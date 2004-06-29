|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.06.22 14:00 - 2007.10.12 22:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Bars in test
|20555
|Ticks modelled
|5240134
|Modelling quality
|89.56%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|87866.41
|Gross profit
|211712.60
|Gross loss
|-123846.19
|Profit factor
|1.71
|Expected payoff
|507.90
|Absolute drawdown
|312.47
|Maximal drawdown
|18842.95 (18.15%)
|Relative drawdown
|28.77% (15796.56)
|Total trades
|173
|Short positions (won %)
|114 (62.28%)
|Long positions (won %)
|59 (77.97%)
|Profit trades (% of total)
|117 (67.63%)
|Loss trades (% of total)
|56 (32.37%)
|Largest
|profit trade
|17960.95
|loss trade
|-5119.42
|Average
|profit trade
|1809.51
|loss trade
|-2211.54
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (5284.29)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-11893.38)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|21231.39 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-11893.38 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.29 10:00
|sell
|1
|0.39
|1.8213
|1.8341
|0.0000
|2
|2004.06.30 11:00
|close
|1
|0.39
|1.8088
|1.8341
|0.0000
|484.03
|10484.03
|3
|2004.07.09 12:00
|sell
|2
|0.63
|1.8506
|1.8589
|0.0000
|4
|2004.07.09 20:15
|s/l
|2
|0.63
|1.8589
|1.8589
|0.0000
|-522.90
|9961.13
|5
|2004.07.13 03:00
|sell
|3
|0.57
|1.8578
|1.8666
|0.0000
|6
|2004.07.15 14:00
|close
|3
|0.57
|1.8532
|1.8666
|0.0000
|241.91
|10203.04
|7
|2004.07.20 03:00
|sell
|4
|0.41
|1.8650
|1.8773
|0.0000
|8
|2004.07.22 00:00
|close
|4
|0.41
|1.8420
|1.8773
|0.0000
|928.40
|11131.44
|9
|2004.08.03 01:00
|sell
|5
|0.55
|1.8236
|1.8337
|0.0000
|10
|2004.08.04 17:41
|close
|5
|0.55
|1.8234
|1.8337
|0.0000
|6.10
|11137.55
|11
|2004.08.10 12:00
|sell
|6
|0.51
|1.8357
|1.8467
|0.0000
|12
|2004.08.13 14:00
|close
|6
|0.51
|1.8223
|1.8467
|0.0000
|660.70
|11798.25
|13
|2004.08.17 16:00
|sell
|7
|0.44
|1.8333
|1.8467
|0.0000
|14
|2004.08.19 12:00
|close
|7
|0.44
|1.8283
|1.8467
|0.0000
|204.34
|12002.59
|15
|2004.09.01 09:00
|sell
|8
|0.68
|1.7980
|1.8068
|0.0000
|16
|2004.09.02 18:00
|close
|8
|0.68
|1.7919
|1.8068
|0.0000
|396.64
|12399.23
|17
|2004.09.15 00:00
|sell
|9
|0.76
|1.7955
|1.8037
|0.0000
|18
|2004.09.16 11:00
|close
|9
|0.76
|1.7829
|1.8037
|0.0000
|937.31
|13336.54
|19
|2004.09.22 11:00
|sell
|10
|0.69
|1.7923
|1.8019
|0.0000
|20
|2004.09.23 12:05
|s/l
|10
|0.69
|1.8019
|1.8019
|0.0000
|-680.82
|12655.72
|21
|2004.09.23 23:00
|sell
|11
|0.72
|1.7959
|1.8047
|0.0000
|22
|2004.09.24 14:33
|s/l
|11
|0.72
|1.8047
|1.8047
|0.0000
|-640.01
|12015.71
|23
|2004.09.30 14:00
|buy
|12
|0.48
|1.8078
|1.7952
|0.0000
|24
|2004.10.01 12:06
|s/l
|12
|0.48
|1.7952
|1.7952
|0.0000
|-603.89
|11411.82
|25
|2004.10.07 13:00
|buy
|13
|0.86
|1.7806
|1.7740
|0.0000
|26
|2004.10.12 03:00
|close
|13
|0.86
|1.7938
|1.7740
|0.0000
|1140.10
|12551.92
|27
|2004.10.19 12:00
|buy
|14
|0.76
|1.8002
|1.7919
|0.0000
|28
|2004.10.22 12:00
|close
|14
|0.76
|1.8226
|1.7919
|0.0000
|1709.62
|14261.54
|29
|2004.10.26 19:00
|sell
|15
|0.65
|1.8343
|1.8453
|0.0000
|30
|2004.10.28 03:00
|close
|15
|0.65
|1.8303
|1.8453
|0.0000
|236.86
|14498.40
|31
|2004.11.03 04:00
