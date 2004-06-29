Strategy Tester Report
kingkong v.0.e.5.pivot-2
Alpari-Demo (Build 208)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.06.22 14:00 - 2007.10.12 22:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Bars in test20555Ticks modelled5240134Modelling quality89.56%
Initial deposit10000.00
Total net profit87866.41Gross profit211712.60Gross loss-123846.19
Profit factor1.71Expected payoff507.90
Absolute drawdown312.47Maximal drawdown18842.95 (18.15%)Relative drawdown28.77% (15796.56)
Total trades173Short positions (won %)114 (62.28%)Long positions (won %)59 (77.97%)
Profit trades (% of total)117 (67.63%)Loss trades (% of total)56 (32.37%)
Largestprofit trade17960.95loss trade-5119.42
Averageprofit trade1809.51loss trade-2211.54
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (5284.29)consecutive losses (loss in money)5 (-11893.38)
Maximalconsecutive profit (count of wins)21231.39 (3)consecutive loss (count of losses)-11893.38 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.29 10:00sell10.391.82131.83410.0000
22004.06.30 11:00close10.391.80881.83410.0000484.0310484.03
32004.07.09 12:00sell20.631.85061.85890.0000
42004.07.09 20:15s/l20.631.85891.85890.0000-522.909961.13
52004.07.13 03:00sell30.571.85781.86660.0000
62004.07.15 14:00close30.571.85321.86660.0000241.9110203.04
72004.07.20 03:00sell40.411.86501.87730.0000
82004.07.22 00:00close40.411.84201.87730.0000928.4011131.44
92004.08.03 01:00sell50.551.82361.83370.0000
102004.08.04 17:41close50.551.82341.83370.00006.1011137.55
112004.08.10 12:00sell60.511.83571.84670.0000
122004.08.13 14:00close60.511.82231.84670.0000660.7011798.25
132004.08.17 16:00sell70.441.83331.84670.0000
142004.08.19 12:00close70.441.82831.84670.0000204.3412002.59
152004.09.01 09:00sell80.681.79801.80680.0000
162004.09.02 18:00close80.681.79191.80680.0000396.6412399.23
172004.09.15 00:00sell90.761.79551.80370.0000
182004.09.16 11:00close90.761.78291.80370.0000937.3113336.54
192004.09.22 11:00sell100.691.79231.80190.0000
202004.09.23 12:05s/l100.691.80191.80190.0000-680.8212655.72
212004.09.23 23:00sell110.721.79591.80470.0000
222004.09.24 14:33s/l110.721.80471.80470.0000-640.0112015.71
232004.09.30 14:00buy120.481.80781.79520.0000
242004.10.01 12:06s/l120.481.79521.79520.0000-603.8911411.82
252004.10.07 13:00buy130.861.78061.77400.0000
262004.10.12 03:00close130.861.79381.77400.00001140.1012551.92
272004.10.19 12:00buy140.761.80021.79190.0000
282004.10.22 12:00close140.761.82261.79190.00001709.6214261.54
292004.10.26 19:00sell150.651.83431.84530.0000
302004.10.28 03:00close150.651.83031.84530.0000236.8614498.40
312004.11.03 04:00sell160.861.83421.84260.0000
322004.11.03 13:26s/l160.861.84261.84260.0000-722.4013776.00
332004.11.04 17:00sell170.821.84221.85060.0000
342004.11.05 17:01s/l170.821.85061.85060.0000-696.1013079.90
352004.11.10 16:00sell180.511.84891.86170.0000
362004.11.12 01:00close180.511.84301.86170.0000282.7413362.65
372004.11.18 14:00sell190.601.85271.86380.0000
382004.11.23 11:28s/l190.601.86381.86380.0000-682.0212680.63
392004.11.26 10:00sell200.401.88831.90400.0000
402004.11.30 12:00s/l200.401.90401.90400.0000-635.1212045.51
412004.12.02 19:00sell210.251.92051.94420.0000
422004.12.03 22:05s/l210.251.94421.94420.0000-594.7311450.78
432004.12.08 06:00sell220.421.93751.95100.0000
