Strategy Tester Report
Copy of PipMakerV5WINNERstoch_V1
NorthFinance-Demo (Build 210)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.08.01 00:00 - 2007.10.07 23:00 (2007.08.01 - 2007.10.08)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMaxOrders=9; LotSize=0.2; LotIncrement=2; Multiplier=1; ProfitTarget=20; OpenOnTick=70; Spacing=10; TrendSpacing=10; CounterTrendMultiplier=2; CloseDelay=10; CeaseTrading=false; RightSideLabel=true; deltad=5; stolevel=4; hmaperiod=50; qqelev=0.005; juicelevel=0; per=10; bb=20;
Bars in test6163Ticks modelled246265Modelling quality75.27%
Mismatched charts errors43
Initial deposit500.00
Total net profit1473.24Gross profit1920.04Gross loss-446.80
Profit factor4.30Expected payoff14.44
Absolute drawdown110.00Maximal drawdown520.92 (35.81%)Relative drawdown42.02% (356.00)
Total trades102Short positions (won %)54 (87.04%)Long positions (won %)48 (91.67%)
Profit trades (% of total)91 (89.22%)Loss trades (% of total)11 (10.78%)
Largestprofit trade96.00loss trade-189.96
Averageprofit trade21.10loss trade-40.62
Maximumconsecutive wins (profit in money)26 (538.82)consecutive losses (loss in money)1 (-189.96)
Maximalconsecutive profit (count of wins)538.82 (26)consecutive loss (count of losses)-189.96 (1)
Averageconsecutive wins8consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.08.01 07:00buy10.201.36620.00000.0000
22007.08.01 13:00buy20.401.36670.00000.0000
32007.08.01 13:05close20.401.36690.00000.00008.00508.00
42007.08.01 13:05close10.201.36690.00000.000014.00522.00
52007.08.02 05:00sell30.201.36570.00000.0000
62007.08.02 20:00buy40.201.36970.00000.0000
72007.08.02 21:00buy50.401.36980.00000.0000
82007.08.03 01:00buy60.801.37010.00000.0000
92007.08.03 03:21close30.201.37110.00000.0000-107.56414.44
102007.08.03 03:21close60.801.37090.00000.000064.00478.44
112007.08.03 03:21close50.401.37090.00000.000042.04520.48
122007.08.03 03:21close40.201.37090.00000.000023.02543.50
132007.08.03 18:00buy70.201.37680.00000.0000
142007.08.03 18:30close70.201.37780.00000.000020.00563.50
152007.08.03 19:00buy80.201.37850.00000.0000
162007.08.03 20:00buy90.401.37860.00000.0000
172007.08.03 21:07close90.401.37890.00000.000012.00575.50
182007.08.03 21:07close80.201.37890.00000.00008.00583.50
192007.08.06 02:00buy100.201.38190.00000.0000
202007.08.06 02:18close100.201.38290.00000.000020.00603.50
212007.08.06 03:00buy110.201.38190.00000.0000
222007.08.06 09:18close110.201.38290.00000.000020.00623.50
232007.08.07 13:00sell120.201.37990.00000.0000
242007.08.07 13:59close120.201.37890.00000.000020.00643.50
252007.08.07 16:00sell130.201.37800.00000.0000
262007.08.07 16:22close130.201.37700.00000.000020.00663.50
272007.08.08 02:00sell140.201.37380.00000.0000
282007.08.08 09:15close140.201.37280.00000.000020.00683.50
292007.08.08 23:00sell150.201.37960.00000.0000
302007.08.09 09:55close150.201.37860.00000.000021.32704.82
312007.08.09 16:00sell160.201.36630.00000.0000
322007.08.10 08:38close160.201.36530.00000.000020.44725.26
332007.08.13 12:00sell170.201.36560.00000.0000
