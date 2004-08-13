Strategy Tester Report
SimpleDailyRangeBreakExpert_v1.23

SymbolGBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.06.22 14:00 - 2007.02.22 23:00 (2004.06.16 - 2007.02.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExpert_Name="---- SimpleDailyRangeBreakExpert_v1.23 ----"; Magic=2009; Slippage=6; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; TrailingStop=150; TakeProfit=205; TimeShift=9; Data=" Input Data "; BuyPercent=20; SellPercent=30; StopPercent=220; TradePeriod=7; BreakEven=120; BreakEvenGap=5; Trade=" Trade Days of Week"; Monday=1; Tuesday=1; Wednesday=1; Thursday=1; Friday=1; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false; MMRisk=0.15; LossMax=1000;
Bars in test16609Ticks modelled4171641Modelling quality89.46%
Initial deposit10000.00
Total net profit10268.80Gross profit17635.78Gross loss-7366.98
Profit factor2.39Expected payoff32.39
Absolute drawdown4.00Maximal drawdown795.05 (4.26%)Relative drawdown5.30% (737.02)
Total trades317Short positions (won %)138 (85.51%)Long positions (won %)179 (87.71%)
Profit trades (% of total)275 (86.75%)Loss trades (% of total)42 (13.25%)
Largestprofit trade205.54loss trade-366.65
Averageprofit trade64.13loss trade-175.40
Maximumconsecutive wins (profit in money)27 (2282.70)consecutive losses (loss in money)2 (-517.25)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2282.70 (27)consecutive loss (count of losses)-517.25 (2)
Averageconsecutive wins7consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.23 09:00buy stop10.101.83001.80671.8505
22004.06.23 09:00sell stop20.101.82411.84741.8036
32004.06.23 09:26sell20.101.82411.84741.8036
42004.06.23 09:27delete10.101.83001.80671.8505
52004.06.24 02:57modify20.101.82411.82361.8036
62004.06.24 09:00close20.101.81151.82361.8036125.0110125.01
72004.06.24 09:00buy stop30.101.81501.77651.8355
82004.06.24 09:00sell stop40.101.80571.84421.7852
92004.06.24 09:27buy30.101.81501.77651.8355
102004.06.24 09:27delete40.101.80571.84421.7852
112004.06.24 18:52modify30.101.81501.81551.8355
122004.06.25 09:01close30.101.82311.81551.835581.1810206.19
132004.06.25 09:01buy stop50.101.82721.78561.8477
142004.06.25 09:01sell stop60.101.81711.85871.7966
152004.06.25 09:24sell60.101.81711.85871.7966
162004.06.25 09:24delete50.101.82721.78561.8477
172004.06.29 20:40modify60.101.81711.81661.7966
182004.06.30 08:57modify60.101.81711.81651.7966
192004.06.30 08:58modify60.101.81711.81641.7966
202004.06.30 08:58modify60.101.81711.81631.7966
212004.06.30 09:00close60.101.80231.81631.7966147.0110353.20
222004.06.30 09:00buy stop70.101.80731.75191.8278
232004.06.30 09:00sell stop80.101.79411.84961.7736
242004.06.30 09:36buy70.101.80731.75191.8278
252004.06.30 09:36delete80.101.79411.84961.7736
262004.06.30 21:32modify70.101.80731.80781.8278
272004.07.01 09:00close70.101.81691.80781.827896.5410449.74
282004.07.01 09:00buy stop90.101.82141.77521.8419
292004.07.01 09:00sell stop100.101.81031.85651.7898
302004.07.02 09:00delete100.101.81031.85651.7898
312004.07.02 09:00delete90.101.82141.77521.8419
322004.07.02 09:00buy stop110.101.82161.80051.8421
332004.07.02 09:00sell stop120.101.81621.83731.7957
342004.07.02 14:30buy110.101.82161.80051.8421
352004.07.02 14:30delete120.101.81621.83731.7957
362004.07.02 19:22modify110.101.82161.82211.8421
372004.07.05 09:00close110.101.83371.82211.8421121.1810570.92
382004.07.05 09:00buy stop130.101.83801.79441.8585
392004.07.05 09:00sell stop140.101.82751.87101.8070
402004.07.05 17:02sell140.101.82751.87101.8070
412004.07.05 17:02delete130.101.83801.79441.8585
422004.07.14 09:00close140.101.85741.87101.8070-301.9710268.95
432004.07.14 09:00buy stop150.101.85921.83941.8797
442004.07.14 09:00sell stop160.101.85411.87391.8336
452004.07.14 09:31buy150.101.85921.83941.8797
462004.07.14 09:31delete160.101.85411.87391.8336
472004.07.16 15:25modify150.101.85921.85971.8797
482004.07.16 15:58modify150.101.85921.85981.8797
492004.07.16 15:58modify150.101.85921.86001.8797
502004.07.16 15:58modify150.101.85921.86021.8797
512004.07.16 15:58modify150.101.85921.86031.8797
522004.07.16 15:58modify150.101.85921.86041.8797
532004.07.19 00:59modify150.101.85921.86051.8797
542004.07.19 01:06modify150.101.85921.86061.8797
552004.07.19 01:06modify150.101.85921.86081.8797
562004.07.19 01:06modify150.101.85921.86101.8797
572004.07.19 01:06modify150.101.85921.86111.8797
582004.07.19 01:06modify150.101.85921.86121.8797
592004.07.19 01:08modify150.101.85921.86131.8797
602004.07.19 01:08modify150.101.85921.86141.8797
612004.07.19 01:08modify150.101.85921.86151.8797
622004.07.19 01:09modify150.101.85921.86161.8797
632004.07.19 01:09modify150.101.85921.86171.8797
642004.07.19 01:17modify150.101.85921.86181.8797
652004.07.19 01:17modify150.101.85921.86191.8797
662004.07.19 09:00close150.101.87291.86191.8797137.9010406.85
672004.07.19 09:00buy stop170.101.87871.81861.8992
682004.07.19 09:00sell stop180.101.86441.92451.8439
692004.07.20 02:54sell180.101.86441.92451.8439
702004.07.20 02:54delete170.101.87871.81861.8992
712004.07.20 15:51modify180.101.86441.86391.8439
722004.07.21 09:00close180.101.85301.86391.8439113.6710520.52
732004.07.21 09:00buy stop190.101.85631.82021.8768
742004.07.21 09:00sell stop200.101.84751.88361.8270
752004.07.21 11:47sell200.101.84751.88361.8270
762004.07.21 11:47delete190.101.85631.82021.8768
772004.07.21 16:35modify200.101.84751.84701.8270
782004.07.22 09:00close200.101.83981.84701.827076.0110596.53
792004.07.22 09:00buy stop210.101.84431.79441.8648
802004.07.22 09:00sell stop220.101.83241.88231.8119
812004.07.22 11:48buy210.101.84431.79441.8648
822004.07.22 11:48delete220.101.83241.88231.8119
832004.08.02 09:00close210.101.82221.79441.8648-219.3810377.15
842004.08.02 09:00buy stop230.101.82491.79831.8454
852004.08.02 09:00sell stop240.101.81831.84491.7978
862004.08.02 09:19buy230.101.82491.79831.8454
872004.08.02 09:19delete240.101.81831.84491.7978
882004.08.05 09:00close230.101.82751.79831.845426.9010404.05
892004.08.05 09:00buy stop250.101.83041.80221.8509
902004.08.05 09:00sell stop260.101.82341.85151.8029
912004.08.05 10:33sell260.101.82341.85151.8029
922004.08.05 10:33delete250.101.83041.80221.8509
932004.08.13 09:00close260.101.81701.85151.802961.3610465.41
942004.08.13 09:00buy stop270.101.82121.77521.8417
952004.08.13 09:00sell stop280.101.81011.85611.7896
962004.08.13 13:09buy270.101.82121.77521.8417
972004.08.13 13:09delete280.101.81011.85611.7896
982004.08.13 14:31modify270.101.82121.82171.8417
992004.08.13 15:10modify270.101.82121.82181.8417
1002004.08.13 15:10modify270.101.82121.82201.8417
1012004.08.13 15:10modify270.101.82121.82211.8417
1022004.08.13 15:10modify270.101.82121.82231.8417
1032004.08.13 15:10modify270.101.82121.82241.8417
1042004.08.13 15:10modify270.101.82121.82261.8417
1052004.08.13 15:10modify270.101.82121.82271.8417
1062004.08.13 15:10modify270.101.82121.82291.8417
1072004.08.13 15:11modify270.101.82121.82301.8417
1082004.08.13 15:11modify270.101.82121.82311.8417
1092004.08.13 15:11modify270.101.82121.82321.8417
1102004.08.13 15:12modify270.101.82121.82331.8417
1112004.08.13 15:13modify270.101.82121.82341.8417
1122004.08.13 15:13modify270.101.82121.82351.8417
1132004.08.13 15:13modify270.101.82121.82371.8417
1142004.08.13 15:13modify270.101.82121.82381.8417
1152004.08.13 15:13modify270.101.82121.82391.8417
1162004.08.13 15:13modify270.101.82121.82401.8417
1172004.08.13 15:13modify270.101.82121.82411.8417
1182004.08.13 15:13modify270.101.82121.82421.8417
1192004.08.13 15:13modify270.101.82121.82431.8417
1202004.08.13 15:13modify270.101.82121.82441.8417
1212004.08.13 15:13modify270.101.82121.82451.8417
1222004.08.13 15:13modify270.101.82121.82461.8417
1232004.08.13 15:13modify270.101.82121.82471.8417
1242004.08.13 15:13modify270.101.82121.82481.8417
1252004.08.13 15:13modify270.101.82121.82491.8417
1262004.08.13 15:14modify270.101.82121.82501.8417
1272004.08.13 15:14modify270.101.82121.82511.8417
1282004.08.13 15:14modify270.101.82121.82521.8417
1292004.08.13 15:14modify270.101.82121.82531.8417
1302004.08.13 15:15modify270.101.82121.82551.8417
1312004.08.13 15:15modify270.101.82121.82561.8417
1322004.08.13 15:15modify270.101.82121.82571.8417
1332004.08.13 15:15modify270.101.82121.82581.8417
1342004.08.13 15:15modify270.101.82121.82591.8417
1352004.08.13 15:15modify270.101.82121.82601.8417
1362004.08.13 15:15modify270.101.82121.82611.8417
1372004.08.13 15:15modify270.101.82121.82621.8417
1382004.08.13 15:15modify270.101.82121.82631.8417
1392004.08.13 16:43modify270.101.82121.82641.8417
1402004.08.13 16:43modify270.101.82121.82651.8417
1412004.08.13 16:47t/p270.101.84171.82651.8417205.0010670.41
1422004.08.16 09:00buy stop290.101.84761.77631.8681
1432004.08.16 09:00sell stop300.101.83081.90211.8103
1442004.08.17 09:00delete300.101.83081.90211.8103
1452004.08.17 09:00delete290.101.84761.77631.8681
1462004.08.17 09:00buy stop310.101.84171.82171.8622
1472004.08.17 09:00sell stop320.101.83661.85661.8161
1482004.08.17 09:52sell320.101.83661.85661.8161
1492004.08.17 09:52delete310.101.84171.82171.8622
1502004.08.18 09:00close320.101.82731.85661.816192.6710763.08
1512004.08.18 09:00buy stop330.101.83071.79331.8512
1522004.08.18 09:00sell stop340.101.82161.85901.8011
1532004.08.18 14:55sell340.101.82161.85901.8011
1542004.08.18 14:55delete330.101.83071.79331.8512
1552004.08.19 09:38close340.101.82151.85901.80110.0110763.09
1562004.08.20 09:00buy stop350.101.83601.80341.8565
1572004.08.20 09:00sell stop360.101.82801.86051.8075
1582004.08.20 11:43sell360.101.82801.86051.8075
1592004.08.20 11:43delete350.101.83601.80341.8565
1602004.08.23 02:03modify360.101.82801.82751.8075
1612004.08.23 09:00close360.101.81611.82751.8075118.6710881.76
1622004.08.23 09:00buy stop370.101.82021.77511.8407
1632004.08.23 09:00sell stop380.101.80941.85451.7889
1642004.08.23 20:17sell380.101.80941.85451.7889
1652004.08.23 20:17delete370.101.82021.77511.8407
1662004.08.24 09:00close380.101.80661.85451.788927.6710909.43
1672004.08.24 09:00buy stop390.101.80961.77621.8301
1682004.08.24 09:00sell stop400.101.80141.83491.7809
1692004.08.24 14:23sell400.101.80141.83491.7809
1702004.08.24 14:23delete390.101.80961.77621.8301
1712004.08.24 19:09modify400.101.80141.80091.7809
1722004.08.25 09:00close400.101.79461.80091.780967.6710977.10
1732004.08.25 09:00buy stop410.101.79861.75421.8191
1742004.08.25 09:00sell stop420.101.78791.83241.7674
1752004.08.25 09:50buy410.101.79861.75421.8191
1762004.08.25 09:50delete420.101.78791.83241.7674
1772004.08.27 09:00close410.101.80211.75421.819135.7211012.82
1782004.08.27 09:00buy stop430.101.80481.77801.8253
1792004.08.27 09:00sell stop440.101.79811.82501.7776
1802004.08.27 10:07sell440.101.79811.82501.7776
1812004.08.27 10:07delete430.101.80481.77801.8253
1822004.08.30 06:49modify440.101.79811.79761.7776
1832004.08.30 09:00close440.101.78941.79761.777686.6711099.49
1842004.08.30 09:00buy stop450.101.79301.75301.8135
1852004.08.30 09:00sell stop460.101.78331.82341.7628
1862004.08.30 14:23buy450.101.79301.75301.8135
1872004.08.30 14:23delete460.101.78331.82341.7628
1882004.08.31 09:00close450.101.79571.75301.813527.1811126.67
1892004.08.31 09:00buy stop470.101.79821.77361.8187
1902004.08.31 09:00sell stop480.101.79201.81671.7715
1912004.08.31 12:40sell480.101.79201.81671.7715
1922004.08.31 12:40delete470.101.79821.77361.8187
1932004.09.03 09:00close480.101.78881.81671.771530.3511157.02
1942004.09.03 09:00buy stop490.101.79101.76661.8115
1952004.09.03 09:00sell stop500.101.78491.80931.7644
1962004.09.03 11:07buy490.101.79101.76661.8115
1972004.09.03 11:07delete500.101.78491.80931.7644
1982004.09.13 09:00close490.101.79501.76661.811541.4411198.46
1992004.09.13 09:00buy stop510.101.79861.76211.8191
2002004.09.13 09:00sell stop520.101.78971.82621.7692
2012004.09.13 10:37buy510.101.79861.76211.8191
2022004.09.13 10:37delete520.101.78971.82621.7692
2032004.09.14 09:00close510.101.80051.76211.819119.1811217.64
2042004.09.14 09:00buy stop530.101.80251.78361.8230
2052004.09.14 09:00sell stop540.101.79761.81651.7771
2062004.09.14 10:33sell540.101.79761.81651.7771
2072004.09.14 10:33delete530.101.80251.78361.8230
2082004.09.15 09:00close540.101.79221.81651.777153.6711271.31
2092004.09.15 09:00buy stop550.101.79461.76801.8151
2102004.09.15 09:00sell stop560.101.78801.81461.7675
2112004.09.15 12:31sell560.101.78801.81461.7675
2122004.09.15 12:31delete550.101.79461.76801.8151
2132004.09.15 17:00modify560.101.78801.78751.7675
2142004.09.16 09:00close560.101.77761.78751.7675103.0111374.32
2152004.09.16 09:00buy stop570.101.78171.73681.8022
2162004.09.16 09:00sell stop580.101.77091.81581.7504
2172004.09.16 10:30buy570.101.78171.73681.8022
2182004.09.16 10:30delete580.101.77091.81581.7504
2192004.09.16 18:00modify570.101.78171.78221.8022
2202004.09.17 09:00close570.101.79401.78221.8022123.1811497.50
2212004.09.17 09:00buy stop590.101.79801.75751.8185
2222004.09.17 09:00sell stop600.101.78821.82871.7677
2232004.09.20 08:41sell600.101.78821.82871.7677
2242004.09.20 08:41delete590.101.79801.75751.8185
2252004.09.21 09:00close600.101.78531.82871.767728.6711526.17
2262004.09.21 09:00buy stop610.101.78711.76771.8076
2272004.09.21 09:00sell stop620.101.78211.80141.7616
2282004.09.21 11:10buy610.101.78711.76771.8076
2292004.09.21 11:10delete620.101.78211.80141.7616
2302004.09.21 20:20modify610.101.78711.78761.8076
2312004.09.22 09:00close610.101.79991.78761.8076128.1811654.35
2322004.09.22 09:00buy stop630.101.80371.76501.8242
2332004.09.22 09:00sell stop640.101.79431.83301.7738
2342004.09.22 10:35sell640.101.79431.83301.7738
2352004.09.22 10:35delete630.101.80371.76501.8242
2362004.10.01 09:00close640.101.80991.83301.7738-159.6311494.72
2372004.10.04 09:00buy stop650.101.79771.75171.8182
2382004.10.04 09:00sell stop660.101.78661.83261.7661
2392004.10.04 13:41sell660.101.78661.83261.7661
2402004.10.04 13:41delete650.101.79771.75171.8182
2412004.10.05 09:00close660.101.78631.83261.76612.6711497.39
2422004.10.05 09:00buy stop670.101.78921.75751.8097
2432004.10.05 09:00sell stop680.101.78141.81311.7609
2442004.10.05 10:51sell680.101.78141.81311.7609
2452004.10.05 10:51delete670.101.78921.75751.8097
2462004.10.06 09:00close680.101.78001.81311.760913.6711511.06
2472004.10.06 09:00buy stop690.101.78181.76181.8023
2482004.10.06 09:00sell stop700.101.77671.79671.7562
2492004.10.06 09:00buy690.101.78181.76181.8023
2502004.10.06 09:00delete700.101.77671.79671.7562
2512004.10.07 09:00close690.101.78201.76181.80232.5411513.60
2522004.10.07 09:00buy stop710.101.78521.75371.8057
2532004.10.07 09:00sell stop720.101.77741.80891.7569
2542004.10.07 10:24sell720.101.77741.80891.7569
2552004.10.07 10:24delete710.101.78521.75371.8057
2562004.10.18 09:00close720.101.80431.80891.7569-271.9711241.63
2572004.10.18 09:00buy stop730.101.80631.78411.8268
2582004.10.18 09:00sell stop740.101.80071.82291.7802
2592004.10.18 13:31sell740.101.80071.82291.7802
2602004.10.18 13:31delete730.101.80631.78411.8268
2612004.10.19 09:00close740.101.79321.82291.780274.6711316.30
2622004.10.19 09:00buy stop750.101.79611.76461.8166
2632004.10.19 09:00sell stop760.101.78831.81981.7678
2642004.10.19 11:06buy750.101.79611.76461.8166
2652004.10.19 11:06delete760.101.78831.81981.7678
2662004.10.20 09:00close750.101.80261.76461.816665.1811381.48
2672004.10.20 09:00buy stop770.101.80551.77651.8260
2682004.10.20 09:00sell stop780.101.79831.82741.7778
2692004.10.20 09:19buy770.101.80551.77651.8260
2702004.10.20 09:19delete780.101.79831.82741.7778
2712004.10.20 17:20modify770.101.80551.80601.8260
2722004.10.21 09:00close770.101.81841.80601.8260129.5411511.02
2732004.10.21 09:00buy stop790.101.82211.78451.8426
2742004.10.21 09:00sell stop800.101.81301.85061.7925
2752004.10.21 09:47buy790.101.82211.78451.8426
2762004.10.21 09:47delete800.101.81301.85061.7925
2772004.10.22 09:00close790.101.83041.78451.842683.1811594.20
2782004.10.22 09:00buy stop810.101.83361.80211.8541
2792004.10.22 09:00sell stop820.101.82581.85731.8053
2802004.10.22 10:32sell820.101.82581.85731.8053
2812004.10.22 10:32delete810.101.83361.80211.8541
2822004.11.02 09:00close820.101.83181.85731.8053-62.9711531.23
2832004.11.02 09:00buy stop830.101.83301.81981.8535
2842004.11.02 09:00sell stop840.101.82941.84261.8089
2852004.11.02 09:49buy830.101.83301.81981.8535
2862004.11.02 09:49delete840.101.82941.84261.8089
2872004.11.03 09:00close830.101.83751.81981.853545.1811576.41
2882004.11.03 09:00buy stop850.101.84021.81341.8607
2892004.11.03 09:00sell stop860.101.83351.86041.8130
2902004.11.03 10:45buy850.101.84021.81341.8607
2912004.11.03 10:45delete860.101.83351.86041.8130
2922004.11.04 09:00close850.101.84701.81341.860768.5411644.95
2932004.11.04 09:00buy stop870.101.85021.81811.8707
2942004.11.04 09:00sell stop880.101.84231.87441.8218
2952004.11.04 10:05sell880.101.84231.87441.8218
2962004.11.04 10:05delete870.101.85021.81811.8707
