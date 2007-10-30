FXLite LLC
|Account: 1020485
|Name: Stace
|Currency: USD
|2007 October 31, 16:57
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13198430
|2007.10.30 16:53
|balance
|Deposit
|2 000.00
|13215966
|2007.10.30 23:06
|sell
|1.90
|gbpusd
|2.0679
|0.0000
|0.0000
|2007.10.30 23:06
|2.0683
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|13217889
|2007.10.31 00:20
|sell
|2.60
|eurchf
|1.6731
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 00:21
|1.6735
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.67
|13217976
|2007.10.31 00:22
|buy
|1.70
|gbpusd
|2.0673
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 00:22
|2.0668
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.00
|13218018
|2007.10.31 00:23
|buy
|1.60
|gbpusd
|2.0668
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 00:23
|2.0662
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|13218377
|2007.10.31 00:37
|sell
|1.50
|gbpusd
|2.0674
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 00:50
|2.0681
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.00
|13218921
|2007.10.31 01:00
|buy
|2.10
|eurgbp
|0.6983
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 01:00
|0.6981
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.87
|13221635
|2007.10.31 03:34
|buy
|2.00
|eurgbp
|0.6981
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 03:37
|0.6978
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.08
|13221911
|2007.10.31 03:44
|buy
|1.80
|eurchf
|1.6727
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 03:44
|1.6724
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.60
|13224187
|2007.10.31 04:46
|sell
|1.70
|eurchf
|1.6726
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 04:57
|1.6725
|0.00
|0.00
|0.00
|14.67
|13226491
|2007.10.31 06:15
|buy
|1.20
|gbpusd
|2.0686
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 06:25
|2.0687
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|13226887
|2007.10.31 06:29
|sell
|1.20
|gbpusd
|2.0692
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 06:30
|2.0699
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|13232343
|2007.10.31 09:08
|buy
|1.10
|gbpusd
|2.0702
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 09:08
|2.0693
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.00
|13232360
|2007.10.31 09:08
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0697
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 09:09
|2.0699
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|13232883
|2007.10.31 09:13
|buy
|1.10
|gbpusd
|2.0698
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 09:14
|2.0693
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.00
|13233171
|2007.10.31 09:15
|sell
|1.00
|gbpusd
|2.0696
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 09:17
|2.0695
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13234741
|2007.10.31 09:41
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 09:41
|1.4446
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-920.55
|Closed P/L:
|-920.55
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-920.55
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 079.45
|Equity:
|1 079.45
|Free Margin:
|1 079.45