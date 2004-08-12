Strategy Tester Report
oilfxprocablev1
(Build 211)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2004.07.01 00:02 - 2007.06.28 23:49 (2004.07.01 - 2007.06.29)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersLots=0.1; RangeDeviation=1; normal="==== Normal Entries ===="; TakeProfit=0; StopLoss=40; Long_EntryOffSet=5; Short_EntryOffSet=5; Disable_Longs=false; Disable_Shorts=false; order="==== Order Settings ===="; Max_Longs=1; Max_Shorts=1; Max_Total=2; times="==== Trade Times ===="; TradeOnTime=true; RangeBeginTime=800; RangeEndTime=900; StartTime=900; StopTime=1800; closing="==== Close Times ===="; CloseOnTime=true; ClosingDay="ANY"; ClosingTime=1900; autolot="==== Automatic Lots ===="; AutoLotSize=false; RiskPercentage=2; MaxAllowedLotSize=0; manage="==== Stop Management ===="; GainForBE=40; TrailingStop=0; StartTrail=0; id="==== Identity Settings ===="; ExpertID=9713; TimeSpecific=false; Disable_Comments=false; LoopTry=3; x=9; ServerTimeZone=0; DoScreenShots=false;
Bars in test929599Ticks modelled4953345Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit5812.00Gross profit24565.00Gross loss-18753.00
Profit factor1.31Expected payoff5.06
Absolute drawdown278.00Maximal drawdown1336.00 (8.05%)Relative drawdown8.05% (1336.00)
Total trades1148Short positions (won %)584 (50.00%)Long positions (won %)564 (49.47%)
Profit trades (% of total)571 (49.74%)Loss trades (% of total)577 (50.26%)
Largestprofit trade250.00loss trade-40.00
Averageprofit trade43.02loss trade-32.50
Maximumconsecutive wins (profit in money)12 (415.00)consecutive losses (loss in money)9 (-356.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)415.00 (12)consecutive loss (count of losses)-356.00 (9)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.01 09:00buy stop10.101.81911.81560.0000
22004.07.01 09:00sell stop20.101.81561.81910.0000
32004.07.01 09:07sell20.101.81561.81910.0000
42004.07.01 18:00expiration10.101.81911.81560.0000
52004.07.01 18:34s/l20.101.81911.81910.0000-35.009965.00
62004.07.02 09:00buy stop30.101.82081.81680.0000
72004.07.02 09:00sell stop40.101.81671.82070.0000
82004.07.02 11:22buy30.101.82081.81680.0000
92004.07.02 14:12s/l30.101.81681.81680.0000-40.009925.00
102004.07.02 14:12sell40.101.81671.82070.0000
112004.07.02 14:30s/l40.101.82071.82070.0000-40.009885.00
122004.07.05 09:00buy stop50.101.83661.83260.0000
132004.07.05 09:00sell stop60.101.83191.83590.0000
142004.07.05 09:15sell60.101.83191.83590.0000
152004.07.05 16:31modify60.101.83191.83190.0000
162004.07.05 18:00expiration50.101.83661.83260.0000
172004.07.05 19:01close60.101.82871.83190.000032.009917.00
182004.07.06 09:00buy stop70.101.83481.83080.0000
192004.07.06 09:00sell stop80.101.83071.83470.0000
202004.07.06 09:14sell80.101.83071.83470.0000
212004.07.06 12:47s/l80.101.83471.83470.0000-40.009877.00
222004.07.06 12:47buy70.101.83481.83080.0000
232004.07.06 13:49modify70.101.83481.83480.0000
242004.07.06 19:01close70.101.84251.83480.000077.009954.00
252004.07.07 09:00buy stop90.101.85001.84600.0000
262004.07.07 09:00sell stop100.101.84521.84920.0000
272004.07.07 09:10sell100.101.84521.84920.0000
282004.07.07 10:38s/l100.101.84921.84920.0000-40.009914.00
292004.07.07 10:39buy90.101.85001.84600.0000
302004.07.07 11:29modify90.101.85001.85000.0000
312004.07.07 19:02close90.101.85491.85000.000049.009963.00
322004.07.08 09:00buy stop110.101.85461.85150.0000
332004.07.08 09:00sell stop120.101.85151.85460.0000
342004.07.08 09:05sell120.101.85151.85460.0000
352004.07.08 11:46modify120.101.85151.85150.0000
362004.07.08 13:10s/l120.101.85151.85150.00000.009963.00
372004.07.08 15:28buy110.101.85461.85150.0000
382004.07.08 19:01close110.101.85711.85150.000025.009988.00
392004.07.09 09:00buy stop130.101.85541.85170.0000
402004.07.09 09:00sell stop140.101.85171.85540.0000
412004.07.09 09:21buy130.101.85541.85170.0000
422004.07.09 10:02s/l130.101.85171.85170.0000-37.009951.00
432004.07.09 10:02sell140.101.85171.85540.0000
442004.07.09 17:51s/l140.101.85541.85540.0000-37.009914.00
452004.07.12 09:00buy stop150.101.86161.85760.0000
462004.07.12 09:00sell stop160.101.85701.86100.0000
472004.07.12 09:01sell160.101.85701.86100.0000
482004.07.12 09:47s/l160.101.86101.86100.0000-40.009874.00
492004.07.12 09:48buy150.101.86161.85760.0000
502004.07.12 10:19modify150.101.86161.86160.0000
512004.07.12 13:20s/l150.101.86161.86160.00000.009874.00
522004.07.13 09:00buy stop170.101.85771.85370.0000
532004.07.13 09:00sell stop180.101.85101.85500.0000
542004.07.13 10:39buy170.101.85771.85370.0000
552004.07.13 13:33modify170.101.85771.85770.0000
562004.07.13 14:37s/l170.101.85771.85770.00000.009874.00
572004.07.13 18:00expiration180.101.85101.85500.0000
582004.07.14 09:00buy stop190.101.85861.85470.0000
592004.07.14 09:00sell stop200.101.85471.85860.0000
602004.07.14 09:30buy190.101.85861.85470.0000
612004.07.14 11:55s/l190.101.85471.85470.0000-39.009835.00
622004.07.14 11:55sell200.101.85471.85860.0000
632004.07.14 13:42s/l200.101.85861.85860.0000-39.009796.00
642004.07.15 09:01buy stop210.101.85371.85010.0000
652004.07.15 09:01sell stop220.101.85011.85370.0000
662004.07.15 09:05sell220.101.85011.85370.0000
672004.07.15 14:10s/l220.101.85371.85370.0000-36.009760.00
682004.07.15 14:10buy210.101.85371.85010.0000
692004.07.15 19:01close210.101.85111.85010.0000-26.009734.00
702004.07.16 09:00buy stop230.101.85351.84950.0000
712004.07.16 09:00sell stop240.101.84931.85330.0000
722004.07.16 10:04buy230.101.85351.84950.0000
732004.07.16 12:18modify230.101.85351.85350.0000
742004.07.16 18:00expiration240.101.84931.85330.0000
752004.07.16 19:01close230.101.86971.85350.0000162.009896.00
762004.07.19 09:00buy stop250.101.87491.87190.0000
772004.07.19 09:00sell stop260.101.87191.87490.0000
782004.07.19 09:48sell260.101.87191.87490.0000
792004.07.19 18:00expiration250.101.87491.87190.0000
802004.07.19 19:01close260.101.87171.87490.00002.009898.00
812004.07.20 09:00buy stop270.101.86711.86310.0000
822004.07.20 09:00sell stop280.101.86271.86670.0000
832004.07.20 10:00sell280.101.86271.86670.0000
842004.07.20 11:56modify280.101.86271.86270.0000
852004.07.20 18:00expiration270.101.86711.86310.0000
862004.07.20 19:01close280.101.85451.86270.000082.009980.00
872004.07.21 09:00buy stop290.101.85391.85050.0000
882004.07.21 09:00sell stop300.101.85051.85390.0000
892004.07.21 09:48buy290.101.85391.85050.0000
902004.07.21 10:58s/l290.101.85051.85050.0000-34.009946.00
912004.07.21 10:58sell300.101.85051.85390.0000
922004.07.21 11:48modify300.101.85051.85050.0000
932004.07.21 19:01close300.101.83511.85050.0000154.0010100.00
942004.07.22 09:00buy stop310.101.84061.83810.0000
952004.07.22 09:00sell stop320.101.83811.84060.0000
962004.07.22 09:14buy310.101.84061.83810.0000
972004.07.22 09:23s/l310.101.83811.83810.0000-25.0010075.00
982004.07.22 09:23sell320.101.83811.84060.0000
992004.07.22 10:30s/l320.101.84061.84060.0000-25.0010050.00
1002004.07.23 09:00buy stop330.101.84361.84020.0000
1012004.07.23 09:00sell stop340.101.84021.84360.0000
1022004.07.23 09:31sell340.101.84021.84360.0000
1032004.07.23 10:40modify340.101.84021.84020.0000
1042004.07.23 18:00expiration330.101.84361.84020.0000
1052004.07.23 19:01close340.101.83451.84020.000057.0010107.00
1062004.07.26 09:00buy stop350.101.83781.83380.0000
1072004.07.26 09:00sell stop360.101.83361.83760.0000
1082004.07.26 09:28buy350.101.83781.83380.0000
1092004.07.26 12:43modify350.101.83781.83780.0000
1102004.07.26 17:30s/l350.101.83781.83780.00000.0010107.00
1112004.07.26 18:00expiration360.101.83361.83760.0000
1122004.07.27 09:00buy stop370.101.84251.83900.0000
1132004.07.27 09:00sell stop380.101.83901.84250.0000
1142004.07.27 09:58buy370.101.84251.83900.0000
1152004.07.27 14:32s/l370.101.83901.83900.0000-35.0010072.00
1162004.07.27 14:32sell380.101.83901.84250.0000
1172004.07.27 16:01modify380.101.83901.83900.0000
1182004.07.27 19:01close380.101.82121.83900.0000178.0010250.00
1192004.07.28 09:00buy stop390.101.82501.82130.0000
1202004.07.28 09:00sell stop400.101.82131.82500.0000
1212004.07.28 10:24sell400.101.82131.82500.0000
1222004.07.28 10:45modify400.101.82131.82130.0000
1232004.07.28 14:37s/l400.101.82131.82130.00000.0010250.00
1242004.07.28 18:00expiration390.101.82501.82130.0000
1252004.07.29 09:00buy stop410.101.82911.82510.0000
1262004.07.29 09:00sell stop420.101.82281.82680.0000
1272004.07.29 10:08sell420.101.82281.82680.0000
1282004.07.29 10:34modify420.101.82281.82280.0000
1292004.07.29 18:00expiration410.101.82911.82510.0000
1302004.07.29 19:01close420.101.81631.82280.000065.0010315.00
1312004.07.30 09:00buy stop430.101.81711.81310.0000
1322004.07.30 09:00sell stop440.101.81231.81630.0000
1332004.07.30 09:49sell440.101.81231.81630.0000
1342004.07.30 10:25s/l440.101.81631.81630.0000-40.0010275.00
1352004.07.30 10:37buy430.101.81711.81310.0000
1362004.07.30 12:17s/l430.101.81311.81310.0000-40.0010235.00
1372004.08.02 09:00buy stop450.101.82431.82080.0000
1382004.08.02 09:00sell stop460.101.82081.82430.0000
1392004.08.02 09:18buy450.101.82431.82080.0000
1402004.08.02 09:59modify450.101.82431.82430.0000
1412004.08.02 18:00expiration460.101.82081.82430.0000
1422004.08.02 19:01close450.101.82741.82430.000031.0010266.00
1432004.08.03 09:00buy stop470.101.82541.82140.0000
1442004.08.03 09:00sell stop480.101.82001.82400.0000
1452004.08.03 09:55sell480.101.82001.82400.0000
1462004.08.03 16:08s/l480.101.82401.82400.0000-40.0010226.00
1472004.08.03 17:35buy470.101.82541.82140.0000
1482004.08.03 19:01close470.101.82531.82140.0000-1.0010225.00
1492004.08.04 09:00buy stop490.101.82321.81920.0000
1502004.08.04 09:00sell stop500.101.81871.82270.0000
1512004.08.04 11:19sell500.101.81871.82270.0000
1522004.08.04 16:39s/l500.101.82271.82270.0000-40.0010185.00
1532004.08.04 16:54buy490.101.82321.81920.0000
1542004.08.04 19:01close490.101.82481.81920.000016.0010201.00
1552004.08.05 09:00buy stop510.101.82811.82460.0000
1562004.08.05 09:00sell stop520.101.82461.82810.0000
1572004.08.05 09:01buy510.101.82811.82460.0000
1582004.08.05 10:30s/l510.101.82461.82460.0000-35.0010166.00
1592004.08.05 10:30sell520.101.82461.82810.0000
1602004.08.05 13:03modify520.101.82461.82460.0000
1612004.08.05 18:08s/l520.101.82461.82460.00000.0010166.00
1622004.08.06 09:00buy stop530.101.82681.82370.0000
1632004.08.06 09:00sell stop540.101.82371.82680.0000
1642004.08.06 09:25sell540.101.82371.82680.0000
1652004.08.06 10:37s/l540.101.82681.82680.0000-31.0010135.00
1662004.08.06 10:37buy530.101.82681.82370.0000
1672004.08.06 12:13s/l530.101.82371.82370.0000-31.0010104.00
1682004.08.09 09:00buy stop550.101.84461.84170.0000
1692004.08.09 09:00sell stop560.101.84171.84460.0000
1702004.08.09 09:32sell560.101.84171.84460.0000
1712004.08.09 18:00expiration550.101.84461.84170.0000
1722004.08.09 19:01close560.101.83991.84460.000018.0010122.00
1732004.08.10 09:00buy stop570.101.84141.83790.0000
1742004.08.10 09:00sell stop580.101.83791.84140.0000
1752004.08.10 10:30sell580.101.83791.84140.0000
1762004.08.10 18:00expiration570.101.84141.83790.0000
1772004.08.10 19:01close580.101.83561.84140.000023.0010145.00
1782004.08.11 09:00sell stop590.101.82581.82980.0000
1792004.08.11 09:15buy stop600.101.82981.82580.0000
1802004.08.11 10:42sell590.101.82581.82980.0000
1812004.08.11 14:07s/l590.101.82981.82980.0000-40.0010105.00
1822004.08.11 14:07buy600.101.82981.82580.0000
1832004.08.11 15:21s/l600.101.82581.82580.0000-40.0010065.00
1842004.08.12 09:00buy stop610.101.83231.82980.0000
1852004.08.12 09:00sell stop620.101.82981.83230.0000
1862004.08.12 09:01buy610.101.83231.82980.0000
1872004.08.12 14:30modify610.101.83231.83230.0000
1882004.08.12 14:34s/l610.101.83231.83230.00000.0010065.00
1892004.08.12 15:04sell620.101.82981.83230.0000
1902004.08.12 15:53modify620.101.82981.82980.0000
1912004.08.12 19:01close620.101.82321.82980.000066.0010131.00
1922004.08.13 09:00buy stop630.101.81981.81580.0000
1932004.08.13 09:00sell stop640.101.81501.81900.0000
1942004.08.13 09:56sell640.101.81501.81900.0000
1952004.08.13 12:43s/l640.101.81901.81900.0000-40.0010091.00
1962004.08.13 12:46buy630.101.81981.81580.0000
1972004.08.13 14:29modify630.101.81981.81980.0000
1982004.08.13 19:01close630.101.84151.81980.0000217.0010308.00
1992004.08.16 09:00buy stop650.101.84251.83850.0000
2002004.08.16 09:00sell stop660.101.83851.84250.0000
2012004.08.16 09:16sell660.101.83851.84250.0000
2022004.08.16 10:36s/l660.101.84251.84250.0000-40.0010268.00
2032004.08.16 10:36buy650.101.84251.83850.0000
2042004.08.16 17:13s/l650.101.83851.83850.0000-40.0010228.00
2052004.08.17 09:00buy stop670.101.84161.83790.0000
2062004.08.17 09:00sell stop680.101.83791.84160.0000
2072004.08.17 09:51sell680.101.83791.84160.0000
2082004.08.17 14:31s/l680.101.84161.84160.0000-37.0010191.00
2092004.08.17 14:31buy670.101.84161.83790.0000
2102004.08.17 14:38s/l670.101.83791.83790.0000-37.0010154.00
2112004.08.18 09:00buy stop690.101.83031.82630.0000
2122004.08.18 09:00sell stop700.101.82611.83010.0000
2132004.08.18 09:01sell700.101.82611.83010.0000
2142004.08.18 14:55modify700.101.82611.82610.0000
2152004.08.18 18:00expiration690.101.83031.82630.0000
2162004.08.18 19:01close700.101.82471.82610.000014.0010168.00
2172004.08.19 09:00buy stop710.101.82451.82130.0000
2182004.08.19 09:00sell stop720.101.82131.82450.0000
2192004.08.19 09:38sell720.101.82131.82450.0000
2202004.08.19 10:47s/l720.101.82451.82450.0000-32.0010136.00
2212004.08.19 10:47buy710.101.82451.82130.0000
2222004.08.19 12:00modify710.101.82451.82450.0000
2232004.08.19 19:01close710.101.83101.82450.000065.0010201.00
2242004.08.20 09:00buy stop730.101.83381.83130.0000
2252004.08.20 09:00sell stop740.101.83131.83380.0000
2262004.08.20 09:20sell740.101.83131.83380.0000
2272004.08.20 11:56modify740.101.83131.83130.0000
2282004.08.20 18:00expiration730.101.83381.83130.0000
2292004.08.20 19:01close740.101.81951.83130.0000118.0010319.00
2302004.08.23 09:00buy stop750.101.81901.81500.0000
2312004.08.23 09:00sell stop760.101.81471.81870.0000
2322004.08.23 10:28sell760.101.81471.81870.0000
2332004.08.23 18:00expiration750.101.81901.81500.0000
2342004.08.23 19:01close760.101.81411.81870.00006.0010325.00
2352004.08.24 09:00buy stop770.101.80911.80550.0000
2362004.08.24 09:00sell stop780.101.80551.80910.0000
2372004.08.24 12:10sell780.101.80551.80910.0000
2382004.08.24 14:25modify780.101.80551.80550.0000
2392004.08.24 18:00expiration770.101.80911.80550.0000
2402004.08.24 19:01close780.101.79071.80550.0000148.0010473.00
2412004.08.25 09:00buy stop790.101.79631.79280.0000
2422004.08.25 09:00sell stop800.101.79281.79630.0000
2432004.08.25 09:34buy790.101.79631.79280.0000
2442004.08.25 09:54modify790.101.79631.79630.0000
2452004.08.25 12:02s/l790.101.79631.79630.00000.0010473.00
2462004.08.26 08:40expiration800.101.79281.79630.0000
2472004.08.26 09:00buy stop810.101.79831.79470.0000
2482004.08.26 09:00sell stop820.101.79471.79830.0000
2492004.08.26 10:30sell820.101.79471.79830.0000
2502004.08.26 13:48s/l820.101.79831.79830.0000-36.0010437.00
2512004.08.26 13:48buy810.101.79831.79470.0000
2522004.08.26 14:49s/l810.101.79471.79470.0000-36.0010401.00
2532004.08.27 09:00buy stop830.101.80401.80000.0000
2542004.08.27 09:00sell stop840.101.80001.80400.0000
2552004.08.27 09:55sell840.101.80001.80400.0000
2562004.08.27 15:56modify840.101.80001.80000.0000
2572004.08.27 18:00expiration830.101.80401.80000.0000
2582004.08.27 19:01close840.101.79101.80000.000090.0010491.00
2592004.08.30 09:00buy stop850.101.79071.78670.0000
2602004.08.30 09:00sell stop860.101.78651.79050.0000
2612004.08.30 09:08buy850.101.79071.78670.0000
2622004.08.30 14:27modify850.101.79071.79070.0000
2632004.08.30 14:39s/l850.101.79071.79070.00000.0010491.00
2642004.08.30 18:00expiration860.101.78651.79050.0000
2652004.08.31 09:00buy stop870.101.79961.79560.0000
2662004.08.31 09:00sell stop880.101.79501.79900.0000
2672004.08.31 09:06sell880.101.79501.79900.0000
2682004.08.31 13:38modify880.101.79501.79500.0000
2692004.08.31 16:01s/l880.101.79501.79500.00000.0010491.00
2702004.08.31 16:38buy870.101.79961.79560.0000
2712004.08.31 18:01modify870.101.79961.79960.0000
2722004.08.31 19:01close870.101.80431.79960.000047.0010538.00
2732004.09.01 09:00buy stop890.101.80121.79720.0000
2742004.09.01 09:00sell stop900.101.79691.80090.0000
2752004.09.01 09:19sell900.101.79691.80090.0000
2762004.09.01 10:31modify900.101.79691.79690.0000
2772004.09.01 11:05s/l900.101.79691.79690.00000.0010538.00
2782004.09.01 18:00expiration890.101.80121.79720.0000
2792004.09.02 09:01buy stop910.101.79381.79110.0000
2802004.09.02 09:01sell stop920.101.79111.79380.0000
2812004.09.02 09:01buy910.101.79381.79110.0000
2822004.09.02 14:22s/l910.101.79111.79110.0000-27.0010511.00
2832004.09.02 14:22sell920.101.79111.79380.0000
2842004.09.02 15:00modify920.101.79111.79110.0000
2852004.09.02 16:40s/l920.101.79111.79110.00000.0010511.00
2862004.09.03 09:00buy stop930.101.79051.78670.0000
2872004.09.03 09:00sell stop940.101.78671.79050.0000
2882004.09.03 09:01sell940.101.78671.79050.0000
2892004.09.03 11:04s/l940.101.79051.79050.0000-38.0010473.00
2902004.09.03 11:04buy930.101.79051.78670.0000
2912004.09.03 14:30s/l930.101.78671.78670.0000-38.0010435.00
2922004.09.06 09:00buy stop950.101.77831.77430.0000
2932004.09.06 09:00sell stop960.101.77411.77810.0000
2942004.09.06 10:31buy950.101.77831.77430.0000
2952004.09.06 18:00expiration960.101.77411.77810.0000
2962004.09.06 19:03close950.101.78051.77430.000022.0010457.00
2972004.09.07 09:00buy stop970.101.78481.78210.0000
2982004.09.07 09:00sell stop980.101.78211.78480.0000
2992004.09.07 09:21sell980.101.78211.78480.0000
3002004.09.07 10:25s/l980.101.78481.78480.0000-27.0010430.00
3012004.09.07 10:25buy970.101.78481.78210.0000
3022004.09.07 10:30s/l970.101.78211.78210.0000-27.0010403.00
3032004.09.08 09:01buy stop990.101.77431.77160.0000
3042004.09.08 09:01sell stop1000.101.77161.77430.0000
3052004.09.08 09:17buy990.101.77431.77160.0000
3062004.09.08 16:42modify990.101.77431.77430.0000
3072004.09.08 18:01expiration1000.101.77161.77430.0000
3082004.09.08 19:01close990.101.78791.77430.0000136.0010539.00
3092004.09.09 09:00buy stop1010.101.78841.78500.0000
3102004.09.09 09:00sell stop1020.101.78501.78840.0000
3112004.09.09 10:31sell1020.101.78501.78840.0000
3122004.09.09 18:00expiration1010.101.78841.78500.0000
3132004.09.09 19:01close1020.101.78311.78840.000019.0010558.00
3142004.09.10 09:00buy stop1030.101.78931.78530.0000
3152004.09.10 09:00sell stop1040.101.78531.78930.0000
3162004.09.10 10:02buy1030.101.78931.78530.0000
3172004.09.10 14:45modify1030.101.78931.78930.0000
3182004.09.10 18:00expiration1040.101.78531.78930.0000
3192004.09.10 19:01close1030.101.79741.78930.000081.0010639.00
3202004.09.13 09:00buy stop1050.101.79851.79450.0000
3212004.09.13 09:00sell stop1060.101.79411.79810.0000
3222004.09.13 09:02sell1060.101.79411.79810.0000
3232004.09.13 10:34s/l1060.101.79811.79810.0000-40.0010599.00
3242004.09.13 10:35buy1050.101.79851.79450.0000
3252004.09.13 17:45s/l1050.101.79451.79450.0000-40.0010559.00
3262004.09.14 09:00buy stop1070.101.80201.79800.0000
3272004.09.14 09:00sell stop1080.101.79701.80100.0000
3282004.09.14 10:34sell1080.101.79701.80100.0000
3292004.09.14 14:44s/l1080.101.80101.80100.0000-40.0010519.00
3302004.09.14 14:47buy1070.101.80201.79800.0000
3312004.09.14 15:06s/l1070.101.79801.79800.0000-40.0010479.00
3322004.09.15 09:00buy stop1090.101.79431.79070.0000
3332004.09.15 09:00sell stop1100.101.79071.79430.0000
3342004.09.15 11:03buy1090.101.79431.79070.0000
3352004.09.15 11:49s/l1090.101.79071.79070.0000-36.0010443.00
3362004.09.15 11:49sell1100.101.79071.79430.0000
3372004.09.15 12:41modify1100.101.79071.79070.0000
3382004.09.15 19:01close1100.101.77661.79070.0000141.0010584.00
3392004.09.16 09:00buy stop1110.101.77961.77560.0000
3402004.09.16 09:00sell stop1120.101.77561.77960.0000
3412004.09.16 09:12buy1110.101.77961.77560.0000
3422004.09.16 10:31modify1110.101.77961.77960.0000
3432004.09.16 18:00expiration1120.101.77561.77960.0000
3442004.09.16 19:01close1110.101.79211.77960.0000125.0010709.00
3452004.09.17 09:00buy stop1130.101.79611.79240.0000
3462004.09.17 09:00sell stop1140.101.79241.79610.0000
3472004.09.17 09:11sell1140.101.79241.79610.0000
3482004.09.17 12:01s/l1140.101.79611.79610.0000-37.0010672.00
3492004.09.17 12:01buy1130.101.79611.79240.0000
3502004.09.17 16:02s/l1130.101.79241.79240.0000-37.0010635.00
3512004.09.20 09:00buy stop1150.101.79091.78740.0000
3522004.09.20 09:00sell stop1160.101.78741.79090.0000
3532004.09.20 10:21sell1160.101.78741.79090.0000
3542004.09.20 12:44modify1160.101.78741.78740.0000
3552004.09.20 17:52s/l1160.101.78741.78740.00000.0010635.00
3562004.09.20 18:00expiration1150.101.79091.78740.0000
3572004.09.21 09:00buy stop1170.101.78631.78360.0000
3582004.09.21 09:00sell stop1180.101.78361.78630.0000
3592004.09.21 10:14buy1170.101.78631.78360.0000
3602004.09.21 11:47modify1170.101.78631.78630.0000
3612004.09.21 18:00expiration1180.101.78361.78630.0000
3622004.09.21 19:01close1170.101.79491.78630.000086.0010721.00
3632004.09.22 09:00buy stop1190.101.80121.79720.0000
3642004.09.22 09:00sell stop1200.101.79501.79900.0000
3652004.09.22 10:34sell1200.101.79501.79900.0000
3662004.09.22 12:28modify1200.101.79501.79500.0000
3672004.09.22 17:32s/l1200.101.79501.79500.00000.0010721.00
3682004.09.22 18:00expiration1190.101.80121.79720.0000
3692004.09.23 09:00buy stop1210.101.79701.79300.0000
3702004.09.23 09:00sell stop1220.101.79281.79680.0000
3712004.09.23 09:01buy1210.101.79701.79300.0000
3722004.09.23 12:05modify1210.101.79701.79700.0000
3732004.09.23 18:00expiration1220.101.79281.79680.0000
3742004.09.23 19:01close1210.101.80051.79700.000035.0010756.00
3752004.09.24 09:00buy stop1230.101.79791.79500.0000
3762004.09.24 09:00sell stop1240.101.79501.79790.0000
3772004.09.24 09:12buy1230.101.79791.79500.0000
3782004.09.24 12:46modify1230.101.79791.79790.0000
3792004.09.24 18:00expiration1240.101.79501.79790.0000
3802004.09.24 19:01close1230.101.80231.79790.000044.0010800.00
3812004.09.27 09:00buy stop1250.101.80731.80480.0000
3822004.09.27 09:00sell stop1260.101.80481.80730.0000
3832004.09.27 09:29sell1260.101.80481.80730.0000
3842004.09.27 11:09s/l1260.101.80731.80730.0000-25.0010775.00
3852004.09.27 11:09buy1250.101.80731.80480.0000
3862004.09.27 11:51s/l1250.101.80481.80480.0000-25.0010750.00
3872004.09.28 09:00buy stop1270.101.81151.80760.0000
3882004.09.28 09:00sell stop1280.101.80761.81150.0000
3892004.09.28 09:37buy1270.101.81151.80760.0000
3902004.09.28 15:43modify1270.101.81151.81150.0000
3912004.09.28 16:55s/l1270.101.81151.81150.00000.0010750.00
3922004.09.28 18:00expiration1280.101.80761.81150.0000
3932004.09.29 09:00buy stop1290.101.81211.80820.0000
3942004.09.29 09:00sell stop1300.101.80821.81210.0000
3952004.09.29 10:45sell1300.101.80821.81210.0000
3962004.09.29 15:15modify1300.101.80821.80820.0000
3972004.09.29 18:00expiration1290.101.81211.80820.0000
3982004.09.29 19:01close1300.101.79911.80820.000091.0010841.00
3992004.09.30 09:00buy stop1310.101.80181.79780.0000
4002004.09.30 09:00sell stop1320.101.79641.80040.0000
4012004.09.30 09:54sell1320.101.79641.80040.0000
4022004.09.30 13:20s/l1320.101.80041.80040.0000-40.0010801.00
4032004.09.30 13:33buy1310.101.80181.79780.0000
4042004.09.30 13:48modify1310.101.80181.80180.0000
4052004.09.30 19:01close1310.101.81171.80180.000099.0010900.00
4062004.10.01 09:00buy stop1330.101.81221.80910.0000
4072004.10.01 09:00sell stop1340.101.80911.81220.0000
4082004.10.01 09:15sell1340.101.80911.81220.0000
4092004.10.01 10:32modify1340.101.80911.80910.0000
4102004.10.01 18:00expiration1330.101.81221.80910.0000
4112004.10.01 19:01close1340.101.79821.80910.0000109.0011009.00
4122004.10.04 09:00buy stop1350.101.79661.79270.0000
4132004.10.04 09:00sell stop1360.101.79271.79660.0000
4142004.10.04 09:16sell1360.101.79271.79660.0000
4152004.10.04 12:57modify1360.101.79271.79270.0000
4162004.10.04 18:00expiration1350.101.79661.79270.0000
4172004.10.04 19:01close1360.101.78331.79270.000094.0011103.00
4182004.10.05 09:00buy stop1370.101.78791.78470.0000
4192004.10.05 09:00sell stop1380.101.78471.78790.0000
4202004.10.05 10:11buy1370.101.78791.78470.0000
4212004.10.05 10:32s/l1370.101.78471.78470.0000-32.0011071.00
4222004.10.05 10:32sell1380.101.78471.78790.0000
4232004.10.05 13:24modify1380.101.78471.78470.0000
4242004.10.05 14:07s/l1380.101.78471.78470.00000.0011071.00
4252004.10.06 09:00buy stop1390.101.78501.78100.0000
4262004.10.06 09:00sell stop1400.101.77811.78210.0000
4272004.10.06 09:11buy1390.101.78501.78100.0000
4282004.10.06 10:41s/l1390.101.78101.78100.0000-40.0011031.00
4292004.10.06 11:11sell1400.101.77811.78210.0000
4302004.10.06 12:36s/l1400.101.78211.78210.0000-40.0010991.00
4312004.10.07 09:00buy stop1410.101.78311.77910.0000
4322004.10.07 09:00sell stop1420.101.77891.78290.0000
4332004.10.07 09:32buy1410.101.78311.77910.0000
4342004.10.07 10:11s/l1410.101.77911.77910.0000-40.0010951.00
4352004.10.07 10:11sell1420.101.77891.78290.0000
4362004.10.07 15:14s/l1420.101.78291.78290.0000-40.0010911.00
4372004.10.08 09:00buy stop1430.101.78651.78260.0000
4382004.10.08 09:00sell stop1440.101.78261.78650.0000
4392004.10.08 09:12buy1430.101.78651.78260.0000
4402004.10.08 14:30modify1430.101.78651.78650.0000
4412004.10.08 18:00expiration1440.101.78261.78650.0000
4422004.10.08 19:01close1430.101.79541.78650.000089.0011000.00
4432004.10.11 09:00buy stop1450.101.79601.79300.0000
4442004.10.11 09:00sell stop1460.101.79301.79600.0000
4452004.10.11 09:04buy1450.101.79601.79300.0000
4462004.10.11 18:00expiration1460.101.79301.79600.0000
4472004.10.11 19:01close1450.101.79731.79300.000013.0011013.00
4482004.10.12 09:00buy stop1470.101.79401.79000.0000
4492004.10.12 09:00sell stop1480.101.78971.79370.0000
4502004.10.12 09:17sell1480.101.78971.79370.0000
4512004.10.12 10:35modify1480.101.78971.78970.0000
4522004.10.12 18:00expiration1470.101.79401.79000.0000
4532004.10.12 19:01close1480.101.78791.78970.000018.0011031.00
4542004.10.13 09:00buy stop1490.101.79321.78920.0000
4552004.10.13 09:00sell stop1500.101.78911.79310.0000
4562004.10.13 09:02buy1490.101.79321.78920.0000
4572004.10.13 12:38s/l1490.101.78921.78920.0000-40.0010991.00
4582004.10.13 12:38sell1500.101.78911.79310.0000
4592004.10.13 14:49modify1500.101.78911.78910.0000
4602004.10.13 17:30s/l1500.101.78911.78910.00000.0010991.00
4612004.10.14 09:00buy stop1510.101.79871.79470.0000
4622004.10.14 09:00sell stop1520.101.79311.79710.0000
4632004.10.14 09:03buy1510.101.79871.79470.0000
4642004.10.14 14:30modify1510.101.79871.79870.0000
4652004.10.14 15:03s/l1510.101.79871.79870.00000.0010991.00
4662004.10.14 18:00expiration1520.101.79311.79710.0000
4672004.10.15 09:00buy stop1530.101.79911.79640.0000
4682004.10.15 09:00sell stop1540.101.79641.79910.0000
4692004.10.15 09:04sell1540.101.79641.79910.0000
4702004.10.15 12:51s/l1540.101.79911.79910.0000-27.0010964.00
4712004.10.15 12:51buy1530.101.79911.79640.0000
4722004.10.15 14:41modify1530.101.79911.79910.0000
4732004.10.15 19:01close1530.101.80261.79910.000035.0010999.00
4742004.10.18 09:00buy stop1550.101.80501.80150.0000
4752004.10.18 09:00sell stop1560.101.80151.80500.0000
4762004.10.18 13:25sell1560.101.80151.80500.0000
4772004.10.18 14:49s/l1560.101.80501.80500.0000-35.0010964.00
4782004.10.18 14:49buy1550.101.80501.80150.0000
4792004.10.18 16:15s/l1550.101.80151.80150.0000-35.0010929.00
4802004.10.19 09:00buy stop1570.101.79681.79280.0000
4812004.10.19 09:00sell stop1580.101.79201.79600.0000
4822004.10.19 11:10buy1570.101.79681.79280.0000
4832004.10.19 12:10modify1570.101.79681.79680.0000
4842004.10.19 18:00expiration1580.101.79201.79600.0000
4852004.10.19 19:01close1570.101.80391.79680.000071.0011000.00
4862004.10.20 09:00buy stop1590.101.80371.80070.0000
4872004.10.20 09:00sell stop1600.101.80071.80370.0000
4882004.10.20 09:05buy1590.101.80371.80070.0000
4892004.10.20 09:21modify1590.101.80371.80370.0000
4902004.10.20 18:00expiration1600.101.80071.80370.0000
4912004.10.20 19:01close1590.101.81711.80370.0000134.0011134.00
4922004.10.21 09:00buy stop1610.101.82001.81600.0000
4932004.10.21 09:00sell stop1620.101.81561.81960.0000
4942004.10.21 09:46buy1610.101.82001.81600.0000
4952004.10.21 10:04modify1610.101.82001.82000.0000
4962004.10.21 18:00expiration1620.101.81561.81960.0000
4972004.10.21 19:01close1610.101.82861.82000.000086.0011220.00
4982004.10.22 09:00buy stop1630.101.83221.82820.0000
4992004.10.22 09:00sell stop1640.101.82651.83050.0000
5002004.10.22 10:30sell1640.101.82651.83050.0000
5012004.10.22 11:24modify1640.101.82651.82650.0000
5022004.10.22 13:19s/l1640.101.82651.82650.00000.0011220.00
5032004.10.22 18:00expiration1630.101.83221.82820.0000
5042004.10.25 09:00buy stop1650.101.83951.83550.0000
5052004.10.25 09:00sell stop1660.101.83541.83940.0000
5062004.10.25 09:56buy1650.101.83951.83550.0000
5072004.10.25 11:03modify1650.101.83951.83950.0000
5082004.10.25 13:54s/l1650.101.83951.83950.00000.0011220.00
5092004.10.25 18:00expiration1660.101.83541.83940.0000
5102004.10.26 09:00buy stop1670.101.84231.83870.0000
5112004.10.26 09:00sell stop1680.101.83871.84230.0000
5122004.10.26 10:09sell1680.101.83871.84230.0000
5132004.10.26 15:52s/l1680.101.84231.84230.0000-36.0011184.00
5142004.10.26 15:52buy1670.101.84231.83870.0000
5152004.10.26 16:14s/l1670.101.83871.83870.0000-36.0011148.00
5162004.10.27 09:00buy stop1690.101.83951.83600.0000
5172004.10.27 09:00sell stop1700.101.83601.83950.0000
5182004.10.27 10:30sell1700.101.83601.83950.0000
5192004.10.27 12:57s/l1700.101.83951.83950.0000-35.0011113.00
5202004.10.27 12:57buy1690.101.83951.83600.0000
5212004.10.27 14:59modify1690.101.83951.83950.0000
5222004.10.27 16:02s/l1690.101.83951.83950.00000.0011113.00
5232004.10.28 09:00buy stop1710.101.83461.83060.0000
5242004.10.28 09:00sell stop1720.101.82951.83350.0000
5252004.10.28 10:50sell1720.101.82951.83350.0000
5262004.10.28 12:36modify1720.101.82951.82950.0000
5272004.10.28 14:28s/l1720.101.82951.82950.00000.0011113.00
5282004.10.28 15:21buy1710.101.83461.83060.0000
5292004.10.28 16:05s/l1710.101.83061.83060.0000-40.0011073.00
5302004.10.29 09:00buy stop1730.101.83321.82920.0000
5312004.10.29 09:00sell stop1740.101.82781.83180.0000
5322004.10.29 09:42buy1730.101.83321.82920.0000
5332004.10.29 11:50s/l1730.101.82921.82920.0000-40.0011033.00
5342004.10.29 18:00expiration1740.101.82781.83180.0000
5352004.11.01 09:00buy stop1750.101.83721.83410.0000
5362004.11.01 09:00sell stop1760.101.83411.83720.0000
5372004.11.01 09:07sell1760.101.83411.83720.0000
5382004.11.01 17:35modify1760.101.83411.83410.0000
5392004.11.01 18:00expiration1750.101.83721.83410.0000
5402004.11.01 18:16s/l1760.101.83411.83410.00000.0011033.00
5412004.11.02 09:00buy stop1770.101.83251.82930.0000
5422004.11.02 09:00sell stop1780.101.82931.83250.0000
5432004.11.02 09:48buy1770.101.83251.82930.0000
5442004.11.02 13:05modify1770.101.83251.83250.0000
5452004.11.02 18:00expiration1780.101.82931.83250.0000
5462004.11.02 19:01close1770.101.83831.83250.000058.0011091.00
5472004.11.03 09:00buy stop1790.101.83991.83590.0000
5482004.11.03 09:00sell stop1800.101.83541.83940.0000
5492004.11.03 10:44buy1790.101.83991.83590.0000
5502004.11.03 13:30modify1790.101.83991.83990.0000
5512004.11.03 18:00expiration1800.101.83541.83940.0000
5522004.11.03 19:01close1790.101.84551.83990.000056.0011147.00
5532004.11.04 09:00buy stop1810.101.84971.84610.0000
5542004.11.04 09:00sell stop1820.101.84611.84970.0000
5552004.11.04 09:00sell1820.101.84611.84970.0000
5562004.11.04 10:05modify1820.101.84611.84610.0000
5572004.11.04 11:30s/l1820.101.84611.84610.00000.0011147.00
5582004.11.04 18:00expiration1810.101.84971.84610.0000
5592004.11.05 09:00buy stop1830.101.84561.84160.0000
5602004.11.05 09:00sell stop1840.101.84151.84550.0000
5612004.11.05 09:06sell1840.101.84151.84550.0000
5622004.11.05 14:30modify1840.101.84151.84150.0000
5632004.11.05 15:33s/l1840.101.84151.84150.00000.0011147.00
5642004.11.05 16:01buy1830.101.84561.84160.0000
5652004.11.05 17:01modify1830.101.84561.84560.0000
5662004.11.05 19:01close1830.101.85251.84560.000069.0011216.00
5672004.11.08 09:00buy stop1850.101.85761.85390.0000
5682004.11.08 09:00sell stop1860.101.85391.85760.0000
5692004.11.08 10:40buy1850.101.85761.85390.0000
5702004.11.08 10:51modify1850.101.85761.85760.0000
5712004.11.08 13:13s/l1850.101.85761.85760.00000.0011216.00
5722004.11.08 14:12sell1860.101.85391.85760.0000
5732004.11.08 16:33s/l1860.101.85761.85760.0000-37.0011179.00
5742004.11.09 09:00buy stop1870.101.85741.85350.0000
5752004.11.09 09:00sell stop1880.101.85351.85740.0000
5762004.11.09 09:26sell1880.101.85351.85740.0000
5772004.11.09 16:22s/l1880.101.85741.85740.0000-39.0011140.00
5782004.11.09 16:22buy1870.101.85741.85350.0000
5792004.11.09 19:01close1870.101.85841.85350.000010.0011150.00
5802004.11.10 09:00buy stop1890.101.85681.85340.0000
5812004.11.10 09:00sell stop1900.101.85341.85680.0000
5822004.11.10 09:00sell1900.101.85341.85680.0000
5832004.11.10 09:30s/l1900.101.85681.85680.0000-34.0011116.00
