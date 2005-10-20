Strategy Tester Report
SimbaSystem1[1][1].3.official.atrtp.fixed
(Build 210)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2005.10.19 00:00 - 2007.02.22 23:55 (2005.10.19 - 2007.02.23)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersUseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-8; WPR_BottomLevel=-92; TPPips=355; atr_for_tp=true; atr_period=4; atr_multiplier=4; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
Bars in test99136Ticks modelled2036858Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit8439.00Gross profit37001.42Gross loss-28562.42
Profit factor1.30Expected payoff79.61
Absolute drawdown4282.09Maximal drawdown6173.99 (51.92%)Relative drawdown51.92% (6173.99)
Total trades106Short positions (won %)48 (29.17%)Long positions (won %)58 (32.76%)
Profit trades (% of total)33 (31.13%)Loss trades (% of total)73 (68.87%)
Largestprofit trade3071.90loss trade-990.01
Averageprofit trade1121.26loss trade-391.27
Maximumconsecutive wins (profit in money)3 (2518.20)consecutive losses (loss in money)8 (-3105.91)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3853.81 (2)consecutive loss (count of losses)-3105.91 (8)
Averageconsecutive wins1consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12005.10.20 03:10buy11.001.76080.00001.7941
22005.10.21 18:00close11.001.76870.00001.7941791.9010791.90
32005.10.25 09:30sell21.001.76740.00001.7480
42005.10.25 11:00close21.001.77660.00001.7480-920.009871.90
52005.10.26 00:46buy31.001.78330.00001.8141
62005.10.26 10:00close31.001.77750.00001.8141-580.009291.90
72005.10.27 16:50buy41.001.78360.00001.8153
82005.10.28 12:00close41.001.78140.00001.8153-218.109073.80
92005.10.31 08:05sell51.001.77650.00001.7583
102005.10.31 10:00close51.001.78100.00001.7583-450.008623.80
112005.11.01 08:25sell61.001.76980.00001.7552
122005.11.02 15:00close61.001.76990.00001.7552-18.918604.89
132005.11.03 07:29buy71.001.77450.00001.7963
142005.11.03 15:00close71.001.77310.00001.7963-140.008464.89
152005.11.08 14:55sell81.001.73820.00001.7170
162005.11.08 20:00close81.001.74420.00001.7170-600.007864.89
172005.11.17 01:00sell91.001.71850.00001.6886
182005.11.18 16:00close91.001.72020.00001.6886-178.907685.99
192005.11.29 02:50buy101.001.72400.00001.7617
202005.11.29 14:00close101.001.72410.00001.761710.007695.99
212005.11.30 06:21sell111.001.71890.00001.6959
222005.11.30 11:00close111.001.72340.00001.6959-449.997246.00
232005.12.01 06:05buy121.001.72800.00001.7462
242005.12.02 13:00close121.001.72640.00001.7462-158.107087.90
252005.12.06 04:41buy131.001.74080.00001.7666
262005.12.06 11:00close131.001.73740.00001.7666-339.996747.91
272005.12.07 01:55buy141.001.74020.00001.7716
282005.12.07 09:00close141.001.73460.00001.7716-560.016187.90
292005.12.09 01:40buy151.001.75070.00001.7823
302005.12.09 10:00close151.001.74660.00001.7823-409.995777.91
312005.12.12 00:05buy161.001.75080.00001.7662
322005.12.12 13:53t/p161.001.76620.00001.76621540.007317.91
332005.12.13 05:25buy171.001.77410.00001.8004
342005.12.13 11:00close171.001.76850.00001.8004-560.006757.91
352005.12.16 06:55sell181.001.76580.00001.7426
362005.12.16 10:00close181.001.77140.00001.7426-560.006197.91
