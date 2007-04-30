Strategy Tester Report
oddevenEA Plus RSI
NorthFinance-Real (Build 208)

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanise Yen)
Period5 Minutes (M5) 2007.04.30 18:55 - 2007.10.19 00:00 (2007.01.01 - 2007.10.19)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersStopLoss=35; TakeProfit=40; Lot=0.1; RSI.Period=9; Money.Management="--------MONEY MANAGEMENT--------------"; Use.MM=false; Risk.Percent=1; MinLot=0.1; MaxLot=10;
Bars in test33079Ticks modelled665108Modelling quality85.28%
Initial deposit10000.00
Total net profit1585.64Gross profit10292.54Gross loss-8706.89
Profit factor1.18Expected payoff3.96
Absolute drawdown67.55Maximal drawdown1083.04 (9.31%)Relative drawdown9.31% (1083.04)
Total trades400Short positions (won %)265 (49.81%)Long positions (won %)135 (51.85%)
Profit trades (% of total)202 (50.50%)Loss trades (% of total)198 (49.50%)
Largestprofit trade82.30loss trade-65.25
Averageprofit trade50.95loss trade-43.97
Maximumconsecutive wins (profit in money)13 (745.29)consecutive losses (loss in money)8 (-364.28)
Maximalconsecutive profit (count of wins)745.29 (13)consecutive loss (count of losses)-364.28 (8)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.04.30 18:55sell10.10119.44119.79119.04
22007.05.01 17:48s/l10.10119.79119.79119.04-30.489969.52
32007.05.01 17:48sell20.10119.76120.11119.36
42007.05.02 06:42s/l20.10120.11120.11119.36-30.409939.11
52007.05.02 06:42sell30.10120.08120.43119.68
62007.05.02 08:57t/p30.10119.68120.43119.6833.429972.53
72007.05.02 08:57buy40.10119.68119.33120.08
82007.05.02 11:57t/p40.10120.08119.33120.0833.3110005.84
92007.05.02 11:57sell50.10120.08120.43119.68
102007.05.03 18:17s/l50.10120.43120.43119.68-32.859972.99
112007.05.03 18:17sell60.10120.40120.75120.00
122007.05.04 15:57t/p60.10120.00120.75120.0032.0710005.06
132007.05.04 15:57sell70.20119.97120.32119.57
142007.05.08 15:30t/p70.20119.57120.32119.5761.8510066.91
152007.05.08 15:30sell80.20119.52119.87119.12
162007.05.08 17:27s/l80.20119.87119.87119.12-58.4010008.51
172007.05.08 17:27buy90.20119.87119.52120.27
182007.05.21 10:14t/p90.20120.27119.52120.2782.3010090.81
192007.05.21 10:14buy100.20121.28120.93121.68
202007.05.23 02:08t/p100.20121.68120.93121.6868.2610159.07
212007.05.23 02:08sell110.10121.68122.03121.28
222007.05.24 12:42t/p110.10121.28122.03121.2829.1910188.26
232007.05.24 12:42sell120.20121.25121.60120.85
242007.05.24 17:01s/l120.20121.60121.60120.85-57.5710130.69
252007.05.24 17:01sell130.20121.57121.92121.17
262007.05.25 02:40t/p130.20121.17121.92121.1763.4910194.18
272007.05.25 02:40sell140.20121.14121.49120.74
282007.05.25 12:31s/l140.20121.49121.49120.74-57.6210136.56
292007.05.25 12:31buy150.20121.49121.14121.89
302007.05.31 17:18t/p150.20121.89121.14121.8973.1610209.73
312007.05.31 17:18sell160.10121.90122.25121.50
322007.06.05 15:07t/p160.10121.50122.25121.5029.1310238.86
332007.06.05 15:07sell170.20121.47121.82121.07
342007.06.06 14:44t/p170.20121.07121.82121.0763.5610302.42
352007.06.06 14:44sell180.20121.03121.38120.63
362007.06.07 09:13s/l180.20121.38121.38120.63-65.2510237.16
372007.06.07 09:13sell190.10121.35121.70120.95
382007.06.07 20:18t/p190.10120.95121.70120.9533.0710270.23
392007.06.07 20:18buy200.10120.94120.59121.34
402007.06.08 05:11t/p200.10121.34120.59121.3433.6010303.83
412007.06.08 05:11sell210.10121.34121.69120.94
422007.06.08 10:23t/p210.10120.94121.69120.9433.0710336.90
432007.06.08 10:23sell220.20120.90121.25120.50
442007.06.08 12:30s/l220.20121.25121.25120.50-57.7310279.17
452007.06.08 12:30buy230.20121.26120.91121.66
462007.06.08 13:16t/p230.20121.66120.91121.6665.7610344.93
472007.06.08 13:16buy240.20121.69121.34122.09
482007.06.13 07:16t/p240.20122.09121.34122.0969.3010414.23
492007.06.13 07:16sell250.10122.09122.44121.69
502007.06.13 13:10s/l250.10122.44122.44121.69-28.5910385.64
512007.06.13 13:10sell260.10122.41122.76122.01
522007.06.13 22:57s/l260.10122.76122.76122.01-28.5110357.13
532007.06.13 22:57buy270.20122.76122.41123.16
542007.06.15 10:30t/p270.20123.16122.41123.1669.9810427.11
552007.06.15 10:30sell280.10123.16123.51122.76
562007.06.15 14:48s/l280.10123.51123.51122.76-28.3410398.77
572007.06.15 14:48sell290.10123.48123.83123.08
582007.06.22 03:13s/l290.10123.83123.83123.08-37.1110361.66
592007.06.22 03:13buy300.20123.84123.49124.24
602007.06.25 11:56s/l300.20123.49123.49124.24-55.4310306.23
612007.06.25 11:56sell310.20123.48123.83123.08
622007.06.25 18:00s/l310.20123.83123.83123.08-56.5310249.70
632007.06.25 18:00sell320.10123.80124.15123.40
642007.06.26 03:40t/p320.10123.40124.15123.4031.1510280.85
652007.06.26 03:40sell330.20123.37123.72122.97
662007.06.26 12:14t/p330.20122.97123.72122.9765.0610345.91
672007.06.26 12:14buy340.10122.96122.61123.36
682007.06.26 18:49t/p340.10123.36122.61123.3632.4310378.34
692007.06.26 18:49buy350.20123.39123.04123.79
702007.06.27 01:53s/l350.20123.04123.04123.79-55.6310322.70
712007.06.27 01:53sell360.20123.04123.39122.64
722007.06.27 09:07t/p360.20122.64123.39122.6465.2310387.93
732007.06.27 09:07sell370.20122.61122.96122.21
742007.06.28 01:17s/l370.20122.96122.96122.21-64.5110323.42
752007.06.28 01:17buy380.20122.96122.61123.36
762007.06.29 06:58t/p380.20123.36122.61123.3666.1110389.52
772007.06.29 06:58buy390.20123.39123.04123.79
782007.06.29 22:13s/l390.20123.04123.04123.79-56.8910332.63
792007.06.29 22:13buy400.10123.07122.72123.47
802007.07.02 09:51s/l400.10122.72122.72123.47-27.8910304.74
812007.07.02 09:51sell410.20122.72123.07122.32
822007.07.02 17:53t/p410.20122.32123.07122.3265.4010370.14