2972004.11.05 09:01close880.101.84221.87441.82180.6711645.62
2982004.11.08 09:00buy stop890.101.86161.80441.8821
2992004.11.08 09:00sell stop900.101.84801.90521.8275
3002004.11.08 10:50buy890.101.86161.80441.8821
3012004.11.08 10:50delete900.101.84801.90521.8275
3022004.11.17 09:00close890.101.85561.80441.8821-58.3811587.24
3032004.11.17 09:00buy stop910.101.85761.83851.8781
3042004.11.17 09:00sell stop920.101.85271.87181.8322
3052004.11.17 09:46buy910.101.85761.83851.8781
3062004.11.17 09:46delete920.101.85271.87181.8322
3072004.11.18 09:00close910.101.86031.83851.878127.5411614.78
3082004.11.18 09:00buy stop930.101.86291.83741.8834
3092004.11.18 09:00sell stop940.101.85651.88201.8360
3102004.11.18 10:59sell940.101.85651.88201.8360
3112004.11.18 10:59delete930.101.86291.83741.8834
3122004.11.19 09:00close940.101.84921.88201.836072.6711687.45
3132004.11.19 09:00buy stop950.101.85221.81941.8727
3142004.11.19 09:00sell stop960.101.84411.87691.8236
3152004.11.19 09:24buy950.101.85221.81941.8727
3162004.11.19 09:24delete960.101.84411.87691.8236
3172004.11.22 09:00close950.101.85571.81941.872735.1811722.63
3182004.11.22 09:00buy stop970.101.85861.82981.8791
3192004.11.22 09:00sell stop980.101.85151.88031.8310
3202004.11.22 17:04buy970.101.85861.82981.8791
3212004.11.22 17:04delete980.101.85151.88031.8310
3222004.11.23 13:32modify970.101.85861.85911.8791
3232004.11.24 09:00close970.101.87101.85911.8791124.3611846.99
3242004.11.24 09:00buy stop990.101.87531.83091.8958
3252004.11.24 09:00sell stop1000.101.86461.90911.8441
3262004.11.24 10:16buy990.101.87531.83091.8958
3272004.11.24 10:16delete1000.101.86461.90911.8441
3282004.11.25 09:00close990.101.88321.83091.895879.5411926.53
3292004.11.25 09:00buy stop1010.101.88611.85711.9066
3302004.11.25 09:00sell stop1020.101.87891.90801.8584
3312004.11.25 09:32buy1010.101.88611.85711.9066
3322004.11.25 09:32delete1020.101.87891.90801.8584
3332004.11.26 06:23modify1010.101.88611.88661.9066
3342004.11.26 07:09modify1010.101.88611.88681.9066
3352004.11.26 07:13modify1010.101.88611.88691.9066
3362004.11.26 07:13modify1010.101.88611.88711.9066
3372004.11.26 07:14modify1010.101.88611.88721.9066
3382004.11.26 07:14modify1010.101.88611.88731.9066
3392004.11.26 07:14modify1010.101.88611.88741.9066
3402004.11.26 07:14modify1010.101.88611.88751.9066
3412004.11.26 07:14modify1010.101.88611.88761.9066
3422004.11.26 07:16modify1010.101.88611.88771.9066
3432004.11.26 07:19modify1010.101.88611.88781.9066
3442004.11.26 07:19modify1010.101.88611.88791.9066
3452004.11.26 07:20modify1010.101.88611.88801.9066
3462004.11.26 07:28modify1010.101.88611.88811.9066
3472004.11.26 07:28modify1010.101.88611.88821.9066
3482004.11.26 07:28modify1010.101.88611.88831.9066
3492004.11.26 07:28modify1010.101.88611.88841.9066
3502004.11.26 07:34modify1010.101.88611.88851.9066
3512004.11.26 07:34modify1010.101.88611.88861.9066
3522004.11.26 09:00close1010.101.89721.88861.9066111.1812037.71
3532004.11.26 09:00buy stop1030.101.90171.85551.9222
3542004.11.26 09:00sell stop1040.101.89061.93681.8701
3552004.11.26 09:29sell1040.101.89061.93681.8701
3562004.11.26 09:29delete1030.101.90171.85551.9222
3572004.11.29 09:14close1040.101.89051.93681.87010.6712038.38
3582004.11.30 09:00buy stop1050.101.89191.86621.9124
3592004.11.30 09:00sell stop1060.101.88551.91121.8650
3602004.11.30 09:17buy1050.101.89191.86621.9124
3612004.11.30 09:17delete1060.101.88551.91121.8650
3622004.11.30 12:00modify1050.101.89191.89241.9124
3632004.11.30 13:08modify1050.101.89191.89251.9124
3642004.11.30 13:08modify1050.101.89191.89281.9124
3652004.11.30 13:08modify1050.101.89191.89301.9124
3662004.11.30 13:08modify1050.101.89191.89311.9124
3672004.11.30 13:08modify1050.101.89191.89331.9124
3682004.11.30 13:08modify1050.101.89191.89341.9124
3692004.11.30 13:08modify1050.101.89191.89361.9124
3702004.11.30 13:08modify1050.101.89191.89371.9124
3712004.11.30 13:08modify1050.101.89191.89381.9124
3722004.11.30 13:59modify1050.101.89191.89391.9124
3732004.11.30 13:59modify1050.101.89191.89401.9124
3742004.11.30 14:00modify1050.101.89191.89411.9124
3752004.11.30 14:00modify1050.101.89191.89421.9124
3762004.11.30 14:00modify1050.101.89191.89431.9124
3772004.11.30 14:00modify1050.101.89191.89461.9124
3782004.11.30 14:00modify1050.101.89191.89471.9124
3792004.11.30 14:00modify1050.101.89191.89491.9124
3802004.11.30 14:00modify1050.101.89191.89511.9124
3812004.11.30 14:00modify1050.101.89191.89531.9124
3822004.11.30 14:00modify1050.101.89191.89551.9124
3832004.11.30 14:02modify1050.101.89191.89561.9124
3842004.11.30 14:02modify1050.101.89191.89581.9124
3852004.11.30 14:02modify1050.101.89191.89591.9124
3862004.11.30 14:06modify1050.101.89191.89601.9124
3872004.11.30 14:06modify1050.101.89191.89611.9124
3882004.11.30 14:06modify1050.101.89191.89621.9124
3892004.11.30 14:06modify1050.101.89191.89631.9124
3902004.11.30 14:06modify1050.101.89191.89641.9124
3912004.11.30 14:06modify1050.101.89191.89651.9124
3922004.11.30 14:06modify1050.101.89191.89661.9124
3932004.11.30 14:07modify1050.101.89191.89671.9124
3942004.11.30 14:07modify1050.101.89191.89681.9124
3952004.11.30 14:07modify1050.101.89191.89691.9124
3962004.11.30 14:07modify1050.101.89191.89701.9124
3972004.11.30 15:38modify1050.101.89191.89721.9124
3982004.11.30 15:54t/p1050.101.91241.89721.9124205.0012243.38
3992004.12.01 09:00buy stop1070.101.92191.85791.9424
4002004.12.01 09:00sell stop1080.101.90681.97081.8863
4012004.12.01 10:58buy1070.101.92191.85791.9424
4022004.12.01 10:58delete1080.101.90681.97081.8863
4032004.12.01 22:20modify1070.101.92191.92241.9424
4042004.12.02 08:43modify1070.101.92191.92251.9424
4052004.12.02 08:45modify1070.101.92191.92261.9424
4062004.12.02 08:45modify1070.101.92191.92271.9424
4072004.12.02 08:46modify1070.101.92191.92281.9424
4082004.12.02 08:46modify1070.101.92191.92291.9424
4092004.12.02 08:46modify1070.101.92191.92301.9424
4102004.12.02 08:46modify1070.101.92191.92321.9424
4112004.12.02 08:46modify1070.101.92191.92331.9424
4122004.12.02 08:46modify1070.101.92191.92341.9424
4132004.12.02 08:46modify1070.101.92191.92351.9424
4142004.12.02 08:47modify1070.101.92191.92361.9424
4152004.12.02 08:47modify1070.101.92191.92371.9424
4162004.12.02 08:48modify1070.101.92191.92391.9424
4172004.12.02 08:48modify1070.101.92191.92411.9424
4182004.12.02 08:48modify1070.101.92191.92421.9424
4192004.12.02 08:48modify1070.101.92191.92441.9424
4202004.12.02 08:48modify1070.101.92191.92451.9424
4212004.12.02 08:48modify1070.101.92191.92461.9424
4222004.12.02 08:48modify1070.101.92191.92481.9424
4232004.12.02 08:48modify1070.101.92191.92491.9424
4242004.12.02 08:48modify1070.101.92191.92501.9424
4252004.12.02 08:48modify1070.101.92191.92511.9424
4262004.12.02 08:48modify1070.101.92191.92531.9424
4272004.12.02 08:51modify1070.101.92191.92541.9424
4282004.12.02 08:52modify1070.101.92191.92551.9424
4292004.12.02 08:52modify1070.101.92191.92561.9424
4302004.12.02 08:52modify1070.101.92191.92571.9424
4312004.12.02 08:52modify1070.101.92191.92581.9424
4322004.12.02 08:52modify1070.101.92191.92591.9424
4332004.12.02 08:52modify1070.101.92191.92601.9424
4342004.12.02 08:52modify1070.101.92191.92611.9424
4352004.12.02 08:53modify1070.101.92191.92621.9424
4362004.12.02 08:53modify1070.101.92191.92631.9424
4372004.12.02 08:53modify1070.101.92191.92641.9424
4382004.12.02 08:53modify1070.101.92191.92661.9424
4392004.12.02 08:53modify1070.101.92191.92681.9424
4402004.12.02 08:53modify1070.101.92191.92701.9424
4412004.12.02 08:53modify1070.101.92191.92721.9424
4422004.12.02 08:53t/p1070.101.94241.92721.9424205.5412448.92
4432004.12.02 09:00buy stop1090.101.94841.88661.9689
4442004.12.02 09:00sell stop1100.101.93381.99561.9133
4452004.12.02 11:29sell1100.101.93381.99561.9133
4462004.12.02 11:29delete1090.101.94841.88661.9689
4472004.12.02 17:01modify1100.101.93381.93331.9133
4482004.12.02 17:11modify1100.101.93381.93321.9133
4492004.12.02 17:12modify1100.101.93381.93301.9133
4502004.12.02 17:12modify1100.101.93381.93281.9133
4512004.12.02 17:12modify1100.101.93381.93271.9133
4522004.12.03 09:00close1100.101.92041.93271.9133133.6712582.59
4532004.12.03 09:00buy stop1110.101.92571.86761.9462
4542004.12.03 09:00sell stop1120.101.91191.97001.8914
4552004.12.03 13:25buy1110.101.92571.86761.9462
4562004.12.03 13:25delete1120.101.91191.97001.8914
4572004.12.03 17:01modify1110.101.92571.92621.9462
4582004.12.03 19:06modify1110.101.92571.92631.9462
4592004.12.03 19:06modify1110.101.92571.92641.9462
4602004.12.03 19:06modify1110.101.92571.92651.9462
4612004.12.03 19:24modify1110.101.92571.92671.9462
4622004.12.03 19:25modify1110.101.92571.92691.9462
4632004.12.03 19:27modify1110.101.92571.92701.9462
4642004.12.03 19:34modify1110.101.92571.92711.9462
4652004.12.03 19:36modify1110.101.92571.92721.9462
4662004.12.03 19:36modify1110.101.92571.92731.9462
4672004.12.03 19:36modify1110.101.92571.92741.9462
4682004.12.03 19:39modify1110.101.92571.92751.9462
4692004.12.03 19:39modify1110.101.92571.92761.9462
4702004.12.03 19:39modify1110.101.92571.92771.9462
4712004.12.03 19:41modify1110.101.92571.92781.9462
4722004.12.03 21:55modify1110.101.92571.92791.9462
4732004.12.03 21:55modify1110.101.92571.92811.9462
4742004.12.03 21:55modify1110.101.92571.92821.9462
4752004.12.03 21:55modify1110.101.92571.92831.9462
4762004.12.03 21:56modify1110.101.92571.92841.9462
4772004.12.03 21:56modify1110.101.92571.92851.9462
4782004.12.03 22:04modify1110.101.92571.92861.9462
4792004.12.03 22:04modify1110.101.92571.92871.9462
4802004.12.03 22:05modify1110.101.92571.92881.9462
4812004.12.03 22:05modify1110.101.92571.92901.9462
4822004.12.03 22:50modify1110.101.92571.92921.9462
4832004.12.06 09:00close1110.101.94121.92921.9462155.1812737.77
4842004.12.06 09:00buy stop1130.101.94651.89111.9670
4852004.12.06 09:00sell stop1140.101.93331.98881.9128
4862004.12.07 07:27buy1130.101.94651.89111.9670
4872004.12.07 07:27delete1140.101.93331.98881.9128
4882004.12.16 09:00close1130.101.94251.89111.9670-38.0212699.75
4892004.12.16 09:00buy stop1150.101.94671.90421.9672
4902004.12.16 09:00sell stop1160.101.93641.97891.9159
4912004.12.16 10:42buy1150.101.94671.90421.9672
4922004.12.16 10:42delete1160.101.93641.97891.9159
4932004.12.20 09:21close1150.101.94681.90421.96721.3612701.11
4942004.12.21 09:00buy stop1170.101.94481.92171.9653
4952004.12.21 09:00sell stop1180.101.93891.96201.9184
4962004.12.21 09:14sell1180.101.93891.96201.9184
4972004.12.21 09:14delete1170.101.94481.92171.9653
4982004.12.21 16:31modify1180.101.93891.93841.9184
4992004.12.22 09:00close1180.101.92891.93841.918499.6712800.78
5002004.12.22 09:00buy stop1190.101.93241.89391.9529
5012004.12.22 09:00sell stop1200.101.92301.96151.9025
5022004.12.22 11:27sell1200.101.92301.96151.9025
5032004.12.22 11:27delete1190.101.93241.89391.9529
5042004.12.22 13:02modify1200.101.92301.92251.9025
5052004.12.23 09:00close1200.101.92131.92251.902516.0112816.79
5062004.12.23 09:00buy stop1210.101.92541.88071.9459
5072004.12.23 09:00sell stop1220.101.91461.95931.8941
5082004.12.23 15:13sell1220.101.91461.95931.8941
5092004.12.23 15:13delete1210.101.92541.88071.9459
5102005.01.03 04:45modify1220.101.91461.91411.8941
5112005.01.03 04:54modify1220.101.91461.91361.8941
5122005.01.03 04:57modify1220.101.91461.91351.8941
5132005.01.03 04:57modify1220.101.91461.91331.8941
5142005.01.03 04:57modify1220.101.91461.91321.8941
5152005.01.03 09:00close1220.101.91171.91321.894126.0312842.82
5162005.01.03 09:00buy stop1230.101.91911.83771.9396
5172005.01.03 09:00sell stop1240.101.90001.98141.8795
5182005.01.04 09:00delete1240.101.90001.98141.8795
5192005.01.04 09:00delete1230.101.91911.83771.9396
5202005.01.04 09:00buy stop1250.101.90731.87561.9278
5212005.01.04 09:00sell stop1260.101.89951.93121.8790
5222005.01.04 10:30sell1260.101.89951.93121.8790
5232005.01.04 10:30delete1250.101.90731.87561.9278
5242005.01.04 16:23modify1260.101.89951.89901.8790
5252005.01.04 16:56modify1260.101.89951.89881.8790
5262005.01.04 16:57modify1260.101.89951.89871.8790
5272005.01.04 16:57modify1260.101.89951.89861.8790
5282005.01.04 16:58modify1260.101.89951.89841.8790
5292005.01.04 16:58modify1260.101.89951.89821.8790
5302005.01.04 16:58modify1260.101.89951.89811.8790
5312005.01.04 17:01modify1260.101.89951.89801.8790
5322005.01.04 17:03modify1260.101.89951.89791.8790
5332005.01.04 17:10modify1260.101.89951.89771.8790
5342005.01.04 17:10modify1260.101.89951.89761.8790
5352005.01.04 17:10modify1260.101.89951.89741.8790
5362005.01.04 17:10modify1260.101.89951.89721.8790
5372005.01.04 17:10modify1260.101.89951.89711.8790
5382005.01.04 17:10modify1260.101.89951.89691.8790
5392005.01.04 17:10modify1260.101.89951.89671.8790
5402005.01.04 17:27modify1260.101.89951.89651.8790
5412005.01.04 17:29modify1260.101.89951.89641.8790
5422005.01.04 17:29modify1260.101.89951.89631.8790
5432005.01.04 17:32modify1260.101.89951.89621.8790
5442005.01.04 17:32modify1260.101.89951.89611.8790
5452005.01.04 17:32modify1260.101.89951.89591.8790
5462005.01.04 17:32modify1260.101.89951.89581.8790
5472005.01.04 20:42modify1260.101.89951.89571.8790
5482005.01.04 20:42modify1260.101.89951.89561.8790
5492005.01.04 20:42modify1260.101.89951.89551.8790
5502005.01.04 20:42modify1260.101.89951.89531.8790
5512005.01.04 20:42modify1260.101.89951.89521.8790
5522005.01.04 20:43modify1260.101.89951.89511.8790
5532005.01.04 20:43modify1260.101.89951.89491.8790
5542005.01.04 20:43modify1260.101.89951.89471.8790
5552005.01.04 20:43modify1260.101.89951.89441.8790
5562005.01.04 20:43modify1260.101.89951.89411.8790
5572005.01.04 20:43t/p1260.101.87901.89411.8790205.0013047.82
5582005.01.05 09:00buy stop1270.101.88471.82511.9052
5592005.01.05 09:00sell stop1280.101.87061.93021.8501
5602005.01.05 15:30buy1270.101.88471.82511.9052
5612005.01.05 15:30delete1280.101.87061.93021.8501
5622005.01.13 09:00close1270.101.89041.82511.905258.8013106.62
5632005.01.13 09:00buy stop1290.101.89551.84231.9160
5642005.01.13 09:00sell stop1300.101.88281.93611.8623
5652005.01.13 13:41sell1300.101.88281.93611.8623
5662005.01.13 13:41delete1290.101.89551.84231.9160
5672005.01.14 05:38modify1300.101.88281.88231.8623
5682005.01.14 09:00close1300.101.87321.88231.862395.6713202.29
5692005.01.14 09:00buy stop1310.101.87751.83061.8980
5702005.01.14 09:00sell stop1320.101.86621.91311.8457
5712005.01.14 09:51sell1320.101.86621.91311.8457
5722005.01.14 09:51delete1310.101.87751.83061.8980
5732005.01.18 09:00close1320.101.85571.91311.8457104.3413306.63
5742005.01.18 09:00buy stop1330.101.85941.81831.8799
5752005.01.18 09:00sell stop1340.101.84951.89061.8290
5762005.01.18 10:30buy1330.101.85941.81831.8799
5772005.01.18 10:30delete1340.101.84951.89061.8290
5782005.01.18 12:45modify1330.101.85941.85991.8799
5792005.01.19 09:00close1330.101.87021.85991.8799108.1813414.81
5802005.01.19 09:00buy stop1350.101.87481.82751.8953
5812005.01.19 09:00sell stop1360.101.86351.91081.8430
5822005.01.19 09:39buy1350.101.87481.82751.8953
5832005.01.19 09:39delete1360.101.86351.91081.8430
5842005.01.24 09:00close1350.101.88181.82751.895370.9013485.71
5852005.01.24 09:00buy stop1370.101.88621.84071.9067
5862005.01.24 09:00sell stop1380.101.87531.92081.8548
5872005.01.24 17:00sell1380.101.87531.92081.8548
5882005.01.24 17:00delete1370.101.88621.84071.9067
5892005.01.25 18:04modify1380.101.87531.87481.8548
5902005.01.26 09:00close1380.101.86751.87481.854877.3413563.05
5912005.01.26 09:00buy stop1390.101.87111.83131.8916
5922005.01.26 09:00sell stop1400.101.86151.90131.8410
5932005.01.26 10:30buy1390.101.87111.83131.8916
5942005.01.26 10:30delete1400.101.86151.90131.8410
5952005.01.26 18:55modify1390.101.87111.87161.8916
5962005.01.27 08:56modify1390.101.87111.87171.8916
5972005.01.27 08:56modify1390.101.87111.87181.8916
5982005.01.27 09:00close1390.101.88571.87181.8916146.5413709.59
5992005.01.27 09:00buy stop1410.101.88991.84681.9104
6002005.01.27 09:00sell stop1420.101.87951.92261.8590
6012005.01.27 11:43sell1420.101.87951.92261.8590
6022005.01.27 11:43delete1410.101.88991.84681.9104
6032005.02.07 09:00close1420.101.87301.92261.859062.0313771.62
6042005.02.07 09:00buy stop1430.101.87731.83041.8978
6052005.02.07 09:00sell stop1440.101.86601.91291.8455
6062005.02.07 16:34sell1440.101.86601.91291.8455
6072005.02.07 16:34delete1430.101.87731.83041.8978
6082005.02.08 09:00close1440.101.85611.91291.845598.6713870.29
6092005.02.08 09:00buy stop1450.101.85981.81911.8803
6102005.02.08 09:00sell stop1460.101.84991.89071.8294
6112005.02.09 09:00delete1460.101.84991.89071.8294
6122005.02.09 09:00delete1450.101.85981.81911.8803
6132005.02.09 09:00buy stop1470.101.86021.84131.8807
6142005.02.09 09:00sell stop1480.101.85531.87421.8348
6152005.02.09 09:20sell1480.101.85531.87421.8348
6162005.02.09 09:20delete1470.101.86021.84131.8807
6172005.02.14 02:06s/l1480.101.87421.87421.8348-190.6513679.64
6182005.02.14 09:00buy stop1490.101.88001.84301.9005
6192005.02.14 09:00sell stop1500.101.87101.90791.8505
6202005.02.14 09:25buy1490.101.88001.84301.9005
