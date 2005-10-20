Strategy Tester Report
SimbaSystem1[1][1].3.official.atrtp.fixed
(Build 210)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2005.10.19 00:00 - 2007.02.22 23:55 (2005.10.19 - 2007.02.23)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|UseSATLFilter=true;
ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false;
WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-8; WPR_BottomLevel=-92; TPPips=355; atr_for_tp=true;
atr_period=4; atr_multiplier=4; AllowReentries=false;
MaximumRisk=0;
|Bars in test
|99136
|Ticks modelled
|2036858
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|8439.00
|Gross profit
|37001.42
|Gross loss
|-28562.42
|Profit factor
|1.30
|Expected payoff
|79.61
|Absolute drawdown
|4282.09
|Maximal drawdown
|6173.99 (51.92%)
|Relative drawdown
|51.92% (6173.99)
|Total trades
|106
|Short positions (won %)
|48 (29.17%)
|Long positions (won %)
|58 (32.76%)
|Profit trades (% of total)
|33 (31.13%)
|Loss trades (% of total)
|73 (68.87%)
|Largest
|profit trade
|3071.90
|loss trade
|-990.01
|Average
|profit trade
|1121.26
|loss trade
|-391.27
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|3 (2518.20)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-3105.91)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3853.81 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-3105.91 (8)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.10.20 03:10
|buy
|1
|1.00
|1.7608
|0.0000
|1.7941
|2
|2005.10.21 18:00
|close
|1
|1.00
|1.7687
|0.0000
|1.7941
|791.90
|10791.90
|3
|2005.10.25 09:30
|sell
|2
|1.00
|1.7674
|0.0000
|1.7480
|4
|2005.10.25 11:00
|close
|2
|1.00
|1.7766
|0.0000
|1.7480
|-920.00
|9871.90
|5
|2005.10.26 00:46
|buy
|3
|1.00
|1.7833
|0.0000
|1.8141
|6
|2005.10.26 10:00
|close
|3
|1.00
|1.7775
|0.0000
|1.8141
|-580.00
|9291.90
|7
|2005.10.27 16:50
|buy
|4
|1.00
|1.7836
|0.0000
|1.8153
|8
|2005.10.28 12:00
|close
|4
|1.00
|1.7814
|0.0000
|1.8153
|-218.10
|9073.80
|9
|2005.10.31 08:05
|sell
|5
|1.00
|1.7765
|0.0000
|1.7583
|10
|2005.10.31 10:00
|close
|5
|1.00
|1.7810
|0.0000
|1.7583
|-450.00
|8623.80
|11
|2005.11.01 08:25
|sell
|6
|1.00
|1.7698
|0.0000
|1.7552
|12
|2005.11.02 15:00
|close
|6
|1.00
|1.7699
|0.0000
|1.7552
|-18.91
|8604.89
|13
|2005.11.03 07:29
|buy
|7
|1.00
|1.7745
|0.0000
|1.7963
|14