|sell
|16
|0.86
|1.8342
|1.8426
|0.0000
|32
|2004.11.03 13:26
|s/l
|16
|0.86
|1.8426
|1.8426
|0.0000
|-722.40
|13776.00
|33
|2004.11.04 17:00
|sell
|17
|0.82
|1.8422
|1.8506
|0.0000
|34
|2004.11.05 17:01
|s/l
|17
|0.82
|1.8506
|1.8506
|0.0000
|-696.10
|13079.90
|35
|2004.11.10 16:00
|sell
|18
|0.51
|1.8489
|1.8617
|0.0000
|36
|2004.11.12 01:00
|close
|18
|0.51
|1.8430
|1.8617
|0.0000
|282.74
|13362.65
|37
|2004.11.18 14:00
|sell
|19
|0.60
|1.8527
|1.8638
|0.0000
|38
|2004.11.23 11:28
|s/l
|19
|0.60
|1.8638
|1.8638
|0.0000
|-682.02
|12680.63
|39
|2004.11.26 10:00
|sell
|20
|0.40
|1.8883
|1.9040
|0.0000
|40
|2004.11.30 12:00
|s/l
|20
|0.40
|1.9040
|1.9040
|0.0000
|-635.12
|12045.51
|41
|2004.12.02 19:00
|sell
|21
|0.25
|1.9205
|1.9442
|0.0000
|42
|2004.12.03 22:05
|s/l
|21
|0.25
|1.9442
|1.9442
|0.0000
|-594.73
|11450.78
|43
|2004.12.08 06:00
|sell
|22
|0.42
|1.9375
|1.9510
|0.0000
|44
|2004.12.09 20:00
|close
|22
|0.42
|1.9310
|1.9510
|0.0000
|261.79
|11712.57
|45
|2004.12.16 16:00
|sell
|23
|0.38
|1.9400
|1.9553
|0.0000
|46
|2004.12.23 05:00
|close
|23
|0.38
|1.9194
|1.9553
|0.0000
|759.13
|12471.69
|47
|2004.12.28 17:00
|sell
|24
|0.48
|1.9288
|1.9418
|0.0000
|48
|2004.12.30 04:00
|close
|24
|0.48
|1.9198
|1.9418
|0.0000
|414.91
|12886.61
|49
|2004.12.31 17:00
|sell
|25
|0.41
|1.9195
|1.9353
|0.0000
|50
|2005.01.03 08:00
|close
|25
|0.41
|1.9073
|1.9353
|0.0000
|496.55
|13383.16
|51
|2005.01.13 13:00
|sell
|26
|0.68
|1.8841
|1.8939
|0.0000
|52
|2005.01.14 11:00
|close
|26
|0.68
|1.8717
|1.8939
|0.0000
|837.15
|14220.31
|53
|2005.01.18 12:00
|buy
|27
|0.43
|1.8685
|1.8519
|0.0000
|54
|2005.01.19 18:00
|close
|27
|0.43
|1.8720
|1.8519
|0.0000
|151.32
|14371.62
|55
|2005.01.21 18:00
|buy
|28
|0.57
|1.8734
|1.8607
|0.0000
|56
|2005.01.24 14:00
|close
|28
|0.57
|1.8773
|1.8607
|0.0000
|223.38
|14595.01
|57
|2005.01.26 11:00
|buy
|29
|0.50
|1.8766
|1.8620
|0.0000
|58
|2005.01.27 12:00
|close
|29
|0.50
|1.8809
|1.8620
|0.0000
|217.85
|14812.86
|59
|2005.01.31 10:00
|sell
|30
|0.75
|1.8832
|1.8931
|0.0000
|60
|2005.02.09 11:00
|close
|30
|0.75
|1.8633
|1.8931
|0.0000
|1432.42
|16245.27
|61
|2005.02.10 02:00
|buy
|31
|0.74
|1.8614
|1.8504
|0.0000
|62
|2005.02.11 01:00
|close
|31
|0.74
|1.8680
|1.8504
|0.0000
|489.81
|16735.08
|63
|2005.02.16 13:00
|sell
|32
|0.60
|1.8840
|1.8979
|0.0000
|64
|2005.02.21 09:24
|s/l
|32
|0.60
|1.8979
|1.8979
|0.0000
|-860.70
|15874.38
|65
|2005.02.24 11:00
|sell
|33
|0.86
|1.9043
|1.9135
|0.0000
|66
|2005.02.24 15:16
|s/l
|33
|0.86
|1.9135
|1.9135
|0.0000
|-791.20
|15083.18
|67
|2005.02.25 01:00
|sell
|34
|1.06
|1.9072
|1.9143
|0.0000
|68
|2005.02.25 15:06
|s/l
|34
|1.06
|1.9143
|1.9143
|0.0000
|-752.60
|14330.58
|69
|2005.03.02 01:00
|sell
|35
|0.92
|1.9185
|1.9263
|0.0000
|70
|2005.03.02 19:00
|close
|35
|0.92
|1.9121
|1.9263
|0.0000
|588.80
|14919.38
|71
|2005.03.07 10:00
|sell
|36
|0.83
|1.9186
|1.9276
|0.0000
|72
|2005.03.08 15:24
|s/l
|36
|0.83
|1.9276
|1.9276
|0.0000
|-754.39
|14164.99
|73
|2005.03.09 14:00
|sell
|37
|0.80
|1.9240
|1.9329
|0.0000
|74
|2005.03.11 15:00
|close
|37
|0.80
|1.9222
|1.9329
|0.0000
|115.52
|14280.51
|75
|2005.03.17 15:00
|sell
|38
|0.71
|1.9195
|1.9296
|0.0000
|76
|2005.03.28 14:00
|close
|38
|0.71
|1.8642
|1.9296
|0.0000
|3869.43
|18149.94
|77
|2005.03.28 17:00