5842004.11.10 09:30buy1890.101.85681.85340.0000
5852004.11.10 11:10modify1890.101.85681.85680.0000
5862004.11.10 11:36s/l1890.101.85681.85680.00000.0011116.00
5872004.11.11 09:00buy stop1910.101.84791.84460.0000
5882004.11.11 09:00sell stop1920.101.84461.84790.0000
5892004.11.11 09:18sell1920.101.84461.84790.0000
5902004.11.11 12:20modify1920.101.84461.84460.0000
5912004.11.11 18:00expiration1910.101.84791.84460.0000
5922004.11.11 19:01close1920.101.84291.84460.000017.0011133.00
5932004.11.12 09:00sell stop1930.101.84571.84880.0000
5942004.11.12 09:15buy stop1940.101.84881.84570.0000
5952004.11.12 09:59sell1930.101.84571.84880.0000
5962004.11.12 15:11modify1930.101.84571.84570.0000
5972004.11.12 16:00s/l1930.101.84571.84570.00000.0011133.00
5982004.11.12 16:06buy1940.101.84881.84570.0000
5992004.11.12 17:42modify1940.101.84881.84880.0000
6002004.11.12 19:01close1940.101.85711.84880.000083.0011216.00
6012004.11.15 09:00buy stop1950.101.85781.85490.0000
6022004.11.15 09:00sell stop1960.101.85491.85780.0000
6032004.11.15 09:19sell1960.101.85491.85780.0000
6042004.11.15 16:48modify1960.101.85491.85490.0000
6052004.11.15 18:00expiration1950.101.85781.85490.0000
6062004.11.15 19:01close1960.101.84621.85490.000087.0011303.00
6072004.11.16 09:00buy stop1970.101.84881.84590.0000
6082004.11.16 09:00sell stop1980.101.84591.84880.0000
6092004.11.16 09:19buy1970.101.84881.84590.0000
6102004.11.16 11:04modify1970.101.84881.84880.0000
6112004.11.16 18:00expiration1980.101.84591.84880.0000
6122004.11.16 19:01close1970.101.85351.84880.000047.0011350.00
6132004.11.17 09:00sell stop1990.101.85341.85610.0000
6142004.11.17 16:43sell1990.101.85341.85610.0000
6152004.11.17 16:59s/l1990.101.85611.85610.0000-27.0011323.00
6162004.11.18 09:00buy stop2000.101.86391.85990.0000
6172004.11.18 09:00sell stop2010.101.85981.86380.0000
6182004.11.18 09:01sell2010.101.85981.86380.0000
6192004.11.18 11:05modify2010.101.85981.85980.0000
6202004.11.18 18:00expiration2000.101.86391.85990.0000
6212004.11.18 19:01close2010.101.85201.85980.000078.0011401.00
6222004.11.19 09:00buy stop2020.101.85171.84770.0000
6232004.11.19 09:00sell stop2030.101.84751.85150.0000
6242004.11.19 09:23buy2020.101.85171.84770.0000
6252004.11.19 09:58modify2020.101.85171.85170.0000
6262004.11.19 18:00expiration2030.101.84751.85150.0000
6272004.11.19 19:01close2020.101.85791.85170.000062.0011463.00
6282004.11.22 09:00buy stop2040.101.85931.85530.0000
6292004.11.22 09:00sell stop2050.101.85521.85920.0000
6302004.11.22 09:07sell2050.101.85521.85920.0000
6312004.11.22 18:00expiration2040.101.85931.85530.0000
6322004.11.22 19:01close2050.101.85781.85920.0000-26.0011437.00
6332004.11.23 09:00buy stop2060.101.85661.85260.0000
6342004.11.23 09:00sell stop2070.101.85181.85580.0000
6352004.11.23 09:34buy2060.101.85661.85260.0000
6362004.11.23 11:20modify2060.101.85661.85660.0000
6372004.11.23 18:00expiration2070.101.85181.85580.0000
6382004.11.23 19:01close2060.101.87211.85660.0000155.0011592.00
6392004.11.24 09:00buy stop2080.101.87191.86840.0000
6402004.11.24 09:00sell stop2090.101.86841.87190.0000
6412004.11.24 09:23buy2080.101.87191.86840.0000
6422004.11.24 10:44modify2080.101.87191.87190.0000
6432004.11.24 18:00expiration2090.101.86841.87190.0000
6442004.11.24 19:01close2080.101.88091.87190.000090.0011682.00
6452004.11.25 09:00buy stop2100.101.88411.88060.0000
6462004.11.25 09:00sell stop2110.101.88061.88410.0000
6472004.11.25 09:15buy2100.101.88411.88060.0000
6482004.11.25 12:18modify2100.101.88411.88410.0000
6492004.11.25 18:00expiration2110.101.88061.88410.0000
6502004.11.25 19:02close2100.101.88731.88410.000032.0011714.00
6512004.11.26 09:00buy stop2120.101.90081.89680.0000
6522004.11.26 09:00sell stop2130.101.89531.89930.0000
6532004.11.26 09:16sell2130.101.89531.89930.0000
6542004.11.26 09:29modify2130.101.89531.89530.0000
6552004.11.26 12:23s/l2130.101.89531.89530.00000.0011714.00
6562004.11.26 18:00expiration2120.101.90081.89680.0000
6572004.11.29 09:00buy stop2140.101.89281.88900.0000
6582004.11.29 09:00sell stop2150.101.88901.89280.0000
6592004.11.29 09:19sell2150.101.88901.89280.0000
6602004.11.29 16:34s/l2150.101.89281.89280.0000-38.0011676.00
6612004.11.29 16:34buy2140.101.89281.88900.0000
6622004.11.29 19:01close2140.101.89571.88900.000029.0011705.00
6632004.11.30 09:00buy stop2160.101.89291.88890.0000
6642004.11.30 09:00sell stop2170.101.88791.89190.0000
6652004.11.30 10:07buy2160.101.89291.88890.0000
6662004.11.30 11:22modify2160.101.89291.89290.0000
6672004.11.30 18:00expiration2170.101.88791.89190.0000
6682004.11.30 19:01close2160.101.90971.89290.0000168.0011873.00
6692004.12.01 09:00buy stop2180.101.91831.91430.0000
6702004.12.01 09:00sell stop2190.101.91211.91610.0000
6712004.12.01 09:29buy2180.101.91831.91430.0000
6722004.12.01 11:54modify2180.101.91831.91830.0000
6732004.12.01 18:00expiration2190.101.91211.91610.0000
6742004.12.01 19:01close2180.101.93111.91830.0000128.0012001.00
6752004.12.02 09:00buy stop2200.101.94351.93950.0000
6762004.12.02 09:00sell stop2210.101.93351.93750.0000
6772004.12.02 09:32buy2200.101.94351.93950.0000
6782004.12.02 10:11s/l2200.101.93951.93950.0000-40.0011961.00
6792004.12.02 11:29sell2210.101.93351.93750.0000
6802004.12.02 11:54modify2210.101.93351.93350.0000
6812004.12.02 12:22s/l2210.101.93351.93350.00000.0011961.00
6822004.12.03 09:00buy stop2220.101.92291.91940.0000
6832004.12.03 09:00sell stop2230.101.91941.92290.0000
6842004.12.03 09:01sell2230.101.91941.92290.0000
6852004.12.03 09:29s/l2230.101.92291.92290.0000-35.0011926.00
6862004.12.03 09:29buy2220.101.92291.91940.0000
6872004.12.03 13:27modify2220.101.92291.92290.0000
6882004.12.03 19:01close2220.101.93851.92290.0000156.0012082.00
6892004.12.06 09:00buy stop2240.101.94321.94070.0000
6902004.12.06 09:00sell stop2250.101.94071.94320.0000
6912004.12.06 09:03sell2250.101.94071.94320.0000
6922004.12.06 09:13s/l2250.101.94321.94320.0000-25.0012057.00
6932004.12.06 09:13buy2240.101.94321.94070.0000
6942004.12.06 10:30s/l2240.101.94071.94070.0000-25.0012032.00
6952004.12.07 09:00buy stop2260.101.94941.94540.0000
6962004.12.07 09:00sell stop2270.101.94441.94840.0000
6972004.12.07 11:59buy2260.101.94941.94540.0000
6982004.12.07 15:32s/l2260.101.94541.94540.0000-40.0011992.00
6992004.12.07 15:34sell2270.101.94441.94840.0000
7002004.12.07 19:01close2270.101.94511.94840.0000-7.0011985.00
7012004.12.08 09:00buy stop2280.101.93701.93340.0000
7022004.12.08 09:00sell stop2290.101.93341.93700.0000
7032004.12.08 09:05buy2280.101.93701.93340.0000
7042004.12.08 09:15s/l2280.101.93341.93340.0000-36.0011949.00
7052004.12.08 09:15sell2290.101.93341.93700.0000
7062004.12.08 09:29modify2290.101.93341.93340.0000
7072004.12.08 10:53s/l2290.101.93341.93340.00000.0011949.00
7082004.12.09 09:00buy stop2300.101.93091.92690.0000
7092004.12.09 09:00sell stop2310.101.92281.92680.0000
7102004.12.09 09:54sell2310.101.92281.92680.0000
7112004.12.09 10:33modify2310.101.92281.92280.0000
7122004.12.09 14:11s/l2310.101.92281.92280.00000.0011949.00
7132004.12.09 18:00expiration2300.101.93091.92690.0000
7142004.12.10 09:00buy stop2320.101.91931.91530.0000
7152004.12.10 09:00sell stop2330.101.91481.91880.0000
7162004.12.10 09:01sell2330.101.91481.91880.0000
7172004.12.10 10:32modify2330.101.91481.91480.0000
7182004.12.10 16:34s/l2330.101.91481.91480.00000.0011949.00
7192004.12.10 18:00expiration2320.101.91931.91530.0000
7202004.12.13 09:00buy stop2340.101.92001.91600.0000
7212004.12.13 09:00sell stop2350.101.91261.91660.0000
7222004.12.13 09:17buy2340.101.92001.91600.0000
7232004.12.13 11:41s/l2340.101.91601.91600.0000-40.0011909.00
7242004.12.13 12:12sell2350.101.91261.91660.0000
7252004.12.13 13:37s/l2350.101.91661.91660.0000-40.0011869.00
7262004.12.14 09:00buy stop2360.101.92511.92110.0000
7272004.12.14 09:00sell stop2370.101.92031.92430.0000
7282004.12.14 09:02buy2360.101.92511.92110.0000
7292004.12.14 09:37s/l2360.101.92111.92110.0000-40.0011829.00
7302004.12.14 18:00expiration2370.101.92031.92430.0000
7312004.12.15 09:00buy stop2380.101.93051.92650.0000
7322004.12.15 09:00sell stop2390.101.92471.92870.0000
7332004.12.15 11:08buy2380.101.93051.92650.0000
7342004.12.15 11:39modify2380.101.93051.93050.0000
7352004.12.15 18:00expiration2390.101.92471.92870.0000
7362004.12.15 19:01close2380.101.94291.93050.0000124.0011953.00
7372004.12.16 09:00buy stop2400.101.94501.94100.0000
7382004.12.16 09:00sell stop2410.101.94051.94450.0000
7392004.12.16 09:51sell2410.101.94051.94450.0000
7402004.12.16 10:30s/l2410.101.94451.94450.0000-40.0011913.00
7412004.12.16 10:30buy2400.101.94501.94100.0000
7422004.12.16 12:50modify2400.101.94501.94500.0000
7432004.12.16 15:12s/l2400.101.94501.94500.00000.0011913.00
7442004.12.17 09:00buy stop2420.101.93521.93120.0000
7452004.12.17 09:00sell stop2430.101.92951.93350.0000
7462004.12.17 09:14buy2420.101.93521.93120.0000
7472004.12.17 10:08modify2420.101.93521.93520.0000
7482004.12.17 12:52s/l2420.101.93521.93520.00000.0011913.00
7492004.12.17 14:39sell2430.101.92951.93350.0000
7502004.12.17 15:01s/l2430.101.93351.93350.0000-40.0011873.00
7512004.12.20 09:00buy stop2440.101.94411.94010.0000
7522004.12.20 09:00sell stop2450.101.94001.94400.0000
7532004.12.20 09:05buy2440.101.94411.94010.0000
7542004.12.20 10:10modify2440.101.94411.94410.0000
7552004.12.20 11:35s/l2440.101.94411.94410.00000.0011873.00
7562004.12.20 18:00expiration2450.101.94001.94400.0000
7572004.12.21 09:00buy stop2460.101.94631.94230.0000
7582004.12.21 09:00sell stop2470.101.93951.94350.0000
7592004.12.21 09:07sell2470.101.93951.94350.0000
7602004.12.21 10:21modify2470.101.93951.93950.0000
7612004.12.21 18:00expiration2460.101.94631.94230.0000
7622004.12.21 19:01close2470.101.92621.93950.0000133.0012006.00
7632004.12.22 09:00buy stop2480.101.92941.92540.0000
7642004.12.22 09:00sell stop2490.101.92531.92930.0000
7652004.12.22 09:00buy2480.101.92941.92540.0000
7662004.12.22 10:47s/l2480.101.92541.92540.0000-40.0011966.00
7672004.12.22 10:47sell2490.101.92531.92930.0000
7682004.12.22 12:00modify2490.101.92531.92530.0000
7692004.12.22 19:01close2490.101.91421.92530.0000111.0012077.00
7702004.12.23 09:00buy stop2500.101.92231.91830.0000
7712004.12.23 09:00sell stop2510.101.91631.92030.0000
7722004.12.23 09:29buy2500.101.92231.91830.0000
7732004.12.23 11:59s/l2500.101.91831.91830.0000-40.0012037.00
7742004.12.23 15:08sell2510.101.91631.92030.0000
7752004.12.23 15:52s/l2510.101.92031.92030.0000-40.0011997.00
7762004.12.24 09:00buy stop2520.101.92271.91950.0000
7772004.12.24 09:00sell stop2530.101.91951.92270.0000
7782004.12.24 09:36buy2520.101.92271.91950.0000
7792004.12.24 09:45modify2520.101.92271.92270.0000
7802004.12.24 18:00expiration2530.101.91951.92270.0000
7812004.12.24 18:07s/l2520.101.92271.92270.00000.0011997.00
7822004.12.27 09:00buy stop2540.101.92651.92250.0000
7832004.12.27 09:00sell stop2550.101.92241.92640.0000
7842004.12.27 12:20sell2550.101.92241.92640.0000
7852004.12.27 16:32s/l2550.101.92641.92640.0000-40.0011957.00
7862004.12.27 16:32buy2540.101.92651.92250.0000
7872004.12.27 16:53modify2540.101.92651.92650.0000
7882004.12.27 19:02close2540.101.93741.92650.0000109.0012066.00
7892004.12.28 09:00buy stop2560.101.93771.93370.0000
7902004.12.28 09:00sell stop2570.101.93271.93670.0000
7912004.12.28 10:36buy2560.101.93771.93370.0000
7922004.12.28 16:00s/l2560.101.93371.93370.0000-40.0012026.00
7932004.12.28 16:18sell2570.101.93271.93670.0000
7942004.12.28 16:48modify2570.101.93271.93270.0000
7952004.12.28 17:34s/l2570.101.93271.93270.00000.0012026.00
7962004.12.29 09:00buy stop2580.101.93271.92940.0000
7972004.12.29 09:00sell stop2590.101.92941.93270.0000
7982004.12.29 09:32sell2590.101.92941.93270.0000
7992004.12.29 12:07modify2590.101.92941.92940.0000
8002004.12.29 18:00expiration2580.101.93271.92940.0000
8012004.12.29 19:01close2590.101.91581.92940.0000136.0012162.00
8022004.12.30 09:00buy stop2600.101.92091.91690.0000
8032004.12.30 09:00sell stop2610.101.91651.92050.0000
8042004.12.30 09:02buy2600.101.92091.91690.0000
8052004.12.30 18:01expiration2610.101.91651.92050.0000
8062004.12.30 18:47modify2600.101.92091.92090.0000
8072004.12.30 19:01close2600.101.92501.92090.000041.0012203.00
8082004.12.31 09:00buy stop2620.101.92931.92530.0000
8092004.12.31 09:00sell stop2630.101.92391.92790.0000
8102004.12.31 10:04buy2620.101.92931.92530.0000
8112004.12.31 13:16modify2620.101.92931.92930.0000
8122004.12.31 14:49s/l2620.101.92931.92930.00000.0012203.00
8132004.12.31 16:45sell2630.101.92391.92790.0000
8142004.12.31 16:59modify2630.101.92391.92390.0000
8152004.12.31 19:01close2630.101.91521.92390.000087.0012290.00
8162005.01.03 09:00buy stop2640.101.91201.90800.0000
8172005.01.03 09:00sell stop2650.101.90511.90910.0000
8182005.01.03 09:00buy2640.101.91201.90800.0000
8192005.01.03 11:55s/l2640.101.90801.90800.0000-40.0012250.00
8202005.01.03 15:04sell2650.101.90511.90910.0000
8212005.01.03 16:01s/l2650.101.90911.90910.0000-40.0012210.00
8222005.01.04 09:00buy stop2660.101.90561.90160.0000
8232005.01.04 09:00sell stop2670.101.90151.90550.0000
8242005.01.04 09:31sell2670.101.90151.90550.0000
8252005.01.04 10:33modify2670.101.90151.90150.0000
8262005.01.04 18:00expiration2660.101.90561.90160.0000
8272005.01.04 19:01close2670.101.88361.90150.0000179.0012389.00
8282005.01.05 09:00buy stop2680.101.88511.88110.0000
8292005.01.05 09:00sell stop2690.101.87691.88090.0000
8302005.01.05 10:57sell2690.101.87691.88090.0000
8312005.01.05 15:07s/l2690.101.88091.88090.0000-40.0012349.00
8322005.01.05 16:07buy2680.101.88511.88110.0000
8332005.01.05 17:07modify2680.101.88511.88510.0000
8342005.01.05 18:40s/l2680.101.88511.88510.00000.0012349.00
8352005.01.06 09:00buy stop2700.101.88111.87710.0000
8362005.01.06 09:00sell stop2710.101.87511.87910.0000
8372005.01.06 09:29sell2710.101.87511.87910.0000
8382005.01.06 10:47modify2710.101.87511.87510.0000
8392005.01.06 15:05s/l2710.101.87511.87510.00000.0012349.00
8402005.01.06 18:00expiration2700.101.88111.87710.0000
8412005.01.07 09:00buy stop2720.101.87951.87550.0000
8422005.01.07 09:00sell stop2730.101.87491.87890.0000
8432005.01.07 09:00buy2720.101.87951.87550.0000
8442005.01.07 11:23modify2720.101.87951.87950.0000
8452005.01.07 12:34s/l2720.101.87951.87950.00000.0012349.00
8462005.01.07 16:21sell2730.101.87491.87890.0000
8472005.01.07 16:38modify2730.101.87491.87490.0000
8482005.01.07 19:01close2730.101.86581.87490.000091.0012440.00
8492005.01.10 09:00buy stop2740.101.87581.87180.0000
8502005.01.10 09:00sell stop2750.101.87081.87480.0000
8512005.01.10 09:08buy2740.101.87581.87180.0000
8522005.01.10 16:32s/l2740.101.87181.87180.0000-40.0012400.00
8532005.01.10 18:00expiration2750.101.87081.87480.0000
8542005.01.11 09:00buy stop2760.101.88131.87730.0000
8552005.01.11 09:00sell stop2770.101.87661.88060.0000
8562005.01.11 09:01sell2770.101.87661.88060.0000
8572005.01.11 17:50s/l2770.101.88061.88060.0000-40.0012360.00
8582005.01.11 18:00expiration2760.101.88131.87730.0000
8592005.01.12 09:00buy stop2780.101.87861.87470.0000
8602005.01.12 09:00sell stop2790.101.87471.87860.0000
8612005.01.12 09:20sell2790.101.87471.87860.0000
8622005.01.12 09:29modify2790.101.87471.87470.0000
8632005.01.12 12:00s/l2790.101.87471.87470.00000.0012360.00
8642005.01.12 13:51buy2780.101.87861.87470.0000
8652005.01.12 14:30modify2780.101.87861.87860.0000
8662005.01.12 19:01close2780.101.89291.87860.0000143.0012503.00
8672005.01.13 09:00buy stop2800.101.89321.88920.0000
8682005.01.13 09:00sell stop2810.101.88921.89320.0000
8692005.01.13 09:21sell2810.101.88921.89320.0000
8702005.01.13 11:49modify2810.101.88921.88920.0000
8712005.01.13 18:00expiration2800.101.89321.88920.0000
8722005.01.13 19:02close2810.101.88351.88920.000057.0012560.00
8732005.01.14 09:00buy stop2820.101.87431.87070.0000
8742005.01.14 09:00sell stop2830.101.87071.87430.0000
8752005.01.14 09:27sell2830.101.87071.87430.0000
8762005.01.14 09:35modify2830.101.87071.87070.0000
8772005.01.14 10:47s/l2830.101.87071.87070.00000.0012560.00
8782005.01.14 16:11buy2820.101.87431.87070.0000
8792005.01.14 16:19s/l2820.101.87071.87070.0000-36.0012524.00
8802005.01.17 09:00buy stop2840.101.87531.87130.0000
8812005.01.17 09:00sell stop2850.101.86991.87390.0000
8822005.01.17 10:57sell2850.101.86991.87390.0000
8832005.01.17 13:27modify2850.101.86991.86990.0000
8842005.01.17 18:00expiration2840.101.87531.87130.0000
8852005.01.17 19:04close2850.101.86101.86990.000089.0012613.00
8862005.01.18 09:00buy stop2860.101.85951.85550.0000
8872005.01.18 09:00sell stop2870.101.85411.85810.0000
8882005.01.18 09:30sell2870.101.85411.85810.0000
8892005.01.18 09:58s/l2870.101.85811.85810.0000-40.0012573.00
8902005.01.18 10:30buy2860.101.85951.85550.0000
8912005.01.18 10:36modify2860.101.85951.85950.0000
8922005.01.18 19:01close2860.101.86831.85950.000088.0012661.00
8932005.01.19 09:00buy stop2880.101.87151.86750.0000
8942005.01.19 09:00sell stop2890.101.86251.86650.0000
8952005.01.19 09:15buy2880.101.87151.86750.0000
8962005.01.19 09:46modify2880.101.87151.87150.0000
8972005.01.19 18:00expiration2890.101.86251.86650.0000
8982005.01.19 18:30s/l2880.101.87151.87150.00000.0012661.00
8992005.01.20 09:00buy stop2900.101.87551.87150.0000
9002005.01.20 09:00sell stop2910.101.86781.87180.0000
9012005.01.20 09:06sell2910.101.86781.87180.0000
9022005.01.20 11:38modify2910.101.86781.86780.0000
9032005.01.20 11:58s/l2910.101.86781.86780.00000.0012661.00
9042005.01.20 18:00expiration2900.101.87551.87150.0000
9052005.01.21 09:00buy stop2920.101.87321.86920.0000
9062005.01.21 09:00sell stop2930.101.86671.87070.0000
9072005.01.21 09:56buy2920.101.87321.86920.0000
9082005.01.21 10:30s/l2920.101.86921.86920.0000-40.0012621.00
9092005.01.21 10:30sell2930.101.86671.87070.0000
9102005.01.21 10:36modify2930.101.86671.86670.0000
9112005.01.21 14:51s/l2930.101.86671.86670.00000.0012621.00
9122005.01.24 09:00sell stop2940.101.87561.87960.0000
9132005.01.24 09:15buy stop2950.101.88231.87830.0000
9142005.01.24 09:18buy2950.101.88231.87830.0000
9152005.01.24 13:10s/l2950.101.87831.87830.0000-40.0012581.00
9162005.01.24 16:21sell2940.101.87561.87960.0000
9172005.01.24 19:02close2940.101.87761.87960.0000-20.0012561.00
9182005.01.25 09:00buy stop2960.101.87931.87530.0000
9192005.01.25 09:00sell stop2970.101.87471.87870.0000
9202005.01.25 09:14buy2960.101.87931.87530.0000
9212005.01.25 13:16s/l2960.101.87531.87530.0000-40.0012521.00
9222005.01.25 13:30sell2970.101.87471.87870.0000
9232005.01.25 14:31modify2970.101.87471.87470.0000
9242005.01.25 19:01close2970.101.86411.87470.0000106.0012627.00
9252005.01.26 09:00buy stop2980.101.86921.86650.0000
9262005.01.26 09:00sell stop2990.101.86651.86920.0000
9272005.01.26 09:03buy2980.101.86921.86650.0000
9282005.01.26 10:30modify2980.101.86921.86920.0000
9292005.01.26 18:00expiration2990.101.86651.86920.0000
9302005.01.26 19:01close2980.101.88361.86920.0000144.0012771.00
9312005.01.27 09:00buy stop3000.101.88731.88330.0000
9322005.01.27 09:00sell stop3010.101.88231.88630.0000
9332005.01.27 09:30sell3010.101.88231.88630.0000
9342005.01.27 16:22s/l3010.101.88631.88630.0000-40.0012731.00
9352005.01.27 16:44buy3000.101.88731.88330.0000
9362005.01.27 19:01close3000.101.88641.88330.0000-9.0012722.00
9372005.01.28 09:00buy stop3020.101.89071.88670.0000
9382005.01.28 09:00sell stop3030.101.88501.88900.0000
9392005.01.28 10:42sell3030.101.88501.88900.0000
9402005.01.28 14:47s/l3030.101.88901.88900.0000-40.0012682.00
9412005.01.28 18:00expiration3020.101.89071.88670.0000
9422005.01.31 09:00buy stop3040.101.88641.88310.0000
9432005.01.31 09:00sell stop3050.101.88311.88640.0000
9442005.01.31 09:59sell3050.101.88311.88640.0000
9452005.01.31 12:09modify3050.101.88311.88310.0000
9462005.01.31 12:36s/l3050.101.88311.88310.00000.0012682.00
9472005.01.31 13:37buy3040.101.88641.88310.0000
9482005.01.31 17:55s/l3040.101.88311.88310.0000-33.0012649.00
9492005.02.01 09:00buy stop3060.101.88651.88250.0000
9502005.02.01 09:00sell stop3070.101.88061.88460.0000
9512005.02.01 09:12sell3070.101.88061.88460.0000
9522005.02.01 18:00expiration3060.101.88651.88250.0000
9532005.02.01 19:01close3070.101.88241.88460.0000-18.0012631.00
9542005.02.02 09:00buy stop3080.101.88541.88270.0000
9552005.02.02 09:00sell stop3090.101.88271.88540.0000
9562005.02.02 09:32buy3080.101.88541.88270.0000
9572005.02.02 17:51s/l3080.101.88271.88270.0000-27.0012604.00
9582005.02.02 17:51sell3090.101.88271.88540.0000
9592005.02.02 19:01close3090.101.88371.88540.0000-10.0012594.00
9602005.02.03 09:00buy stop3100.101.88481.88210.0000
9612005.02.03 09:00sell stop3110.101.88211.88480.0000
9622005.02.03 09:00buy3100.101.88481.88210.0000
9632005.02.03 11:18modify3100.101.88481.88480.0000
9642005.02.03 14:05s/l3100.101.88481.88480.00000.0012594.00
9652005.02.03 14:47sell3110.101.88211.88480.0000
9662005.02.03 16:04modify3110.101.88211.88210.0000
9672005.02.03 19:01close3110.101.88031.88210.000018.0012612.00
9682005.02.04 09:00buy stop3120.101.88201.87930.0000
9692005.02.04 09:00sell stop3130.101.87931.88200.0000
9702005.02.04 10:37buy3120.101.88201.87930.0000
9712005.02.04 14:30modify3120.101.88201.88200.0000
9722005.02.04 14:51s/l3120.101.88201.88200.00000.0012612.00
9732005.02.04 18:00expiration3130.101.87931.88200.0000
9742005.02.07 09:00buy stop3140.101.87551.87150.0000
9752005.02.07 09:00sell stop3150.101.87011.87410.0000
9762005.02.07 10:27sell3150.101.87011.87410.0000
9772005.02.07 16:36modify3150.101.87011.87010.0000
9782005.02.07 18:00expiration3140.101.87551.87150.0000
9792005.02.07 19:01close3150.101.85721.87010.0000129.0012741.00
9802005.02.08 09:00buy stop3160.101.85761.85450.0000
9812005.02.08 09:00sell stop3170.101.85451.85760.0000
9822005.02.08 09:50sell3170.101.85451.85760.0000
9832005.02.08 10:55s/l3170.101.85761.85760.0000-31.0012710.00
9842005.02.08 10:55buy3160.101.85761.85450.0000
9852005.02.08 11:23s/l3160.101.85451.85450.0000-31.0012679.00
9862005.02.09 09:00buy stop3180.101.85951.85620.0000
9872005.02.09 09:00sell stop3190.101.85621.85950.0000
9882005.02.09 09:19sell3190.101.85621.85950.0000
9892005.02.09 10:30s/l3190.101.85951.85950.0000-33.0012646.00
9902005.02.09 10:30buy3180.101.85951.85620.0000
9912005.02.09 11:00modify3180.101.85951.85950.0000
9922005.02.09 14:08s/l3180.101.85951.85950.00000.0012646.00
9932005.02.10 09:00buy stop3200.101.86311.86000.0000
9942005.02.10 09:00sell stop3210.101.86001.86310.0000
9952005.02.10 09:19sell3210.101.86001.86310.0000
9962005.02.10 14:30modify3210.101.86001.86000.0000
9972005.02.10 15:09s/l3210.101.86001.86000.00000.0012646.00
9982005.02.10 15:49buy3200.101.86311.86000.0000
9992005.02.10 16:01modify3200.101.86311.86310.0000
10002005.02.10 19:01close3200.101.87231.86310.000092.0012738.00
10012005.02.11 09:00buy stop3220.101.87111.86710.0000
10022005.02.11 09:00sell stop3230.101.86711.87110.0000
10032005.02.11 11:21sell3230.101.86711.87110.0000
10042005.02.11 14:04modify3230.101.86711.86710.0000
10052005.02.11 14:58s/l3230.101.86711.86710.00000.0012738.00
10062005.02.11 18:00expiration3220.101.87111.86710.0000
10072005.02.14 09:00buy stop3240.101.87721.87450.0000
10082005.02.14 09:00sell stop3250.101.87451.87720.0000
10092005.02.14 09:02buy3240.101.87721.87450.0000
10102005.02.14 09:37modify3240.101.87721.87720.0000
10112005.02.14 18:00expiration3250.101.87451.87720.0000
10122005.02.14 19:01close3240.101.89031.87720.0000131.0012869.00
10132005.02.15 09:00buy stop3260.101.88981.88610.0000
10142005.02.15 09:00sell stop3270.101.88611.88980.0000
10152005.02.15 10:32sell3270.101.88611.88980.0000
10162005.02.15 14:10s/l3270.101.88981.88980.0000-37.0012832.00
10172005.02.15 14:10buy3260.101.88981.88610.0000
10182005.02.15 14:31modify3260.101.88981.88980.0000
10192005.02.15 15:07s/l3260.101.88981.88980.00000.0012832.00
10202005.02.16 09:00buy stop3280.101.89471.89070.0000
10212005.02.16 09:00sell stop3290.101.89011.89410.0000
10222005.02.16 09:02buy3280.101.89471.89070.0000
10232005.02.16 10:10s/l3280.101.89071.89070.0000-40.0012792.00
10242005.02.16 10:14sell3290.101.89011.89410.0000
10252005.02.16 12:27modify3290.101.89011.89010.0000
10262005.02.16 19:01close3290.101.88081.89010.000093.0012885.00
10272005.02.17 09:00buy stop3300.101.88861.88460.0000
10282005.02.17 09:00sell stop3310.101.88381.88780.0000
10292005.02.17 09:13buy3300.101.88861.88460.0000
10302005.02.17 15:06s/l3300.101.88461.88460.0000-40.0012845.00
10312005.02.17 18:00expiration3310.101.88381.88780.0000
10322005.02.18 09:00buy stop3320.101.89571.89180.0000
10332005.02.18 09:00sell stop3330.101.89181.89570.0000
10342005.02.18 09:01buy3320.101.89571.89180.0000
10352005.02.18 12:48s/l3320.101.89181.89180.0000-39.0012806.00
10362005.02.18 12:48sell3330.101.89181.89570.0000
10372005.02.18 19:01close3330.101.89361.89570.0000-18.0012788.00
10382005.02.21 09:00buy stop3340.101.89571.89300.0000
10392005.02.21 09:00sell stop3350.101.89301.89570.0000
10402005.02.21 09:12buy3340.101.89571.89300.0000
10412005.02.21 18:00expiration3350.101.89301.89570.0000
10422005.02.21 19:01close3340.101.89751.89300.000018.0012806.00
10432005.02.22 09:00buy stop3360.101.90941.90550.0000
10442005.02.22 09:00sell stop3370.101.90551.90940.0000
10452005.02.22 09:28sell3370.101.90551.90940.0000
10462005.02.22 11:09s/l3370.101.90941.90940.0000-39.0012767.00
10472005.02.22 11:09buy3360.101.90941.90550.0000
10482005.02.22 11:51modify3360.101.90941.90940.0000
10492005.02.22 12:56s/l3360.101.90941.90940.00000.0012767.00
10502005.02.23 09:00buy stop3380.101.90871.90470.0000
10512005.02.23 09:00sell stop3390.101.90361.90760.0000
10522005.02.23 09:56buy3380.101.90871.90470.0000
10532005.02.23 14:59modify3380.101.90871.90870.0000
10542005.02.23 15:22s/l3380.101.90871.90870.00000.0012767.00
10552005.02.23 18:00expiration3390.101.90361.90760.0000
10562005.02.24 09:00buy stop3400.101.91111.90820.0000
10572005.02.24 09:00sell stop3410.101.90821.91110.0000
10582005.02.24 09:05sell3410.101.90821.91110.0000
10592005.02.24 10:15modify3410.101.90821.90820.0000
10602005.02.24 11:56s/l3410.101.90821.90820.00000.0012767.00
10612005.02.24 12:52buy3400.101.91111.90820.0000
10622005.02.24 16:25s/l3400.101.90821.90820.0000-29.0012738.00
10632005.02.25 09:00buy stop3420.101.91091.90750.0000
10642005.02.25 09:00sell stop3430.101.90751.91090.0000
10652005.02.25 09:02buy3420.101.91091.90750.0000
10662005.02.25 11:34s/l3420.101.90751.90750.0000-34.0012704.00
10672005.02.25 11:34sell3430.101.90751.91090.0000
10682005.02.25 12:12s/l3430.101.91091.91090.0000-34.0012670.00
10692005.02.28 09:00buy stop3440.101.92351.92000.0000
10702005.02.28 09:00sell stop3450.101.92001.92350.0000
10712005.02.28 09:03sell3450.101.92001.92350.0000
10722005.02.28 09:25s/l3450.101.92351.92350.0000-35.0012635.00
10732005.02.28 09:25buy3440.101.92351.92000.0000
10742005.02.28 19:01close3440.101.92261.92000.0000-9.0012626.00
10752005.03.01 09:00buy stop3460.101.92011.91700.0000
10762005.03.01 09:00sell stop3470.101.91701.92010.0000
10772005.03.01 09:16buy3460.101.92011.91700.0000
10782005.03.01 18:00expiration3470.101.91701.92010.0000
10792005.03.01 19:02close3460.101.91861.91700.0000-15.0012611.00
10802005.03.02 09:00buy stop3480.101.92121.91720.0000
10812005.03.02 09:00sell stop3490.101.91581.91980.0000
10822005.03.02 09:50sell3490.101.91581.91980.0000
10832005.03.02 10:10modify3490.101.91581.91580.0000
10842005.03.02 18:00expiration3480.101.92121.91720.0000
10852005.03.02 19:01close3490.101.91211.91580.000037.0012648.00
10862005.03.03 09:00buy stop3500.101.91241.90840.0000
10872005.03.03 09:00sell stop3510.101.90841.91240.0000
10882005.03.03 13:41buy3500.101.91241.90840.0000
10892005.03.03 15:06s/l3500.101.90841.90840.0000-40.0012608.00
10902005.03.03 15:06sell3510.101.90841.91240.0000
10912005.03.03 19:01close3510.101.90941.91240.0000-10.0012598.00
10922005.03.04 09:00buy stop3520.101.90851.90550.0000
10932005.03.04 09:00sell stop3530.101.90551.90850.0000
10942005.03.04 09:22sell3530.101.90551.90850.0000
10952005.03.04 14:05s/l3530.101.90851.90850.0000-30.0012568.00
10962005.03.04 14:05buy3520.101.90851.90550.0000
10972005.03.04 14:31modify3520.101.90851.90850.0000
10982005.03.04 14:35s/l3520.101.90851.90850.00000.0012568.00
10992005.03.07 09:00buy stop3540.101.92301.91900.0000
11002005.03.07 09:00sell stop3550.101.91851.92250.0000
11012005.03.07 09:52sell3550.101.91851.92250.0000
11022005.03.07 11:27modify3550.101.91851.91850.0000
11032005.03.07 18:00expiration3540.101.92301.91900.0000
11042005.03.07 19:01close3550.101.91601.91850.000025.0012593.00
11052005.03.08 09:00sell stop3560.101.91231.91630.0000
11062005.03.08 18:00expiration3560.101.91231.91630.0000
11072005.03.09 09:00buy stop3570.101.93001.92660.0000
11082005.03.09 09:00sell stop3580.101.92661.93000.0000
11092005.03.09 09:19buy3570.101.93001.92660.0000
11102005.03.09 10:43s/l3570.101.92661.92660.0000-34.0012559.00
11112005.03.09 10:43sell3580.101.92661.93000.0000
11122005.03.09 15:00modify3580.101.92661.92660.0000
11132005.03.09 18:34s/l3580.101.92661.92660.00000.0012559.00
11142005.03.10 09:00buy stop3590.101.93011.92660.0000
11152005.03.10 09:00sell stop3600.101.92661.93010.0000
11162005.03.10 09:18buy3590.101.93011.92660.0000
11172005.03.10 10:01s/l3590.101.92661.92660.0000-35.0012524.00
11182005.03.10 10:01sell3600.101.92661.93010.0000
11192005.03.10 10:21s/l3600.101.93011.93010.0000-35.0012489.00
11202005.03.11 09:00buy stop3610.101.92491.92090.0000
11212005.03.11 09:00sell stop3620.101.92061.92460.0000
11222005.03.11 09:31sell3620.101.92061.92460.0000
11232005.03.11 10:13modify3620.101.92061.92060.0000
11242005.03.11 12:15s/l3620.101.92061.92060.00000.0012489.00
11252005.03.11 14:34buy3610.101.92491.92090.0000
11262005.03.11 14:38modify3610.101.92491.92490.0000
11272005.03.11 14:55s/l3610.101.92491.92490.00000.0012489.00
11282005.03.14 09:00buy stop3630.101.92321.91920.0000
11292005.03.14 09:00sell stop3640.101.91831.92230.0000
11302005.03.14 09:03sell3640.101.91831.92230.0000
11312005.03.14 16:19modify3640.101.91831.91830.0000
11322005.03.14 18:00expiration3630.101.92321.91920.0000
11332005.03.14 19:01close3640.101.91251.91830.000058.0012547.00
11342005.03.15 09:00buy stop3650.101.91591.91190.0000
11352005.03.15 09:00sell stop3660.101.91051.91450.0000
11362005.03.15 09:30buy3650.101.91591.91190.0000
11372005.03.15 09:59s/l3650.101.91191.91190.0000-40.0012507.00
11382005.03.15 18:00expiration3660.101.91051.91450.0000
11392005.03.16 09:00buy stop3670.101.92201.91800.0000
11402005.03.16 09:00sell stop3680.101.91411.91810.0000
11412005.03.16 09:03buy3670.101.92201.91800.0000
11422005.03.16 14:38modify3670.101.92201.92200.0000
11432005.03.16 18:00expiration3680.101.91411.91810.0000
11442005.03.16 19:01close3670.101.92561.92200.000036.0012543.00
11452005.03.17 09:00buy stop3690.101.92541.92220.0000
11462005.03.17 09:00sell stop3700.101.92221.92540.0000
11472005.03.17 09:24buy3690.101.92541.92220.0000
11482005.03.17 10:42s/l3690.101.92221.92220.0000-32.0012511.00
11492005.03.17 10:42sell3700.101.92221.92540.0000
11502005.03.17 10:52s/l3700.101.92541.92540.0000-32.0012479.00
11512005.03.18 09:00buy stop3710.101.92251.91890.0000
11522005.03.18 09:00sell stop3720.101.91891.92250.0000
11532005.03.18 09:05sell3720.101.91891.92250.0000
11542005.03.18 09:56modify3720.101.91891.91890.0000
11552005.03.18 17:47s/l3720.101.91891.91890.00000.0012479.00
11562005.03.18 18:00expiration3710.101.92251.91890.0000
11572005.03.21 09:00buy stop3730.101.91821.91420.0000
11582005.03.21 09:00sell stop3740.101.90861.91260.0000
11592005.03.21 09:24sell3740.101.90861.91260.0000
11602005.03.21 11:41modify3740.101.90861.90860.0000
11612005.03.21 18:00expiration3730.101.91821.91420.0000
11622005.03.21 19:01close3740.101.89681.90860.0000118.0012597.00
11632005.03.22 09:00buy stop3750.101.89881.89480.0000
11642005.03.22 09:00sell stop3760.101.89451.89850.0000
11652005.03.22 09:09buy3750.101.89881.89480.0000
11662005.03.22 18:00expiration3760.101.89451.89850.0000
11672005.03.22 19:01close3750.101.89801.89480.0000-8.0012589.00
11682005.03.23 09:01buy stop3770.101.88881.88490.0000
11692005.03.23 09:01sell stop3780.101.88491.88880.0000
11702005.03.23 09:35sell3780.101.88491.88880.0000
11712005.03.23 10:13modify3780.101.88491.88490.0000
11722005.03.23 18:01expiration3770.101.88881.88490.0000
11732005.03.23 19:01close3780.101.87041.88490.0000145.0012734.00
11742005.03.24 09:00buy stop3790.101.87351.86950.0000
11752005.03.24 09:00sell stop3800.101.86941.87340.0000
11762005.03.24 09:02buy3790.101.87351.86950.0000
11772005.03.24 10:46s/l3790.101.86951.86950.0000-40.0012694.00
11782005.03.24 10:46sell3800.101.86941.87340.0000
11792005.03.24 15:03s/l3800.101.87341.87340.0000-40.0012654.00
11802005.03.25 09:02sell stop3810.101.86771.87060.0000
11812005.03.25 09:37buy stop3820.101.87061.86770.0000
11822005.03.25 09:40buy3820.101.87061.86770.0000
11832005.03.25 14:54s/l3820.101.86771.86770.0000-29.0012625.00
11842005.03.25 14:54sell3810.101.86771.87060.0000
11852005.03.25 19:07close3810.101.86881.87060.0000-11.0012614.00
11862005.03.28 09:03buy stop3830.101.86331.86080.0000
11872005.03.28 09:03sell stop3840.101.86081.86330.0000
11882005.03.28 10:25buy3830.101.86331.86080.0000
11892005.03.28 15:49s/l3830.101.86081.86080.0000-25.0012589.00
