ODL Securities

Account: 46121 Name: oil trader Currency: USD 2007 October 9, 13:52
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
11178472007.10.03 09:05balanceDeposit100 000.00
11209302007.10.03 11:03sell0.10gld730.35730.950.002007.10.03 11:17730.950.000.000.00-6.00
11267352007.10.03 14:05sell0.10gld730.40731.000.002007.10.03 14:05731.000.000.000.00-6.00
11279322007.10.03 14:30sell1.00oil77.1877.330.002007.10.03 14:3177.330.000.000.00-150.00
11279332007.10.03 14:30sell1.00oil77.0977.240.002007.10.03 14:3177.240.000.000.00-150.00
11356922007.10.04 16:00buy0.50oil77.8078.790.002007.10.04 17:4278.790.000.000.00495.00
11356952007.10.03 19:38sell0.50oil77.0677.040.002007.10.04 14:2677.040.000.000.0010.00
11437212007.10.04 04:25buy0.10gld725.15720.15737.152007.10.04 17:23737.150.000.000.00120.00
11493672007.10.04 08:41sell0.10gld724.00727.200.002007.10.04 09:31727.200.000.000.00-32.00
11493682007.10.04 09:31buy0.10gld727.20724.000.002007.10.04 12:52724.000.000.000.00-32.00
11561912007.10.04 13:03sell0.50oil76.7377.180.002007.10.04 14:3277.180.000.000.00-225.00
11561922007.10.04 14:46buy0.50oil77.3178.790.002007.10.04 17:4278.790.000.000.00740.00
11584662007.10.04 13:11sell0.10gld720.75725.750.002007.10.04 14:08725.750.000.000.00-50.00
11584672007.10.04 14:27buy0.10gld729.25733.500.002007.10.04 23:00736.150.000.00-1.1369.00
11586852007.10.04 13:04buy0.50oil76.6876.1877.432007.10.04 14:4877.430.000.000.00375.00
11659792007.10.04 16:00sell stop0.50oil77.0277.470.002007.10.05 14:2178.33cancelled
11686602007.10.04 19:08sell0.10gld737.00742.00725.002007.10.05 16:03742.000.000.001.02-50.00
11753112007.10.05 08:00sell stop0.10oil77.5979.750.002007.10.05 14:2178.37cancelled
11753122007.10.05 08:00buy stop0.10oil79.7577.590.002007.10.05 14:2178.40cancelled
11753142007.10.05 12:30sell0.10gld733.30732.200.002007.10.05 12:47732.200.000.000.0011.00
11753152007.10.05 11:00buy0.10gld737.30733.300.002007.10.05 12:30733.300.000.000.00-40.00
11794492007.10.05 13:00sell stop0.10oil77.4479.950.002007.10.05 14:2178.34cancelled
11794502007.10.05 13:00buy stop0.10oil79.9577.440.002007.10.05 14:2178.43cancelled
11794622007.10.05 13:00sell stop0.10gld725.70730.700.002007.10.05 19:19741.70cancelled
11794632007.10.05 13:44buy0.10gld738.15739.250.002007.10.05 19:19741.700.000.000.0035.50
11928132007.10.08 08:51sell0.10gld736.15741.150.002007.10.08 21:17733.550.000.001.0226.00
11928142007.10.08 08:00buy stop0.10gld741.75736.750.002007.10.08 21:18733.55cancelled
11984542007.10.08 12:22sell0.50oil78.1976.630.002007.10.08 18:1676.630.000.000.00780.00
11984562007.10.08 12:00buy stop0.50oil78.7078.250.002007.10.08 21:1976.55cancelled
11996912007.10.08 12:59buy0.50oil78.0077.5078.752007.10.08 13:1277.500.000.000.00-250.00
11997092007.10.08 15:59sell0.10gld731.10736.100.002007.10.08 21:18733.550.000.001.02-24.50
11997102007.10.08 14:25buy0.10gld736.70731.700.002007.10.08 15:59731.700.000.000.00-50.00
12042892007.10.08 17:24sell0.50oil76.6377.080.002007.10.08 21:1876.550.000.000.0040.00
12042902007.10.08 16:00buy stop0.50oil77.5277.070.002007.10.08 21:1976.55cancelled
12209532007.10.09 08:58sell0.10gld729.80733.700.002007.10.09 13:34733.700.000.000.00-39.00
12217562007.10.09 08:30buy0.50oil75.9975.4976.742007.10.09 13:4176.740.000.000.00375.00
12279302007.10.09 12:40sell0.50oil75.7676.170.002007.10.09 13:0076.170.000.000.00-205.00
12289352007.10.09 12:40buy0.50oil75.7375.4876.482007.10.09 13:3676.480.000.000.00375.00
  0.00 0.00 1.93 2 142.00
Closed P/L: 2 143.93
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
12151462007.10.09 04:23buy0.10gld730.10725.10742.10 736.500.000.000.0064.00
12209542007.10.09 13:34buy0.10gld733.70729.800.00 736.500.000.000.0028.00
12279332007.10.09 13:00buy0.50oil76.1776.310.00 76.700.000.000.00265.00
12293872007.10.09 13:17buy0.10gld732.95727.950.00 736.500.000.000.0035.50
  0.00 0.00 0.00 392.50
 Floating P/L: 392.50
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
12293862007.10.09 13:00sell stop0.10gld727.65732.650.00 736.50GaoXing DB TF2
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 143.93 Floating P/L: 392.50 Margin: 600.53
Balance: 102 143.93 Equity: 102 536.43 Free Margin: 101 935.91