|buy
|39
|1.26
|1.8660
|1.8588
|0.0000
|78
|2005.03.30 23:00
|close
|39
|1.26
|1.8783
|1.8588
|0.0000
|1554.58
|19704.52
|79
|2005.04.05 23:00
|buy
|40
|0.91
|1.8811
|1.8703
|0.0000
|80
|2005.04.07 19:50
|s/l
|40
|0.91
|1.8703
|1.8703
|0.0000
|-975.88
|18728.63
|81
|2005.04.08 17:00
|buy
|41
|1.11
|1.8750
|1.8666
|0.0000
|82
|2005.04.12 15:00
|close
|41
|1.11
|1.8889
|1.8666
|0.0000
|1547.13
|20275.76
|83
|2005.04.12 17:00
|sell
|42
|0.81
|1.8855
|1.8980
|0.0000
|84
|2005.04.14 17:00
|close
|42
|0.81
|1.8816
|1.8980
|0.0000
|287.06
|20562.83
|85
|2005.04.15 13:00
|buy
|43
|1.12
|1.8846
|1.8754
|0.0000
|86
|2005.04.20 15:00
|close
|43
|1.12
|1.9120
|1.8754
|0.0000
|3075.17
|23638.00
|87
|2005.04.21 13:00
|sell
|44
|1.10
|1.9112
|1.9219
|0.0000
|88
|2005.04.26 21:00
|close
|44
|1.10
|1.9058
|1.9219
|0.0000
|564.65
|24202.65
|89
|2005.04.29 20:00
|sell
|45
|1.41
|1.9078
|1.9164
|0.0000
|90
|2005.05.04 04:00
|close
|45
|1.41
|1.8999
|1.9164
|0.0000
|1076.24
|25278.89
|91
|2005.05.04 04:00
|buy
|46
|1.09
|1.8997
|1.8881
|0.0000
|92
|2005.05.06 00:00
|close
|46
|1.09
|1.9030
|1.8881
|0.0000
|367.97
|25646.87
|93
|2005.05.06 02:00
|sell
|47
|1.69
|1.9002
|1.9078
|0.0000
|94
|2005.05.10 13:00
|close
|47
|1.69
|1.8837
|1.9078
|0.0000
|2758.43
|28405.29
|95
|2005.05.11 09:00
|buy
|48
|1.41
|1.8858
|1.8757
|0.0000
|96
|2005.05.11 14:31
|s/l
|48
|1.41
|1.8757
|1.8757
|0.0000
|-1424.09
|26981.20
|97
|2005.05.18 18:00
|buy
|49
|1.44
|1.8381
|1.8287
|0.0000
|98
|2005.05.20 15:02
|s/l
|49
|1.44
|1.8287
|1.8287
|0.0000
|-1342.66
|25638.55
|99
|2005.05.24 09:00
|buy
|50
|1.49
|1.8315
|1.8229
|0.0000
|100
|2005.05.26 08:41
|s/l
|50
|1.49
|1.8229
|1.8229
|0.0000
|-1270.06
|24368.49
|101
|2005.05.27 14:00
|buy
|51
|1.69
|1.8254
|1.8182
|0.0000
|102
|2005.05.31 03:08
|s/l
|51
|1.69
|1.8182
|1.8182
|0.0000
|-1210.37
|23158.12
|103
|2005.06.02 09:00
|buy
|52
|1.45
|1.8153
|1.8073
|0.0000
|104
|2005.06.08 19:00
|close
|52
|1.45
|1.8327
|1.8073
|0.0000
|2534.01
|25692.13
|105
|2005.06.14 15:00
|buy
|53
|0.95
|1.8130
|1.7995
|0.0000
|106
|2005.06.16 05:00
|close
|53
|0.95
|1.8188
|1.7995
|0.0000
|558.22
|26250.35
|107
|2005.06.21 16:00
|buy
|54
|1.93
|1.8229
|1.8161
|0.0000
|108
|2005.06.22 11:01
|close
|54
|1.93
|1.8230
|1.8161
|0.0000
|22.97
|26273.32
|109
|2005.06.24 12:00
|buy
|55
|1.34
|1.8217
|1.8119
|0.0000
|110
|2005.06.27 17:00
|close
|55
|1.34
|1.8260
|1.8119
|0.0000
|578.74
|26852.06
|111
|2005.07.06 18:00
|buy
|56
|1.51
|1.7587
|1.7498
|0.0000
|112
|2005.07.07 04:43
|s/l
|56
|1.51
|1.7498
|1.7498
|0.0000
|-1335.28
|25516.77
|113
|2005.07.11 05:00
|buy
|57
|1.05
|1.7427
|1.7306
|0.0000
|114
|2005.07.13 10:00
|close
|57
|1.05
|1.7669
|1.7306
|0.0000
|2544.97
|28061.74
|115
|2005.07.20 21:00
|buy
|58
|1.00
|1.7408
|1.7267
|0.0000
|116
|2005.07.28 00:00
|close
|58
|1.00
|1.7433
|1.7267
|0.0000
|269.00
|28330.74
|117
|2005.08.16 01:00
|sell
|59
|1.63
|1.8094
|1.8181
|0.0000
|118
|2005.08.17 10:00
|close
|59
|1.63
|1.8052
|1.8181
|0.0000
|670.07
|29000.82
|119
|2005.08.22 05:00
|buy
|60
|1.39
|1.7989
|1.7885
|0.0000
|120
|2005.08.25 11:00
|close
|60
|1.39
|1.8041
|1.7885
|0.0000
|736.03
|29736.84
|121
|2005.08.25 14:00
|sell
|61
|2.01
|1.8011
|1.8085
|0.0000
|122
|2005.08.26 16:24
|s/l
|61
|2.01
|1.8085
|1.8085
|0.0000
|-1505.29
|28231.55