342007.08.13 12:45close170.201.36460.00000.000020.00745.26
352007.08.13 13:00sell180.201.36510.00000.0000
362007.08.13 17:02close180.201.36410.00000.000020.00765.26
372007.08.14 22:00sell190.201.35410.00000.0000
382007.08.14 23:00sell200.401.35360.00000.0000
392007.08.14 23:52close200.401.35340.00000.00008.00773.26
402007.08.14 23:52close190.201.35340.00000.000014.00787.26
412007.08.15 00:00sell210.201.35330.00000.0000
422007.08.15 03:57close210.201.35230.00000.000020.00807.26
432007.08.15 16:00sell220.201.34650.00000.0000
442007.08.15 22:23close220.201.34550.00000.000020.00827.26
452007.08.16 00:00sell230.201.34420.00000.0000
462007.08.16 00:12close230.201.34320.00000.000020.00847.26
472007.08.17 03:00buy240.201.34310.00000.0000
482007.08.17 04:00buy250.401.34300.00000.0000
492007.08.17 11:51close250.401.34340.00000.000016.00863.26
502007.08.17 11:51close240.201.34340.00000.00006.00869.26
512007.08.17 13:00buy260.201.34420.00000.0000
522007.08.17 13:50close260.201.34520.00000.000020.00889.26
532007.08.17 14:00buy270.201.34490.00000.0000
542007.08.17 14:15close270.201.34590.00000.000020.00909.26
552007.08.21 04:00sell280.201.34660.00000.0000
562007.08.21 19:00sell290.401.34820.00000.0000
572007.08.21 20:00sell300.801.34770.00000.0000
582007.08.21 20:13close300.801.34750.00000.000016.00925.26
592007.08.21 20:13close290.401.34750.00000.000028.00953.26
602007.08.21 20:13close280.201.34750.00000.0000-18.00935.26
612007.08.21 22:00sell310.201.34670.00000.0000
622007.08.22 00:00sell320.401.34650.00000.0000
632007.08.22 00:13close320.401.34620.00000.000012.00947.26
642007.08.22 00:13close310.201.34620.00000.000010.44957.70
652007.08.22 20:00buy330.201.35320.00000.0000
662007.08.22 22:20close330.201.35430.00000.000022.00979.70
672007.08.24 07:00buy340.201.35690.00000.0000
682007.08.24 11:25close340.201.35790.00000.000020.00999.70
692007.08.24 13:00buy350.201.35900.00000.0000
702007.08.24 13:55close350.201.36000.00000.000020.001019.70
712007.08.24 14:00buy360.201.36040.00000.0000
722007.08.24 14:04close360.201.36140.00000.000020.001039.70
732007.08.24 15:00buy370.201.36180.00000.0000
742007.08.24 15:51close370.201.36280.00000.000020.001059.70
752007.08.24 16:00buy380.201.36340.00000.0000
762007.08.24 17:00buy390.401.36320.00000.0000
772007.08.24 17:02close390.401.36360.00000.000016.001075.70
782007.08.24 17:02close380.201.36360.00000.00004.001079.70
792007.08.28 03:00sell400.201.36350.00000.0000
802007.08.28 04:00sell410.401.36260.00000.0000
812007.08.28 05:00sell420.801.36300.00000.0000
822007.08.28 06:44close420.801.36280.00000.000016.001095.70
832007.08.28 06:44close410.401.36280.00000.0000-8.001087.70
842007.08.28 06:44close400.201.36280.00000.000014.001101.70
852007.08.28 17:00sell430.201.36470.00000.0000
862007.08.28 18:04close430.201.36370.00000.000020.001121.70
872007.08.28 20:00sell440.201.36330.00000.0000
882007.08.28 21:00sell450.401.36270.00000.0000
892007.08.28 21:18close450.401.36250.00000.00008.001129.70
902007.08.28 21:18close440.201.36250.00000.000016.001145.70
912007.08.29 01:00sell460.201.36020.00000.0000