|2005.11.03 15:00
|close
|7
|1.00
|1.7731
|0.0000
|1.7963
|-140.00
|8464.89
|15
|2005.11.08 14:55
|sell
|8
|1.00
|1.7382
|0.0000
|1.7170
|16
|2005.11.08 20:00
|close
|8
|1.00
|1.7442
|0.0000
|1.7170
|-600.00
|7864.89
|17
|2005.11.17 01:00
|sell
|9
|1.00
|1.7185
|0.0000
|1.6886
|18
|2005.11.18 16:00
|close
|9
|1.00
|1.7202
|0.0000
|1.6886
|-178.90
|7685.99
|19
|2005.11.29 02:50
|buy
|10
|1.00
|1.7240
|0.0000
|1.7617
|20
|2005.11.29 14:00
|close
|10
|1.00
|1.7241
|0.0000
|1.7617
|10.00
|7695.99
|21
|2005.11.30 06:21
|sell
|11
|1.00
|1.7189
|0.0000
|1.6959
|22
|2005.11.30 11:00
|close
|11
|1.00
|1.7234
|0.0000
|1.6959
|-449.99
|7246.00
|23
|2005.12.01 06:05
|buy
|12
|1.00
|1.7280
|0.0000
|1.7462
|24
|2005.12.02 13:00
|close
|12
|1.00
|1.7264
|0.0000
|1.7462
|-158.10
|7087.90
|25
|2005.12.06 04:41
|buy
|13
|1.00
|1.7408
|0.0000
|1.7666
|26
|2005.12.06 11:00
|close
|13
|1.00
|1.7374
|0.0000
|1.7666
|-339.99
|6747.91
|27
|2005.12.07 01:55
|buy
|14
|1.00
|1.7402
|0.0000
|1.7716
|28
|2005.12.07 09:00
|close
|14
|1.00
|1.7346
|0.0000
|1.7716
|-560.01
|6187.90
|29
|2005.12.09 01:40
|buy
|15
|1.00
|1.7507
|0.0000
|1.7823
|30
|2005.12.09 10:00
|close
|15
|1.00
|1.7466
|0.0000
|1.7823
|-409.99
|5777.91
|31
|2005.12.12 00:05
|buy
|16
|1.00
|1.7508
|0.0000
|1.7662
|32
|2005.12.12 13:53
|t/p
|16
|1.00
|1.7662
|0.0000
|1.7662
|1540.00
|7317.91
|33
|2005.12.13 05:25
|buy
|17
|1.00
|1.7741
|0.0000
|1.8004
|34
|2005.12.13 11:00
|close
|17
|1.00
|1.7685
|0.0000
|1.8004
|-560.00
|6757.91
|35
|2005.12.16 06:55
|sell
|18
|1.00
|1.7658
|0.0000
|1.7426
|36
|2005.12.16 10:00
|close
|18
|1.00
|1.7714
|0.0000
|1.7426
|-560.00
|6197.91
|37
|2005.12.21 01:36
|sell
|19
|1.00
|1.7570
|0.0000
|1.7264
|38
|2005.12.27 12:00
|close
|19
|1.00
|1.7361
|0.0000
|1.7264
|2036.60
|8234.51
|39
|2005.12.29 02:05
|sell
|20
|1.00
|1.7206
|0.0000
|1.6827
|40
|2005.12.29 12:00
|close
|20
|1.00
|1.7219
|0.0000
|1.6827
|-130.01
|8104.50
|41
|2005.12.30 22:25
|sell
|21
|1.00
|1.7228
|0.0000
|1.7012
|42
|2006.01.03 04:00
|close
|21
|1.00
|1.7288
|0.0000
|1.7012
|-617.80
|7486.70
|43
|2006.01.03 14:25
|buy
|22
|1.00
|1.7261
|0.0000
|1.7542
|44
|2006.01.04 10:10
|t/p
|22
|1.00
|1.7542
|0.0000
|1.7542
|2811.90
|10298.60
|45
|2006.01.04 23:55
|buy
|23
|1.00
|1.7566
|0.0000
|1.7836
|46
|2006.01.05 10:00
|close
|23
|1.00
|1.7523
|0.0000
|1.7836
|-424.30
|9874.30
|47
|2006.01.09 01:30
|buy
|24
|1.00
|1.7681