11902005.03.28 15:49sell3840.101.86081.86330.0000
11912005.03.28 16:06s/l3840.101.86331.86330.0000-25.0012564.00
11922005.03.29 09:00buy stop3850.101.87291.86890.0000
11932005.03.29 09:00sell stop3860.101.86721.87120.0000
11942005.03.29 09:14buy3850.101.87291.86890.0000
11952005.03.29 18:00expiration3860.101.86721.87120.0000
11962005.03.29 19:01close3850.101.87431.86890.000014.0012578.00
11972005.03.30 09:00buy stop3870.101.88071.87720.0000
11982005.03.30 09:00sell stop3880.101.87721.88070.0000
11992005.03.30 09:26buy3870.101.88071.87720.0000
12002005.03.30 17:27modify3870.101.88071.88070.0000
12012005.03.30 18:00expiration3880.101.87721.88070.0000
12022005.03.30 18:15s/l3870.101.88071.88070.00000.0012578.00
12032005.03.31 09:00buy stop3890.101.87971.87570.0000
12042005.03.31 09:00sell stop3900.101.87471.87870.0000
12052005.03.31 09:44buy3890.101.87971.87570.0000
12062005.03.31 13:22modify3890.101.87971.87970.0000
12072005.03.31 18:00expiration3900.101.87471.87870.0000
12082005.03.31 19:01close3890.101.88831.87970.000086.0012664.00
12092005.04.01 09:00sell stop3910.101.88481.88880.0000
12102005.04.01 09:15buy stop3920.101.88951.88550.0000
12112005.04.01 15:09buy3920.101.88951.88550.0000
12122005.04.01 15:30modify3920.101.88951.88950.0000
12132005.04.01 16:13s/l3920.101.88951.88950.00000.0012664.00
12142005.04.01 17:00sell3910.101.88481.88880.0000
12152005.04.01 17:04s/l3910.101.88881.88880.0000-40.0012624.00
12162005.04.04 09:00buy stop3930.101.87961.87560.0000
12172005.04.04 09:00sell stop3940.101.87551.87950.0000
12182005.04.04 09:55sell3940.101.87551.87950.0000
12192005.04.04 15:35modify3940.101.87551.87550.0000
12202005.04.04 18:01expiration3930.101.87961.87560.0000
12212005.04.04 19:01close3940.101.87421.87550.000013.0012637.00
12222005.04.05 09:00buy stop3950.101.87671.87310.0000
12232005.04.05 09:00sell stop3960.101.87311.87670.0000
12242005.04.05 09:56sell3960.101.87311.87670.0000
12252005.04.05 10:35s/l3960.101.87671.87670.0000-36.0012601.00
12262005.04.05 10:35buy3950.101.87671.87310.0000
12272005.04.05 13:37s/l3950.101.87311.87310.0000-36.0012565.00
12282005.04.06 09:00buy stop3970.101.88521.88120.0000
12292005.04.06 09:00sell stop3980.101.88101.88500.0000
12302005.04.06 10:13sell3980.101.88101.88500.0000
12312005.04.06 14:13modify3980.101.88101.88100.0000
12322005.04.06 18:00expiration3970.101.88521.88120.0000
12332005.04.06 18:31s/l3980.101.88101.88100.00000.0012565.00
12342005.04.07 09:00buy stop3990.101.88621.88220.0000
12352005.04.07 09:00sell stop4000.101.88171.88570.0000
12362005.04.07 10:30sell4000.101.88171.88570.0000
12372005.04.07 12:13modify4000.101.88171.88170.0000
12382005.04.07 18:00expiration3990.101.88621.88220.0000
12392005.04.07 19:02close4000.101.87721.88170.000045.0012610.00
12402005.04.08 09:00buy stop4010.101.87011.86650.0000
12412005.04.08 09:00sell stop4020.101.86651.87010.0000
12422005.04.08 09:25buy4010.101.87011.86650.0000
12432005.04.08 16:54modify4010.101.87011.87010.0000
12442005.04.08 18:00expiration4020.101.86651.87010.0000
12452005.04.08 19:01close4010.101.88211.87010.0000120.0012730.00
12462005.04.11 09:00sell stop4030.101.88211.88480.0000
12472005.04.11 09:15buy stop4040.101.88481.88210.0000
12482005.04.11 09:30buy4040.101.88481.88210.0000
12492005.04.11 10:01modify4040.101.88481.88480.0000
12502005.04.11 18:00expiration4030.101.88211.88480.0000
12512005.04.11 19:01close4040.101.89171.88480.000069.0012799.00
12522005.04.12 09:00buy stop4050.101.89471.89070.0000
12532005.04.12 09:00sell stop4060.101.89001.89400.0000
12542005.04.12 13:48buy4050.101.89471.89070.0000
12552005.04.12 14:29s/l4050.101.89071.89070.0000-40.0012759.00
12562005.04.12 14:48sell4060.101.89001.89400.0000
12572005.04.12 15:18modify4060.101.89001.89000.0000
12582005.04.12 19:01close4060.101.88561.89000.000044.0012803.00
12592005.04.13 09:00buy stop4070.101.89531.89200.0000
12602005.04.13 09:00sell stop4080.101.89201.89530.0000
12612005.04.13 10:03buy4070.101.89531.89200.0000
12622005.04.13 11:59s/l4070.101.89201.89200.0000-33.0012770.00
12632005.04.13 11:59sell4080.101.89201.89530.0000
12642005.04.13 14:36s/l4080.101.89531.89530.0000-33.0012737.00
12652005.04.14 09:00buy stop4090.101.88921.88520.0000
12662005.04.14 09:00sell stop4100.101.88481.88880.0000
12672005.04.14 09:19buy4090.101.88921.88520.0000
12682005.04.14 11:41s/l4090.101.88521.88520.0000-40.0012697.00
12692005.04.14 11:46sell4100.101.88481.88880.0000
12702005.04.14 14:52modify4100.101.88481.88480.0000
12712005.04.14 19:01close4100.101.88121.88480.000036.0012733.00
12722005.04.15 09:00buy stop4110.101.88161.87760.0000
12732005.04.15 09:00sell stop4120.101.87641.88040.0000
12742005.04.15 09:19buy4110.101.88161.87760.0000
12752005.04.15 13:40modify4110.101.88161.88160.0000
12762005.04.15 18:01expiration4120.101.87641.88040.0000
12772005.04.15 19:02close4110.101.89141.88160.000098.0012831.00
12782005.04.18 09:00buy stop4130.101.89311.88910.0000
12792005.04.18 09:00sell stop4140.101.88881.89280.0000
12802005.04.18 09:01buy4130.101.89311.88910.0000
12812005.04.18 10:23modify4130.101.89311.89310.0000
12822005.04.18 18:00expiration4140.101.88881.89280.0000
12832005.04.18 19:01close4130.101.90301.89310.000099.0012930.00
12842005.04.19 09:00buy stop4150.101.90661.90310.0000
12852005.04.19 09:00sell stop4160.101.90311.90660.0000
12862005.04.19 09:11buy4150.101.90661.90310.0000
12872005.04.19 11:59modify4150.101.90661.90660.0000
12882005.04.19 18:00expiration4160.101.90311.90660.0000
12892005.04.19 19:01close4150.101.91501.90660.000084.0013014.00
12902005.04.20 09:00buy stop4170.101.92061.91660.0000
12912005.04.20 09:00sell stop4180.101.91641.92040.0000
12922005.04.20 09:37sell4180.101.91641.92040.0000
12932005.04.20 14:30modify4180.101.91641.91640.0000
12942005.04.20 16:03s/l4180.101.91641.91640.00000.0013014.00
12952005.04.20 17:23buy4170.101.92061.91660.0000
12962005.04.20 19:02close4170.101.91881.91660.0000-18.0012996.00
12972005.04.21 09:00buy stop4190.101.92121.91720.0000
12982005.04.21 09:00sell stop4200.101.91661.92060.0000
12992005.04.21 09:19sell4200.101.91661.92060.0000
13002005.04.21 10:30modify4200.101.91661.91660.0000
13012005.04.21 18:00expiration4190.101.92121.91720.0000
13022005.04.21 19:01close4200.101.90861.91660.000080.0013076.00
13032005.04.22 09:00buy stop4210.101.91131.90770.0000
13042005.04.22 09:00sell stop4220.101.90771.91130.0000
13052005.04.22 09:25buy4210.101.91131.90770.0000
13062005.04.22 12:05modify4210.101.91131.91130.0000
13072005.04.22 18:00expiration4220.101.90771.91130.0000
13082005.04.22 19:01close4210.101.91331.91130.000020.0013096.00
13092005.04.25 09:00buy stop4230.101.91571.91170.0000
13102005.04.25 09:00sell stop4240.101.91091.91490.0000
13112005.04.25 09:48buy4230.101.91571.91170.0000
13122005.04.25 10:33s/l4230.101.91171.91170.0000-40.0013056.00
13132005.04.25 10:36sell4240.101.91091.91490.0000
13142005.04.25 19:01close4240.101.91081.91490.00001.0013057.00
13152005.04.26 09:00buy stop4250.101.91301.90900.0000
13162005.04.26 09:00sell stop4260.101.90711.91110.0000
13172005.04.26 09:03sell4260.101.90711.91110.0000
13182005.04.26 16:18modify4260.101.90711.90710.0000
13192005.04.26 18:00expiration4250.101.91301.90900.0000
13202005.04.26 19:01close4260.101.90411.90710.000030.0013087.00
13212005.04.27 09:00buy stop4270.101.90411.90010.0000
13222005.04.27 09:00sell stop4280.101.89831.90230.0000
13232005.04.27 14:33buy4270.101.90411.90010.0000
13242005.04.27 14:56modify4270.101.90411.90410.0000
13252005.04.27 18:00expiration4280.101.89831.90230.0000
13262005.04.27 18:08s/l4270.101.90411.90410.00000.0013087.00
13272005.04.28 09:00buy stop4290.101.90701.90300.0000
13282005.04.28 09:00sell stop4300.101.90231.90630.0000
13292005.04.28 09:00sell4300.101.90231.90630.0000
13302005.04.28 13:00s/l4300.101.90631.90630.0000-40.0013047.00
13312005.04.28 13:22buy4290.101.90701.90300.0000
13322005.04.28 19:01close4290.101.90741.90300.00004.0013051.00
13332005.04.29 09:00buy stop4310.101.91651.91320.0000
13342005.04.29 09:00sell stop4320.101.91321.91650.0000
13352005.04.29 09:19sell4320.101.91321.91650.0000
13362005.04.29 16:35modify4320.101.91321.91320.0000
13372005.04.29 17:56s/l4320.101.91321.91320.00000.0013051.00
13382005.04.29 18:00expiration4310.101.91651.91320.0000
13392005.05.02 09:00buy stop4330.101.90651.90250.0000
13402005.05.02 09:00sell stop4340.101.90021.90420.0000
13412005.05.02 14:56sell4340.101.90021.90420.0000
13422005.05.02 16:05modify4340.101.90021.90020.0000
13432005.05.02 18:00expiration4330.101.90651.90250.0000
13442005.05.02 19:01close4340.101.89341.90020.000068.0013119.00
13452005.05.03 09:00buy stop4350.101.89571.89170.0000
13462005.05.03 09:00sell stop4360.101.89141.89540.0000
13472005.05.03 11:15buy4350.101.89571.89170.0000
13482005.05.03 12:40s/l4350.101.89171.89170.0000-40.0013079.00
13492005.05.03 12:40sell4360.101.89141.89540.0000
13502005.05.03 15:23s/l4360.101.89541.89540.0000-40.0013039.00
13512005.05.04 09:00buy stop4370.101.90181.89850.0000
13522005.05.04 09:00sell stop4380.101.89851.90180.0000
13532005.05.04 09:09sell4380.101.89851.90180.0000
13542005.05.04 12:28s/l4380.101.90181.90180.0000-33.0013006.00
13552005.05.04 12:28buy4370.101.90181.89850.0000
13562005.05.04 15:01s/l4370.101.89851.89850.0000-33.0012973.00
13572005.05.05 09:00buy stop4390.101.90641.90330.0000
13582005.05.05 09:00sell stop4400.101.90331.90640.0000
13592005.05.05 10:10sell4400.101.90331.90640.0000
13602005.05.05 14:36s/l4400.101.90641.90640.0000-31.0012942.00
13612005.05.05 14:36buy4390.101.90641.90330.0000
13622005.05.05 15:43s/l4390.101.90331.90330.0000-31.0012911.00
13632005.05.06 09:00buy stop4410.101.90181.89830.0000
13642005.05.06 09:00sell stop4420.101.89831.90180.0000
13652005.05.06 09:08sell4420.101.89831.90180.0000
13662005.05.06 14:33modify4420.101.89831.89830.0000
13672005.05.06 18:00expiration4410.101.90181.89830.0000
13682005.05.06 19:01close4420.101.89241.89830.000059.0012970.00
13692005.05.09 09:00buy stop4430.101.88811.88420.0000
13702005.05.09 09:00sell stop4440.101.88421.88810.0000
13712005.05.09 10:17buy4430.101.88811.88420.0000
13722005.05.09 10:35s/l4430.101.88421.88420.0000-39.0012931.00
13732005.05.09 10:35sell4440.101.88421.88810.0000
13742005.05.09 19:01close4440.101.88221.88810.000020.0012951.00
13752005.05.10 09:00buy stop4450.101.88291.87890.0000
13762005.05.10 09:00sell stop4460.101.87571.87970.0000
13772005.05.10 12:47buy4450.101.88291.87890.0000
13782005.05.10 18:00expiration4460.101.87571.87970.0000
13792005.05.10 19:01close4450.101.88131.87890.0000-16.0012935.00
13802005.05.11 09:00buy stop4470.101.88731.88330.0000
13812005.05.11 09:00sell stop4480.101.88021.88420.0000
13822005.05.11 10:01buy4470.101.88731.88330.0000
13832005.05.11 12:47s/l4470.101.88331.88330.0000-40.0012895.00
13842005.05.11 14:30sell4480.101.88021.88420.0000
13852005.05.11 14:31modify4480.101.88021.88020.0000
13862005.05.11 19:01close4480.101.87261.88020.000076.0012971.00
13872005.05.12 09:00buy stop4490.101.87191.86790.0000
13882005.05.12 09:00sell stop4500.101.86521.86920.0000
13892005.05.12 09:22sell4500.101.86521.86920.0000
13902005.05.12 13:51s/l4500.101.86921.86920.0000-40.0012931.00
13912005.05.12 18:00expiration4490.101.87191.86790.0000
13922005.05.13 09:00buy stop4510.101.86541.86190.0000
13932005.05.13 09:00sell stop4520.101.86191.86540.0000
13942005.05.13 09:22sell4520.101.86191.86540.0000
13952005.05.13 11:37modify4520.101.86191.86190.0000
13962005.05.13 18:01expiration4510.101.86541.86190.0000
13972005.05.13 19:01close4520.101.84921.86190.0000127.0013058.00
13982005.05.16 09:00buy stop4530.101.84861.84460.0000
13992005.05.16 09:00sell stop4540.101.84101.84500.0000
14002005.05.16 09:32sell4540.101.84101.84500.0000
14012005.05.16 12:52modify4540.101.84101.84100.0000
14022005.05.16 18:00expiration4530.101.84861.84460.0000
14032005.05.16 19:01close4540.101.83761.84100.000034.0013092.00
14042005.05.17 09:00buy stop4550.101.83951.83550.0000
14052005.05.17 09:00sell stop4560.101.83511.83910.0000
14062005.05.17 10:48buy4550.101.83951.83550.0000
14072005.05.17 18:00expiration4560.101.83511.83910.0000
14082005.05.17 19:02close4550.101.83951.83550.00000.0013092.00
14092005.05.18 09:00buy stop4570.101.83471.83160.0000
14102005.05.18 09:00sell stop4580.101.83161.83470.0000
14112005.05.18 10:13buy4570.101.83471.83160.0000
14122005.05.18 11:05s/l4570.101.83161.83160.0000-31.0013061.00
14132005.05.18 11:05sell4580.101.83161.83470.0000
14142005.05.18 14:30s/l4580.101.83471.83470.0000-31.0013030.00
14152005.05.19 09:00buy stop4590.101.84141.83810.0000
14162005.05.19 09:00sell stop4600.101.83811.84140.0000
14172005.05.19 10:22sell4600.101.83811.84140.0000
14182005.05.19 10:30s/l4600.101.84141.84140.0000-33.0012997.00
14192005.05.19 10:30buy4590.101.84141.83810.0000
14202005.05.19 13:46s/l4590.101.83811.83810.0000-33.0012964.00
14212005.05.20 09:00buy stop4610.101.83701.83390.0000
14222005.05.20 09:00sell stop4620.101.83391.83700.0000
14232005.05.20 09:08buy4610.101.83701.83390.0000
14242005.05.20 14:37s/l4610.101.83391.83390.0000-31.0012933.00
14252005.05.20 14:37sell4620.101.83391.83700.0000
14262005.05.20 14:54modify4620.101.83391.83390.0000
14272005.05.20 19:01close4620.101.82501.83390.000089.0013022.00
14282005.05.23 09:00buy stop4630.101.82921.82520.0000
14292005.05.23 09:00sell stop4640.101.82441.82840.0000
14302005.05.23 09:41buy4630.101.82921.82520.0000
14312005.05.23 18:00expiration4640.101.82441.82840.0000
14322005.05.23 19:01close4630.101.82741.82520.0000-18.0013004.00
14332005.05.24 09:00buy stop4650.101.83281.82940.0000
14342005.05.24 09:00sell stop4660.101.82941.83280.0000
14352005.05.24 09:09sell4660.101.82941.83280.0000
14362005.05.24 12:18s/l4660.101.83281.83280.0000-34.0012970.00
14372005.05.24 12:18buy4650.101.83281.82940.0000
14382005.05.24 16:40s/l4650.101.82941.82940.0000-34.0012936.00
14392005.05.25 09:00buy stop4670.101.83051.82800.0000
14402005.05.25 09:00sell stop4680.101.82801.83050.0000
14412005.05.25 09:29sell4680.101.82801.83050.0000
14422005.05.25 15:15s/l4680.101.83051.83050.0000-25.0012911.00
14432005.05.25 15:15buy4670.101.83051.82800.0000
14442005.05.25 19:01close4670.101.83151.82800.000010.0012921.00
14452005.05.26 09:00buy stop4690.101.82901.82500.0000
14462005.05.26 09:00sell stop4700.101.82131.82530.0000
14472005.05.26 16:35sell4700.101.82131.82530.0000
14482005.05.26 18:00expiration4690.101.82901.82500.0000
14492005.05.26 19:01close4700.101.82081.82530.00005.0012926.00
14502005.05.27 09:00buy stop4710.101.82461.82190.0000
14512005.05.27 09:00sell stop4720.101.82191.82460.0000
14522005.05.27 09:20buy4710.101.82461.82190.0000
14532005.05.27 12:05s/l4710.101.82191.82190.0000-27.0012899.00
14542005.05.27 12:05sell4720.101.82191.82460.0000
14552005.05.27 12:54s/l4720.101.82461.82460.0000-27.0012872.00
14562005.05.30 09:00buy stop4730.101.82441.82170.0000
14572005.05.30 09:00sell stop4740.101.82171.82440.0000
14582005.05.30 09:07buy4730.101.82441.82170.0000
14592005.05.30 13:03s/l4730.101.82171.82170.0000-27.0012845.00
14602005.05.30 13:03sell4740.101.82171.82440.0000
14612005.05.30 19:08close4740.101.82331.82440.0000-16.0012829.00
14622005.05.31 09:00buy stop4750.101.81641.81290.0000
14632005.05.31 09:00sell stop4760.101.81291.81640.0000
14642005.05.31 09:30buy4750.101.81641.81290.0000
14652005.05.31 14:04modify4750.101.81641.81640.0000
14662005.05.31 18:00expiration4760.101.81291.81640.0000
14672005.05.31 19:01close4750.101.82241.81640.000060.0012889.00
14682005.06.01 09:00buy stop4770.101.82201.81870.0000
14692005.06.01 09:00sell stop4780.101.81871.82200.0000
14702005.06.01 09:55sell4780.101.81871.82200.0000
14712005.06.01 10:31modify4780.101.81871.81870.0000
14722005.06.01 18:00expiration4770.101.82201.81870.0000
14732005.06.01 19:01close4780.101.81201.81870.000067.0012956.00
14742005.06.02 09:00buy stop4790.101.81631.81230.0000
14752005.06.02 09:00sell stop4800.101.81161.81560.0000
14762005.06.02 09:14buy4790.101.81631.81230.0000
14772005.06.02 10:33modify4790.101.81631.81630.0000
14782005.06.02 11:38s/l4790.101.81631.81630.00000.0012956.00
14792005.06.02 18:00expiration4800.101.81161.81560.0000
14802005.06.03 09:00buy stop4810.101.81991.81590.0000
14812005.06.03 09:00sell stop4820.101.81301.81700.0000
14822005.06.03 13:18buy4810.101.81991.81590.0000
14832005.06.03 15:28s/l4810.101.81591.81590.0000-40.0012916.00
14842005.06.03 17:12sell4820.101.81301.81700.0000
14852005.06.03 19:03close4820.101.81111.81700.000019.0012935.00
14862005.06.06 09:00buy stop4830.101.82011.81610.0000
14872005.06.06 09:00sell stop4840.101.81411.81810.0000
14882005.06.06 10:50buy4830.101.82011.81610.0000
14892005.06.06 18:01expiration4840.101.81411.81810.0000
14902005.06.06 19:01close4830.101.82241.81610.000023.0012958.00
14912005.06.07 09:00buy stop4850.101.82991.82590.0000
14922005.06.07 09:00sell stop4860.101.82311.82710.0000
14932005.06.07 09:28buy4850.101.82991.82590.0000
14942005.06.07 18:00expiration4860.101.82311.82710.0000
14952005.06.07 18:37modify4850.101.82991.82990.0000
14962005.06.07 19:01close4850.101.83421.82990.000043.0013001.00
14972005.06.08 09:00buy stop4870.101.83851.83450.0000
14982005.06.08 09:00sell stop4880.101.83261.83660.0000
14992005.06.08 15:25buy4870.101.83851.83450.0000
15002005.06.08 18:00expiration4880.101.83261.83660.0000
15012005.06.08 18:13s/l4870.101.83451.83450.0000-40.0012961.00
15022005.06.09 09:00buy stop4890.101.82691.82290.0000
15032005.06.09 09:00sell stop4900.101.82281.82680.0000
15042005.06.09 10:30buy4890.101.82691.82290.0000
15052005.06.09 13:10s/l4890.101.82291.82290.0000-40.0012921.00
15062005.06.09 13:13sell4900.101.82281.82680.0000
15072005.06.09 16:31modify4900.101.82281.82280.0000
15082005.06.09 19:01close4900.101.82181.82280.000010.0012931.00
15092005.06.10 09:00buy stop4910.101.82081.81750.0000
15102005.06.10 09:00sell stop4920.101.81751.82080.0000
15112005.06.10 09:27buy4910.101.82081.81750.0000
15122005.06.10 11:37modify4910.101.82081.82080.0000
15132005.06.10 14:30s/l4910.101.82081.82080.00000.0012931.00
15142005.06.10 16:12sell4920.101.81751.82080.0000
15152005.06.10 16:46modify4920.101.81751.81750.0000
15162005.06.10 19:01close4920.101.81261.81750.000049.0012980.00
15172005.06.13 09:00buy stop4930.101.81201.80840.0000
15182005.06.13 09:00sell stop4940.101.80841.81200.0000
15192005.06.13 09:37sell4940.101.80841.81200.0000
15202005.06.13 11:25modify4940.101.80841.80840.0000
15212005.06.13 18:01expiration4930.101.81201.80840.0000
15222005.06.13 19:01close4940.101.80481.80840.000036.0013016.00
15232005.06.14 09:00buy stop4950.101.80961.80560.0000
15242005.06.14 09:00sell stop4960.101.80401.80800.0000
15252005.06.14 09:14buy4950.101.80961.80560.0000
15262005.06.14 14:45modify4950.101.80961.80960.0000
15272005.06.14 15:06s/l4950.101.80961.80960.00000.0013016.00
15282005.06.14 18:00expiration4960.101.80401.80800.0000
15292005.06.15 09:00buy stop4970.101.81031.80720.0000
15302005.06.15 09:00sell stop4980.101.80721.81030.0000
15312005.06.15 09:55buy4970.101.81031.80720.0000
15322005.06.15 10:30s/l4970.101.80721.80720.0000-31.0012985.00
15332005.06.15 10:30sell4980.101.80721.81030.0000
15342005.06.15 14:01s/l4980.101.81031.81030.0000-31.0012954.00
15352005.06.16 09:00buy stop4990.101.82161.81830.0000
15362005.06.16 09:00sell stop5000.101.81831.82160.0000
15372005.06.16 09:08sell5000.101.81831.82160.0000
15382005.06.16 11:42s/l5000.101.82161.82160.0000-33.0012921.00
15392005.06.16 11:42buy4990.101.82161.81830.0000
15402005.06.16 14:46modify4990.101.82161.82160.0000
15412005.06.16 15:48s/l4990.101.82161.82160.00000.0012921.00
15422005.06.17 09:00buy stop5010.101.82311.81910.0000
15432005.06.17 09:00sell stop5020.101.81871.82270.0000
15442005.06.17 09:08buy5010.101.82311.81910.0000
15452005.06.17 12:40modify5010.101.82311.82310.0000
15462005.06.17 14:14s/l5010.101.82311.82310.00000.0012921.00
15472005.06.17 18:00expiration5020.101.81871.82270.0000
15482005.06.20 09:00buy stop5030.101.82921.82520.0000
15492005.06.20 09:00sell stop5040.101.82401.82800.0000
15502005.06.20 13:44sell5040.101.82401.82800.0000
15512005.06.20 18:00expiration5030.101.82921.82520.0000
15522005.06.20 19:01close5040.101.82391.82800.00001.0012922.00
15532005.06.21 09:00buy stop5050.101.82421.82170.0000
15542005.06.21 09:00sell stop5060.101.82171.82420.0000
15552005.06.21 09:19sell5060.101.82171.82420.0000
15562005.06.21 10:01modify5060.101.82171.82170.0000
15572005.06.21 14:58s/l5060.101.82171.82170.00000.0012922.00
15582005.06.21 16:47buy5050.101.82421.82170.0000
15592005.06.21 19:01close5050.101.82571.82170.000015.0012937.00
15602005.06.22 09:00buy stop5070.101.83211.82810.0000
15612005.06.22 09:00sell stop5080.101.82721.83120.0000
15622005.06.22 10:15buy5070.101.83211.82810.0000
15632005.06.22 10:30s/l5070.101.82811.82810.0000-40.0012897.00
15642005.06.22 10:30sell5080.101.82721.83120.0000
15652005.06.22 10:57modify5080.101.82721.82720.0000
15662005.06.22 19:01close5080.101.81971.82720.000075.0012972.00
15672005.06.23 09:00buy stop5090.101.82231.81830.0000
15682005.06.23 09:00sell stop5100.101.81831.82230.0000
15692005.06.23 10:23buy5090.101.82231.81830.0000
15702005.06.23 14:39s/l5090.101.81831.81830.0000-40.0012932.00
15712005.06.23 14:39sell5100.101.81831.82230.0000
15722005.06.23 19:01close5100.101.81741.82230.00009.0012941.00
15732005.06.24 09:00buy stop5110.101.81831.81430.0000
15742005.06.24 09:00sell stop5120.101.81431.81830.0000
15752005.06.24 09:19buy5110.101.81831.81430.0000
15762005.06.24 11:55modify5110.101.81831.81830.0000
15772005.06.24 18:00expiration5120.101.81431.81830.0000
15782005.06.24 19:01close5110.101.82221.81830.000039.0012980.00
15792005.06.27 09:00buy stop5130.101.82901.82500.0000
15802005.06.27 09:00sell stop5140.101.82301.82700.0000
15812005.06.27 09:39buy5130.101.82901.82500.0000
15822005.06.27 16:49s/l5130.101.82501.82500.0000-40.0012940.00
15832005.06.27 18:01expiration5140.101.82301.82700.0000
15842005.06.28 09:00buy stop5150.101.82631.82230.0000
15852005.06.28 09:00sell stop5160.101.82191.82590.0000
15862005.06.28 09:09sell5160.101.82191.82590.0000
15872005.06.28 15:10modify5160.101.82191.82190.0000
15882005.06.28 18:00expiration5150.101.82631.82230.0000
15892005.06.28 19:01close5160.101.81641.82190.000055.0012995.00
15902005.06.29 09:00buy stop5170.101.81831.81430.0000
15912005.06.29 09:00sell stop5180.101.81351.81750.0000
15922005.06.29 09:54sell5180.101.81351.81750.0000
15932005.06.29 12:33modify5180.101.81351.81350.0000
15942005.06.29 18:00expiration5170.101.81831.81430.0000
15952005.06.29 19:01close5180.101.80581.81350.000077.0013072.00
15962005.06.30 09:00buy stop5190.101.81071.80670.0000
15972005.06.30 09:00sell stop5200.101.80671.81070.0000
15982005.06.30 09:17sell5200.101.80671.81070.0000
15992005.06.30 10:30modify5200.101.80671.80670.0000
16002005.06.30 18:00expiration5190.101.81071.80670.0000
16012005.06.30 19:01close5200.101.79221.80670.0000145.0013217.00
16022005.07.01 09:00buy stop5210.101.78441.78100.0000
16032005.07.01 09:00sell stop5220.101.78101.78440.0000
16042005.07.01 09:20sell5220.101.78101.78440.0000
16052005.07.01 09:34modify5220.101.78101.78100.0000
16062005.07.01 11:12s/l5220.101.78101.78100.00000.0013217.00
16072005.07.01 11:39buy5210.101.78441.78100.0000
16082005.07.01 12:43s/l5210.101.78101.78100.0000-34.0013183.00
16092005.07.04 09:00buy stop5230.101.76311.75910.0000
16102005.07.04 09:00sell stop5240.101.75771.76170.0000
16112005.07.04 09:32buy5230.101.76311.75910.0000
16122005.07.04 11:38s/l5230.101.75911.75910.0000-40.0013143.00
16132005.07.04 12:19sell5240.101.75771.76170.0000
16142005.07.04 15:09s/l5240.101.76171.76170.0000-40.0013103.00
16152005.07.05 09:00buy stop5250.101.75891.75490.0000
16162005.07.05 09:00sell stop5260.101.75181.75580.0000
16172005.07.05 09:05sell5260.101.75181.75580.0000
16182005.07.05 10:24s/l5260.101.75581.75580.0000-40.0013063.00
16192005.07.05 10:37buy5250.101.75891.75490.0000
16202005.07.05 12:01s/l5250.101.75491.75490.0000-40.0013023.00
16212005.07.06 09:00buy stop5270.101.76061.75660.0000
16222005.07.06 09:00sell stop5280.101.75471.75870.0000
16232005.07.06 11:20sell5280.101.75471.75870.0000
16242005.07.06 17:04s/l5280.101.75871.75870.0000-40.0012983.00
16252005.07.06 18:00expiration5270.101.76061.75660.0000
16262005.07.07 09:00buy stop5290.101.75321.74920.0000
16272005.07.07 09:00sell stop5300.101.74871.75270.0000
16282005.07.07 09:46buy5290.101.75321.74920.0000
16292005.07.07 11:17s/l5290.101.74921.74920.0000-40.0012943.00
16302005.07.07 11:18sell5300.101.74871.75270.0000
16312005.07.07 11:19modify5300.101.74871.74870.0000
16322005.07.07 11:25s/l5300.101.74871.74870.00000.0012943.00
16332005.07.08 09:00buy stop5310.101.74251.73980.0000
16342005.07.08 09:00sell stop5320.101.73981.74250.0000
16352005.07.08 09:07sell5320.101.73981.74250.0000
16362005.07.08 12:28modify5320.101.73981.73980.0000
16372005.07.08 15:11s/l5320.101.73981.73980.00000.0012943.00
16382005.07.08 15:48buy5310.101.74251.73980.0000
16392005.07.08 16:19s/l5310.101.73981.73980.0000-27.0012916.00
16402005.07.11 09:00buy stop5330.101.74461.74110.0000
16412005.07.11 09:00sell stop5340.101.74111.74460.0000
16422005.07.11 09:15sell5340.101.74111.74460.0000
16432005.07.11 09:40s/l5340.101.74461.74460.0000-35.0012881.00
16442005.07.11 09:40buy5330.101.74461.74110.0000
16452005.07.11 16:20modify5330.101.74461.74460.0000
16462005.07.11 19:02close5330.101.75651.74460.0000119.0013000.00
16472005.07.12 09:00buy stop5350.101.76651.76250.0000
16482005.07.12 09:00sell stop5360.101.76191.76590.0000
16492005.07.12 09:21buy5350.101.76651.76250.0000
16502005.07.12 12:38modify5350.101.76651.76650.0000
16512005.07.12 13:26s/l5350.101.76651.76650.00000.0013000.00
16522005.07.12 18:00expiration5360.101.76191.76590.0000
16532005.07.13 09:00buy stop5370.101.77491.77220.0000
16542005.07.13 09:00sell stop5380.101.77221.77490.0000
16552005.07.13 09:12sell5380.101.77221.77490.0000
16562005.07.13 09:54modify5380.101.77221.77220.0000
16572005.07.13 18:00expiration5370.101.77491.77220.0000
16582005.07.13 19:02close5380.101.75561.77220.0000166.0013166.00
16592005.07.14 09:00buy stop5390.101.76501.76100.0000
16602005.07.14 09:00sell stop5400.101.75921.76320.0000
16612005.07.14 12:11sell5400.101.75921.76320.0000
16622005.07.14 14:59s/l5400.101.76321.76320.0000-40.0013126.00
16632005.07.14 18:01expiration5390.101.76501.76100.0000
16642005.07.15 09:00buy stop5410.101.76401.76000.0000
16652005.07.15 09:00sell stop5420.101.75921.76320.0000
16662005.07.15 11:58sell5420.101.75921.76320.0000
16672005.07.15 14:37modify5420.101.75921.75920.0000
16682005.07.15 18:00expiration5410.101.76401.76000.0000
16692005.07.15 19:01close5420.101.75371.75920.000055.0013181.00
16702005.07.18 09:00buy stop5430.101.75621.75220.0000
16712005.07.18 09:00sell stop5440.101.75041.75440.0000
16722005.07.18 09:29sell5440.101.75041.75440.0000
16732005.07.18 10:11modify5440.101.75041.75040.0000
16742005.07.18 15:38s/l5440.101.75041.75040.00000.0013181.00
16752005.07.18 18:00expiration5430.101.75621.75220.0000
16762005.07.19 09:00buy stop5450.101.74461.74060.0000
16772005.07.19 09:00sell stop5460.101.73901.74300.0000
16782005.07.19 09:05sell5460.101.73901.74300.0000
16792005.07.19 11:09s/l5460.101.74301.74300.0000-40.0013141.00
16802005.07.19 18:00expiration5450.101.74461.74060.0000
16812005.07.20 09:00buy stop5470.101.73871.73470.0000
16822005.07.20 09:00sell stop5480.101.73441.73840.0000
16832005.07.20 09:37buy5470.101.73871.73470.0000
16842005.07.20 10:36s/l5470.101.73471.73470.0000-40.0013101.00
16852005.07.20 10:37sell5480.101.73441.73840.0000
16862005.07.20 11:43s/l5480.101.73841.73840.0000-40.0013061.00
16872005.07.21 09:00buy stop5490.101.74651.74250.0000
16882005.07.21 09:00sell stop5500.101.74111.74510.0000
16892005.07.21 09:02buy5490.101.74651.74250.0000
16902005.07.21 10:33modify5490.101.74651.74650.0000
16912005.07.21 11:07s/l5490.101.74651.74650.00000.0013061.00
16922005.07.21 18:00expiration5500.101.74111.74510.0000
16932005.07.22 09:00buy stop5510.101.75721.75320.0000
16942005.07.22 09:00sell stop5520.101.75271.75670.0000
16952005.07.22 09:40sell5520.101.75271.75670.0000
16962005.07.22 11:14s/l5520.101.75671.75670.0000-40.0013021.00
16972005.07.22 11:14buy5510.101.75721.75320.0000
16982005.07.22 12:10s/l5510.101.75321.75320.0000-40.0012981.00
16992005.07.25 09:00buy stop5530.101.73771.73370.0000
17002005.07.25 09:00sell stop5540.101.73251.73650.0000
17012005.07.25 10:30buy5530.101.73771.73370.0000
17022005.07.25 16:08modify5530.101.73771.73770.0000
17032005.07.25 18:00expiration5540.101.73251.73650.0000
17042005.07.25 19:01close5530.101.74521.73770.000075.0013056.00
17052005.07.26 09:00buy stop5550.101.74651.74250.0000
17062005.07.26 09:00sell stop5560.101.74131.74530.0000
17072005.07.26 09:46sell5560.101.74131.74530.0000
17082005.07.26 10:47modify5560.101.74131.74130.0000
17092005.07.26 16:32s/l5560.101.74131.74130.00000.0013056.00
17102005.07.26 18:00expiration5550.101.74651.74250.0000
17112005.07.27 09:00buy stop5570.101.73701.73440.0000
17122005.07.27 09:00sell stop5580.101.73441.73700.0000
17132005.07.27 09:12sell5580.101.73441.73700.0000
17142005.07.27 10:36s/l5580.101.73701.73700.0000-26.0013030.00
17152005.07.27 10:36buy5570.101.73701.73440.0000
17162005.07.27 14:34s/l5570.101.73441.73440.0000-26.0013004.00
17172005.07.28 09:00buy stop5590.101.74551.74150.0000
17182005.07.28 09:00sell stop5600.101.74131.74530.0000
17192005.07.28 09:04sell5600.101.74131.74530.0000
17202005.07.28 11:18s/l5600.101.74531.74530.0000-40.0012964.00
17212005.07.28 12:36buy5590.101.74551.74150.0000
17222005.07.28 13:16modify5590.101.74551.74550.0000
17232005.07.28 19:01close5590.101.75781.74550.0000123.0013087.00
17242005.07.29 09:00buy stop5610.101.75641.75330.0000
17252005.07.29 09:00sell stop5620.101.75331.75640.0000
17262005.07.29 09:52sell5620.101.75331.75640.0000
17272005.07.29 12:44s/l5620.101.75641.75640.0000-31.0013056.00
17282005.07.29 12:44buy5610.101.75641.75330.0000
17292005.07.29 13:44s/l5610.101.75331.75330.0000-31.0013025.00
17302005.08.01 09:00sell stop5630.101.75941.76270.0000
17312005.08.01 18:00expiration5630.101.75941.76270.0000
17322005.08.02 09:00buy stop5640.101.77221.76930.0000
17332005.08.02 09:00sell stop5650.101.76931.77220.0000
17342005.08.02 09:01sell5650.101.76931.77220.0000
17352005.08.02 09:34s/l5650.101.77221.77220.0000-29.0012996.00
17362005.08.02 09:34buy5640.101.77221.76930.0000
17372005.08.02 19:01close5640.101.77061.76930.0000-16.0012980.00
17382005.08.03 09:00buy stop5660.101.76981.76580.0000
17392005.08.03 09:00sell stop5670.101.76551.76950.0000
17402005.08.03 09:14buy5660.101.76981.76580.0000
17412005.08.03 10:42modify5660.101.76981.76980.0000
17422005.08.03 18:00expiration5670.101.76551.76950.0000
17432005.08.03 19:01close5660.101.77701.76980.000072.0013052.00
17442005.08.04 09:00buy stop5680.101.77891.77500.0000
17452005.08.04 09:00sell stop5690.101.77501.77890.0000
17462005.08.04 09:26sell5690.101.77501.77890.0000
17472005.08.04 12:30s/l5690.101.77891.77890.0000-39.0013013.00
17482005.08.04 12:30buy5680.101.77891.77500.0000
17492005.08.04 14:26s/l5680.101.77501.77500.0000-39.0012974.00
17502005.08.05 09:00buy stop5700.101.77911.77510.0000
17512005.08.05 09:00sell stop5710.101.77471.77870.0000
17522005.08.05 09:08buy5700.101.77911.77510.0000
17532005.08.05 14:36s/l5700.101.77511.77510.0000-40.0012934.00
17542005.08.05 14:36sell5710.101.77471.77870.0000
17552005.08.05 19:01close5710.101.77431.77870.00004.0012938.00
17562005.08.08 09:00sell stop5720.101.77311.77590.0000
17572005.08.08 18:00expiration5720.101.77311.77590.0000
17582005.08.09 09:00buy stop5730.101.79191.78790.0000
17592005.08.09 09:00sell stop5740.101.78701.79100.0000
17602005.08.09 09:07sell5740.101.78701.79100.0000
17612005.08.09 10:27modify5740.101.78701.78700.0000
17622005.08.09 18:01expiration5730.101.79191.78790.0000
17632005.08.09 19:01close5740.101.78421.78700.000028.0012966.00
17642005.08.10 09:00buy stop5750.101.79191.78800.0000
17652005.08.10 09:00sell stop5760.101.78801.79190.0000
17662005.08.10 09:06buy5750.101.79191.78800.0000
17672005.08.10 11:58modify5750.101.79191.79190.0000
17682005.08.10 17:47s/l5750.101.79191.79190.00000.0012966.00
17692005.08.10 18:00expiration5760.101.78801.79190.0000
17702005.08.11 09:00buy stop5770.101.79931.79560.0000
17712005.08.11 09:00sell stop5780.101.79561.79930.0000
17722005.08.11 09:08buy5770.101.79931.79560.0000
17732005.08.11 09:54modify5770.101.79931.79930.0000
17742005.08.11 18:00expiration5780.101.79561.79930.0000
17752005.08.11 19:01close5770.101.80701.79930.000077.0013043.00
17762005.08.12 09:00buy stop5790.101.81341.80940.0000
17772005.08.12 09:00sell stop5800.101.80841.81240.0000
17782005.08.12 09:01buy5790.101.81341.80940.0000
17792005.08.12 10:27modify5790.101.81341.81340.0000
17802005.08.12 13:06s/l5790.101.81341.81340.00000.0013043.00
17812005.08.12 15:00sell5800.101.80841.81240.0000
17822005.08.12 15:36s/l5800.101.81241.81240.0000-40.0013003.00
17832005.08.15 09:00buy stop5810.101.81491.81180.0000
17842005.08.15 09:00sell stop5820.101.81181.81490.0000
17852005.08.15 09:16buy5810.101.81491.81180.0000
17862005.08.15 10:49s/l5810.101.81181.81180.0000-31.0012972.00
17872005.08.15 10:49sell5820.101.81181.81490.0000
