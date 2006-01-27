|Symbol
|USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.01.02 00:00 - 2006.11.30 23:45 (2006.01.01 - 2006.12.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|C_INIT="=== Use INIT section - ignore all P_ settings ====="; U_PrefSettings=true; C_PhoenixSettings="===== Phoenix Mode Selected =============================="; U_Mode=3; C_M1_Settings="====== Phoenix Mode 1 (Stable) =================="; U_M1_BreakEvenAfterPips=0; P_M1_TS=0; C_M12_Settings="==== Phoenix Mode 1 & 2 - shared fields =================="; P_M12_TP=40; P_M12_SL=60; U_M12_MaxTrades=1; U_M12_ConsecSignals=5; C_M2_Settings="===== Phoenix Mode 2 (2 trades-testing, move 2nd SL)==="; P_M2_OpenTrade_2=0; P_M2_TP=50; P_M2_SL=60; U_M2_CloseTrade_1=false; C_M3="====== Phoenix Mode 3 (3 trades-testing, moving SL, incr profit) ====="; P_M3_CloseTrade_23=0; P_M3_TP=42; P_M3_SL=84; P_M3_T1adj=0.8; P_M3_T2adj=1; P_M3_T3adj=1.2; C_Function_Y="====== U_MM Money Management decreases lotsize in a losing streak ====="; U_MM=true; U_Lots=1; U_MaxRisk=0.05; U_DecreaseFactor=901000; U_AccIsMicro=false; U_MinLot=0.01; U_MaxLot=99; C_Function_X="====== Grace Functionality ======"; U_GraceHours=0; U_ForceHours=0; U_Grace_TS=10; C_Signal1="====== Signal 1 ==================================="; U_UseSig1=true; P_Percent=0.004; P_EnvPeriod=4; C_Signal2="====== Signal 2 =================================="; U_UseSig2=true; P_SMAPeriod=2; P_SMA2Bars=9; C_Signal3="====== Signal 3 =================================="; U_UseSig3=true; P_OSMAFast=8; P_OSMASlow=21; P_OSMASignal=2; C_Signal4="====== Signal 4 =================================="; U_UseSig4=true; P_Fast_Period=13; P_Slow_Period=32; P_DVBuySell=0.0028; P_DVStayOut=0.038; C_Signal5="====== Signal 5 ================================="; U_UseSig5=true; U_T1From=0; U_T1Until=24; U_T2From=0; U_T2Until=0; U_T3From=0; U_T3Until=0; U_T4From=0; U_T4Until=0;
|Bars in test
|23722
|Ticks modelled
|1312755
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|10941.81
|Gross profit
|28726.48
|Gross loss
|-17784.66
|Profit factor
|1.62
|Expected payoff
|17.04
|Absolute drawdown
|1945.52
|Maximal drawdown
|2285.30 (9.95%)
|Relative drawdown
|20.74% (2108.18)
|Total trades
|642
|Short positions (won %)
|342 (77.19%)
|Long positions (won %)
|300 (80.00%)
|Profit trades (% of total)
|504 (78.50%)
|Loss trades (% of total)
|138 (21.50%)
|Largest
|profit trade
|182.49
|loss trade
|-314.32
|Average
|profit trade
|57.00
|loss trade
|-128.87
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|48 (2376.60)
|consecutive losses (loss in money)
|12 (-1088.35)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2733.84 (36)
|consecutive loss (count of losses)
|-1088.35 (12)
|Average
|consecutive wins
|14
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 02:32
|buy
|1
|0.20
|117.73
|116.89
|118.07
|2
|2006.01.02 02:32
|buy
|2
|0.20
|117.73
|116.89
|118.15
|3
|2006.01.02 02:32
|buy
|3
|0.20
|117.73
|116.89
|118.23
|4
|2006.01.03 16:09
|s/l
|1
|0.20
|116.89
|116.89
|118.07
|-141.53
|9858.47
|5
|2006.01.03 16:09
|s/l
|2
|0.20
|116.89
|116.89
|118.15
|-141.53
|9716.94
|6
|2006.01.03 16:09
|s/l
|3
|0.20
|116.89
|116.89
|118.23
|-141.53
|9575.40
|7
|2006.01.04 02:30
|buy
|4
|0.10
|116.06
|115.22
|116.40
|8
|2006.01.04 02:30
|buy
|5
|0.10
|116.06
|115.22
|116.48
|9
|2006.01.04 02:30
|buy
|6
|0.10
|116.06
|115.22
|116.56
|10
|2006.01.04 11:35
|t/p
|4
|0.10
|116.40
|115.22
|116.40
|29.21
|9604.61
|11
|2006.01.04 11:35
|modify
|5
|0.10
|116.06
|116.06
|116.48
|12
|2006.01.04 11:35
|modify
|6
|0.10
|116.06
|116.06
|116.56
|13
|2006.01.04 13:30
|s/l
|5
|0.10
|116.06
|116.06
|116.48
|0.00
|9604.61
|14
|2006.01.04 13:30
|s/l
|6
|0.10
|116.06
|116.06
|116.56
|0.00
|9604.61
|15
|2006.01.04 15:45
|sell
|7
|0.20
|116.21
|117.05
|115.87
|16
|2006.01.04 15:45
|sell
|8
|0.20
|116.21
|117.05
|115.79
|17
|2006.01.04 15:45
|sell
|9
|0.20
|116.21
|117.05
|115.71
|18
|2006.01.05 08:04
|t/p
|7
|0.20
|115.87
|117.05
|115.87
|50.90
|9655.51
|19
|2006.01.05 08:04
|modify
|8
|0.20
|116.21
|116.21
|115.79
|20
|2006.01.05 08:04
|modify
|9
|0.20
|116.21
|116.21
|115.71
|21
|2006.01.05 08:06
|t/p
|8
|0.20
|115.79
|116.21
|115.79
|64.76
|9720.27
|22
|2006.01.05 08:06
|modify
|9
|0.20
|116.21
|116.00
|115.71
|23
|2006.01.05 10:17
|s/l
|9
|0.20
|116.00
|116.00
|115.71
|28.41
|9748.67
|24
|2006.01.05 16:45
|buy
|10
|0.20
|115.98
|115.14
|116.32
|25
|2006.01.05 16:45
|buy
|11
|0.20
|115.98
|115.14
|116.40
|26
|2006.01.05 16:45
|buy
|12
|0.20
|115.98
|115.14
|116.48
|27
|2006.01.06 14:48
|s/l
|10
|0.20
|115.14
|115.14
|116.32
|-143.75
|9604.92
|28
|2006.01.06 14:48
|s/l
|11
|0.20
|115.14
|115.14
|116.40
|-143.75
|9461.17
|29
|2006.01.06 14:48
|s/l
|12
|0.20
|115.14
|115.14
|116.48
|-143.75
|9317.42
|30
|2006.01.06 15:00
|buy
|13
|0.10
|114.88
|114.04
|115.22
|31
|2006.01.06 15:00
|buy
|14
|0.10
|114.88
|114.04
|115.30
|32
|2006.01.06 15:00
|buy
|15
|0.10
|114.88
|114.04
|115.38
|33
|2006.01.09 01:54
|s/l
|13
|0.10
|114.04
|114.04
|115.22
|-72.59
|9244.83
|34
|2006.01.09 01:54
|s/l
|14
|0.10
|114.04
|114.04
|115.30
|-72.59
|9172.24
|35
|2006.01.09 01:54
|s/l
|15
|0.10
|114.04
|114.04
|115.38
|-72.59
|9099.66
|36
|2006.01.09 09:00
|sell
|16
|0.10
|114.28
|115.12
|113.94
|37
|2006.01.09 09:00
|sell
|17
|0.10
|114.28
|115.12
|113.86
|38
|2006.01.09 09:00
|sell
|18
|0.10
|114.28
|115.12
|113.78
|39
|2006.01.12 07:16
|t/p
|16
|0.10
|113.94
|115.12
|113.94
|23.34
|9123.00
|40
|2006.01.12 07:16
|modify
|17
|0.10
|114.28
|114.28
|113.86
|41
|2006.01.12 07:16
|modify
|18
|0.10
|114.28
|114.28
|113.78
|42
|2006.01.12 07:37
|t/p
|17
|0.10
|113.86
|114.28
|113.86
|30.40
|9153.40
|43
|2006.01.12 07:37
|modify
|18
|0.10
|114.28
|114.07
|113.78
|44
|2006.01.12 09:01
|s/l
|18
|0.10
|114.07
|114.07
|113.78
|11.91
|9165.31
|45
|2006.01.12 23:00
|sell
|19
|0.20
|114.35
|115.19
|114.01
|46
|2006.01.12 23:00
|sell
|20
|0.20
|114.35
|115.19
|113.93
|47
|2006.01.12 23:00
|sell
|21
|0.20
|114.35
|115.19
|113.85
|48
|2006.01.16 00:34
|t/p
|19
|0.20
|114.01
|115.19
|114.01
|54.44
|9219.76
|49
|2006.01.16 00:34
|modify
|20
|0.20
|114.35
|114.35
|113.93
|50
|2006.01.16 00:34
|modify
|21
|0.20
|114.35
|114.35
|113.85
|51
|2006.01.16 00:38
|t/p
|20
|0.20
|113.93
|114.35
|113.93
|68.53
|9288.29
|52
|2006.01.16 00:38
|modify
|21
|0.20
|114.35
|114.14
|113.85
|53
|2006.01.16 00:50
|t/p
|21
|0.20
|113.85
|114.14
|113.85
|82.63
|9370.92
|54
|2006.01.16 20:31
|buy
|22
|0.20
|114.90
|114.06
|115.24
|55
|2006.01.16 20:31
|buy
|23
|0.20
|114.90
|114.06
|115.32
|56
|2006.01.16 20:31
|buy
|24
|0.20
|114.90
|114.06
|115.40
|57
|2006.01.17 01:56
|t/p
|22
|0.20
|115.24
|114.06
|115.24
|61.20
|9432.12
|58
|2006.01.17 01:56
|modify
|23
|0.20
|114.90
|114.90
|115.32
|59
|2006.01.17 01:56
|modify
|24
|0.20
|114.90
|114.90
|115.40
|60
|2006.01.17 03:51
|s/l
|23
|0.20
|114.90
|114.90
|115.32
|2.19
|9434.31
|61
|2006.01.17 03:51
|s/l
|24
|0.20
|114.90
|114.90
|115.40
|2.19
|9436.50
|62
|2006.01.17 08:30
|buy
|25
|0.20
|114.72
|113.88
|115.06
|63
|2006.01.17 08:30
|buy
|26
|0.20
|114.72
|113.88
|115.14
|64
|2006.01.17 08:30
|buy
|27
|0.20
|114.72
|113.88
|115.22
|65
|2006.01.17 12:03
|t/p
|25
|0.20
|115.06
|113.88
|115.06
|59.09
|9495.59
|66
|2006.01.17 12:03
|modify
|26
|0.20
|114.72
|114.72
|115.14
|67
|2006.01.17 12:03
|modify
|27
|0.20
|114.72
|114.72
|115.22
|68
|2006.01.17 12:15
|t/p
|26
|0.20
|115.14
|114.72
|115.14
|72.94
|9568.53
|69
|2006.01.17 12:15
|modify
|27
|0.20
|114.72
|114.93
|115.22
|70
|2006.01.17 12:17
|t/p
|27
|0.20
|115.22
|114.93
|115.22
|86.79
|9655.32
|71
|2006.01.18 06:45
|buy
|28
|0.20
|115.57
|114.73
|115.91
|72
|2006.01.18 06:45
|buy
|29
|0.20
|115.57
|114.73
|115.99
|73
|2006.01.18 06:45
|buy
|30
|0.20
|115.57
|114.73
|116.07
|74
|2006.01.23 02:18
|s/l
|28
|0.20
|114.73
|114.73
|115.91
|-135.51
|9519.81
|75
|2006.01.23 02:18
|s/l
|29
|0.20
|114.73
|114.73
|115.99
|-135.51
|9384.30
|76
|2006.01.23 02:18
|s/l
|30
|0.20
|114.73
|114.73
|116.07
|-135.51
|9248.79
|77
|2006.01.23 11:00
|buy
|31
|0.10
|114.31
|113.47
|114.65
|78
|2006.01.23 11:00
|buy
|32
|0.10
|114.31
|113.47
|114.73
|79
|2006.01.23 11:00
|buy
|33
|0.10
|114.31
|113.47
|114.81
|80
|2006.01.23 16:08
|t/p
|31
|0.10
|114.65
|113.47
|114.65
|29.66
|9278.45
|81
|2006.01.23 16:08
|modify
|32
|0.10
|114.31
|114.31
|114.73
|82
|2006.01.23 16:08
|modify
|33
|0.10
|114.31
|114.31
|114.81
|83
|2006.01.23 19:06
|t/p
|32
|0.10
|114.73
|114.31
|114.73
|36.61
|9315.06
|84
|2006.01.23 19:06
|modify
|33
|0.10
|114.31
|114.52
|114.81
|85
|2006.01.23 19:30
|s/l
|33
|0.10
|114.52
|114.52
|114.81
|18.34
|9333.40
|86
|2006.01.23 21:45
|buy
|34
|0.20
|114.41
|113.57
|114.75
|87
|2006.01.23 21:45
|buy
|35
|0.20
|114.41
|113.57
|114.83
|88
|2006.01.23 21:45
|buy
|36
|0.20
|114.41
|113.57
|114.91
|89
|2006.01.24 04:02
|t/p
|34
|0.20
|114.75
|113.57
|114.75
|61.45
|9394.85
|90
|2006.01.24 04:02
|modify
|35
|0.20
|114.41
|114.41
|114.83
|91
|2006.01.24 04:02
|modify
|36
|0.20
|114.41
|114.41
|114.91
|92
|2006.01.24 04:53
|t/p
|35
|0.20
|114.83
|114.41
|114.83
|75.34
|9470.18
|93
|2006.01.24 04:53
|modify
|36
|0.20
|114.41
|114.62
|114.91
|94
|2006.01.24 06:39
|s/l
|36
|0.20
|114.62
|114.62
|114.91
|38.83
|9509.01
|95
|2006.01.24 12:45
|sell
|37
|0.20
|114.63
|115.47
|114.29
|96
|2006.01.24 12:45
|sell
|38
|0.20
|114.63
|115.47
|114.21
|97
|2006.01.24 12:45
|sell
|39
|0.20
|114.63
|115.47
|114.13
|98
|2006.01.25 15:46
|s/l
|37
|0.20
|115.47
|115.47
|114.29
|-148.08
|9360.93
|99
|2006.01.25 15:46
|s/l
|38
|0.20
|115.47
|115.47
|114.21
|-148.08
|9212.86
|100
|2006.01.25 15:46
|s/l
|39
|0.20
|115.47
|115.47
|114.13
|-148.08
|9064.78
|101
|2006.01.26 08:00
|sell
|40
|0.10
|115.68
|116.52
|115.34
|102
|2006.01.26 08:00
|sell
|41
|0.10
|115.68
|116.52
|115.26
|103
|2006.01.26 08:00
|sell
|42
|0.10
|115.68
|116.52
|115.18
|104
|2006.01.26 20:20
|s/l
|40
|0.10
|116.52
|116.52
|115.34
|-72.09
|8992.69
|105
|2006.01.26 20:20
|s/l
|41
|0.10
|116.52
|116.52
|115.26
|-72.09
|8920.60
|106
|2006.01.26 20:20
|s/l
|42
|0.10
|116.52
|116.52
|115.18
|-72.09
|8848.51
|107
|2006.01.27 02:15
|buy
|43
|0.10
|116.27
|115.43
|116.61
|108
|2006.01.27 02:15
|buy
|44
|0.10
|116.27
|115.43
|116.69
|109
|2006.01.27 02:15
|buy
|45
|0.10
|116.27
|115.43
|116.77
|110
|2006.01.27 11:51
|t/p
|43
|0.10
|116.61
|115.43
|116.61
|29.16
|8877.67
|111
|2006.01.27 11:51
|modify
|44
|0.10
|116.27
|116.27
|116.69
|112
|2006.01.27 11:51
|modify
|45
|0.10
|116.27
|116.27
|116.77
|113
|2006.01.27 11:53
|t/p
|44
|0.10
|116.69
|116.27
|116.69
|35.99
|8913.66
|114
|2006.01.27 11:53
|modify
|45
|0.10
|116.27
|116.48
|116.77
|115
|2006.01.27 11:57
|t/p
|45
|0.10
|116.77
|116.48
|116.77
|42.82
|8956.48
|116
|2006.01.27 12:00
|sell
|46
|0.10
|116.85
|117.69
|116.51
|117
|2006.01.27 12:00
|sell
|47
|0.10
|116.85
|117.69
|116.43
|118
|2006.01.27 12:00
|sell
|48
|0.10
|116.85
|117.69
|116.35
|119
|2006.01.27 14:32
|t/p
|46
|0.10
|116.51
|117.69
|116.51
|29.18
|8985.66
|120
|2006.01.27 14:32
|modify
|47
|0.10
|116.85
|116.85
|116.43
|121
|2006.01.27 14:32
|modify
|48
|0.10
|116.85
|116.85
|116.35
|122
|2006.01.27 14:32
|t/p
|47
|0.10
|116.43
|116.85
|116.43
|36.08
|9021.74
|123
|2006.01.27 14:32
|modify
|48
|0.10
|116.85
|116.64
|116.35
|124
|2006.01.27 14:42
|t/p
|48
|0.10
|116.35
|116.64
|116.35
|42.97
|9064.71
|125
|2006.01.30 01:00
|buy
|49
|0.20
|117.04
|116.20
|117.38
|126
|2006.01.30 01:00
|buy
|50
|0.20
|117.04
|116.20
|117.46
|127
|2006.01.30 01:00
|buy
|51
|0.20
|117.04
|116.20
|117.54
|128
|2006.01.30 02:25
|t/p
|49
|0.20
|117.38
|116.20
|117.38
|57.93
|9122.64
|129
|2006.01.30 02:25
|modify
|50
|0.20
|117.04
|117.04
|117.46
|130
|2006.01.30 02:25
|modify
|51
|0.20
|117.04
|117.04
|117.54
|131
|2006.01.30 09:23
|t/p
|50
|0.20
|117.46
|117.04
|117.46
|71.49
|9194.13
|132
|2006.01.30 09:23
|modify
|51
|0.20
|117.04
|117.25
|117.54
|133
|2006.01.30 09:31
|t/p
|51
|0.20
|117.54
|117.25
|117.54
|85.08
|9279.21
|134
|2006.01.30 09:31
|sell
|52
|0.20
|117.54
|118.38
|117.20
|135
|2006.01.30 09:31
|sell
|53
|0.20
|117.54
|118.38
|117.12
|136
|2006.01.30 09:31
|sell
|54
|0.20
|117.54
|118.38
|117.04
|137
|2006.01.31 08:51
|t/p
|52
|0.20
|117.20
|118.38
|117.20
|55.42
|9334.63
|138
|2006.01.31 08:51
|modify
|53
|0.20
|117.54
|117.54
|117.12
|139
|2006.01.31 08:51
|modify
|54
|0.20
|117.54
|117.54
|117.04
|140
|2006.01.31 10:03
|t/p
|53
|0.20
|117.12
|117.54
|117.12
|69.12
|9403.75
|141
|2006.01.31 10:03
|modify
|54
|0.20
|117.54
|117.33
|117.04
|142
|2006.01.31 10:14
|t/p
|54
|0.20
|117.04
|117.33
|117.04
|82.84
|9486.59
|143
|2006.01.31 15:15
|sell
|55
|0.20
|117.26
|118.10
|116.92
|144
|2006.01.31 15:15
|sell
|56
|0.20
|117.26
|118.10
|116.84
|145
|2006.01.31 15:15
|sell
|57
|0.20
|117.26
|118.10
|116.76
|146
|2006.01.31 17:54
|t/p
|55
|0.20
|116.92
|118.10
|116.92
|58.17
|9544.76
|147
|2006.01.31 17:54
|modify
|56
|0.20
|117.26
|117.26
|116.84
|148
|2006.01.31 17:54
|modify
|57
|0.20
|117.26
|117.26
|116.76
|149
|2006.01.31 18:14
|t/p
|56
|0.20
|116.84
|117.26
|116.84
|71.89
|9616.65
|150
|2006.01.31 18:14
|modify
|57
|0.20
|117.26
|117.05
|116.76
|151
|2006.01.31 18:39
|t/p
|57
|0.20
|116.76
|117.05
|116.76
|85.66
|9702.31
|152
|2006.02.01 02:15
|sell
|58
|0.20
|117.35
|118.19
|117.01
|153
|2006.02.01 02:15
|sell
|59
|0.20
|117.35
|118.19
|116.93
|154
|2006.02.01 02:15
|sell
|60
|0.20
|117.35
|118.19
|116.85
|155
|2006.02.02 02:14
|s/l
|58
|0.20
|118.19
|118.19
|117.01
|-149.92
|9552.39
|156
|2006.02.02 02:14
|s/l
|59
|0.20
|118.19
|118.19
|116.93
|-149.92
|9402.47
|157
|2006.02.02 02:14
|s/l
|60
|0.20
|118.19
|118.19
|116.85
|-149.92
|9252.54
|158
|2006.02.02 02:14
|sell
|61
|0.10
|118.17
|119.01
|117.83
|159
|2006.02.02 02:14
|sell
|62
|0.10
|118.17
|119.01
|117.75
|160
|2006.02.02 02:14
|sell
|63
|0.10
|118.17
|119.01
|117.67
|161
|2006.02.03 14:57
|s/l
|61
|0.10
|119.01
|119.01
|117.83
|-71.88
|9180.66
|162
|2006.02.03 14:57
|s/l
|62
|0.10
|119.01
|119.01
|117.75
|-71.88
|9108.78
|163
|2006.02.03 14:57
|s/l
|63
|0.10
|119.01
|119.01
|117.67
|-71.88
|9036.91
|164
|2006.02.03 20:30
|buy
|64
|0.10
|118.96
|118.12
|119.30
|165
|2006.02.03 20:30
|buy
|65
|0.10
|118.96
|118.12
|119.38
|166
|2006.02.03 20:30
|buy
|66
|0.10
|118.96
|118.12
|119.46
|167
|2006.02.07 10:04
|s/l
|64
|0.10
|118.12
|118.12
|119.30
|-68.92
|8967.98
|168
|2006.02.07 10:04
|s/l
|65
|0.10
|118.12
|118.12
|119.38
|-68.92
|8899.06
|169
|2006.02.07 10:04
|s/l
|66
|0.10
|118.12
|118.12
|119.46
|-68.92
|8830.14
|170
|2006.02.07 16:00
|sell
|67
|0.10
|117.87
|118.71
|117.53
|171
|2006.02.07 16:00
|sell
|68
|0.10
|117.87
|118.71
|117.45
|172
|2006.02.07 16:00
|sell
|69
|0.10
|117.87
|118.71
|117.37
|173
|2006.02.08 17:27
|s/l
|67
|0.10
|118.71
|118.71
|117.53
|-72.06
|8758.08
|174
|2006.02.08 17:27
|s/l
|68
|0.10
|118.71
|118.71
|117.45
|-72.06
|8686.02
|175
|2006.02.08 17:27
|s/l
|69
|0.10
|118.71
|118.71
|117.37
|-72.06
|8613.96
|176
|2006.02.08 22:45
|buy
|70
|0.10
|118.52
|117.68
|118.86
|177
|2006.02.08 22:45
|buy
|71
|0.10
|118.52
|117.68
|118.94
|178
|2006.02.08 22:45
|buy
|72
|0.10
|118.52
|117.68
|119.02
|179
|2006.02.09 20:43
|t/p
|70
|0.10
|118.86
|117.68
|118.86
|31.89
|8645.85
|180
|2006.02.09 20:43
|modify
|71
|0.10
|118.52
|118.52
|118.94
|181
|2006.02.09 20:43
|modify
|72
|0.10
|118.52
|118.52
|119.02
|182
|2006.02.10 02:53
|s/l
|71
|0.10
|118.52
|118.52
|118.94
|4.38
|8650.23
|183
|2006.02.10 02:53
|s/l
|72
|0.10
|118.52
|118.52
|119.02
|4.38
|8654.61
|184
|2006.02.10 03:00
|buy
|73
|0.10
|118.55
|117.71
|118.89
|185
|2006.02.10 03:00
|buy
|74
|0.10
|118.55
|117.71
|118.97
|186
|2006.02.10 03:00
|buy
|75
|0.10
|118.55
|117.71
|119.05
|187
|2006.02.10 08:26
|s/l
|73
|0.10
|117.71
|117.71
|118.89
|-71.37
|8583.24
|188
|2006.02.10 08:26
|s/l
|74
|0.10
|117.71
|117.71
|118.97
|-71.37
|8511.87
|189
|2006.02.10 08:26
|s/l
|75
|0.10
|117.71
|117.71
|119.05
|-71.37