|0.0000
|1.7963
|48
|2006.01.11 03:00
|close
|24
|1.00
|1.7618
|0.0000
|1.7963
|-626.19
|9248.11
|49
|2006.01.16 07:00
|buy
|25
|1.00
|1.7753
|0.0000
|1.7995
|50
|2006.01.16 12:02
|close
|25
|1.00
|1.7702
|0.0000
|1.7995
|-510.00
|8738.11
|51
|2006.01.17 19:45
|sell
|26
|1.00
|1.7644
|0.0000
|1.7442
|52
|2006.01.18 10:00
|close
|26
|1.00
|1.7683
|0.0000
|1.7442
|-398.90
|8339.21
|53
|2006.01.23 10:00
|buy
|27
|1.00
|1.7749
|0.0000
|1.8032
|54
|2006.01.25 23:00
|close
|27
|1.00
|1.7837
|0.0000
|1.8032
|883.80
|9223.01
|55
|2006.01.27 10:45
|sell
|28
|1.00
|1.7812
|0.0000
|1.7604
|56
|2006.01.27 15:00
|close
|28
|1.00
|1.7862
|0.0000
|1.7604
|-499.99
|8723.02
|57
|2006.02.03 00:45
|buy
|29
|1.00
|1.7783
|0.0000
|1.7953
|58
|2006.02.03 11:00
|close
|29
|1.00
|1.7753
|0.0000
|1.7953
|-300.00
|8423.02
|59
|2006.02.06 01:25
|sell
|30
|1.00
|1.7636
|0.0000
|1.7322
|60
|2006.02.10 07:00
|close
|30
|1.00
|1.7466
|0.0000
|1.7322
|1646.60
|10069.62
|61
|2006.02.20 09:30
|buy
|31
|1.00
|1.7429
|0.0000
|1.7576
|62
|2006.02.22 12:00
|close
|31
|1.00
|1.7410
|0.0000
|1.7576
|-186.19
|9883.43
|63
|2006.02.27 17:40
|sell
|32
|1.00
|1.7417
|0.0000
|1.7237
|64
|2006.02.28 12:00
|close
|32
|1.00
|1.7471
|0.0000
|1.7237
|-548.88
|9334.55
|65
|2006.03.01 08:50
|buy
|33
|1.00
|1.7536
|0.0000
|1.7720
|66
|2006.03.01 18:00
|close
|33
|1.00
|1.7472
|0.0000
|1.7720
|-640.00
|8694.55
|67
|2006.03.08 03:00
|sell
|34
|1.00
|1.7370
|0.0000
|1.7158
|68
|2006.03.08 09:00
|close
|34
|1.00
|1.7415
|0.0000
|1.7158
|-450.00
|8244.55
|69
|2006.03.13 00:57
|sell
|35
|1.00
|1.7276
|0.0000
|1.7020
|70
|2006.03.13 18:00
|close
|35
|1.00
|1.7311
|0.0000
|1.7020
|-350.00
|7894.55
|71
|2006.03.14 08:45
|buy
|36
|1.00
|1.7344
|0.0000
|1.7493
|72
|2006.03.15 11:00
|close
|36
|1.00
|1.7423
|0.0000
|1.7493
|791.90
|8686.45
|73
|2006.03.16 05:25
|buy
|37
|1.00
|1.7467
|0.0000
|1.7622
|74
|2006.03.17 16:00
|close
|37
|1.00
|1.7531
|0.0000
|1.7622
|641.90
|9328.35
|75
|2006.03.22 00:00
|sell
|38
|1.00
|1.7487
|0.0000
|1.7293
|76
|2006.03.24 16:00
|close
|38
|1.00
|1.7375
|0.0000
|1.7293
|1084.40
|10412.75
|77
|2006.03.27 18:30
|buy
|39
|1.00
|1.7460
|0.0000
|1.7606
|78
|2006.03.28 22:00
|close
|39
|1.00
|1.7434
|0.0000
|1.7606
|-258.10
|10154.65
|79
|2006.03.31 07:30
|buy
|40
|1.00
|1.7450
|0.0000
|1.7669
|80
|2006.03.31 10:00
|close
|40
|1.00
|1.7411
|0.0000
|1.7669
|-390.00
|9764.65
|81