|123
|2005.08.26 21:00
|sell
|62
|1.36
|1.7997
|1.8101
|0.0000
|124
|2005.08.31 15:00
|close
|62
|1.36
|1.7898
|1.8101
|0.0000
|1310.09
|29541.64
|125
|2005.08.31 17:00
|buy
|63
|0.83
|1.7991
|1.7814
|0.0000
|126
|2005.09.06 09:00
|close
|63
|0.83
|1.8392
|1.7814
|0.0000
|3337.76
|32879.40
|127
|2005.09.06 19:00
|sell
|64
|1.93
|1.8417
|1.8502
|0.0000
|128
|2005.09.08 06:00
|close
|64
|1.93
|1.8376
|1.8502
|0.0000
|722.59
|33602.00
|129
|2005.09.22 04:00
|sell
|65
|2.18
|1.8073
|1.8150
|0.0000
|130
|2005.09.28 07:00
|close
|65
|2.18
|1.7707
|1.8150
|0.0000
|7901.17
|41503.17
|131
|2005.09.28 23:00
|buy
|66
|2.50
|1.7682
|1.7599
|0.0000
|132
|2005.09.29 16:27
|s/l
|66
|2.50
|1.7599
|1.7599
|0.0000
|-2060.75
|39442.42
|133
|2005.09.30 12:00
|buy
|67
|2.90
|1.7629
|1.7561
|0.0000
|134
|2005.10.03 03:38
|s/l
|67
|2.90
|1.7561
|1.7561
|0.0000
|-1966.47
|37475.95
|135
|2005.10.04 16:00
|buy
|68
|1.86
|1.7610
|1.7509
|0.0000
|136
|2005.10.05 20:00
|close
|68
|1.86
|1.7626
|1.7509
|0.0000
|301.12
|37777.07
|137
|2005.10.12 14:00
|buy
|69
|1.63
|1.7503
|1.7387
|0.0000
|138
|2005.10.14 03:00
|close
|69
|1.63
|1.7515
|1.7387
|0.0000
|207.99
|37985.06
|139
|2005.10.19 12:00
|buy
|70
|1.45
|1.7549
|1.7418
|0.0000
|140
|2005.10.21 18:00
|close
|70
|1.45
|1.7687
|1.7418
|0.0000
|2012.01
|39997.07
|141
|2005.11.02 15:00
|buy
|71
|2.08
|1.7699
|1.7603
|0.0000
|142
|2005.11.03 15:00
|close
|71
|2.08
|1.7731
|1.7603
|0.0000
|677.45
|40674.51
|143
|2005.11.09 15:00
|buy
|72
|1.64
|1.7446
|1.7322
|0.0000
|144
|2005.11.10 15:00
|close
|72
|1.64
|1.7472
|1.7322
|0.0000
|435.75
|41110.26
|145
|2005.11.21 11:00
|buy
|73
|1.79
|1.7209
|1.7094
|0.0000
|146
|2005.11.22 14:12
|s/l
|73
|1.79
|1.7094
|1.7094
|0.0000
|-2055.10
|39055.16
|147
|2005.11.22 18:00
|buy
|74
|2.50
|1.7139
|1.7061
|0.0000
|148
|2005.11.23 13:00
|close
|74
|2.50
|1.7205
|1.7061
|0.0000
|1654.74
|40709.90
|149
|2005.11.28 17:00
|buy
|75
|1.23
|1.7208
|1.7043
|0.0000
|150
|2005.11.29 03:00
|close
|75
|1.23
|1.7239
|1.7043
|0.0000
|383.64
|41093.54
|151
|2005.12.15 01:00
|sell
|76
|2.01
|1.7711
|1.7813
|0.0000
|152
|2005.12.16 09:00
|close
|76
|2.01
|1.7662
|1.7813
|0.0000
|967.02
|42060.56
|153
|2005.12.27 11:00
|buy
|77
|3.63
|1.7353
|1.7295
|0.0000
|154
|2005.12.27 20:18
|s/l
|77
|3.63
|1.7295
|1.7295
|0.0000
|-2105.41
|39955.15
|155
|2005.12.28 08:00
|buy
|78
|2.85
|1.7330
|1.7260
|0.0000
|156
|2005.12.28 11:00
|close
|78
|2.85
|1.7362
|1.7260
|0.0000
|911.99
|40867.14
|157
|2005.12.29 08:00
|buy
|79
|1.79
|1.7239
|1.7125
|0.0000
|158
|2006.01.03 12:00
|close
|79
|1.79
|1.7297
|1.7125
|0.0000
|1048.38
|41915.52
|159
|2006.01.10 18:00
|sell
|80
|2.41
|1.7642
|1.7729
|0.0000
|160
|2006.01.11 13:00
|close
|80
|2.41
|1.7579
|1.7729
|0.0000
|1496.85
|43412.38
|161
|2006.01.12 16:00
|sell
|81
|1.92
|1.7616
|1.7729
|0.0000
|162
|2006.01.13 14:40
|s/l
|81
|1.92
|1.7729
|1.7729
|0.0000
|-2186.69
|41225.69
|163
|2006.01.16 13:00
|sell
|82
|1.84
|1.7687
|1.7799
|0.0000
|164
|2006.01.17 21:00
|close
|82
|1.84
|1.7666
|1.7799
|0.0000
|370.03
|41595.72
|165
|2006.01.25 21:00
|sell
|83
|2.21
|1.7845
|1.7939
|0.0000
|166
|2006.01.27 04:00
|close
|83
|2.21
|1.7816
|1.7939
|0.0000
|562.23
|42157.96
|167
|2006.02.10 01:00
|buy
|84
|2.63
|1.7451
|1.7371
|0.0000
|168
|2006.02.10 17:00
|close
|84