|8440.50
|190
|2006.02.13 02:30
|buy
|76
|0.10
|117.79
|116.95
|118.13
|191
|2006.02.13 02:30
|buy
|77
|0.10
|117.79
|116.95
|118.21
|192
|2006.02.13 02:30
|buy
|78
|0.10
|117.79
|116.95
|118.29
|193
|2006.02.13 10:23
|t/p
|76
|0.10
|118.13
|116.95
|118.13
|28.78
|8469.28
|194
|2006.02.13 10:23
|modify
|77
|0.10
|117.79
|117.79
|118.21
|195
|2006.02.13 10:23
|modify
|78
|0.10
|117.79
|117.79
|118.29
|196
|2006.02.13 10:25
|t/p
|77
|0.10
|118.21
|117.79
|118.21
|35.53
|8504.81
|197
|2006.02.13 10:25
|modify
|78
|0.10
|117.79
|118.00
|118.29
|198
|2006.02.13 13:41
|s/l
|78
|0.10
|118.00
|118.00
|118.29
|17.80
|8522.61
|199
|2006.02.13 16:00
|buy
|79
|0.10
|117.96
|117.12
|118.30
|200
|2006.02.13 16:00
|buy
|80
|0.10
|117.96
|117.12
|118.38
|201
|2006.02.13 16:00
|buy
|81
|0.10
|117.96
|117.12
|118.46
|202
|2006.02.14 07:46
|s/l
|79
|0.10
|117.12
|117.12
|118.30
|-70.64
|8451.97
|203
|2006.02.14 07:46
|s/l
|80
|0.10
|117.12
|117.12
|118.38
|-70.64
|8381.33
|204
|2006.02.14 07:46
|s/l
|81
|0.10
|117.12
|117.12
|118.46
|-70.64
|8310.70
|205
|2006.02.14 07:46
|buy
|82
|0.10
|117.14
|116.30
|117.48
|206
|2006.02.14 07:46
|buy
|83
|0.10
|117.14
|116.30
|117.56
|207
|2006.02.14 07:46
|buy
|84
|0.10
|117.14
|116.30
|117.64
|208
|2006.02.14 14:30
|t/p
|82
|0.10
|117.48
|116.30
|117.48
|28.94
|8339.64
|209
|2006.02.14 14:30
|modify
|83
|0.10
|117.14
|117.14
|117.56
|210
|2006.02.14 14:30
|modify
|84
|0.10
|117.14
|117.14
|117.64
|211
|2006.02.14 14:38
|t/p
|83
|0.10
|117.56
|117.14
|117.56
|35.72
|8375.36
|212
|2006.02.14 14:38
|modify
|84
|0.10
|117.14
|117.35
|117.64
|213
|2006.02.14 14:39
|t/p
|84
|0.10
|117.64
|117.35
|117.64
|42.50
|8417.86
|214
|2006.02.14 15:30
|sell
|85
|0.10
|117.46
|118.30
|117.12
|215
|2006.02.14 15:30
|sell
|86
|0.10
|117.46
|118.30
|117.04
|216
|2006.02.14 15:30
|sell
|87
|0.10
|117.46
|118.30
|116.96
|217
|2006.02.15 15:11
|t/p
|85
|0.10
|117.12
|118.30
|117.12
|27.73
|8445.59
|218
|2006.02.15 15:11
|modify
|86
|0.10
|117.46
|117.46
|117.04
|219
|2006.02.15 15:11
|modify
|87
|0.10
|117.46
|117.46
|116.96
|220
|2006.02.15 16:14
|t/p
|86
|0.10
|117.04
|117.46
|117.04
|34.59
|8480.18
|221
|2006.02.15 16:14
|modify
|87
|0.10
|117.46
|117.25
|116.96
|222
|2006.02.15 16:15
|t/p
|87
|0.10
|116.96
|117.25
|116.96
|41.45
|8521.63
|223
|2006.02.16 03:45
|sell
|88
|0.10
|117.85
|118.69
|117.51
|224
|2006.02.16 03:45
|sell
|89
|0.10
|117.85
|118.69
|117.43
|225
|2006.02.16 03:45
|sell
|90
|0.10
|117.85
|118.69
|117.35
|226
|2006.02.17 00:50
|t/p
|88
|0.10
|117.51
|118.69
|117.51
|27.64
|8549.27
|227
|2006.02.17 00:50
|modify
|89
|0.10
|117.85
|117.85
|117.43
|228
|2006.02.17 00:50
|modify
|90
|0.10
|117.85
|117.85
|117.35
|229
|2006.02.17 00:50
|t/p
|89
|0.10
|117.43
|117.85
|117.43
|34.47
|8583.74
|230
|2006.02.17 00:50
|modify
|90
|0.10
|117.85
|117.64
|117.35
|231
|2006.02.17 00:54
|t/p
|90
|0.10
|117.35
|117.64
|117.35
|41.31
|8625.05
|232
|2006.02.17 08:30
|buy
|91
|0.10
|117.95
|117.11
|118.29
|233
|2006.02.17 08:30
|buy
|92
|0.10
|117.95
|117.11
|118.37
|234
|2006.02.17 08:30
|buy
|93
|0.10
|117.95
|117.11
|118.45
|235
|2006.02.17 09:59
|t/p
|91
|0.10
|118.29
|117.11
|118.29
|28.74
|8653.79
|236
|2006.02.17 09:59
|modify
|92
|0.10
|117.95
|117.95
|118.37
|237
|2006.02.17 09:59
|modify
|93
|0.10
|117.95
|117.95
|118.45
|238
|2006.02.17 10:11
|t/p
|92
|0.10
|118.37
|117.95
|118.37
|35.48
|8689.27
|239
|2006.02.17 10:11
|modify
|93
|0.10
|117.95
|118.16
|118.45
|240
|2006.02.17 11:06
|s/l
|93
|0.10
|118.16
|118.16
|118.45
|17.77
|8707.04
|241
|2006.02.17 11:30
|sell
|94
|0.10
|118.27
|119.11
|117.93
|242
|2006.02.17 11:30
|sell
|95
|0.10
|118.27
|119.11
|117.85
|243
|2006.02.17 11:30
|sell
|96
|0.10
|118.27
|119.11
|117.77
|244
|2006.02.23 05:31
|t/p
|94
|0.10
|117.93
|119.11
|117.93
|21.04
|8728.08
|245
|2006.02.23 05:31
|modify
|95
|0.10
|118.27
|118.27
|117.85
|246
|2006.02.23 05:31
|modify
|96
|0.10
|118.27
|118.27
|117.77
|247
|2006.02.23 05:33
|t/p
|95
|0.10
|117.85
|118.27
|117.85
|27.85
|8755.93
|248
|2006.02.23 05:33
|modify
|96
|0.10
|118.27
|118.06
|117.77
|249
|2006.02.23 05:34
|t/p
|96
|0.10
|117.77
|118.06
|117.77
|34.67
|8790.59
|250
|2006.02.23 19:00
|sell
|97
|0.10
|117.10
|117.94
|116.76
|251
|2006.02.23 19:00
|sell
|98
|0.10
|117.10
|117.94
|116.68
|252
|2006.02.23 19:00
|sell
|99
|0.10
|117.10
|117.94
|116.60
|253
|2006.02.24 01:17
|t/p
|97
|0.10
|116.76
|117.94
|116.76
|27.82
|8818.41
|254
|2006.02.24 01:17
|modify
|98
|0.10
|117.10
|117.10
|116.68
|255
|2006.02.24 01:17
|modify
|99
|0.10
|117.10
|117.10
|116.60
|256
|2006.02.24 01:17
|t/p
|98
|0.10
|116.68
|117.10
|116.68
|34.70
|8853.11
|257
|2006.02.24 01:17
|modify
|99
|0.10
|117.10
|116.89
|116.60
|258
|2006.02.24 01:25
|t/p
|99
|0.10
|116.60
|116.89
|116.60
|41.58
|8894.70
|259
|2006.02.24 08:00
|sell
|100
|0.10
|116.66
|117.50
|116.32
|260
|2006.02.24 08:00
|sell
|101
|0.10
|116.66
|117.50
|116.24
|261
|2006.02.24 08:00
|sell
|102
|0.10
|116.66
|117.50
|116.16
|262
|2006.02.27 01:56
|t/p
|100
|0.10
|116.32
|117.50
|116.32
|27.93
|8922.63
|263
|2006.02.27 01:56
|modify
|101
|0.10
|116.66
|116.66
|116.24
|264
|2006.02.27 01:56
|modify
|102
|0.10
|116.66
|116.66
|116.16
|265
|2006.02.27 01:56
|t/p
|101
|0.10
|116.24
|116.66
|116.24
|34.83
|8957.46
|266
|2006.02.27 01:56
|modify
|102
|0.10
|116.66
|116.45
|116.16
|267
|2006.02.27 02:54
|t/p
|102
|0.10
|116.16
|116.45
|116.16
|41.74
|8999.20
|268
|2006.02.27 12:15
|sell
|103
|0.10
|116.22
|117.06
|115.88
|269
|2006.02.27 12:15
|sell
|104
|0.10
|116.22
|117.06
|115.80
|270
|2006.02.27 12:15
|sell
|105
|0.10
|116.22
|117.06
|115.72
|271
|2006.02.28 16:44
|t/p
|103
|0.10
|115.88
|117.06
|115.88
|28.05
|9027.25
|272
|2006.02.28 16:44
|modify
|104
|0.10
|116.22
|116.22
|115.80
|273
|2006.02.28 16:44
|modify
|105
|0.10
|116.22
|116.22
|115.72
|274
|2006.02.28 17:18
|t/p
|104
|0.10
|115.80
|116.22
|115.80
|34.97
|9062.22
|275
|2006.02.28 17:18
|modify
|105
|0.10
|116.22
|116.01
|115.72
|276
|2006.03.01 00:28
|t/p
|105
|0.10
|115.72
|116.01
|115.72
|40.62
|9102.84
|277
|2006.03.01 03:46
|sell
|106
|0.20
|115.84
|116.68
|115.50
|278
|2006.03.01 03:46
|sell
|107
|0.20
|115.84
|116.68
|115.42
|279
|2006.03.01 03:46
|sell
|108
|0.20
|115.84
|116.68
|115.34
|280
|2006.03.03 16:05
|s/l
|106
|0.20
|116.68
|116.68
|115.50
|-154.37
|8948.47
|281
|2006.03.03 16:05
|s/l
|107
|0.20
|116.68
|116.68
|115.42
|-154.37
|8794.10
|282
|2006.03.03 16:05
|s/l
|108
|0.20
|116.68
|116.68
|115.34
|-154.37
|8639.73
|283
|2006.03.03 16:05
|buy
|109
|0.10
|116.68
|115.84
|117.02
|284
|2006.03.03 16:05
|buy
|110
|0.10
|116.68
|115.84
|117.10
|285
|2006.03.03 16:05
|buy
|111
|0.10
|116.68
|115.84
|117.18
|286
|2006.03.06 04:46
|t/p
|109
|0.10
|117.02
|115.84
|117.02
|30.14
|8669.87
|287
|2006.03.06 04:46
|modify
|110
|0.10
|116.68
|116.68
|117.10
|288
|2006.03.06 04:46
|modify
|111
|0.10
|116.68
|116.68
|117.18
|289
|2006.03.06 05:46
|t/p
|110
|0.10
|117.10
|116.68
|117.10
|36.96
|8706.83
|290
|2006.03.06 05:46
|modify
|111
|0.10
|116.68
|116.89
|117.18
|291
|2006.03.06 07:59
|s/l
|111
|0.10
|116.89
|116.89
|117.18
|19.06
|8725.90
|292
|2006.03.07 00:00
|sell
|112
|0.10
|117.60
|118.44
|117.26
|293
|2006.03.07 00:00
|sell
|113
|0.10
|117.60
|118.44
|117.18
|294
|2006.03.07 00:00
|sell
|114
|0.10
|117.60
|118.44
|117.10
|295
|2006.03.09 11:18
|t/p
|112
|0.10
|117.26
|118.44
|117.26
|23.80
|8749.70
|296
|2006.03.09 11:18
|modify
|113
|0.10
|117.60
|117.60
|117.18
|297
|2006.03.09 11:18
|modify
|114
|0.10
|117.60
|117.60
|117.10
|298
|2006.03.09 11:30
|t/p
|113
|0.10
|117.18
|117.60
|117.18
|30.64
|8780.35
|299
|2006.03.09 11:30
|modify
|114
|0.10
|117.60
|117.39
|117.10
|300
|2006.03.09 11:37
|t/p
|114
|0.10
|117.10
|117.39
|117.10
|37.50
|8817.85
|301
|2006.03.09 16:00
|sell
|115
|0.10
|117.58
|118.42
|117.24
|302
|2006.03.09 16:00
|sell
|116
|0.10
|117.58
|118.42
|117.16
|303
|2006.03.09 16:00
|sell
|117
|0.10
|117.58
|118.42
|117.08
|304
|2006.03.09 19:03
|s/l
|115
|0.10
|118.42
|118.42
|117.24
|-70.93
|8746.92
|305
|2006.03.09 19:03
|s/l
|116
|0.10
|118.42
|118.42
|117.16
|-70.93
|8675.99
|306
|2006.03.09 19:03
|s/l
|117
|0.10
|118.42
|118.42
|117.08
|-70.93
|8605.06
|307
|2006.03.10 01:15
|buy
|118
|0.10
|118.15
|117.31
|118.49
|308
|2006.03.10 01:15
|buy
|119
|0.10
|118.15
|117.31
|118.57
|309
|2006.03.10 01:15
|buy
|120
|0.10
|118.15
|117.31
|118.65
|310
|2006.03.10 02:03
|t/p
|118
|0.10
|118.49
|117.31
|118.49
|28.69
|8633.75
|311
|2006.03.10 02:03
|modify
|119
|0.10
|118.15
|118.15
|118.57
|312
|2006.03.10 02:03
|modify
|120
|0.10
|118.15
|118.15
|118.65
|313
|2006.03.10 02:03
|t/p
|119
|0.10
|118.57
|118.15
|118.57
|35.42
|8669.17
|314
|2006.03.10 02:03
|modify
|120
|0.10
|118.15
|118.36
|118.65
|315
|2006.03.10 02:18
|s/l
|120
|0.10
|118.36
|118.36
|118.65
|17.74
|8686.91
|316
|2006.03.10 02:18
|sell
|121
|0.10
|118.36
|119.20
|118.02
|317
|2006.03.10 02:18
|sell
|122
|0.10
|118.36
|119.20
|117.94
|318
|2006.03.10 02:18
|sell
|123
|0.10
|118.36
|119.20
|117.86
|319
|2006.03.10 08:30
|t/p
|121
|0.10
|118.02
|119.20
|118.02
|28.81
|8715.72
|320
|2006.03.10 08:30
|modify
|122
|0.10
|118.36
|118.36
|117.94
|321
|2006.03.10 08:30
|modify
|123
|0.10
|118.36
|118.36
|117.86
|322
|2006.03.10 10:15
|s/l
|122
|0.10
|118.36
|118.36
|117.94
|0.00
|8715.72
|323
|2006.03.10 10:15
|s/l
|123
|0.10
|118.36
|118.36
|117.86
|0.00
|8715.72
|324
|2006.03.10 13:45
|sell
|124
|0.10
|118.29
|119.13
|117.95
|325
|2006.03.10 13:45
|sell
|125
|0.10
|118.29
|119.13
|117.87
|326
|2006.03.10 13:45
|sell
|126
|0.10
|118.29
|119.13
|117.79
|327
|2006.03.10 15:38
|s/l
|124
|0.10
|119.13
|119.13
|117.95
|-70.50
|8645.22
|328
|2006.03.10 15:38
|s/l
|125
|0.10
|119.13
|119.13
|117.87
|-70.50
|8574.72
|329
|2006.03.10 15:38
|s/l
|126
|0.10
|119.13
|119.13
|117.79
|-70.50
|8504.22
|330
|2006.03.13 00:15
|buy
|127
|0.10
|118.96
|118.12
|119.30
|331
|2006.03.13 00:15
|buy
|128
|0.10
|118.96
|118.12
|119.38
|332
|2006.03.13 00:15
|buy
|129
|0.10
|118.96
|118.12
|119.46
|333
|2006.03.14 14:30
|s/l
|127
|0.10
|118.12
|118.12
|119.30
|-70.03
|8434.19
|334
|2006.03.14 14:30
|s/l
|128
|0.10
|118.12
|118.12
|119.38
|-70.03
|8364.17
|335
|2006.03.14 14:30
|s/l
|129
|0.10
|118.12
|118.12
|119.46
|-70.03
|8294.14
|336
|2006.03.14 22:45
|sell
|130
|0.10
|117.61
|118.45
|117.27
|337
|2006.03.14 22:45
|sell
|131
|0.10
|117.61
|118.45
|117.19
|338
|2006.03.14 22:45
|sell
|132
|0.10
|117.61
|118.45
|117.11
|339
|2006.03.15 15:12
|t/p
|130
|0.10
|117.27
|118.45
|117.27
|27.70
|8321.84
|340
|2006.03.15 15:12
|modify
|131
|0.10
|117.61
|117.61
|117.19
|341
|2006.03.15 15:12
|modify
|132
|0.10
|117.61
|117.61
|117.11
|342
|2006.03.15 15:26
|t/p
|131
|0.10
|117.19
|117.61
|117.19
|34.55
|8356.39
|343
|2006.03.15 15:26
|modify
|132
|0.10
|117.61
|117.40
|117.11
|344
|2006.03.15 15:40
|s/l
|132
|0.10
|117.40
|117.40
|117.11
|16.59
|8372.99
|345
|2006.03.15 15:40
|buy
|133
|0.10
|117.40
|116.56
|117.74
|346
|2006.03.15 15:40
|buy
|134
|0.10
|117.40
|116.56
|117.82
|347
|2006.03.15 15:40
|buy
|135
|0.10
|117.40
|116.56
|117.90
|348
|2006.03.16 05:46
|t/p
|133
|0.10
|117.74
|116.56
|117.74
|32.16
|8405.15
|349
|2006.03.16 05:46
|modify
|134
|0.10
|117.40
|117.40
|117.82
|350
|2006.03.16 05:46
|modify
|135
|0.10
|117.40
|117.40
|117.90
|351
|2006.03.16 05:48
|t/p
|134
|0.10
|117.82
|117.40
|117.82
|38.93
|8444.08
|352
|2006.03.16 05:48
|modify
|135
|0.10
|117.40
|117.61
|117.90
|353
|2006.03.16 05:54
|s/l
|135
|0.10
|117.61
|117.61
|117.90
|21.14
|8465.22
|354
|2006.03.16 05:54
|sell
|136
|0.10
|117.61
|118.45
|117.27
|355
|2006.03.16 05:54
|sell
|137
|0.10
|117.61
|118.45
|117.19
|356
|2006.03.16 05:54
|sell
|138
|0.10
|117.61
|118.45
|117.11
|357
|2006.03.16 14:41
|t/p
|136
|0.10
|117.27
|118.45
|117.27
|29.00
|8494.22
|358
|2006.03.16 14:41
|modify
|137
|0.10
|117.61
|117.61
|117.19
|359
|2006.03.16 14:41
|modify
|138
|0.10
|117.61
|117.61
|117.11
|360
|2006.03.16 14:47
|t/p
|137
|0.10
|117.19
|117.61
|117.19
|35.84
|8530.06
|361
|2006.03.16 14:47
|modify
|138
|0.10
|117.61
|117.40
|117.11
|362
|2006.03.16 15:02
|t/p
|138
|0.10
|117.11
|117.40
|117.11
|42.69
|8572.75
|363
|2006.03.17 01:45
|buy
|139
|0.10
|116.75
|115.91
|117.09
|364
|2006.03.17 01:45
|buy
|140
|0.10
|116.75
|115.91
|117.17
|365
|2006.03.17 01:45
|buy
|141
|0.10
|116.75
|115.91
|117.25
|366
|2006.03.17 14:34
|s/l
|139
|0.10
|115.91
|115.91
|117.09
|-72.48
|8500.27
|367
|2006.03.17 14:34
|s/l
|140
|0.10
|115.91
|115.91
|117.17
|-72.48
|8427.79
|368
|2006.03.17 14:34
|s/l
|141
|0.10
|115.91
|115.91
|117.25
|-72.48
|8355.31
|369
|2006.03.20 01:00
|sell
|142
|0.10
|116.18
|117.02
|115.84
|370
|2006.03.20 01:00
|sell
|143
|0.10
|116.18
|117.02
|115.76
|371
|2006.03.20 01:00
|sell
|144
|0.10
|116.18
|117.02
|115.68
|372
|2006.03.20 14:28
|t/p
|142
|0.10
|115.84
|117.02
|115.84
|29.35
|8384.66
|373
|2006.03.20 14:28
|modify
|143
|0.10
|116.18
|116.18
|115.76
|374
|2006.03.20 14:28
|modify
|144
|0.10
|116.18
|116.18
|115.68
|375
|2006.03.20 14:52
|t/p
|143
|0.10
|115.76
|116.18
|115.76
|36.28
|8420.94
|376
|2006.03.20 14:52
|modify
|144
|0.10
|116.18
|115.97
|115.68
|377
|2006.03.20 14:53
|t/p
|144
|0.10
|115.68
|115.97
|115.68
|43.23
|8464.17
|378
|2006.03.20 15:00
|buy
|145
|0.10
|115.65
|114.81
|115.99
|379
|2006.03.20 15:00
|buy
|146
|0.10
|115.65
|114.81
|116.07
|380
|2006.03.20 15:00
|buy
|147
|0.10
|115.65
|114.81
|116.15
|381
|2006.03.20 15:48
|t/p
|145
|0.10
|115.99
|114.81
|115.99
|29.31
|8493.48
|382
|2006.03.20 15:48
|modify
|146
|0.10
|115.65
|115.65
|116.07
|383
|2006.03.20 15:48
|modify
|147
|0.10
|115.65
|115.65
|116.15
|384
|2006.03.20 15:49
|t/p
|146
|0.10
|116.07
|115.65
|116.07
|36.18
|8529.66
|385
|2006.03.20 15:49
|modify
|147
|0.10
|115.65
|115.86
|116.15
|386
|2006.03.20 15:54
|t/p
|147
|0.10
|116.15
|115.86
|116.15
|43.05
|8572.71
|387
|2006.03.21 00:30
|sell
|148
|0.10
|116.37
|117.21
|116.03
|388
|2006.03.21 00:30
|sell
|149
|0.10
|116.37
|117.21
|115.95
|389
|2006.03.21 00:30
|sell
|150
|0.10
|116.37
|117.21
|115.87
|390
|2006.03.21 17:54
|s/l
|148
|0.10
|117.21
|117.21
|116.03
|-71.67
|8501.04
|391
|2006.03.21 17:54
|s/l
|149
|0.10
|117.21
|117.21
|115.95
|-71.67
|8429.37
|392
|2006.03.21 17:54
|s/l
|150
|0.10
|117.21
|117.21
|115.87
|-71.67
|8357.70
|393
|2006.03.21 17:54
|sell
|151
|0.10
|117.18
|118.02
|116.84
|394
|2006.03.21 17:54
|sell
|152
|0.10
|117.18
|118.02
|116.76
|395
|2006.03.21 17:54
|sell
|153
|0.10
|117.18
|118.02
|116.68
|396
|2006.03.22 14:31
|t/p
|151
|0.10
|116.84
|118.02
|116.84
|27.80
|8385.50
|397
|2006.03.22 14:31
|modify
|152
|0.10
|117.18
|117.18
|116.76
|398
|2006.03.22 14:31
|modify
|153
|0.10
|117.18
|117.18
|116.68
|399
|2006.03.22 14:36
|t/p
|152
|0.10
|116.76
|117.18
|116.76
|34.68
|8420.18
|400
|2006.03.22 14:36
|modify
|153
|0.10
|117.18
|116.97
|116.68
|401
|2006.03.22 14:51
|t/p
|153
|0.10
|116.68
|116.97
|116.68
|41.55
|8461.73
|402
|2006.03.22 14:51
|buy
|154
|0.10
|116.68
|115.84
|117.02
|403
|2006.03.22 14:51
|buy
|155
|0.10
|116.68
|115.84
|117.10
|404
|2006.03.22 14:51
|buy
|156
|0.10
|116.68
|115.84
|117.18
|405
|2006.03.22 23:23
|t/p
|154
|0.10
|117.02
|115.84
|117.02
|29.06
|8490.79
|406
|2006.03.22 23:23
|modify
|155
|0.10
|116.68
|116.68
|117.10
|407
|2006.03.22 23:23
|modify
|156
|0.10
|116.68
|116.68
|117.18
|408
|2006.03.23 06:10
|t/p
|155
|0.10
|117.10
|116.68
|117.10
|39.15
|8529.95
|409
|2006.03.23 06:10
|modify
|156
|0.10
|116.68
|116.89
|117.18
|410
|2006.03.23 06:15
|t/p
|156
|0.10
|117.18
|116.89
|117.18
|45.95
|8575.90
|411
|2006.03.23 11:15
|buy
|157
|0.10
|117.01
|116.17
|117.35
|412
|2006.03.23 11:15
|buy
|158
|0.10
|117.01
|116.17
|117.43
|413
|2006.03.23 11:15
|buy
|159
|0.10
|117.01
|116.17
|117.51
|414
|2006.03.23 16:27
|t/p
|157
|0.10
|117.35
|116.17
|117.35
|28.97
|8604.87
|415
|2006.03.23 16:27
|modify
|158
|0.10
|117.01
|117.01
|117.43
|416
|2006.03.23 16:27
|modify
|159
|0.10
|117.01
|117.01
|117.51
|417
|2006.03.23 16:28
|t/p
|158
|0.10