922007.08.29 02:00sell470.401.35980.00000.0000
932007.08.29 02:19close470.401.35880.00000.000040.001185.70
942007.08.29 02:19close460.201.35880.00000.000028.001213.70
952007.08.30 16:00buy480.201.36300.00000.0000
962007.08.30 18:00buy490.401.36390.00000.0000
972007.08.30 18:01close490.401.36400.00000.00004.001217.70
982007.08.30 18:01close480.201.36400.00000.000020.001237.70
992007.08.30 19:00buy500.201.36470.00000.0000
1002007.08.30 20:00buy510.401.36550.00000.0000
1012007.08.31 02:48close510.401.36570.00000.00006.041243.74
1022007.08.31 02:48close500.201.36570.00000.000019.021262.76
1032007.08.31 06:00buy520.201.36680.00000.0000
1042007.08.31 14:31close520.201.36810.00000.000026.001288.76
1052007.08.31 16:00buy530.201.36990.00000.0000
1062007.08.31 21:00sell540.201.36260.00000.0000
1072007.08.31 22:00sell550.401.36230.00000.0000
1082007.09.03 19:00sell560.801.36110.00000.0000
1092007.09.04 03:00sell571.601.36120.00000.0000
1102007.09.04 04:16close571.601.36070.00000.000080.001368.76
1112007.09.04 04:16close560.801.36070.00000.000033.761402.52
1122007.09.04 04:16close550.401.36070.00000.000065.761468.28
1132007.09.04 04:16close540.201.36070.00000.000038.881507.16
1142007.09.04 04:16close530.201.36050.00000.0000-189.961317.20
1152007.09.05 08:00sell580.201.35880.00000.0000
1162007.09.05 08:30close580.201.35780.00000.000020.001337.20
1172007.09.05 09:00sell590.201.35760.00000.0000
1182007.09.05 10:00sell600.401.35810.00000.0000
1192007.09.05 10:06close600.401.35760.00000.000020.001357.20
1202007.09.05 10:06close590.201.35760.00000.00000.001357.20
1212007.09.05 14:00buy610.201.35910.00000.0000
1222007.09.05 17:06close610.201.36020.00000.000022.001379.20
1232007.09.05 20:00buy620.201.36720.00000.0000
1242007.09.05 21:00buy630.401.36700.00000.0000
1252007.09.06 17:17close630.401.36760.00000.000018.121397.32
1262007.09.06 17:17close620.201.36760.00000.00005.061402.38
1272007.09.07 17:00buy640.201.37760.00000.0000
1282007.09.07 19:04close640.201.37860.00000.000020.001422.38
1292007.09.10 20:01sell650.201.37980.00000.0000
1302007.09.11 03:20close650.201.37880.00000.000020.441442.82
1312007.09.11 21:00sell660.201.38310.00000.0000
1322007.09.13 17:00sell670.401.38700.00000.0000
1332007.09.14 02:00sell680.801.38660.00000.0000
1342007.09.14 03:00sell691.601.38730.00000.0000
1352007.09.14 07:49close691.601.38670.00000.000096.001538.82
1362007.09.14 07:49close680.801.38670.00000.0000-8.001530.82
1372007.09.14 07:49close670.401.38670.00000.000012.881543.70
1382007.09.14 07:49close660.201.38670.00000.0000-69.801473.90
1392007.09.14 20:00sell700.201.38560.00000.0000
1402007.09.14 21:00sell710.401.38670.00000.0000
1412007.09.17 02:25close710.401.38590.00000.000032.881506.78
1422007.09.17 02:25close700.201.38590.00000.0000-5.561501.22
1432007.09.17 14:00sell720.201.38730.00000.0000
1442007.09.17 18:27close720.201.38630.00000.000020.001521.22
1452007.09.17 19:00sell730.201.38580.00000.0000
1462007.09.18 08:00sell740.401.38590.00000.0000
1472007.09.18 08:53close740.401.38550.00000.000016.001537.22
1482007.09.18 08:53close730.201.38550.00000.00006.441543.66
