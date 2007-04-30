Strategy Tester Report
oddevenEA Plus RSI
NorthFinance-Real (Build 208)
|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanise Yen)
|Period
|5 Minutes (M5) 2007.04.30 18:55 - 2007.10.19 00:00 (2007.01.01 - 2007.10.19)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|StopLoss=35; TakeProfit=40; Lot=0.1; RSI.Period=9; Money.Management="--------MONEY MANAGEMENT--------------"; Use.MM=false;
Risk.Percent=1; MinLot=0.1; MaxLot=10;
|Bars in test
|33079
|Ticks modelled
|665108
|Modelling quality
|85.28%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1585.64
|Gross profit
|10292.54
|Gross loss
|-8706.89
|Profit factor
|1.18
|Expected payoff
|3.96
|Absolute drawdown
|67.55
|Maximal drawdown
|1083.04 (9.31%)
|Relative drawdown
|9.31% (1083.04)
|Total trades
|400
|Short positions (won %)
|265 (49.81%)
|Long positions (won %)
|135 (51.85%)
|Profit trades (% of total)
|202 (50.50%)
|Loss trades (% of total)
|198 (49.50%)
|Largest
|profit trade
|82.30
|loss trade
|-65.25
|Average
|profit trade
|50.95
|loss trade
|-43.97
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|13 (745.29)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-364.28)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|745.29 (13)
|consecutive loss (count of losses)
|-364.28 (8)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.04.30 18:55
|sell
|1
|0.10
|119.44
|119.79
|119.04
|2
|2007.05.01 17:48
|s/l
|1
|0.10
|119.79
|119.79
|119.04
|-30.48
|9969.52
|3
|2007.05.01 17:48
|sell
|2
|0.10
|119.76
|120.11
|119.36
|4
|2007.05.02 06:42
|s/l
|2
|0.10
|120.11
|120.11
|119.36
|-30.40
|9939.11
|5
|2007.05.02 06:42
|sell
|3
|0.10
|120.08
|120.43
|119.68
|6
|2007.05.02 08:57
|t/p
|3
|0.10
|119.68
|120.43
|119.68
|33.42
|9972.53
|7
|2007.05.02 08:57
|buy
|4
|0.10
|119.68
|119.33
|120.08
|8
|2007.05.02 11:57
|t/p
|4
|0.10
|120.08
|119.33
|120.08
|33.31
|10005.84
|9
|2007.05.02 11:57
|sell
|5
|0.10
|120.08
|120.43
|119.68
|10
|2007.05.03 18:17
|s/l
|5
|0.10
|120.43
|120.43
|119.68
|-32.85
|9972.99
|11
|2007.05.03 18:17
|sell
|6
|0.10
|120.40
|120.75
|120.00
|12
|2007.05.04 15:57
|t/p
|6
|0.10
|120.00
|120.75
|120.00
|32.07
|10005.06
|13
|2007.05.04 15:57
|sell
|7
|0.20
|119.97
|120.32
|119.57
|14
|2007.05.08 15:30
|t/p
|7
|0.20
|119.57
|120.32
|119.57
|61.85
|10066.91
|15
|2007.05.08 15:30
|sell
|8
|0.20
|119.52
|119.87
|119.12
|16
|2007.05.08 17:27
|s/l
|8
|0.20
|119.87
|119.87
|119.12
|-58.40
|10008.51
|17
|2007.05.08 17:27
|buy
|9
|0.20
|119.87
|119.52
|120.27
|18
|2007.05.21 10:14
|t/p
|9
|0.20
|120.27
|119.52
|120.27
|82.30
|10090.81
|19
|2007.05.21 10:14
|buy
|10
|0.20
|121.28
|120.93
|121.68
|20
|2007.05.23 02:08
|t/p
|10
|0.20
|121.68
|120.93
|121.68
|68.26
|10159.07
|21
|2007.05.23 02:08
|sell
|11
|0.10
|121.68
|122.03
|121.28
|22
|2007.05.24 12:42
|t/p
|11
|0.10
|121.28
|122.03
|121.28
|29.19
|10188.26
|23
|2007.05.24 12:42
|sell
|12
|0.20
|121.25
|121.60
|120.85
|24
|2007.05.24 17:01
|s/l
|12
|0.20
|121.60
|121.60
|120.85
|-57.57
|10130.69
|25
|2007.05.24 17:01
|sell
|13
|0.20
|121.57
|121.92
|121.17
|26
|2007.05.25 02:40
|t/p
|13
|0.20
|121.17
|121.92
|121.17
|63.49
|10194.18
|27
|2007.05.25 02:40
|sell
|14
|0.20
|121.14
|121.49
|120.74
|28
|2007.05.25 12:31
|s/l
|14
|0.20
|121.49
|121.49
|120.74
|-57.62
|10136.56
|29
|2007.05.25 12:31
|buy
|15
|0.20
|121.49
|121.14
|121.89
|30
|2007.05.31 17:18
|t/p
|15
|0.20
|121.89
|121.14
|121.89
|73.16
|10209.73
|31
|2007.05.31 17:18
|sell
|16
|0.10
|121.90
|122.25
|121.50
|32
|2007.06.05 15:07
|t/p
|16
|0.10
|121.50
|122.25
|121.50
|29.13
|10238.86
|33
|2007.06.05 15:07
|sell
|17
|0.20
|121.47
|121.82
|121.07
|34
|2007.06.06 14:44
|t/p
|17
|0.20
|121.07
|121.82
|121.07
|63.56
|10302.42
|35
|2007.06.06 14:44
|sell
|18
|0.20
|121.03
|121.38
|120.63
|36
|2007.06.07 09:13
|s/l
|18
|0.20
|121.38
|121.38
|120.63
|-65.25
|10237.16
|37
|2007.06.07 09:13
|sell
|19
|0.10
|121.35
|121.70
|120.95
|38
|2007.06.07 20:18
|t/p
|19
|0.10
|120.95
|121.70
|120.95
|33.07
|10270.23
|39
|2007.06.07 20:18
|buy
|20
|0.10
|120.94
|120.59
|121.34
|40
|2007.06.08 05:11
|t/p
|20
|0.10
|121.34
|120.59
|121.34
|33.60
|10303.83
|41
|2007.06.08 05:11
|sell
|21
|0.10
|121.34
|121.69
|120.94
|42
|2007.06.08 10:23
|t/p
|21
|0.10
|120.94
|121.69
|120.94
|33.07
|10336.90
|43
|2007.06.08 10:23
|sell
|22
|0.20
|120.90
|121.25
|120.50
|44
|2007.06.08 12:30
|s/l
|22
|0.20
|121.25
|121.25
|120.50
|-57.73
|10279.17
|45
|2007.06.08 12:30
|buy
|23
|0.20
|121.26
|120.91
|121.66
|46
|2007.06.08 13:16
|t/p
|23
|0.20
|121.66
|120.91
|121.66
|65.76
|10344.93
|47
|2007.06.08 13:16
|buy
|24
|0.20
|121.69
|121.34
|122.09
|48
|2007.06.13 07:16
|t/p
|24
|0.20
|122.09
|121.34
|122.09
|69.30
|10414.23
|49
|2007.06.13 07:16
|sell
|25
|0.10
|122.09
|122.44
|121.69
|50
|2007.06.13 13:10
|s/l
|25
|0.10
|122.44
|122.44
|121.69
|-28.59
|10385.64
|51
|2007.06.13 13:10
|sell
|26
|0.10
|122.41
|122.76
|122.01
|52
|2007.06.13 22:57
|s/l
|26
|0.10
|122.76
|122.76
|122.01
|-28.51
|10357.13
|53
|2007.06.13 22:57
|buy
|27
|0.20
|122.76
|122.41
|123.16
|54
|2007.06.15 10:30
|t/p
|27
|0.20
|123.16
|122.41
|123.16
|69.98
|10427.11
|55
|2007.06.15 10:30
|sell
|28
|0.10
|123.16
|123.51
|122.76
|56
|2007.06.15 14:48
|s/l
|28
|0.10
|123.51
|123.51
|122.76
|-28.34
|10398.77
|57
|2007.06.15 14:48
|sell
|29
|0.10
|123.48
|123.83
|123.08
|58
|2007.06.22 03:13
|s/l
|29
|0.10
|123.83
|123.83
|123.08
|-37.11
|10361.66
|59
|2007.06.22 03:13
|buy
|30
|0.20
|123.84
|123.49
|124.24
|60
|2007.06.25 11:56
|s/l
|30
|0.20
|123.49
|123.49
|124.24
|-55.43
|10306.23
|61
|2007.06.25 11:56
|sell
|31
|0.20
|123.48
|123.83
|123.08
|62
|2007.06.25 18:00
|s/l
|31
|0.20
|123.83
|123.83
|123.08
|-56.53
|10249.70
|63
|2007.06.25 18:00
|sell
|32
|0.10
|123.80
|124.15
|123.40
|64
|2007.06.26 03:40
|t/p
|32
|0.10
|123.40
|124.15
|123.40
|31.15
|10280.85
|65
|2007.06.26 03:40
|sell
|33
|0.20
|123.37
|123.72
|122.97
|66
|2007.06.26 12:14
|t/p
|33
|0.20
|122.97
|123.72
|122.97
|65.06
|10345.91
|67
|2007.06.26 12:14
|buy
|34
|0.10
|122.96
|122.61
|123.36
|68
|2007.06.26 18:49
|t/p
|34
|0.10
|123.36
|122.61
|123.36
|32.43
|10378.34
|69
|2007.06.26 18:49
|buy
|35
|0.20
|123.39
|123.04
|123.79
|70
|2007.06.27 01:53
|s/l
|35
|0.20
|123.04
|123.04
|123.79
|-55.63
|10322.70
|71
|2007.06.27 01:53
|sell
|36
|0.20
|123.04
|123.39
|122.64
|72
|2007.06.27 09:07
|t/p
|36
|0.20
|122.64
|123.39
|122.64
|65.23
|10387.93
|73
|2007.06.27 09:07
|sell
|37
|0.20
|122.61
|122.96
|122.21
|74
|2007.06.28 01:17
|s/l
|37
|0.20
|122.96
|122.96
|122.21
|-64.51
|10323.42
|75
|2007.06.28 01:17
|buy
|38
|0.20
|122.96
|122.61
|123.36
|76
|2007.06.29 06:58
|t/p
|38
|0.20
|123.36
|122.61
|123.36
|66.11
|10389.52
|77
|2007.06.29 06:58
|buy
|39
|0.20
|123.39
|123.04
|123.79
|78
|2007.06.29 22:13
|s/l
|39
|0.20
|123.04
|123.04
|123.79
|-56.89
|10332.63
|79
|2007.06.29 22:13
|buy
|40
|0.10
|123.07
|122.72
|123.47
|80
|2007.07.02 09:51
|s/l
|40
|0.10
|122.72
|122.72
|123.47
|-27.89
|10304.74
|81
|2007.07.02 09:51
|sell
|41
|0.20
|122.72
|123.07
|122.32
|82
|2007.07.02 17:53
|t/p
|41
|0.20
|122.32
|123.07
|122.32
|65.40
|10370.14
|83
|2007.07.02 17:53
|buy
|42
|0.10
|122.31
|121.96
|122.71
|84
|2007.07.05 01:50
|t/p
|42
|0.10
|122.71
|121.96
|122.71
|35.74
|10405.88
|85
|2007.07.05 01:50
|sell
|43
|0.10
|122.71
|123.06
|122.31
|86