17882005.08.15 15:27modify5820.101.81181.81180.0000
17892005.08.15 19:01close5820.101.80841.81180.000034.0013006.00
17902005.08.16 09:00sell stop5830.101.80741.81020.0000
17912005.08.16 13:01sell5830.101.80741.81020.0000
17922005.08.16 17:00s/l5830.101.81021.81020.0000-28.0012978.00
17932005.08.17 09:00buy stop5840.101.80691.80290.0000
17942005.08.17 09:00sell stop5850.101.80121.80520.0000
17952005.08.17 10:30buy5840.101.80691.80290.0000
17962005.08.17 14:56modify5840.101.80691.80690.0000
17972005.08.17 17:58s/l5840.101.80691.80690.00000.0012978.00
17982005.08.17 18:00expiration5850.101.80121.80520.0000
17992005.08.18 09:00buy stop5860.101.80631.80320.0000
18002005.08.18 09:00sell stop5870.101.80321.80630.0000
18012005.08.18 09:35buy5860.101.80631.80320.0000
18022005.08.18 13:25s/l5860.101.80321.80320.0000-31.0012947.00
18032005.08.18 13:25sell5870.101.80321.80630.0000
18042005.08.18 14:50modify5870.101.80321.80320.0000
18052005.08.18 19:01close5870.101.79491.80320.000083.0013030.00
18062005.08.19 09:00buy stop5880.101.79321.78930.0000
18072005.08.19 09:00sell stop5890.101.78931.79320.0000
18082005.08.19 09:39sell5890.101.78931.79320.0000
18092005.08.19 11:03s/l5890.101.79321.79320.0000-39.0012991.00
18102005.08.19 11:03buy5880.101.79321.78930.0000
18112005.08.19 11:27modify5880.101.79321.79320.0000
18122005.08.19 15:18s/l5880.101.79321.79320.00000.0012991.00
18132005.08.22 09:00buy stop5900.101.80041.79640.0000
18142005.08.22 09:00sell stop5910.101.79601.80000.0000
18152005.08.22 09:06buy5900.101.80041.79640.0000
18162005.08.22 11:08s/l5900.101.79641.79640.0000-40.0012951.00
18172005.08.22 11:16sell5910.101.79601.80000.0000
18182005.08.22 13:00s/l5910.101.80001.80000.0000-40.0012911.00
18192005.08.23 09:00buy stop5920.101.80141.79740.0000
18202005.08.23 09:00sell stop5930.101.79731.80130.0000
18212005.08.23 10:21sell5930.101.79731.80130.0000
18222005.08.23 17:32s/l5930.101.80131.80130.0000-40.0012871.00
18232005.08.23 17:32buy5920.101.80141.79740.0000
18242005.08.23 19:02close5920.101.80071.79740.0000-7.0012864.00
18252005.08.24 09:00buy stop5940.101.79431.79180.0000
18262005.08.24 09:00sell stop5950.101.79181.79430.0000
18272005.08.24 09:51sell5950.101.79181.79430.0000
18282005.08.24 11:41s/l5950.101.79431.79430.0000-25.0012839.00
18292005.08.24 11:41buy5940.101.79431.79180.0000
18302005.08.24 14:31modify5940.101.79431.79430.0000
18312005.08.24 19:01close5940.101.79941.79430.000051.0012890.00
18322005.08.25 09:00buy stop5960.101.80861.80460.0000
18332005.08.25 09:00sell stop5970.101.80421.80820.0000
18342005.08.25 10:02sell5970.101.80421.80820.0000
18352005.08.25 14:00modify5970.101.80421.80420.0000
18362005.08.25 17:10s/l5970.101.80421.80420.00000.0012890.00
18372005.08.25 18:00expiration5960.101.80861.80460.0000
18382005.08.26 09:00buy stop5980.101.80481.80170.0000
18392005.08.26 09:00sell stop5990.101.80171.80480.0000
18402005.08.26 09:02buy5980.101.80481.80170.0000
18412005.08.26 16:27modify5980.101.80481.80480.0000
18422005.08.26 18:00expiration5990.101.80171.80480.0000
18432005.08.26 19:01close5980.101.80511.80480.00003.0012893.00
18442005.08.29 09:00sell stop6000.101.80381.80780.0000
18452005.08.29 09:15buy stop6010.101.80881.80480.0000
18462005.08.29 12:32sell6000.101.80381.80780.0000
18472005.08.29 17:09modify6000.101.80381.80380.0000
18482005.08.29 18:15expiration6010.101.80881.80480.0000
18492005.08.29 19:01close6000.101.79621.80380.000076.0012969.00
18502005.08.30 09:00buy stop6020.101.79581.79180.0000
18512005.08.30 09:00sell stop6030.101.79141.79540.0000
18522005.08.30 09:04sell6030.101.79141.79540.0000
18532005.08.30 11:37modify6030.101.79141.79140.0000
18542005.08.30 18:00expiration6020.101.79581.79180.0000
18552005.08.30 19:02close6030.101.78381.79140.000076.0013045.00
18562005.08.31 09:00buy stop6040.101.78611.78280.0000
18572005.08.31 09:00sell stop6050.101.78281.78610.0000
18582005.08.31 09:13sell6050.101.78281.78610.0000
18592005.08.31 10:10s/l6050.101.78611.78610.0000-33.0013012.00
18602005.08.31 10:10buy6040.101.78611.78280.0000
18612005.08.31 12:03s/l6040.101.78281.78280.0000-33.0012979.00
18622005.09.01 09:00buy stop6060.101.80351.80070.0000
18632005.09.01 09:00sell stop6070.101.80071.80350.0000
18642005.09.01 09:18sell6070.101.80071.80350.0000
18652005.09.01 09:37s/l6070.101.80351.80350.0000-28.0012951.00
18662005.09.01 09:37buy6060.101.80351.80070.0000
18672005.09.01 10:30modify6060.101.80351.80350.0000
18682005.09.01 19:01close6060.101.82851.80350.0000250.0013201.00
18692005.09.02 09:00buy stop6080.101.83701.83300.0000
18702005.09.02 09:00sell stop6090.101.83241.83640.0000
18712005.09.02 09:42buy6080.101.83701.83300.0000
18722005.09.02 10:16modify6080.101.83701.83700.0000
18732005.09.02 11:25s/l6080.101.83701.83700.00000.0013201.00
18742005.09.02 15:03sell6090.101.83241.83640.0000
18752005.09.02 15:07s/l6090.101.83641.83640.0000-40.0013161.00
18762005.09.05 09:00buy stop6100.101.84921.84520.0000
18772005.09.05 09:00sell stop6110.101.84421.84820.0000
18782005.09.05 10:27buy6100.101.84921.84520.0000
18792005.09.05 16:26s/l6100.101.84521.84520.0000-40.0013121.00
18802005.09.05 16:52sell6110.101.84421.84820.0000
18812005.09.05 19:02close6110.101.84251.84820.000017.0013138.00
18822005.09.06 09:00buy stop6120.101.84271.83870.0000
18832005.09.06 09:00sell stop6130.101.83811.84210.0000
18842005.09.06 09:29sell6130.101.83811.84210.0000
18852005.09.06 10:43s/l6130.101.84211.84210.0000-40.0013098.00
18862005.09.06 10:43buy6120.101.84271.83870.0000
18872005.09.06 19:01close6120.101.84171.83870.0000-10.0013088.00
18882005.09.07 09:00buy stop6140.101.84391.83990.0000
18892005.09.07 09:00sell stop6150.101.83791.84190.0000
18902005.09.07 09:00buy6140.101.84391.83990.0000
18912005.09.07 11:00s/l6140.101.83991.83990.0000-40.0013048.00
18922005.09.07 15:10sell6150.101.83791.84190.0000
18932005.09.07 18:03s/l6150.101.84191.84190.0000-40.0013008.00
18942005.09.08 09:00buy stop6160.101.83951.83560.0000
18952005.09.08 09:00sell stop6170.101.83561.83950.0000
18962005.09.08 09:16buy6160.101.83951.83560.0000
18972005.09.08 15:01modify6160.101.83951.83950.0000
18982005.09.08 16:30s/l6160.101.83951.83950.00000.0013008.00
18992005.09.08 18:01expiration6170.101.83561.83950.0000
19002005.09.09 09:00buy stop6180.101.84001.83750.0000
19012005.09.09 09:00sell stop6190.101.83751.84000.0000
19022005.09.09 09:01sell6190.101.83751.84000.0000
19032005.09.09 12:59modify6190.101.83751.83750.0000
19042005.09.09 14:07s/l6190.101.83751.83750.00000.0013008.00
19052005.09.09 14:34buy6180.101.84001.83750.0000
19062005.09.09 19:02close6180.101.83841.83750.0000-16.0012992.00
19072005.09.12 09:00buy stop6200.101.83621.83220.0000
19082005.09.12 09:00sell stop6210.101.83071.83470.0000
19092005.09.12 09:01sell6210.101.83071.83470.0000
19102005.09.12 09:39modify6210.101.83071.83070.0000
19112005.09.12 18:00expiration6200.101.83621.83220.0000
19122005.09.12 19:01close6210.101.82081.83070.000099.0013091.00
19132005.09.13 09:00buy stop6220.101.82271.81870.0000
19142005.09.13 09:00sell stop6230.101.81751.82150.0000
19152005.09.13 10:01buy6220.101.82271.81870.0000
19162005.09.13 18:00expiration6230.101.81751.82150.0000
19172005.09.13 19:01close6220.101.82241.81870.0000-3.0013088.00
19182005.09.14 09:00buy stop6240.101.82731.82340.0000
19192005.09.14 09:00sell stop6250.101.82341.82730.0000
19202005.09.14 09:14sell6250.101.82341.82730.0000
19212005.09.14 13:51s/l6250.101.82731.82730.0000-39.0013049.00
19222005.09.14 13:51buy6240.101.82731.82340.0000
19232005.09.14 19:03close6240.101.82491.82340.0000-24.0013025.00
19242005.09.15 09:00buy stop6260.101.82041.81640.0000
19252005.09.15 09:00sell stop6270.101.81451.81850.0000
19262005.09.15 09:19sell6270.101.81451.81850.0000
19272005.09.15 10:57modify6270.101.81451.81450.0000
19282005.09.15 18:00expiration6260.101.82041.81640.0000
19292005.09.15 19:01close6270.101.80751.81450.000070.0013095.00
19302005.09.16 09:00buy stop6280.101.81341.80970.0000
19312005.09.16 09:00sell stop6290.101.80971.81340.0000
19322005.09.16 10:50sell6290.101.80971.81340.0000
19332005.09.16 12:26s/l6290.101.81341.81340.0000-37.0013058.00
19342005.09.16 12:26buy6280.101.81341.80970.0000
19352005.09.16 14:19s/l6280.101.80971.80970.0000-37.0013021.00
19362005.09.19 09:00buy stop6300.101.80101.79700.0000
19372005.09.19 09:00sell stop6310.101.79661.80060.0000
19382005.09.19 09:29buy6300.101.80101.79700.0000
19392005.09.19 13:45modify6300.101.80101.80100.0000
19402005.09.19 18:00expiration6310.101.79661.80060.0000
19412005.09.19 19:01close6300.101.80201.80100.000010.0013031.00
19422005.09.20 09:00buy stop6320.101.80861.80460.0000
19432005.09.20 09:00sell stop6330.101.80191.80590.0000
19442005.09.20 11:50sell6330.101.80191.80590.0000
19452005.09.20 12:48s/l6330.101.80591.80590.0000-40.0012991.00
19462005.09.20 18:00expiration6320.101.80861.80460.0000
19472005.09.21 09:00buy stop6340.101.80971.80570.0000
19482005.09.21 09:00sell stop6350.101.80401.80800.0000
19492005.09.21 09:48sell6350.101.80401.80800.0000
19502005.09.21 10:22s/l6350.101.80801.80800.0000-40.0012951.00
19512005.09.21 10:31buy6340.101.80971.80570.0000
19522005.09.21 19:01close6340.101.80831.80570.0000-14.0012937.00
19532005.09.22 09:00buy stop6360.101.81031.80690.0000
19542005.09.22 09:00sell stop6370.101.80691.81030.0000
19552005.09.22 09:49buy6360.101.81031.80690.0000
19562005.09.22 11:07s/l6360.101.80691.80690.0000-34.0012903.00
19572005.09.22 11:07sell6370.101.80691.81030.0000
19582005.09.22 11:53modify6370.101.80691.80690.0000
19592005.09.22 19:01close6370.101.79171.80690.0000152.0013055.00
19602005.09.23 09:00buy stop6380.101.79281.78880.0000
19612005.09.23 09:00sell stop6390.101.78571.78970.0000
19622005.09.23 09:22sell6390.101.78571.78970.0000
19632005.09.23 11:00s/l6390.101.78971.78970.0000-40.0013015.00
19642005.09.23 18:00expiration6380.101.79281.78880.0000
19652005.09.26 09:00buy stop6400.101.77681.77280.0000
19662005.09.26 09:00sell stop6410.101.77011.77410.0000
19672005.09.26 17:55buy6400.101.77681.77280.0000
19682005.09.26 18:00expiration6410.101.77011.77410.0000
19692005.09.26 19:01close6400.101.77691.77280.00001.0013016.00
19702005.09.27 09:00buy stop6420.101.76941.76540.0000
19712005.09.27 09:00sell stop6430.101.76451.76850.0000
19722005.09.27 10:27buy6420.101.76941.76540.0000
19732005.09.27 13:43s/l6420.101.76541.76540.0000-40.0012976.00
19742005.09.27 14:16sell6430.101.76451.76850.0000
19752005.09.27 19:01close6430.101.76671.76850.0000-22.0012954.00
19762005.09.28 09:00buy stop6440.101.77181.76890.0000
19772005.09.28 09:00sell stop6450.101.76891.77180.0000
19782005.09.28 10:29sell6450.101.76891.77180.0000
19792005.09.28 12:10modify6450.101.76891.76890.0000
19802005.09.28 18:00expiration6440.101.77181.76890.0000
19812005.09.28 19:01close6450.101.76671.76890.000022.0012976.00
19822005.09.29 09:00buy stop6460.101.76921.76610.0000
19832005.09.29 09:00sell stop6470.101.76611.76920.0000
19842005.09.29 09:07sell6470.101.76611.76920.0000
19852005.09.29 16:08modify6470.101.76611.76610.0000
19862005.09.29 18:00expiration6460.101.76921.76610.0000
19872005.09.29 19:05close6470.101.76231.76610.000038.0013014.00
19882005.09.30 09:00buy stop6480.101.76191.75900.0000
19892005.09.30 11:39buy6480.101.76191.75900.0000
19902005.09.30 12:48modify6480.101.76191.76190.0000
19912005.09.30 19:01close6480.101.76501.76190.000031.0013045.00
19922005.10.03 09:00buy stop6490.101.75981.75630.0000
19932005.10.03 09:00sell stop6500.101.75631.75980.0000
19942005.10.03 09:14sell6500.101.75631.75980.0000
19952005.10.03 11:09modify6500.101.75631.75630.0000
19962005.10.03 14:19s/l6500.101.75631.75630.00000.0013045.00
19972005.10.03 18:00expiration6490.101.75981.75630.0000
19982005.10.04 09:00buy stop6510.101.75791.75390.0000
19992005.10.04 09:00sell stop6520.101.75371.75770.0000
20002005.10.04 09:52sell6520.101.75371.75770.0000
20012005.10.04 11:49s/l6520.101.75771.75770.0000-40.0013005.00
20022005.10.04 11:59buy6510.101.75791.75390.0000
20032005.10.04 15:34modify6510.101.75791.75790.0000
20042005.10.04 17:41s/l6510.101.75791.75790.00000.0013005.00
20052005.10.05 09:00buy stop6530.101.76461.76060.0000
20062005.10.05 09:00sell stop6540.101.76051.76450.0000
20072005.10.05 09:45buy6530.101.76461.76060.0000
20082005.10.05 14:45s/l6530.101.76061.76060.0000-40.0012965.00
20092005.10.05 14:45sell6540.101.76051.76450.0000
20102005.10.05 16:36s/l6540.101.76451.76450.0000-40.0012925.00
20112005.10.06 09:00buy stop6550.101.77531.77140.0000
20122005.10.06 09:00sell stop6560.101.77141.77530.0000
20132005.10.06 10:22sell6560.101.77141.77530.0000
20142005.10.06 10:45modify6560.101.77141.77140.0000
20152005.10.06 13:04s/l6560.101.77141.77140.00000.0012925.00
20162005.10.06 15:19buy6550.101.77531.77140.0000
20172005.10.06 17:21s/l6550.101.77141.77140.0000-39.0012886.00
20182005.10.07 09:00buy stop6570.101.77721.77320.0000
20192005.10.07 09:00sell stop6580.101.77101.77500.0000
20202005.10.07 09:03sell6580.101.77101.77500.0000
20212005.10.07 14:19modify6580.101.77101.77100.0000
20222005.10.07 18:00expiration6570.101.77721.77320.0000
20232005.10.07 19:01close6580.101.76131.77100.000097.0012983.00
20242005.10.10 09:00buy stop6590.101.76291.75900.0000
20252005.10.10 09:00sell stop6600.101.75901.76290.0000
20262005.10.10 09:54buy6590.101.76291.75900.0000
20272005.10.10 11:13s/l6590.101.75901.75900.0000-39.0012944.00
20282005.10.10 11:13sell6600.101.75901.76290.0000
20292005.10.10 14:33modify6600.101.75901.75900.0000
20302005.10.10 19:01close6600.101.75411.75900.000049.0012993.00
20312005.10.11 09:00buy stop6610.101.75071.74700.0000
20322005.10.11 09:00sell stop6620.101.74701.75070.0000
20332005.10.11 10:40buy6610.101.75071.74700.0000
20342005.10.11 11:39modify6610.101.75071.75070.0000
20352005.10.11 14:14s/l6610.101.75071.75070.00000.0012993.00
20362005.10.11 15:41sell6620.101.74701.75070.0000
20372005.10.11 19:01close6620.101.74701.75070.00000.0012993.00
20382005.10.12 09:00buy stop6630.101.74311.73910.0000
20392005.10.12 09:00sell stop6640.101.73861.74260.0000
20402005.10.12 10:05buy6630.101.74311.73910.0000
20412005.10.12 11:25modify6630.101.74311.74310.0000
20422005.10.12 18:00expiration6640.101.73861.74260.0000
20432005.10.12 19:03close6630.101.75281.74310.000097.0013090.00
20442005.10.13 09:00buy stop6650.101.74881.74530.0000
20452005.10.13 09:00sell stop6660.101.74531.74880.0000
20462005.10.13 09:21sell6660.101.74531.74880.0000
20472005.10.13 11:02s/l6660.101.74881.74880.0000-35.0013055.00
20482005.10.13 11:02buy6650.101.74881.74530.0000
20492005.10.13 14:37s/l6650.101.74531.74530.0000-35.0013020.00
20502005.10.14 09:00buy stop6670.101.75701.75300.0000
20512005.10.14 09:00sell stop6680.101.75291.75690.0000
20522005.10.14 09:13buy6670.101.75701.75300.0000
20532005.10.14 11:11s/l6670.101.75301.75300.0000-40.0012980.00
20542005.10.14 11:11sell6680.101.75291.75690.0000
20552005.10.14 12:47modify6680.101.75291.75290.0000
20562005.10.14 14:33s/l6680.101.75291.75290.00000.0012980.00
20572005.10.17 09:00buy stop6690.101.76901.76570.0000
20582005.10.17 09:00sell stop6700.101.76571.76900.0000
20592005.10.17 09:36sell6700.101.76571.76900.0000
20602005.10.17 11:12modify6700.101.76571.76570.0000
20612005.10.17 18:00expiration6690.101.76901.76570.0000
20622005.10.17 19:01close6700.101.75641.76570.000093.0013073.00
20632005.10.18 09:00sell stop6710.101.74851.75150.0000
20642005.10.18 09:45buy stop6720.101.75151.74850.0000
20652005.10.18 09:58sell6710.101.74851.75150.0000
20662005.10.18 10:16s/l6710.101.75151.75150.0000-30.0013043.00
20672005.10.18 10:16buy6720.101.75151.74850.0000
20682005.10.18 10:34s/l6720.101.74851.74850.0000-30.0013013.00
20692005.10.19 09:00buy stop6730.101.74881.74480.0000
20702005.10.19 09:00sell stop6740.101.74211.74610.0000
20712005.10.19 10:50buy6730.101.74881.74480.0000
20722005.10.19 11:06modify6730.101.74881.74880.0000
20732005.10.19 18:00expiration6740.101.74211.74610.0000
20742005.10.19 19:01close6730.101.76011.74880.0000113.0013126.00
20752005.10.20 09:00buy stop6750.101.76481.76080.0000
20762005.10.20 09:00sell stop6760.101.75921.76320.0000
20772005.10.20 09:09buy6750.101.76481.76080.0000
20782005.10.20 15:56modify6750.101.76481.76480.0000
20792005.10.20 18:00expiration6760.101.75921.76320.0000
20802005.10.20 19:01close6750.101.76871.76480.000039.0013165.00
20812005.10.21 09:00buy stop6770.101.77781.77380.0000
20822005.10.21 09:00sell stop6780.101.77241.77640.0000
20832005.10.21 09:36buy6770.101.77781.77380.0000
20842005.10.21 12:35s/l6770.101.77381.77380.0000-40.0013125.00
20852005.10.21 17:18sell6780.101.77241.77640.0000
20862005.10.21 18:08modify6780.101.77241.77240.0000
20872005.10.21 19:01close6780.101.76751.77240.000049.0013174.00
20882005.10.24 09:00buy stop6790.101.76971.76570.0000
20892005.10.24 09:00sell stop6800.101.76571.76970.0000
20902005.10.24 10:22sell6800.101.76571.76970.0000
20912005.10.24 12:05s/l6800.101.76971.76970.0000-40.0013134.00
20922005.10.24 12:05buy6790.101.76971.76570.0000
20932005.10.24 14:55s/l6790.101.76571.76570.0000-40.0013094.00
20942005.10.25 09:00buy stop6810.101.76671.76280.0000
20952005.10.25 09:00sell stop6820.101.76281.76670.0000
20962005.10.25 09:06buy6810.101.76671.76280.0000
20972005.10.25 09:39modify6810.101.76671.76670.0000
20982005.10.25 18:00expiration6820.101.76281.76670.0000
20992005.10.25 19:01close6810.101.78501.76670.0000183.0013277.00
21002005.10.26 09:00buy stop6830.101.78711.78310.0000
21012005.10.26 09:00sell stop6840.101.78151.78550.0000
21022005.10.26 09:21sell6840.101.78151.78550.0000
21032005.10.26 09:46modify6840.101.78151.78150.0000
21042005.10.26 18:00expiration6830.101.78711.78310.0000
21052005.10.26 19:01close6840.101.77321.78150.000083.0013360.00
21062005.10.27 09:00buy stop6850.101.78461.78060.0000
21072005.10.27 09:00sell stop6860.101.77831.78230.0000
21082005.10.27 09:02buy6850.101.78461.78060.0000
21092005.10.27 10:09modify6850.101.78461.78460.0000
21102005.10.27 11:30s/l6850.101.78461.78460.00000.0013360.00
21112005.10.27 18:00expiration6860.101.77831.78230.0000
21122005.10.28 09:00buy stop6870.101.78581.78180.0000
21132005.10.28 09:00sell stop6880.101.78171.78570.0000
21142005.10.28 09:32buy6870.101.78581.78180.0000
21152005.10.28 10:41s/l6870.101.78181.78180.0000-40.0013320.00
21162005.10.28 10:41sell6880.101.78171.78570.0000
21172005.10.28 15:14modify6880.101.78171.78170.0000
21182005.10.28 15:59s/l6880.101.78171.78170.00000.0013320.00
21192005.10.31 09:00buy stop6890.101.77931.77530.0000
21202005.10.31 09:00sell stop6900.101.77501.77900.0000
21212005.10.31 09:24buy6890.101.77931.77530.0000
21222005.10.31 14:30s/l6890.101.77531.77530.0000-40.0013280.00
21232005.10.31 14:30sell6900.101.77501.77900.0000
21242005.10.31 16:09modify6900.101.77501.77500.0000
21252005.10.31 19:01close6900.101.76901.77500.000060.0013340.00
21262005.11.01 09:00buy stop6910.101.77171.76770.0000
21272005.11.01 09:00sell stop6920.101.76681.77080.0000
21282005.11.01 09:00buy6910.101.77171.76770.0000
21292005.11.01 14:51s/l6910.101.76771.76770.0000-40.0013300.00
21302005.11.01 14:55sell6920.101.76681.77080.0000
21312005.11.01 16:00modify6920.101.76681.76680.0000
21322005.11.01 19:01close6920.101.76351.76680.000033.0013333.00
21332005.11.02 09:00buy stop6930.101.76781.76400.0000
21342005.11.02 09:00sell stop6940.101.76401.76780.0000
21352005.11.02 09:27sell6940.101.76401.76780.0000
21362005.11.02 14:22s/l6940.101.76781.76780.0000-38.0013295.00
21372005.11.02 14:22buy6930.101.76781.76400.0000
21382005.11.02 15:18modify6930.101.76781.76780.0000
21392005.11.02 19:01close6930.101.77501.76780.000072.0013367.00
21402005.11.03 09:00buy stop6950.101.77511.77200.0000
21412005.11.03 09:00sell stop6960.101.77201.77510.0000
21422005.11.03 09:12buy6950.101.77511.77200.0000
21432005.11.03 13:43modify6950.101.77511.77510.0000
21442005.11.03 14:00s/l6950.101.77511.77510.00000.0013367.00
21452005.11.03 14:37sell6960.101.77201.77510.0000
21462005.11.03 15:33s/l6960.101.77511.77510.0000-31.0013336.00
21472005.11.04 09:00buy stop6970.101.76821.76570.0000
21482005.11.04 09:00sell stop6980.101.76571.76820.0000
21492005.11.04 09:04sell6980.101.76571.76820.0000
21502005.11.04 09:28s/l6980.101.76821.76820.0000-25.0013311.00
21512005.11.04 09:28buy6970.101.76821.76570.0000
21522005.11.04 10:35s/l6970.101.76571.76570.0000-25.0013286.00
21532005.11.07 09:00buy stop6990.101.75091.74690.0000
21542005.11.07 09:00sell stop7000.101.74491.74890.0000
21552005.11.07 14:27sell7000.101.74491.74890.0000
21562005.11.07 14:56modify7000.101.74491.74490.0000
21572005.11.07 16:31s/l7000.101.74491.74490.00000.0013286.00
21582005.11.07 18:00expiration6990.101.75091.74690.0000
21592005.11.08 09:00buy stop7010.101.73831.73560.0000
21602005.11.08 09:15sell stop7020.101.73561.73830.0000
21612005.11.08 09:28sell7020.101.73561.73830.0000
21622005.11.08 14:36s/l7020.101.73831.73830.0000-27.0013259.00
21632005.11.08 14:36buy7010.101.73831.73560.0000
21642005.11.08 16:20modify7010.101.73831.73830.0000
21652005.11.08 19:01close7010.101.74201.73830.000037.0013296.00
21662005.11.09 09:00buy stop7030.101.74501.74170.0000
21672005.11.09 09:00sell stop7040.101.74171.74500.0000
21682005.11.09 09:06sell7040.101.74171.74500.0000
21692005.11.09 12:04modify7040.101.74171.74170.0000
21702005.11.09 14:45s/l7040.101.74171.74170.00000.0013296.00
21712005.11.09 15:00buy7030.101.74501.74170.0000
21722005.11.09 15:28s/l7030.101.74171.74170.0000-33.0013263.00
21732005.11.10 09:00sell stop7050.101.74071.74400.0000
21742005.11.10 09:15buy stop7060.101.74401.74070.0000
21752005.11.10 09:21buy7060.101.74401.74070.0000
21762005.11.10 09:50modify7060.101.74401.74400.0000
21772005.11.10 10:40s/l7060.101.74401.74400.00000.0013263.00
21782005.11.10 18:00expiration7050.101.74071.74400.0000
21792005.11.11 09:00buy stop7070.101.74401.74070.0000
21802005.11.11 09:00sell stop7080.101.74071.74400.0000
21812005.11.11 10:06sell7080.101.74071.74400.0000
21822005.11.11 18:00expiration7070.101.74401.74070.0000
21832005.11.11 19:01close7080.101.73921.74400.000015.0013278.00
21842005.11.14 09:00buy stop7090.101.74571.74230.0000
21852005.11.14 09:00sell stop7100.101.74231.74570.0000
21862005.11.14 09:35buy7090.101.74571.74230.0000
21872005.11.14 13:41s/l7090.101.74231.74230.0000-34.0013244.00
21882005.11.14 13:41sell7100.101.74231.74570.0000
21892005.11.14 14:23modify7100.101.74231.74230.0000
21902005.11.14 19:01close7100.101.73721.74230.000051.0013295.00
21912005.11.15 09:06buy stop7110.101.73981.73600.0000
21922005.11.15 09:06sell stop7120.101.73601.73980.0000
21932005.11.15 09:23buy7110.101.73981.73600.0000
21942005.11.15 10:40s/l7110.101.73601.73600.0000-38.0013257.00
21952005.11.15 10:40sell7120.101.73601.73980.0000
21962005.11.15 12:17modify7120.101.73601.73600.0000
21972005.11.15 14:53s/l7120.101.73601.73600.00000.0013257.00
21982005.11.16 09:00buy stop7130.101.73561.73270.0000
21992005.11.16 09:00sell stop7140.101.73271.73560.0000
22002005.11.16 09:29buy7130.101.73561.73270.0000
22012005.11.16 11:08s/l7130.101.73271.73270.0000-29.0013228.00
22022005.11.16 11:08sell7140.101.73271.73560.0000
22032005.11.16 11:37modify7140.101.73271.73270.0000
22042005.11.16 19:01close7140.101.71811.73270.0000146.0013374.00
22052005.11.17 09:00buy stop7150.101.71961.71560.0000
22062005.11.17 09:00sell stop7160.101.71481.71880.0000
22072005.11.17 09:50buy7150.101.71961.71560.0000
22082005.11.17 18:00expiration7160.101.71481.71880.0000
22092005.11.17 19:01close7150.101.71851.71560.0000-11.0013363.00
22102005.11.18 09:00buy stop7170.101.71811.71410.0000
22112005.11.18 09:00sell stop7180.101.71351.71750.0000
22122005.11.18 09:00sell7180.101.71351.71750.0000
22132005.11.18 15:04s/l7180.101.71751.71750.0000-40.0013323.00
22142005.11.18 15:04buy7170.101.71811.71410.0000
22152005.11.18 15:34modify7170.101.71811.71810.0000
22162005.11.18 16:03s/l7170.101.71811.71810.00000.0013323.00
22172005.11.21 09:00buy stop7190.101.71981.71650.0000
22182005.11.21 09:00sell stop7200.101.71651.71980.0000
22192005.11.21 09:06sell7200.101.71651.71980.0000
22202005.11.21 09:23s/l7200.101.71981.71980.0000-33.0013290.00
22212005.11.21 09:23buy7190.101.71981.71650.0000
22222005.11.21 15:20modify7190.101.71981.71980.0000
22232005.11.21 16:08s/l7190.101.71981.71980.00000.0013290.00
22242005.11.22 09:00buy stop7210.101.71811.71500.0000
22252005.11.22 09:00sell stop7220.101.71501.71810.0000
22262005.11.22 09:13sell7220.101.71501.71810.0000
22272005.11.22 10:33modify7220.101.71501.71500.0000
22282005.11.22 17:11s/l7220.101.71501.71500.00000.0013290.00
22292005.11.22 18:00expiration7210.101.71811.71500.0000
22302005.11.23 09:00buy stop7230.101.72611.72220.0000
22312005.11.23 09:00sell stop7240.101.72221.72610.0000
22322005.11.23 10:05sell7240.101.72221.72610.0000
22332005.11.23 18:00expiration7230.101.72611.72220.0000
22342005.11.23 19:01close7240.101.72171.72610.00005.0013295.00
22352005.11.24 09:00buy stop7250.101.72401.72000.0000
22362005.11.24 09:00sell stop7260.101.71941.72340.0000
22372005.11.24 09:14buy7250.101.72401.72000.0000
22382005.11.24 11:38modify7250.101.72401.72400.0000
22392005.11.24 12:04s/l7250.101.72401.72400.00000.0013295.00
22402005.11.24 18:00expiration7260.101.71941.72340.0000
22412005.11.25 09:00buy stop7270.101.72231.71830.0000
22422005.11.25 09:00sell stop7280.101.71811.72210.0000
22432005.11.25 09:02sell7280.101.71811.72210.0000
22442005.11.25 14:14s/l7280.101.72211.72210.0000-40.0013255.00
22452005.11.25 14:14buy7270.101.72231.71830.0000
22462005.11.25 16:07s/l7270.101.71831.71830.0000-40.0013215.00
22472005.11.28 09:00buy stop7290.101.71321.70920.0000
22482005.11.28 09:00sell stop7300.101.70701.71100.0000
22492005.11.28 09:01sell7300.101.70701.71100.0000
22502005.11.28 11:08s/l7300.101.71101.71100.0000-40.0013175.00
22512005.11.28 16:24buy7290.101.71321.70920.0000
22522005.11.28 16:48modify7290.101.71321.71320.0000
22532005.11.28 19:01close7290.101.72181.71320.000086.0013261.00
22542005.11.29 09:00buy stop7310.101.72711.72310.0000
22552005.11.29 09:00sell stop7320.101.72211.72610.0000
22562005.11.29 13:29buy7310.101.72711.72310.0000
22572005.11.29 14:02s/l7310.101.72311.72310.0000-40.0013221.00
22582005.11.29 14:20sell7320.101.72211.72610.0000
22592005.11.29 16:01modify7320.101.72211.72210.0000
22602005.11.29 19:01close7320.101.72021.72210.000019.0013240.00
22612005.11.30 09:00buy stop7330.101.72171.71790.0000
22622005.11.30 09:00sell stop7340.101.71791.72170.0000
22632005.11.30 09:04buy7330.101.72171.71790.0000
22642005.11.30 11:54modify7330.101.72171.72170.0000
22652005.11.30 18:01expiration7340.101.71791.72170.0000
22662005.11.30 19:01close7330.101.73281.72170.0000111.0013351.00
22672005.12.01 09:00buy stop7350.101.73141.72740.0000
22682005.12.01 09:00sell stop7360.101.72741.73140.0000
22692005.12.01 09:00buy7350.101.73141.72740.0000
22702005.12.01 12:55s/l7350.101.72741.72740.0000-40.0013311.00
22712005.12.01 12:55sell7360.101.72741.73140.0000
22722005.12.01 17:31s/l7360.101.73141.73140.0000-40.0013271.00
22732005.12.02 09:00buy stop7370.101.73091.72690.0000
22742005.12.02 09:00sell stop7380.101.72661.73060.0000
22752005.12.02 12:06sell7380.101.72661.73060.0000
22762005.12.02 14:46s/l7380.101.73061.73060.0000-40.0013231.00
22772005.12.02 14:46buy7370.101.73091.72690.0000
22782005.12.02 14:50modify7370.101.73091.73090.0000
22792005.12.02 15:24s/l7370.101.73091.73090.00000.0013231.00
22802005.12.05 09:00buy stop7390.101.73111.72710.0000
22812005.12.05 09:00sell stop7400.101.72661.73060.0000
22822005.12.05 09:04buy7390.101.73111.72710.0000
22832005.12.05 12:48modify7390.101.73111.73110.0000
22842005.12.05 18:00expiration7400.101.72661.73060.0000
22852005.12.05 19:01close7390.101.74281.73110.0000117.0013348.00
22862005.12.06 09:00buy stop7410.101.74291.73980.0000
22872005.12.06 09:00sell stop7420.101.73981.74290.0000
22882005.12.06 09:25buy7410.101.74291.73980.0000
22892005.12.06 10:30s/l7410.101.73981.73980.0000-31.0013317.00
22902005.12.06 10:30sell7420.101.73981.74290.0000
22912005.12.06 10:40modify7420.101.73981.73980.0000
22922005.12.06 17:12s/l7420.101.73981.73980.00000.0013317.00
22932005.12.07 09:00buy stop7430.101.73701.73300.0000
22942005.12.07 09:00sell stop7440.101.73261.73660.0000
22952005.12.07 10:48sell7440.101.73261.73660.0000
22962005.12.07 18:00expiration7430.101.73701.73300.0000
22972005.12.07 19:01close7440.101.73411.73660.0000-15.0013302.00
22982005.12.08 09:00buy stop7450.101.73641.73310.0000
22992005.12.08 09:00sell stop7460.101.73311.73640.0000
23002005.12.08 09:07buy7450.101.73641.73310.0000
23012005.12.08 09:34modify7450.101.73641.73640.0000
23022005.12.08 18:00expiration7460.101.73311.73640.0000
23032005.12.08 19:01close7450.101.75231.73640.0000159.0013461.00
23042005.12.09 09:00buy stop7470.101.75151.74780.0000
23052005.12.09 09:00sell stop7480.101.74781.75150.0000
23062005.12.09 09:04sell7480.101.74781.75150.0000
23072005.12.09 12:05s/l7480.101.75151.75150.0000-37.0013424.00
23082005.12.09 12:05buy7470.101.75151.74780.0000
23092005.12.09 16:06modify7470.101.75151.75150.0000
23102005.12.09 19:01close7470.101.75441.75150.000029.0013453.00
23112005.12.12 09:00buy stop7490.101.76121.75720.0000
23122005.12.12 09:00sell stop7500.101.75601.76000.0000
23132005.12.12 09:18buy7490.101.76121.75720.0000
23142005.12.12 10:06modify7490.101.76121.76120.0000
23152005.12.12 18:00expiration7500.101.75601.76000.0000
23162005.12.12 19:01close7490.101.77611.76120.0000149.0013602.00
23172005.12.13 09:00buy stop7510.101.77761.77360.0000
23182005.12.13 09:00sell stop7520.101.77241.77640.0000
23192005.12.13 09:21sell7520.101.77241.77640.0000
23202005.12.13 10:39modify7520.101.77241.77240.0000
23212005.12.13 16:17s/l7520.101.77241.77240.00000.0013602.00
23222005.12.13 18:00expiration7510.101.77761.77360.0000
23232005.12.14 09:00buy stop7530.101.77641.77240.0000
23242005.12.14 09:00sell stop7540.101.77031.77430.0000
23252005.12.14 09:09buy7530.101.77641.77240.0000
23262005.12.14 09:39modify7530.101.77641.77640.0000
23272005.12.14 10:27s/l7530.101.77641.77640.00000.0013602.00
23282005.12.14 11:33sell7540.101.77031.77430.0000
23292005.12.14 14:30s/l7540.101.77431.77430.0000-40.0013562.00
23302005.12.15 09:00buy stop7550.101.77221.76820.0000
23312005.12.15 09:00sell stop7560.101.76721.77120.0000
23322005.12.15 09:06buy7550.101.77221.76820.0000
23332005.12.15 15:47s/l7550.101.76821.76820.0000-40.0013522.00
23342005.12.15 15:54sell7560.101.76721.77120.0000
23352005.12.15 16:15modify7560.101.76721.76720.0000
23362005.12.15 17:13s/l7560.101.76721.76720.00000.0013522.00
23372005.12.16 09:00buy stop7570.101.76681.76350.0000
23382005.12.16 09:00sell stop7580.101.76351.76680.0000
23392005.12.16 09:01buy7570.101.76681.76350.0000
23402005.12.16 09:58modify7570.101.76681.76680.0000
23412005.12.16 18:00expiration7580.101.76351.76680.0000
23422005.12.16 19:01close7570.101.77121.76680.000044.0013566.00
23432005.12.19 09:00buy stop7590.101.77241.76840.0000
23442005.12.19 09:00sell stop7600.101.76661.77060.0000
23452005.12.19 10:04sell7600.101.76661.77060.0000
23462005.12.19 14:01modify7600.101.76661.76660.0000
23472005.12.19 18:00expiration7590.101.77241.76840.0000
23482005.12.19 19:01close7600.101.76231.76660.000043.0013609.00
23492005.12.20 09:00buy stop7610.101.76241.75910.0000
23502005.12.20 09:00sell stop7620.101.75911.76240.0000
23512005.12.20 09:11buy7610.101.76241.75910.0000
23522005.12.20 10:35s/l7610.101.75911.75910.0000-33.0013576.00
23532005.12.20 10:35sell7620.101.75911.76240.0000
23542005.12.20 11:08s/l7620.101.76241.76240.0000-33.0013543.00
23552005.12.21 09:00buy stop7630.101.75961.75560.0000
23562005.12.21 09:00sell stop7640.101.75541.75940.0000
23572005.12.21 09:33sell7640.101.75541.75940.0000
23582005.12.21 11:00modify7640.101.75541.75540.0000
23592005.12.21 18:00expiration7630.101.75961.75560.0000
23602005.12.21 19:01close7640.101.74141.75540.0000140.0013683.00
23612005.12.22 09:00buy stop7650.101.74481.74080.0000
23622005.12.22 09:00sell stop7660.101.74081.74480.0000
23632005.12.22 09:34sell7660.101.74081.74480.0000
23642005.12.22 10:58modify7660.101.74081.74080.0000
23652005.12.22 15:34s/l7660.101.74081.74080.00000.0013683.00
23662005.12.22 18:00expiration7650.101.74481.74080.0000
23672005.12.23 09:00buy stop7670.101.74071.73790.0000
23682005.12.23 09:00sell stop7680.101.73791.74070.0000
23692005.12.23 09:26sell7680.101.73791.74070.0000
23702005.12.23 14:22modify7680.101.73791.73790.0000
23712005.12.23 18:00expiration7670.101.74071.73790.0000
23722005.12.23 19:01close7680.101.73351.73790.000044.0013727.00
23732005.12.26 09:00buy stop7690.101.73561.73160.0000
23742005.12.26 09:00sell stop7700.101.73111.73510.0000
23752005.12.26 09:17buy7690.101.73561.73160.0000
23762005.12.26 18:00expiration7700.101.73111.73510.0000
23772005.12.26 19:02close7690.101.73301.73160.0000-26.0013701.00
23782005.12.27 09:00buy stop7710.101.73221.72970.0000
23792005.12.27 09:00sell stop7720.101.72971.73220.0000
23802005.12.27 09:06buy7710.101.73221.72970.0000
23812005.12.27 11:45modify7710.101.73221.73220.0000
23822005.12.27 15:59s/l7710.101.73221.73220.00000.0013701.00
23832005.12.27 18:00expiration7720.101.72971.73220.0000
23842005.12.28 09:00buy stop7730.101.74061.73660.0000
