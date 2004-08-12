|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.07.01 00:02 - 2007.06.28 23:49 (2004.07.01 - 2007.06.29)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Lots=0.1; RangeDeviation=1; normal="==== Normal Entries ===="; TakeProfit=0; StopLoss=40; Long_EntryOffSet=5; Short_EntryOffSet=5; Disable_Longs=false; Disable_Shorts=false; order="==== Order Settings ===="; Max_Longs=1; Max_Shorts=1; Max_Total=2; times="==== Trade Times ===="; TradeOnTime=true; RangeBeginTime=800; RangeEndTime=900; StartTime=900; StopTime=1800; closing="==== Close Times ===="; CloseOnTime=true; ClosingDay="ANY"; ClosingTime=1900; autolot="==== Automatic Lots ===="; AutoLotSize=false; RiskPercentage=2; MaxAllowedLotSize=0; manage="==== Stop Management ===="; GainForBE=40; TrailingStop=0; StartTrail=0; id="==== Identity Settings ===="; ExpertID=9713; TimeSpecific=false; Disable_Comments=false; LoopTry=3; x=9; ServerTimeZone=0; DoScreenShots=false;
|Bars in test
|929599
|Ticks modelled
|4953345
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|5812.00
|Gross profit
|24565.00
|Gross loss
|-18753.00
|Profit factor
|1.31
|Expected payoff
|5.06
|Absolute drawdown
|278.00
|Maximal drawdown
|1336.00 (8.05%)
|Relative drawdown
|8.05% (1336.00)
|Total trades
|1148
|Short positions (won %)
|584 (50.00%)
|Long positions (won %)
|564 (49.47%)
|Profit trades (% of total)
|571 (49.74%)
|Loss trades (% of total)
|577 (50.26%)
|Largest
|profit trade
|250.00
|loss trade
|-40.00
|Average
|profit trade
|43.02
|loss trade
|-32.50
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (415.00)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-356.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|415.00 (12)
|consecutive loss (count of losses)
|-356.00 (9)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.01 09:00
|buy stop
|1
|0.10
|1.8191
|1.8156
|0.0000
|2
|2004.07.01 09:00
|sell stop
|2
|0.10
|1.8156
|1.8191
|0.0000
|3
|2004.07.01 09:07
|sell
|2
|0.10
|1.8156
|1.8191
|0.0000
|4
|2004.07.01 18:00
|expiration
|1
|0.10
|1.8191
|1.8156
|0.0000
|5
|2004.07.01 18:34
|s/l
|2
|0.10
|1.8191
|1.8191
|0.0000
|-35.00
|9965.00
|6
|2004.07.02 09:00
|buy stop
|3
|0.10
|1.8208
|1.8168
|0.0000
|7
|2004.07.02 09:00
|sell stop
|4
|0.10
|1.8167
|1.8207
|0.0000
|8
|2004.07.02 11:22
|buy
|3
|0.10
|1.8208
|1.8168
|0.0000
|9
|2004.07.02 14:12
|s/l
|3
|0.10
|1.8168
|1.8168
|0.0000
|-40.00
|9925.00
|10
|2004.07.02 14:12
|sell
|4
|0.10
|1.8167
|1.8207
|0.0000
|11
|2004.07.02 14:30
|s/l
|4
|0.10
|1.8207
|1.8207
|0.0000
|-40.00
|9885.00
|12
|2004.07.05 09:00
|buy stop
|5
|0.10
|1.8366
|1.8326
|0.0000
|13
|2004.07.05 09:00
|sell stop
|6
|0.10
|1.8319
|1.8359
|0.0000
|14
|2004.07.05 09:15
|sell
|6
|0.10
|1.8319
|1.8359
|0.0000
|15
|2004.07.05 16:31
|modify
|6
|0.10
|1.8319
|1.8319
|0.0000
|16
|2004.07.05 18:00
|expiration
|5
|0.10
|1.8366
|1.8326
|0.0000
|17
|2004.07.05 19:01
|close
|6
|0.10
|1.8287
|1.8319
|0.0000
|32.00
|9917.00
|18
|2004.07.06 09:00
|buy stop
|7
|0.10
|1.8348
|1.8308
|0.0000
|19
|2004.07.06 09:00
|sell stop
|8
|0.10
|1.8307
|1.8347
|0.0000
|20
|2004.07.06 09:14
|sell
|8
|0.10
|1.8307
|1.8347
|0.0000
|21
|2004.07.06 12:47
|s/l
|8
|0.10
|1.8347
|1.8347
|0.0000
|-40.00
|9877.00
|22
|2004.07.06 12:47
|buy
|7
|0.10
|1.8348
|1.8308
|0.0000
|23
|2004.07.06 13:49
|modify
|7
|0.10
|1.8348
|1.8348
|0.0000
|24
|2004.07.06 19:01
|close
|7
|0.10
|1.8425
|1.8348
|0.0000
|77.00
|9954.00
|25
|2004.07.07 09:00
|buy stop
|9
|0.10
|1.8500
|1.8460
|0.0000
|26
|2004.07.07 09:00
|sell stop