|117.43
|117.01
|117.43
|35.76
|8640.63
|418
|2006.03.23 16:28
|modify
|159
|0.10
|117.01
|117.22
|117.51
|419
|2006.03.23 16:28
|t/p
|159
|0.10
|117.51
|117.22
|117.51
|42.55
|8683.18
|420
|2006.03.23 16:28
|sell
|160
|0.10
|117.51
|118.35
|117.17
|421
|2006.03.23 16:28
|sell
|161
|0.10
|117.51
|118.35
|117.09
|422
|2006.03.23 16:28
|sell
|162
|0.10
|117.51
|118.35
|117.01
|423
|2006.03.24 15:06
|s/l
|160
|0.10
|118.35
|118.35
|117.17
|-72.26
|8610.92
|424
|2006.03.24 15:06
|s/l
|161
|0.10
|118.35
|118.35
|117.09
|-72.26
|8538.66
|425
|2006.03.24 15:06
|s/l
|162
|0.10
|118.35
|118.35
|117.01
|-72.26
|8466.40
|426
|2006.03.24 15:15
|sell
|163
|0.10
|118.41
|119.25
|118.07
|427
|2006.03.24 15:15
|sell
|164
|0.10
|118.41
|119.25
|117.99
|428
|2006.03.24 15:15
|sell
|165
|0.10
|118.41
|119.25
|117.91
|429
|2006.03.24 16:03
|t/p
|163
|0.10
|118.07
|119.25
|118.07
|28.80
|8495.20
|430
|2006.03.24 16:03
|modify
|164
|0.10
|118.41
|118.41
|117.99
|431
|2006.03.24 16:03
|modify
|165
|0.10
|118.41
|118.41
|117.91
|432
|2006.03.24 16:03
|t/p
|164
|0.10
|117.99
|118.41
|117.99
|35.60
|8530.80
|433
|2006.03.24 16:03
|modify
|165
|0.10
|118.41
|118.20
|117.91
|434
|2006.03.24 16:09
|t/p
|165
|0.10
|117.91
|118.20
|117.91
|42.41
|8573.21
|435
|2006.03.27 01:45
|sell
|166
|0.10
|117.59
|118.43
|117.25
|436
|2006.03.27 01:45
|sell
|167
|0.10
|117.59
|118.43
|117.17
|437
|2006.03.27 01:45
|sell
|168
|0.10
|117.59
|118.43
|117.09
|438
|2006.03.27 02:48
|t/p
|166
|0.10
|117.25
|118.43
|117.25
|29.00
|8602.21
|439
|2006.03.27 02:48
|modify
|167
|0.10
|117.59
|117.59
|117.17
|440
|2006.03.27 02:48
|modify
|168
|0.10
|117.59
|117.59
|117.09
|441
|2006.03.27 02:49
|t/p
|167
|0.10
|117.17
|117.59
|117.17
|35.85
|8638.06
|442
|2006.03.27 02:49
|modify
|168
|0.10
|117.59
|117.38
|117.09
|443
|2006.03.27 02:56
|t/p
|168
|0.10
|117.09
|117.38
|117.09
|42.71
|8680.77
|444
|2006.03.27 03:45
|buy
|169
|0.10
|116.87
|116.03
|117.21
|445
|2006.03.27 03:45
|buy
|170
|0.10
|116.87
|116.03
|117.29
|446
|2006.03.27 03:45
|buy
|171
|0.10
|116.87
|116.03
|117.37
|447
|2006.03.28 17:33
|t/p
|169
|0.10
|117.21
|116.03
|117.21
|30.10
|8710.88
|448
|2006.03.28 17:33
|modify
|170
|0.10
|116.87
|116.87
|117.29
|449
|2006.03.28 17:33
|modify
|171
|0.10
|116.87
|116.87
|117.37
|450
|2006.03.28 18:16
|t/p
|170
|0.10
|117.29
|116.87
|117.29
|36.90
|8747.78
|451
|2006.03.28 18:16
|modify
|171
|0.10
|116.87
|117.08
|117.37
|452
|2006.03.28 21:18
|t/p
|171
|0.10
|117.37
|117.08
|117.37
|43.69
|8791.47
|453
|2006.03.29 03:45
|buy
|172
|0.10
|117.85
|117.01
|118.19
|454
|2006.03.29 03:45
|buy
|173
|0.10
|117.85
|117.01
|118.27
|455
|2006.03.29 03:45
|buy
|174
|0.10
|117.85
|117.01
|118.35
|456
|2006.03.29 16:24
|t/p
|172
|0.10
|118.19
|117.01
|118.19
|28.77
|8820.24
|457
|2006.03.29 16:24
|modify
|173
|0.10
|117.85
|117.85
|118.27
|458
|2006.03.29 16:24
|modify
|174
|0.10
|117.85
|117.85
|118.35
|459
|2006.03.29 18:07
|s/l
|173
|0.10
|117.85
|117.85
|118.27
|0.00
|8820.24
|460
|2006.03.29 18:07
|s/l
|174
|0.10
|117.85
|117.85
|118.35
|0.00
|8820.24
|461
|2006.03.30 02:15
|sell
|175
|0.10
|117.89
|118.73
|117.55
|462
|2006.03.30 02:15
|sell
|176
|0.10
|117.89
|118.73
|117.47
|463
|2006.03.30 02:15
|sell
|177
|0.10
|117.89
|118.73
|117.39
|464
|2006.03.30 06:26
|t/p
|175
|0.10
|117.55
|118.73
|117.55
|28.92
|8849.16
|465
|2006.03.30 06:26
|modify
|176
|0.10
|117.89
|117.89
|117.47
|466
|2006.03.30 06:26
|modify
|177
|0.10
|117.89
|117.89
|117.39
|467
|2006.03.30 07:25
|t/p
|176
|0.10
|117.47
|117.89
|117.47
|35.76
|8884.92
|468
|2006.03.30 07:25
|modify
|177
|0.10
|117.89
|117.68
|117.39
|469
|2006.03.30 07:26
|t/p
|177
|0.10
|117.39
|117.68
|117.39
|42.59
|8927.51
|470
|2006.03.30 11:15
|buy
|178
|0.10
|117.54
|116.70
|117.88
|471
|2006.03.30 11:15
|buy
|179
|0.10
|117.54
|116.70
|117.96
|472
|2006.03.30 11:15
|buy
|180
|0.10
|117.54
|116.70
|118.04
|473
|2006.03.31 15:15
|t/p
|178
|0.10
|117.88
|116.70
|117.88
|29.93
|8957.45
|474
|2006.03.31 15:15
|modify
|179
|0.10
|117.54
|117.54
|117.96
|475
|2006.03.31 15:15
|modify
|180
|0.10
|117.54
|117.54
|118.04
|476
|2006.03.31 15:29
|t/p
|179
|0.10
|117.96
|117.54
|117.96
|36.70
|8994.15
|477
|2006.03.31 15:29
|modify
|180
|0.10
|117.54
|117.75
|118.04
|478
|2006.03.31 15:33
|s/l
|180
|0.10
|117.75
|117.75
|118.04
|18.92
|9013.08
|479
|2006.04.03 01:00
|sell
|181
|0.20
|117.66
|118.50
|117.32
|480
|2006.04.03 01:00
|sell
|182
|0.20
|117.66
|118.50
|117.24
|481
|2006.04.03 01:00
|sell
|183
|0.20
|117.66
|118.50
|117.16
|482
|2006.04.03 06:40
|s/l
|181
|0.20
|118.50
|118.50
|117.32
|-141.77
|8871.31
|483
|2006.04.03 06:40
|s/l
|182
|0.20
|118.50
|118.50
|117.24
|-141.77
|8729.54
|484
|2006.04.03 06:40
|s/l
|183
|0.20
|118.50
|118.50
|117.16
|-141.77
|8587.77
|485
|2006.04.04 02:00
|sell
|184
|0.10
|117.73
|118.57
|117.39
|486
|2006.04.04 02:00
|sell
|185
|0.10
|117.73
|118.57
|117.31
|487
|2006.04.04 02:00
|sell
|186
|0.10
|117.73
|118.57
|117.23
|488
|2006.04.04 14:05
|t/p
|184
|0.10
|117.39
|118.57
|117.39
|28.97
|8616.74
|489
|2006.04.04 14:05
|modify
|185
|0.10
|117.73
|117.73
|117.31
|490
|2006.04.04 14:05
|modify
|186
|0.10
|117.73
|117.73
|117.23
|491
|2006.04.04 15:44
|t/p
|185
|0.10
|117.31
|117.73
|117.31
|35.80
|8652.54
|492
|2006.04.04 15:44
|modify
|186
|0.10
|117.73
|117.52
|117.23
|493
|2006.04.04 16:07
|s/l
|186
|0.10
|117.52
|117.52
|117.23
|17.87
|8670.41
|494
|2006.04.04 20:46
|sell
|187
|0.10
|117.43
|118.27
|117.09
|495
|2006.04.04 20:46
|sell
|188
|0.10
|117.43
|118.27
|117.01
|496
|2006.04.04 20:46
|sell
|189
|0.10
|117.43
|118.27
|116.93
|497
|2006.04.05 04:12
|t/p
|187
|0.10
|117.09
|118.27
|117.09
|27.74
|8698.15
|498
|2006.04.05 04:12
|modify
|188
|0.10
|117.43
|117.43
|117.01
|499
|2006.04.05 04:12
|modify
|189
|0.10
|117.43
|117.43
|116.93
|500
|2006.04.05 05:08
|t/p
|188
|0.10
|117.01
|117.43
|117.01
|34.60
|8732.75
|501
|2006.04.05 05:08
|modify
|189
|0.10
|117.43
|117.22
|116.93
|502
|2006.04.05 05:13
|t/p
|189
|0.10
|116.93
|117.22
|116.93
|41.46
|8774.21
|503
|2006.04.05 11:15
|sell
|190
|0.10
|117.32
|118.16
|116.98
|504
|2006.04.05 11:15
|sell
|191
|0.10
|117.32
|118.16
|116.90
|505
|2006.04.05 11:15
|sell
|192
|0.10
|117.32
|118.16
|116.82
|506
|2006.04.07 17:14
|s/l
|190
|0.10
|118.16
|118.16
|116.98
|-76.29
|8697.92
|507
|2006.04.07 17:14
|s/l
|191
|0.10
|118.16
|118.16
|116.90
|-76.29
|8621.64
|508
|2006.04.07 17:14
|s/l
|192
|0.10
|118.16
|118.16
|116.82
|-76.29
|8545.35
|509
|2006.04.07 17:14
|sell
|193
|0.10
|118.13
|118.97
|117.79
|510
|2006.04.07 17:14
|sell
|194
|0.10
|118.13
|118.97
|117.71
|511
|2006.04.07 17:14
|sell
|195
|0.10
|118.13
|118.97
|117.63
|512
|2006.04.17 14:21
|t/p
|193
|0.10
|117.79
|118.97
|117.79
|18.48
|8563.83
|513
|2006.04.17 14:21
|modify
|194
|0.10
|118.13
|118.13
|117.71
|514
|2006.04.17 14:21
|modify
|195
|0.10
|118.13
|118.13
|117.63
|515
|2006.04.17 14:24
|t/p
|194
|0.10
|117.71
|118.13
|117.71
|25.29
|8589.12
|516
|2006.04.17 14:24
|modify
|195
|0.10
|118.13
|117.92
|117.63
|517
|2006.04.17 14:24
|t/p
|195
|0.10
|117.63
|117.92
|117.63
|32.12
|8621.23
|518
|2006.04.17 14:30
|buy
|196
|0.10
|117.72
|116.88
|118.06
|519
|2006.04.17 14:30
|buy
|197
|0.10
|117.72
|116.88
|118.14
|520
|2006.04.17 14:30
|buy
|198
|0.10
|117.72
|116.88
|118.22
|521
|2006.04.18 09:43
|t/p
|196
|0.10
|118.06
|116.88
|118.06
|29.89
|8651.13
|522
|2006.04.18 09:43
|modify
|197
|0.10
|117.72
|117.72
|118.14
|523
|2006.04.18 09:43
|modify
|198
|0.10
|117.72
|117.72
|118.22
|524
|2006.04.18 10:07
|t/p
|197
|0.10
|118.14
|117.72
|118.14
|36.64
|8687.77
|525
|2006.04.18 10:07
|modify
|198
|0.10
|117.72
|117.93
|118.22
|526
|2006.04.18 11:30
|s/l
|198
|0.10
|117.93
|117.93
|118.22
|18.90
|8706.68
|527
|2006.04.18 20:30
|buy
|199
|0.10
|117.35
|116.51
|117.69
|528
|2006.04.18 20:30
|buy
|200
|0.10
|117.35
|116.51
|117.77
|529
|2006.04.18 20:30
|buy
|201
|0.10
|117.35
|116.51
|117.85
|530
|2006.04.19 15:05
|t/p
|199
|0.10
|117.69
|116.51
|117.69
|29.98
|8736.66
|531
|2006.04.19 15:05
|modify
|200
|0.10
|117.35
|117.35
|117.77
|532
|2006.04.19 15:05
|modify
|201
|0.10
|117.35
|117.35
|117.85
|533
|2006.04.19 15:22
|t/p
|200
|0.10
|117.77
|117.35
|117.77
|36.75
|8773.41
|534
|2006.04.19 15:22
|modify
|201
|0.10
|117.35
|117.56
|117.85
|535
|2006.04.19 15:23
|t/p
|201
|0.10
|117.85
|117.56
|117.85
|43.51
|8816.93
|536
|2006.04.19 15:23
|sell
|202
|0.10
|117.88
|118.72
|117.54
|537
|2006.04.19 15:23
|sell
|203
|0.10
|117.88
|118.72
|117.46
|538
|2006.04.19 15:23
|sell
|204
|0.10
|117.88
|118.72
|117.38
|539
|2006.04.19 18:01
|t/p
|202
|0.10
|117.54
|118.72
|117.54
|28.93
|8845.86
|540
|2006.04.19 18:01
|modify
|203
|0.10
|117.88
|117.88
|117.46
|541
|2006.04.19 18:01
|modify
|204
|0.10
|117.88
|117.88
|117.38
|542
|2006.04.19 18:14
|t/p
|203
|0.10
|117.46
|117.88
|117.46
|35.76
|8881.62
|543
|2006.04.19 18:14
|modify
|204
|0.10
|117.88
|117.67
|117.38
|544
|2006.04.19 18:21
|t/p
|204
|0.10
|117.38
|117.67
|117.38
|42.60
|8924.22
|545
|2006.04.20 12:00
|sell
|205
|0.10
|117.57
|118.41
|117.23
|546
|2006.04.20 12:00
|sell
|206
|0.10
|117.57
|118.41
|117.15
|547
|2006.04.20 12:00
|sell
|207
|0.10
|117.57
|118.41
|117.07
|548
|2006.04.21 11:20
|t/p
|205
|0.10
|117.23
|118.41
|117.23
|27.71
|8951.93
|549
|2006.04.21 11:20
|modify
|206
|0.10
|117.57
|117.57
|117.15
|550
|2006.04.21 11:20
|modify
|207
|0.10
|117.57
|117.57
|117.07
|551
|2006.04.21 11:29
|t/p
|206
|0.10
|117.15
|117.57
|117.15
|34.56
|8986.49
|552
|2006.04.21 11:29
|modify
|207
|0.10
|117.57
|117.36
|117.07
|553
|2006.04.21 13:07
|s/l
|207
|0.10
|117.36
|117.36
|117.07
|16.59
|9003.08
|554
|2006.04.21 20:31
|buy
|208
|0.20
|116.89
|116.05
|117.23
|555
|2006.04.21 20:31
|buy
|209
|0.20
|116.89
|116.05
|117.31
|556
|2006.04.21 20:31
|buy
|210
|0.20
|116.89
|116.05
|117.39
|557
|2006.04.24 00:00
|s/l
|208
|0.20
|116.05
|116.05
|117.23
|-143.03
|8860.05
|558
|2006.04.24 00:00
|s/l
|209
|0.20
|116.05
|116.05
|117.31
|-143.03
|8717.02
|559
|2006.04.24 00:00
|s/l
|210
|0.20
|116.05
|116.05
|117.39
|-143.03
|8573.99
|560
|2006.04.24 06:30
|buy
|211
|0.10
|115.79
|114.95
|116.13
|561
|2006.04.24 06:30
|buy
|212
|0.10
|115.79
|114.95
|116.21
|562
|2006.04.24 06:30
|buy
|213
|0.10
|115.79
|114.95
|116.29
|563
|2006.04.24 09:37
|s/l
|211
|0.10
|114.95
|114.95
|116.13
|-73.08
|8500.91
|564
|2006.04.24 09:37
|s/l
|212
|0.10
|114.95
|114.95
|116.21
|-73.08
|8427.83
|565
|2006.04.24 09:37
|s/l
|213
|0.10
|114.95
|114.95
|116.29
|-73.08
|8354.75
|566
|2006.04.24 18:30
|buy
|214
|0.10
|114.63
|113.79
|114.97
|567
|2006.04.24 18:30
|buy
|215
|0.10
|114.63
|113.79
|115.05
|568
|2006.04.24 18:30
|buy
|216
|0.10
|114.63
|113.79
|115.13
|569
|2006.04.25 16:43
|t/p
|214
|0.10
|114.97
|113.79
|114.97
|30.66
|8385.41
|570
|2006.04.25 16:43
|modify
|215
|0.10
|114.63
|114.63
|115.05
|571
|2006.04.25 16:43
|modify
|216
|0.10
|114.63
|114.63
|115.13
|572
|2006.04.25 17:08
|s/l
|215
|0.10
|114.63
|114.63
|115.05
|1.09
|8386.50
|573
|2006.04.25 17:08
|s/l
|216
|0.10
|114.63
|114.63
|115.13
|1.09
|8387.60
|574
|2006.04.25 23:31
|buy
|217
|0.10
|114.82
|113.98
|115.16
|575
|2006.04.25 23:31
|buy
|218
|0.10
|114.82
|113.98
|115.24
|576
|2006.04.25 23:31
|buy
|219
|0.10
|114.82
|113.98
|115.32
|577
|2006.04.26 05:51
|t/p
|217
|0.10
|115.16
|113.98
|115.16
|30.61
|8418.21
|578
|2006.04.26 05:51
|modify
|218
|0.10
|114.82
|114.82
|115.24
|579
|2006.04.26 05:51
|modify
|219
|0.10
|114.82
|114.82
|115.32
|580
|2006.04.26 10:02
|t/p
|218
|0.10
|115.24
|114.82
|115.24
|37.53
|8455.75
|581
|2006.04.26 10:02
|modify
|219
|0.10
|114.82
|115.03
|115.32
|582
|2006.04.26 12:47
|t/p
|219
|0.10
|115.32
|115.03
|115.32
|44.45
|8500.20
|583
|2006.04.26 15:15
|buy
|220
|0.10
|115.00
|114.16
|115.34
|584
|2006.04.26 15:15
|buy
|221
|0.10
|115.00
|114.16
|115.42
|585
|2006.04.26 15:15
|buy
|222
|0.10
|115.00
|114.16
|115.50
|586
|2006.04.27 16:28
|s/l
|220
|0.10
|114.16
|114.16
|115.34
|-70.30
|8429.90
|587
|2006.04.27 16:28
|s/l
|221
|0.10
|114.16
|114.16
|115.42
|-70.30
|8359.60
|588
|2006.04.27 16:28
|s/l
|222
|0.10
|114.16
|114.16
|115.50
|-70.30
|8289.31
|589
|2006.04.28 09:00
|buy
|223
|0.10
|114.24
|113.40
|114.58
|590
|2006.04.28 09:00
|buy
|224
|0.10
|114.24
|113.40
|114.66
|591
|2006.04.28 09:00
|buy
|225
|0.10
|114.24
|113.40
|114.74
|592
|2006.05.01 04:13
|s/l
|223
|0.10
|113.40
|113.40
|114.58
|-72.98
|8216.33
|593
|2006.05.01 04:13
|s/l
|224
|0.10
|113.40
|113.40
|114.66
|-72.98
|8143.35
|594
|2006.05.01 04:13
|s/l
|225
|0.10
|113.40
|113.40
|114.74
|-72.98
|8070.38
|595
|2006.05.01 11:45
|sell
|226
|0.10
|113.24
|114.08
|112.90
|596
|2006.05.01 11:45
|sell
|227
|0.10
|113.24
|114.08
|112.82
|597
|2006.05.01 11:45
|sell
|228
|0.10
|113.24
|114.08
|112.74
|598
|2006.05.01 14:41
|t/p
|226
|0.10
|112.90
|114.08
|112.90
|30.11
|8100.49
|599
|2006.05.01 14:41
|modify
|227
|0.10
|113.24
|113.24
|112.82
|600
|2006.05.01 14:41
|modify
|228
|0.10
|113.24
|113.24
|112.74
|601
|2006.05.01 14:42
|t/p
|227
|0.10
|112.82
|113.24
|112.82
|37.24
|8137.73
|602
|2006.05.01 14:42
|modify
|228
|0.10
|113.24
|113.03
|112.74
|603
|2006.05.01 14:56
|t/p
|228
|0.10
|112.74
|113.03
|112.74
|44.35
|8182.08
|604
|2006.05.01 15:00
|buy
|229
|0.10
|112.68
|111.84
|113.02
|605
|2006.05.01 15:00
|buy
|230
|0.10
|112.68
|111.84
|113.10
|606
|2006.05.01 15:00
|buy
|231
|0.10
|112.68
|111.84
|113.18
|607
|2006.05.01 17:35
|t/p
|229
|0.10
|113.02
|111.84
|113.02
|30.08
|8212.16
|608
|2006.05.01 17:35
|modify
|230
|0.10
|112.68
|112.68
|113.10
|609
|2006.05.01 17:35
|modify
|231
|0.10
|112.68
|112.68
|113.18
|610
|2006.05.01 17:35
|t/p
|230
|0.10
|113.10
|112.68
|113.10
|37.14
|8249.30
|611
|2006.05.01 17:35
|modify
|231
|0.10
|112.68
|112.89
|113.18
|612
|2006.05.01 19:48
|t/p
|231
|0.10
|113.18
|112.89
|113.18
|44.18
|8293.48
|613
|2006.05.02 05:45
|sell
|232
|0.10
|113.63
|114.47
|113.29
|614
|2006.05.02 05:45
|sell
|233
|0.10
|113.63
|114.47
|113.21
|615
|2006.05.02 05:45
|sell
|234
|0.10
|113.63
|114.47
|113.13
|616
|2006.05.02 14:21
|t/p
|232
|0.10
|113.29
|114.47
|113.29
|30.01
|8323.49
|617
|2006.05.02 14:21
|modify
|233
|0.10
|113.63
|113.63
|113.21
|618
|2006.05.02 14:21
|modify
|234
|0.10
|113.63
|113.63
|113.13
|619
|2006.05.02 15:11
|s/l
|233
|0.10
|113.63
|113.63
|113.21
|0.00
|8323.49
|620
|2006.05.02 15:11
|s/l
|234
|0.10
|113.63
|113.63
|113.13
|0.00
|8323.49
|621
|2006.05.02 16:30
|buy
|235
|0.10
|113.45
|112.61
|113.79
|622
|2006.05.02 16:30
|buy
|236
|0.10
|113.45
|112.61
|113.87
|623
|2006.05.02 16:30
|buy
|237
|0.10
|113.45
|112.61
|113.95
|624
|2006.05.03 20:02
|t/p
|235
|0.10
|113.79
|112.61
|113.79
|30.97
|8354.46
|625
|2006.05.03 20:02
|modify
|236
|0.10
|113.45
|113.45
|113.87
|626
|2006.05.03 20:02
|modify
|237
|0.10
|113.45
|113.45
|113.95
|627
|2006.05.04 05:46
|t/p
|236
|0.10
|113.87
|113.45
|113.87
|41.26
|8395.72
|628
|2006.05.04 05:46
|modify
|237
|0.10
|113.45
|113.66
|113.95
|629
|2006.05.04 06:22
|t/p
|237
|0.10
|113.95
|113.66
|113.95
|48.25
|8443.96
|630
|2006.05.04 06:30
|sell
|238
|0.10
|114.03
|114.87
|113.69
|631
|2006.05.04 06:30
|sell
|239
|0.10
|114.03
|114.87
|113.61
|632
|2006.05.04 06:30
|sell
|240
|0.10
|114.03
|114.87
|113.53
|633
|2006.05.04 15:40
|t/p
|238
|0.10
|113.69
|114.87
|113.69
|29.91
|8473.87
|634
|2006.05.04 15:40
|modify
|239
|0.10
|114.03
|114.03
|113.61
|635
|2006.05.04 15:40
|modify
|240
|0.10
|114.03
|114.03
|113.53
|636
|2006.05.04 16:04
|t/p
|239
|0.10
|113.61
|114.03
|113.61
|36.97
|8510.84
|637
|2006.05.04 16:04
|modify
|240
|0.10
|114.03
|113.82
|113.53
|638
|2006.05.04 16:19
|t/p
|240
|0.10
|113.53
|113.82
|113.53
|44.05
|8554.89
|639
|2006.05.04 22:00
|sell
|241
|0.10
|113.59
|114.43
|113.25
|640
|2006.05.04 22:00
|sell
|242
|0.10
|113.59
|114.43
|113.17
|641
|2006.05.04 22:00
|sell
|243
|0.10
|113.59
|114.43
|113.09
|642
|2006.05.05 15:06
|t/p
|241
|0.10
|113.25
|114.43
|113.25
|28.72
|8583.61
|643
|2006.05.05 15:06
|modify
|242
|0.10
|113.59
|113.59
|113.17
