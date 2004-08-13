Strategy Tester Report
SimpleDailyRangeBreakExpert_v1.23
|Symbol
|GBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.06.22 14:00 - 2007.02.22 23:00 (2004.06.16 - 2007.02.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Expert_Name="---- SimpleDailyRangeBreakExpert_v1.23 ----"; Magic=2009; Slippage=6; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; TrailingStop=150; TakeProfit=205; TimeShift=9; Data=" Input Data "; BuyPercent=20; SellPercent=30; StopPercent=220; TradePeriod=7; BreakEven=120; BreakEvenGap=5; Trade=" Trade Days of Week"; Monday=1; Tuesday=1; Wednesday=1; Thursday=1; Friday=1; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false;
MMRisk=0.15; LossMax=1000;
|Bars in test
|16609
|Ticks modelled
|4171641
|Modelling quality
|89.46%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|10268.80
|Gross profit
|17635.78
|Gross loss
|-7366.98
|Profit factor
|2.39
|Expected payoff
|32.39
|Absolute drawdown
|4.00
|Maximal drawdown
|795.05 (4.26%)
|Relative drawdown
|5.30% (737.02)
|Total trades
|317
|Short positions (won %)
|138 (85.51%)
|Long positions (won %)
|179 (87.71%)
|Profit trades (% of total)
|275 (86.75%)
|Loss trades (% of total)
|42 (13.25%)
|Largest
|profit trade
|205.54
|loss trade
|-366.65
|Average
|profit trade
|64.13
|loss trade
|-175.40
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|27 (2282.70)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-517.25)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2282.70 (27)
|consecutive loss (count of losses)
|-517.25 (2)
|Average
|consecutive wins
|7
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.23 09:00
|buy stop
|1
|0.10
|1.8300
|1.8067
|1.8505
|2
|2004.06.23 09:00
|sell stop
|2
|0.10
|1.8241
|1.8474
|1.8036
|3
|2004.06.23 09:26
|sell
|2
|0.10
|1.8241
|1.8474
|1.8036
|4
|2004.06.23 09:27
|delete
|1
|0.10
|1.8300
|1.8067
|1.8505
|5
|2004.06.24 02:57
|modify
|2
|0.10
|1.8241
|1.8236
|1.8036
|6
|2004.06.24 09:00
|close
|2
|0.10
|1.8115
|1.8236
|1.8036
|125.01
|10125.01
|7
|2004.06.24 09:00
|buy stop
|3
|0.10
|1.8150
|1.7765
|1.8355
|8
|2004.06.24 09:00
|sell stop
|4
|0.10
|1.8057
|1.8442
|1.7852
|9
|2004.06.24 09:27
|buy
|3
|0.10
|1.8150
|1.7765
|1.8355
|10
|2004.06.24 09:27
|delete
|4
|0.10
|1.8057
|1.8442
|1.7852
|11
|2004.06.24 18:52
|modify
|3
|0.10
|1.8150
|1.8155
|1.8355
|12
|2004.06.25 09:01
|close
|3
|0.10
|1.8231
|1.8155
|1.8355
|81.18
|10206.19
|13
|2004.06.25 09:01
|buy stop
|5
|0.10
|1.8272
|1.7856
|1.8477
|14
|2004.06.25 09:01
|sell stop
|6
|0.10
|1.8171
|1.8587
|1.7966
|15
|2004.06.25 09:24
|sell
|6
|0.10
|1.8171
|1.8587
|1.7966
|16
|2004.06.25 09:24
|delete
|5
|0.10
|1.8272
|1.7856
|1.8477
|17
|2004.06.29 20:40
|modify
|6
|0.10
|1.8171
|1.8166
|1.7966
|18
|2004.06.30 08:57
|modify
|6
|0.10
|1.8171
|1.8165
|1.7966
|19
|2004.06.30 08:58
|modify
|6
|0.10
|1.8171
|1.8164
|1.7966
|20
|2004.06.30 08:58
|modify
|6
|0.10
|1.8171
|1.8163
|1.7966
|21
|2004.06.30 09:00
|close
|6
|0.10
|1.8023
|1.8163
|1.7966
|147.01
|10353.20
|22
|2004.06.30 09:00
|buy stop
|7
|0.10
|1.8073
|1.7519
|1.8278
|23
|2004.06.30 09:00
|sell stop
|8
|0.10
|1.7941
|1.8496
|1.7736
|24
|2004.06.30 09:36
|buy
|7
|0.10
|1.8073
|1.7519
|1.8278
|25
|2004.06.30 09:36
|delete
|8
|0.10
|1.7941
|1.8496
|1.7736
|26
|2004.06.30 21:32
|modify
|7
|0.10
|1.8073
|1.8078
|1.8278
|27
|2004.07.01 09:00
|close
|7
|0.10
|1.8169
|1.8078
|1.8278
|96.54
|10449.74
|28
|2004.07.01 09:00
|buy stop
|9
|0.10
|1.8214
|1.7752
|1.8419
|29
|2004.07.01 09:00
|sell stop
|10
|0.10
|1.8103
|1.8565
|1.7898
|30
|2004.07.02 09:00
|delete
|10
|0.10
|1.8103
|1.8565
|1.7898
|31
|2004.07.02 09:00
|delete
|9
|0.10
|1.8214
|1.7752
|1.8419
|32
|2004.07.02 09:00
|buy stop
|11
|0.10
|1.8216
|1.8005
|1.8421
|33
|2004.07.02 09:00
|sell stop
|12
|0.10
|1.8162
|1.8373
|1.7957
|34
|2004.07.02 14:30
|buy
|11
|0.10
|1.8216
|1.8005
|1.8421
|35
|2004.07.02 14:30
|delete
|12
|0.10
|1.8162
|1.8373
|1.7957
|36
|2004.07.02 19:22
|modify
|11
|0.10
|1.8216
|1.8221
|1.8421
|37
|2004.07.05 09:00
|close
|11
|0.10
|1.8337
|1.8221
|1.8421
|121.18
|10570.92
|38
|2004.07.05 09:00
|buy stop
|13
|0.10
|1.8380
|1.7944
|1.8585
|39
|2004.07.05 09:00
|sell stop
|14
|0.10
|1.8275
|1.8710
|1.8070
|40
|2004.07.05 17:02
|sell
|14
|0.10
|1.8275
|1.8710
|1.8070
|41
|2004.07.05 17:02
|delete
|13
|0.10
|1.8380
|1.7944
|1.8585
|42
|2004.07.14 09:00
|close
|14
|0.10
|1.8574
|1.8710
|1.8070
|-301.97
|10268.95
|43
|2004.07.14 09:00
|buy stop
|15
|0.10
|1.8592
|1.8394
|1.8797
|44
|2004.07.14 09:00
|sell stop
|16
|0.10
|1.8541
|1.8739
|1.8336
|45
|2004.07.14 09:31
|buy
|15
|0.10
|1.8592
|1.8394
|1.8797
|46
|2004.07.14 09:31
|delete
|16
|0.10
|1.8541
|1.8739
|1.8336
|47
|2004.07.16 15:25
|modify
|15
|0.10
|1.8592
|1.8597
|1.8797
|48
|2004.07.16 15:58
|modify
|15
|0.10
|1.8592
|1.8598
|1.8797
|49
|2004.07.16 15:58
|modify
|15
|0.10
|1.8592
|1.8600
|1.8797
|50
|2004.07.16 15:58
|modify
|15
|0.10
|1.8592
|1.8602
|1.8797
|51
|2004.07.16 15:58
|modify
|15
|0.10
|1.8592
|1.8603
|1.8797
|52
|2004.07.16 15:58
|modify
|15
|0.10
|1.8592
|1.8604
|1.8797
|53
|2004.07.19 00:59
|modify
|15
|0.10
|1.8592
|1.8605
|1.8797
|54
|2004.07.19 01:06
|modify
|15
|0.10
|1.8592
|1.8606
|1.8797
|55
|2004.07.19 01:06
|modify
|15
|0.10
|1.8592
|1.8608
|1.8797
|56
|2004.07.19 01:06
|modify
|15
|0.10
|1.8592
|1.8610
|1.8797
|57
|2004.07.19 01:06
|modify
|15
|0.10
|1.8592
|1.8611
|1.8797
|58
|2004.07.19 01:06
|modify
|15
|0.10
|1.8592
|1.8612
|1.8797
|59
|2004.07.19 01:08
|modify
|15
|0.10
|1.8592
|1.8613
|1.8797
|60
|2004.07.19 01:08
|modify
|15
|0.10
|1.8592
|1.8614
|1.8797
|61
|2004.07.19 01:08
|modify
|15
|0.10
|1.8592
|1.8615
|1.8797
|62
|2004.07.19 01:09
|modify
|15
|0.10
|1.8592
|1.8616
|1.8797
|63
|2004.07.19 01:09
|modify
|15
|0.10
|1.8592
|1.8617
|1.8797
|64
|2004.07.19 01:17
|modify
|15
|0.10
|1.8592
|1.8618
|1.8797
|65
|2004.07.19 01:17
|modify
|15
|0.10
|1.8592
|1.8619
|1.8797
|66
|2004.07.19 09:00
|close
|15
|0.10
|1.8729
|1.8619
|1.8797
|137.90
|10406.85
|67
|2004.07.19 09:00
|buy stop
|17
|0.10
|1.8787
|1.8186
|1.8992
|68
|2004.07.19 09:00
|sell stop
|18
|0.10
|1.8644
|1.9245
|1.8439
|69
|2004.07.20 02:54
|sell
|18
|0.10
|1.8644
|1.9245
|1.8439
|70
|2004.07.20 02:54
|delete
|17
|0.10
|1.8787
|1.8186
|1.8992
|71
|2004.07.20 15:51
|modify
|18
|0.10
|1.8644
|1.8639
|1.8439
|72
|2004.07.21 09:00
|close
|18
|0.10
|1.8530
|1.8639
|1.8439
|113.67
|10520.52
|73
|2004.07.21 09:00
|buy stop
|19
|0.10
|1.8563
|1.8202
|1.8768
|74
|2004.07.21 09:00
|sell stop
|20
|0.10
|1.8475
|1.8836
|1.8270
|75
|2004.07.21 11:47
|sell
|20
|0.10
|1.8475
|1.8836
|1.8270
|76
|2004.07.21 11:47
|delete
|19
|0.10
|1.8563
|1.8202
|1.8768
|77
|2004.07.21 16:35
|modify
|20
|0.10
|1.8475
|1.8470
|1.8270
|78
|2004.07.22 09:00
|close
|20
|0.10
|1.8398
|1.8470
|1.8270
|76.01
|10596.53
|79
|2004.07.22 09:00
|buy stop
|21
|0.10
|1.8443
|1.7944
|1.8648
|80
|2004.07.22 09:00
|sell stop
|22
|0.10
|1.8324
|1.8823
|1.8119
|81
|2004.07.22 11:48
|buy
|21
|0.10
|1.8443
|1.7944
|1.8648
|82
|2004.07.22 11:48
|delete
|22
|0.10
|1.8324
|1.8823
|1.8119
|83
|2004.08.02 09:00
|close
|21
|0.10
|1.8222
|1.7944
|1.8648
|-219.38
|10377.15
|84
|2004.08.02 09:00
|buy stop
|23
|0.10
|1.8249
|1.7983
|1.8454
|85
|2004.08.02 09:00
|sell stop
|24
|0.10
|1.8183
|1.8449
|1.7978
|86
|2004.08.02 09:19
|buy
|23
|0.10
|1.8249
|1.7983
|1.8454
|87
|2004.08.02 09:19
|delete
|24
|0.10
|1.8183
|1.8449
|1.7978
|88
|2004.08.05 09:00
|close
|23
|0.10
|1.8275
|1.7983
|1.8454
|26.90
|10404.05
|89
|2004.08.05 09:00
|buy stop
|25
|0.10
|1.8304
|1.8022
|1.8509
|90
|2004.08.05 09:00
|sell stop
|26
|0.10
|1.8234
|1.8515
|1.8029
|91
|2004.08.05 10:33
|sell
|26
|0.10
|1.8234
|1.8515
|1.8029
|92
|2004.08.05 10:33
|delete
|25
|0.10
|1.8304
|1.8022
|1.8509
|93
|2004.08.13 09:00
|close
|26
|0.10
|1.8170
|1.8515
|1.8029
|61.36
|10465.41
|94
|2004.08.13 09:00
|buy stop
|27
|0.10
|1.8212
|1.7752
|1.8417
|95
|2004.08.13 09:00
|sell stop
|28
|0.10
|1.8101
|1.8561
|1.7896
|96
|2004.08.13 13:09
|buy
|27
|0.10
|1.8212
|1.7752
|1.8417
|97
|2004.08.13 13:09
|delete
|28
|0.10
|1.8101
|1.8561
|1.7896
|98
|2004.08.13 14:31
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8217
|1.8417
|99
|2004.08.13 15:10
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8218
|1.8417
|100
|2004.08.13 15:10
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8220
|1.8417
|101
|2004.08.13 15:10
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8221
|1.8417
|102
|2004.08.13 15:10
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8223
|1.8417
|103
|2004.08.13 15:10
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8224
|1.8417
|104
|2004.08.13 15:10
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8226
|1.8417
|105
|2004.08.13 15:10
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8227
|1.8417
|106
|2004.08.13 15:10
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8229
|1.8417
|107
|2004.08.13 15:11
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8230
|1.8417
|108
|2004.08.13 15:11
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8231
|1.8417
|109
|2004.08.13 15:11
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8232
|1.8417
|110
|2004.08.13 15:12
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8233
|1.8417
|111
|2004.08.13 15:13
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8234
|1.8417
|112
|2004.08.13 15:13
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8235
|1.8417
|113
|2004.08.13 15:13
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8237
|1.8417
|114
|2004.08.13 15:13
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8238
|1.8417
|115
|2004.08.13 15:13
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8239
|1.8417
|116
|2004.08.13 15:13
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8240
|1.8417
|117
|2004.08.13 15:13
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8241
|1.8417
|118
|2004.08.13 15:13
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8242
|1.8417
|119
|2004.08.13 15:13
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8243
|1.8417
|120
|2004.08.13 15:13
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8244
|1.8417
|121
|2004.08.13 15:13
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8245
|1.8417
|122
|2004.08.13 15:13
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8246
|1.8417
|123
|2004.08.13 15:13
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8247
|1.8417
|124
|2004.08.13 15:13
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8248
|1.8417
|125
|2004.08.13 15:13
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8249
|1.8417
|126
|2004.08.13 15:14
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8250
|1.8417
|127
|2004.08.13 15:14
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8251
|1.8417
|128
|2004.08.13 15:14
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8252
|1.8417
|129
|2004.08.13 15:14
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8253
|1.8417
|130
|2004.08.13 15:15
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8255
|1.8417
|131
|2004.08.13 15:15
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8256
|1.8417
|132
|2004.08.13 15:15
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8257
|1.8417
|133
|2004.08.13 15:15
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8258
|1.8417
|134
|2004.08.13 15:15
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8259
|1.8417
|135
|2004.08.13 15:15
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8260
|1.8417
|136
|2004.08.13 15:15
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8261
|1.8417
|137
|2004.08.13 15:15
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8262
|1.8417
|138
|2004.08.13 15:15
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8263
|1.8417
|139
|2004.08.13 16:43
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8264
|1.8417
|140
|2004.08.13 16:43
|modify
|27
|0.10
|1.8212
|1.8265
|1.8417
|141
|2004.08.13 16:47
|t/p
|27
|0.10
|1.8417
|1.8265
|1.8417
|205.00
|10670.41
|142
|2004.08.16 09:00
|buy stop
|29
|0.10
|1.8476
|1.7763
|1.8681
|143
|2004.08.16 09:00
|sell stop
|30
|0.10
|1.8308
|1.9021
|1.8103
|144
|2004.08.17 09:00
|delete
|30
|0.10
|1.8308
|1.9021
|1.8103
|145
|2004.08.17 09:00
|delete
|29
|0.10
|1.8476
|1.7763
|1.8681
|146
|2004.08.17 09:00
|buy stop
|31
|0.10
|1.8417
|1.8217
|1.8622
|147
|2004.08.17 09:00
|sell stop
|32
|0.10
|1.8366
|1.8566
|1.8161
|148
|2004.08.17 09:52
|sell
|32
|0.10
|1.8366
|1.8566
|1.8161
|149
|2004.08.17 09:52
|delete
|31
|0.10
|1.8417
|1.8217
|1.8622
|150
|2004.08.18 09:00
|close
|32
|0.10
|1.8273
|1.8566
|1.8161
|92.67
|10763.08
|151
|2004.08.18 09:00
|buy stop
|33
|0.10
|1.8307
|1.7933
|1.8512
|152
|2004.08.18 09:00
|sell stop
|34
|0.10
|1.8216
|1.8590
|1.8011
|153
|2004.08.18 14:55
|sell
|34
|0.10
|1.8216
|1.8590
|1.8011
|154
|2004.08.18 14:55
|delete
|33
|0.10
|1.8307
|1.7933
|1.8512
|155
|2004.08.19 09:38
|close
|34
|0.10
|1.8215
|1.8590
|1.8011
|0.01
|10763.09
|156
|2004.08.20 09:00
|buy stop
|35
|0.10
|1.8360
|1.8034
|1.8565
|157
|2004.08.20 09:00
|sell stop
|36
|0.10
|1.8280
|1.8605
|1.8075
|158
|2004.08.20 11:43
|sell
|36
|0.10
|1.8280
|1.8605
|1.8075
|159
|2004.08.20 11:43
|delete
|35
|0.10
|1.8360
|1.8034
|1.8565
|160
|2004.08.23 02:03
|modify
|36
|0.10
|1.8280
|1.8275
|1.8075
|161
|2004.08.23 09:00
|close
|36
|0.10
|1.8161
|1.8275
|1.8075
|118.67
|10881.76
|162
|2004.08.23 09:00
|buy stop
|37
|0.10
|1.8202
|1.7751
|1.8407
|163
|2004.08.23 09:00
|sell stop
|38
|0.10
|1.8094
|1.8545
|1.7889
|164
|2004.08.23 20:17
|sell
|38
|0.10
|1.8094
|1.8545
|1.7889
|165
|2004.08.23 20:17
|delete
|37
|0.10
|1.8202
|1.7751
|1.8407
|166
|2004.08.24 09:00
|close
|38
|0.10
|1.8066
|1.8545
|1.7889
|27.67
|10909.43
|167
|2004.08.24 09:00
|buy stop
|39
|0.10
|1.8096
|1.7762
|1.8301
|168
|2004.08.24 09:00
|sell stop
|40
|0.10
|1.8014
|1.8349
|1.7809
|169
|2004.08.24 14:23
|sell
|40
|0.10
|1.8014
|1.8349
|1.7809
|170
|2004.08.24 14:23
|delete
|39
|0.10
|1.8096
|1.7762
|1.8301
|171
|2004.08.24 19:09
|modify
|40
|0.10
|1.8014
|1.8009
|1.7809
|172
|2004.08.25 09:00
|close
|40
|0.10
|1.7946
|1.8009
|1.7809
|67.67
|10977.10
|173
|2004.08.25 09:00
|buy stop
|41
|0.10
|1.7986
|1.7542
|1.8191
|174
|2004.08.25 09:00
|sell stop
|42
|0.10
|1.7879
|1.8324
|1.7674
|175
|2004.08.25 09:50
|buy
|41
|0.10
|1.7986
|1.7542
|1.8191
|176
|2004.08.25 09:50
|delete
|42
|0.10
|1.7879
|1.8324
|1.7674
|177
|2004.08.27 09:00
|close
|41
|0.10
|1.8021
|1.7542
|1.8191
|35.72
|11012.82
|178
|2004.08.27 09:00
|buy stop
|43
|0.10
|1.8048
|1.7780
|1.8253
|179
|2004.08.27 09:00
|sell stop
|44
|0.10
|1.7981
|1.8250
|1.7776
|180
|2004.08.27 10:07
|sell
|44
|0.10
|1.7981
|1.8250
|1.7776
|181
|2004.08.27 10:07
|delete
|43
|0.10
|1.8048
|1.7780
|1.8253
|182
|2004.08.30 06:49
|modify
|44
|0.10
|1.7981
|1.7976
|1.7776
|183
|2004.08.30 09:00
|close
|44
|0.10
|1.7894
|1.7976
|1.7776
|86.67
|11099.49
|184
|2004.08.30 09:00
|buy stop
|45
|0.10
|1.7930
|1.7530
|1.8135
|185
|2004.08.30 09:00
|sell stop
|46
|0.10
|1.7833
|1.8234
|1.7628
|186
|2004.08.30 14:23
|buy
|45
|0.10
|1.7930
|1.7530
|1.8135
|187
|2004.08.30 14:23
|delete
|46
|0.10
|1.7833
|1.8234
|1.7628
|188
|2004.08.31 09:00
|close
|45
|0.10
|1.7957
|1.7530
|1.8135
|27.18
|11126.67
|189
|2004.08.31 09:00
|buy stop
|47
|0.10
|1.7982
|1.7736
|1.8187
|190
|2004.08.31 09:00
|sell stop
|48
|0.10
|1.7920
|1.8167
|1.7715
|191
|2004.08.31 12:40
|sell
|48
|0.10
|1.7920
|1.8167
|1.7715
|192
|2004.08.31 12:40
|delete
|47
|0.10
|1.7982
|1.7736
|1.8187
|193
|2004.09.03 09:00
|close
|48
|0.10
|1.7888
|1.8167
|1.7715
|30.35
|11157.02
|194
|2004.09.03 09:00
|buy stop
|49
|0.10
|1.7910
|1.7666
|1.8115
|195
|2004.09.03 09:00
|sell stop
|50
|0.10
|1.7849
|1.8093
|1.7644
|196
|2004.09.03 11:07
|buy
|49
|0.10
|1.7910
|1.7666
|1.8115
|197
|2004.09.03 11:07
|delete
|50
|0.10
|1.7849
|1.8093
|1.7644
|198
|2004.09.13 09:00
|close
|49
|0.10
|1.7950
|1.7666
|1.8115
|41.44
|11198.46
|199
|2004.09.13 09:00
|buy stop
|51
|0.10
|1.7986
|1.7621
|1.8191
|200
|2004.09.13 09:00
|sell stop
|52
|0.10
|1.7897
|1.8262
|1.7692
|201
|2004.09.13 10:37
|buy
|51
|0.10
|1.7986
|1.7621
|1.8191
|202
|2004.09.13 10:37
|delete
|52
|0.10
|1.7897
|1.8262
|1.7692
|203
|2004.09.14 09:00
|close
|51
|0.10
|1.8005
|1.7621
|1.8191
|19.18
|11217.64
|204
|2004.09.14 09:00
|buy stop
|53
|0.10
|1.8025
|1.7836
|1.8230
|205
|2004.09.14 09:00
|sell stop
|54
|0.10
|1.7976
|1.8165
|1.7771
|206
|2004.09.14 10:33
|sell
|54
|0.10
|1.7976
|1.8165
|1.7771
|207
|2004.09.14 10:33
|delete
|53
|0.10
|1.8025
|1.7836
|1.8230
|208
|2004.09.15 09:00
|close
|54
|0.10
|1.7922
|1.8165
|1.7771
|53.67
|11271.31
|209
|2004.09.15 09:00
|buy stop
|55
|0.10
|1.7946
|1.7680
|1.8151
|210
|2004.09.15 09:00
|sell stop
|56
|0.10
|1.7880
|1.8146
|1.7675
|211
|2004.09.15 12:31
|sell
|56
|0.10
|1.7880
|1.8146
|1.7675
|212
|2004.09.15 12:31
|delete
|55
|0.10
|1.7946
|1.7680
|1.8151
|213
|2004.09.15 17:00
|modify
|56
|0.10
|1.7880
|1.7875
|1.7675
|214
|2004.09.16 09:00
|close
|56
|0.10
|1.7776
|1.7875
|1.7675
|103.01
|11374.32
|215
|2004.09.16 09:00
|buy stop
|57
|0.10
|1.7817
|1.7368
|1.8022
|216
|2004.09.16 09:00
|sell stop
|58
|0.10
|1.7709
|1.8158
|1.7504
|217
|2004.09.16 10:30
|buy
|57
|0.10
|1.7817
|1.7368
|1.8022
|218
|2004.09.16 10:30
|delete
|58
|0.10
|1.7709
|1.8158
|1.7504
|219
|2004.09.16 18:00
|modify
|57
|0.10
|1.7817
|1.7822
|1.8022
|220
|2004.09.17 09:00
|close
|57
|0.10
|1.7940
|1.7822
|1.8022
|123.18
|11497.50
|221
|2004.09.17 09:00
|buy stop
|59
|0.10
|1.7980
|1.7575
|1.8185
|222
|2004.09.17 09:00
|sell stop
|60
|0.10
|1.7882
|1.8287
|1.7677
|223
|2004.09.20 08:41
|sell
|60
|0.10
|1.7882
|1.8287
|1.7677
|224
|2004.09.20 08:41
|delete
|59
|0.10
|1.7980
|1.7575
|1.8185
|225
|2004.09.21 09:00
|close
|60
|0.10
|1.7853
|1.8287
|1.7677
|28.67
|11526.17
|226
|2004.09.21 09:00
|buy stop
|61
|0.10
|1.7871
|1.7677
|1.8076
|227
|2004.09.21 09:00
|sell stop
|62
|0.10
|1.7821
|1.8014
|1.7616
|228
|2004.09.21 11:10
|buy
|61
|0.10
|1.7871
|1.7677
|1.8076
|229
|2004.09.21 11:10
|delete
|62
|0.10
|1.7821
|1.8014
|1.7616
|230
|2004.09.21 20:20
|modify
|61
|0.10
|1.7871
|1.7876
|1.8076
|231
|2004.09.22 09:00
|close
|61
|0.10
|1.7999
|1.7876
|1.8076
|128.18
|11654.35
|232
|2004.09.22 09:00
|buy stop
|63
|0.10
|1.8037
|1.7650
|1.8242
|233
|2004.09.22 09:00
|sell stop
|64
|0.10
|1.7943
|1.8330
|1.7738
|234
|2004.09.22 10:35
|sell
|64
|0.10
|1.7943
|1.8330
|1.7738
|235
|2004.09.22 10:35
|delete
|63
|0.10
|1.8037
|1.7650
|1.8242
|236
|2004.10.01 09:00
|close
|64
|0.10
|1.8099
|1.8330
|1.7738
|-159.63
|11494.72
|237
|2004.10.04 09:00
|buy stop
|65
|0.10
|1.7977
|1.7517
|1.8182
|238
|2004.10.04 09:00
|sell stop
|66
|0.10
|1.7866
|1.8326
|1.7661
|239
|2004.10.04 13:41
|sell
|66
|0.10
|1.7866
|1.8326
|1.7661
|240
|2004.10.04 13:41
|delete
|65
|0.10
|1.7977
|1.7517
|1.8182
|241
|2004.10.05 09:00
|close
|66
|0.10
|1.7863
|1.8326
|1.7661
|2.67
|11497.39
|242
|2004.10.05 09:00
|buy stop
|67
|0.10
|1.7892
|1.7575
|1.8097
|243
|2004.10.05 09:00
|sell stop
|68
|0.10
|1.7814
|1.8131
|1.7609
|244
|2004.10.05 10:51
|sell
|68
|0.10
|1.7814
|1.8131
|1.7609
|245
|2004.10.05 10:51
|delete
|67
|0.10
|1.7892
|1.7575
|1.8097
|246
|2004.10.06 09:00
|close
|68
|0.10
|1.7800
|1.8131
|1.7609
|13.67
|11511.06
|247
|2004.10.06 09:00
|buy stop
|69
|0.10
|1.7818
|1.7618
|1.8023
|248
|2004.10.06 09:00
|sell stop
|70
|0.10
|1.7767
|1.7967
|1.7562
|249
|2004.10.06 09:00
|buy
|69
|0.10
|1.7818
|1.7618
|1.8023
|250
|2004.10.06 09:00
|delete
|70
|0.10
|1.7767
|1.7967
|1.7562
|251
|2004.10.07 09:00
|close
|69
|0.10
|1.7820
|1.7618
|1.8023
|2.54
|11513.60
|252
|2004.10.07 09:00
|buy stop
|71
|0.10
|1.7852
|1.7537
|1.8057
|253
|2004.10.07 09:00
|sell stop
|72
|0.10
|1.7774
|1.8089
|1.7569
|254
|2004.10.07 10:24
|sell
|72
|0.10
|1.7774
|1.8089
|1.7569
|255
|2004.10.07 10:24
|delete
|71
|0.10
|1.7852
|1.7537
|1.8057
|256
|2004.10.18 09:00
|close
|72
|0.10
|1.8043
|1.8089
|1.7569
|-271.97
|11241.63
|257
|2004.10.18 09:00
|buy stop
|73
|0.10
|1.8063
|1.7841
|1.8268
|258
|2004.10.18 09:00
|sell stop
|74
|0.10
|1.8007
|1.8229
|1.7802
|259
|2004.10.18 13:31
|sell
|74
|0.10
|1.8007
|1.8229
|1.7802
|260
|2004.10.18 13:31
|delete
|73
|0.10
|1.8063
|1.7841
|1.8268
|261
|2004.10.19 09:00
|close
|74
|0.10
|1.7932
|1.8229
|1.7802
|74.67
|11316.30
|262
|2004.10.19 09:00
|buy stop
|75
|0.10
|1.7961
|1.7646
|1.8166
|263
|2004.10.19 09:00
|sell stop
|76
|0.10
|1.7883
|1.8198
|1.7678
|264
|2004.10.19 11:06
|buy
|75
|0.10
|1.7961
|1.7646
|1.8166
|265
|2004.10.19 11:06
|delete
|76
|0.10
|1.7883
|1.8198
|1.7678
|266
|2004.10.20 09:00
|close
|75
|0.10
|1.8026
|1.7646
|1.8166
|65.18
|11381.48
|267
|2004.10.20 09:00
|buy stop
|77
|0.10
|1.8055
|1.7765
|1.8260
|268
|2004.10.20 09:00
|sell stop
|78
|0.10
|1.7983
|1.8274
|1.7778
|269
|2004.10.20 09:19
|buy
|77
|0.10
|1.8055
|1.7765
|1.8260
|270
|2004.10.20 09:19
|delete
|78
|0.10
|1.7983
|1.8274
|1.7778
|271
|2004.10.20 17:20
|modify
|77
|0.10
|1.8055
|1.8060
|1.8260
|272
|2004.10.21 09:00
|close
|77
|0.10
|1.8184
|1.8060
|1.8260
|129.54
|11511.02
|273
|2004.10.21 09:00
|buy stop
|79
|0.10
|1.8221
|1.7845
|1.8426
|274
|2004.10.21 09:00
|sell stop
|80
|0.10
|1.8130
|1.8506
|1.7925
|275
|2004.10.21 09:47
|buy
|79
|0.10
|1.8221
|1.7845
|1.8426
|276
|2004.10.21 09:47
|delete
|80
|0.10
|1.8130
|1.8506
|1.7925
|277
|2004.10.22 09:00
|close
|79
|0.10
|1.8304
|1.7845
|1.8426
|83.18
|11594.20
|278
|2004.10.22 09:00
|buy stop
|81
|0.10
|1.8336
|1.8021
|1.8541
|279
|2004.10.22 09:00
|sell stop
|82
|0.10
|1.8258
|1.8573
|1.8053
|280
|2004.10.22 10:32
|sell
|82
|0.10
|1.8258
|1.8573
|1.8053
|281
|2004.10.22 10:32
|delete
|81
|0.10
|1.8336
|1.8021
|1.8541
|282
|2004.11.02 09:00
|close
|82
|0.10
|1.8318
|1.8573
|1.8053
|-62.97
|11531.23
|283
|2004.11.02 09:00
|buy stop
|83
|0.10
|1.8330
|1.8198
|1.8535
|284
|2004.11.02 09:00
|sell stop
|84
|0.10
|1.8294
|1.8426
|1.8089
|285
|2004.11.02 09:49
|buy
|83
|0.10
|1.8330
|1.8198
|1.8535
|286
|2004.11.02 09:49
|delete
|84
|0.10
|1.8294
|1.8426
|1.8089
|287
|2004.11.03 09:00
|close
|83
|0.10
|1.8375
|1.8198
|1.8535
|45.18
|11576.41
|288
|2004.11.03 09:00
|buy stop
|85
|0.10
|1.8402
|1.8134
|1.8607
|289
|2004.11.03 09:00
|sell stop
|86
|0.10
|1.8335
|1.8604
|1.8130
|290
|2004.11.03 10:45
|buy
|85
|0.10
|1.8402
|1.8134
|1.8607
|291
|2004.11.03 10:45
|delete
|86
|0.10
|1.8335
|1.8604
|1.8130
|292
|2004.11.04 09:00
|close
|85
|0.10
|1.8470
|1.8134
|1.8607
|68.54
|11644.95
|293
|2004.11.04 09:00
|buy stop
|87
|0.10
|1.8502
|1.8181
|1.8707
|294
|2004.11.04 09:00
|sell stop
|88
|0.10
|1.8423
|1.8744
|1.8218
|295
|2004.11.04 10:05
|sell
|88
|0.10
|1.8423
|1.8744
|1.8218
|296
|2004.11.04 10:05
|delete
|87
|0.10
|1.8502
|1.8181
|1.8707
|297
|2004.11.05 09:01
|close
|88
|0.10
|1.8422
|1.8744
|1.8218
|0.67
|11645.62
|298
|2004.11.08 09:00
|buy stop
|89
|0.10
|1.8616
|1.8044
|1.8821
|299
|2004.11.08 09:00
|sell stop
|90
|0.10
|1.8480
|1.9052
|1.8275
|300
|2004.11.08 10:50
|buy
|89
|0.10
|1.8616
|1.8044
|1.8821
|301
|2004.11.08 10:50
|delete
|90
|0.10
|1.8480
|1.9052
|1.8275
|302
|2004.11.17 09:00
|close
|89
|0.10
|1.8556
|1.8044
|1.8821
|-58.38
|11587.24
|303
|2004.11.17 09:00
|buy stop
|91
|0.10
|1.8576
|1.8385
|1.8781
|304
|2004.11.17 09:00
|sell stop
|92
|0.10
|1.8527
|1.8718
|1.8322
|305
|2004.11.17 09:46
|buy
|91
|0.10
|1.8576
|1.8385
|1.8781
|306
|2004.11.17 09:46
|delete
|92
|0.10
|1.8527
|1.8718
|1.8322
|307
|2004.11.18 09:00
|close
|91
|0.10
|1.8603
|1.8385
|1.8781
|27.54
|11614.78
|308
|2004.11.18 09:00
|buy stop
|93
|0.10
