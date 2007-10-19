FIBO Group, Ltd

Account: 1264651 Name: sps Currency: USD 2007 October 19, 21:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
40966262007.10.19 14:33balanceDeposit10 000.00
40966292007.10.19 14:33buy0.10usdchf1.16971.16371.17172007.10.19 16:051.17170.000.000.0017.07
40966332007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39752.39152.39952007.10.19 14:372.39950.000.000.0017.10
40966342007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39762.39162.39962007.10.19 14:372.39960.000.000.0017.10
40966352007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39772.39172.39972007.10.19 14:562.39970.000.000.0017.09
40966362007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39782.39182.39982007.10.19 14:562.39980.000.000.0017.10
40966372007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39772.39172.39972007.10.19 14:562.39970.000.000.0017.09
40966382007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39772.39172.39972007.10.19 14:562.39970.000.000.0017.09
40966392007.10.19 14:34sell0.10audusd0.89880.90480.89732007.10.19 15:390.89730.000.000.0015.00
40966402007.10.19 14:34sell0.10gbpusd2.05002.05602.04852007.10.19 16:032.04850.000.000.0015.00
40966412007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39762.39162.39962007.10.19 14:372.39960.000.000.0017.10
40966432007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39792.39192.39992007.10.19 14:562.39990.000.000.0017.10
40966442007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39772.39172.39972007.10.19 14:562.39970.000.000.0017.09
40966452007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39772.39172.39972007.10.19 14:562.39970.000.000.0017.09
40966462007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39762.39162.39962007.10.19 14:372.39960.000.000.0017.10
40966472007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39792.39192.39992007.10.19 14:562.39990.000.000.0017.10
40966482007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39772.39172.39972007.10.19 14:562.39970.000.000.0017.09
40966502007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39762.39162.39962007.10.19 14:372.39960.000.000.0017.10
40966522007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39752.39152.39952007.10.19 14:372.39950.000.000.0017.10
40966532007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39762.39162.39962007.10.19 14:372.39960.000.000.0017.10
40966542007.10.19 14:34sell0.10eurjpy164.96165.56164.812007.10.19 15:12164.810.000.000.0013.00
40966552007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39752.39152.39952007.10.19 14:372.39950.000.000.0017.10
40966562007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39772.39172.39972007.10.19 14:562.39970.000.000.0017.09
40966572007.10.19 14:34buy0.10usdjpy115.41114.81115.612007.10.19 20:14114.810.000.000.00-52.26
40966582007.10.19 14:34buy0.10usdjpy115.39114.79115.592007.10.19 20:14114.790.000.000.00-52.27
40966592007.10.19 14:34sell0.10eurjpy164.97165.57164.822007.10.19 15:12164.820.000.000.0013.00
40966602007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39762.39162.39962007.10.19 14:372.39960.000.000.0017.10
40966622007.10.19 14:34sell0.10gbpusd2.04982.05582.04832007.10.19 16:042.04830.000.000.0015.00
40966632007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39772.39172.39972007.10.19 14:562.39970.000.000.0017.09
40966642007.10.19 14:34sell0.10eurjpy164.98165.58164.832007.10.19 15:12164.830.000.000.0013.01
40966652007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39772.39172.39972007.10.19 14:562.39970.000.000.0017.09
40966662007.10.19 14:34sell0.10eurjpy164.97165.57164.822007.10.19 15:12164.820.000.000.0013.00
40966672007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39772.39172.39972007.10.19 14:562.39970.000.000.0017.09
40966692007.10.19 14:34sell0.10eurjpy164.96165.56164.812007.10.19 15:12164.810.000.000.0013.00