|2007.07.06 06:56
|s/l
|43
|0.10
|123.06
|123.06
|122.31
|-29.70
|10376.18
|87
|2007.07.06 06:56
|sell
|44
|0.10
|123.03
|123.38
|122.63
|88
|2007.07.06 15:30
|s/l
|44
|0.10
|123.38
|123.38
|122.63
|-28.37
|10347.81
|89
|2007.07.06 15:30
|sell
|45
|0.10
|123.35
|123.70
|122.95
|90
|2007.07.10 15:09
|t/p
|45
|0.10
|122.95
|123.70
|122.95
|30.00
|10377.81
|91
|2007.07.10 15:09
|buy
|46
|0.10
|122.95
|122.60
|123.35
|92
|2007.07.10 16:14
|s/l
|46
|0.10
|122.60
|122.60
|123.35
|-28.55
|10349.26
|93
|2007.07.10 16:14
|sell
|47
|0.20
|122.60
|122.95
|122.20
|94
|2007.07.10 16:50
|t/p
|47
|0.20
|122.20
|122.95
|122.20
|65.47
|10414.73
|95
|2007.07.10 16:50
|sell
|48
|0.20
|122.17
|122.52
|121.77
|96
|2007.07.10 23:58
|t/p
|48
|0.20
|121.77
|122.52
|121.77
|65.70
|10480.43
|97
|2007.07.10 23:58
|buy
|49
|0.10
|121.77
|121.42
|122.17
|98
|2007.07.11 00:45
|s/l
|49
|0.10
|121.42
|121.42
|122.17
|-28.20
|10452.23
|99
|2007.07.11 00:45
|buy
|50
|0.10
|121.44
|121.09
|121.84
|100
|2007.07.11 01:10
|s/l
|50
|0.10
|121.09
|121.09
|121.84
|-28.90
|10423.33
|101
|2007.07.11 01:10
|buy
|51
|0.10
|121.11
|120.76
|121.51
|102
|2007.07.11 01:53
|t/p
|51
|0.10
|121.51
|120.76
|121.51
|32.92
|10456.25
|103
|2007.07.11 01:53
|sell
|52
|0.10
|121.52
|121.87
|121.12
|104
|2007.07.11 03:42
|s/l
|52
|0.10
|121.87
|121.87
|121.12
|-28.72
|10427.53
|105
|2007.07.11 03:42
|sell
|53
|0.10
|121.84
|122.19
|121.44
|106
|2007.07.11 08:26
|t/p
|53
|0.10
|121.44
|122.19
|121.44
|32.94
|10460.47
|107
|2007.07.11 08:26
|buy
|54
|0.10
|121.44
|121.09
|121.84
|108
|2007.07.11 08:55
|s/l
|54
|0.10
|121.09
|121.09
|121.84
|-28.90
|10431.57
|109
|2007.07.11 08:55
|sell
|55
|0.20
|121.09
|121.44
|120.69
|110
|2007.07.11 11:19
|s/l
|55
|0.20
|121.44
|121.44
|120.69
|-57.64
|10373.93
|111
|2007.07.11 11:19
|sell
|56
|0.10
|121.41
|121.76
|121.01
|112
|2007.07.11 13:05
|s/l
|56
|0.10
|121.76
|121.76
|121.01
|-28.75
|10345.18
|113
|2007.07.11 13:05
|buy
|57
|0.20
|121.76
|121.41
|122.16
|114
|2007.07.11 14:37
|s/l
|57
|0.20
|121.41
|121.41
|122.16
|-57.66
|10287.52
|115
|2007.07.11 14:37
|sell
|58
|0.20
|121.41
|121.76
|121.01
|116
|2007.07.11 15:35
|s/l
|58
|0.20
|121.76
|121.76
|121.01
|-57.49
|10230.03
|117
|2007.07.11 15:35
|sell
|59
|0.10
|121.73
|122.08
|121.33
|118
|2007.07.11 18:12
|s/l
|59
|0.10
|122.08
|122.08
|121.33
|-28.67
|10201.36
|119
|2007.07.11 18:12
|buy
|60
|0.20
|122.08
|121.73
|122.48
|120
|2007.07.11 23:10
|t/p
|60
|0.20
|122.48
|121.73
|122.48
|65.32
|10266.68
|121
|2007.07.11 23:10
|sell
|61
|0.10
|122.48
|122.83
|122.08
|122
|2007.07.12 10:00
|t/p
|61
|0.10
|122.08
|122.83
|122.08
|28.98
|10295.65
|123
|2007.07.12 10:00
|sell
|62
|0.20
|122.05
|122.40
|121.65
|124
|2007.07.12 16:01
|s/l
|62
|0.20
|122.40
|122.40
|121.65
|-57.19
|10238.46
|125
|2007.07.12 16:01
|sell
|63
|0.10
|122.37
|122.72
|121.97
|126
|2007.07.13 16:28
|t/p
|63
|0.10
|121.97
|122.72
|121.97
|31.54
|10270.00
|127
|2007.07.13 16:28
|sell
|64
|0.20
|121.91
|122.26
|121.51
|128
|2007.07.13 17:36
|s/l
|64
|0.20
|122.26
|122.26
|121.51
|-57.26
|10212.74
|129
|2007.07.13 17:36
|sell
|65
|0.10
|122.23
|122.58
|121.83
|130
|2007.07.16 08:46
|t/p
|65
|0.10
|121.83
|122.58
|121.83
|31.57
|10244.31
|131
|2007.07.16 08:46
|buy
|66
|0.10
|121.83
|121.48
|122.23
|132
|2007.07.17 16:27
|t/p
|66
|0.10
|122.23
|121.48
|122.23
|33.36
|10277.66
|133
|2007.07.17 16:27
|sell
|67
|0.10
|122.23
|122.58
|121.83
|134
|2007.07.18 04:52
|t/p
|67
|0.10
|121.83
|122.58
|121.83
|31.57
|10309.23
|135
|2007.07.18 04:52
|sell
|68
|0.20
|121.80
|122.15
|121.40
|136
|2007.07.18 11:44
|s/l
|68
|0.20
|122.15
|122.15
|121.40
|-57.31
|10251.92
|137
|2007.07.18 11:44
|sell
|69
|0.10
|122.12
|122.47
|121.72
|138
|2007.07.18 19:17
|t/p
|69
|0.10
|121.72
|122.47
|121.72
|32.86
|10284.78
|139
|2007.07.18 19:17
|sell
|70
|0.20
|121.69
|122.04
|121.29
|140
|2007.07.19 12:21
|s/l
|70
|0.20
|122.04
|122.04
|121.29
|-64.94
|10219.84
|141
|2007.07.19 12:21
|sell
|71
|0.10
|122.01
|122.36
|121.61
|142
|2007.07.20 10:31
|s/l
|71
|0.10
|122.36
|122.36
|121.61
|-29.86
|10189.97
|143
|2007.07.20 10:31
|sell
|72
|0.10
|122.34
|122.69
|121.94
|144
|2007.07.20 16:56
|t/p
|72
|0.10
|121.94
|122.69
|121.94
|32.80
|10222.77
|145
|2007.07.20 16:56
|sell
|73
|0.20
|121.91
|122.26
|121.51
|146
|2007.07.20 17:19
|t/p
|73
|0.20
|121.51
|122.26
|121.51
|65.84
|10288.61
|147
|2007.07.20 17:19
|sell
|74
|0.20
|121.48
|121.83
|121.08
|148
|2007.07.20 17:34
|t/p
|74
|0.20
|121.08
|121.83
|121.08
|66.08
|10354.69
|149
|2007.07.20 17:34
|sell
|75
|0.20
|121.04
|121.39
|120.64
|150
|2007.07.22 23:00
|s/l
|75
|0.20
|121.39
|121.39
|120.64
|-57.44
|10297.25
|151
|2007.07.22 23:00
|sell
|76
|0.10
|121.83
|122.18
|121.43
|152
|2007.07.23 01:28
|t/p
|76
|0.10
|121.43
|122.18
|121.43
|31.68
|10328.93
|153
|2007.07.23 01:28
|sell
|77
|0.20
|121.40
|121.75
|121.00
|154
|2007.07.23 04:13
|t/p
|77
|0.20
|121.00
|121.75
|121.00
|66.12
|10395.05
|155
|2007.07.23 04:13
|sell
|78
|0.20
|120.96
|121.31
|120.56
|156
|2007.07.23 12:33
|s/l
|78
|0.20
|121.31
|121.31
|120.56
|-57.70
|10337.35
|157
|2007.07.23 12:33
|sell
|79
|0.10
|121.28
|121.63
|120.88
|158
|2007.07.24 03:12
|t/p
|79
|0.10
|120.88
|121.63
|120.88
|31.83
|10369.18
|159
|2007.07.24 03:12
|buy
|80
|0.10
|120.88
|120.53
|121.28
|160
|2007.07.24 03:31
|s/l
|80
|0.10
|120.53
|120.53
|121.28
|-29.04
|10340.14
|161
|2007.07.24 03:31
|sell
|81
|0.20
|120.51
|120.86
|120.11
|162
|2007.07.24 13:26
|s/l
|81
|0.20
|120.86
|120.86
|120.11
|-57.92
|10282.22
|163
|2007.07.24 13:26
|buy
|82
|0.20
|120.86
|120.51
|121.26
|164
|2007.07.24 16:17
|s/l
|82
|0.20
|120.51
|120.51
|121.26
|-58.10
|10224.12
|165
|2007.07.24 16:17
|sell
|83
|0.20
|120.49
|120.84
|120.09
|166
|2007.07.24 19:33
|s/l
|83
|0.20
|120.84
|120.84
|120.09
|-57.93
|10166.19
|167
|2007.07.24 19:33
|buy
|84
|0.20
|120.84
|120.49
|121.24
|168
|2007.07.24 21:34
|s/l
|84
|0.20
|120.49
|120.49
|121.24
|-58.10
|10108.09
|169
|2007.07.24 21:34
|sell
|85
|0.20
|120.48
|120.83
|120.08
|170
|2007.07.24 22:54
|t/p
|85
|0.20
|120.08
|120.83
|120.08
|66.62
|10174.71
|171
|2007.07.24 22:54
|sell
|86
|0.20
|120.05
|120.40
|119.65
|172
|2007.07.25 13:26
|s/l
|86
|0.20
|120.40
|120.40
|119.65
|-60.67
|10114.04
|173
|2007.07.25 13:26
|sell
|87
|0.10
|120.37
|120.72
|119.97
|174
|2007.07.26 04:01
|s/l
|87
|0.10
|120.72
|120.72
|119.97
|-32.78
|10081.26
|175
|2007.07.26 04:01
|sell
|88
|0.10
|120.69
|121.04
|120.29
|176
|2007.07.26 10:19
|t/p
|88
|0.10
|120.29
|121.04
|120.29
|33.25
|10114.51
|177
|2007.07.26 10:19
|sell
|89
|0.20
|120.26
|120.61
|119.86
|178
|2007.07.26 14:20
|t/p
|89
|0.20
|119.86
|120.61
|119.86
|66.74
|10181.25
|179
|2007.07.26 14:20
|sell
|90
|0.20
|119.83
|120.18
|119.43
|180
|2007.07.26 16:11
|t/p
|90
|0.20
|119.43
|120.18
|119.43
|67.00
|10248.25
|181
|2007.07.26 16:11
|buy
|91
|0.10
|119.42
|119.07
|119.82
|182
|2007.07.26 18:19
|s/l
|91
|0.10
|119.07
|119.07
|119.82
|-29.39
|10218.86
|183
|2007.07.26 18:19
|buy
|92
|0.10
|119.10
|118.75
|119.50
|184
|2007.07.26 20:39
|s/l
|92
|0.10
|118.75
|118.75
|119.50
|-29.47
|10189.39
|185
|2007.07.26 20:39
|sell
|93
|0.20
|118.75
|119.10
|118.35
|186
|2007.07.27 00:30
|t/p
|93
|0.20
|118.35
|119.10
|118.35
|65.07
|10254.46
|187
|2007.07.27 00:30
|sell
|94
|0.20
|118.32
|118.67
|117.92
|188
|2007.07.27 02:10
|s/l
|94
|0.20
|118.67
|118.67
|117.92
|-58.99
|10195.47
|189
|2007.07.27 02:10
|buy
|95