|2006.04.05 01:15
|buy
|41
|1.00
|1.7544
|0.0000
|1.7832
|82
|2006.04.05 12:00
|close
|41
|1.00
|1.7528
|0.0000
|1.7832
|-160.00
|9604.65
|83
|2006.04.19 06:20
|buy
|42
|1.00
|1.7816
|0.0000
|1.8028
|84
|2006.04.20 11:00
|close
|42
|1.00
|1.7841
|0.0000
|1.8028
|255.72
|9860.37
|85
|2006.04.21 03:55
|sell
|43
|1.00
|1.7793
|0.0000
|1.7594
|86
|2006.04.21 11:00
|close
|43
|1.00
|1.7817
|0.0000
|1.7594
|-240.00
|9620.37
|87
|2006.04.28 03:30
|buy
|44
|1.00
|1.8011
|0.0000
|1.8318
|88
|2006.05.01 14:57
|t/p
|44
|1.00
|1.8318
|0.0000
|1.8318
|3071.90
|12692.27
|89
|2006.05.05 03:41
|buy
|45
|1.00
|1.8510
|0.0000
|1.8774
|90
|2006.05.08 16:00
|close
|45
|1.00
|1.8588
|0.0000
|1.8774
|781.91
|13474.18
|91
|2006.05.15 08:30
|buy
|46
|1.00
|1.8927
|0.0000
|1.9163
|92
|2006.05.15 11:00
|close
|46
|1.00
|1.8847
|0.0000
|1.9163
|-800.01
|12674.17
|93
|2006.05.19 05:55
|buy
|47
|1.00
|1.8902
|0.0000
|1.9198
|94
|2006.05.19 10:00
|close
|47
|1.00
|1.8803
|0.0000
|1.9198
|-990.00
|11684.17
|95
|2006.05.19 20:00
|sell
|48
|1.00
|1.8779
|0.0000
|1.8400
|96
|2006.05.22 16:00
|close
|48
|1.00
|1.8778
|0.0000
|1.8400
|1.09
|11685.26
|97
|2006.05.23 01:10
|buy
|49
|1.00
|1.8832
|0.0000
|1.9123
|98
|2006.05.24 00:00
|close
|49
|1.00
|1.8762
|0.0000
|1.9123
|-698.10
|10987.16
|99
|2006.05.29 01:55
|sell
|50
|1.00
|1.8592
|0.0000
|1.8285
|100
|2006.05.29 12:00
|close
|50
|1.00
|1.8636
|0.0000
|1.8285
|-440.00
|10547.16
|101
|2006.05.31 01:01
|buy
|51
|1.00
|1.8817
|0.0000
|1.9136
|102
|2006.05.31 11:00
|close
|51
|1.00
|1.8777
|0.0000
|1.9136
|-400.00
|10147.16
|103
|2006.06.06 08:20
|sell
|52
|1.00
|1.8731
|0.0000
|1.8534
|104
|2006.06.07 15:50
|t/p
|52
|1.00
|1.8534
|0.0000
|1.8534
|1961.10
|12108.26
|105
|2006.06.14 03:16
|sell
|53
|1.00
|1.8347
|0.0000
|1.8059
|106
|2006.06.14 09:00
|close
|53
|1.00
|1.8406
|0.0000
|1.8059
|-590.00
|11518.26
|107
|2006.06.19 12:10
|sell
|54
|1.00
|1.8464
|0.0000
|1.8259
|108
|2006.06.20 09:00
|close
|54
|1.00
|1.8448
|0.0000
|1.8259
|151.11
|11669.37
|109
|2006.07.03 01:50
|buy
|55
|1.00
|1.8467
|0.0000
|1.8748
|110
|2006.07.03 18:00
|close
|55
|1.00
|1.8405
|0.0000
|1.8748
|-620.00
|11049.37
|111
|2006.07.06 01:45
|sell
|56
|1.00
|1.8357
|0.0000
|1.8095
|112
|2006.07.06 15:00
|close
|56
|1.00
|1.8376
|0.0000
|1.8095
|-189.99
|10859.38
|113
|2006.07.10 02:20
|buy
|57
|1.00
|1.8479
|0.0000
|1.8753
|114
|2006.07.10 12:00
|close
|57
|1.00