6212005.02.14 09:25delete1500.101.87101.90791.8505
6222005.02.15 09:00close1490.101.88701.84301.900570.1813749.82
6232005.02.15 09:00buy stop1510.101.89041.85671.9109
6242005.02.15 09:00sell stop1520.101.88211.91581.8616
6252005.02.15 14:12buy1510.101.89041.85671.9109
6262005.02.15 14:12delete1520.101.88211.91581.8616
6272005.02.16 09:00close1510.101.89351.85671.910931.1813781.00
6282005.02.16 09:00buy stop1530.101.89671.86481.9172
6292005.02.16 09:00sell stop1540.101.88881.92081.8683
6302005.02.16 10:20sell1540.101.88881.92081.8683
6312005.02.16 10:20delete1530.101.89671.86481.9172
6322005.02.16 16:21modify1540.101.88881.88831.8683
6332005.02.17 08:48s/l1540.101.88831.88831.86834.0113785.01
6342005.02.17 09:00buy stop1550.101.89091.84691.9114
6352005.02.17 09:00sell stop1560.101.88031.92431.8598
6362005.02.17 10:40buy1550.101.89091.84691.9114
6372005.02.17 10:40delete1560.101.88031.92431.8598
6382005.02.18 09:00close1550.101.89501.84691.911441.1813826.19
6392005.02.18 09:00buy stop1570.101.89761.87211.9181
6402005.02.18 09:00sell stop1580.101.89121.91671.8707
6412005.02.18 12:49sell1580.101.89121.91671.8707
6422005.02.18 12:49delete1570.101.89761.87211.9181
6432005.02.25 18:23s/l1580.101.91671.91671.8707-257.3113568.88
6442005.02.28 09:00buy stop1590.101.92491.88681.9454
6452005.02.28 09:00sell stop1600.101.91561.95371.8951
6462005.02.28 09:59buy1590.101.92491.88681.9454
6472005.02.28 09:59delete1600.101.91561.95371.8951
6482005.03.09 09:00close1590.101.92931.88681.945445.6213614.50
6492005.03.09 09:00buy stop1610.101.93281.89741.9533
6502005.03.09 09:00sell stop1620.101.92421.95961.9037
6512005.03.09 13:59sell1620.101.92421.95961.9037
6522005.03.09 14:00delete1610.101.93281.89741.9533
6532005.03.11 09:00close1620.101.92201.95961.903720.6813635.18
6542005.03.11 09:00buy stop1630.101.92401.90161.9445
6552005.03.11 09:00sell stop1640.101.91831.94081.8978
6562005.03.11 09:57sell1640.101.91831.94081.8978
6572005.03.11 09:57delete1630.101.92401.90161.9445
6582005.03.14 09:28close1640.101.91821.94081.89780.6713635.85
6592005.03.15 09:00buy stop1650.101.91441.88781.9349
6602005.03.15 09:00sell stop1660.101.90781.93441.8873
6612005.03.15 09:24buy1650.101.91441.88781.9349
6622005.03.15 09:24delete1660.101.90781.93441.8873
6632005.03.16 09:00close1650.101.91991.88781.934955.1813691.03
6642005.03.16 09:00buy stop1670.101.92391.88341.9444
6652005.03.16 09:00sell stop1680.101.91411.95461.8936
6662005.03.16 11:39buy1670.101.92391.88341.9444
6672005.03.16 11:39delete1680.101.91411.95461.8936
6682005.03.17 09:07close1670.101.92411.88341.94442.5413693.57
6692005.03.18 09:00buy stop1690.101.92221.90351.9427
6702005.03.18 09:00sell stop1700.101.91731.93601.8968
6712005.03.18 09:51sell1700.101.91731.93601.8968
6722005.03.18 09:51delete1690.101.92221.90351.9427
6732005.03.21 09:00close1700.101.90971.93601.896875.6713769.24
6742005.03.21 09:00buy stop1710.101.91231.88391.9328
6752005.03.21 09:00sell stop1720.101.90521.93361.8847
6762005.03.21 09:55sell1720.101.90521.93361.8847
6772005.03.21 09:55delete1710.101.91231.88391.9328
6782005.03.22 09:00close1720.101.89701.93361.884781.6713850.91
6792005.03.22 09:00buy stop1730.101.90031.86401.9208
6802005.03.22 09:00sell stop1740.101.89141.92781.8709
6812005.03.22 09:19buy1730.101.90031.86401.9208
6822005.03.22 09:19delete1740.101.89141.92781.8709
6832005.03.28 03:17s/l1730.101.86401.86401.9208-361.9213488.99
6842005.03.28 09:03buy stop1750.101.86491.83631.8854
6852005.03.28 09:03sell stop1760.101.85781.88641.8373
6862005.03.28 14:34buy1750.101.86491.83631.8854
6872005.03.28 14:34delete1760.101.85781.88641.8373
6882005.03.29 09:00close1750.101.87181.83631.885469.1813558.17
6892005.03.29 09:00buy stop1770.101.87471.84651.8952
6902005.03.29 09:00sell stop1780.101.86771.89581.8472
6912005.03.29 10:31buy1770.101.87471.84651.8952
6922005.03.29 10:31delete1780.101.86771.89581.8472
6932005.03.30 09:00close1770.101.87971.84651.895250.1813608.35
6942005.03.30 09:00buy stop1790.101.88211.85921.9026
6952005.03.30 09:00sell stop1800.101.87631.89921.8558
6962005.03.30 11:12buy1790.101.88211.85921.9026
6972005.03.30 11:12delete1800.101.87631.89921.8558
6982005.04.01 09:00close1790.101.88891.85921.902668.7213677.07
6992005.04.01 09:00buy stop1810.101.89221.85941.9127
7002005.04.01 09:00sell stop1820.101.88411.91691.8636
7012005.04.01 15:30buy1810.101.89221.85941.9127
7022005.04.01 15:30delete1820.101.88411.91691.8636
7032005.04.12 09:00close1810.101.89311.85941.912710.6213687.69
7042005.04.12 09:00buy stop1830.101.89561.87141.9161
7052005.04.12 09:00sell stop1840.101.88951.91371.8690
7062005.04.12 14:30buy1830.101.89561.87141.9161
7072005.04.12 14:30delete1840.101.88951.91371.8690
7082005.04.18 09:31close1830.101.89571.87141.91612.0813689.77
7092005.04.19 09:00buy stop1850.101.90841.87721.9289
7102005.04.19 09:00sell stop1860.101.90071.93201.8802
7112005.04.19 09:23buy1850.101.90841.87721.9289
7122005.04.19 09:23delete1860.101.90071.93201.8802
7132005.04.20 09:00close1850.101.91831.87721.928999.1813788.95
7142005.04.20 09:00buy stop1870.101.92171.88741.9422
7152005.04.20 09:00sell stop1880.101.91331.94761.8928
7162005.04.20 11:21sell1880.101.91331.94761.8928
7172005.04.20 11:21delete1870.101.92171.88741.9422
7182005.04.22 09:00close1880.101.90871.94761.892844.6813833.63
7192005.04.22 09:00buy stop1890.101.91121.88391.9317
7202005.04.22 09:00sell stop1900.101.90441.93171.8839
7212005.04.22 09:25buy1890.101.91121.88391.9317
7222005.04.22 09:25delete1900.101.90441.93171.8839
7232005.04.25 09:00close1890.101.91331.88391.931721.1813854.81
7242005.04.25 09:00buy stop1910.101.91541.89561.9359
7252005.04.25 09:00sell stop1920.101.91031.93011.8898
7262005.04.25 09:48buy1910.101.91541.89561.9359
7272005.04.25 09:48delete1920.101.91031.93011.8898
7282005.05.02 16:05s/l1910.101.89561.89561.9359-196.7413658.07
7292005.05.03 09:00buy stop1930.101.89571.86601.9162
7302005.05.03 09:00sell stop1940.101.88831.91801.8678
7312005.05.03 11:15buy1930.101.89571.86601.9162
7322005.05.03 11:15delete1940.101.88831.91801.8678
7332005.05.04 09:00close1930.101.89921.86601.916235.1813693.25
7342005.05.04 09:00buy stop1950.101.90241.87051.9229
7352005.05.04 09:00sell stop1960.101.89451.92651.8740
7362005.05.04 12:50buy1950.101.90241.87051.9229
7372005.05.04 12:50delete1960.101.89451.92651.8740
7382005.05.05 09:00close1950.101.90411.87051.922917.5413710.79
7392005.05.05 09:00buy stop1970.101.90621.88681.9267
7402005.05.05 09:00sell stop1980.101.90121.92051.8807
7412005.05.05 14:36buy1970.101.90621.88681.9267
7422005.05.05 14:36delete1980.101.90121.92051.8807
7432005.05.09 04:05s/l1970.101.88681.88681.9267-193.6413517.15
7442005.05.09 09:00buy stop1990.101.88891.85241.9094
7452005.05.09 09:00sell stop2000.101.88001.91651.8595
7462005.05.10 08:18sell2000.101.88001.91651.8595
7472005.05.10 08:18delete1990.101.88891.85241.9094
7482005.05.12 08:33modify2000.101.88001.87951.8595
7492005.05.12 09:00close2000.101.86671.87951.8595131.6813648.83
7502005.05.12 09:00buy stop2010.101.87181.81611.8923
7512005.05.12 09:00sell stop2020.101.85851.91421.8380
7522005.05.13 09:00delete2020.101.85851.91421.8380
7532005.05.13 09:00delete2010.101.87181.81611.8923
7542005.05.13 09:00buy stop2030.101.86491.84511.8854
7552005.05.13 09:00sell stop2040.101.85981.87961.8393
7562005.05.13 10:45sell2040.101.85981.87961.8393
7572005.05.13 10:45delete2030.101.86491.84511.8854
7582005.05.16 01:03modify2040.101.85981.85931.8393
7592005.05.16 08:25modify2040.101.85981.85921.8393
7602005.05.16 08:25modify2040.101.85981.85911.8393
7612005.05.16 08:25modify2040.101.85981.85891.8393
7622005.05.16 08:35modify2040.101.85981.85881.8393
7632005.05.16 08:35modify2040.101.85981.85871.8393
7642005.05.16 08:42modify2040.101.85981.85861.8393
7652005.05.16 08:42modify2040.101.85981.85831.8393
7662005.05.16 08:43modify2040.101.85981.85821.8393
7672005.05.16 08:43modify2040.101.85981.85801.8393
7682005.05.16 08:44modify2040.101.85981.85771.8393
7692005.05.16 08:44modify2040.101.85981.85751.8393
7702005.05.16 08:44modify2040.101.85981.85741.8393
7712005.05.16 08:44modify2040.101.85981.85721.8393
7722005.05.16 08:46modify2040.101.85981.85701.8393
7732005.05.16 08:46modify2040.101.85981.85681.8393
7742005.05.16 09:00close2040.101.84371.85681.8393160.6713809.50
7752005.05.16 09:00buy stop2050.101.84841.79691.8689
7762005.05.16 09:00sell stop2060.101.83611.88761.8156
7772005.05.16 13:13sell2060.101.83611.88761.8156
7782005.05.16 13:13delete2050.101.84841.79691.8689
7792005.05.17 09:00close2060.101.83601.88761.81560.6713810.17
7802005.05.18 09:00buy stop2070.101.83671.80741.8572
7812005.05.18 09:00sell stop2080.101.82941.85871.8089
7822005.05.18 14:49buy2070.101.83671.80741.8572
7832005.05.18 14:49delete2080.101.82941.85871.8089
7842005.05.19 09:00close2070.101.84011.80741.857234.5413844.71
7852005.05.19 09:00buy stop2090.101.84261.81881.8631
7862005.05.19 09:00sell stop2100.101.83661.86031.8161
7872005.05.19 10:30buy2090.101.84261.81881.8631
7882005.05.19 10:30delete2100.101.83661.86031.8161
7892005.05.26 20:40s/l2090.101.81881.81881.8631-236.7413607.97
7902005.05.27 09:00buy stop2110.101.82491.80311.8454
7912005.05.27 09:00sell stop2120.101.81931.84111.7988
7922005.05.27 09:46buy2110.101.82491.80311.8454
7932005.05.27 09:46delete2120.101.81931.84111.7988
7942005.05.30 09:15close2110.101.82511.80311.84542.1813610.15
7952005.05.31 09:00buy stop2130.101.81751.78471.8380
7962005.05.31 09:00sell stop2140.101.80941.84221.7889
7972005.05.31 09:34buy2130.101.81751.78471.8380
7982005.05.31 09:34delete2140.101.80941.84221.7889
7992005.06.01 09:00close2130.101.82091.78471.838034.1813644.33
8002005.06.01 09:00buy stop2150.101.82351.79841.8440
8012005.06.01 09:00sell stop2160.101.81721.84231.7967
8022005.06.01 10:01sell2160.101.81721.84231.7967
8032005.06.01 10:01delete2150.101.82351.79841.8440
8042005.06.02 09:00close2160.101.81531.84231.796718.0113662.34
8052005.06.02 09:00buy stop2170.101.81801.78851.8385
8062005.06.02 09:00sell stop2180.101.81071.84021.7902
8072005.06.02 09:17buy2170.101.81801.78851.8385
8082005.06.02 09:17delete2180.101.81071.84021.7902
8092005.06.03 09:09close2170.101.81821.78851.83852.1813664.52
8102005.06.06 09:00buy stop2190.101.82121.79111.8417
8112005.06.06 09:00sell stop2200.101.81381.84391.7933
8122005.06.06 10:56buy2190.101.82121.79111.8417
8132005.06.06 10:56delete2200.101.81381.84391.7933
8142005.06.07 09:00close2190.101.82891.79111.841777.1813741.70
8152005.06.07 09:00buy stop2210.101.83171.80421.8522
8162005.06.07 09:00sell stop2220.101.82481.85241.8043
8172005.06.07 10:42buy2210.101.83171.80421.8522
8182005.06.07 10:42delete2220.101.82481.85241.8043
8192005.06.08 09:00close2210.101.83751.80421.852258.1813799.88
8202005.06.08 09:00buy stop2230.101.84001.81581.8605
8212005.06.08 09:00sell stop2240.101.83391.85811.8134
8222005.06.08 17:47buy2230.101.84001.81581.8605
8232005.06.08 17:47delete2240.101.83391.85811.8134
8242005.06.10 16:21s/l2230.101.81581.81581.8605-241.2813558.60
8252005.06.13 09:00buy stop2250.101.81501.76991.8355
8262005.06.13 09:00sell stop2260.101.80421.84931.7837
8272005.06.13 11:25sell2260.101.80421.84931.7837
8282005.06.13 11:25delete2250.101.81501.76991.8355
8292005.06.22 09:00close2260.101.83151.84931.7837-275.9713282.63
8302005.06.22 09:00buy stop2270.101.83451.80131.8550
8312005.06.22 09:00sell stop2280.101.82641.85961.8059
8322005.06.22 10:30sell2280.101.82641.85961.8059
8332005.06.22 10:30delete2270.101.83451.80131.8550
8342005.06.23 09:00close2280.101.82041.85961.805959.0113341.64
8352005.06.23 09:00buy stop2290.101.82341.79061.8439
8362005.06.23 09:00sell stop2300.101.81531.84811.7948
8372005.06.23 14:44sell2300.101.81531.84811.7948
8382005.06.23 14:44delete2290.101.82341.79061.8439
8392005.06.29 09:00close2300.101.81511.84811.79480.6813342.32
8402005.06.29 09:00buy stop2310.101.81691.79671.8374
8412005.06.29 09:00sell stop2320.101.81171.83201.7912
8422005.06.29 12:01sell2320.101.81171.83201.7912
8432005.06.29 12:01delete2310.101.81691.79671.8374
8442005.06.29 16:21modify2320.101.81171.81121.7912
8452005.06.30 09:00close2320.101.80941.81121.791222.0113364.33
8462005.06.30 09:00buy stop2330.101.81281.77561.8333
8472005.06.30 09:00sell stop2340.101.80371.84091.7832
8482005.06.30 09:40sell2340.101.80371.84091.7832
8492005.06.30 09:40delete2330.101.81281.77561.8333
8502005.06.30 13:32modify2340.101.80371.80321.7832
8512005.06.30 20:24modify2340.101.80371.80311.7832
8522005.06.30 20:24modify2340.101.80371.80281.7832
8532005.06.30 20:24modify2340.101.80371.80261.7832
8542005.06.30 20:26modify2340.101.80371.80251.7832
8552005.07.01 06:52modify2340.101.80371.80221.7832
8562005.07.01 06:52modify2340.101.80371.80211.7832
8572005.07.01 06:52modify2340.101.80371.80181.7832
8582005.07.01 06:52modify2340.101.80371.80161.7832
8592005.07.01 06:52modify2340.101.80371.80131.7832
8602005.07.01 06:53modify2340.101.80371.80091.7832
8612005.07.01 07:07modify2340.101.80371.80081.7832
8622005.07.01 07:07modify2340.101.80371.80071.7832
8632005.07.01 07:07modify2340.101.80371.80061.7832
8642005.07.01 07:08modify2340.101.80371.80041.7832
8652005.07.01 07:08modify2340.101.80371.80031.7832
8662005.07.01 07:09modify2340.101.80371.80021.7832
8672005.07.01 07:09modify2340.101.80371.80001.7832
8682005.07.01 07:10modify2340.101.80371.79971.7832
8692005.07.01 07:10modify2340.101.80371.79961.7832
8702005.07.01 07:15modify2340.101.80371.79941.7832
8712005.07.01 07:19modify2340.101.80371.79921.7832
8722005.07.01 07:21modify2340.101.80371.79901.7832
8732005.07.01 07:22modify2340.101.80371.79881.7832
8742005.07.01 07:31modify2340.101.80371.79871.7832
8752005.07.01 07:31modify2340.101.80371.79861.7832
8762005.07.01 07:31modify2340.101.80371.79841.7832
8772005.07.01 07:54modify2340.101.80371.79831.7832
8782005.07.01 07:55t/p2340.101.78321.79831.7832204.6713569.00
8792005.07.01 09:00buy stop2350.101.78801.72731.8085
8802005.07.01 09:00sell stop2360.101.77361.83431.7531
8812005.07.01 09:44sell2360.101.77361.83431.7531
8822005.07.01 09:44delete2350.101.78801.72731.8085
8832005.07.04 00:00modify2360.101.77361.77311.7531
8842005.07.04 00:03modify2360.101.77361.77291.7531
8852005.07.04 00:04modify2360.101.77361.77271.7531
8862005.07.04 09:00close2360.101.76081.77271.7531127.6713696.67
8872005.07.04 09:00buy stop2370.101.76621.70701.7867
8882005.07.04 09:00sell stop2380.101.75211.81131.7316
8892005.07.05 09:00delete2380.101.75211.81131.7316
8902005.07.05 09:00delete2370.101.76621.70701.7867
8912005.07.05 09:00buy stop2390.101.75621.72741.7767
8922005.07.05 09:00sell stop2400.101.74911.77791.7286
8932005.07.05 10:25buy2390.101.75621.72741.7767
8942005.07.05 10:25delete2400.101.74911.77791.7286
8952005.07.06 09:06close2390.101.75631.72741.77671.1813697.85
8962005.07.07 09:00buy stop2410.101.75491.72541.7754
8972005.07.07 09:00sell stop2420.101.74761.77711.7271
8982005.07.07 11:18sell2420.101.74761.77711.7271
8992005.07.07 11:18delete2410.101.75491.72541.7754
9002005.07.08 09:00close2420.101.74111.77711.727164.6713762.52
9012005.07.08 09:00buy stop2430.101.74381.71411.7643
9022005.07.08 09:00sell stop2440.101.73641.76611.7159
9032005.07.08 09:13sell2440.101.73641.76611.7159
9042005.07.08 09:13delete2430.101.74381.71411.7643
9052005.07.12 06:30s/l2440.101.76611.76611.7159-297.6613464.86
9062005.07.12 09:00buy stop2450.101.77091.71391.7914
9072005.07.12 09:00sell stop2460.101.75731.81431.7368
9082005.07.12 12:38buy2450.101.77091.71391.7914
9092005.07.12 12:38delete2460.101.75731.81431.7368
9102005.07.13 09:00close2450.101.77301.71391.791421.1813486.04
9112005.07.13 09:00buy stop2470.101.77621.74431.7967
9122005.07.13 09:00sell stop2480.101.76831.80031.7478
9132005.07.13 09:53sell2480.101.76831.80031.7478
9142005.07.13 09:53delete2470.101.77621.74431.7967
9152005.07.13 16:39modify2480.101.76831.76781.7478
9162005.07.14 09:00close2480.101.76271.76781.747855.0113541.05
9172005.07.14 09:00buy stop2490.101.76691.72091.7874
9182005.07.14 09:00sell stop2500.101.75581.80181.7353
9192005.07.14 19:35sell2500.101.75581.80181.7353
9202005.07.14 19:35delete2490.101.76691.72091.7874
9212005.07.18 09:00close2500.101.75181.80181.735339.3413580.39
9222005.07.18 09:00buy stop2510.101.75451.72481.7750
9232005.07.18 09:00sell stop2520.101.74711.77691.7266
9242005.07.18 10:06sell2520.101.74711.77691.7266
9252005.07.18 10:06delete2510.101.75451.72481.7750
9262005.07.19 09:00close2520.101.74041.77691.726666.6713647.06
9272005.07.19 09:00buy stop2530.101.74311.71301.7636
9282005.07.19 09:00sell stop2540.101.73571.76581.7152
9292005.07.19 11:09buy2530.101.74311.71301.7636
9302005.07.19 11:09delete2540.101.73571.76581.7152
9312005.07.21 09:00close2530.101.74561.71301.763625.7213672.78
9322005.07.21 09:00buy stop2550.101.75021.70271.7707
9332005.07.21 09:00sell stop2560.101.73881.78631.7183
9342005.07.21 10:31buy2550.101.75021.70271.7707
9352005.07.21 10:31delete2560.101.73881.78631.7183
9362005.07.22 09:00close2550.101.75481.70271.770746.1813718.96