|0.20
|118.67
|118.32
|119.07
|190
|2007.07.27 04:11
|t/p
|95
|0.20
|119.07
|118.32
|119.07
|67.18
|10262.65
|191
|2007.07.27 04:11
|sell
|96
|0.10
|119.08
|119.43
|118.68
|192
|2007.07.27 08:40
|t/p
|96
|0.10
|118.68
|119.43
|118.68
|33.70
|10296.35
|193
|2007.07.27 08:40
|sell
|97
|0.20
|118.65
|119.00
|118.25
|194
|2007.07.27 10:48
|s/l
|97
|0.20
|119.00
|119.00
|118.25
|-58.82
|10237.53
|195
|2007.07.27 10:48
|buy
|98
|0.20
|119.00
|118.65
|119.40
|196
|2007.07.27 14:21
|s/l
|98
|0.20
|118.65
|118.65
|119.40
|-59.00
|10178.53
|197
|2007.07.27 14:21
|buy
|99
|0.10
|118.68
|118.33
|119.08
|198
|2007.07.27 15:33
|t/p
|99
|0.10
|119.08
|118.33
|119.08
|33.59
|10212.12
|199
|2007.07.27 15:33
|sell
|100
|0.10
|119.08
|119.43
|118.68
|200
|2007.07.27 17:53
|t/p
|100
|0.10
|118.68
|119.43
|118.68
|33.70
|10245.82
|201
|2007.07.27 17:53
|sell
|101
|0.20
|118.65
|119.00
|118.25
|202
|2007.07.30 00:49
|t/p
|101
|0.20
|118.25
|119.00
|118.25
|65.12
|10310.94
|203
|2007.07.30 00:49
|sell
|102
|0.20
|118.22
|118.57
|117.82
|204
|2007.07.30 03:39
|s/l
|102
|0.20
|118.57
|118.57
|117.82
|-59.04
|10251.90
|205
|2007.07.30 03:39
|sell
|103
|0.10
|118.54
|118.89
|118.14
|206
|2007.07.30 10:50
|s/l
|103
|0.10
|118.89
|118.89
|118.14
|-29.44
|10222.46
|207
|2007.07.30 10:50
|sell
|104
|0.10
|118.86
|119.21
|118.46
|208
|2007.07.30 12:52
|t/p
|104
|0.10
|118.46
|119.21
|118.46
|33.77
|10256.23
|209
|2007.07.30 12:52
|sell
|105
|0.20
|118.41
|118.76
|118.01
|210
|2007.07.30 17:24
|s/l
|105
|0.20
|118.76
|118.76
|118.01
|-58.94
|10197.29
|211
|2007.07.30 17:24
|sell
|106
|0.10
|118.73
|119.08
|118.33
|212
|2007.07.30 22:25
|s/l
|106
|0.10
|119.08
|119.08
|118.33
|-29.39
|10167.90
|213
|2007.07.30 22:25
|sell
|107
|0.10
|119.05
|119.40
|118.65
|214
|2007.07.31 12:03
|s/l
|107
|0.10
|119.40
|119.40
|118.65
|-30.57
|10137.33
|215
|2007.07.31 12:03
|buy
|108
|0.20
|119.40
|119.05
|119.80
|216
|2007.07.31 12:20
|s/l
|108
|0.20
|119.05
|119.05
|119.80
|-58.80
|10078.53
|217
|2007.07.31 12:20
|sell
|109
|0.20
|119.04
|119.39
|118.64
|218
|2007.07.31 13:51
|s/l
|109
|0.20
|119.39
|119.39
|118.64
|-58.63
|10019.90
|219
|2007.07.31 13:51
|sell
|110
|0.10
|119.36
|119.71
|118.96
|220
|2007.07.31 20:52
|t/p
|110
|0.10
|118.96
|119.71
|118.96
|33.63
|10053.53
|221
|2007.07.31 20:52
|sell
|111
|0.20
|118.92
|119.27
|118.52
|222
|2007.07.31 22:57
|t/p
|111
|0.20
|118.52
|119.27
|118.52
|67.50
|10121.03
|223
|2007.07.31 22:57
|buy
|112
|0.10
|118.52
|118.17
|118.92
|224
|2007.08.01 08:42
|s/l
|112
|0.10
|118.17
|118.17
|118.92
|-28.99
|10092.03
|225
|2007.08.01 08:42
|buy
|113
|0.10
|118.20
|117.85
|118.60
|226
|2007.08.01 08:52
|s/l
|113
|0.10
|117.85
|117.85
|118.60
|-29.70
|10062.33
|227
|2007.08.01 08:52
|sell
|114
|0.20
|117.85
|118.20
|117.45
|228
|2007.08.01 14:02
|s/l
|114
|0.20
|118.20
|118.20
|117.45
|-59.22
|10003.11
|229
|2007.08.01 14:02
|buy
|115
|0.20
|118.21
|117.86
|118.61
|230
|2007.08.01 14:43
|t/p
|115
|0.20
|118.61
|117.86
|118.61
|67.45
|10070.56
|231
|2007.08.01 14:43
|buy
|116
|0.20
|118.64
|118.29
|119.04
|232
|2007.08.02 01:09
|t/p
|116
|0.20
|119.04
|118.29
|119.04
|70.97
|10141.53
|233
|2007.08.02 01:09
|sell
|117
|0.10
|119.04
|119.39
|118.64
|234
|2007.08.02 06:36
|t/p
|117
|0.10
|118.64
|119.39
|118.64
|33.72
|10175.25
|235
|2007.08.02 06:36
|buy
|118
|0.10
|118.64
|118.29
|119.04
|236
|2007.08.02 15:14
|t/p
|118
|0.10
|119.04
|118.29
|119.04
|33.60
|10208.85
|237
|2007.08.02 15:14
|sell
|119
|0.10
|119.05
|119.40
|118.65
|238
|2007.08.02 18:58
|s/l
|119
|0.10
|119.40
|119.40
|118.65
|-29.31
|10179.54
|239
|2007.08.02 18:58
|sell
|120
|0.10
|119.37
|119.72
|118.97
|240
|2007.08.03 15:30
|t/p
|120
|0.10
|118.97
|119.72
|118.97
|32.36
|10211.90
|241
|2007.08.03 15:30
|sell
|121
|0.10
|118.94
|119.29
|118.54
|242
|2007.08.03 17:06
|t/p
|121
|0.10
|118.54
|119.29
|118.54
|33.74
|10245.64
|243
|2007.08.03 17:06
|sell
|122
|0.20
|118.51
|118.86
|118.11
|244
|2007.08.03 22:40
|t/p
|122
|0.20
|118.11
|118.86
|118.11
|67.73
|10313.37
|245
|2007.08.03 22:40
|buy
|123
|0.10
|118.11
|117.76
|118.51
|246
|2007.08.05 23:00
|s/l
|123
|0.10
|117.76
|117.76
|118.51
|-29.75
|10283.62
|247
|2007.08.05 23:00
|sell
|124
|0.20
|117.66
|118.01
|117.26
|248
|2007.08.06 00:40
|t/p
|124
|0.20
|117.26
|118.01
|117.26
|65.69
|10349.31
|249
|2007.08.06 00:40
|sell
|125
|0.20
|117.23
|117.58
|116.83
|250
|2007.08.06 01:58
|s/l
|125
|0.20
|117.58
|117.58
|116.83
|-59.53
|10289.78
|251
|2007.08.06 01:58
|sell
|126
|0.10
|117.55
|117.90
|117.15
|252
|2007.08.06 13:31
|s/l
|126
|0.10
|117.90
|117.90
|117.15
|-29.69
|10260.09
|253
|2007.08.06 13:31
|buy
|127
|0.20
|117.90
|117.55
|118.30
|254
|2007.08.06 19:41
|t/p
|127
|0.20
|118.30
|117.55
|118.30
|67.62
|10327.71
|255
|2007.08.06 19:41
|sell
|128
|0.10
|118.31
|118.66
|117.91
|256
|2007.08.06 22:09
|s/l
|128
|0.10
|118.66
|118.66
|117.91
|-29.50
|10298.21
|257
|2007.08.06 22:09
|sell
|129
|0.10
|118.63
|118.98
|118.23
|258
|2007.08.06 22:15
|s/l
|129
|0.10
|118.98
|118.98
|118.23
|-29.41
|10268.80
|259
|2007.08.06 22:15
|buy
|130
|0.20
|118.99
|118.64
|119.39
|260
|2007.08.07 03:02
|s/l
|130
|0.20
|118.64
|118.64
|119.39
|-57.74
|10211.06
|261
|2007.08.07 03:02
|sell
|131
|0.20
|118.64
|118.99
|118.24
|262
|2007.08.07 21:27
|t/p
|131
|0.20
|118.24
|118.99
|118.24
|67.66
|10278.72
|263
|2007.08.07 21:27
|buy
|132
|0.10
|118.24
|117.89
|118.64
|264
|2007.08.07 21:59
|t/p
|132
|0.10
|118.64
|117.89
|118.64
|33.72
|10312.44
|265
|2007.08.07 21:59
|sell
|133
|0.20
|118.64
|118.99
|118.24
|266
|2007.08.07 23:40
|s/l
|133
|0.20
|118.99
|118.99
|118.24
|-58.83
|10253.61
|267
|2007.08.07 23:40
|sell
|134
|0.10
|118.96
|119.31
|118.56
|268
|2007.08.08 11:25
|s/l
|134
|0.10
|119.31
|119.31
|118.56
|-30.59
|10223.01
|269
|2007.08.08 11:25
|buy
|135
|0.20
|119.32
|118.97
|119.72
|270
|2007.08.08 17:33
|t/p
|135
|0.20
|119.72
|118.97
|119.72
|66.82
|10289.83
|271
|2007.08.08 17:33
|sell
|136
|0.10
|119.72
|120.07
|119.32
|272
|2007.08.09 09:55
|t/p
|136
|0.10
|119.32
|120.07
|119.32
|29.73
|10319.56
|273
|2007.08.09 09:55
|sell
|137
|0.20
|119.28
|119.63
|118.88
|274
|2007.08.09 12:09
|t/p
|137
|0.20
|118.88
|119.63
|118.88
|67.30
|10386.86
|275
|2007.08.09 12:09
|sell
|138
|0.20
|118.84
|119.19
|118.44
|276
|2007.08.09 15:22
|t/p
|138
|0.20
|118.44
|119.19
|118.44
|67.54
|10454.40
|277
|2007.08.09 15:22
|sell
|139
|0.20
|118.41
|118.76
|118.01
|278
|2007.08.09 17:33
|s/l
|139
|0.20
|118.76
|118.76
|118.01
|-58.94
|10395.46
|279
|2007.08.09 17:33
|sell
|140
|0.10
|118.73
|119.08
|118.33
|280
|2007.08.09 21:17
|t/p
|140
|0.10
|118.33
|119.08
|118.33
|33.80
|10429.26
|281
|2007.08.09 21:17
|buy
|141
|0.10
|118.33
|117.98
|118.73
|282
|2007.08.10 02:44
|s/l
|141
|0.10
|117.98
|117.98
|118.73
|-29.04
|10400.22
|283
|2007.08.10 02:44
|sell
|142
|0.20
|117.97
|118.32
|117.57
|284
|2007.08.10 14:50
|t/p
|142
|0.20
|117.57
|118.32
|117.57
|68.05
|10468.27
|285
|2007.08.10 14:50
|sell
|143
|0.20
|117.53
|117.88
|117.13
|286
|2007.08.10 16:23
|s/l
|143
|0.20
|117.88
|117.88
|117.13
|-59.38
|10408.89
|287
|2007.08.10 16:23
|buy
|144
|0.20
|117.88
|117.53
|118.28
|288
|2007.08.10 19:16
|t/p
|144
|0.20
|118.28
|117.53
|118.28
|67.64
|10476.53
|289
|2007.08.10 19:16
|sell
|145
|0.10
|118.28
|118.63
|117.88
|290
|2007.08.10 19:24
|s/l
|145
|0.10
|118.63
|118.63
|117.88
|-29.50
|10447.03
|291
|2007.08.10 19:24
|sell
|146