|1.8436
|0.0000
|1.8753
|-430.00
|10429.38
|115
|2006.07.12 04:15
|buy
|58
|1.00
|1.8444
|0.0000
|1.8604
|116
|2006.07.12 14:00
|close
|58
|1.00
|1.8393
|0.0000
|1.8604
|-510.00
|9919.38
|117
|2006.07.13 01:40
|sell
|59
|1.00
|1.8348
|0.0000
|1.8071
|118
|2006.07.13 10:00
|close
|59
|1.00
|1.8394
|0.0000
|1.8071
|-460.00
|9459.38
|119
|2006.07.14 03:00
|buy
|60
|1.00
|1.8410
|0.0000
|1.8687
|120
|2006.07.14 09:00
|close
|60
|1.00
|1.8374
|0.0000
|1.8687
|-360.00
|9099.38
|121
|2006.07.17 00:41
|sell
|61
|1.00
|1.8385
|0.0000
|1.8167
|122
|2006.07.18 11:00
|close
|61
|1.00
|1.8250
|0.0000
|1.8167
|1341.10
|10440.48
|123
|2006.07.20 21:45
|buy
|62
|1.00
|1.8482
|0.0000
|1.8656
|124
|2006.07.24 08:00
|close
|62
|1.00
|1.8524
|0.0000
|1.8656
|423.79
|10864.27
|125
|2006.07.26 01:40
|sell
|63
|1.00
|1.8406
|0.0000
|1.8165
|126
|2006.07.26 16:00
|close
|63
|1.00
|1.8437
|0.0000
|1.8165
|-310.00
|10554.27
|127
|2006.07.28 22:15
|buy
|64
|1.00
|1.8628
|0.0000
|1.8852
|128
|2006.08.03 11:00
|close
|64
|1.00
|1.8717
|0.0000
|1.8852
|901.40
|11455.67
|129
|2006.08.04 01:40
|buy
|65
|1.00
|1.8861
|0.0000
|1.9228
|130
|2006.08.07 09:00
|close
|65
|1.00
|1.9052
|0.0000
|1.9228
|1911.90
|13367.57
|131
|2006.08.09 08:15
|sell
|66
|1.00
|1.9045
|0.0000
|1.8802
|132
|2006.08.09 18:00
|close
|66
|1.00
|1.9090
|0.0000
|1.8802
|-450.00
|12917.57
|133
|2006.08.11 00:17
|sell
|67
|1.00
|1.8941
|0.0000
|1.8602
|134
|2006.08.11 10:00
|close
|67
|1.00
|1.8951
|0.0000
|1.8602
|-99.99
|12817.58
|135
|2006.08.14 03:00
|sell
|68
|1.00
|1.8933
|0.0000
|1.8656
|136
|2006.08.15 15:00
|close
|68
|1.00
|1.8948
|0.0000
|1.8656
|-158.89
|12658.69
|137
|2006.08.15 22:05
|buy
|69
|1.00
|1.8932
|0.0000
|1.9194
|138
|2006.08.16 09:00
|close
|69
|1.00
|1.8925
|0.0000
|1.9194
|-68.10
|12590.59
|139
|2006.08.18 05:45
|sell
|70
|1.00
|1.8860
|0.0000
|1.8634
|140
|2006.08.21 04:00
|close
|70
|1.00
|1.8862
|0.0000
|1.8634
|-28.90
|12561.69
|141
|2006.08.21 19:10
|buy
|71
|1.00
|1.8942
|0.0000
|1.9179
|142
|2006.08.22 03:00
|close
|71
|1.00
|1.8907
|0.0000
|1.9179
|-348.10
|12213.59
|143
|2006.08.23 08:55
|sell
|72
|1.00
|1.8889
|0.0000
|1.8770
|144
|2006.08.23 10:00
|close
|72
|1.00
|1.8924
|0.0000
|1.8770
|-350.00
|11863.59
|145
|2006.08.25 04:40
|sell
|73
|1.00
|1.8880
|0.0000
|1.8684
|146
|2006.08.25 13:00
|close
|73
|1.00
|1.8899
|0.0000
|1.8684
|-190.00
|11673.59
|147
|2006.09.06 03:15