|644
|2006.05.05 15:06
|modify
|243
|0.10
|113.59
|113.59
|113.09
|645
|2006.05.05 15:07
|t/p
|242
|0.10
|113.17
|113.59
|113.17
|35.81
|8619.43
|646
|2006.05.05 15:07
|modify
|243
|0.10
|113.59
|113.38
|113.09
|647
|2006.05.05 15:08
|t/p
|243
|0.10
|113.09
|113.38
|113.09
|42.91
|8662.34
|648
|2006.05.08 00:00
|sell
|244
|0.10
|112.57
|113.41
|112.23
|649
|2006.05.08 00:00
|sell
|245
|0.10
|112.57
|113.41
|112.15
|650
|2006.05.08 00:00
|sell
|246
|0.10
|112.57
|113.41
|112.07
|651
|2006.05.08 00:00
|t/p
|244
|0.10
|112.23
|113.41
|112.23
|30.37
|8692.71
|652
|2006.05.08 00:00
|t/p
|245
|0.10
|112.15
|113.41
|112.15
|37.51
|8730.22
|653
|2006.05.08 00:00
|t/p
|246
|0.10
|112.07
|113.41
|112.07
|44.66
|8774.88
|654
|2006.05.08 00:00
|sell
|247
|0.10
|111.92
|112.76
|111.58
|655
|2006.05.08 00:00
|sell
|248
|0.10
|111.92
|112.76
|111.50
|656
|2006.05.08 00:00
|sell
|249
|0.10
|111.92
|112.76
|111.42
|657
|2006.05.08 09:04
|t/p
|247
|0.10
|111.58
|112.76
|111.58
|30.47
|8805.35
|658
|2006.05.08 09:04
|modify
|248
|0.10
|111.92
|111.92
|111.50
|659
|2006.05.08 09:04
|modify
|249
|0.10
|111.92
|111.92
|111.42
|660
|2006.05.08 09:04
|t/p
|248
|0.10
|111.50
|111.92
|111.50
|37.67
|8843.02
|661
|2006.05.08 09:04
|modify
|249
|0.10
|111.92
|111.71
|111.42
|662
|2006.05.08 09:13
|t/p
|249
|0.10
|111.42
|111.71
|111.42
|44.88
|8887.90
|663
|2006.05.08 16:00
|sell
|250
|0.10
|111.50
|112.34
|111.16
|664
|2006.05.08 16:00
|sell
|251
|0.10
|111.50
|112.34
|111.08
|665
|2006.05.08 16:00
|sell
|252
|0.10
|111.50
|112.34
|111.00
|666
|2006.05.09 16:07
|t/p
|250
|0.10
|111.16
|112.34
|111.16
|29.29
|8917.19
|667
|2006.05.09 16:07
|modify
|251
|0.10
|111.50
|111.50
|111.08
|668
|2006.05.09 16:07
|modify
|252
|0.10
|111.50
|111.50
|111.00
|669
|2006.05.09 16:19
|t/p
|251
|0.10
|111.08
|111.50
|111.08
|36.51
|8953.70
|670
|2006.05.09 16:19
|modify
|252
|0.10
|111.50
|111.29
|111.00
|671
|2006.05.09 16:20
|t/p
|252
|0.10
|111.00
|111.29
|111.00
|43.76
|8997.46
|672
|2006.05.09 21:45
|sell
|253
|0.10
|111.15
|111.99
|110.81
|673
|2006.05.09 21:45
|sell
|254
|0.10
|111.15
|111.99
|110.73
|674
|2006.05.09 21:45
|sell
|255
|0.10
|111.15
|111.99
|110.65
|675
|2006.05.10 08:48
|t/p
|253
|0.10
|110.81
|111.99
|110.81
|29.38
|9026.84
|676
|2006.05.10 08:48
|modify
|254
|0.10
|111.15
|111.15
|110.73
|677
|2006.05.10 08:48
|modify
|255
|0.10
|111.15
|111.15
|110.65
|678
|2006.05.10 08:51
|t/p
|254
|0.10
|110.73
|111.15
|110.73
|36.63
|9063.47
|679
|2006.05.10 08:51
|modify
|255
|0.10
|111.15
|110.94
|110.65
|680
|2006.05.10 10:26
|s/l
|255
|0.10
|110.94
|110.94
|110.65
|17.63
|9081.10
|681
|2006.05.10 20:00
|buy
|256
|0.20
|110.45
|109.61
|110.79
|682
|2006.05.10 20:00
|buy
|257
|0.20
|110.45
|109.61
|110.87
|683
|2006.05.10 20:00
|buy
|258
|0.20
|110.45
|109.61
|110.95
|684
|2006.05.11 00:49
|t/p
|256
|0.20
|110.79
|109.61
|110.79
|67.94
|9149.05
|685
|2006.05.11 00:49
|modify
|257
|0.20
|110.45
|110.45
|110.87
|686
|2006.05.11 00:49
|modify
|258
|0.20
|110.45
|110.45
|110.95
|687
|2006.05.11 00:52
|t/p
|257
|0.20
|110.87
|110.45
|110.87
|82.33
|9231.38
|688
|2006.05.11 00:52
|modify
|258
|0.20
|110.45
|110.66
|110.95
|689
|2006.05.11 01:32
|t/p
|258
|0.20
|110.95
|110.66
|110.95
|96.69
|9328.07
|690
|2006.05.11 10:00
|sell
|259
|0.20
|111.46
|112.30
|111.12
|691
|2006.05.11 10:00
|sell
|260
|0.20
|111.46
|112.30
|111.04
|692
|2006.05.11 10:00
|sell
|261
|0.20
|111.46
|112.30
|110.96
|693
|2006.05.11 14:21
|t/p
|259
|0.20
|111.12
|112.30
|111.12
|61.19
|9389.26
|694
|2006.05.11 14:21
|modify
|260
|0.20
|111.46
|111.46
|111.04
|695
|2006.05.11 14:21
|modify
|261
|0.20
|111.46
|111.46
|110.96
|696
|2006.05.11 14:25
|t/p
|260
|0.20
|111.04
|111.46
|111.04
|75.65
|9464.91
|697
|2006.05.11 14:25
|modify
|261
|0.20
|111.46
|111.25
|110.96
|698
|2006.05.11 14:30
|t/p
|261
|0.20
|110.96
|111.25
|110.96
|90.13
|9555.04
|699
|2006.05.11 14:30
|buy
|262
|0.20
|110.95
|110.11
|111.29
|700
|2006.05.11 14:30
|buy
|263
|0.20
|110.95
|110.11
|111.37
|701
|2006.05.11 14:30
|buy
|264
|0.20
|110.95
|110.11
|111.45
|702
|2006.05.11 18:12
|s/l
|262
|0.20
|110.11
|110.11
|111.29
|-152.59
|9402.45
|703
|2006.05.11 18:12
|s/l
|263
|0.20
|110.11
|110.11
|111.37
|-152.59
|9249.86
|704
|2006.05.11 18:12
|s/l
|264
|0.20
|110.11
|110.11
|111.45
|-152.59
|9097.27
|705
|2006.05.11 22:46
|sell
|265
|0.10
|110.66
|111.50
|110.32
|706
|2006.05.11 22:46
|sell
|266
|0.10
|110.66
|111.50
|110.24
|707
|2006.05.11 22:46
|sell
|267
|0.10
|110.66
|111.50
|110.16
|708
|2006.05.12 01:31
|t/p
|265
|0.10
|110.32
|111.50
|110.32
|29.52
|9126.80
|709
|2006.05.12 01:31
|modify
|266
|0.10
|110.66
|110.66
|110.24
|710
|2006.05.12 01:31
|modify
|267
|0.10
|110.66
|110.66
|110.16
|711
|2006.05.12 01:35
|t/p
|266
|0.10
|110.24
|110.66
|110.24
|36.80
|9163.60
|712
|2006.05.12 01:35
|modify
|267
|0.10
|110.66
|110.45
|110.16
|713
|2006.05.12 02:03
|t/p
|267
|0.10
|110.16
|110.45
|110.16
|44.09
|9207.69
|714
|2006.05.12 08:30
|buy
|268
|0.20
|110.02
|109.18
|110.36
|715
|2006.05.12 08:30
|buy
|269
|0.20
|110.02
|109.18
|110.44
|716
|2006.05.12 08:30
|buy
|270
|0.20
|110.02
|109.18
|110.52
|717
|2006.05.12 16:30
|t/p
|268
|0.20
|110.36
|109.18
|110.36
|61.62
|9269.31
|718
|2006.05.12 16:30
|modify
|269
|0.20
|110.02
|110.02
|110.44
|719
|2006.05.12 16:30
|modify
|270
|0.20
|110.02
|110.02
|110.52
|720
|2006.05.12 16:36
|t/p
|269
|0.20
|110.44
|110.02
|110.44
|76.06
|9345.37
|721
|2006.05.12 16:36
|modify
|270
|0.20
|110.02
|110.23
|110.52
|722
|2006.05.12 16:37
|t/p
|270
|0.20
|110.52
|110.23
|110.52
|90.48
|9435.85
|723
|2006.05.15 06:15
|sell
|271
|0.20
|109.66
|110.50
|109.32
|724
|2006.05.15 06:15
|sell
|272
|0.20
|109.66
|110.50
|109.24
|725
|2006.05.15 06:15
|sell
|273
|0.20
|109.66
|110.50
|109.16
|726
|2006.05.15 10:24
|s/l
|271
|0.20
|110.50
|110.50
|109.32
|-152.04
|9283.81
|727
|2006.05.15 10:24
|s/l
|272
|0.20
|110.50
|110.50
|109.24
|-152.04
|9131.77
|728
|2006.05.15 10:24
|s/l
|273
|0.20
|110.50
|110.50
|109.16
|-152.04
|8979.73
|729
|2006.05.15 10:24
|sell
|274
|0.10
|110.47
|111.31
|110.13
|730
|2006.05.15 10:24
|sell
|275
|0.10
|110.47
|111.31
|110.05
|731
|2006.05.15 10:24
|sell
|276
|0.10
|110.47
|111.31
|109.97
|732
|2006.05.15 11:35
|t/p
|274
|0.10
|110.13
|111.31
|110.13
|30.87
|9010.60
|733
|2006.05.15 11:35
|modify
|275
|0.10
|110.47
|110.47
|110.05
|734
|2006.05.15 11:35
|modify
|276
|0.10
|110.47
|110.47
|109.97
|735
|2006.05.15 11:38
|t/p
|275
|0.10
|110.05
|110.47
|110.05
|38.16
|9048.76
|736
|2006.05.15 11:38
|modify
|276
|0.10
|110.47
|110.26
|109.97
|737
|2006.05.15 11:51
|t/p
|276
|0.10
|109.97
|110.26
|109.97
|45.47
|9094.23
|738
|2006.05.15 17:00
|sell
|277
|0.20
|110.28
|111.12
|109.94
|739
|2006.05.15 17:00
|sell
|278
|0.20
|110.28
|111.12
|109.86
|740
|2006.05.15 17:00
|sell
|279
|0.20
|110.28
|111.12
|109.78
|741
|2006.05.15 23:00
|t/p
|277
|0.20
|109.94
|111.12
|109.94
|62.03
|9156.26
|742
|2006.05.15 23:00
|t/p
|278
|0.20
|109.86
|111.12
|109.86
|76.62
|9232.88
|743
|2006.05.15 23:00
|t/p
|279
|0.20
|109.78
|111.12
|109.78
|91.21
|9324.09
|744
|2006.05.15 23:15
|sell
|280
|0.20
|110.53
|111.37
|110.19
|745
|2006.05.15 23:15
|sell
|281
|0.20
|110.53
|111.37
|110.11
|746
|2006.05.15 23:15
|sell
|282
|0.20
|110.53
|111.37
|110.03
|747
|2006.05.16 05:20
|t/p
|280
|0.20
|110.19
|111.37
|110.19
|59.11
|9383.20
|748
|2006.05.16 05:20
|modify
|281
|0.20
|110.53
|110.53
|110.11
|749
|2006.05.16 05:20
|modify
|282
|0.20
|110.53
|110.53
|110.03
|750
|2006.05.16 05:38
|t/p
|281
|0.20
|110.11
|110.53
|110.11
|73.69
|9456.89
|751
|2006.05.16 05:38
|modify
|282
|0.20
|110.53
|110.32
|110.03
|752
|2006.05.16 05:53
|t/p
|282
|0.20
|110.03
|110.32
|110.03
|88.28
|9545.17
|753
|2006.05.16 11:00
|sell
|283
|0.20
|110.45
|111.29
|110.11
|754
|2006.05.16 11:00
|sell
|284
|0.20
|110.45
|111.29
|110.03
|755
|2006.05.16 11:00
|sell
|285
|0.20
|110.45
|111.29
|109.95
|756
|2006.05.16 14:32
|t/p
|283
|0.20
|110.11
|111.29
|110.11
|61.76
|9606.93
|757
|2006.05.16 14:32
|modify
|284
|0.20
|110.45
|110.45
|110.03
|758
|2006.05.16 14:32
|modify
|285
|0.20
|110.45
|110.45
|109.95
|759
|2006.05.16 14:35
|t/p
|284
|0.20
|110.03
|110.45
|110.03
|76.34
|9683.27
|760
|2006.05.16 14:35
|modify
|285
|0.20
|110.45
|110.24
|109.95
|761
|2006.05.16 14:44
|t/p
|285
|0.20
|109.95
|110.24
|109.95
|90.95
|9774.22
|762
|2006.05.16 20:30
|buy
|286
|0.20
|109.79
|108.95
|110.13
|763
|2006.05.16 20:30
|buy
|287
|0.20
|109.79
|108.95
|110.21
|764
|2006.05.16 20:30
|buy
|288
|0.20
|109.79
|108.95
|110.29
|765
|2006.05.17 17:28
|t/p
|286
|0.20
|110.13
|108.95
|110.13
|63.93
|9838.15
|766
|2006.05.17 17:28
|modify
|287
|0.20
|109.79
|109.79
|110.21
|767
|2006.05.17 17:28
|modify
|288
|0.20
|109.79
|109.79
|110.29
|768
|2006.05.17 17:29
|t/p
|287
|0.20
|110.21
|109.79
|110.21
|78.41
|9916.56
|769
|2006.05.17 17:29
|modify
|288
|0.20
|109.79
|110.00
|110.29
|770
|2006.05.17 17:30
|t/p
|288
|0.20
|110.29
|110.00
|110.29
|92.86
|10009.42
|771
|2006.05.18 03:30
|buy
|289
|0.20
|110.75
|109.91
|111.09
|772
|2006.05.18 03:30
|buy
|290
|0.20
|110.75
|109.91
|111.17
|773
|2006.05.18 03:30
|buy
|291
|0.20
|110.75
|109.91
|111.25
|774
|2006.05.18 13:21
|t/p
|289
|0.20
|111.09
|109.91
|111.09
|61.21
|10070.63
|775
|2006.05.18 13:21
|modify
|290
|0.20
|110.75
|110.75
|111.17
|776
|2006.05.18 13:21
|modify
|291
|0.20
|110.75
|110.75
|111.25
|777
|2006.05.18 13:35
|t/p
|290
|0.20
|111.17
|110.75
|111.17
|75.54
|10146.17
|778
|2006.05.18 13:35
|modify
|291
|0.20
|110.75
|110.96
|111.25
|779
|2006.05.18 14:30
|s/l
|291
|0.20
|110.96
|110.96
|111.25
|37.85
|10184.02
|780
|2006.05.19 00:30
|sell
|292
|0.20
|110.86
|111.70
|110.52
|781
|2006.05.19 00:30
|sell
|293
|0.20
|110.86
|111.70
|110.44
|782
|2006.05.19 00:30
|sell
|294
|0.20
|110.86
|111.70
|110.36
|783
|2006.05.19 01:52
|t/p
|292
|0.20
|110.52
|111.70
|110.52
|61.53
|10245.55
|784
|2006.05.19 01:52
|modify
|293
|0.20
|110.86
|110.86
|110.44
|785
|2006.05.19 01:52
|modify
|294
|0.20
|110.86
|110.86
|110.36
|786
|2006.05.19 03:50
|s/l
|293
|0.20
|110.86
|110.86
|110.44
|0.00
|10245.55
|787
|2006.05.19 03:50
|s/l
|294
|0.20
|110.86
|110.86
|110.36
|0.00
|10245.55
|788
|2006.05.22 02:45
|sell
|295
|0.20
|111.94
|112.78
|111.60
|789
|2006.05.22 02:45
|sell
|296
|0.20
|111.94
|112.78
|111.52
|790
|2006.05.22 02:45
|sell
|297
|0.20
|111.94
|112.78
|111.44
|791
|2006.05.22 08:43
|s/l
|295
|0.20
|112.78
|112.78
|111.60
|-148.95
|10096.60
|792
|2006.05.22 08:43
|s/l
|296
|0.20
|112.78
|112.78
|111.52
|-148.95
|9947.65
|793
|2006.05.22 08:43
|s/l
|297
|0.20
|112.78
|112.78
|111.44
|-148.95
|9798.70
|794
|2006.05.23 01:45
|sell
|298
|0.10
|111.67
|112.51
|111.33
|795
|2006.05.23 01:45
|sell
|299
|0.10
|111.67
|112.51
|111.25
|796
|2006.05.23 01:45
|sell
|300
|0.10
|111.67
|112.51
|111.17
|797
|2006.05.23 06:46
|t/p
|298
|0.10
|111.33
|112.51
|111.33
|30.54
|9829.24
|798
|2006.05.23 06:46
|modify
|299
|0.10
|111.67
|111.67
|111.25
|799
|2006.05.23 06:46
|modify
|300
|0.10
|111.67
|111.67
|111.17
|800
|2006.05.23 06:48
|t/p
|299
|0.10
|111.25
|111.67
|111.25
|37.75
|9866.99
|801
|2006.05.23 06:48
|modify
|300
|0.10
|111.67
|111.46
|111.17
|802
|2006.05.23 06:49
|t/p
|300
|0.10
|111.17
|111.46
|111.17
|44.98
|9911.97
|803
|2006.05.23 07:00
|buy
|301
|0.20
|111.11
|110.27
|111.45
|804
|2006.05.23 07:00
|buy
|302
|0.20
|111.11
|110.27
|111.53
|805
|2006.05.23 07:00
|buy
|303
|0.20
|111.11
|110.27
|111.61
|806
|2006.05.23 09:40
|t/p
|301
|0.20
|111.45
|110.27
|111.45
|61.01
|9972.98
|807
|2006.05.23 09:40
|modify
|302
|0.20
|111.11
|111.11
|111.53
|808
|2006.05.23 09:40
|modify
|303
|0.20
|111.11
|111.11
|111.61
|809
|2006.05.23 09:55
|t/p
|302
|0.20
|111.53
|111.11
|111.53
|75.32
|10048.30
|810
|2006.05.23 09:55
|modify
|303
|0.20
|111.11
|111.32
|111.61
|811
|2006.05.23 10:21
|s/l
|303
|0.20
|111.32
|111.32
|111.61
|37.73
|10086.03
|812
|2006.05.23 15:30
|sell
|304
|0.20
|111.44
|112.28
|111.10
|813
|2006.05.23 15:30
|sell
|305
|0.20
|111.44
|112.28
|111.02
|814
|2006.05.23 15:30
|sell
|306
|0.20
|111.44
|112.28
|110.94
|815
|2006.05.24 00:03
|s/l
|304
|0.20
|112.28
|112.28
|111.10
|-152.19
|9933.84
|816
|2006.05.24 00:03
|s/l
|305
|0.20
|112.28
|112.28
|111.02
|-152.19
|9781.65
|817
|2006.05.24 00:03
|s/l
|306
|0.20
|112.28
|112.28
|110.94
|-152.19
|9629.46
|818
|2006.05.24 11:00
|buy
|307
|0.10
|111.86
|111.02
|112.20
|819
|2006.05.24 11:00
|buy
|308
|0.10
|111.86
|111.02
|112.28
|820
|2006.05.24 11:00
|buy
|309
|0.10
|111.86
|111.02
|112.36
|821
|2006.05.24 15:13
|t/p
|307
|0.10
|112.20
|111.02
|112.20
|30.30
|9659.76
|822
|2006.05.24 15:13
|modify
|308
|0.10
|111.86
|111.86
|112.28
|823
|2006.05.24 15:13
|modify
|309
|0.10
|111.86
|111.86
|112.36
|824
|2006.05.24 15:15
|t/p
|308
|0.10
|112.28
|111.86
|112.28
|37.40
|9697.16
|825
|2006.05.24 15:15
|modify
|309
|0.10
|111.86
|112.07
|112.36
|826
|2006.05.24 15:38
|s/l
|309
|0.10
|112.07
|112.07
|112.36
|18.74
|9715.90
|827
|2006.05.24 16:15
|sell
|310
|0.20
|112.55
|113.39
|112.21
|828
|2006.05.24 16:15
|sell
|311
|0.20
|112.55
|113.39
|112.13
|829
|2006.05.24 16:15
|sell
|312
|0.20
|112.55
|113.39
|112.05
|830
|2006.05.25 13:44
|t/p
|310
|0.20
|112.21
|113.39
|112.21
|52.82
|9768.72
|831
|2006.05.25 13:44
|modify
|311
|0.20
|112.55
|112.55
|112.13
|832
|2006.05.25 13:44
|modify
|312
|0.20
|112.55
|112.55
|112.05
|833
|2006.05.25 14:32
|t/p
|311
|0.20
|112.13
|112.55
|112.13
|67.12
|9835.84
|834
|2006.05.25 14:32
|modify
|312
|0.20
|112.55
|112.34
|112.05
|835
|2006.05.25 14:37
|t/p
|312
|0.20
|112.05
|112.34
|112.05
|81.46
|9917.29
|836
|2006.05.26 01:45
|buy
|313
|0.20
|111.76
|110.92
|112.10
|837
|2006.05.26 01:45
|buy
|314
|0.20
|111.76
|110.92
|112.18
|838
|2006.05.26 01:45
|buy
|315
|0.20
|111.76
|110.92
|112.26
|839
|2006.05.26 05:10
|t/p
|313
|0.20
|112.10
|110.92
|112.10
|60.66
|9977.95
|840
|2006.05.26 05:10
|modify
|314
|0.20
|111.76
|111.76
|112.18
|841
|2006.05.26 05:10
|modify
|315
|0.20
|111.76
|111.76
|112.26
|842
|2006.05.26 05:46
|t/p
|314
|0.20
|112.18
|111.76
|112.18
|74.87
|10052.82
|843
|2006.05.26 05:46
|modify
|315
|0.20
|111.76
|111.97
|112.26
|844
|2006.05.26 08:40
|s/l
|315
|0.20
|111.97
|111.97
|112.26
|37.51
|10090.33
|845
|2006.05.26 10:15
|buy
|316
|0.20
|111.93
|111.09
|112.27
|846
|2006.05.26 10:15
|buy
|317
|0.20
|111.93
|111.09
|112.35
|847
|2006.05.26 10:15
|buy
|318
|0.20
|111.93
|111.09
|112.43
|848
|2006.05.26 15:23
|t/p
|316
|0.20
|112.27
|111.09
|112.27
|60.56
|10150.89
|849
|2006.05.26 15:23
|modify
|317
|0.20
|111.93
|111.93
|112.35
|850
|2006.05.26 15:23
|modify
|318
|0.20
|111.93
|111.93
|112.43
|851
|2006.05.26 15:31
|t/p
|317
|0.20
|112.35
|111.93
|112.35
|74.77
|10225.66
|852
|2006.05.26 15:31
|modify
|318
|0.20
|111.93
|112.14
|112.43
|853
|2006.05.26 15:32
|t/p
|318
|0.20
|112.43
|112.14
|112.43
|88.94
|10314.60
|854
|2006.05.26 15:32
|sell
|319
|0.20
|112.43
|113.27
|112.09
|855
|2006.05.26 15:32
|sell
|320
|0.20
|112.43
|113.27
|112.01
|856
|2006.05.26 15:32
|sell
|321
|0.20
|112.43
|113.27
|111.93
|857
|2006.05.30 05:04
|t/p
|319
|0.20
|112.09
|113.27
|112.09
|55.47
|10370.08
|858
|2006.05.30 05:04
|modify
|320
|0.20
|112.43
|112.43
|112.01
|859
|2006.05.30 05:04
|modify
|321
|0.20
|112.43
|112.43
|111.93
|860
|2006.05.30 05:33
|t/p
|320
|0.20
|112.01
|112.43
|112.01
|69.80
|10439.88
|861
|2006.05.30 05:33
|modify
|321
|0.20
|112.43
|112.22
|111.93
|862
|2006.05.30 05:33
|t/p
|321
|0.20
|111.93
|112.22
|111.93
|84.15
|10524.03
|863
|2006.05.30 13:45
|sell
|322
|0.20
|112.17
|113.01
|111.83
|864
|2006.05.30 13:45
|sell
|323
|0.20
|112.17
|113.01
|111.75
|865
|2006.05.30 13:45
|sell
|324
|0.20
|112.17
|113.01
|111.67
|866
|2006.05.30 16:03
|t/p
|322
|0.20
|111.83
|113.01
|111.83
|60.81
|10584.84
|867
|2006.05.30 16:03
|modify
|323
|0.20
|112.17
|112.17
|111.75
|868
|2006.05.30 16:03
|modify
|324
|0.20
|112.17
|112.17
|111.67
|869
|2006.05.30 16:04
|t/p
|323
|0.20
|111.75
|112.17
|111.75
|75.17
|10660.01
|870