|0.10
|118.60
|118.95
|118.20
|292
|2007.08.10 20:47
|t/p
|146
|0.10
|118.20
|118.95
|118.20
|33.84
|10480.87
|293
|2007.08.10 20:47
|sell
|147
|0.20
|118.17
|118.52
|117.77
|294
|2007.08.10 22:29
|s/l
|147
|0.20
|118.52
|118.52
|117.77
|-59.06
|10421.81
|295
|2007.08.10 22:29
|sell
|148
|0.10
|118.49
|118.84
|118.09
|296
|2007.08.13 10:11
|t/p
|148
|0.10
|118.09
|118.84
|118.09
|32.61
|10454.41
|297
|2007.08.13 10:11
|buy
|149
|0.10
|118.08
|117.73
|118.48
|298
|2007.08.13 13:13
|s/l
|149
|0.10
|117.73
|117.73
|118.48
|-29.73
|10424.68
|299
|2007.08.13 13:13
|sell
|150
|0.20
|117.73
|118.08
|117.33
|300
|2007.08.13 14:05
|s/l
|150
|0.20
|118.08
|118.08
|117.33
|-59.28
|10365.40
|301
|2007.08.13 14:05
|buy
|151
|0.20
|118.08
|117.73
|118.48
|302
|2007.08.13 16:03
|t/p
|151
|0.20
|118.48
|117.73
|118.48
|67.52
|10432.92
|303
|2007.08.13 16:03
|sell
|152
|0.10
|118.48
|118.83
|118.08
|304
|2007.08.14 03:22
|t/p
|152
|0.10
|118.08
|118.83
|118.08
|32.62
|10465.54
|305
|2007.08.14 03:22
|buy
|153
|0.10
|118.08
|117.73
|118.48
|306
|2007.08.14 15:58
|t/p
|153
|0.10
|118.48
|117.73
|118.48
|33.76
|10499.30
|307
|2007.08.14 15:58
|sell
|154
|0.10
|118.48
|118.83
|118.08
|308
|2007.08.14 17:14
|t/p
|154
|0.10
|118.08
|118.83
|118.08
|33.88
|10533.18
|309
|2007.08.14 17:14
|sell
|155
|0.20
|118.05
|118.40
|117.65
|310
|2007.08.14 23:13
|t/p
|155
|0.20
|117.65
|118.40
|117.65
|68.00
|10601.18
|311
|2007.08.14 23:13
|buy
|156
|0.10
|117.65
|117.30
|118.05
|312
|2007.08.15 06:42
|s/l
|156
|0.10
|117.30
|117.30
|118.05
|-29.21
|10571.97
|313
|2007.08.15 06:42
|sell
|157
|0.20
|117.30
|117.65
|116.90
|314
|2007.08.15 09:07
|t/p
|157
|0.20
|116.90
|117.65
|116.90
|68.44
|10640.41
|315
|2007.08.15 09:07
|buy
|158
|0.10
|116.89
|116.54
|117.29
|316
|2007.08.15 16:56
|t/p
|158
|0.10
|117.29
|116.54
|117.29
|34.10
|10674.51
|317
|2007.08.15 16:56
|sell
|159
|0.10
|117.29
|117.64
|116.89
|318
|2007.08.15 22:04
|t/p
|159
|0.10
|116.89
|117.64
|116.89
|34.22
|10708.73
|319
|2007.08.15 22:04
|sell
|160
|0.20
|116.86
|117.21
|116.46
|320
|2007.08.16 00:32
|t/p
|160
|0.20
|116.46
|117.21
|116.46
|61.12
|10769.84
|321
|2007.08.16 00:32
|sell
|161
|0.20
|116.42
|116.77
|116.02
|322
|2007.08.16 06:27
|t/p
|161
|0.20
|116.02
|116.77
|116.02
|68.95
|10838.79
|323
|2007.08.16 06:27
|sell
|162
|0.20
|115.99
|116.34
|115.59
|324
|2007.08.16 12:48
|t/p
|162
|0.20
|115.59
|116.34
|115.59
|69.21
|10908.00
|325
|2007.08.16 12:48
|buy
|163
|0.10
|115.59
|115.24
|115.99
|326
|2007.08.16 13:13
|s/l
|163
|0.10
|115.24
|115.24
|115.99
|-30.37
|10877.63
|327
|2007.08.16 13:13
|sell
|164
|0.20
|115.24
|115.59
|114.84
|328
|2007.08.16 13:31
|t/p
|164
|0.20
|114.84
|115.59
|114.84
|69.68
|10947.31
|329
|2007.08.16 13:31
|buy
|165
|0.10
|114.81
|114.46
|115.21
|330
|2007.08.16 13:34
|s/l
|165
|0.10
|114.46
|114.46
|115.21
|-30.58
|10916.73
|331
|2007.08.16 13:34
|sell
|166
|0.20
|114.46
|114.81
|114.06
|332
|2007.08.16 13:35
|t/p
|166
|0.20
|114.06
|114.81
|114.06
|70.14
|10986.87
|333
|2007.08.16 13:35
|buy
|167
|0.10
|114.06
|113.71
|114.46
|334
|2007.08.16 13:35
|s/l
|167
|0.10
|113.71
|113.71
|114.46
|-30.78
|10956.09
|335
|2007.08.16 13:35
|buy
|168
|0.10
|113.72
|113.37
|114.12
|336
|2007.08.16 13:37
|t/p
|168
|0.10
|114.12
|113.37
|114.12
|35.05
|10991.14
|337
|2007.08.16 13:37
|buy
|169
|0.10
|114.15
|113.80
|114.55
|338
|2007.08.16 13:54
|t/p
|169
|0.10
|114.55
|113.80
|114.55
|34.92
|11026.06
|339
|2007.08.16 13:54
|sell
|170
|0.20
|114.55
|114.90
|114.15
|340
|2007.08.16 14:21
|t/p
|170
|0.20
|114.15
|114.90
|114.15
|70.08
|11096.14
|341
|2007.08.16 14:21
|buy
|171
|0.10
|114.15
|113.80
|114.55
|342
|2007.08.16 15:32
|t/p
|171
|0.10
|114.55
|113.80
|114.55
|34.92
|11131.06
|343
|2007.08.16 15:32
|buy
|172
|0.20
|114.58
|114.23
|114.98
|344
|2007.08.16 17:20
|s/l
|172
|0.20
|114.23
|114.23
|114.98
|-61.28
|11069.78
|345
|2007.08.16 17:20
|sell
|173
|0.20
|114.23
|114.58
|113.83
|346
|2007.08.16 19:04
|t/p
|173
|0.20
|113.83
|114.58
|113.83
|70.28
|11140.06
|347
|2007.08.16 19:04
|buy
|174
|0.10
|113.83
|113.48
|114.23
|348
|2007.08.16 19:07
|s/l
|174
|0.10
|113.48
|113.48
|114.23
|-30.85
|11109.21
|349
|2007.08.16 19:07
|sell
|175
|0.20
|113.47
|113.82
|113.07
|350
|2007.08.16 19:08
|t/p
|175
|0.20
|113.07
|113.82
|113.07
|70.76
|11179.97
|351
|2007.08.16 19:08
|buy
|176
|0.10
|113.05
|112.70
|113.45
|352
|2007.08.16 19:10
|t/p
|176
|0.10
|113.45
|112.70
|113.45
|35.26
|11215.23
|353
|2007.08.16 19:10
|sell
|177
|0.20
|113.46
|113.81
|113.06
|354
|2007.08.16 19:41
|t/p
|177
|0.20
|113.06
|113.81
|113.06
|70.76
|11285.99
|355
|2007.08.16 19:41
|buy
|178
|0.10
|113.06
|112.71
|113.46
|356
|2007.08.16 19:42
|s/l
|178
|0.10
|112.71
|112.71
|113.46
|-31.05
|11254.94
|357
|2007.08.16 19:42
|buy
|179
|0.10
|112.74
|112.39
|113.14
|358
|2007.08.16 19:45
|s/l
|179
|0.10
|112.39
|112.39
|113.14
|-31.15
|11223.79
|359
|2007.08.16 19:45
|buy
|180
|0.10
|112.40
|112.05
|112.80
|360
|2007.08.16 19:55
|s/l
|180
|0.10
|112.05
|112.05
|112.80
|-31.24
|11192.55
|361
|2007.08.16 19:55
|sell
|181
|0.20
|112.05
|112.40
|111.65
|362
|2007.08.16 20:03
|s/l
|181
|0.20
|112.40
|112.40
|111.65
|-62.27
|11130.28
|363
|2007.08.16 20:03
|sell
|182
|0.20
|112.38
|112.73
|111.98
|364
|2007.08.16 20:12
|s/l
|182
|0.20
|112.73
|112.73
|111.98
|-62.09
|11068.19
|365
|2007.08.16 20:12
|sell
|183
|0.20
|112.71
|113.06
|112.31
|366
|2007.08.16 20:43
|s/l
|183
|0.20
|113.06
|113.06
|112.31
|-61.91
|11006.28
|367
|2007.08.16 20:43
|buy
|184
|0.10
|113.06
|112.71
|113.46
|368
|2007.08.16 20:46
|s/l
|184
|0.10
|112.71
|112.71
|113.46
|-31.05
|10975.23
|369
|2007.08.16 20:46
|buy
|185
|0.20
|112.74
|112.39
|113.14
|370
|2007.08.16 20:55
|t/p
|185
|0.20
|113.14
|112.39
|113.14
|70.70
|11045.93
|371
|2007.08.16 20:55
|sell
|186
|0.10
|113.15
|113.50
|112.75
|372
|2007.08.16 22:08
|t/p
|186
|0.10
|112.75
|113.50
|112.75
|35.48
|11081.41
|373
|2007.08.16 22:08
|sell
|187
|0.20
|112.72
|113.07
|112.32
|374
|2007.08.16 22:31
|s/l
|187
|0.20
|113.07
|113.07
|112.32
|-61.91
|11019.50
|375
|2007.08.16 22:31
|sell
|188
|0.10
|113.04
|113.39
|112.64
|376
|2007.08.16 22:44
|s/l
|188
|0.10
|113.39
|113.39
|112.64
|-30.87
|10988.63
|377
|2007.08.16 22:44
|sell
|189
|0.10
|113.37
|113.72
|112.97
|378
|2007.08.16 22:50
|s/l
|189
|0.10
|113.72
|113.72
|112.97
|-30.78
|10957.85
|379
|2007.08.16 22:50
|sell
|190
|0.10
|113.69
|114.04
|113.29
|380
|2007.08.16 23:01
|s/l
|190
|0.10
|114.04
|114.04
|113.29
|-30.69
|10927.16
|381
|2007.08.16 23:01
|sell
|191
|0.10
|114.02
|114.37
|113.62
|382
|2007.08.16 23:03
|s/l
|191
|0.10
|114.37
|114.37
|113.62
|-30.60
|10896.56
|383
|2007.08.16 23:03
|sell
|192
|0.10
|114.35
|114.70
|113.95
|384
|2007.08.16 23:56
|t/p
|192
|0.10
|113.95
|114.70
|113.95
|35.10
|10931.66
|385
|2007.08.16 23:56
|sell
|193
|0.10
|113.92
|114.27
|113.52
|386
|2007.08.17 00:07
|s/l
|193
|0.10
|114.27
|114.27
|113.52
|-31.89
|10899.77
|387
|2007.08.17 00:07
|sell
|194
|0.10
|114.24
|114.59
|113.84
|388
|2007.08.17 00:33
|s/l
|194
|0.10
|114.59
|114.59
|113.84
|-30.54
|10869.23
|389
|2007.08.17 00:33
|buy
|195
|0.20
|114.59
|114.24
|114.99
|390
|2007.08.17 01:33
|s/l
|195
|0.20
|114.24
|114.24
|114.99
|-61.28
|10807.95
|391
|2007.08.17 01:33
|sell
|196
|0.10
|114.23
|114.58
|113.83
|392
|2007.08.17 02:03
|t/p
|196
|0.10
|113.83
|114.58
|113.83
|35.14
|10843.09
|393
|2007.08.17 02:03
|sell
|197