832007.07.02 17:53buy420.10122.31121.96122.71
842007.07.05 01:50t/p420.10122.71121.96122.7135.7410405.88
852007.07.05 01:50sell430.10122.71123.06122.31
862007.07.06 06:56s/l430.10123.06123.06122.31-29.7010376.18
872007.07.06 06:56sell440.10123.03123.38122.63
882007.07.06 15:30s/l440.10123.38123.38122.63-28.3710347.81
892007.07.06 15:30sell450.10123.35123.70122.95
902007.07.10 15:09t/p450.10122.95123.70122.9530.0010377.81
912007.07.10 15:09buy460.10122.95122.60123.35
922007.07.10 16:14s/l460.10122.60122.60123.35-28.5510349.26
932007.07.10 16:14sell470.20122.60122.95122.20
942007.07.10 16:50t/p470.20122.20122.95122.2065.4710414.73
952007.07.10 16:50sell480.20122.17122.52121.77
962007.07.10 23:58t/p480.20121.77122.52121.7765.7010480.43
972007.07.10 23:58buy490.10121.77121.42122.17
982007.07.11 00:45s/l490.10121.42121.42122.17-28.2010452.23
992007.07.11 00:45buy500.10121.44121.09121.84
1002007.07.11 01:10s/l500.10121.09121.09121.84-28.9010423.33
1012007.07.11 01:10buy510.10121.11120.76121.51
1022007.07.11 01:53t/p510.10121.51120.76121.5132.9210456.25
1032007.07.11 01:53sell520.10121.52121.87121.12
1042007.07.11 03:42s/l520.10121.87121.87121.12-28.7210427.53
1052007.07.11 03:42sell530.10121.84122.19121.44
1062007.07.11 08:26t/p530.10121.44122.19121.4432.9410460.47
1072007.07.11 08:26buy540.10121.44121.09121.84
1082007.07.11 08:55s/l540.10121.09121.09121.84-28.9010431.57
1092007.07.11 08:55sell550.20121.09121.44120.69
1102007.07.11 11:19s/l550.20121.44121.44120.69-57.6410373.93
1112007.07.11 11:19sell560.10121.41121.76121.01
1122007.07.11 13:05s/l560.10121.76121.76121.01-28.7510345.18
1132007.07.11 13:05buy570.20121.76121.41122.16
1142007.07.11 14:37s/l570.20121.41121.41122.16-57.6610287.52
1152007.07.11 14:37sell580.20121.41121.76121.01
1162007.07.11 15:35s/l580.20121.76121.76121.01-57.4910230.03
1172007.07.11 15:35sell590.10121.73122.08121.33
1182007.07.11 18:12s/l590.10122.08122.08121.33-28.6710201.36
1192007.07.11 18:12buy600.20122.08121.73122.48
1202007.07.11 23:10t/p600.20122.48121.73122.4865.3210266.68
1212007.07.11 23:10sell610.10122.48122.83122.08
1222007.07.12 10:00t/p610.10122.08122.83122.0828.9810295.65
1232007.07.12 10:00sell620.20122.05122.40121.65
1242007.07.12 16:01s/l620.20122.40122.40121.65-57.1910238.46
1252007.07.12 16:01sell630.10122.37122.72121.97
1262007.07.13 16:28t/p630.10121.97122.72121.9731.5410270.00
1272007.07.13 16:28sell640.20121.91122.26121.51
1282007.07.13 17:36s/l640.20122.26122.26121.51-57.2610212.74
1292007.07.13 17:36sell650.10122.23122.58121.83
1302007.07.16 08:46t/p650.10121.83122.58121.8331.5710244.31
1312007.07.16 08:46buy660.10121.83121.48122.23
1322007.07.17 16:27t/p660.10122.23121.48122.2333.3610277.66
1332007.07.17 16:27sell670.10122.23122.58121.83
1342007.07.18 04:52t/p670.10121.83122.58121.8331.5710309.23
1352007.07.18 04:52sell680.20121.80122.15121.40
1362007.07.18 11:44s/l680.20122.15122.15121.40-57.3110251.92
1372007.07.18 11:44sell690.10122.12122.47121.72
1382007.07.18 19:17t/p690.10121.72122.47121.7232.8610284.78
1392007.07.18 19:17sell700.20121.69122.04121.29
1402007.07.19 12:21s/l700.20122.04122.04121.29-64.9410219.84
1412007.07.19 12:21sell710.10122.01122.36121.61
1422007.07.20 10:31s/l710.10122.36122.36121.61-29.8610189.97
1432007.07.20 10:31sell720.10122.34122.69121.94
1442007.07.20 16:56t/p720.10121.94122.69121.9432.8010222.77
1452007.07.20 16:56sell730.20121.91122.26121.51
1462007.07.20 17:19t/p730.20121.51122.26121.5165.8410288.61
1472007.07.20 17:19sell740.20121.48121.83121.08
1482007.07.20 17:34t/p740.20121.08121.83121.0866.0810354.69
1492007.07.20 17:34sell750.20121.04121.39120.64
1502007.07.22 23:00s/l750.20121.39121.39120.64-57.4410297.25
1512007.07.22 23:00sell760.10121.83122.18121.43
1522007.07.23 01:28t/p760.10121.43122.18121.4331.6810328.93
1532007.07.23 01:28sell770.20121.40121.75121.00
1542007.07.23 04:13t/p770.20121.00121.75121.0066.1210395.05
1552007.07.23 04:13sell780.20120.96121.31120.56
1562007.07.23 12:33s/l780.20121.31121.31120.56-57.7010337.35
1572007.07.23 12:33sell790.10121.28121.63120.88
1582007.07.24 03:12t/p790.10120.88121.63120.8831.8310369.18
1592007.07.24 03:12buy800.10120.88120.53121.28
1602007.07.24 03:31s/l800.10120.53120.53121.28-29.0410340.14
1612007.07.24 03:31sell810.20120.51120.86120.11
1622007.07.24 13:26s/l810.20120.86120.86120.11-57.9210282.22
1632007.07.24 13:26buy820.20120.86120.51121.26
1642007.07.24 16:17s/l820.20120.51120.51121.26-58.1010224.12
1652007.07.24 16:17sell830.20120.49120.84120.09
1662007.07.24 19:33s/l830.20120.84120.84120.09-57.9310166.19
1672007.07.24 19:33buy840.20120.84120.49121.24
1682007.07.24 21:34s/l840.20120.49120.49121.24-58.1010108.09
1692007.07.24 21:34sell850.20120.48120.83120.08
1702007.07.24 22:54t/p850.20120.08120.83120.0866.6210174.71
1712007.07.24 22:54sell860.20120.05120.40119.65
1722007.07.25 13:26s/l860.20120.40120.40119.65-60.6710114.04
1732007.07.25 13:26sell870.10120.37120.72119.97
1742007.07.26 04:01s/l870.10120.72120.72119.97-32.7810081.26
1752007.07.26 04:01sell880.10120.69121.04120.29
1762007.07.26 10:19t/p880.10120.29121.04120.2933.2510114.51
1772007.07.26 10:19sell890.20120.26120.61119.86
1782007.07.26 14:20t/p890.20119.86120.61119.8666.7410181.25
1792007.07.26 14:20sell900.20119.83120.18119.43
1802007.07.26 16:11t/p900.20119.43120.18119.4367.0010248.25
1812007.07.26 16:11buy910.10119.42119.07119.82
1822007.07.26 18:19s/l910.10119.07119.07119.82-29.3910218.86
1832007.07.26 18:19buy920.10119.10118.75119.50
1842007.07.26 20:39s/l920.10118.75118.75119.50-29.4710189.39
1852007.07.26 20:39sell930.20118.75119.10118.35
1862007.07.27 00:30t/p930.20118.35119.10118.3565.0710254.46
1872007.07.27 00:30sell940.20118.32118.67117.92