|2006.05.30 16:04
|modify
|324
|0.20
|112.17
|111.96
|111.67
|871
|2006.05.30 16:18
|s/l
|324
|0.20
|111.96
|111.96
|111.67
|37.51
|10697.52
|872
|2006.05.30 18:45
|buy
|325
|0.20
|112.06
|111.22
|112.40
|873
|2006.05.30 18:45
|buy
|326
|0.20
|112.06
|111.22
|112.48
|874
|2006.05.30 18:45
|buy
|327
|0.20
|112.06
|111.22
|112.56
|875
|2006.05.31 19:06
|t/p
|325
|0.20
|112.40
|111.22
|112.40
|62.69
|10760.21
|876
|2006.05.31 19:06
|modify
|326
|0.20
|112.06
|112.06
|112.48
|877
|2006.05.31 19:06
|modify
|327
|0.20
|112.06
|112.06
|112.56
|878
|2006.05.31 20:31
|t/p
|326
|0.20
|112.48
|112.06
|112.48
|76.86
|10837.07
|879
|2006.05.31 20:31
|modify
|327
|0.20
|112.06
|112.27
|112.56
|880
|2006.05.31 20:36
|t/p
|327
|0.20
|112.56
|112.27
|112.56
|91.02
|10928.09
|881
|2006.06.01 02:30
|sell
|328
|0.20
|112.60
|113.44
|112.26
|882
|2006.06.01 02:30
|sell
|329
|0.20
|112.60
|113.44
|112.18
|883
|2006.06.01 02:30
|sell
|330
|0.20
|112.60
|113.44
|112.10
|884
|2006.06.02 14:30
|t/p
|328
|0.20
|112.26
|113.44
|112.26
|57.97
|10986.06
|885
|2006.06.02 14:30
|modify
|329
|0.20
|112.60
|112.60
|112.18
|886
|2006.06.02 14:30
|modify
|330
|0.20
|112.60
|112.60
|112.10
|887
|2006.06.02 14:30
|t/p
|329
|0.20
|112.18
|112.60
|112.18
|72.28
|11058.34
|888
|2006.06.02 14:30
|modify
|330
|0.20
|112.60
|112.39
|112.10
|889
|2006.06.02 14:30
|t/p
|330
|0.20
|112.10
|112.39
|112.10
|86.62
|11144.96
|890
|2006.06.02 14:45
|buy
|331
|0.20
|111.87
|111.03
|112.21
|891
|2006.06.02 14:45
|buy
|332
|0.20
|111.87
|111.03
|112.29
|892
|2006.06.02 14:45
|buy
|333
|0.20
|111.87
|111.03
|112.37
|893
|2006.06.05 22:15
|t/p
|331
|0.20
|112.21
|111.03
|112.21
|62.79
|11207.75
|894
|2006.06.05 22:15
|modify
|332
|0.20
|111.87
|111.87
|112.29
|895
|2006.06.05 22:15
|modify
|333
|0.20
|111.87
|111.87
|112.37
|896
|2006.06.05 22:29
|t/p
|332
|0.20
|112.29
|111.87
|112.29
|77.00
|11284.75
|897
|2006.06.05 22:29
|modify
|333
|0.20
|111.87
|112.08
|112.37
|898
|2006.06.06 00:46
|t/p
|333
|0.20
|112.37
|112.08
|112.37
|93.37
|11378.12
|899
|2006.06.06 09:15
|buy
|334
|0.20
|112.13
|111.29
|112.47
|900
|2006.06.06 09:15
|buy
|335
|0.20
|112.13
|111.29
|112.55
|901
|2006.06.06 09:15
|buy
|336
|0.20
|112.13
|111.29
|112.63
|902
|2006.06.06 14:08
|t/p
|334
|0.20
|112.47
|111.29
|112.47
|60.46
|11438.58
|903
|2006.06.06 14:08
|modify
|335
|0.20
|112.13
|112.13
|112.55
|904
|2006.06.06 14:08
|modify
|336
|0.20
|112.13
|112.13
|112.63
|905
|2006.06.06 14:12
|t/p
|335
|0.20
|112.55
|112.13
|112.55
|74.63
|11513.21
|906
|2006.06.06 14:12
|modify
|336
|0.20
|112.13
|112.34
|112.63
|907
|2006.06.06 14:13
|t/p
|336
|0.20
|112.63
|112.34
|112.63
|88.79
|11602.00
|908
|2006.06.06 14:13
|sell
|337
|0.20
|112.63
|113.47
|112.29
|909
|2006.06.06 14:13
|sell
|338
|0.20
|112.63
|113.47
|112.21
|910
|2006.06.06 14:13
|sell
|339
|0.20
|112.63
|113.47
|112.13
|911
|2006.06.06 16:58
|s/l
|337
|0.20
|113.47
|113.47
|112.29
|-148.06
|11453.94
|912
|2006.06.06 16:58
|s/l
|338
|0.20
|113.47
|113.47
|112.21
|-148.06
|11305.88
|913
|2006.06.06 16:58
|s/l
|339
|0.20
|113.47
|113.47
|112.13
|-148.06
|11157.82
|914
|2006.06.07 03:15
|buy
|340
|0.10
|113.07
|112.23
|113.41
|915
|2006.06.07 03:15
|buy
|341
|0.10
|113.07
|112.23
|113.49
|916
|2006.06.07 03:15
|buy
|342
|0.10
|113.07
|112.23
|113.57
|917
|2006.06.07 08:38
|t/p
|340
|0.10
|113.41
|112.23
|113.41
|29.98
|11187.80
|918
|2006.06.07 08:38
|modify
|341
|0.10
|113.07
|113.07
|113.49
|919
|2006.06.07 08:38
|modify
|342
|0.10
|113.07
|113.07
|113.57
|920
|2006.06.07 12:15
|s/l
|341
|0.10
|113.07
|113.07
|113.49
|0.00
|11187.80
|921
|2006.06.07 12:15
|s/l
|342
|0.10
|113.07
|113.07
|113.57
|0.00
|11187.80
|922
|2006.06.07 20:30
|buy
|343
|0.20
|113.47
|112.63
|113.81
|923
|2006.06.07 20:30
|buy
|344
|0.20
|113.47
|112.63
|113.89
|924
|2006.06.07 20:30
|buy
|345
|0.20
|113.47
|112.63
|113.97
|925
|2006.06.08 08:34
|t/p
|343
|0.20
|113.81
|112.63
|113.81
|66.31
|11254.11
|926
|2006.06.08 08:34
|modify
|344
|0.20
|113.47
|113.47
|113.89
|927
|2006.06.08 08:34
|modify
|345
|0.20
|113.47
|113.47
|113.97
|928
|2006.06.08 09:19
|t/p
|344
|0.20
|113.89
|113.47
|113.89
|80.31
|11334.42
|929
|2006.06.08 09:19
|modify
|345
|0.20
|113.47
|113.68
|113.97
|930
|2006.06.08 09:41
|t/p
|345
|0.20
|113.97
|113.68
|113.97
|94.30
|11428.73
|931
|2006.06.08 09:41
|sell
|346
|0.20
|113.98
|114.82
|113.64
|932
|2006.06.08 09:41
|sell
|347
|0.20
|113.98
|114.82
|113.56
|933
|2006.06.08 09:41
|sell
|348
|0.20
|113.98
|114.82
|113.48
|934
|2006.06.09 16:11
|t/p
|346
|0.20
|113.64
|114.82
|113.64
|57.24
|11485.97
|935
|2006.06.09 16:11
|modify
|347
|0.20
|113.98
|113.98
|113.56
|936
|2006.06.09 16:11
|modify
|348
|0.20
|113.98
|113.98
|113.48
|937
|2006.06.09 19:07
|s/l
|347
|0.20
|113.98
|113.98
|113.56
|-2.60
|11483.37
|938
|2006.06.09 19:07
|s/l
|348
|0.20
|113.98
|113.98
|113.48
|-2.60
|11480.77
|939
|2006.06.12 06:00
|buy
|349
|0.20
|114.15
|113.31
|114.49
|940
|2006.06.12 06:00
|buy
|350
|0.20
|114.15
|113.31
|114.57
|941
|2006.06.12 06:00
|buy
|351
|0.20
|114.15
|113.31
|114.65
|942
|2006.06.12 13:39
|t/p
|349
|0.20
|114.49
|113.31
|114.49
|59.39
|11540.16
|943
|2006.06.12 13:39
|modify
|350
|0.20
|114.15
|114.15
|114.57
|944
|2006.06.12 13:39
|modify
|351
|0.20
|114.15
|114.15
|114.65
|945
|2006.06.12 15:35
|s/l
|350
|0.20
|114.15
|114.15
|114.57
|0.00
|11540.16
|946
|2006.06.12 15:35
|s/l
|351
|0.20
|114.15
|114.15
|114.65
|0.00
|11540.16
|947
|2006.06.12 17:15
|buy
|352
|0.20
|114.35
|113.51
|114.69
|948
|2006.06.12 17:15
|buy
|353
|0.20
|114.35
|113.51
|114.77
|949
|2006.06.12 17:15
|buy
|354
|0.20
|114.35
|113.51
|114.85
|950
|2006.06.13 08:44
|t/p
|352
|0.20
|114.69
|113.51
|114.69
|61.48
|11601.64
|951
|2006.06.13 08:44
|modify
|353
|0.20
|114.35
|114.35
|114.77
|952
|2006.06.13 08:44
|modify
|354
|0.20
|114.35
|114.35
|114.85
|953
|2006.06.13 10:18
|s/l
|353
|0.20
|114.35
|114.35
|114.77
|2.19
|11603.83
|954
|2006.06.13 10:18
|s/l
|354
|0.20
|114.35
|114.35
|114.85
|2.19
|11606.02
|955
|2006.06.13 12:00
|buy
|355
|0.20
|114.45
|113.61
|114.79
|956
|2006.06.13 12:00
|buy
|356
|0.20
|114.45
|113.61
|114.87
|957
|2006.06.13 12:00
|buy
|357
|0.20
|114.45
|113.61
|114.95
|958
|2006.06.13 14:31
|t/p
|355
|0.20
|114.79
|113.61
|114.79
|59.24
|11665.26
|959
|2006.06.13 14:31
|modify
|356
|0.20
|114.45
|114.45
|114.87
|960
|2006.06.13 14:31
|modify
|357
|0.20
|114.45
|114.45
|114.95
|961
|2006.06.13 16:07
|t/p
|356
|0.20
|114.87
|114.45
|114.87
|73.13
|11738.39
|962
|2006.06.13 16:07
|modify
|357
|0.20
|114.45
|114.66
|114.95
|963
|2006.06.13 16:18
|t/p
|357
|0.20
|114.95
|114.66
|114.95
|86.99
|11825.38
|964
|2006.06.14 09:00
|buy
|358
|0.20
|115.01
|114.17
|115.35
|965
|2006.06.14 09:00
|buy
|359
|0.20
|115.01
|114.17
|115.43
|966
|2006.06.14 09:00
|buy
|360
|0.20
|115.01
|114.17
|115.51
|967
|2006.06.14 14:51
|t/p
|358
|0.20
|115.35
|114.17
|115.35
|58.95
|11884.33
|968
|2006.06.14 14:51
|modify
|359
|0.20
|115.01
|115.01
|115.43
|969
|2006.06.14 14:51
|modify
|360
|0.20
|115.01
|115.01
|115.51
|970
|2006.06.14 15:16
|s/l
|359
|0.20
|115.01
|115.01
|115.43
|0.00
|11884.33
|971
|2006.06.14 15:16
|s/l
|360
|0.20
|115.01
|115.01
|115.51
|0.00
|11884.33
|972
|2006.06.14 17:15
|buy
|361
|0.20
|114.85
|114.01
|115.19
|973
|2006.06.14 17:15
|buy
|362
|0.20
|114.85
|114.01
|115.27
|974
|2006.06.14 17:15
|buy
|363
|0.20
|114.85
|114.01
|115.35
|975
|2006.06.15 14:35
|t/p
|361
|0.20
|115.19
|114.01
|115.19
|65.58
|11949.91
|976
|2006.06.15 14:35
|modify
|362
|0.20
|114.85
|114.85
|115.27
|977
|2006.06.15 14:35
|modify
|363
|0.20
|114.85
|114.85
|115.35
|978
|2006.06.15 14:54
|s/l
|362
|0.20
|114.85
|114.85
|115.27
|6.56
|11956.48
|979
|2006.06.15 14:54
|s/l
|363
|0.20
|114.85
|114.85
|115.35
|6.56
|11963.04
|980
|2006.06.15 15:45
|buy
|364
|0.20
|114.85
|114.01
|115.19
|981
|2006.06.15 15:45
|buy
|365
|0.20
|114.85
|114.01
|115.27
|982
|2006.06.15 15:45
|buy
|366
|0.20
|114.85
|114.01
|115.35
|983
|2006.06.16 16:01
|t/p
|364
|0.20
|115.19
|114.01
|115.19
|61.22
|12024.26
|984
|2006.06.16 16:01
|modify
|365
|0.20
|114.85
|114.85
|115.27
|985
|2006.06.16 16:01
|modify
|366
|0.20
|114.85
|114.85
|115.35
|986
|2006.06.19 00:20
|t/p
|365
|0.20
|115.27
|114.85
|115.27
|77.25
|12101.50
|987
|2006.06.19 00:20
|modify
|366
|0.20
|114.85
|115.06
|115.35
|988
|2006.06.19 00:46
|t/p
|366
|0.20
|115.35
|115.06
|115.35
|91.07
|12192.57
|989
|2006.06.19 01:00
|sell
|367
|0.20
|115.38
|116.22
|115.04
|990
|2006.06.19 01:00
|sell
|368
|0.20
|115.38
|116.22
|114.96
|991
|2006.06.19 01:00
|sell
|369
|0.20
|115.38
|116.22
|114.88
|992
|2006.06.20 07:47
|t/p
|367
|0.20
|115.04
|116.22
|115.04
|56.51
|12249.08
|993
|2006.06.20 07:47
|modify
|368
|0.20
|115.38
|115.38
|114.96
|994
|2006.06.20 07:47
|modify
|369
|0.20
|115.38
|115.38
|114.88
|995
|2006.06.20 08:03
|t/p
|368
|0.20
|114.96
|115.38
|114.96
|70.47
|12319.55
|996
|2006.06.20 08:03
|modify
|369
|0.20
|115.38
|115.17
|114.88
|997
|2006.06.20 08:41
|t/p
|369
|0.20
|114.88
|115.17
|114.88
|84.45
|12404.01
|998
|2006.06.20 20:45
|buy
|370
|0.20
|114.85
|114.01
|115.19
|999
|2006.06.20 20:45
|buy
|371
|0.20
|114.85
|114.01
|115.27
|1000
|2006.06.20 20:45
|buy
|372
|0.20
|114.85
|114.01
|115.35
|1001
|2006.06.21 14:32
|t/p
|370
|0.20
|115.19
|114.01
|115.19
|61.22
|12465.22
|1002
|2006.06.21 14:32
|modify
|371
|0.20
|114.85
|114.85
|115.27
|1003
|2006.06.21 14:32
|modify
|372
|0.20
|114.85
|114.85
|115.35
|1004
|2006.06.21 15:32
|s/l
|371
|0.20
|114.85
|114.85
|115.27
|2.19
|12467.41
|1005
|2006.06.21 15:32
|s/l
|372
|0.20
|114.85
|114.85
|115.35
|2.19
|12469.60
|1006
|2006.06.22 02:45
|buy
|373
|0.20
|114.79
|113.95
|115.13
|1007
|2006.06.22 02:45
|buy
|374
|0.20
|114.79
|113.95
|115.21
|1008
|2006.06.22 02:45
|buy
|375
|0.20
|114.79
|113.95
|115.29
|1009
|2006.06.22 09:52
|t/p
|373
|0.20
|115.13
|113.95
|115.13
|59.06
|12528.66
|1010
|2006.06.22 09:52
|modify
|374
|0.20
|114.79
|114.79
|115.21
|1011
|2006.06.22 09:52
|modify
|375
|0.20
|114.79
|114.79
|115.29
|1012
|2006.06.22 09:53
|t/p
|374
|0.20
|115.21
|114.79
|115.21
|72.91
|12601.57
|1013
|2006.06.22 09:53
|modify
|375
|0.20
|114.79
|115.00
|115.29
|1014
|2006.06.22 12:15
|t/p
|375
|0.20
|115.29
|115.00
|115.29
|86.73
|12688.30
|1015
|2006.06.23 00:00
|buy
|376
|0.20
|116.16
|115.32
|116.50
|1016
|2006.06.23 00:00
|buy
|377
|0.20
|116.16
|115.32
|116.58
|1017
|2006.06.23 00:00
|buy
|378
|0.20
|116.16
|115.32
|116.66
|1018
|2006.06.23 14:48
|t/p
|376
|0.20
|116.50
|115.32
|116.50
|58.37
|12746.67
|1019
|2006.06.23 14:48
|modify
|377
|0.20
|116.16
|116.16
|116.58
|1020
|2006.06.23 14:48
|modify
|378
|0.20
|116.16
|116.16
|116.66
|1021
|2006.06.23 14:49
|t/p
|377
|0.20
|116.58
|116.16
|116.58
|72.05
|12818.72
|1022
|2006.06.23 14:49
|modify
|378
|0.20
|116.16
|116.37
|116.66
|1023
|2006.06.23 14:58
|s/l
|378
|0.20
|116.37
|116.37
|116.66
|36.09
|12854.81
|1024
|2006.06.26 08:00
|sell
|379
|0.20
|116.36
|117.20
|116.02
|1025
|2006.06.26 08:00
|sell
|380
|0.20
|116.36
|117.20
|115.94
|1026
|2006.06.26 08:00
|sell
|381
|0.20
|116.36
|117.20
|115.86
|1027
|2006.06.27 02:52
|t/p
|379
|0.20
|116.02
|117.20
|116.02
|56.01
|12910.82
|1028
|2006.06.27 02:52
|modify
|380
|0.20
|116.36
|116.36
|115.94
|1029
|2006.06.27 02:52
|modify
|381
|0.20
|116.36
|116.36
|115.86
|1030
|2006.06.27 03:19
|t/p
|380
|0.20
|115.94
|116.36
|115.94
|69.86
|12980.68
|1031
|2006.06.27 03:19
|modify
|381
|0.20
|116.36
|116.15
|115.86
|1032
|2006.06.27 05:59
|s/l
|381
|0.20
|116.15
|116.15
|115.86
|33.56
|13014.25
|1033
|2006.06.27 08:30
|sell
|382
|0.20
|116.20
|117.04
|115.86
|1034
|2006.06.27 08:30
|sell
|383
|0.20
|116.20
|117.04
|115.78
|1035
|2006.06.27 08:30
|sell
|384
|0.20
|116.20
|117.04
|115.70
|1036
|2006.06.29 20:16
|t/p
|382
|0.20
|115.86
|117.04
|115.86
|48.30
|13062.54
|1037
|2006.06.29 20:16
|modify
|383
|0.20
|116.20
|116.20
|115.78
|1038
|2006.06.29 20:16
|modify
|384
|0.20
|116.20
|116.20
|115.70
|1039
|2006.06.29 20:20
|t/p
|383
|0.20
|115.78
|116.20
|115.78
|62.16
|13124.70
|1040
|2006.06.29 20:20
|modify
|384
|0.20
|116.20
|115.99
|115.70
|1041
|2006.06.29 20:21
|t/p
|384
|0.20
|115.70
|115.99
|115.70
|76.04
|13200.74
|1042
|2006.06.30 04:30
|buy
|385
|0.20
|114.89
|114.05
|115.23
|1043
|2006.06.30 04:30
|buy
|386
|0.20
|114.89
|114.05
|115.31
|1044
|2006.06.30 04:30
|buy
|387
|0.20
|114.89
|114.05
|115.39
|1045
|2006.07.05 01:28
|t/p
|385
|0.20
|115.23
|114.05
|115.23
|65.57
|13266.31
|1046
|2006.07.05 01:28
|modify
|386
|0.20
|114.89
|114.89
|115.31
|1047
|2006.07.05 01:28
|modify
|387
|0.20
|114.89
|114.89
|115.39
|1048
|2006.07.05 03:08
|s/l
|386
|0.20
|114.89
|114.89
|115.31
|6.56
|13272.88
|1049
|2006.07.05 03:08
|s/l
|387
|0.20
|114.89
|114.89
|115.39
|6.56
|13279.44
|1050
|2006.07.05 23:00
|sell
|388
|0.20
|115.71
|116.55
|115.37
|1051
|2006.07.05 23:00
|sell
|389
|0.20
|115.71
|116.55
|115.29
|1052
|2006.07.05 23:00
|sell
|390
|0.20
|115.71
|116.55
|115.21
|1053
|2006.07.06 14:33
|t/p
|388
|0.20
|115.37
|116.55
|115.37
|51.15
|13330.59
|1054
|2006.07.06 14:33
|modify
|389
|0.20
|115.71
|115.71
|115.29
|1055
|2006.07.06 14:33
|modify
|390
|0.20
|115.71
|115.71
|115.21
|1056
|2006.07.06 14:57
|t/p
|389
|0.20
|115.29
|115.71
|115.29
|65.07
|13395.65
|1057
|2006.07.06 14:57
|modify
|390
|0.20
|115.71
|115.50
|115.21
|1058
|2006.07.06 15:22
|t/p
|390
|0.20
|115.21
|115.50
|115.21
|79.01
|13474.66
|1059
|2006.07.06 21:15
|sell
|391
|0.20
|115.18
|116.02
|114.84
|1060
|2006.07.06 21:15
|sell
|392
|0.20
|115.18
|116.02
|114.76
|1061
|2006.07.06 21:15
|sell
|393
|0.20
|115.18
|116.02
|114.68
|1062
|2006.07.07 10:37
|t/p
|391
|0.20
|114.84
|116.02
|114.84
|56.61
|13531.27
|1063
|2006.07.07 10:37
|modify
|392
|0.20
|115.18
|115.18
|114.76
|1064
|2006.07.07 10:37
|modify
|393
|0.20
|115.18
|115.18
|114.68
|1065
|2006.07.07 11:54
|t/p
|392
|0.20
|114.76
|115.18
|114.76
|70.60
|13601.87
|1066
|2006.07.07 11:54
|modify
|393
|0.20
|115.18
|114.97
|114.68
|1067
|2006.07.07 12:10
|t/p
|393
|0.20
|114.68
|114.97
|114.68
|84.60
|13686.48
|1068
|2006.07.10 00:00
|sell
|394
|0.20
|113.87
|114.71
|113.53
|1069
|2006.07.10 00:00
|sell
|395
|0.20
|113.87
|114.71
|113.45
|1070
|2006.07.10 00:00
|sell
|396
|0.20
|113.87
|114.71
|113.37
|1071
|2006.07.10 09:08
|t/p
|394
|0.20
|113.53
|114.71
|113.53
|59.90
|13746.38
|1072
|2006.07.10 09:08
|modify
|395
|0.20
|113.87
|113.87
|113.45
|1073
|2006.07.10 09:08
|modify
|396
|0.20
|113.87
|113.87
|113.37
|1074
|2006.07.10 11:17
|t/p
|395
|0.20
|113.45
|113.87
|113.45
|74.05
|13820.43
|1075
|2006.07.10 11:17
|modify
|396
|0.20
|113.87
|113.66
|113.37
|1076
|2006.07.10 11:29
|s/l
|396
|0.20
|113.66
|113.66
|113.37
|36.95
|13857.38
|1077
|2006.07.10 13:16
|sell
|397
|0.20
|113.84
|114.68
|113.50
|1078
|2006.07.10 13:16
|sell
|398
|0.20
|113.84
|114.68
|113.42
|1079
|2006.07.10 13:16
|sell
|399
|0.20
|113.84
|114.68
|113.34
|1080
|2006.07.11 15:14
|s/l
|397
|0.20
|114.68
|114.68
|113.50
|-149.10
|13708.28
|1081
|2006.07.11 15:14
|s/l
|398
|0.20
|114.68
|114.68
|113.42
|-149.10
|13559.18
|1082
|2006.07.11 15:14
|s/l
|399
|0.20
|114.68
|114.68
|113.34
|-149.10
|13410.08
|1083
|2006.07.11 18:00
|buy
|400
|0.10
|114.17
|113.33
|114.51
|1084
|2006.07.11 18:00
|buy
|401
|0.10
|114.17
|113.33
|114.59
|1085
|2006.07.11 18:00
|buy
|402
|0.10
|114.17
|113.33
|114.67
|1086
|2006.07.12 09:55
|t/p
|400
|0.10
|114.51
|113.33
|114.51
|30.78
|13440.87
|1087
|2006.07.12 09:55
|modify
|401
|0.10
|114.17
|114.17
|114.59
|1088
|2006.07.12 09:55
|modify
|402
|0.10
|114.17
|114.17
|114.67
|1089
|2006.07.12 10:08
|t/p
|401
|0.10
|114.59
|114.17
|114.59
|37.74
|13478.61
|1090
|2006.07.12 10:08
|modify
|402
|0.10
|114.17
|114.38
|114.67
|1091
|2006.07.12 10:23
|t/p
|402
|0.10
|114.67
|114.38
|114.67
|44.69
|13523.30
|1092
|2006.07.12 23:00
|sell
|403
|0.20
|115.50
|116.34
|115.16
|1093
|2006.07.12 23:00
|sell
|404
|0.20
|115.50
|116.34
|115.08
|1094
|2006.07.12 23:00
|sell
|405
|0.20
|115.50
|116.34
|115.00
|1095