1492007.09.18 13:00buy750.201.38680.00000.0000
1502007.09.18 15:33close750.201.38780.00000.000020.001563.66
1512007.09.18 22:00buy760.201.39720.00000.0000
1522007.09.18 22:00close760.201.39820.00000.000020.001583.66
1532007.09.18 23:00buy770.201.39700.00000.0000
1542007.09.18 23:29close770.201.39800.00000.000020.001603.66
1552007.09.19 00:00buy780.201.39830.00000.0000
1562007.09.20 06:02buy790.401.39750.00000.0000
1572007.09.20 09:06close790.401.39820.00000.000028.001631.66
1582007.09.20 09:06close780.201.39820.00000.0000-4.941626.72
1592007.09.20 18:00buy800.201.40880.00000.0000
1602007.09.20 18:45close800.201.40980.00000.000020.001646.72
1612007.09.20 19:00buy810.201.40910.00000.0000
1622007.09.20 20:00buy820.401.40780.00000.0000
1632007.09.21 07:35close820.401.40870.00000.000034.041680.76
1642007.09.21 07:35close810.201.40870.00000.0000-8.981671.78
1652007.09.24 04:01buy830.201.40970.00000.0000
1662007.09.24 04:11close830.201.41080.00000.000022.001693.78
1672007.09.24 08:00sell840.201.40990.00000.0000
1682007.09.24 09:00sell850.401.41180.00000.0000
1692007.09.24 10:04close850.401.41080.00000.000040.001733.78
1702007.09.24 10:04close840.201.41080.00000.0000-18.001715.78
1712007.09.24 19:00sell860.201.40850.00000.0000
1722007.09.25 01:47close860.201.40750.00000.000020.441736.22
1732007.09.25 03:00sell870.201.40740.00000.0000
1742007.09.25 04:00sell880.401.40700.00000.0000
1752007.09.25 10:03close880.401.40670.00000.000012.001748.22
1762007.09.25 10:03close870.201.40670.00000.000014.001762.22
1772007.09.25 23:00buy890.201.41480.00000.0000
1782007.09.26 02:19close890.201.41600.00000.000023.021785.24
1792007.09.27 15:00buy900.201.41730.00000.0000
1802007.09.27 15:17close900.201.41830.00000.000020.001805.24
1812007.09.27 16:00buy910.201.41710.00000.0000
1822007.09.27 17:00buy920.401.41760.00000.0000
1832007.09.27 17:00close920.401.41780.00000.00008.001813.24
1842007.09.27 17:00close910.201.41780.00000.000014.001827.24
1852007.10.02 11:00sell930.201.41790.00000.0000
1862007.10.02 13:31close930.201.41690.00000.000020.001847.24
1872007.10.03 18:00sell940.201.41460.00000.0000
1882007.10.03 18:42close940.201.41360.00000.000020.001867.24
1892007.10.03 19:00sell950.201.41320.00000.0000
1902007.10.03 19:07close950.201.41210.00000.000022.001889.24
1912007.10.03 20:00sell960.201.41180.00000.0000
1922007.10.03 21:00sell970.401.41180.00000.0000
1932007.10.03 21:21close970.401.41140.00000.000016.001905.24
1942007.10.03 21:21close960.201.41140.00000.00008.001913.24
1952007.10.03 22:00sell980.201.41070.00000.0000
1962007.10.03 22:40close980.201.40970.00000.000020.001933.24
1972007.10.04 22:00buy990.201.41190.00000.0000
1982007.10.04 22:36close990.201.41320.00000.000026.001959.24
1992007.10.05 17:00buy1000.201.41410.00000.0000
2002007.10.05 17:07close1000.201.41510.00000.000020.001979.24
2012007.10.05 20:00buy1010.201.41380.00000.0000
2022007.10.05 21:01buy1020.401.41410.00000.0000
2032007.10.07 23:59close at stop1020.401.41390.00000.0000-8.001971.24
2042007.10.07 23:59close at stop1010.201.41390.00000.00002.001973.24