|0.20
|113.79
|114.14
|113.39
|394
|2007.08.17 04:14
|t/p
|197
|0.20
|113.39
|114.14
|113.39
|70.56
|10913.65
|395
|2007.08.17 04:14
|sell
|198
|0.20
|113.35
|113.70
|112.95
|396
|2007.08.17 04:22
|t/p
|198
|0.20
|112.95
|113.70
|112.95
|70.83
|10984.48
|397
|2007.08.17 04:22
|buy
|199
|0.10
|112.95
|112.60
|113.35
|398
|2007.08.17 04:55
|t/p
|199
|0.10
|113.35
|112.60
|113.35
|35.29
|11019.77
|399
|2007.08.17 04:55
|sell
|200
|0.20
|113.35
|113.70
|112.95
|400
|2007.08.17 06:47
|t/p
|200
|0.20
|112.95
|113.70
|112.95
|70.83
|11090.60
|401
|2007.08.17 06:47
|sell
|201
|0.20
|112.92
|113.27
|112.52
|402
|2007.08.17 07:18
|t/p
|201
|0.20
|112.52
|113.27
|112.52
|71.10
|11161.70
|403
|2007.08.17 07:18
|sell
|202
|0.20
|112.48
|112.83
|112.08
|404
|2007.08.17 10:05
|t/p
|202
|0.20
|112.08
|112.83
|112.08
|71.38
|11233.08
|405
|2007.08.17 10:05
|sell
|203
|0.20
|112.05
|112.40
|111.65
|406
|2007.08.17 10:07
|t/p
|203
|0.20
|111.65
|112.40
|111.65
|71.65
|11304.73
|407
|2007.08.17 10:07
|buy
|204
|0.10
|111.65
|111.30
|112.05
|408
|2007.08.17 10:15
|t/p
|204
|0.10
|112.05
|111.30
|112.05
|35.70
|11340.43
|409
|2007.08.17 10:15
|buy
|205
|0.10
|112.10
|111.75
|112.50
|410
|2007.08.17 10:32
|t/p
|205
|0.10
|112.50
|111.75
|112.50
|35.56
|11375.99
|411
|2007.08.17 10:32
|buy
|206
|0.20
|112.53
|112.18
|112.93
|412
|2007.08.17 10:45
|t/p
|206
|0.20
|112.93
|112.18
|112.93
|70.84
|11446.83
|413
|2007.08.17 10:45
|sell
|207
|0.10
|112.93
|113.28
|112.53
|414
|2007.08.17 10:56
|t/p
|207
|0.10
|112.53
|113.28
|112.53
|35.55
|11482.38
|415
|2007.08.17 10:56
|buy
|208
|0.20
|112.50
|112.15
|112.90
|416
|2007.08.17 11:08
|t/p
|208
|0.20
|112.90
|112.15
|112.90
|70.86
|11553.24
|417
|2007.08.17 11:08
|sell
|209
|0.10
|112.90
|113.25
|112.50
|418
|2007.08.17 11:27
|s/l
|209
|0.10
|113.25
|113.25
|112.50
|-30.90
|11522.34
|419
|2007.08.17 11:27
|buy
|210
|0.20
|113.27
|112.92
|113.67
|420
|2007.08.17 11:58
|t/p
|210
|0.20
|113.67
|112.92
|113.67
|70.38
|11592.72
|421
|2007.08.17 11:58
|buy
|211
|0.20
|113.70
|113.35
|114.10
|422
|2007.08.17 12:21
|s/l
|211
|0.20
|113.35
|113.35
|114.10
|-61.77
|11530.95
|423
|2007.08.17 12:21
|sell
|212
|0.10
|113.34
|113.69
|112.94
|424
|2007.08.17 12:30
|t/p
|212
|0.10
|112.94
|113.69
|112.94
|35.42
|11566.37
|425
|2007.08.17 12:30
|sell
|213
|0.20
|112.91
|113.26
|112.51
|426
|2007.08.17 12:34
|s/l
|213
|0.20
|113.26
|113.26
|112.51
|-61.80
|11504.57
|427
|2007.08.17 12:34
|sell
|214
|0.20
|113.23
|113.58
|112.83
|428
|2007.08.17 13:54
|s/l
|214
|0.20
|113.58
|113.58
|112.83
|-61.63
|11442.94
|429
|2007.08.17 13:54
|sell
|215
|0.10
|113.55
|113.90
|113.15
|430
|2007.08.17 14:32
|t/p
|215
|0.10
|113.15
|113.90
|113.15
|35.35
|11478.29
|431
|2007.08.17 14:32
|sell
|216
|0.20
|113.12
|113.47
|112.72
|432
|2007.08.17 14:51
|s/l
|216
|0.20
|113.47
|113.47
|112.72
|-61.69
|11416.60
|433
|2007.08.17 14:51
|sell
|217
|0.10
|113.44
|113.79
|113.04
|434
|2007.08.17 15:02
|s/l
|217
|0.10
|113.79
|113.79
|113.04
|-30.76
|11385.84
|435
|2007.08.17 15:02
|buy
|218
|0.20
|113.79
|113.44
|114.19
|436
|2007.08.17 15:19
|s/l
|218
|0.20
|113.44
|113.44
|114.19
|-61.71
|11324.13
|437
|2007.08.17 15:19
|buy
|219
|0.20
|113.45
|113.10
|113.85
|438
|2007.08.17 15:22
|t/p
|219
|0.20
|113.85
|113.10
|113.85
|70.27
|11394.40
|439
|2007.08.17 15:22
|sell
|220
|0.20
|113.85
|114.20
|113.45
|440
|2007.08.17 15:26
|t/p
|220
|0.20
|113.45
|114.20
|113.45
|70.52
|11464.92
|441
|2007.08.17 15:26
|sell
|221
|0.10
|113.41
|113.76
|113.01
|442
|2007.08.17 15:28
|s/l
|221
|0.10
|113.76
|113.76
|113.01
|-30.77
|11434.15
|443
|2007.08.17 15:28
|sell
|222
|0.10
|113.73
|114.08
|113.33
|444
|2007.08.17 15:36
|s/l
|222
|0.10
|114.08
|114.08
|113.33
|-30.68
|11403.47
|445
|2007.08.17 15:36
|sell
|223
|0.10
|114.05
|114.40
|113.65
|446
|2007.08.17 15:44
|s/l
|223
|0.10
|114.40
|114.40
|113.65
|-30.60
|11372.87
|447
|2007.08.17 15:44
|sell
|224
|0.10
|114.38
|114.73
|113.98
|448
|2007.08.17 16:12
|s/l
|224
|0.10
|114.73
|114.73
|113.98
|-30.51
|11342.36
|449
|2007.08.17 16:12
|sell
|225
|0.10
|114.70
|115.05
|114.30
|450
|2007.08.17 16:45
|t/p
|225
|0.10
|114.30
|115.05
|114.30
|35.00
|11377.36
|451
|2007.08.17 16:45
|sell
|226
|0.10
|114.27
|114.62
|113.87
|452
|2007.08.17 16:55
|t/p
|226
|0.10
|113.87
|114.62
|113.87
|35.13
|11412.49
|453
|2007.08.17 16:55
|sell
|227
|0.20
|113.83
|114.18
|113.43
|454
|2007.08.17 17:05
|s/l
|227
|0.20
|114.18
|114.18
|113.43
|-61.31
|11351.18
|455
|2007.08.17 17:05
|sell
|228
|0.20
|114.15
|114.50
|113.75
|456
|2007.08.17 17:18
|t/p
|228
|0.20
|113.75
|114.50
|113.75
|70.33
|11421.51
|457
|2007.08.17 17:18
|sell
|229
|0.20
|113.71
|114.06
|113.31
|458
|2007.08.17 17:22
|s/l
|229
|0.20
|114.06
|114.06
|113.31
|-61.37
|11360.14
|459
|2007.08.17 17:22
|sell
|230
|0.20
|114.03
|114.38
|113.63
|460
|2007.08.17 17:42
|t/p
|230
|0.20
|113.63
|114.38
|113.63
|70.41
|11430.55
|461
|2007.08.17 17:42
|sell
|231
|0.20
|113.59
|113.94
|113.19
|462
|2007.08.17 18:35
|s/l
|231
|0.20
|113.94
|113.94
|113.19
|-61.44
|11369.11
|463
|2007.08.17 18:35
|sell
|232
|0.10
|113.91
|114.26
|113.51
|464
|2007.08.17 19:33
|s/l
|232
|0.10
|114.26
|114.26
|113.51
|-30.63
|11338.48
|465
|2007.08.17 19:33
|buy
|233
|0.20
|114.26
|113.91
|114.66
|466
|2007.08.17 21:30
|s/l
|233
|0.20
|113.91
|113.91
|114.66
|-61.45
|11277.03
|467
|2007.08.17 21:30
|sell
|234
|0.20
|113.91
|114.26
|113.51
|468
|2007.08.17 22:08
|s/l
|234
|0.20
|114.26
|114.26
|113.51
|-61.26
|11215.77
|469
|2007.08.17 22:08
|sell
|235
|0.20
|114.23
|114.58
|113.83
|470
|2007.08.17 22:15
|s/l
|235
|0.20
|114.58
|114.58
|113.83
|-61.09
|11154.68
|471
|2007.08.17 22:15
|sell
|236
|0.10
|114.55
|114.90
|114.15
|472
|2007.08.17 22:58
|t/p
|236
|0.10
|114.15
|114.90
|114.15
|35.04
|11189.72
|473
|2007.08.17 22:58
|sell
|237
|0.10
|114.12
|114.47
|113.72
|474
|2007.08.17 23:55
|s/l
|237
|0.10
|114.47
|114.47
|113.72
|-30.58
|11159.14
|475
|2007.08.17 23:55
|buy
|238
|0.20
|114.47
|114.12
|114.87
|476
|2007.08.19 23:55
|s/l
|238
|0.20
|114.12
|114.12
|114.87
|-61.35
|11097.79
|477
|2007.08.19 23:55
|sell
|239
|0.20
|114.11
|114.46
|113.71
|478
|2007.08.20 00:50
|s/l
|239
|0.20
|114.46
|114.46
|113.71
|-63.69
|11034.10
|479
|2007.08.20 00:50
|sell
|240
|0.10
|114.43
|114.78
|114.03
|480
|2007.08.20 02:00
|t/p
|240
|0.10
|114.03
|114.78
|114.03
|35.08
|11069.18
|481
|2007.08.20 02:00
|sell
|241
|0.20
|114.00
|114.35
|113.60
|482
|2007.08.20 03:02
|s/l
|241
|0.20
|114.35
|114.35
|113.60
|-61.22
|11007.96
|483
|2007.08.20 03:02
|sell
|242
|0.10
|114.32
|114.67
|113.92
|484
|2007.08.20 04:02
|s/l
|242
|0.10
|114.67
|114.67
|113.92
|-30.52
|10977.44
|485
|2007.08.20 04:02
|sell
|243
|0.10
|114.64
|114.99
|114.24
|486
|2007.08.20 05:28
|t/p
|243
|0.10
|114.24
|114.99
|114.24
|35.01
|11012.45
|487
|2007.08.20 05:28
|sell
|244
|0.20
|114.21
|114.56
|113.81
|488
|2007.08.20 07:32
|s/l
|244
|0.20
|114.56
|114.56
|113.81
|-61.10
|10951.35
|489
|2007.08.20 07:32
|sell
|245
|0.10
|114.53
|114.88
|114.13
|490
|2007.08.20 09:50
|s/l
|245
|0.10
|114.88
|114.88
|114.13
|-30.46
|10920.89
|491
|2007.08.20 09:50
|sell
|246
|0.10
|114.86
|115.21
|114.46
|492
|2007.08.20 10:36
|s/l
|246
|0.10
|115.21
|115.21
|114.46
|-30.38
|10890.51
|493
|2007.08.20 10:36
|buy
|247
|0.20
|115.21
|114.86
|115.61
|494
|2007.08.20 16:40
|s/l
|247
|0.20
|114.86
|114.86
|115.61
|-60.94
|10829.57
|495
|2007.08.20 16:40