1882007.07.27 02:10s/l940.20118.67118.67117.92-58.9910195.47
1892007.07.27 02:10buy950.20118.67118.32119.07
1902007.07.27 04:11t/p950.20119.07118.32119.0767.1810262.65
1912007.07.27 04:11sell960.10119.08119.43118.68
1922007.07.27 08:40t/p960.10118.68119.43118.6833.7010296.35
1932007.07.27 08:40sell970.20118.65119.00118.25
1942007.07.27 10:48s/l970.20119.00119.00118.25-58.8210237.53
1952007.07.27 10:48buy980.20119.00118.65119.40
1962007.07.27 14:21s/l980.20118.65118.65119.40-59.0010178.53
1972007.07.27 14:21buy990.10118.68118.33119.08
1982007.07.27 15:33t/p990.10119.08118.33119.0833.5910212.12
1992007.07.27 15:33sell1000.10119.08119.43118.68
2002007.07.27 17:53t/p1000.10118.68119.43118.6833.7010245.82
2012007.07.27 17:53sell1010.20118.65119.00118.25
2022007.07.30 00:49t/p1010.20118.25119.00118.2565.1210310.94
2032007.07.30 00:49sell1020.20118.22118.57117.82
2042007.07.30 03:39s/l1020.20118.57118.57117.82-59.0410251.90
2052007.07.30 03:39sell1030.10118.54118.89118.14
2062007.07.30 10:50s/l1030.10118.89118.89118.14-29.4410222.46
2072007.07.30 10:50sell1040.10118.86119.21118.46
2082007.07.30 12:52t/p1040.10118.46119.21118.4633.7710256.23
2092007.07.30 12:52sell1050.20118.41118.76118.01
2102007.07.30 17:24s/l1050.20118.76118.76118.01-58.9410197.29
2112007.07.30 17:24sell1060.10118.73119.08118.33
2122007.07.30 22:25s/l1060.10119.08119.08118.33-29.3910167.90
2132007.07.30 22:25sell1070.10119.05119.40118.65
2142007.07.31 12:03s/l1070.10119.40119.40118.65-30.5710137.33
2152007.07.31 12:03buy1080.20119.40119.05119.80
2162007.07.31 12:20s/l1080.20119.05119.05119.80-58.8010078.53
2172007.07.31 12:20sell1090.20119.04119.39118.64
2182007.07.31 13:51s/l1090.20119.39119.39118.64-58.6310019.90
2192007.07.31 13:51sell1100.10119.36119.71118.96
2202007.07.31 20:52t/p1100.10118.96119.71118.9633.6310053.53
2212007.07.31 20:52sell1110.20118.92119.27118.52
2222007.07.31 22:57t/p1110.20118.52119.27118.5267.5010121.03
2232007.07.31 22:57buy1120.10118.52118.17118.92
2242007.08.01 08:42s/l1120.10118.17118.17118.92-28.9910092.03
2252007.08.01 08:42buy1130.10118.20117.85118.60
2262007.08.01 08:52s/l1130.10117.85117.85118.60-29.7010062.33
2272007.08.01 08:52sell1140.20117.85118.20117.45
2282007.08.01 14:02s/l1140.20118.20118.20117.45-59.2210003.11
2292007.08.01 14:02buy1150.20118.21117.86118.61
2302007.08.01 14:43t/p1150.20118.61117.86118.6167.4510070.56
2312007.08.01 14:43buy1160.20118.64118.29119.04
2322007.08.02 01:09t/p1160.20119.04118.29119.0470.9710141.53
2332007.08.02 01:09sell1170.10119.04119.39118.64
2342007.08.02 06:36t/p1170.10118.64119.39118.6433.7210175.25
2352007.08.02 06:36buy1180.10118.64118.29119.04
2362007.08.02 15:14t/p1180.10119.04118.29119.0433.6010208.85
2372007.08.02 15:14sell1190.10119.05119.40118.65
2382007.08.02 18:58s/l1190.10119.40119.40118.65-29.3110179.54
2392007.08.02 18:58sell1200.10119.37119.72118.97
2402007.08.03 15:30t/p1200.10118.97119.72118.9732.3610211.90
2412007.08.03 15:30sell1210.10118.94119.29118.54
2422007.08.03 17:06t/p1210.10118.54119.29118.5433.7410245.64
2432007.08.03 17:06sell1220.20118.51118.86118.11
2442007.08.03 22:40t/p1220.20118.11118.86118.1167.7310313.37
2452007.08.03 22:40buy1230.10118.11117.76118.51
2462007.08.05 23:00s/l1230.10117.76117.76118.51-29.7510283.62
2472007.08.05 23:00sell1240.20117.66118.01117.26
2482007.08.06 00:40t/p1240.20117.26118.01117.2665.6910349.31
2492007.08.06 00:40sell1250.20117.23117.58116.83
2502007.08.06 01:58s/l1250.20117.58117.58116.83-59.5310289.78
2512007.08.06 01:58sell1260.10117.55117.90117.15
2522007.08.06 13:31s/l1260.10117.90117.90117.15-29.6910260.09
2532007.08.06 13:31buy1270.20117.90117.55118.30
2542007.08.06 19:41t/p1270.20118.30117.55118.3067.6210327.71
2552007.08.06 19:41sell1280.10118.31118.66117.91
2562007.08.06 22:09s/l1280.10118.66118.66117.91-29.5010298.21
2572007.08.06 22:09sell1290.10118.63118.98118.23
2582007.08.06 22:15s/l1290.10118.98118.98118.23-29.4110268.80
2592007.08.06 22:15buy1300.20118.99118.64119.39
2602007.08.07 03:02s/l1300.20118.64118.64119.39-57.7410211.06
2612007.08.07 03:02sell1310.20118.64118.99118.24
2622007.08.07 21:27t/p1310.20118.24118.99118.2467.6610278.72
2632007.08.07 21:27buy1320.10118.24117.89118.64
2642007.08.07 21:59t/p1320.10118.64117.89118.6433.7210312.44
2652007.08.07 21:59sell1330.20118.64118.99118.24
2662007.08.07 23:40s/l1330.20118.99118.99118.24-58.8310253.61
2672007.08.07 23:40sell1340.10118.96119.31118.56
2682007.08.08 11:25s/l1340.10119.31119.31118.56-30.5910223.01
2692007.08.08 11:25buy1350.20119.32118.97119.72
2702007.08.08 17:33t/p1350.20119.72118.97119.7266.8210289.83
2712007.08.08 17:33sell1360.10119.72120.07119.32
2722007.08.09 09:55t/p1360.10119.32120.07119.3229.7310319.56
2732007.08.09 09:55sell1370.20119.28119.63118.88
2742007.08.09 12:09t/p1370.20118.88119.63118.8867.3010386.86
2752007.08.09 12:09sell1380.20118.84119.19118.44
2762007.08.09 15:22t/p1380.20118.44119.19118.4467.5410454.40
2772007.08.09 15:22sell1390.20118.41118.76118.01
2782007.08.09 17:33s/l1390.20118.76118.76118.01-58.9410395.46
2792007.08.09 17:33sell1400.10118.73119.08118.33
2802007.08.09 21:17t/p1400.10118.33119.08118.3333.8010429.26
2812007.08.09 21:17buy1410.10118.33117.98118.73
2822007.08.10 02:44s/l1410.10117.98117.98118.73-29.0410400.22
2832007.08.10 02:44sell1420.20117.97118.32117.57
2842007.08.10 14:50t/p1420.20117.57118.32117.5768.0510468.27
2852007.08.10 14:50sell1430.20117.53117.88117.13
2862007.08.10 16:23s/l1430.20117.88117.88117.13-59.3810408.89
2872007.08.10 16:23buy1440.20117.88117.53118.28
2882007.08.10 19:16t/p1440.20118.28117.53118.2867.6410476.53
2892007.08.10 19:16sell1450.10118.28118.63117.88