|2006.07.13 09:41
|t/p
|403
|0.20
|115.16
|116.34
|115.16
|51.26
|13574.56
|1096
|2006.07.13 09:41
|modify
|404
|0.20
|115.50
|115.50
|115.08
|1097
|2006.07.13 09:41
|modify
|405
|0.20
|115.50
|115.50
|115.00
|1098
|2006.07.13 10:03
|t/p
|404
|0.20
|115.08
|115.50
|115.08
|65.20
|13639.76
|1099
|2006.07.13 10:03
|modify
|405
|0.20
|115.50
|115.29
|115.00
|1100
|2006.07.13 12:00
|s/l
|405
|0.20
|115.29
|115.29
|115.00
|28.64
|13668.39
|1101
|2006.07.13 17:30
|buy
|406
|0.20
|115.38
|114.54
|115.72
|1102
|2006.07.13 17:30
|buy
|407
|0.20
|115.38
|114.54
|115.80
|1103
|2006.07.13 17:30
|buy
|408
|0.20
|115.38
|114.54
|115.88
|1104
|2006.07.14 03:21
|t/p
|406
|0.20
|115.72
|114.54
|115.72
|60.94
|13729.33
|1105
|2006.07.14 03:21
|modify
|407
|0.20
|115.38
|115.38
|115.80
|1106
|2006.07.14 03:21
|modify
|408
|0.20
|115.38
|115.38
|115.88
|1107
|2006.07.14 03:21
|t/p
|407
|0.20
|115.80
|115.38
|115.80
|74.73
|13804.06
|1108
|2006.07.14 03:21
|modify
|408
|0.20
|115.38
|115.59
|115.88
|1109
|2006.07.14 03:40
|t/p
|408
|0.20
|115.88
|115.59
|115.88
|88.49
|13892.55
|1110
|2006.07.14 03:40
|sell
|409
|0.20
|115.88
|116.72
|115.54
|1111
|2006.07.14 03:40
|sell
|410
|0.20
|115.88
|116.72
|115.46
|1112
|2006.07.14 03:40
|sell
|411
|0.20
|115.88
|116.72
|115.38
|1113
|2006.07.14 06:40
|t/p
|409
|0.20
|115.54
|116.72
|115.54
|58.85
|13951.40
|1114
|2006.07.14 06:40
|modify
|410
|0.20
|115.88
|115.88
|115.46
|1115
|2006.07.14 06:40
|modify
|411
|0.20
|115.88
|115.88
|115.38
|1116
|2006.07.14 06:41
|s/l
|410
|0.20
|115.88
|115.88
|115.46
|0.00
|13951.40
|1117
|2006.07.14 06:41
|s/l
|411
|0.20
|115.88
|115.88
|115.38
|0.00
|13951.40
|1118
|2006.07.14 11:15
|sell
|412
|0.20
|115.76
|116.60
|115.42
|1119
|2006.07.14 11:15
|sell
|413
|0.20
|115.76
|116.60
|115.34
|1120
|2006.07.14 11:15
|sell
|414
|0.20
|115.76
|116.60
|115.26
|1121
|2006.07.17 10:01
|s/l
|412
|0.20
|116.60
|116.60
|115.42
|-146.67
|13804.73
|1122
|2006.07.17 10:01
|s/l
|413
|0.20
|116.60
|116.60
|115.34
|-146.67
|13658.06
|1123
|2006.07.17 10:01
|s/l
|414
|0.20
|116.60
|116.60
|115.26
|-146.67
|13511.39
|1124
|2006.07.17 22:31
|sell
|415
|0.10
|117.22
|118.06
|116.88
|1125
|2006.07.17 22:31
|sell
|416
|0.10
|117.22
|118.06
|116.80
|1126
|2006.07.17 22:31
|sell
|417
|0.10
|117.22
|118.06
|116.72
|1127
|2006.07.18 08:04
|t/p
|415
|0.10
|116.88
|118.06
|116.88
|27.79
|13539.18
|1128
|2006.07.18 08:04
|modify
|416
|0.10
|117.22
|117.22
|116.80
|1129
|2006.07.18 08:04
|modify
|417
|0.10
|117.22
|117.22
|116.72
|1130
|2006.07.18 09:14
|t/p
|416
|0.10
|116.80
|117.22
|116.80
|34.66
|13573.84
|1131
|2006.07.18 09:14
|modify
|417
|0.10
|117.22
|117.01
|116.72
|1132
|2006.07.18 10:53
|s/l
|417
|0.10
|117.01
|117.01
|116.72
|16.65
|13590.49
|1133
|2006.07.18 12:45
|buy
|418
|0.20
|116.86
|116.02
|117.20
|1134
|2006.07.18 12:45
|buy
|419
|0.20
|116.86
|116.02
|117.28
|1135
|2006.07.18 12:45
|buy
|420
|0.20
|116.86
|116.02
|117.36
|1136
|2006.07.18 16:31
|t/p
|418
|0.20
|117.20
|116.02
|117.20
|58.02
|13648.51
|1137
|2006.07.18 16:31
|modify
|419
|0.20
|116.86
|116.86
|117.28
|1138
|2006.07.18 16:31
|modify
|420
|0.20
|116.86
|116.86
|117.36
|1139
|2006.07.18 16:38
|t/p
|419
|0.20
|117.28
|116.86
|117.28
|71.62
|13720.13
|1140
|2006.07.18 16:38
|modify
|420
|0.20
|116.86
|117.07
|117.36
|1141
|2006.07.18 16:46
|t/p
|420
|0.20
|117.36
|117.07
|117.36
|85.21
|13805.34
|1142
|2006.07.18 16:46
|sell
|421
|0.20
|117.36
|118.20
|117.02
|1143
|2006.07.18 16:46
|sell
|422
|0.20
|117.36
|118.20
|116.94
|1144
|2006.07.18 16:46
|sell
|423
|0.20
|117.36
|118.20
|116.86
|1145
|2006.07.19 16:09
|t/p
|421
|0.20
|117.02
|118.20
|117.02
|55.51
|13860.86
|1146
|2006.07.19 16:09
|modify
|422
|0.20
|117.36
|117.36
|116.94
|1147
|2006.07.19 16:09
|modify
|423
|0.20
|117.36
|117.36
|116.86
|1148
|2006.07.19 16:10
|t/p
|422
|0.20
|116.94
|117.36
|116.94
|69.23
|13930.09
|1149
|2006.07.19 16:10
|modify
|423
|0.20
|117.36
|117.15
|116.86
|1150
|2006.07.19 17:02
|s/l
|423
|0.20
|117.15
|117.15
|116.86
|33.25
|13963.34
|1151
|2006.07.20 00:30
|sell
|424
|0.20
|116.86
|117.70
|116.52
|1152
|2006.07.20 00:30
|sell
|425
|0.20
|116.86
|117.70
|116.44
|1153
|2006.07.20 00:30
|sell
|426
|0.20
|116.86
|117.70
|116.36
|1154
|2006.07.21 09:21
|t/p
|424
|0.20
|116.52
|117.70
|116.52
|55.76
|14019.10
|1155
|2006.07.21 09:21
|modify
|425
|0.20
|116.86
|116.86
|116.44
|1156
|2006.07.21 09:21
|modify
|426
|0.20
|116.86
|116.86
|116.36
|1157
|2006.07.21 09:38
|t/p
|425
|0.20
|116.44
|116.86
|116.44
|69.54
|14088.64
|1158
|2006.07.21 09:38
|modify
|426
|0.20
|116.86
|116.65
|116.36
|1159
|2006.07.21 09:41
|t/p
|426
|0.20
|116.36
|116.65
|116.36
|83.34
|14171.99
|1160
|2006.07.21 09:41
|buy
|427
|0.20
|116.36
|115.52
|116.70
|1161
|2006.07.21 09:41
|buy
|428
|0.20
|116.36
|115.52
|116.78
|1162
|2006.07.21 09:41
|buy
|429
|0.20
|116.36
|115.52
|116.86
|1163
|2006.07.24 03:28
|t/p
|427
|0.20
|116.70
|115.52
|116.70
|60.46
|14232.44
|1164
|2006.07.24 03:28
|modify
|428
|0.20
|116.36
|116.36
|116.78
|1165
|2006.07.24 03:28
|modify
|429
|0.20
|116.36
|116.36
|116.86
|1166
|2006.07.24 09:24
|t/p
|428
|0.20
|116.78
|116.36
|116.78
|74.12
|14306.56
|1167
|2006.07.24 09:24
|modify
|429
|0.20
|116.36
|116.57
|116.86
|1168
|2006.07.24 11:20
|s/l
|429
|0.20
|116.57
|116.57
|116.86
|38.22
|14344.78
|1169
|2006.07.24 16:00
|buy
|430
|0.20
|116.64
|115.80
|116.98
|1170
|2006.07.24 16:00
|buy
|431
|0.20
|116.64
|115.80
|117.06
|1171
|2006.07.24 16:00
|buy
|432
|0.20
|116.64
|115.80
|117.14
|1172
|2006.07.25 17:11
|t/p
|430
|0.20
|116.98
|115.80
|116.98
|60.32
|14405.10
|1173
|2006.07.25 17:11
|modify
|431
|0.20
|116.64
|116.64
|117.06
|1174
|2006.07.25 17:11
|modify
|432
|0.20
|116.64
|116.64
|117.14
|1175
|2006.07.25 17:14
|t/p
|431
|0.20
|117.06
|116.64
|117.06
|73.95
|14479.05
|1176
|2006.07.25 17:14
|modify
|432
|0.20
|116.64
|116.85
|117.14
|1177
|2006.07.25 17:24
|t/p
|432
|0.20
|117.14
|116.85
|117.14
|87.55
|14566.59
|1178
|2006.07.26 01:45
|buy
|433
|0.20
|117.17
|116.33
|117.51
|1179
|2006.07.26 01:45
|buy
|434
|0.20
|117.17
|116.33
|117.59
|1180
|2006.07.26 01:45
|buy
|435
|0.20
|117.17
|116.33
|117.67
|1181
|2006.07.26 20:22
|s/l
|433
|0.20
|116.33
|116.33
|117.51
|-144.43
|14422.16
|1182
|2006.07.26 20:22
|s/l
|434
|0.20
|116.33
|116.33
|117.59
|-144.43
|14277.73
|1183
|2006.07.26 20:22
|s/l
|435
|0.20
|116.33
|116.33
|117.67
|-144.43
|14133.30
|1184
|2006.07.27 03:00
|sell
|436
|0.10
|116.30
|117.14
|115.96
|1185
|2006.07.27 03:00
|sell
|437
|0.10
|116.30
|117.14
|115.88
|1186
|2006.07.27 03:00
|sell
|438
|0.10
|116.30
|117.14
|115.80
|1187
|2006.07.27 09:39
|t/p
|436
|0.10
|115.96
|117.14
|115.96
|29.33
|14162.63
|1188
|2006.07.27 09:39
|modify
|437
|0.10
|116.30
|116.30
|115.88
|1189
|2006.07.27 09:39
|modify
|438
|0.10
|116.30
|116.30
|115.80
|1190
|2006.07.27 10:31
|t/p
|437
|0.10
|115.88
|116.30
|115.88
|36.24
|14198.87
|1191
|2006.07.27 10:31
|modify
|438
|0.10
|116.30
|116.09
|115.80
|1192
|2006.07.27 10:52
|t/p
|438
|0.10
|115.80
|116.09
|115.80
|43.19
|14242.06
|1193
|2006.07.27 20:15
|sell
|439
|0.20
|115.78
|116.62
|115.44
|1194
|2006.07.27 20:15
|sell
|440
|0.20
|115.78
|116.62
|115.36
|1195
|2006.07.27 20:15
|sell
|441
|0.20
|115.78
|116.62
|115.28
|1196
|2006.07.28 08:01
|t/p
|439
|0.20
|115.44
|116.62
|115.44
|56.31
|14298.38
|1197
|2006.07.28 08:01
|modify
|440
|0.20
|115.78
|115.78
|115.36
|1198
|2006.07.28 08:01
|modify
|441
|0.20
|115.78
|115.78
|115.28
|1199
|2006.07.28 11:42
|t/p
|440
|0.20
|115.36
|115.78
|115.36
|70.22
|14368.60
|1200
|2006.07.28 11:42
|modify
|441
|0.20
|115.78
|115.57
|115.28
|1201
|2006.07.28 11:45
|t/p
|441
|0.20
|115.28
|115.57
|115.28
|84.15
|14452.75
|1202
|2006.07.28 13:00
|sell
|442
|0.20
|115.67
|116.51
|115.33
|1203
|2006.07.28 13:00
|sell
|443
|0.20
|115.67
|116.51
|115.25
|1204
|2006.07.28 13:00
|sell
|444
|0.20
|115.67
|116.51
|115.17
|1205
|2006.07.28 14:30
|t/p
|442
|0.20
|115.33
|116.51
|115.33
|58.97
|14511.72
|1206
|2006.07.28 14:30
|modify
|443
|0.20
|115.67
|115.67
|115.25
|1207
|2006.07.28 14:30
|modify
|444
|0.20
|115.67
|115.67
|115.17
|1208
|2006.07.28 14:31
|t/p
|443
|0.20
|115.25
|115.67
|115.25
|72.89
|14584.61
|1209
|2006.07.28 14:31
|modify
|444
|0.20
|115.67
|115.46
|115.17
|1210
|2006.07.28 14:35
|t/p
|444
|0.20
|115.17
|115.46
|115.17
|86.83
|14671.44
|1211
|2006.07.31 02:00
|buy
|445
|0.20
|114.69
|113.85
|115.03
|1212
|2006.07.31 02:00
|buy
|446
|0.20
|114.69
|113.85
|115.11
|1213
|2006.07.31 02:00
|buy
|447
|0.20
|114.69
|113.85
|115.19
|1214
|2006.08.01 14:43
|t/p
|445
|0.20
|115.03
|113.85
|115.03
|61.30
|14732.74
|1215
|2006.08.01 14:43
|modify
|446
|0.20
|114.69
|114.69
|115.11
|1216
|2006.08.01 14:43
|modify
|447
|0.20
|114.69
|114.69
|115.19
|1217
|2006.08.01 15:01
|t/p
|446
|0.20
|115.11
|114.69
|115.11
|75.16
|14807.90
|1218
|2006.08.01 15:01
|modify
|447
|0.20
|114.69
|114.90
|115.19
|1219
|2006.08.01 16:01
|t/p
|447
|0.20
|115.19
|114.90
|115.19
|89.00
|14896.89
|1220
|2006.08.01 20:15
|buy
|448
|0.20
|114.73
|113.89
|115.07
|1221
|2006.08.01 20:15
|buy
|449
|0.20
|114.73
|113.89
|115.15
|1222
|2006.08.01 20:15
|buy
|450
|0.20
|114.73
|113.89
|115.23
|1223
|2006.08.03 11:18
|t/p
|448
|0.20
|115.07
|113.89
|115.07
|67.84
|14964.74
|1224
|2006.08.03 11:18
|modify
|449
|0.20
|114.73
|114.73
|115.15
|1225
|2006.08.03 11:18
|modify
|450
|0.20
|114.73
|114.73
|115.23
|1226
|2006.08.03 11:32
|t/p
|449
|0.20
|115.15
|114.73
|115.15
|81.69
|15046.43
|1227
|2006.08.03 11:32
|modify
|450
|0.20
|114.73
|114.94
|115.23
|1228
|2006.08.03 13:00
|s/l
|450
|0.20
|114.94
|114.94
|115.23
|45.29
|15091.72
|1229
|2006.08.03 16:30
|buy
|451
|0.30
|114.93
|114.09
|115.27
|1230
|2006.08.03 16:30
|buy
|452
|0.30
|114.93
|114.09
|115.35
|1231
|2006.08.03 16:30
|buy
|453
|0.30
|114.93
|114.09
|115.43
|1232
|2006.08.03 17:59
|t/p
|451
|0.30
|115.27
|114.09
|115.27
|88.48
|15180.20
|1233
|2006.08.03 17:59
|modify
|452
|0.30
|114.93
|114.93
|115.35
|1234
|2006.08.03 17:59
|modify
|453
|0.30
|114.93
|114.93
|115.43
|1235
|2006.08.03 20:45
|s/l
|452
|0.30
|114.93
|114.93
|115.35
|0.00
|15180.20
|1236
|2006.08.03 20:45
|s/l
|453
|0.30
|114.93
|114.93
|115.43
|0.00
|15180.20
|1237
|2006.08.04 06:45
|buy
|454
|0.30
|115.10
|114.26
|115.44
|1238
|2006.08.04 06:45
|buy
|455
|0.30
|115.10
|114.26
|115.52
|1239
|2006.08.04 06:45
|buy
|456
|0.30
|115.10
|114.26
|115.60
|1240
|2006.08.04 12:57
|t/p
|454
|0.30
|115.44
|114.26
|115.44
|88.35
|15268.55
|1241
|2006.08.04 12:57
|modify
|455
|0.30
|115.10
|115.10
|115.52
|1242
|2006.08.04 12:57
|modify
|456
|0.30
|115.10
|115.10
|115.60
|1243
|2006.08.04 13:13
|t/p
|455
|0.30
|115.52
|115.10
|115.52
|109.06
|15377.61
|1244
|2006.08.04 13:13
|modify
|456
|0.30
|115.10
|115.31
|115.60
|1245
|2006.08.04 14:29
|s/l
|456
|0.30
|115.31
|115.31
|115.60
|54.64
|15432.25
|1246
|2006.08.07 02:48
|buy
|457
|0.30
|114.36
|113.52
|114.70
|1247
|2006.08.07 02:48
|buy
|458
|0.30
|114.36
|113.52
|114.78
|1248
|2006.08.07 02:48
|buy
|459
|0.30
|114.36
|113.52
|114.86
|1249
|2006.08.07 09:01
|t/p
|457
|0.30
|114.70
|113.52
|114.70
|88.93
|15521.18
|1250
|2006.08.07 09:01
|modify
|458
|0.30
|114.36
|114.36
|114.78
|1251
|2006.08.07 09:01
|modify
|459
|0.30
|114.36
|114.36
|114.86
|1252
|2006.08.07 11:27
|t/p
|458
|0.30
|114.78
|114.36
|114.78
|109.77
|15630.95
|1253
|2006.08.07 11:27
|modify
|459
|0.30
|114.36
|114.57
|114.86
|1254
|2006.08.07 11:38
|t/p
|459
|0.30
|114.86
|114.57
|114.86
|130.59
|15761.54
|1255
|2006.08.07 20:30
|sell
|460
|0.30
|115.10
|115.94
|114.76
|1256
|2006.08.07 20:30
|sell
|461
|0.30
|115.10
|115.94
|114.68
|1257
|2006.08.07 20:30
|sell
|462
|0.30
|115.10
|115.94
|114.60
|1258
|2006.08.08 20:14
|t/p
|460
|0.30
|114.76
|115.94
|114.76
|84.99
|15846.53
|1259
|2006.08.08 20:14
|modify
|461
|0.30
|115.10
|115.10
|114.68
|1260
|2006.08.08 20:14
|modify
|462
|0.30
|115.10
|115.10
|114.60
|1261
|2006.08.08 20:14
|t/p
|461
|0.30
|114.68
|115.10
|114.68
|105.97
|15952.51
|1262
|2006.08.08 20:14
|modify
|462
|0.30
|115.10
|114.89
|114.60
|1263
|2006.08.08 20:15
|t/p
|462
|0.30
|114.60
|114.89
|114.60
|126.99
|16079.50
|1264
|2006.08.08 23:00
|sell
|463
|0.30
|115.29
|116.13
|114.95
|1265
|2006.08.08 23:00
|sell
|464
|0.30
|115.29
|116.13
|114.87
|1266
|2006.08.08 23:00
|sell
|465
|0.30
|115.29
|116.13
|114.79
|1267
|2006.08.09 12:44
|t/p
|463
|0.30
|114.95
|116.13
|114.95
|84.83
|16164.33
|1268
|2006.08.09 12:44
|modify
|464
|0.30
|115.29
|115.29
|114.87
|1269
|2006.08.09 12:44
|modify
|465
|0.30
|115.29
|115.29
|114.79
|1270
|2006.08.09 12:45
|t/p
|464
|0.30
|114.87
|115.29
|114.87
|105.79
|16270.13
|1271
|2006.08.09 12:45
|modify
|465
|0.30
|115.29
|115.08
|114.79
|1272
|2006.08.09 14:12
|s/l
|465
|0.30
|115.08
|115.08
|114.79
|50.84
|16320.97
|1273
|2006.08.09 17:15
|sell
|466
|0.30
|115.18
|116.02
|114.84
|1274
|2006.08.09 17:15
|sell
|467
|0.30
|115.18
|116.02
|114.76
|1275
|2006.08.09 17:15
|sell
|468
|0.30
|115.18
|116.02
|114.68
|1276
|2006.08.10 10:04
|t/p
|466
|0.30
|114.84
|116.02
|114.84
|77.13
|16398.10
|1277
|2006.08.10 10:04
|modify
|467
|0.30
|115.18
|115.18
|114.76
|1278
|2006.08.10 10:04
|modify
|468
|0.30
|115.18
|115.18
|114.68
|1279
|2006.08.10 11:22
|t/p
|467
|0.30
|114.76
|115.18
|114.76
|98.10
|16496.20
|1280
|2006.08.10 11:22
|modify
|468
|0.30
|115.18
|114.97
|114.68
|1281
|2006.08.10 11:34
|s/l
|468
|0.30
|114.97
|114.97
|114.68
|43.11
|16539.31
|1282
|2006.08.10 15:15
|buy
|469
|0.30
|114.87
|114.03
|115.21
|1283
|2006.08.10 15:15
|buy
|470
|0.30
|114.87
|114.03
|115.29
|1284
|2006.08.10 15:15
|buy
|471
|0.30
|114.87
|114.03
|115.37
|1285
|2006.08.10 16:23
|t/p
|469
|0.30
|115.21
|114.03
|115.21
|88.53
|16627.84
|1286
|2006.08.10 16:23
|modify
|470
|0.30
|114.87
|114.87
|115.29
|1287
|2006.08.10 16:23
|modify
|471
|0.30
|114.87
|114.87
|115.37
|1288
|2006.08.10 16:24
|t/p
|470
|0.30
|115.29
|114.87
|115.29
|109.29
|16737.13
|1289
|2006.08.10 16:24
|modify
|471
|0.30
|114.87
|115.08
|115.37
|1290
|2006.08.10 16:37
|t/p
|471
|0.30
|115.37
|115.08
|115.37
|130.02
|16867.15
|1291
|2006.08.11 04:15
|sell
|472
|0.30
|115.47
|116.31
|115.13
|1292
|2006.08.11 04:15
|sell
|473
|0.30
|115.47
|116.31
|115.05
|1293
|2006.08.11 04:15
|sell
|474
|0.30
|115.47
|116.31
|114.97
|1294
|2006.08.11 14:31
|s/l
|472
|0.30
|116.31
|116.31
|115.13
|-216.64
|16650.51
|1295
|2006.08.11 14:31
|s/l
|473
|0.30
|116.31
|116.31
|115.05
|-216.64
|16433.87
|1296
|2006.08.11 14:31
|s/l
|474
|0.30
|116.31
|116.31
|114.97
|-216.64
|16217.23
|1297
|2006.08.11 19:00
|sell
|475
|0.10
|116.23
|117.07
|115.89
|1298
|2006.08.11 19:00
|sell
|476
|0.10
|116.23
|117.07
|115.81
|1299
|2006.08.11 19:00
|sell
|477
|0.10
|116.23
|117.07
|115.73
|1300
|2006.08.15 16:01
|t/p
|475
|0.10
|115.89
|117.07
|115.89
|26.74
|16243.97
|1301
|2006.08.15 16:01
|modify
|476
|0.10
|116.23
|116.23
|115.81
|1302
|2006.08.15 16:01
|modify
|477
|0.10
|116.23
|116.23
|115.73
|1303
|2006.08.16 13:03
|s/l
|476
|0.10
|116.23
|116.23
|115.81
|-3.90
|16240.07
|1304
|2006.08.16 13:03
|s/l
|477
|0.10
|116.23
|116.23
|115.73
|-3.90
|16236.17
|1305
|2006.08.16 13:15
|sell
|478
|0.30
|116.27
|117.11
|115.93
|1306
|2006.08.16 13:15
|sell
|479
|0.30
|116.27
|117.11
|115.85
|1307
|2006.08.16 13:15
|sell
|480
|0.30
|116.27
|117.11
|115.77
|1308
|2006.08.16 14:31
|t/p
|478
|0.30
|115.93
|117.11
|115.93
|87.98
|16324.15
|1309
|2006.08.16 14:31
|modify
|479
|0.30
|116.27
|116.27
|115.85
|1310
|2006.08.16 14:31
|modify
|480
|0.30
|116.27
|116.27
|115.77
|1311
|2006.08.16 14:37
|t/p
|479
|0.30
|115.85
|116.27
|115.85
|108.76
|16432.91
|1312
|2006.08.16 14:37
|modify
|480
|0.30
|116.27
|116.06
|115.77
|1313
|2006.08.16 15:15
|t/p
|480
|0.30
|115.77
|116.06
|115.77
|129.57
|16562.48
|1314
|2006.08.16 22:15
|sell
|481
|0.30
|115.83
|116.67
|115.49
|1315
|2006.08.16 22:15
|sell
|482
|0.30
|115.83
|116.67
|115.41
|1316
|2006.08.16 22:15
|sell
|483
|0.30
|115.83
|116.67
|115.33
|1317
|2006.08.17 09:13
|t/p
|481
|0.30
|115.49
|116.67