|1.8629
|1.8374
|1.8834
|309
|2004.11.18 09:00
|sell stop
|94
|0.10
|1.8565
|1.8820
|1.8360
|310
|2004.11.18 10:59
|sell
|94
|0.10
|1.8565
|1.8820
|1.8360
|311
|2004.11.18 10:59
|delete
|93
|0.10
|1.8629
|1.8374
|1.8834
|312
|2004.11.19 09:00
|close
|94
|0.10
|1.8492
|1.8820
|1.8360
|72.67
|11687.45
|313
|2004.11.19 09:00
|buy stop
|95
|0.10
|1.8522
|1.8194
|1.8727
|314
|2004.11.19 09:00
|sell stop
|96
|0.10
|1.8441
|1.8769
|1.8236
|315
|2004.11.19 09:24
|buy
|95
|0.10
|1.8522
|1.8194
|1.8727
|316
|2004.11.19 09:24
|delete
|96
|0.10
|1.8441
|1.8769
|1.8236
|317
|2004.11.22 09:00
|close
|95
|0.10
|1.8557
|1.8194
|1.8727
|35.18
|11722.63
|318
|2004.11.22 09:00
|buy stop
|97
|0.10
|1.8586
|1.8298
|1.8791
|319
|2004.11.22 09:00
|sell stop
|98
|0.10
|1.8515
|1.8803
|1.8310
|320
|2004.11.22 17:04
|buy
|97
|0.10
|1.8586
|1.8298
|1.8791
|321
|2004.11.22 17:04
|delete
|98
|0.10
|1.8515
|1.8803
|1.8310
|322
|2004.11.23 13:32
|modify
|97
|0.10
|1.8586
|1.8591
|1.8791
|323
|2004.11.24 09:00
|close
|97
|0.10
|1.8710
|1.8591
|1.8791
|124.36
|11846.99
|324
|2004.11.24 09:00
|buy stop
|99
|0.10
|1.8753
|1.8309
|1.8958
|325
|2004.11.24 09:00
|sell stop
|100
|0.10
|1.8646
|1.9091
|1.8441
|326
|2004.11.24 10:16
|buy
|99
|0.10
|1.8753
|1.8309
|1.8958
|327
|2004.11.24 10:16
|delete
|100
|0.10
|1.8646
|1.9091
|1.8441
|328
|2004.11.25 09:00
|close
|99
|0.10
|1.8832
|1.8309
|1.8958
|79.54
|11926.53
|329
|2004.11.25 09:00
|buy stop
|101
|0.10
|1.8861
|1.8571
|1.9066
|330
|2004.11.25 09:00
|sell stop
|102
|0.10
|1.8789
|1.9080
|1.8584
|331
|2004.11.25 09:32
|buy
|101
|0.10
|1.8861
|1.8571
|1.9066
|332
|2004.11.25 09:32
|delete
|102
|0.10
|1.8789
|1.9080
|1.8584
|333
|2004.11.26 06:23
|modify
|101
|0.10
|1.8861
|1.8866
|1.9066
|334
|2004.11.26 07:09
|modify
|101
|0.10
|1.8861
|1.8868
|1.9066
|335
|2004.11.26 07:13
|modify
|101
|0.10
|1.8861
|1.8869
|1.9066
|336
|2004.11.26 07:13
|modify
|101
|0.10
|1.8861
|1.8871
|1.9066
|337
|2004.11.26 07:14
|modify
|101
|0.10
|1.8861
|1.8872
|1.9066
|338
|2004.11.26 07:14
|modify
|101
|0.10
|1.8861
|1.8873
|1.9066
|339
|2004.11.26 07:14
|modify
|101
|0.10
|1.8861
|1.8874
|1.9066
|340
|2004.11.26 07:14
|modify
|101
|0.10
|1.8861
|1.8875
|1.9066
|341
|2004.11.26 07:14
|modify
|101
|0.10
|1.8861
|1.8876
|1.9066
|342
|2004.11.26 07:16
|modify
|101
|0.10
|1.8861
|1.8877
|1.9066
|343
|2004.11.26 07:19
|modify
|101
|0.10
|1.8861
|1.8878
|1.9066
|344
|2004.11.26 07:19
|modify
|101
|0.10
|1.8861
|1.8879
|1.9066
|345
|2004.11.26 07:20
|modify
|101
|0.10
|1.8861
|1.8880
|1.9066
|346
|2004.11.26 07:28
|modify
|101
|0.10
|1.8861
|1.8881
|1.9066
|347
|2004.11.26 07:28
|modify
|101
|0.10
|1.8861
|1.8882
|1.9066
|348
|2004.11.26 07:28
|modify
|101
|0.10
|1.8861
|1.8883
|1.9066
|349
|2004.11.26 07:28
|modify
|101
|0.10
|1.8861
|1.8884
|1.9066
|350
|2004.11.26 07:34
|modify
|101
|0.10
|1.8861
|1.8885
|1.9066
|351
|2004.11.26 07:34
|modify
|101
|0.10
|1.8861
|1.8886
|1.9066
|352
|2004.11.26 09:00
|close
|101
|0.10
|1.8972
|1.8886
|1.9066
|111.18
|12037.71
|353
|2004.11.26 09:00
|buy stop
|103
|0.10
|1.9017
|1.8555
|1.9222
|354
|2004.11.26 09:00
|sell stop
|104
|0.10
|1.8906
|1.9368
|1.8701
|355
|2004.11.26 09:29
|sell
|104
|0.10
|1.8906
|1.9368
|1.8701
|356
|2004.11.26 09:29
|delete
|103
|0.10
|1.9017
|1.8555
|1.9222
|357
|2004.11.29 09:14
|close
|104
|0.10
|1.8905
|1.9368
|1.8701
|0.67
|12038.38
|358
|2004.11.30 09:00
|buy stop
|105
|0.10
|1.8919
|1.8662
|1.9124
|359
|2004.11.30 09:00
|sell stop
|106
|0.10
|1.8855
|1.9112
|1.8650
|360
|2004.11.30 09:17
|buy
|105
|0.10
|1.8919
|1.8662
|1.9124
|361
|2004.11.30 09:17
|delete
|106
|0.10
|1.8855
|1.9112
|1.8650
|362
|2004.11.30 12:00
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8924
|1.9124
|363
|2004.11.30 13:08
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8925
|1.9124
|364
|2004.11.30 13:08
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8928
|1.9124
|365
|2004.11.30 13:08
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8930
|1.9124
|366
|2004.11.30 13:08
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8931
|1.9124
|367
|2004.11.30 13:08
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8933
|1.9124
|368
|2004.11.30 13:08
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8934
|1.9124
|369
|2004.11.30 13:08
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8936
|1.9124
|370
|2004.11.30 13:08
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8937
|1.9124
|371
|2004.11.30 13:08
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8938
|1.9124
|372
|2004.11.30 13:59
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8939
|1.9124
|373
|2004.11.30 13:59
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8940
|1.9124
|374
|2004.11.30 14:00
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8941
|1.9124
|375
|2004.11.30 14:00
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8942
|1.9124
|376
|2004.11.30 14:00
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8943
|1.9124
|377
|2004.11.30 14:00
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8946
|1.9124
|378
|2004.11.30 14:00
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8947
|1.9124
|379
|2004.11.30 14:00
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8949
|1.9124
|380
|2004.11.30 14:00
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8951
|1.9124
|381
|2004.11.30 14:00
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8953
|1.9124
|382
|2004.11.30 14:00
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8955
|1.9124
|383
|2004.11.30 14:02
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8956
|1.9124
|384
|2004.11.30 14:02
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8958
|1.9124
|385
|2004.11.30 14:02
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8959
|1.9124
|386
|2004.11.30 14:06
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8960
|1.9124
|387
|2004.11.30 14:06
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8961
|1.9124
|388
|2004.11.30 14:06
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8962
|1.9124
|389
|2004.11.30 14:06
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8963
|1.9124
|390
|2004.11.30 14:06
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8964
|1.9124
|391
|2004.11.30 14:06
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8965
|1.9124
|392
|2004.11.30 14:06
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8966
|1.9124
|393
|2004.11.30 14:07
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8967
|1.9124
|394
|2004.11.30 14:07
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8968
|1.9124
|395
|2004.11.30 14:07
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8969
|1.9124
|396
|2004.11.30 14:07
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8970
|1.9124
|397
|2004.11.30 15:38
|modify
|105
|0.10
|1.8919
|1.8972
|1.9124
|398
|2004.11.30 15:54
|t/p
|105
|0.10
|1.9124
|1.8972
|1.9124
|205.00
|12243.38
|399
|2004.12.01 09:00
|buy stop
|107
|0.10
|1.9219
|1.8579
|1.9424
|400
|2004.12.01 09:00
|sell stop
|108
|0.10
|1.9068
|1.9708
|1.8863
|401
|2004.12.01 10:58
|buy
|107
|0.10
|1.9219
|1.8579
|1.9424
|402
|2004.12.01 10:58
|delete
|108
|0.10
|1.9068
|1.9708
|1.8863
|403
|2004.12.01 22:20
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9224
|1.9424
|404
|2004.12.02 08:43
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9225
|1.9424
|405
|2004.12.02 08:45
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9226
|1.9424
|406
|2004.12.02 08:45
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9227
|1.9424
|407
|2004.12.02 08:46
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9228
|1.9424
|408
|2004.12.02 08:46
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9229
|1.9424
|409
|2004.12.02 08:46
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9230
|1.9424
|410
|2004.12.02 08:46
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9232
|1.9424
|411
|2004.12.02 08:46
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9233
|1.9424
|412
|2004.12.02 08:46
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9234
|1.9424
|413
|2004.12.02 08:46
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9235
|1.9424
|414
|2004.12.02 08:47
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9236
|1.9424
|415
|2004.12.02 08:47
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9237
|1.9424
|416
|2004.12.02 08:48
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9239
|1.9424
|417
|2004.12.02 08:48
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9241
|1.9424
|418
|2004.12.02 08:48
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9242
|1.9424
|419
|2004.12.02 08:48
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9244
|1.9424
|420
|2004.12.02 08:48
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9245
|1.9424
|421
|2004.12.02 08:48
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9246
|1.9424
|422
|2004.12.02 08:48
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9248
|1.9424
|423
|2004.12.02 08:48
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9249
|1.9424
|424
|2004.12.02 08:48
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9250
|1.9424
|425
|2004.12.02 08:48
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9251
|1.9424
|426
|2004.12.02 08:48
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9253
|1.9424
|427
|2004.12.02 08:51
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9254
|1.9424
|428
|2004.12.02 08:52
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9255
|1.9424
|429
|2004.12.02 08:52
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9256
|1.9424
|430
|2004.12.02 08:52
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9257
|1.9424
|431
|2004.12.02 08:52
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9258
|1.9424
|432
|2004.12.02 08:52
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9259
|1.9424
|433
|2004.12.02 08:52
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9260
|1.9424
|434
|2004.12.02 08:52
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9261
|1.9424
|435
|2004.12.02 08:53
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9262
|1.9424
|436
|2004.12.02 08:53
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9263
|1.9424
|437
|2004.12.02 08:53
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9264
|1.9424
|438
|2004.12.02 08:53
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9266
|1.9424
|439
|2004.12.02 08:53
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9268
|1.9424
|440
|2004.12.02 08:53
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9270
|1.9424
|441
|2004.12.02 08:53
|modify
|107
|0.10
|1.9219
|1.9272
|1.9424
|442
|2004.12.02 08:53
|t/p
|107
|0.10
|1.9424
|1.9272
|1.9424
|205.54
|12448.92
|443
|2004.12.02 09:00
|buy stop
|109
|0.10
|1.9484
|1.8866
|1.9689
|444
|2004.12.02 09:00
|sell stop
|110
|0.10
|1.9338
|1.9956
|1.9133
|445
|2004.12.02 11:29
|sell
|110
|0.10
|1.9338
|1.9956
|1.9133
|446
|2004.12.02 11:29
|delete
|109
|0.10
|1.9484
|1.8866
|1.9689
|447
|2004.12.02 17:01
|modify
|110
|0.10
|1.9338
|1.9333
|1.9133
|448
|2004.12.02 17:11
|modify
|110
|0.10
|1.9338
|1.9332
|1.9133
|449
|2004.12.02 17:12
|modify
|110
|0.10
|1.9338
|1.9330
|1.9133
|450
|2004.12.02 17:12
|modify
|110
|0.10
|1.9338
|1.9328
|1.9133
|451
|2004.12.02 17:12
|modify
|110
|0.10
|1.9338
|1.9327
|1.9133
|452
|2004.12.03 09:00
|close
|110
|0.10
|1.9204
|1.9327
|1.9133
|133.67
|12582.59
|453
|2004.12.03 09:00
|buy stop
|111
|0.10
|1.9257
|1.8676
|1.9462
|454
|2004.12.03 09:00
|sell stop
|112
|0.10
|1.9119
|1.9700
|1.8914
|455
|2004.12.03 13:25
|buy
|111
|0.10
|1.9257
|1.8676
|1.9462
|456
|2004.12.03 13:25
|delete
|112
|0.10
|1.9119
|1.9700
|1.8914
|457
|2004.12.03 17:01
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9262
|1.9462
|458
|2004.12.03 19:06
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9263
|1.9462
|459
|2004.12.03 19:06
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9264
|1.9462
|460
|2004.12.03 19:06
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9265
|1.9462
|461
|2004.12.03 19:24
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9267
|1.9462
|462
|2004.12.03 19:25
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9269
|1.9462
|463
|2004.12.03 19:27
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9270
|1.9462
|464
|2004.12.03 19:34
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9271
|1.9462
|465
|2004.12.03 19:36
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9272
|1.9462
|466
|2004.12.03 19:36
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9273
|1.9462
|467
|2004.12.03 19:36
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9274
|1.9462
|468
|2004.12.03 19:39
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9275
|1.9462
|469
|2004.12.03 19:39
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9276
|1.9462
|470
|2004.12.03 19:39
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9277
|1.9462
|471
|2004.12.03 19:41
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9278
|1.9462
|472
|2004.12.03 21:55
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9279
|1.9462
|473
|2004.12.03 21:55
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9281
|1.9462
|474
|2004.12.03 21:55
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9282
|1.9462
|475
|2004.12.03 21:55
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9283
|1.9462
|476
|2004.12.03 21:56
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9284
|1.9462
|477
|2004.12.03 21:56
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9285
|1.9462
|478
|2004.12.03 22:04
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9286
|1.9462
|479
|2004.12.03 22:04
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9287
|1.9462
|480
|2004.12.03 22:05
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9288
|1.9462
|481
|2004.12.03 22:05
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9290
|1.9462
|482
|2004.12.03 22:50
|modify
|111
|0.10
|1.9257
|1.9292
|1.9462
|483
|2004.12.06 09:00
|close
|111
|0.10
|1.9412
|1.9292
|1.9462
|155.18
|12737.77
|484
|2004.12.06 09:00
|buy stop
|113
|0.10
|1.9465
|1.8911
|1.9670
|485
|2004.12.06 09:00
|sell stop
|114
|0.10
|1.9333
|1.9888
|1.9128
|486
|2004.12.07 07:27
|buy
|113
|0.10
|1.9465
|1.8911
|1.9670
|487
|2004.12.07 07:27
|delete
|114
|0.10
|1.9333
|1.9888
|1.9128
|488
|2004.12.16 09:00
|close
|113
|0.10
|1.9425
|1.8911
|1.9670
|-38.02
|12699.75
|489
|2004.12.16 09:00
|buy stop
|115
|0.10
|1.9467
|1.9042
|1.9672
|490
|2004.12.16 09:00
|sell stop
|116
|0.10
|1.9364
|1.9789
|1.9159
|491
|2004.12.16 10:42
|buy
|115
|0.10
|1.9467
|1.9042
|1.9672
|492
|2004.12.16 10:42
|delete
|116
|0.10
|1.9364
|1.9789
|1.9159
|493
|2004.12.20 09:21
|close
|115
|0.10
|1.9468
|1.9042
|1.9672
|1.36
|12701.11
|494
|2004.12.21 09:00
|buy stop
|117
|0.10
|1.9448
|1.9217
|1.9653
|495
|2004.12.21 09:00
|sell stop
|118
|0.10
|1.9389
|1.9620
|1.9184
|496
|2004.12.21 09:14
|sell
|118
|0.10
|1.9389
|1.9620
|1.9184
|497
|2004.12.21 09:14
|delete
|117
|0.10
|1.9448
|1.9217
|1.9653
|498
|2004.12.21 16:31
|modify
|118
|0.10
|1.9389
|1.9384
|1.9184
|499
|2004.12.22 09:00
|close
|118
|0.10
|1.9289
|1.9384
|1.9184
|99.67
|12800.78
|500
|2004.12.22 09:00
|buy stop
|119
|0.10
|1.9324
|1.8939
|1.9529
|501
|2004.12.22 09:00
|sell stop
|120
|0.10
|1.9230
|1.9615
|1.9025
|502
|2004.12.22 11:27
|sell
|120
|0.10
|1.9230
|1.9615
|1.9025
|503
|2004.12.22 11:27
|delete
|119
|0.10
|1.9324
|1.8939
|1.9529
|504
|2004.12.22 13:02
|modify
|120
|0.10
|1.9230
|1.9225
|1.9025
|505
|2004.12.23 09:00
|close
|120
|0.10
|1.9213
|1.9225
|1.9025
|16.01
|12816.79
|506
|2004.12.23 09:00
|buy stop
|121
|0.10
|1.9254
|1.8807
|1.9459
|507
|2004.12.23 09:00
|sell stop
|122
|0.10
|1.9146
|1.9593
|1.8941
|508
|2004.12.23 15:13
|sell
|122
|0.10
|1.9146
|1.9593
|1.8941
|509
|2004.12.23 15:13
|delete
|121
|0.10
|1.9254
|1.8807
|1.9459
|510
|2005.01.03 04:45
|modify
|122
|0.10
|1.9146
|1.9141
|1.8941
|511
|2005.01.03 04:54
|modify
|122
|0.10
|1.9146
|1.9136
|1.8941
|512
|2005.01.03 04:57
|modify
|122
|0.10
|1.9146
|1.9135
|1.8941
|513
|2005.01.03 04:57
|modify
|122
|0.10
|1.9146
|1.9133
|1.8941
|514
|2005.01.03 04:57
|modify
|122
|0.10
|1.9146
|1.9132
|1.8941
|515
|2005.01.03 09:00
|close
|122
|0.10
|1.9117
|1.9132
|1.8941
|26.03
|12842.82
|516
|2005.01.03 09:00
|buy stop
|123
|0.10
|1.9191
|1.8377
|1.9396
|517
|2005.01.03 09:00
|sell stop
|124
|0.10
|1.9000
|1.9814
|1.8795
|518
|2005.01.04 09:00
|delete
|124
|0.10
|1.9000
|1.9814
|1.8795
|519
|2005.01.04 09:00
|delete
|123
|0.10
|1.9191
|1.8377
|1.9396
|520
|2005.01.04 09:00
|buy stop
|125
|0.10
|1.9073
|1.8756
|1.9278
|521
|2005.01.04 09:00
|sell stop
|126
|0.10
|1.8995
|1.9312
|1.8790
|522
|2005.01.04 10:30
|sell
|126
|0.10
|1.8995
|1.9312
|1.8790
|523
|2005.01.04 10:30
|delete
|125
|0.10
|1.9073
|1.8756
|1.9278
|524
|2005.01.04 16:23
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8990
|1.8790
|525
|2005.01.04 16:56
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8988
|1.8790
|526
|2005.01.04 16:57
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8987
|1.8790
|527
|2005.01.04 16:57
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8986
|1.8790
|528
|2005.01.04 16:58
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8984
|1.8790
|529
|2005.01.04 16:58
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8982
|1.8790
|530
|2005.01.04 16:58
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8981
|1.8790
|531
|2005.01.04 17:01
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8980
|1.8790
|532
|2005.01.04 17:03
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8979
|1.8790
|533
|2005.01.04 17:10
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8977
|1.8790
|534
|2005.01.04 17:10
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8976
|1.8790
|535
|2005.01.04 17:10
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8974
|1.8790
|536
|2005.01.04 17:10
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8972
|1.8790
|537
|2005.01.04 17:10
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8971
|1.8790
|538
|2005.01.04 17:10
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8969
|1.8790
|539
|2005.01.04 17:10
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8967
|1.8790
|540
|2005.01.04 17:27
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8965
|1.8790
|541
|2005.01.04 17:29
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8964
|1.8790
|542
|2005.01.04 17:29
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8963
|1.8790
|543
|2005.01.04 17:32
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8962
|1.8790
|544
|2005.01.04 17:32
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8961
|1.8790
|545
|2005.01.04 17:32
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8959
|1.8790
|546
|2005.01.04 17:32
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8958
|1.8790
|547
|2005.01.04 20:42
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8957
|1.8790
|548
|2005.01.04 20:42
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8956
|1.8790
|549
|2005.01.04 20:42
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8955
|1.8790
|550
|2005.01.04 20:42
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8953
|1.8790
|551
|2005.01.04 20:42
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8952
|1.8790
|552
|2005.01.04 20:43
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8951
|1.8790
|553
|2005.01.04 20:43
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8949
|1.8790
|554
|2005.01.04 20:43
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8947
|1.8790
|555
|2005.01.04 20:43
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8944
|1.8790
|556
|2005.01.04 20:43
|modify
|126
|0.10
|1.8995
|1.8941
|1.8790
|557
|2005.01.04 20:43
|t/p
|126
|0.10
|1.8790
|1.8941
|1.8790
|205.00
|13047.82
|558
|2005.01.05 09:00
|buy stop
|127
|0.10
|1.8847
|1.8251
|1.9052
|559
|2005.01.05 09:00
|sell stop
|128
|0.10
|1.8706
|1.9302
|1.8501
|560
|2005.01.05 15:30
|buy
|127
|0.10
|1.8847
|1.8251
|1.9052
|561
|2005.01.05 15:30
|delete
|128
|0.10
|1.8706
|1.9302
|1.8501
|562
|2005.01.13 09:00
|close
|127
|0.10
|1.8904
|1.8251
|1.9052
|58.80
|13106.62
|563
|2005.01.13 09:00
|buy stop
|129
|0.10
|1.8955
|1.8423
|1.9160
|564
|2005.01.13 09:00
|sell stop
|130
|0.10
|1.8828
|1.9361
|1.8623
|565
|2005.01.13 13:41
|sell
|130
|0.10
|1.8828
|1.9361
|1.8623
|566
|2005.01.13 13:41
|delete
|129
|0.10
|1.8955
|1.8423
|1.9160
|567
|2005.01.14 05:38
|modify
|130
|0.10
|1.8828
|1.8823
|1.8623
|568
|2005.01.14 09:00
|close
|130
|0.10
|1.8732
|1.8823
|1.8623
|95.67
|13202.29
|569
|2005.01.14 09:00
|buy stop
|131
|0.10
|1.8775
|1.8306
|1.8980
|570
|2005.01.14 09:00
|sell stop
|132
|0.10
|1.8662
|1.9131
|1.8457
|571
|2005.01.14 09:51
|sell
|132
|0.10
|1.8662
|1.9131
|1.8457
|572
|2005.01.14 09:51
|delete
|131
|0.10
|1.8775
|1.8306
|1.8980
|573
|2005.01.18 09:00
|close
|132
|0.10
|1.8557
|1.9131
|1.8457
|104.34
|13306.63
|574
|2005.01.18 09:00
|buy stop
|133
|0.10
|1.8594
|1.8183
|1.8799
|575
|2005.01.18 09:00
|sell stop
|134
|0.10
|1.8495
|1.8906
|1.8290
|576
|2005.01.18 10:30
|buy
|133
|0.10
|1.8594
|1.8183
|1.8799
|577
|2005.01.18 10:30
|delete
|134
|0.10
|1.8495
|1.8906
|1.8290
|578
|2005.01.18 12:45
|modify
|133
|0.10
|1.8594
|1.8599
|1.8799
|579
|2005.01.19 09:00
|close
|133
|0.10
|1.8702
|1.8599
|1.8799
|108.18
|13414.81
|580
|2005.01.19 09:00
|buy stop
|135
|0.10
|1.8748
|1.8275
|1.8953
|581
|2005.01.19 09:00
|sell stop
|136
|0.10
|1.8635
|1.9108
|1.8430
|582
|2005.01.19 09:39
|buy
|135
|0.10
|1.8748
|1.8275
|1.8953
|583
|2005.01.19 09:39
|delete
|136
|0.10
|1.8635
|1.9108
|1.8430
|584
|2005.01.24 09:00
|close
|135
|0.10
|1.8818
|1.8275
|1.8953
|70.90
|13485.71
|585
|2005.01.24 09:00
|buy stop
|137
|0.10
|1.8862
|1.8407
|1.9067
|586
|2005.01.24 09:00
|sell stop
|138
|0.10
|1.8753
|1.9208
|1.8548
|587
|2005.01.24 17:00
|sell
|138
|0.10
|1.8753
|1.9208
|1.8548
|588
|2005.01.24 17:00
|delete
|137
|0.10
|1.8862
|1.8407
|1.9067
|589
|2005.01.25 18:04
|modify
|138
|0.10
|1.8753
|1.8748
|1.8548
|590
|2005.01.26 09:00
|close
|138
|0.10
|1.8675
|1.8748
|1.8548
|77.34
|13563.05
|591
|2005.01.26 09:00
|buy stop
|139
|0.10
|1.8711
|1.8313
|1.8916
|592
|2005.01.26 09:00
|sell stop
|140
|0.10
|1.8615
|1.9013
|1.8410
|593
|2005.01.26 10:30
|buy
|139
|0.10
|1.8711
|1.8313
|1.8916
|594
|2005.01.26 10:30
|delete
|140
|0.10
|1.8615
|1.9013
|1.8410
|595
|2005.01.26 18:55
|modify
|139
|0.10
|1.8711
|1.8716
|1.8916
|596
|2005.01.27 08:56
|modify
|139
|0.10
|1.8711
|1.8717
|1.8916
|597
|2005.01.27 08:56
|modify
|139
|0.10
|1.8711
|1.8718
|1.8916
|598
|2005.01.27 09:00
|close
|139
|0.10
|1.8857
|1.8718
|1.8916
|146.54
|13709.59
|599
|2005.01.27 09:00
|buy stop
|141
|0.10
|1.8899
|1.8468
|1.9104
|600
|2005.01.27 09:00
|sell stop
|142
|0.10
|1.8795
|1.9226
|1.8590
|601
|2005.01.27 11:43
|sell
|142
|0.10
|1.8795
|1.9226
|1.8590
|602
|2005.01.27 11:43
|delete
|141
|0.10
|1.8899
|1.8468
|1.9104
|603
|2005.02.07 09:00
|close
|142
|0.10
|1.8730
|1.9226
|1.8590
|62.03
|13771.62
|604
|2005.02.07 09:00
|buy stop
|143
|0.10
|1.8773
|1.8304
|1.8978
|605
|2005.02.07 09:00
|sell stop
|144
|0.10
|1.8660
|1.9129
|1.8455
|606
|2005.02.07 16:34
|sell
|144
|0.10
|1.8660
|1.9129
|1.8455
|607
|2005.02.07 16:34
|delete
|143
|0.10
|1.8773
|1.8304
|1.8978
|608
|2005.02.08 09:00
|close
|144
|0.10
|1.8561
|1.9129
|1.8455
|98.67
|13870.29
|609
|2005.02.08 09:00
|buy stop
|145
|0.10
|1.8598
|1.8191
|1.8803
|610
|2005.02.08 09:00
|sell stop
|146
|0.10
|1.8499
|1.8907
|1.8294
|611
|2005.02.09 09:00