|2.63
|1.7451
|1.7371
|0.0000
|0.02
|42157.98
|169
|2006.02.15 14:00
|buy
|85
|1.58
|1.7410
|1.7277
|0.0000
|170
|2006.02.21 03:00
|close
|85
|1.58
|1.7429
|1.7277
|0.0000
|318.21
|42476.19
|171
|2006.02.24 10:00
|sell
|86
|2.59
|1.7477
|1.7559
|0.0000
|172
|2006.02.28 11:00
|close
|86
|2.59
|1.7429
|1.7559
|0.0000
|1197.10
|43673.29
|173
|2006.02.28 12:00
|buy
|87
|2.21
|1.7471
|1.7372
|0.0000
|174
|2006.03.01 17:00
|close
|87
|2.21
|1.7530
|1.7372
|0.0000
|1308.11
|44981.39
|175
|2006.03.01 18:00
|sell
|88
|1.80
|1.7472
|1.7597
|0.0000
|176
|2006.03.06 01:01
|s/l
|88
|1.80
|1.7597
|1.7597
|0.0000
|-2330.10
|42651.29
|177
|2006.03.06 14:00
|sell
|89
|2.63
|1.7546
|1.7627
|0.0000
|178
|2006.03.08 09:00
|close
|89
|2.63
|1.7415
|1.7627
|0.0000
|3398.51
|46049.80
|179
|2006.03.10 08:00
|buy
|90
|8.86
|1.7366
|1.7340
|0.0000
|180
|2006.03.10 14:30
|s/l
|90
|8.86
|1.7340
|1.7340
|0.0000
|-2303.59
|43746.21
|181
|2006.03.13 18:00
|buy
|91
|2.57
|1.7311
|1.7226
|0.0000
|182
|2006.03.15 11:00
|close
|91
|2.57
|1.7423
|1.7226
|0.0000
|2888.17
|46634.38
|183
|2006.03.20 13:00
|sell
|92
|3.33
|1.7528
|1.7598
|0.0000
|184
|2006.03.22 00:00
|close
|92
|3.33
|1.7490
|1.7598
|0.0000
|1206.12
|47840.49
|185
|2006.03.24 17:00
|buy
|93
|2.24
|1.7413
|1.7306
|0.0000
|186
|2006.03.28 06:00
|close
|93
|2.24
|1.7452
|1.7306
|0.0000
|882.11
|48722.61
|187
|2006.03.30 07:00
|buy
|94
|2.49
|1.7410
|1.7312
|0.0000
|188
|2006.04.03 06:43
|s/l
|94
|2.49
|1.7312
|1.7312
|0.0000
|-2430.74
|46291.87
|189
|2006.04.03 17:00
|buy
|95
|1.81
|1.7374
|1.7246
|0.0000
|190
|2006.04.05 12:00
|close
|95
|1.81
|1.7528
|1.7246
|0.0000
|2794.28
|49086.15
|191
|2006.04.06 17:00
|sell
|96
|2.38
|1.7517
|1.7620
|0.0000
|192
|2006.04.10 03:00
|close
|96
|2.38
|1.7446
|1.7620
|0.0000
|1647.42
|50733.56
|193
|2006.04.11 15:00
|buy
|97
|3.34
|1.7447
|1.7371
|0.0000
|194
|2006.04.12 15:00
|close
|97
|3.34
|1.7485
|1.7371
|0.0000
|1275.54
|52009.10
|195
|2006.04.20 13:00
|sell
|98
|2.02
|1.7810
|1.7939
|0.0000
|196
|2006.04.25 15:36
|s/l
|98
|2.02
|1.7939
|1.7939
|0.0000
|-2659.73
|49349.36
|197
|2006.05.04 09:00
|sell
|99
|1.91
|1.8351
|1.8480
|0.0000
|198
|2006.05.04 16:21
|s/l
|99
|1.91
|1.8480
|1.8480
|0.0000
|-2463.89
|46885.47
|199
|2006.05.09 09:00
|sell
|100
|1.66
|1.8550
|1.8691
|0.0000
|200
|2006.05.10 08:50
|s/l
|100
|1.66
|1.8691
|1.8691
|0.0000
|-2355.37
|44530.10
|201
|2006.05.10 13:00
|sell
|101
|1.81
|1.8613
|1.8736
|0.0000
|202
|2006.05.11 15:54
|s/l
|101
|1.81
|1.8736
|1.8736
|0.0000
|-2274.63
|42255.47
|203
|2006.05.15 13:00
|sell
|102
|1.02
|1.8792
|1.9000
|0.0000
|204
|2006.05.17 10:52
|s/l
|102
|1.02
|1.9000
|1.9000
|0.0000
|-2139.76
|40115.72
|205
|2006.05.17 16:00
|sell
|103
|1.70
|1.8909
|1.9027
|0.0000
|206
|2006.05.19 20:00
|close
|103
|1.70
|1.8782
|1.9027
|0.0000
|2098.48
|42214.20
|207
|2006.05.31 15:00
|sell
|104
|1.60
|1.8739
|1.8871
|0.0000
|208
|2006.06.01 17:00
|close
|104
|1.60
|1.8683
|1.8871
|0.0000
|853.29
|43067.49
|209
|2006.06.05 21:00
|sell
|105
|1.50
|1.8737
|1.8881
|0.0000
|210
|2006.06.07 13:00
|close
|105
|1.50
|1.8630
|1.8881
|0.0000
|1578.30
|44645.79
|211
|2006.06.14 21:00
|sell
|106
|2.72
|1.8420
|1.8502
|0.0000
|212
|2006.06.15 14:27
|s/l
|106
|2.72
|1.8502
|1.8502
|0.0000
|-2303.02
|42342.76
|213
|2006.06.19 03:00
|sell