442004.12.09 20:00close220.421.93101.95100.0000261.7911712.57
452004.12.16 16:00sell230.381.94001.95530.0000
462004.12.23 05:00close230.381.91941.95530.0000759.1312471.69
472004.12.28 17:00sell240.481.92881.94180.0000
482004.12.30 04:00close240.481.91981.94180.0000414.9112886.61
492004.12.31 17:00sell250.411.91951.93530.0000
502005.01.03 08:00close250.411.90731.93530.0000496.5513383.16
512005.01.13 13:00sell260.681.88411.89390.0000
522005.01.14 11:00close260.681.87171.89390.0000837.1514220.31
532005.01.18 12:00buy270.431.86851.85190.0000
542005.01.19 18:00close270.431.87201.85190.0000151.3214371.62
552005.01.21 18:00buy280.571.87341.86070.0000
562005.01.24 14:00close280.571.87731.86070.0000223.3814595.01
572005.01.26 11:00buy290.501.87661.86200.0000
582005.01.27 12:00close290.501.88091.86200.0000217.8514812.86
592005.01.31 10:00sell300.751.88321.89310.0000
602005.02.09 11:00close300.751.86331.89310.00001432.4216245.27
612005.02.10 02:00buy310.741.86141.85040.0000
622005.02.11 01:00close310.741.86801.85040.0000489.8116735.08
632005.02.16 13:00sell320.601.88401.89790.0000
642005.02.21 09:24s/l320.601.89791.89790.0000-860.7015874.38
652005.02.24 11:00sell330.861.90431.91350.0000
662005.02.24 15:16s/l330.861.91351.91350.0000-791.2015083.18
672005.02.25 01:00sell341.061.90721.91430.0000
682005.02.25 15:06s/l341.061.91431.91430.0000-752.6014330.58
692005.03.02 01:00sell350.921.91851.92630.0000
702005.03.02 19:00close350.921.91211.92630.0000588.8014919.38
712005.03.07 10:00sell360.831.91861.92760.0000
722005.03.08 15:24s/l360.831.92761.92760.0000-754.3914164.99
732005.03.09 14:00sell370.801.92401.93290.0000
742005.03.11 15:00close370.801.92221.93290.0000115.5214280.51
752005.03.17 15:00sell380.711.91951.92960.0000
762005.03.28 14:00close380.711.86421.92960.00003869.4318149.94
772005.03.28 17:00buy391.261.86601.85880.0000
782005.03.30 23:00close391.261.87831.85880.00001554.5819704.52
792005.04.05 23:00buy400.911.88111.87030.0000
802005.04.07 19:50s/l400.911.87031.87030.0000-975.8818728.63
812005.04.08 17:00buy411.111.87501.86660.0000
822005.04.12 15:00close411.111.88891.86660.00001547.1320275.76
832005.04.12 17:00sell420.811.88551.89800.0000
842005.04.14 17:00close420.811.88161.89800.0000287.0620562.83
852005.04.15 13:00buy431.121.88461.87540.0000
862005.04.20 15:00close431.121.91201.87540.00003075.1723638.00
872005.04.21 13:00sell441.101.91121.92190.0000
882005.04.26 21:00close441.101.90581.92190.0000564.6524202.65
892005.04.29 20:00sell451.411.90781.91640.0000
902005.05.04 04:00close451.411.89991.91640.00001076.2425278.89
912005.05.04 04:00buy461.091.89971.88810.0000
922005.05.06 00:00close461.091.90301.88810.0000367.9725646.87
932005.05.06 02:00sell471.691.90021.90780.0000
942005.05.10 13:00close471.691.88371.90780.00002758.4328405.29
952005.05.11 09:00buy481.411.88581.87570.0000
962005.05.11 14:31s/l481.411.87571.87570.0000-1424.0926981.20
972005.05.18 18:00buy491.441.83811.82870.0000
982005.05.20 15:02s/l491.441.82871.82870.0000-1342.6625638.55
992005.05.24 09:00buy501.491.83151.82290.0000
1002005.05.26 08:41s/l501.491.82291.82290.0000-1270.0624368.49
1012005.05.27 14:00buy511.691.82541.81820.0000
1022005.05.31 03:08s/l511.691.81821.81820.0000-1210.3723158.12
1032005.06.02 09:00buy521.451.81531.80730.0000
1042005.06.08 19:00close521.451.83271.80730.00002534.0125692.13
1052005.06.14 15:00buy530.951.81301.79950.0000
