15452006.10.06 11:45sell5630.30117.99118.83117.57
15462006.10.06 11:45sell5640.30117.99118.83117.49
15472006.10.06 15:53s/l5620.30118.83118.83117.65-212.0520319.16
15482006.10.06 15:53s/l5630.30118.83118.83117.57-212.0520107.11
15492006.10.06 15:53s/l5640.30118.83118.83117.49-212.0519895.06
15502006.10.06 21:45sell5650.10119.00119.84118.66
15512006.10.06 21:45sell5660.10119.00119.84118.58
15522006.10.06 21:45sell5670.10119.00119.84118.50
15532006.10.11 20:43s/l5650.10119.84119.84118.66-73.9919821.08
15542006.10.11 20:43s/l5660.10119.84119.84118.58-73.9919747.09
15552006.10.11 20:43s/l5670.10119.84119.84118.50-73.9919673.10
15562006.10.12 02:00sell5680.10119.73120.57119.39
15572006.10.12 02:00sell5690.10119.73120.57119.31
15582006.10.12 02:00sell5700.10119.73120.57119.23
15592006.10.12 09:06t/p5680.10119.39120.57119.3928.4819701.58
15602006.10.12 09:06modify5690.10119.73119.73119.31
15612006.10.12 09:06modify5700.10119.73119.73119.23
15622006.10.12 09:10t/p5690.10119.31119.73119.3135.2119736.79
15632006.10.12 09:10modify5700.10119.73119.52119.23
15642006.10.12 10:10s/l5700.10119.52119.52119.2317.5719754.36
15652006.10.12 13:45sell5710.30119.60120.44119.26
15662006.10.12 13:45sell5720.30119.60120.44119.18
15672006.10.12 13:45sell5730.30119.60120.44119.10
15682006.10.13 02:10t/p5710.30119.26120.44119.2681.6319835.99
15692006.10.13 02:10modify5720.30119.60119.60119.18
15702006.10.13 02:10modify5730.30119.60119.60119.10
15712006.10.13 09:37t/p5720.30119.18119.60119.18101.8219937.82
15722006.10.13 09:37modify5730.30119.60119.39119.10
15732006.10.13 09:52t/p5730.30119.10119.39119.10122.0420059.86
15742006.10.13 11:45sell5740.30119.36120.20119.02
15752006.10.13 11:45sell5750.30119.36120.20118.94
15762006.10.13 11:45sell5760.30119.36120.20118.86
15772006.10.17 00:55t/p5740.30119.02120.20119.0277.9220137.78
15782006.10.17 00:55modify5750.30119.36119.36118.94
15792006.10.17 00:55modify5760.30119.36119.36118.86
15802006.10.17 08:52t/p5750.30118.94119.36118.9498.1620235.93
15812006.10.17 08:52modify5760.30119.36119.15118.86
15822006.10.17 10:41t/p5760.30118.86119.15118.86118.4320354.36
15832006.10.17 10:45buy5770.30118.77117.93119.11
15842006.10.17 10:45buy5780.30118.77117.93119.19
15852006.10.17 10:45buy5790.30118.77117.93119.27
15862006.10.18 15:12t/p5770.30119.11117.93119.1188.9220443.28
15872006.10.18 15:12modify5780.30118.77118.77119.19
15882006.10.18 15:12modify5790.30118.77118.77119.27
15892006.10.19 08:45s/l5780.30118.77118.77119.1913.1320456.41
15902006.10.19 08:45s/l5790.30118.77118.77119.2713.1320469.54
15912006.10.19 09:15buy5800.30118.76117.92119.10
15922006.10.19 09:15buy5810.30118.76117.92119.18
15932006.10.19 09:15buy5820.30118.76117.92119.26
15942006.10.23 11:13t/p5800.30119.10117.92119.1092.2020561.74
15952006.10.23 11:13modify5810.30118.76118.76119.18
15962006.10.23 11:13modify5820.30118.76118.76119.26
15972006.10.23 11:32t/p5810.30119.18118.76119.18112.2820674.02
15982006.10.23 11:32modify5820.30118.76118.97119.26
