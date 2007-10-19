FIBO Group, Ltd
|Account: 1264651
|Name: sps
|Currency: USD
|2007 October 19, 21:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4096626
|2007.10.19 14:33
|balance
|Deposit
|10 000.00
|4096629
|2007.10.19 14:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1697
|1.1637
|1.1717
|2007.10.19 16:05
|1.1717
|0.00
|0.00
|0.00
|17.07
|4096633
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3975
|2.3915
|2.3995
|2007.10.19 14:37
|2.3995
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|4096634
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3976
|2.3916
|2.3996
|2007.10.19 14:37
|2.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|4096635
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3977
|2.3917
|2.3997
|2007.10.19 14:56
|2.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|17.09
|4096636
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3978
|2.3918
|2.3998
|2007.10.19 14:56
|2.3998
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|4096637
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3977
|2.3917
|2.3997
|2007.10.19 14:56
|2.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|17.09
|4096638
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3977
|2.3917
|2.3997
|2007.10.19 14:56
|2.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|17.09
|4096639
|2007.10.19 14:34
|sell
|0.10
|audusd
|0.8988
|0.9048
|0.8973
|2007.10.19 15:39
|0.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4096640
|2007.10.19 14:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0500
|2.0560
|2.0485
|2007.10.19 16:03
|2.0485
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4096641
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3976
|2.3916
|2.3996
|2007.10.19 14:37
|2.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|4096643
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3979
|2.3919
|2.3999
|2007.10.19 14:56
|2.3999
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|4096644
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3977
|2.3917
|2.3997
|2007.10.19 14:56
|2.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|17.09
|4096645
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3977
|2.3917
|2.3997
|2007.10.19 14:56
|2.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|17.09
|4096646
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3976
|2.3916
|2.3996
|2007.10.19 14:37
|2.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|4096647
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3979
|2.3919
|2.3999
|2007.10.19 14:56
|2.3999
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|4096648
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3977
|2.3917
|2.3997
|2007.10.19 14:56
|2.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|17.09
|4096650
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3976
|2.3916
|2.3996
|2007.10.19 14:37
|2.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|4096652
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3975
|2.3915
|2.3995
|2007.10.19 14:37
|2.3995
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|4096653
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3976
|2.3916
|2.3996
|2007.10.19 14:37
|2.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|4096654
|2007.10.19 14:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|164.96
|165.56
|164.81
|2007.10.19 15:12
|164.81
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|4096655
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3975
|2.3915
|2.3995
|2007.10.19 14:37
|2.3995
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|4096656
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3977
|2.3917
|2.3997
|2007.10.19 14:56
|2.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|17.09
|4096657
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.41
|114.81
|115.61
|2007.10.19 20:14
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.26
|4096658
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.39
|114.79
|115.59
|2007.10.19 20:14
|114.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.27
|4096659
|2007.10.19 14:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|164.97
|165.57
|164.82
|2007.10.19 15:12
|164.82
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|4096660
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3976
|2.3916
|2.3996
|2007.10.19 14:37
|2.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|4096662
|2007.10.19 14:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0498
|2.0558
|2.0483
|2007.10.19 16:04
|2.0483
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4096663
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3977
|2.3917
|2.3997
|2007.10.19 14:56
|2.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|17.09
|4096664
|2007.10.19 14:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|164.98
|165.58
|164.83
|2007.10.19 15:12
|164.83
|0.00
|0.00
|0.00
|13.01
|4096665
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3977
|2.3917
|2.3997
|2007.10.19 14:56
|2.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|17.09
|4096666
|2007.10.19 14:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|164.97
|165.57
|164.82
|2007.10.19 15:12
|164.82
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|4096667
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3977
|2.3917
|2.3997
|2007.10.19 14:56
|2.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|17.09
|4096669
|2007.10.19 14:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|164.96
|165.56
|164.81
|2007.10.19 15:12
|164.81
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|4096670
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.41
|114.81
|115.61
|2007.10.19 20:14
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.26
|4096671
|2007.10.19 14:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|164.96
|165.56
|164.81
|2007.10.19 15:12
|164.81
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|4096673
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3978
|2.3918
|2.3998
|2007.10.19 14:56
|2.3998
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|4096675