|10
|0.10
|1.8452
|1.8492
|0.0000
|27
|2004.07.07 09:10
|sell
|10
|0.10
|1.8452
|1.8492
|0.0000
|28
|2004.07.07 10:38
|s/l
|10
|0.10
|1.8492
|1.8492
|0.0000
|-40.00
|9914.00
|29
|2004.07.07 10:39
|buy
|9
|0.10
|1.8500
|1.8460
|0.0000
|30
|2004.07.07 11:29
|modify
|9
|0.10
|1.8500
|1.8500
|0.0000
|31
|2004.07.07 19:02
|close
|9
|0.10
|1.8549
|1.8500
|0.0000
|49.00
|9963.00
|32
|2004.07.08 09:00
|buy stop
|11
|0.10
|1.8546
|1.8515
|0.0000
|33
|2004.07.08 09:00
|sell stop
|12
|0.10
|1.8515
|1.8546
|0.0000
|34
|2004.07.08 09:05
|sell
|12
|0.10
|1.8515
|1.8546
|0.0000
|35
|2004.07.08 11:46
|modify
|12
|0.10
|1.8515
|1.8515
|0.0000
|36
|2004.07.08 13:10
|s/l
|12
|0.10
|1.8515
|1.8515
|0.0000
|0.00
|9963.00
|37
|2004.07.08 15:28
|buy
|11
|0.10
|1.8546
|1.8515
|0.0000
|38
|2004.07.08 19:01
|close
|11
|0.10
|1.8571
|1.8515
|0.0000
|25.00
|9988.00
|39
|2004.07.09 09:00
|buy stop
|13
|0.10
|1.8554
|1.8517
|0.0000
|40
|2004.07.09 09:00
|sell stop
|14
|0.10
|1.8517
|1.8554
|0.0000
|41
|2004.07.09 09:21
|buy
|13
|0.10
|1.8554
|1.8517
|0.0000
|42
|2004.07.09 10:02
|s/l
|13
|0.10
|1.8517
|1.8517
|0.0000
|-37.00
|9951.00
|43
|2004.07.09 10:02
|sell
|14
|0.10
|1.8517
|1.8554
|0.0000
|44
|2004.07.09 17:51
|s/l
|14
|0.10
|1.8554
|1.8554
|0.0000
|-37.00
|9914.00
|45
|2004.07.12 09:00
|buy stop
|15
|0.10
|1.8616
|1.8576
|0.0000
|46
|2004.07.12 09:00
|sell stop
|16
|0.10
|1.8570
|1.8610
|0.0000
|47
|2004.07.12 09:01
|sell
|16
|0.10
|1.8570
|1.8610
|0.0000
|48
|2004.07.12 09:47
|s/l
|16
|0.10
|1.8610
|1.8610
|0.0000
|-40.00
|9874.00
|49
|2004.07.12 09:48
|buy
|15
|0.10
|1.8616
|1.8576
|0.0000
|50
|2004.07.12 10:19
|modify
|15
|0.10
|1.8616
|1.8616
|0.0000
|51
|2004.07.12 13:20
|s/l
|15
|0.10
|1.8616
|1.8616
|0.0000
|0.00
|9874.00
|52
|2004.07.13 09:00
|buy stop
|17
|0.10
|1.8577
|1.8537
|0.0000
|53
|2004.07.13 09:00
|sell stop
|18
|0.10
|1.8510
|1.8550
|0.0000
|54
|2004.07.13 10:39
|buy
|17
|0.10
|1.8577
|1.8537
|0.0000
|55
|2004.07.13 13:33
|modify
|17
|0.10
|1.8577
|1.8577
|0.0000
|56
|2004.07.13 14:37
|s/l
|17
|0.10
|1.8577
|1.8577
|0.0000
|0.00
|9874.00
|57
|2004.07.13 18:00
|expiration
|18
|0.10
|1.8510
|1.8550
|0.0000
|58
|2004.07.14 09:00
|buy stop
|19
|0.10
|1.8586
|1.8547
|0.0000
|59
|2004.07.14 09:00
|sell stop
|20
|0.10
|1.8547
|1.8586
|0.0000
|60
|2004.07.14 09:30
|buy
|19
|0.10
|1.8586
|1.8547
|0.0000
|61
|2004.07.14 11:55
|s/l
|19
|0.10
|1.8547
|1.8547
|0.0000
|-39.00
|9835.00
|62
|2004.07.14 11:55
|sell
|20
|0.10
|1.8547
|1.8586
|0.0000
|63
|2004.07.14 13:42
|s/l
|20
|0.10
|1.8586
|1.8586
|0.0000
|-39.00
|9796.00
|64
|2004.07.15 09:01
|buy stop
|21
|0.10
|1.8537
|1.8501
|0.0000
|65
|2004.07.15 09:01
|sell stop
|22
|0.10
|1.8501
|1.8537
|0.0000
|66
|2004.07.15 09:05
|sell
|22
|0.10
|1.8501
|1.8537
|0.0000
|67
|2004.07.15 14:10
|s/l
|22
|0.10
|1.8537
|1.8537
|0.0000
|-36.00
|9760.00
|68
|2004.07.15 14:10
|buy
|21
|0.10
|1.8537
|1.8501
|0.0000
|69
|2004.07.15 19:01
|close
|21
|0.10
|1.8511
|1.8501
|0.0000
|-26.00
|9734.00
|70
|2004.07.16 09:00
|buy stop
|23
|0.10
|1.8535
|1.8495
|0.0000
|71
|2004.07.16 09:00
|sell stop
|24
|0.10
|1.8493
|1.8533
|0.0000
|72
|2004.07.16 10:04
|buy
|23
|0.10
|1.8535
|1.8495
|0.0000
|73
|2004.07.16 12:18
|modify
|23
|0.10
|1.8535
|1.8535
|0.0000
|74
|2004.07.16 18:00
|expiration
|24
|0.10
|1.8493
|1.8533
|0.0000
|75
|2004.07.16 19:01
|close
|23
|0.10
|1.8697
|1.8535
|0.0000
|162.00
|9896.00
|76
|2004.07.19 09:00
|buy stop
|25
|0.10
|1.8749
|1.8719
|0.0000
|77
|2004.07.19 09:00
|sell stop
|26
|0.10
|1.8719
|1.8749
|0.0000
|78
|2004.07.19 09:48
|sell
|26
|0.10
|1.8719
|1.8749
|0.0000
|79
|2004.07.19 18:00