15992006.10.23 12:33t/p5820.30119.26118.97119.26132.3420806.37
16002006.10.23 20:45buy5830.30119.30118.46119.64
16012006.10.23 20:45buy5840.30119.30118.46119.72
16022006.10.23 20:45buy5850.30119.30118.46119.80
16032006.10.26 18:29s/l5830.30118.46118.46119.64-196.3520610.02
16042006.10.26 18:29s/l5840.30118.46118.46119.72-196.3520413.67
16052006.10.26 18:29s/l5850.30118.46118.46119.80-196.3520217.32
16062006.10.27 01:00sell5860.10118.36119.20118.02
16072006.10.27 01:00sell5870.10118.36119.20117.94
16082006.10.27 01:00sell5880.10118.36119.20117.86
16092006.10.27 14:56t/p5860.10118.02119.20118.0228.8120246.13
16102006.10.27 14:56modify5870.10118.36118.36117.94
16112006.10.27 14:56modify5880.10118.36118.36117.86
16122006.10.27 14:57t/p5870.10117.94118.36117.9435.6120281.74
16132006.10.27 14:57modify5880.10118.36118.15117.86
16142006.10.27 14:57t/p5880.10117.86118.15117.8642.4220324.16
16152006.10.30 00:00sell5890.30117.58118.42117.24
16162006.10.30 00:00sell5900.30117.58118.42117.16
16172006.10.30 00:00sell5910.30117.58118.42117.08
16182006.10.30 04:49t/p5890.30117.24118.42117.2487.0120411.17
16192006.10.30 04:49modify5900.30117.58117.58117.16
16202006.10.30 04:49modify5910.30117.58117.58117.08
16212006.10.30 10:05s/l5900.30117.58117.58117.160.0020411.17
16222006.10.30 10:05s/l5910.30117.58117.58117.080.0020411.17
16232006.10.30 12:46sell5920.30117.48118.32117.14
16242006.10.30 12:46sell5930.30117.48118.32117.06
16252006.10.30 12:46sell5940.30117.48118.32116.98
16262006.10.31 17:32t/p5920.30117.14118.32117.1483.1920494.36
16272006.10.31 17:32modify5930.30117.48117.48117.06
16282006.10.31 17:32modify5940.30117.48117.48116.98
16292006.10.31 17:32t/p5930.30117.06117.48117.06103.7420598.10
16302006.10.31 17:32modify5940.30117.48117.27116.98
16312006.10.31 17:38t/p5940.30116.98117.27116.98124.3320722.44
16322006.11.01 03:00buy5950.30116.86116.02117.20
16332006.11.01 03:00buy5960.30116.86116.02117.28
16342006.11.01 03:00buy5970.30116.86116.02117.36
16352006.11.02 00:51t/p5950.30117.20116.02117.2096.8820819.31
16362006.11.02 00:51modify5960.30116.86116.86117.28
16372006.11.02 00:51modify5970.30116.86116.86117.36
16382006.11.02 02:55t/p5960.30117.28116.86117.28117.2720936.58
16392006.11.02 02:55modify5970.30116.86117.07117.36
16402006.11.02 03:21t/p5970.30117.36117.07117.36137.6621074.24
16412006.11.02 09:15buy5980.40117.23116.39117.57
16422006.11.02 09:15buy5990.40117.23116.39117.65
16432006.11.02 09:15buy6000.40117.23116.39117.73
16442006.11.03 14:31t/p5980.40117.57116.39117.57120.0621194.29
16452006.11.03 14:31modify5990.40117.23117.23117.65
16462006.11.03 14:31modify6000.40117.23117.23117.73
16472006.11.03 14:31t/p5990.40117.65117.23117.65147.1821341.47
16482006.11.03 14:31modify6000.40117.23117.44117.73
16492006.11.03 14:32t/p6000.40117.73117.44117.73174.2421515.70
16502006.11.03 22:45buy6010.40118.01117.17118.35
16512006.11.03 22:45buy6020.40118.01117.17118.43
16522006.11.03 22:45buy6030.40118.01117.17118.51
16532006.11.06 10:46t/p6010.40118.35117.17118.35119.2821634.98