|sell
|248
|0.20
|114.86
|115.21
|114.46
|496
|2007.08.20 19:10
|t/p
|248
|0.20
|114.46
|115.21
|114.46
|69.90
|10899.47
|497
|2007.08.20 19:10
|sell
|249
|0.20
|114.41
|114.76
|114.01
|498
|2007.08.20 21:28
|s/l
|249
|0.20
|114.76
|114.76
|114.01
|-61.00
|10838.47
|499
|2007.08.20 21:28
|sell
|250
|0.10
|114.73
|115.08
|114.33
|500
|2007.08.20 22:09
|s/l
|250
|0.10
|115.08
|115.08
|114.33
|-30.41
|10808.06
|501
|2007.08.20 22:09
|sell
|251
|0.10
|115.05
|115.40
|114.65
|502
|2007.08.21 02:23
|t/p
|251
|0.10
|114.65
|115.40
|114.65
|33.63
|10841.69
|503
|2007.08.21 02:23
|sell
|252
|0.20
|114.62
|114.97
|114.22
|504
|2007.08.21 04:34
|s/l
|252
|0.20
|114.97
|114.97
|114.22
|-60.89
|10780.80
|505
|2007.08.21 04:34
|sell
|253
|0.10
|114.94
|115.29
|114.54
|506
|2007.08.21 09:41
|t/p
|253
|0.10
|114.54
|115.29
|114.54
|34.92
|10815.72
|507
|2007.08.21 09:41
|sell
|254
|0.20
|114.51
|114.86
|114.11
|508
|2007.08.21 10:41
|t/p
|254
|0.20
|114.11
|114.86
|114.11
|70.12
|10885.84
|509
|2007.08.21 10:41
|sell
|255
|0.20
|114.07
|114.42
|113.67
|510
|2007.08.21 11:05
|s/l
|255
|0.20
|114.42
|114.42
|113.67
|-61.18
|10824.66
|511
|2007.08.21 11:05
|sell
|256
|0.20
|114.39
|114.74
|113.99
|512
|2007.08.21 14:02
|s/l
|256
|0.20
|114.74
|114.74
|113.99
|-60.99
|10763.67
|513
|2007.08.21 14:02
|sell
|257
|0.10
|114.74
|115.09
|114.34
|514
|2007.08.21 15:52
|t/p
|257
|0.10
|114.34
|115.09
|114.34
|34.98
|10798.65
|515
|2007.08.21 15:52
|sell
|258
|0.20
|114.31
|114.66
|113.91
|516
|2007.08.22 09:09
|s/l
|258
|0.20
|114.66
|114.66
|113.91
|-63.58
|10735.07
|517
|2007.08.22 09:09
|buy
|259
|0.20
|114.66
|114.31
|115.06
|518
|2007.08.22 09:58
|t/p
|259
|0.20
|115.06
|114.31
|115.06
|69.53
|10804.60
|519
|2007.08.22 09:58
|buy
|260
|0.20
|115.09
|114.74
|115.49
|520
|2007.08.22 10:40
|s/l
|260
|0.20
|114.74
|114.74
|115.49
|-61.01
|10743.59
|521
|2007.08.22 10:40
|sell
|261
|0.10
|114.74
|115.09
|114.34
|522
|2007.08.22 13:48
|s/l
|261
|0.10
|115.09
|115.09
|114.34
|-30.41
|10713.18
|523
|2007.08.22 13:48
|buy
|262
|0.20
|115.09
|114.74
|115.49
|524
|2007.08.23 01:20
|t/p
|262
|0.20
|115.49
|114.74
|115.49
|73.03
|10786.21
|525
|2007.08.23 01:20
|buy
|263
|0.20
|115.54
|115.19
|115.94
|526
|2007.08.23 02:16
|t/p
|263
|0.20
|115.94
|115.19
|115.94
|69.00
|10855.21
|527
|2007.08.23 02:16
|buy
|264
|0.20
|115.97
|115.62
|116.37
|528
|2007.08.23 08:25
|s/l
|264
|0.20
|115.62
|115.62
|116.37
|-60.54
|10794.67
|529
|2007.08.23 08:25
|sell
|265
|0.20
|115.62
|115.97
|115.22
|530
|2007.08.23 11:05
|s/l
|265
|0.20
|115.97
|115.97
|115.22
|-60.36
|10734.31
|531
|2007.08.23 11:05
|buy
|266
|0.20
|115.97
|115.62
|116.37
|532
|2007.08.23 12:30
|t/p
|266
|0.20
|116.37
|115.62
|116.37
|68.74
|10803.05
|533
|2007.08.23 12:30
|sell
|267
|0.10
|116.38
|116.73
|115.98
|534
|2007.08.23 12:57
|s/l
|267
|0.10
|116.73
|116.73
|115.98
|-29.98
|10773.07
|535
|2007.08.23 12:57
|sell
|268
|0.10
|116.71
|117.06
|116.31
|536
|2007.08.23 13:17
|s/l
|268
|0.10
|117.06
|117.06
|116.31
|-29.90
|10743.17
|537
|2007.08.23 13:17
|sell
|269
|0.10
|117.03
|117.38
|116.63
|538
|2007.08.23 14:54
|t/p
|269
|0.10
|116.63
|117.38
|116.63
|34.30
|10777.47
|539
|2007.08.23 14:54
|buy
|270
|0.10
|116.63
|116.28
|117.03
|540
|2007.08.23 15:47
|s/l
|270
|0.10
|116.28
|116.28
|117.03
|-30.10
|10747.37
|541
|2007.08.23 15:47
|sell
|271
|0.20
|116.27
|116.62
|115.87
|542
|2007.08.23 18:52
|t/p
|271
|0.20
|115.87
|116.62
|115.87
|69.05
|10816.42
|543
|2007.08.23 18:52
|buy
|272
|0.10
|115.86
|115.51
|116.26
|544
|2007.08.23 23:17
|t/p
|272
|0.10
|116.26
|115.51
|116.26
|34.40
|10850.82
|545
|2007.08.23 23:17
|sell
|273
|0.10
|116.27
|116.62
|115.87
|546
|2007.08.24 02:15
|t/p
|273
|0.10
|115.87
|116.62
|115.87
|33.26
|10884.07
|547
|2007.08.24 02:15
|sell
|274
|0.20
|115.84
|116.19
|115.44
|548
|2007.08.24 02:27
|s/l
|274
|0.20
|116.19
|116.19
|115.44
|-60.25
|10823.82
|549
|2007.08.24 02:27
|buy
|275
|0.10
|116.19
|115.84
|116.59
|550
|2007.08.24 09:26
|s/l
|275
|0.10
|115.84
|115.84
|116.59
|-30.21
|10793.61
|551
|2007.08.24 09:26
|buy
|276
|0.10
|115.87
|115.52
|116.27
|552
|2007.08.24 09:51
|s/l
|276
|0.10
|115.52
|115.52
|116.27
|-30.30
|10763.31
|553
|2007.08.24 09:51
|buy
|277
|0.10
|115.55
|115.20
|115.95
|554
|2007.08.24 10:31
|t/p
|277
|0.10
|115.95
|115.20
|115.95
|34.50
|10797.81
|555
|2007.08.24 10:31
|buy
|278
|0.20
|115.99
|115.64
|116.39
|556
|2007.08.24 13:27
|s/l
|278
|0.20
|115.64
|115.64
|116.39
|-60.53
|10737.28
|557
|2007.08.24 13:27
|buy
|279
|0.10
|115.67
|115.32
|116.07
|558
|2007.08.24 15:31
|t/p
|279
|0.10
|116.07
|115.32
|116.07
|34.46
|10771.74
|559
|2007.08.24 15:31
|sell
|280
|0.20
|116.08
|116.43
|115.68
|560
|2007.08.24 17:01
|s/l
|280
|0.20
|116.43
|116.43
|115.68
|-60.12
|10711.62
|561
|2007.08.24 17:01
|sell
|281
|0.20
|116.40
|116.75
|116.00
|562
|2007.08.24 17:41
|t/p
|281
|0.20
|116.00
|116.75
|116.00
|68.98
|10780.60
|563
|2007.08.24 17:41
|buy
|282
|0.20
|115.99
|115.64
|116.39
|564
|2007.08.24 22:52
|t/p
|282
|0.20
|116.39
|115.64
|116.39
|68.71
|10849.31
|565
|2007.08.24 22:52
|sell
|283
|0.10
|116.43
|116.78
|116.03
|566
|2007.08.27 01:45
|s/l
|283
|0.10
|116.78
|116.78
|116.03
|-31.23
|10818.08
|567
|2007.08.27 01:45
|sell
|284
|0.10
|116.75
|117.10
|116.35
|568
|2007.08.27 04:36
|t/p
|284
|0.10
|116.35
|117.10
|116.35
|34.38
|10852.46
|569
|2007.08.27 04:36
|buy
|285
|0.10
|116.35
|116.00
|116.75
|570
|2007.08.27 15:24
|s/l
|285
|0.10
|116.00
|116.00
|116.75
|-30.17
|10822.29
|571
|2007.08.27 15:24
|sell
|286
|0.20
|116.00
|116.35
|115.60
|572
|2007.08.28 00:21
|t/p
|286
|0.20
|115.60
|116.35
|115.60
|66.68
|10888.97
|573
|2007.08.28 00:21
|buy
|287
|0.10
|115.59
|115.24
|115.99
|574
|2007.08.28 15:07
|s/l
|287
|0.10
|115.24
|115.24
|115.99
|-30.37
|10858.60
|575
|2007.08.28 15:07
|buy
|288
|0.10
|115.27
|114.92
|115.67
|576
|2007.08.28 16:44
|s/l
|288
|0.10
|114.92
|114.92
|115.67
|-30.46
|10828.14
|577
|2007.08.28 16:44
|buy
|289
|0.10
|114.94
|114.59
|115.34
|578
|2007.08.28 18:23
|s/l
|289
|0.10
|114.59
|114.59
|115.34
|-30.54
|10797.60
|579
|2007.08.28 18:23
|buy
|290
|0.10
|114.62
|114.27
|115.02
|580
|2007.08.28 23:18
|s/l
|290
|0.10
|114.27
|114.27
|115.02
|-30.63
|10766.97
|581
|2007.08.28 23:18
|buy
|291
|0.10
|114.30
|113.95
|114.70
|582
|2007.08.29 02:48
|s/l
|291
|0.10
|113.95
|113.95
|114.70
|-30.09
|10736.88
|583
|2007.08.29 02:48
|sell
|292
|0.20
|113.95
|114.30
|113.55
|584
|2007.08.29 06:55
|s/l
|292
|0.20
|114.30
|114.30
|113.55
|-61.24
|10675.64
|585
|2007.08.29 06:55
|sell
|293
|0.10
|114.27
|114.62
|113.87
|586
|2007.08.29 11:09
|s/l
|293
|0.10
|114.62
|114.62
|113.87
|-30.54
|10645.10
|587
|2007.08.29 11:09
|sell
|294
|0.10
|114.59
|114.94
|114.19
|588
|2007.08.29 12:34
|s/l
|294
|0.10
|114.94
|114.94
|114.19
|-30.45
|10614.65
|589
|2007.08.29 12:34
|buy
|295
|0.20
|114.94
|114.59
|115.34
|590
|2007.08.29 18:03
|t/p
|295
|0.20
|115.34
|114.59
|115.34
|69.36
|10684.01
|591
|2007.08.29 18:03
|buy
|296
|0.20
|115.37
|115.02
|115.77
|592
|2007.08.29 22:30
|t/p
|296
|0.20
|115.77
|115.02
|115.77
|69.10
|10753.11
|593
|2007.08.29 22:30
|buy
|297
|0.20
|115.80
|115.45
|116.20
|594
|2007.08.29 22:58
|t/p
|297
|0.20
|116.20
|115.45
|116.20
|68.85
|10821.96
|595
|2007.08.29 22:58
|sell
|298
|0.10
|116.20
|116.55
|115.80
|596
|2007.08.30 02:03
|t/p
|298
|0.10
|115.80
|116.55
|115.80
|30.75
|10852.71
|597
|2007.08.30 02:03