372005.12.21 01:36sell191.001.75700.00001.7264
382005.12.27 12:00close191.001.73610.00001.72642036.608234.51
392005.12.29 02:05sell201.001.72060.00001.6827
402005.12.29 12:00close201.001.72190.00001.6827-130.018104.50
412005.12.30 22:25sell211.001.72280.00001.7012
422006.01.03 04:00close211.001.72880.00001.7012-617.807486.70
432006.01.03 14:25buy221.001.72610.00001.7542
442006.01.04 10:10t/p221.001.75420.00001.75422811.9010298.60
452006.01.04 23:55buy231.001.75660.00001.7836
462006.01.05 10:00close231.001.75230.00001.7836-424.309874.30
472006.01.09 01:30buy241.001.76810.00001.7963
482006.01.11 03:00close241.001.76180.00001.7963-626.199248.11
492006.01.16 07:00buy251.001.77530.00001.7995
502006.01.16 12:02close251.001.77020.00001.7995-510.008738.11
512006.01.17 19:45sell261.001.76440.00001.7442
522006.01.18 10:00close261.001.76830.00001.7442-398.908339.21
532006.01.23 10:00buy271.001.77490.00001.8032
542006.01.25 23:00close271.001.78370.00001.8032883.809223.01
552006.01.27 10:45sell281.001.78120.00001.7604
562006.01.27 15:00close281.001.78620.00001.7604-499.998723.02
572006.02.03 00:45buy291.001.77830.00001.7953
582006.02.03 11:00close291.001.77530.00001.7953-300.008423.02
592006.02.06 01:25sell301.001.76360.00001.7322
602006.02.10 07:00close301.001.74660.00001.73221646.6010069.62
612006.02.20 09:30buy311.001.74290.00001.7576
622006.02.22 12:00close311.001.74100.00001.7576-186.199883.43
632006.02.27 17:40sell321.001.74170.00001.7237
642006.02.28 12:00close321.001.74710.00001.7237-548.889334.55
652006.03.01 08:50buy331.001.75360.00001.7720
662006.03.01 18:00close331.001.74720.00001.7720-640.008694.55
672006.03.08 03:00sell341.001.73700.00001.7158
682006.03.08 09:00close341.001.74150.00001.7158-450.008244.55
692006.03.13 00:57sell351.001.72760.00001.7020
702006.03.13 18:00close351.001.73110.00001.7020-350.007894.55
712006.03.14 08:45buy361.001.73440.00001.7493
722006.03.15 11:00close361.001.74230.00001.7493791.908686.45
732006.03.16 05:25buy371.001.74670.00001.7622
742006.03.17 16:00close371.001.75310.00001.7622641.909328.35
752006.03.22 00:00sell381.001.74870.00001.7293
762006.03.24 16:00close381.001.73750.00001.72931084.4010412.75
772006.03.27 18:30buy391.001.74600.00001.7606
782006.03.28 22:00close391.001.74340.00001.7606-258.1010154.65
792006.03.31 07:30buy401.001.74500.00001.7669
802006.03.31 10:00close401.001.74110.00001.7669-390.009764.65
812006.04.05 01:15buy411.001.75440.00001.7832
822006.04.05 12:00close411.001.75280.00001.7832-160.009604.65
832006.04.19 06:20buy421.001.78160.00001.8028
842006.04.20 11:00close421.001.78410.00001.8028255.729860.37
852006.04.21 03:55sell431.001.77930.00001.7594
862006.04.21 11:00close431.001.78170.00001.7594-240.009620.37
872006.04.28 03:30buy441.001.80110.00001.8318
882006.05.01 14:57t/p441.001.83180.00001.83183071.9012692.27
892006.05.05 03:41buy451.001.85100.00001.8774
902006.05.08 16:00close451.001.85880.00001.8774781.9113474.18
912006.05.15 08:30buy461.001.89270.00001.9163
922006.05.15 11:00close461.001.88470.00001.9163-800.0112674.17
932006.05.19 05:55buy471.001.89020.00001.9198
942006.05.19 10:00close471.001.88030.00001.9198-990.0011684.17
952006.05.19 20:00sell481.001.87790.00001.8400