2902007.08.10 19:24s/l1450.10118.63118.63117.88-29.5010447.03
2912007.08.10 19:24sell1460.10118.60118.95118.20
2922007.08.10 20:47t/p1460.10118.20118.95118.2033.8410480.87
2932007.08.10 20:47sell1470.20118.17118.52117.77
2942007.08.10 22:29s/l1470.20118.52118.52117.77-59.0610421.81
2952007.08.10 22:29sell1480.10118.49118.84118.09
2962007.08.13 10:11t/p1480.10118.09118.84118.0932.6110454.41
2972007.08.13 10:11buy1490.10118.08117.73118.48
2982007.08.13 13:13s/l1490.10117.73117.73118.48-29.7310424.68
2992007.08.13 13:13sell1500.20117.73118.08117.33
3002007.08.13 14:05s/l1500.20118.08118.08117.33-59.2810365.40
3012007.08.13 14:05buy1510.20118.08117.73118.48
3022007.08.13 16:03t/p1510.20118.48117.73118.4867.5210432.92
3032007.08.13 16:03sell1520.10118.48118.83118.08
3042007.08.14 03:22t/p1520.10118.08118.83118.0832.6210465.54
3052007.08.14 03:22buy1530.10118.08117.73118.48
3062007.08.14 15:58t/p1530.10118.48117.73118.4833.7610499.30
3072007.08.14 15:58sell1540.10118.48118.83118.08
3082007.08.14 17:14t/p1540.10118.08118.83118.0833.8810533.18
3092007.08.14 17:14sell1550.20118.05118.40117.65
3102007.08.14 23:13t/p1550.20117.65118.40117.6568.0010601.18
3112007.08.14 23:13buy1560.10117.65117.30118.05
3122007.08.15 06:42s/l1560.10117.30117.30118.05-29.2110571.97
3132007.08.15 06:42sell1570.20117.30117.65116.90
3142007.08.15 09:07t/p1570.20116.90117.65116.9068.4410640.41
3152007.08.15 09:07buy1580.10116.89116.54117.29
3162007.08.15 16:56t/p1580.10117.29116.54117.2934.1010674.51
3172007.08.15 16:56sell1590.10117.29117.64116.89
3182007.08.15 22:04t/p1590.10116.89117.64116.8934.2210708.73
3192007.08.15 22:04sell1600.20116.86117.21116.46
3202007.08.16 00:32t/p1600.20116.46117.21116.4661.1210769.84
3212007.08.16 00:32sell1610.20116.42116.77116.02
3222007.08.16 06:27t/p1610.20116.02116.77116.0268.9510838.79
3232007.08.16 06:27sell1620.20115.99116.34115.59
3242007.08.16 12:48t/p1620.20115.59116.34115.5969.2110908.00
3252007.08.16 12:48buy1630.10115.59115.24115.99
3262007.08.16 13:13s/l1630.10115.24115.24115.99-30.3710877.63
3272007.08.16 13:13sell1640.20115.24115.59114.84
3282007.08.16 13:31t/p1640.20114.84115.59114.8469.6810947.31
3292007.08.16 13:31buy1650.10114.81114.46115.21
3302007.08.16 13:34s/l1650.10114.46114.46115.21-30.5810916.73
3312007.08.16 13:34sell1660.20114.46114.81114.06
3322007.08.16 13:35t/p1660.20114.06114.81114.0670.1410986.87
3332007.08.16 13:35buy1670.10114.06113.71114.46
3342007.08.16 13:35s/l1670.10113.71113.71114.46-30.7810956.09
3352007.08.16 13:35buy1680.10113.72113.37114.12
3362007.08.16 13:37t/p1680.10114.12113.37114.1235.0510991.14
3372007.08.16 13:37buy1690.10114.15113.80114.55
3382007.08.16 13:54t/p1690.10114.55113.80114.5534.9211026.06
3392007.08.16 13:54sell1700.20114.55114.90114.15
3402007.08.16 14:21t/p1700.20114.15114.90114.1570.0811096.14
3412007.08.16 14:21buy1710.10114.15113.80114.55
3422007.08.16 15:32t/p1710.10114.55113.80114.5534.9211131.06
3432007.08.16 15:32buy1720.20114.58114.23114.98
3442007.08.16 17:20s/l1720.20114.23114.23114.98-61.2811069.78
3452007.08.16 17:20sell1730.20114.23114.58113.83
3462007.08.16 19:04t/p1730.20113.83114.58113.8370.2811140.06
3472007.08.16 19:04buy1740.10113.83113.48114.23
3482007.08.16 19:07s/l1740.10113.48113.48114.23-30.8511109.21
3492007.08.16 19:07sell1750.20113.47113.82113.07
3502007.08.16 19:08t/p1750.20113.07113.82113.0770.7611179.97
3512007.08.16 19:08buy1760.10113.05112.70113.45
3522007.08.16 19:10t/p1760.10113.45112.70113.4535.2611215.23
3532007.08.16 19:10sell1770.20113.46113.81113.06
3542007.08.16 19:41t/p1770.20113.06113.81113.0670.7611285.99
3552007.08.16 19:41buy1780.10113.06112.71113.46
3562007.08.16 19:42s/l1780.10112.71112.71113.46-31.0511254.94
3572007.08.16 19:42buy1790.10112.74112.39113.14
3582007.08.16 19:45s/l1790.10112.39112.39113.14-31.1511223.79
3592007.08.16 19:45buy1800.10112.40112.05112.80
3602007.08.16 19:55s/l1800.10112.05112.05112.80-31.2411192.55
3612007.08.16 19:55sell1810.20112.05112.40111.65
3622007.08.16 20:03s/l1810.20112.40112.40111.65-62.2711130.28
3632007.08.16 20:03sell1820.20112.38112.73111.98
3642007.08.16 20:12s/l1820.20112.73112.73111.98-62.0911068.19
3652007.08.16 20:12sell1830.20112.71113.06112.31
3662007.08.16 20:43s/l1830.20113.06113.06112.31-61.9111006.28
3672007.08.16 20:43buy1840.10113.06112.71113.46
3682007.08.16 20:46s/l1840.10112.71112.71113.46-31.0510975.23
3692007.08.16 20:46buy1850.20112.74112.39113.14
3702007.08.16 20:55t/p1850.20113.14112.39113.1470.7011045.93
3712007.08.16 20:55sell1860.10113.15113.50112.75
3722007.08.16 22:08t/p1860.10112.75113.50112.7535.4811081.41
3732007.08.16 22:08sell1870.20112.72113.07112.32
3742007.08.16 22:31s/l1870.20113.07113.07112.32-61.9111019.50
3752007.08.16 22:31sell1880.10113.04113.39112.64
3762007.08.16 22:44s/l1880.10113.39113.39112.64-30.8710988.63
3772007.08.16 22:44sell1890.10113.37113.72112.97
3782007.08.16 22:50s/l1890.10113.72113.72112.97-30.7810957.85
3792007.08.16 22:50sell1900.10113.69114.04113.29
3802007.08.16 23:01s/l1900.10114.04114.04113.29-30.6910927.16
3812007.08.16 23:01sell1910.10114.02114.37113.62
3822007.08.16 23:03s/l1910.10114.37114.37113.62-30.6010896.56
3832007.08.16 23:03sell1920.10114.35114.70113.95
3842007.08.16 23:56t/p1920.10113.95114.70113.9535.1010931.66
3852007.08.16 23:56sell1930.10113.92114.27113.52
3862007.08.17 00:07s/l1930.10114.27114.27113.52-31.8910899.77
3872007.08.17 00:07sell1940.10114.24114.59113.84
3882007.08.17 00:33s/l1940.10114.59114.59113.84-30.5410869.23
3892007.08.17 00:33buy1950.20114.59114.24114.99
3902007.08.17 01:33s/l1950.20114.24114.24114.99-61.2810807.95
3912007.08.17 01:33sell1960.10114.23114.58113.83