|115.49
|76.63
|16639.11
|1318
|2006.08.17 09:13
|modify
|482
|0.30
|115.83
|115.83
|115.41
|1319
|2006.08.17 09:13
|modify
|483
|0.30
|115.83
|115.83
|115.33
|1320
|2006.08.17 09:20
|t/p
|482
|0.30
|115.41
|115.83
|115.41
|97.49
|16736.60
|1321
|2006.08.17 09:20
|modify
|483
|0.30
|115.83
|115.62
|115.33
|1322
|2006.08.17 09:26
|t/p
|483
|0.30
|115.33
|115.62
|115.33
|118.38
|16854.98
|1323
|2006.08.17 09:30
|buy
|484
|0.30
|115.38
|114.54
|115.72
|1324
|2006.08.17 09:30
|buy
|485
|0.30
|115.38
|114.54
|115.80
|1325
|2006.08.17 09:30
|buy
|486
|0.30
|115.38
|114.54
|115.88
|1326
|2006.08.17 18:50
|t/p
|484
|0.30
|115.72
|114.54
|115.72
|88.14
|16943.12
|1327
|2006.08.17 18:50
|modify
|485
|0.30
|115.38
|115.38
|115.80
|1328
|2006.08.17 18:50
|modify
|486
|0.30
|115.38
|115.38
|115.88
|1329
|2006.08.17 19:00
|t/p
|485
|0.30
|115.80
|115.38
|115.80
|108.81
|17051.93
|1330
|2006.08.17 19:00
|modify
|486
|0.30
|115.38
|115.59
|115.88
|1331
|2006.08.17 19:20
|t/p
|486
|0.30
|115.88
|115.59
|115.88
|129.42
|17181.35
|1332
|2006.08.18 04:00
|sell
|487
|0.30
|116.03
|116.87
|115.69
|1333
|2006.08.18 04:00
|sell
|488
|0.30
|116.03
|116.87
|115.61
|1334
|2006.08.18 04:00
|sell
|489
|0.30
|116.03
|116.87
|115.53
|1335
|2006.08.18 11:41
|t/p
|487
|0.30
|115.69
|116.87
|115.69
|88.17
|17269.52
|1336
|2006.08.18 11:41
|modify
|488
|0.30
|116.03
|116.03
|115.61
|1337
|2006.08.18 11:41
|modify
|489
|0.30
|116.03
|116.03
|115.53
|1338
|2006.08.18 11:44
|t/p
|488
|0.30
|115.61
|116.03
|115.61
|108.99
|17378.51
|1339
|2006.08.18 11:44
|modify
|489
|0.30
|116.03
|115.82
|115.53
|1340
|2006.08.18 12:02
|t/p
|489
|0.30
|115.53
|115.82
|115.53
|129.84
|17508.35
|1341
|2006.08.18 19:01
|buy
|490
|0.30
|115.84
|115.00
|116.18
|1342
|2006.08.18 19:01
|buy
|491
|0.30
|115.84
|115.00
|116.26
|1343
|2006.08.18 19:01
|buy
|492
|0.30
|115.84
|115.00
|116.34
|1344
|2006.08.22 02:33
|t/p
|490
|0.30
|116.18
|115.00
|116.18
|94.36
|17602.71
|1345
|2006.08.22 02:33
|modify
|491
|0.30
|115.84
|115.84
|116.26
|1346
|2006.08.22 02:33
|modify
|492
|0.30
|115.84
|115.84
|116.34
|1347
|2006.08.22 09:50
|t/p
|491
|0.30
|116.26
|115.84
|116.26
|114.94
|17717.66
|1348
|2006.08.22 09:50
|modify
|492
|0.30
|115.84
|116.05
|116.34
|1349
|2006.08.22 13:18
|s/l
|492
|0.30
|116.05
|116.05
|116.34
|60.86
|17778.52
|1350
|2006.08.22 15:15
|sell
|493
|0.30
|116.44
|117.28
|116.10
|1351
|2006.08.22 15:15
|sell
|494
|0.30
|116.44
|117.28
|116.02
|1352
|2006.08.22 15:15
|sell
|495
|0.30
|116.44
|117.28
|115.94
|1353
|2006.08.25 09:31
|s/l
|493
|0.30
|117.28
|117.28
|116.10
|-234.36
|17544.17
|1354
|2006.08.25 09:31
|s/l
|494
|0.30
|117.28
|117.28
|116.02
|-234.36
|17309.81
|1355
|2006.08.25 09:31
|s/l
|495
|0.30
|117.28
|117.28
|115.94
|-234.36
|17075.46
|1356
|2006.08.25 14:30
|sell
|496
|0.10
|117.34
|118.18
|117.00
|1357
|2006.08.25 14:30
|sell
|497
|0.10
|117.34
|118.18
|116.92
|1358
|2006.08.25 14:30
|sell
|498
|0.10
|117.34
|118.18
|116.84
|1359
|2006.08.28 09:26
|t/p
|496
|0.10
|117.00
|118.18
|117.00
|27.76
|17103.22
|1360
|2006.08.28 09:26
|modify
|497
|0.10
|117.34
|117.34
|116.92
|1361
|2006.08.28 09:26
|modify
|498
|0.10
|117.34
|117.34
|116.84
|1362
|2006.08.28 12:48
|t/p
|497
|0.10
|116.92
|117.34
|116.92
|34.62
|17137.84
|1363
|2006.08.28 12:48
|modify
|498
|0.10
|117.34
|117.13
|116.84
|1364
|2006.08.28 15:06
|s/l
|498
|0.10
|117.13
|117.13
|116.84
|16.62
|17154.46
|1365
|2006.08.28 21:15
|sell
|499
|0.30
|117.17
|118.01
|116.83
|1366
|2006.08.28 21:15
|sell
|500
|0.30
|117.17
|118.01
|116.75
|1367
|2006.08.28 21:15
|sell
|501
|0.30
|117.17
|118.01
|116.67
|1368
|2006.08.29 06:26
|t/p
|499
|0.30
|116.83
|118.01
|116.83
|83.41
|17237.87
|1369
|2006.08.29 06:26
|modify
|500
|0.30
|117.17
|117.17
|116.75
|1370
|2006.08.29 06:26
|modify
|501
|0.30
|117.17
|117.17
|116.67
|1371
|2006.08.29 06:33
|t/p
|500
|0.30
|116.75
|117.17
|116.75
|104.03
|17341.91
|1372
|2006.08.29 06:33
|modify
|501
|0.30
|117.17
|116.96
|116.67
|1373
|2006.08.29 08:39
|s/l
|501
|0.30
|116.96
|116.96
|116.67
|49.96
|17391.87
|1374
|2006.08.29 12:30
|buy
|502
|0.30
|116.76
|115.92
|117.10
|1375
|2006.08.29 12:30
|buy
|503
|0.30
|116.76
|115.92
|117.18
|1376
|2006.08.29 12:30
|buy
|504
|0.30
|116.76
|115.92
|117.26
|1377
|2006.08.30 09:20
|t/p
|502
|0.30
|117.10
|115.92
|117.10
|90.38
|17482.25
|1378
|2006.08.30 09:20
|modify
|503
|0.30
|116.76
|116.76
|117.18
|1379
|2006.08.30 09:20
|modify
|504
|0.30
|116.76
|116.76
|117.26
|1380
|2006.08.30 18:38
|t/p
|503
|0.30
|117.18
|116.76
|117.18
|110.81
|17593.06
|1381
|2006.08.30 18:38
|modify
|504
|0.30
|116.76
|116.97
|117.26
|1382
|2006.08.30 18:51
|t/p
|504
|0.30
|117.26
|116.97
|117.26
|131.20
|17724.27
|1383
|2006.08.30 23:15
|buy
|505
|0.30
|117.10
|116.26
|117.44
|1384
|2006.08.30 23:15
|buy
|506
|0.30
|117.10
|116.26
|117.52
|1385
|2006.08.30 23:15
|buy
|507
|0.30
|117.10
|116.26
|117.60
|1386
|2006.08.31 07:06
|t/p
|505
|0.30
|117.44
|116.26
|117.44
|96.70
|17820.96
|1387
|2006.08.31 07:06
|modify
|506
|0.30
|117.10
|117.10
|117.52
|1388
|2006.08.31 07:06
|modify
|507
|0.30
|117.10
|117.10
|117.60
|1389
|2006.08.31 11:26
|s/l
|506
|0.30
|117.10
|117.10
|117.52
|9.85
|17830.81
|1390
|2006.08.31 11:26
|s/l
|507
|0.30
|117.10
|117.10
|117.60
|9.85
|17840.65
|1391
|2006.08.31 17:45
|sell
|508
|0.30
|117.31
|118.15
|116.97
|1392
|2006.08.31 17:45
|sell
|509
|0.30
|117.31
|118.15
|116.89
|1393
|2006.08.31 17:45
|sell
|510
|0.30
|117.31
|118.15
|116.81
|1394
|2006.09.04 00:00
|t/p
|508
|0.30
|116.97
|118.15
|116.97
|79.42
|17920.07
|1395
|2006.09.04 00:00
|modify
|509
|0.30
|117.31
|117.31
|116.89
|1396
|2006.09.04 00:00
|modify
|510
|0.30
|117.31
|117.31
|116.81
|1397
|2006.09.04 02:00
|t/p
|509
|0.30
|116.89
|117.31
|116.89
|100.01
|18020.08
|1398
|2006.09.04 02:00
|modify
|510
|0.30
|117.31
|117.10
|116.81
|1399
|2006.09.04 03:05
|t/p
|510
|0.30
|116.81
|117.10
|116.81
|120.62
|18140.69
|1400
|2006.09.04 19:15
|buy
|511
|0.30
|116.05
|115.21
|116.39
|1401
|2006.09.04 19:15
|buy
|512
|0.30
|116.05
|115.21
|116.47
|1402
|2006.09.04 19:15
|buy
|513
|0.30
|116.05
|115.21
|116.55
|1403
|2006.09.06 06:12
|t/p
|511
|0.30
|116.39
|115.21
|116.39
|94.17
|18234.87
|1404
|2006.09.06 06:12
|modify
|512
|0.30
|116.05
|116.05
|116.47
|1405
|2006.09.06 06:12
|modify
|513
|0.30
|116.05
|116.05
|116.55
|1406
|2006.09.06 13:16
|t/p
|512
|0.30
|116.47
|116.05
|116.47
|114.74
|18349.61
|1407
|2006.09.06 13:16
|modify
|513
|0.30
|116.05
|116.26
|116.55
|1408
|2006.09.06 13:26
|t/p
|513
|0.30
|116.55
|116.26
|116.55
|135.26
|18484.87
|1409
|2006.09.07 04:45
|sell
|514
|0.30
|116.77
|117.61
|116.43
|1410
|2006.09.07 04:45
|sell
|515
|0.30
|116.77
|117.61
|116.35
|1411
|2006.09.07 04:45
|sell
|516
|0.30
|116.77
|117.61
|116.27
|1412
|2006.09.07 10:56
|t/p
|514
|0.30
|116.43
|117.61
|116.43
|87.61
|18572.48
|1413
|2006.09.07 10:56
|modify
|515
|0.30
|116.77
|116.77
|116.35
|1414
|2006.09.07 10:56
|modify
|516
|0.30
|116.77
|116.77
|116.27
|1415
|2006.09.07 11:04
|t/p
|515
|0.30
|116.35
|116.77
|116.35
|108.29
|18680.77
|1416
|2006.09.07 11:04
|modify
|516
|0.30
|116.77
|116.56
|116.27
|1417
|2006.09.07 11:08
|t/p
|516
|0.30
|116.27
|116.56
|116.27
|129.02
|18809.79
|1418
|2006.09.07 21:30
|buy
|517
|0.30
|116.38
|115.54
|116.72
|1419
|2006.09.07 21:30
|buy
|518
|0.30
|116.38
|115.54
|116.80
|1420
|2006.09.07 21:30
|buy
|519
|0.30
|116.38
|115.54
|116.88
|1421
|2006.09.08 14:44
|t/p
|517
|0.30
|116.72
|115.54
|116.72
|90.67
|18900.47
|1422
|2006.09.08 14:44
|modify
|518
|0.30
|116.38
|116.38
|116.80
|1423
|2006.09.08 14:44
|modify
|519
|0.30
|116.38
|116.38
|116.88
|1424
|2006.09.08 15:05
|t/p
|518
|0.30
|116.80
|116.38
|116.80
|111.16
|19011.63
|1425
|2006.09.08 15:05
|modify
|519
|0.30
|116.38
|116.59
|116.88
|1426
|2006.09.08 17:47
|t/p
|519
|0.30
|116.88
|116.59
|116.88
|131.60
|19143.23
|1427
|2006.09.11 00:30
|sell
|520
|0.30
|117.01
|117.85
|116.67
|1428
|2006.09.11 00:30
|sell
|521
|0.30
|117.01
|117.85
|116.59
|1429
|2006.09.11 00:30
|sell
|522
|0.30
|117.01
|117.85
|116.51
|1430
|2006.09.11 02:26
|t/p
|520
|0.30
|116.67
|117.85
|116.67
|87.42
|19230.65
|1431
|2006.09.11 02:26
|modify
|521
|0.30
|117.01
|117.01
|116.59
|1432
|2006.09.11 02:26
|modify
|522
|0.30
|117.01
|117.01
|116.51
|1433
|2006.09.11 08:15
|s/l
|521
|0.30
|117.01
|117.01
|116.59
|0.00
|19230.65
|1434
|2006.09.11 08:15
|s/l
|522
|0.30
|117.01
|117.01
|116.51
|0.00
|19230.65
|1435
|2006.09.11 08:45
|sell
|523
|0.30
|117.04
|117.88
|116.70
|1436
|2006.09.11 08:45
|sell
|524
|0.30
|117.04
|117.88
|116.62
|1437
|2006.09.11 08:45
|sell
|525
|0.30
|117.04
|117.88
|116.54
|1438
|2006.09.12 18:25
|s/l
|523
|0.30
|117.88
|117.88
|116.70
|-217.66
|19012.99
|1439
|2006.09.12 18:25
|s/l
|524
|0.30
|117.88
|117.88
|116.62
|-217.66
|18795.34
|1440
|2006.09.12 18:25
|s/l
|525
|0.30
|117.88
|117.88
|116.54
|-217.66
|18577.68
|1441
|2006.09.13 01:00
|buy
|526
|0.10
|117.83
|116.99
|118.17
|1442
|2006.09.13 01:00
|buy
|527
|0.10
|117.83
|116.99
|118.25
|1443
|2006.09.13 01:00
|buy
|528
|0.10
|117.83
|116.99
|118.33
|1444
|2006.09.18 11:13
|t/p
|526
|0.10
|118.17
|116.99
|118.17
|34.24
|18611.92
|1445
|2006.09.18 11:13
|modify
|527
|0.10
|117.83
|117.83
|118.25
|1446
|2006.09.18 11:13
|modify
|528
|0.10
|117.83
|117.83
|118.33
|1447
|2006.09.18 13:24
|t/p
|527
|0.10
|118.25
|117.83
|118.25
|40.99
|18652.91
|1448
|2006.09.18 13:24
|modify
|528
|0.10
|117.83
|118.04
|118.33
|1449
|2006.09.18 14:12
|s/l
|528
|0.10
|118.04
|118.04
|118.33
|23.26
|18676.17
|1450
|2006.09.18 17:15
|buy
|529
|0.30
|117.98
|117.14
|118.32
|1451
|2006.09.18 17:15
|buy
|530
|0.30
|117.98
|117.14
|118.40
|1452
|2006.09.18 17:15
|buy
|531
|0.30
|117.98
|117.14
|118.48
|1453
|2006.09.19 14:44
|s/l
|529
|0.30
|117.14
|117.14
|118.32
|-211.85
|18464.32
|1454
|2006.09.19 14:44
|s/l
|530
|0.30
|117.14
|117.14
|118.40
|-211.85
|18252.47
|1455
|2006.09.19 14:44
|s/l
|531
|0.30
|117.14
|117.14
|118.48
|-211.85
|18040.62
|1456
|2006.09.20 02:30
|sell
|532
|0.10
|117.61
|118.45
|117.27
|1457
|2006.09.20 02:30
|sell
|533
|0.10
|117.61
|118.45
|117.19
|1458
|2006.09.20 02:30
|sell
|534
|0.10
|117.61
|118.45
|117.11
|1459
|2006.09.20 03:19
|t/p
|532
|0.10
|117.27
|118.45
|117.27
|28.99
|18069.61
|1460
|2006.09.20 03:19
|modify
|533
|0.10
|117.61
|117.61
|117.19
|1461
|2006.09.20 03:19
|modify
|534
|0.10
|117.61
|117.61
|117.11
|1462
|2006.09.20 08:55
|t/p
|533
|0.10
|117.19
|117.61
|117.19
|35.84
|18105.45
|1463
|2006.09.20 08:55
|modify
|534
|0.10
|117.61
|117.40
|117.11
|1464
|2006.09.20 09:01
|t/p
|534
|0.10
|117.11
|117.40
|117.11
|42.69
|18148.14
|1465
|2006.09.20 09:01
|buy
|535
|0.30
|117.11
|116.27
|117.45
|1466
|2006.09.20 09:01
|buy
|536
|0.30
|117.11
|116.27
|117.53
|1467
|2006.09.20 09:01
|buy
|537
|0.30
|117.11
|116.27
|117.61
|1468
|2006.09.20 11:42
|t/p
|535
|0.30
|117.45
|116.27
|117.45
|86.85
|18234.99
|1469
|2006.09.20 11:42
|modify
|536
|0.30
|117.11
|117.11
|117.53
|1470
|2006.09.20 11:42
|modify
|537
|0.30
|117.11
|117.11
|117.61
|1471
|2006.09.20 15:25
|s/l
|536
|0.30
|117.11
|117.11
|117.53
|0.00
|18234.99
|1472
|2006.09.20 15:25
|s/l
|537
|0.30
|117.11
|117.11
|117.61
|0.00
|18234.99
|1473
|2006.09.20 20:15
|sell
|538
|0.30
|117.39
|118.23
|117.05
|1474
|2006.09.20 20:15
|sell
|539
|0.30
|117.39
|118.23
|116.97
|1475
|2006.09.20 20:15
|sell
|540
|0.30
|117.39
|118.23
|116.89
|1476
|2006.09.21 09:19
|t/p
|538
|0.30
|117.05
|118.23
|117.05
|75.45
|18310.44
|1477
|2006.09.21 09:19
|modify
|539
|0.30
|117.39
|117.39
|116.97
|1478
|2006.09.21 09:19
|modify
|540
|0.30
|117.39
|117.39
|116.89
|1479
|2006.09.21 12:19
|t/p
|539
|0.30
|116.97
|117.39
|116.97
|96.03
|18406.47
|1480
|2006.09.21 12:19
|modify
|540
|0.30
|117.39
|117.18
|116.89
|1481
|2006.09.21 12:30
|t/p
|540
|0.30
|116.89
|117.18
|116.89
|116.64
|18523.11
|1482
|2006.09.21 12:30
|buy
|541
|0.30
|116.89
|116.05
|117.23
|1483
|2006.09.21 12:30
|buy
|542
|0.30
|116.89
|116.05
|117.31
|1484
|2006.09.21 12:30
|buy
|543
|0.30
|116.89
|116.05
|117.39
|1485
|2006.09.26 18:30
|t/p
|541
|0.30
|117.23
|116.05
|117.23
|96.86
|18619.97
|1486
|2006.09.26 18:30
|modify
|542
|0.30
|116.89
|116.89
|117.31
|1487
|2006.09.26 18:30
|modify
|543
|0.30
|116.89
|116.89
|117.39
|1488
|2006.09.27 11:23
|t/p
|542
|0.30
|117.31
|116.89
|117.31
|120.53
|18740.50
|1489
|2006.09.27 11:23
|modify
|543
|0.30
|116.89
|117.10
|117.39
|1490
|2006.09.27 14:20
|t/p
|543
|0.30
|117.39
|117.10
|117.39
|140.91
|18881.40
|1491
|2006.09.27 23:45
|buy
|544
|0.30
|117.50
|116.66
|117.84
|1492
|2006.09.27 23:45
|buy
|545
|0.30
|117.50
|116.66
|117.92
|1493
|2006.09.27 23:45
|buy
|546
|0.30
|117.50
|116.66
|118.00
|1494
|2006.09.28 16:23
|t/p
|544
|0.30
|117.84
|116.66
|117.84
|96.40
|18977.80
|1495
|2006.09.28 16:23
|modify
|545
|0.30
|117.50
|117.50
|117.92
|1496
|2006.09.28 16:23
|modify
|546
|0.30
|117.50
|117.50
|118.00
|1497
|2006.09.28 16:56
|t/p
|545
|0.30
|117.92
|117.50
|117.92
|116.70
|19094.50
|1498
|2006.09.28 16:56
|modify
|546
|0.30
|117.50
|117.71
|118.00
|1499
|2006.09.28 23:16
|s/l
|546
|0.30
|117.71
|117.71
|118.00
|63.38
|19157.87
|1500
|2006.09.28 23:16
|buy
|547
|0.30
|117.73
|116.89
|118.07
|1501
|2006.09.28 23:16
|buy
|548
|0.30
|117.73
|116.89
|118.15
|1502
|2006.09.28 23:16
|buy
|549
|0.30
|117.73
|116.89
|118.23
|1503
|2006.09.29 09:26
|t/p
|547
|0.30
|118.07
|116.89
|118.07
|89.67
|19247.54
|1504
|2006.09.29 09:26
|modify
|548
|0.30
|117.73
|117.73
|118.15
|1505
|2006.09.29 09:26
|modify
|549
|0.30
|117.73
|117.73
|118.23
|1506
|2006.09.29 12:34
|s/l
|548
|0.30
|117.73
|117.73
|118.15
|3.28
|19250.83
|1507
|2006.09.29 12:34
|s/l
|549
|0.30
|117.73
|117.73
|118.23
|3.28
|19254.11
|1508
|2006.09.29 20:30
|sell
|550
|0.30
|118.08
|118.92
|117.74
|1509
|2006.09.29 20:30
|sell
|551
|0.30
|118.08
|118.92
|117.66
|1510
|2006.09.29 20:30
|sell
|552
|0.30
|118.08
|118.92
|117.58
|1511
|2006.10.02 15:51
|t/p
|550
|0.30
|117.74
|118.92
|117.74
|82.73
|19336.84
|1512
|2006.10.02 15:51
|modify
|551
|0.30
|118.08
|118.08
|117.66
|1513
|2006.10.02 15:51
|modify
|552
|0.30
|118.08
|118.08
|117.58
|1514
|2006.10.02 16:35
|t/p
|551
|0.30
|117.66
|118.08
|117.66
|103.19
|19440.03
|1515
|2006.10.02 16:35
|modify
|552
|0.30
|118.08
|117.87
|117.58
|1516
|2006.10.02 17:16
|t/p
|552
|0.30
|117.58
|117.87
|117.58
|123.69
|19563.73
|1517
|2006.10.02 22:33
|buy
|553
|0.30
|117.67
|116.83
|118.01
|1518
|2006.10.02 22:33
|buy
|554
|0.30
|117.67
|116.83
|118.09
|1519
|2006.10.02 22:33
|buy
|555
|0.30
|117.67
|116.83
|118.17
|1520
|2006.10.04 00:23
|t/p
|553
|0.30
|118.01
|116.83
|118.01
|92.99
|19656.72
|1521
|2006.10.04 00:23
|modify
|554
|0.30
|117.67
|117.67
|118.09
|1522
|2006.10.04 00:23
|modify
|555
|0.30
|117.67
|117.67
|118.17
|1523
|2006.10.04 00:30
|t/p
|554
|0.30
|118.09
|117.67
|118.09
|113.26
|19769.98
|1524
|2006.10.04 00:30
|modify
|555
|0.30
|117.67
|117.88
|118.17
|1525
|2006.10.04 00:31
|t/p
|555
|0.30
|118.17
|117.88
|118.17
|133.50
|19903.49
|1526
|2006.10.04 00:31
|sell
|556
|0.30
|118.17
|119.01
|117.83
|1527
|2006.10.04 00:31
|sell
|557
|0.30
|118.17
|119.01
|117.75
|1528
|2006.10.04 00:31
|sell
|558
|0.30
|118.17
|119.01
|117.67
|1529
|2006.10.04 23:16
|t/p
|556
|0.30
|117.83
|119.01
|117.83
|86.57
|19990.06
|1530
|2006.10.04 23:16
|modify
|557
|0.30
|118.17
|118.17
|117.75
|1531
|2006.10.04 23:16
|modify
|558
|0.30
|118.17
|118.17
|117.67
|1532
|2006.10.05 02:03
|t/p
|557
|0.30
|117.75
|118.17
|117.75
|95.32
|20085.38
|1533
|2006.10.05 02:03
|modify
|558
|0.30
|118.17
|117.96
|117.67
|1534
|2006.10.05 02:18
|t/p
|558
|0.30
|117.67
|117.96
|117.67
|115.79
|20201.17
|1535
|2006.10.05 07:30
|buy
|559
|0.30
|117.61
|116.77
|117.95
|1536
|2006.10.05 07:30
|buy
|560
|0.30
|117.61
|116.77
|118.03
|1537
|2006.10.05 07:30
|buy
|561
|0.30
|117.61
|116.77
|118.11
|1538
|2006.10.06 03:08
|t/p
|559
|0.30
|117.95
|116.77
|117.95
|89.75
|20290.92
|1539
|2006.10.06 03:08
|modify
|560
|0.30
|117.61
|117.61
|118.03
|1540
|2006.10.06 03:08