962006.05.22 16:00close481.001.87780.00001.84001.0911685.26
972006.05.23 01:10buy491.001.88320.00001.9123
982006.05.24 00:00close491.001.87620.00001.9123-698.1010987.16
992006.05.29 01:55sell501.001.85920.00001.8285
1002006.05.29 12:00close501.001.86360.00001.8285-440.0010547.16
1012006.05.31 01:01buy511.001.88170.00001.9136
1022006.05.31 11:00close511.001.87770.00001.9136-400.0010147.16
1032006.06.06 08:20sell521.001.87310.00001.8534
1042006.06.07 15:50t/p521.001.85340.00001.85341961.1012108.26
1052006.06.14 03:16sell531.001.83470.00001.8059
1062006.06.14 09:00close531.001.84060.00001.8059-590.0011518.26
1072006.06.19 12:10sell541.001.84640.00001.8259
1082006.06.20 09:00close541.001.84480.00001.8259151.1111669.37
1092006.07.03 01:50buy551.001.84670.00001.8748
1102006.07.03 18:00close551.001.84050.00001.8748-620.0011049.37
1112006.07.06 01:45sell561.001.83570.00001.8095
1122006.07.06 15:00close561.001.83760.00001.8095-189.9910859.38
1132006.07.10 02:20buy571.001.84790.00001.8753
1142006.07.10 12:00close571.001.84360.00001.8753-430.0010429.38
1152006.07.12 04:15buy581.001.84440.00001.8604
1162006.07.12 14:00close581.001.83930.00001.8604-510.009919.38
1172006.07.13 01:40sell591.001.83480.00001.8071
1182006.07.13 10:00close591.001.83940.00001.8071-460.009459.38
1192006.07.14 03:00buy601.001.84100.00001.8687
1202006.07.14 09:00close601.001.83740.00001.8687-360.009099.38
1212006.07.17 00:41sell611.001.83850.00001.8167
1222006.07.18 11:00close611.001.82500.00001.81671341.1010440.48
1232006.07.20 21:45buy621.001.84820.00001.8656
1242006.07.24 08:00close621.001.85240.00001.8656423.7910864.27
1252006.07.26 01:40sell631.001.84060.00001.8165
1262006.07.26 16:00close631.001.84370.00001.8165-310.0010554.27
1272006.07.28 22:15buy641.001.86280.00001.8852
1282006.08.03 11:00close641.001.87170.00001.8852901.4011455.67
1292006.08.04 01:40buy651.001.88610.00001.9228
1302006.08.07 09:00close651.001.90520.00001.92281911.9013367.57
1312006.08.09 08:15sell661.001.90450.00001.8802
1322006.08.09 18:00close661.001.90900.00001.8802-450.0012917.57
1332006.08.11 00:17sell671.001.89410.00001.8602
1342006.08.11 10:00close671.001.89510.00001.8602-99.9912817.58
1352006.08.14 03:00sell681.001.89330.00001.8656
1362006.08.15 15:00close681.001.89480.00001.8656-158.8912658.69
1372006.08.15 22:05buy691.001.89320.00001.9194
1382006.08.16 09:00close691.001.89250.00001.9194-68.1012590.59
1392006.08.18 05:45sell701.001.88600.00001.8634
1402006.08.21 04:00close701.001.88620.00001.8634-28.9012561.69
1412006.08.21 19:10buy711.001.89420.00001.9179
1422006.08.22 03:00close711.001.89070.00001.9179-348.1012213.59
1432006.08.23 08:55sell721.001.88890.00001.8770
1442006.08.23 10:00close721.001.89240.00001.8770-350.0011863.59
1452006.08.25 04:40sell731.001.88800.00001.8684
1462006.08.25 13:00close731.001.88990.00001.8684-190.0011673.59
1472006.09.06 03:15sell741.001.89480.00001.8739
1482006.09.07 13:57t/p741.001.87390.00001.87392063.2913736.88
1492006.09.11 01:15sell751.001.86600.00001.8476
1502006.09.12 06:01close751.001.86850.00001.8476-258.8813478.00
1512006.09.13 02:15buy761.001.87240.00001.8943
1522006.09.15 10:00close761.001.88480.00001.89431247.6014725.60
1532006.09.18 18:45sell771.001.87860.00001.8564
1542006.09.19 05:00close771.001.88280.00001.8564-428.9114296.69
