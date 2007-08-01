Strategy Tester Report
Copy of PipMakerV5WINNERstoch_V1
NorthFinance-Demo (Build 210)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.08.01 00:00 - 2007.10.07 23:00 (2007.08.01 - 2007.10.08)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MaxOrders=9; LotSize=0.2; LotIncrement=2; Multiplier=1; ProfitTarget=20; OpenOnTick=70; Spacing=10; TrendSpacing=10; CounterTrendMultiplier=2; CloseDelay=10; CeaseTrading=false;
RightSideLabel=true;
deltad=5; stolevel=4; hmaperiod=50; qqelev=0.005; juicelevel=0; per=10; bb=20;
|Bars in test
|6163
|Ticks modelled
|246265
|Modelling quality
|75.27%
|Mismatched charts errors
|43
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|1473.24
|Gross profit
|1920.04
|Gross loss
|-446.80
|Profit factor
|4.30
|Expected payoff
|14.44
|Absolute drawdown
|110.00
|Maximal drawdown
|520.92 (35.81%)
|Relative drawdown
|42.02% (356.00)
|Total trades
|102
|Short positions (won %)
|54 (87.04%)
|Long positions (won %)
|48 (91.67%)
|Profit trades (% of total)
|91 (89.22%)
|Loss trades (% of total)
|11 (10.78%)
|Largest
|profit trade
|96.00
|loss trade
|-189.96
|Average
|profit trade
|21.10
|loss trade
|-40.62
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|26 (538.82)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-189.96)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|538.82 (26)
|consecutive loss (count of losses)
|-189.96 (1)
|Average
|consecutive wins
|8
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.08.01 07:00
|buy
|1
|0.20
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.08.01 13:00
|buy
|2
|0.40
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|3
|2007.08.01 13:05
|close
|2
|0.40
|1.3669
|0.0000
|0.0000
|8.00
|508.00
|4
|2007.08.01 13:05
|close
|1
|0.20
|1.3669
|0.0000
|0.0000
|14.00
|522.00
|5
|2007.08.02 05:00
|sell
|3
|0.20
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|6
|2007.08.02 20:00
|buy
|4
|0.20
|1.3697
|0.0000
|0.0000
|7
|2007.08.02 21:00
|buy
|5
|0.40
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|8
|2007.08.03 01:00
|buy
|6
|0.80
|1.3701
|0.0000
|0.0000
|9
|2007.08.03 03:21
|close
|3
|0.20
|1.3711
|0.0000
|0.0000
|-107.56
|414.44
|10
|2007.08.03 03:21
|close
|6
|0.80
|1.3709
|0.0000
|0.0000
|64.00
|478.44
|11
|2007.08.03 03:21
|close
|5
|0.40
|1.3709
|0.0000
|0.0000
|42.04
|520.48
|12
|2007.08.03 03:21
|close
|4
|0.20
|1.3709
|0.0000
|0.0000
|23.02
|543.50
|13
|2007.08.03 18:00
|buy
|7
|0.20
|1.3768
|0.0000
|0.0000
|14
|2007.08.03 18:30
|close
|7
|0.20
|1.3778
|0.0000
|0.0000
|20.00
|563.50
|15
|2007.08.03 19:00
|buy
|8
|0.20
|1.3785
|0.0000
|0.0000
|16
|2007.08.03 20:00
|buy
|9
|0.40
|1.3786
|0.0000
|0.0000
|17
|2007.08.03 21:07
|close
|9
|0.40
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|12.00
|575.50
|18
|2007.08.03 21:07
|close
|8
|0.20
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|8.00
|583.50
|19
|2007.08.06 02:00
|buy
|10
|0.20
|1.3819
|0.0000
|0.0000
|20
|2007.08.06 02:18
|close
|10
|0.20
|1.3829
|0.0000
|0.0000
|20.00
|603.50
|21
|2007.08.06 03:00
|buy
|11
|0.20
|1.3819
|0.0000
|0.0000
|22
|2007.08.06 09:18
|close
|11
|0.20
|1.3829
|0.0000
|0.0000
|20.00
|623.50
|23
|2007.08.07 13:00
|sell
|12
|0.20
|1.3799
|0.0000
|0.0000
|24
|2007.08.07 13:59
|close
|12
|0.20
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|20.00
|643.50
|25
|2007.08.07 16:00
|sell
|13
|0.20
|1.3780
|0.0000
|0.0000
|26
|2007.08.07 16:22
|close
|13
|0.20
|1.3770
|0.0000
|0.0000
|20.00
|663.50
|27
|2007.08.08 02:00
|sell
|14
|0.20
|1.3738
|0.0000
|0.0000
|28
|2007.08.08 09:15
|close
|14
|0.20
|1.3728
|0.0000
|0.0000
|20.00
|683.50
|29
|2007.08.08 23:00
|sell
|15
|0.20
|1.3796
|0.0000
|0.0000
|30
|2007.08.09 09:55
|close
|15
|0.20
|1.3786