23852005.12.28 09:00sell stop7740.101.73221.73620.0000
23862005.12.28 09:02buy7730.101.74061.73660.0000
23872005.12.28 10:11s/l7730.101.73661.73660.0000-40.0013661.00
23882005.12.28 14:57sell7740.101.73221.73620.0000
23892005.12.28 16:38modify7740.101.73221.73220.0000
23902005.12.28 19:01close7740.101.71681.73220.0000154.0013815.00
23912005.12.29 09:00buy stop7750.101.72421.72080.0000
23922005.12.29 09:00sell stop7760.101.72081.72420.0000
23932005.12.29 09:03buy7750.101.72421.72080.0000
23942005.12.29 09:43s/l7750.101.72081.72080.0000-34.0013781.00
23952005.12.29 09:43sell7760.101.72081.72420.0000
23962005.12.29 16:56s/l7760.101.72421.72420.0000-34.0013747.00
23972005.12.30 09:00buy stop7770.101.72971.72570.0000
23982005.12.30 09:00sell stop7780.101.72451.72850.0000
23992005.12.30 10:39sell7780.101.72451.72850.0000
24002005.12.30 13:33modify7780.101.72451.72450.0000
24012005.12.30 18:00expiration7770.101.72971.72570.0000
24022005.12.30 19:01close7780.101.71891.72450.000056.0013803.00
24032006.01.02 09:00buy stop7790.101.72351.72020.0000
24042006.01.02 09:00sell stop7800.101.72021.72350.0000
24052006.01.02 09:16buy7790.101.72351.72020.0000
24062006.01.02 18:00expiration7800.101.72021.72350.0000
24072006.01.02 19:01close7790.101.72291.72020.0000-6.0013797.00
24082006.01.03 09:00sell stop7810.101.72591.72980.0000
24092006.01.03 14:21sell7810.101.72591.72980.0000
24102006.01.03 15:31s/l7810.101.72981.72980.0000-39.0013758.00
24112006.01.04 09:00buy stop7820.101.75131.74730.0000
24122006.01.04 09:00sell stop7830.101.74651.75050.0000
24132006.01.04 09:11buy7820.101.75131.74730.0000
24142006.01.04 10:19modify7820.101.75131.75130.0000
24152006.01.04 18:00expiration7830.101.74651.75050.0000
24162006.01.04 19:01close7820.101.76101.75130.000097.0013855.00
24172006.01.05 09:00buy stop7840.101.75931.75530.0000
24182006.01.05 09:00sell stop7850.101.75351.75750.0000
24192006.01.05 09:13sell7850.101.75351.75750.0000
24202006.01.05 12:06modify7850.101.75351.75350.0000
24212006.01.05 12:48s/l7850.101.75351.75350.00000.0013855.00
24222006.01.05 18:00expiration7840.101.75931.75530.0000
24232006.01.06 09:00buy stop7860.101.75431.75130.0000
24242006.01.06 09:00sell stop7870.101.75131.75430.0000
24252006.01.06 09:55buy7860.101.75431.75130.0000
24262006.01.06 14:30modify7860.101.75431.75430.0000
24272006.01.06 18:00expiration7870.101.75131.75430.0000
24282006.01.06 19:01close7860.101.77121.75430.0000169.0014024.00
24292006.01.09 09:00buy stop7880.101.77081.76730.0000
24302006.01.09 09:00sell stop7890.101.76731.77080.0000
24312006.01.09 09:21sell7890.101.76731.77080.0000
24322006.01.09 16:13modify7890.101.76731.76730.0000
24332006.01.09 16:32s/l7890.101.76731.76730.00000.0014024.00
24342006.01.09 18:00expiration7880.101.77081.76730.0000
24352006.01.10 09:00buy stop7900.101.76591.76190.0000
24362006.01.10 09:00sell stop7910.101.76141.76540.0000
24372006.01.10 09:01buy7900.101.76591.76190.0000
24382006.01.10 11:14modify7900.101.76591.76590.0000
24392006.01.10 14:00s/l7900.101.76591.76590.00000.0014024.00
24402006.01.10 18:00expiration7910.101.76141.76540.0000
24412006.01.11 09:00buy stop7920.101.76301.75940.0000
24422006.01.11 09:00sell stop7930.101.75941.76300.0000
24432006.01.11 09:40sell7930.101.75941.76300.0000
24442006.01.11 10:34modify7930.101.75941.75940.0000
24452006.01.11 15:25s/l7930.101.75941.75940.00000.0014024.00
24462006.01.11 17:48buy7920.101.76301.75940.0000
24472006.01.11 19:01close7920.101.76551.75940.000025.0014049.00
24482006.01.12 09:00buy stop7940.101.76811.76470.0000
24492006.01.12 09:00sell stop7950.101.76471.76810.0000
24502006.01.12 09:07buy7940.101.76811.76470.0000
24512006.01.12 11:22modify7940.101.76811.76810.0000
24522006.01.12 12:28s/l7940.101.76811.76810.00000.0014049.00
24532006.01.12 15:01sell7950.101.76471.76810.0000
24542006.01.12 16:02modify7950.101.76471.76470.0000
24552006.01.12 19:01close7950.101.76121.76470.000035.0014084.00
24562006.01.13 09:00buy stop7960.101.76801.76400.0000
24572006.01.13 09:00sell stop7970.101.76201.76600.0000
24582006.01.13 09:00buy7960.101.76801.76400.0000
24592006.01.13 14:40modify7960.101.76801.76800.0000
24602006.01.13 17:11s/l7960.101.76801.76800.00000.0014084.00
24612006.01.13 18:00expiration7970.101.76201.76600.0000
24622006.01.16 09:00buy stop7980.101.77711.77350.0000
24632006.01.16 09:00sell stop7990.101.77351.77710.0000
24642006.01.16 09:42sell7990.101.77351.77710.0000
24652006.01.16 12:18modify7990.101.77351.77350.0000
24662006.01.16 18:00expiration7980.101.77711.77350.0000
24672006.01.16 19:01close7990.101.76731.77350.000062.0014146.00
24682006.01.17 09:01buy stop8000.101.77051.76650.0000
24692006.01.17 09:01sell stop8010.101.76521.76920.0000
24702006.01.17 10:30sell8010.101.76521.76920.0000
24712006.01.17 10:43modify8010.101.76521.76520.0000
24722006.01.17 18:01expiration8000.101.77051.76650.0000
24732006.01.17 19:01close8010.101.76251.76520.000027.0014173.00
24742006.01.18 09:00buy stop8020.101.76641.76240.0000
24752006.01.18 09:00sell stop8030.101.76131.76530.0000
24762006.01.18 09:00buy8020.101.76641.76240.0000
24772006.01.18 16:59s/l8020.101.76241.76240.0000-40.0014133.00
24782006.01.18 17:44sell8030.101.76131.76530.0000
24792006.01.18 19:01close8030.101.76081.76530.00005.0014138.00
24802006.01.19 09:00buy stop8040.101.76291.75890.0000
24812006.01.19 09:00sell stop8050.101.75571.75970.0000
24822006.01.19 09:05sell8050.101.75571.75970.0000
24832006.01.19 16:33s/l8050.101.75971.75970.0000-40.0014098.00
24842006.01.19 16:41buy8040.101.76291.75890.0000
24852006.01.19 19:03close8040.101.76091.75890.0000-20.0014078.00
24862006.01.20 09:00buy stop8060.101.75911.75560.0000
24872006.01.20 09:00sell stop8070.101.75561.75910.0000
24882006.01.20 09:03sell8070.101.75561.75910.0000
24892006.01.20 10:30s/l8070.101.75911.75910.0000-35.0014043.00
24902006.01.20 10:30buy8060.101.75911.75560.0000
24912006.01.20 14:54modify8060.101.75911.75910.0000
24922006.01.20 19:01close8060.101.76451.75910.000054.0014097.00
24932006.01.23 09:00buy stop8080.101.78251.77850.0000
24942006.01.23 09:00sell stop8090.101.77571.77970.0000
24952006.01.23 09:59sell8090.101.77571.77970.0000
24962006.01.23 10:36s/l8090.101.77971.77970.0000-40.0014057.00
24972006.01.23 11:48buy8080.101.78251.77850.0000
24982006.01.23 13:51modify8080.101.78251.78250.0000
24992006.01.23 19:01close8080.101.78621.78250.000037.0014094.00
25002006.01.24 09:00buy stop8100.101.78631.78370.0000
25012006.01.24 09:00sell stop8110.101.78371.78630.0000
25022006.01.24 09:12sell8110.101.78371.78630.0000
25032006.01.24 13:39s/l8110.101.78631.78630.0000-26.0014068.00
25042006.01.24 13:39buy8100.101.78631.78370.0000
25052006.01.24 19:01close8100.101.78891.78370.000026.0014094.00
25062006.01.25 09:00buy stop8120.101.78521.78170.0000
25072006.01.25 09:00sell stop8130.101.78171.78520.0000
25082006.01.25 09:31buy8120.101.78521.78170.0000
25092006.01.25 10:31modify8120.101.78521.78520.0000
25102006.01.25 18:00expiration8130.101.78171.78520.0000
25112006.01.25 19:01close8120.101.78781.78520.000026.0014120.00
25122006.01.26 09:00buy stop8140.101.78821.78420.0000
25132006.01.26 09:00sell stop8150.101.78411.78810.0000
25142006.01.26 09:10buy8140.101.78821.78420.0000
25152006.01.26 11:40s/l8140.101.78421.78420.0000-40.0014080.00
25162006.01.26 11:40sell8150.101.78411.78810.0000
25172006.01.26 15:06s/l8150.101.78811.78810.0000-40.0014040.00
25182006.01.27 09:00buy stop8160.101.78071.77710.0000
25192006.01.27 09:00sell stop8170.101.77711.78070.0000
25202006.01.27 10:04buy8160.101.78071.77710.0000
25212006.01.27 12:03s/l8160.101.77711.77710.0000-36.0014004.00
25222006.01.27 12:03sell8170.101.77711.78070.0000
25232006.01.27 14:30s/l8170.101.78071.78070.0000-36.0013968.00
25242006.01.30 09:00buy stop8180.101.76921.76560.0000
25252006.01.30 09:00sell stop8190.101.76561.76920.0000
25262006.01.30 09:27sell8190.101.76561.76920.0000
25272006.01.30 14:42s/l8190.101.76921.76920.0000-36.0013932.00
25282006.01.30 14:42buy8180.101.76921.76560.0000
25292006.01.30 19:02close8180.101.76781.76560.0000-14.0013918.00
25302006.01.31 09:00buy stop8200.101.77281.76880.0000
25312006.01.31 09:00sell stop8210.101.76781.77180.0000
25322006.01.31 09:03buy8200.101.77281.76880.0000
25332006.01.31 14:22s/l8200.101.76881.76880.0000-40.0013878.00
25342006.01.31 18:00expiration8210.101.76781.77180.0000
25352006.02.01 09:00buy stop8220.101.78151.77770.0000
25362006.02.01 09:00sell stop8230.101.77771.78150.0000
25372006.02.01 09:43buy8220.101.78151.77770.0000
25382006.02.01 10:25s/l8220.101.77771.77770.0000-38.0013840.00
25392006.02.01 10:25sell8230.101.77771.78150.0000
25402006.02.01 14:44modify8230.101.77771.77770.0000
25412006.02.01 15:51s/l8230.101.77771.77770.00000.0013840.00
25422006.02.02 09:00buy stop8240.101.77601.77220.0000
25432006.02.02 09:00sell stop8250.101.77221.77600.0000
25442006.02.02 09:59sell8250.101.77221.77600.0000
25452006.02.02 12:06s/l8250.101.77601.77600.0000-38.0013802.00
25462006.02.02 12:06buy8240.101.77601.77220.0000
25472006.02.02 16:47modify8240.101.77601.77600.0000
25482006.02.02 19:01close8240.101.77991.77600.000039.0013841.00
25492006.02.03 09:00buy stop8260.101.77951.77590.0000
25502006.02.03 09:00sell stop8270.101.77591.77950.0000
25512006.02.03 10:46sell8270.101.77591.77950.0000
25522006.02.03 14:30s/l8270.101.77951.77950.0000-36.0013805.00
25532006.02.03 14:30buy8260.101.77951.77590.0000
25542006.02.03 14:31s/l8260.101.77591.77590.0000-36.0013769.00
25552006.02.06 09:00buy stop8280.101.76121.75720.0000
25562006.02.06 09:00sell stop8290.101.75481.75880.0000
25572006.02.06 10:04sell8290.101.75481.75880.0000
25582006.02.06 15:00modify8290.101.75481.75480.0000
25592006.02.06 18:00expiration8280.101.76121.75720.0000
25602006.02.06 19:01close8290.101.74571.75480.000091.0013860.00
25612006.02.07 09:00buy stop8300.101.75111.74710.0000
25622006.02.07 09:00sell stop8310.101.74671.75070.0000
25632006.02.07 10:37buy8300.101.75111.74710.0000
25642006.02.07 13:04s/l8300.101.74711.74710.0000-40.0013820.00
25652006.02.07 13:05sell8310.101.74671.75070.0000
25662006.02.07 16:14modify8310.101.74671.74670.0000
25672006.02.07 19:01close8310.101.74541.74670.000013.0013833.00
25682006.02.08 09:00buy stop8320.101.74491.74190.0000
25692006.02.08 09:00sell stop8330.101.74191.74490.0000
25702006.02.08 09:45sell8330.101.74191.74490.0000
25712006.02.08 18:00expiration8320.101.74491.74190.0000
25722006.02.08 19:01close8330.101.74061.74490.000013.0013846.00
25732006.02.09 09:00buy stop8340.101.74661.74260.0000
25742006.02.09 09:00sell stop8350.101.74241.74640.0000
25752006.02.09 09:00sell8350.101.74241.74640.0000
25762006.02.09 10:44modify8350.101.74241.74240.0000
25772006.02.09 12:49s/l8350.101.74241.74240.00000.0013846.00
25782006.02.09 18:00expiration8340.101.74661.74260.0000
25792006.02.10 09:00buy stop8360.101.74781.74380.0000
25802006.02.10 09:00sell stop8370.101.74371.74770.0000
25812006.02.10 09:29sell8370.101.74371.74770.0000
25822006.02.10 11:35s/l8370.101.74771.74770.0000-40.0013806.00
25832006.02.10 11:35buy8360.101.74781.74380.0000
25842006.02.10 14:36modify8360.101.74781.74780.0000
25852006.02.10 16:34s/l8360.101.74781.74780.00000.0013806.00
25862006.02.13 09:00buy stop8380.101.74421.74100.0000
25872006.02.13 09:00sell stop8390.101.74101.74420.0000
25882006.02.13 09:05sell8390.101.74101.74420.0000
25892006.02.13 14:25modify8390.101.74101.74100.0000
25902006.02.13 15:52s/l8390.101.74101.74100.00000.0013806.00
25912006.02.13 17:53buy8380.101.74421.74100.0000
25922006.02.13 19:01close8380.101.74221.74100.0000-20.0013786.00
25932006.02.14 09:00buy stop8400.101.74441.74080.0000
25942006.02.14 09:00sell stop8410.101.74081.74440.0000
25952006.02.14 10:30sell8410.101.74081.74440.0000
25962006.02.14 11:35modify8410.101.74081.74080.0000
25972006.02.14 18:00expiration8400.101.74441.74080.0000
25982006.02.14 19:01close8410.101.73431.74080.000065.0013851.00
25992006.02.15 09:00buy stop8420.101.73571.73300.0000
26002006.02.15 09:00sell stop8430.101.73301.73570.0000
26012006.02.15 09:44buy8420.101.73571.73300.0000
26022006.02.15 12:16modify8420.101.73571.73570.0000
26032006.02.15 18:00expiration8430.101.73301.73570.0000
26042006.02.15 19:01close8420.101.73931.73570.000036.0013887.00
26052006.02.16 09:00buy stop8440.101.74011.73750.0000
26062006.02.16 09:00sell stop8450.101.73751.74010.0000
26072006.02.16 09:13sell8450.101.73751.74010.0000
26082006.02.16 10:34modify8450.101.73751.73750.0000
26092006.02.16 18:00expiration8440.101.74011.73750.0000
26102006.02.16 19:01close8450.101.73551.73750.000020.0013907.00
26112006.02.17 09:00buy stop8460.101.73711.73450.0000
26122006.02.17 09:00sell stop8470.101.73451.73710.0000
26132006.02.17 10:07sell8470.101.73451.73710.0000
26142006.02.17 11:06s/l8470.101.73711.73710.0000-26.0013881.00
26152006.02.17 11:06buy8460.101.73711.73450.0000
26162006.02.17 13:06s/l8460.101.73451.73450.0000-26.0013855.00
26172006.02.20 09:00buy stop8480.101.74661.74280.0000
26182006.02.20 09:00sell stop8490.101.74281.74660.0000
26192006.02.20 09:20sell8490.101.74281.74660.0000
26202006.02.20 18:00expiration8480.101.74661.74280.0000
26212006.02.20 19:01close8490.101.74541.74660.0000-26.0013829.00
26222006.02.21 09:00buy stop8500.101.74441.74150.0000
26232006.02.21 09:00sell stop8510.101.74151.74440.0000
26242006.02.21 11:31buy8500.101.74441.74150.0000
26252006.02.21 16:40s/l8500.101.74151.74150.0000-29.0013800.00
26262006.02.21 16:40sell8510.101.74151.74440.0000
26272006.02.21 17:55s/l8510.101.74441.74440.0000-29.0013771.00
26282006.02.22 09:00buy stop8520.101.74621.74330.0000
26292006.02.22 09:00sell stop8530.101.74331.74620.0000
26302006.02.22 09:51sell8530.101.74331.74620.0000
26312006.02.22 11:33modify8530.101.74331.74330.0000
26322006.02.22 18:00expiration8520.101.74621.74330.0000
26332006.02.22 18:14s/l8530.101.74331.74330.00000.0013771.00
26342006.02.23 09:00buy stop8540.101.74671.74340.0000
26352006.02.23 09:00sell stop8550.101.74341.74670.0000
26362006.02.23 09:05buy8540.101.74671.74340.0000
26372006.02.23 11:16modify8540.101.74671.74670.0000
26382006.02.23 18:00expiration8550.101.74341.74670.0000
26392006.02.23 19:01close8540.101.75271.74670.000060.0013831.00
26402006.02.24 09:00buy stop8560.101.75391.75080.0000
26412006.02.24 09:00sell stop8570.101.75081.75390.0000
26422006.02.24 09:13sell8570.101.75081.75390.0000
26432006.02.24 16:23modify8570.101.75081.75080.0000
26442006.02.24 18:00expiration8560.101.75391.75080.0000
26452006.02.24 19:01close8570.101.74371.75080.000071.0013902.00
26462006.02.27 09:00buy stop8580.101.74341.74000.0000
26472006.02.27 09:00sell stop8590.101.74001.74340.0000
26482006.02.27 09:10sell8590.101.74001.74340.0000
26492006.02.27 18:00expiration8580.101.74341.74000.0000
26502006.02.27 19:01close8590.101.73871.74340.000013.0013915.00
26512006.02.28 09:00buy stop8600.101.73981.73710.0000
26522006.02.28 09:00sell stop8610.101.73711.73980.0000
26532006.02.28 09:19buy8600.101.73981.73710.0000
26542006.02.28 11:11modify8600.101.73981.73980.0000
26552006.02.28 18:00expiration8610.101.73711.73980.0000
26562006.02.28 19:02close8600.101.75321.73980.0000134.0014049.00
26572006.03.01 09:00buy stop8620.101.75531.75280.0000
26582006.03.01 09:00sell stop8630.101.75281.75530.0000
26592006.03.01 09:18sell8630.101.75281.75530.0000
26602006.03.01 10:47s/l8630.101.75531.75530.0000-25.0014024.00
26612006.03.01 10:47buy8620.101.75531.75280.0000
26622006.03.01 15:24modify8620.101.75531.75530.0000
26632006.03.01 16:06s/l8620.101.75531.75530.00000.0014024.00
26642006.03.02 09:00sell stop8640.101.74911.75160.0000
26652006.03.02 09:15buy stop8650.101.75161.74910.0000
26662006.03.02 09:38sell8640.101.74911.75160.0000
26672006.03.02 14:00modify8640.101.74911.74910.0000
26682006.03.02 16:10s/l8640.101.74911.74910.00000.0014024.00
26692006.03.02 18:15expiration8650.101.75161.74910.0000
26702006.03.03 09:01buy stop8660.101.75321.75030.0000
26712006.03.03 09:01sell stop8670.101.75031.75320.0000
26722006.03.03 10:30buy8660.101.75321.75030.0000
26732006.03.03 14:24modify8660.101.75321.75320.0000
26742006.03.03 16:05s/l8660.101.75321.75320.00000.0014024.00
26752006.03.03 18:01expiration8670.101.75031.75320.0000
26762006.03.06 09:00buy stop8680.101.76281.75880.0000
26772006.03.06 09:00sell stop8690.101.75731.76130.0000
26782006.03.06 09:53sell8690.101.75731.76130.0000
26792006.03.06 13:35modify8690.101.75731.75730.0000
26802006.03.06 18:00expiration8680.101.76281.75880.0000
26812006.03.06 19:01close8690.101.74811.75730.000092.0014116.00
26822006.03.07 09:00buy stop8700.101.74681.74280.0000
26832006.03.07 09:00sell stop8710.101.74281.74680.0000
26842006.03.07 09:27sell8710.101.74281.74680.0000
26852006.03.07 10:30modify8710.101.74281.74280.0000
26862006.03.07 18:00expiration8700.101.74681.74280.0000
26872006.03.07 19:01close8710.101.73691.74280.000059.0014175.00
26882006.03.08 09:00buy stop8720.101.74181.73780.0000
26892006.03.08 09:00sell stop8730.101.73581.73980.0000
26902006.03.08 09:00buy8720.101.74181.73780.0000
26912006.03.08 09:43s/l8720.101.73781.73780.0000-40.0014135.00
26922006.03.08 14:55sell8730.101.73581.73980.0000
26932006.03.08 19:01close8730.101.73701.73980.0000-12.0014123.00
26942006.03.09 09:00buy stop8740.101.73831.73540.0000
26952006.03.09 09:00sell stop8750.101.73541.73830.0000
26962006.03.09 10:30buy8740.101.73831.73540.0000
26972006.03.09 18:00expiration8750.101.73541.73830.0000
26982006.03.09 18:56s/l8740.101.73541.73540.0000-29.0014094.00
26992006.03.10 09:00buy stop8760.101.73791.73490.0000
27002006.03.10 09:00sell stop8770.101.73491.73790.0000
27012006.03.10 09:52buy8760.101.73791.73490.0000
27022006.03.10 14:30s/l8760.101.73491.73490.0000-30.0014064.00
27032006.03.10 14:30sell8770.101.73491.73790.0000
27042006.03.10 14:46modify8770.101.73491.73490.0000
27052006.03.10 19:01close8770.101.72571.73490.000092.0014156.00
27062006.03.13 09:00buy stop8780.101.73021.72640.0000
27072006.03.13 09:00sell stop8790.101.72641.73020.0000
27082006.03.13 09:26sell8790.101.72641.73020.0000
27092006.03.13 16:26s/l8790.101.73021.73020.0000-38.0014118.00
27102006.03.13 16:26buy8780.101.73021.72640.0000
27112006.03.13 19:02close8780.101.72971.72640.0000-5.0014113.00
27122006.03.14 09:00buy stop8800.101.73641.73340.0000
27132006.03.14 09:00sell stop8810.101.73341.73640.0000
27142006.03.14 10:22buy8800.101.73641.73340.0000
27152006.03.14 15:53modify8800.101.73641.73640.0000
27162006.03.14 18:00expiration8810.101.73341.73640.0000
27172006.03.14 19:01close8800.101.74641.73640.0000100.0014213.00
27182006.03.15 09:00buy stop8820.101.74721.74470.0000
27192006.03.15 09:00sell stop8830.101.74471.74720.0000
27202006.03.15 09:31buy8820.101.74721.74470.0000
27212006.03.15 10:30s/l8820.101.74471.74470.0000-25.0014188.00
27222006.03.15 10:30sell8830.101.74471.74720.0000
27232006.03.15 15:11s/l8830.101.74721.74720.0000-25.0014163.00
27242006.03.16 09:00buy stop8840.101.74831.74430.0000
27252006.03.16 09:00sell stop8850.101.74351.74750.0000
27262006.03.16 09:02buy8840.101.74831.74430.0000
27272006.03.16 14:41modify8840.101.74831.74830.0000
27282006.03.16 18:00expiration8850.101.74351.74750.0000
27292006.03.16 19:01close8840.101.75711.74830.000088.0014251.00
27302006.03.17 09:00buy stop8860.101.75601.75240.0000
27312006.03.17 09:00sell stop8870.101.75241.75600.0000
27322006.03.17 10:36buy8860.101.75601.75240.0000
27332006.03.17 13:37s/l8860.101.75241.75240.0000-36.0014215.00
27342006.03.17 13:37sell8870.101.75241.75600.0000
27352006.03.17 14:28s/l8870.101.75601.75600.0000-36.0014179.00
27362006.03.20 09:00buy stop8880.101.75901.75500.0000
27372006.03.20 09:00sell stop8890.101.75341.75740.0000
27382006.03.20 12:53sell8890.101.75341.75740.0000
27392006.03.20 18:00expiration8880.101.75901.75500.0000
27402006.03.20 19:01close8890.101.75421.75740.0000-8.0014171.00
27412006.03.21 09:00buy stop8900.101.75491.75090.0000
27422006.03.21 09:00sell stop8910.101.75011.75410.0000
27432006.03.21 09:15sell8910.101.75011.75410.0000
27442006.03.21 17:43modify8910.101.75011.75010.0000
27452006.03.21 18:00expiration8900.101.75491.75090.0000
27462006.03.21 19:01close8910.101.74701.75010.000031.0014202.00
27472006.03.22 09:00buy stop8920.101.75131.74730.0000
27482006.03.22 09:00sell stop8930.101.74661.75060.0000
27492006.03.22 11:18sell8930.101.74661.75060.0000
27502006.03.22 18:02expiration8920.101.75131.74730.0000
27512006.03.22 19:01close8930.101.74731.75060.0000-7.0014195.00
27522006.03.23 09:00buy stop8940.101.74561.74190.0000
27532006.03.23 09:00sell stop8950.101.74191.74560.0000
27542006.03.23 12:14sell8950.101.74191.74560.0000
27552006.03.23 16:20modify8950.101.74191.74190.0000
27562006.03.23 18:00expiration8940.101.74561.74190.0000
27572006.03.23 19:01close8950.101.73581.74190.000061.0014256.00
27582006.03.24 09:00buy stop8960.101.73591.73190.0000
27592006.03.24 09:00sell stop8970.101.73051.73450.0000
27602006.03.24 15:05buy8960.101.73591.73190.0000
27612006.03.24 16:01modify8960.101.73591.73590.0000
27622006.03.24 18:00expiration8970.101.73051.73450.0000
27632006.03.24 19:01close8960.101.74241.73590.000065.0014321.00
27642006.03.27 09:00buy stop8980.101.74771.74510.0000
27652006.03.27 09:00sell stop8990.101.74511.74770.0000
27662006.03.27 10:14buy8980.101.74771.74510.0000
27672006.03.27 18:00expiration8990.101.74511.74770.0000
27682006.03.27 19:01close8980.101.74671.74510.0000-10.0014311.00
27692006.03.28 09:00buy stop9000.101.74771.74450.0000
27702006.03.28 09:00sell stop9010.101.74451.74770.0000
27712006.03.28 09:03buy9000.101.74771.74450.0000
27722006.03.28 15:24modify9000.101.74771.74770.0000
27732006.03.28 18:00expiration9010.101.74451.74770.0000
27742006.03.28 19:01close9000.101.74931.74770.000016.0014327.00
27752006.03.29 09:00buy stop9020.101.74471.74210.0000
27762006.03.29 09:00sell stop9030.101.74211.74470.0000
27772006.03.29 09:13sell9030.101.74211.74470.0000
27782006.03.29 09:56modify9030.101.74211.74210.0000
27792006.03.29 18:00expiration9020.101.74471.74210.0000
27802006.03.29 19:01close9030.101.73571.74210.000064.0014391.00
27812006.03.30 09:00buy stop9040.101.74161.73760.0000
27822006.03.30 09:00sell stop9050.101.73701.74100.0000
27832006.03.30 09:06sell9050.101.73701.74100.0000
27842006.03.30 13:22s/l9050.101.74101.74100.0000-40.0014351.00
27852006.03.30 13:46buy9040.101.74161.73760.0000
27862006.03.30 15:49s/l9040.101.73761.73760.0000-40.0014311.00
27872006.03.31 09:00buy stop9060.101.74571.74170.0000
27882006.03.31 09:00sell stop9070.101.74101.74500.0000
27892006.03.31 09:19sell9070.101.74101.74500.0000
27902006.03.31 11:19modify9070.101.74101.74100.0000
27912006.03.31 15:34s/l9070.101.74101.74100.00000.0014311.00
27922006.03.31 18:00expiration9060.101.74571.74170.0000
27932006.04.03 09:00buy stop9080.101.73051.72650.0000
27942006.04.03 09:00sell stop9090.101.72451.72850.0000
27952006.04.03 16:19buy9080.101.73051.72650.0000
27962006.04.03 16:53modify9080.101.73051.73050.0000
27972006.04.03 18:00expiration9090.101.72451.72850.0000
27982006.04.03 19:01close9080.101.73931.73050.000088.0014399.00
27992006.04.04 09:00buy stop9100.101.74061.73730.0000
28002006.04.04 09:00sell stop9110.101.73731.74060.0000
28012006.04.04 09:15buy9100.101.74061.73730.0000
28022006.04.04 09:59modify9100.101.74061.74060.0000
28032006.04.04 18:00expiration9110.101.73731.74060.0000
28042006.04.04 19:02close9100.101.75511.74060.0000145.0014544.00
28052006.04.05 09:00buy stop9120.101.76031.75630.0000
28062006.04.05 09:00sell stop9130.101.75591.75990.0000
28072006.04.05 09:23buy9120.101.76031.75630.0000
28082006.04.05 10:30s/l9120.101.75631.75630.0000-40.0014504.00
28092006.04.05 10:30sell9130.101.75591.75990.0000
28102006.04.05 11:27modify9130.101.75591.75590.0000
28112006.04.05 19:01close9130.101.75221.75590.000037.0014541.00
28122006.04.06 09:00buy stop9140.101.75401.75050.0000
28132006.04.06 09:00sell stop9150.101.75051.75400.0000
28142006.04.06 09:24buy9140.101.75401.75050.0000
28152006.04.06 11:14modify9140.101.75401.75400.0000
28162006.04.06 14:46s/l9140.101.75401.75400.00000.0014541.00
28172006.04.06 16:02sell9150.101.75051.75400.0000
28182006.04.06 16:41s/l9150.101.75401.75400.0000-35.0014506.00
28192006.04.07 09:00buy stop9160.101.75301.74930.0000
28202006.04.07 09:00sell stop9170.101.74931.75300.0000
28212006.04.07 09:16sell9170.101.74931.75300.0000
28222006.04.07 14:32s/l9170.101.75301.75300.0000-37.0014469.00
28232006.04.07 14:32buy9160.101.75301.74930.0000
28242006.04.07 14:38s/l9160.101.74931.74930.0000-37.0014432.00
28252006.04.10 09:00sell stop9180.101.74181.74580.0000
28262006.04.10 09:15buy stop9190.101.74641.74240.0000
28272006.04.10 10:20buy9190.101.74641.74240.0000
28282006.04.10 17:13s/l9190.101.74241.74240.0000-40.0014392.00
28292006.04.10 17:20sell9180.101.74181.74580.0000
28302006.04.10 19:01close9180.101.73971.74580.000021.0014413.00
28312006.04.11 09:00buy stop9200.101.74531.74220.0000
28322006.04.11 09:00sell stop9210.101.74221.74530.0000
28332006.04.11 09:27buy9200.101.74531.74220.0000
28342006.04.11 10:30s/l9200.101.74221.74220.0000-31.0014382.00
28352006.04.11 10:30sell9210.101.74221.74530.0000
28362006.04.11 15:22s/l9210.101.74531.74530.0000-31.0014351.00
28372006.04.12 09:00buy stop9220.101.75111.74760.0000
28382006.04.12 09:00sell stop9230.101.74761.75110.0000
28392006.04.12 09:05buy9220.101.75111.74760.0000
28402006.04.12 10:48modify9220.101.75111.75110.0000
28412006.04.12 14:33s/l9220.101.75111.75110.00000.0014351.00
28422006.04.12 14:47sell9230.101.74761.75110.0000
28432006.04.12 15:20s/l9230.101.75111.75110.0000-35.0014316.00
28442006.04.13 09:00buy stop9240.101.75491.75140.0000
28452006.04.13 09:00sell stop9250.101.75141.75490.0000
28462006.04.13 09:02buy9240.101.75491.75140.0000
28472006.04.13 12:31s/l9240.101.75141.75140.0000-35.0014281.00
28482006.04.13 12:31sell9250.101.75141.75490.0000
28492006.04.13 19:01close9250.101.75231.75490.0000-9.0014272.00
28502006.04.14 09:00buy stop9260.101.75371.75120.0000
28512006.04.14 09:00sell stop9270.101.75121.75370.0000
28522006.04.14 09:17sell9270.101.75121.75370.0000
28532006.04.14 18:00expiration9260.101.75371.75120.0000
28542006.04.14 19:01close9270.101.75171.75370.0000-5.0014267.00
28552006.04.17 09:00buy stop9280.101.75921.75670.0000
28562006.04.17 09:00sell stop9290.101.75671.75920.0000
28572006.04.17 10:36sell9290.101.75671.75920.0000
28582006.04.17 12:02s/l9290.101.75921.75920.0000-25.0014242.00
28592006.04.17 12:02buy9280.101.75921.75670.0000
28602006.04.17 13:40modify9280.101.75921.75920.0000
28612006.04.17 19:01close9280.101.77141.75920.0000122.0014364.00
28622006.04.18 09:00buy stop9300.101.77291.76990.0000
28632006.04.18 09:00sell stop9310.101.76991.77290.0000
28642006.04.18 09:04buy9300.101.77291.76990.0000
28652006.04.18 09:58s/l9300.101.76991.76990.0000-30.0014334.00
28662006.04.18 09:58sell9310.101.76991.77290.0000
28672006.04.18 11:33s/l9310.101.77291.77290.0000-30.0014304.00
28682006.04.19 09:00buy stop9320.101.78391.77990.0000
28692006.04.19 09:00sell stop9330.101.77901.78300.0000
28702006.04.19 10:16buy9320.101.78391.77990.0000
28712006.04.19 16:05modify9320.101.78391.78390.0000
28722006.04.19 18:00expiration9330.101.77901.78300.0000
28732006.04.19 19:01close9320.101.79161.78390.000077.0014381.00
28742006.04.20 09:00buy stop9340.101.78941.78630.0000
28752006.04.20 09:00sell stop9350.101.78631.78940.0000
28762006.04.20 09:39buy9340.101.78941.78630.0000
28772006.04.20 10:30s/l9340.101.78631.78630.0000-31.0014350.00
28782006.04.20 10:30sell9350.101.78631.78940.0000
28792006.04.20 12:40modify9350.101.78631.78630.0000
28802006.04.20 19:01close9350.101.77951.78630.000068.0014418.00
28812006.04.21 09:00buy stop9360.101.78001.77600.0000
28822006.04.21 09:00sell stop9370.101.77551.77950.0000
28832006.04.21 10:03buy9360.101.78001.77600.0000
28842006.04.21 10:08modify9360.101.78001.78000.0000
28852006.04.21 12:33s/l9360.101.78001.78000.00000.0014418.00
28862006.04.21 18:00expiration9370.101.77551.77950.0000
28872006.04.24 09:00buy stop9380.101.78991.78590.0000
28882006.04.24 09:00sell stop9390.101.78541.78940.0000
28892006.04.24 09:31buy9380.101.78991.78590.0000
28902006.04.24 14:39s/l9380.101.78591.78590.0000-40.0014378.00
28912006.04.24 14:40sell9390.101.78541.78940.0000
28922006.04.24 16:04modify9390.101.78541.78540.0000
28932006.04.24 18:12s/l9390.101.78541.78540.00000.0014378.00
28942006.04.25 09:00buy stop9400.101.78911.78510.0000
28952006.04.25 09:00sell stop9410.101.78491.78890.0000
28962006.04.25 10:12sell9410.101.78491.78890.0000
28972006.04.25 14:09s/l9410.101.78891.78890.0000-40.0014338.00
28982006.04.25 14:09buy9400.101.78911.78510.0000
28992006.04.25 15:36modify9400.101.78911.78910.0000
29002006.04.25 16:00s/l9400.101.78911.78910.00000.0014338.00
29012006.04.26 09:00buy stop9420.101.78821.78420.0000
29022006.04.26 09:00sell stop9430.101.78411.78810.0000
29032006.04.26 09:15sell9430.101.78411.78810.0000
29042006.04.26 17:36s/l9430.101.78811.78810.0000-40.0014298.00
29052006.04.26 17:36buy9420.101.78821.78420.0000
29062006.04.26 19:01close9420.101.78851.78420.00003.0014301.00
29072006.04.27 09:00buy stop9440.101.78611.78360.0000
29082006.04.27 09:00sell stop9450.101.78361.78610.0000
29092006.04.27 09:29sell9450.101.78361.78610.0000
29102006.04.27 11:55s/l9450.101.78611.78610.0000-25.0014276.00
29112006.04.27 11:55buy9440.101.78611.78360.0000
29122006.04.27 12:36s/l9440.101.78361.78360.0000-25.0014251.00
29132006.04.28 09:00buy stop9460.101.80391.80000.0000
29142006.04.28 09:00sell stop9470.101.80001.80390.0000
29152006.04.28 09:40buy9460.101.80391.80000.0000
29162006.04.28 11:46modify9460.101.80391.80390.0000
29172006.04.28 18:00expiration9470.101.80001.80390.0000
29182006.04.28 19:01close9460.101.82101.80390.0000171.0014422.00
29192006.05.01 09:00buy stop9480.101.82771.82510.0000
29202006.05.01 09:00sell stop9490.101.82511.82770.0000
29212006.05.01 09:00sell9490.101.82511.82770.0000
29222006.05.01 14:08s/l9490.101.82771.82770.0000-26.0014396.00
29232006.05.01 14:08buy9480.101.82771.82510.0000
29242006.05.01 14:30s/l9480.101.82511.82510.0000-26.0014370.00
29252006.05.02 09:00buy stop9500.101.82491.82090.0000
29262006.05.02 09:00sell stop9510.101.82021.82420.0000
29272006.05.02 09:20buy9500.101.82491.82090.0000
29282006.05.02 09:44modify9500.101.82491.82490.0000
29292006.05.02 18:00expiration9510.101.82021.82420.0000
29302006.05.02 19:01close9500.101.83771.82490.0000128.0014498.00
29312006.05.03 09:00buy stop9520.101.84811.84410.0000
29322006.05.03 09:00sell stop9530.101.84121.84520.0000
29332006.05.03 09:40sell9530.101.84121.84520.0000
29342006.05.03 10:04modify9530.101.84121.84120.0000
29352006.05.03 14:21s/l9530.101.84121.84120.00000.0014498.00
29362006.05.03 18:00expiration9520.101.84811.84410.0000
29372006.05.04 09:00buy stop9540.101.83971.83570.0000
29382006.05.04 09:00sell stop9550.101.83301.83700.0000
29392006.05.04 10:31buy9540.101.83971.83570.0000
29402006.05.04 10:54s/l9540.101.83571.83570.0000-40.0014458.00
29412006.05.04 18:00expiration9550.101.83301.83700.0000
29422006.05.05 09:00buy stop9560.101.85271.85000.0000
29432006.05.05 09:00sell stop9570.101.85001.85270.0000
29442006.05.05 09:03sell9570.101.85001.85270.0000
29452006.05.05 14:30s/l9570.101.85271.85270.0000-27.0014431.00
29462006.05.05 14:30buy9560.101.85271.85000.0000
29472006.05.05 14:31modify9560.101.85271.85270.0000
29482006.05.05 19:01close9560.101.85951.85270.000068.0014499.00
29492006.05.08 09:00buy stop9580.101.86201.85800.0000
29502006.05.08 09:00sell stop9590.101.85761.86160.0000
29512006.05.08 09:03buy9580.101.86201.85800.0000
29522006.05.08 10:28modify9580.101.86201.86200.0000
29532006.05.08 14:47s/l9580.101.86201.86200.00000.0014499.00
29542006.05.08 16:12sell9590.101.85761.86160.0000
29552006.05.08 19:01close9590.101.85751.86160.00001.0014500.00
29562006.05.09 09:00buy stop9600.101.85771.85370.0000
29572006.05.09 09:00sell stop9610.101.85321.85720.0000
29582006.05.09 09:04sell9610.101.85321.85720.0000
29592006.05.09 13:07s/l9610.101.85721.85720.0000-40.0014460.00
29602006.05.09 13:08buy9600.101.85771.85370.0000
29612006.05.09 15:04modify9600.101.85771.85770.0000
29622006.05.09 19:01close9600.101.86431.85770.000066.0014526.00
29632006.05.10 09:00buy stop9620.101.87371.86970.0000
29642006.05.10 09:00sell stop9630.101.86491.86890.0000
29652006.05.10 10:22sell9630.101.86491.86890.0000
29662006.05.10 12:41modify9630.101.86491.86490.0000
29672006.05.10 16:19s/l9630.101.86491.86490.00000.0014526.00
29682006.05.10 18:00expiration9620.101.87371.86970.0000
29692006.05.11 09:00buy stop9640.101.85821.85420.0000
29702006.05.11 09:00sell stop9650.101.85421.85820.0000
29712006.05.11 09:07buy9640.101.85821.85420.0000
29722006.05.11 09:29s/l9640.101.85421.85420.0000-40.0014486.00
29732006.05.11 09:29sell9650.101.85421.85820.0000
29742006.05.11 10:30s/l9650.101.85821.85820.0000-40.0014446.00
29752006.05.12 09:00buy stop9660.101.88891.88490.0000
29762006.05.12 09:00sell stop9670.101.88431.88830.0000
29772006.05.12 09:26buy9660.101.88891.88490.0000
29782006.05.12 11:00modify9660.101.88891.88890.0000
29792006.05.12 14:31s/l9660.101.88891.88890.00000.0014446.00
29802006.05.12 18:00expiration9670.101.88431.88830.0000
29812006.05.15 09:00buy stop9680.101.89661.89260.0000
29822006.05.15 09:00sell stop9690.101.89041.89440.0000