1552006.09.21 01:05buy781.001.88690.00001.9069
1562006.09.25 00:03close781.001.90070.00001.90691383.8015680.49
1572006.09.27 22:47sell791.001.88890.00001.8694
1582006.09.29 09:23t/p791.001.86940.00001.86941914.4017594.89
1592006.10.03 02:25buy801.001.88640.00001.9142
1602006.10.04 04:00close801.001.88420.00001.9142-218.1117376.78
1612006.10.05 06:15buy811.001.88560.00001.8963
1622006.10.05 14:00close811.001.88160.00001.8963-400.0016976.78
1632006.10.09 21:15sell821.001.86750.00001.8521
1642006.10.10 09:00close821.001.86920.00001.8521-178.9016797.88
1652006.10.11 04:36sell831.001.85510.00001.8395
1662006.10.11 11:00close831.001.85800.00001.8395-290.0016507.88
1672006.10.18 01:55buy841.001.87000.00001.8892
1682006.10.18 15:00close841.001.86810.00001.8892-190.0016317.88
1692006.10.23 03:10buy851.001.88240.00001.9025
1702006.10.23 10:00close851.001.87790.00001.9025-450.0015867.88
1712006.10.30 01:13buy861.001.89590.00001.9184
1722006.10.31 10:00close861.001.89690.00001.9184101.9115969.79
1732006.11.01 05:00buy871.001.90740.00001.9264
1742006.11.02 09:00close871.001.90460.00001.9264-274.3015695.49
1752006.11.06 00:13sell881.001.90140.00001.8751
1762006.11.07 03:01close881.001.90140.00001.8751-8.9015686.59
1772006.11.10 17:50buy891.001.91230.00001.9348
1782006.11.13 11:00close891.001.90670.00001.9348-558.0915128.50
1792006.11.14 00:55sell901.001.90350.00001.8848
1802006.11.15 14:34t/p901.001.88480.00001.88481861.1016989.60
1812006.11.15 18:55sell911.001.88920.00001.8685
1822006.11.17 16:00close911.001.89130.00001.8685-245.6016744.00
1832006.11.23 03:27buy921.001.91370.00001.9321
1842006.11.24 09:49t/p921.001.93210.00001.93211841.8918585.89
1852006.11.29 06:25buy931.001.95160.00001.9737
1862006.11.29 20:00close931.001.94580.00001.9737-579.9918005.90
1872006.12.01 00:31buy941.001.96520.00001.9931
1882006.12.01 11:00close941.001.96530.00001.993110.0018015.90
1892006.12.04 03:55buy951.001.97860.00002.0119
1902006.12.04 15:00close951.001.97480.00002.0119-380.0017635.90
1912006.12.11 08:45sell961.001.95310.00001.9146
1922006.12.11 19:00close961.001.95840.00001.9146-530.0017105.90
1932006.12.13 07:35buy971.001.96990.00001.9942
1942006.12.13 15:00close971.001.96540.00001.9942-450.0016655.90
1952006.12.18 03:00sell981.001.95420.00001.9251
1962006.12.19 08:00close981.001.94950.00001.9251461.1017117.00
1972007.01.03 00:51buy991.001.97270.00001.9927
1982007.01.03 12:01close991.001.96280.00001.9927-990.0116126.99
1992007.01.04 04:05sell1001.001.95220.00001.9298
2002007.01.05 14:49t/p1001.001.92980.00001.92982231.1118358.10
2012007.01.08 06:35sell1011.001.93050.00001.9069
2022007.01.08 10:00close1011.001.93410.00001.9069-360.0017998.10
2032007.01.16 01:10buy1021.001.96360.00001.9814
2042007.01.16 16:00close1021.001.96140.00001.9814-220.0017778.10
2052007.01.26 08:25sell1031.001.96670.00001.9517
2062007.01.30 03:00close1031.001.96440.00001.9517212.2017990.30
2072007.02.01 04:00buy1041.001.96310.00001.9908
2082007.02.02 09:00close1041.001.96620.00001.9908311.9018302.20
2092007.02.07 02:10buy1051.001.96870.00001.9881
2102007.02.08 10:00close1051.001.96680.00001.9881-184.3018117.90
2112007.02.09 00:30sell1061.001.95900.00001.9340
2122007.02.12 08:00close1061.001.95570.00001.9340321.1018439.00