9372005.07.22 09:00buy stop2570.101.75881.71791.7793
9382005.07.22 09:00sell stop2580.101.74891.78981.7284
9392005.07.22 12:51sell2580.101.74891.78981.7284
9402005.07.22 12:51delete2570.101.75881.71791.7793
9412005.07.22 18:18modify2580.101.74891.74841.7284
9422005.07.25 08:54modify2580.101.74891.74831.7284
9432005.07.25 09:00close2580.101.73581.74831.7284130.6713849.63
9442005.07.25 09:00buy stop2590.101.74061.68781.7611
9452005.07.25 09:00sell stop2600.101.72801.78081.7075
9462005.07.25 12:07buy2590.101.74061.68781.7611
9472005.07.25 12:07delete2600.101.72801.78081.7075
9482005.07.26 09:00close2590.101.74241.68781.761118.1813867.81
9492005.07.26 09:00buy stop2610.101.74541.71551.7659
9502005.07.26 09:00sell stop2620.101.73801.76791.7175
9512005.07.26 10:46sell2620.101.73801.76791.7175
9522005.07.26 10:46delete2610.101.74541.71551.7659
9532005.07.27 09:00close2620.101.73641.76791.717515.6713883.48
9542005.07.27 09:00buy stop2630.101.73831.71761.7588
9552005.07.27 09:00sell stop2640.101.73301.75371.7125
9562005.07.27 10:39buy2630.101.73831.71761.7588
9572005.07.27 10:39delete2640.101.73301.75371.7125
9582005.07.28 09:00close2630.101.74261.71761.758843.5413927.02
9592005.07.28 09:00buy stop2650.101.74561.71571.7661
9602005.07.28 09:00sell stop2660.101.73821.76811.7177
9612005.07.28 12:57buy2650.101.74561.71571.7661
9622005.07.28 12:57delete2660.101.73821.76811.7177
9632005.07.28 18:22modify2650.101.74561.74611.7661
9642005.07.29 09:00close2650.101.75421.74611.766186.1814013.20
9652005.07.29 09:00buy stop2670.101.75831.71611.7788
9662005.07.29 09:00sell stop2680.101.74811.79041.7276
9672005.07.29 14:37buy2670.101.75831.71611.7788
9682005.07.29 14:37delete2680.101.74811.79041.7276
9692005.08.01 09:00close2670.101.76221.71611.778839.1814052.38
9702005.08.01 09:00buy stop2690.101.76491.73811.7854
9712005.08.01 09:00sell stop2700.101.75821.78511.7377
9722005.08.01 09:02buy2690.101.76491.73811.7854
9732005.08.01 09:02delete2700.101.75821.78511.7377
9742005.08.02 09:00close2690.101.77001.73811.785451.1814103.56
9752005.08.02 09:00buy stop2710.101.77271.74671.7932
9762005.08.02 09:00sell stop2720.101.76621.79211.7457
9772005.08.02 09:48buy2710.101.77271.74671.7932
9782005.08.02 09:48delete2720.101.76621.79211.7457
9792005.08.04 09:00close2710.101.77781.74671.793251.7214155.28
9802005.08.04 09:00buy stop2730.101.78111.74831.8016
9812005.08.04 09:00sell stop2740.101.77301.80581.7525
9822005.08.04 09:50sell2740.101.77301.80581.7525
9832005.08.04 09:50delete2730.101.78111.74831.8016
9842005.08.11 15:20s/l2740.101.80581.80581.7525-330.3113824.97
9852005.08.12 09:00buy stop2750.101.81611.78161.8366
9862005.08.12 09:00sell stop2760.101.80771.84221.7872
9872005.08.12 10:22buy2750.101.81611.78161.8366
9882005.08.12 10:22delete2760.101.80771.84221.7872
9892005.08.23 09:00close2750.101.79941.78161.8366-165.3813659.59
9902005.08.23 09:00buy stop2770.101.80151.78151.8220
9912005.08.23 09:00sell stop2780.101.79641.81641.7759
9922005.08.23 11:50sell2780.101.79641.81641.7759
9932005.08.23 11:50delete2770.101.80151.78151.8220
9942005.08.24 09:00close2780.101.79351.81641.775928.6713688.26
9952005.08.24 09:00buy stop2790.101.79551.77331.8160
9962005.08.24 09:00sell stop2800.101.78991.81211.7694
9972005.08.24 14:05buy2790.101.79551.77331.8160
9982005.08.24 14:05delete2800.101.78991.81211.7694
9992005.08.25 05:42modify2790.101.79551.79601.8160
10002005.08.25 09:00close2790.101.80701.79601.8160115.5413803.80
10012005.08.25 09:00buy stop2810.101.81081.77231.8313
10022005.08.25 09:00sell stop2820.101.80141.84001.7809
10032005.08.25 13:59sell2820.101.80141.84001.7809
10042005.08.25 13:59delete2810.101.81081.77231.8313
10052005.08.30 09:00close2820.101.79361.84001.780977.0113880.81
10062005.08.30 09:00buy stop2830.101.79691.76041.8174
10072005.08.30 09:00sell stop2840.101.78801.82451.7675
10082005.08.30 10:40sell2840.101.78801.82451.7675
10092005.08.30 10:40delete2830.101.79691.76041.8174
10102005.08.31 09:00close2840.101.78401.82451.767539.6713920.48
10112005.08.31 09:00buy stop2850.101.78641.75961.8069
10122005.08.31 09:00sell stop2860.101.77971.80661.7592
10132005.08.31 10:10buy2850.101.78641.75961.8069
10142005.08.31 10:10delete2860.101.77971.80661.7592
10152005.08.31 16:32modify2850.101.78641.78691.8069
10162005.08.31 18:02modify2850.101.78641.78701.8069
10172005.08.31 18:10modify2850.101.78641.78711.8069
10182005.08.31 18:10modify2850.101.78641.78731.8069
10192005.08.31 18:10modify2850.101.78641.78741.8069
10202005.08.31 18:10modify2850.101.78641.78751.8069
10212005.08.31 18:10modify2850.101.78641.78761.8069
10222005.08.31 18:10modify2850.101.78641.78771.8069
10232005.08.31 18:10modify2850.101.78641.78781.8069
10242005.08.31 18:11modify2850.101.78641.78801.8069
10252005.08.31 18:11modify2850.101.78641.78811.8069
10262005.08.31 18:11modify2850.101.78641.78821.8069
10272005.08.31 18:12modify2850.101.78641.78831.8069
10282005.08.31 18:12modify2850.101.78641.78841.8069
10292005.08.31 18:21modify2850.101.78641.78851.8069
10302005.08.31 18:23modify2850.101.78641.78861.8069
10312005.08.31 18:23modify2850.101.78641.78871.8069
10322005.08.31 18:25modify2850.101.78641.78911.8069
10332005.08.31 18:25modify2850.101.78641.78921.8069
10342005.08.31 18:25modify2850.101.78641.78931.8069
10352005.08.31 18:25modify2850.101.78641.78951.8069
10362005.08.31 18:26modify2850.101.78641.78961.8069
10372005.08.31 18:26modify2850.101.78641.78971.8069
10382005.08.31 18:30modify2850.101.78641.78981.8069
10392005.08.31 18:30modify2850.101.78641.78991.8069
10402005.08.31 18:30modify2850.101.78641.79001.8069
10412005.08.31 18:30modify2850.101.78641.79011.8069
10422005.08.31 18:30modify2850.101.78641.79031.8069
10432005.08.31 18:31modify2850.101.78641.79041.8069
10442005.08.31 18:31modify2850.101.78641.79051.8069
10452005.09.01 09:00close2850.101.80201.79051.8069156.5414077.02
10462005.09.01 09:00buy stop2870.101.80701.75491.8275
10472005.09.01 09:00sell stop2880.101.79461.84671.7741
10482005.09.01 10:30buy2870.101.80701.75491.8275
10492005.09.01 10:30delete2880.101.79461.84671.7741
10502005.09.01 16:04modify2870.101.80701.80751.8275
10512005.09.01 16:07modify2870.101.80701.80781.8275
10522005.09.01 16:07modify2870.101.80701.80811.8275
10532005.09.01 16:07modify2870.101.80701.80831.8275
10542005.09.01 16:07modify2870.101.80701.80851.8275
10552005.09.01 16:12modify2870.101.80701.80871.8275
10562005.09.01 16:12modify2870.101.80701.80881.8275
10572005.09.01 16:12modify2870.101.80701.80911.8275
10582005.09.01 16:12modify2870.101.80701.80931.8275
10592005.09.01 16:12modify2870.101.80701.80951.8275
10602005.09.01 16:20modify2870.101.80701.80971.8275
10612005.09.01 16:21modify2870.101.80701.80981.8275
10622005.09.01 16:21modify2870.101.80701.80991.8275
10632005.09.01 16:21modify2870.101.80701.81001.8275
10642005.09.01 16:21modify2870.101.80701.81011.8275
10652005.09.01 16:37modify2870.101.80701.81021.8275
10662005.09.01 16:37modify2870.101.80701.81031.8275
10672005.09.01 16:38modify2870.101.80701.81041.8275
10682005.09.01 16:38modify2870.101.80701.81051.8275
10692005.09.01 16:38modify2870.101.80701.81061.8275
10702005.09.01 16:39modify2870.101.80701.81071.8275
10712005.09.01 16:39modify2870.101.80701.81081.8275
10722005.09.01 16:39modify2870.101.80701.81091.8275
10732005.09.01 16:39modify2870.101.80701.81101.8275
10742005.09.01 16:46modify2870.101.80701.81111.8275
10752005.09.01 16:46modify2870.101.80701.81121.8275
10762005.09.01 16:47modify2870.101.80701.81131.8275
10772005.09.01 16:47modify2870.101.80701.81141.8275
10782005.09.01 16:47modify2870.101.80701.81151.8275
10792005.09.01 16:47modify2870.101.80701.81161.8275
10802005.09.01 16:48modify2870.101.80701.81211.8275
10812005.09.01 16:48modify2870.101.80701.81221.8275
10822005.09.01 16:51modify2870.101.80701.81231.8275
10832005.09.01 16:51modify2870.101.80701.81241.8275
10842005.09.01 16:51t/p2870.101.82751.81241.8275205.0014282.02
10852005.09.02 09:00buy stop2890.101.84341.76421.8639
10862005.09.02 09:00sell stop2900.101.82481.90401.8043
10872005.09.02 18:55buy2890.101.84341.76421.8639
10882005.09.02 18:55delete2900.101.82481.90401.8043
10892005.09.05 09:00close2890.101.84681.76421.863934.1814316.20
10902005.09.05 09:00buy stop2910.101.85061.81171.8711
10912005.09.05 09:00sell stop2920.101.84121.88011.8207
10922005.09.06 01:08sell2920.101.84121.88011.8207
10932005.09.06 01:08delete2910.101.85061.81171.8711
10942005.09.08 09:00close2920.101.83871.88011.820723.6814339.88
10952005.09.08 09:00buy stop2930.101.84131.81251.8618
10962005.09.08 09:00sell stop2940.101.83421.86301.8137
10972005.09.08 14:43buy2930.101.84131.81251.8618
10982005.09.08 14:43delete2940.101.83421.86301.8137
10992005.09.15 10:32s/l2930.101.81251.81251.8618-286.7414053.14
11002005.09.16 09:00buy stop2950.101.81451.78501.8350
11012005.09.16 09:00sell stop2960.101.80721.83671.7867
11022005.09.16 15:00sell2960.101.80721.83671.7867
11032005.09.16 15:00delete2950.101.81451.78501.8350
11042005.09.19 09:00close2960.101.79761.83671.786795.6714148.81
11052005.09.19 09:00buy stop2970.101.80091.76421.8214
11062005.09.19 09:00sell stop2980.101.79201.82871.7715
11072005.09.19 09:29buy2970.101.80091.76421.8214
11082005.09.19 09:29delete2980.101.79201.82871.7715
11092005.09.20 09:00close2970.101.80541.76421.821445.1814193.99
11102005.09.20 09:00buy stop2990.101.80791.78331.8284
11112005.09.20 09:00sell stop3000.101.80171.82641.7812
11122005.09.20 20:17sell3000.101.80171.82641.7812
11132005.09.20 20:17delete2990.101.80791.78331.8284
11142005.09.22 16:40modify3000.101.80171.80121.7812
11152005.09.23 09:00close3000.101.78711.80121.7812144.3514338.34
11162005.09.23 09:00buy stop3010.101.79211.73671.8126
11172005.09.23 09:00sell stop3020.101.77891.83441.7584
11182005.09.23 15:57sell3020.101.77891.83441.7584
11192005.09.23 15:57delete3010.101.79211.73671.8126
11202005.09.26 09:00close3020.101.77091.83441.758479.6714418.01
11212005.09.26 09:00buy stop3030.101.77521.72751.7957
11222005.09.26 09:00sell stop3040.101.76381.81151.7433
11232005.09.26 10:33buy3030.101.77521.72751.7957
11242005.09.26 10:33delete3040.101.76381.81151.7433
11252005.10.05 09:00close3030.101.76351.72751.7957-115.3814302.63
11262005.10.05 09:00buy stop3050.101.76591.74241.7864
11272005.10.05 09:00sell stop3060.101.76001.78351.7395
11282005.10.05 10:57buy3050.101.76591.74241.7864
11292005.10.05 10:57delete3060.101.76001.78351.7395
11302005.10.06 09:00close3050.101.77291.74241.786470.5414373.17
11312005.10.06 09:00buy stop3070.101.77681.73741.7973
11322005.10.06 09:00sell stop3080.101.76721.80661.7467
11332005.10.06 10:39sell3080.101.76721.80661.7467
11342005.10.06 10:39delete3070.101.77681.73741.7973
11352005.10.10 09:00close3080.101.76081.80661.746763.3414436.51
11362005.10.10 09:00buy stop3090.101.76481.72041.7853
11372005.10.10 09:00sell stop3100.101.75411.79861.7336
11382005.10.10 15:04sell3100.101.75411.79861.7336
11392005.10.10 15:04delete3090.101.76481.72041.7853
11402005.10.11 09:00close3100.101.74841.79861.733656.6714493.18
11412005.10.11 09:00buy stop3110.101.75161.71681.7721
11422005.10.11 09:00sell stop3120.101.74311.77781.7226
11432005.10.11 10:43buy3110.101.75161.71681.7721
11442005.10.11 10:43delete3120.101.74311.77781.7226
11452005.10.14 09:00close3110.101.75611.71681.772145.9014539.08
11462005.10.14 09:00buy stop3130.101.75901.73041.7795
11472005.10.14 09:00sell stop3140.101.75191.78051.7314
11482005.10.14 11:13sell3140.101.75191.78051.7314
11492005.10.14 11:13delete3130.101.75901.73041.7795
11502005.10.18 09:00close3140.101.75131.78051.73145.3414544.42
11512005.10.18 09:00buy stop3150.101.75521.71231.7757
11522005.10.18 09:00sell stop3160.101.74491.78781.7244
11532005.10.18 12:09sell3160.101.74491.78781.7244
11542005.10.18 12:10delete3150.101.75521.71231.7757
11552005.10.19 09:00close3160.101.74461.78781.72442.6714547.09
11562005.10.19 09:00buy stop3170.101.74661.72441.7671
11572005.10.19 09:00sell stop3180.101.74101.76321.7205
11582005.10.19 09:14buy3170.101.74661.72441.7671
11592005.10.19 09:14delete3180.101.74101.76321.7205
11602005.10.19 12:49modify3170.101.74661.74711.7671
11612005.10.19 17:06modify3170.101.74661.74721.7671
11622005.10.19 17:08modify3170.101.74661.74731.7671
11632005.10.19 17:08modify3170.101.74661.74741.7671
11642005.10.19 17:11modify3170.101.74661.74761.7671
11652005.10.19 17:18modify3170.101.74661.74771.7671
11662005.10.19 17:18modify3170.101.74661.74781.7671
11672005.10.19 17:19modify3170.101.74661.74811.7671
11682005.10.19 17:19modify3170.101.74661.74821.7671
11692005.10.19 17:19modify3170.101.74661.74831.7671
11702005.10.19 17:19modify3170.101.74661.74841.7671
11712005.10.19 17:23modify3170.101.74661.74851.7671
11722005.10.19 17:23modify3170.101.74661.74861.7671
11732005.10.19 17:23modify3170.101.74661.74871.7671
11742005.10.19 21:09modify3170.101.74661.74891.7671
11752005.10.19 21:09modify3170.101.74661.74931.7671
11762005.10.19 21:09modify3170.101.74661.74951.7671
11772005.10.19 21:09modify3170.101.74661.74971.7671
11782005.10.19 21:10modify3170.101.74661.74991.7671
11792005.10.19 21:10modify3170.101.74661.75001.7671
11802005.10.19 21:10modify3170.101.74661.75011.7671
11812005.10.19 21:10modify3170.101.74661.75021.7671
11822005.10.19 21:10modify3170.101.74661.75031.7671
11832005.10.19 21:29modify3170.101.74661.75051.7671
11842005.10.19 21:29modify3170.101.74661.75081.7671
11852005.10.19 21:30modify3170.101.74661.75091.7671
11862005.10.19 21:30modify3170.101.74661.75101.7671
11872005.10.19 21:32modify3170.101.74661.75121.7671
11882005.10.19 21:33modify3170.101.74661.75131.7671
11892005.10.19 21:33modify3170.101.74661.75141.7671
11902005.10.19 21:57modify3170.101.74661.75161.7671
11912005.10.19 21:59modify3170.101.74661.75171.7671
11922005.10.19 21:59modify3170.101.74661.75181.7671
11932005.10.20 09:00close3170.101.76411.75181.7671175.5414722.63
11942005.10.20 09:00buy stop3190.101.76891.71901.7894
11952005.10.20 09:00sell stop3200.101.75701.80691.7365
11962005.10.20 10:35buy3190.101.76891.71901.7894
11972005.10.20 10:35delete3200.101.75701.80691.7365
11982005.10.21 09:00close3190.101.77541.71901.789465.1814787.81
11992005.10.21 09:00buy stop3210.101.77941.73891.7999
12002005.10.21 09:00sell stop3220.101.76961.81011.7491
12012005.10.21 17:30sell3220.101.76961.81011.7491
12022005.10.21 17:30delete3210.101.77941.73891.7999
12032005.10.24 09:00close3220.101.76901.81011.74915.6714793.48
12042005.10.24 09:00buy stop3230.101.77201.73881.7925
12052005.10.24 09:00sell stop3240.101.76391.79711.7434
12062005.10.24 18:03buy3230.101.77201.73881.7925
12072005.10.24 18:03delete3240.101.76391.79711.7434
12082005.10.25 16:12modify3230.101.77201.77251.7925
12092005.10.26 09:00close3230.101.78391.77251.7925119.3614912.84
12102005.10.26 09:00buy stop3250.101.78851.74121.8090
12112005.10.26 09:00sell stop3260.101.77721.82451.7567
12122005.10.26 09:46sell3260.101.77721.82451.7567
12132005.10.26 09:46delete3250.101.78851.74121.8090
12142005.11.01 09:00close3260.101.77131.82451.756757.0214969.86
12152005.11.01 09:00buy stop3270.101.77451.73891.7950
12162005.11.01 09:00sell stop3280.101.76581.80151.7453
12172005.11.01 15:31sell3280.101.76581.80151.7453
12182005.11.01 15:32delete3270.101.77451.73891.7950
12192005.11.02 09:01close3280.101.76571.80151.74530.6714970.53
12202005.11.03 09:00buy stop3290.101.77761.74571.7981
12212005.11.03 09:00sell stop3300.101.76971.80171.7492
12222005.11.03 10:33buy3290.101.77761.74571.7981
12232005.11.03 10:33delete3300.101.76971.80171.7492
12242005.11.07 00:01s/l3290.101.74571.74571.7981-318.6414651.89
12252005.11.07 09:00buy stop3310.101.75161.69551.7721
12262005.11.07 09:00sell stop3320.101.73821.79441.7177
12272005.11.08 02:15sell3320.101.73821.79441.7177
12282005.11.08 02:15delete3310.101.75161.69551.7721
12292005.11.15 09:44close3320.101.73811.79441.7177-1.3114650.58
12302005.11.16 09:00buy stop3330.101.73631.71631.7568
12312005.11.16 09:00sell stop3340.101.73121.75121.7107
12322005.11.16 11:20sell3340.101.73121.75121.7107
12332005.11.16 11:20delete3330.101.73631.71631.7568
12342005.11.16 15:35modify3340.101.73121.73071.7107
12352005.11.16 16:01modify3340.101.73121.73061.7107
12362005.11.16 16:27modify3340.101.73121.73051.7107
12372005.11.16 16:27modify3340.101.73121.73041.7107
12382005.11.16 16:28modify3340.101.73121.73031.7107
12392005.11.16 16:47modify3340.101.73121.73011.7107
12402005.11.16 16:47modify3340.101.73121.72991.7107
12412005.11.16 16:47modify3340.101.73121.72981.7107
12422005.11.16 16:47modify3340.101.73121.72961.7107
12432005.11.16 16:48modify3340.101.73121.72951.7107
12442005.11.16 16:48modify3340.101.73121.72941.7107
12452005.11.16 16:48modify3340.101.73121.72921.7107
12462005.11.16 16:48modify3340.101.73121.72911.7107
12472005.11.17 09:00close3340.101.71811.72911.7107130.0114780.59
12482005.11.17 09:00buy stop3350.101.72251.67391.7430
12492005.11.17 09:00sell stop3360.101.71091.75951.6904
12502005.11.17 19:25buy3350.101.72251.67391.7430
12512005.11.17 19:25delete3360.101.71091.75951.6904