|expiration
|25
|0.10
|1.8749
|1.8719
|0.0000
|80
|2004.07.19 19:01
|close
|26
|0.10
|1.8717
|1.8749
|0.0000
|2.00
|9898.00
|81
|2004.07.20 09:00
|buy stop
|27
|0.10
|1.8671
|1.8631
|0.0000
|82
|2004.07.20 09:00
|sell stop
|28
|0.10
|1.8627
|1.8667
|0.0000
|83
|2004.07.20 10:00
|sell
|28
|0.10
|1.8627
|1.8667
|0.0000
|84
|2004.07.20 11:56
|modify
|28
|0.10
|1.8627
|1.8627
|0.0000
|85
|2004.07.20 18:00
|expiration
|27
|0.10
|1.8671
|1.8631
|0.0000
|86
|2004.07.20 19:01
|close
|28
|0.10
|1.8545
|1.8627
|0.0000
|82.00
|9980.00
|87
|2004.07.21 09:00
|buy stop
|29
|0.10
|1.8539
|1.8505
|0.0000
|88
|2004.07.21 09:00
|sell stop
|30
|0.10
|1.8505
|1.8539
|0.0000
|89
|2004.07.21 09:48
|buy
|29
|0.10
|1.8539
|1.8505
|0.0000
|90
|2004.07.21 10:58
|s/l
|29
|0.10
|1.8505
|1.8505
|0.0000
|-34.00
|9946.00
|91
|2004.07.21 10:58
|sell
|30
|0.10
|1.8505
|1.8539
|0.0000
|92
|2004.07.21 11:48
|modify
|30
|0.10
|1.8505
|1.8505
|0.0000
|93
|2004.07.21 19:01
|close
|30
|0.10
|1.8351
|1.8505
|0.0000
|154.00
|10100.00
|94
|2004.07.22 09:00
|buy stop
|31
|0.10
|1.8406
|1.8381
|0.0000
|95
|2004.07.22 09:00
|sell stop
|32
|0.10
|1.8381
|1.8406
|0.0000
|96
|2004.07.22 09:14
|buy
|31
|0.10
|1.8406
|1.8381
|0.0000
|97
|2004.07.22 09:23
|s/l
|31
|0.10
|1.8381
|1.8381
|0.0000
|-25.00
|10075.00
|98
|2004.07.22 09:23
|sell
|32
|0.10
|1.8381
|1.8406
|0.0000
|99
|2004.07.22 10:30
|s/l
|32
|0.10
|1.8406
|1.8406
|0.0000
|-25.00
|10050.00
|100
|2004.07.23 09:00
|buy stop
|33
|0.10
|1.8436
|1.8402
|0.0000
|101
|2004.07.23 09:00
|sell stop
|34
|0.10
|1.8402
|1.8436
|0.0000
|102
|2004.07.23 09:31
|sell
|34
|0.10
|1.8402
|1.8436
|0.0000
|103
|2004.07.23 10:40
|modify
|34
|0.10
|1.8402
|1.8402
|0.0000
|104
|2004.07.23 18:00
|expiration
|33
|0.10
|1.8436
|1.8402
|0.0000
|105
|2004.07.23 19:01
|close
|34
|0.10
|1.8345
|1.8402
|0.0000
|57.00
|10107.00
|106
|2004.07.26 09:00
|buy stop
|35
|0.10
|1.8378
|1.8338
|0.0000
|107
|2004.07.26 09:00
|sell stop
|36
|0.10
|1.8336
|1.8376
|0.0000
|108
|2004.07.26 09:28
|buy
|35
|0.10
|1.8378
|1.8338
|0.0000
|109
|2004.07.26 12:43
|modify
|35
|0.10
|1.8378
|1.8378
|0.0000
|110
|2004.07.26 17:30
|s/l
|35
|0.10
|1.8378
|1.8378
|0.0000
|0.00
|10107.00
|111
|2004.07.26 18:00
|expiration
|36
|0.10
|1.8336
|1.8376
|0.0000
|112
|2004.07.27 09:00
|buy stop
|37
|0.10
|1.8425
|1.8390
|0.0000
|113
|2004.07.27 09:00
|sell stop
|38
|0.10
|1.8390
|1.8425
|0.0000
|114
|2004.07.27 09:58
|buy
|37
|0.10
|1.8425
|1.8390
|0.0000
|115
|2004.07.27 14:32
|s/l
|37
|0.10
|1.8390
|1.8390
|0.0000
|-35.00
|10072.00
|116
|2004.07.27 14:32
|sell
|38
|0.10
|1.8390
|1.8425
|0.0000
|117
|2004.07.27 16:01
|modify
|38
|0.10
|1.8390
|1.8390
|0.0000
|118
|2004.07.27 19:01
|close
|38
|0.10
|1.8212
|1.8390
|0.0000
|178.00
|10250.00
|119
|2004.07.28 09:00
|buy stop
|39
|0.10
|1.8250
|1.8213
|0.0000
|120
|2004.07.28 09:00
|sell stop
|40
|0.10
|1.8213
|1.8250
|0.0000
|121
|2004.07.28 10:24
|sell
|40
|0.10
|1.8213
|1.8250
|0.0000
|122
|2004.07.28 10:45
|modify
|40
|0.10
|1.8213
|1.8213
|0.0000
|123
|2004.07.28 14:37
|s/l
|40
|0.10
|1.8213
|1.8213
|0.0000
|0.00
|10250.00
|124
|2004.07.28 18:00
|expiration
|39
|0.10
|1.8250
|1.8213
|0.0000
|125
|2004.07.29 09:00
|buy stop
|41
|0.10
|1.8291
|1.8251
|0.0000
|126
|2004.07.29 09:00
|sell stop
|42
|0.10
|1.8228
|1.8268
|0.0000
|127
|2004.07.29 10:08
|sell
|42
|0.10
|1.8228
|1.8268
|0.0000
|128
|2004.07.29 10:34
|modify
|42
|0.10
|1.8228
|1.8228
|0.0000
|129
|2004.07.29 18:00
|expiration
|41
|0.10
|1.8291
|1.8251
|0.0000
|130
|2004.07.29 19:01
|close
|42
|0.10
|1.8163
|1.8228
|0.0000
|65.00
|10315.00
|131
|2004.07.30 09:00
|buy stop
|43