3922007.08.17 02:03t/p1960.10113.83114.58113.8335.1410843.09
3932007.08.17 02:03sell1970.20113.79114.14113.39
3942007.08.17 04:14t/p1970.20113.39114.14113.3970.5610913.65
3952007.08.17 04:14sell1980.20113.35113.70112.95
3962007.08.17 04:22t/p1980.20112.95113.70112.9570.8310984.48
3972007.08.17 04:22buy1990.10112.95112.60113.35
3982007.08.17 04:55t/p1990.10113.35112.60113.3535.2911019.77
3992007.08.17 04:55sell2000.20113.35113.70112.95
4002007.08.17 06:47t/p2000.20112.95113.70112.9570.8311090.60
4012007.08.17 06:47sell2010.20112.92113.27112.52
4022007.08.17 07:18t/p2010.20112.52113.27112.5271.1011161.70
4032007.08.17 07:18sell2020.20112.48112.83112.08
4042007.08.17 10:05t/p2020.20112.08112.83112.0871.3811233.08
4052007.08.17 10:05sell2030.20112.05112.40111.65
4062007.08.17 10:07t/p2030.20111.65112.40111.6571.6511304.73
4072007.08.17 10:07buy2040.10111.65111.30112.05
4082007.08.17 10:15t/p2040.10112.05111.30112.0535.7011340.43
4092007.08.17 10:15buy2050.10112.10111.75112.50
4102007.08.17 10:32t/p2050.10112.50111.75112.5035.5611375.99
4112007.08.17 10:32buy2060.20112.53112.18112.93
4122007.08.17 10:45t/p2060.20112.93112.18112.9370.8411446.83
4132007.08.17 10:45sell2070.10112.93113.28112.53
4142007.08.17 10:56t/p2070.10112.53113.28112.5335.5511482.38
4152007.08.17 10:56buy2080.20112.50112.15112.90
4162007.08.17 11:08t/p2080.20112.90112.15112.9070.8611553.24
4172007.08.17 11:08sell2090.10112.90113.25112.50
4182007.08.17 11:27s/l2090.10113.25113.25112.50-30.9011522.34
4192007.08.17 11:27buy2100.20113.27112.92113.67
4202007.08.17 11:58t/p2100.20113.67112.92113.6770.3811592.72
4212007.08.17 11:58buy2110.20113.70113.35114.10
4222007.08.17 12:21s/l2110.20113.35113.35114.10-61.7711530.95
4232007.08.17 12:21sell2120.10113.34113.69112.94
4242007.08.17 12:30t/p2120.10112.94113.69112.9435.4211566.37
4252007.08.17 12:30sell2130.20112.91113.26112.51
4262007.08.17 12:34s/l2130.20113.26113.26112.51-61.8011504.57
4272007.08.17 12:34sell2140.20113.23113.58112.83
4282007.08.17 13:54s/l2140.20113.58113.58112.83-61.6311442.94
4292007.08.17 13:54sell2150.10113.55113.90113.15
4302007.08.17 14:32t/p2150.10113.15113.90113.1535.3511478.29
4312007.08.17 14:32sell2160.20113.12113.47112.72
4322007.08.17 14:51s/l2160.20113.47113.47112.72-61.6911416.60
4332007.08.17 14:51sell2170.10113.44113.79113.04
4342007.08.17 15:02s/l2170.10113.79113.79113.04-30.7611385.84
4352007.08.17 15:02buy2180.20113.79113.44114.19
4362007.08.17 15:19s/l2180.20113.44113.44114.19-61.7111324.13
4372007.08.17 15:19buy2190.20113.45113.10113.85
4382007.08.17 15:22t/p2190.20113.85113.10113.8570.2711394.40
4392007.08.17 15:22sell2200.20113.85114.20113.45
4402007.08.17 15:26t/p2200.20113.45114.20113.4570.5211464.92
4412007.08.17 15:26sell2210.10113.41113.76113.01
4422007.08.17 15:28s/l2210.10113.76113.76113.01-30.7711434.15
4432007.08.17 15:28sell2220.10113.73114.08113.33
4442007.08.17 15:36s/l2220.10114.08114.08113.33-30.6811403.47
4452007.08.17 15:36sell2230.10114.05114.40113.65
4462007.08.17 15:44s/l2230.10114.40114.40113.65-30.6011372.87
4472007.08.17 15:44sell2240.10114.38114.73113.98
4482007.08.17 16:12s/l2240.10114.73114.73113.98-30.5111342.36
4492007.08.17 16:12sell2250.10114.70115.05114.30
4502007.08.17 16:45t/p2250.10114.30115.05114.3035.0011377.36
4512007.08.17 16:45sell2260.10114.27114.62113.87
4522007.08.17 16:55t/p2260.10113.87114.62113.8735.1311412.49
4532007.08.17 16:55sell2270.20113.83114.18113.43
4542007.08.17 17:05s/l2270.20114.18114.18113.43-61.3111351.18
4552007.08.17 17:05sell2280.20114.15114.50113.75
4562007.08.17 17:18t/p2280.20113.75114.50113.7570.3311421.51
4572007.08.17 17:18sell2290.20113.71114.06113.31
4582007.08.17 17:22s/l2290.20114.06114.06113.31-61.3711360.14
4592007.08.17 17:22sell2300.20114.03114.38113.63
4602007.08.17 17:42t/p2300.20113.63114.38113.6370.4111430.55
4612007.08.17 17:42sell2310.20113.59113.94113.19
4622007.08.17 18:35s/l2310.20113.94113.94113.19-61.4411369.11
4632007.08.17 18:35sell2320.10113.91114.26113.51
4642007.08.17 19:33s/l2320.10114.26114.26113.51-30.6311338.48
4652007.08.17 19:33buy2330.20114.26113.91114.66
4662007.08.17 21:30s/l2330.20113.91113.91114.66-61.4511277.03
4672007.08.17 21:30sell2340.20113.91114.26113.51
4682007.08.17 22:08s/l2340.20114.26114.26113.51-61.2611215.77
4692007.08.17 22:08sell2350.20114.23114.58113.83
4702007.08.17 22:15s/l2350.20114.58114.58113.83-61.0911154.68
4712007.08.17 22:15sell2360.10114.55114.90114.15
4722007.08.17 22:58t/p2360.10114.15114.90114.1535.0411189.72
4732007.08.17 22:58sell2370.10114.12114.47113.72
4742007.08.17 23:55s/l2370.10114.47114.47113.72-30.5811159.14
4752007.08.17 23:55buy2380.20114.47114.12114.87
4762007.08.19 23:55s/l2380.20114.12114.12114.87-61.3511097.79
4772007.08.19 23:55sell2390.20114.11114.46113.71
4782007.08.20 00:50s/l2390.20114.46114.46113.71-63.6911034.10
4792007.08.20 00:50sell2400.10114.43114.78114.03
4802007.08.20 02:00t/p2400.10114.03114.78114.0335.0811069.18
4812007.08.20 02:00sell2410.20114.00114.35113.60
4822007.08.20 03:02s/l2410.20114.35114.35113.60-61.2211007.96
4832007.08.20 03:02sell2420.10114.32114.67113.92
4842007.08.20 04:02s/l2420.10114.67114.67113.92-30.5210977.44
4852007.08.20 04:02sell2430.10114.64114.99114.24
4862007.08.20 05:28t/p2430.10114.24114.99114.2435.0111012.45
4872007.08.20 05:28sell2440.20114.21114.56113.81
4882007.08.20 07:32s/l2440.20114.56114.56113.81-61.1010951.35
4892007.08.20 07:32sell2450.10114.53114.88114.13
4902007.08.20 09:50s/l2450.10114.88114.88114.13-30.4610920.89
4912007.08.20 09:50sell2460.10114.86115.21114.46
4922007.08.20 10:36s/l2460.10115.21115.21114.46-30.3810890.51
4932007.08.20 10:36buy2470.20115.21114.86115.61