12522005.11.23 09:00close3350.101.72521.67391.743027.7214808.31
12532005.11.23 09:00buy stop3370.101.72941.68691.7499
12542005.11.23 09:00sell stop3380.101.71911.76161.6986
12552005.11.24 09:00delete3380.101.71911.76161.6986
12562005.11.24 09:00delete3370.101.72941.68691.7499
12572005.11.24 09:00buy stop3390.101.72491.71101.7454
12582005.11.24 09:00sell stop3400.101.72111.73501.7006
12592005.11.24 10:28buy3390.101.72491.71101.7454
12602005.11.24 10:28delete3400.101.72111.73501.7006
12612005.11.28 01:18s/l3390.101.71101.71101.7454-138.6414669.67
12622005.11.28 09:00buy stop3410.101.71101.67781.7315
12632005.11.28 09:00sell stop3420.101.70291.73611.6824
12642005.11.28 11:04buy3410.101.71101.67781.7315
12652005.11.28 11:04delete3420.101.70291.73611.6824
12662005.11.28 19:06modify3410.101.71101.71151.7315
12672005.11.28 19:39modify3410.101.71101.71161.7315
12682005.11.28 19:39modify3410.101.71101.71181.7315
12692005.11.28 19:41modify3410.101.71101.71201.7315
12702005.11.28 19:41modify3410.101.71101.71211.7315
12712005.11.28 19:43modify3410.101.71101.71231.7315
12722005.11.28 19:45modify3410.101.71101.71251.7315
12732005.11.28 19:45modify3410.101.71101.71261.7315
12742005.11.28 19:45modify3410.101.71101.71271.7315
12752005.11.28 19:46modify3410.101.71101.71291.7315
12762005.11.28 19:46modify3410.101.71101.71321.7315
12772005.11.28 19:46modify3410.101.71101.71331.7315
12782005.11.28 19:46modify3410.101.71101.71341.7315
12792005.11.28 19:46modify3410.101.71101.71351.7315
12802005.11.28 19:48modify3410.101.71101.71371.7315
12812005.11.28 19:48modify3410.101.71101.71381.7315
12822005.11.28 19:49modify3410.101.71101.71391.7315
12832005.11.28 19:49modify3410.101.71101.71401.7315
12842005.11.28 19:50modify3410.101.71101.71411.7315
12852005.11.28 20:07modify3410.101.71101.71421.7315
12862005.11.28 20:07modify3410.101.71101.71441.7315
12872005.11.28 20:09modify3410.101.71101.71461.7315
12882005.11.28 20:09modify3410.101.71101.71471.7315
12892005.11.28 20:09modify3410.101.71101.71481.7315
12902005.11.28 20:09modify3410.101.71101.71511.7315
12912005.11.28 20:09modify3410.101.71101.71521.7315
12922005.11.28 20:09modify3410.101.71101.71551.7315
12932005.11.28 20:09modify3410.101.71101.71591.7315
12942005.11.28 20:10modify3410.101.71101.71621.7315
12952005.11.28 20:10modify3410.101.71101.71631.7315
12962005.11.28 20:10t/p3410.101.73151.71631.7315205.0014874.67
12972005.11.29 09:00buy stop3430.101.73131.66731.7518
12982005.11.29 09:00sell stop3440.101.71621.78021.6957
12992005.11.29 16:06sell3440.101.71621.78021.6957
13002005.11.29 16:07delete3430.101.73131.66731.7518
13012005.12.08 09:00close3440.101.73561.78021.6957-197.6314677.04
13022005.12.08 09:00buy stop3450.101.73701.72141.7575
13032005.12.08 09:00sell stop3460.101.73291.74851.7124
13042005.12.08 09:07buy3450.101.73701.72141.7575
13052005.12.08 09:07delete3460.101.73291.74851.7124
13062005.12.08 16:27modify3450.101.73701.73751.7575
13072005.12.08 17:22modify3450.101.73701.73771.7575
13082005.12.08 17:22modify3450.101.73701.73781.7575
13092005.12.08 17:22modify3450.101.73701.73801.7575
13102005.12.08 17:22modify3450.101.73701.73811.7575
13112005.12.08 17:22modify3450.101.73701.73821.7575
13122005.12.08 17:23modify3450.101.73701.73841.7575
13132005.12.08 19:06modify3450.101.73701.73851.7575
13142005.12.08 19:06modify3450.101.73701.73881.7575
13152005.12.08 19:06modify3450.101.73701.73901.7575
13162005.12.08 19:06modify3450.101.73701.73921.7575
13172005.12.08 19:06modify3450.101.73701.73931.7575
13182005.12.08 19:06modify3450.101.73701.73941.7575
13192005.12.08 19:06modify3450.101.73701.73961.7575
13202005.12.08 19:40modify3450.101.73701.73991.7575
13212005.12.08 19:40modify3450.101.73701.74021.7575
13222005.12.08 19:40modify3450.101.73701.74031.7575
13232005.12.08 19:40modify3450.101.73701.74041.7575
13242005.12.08 19:41modify3450.101.73701.74051.7575
13252005.12.08 19:41modify3450.101.73701.74071.7575
13262005.12.09 09:00close3450.101.74891.74071.7575119.1814796.22
13272005.12.09 09:00buy stop3470.101.75331.70801.7738
13282005.12.09 09:00sell stop3480.101.74241.78771.7219
13292005.12.09 13:30buy3470.101.75331.70801.7738
13302005.12.09 13:30delete3480.101.74241.78771.7219
13312005.12.12 09:00close3470.101.76031.70801.773870.1814866.40
13322005.12.12 09:00buy stop3490.101.76371.72941.7842
13332005.12.12 09:00sell stop3500.101.75531.78961.7348
13342005.12.12 09:56buy3490.101.76371.72941.7842
13352005.12.12 09:56delete3500.101.75531.78961.7348
13362005.12.12 18:38modify3490.101.76371.76421.7842
13372005.12.13 09:00close3490.101.77631.76421.7842126.1814992.58
13382005.12.13 09:00buy stop3510.101.78051.73781.8010
13392005.12.13 09:00sell stop3520.101.77021.81291.7497
13402005.12.13 10:26sell3520.101.77021.81291.7497
13412005.12.13 10:26delete3510.101.78051.73781.8010
13422005.12.15 09:01close3520.101.77011.81291.7497-0.3214992.26
13432005.12.16 09:00buy stop3530.101.76901.73781.7895
13442005.12.16 09:00sell stop3540.101.76131.79261.7408
13452005.12.16 09:07buy3530.101.76901.73781.7895
13462005.12.16 09:07delete3540.101.76131.79261.7408
13472005.12.19 09:00close3530.101.76921.73781.78952.1814994.44
13482005.12.19 09:00buy stop3550.101.77161.74851.7921
13492005.12.19 09:00sell stop3560.101.76571.78881.7452
13502005.12.19 10:20sell3560.101.76571.78881.7452
13512005.12.19 10:20delete3550.101.77161.74851.7921
13522005.12.20 09:00close3560.101.76071.78881.745249.6715044.11
13532005.12.20 09:00buy stop3570.101.76331.73491.7838
13542005.12.20 09:00sell stop3580.101.75621.78461.7357
13552005.12.20 10:00buy3570.101.76331.73491.7838
13562005.12.20 10:00delete3580.101.75621.78461.7357
13572005.12.22 14:19s/l3570.101.73491.73491.7838-283.2814760.83
13582005.12.23 09:00buy stop3590.101.74111.72131.7616
13592005.12.23 09:00sell stop3600.101.73601.75581.7155
13602005.12.23 11:27sell3600.101.73601.75581.7155
13612005.12.23 11:27delete3590.101.74111.72131.7616
13622005.12.26 09:00close3600.101.73511.75581.71558.6714769.50
13632005.12.26 09:00buy stop3610.101.73711.71551.7576
13642005.12.26 09:00sell stop3620.101.73161.75311.7111
13652005.12.26 09:39buy3610.101.73711.71551.7576
13662005.12.26 09:39delete3620.101.73161.75311.7111
13672005.12.28 09:00close3610.101.73971.71551.757626.3614795.86
13682005.12.28 09:00buy stop3630.101.74271.71261.7632
13692005.12.28 09:00sell stop3640.101.73531.76541.7148
13702005.12.28 14:16sell3640.101.73531.76541.7148
13712005.12.28 14:17delete3630.101.74271.71261.7632
13722005.12.28 17:54modify3640.101.73531.73481.7148
13732005.12.28 18:03modify3640.101.73531.73471.7148
13742005.12.28 18:04modify3640.101.73531.73461.7148
13752005.12.28 18:07modify3640.101.73531.73451.7148
13762005.12.28 18:07modify3640.101.73531.73441.7148
13772005.12.28 18:07modify3640.101.73531.73421.7148
13782005.12.28 18:07modify3640.101.73531.73411.7148
13792005.12.28 18:07modify3640.101.73531.73391.7148
13802005.12.28 18:07modify3640.101.73531.73371.7148
13812005.12.28 18:07modify3640.101.73531.73351.7148
13822005.12.28 18:07modify3640.101.73531.73321.7148
13832005.12.28 18:08modify3640.101.73531.73301.7148
13842005.12.28 18:08modify3640.101.73531.73291.7148
13852005.12.28 18:08modify3640.101.73531.73281.7148
13862005.12.28 18:08modify3640.101.73531.73271.7148
13872005.12.28 18:08modify3640.101.73531.73251.7148
13882005.12.28 18:08modify3640.101.73531.73241.7148
13892005.12.28 18:08modify3640.101.73531.73231.7148
13902005.12.28 18:08modify3640.101.73531.73221.7148
13912005.12.28 18:08modify3640.101.73531.73211.7148
13922005.12.28 18:08modify3640.101.73531.73201.7148
13932005.12.28 18:08modify3640.101.73531.73181.7148
13942005.12.28 18:08modify3640.101.73531.73171.7148
13952005.12.28 18:08modify3640.101.73531.73161.7148
13962005.12.28 18:08modify3640.101.73531.73151.7148
13972005.12.28 18:08modify3640.101.73531.73131.7148
13982005.12.28 18:08modify3640.101.73531.73121.7148
13992005.12.28 18:08modify3640.101.73531.73101.7148
14002005.12.28 18:09modify3640.101.73531.73091.7148
14012005.12.28 18:09modify3640.101.73531.73061.7148
14022005.12.28 18:09modify3640.101.73531.73031.7148
14032005.12.28 18:09modify3640.101.73531.73001.7148
14042005.12.28 18:09t/p3640.101.71481.73001.7148205.0015000.86
14052005.12.29 09:00buy stop3650.101.72871.66751.7492
14062005.12.29 09:00sell stop3660.101.71421.77531.6937
14072005.12.30 07:35buy3650.101.72871.66751.7492
14082005.12.30 07:35delete3660.101.71421.77531.6937
14092006.01.03 09:00close3650.101.72941.66751.74927.3615008.22
14102006.01.03 09:00buy stop3670.101.73221.70431.7527
14112006.01.03 09:00sell stop3680.101.72531.75321.7048
14122006.01.03 09:09buy3670.101.73221.70431.7527
14132006.01.03 09:09delete3680.101.72531.75321.7048
14142006.01.03 20:04modify3670.101.73221.73271.7527
14152006.01.04 00:31modify3670.101.73221.73281.7527
14162006.01.04 00:31modify3670.101.73221.73301.7527
14172006.01.04 00:33modify3670.101.73221.73311.7527
14182006.01.04 00:34modify3670.101.73221.73321.7527
14192006.01.04 00:35modify3670.101.73221.73341.7527
14202006.01.04 00:36modify3670.101.73221.73351.7527
14212006.01.04 00:39modify3670.101.73221.73371.7527
14222006.01.04 01:46modify3670.101.73221.73401.7527
14232006.01.04 01:47modify3670.101.73221.73431.7527
14242006.01.04 01:47modify3670.101.73221.73441.7527
14252006.01.04 01:47modify3670.101.73221.73451.7527
14262006.01.04 01:48modify3670.101.73221.73461.7527
14272006.01.04 03:07modify3670.101.73221.73471.7527
14282006.01.04 03:07modify3670.101.73221.73481.7527
14292006.01.04 03:07modify3670.101.73221.73491.7527
14302006.01.04 03:07modify3670.101.73221.73501.7527
14312006.01.04 03:07modify3670.101.73221.73521.7527
14322006.01.04 03:08modify3670.101.73221.73531.7527
14332006.01.04 03:08modify3670.101.73221.73541.7527
14342006.01.04 03:08modify3670.101.73221.73551.7527
14352006.01.04 03:08modify3670.101.73221.73561.7527
14362006.01.04 03:26modify3670.101.73221.73581.7527
14372006.01.04 03:26modify3670.101.73221.73641.7527
14382006.01.04 03:26modify3670.101.73221.73651.7527
14392006.01.04 03:26modify3670.101.73221.73671.7527
14402006.01.04 03:26modify3670.101.73221.73681.7527
14412006.01.04 03:26modify3670.101.73221.73711.7527
14422006.01.04 03:27modify3670.101.73221.73721.7527
14432006.01.04 03:28modify3670.101.73221.73731.7527
14442006.01.04 03:28modify3670.101.73221.73741.7527
14452006.01.04 04:06modify3670.101.73221.73751.7527
14462006.01.04 04:08t/p3670.101.75271.73751.7527205.1815213.40
14472006.01.04 09:00buy stop3690.101.75441.69171.7749
14482006.01.04 09:00sell stop3700.101.73951.80221.7190
14492006.01.04 10:10buy3690.101.75441.69171.7749
14502006.01.04 10:10delete3700.101.73951.80221.7190
14512006.01.05 09:00close3690.101.75461.69171.77492.5415215.94
14522006.01.05 09:00buy stop3710.101.75761.72791.7781
14532006.01.05 09:00sell stop3720.101.75031.78001.7298
14542006.01.05 11:46sell3720.101.75031.78001.7298
14552006.01.05 11:46delete3710.101.75761.72791.7781
14562006.01.16 09:00close3720.101.77651.78001.7298-264.9714950.97
14572006.01.16 09:00buy stop3730.101.77991.74251.8004
14582006.01.16 09:00sell stop3740.101.77081.80821.7503
14592006.01.16 11:07sell3740.101.77081.80821.7503
14602006.01.16 11:07delete3730.101.77991.74251.8004
14612006.01.17 09:01close3740.101.76931.80821.750314.6714965.64
14622006.01.17 09:01buy stop3750.101.77181.74431.7923
14632006.01.17 09:01sell stop3760.101.76501.79241.7445
14642006.01.17 10:30sell3760.101.76501.79241.7445
14652006.01.17 10:30delete3750.101.77181.74431.7923
14662006.01.19 09:00close3760.101.75731.79241.744575.6815041.32
14672006.01.19 09:00buy stop3770.101.76011.72911.7806
14682006.01.19 09:00sell stop3780.101.75251.78351.7320
14692006.01.19 16:34buy3770.101.76011.72911.7806
14702006.01.19 16:34delete3780.101.75251.78351.7320
14712006.01.20 20:53modify3770.101.76011.76061.7806
14722006.01.23 01:40modify3770.101.76011.76071.7806
14732006.01.23 01:40modify3770.101.76011.76121.7806
14742006.01.23 01:41modify3770.101.76011.76131.7806
14752006.01.23 01:41modify3770.101.76011.76151.7806
14762006.01.23 01:41modify3770.101.76011.76161.7806
14772006.01.23 01:41modify3770.101.76011.76181.7806
14782006.01.23 01:41modify3770.101.76011.76201.7806
14792006.01.23 01:42modify3770.101.76011.76211.7806
14802006.01.23 01:42modify3770.101.76011.76231.7806
14812006.01.23 01:42modify3770.101.76011.76251.7806
14822006.01.23 01:42modify3770.101.76011.76261.7806
14832006.01.23 01:43modify3770.101.76011.76271.7806
14842006.01.23 01:43modify3770.101.76011.76301.7806
14852006.01.23 01:44modify3770.101.76011.76311.7806
14862006.01.23 01:45modify3770.101.76011.76331.7806
14872006.01.23 01:45modify3770.101.76011.76341.7806
14882006.01.23 02:16modify3770.101.76011.76351.7806
14892006.01.23 02:16modify3770.101.76011.76371.7806
14902006.01.23 02:16modify3770.101.76011.76391.7806
14912006.01.23 02:16modify3770.101.76011.76401.7806
14922006.01.23 02:18modify3770.101.76011.76411.7806
14932006.01.23 02:43modify3770.101.76011.76421.7806
14942006.01.23 02:44modify3770.101.76011.76431.7806
14952006.01.23 02:44modify3770.101.76011.76441.7806
14962006.01.23 02:44modify3770.101.76011.76451.7806
14972006.01.23 02:44modify3770.101.76011.76461.7806
14982006.01.23 02:59modify3770.101.76011.76471.7806
14992006.01.23 02:59modify3770.101.76011.76481.7806
15002006.01.23 03:00modify3770.101.76011.76491.7806
15012006.01.23 03:00modify3770.101.76011.76501.7806
15022006.01.23 03:18modify3770.101.76011.76521.7806
15032006.01.23 03:18modify3770.101.76011.76541.7806
15042006.01.23 03:19modify3770.101.76011.76551.7806
15052006.01.23 03:19t/p3770.101.78061.76551.7806205.3615246.68
15062006.01.23 09:00buy stop3790.101.78241.71731.8029
15072006.01.23 09:00sell stop3800.101.76701.83211.7465
15082006.01.23 11:36buy3790.101.78241.71731.8029
15092006.01.23 11:36delete3800.101.76701.83211.7465
15102006.01.24 09:00close3790.101.78461.71731.802922.1815268.86
15112006.01.24 09:00buy stop3810.101.78771.75671.8082
15122006.01.24 09:00sell stop3820.101.78011.81111.7596
15132006.01.24 17:55buy3810.101.78771.75671.8082
15142006.01.24 17:55delete3820.101.78011.81111.7596
15152006.01.26 09:09close3810.101.78781.75671.80821.7215270.58
15162006.01.27 09:00buy stop3830.101.78231.75631.8028
15172006.01.27 09:00sell stop3840.101.77581.80171.7553
15182006.01.27 12:09sell3840.101.77581.80171.7553
15192006.01.27 12:10delete3830.101.78231.75631.8028
15202006.01.30 09:00close3840.101.76691.80171.755388.6715359.25
15212006.01.30 09:00buy stop3850.101.77131.72251.7918
15222006.01.30 09:00sell stop3860.101.75961.80851.7391
15232006.01.30 16:44buy3850.101.77131.72251.7918
15242006.01.30 16:44delete3860.101.75961.80851.7391
15252006.01.31 09:00close3850.101.77161.72251.79183.1815362.43
15262006.01.31 09:00buy stop3870.101.77371.75411.7942
15272006.01.31 09:00sell stop3880.101.76861.78821.7481
15282006.01.31 09:13buy3870.101.77371.75411.7942
15292006.01.31 09:13delete3880.101.76861.78821.7481
15302006.01.31 18:41modify3870.101.77371.77421.7942
15312006.02.01 09:00close3870.101.77861.77421.794249.1815411.61
15322006.02.01 09:00buy stop3890.101.78231.74471.8028
15332006.02.01 09:00sell stop3900.101.77321.81081.7527
15342006.02.01 14:48sell3900.101.77321.81081.7527
15352006.02.01 14:48delete3890.101.78231.74471.8028
15362006.02.02 09:46close3900.101.77301.81081.75271.0115412.62
15372006.02.03 09:00buy stop3910.101.78001.75891.8005
15382006.02.03 09:00sell stop3920.101.77461.79571.7541
15392006.02.03 14:29sell3920.101.77461.79571.7541
15402006.02.03 14:29delete3910.101.78001.75891.8005
15412006.02.03 15:27modify3920.101.77461.77411.7541
15422006.02.06 08:13modify3920.101.77461.77391.7541
15432006.02.06 08:13modify3920.101.77461.77371.7541
15442006.02.06 08:17modify3920.101.77461.77351.7541
15452006.02.06 08:17modify3920.101.77461.77311.7541
15462006.02.06 08:18modify3920.101.77461.77301.7541
15472006.02.06 08:18modify3920.101.77461.77291.7541
15482006.02.06 08:24modify3920.101.77461.77281.7541
15492006.02.06 08:32modify3920.101.77461.77271.7541
15502006.02.06 08:32modify3920.101.77461.77231.7541
15512006.02.06 08:34modify3920.101.77461.77181.7541
15522006.02.06 08:38modify3920.101.77461.77171.7541
15532006.02.06 08:38modify3920.101.77461.77161.7541
15542006.02.06 08:44modify3920.101.77461.77151.7541
15552006.02.06 08:44modify3920.101.77461.77141.7541
15562006.02.06 08:44modify3920.101.77461.77121.7541
15572006.02.06 08:46modify3920.101.77461.77091.7541
15582006.02.06 08:48modify3920.101.77461.77081.7541
15592006.02.06 08:48modify3920.101.77461.77071.7541
15602006.02.06 08:48modify3920.101.77461.77061.7541
15612006.02.06 09:00close3920.101.75661.77061.7541179.6715592.29
15622006.02.06 09:00buy stop3930.101.76151.70781.7820
15632006.02.06 09:00sell stop3940.101.74871.80241.7282
15642006.02.06 17:08sell3940.101.74871.80241.7282
15652006.02.06 17:08delete3930.101.76151.70781.7820
15662006.02.07 09:18close3940.101.74861.80241.72820.6715592.96
15672006.02.08 09:00buy stop3950.101.74661.72201.7671
15682006.02.08 09:00sell stop3960.101.74041.76511.7199