|delete
|146
|0.10
|1.8499
|1.8907
|1.8294
|612
|2005.02.09 09:00
|delete
|145
|0.10
|1.8598
|1.8191
|1.8803
|613
|2005.02.09 09:00
|buy stop
|147
|0.10
|1.8602
|1.8413
|1.8807
|614
|2005.02.09 09:00
|sell stop
|148
|0.10
|1.8553
|1.8742
|1.8348
|615
|2005.02.09 09:20
|sell
|148
|0.10
|1.8553
|1.8742
|1.8348
|616
|2005.02.09 09:20
|delete
|147
|0.10
|1.8602
|1.8413
|1.8807
|617
|2005.02.14 02:06
|s/l
|148
|0.10
|1.8742
|1.8742
|1.8348
|-190.65
|13679.64
|618
|2005.02.14 09:00
|buy stop
|149
|0.10
|1.8800
|1.8430
|1.9005
|619
|2005.02.14 09:00
|sell stop
|150
|0.10
|1.8710
|1.9079
|1.8505
|620
|2005.02.14 09:25
|buy
|149
|0.10
|1.8800
|1.8430
|1.9005
|621
|2005.02.14 09:25
|delete
|150
|0.10
|1.8710
|1.9079
|1.8505
|622
|2005.02.15 09:00
|close
|149
|0.10
|1.8870
|1.8430
|1.9005
|70.18
|13749.82
|623
|2005.02.15 09:00
|buy stop
|151
|0.10
|1.8904
|1.8567
|1.9109
|624
|2005.02.15 09:00
|sell stop
|152
|0.10
|1.8821
|1.9158
|1.8616
|625
|2005.02.15 14:12
|buy
|151
|0.10
|1.8904
|1.8567
|1.9109
|626
|2005.02.15 14:12
|delete
|152
|0.10
|1.8821
|1.9158
|1.8616
|627
|2005.02.16 09:00
|close
|151
|0.10
|1.8935
|1.8567
|1.9109
|31.18
|13781.00
|628
|2005.02.16 09:00
|buy stop
|153
|0.10
|1.8967
|1.8648
|1.9172
|629
|2005.02.16 09:00
|sell stop
|154
|0.10
|1.8888
|1.9208
|1.8683
|630
|2005.02.16 10:20
|sell
|154
|0.10
|1.8888
|1.9208
|1.8683
|631
|2005.02.16 10:20
|delete
|153
|0.10
|1.8967
|1.8648
|1.9172
|632
|2005.02.16 16:21
|modify
|154
|0.10
|1.8888
|1.8883
|1.8683
|633
|2005.02.17 08:48
|s/l
|154
|0.10
|1.8883
|1.8883
|1.8683
|4.01
|13785.01
|634
|2005.02.17 09:00
|buy stop
|155
|0.10
|1.8909
|1.8469
|1.9114
|635
|2005.02.17 09:00
|sell stop
|156
|0.10
|1.8803
|1.9243
|1.8598
|636
|2005.02.17 10:40
|buy
|155
|0.10
|1.8909
|1.8469
|1.9114
|637
|2005.02.17 10:40
|delete
|156
|0.10
|1.8803
|1.9243
|1.8598
|638
|2005.02.18 09:00
|close
|155
|0.10
|1.8950
|1.8469
|1.9114
|41.18
|13826.19
|639
|2005.02.18 09:00
|buy stop
|157
|0.10
|1.8976
|1.8721
|1.9181
|640
|2005.02.18 09:00
|sell stop
|158
|0.10
|1.8912
|1.9167
|1.8707
|641
|2005.02.18 12:49
|sell
|158
|0.10
|1.8912
|1.9167
|1.8707
|642
|2005.02.18 12:49
|delete
|157
|0.10
|1.8976
|1.8721
|1.9181
|643
|2005.02.25 18:23
|s/l
|158
|0.10
|1.9167
|1.9167
|1.8707
|-257.31
|13568.88
|644
|2005.02.28 09:00
|buy stop
|159
|0.10
|1.9249
|1.8868
|1.9454
|645
|2005.02.28 09:00
|sell stop
|160
|0.10
|1.9156
|1.9537
|1.8951
|646
|2005.02.28 09:59
|buy
|159
|0.10
|1.9249
|1.8868
|1.9454
|647
|2005.02.28 09:59
|delete
|160
|0.10
|1.9156
|1.9537
|1.8951
|648
|2005.03.09 09:00
|close
|159
|0.10
|1.9293
|1.8868
|1.9454
|45.62
|13614.50
|649
|2005.03.09 09:00
|buy stop
|161
|0.10
|1.9328
|1.8974
|1.9533
|650
|2005.03.09 09:00
|sell stop
|162
|0.10
|1.9242
|1.9596
|1.9037
|651
|2005.03.09 13:59
|sell
|162
|0.10
|1.9242
|1.9596
|1.9037
|652
|2005.03.09 14:00
|delete
|161
|0.10
|1.9328
|1.8974
|1.9533
|653
|2005.03.11 09:00
|close
|162
|0.10
|1.9220
|1.9596
|1.9037
|20.68
|13635.18
|654
|2005.03.11 09:00
|buy stop
|163
|0.10
|1.9240
|1.9016
|1.9445
|655
|2005.03.11 09:00
|sell stop
|164
|0.10
|1.9183
|1.9408
|1.8978
|656
|2005.03.11 09:57
|sell
|164
|0.10
|1.9183
|1.9408
|1.8978
|657
|2005.03.11 09:57
|delete
|163
|0.10
|1.9240
|1.9016
|1.9445
|658
|2005.03.14 09:28
|close
|164
|0.10
|1.9182
|1.9408
|1.8978
|0.67
|13635.85
|659
|2005.03.15 09:00
|buy stop
|165
|0.10
|1.9144
|1.8878
|1.9349
|660
|2005.03.15 09:00
|sell stop
|166
|0.10
|1.9078
|1.9344
|1.8873
|661
|2005.03.15 09:24
|buy
|165
|0.10
|1.9144
|1.8878
|1.9349
|662
|2005.03.15 09:24
|delete
|166
|0.10
|1.9078
|1.9344
|1.8873
|663
|2005.03.16 09:00
|close
|165
|0.10
|1.9199
|1.8878
|1.9349
|55.18
|13691.03
|664
|2005.03.16 09:00
|buy stop
|167
|0.10
|1.9239
|1.8834
|1.9444
|665
|2005.03.16 09:00
|sell stop
|168
|0.10
|1.9141
|1.9546
|1.8936
|666
|2005.03.16 11:39
|buy
|167
|0.10
|1.9239
|1.8834
|1.9444
|667
|2005.03.16 11:39
|delete
|168
|0.10
|1.9141
|1.9546
|1.8936
|668
|2005.03.17 09:07
|close
|167
|0.10
|1.9241
|1.8834
|1.9444
|2.54
|13693.57
|669
|2005.03.18 09:00
|buy stop
|169
|0.10
|1.9222
|1.9035
|1.9427
|670
|2005.03.18 09:00
|sell stop
|170
|0.10
|1.9173
|1.9360
|1.8968
|671
|2005.03.18 09:51
|sell
|170
|0.10
|1.9173
|1.9360
|1.8968
|672
|2005.03.18 09:51
|delete
|169
|0.10
|1.9222
|1.9035
|1.9427
|673
|2005.03.21 09:00
|close
|170
|0.10
|1.9097
|1.9360
|1.8968
|75.67
|13769.24
|674
|2005.03.21 09:00
|buy stop
|171
|0.10
|1.9123
|1.8839
|1.9328
|675
|2005.03.21 09:00
|sell stop
|172
|0.10
|1.9052
|1.9336
|1.8847
|676
|2005.03.21 09:55
|sell
|172
|0.10
|1.9052
|1.9336
|1.8847
|677
|2005.03.21 09:55
|delete
|171
|0.10
|1.9123
|1.8839
|1.9328
|678
|2005.03.22 09:00
|close
|172
|0.10
|1.8970
|1.9336
|1.8847
|81.67
|13850.91
|679
|2005.03.22 09:00
|buy stop
|173
|0.10
|1.9003
|1.8640
|1.9208
|680
|2005.03.22 09:00
|sell stop
|174
|0.10
|1.8914
|1.9278
|1.8709
|681
|2005.03.22 09:19
|buy
|173
|0.10
|1.9003
|1.8640
|1.9208
|682
|2005.03.22 09:19
|delete
|174
|0.10
|1.8914
|1.9278
|1.8709
|683
|2005.03.28 03:17
|s/l
|173
|0.10
|1.8640
|1.8640
|1.9208
|-361.92
|13488.99
|684
|2005.03.28 09:03
|buy stop
|175
|0.10
|1.8649
|1.8363
|1.8854
|685
|2005.03.28 09:03
|sell stop
|176
|0.10
|1.8578
|1.8864
|1.8373
|686
|2005.03.28 14:34
|buy
|175
|0.10
|1.8649
|1.8363
|1.8854
|687
|2005.03.28 14:34
|delete
|176
|0.10
|1.8578
|1.8864
|1.8373
|688
|2005.03.29 09:00
|close
|175
|0.10
|1.8718
|1.8363
|1.8854
|69.18
|13558.17
|689
|2005.03.29 09:00
|buy stop
|177
|0.10
|1.8747
|1.8465
|1.8952
|690
|2005.03.29 09:00
|sell stop
|178
|0.10
|1.8677
|1.8958
|1.8472
|691
|2005.03.29 10:31
|buy
|177
|0.10
|1.8747
|1.8465
|1.8952
|692
|2005.03.29 10:31
|delete
|178
|0.10
|1.8677
|1.8958
|1.8472
|693
|2005.03.30 09:00
|close
|177
|0.10
|1.8797
|1.8465
|1.8952
|50.18
|13608.35
|694
|2005.03.30 09:00
|buy stop
|179
|0.10
|1.8821
|1.8592
|1.9026
|695
|2005.03.30 09:00
|sell stop
|180
|0.10
|1.8763
|1.8992
|1.8558
|696
|2005.03.30 11:12
|buy
|179
|0.10
|1.8821
|1.8592
|1.9026
|697
|2005.03.30 11:12
|delete
|180
|0.10
|1.8763
|1.8992
|1.8558
|698
|2005.04.01 09:00
|close
|179
|0.10
|1.8889
|1.8592
|1.9026
|68.72
|13677.07
|699
|2005.04.01 09:00
|buy stop
|181
|0.10
|1.8922
|1.8594
|1.9127
|700
|2005.04.01 09:00
|sell stop
|182
|0.10
|1.8841
|1.9169
|1.8636
|701
|2005.04.01 15:30
|buy
|181
|0.10
|1.8922
|1.8594
|1.9127
|702
|2005.04.01 15:30
|delete
|182
|0.10
|1.8841
|1.9169
|1.8636
|703
|2005.04.12 09:00
|close
|181
|0.10
|1.8931
|1.8594
|1.9127
|10.62
|13687.69
|704
|2005.04.12 09:00
|buy stop
|183
|0.10
|1.8956
|1.8714
|1.9161
|705
|2005.04.12 09:00
|sell stop
|184
|0.10
|1.8895
|1.9137
|1.8690
|706
|2005.04.12 14:30
|buy
|183
|0.10
|1.8956
|1.8714
|1.9161
|707
|2005.04.12 14:30
|delete
|184
|0.10
|1.8895
|1.9137
|1.8690
|708
|2005.04.18 09:31
|close
|183
|0.10
|1.8957
|1.8714
|1.9161
|2.08
|13689.77
|709
|2005.04.19 09:00
|buy stop
|185
|0.10
|1.9084
|1.8772
|1.9289
|710
|2005.04.19 09:00
|sell stop
|186
|0.10
|1.9007
|1.9320
|1.8802
|711
|2005.04.19 09:23
|buy
|185
|0.10
|1.9084
|1.8772
|1.9289
|712
|2005.04.19 09:23
|delete
|186
|0.10
|1.9007
|1.9320
|1.8802
|713
|2005.04.20 09:00
|close
|185
|0.10
|1.9183
|1.8772
|1.9289
|99.18
|13788.95
|714
|2005.04.20 09:00
|buy stop
|187
|0.10
|1.9217
|1.8874
|1.9422
|715
|2005.04.20 09:00
|sell stop
|188
|0.10
|1.9133
|1.9476
|1.8928
|716
|2005.04.20 11:21
|sell
|188
|0.10
|1.9133
|1.9476
|1.8928
|717
|2005.04.20 11:21
|delete
|187
|0.10
|1.9217
|1.8874
|1.9422
|718
|2005.04.22 09:00
|close
|188
|0.10
|1.9087
|1.9476
|1.8928
|44.68
|13833.63
|719
|2005.04.22 09:00
|buy stop
|189
|0.10
|1.9112
|1.8839
|1.9317
|720
|2005.04.22 09:00
|sell stop
|190
|0.10
|1.9044
|1.9317
|1.8839
|721
|2005.04.22 09:25
|buy
|189
|0.10
|1.9112
|1.8839
|1.9317
|722
|2005.04.22 09:25
|delete
|190
|0.10
|1.9044
|1.9317
|1.8839
|723
|2005.04.25 09:00
|close
|189
|0.10
|1.9133
|1.8839
|1.9317
|21.18
|13854.81
|724
|2005.04.25 09:00
|buy stop
|191
|0.10
|1.9154
|1.8956
|1.9359
|725
|2005.04.25 09:00
|sell stop
|192
|0.10
|1.9103
|1.9301
|1.8898
|726
|2005.04.25 09:48
|buy
|191
|0.10
|1.9154
|1.8956
|1.9359
|727
|2005.04.25 09:48
|delete
|192
|0.10
|1.9103
|1.9301
|1.8898
|728
|2005.05.02 16:05
|s/l
|191
|0.10
|1.8956
|1.8956
|1.9359
|-196.74
|13658.07
|729
|2005.05.03 09:00
|buy stop
|193
|0.10
|1.8957
|1.8660
|1.9162
|730
|2005.05.03 09:00
|sell stop
|194
|0.10
|1.8883
|1.9180
|1.8678
|731
|2005.05.03 11:15
|buy
|193
|0.10
|1.8957
|1.8660
|1.9162
|732
|2005.05.03 11:15
|delete
|194
|0.10
|1.8883
|1.9180
|1.8678
|733
|2005.05.04 09:00
|close
|193
|0.10
|1.8992
|1.8660
|1.9162
|35.18
|13693.25
|734
|2005.05.04 09:00
|buy stop
|195
|0.10
|1.9024
|1.8705
|1.9229
|735
|2005.05.04 09:00
|sell stop
|196
|0.10
|1.8945
|1.9265
|1.8740
|736
|2005.05.04 12:50
|buy
|195
|0.10
|1.9024
|1.8705
|1.9229
|737
|2005.05.04 12:50
|delete
|196
|0.10
|1.8945
|1.9265
|1.8740
|738
|2005.05.05 09:00
|close
|195
|0.10
|1.9041
|1.8705
|1.9229
|17.54
|13710.79
|739
|2005.05.05 09:00
|buy stop
|197
|0.10
|1.9062
|1.8868
|1.9267
|740
|2005.05.05 09:00
|sell stop
|198
|0.10
|1.9012
|1.9205
|1.8807
|741
|2005.05.05 14:36
|buy
|197
|0.10
|1.9062
|1.8868
|1.9267
|742
|2005.05.05 14:36
|delete
|198
|0.10
|1.9012
|1.9205
|1.8807
|743
|2005.05.09 04:05
|s/l
|197
|0.10
|1.8868
|1.8868
|1.9267
|-193.64
|13517.15
|744
|2005.05.09 09:00
|buy stop
|199
|0.10
|1.8889
|1.8524
|1.9094
|745
|2005.05.09 09:00
|sell stop
|200
|0.10
|1.8800
|1.9165
|1.8595
|746
|2005.05.10 08:18
|sell
|200
|0.10
|1.8800
|1.9165
|1.8595
|747
|2005.05.10 08:18
|delete
|199
|0.10
|1.8889
|1.8524
|1.9094
|748
|2005.05.12 08:33
|modify
|200
|0.10
|1.8800
|1.8795
|1.8595
|749
|2005.05.12 09:00
|close
|200
|0.10
|1.8667
|1.8795
|1.8595
|131.68
|13648.83
|750
|2005.05.12 09:00
|buy stop
|201
|0.10
|1.8718
|1.8161
|1.8923
|751
|2005.05.12 09:00
|sell stop
|202
|0.10
|1.8585
|1.9142
|1.8380
|752
|2005.05.13 09:00
|delete
|202
|0.10
|1.8585
|1.9142
|1.8380
|753
|2005.05.13 09:00
|delete
|201
|0.10
|1.8718
|1.8161
|1.8923
|754
|2005.05.13 09:00
|buy stop
|203
|0.10
|1.8649
|1.8451
|1.8854
|755
|2005.05.13 09:00
|sell stop
|204
|0.10
|1.8598
|1.8796
|1.8393
|756
|2005.05.13 10:45
|sell
|204
|0.10
|1.8598
|1.8796
|1.8393
|757
|2005.05.13 10:45
|delete
|203
|0.10
|1.8649
|1.8451
|1.8854
|758
|2005.05.16 01:03
|modify
|204
|0.10
|1.8598
|1.8593
|1.8393
|759
|2005.05.16 08:25
|modify
|204
|0.10
|1.8598
|1.8592
|1.8393
|760
|2005.05.16 08:25
|modify
|204
|0.10
|1.8598
|1.8591
|1.8393
|761
|2005.05.16 08:25
|modify
|204
|0.10
|1.8598
|1.8589
|1.8393
|762
|2005.05.16 08:35
|modify
|204
|0.10
|1.8598
|1.8588
|1.8393
|763
|2005.05.16 08:35
|modify
|204
|0.10
|1.8598
|1.8587
|1.8393
|764
|2005.05.16 08:42
|modify
|204
|0.10
|1.8598
|1.8586
|1.8393
|765
|2005.05.16 08:42
|modify
|204
|0.10
|1.8598
|1.8583
|1.8393
|766
|2005.05.16 08:43
|modify
|204
|0.10
|1.8598
|1.8582
|1.8393
|767
|2005.05.16 08:43
|modify
|204
|0.10
|1.8598
|1.8580
|1.8393
|768
|2005.05.16 08:44
|modify
|204
|0.10
|1.8598
|1.8577
|1.8393
|769
|2005.05.16 08:44
|modify
|204
|0.10
|1.8598
|1.8575
|1.8393
|770
|2005.05.16 08:44
|modify
|204
|0.10
|1.8598
|1.8574
|1.8393
|771
|2005.05.16 08:44
|modify
|204
|0.10
|1.8598
|1.8572
|1.8393
|772
|2005.05.16 08:46
|modify
|204
|0.10
|1.8598
|1.8570
|1.8393
|773
|2005.05.16 08:46
|modify
|204
|0.10
|1.8598
|1.8568
|1.8393
|774
|2005.05.16 09:00
|close
|204
|0.10
|1.8437
|1.8568
|1.8393
|160.67
|13809.50
|775
|2005.05.16 09:00
|buy stop
|205
|0.10
|1.8484
|1.7969
|1.8689
|776
|2005.05.16 09:00
|sell stop
|206
|0.10
|1.8361
|1.8876
|1.8156
|777
|2005.05.16 13:13
|sell
|206
|0.10
|1.8361
|1.8876
|1.8156
|778
|2005.05.16 13:13
|delete
|205
|0.10
|1.8484
|1.7969
|1.8689
|779
|2005.05.17 09:00
|close
|206
|0.10
|1.8360
|1.8876
|1.8156
|0.67
|13810.17
|780
|2005.05.18 09:00
|buy stop
|207
|0.10
|1.8367
|1.8074
|1.8572
|781
|2005.05.18 09:00
|sell stop
|208
|0.10
|1.8294
|1.8587
|1.8089
|782
|2005.05.18 14:49
|buy
|207
|0.10
|1.8367
|1.8074
|1.8572
|783
|2005.05.18 14:49
|delete
|208
|0.10
|1.8294
|1.8587
|1.8089
|784
|2005.05.19 09:00
|close
|207
|0.10
|1.8401
|1.8074
|1.8572
|34.54
|13844.71
|785
|2005.05.19 09:00
|buy stop
|209
|0.10
|1.8426
|1.8188
|1.8631
|786
|2005.05.19 09:00
|sell stop
|210
|0.10
|1.8366
|1.8603
|1.8161
|787
|2005.05.19 10:30
|buy
|209
|0.10
|1.8426
|1.8188
|1.8631
|788
|2005.05.19 10:30
|delete
|210
|0.10
|1.8366
|1.8603
|1.8161
|789
|2005.05.26 20:40
|s/l
|209
|0.10
|1.8188
|1.8188
|1.8631
|-236.74
|13607.97
|790
|2005.05.27 09:00
|buy stop
|211
|0.10
|1.8249
|1.8031
|1.8454
|791
|2005.05.27 09:00
|sell stop
|212
|0.10
|1.8193
|1.8411
|1.7988
|792
|2005.05.27 09:46
|buy
|211
|0.10
|1.8249
|1.8031
|1.8454
|793
|2005.05.27 09:46
|delete
|212
|0.10
|1.8193
|1.8411
|1.7988
|794
|2005.05.30 09:15
|close
|211
|0.10
|1.8251
|1.8031
|1.8454
|2.18
|13610.15
|795
|2005.05.31 09:00
|buy stop
|213
|0.10
|1.8175
|1.7847
|1.8380
|796
|2005.05.31 09:00
|sell stop
|214
|0.10
|1.8094
|1.8422
|1.7889
|797
|2005.05.31 09:34
|buy
|213
|0.10
|1.8175
|1.7847
|1.8380
|798
|2005.05.31 09:34
|delete
|214
|0.10
|1.8094
|1.8422
|1.7889
|799
|2005.06.01 09:00
|close
|213
|0.10
|1.8209
|1.7847
|1.8380
|34.18
|13644.33
|800
|2005.06.01 09:00
|buy stop
|215
|0.10
|1.8235
|1.7984
|1.8440
|801
|2005.06.01 09:00
|sell stop
|216
|0.10
|1.8172
|1.8423
|1.7967
|802
|2005.06.01 10:01
|sell
|216
|0.10
|1.8172
|1.8423
|1.7967
|803
|2005.06.01 10:01
|delete
|215
|0.10
|1.8235
|1.7984
|1.8440
|804
|2005.06.02 09:00
|close
|216
|0.10
|1.8153
|1.8423
|1.7967
|18.01
|13662.34
|805
|2005.06.02 09:00
|buy stop
|217
|0.10
|1.8180
|1.7885
|1.8385
|806
|2005.06.02 09:00
|sell stop
|218
|0.10
|1.8107
|1.8402
|1.7902
|807
|2005.06.02 09:17
|buy
|217
|0.10
|1.8180
|1.7885
|1.8385
|808
|2005.06.02 09:17
|delete
|218
|0.10
|1.8107
|1.8402
|1.7902
|809
|2005.06.03 09:09
|close
|217
|0.10
|1.8182
|1.7885
|1.8385
|2.18
|13664.52
|810
|2005.06.06 09:00
|buy stop
|219
|0.10
|1.8212
|1.7911
|1.8417
|811
|2005.06.06 09:00
|sell stop
|220
|0.10
|1.8138
|1.8439
|1.7933
|812
|2005.06.06 10:56
|buy
|219
|0.10
|1.8212
|1.7911
|1.8417
|813
|2005.06.06 10:56
|delete
|220
|0.10
|1.8138
|1.8439
|1.7933
|814
|2005.06.07 09:00
|close
|219
|0.10
|1.8289
|1.7911
|1.8417
|77.18
|13741.70
|815
|2005.06.07 09:00
|buy stop
|221
|0.10
|1.8317
|1.8042
|1.8522
|816
|2005.06.07 09:00
|sell stop
|222
|0.10
|1.8248
|1.8524
|1.8043
|817
|2005.06.07 10:42
|buy
|221
|0.10
|1.8317
|1.8042
|1.8522
|818
|2005.06.07 10:42
|delete
|222
|0.10
|1.8248
|1.8524
|1.8043
|819
|2005.06.08 09:00
|close
|221
|0.10
|1.8375
|1.8042
|1.8522
|58.18
|13799.88
|820
|2005.06.08 09:00
|buy stop
|223
|0.10
|1.8400
|1.8158
|1.8605
|821
|2005.06.08 09:00
|sell stop
|224
|0.10
|1.8339
|1.8581
|1.8134
|822
|2005.06.08 17:47
|buy
|223
|0.10
|1.8400
|1.8158
|1.8605
|823
|2005.06.08 17:47
|delete
|224
|0.10
|1.8339
|1.8581
|1.8134
|824
|2005.06.10 16:21
|s/l
|223
|0.10
|1.8158
|1.8158
|1.8605
|-241.28
|13558.60
|825
|2005.06.13 09:00
|buy stop
|225
|0.10
|1.8150
|1.7699
|1.8355
|826
|2005.06.13 09:00
|sell stop
|226
|0.10
|1.8042
|1.8493
|1.7837
|827
|2005.06.13 11:25
|sell
|226
|0.10
|1.8042
|1.8493
|1.7837
|828
|2005.06.13 11:25
|delete
|225
|0.10
|1.8150
|1.7699
|1.8355
|829
|2005.06.22 09:00
|close
|226
|0.10
|1.8315
|1.8493
|1.7837
|-275.97
|13282.63
|830
|2005.06.22 09:00
|buy stop
|227
|0.10
|1.8345
|1.8013
|1.8550
|831
|2005.06.22 09:00
|sell stop
|228
|0.10
|1.8264
|1.8596
|1.8059
|832
|2005.06.22 10:30
|sell
|228
|0.10
|1.8264
|1.8596
|1.8059
|833
|2005.06.22 10:30
|delete
|227
|0.10
|1.8345
|1.8013
|1.8550
|834
|2005.06.23 09:00
|close
|228
|0.10
|1.8204
|1.8596
|1.8059
|59.01
|13341.64
|835
|2005.06.23 09:00
|buy stop
|229
|0.10
|1.8234
|1.7906
|1.8439
|836
|2005.06.23 09:00
|sell stop
|230
|0.10
|1.8153
|1.8481
|1.7948
|837
|2005.06.23 14:44
|sell
|230
|0.10
|1.8153
|1.8481
|1.7948
|838
|2005.06.23 14:44
|delete
|229
|0.10
|1.8234
|1.7906
|1.8439
|839
|2005.06.29 09:00
|close
|230
|0.10
|1.8151
|1.8481
|1.7948
|0.68
|13342.32
|840
|2005.06.29 09:00
|buy stop
|231
|0.10
|1.8169
|1.7967
|1.8374
|841
|2005.06.29 09:00
|sell stop
|232
|0.10
|1.8117
|1.8320
|1.7912
|842
|2005.06.29 12:01
|sell
|232
|0.10
|1.8117
|1.8320
|1.7912
|843
|2005.06.29 12:01
|delete
|231
|0.10
|1.8169
|1.7967
|1.8374
|844
|2005.06.29 16:21
|modify
|232
|0.10
|1.8117
|1.8112
|1.7912
|845
|2005.06.30 09:00
|close
|232
|0.10
|1.8094
|1.8112
|1.7912
|22.01
|13364.33
|846
|2005.06.30 09:00
|buy stop
|233
|0.10
|1.8128
|1.7756
|1.8333
|847
|2005.06.30 09:00
|sell stop
|234
|0.10
|1.8037
|1.8409
|1.7832
|848
|2005.06.30 09:40
|sell
|234
|0.10
|1.8037
|1.8409
|1.7832
|849
|2005.06.30 09:40
|delete
|233
|0.10
|1.8128
|1.7756
|1.8333
|850
|2005.06.30 13:32
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.8032
|1.7832
|851
|2005.06.30 20:24
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.8031
|1.7832
|852
|2005.06.30 20:24
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.8028
|1.7832
|853
|2005.06.30 20:24
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.8026
|1.7832
|854
|2005.06.30 20:26
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.8025
|1.7832
|855
|2005.07.01 06:52
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.8022
|1.7832
|856
|2005.07.01 06:52
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.8021
|1.7832
|857
|2005.07.01 06:52
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.8018
|1.7832
|858
|2005.07.01 06:52
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.8016
|1.7832
|859
|2005.07.01 06:52
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.8013
|1.7832
|860
|2005.07.01 06:53
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.8009
|1.7832
|861
|2005.07.01 07:07
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.8008
|1.7832
|862
|2005.07.01 07:07
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.8007
|1.7832
|863
|2005.07.01 07:07
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.8006
|1.7832
|864
|2005.07.01 07:08
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.8004
|1.7832
|865
|2005.07.01 07:08
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.8003
|1.7832
|866
|2005.07.01 07:09
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.8002
|1.7832
|867
|2005.07.01 07:09
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.8000
|1.7832
|868
|2005.07.01 07:10
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.7997
|1.7832
|869
|2005.07.01 07:10
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.7996
|1.7832
|870
|2005.07.01 07:15
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.7994
|1.7832
|871
|2005.07.01 07:19
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.7992
|1.7832
|872
|2005.07.01 07:21
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.7990
|1.7832
|873
|2005.07.01 07:22
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.7988
|1.7832
|874
|2005.07.01 07:31
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.7987
|1.7832
|875
|2005.07.01 07:31
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.7986
|1.7832
|876
|2005.07.01 07:31
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.7984
|1.7832
|877
|2005.07.01 07:54
|modify
|234
|0.10
|1.8037
|1.7983
|1.7832
|878
|2005.07.01 07:55
|t/p
|234
|0.10
|1.7832
|1.7983
|1.7832
|204.67
|13569.00
|879
|2005.07.01 09:00
|buy stop
|235
|0.10
|1.7880
|1.7273
|1.8085
|880
|2005.07.01 09:00
|sell stop
|236
|0.10
|1.7736
|1.8343
|1.7531
|881
|2005.07.01 09:44
|sell
|236
|0.10
|1.7736
|1.8343
|1.7531
|882
|2005.07.01 09:44
|delete
|235
|0.10
|1.7880
|1.7273
|1.8085
|883
|2005.07.04 00:00
|modify
|236
|0.10
|1.7736
|1.7731
|1.7531
|884
|2005.07.04 00:03
|modify
|236
|0.10
|1.7736
|1.7729
|1.7531
|885
|2005.07.04 00:04
|modify
|236
|0.10
|1.7736
|1.7727
|1.7531
|886
|2005.07.04 09:00
|close
|236
|0.10
|1.7608
|1.7727
|1.7531
|127.67
|13696.67
|887
|2005.07.04 09:00
|buy stop
|237
|0.10
|1.7662
|1.7070
|1.7867
|888
|2005.07.04 09:00
|sell stop
|238
|0.10
|1.7521
|1.8113
|1.7316
|889
|2005.07.05 09:00
|delete
|238
|0.10
|1.7521
|1.8113
|1.7316
|890
|2005.07.05 09:00
|delete
|237
|0.10
|1.7662
|1.7070
|1.7867
|891
|2005.07.05 09:00
|buy stop
|239
|0.10
|1.7562
|1.7274
|1.7767
|892
|2005.07.05 09:00
|sell stop
|240
|0.10
|1.7491
|1.7779
|1.7286
|893
|2005.07.05 10:25
|buy
|239
|0.10
|1.7562
|1.7274
|1.7767
|894
|2005.07.05 10:25
|delete
|240
|0.10
|1.7491
|1.7779
|1.7286
|895
|2005.07.06 09:06
|close
|239
|0.10
|1.7563
|1.7274
|1.7767
|1.18
|13697.85
|896
|2005.07.07 09:00
|buy stop
|241
|0.10
|1.7549
|1.7254
|1.7754
|897
|2005.07.07 09:00
|sell stop
|242
|0.10
|1.7476
|1.7771
|1.7271
|898
|2005.07.07 11:18
|sell
|242
|0.10
|1.7476
|1.7771
|1.7271
|899
|2005.07.07 11:18
|delete
|241
|0.10
|1.7549
|1.7254
|1.7754
|900
|2005.07.08 09:00
|close
|242
|0.10
|1.7411
|1.7771
|1.7271
|64.67
|13762.52
|901
|2005.07.08 09:00
|buy stop
|243
|0.10
|1.7438
|1.7141
|1.7643
|902
|2005.07.08 09:00
|sell stop
|244
|0.10
|1.7364
|1.7661
|1.7159
|903
|2005.07.08 09:13
|sell
|244
|0.10
|1.7364
|1.7661
|1.7159
|904
|2005.07.08 09:13
|delete
|243
|0.10
|1.7438
|1.7141
|1.7643
|905
|2005.07.12 06:30
|s/l
|244
|0.10
|1.7661
|1.7661
|1.7159
|-297.66
|13464.86
|906
|2005.07.12 09:00
|buy stop
|245
|0.10
|1.7709
|1.7139
|1.7914
|907
|2005.07.12 09:00
|sell stop
|246
|0.10
|1.7573
|1.8143
|1.7368
|908
|2005.07.12 12:38
|buy
|245
|0.10
|1.7709
|1.7139
|1.7914
|909
|2005.07.12 12:38
|delete
|246
|0.10
|1.7573
|1.8143
|1.7368
|910
|2005.07.13 09:00
|close
|245
|0.10
|1.7730
|1.7139
|1.7914
|21.18
|13486.04
|911
|2005.07.13 09:00
|buy stop
|247
|0.10
|1.7762
|1.7443
|1.7967
|912
|2005.07.13 09:00
|sell stop
|248
|0.10
|1.7683
|1.8003
|1.7478
|913
|2005.07.13 09:53
|sell
|248
|0.10
|1.7683
|1.8003
|1.7478
|914
|2005.07.13 09:53
|delete
|247
|0.10
|1.7762
|1.7443
|1.7967
|915
|2005.07.13 16:39
|modify
|248
|0.10
|1.7683
|1.7678
|1.7478
|916
|2005.07.14 09:00
|close
|248
|0.10
|1.7627
|1.7678
|1.7478
|55.01
|13541.05
|917
|2005.07.14 09:00
|buy stop
|249
|0.10
|1.7669
|1.7209
|1.7874
|918
|2005.07.14 09:00
|sell stop
|250
|0.10
|1.7558
|1.8018
|1.7353
|919
|2005.07.14 19:35
|sell
|250
|0.10
|1.7558
|1.8018
|1.7353
|920
|2005.07.14 19:35
|delete
|249
|0.10
|1.7669
|1.7209
|1.7874
|921
|2005.07.18 09:00
|close
|250
|0.10
|1.7518
|1.8018
|1.7353
|39.34
|13580.39
|922
|2005.07.18 09:00
|buy stop
|251
|0.10
|1.7545
|1.7248
|1.7750
|923
|2005.07.18 09:00
|sell stop
|252
|0.10
|1.7471
|1.7769
|1.7266
|924
|2005.07.18 10:06
|sell
|252
|0.10
|1.7471
|1.7769
|1.7266
|925
|2005.07.18 10:06
|delete
|251
|0.10
|1.7545
|1.7248
|1.7750
|926
|2005.07.19 09:00
|close
|252
|0.10
|1.7404
|1.7769
|1.7266
|66.67
|13647.06
|927
|2005.07.19 09:00
|buy stop
|253
|0.10
|1.7431
|1.7130
|1.7636
|928
|2005.07.19 09:00
|sell stop
|254
|0.10
|1.7357
|1.7658
|1.7152
|929
|2005.07.19 11:09
|buy
|253
|0.10
|1.7431
|1.7130
|1.7636
|930
|2005.07.19 11:09
|delete
|254
|0.10
|1.7357
|1.7658
|1.7152
|931
|2005.07.21 09:00
|close
|253
|0.10
|1.7456
|1.7130
|1.7636
|25.72
|13672.78
|932
|2005.07.21 09:00
|buy stop
|255
|0.10
|1.7502
|1.7027
|1.7707
|933
|2005.07.21 09:00
|sell stop
|256
|0.10
|1.7388
|1.7863
|1.7183
|934
|2005.07.21 10:31
|buy
|255
|0.10
|1.7502
|1.7027
|1.7707
|935
|2005.07.21 10:31
|delete
|256
|0.10
|1.7388
|1.7863
|1.7183
|936
|2005.07.22 09:00
|close
|255
|0.10
|1.7548
|1.7027
|1.7707
|46.18
|13718.96
|937
|2005.07.22 09:00
|buy stop
|257
|0.10
|1.7588
|1.7179
|1.7793
|938
|2005.07.22 09:00
|sell stop
|258
|0.10
|1.7489
|1.7898
|1.7284
|939
|2005.07.22 12:51
|sell
|258
|0.10
|1.7489
|1.7898
|1.7284
|940
|2005.07.22 12:51
|delete
|257
|0.10
|1.7588
|1.7179
|1.7793
|941
|2005.07.22 18:18
|modify
|258
