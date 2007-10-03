ODL Securities
|Account: 46121
|Name: oil trader
|Currency: USD
|2007 October 9, 13:52
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1117847
|2007.10.03 09:05
|balance
|Deposit
|100 000.00
|1120930
|2007.10.03 11:03
|sell
|0.10
|gld
|730.35
|730.95
|0.00
|2007.10.03 11:17
|730.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1126735
|2007.10.03 14:05
|sell
|0.10
|gld
|730.40
|731.00
|0.00
|2007.10.03 14:05
|731.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1127932
|2007.10.03 14:30
|sell
|1.00
|oil
|77.18
|77.33
|0.00
|2007.10.03 14:31
|77.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|1127933
|2007.10.03 14:30
|sell
|1.00
|oil
|77.09
|77.24
|0.00
|2007.10.03 14:31
|77.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|1135692
|2007.10.04 16:00
|buy
|0.50
|oil
|77.80
|78.79
|0.00
|2007.10.04 17:42
|78.79
|0.00
|0.00
|0.00
|495.00
|1135695
|2007.10.03 19:38
|sell
|0.50
|oil
|77.06
|77.04
|0.00
|2007.10.04 14:26
|77.04
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1143721
|2007.10.04 04:25
|buy
|0.10
|gld
|725.15
|720.15
|737.15
|2007.10.04 17:23
|737.15
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|1149367
|2007.10.04 08:41
|sell
|0.10
|gld
|724.00
|727.20
|0.00
|2007.10.04 09:31
|727.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1149368
|2007.10.04 09:31
|buy
|0.10
|gld
|727.20
|724.00
|0.00
|2007.10.04 12:52
|724.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1156191
|2007.10.04 13:03
|sell
|0.50
|oil
|76.73
|77.18
|0.00
|2007.10.04 14:32
|77.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-225.00
|1156192
|2007.10.04 14:46
|buy
|0.50
|oil
|77.31
|78.79
|0.00
|2007.10.04 17:42
|78.79
|0.00
|0.00
|0.00
|740.00
|1158466
|2007.10.04 13:11
|sell
|0.10
|gld
|720.75
|725.75
|0.00
|2007.10.04 14:08
|725.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|1158467
|2007.10.04 14:27
|buy
|0.10
|gld
|729.25
|733.50
|0.00
|2007.10.04 23:00
|736.15
|0.00
|0.00
|-1.13
|69.00
|1158685
|2007.10.04 13:04
|buy
|0.50
|oil
|76.68
|76.18
|77.43
|2007.10.04 14:48
|77.43
|0.00
|0.00
|0.00
|375.00
|1165979
|2007.10.04 16:00
|sell stop
|0.50
|oil
|77.02
|77.47
|0.00
|2007.10.05 14:21
|78.33
|cancelled
|1168660
|2007.10.04 19:08
|sell
|0.10
|gld
|737.00
|742.00
|725.00
|2007.10.05 16:03
|742.00
|0.00
|0.00
|1.02
|-50.00
|1175311
|2007.10.05 08:00
|sell stop
|0.10
|oil
|77.59
|79.75
|0.00
|2007.10.05 14:21
|78.37
|cancelled
|1175312
|2007.10.05 08:00
|buy stop
|0.10
|oil
|79.75
|77.59
|0.00
|2007.10.05 14:21
|78.40
|cancelled
|1175314
|2007.10.05 12:30
|sell
|0.10
|gld
|733.30
|732.20
|0.00
|2007.10.05 12:47
|732.20
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|1175315
|2007.10.05 11:00
|buy
|0.10
|gld
|737.30
|733.30
|0.00
|2007.10.05 12:30
|733.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1179449
|2007.10.05 13:00
|sell stop
|0.10