|buy
|299
|0.10
|115.80
|115.45
|116.20
|598
|2007.08.30 07:52
|s/l
|299
|0.10
|115.45
|115.45
|116.20
|-30.32
|10822.39
|599
|2007.08.30 07:52
|sell
|300
|0.20
|115.45
|115.80
|115.05
|600
|2007.08.30 09:50
|s/l
|300
|0.20
|115.80
|115.80
|115.05
|-60.45
|10761.94
|601
|2007.08.30 09:50
|sell
|301
|0.10
|115.77
|116.12
|115.37
|602
|2007.08.30 12:57
|t/p
|301
|0.10
|115.37
|116.12
|115.37
|34.67
|10796.61
|603
|2007.08.30 12:57
|buy
|302
|0.10
|115.37
|115.02
|115.77
|604
|2007.08.30 15:48
|t/p
|302
|0.10
|115.77
|115.02
|115.77
|34.55
|10831.16
|605
|2007.08.30 15:48
|sell
|303
|0.10
|115.77
|116.12
|115.37
|606
|2007.08.31 04:54
|s/l
|303
|0.10
|116.12
|116.12
|115.37
|-31.40
|10799.75
|607
|2007.08.31 04:54
|sell
|304
|0.10
|116.09
|116.44
|115.69
|608
|2007.08.31 09:50
|s/l
|304
|0.10
|116.44
|116.44
|115.69
|-30.06
|10769.69
|609
|2007.08.31 09:50
|sell
|305
|0.10
|116.41
|116.76
|116.01
|610
|2007.08.31 17:50
|t/p
|305
|0.10
|116.01
|116.76
|116.01
|34.48
|10804.17
|611
|2007.08.31 17:50
|sell
|306
|0.20
|115.98
|116.33
|115.58
|612
|2007.08.31 18:09
|t/p
|306
|0.20
|115.58
|116.33
|115.58
|69.22
|10873.39
|613
|2007.08.31 18:09
|buy
|307
|0.10
|115.58
|115.23
|115.98
|614
|2007.08.31 19:31
|t/p
|307
|0.10
|115.98
|115.23
|115.98
|34.49
|10907.88
|615
|2007.08.31 19:31
|sell
|308
|0.10
|115.98
|116.33
|115.58
|616
|2007.09.04 10:42
|t/p
|308
|0.10
|115.58
|116.33
|115.58
|32.08
|10939.97
|617
|2007.09.04 10:42
|sell
|309
|0.20
|115.55
|115.90
|115.15
|618
|2007.09.04 16:45
|s/l
|309
|0.20
|115.90
|115.90
|115.15
|-60.40
|10879.57
|619
|2007.09.04 16:45
|buy
|310
|0.20
|115.90
|115.55
|116.30
|620
|2007.09.04 17:40
|t/p
|310
|0.20
|116.30
|115.55
|116.30
|68.79
|10948.36
|621
|2007.09.04 17:40
|sell
|311
|0.10
|116.30
|116.65
|115.90
|622
|2007.09.05 07:04
|t/p
|311
|0.10
|115.90
|116.65
|115.90
|33.25
|10981.60
|623
|2007.09.05 07:04
|buy
|312
|0.10
|115.90
|115.55
|116.30
|624
|2007.09.05 15:15
|s/l
|312
|0.10
|115.55
|115.55
|116.30
|-30.29
|10951.31
|625
|2007.09.05 15:15
|sell
|313
|0.20
|115.55
|115.90
|115.15
|626
|2007.09.05 17:13
|t/p
|313
|0.20
|115.15
|115.90
|115.15
|69.48
|11020.79
|627
|2007.09.05 17:13
|buy
|314
|0.10
|115.14
|114.79
|115.54
|628
|2007.09.06 06:20
|t/p
|314
|0.10
|115.54
|114.79
|115.54
|36.49
|11057.29
|629
|2007.09.06 06:20
|buy
|315
|0.20
|115.59
|115.24
|115.99
|630
|2007.09.06 08:29
|s/l
|315
|0.20
|115.24
|115.24
|115.99
|-60.74
|10996.55
|631
|2007.09.06 08:29
|sell
|316
|0.20
|115.24
|115.59
|114.84
|632
|2007.09.07 02:16
|s/l
|316
|0.20
|115.59
|115.59
|114.84
|-63.08
|10933.47
|633
|2007.09.07 02:16
|sell
|317
|0.10
|115.57
|115.92
|115.17
|634
|2007.09.07 06:54
|t/p
|317
|0.10
|115.17
|115.92
|115.17
|34.73
|10968.20
|635
|2007.09.07 06:54
|sell
|318
|0.20
|115.14
|115.49
|114.74
|636
|2007.09.07 15:30
|t/p
|318
|0.20
|114.74
|115.49
|114.74
|69.73
|11037.93
|637
|2007.09.07 15:30
|buy
|319
|0.10
|114.72
|114.37
|115.12
|638
|2007.09.07 15:32
|s/l
|319
|0.10
|114.37
|114.37
|115.12
|-30.61
|11007.32
|639
|2007.09.07 15:32
|sell
|320
|0.20
|114.35
|114.70
|113.95
|640
|2007.09.07 16:12
|t/p
|320
|0.20
|113.95
|114.70
|113.95
|70.21
|11077.53
|641
|2007.09.07 16:12
|sell
|321
|0.20
|113.92
|114.27
|113.52
|642
|2007.09.07 17:51
|t/p
|321
|0.20
|113.52
|114.27
|113.52
|70.47
|11148.00
|643
|2007.09.07 17:51
|sell
|322
|0.20
|113.49
|113.84
|113.09
|644
|2007.09.09 23:00
|t/p
|322
|0.20
|113.09
|113.84
|113.09
|70.83
|11218.83
|645
|2007.09.09 23:00
|sell
|323
|0.20
|112.92
|113.27
|112.52
|646
|2007.09.09 23:31
|s/l
|323
|0.20
|113.27
|113.27
|112.52
|-61.80
|11157.03
|647
|2007.09.09 23:31
|sell
|324
|0.20
|113.24
|113.59
|112.84
|648
|2007.09.10 00:30
|t/p
|324
|0.20
|112.84
|113.59
|112.84
|68.37
|11225.40
|649
|2007.09.10 00:30
|buy
|325
|0.10
|112.84
|112.49
|113.24
|650
|2007.09.10 06:57
|t/p
|325
|0.10
|113.24
|112.49
|113.24
|35.32
|11260.72
|651
|2007.09.10 06:57
|sell
|326
|0.10
|113.24
|113.59
|112.84
|652
|2007.09.10 11:53
|s/l
|326
|0.10
|113.59
|113.59
|112.84
|-30.81
|11229.91
|653
|2007.09.10 11:53
|buy
|327
|0.20
|113.59
|113.24
|113.99
|654
|2007.09.10 16:04
|t/p
|327
|0.20
|113.99
|113.24
|113.99
|70.18
|11300.09
|655
|2007.09.10 16:04
|sell
|328
|0.10
|113.99
|114.34
|113.59
|656
|2007.09.10 17:03
|t/p
|328
|0.10
|113.59
|114.34
|113.59
|35.21
|11335.30
|657
|2007.09.10 17:03
|sell
|329
|0.20
|113.56
|113.91
|113.16
|658
|2007.09.11 08:53
|s/l
|329
|0.20
|113.91
|113.91
|113.16
|-63.98
|11271.32
|659
|2007.09.11 08:53
|sell
|330
|0.10
|113.88
|114.23
|113.48
|660
|2007.09.11 09:58
|t/p
|330
|0.10
|113.48
|114.23
|113.48
|35.26
|11306.58
|661
|2007.09.11 09:58
|buy
|331
|0.10
|113.44
|113.09
|113.84
|662
|2007.09.11 14:55
|t/p
|331
|0.10
|113.84
|113.09
|113.84
|35.14
|11341.72
|663
|2007.09.11 14:55
|sell
|332
|0.10
|113.84
|114.19
|113.44
|664
|2007.09.11 17:44
|s/l
|332
|0.10
|114.19
|114.19
|113.44
|-30.65
|11311.07
|665
|2007.09.11 17:44
|sell
|333
|0.10
|114.16
|114.51
|113.76
|666
|2007.09.13 10:25
|s/l
|333
|0.10
|114.51
|114.51
|113.76
|-35.63
|11275.45
|667
|2007.09.13 10:25
|sell
|334
|0.10
|114.48
|114.83
|114.08
|668
|2007.09.13 13:20
|s/l
|334
|0.10
|114.83
|114.83
|114.08
|-30.48
|11244.97
|669
|2007.09.13 13:20
|buy
|335
|0.20
|114.83
|114.48
|115.23
|670
|2007.09.13 16:17
|t/p
|335
|0.20
|115.23
|114.48
|115.23
|69.42
|11314.39
|671
|2007.09.13 16:17
|sell
|336
|0.10
|115.24
|115.59
|114.84
|672
|2007.09.14 00:12
|t/p
|336
|0.10
|114.84
|115.59
|114.84
|33.57
|11347.95
|673
|2007.09.14 00:12
|buy
|337
|0.10
|114.83
|114.48
|115.23
|674
|2007.09.14 09:50
|t/p
|337
|0.10
|115.23
|114.48
|115.23
|34.71
|11382.66
|675
|2007.09.14 09:50
|sell
|338
|0.10
|115.23
|115.58
|114.83
|676
|2007.09.14 13:35
|t/p
|338
|0.10
|114.83
|115.58
|114.83
|34.83
|11417.49
|677
|2007.09.14 13:35
|sell
|339
|0.20
|114.80
|115.15
|114.40
|678
|2007.09.14 15:33
|t/p
|339
|0.20
|114.40
|115.15
|114.40
|69.93
|11487.42
|679
|2007.09.14 15:33
|sell
|340
|0.20
|114.37
|114.72
|113.97
|680
|2007.09.14 16:50
|s/l
|340
|0.20
|114.72
|114.72
|113.97
|-61.02
|11426.40
|681
|2007.09.14 16:50
|sell
|341
|0.10
|114.69
|115.04
|114.29
|682
|2007.09.14 17:00
|s/l
|341
|0.10
|115.04
|115.04
|114.29
|-30.42
|11395.98
|683
|2007.09.14 17:00
|sell
|342
|0.10
|115.02
|115.37
|114.62
|684
|2007.09.14 19:00
|s/l
|342
|0.10
|115.37
|115.37
|114.62
|-30.34
|11365.64
|685
|2007.09.14 19:00
|buy
|343
|0.20
|115.37
|115.02
|115.77
|686
|2007.09.17 10:23
|s/l
|343
|0.20
|115.02
|115.02
|115.77
|-59.60
|11306.04
|687
|2007.09.17 10:23
|sell
|344
|0.20
|115.01
|115.36
|114.61
|688
|2007.09.18 15:03
|s/l
|344
|0.20
|115.36
|115.36
|114.61
|-63.21
|11242.83
|689
|2007.09.18 15:03
|sell
|345
|0.10
|115.34
|115.69
|114.94
|690
|2007.09.18 15:38
|s/l
|345
|0.10
|115.69
|115.69
|114.94
|-30.25
|11212.58
|691
|2007.09.18 15:38
|sell
|346
|0.10
|115.66
|116.01
|115.26
|692
|2007.09.18 22:17
|s/l
|346
|0.10
|116.01
|116.01
|115.26
|-30.17
|11182.41
|693
|2007.09.18 22:17
|buy
|347
|0.20
|116.02
|115.67
|116.42
|694
|2007.09.19 10:36
|s/l
|347
|0.20
|115.67
|115.67
|116.42
|-59.26
|11123.15
|695
|2007.09.19 10:36
|buy
|348
|0.10
|115.69
|115.34
|116.09
|696
|2007.09.19 15:52
|t/p
|348
|0.10
|116.09
|115.34
|116.09
|34.46
|11157.61
|697
|2007.09.19 15:52
|buy
|349
|0.20
|116.12
|115.77
|116.52
|698
|2007.09.20 08:56
|s/l
|349
|0.20
|115.77
|115.77
|116.52
|-56.69
|11100.91
|699