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3977
|2.3917
|2.3997
|2007.10.19 14:56
|2.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|17.09
|4096676
|2007.10.19 14:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0498
|2.0558
|2.0483
|2007.10.19 16:04
|2.0483
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4096678
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3980
|2.3920
|2.4000
|2007.10.19 15:01
|2.4000
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|4096679
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3979
|2.3919
|2.3999
|2007.10.19 14:56
|2.3999
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|4096680
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3980
|2.3920
|2.4000
|2007.10.19 15:01
|2.4000
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|4096681
|2007.10.19 14:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|164.98
|165.58
|164.83
|2007.10.19 15:12
|164.83
|0.00
|0.00
|0.00
|13.01
|4096682
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.42
|114.82
|115.62
|2007.10.19 20:14
|114.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.26
|4096683
|2007.10.19 14:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|165.00
|165.60
|164.85
|2007.10.19 15:11
|164.85
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|4096684
|2007.10.19 14:34
|sell
|0.10
|gbpjpy
|236.57
|237.17
|236.42
|2007.10.19 15:30
|236.42
|0.00
|0.00
|0.00
|13.01
|4096685
|2007.10.19 14:34
|sell
|0.10
|audusd
|0.8989
|0.9049
|0.8974
|2007.10.19 15:39
|0.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4096686
|2007.10.19 14:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|165.01
|165.61
|164.86
|2007.10.19 15:11
|164.86
|0.00
|0.00
|0.00
|13.01
|4096687
|2007.10.19 14:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|165.00
|165.60
|164.85
|2007.10.19 15:11
|164.85
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|4096688
|2007.10.19 14:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|165.01
|165.61
|164.86
|2007.10.19 15:11
|164.86
|0.00
|0.00
|0.00
|13.01
|4096689
|2007.10.19 14:34
|sell
|0.10
|audusd
|0.8988
|0.9048
|0.8973
|2007.10.19 15:39
|0.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4096690
|2007.10.19 14:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|165.01
|165.61
|164.86
|2007.10.19 15:11
|164.86
|0.00
|0.00
|0.00
|13.01
|4096691
|2007.10.19 14:34
|sell
|0.10
|gbpjpy
|236.58
|237.18
|236.43
|2007.10.19 15:30
|236.43
|0.00
|0.00
|0.00
|13.01
|4096692
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.45
|114.85
|115.65
|2007.10.19 20:03
|114.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.24
|4096693
|2007.10.19 14:35
|sell
|0.10
|audusd
|0.8988
|0.9048
|0.8973
|2007.10.19 15:39
|0.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4096697
|2007.10.19 14:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.42
|114.82
|115.62
|2007.10.19 20:14
|114.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.26
|4096698
|2007.10.19 14:35
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3982
|2.4042
|2.3967
|2007.10.19 15:44
|2.3967
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|4096699
|2007.10.19 14:35
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3982
|2.4042
|2.3967
|2007.10.19 15:44
|2.3967
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|4096700
|2007.10.19 14:35
|sell
|0.10
|eurjpy
|165.01
|165.61
|164.86
|2007.10.19 15:11
|164.86
|0.00
|0.00
|0.00
|13.01
|4096701
|2007.10.19 14:35
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3984
|2.4044
|2.3969
|2007.10.19 15:44
|2.3969
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|4096702
|2007.10.19 14:35
|sell
|0.10
|eurjpy
|165.04
|165.64
|164.89
|2007.10.19 15:10
|164.89
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|4096703
|2007.10.19 14:35
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3984
|2.4044
|2.3969
|2007.10.19 15:44
|2.3969
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|4096704
|2007.10.19 14:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.45
|114.85
|115.65
|2007.10.19 20:03
|114.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.24
|4096707
|2007.10.19 14:35
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3985
|2.4045
|2.3970
|2007.10.19 15:44
|2.3970
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|4096708
|2007.10.19 14:35
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3984
|2.4044
|2.3969
|2007.10.19 15:44
|2.3969
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|4096709
|2007.10.19 14:35
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3984
|2.4044
|2.3969
|2007.10.19 15:44
|2.3969
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|4096710
|2007.10.19 14:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0507
|2.0567
|2.0492
|2007.10.19 15:32
|2.0492
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4096711
|2007.10.19 14:35
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3987
|2.4047
|2.3972
|2007.10.19 15:44
|2.3972
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|4096712
|2007.10.19 14:35
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3985
|2.4045
|2.3970
|2007.10.19 15:44
|2.3970
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|4096713
|2007.10.19 14:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0506
|2.0566
|2.0491
|2007.10.19 15:33
|2.0491
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4096714
|2007.10.19 14:35
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3983
|2.4043
|2.3968
|2007.10.19 15:44
|2.3968
|0.00
|0.00
|0.00
|12.83
|4096715
|2007.10.19 14:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.45
|114.85
|115.65
|2007.10.19 20:03
|114.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.24
|4096717
|2007.10.19 14:35
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3983
|2.4043
|2.3968
|2007.10.19 15:44
|2.3968
|0.00
|0.00
|0.00
|12.83
|4096718
|2007.10.19 14:35
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3982
|2.4042
|2.3967
|2007.10.19 15:44
|2.3967
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|4096719
|2007.10.19 14:35
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3981
|2.4041
|2.3966
|2007.10.19 20:20
|2.3966
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|4096720
|2007.10.19 14:35