|oil
|77.44
|79.95
|0.00
|2007.10.05 14:21
|78.34
|cancelled
|1179450
|2007.10.05 13:00
|buy stop
|0.10
|oil
|79.95
|77.44
|0.00
|2007.10.05 14:21
|78.43
|cancelled
|1179462
|2007.10.05 13:00
|sell stop
|0.10
|gld
|725.70
|730.70
|0.00
|2007.10.05 19:19
|741.70
|cancelled
|1179463
|2007.10.05 13:44
|buy
|0.10
|gld
|738.15
|739.25
|0.00
|2007.10.05 19:19
|741.70
|0.00
|0.00
|0.00
|35.50
|1192813
|2007.10.08 08:51
|sell
|0.10
|gld
|736.15
|741.15
|0.00
|2007.10.08 21:17
|733.55
|0.00
|0.00
|1.02
|26.00
|1192814
|2007.10.08 08:00
|buy stop
|0.10
|gld
|741.75
|736.75
|0.00
|2007.10.08 21:18
|733.55
|cancelled
|1198454
|2007.10.08 12:22
|sell
|0.50
|oil
|78.19
|76.63
|0.00
|2007.10.08 18:16
|76.63
|0.00
|0.00
|0.00
|780.00
|1198456
|2007.10.08 12:00
|buy stop
|0.50
|oil
|78.70
|78.25
|0.00
|2007.10.08 21:19
|76.55
|cancelled
|1199691
|2007.10.08 12:59
|buy
|0.50
|oil
|78.00
|77.50
|78.75
|2007.10.08 13:12
|77.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-250.00
|1199709
|2007.10.08 15:59
|sell
|0.10
|gld
|731.10
|736.10
|0.00
|2007.10.08 21:18
|733.55
|0.00
|0.00
|1.02
|-24.50
|1199710
|2007.10.08 14:25
|buy
|0.10
|gld
|736.70
|731.70
|0.00
|2007.10.08 15:59
|731.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|1204289
|2007.10.08 17:24
|sell
|0.50
|oil
|76.63
|77.08
|0.00
|2007.10.08 21:18
|76.55
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1204290
|2007.10.08 16:00
|buy stop
|0.50
|oil
|77.52
|77.07
|0.00
|2007.10.08 21:19
|76.55
|cancelled
|1220953
|2007.10.09 08:58
|sell
|0.10
|gld
|729.80
|733.70
|0.00
|2007.10.09 13:34
|733.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|1221756
|2007.10.09 08:30
|buy
|0.50
|oil
|75.99
|75.49
|76.74
|2007.10.09 13:41
|76.74
|0.00
|0.00
|0.00
|375.00
|1227930
|2007.10.09 12:40
|sell
|0.50
|oil
|75.76
|76.17
|0.00
|2007.10.09 13:00
|76.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-205.00
|1228935
|2007.10.09 12:40
|buy
|0.50
|oil
|75.73
|75.48
|76.48
|2007.10.09 13:36
|76.48
|0.00
|0.00
|0.00
|375.00
|
|0.00
|0.00
|1.93
|2 142.00
|Closed P/L:
|2 143.93
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1215146
|2007.10.09 04:23
|buy
|0.10
|gld
|730.10
|725.10
|742.10
|
|736.50
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|1220954
|2007.10.09 13:34
|buy
|0.10
|gld
|733.70
|729.80
|0.00
|
|736.50
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|1227933
|2007.10.09 13:00
|buy
|0.50
|oil
|76.17
|76.31
|0.00
|
|76.70
|0.00
|0.00
|0.00
|265.00
|1229387
|2007.10.09 13:17
|buy
|0.10
|gld
|732.95
|727.95
|0.00
|
|736.50
|0.00
|0.00
|0.00
|35.50
|
|0.00
|0.00
|0.00
|392.50
|
|Floating P/L:
|392.50
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|1229386
|2007.10.09 13:00
|sell stop
|0.10
|gld
|727.65
|732.65
|0.00
|
|736.50
|GaoXing DB TF2
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2 143.93
|Floating P/L:
|392.50
|Margin:
|600.53
|Balance:
|102 143.93
|Equity:
|102 536.43
|Free Margin:
|101 935.91