|0.10
|1.8171
|1.8131
|0.0000
|132
|2004.07.30 09:00
|sell stop
|44
|0.10
|1.8123
|1.8163
|0.0000
|133
|2004.07.30 09:49
|sell
|44
|0.10
|1.8123
|1.8163
|0.0000
|134
|2004.07.30 10:25
|s/l
|44
|0.10
|1.8163
|1.8163
|0.0000
|-40.00
|10275.00
|135
|2004.07.30 10:37
|buy
|43
|0.10
|1.8171
|1.8131
|0.0000
|136
|2004.07.30 12:17
|s/l
|43
|0.10
|1.8131
|1.8131
|0.0000
|-40.00
|10235.00
|137
|2004.08.02 09:00
|buy stop
|45
|0.10
|1.8243
|1.8208
|0.0000
|138
|2004.08.02 09:00
|sell stop
|46
|0.10
|1.8208
|1.8243
|0.0000
|139
|2004.08.02 09:18
|buy
|45
|0.10
|1.8243
|1.8208
|0.0000
|140
|2004.08.02 09:59
|modify
|45
|0.10
|1.8243
|1.8243
|0.0000
|141
|2004.08.02 18:00
|expiration
|46
|0.10
|1.8208
|1.8243
|0.0000
|142
|2004.08.02 19:01
|close
|45
|0.10
|1.8274
|1.8243
|0.0000
|31.00
|10266.00
|143
|2004.08.03 09:00
|buy stop
|47
|0.10
|1.8254
|1.8214
|0.0000
|144
|2004.08.03 09:00
|sell stop
|48
|0.10
|1.8200
|1.8240
|0.0000
|145
|2004.08.03 09:55
|sell
|48
|0.10
|1.8200
|1.8240
|0.0000
|146
|2004.08.03 16:08
|s/l
|48
|0.10
|1.8240
|1.8240
|0.0000
|-40.00
|10226.00
|147
|2004.08.03 17:35
|buy
|47
|0.10
|1.8254
|1.8214
|0.0000
|148
|2004.08.03 19:01
|close
|47
|0.10
|1.8253
|1.8214
|0.0000
|-1.00
|10225.00
|149
|2004.08.04 09:00
|buy stop
|49
|0.10
|1.8232
|1.8192
|0.0000
|150
|2004.08.04 09:00
|sell stop
|50
|0.10
|1.8187
|1.8227
|0.0000
|151
|2004.08.04 11:19
|sell
|50
|0.10
|1.8187
|1.8227
|0.0000
|152
|2004.08.04 16:39
|s/l
|50
|0.10
|1.8227
|1.8227
|0.0000
|-40.00
|10185.00
|153
|2004.08.04 16:54
|buy
|49
|0.10
|1.8232
|1.8192
|0.0000
|154
|2004.08.04 19:01
|close
|49
|0.10
|1.8248
|1.8192
|0.0000
|16.00
|10201.00
|155
|2004.08.05 09:00
|buy stop
|51
|0.10
|1.8281
|1.8246
|0.0000
|156
|2004.08.05 09:00
|sell stop
|52
|0.10
|1.8246
|1.8281
|0.0000
|157
|2004.08.05 09:01
|buy
|51
|0.10
|1.8281
|1.8246
|0.0000
|158
|2004.08.05 10:30
|s/l
|51
|0.10
|1.8246
|1.8246
|0.0000
|-35.00
|10166.00
|159
|2004.08.05 10:30
|sell
|52
|0.10
|1.8246
|1.8281
|0.0000
|160
|2004.08.05 13:03
|modify
|52
|0.10
|1.8246
|1.8246
|0.0000
|161
|2004.08.05 18:08
|s/l
|52
|0.10
|1.8246
|1.8246
|0.0000
|0.00
|10166.00
|162
|2004.08.06 09:00
|buy stop
|53
|0.10
|1.8268
|1.8237
|0.0000
|163
|2004.08.06 09:00
|sell stop
|54
|0.10
|1.8237
|1.8268
|0.0000
|164
|2004.08.06 09:25
|sell
|54
|0.10
|1.8237
|1.8268
|0.0000
|165
|2004.08.06 10:37
|s/l
|54
|0.10
|1.8268
|1.8268
|0.0000
|-31.00
|10135.00
|166
|2004.08.06 10:37
|buy
|53
|0.10
|1.8268
|1.8237
|0.0000
|167
|2004.08.06 12:13
|s/l
|53
|0.10
|1.8237
|1.8237
|0.0000
|-31.00
|10104.00
|168
|2004.08.09 09:00
|buy stop
|55
|0.10
|1.8446
|1.8417
|0.0000
|169
|2004.08.09 09:00
|sell stop
|56
|0.10
|1.8417
|1.8446
|0.0000
|170
|2004.08.09 09:32
|sell
|56
|0.10
|1.8417
|1.8446
|0.0000
|171
|2004.08.09 18:00
|expiration
|55
|0.10
|1.8446
|1.8417
|0.0000
|172
|2004.08.09 19:01
|close
|56
|0.10
|1.8399
|1.8446
|0.0000
|18.00
|10122.00
|173
|2004.08.10 09:00
|buy stop
|57
|0.10
|1.8414
|1.8379
|0.0000
|174
|2004.08.10 09:00
|sell stop
|58
|0.10
|1.8379
|1.8414
|0.0000
|175
|2004.08.10 10:30
|sell
|58
|0.10
|1.8379
|1.8414
|0.0000
|176
|2004.08.10 18:00
|expiration
|57
|0.10
|1.8414
|1.8379
|0.0000
|177
|2004.08.10 19:01
|close
|58
|0.10
|1.8356
|1.8414
|0.0000
|23.00
|10145.00
|178
|2004.08.11 09:00
|sell stop
|59
|0.10
|1.8258
|1.8298
|0.0000
|179
|2004.08.11 09:15
|buy stop
|60
|0.10
|1.8298
|1.8258
|0.0000
|180
|2004.08.11 10:42
|sell
|59
|0.10
|1.8258
|1.8298
|0.0000
|181
|2004.08.11 14:07
|s/l
|59
|0.10
|1.8298
|1.8298
|0.0000
|-40.00
|10105.00
|182
|2004.08.11 14:07
|buy
|60
|0.10
|1.8298
|1.8258
|0.0000
|183
|2004.08.11 15:21