|0.10
|1.7489
|1.7484
|1.7284
|942
|2005.07.25 08:54
|modify
|258
|0.10
|1.7489
|1.7483
|1.7284
|943
|2005.07.25 09:00
|close
|258
|0.10
|1.7358
|1.7483
|1.7284
|130.67
|13849.63
|944
|2005.07.25 09:00
|buy stop
|259
|0.10
|1.7406
|1.6878
|1.7611
|945
|2005.07.25 09:00
|sell stop
|260
|0.10
|1.7280
|1.7808
|1.7075
|946
|2005.07.25 12:07
|buy
|259
|0.10
|1.7406
|1.6878
|1.7611
|947
|2005.07.25 12:07
|delete
|260
|0.10
|1.7280
|1.7808
|1.7075
|948
|2005.07.26 09:00
|close
|259
|0.10
|1.7424
|1.6878
|1.7611
|18.18
|13867.81
|949
|2005.07.26 09:00
|buy stop
|261
|0.10
|1.7454
|1.7155
|1.7659
|950
|2005.07.26 09:00
|sell stop
|262
|0.10
|1.7380
|1.7679
|1.7175
|951
|2005.07.26 10:46
|sell
|262
|0.10
|1.7380
|1.7679
|1.7175
|952
|2005.07.26 10:46
|delete
|261
|0.10
|1.7454
|1.7155
|1.7659
|953
|2005.07.27 09:00
|close
|262
|0.10
|1.7364
|1.7679
|1.7175
|15.67
|13883.48
|954
|2005.07.27 09:00
|buy stop
|263
|0.10
|1.7383
|1.7176
|1.7588
|955
|2005.07.27 09:00
|sell stop
|264
|0.10
|1.7330
|1.7537
|1.7125
|956
|2005.07.27 10:39
|buy
|263
|0.10
|1.7383
|1.7176
|1.7588
|957
|2005.07.27 10:39
|delete
|264
|0.10
|1.7330
|1.7537
|1.7125
|958
|2005.07.28 09:00
|close
|263
|0.10
|1.7426
|1.7176
|1.7588
|43.54
|13927.02
|959
|2005.07.28 09:00
|buy stop
|265
|0.10
|1.7456
|1.7157
|1.7661
|960
|2005.07.28 09:00
|sell stop
|266
|0.10
|1.7382
|1.7681
|1.7177
|961
|2005.07.28 12:57
|buy
|265
|0.10
|1.7456
|1.7157
|1.7661
|962
|2005.07.28 12:57
|delete
|266
|0.10
|1.7382
|1.7681
|1.7177
|963
|2005.07.28 18:22
|modify
|265
|0.10
|1.7456
|1.7461
|1.7661
|964
|2005.07.29 09:00
|close
|265
|0.10
|1.7542
|1.7461
|1.7661
|86.18
|14013.20
|965
|2005.07.29 09:00
|buy stop
|267
|0.10
|1.7583
|1.7161
|1.7788
|966
|2005.07.29 09:00
|sell stop
|268
|0.10
|1.7481
|1.7904
|1.7276
|967
|2005.07.29 14:37
|buy
|267
|0.10
|1.7583
|1.7161
|1.7788
|968
|2005.07.29 14:37
|delete
|268
|0.10
|1.7481
|1.7904
|1.7276
|969
|2005.08.01 09:00
|close
|267
|0.10
|1.7622
|1.7161
|1.7788
|39.18
|14052.38
|970
|2005.08.01 09:00
|buy stop
|269
|0.10
|1.7649
|1.7381
|1.7854
|971
|2005.08.01 09:00
|sell stop
|270
|0.10
|1.7582
|1.7851
|1.7377
|972
|2005.08.01 09:02
|buy
|269
|0.10
|1.7649
|1.7381
|1.7854
|973
|2005.08.01 09:02
|delete
|270
|0.10
|1.7582
|1.7851
|1.7377
|974
|2005.08.02 09:00
|close
|269
|0.10
|1.7700
|1.7381
|1.7854
|51.18
|14103.56
|975
|2005.08.02 09:00
|buy stop
|271
|0.10
|1.7727
|1.7467
|1.7932
|976
|2005.08.02 09:00
|sell stop
|272
|0.10
|1.7662
|1.7921
|1.7457
|977
|2005.08.02 09:48
|buy
|271
|0.10
|1.7727
|1.7467
|1.7932
|978
|2005.08.02 09:48
|delete
|272
|0.10
|1.7662
|1.7921
|1.7457
|979
|2005.08.04 09:00
|close
|271
|0.10
|1.7778
|1.7467
|1.7932
|51.72
|14155.28
|980
|2005.08.04 09:00
|buy stop
|273
|0.10
|1.7811
|1.7483
|1.8016
|981
|2005.08.04 09:00
|sell stop
|274
|0.10
|1.7730
|1.8058
|1.7525
|982
|2005.08.04 09:50
|sell
|274
|0.10
|1.7730
|1.8058
|1.7525
|983
|2005.08.04 09:50
|delete
|273
|0.10
|1.7811
|1.7483
|1.8016
|984
|2005.08.11 15:20
|s/l
|274
|0.10
|1.8058
|1.8058
|1.7525
|-330.31
|13824.97
|985
|2005.08.12 09:00
|buy stop
|275
|0.10
|1.8161
|1.7816
|1.8366
|986
|2005.08.12 09:00
|sell stop
|276
|0.10
|1.8077
|1.8422
|1.7872
|987
|2005.08.12 10:22
|buy
|275
|0.10
|1.8161
|1.7816
|1.8366
|988
|2005.08.12 10:22
|delete
|276
|0.10
|1.8077
|1.8422
|1.7872
|989
|2005.08.23 09:00
|close
|275
|0.10
|1.7994
|1.7816
|1.8366
|-165.38
|13659.59
|990
|2005.08.23 09:00
|buy stop
|277
|0.10
|1.8015
|1.7815
|1.8220
|991
|2005.08.23 09:00
|sell stop
|278
|0.10
|1.7964
|1.8164
|1.7759
|992
|2005.08.23 11:50
|sell
|278
|0.10
|1.7964
|1.8164
|1.7759
|993
|2005.08.23 11:50
|delete
|277
|0.10
|1.8015
|1.7815
|1.8220
|994
|2005.08.24 09:00
|close
|278
|0.10
|1.7935
|1.8164
|1.7759
|28.67
|13688.26
|995
|2005.08.24 09:00
|buy stop
|279
|0.10
|1.7955
|1.7733
|1.8160
|996
|2005.08.24 09:00
|sell stop
|280
|0.10
|1.7899
|1.8121
|1.7694
|997
|2005.08.24 14:05
|buy
|279
|0.10
|1.7955
|1.7733
|1.8160
|998
|2005.08.24 14:05
|delete
|280
|0.10
|1.7899
|1.8121
|1.7694
|999
|2005.08.25 05:42
|modify
|279
|0.10
|1.7955
|1.7960
|1.8160
|1000
|2005.08.25 09:00
|close
|279
|0.10
|1.8070
|1.7960
|1.8160
|115.54
|13803.80
|1001
|2005.08.25 09:00
|buy stop
|281
|0.10
|1.8108
|1.7723
|1.8313
|1002
|2005.08.25 09:00
|sell stop
|282
|0.10
|1.8014
|1.8400
|1.7809
|1003
|2005.08.25 13:59
|sell
|282
|0.10
|1.8014
|1.8400
|1.7809
|1004
|2005.08.25 13:59
|delete
|281
|0.10
|1.8108
|1.7723
|1.8313
|1005
|2005.08.30 09:00
|close
|282
|0.10
|1.7936
|1.8400
|1.7809
|77.01
|13880.81
|1006
|2005.08.30 09:00
|buy stop
|283
|0.10
|1.7969
|1.7604
|1.8174
|1007
|2005.08.30 09:00
|sell stop
|284
|0.10
|1.7880
|1.8245
|1.7675
|1008
|2005.08.30 10:40
|sell
|284
|0.10
|1.7880
|1.8245
|1.7675
|1009
|2005.08.30 10:40
|delete
|283
|0.10
|1.7969
|1.7604
|1.8174
|1010
|2005.08.31 09:00
|close
|284
|0.10
|1.7840
|1.8245
|1.7675
|39.67
|13920.48
|1011
|2005.08.31 09:00
|buy stop
|285
|0.10
|1.7864
|1.7596
|1.8069
|1012
|2005.08.31 09:00
|sell stop
|286
|0.10
|1.7797
|1.8066
|1.7592
|1013
|2005.08.31 10:10
|buy
|285
|0.10
|1.7864
|1.7596
|1.8069
|1014
|2005.08.31 10:10
|delete
|286
|0.10
|1.7797
|1.8066
|1.7592
|1015
|2005.08.31 16:32
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7869
|1.8069
|1016
|2005.08.31 18:02
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7870
|1.8069
|1017
|2005.08.31 18:10
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7871
|1.8069
|1018
|2005.08.31 18:10
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7873
|1.8069
|1019
|2005.08.31 18:10
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7874
|1.8069
|1020
|2005.08.31 18:10
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7875
|1.8069
|1021
|2005.08.31 18:10
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7876
|1.8069
|1022
|2005.08.31 18:10
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7877
|1.8069
|1023
|2005.08.31 18:10
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7878
|1.8069
|1024
|2005.08.31 18:11
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7880
|1.8069
|1025
|2005.08.31 18:11
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7881
|1.8069
|1026
|2005.08.31 18:11
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7882
|1.8069
|1027
|2005.08.31 18:12
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7883
|1.8069
|1028
|2005.08.31 18:12
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7884
|1.8069
|1029
|2005.08.31 18:21
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7885
|1.8069
|1030
|2005.08.31 18:23
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7886
|1.8069
|1031
|2005.08.31 18:23
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7887
|1.8069
|1032
|2005.08.31 18:25
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7891
|1.8069
|1033
|2005.08.31 18:25
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7892
|1.8069
|1034
|2005.08.31 18:25
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7893
|1.8069
|1035
|2005.08.31 18:25
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7895
|1.8069
|1036
|2005.08.31 18:26
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7896
|1.8069
|1037
|2005.08.31 18:26
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7897
|1.8069
|1038
|2005.08.31 18:30
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7898
|1.8069
|1039
|2005.08.31 18:30
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7899
|1.8069
|1040
|2005.08.31 18:30
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7900
|1.8069
|1041
|2005.08.31 18:30
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7901
|1.8069
|1042
|2005.08.31 18:30
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7903
|1.8069
|1043
|2005.08.31 18:31
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7904
|1.8069
|1044
|2005.08.31 18:31
|modify
|285
|0.10
|1.7864
|1.7905
|1.8069
|1045
|2005.09.01 09:00
|close
|285
|0.10
|1.8020
|1.7905
|1.8069
|156.54
|14077.02
|1046
|2005.09.01 09:00
|buy stop
|287
|0.10
|1.8070
|1.7549
|1.8275
|1047
|2005.09.01 09:00
|sell stop
|288
|0.10
|1.7946
|1.8467
|1.7741
|1048
|2005.09.01 10:30
|buy
|287
|0.10
|1.8070
|1.7549
|1.8275
|1049
|2005.09.01 10:30
|delete
|288
|0.10
|1.7946
|1.8467
|1.7741
|1050
|2005.09.01 16:04
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8075
|1.8275
|1051
|2005.09.01 16:07
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8078
|1.8275
|1052
|2005.09.01 16:07
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8081
|1.8275
|1053
|2005.09.01 16:07
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8083
|1.8275
|1054
|2005.09.01 16:07
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8085
|1.8275
|1055
|2005.09.01 16:12
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8087
|1.8275
|1056
|2005.09.01 16:12
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8088
|1.8275
|1057
|2005.09.01 16:12
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8091
|1.8275
|1058
|2005.09.01 16:12
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8093
|1.8275
|1059
|2005.09.01 16:12
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8095
|1.8275
|1060
|2005.09.01 16:20
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8097
|1.8275
|1061
|2005.09.01 16:21
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8098
|1.8275
|1062
|2005.09.01 16:21
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8099
|1.8275
|1063
|2005.09.01 16:21
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8100
|1.8275
|1064
|2005.09.01 16:21
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8101
|1.8275
|1065
|2005.09.01 16:37
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8102
|1.8275
|1066
|2005.09.01 16:37
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8103
|1.8275
|1067
|2005.09.01 16:38
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8104
|1.8275
|1068
|2005.09.01 16:38
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8105
|1.8275
|1069
|2005.09.01 16:38
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8106
|1.8275
|1070
|2005.09.01 16:39
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8107
|1.8275
|1071
|2005.09.01 16:39
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8108
|1.8275
|1072
|2005.09.01 16:39
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8109
|1.8275
|1073
|2005.09.01 16:39
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8110
|1.8275
|1074
|2005.09.01 16:46
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8111
|1.8275
|1075
|2005.09.01 16:46
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8112
|1.8275
|1076
|2005.09.01 16:47
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8113
|1.8275
|1077
|2005.09.01 16:47
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8114
|1.8275
|1078
|2005.09.01 16:47
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8115
|1.8275
|1079
|2005.09.01 16:47
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8116
|1.8275
|1080
|2005.09.01 16:48
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8121
|1.8275
|1081
|2005.09.01 16:48
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8122
|1.8275
|1082
|2005.09.01 16:51
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8123
|1.8275
|1083
|2005.09.01 16:51
|modify
|287
|0.10
|1.8070
|1.8124
|1.8275
|1084
|2005.09.01 16:51
|t/p
|287
|0.10
|1.8275
|1.8124
|1.8275
|205.00
|14282.02
|1085
|2005.09.02 09:00
|buy stop
|289
|0.10
|1.8434
|1.7642
|1.8639
|1086
|2005.09.02 09:00
|sell stop
|290
|0.10
|1.8248
|1.9040
|1.8043
|1087
|2005.09.02 18:55
|buy
|289
|0.10
|1.8434
|1.7642
|1.8639
|1088
|2005.09.02 18:55
|delete
|290
|0.10
|1.8248
|1.9040
|1.8043
|1089
|2005.09.05 09:00
|close
|289
|0.10
|1.8468
|1.7642
|1.8639
|34.18
|14316.20
|1090
|2005.09.05 09:00
|buy stop
|291
|0.10
|1.8506
|1.8117
|1.8711
|1091
|2005.09.05 09:00
|sell stop
|292
|0.10
|1.8412
|1.8801
|1.8207
|1092
|2005.09.06 01:08
|sell
|292
|0.10
|1.8412
|1.8801
|1.8207
|1093
|2005.09.06 01:08
|delete
|291
|0.10
|1.8506
|1.8117
|1.8711
|1094
|2005.09.08 09:00
|close
|292
|0.10
|1.8387
|1.8801
|1.8207
|23.68
|14339.88
|1095
|2005.09.08 09:00
|buy stop
|293
|0.10
|1.8413
|1.8125
|1.8618
|1096
|2005.09.08 09:00
|sell stop
|294
|0.10
|1.8342
|1.8630
|1.8137
|1097
|2005.09.08 14:43
|buy
|293
|0.10
|1.8413
|1.8125
|1.8618
|1098
|2005.09.08 14:43
|delete
|294
|0.10
|1.8342
|1.8630
|1.8137
|1099
|2005.09.15 10:32
|s/l
|293
|0.10
|1.8125
|1.8125
|1.8618
|-286.74
|14053.14
|1100
|2005.09.16 09:00
|buy stop
|295
|0.10
|1.8145
|1.7850
|1.8350
|1101
|2005.09.16 09:00
|sell stop
|296
|0.10
|1.8072
|1.8367
|1.7867
|1102
|2005.09.16 15:00
|sell
|296
|0.10
|1.8072
|1.8367
|1.7867
|1103
|2005.09.16 15:00
|delete
|295
|0.10
|1.8145
|1.7850
|1.8350
|1104
|2005.09.19 09:00
|close
|296
|0.10
|1.7976
|1.8367
|1.7867
|95.67
|14148.81
|1105
|2005.09.19 09:00
|buy stop
|297
|0.10
|1.8009
|1.7642
|1.8214
|1106
|2005.09.19 09:00
|sell stop
|298
|0.10
|1.7920
|1.8287
|1.7715
|1107
|2005.09.19 09:29
|buy
|297
|0.10
|1.8009
|1.7642
|1.8214
|1108
|2005.09.19 09:29
|delete
|298
|0.10
|1.7920
|1.8287
|1.7715
|1109
|2005.09.20 09:00
|close
|297
|0.10
|1.8054
|1.7642
|1.8214
|45.18
|14193.99
|1110
|2005.09.20 09:00
|buy stop
|299
|0.10
|1.8079
|1.7833
|1.8284
|1111
|2005.09.20 09:00
|sell stop
|300
|0.10
|1.8017
|1.8264
|1.7812
|1112
|2005.09.20 20:17
|sell
|300
|0.10
|1.8017
|1.8264
|1.7812
|1113
|2005.09.20 20:17
|delete
|299
|0.10
|1.8079
|1.7833
|1.8284
|1114
|2005.09.22 16:40
|modify
|300
|0.10
|1.8017
|1.8012
|1.7812
|1115
|2005.09.23 09:00
|close
|300
|0.10
|1.7871
|1.8012
|1.7812
|144.35
|14338.34
|1116
|2005.09.23 09:00
|buy stop
|301
|0.10
|1.7921
|1.7367
|1.8126
|1117
|2005.09.23 09:00
|sell stop
|302
|0.10
|1.7789
|1.8344
|1.7584
|1118
|2005.09.23 15:57
|sell
|302
|0.10
|1.7789
|1.8344
|1.7584
|1119
|2005.09.23 15:57
|delete
|301
|0.10
|1.7921
|1.7367
|1.8126
|1120
|2005.09.26 09:00
|close
|302
|0.10
|1.7709
|1.8344
|1.7584
|79.67
|14418.01
|1121
|2005.09.26 09:00
|buy stop
|303
|0.10
|1.7752
|1.7275
|1.7957
|1122
|2005.09.26 09:00
|sell stop
|304
|0.10
|1.7638
|1.8115
|1.7433
|1123
|2005.09.26 10:33
|buy
|303
|0.10
|1.7752
|1.7275
|1.7957
|1124
|2005.09.26 10:33
|delete
|304
|0.10
|1.7638
|1.8115
|1.7433
|1125
|2005.10.05 09:00
|close
|303
|0.10
|1.7635
|1.7275
|1.7957
|-115.38
|14302.63
|1126
|2005.10.05 09:00
|buy stop
|305
|0.10
|1.7659
|1.7424
|1.7864
|1127
|2005.10.05 09:00
|sell stop
|306
|0.10
|1.7600
|1.7835
|1.7395
|1128
|2005.10.05 10:57
|buy
|305
|0.10
|1.7659
|1.7424
|1.7864
|1129
|2005.10.05 10:57
|delete
|306
|0.10
|1.7600
|1.7835
|1.7395
|1130
|2005.10.06 09:00
|close
|305
|0.10
|1.7729
|1.7424
|1.7864
|70.54
|14373.17
|1131
|2005.10.06 09:00
|buy stop
|307
|0.10
|1.7768
|1.7374
|1.7973
|1132
|2005.10.06 09:00
|sell stop
|308
|0.10
|1.7672
|1.8066
|1.7467
|1133
|2005.10.06 10:39
|sell
|308
|0.10
|1.7672
|1.8066
|1.7467
|1134
|2005.10.06 10:39
|delete
|307
|0.10
|1.7768
|1.7374
|1.7973
|1135
|2005.10.10 09:00
|close
|308
|0.10
|1.7608
|1.8066
|1.7467
|63.34
|14436.51
|1136
|2005.10.10 09:00
|buy stop
|309
|0.10
|1.7648
|1.7204
|1.7853
|1137
|2005.10.10 09:00
|sell stop
|310
|0.10
|1.7541
|1.7986
|1.7336
|1138
|2005.10.10 15:04
|sell
|310
|0.10
|1.7541
|1.7986
|1.7336
|1139
|2005.10.10 15:04
|delete
|309
|0.10
|1.7648
|1.7204
|1.7853
|1140
|2005.10.11 09:00
|close
|310
|0.10
|1.7484
|1.7986
|1.7336
|56.67
|14493.18
|1141
|2005.10.11 09:00
|buy stop
|311
|0.10
|1.7516
|1.7168
|1.7721
|1142
|2005.10.11 09:00
|sell stop
|312
|0.10
|1.7431
|1.7778
|1.7226
|1143
|2005.10.11 10:43
|buy
|311
|0.10
|1.7516
|1.7168
|1.7721
|1144
|2005.10.11 10:43
|delete
|312
|0.10
|1.7431
|1.7778
|1.7226
|1145
|2005.10.14 09:00
|close
|311
|0.10
|1.7561
|1.7168
|1.7721
|45.90
|14539.08
|1146
|2005.10.14 09:00
|buy stop
|313
|0.10
|1.7590
|1.7304
|1.7795
|1147
|2005.10.14 09:00
|sell stop
|314
|0.10
|1.7519
|1.7805
|1.7314
|1148
|2005.10.14 11:13
|sell
|314
|0.10
|1.7519
|1.7805
|1.7314
|1149
|2005.10.14 11:13
|delete
|313
|0.10
|1.7590
|1.7304
|1.7795
|1150
|2005.10.18 09:00
|close
|314
|0.10
|1.7513
|1.7805
|1.7314
|5.34
|14544.42
|1151
|2005.10.18 09:00
|buy stop
|315
|0.10
|1.7552
|1.7123
|1.7757
|1152
|2005.10.18 09:00
|sell stop
|316
|0.10
|1.7449
|1.7878
|1.7244
|1153
|2005.10.18 12:09
|sell
|316
|0.10
|1.7449
|1.7878
|1.7244
|1154
|2005.10.18 12:10
|delete
|315
|0.10
|1.7552
|1.7123
|1.7757
|1155
|2005.10.19 09:00
|close
|316
|0.10
|1.7446
|1.7878
|1.7244
|2.67
|14547.09
|1156
|2005.10.19 09:00
|buy stop
|317
|0.10
|1.7466
|1.7244
|1.7671
|1157
|2005.10.19 09:00
|sell stop
|318
|0.10
|1.7410
|1.7632
|1.7205
|1158
|2005.10.19 09:14
|buy
|317
|0.10
|1.7466
|1.7244
|1.7671
|1159
|2005.10.19 09:14
|delete
|318
|0.10
|1.7410
|1.7632
|1.7205
|1160
|2005.10.19 12:49
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7471
|1.7671
|1161
|2005.10.19 17:06
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7472
|1.7671
|1162
|2005.10.19 17:08
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7473
|1.7671
|1163
|2005.10.19 17:08
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7474
|1.7671
|1164
|2005.10.19 17:11
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7476
|1.7671
|1165
|2005.10.19 17:18
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7477
|1.7671
|1166
|2005.10.19 17:18
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7478
|1.7671
|1167
|2005.10.19 17:19
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7481
|1.7671
|1168
|2005.10.19 17:19
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7482
|1.7671
|1169
|2005.10.19 17:19
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7483
|1.7671
|1170
|2005.10.19 17:19
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7484
|1.7671
|1171
|2005.10.19 17:23
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7485
|1.7671
|1172
|2005.10.19 17:23
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7486
|1.7671
|1173
|2005.10.19 17:23
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7487
|1.7671
|1174
|2005.10.19 21:09
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7489
|1.7671
|1175
|2005.10.19 21:09
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7493
|1.7671
|1176
|2005.10.19 21:09
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7495
|1.7671
|1177
|2005.10.19 21:09
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7497
|1.7671
|1178
|2005.10.19 21:10
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7499
|1.7671
|1179
|2005.10.19 21:10
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7500
|1.7671
|1180
|2005.10.19 21:10
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7501
|1.7671
|1181
|2005.10.19 21:10
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7502
|1.7671
|1182
|2005.10.19 21:10
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7503
|1.7671
|1183
|2005.10.19 21:29
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7505
|1.7671
|1184
|2005.10.19 21:29
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7508
|1.7671
|1185
|2005.10.19 21:30
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7509
|1.7671
|1186
|2005.10.19 21:30
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7510
|1.7671
|1187
|2005.10.19 21:32
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7512
|1.7671
|1188
|2005.10.19 21:33
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7513
|1.7671
|1189
|2005.10.19 21:33
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7514
|1.7671
|1190
|2005.10.19 21:57
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7516
|1.7671
|1191
|2005.10.19 21:59
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7517
|1.7671
|1192
|2005.10.19 21:59
|modify
|317
|0.10
|1.7466
|1.7518
|1.7671
|1193
|2005.10.20 09:00
|close
|317
|0.10
|1.7641
|1.7518
|1.7671
|175.54
|14722.63
|1194
|2005.10.20 09:00
|buy stop
|319
|0.10
|1.7689
|1.7190
|1.7894
|1195
|2005.10.20 09:00
|sell stop
|320
|0.10
|1.7570
|1.8069
|1.7365
|1196
|2005.10.20 10:35
|buy
|319
|0.10
|1.7689
|1.7190
|1.7894
|1197
|2005.10.20 10:35
|delete
|320
|0.10
|1.7570
|1.8069
|1.7365
|1198
|2005.10.21 09:00
|close
|319
|0.10
|1.7754
|1.7190
|1.7894
|65.18
|14787.81
|1199
|2005.10.21 09:00
|buy stop
|321
|0.10
|1.7794
|1.7389
|1.7999
|1200
|2005.10.21 09:00
|sell stop
|322
|0.10
|1.7696
|1.8101
|1.7491
|1201
|2005.10.21 17:30
|sell
|322
|0.10
|1.7696
|1.8101
|1.7491
|1202
|2005.10.21 17:30
|delete
|321
|0.10
|1.7794
|1.7389
|1.7999
|1203
|2005.10.24 09:00
|close
|322
|0.10
|1.7690
|1.8101
|1.7491
|5.67
|14793.48
|1204
|2005.10.24 09:00
|buy stop
|323
|0.10
|1.7720
|1.7388
|1.7925
|1205
|2005.10.24 09:00
|sell stop
|324
|0.10
|1.7639
|1.7971
|1.7434
|1206
|2005.10.24 18:03
|buy
|323
|0.10
|1.7720
|1.7388
|1.7925
|1207
|2005.10.24 18:03
|delete
|324
|0.10
|1.7639
|1.7971
|1.7434
|1208
|2005.10.25 16:12
|modify
|323
|0.10
|1.7720
|1.7725
|1.7925
|1209
|2005.10.26 09:00
|close
|323
|0.10
|1.7839
|1.7725
|1.7925
|119.36
|14912.84
|1210
|2005.10.26 09:00
|buy stop
|325
|0.10
|1.7885
|1.7412
|1.8090
|1211
|2005.10.26 09:00
|sell stop
|326
|0.10
|1.7772
|1.8245
|1.7567
|1212
|2005.10.26 09:46
|sell
|326
|0.10
|1.7772
|1.8245
|1.7567
|1213
|2005.10.26 09:46
|delete
|325
|0.10
|1.7885
|1.7412
|1.8090
|1214
|2005.11.01 09:00
|close
|326
|0.10
|1.7713
|1.8245
|1.7567
|57.02
|14969.86
|1215
|2005.11.01 09:00
|buy stop
|327
|0.10
|1.7745
|1.7389
|1.7950
|1216
|2005.11.01 09:00
|sell stop
|328
|0.10
|1.7658
|1.8015
|1.7453
|1217
|2005.11.01 15:31
|sell
|328
|0.10
|1.7658
|1.8015
|1.7453
|1218
|2005.11.01 15:32
|delete
|327
|0.10
|1.7745
|1.7389
|1.7950
|1219
|2005.11.02 09:01
|close
|328
|0.10
|1.7657
|1.8015
|1.7453
|0.67
|14970.53
|1220
|2005.11.03 09:00
|buy stop
|329
|0.10
|1.7776
|1.7457
|1.7981
|1221
|2005.11.03 09:00
|sell stop
|330
|0.10
|1.7697
|1.8017
|1.7492
|1222
|2005.11.03 10:33
|buy
|329
|0.10
|1.7776
|1.7457
|1.7981
|1223
|2005.11.03 10:33
|delete
|330
|0.10
|1.7697
|1.8017
|1.7492
|1224
|2005.11.07 00:01
|s/l
|329
|0.10
|1.7457
|1.7457
|1.7981
|-318.64
|14651.89
|1225
|2005.11.07 09:00
|buy stop
|331
|0.10
|1.7516
|1.6955
|1.7721
|1226
|2005.11.07 09:00
|sell stop
|332
|0.10
|1.7382
|1.7944
|1.7177
|1227
|2005.11.08 02:15
|sell
|332
|0.10
|1.7382
|1.7944
|1.7177
|1228
|2005.11.08 02:15
|delete
|331
|0.10
|1.7516
|1.6955
|1.7721
|1229
|2005.11.15 09:44
|close
|332
|0.10
|1.7381
|1.7944
|1.7177
|-1.31
|14650.58
|1230
|2005.11.16 09:00
|buy stop
|333
|0.10
|1.7363
|1.7163
|1.7568
|1231
|2005.11.16 09:00
|sell stop
|334
|0.10
|1.7312
|1.7512
|1.7107
|1232
|2005.11.16 11:20
|sell
|334
|0.10
|1.7312
|1.7512
|1.7107
|1233
|2005.11.16 11:20
|delete
|333
|0.10
|1.7363
|1.7163
|1.7568
|1234
|2005.11.16 15:35
|modify
|334
|0.10
|1.7312
|1.7307
|1.7107
|1235
|2005.11.16 16:01
|modify
|334
|0.10
|1.7312
|1.7306
|1.7107
|1236
|2005.11.16 16:27
|modify
|334
|0.10
|1.7312
|1.7305
|1.7107
|1237
|2005.11.16 16:27
|modify
|334
|0.10
|1.7312
|1.7304
|1.7107
|1238
|2005.11.16 16:28
|modify
|334
|0.10
|1.7312
|1.7303
|1.7107
|1239
|2005.11.16 16:47
|modify
|334
|0.10
|1.7312
|1.7301
|1.7107
|1240
|2005.11.16 16:47
|modify
|334
|0.10
|1.7312
|1.7299
|1.7107
|1241
|2005.11.16 16:47
|modify
|334
|0.10
|1.7312
|1.7298
|1.7107
|1242
|2005.11.16 16:47
|modify
|334
|0.10
|1.7312
|1.7296
|1.7107
|1243
|2005.11.16 16:48
|modify
|334
|0.10
|1.7312
|1.7295
|1.7107
|1244
|2005.11.16 16:48
|modify
|334
|0.10
|1.7312
|1.7294
|1.7107
|1245
|2005.11.16 16:48
|modify
|334
|0.10
|1.7312
|1.7292
|1.7107
|1246
|2005.11.16 16:48
|modify
|334
|0.10
|1.7312
|1.7291
|1.7107
|1247
|2005.11.17 09:00
|close
|334
|0.10
|1.7181
|1.7291
|1.7107
|130.01
|14780.59
|1248
|2005.11.17 09:00
|buy stop
|335
|0.10
|1.7225
|1.6739
|1.7430