|0.0000
|0.0000
|21.32
|704.82
|31
|2007.08.09 16:00
|sell
|16
|0.20
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|32
|2007.08.10 08:38
|close
|16
|0.20
|1.3653
|0.0000
|0.0000
|20.44
|725.26
|33
|2007.08.13 12:00
|sell
|17
|0.20
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|34
|2007.08.13 12:45
|close
|17
|0.20
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|20.00
|745.26
|35
|2007.08.13 13:00
|sell
|18
|0.20
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|36
|2007.08.13 17:02
|close
|18
|0.20
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|20.00
|765.26
|37
|2007.08.14 22:00
|sell
|19
|0.20
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|38
|2007.08.14 23:00
|sell
|20
|0.40
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|39
|2007.08.14 23:52
|close
|20
|0.40
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|8.00
|773.26
|40
|2007.08.14 23:52
|close
|19
|0.20
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|14.00
|787.26
|41
|2007.08.15 00:00
|sell
|21
|0.20
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|42
|2007.08.15 03:57
|close
|21
|0.20
|1.3523
|0.0000
|0.0000
|20.00
|807.26
|43
|2007.08.15 16:00
|sell
|22
|0.20
|1.3465
|0.0000
|0.0000
|44
|2007.08.15 22:23
|close
|22
|0.20
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|20.00
|827.26
|45
|2007.08.16 00:00
|sell
|23
|0.20
|1.3442
|0.0000
|0.0000
|46
|2007.08.16 00:12
|close
|23
|0.20
|1.3432
|0.0000
|0.0000
|20.00
|847.26
|47
|2007.08.17 03:00
|buy
|24
|0.20
|1.3431
|0.0000
|0.0000
|48
|2007.08.17 04:00
|buy
|25
|0.40
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|49
|2007.08.17 11:51
|close
|25
|0.40
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|16.00
|863.26
|50
|2007.08.17 11:51
|close
|24
|0.20
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|6.00
|869.26
|51
|2007.08.17 13:00
|buy
|26
|0.20
|1.3442
|0.0000
|0.0000
|52
|2007.08.17 13:50
|close
|26
|0.20
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|20.00
|889.26
|53
|2007.08.17 14:00
|buy
|27
|0.20
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|54
|2007.08.17 14:15
|close
|27
|0.20
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|20.00
|909.26
|55
|2007.08.21 04:00
|sell
|28
|0.20
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|56
|2007.08.21 19:00
|sell
|29
|0.40
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|57
|2007.08.21 20:00
|sell
|30
|0.80
|1.3477
|0.0000
|0.0000
|58
|2007.08.21 20:13
|close
|30
|0.80
|1.3475
|0.0000
|0.0000
|16.00
|925.26
|59
|2007.08.21 20:13
|close
|29
|0.40
|1.3475
|0.0000
|0.0000
|28.00
|953.26
|60
|2007.08.21 20:13
|close
|28
|0.20
|1.3475
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|935.26
|61
|2007.08.21 22:00
|sell
|31
|0.20
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|62
|2007.08.22 00:00
|sell
|32
|0.40
|1.3465
|0.0000
|0.0000
|63
|2007.08.22 00:13
|close
|32
|0.40
|1.3462
|0.0000
|0.0000
|12.00
|947.26
|64
|2007.08.22 00:13
|close
|31
|0.20
|1.3462
|0.0000
|0.0000
|10.44
|957.70
|65
|2007.08.22 20:00
|buy
|33
|0.20
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|66
|2007.08.22 22:20
|close
|33
|0.20
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|22.00
|979.70
|67
|2007.08.24 07:00
|buy
|34
|0.20
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|68
|2007.08.24 11:25
|close
|34
|0.20
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|20.00
|999.70
|69
|2007.08.24 13:00
|buy
|35
|0.20
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|70
|2007.08.24 13:55
|close
|35
|0.20
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1019.70
|71
|2007.08.24 14:00
|buy
|36
|0.20
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|72
|2007.08.24 14:04
|close
|36
|0.20
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1039.70
|73