1062005.06.16 05:00close530.951.81881.79950.0000558.2226250.35
1072005.06.21 16:00buy541.931.82291.81610.0000
1082005.06.22 11:01close541.931.82301.81610.000022.9726273.32
1092005.06.24 12:00buy551.341.82171.81190.0000
1102005.06.27 17:00close551.341.82601.81190.0000578.7426852.06
1112005.07.06 18:00buy561.511.75871.74980.0000
1122005.07.07 04:43s/l561.511.74981.74980.0000-1335.2825516.77
1132005.07.11 05:00buy571.051.74271.73060.0000
1142005.07.13 10:00close571.051.76691.73060.00002544.9728061.74
1152005.07.20 21:00buy581.001.74081.72670.0000
1162005.07.28 00:00close581.001.74331.72670.0000269.0028330.74
1172005.08.16 01:00sell591.631.80941.81810.0000
1182005.08.17 10:00close591.631.80521.81810.0000670.0729000.82
1192005.08.22 05:00buy601.391.79891.78850.0000
1202005.08.25 11:00close601.391.80411.78850.0000736.0329736.84
1212005.08.25 14:00sell612.011.80111.80850.0000
1222005.08.26 16:24s/l612.011.80851.80850.0000-1505.2928231.55
1232005.08.26 21:00sell621.361.79971.81010.0000
1242005.08.31 15:00close621.361.78981.81010.00001310.0929541.64
1252005.08.31 17:00buy630.831.79911.78140.0000
1262005.09.06 09:00close630.831.83921.78140.00003337.7632879.40
1272005.09.06 19:00sell641.931.84171.85020.0000
1282005.09.08 06:00close641.931.83761.85020.0000722.5933602.00
1292005.09.22 04:00sell652.181.80731.81500.0000
1302005.09.28 07:00close652.181.77071.81500.00007901.1741503.17
1312005.09.28 23:00buy662.501.76821.75990.0000
1322005.09.29 16:27s/l662.501.75991.75990.0000-2060.7539442.42
1332005.09.30 12:00buy672.901.76291.75610.0000
1342005.10.03 03:38s/l672.901.75611.75610.0000-1966.4737475.95
1352005.10.04 16:00buy681.861.76101.75090.0000
1362005.10.05 20:00close681.861.76261.75090.0000301.1237777.07
1372005.10.12 14:00buy691.631.75031.73870.0000
1382005.10.14 03:00close691.631.75151.73870.0000207.9937985.06
1392005.10.19 12:00buy701.451.75491.74180.0000
1402005.10.21 18:00close701.451.76871.74180.00002012.0139997.07
1412005.11.02 15:00buy712.081.76991.76030.0000
1422005.11.03 15:00close712.081.77311.76030.0000677.4540674.51
1432005.11.09 15:00buy721.641.74461.73220.0000
1442005.11.10 15:00close721.641.74721.73220.0000435.7541110.26
1452005.11.21 11:00buy731.791.72091.70940.0000
1462005.11.22 14:12s/l731.791.70941.70940.0000-2055.1039055.16
1472005.11.22 18:00buy742.501.71391.70610.0000
1482005.11.23 13:00close742.501.72051.70610.00001654.7440709.90
1492005.11.28 17:00buy751.231.72081.70430.0000
1502005.11.29 03:00close751.231.72391.70430.0000383.6441093.54
1512005.12.15 01:00sell762.011.77111.78130.0000
1522005.12.16 09:00close762.011.76621.78130.0000967.0242060.56
1532005.12.27 11:00buy773.631.73531.72950.0000
1542005.12.27 20:18s/l773.631.72951.72950.0000-2105.4139955.15
1552005.12.28 08:00buy782.851.73301.72600.0000
1562005.12.28 11:00close782.851.73621.72600.0000911.9940867.14
1572005.12.29 08:00buy791.791.72391.71250.0000
1582006.01.03 12:00close791.791.72971.71250.00001048.3841915.52
1592006.01.10 18:00sell802.411.76421.77290.0000
1602006.01.11 13:00close802.411.75791.77290.00001496.8543412.38
1612006.01.12 16:00sell811.921.76161.77290.0000
1622006.01.13 14:40s/l811.921.77291.77290.0000-2186.6941225.69
1632006.01.16 13:00sell821.841.76871.77990.0000
1642006.01.17 21:00close821.841.76661.77990.0000370.0341595.72
1652006.01.25 21:00sell832.211.78451.79390.0000
1662006.01.27 04:00close832.211.78161.79390.0000562.2342157.96