|1249
|2005.11.17 09:00
|sell stop
|336
|0.10
|1.7109
|1.7595
|1.6904
|1250
|2005.11.17 19:25
|buy
|335
|0.10
|1.7225
|1.6739
|1.7430
|1251
|2005.11.17 19:25
|delete
|336
|0.10
|1.7109
|1.7595
|1.6904
|1252
|2005.11.23 09:00
|close
|335
|0.10
|1.7252
|1.6739
|1.7430
|27.72
|14808.31
|1253
|2005.11.23 09:00
|buy stop
|337
|0.10
|1.7294
|1.6869
|1.7499
|1254
|2005.11.23 09:00
|sell stop
|338
|0.10
|1.7191
|1.7616
|1.6986
|1255
|2005.11.24 09:00
|delete
|338
|0.10
|1.7191
|1.7616
|1.6986
|1256
|2005.11.24 09:00
|delete
|337
|0.10
|1.7294
|1.6869
|1.7499
|1257
|2005.11.24 09:00
|buy stop
|339
|0.10
|1.7249
|1.7110
|1.7454
|1258
|2005.11.24 09:00
|sell stop
|340
|0.10
|1.7211
|1.7350
|1.7006
|1259
|2005.11.24 10:28
|buy
|339
|0.10
|1.7249
|1.7110
|1.7454
|1260
|2005.11.24 10:28
|delete
|340
|0.10
|1.7211
|1.7350
|1.7006
|1261
|2005.11.28 01:18
|s/l
|339
|0.10
|1.7110
|1.7110
|1.7454
|-138.64
|14669.67
|1262
|2005.11.28 09:00
|buy stop
|341
|0.10
|1.7110
|1.6778
|1.7315
|1263
|2005.11.28 09:00
|sell stop
|342
|0.10
|1.7029
|1.7361
|1.6824
|1264
|2005.11.28 11:04
|buy
|341
|0.10
|1.7110
|1.6778
|1.7315
|1265
|2005.11.28 11:04
|delete
|342
|0.10
|1.7029
|1.7361
|1.6824
|1266
|2005.11.28 19:06
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7115
|1.7315
|1267
|2005.11.28 19:39
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7116
|1.7315
|1268
|2005.11.28 19:39
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7118
|1.7315
|1269
|2005.11.28 19:41
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7120
|1.7315
|1270
|2005.11.28 19:41
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7121
|1.7315
|1271
|2005.11.28 19:43
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7123
|1.7315
|1272
|2005.11.28 19:45
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7125
|1.7315
|1273
|2005.11.28 19:45
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7126
|1.7315
|1274
|2005.11.28 19:45
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7127
|1.7315
|1275
|2005.11.28 19:46
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7129
|1.7315
|1276
|2005.11.28 19:46
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7132
|1.7315
|1277
|2005.11.28 19:46
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7133
|1.7315
|1278
|2005.11.28 19:46
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7134
|1.7315
|1279
|2005.11.28 19:46
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7135
|1.7315
|1280
|2005.11.28 19:48
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7137
|1.7315
|1281
|2005.11.28 19:48
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7138
|1.7315
|1282
|2005.11.28 19:49
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7139
|1.7315
|1283
|2005.11.28 19:49
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7140
|1.7315
|1284
|2005.11.28 19:50
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7141
|1.7315
|1285
|2005.11.28 20:07
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7142
|1.7315
|1286
|2005.11.28 20:07
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7144
|1.7315
|1287
|2005.11.28 20:09
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7146
|1.7315
|1288
|2005.11.28 20:09
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7147
|1.7315
|1289
|2005.11.28 20:09
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7148
|1.7315
|1290
|2005.11.28 20:09
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7151
|1.7315
|1291
|2005.11.28 20:09
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7152
|1.7315
|1292
|2005.11.28 20:09
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7155
|1.7315
|1293
|2005.11.28 20:09
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7159
|1.7315
|1294
|2005.11.28 20:10
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7162
|1.7315
|1295
|2005.11.28 20:10
|modify
|341
|0.10
|1.7110
|1.7163
|1.7315
|1296
|2005.11.28 20:10
|t/p
|341
|0.10
|1.7315
|1.7163
|1.7315
|205.00
|14874.67
|1297
|2005.11.29 09:00
|buy stop
|343
|0.10
|1.7313
|1.6673
|1.7518
|1298
|2005.11.29 09:00
|sell stop
|344
|0.10
|1.7162
|1.7802
|1.6957
|1299
|2005.11.29 16:06
|sell
|344
|0.10
|1.7162
|1.7802
|1.6957
|1300
|2005.11.29 16:07
|delete
|343
|0.10
|1.7313
|1.6673
|1.7518
|1301
|2005.12.08 09:00
|close
|344
|0.10
|1.7356
|1.7802
|1.6957
|-197.63
|14677.04
|1302
|2005.12.08 09:00
|buy stop
|345
|0.10
|1.7370
|1.7214
|1.7575
|1303
|2005.12.08 09:00
|sell stop
|346
|0.10
|1.7329
|1.7485
|1.7124
|1304
|2005.12.08 09:07
|buy
|345
|0.10
|1.7370
|1.7214
|1.7575
|1305
|2005.12.08 09:07
|delete
|346
|0.10
|1.7329
|1.7485
|1.7124
|1306
|2005.12.08 16:27
|modify
|345
|0.10
|1.7370
|1.7375
|1.7575
|1307
|2005.12.08 17:22
|modify
|345
|0.10
|1.7370
|1.7377
|1.7575
|1308
|2005.12.08 17:22
|modify
|345
|0.10
|1.7370
|1.7378
|1.7575
|1309
|2005.12.08 17:22
|modify
|345
|0.10
|1.7370
|1.7380
|1.7575
|1310
|2005.12.08 17:22
|modify
|345
|0.10
|1.7370
|1.7381
|1.7575
|1311
|2005.12.08 17:22
|modify
|345
|0.10
|1.7370
|1.7382
|1.7575
|1312
|2005.12.08 17:23
|modify
|345
|0.10
|1.7370
|1.7384
|1.7575
|1313
|2005.12.08 19:06
|modify
|345
|0.10
|1.7370
|1.7385
|1.7575
|1314
|2005.12.08 19:06
|modify
|345
|0.10
|1.7370
|1.7388
|1.7575
|1315
|2005.12.08 19:06
|modify
|345
|0.10
|1.7370
|1.7390
|1.7575
|1316
|2005.12.08 19:06
|modify
|345
|0.10
|1.7370
|1.7392
|1.7575
|1317
|2005.12.08 19:06
|modify
|345
|0.10
|1.7370
|1.7393
|1.7575
|1318
|2005.12.08 19:06
|modify
|345
|0.10
|1.7370
|1.7394
|1.7575
|1319
|2005.12.08 19:06
|modify
|345
|0.10
|1.7370
|1.7396
|1.7575
|1320
|2005.12.08 19:40
|modify
|345
|0.10
|1.7370
|1.7399
|1.7575
|1321
|2005.12.08 19:40
|modify
|345
|0.10
|1.7370
|1.7402
|1.7575
|1322
|2005.12.08 19:40
|modify
|345
|0.10
|1.7370
|1.7403
|1.7575
|1323
|2005.12.08 19:40
|modify
|345
|0.10
|1.7370
|1.7404
|1.7575
|1324
|2005.12.08 19:41
|modify
|345
|0.10
|1.7370
|1.7405
|1.7575
|1325
|2005.12.08 19:41
|modify
|345
|0.10
|1.7370
|1.7407
|1.7575
|1326
|2005.12.09 09:00
|close
|345
|0.10
|1.7489
|1.7407
|1.7575
|119.18
|14796.22
|1327
|2005.12.09 09:00
|buy stop
|347
|0.10
|1.7533
|1.7080
|1.7738
|1328
|2005.12.09 09:00
|sell stop
|348
|0.10
|1.7424
|1.7877
|1.7219
|1329
|2005.12.09 13:30
|buy
|347
|0.10
|1.7533
|1.7080
|1.7738
|1330
|2005.12.09 13:30
|delete
|348
|0.10
|1.7424
|1.7877
|1.7219
|1331
|2005.12.12 09:00
|close
|347
|0.10
|1.7603
|1.7080
|1.7738
|70.18
|14866.40
|1332
|2005.12.12 09:00
|buy stop
|349
|0.10
|1.7637
|1.7294
|1.7842
|1333
|2005.12.12 09:00
|sell stop
|350
|0.10
|1.7553
|1.7896
|1.7348
|1334
|2005.12.12 09:56
|buy
|349
|0.10
|1.7637
|1.7294
|1.7842
|1335
|2005.12.12 09:56
|delete
|350
|0.10
|1.7553
|1.7896
|1.7348
|1336
|2005.12.12 18:38
|modify
|349
|0.10
|1.7637
|1.7642
|1.7842
|1337
|2005.12.13 09:00
|close
|349
|0.10
|1.7763
|1.7642
|1.7842
|126.18
|14992.58
|1338
|2005.12.13 09:00
|buy stop
|351
|0.10
|1.7805
|1.7378
|1.8010
|1339
|2005.12.13 09:00
|sell stop
|352
|0.10
|1.7702
|1.8129
|1.7497
|1340
|2005.12.13 10:26
|sell
|352
|0.10
|1.7702
|1.8129
|1.7497
|1341
|2005.12.13 10:26
|delete
|351
|0.10
|1.7805
|1.7378
|1.8010
|1342
|2005.12.15 09:01
|close
|352
|0.10
|1.7701
|1.8129
|1.7497
|-0.32
|14992.26
|1343
|2005.12.16 09:00
|buy stop
|353
|0.10
|1.7690
|1.7378
|1.7895
|1344
|2005.12.16 09:00
|sell stop
|354
|0.10
|1.7613
|1.7926
|1.7408
|1345
|2005.12.16 09:07
|buy
|353
|0.10
|1.7690
|1.7378
|1.7895
|1346
|2005.12.16 09:07
|delete
|354
|0.10
|1.7613
|1.7926
|1.7408
|1347
|2005.12.19 09:00
|close
|353
|0.10
|1.7692
|1.7378
|1.7895
|2.18
|14994.44
|1348
|2005.12.19 09:00
|buy stop
|355
|0.10
|1.7716
|1.7485
|1.7921
|1349
|2005.12.19 09:00
|sell stop
|356
|0.10
|1.7657
|1.7888
|1.7452
|1350
|2005.12.19 10:20
|sell
|356
|0.10
|1.7657
|1.7888
|1.7452
|1351
|2005.12.19 10:20
|delete
|355
|0.10
|1.7716
|1.7485
|1.7921
|1352
|2005.12.20 09:00
|close
|356
|0.10
|1.7607
|1.7888
|1.7452
|49.67
|15044.11
|1353
|2005.12.20 09:00
|buy stop
|357
|0.10
|1.7633
|1.7349
|1.7838
|1354
|2005.12.20 09:00
|sell stop
|358
|0.10
|1.7562
|1.7846
|1.7357
|1355
|2005.12.20 10:00
|buy
|357
|0.10
|1.7633
|1.7349
|1.7838
|1356
|2005.12.20 10:00
|delete
|358
|0.10
|1.7562
|1.7846
|1.7357
|1357
|2005.12.22 14:19
|s/l
|357
|0.10
|1.7349
|1.7349
|1.7838
|-283.28
|14760.83
|1358
|2005.12.23 09:00
|buy stop
|359
|0.10
|1.7411
|1.7213
|1.7616
|1359
|2005.12.23 09:00
|sell stop
|360
|0.10
|1.7360
|1.7558
|1.7155
|1360
|2005.12.23 11:27
|sell
|360
|0.10
|1.7360
|1.7558
|1.7155
|1361
|2005.12.23 11:27
|delete
|359
|0.10
|1.7411
|1.7213
|1.7616
|1362
|2005.12.26 09:00
|close
|360
|0.10
|1.7351
|1.7558
|1.7155
|8.67
|14769.50
|1363
|2005.12.26 09:00
|buy stop
|361
|0.10
|1.7371
|1.7155
|1.7576
|1364
|2005.12.26 09:00
|sell stop
|362
|0.10
|1.7316
|1.7531
|1.7111
|1365
|2005.12.26 09:39
|buy
|361
|0.10
|1.7371
|1.7155
|1.7576
|1366
|2005.12.26 09:39
|delete
|362
|0.10
|1.7316
|1.7531
|1.7111
|1367
|2005.12.28 09:00
|close
|361
|0.10
|1.7397
|1.7155
|1.7576
|26.36
|14795.86
|1368
|2005.12.28 09:00
|buy stop
|363
|0.10
|1.7427
|1.7126
|1.7632
|1369
|2005.12.28 09:00
|sell stop
|364
|0.10
|1.7353
|1.7654
|1.7148
|1370
|2005.12.28 14:16
|sell
|364
|0.10
|1.7353
|1.7654
|1.7148
|1371
|2005.12.28 14:17
|delete
|363
|0.10
|1.7427
|1.7126
|1.7632
|1372
|2005.12.28 17:54
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7348
|1.7148
|1373
|2005.12.28 18:03
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7347
|1.7148
|1374
|2005.12.28 18:04
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7346
|1.7148
|1375
|2005.12.28 18:07
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7345
|1.7148
|1376
|2005.12.28 18:07
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7344
|1.7148
|1377
|2005.12.28 18:07
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7342
|1.7148
|1378
|2005.12.28 18:07
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7341
|1.7148
|1379
|2005.12.28 18:07
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7339
|1.7148
|1380
|2005.12.28 18:07
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7337
|1.7148
|1381
|2005.12.28 18:07
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7335
|1.7148
|1382
|2005.12.28 18:07
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7332
|1.7148
|1383
|2005.12.28 18:08
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7330
|1.7148
|1384
|2005.12.28 18:08
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7329
|1.7148
|1385
|2005.12.28 18:08
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7328
|1.7148
|1386
|2005.12.28 18:08
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7327
|1.7148
|1387
|2005.12.28 18:08
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7325
|1.7148
|1388
|2005.12.28 18:08
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7324
|1.7148
|1389
|2005.12.28 18:08
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7323
|1.7148
|1390
|2005.12.28 18:08
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7322
|1.7148
|1391
|2005.12.28 18:08
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7321
|1.7148
|1392
|2005.12.28 18:08
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7320
|1.7148
|1393
|2005.12.28 18:08
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7318
|1.7148
|1394
|2005.12.28 18:08
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7317
|1.7148
|1395
|2005.12.28 18:08
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7316
|1.7148
|1396
|2005.12.28 18:08
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7315
|1.7148
|1397
|2005.12.28 18:08
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7313
|1.7148
|1398
|2005.12.28 18:08
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7312
|1.7148
|1399
|2005.12.28 18:08
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7310
|1.7148
|1400
|2005.12.28 18:09
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7309
|1.7148
|1401
|2005.12.28 18:09
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7306
|1.7148
|1402
|2005.12.28 18:09
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7303
|1.7148
|1403
|2005.12.28 18:09
|modify
|364
|0.10
|1.7353
|1.7300
|1.7148
|1404
|2005.12.28 18:09
|t/p
|364
|0.10
|1.7148
|1.7300
|1.7148
|205.00
|15000.86
|1405
|2005.12.29 09:00
|buy stop
|365
|0.10
|1.7287
|1.6675
|1.7492
|1406
|2005.12.29 09:00
|sell stop
|366
|0.10
|1.7142
|1.7753
|1.6937
|1407
|2005.12.30 07:35
|buy
|365
|0.10
|1.7287
|1.6675
|1.7492
|1408
|2005.12.30 07:35
|delete
|366
|0.10
|1.7142
|1.7753
|1.6937
|1409
|2006.01.03 09:00
|close
|365
|0.10
|1.7294
|1.6675
|1.7492
|7.36
|15008.22
|1410
|2006.01.03 09:00
|buy stop
|367
|0.10
|1.7322
|1.7043
|1.7527
|1411
|2006.01.03 09:00
|sell stop
|368
|0.10
|1.7253
|1.7532
|1.7048
|1412
|2006.01.03 09:09
|buy
|367
|0.10
|1.7322
|1.7043
|1.7527
|1413
|2006.01.03 09:09
|delete
|368
|0.10
|1.7253
|1.7532
|1.7048
|1414
|2006.01.03 20:04
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7327
|1.7527
|1415
|2006.01.04 00:31
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7328
|1.7527
|1416
|2006.01.04 00:31
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7330
|1.7527
|1417
|2006.01.04 00:33
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7331
|1.7527
|1418
|2006.01.04 00:34
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7332
|1.7527
|1419
|2006.01.04 00:35
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7334
|1.7527
|1420
|2006.01.04 00:36
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7335
|1.7527
|1421
|2006.01.04 00:39
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7337
|1.7527
|1422
|2006.01.04 01:46
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7340
|1.7527
|1423
|2006.01.04 01:47
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7343
|1.7527
|1424
|2006.01.04 01:47
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7344
|1.7527
|1425
|2006.01.04 01:47
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7345
|1.7527
|1426
|2006.01.04 01:48
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7346
|1.7527
|1427
|2006.01.04 03:07
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7347
|1.7527
|1428
|2006.01.04 03:07
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7348
|1.7527
|1429
|2006.01.04 03:07
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7349
|1.7527
|1430
|2006.01.04 03:07
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7350
|1.7527
|1431
|2006.01.04 03:07
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7352
|1.7527
|1432
|2006.01.04 03:08
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7353
|1.7527
|1433
|2006.01.04 03:08
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7354
|1.7527
|1434
|2006.01.04 03:08
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7355
|1.7527
|1435
|2006.01.04 03:08
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7356
|1.7527
|1436
|2006.01.04 03:26
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7358
|1.7527
|1437
|2006.01.04 03:26
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7364
|1.7527
|1438
|2006.01.04 03:26
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7365
|1.7527
|1439
|2006.01.04 03:26
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7367
|1.7527
|1440
|2006.01.04 03:26
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7368
|1.7527
|1441
|2006.01.04 03:26
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7371
|1.7527
|1442
|2006.01.04 03:27
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7372
|1.7527
|1443
|2006.01.04 03:28
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7373
|1.7527
|1444
|2006.01.04 03:28
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7374
|1.7527
|1445
|2006.01.04 04:06
|modify
|367
|0.10
|1.7322
|1.7375
|1.7527
|1446
|2006.01.04 04:08
|t/p
|367
|0.10
|1.7527
|1.7375
|1.7527
|205.18
|15213.40
|1447
|2006.01.04 09:00
|buy stop
|369
|0.10
|1.7544
|1.6917
|1.7749
|1448
|2006.01.04 09:00
|sell stop
|370
|0.10
|1.7395
|1.8022
|1.7190
|1449
|2006.01.04 10:10
|buy
|369
|0.10
|1.7544
|1.6917
|1.7749
|1450
|2006.01.04 10:10
|delete
|370
|0.10
|1.7395
|1.8022
|1.7190
|1451
|2006.01.05 09:00
|close
|369
|0.10
|1.7546
|1.6917
|1.7749
|2.54
|15215.94
|1452
|2006.01.05 09:00
|buy stop
|371
|0.10
|1.7576
|1.7279
|1.7781
|1453
|2006.01.05 09:00
|sell stop
|372
|0.10
|1.7503
|1.7800
|1.7298
|1454
|2006.01.05 11:46
|sell
|372
|0.10
|1.7503
|1.7800
|1.7298
|1455
|2006.01.05 11:46
|delete
|371
|0.10
|1.7576
|1.7279
|1.7781
|1456
|2006.01.16 09:00
|close
|372
|0.10
|1.7765
|1.7800
|1.7298
|-264.97
|14950.97
|1457
|2006.01.16 09:00
|buy stop
|373
|0.10
|1.7799
|1.7425
|1.8004
|1458
|2006.01.16 09:00
|sell stop
|374
|0.10
|1.7708
|1.8082
|1.7503
|1459
|2006.01.16 11:07
|sell
|374
|0.10
|1.7708
|1.8082
|1.7503
|1460
|2006.01.16 11:07
|delete
|373
|0.10
|1.7799
|1.7425
|1.8004
|1461
|2006.01.17 09:01
|close
|374
|0.10
|1.7693
|1.8082
|1.7503
|14.67
|14965.64
|1462
|2006.01.17 09:01
|buy stop
|375
|0.10
|1.7718
|1.7443
|1.7923
|1463
|2006.01.17 09:01
|sell stop
|376
|0.10
|1.7650
|1.7924
|1.7445
|1464
|2006.01.17 10:30
|sell
|376
|0.10
|1.7650
|1.7924
|1.7445
|1465
|2006.01.17 10:30
|delete
|375
|0.10
|1.7718
|1.7443
|1.7923
|1466
|2006.01.19 09:00
|close
|376
|0.10
|1.7573
|1.7924
|1.7445
|75.68
|15041.32
|1467
|2006.01.19 09:00
|buy stop
|377
|0.10
|1.7601
|1.7291
|1.7806
|1468
|2006.01.19 09:00
|sell stop
|378
|0.10
|1.7525
|1.7835
|1.7320
|1469
|2006.01.19 16:34
|buy
|377
|0.10
|1.7601
|1.7291
|1.7806
|1470
|2006.01.19 16:34
|delete
|378
|0.10
|1.7525
|1.7835
|1.7320
|1471
|2006.01.20 20:53
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7606
|1.7806
|1472
|2006.01.23 01:40
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7607
|1.7806
|1473
|2006.01.23 01:40
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7612
|1.7806
|1474
|2006.01.23 01:41
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7613
|1.7806
|1475
|2006.01.23 01:41
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7615
|1.7806
|1476
|2006.01.23 01:41
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7616
|1.7806
|1477
|2006.01.23 01:41
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7618
|1.7806
|1478
|2006.01.23 01:41
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7620
|1.7806
|1479
|2006.01.23 01:42
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7621
|1.7806
|1480
|2006.01.23 01:42
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7623
|1.7806
|1481
|2006.01.23 01:42
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7625
|1.7806
|1482
|2006.01.23 01:42
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7626
|1.7806
|1483
|2006.01.23 01:43
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7627
|1.7806
|1484
|2006.01.23 01:43
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7630
|1.7806
|1485
|2006.01.23 01:44
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7631
|1.7806
|1486
|2006.01.23 01:45
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7633
|1.7806
|1487
|2006.01.23 01:45
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7634
|1.7806
|1488
|2006.01.23 02:16
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7635
|1.7806
|1489
|2006.01.23 02:16
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7637
|1.7806
|1490
|2006.01.23 02:16
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7639
|1.7806
|1491
|2006.01.23 02:16
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7640
|1.7806
|1492
|2006.01.23 02:18
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7641
|1.7806
|1493
|2006.01.23 02:43
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7642
|1.7806
|1494
|2006.01.23 02:44
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7643
|1.7806
|1495
|2006.01.23 02:44
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7644
|1.7806
|1496
|2006.01.23 02:44
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7645
|1.7806
|1497
|2006.01.23 02:44
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7646
|1.7806
|1498
|2006.01.23 02:59
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7647
|1.7806
|1499
|2006.01.23 02:59
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7648
|1.7806
|1500
|2006.01.23 03:00
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7649
|1.7806
|1501
|2006.01.23 03:00
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7650
|1.7806
|1502
|2006.01.23 03:18
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7652
|1.7806
|1503
|2006.01.23 03:18
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7654
|1.7806
|1504
|2006.01.23 03:19
|modify
|377
|0.10
|1.7601
|1.7655
|1.7806
|1505
|2006.01.23 03:19
|t/p
|377
|0.10
|1.7806
|1.7655
|1.7806
|205.36
|15246.68
|1506
|2006.01.23 09:00
|buy stop
|379
|0.10
|1.7824
|1.7173
|1.8029
|1507
|2006.01.23 09:00
|sell stop
|380
|0.10
|1.7670
|1.8321
|1.7465
|1508
|2006.01.23 11:36
|buy
|379
|0.10
|1.7824
|1.7173
|1.8029
|1509
|2006.01.23 11:36
|delete
|380
|0.10
|1.7670
|1.8321
|1.7465
|1510
|2006.01.24 09:00
|close
|379
|0.10
|1.7846
|1.7173
|1.8029
|22.18
|15268.86
|1511
|2006.01.24 09:00
|buy stop
|381
|0.10
|1.7877
|1.7567
|1.8082
|1512
|2006.01.24 09:00
|sell stop
|382
|0.10
|1.7801
|1.8111
|1.7596
|1513
|2006.01.24 17:55
|buy
|381
|0.10
|1.7877
|1.7567
|1.8082
|1514
|2006.01.24 17:55
|delete
|382
|0.10
|1.7801
|1.8111
|1.7596
|1515
|2006.01.26 09:09
|close
|381
|0.10
|1.7878
|1.7567
|1.8082
|1.72
|15270.58
|1516
|2006.01.27 09:00
|buy stop
|383
|0.10
|1.7823
|1.7563
|1.8028
|1517
|2006.01.27 09:00
|sell stop
|384
|0.10
|1.7758
|1.8017
|1.7553
|1518
|2006.01.27 12:09
|sell
|384
|0.10
|1.7758
|1.8017
|1.7553
|1519
|2006.01.27 12:10
|delete
|383
|0.10
|1.7823
|1.7563
|1.8028
|1520
|2006.01.30 09:00
|close
|384
|0.10
|1.7669
|1.8017
|1.7553
|88.67
|15359.25
|1521
|2006.01.30 09:00
|buy stop
|385
|0.10
|1.7713
|1.7225
|1.7918
|1522
|2006.01.30 09:00
|sell stop
|386
|0.10
|1.7596
|1.8085
|1.7391
|1523
|2006.01.30 16:44
|buy
|385
|0.10
|1.7713
|1.7225
|1.7918
|1524
|2006.01.30 16:44
|delete
|386
|0.10
|1.7596
|1.8085
|1.7391
|1525
|2006.01.31 09:00
|close
|385
|0.10
|1.7716
|1.7225
|1.7918
|3.18
|15362.43
|1526
|2006.01.31 09:00
|buy stop
|387
|0.10
|1.7737
|1.7541
|1.7942
|1527
|2006.01.31 09:00
|sell stop
|388
|0.10
|1.7686
|1.7882
|1.7481
|1528
|2006.01.31 09:13
|buy
|387
|0.10
|1.7737
|1.7541
|1.7942
|1529
|2006.01.31 09:13
|delete
|388
|0.10
|1.7686
|1.7882
|1.7481
|1530
|2006.01.31 18:41
|modify
|387
|0.10
|1.7737
|1.7742
|1.7942
|1531
|2006.02.01 09:00
|close
|387
|0.10
|1.7786
|1.7742
|1.7942
|49.18
|15411.61
|1532
|2006.02.01 09:00
|buy stop
|389
|0.10
|1.7823
|1.7447
|1.8028
|1533
|2006.02.01 09:00
|sell stop
|390
|0.10
|1.7732
|1.8108
|1.7527
|1534
|2006.02.01 14:48
|sell
|390
|0.10
|1.7732
|1.8108
|1.7527
|1535
|2006.02.01 14:48
|delete
|389
|0.10
|1.7823
|1.7447
|1.8028
|1536
|2006.02.02 09:46
|close
|390
|0.10
|1.7730
|1.8108
|1.7527
|1.01
|15412.62
|1537
|2006.02.03 09:00
|buy stop
|391
|0.10
|1.7800
|1.7589
|1.8005
|1538
|2006.02.03 09:00
|sell stop
|392
|0.10
|1.7746
|1.7957
|1.7541
|1539
|2006.02.03 14:29
|sell
|392
|0.10
|1.7746
|1.7957
|1.7541
|1540
|2006.02.03 14:29
|delete
|391
|0.10
|1.7800
|1.7589
|1.8005
|1541
|2006.02.03 15:27
|modify
|392
|0.10
|1.7746
|1.7741
|1.7541
|1542
|2006.02.06 08:13
|modify
|392
|0.10
|1.7746
|1.7739
|1.7541
|1543
|2006.02.06 08:13
|modify
|392
|0.10
|1.7746
|1.7737
|1.7541
|1544
|2006.02.06 08:17
|modify
|392
|0.10
|1.7746
|1.7735
|1.7541
|1545
|2006.02.06 08:17
|modify
|392
|0.10
|1.7746
|1.7731
|1.7541
|1546
|2006.02.06 08:18
|modify
|392
|0.10
|1.7746
|1.7730
|1.7541
|1547
|2006.02.06 08:18
|modify
|392
|0.10
|1.7746
|1.7729
|1.7541
|1548
|2006.02.06 08:24
|modify
|392
|0.10