|sell
|74
|1.00
|1.8948
|0.0000
|1.8739
|148
|2006.09.07 13:57
|t/p
|74
|1.00
|1.8739
|0.0000
|1.8739
|2063.29
|13736.88
|149
|2006.09.11 01:15
|sell
|75
|1.00
|1.8660
|0.0000
|1.8476
|150
|2006.09.12 06:01
|close
|75
|1.00
|1.8685
|0.0000
|1.8476
|-258.88
|13478.00
|151
|2006.09.13 02:15
|buy
|76
|1.00
|1.8724
|0.0000
|1.8943
|152
|2006.09.15 10:00
|close
|76
|1.00
|1.8848
|0.0000
|1.8943
|1247.60
|14725.60
|153
|2006.09.18 18:45
|sell
|77
|1.00
|1.8786
|0.0000
|1.8564
|154
|2006.09.19 05:00
|close
|77
|1.00
|1.8828
|0.0000
|1.8564
|-428.91
|14296.69
|155
|2006.09.21 01:05
|buy
|78
|1.00
|1.8869
|0.0000
|1.9069
|156
|2006.09.25 00:03
|close
|78
|1.00
|1.9007
|0.0000
|1.9069
|1383.80
|15680.49
|157
|2006.09.27 22:47
|sell
|79
|1.00
|1.8889
|0.0000
|1.8694
|158
|2006.09.29 09:23
|t/p
|79
|1.00
|1.8694
|0.0000
|1.8694
|1914.40
|17594.89
|159
|2006.10.03 02:25
|buy
|80
|1.00
|1.8864
|0.0000
|1.9142
|160
|2006.10.04 04:00
|close
|80
|1.00
|1.8842
|0.0000
|1.9142
|-218.11
|17376.78
|161
|2006.10.05 06:15
|buy
|81
|1.00
|1.8856
|0.0000
|1.8963
|162
|2006.10.05 14:00
|close
|81
|1.00
|1.8816
|0.0000
|1.8963
|-400.00
|16976.78
|163
|2006.10.09 21:15
|sell
|82
|1.00
|1.8675
|0.0000
|1.8521
|164
|2006.10.10 09:00
|close
|82
|1.00
|1.8692
|0.0000
|1.8521
|-178.90
|16797.88
|165
|2006.10.11 04:36
|sell
|83
|1.00
|1.8551
|0.0000
|1.8395
|166
|2006.10.11 11:00
|close
|83
|1.00
|1.8580
|0.0000
|1.8395
|-290.00
|16507.88
|167
|2006.10.18 01:55
|buy
|84
|1.00
|1.8700
|0.0000
|1.8892
|168
|2006.10.18 15:00
|close
|84
|1.00
|1.8681
|0.0000
|1.8892
|-190.00
|16317.88
|169
|2006.10.23 03:10
|buy
|85
|1.00
|1.8824
|0.0000
|1.9025
|170
|2006.10.23 10:00
|close
|85
|1.00
|1.8779
|0.0000
|1.9025
|-450.00
|15867.88
|171
|2006.10.30 01:13
|buy
|86
|1.00
|1.8959
|0.0000
|1.9184
|172
|2006.10.31 10:00
|close
|86
|1.00
|1.8969
|0.0000
|1.9184
|101.91
|15969.79
|173
|2006.11.01 05:00
|buy
|87
|1.00
|1.9074
|0.0000
|1.9264
|174
|2006.11.02 09:00
|close
|87
|1.00
|1.9046
|0.0000
|1.9264
|-274.30
|15695.49
|175
|2006.11.06 00:13
|sell
|88
|1.00
|1.9014
|0.0000
|1.8751
|176
|2006.11.07 03:01
|close
|88
|1.00
|1.9014
|0.0000
|1.8751
|-8.90
|15686.59
|177
|2006.11.10 17:50
|buy
|89
|1.00
|1.9123
|0.0000
|1.9348
|178
|2006.11.13 11:00
|close
|89
|1.00
|1.9067
|0.0000
|1.9348
|-558.09
|15128.50
|179
|2006.11.14 00:55
|sell
|90
|1.00
|1.9035
|0.0000
|1.8848
|180
|2006.11.15 14:34