|2007.09.20 08:56
|sell
|350
|0.20
|115.77
|116.12
|115.37
|700
|2007.09.20 10:26
|t/p
|350
|0.20
|115.37
|116.12
|115.37
|69.34
|11170.25
|701
|2007.09.20 10:26
|buy
|351
|0.10
|115.37
|115.02
|115.77
|702
|2007.09.20 14:50
|s/l
|351
|0.10
|115.02
|115.02
|115.77
|-30.43
|11139.82
|703
|2007.09.20 14:50
|sell
|352
|0.20
|115.02
|115.37
|114.62
|704
|2007.09.20 15:01
|s/l
|352
|0.20
|115.37
|115.37
|114.62
|-60.67
|11079.15
|705
|2007.09.20 15:01
|buy
|353
|0.10
|115.37
|115.02
|115.77
|706
|2007.09.20 15:28
|s/l
|353
|0.10
|115.02
|115.02
|115.77
|-30.43
|11048.72
|707
|2007.09.20 15:28
|sell
|354
|0.20
|115.01
|115.36
|114.61
|708
|2007.09.20 17:59
|t/p
|354
|0.20
|114.61
|115.36
|114.61
|69.80
|11118.52
|709
|2007.09.20 17:59
|sell
|355
|0.20
|114.58
|114.93
|114.18
|710
|2007.09.20 18:43
|t/p
|355
|0.20
|114.18
|114.93
|114.18
|70.06
|11188.58
|711
|2007.09.20 18:43
|buy
|356
|0.10
|114.18
|113.83
|114.58
|712
|2007.09.20 20:39
|t/p
|356
|0.10
|114.58
|113.83
|114.58
|34.91
|11223.49
|713
|2007.09.20 20:39
|buy
|357
|0.20
|114.61
|114.26
|115.01
|714
|2007.09.21 02:55
|t/p
|357
|0.20
|115.01
|114.26
|115.01
|70.82
|11294.31
|715
|2007.09.21 02:55
|sell
|358
|0.10
|115.01
|115.36
|114.61
|716
|2007.09.21 11:41
|s/l
|358
|0.10
|115.36
|115.36
|114.61
|-30.33
|11263.98
|717
|2007.09.21 11:41
|sell
|359
|0.10
|115.34
|115.69
|114.94
|718
|2007.09.21 13:10
|s/l
|359
|0.10
|115.69
|115.69
|114.94
|-30.25
|11233.73
|719
|2007.09.21 13:10
|sell
|360
|0.10
|115.66
|116.01
|115.26
|720
|2007.09.24 02:15
|t/p
|360
|0.10
|115.26
|116.01
|115.26
|33.44
|11267.16
|721
|2007.09.24 02:15
|buy
|361
|0.10
|115.26
|114.91
|115.66
|722
|2007.09.24 09:19
|s/l
|361
|0.10
|114.91
|114.91
|115.66
|-30.46
|11236.70
|723
|2007.09.24 09:19
|sell
|362
|0.20
|114.91
|115.26
|114.51
|724
|2007.09.25 13:39
|t/p
|362
|0.20
|114.51
|115.26
|114.51
|67.33
|11304.04
|725
|2007.09.25 13:39
|sell
|363
|0.20
|114.48
|114.83
|114.08
|726
|2007.09.25 17:00
|t/p
|363
|0.20
|114.08
|114.83
|114.08
|70.14
|11374.18
|727
|2007.09.25 17:00
|buy
|364
|0.20
|114.07
|113.72
|114.47
|728
|2007.09.25 17:11
|t/p
|364
|0.20
|114.47
|113.72
|114.47
|69.89
|11444.07
|729
|2007.09.25 17:11
|sell
|365
|0.10
|114.47
|114.82
|114.07
|730
|2007.09.25 23:08
|s/l
|365
|0.10
|114.82
|114.82
|114.07
|-30.48
|11413.59
|731
|2007.09.25 23:08
|buy
|366
|0.20
|114.82
|114.47
|115.22
|732
|2007.09.26 11:31
|t/p
|366
|0.20
|115.22
|114.47
|115.22
|70.69
|11484.27
|733
|2007.09.26 11:31
|sell
|367
|0.10
|115.22
|115.57
|114.82
|734
|2007.09.26 16:58
|s/l
|367
|0.10
|115.57
|115.57
|114.82
|-30.28
|11453.99
|735
|2007.09.26 16:58
|buy
|368
|0.20
|115.57
|115.22
|115.97
|736
|2007.09.27 14:44
|s/l
|368
|0.20
|115.22
|115.22
|115.97
|-56.98
|11397.01
|737
|2007.09.27 14:44
|buy
|369
|0.10
|115.25
|114.90
|115.65
|738
|2007.09.27 17:36
|t/p
|369
|0.10
|115.65
|114.90
|115.65
|34.59
|11431.60
|739
|2007.09.27 17:36
|sell
|370
|0.10
|115.65
|116.00
|115.25
|740
|2007.09.28 04:03
|t/p
|370
|0.10
|115.25
|116.00
|115.25
|33.45
|11465.05
|741
|2007.09.28 04:03
|sell
|371
|0.20
|115.22
|115.57
|114.82
|742
|2007.09.28 17:32
|t/p
|371
|0.20
|114.82
|115.57
|114.82
|69.68
|11534.73
|743
|2007.09.28 17:32
|buy
|372
|0.10
|114.81
|114.46
|115.21
|744
|2007.10.01 10:14
|t/p
|372
|0.10
|115.21
|114.46
|115.21
|35.35
|11570.07
|745
|2007.10.01 10:14
|sell
|373
|0.10
|115.21
|115.56
|114.81
|746
|2007.10.01 10:54
|s/l
|373
|0.10
|115.56
|115.56
|114.81
|-30.29
|11539.78
|747
|2007.10.01 10:54
|sell
|374
|0.10
|115.53
|115.88
|115.13
|748
|2007.10.01 15:27
|s/l
|374
|0.10
|115.88
|115.88
|115.13
|-30.20
|11509.58
|749
|2007.10.01 15:27
|sell
|375
|0.10
|115.85
|116.20
|115.45
|750
|2007.10.02 05:21
|t/p
|375
|0.10
|115.45
|116.20
|115.45
|33.39
|11542.97
|751
|2007.10.02 05:21
|buy
|376
|0.10
|115.45
|115.10
|115.85
|752
|2007.10.02 14:21
|t/p
|376
|0.10
|115.85
|115.10
|115.85
|34.53
|11577.50
|753
|2007.10.02 14:21
|sell
|377
|0.10
|115.85
|116.20
|115.45
|754
|2007.10.03 09:53
|s/l
|377
|0.10
|116.20
|116.20
|115.45
|-31.38
|11546.12
|755
|2007.10.03 09:53
|sell
|378
|0.10
|116.17
|116.52
|115.77
|756
|2007.10.03 17:06
|s/l
|378
|0.10
|116.52
|116.52
|115.77
|-30.04
|11516.08
|757
|2007.10.03 17:06
|sell
|379
|0.10
|116.49
|116.84
|116.09
|758
|2007.10.05 15:30
|s/l
|379
|0.10
|116.84
|116.84
|116.09
|-35.01
|11481.07
|759
|2007.10.05 15:30
|buy
|380
|0.10
|116.85
|116.50
|117.25
|760
|2007.10.08 09:49
|t/p
|380
|0.10
|117.25
|116.50
|117.25
|34.75
|11515.82
|761
|2007.10.08 09:49
|buy
|381
|0.20
|117.28
|116.93
|117.68
|762
|2007.10.09 16:44
|s/l
|381
|0.20
|116.93
|116.93
|117.68
|-58.60
|11457.21
|763
|2007.10.09 16:44
|sell
|382
|0.20
|116.93
|117.28
|116.53
|764
|2007.10.09 21:52
|s/l
|382
|0.20
|117.28
|117.28
|116.53
|-59.69
|11397.52
|765
|2007.10.09 21:52
|sell
|383
|0.10
|117.25
|117.60
|116.85
|766
|2007.10.11 14:21
|s/l
|383
|0.10
|117.60
|117.60
|116.85
|-34.82
|11362.71
|767
|2007.10.11 14:21
|sell
|384
|0.10
|117.57
|117.92
|117.17
|768
|2007.10.11 22:13
|t/p
|384
|0.10
|117.17
|117.92
|117.17
|34.14
|11396.85
|769
|2007.10.11 22:13
|buy
|385
|0.10
|117.17
|116.82
|117.57
|770
|2007.10.12 15:30
|t/p
|385
|0.10
|117.57
|116.82
|117.57
|34.65
|11431.50
|771
|2007.10.12 15:30
|sell
|386
|0.10
|117.57
|117.92
|117.17
|772
|2007.10.15 16:01
|s/l
|386
|0.10
|117.92
|117.92
|117.17
|-30.94
|11400.55
|773
|2007.10.15 16:01
|sell
|387
|0.10
|117.89
|118.24
|117.49
|774
|2007.10.15 17:53
|t/p
|387
|0.10
|117.49
|118.24
|117.49
|34.05
|11434.60
|775
|2007.10.15 17:53
|sell
|388
|0.20
|117.46
|117.81
|117.06
|776
|2007.10.16 10:11
|t/p
|388
|0.20
|117.06
|117.81
|117.06
|65.81
|11500.41
|777
|2007.10.16 10:11
|sell
|389
|0.20
|117.03
|117.38
|116.63
|778
|2007.10.16 10:32
|t/p
|389
|0.20
|116.63
|117.38
|116.63
|68.59
|11569.00
|779
|2007.10.16 10:32
|sell
|390
|0.20
|116.60
|116.95
|116.20
|780
|2007.10.16 11:12
|s/l
|390
|0.20
|116.95
|116.95
|116.20
|-59.85
|11509.15
|781
|2007.10.16 11:12
|sell
|391
|0.20
|116.93
|117.28
|116.53
|782
|2007.10.16 17:44
|t/p
|391
|0.20
|116.53
|117.28
|116.53
|68.67
|11577.82
|783
|2007.10.16 17:44
|sell
|392
|0.20
|116.48
|116.83
|116.08
|784
|2007.10.16 21:18
|s/l
|392
|0.20
|116.83
|116.83
|116.08
|-59.92
|11517.90
|785
|2007.10.16 21:18
|buy
|393
|0.20
|116.83
|116.48
|117.23
|786
|2007.10.17 04:43
|s/l
|393
|0.20
|116.48
|116.48
|117.23
|-58.84
|11459.06
|787
|2007.10.17 04:43
|buy
|394
|0.10
|116.51
|116.16
|116.91
|788
|2007.10.17 14:01
|t/p
|394
|0.10
|116.91
|116.16
|116.91
|34.21
|11493.27
|789
|2007.10.17 14:01
|sell
|395
|0.10
|116.91
|117.26
|116.51
|790
|2007.10.17 19:33
|t/p
|395
|0.10
|116.51
|117.26
|116.51
|34.33
|11527.60
|791
|2007.10.17 19:33
|buy
|396
|0.10
|116.50
|116.15
|116.90
|792
|2007.10.18 11:04
|s/l
|396
|0.10
|116.15
|116.15
|116.90
|-28.26
|11499.34
|793
|2007.10.18 11:04
|sell
|397
|0.20
|116.14
|116.49
|115.74
|794
|2007.10.18 14:06
|t/p
|397
|0.20
|115.74
|116.49
|115.74
|69.13
|11568.47
|795
|2007.10.18 14:06
|buy
|398
|0.10
|115.72
|115.37
|116.12
|796
|2007.10.18 15:10
|s/l
|398
|0.10
|115.37
|115.37
|116.12
|-30.34
|11538.13
|797
|2007.10.18 15:10
|buy
|399
|0.10
|115.40
|115.05
|115.80
|798
|2007.10.18 21:03
|t/p
|399
|0.10
|115.80
|115.05
|115.80
|34.54
|11572.67
|799
|2007.10.18 21:03
|sell
|400
|0.10
|115.80
|116.15
|115.40
|800
|2007.10.18 23:59
|close at stop
|400
|0.10
|115.65
|116.15
|115.40
|12.97
|11585.64