|1.7746
|1.7728
|1.7541
|1549
|2006.02.06 08:32
|modify
|392
|0.10
|1.7746
|1.7727
|1.7541
|1550
|2006.02.06 08:32
|modify
|392
|0.10
|1.7746
|1.7723
|1.7541
|1551
|2006.02.06 08:34
|modify
|392
|0.10
|1.7746
|1.7718
|1.7541
|1552
|2006.02.06 08:38
|modify
|392
|0.10
|1.7746
|1.7717
|1.7541
|1553
|2006.02.06 08:38
|modify
|392
|0.10
|1.7746
|1.7716
|1.7541
|1554
|2006.02.06 08:44
|modify
|392
|0.10
|1.7746
|1.7715
|1.7541
|1555
|2006.02.06 08:44
|modify
|392
|0.10
|1.7746
|1.7714
|1.7541
|1556
|2006.02.06 08:44
|modify
|392
|0.10
|1.7746
|1.7712
|1.7541
|1557
|2006.02.06 08:46
|modify
|392
|0.10
|1.7746
|1.7709
|1.7541
|1558
|2006.02.06 08:48
|modify
|392
|0.10
|1.7746
|1.7708
|1.7541
|1559
|2006.02.06 08:48
|modify
|392
|0.10
|1.7746
|1.7707
|1.7541
|1560
|2006.02.06 08:48
|modify
|392
|0.10
|1.7746
|1.7706
|1.7541
|1561
|2006.02.06 09:00
|close
|392
|0.10
|1.7566
|1.7706
|1.7541
|179.67
|15592.29
|1562
|2006.02.06 09:00
|buy stop
|393
|0.10
|1.7615
|1.7078
|1.7820
|1563
|2006.02.06 09:00
|sell stop
|394
|0.10
|1.7487
|1.8024
|1.7282
|1564
|2006.02.06 17:08
|sell
|394
|0.10
|1.7487
|1.8024
|1.7282
|1565
|2006.02.06 17:08
|delete
|393
|0.10
|1.7615
|1.7078
|1.7820
|1566
|2006.02.07 09:18
|close
|394
|0.10
|1.7486
|1.8024
|1.7282
|0.67
|15592.96
|1567
|2006.02.08 09:00
|buy stop
|395
|0.10
|1.7466
|1.7220
|1.7671
|1568
|2006.02.08 09:00
|sell stop
|396
|0.10
|1.7404
|1.7651
|1.7199
|1569
|2006.02.08 16:21
|sell
|396
|0.10
|1.7404
|1.7651
|1.7199
|1570
|2006.02.08 16:21
|delete
|395
|0.10
|1.7466
|1.7220
|1.7671
|1571
|2006.02.13 09:07
|close
|396
|0.10
|1.7403
|1.7651
|1.7199
|-0.65
|15592.31
|1572
|2006.02.14 09:00
|buy stop
|397
|0.10
|1.7447
|1.7267
|1.7652
|1573
|2006.02.14 09:00
|sell stop
|398
|0.10
|1.7400
|1.7581
|1.7195
|1574
|2006.02.14 10:30
|sell
|398
|0.10
|1.7400
|1.7581
|1.7195
|1575
|2006.02.14 10:30
|delete
|397
|0.10
|1.7447
|1.7267
|1.7652
|1576
|2006.02.15 09:00
|close
|398
|0.10
|1.7349
|1.7581
|1.7195
|50.67
|15642.98
|1577
|2006.02.15 09:00
|buy stop
|399
|0.10
|1.7380
|1.7041
|1.7585
|1578
|2006.02.15 09:00
|sell stop
|400
|0.10
|1.7297
|1.7636
|1.7092
|1579
|2006.02.15 11:36
|buy
|399
|0.10
|1.7380
|1.7041
|1.7585
|1580
|2006.02.15 11:36
|delete
|400
|0.10
|1.7297
|1.7636
|1.7092
|1581
|2006.02.16 09:00
|close
|399
|0.10
|1.7386
|1.7041
|1.7585
|6.54
|15649.52
|1582
|2006.02.16 09:00
|buy stop
|401
|0.10
|1.7420
|1.7075
|1.7625
|1583
|2006.02.16 09:00
|sell stop
|402
|0.10
|1.7336
|1.7681
|1.7131
|1584
|2006.02.16 10:30
|sell
|402
|0.10
|1.7336
|1.7681
|1.7131
|1585
|2006.02.16 10:30
|delete
|401
|0.10
|1.7420
|1.7075
|1.7625
|1586
|2006.02.27 09:00
|close
|402
|0.10
|1.7418
|1.7681
|1.7131
|-84.97
|15564.55
|1587
|2006.02.27 09:00
|buy stop
|403
|0.10
|1.7448
|1.7114
|1.7653
|1588
|2006.02.27 09:00
|sell stop
|404
|0.10
|1.7366
|1.7701
|1.7161
|1589
|2006.02.28 09:00
|delete
|404
|0.10
|1.7366
|1.7701
|1.7161
|1590
|2006.02.28 09:00
|delete
|403
|0.10
|1.7448
|1.7114
|1.7653
|1591
|2006.02.28 09:00
|buy stop
|405
|0.10
|1.7398
|1.7301
|1.7603
|1592
|2006.02.28 09:00
|sell stop
|406
|0.10
|1.7370
|1.7467
|1.7165
|1593
|2006.02.28 09:19
|buy
|405
|0.10
|1.7398
|1.7301
|1.7603
|1594
|2006.02.28 09:19
|delete
|406
|0.10
|1.7370
|1.7467
|1.7165
|1595
|2006.02.28 16:30
|modify
|405
|0.10
|1.7398
|1.7403
|1.7603
|1596
|2006.02.28 19:52
|modify
|405
|0.10
|1.7398
|1.7404
|1.7603
|1597
|2006.02.28 19:53
|modify
|405
|0.10
|1.7398
|1.7405
|1.7603
|1598
|2006.02.28 19:53
|modify
|405
|0.10
|1.7398
|1.7406
|1.7603
|1599
|2006.02.28 19:53
|modify
|405
|0.10
|1.7398
|1.7407
|1.7603
|1600
|2006.02.28 19:53
|modify
|405
|0.10
|1.7398
|1.7408
|1.7603
|1601
|2006.02.28 19:54
|modify
|405
|0.10
|1.7398
|1.7409
|1.7603
|1602
|2006.02.28 19:54
|modify
|405
|0.10
|1.7398
|1.7410
|1.7603
|1603
|2006.02.28 19:54
|modify
|405
|0.10
|1.7398
|1.7411
|1.7603
|1604
|2006.02.28 19:56
|modify
|405
|0.10
|1.7398
|1.7412
|1.7603
|1605
|2006.02.28 19:56
|modify
|405
|0.10
|1.7398
|1.7413
|1.7603
|1606
|2006.02.28 19:57
|modify
|405
|0.10
|1.7398
|1.7414
|1.7603
|1607
|2006.02.28 20:07
|modify
|405
|0.10
|1.7398
|1.7415
|1.7603
|1608
|2006.02.28 20:07
|modify
|405
|0.10
|1.7398
|1.7416
|1.7603
|1609
|2006.02.28 20:07
|modify
|405
|0.10
|1.7398
|1.7417
|1.7603
|1610
|2006.02.28 20:09
|modify
|405
|0.10
|1.7398
|1.7418
|1.7603
|1611
|2006.03.01 09:00
|close
|405
|0.10
|1.7537
|1.7418
|1.7603
|139.18
|15703.73
|1612
|2006.03.01 09:00
|buy stop
|407
|0.10
|1.7578
|1.7164
|1.7783
|1613
|2006.03.01 09:00
|sell stop
|408
|0.10
|1.7478
|1.7891
|1.7273
|1614
|2006.03.01 11:16
|buy
|407
|0.10
|1.7578
|1.7164
|1.7783
|1615
|2006.03.01 11:16
|delete
|408
|0.10
|1.7478
|1.7891
|1.7273
|1616
|2006.03.06 09:00
|close
|407
|0.10
|1.7604
|1.7164
|1.7783
|26.90
|15730.63
|1617
|2006.03.06 09:00
|buy stop
|409
|0.10
|1.7630
|1.7377
|1.7835
|1618
|2006.03.06 09:00
|sell stop
|410
|0.10
|1.7567
|1.7820
|1.7362
|1619
|2006.03.06 10:20
|sell
|410
|0.10
|1.7567
|1.7820
|1.7362
|1620
|2006.03.06 10:20
|delete
|409
|0.10
|1.7630
|1.7377
|1.7835
|1621
|2006.03.07 08:44
|modify
|410
|0.10
|1.7567
|1.7562
|1.7362
|1622
|2006.03.07 09:00
|close
|410
|0.10
|1.7440
|1.7562
|1.7362
|126.67
|15857.30
|1623
|2006.03.07 09:00
|buy stop
|411
|0.10
|1.7474
|1.7096
|1.7679
|1624
|2006.03.07 09:00
|sell stop
|412
|0.10
|1.7382
|1.7761
|1.7177
|1625
|2006.03.07 11:09
|sell
|412
|0.10
|1.7382
|1.7761
|1.7177
|1626
|2006.03.07 11:09
|delete
|411
|0.10
|1.7474
|1.7096
|1.7679
|1627
|2006.03.08 09:43
|close
|412
|0.10
|1.7381
|1.7761
|1.7177
|0.67
|15857.97
|1628
|2006.03.09 09:00
|buy stop
|413
|0.10
|1.7391
|1.7228
|1.7596
|1629
|2006.03.09 09:00
|sell stop
|414
|0.10
|1.7348
|1.7511
|1.7143
|1630
|2006.03.09 11:15
|buy
|413
|0.10
|1.7391
|1.7228
|1.7596
|1631
|2006.03.09 11:15
|delete
|414
|0.10
|1.7348
|1.7511
|1.7143
|1632
|2006.03.10 09:57
|close
|413
|0.10
|1.7392
|1.7228
|1.7596
|1.18
|15859.15
|1633
|2006.03.13 09:00
|buy stop
|415
|0.10
|1.7321
|1.6956
|1.7526
|1634
|2006.03.13 09:00
|sell stop
|416
|0.10
|1.7232
|1.7597
|1.7027
|1635
|2006.03.13 10:00
|sell
|416
|0.10
|1.7232
|1.7597
|1.7027
|1636
|2006.03.13 10:00
|delete
|415
|0.10
|1.7321
|1.6956
|1.7526
|1637
|2006.03.16 18:49
|s/l
|416
|0.10
|1.7597
|1.7597
|1.7027
|-366.65
|15492.50
|1638
|2006.03.17 09:00
|buy stop
|417
|0.10
|1.7565
|1.7257
|1.7770
|1639
|2006.03.17 09:00
|sell stop
|418
|0.10
|1.7489
|1.7797
|1.7284
|1640
|2006.03.17 10:44
|buy
|417
|0.10
|1.7565
|1.7257
|1.7770
|1641
|2006.03.17 10:44
|delete
|418
|0.10
|1.7489
|1.7797
|1.7284
|1642
|2006.03.20 09:00
|close
|417
|0.10
|1.7582
|1.7257
|1.7770
|17.18
|15509.68
|1643
|2006.03.20 09:00
|buy stop
|419
|0.10
|1.7600
|1.7437
|1.7805
|1644
|2006.03.20 09:00
|sell stop
|420
|0.10
|1.7557
|1.7720
|1.7352
|1645
|2006.03.20 11:00
|sell
|420
|0.10
|1.7557
|1.7720
|1.7352
|1646
|2006.03.20 11:00
|delete
|419
|0.10
|1.7600
|1.7437
|1.7805
|1647
|2006.03.21 09:00
|close
|420
|0.10
|1.7513
|1.7720
|1.7352
|43.67
|15553.35
|1648
|2006.03.21 09:00
|buy stop
|421
|0.10
|1.7529
|1.7353
|1.7734
|1649
|2006.03.21 09:00
|sell stop
|422
|0.10
|1.7483
|1.7659
|1.7278
|1650
|2006.03.21 09:25
|sell
|422
|0.10
|1.7483
|1.7659
|1.7278
|1651
|2006.03.21 09:25
|delete
|421
|0.10
|1.7529
|1.7353
|1.7734
|1652
|2006.03.23 09:00
|close
|422
|0.10
|1.7433
|1.7659
|1.7278
|48.68
|15602.03
|1653
|2006.03.23 09:00
|buy stop
|423
|0.10
|1.7448
|1.7279
|1.7653
|1654
|2006.03.23 09:00
|sell stop
|424
|0.10
|1.7404
|1.7573
|1.7199
|1655
|2006.03.23 15:24
|buy
|423
|0.10
|1.7448
|1.7279
|1.7653
|1656
|2006.03.23 15:24
|delete
|424
|0.10
|1.7404
|1.7573
|1.7199
|1657
|2006.03.27 09:00
|close
|423
|0.10
|1.7460
|1.7279
|1.7653
|12.36
|15614.39
|1658
|2006.03.27 09:00
|buy stop
|425
|0.10
|1.7498
|1.7113
|1.7703
|1659
|2006.03.27 09:00
|sell stop
|426
|0.10
|1.7405
|1.7790
|1.7200
|1660
|2006.03.28 09:00
|delete
|426
|0.10
|1.7405
|1.7790
|1.7200
|1661
|2006.03.28 09:00
|delete
|425
|0.10
|1.7498
|1.7113
|1.7703
|1662
|2006.03.28 09:00
|buy stop
|427
|0.10
|1.7485
|1.7368
|1.7690
|1663
|2006.03.28 09:00
|sell stop
|428
|0.10
|1.7452
|1.7569
|1.7247
|1664
|2006.03.28 09:53
|buy
|427
|0.10
|1.7485
|1.7368
|1.7690
|1665
|2006.03.28 09:53
|delete
|428
|0.10
|1.7452
|1.7569
|1.7247
|1666
|2006.03.29 09:58
|s/l
|427
|0.10
|1.7368
|1.7368
|1.7690
|-116.82
|15497.57
|1667
|2006.03.30 09:00
|buy stop
|429
|0.10
|1.7408
|1.7155
|1.7613
|1668
|2006.03.30 09:00
|sell stop
|430
|0.10
|1.7344
|1.7597
|1.7139
|1669
|2006.03.30 13:22
|buy
|429
|0.10
|1.7408
|1.7155
|1.7613
|1670
|2006.03.30 13:22
|delete
|430
|0.10
|1.7344
|1.7597
|1.7139
|1671
|2006.03.31 09:00
|close
|429
|0.10
|1.7429
|1.7155
|1.7613
|21.18
|15518.75
|1672
|2006.03.31 09:00
|buy stop
|431
|0.10
|1.7456
|1.7188
|1.7661
|1673
|2006.03.31 09:00
|sell stop
|432
|0.10
|1.7389
|1.7658
|1.7184
|1674
|2006.03.31 10:19
|sell
|432
|0.10
|1.7389
|1.7658
|1.7184
|1675
|2006.03.31 10:19
|delete
|431
|0.10
|1.7456
|1.7188
|1.7661
|1676
|2006.04.03 08:51
|modify
|432
|0.10
|1.7389
|1.7384
|1.7184
|1677
|2006.04.03 09:00
|close
|432
|0.10
|1.7269
|1.7384
|1.7184
|119.67
|15638.42
|1678
|2006.04.03 09:00
|buy stop
|433
|0.10
|1.7309
|1.6865
|1.7514
|1679
|2006.04.03 09:00
|sell stop
|434
|0.10
|1.7202
|1.7647
|1.6997
|1680
|2006.04.03 16:27
|buy
|433
|0.10
|1.7309
|1.6865
|1.7514
|1681
|2006.04.03 16:27
|delete
|434
|0.10
|1.7202
|1.7647
|1.6997
|1682
|2006.04.04 09:00
|close
|433
|0.10
|1.7379
|1.6865
|1.7514
|70.18
|15708.60
|1683
|2006.04.04 09:00
|buy stop
|435
|0.10
|1.7415
|1.7048
|1.7620
|1684
|2006.04.04 09:00
|sell stop
|436
|0.10
|1.7326
|1.7693
|1.7121
|1685
|2006.04.04 09:21
|buy
|435
|0.10
|1.7415
|1.7048
|1.7620
|1686
|2006.04.04 09:21
|delete
|436
|0.10
|1.7326
|1.7693
|1.7121
|1687
|2006.04.04 14:28
|modify
|435
|0.10
|1.7415
|1.7420
|1.7620
|1688
|2006.04.04 15:51
|modify
|435
|0.10
|1.7415
|1.7422
|1.7620
|1689
|2006.04.04 15:51
|modify
|435
|0.10
|1.7415
|1.7423
|1.7620
|1690
|2006.04.04 15:51
|modify
|435
|0.10
|1.7415
|1.7424
|1.7620
|1691
|2006.04.04 15:51
|modify
|435
|0.10
|1.7415
|1.7425
|1.7620
|1692
|2006.04.04 15:51
|modify
|435
|0.10
|1.7415
|1.7427
|1.7620
|1693
|2006.04.05 05:48
|modify
|435
|0.10
|1.7415
|1.7428
|1.7620
|1694
|2006.04.05 06:32
|modify
|435
|0.10
|1.7415
|1.7429
|1.7620
|1695
|2006.04.05 06:44
|modify
|435
|0.10
|1.7415
|1.7431
|1.7620
|1696
|2006.04.05 06:44
|modify
|435
|0.10
|1.7415
|1.7432
|1.7620
|1697
|2006.04.05 06:44
|modify
|435
|0.10
|1.7415
|1.7433
|1.7620
|1698
|2006.04.05 06:44
|modify
|435
|0.10
|1.7415
|1.7434
|1.7620
|1699
|2006.04.05 06:50
|modify
|435
|0.10
|1.7415
|1.7435
|1.7620
|1700
|2006.04.05 06:50
|modify
|435
|0.10
|1.7415
|1.7436
|1.7620
|1701
|2006.04.05 06:51
|modify
|435
|0.10
|1.7415
|1.7438
|1.7620
|1702
|2006.04.05 06:51
|modify
|435
|0.10
|1.7415
|1.7439
|1.7620
|1703
|2006.04.05 07:02
|modify
|435
|0.10
|1.7415
|1.7440
|1.7620
|1704
|2006.04.05 07:02
|modify
|435
|0.10
|1.7415
|1.7442
|1.7620
|1705
|2006.04.05 07:03
|modify
|435
|0.10
|1.7415
|1.7443
|1.7620
|1706
|2006.04.05 07:03
|modify
|435
|0.10
|1.7415
|1.7444
|1.7620
|1707
|2006.04.05 07:18
|modify
|435
|0.10
|1.7415
|1.7445
|1.7620
|1708
|2006.04.05 07:18
|modify
|435
|0.10
|1.7415
|1.7447
|1.7620
|1709
|2006.04.05 07:19
|modify
|435
|0.10
|1.7415
|1.7448
|1.7620
|1710
|2006.04.05 07:19
|modify
|435
|0.10
|1.7415
|1.7449
|1.7620
|1711
|2006.04.05 09:00
|close
|435
|0.10
|1.7593
|1.7449
|1.7620
|178.18
|15886.78
|1712
|2006.04.05 09:00
|buy stop
|437
|0.10
|1.7640
|1.7152
|1.7845
|1713
|2006.04.05 09:00
|sell stop
|438
|0.10
|1.7523
|1.8012
|1.7318
|1714
|2006.04.05 11:06
|sell
|438
|0.10
|1.7523
|1.8012
|1.7318
|1715
|2006.04.05 11:06
|delete
|437
|0.10
|1.7640
|1.7152
|1.7845
|1716
|2006.04.06 09:00
|close
|438
|0.10
|1.7520
|1.8012
|1.7318
|2.01
|15888.79
|1717
|2006.04.06 09:00
|buy stop
|439
|0.10
|1.7547
|1.7250
|1.7752
|1718
|2006.04.06 09:00
|sell stop
|440
|0.10
|1.7474
|1.7770
|1.7269
|1719
|2006.04.06 09:25
|buy
|439
|0.10
|1.7547
|1.7250
|1.7752
|1720
|2006.04.06 09:25
|delete
|440
|0.10
|1.7474
|1.7770
|1.7269
|1721
|2006.04.13 09:02
|close
|439
|0.10
|1.7548
|1.7250
|1.7752
|2.26
|15891.05
|1722
|2006.04.14 09:00
|buy stop
|441
|0.10
|1.7538
|1.7371
|1.7743
|1723
|2006.04.14 09:00
|sell stop
|442
|0.10
|1.7494
|1.7661
|1.7289
|1724
|2006.04.17 00:07
|buy
|441
|0.10
|1.7538
|1.7371
|1.7743
|1725
|2006.04.17 00:07
|delete
|442
|0.10
|1.7494
|1.7661
|1.7289
|1726
|2006.04.17 13:42
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7543
|1.7743
|1727
|2006.04.17 14:19
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7544
|1.7743
|1728
|2006.04.17 14:19
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7546
|1.7743
|1729
|2006.04.17 14:19
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7547
|1.7743
|1730
|2006.04.17 14:20
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7548
|1.7743
|1731
|2006.04.17 14:21
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7550
|1.7743
|1732
|2006.04.17 14:21
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7553
|1.7743
|1733
|2006.04.17 14:21
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7556
|1.7743
|1734
|2006.04.17 14:32
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7558
|1.7743
|1735
|2006.04.17 14:32
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7559
|1.7743
|1736
|2006.04.17 14:32
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7561
|1.7743
|1737
|2006.04.17 14:32
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7562
|1.7743
|1738
|2006.04.17 14:32
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7564
|1.7743
|1739
|2006.04.17 14:32
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7565
|1.7743
|1740
|2006.04.17 14:32
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7566
|1.7743
|1741
|2006.04.17 14:32
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7567
|1.7743
|1742
|2006.04.17 14:33
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7568
|1.7743
|1743
|2006.04.17 14:33
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7569
|1.7743
|1744
|2006.04.17 14:33
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7571
|1.7743
|1745
|2006.04.17 14:33
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7572
|1.7743
|1746
|2006.04.17 14:33
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7574
|1.7743
|1747
|2006.04.17 14:33
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7575
|1.7743
|1748
|2006.04.17 14:33
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7576
|1.7743
|1749
|2006.04.17 14:33
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7577
|1.7743
|1750
|2006.04.17 16:47
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7579
|1.7743
|1751
|2006.04.17 16:50
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7580
|1.7743
|1752
|2006.04.17 16:50
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7582
|1.7743
|1753
|2006.04.17 16:50
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7583
|1.7743
|1754
|2006.04.17 16:50
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7584
|1.7743
|1755
|2006.04.17 16:50
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7586
|1.7743
|1756
|2006.04.17 16:51
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7587
|1.7743
|1757
|2006.04.17 16:51
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7588
|1.7743
|1758
|2006.04.17 16:51
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7589
|1.7743
|1759
|2006.04.17 16:52
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7590
|1.7743
|1760
|2006.04.17 16:52
|modify
|441
|0.10
|1.7538
|1.7592
|1.7743
|1761
|2006.04.17 16:55
|t/p
|441
|0.10
|1.7743
|1.7592
|1.7743
|205.00
|16096.05
|1762
|2006.04.18 09:00
|buy stop
|443
|0.10
|1.7753
|1.7353
|1.7958
|1763
|2006.04.18 09:00
|sell stop
|444
|0.10
|1.7656
|1.8057
|1.7451
|1764
|2006.04.18 14:39
|buy
|443
|0.10
|1.7753
|1.7353
|1.7958
|1765
|2006.04.18 14:39
|delete
|444
|0.10
|1.7656
|1.8057
|1.7451
|1766
|2006.04.19 09:00
|close
|443
|0.10
|1.7827
|1.7353
|1.7958
|74.18
|16170.23
|1767
|2006.04.19 09:00
|buy stop
|445
|0.10
|1.7863
|1.7500
|1.8068
|1768
|2006.04.19 09:00
|sell stop
|446
|0.10
|1.7774
|1.8137
|1.7569
|1769
|2006.04.19 11:12
|buy
|445
|0.10
|1.7863
|1.7500
|1.8068
|1770
|2006.04.19 11:12
|delete
|446
|0.10
|1.7774
|1.8137
|1.7569
|1771
|2006.04.20 09:00
|close
|445
|0.10
|1.7870
|1.7500
|1.8068
|7.54
|16177.77
|1772
|2006.04.20 09:00
|buy stop
|447
|0.10
|1.7897
|1.7633
|1.8102
|1773
|2006.04.20 09:00
|sell stop
|448
|0.10
|1.7831
|1.8095
|1.7626
|1774
|2006.04.20 10:02
|buy
|447
|0.10
|1.7897
|1.7633
|1.8102
|1775
|2006.04.20 10:02
|delete
|448
|0.10
|1.7831
|1.8095
|1.7626
|1776
|2006.04.24 09:37
|close
|447
|0.10
|1.7898
|1.7633
|1.8102
|1.36
|16179.13
|1777
|2006.04.25 09:00
|buy stop
|449
|0.10
|1.7889
|1.7585
|1.8094
|1778
|2006.04.25 09:00
|sell stop
|450
|0.10
|1.7814
|1.8117
|1.7609
|1779
|2006.04.25 14:09
|buy
|449
|0.10
|1.7889
|1.7585
|1.8094
|1780
|2006.04.25 14:09
|delete
|450
|0.10
|1.7814
|1.8117
|1.7609
|1781
|2006.04.27 16:43
|modify
|449
|0.10
|1.7889
|1.7894
|1.8094
|1782
|2006.04.27 16:48
|modify
|449
|0.10
|1.7889
|1.7895
|1.8094
|1783
|2006.04.28 09:00
|close
|449
|0.10
|1.8020
|1.7895
|1.8094
|131.90
|16311.03
|1784
|2006.04.28 09:00
|buy stop
|451
|0.10
|1.8068
|1.7575
|1.8273
|1785
|2006.04.28 09:00
|sell stop
|452
|0.10
|1.7950
|1.8443
|1.7745
|1786
|2006.04.28 10:43
|buy
|451
|0.10
|1.8068
|1.7575
|1.8273
|1787
|2006.04.28 10:43
|delete
|452
|0.10
|1.7950
|1.8443
|1.7745
|1788
|2006.04.28 17:05
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8073
|1.8273
|1789
|2006.04.28 17:08
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8075
|1.8273
|1790
|2006.04.28 17:08
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8078
|1.8273
|1791
|2006.04.28 17:08
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8079
|1.8273
|1792
|2006.04.28 17:08
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8082
|1.8273
|1793
|2006.04.28 17:09
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8086
|1.8273
|1794
|2006.04.28 17:09
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8087
|1.8273
|1795
|2006.04.28 17:09
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8089
|1.8273
|1796
|2006.04.28 17:09
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8090
|1.8273
|1797
|2006.04.28 17:09
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8092
|1.8273
|1798
|2006.04.28 17:09
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8093
|1.8273
|1799
|2006.04.28 17:09
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8095
|1.8273
|1800
|2006.04.28 22:07
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8096
|1.8273
|1801
|2006.04.28 22:08
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8097
|1.8273
|1802
|2006.04.28 22:08
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8098
|1.8273
|1803
|2006.04.28 22:11
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8099
|1.8273
|1804
|2006.04.28 22:11
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8100
|1.8273
|1805
|2006.04.28 22:11
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8101
|1.8273
|1806
|2006.04.28 22:12
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8102
|1.8273
|1807
|2006.04.28 22:12
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8103
|1.8273
|1808
|2006.04.28 22:12
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8104
|1.8273
|1809
|2006.04.28 22:12
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8105
|1.8273
|1810
|2006.04.28 22:12
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8106
|1.8273
|1811
|2006.04.28 22:12
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8107
|1.8273
|1812
|2006.04.28 22:12
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8108
|1.8273
|1813
|2006.04.28 22:47
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8110
|1.8273
|1814
|2006.05.01 05:21
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8111
|1.8273
|1815
|2006.05.01 05:21
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8112
|1.8273
|1816
|2006.05.01 05:21
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8113
|1.8273
|1817
|2006.05.01 05:23
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8115
|1.8273
|1818
|2006.05.01 05:26
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8116
|1.8273
|1819
|2006.05.01 05:27
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8117
|1.8273
|1820
|2006.05.01 06:07
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8121
|1.8273
|1821
|2006.05.01 06:07
|modify
|451
|0.10
|1.8068
|1.8122
|1.8273
|1822
|2006.05.01 06:07
|t/p
|451
|0.10
|1.8273
|1.8122
|1.8273
|205.18
|16516.21
|1823
|2006.05.01 09:00
|buy stop
|453
|0.10
|1.8313
|1.7710
|1.8518
|1824
|2006.05.01 09:00
|sell stop
|454
|0.10
|1.8170
|1.8773
|1.7965
|1825
|2006.05.01 14:56
|buy
|453
|0.10
|1.8313
|1.7710
|1.8518
|1826
|2006.05.01 14:56
|delete
|454
|0.10
|1.8170
|1.8773
|1.7965
|1827
|2006.05.03 04:32
|modify
|453
|0.10
|1.8313
|1.8318
|1.8518
|1828
|2006.05.03 08:34
|modify
|453
|0.10
|1.8313
|1.8319
|1.8518
|1829
|2006.05.03 08:35
|modify
|453
|0.10
|1.8313
|1.8320
|1.8518
|1830
|2006.05.03 08:35
|modify
|453
|0.10
|1.8313
|1.8321
|1.8518
|1831
|2006.05.03 08:35
|modify
|453
|0.10
|1.8313
|1.8322
|1.8518
|1832
|2006.05.03 08:35
|modify
|453
|0.10
|1.8313
|1.8323
|1.8518
|1833
|2006.05.03 08:35
|modify
|453
|0.10
|1.8313
|1.8324
|1.8518
|1834
|2006.05.03 08:35
|modify
|453
|0.10
|1.8313
|1.8326
|1.8518
|1835
|2006.05.03 09:00
|close
|453
|0.10
|1.8452
|1.8326
|1.8518
|139.36
|16655.57
|1836
|2006.05.03 09:00
|buy stop
|455
|0.10
|1.8509
|1.7919
|1.8714
|1837
|2006.05.03 09:00
|sell stop
|456
|0.10
|1.8369
|1.8958
|1.8164
|1838
|2006.05.03 10:04
|sell
|456
|0.10
|1.8369
|1.8958
|1.8164
|1839
|2006.05.03 10:04
|delete
|455
|0.10
|1.8509
|1.7919
|1.8714
|1840
|2006.05.04 09:00
|close
|456
|0.10
|1.8354
|1.8958
|1.8164
|14.01
|16669.58
|1841
|2006.05.04 09:00
|buy stop
|457
|0.10
|1.8382
|1.8072
|1.8587
|1842
|2006.05.04 09:00
|sell stop
|458
|0.10
|1.8306
|1.8616
|1.8101
|1843
|2006.05.04 09:17
|buy
|457
|0.10
|1.8382
|1.8072
|1.8587
|1844
|2006.05.04 09:17
|delete
|458
|0.10
|1.8306
|1.8616
|1.8101
|1845
|2006.05.04 20:08
|modify
|457
|0.10
|1.8382
|1.8387
|1.8587
|1846
|2006.05.04 20:11
|modify
|457
|0.10
|1.8382
|1.8388
|1.8587
|1847
|2006.05.04 20:11
|modify
|457
|0.10
|1.8382
|1.8390
|1.8587
|1848
|2006.05.04 20:11
|modify
|457
|0.10
|1.8382
|1.8391
|1.8587
|1849
|2006.05.04 20:11
|modify
|457
|0.10
|1.8382
|1.8392
|1.8587
|1850
|2006.05.04 20:11
|modify
|457
|0.10
|1.8382
|1.8394
|1.8587
|1851
|2006.05.04 20:11
|modify
|457
|0.10
|1.8382
|1.8395
|1.8587
|1852
|2006.05.04 20:14
|modify
|457
|0.10
|1.8382
|1.8396
|1.8587
|1853
|2006.05.05 09:00
|close
|457
|0.10
|1.8512
|1.8396
|1.8587
|130.18
|16799.76
|1854
|2006.05.05 09:00
|buy stop
|459
|0.10
|1.8556
|1.8105
|1.8761
|1855
|2006.05.05 09:00
|sell stop
|460
|0.10
|1.8448
|1.8898
|1.8243
|1856
|2006.05.05 14:30
|buy
|459
|0.10
|1.8556
|1.8105
|1.8761
|1857
|2006.05.05 14:30
|delete
|460
|0.10
|1.8448
|1.8898
|1.8243
|1858
|2006.05.08 09:00
|close
|459
|0.10
|1.8613
|1.8105
|1.8761
|57.18
|16856.94
|1859
|2006.05.08 09:00
|buy stop
|461
|0.10
|1.8647
|1.8306
|1.8852
|1860
|2006.05.08 09:00
|sell stop
|462
|0.10
|1.8564
|1.8904
|1.8359
|1861
|2006.05.08 10:26
|buy
|461
|0.10
|1.8647
|1.8306
|1.8852
|1862
|2006.05.08 10:26
|delete
|462
|0.10
|1.8564
|1.8904
|1.8359
|1863
|2006.05.10 09:00
|close
|461
|0.10
|1.8705
|1.8306
|1.8852
|58.36
|16915.30
|1864
|2006.05.10 09:00
|buy stop
|463
|0.10
|1.8752
|1.8270
|1.8957
|1865
|2006.05.10 09:00
|sell stop
|464
|0.10
|1.8636