1672006.02.10 01:00buy842.631.74511.73710.0000
1682006.02.10 17:00close842.631.74511.73710.00000.0242157.98
1692006.02.15 14:00buy851.581.74101.72770.0000
1702006.02.21 03:00close851.581.74291.72770.0000318.2142476.19
1712006.02.24 10:00sell862.591.74771.75590.0000
1722006.02.28 11:00close862.591.74291.75590.00001197.1043673.29
1732006.02.28 12:00buy872.211.74711.73720.0000
1742006.03.01 17:00close872.211.75301.73720.00001308.1144981.39
1752006.03.01 18:00sell881.801.74721.75970.0000
1762006.03.06 01:01s/l881.801.75971.75970.0000-2330.1042651.29
1772006.03.06 14:00sell892.631.75461.76270.0000
1782006.03.08 09:00close892.631.74151.76270.00003398.5146049.80
1792006.03.10 08:00buy908.861.73661.73400.0000
1802006.03.10 14:30s/l908.861.73401.73400.0000-2303.5943746.21
1812006.03.13 18:00buy912.571.73111.72260.0000
1822006.03.15 11:00close912.571.74231.72260.00002888.1746634.38
1832006.03.20 13:00sell923.331.75281.75980.0000
1842006.03.22 00:00close923.331.74901.75980.00001206.1247840.49
1852006.03.24 17:00buy932.241.74131.73060.0000
1862006.03.28 06:00close932.241.74521.73060.0000882.1148722.61
1872006.03.30 07:00buy942.491.74101.73120.0000
1882006.04.03 06:43s/l942.491.73121.73120.0000-2430.7446291.87
1892006.04.03 17:00buy951.811.73741.72460.0000
1902006.04.05 12:00close951.811.75281.72460.00002794.2849086.15
1912006.04.06 17:00sell962.381.75171.76200.0000
1922006.04.10 03:00close962.381.74461.76200.00001647.4250733.56
1932006.04.11 15:00buy973.341.74471.73710.0000
1942006.04.12 15:00close973.341.74851.73710.00001275.5452009.10
1952006.04.20 13:00sell982.021.78101.79390.0000
1962006.04.25 15:36s/l982.021.79391.79390.0000-2659.7349349.36
1972006.05.04 09:00sell991.911.83511.84800.0000
1982006.05.04 16:21s/l991.911.84801.84800.0000-2463.8946885.47
1992006.05.09 09:00sell1001.661.85501.86910.0000
2002006.05.10 08:50s/l1001.661.86911.86910.0000-2355.3744530.10
2012006.05.10 13:00sell1011.811.86131.87360.0000
2022006.05.11 15:54s/l1011.811.87361.87360.0000-2274.6342255.47
2032006.05.15 13:00sell1021.021.87921.90000.0000
2042006.05.17 10:52s/l1021.021.90001.90000.0000-2139.7640115.72
2052006.05.17 16:00sell1031.701.89091.90270.0000
2062006.05.19 20:00close1031.701.87821.90270.00002098.4842214.20
2072006.05.31 15:00sell1041.601.87391.88710.0000
2082006.06.01 17:00close1041.601.86831.88710.0000853.2943067.49
2092006.06.05 21:00sell1051.501.87371.88810.0000
2102006.06.07 13:00close1051.501.86301.88810.00001578.3044645.79
2112006.06.14 21:00sell1062.721.84201.85020.0000
2122006.06.15 14:27s/l1062.721.85021.85020.0000-2303.0242342.76
2132006.06.19 03:00sell1072.431.84751.85620.0000
2142006.06.19 23:00close1072.431.84191.85620.00001360.8043703.56
2152006.06.29 21:00buy1081.041.82971.80860.0000
2162006.07.03 18:00close1081.041.84051.80860.00001127.1644830.72
2172006.07.05 10:00sell1093.031.84141.84880.0000
2182006.07.06 14:00close1093.031.83651.84880.00001403.8146234.53
2192006.07.10 12:00sell1102.181.84361.85420.0000
2202006.07.13 04:00close1102.181.83661.85420.00001429.0047663.53
2212006.07.18 15:00buy1111.891.82981.81720.0000
2222006.07.24 09:00close1111.891.85161.81720.00004141.7751805.30
2232006.07.24 17:00sell1122.541.84991.86010.0000
2242006.07.26 16:00close1122.541.84371.86010.00001529.5953334.89
2252006.07.26 17:00buy1132.901.84711.83790.0000
2262006.07.27 20:00close1132.901.85981.83790.00003699.5357034.42
2272006.07.28 02:00sell1142.441.85621.86790.0000
