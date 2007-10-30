FXLite LLC

Account: 1020485 Name: Stace Currency: USD 2007 October 31, 16:57
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
131984302007.10.30 16:53balanceDeposit2 000.00
132159662007.10.30 23:06sell1.90gbpusd2.06790.00000.00002007.10.30 23:062.06830.000.000.00-76.00
132178892007.10.31 00:20sell2.60eurchf1.67310.00000.00002007.10.31 00:211.67350.000.000.00-89.67
132179762007.10.31 00:22buy1.70gbpusd2.06730.00000.00002007.10.31 00:222.06680.000.000.00-85.00
132180182007.10.31 00:23buy1.60gbpusd2.06680.00000.00002007.10.31 00:232.06620.000.000.00-96.00
132183772007.10.31 00:37sell1.50gbpusd2.06740.00000.00002007.10.31 00:502.06810.000.000.00-105.00
132189212007.10.31 01:00buy2.10eurgbp0.69830.00000.00002007.10.31 01:000.69810.000.000.00-86.87
132216352007.10.31 03:34buy2.00eurgbp0.69810.00000.00002007.10.31 03:370.69780.000.000.00-124.08
132219112007.10.31 03:44buy1.80eurchf1.67270.00000.00002007.10.31 03:441.67240.000.000.00-46.60
132241872007.10.31 04:46sell1.70eurchf1.67260.00000.00002007.10.31 04:571.67250.000.000.0014.67
132264912007.10.31 06:15buy1.20gbpusd2.06860.00000.00002007.10.31 06:252.06870.000.000.0012.00
132268872007.10.31 06:29sell1.20gbpusd2.06920.00000.00002007.10.31 06:302.06990.000.000.00-84.00
132323432007.10.31 09:08buy1.10gbpusd2.07020.00000.00002007.10.31 09:082.06930.000.000.00-99.00
132323602007.10.31 09:08buy1.00gbpusd2.06970.00000.00002007.10.31 09:092.06990.000.000.0020.00
132328832007.10.31 09:13buy1.10gbpusd2.06980.00000.00002007.10.31 09:142.06930.000.000.00-55.00
132331712007.10.31 09:15sell1.00gbpusd2.06960.00000.00002007.10.31 09:172.06950.000.000.0010.00
132347412007.10.31 09:41sell1.50eurusd1.44440.00000.00002007.10.31 09:411.44460.000.000.00-30.00
  0.00 0.00 0.00 -920.55
Closed P/L: -920.55
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -920.55 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 079.45 Equity: 1 079.45 Free Margin: 1 079.45