|t/p
|90
|1.00
|1.8848
|0.0000
|1.8848
|1861.10
|16989.60
|181
|2006.11.15 18:55
|sell
|91
|1.00
|1.8892
|0.0000
|1.8685
|182
|2006.11.17 16:00
|close
|91
|1.00
|1.8913
|0.0000
|1.8685
|-245.60
|16744.00
|183
|2006.11.23 03:27
|buy
|92
|1.00
|1.9137
|0.0000
|1.9321
|184
|2006.11.24 09:49
|t/p
|92
|1.00
|1.9321
|0.0000
|1.9321
|1841.89
|18585.89
|185
|2006.11.29 06:25
|buy
|93
|1.00
|1.9516
|0.0000
|1.9737
|186
|2006.11.29 20:00
|close
|93
|1.00
|1.9458
|0.0000
|1.9737
|-579.99
|18005.90
|187
|2006.12.01 00:31
|buy
|94
|1.00
|1.9652
|0.0000
|1.9931
|188
|2006.12.01 11:00
|close
|94
|1.00
|1.9653
|0.0000
|1.9931
|10.00
|18015.90
|189
|2006.12.04 03:55
|buy
|95
|1.00
|1.9786
|0.0000
|2.0119
|190
|2006.12.04 15:00
|close
|95
|1.00
|1.9748
|0.0000
|2.0119
|-380.00
|17635.90
|191
|2006.12.11 08:45
|sell
|96
|1.00
|1.9531
|0.0000
|1.9146
|192
|2006.12.11 19:00
|close
|96
|1.00
|1.9584
|0.0000
|1.9146
|-530.00
|17105.90
|193
|2006.12.13 07:35
|buy
|97
|1.00
|1.9699
|0.0000
|1.9942
|194
|2006.12.13 15:00
|close
|97
|1.00
|1.9654
|0.0000
|1.9942
|-450.00
|16655.90
|195
|2006.12.18 03:00
|sell
|98
|1.00
|1.9542
|0.0000
|1.9251
|196
|2006.12.19 08:00
|close
|98
|1.00
|1.9495
|0.0000
|1.9251
|461.10
|17117.00
|197
|2007.01.03 00:51
|buy
|99
|1.00
|1.9727
|0.0000
|1.9927
|198
|2007.01.03 12:01
|close
|99
|1.00
|1.9628
|0.0000
|1.9927
|-990.01
|16126.99
|199
|2007.01.04 04:05
|sell
|100
|1.00
|1.9522
|0.0000
|1.9298
|200
|2007.01.05 14:49
|t/p
|100
|1.00
|1.9298
|0.0000
|1.9298
|2231.11
|18358.10
|201
|2007.01.08 06:35
|sell
|101
|1.00
|1.9305
|0.0000
|1.9069
|202
|2007.01.08 10:00
|close
|101
|1.00
|1.9341
|0.0000
|1.9069
|-360.00
|17998.10
|203
|2007.01.16 01:10
|buy
|102
|1.00
|1.9636
|0.0000
|1.9814
|204
|2007.01.16 16:00
|close
|102
|1.00
|1.9614
|0.0000
|1.9814
|-220.00
|17778.10
|205
|2007.01.26 08:25
|sell
|103
|1.00
|1.9667
|0.0000
|1.9517
|206
|2007.01.30 03:00
|close
|103
|1.00
|1.9644
|0.0000
|1.9517
|212.20
|17990.30
|207
|2007.02.01 04:00
|buy
|104
|1.00
|1.9631
|0.0000
|1.9908
|208
|2007.02.02 09:00
|close
|104
|1.00
|1.9662
|0.0000
|1.9908
|311.90
|18302.20
|209
|2007.02.07 02:10
|buy
|105
|1.00
|1.9687
|0.0000
|1.9881
|210
|2007.02.08 10:00
|close
|105
|1.00
|1.9668
|0.0000
|1.9881
|-184.30
|18117.90
|211
|2007.02.09 00:30
|sell
|106
|1.00
|1.9590
|0.0000
|1.9340
|212
|2007.02.12 08:00
|close
|106
|1.00
|1.9557
|0.0000
|1.9340
|321.10
|18439.00