2282006.07.31 15:00s/l1142.441.86791.86790.0000-2876.5254157.90
2292006.08.03 11:00sell1153.341.87171.87980.0000
2302006.08.03 13:00s/l1153.341.87981.87980.0000-2705.3851452.52
2312006.08.09 01:00sell1161.541.89781.91450.0000
2322006.08.10 21:00close1161.541.89391.91450.0000559.4852012.00
2332006.08.16 22:00sell1173.511.89531.90270.0000
2342006.08.18 08:00close1173.511.88661.90270.00002928.7654940.77
2352006.08.28 23:00sell1183.981.89241.89930.0000
2362006.08.29 07:26s/l1183.981.89931.89930.0000-2781.6152159.16
2372006.08.29 17:00sell1192.481.89251.90300.0000
2382006.08.30 12:00s/l1192.481.90301.90300.0000-2626.0649533.09
2392006.09.01 15:00sell1202.061.89741.90940.0000
2402006.09.06 04:00close1202.061.89531.90940.0000377.6049910.69
2412006.09.15 12:00sell1212.501.88221.89220.0000
2422006.09.20 20:21s/l1212.501.89221.89220.0000-2566.7547343.94
2432006.09.25 17:00sell1222.721.89891.90760.0000
2442006.09.26 16:00close1222.721.89701.90760.0000492.5947836.53
2452006.10.04 14:00sell1232.171.87911.89010.0000
2462006.10.05 19:00close1232.171.87851.89010.000072.2447908.77
2472006.10.12 10:00buy1242.601.86051.85130.0000
2482006.10.13 13:00close1242.601.86061.85130.000030.9347939.70
2492006.10.23 10:00sell1252.821.87791.88640.0000
2502006.10.24 14:00close1252.821.87191.88640.00001666.8949606.60
2512006.10.24 20:00buy1262.791.87571.86680.0000
2522006.10.31 10:00close1262.791.89691.86680.00005951.9455558.53
2532006.11.01 18:00sell1273.701.90641.91390.0000
2542006.11.06 01:00close1273.701.90171.91390.00001574.3557132.88
2552006.11.07 21:00sell1283.811.90501.91250.0000
2562006.11.10 09:34s/l1283.811.91251.91250.0000-3027.0654105.83
2572006.11.13 11:00sell1292.371.90671.91810.0000
2582006.11.14 15:00close1292.371.90201.91810.00001092.8155198.64
2592006.11.29 22:00sell1302.761.94481.95480.0000
2602006.11.30 08:23s/l1302.761.95481.95480.0000-2833.6552364.98
2612006.12.05 17:00sell1311.971.97091.98420.0000
2622006.12.08 15:00close1311.971.96721.98420.0000641.2553006.23
2632006.12.13 16:00sell1322.651.96311.97310.0000
2642006.12.15 15:18close1322.651.96301.97310.0000-67.8552938.38
2652006.12.20 19:00sell1332.101.96251.97510.0000
2662006.12.22 21:00close1332.101.96051.97510.0000345.2453283.62
2672007.01.03 12:00sell1342.111.96281.97540.0000
2682007.01.08 16:00close1342.111.93421.97540.00005940.7159224.33
2692007.01.17 03:00sell1352.871.96061.97090.0000
2702007.01.17 16:31s/l1352.871.97091.97090.0000-2956.0956268.24
2712007.01.18 14:00sell1362.901.96841.97810.0000
2722007.01.22 17:03s/l1362.901.97811.97810.0000-2864.6253403.62
2732007.01.23 20:00sell1372.811.98221.99170.0000
2742007.01.25 10:00close1372.811.97181.99170.00002822.3656225.99
2752007.02.05 05:00sell1382.631.96431.97500.0000
2762007.02.08 18:00close1382.631.95861.97500.00001382.0757608.06
2772007.02.14 08:00buy1393.561.94771.93960.0000
2782007.02.15 11:00close1393.561.95741.93960.00003473.4961081.55
2792007.02.15 14:00sell1402.611.95651.96820.0000
2802007.02.19 18:00close1402.611.95031.96820.00001571.7462653.30
2812007.02.21 11:00sell1413.261.94981.95940.0000
2822007.02.22 18:17s/l1413.261.95941.95940.0000-3216.6459436.65
2832007.02.27 22:00sell1424.871.96151.96760.0000
2842007.03.06 13:00close1424.871.92881.96760.000015621.4975058.14
2852007.03.07 00:00buy1432.271.93451.91800.0000
2862007.03.12 02:00close1432.271.93461.91800.000044.2675102.40