|107
|2.43
|1.8475
|1.8562
|0.0000
|214
|2006.06.19 23:00
|close
|107
|2.43
|1.8419
|1.8562
|0.0000
|1360.80
|43703.56
|215
|2006.06.29 21:00
|buy
|108
|1.04
|1.8297
|1.8086
|0.0000
|216
|2006.07.03 18:00
|close
|108
|1.04
|1.8405
|1.8086
|0.0000
|1127.16
|44830.72
|217
|2006.07.05 10:00
|sell
|109
|3.03
|1.8414
|1.8488
|0.0000
|218
|2006.07.06 14:00
|close
|109
|3.03
|1.8365
|1.8488
|0.0000
|1403.81
|46234.53
|219
|2006.07.10 12:00
|sell
|110
|2.18
|1.8436
|1.8542
|0.0000
|220
|2006.07.13 04:00
|close
|110
|2.18
|1.8366
|1.8542
|0.0000
|1429.00
|47663.53
|221
|2006.07.18 15:00
|buy
|111
|1.89
|1.8298
|1.8172
|0.0000
|222
|2006.07.24 09:00
|close
|111
|1.89
|1.8516
|1.8172
|0.0000
|4141.77
|51805.30
|223
|2006.07.24 17:00
|sell
|112
|2.54
|1.8499
|1.8601
|0.0000
|224
|2006.07.26 16:00
|close
|112
|2.54
|1.8437
|1.8601
|0.0000
|1529.59
|53334.89
|225
|2006.07.26 17:00
|buy
|113
|2.90
|1.8471
|1.8379
|0.0000
|226
|2006.07.27 20:00
|close
|113
|2.90
|1.8598
|1.8379
|0.0000
|3699.53
|57034.42
|227
|2006.07.28 02:00
|sell
|114
|2.44
|1.8562
|1.8679
|0.0000
|228
|2006.07.31 15:00
|s/l
|114
|2.44
|1.8679
|1.8679
|0.0000
|-2876.52
|54157.90
|229
|2006.08.03 11:00
|sell
|115
|3.34
|1.8717
|1.8798
|0.0000
|230
|2006.08.03 13:00
|s/l
|115
|3.34
|1.8798
|1.8798
|0.0000
|-2705.38
|51452.52
|231
|2006.08.09 01:00
|sell
|116
|1.54
|1.8978
|1.9145
|0.0000
|232
|2006.08.10 21:00
|close
|116
|1.54
|1.8939
|1.9145
|0.0000
|559.48
|52012.00
|233
|2006.08.16 22:00
|sell
|117
|3.51
|1.8953
|1.9027
|0.0000
|234
|2006.08.18 08:00
|close
|117
|3.51
|1.8866
|1.9027
|0.0000
|2928.76
|54940.77
|235
|2006.08.28 23:00
|sell
|118
|3.98
|1.8924
|1.8993
|0.0000
|236
|2006.08.29 07:26
|s/l
|118
|3.98
|1.8993
|1.8993
|0.0000
|-2781.61
|52159.16
|237
|2006.08.29 17:00
|sell
|119
|2.48
|1.8925
|1.9030
|0.0000
|238
|2006.08.30 12:00
|s/l
|119
|2.48
|1.9030
|1.9030
|0.0000
|-2626.06
|49533.09
|239
|2006.09.01 15:00
|sell
|120
|2.06
|1.8974
|1.9094
|0.0000
|240
|2006.09.06 04:00
|close
|120
|2.06
|1.8953
|1.9094
|0.0000
|377.60
|49910.69
|241
|2006.09.15 12:00
|sell
|121
|2.50
|1.8822
|1.8922
|0.0000
|242
|2006.09.20 20:21
|s/l
|121
|2.50
|1.8922
|1.8922
|0.0000
|-2566.75
|47343.94
|243
|2006.09.25 17:00
|sell
|122
|2.72
|1.8989
|1.9076
|0.0000
|244
|2006.09.26 16:00
|close
|122
|2.72
|1.8970
|1.9076
|0.0000
|492.59
|47836.53
|245
|2006.10.04 14:00
|sell
|123
|2.17
|1.8791
|1.8901
|0.0000
|246
|2006.10.05 19:00
|close
|123
|2.17
|1.8785
|1.8901
|0.0000
|72.24
|47908.77
|247
|2006.10.12 10:00
|buy
|124
|2.60
|1.8605
|1.8513
|0.0000
|248
|2006.10.13 13:00
|close
|124
|2.60
|1.8606
|1.8513
|0.0000
|30.93
|47939.70
|249
|2006.10.23 10:00
|sell
|125
|2.82
|1.8779
|1.8864
|0.0000
|250
|2006.10.24 14:00
|close
|125
|2.82
|1.8719
|1.8864
|0.0000
|1666.89
|49606.60
|251
|2006.10.24 20:00
|buy
|126
|2.79
|1.8757
|1.8668
|0.0000
|252
|2006.10.31 10:00
|close
|126
|2.79
|1.8969
|1.8668
|0.0000
|5951.94
|55558.53
|253
|2006.11.01 18:00
|sell
|127
|3.70
|1.9064
|1.9139
|0.0000
|254
|2006.11.06 01:00
|close
|127
|3.70
|1.9017
|1.9139
|0.0000
|1574.35
|57132.88
|255
|2006.11.07 21:00
|sell
|128
|3.81
|1.9050
|1.9125
|0.0000
|256
|2006.11.10 09:34
|s/l
|128
|3.81
|1.9125
|1.9125
|0.0000
|-3027.06
|54105.83
|257
|2006.11.13 11:00
|sell
|129
|2.37
|1.9067
|1.9181
|0.0000
|258