|s/l
|60
|0.10
|1.8258
|1.8258
|0.0000
|-40.00
|10065.00
|184
|2004.08.12 09:00
|buy stop
|61
|0.10
|1.8323
|1.8298
|0.0000
|185
|2004.08.12 09:00
|sell stop
|62
|0.10
|1.8298
|1.8323
|0.0000
|186
|2004.08.12 09:01
|buy
|61
|0.10
|1.8323
|1.8298
|0.0000
|187
|2004.08.12 14:30
|modify
|61
|0.10
|1.8323
|1.8323
|0.0000
|188
|2004.08.12 14:34
|s/l
|61
|0.10
|1.8323
|1.8323
|0.0000
|0.00
|10065.00
|189
|2004.08.12 15:04
|sell
|62
|0.10
|1.8298
|1.8323
|0.0000
|190
|2004.08.12 15:53
|modify
|62
|0.10
|1.8298
|1.8298
|0.0000
|191
|2004.08.12 19:01
|close
|62
|0.10
|1.8232
|1.8298
|0.0000
|66.00
|10131.00
|192
|2004.08.13 09:00
|buy stop
|63
|0.10
|1.8198
|1.8158
|0.0000
|193
|2004.08.13 09:00
|sell stop
|64
|0.10
|1.8150
|1.8190
|0.0000
|194
|2004.08.13 09:56
|sell
|64
|0.10
|1.8150
|1.8190
|0.0000
|195
|2004.08.13 12:43
|s/l
|64
|0.10
|1.8190
|1.8190
|0.0000
|-40.00
|10091.00
|196
|2004.08.13 12:46
|buy
|63
|0.10
|1.8198
|1.8158
|0.0000
|197
|2004.08.13 14:29
|modify
|63
|0.10
|1.8198
|1.8198
|0.0000
|198
|2004.08.13 19:01
|close
|63
|0.10
|1.8415
|1.8198
|0.0000
|217.00
|10308.00
|199
|2004.08.16 09:00
|buy stop
|65
|0.10
|1.8425
|1.8385
|0.0000
|200
|2004.08.16 09:00
|sell stop
|66
|0.10
|1.8385
|1.8425
|0.0000
|201
|2004.08.16 09:16
|sell
|66
|0.10
|1.8385
|1.8425
|0.0000
|202
|2004.08.16 10:36
|s/l
|66
|0.10
|1.8425
|1.8425
|0.0000
|-40.00
|10268.00
|203
|2004.08.16 10:36
|buy
|65
|0.10
|1.8425
|1.8385
|0.0000
|204
|2004.08.16 17:13
|s/l
|65
|0.10
|1.8385
|1.8385
|0.0000
|-40.00
|10228.00
|205
|2004.08.17 09:00
|buy stop
|67
|0.10
|1.8416
|1.8379
|0.0000
|206
|2004.08.17 09:00
|sell stop
|68
|0.10
|1.8379
|1.8416
|0.0000
|207
|2004.08.17 09:51
|sell
|68
|0.10
|1.8379
|1.8416
|0.0000
|208
|2004.08.17 14:31
|s/l
|68
|0.10
|1.8416
|1.8416
|0.0000
|-37.00
|10191.00
|209
|2004.08.17 14:31
|buy
|67
|0.10
|1.8416
|1.8379
|0.0000
|210
|2004.08.17 14:38
|s/l
|67
|0.10
|1.8379
|1.8379
|0.0000
|-37.00
|10154.00
|211
|2004.08.18 09:00
|buy stop
|69
|0.10
|1.8303
|1.8263
|0.0000
|212
|2004.08.18 09:00
|sell stop
|70
|0.10
|1.8261
|1.8301
|0.0000
|213
|2004.08.18 09:01
|sell
|70
|0.10
|1.8261
|1.8301
|0.0000
|214
|2004.08.18 14:55
|modify
|70
|0.10
|1.8261
|1.8261
|0.0000
|215
|2004.08.18 18:00
|expiration
|69
|0.10
|1.8303
|1.8263
|0.0000
|216
|2004.08.18 19:01
|close
|70
|0.10
|1.8247
|1.8261
|0.0000
|14.00
|10168.00
|217
|2004.08.19 09:00
|buy stop
|71
|0.10
|1.8245
|1.8213
|0.0000
|218
|2004.08.19 09:00
|sell stop
|72
|0.10
|1.8213
|1.8245
|0.0000
|219
|2004.08.19 09:38
|sell
|72
|0.10
|1.8213
|1.8245
|0.0000
|220
|2004.08.19 10:47
|s/l
|72
|0.10
|1.8245
|1.8245
|0.0000
|-32.00
|10136.00
|221
|2004.08.19 10:47
|buy
|71
|0.10
|1.8245
|1.8213
|0.0000
|222
|2004.08.19 12:00
|modify
|71
|0.10
|1.8245
|1.8245
|0.0000
|223
|2004.08.19 19:01
|close
|71
|0.10
|1.8310
|1.8245
|0.0000
|65.00
|10201.00
|224
|2004.08.20 09:00
|buy stop
|73
|0.10
|1.8338
|1.8313
|0.0000
|225
|2004.08.20 09:00
|sell stop
|74
|0.10
|1.8313
|1.8338
|0.0000
|226
|2004.08.20 09:20
|sell
|74
|0.10
|1.8313
|1.8338
|0.0000
|227
|2004.08.20 11:56
|modify
|74
|0.10
|1.8313
|1.8313
|0.0000
|228
|2004.08.20 18:00
|expiration
|73
|0.10
|1.8338
|1.8313
|0.0000
|229
|2004.08.20 19:01
|close
|74
|0.10
|1.8195
|1.8313
|0.0000
|118.00
|10319.00
|230
|2004.08.23 09:00
|buy stop
|75
|0.10
|1.8190
|1.8150
|0.0000
|231
|2004.08.23 09:00
|sell stop
|76
|0.10
|1.8147
|1.8187
|0.0000
|232
|2004.08.23 10:28
|sell
|76
|0.10
|1.8147
|1.8187
|0.0000
|233
|2004.08.23 18:00
|expiration
|75
|0.10
|1.8190
|1.8150
|0.0000
|234
|2004.08.23 19:01
|close
|76
|0.10
|1.8141
|1.8187
|0.0000
|6.00