29832006.05.15 09:56sell9690.101.89041.89440.0000
29842006.05.15 10:08modify9690.101.89041.89040.0000
29852006.05.15 18:00expiration9680.101.89661.89260.0000
29862006.05.15 19:01close9690.101.88021.89040.0000102.0014548.00
29872006.05.16 09:00buy stop9700.101.88681.88280.0000
29882006.05.16 09:00sell stop9710.101.87841.88240.0000
29892006.05.16 10:54sell9710.101.87841.88240.0000
29902006.05.16 13:03s/l9710.101.88241.88240.0000-40.0014508.00
29912006.05.16 14:36buy9700.101.88681.88280.0000
29922006.05.16 17:13s/l9700.101.88281.88280.0000-40.0014468.00
29932006.05.17 09:00buy stop9720.101.89271.88910.0000
29942006.05.17 09:00sell stop9730.101.88911.89270.0000
29952006.05.17 09:04buy9720.101.89271.88910.0000
29962006.05.17 09:25modify9720.101.89271.89270.0000
29972006.05.17 15:20s/l9720.101.89271.89270.00000.0014468.00
29982006.05.17 16:24sell9730.101.88911.89270.0000
29992006.05.17 16:28modify9730.101.88911.88910.0000
30002006.05.17 19:01close9730.101.88471.88910.000044.0014512.00
30012006.05.18 09:00buy stop9740.101.88351.88010.0000
30022006.05.18 09:00sell stop9750.101.88011.88350.0000
30032006.05.18 09:27buy9740.101.88351.88010.0000
30042006.05.18 10:27modify9740.101.88351.88350.0000
30052006.05.18 13:36s/l9740.101.88351.88350.00000.0014512.00
30062006.05.18 18:00expiration9750.101.88011.88350.0000
30072006.05.19 09:00buy stop9760.101.89171.88770.0000
30082006.05.19 09:00sell stop9770.101.88701.89100.0000
30092006.05.19 09:00sell9770.101.88701.89100.0000
30102006.05.19 09:28modify9770.101.88701.88700.0000
30112006.05.19 18:00expiration9760.101.89171.88770.0000
30122006.05.19 19:01close9770.101.87681.88700.0000102.0014614.00
30132006.05.22 09:00buy stop9780.101.87051.86650.0000
30142006.05.22 09:00sell stop9790.101.86281.86680.0000
30152006.05.22 09:52buy9780.101.87051.86650.0000
30162006.05.22 10:25modify9780.101.87051.87050.0000
30172006.05.22 18:00expiration9790.101.86281.86680.0000
30182006.05.22 19:01close9780.101.88371.87050.0000132.0014746.00
30192006.05.23 09:00buy stop9800.101.88781.88380.0000
30202006.05.23 09:00sell stop9810.101.88301.88700.0000
30212006.05.23 09:14buy9800.101.88781.88380.0000
30222006.05.23 09:34s/l9800.101.88381.88380.0000-40.0014706.00
30232006.05.23 09:34sell9810.101.88301.88700.0000
30242006.05.23 15:31modify9810.101.88301.88300.0000
30252006.05.23 16:30s/l9810.101.88301.88300.00000.0014706.00
30262006.05.24 09:00buy stop9820.101.88111.87710.0000
30272006.05.24 09:00sell stop9830.101.87321.87720.0000
30282006.05.24 09:04buy9820.101.88111.87710.0000
30292006.05.24 10:03modify9820.101.88111.88110.0000
30302006.05.24 11:17s/l9820.101.88111.88110.00000.0014706.00
30312006.05.24 16:08sell9830.101.87321.87720.0000
30322006.05.24 16:33modify9830.101.87321.87320.0000
30332006.05.24 19:01close9830.101.86791.87320.000053.0014759.00
30342006.05.25 09:00buy stop9840.101.87151.86790.0000
30352006.05.25 09:00sell stop9850.101.86791.87150.0000
30362006.05.25 10:40buy9840.101.87151.86790.0000
30372006.05.25 14:11s/l9840.101.86791.86790.0000-36.0014723.00
30382006.05.25 14:11sell9850.101.86791.87150.0000
30392006.05.25 14:36s/l9850.101.87151.87150.0000-36.0014687.00
30402006.05.26 09:00buy stop9860.101.87311.86910.0000
30412006.05.26 09:00sell stop9870.101.86781.87180.0000
30422006.05.26 10:08buy9860.101.87311.86910.0000
30432006.05.26 14:01s/l9860.101.86911.86910.0000-40.0014647.00
30442006.05.26 14:10sell9870.101.86781.87180.0000
30452006.05.26 15:22modify9870.101.86781.86780.0000
30462006.05.26 19:01close9870.101.85531.86780.0000125.0014772.00
30472006.05.29 09:00buy stop9880.101.86131.85880.0000
30482006.05.29 09:00sell stop9890.101.85881.86130.0000
30492006.05.29 11:03buy9880.101.86131.85880.0000
30502006.05.29 16:51s/l9880.101.85881.85880.0000-25.0014747.00
30512006.05.29 16:51sell9890.101.85881.86130.0000
30522006.05.29 19:01close9890.101.85861.86130.00002.0014749.00
30532006.05.30 09:00buy stop9900.101.87501.87100.0000
30542006.05.30 09:00sell stop9910.101.86711.87110.0000
30552006.05.30 09:02buy9900.101.87501.87100.0000
30562006.05.30 11:50modify9900.101.87501.87500.0000
30572006.05.30 13:38s/l9900.101.87501.87500.00000.0014749.00
30582006.05.30 18:00expiration9910.101.86711.87110.0000
30592006.05.31 09:00buy stop9920.101.88591.88190.0000
30602006.05.31 09:00sell stop9930.101.87861.88260.0000
30612006.05.31 10:29sell9930.101.87861.88260.0000
30622006.05.31 14:44modify9930.101.87861.87860.0000
30632006.05.31 18:00expiration9920.101.88591.88190.0000
30642006.05.31 19:01close9930.101.87321.87860.000054.0014803.00
30652006.06.01 09:00buy stop9940.101.86751.86350.0000
30662006.06.01 09:00sell stop9950.101.86261.86660.0000
30672006.06.01 09:13sell9950.101.86261.86660.0000
30682006.06.01 10:10s/l9950.101.86661.86660.0000-40.0014763.00
30692006.06.01 10:17buy9940.101.86751.86350.0000
30702006.06.01 10:54s/l9940.101.86351.86350.0000-40.0014723.00
30712006.06.02 09:00buy stop9960.101.86721.86320.0000
30722006.06.02 09:00sell stop9970.101.86191.86590.0000
30732006.06.02 09:12sell9970.101.86191.86590.0000
30742006.06.02 11:19s/l9970.101.86591.86590.0000-40.0014683.00
30752006.06.02 11:48buy9960.101.86721.86320.0000
30762006.06.02 14:30modify9960.101.86721.86720.0000
30772006.06.02 19:02close9960.101.88451.86720.0000173.0014856.00
30782006.06.05 09:00buy stop9980.101.88581.88190.0000
30792006.06.05 09:00sell stop9990.101.88191.88580.0000
30802006.06.05 09:02sell9990.101.88191.88580.0000
30812006.06.05 09:30s/l9990.101.88581.88580.0000-39.0014817.00
30822006.06.05 09:30buy9980.101.88581.88190.0000
30832006.06.05 14:08s/l9980.101.88191.88190.0000-39.0014778.00
30842006.06.06 09:00buy stop10000.101.87751.87350.0000
30852006.06.06 09:00sell stop10010.101.87151.87550.0000
30862006.06.06 10:59sell10010.101.87151.87550.0000
30872006.06.06 14:13modify10010.101.87151.87150.0000
30882006.06.06 18:00expiration10000.101.87751.87350.0000
30892006.06.06 19:01close10010.101.86171.87150.000098.0014876.00
30902006.06.07 09:00buy stop10020.101.86081.85680.0000
30912006.06.07 09:00sell stop10030.101.85561.85960.0000
30922006.06.07 09:33sell10030.101.85561.85960.0000
30932006.06.07 09:56s/l10030.101.85961.85960.0000-40.0014836.00
30942006.06.07 10:08buy10020.101.86081.85680.0000
30952006.06.07 15:22s/l10020.101.85681.85680.0000-40.0014796.00
30962006.06.08 09:01buy stop10040.101.85811.85410.0000
30972006.06.08 09:01sell stop10050.101.85021.85420.0000
30982006.06.08 09:04sell10050.101.85021.85420.0000
30992006.06.08 13:53modify10050.101.85021.85020.0000
31002006.06.08 18:01expiration10040.101.85811.85410.0000
31012006.06.08 19:01close10050.101.84311.85020.000071.0014867.00
31022006.06.09 09:00buy stop10060.101.84551.84150.0000
31032006.06.09 09:00sell stop10070.101.84061.84460.0000
31042006.06.09 09:02buy10060.101.84551.84150.0000
31052006.06.09 10:42s/l10060.101.84151.84150.0000-40.0014827.00
31062006.06.09 14:30sell10070.101.84061.84460.0000
31072006.06.09 15:26s/l10070.101.84461.84460.0000-40.0014787.00
31082006.06.12 09:00buy stop10080.101.84591.84190.0000
31092006.06.12 09:00sell stop10090.101.84071.84470.0000
31102006.06.12 10:31buy10080.101.84591.84190.0000
31112006.06.12 11:39s/l10080.101.84191.84190.0000-40.0014747.00
31122006.06.12 13:25sell10090.101.84071.84470.0000
31132006.06.12 14:44s/l10090.101.84471.84470.0000-40.0014707.00
31142006.06.13 09:00buy stop10100.101.84181.83800.0000
31152006.06.13 09:00sell stop10110.101.83801.84180.0000
31162006.06.13 09:22buy10100.101.84181.83800.0000
31172006.06.13 14:31s/l10100.101.83801.83800.0000-38.0014669.00
31182006.06.13 14:31sell10110.101.83801.84180.0000
31192006.06.13 15:37s/l10110.101.84181.84180.0000-38.0014631.00
31202006.06.14 09:00buy stop10120.101.84211.83810.0000
31212006.06.14 09:00sell stop10130.101.83651.84050.0000
31222006.06.14 09:37buy10120.101.84211.83810.0000
31232006.06.14 14:30s/l10120.101.83811.83810.0000-40.0014591.00
31242006.06.14 14:30sell10130.101.83651.84050.0000
31252006.06.14 14:34s/l10130.101.84051.84050.0000-40.0014551.00
31262006.06.15 09:00buy stop10140.101.84801.84400.0000
31272006.06.15 09:00sell stop10150.101.84381.84780.0000
31282006.06.15 09:17sell10150.101.84381.84780.0000
31292006.06.15 11:39s/l10150.101.84781.84780.0000-40.0014511.00
31302006.06.15 11:44buy10140.101.84801.84400.0000
31312006.06.15 15:01modify10140.101.84801.84800.0000
31322006.06.15 17:28s/l10140.101.84801.84800.00000.0014511.00
31332006.06.16 09:00buy stop10160.101.85541.85180.0000
31342006.06.16 09:00sell stop10170.101.85181.85540.0000
31352006.06.16 10:09buy10160.101.85541.85180.0000
31362006.06.16 12:13s/l10160.101.85181.85180.0000-36.0014475.00
31372006.06.16 12:13sell10170.101.85181.85540.0000
31382006.06.16 18:29modify10170.101.85181.85180.0000
31392006.06.16 19:01close10170.101.84831.85180.000035.0014510.00
31402006.06.19 09:00buy stop10180.101.84611.84210.0000
31412006.06.19 09:00sell stop10190.101.84191.84590.0000
31422006.06.19 09:00buy10180.101.84611.84210.0000
31432006.06.19 15:00s/l10180.101.84211.84210.0000-40.0014470.00
31442006.06.19 15:00sell10190.101.84191.84590.0000
31452006.06.19 16:59modify10190.101.84191.84190.0000
31462006.06.19 19:01close10190.101.83871.84190.000032.0014502.00
31472006.06.20 09:00buy stop10200.101.84571.84220.0000
31482006.06.20 09:00sell stop10210.101.84221.84570.0000
31492006.06.20 09:02buy10200.101.84571.84220.0000
31502006.06.20 11:27s/l10200.101.84221.84220.0000-35.0014467.00
31512006.06.20 11:27sell10210.101.84221.84570.0000
31522006.06.20 14:22modify10210.101.84221.84220.0000
31532006.06.20 15:40s/l10210.101.84221.84220.00000.0014467.00
31542006.06.21 09:00buy stop10220.101.84661.84410.0000
31552006.06.21 09:00sell stop10230.101.84411.84660.0000
31562006.06.21 10:30sell10230.101.84411.84660.0000
31572006.06.21 18:00expiration10220.101.84661.84410.0000
31582006.06.21 19:01close10230.101.84511.84660.0000-10.0014457.00
31592006.06.22 09:00buy stop10240.101.84701.84400.0000
31602006.06.22 09:00sell stop10250.101.84401.84700.0000
31612006.06.22 09:11sell10250.101.84401.84700.0000
31622006.06.22 10:17modify10250.101.84401.84400.0000
31632006.06.22 18:00expiration10240.101.84701.84400.0000
31642006.06.22 19:01close10250.101.82801.84400.0000160.0014617.00
31652006.06.23 09:00buy stop10260.101.83171.82780.0000
31662006.06.23 09:00sell stop10270.101.82781.83170.0000
31672006.06.23 09:17sell10270.101.82781.83170.0000
31682006.06.23 10:55modify10270.101.82781.82780.0000
31692006.06.23 18:00expiration10260.101.83171.82780.0000
31702006.06.23 19:01close10270.101.82071.82780.000071.0014688.00
31712006.06.26 09:00buy stop10280.101.82031.81670.0000
31722006.06.26 09:00sell stop10290.101.81671.82030.0000
31732006.06.26 09:01buy10280.101.82031.81670.0000
31742006.06.26 09:20modify10280.101.82031.82030.0000
31752006.06.26 10:59s/l10280.101.82031.82030.00000.0014688.00
31762006.06.26 17:04sell10290.101.81671.82030.0000
31772006.06.26 18:30s/l10290.101.82031.82030.0000-36.0014652.00
31782006.06.27 09:00buy stop10300.101.82451.82150.0000
31792006.06.27 09:00sell stop10310.101.82151.82450.0000
31802006.06.27 09:32sell10310.101.82151.82450.0000
31812006.06.27 09:38s/l10310.101.82451.82450.0000-30.0014622.00
31822006.06.27 09:38buy10300.101.82451.82150.0000
31832006.06.27 10:17s/l10300.101.82151.82150.0000-30.0014592.00
31842006.06.28 09:00buy stop10320.101.82321.81920.0000
31852006.06.28 09:00sell stop10330.101.81921.82320.0000
31862006.06.28 09:05sell10330.101.81921.82320.0000
31872006.06.28 16:35modify10330.101.81921.81920.0000
31882006.06.28 18:00expiration10320.101.82321.81920.0000
31892006.06.28 19:01close10330.101.81731.81920.000019.0014611.00
31902006.06.29 09:00buy stop10340.101.81861.81530.0000
31912006.06.29 09:00sell stop10350.101.81531.81860.0000
31922006.06.29 10:14sell10350.101.81531.81860.0000
31932006.06.29 13:18modify10350.101.81531.81530.0000
31942006.06.29 14:45s/l10350.101.81531.81530.00000.0014611.00
31952006.06.29 18:00expiration10340.101.81861.81530.0000
31962006.06.30 09:00buy stop10360.101.83661.83260.0000
31972006.06.30 09:00sell stop10370.101.83111.83510.0000
31982006.06.30 09:19sell10370.101.83111.83510.0000
31992006.06.30 12:36s/l10370.101.83511.83510.0000-40.0014571.00
32002006.06.30 13:57buy10360.101.83661.83260.0000
32012006.06.30 14:35modify10360.101.83661.83660.0000
32022006.06.30 19:01close10360.101.84681.83660.0000102.0014673.00
32032006.07.03 09:00buy stop10380.101.84921.84520.0000
32042006.07.03 09:00sell stop10390.101.84481.84880.0000
32052006.07.03 09:02sell10390.101.84481.84880.0000
32062006.07.03 17:15modify10390.101.84481.84480.0000
32072006.07.03 18:00expiration10380.101.84921.84520.0000
32082006.07.03 19:01close10390.101.84021.84480.000046.0014719.00
32092006.07.04 09:00buy stop10400.101.84651.84350.0000
32102006.07.04 09:00sell stop10410.101.84351.84650.0000
32112006.07.04 09:22sell10410.101.84351.84650.0000
32122006.07.04 10:52s/l10410.101.84651.84650.0000-30.0014689.00
32132006.07.04 10:52buy10400.101.84651.84350.0000
32142006.07.04 19:01close10400.101.84621.84350.0000-3.0014686.00
32152006.07.05 09:00buy stop10420.101.84891.84490.0000
32162006.07.05 09:00sell stop10430.101.84311.84710.0000
32172006.07.05 09:14sell10430.101.84311.84710.0000
32182006.07.05 13:28s/l10430.101.84711.84710.0000-40.0014646.00
32192006.07.05 18:00expiration10420.101.84891.84490.0000
32202006.07.06 09:00buy stop10440.101.83771.83460.0000
32212006.07.06 09:00sell stop10450.101.83461.83770.0000
32222006.07.06 10:03sell10450.101.83461.83770.0000
32232006.07.06 14:33s/l10450.101.83771.83770.0000-31.0014615.00
32242006.07.06 14:33buy10440.101.83771.83460.0000
32252006.07.06 15:06s/l10440.101.83461.83460.0000-31.0014584.00
32262006.07.07 09:00buy stop10460.101.83751.83500.0000
32272006.07.07 09:00sell stop10470.101.83501.83750.0000
32282006.07.07 09:21buy10460.101.83751.83500.0000
32292006.07.07 11:38modify10460.101.83751.83750.0000
32302006.07.07 18:00expiration10470.101.83501.83750.0000
32312006.07.07 19:01close10460.101.85151.83750.0000140.0014724.00
32322006.07.10 09:00buy stop10480.101.85131.84770.0000
32332006.07.10 09:00sell stop10490.101.84771.85130.0000
32342006.07.10 09:14buy10480.101.85131.84770.0000
32352006.07.10 11:21s/l10480.101.84771.84770.0000-36.0014688.00
32362006.07.10 11:21sell10490.101.84771.85130.0000
32372006.07.10 11:35modify10490.101.84771.84770.0000
32382006.07.10 19:01close10490.101.84201.84770.000057.0014745.00
32392006.07.11 09:00buy stop10500.101.84321.83920.0000
32402006.07.11 09:00sell stop10510.101.83791.84190.0000
32412006.07.11 09:50buy10500.101.84321.83920.0000
32422006.07.11 10:34s/l10500.101.83921.83920.0000-40.0014705.00
32432006.07.11 11:42sell10510.101.83791.84190.0000
32442006.07.11 15:25s/l10510.101.84191.84190.0000-40.0014665.00
32452006.07.12 09:00buy stop10520.101.84831.84440.0000
32462006.07.12 09:00sell stop10530.101.84441.84830.0000
32472006.07.12 10:30sell10530.101.84441.84830.0000
32482006.07.12 13:19modify10530.101.84441.84440.0000
32492006.07.12 18:00expiration10520.101.84831.84440.0000
32502006.07.12 19:01close10530.101.83391.84440.0000105.0014770.00
32512006.07.13 09:00buy stop10540.101.83601.83260.0000
32522006.07.13 09:00sell stop10550.101.83261.83600.0000
32532006.07.13 09:00buy10540.101.83601.83260.0000
32542006.07.13 10:01modify10540.101.83601.83600.0000
32552006.07.13 18:00expiration10550.101.83261.83600.0000
32562006.07.13 19:01close10540.101.84091.83600.000049.0014819.00
32572006.07.14 09:00buy stop10560.101.84181.83780.0000
32582006.07.14 09:00sell stop10570.101.83501.83900.0000
32592006.07.14 12:12buy10560.101.84181.83780.0000
32602006.07.14 15:03s/l10560.101.83781.83780.0000-40.0014779.00
32612006.07.14 15:55sell10570.101.83501.83900.0000
32622006.07.14 19:01close10570.101.83661.83900.0000-16.0014763.00
32632006.07.17 09:00buy stop10580.101.83821.83500.0000
32642006.07.17 09:00sell stop10590.101.83501.83820.0000
32652006.07.17 09:16sell10590.101.83501.83820.0000
32662006.07.17 10:02modify10590.101.83501.83500.0000
32672006.07.17 18:00expiration10580.101.83821.83500.0000
32682006.07.17 19:01close10590.101.81991.83500.0000151.0014914.00
32692006.07.18 09:00buy stop10600.101.82211.81910.0000
32702006.07.18 09:00sell stop10610.101.81911.82210.0000
32712006.07.18 09:24buy10600.101.82211.81910.0000
32722006.07.18 11:58modify10600.101.82211.82210.0000
32732006.07.18 18:00expiration10610.101.81911.82210.0000
32742006.07.18 19:01close10600.101.82521.82210.000031.0014945.00
32752006.07.19 09:00buy stop10620.101.82791.82390.0000
32762006.07.19 09:00sell stop10630.101.82341.82740.0000
32772006.07.19 09:08buy10620.101.82791.82390.0000
32782006.07.19 14:30s/l10620.101.82391.82390.0000-40.0014905.00
32792006.07.19 14:30sell10630.101.82341.82740.0000
32802006.07.19 15:44s/l10630.101.82741.82740.0000-40.0014865.00
32812006.07.20 09:00buy stop10640.101.84561.84200.0000
32822006.07.20 09:00sell stop10650.101.84201.84560.0000
32832006.07.20 09:55buy10640.101.84561.84200.0000
32842006.07.20 13:09modify10640.101.84561.84560.0000
32852006.07.20 18:00expiration10650.101.84201.84560.0000
32862006.07.20 19:01close10640.101.84841.84560.000028.0014893.00
32872006.07.21 09:00buy stop10660.101.85181.84780.0000
32882006.07.21 09:00sell stop10670.101.84661.85060.0000
32892006.07.21 09:11buy10660.101.85181.84780.0000
32902006.07.21 12:22modify10660.101.85181.85180.0000
32912006.07.21 18:00expiration10670.101.84661.85060.0000
32922006.07.21 19:02close10660.101.85711.85180.000053.0014946.00
32932006.07.24 09:00buy stop10680.101.85331.85080.0000
32942006.07.24 09:00sell stop10690.101.85081.85330.0000
32952006.07.24 09:19sell10690.101.85081.85330.0000
32962006.07.24 11:28s/l10690.101.85331.85330.0000-25.0014921.00
32972006.07.24 11:28buy10680.101.85331.85080.0000
32982006.07.24 16:52s/l10680.101.85081.85080.0000-25.0014896.00
32992006.07.25 09:00buy stop10700.101.85401.85040.0000
33002006.07.25 09:00sell stop10710.101.85041.85400.0000
33012006.07.25 09:23sell10710.101.85041.85400.0000
33022006.07.25 16:21modify10710.101.85041.85040.0000
33032006.07.25 18:00expiration10700.101.85401.85040.0000
33042006.07.25 19:01close10710.101.84101.85040.000094.0014990.00
33052006.07.26 09:00buy stop10720.101.84231.83880.0000
33062006.07.26 09:00sell stop10730.101.83881.84230.0000
33072006.07.26 09:11buy10720.101.84231.83880.0000
33082006.07.26 16:15modify10720.101.84231.84230.0000
33092006.07.26 18:00expiration10730.101.83881.84230.0000
33102006.07.26 19:01close10720.101.85001.84230.000077.0015067.00
33112006.07.27 09:00buy stop10740.101.85811.85500.0000
33122006.07.27 09:00sell stop10750.101.85501.85810.0000
33132006.07.27 09:00buy10740.101.85811.85500.0000
33142006.07.27 11:21modify10740.101.85811.85810.0000
33152006.07.27 14:30s/l10740.101.85811.85810.00000.0015067.00
33162006.07.27 18:00expiration10750.101.85501.85810.0000
33172006.07.28 09:00buy stop10760.101.86001.85750.0000
33182006.07.28 09:00sell stop10770.101.85751.86000.0000
33192006.07.28 09:08buy10760.101.86001.85750.0000
33202006.07.28 10:13s/l10760.101.85751.85750.0000-25.0015042.00
33212006.07.28 10:13sell10770.101.85751.86000.0000
33222006.07.28 11:07s/l10770.101.86001.86000.0000-25.0015017.00
33232006.07.31 09:00buy stop10780.101.86521.86210.0000
33242006.07.31 09:00sell stop10790.101.86211.86520.0000
33252006.07.31 10:21buy10780.101.86521.86210.0000
33262006.07.31 18:00expiration10790.101.86211.86520.0000
33272006.07.31 19:01close10780.101.86781.86210.000026.0015043.00
33282006.08.01 09:00buy stop10800.101.86551.86220.0000
33292006.08.01 09:00sell stop10810.101.86221.86550.0000
33302006.08.01 09:15buy10800.101.86551.86220.0000
33312006.08.01 17:24modify10800.101.86551.86550.0000
33322006.08.01 18:00expiration10810.101.86221.86550.0000
33332006.08.01 19:01close10800.101.87531.86550.000098.0015141.00
33342006.08.02 09:00buy stop10820.101.87751.87410.0000
33352006.08.02 09:00sell stop10830.101.87411.87750.0000
33362006.08.02 11:20sell10830.101.87411.87750.0000
33372006.08.02 14:15s/l10830.101.87751.87750.0000-34.0015107.00
33382006.08.02 14:15buy10820.101.87751.87410.0000
33392006.08.02 14:29s/l10820.101.87411.87410.0000-34.0015073.00
33402006.08.03 09:00buy stop10840.101.87731.87370.0000
33412006.08.03 09:00sell stop10850.101.87371.87730.0000
33422006.08.03 10:03sell10850.101.87371.87730.0000
33432006.08.03 13:00s/l10850.101.87731.87730.0000-36.0015037.00
33442006.08.03 13:00buy10840.101.87731.87370.0000
33452006.08.03 13:00modify10840.101.87731.87730.0000
33462006.08.03 19:01close10840.101.88691.87730.000096.0015133.00
33472006.08.04 09:00buy stop10860.101.88811.88530.0000
33482006.08.04 09:00sell stop10870.101.88531.88810.0000
33492006.08.04 09:23buy10860.101.88811.88530.0000
33502006.08.04 10:43modify10860.101.88811.88810.0000
33512006.08.04 18:00expiration10870.101.88531.88810.0000
33522006.08.04 19:01close10860.101.90911.88810.0000210.0015343.00
33532006.08.07 09:00buy stop10880.101.90811.90460.0000
33542006.08.07 09:00sell stop10890.101.90461.90810.0000
33552006.08.07 09:00sell10890.101.90461.90810.0000
33562006.08.07 09:43s/l10890.101.90811.90810.0000-35.0015308.00
33572006.08.07 09:43buy10880.101.90811.90460.0000
33582006.08.07 19:02close10880.101.90811.90460.00000.0015308.00
33592006.08.08 09:00buy stop10900.101.90651.90400.0000
33602006.08.08 09:00sell stop10910.101.90401.90650.0000
33612006.08.08 09:02buy10900.101.90651.90400.0000
33622006.08.08 18:00expiration10910.101.90401.90650.0000
33632006.08.08 19:01close10900.101.90641.90400.0000-1.0015307.00
33642006.08.09 09:00sell stop10920.101.90091.90490.0000
33652006.08.09 09:15buy stop10930.101.90751.90350.0000
33662006.08.09 09:28buy10930.101.90751.90350.0000
33672006.08.09 18:00expiration10920.101.90091.90490.0000
33682006.08.09 19:01close10930.101.90831.90350.00008.0015315.00
33692006.08.10 09:00buy stop10940.101.90911.90510.0000
33702006.08.10 09:00sell stop10950.101.90211.90610.0000
33712006.08.10 09:03buy10940.101.90911.90510.0000
33722006.08.10 09:25s/l10940.101.90511.90510.0000-40.0015275.00
33732006.08.10 09:41sell10950.101.90211.90610.0000
33742006.08.10 16:15modify10950.101.90211.90210.0000
33752006.08.10 19:01close10950.101.88931.90210.0000128.0015403.00
33762006.08.11 09:00buy stop10960.101.89471.89070.0000
33772006.08.11 09:00sell stop10970.101.88901.89300.0000
33782006.08.11 09:51buy10960.101.89471.89070.0000
33792006.08.11 11:05modify10960.101.89471.89470.0000
33802006.08.11 13:09s/l10960.101.89471.89470.00000.0015403.00
33812006.08.11 14:33sell10970.101.88901.89300.0000
33822006.08.11 15:38s/l10970.101.89301.89300.0000-40.0015363.00
33832006.08.14 09:00buy stop10980.101.89451.89130.0000
33842006.08.14 09:00sell stop10990.101.89131.89450.0000
33852006.08.14 09:25sell10990.101.89131.89450.0000
33862006.08.14 10:45modify10990.101.89131.89130.0000
33872006.08.14 15:37s/l10990.101.89131.89130.00000.0015363.00
33882006.08.14 18:00expiration10980.101.89451.89130.0000
33892006.08.15 09:00buy stop11000.101.89261.88860.0000
33902006.08.15 09:00sell stop11010.101.88701.89100.0000
33912006.08.15 10:30sell11010.101.88701.89100.0000
33922006.08.15 14:30s/l11010.101.89101.89100.0000-40.0015323.00
33932006.08.15 14:30buy11000.101.89261.88860.0000
33942006.08.15 15:06modify11000.101.89261.89260.0000
33952006.08.15 19:01close11000.101.89421.89260.000016.0015339.00
33962006.08.16 09:00buy stop11020.101.89491.89130.0000
33972006.08.16 09:00sell stop11030.101.89131.89490.0000
33982006.08.16 10:16sell11030.101.89131.89490.0000
33992006.08.16 14:30s/l11030.101.89491.89490.0000-36.0015303.00
34002006.08.16 14:30buy11020.101.89491.89130.0000
34012006.08.16 14:43modify11020.101.89491.89490.0000
34022006.08.16 19:01close11020.101.89831.89490.000034.0015337.00
34032006.08.17 09:00buy stop11040.101.89901.89500.0000
34042006.08.17 09:00sell stop11050.101.89491.89890.0000
34052006.08.17 10:00buy11040.101.89901.89500.0000
34062006.08.17 14:36s/l11040.101.89501.89500.0000-40.0015297.00
34072006.08.17 14:36sell11050.101.89491.89890.0000
34082006.08.17 18:51modify11050.101.89491.89490.0000
34092006.08.17 19:01close11050.101.88951.89490.000054.0015351.00
34102006.08.18 09:00buy stop11060.101.88721.88370.0000
34112006.08.18 09:00sell stop11070.101.88371.88720.0000
34122006.08.18 09:16sell11070.101.88371.88720.0000
34132006.08.18 13:28modify11070.101.88371.88370.0000
34142006.08.18 15:48s/l11070.101.88371.88370.00000.0015351.00
34152006.08.18 18:00expiration11060.101.88721.88370.0000
34162006.08.21 09:00buy stop11080.101.88851.88480.0000
34172006.08.21 09:00sell stop11090.101.88481.88850.0000
34182006.08.21 09:13buy11080.101.88851.88480.0000
34192006.08.21 09:42modify11080.101.88851.88850.0000
34202006.08.21 18:00expiration11090.101.88481.88850.0000
34212006.08.21 19:01close11080.101.89461.88850.000061.0015412.00
34222006.08.22 09:00buy stop11100.101.89521.89150.0000
34232006.08.22 09:00sell stop11110.101.89151.89520.0000
34242006.08.22 09:40sell11110.101.89151.89520.0000
34252006.08.22 14:00modify11110.101.89151.89150.0000
34262006.08.22 18:00expiration11100.101.89521.89150.0000
34272006.08.22 19:01close11110.101.88861.89150.000029.0015441.00
34282006.08.23 09:00buy stop11120.101.89001.88680.0000
34292006.08.23 09:00sell stop11130.101.88681.89000.0000
34302006.08.23 09:23buy11120.101.89001.88680.0000
34312006.08.23 14:50modify11120.101.89001.89000.0000
34322006.08.23 17:06s/l11120.101.89001.89000.00000.0015441.00
34332006.08.23 18:00expiration11130.101.88681.89000.0000
34342006.08.24 09:00buy stop11140.101.89231.88890.0000
34352006.08.24 09:00sell stop11150.101.88891.89230.0000
34362006.08.24 09:52sell11150.101.88891.89230.0000
34372006.08.24 10:01s/l11150.101.89231.89230.0000-34.0015407.00
34382006.08.24 10:01buy11140.101.89231.88890.0000
34392006.08.24 16:01modify11140.101.89231.89230.0000
34402006.08.24 16:53s/l11140.101.89231.89230.00000.0015407.00
34412006.08.25 09:00buy stop11160.101.88761.88360.0000
34422006.08.25 09:00sell stop11170.101.88251.88650.0000
34432006.08.25 10:38buy11160.101.88761.88360.0000
34442006.08.25 18:00expiration11170.101.88251.88650.0000
34452006.08.25 19:01close11160.101.88651.88360.0000-11.0015396.00
34462006.08.28 09:00buy stop11180.101.89221.88970.0000
34472006.08.28 09:00sell stop11190.101.88971.89220.0000
34482006.08.28 09:15buy11180.101.89221.88970.0000
34492006.08.28 15:47modify11180.101.89221.89220.0000
34502006.08.28 18:00expiration11190.101.88971.89220.0000
34512006.08.28 19:01close11180.101.89621.89220.000040.0015436.00
34522006.08.29 09:00buy stop11200.101.89931.89640.0000
34532006.08.29 09:00sell stop11210.101.89641.89930.0000
34542006.08.29 09:13buy11200.101.89931.89640.0000
34552006.08.29 16:08s/l11200.101.89641.89640.0000-29.0015407.00
34562006.08.29 16:08sell11210.101.89641.89930.0000
34572006.08.29 16:52modify11210.101.89641.89640.0000
34582006.08.29 19:01close11210.101.89111.89640.000053.0015460.00
34592006.08.30 09:00buy stop11220.101.90261.89860.0000
34602006.08.30 09:00sell stop11230.101.89811.90210.0000
34612006.08.30 09:02buy11220.101.90261.89860.0000
34622006.08.30 18:00expiration11230.101.89811.90210.0000
34632006.08.30 19:01close11220.101.90251.89860.0000-1.0015459.00
34642006.08.31 09:00buy stop11240.101.90811.90410.0000
34652006.08.31 09:00sell stop11250.101.90361.90760.0000
34662006.08.31 09:24buy11240.101.90811.90410.0000
34672006.08.31 15:43s/l11240.101.90411.90410.0000-40.0015419.00
34682006.08.31 15:44sell11250.101.90361.90760.0000
34692006.08.31 16:30modify11250.101.90361.90360.0000
34702006.08.31 16:53s/l11250.101.90361.90360.00000.0015419.00
34712006.09.01 09:00buy stop11260.101.90521.90270.0000
34722006.09.01 09:00sell stop11270.101.90271.90520.0000
34732006.09.01 10:07sell11270.101.90271.90520.0000
34742006.09.01 10:41s/l11270.101.90521.90520.0000-25.0015394.00
34752006.09.01 10:41buy11260.101.90521.90270.0000
34762006.09.01 12:03s/l11260.101.90271.90270.0000-25.0015369.00
34772006.09.04 09:00buy stop11280.101.90791.90490.0000
34782006.09.04 09:00sell stop11290.101.90491.90790.0000
34792006.09.04 10:44sell11290.101.90491.90790.0000
34802006.09.04 18:00expiration11280.101.90791.90490.0000
34812006.09.04 19:01close11290.101.90601.90790.0000-11.0015358.00
34822006.09.05 09:00buy stop11300.101.90401.90010.0000
34832006.09.05 09:00sell stop11310.101.90011.90400.0000
34842006.09.05 09:26sell11310.101.90011.90400.0000
34852006.09.05 15:37modify11310.101.90011.90010.0000
34862006.09.05 18:00expiration11300.101.90401.90010.0000
34872006.09.05 19:01close11310.101.89351.90010.000066.0015424.00
34882006.09.06 09:00buy stop11320.101.89601.89290.0000
34892006.09.06 09:00sell stop11330.101.89291.89600.0000
34902006.09.06 09:31sell11330.101.89291.89600.0000
34912006.09.06 11:22modify11330.101.89291.89290.0000
34922006.09.06 18:00expiration11320.101.89601.89290.0000
34932006.09.06 19:01close11330.101.88101.89290.0000119.0015543.00
34942006.09.07 09:00buy stop11340.101.88471.88180.0000
34952006.09.07 09:00sell stop11350.101.88181.88470.0000
34962006.09.07 09:00buy11340.101.88471.88180.0000
34972006.09.07 09:46s/l11340.101.88181.88180.0000-29.0015514.00
34982006.09.07 09:46sell11350.101.88181.88470.0000
34992006.09.07 13:06modify11350.101.88181.88180.0000
35002006.09.07 19:01close11350.101.87671.88180.000051.0015565.00
35012006.09.08 09:00buy stop11360.101.87541.87200.0000
35022006.09.08 09:00sell stop11370.101.87201.87540.0000
35032006.09.08 09:16sell11370.101.87201.87540.0000
35042006.09.08 14:36modify11370.101.87201.87200.0000
35052006.09.08 18:00expiration11360.101.87541.87200.0000
35062006.09.08 19:01close11370.101.86581.87200.000062.0015627.00
35072006.09.11 09:00buy stop11380.101.86761.86380.0000
35082006.09.11 09:00sell stop11390.101.86381.86760.0000
35092006.09.11 10:02buy11380.101.86761.86380.0000
35102006.09.11 11:29s/l11380.101.86381.86380.0000-38.0015589.00
35112006.09.11 11:29sell11390.101.86381.86760.0000
35122006.09.11 11:50s/l11390.101.86761.86760.0000-38.0015551.00
35132006.09.12 09:00buy stop11400.101.86931.86640.0000
35142006.09.12 09:00sell stop11410.101.86641.86930.0000
35152006.09.12 10:03sell11410.101.86641.86930.0000
35162006.09.12 10:30s/l11410.101.86931.86930.0000-29.0015522.00
35172006.09.12 10:30buy11400.101.86931.86640.0000
35182006.09.12 11:09modify11400.101.86931.86930.0000
35192006.09.12 19:01close11400.101.87331.86930.000040.0015562.00
35202006.09.13 09:00sell stop11420.101.87241.87580.0000
35212006.09.13 09:30buy stop11430.101.87581.87240.0000
35222006.09.13 10:29buy11430.101.87581.87240.0000
35232006.09.13 11:12s/l11430.101.87241.87240.0000-34.0015528.00
35242006.09.13 11:12sell11420.101.87241.87580.0000
35252006.09.13 15:26s/l11420.101.87581.87580.0000-34.0015494.00
35262006.09.14 09:00buy stop11440.101.87821.87510.0000
35272006.09.14 09:00sell stop11450.101.87511.87820.0000
35282006.09.14 09:21buy11440.101.87821.87510.0000
35292006.09.14 10:47modify11440.101.87821.87820.0000
35302006.09.14 18:00expiration11450.101.87511.87820.0000
35312006.09.14 19:01close11440.101.88831.87820.0000101.0015595.00
35322006.09.15 09:00buy stop11460.101.88871.88620.0000
35332006.09.15 09:00sell stop11470.101.88621.88870.0000
35342006.09.15 09:03sell11470.101.88621.88870.0000
35352006.09.15 11:57modify11470.101.88621.88620.0000
35362006.09.15 18:00expiration11460.101.88871.88620.0000
35372006.09.15 19:01close11470.101.87681.88620.000094.0015689.00
35382006.09.18 09:00buy stop11480.101.88421.88020.0000
35392006.09.18 09:00sell stop11490.101.87981.88380.0000
35402006.09.18 09:02buy11480.101.88421.88020.0000
35412006.09.18 11:01s/l11480.101.88021.88020.0000-40.0015649.00
35422006.09.18 11:02sell11490.101.87981.88380.0000
35432006.09.18 11:35modify11490.101.87981.87980.0000
35442006.09.18 18:49s/l11490.101.87981.87980.00000.0015649.00
35452006.09.19 09:00sell stop11500.101.87981.88320.0000
35462006.09.19 09:15buy stop11510.101.88321.87980.0000
35472006.09.19 09:52sell11500.101.87981.88320.0000
35482006.09.19 14:30s/l11500.101.88321.88320.0000-34.0015615.00
35492006.09.19 14:30buy11510.101.88321.87980.0000
35502006.09.19 14:51modify11510.101.88321.88320.0000
35512006.09.19 17:22s/l11510.101.88321.88320.00000.0015615.00
35522006.09.20 09:00buy stop11520.101.88481.88160.0000
35532006.09.20 09:00sell stop11530.101.88161.88480.0000
35542006.09.20 09:50sell11530.101.88161.88480.0000
35552006.09.20 15:01s/l11530.101.88481.88480.0000-32.0015583.00
35562006.09.20 15:01buy11520.101.88481.88160.0000
35572006.09.20 16:58modify11520.101.88481.88480.0000
35582006.09.20 19:01close11520.101.88871.88480.000039.0015622.00
35592006.09.21 09:00buy stop11540.101.89361.88970.0000
35602006.09.21 09:00sell stop11550.101.88971.89360.0000
35612006.09.21 09:01buy11540.101.89361.88970.0000
35622006.09.21 12:35modify11540.101.89361.89360.0000
35632006.09.21 18:00expiration11550.101.88971.89360.0000
35642006.09.21 19:01close11540.101.90091.89360.000073.0015695.00
35652006.09.22 09:00sell stop11560.101.90101.90370.0000
35662006.09.22 13:54sell11560.101.90101.90370.0000
35672006.09.22 14:20s/l11560.101.90371.90370.0000-27.0015668.00
35682006.09.25 09:00buy stop11570.101.90771.90370.0000
35692006.09.25 09:00sell stop11580.101.90361.90760.0000
35702006.09.25 09:45sell11580.101.90361.90760.0000