|2006.11.14 15:00
|close
|129
|2.37
|1.9020
|1.9181
|0.0000
|1092.81
|55198.64
|259
|2006.11.29 22:00
|sell
|130
|2.76
|1.9448
|1.9548
|0.0000
|260
|2006.11.30 08:23
|s/l
|130
|2.76
|1.9548
|1.9548
|0.0000
|-2833.65
|52364.98
|261
|2006.12.05 17:00
|sell
|131
|1.97
|1.9709
|1.9842
|0.0000
|262
|2006.12.08 15:00
|close
|131
|1.97
|1.9672
|1.9842
|0.0000
|641.25
|53006.23
|263
|2006.12.13 16:00
|sell
|132
|2.65
|1.9631
|1.9731
|0.0000
|264
|2006.12.15 15:18
|close
|132
|2.65
|1.9630
|1.9731
|0.0000
|-67.85
|52938.38
|265
|2006.12.20 19:00
|sell
|133
|2.10
|1.9625
|1.9751
|0.0000
|266
|2006.12.22 21:00
|close
|133
|2.10
|1.9605
|1.9751
|0.0000
|345.24
|53283.62
|267
|2007.01.03 12:00
|sell
|134
|2.11
|1.9628
|1.9754
|0.0000
|268
|2007.01.08 16:00
|close
|134
|2.11
|1.9342
|1.9754
|0.0000
|5940.71
|59224.33
|269
|2007.01.17 03:00
|sell
|135
|2.87
|1.9606
|1.9709
|0.0000
|270
|2007.01.17 16:31
|s/l
|135
|2.87
|1.9709
|1.9709
|0.0000
|-2956.09
|56268.24
|271
|2007.01.18 14:00
|sell
|136
|2.90
|1.9684
|1.9781
|0.0000
|272
|2007.01.22 17:03
|s/l
|136
|2.90
|1.9781
|1.9781
|0.0000
|-2864.62
|53403.62
|273
|2007.01.23 20:00
|sell
|137
|2.81
|1.9822
|1.9917
|0.0000
|274
|2007.01.25 10:00
|close
|137
|2.81
|1.9718
|1.9917
|0.0000
|2822.36
|56225.99
|275
|2007.02.05 05:00
|sell
|138
|2.63
|1.9643
|1.9750
|0.0000
|276
|2007.02.08 18:00
|close
|138
|2.63
|1.9586
|1.9750
|0.0000
|1382.07
|57608.06
|277
|2007.02.14 08:00
|buy
|139
|3.56
|1.9477
|1.9396
|0.0000
|278
|2007.02.15 11:00
|close
|139
|3.56
|1.9574
|1.9396
|0.0000
|3473.49
|61081.55
|279
|2007.02.15 14:00
|sell
|140
|2.61
|1.9565
|1.9682
|0.0000
|280
|2007.02.19 18:00
|close
|140
|2.61
|1.9503
|1.9682
|0.0000
|1571.74
|62653.30
|281
|2007.02.21 11:00
|sell
|141
|3.26
|1.9498
|1.9594
|0.0000
|282
|2007.02.22 18:17
|s/l
|141
|3.26
|1.9594
|1.9594
|0.0000
|-3216.64
|59436.65
|283
|2007.02.27 22:00
|sell
|142
|4.87
|1.9615
|1.9676
|0.0000
|284
|2007.03.06 13:00
|close
|142
|4.87
|1.9288
|1.9676
|0.0000
|15621.49
|75058.14
|285
|2007.03.07 00:00
|buy
|143
|2.27
|1.9345
|1.9180
|0.0000
|286
|2007.03.12 02:00
|close
|143
|2.27
|1.9346
|1.9180
|0.0000
|44.26
|75102.40
|287
|2007.03.14 16:00
|buy
|144
|2.96
|1.9335
|1.9208
|0.0000
|288
|2007.03.16 17:00
|close
|144
|2.96
|1.9424
|1.9208
|0.0000
|2656.89
|77759.28
|289
|2007.03.23 09:00
|sell
|145
|4.92
|1.9651
|1.9730
|0.0000
|290
|2007.04.02 09:25
|s/l
|145
|4.92
|1.9730
|1.9730
|0.0000
|-4237.13
|73522.15
|291
|2007.04.04 16:00
|sell
|146
|3.57
|1.9725
|1.9828
|0.0000
|292
|2007.04.05 16:00
|close
|146
|3.57
|1.9723
|1.9828
|0.0000
|-23.93
|73498.22
|293
|2007.04.19 09:00
|sell
|147
|2.78
|2.0004
|2.0136
|0.0000
|294
|2007.04.27 11:00
|close
|147
|2.78
|1.9946
|2.0136
|0.0000
|1414.48
|74912.71
|295
|2007.05.01 17:00
|sell
|148
|4.41
|1.9992
|2.0077
|0.0000
|296
|2007.05.03 10:00
|close
|148
|4.41
|1.9930
|2.0077
|0.0000
|2577.20
|77489.91
|297
|2007.05.08 13:00
|sell
|149
|7.04
|1.9923
|1.9978
|0.0000
|298
|2007.05.09 15:24
|s/l
|149
|7.04
|1.9978
|1.9978
|0.0000
|-3934.64
|73555.27
|299
|2007.05.16 14:00
|sell
|150
|6.45
|1.9820
|1.9877
|0.0000
|300
|2007.05.18 10:00
|close
|150
|6.45
|1.9770
|1.9877
|0.0000
|2995.41
|76550.68
|301
|2007.05.28 10:00
|sell
|151
|6.60
|1.9834
|1.9892
|0.0000
|302
|2007.05.29 10:18
|s/l
|151
|6.60
|1.9892