|2007.08.24 15:00
|buy
|37
|0.20
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|74
|2007.08.24 15:51
|close
|37
|0.20
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1059.70
|75
|2007.08.24 16:00
|buy
|38
|0.20
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|76
|2007.08.24 17:00
|buy
|39
|0.40
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|77
|2007.08.24 17:02
|close
|39
|0.40
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1075.70
|78
|2007.08.24 17:02
|close
|38
|0.20
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1079.70
|79
|2007.08.28 03:00
|sell
|40
|0.20
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|80
|2007.08.28 04:00
|sell
|41
|0.40
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|81
|2007.08.28 05:00
|sell
|42
|0.80
|1.3630
|0.0000
|0.0000
|82
|2007.08.28 06:44
|close
|42
|0.80
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1095.70
|83
|2007.08.28 06:44
|close
|41
|0.40
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|1087.70
|84
|2007.08.28 06:44
|close
|40
|0.20
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|14.00
|1101.70
|85
|2007.08.28 17:00
|sell
|43
|0.20
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|86
|2007.08.28 18:04
|close
|43
|0.20
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1121.70
|87
|2007.08.28 20:00
|sell
|44
|0.20
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|88
|2007.08.28 21:00
|sell
|45
|0.40
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|89
|2007.08.28 21:18
|close
|45
|0.40
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1129.70
|90
|2007.08.28 21:18
|close
|44
|0.20
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1145.70
|91
|2007.08.29 01:00
|sell
|46
|0.20
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|92
|2007.08.29 02:00
|sell
|47
|0.40
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|93
|2007.08.29 02:19
|close
|47
|0.40
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|40.00
|1185.70
|94
|2007.08.29 02:19
|close
|46
|0.20
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|28.00
|1213.70
|95
|2007.08.30 16:00
|buy
|48
|0.20
|1.3630
|0.0000
|0.0000
|96
|2007.08.30 18:00
|buy
|49
|0.40
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|97
|2007.08.30 18:01
|close
|49
|0.40
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1217.70
|98
|2007.08.30 18:01
|close
|48
|0.20
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1237.70
|99
|2007.08.30 19:00
|buy
|50
|0.20
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|100
|2007.08.30 20:00
|buy
|51
|0.40
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|101
|2007.08.31 02:48
|close
|51
|0.40
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|6.04
|1243.74
|102
|2007.08.31 02:48
|close
|50
|0.20
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|19.02
|1262.76
|103
|2007.08.31 06:00
|buy
|52
|0.20
|1.3668
|0.0000
|0.0000
|104
|2007.08.31 14:31
|close
|52
|0.20
|1.3681
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1288.76
|105
|2007.08.31 16:00
|buy
|53
|0.20
|1.3699
|0.0000
|0.0000
|106
|2007.08.31 21:00
|sell
|54
|0.20
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|107
|2007.08.31 22:00
|sell
|55
|0.40
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|108
|2007.09.03 19:00
|sell
|56
|0.80
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|109
|2007.09.04 03:00
|sell
|57
|1.60
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|110
|2007.09.04 04:16
|close
|57
|1.60
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|80.00
|1368.76
|111
|2007.09.04 04:16
|close
|56
|0.80
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|33.76
|1402.52
|112
|2007.09.04 04:16
|close
|55
|0.40
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|65.76
|1468.28
|113
|2007.09.04 04:16
|close