|10325.00
|235
|2004.08.24 09:00
|buy stop
|77
|0.10
|1.8091
|1.8055
|0.0000
|236
|2004.08.24 09:00
|sell stop
|78
|0.10
|1.8055
|1.8091
|0.0000
|237
|2004.08.24 12:10
|sell
|78
|0.10
|1.8055
|1.8091
|0.0000
|238
|2004.08.24 14:25
|modify
|78
|0.10
|1.8055
|1.8055
|0.0000
|239
|2004.08.24 18:00
|expiration
|77
|0.10
|1.8091
|1.8055
|0.0000
|240
|2004.08.24 19:01
|close
|78
|0.10
|1.7907
|1.8055
|0.0000
|148.00
|10473.00
|241
|2004.08.25 09:00
|buy stop
|79
|0.10
|1.7963
|1.7928
|0.0000
|242
|2004.08.25 09:00
|sell stop
|80
|0.10
|1.7928
|1.7963
|0.0000
|243
|2004.08.25 09:34
|buy
|79
|0.10
|1.7963
|1.7928
|0.0000
|244
|2004.08.25 09:54
|modify
|79
|0.10
|1.7963
|1.7963
|0.0000
|245
|2004.08.25 12:02
|s/l
|79
|0.10
|1.7963
|1.7963
|0.0000
|0.00
|10473.00
|246
|2004.08.26 08:40
|expiration
|80
|0.10
|1.7928
|1.7963
|0.0000
|247
|2004.08.26 09:00
|buy stop
|81
|0.10
|1.7983
|1.7947
|0.0000
|248
|2004.08.26 09:00
|sell stop
|82
|0.10
|1.7947
|1.7983
|0.0000
|249
|2004.08.26 10:30
|sell
|82
|0.10
|1.7947
|1.7983
|0.0000
|250
|2004.08.26 13:48
|s/l
|82
|0.10
|1.7983
|1.7983
|0.0000
|-36.00
|10437.00
|251
|2004.08.26 13:48
|buy
|81
|0.10
|1.7983
|1.7947
|0.0000
|252
|2004.08.26 14:49
|s/l
|81
|0.10
|1.7947
|1.7947
|0.0000
|-36.00
|10401.00
|253
|2004.08.27 09:00
|buy stop
|83
|0.10
|1.8040
|1.8000
|0.0000
|254
|2004.08.27 09:00
|sell stop
|84
|0.10
|1.8000
|1.8040
|0.0000
|255
|2004.08.27 09:55
|sell
|84
|0.10
|1.8000
|1.8040
|0.0000
|256
|2004.08.27 15:56
|modify
|84
|0.10
|1.8000
|1.8000
|0.0000
|257
|2004.08.27 18:00
|expiration
|83
|0.10
|1.8040
|1.8000
|0.0000
|258
|2004.08.27 19:01
|close
|84
|0.10
|1.7910
|1.8000
|0.0000
|90.00
|10491.00
|259
|2004.08.30 09:00
|buy stop
|85
|0.10
|1.7907
|1.7867
|0.0000
|260
|2004.08.30 09:00
|sell stop
|86
|0.10
|1.7865
|1.7905
|0.0000
|261
|2004.08.30 09:08
|buy
|85
|0.10
|1.7907
|1.7867
|0.0000
|262
|2004.08.30 14:27
|modify
|85
|0.10
|1.7907
|1.7907
|0.0000
|263
|2004.08.30 14:39
|s/l
|85
|0.10
|1.7907
|1.7907
|0.0000
|0.00
|10491.00
|264
|2004.08.30 18:00
|expiration
|86
|0.10
|1.7865
|1.7905
|0.0000
|265
|2004.08.31 09:00
|buy stop
|87
|0.10
|1.7996
|1.7956
|0.0000
|266
|2004.08.31 09:00
|sell stop
|88
|0.10
|1.7950
|1.7990
|0.0000
|267
|2004.08.31 09:06
|sell
|88
|0.10
|1.7950
|1.7990
|0.0000
|268
|2004.08.31 13:38
|modify
|88
|0.10
|1.7950
|1.7950
|0.0000
|269
|2004.08.31 16:01
|s/l
|88
|0.10
|1.7950
|1.7950
|0.0000
|0.00
|10491.00
|270
|2004.08.31 16:38
|buy
|87
|0.10
|1.7996
|1.7956
|0.0000
|271
|2004.08.31 18:01
|modify
|87
|0.10
|1.7996
|1.7996
|0.0000
|272
|2004.08.31 19:01
|close
|87
|0.10
|1.8043
|1.7996
|0.0000
|47.00
|10538.00
|273
|2004.09.01 09:00
|buy stop
|89
|0.10
|1.8012
|1.7972
|0.0000
|274
|2004.09.01 09:00
|sell stop
|90
|0.10
|1.7969
|1.8009
|0.0000
|275
|2004.09.01 09:19
|sell
|90
|0.10
|1.7969
|1.8009
|0.0000
|276
|2004.09.01 10:31
|modify
|90
|0.10
|1.7969
|1.7969
|0.0000
|277
|2004.09.01 11:05
|s/l
|90
|0.10
|1.7969
|1.7969
|0.0000
|0.00
|10538.00
|278
|2004.09.01 18:00
|expiration
|89
|0.10
|1.8012
|1.7972
|0.0000
|279
|2004.09.02 09:01
|buy stop
|91
|0.10
|1.7938
|1.7911
|0.0000
|280
|2004.09.02 09:01
|sell stop
|92
|0.10
|1.7911
|1.7938
|0.0000
|281
|2004.09.02 09:01
|buy
|91
|0.10
|1.7938
|1.7911
|0.0000
|282
|2004.09.02 14:22
|s/l
|91
|0.10
|1.7911
|1.7911
|0.0000
|-27.00
|10511.00
|283
|2004.09.02 14:22
|sell
|92
|0.10
|1.7911
|1.7938
|0.0000
|284
|2004.09.02 15:00
|modify
|92
|0.10
|1.7911
|1.7911
|0.0000
|285
|2004.09.02 16:40
|s/l
|92
|0.10
|1.7911
|1.7911
|0.0000
|0.00
|10511.00
|286
|2004.09.03 09:00
|buy stop
|93
|0.10
|1.7905
|1.7867
|0.0000
|287