|modify
|561
|0.30
|117.61
|117.61
|118.11
|1541
|2006.10.06 04:46
|t/p
|560
|0.30
|118.03
|117.61
|118.03
|110.02
|20400.94
|1542
|2006.10.06 04:46
|modify
|561
|0.30
|117.61
|117.82
|118.11
|1543
|2006.10.06 08:36
|t/p
|561
|0.30
|118.11
|117.82
|118.11
|130.27
|20531.21
|1544
|2006.10.06 11:45
|sell
|562
|0.30
|117.99
|118.83
|117.65
|1545
|2006.10.06 11:45
|sell
|563
|0.30
|117.99
|118.83
|117.57
|1546
|2006.10.06 11:45
|sell
|564
|0.30
|117.99
|118.83
|117.49
|1547
|2006.10.06 15:53
|s/l
|562
|0.30
|118.83
|118.83
|117.65
|-212.05
|20319.16
|1548
|2006.10.06 15:53
|s/l
|563
|0.30
|118.83
|118.83
|117.57
|-212.05
|20107.11
|1549
|2006.10.06 15:53
|s/l
|564
|0.30
|118.83
|118.83
|117.49
|-212.05
|19895.06
|1550
|2006.10.06 21:45
|sell
|565
|0.10
|119.00
|119.84
|118.66
|1551
|2006.10.06 21:45
|sell
|566
|0.10
|119.00
|119.84
|118.58
|1552
|2006.10.06 21:45
|sell
|567
|0.10
|119.00
|119.84
|118.50
|1553
|2006.10.11 20:43
|s/l
|565
|0.10
|119.84
|119.84
|118.66
|-73.99
|19821.08
|1554
|2006.10.11 20:43
|s/l
|566
|0.10
|119.84
|119.84
|118.58
|-73.99
|19747.09
|1555
|2006.10.11 20:43
|s/l
|567
|0.10
|119.84
|119.84
|118.50
|-73.99
|19673.10
|1556
|2006.10.12 02:00
|sell
|568
|0.10
|119.73
|120.57
|119.39
|1557
|2006.10.12 02:00
|sell
|569
|0.10
|119.73
|120.57
|119.31
|1558
|2006.10.12 02:00
|sell
|570
|0.10
|119.73
|120.57
|119.23
|1559
|2006.10.12 09:06
|t/p
|568
|0.10
|119.39
|120.57
|119.39
|28.48
|19701.58
|1560
|2006.10.12 09:06
|modify
|569
|0.10
|119.73
|119.73
|119.31
|1561
|2006.10.12 09:06
|modify
|570
|0.10
|119.73
|119.73
|119.23
|1562
|2006.10.12 09:10
|t/p
|569
|0.10
|119.31
|119.73
|119.31
|35.21
|19736.79
|1563
|2006.10.12 09:10
|modify
|570
|0.10
|119.73
|119.52
|119.23
|1564
|2006.10.12 10:10
|s/l
|570
|0.10
|119.52
|119.52
|119.23
|17.57
|19754.36
|1565
|2006.10.12 13:45
|sell
|571
|0.30
|119.60
|120.44
|119.26
|1566
|2006.10.12 13:45
|sell
|572
|0.30
|119.60
|120.44
|119.18
|1567
|2006.10.12 13:45
|sell
|573
|0.30
|119.60
|120.44
|119.10
|1568
|2006.10.13 02:10
|t/p
|571
|0.30
|119.26
|120.44
|119.26
|81.63
|19835.99
|1569
|2006.10.13 02:10
|modify
|572
|0.30
|119.60
|119.60
|119.18
|1570
|2006.10.13 02:10
|modify
|573
|0.30
|119.60
|119.60
|119.10
|1571
|2006.10.13 09:37
|t/p
|572
|0.30
|119.18
|119.60
|119.18
|101.82
|19937.82
|1572
|2006.10.13 09:37
|modify
|573
|0.30
|119.60
|119.39
|119.10
|1573
|2006.10.13 09:52
|t/p
|573
|0.30
|119.10
|119.39
|119.10
|122.04
|20059.86
|1574
|2006.10.13 11:45
|sell
|574
|0.30
|119.36
|120.20
|119.02
|1575
|2006.10.13 11:45
|sell
|575
|0.30
|119.36
|120.20
|118.94
|1576
|2006.10.13 11:45
|sell
|576
|0.30
|119.36
|120.20
|118.86
|1577
|2006.10.17 00:55
|t/p
|574
|0.30
|119.02
|120.20
|119.02
|77.92
|20137.78
|1578
|2006.10.17 00:55
|modify
|575
|0.30
|119.36
|119.36
|118.94
|1579
|2006.10.17 00:55
|modify
|576
|0.30
|119.36
|119.36
|118.86
|1580
|2006.10.17 08:52
|t/p
|575
|0.30
|118.94
|119.36
|118.94
|98.16
|20235.93
|1581
|2006.10.17 08:52
|modify
|576
|0.30
|119.36
|119.15
|118.86
|1582
|2006.10.17 10:41
|t/p
|576
|0.30
|118.86
|119.15
|118.86
|118.43
|20354.36
|1583
|2006.10.17 10:45
|buy
|577
|0.30
|118.77
|117.93
|119.11
|1584
|2006.10.17 10:45
|buy
|578
|0.30
|118.77
|117.93
|119.19
|1585
|2006.10.17 10:45
|buy
|579
|0.30
|118.77
|117.93
|119.27
|1586
|2006.10.18 15:12
|t/p
|577
|0.30
|119.11
|117.93
|119.11
|88.92
|20443.28
|1587
|2006.10.18 15:12
|modify
|578
|0.30
|118.77
|118.77
|119.19
|1588
|2006.10.18 15:12
|modify
|579
|0.30
|118.77
|118.77
|119.27
|1589
|2006.10.19 08:45
|s/l
|578
|0.30
|118.77
|118.77
|119.19
|13.13
|20456.41
|1590
|2006.10.19 08:45
|s/l
|579
|0.30
|118.77
|118.77
|119.27
|13.13
|20469.54
|1591
|2006.10.19 09:15
|buy
|580
|0.30
|118.76
|117.92
|119.10
|1592
|2006.10.19 09:15
|buy
|581
|0.30
|118.76
|117.92
|119.18
|1593
|2006.10.19 09:15
|buy
|582
|0.30
|118.76
|117.92
|119.26
|1594
|2006.10.23 11:13
|t/p
|580
|0.30
|119.10
|117.92
|119.10
|92.20
|20561.74
|1595
|2006.10.23 11:13
|modify
|581
|0.30
|118.76
|118.76
|119.18
|1596
|2006.10.23 11:13
|modify
|582
|0.30
|118.76
|118.76
|119.26
|1597
|2006.10.23 11:32
|t/p
|581
|0.30
|119.18
|118.76
|119.18
|112.28
|20674.02
|1598
|2006.10.23 11:32
|modify
|582
|0.30
|118.76
|118.97
|119.26
|1599
|2006.10.23 12:33
|t/p
|582
|0.30
|119.26
|118.97
|119.26
|132.34
|20806.37
|1600
|2006.10.23 20:45
|buy
|583
|0.30
|119.30
|118.46
|119.64
|1601
|2006.10.23 20:45
|buy
|584
|0.30
|119.30
|118.46
|119.72
|1602
|2006.10.23 20:45
|buy
|585
|0.30
|119.30
|118.46
|119.80
|1603
|2006.10.26 18:29
|s/l
|583
|0.30
|118.46
|118.46
|119.64
|-196.35
|20610.02
|1604
|2006.10.26 18:29
|s/l
|584
|0.30
|118.46
|118.46
|119.72
|-196.35
|20413.67
|1605
|2006.10.26 18:29
|s/l
|585
|0.30
|118.46
|118.46
|119.80
|-196.35
|20217.32
|1606
|2006.10.27 01:00
|sell
|586
|0.10
|118.36
|119.20
|118.02
|1607
|2006.10.27 01:00
|sell
|587
|0.10
|118.36
|119.20
|117.94
|1608
|2006.10.27 01:00
|sell
|588
|0.10
|118.36
|119.20
|117.86
|1609
|2006.10.27 14:56
|t/p
|586
|0.10
|118.02
|119.20
|118.02
|28.81
|20246.13
|1610
|2006.10.27 14:56
|modify
|587
|0.10
|118.36
|118.36
|117.94
|1611
|2006.10.27 14:56
|modify
|588
|0.10
|118.36
|118.36
|117.86
|1612
|2006.10.27 14:57
|t/p
|587
|0.10
|117.94
|118.36
|117.94
|35.61
|20281.74
|1613
|2006.10.27 14:57
|modify
|588
|0.10
|118.36
|118.15
|117.86
|1614
|2006.10.27 14:57
|t/p
|588
|0.10
|117.86
|118.15
|117.86
|42.42
|20324.16
|1615
|2006.10.30 00:00
|sell
|589
|0.30
|117.58
|118.42
|117.24
|1616
|2006.10.30 00:00
|sell
|590
|0.30
|117.58
|118.42
|117.16
|1617
|2006.10.30 00:00
|sell
|591
|0.30
|117.58
|118.42
|117.08
|1618
|2006.10.30 04:49
|t/p
|589
|0.30
|117.24
|118.42
|117.24
|87.01
|20411.17
|1619
|2006.10.30 04:49
|modify
|590
|0.30
|117.58
|117.58
|117.16
|1620
|2006.10.30 04:49
|modify
|591
|0.30
|117.58
|117.58
|117.08
|1621
|2006.10.30 10:05
|s/l
|590
|0.30
|117.58
|117.58
|117.16
|0.00
|20411.17
|1622
|2006.10.30 10:05
|s/l
|591
|0.30
|117.58
|117.58
|117.08
|0.00
|20411.17
|1623
|2006.10.30 12:46
|sell
|592
|0.30
|117.48
|118.32
|117.14
|1624
|2006.10.30 12:46
|sell
|593
|0.30
|117.48
|118.32
|117.06
|1625
|2006.10.30 12:46
|sell
|594
|0.30
|117.48
|118.32
|116.98
|1626
|2006.10.31 17:32
|t/p
|592
|0.30
|117.14
|118.32
|117.14
|83.19
|20494.36
|1627
|2006.10.31 17:32
|modify
|593
|0.30
|117.48
|117.48
|117.06
|1628
|2006.10.31 17:32
|modify
|594
|0.30
|117.48
|117.48
|116.98
|1629
|2006.10.31 17:32
|t/p
|593
|0.30
|117.06
|117.48
|117.06
|103.74
|20598.10
|1630
|2006.10.31 17:32
|modify
|594
|0.30
|117.48
|117.27
|116.98
|1631
|2006.10.31 17:38
|t/p
|594
|0.30
|116.98
|117.27
|116.98
|124.33
|20722.44
|1632
|2006.11.01 03:00
|buy
|595
|0.30
|116.86
|116.02
|117.20
|1633
|2006.11.01 03:00
|buy
|596
|0.30
|116.86
|116.02
|117.28
|1634
|2006.11.01 03:00
|buy
|597
|0.30
|116.86
|116.02
|117.36
|1635
|2006.11.02 00:51
|t/p
|595
|0.30
|117.20
|116.02
|117.20
|96.88
|20819.31
|1636
|2006.11.02 00:51
|modify
|596
|0.30
|116.86
|116.86
|117.28
|1637
|2006.11.02 00:51
|modify
|597
|0.30
|116.86
|116.86
|117.36
|1638
|2006.11.02 02:55
|t/p
|596
|0.30
|117.28
|116.86
|117.28
|117.27
|20936.58
|1639
|2006.11.02 02:55
|modify
|597
|0.30
|116.86
|117.07
|117.36
|1640
|2006.11.02 03:21
|t/p
|597
|0.30
|117.36
|117.07
|117.36
|137.66
|21074.24
|1641
|2006.11.02 09:15
|buy
|598
|0.40
|117.23
|116.39
|117.57
|1642
|2006.11.02 09:15
|buy
|599
|0.40
|117.23
|116.39
|117.65
|1643
|2006.11.02 09:15
|buy
|600
|0.40
|117.23
|116.39
|117.73
|1644
|2006.11.03 14:31
|t/p
|598
|0.40
|117.57
|116.39
|117.57
|120.06
|21194.29
|1645
|2006.11.03 14:31
|modify
|599
|0.40
|117.23
|117.23
|117.65
|1646
|2006.11.03 14:31
|modify
|600
|0.40
|117.23
|117.23
|117.73
|1647
|2006.11.03 14:31
|t/p
|599
|0.40
|117.65
|117.23
|117.65
|147.18
|21341.47
|1648
|2006.11.03 14:31
|modify
|600
|0.40
|117.23
|117.44
|117.73
|1649
|2006.11.03 14:32
|t/p
|600
|0.40
|117.73
|117.44
|117.73
|174.24
|21515.70
|1650
|2006.11.03 22:45
|buy
|601
|0.40
|118.01
|117.17
|118.35
|1651
|2006.11.03 22:45
|buy
|602
|0.40
|118.01
|117.17
|118.43
|1652
|2006.11.03 22:45
|buy
|603
|0.40
|118.01
|117.17
|118.51
|1653
|2006.11.06 10:46
|t/p
|601
|0.40
|118.35
|117.17
|118.35
|119.28
|21634.98
|1654
|2006.11.06 10:46
|modify
|602
|0.40
|118.01
|118.01
|118.43
|1655
|2006.11.06 10:46
|modify
|603
|0.40
|118.01
|118.01
|118.51
|1656
|2006.11.06 14:13
|t/p
|602
|0.40
|118.43
|118.01
|118.43
|146.23
|21781.21
|1657
|2006.11.06 14:13
|modify
|603
|0.40
|118.01
|118.22
|118.51
|1658
|2006.11.06 20:16
|s/l
|603
|0.40
|118.22
|118.22
|118.51
|75.44
|21856.64
|1659
|2006.11.06 20:30
|buy
|604
|0.40
|118.23
|117.39
|118.57
|1660
|2006.11.06 20:30
|buy
|605
|0.40
|118.23
|117.39
|118.65
|1661
|2006.11.06 20:30
|buy
|606
|0.40
|118.23
|117.39
|118.73
|1662
|2006.11.07 15:33
|s/l
|604
|0.40
|117.39
|117.39
|118.57
|-281.84
|21574.80
|1663
|2006.11.07 15:33
|s/l
|605
|0.40
|117.39
|117.39
|118.65
|-281.84
|21292.95
|1664
|2006.11.07 15:33
|s/l
|606
|0.40
|117.39
|117.39
|118.73
|-281.84
|21011.11
|1665
|2006.11.07 15:45
|buy
|607
|0.10
|117.40
|116.56
|117.74
|1666
|2006.11.07 15:45
|buy
|608
|0.10
|117.40
|116.56
|117.82
|1667
|2006.11.07 15:45
|buy
|609
|0.10
|117.40
|116.56
|117.90
|1668
|2006.11.08 08:17
|t/p
|607
|0.10
|117.74
|116.56
|117.74
|29.96
|21041.07
|1669
|2006.11.08 08:17
|modify
|608
|0.10
|117.40
|117.40
|117.82
|1670
|2006.11.08 08:17
|modify
|609
|0.10
|117.40
|117.40
|117.90
|1671
|2006.11.08 10:27
|s/l
|608
|0.10
|117.40
|117.40
|117.82
|1.09
|21042.17
|1672
|2006.11.08 10:27
|s/l
|609
|0.10
|117.40
|117.40
|117.90
|1.09
|21043.26
|1673
|2006.11.08 12:00
|buy
|610
|0.40
|117.58
|116.74
|117.92
|1674
|2006.11.08 12:00
|buy
|611
|0.40
|117.58
|116.74
|118.00
|1675
|2006.11.08 12:00
|buy
|612
|0.40
|117.58
|116.74
|118.08
|1676
|2006.11.08 15:15
|t/p
|610
|0.40
|117.92
|116.74
|117.92
|115.33
|21158.59
|1677
|2006.11.08 15:15
|modify
|611
|0.40
|117.58
|117.58
|118.00
|1678
|2006.11.08 15:15
|modify
|612
|0.40
|117.58
|117.58
|118.08
|1679
|2006.11.09 12:03
|t/p
|611
|0.40
|118.00
|117.58
|118.00
|155.50
|21314.09
|1680
|2006.11.09 12:03
|modify
|612
|0.40
|117.58
|117.79
|118.08
|1681
|2006.11.09 12:03
|t/p
|612
|0.40
|118.08
|117.79
|118.08
|182.49
|21496.58
|1682
|2006.11.09 13:00
|sell
|613
|0.40
|118.12
|118.96
|117.78
|1683
|2006.11.09 13:00
|sell
|614
|0.40
|118.12
|118.96
|117.70
|1684
|2006.11.09 13:00
|sell
|615
|0.40
|118.12
|118.96
|117.62
|1685
|2006.11.09 23:42
|t/p
|613
|0.40
|117.78
|118.96
|117.78
|115.47
|21612.05
|1686
|2006.11.09 23:42
|modify
|614
|0.40
|118.12
|118.12
|117.70
|1687
|2006.11.09 23:42
|modify
|615
|0.40
|118.12
|118.12
|117.62
|1688
|2006.11.10 02:34
|t/p
|614
|0.40
|117.70
|118.12
|117.70
|137.54
|21749.59
|1689
|2006.11.10 02:34
|modify
|615
|0.40
|118.12
|117.91
|117.62
|1690
|2006.11.10 02:47
|t/p
|615
|0.40
|117.62
|117.91
|117.62
|164.84
|21914.44
|1691
|2006.11.10 08:45
|sell
|616
|0.40
|117.56
|118.40
|117.22
|1692
|2006.11.10 08:45
|sell
|617
|0.40
|117.56
|118.40
|117.14
|1693
|2006.11.10 08:45
|sell
|618
|0.40
|117.56
|118.40
|117.06
|1694
|2006.11.10 10:05
|t/p
|616
|0.40
|117.22
|118.40
|117.22
|116.03
|22030.47
|1695
|2006.11.10 10:05
|modify
|617
|0.40
|117.56
|117.56
|117.14
|1696
|2006.11.10 10:05
|modify
|618
|0.40
|117.56
|117.56
|117.06
|1697
|2006.11.10 20:23
|s/l
|617
|0.40
|117.56
|117.56
|117.14
|0.00
|22030.47
|1698
|2006.11.10 20:23
|s/l
|618
|0.40
|117.56
|117.56
|117.06
|0.00
|22030.47
|1699
|2006.11.10 20:23
|sell
|619
|0.40
|117.55
|118.39
|117.21
|1700
|2006.11.10 20:23
|sell
|620
|0.40
|117.55
|118.39
|117.13
|1701
|2006.11.10 20:23
|sell
|621
|0.40
|117.55
|118.39
|117.05
|1702
|2006.11.13 02:31
|t/p
|619
|0.40
|117.21
|118.39
|117.21
|110.84
|22141.31
|1703
|2006.11.13 02:31
|modify
|620
|0.40
|117.55
|117.55
|117.13
|1704
|2006.11.13 02:31
|modify
|621
|0.40
|117.55
|117.55
|117.05
|1705
|2006.11.13 10:25
|s/l
|620
|0.40
|117.55
|117.55
|117.13
|-5.20
|22136.11
|1706
|2006.11.13 10:25
|s/l
|621
|0.40
|117.55
|117.55
|117.05
|-5.20
|22130.92
|1707
|2006.11.13 22:30
|sell
|622
|0.40
|118.13
|118.97
|117.79
|1708
|2006.11.13 22:30
|sell
|623
|0.40
|118.13
|118.97
|117.71
|1709
|2006.11.13 22:30
|sell
|624
|0.40
|118.13
|118.97
|117.63
|1710
|2006.11.14 00:53
|t/p
|622
|0.40
|117.79
|118.97
|117.79
|110.26
|22241.18
|1711
|2006.11.14 00:53
|modify
|623
|0.40
|118.13
|118.13
|117.71
|1712
|2006.11.14 00:53
|modify
|624
|0.40
|118.13
|118.13
|117.63
|1713
|2006.11.14 00:57
|t/p
|623
|0.40
|117.71
|118.13
|117.71
|137.54
|22378.73
|1714
|2006.11.14 00:57
|modify
|624
|0.40
|118.13
|117.92
|117.63
|1715
|2006.11.14 01:01
|t/p
|624
|0.40
|117.63
|117.92
|117.63
|164.82
|22543.55
|1716
|2006.11.15 07:00
|sell
|625
|0.40
|117.73
|118.57
|117.39
|1717
|2006.11.15 07:00
|sell
|626
|0.40
|117.73
|118.57
|117.31
|1718
|2006.11.15 07:00
|sell
|627
|0.40
|117.73
|118.57
|117.23
|1719
|2006.11.22 11:36
|t/p
|625
|0.40
|117.39
|118.57
|117.39
|79.49
|22623.04
|1720
|2006.11.22 11:36
|modify
|626
|0.40
|117.73
|117.73
|117.31
|1721
|2006.11.22 11:36
|modify
|627
|0.40
|117.73
|117.73
|117.23
|1722
|2006.11.22 11:50
|t/p
|626
|0.40
|117.31
|117.73
|117.31
|106.84
|22729.88
|1723
|2006.11.22 11:50
|modify
|627
|0.40
|117.73
|117.52
|117.23
|1724
|2006.11.22 12:20
|t/p
|627
|0.40
|117.23
|117.52
|117.23
|134.24
|22864.11
|1725
|2006.11.23 00:30
|buy
|628
|0.40
|116.70
|115.86
|117.04
|1726
|2006.11.23 00:30
|buy
|629
|0.40
|116.70
|115.86
|117.12
|1727
|2006.11.23 00:30
|buy
|630
|0.40
|116.70
|115.86
|117.20
|1728
|2006.11.24 09:33
|s/l
|628
|0.40
|115.86
|115.86
|117.04
|-285.65
|22578.46
|1729
|2006.11.24 09:33
|s/l
|629
|0.40
|115.86
|115.86
|117.12
|-285.65
|22292.81
|1730
|2006.11.24 09:33
|s/l
|630
|0.40
|115.86
|115.86
|117.20
|-285.65
|22007.15
|1731
|2006.11.24 17:45
|sell
|631
|0.10
|115.85
|116.69
|115.51
|1732
|2006.11.24 17:45
|sell
|632
|0.10
|115.85
|116.69
|115.43
|1733
|2006.11.24 17:45
|sell
|633
|0.10
|115.85
|116.69
|115.35
|1734
|2006.11.27 00:00
|t/p
|631
|0.10
|115.51
|116.69
|115.51
|28.15
|22035.30
|1735
|2006.11.27 00:00
|modify
|632
|0.10
|115.85
|115.85
|115.43
|1736
|2006.11.27 00:00
|modify
|633
|0.10
|115.85
|115.85
|115.35
|1737
|2006.11.27 00:17
|t/p
|632
|0.10
|115.43
|115.85
|115.43
|35.09
|22070.39
|1738
|2006.11.27 00:17
|modify
|633
|0.10
|115.85
|115.64
|115.35
|1739
|2006.11.27 01:35
|s/l
|633
|0.10
|115.64
|115.64
|115.35
|16.86
|22087.25
|1740
|2006.11.27 05:15
|sell
|634
|0.40
|115.69
|116.53
|115.35
|1741
|2006.11.27 05:15
|sell
|635
|0.40
|115.69
|116.53
|115.27
|1742
|2006.11.27 05:15
|sell
|636
|0.40
|115.69
|116.53
|115.19
|1743
|2006.11.30 02:40
|s/l
|634
|0.40
|116.53
|116.53
|115.35
|-314.32
|21772.93
|1744
|2006.11.30 02:40
|s/l
|635
|0.40
|116.53
|116.53
|115.27
|-314.32
|21458.61
|1745
|2006.11.30 02:40
|s/l
|636
|0.40
|116.53
|116.53
|115.19
|-314.32
|21144.29
|1746
|2006.11.30 02:40
|sell
|637
|0.10
|116.50
|117.34
|116.16
|1747
|2006.11.30 02:40
|sell
|638
|0.10
|116.50
|117.34
|116.08
|1748
|2006.11.30 02:40
|sell
|639
|0.10
|116.50
|117.34
|116.00
|1749
|2006.11.30 06:01
|t/p
|637
|0.10
|116.16
|117.34
|116.16
|29.27
|21173.56
|1750
|2006.11.30 06:01
|modify
|638
|0.10
|116.50
|116.50
|116.08
|1751
|2006.11.30 06:01
|modify
|639
|0.10
|116.50
|116.50
|116.00
|1752
|2006.11.30 06:32
|t/p
|638
|0.10
|116.08
|116.50
|116.08
|36.19
|21209.75
|1753
|2006.11.30 06:32
|modify
|639
|0.10
|116.50
|116.29
|116.00
|1754
|2006.11.30 08:23
|t/p
|639
|0.10
|116.00
|116.29
|116.00
|43.10
|21252.85
|1755
|2006.11.30 16:00
|buy
|640
|0.40
|116.04
|115.20
|116.38
|1756
|2006.11.30 16:00
|buy
|641
|0.40
|116.04
|115.20
|116.46
|1757
|2006.11.30 16:00
|buy
|642
|0.40
|116.04
|115.20
|116.54
|1758
|2006.11.30 23:59
|close at stop
|642
|0.40
|115.74
|115.20
|116.54
|-103.68
|21149.17
|1759
|2006.11.30 23:59
|close at stop
|641
|0.40
|115.74
|115.20
|116.46
|-103.68
|21045.49
|1760
|2006.11.30 23:59
|close at stop
|640
|0.40
|115.74
|115.20
|116.38
|-103.68
|20941.81