|54
|0.20
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|38.88
|1507.16
|114
|2007.09.04 04:16
|close
|53
|0.20
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|-189.96
|1317.20
|115
|2007.09.05 08:00
|sell
|58
|0.20
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|116
|2007.09.05 08:30
|close
|58
|0.20
|1.3578
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1337.20
|117
|2007.09.05 09:00
|sell
|59
|0.20
|1.3576
|0.0000
|0.0000
|118
|2007.09.05 10:00
|sell
|60
|0.40
|1.3581
|0.0000
|0.0000
|119
|2007.09.05 10:06
|close
|60
|0.40
|1.3576
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1357.20
|120
|2007.09.05 10:06
|close
|59
|0.20
|1.3576
|0.0000
|0.0000
|0.00
|1357.20
|121
|2007.09.05 14:00
|buy
|61
|0.20
|1.3591
|0.0000
|0.0000
|122
|2007.09.05 17:06
|close
|61
|0.20
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|22.00
|1379.20
|123
|2007.09.05 20:00
|buy
|62
|0.20
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|124
|2007.09.05 21:00
|buy
|63
|0.40
|1.3670
|0.0000
|0.0000
|125
|2007.09.06 17:17
|close
|63
|0.40
|1.3676
|0.0000
|0.0000
|18.12
|1397.32
|126
|2007.09.06 17:17
|close
|62
|0.20
|1.3676
|0.0000
|0.0000
|5.06
|1402.38
|127
|2007.09.07 17:00
|buy
|64
|0.20
|1.3776
|0.0000
|0.0000
|128
|2007.09.07 19:04
|close
|64
|0.20
|1.3786
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1422.38
|129
|2007.09.10 20:01
|sell
|65
|0.20
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|130
|2007.09.11 03:20
|close
|65
|0.20
|1.3788
|0.0000
|0.0000
|20.44
|1442.82
|131
|2007.09.11 21:00
|sell
|66
|0.20
|1.3831
|0.0000
|0.0000
|132
|2007.09.13 17:00
|sell
|67
|0.40
|1.3870
|0.0000
|0.0000
|133
|2007.09.14 02:00
|sell
|68
|0.80
|1.3866
|0.0000
|0.0000
|134
|2007.09.14 03:00
|sell
|69
|1.60
|1.3873
|0.0000
|0.0000
|135
|2007.09.14 07:49
|close
|69
|1.60
|1.3867
|0.0000
|0.0000
|96.00
|1538.82
|136
|2007.09.14 07:49
|close
|68
|0.80
|1.3867
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|1530.82
|137
|2007.09.14 07:49
|close
|67
|0.40
|1.3867
|0.0000
|0.0000
|12.88
|1543.70
|138
|2007.09.14 07:49
|close
|66
|0.20
|1.3867
|0.0000
|0.0000
|-69.80
|1473.90
|139
|2007.09.14 20:00
|sell
|70
|0.20
|1.3856
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.09.14 21:00
|sell
|71
|0.40
|1.3867
|0.0000
|0.0000
|141
|2007.09.17 02:25
|close
|71
|0.40
|1.3859
|0.0000
|0.0000
|32.88
|1506.78
|142
|2007.09.17 02:25
|close
|70
|0.20
|1.3859
|0.0000
|0.0000
|-5.56
|1501.22
|143
|2007.09.17 14:00
|sell
|72
|0.20
|1.3873
|0.0000
|0.0000
|144
|2007.09.17 18:27
|close
|72
|0.20
|1.3863
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1521.22
|145
|2007.09.17 19:00
|sell
|73
|0.20
|1.3858
|0.0000
|0.0000
|146
|2007.09.18 08:00
|sell
|74
|0.40
|1.3859
|0.0000
|0.0000
|147
|2007.09.18 08:53
|close
|74
|0.40
|1.3855
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1537.22
|148
|2007.09.18 08:53
|close
|73
|0.20
|1.3855
|0.0000
|0.0000
|6.44
|1543.66
|149
|2007.09.18 13:00
|buy
|75
|0.20
|1.3868
|0.0000
|0.0000
|150
|2007.09.18 15:33
|close
|75
|0.20
|1.3878
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1563.66
|151
|2007.09.18 22:00
|buy
|76
|0.20
|1.3972
|0.0000
|0.0000
|152
|2007.09.18 22:00
|close
|76
|0.20
|1.3982
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1583.66
|153
|2007.09.18 23:00
|buy
|77
|0.20
|1.3970
|0.0000
|0.0000
|154
|2007.09.18 23:29
|close
|77
|0.20
|1.3980
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1603.66
|155
|2007.09.19 00:00
|buy
|78
|0.20
|1.3983
|0.0000
|0.0000
|156
|2007.09.20 06:02
|buy
|79
|0.40
|1.3975
|0.0000
|0.0000
|157
|2007.09.20 09:06
|close
|79
|0.40
|1.3982
|0.0000
|0.0000
|28.00
|1631.66
|158
|2007.09.20 09:06
|close
|78
|0.20
|1.3982
|0.0000
|0.0000
|-4.94
|1626.72
|159
|2007.09.20 18:00
|buy
|80
|0.20
|1.4088
|0.0000
|0.0000
|160