40966702007.10.19 14:34buy0.10usdjpy115.41114.81115.612007.10.19 20:14114.810.000.000.00-52.26
40966712007.10.19 14:34sell0.10eurjpy164.96165.56164.812007.10.19 15:12164.810.000.000.0013.00
40966732007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39782.39182.39982007.10.19 14:562.39980.000.000.0017.10
40966752007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39772.39172.39972007.10.19 14:562.39970.000.000.0017.09
40966762007.10.19 14:34sell0.10gbpusd2.04982.05582.04832007.10.19 16:042.04830.000.000.0015.00
40966782007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39802.39202.40002007.10.19 15:012.40000.000.000.0017.10
40966792007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39792.39192.39992007.10.19 14:562.39990.000.000.0017.10
40966802007.10.19 14:34buy0.10gbpchf2.39802.39202.40002007.10.19 15:012.40000.000.000.0017.10
40966812007.10.19 14:34sell0.10eurjpy164.98165.58164.832007.10.19 15:12164.830.000.000.0013.01
40966822007.10.19 14:34buy0.10usdjpy115.42114.82115.622007.10.19 20:14114.820.000.000.00-52.26
40966832007.10.19 14:34sell0.10eurjpy165.00165.60164.852007.10.19 15:11164.850.000.000.0013.00
40966842007.10.19 14:34sell0.10gbpjpy236.57237.17236.422007.10.19 15:30236.420.000.000.0013.01
40966852007.10.19 14:34sell0.10audusd0.89890.90490.89742007.10.19 15:390.89740.000.000.0015.00
40966862007.10.19 14:34sell0.10eurjpy165.01165.61164.862007.10.19 15:11164.860.000.000.0013.01
40966872007.10.19 14:34sell0.10eurjpy165.00165.60164.852007.10.19 15:11164.850.000.000.0013.00
40966882007.10.19 14:34sell0.10eurjpy165.01165.61164.862007.10.19 15:11164.860.000.000.0013.01
40966892007.10.19 14:34sell0.10audusd0.89880.90480.89732007.10.19 15:390.89730.000.000.0015.00
40966902007.10.19 14:34sell0.10eurjpy165.01165.61164.862007.10.19 15:11164.860.000.000.0013.01
40966912007.10.19 14:34sell0.10gbpjpy236.58237.18236.432007.10.19 15:30236.430.000.000.0013.01
40966922007.10.19 14:34buy0.10usdjpy115.45114.85115.652007.10.19 20:03114.850.000.000.00-52.24
40966932007.10.19 14:35sell0.10audusd0.89880.90480.89732007.10.19 15:390.89730.000.000.0015.00
40966972007.10.19 14:35buy0.10usdjpy115.42114.82115.622007.10.19 20:14114.820.000.000.00-52.26
40966982007.10.19 14:35sell0.10gbpchf2.39822.40422.39672007.10.19 15:442.39670.000.000.0012.82
40966992007.10.19 14:35sell0.10gbpchf2.39822.40422.39672007.10.19 15:442.39670.000.000.0012.82
40967002007.10.19 14:35sell0.10eurjpy165.01165.61164.862007.10.19 15:11164.860.000.000.0013.01
40967012007.10.19 14:35sell0.10gbpchf2.39842.40442.39692007.10.19 15:442.39690.000.000.0012.82
40967022007.10.19 14:35sell0.10eurjpy165.04165.64164.892007.10.19 15:10164.890.000.000.0013.00
40967032007.10.19 14:35sell0.10gbpchf2.39842.40442.39692007.10.19 15:442.39690.000.000.0012.82
40967042007.10.19 14:35buy0.10usdjpy115.45114.85115.652007.10.19 20:03114.850.000.000.00-52.24
40967072007.10.19 14:35sell0.10gbpchf2.39852.40452.39702007.10.19 15:442.39700.000.000.0012.82
40967082007.10.19 14:35sell0.10gbpchf2.39842.40442.39692007.10.19 15:442.39690.000.000.0012.82
40967092007.10.19 14:35sell0.10gbpchf2.39842.40442.39692007.10.19 15:442.39690.000.000.0012.82
40967102007.10.19 14:35sell0.10gbpusd2.05072.05672.04922007.10.19 15:322.04920.000.000.0015.00
40967112007.10.19 14:35sell0.10gbpchf2.39872.40472.39722007.10.19 15:442.39720.000.000.0012.82
40967122007.10.19 14:35sell0.10gbpchf2.39852.40452.39702007.10.19 15:442.39700.000.000.0012.82
40967132007.10.19 14:35sell0.10gbpusd2.05062.05662.04912007.10.19 15:332.04910.000.000.0015.00
40967142007.10.19 14:35sell0.10gbpchf2.39832.40432.39682007.10.19 15:442.39680.000.000.0012.83
40967152007.10.19 14:35buy0.10usdjpy115.45114.85115.652007.10.19 20:03114.850.000.000.00-52.24
40967172007.10.19 14:35sell0.10gbpchf2.39832.40432.39682007.10.19 15:442.39680.000.000.0012.83
40967182007.10.19 14:35sell0.10gbpchf2.39822.40422.39672007.10.19 15:442.39670.000.000.0012.82