4942007.08.20 16:40s/l2470.20114.86114.86115.61-60.9410829.57
4952007.08.20 16:40sell2480.20114.86115.21114.46
4962007.08.20 19:10t/p2480.20114.46115.21114.4669.9010899.47
4972007.08.20 19:10sell2490.20114.41114.76114.01
4982007.08.20 21:28s/l2490.20114.76114.76114.01-61.0010838.47
4992007.08.20 21:28sell2500.10114.73115.08114.33
5002007.08.20 22:09s/l2500.10115.08115.08114.33-30.4110808.06
5012007.08.20 22:09sell2510.10115.05115.40114.65
5022007.08.21 02:23t/p2510.10114.65115.40114.6533.6310841.69
5032007.08.21 02:23sell2520.20114.62114.97114.22
5042007.08.21 04:34s/l2520.20114.97114.97114.22-60.8910780.80
5052007.08.21 04:34sell2530.10114.94115.29114.54
5062007.08.21 09:41t/p2530.10114.54115.29114.5434.9210815.72
5072007.08.21 09:41sell2540.20114.51114.86114.11
5082007.08.21 10:41t/p2540.20114.11114.86114.1170.1210885.84
5092007.08.21 10:41sell2550.20114.07114.42113.67
5102007.08.21 11:05s/l2550.20114.42114.42113.67-61.1810824.66
5112007.08.21 11:05sell2560.20114.39114.74113.99
5122007.08.21 14:02s/l2560.20114.74114.74113.99-60.9910763.67
5132007.08.21 14:02sell2570.10114.74115.09114.34
5142007.08.21 15:52t/p2570.10114.34115.09114.3434.9810798.65
5152007.08.21 15:52sell2580.20114.31114.66113.91
5162007.08.22 09:09s/l2580.20114.66114.66113.91-63.5810735.07
5172007.08.22 09:09buy2590.20114.66114.31115.06
5182007.08.22 09:58t/p2590.20115.06114.31115.0669.5310804.60
5192007.08.22 09:58buy2600.20115.09114.74115.49
5202007.08.22 10:40s/l2600.20114.74114.74115.49-61.0110743.59
5212007.08.22 10:40sell2610.10114.74115.09114.34
5222007.08.22 13:48s/l2610.10115.09115.09114.34-30.4110713.18
5232007.08.22 13:48buy2620.20115.09114.74115.49
5242007.08.23 01:20t/p2620.20115.49114.74115.4973.0310786.21
5252007.08.23 01:20buy2630.20115.54115.19115.94
5262007.08.23 02:16t/p2630.20115.94115.19115.9469.0010855.21
5272007.08.23 02:16buy2640.20115.97115.62116.37
5282007.08.23 08:25s/l2640.20115.62115.62116.37-60.5410794.67
5292007.08.23 08:25sell2650.20115.62115.97115.22
5302007.08.23 11:05s/l2650.20115.97115.97115.22-60.3610734.31
5312007.08.23 11:05buy2660.20115.97115.62116.37
5322007.08.23 12:30t/p2660.20116.37115.62116.3768.7410803.05
5332007.08.23 12:30sell2670.10116.38116.73115.98
5342007.08.23 12:57s/l2670.10116.73116.73115.98-29.9810773.07
5352007.08.23 12:57sell2680.10116.71117.06116.31
5362007.08.23 13:17s/l2680.10117.06117.06116.31-29.9010743.17
5372007.08.23 13:17sell2690.10117.03117.38116.63
5382007.08.23 14:54t/p2690.10116.63117.38116.6334.3010777.47
5392007.08.23 14:54buy2700.10116.63116.28117.03
5402007.08.23 15:47s/l2700.10116.28116.28117.03-30.1010747.37
5412007.08.23 15:47sell2710.20116.27116.62115.87
5422007.08.23 18:52t/p2710.20115.87116.62115.8769.0510816.42
5432007.08.23 18:52buy2720.10115.86115.51116.26
5442007.08.23 23:17t/p2720.10116.26115.51116.2634.4010850.82
5452007.08.23 23:17sell2730.10116.27116.62115.87
5462007.08.24 02:15t/p2730.10115.87116.62115.8733.2610884.07
5472007.08.24 02:15sell2740.20115.84116.19115.44
5482007.08.24 02:27s/l2740.20116.19116.19115.44-60.2510823.82
5492007.08.24 02:27buy2750.10116.19115.84116.59
5502007.08.24 09:26s/l2750.10115.84115.84116.59-30.2110793.61
5512007.08.24 09:26buy2760.10115.87115.52116.27
5522007.08.24 09:51s/l2760.10115.52115.52116.27-30.3010763.31
5532007.08.24 09:51buy2770.10115.55115.20115.95
5542007.08.24 10:31t/p2770.10115.95115.20115.9534.5010797.81
5552007.08.24 10:31buy2780.20115.99115.64116.39
5562007.08.24 13:27s/l2780.20115.64115.64116.39-60.5310737.28
5572007.08.24 13:27buy2790.10115.67115.32116.07
5582007.08.24 15:31t/p2790.10116.07115.32116.0734.4610771.74
5592007.08.24 15:31sell2800.20116.08116.43115.68
5602007.08.24 17:01s/l2800.20116.43116.43115.68-60.1210711.62
5612007.08.24 17:01sell2810.20116.40116.75116.00
5622007.08.24 17:41t/p2810.20116.00116.75116.0068.9810780.60
5632007.08.24 17:41buy2820.20115.99115.64116.39
5642007.08.24 22:52t/p2820.20116.39115.64116.3968.7110849.31
5652007.08.24 22:52sell2830.10116.43116.78116.03
5662007.08.27 01:45s/l2830.10116.78116.78116.03-31.2310818.08
5672007.08.27 01:45sell2840.10116.75117.10116.35
5682007.08.27 04:36t/p2840.10116.35117.10116.3534.3810852.46
5692007.08.27 04:36buy2850.10116.35116.00116.75
5702007.08.27 15:24s/l2850.10116.00116.00116.75-30.1710822.29
5712007.08.27 15:24sell2860.20116.00116.35115.60
5722007.08.28 00:21t/p2860.20115.60116.35115.6066.6810888.97
5732007.08.28 00:21buy2870.10115.59115.24115.99
5742007.08.28 15:07s/l2870.10115.24115.24115.99-30.3710858.60
5752007.08.28 15:07buy2880.10115.27114.92115.67
5762007.08.28 16:44s/l2880.10114.92114.92115.67-30.4610828.14
5772007.08.28 16:44buy2890.10114.94114.59115.34
5782007.08.28 18:23s/l2890.10114.59114.59115.34-30.5410797.60
5792007.08.28 18:23buy2900.10114.62114.27115.02
5802007.08.28 23:18s/l2900.10114.27114.27115.02-30.6310766.97
5812007.08.28 23:18buy2910.10114.30113.95114.70
5822007.08.29 02:48s/l2910.10113.95113.95114.70-30.0910736.88
5832007.08.29 02:48sell2920.20113.95114.30113.55
5842007.08.29 06:55s/l2920.20114.30114.30113.55-61.2410675.64
5852007.08.29 06:55sell2930.10114.27114.62113.87
5862007.08.29 11:09s/l2930.10114.62114.62113.87-30.5410645.10
5872007.08.29 11:09sell2940.10114.59114.94114.19
5882007.08.29 12:34s/l2940.10114.94114.94114.19-30.4510614.65
5892007.08.29 12:34buy2950.20114.94114.59115.34
5902007.08.29 18:03t/p2950.20115.34114.59115.3469.3610684.01
5912007.08.29 18:03buy2960.20115.37115.02115.77
5922007.08.29 22:30t/p2960.20115.77115.02115.7769.1010753.11
5932007.08.29 22:30buy2970.20115.80115.45116.20
5942007.08.29 22:58t/p2970.20116.20115.45116.2068.8510821.96
5952007.08.29 22:58sell2980.10116.20116.55115.80
5962007.08.30 02:03t/p2980.10115.80116.55115.8030.7510852.71