15692006.02.08 16:21sell3960.101.74041.76511.7199
15702006.02.08 16:21delete3950.101.74661.72201.7671
15712006.02.13 09:07close3960.101.74031.76511.7199-0.6515592.31
15722006.02.14 09:00buy stop3970.101.74471.72671.7652
15732006.02.14 09:00sell stop3980.101.74001.75811.7195
15742006.02.14 10:30sell3980.101.74001.75811.7195
15752006.02.14 10:30delete3970.101.74471.72671.7652
15762006.02.15 09:00close3980.101.73491.75811.719550.6715642.98
15772006.02.15 09:00buy stop3990.101.73801.70411.7585
15782006.02.15 09:00sell stop4000.101.72971.76361.7092
15792006.02.15 11:36buy3990.101.73801.70411.7585
15802006.02.15 11:36delete4000.101.72971.76361.7092
15812006.02.16 09:00close3990.101.73861.70411.75856.5415649.52
15822006.02.16 09:00buy stop4010.101.74201.70751.7625
15832006.02.16 09:00sell stop4020.101.73361.76811.7131
15842006.02.16 10:30sell4020.101.73361.76811.7131
15852006.02.16 10:30delete4010.101.74201.70751.7625
15862006.02.27 09:00close4020.101.74181.76811.7131-84.9715564.55
15872006.02.27 09:00buy stop4030.101.74481.71141.7653
15882006.02.27 09:00sell stop4040.101.73661.77011.7161
15892006.02.28 09:00delete4040.101.73661.77011.7161
15902006.02.28 09:00delete4030.101.74481.71141.7653
15912006.02.28 09:00buy stop4050.101.73981.73011.7603
15922006.02.28 09:00sell stop4060.101.73701.74671.7165
15932006.02.28 09:19buy4050.101.73981.73011.7603
15942006.02.28 09:19delete4060.101.73701.74671.7165
15952006.02.28 16:30modify4050.101.73981.74031.7603
15962006.02.28 19:52modify4050.101.73981.74041.7603
15972006.02.28 19:53modify4050.101.73981.74051.7603
15982006.02.28 19:53modify4050.101.73981.74061.7603
15992006.02.28 19:53modify4050.101.73981.74071.7603
16002006.02.28 19:53modify4050.101.73981.74081.7603
16012006.02.28 19:54modify4050.101.73981.74091.7603
16022006.02.28 19:54modify4050.101.73981.74101.7603
16032006.02.28 19:54modify4050.101.73981.74111.7603
16042006.02.28 19:56modify4050.101.73981.74121.7603
16052006.02.28 19:56modify4050.101.73981.74131.7603
16062006.02.28 19:57modify4050.101.73981.74141.7603
16072006.02.28 20:07modify4050.101.73981.74151.7603
16082006.02.28 20:07modify4050.101.73981.74161.7603
16092006.02.28 20:07modify4050.101.73981.74171.7603
16102006.02.28 20:09modify4050.101.73981.74181.7603
16112006.03.01 09:00close4050.101.75371.74181.7603139.1815703.73
16122006.03.01 09:00buy stop4070.101.75781.71641.7783
16132006.03.01 09:00sell stop4080.101.74781.78911.7273
16142006.03.01 11:16buy4070.101.75781.71641.7783
16152006.03.01 11:16delete4080.101.74781.78911.7273
16162006.03.06 09:00close4070.101.76041.71641.778326.9015730.63
16172006.03.06 09:00buy stop4090.101.76301.73771.7835
16182006.03.06 09:00sell stop4100.101.75671.78201.7362
16192006.03.06 10:20sell4100.101.75671.78201.7362
16202006.03.06 10:20delete4090.101.76301.73771.7835
16212006.03.07 08:44modify4100.101.75671.75621.7362
16222006.03.07 09:00close4100.101.74401.75621.7362126.6715857.30
16232006.03.07 09:00buy stop4110.101.74741.70961.7679
16242006.03.07 09:00sell stop4120.101.73821.77611.7177
16252006.03.07 11:09sell4120.101.73821.77611.7177
16262006.03.07 11:09delete4110.101.74741.70961.7679
16272006.03.08 09:43close4120.101.73811.77611.71770.6715857.97
16282006.03.09 09:00buy stop4130.101.73911.72281.7596
16292006.03.09 09:00sell stop4140.101.73481.75111.7143
16302006.03.09 11:15buy4130.101.73911.72281.7596
16312006.03.09 11:15delete4140.101.73481.75111.7143
16322006.03.10 09:57close4130.101.73921.72281.75961.1815859.15
16332006.03.13 09:00buy stop4150.101.73211.69561.7526
16342006.03.13 09:00sell stop4160.101.72321.75971.7027
16352006.03.13 10:00sell4160.101.72321.75971.7027
16362006.03.13 10:00delete4150.101.73211.69561.7526
16372006.03.16 18:49s/l4160.101.75971.75971.7027-366.6515492.50
16382006.03.17 09:00buy stop4170.101.75651.72571.7770
16392006.03.17 09:00sell stop4180.101.74891.77971.7284
16402006.03.17 10:44buy4170.101.75651.72571.7770
16412006.03.17 10:44delete4180.101.74891.77971.7284
16422006.03.20 09:00close4170.101.75821.72571.777017.1815509.68
16432006.03.20 09:00buy stop4190.101.76001.74371.7805
16442006.03.20 09:00sell stop4200.101.75571.77201.7352
16452006.03.20 11:00sell4200.101.75571.77201.7352
16462006.03.20 11:00delete4190.101.76001.74371.7805
16472006.03.21 09:00close4200.101.75131.77201.735243.6715553.35
16482006.03.21 09:00buy stop4210.101.75291.73531.7734
16492006.03.21 09:00sell stop4220.101.74831.76591.7278
16502006.03.21 09:25sell4220.101.74831.76591.7278
16512006.03.21 09:25delete4210.101.75291.73531.7734
16522006.03.23 09:00close4220.101.74331.76591.727848.6815602.03
16532006.03.23 09:00buy stop4230.101.74481.72791.7653
16542006.03.23 09:00sell stop4240.101.74041.75731.7199
16552006.03.23 15:24buy4230.101.74481.72791.7653
16562006.03.23 15:24delete4240.101.74041.75731.7199
16572006.03.27 09:00close4230.101.74601.72791.765312.3615614.39
16582006.03.27 09:00buy stop4250.101.74981.71131.7703
16592006.03.27 09:00sell stop4260.101.74051.77901.7200
16602006.03.28 09:00delete4260.101.74051.77901.7200
16612006.03.28 09:00delete4250.101.74981.71131.7703
16622006.03.28 09:00buy stop4270.101.74851.73681.7690
16632006.03.28 09:00sell stop4280.101.74521.75691.7247
16642006.03.28 09:53buy4270.101.74851.73681.7690
16652006.03.28 09:53delete4280.101.74521.75691.7247
16662006.03.29 09:58s/l4270.101.73681.73681.7690-116.8215497.57
16672006.03.30 09:00buy stop4290.101.74081.71551.7613
16682006.03.30 09:00sell stop4300.101.73441.75971.7139
16692006.03.30 13:22buy4290.101.74081.71551.7613
16702006.03.30 13:22delete4300.101.73441.75971.7139
16712006.03.31 09:00close4290.101.74291.71551.761321.1815518.75
16722006.03.31 09:00buy stop4310.101.74561.71881.7661
16732006.03.31 09:00sell stop4320.101.73891.76581.7184
16742006.03.31 10:19sell4320.101.73891.76581.7184
16752006.03.31 10:19delete4310.101.74561.71881.7661
16762006.04.03 08:51modify4320.101.73891.73841.7184
16772006.04.03 09:00close4320.101.72691.73841.7184119.6715638.42
16782006.04.03 09:00buy stop4330.101.73091.68651.7514
16792006.04.03 09:00sell stop4340.101.72021.76471.6997
16802006.04.03 16:27buy4330.101.73091.68651.7514
16812006.04.03 16:27delete4340.101.72021.76471.6997
16822006.04.04 09:00close4330.101.73791.68651.751470.1815708.60
16832006.04.04 09:00buy stop4350.101.74151.70481.7620
16842006.04.04 09:00sell stop4360.101.73261.76931.7121
16852006.04.04 09:21buy4350.101.74151.70481.7620
16862006.04.04 09:21delete4360.101.73261.76931.7121
16872006.04.04 14:28modify4350.101.74151.74201.7620
16882006.04.04 15:51modify4350.101.74151.74221.7620
16892006.04.04 15:51modify4350.101.74151.74231.7620
16902006.04.04 15:51modify4350.101.74151.74241.7620
16912006.04.04 15:51modify4350.101.74151.74251.7620
16922006.04.04 15:51modify4350.101.74151.74271.7620
16932006.04.05 05:48modify4350.101.74151.74281.7620
16942006.04.05 06:32modify4350.101.74151.74291.7620
16952006.04.05 06:44modify4350.101.74151.74311.7620
16962006.04.05 06:44modify4350.101.74151.74321.7620
16972006.04.05 06:44modify4350.101.74151.74331.7620
16982006.04.05 06:44modify4350.101.74151.74341.7620
16992006.04.05 06:50modify4350.101.74151.74351.7620
17002006.04.05 06:50modify4350.101.74151.74361.7620
17012006.04.05 06:51modify4350.101.74151.74381.7620
17022006.04.05 06:51modify4350.101.74151.74391.7620
17032006.04.05 07:02modify4350.101.74151.74401.7620
17042006.04.05 07:02modify4350.101.74151.74421.7620
17052006.04.05 07:03modify4350.101.74151.74431.7620
17062006.04.05 07:03modify4350.101.74151.74441.7620
17072006.04.05 07:18modify4350.101.74151.74451.7620
17082006.04.05 07:18modify4350.101.74151.74471.7620
17092006.04.05 07:19modify4350.101.74151.74481.7620
17102006.04.05 07:19modify4350.101.74151.74491.7620
17112006.04.05 09:00close4350.101.75931.74491.7620178.1815886.78
17122006.04.05 09:00buy stop4370.101.76401.71521.7845
17132006.04.05 09:00sell stop4380.101.75231.80121.7318
17142006.04.05 11:06sell4380.101.75231.80121.7318
17152006.04.05 11:06delete4370.101.76401.71521.7845
17162006.04.06 09:00close4380.101.75201.80121.73182.0115888.79
17172006.04.06 09:00buy stop4390.101.75471.72501.7752
17182006.04.06 09:00sell stop4400.101.74741.77701.7269
17192006.04.06 09:25buy4390.101.75471.72501.7752
17202006.04.06 09:25delete4400.101.74741.77701.7269
17212006.04.13 09:02close4390.101.75481.72501.77522.2615891.05
17222006.04.14 09:00buy stop4410.101.75381.73711.7743
17232006.04.14 09:00sell stop4420.101.74941.76611.7289
17242006.04.17 00:07buy4410.101.75381.73711.7743
17252006.04.17 00:07delete4420.101.74941.76611.7289
17262006.04.17 13:42modify4410.101.75381.75431.7743
17272006.04.17 14:19modify4410.101.75381.75441.7743
17282006.04.17 14:19modify4410.101.75381.75461.7743
17292006.04.17 14:19modify4410.101.75381.75471.7743
17302006.04.17 14:20modify4410.101.75381.75481.7743
17312006.04.17 14:21modify4410.101.75381.75501.7743
17322006.04.17 14:21modify4410.101.75381.75531.7743
17332006.04.17 14:21modify4410.101.75381.75561.7743
17342006.04.17 14:32modify4410.101.75381.75581.7743
17352006.04.17 14:32modify4410.101.75381.75591.7743
17362006.04.17 14:32modify4410.101.75381.75611.7743
17372006.04.17 14:32modify4410.101.75381.75621.7743
17382006.04.17 14:32modify4410.101.75381.75641.7743
17392006.04.17 14:32modify4410.101.75381.75651.7743
17402006.04.17 14:32modify4410.101.75381.75661.7743
17412006.04.17 14:32modify4410.101.75381.75671.7743
17422006.04.17 14:33modify4410.101.75381.75681.7743
17432006.04.17 14:33modify4410.101.75381.75691.7743
17442006.04.17 14:33modify4410.101.75381.75711.7743
17452006.04.17 14:33modify4410.101.75381.75721.7743
17462006.04.17 14:33modify4410.101.75381.75741.7743
17472006.04.17 14:33modify4410.101.75381.75751.7743
17482006.04.17 14:33modify4410.101.75381.75761.7743
17492006.04.17 14:33modify4410.101.75381.75771.7743
17502006.04.17 16:47modify4410.101.75381.75791.7743
17512006.04.17 16:50modify4410.101.75381.75801.7743
17522006.04.17 16:50modify4410.101.75381.75821.7743
17532006.04.17 16:50modify4410.101.75381.75831.7743
17542006.04.17 16:50modify4410.101.75381.75841.7743
17552006.04.17 16:50modify4410.101.75381.75861.7743
17562006.04.17 16:51modify4410.101.75381.75871.7743
17572006.04.17 16:51modify4410.101.75381.75881.7743
17582006.04.17 16:51modify4410.101.75381.75891.7743
17592006.04.17 16:52modify4410.101.75381.75901.7743
17602006.04.17 16:52modify4410.101.75381.75921.7743
17612006.04.17 16:55t/p4410.101.77431.75921.7743205.0016096.05
17622006.04.18 09:00buy stop4430.101.77531.73531.7958
17632006.04.18 09:00sell stop4440.101.76561.80571.7451
17642006.04.18 14:39buy4430.101.77531.73531.7958
17652006.04.18 14:39delete4440.101.76561.80571.7451
17662006.04.19 09:00close4430.101.78271.73531.795874.1816170.23
17672006.04.19 09:00buy stop4450.101.78631.75001.8068
17682006.04.19 09:00sell stop4460.101.77741.81371.7569
17692006.04.19 11:12buy4450.101.78631.75001.8068
17702006.04.19 11:12delete4460.101.77741.81371.7569
17712006.04.20 09:00close4450.101.78701.75001.80687.5416177.77
17722006.04.20 09:00buy stop4470.101.78971.76331.8102
17732006.04.20 09:00sell stop4480.101.78311.80951.7626
17742006.04.20 10:02buy4470.101.78971.76331.8102
17752006.04.20 10:02delete4480.101.78311.80951.7626
17762006.04.24 09:37close4470.101.78981.76331.81021.3616179.13
17772006.04.25 09:00buy stop4490.101.78891.75851.8094
17782006.04.25 09:00sell stop4500.101.78141.81171.7609
17792006.04.25 14:09buy4490.101.78891.75851.8094
17802006.04.25 14:09delete4500.101.78141.81171.7609
17812006.04.27 16:43modify4490.101.78891.78941.8094
17822006.04.27 16:48modify4490.101.78891.78951.8094
17832006.04.28 09:00close4490.101.80201.78951.8094131.9016311.03
17842006.04.28 09:00buy stop4510.101.80681.75751.8273
17852006.04.28 09:00sell stop4520.101.79501.84431.7745
17862006.04.28 10:43buy4510.101.80681.75751.8273
17872006.04.28 10:43delete4520.101.79501.84431.7745
17882006.04.28 17:05modify4510.101.80681.80731.8273
17892006.04.28 17:08modify4510.101.80681.80751.8273
17902006.04.28 17:08modify4510.101.80681.80781.8273
17912006.04.28 17:08modify4510.101.80681.80791.8273
17922006.04.28 17:08modify4510.101.80681.80821.8273
17932006.04.28 17:09modify4510.101.80681.80861.8273
17942006.04.28 17:09modify4510.101.80681.80871.8273
17952006.04.28 17:09modify4510.101.80681.80891.8273
17962006.04.28 17:09modify4510.101.80681.80901.8273
17972006.04.28 17:09modify4510.101.80681.80921.8273
17982006.04.28 17:09modify4510.101.80681.80931.8273
17992006.04.28 17:09modify4510.101.80681.80951.8273
18002006.04.28 22:07modify4510.101.80681.80961.8273
18012006.04.28 22:08modify4510.101.80681.80971.8273
18022006.04.28 22:08modify4510.101.80681.80981.8273
18032006.04.28 22:11modify4510.101.80681.80991.8273
18042006.04.28 22:11modify4510.101.80681.81001.8273
18052006.04.28 22:11modify4510.101.80681.81011.8273
18062006.04.28 22:12modify4510.101.80681.81021.8273
18072006.04.28 22:12modify4510.101.80681.81031.8273
18082006.04.28 22:12modify4510.101.80681.81041.8273
18092006.04.28 22:12modify4510.101.80681.81051.8273
18102006.04.28 22:12modify4510.101.80681.81061.8273
18112006.04.28 22:12modify4510.101.80681.81071.8273
18122006.04.28 22:12modify4510.101.80681.81081.8273
18132006.04.28 22:47modify4510.101.80681.81101.8273
18142006.05.01 05:21modify4510.101.80681.81111.8273
18152006.05.01 05:21modify4510.101.80681.81121.8273
18162006.05.01 05:21modify4510.101.80681.81131.8273
18172006.05.01 05:23modify4510.101.80681.81151.8273
18182006.05.01 05:26modify4510.101.80681.81161.8273
18192006.05.01 05:27modify4510.101.80681.81171.8273
18202006.05.01 06:07modify4510.101.80681.81211.8273
18212006.05.01 06:07modify4510.101.80681.81221.8273
18222006.05.01 06:07t/p4510.101.82731.81221.8273205.1816516.21
18232006.05.01 09:00buy stop4530.101.83131.77101.8518
18242006.05.01 09:00sell stop4540.101.81701.87731.7965
18252006.05.01 14:56buy4530.101.83131.77101.8518
18262006.05.01 14:56delete4540.101.81701.87731.7965
18272006.05.03 04:32modify4530.101.83131.83181.8518
18282006.05.03 08:34modify4530.101.83131.83191.8518
18292006.05.03 08:35modify4530.101.83131.83201.8518
18302006.05.03 08:35modify4530.101.83131.83211.8518
18312006.05.03 08:35modify4530.101.83131.83221.8518
18322006.05.03 08:35modify4530.101.83131.83231.8518
18332006.05.03 08:35modify4530.101.83131.83241.8518
18342006.05.03 08:35modify4530.101.83131.83261.8518
18352006.05.03 09:00close4530.101.84521.83261.8518139.3616655.57
18362006.05.03 09:00buy stop4550.101.85091.79191.8714
18372006.05.03 09:00sell stop4560.101.83691.89581.8164
18382006.05.03 10:04sell4560.101.83691.89581.8164
18392006.05.03 10:04delete4550.101.85091.79191.8714
18402006.05.04 09:00close4560.101.83541.89581.816414.0116669.58
18412006.05.04 09:00buy stop4570.101.83821.80721.8587
18422006.05.04 09:00sell stop4580.101.83061.86161.8101
18432006.05.04 09:17buy4570.101.83821.80721.8587
18442006.05.04 09:17delete4580.101.83061.86161.8101
18452006.05.04 20:08modify4570.101.83821.83871.8587
18462006.05.04 20:11modify4570.101.83821.83881.8587
18472006.05.04 20:11modify4570.101.83821.83901.8587
18482006.05.04 20:11modify4570.101.83821.83911.8587
18492006.05.04 20:11modify4570.101.83821.83921.8587
18502006.05.04 20:11modify4570.101.83821.83941.8587
18512006.05.04 20:11modify4570.101.83821.83951.8587
18522006.05.04 20:14modify4570.101.83821.83961.8587
18532006.05.05 09:00close4570.101.85121.83961.8587130.1816799.76
18542006.05.05 09:00buy stop4590.101.85561.81051.8761
18552006.05.05 09:00sell stop4600.101.84481.88981.8243
18562006.05.05 14:30buy4590.101.85561.81051.8761
18572006.05.05 14:30delete4600.101.84481.88981.8243
18582006.05.08 09:00close4590.101.86131.81051.876157.1816856.94
18592006.05.08 09:00buy stop4610.101.86471.83061.8852
18602006.05.08 09:00sell stop4620.101.85641.89041.8359
18612006.05.08 10:26buy4610.101.86471.83061.8852
18622006.05.08 10:26delete4620.101.85641.89041.8359
18632006.05.10 09:00close4610.101.87051.83061.885258.3616915.30
18642006.05.10 09:00buy stop4630.101.87521.82701.8957
18652006.05.10 09:00sell stop4640.101.86361.91181.8431
18662006.05.10 10:27sell4640.101.86361.91181.8431
18672006.05.10 10:27delete4630.101.87521.82701.8957
18682006.05.11 09:00close4640.101.85591.91181.843176.0116991.31
18692006.05.11 09:00buy stop4650.101.85971.81791.8802
18702006.05.11 09:00sell stop4660.101.84961.89141.8291
18712006.05.11 10:30buy4650.101.85971.81791.8802
18722006.05.11 10:30delete4660.101.84961.89141.8291
18732006.05.11 15:52modify4650.101.85971.86021.8802
18742006.05.11 16:32modify4650.101.85971.86031.8802
18752006.05.11 16:32modify4650.101.85971.86041.8802
18762006.05.11 16:32modify4650.101.85971.86061.8802
18772006.05.11 16:33modify4650.101.85971.86071.8802
18782006.05.11 16:33modify4650.101.85971.86081.8802
18792006.05.11 16:33modify4650.101.85971.86091.8802
18802006.05.11 16:33modify4650.101.85971.86101.8802
18812006.05.11 16:33modify4650.101.85971.86111.8802
18822006.05.11 16:33modify4650.101.85971.86121.8802
18832006.05.11 16:33modify4650.101.85971.86131.8802
18842006.05.11 16:34modify4650.101.85971.86141.8802