35712006.09.25 16:32modify11580.101.90361.90360.0000
35722006.09.25 18:00expiration11570.101.90771.90370.0000
35732006.09.25 19:01close11580.101.90161.90360.000020.0015688.00
35742006.09.26 09:00buy stop11590.101.90211.89830.0000
35752006.09.26 09:00sell stop11600.101.89831.90210.0000
35762006.09.26 09:12sell11600.101.89831.90210.0000
35772006.09.26 11:00modify11600.101.89831.89830.0000
35782006.09.26 18:00expiration11590.101.90211.89830.0000
35792006.09.26 19:01close11600.101.89581.89830.000025.0015713.00
35802006.09.27 09:00buy stop11610.101.89501.89160.0000
35812006.09.27 09:00sell stop11620.101.89161.89500.0000
35822006.09.27 09:07buy11610.101.89501.89160.0000
35832006.09.27 09:45s/l11610.101.89161.89160.0000-34.0015679.00
35842006.09.27 09:45sell11620.101.89161.89500.0000
35852006.09.27 10:32modify11620.101.89161.89160.0000
35862006.09.27 13:08s/l11620.101.89161.89160.00000.0015679.00
35872006.09.28 09:00buy stop11630.101.88881.88480.0000
35882006.09.28 09:00sell stop11640.101.88171.88570.0000
35892006.09.28 09:12sell11640.101.88171.88570.0000
35902006.09.28 11:55modify11640.101.88171.88170.0000
35912006.09.28 18:00expiration11630.101.88881.88480.0000
35922006.09.28 19:01close11640.101.87541.88170.000063.0015742.00
35932006.09.29 09:00buy stop11650.101.87461.87060.0000
35942006.09.29 09:00sell stop11660.101.87001.87400.0000
35952006.09.29 09:15sell11660.101.87001.87400.0000
35962006.09.29 14:32modify11660.101.87001.87000.0000
35972006.09.29 17:24s/l11660.101.87001.87000.00000.0015742.00
35982006.09.29 18:00expiration11650.101.87461.87060.0000
35992006.10.02 09:00buy stop11670.101.87371.86970.0000
36002006.10.02 09:00sell stop11680.101.86971.87370.0000
36012006.10.02 09:10sell11680.101.86971.87370.0000
36022006.10.02 10:35s/l11680.101.87371.87370.0000-40.0015702.00
36032006.10.02 10:35buy11670.101.87371.86970.0000
36042006.10.02 15:34modify11670.101.87371.87370.0000
36052006.10.02 19:01close11670.101.88651.87370.0000128.0015830.00
36062006.10.03 09:00buy stop11690.101.88901.88600.0000
36072006.10.03 09:00sell stop11700.101.88601.88900.0000
36082006.10.03 09:36buy11690.101.88901.88600.0000
36092006.10.03 18:00expiration11700.101.88601.88900.0000
36102006.10.03 18:41s/l11690.101.88601.88600.0000-30.0015800.00
36112006.10.04 09:00sell stop11710.101.88281.88680.0000
36122006.10.04 10:47sell11710.101.88281.88680.0000
36132006.10.04 13:12modify11710.101.88281.88280.0000
36142006.10.04 16:00s/l11710.101.88281.88280.00000.0015800.00
36152006.10.05 09:00buy stop11720.101.88711.88370.0000
36162006.10.05 09:00sell stop11730.101.88371.88710.0000
36172006.10.05 13:00sell11730.101.88371.88710.0000
36182006.10.05 14:31modify11730.101.88371.88370.0000
36192006.10.05 18:00expiration11720.101.88711.88370.0000
36202006.10.05 19:01close11730.101.87871.88370.000050.0015850.00
36212006.10.06 09:00buy stop11740.101.87781.87380.0000
36222006.10.06 09:00sell stop11750.101.87351.87750.0000
36232006.10.06 09:00sell11750.101.87351.87750.0000
36242006.10.06 11:12s/l11750.101.87751.87750.0000-40.0015810.00
36252006.10.06 11:13buy11740.101.87781.87380.0000
36262006.10.06 14:10modify11740.101.87781.87780.0000
36272006.10.06 14:52s/l11740.101.87781.87780.00000.0015810.00
36282006.10.09 09:00buy stop11760.101.87161.86760.0000
36292006.10.09 09:00sell stop11770.101.86731.87130.0000
36302006.10.09 09:19sell11770.101.86731.87130.0000
36312006.10.09 18:00expiration11760.101.87161.86760.0000
36322006.10.09 19:01close11770.101.86631.87130.000010.0015820.00
36332006.10.10 09:00buy stop11780.101.87071.86670.0000
36342006.10.10 09:00sell stop11790.101.86531.86930.0000
36352006.10.10 10:08sell11790.101.86531.86930.0000
36362006.10.10 10:30modify11790.101.86531.86530.0000
36372006.10.10 18:00expiration11780.101.87071.86670.0000
36382006.10.10 19:01close11790.101.85501.86530.0000103.0015923.00
36392006.10.11 09:00buy stop11800.101.85611.85210.0000
36402006.10.11 09:00sell stop11810.101.85121.85520.0000
36412006.10.11 09:28buy11800.101.85611.85210.0000
36422006.10.11 18:00expiration11810.101.85121.85520.0000
36432006.10.11 19:01close11800.101.85661.85210.00005.0015928.00
36442006.10.12 09:00buy stop11820.101.85901.85580.0000
36452006.10.12 09:00sell stop11830.101.85581.85900.0000
36462006.10.12 09:05buy11820.101.85901.85580.0000
36472006.10.12 11:18s/l11820.101.85581.85580.0000-32.0015896.00
36482006.10.12 11:18sell11830.101.85581.85900.0000
36492006.10.12 19:01close11830.101.85681.85900.0000-10.0015886.00
36502006.10.13 09:00buy stop11840.101.86371.85970.0000
36512006.10.13 09:00sell stop11850.101.85941.86340.0000
36522006.10.13 13:03sell11850.101.85941.86340.0000
36532006.10.13 14:30s/l11850.101.86341.86340.0000-40.0015846.00
36542006.10.13 14:31buy11840.101.86371.85970.0000
36552006.10.13 14:33s/l11840.101.85971.85970.0000-40.0015806.00
36562006.10.16 09:00buy stop11860.101.85761.85380.0000
36572006.10.16 09:00sell stop11870.101.85381.85760.0000
36582006.10.16 09:11buy11860.101.85761.85380.0000
36592006.10.16 10:36modify11860.101.85761.85760.0000
36602006.10.16 18:00expiration11870.101.85381.85760.0000
36612006.10.16 19:01close11860.101.86021.85760.000026.0015832.00
36622006.10.17 09:00buy stop11880.101.86381.86030.0000
36632006.10.17 09:00sell stop11890.101.86031.86380.0000
36642006.10.17 10:31buy11880.101.86381.86030.0000
36652006.10.17 12:18modify11880.101.86381.86380.0000
36662006.10.17 18:00expiration11890.101.86031.86380.0000
36672006.10.17 19:01close11880.101.87151.86380.000077.0015909.00
36682006.10.18 09:00buy stop11900.101.87431.87070.0000
36692006.10.18 09:00sell stop11910.101.87071.87430.0000
36702006.10.18 10:41sell11910.101.87071.87430.0000
36712006.10.18 15:22modify11910.101.87071.87070.0000
36722006.10.18 18:00expiration11900.101.87431.87070.0000
36732006.10.18 19:01close11910.101.86811.87070.000026.0015935.00
36742006.10.19 09:00buy stop11920.101.86991.86720.0000
36752006.10.19 09:00sell stop11930.101.86721.86990.0000
36762006.10.19 09:02buy11920.101.86991.86720.0000
36772006.10.19 10:48s/l11920.101.86721.86720.0000-27.0015908.00
36782006.10.19 10:48sell11930.101.86721.86990.0000
36792006.10.19 11:31s/l11930.101.86991.86990.0000-27.0015881.00
36802006.10.20 09:00buy stop11940.101.87841.87530.0000
36812006.10.20 09:00sell stop11950.101.87531.87840.0000
36822006.10.20 10:22buy11940.101.87841.87530.0000
36832006.10.20 11:00modify11940.101.87841.87840.0000
36842006.10.20 18:00expiration11950.101.87531.87840.0000
36852006.10.20 19:01close11940.101.88311.87840.000047.0015928.00
36862006.10.23 09:00buy stop11960.101.88201.87860.0000
36872006.10.23 09:00sell stop11970.101.87861.88200.0000
36882006.10.23 09:08sell11970.101.87861.88200.0000
36892006.10.23 11:12modify11970.101.87861.87860.0000
36902006.10.23 18:00expiration11960.101.88201.87860.0000
36912006.10.23 19:01close11970.101.87191.87860.000067.0015995.00
36922006.10.24 09:00buy stop11980.101.87121.86840.0000
36932006.10.24 09:00sell stop11990.101.86841.87120.0000
36942006.10.24 09:15buy11980.101.87121.86840.0000
36952006.10.24 09:29s/l11980.101.86841.86840.0000-28.0015967.00
36962006.10.24 09:29sell11990.101.86841.87120.0000
36972006.10.24 13:44s/l11990.101.87121.87120.0000-28.0015939.00
36982006.10.25 09:00buy stop12000.101.87541.87290.0000
36992006.10.25 09:00sell stop12010.101.87291.87540.0000
37002006.10.25 09:23buy12000.101.87541.87290.0000
37012006.10.25 18:00expiration12010.101.87291.87540.0000
37022006.10.25 19:01close12000.101.87681.87290.000014.0015953.00
37032006.10.26 09:00buy stop12020.101.88221.87940.0000
37042006.10.26 09:00sell stop12030.101.87941.88220.0000
37052006.10.26 09:01buy12020.101.88221.87940.0000
37062006.10.26 14:32modify12020.101.88221.88220.0000
37072006.10.26 18:00expiration12030.101.87941.88220.0000
37082006.10.26 19:01close12020.101.89151.88220.000093.0016046.00
37092006.10.27 09:00buy stop12040.101.89201.88800.0000
37102006.10.27 09:00sell stop12050.101.88771.89170.0000
37112006.10.27 09:22sell12050.101.88771.89170.0000
37122006.10.27 13:06s/l12050.101.89171.89170.0000-40.0016006.00
37132006.10.27 13:07buy12040.101.89201.88800.0000
37142006.10.27 14:33modify12040.101.89201.89200.0000
37152006.10.27 19:01close12040.101.89681.89200.000048.0016054.00
37162006.10.30 09:00sell stop12060.101.89581.89920.0000
37172006.10.30 09:15buy stop12070.101.89921.89580.0000
37182006.10.30 09:32sell12060.101.89581.89920.0000
37192006.10.30 10:56s/l12060.101.89921.89920.0000-34.0016020.00
37202006.10.30 10:56buy12070.101.89921.89580.0000
37212006.10.30 14:46modify12070.101.89921.89920.0000
37222006.10.30 19:01close12070.101.90231.89920.000031.0016051.00
37232006.10.31 09:00buy stop12080.101.90131.89880.0000
37242006.10.31 09:00sell stop12090.101.89881.90130.0000
37252006.10.31 09:24sell12090.101.89881.90130.0000
37262006.10.31 10:40s/l12090.101.90131.90130.0000-25.0016026.00
37272006.10.31 10:40buy12080.101.90131.89880.0000
37282006.10.31 12:35s/l12080.101.89881.89880.0000-25.0016001.00
37292006.11.01 09:01buy stop12100.101.90801.90550.0000
37302006.11.01 09:01sell stop12110.101.90551.90800.0000
37312006.11.01 09:59sell12110.101.90551.90800.0000
37322006.11.01 10:47s/l12110.101.90801.90800.0000-25.0015976.00
37332006.11.01 10:47buy12100.101.90801.90550.0000
37342006.11.01 17:03modify12100.101.90801.90800.0000
37352006.11.01 17:53s/l12100.101.90801.90800.00000.0015976.00
37362006.11.02 09:00buy stop12120.101.90841.90440.0000
37372006.11.02 09:00sell stop12130.101.90391.90790.0000
37382006.11.02 09:23sell12130.101.90391.90790.0000
37392006.11.02 11:28s/l12130.101.90791.90790.0000-40.0015936.00
37402006.11.02 11:38buy12120.101.90841.90440.0000
37412006.11.02 19:01close12120.101.90841.90440.00000.0015936.00
37422006.11.03 09:00buy stop12140.101.90891.90490.0000
37432006.11.03 09:00sell stop12150.101.90441.90840.0000
37442006.11.03 09:49buy12140.101.90891.90490.0000
37452006.11.03 14:31s/l12140.101.90491.90490.0000-40.0015896.00
37462006.11.03 14:31sell12150.101.90441.90840.0000
37472006.11.03 14:39modify12150.101.90441.90440.0000
37482006.11.03 19:01close12150.101.90041.90440.000040.0015936.00
37492006.11.06 09:00buy stop12160.101.90171.89880.0000
37502006.11.06 09:00sell stop12170.101.89881.90170.0000
37512006.11.06 09:09sell12170.101.89881.90170.0000
37522006.11.06 18:00expiration12160.101.90171.89880.0000
37532006.11.06 19:03close12170.101.89741.90170.000014.0015950.00
37542006.11.07 09:00buy stop12180.101.90531.90270.0000
37552006.11.07 09:00sell stop12190.101.90271.90530.0000
37562006.11.07 10:31buy12180.101.90531.90270.0000
37572006.11.07 15:31modify12180.101.90531.90530.0000
37582006.11.07 18:00expiration12190.101.90271.90530.0000
37592006.11.07 19:01close12180.101.90871.90530.000034.0015984.00
37602006.11.08 09:01buy stop12200.101.90721.90320.0000
37612006.11.08 09:01sell stop12210.101.90291.90690.0000
37622006.11.08 09:47buy12200.101.90721.90320.0000
37632006.11.08 15:12s/l12200.101.90321.90320.0000-40.0015944.00
37642006.11.08 15:12sell12210.101.90291.90690.0000
37652006.11.08 18:18s/l12210.101.90691.90690.0000-40.0015904.00
37662006.11.09 09:00buy stop12220.101.90761.90370.0000
37672006.11.09 09:00sell stop12230.101.90371.90760.0000
37682006.11.09 09:33buy12220.101.90761.90370.0000
37692006.11.09 13:01s/l12220.101.90371.90370.0000-39.0015865.00
37702006.11.09 13:01sell12230.101.90371.90760.0000
37712006.11.09 14:38modify12230.101.90371.90370.0000
37722006.11.09 17:22s/l12230.101.90371.90370.00000.0015865.00
37732006.11.10 09:00buy stop12240.101.91121.90720.0000
37742006.11.10 09:00sell stop12250.101.90661.91060.0000
37752006.11.10 09:29buy12240.101.91121.90720.0000
37762006.11.10 09:58modify12240.101.91121.91120.0000
37772006.11.10 18:00expiration12250.101.90661.91060.0000
37782006.11.10 19:01close12240.101.91251.91120.000013.0015878.00
37792006.11.13 09:00buy stop12260.101.91411.91080.0000
37802006.11.13 09:00sell stop12270.101.91081.91410.0000
37812006.11.13 09:06sell12270.101.91081.91410.0000
37822006.11.13 11:00modify12270.101.91081.91080.0000
37832006.11.13 18:00expiration12260.101.91411.91080.0000
37842006.11.13 19:01close12270.101.90101.91080.000098.0015976.00
37852006.11.14 09:00buy stop12280.101.90491.90090.0000
37862006.11.14 09:00sell stop12290.101.90051.90450.0000
37872006.11.14 09:52buy12280.101.90491.90090.0000
37882006.11.14 10:31s/l12280.101.90091.90090.0000-40.0015936.00
37892006.11.14 10:32sell12290.101.90051.90450.0000
37902006.11.14 12:02modify12290.101.90051.90050.0000
37912006.11.14 14:32s/l12290.101.90051.90050.00000.0015936.00
37922006.11.15 09:00buy stop12300.101.89701.89300.0000
37932006.11.15 09:00sell stop12310.101.89261.89660.0000
37942006.11.15 10:34sell12310.101.89261.89660.0000
37952006.11.15 11:25modify12310.101.89261.89260.0000
37962006.11.15 18:00expiration12300.101.89701.89300.0000
37972006.11.15 19:02close12310.101.88951.89260.000031.0015967.00
37982006.11.16 09:00buy stop12320.101.88971.88650.0000
37992006.11.16 09:00sell stop12330.101.88651.88970.0000
38002006.11.16 09:13sell12330.101.88651.88970.0000
38012006.11.16 10:30s/l12330.101.88971.88970.0000-32.0015935.00
38022006.11.16 10:30buy12320.101.88971.88650.0000
38032006.11.16 19:01close12320.101.88721.88650.0000-25.0015910.00
38042006.11.17 09:00buy stop12340.101.88901.88540.0000
38052006.11.17 09:00sell stop12350.101.88541.88900.0000
38062006.11.17 09:00sell12350.101.88541.88900.0000
38072006.11.17 15:39s/l12350.101.88901.88900.0000-36.0015874.00
38082006.11.17 15:39buy12340.101.88901.88540.0000
38092006.11.17 16:03modify12340.101.88901.88900.0000
38102006.11.17 19:01close12340.101.89441.88900.000054.0015928.00
38112006.11.20 09:00buy stop12360.101.89581.89330.0000
38122006.11.20 09:00sell stop12370.101.89331.89580.0000
38132006.11.20 09:26sell12370.101.89331.89580.0000
38142006.11.20 10:37s/l12370.101.89581.89580.0000-25.0015903.00
38152006.11.20 10:37buy12360.101.89581.89330.0000
38162006.11.20 19:02close12360.101.89691.89330.000011.0015914.00
38172006.11.21 09:00buy stop12380.101.89881.89550.0000
38182006.11.21 09:00sell stop12390.101.89551.89880.0000
38192006.11.21 10:39buy12380.101.89881.89550.0000
38202006.11.21 18:01expiration12390.101.89551.89880.0000
38212006.11.21 19:01close12380.101.89791.89550.0000-9.0015905.00
38222006.11.22 09:00buy stop12400.101.90511.90120.0000
38232006.11.22 09:00sell stop12410.101.90121.90510.0000
38242006.11.22 09:35buy12400.101.90511.90120.0000
38252006.11.22 13:21modify12400.101.90511.90510.0000
38262006.11.22 18:00expiration12410.101.90121.90510.0000
38272006.11.22 19:01close12400.101.91341.90510.000083.0015988.00
38282006.11.23 09:00buy stop12420.101.91481.91230.0000
38292006.11.23 09:00sell stop12430.101.91231.91480.0000
38302006.11.23 09:09buy12420.101.91481.91230.0000
38312006.11.23 18:00expiration12430.101.91231.91480.0000
38322006.11.23 19:02close12420.101.91611.91230.000013.0016001.00
38332006.11.24 09:00buy stop12440.101.91871.91530.0000
38342006.11.24 09:00sell stop12450.101.91531.91870.0000
38352006.11.24 09:02buy12440.101.91871.91530.0000
38362006.11.24 09:27modify12440.101.91871.91870.0000
38372006.11.24 18:00expiration12450.101.91531.91870.0000
38382006.11.24 19:01close12440.101.93191.91870.0000132.0016133.00
38392006.11.27 09:00buy stop12460.101.93931.93530.0000
38402006.11.27 09:00sell stop12470.101.93461.93860.0000
38412006.11.27 09:13buy12460.101.93931.93530.0000
38422006.11.27 09:29s/l12460.101.93531.93530.0000-40.0016093.00
38432006.11.27 09:30sell12470.101.93461.93860.0000
38442006.11.27 10:54s/l12470.101.93861.93860.0000-40.0016053.00
38452006.11.28 09:00buy stop12480.101.94321.93920.0000
38462006.11.28 09:00sell stop12490.101.93691.94090.0000
38472006.11.28 09:01buy12480.101.94321.93920.0000
38482006.11.28 14:30modify12480.101.94321.94320.0000
38492006.11.28 18:00expiration12490.101.93691.94090.0000
38502006.11.28 19:01close12480.101.94711.94320.000039.0016092.00
38512006.11.29 09:00buy stop12500.101.95331.94930.0000
38522006.11.29 09:00sell stop12510.101.94891.95290.0000
38532006.11.29 09:04sell12510.101.94891.95290.0000
38542006.11.29 14:33s/l12510.101.95291.95290.0000-40.0016052.00
38552006.11.29 14:34buy12500.101.95331.94930.0000
38562006.11.29 14:54s/l12500.101.94931.94930.0000-40.0016012.00
38572006.11.30 09:00buy stop12520.101.95671.95270.0000
38582006.11.30 09:00sell stop12530.101.94991.95390.0000
38592006.11.30 10:25buy12520.101.95671.95270.0000
38602006.11.30 16:04modify12520.101.95671.95670.0000
38612006.11.30 18:00expiration12530.101.94991.95390.0000
38622006.11.30 19:01close12520.101.96731.95670.0000106.0016118.00
38632006.12.01 09:00buy stop12540.101.97521.97170.0000
38642006.12.01 09:00sell stop12550.101.97171.97520.0000
38652006.12.01 09:03sell12550.101.97171.97520.0000
38662006.12.01 09:56modify12550.101.97171.97170.0000
38672006.12.01 15:20s/l12550.101.97171.97170.00000.0016118.00
38682006.12.01 16:01buy12540.101.97521.97170.0000
38692006.12.01 16:28modify12540.101.97521.97520.0000
38702006.12.01 19:02close12540.101.97931.97520.000041.0016159.00
38712006.12.04 09:00buy stop12560.101.98111.97710.0000
38722006.12.04 09:00sell stop12570.101.97551.97950.0000
38732006.12.04 09:08sell12570.101.97551.97950.0000
38742006.12.04 09:59s/l12570.101.97951.97950.0000-40.0016119.00
38752006.12.04 18:00expiration12560.101.98111.97710.0000
38762006.12.05 09:00buy stop12580.101.97951.97550.0000
38772006.12.05 09:00sell stop12590.101.97481.97880.0000
38782006.12.05 09:20sell12590.101.97481.97880.0000
38792006.12.05 11:34s/l12590.101.97881.97880.0000-40.0016079.00
38802006.12.05 14:31buy12580.101.97951.97550.0000
38812006.12.05 14:50s/l12580.101.97551.97550.0000-40.0016039.00
38822006.12.06 09:00buy stop12600.101.97331.96930.0000
38832006.12.06 09:00sell stop12610.101.96851.97250.0000
38842006.12.06 10:18sell12610.101.96851.97250.0000
38852006.12.06 10:40modify12610.101.96851.96850.0000
38862006.12.06 16:20s/l12610.101.96851.96850.00000.0016039.00
38872006.12.06 18:00expiration12600.101.97331.96930.0000
38882006.12.07 09:00buy stop12620.101.97121.96820.0000
38892006.12.07 09:00sell stop12630.101.96821.97120.0000
38902006.12.07 09:03buy12620.101.97121.96820.0000
38912006.12.07 09:40s/l12620.101.96821.96820.0000-30.0016009.00
38922006.12.07 09:40sell12630.101.96821.97120.0000
38932006.12.07 14:42modify12630.101.96821.96820.0000
38942006.12.07 19:01close12630.101.96351.96820.000047.0016056.00
38952006.12.08 09:00buy stop12640.101.96261.95940.0000
38962006.12.08 09:00sell stop12650.101.95941.96260.0000
38972006.12.08 11:08sell12650.101.95941.96260.0000
38982006.12.08 14:30modify12650.101.95941.95940.0000
38992006.12.08 14:46s/l12650.101.95941.95940.00000.0016056.00
39002006.12.08 14:46buy12640.101.96261.95940.0000
39012006.12.08 14:53modify12640.101.96261.96260.0000
39022006.12.08 17:49s/l12640.101.96261.96260.00000.0016056.00
39032006.12.11 09:00buy stop12660.101.95701.95300.0000
39042006.12.11 09:00sell stop12670.101.94871.95270.0000
39052006.12.11 11:32sell12670.101.94871.95270.0000
39062006.12.11 16:31s/l12670.101.95271.95270.0000-40.0016016.00
39072006.12.11 18:00expiration12660.101.95701.95300.0000
39082006.12.12 09:00buy stop12680.101.96301.95900.0000
39092006.12.12 09:00sell stop12690.101.95801.96200.0000
39102006.12.12 09:04sell12690.101.95801.96200.0000
39112006.12.12 10:29s/l12690.101.96201.96200.0000-40.0015976.00
39122006.12.12 10:29buy12680.101.96301.95900.0000
39132006.12.12 15:36modify12680.101.96301.96300.0000
39142006.12.12 19:02close12680.101.96491.96300.000019.0015995.00
39152006.12.13 09:00buy stop12700.101.97141.96770.0000
39162006.12.13 09:00sell stop12710.101.96771.97140.0000
39172006.12.13 09:36sell12710.101.96771.97140.0000
39182006.12.13 10:29s/l12710.101.97141.97140.0000-37.0015958.00
39192006.12.13 10:29buy12700.101.97141.96770.0000
39202006.12.13 14:29s/l12700.101.96771.96770.0000-37.0015921.00
39212006.12.14 09:00sell stop12720.101.96551.96950.0000
39222006.12.14 09:30buy stop12730.101.96981.96580.0000
39232006.12.14 12:07sell12720.101.96551.96950.0000
39242006.12.14 14:30modify12720.101.96551.96550.0000
39252006.12.14 18:30expiration12730.101.96981.96580.0000
39262006.12.14 19:02close12720.101.96131.96550.000042.0015963.00
39272006.12.15 09:00buy stop12740.101.96451.96060.0000
39282006.12.15 09:00sell stop12750.101.96061.96450.0000
39292006.12.15 10:12sell12750.101.96061.96450.0000
39302006.12.15 10:48modify12750.101.96061.96060.0000
39312006.12.15 14:29s/l12750.101.96061.96060.00000.0015963.00
39322006.12.15 14:29buy12740.101.96451.96060.0000
39332006.12.15 15:36s/l12740.101.96061.96060.0000-39.0015924.00
39342006.12.18 09:00buy stop12760.101.95831.95440.0000
39352006.12.18 09:00sell stop12770.101.95441.95830.0000
39362006.12.18 10:07sell12770.101.95441.95830.0000
39372006.12.18 11:39modify12770.101.95441.95440.0000
39382006.12.18 18:00expiration12760.101.95831.95440.0000
39392006.12.18 19:01close12770.101.94621.95440.000082.0016006.00
39402006.12.19 09:00buy stop12780.101.95371.94970.0000
39412006.12.19 09:00sell stop12790.101.94801.95200.0000
39422006.12.19 09:04buy12780.101.95371.94970.0000
39432006.12.19 09:29modify12780.101.95371.95370.0000
39442006.12.19 18:00expiration12790.101.94801.95200.0000
39452006.12.19 19:01close12780.101.96631.95370.0000126.0016132.00
39462006.12.20 09:00buy stop12800.101.97521.97120.0000
39472006.12.20 09:00sell stop12810.101.96851.97250.0000
39482006.12.20 16:35sell12810.101.96851.97250.0000
39492006.12.20 17:50modify12810.101.96851.96850.0000
39502006.12.20 18:00expiration12800.101.97521.97120.0000
39512006.12.20 19:01close12810.101.96281.96850.000057.0016189.00
39522006.12.21 09:14buy stop12820.101.96871.96540.0000
39532006.12.21 09:14sell stop12830.101.96541.96870.0000
39542006.12.21 09:36buy12820.101.96871.96540.0000
39552006.12.21 11:38s/l12820.101.96541.96540.0000-33.0016156.00
39562006.12.21 11:38sell12830.101.96541.96870.0000
39572006.12.21 13:38modify12830.101.96541.96540.0000
39582006.12.21 19:01close12830.101.96101.96540.000044.0016200.00
39592006.12.22 09:00buy stop12840.101.96531.96260.0000
39602006.12.22 09:00sell stop12850.101.96261.96530.0000
39612006.12.22 09:09sell12850.101.96261.96530.0000
39622006.12.22 09:51s/l12850.101.96531.96530.0000-27.0016173.00
39632006.12.22 09:51buy12840.101.96531.96260.0000
39642006.12.22 15:20s/l12840.101.96261.96260.0000-27.0016146.00
39652006.12.26 12:01sell stop12860.101.95661.95910.0000
39662006.12.26 14:50sell12860.101.95661.95910.0000
39672006.12.26 18:56modify12860.101.95661.95660.0000
39682006.12.26 19:01close12860.101.95261.95660.000040.0016186.00
39692006.12.27 09:00buy stop12870.101.96221.95920.0000
39702006.12.27 09:00sell stop12880.101.95921.96220.0000
39712006.12.27 09:03sell12880.101.95921.96220.0000
39722006.12.27 13:54s/l12880.101.96221.96220.0000-30.0016156.00
39732006.12.27 13:54buy12870.101.96221.95920.0000
39742006.12.27 15:06s/l12870.101.95921.95920.0000-30.0016126.00
39752006.12.28 09:01buy stop12890.101.95781.95520.0000
39762006.12.28 09:01sell stop12900.101.95521.95780.0000
39772006.12.28 09:24buy12890.101.95781.95520.0000
39782006.12.28 13:35modify12890.101.95781.95780.0000
39792006.12.28 16:03s/l12890.101.95781.95780.00000.0016126.00
39802006.12.28 18:01expiration12900.101.95521.95780.0000
39812006.12.29 09:00buy stop12910.101.96731.96400.0000
39822006.12.29 09:00sell stop12920.101.96401.96730.0000
39832006.12.29 09:15sell12920.101.96401.96730.0000
39842006.12.29 09:52modify12920.101.96401.96400.0000
39852006.12.29 13:03s/l12920.101.96401.96400.00000.0016126.00
39862006.12.29 18:00expiration12910.101.96731.96400.0000
39872007.01.02 09:00buy stop12930.101.97051.96650.0000
39882007.01.02 09:00sell stop12940.101.96351.96750.0000
39892007.01.02 09:24buy12930.101.97051.96650.0000
39902007.01.02 18:00expiration12940.101.96351.96750.0000
39912007.01.02 19:01close12930.101.97351.96650.000030.0016156.00
39922007.01.03 09:00buy stop12950.101.97301.96980.0000
39932007.01.03 09:00sell stop12960.101.96981.97300.0000
39942007.01.03 10:33sell12960.101.96981.97300.0000
39952007.01.03 11:17modify12960.101.96981.96980.0000
39962007.01.03 18:00expiration12950.101.97301.96980.0000
39972007.01.03 19:02close12960.101.95031.96980.0000195.0016351.00
39982007.01.04 09:00buy stop12970.101.95261.94990.0000
39992007.01.04 09:00sell stop12980.101.94991.95260.0000
40002007.01.04 09:01sell12980.101.94991.95260.0000
40012007.01.04 09:13modify12980.101.94991.94990.0000
40022007.01.04 18:01expiration12970.101.95261.94990.0000
40032007.01.04 19:01close12980.101.94431.94990.000056.0016407.00
40042007.01.05 09:00buy stop12990.101.94371.93970.0000
40052007.01.05 09:00sell stop13000.101.93691.94090.0000
40062007.01.05 14:29sell13000.101.93691.94090.0000
40072007.01.05 14:30modify13000.101.93691.93690.0000
40082007.01.05 18:00expiration12990.101.94371.93970.0000
40092007.01.05 19:02close13000.101.92971.93690.000072.0016479.00
40102007.01.08 09:00buy stop13010.101.93461.93060.0000
40112007.01.08 09:00sell stop13020.101.93021.93420.0000
40122007.01.08 09:00sell13020.101.93021.93420.0000
40132007.01.08 09:33s/l13020.101.93421.93420.0000-40.0016439.00
40142007.01.08 09:53buy13010.101.93461.93060.0000
40152007.01.08 14:36s/l13010.101.93061.93060.0000-40.0016399.00
40162007.01.09 09:00buy stop13030.101.94591.94190.0000
40172007.01.09 09:00sell stop13040.101.94141.94540.0000
40182007.01.09 09:53sell13040.101.94141.94540.0000
40192007.01.09 18:00expiration13030.101.94591.94190.0000
40202007.01.09 19:01close13040.101.94021.94540.000012.0016411.00
40212007.01.10 09:00buy stop13050.101.94121.93720.0000
40222007.01.10 09:00sell stop13060.101.93681.94080.0000
40232007.01.10 09:03buy13050.101.94121.93720.0000
40242007.01.10 10:29s/l13050.101.93721.93720.0000-40.0016371.00
40252007.01.10 10:29sell13060.101.93681.94080.0000
40262007.01.10 16:15modify13060.101.93681.93680.0000
40272007.01.10 19:01close13060.101.93311.93680.000037.0016408.00
40282007.01.11 09:00buy stop13070.101.93521.93150.0000
40292007.01.11 09:00sell stop13080.101.93151.93520.0000
40302007.01.11 09:12buy13070.101.93521.93150.0000
40312007.01.11 10:39modify13070.101.93521.93520.0000
40322007.01.11 18:00expiration13080.101.93151.93520.0000
40332007.01.11 19:01close13070.101.94441.93520.000092.0016500.00
40342007.01.12 09:00buy stop13090.101.94891.94550.0000
40352007.01.12 09:00sell stop13100.101.94551.94890.0000
40362007.01.12 09:15sell13100.101.94551.94890.0000
40372007.01.12 10:48s/l13100.101.94891.94890.0000-34.0016466.00
40382007.01.12 10:48buy13090.101.94891.94550.0000
40392007.01.12 14:30s/l13090.101.94551.94550.0000-34.0016432.00
40402007.01.15 09:00buy stop13110.101.96331.95930.0000
40412007.01.15 09:00sell stop13120.101.95841.96240.0000
40422007.01.15 09:19buy13110.101.96331.95930.0000
40432007.01.15 18:00expiration13120.101.95841.96240.0000
40442007.01.15 19:03close13110.101.96381.95930.00005.0016437.00
40452007.01.16 09:00buy stop13130.101.96921.96520.0000
40462007.01.16 09:00sell stop13140.101.96491.96890.0000
40472007.01.16 10:00sell13140.101.96491.96890.0000
40482007.01.16 10:29s/l13140.101.96891.96890.0000-40.0016397.00
40492007.01.16 10:29buy13130.101.96921.96520.0000
40502007.01.16 10:42s/l13130.101.96521.96520.0000-40.0016357.00
40512007.01.17 09:00buy stop13150.101.96571.96170.0000
40522007.01.17 09:00sell stop13160.101.96141.96540.0000
40532007.01.17 09:00buy13150.101.96571.96170.0000
40542007.01.17 15:52modify13150.101.96571.96570.0000
40552007.01.17 18:00expiration13160.101.96141.96540.0000
40562007.01.17 19:01close13150.101.97101.96570.000053.0016410.00
40572007.01.18 09:00buy stop13170.101.97571.97170.0000
40582007.01.18 09:00sell stop13180.101.97171.97570.0000
40592007.01.18 09:04buy13170.101.97571.97170.0000
40602007.01.18 10:59s/l13170.101.97171.97170.0000-40.0016370.00
40612007.01.18 10:59sell13180.101.97171.97570.0000
40622007.01.18 14:30modify13180.101.97171.97170.0000
40632007.01.18 15:26s/l13180.101.97171.97170.00000.0016370.00
40642007.01.19 09:00sell stop13190.101.97341.97620.0000
40652007.01.19 09:15buy stop13200.101.97621.97340.0000
40662007.01.19 10:12sell13190.101.97341.97620.0000
40672007.01.19 10:29s/l13190.101.97621.97620.0000-28.0016342.00
40682007.01.19 10:29buy13200.101.97621.97340.0000
40692007.01.19 10:38s/l13200.101.97341.97340.0000-28.0016314.00
40702007.01.22 09:00buy stop13210.101.97591.97320.0000
40712007.01.22 09:00sell stop13220.101.97321.97590.0000
40722007.01.22 10:33sell13220.101.97321.97590.0000
40732007.01.22 12:57s/l13220.101.97591.97590.0000-27.0016287.00
40742007.01.22 12:57buy13210.101.97591.97320.0000
40752007.01.22 16:48s/l13210.101.97321.97320.0000-27.0016260.00
40762007.01.23 09:00buy stop13230.101.98311.97910.0000
40772007.01.23 09:00sell stop13240.101.97681.98080.0000
40782007.01.23 09:10buy13230.101.98311.97910.0000
40792007.01.23 12:45modify13230.101.98311.98310.0000
40802007.01.23 18:00expiration13240.101.97681.98080.0000
40812007.01.23 19:02close13230.101.98411.98310.000010.0016270.00
40822007.01.24 09:00buy stop13250.101.97901.97500.0000
40832007.01.24 09:00sell stop13260.101.97281.97680.0000
40842007.01.24 09:16sell13260.101.97281.97680.0000
40852007.01.24 11:16s/l13260.101.97681.97680.0000-40.0016230.00
40862007.01.24 18:00expiration13250.101.97901.97500.0000
40872007.01.25 09:00buy stop13270.101.97011.96610.0000
40882007.01.25 09:00sell stop13280.101.96441.96840.0000
40892007.01.25 09:03buy13270.101.97011.96610.0000
40902007.01.25 18:00expiration13280.101.96441.96840.0000
40912007.01.25 19:01close13270.101.97111.96610.000010.0016240.00
40922007.01.26 09:00buy stop13290.101.96841.96440.0000
40932007.01.26 09:00sell stop13300.101.96431.96830.0000
40942007.01.26 09:07sell13300.101.96431.96830.0000
40952007.01.26 11:50modify13300.101.96431.96430.0000
40962007.01.26 18:00expiration13290.101.96841.96440.0000
40972007.01.26 19:01close13300.101.95971.96430.000046.0016286.00
40982007.01.29 09:00sell stop13310.101.95571.95970.0000
40992007.01.29 09:15buy stop13320.101.96041.95640.0000
41002007.01.29 12:24sell13310.101.95571.95970.0000
41012007.01.29 18:00s/l13310.101.95971.95970.0000-40.0016246.00
41022007.01.29 18:01buy13320.101.96041.95640.0000
41032007.01.29 19:01close13320.101.95911.95640.0000-13.0016233.00
41042007.01.30 09:00buy stop13330.101.96851.96450.0000
41052007.01.30 09:00sell stop13340.101.96181.96580.0000
41062007.01.30 09:26buy13330.101.96851.96450.0000
41072007.01.30 10:40s/l13330.101.96451.96450.0000-40.0016193.00
41082007.01.30 15:33sell13340.101.96181.96580.0000
41092007.01.30 19:02close13340.101.96241.96580.0000-6.0016187.00
41102007.01.31 09:00buy stop13350.101.96261.95860.0000
41112007.01.31 09:00sell stop13360.101.95651.96050.0000
41122007.01.31 09:00sell13360.101.95651.96050.0000
41132007.01.31 10:34modify13360.101.95651.95650.0000
41142007.01.31 16:26s/l13360.101.95651.95650.00000.0016187.00
41152007.01.31 17:09buy13350.101.96261.95860.0000
41162007.01.31 19:01close13350.101.96201.95860.0000-6.0016181.00
41172007.02.01 09:00buy stop13370.101.96651.96250.0000
41182007.02.01 09:00sell stop13380.101.96151.96550.0000
41192007.02.01 10:55buy13370.101.96651.96250.0000
41202007.02.01 15:48modify13370.101.96651.96650.0000
41212007.02.01 18:00expiration13380.101.96151.96550.0000
41222007.02.01 18:47s/l13370.101.96651.96650.00000.0016181.00
41232007.02.02 09:00buy stop13390.101.96791.96480.0000
41242007.02.02 09:00sell stop13400.101.96481.96790.0000
41252007.02.02 09:16sell13400.101.96481.96790.0000
41262007.02.02 10:03s/l13400.101.96791.96790.0000-31.0016150.00
41272007.02.02 10:03buy13390.101.96791.96480.0000
41282007.02.02 14:29modify13390.101.96791.96790.0000
41292007.02.02 15:01s/l13390.101.96791.96790.00000.0016150.00
41302007.02.05 09:00buy stop13410.101.96701.96300.0000
41312007.02.05 09:00sell stop13420.101.96281.96680.0000
41322007.02.05 10:16sell13420.101.96281.96680.0000
41332007.02.05 10:52modify13420.101.96281.96280.0000
41342007.02.05 18:00expiration13410.101.96701.96300.0000
41352007.02.05 19:01close13420.101.96031.96280.000025.0016175.00
41362007.02.06 09:00buy stop13430.101.96261.95880.0000
41372007.02.06 09:00sell stop13440.101.95881.96260.0000
41382007.02.06 09:02buy13430.101.96261.95880.0000
41392007.02.06 11:13modify13430.101.96261.96260.0000
41402007.02.06 18:00expiration13440.101.95881.96260.0000
41412007.02.06 19:01close13430.101.96931.96260.000067.0016242.00
41422007.02.07 09:00buy stop13450.101.97271.96880.0000
41432007.02.07 09:00sell stop13460.101.96881.97270.0000
41442007.02.07 10:29sell13460.101.96881.97270.0000
41452007.02.07 14:33s/l13460.101.97271.97270.0000-39.0016203.00
41462007.02.07 14:33buy13450.101.97271.96880.0000
41472007.02.07 15:59s/l13450.101.96881.96880.0000-39.0016164.00
41482007.02.08 09:00buy stop13470.101.97121.96720.0000
41492007.02.08 09:00sell stop13480.101.96681.97080.0000
41502007.02.08 09:11sell13480.101.96681.97080.0000
41512007.02.08 13:18modify13480.101.96681.96680.0000
41522007.02.08 18:00expiration13470.101.97121.96720.0000
41532007.02.08 19:01close13480.101.95791.96680.000089.0016253.00
41542007.02.09 09:00buy stop13490.101.95901.95500.0000
41552007.02.09 09:00sell stop13500.101.94861.95260.0000
41562007.02.09 09:42sell13500.101.94861.95260.0000
41572007.02.09 18:00expiration13490.101.95901.95500.0000