|sell
|0.10
|audusd
|0.8990
|0.9050
|0.8975
|2007.10.19 15:38
|0.8975
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4096721
|2007.10.19 14:35
|sell
|0.10
|audusd
|0.8989
|0.9049
|0.8974
|2007.10.19 15:39
|0.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4096722
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3981
|2.4041
|2.3966
|2007.10.19 20:20
|2.3966
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|4096724
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3982
|2.4042
|2.3967
|2007.10.19 15:44
|2.3967
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|4096725
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0505
|2.0565
|2.0490
|2007.10.19 15:45
|2.0490
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4096726
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3982
|2.4042
|2.3967
|2007.10.19 15:44
|2.3967
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|4096727
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|eurjpy
|165.07
|165.67
|164.92
|2007.10.19 15:09
|164.92
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|4096728
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3983
|2.4043
|2.3968
|2007.10.19 15:44
|2.3968
|0.00
|0.00
|0.00
|12.83
|4096729
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3982
|2.4042
|2.3967
|2007.10.19 15:44
|2.3967
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|4096733
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3984
|2.4044
|2.3969
|2007.10.19 15:44
|2.3969
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|4096734
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3983
|2.4043
|2.3968
|2007.10.19 15:44
|2.3968
|0.00
|0.00
|0.00
|12.83
|4096735
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3983
|2.4043
|2.3968
|2007.10.19 15:44
|2.3968
|0.00
|0.00
|0.00
|12.83
|4096736
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3982
|2.4042
|2.3967
|2007.10.19 15:44
|2.3967
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|4096737
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3983
|2.4043
|2.3968
|2007.10.19 15:44
|2.3968
|0.00
|0.00
|0.00
|12.83
|4096738
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|gbpjpy
|236.79
|237.39
|236.64
|2007.10.19 15:10
|236.64
|0.00
|0.00
|0.00
|13.01
|4096739
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3984
|2.4044
|2.3969
|2007.10.19 15:44
|2.3969
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|4096740
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3984
|2.4044
|2.3969
|2007.10.19 15:44
|2.3969
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|4096742
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3985
|2.4045
|2.3970
|2007.10.19 15:44
|2.3970
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|4096743
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|audusd
|0.8990
|0.9050
|0.8975
|2007.10.19 15:38
|0.8975
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4096744
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|eurjpy
|165.12
|165.72
|164.97
|2007.10.19 14:51
|164.97
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|4096745
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|eurjpy
|165.12
|165.72
|164.97
|2007.10.19 14:51
|164.97
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|4096746
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3985
|2.4045
|2.3970
|2007.10.19 15:44
|2.3970
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|4096748
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|eurjpy
|165.11
|165.71
|164.96
|2007.10.19 14:56
|164.96
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|4096750
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.46
|116.06
|115.31
|2007.10.19 15:12
|115.31
|0.00
|0.00
|0.00
|13.01
|4096752
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.46
|116.06
|115.31
|2007.10.19 15:12
|115.31
|0.00
|0.00
|0.00
|13.01
|4096753
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.46
|116.06
|115.31
|2007.10.19 15:12
|115.31
|0.00
|0.00
|0.00
|13.01
|4096754
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.47
|116.07
|115.32
|2007.10.19 15:12
|115.32
|0.00
|0.00
|0.00
|13.01
|4096755
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|eurjpy
|165.12
|165.72
|164.97
|2007.10.19 14:51
|164.97
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|4096756
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.46
|116.06
|115.31
|2007.10.19 15:12
|115.31
|0.00
|0.00
|0.00
|13.01
|4096757
|2007.10.19 14:36
|sell
|0.10
|audusd
|0.8988
|0.9048
|0.8973
|2007.10.19 15:39
|0.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|967.97
|Closed P/L:
|967.97
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4096631
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|usdcad
|0.9664
|0.9604
|0.9684
|
|0.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.25
|4096632
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|usdcad
|0.9665
|0.9605
|0.9685
|
|0.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.28
|4096649
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|usdcad
|0.9664
|0.9604
|0.9684
|
|0.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.25
|4096651
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|usdcad
|0.9663
|0.9603
|0.9683
|
|0.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.21
|4096661
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|usdcad
|0.9664
|0.9604
|0.9684
|
|0.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.25
|4096677
|2007.10.19 14:34
|buy
|0.10
|usdcad
|0.9663
|0.9603
|0.9683
|
|0.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.21
|4096731
|2007.10.19 14:36
|buy
|0.10
|usdcad
|0.9661
|0.9601
|0.9681
|
|0.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.14
|4096732
|2007.10.19 14:36
|buy
|0.10
|usdcad
|0.9662
|0.9602
|0.9682
|
|0.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.18
|4096749
|2007.10.19 14:36
|buy
|0.10
|usdcad
|0.9663
|0.9603
|0.9683
|
|0.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.21
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.98
|
|Floating P/L:
|-57.98
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|967.97
|Floating P/L:
|-57.98
|Margin:
|900.00
|Balance:
|10 967.97
|Equity:
|10 909.99
|Free Margin:
|10 009.99