18852006.05.11 16:34modify4650.101.85971.86151.8802
18862006.05.11 16:34modify4650.101.85971.86161.8802
18872006.05.11 16:34modify4650.101.85971.86171.8802
18882006.05.11 16:34modify4650.101.85971.86181.8802
18892006.05.11 16:34modify4650.101.85971.86191.8802
18902006.05.11 16:34modify4650.101.85971.86201.8802
18912006.05.11 16:35modify4650.101.85971.86211.8802
18922006.05.11 16:35modify4650.101.85971.86221.8802
18932006.05.11 16:35modify4650.101.85971.86231.8802
18942006.05.11 16:35modify4650.101.85971.86241.8802
18952006.05.11 16:35modify4650.101.85971.86251.8802
18962006.05.11 16:35modify4650.101.85971.86261.8802
18972006.05.11 16:35modify4650.101.85971.86271.8802
18982006.05.11 16:36modify4650.101.85971.86281.8802
18992006.05.11 16:36modify4650.101.85971.86291.8802
19002006.05.11 16:36modify4650.101.85971.86301.8802
19012006.05.11 16:36modify4650.101.85971.86311.8802
19022006.05.11 16:36modify4650.101.85971.86321.8802
19032006.05.11 16:36modify4650.101.85971.86331.8802
19042006.05.11 16:36modify4650.101.85971.86341.8802
19052006.05.11 16:36modify4650.101.85971.86351.8802
19062006.05.11 16:36modify4650.101.85971.86361.8802
19072006.05.11 16:36modify4650.101.85971.86371.8802
19082006.05.11 16:36modify4650.101.85971.86381.8802
19092006.05.11 16:36modify4650.101.85971.86391.8802
19102006.05.11 16:36modify4650.101.85971.86401.8802
19112006.05.11 16:36modify4650.101.85971.86411.8802
19122006.05.11 16:36modify4650.101.85971.86421.8802
19132006.05.11 16:37modify4650.101.85971.86431.8802
19142006.05.11 16:37modify4650.101.85971.86441.8802
19152006.05.11 16:37modify4650.101.85971.86451.8802
19162006.05.11 16:38modify4650.101.85971.86461.8802
19172006.05.11 16:38modify4650.101.85971.86471.8802
19182006.05.11 16:38modify4650.101.85971.86481.8802
19192006.05.11 16:38modify4650.101.85971.86491.8802
19202006.05.11 16:38modify4650.101.85971.86501.8802
19212006.05.11 16:47modify4650.101.85971.86511.8802
19222006.05.11 16:47t/p4650.101.88021.86511.8802205.0017196.31
19232006.05.12 09:00buy stop4670.101.89311.81631.9136
19242006.05.12 09:00sell stop4680.101.87501.95181.8545
19252006.05.12 11:00buy4670.101.89311.81631.9136
19262006.05.12 11:00delete4680.101.87501.95181.8545
19272006.05.15 09:00close4670.101.89321.81631.91361.1817197.49
19282006.05.15 09:00buy stop4690.101.89651.86371.9170
19292006.05.15 09:00sell stop4700.101.88841.92121.8679
19302006.05.15 10:04sell4700.101.88841.92121.8679
19312006.05.15 10:05delete4690.101.89651.86371.9170
19322006.05.16 00:58modify4700.101.88841.88791.8679
19332006.05.16 09:00close4700.101.88321.88791.867951.6717249.16
19342006.05.16 09:00buy stop4710.101.88681.84741.9073
19352006.05.16 09:00sell stop4720.101.87721.91661.8567
19362006.05.16 11:00sell4720.101.87721.91661.8567
19372006.05.16 11:00delete4710.101.88681.84741.9073
19382006.05.22 08:52modify4720.101.87721.87671.8567
19392006.05.22 09:00close4720.101.86471.87671.8567123.0217372.18
19402006.05.22 09:00buy stop4730.101.87031.80891.8908
19412006.05.22 09:00sell stop4740.101.85571.91711.8352
19422006.05.22 09:51buy4730.101.87031.80891.8908
19432006.05.22 09:51delete4740.101.85571.91711.8352
19442006.05.22 17:12modify4730.101.87031.87081.8908
19452006.05.22 17:50modify4730.101.87031.87091.8908
19462006.05.22 17:50modify4730.101.87031.87101.8908
19472006.05.22 17:50modify4730.101.87031.87111.8908
19482006.05.22 17:50modify4730.101.87031.87121.8908
19492006.05.22 17:50modify4730.101.87031.87131.8908
19502006.05.22 17:50modify4730.101.87031.87141.8908
19512006.05.22 17:51modify4730.101.87031.87151.8908
19522006.05.22 17:51modify4730.101.87031.87171.8908
19532006.05.22 17:51modify4730.101.87031.87191.8908
19542006.05.22 17:51modify4730.101.87031.87201.8908
19552006.05.22 20:03modify4730.101.87031.87211.8908
19562006.05.22 20:03modify4730.101.87031.87221.8908
19572006.05.22 20:03modify4730.101.87031.87231.8908
19582006.05.22 20:09modify4730.101.87031.87261.8908
19592006.05.22 20:09modify4730.101.87031.87271.8908
19602006.05.22 20:09modify4730.101.87031.87281.8908
19612006.05.22 20:09modify4730.101.87031.87291.8908
19622006.05.22 20:11modify4730.101.87031.87301.8908
19632006.05.22 20:14modify4730.101.87031.87361.8908
19642006.05.22 20:14modify4730.101.87031.87371.8908
19652006.05.23 09:00close4730.101.88681.87371.8908165.1817537.36
19662006.05.23 09:00buy stop4750.101.89201.83851.9125
19672006.05.23 09:00sell stop4760.101.87921.93271.8587
19682006.05.23 15:31sell4760.101.87921.93271.8587
19692006.05.23 15:31delete4750.101.89201.83851.9125
19702006.05.24 16:36modify4760.101.87921.87871.8587
19712006.05.25 09:00close4760.101.86981.87871.858792.6817630.04
19722006.05.25 09:00buy stop4770.101.87401.82821.8945
19732006.05.25 09:00sell stop4780.101.86301.90871.8425
19742006.05.25 11:25buy4770.101.87401.82821.8945
19752006.05.25 11:25delete4780.101.86301.90871.8425
19762006.05.30 09:02close4770.101.87461.82821.89456.5417636.58
19772006.05.31 09:00buy stop4790.101.88711.85261.9076
19782006.05.31 09:00sell stop4800.101.87871.91321.8582
19792006.05.31 10:29sell4800.101.87871.91321.8582
19802006.05.31 10:29delete4790.101.88711.85261.9076
19812006.06.01 02:47modify4800.101.87871.87821.8582
19822006.06.01 09:00close4800.101.86441.87821.8582142.0117778.59
19832006.06.01 09:00buy stop4810.101.86881.82001.8893
19842006.06.01 09:00sell stop4820.101.85711.90601.8366
19852006.06.01 14:55sell4820.101.85711.90601.8366
19862006.06.01 14:56delete4810.101.86881.82001.8893
19872006.06.07 09:00close4820.101.85681.90601.83661.6817780.27
19882006.06.07 09:00buy stop4830.101.86101.81481.8815
19892006.06.07 09:00sell stop4840.101.84991.89611.8294
19902006.06.07 10:08buy4830.101.86101.81481.8815
19912006.06.07 10:08delete4840.101.84991.89611.8294
19922006.06.16 09:00close4830.101.85341.81481.8815-74.0217706.25
19932006.06.16 09:00buy stop4850.101.85611.82991.8766
19942006.06.16 09:00sell stop4860.101.84951.87571.8290
19952006.06.16 10:10buy4850.101.85611.82991.8766
19962006.06.16 10:10delete4860.101.84951.87571.8290
19972006.06.22 14:07s/l4850.101.82991.82991.8766-260.9217445.33
19982006.06.23 09:00buy stop4870.101.83281.78881.8533
19992006.06.23 09:00sell stop4880.101.82221.86621.8017
20002006.06.23 12:08sell4880.101.82221.86621.8017
20012006.06.23 12:08delete4870.101.83281.78881.8533
20022006.06.26 09:00close4880.101.81991.86621.801722.6717468.00
20032006.06.26 09:00buy stop4890.101.82361.78251.8441
20042006.06.26 09:00sell stop4900.101.81371.85481.7932
20052006.06.26 09:20buy4890.101.82361.78251.8441
20062006.06.26 09:20delete4900.101.81371.85481.7932
20072006.06.27 09:38close4890.101.82371.78251.84411.1817469.18
20082006.06.28 09:00buy stop4910.101.82191.80541.8424
20092006.06.28 09:00sell stop4920.101.81751.83401.7970
20102006.06.28 09:08sell4920.101.81751.83401.7970
20112006.06.28 09:08delete4910.101.82191.80541.8424
20122006.06.29 09:00close4920.101.81651.83401.79709.0117478.19
20132006.06.29 09:00buy stop4930.101.81811.80031.8386
20142006.06.29 09:00sell stop4940.101.81351.83131.7930
20152006.06.29 09:07buy4930.101.81811.80031.8386
20162006.06.29 09:07delete4940.101.81351.83131.7930
20172006.06.30 03:27modify4930.101.81811.81861.8386
20182006.06.30 03:36modify4930.101.81811.81881.8386
20192006.06.30 03:36modify4930.101.81811.81901.8386
20202006.06.30 03:36modify4930.101.81811.81921.8386
20212006.06.30 03:36modify4930.101.81811.81941.8386
20222006.06.30 07:23modify4930.101.81811.81961.8386
20232006.06.30 07:29modify4930.101.81811.81981.8386
20242006.06.30 07:30modify4930.101.81811.81991.8386
20252006.06.30 07:30modify4930.101.81811.82001.8386
20262006.06.30 07:30modify4930.101.81811.82011.8386
20272006.06.30 07:30modify4930.101.81811.82021.8386
20282006.06.30 07:30modify4930.101.81811.82041.8386
20292006.06.30 07:46modify4930.101.81811.82061.8386
20302006.06.30 07:50modify4930.101.81811.82071.8386
20312006.06.30 07:50modify4930.101.81811.82081.8386
20322006.06.30 07:51modify4930.101.81811.82101.8386
20332006.06.30 07:51modify4930.101.81811.82111.8386
20342006.06.30 07:51modify4930.101.81811.82131.8386
20352006.06.30 07:51modify4930.101.81811.82141.8386
20362006.06.30 09:00close4930.101.83241.82141.8386143.1817621.37
20372006.06.30 09:00buy stop4950.101.83821.77791.8587
20382006.06.30 09:00sell stop4960.101.82391.88421.8034
20392006.06.30 14:31buy4950.101.83821.77791.8587
20402006.06.30 14:31delete4960.101.82391.88421.8034
20412006.07.03 09:00close4950.101.84671.77791.858785.1817706.55
20422006.07.03 09:00buy stop4970.101.85091.80781.8714
20432006.07.03 09:00sell stop4980.101.84051.88361.8200
20442006.07.03 17:15sell4980.101.84051.88361.8200
20452006.07.03 17:15delete4970.101.85091.80781.8714
20462006.07.06 09:00close4980.101.83621.88361.820041.3517747.90
20472006.07.06 09:00buy stop4990.101.83911.80681.8596
20482006.07.06 09:00sell stop5000.101.83121.86351.8107
20492006.07.06 14:34buy4990.101.83911.80681.8596
20502006.07.06 14:34delete5000.101.83121.86351.8107
20512006.07.07 14:35modify4990.101.83911.83961.8596
20522006.07.10 09:00close4990.101.84901.83961.859699.3617847.26
20532006.07.10 09:00buy stop5010.101.85291.81291.8734
20542006.07.10 09:00sell stop5020.101.84321.88331.8227
20552006.07.10 11:35sell5020.101.84321.88331.8227
20562006.07.10 11:35delete5010.101.85291.81291.8734
20572006.07.11 09:00close5020.101.83891.88331.822742.6717889.93
20582006.07.11 09:00buy stop5030.101.84201.80831.8625
20592006.07.11 09:00sell stop5040.101.83371.86741.8132
20602006.07.11 09:37buy5030.101.84201.80831.8625
20612006.07.11 09:37delete5040.101.83371.86741.8132
20622006.07.12 09:00close5030.101.84621.80831.862542.1817932.11
20632006.07.12 09:00buy stop5050.101.84881.82391.8693
20642006.07.12 09:00sell stop5060.101.84251.86741.8220
20652006.07.12 10:34sell5060.101.84251.86741.8220
20662006.07.12 10:34delete5050.101.84881.82391.8693
20672006.07.13 09:00close5060.101.83521.86741.822072.0118004.12
20682006.07.13 09:00buy stop5070.101.83861.80161.8591
20692006.07.13 09:00sell stop5080.101.82961.86651.8091
20702006.07.13 09:40buy5070.101.83861.80161.8591
20712006.07.13 09:40delete5080.101.82961.86651.8091
20722006.07.14 09:37close5070.101.83871.80161.85911.1818005.30
20732006.07.17 09:00buy stop5090.101.83871.81451.8592
20742006.07.17 09:00sell stop5100.101.83261.85681.8121
20752006.07.17 10:00sell5100.101.83261.85681.8121
20762006.07.17 10:00delete5090.101.83871.81451.8592
20772006.07.17 11:30modify5100.101.83261.83211.8121
20782006.07.18 09:00close5100.101.82131.83211.8121112.6718117.97
20792006.07.18 09:00buy stop5110.101.82531.78111.8458
20802006.07.18 09:00sell stop5120.101.81471.85891.7942
20812006.07.18 10:31buy5110.101.82531.78111.8458
20822006.07.18 10:31delete5120.101.81471.85891.7942
20832006.07.19 09:00close5110.101.82711.78111.845818.1818136.15
20842006.07.19 09:00buy stop5130.101.83001.80101.8505
20852006.07.19 09:00sell stop5140.101.82281.85191.8023
20862006.07.19 11:57buy5130.101.83001.80101.8505
20872006.07.19 11:57delete5140.101.82281.85191.8023
20882006.07.19 18:58modify5130.101.83001.83051.8505
20892006.07.20 03:19modify5130.101.83001.83071.8505
20902006.07.20 03:19modify5130.101.83001.83081.8505
20912006.07.20 03:19modify5130.101.83001.83091.8505
20922006.07.20 03:19modify5130.101.83001.83101.8505
20932006.07.20 03:19modify5130.101.83001.83121.8505
20942006.07.20 03:21modify5130.101.83001.83161.8505
20952006.07.20 03:24modify5130.101.83001.83171.8505
20962006.07.20 03:24modify5130.101.83001.83181.8505
20972006.07.20 03:24modify5130.101.83001.83191.8505
20982006.07.20 03:24modify5130.101.83001.83201.8505
20992006.07.20 03:24modify5130.101.83001.83211.8505
21002006.07.20 09:00close5130.101.84431.83211.8505143.5418279.69
21012006.07.20 09:00buy stop5150.101.84951.79601.8700
21022006.07.20 09:00sell stop5160.101.83671.89021.8162
21032006.07.20 13:03buy5150.101.84951.79601.8700
21042006.07.20 13:03delete5160.101.83671.89021.8162
21052006.07.21 09:00close5150.101.85061.79601.870011.1818290.87
21062006.07.21 09:00buy stop5170.101.85271.83331.8732
21072006.07.21 09:00sell stop5180.101.84771.86701.8272
21082006.07.21 09:14buy5170.101.85271.83331.8732
21092006.07.21 09:14delete5180.101.84771.86701.8272
21102006.07.27 09:00close5170.101.85721.83331.873246.0818336.95
21112006.07.27 09:00buy stop5190.101.86121.82011.8817
21122006.07.27 09:00sell stop5200.101.85131.89241.8308
21132006.07.27 11:15buy5190.101.86121.82011.8817
21142006.07.27 11:15delete5200.101.85131.89241.8308
21152006.07.31 09:00close5190.101.86321.82011.881720.3618357.31
21162006.07.31 09:00buy stop5210.101.86591.83971.8864
21172006.07.31 09:00sell stop5220.101.85931.88551.8388
21182006.07.31 10:28buy5210.101.86591.83971.8864
21192006.07.31 10:28delete5220.101.85931.88551.8388
21202006.08.01 09:32close5210.101.86611.83971.88642.1818359.49
21212006.08.02 09:00buy stop5230.101.87871.84501.8992
21222006.08.02 09:00sell stop5240.101.87041.90411.8499
21232006.08.02 16:43buy5230.101.87871.84501.8992
21242006.08.02 16:43delete5240.101.87041.90411.8499
21252006.08.03 14:41modify5230.101.87871.87921.8992
21262006.08.04 09:00close5230.101.88731.87921.899286.7218446.21
21272006.08.04 09:00buy stop5250.101.89181.84521.9123
21282006.08.04 09:00sell stop5260.101.88061.92731.8601
21292006.08.04 10:43buy5250.101.89181.84521.9123
21302006.08.04 10:43delete5260.101.88061.92731.8601
21312006.08.04 14:39modify5250.101.89181.89231.9123
21322006.08.04 15:51modify5250.101.89181.89251.9123
21332006.08.04 15:53modify5250.101.89181.89261.9123
21342006.08.04 15:53modify5250.101.89181.89271.9123
21352006.08.04 15:53modify5250.101.89181.89281.9123
21362006.08.04 15:53modify5250.101.89181.89301.9123
21372006.08.04 15:54modify5250.101.89181.89311.9123
21382006.08.04 15:54modify5250.101.89181.89331.9123
21392006.08.04 15:54modify5250.101.89181.89341.9123
21402006.08.04 15:54modify5250.101.89181.89351.9123
21412006.08.04 15:54modify5250.101.89181.89361.9123
21422006.08.04 15:56modify5250.101.89181.89371.9123
21432006.08.04 15:56modify5250.101.89181.89381.9123
21442006.08.04 15:56modify5250.101.89181.89391.9123
21452006.08.04 15:57modify5250.101.89181.89401.9123
21462006.08.04 15:57modify5250.101.89181.89411.9123
21472006.08.04 15:57modify5250.101.89181.89431.9123
21482006.08.04 15:57modify5250.101.89181.89441.9123
21492006.08.04 15:57modify5250.101.89181.89451.9123
21502006.08.04 15:57modify5250.101.89181.89461.9123
21512006.08.04 15:57modify5250.101.89181.89471.9123
21522006.08.04 15:57modify5250.101.89181.89481.9123
21532006.08.04 16:01modify5250.101.89181.89491.9123
21542006.08.04 16:01modify5250.101.89181.89501.9123
21552006.08.04 16:01modify5250.101.89181.89511.9123
21562006.08.04 16:01modify5250.101.89181.89521.9123
21572006.08.04 16:04modify5250.101.89181.89541.9123
21582006.08.04 16:04modify5250.101.89181.89561.9123
21592006.08.04 16:04modify5250.101.89181.89571.9123
21602006.08.04 16:54modify5250.101.89181.89581.9123
21612006.08.04 16:54modify5250.101.89181.89591.9123
21622006.08.04 16:54modify5250.101.89181.89601.9123
21632006.08.04 16:54modify5250.101.89181.89611.9123
21642006.08.04 16:54modify5250.101.89181.89621.9123
21652006.08.04 16:54modify5250.101.89181.89641.9123
21662006.08.04 16:54modify5250.101.89181.89651.9123
21672006.08.04 16:55modify5250.101.89181.89661.9123
21682006.08.04 16:55modify5250.101.89181.89691.9123
21692006.08.04 16:55modify5250.101.89181.89701.9123
21702006.08.04 16:55modify5250.101.89181.89731.9123
21712006.08.04 16:57t/p5250.101.91231.89731.9123205.0018651.21
21722006.08.07 09:00buy stop5270.101.91091.85171.9314
21732006.08.07 09:00sell stop5280.101.89681.95601.8763
21742006.08.07 15:48buy5270.101.91091.85171.9314
21752006.08.07 15:48delete5280.101.89681.95601.8763
21762006.08.16 09:00close5270.101.89251.85171.9314-182.3818468.83
21772006.08.16 09:00buy stop5290.101.89531.86821.9158
21782006.08.16 09:00sell stop5300.101.88851.91561.8680
21792006.08.16 13:02sell5300.101.88851.91561.8680
21802006.08.16 13:02delete5290.101.89531.86821.9158
21812006.08.18 09:00close5300.101.88511.91561.868032.6818501.51
21822006.08.18 09:00buy stop5310.101.88891.84751.9094
21832006.08.18 09:00sell stop5320.101.87891.92021.8584
21842006.08.18 13:41sell5320.101.87891.92021.8584
21852006.08.18 13:41delete5310.101.88891.84751.9094
21862006.08.29 09:00close5320.101.89891.92021.8584-202.9718298.54
21872006.08.29 09:00buy stop5330.101.90041.88351.9209
21882006.08.29 09:00sell stop5340.101.89601.91291.8755
21892006.08.29 09:19buy5330.101.90041.88351.9209
21902006.08.29 09:19delete5340.101.89601.91291.8755
21912006.08.30 09:00close5330.101.90161.88351.920912.1818310.72
21922006.08.30 09:00buy stop5350.101.90451.87611.9250
21932006.08.30 09:00sell stop5360.101.89741.92581.8769
21942006.08.30 12:23buy5350.101.90451.87611.9250
21952006.08.30 12:23delete5360.101.89741.92581.8769
21962006.08.31 09:00close5350.101.90681.87611.925023.5418334.26
21972006.08.31 09:00buy stop5370.101.90881.89011.9293
21982006.08.31 09:00sell stop5380.101.90401.92271.8835
21992006.08.31 14:35buy5370.101.90881.89011.9293