5972007.08.30 02:03buy2990.10115.80115.45116.20
5982007.08.30 07:52s/l2990.10115.45115.45116.20-30.3210822.39
5992007.08.30 07:52sell3000.20115.45115.80115.05
6002007.08.30 09:50s/l3000.20115.80115.80115.05-60.4510761.94
6012007.08.30 09:50sell3010.10115.77116.12115.37
6022007.08.30 12:57t/p3010.10115.37116.12115.3734.6710796.61
6032007.08.30 12:57buy3020.10115.37115.02115.77
6042007.08.30 15:48t/p3020.10115.77115.02115.7734.5510831.16
6052007.08.30 15:48sell3030.10115.77116.12115.37
6062007.08.31 04:54s/l3030.10116.12116.12115.37-31.4010799.75
6072007.08.31 04:54sell3040.10116.09116.44115.69
6082007.08.31 09:50s/l3040.10116.44116.44115.69-30.0610769.69
6092007.08.31 09:50sell3050.10116.41116.76116.01
6102007.08.31 17:50t/p3050.10116.01116.76116.0134.4810804.17
6112007.08.31 17:50sell3060.20115.98116.33115.58
6122007.08.31 18:09t/p3060.20115.58116.33115.5869.2210873.39
6132007.08.31 18:09buy3070.10115.58115.23115.98
6142007.08.31 19:31t/p3070.10115.98115.23115.9834.4910907.88
6152007.08.31 19:31sell3080.10115.98116.33115.58
6162007.09.04 10:42t/p3080.10115.58116.33115.5832.0810939.97
6172007.09.04 10:42sell3090.20115.55115.90115.15
6182007.09.04 16:45s/l3090.20115.90115.90115.15-60.4010879.57
6192007.09.04 16:45buy3100.20115.90115.55116.30
6202007.09.04 17:40t/p3100.20116.30115.55116.3068.7910948.36
6212007.09.04 17:40sell3110.10116.30116.65115.90
6222007.09.05 07:04t/p3110.10115.90116.65115.9033.2510981.60
6232007.09.05 07:04buy3120.10115.90115.55116.30
6242007.09.05 15:15s/l3120.10115.55115.55116.30-30.2910951.31
6252007.09.05 15:15sell3130.20115.55115.90115.15
6262007.09.05 17:13t/p3130.20115.15115.90115.1569.4811020.79
6272007.09.05 17:13buy3140.10115.14114.79115.54
6282007.09.06 06:20t/p3140.10115.54114.79115.5436.4911057.29
6292007.09.06 06:20buy3150.20115.59115.24115.99
6302007.09.06 08:29s/l3150.20115.24115.24115.99-60.7410996.55
6312007.09.06 08:29sell3160.20115.24115.59114.84
6322007.09.07 02:16s/l3160.20115.59115.59114.84-63.0810933.47
6332007.09.07 02:16sell3170.10115.57115.92115.17
6342007.09.07 06:54t/p3170.10115.17115.92115.1734.7310968.20
6352007.09.07 06:54sell3180.20115.14115.49114.74
6362007.09.07 15:30t/p3180.20114.74115.49114.7469.7311037.93
6372007.09.07 15:30buy3190.10114.72114.37115.12
6382007.09.07 15:32s/l3190.10114.37114.37115.12-30.6111007.32
6392007.09.07 15:32sell3200.20114.35114.70113.95
6402007.09.07 16:12t/p3200.20113.95114.70113.9570.2111077.53
6412007.09.07 16:12sell3210.20113.92114.27113.52
6422007.09.07 17:51t/p3210.20113.52114.27113.5270.4711148.00
6432007.09.07 17:51sell3220.20113.49113.84113.09
6442007.09.09 23:00t/p3220.20113.09113.84113.0970.8311218.83
6452007.09.09 23:00sell3230.20112.92113.27112.52
6462007.09.09 23:31s/l3230.20113.27113.27112.52-61.8011157.03
6472007.09.09 23:31sell3240.20113.24113.59112.84
6482007.09.10 00:30t/p3240.20112.84113.59112.8468.3711225.40
6492007.09.10 00:30buy3250.10112.84112.49113.24
6502007.09.10 06:57t/p3250.10113.24112.49113.2435.3211260.72
6512007.09.10 06:57sell3260.10113.24113.59112.84
6522007.09.10 11:53s/l3260.10113.59113.59112.84-30.8111229.91
6532007.09.10 11:53buy3270.20113.59113.24113.99
6542007.09.10 16:04t/p3270.20113.99113.24113.9970.1811300.09
6552007.09.10 16:04sell3280.10113.99114.34113.59
6562007.09.10 17:03t/p3280.10113.59114.34113.5935.2111335.30
6572007.09.10 17:03sell3290.20113.56113.91113.16
6582007.09.11 08:53s/l3290.20113.91113.91113.16-63.9811271.32
6592007.09.11 08:53sell3300.10113.88114.23113.48
6602007.09.11 09:58t/p3300.10113.48114.23113.4835.2611306.58
6612007.09.11 09:58buy3310.10113.44113.09113.84
6622007.09.11 14:55t/p3310.10113.84113.09113.8435.1411341.72
6632007.09.11 14:55sell3320.10113.84114.19113.44
6642007.09.11 17:44s/l3320.10114.19114.19113.44-30.6511311.07
6652007.09.11 17:44sell3330.10114.16114.51113.76
6662007.09.13 10:25s/l3330.10114.51114.51113.76-35.6311275.45
6672007.09.13 10:25sell3340.10114.48114.83114.08
6682007.09.13 13:20s/l3340.10114.83114.83114.08-30.4811244.97
6692007.09.13 13:20buy3350.20114.83114.48115.23
6702007.09.13 16:17t/p3350.20115.23114.48115.2369.4211314.39
6712007.09.13 16:17sell3360.10115.24115.59114.84
6722007.09.14 00:12t/p3360.10114.84115.59114.8433.5711347.95
6732007.09.14 00:12buy3370.10114.83114.48115.23
6742007.09.14 09:50t/p3370.10115.23114.48115.2334.7111382.66
6752007.09.14 09:50sell3380.10115.23115.58114.83
6762007.09.14 13:35t/p3380.10114.83115.58114.8334.8311417.49
6772007.09.14 13:35sell3390.20114.80115.15114.40
6782007.09.14 15:33t/p3390.20114.40115.15114.4069.9311487.42
6792007.09.14 15:33sell3400.20114.37114.72113.97
6802007.09.14 16:50s/l3400.20114.72114.72113.97-61.0211426.40
6812007.09.14 16:50sell3410.10114.69115.04114.29
6822007.09.14 17:00s/l3410.10115.04115.04114.29-30.4211395.98
6832007.09.14 17:00sell3420.10115.02115.37114.62
6842007.09.14 19:00s/l3420.10115.37115.37114.62-30.3411365.64
6852007.09.14 19:00buy3430.20115.37115.02115.77
6862007.09.17 10:23s/l3430.20115.02115.02115.77-59.6011306.04
6872007.09.17 10:23sell3440.20115.01115.36114.61
6882007.09.18 15:03s/l3440.20115.36115.36114.61-63.2111242.83
6892007.09.18 15:03sell3450.10115.34115.69114.94
6902007.09.18 15:38s/l3450.10115.69115.69114.94-30.2511212.58
6912007.09.18 15:38sell3460.10115.66116.01115.26
6922007.09.18 22:17s/l3460.10116.01116.01115.26-30.1711182.41
6932007.09.18 22:17buy3470.20116.02115.67116.42
6942007.09.19 10:36s/l3470.20115.67115.67116.42-59.2611123.15
6952007.09.19 10:36buy3480.10115.69115.34116.09
6962007.09.19 15:52t/p3480.10116.09115.34116.0934.4611157.61
6972007.09.19 15:52buy3490.20116.12115.77116.52
6982007.09.20 08:56s/l3490.20115.77115.77116.52-56.6911100.91