41582007.02.09 19:02close13500.101.95131.95260.0000-27.0016226.00
41592007.02.12 09:00buy stop13510.101.95621.95220.0000
41602007.02.12 09:00sell stop13520.101.95111.95510.0000
41612007.02.12 09:10sell13520.101.95111.95510.0000
41622007.02.12 10:32modify13520.101.95111.95110.0000
41632007.02.12 18:00expiration13510.101.95621.95220.0000
41642007.02.12 19:01close13520.101.94721.95110.000039.0016265.00
41652007.02.13 09:00buy stop13530.101.95211.94810.0000
41662007.02.13 09:00sell stop13540.101.94721.95120.0000
41672007.02.13 09:02buy13530.101.95211.94810.0000
41682007.02.13 10:29s/l13530.101.94811.94810.0000-40.0016225.00
41692007.02.13 10:29sell13540.101.94721.95120.0000
41702007.02.13 10:34modify13540.101.94721.94720.0000
41712007.02.13 19:04close13540.101.94541.94720.000018.0016243.00
41722007.02.14 09:00buy stop13550.101.95241.94840.0000
41732007.02.14 09:00sell stop13560.101.94631.95030.0000
41742007.02.14 09:10buy13550.101.95241.94840.0000
41752007.02.14 12:06modify13550.101.95241.95240.0000
41762007.02.14 18:00expiration13560.101.94631.95030.0000
41772007.02.14 19:01close13550.101.96141.95240.000090.0016333.00
41782007.02.15 09:00buy stop13570.101.96681.96320.0000
41792007.02.15 09:00sell stop13580.101.96321.96680.0000
41802007.02.15 09:14sell13580.101.96321.96680.0000
41812007.02.15 09:44s/l13580.101.96681.96680.0000-36.0016297.00
41822007.02.15 09:44buy13570.101.96681.96320.0000
41832007.02.15 10:30s/l13570.101.96321.96320.0000-36.0016261.00
41842007.02.16 09:00buy stop13590.101.95441.95040.0000
41852007.02.16 09:00sell stop13600.101.95011.95410.0000
41862007.02.16 09:00sell13600.101.95011.95410.0000
41872007.02.16 18:00expiration13590.101.95441.95040.0000
41882007.02.16 19:04close13600.101.95041.95410.0000-3.0016258.00
41892007.02.19 09:00buy stop13610.101.95521.95170.0000
41902007.02.19 09:00sell stop13620.101.95171.95520.0000
41912007.02.19 09:12sell13620.101.95171.95520.0000
41922007.02.19 11:19modify13620.101.95171.95170.0000
41932007.02.19 18:00expiration13610.101.95521.95170.0000
41942007.02.19 18:13s/l13620.101.95171.95170.00000.0016258.00
41952007.02.20 09:00buy stop13630.101.95541.95140.0000
41962007.02.20 09:00sell stop13640.101.95111.95510.0000
41972007.02.20 09:02sell13640.101.95111.95510.0000
41982007.02.20 16:27s/l13640.101.95511.95510.0000-40.0016218.00
41992007.02.20 16:27buy13630.101.95541.95140.0000
42002007.02.20 19:01close13630.101.95491.95140.0000-5.0016213.00
42012007.02.21 09:00buy stop13650.101.95751.95350.0000
42022007.02.21 09:00sell stop13660.101.95311.95710.0000
42032007.02.21 09:01buy13650.101.95751.95350.0000
42042007.02.21 10:29s/l13650.101.95351.95350.0000-40.0016173.00
42052007.02.21 10:33sell13660.101.95311.95710.0000
42062007.02.21 11:14modify13660.101.95311.95310.0000
42072007.02.21 13:11s/l13660.101.95311.95310.00000.0016173.00
42082007.02.22 09:00buy stop13670.101.95321.94920.0000
42092007.02.22 09:00sell stop13680.101.94671.95070.0000
42102007.02.22 09:37sell13680.101.94671.95070.0000
42112007.02.22 10:29s/l13680.101.95071.95070.0000-40.0016133.00
42122007.02.22 16:31buy13670.101.95321.94920.0000
42132007.02.22 17:23modify13670.101.95321.95320.0000
42142007.02.22 19:01close13670.101.95811.95320.000049.0016182.00
42152007.02.23 09:00buy stop13690.101.96041.95640.0000
42162007.02.23 09:00sell stop13700.101.95501.95900.0000
42172007.02.23 10:32sell13700.101.95501.95900.0000
42182007.02.23 13:43s/l13700.101.95901.95900.0000-40.0016142.00
42192007.02.23 13:51buy13690.101.96041.95640.0000
42202007.02.23 15:25modify13690.101.96041.96040.0000
42212007.02.23 19:02close13690.101.96381.96040.000034.0016176.00
42222007.02.26 09:00sell stop13710.101.96131.96530.0000
42232007.02.26 09:15buy stop13720.101.96571.96170.0000
42242007.02.26 09:32buy13720.101.96571.96170.0000
42252007.02.26 10:03s/l13720.101.96171.96170.0000-40.0016136.00
42262007.02.26 10:04sell13710.101.96131.96530.0000
42272007.02.26 19:02close13710.101.96181.96530.0000-5.0016131.00
42282007.02.27 09:00buy stop13730.101.96371.95970.0000
42292007.02.27 09:00sell stop13740.101.95861.96260.0000
42302007.02.27 09:17buy13730.101.96371.95970.0000
42312007.02.27 18:00expiration13740.101.95861.96260.0000
42322007.02.27 19:01close13730.101.96511.95970.000014.0016145.00
42332007.02.28 09:00buy stop13750.101.96231.95830.0000
42342007.02.28 09:00sell stop13760.101.95571.95970.0000
42352007.02.28 09:21sell13760.101.95571.95970.0000
42362007.02.28 13:56s/l13760.101.95971.95970.0000-40.0016105.00
42372007.02.28 14:08buy13750.101.96231.95830.0000
42382007.02.28 15:38s/l13750.101.95831.95830.0000-40.0016065.00
42392007.03.01 09:00buy stop13770.101.96221.95820.0000
42402007.03.01 09:00sell stop13780.101.95621.96020.0000
42412007.03.01 09:00buy13770.101.96221.95820.0000
42422007.03.01 16:00s/l13770.101.95821.95820.0000-40.0016025.00
42432007.03.01 17:03sell13780.101.95621.96020.0000
42442007.03.01 19:02close13780.101.95691.96020.0000-7.0016018.00
42452007.03.02 09:00buy stop13790.101.95681.95280.0000
42462007.03.02 09:00sell stop13800.101.95271.95670.0000
42472007.03.02 09:31sell13800.101.95271.95670.0000
42482007.03.02 12:20modify13800.101.95271.95270.0000
42492007.03.02 18:00expiration13790.101.95681.95280.0000
42502007.03.02 19:01close13800.101.94541.95270.000073.0016091.00
42512007.03.05 09:00buy stop13810.101.92831.92430.0000
42522007.03.05 09:00sell stop13820.101.92121.92520.0000
42532007.03.05 11:56sell13820.101.92121.92520.0000
42542007.03.05 15:53s/l13820.101.92521.92520.0000-40.0016051.00
42552007.03.05 16:14buy13810.101.92831.92430.0000
42562007.03.05 17:14s/l13810.101.92431.92430.0000-40.0016011.00
42572007.03.06 09:00buy stop13830.101.93081.92680.0000
42582007.03.06 09:00sell stop13840.101.92381.92780.0000
42592007.03.06 14:58sell13840.101.92381.92780.0000
42602007.03.06 18:00expiration13830.101.93081.92680.0000
42612007.03.06 18:10s/l13840.101.92781.92780.0000-40.0015971.00
42622007.03.07 09:00buy stop13850.101.93271.92870.0000
42632007.03.07 09:00sell stop13860.101.92791.93190.0000
42642007.03.07 09:59sell13860.101.92791.93190.0000
42652007.03.07 16:24s/l13860.101.93191.93190.0000-40.0015931.00
42662007.03.07 18:00expiration13850.101.93271.92870.0000
42672007.03.08 09:00buy stop13870.101.93401.93080.0000
42682007.03.08 09:00sell stop13880.101.93081.93400.0000
42692007.03.08 09:00buy13870.101.93401.93080.0000
42702007.03.08 13:06s/l13870.101.93081.93080.0000-32.0015899.00
42712007.03.08 13:06sell13880.101.93081.93400.0000
42722007.03.08 19:01close13880.101.92881.93400.000020.0015919.00
42732007.03.09 09:01buy stop13890.101.93291.92890.0000
42742007.03.09 09:01sell stop13900.101.92791.93190.0000
42752007.03.09 09:50sell13900.101.92791.93190.0000
42762007.03.09 12:12s/l13900.101.93191.93190.0000-40.0015879.00
42772007.03.09 14:03buy13890.101.93291.92890.0000
42782007.03.09 14:32s/l13890.101.92891.92890.0000-40.0015839.00
42792007.03.12 09:00buy stop13910.101.94011.93610.0000
42802007.03.12 09:00sell stop13920.101.93401.93800.0000
42812007.03.12 10:30buy13910.101.94011.93610.0000
42822007.03.12 13:23s/l13910.101.93611.93610.0000-40.0015799.00
42832007.03.12 13:25sell13920.101.93401.93800.0000
42842007.03.12 14:11modify13920.101.93401.93400.0000
42852007.03.12 19:01close13920.101.93231.93400.000017.0015816.00
42862007.03.13 09:00buy stop13930.101.92941.92650.0000
42872007.03.13 09:00sell stop13940.101.92651.92940.0000
42882007.03.13 09:02buy13930.101.92941.92650.0000
42892007.03.13 14:01modify13930.101.92941.92940.0000
42902007.03.13 17:03s/l13930.101.92941.92940.00000.0015816.00
42912007.03.13 18:00expiration13940.101.92651.92940.0000
42922007.03.14 09:00buy stop13950.101.92481.92150.0000
42932007.03.14 09:00sell stop13960.101.92151.92480.0000
42942007.03.14 09:22buy13950.101.92481.92150.0000
42952007.03.14 13:39s/l13950.101.92151.92150.0000-33.0015783.00
42962007.03.14 13:39sell13960.101.92151.92480.0000
42972007.03.14 14:04s/l13960.101.92481.92480.0000-33.0015750.00
42982007.03.15 09:00buy stop13970.101.93471.93130.0000
42992007.03.15 09:00sell stop13980.101.93131.93470.0000
43002007.03.15 09:17sell13980.101.93131.93470.0000
43012007.03.15 09:52s/l13980.101.93471.93470.0000-34.0015716.00
43022007.03.15 09:52buy13970.101.93471.93130.0000
43032007.03.15 19:01close13970.101.93611.93130.000014.0015730.00
43042007.03.16 09:00buy stop13990.101.94341.93940.0000
43052007.03.16 09:00sell stop14000.101.93781.94180.0000
43062007.03.16 09:33buy13990.101.94341.93940.0000
43072007.03.16 11:41modify13990.101.94341.94340.0000
43082007.03.16 16:50s/l13990.101.94341.94340.00000.0015730.00
43092007.03.16 18:01expiration14000.101.93781.94180.0000
43102007.03.19 09:00buy stop14010.101.94341.93990.0000
43112007.03.19 09:00sell stop14020.101.93991.94340.0000
43122007.03.19 09:04buy14010.101.94341.93990.0000
43132007.03.19 18:00expiration14020.101.93991.94340.0000
43142007.03.19 19:02close14010.101.94321.93990.0000-2.0015728.00
43152007.03.20 09:00buy stop14030.101.94951.94550.0000
43162007.03.20 09:00sell stop14040.101.94451.94850.0000
43172007.03.20 09:19buy14030.101.94951.94550.0000
43182007.03.20 10:16s/l14030.101.94551.94550.0000-40.0015688.00
43192007.03.20 10:22sell14040.101.94451.94850.0000
43202007.03.20 10:30s/l14040.101.94851.94850.0000-40.0015648.00
43212007.03.21 09:00buy stop14050.101.96561.96170.0000
43222007.03.21 09:00sell stop14060.101.96171.96560.0000
43232007.03.21 10:21sell14060.101.96171.96560.0000
43242007.03.21 10:30modify14060.101.96171.96170.0000
43252007.03.21 11:06s/l14060.101.96171.96170.00000.0015648.00
43262007.03.21 18:00expiration14050.101.96561.96170.0000
43272007.03.22 09:00buy stop14070.101.96881.96540.0000
43282007.03.22 09:00sell stop14080.101.96541.96880.0000
43292007.03.22 10:30buy14070.101.96881.96540.0000
43302007.03.22 17:31s/l14070.101.96541.96540.0000-34.0015614.00
43312007.03.22 17:31sell14080.101.96541.96880.0000
43322007.03.22 18:16modify14080.101.96541.96540.0000
43332007.03.22 19:01close14080.101.96341.96540.000020.0015634.00
43342007.03.23 09:00buy stop14090.101.96631.96360.0000
43352007.03.23 09:00sell stop14100.101.96361.96630.0000
43362007.03.23 09:02buy14090.101.96631.96360.0000
43372007.03.23 10:09s/l14090.101.96361.96360.0000-27.0015607.00
43382007.03.23 10:09sell14100.101.96361.96630.0000
43392007.03.23 11:20s/l14100.101.96631.96630.0000-27.0015580.00
43402007.03.26 09:00buy stop14110.101.96411.96070.0000
43412007.03.26 09:00sell stop14120.101.96071.96410.0000
43422007.03.26 09:07sell14120.101.96071.96410.0000
43432007.03.26 15:26s/l14120.101.96411.96410.0000-34.0015546.00
43442007.03.26 15:26buy14110.101.96411.96070.0000
43452007.03.26 16:00modify14110.101.96411.96410.0000
43462007.03.26 19:02close14110.101.96971.96410.000056.0015602.00
43472007.03.27 09:00sell stop14130.101.96571.96890.0000
43482007.03.27 09:30buy stop14140.101.96891.96570.0000
43492007.03.27 10:00buy14140.101.96891.96570.0000
43502007.03.27 10:47s/l14140.101.96571.96570.0000-32.0015570.00
43512007.03.27 10:47sell14130.101.96571.96890.0000
43522007.03.27 19:02close14130.101.96591.96890.0000-2.0015568.00
43532007.03.28 09:00buy stop14150.101.96521.96180.0000
43542007.03.28 09:00sell stop14160.101.96181.96520.0000
43552007.03.28 10:29sell14160.101.96181.96520.0000
43562007.03.28 12:46s/l14160.101.96521.96520.0000-34.0015534.00
43572007.03.28 12:46buy14150.101.96521.96180.0000
43582007.03.28 17:53s/l14150.101.96181.96180.0000-34.0015500.00
43592007.03.29 09:00buy stop14170.101.96631.96260.0000
43602007.03.29 09:00sell stop14180.101.96261.96630.0000
43612007.03.29 14:36sell14180.101.96261.96630.0000
43622007.03.29 18:00expiration14170.101.96631.96260.0000
43632007.03.29 19:01close14180.101.96261.96630.00000.0015500.00
43642007.03.30 09:00buy stop14190.101.96421.96150.0000
43652007.03.30 09:00sell stop14200.101.96151.96420.0000
43662007.03.30 09:18sell14200.101.96151.96420.0000
43672007.03.30 09:53modify14200.101.96151.96150.0000
43682007.03.30 16:59s/l14200.101.96151.96150.00000.0015500.00
43692007.03.30 17:14buy14190.101.96421.96150.0000
43702007.03.30 17:21modify14190.101.96421.96420.0000
43712007.03.30 19:01close14190.101.96851.96420.000043.0015543.00
43722007.04.02 09:00buy stop14210.101.97201.96800.0000
43732007.04.02 09:00sell stop14220.101.96781.97180.0000
43742007.04.02 09:19buy14210.101.97201.96800.0000
43752007.04.02 13:48modify14210.101.97201.97200.0000
43762007.04.02 18:00expiration14220.101.96781.97180.0000
43772007.04.02 19:02close14210.101.97881.97200.000068.0015611.00
43782007.04.03 09:00buy stop14230.101.98131.97730.0000
43792007.04.03 09:00sell stop14240.101.97711.98110.0000
43802007.04.03 09:12buy14230.101.98131.97730.0000
43812007.04.03 11:07s/l14230.101.97731.97730.0000-40.0015571.00
43822007.04.03 11:08sell14240.101.97711.98110.0000
43832007.04.03 19:01close14240.101.97601.98110.000011.0015582.00
43842007.04.04 09:00buy stop14250.101.97561.97220.0000
43852007.04.04 09:00sell stop14260.101.97221.97560.0000
43862007.04.04 09:14buy14250.101.97561.97220.0000
43872007.04.04 14:42s/l14250.101.97221.97220.0000-34.0015548.00
43882007.04.04 14:42sell14260.101.97221.97560.0000
43892007.04.04 16:21s/l14260.101.97561.97560.0000-34.0015514.00
43902007.04.05 09:00sell stop14270.101.97301.97640.0000
43912007.04.05 10:53sell14270.101.97301.97640.0000
43922007.04.05 13:00modify14270.101.97301.97300.0000
43932007.04.05 13:19s/l14270.101.97301.97300.00000.0015514.00
43942007.04.06 09:00buy stop14280.101.97201.96850.0000
43952007.04.06 09:00sell stop14290.101.96851.97200.0000
43962007.04.06 14:13sell14290.101.96851.97200.0000
43972007.04.06 14:43modify14290.101.96851.96850.0000
43982007.04.06 18:01expiration14280.101.97201.96850.0000
43992007.04.06 19:03close14290.101.96481.96850.000037.0015551.00
44002007.04.09 09:00buy stop14300.101.96551.96300.0000
44012007.04.09 09:00sell stop14310.101.96301.96550.0000
44022007.04.09 13:28sell14310.101.96301.96550.0000
44032007.04.09 18:00expiration14300.101.96551.96300.0000
44042007.04.09 19:01close14310.101.96011.96550.000029.0015580.00
44052007.04.10 09:00sell stop14320.101.96761.97010.0000
44062007.04.10 09:30buy stop14330.101.97011.96760.0000
44072007.04.10 09:52sell14320.101.96761.97010.0000
44082007.04.10 10:10s/l14320.101.97011.97010.0000-25.0015555.00
44092007.04.10 10:10buy14330.101.97011.96760.0000
44102007.04.10 13:30modify14330.101.97011.97010.0000
44112007.04.10 19:01close14330.101.97211.97010.000020.0015575.00
44122007.04.11 09:00buy stop14340.101.98031.97630.0000
44132007.04.11 09:00sell stop14350.101.97611.98010.0000
44142007.04.11 09:01buy14340.101.98031.97630.0000
44152007.04.11 10:05s/l14340.101.97631.97630.0000-40.0015535.00
44162007.04.11 10:05sell14350.101.97611.98010.0000
44172007.04.11 19:01close14350.101.97701.98010.0000-9.0015526.00
44182007.04.12 09:00buy stop14360.101.97941.97540.0000
44192007.04.12 09:00sell stop14370.101.97521.97920.0000
44202007.04.12 10:30sell14370.101.97521.97920.0000
44212007.04.12 15:46s/l14370.101.97921.97920.0000-40.0015486.00
44222007.04.12 15:50buy14360.101.97941.97540.0000
44232007.04.12 19:01close14360.101.97701.97540.0000-24.0015462.00
44242007.04.13 09:00buy stop14380.101.98711.98310.0000
44252007.04.13 09:00sell stop14390.101.98251.98650.0000
44262007.04.13 12:29buy14380.101.98711.98310.0000
44272007.04.13 16:39s/l14380.101.98311.98310.0000-40.0015422.00
44282007.04.13 16:40sell14390.101.98251.98650.0000
44292007.04.13 17:18modify14390.101.98251.98250.0000
44302007.04.13 17:42s/l14390.101.98251.98250.00000.0015422.00
44312007.04.16 09:00buy stop14400.101.98931.98680.0000
44322007.04.16 09:00sell stop14410.101.98681.98930.0000
44332007.04.16 09:16sell14410.101.98681.98930.0000
44342007.04.16 10:30s/l14410.101.98931.98930.0000-25.0015397.00
44352007.04.16 10:30buy14400.101.98931.98680.0000
44362007.04.16 11:27modify14400.101.98931.98930.0000
44372007.04.16 16:03s/l14400.101.98931.98930.00000.0015397.00
44382007.04.17 09:00buy stop14420.101.99311.99000.0000
44392007.04.17 09:00sell stop14430.101.99001.99310.0000
44402007.04.17 10:26buy14420.101.99311.99000.0000
44412007.04.17 10:30modify14420.101.99311.99310.0000
44422007.04.17 11:26s/l14420.101.99311.99310.00000.0015397.00
44432007.04.17 18:00expiration14430.101.99001.99310.0000
44442007.04.18 09:01buy stop14440.102.01072.00790.0000
44452007.04.18 09:01sell stop14450.102.00792.01070.0000
44462007.04.18 09:21sell14450.102.00792.01070.0000
44472007.04.18 10:29s/l14450.102.01072.01070.0000-28.0015369.00
44482007.04.18 10:29buy14440.102.01072.00790.0000
44492007.04.18 13:30s/l14440.102.00792.00790.0000-28.0015341.00
44502007.04.19 09:00buy stop14460.102.00472.00070.0000
44512007.04.19 09:00sell stop14470.101.99782.00180.0000
44522007.04.19 09:46buy14460.102.00472.00070.0000
44532007.04.19 12:40s/l14460.102.00072.00070.0000-40.0015301.00
44542007.04.19 18:00expiration14470.101.99782.00180.0000
44552007.04.20 09:00buy stop14480.102.00732.00330.0000
44562007.04.20 09:00sell stop14490.102.00172.00570.0000
44572007.04.20 10:30sell14490.102.00172.00570.0000
44582007.04.20 18:00expiration14480.102.00732.00330.0000
44592007.04.20 19:01close14490.102.00362.00570.0000-19.0015282.00
44602007.04.23 09:00buy stop14500.102.00291.99890.0000
44612007.04.23 09:00sell stop14510.101.99652.00050.0000
44622007.04.23 17:42buy14500.102.00291.99890.0000
44632007.04.23 18:00expiration14510.101.99652.00050.0000
44642007.04.23 19:01close14500.102.00171.99890.0000-12.0015270.00
44652007.04.24 09:00buy stop14520.101.99851.99490.0000
44662007.04.24 09:00sell stop14530.101.99491.99850.0000
44672007.04.24 11:09buy14520.101.99851.99490.0000
44682007.04.24 16:00modify14520.101.99851.99850.0000
44692007.04.24 18:00expiration14530.101.99491.99850.0000
44702007.04.24 19:01close14520.102.00081.99850.000023.0015293.00
44712007.04.25 09:00buy stop14540.102.00662.00260.0000
44722007.04.25 09:00sell stop14550.102.00262.00660.0000
44732007.04.25 09:32sell14550.102.00262.00660.0000
44742007.04.25 18:00expiration14540.102.00662.00260.0000
44752007.04.25 19:01close14550.102.00282.00660.0000-2.0015291.00
44762007.04.26 09:00buy stop14560.102.00652.00400.0000
44772007.04.26 09:00sell stop14570.102.00402.00650.0000
44782007.04.26 09:44sell14570.102.00402.00650.0000
44792007.04.26 11:33modify14570.102.00402.00400.0000
44802007.04.26 18:00expiration14560.102.00652.00400.0000
44812007.04.26 19:01close14570.101.99082.00400.0000132.0015423.00
44822007.04.27 09:00buy stop14580.101.99061.98660.0000
44832007.04.27 09:00sell stop14590.101.98591.98990.0000
44842007.04.27 09:59buy14580.101.99061.98660.0000
44852007.04.27 10:15modify14580.101.99061.99060.0000
44862007.04.27 18:00expiration14590.101.98591.98990.0000
44872007.04.27 19:01close14580.101.99551.99060.000049.0015472.00
44882007.04.30 09:00buy stop14600.101.99711.99310.0000
44892007.04.30 09:00sell stop14610.101.99171.99570.0000
44902007.04.30 10:04sell14610.101.99171.99570.0000
44912007.04.30 14:48s/l14610.101.99571.99570.0000-40.0015432.00
44922007.04.30 16:34buy14600.101.99711.99310.0000
44932007.04.30 17:14modify14600.101.99711.99710.0000
44942007.04.30 19:01close14600.102.00061.99710.000035.0015467.00
44952007.05.01 09:00buy stop14620.102.00341.99940.0000
44962007.05.01 09:00sell stop14630.101.99822.00220.0000
44972007.05.01 09:21buy14620.102.00341.99940.0000
44982007.05.01 09:31s/l14620.101.99941.99940.0000-40.0015427.00
44992007.05.01 16:46sell14630.101.99822.00220.0000
45002007.05.01 19:01close14630.101.99882.00220.0000-6.0015421.00
45012007.05.02 09:00buy stop14640.101.99731.99330.0000
45022007.05.02 09:00sell stop14650.101.99321.99720.0000
45032007.05.02 09:05sell14650.101.99321.99720.0000
45042007.05.02 13:00modify14650.101.99321.99320.0000
45052007.05.02 18:01expiration14640.101.99731.99330.0000
45062007.05.02 19:01close14650.101.99151.99320.000017.0015438.00
45072007.05.03 09:00buy stop14660.101.99301.99020.0000
45082007.05.03 09:00sell stop14670.101.99021.99300.0000
45092007.05.03 09:52buy14660.101.99301.99020.0000
45102007.05.03 15:04s/l14660.101.99021.99020.0000-28.0015410.00
45112007.05.03 15:04sell14670.101.99021.99300.0000
45122007.05.03 16:24modify14670.101.99021.99020.0000
45132007.05.03 19:01close14670.101.98821.99020.000020.0015430.00
45142007.05.04 09:00buy stop14680.101.98831.98530.0000
45152007.05.04 09:00sell stop14690.101.98531.98830.0000
45162007.05.04 09:02buy14680.101.98831.98530.0000
45172007.05.04 09:42s/l14680.101.98531.98530.0000-30.0015400.00
45182007.05.04 09:42sell14690.101.98531.98830.0000
45192007.05.04 14:03s/l14690.101.98831.98830.0000-30.0015370.00
45202007.05.07 09:01buy stop14700.101.99791.99450.0000
45212007.05.07 09:01sell stop14710.101.99451.99790.0000
45222007.05.07 17:26sell14710.101.99451.99790.0000
45232007.05.07 18:01expiration14700.101.99791.99450.0000
45242007.05.07 19:01close14710.101.99471.99790.0000-2.0015368.00
45252007.05.08 09:00buy stop14720.101.99661.99320.0000
45262007.05.08 09:00sell stop14730.101.99321.99660.0000
45272007.05.08 09:26sell14730.101.99321.99660.0000
45282007.05.08 18:00expiration14720.101.99661.99320.0000
45292007.05.08 19:01close14730.101.98991.99660.000033.0015401.00
45302007.05.09 09:00buy stop14740.101.99251.98850.0000
45312007.05.09 09:00sell stop14750.101.98851.99250.0000
45322007.05.09 09:17sell14750.101.98851.99250.0000
45332007.05.09 11:46s/l14750.101.99251.99250.0000-40.0015361.00
45342007.05.09 11:46buy14740.101.99251.98850.0000
45352007.05.09 15:22modify14740.101.99251.99250.0000
45362007.05.09 19:01close14740.101.99691.99250.000044.0015405.00
45372007.05.10 09:00buy stop14760.101.99671.99420.0000
45382007.05.10 09:00sell stop14770.101.99421.99670.0000
45392007.05.10 09:20sell14770.101.99421.99670.0000
45402007.05.10 10:18modify14770.101.99421.99420.0000
45412007.05.10 18:00expiration14760.101.99671.99420.0000
45422007.05.10 19:01close14770.101.97951.99420.0000147.0015552.00
45432007.05.11 09:00buy stop14780.101.98061.97660.0000
45442007.05.11 09:00sell stop14790.101.97651.98050.0000
45452007.05.11 09:27sell14790.101.97651.98050.0000
45462007.05.11 10:35s/l14790.101.98051.98050.0000-40.0015512.00
45472007.05.11 10:35buy14780.101.98061.97660.0000
45482007.05.11 16:43modify14780.101.98061.98060.0000
45492007.05.11 19:01close14780.101.98151.98060.00009.0015521.00
45502007.05.14 09:00buy stop14800.101.98481.98230.0000
45512007.05.14 09:00sell stop14810.101.98231.98480.0000
45522007.05.14 09:27sell14810.101.98231.98480.0000
45532007.05.14 18:00expiration14800.101.98481.98230.0000
45542007.05.14 19:01close14810.101.98011.98480.000022.0015543.00
45552007.05.15 09:00buy stop14820.101.98311.97910.0000
45562007.05.15 09:00sell stop14830.101.97841.98240.0000
45572007.05.15 10:30sell14830.101.97841.98240.0000
45582007.05.15 16:32s/l14830.101.98241.98240.0000-40.0015503.00
45592007.05.15 16:40buy14820.101.98311.97910.0000
45602007.05.15 17:43modify14820.101.98311.98310.0000
45612007.05.15 19:01close14820.101.98611.98310.000030.0015533.00
45622007.05.16 09:00buy stop14840.101.98781.98470.0000
45632007.05.16 09:00sell stop14850.101.98471.98780.0000
45642007.05.16 10:30sell14850.101.98471.98780.0000
45652007.05.16 14:42modify14850.101.98471.98470.0000
45662007.05.16 18:00expiration14840.101.98781.98470.0000
45672007.05.16 19:01close14850.101.97771.98470.000070.0015603.00
45682007.05.17 09:00buy stop14860.101.97841.97560.0000
45692007.05.17 09:00sell stop14870.101.97561.97840.0000
45702007.05.17 11:06buy14860.101.97841.97560.0000
45712007.05.17 13:16s/l14860.101.97561.97560.0000-28.0015575.00
45722007.05.17 13:16sell14870.101.97561.97840.0000
45732007.05.17 19:01close14870.101.97491.97840.00007.0015582.00
45742007.05.18 09:00buy stop14880.101.97611.97320.0000
45752007.05.18 09:00sell stop14890.101.97321.97610.0000
45762007.05.18 09:01buy14880.101.97611.97320.0000
45772007.05.18 10:30s/l14880.101.97321.97320.0000-29.0015553.00
45782007.05.18 10:30sell14890.101.97321.97610.0000
45792007.05.18 17:02s/l14890.101.97611.97610.0000-29.0015524.00
45802007.05.21 09:00buy stop14900.101.97461.97200.0000
45812007.05.21 09:00sell stop14910.101.97201.97460.0000
45822007.05.21 09:25sell14910.101.97201.97460.0000
45832007.05.21 15:11modify14910.101.97201.97200.0000
45842007.05.21 18:00expiration14900.101.97461.97200.0000
45852007.05.21 19:01close14910.101.97011.97200.000019.0015543.00
45862007.05.22 09:00buy stop14920.101.97351.97080.0000
45872007.05.22 09:00sell stop14930.101.97081.97350.0000
45882007.05.22 11:31sell14930.101.97081.97350.0000
45892007.05.22 14:12s/l14930.101.97351.97350.0000-27.0015516.00
45902007.05.22 14:12buy14920.101.97351.97080.0000
45912007.05.22 19:02close14920.101.97491.97080.000014.0015530.00
45922007.05.23 09:00buy stop14940.101.97631.97380.0000
45932007.05.23 09:00sell stop14950.101.97381.97630.0000
45942007.05.23 09:45sell14950.101.97381.97630.0000
45952007.05.23 11:08s/l14950.101.97631.97630.0000-25.0015505.00
45962007.05.23 11:08buy14940.101.97631.97380.0000
45972007.05.23 12:39modify14940.101.97631.97630.0000
45982007.05.23 19:01close14940.101.98711.97630.0000108.0015613.00
45992007.05.24 09:00buy stop14960.101.98851.98560.0000
46002007.05.24 09:00sell stop14970.101.98561.98850.0000
46012007.05.24 09:45sell14970.101.98561.98850.0000
46022007.05.24 15:20s/l14970.101.98851.98850.0000-29.0015584.00
46032007.05.24 15:20buy14960.101.98851.98560.0000
46042007.05.24 15:59s/l14960.101.98561.98560.0000-29.0015555.00
46052007.05.25 09:00sell stop14980.101.98471.98800.0000
46062007.05.25 09:15buy stop14990.101.98801.98470.0000
46072007.05.25 09:28sell14980.101.98471.98800.0000
46082007.05.25 09:41s/l14980.101.98801.98800.0000-33.0015522.00
46092007.05.25 09:41buy14990.101.98801.98470.0000
46102007.05.25 10:06s/l14990.101.98471.98470.0000-33.0015489.00
46112007.05.28 09:00buy stop15000.101.98521.98270.0000
46122007.05.28 09:00sell stop15010.101.98271.98520.0000
46132007.05.28 10:12sell15010.101.98271.98520.0000
46142007.05.28 18:03expiration15000.101.98521.98270.0000
46152007.05.28 19:01close15010.101.98361.98520.0000-9.0015480.00
46162007.05.29 09:00buy stop15020.101.98591.98250.0000
46172007.05.29 09:00sell stop15030.101.98251.98590.0000
46182007.05.29 09:52buy15020.101.98591.98250.0000
46192007.05.29 11:12modify15020.101.98591.98590.0000
46202007.05.29 13:21s/l15020.101.98591.98590.00000.0015480.00
46212007.05.29 16:27sell15030.101.98251.98590.0000
46222007.05.29 19:01close15030.101.98161.98590.00009.0015489.00
46232007.05.30 09:00buy stop15040.101.98131.97730.0000
46242007.05.30 09:00sell stop15050.101.97721.98120.0000
46252007.05.30 09:03sell15050.101.97721.98120.0000
46262007.05.30 18:00expiration15040.101.98131.97730.0000
46272007.05.30 19:01close15050.101.97441.98120.000028.0015517.00
46282007.05.31 09:00buy stop15060.101.97651.97340.0000
46292007.05.31 09:00sell stop15070.101.97341.97650.0000
46302007.05.31 12:32buy15060.101.97651.97340.0000
46312007.05.31 17:08modify15060.101.97651.97650.0000
46322007.05.31 18:00expiration15070.101.97341.97650.0000
46332007.05.31 19:01close15060.101.97901.97650.000025.0015542.00
46342007.06.01 09:00buy stop15080.101.98001.97750.0000
46352007.06.01 09:00sell stop15090.101.97751.98000.0000
46362007.06.01 09:25sell15090.101.97751.98000.0000
46372007.06.01 09:45s/l15090.101.98001.98000.0000-25.0015517.00
46382007.06.01 09:45buy15080.101.98001.97750.0000
46392007.06.01 11:36s/l15080.101.97751.97750.0000-25.0015492.00
46402007.06.04 09:00buy stop15100.101.98501.98250.0000
46412007.06.04 09:00sell stop15110.101.98251.98500.0000
46422007.06.04 11:02buy15100.101.98501.98250.0000
46432007.06.04 14:21modify15100.101.98501.98500.0000
46442007.06.04 18:00expiration15110.101.98251.98500.0000
46452007.06.04 19:01close15100.101.99171.98500.000067.0015559.00
46462007.06.05 09:00buy stop15120.101.99351.99100.0000
46472007.06.05 09:00sell stop15130.101.99101.99350.0000
46482007.06.05 09:16buy15120.101.99351.99100.0000
46492007.06.05 18:00expiration15130.101.99101.99350.0000
46502007.06.05 19:01close15120.101.99391.99100.00004.0015563.00
46512007.06.06 09:00buy stop15140.101.99611.99280.0000
46522007.06.06 09:00sell stop15150.101.99281.99610.0000
46532007.06.06 10:14sell15150.101.99281.99610.0000
46542007.06.06 18:00expiration15140.101.99611.99280.0000
46552007.06.06 19:01close15150.101.99301.99610.0000-2.0015561.00
46562007.06.07 09:00buy stop15160.101.99481.99230.0000
46572007.06.07 09:00sell stop15170.101.99231.99480.0000
46582007.06.07 09:03sell15170.101.99231.99480.0000
46592007.06.07 12:23modify15170.101.99231.99230.0000
46602007.06.07 18:00expiration15160.101.99481.99230.0000
46612007.06.07 19:01close15170.101.97501.99230.0000173.0015734.00
46622007.06.08 09:00buy stop15180.101.97841.97500.0000
46632007.06.08 09:00sell stop15190.101.97501.97840.0000
46642007.06.08 09:06sell15190.101.97501.97840.0000
46652007.06.08 09:22modify15190.101.97501.97500.0000
46662007.06.08 18:00expiration15180.101.97841.97500.0000
46672007.06.08 19:01close15190.101.96451.97500.0000105.0015839.00
46682007.06.11 09:00buy stop15200.101.96861.96470.0000
46692007.06.11 09:00sell stop15210.101.96471.96860.0000
46702007.06.11 10:29buy15200.101.96861.96470.0000
46712007.06.11 18:00expiration15210.101.96471.96860.0000
46722007.06.11 19:01close15200.101.96891.96470.00003.0015842.00
46732007.06.12 09:00buy stop15220.101.97581.97220.0000
46742007.06.12 09:00sell stop15230.101.97221.97580.0000
46752007.06.12 10:15sell15230.101.97221.97580.0000
46762007.06.12 18:00expiration15220.101.97581.97220.0000
46772007.06.12 19:01close15230.101.97491.97580.0000-27.0015815.00
46782007.06.13 09:00buy stop15240.101.97531.97240.0000
46792007.06.13 09:00sell stop15250.101.97241.97530.0000
46802007.06.13 09:15sell15250.101.97241.97530.0000
46812007.06.13 10:34modify15250.101.97241.97240.0000
46822007.06.13 16:22s/l15250.101.97241.97240.00000.0015815.00
46832007.06.13 18:00expiration15240.101.97531.97240.0000
46842007.06.14 09:00buy stop15260.101.97311.96910.0000
46852007.06.14 09:00sell stop15270.101.96861.97260.0000
46862007.06.14 10:47sell15270.101.96861.97260.0000
46872007.06.14 18:00expiration15260.101.97311.96910.0000
46882007.06.14 19:01close15270.101.96961.97260.0000-10.0015805.00
46892007.06.15 09:00buy stop15280.101.97121.96860.0000
46902007.06.15 09:00sell stop15290.101.96861.97120.0000
46912007.06.15 14:30buy15280.101.97121.96860.0000
46922007.06.15 15:16modify15280.101.97121.97120.0000
46932007.06.15 18:00expiration15290.101.96861.97120.0000
46942007.06.15 19:01close15280.101.97721.97120.000060.0015865.00
46952007.06.18 09:00buy stop15300.101.98321.97920.0000
46962007.06.18 09:00sell stop15310.101.97821.98220.0000
46972007.06.18 09:00buy15300.101.98321.97920.0000
46982007.06.18 18:00expiration15310.101.97821.98220.0000
46992007.06.18 19:01close15300.101.98311.97920.0000-1.0015864.00
47002007.06.19 09:00buy stop15320.101.98631.98380.0000
47012007.06.19 09:00sell stop15330.101.98381.98630.0000
47022007.06.19 09:15sell15330.101.98381.98630.0000
47032007.06.19 12:39s/l15330.101.98631.98630.0000-25.0015839.00
47042007.06.19 12:39buy15320.101.98631.98380.0000
47052007.06.19 19:01close15320.101.98861.98380.000023.0015862.00
47062007.06.20 09:00buy stop15340.101.98981.98700.0000
47072007.06.20 09:00sell stop15350.101.98701.98980.0000
47082007.06.20 09:01buy15340.101.98981.98700.0000
47092007.06.20 14:51modify15340.101.98981.98980.0000
47102007.06.20 18:00expiration15350.101.98701.98980.0000
47112007.06.20 19:01close15340.101.99421.98980.000044.0015906.00
47122007.06.21 09:00buy stop15360.101.99421.99110.0000
47132007.06.21 09:00sell stop15370.101.99111.99420.0000
47142007.06.21 11:39sell15370.101.99111.99420.0000
47152007.06.21 14:33s/l15370.101.99421.99420.0000-31.0015875.00
47162007.06.21 14:33buy15360.101.99421.99110.0000
47172007.06.21 18:00s/l15360.101.99111.99110.0000-31.0015844.00
47182007.06.22 09:00buy stop15380.101.99661.99290.0000
47192007.06.22 09:00sell stop15390.101.99291.99660.0000
47202007.06.22 13:08buy15380.101.99661.99290.0000
47212007.06.22 18:00expiration15390.101.99291.99660.0000
47222007.06.22 19:01close15380.101.99791.99290.000013.0015857.00
47232007.06.25 09:00buy stop15400.102.00021.99770.0000
47242007.06.25 09:00sell stop15410.101.99772.00020.0000
47252007.06.25 09:17sell15410.101.99772.00020.0000
47262007.06.25 10:22s/l15410.102.00022.00020.0000-25.0015832.00
47272007.06.25 10:22buy15400.102.00021.99770.0000
47282007.06.25 13:05s/l15400.101.99771.99770.0000-25.0015807.00
47292007.06.26 09:00buy stop15420.101.99931.99590.0000
47302007.06.26 09:00sell stop15430.101.99591.99930.0000
47312007.06.26 10:55buy15420.101.99931.99590.0000
47322007.06.26 18:00expiration15430.101.99591.99930.0000
47332007.06.26 19:01close15420.101.99961.99590.00003.0015810.00
47342007.06.27 09:00buy stop15440.101.99751.99350.0000
47352007.06.27 09:00sell stop15450.101.99231.99630.0000
47362007.06.27 14:20buy15440.101.99751.99350.0000
47372007.06.27 18:00expiration15450.101.99231.99630.0000
47382007.06.27 19:01close15440.101.99771.99350.00002.0015812.00
47392007.06.28 09:00buy stop15460.102.00472.00070.0000
47402007.06.28 09:00sell stop15470.101.99962.00360.0000
47412007.06.28 18:03expiration15460.102.00472.00070.0000
47422007.06.28 18:03expiration15470.101.99962.00360.0000