|2007.09.20 18:45
|close
|80
|0.20
|1.4098
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1646.72
|161
|2007.09.20 19:00
|buy
|81
|0.20
|1.4091
|0.0000
|0.0000
|162
|2007.09.20 20:00
|buy
|82
|0.40
|1.4078
|0.0000
|0.0000
|163
|2007.09.21 07:35
|close
|82
|0.40
|1.4087
|0.0000
|0.0000
|34.04
|1680.76
|164
|2007.09.21 07:35
|close
|81
|0.20
|1.4087
|0.0000
|0.0000
|-8.98
|1671.78
|165
|2007.09.24 04:01
|buy
|83
|0.20
|1.4097
|0.0000
|0.0000
|166
|2007.09.24 04:11
|close
|83
|0.20
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|22.00
|1693.78
|167
|2007.09.24 08:00
|sell
|84
|0.20
|1.4099
|0.0000
|0.0000
|168
|2007.09.24 09:00
|sell
|85
|0.40
|1.4118
|0.0000
|0.0000
|169
|2007.09.24 10:04
|close
|85
|0.40
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|40.00
|1733.78
|170
|2007.09.24 10:04
|close
|84
|0.20
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|1715.78
|171
|2007.09.24 19:00
|sell
|86
|0.20
|1.4085
|0.0000
|0.0000
|172
|2007.09.25 01:47
|close
|86
|0.20
|1.4075
|0.0000
|0.0000
|20.44
|1736.22
|173
|2007.09.25 03:00
|sell
|87
|0.20
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|174
|2007.09.25 04:00
|sell
|88
|0.40
|1.4070
|0.0000
|0.0000
|175
|2007.09.25 10:03
|close
|88
|0.40
|1.4067
|0.0000
|0.0000
|12.00
|1748.22
|176
|2007.09.25 10:03
|close
|87
|0.20
|1.4067
|0.0000
|0.0000
|14.00
|1762.22
|177
|2007.09.25 23:00
|buy
|89
|0.20
|1.4148
|0.0000
|0.0000
|178
|2007.09.26 02:19
|close
|89
|0.20
|1.4160
|0.0000
|0.0000
|23.02
|1785.24
|179
|2007.09.27 15:00
|buy
|90
|0.20
|1.4173
|0.0000
|0.0000
|180
|2007.09.27 15:17
|close
|90
|0.20
|1.4183
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1805.24
|181
|2007.09.27 16:00
|buy
|91
|0.20
|1.4171
|0.0000
|0.0000
|182
|2007.09.27 17:00
|buy
|92
|0.40
|1.4176
|0.0000
|0.0000
|183
|2007.09.27 17:00
|close
|92
|0.40
|1.4178
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1813.24
|184
|2007.09.27 17:00
|close
|91
|0.20
|1.4178
|0.0000
|0.0000
|14.00
|1827.24
|185
|2007.10.02 11:00
|sell
|93
|0.20
|1.4179
|0.0000
|0.0000
|186
|2007.10.02 13:31
|close
|93
|0.20
|1.4169
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1847.24
|187
|2007.10.03 18:00
|sell
|94
|0.20
|1.4146
|0.0000
|0.0000
|188
|2007.10.03 18:42
|close
|94
|0.20
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1867.24
|189
|2007.10.03 19:00
|sell
|95
|0.20
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|190
|2007.10.03 19:07
|close
|95
|0.20
|1.4121
|0.0000
|0.0000
|22.00
|1889.24
|191
|2007.10.03 20:00
|sell
|96
|0.20
|1.4118
|0.0000
|0.0000
|192
|2007.10.03 21:00
|sell
|97
|0.40
|1.4118
|0.0000
|0.0000
|193
|2007.10.03 21:21
|close
|97
|0.40
|1.4114
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1905.24
|194
|2007.10.03 21:21
|close
|96
|0.20
|1.4114
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1913.24
|195
|2007.10.03 22:00
|sell
|98
|0.20
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|196
|2007.10.03 22:40
|close
|98
|0.20
|1.4097
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1933.24
|197
|2007.10.04 22:00
|buy
|99
|0.20
|1.4119
|0.0000
|0.0000
|198
|2007.10.04 22:36
|close
|99
|0.20
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|26.00
|1959.24
|199
|2007.10.05 17:00
|buy
|100
|0.20
|1.4141
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.10.05 17:07
|close
|100
|0.20
|1.4151
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1979.24
|201
|2007.10.05 20:00
|buy
|101
|0.20
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|202
|2007.10.05 21:01
|buy
|102
|0.40
|1.4141
|0.0000
|0.0000
|203
|2007.10.07 23:59
|close at stop
|102
|0.40
|1.4139
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|1971.24
|204
|2007.10.07 23:59
|close at stop
|101
|0.20
|1.4139
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1973.24