16542006.11.06 10:46modify6020.40118.01118.01118.43
16552006.11.06 10:46modify6030.40118.01118.01118.51
16562006.11.06 14:13t/p6020.40118.43118.01118.43146.2321781.21
16572006.11.06 14:13modify6030.40118.01118.22118.51
16582006.11.06 20:16s/l6030.40118.22118.22118.5175.4421856.64
16592006.11.06 20:30buy6040.40118.23117.39118.57
16602006.11.06 20:30buy6050.40118.23117.39118.65
16612006.11.06 20:30buy6060.40118.23117.39118.73
16622006.11.07 15:33s/l6040.40117.39117.39118.57-281.8421574.80
16632006.11.07 15:33s/l6050.40117.39117.39118.65-281.8421292.95
16642006.11.07 15:33s/l6060.40117.39117.39118.73-281.8421011.11
16652006.11.07 15:45buy6070.10117.40116.56117.74
16662006.11.07 15:45buy6080.10117.40116.56117.82
16672006.11.07 15:45buy6090.10117.40116.56117.90
16682006.11.08 08:17t/p6070.10117.74116.56117.7429.9621041.07
16692006.11.08 08:17modify6080.10117.40117.40117.82
16702006.11.08 08:17modify6090.10117.40117.40117.90
16712006.11.08 10:27s/l6080.10117.40117.40117.821.0921042.17
16722006.11.08 10:27s/l6090.10117.40117.40117.901.0921043.26
16732006.11.08 12:00buy6100.40117.58116.74117.92
16742006.11.08 12:00buy6110.40117.58116.74118.00
16752006.11.08 12:00buy6120.40117.58116.74118.08
16762006.11.08 15:15t/p6100.40117.92116.74117.92115.3321158.59
16772006.11.08 15:15modify6110.40117.58117.58118.00
16782006.11.08 15:15modify6120.40117.58117.58118.08
16792006.11.09 12:03t/p6110.40118.00117.58118.00155.5021314.09
16802006.11.09 12:03modify6120.40117.58117.79118.08
16812006.11.09 12:03t/p6120.40118.08117.79118.08182.4921496.58
16822006.11.09 13:00sell6130.40118.12118.96117.78
16832006.11.09 13:00sell6140.40118.12118.96117.70
16842006.11.09 13:00sell6150.40118.12118.96117.62
16852006.11.09 23:42t/p6130.40117.78118.96117.78115.4721612.05
16862006.11.09 23:42modify6140.40118.12118.12117.70
16872006.11.09 23:42modify6150.40118.12118.12117.62
16882006.11.10 02:34t/p6140.40117.70118.12117.70137.5421749.59
16892006.11.10 02:34modify6150.40118.12117.91117.62
16902006.11.10 02:47t/p6150.40117.62117.91117.62164.8421914.44
16912006.11.10 08:45sell6160.40117.56118.40117.22
16922006.11.10 08:45sell6170.40117.56118.40117.14
16932006.11.10 08:45sell6180.40117.56118.40117.06
16942006.11.10 10:05t/p6160.40117.22118.40117.22116.0322030.47
16952006.11.10 10:05modify6170.40117.56117.56117.14
16962006.11.10 10:05modify6180.40117.56117.56117.06
16972006.11.10 20:23s/l6170.40117.56117.56117.140.0022030.47
16982006.11.10 20:23s/l6180.40117.56117.56117.060.0022030.47
16992006.11.10 20:23sell6190.40117.55118.39117.21
17002006.11.10 20:23sell6200.40117.55118.39117.13
17012006.11.10 20:23sell6210.40117.55118.39117.05
17022006.11.13 02:31t/p6190.40117.21118.39117.21110.8422141.31
17032006.11.13 02:31modify6200.40117.55117.55117.13
17042006.11.13 02:31modify6210.40117.55117.55117.05
17052006.11.13 10:25s/l6200.40117.55117.55117.13-5.2022136.11
17062006.11.13 10:25s/l6210.40117.55117.55117.05-5.2022130.92
17072006.11.13 22:30sell6220.40118.13118.97117.79