|2004.09.03 09:00
|sell stop
|94
|0.10
|1.7867
|1.7905
|0.0000
|288
|2004.09.03 09:01
|sell
|94
|0.10
|1.7867
|1.7905
|0.0000
|289
|2004.09.03 11:04
|s/l
|94
|0.10
|1.7905
|1.7905
|0.0000
|-38.00
|10473.00
|290
|2004.09.03 11:04
|buy
|93
|0.10
|1.7905
|1.7867
|0.0000
|291
|2004.09.03 14:30
|s/l
|93
|0.10
|1.7867
|1.7867
|0.0000
|-38.00
|10435.00
|292
|2004.09.06 09:00
|buy stop
|95
|0.10
|1.7783
|1.7743
|0.0000
|293
|2004.09.06 09:00
|sell stop
|96
|0.10
|1.7741
|1.7781
|0.0000
|294
|2004.09.06 10:31
|buy
|95
|0.10
|1.7783
|1.7743
|0.0000
|295
|2004.09.06 18:00
|expiration
|96
|0.10
|1.7741
|1.7781
|0.0000
|296
|2004.09.06 19:03
|close
|95
|0.10
|1.7805
|1.7743
|0.0000
|22.00
|10457.00
|297
|2004.09.07 09:00
|buy stop
|97
|0.10
|1.7848
|1.7821
|0.0000
|298
|2004.09.07 09:00
|sell stop
|98
|0.10
|1.7821
|1.7848
|0.0000
|299
|2004.09.07 09:21
|sell
|98
|0.10
|1.7821
|1.7848
|0.0000
|300
|2004.09.07 10:25
|s/l
|98
|0.10
|1.7848
|1.7848
|0.0000
|-27.00
|10430.00
|301
|2004.09.07 10:25
|buy
|97
|0.10
|1.7848
|1.7821
|0.0000
|302
|2004.09.07 10:30
|s/l
|97
|0.10
|1.7821
|1.7821
|0.0000
|-27.00
|10403.00
|303
|2004.09.08 09:01
|buy stop
|99
|0.10
|1.7743
|1.7716
|0.0000
|304
|2004.09.08 09:01
|sell stop
|100
|0.10
|1.7716
|1.7743
|0.0000
|305
|2004.09.08 09:17
|buy
|99
|0.10
|1.7743
|1.7716
|0.0000
|306
|2004.09.08 16:42
|modify
|99
|0.10
|1.7743
|1.7743
|0.0000
|307
|2004.09.08 18:01
|expiration
|100
|0.10
|1.7716
|1.7743
|0.0000
|308
|2004.09.08 19:01
|close
|99
|0.10
|1.7879
|1.7743
|0.0000
|136.00
|10539.00
|309
|2004.09.09 09:00
|buy stop
|101
|0.10
|1.7884
|1.7850
|0.0000
|310
|2004.09.09 09:00
|sell stop
|102
|0.10
|1.7850
|1.7884
|0.0000
|311
|2004.09.09 10:31
|sell
|102
|0.10
|1.7850
|1.7884
|0.0000
|312
|2004.09.09 18:00
|expiration
|101
|0.10
|1.7884
|1.7850
|0.0000
|313
|2004.09.09 19:01
|close
|102
|0.10
|1.7831
|1.7884
|0.0000
|19.00
|10558.00
|314
|2004.09.10 09:00
|buy stop
|103
|0.10
|1.7893
|1.7853
|0.0000
|315
|2004.09.10 09:00
|sell stop
|104
|0.10
|1.7853
|1.7893
|0.0000
|316
|2004.09.10 10:02
|buy
|103
|0.10
|1.7893
|1.7853
|0.0000
|317
|2004.09.10 14:45
|modify
|103
|0.10
|1.7893
|1.7893
|0.0000
|318
|2004.09.10 18:00
|expiration
|104
|0.10
|1.7853
|1.7893
|0.0000
|319
|2004.09.10 19:01
|close
|103
|0.10
|1.7974
|1.7893
|0.0000
|81.00
|10639.00
|320
|2004.09.13 09:00
|buy stop
|105
|0.10
|1.7985
|1.7945
|0.0000
|321
|2004.09.13 09:00
|sell stop
|106
|0.10
|1.7941
|1.7981
|0.0000
|322
|2004.09.13 09:02
|sell
|106
|0.10
|1.7941
|1.7981
|0.0000
|323
|2004.09.13 10:34
|s/l
|106
|0.10
|1.7981
|1.7981
|0.0000
|-40.00
|10599.00
|324
|2004.09.13 10:35
|buy
|105
|0.10
|1.7985
|1.7945
|0.0000
|325
|2004.09.13 17:45
|s/l
|105
|0.10
|1.7945
|1.7945
|0.0000
|-40.00
|10559.00
|326
|2004.09.14 09:00
|buy stop
|107
|0.10
|1.8020
|1.7980
|0.0000
|327
|2004.09.14 09:00
|sell stop
|108
|0.10
|1.7970
|1.8010
|0.0000
|328
|2004.09.14 10:34
|sell
|108
|0.10
|1.7970
|1.8010
|0.0000
|329
|2004.09.14 14:44
|s/l
|108
|0.10
|1.8010
|1.8010
|0.0000
|-40.00
|10519.00
|330
|2004.09.14 14:47
|buy
|107
|0.10
|1.8020
|1.7980
|0.0000
|331
|2004.09.14 15:06
|s/l
|107
|0.10
|1.7980
|1.7980
|0.0000
|-40.00
|10479.00
|332
|2004.09.15 09:00
|buy stop
|109
|0.10
|1.7943
|1.7907
|0.0000
|333
|2004.09.15 09:00
|sell stop
|110
|0.10
|1.7907
|1.7943
|0.0000
|334
|2004.09.15 11:03
|buy
|109
|0.10
|1.7943
|1.7907
|0.0000
|335
|2004.09.15 11:49
|s/l
|109
|0.10
|1.7907
|1.7907
|0.0000
|-36.00
|10443.00
|336
|2004.09.15 11:49
|sell
|110
|0.10
|1.7907
|1.7943
|0.0000
|337
|2004.09.15 12:41
|modify
|110
|0.10
|1.7907
|1.7907
|0.0000
|338
|2004.09.15 19:01
|close