|1.9892
|0.0000
|-3886.75
|72663.93
|303
|2007.05.29 13:00
|sell
|152
|9.32
|1.9864
|1.9903
|0.0000
|304
|2007.05.30 05:00
|close
|152
|9.32
|1.9832
|1.9903
|0.0000
|2899.44
|75563.38
|305
|2007.06.07 10:00
|sell
|153
|7.87
|1.9924
|1.9972
|0.0000
|306
|2007.06.11 00:00
|close
|153
|7.87
|1.9694
|1.9972
|0.0000
|17960.95
|93524.33
|307
|2007.06.12 09:00
|buy
|154
|3.71
|1.9743
|1.9617
|0.0000
|308
|2007.06.12 22:00
|close
|154
|3.71
|1.9753
|1.9617
|0.0000
|370.99
|93895.32
|309
|2007.06.27 06:00
|sell
|155
|9.99
|1.9973
|2.0020
|0.0000
|310
|2007.06.28 08:07
|s/l
|155
|9.99
|2.0020
|2.0020
|0.0000
|-4962.00
|88933.32
|311
|2007.07.05 03:00
|sell
|156
|8.08
|2.0155
|2.0210
|0.0000
|312
|2007.07.06 16:00
|close
|156
|8.08
|2.0094
|2.0210
|0.0000
|4856.98
|93790.29
|313
|2007.07.13 09:00
|sell
|157
|4.55
|2.0264
|2.0367
|0.0000
|314
|2007.07.13 14:37
|s/l
|157
|4.55
|2.0367
|2.0367
|0.0000
|-4686.46
|89103.83
|315
|2007.07.20 09:00
|sell
|158
|8.25
|2.0497
|2.0551
|0.0000
|316
|2007.07.20 16:20
|s/l
|158
|8.25
|2.0551
|2.0551
|0.0000
|-4454.98
|84648.85
|317
|2007.07.25 03:00
|sell
|159
|4.32
|2.0558
|2.0656
|0.0000
|318
|2007.07.25 14:00
|close
|159
|4.32
|2.0541
|2.0656
|0.0000
|734.33
|85383.18
|319
|2007.08.06 12:00
|sell
|160
|3.34
|2.0338
|2.0466
|0.0000
|320
|2007.08.08 11:00
|close
|160
|3.34
|2.0238
|2.0466
|0.0000
|3280.52
|88663.70
|321
|2007.08.17 14:00
|buy
|161
|3.02
|1.9795
|1.9648
|0.0000
|322
|2007.08.24 09:00
|close
|161
|3.02
|1.9988
|1.9648
|0.0000
|5868.78
|94532.48
|323
|2007.08.28 02:00
|sell
|162
|4.59
|2.0092
|2.0195
|0.0000
|324
|2007.08.29 06:00
|close
|162
|4.59
|2.0021
|2.0195
|0.0000
|3218.06
|97750.54
|325
|2007.08.29 11:00
|buy
|163
|4.89
|2.0056
|1.9956
|0.0000
|326
|2007.08.30 07:00
|close
|163
|4.89
|2.0136
|1.9956
|0.0000
|3939.90
|101690.44
|327
|2007.08.30 12:00
|sell
|164
|4.20
|2.0066
|2.0187
|0.0000
|328
|2007.08.31 11:28
|s/l
|164
|4.20
|2.0187
|2.0187
|0.0000
|-5119.42
|96571.02
|329
|2007.09.04 10:00
|sell
|165
|5.89
|2.0154
|2.0236
|0.0000
|330
|2007.09.04 19:00
|close
|165
|5.89
|2.0139
|2.0236
|0.0000
|883.39
|97454.41
|331
|2007.09.06 15:00
|sell
|166
|4.31
|2.0153
|2.0266
|0.0000
|332
|2007.09.06 17:33
|s/l
|166
|4.31
|2.0266
|2.0266
|0.0000
|-4870.28
|92584.13
|333
|2007.09.11 09:00
|sell
|167
|5.09
|2.0242
|2.0333
|0.0000
|334
|2007.09.11 14:23
|s/l
|167
|5.09
|2.0333
|2.0333
|0.0000
|-4631.92
|87952.21
|335
|2007.09.12 14:00
|sell
|168
|7.33
|2.0309
|2.0369
|0.0000
|336
|2007.09.14 09:00
|close
|168
|7.33
|2.0228
|2.0369
|0.0000
|5676.32
|93628.53
|337
|2007.09.18 21:00
|buy
|169
|1.82
|2.0132
|1.9875
|0.0000
|338
|2007.09.24 16:00
|close
|169
|1.82
|2.0224
|1.9875
|0.0000
|1695.11
|95323.64
|339
|2007.09.25 03:00
|sell
|170
|2.51
|2.0133
|2.0323
|0.0000
|340
|2007.09.28 12:25
|s/l
|170
|2.51
|2.0323
|2.0323
|0.0000
|-4880.70
|90442.94
|341
|2007.10.03 11:00
|sell
|171
|4.61
|2.0361
|2.0459
|0.0000
|342
|2007.10.04 12:00
|close
|171
|4.61
|2.0347
|2.0459
|0.0000
|522.28
|90965.22
|343
|2007.10.08 11:00
|sell
|172
|6.23
|2.0372
|2.0445
|0.0000
|344
|2007.10.09 17:00
|close
|172
|6.23
|2.0336
|2.0445
|0.0000
|2187.38
|93152.60
|345
|2007.10.11 02:00
|sell
|173
|5.35
|2.0391
|2.0478
|0.0000
|346
|2007.10.12 11:00
|close
|173
|5.35
|2.0302
|2.0478
|0.0000
|4713.81
|97866.41