22002006.08.31 14:35delete5380.101.90401.92271.8835
22012006.09.06 10:48s/l5370.101.89011.89011.9293-186.2818147.98
22022006.09.07 09:00buy stop5390.101.88621.85321.9067
22032006.09.07 09:00sell stop5400.101.87811.91111.8576
22042006.09.07 09:23buy5390.101.88621.85321.9067
22052006.09.07 09:23delete5400.101.87811.91111.8576
22062006.09.15 09:00close5390.101.88711.85321.906710.4418158.42
22072006.09.15 09:00buy stop5410.101.89061.85581.9111
22082006.09.15 09:00sell stop5420.101.88211.91681.8616
22092006.09.15 11:55sell5420.101.88211.91681.8616
22102006.09.15 11:55delete5410.101.89061.85581.9111
22112006.09.19 09:13close5420.101.88201.91681.86160.3418158.76
22122006.09.20 09:00buy stop5430.101.88641.86151.9069
22132006.09.20 09:00sell stop5440.101.88011.90501.8596
22142006.09.20 15:03buy5430.101.88641.86151.9069
22152006.09.20 15:03delete5440.101.88011.90501.8596
22162006.09.21 09:00close5430.101.89291.86151.906965.5418224.30
22172006.09.21 09:00buy stop5450.101.89591.86661.9164
22182006.09.21 09:00sell stop5460.101.88861.91791.8681
22192006.09.21 11:59buy5450.101.89591.86661.9164
22202006.09.21 11:59delete5460.101.88861.91791.8681
22212006.09.22 09:00close5450.101.90311.86661.916472.1818296.48
22222006.09.22 09:00buy stop5470.101.90571.88041.9262
22232006.09.22 09:00sell stop5480.101.89941.92471.8789
22242006.09.22 09:22buy5470.101.90571.88041.9262
22252006.09.22 09:22delete5480.101.89941.92471.8789
22262006.09.25 09:00close5470.101.90601.88041.92623.1818299.66
22272006.09.25 09:00buy stop5490.101.90791.89051.9284
22282006.09.25 09:00sell stop5500.101.90331.92071.8828
22292006.09.25 09:55sell5500.101.90331.92071.8828
22302006.09.25 09:55delete5490.101.90791.89051.9284
22312006.09.26 09:00close5500.101.89921.92071.882840.6718340.33
22322006.09.26 09:00buy stop5510.101.90091.88241.9214
22332006.09.26 09:00sell stop5520.101.89611.91461.8756
22342006.09.26 10:18sell5520.101.89611.91461.8756
22352006.09.26 10:18delete5510.101.90091.88241.9214
22362006.09.27 09:00close5520.101.89421.91461.875618.6718359.00
22372006.09.27 09:00buy stop5530.101.89581.87801.9163
22382006.09.27 09:00sell stop5540.101.89121.90901.8707
22392006.09.27 09:57sell5540.101.89121.90901.8707
22402006.09.27 09:57delete5530.101.89581.87801.9163
22412006.09.28 09:00close5540.101.88341.90901.870777.0118436.01
22422006.09.28 09:00buy stop5550.101.88601.85741.9065
22432006.09.28 09:00sell stop5560.101.87891.90751.8584
22442006.09.28 10:25sell5560.101.87891.90751.8584
22452006.09.28 10:25delete5550.101.88601.85741.9065
22462006.09.29 09:00close5560.101.87091.90751.858479.6718515.68
22472006.09.29 09:00buy stop5570.101.87341.84551.8939
22482006.09.29 09:00sell stop5580.101.86651.89441.8460
22492006.09.29 10:13sell5580.101.86651.89441.8460
22502006.09.29 10:13delete5570.101.87341.84551.8939
22512006.10.09 09:20close5580.101.86641.89441.8460-1.6418514.04
22522006.10.10 09:00buy stop5590.101.87061.85561.8911
22532006.10.10 09:00sell stop5600.101.86661.88151.8461
22542006.10.10 09:25sell5600.101.86661.88151.8461
22552006.10.10 09:25delete5590.101.87061.85561.8911
22562006.10.10 15:12modify5600.101.86661.86611.8461
22572006.10.11 09:00close5600.101.85251.86611.8461140.6718654.71
22582006.10.11 09:00buy stop5610.101.85611.81651.8766
22592006.10.11 09:00sell stop5620.101.84651.88611.8260
22602006.10.11 09:28buy5610.101.85611.81651.8766
22612006.10.11 09:28delete5620.101.84651.88611.8260
22622006.10.12 09:00close5610.101.85731.81651.876612.5418667.25
22632006.10.12 09:00buy stop5630.101.85901.84341.8795
22642006.10.12 09:00sell stop5640.101.85491.87051.8344
22652006.10.12 09:05buy5630.101.85901.84341.8795
22662006.10.12 09:05delete5640.101.85491.87051.8344
22672006.10.13 09:00close5630.101.86241.84341.879534.1818701.43
22682006.10.13 09:00buy stop5650.101.86461.84351.8851
22692006.10.13 09:00sell stop5660.101.85921.88031.8387
22702006.10.13 13:05sell5660.101.85921.88031.8387
22712006.10.13 13:05delete5650.101.86461.84351.8851
22722006.10.16 09:00close5660.101.85691.88031.838722.6718724.10
22732006.10.16 09:00buy stop5670.101.85921.83371.8797
22742006.10.16 09:00sell stop5680.101.85281.87831.8323
22752006.10.16 09:58buy5670.101.85921.83371.8797
22762006.10.16 09:58delete5680.101.85281.87831.8323
22772006.10.17 09:00close5670.101.86201.83371.879728.1818752.28
22782006.10.17 09:00buy stop5690.101.86421.84351.8847
22792006.10.17 09:00sell stop5700.101.85891.87961.8384
22802006.10.17 10:31buy5690.101.86421.84351.8847
22812006.10.17 10:31delete5700.101.85891.87961.8384
22822006.10.18 09:00close5690.101.87251.84351.884783.1818835.46
22832006.10.18 09:00buy stop5710.101.87541.84681.8959
22842006.10.18 09:00sell stop5720.101.86831.89691.8478
22852006.10.18 14:42sell5720.101.86831.89691.8478
22862006.10.18 14:42delete5710.101.87541.84681.8959
22872006.10.24 09:29close5720.101.86821.89691.8478-0.9818834.48
22882006.10.25 09:00buy stop5730.101.87621.85531.8967
22892006.10.25 09:00sell stop5740.101.87081.89181.8503
22902006.10.25 09:28buy5730.101.87621.85531.8967
22912006.10.25 09:28delete5740.101.87081.89181.8503
22922006.10.26 09:00close5730.101.88151.85531.896753.5418888.02
22932006.10.26 09:00buy stop5750.101.88341.86621.9039
22942006.10.26 09:00sell stop5760.101.87891.89601.8584
22952006.10.26 09:02buy5750.101.88341.86621.9039
22962006.10.26 09:02delete5760.101.87891.89601.8584
22972006.10.27 09:00close5750.101.88851.86621.903951.1818939.20
22982006.10.27 09:00buy stop5770.101.89101.86681.9115
22992006.10.27 09:00sell stop5780.101.88491.90911.8644
23002006.10.27 12:51buy5770.101.89101.86681.9115
23012006.10.27 12:51delete5780.101.88491.90911.8644
23022006.10.30 09:00close5770.101.89881.86681.911578.1819017.38
23032006.10.30 09:00buy stop5790.101.90181.87231.9223
23042006.10.30 09:00sell stop5800.101.89451.92401.8740
23052006.10.30 14:04buy5790.101.90181.87231.9223
23062006.10.30 14:04delete5800.101.89451.92401.8740
23072006.11.01 09:01close5790.101.90661.87231.922348.3619065.74
23082006.11.01 09:01buy stop5810.101.90971.87871.9302
23092006.11.01 09:01sell stop5820.101.90211.93311.8816
23102006.11.01 12:19buy5810.101.90971.87871.9302
23112006.11.01 12:19delete5820.101.90211.93311.8816
23122006.11.10 09:00close5810.101.90811.87871.9302-14.0219051.72
23132006.11.10 09:00buy stop5830.101.91111.88141.9316
23142006.11.10 09:00sell stop5840.101.90381.93341.8833
23152006.11.10 09:29buy5830.101.91111.88141.9316
23162006.11.10 09:29delete5840.101.90381.93341.8833
23172006.11.13 09:00close5830.101.91201.88141.93169.1819060.90
23182006.11.13 09:00buy stop5850.101.91441.89111.9349
23192006.11.13 09:00sell stop5860.101.90851.93181.8880
23202006.11.13 10:39sell5860.101.90851.93181.8880
23212006.11.13 10:39delete5850.101.91441.89111.9349
23222006.11.14 09:00close5860.101.90331.93181.888051.6719112.57
23232006.11.14 09:00buy stop5870.101.90591.87751.9264
23242006.11.14 09:00sell stop5880.101.89881.92721.8783
23252006.11.14 10:41sell5880.101.89881.92721.8783
23262006.11.14 10:41delete5870.101.90591.87751.9264
23272006.11.15 09:00close5880.101.89481.92721.878339.6719152.24
23282006.11.15 09:00buy stop5890.101.89741.86861.9179
23292006.11.15 09:00sell stop5900.101.89031.91911.8698
23302006.11.15 10:38sell5900.101.89031.91911.8698
23312006.11.15 10:38delete5890.101.89741.86861.9179
23322006.11.16 09:00close5900.101.88741.91911.869828.0119180.25
23332006.11.16 09:00buy stop5910.101.89001.86161.9105
23342006.11.16 09:00sell stop5920.101.88291.91131.8624
23352006.11.16 10:32buy5910.101.89001.86161.9105
23362006.11.16 10:32delete5920.101.88291.91131.8624
23372006.11.20 09:00close5910.101.89471.86161.910547.3619227.61
23382006.11.20 09:00buy stop5930.101.89761.86861.9181
23392006.11.20 09:00sell stop5940.101.89041.91951.8699
23402006.11.20 10:55buy5930.101.89761.86861.9181
23412006.11.20 10:55delete5940.101.89041.91951.8699
23422006.11.21 09:01close5930.101.89771.86861.91811.1819228.79
23432006.11.22 09:00buy stop5950.101.90551.88811.9260
23442006.11.22 09:00sell stop5960.101.90091.91831.8804
23452006.11.22 09:35buy5950.101.90551.88811.9260
23462006.11.22 09:35delete5960.101.90091.91831.8804
23472006.11.23 09:00close5950.101.91361.88811.926081.5419310.33
23482006.11.23 09:00buy stop5970.101.91671.88611.9372
23492006.11.23 09:00sell stop5980.101.90911.93971.8886
23502006.11.23 10:11buy5970.101.91671.88611.9372
23512006.11.23 10:11delete5980.101.90911.93971.8886
23522006.11.24 09:00close5970.101.91741.88611.93727.1819317.51
23532006.11.24 09:00buy stop5990.101.91881.90711.9393
23542006.11.24 09:00sell stop6000.101.91551.92721.8950
23552006.11.24 09:02buy5990.101.91881.90711.9393
23562006.11.24 09:02delete6000.101.91551.92721.8950
23572006.11.24 09:48modify5990.101.91881.91931.9393
23582006.11.24 11:31modify5990.101.91881.91941.9393
23592006.11.24 11:32modify5990.101.91881.91951.9393
23602006.11.24 11:32modify5990.101.91881.91961.9393
23612006.11.24 11:32modify5990.101.91881.91971.9393
23622006.11.24 11:33modify5990.101.91881.91981.9393
23632006.11.27 00:00t/p5990.101.93931.91981.9393205.1819522.69
23642006.11.27 09:00buy stop6010.101.94191.88651.9624
23652006.11.27 09:00sell stop6020.101.92871.98421.9082
23662006.11.28 08:54buy6010.101.94191.88651.9624
23672006.11.28 08:54delete6020.101.92871.98421.9082
23682006.11.29 00:53modify6010.101.94191.94241.9624
23692006.11.29 09:00close6010.101.95031.94241.962484.1819606.87
23702006.11.29 09:00buy stop6030.101.95311.92601.9736
23712006.11.29 09:00sell stop6040.101.94631.97341.9258
23722006.11.29 14:34buy6030.101.95311.92601.9736
23732006.11.29 14:34delete6040.101.94631.97341.9258
23742006.11.30 09:24close6030.101.95321.92601.97361.5419608.41
23752006.12.01 09:00buy stop6050.101.97811.92841.9986
23762006.12.01 09:00sell stop6060.101.96622.01591.9457
23772006.12.01 10:35sell6060.101.96622.01591.9457
23782006.12.01 10:35delete6050.101.97811.92841.9986
23792006.12.08 09:00close6060.101.96122.01591.945747.6919656.10
23802006.12.08 09:00buy stop6070.101.96341.93901.9839
23812006.12.08 09:00sell stop6080.101.95731.98171.9368
23822006.12.08 14:29sell6080.101.95731.98171.9368
23832006.12.08 14:29delete6070.101.96341.93901.9839
23842006.12.11 09:00close6080.101.95461.98171.936826.6719682.77
23852006.12.11 09:00buy stop6090.101.95991.90161.9804
23862006.12.11 09:00sell stop6100.101.94612.00441.9256
23872006.12.12 00:12buy6090.101.95991.90161.9804
23882006.12.12 00:12delete6100.101.94612.00441.9256
23892006.12.13 09:00close6090.101.97031.90161.9804104.1819786.95
23902006.12.13 09:00buy stop6110.101.97341.94241.9939
23912006.12.13 09:00sell stop6120.101.96581.99681.9453
23922006.12.13 14:33sell6120.101.96581.99681.9453
23932006.12.13 14:33delete6110.101.97341.94241.9939
23942006.12.15 09:00close6120.101.96291.99681.945327.6819814.63
23952006.12.15 09:00buy stop6130.101.96561.93611.9861
23962006.12.15 09:00sell stop6140.101.95831.98781.9378
23972006.12.15 10:29sell6140.101.95831.98781.9378
23982006.12.15 10:29delete6130.101.96561.93611.9861
23992006.12.18 09:00close6140.101.95641.98781.937818.6719833.30
24002006.12.18 09:00buy stop6150.101.95971.92341.9802
24012006.12.18 09:00sell stop6160.101.95081.98711.9303
24022006.12.18 11:32sell6160.101.95081.98711.9303
24032006.12.18 11:32delete6150.101.95971.92341.9802
24042006.12.29 09:00close6160.101.96491.98711.9303-145.2919688.01
24052006.12.29 09:00buy stop6170.101.96731.94131.9878
24062006.12.29 09:00sell stop6180.101.96081.98671.9403
24072006.12.29 09:48sell6180.101.96081.98671.9403
24082006.12.29 09:48delete6170.101.96731.94131.9878
24092007.01.03 17:31modify6180.101.96081.96031.9403
24102007.01.04 09:00close6180.101.95071.96031.940399.0219787.03
24112007.01.04 09:00buy stop6190.101.95561.90151.9761
24122007.01.04 09:00sell stop6200.101.94271.99681.9222
24132007.01.04 09:49sell6200.101.94271.99681.9222
24142007.01.04 09:49delete6190.101.95561.90151.9761
24152007.01.05 09:00close6200.101.94261.99681.92220.6719787.70
24162007.01.05 09:00buy stop6210.101.94581.91101.9663
24172007.01.05 09:00sell stop6220.101.93731.97201.9168
24182007.01.05 14:29sell6220.101.93731.97201.9168
24192007.01.05 14:29delete6210.101.94581.91101.9663
24202007.01.08 09:00close6220.101.93091.97201.916863.6719851.37
24212007.01.08 09:00buy stop6230.101.93431.89651.9548
24222007.01.08 09:00sell stop6240.101.92511.96301.9046
24232007.01.08 09:33buy6230.101.93431.89651.9548
24242007.01.08 09:33delete6240.101.92511.96301.9046
24252007.01.09 09:00close6230.101.94401.89651.954897.1819948.55
24262007.01.09 09:00buy stop6250.101.94781.90951.9683
24272007.01.09 09:00sell stop6260.101.93851.97681.9180
24282007.01.10 01:01sell6260.101.93851.97681.9180
24292007.01.10 01:01delete6250.101.94781.90951.9683
24302007.01.11 09:00close6260.101.93481.97681.918036.0119984.56
24312007.01.11 09:00buy stop6270.101.93691.91381.9574
24322007.01.11 09:00sell stop6280.101.93101.95421.9105
24332007.01.11 10:29buy6270.101.93691.91381.9574
24342007.01.11 10:29delete6280.101.93101.95421.9105
24352007.01.11 13:00modify6270.101.93691.93741.9574
24362007.01.11 13:16modify6270.101.93691.93751.9574
24372007.01.11 13:16modify6270.101.93691.93761.9574
24382007.01.11 13:16modify6270.101.93691.93771.9574
24392007.01.11 13:16modify6270.101.93691.93781.9574
24402007.01.11 13:16modify6270.101.93691.93791.9574
24412007.01.11 13:16modify6270.101.93691.93801.9574
24422007.01.11 13:16modify6270.101.93691.93811.9574
24432007.01.11 13:16modify6270.101.93691.93821.9574
24442007.01.11 13:17modify6270.101.93691.93831.9574
24452007.01.11 13:17modify6270.101.93691.93841.9574
24462007.01.11 13:17modify6270.101.93691.93851.9574
24472007.01.11 13:17modify6270.101.93691.93861.9574
24482007.01.12 09:00close6270.101.94761.93861.9574107.1820091.74
24492007.01.12 09:00buy stop6290.101.95211.90611.9726
24502007.01.12 09:00sell stop6300.101.94101.98701.9205
24512007.01.12 14:57buy6290.101.95211.90611.9726
24522007.01.12 14:57delete6300.101.94101.98701.9205
24532007.01.15 09:00close6290.101.96151.90611.972694.1820185.92
24542007.01.15 09:00buy stop6310.101.96541.92541.9859
24552007.01.15 09:00sell stop6320.101.95571.99581.9352
24562007.01.15 10:35buy6310.101.96541.92541.9859
24572007.01.15 10:35delete6320.101.95571.99581.9352
24582007.01.16 09:00close6310.101.96711.92541.985917.1820203.10
24592007.01.16 09:00buy stop6330.101.96901.95121.9895
24602007.01.16 09:00sell stop6340.101.96441.98221.9439
24612007.01.16 10:29buy6330.101.96901.95121.9895
24622007.01.16 10:29delete6340.101.96441.98221.9439
24632007.01.18 09:00close6330.101.97461.95121.989556.7220259.82
24642007.01.18 09:00buy stop6350.101.97721.95191.9977
24652007.01.18 09:00sell stop6360.101.97081.99611.9503
24662007.01.18 09:07buy6350.101.97721.95191.9977
24672007.01.18 09:07delete6360.101.97081.99611.9503
24682007.01.23 09:00close6350.101.98101.95191.997738.5420298.36
24692007.01.23 09:00buy stop6370.101.98351.95912.0040
24702007.01.23 09:00sell stop6380.101.97742.00181.9569
24712007.01.23 09:17buy6370.101.98351.95912.0040
24722007.01.23 09:17delete6380.101.97742.00181.9569
24732007.01.26 12:29s/l6370.101.95911.95912.0040-243.1020055.26
24742007.01.29 09:00buy stop6390.101.96271.93631.9832
24752007.01.29 09:00sell stop6400.101.95611.98251.9356
24762007.01.29 12:24sell6400.101.95611.98251.9356
24772007.01.29 12:24delete6390.101.96271.93631.9832
24782007.01.31 09:00close6400.101.95601.98251.93560.3420055.60
24792007.02.01 09:00buy stop6410.101.96781.92641.9883
24802007.02.01 09:00sell stop6420.101.95781.99911.9373
24812007.02.01 12:03buy6410.101.96781.92641.9883
24822007.02.01 12:03delete6420.101.95781.99911.9373
24832007.02.07 09:00close6410.101.97131.92641.988335.7220091.32
24842007.02.07 09:00buy stop6430.101.97381.94981.9943
24852007.02.07 09:00sell stop6440.101.96771.99171.9472
24862007.02.07 10:34sell6440.101.96771.99171.9472
24872007.02.07 10:34delete6430.101.97381.94981.9943
24882007.02.08 09:11close6440.101.96761.99171.94720.0120091.33
24892007.02.09 09:00buy stop6450.101.95481.90861.9753
24902007.02.09 09:00sell stop6460.101.94371.98991.9232
24912007.02.12 07:02buy6450.101.95481.90861.9753
24922007.02.12 07:02delete6460.101.94371.98991.9232
24932007.02.15 09:00close6450.101.96461.90861.975398.9020190.23
24942007.02.15 09:00buy stop6470.101.96851.92891.9890
24952007.02.15 09:00sell stop6480.101.95891.99851.9384
24962007.02.15 10:31sell6480.101.95891.99851.9384
24972007.02.15 10:31delete6470.101.96851.92891.9890
24982007.02.16 09:00close6480.101.95091.99851.938479.6720269.90
24992007.02.16 09:00buy stop6490.101.95441.91591.9749
25002007.02.16 09:00sell stop6500.101.94511.98361.9246
25012007.02.19 00:00buy6490.101.95441.91591.9749
25022007.02.19 00:00delete6500.101.94511.98361.9246
25032007.02.21 09:00close6490.101.95621.91591.974918.3620288.26
25042007.02.21 09:00buy stop6510.101.95841.93711.9789
25052007.02.21 09:00sell stop6520.101.95301.97431.9325
25062007.02.21 09:01buy6510.101.95841.93711.9789
25072007.02.21 09:01delete6520.101.95301.97431.9325
25082007.02.22 23:54close at stop6510.101.95641.93711.9789-19.4620268.80