17082006.11.13 22:30sell6230.40118.13118.97117.71
17092006.11.13 22:30sell6240.40118.13118.97117.63
17102006.11.14 00:53t/p6220.40117.79118.97117.79110.2622241.18
17112006.11.14 00:53modify6230.40118.13118.13117.71
17122006.11.14 00:53modify6240.40118.13118.13117.63
17132006.11.14 00:57t/p6230.40117.71118.13117.71137.5422378.73
17142006.11.14 00:57modify6240.40118.13117.92117.63
17152006.11.14 01:01t/p6240.40117.63117.92117.63164.8222543.55
17162006.11.15 07:00sell6250.40117.73118.57117.39
17172006.11.15 07:00sell6260.40117.73118.57117.31
17182006.11.15 07:00sell6270.40117.73118.57117.23
17192006.11.22 11:36t/p6250.40117.39118.57117.3979.4922623.04
17202006.11.22 11:36modify6260.40117.73117.73117.31
17212006.11.22 11:36modify6270.40117.73117.73117.23
17222006.11.22 11:50t/p6260.40117.31117.73117.31106.8422729.88
17232006.11.22 11:50modify6270.40117.73117.52117.23
17242006.11.22 12:20t/p6270.40117.23117.52117.23134.2422864.11
17252006.11.23 00:30buy6280.40116.70115.86117.04
17262006.11.23 00:30buy6290.40116.70115.86117.12
17272006.11.23 00:30buy6300.40116.70115.86117.20
17282006.11.24 09:33s/l6280.40115.86115.86117.04-285.6522578.46
17292006.11.24 09:33s/l6290.40115.86115.86117.12-285.6522292.81
17302006.11.24 09:33s/l6300.40115.86115.86117.20-285.6522007.15
17312006.11.24 17:45sell6310.10115.85116.69115.51
17322006.11.24 17:45sell6320.10115.85116.69115.43
17332006.11.24 17:45sell6330.10115.85116.69115.35
17342006.11.27 00:00t/p6310.10115.51116.69115.5128.1522035.30
17352006.11.27 00:00modify6320.10115.85115.85115.43
17362006.11.27 00:00modify6330.10115.85115.85115.35
17372006.11.27 00:17t/p6320.10115.43115.85115.4335.0922070.39
17382006.11.27 00:17modify6330.10115.85115.64115.35
17392006.11.27 01:35s/l6330.10115.64115.64115.3516.8622087.25
17402006.11.27 05:15sell6340.40115.69116.53115.35
17412006.11.27 05:15sell6350.40115.69116.53115.27
17422006.11.27 05:15sell6360.40115.69116.53115.19
17432006.11.30 02:40s/l6340.40116.53116.53115.35-314.3221772.93
17442006.11.30 02:40s/l6350.40116.53116.53115.27-314.3221458.61
17452006.11.30 02:40s/l6360.40116.53116.53115.19-314.3221144.29
17462006.11.30 02:40sell6370.10116.50117.34116.16
17472006.11.30 02:40sell6380.10116.50117.34116.08
17482006.11.30 02:40sell6390.10116.50117.34116.00
17492006.11.30 06:01t/p6370.10116.16117.34116.1629.2721173.56
17502006.11.30 06:01modify6380.10116.50116.50116.08
17512006.11.30 06:01modify6390.10116.50116.50116.00
17522006.11.30 06:32t/p6380.10116.08116.50116.0836.1921209.75
17532006.11.30 06:32modify6390.10116.50116.29116.00
17542006.11.30 08:23t/p6390.10116.00116.29116.0043.1021252.85
17552006.11.30 16:00buy6400.40116.04115.20116.38
17562006.11.30 16:00buy6410.40116.04115.20116.46
17572006.11.30 16:00buy6420.40116.04115.20116.54
17582006.11.30 23:59close at stop6420.40115.74115.20116.54-103.6821149.17
17592006.11.30 23:59close at stop6410.40115.74115.20116.46-103.6821045.49
17602006.11.30 23:59close at stop6400.40115.74115.20116.38-103.6820941.81