|1.9118
|1.8431
|1866
|2006.05.10 10:27
|sell
|464
|0.10
|1.8636
|1.9118
|1.8431
|1867
|2006.05.10 10:27
|delete
|463
|0.10
|1.8752
|1.8270
|1.8957
|1868
|2006.05.11 09:00
|close
|464
|0.10
|1.8559
|1.9118
|1.8431
|76.01
|16991.31
|1869
|2006.05.11 09:00
|buy stop
|465
|0.10
|1.8597
|1.8179
|1.8802
|1870
|2006.05.11 09:00
|sell stop
|466
|0.10
|1.8496
|1.8914
|1.8291
|1871
|2006.05.11 10:30
|buy
|465
|0.10
|1.8597
|1.8179
|1.8802
|1872
|2006.05.11 10:30
|delete
|466
|0.10
|1.8496
|1.8914
|1.8291
|1873
|2006.05.11 15:52
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8602
|1.8802
|1874
|2006.05.11 16:32
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8603
|1.8802
|1875
|2006.05.11 16:32
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8604
|1.8802
|1876
|2006.05.11 16:32
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8606
|1.8802
|1877
|2006.05.11 16:33
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8607
|1.8802
|1878
|2006.05.11 16:33
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8608
|1.8802
|1879
|2006.05.11 16:33
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8609
|1.8802
|1880
|2006.05.11 16:33
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8610
|1.8802
|1881
|2006.05.11 16:33
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8611
|1.8802
|1882
|2006.05.11 16:33
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8612
|1.8802
|1883
|2006.05.11 16:33
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8613
|1.8802
|1884
|2006.05.11 16:34
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8614
|1.8802
|1885
|2006.05.11 16:34
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8615
|1.8802
|1886
|2006.05.11 16:34
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8616
|1.8802
|1887
|2006.05.11 16:34
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8617
|1.8802
|1888
|2006.05.11 16:34
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8618
|1.8802
|1889
|2006.05.11 16:34
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8619
|1.8802
|1890
|2006.05.11 16:34
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8620
|1.8802
|1891
|2006.05.11 16:35
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8621
|1.8802
|1892
|2006.05.11 16:35
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8622
|1.8802
|1893
|2006.05.11 16:35
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8623
|1.8802
|1894
|2006.05.11 16:35
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8624
|1.8802
|1895
|2006.05.11 16:35
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8625
|1.8802
|1896
|2006.05.11 16:35
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8626
|1.8802
|1897
|2006.05.11 16:35
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8627
|1.8802
|1898
|2006.05.11 16:36
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8628
|1.8802
|1899
|2006.05.11 16:36
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8629
|1.8802
|1900
|2006.05.11 16:36
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8630
|1.8802
|1901
|2006.05.11 16:36
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8631
|1.8802
|1902
|2006.05.11 16:36
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8632
|1.8802
|1903
|2006.05.11 16:36
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8633
|1.8802
|1904
|2006.05.11 16:36
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8634
|1.8802
|1905
|2006.05.11 16:36
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8635
|1.8802
|1906
|2006.05.11 16:36
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8636
|1.8802
|1907
|2006.05.11 16:36
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8637
|1.8802
|1908
|2006.05.11 16:36
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8638
|1.8802
|1909
|2006.05.11 16:36
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8639
|1.8802
|1910
|2006.05.11 16:36
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8640
|1.8802
|1911
|2006.05.11 16:36
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8641
|1.8802
|1912
|2006.05.11 16:36
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8642
|1.8802
|1913
|2006.05.11 16:37
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8643
|1.8802
|1914
|2006.05.11 16:37
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8644
|1.8802
|1915
|2006.05.11 16:37
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8645
|1.8802
|1916
|2006.05.11 16:38
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8646
|1.8802
|1917
|2006.05.11 16:38
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8647
|1.8802
|1918
|2006.05.11 16:38
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8648
|1.8802
|1919
|2006.05.11 16:38
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8649
|1.8802
|1920
|2006.05.11 16:38
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8650
|1.8802
|1921
|2006.05.11 16:47
|modify
|465
|0.10
|1.8597
|1.8651
|1.8802
|1922
|2006.05.11 16:47
|t/p
|465
|0.10
|1.8802
|1.8651
|1.8802
|205.00
|17196.31
|1923
|2006.05.12 09:00
|buy stop
|467
|0.10
|1.8931
|1.8163
|1.9136
|1924
|2006.05.12 09:00
|sell stop
|468
|0.10
|1.8750
|1.9518
|1.8545
|1925
|2006.05.12 11:00
|buy
|467
|0.10
|1.8931
|1.8163
|1.9136
|1926
|2006.05.12 11:00
|delete
|468
|0.10
|1.8750
|1.9518
|1.8545
|1927
|2006.05.15 09:00
|close
|467
|0.10
|1.8932
|1.8163
|1.9136
|1.18
|17197.49
|1928
|2006.05.15 09:00
|buy stop
|469
|0.10
|1.8965
|1.8637
|1.9170
|1929
|2006.05.15 09:00
|sell stop
|470
|0.10
|1.8884
|1.9212
|1.8679
|1930
|2006.05.15 10:04
|sell
|470
|0.10
|1.8884
|1.9212
|1.8679
|1931
|2006.05.15 10:05
|delete
|469
|0.10
|1.8965
|1.8637
|1.9170
|1932
|2006.05.16 00:58
|modify
|470
|0.10
|1.8884
|1.8879
|1.8679
|1933
|2006.05.16 09:00
|close
|470
|0.10
|1.8832
|1.8879
|1.8679
|51.67
|17249.16
|1934
|2006.05.16 09:00
|buy stop
|471
|0.10
|1.8868
|1.8474
|1.9073
|1935
|2006.05.16 09:00
|sell stop
|472
|0.10
|1.8772
|1.9166
|1.8567
|1936
|2006.05.16 11:00
|sell
|472
|0.10
|1.8772
|1.9166
|1.8567
|1937
|2006.05.16 11:00
|delete
|471
|0.10
|1.8868
|1.8474
|1.9073
|1938
|2006.05.22 08:52
|modify
|472
|0.10
|1.8772
|1.8767
|1.8567
|1939
|2006.05.22 09:00
|close
|472
|0.10
|1.8647
|1.8767
|1.8567
|123.02
|17372.18
|1940
|2006.05.22 09:00
|buy stop
|473
|0.10
|1.8703
|1.8089
|1.8908
|1941
|2006.05.22 09:00
|sell stop
|474
|0.10
|1.8557
|1.9171
|1.8352
|1942
|2006.05.22 09:51
|buy
|473
|0.10
|1.8703
|1.8089
|1.8908
|1943
|2006.05.22 09:51
|delete
|474
|0.10
|1.8557
|1.9171
|1.8352
|1944
|2006.05.22 17:12
|modify
|473
|0.10
|1.8703
|1.8708
|1.8908
|1945
|2006.05.22 17:50
|modify
|473
|0.10
|1.8703
|1.8709
|1.8908
|1946
|2006.05.22 17:50
|modify
|473
|0.10
|1.8703
|1.8710
|1.8908
|1947
|2006.05.22 17:50
|modify
|473
|0.10
|1.8703
|1.8711
|1.8908
|1948
|2006.05.22 17:50
|modify
|473
|0.10
|1.8703
|1.8712
|1.8908
|1949
|2006.05.22 17:50
|modify
|473
|0.10
|1.8703
|1.8713
|1.8908
|1950
|2006.05.22 17:50
|modify
|473
|0.10
|1.8703
|1.8714
|1.8908
|1951
|2006.05.22 17:51
|modify
|473
|0.10
|1.8703
|1.8715
|1.8908
|1952
|2006.05.22 17:51
|modify
|473
|0.10
|1.8703
|1.8717
|1.8908
|1953
|2006.05.22 17:51
|modify
|473
|0.10
|1.8703
|1.8719
|1.8908
|1954
|2006.05.22 17:51
|modify
|473
|0.10
|1.8703
|1.8720
|1.8908
|1955
|2006.05.22 20:03
|modify
|473
|0.10
|1.8703
|1.8721
|1.8908
|1956
|2006.05.22 20:03
|modify
|473
|0.10
|1.8703
|1.8722
|1.8908
|1957
|2006.05.22 20:03
|modify
|473
|0.10
|1.8703
|1.8723
|1.8908
|1958
|2006.05.22 20:09
|modify
|473
|0.10
|1.8703
|1.8726
|1.8908
|1959
|2006.05.22 20:09
|modify
|473
|0.10
|1.8703
|1.8727
|1.8908
|1960
|2006.05.22 20:09
|modify
|473
|0.10
|1.8703
|1.8728
|1.8908
|1961
|2006.05.22 20:09
|modify
|473
|0.10
|1.8703
|1.8729
|1.8908
|1962
|2006.05.22 20:11
|modify
|473
|0.10
|1.8703
|1.8730
|1.8908
|1963
|2006.05.22 20:14
|modify
|473
|0.10
|1.8703
|1.8736
|1.8908
|1964
|2006.05.22 20:14
|modify
|473
|0.10
|1.8703
|1.8737
|1.8908
|1965
|2006.05.23 09:00
|close
|473
|0.10
|1.8868
|1.8737
|1.8908
|165.18
|17537.36
|1966
|2006.05.23 09:00
|buy stop
|475
|0.10
|1.8920
|1.8385
|1.9125
|1967
|2006.05.23 09:00
|sell stop
|476
|0.10
|1.8792
|1.9327
|1.8587
|1968
|2006.05.23 15:31
|sell
|476
|0.10
|1.8792
|1.9327
|1.8587
|1969
|2006.05.23 15:31
|delete
|475
|0.10
|1.8920
|1.8385
|1.9125
|1970
|2006.05.24 16:36
|modify
|476
|0.10
|1.8792
|1.8787
|1.8587
|1971
|2006.05.25 09:00
|close
|476
|0.10
|1.8698
|1.8787
|1.8587
|92.68
|17630.04
|1972
|2006.05.25 09:00
|buy stop
|477
|0.10
|1.8740
|1.8282
|1.8945
|1973
|2006.05.25 09:00
|sell stop
|478
|0.10
|1.8630
|1.9087
|1.8425
|1974
|2006.05.25 11:25
|buy
|477
|0.10
|1.8740
|1.8282
|1.8945
|1975
|2006.05.25 11:25
|delete
|478
|0.10
|1.8630
|1.9087
|1.8425
|1976
|2006.05.30 09:02
|close
|477
|0.10
|1.8746
|1.8282
|1.8945
|6.54
|17636.58
|1977
|2006.05.31 09:00
|buy stop
|479
|0.10
|1.8871
|1.8526
|1.9076
|1978
|2006.05.31 09:00
|sell stop
|480
|0.10
|1.8787
|1.9132
|1.8582
|1979
|2006.05.31 10:29
|sell
|480
|0.10
|1.8787
|1.9132
|1.8582
|1980
|2006.05.31 10:29
|delete
|479
|0.10
|1.8871
|1.8526
|1.9076
|1981
|2006.06.01 02:47
|modify
|480
|0.10
|1.8787
|1.8782
|1.8582
|1982
|2006.06.01 09:00
|close
|480
|0.10
|1.8644
|1.8782
|1.8582
|142.01
|17778.59
|1983
|2006.06.01 09:00
|buy stop
|481
|0.10
|1.8688
|1.8200
|1.8893
|1984
|2006.06.01 09:00
|sell stop
|482
|0.10
|1.8571
|1.9060
|1.8366
|1985
|2006.06.01 14:55
|sell
|482
|0.10
|1.8571
|1.9060
|1.8366
|1986
|2006.06.01 14:56
|delete
|481
|0.10
|1.8688
|1.8200
|1.8893
|1987
|2006.06.07 09:00
|close
|482
|0.10
|1.8568
|1.9060
|1.8366
|1.68
|17780.27
|1988
|2006.06.07 09:00
|buy stop
|483
|0.10
|1.8610
|1.8148
|1.8815
|1989
|2006.06.07 09:00
|sell stop
|484
|0.10
|1.8499
|1.8961
|1.8294
|1990
|2006.06.07 10:08
|buy
|483
|0.10
|1.8610
|1.8148
|1.8815
|1991
|2006.06.07 10:08
|delete
|484
|0.10
|1.8499
|1.8961
|1.8294
|1992
|2006.06.16 09:00
|close
|483
|0.10
|1.8534
|1.8148
|1.8815
|-74.02
|17706.25
|1993
|2006.06.16 09:00
|buy stop
|485
|0.10
|1.8561
|1.8299
|1.8766
|1994
|2006.06.16 09:00
|sell stop
|486
|0.10
|1.8495
|1.8757
|1.8290
|1995
|2006.06.16 10:10
|buy
|485
|0.10
|1.8561
|1.8299
|1.8766
|1996
|2006.06.16 10:10
|delete
|486
|0.10
|1.8495
|1.8757
|1.8290
|1997
|2006.06.22 14:07
|s/l
|485
|0.10
|1.8299
|1.8299
|1.8766
|-260.92
|17445.33
|1998
|2006.06.23 09:00
|buy stop
|487
|0.10
|1.8328
|1.7888
|1.8533
|1999
|2006.06.23 09:00
|sell stop
|488
|0.10
|1.8222
|1.8662
|1.8017
|2000
|2006.06.23 12:08
|sell
|488
|0.10
|1.8222
|1.8662
|1.8017
|2001
|2006.06.23 12:08
|delete
|487
|0.10
|1.8328
|1.7888
|1.8533
|2002
|2006.06.26 09:00
|close
|488
|0.10
|1.8199
|1.8662
|1.8017
|22.67
|17468.00
|2003
|2006.06.26 09:00
|buy stop
|489
|0.10
|1.8236
|1.7825
|1.8441
|2004
|2006.06.26 09:00
|sell stop
|490
|0.10
|1.8137
|1.8548
|1.7932
|2005
|2006.06.26 09:20
|buy
|489
|0.10
|1.8236
|1.7825
|1.8441
|2006
|2006.06.26 09:20
|delete
|490
|0.10
|1.8137
|1.8548
|1.7932
|2007
|2006.06.27 09:38
|close
|489
|0.10
|1.8237
|1.7825
|1.8441
|1.18
|17469.18
|2008
|2006.06.28 09:00
|buy stop
|491
|0.10
|1.8219
|1.8054
|1.8424
|2009
|2006.06.28 09:00
|sell stop
|492
|0.10
|1.8175
|1.8340
|1.7970
|2010
|2006.06.28 09:08
|sell
|492
|0.10
|1.8175
|1.8340
|1.7970
|2011
|2006.06.28 09:08
|delete
|491
|0.10
|1.8219
|1.8054
|1.8424
|2012
|2006.06.29 09:00
|close
|492
|0.10
|1.8165
|1.8340
|1.7970
|9.01
|17478.19
|2013
|2006.06.29 09:00
|buy stop
|493
|0.10
|1.8181
|1.8003
|1.8386
|2014
|2006.06.29 09:00
|sell stop
|494
|0.10
|1.8135
|1.8313
|1.7930
|2015
|2006.06.29 09:07
|buy
|493
|0.10
|1.8181
|1.8003
|1.8386
|2016
|2006.06.29 09:07
|delete
|494
|0.10
|1.8135
|1.8313
|1.7930
|2017
|2006.06.30 03:27
|modify
|493
|0.10
|1.8181
|1.8186
|1.8386
|2018
|2006.06.30 03:36
|modify
|493
|0.10
|1.8181
|1.8188
|1.8386
|2019
|2006.06.30 03:36
|modify
|493
|0.10
|1.8181
|1.8190
|1.8386
|2020
|2006.06.30 03:36
|modify
|493
|0.10
|1.8181
|1.8192
|1.8386
|2021
|2006.06.30 03:36
|modify
|493
|0.10
|1.8181
|1.8194
|1.8386
|2022
|2006.06.30 07:23
|modify
|493
|0.10
|1.8181
|1.8196
|1.8386
|2023
|2006.06.30 07:29
|modify
|493
|0.10
|1.8181
|1.8198
|1.8386
|2024
|2006.06.30 07:30
|modify
|493
|0.10
|1.8181
|1.8199
|1.8386
|2025
|2006.06.30 07:30
|modify
|493
|0.10
|1.8181
|1.8200
|1.8386
|2026
|2006.06.30 07:30
|modify
|493
|0.10
|1.8181
|1.8201
|1.8386
|2027
|2006.06.30 07:30
|modify
|493
|0.10
|1.8181
|1.8202
|1.8386
|2028
|2006.06.30 07:30
|modify
|493
|0.10
|1.8181
|1.8204
|1.8386
|2029
|2006.06.30 07:46
|modify
|493
|0.10
|1.8181
|1.8206
|1.8386
|2030
|2006.06.30 07:50
|modify
|493
|0.10
|1.8181
|1.8207
|1.8386
|2031
|2006.06.30 07:50
|modify
|493
|0.10
|1.8181
|1.8208
|1.8386
|2032
|2006.06.30 07:51
|modify
|493
|0.10
|1.8181
|1.8210
|1.8386
|2033
|2006.06.30 07:51
|modify
|493
|0.10
|1.8181
|1.8211
|1.8386
|2034
|2006.06.30 07:51
|modify
|493
|0.10
|1.8181
|1.8213
|1.8386
|2035
|2006.06.30 07:51
|modify
|493
|0.10
|1.8181
|1.8214
|1.8386
|2036
|2006.06.30 09:00
|close
|493
|0.10
|1.8324
|1.8214
|1.8386
|143.18
|17621.37
|2037
|2006.06.30 09:00
|buy stop
|495
|0.10
|1.8382
|1.7779
|1.8587
|2038
|2006.06.30 09:00
|sell stop
|496
|0.10
|1.8239
|1.8842
|1.8034
|2039
|2006.06.30 14:31
|buy
|495
|0.10
|1.8382
|1.7779
|1.8587
|2040
|2006.06.30 14:31
|delete
|496
|0.10
|1.8239
|1.8842
|1.8034
|2041
|2006.07.03 09:00
|close
|495
|0.10
|1.8467
|1.7779
|1.8587
|85.18
|17706.55
|2042
|2006.07.03 09:00
|buy stop
|497
|0.10
|1.8509
|1.8078
|1.8714
|2043
|2006.07.03 09:00
|sell stop
|498
|0.10
|1.8405
|1.8836
|1.8200
|2044
|2006.07.03 17:15
|sell
|498
|0.10
|1.8405
|1.8836
|1.8200
|2045
|2006.07.03 17:15
|delete
|497
|0.10
|1.8509
|1.8078
|1.8714
|2046
|2006.07.06 09:00
|close
|498
|0.10
|1.8362
|1.8836
|1.8200
|41.35
|17747.90
|2047
|2006.07.06 09:00
|buy stop
|499
|0.10
|1.8391
|1.8068
|1.8596
|2048
|2006.07.06 09:00
|sell stop
|500
|0.10
|1.8312
|1.8635
|1.8107
|2049
|2006.07.06 14:34
|buy
|499
|0.10
|1.8391
|1.8068
|1.8596
|2050
|2006.07.06 14:34
|delete
|500
|0.10
|1.8312
|1.8635
|1.8107
|2051
|2006.07.07 14:35
|modify
|499
|0.10
|1.8391
|1.8396
|1.8596
|2052
|2006.07.10 09:00
|close
|499
|0.10
|1.8490
|1.8396
|1.8596
|99.36
|17847.26
|2053
|2006.07.10 09:00
|buy stop
|501
|0.10
|1.8529
|1.8129
|1.8734
|2054
|2006.07.10 09:00
|sell stop
|502
|0.10
|1.8432
|1.8833
|1.8227
|2055
|2006.07.10 11:35
|sell
|502
|0.10
|1.8432
|1.8833
|1.8227
|2056
|2006.07.10 11:35
|delete
|501
|0.10
|1.8529
|1.8129
|1.8734
|2057
|2006.07.11 09:00
|close
|502
|0.10
|1.8389
|1.8833
|1.8227
|42.67
|17889.93
|2058
|2006.07.11 09:00
|buy stop
|503
|0.10
|1.8420
|1.8083
|1.8625
|2059
|2006.07.11 09:00
|sell stop
|504
|0.10
|1.8337
|1.8674
|1.8132
|2060
|2006.07.11 09:37
|buy
|503
|0.10
|1.8420
|1.8083
|1.8625
|2061
|2006.07.11 09:37
|delete
|504
|0.10
|1.8337
|1.8674
|1.8132
|2062
|2006.07.12 09:00
|close
|503
|0.10
|1.8462
|1.8083
|1.8625
|42.18
|17932.11
|2063
|2006.07.12 09:00
|buy stop
|505
|0.10
|1.8488
|1.8239
|1.8693
|2064
|2006.07.12 09:00
|sell stop
|506
|0.10
|1.8425
|1.8674
|1.8220
|2065
|2006.07.12 10:34
|sell
|506
|0.10
|1.8425
|1.8674
|1.8220
|2066
|2006.07.12 10:34
|delete
|505
|0.10
|1.8488
|1.8239
|1.8693
|2067
|2006.07.13 09:00
|close
|506
|0.10
|1.8352
|1.8674
|1.8220
|72.01
|18004.12
|2068
|2006.07.13 09:00
|buy stop
|507
|0.10
|1.8386
|1.8016
|1.8591
|2069
|2006.07.13 09:00
|sell stop
|508
|0.10
|1.8296
|1.8665
|1.8091
|2070
|2006.07.13 09:40
|buy
|507
|0.10
|1.8386
|1.8016
|1.8591
|2071
|2006.07.13 09:40
|delete
|508
|0.10
|1.8296
|1.8665
|1.8091
|2072
|2006.07.14 09:37
|close
|507
|0.10
|1.8387
|1.8016
|1.8591
|1.18
|18005.30
|2073
|2006.07.17 09:00
|buy stop
|509
|0.10
|1.8387
|1.8145
|1.8592
|2074
|2006.07.17 09:00
|sell stop
|510
|0.10
|1.8326
|1.8568
|1.8121
|2075
|2006.07.17 10:00
|sell
|510
|0.10
|1.8326
|1.8568
|1.8121
|2076
|2006.07.17 10:00
|delete
|509
|0.10
|1.8387
|1.8145
|1.8592
|2077
|2006.07.17 11:30
|modify
|510
|0.10
|1.8326
|1.8321
|1.8121
|2078
|2006.07.18 09:00
|close
|510
|0.10
|1.8213
|1.8321
|1.8121
|112.67
|18117.97
|2079
|2006.07.18 09:00
|buy stop
|511
|0.10
|1.8253
|1.7811
|1.8458
|2080
|2006.07.18 09:00
|sell stop
|512
|0.10
|1.8147
|1.8589
|1.7942
|2081
|2006.07.18 10:31
|buy
|511
|0.10
|1.8253
|1.7811
|1.8458
|2082
|2006.07.18 10:31
|delete
|512
|0.10
|1.8147
|1.8589
|1.7942
|2083
|2006.07.19 09:00
|close
|511
|0.10
|1.8271
|1.7811
|1.8458
|18.18
|18136.15
|2084
|2006.07.19 09:00
|buy stop
|513
|0.10
|1.8300
|1.8010
|1.8505
|2085
|2006.07.19 09:00
|sell stop
|514
|0.10
|1.8228
|1.8519
|1.8023
|2086
|2006.07.19 11:57
|buy
|513
|0.10
|1.8300
|1.8010
|1.8505
|2087
|2006.07.19 11:57
|delete
|514
|0.10
|1.8228
|1.8519
|1.8023
|2088
|2006.07.19 18:58
|modify
|513
|0.10
|1.8300
|1.8305
|1.8505
|2089
|2006.07.20 03:19
|modify
|513
|0.10
|1.8300
|1.8307
|1.8505
|2090
|2006.07.20 03:19
|modify
|513
|0.10
|1.8300
|1.8308
|1.8505
|2091
|2006.07.20 03:19
|modify
|513
|0.10
|1.8300
|1.8309
|1.8505
|2092
|2006.07.20 03:19
|modify
|513
|0.10
|1.8300
|1.8310
|1.8505
|2093
|2006.07.20 03:19
|modify
|513
|0.10
|1.8300
|1.8312
|1.8505
|2094
|2006.07.20 03:21
|modify
|513
|0.10
|1.8300
|1.8316
|1.8505
|2095
|2006.07.20 03:24
|modify
|513
|0.10
|1.8300
|1.8317
|1.8505
|2096
|2006.07.20 03:24
|modify
|513
|0.10
|1.8300
|1.8318
|1.8505
|2097
|2006.07.20 03:24
|modify
|513
|0.10
|1.8300
|1.8319
|1.8505
|2098
|2006.07.20 03:24
|modify
|513
|0.10
|1.8300
|1.8320
|1.8505
|2099
|2006.07.20 03:24
|modify
|513
|0.10
|1.8300
|1.8321
|1.8505
|2100
|2006.07.20 09:00
|close
|513
|0.10
|1.8443
|1.8321
|1.8505
|143.54
|18279.69
|2101
|2006.07.20 09:00
|buy stop
|515
|0.10
|1.8495
|1.7960
|1.8700
|2102
|2006.07.20 09:00
|sell stop
|516
|0.10
|1.8367
|1.8902
|1.8162
|2103
|2006.07.20 13:03
|buy
|515
|0.10
|1.8495
|1.7960
|1.8700
|2104
|2006.07.20 13:03
|delete
|516
|0.10
|1.8367
|1.8902
|1.8162
|2105
|2006.07.21 09:00
|close
|515
|0.10
|1.8506
|1.7960
|1.8700
|11.18
|18290.87
|2106
|2006.07.21 09:00
|buy stop
|517
|0.10
|1.8527
|1.8333
|1.8732
|2107
|2006.07.21 09:00
|sell stop
|518
|0.10
|1.8477
|1.8670
|1.8272
|2108
|2006.07.21 09:14
|buy
|517
|0.10
|1.8527
|1.8333
|1.8732
|2109
|2006.07.21 09:14
|delete
|518
|0.10
|1.8477
|1.8670
|1.8272
|2110
|2006.07.27 09:00
|close
|517
|0.10
|1.8572
|1.8333
|1.8732
|46.08
|18336.95
|2111
|2006.07.27 09:00
|buy stop
|519
|0.10
|1.8612
|1.8201
|1.8817
|2112
|2006.07.27 09:00
|sell stop
|520
|0.10
|1.8513
|1.8924
|1.8308
|2113
|2006.07.27 11:15
|buy
|519
|0.10
|1.8612
|1.8201
|1.8817
|2114
|2006.07.27 11:15
|delete
|520
|0.10
|1.8513
|1.8924
|1.8308
|2115
|2006.07.31 09:00
|close
|519
|0.10
|1.8632
|1.8201
|1.8817
|20.36
|18357.31
|2116
|2006.07.31 09:00
|buy stop
|521
|0.10
|1.8659
|1.8397
|1.8864
|2117
|2006.07.31 09:00
|sell stop
|522
|0.10
|1.8593
|1.8855
|1.8388
|2118
|2006.07.31 10:28
|buy
|521
|0.10
|1.8659
|1.8397
|1.8864
|2119
|2006.07.31 10:28
|delete
|522
|0.10
|1.8593
|1.8855
|1.8388
|2120
|2006.08.01 09:32
|close
|521
|0.10
|1.8661
|1.8397
|1.8864
|2.18
|18359.49
|2121
|2006.08.02 09:00
|buy stop
|523
|0.10
|1.8787
|1.8450
|1.8992
|2122
|2006.08.02 09:00
|sell stop
|524
|0.10
|1.8704
|1.9041
|1.8499
|2123
|2006.08.02 16:43
|buy
|523
|0.10
|1.8787
|1.8450
|1.8992
|2124
|2006.08.02 16:43
|delete
|524
|0.10
|1.8704
|1.9041
|1.8499
|2125
|2006.08.03 14:41
|modify
|523
|0.10
|1.8787
|1.8792
|1.8992
|2126
|2006.08.04 09:00
|close
|523
|0.10
|1.8873
|1.8792
|1.8992
|86.72
|18446.21
|2127
|2006.08.04 09:00
|buy stop
|525
|0.10
|1.8918
|1.8452
|1.9123
|2128
|2006.08.04 09:00
|sell stop
|526
|0.10
|1.8806
|1.9273
|1.8601
|2129
|2006.08.04 10:43
|buy
|525
|0.10
|1.8918
|1.8452
|1.9123
|2130
|2006.08.04 10:43
|delete
|526
|0.10
|1.8806
|1.9273
|1.8601
|2131
|2006.08.04 14:39
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8923
|1.9123
|2132
|2006.08.04 15:51
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8925
|1.9123
|2133
|2006.08.04 15:53
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8926
|1.9123
|2134
|2006.08.04 15:53
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8927
|1.9123
|2135
|2006.08.04 15:53
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8928
|1.9123
|2136
|2006.08.04 15:53
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8930
|1.9123
|2137
|2006.08.04 15:54
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8931
|1.9123
|2138
|2006.08.04 15:54
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8933
|1.9123
|2139
|2006.08.04 15:54
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8934
|1.9123
|2140
|2006.08.04 15:54
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8935
|1.9123
|2141
|2006.08.04 15:54
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8936
|1.9123
|2142
|2006.08.04 15:56
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8937
|1.9123
|2143
|2006.08.04 15:56
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8938
|1.9123
|2144
|2006.08.04 15:56
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8939
|1.9123
|2145
|2006.08.04 15:57
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8940
|1.9123
|2146
|2006.08.04 15:57
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8941
|1.9123
|2147
|2006.08.04 15:57
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8943
|1.9123
|2148
|2006.08.04 15:57
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8944
|1.9123
|2149
|2006.08.04 15:57
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8945
|1.9123
|2150
|2006.08.04 15:57
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8946
|1.9123
|2151
|2006.08.04 15:57
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8947
|1.9123
|2152
|2006.08.04 15:57
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8948
|1.9123
|2153
|2006.08.04 16:01
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8949
|1.9123
|2154
|2006.08.04 16:01
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8950
|1.9123
|2155
|2006.08.04 16:01
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8951
|1.9123
|2156
|2006.08.04 16:01
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8952
|1.9123
|2157
|2006.08.04 16:04
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8954
|1.9123
|2158
|2006.08.04 16:04
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8956
|1.9123
|2159
|2006.08.04 16:04
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8957
|1.9123
|2160
|2006.08.04 16:54
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8958
|1.9123
|2161
|2006.08.04 16:54
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8959
|1.9123
|2162
|2006.08.04 16:54
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8960
|1.9123
|2163
|2006.08.04 16:54
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8961
|1.9123
|2164
|2006.08.04 16:54
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8962
|1.9123
|2165
|2006.08.04 16:54
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8964
|1.9123
|2166
|2006.08.04 16:54
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8965
|1.9123
|2167
|2006.08.04 16:55
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8966
|1.9123
|2168
|2006.08.04 16:55
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8969
|1.9123
|2169
|2006.08.04 16:55
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8970
|1.9123
|2170
|2006.08.04 16:55
|modify
|525
|0.10
|1.8918
|1.8973
|1.9123
|2171
|2006.08.04 16:57
|t/p
|525
|0.10
|1.9123
|1.8973
|1.9123
|205.00
|18651.21
|2172
|2006.08.07 09:00
|buy stop
|527
|0.10
|1.9109
|1.8517
|1.9314
|2173
|2006.08.07 09:00
|sell stop
|528
|0.10
|1.8968
|1.9560
|1.8763
|2174
|2006.08.07 15:48
|buy
|527
|0.10
|1.9109
|1.8517
|1.9314
|2175
|2006.08.07 15:48
|delete
|528
|0.10
|1.8968
|1.9560
|1.8763
|2176
|2006.08.16 09:00
|close
|527
|0.10
|1.8925