2872007.03.14 16:00buy1442.961.93351.92080.0000
2882007.03.16 17:00close1442.961.94241.92080.00002656.8977759.28
2892007.03.23 09:00sell1454.921.96511.97300.0000
2902007.04.02 09:25s/l1454.921.97301.97300.0000-4237.1373522.15
2912007.04.04 16:00sell1463.571.97251.98280.0000
2922007.04.05 16:00close1463.571.97231.98280.0000-23.9373498.22
2932007.04.19 09:00sell1472.782.00042.01360.0000
2942007.04.27 11:00close1472.781.99462.01360.00001414.4874912.71
2952007.05.01 17:00sell1484.411.99922.00770.0000
2962007.05.03 10:00close1484.411.99302.00770.00002577.2077489.91
2972007.05.08 13:00sell1497.041.99231.99780.0000
2982007.05.09 15:24s/l1497.041.99781.99780.0000-3934.6473555.27
2992007.05.16 14:00sell1506.451.98201.98770.0000
3002007.05.18 10:00close1506.451.97701.98770.00002995.4176550.68
3012007.05.28 10:00sell1516.601.98341.98920.0000
3022007.05.29 10:18s/l1516.601.98921.98920.0000-3886.7572663.93
3032007.05.29 13:00sell1529.321.98641.99030.0000
3042007.05.30 05:00close1529.321.98321.99030.00002899.4475563.38
3052007.06.07 10:00sell1537.871.99241.99720.0000
3062007.06.11 00:00close1537.871.96941.99720.000017960.9593524.33
3072007.06.12 09:00buy1543.711.97431.96170.0000
3082007.06.12 22:00close1543.711.97531.96170.0000370.9993895.32
3092007.06.27 06:00sell1559.991.99732.00200.0000
3102007.06.28 08:07s/l1559.992.00202.00200.0000-4962.0088933.32
3112007.07.05 03:00sell1568.082.01552.02100.0000
3122007.07.06 16:00close1568.082.00942.02100.00004856.9893790.29
3132007.07.13 09:00sell1574.552.02642.03670.0000
3142007.07.13 14:37s/l1574.552.03672.03670.0000-4686.4689103.83
3152007.07.20 09:00sell1588.252.04972.05510.0000
3162007.07.20 16:20s/l1588.252.05512.05510.0000-4454.9884648.85
3172007.07.25 03:00sell1594.322.05582.06560.0000
3182007.07.25 14:00close1594.322.05412.06560.0000734.3385383.18
3192007.08.06 12:00sell1603.342.03382.04660.0000
3202007.08.08 11:00close1603.342.02382.04660.00003280.5288663.70
3212007.08.17 14:00buy1613.021.97951.96480.0000
3222007.08.24 09:00close1613.021.99881.96480.00005868.7894532.48
3232007.08.28 02:00sell1624.592.00922.01950.0000
3242007.08.29 06:00close1624.592.00212.01950.00003218.0697750.54
3252007.08.29 11:00buy1634.892.00561.99560.0000
3262007.08.30 07:00close1634.892.01361.99560.00003939.90101690.44
3272007.08.30 12:00sell1644.202.00662.01870.0000
3282007.08.31 11:28s/l1644.202.01872.01870.0000-5119.4296571.02
3292007.09.04 10:00sell1655.892.01542.02360.0000
3302007.09.04 19:00close1655.892.01392.02360.0000883.3997454.41
3312007.09.06 15:00sell1664.312.01532.02660.0000
3322007.09.06 17:33s/l1664.312.02662.02660.0000-4870.2892584.13
3332007.09.11 09:00sell1675.092.02422.03330.0000
3342007.09.11 14:23s/l1675.092.03332.03330.0000-4631.9287952.21
3352007.09.12 14:00sell1687.332.03092.03690.0000
3362007.09.14 09:00close1687.332.02282.03690.00005676.3293628.53
3372007.09.18 21:00buy1691.822.01321.98750.0000
3382007.09.24 16:00close1691.822.02241.98750.00001695.1195323.64
3392007.09.25 03:00sell1702.512.01332.03230.0000
3402007.09.28 12:25s/l1702.512.03232.03230.0000-4880.7090442.94
3412007.10.03 11:00sell1714.612.03612.04590.0000
3422007.10.04 12:00close1714.612.03472.04590.0000522.2890965.22
3432007.10.08 11:00sell1726.232.03722.04450.0000
3442007.10.09 17:00close1726.232.03362.04450.00002187.3893152.60
3452007.10.11 02:00sell1735.352.03912.04780.0000
3462007.10.12 11:00close1735.352.03022.04780.00004713.8197866.41