40967192007.10.19 14:35sell0.10gbpchf2.39812.40412.39662007.10.19 20:202.39660.000.000.0012.82
40967202007.10.19 14:35sell0.10audusd0.89900.90500.89752007.10.19 15:380.89750.000.000.0015.00
40967212007.10.19 14:35sell0.10audusd0.89890.90490.89742007.10.19 15:390.89740.000.000.0015.00
40967222007.10.19 14:36sell0.10gbpchf2.39812.40412.39662007.10.19 20:202.39660.000.000.0012.82
40967242007.10.19 14:36sell0.10gbpchf2.39822.40422.39672007.10.19 15:442.39670.000.000.0012.82
40967252007.10.19 14:36sell0.10gbpusd2.05052.05652.04902007.10.19 15:452.04900.000.000.0015.00
40967262007.10.19 14:36sell0.10gbpchf2.39822.40422.39672007.10.19 15:442.39670.000.000.0012.82
40967272007.10.19 14:36sell0.10eurjpy165.07165.67164.922007.10.19 15:09164.920.000.000.0013.00
40967282007.10.19 14:36sell0.10gbpchf2.39832.40432.39682007.10.19 15:442.39680.000.000.0012.83
40967292007.10.19 14:36sell0.10gbpchf2.39822.40422.39672007.10.19 15:442.39670.000.000.0012.82
40967332007.10.19 14:36sell0.10gbpchf2.39842.40442.39692007.10.19 15:442.39690.000.000.0012.82
40967342007.10.19 14:36sell0.10gbpchf2.39832.40432.39682007.10.19 15:442.39680.000.000.0012.83
40967352007.10.19 14:36sell0.10gbpchf2.39832.40432.39682007.10.19 15:442.39680.000.000.0012.83
40967362007.10.19 14:36sell0.10gbpchf2.39822.40422.39672007.10.19 15:442.39670.000.000.0012.82
40967372007.10.19 14:36sell0.10gbpchf2.39832.40432.39682007.10.19 15:442.39680.000.000.0012.83
40967382007.10.19 14:36sell0.10gbpjpy236.79237.39236.642007.10.19 15:10236.640.000.000.0013.01
40967392007.10.19 14:36sell0.10gbpchf2.39842.40442.39692007.10.19 15:442.39690.000.000.0012.82
40967402007.10.19 14:36sell0.10gbpchf2.39842.40442.39692007.10.19 15:442.39690.000.000.0012.82
40967422007.10.19 14:36sell0.10gbpchf2.39852.40452.39702007.10.19 15:442.39700.000.000.0012.82
40967432007.10.19 14:36sell0.10audusd0.89900.90500.89752007.10.19 15:380.89750.000.000.0015.00
40967442007.10.19 14:36sell0.10eurjpy165.12165.72164.972007.10.19 14:51164.970.000.000.0013.00
40967452007.10.19 14:36sell0.10eurjpy165.12165.72164.972007.10.19 14:51164.970.000.000.0013.00
40967462007.10.19 14:36sell0.10gbpchf2.39852.40452.39702007.10.19 15:442.39700.000.000.0012.82
40967482007.10.19 14:36sell0.10eurjpy165.11165.71164.962007.10.19 14:56164.960.000.000.0013.00
40967502007.10.19 14:36sell0.10usdjpy115.46116.06115.312007.10.19 15:12115.310.000.000.0013.01
40967522007.10.19 14:36sell0.10usdjpy115.46116.06115.312007.10.19 15:12115.310.000.000.0013.01
40967532007.10.19 14:36sell0.10usdjpy115.46116.06115.312007.10.19 15:12115.310.000.000.0013.01
40967542007.10.19 14:36sell0.10usdjpy115.47116.07115.322007.10.19 15:12115.320.000.000.0013.01
40967552007.10.19 14:36sell0.10eurjpy165.12165.72164.972007.10.19 14:51164.970.000.000.0013.00
40967562007.10.19 14:36sell0.10usdjpy115.46116.06115.312007.10.19 15:12115.310.000.000.0013.01
40967572007.10.19 14:36sell0.10audusd0.89880.90480.89732007.10.19 15:390.89730.000.000.0015.00
  0.00 0.00 0.00 967.97
Closed P/L: 967.97
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
40966312007.10.19 14:34buy0.10usdcad0.96640.96040.9684 0.96570.000.000.00-7.25
40966322007.10.19 14:34buy0.10usdcad0.96650.96050.9685 0.96570.000.000.00-8.28
40966492007.10.19 14:34buy0.10usdcad0.96640.96040.9684 0.96570.000.000.00-7.25
40966512007.10.19 14:34buy0.10usdcad0.96630.96030.9683 0.96570.000.000.00-6.21
40966612007.10.19 14:34buy0.10usdcad0.96640.96040.9684 0.96570.000.000.00-7.25
40966772007.10.19 14:34buy0.10usdcad0.96630.96030.9683 0.96570.000.000.00-6.21
40967312007.10.19 14:36buy0.10usdcad0.96610.96010.9681 0.96570.000.000.00-4.14
40967322007.10.19 14:36buy0.10usdcad0.96620.96020.9682 0.96570.000.000.00-5.18
40967492007.10.19 14:36buy0.10usdcad0.96630.96030.9683 0.96570.000.000.00-6.21
  0.00 0.00 0.00 -57.98
 Floating P/L: -57.98
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 967.97 Floating P/L: -57.98 Margin: 900.00
Balance: 10 967.97 Equity: 10 909.99 Free Margin: 10 009.99