|1.8517
|1.9314
|-182.38
|18468.83
|2177
|2006.08.16 09:00
|buy stop
|529
|0.10
|1.8953
|1.8682
|1.9158
|2178
|2006.08.16 09:00
|sell stop
|530
|0.10
|1.8885
|1.9156
|1.8680
|2179
|2006.08.16 13:02
|sell
|530
|0.10
|1.8885
|1.9156
|1.8680
|2180
|2006.08.16 13:02
|delete
|529
|0.10
|1.8953
|1.8682
|1.9158
|2181
|2006.08.18 09:00
|close
|530
|0.10
|1.8851
|1.9156
|1.8680
|32.68
|18501.51
|2182
|2006.08.18 09:00
|buy stop
|531
|0.10
|1.8889
|1.8475
|1.9094
|2183
|2006.08.18 09:00
|sell stop
|532
|0.10
|1.8789
|1.9202
|1.8584
|2184
|2006.08.18 13:41
|sell
|532
|0.10
|1.8789
|1.9202
|1.8584
|2185
|2006.08.18 13:41
|delete
|531
|0.10
|1.8889
|1.8475
|1.9094
|2186
|2006.08.29 09:00
|close
|532
|0.10
|1.8989
|1.9202
|1.8584
|-202.97
|18298.54
|2187
|2006.08.29 09:00
|buy stop
|533
|0.10
|1.9004
|1.8835
|1.9209
|2188
|2006.08.29 09:00
|sell stop
|534
|0.10
|1.8960
|1.9129
|1.8755
|2189
|2006.08.29 09:19
|buy
|533
|0.10
|1.9004
|1.8835
|1.9209
|2190
|2006.08.29 09:19
|delete
|534
|0.10
|1.8960
|1.9129
|1.8755
|2191
|2006.08.30 09:00
|close
|533
|0.10
|1.9016
|1.8835
|1.9209
|12.18
|18310.72
|2192
|2006.08.30 09:00
|buy stop
|535
|0.10
|1.9045
|1.8761
|1.9250
|2193
|2006.08.30 09:00
|sell stop
|536
|0.10
|1.8974
|1.9258
|1.8769
|2194
|2006.08.30 12:23
|buy
|535
|0.10
|1.9045
|1.8761
|1.9250
|2195
|2006.08.30 12:23
|delete
|536
|0.10
|1.8974
|1.9258
|1.8769
|2196
|2006.08.31 09:00
|close
|535
|0.10
|1.9068
|1.8761
|1.9250
|23.54
|18334.26
|2197
|2006.08.31 09:00
|buy stop
|537
|0.10
|1.9088
|1.8901
|1.9293
|2198
|2006.08.31 09:00
|sell stop
|538
|0.10
|1.9040
|1.9227
|1.8835
|2199
|2006.08.31 14:35
|buy
|537
|0.10
|1.9088
|1.8901
|1.9293
|2200
|2006.08.31 14:35
|delete
|538
|0.10
|1.9040
|1.9227
|1.8835
|2201
|2006.09.06 10:48
|s/l
|537
|0.10
|1.8901
|1.8901
|1.9293
|-186.28
|18147.98
|2202
|2006.09.07 09:00
|buy stop
|539
|0.10
|1.8862
|1.8532
|1.9067
|2203
|2006.09.07 09:00
|sell stop
|540
|0.10
|1.8781
|1.9111
|1.8576
|2204
|2006.09.07 09:23
|buy
|539
|0.10
|1.8862
|1.8532
|1.9067
|2205
|2006.09.07 09:23
|delete
|540
|0.10
|1.8781
|1.9111
|1.8576
|2206
|2006.09.15 09:00
|close
|539
|0.10
|1.8871
|1.8532
|1.9067
|10.44
|18158.42
|2207
|2006.09.15 09:00
|buy stop
|541
|0.10
|1.8906
|1.8558
|1.9111
|2208
|2006.09.15 09:00
|sell stop
|542
|0.10
|1.8821
|1.9168
|1.8616
|2209
|2006.09.15 11:55
|sell
|542
|0.10
|1.8821
|1.9168
|1.8616
|2210
|2006.09.15 11:55
|delete
|541
|0.10
|1.8906
|1.8558
|1.9111
|2211
|2006.09.19 09:13
|close
|542
|0.10
|1.8820
|1.9168
|1.8616
|0.34
|18158.76
|2212
|2006.09.20 09:00
|buy stop
|543
|0.10
|1.8864
|1.8615
|1.9069
|2213
|2006.09.20 09:00
|sell stop
|544
|0.10
|1.8801
|1.9050
|1.8596
|2214
|2006.09.20 15:03
|buy
|543
|0.10
|1.8864
|1.8615
|1.9069
|2215
|2006.09.20 15:03
|delete
|544
|0.10
|1.8801
|1.9050
|1.8596
|2216
|2006.09.21 09:00
|close
|543
|0.10
|1.8929
|1.8615
|1.9069
|65.54
|18224.30
|2217
|2006.09.21 09:00
|buy stop
|545
|0.10
|1.8959
|1.8666
|1.9164
|2218
|2006.09.21 09:00
|sell stop
|546
|0.10
|1.8886
|1.9179
|1.8681
|2219
|2006.09.21 11:59
|buy
|545
|0.10
|1.8959
|1.8666
|1.9164
|2220
|2006.09.21 11:59
|delete
|546
|0.10
|1.8886
|1.9179
|1.8681
|2221
|2006.09.22 09:00
|close
|545
|0.10
|1.9031
|1.8666
|1.9164
|72.18
|18296.48
|2222
|2006.09.22 09:00
|buy stop
|547
|0.10
|1.9057
|1.8804
|1.9262
|2223
|2006.09.22 09:00
|sell stop
|548
|0.10
|1.8994
|1.9247
|1.8789
|2224
|2006.09.22 09:22
|buy
|547
|0.10
|1.9057
|1.8804
|1.9262
|2225
|2006.09.22 09:22
|delete
|548
|0.10
|1.8994
|1.9247
|1.8789
|2226
|2006.09.25 09:00
|close
|547
|0.10
|1.9060
|1.8804
|1.9262
|3.18
|18299.66
|2227
|2006.09.25 09:00
|buy stop
|549
|0.10
|1.9079
|1.8905
|1.9284
|2228
|2006.09.25 09:00
|sell stop
|550
|0.10
|1.9033
|1.9207
|1.8828
|2229
|2006.09.25 09:55
|sell
|550
|0.10
|1.9033
|1.9207
|1.8828
|2230
|2006.09.25 09:55
|delete
|549
|0.10
|1.9079
|1.8905
|1.9284
|2231
|2006.09.26 09:00
|close
|550
|0.10
|1.8992
|1.9207
|1.8828
|40.67
|18340.33
|2232
|2006.09.26 09:00
|buy stop
|551
|0.10
|1.9009
|1.8824
|1.9214
|2233
|2006.09.26 09:00
|sell stop
|552
|0.10
|1.8961
|1.9146
|1.8756
|2234
|2006.09.26 10:18
|sell
|552
|0.10
|1.8961
|1.9146
|1.8756
|2235
|2006.09.26 10:18
|delete
|551
|0.10
|1.9009
|1.8824
|1.9214
|2236
|2006.09.27 09:00
|close
|552
|0.10
|1.8942
|1.9146
|1.8756
|18.67
|18359.00
|2237
|2006.09.27 09:00
|buy stop
|553
|0.10
|1.8958
|1.8780
|1.9163
|2238
|2006.09.27 09:00
|sell stop
|554
|0.10
|1.8912
|1.9090
|1.8707
|2239
|2006.09.27 09:57
|sell
|554
|0.10
|1.8912
|1.9090
|1.8707
|2240
|2006.09.27 09:57
|delete
|553
|0.10
|1.8958
|1.8780
|1.9163
|2241
|2006.09.28 09:00
|close
|554
|0.10
|1.8834
|1.9090
|1.8707
|77.01
|18436.01
|2242
|2006.09.28 09:00
|buy stop
|555
|0.10
|1.8860
|1.8574
|1.9065
|2243
|2006.09.28 09:00
|sell stop
|556
|0.10
|1.8789
|1.9075
|1.8584
|2244
|2006.09.28 10:25
|sell
|556
|0.10
|1.8789
|1.9075
|1.8584
|2245
|2006.09.28 10:25
|delete
|555
|0.10
|1.8860
|1.8574
|1.9065
|2246
|2006.09.29 09:00
|close
|556
|0.10
|1.8709
|1.9075
|1.8584
|79.67
|18515.68
|2247
|2006.09.29 09:00
|buy stop
|557
|0.10
|1.8734
|1.8455
|1.8939
|2248
|2006.09.29 09:00
|sell stop
|558
|0.10
|1.8665
|1.8944
|1.8460
|2249
|2006.09.29 10:13
|sell
|558
|0.10
|1.8665
|1.8944
|1.8460
|2250
|2006.09.29 10:13
|delete
|557
|0.10
|1.8734
|1.8455
|1.8939
|2251
|2006.10.09 09:20
|close
|558
|0.10
|1.8664
|1.8944
|1.8460
|-1.64
|18514.04
|2252
|2006.10.10 09:00
|buy stop
|559
|0.10
|1.8706
|1.8556
|1.8911
|2253
|2006.10.10 09:00
|sell stop
|560
|0.10
|1.8666
|1.8815
|1.8461
|2254
|2006.10.10 09:25
|sell
|560
|0.10
|1.8666
|1.8815
|1.8461
|2255
|2006.10.10 09:25
|delete
|559
|0.10
|1.8706
|1.8556
|1.8911
|2256
|2006.10.10 15:12
|modify
|560
|0.10
|1.8666
|1.8661
|1.8461
|2257
|2006.10.11 09:00
|close
|560
|0.10
|1.8525
|1.8661
|1.8461
|140.67
|18654.71
|2258
|2006.10.11 09:00
|buy stop
|561
|0.10
|1.8561
|1.8165
|1.8766
|2259
|2006.10.11 09:00
|sell stop
|562
|0.10
|1.8465
|1.8861
|1.8260
|2260
|2006.10.11 09:28
|buy
|561
|0.10
|1.8561
|1.8165
|1.8766
|2261
|2006.10.11 09:28
|delete
|562
|0.10
|1.8465
|1.8861
|1.8260
|2262
|2006.10.12 09:00
|close
|561
|0.10
|1.8573
|1.8165
|1.8766
|12.54
|18667.25
|2263
|2006.10.12 09:00
|buy stop
|563
|0.10
|1.8590
|1.8434
|1.8795
|2264
|2006.10.12 09:00
|sell stop
|564
|0.10
|1.8549
|1.8705
|1.8344
|2265
|2006.10.12 09:05
|buy
|563
|0.10
|1.8590
|1.8434
|1.8795
|2266
|2006.10.12 09:05
|delete
|564
|0.10
|1.8549
|1.8705
|1.8344
|2267
|2006.10.13 09:00
|close
|563
|0.10
|1.8624
|1.8434
|1.8795
|34.18
|18701.43
|2268
|2006.10.13 09:00
|buy stop
|565
|0.10
|1.8646
|1.8435
|1.8851
|2269
|2006.10.13 09:00
|sell stop
|566
|0.10
|1.8592
|1.8803
|1.8387
|2270
|2006.10.13 13:05
|sell
|566
|0.10
|1.8592
|1.8803
|1.8387
|2271
|2006.10.13 13:05
|delete
|565
|0.10
|1.8646
|1.8435
|1.8851
|2272
|2006.10.16 09:00
|close
|566
|0.10
|1.8569
|1.8803
|1.8387
|22.67
|18724.10
|2273
|2006.10.16 09:00
|buy stop
|567
|0.10
|1.8592
|1.8337
|1.8797
|2274
|2006.10.16 09:00
|sell stop
|568
|0.10
|1.8528
|1.8783
|1.8323
|2275
|2006.10.16 09:58
|buy
|567
|0.10
|1.8592
|1.8337
|1.8797
|2276
|2006.10.16 09:58
|delete
|568
|0.10
|1.8528
|1.8783
|1.8323
|2277
|2006.10.17 09:00
|close
|567
|0.10
|1.8620
|1.8337
|1.8797
|28.18
|18752.28
|2278
|2006.10.17 09:00
|buy stop
|569
|0.10
|1.8642
|1.8435
|1.8847
|2279
|2006.10.17 09:00
|sell stop
|570
|0.10
|1.8589
|1.8796
|1.8384
|2280
|2006.10.17 10:31
|buy
|569
|0.10
|1.8642
|1.8435
|1.8847
|2281
|2006.10.17 10:31
|delete
|570
|0.10
|1.8589
|1.8796
|1.8384
|2282
|2006.10.18 09:00
|close
|569
|0.10
|1.8725
|1.8435
|1.8847
|83.18
|18835.46
|2283
|2006.10.18 09:00
|buy stop
|571
|0.10
|1.8754
|1.8468
|1.8959
|2284
|2006.10.18 09:00
|sell stop
|572
|0.10
|1.8683
|1.8969
|1.8478
|2285
|2006.10.18 14:42
|sell
|572
|0.10
|1.8683
|1.8969
|1.8478
|2286
|2006.10.18 14:42
|delete
|571
|0.10
|1.8754
|1.8468
|1.8959
|2287
|2006.10.24 09:29
|close
|572
|0.10
|1.8682
|1.8969
|1.8478
|-0.98
|18834.48
|2288
|2006.10.25 09:00
|buy stop
|573
|0.10
|1.8762
|1.8553
|1.8967
|2289
|2006.10.25 09:00
|sell stop
|574
|0.10
|1.8708
|1.8918
|1.8503
|2290
|2006.10.25 09:28
|buy
|573
|0.10
|1.8762
|1.8553
|1.8967
|2291
|2006.10.25 09:28
|delete
|574
|0.10
|1.8708
|1.8918
|1.8503
|2292
|2006.10.26 09:00
|close
|573
|0.10
|1.8815
|1.8553
|1.8967
|53.54
|18888.02
|2293
|2006.10.26 09:00
|buy stop
|575
|0.10
|1.8834
|1.8662
|1.9039
|2294
|2006.10.26 09:00
|sell stop
|576
|0.10
|1.8789
|1.8960
|1.8584
|2295
|2006.10.26 09:02
|buy
|575
|0.10
|1.8834
|1.8662
|1.9039
|2296
|2006.10.26 09:02
|delete
|576
|0.10
|1.8789
|1.8960
|1.8584
|2297
|2006.10.27 09:00
|close
|575
|0.10
|1.8885
|1.8662
|1.9039
|51.18
|18939.20
|2298
|2006.10.27 09:00
|buy stop
|577
|0.10
|1.8910
|1.8668
|1.9115
|2299
|2006.10.27 09:00
|sell stop
|578
|0.10
|1.8849
|1.9091
|1.8644
|2300
|2006.10.27 12:51
|buy
|577
|0.10
|1.8910
|1.8668
|1.9115
|2301
|2006.10.27 12:51
|delete
|578
|0.10
|1.8849
|1.9091
|1.8644
|2302
|2006.10.30 09:00
|close
|577
|0.10
|1.8988
|1.8668
|1.9115
|78.18
|19017.38
|2303
|2006.10.30 09:00
|buy stop
|579
|0.10
|1.9018
|1.8723
|1.9223
|2304
|2006.10.30 09:00
|sell stop
|580
|0.10
|1.8945
|1.9240
|1.8740
|2305
|2006.10.30 14:04
|buy
|579
|0.10
|1.9018
|1.8723
|1.9223
|2306
|2006.10.30 14:04
|delete
|580
|0.10
|1.8945
|1.9240
|1.8740
|2307
|2006.11.01 09:01
|close
|579
|0.10
|1.9066
|1.8723
|1.9223
|48.36
|19065.74
|2308
|2006.11.01 09:01
|buy stop
|581
|0.10
|1.9097
|1.8787
|1.9302
|2309
|2006.11.01 09:01
|sell stop
|582
|0.10
|1.9021
|1.9331
|1.8816
|2310
|2006.11.01 12:19
|buy
|581
|0.10
|1.9097
|1.8787
|1.9302
|2311
|2006.11.01 12:19
|delete
|582
|0.10
|1.9021
|1.9331
|1.8816
|2312
|2006.11.10 09:00
|close
|581
|0.10
|1.9081
|1.8787
|1.9302
|-14.02
|19051.72
|2313
|2006.11.10 09:00
|buy stop
|583
|0.10
|1.9111
|1.8814
|1.9316
|2314
|2006.11.10 09:00
|sell stop
|584
|0.10
|1.9038
|1.9334
|1.8833
|2315
|2006.11.10 09:29
|buy
|583
|0.10
|1.9111
|1.8814
|1.9316
|2316
|2006.11.10 09:29
|delete
|584
|0.10
|1.9038
|1.9334
|1.8833
|2317
|2006.11.13 09:00
|close
|583
|0.10
|1.9120
|1.8814
|1.9316
|9.18
|19060.90
|2318
|2006.11.13 09:00
|buy stop
|585
|0.10
|1.9144
|1.8911
|1.9349
|2319
|2006.11.13 09:00
|sell stop
|586
|0.10
|1.9085
|1.9318
|1.8880
|2320
|2006.11.13 10:39
|sell
|586
|0.10
|1.9085
|1.9318
|1.8880
|2321
|2006.11.13 10:39
|delete
|585
|0.10
|1.9144
|1.8911
|1.9349
|2322
|2006.11.14 09:00
|close
|586
|0.10
|1.9033
|1.9318
|1.8880
|51.67
|19112.57
|2323
|2006.11.14 09:00
|buy stop
|587
|0.10
|1.9059
|1.8775
|1.9264
|2324
|2006.11.14 09:00
|sell stop
|588
|0.10
|1.8988
|1.9272
|1.8783
|2325
|2006.11.14 10:41
|sell
|588
|0.10
|1.8988
|1.9272
|1.8783
|2326
|2006.11.14 10:41
|delete
|587
|0.10
|1.9059
|1.8775
|1.9264
|2327
|2006.11.15 09:00
|close
|588
|0.10
|1.8948
|1.9272
|1.8783
|39.67
|19152.24
|2328
|2006.11.15 09:00
|buy stop
|589
|0.10
|1.8974
|1.8686
|1.9179
|2329
|2006.11.15 09:00
|sell stop
|590
|0.10
|1.8903
|1.9191
|1.8698
|2330
|2006.11.15 10:38
|sell
|590
|0.10
|1.8903
|1.9191
|1.8698
|2331
|2006.11.15 10:38
|delete
|589
|0.10
|1.8974
|1.8686
|1.9179
|2332
|2006.11.16 09:00
|close
|590
|0.10
|1.8874
|1.9191
|1.8698
|28.01
|19180.25
|2333
|2006.11.16 09:00
|buy stop
|591
|0.10
|1.8900
|1.8616
|1.9105
|2334
|2006.11.16 09:00
|sell stop
|592
|0.10
|1.8829
|1.9113
|1.8624
|2335
|2006.11.16 10:32
|buy
|591
|0.10
|1.8900
|1.8616
|1.9105
|2336
|2006.11.16 10:32
|delete
|592
|0.10
|1.8829
|1.9113
|1.8624
|2337
|2006.11.20 09:00
|close
|591
|0.10
|1.8947
|1.8616
|1.9105
|47.36
|19227.61
|2338
|2006.11.20 09:00
|buy stop
|593
|0.10
|1.8976
|1.8686
|1.9181
|2339
|2006.11.20 09:00
|sell stop
|594
|0.10
|1.8904
|1.9195
|1.8699
|2340
|2006.11.20 10:55
|buy
|593
|0.10
|1.8976
|1.8686
|1.9181
|2341
|2006.11.20 10:55
|delete
|594
|0.10
|1.8904
|1.9195
|1.8699
|2342
|2006.11.21 09:01
|close
|593
|0.10
|1.8977
|1.8686
|1.9181
|1.18
|19228.79
|2343
|2006.11.22 09:00
|buy stop
|595
|0.10
|1.9055
|1.8881
|1.9260
|2344
|2006.11.22 09:00
|sell stop
|596
|0.10
|1.9009
|1.9183
|1.8804
|2345
|2006.11.22 09:35
|buy
|595
|0.10
|1.9055
|1.8881
|1.9260
|2346
|2006.11.22 09:35
|delete
|596
|0.10
|1.9009
|1.9183
|1.8804
|2347
|2006.11.23 09:00
|close
|595
|0.10
|1.9136
|1.8881
|1.9260
|81.54
|19310.33
|2348
|2006.11.23 09:00
|buy stop
|597
|0.10
|1.9167
|1.8861
|1.9372
|2349
|2006.11.23 09:00
|sell stop
|598
|0.10
|1.9091
|1.9397
|1.8886
|2350
|2006.11.23 10:11
|buy
|597
|0.10
|1.9167
|1.8861
|1.9372
|2351
|2006.11.23 10:11
|delete
|598
|0.10
|1.9091
|1.9397
|1.8886
|2352
|2006.11.24 09:00
|close
|597
|0.10
|1.9174
|1.8861
|1.9372
|7.18
|19317.51
|2353
|2006.11.24 09:00
|buy stop
|599
|0.10
|1.9188
|1.9071
|1.9393
|2354
|2006.11.24 09:00
|sell stop
|600
|0.10
|1.9155
|1.9272
|1.8950
|2355
|2006.11.24 09:02
|buy
|599
|0.10
|1.9188
|1.9071
|1.9393
|2356
|2006.11.24 09:02
|delete
|600
|0.10
|1.9155
|1.9272
|1.8950
|2357
|2006.11.24 09:48
|modify
|599
|0.10
|1.9188
|1.9193
|1.9393
|2358
|2006.11.24 11:31
|modify
|599
|0.10
|1.9188
|1.9194
|1.9393
|2359
|2006.11.24 11:32
|modify
|599
|0.10
|1.9188
|1.9195
|1.9393
|2360
|2006.11.24 11:32
|modify
|599
|0.10
|1.9188
|1.9196
|1.9393
|2361
|2006.11.24 11:32
|modify
|599
|0.10
|1.9188
|1.9197
|1.9393
|2362
|2006.11.24 11:33
|modify
|599
|0.10
|1.9188
|1.9198
|1.9393
|2363
|2006.11.27 00:00
|t/p
|599
|0.10
|1.9393
|1.9198
|1.9393
|205.18
|19522.69
|2364
|2006.11.27 09:00
|buy stop
|601
|0.10
|1.9419
|1.8865
|1.9624
|2365
|2006.11.27 09:00
|sell stop
|602
|0.10
|1.9287
|1.9842
|1.9082
|2366
|2006.11.28 08:54
|buy
|601
|0.10
|1.9419
|1.8865
|1.9624
|2367
|2006.11.28 08:54
|delete
|602
|0.10
|1.9287
|1.9842
|1.9082
|2368
|2006.11.29 00:53
|modify
|601
|0.10
|1.9419
|1.9424
|1.9624
|2369
|2006.11.29 09:00
|close
|601
|0.10
|1.9503
|1.9424
|1.9624
|84.18
|19606.87
|2370
|2006.11.29 09:00
|buy stop
|603
|0.10
|1.9531
|1.9260
|1.9736
|2371
|2006.11.29 09:00
|sell stop
|604
|0.10
|1.9463
|1.9734
|1.9258
|2372
|2006.11.29 14:34
|buy
|603
|0.10
|1.9531
|1.9260
|1.9736
|2373
|2006.11.29 14:34
|delete
|604
|0.10
|1.9463
|1.9734
|1.9258
|2374
|2006.11.30 09:24
|close
|603
|0.10
|1.9532
|1.9260
|1.9736
|1.54
|19608.41
|2375
|2006.12.01 09:00
|buy stop
|605
|0.10
|1.9781
|1.9284
|1.9986
|2376
|2006.12.01 09:00
|sell stop
|606
|0.10
|1.9662
|2.0159
|1.9457
|2377
|2006.12.01 10:35
|sell
|606
|0.10
|1.9662
|2.0159
|1.9457
|2378
|2006.12.01 10:35
|delete
|605
|0.10
|1.9781
|1.9284
|1.9986
|2379
|2006.12.08 09:00
|close
|606
|0.10
|1.9612
|2.0159
|1.9457
|47.69
|19656.10
|2380
|2006.12.08 09:00
|buy stop
|607
|0.10
|1.9634
|1.9390
|1.9839
|2381
|2006.12.08 09:00
|sell stop
|608
|0.10
|1.9573
|1.9817
|1.9368
|2382
|2006.12.08 14:29
|sell
|608
|0.10
|1.9573
|1.9817
|1.9368
|2383
|2006.12.08 14:29
|delete
|607
|0.10
|1.9634
|1.9390
|1.9839
|2384
|2006.12.11 09:00
|close
|608
|0.10
|1.9546
|1.9817
|1.9368
|26.67
|19682.77
|2385
|2006.12.11 09:00
|buy stop
|609
|0.10
|1.9599
|1.9016
|1.9804
|2386
|2006.12.11 09:00
|sell stop
|610
|0.10
|1.9461
|2.0044
|1.9256
|2387
|2006.12.12 00:12
|buy
|609
|0.10
|1.9599
|1.9016
|1.9804
|2388
|2006.12.12 00:12
|delete
|610
|0.10
|1.9461
|2.0044
|1.9256
|2389
|2006.12.13 09:00
|close
|609
|0.10
|1.9703
|1.9016
|1.9804
|104.18
|19786.95
|2390
|2006.12.13 09:00
|buy stop
|611
|0.10
|1.9734
|1.9424
|1.9939
|2391
|2006.12.13 09:00
|sell stop
|612
|0.10
|1.9658
|1.9968
|1.9453
|2392
|2006.12.13 14:33
|sell
|612
|0.10
|1.9658
|1.9968
|1.9453
|2393
|2006.12.13 14:33
|delete
|611
|0.10
|1.9734
|1.9424
|1.9939
|2394
|2006.12.15 09:00
|close
|612
|0.10
|1.9629
|1.9968
|1.9453
|27.68
|19814.63
|2395
|2006.12.15 09:00
|buy stop
|613
|0.10
|1.9656
|1.9361
|1.9861
|2396
|2006.12.15 09:00
|sell stop
|614
|0.10
|1.9583
|1.9878
|1.9378
|2397
|2006.12.15 10:29
|sell
|614
|0.10
|1.9583
|1.9878
|1.9378
|2398
|2006.12.15 10:29
|delete
|613
|0.10
|1.9656
|1.9361
|1.9861
|2399
|2006.12.18 09:00
|close
|614
|0.10
|1.9564
|1.9878
|1.9378
|18.67
|19833.30
|2400
|2006.12.18 09:00
|buy stop
|615
|0.10
|1.9597
|1.9234
|1.9802
|2401
|2006.12.18 09:00
|sell stop
|616
|0.10
|1.9508
|1.9871
|1.9303
|2402
|2006.12.18 11:32
|sell
|616
|0.10
|1.9508
|1.9871
|1.9303
|2403
|2006.12.18 11:32
|delete
|615
|0.10
|1.9597
|1.9234
|1.9802
|2404
|2006.12.29 09:00
|close
|616
|0.10
|1.9649
|1.9871
|1.9303
|-145.29
|19688.01
|2405
|2006.12.29 09:00
|buy stop
|617
|0.10
|1.9673
|1.9413
|1.9878
|2406
|2006.12.29 09:00
|sell stop
|618
|0.10
|1.9608
|1.9867
|1.9403
|2407
|2006.12.29 09:48
|sell
|618
|0.10
|1.9608
|1.9867
|1.9403
|2408
|2006.12.29 09:48
|delete
|617
|0.10
|1.9673
|1.9413
|1.9878
|2409
|2007.01.03 17:31
|modify
|618
|0.10
|1.9608
|1.9603
|1.9403
|2410
|2007.01.04 09:00
|close
|618
|0.10
|1.9507
|1.9603
|1.9403
|99.02
|19787.03
|2411
|2007.01.04 09:00
|buy stop
|619
|0.10
|1.9556
|1.9015
|1.9761
|2412
|2007.01.04 09:00
|sell stop
|620
|0.10
|1.9427
|1.9968
|1.9222
|2413
|2007.01.04 09:49
|sell
|620
|0.10
|1.9427
|1.9968
|1.9222
|2414
|2007.01.04 09:49
|delete
|619
|0.10
|1.9556
|1.9015
|1.9761
|2415
|2007.01.05 09:00
|close
|620
|0.10
|1.9426
|1.9968
|1.9222
|0.67
|19787.70
|2416
|2007.01.05 09:00
|buy stop
|621
|0.10
|1.9458
|1.9110
|1.9663
|2417
|2007.01.05 09:00
|sell stop
|622
|0.10
|1.9373
|1.9720
|1.9168
|2418
|2007.01.05 14:29
|sell
|622
|0.10
|1.9373
|1.9720
|1.9168
|2419
|2007.01.05 14:29
|delete
|621
|0.10
|1.9458
|1.9110
|1.9663
|2420
|2007.01.08 09:00
|close
|622
|0.10
|1.9309
|1.9720
|1.9168
|63.67
|19851.37
|2421
|2007.01.08 09:00
|buy stop
|623
|0.10
|1.9343
|1.8965
|1.9548
|2422
|2007.01.08 09:00
|sell stop
|624
|0.10
|1.9251
|1.9630
|1.9046
|2423
|2007.01.08 09:33
|buy
|623
|0.10
|1.9343
|1.8965
|1.9548
|2424
|2007.01.08 09:33
|delete
|624
|0.10
|1.9251
|1.9630
|1.9046
|2425
|2007.01.09 09:00
|close
|623
|0.10
|1.9440
|1.8965
|1.9548
|97.18
|19948.55
|2426
|2007.01.09 09:00
|buy stop
|625
|0.10
|1.9478
|1.9095
|1.9683
|2427
|2007.01.09 09:00
|sell stop
|626
|0.10
|1.9385
|1.9768
|1.9180
|2428
|2007.01.10 01:01
|sell
|626
|0.10
|1.9385
|1.9768
|1.9180
|2429
|2007.01.10 01:01
|delete
|625
|0.10
|1.9478
|1.9095
|1.9683
|2430
|2007.01.11 09:00
|close
|626
|0.10
|1.9348
|1.9768
|1.9180
|36.01
|19984.56
|2431
|2007.01.11 09:00
|buy stop
|627
|0.10
|1.9369
|1.9138
|1.9574
|2432
|2007.01.11 09:00
|sell stop
|628
|0.10
|1.9310
|1.9542
|1.9105
|2433
|2007.01.11 10:29
|buy
|627
|0.10
|1.9369
|1.9138
|1.9574
|2434
|2007.01.11 10:29
|delete
|628
|0.10
|1.9310
|1.9542
|1.9105
|2435
|2007.01.11 13:00
|modify
|627
|0.10
|1.9369
|1.9374
|1.9574
|2436
|2007.01.11 13:16
|modify
|627
|0.10
|1.9369
|1.9375
|1.9574
|2437
|2007.01.11 13:16
|modify
|627
|0.10
|1.9369
|1.9376
|1.9574
|2438
|2007.01.11 13:16
|modify
|627
|0.10
|1.9369
|1.9377
|1.9574
|2439
|2007.01.11 13:16
|modify
|627
|0.10
|1.9369
|1.9378
|1.9574
|2440
|2007.01.11 13:16
|modify
|627
|0.10
|1.9369
|1.9379
|1.9574
|2441
|2007.01.11 13:16
|modify
|627
|0.10
|1.9369
|1.9380
|1.9574
|2442
|2007.01.11 13:16
|modify
|627
|0.10
|1.9369
|1.9381
|1.9574
|2443
|2007.01.11 13:16
|modify
|627
|0.10
|1.9369
|1.9382
|1.9574
|2444
|2007.01.11 13:17
|modify
|627
|0.10
|1.9369
|1.9383
|1.9574
|2445
|2007.01.11 13:17
|modify
|627
|0.10
|1.9369
|1.9384
|1.9574
|2446
|2007.01.11 13:17
|modify
|627
|0.10
|1.9369
|1.9385
|1.9574
|2447
|2007.01.11 13:17
|modify
|627
|0.10
|1.9369
|1.9386
|1.9574
|2448
|2007.01.12 09:00
|close
|627
|0.10
|1.9476
|1.9386
|1.9574
|107.18
|20091.74
|2449
|2007.01.12 09:00
|buy stop
|629
|0.10
|1.9521
|1.9061
|1.9726
|2450
|2007.01.12 09:00
|sell stop
|630
|0.10
|1.9410
|1.9870
|1.9205
|2451
|2007.01.12 14:57
|buy
|629
|0.10
|1.9521
|1.9061
|1.9726
|2452
|2007.01.12 14:57
|delete
|630
|0.10
|1.9410
|1.9870
|1.9205
|2453
|2007.01.15 09:00
|close
|629
|0.10
|1.9615
|1.9061
|1.9726
|94.18
|20185.92
|2454
|2007.01.15 09:00
|buy stop
|631
|0.10
|1.9654
|1.9254
|1.9859
|2455
|2007.01.15 09:00
|sell stop
|632
|0.10
|1.9557
|1.9958
|1.9352
|2456
|2007.01.15 10:35
|buy
|631
|0.10
|1.9654
|1.9254
|1.9859
|2457
|2007.01.15 10:35
|delete
|632
|0.10
|1.9557
|1.9958
|1.9352
|2458
|2007.01.16 09:00
|close
|631
|0.10
|1.9671
|1.9254
|1.9859
|17.18
|20203.10
|2459
|2007.01.16 09:00
|buy stop
|633
|0.10
|1.9690
|1.9512
|1.9895
|2460
|2007.01.16 09:00
|sell stop
|634
|0.10
|1.9644
|1.9822
|1.9439
|2461
|2007.01.16 10:29
|buy
|633
|0.10
|1.9690
|1.9512
|1.9895
|2462
|2007.01.16 10:29
|delete
|634
|0.10
|1.9644
|1.9822
|1.9439
|2463
|2007.01.18 09:00
|close
|633
|0.10
|1.9746
|1.9512
|1.9895
|56.72
|20259.82
|2464
|2007.01.18 09:00
|buy stop
|635
|0.10
|1.9772
|1.9519
|1.9977
|2465
|2007.01.18 09:00
|sell stop
|636
|0.10
|1.9708
|1.9961
|1.9503
|2466
|2007.01.18 09:07
|buy
|635
|0.10
|1.9772
|1.9519
|1.9977
|2467
|2007.01.18 09:07
|delete
|636
|0.10
|1.9708
|1.9961
|1.9503
|2468
|2007.01.23 09:00
|close
|635
|0.10
|1.9810
|1.9519
|1.9977
|38.54
|20298.36
|2469
|2007.01.23 09:00
|buy stop
|637
|0.10
|1.9835
|1.9591
|2.0040
|2470
|2007.01.23 09:00
|sell stop
|638
|0.10
|1.9774
|2.0018
|1.9569
|2471
|2007.01.23 09:17
|buy
|637
|0.10
|1.9835
|1.9591
|2.0040
|2472
|2007.01.23 09:17
|delete
|638
|0.10
|1.9774
|2.0018
|1.9569
|2473
|2007.01.26 12:29
|s/l
|637
|0.10
|1.9591
|1.9591
|2.0040
|-243.10
|20055.26
|2474
|2007.01.29 09:00
|buy stop
|639
|0.10
|1.9627
|1.9363
|1.9832
|2475
|2007.01.29 09:00
|sell stop
|640
|0.10
|1.9561
|1.9825
|1.9356
|2476
|2007.01.29 12:24
|sell
|640
|0.10
|1.9561
|1.9825
|1.9356
|2477
|2007.01.29 12:24
|delete
|639
|0.10
|1.9627
|1.9363
|1.9832
|2478
|2007.01.31 09:00
|close
|640
|0.10
|1.9560
|1.9825
|1.9356
|0.34
|20055.60
|2479
|2007.02.01 09:00
|buy stop
|641
|0.10
|1.9678
|1.9264
|1.9883
|2480
|2007.02.01 09:00
|sell stop
|642
|0.10
|1.9578
|1.9991
|1.9373
|2481
|2007.02.01 12:03
|buy
|641
|0.10
|1.9678
|1.9264
|1.9883
|2482
|2007.02.01 12:03
|delete
|642
|0.10
|1.9578
|1.9991
|1.9373
|2483
|2007.02.07 09:00
|close
|641
|0.10
|1.9713
|1.9264
|1.9883
|35.72
|20091.32
|2484
|2007.02.07 09:00
|buy stop
|643
|0.10
|1.9738
|1.9498
|1.9943
|2485
|2007.02.07 09:00
|sell stop
|644
|0.10
|1.9677
|1.9917
|1.9472
|2486
|2007.02.07 10:34
|sell
|644
|0.10
|1.9677
|1.9917
|1.9472
|2487
|2007.02.07 10:34
|delete
|643
|0.10
|1.9738
|1.9498
|1.9943
|2488
|2007.02.08 09:11
|close
|644
|0.10
|1.9676
|1.9917
|1.9472
|0.01
|20091.33
|2489
|2007.02.09 09:00
|buy stop
|645
|0.10
|1.9548
|1.9086
|1.9753
|2490
|2007.02.09 09:00
|sell stop
|646
|0.10
|1.9437
|1.9899
|1.9232
|2491
|2007.02.12 07:02
|buy
|645
|0.10
|1.9548
|1.9086
|1.9753
|2492
|2007.02.12 07:02
|delete
|646
|0.10
|1.9437
|1.9899
|1.9232
|2493
|2007.02.15 09:00
|close
|645
|0.10
|1.9646
|1.9086
|1.9753
|98.90
|20190.23
|2494
|2007.02.15 09:00
|buy stop
|647
|0.10
|1.9685
|1.9289
|1.9890
|2495
|2007.02.15 09:00
|sell stop
|648
|0.10
|1.9589
|1.9985
|1.9384
|2496
|2007.02.15 10:31
|sell
|648
|0.10
|1.9589
|1.9985
|1.9384
|2497
|2007.02.15 10:31
|delete
|647
|0.10
|1.9685
|1.9289
|1.9890
|2498
|2007.02.16 09:00
|close
|648
|0.10
|1.9509
|1.9985
|1.9384
|79.67
|20269.90
|2499
|2007.02.16 09:00
|buy stop
|649
|0.10
|1.9544
|1.9159
|1.9749
|2500
|2007.02.16 09:00
|sell stop
|650
|0.10
|1.9451
|1.9836
|1.9246
|2501
|2007.02.19 00:00
|buy
|649
|0.10
|1.9544
|1.9159
|1.9749
|2502
|2007.02.19 00:00
|delete
|650
|0.10
|1.9451
|1.9836
|1.9246
|2503
|2007.02.21 09:00
|close
|649
|0.10
|1.9562
|1.9159
|1.9749
|18.36
|20288.26
|2504
|2007.02.21 09:00
|buy stop
|651
|0.10
|1.9584
|1.9371
|1.9789
|2505
|2007.02.21 09:00
|sell stop
|652
|0.10
|1.9530
|1.9743
|1.9325
|2506
|2007.02.21 09:01
|buy
|651
|0.10
|1.9584
|1.9371
|1.9789
|2507
|2007.02.21 09:01
|delete
|652
|0.10
|1.9530
|1.9743
|1.9325
|2508
|2007.02.22 23:54
|close at stop
|651
|0.10
|1.9564
|1.9371
|1.9789
|-19.46
|20268.80