6992007.09.20 08:56sell3500.20115.77116.12115.37
7002007.09.20 10:26t/p3500.20115.37116.12115.3769.3411170.25
7012007.09.20 10:26buy3510.10115.37115.02115.77
7022007.09.20 14:50s/l3510.10115.02115.02115.77-30.4311139.82
7032007.09.20 14:50sell3520.20115.02115.37114.62
7042007.09.20 15:01s/l3520.20115.37115.37114.62-60.6711079.15
7052007.09.20 15:01buy3530.10115.37115.02115.77
7062007.09.20 15:28s/l3530.10115.02115.02115.77-30.4311048.72
7072007.09.20 15:28sell3540.20115.01115.36114.61
7082007.09.20 17:59t/p3540.20114.61115.36114.6169.8011118.52
7092007.09.20 17:59sell3550.20114.58114.93114.18
7102007.09.20 18:43t/p3550.20114.18114.93114.1870.0611188.58
7112007.09.20 18:43buy3560.10114.18113.83114.58
7122007.09.20 20:39t/p3560.10114.58113.83114.5834.9111223.49
7132007.09.20 20:39buy3570.20114.61114.26115.01
7142007.09.21 02:55t/p3570.20115.01114.26115.0170.8211294.31
7152007.09.21 02:55sell3580.10115.01115.36114.61
7162007.09.21 11:41s/l3580.10115.36115.36114.61-30.3311263.98
7172007.09.21 11:41sell3590.10115.34115.69114.94
7182007.09.21 13:10s/l3590.10115.69115.69114.94-30.2511233.73
7192007.09.21 13:10sell3600.10115.66116.01115.26
7202007.09.24 02:15t/p3600.10115.26116.01115.2633.4411267.16
7212007.09.24 02:15buy3610.10115.26114.91115.66
7222007.09.24 09:19s/l3610.10114.91114.91115.66-30.4611236.70
7232007.09.24 09:19sell3620.20114.91115.26114.51
7242007.09.25 13:39t/p3620.20114.51115.26114.5167.3311304.04
7252007.09.25 13:39sell3630.20114.48114.83114.08
7262007.09.25 17:00t/p3630.20114.08114.83114.0870.1411374.18
7272007.09.25 17:00buy3640.20114.07113.72114.47
7282007.09.25 17:11t/p3640.20114.47113.72114.4769.8911444.07
7292007.09.25 17:11sell3650.10114.47114.82114.07
7302007.09.25 23:08s/l3650.10114.82114.82114.07-30.4811413.59
7312007.09.25 23:08buy3660.20114.82114.47115.22
7322007.09.26 11:31t/p3660.20115.22114.47115.2270.6911484.27
7332007.09.26 11:31sell3670.10115.22115.57114.82
7342007.09.26 16:58s/l3670.10115.57115.57114.82-30.2811453.99
7352007.09.26 16:58buy3680.20115.57115.22115.97
7362007.09.27 14:44s/l3680.20115.22115.22115.97-56.9811397.01
7372007.09.27 14:44buy3690.10115.25114.90115.65
7382007.09.27 17:36t/p3690.10115.65114.90115.6534.5911431.60
7392007.09.27 17:36sell3700.10115.65116.00115.25
7402007.09.28 04:03t/p3700.10115.25116.00115.2533.4511465.05
7412007.09.28 04:03sell3710.20115.22115.57114.82
7422007.09.28 17:32t/p3710.20114.82115.57114.8269.6811534.73
7432007.09.28 17:32buy3720.10114.81114.46115.21
7442007.10.01 10:14t/p3720.10115.21114.46115.2135.3511570.07
7452007.10.01 10:14sell3730.10115.21115.56114.81
7462007.10.01 10:54s/l3730.10115.56115.56114.81-30.2911539.78
7472007.10.01 10:54sell3740.10115.53115.88115.13
7482007.10.01 15:27s/l3740.10115.88115.88115.13-30.2011509.58
7492007.10.01 15:27sell3750.10115.85116.20115.45
7502007.10.02 05:21t/p3750.10115.45116.20115.4533.3911542.97
7512007.10.02 05:21buy3760.10115.45115.10115.85
7522007.10.02 14:21t/p3760.10115.85115.10115.8534.5311577.50
7532007.10.02 14:21sell3770.10115.85116.20115.45
7542007.10.03 09:53s/l3770.10116.20116.20115.45-31.3811546.12
7552007.10.03 09:53sell3780.10116.17116.52115.77
7562007.10.03 17:06s/l3780.10116.52116.52115.77-30.0411516.08
7572007.10.03 17:06sell3790.10116.49116.84116.09
7582007.10.05 15:30s/l3790.10116.84116.84116.09-35.0111481.07
7592007.10.05 15:30buy3800.10116.85116.50117.25
7602007.10.08 09:49t/p3800.10117.25116.50117.2534.7511515.82
7612007.10.08 09:49buy3810.20117.28116.93117.68
7622007.10.09 16:44s/l3810.20116.93116.93117.68-58.6011457.21
7632007.10.09 16:44sell3820.20116.93117.28116.53
7642007.10.09 21:52s/l3820.20117.28117.28116.53-59.6911397.52
7652007.10.09 21:52sell3830.10117.25117.60116.85
7662007.10.11 14:21s/l3830.10117.60117.60116.85-34.8211362.71
7672007.10.11 14:21sell3840.10117.57117.92117.17
7682007.10.11 22:13t/p3840.10117.17117.92117.1734.1411396.85
7692007.10.11 22:13buy3850.10117.17116.82117.57
7702007.10.12 15:30t/p3850.10117.57116.82117.5734.6511431.50
7712007.10.12 15:30sell3860.10117.57117.92117.17
7722007.10.15 16:01s/l3860.10117.92117.92117.17-30.9411400.55
7732007.10.15 16:01sell3870.10117.89118.24117.49
7742007.10.15 17:53t/p3870.10117.49118.24117.4934.0511434.60
7752007.10.15 17:53sell3880.20117.46117.81117.06
7762007.10.16 10:11t/p3880.20117.06117.81117.0665.8111500.41
7772007.10.16 10:11sell3890.20117.03117.38116.63
7782007.10.16 10:32t/p3890.20116.63117.38116.6368.5911569.00
7792007.10.16 10:32sell3900.20116.60116.95116.20
7802007.10.16 11:12s/l3900.20116.95116.95116.20-59.8511509.15
7812007.10.16 11:12sell3910.20116.93117.28116.53
7822007.10.16 17:44t/p3910.20116.53117.28116.5368.6711577.82
7832007.10.16 17:44sell3920.20116.48116.83116.08
7842007.10.16 21:18s/l3920.20116.83116.83116.08-59.9211517.90
7852007.10.16 21:18buy3930.20116.83116.48117.23
7862007.10.17 04:43s/l3930.20116.48116.48117.23-58.8411459.06
7872007.10.17 04:43buy3940.10116.51116.16116.91
7882007.10.17 14:01t/p3940.10116.91116.16116.9134.2111493.27
7892007.10.17 14:01sell3950.10116.91117.26116.51
7902007.10.17 19:33t/p3950.10116.51117.26116.5134.3311527.60
7912007.10.17 19:33buy3960.10116.50116.15116.90
7922007.10.18 11:04s/l3960.10116.15116.15116.90-28.2611499.34
7932007.10.18 11:04sell3970.20116.14116.49115.74
7942007.10.18 14:06t/p3970.20115.74116.49115.7469.1311568.47
7952007.10.18 14:06buy3980.10115.72115.37116.12
7962007.10.18 15:10s/l3980.10115.37115.37116.12-30.3411538.13
7972007.10.18 15:10buy3990.10115.40115.05115.80
7982007.10.18 21:03t/p3990.10115.80115.05115.8034.5411572.67
7992007.10.18 21:03sell4000.10115.80116.15115.40
8002007.10.18 23:59close at stop4000.10115.65116.15115.4012.9711585.64