|110
|0.10
|1.7766
|1.7907
|0.0000
|141.00
|10584.00
|339
|2004.09.16 09:00
|buy stop
|111
|0.10
|1.7796
|1.7756
|0.0000
|340
|2004.09.16 09:00
|sell stop
|112
|0.10
|1.7756
|1.7796
|0.0000
|341
|2004.09.16 09:12
|buy
|111
|0.10
|1.7796
|1.7756
|0.0000
|342
|2004.09.16 10:31
|modify
|111
|0.10
|1.7796
|1.7796
|0.0000
|343
|2004.09.16 18:00
|expiration
|112
|0.10
|1.7756
|1.7796
|0.0000
|344
|2004.09.16 19:01
|close
|111
|0.10
|1.7921
|1.7796
|0.0000
|125.00
|10709.00
|345
|2004.09.17 09:00
|buy stop
|113
|0.10
|1.7961
|1.7924
|0.0000
|346
|2004.09.17 09:00
|sell stop
|114
|0.10
|1.7924
|1.7961
|0.0000
|347
|2004.09.17 09:11
|sell
|114
|0.10
|1.7924
|1.7961
|0.0000
|348
|2004.09.17 12:01
|s/l
|114
|0.10
|1.7961
|1.7961
|0.0000
|-37.00
|10672.00
|349
|2004.09.17 12:01
|buy
|113
|0.10
|1.7961
|1.7924
|0.0000
|350
|2004.09.17 16:02
|s/l
|113
|0.10
|1.7924
|1.7924
|0.0000
|-37.00
|10635.00
|351
|2004.09.20 09:00
|buy stop
|115
|0.10
|1.7909
|1.7874
|0.0000
|352
|2004.09.20 09:00
|sell stop
|116
|0.10
|1.7874
|1.7909
|0.0000
|353
|2004.09.20 10:21
|sell
|116
|0.10
|1.7874
|1.7909
|0.0000
|354
|2004.09.20 12:44
|modify
|116
|0.10
|1.7874
|1.7874
|0.0000
|355
|2004.09.20 17:52
|s/l
|116
|0.10
|1.7874
|1.7874
|0.0000
|0.00
|10635.00
|356
|2004.09.20 18:00
|expiration
|115
|0.10
|1.7909
|1.7874
|0.0000
|357
|2004.09.21 09:00
|buy stop
|117
|0.10
|1.7863
|1.7836
|0.0000
|358
|2004.09.21 09:00
|sell stop
|118
|0.10
|1.7836
|1.7863
|0.0000
|359
|2004.09.21 10:14
|buy
|117
|0.10
|1.7863
|1.7836
|0.0000
|360
|2004.09.21 11:47
|modify
|117
|0.10
|1.7863
|1.7863
|0.0000
|361
|2004.09.21 18:00
|expiration
|118
|0.10
|1.7836
|1.7863
|0.0000
|362
|2004.09.21 19:01
|close
|117
|0.10
|1.7949
|1.7863
|0.0000
|86.00
|10721.00
|363
|2004.09.22 09:00
|buy stop
|119
|0.10
|1.8012
|1.7972
|0.0000
|364
|2004.09.22 09:00
|sell stop
|120
|0.10
|1.7950
|1.7990
|0.0000
|365
|2004.09.22 10:34
|sell
|120
|0.10
|1.7950
|1.7990
|0.0000
|366
|2004.09.22 12:28
|modify
|120
|0.10
|1.7950
|1.7950
|0.0000
|367
|2004.09.22 17:32
|s/l
|120
|0.10
|1.7950
|1.7950
|0.0000
|0.00
|10721.00
|368
|2004.09.22 18:00
|expiration
|119
|0.10
|1.8012
|1.7972
|0.0000
|369
|2004.09.23 09:00
|buy stop
|121
|0.10
|1.7970
|1.7930
|0.0000
|370
|2004.09.23 09:00
|sell stop
|122
|0.10
|1.7928
|1.7968
|0.0000
|371
|2004.09.23 09:01
|buy
|121
|0.10
|1.7970
|1.7930
|0.0000
|372
|2004.09.23 12:05
|modify
|121
|0.10
|1.7970
|1.7970
|0.0000
|373
|2004.09.23 18:00
|expiration
|122
|0.10
|1.7928
|1.7968
|0.0000
|374
|2004.09.23 19:01
|close
|121
|0.10
|1.8005
|1.7970
|0.0000
|35.00
|10756.00
|375
|2004.09.24 09:00
|buy stop
|123
|0.10
|1.7979
|1.7950
|0.0000
|376
|2004.09.24 09:00
|sell stop
|124
|0.10
|1.7950
|1.7979
|0.0000
|377
|2004.09.24 09:12
|buy
|123
|0.10
|1.7979
|1.7950
|0.0000
|378
|2004.09.24 12:46
|modify
|123
|0.10
|1.7979
|1.7979
|0.0000
|379
|2004.09.24 18:00
|expiration
|124
|0.10
|1.7950
|1.7979
|0.0000
|380
|2004.09.24 19:01
|close
|123
|0.10
|1.8023
|1.7979
|0.0000
|44.00
|10800.00
|381
|2004.09.27 09:00
|buy stop
|125
|0.10
|1.8073
|1.8048
|0.0000
|382
|2004.09.27 09:00
|sell stop
|126
|0.10
|1.8048
|1.8073
|0.0000
|383
|2004.09.27 09:29
|sell
|126
|0.10
|1.8048
|1.8073
|0.0000
|384
|2004.09.27 11:09
|s/l
|126
|0.10
|1.8073
|1.8073
|0.0000
|-25.00
|10775.00
|385
|2004.09.27 11:09
|buy
|125
|0.10
|1.8073
|1.8048
|0.0000
|386
|2004.09.27 11:51
|s/l
|125
|0.10
|1.8048
|1.8048
|0.0000
|-25.00
|10750.00
|387
|2004.09.28 09:00
|buy stop
|127
|0.10
|1.8115
|1.8076
|0.0000
|388
|2004.09.28 09:00
|sell stop
|128
|0.10
|1.8076
|1.8115
|0.0000
|389
|2004.09.28 09:37
|buy
|127
|0.10
|1.8115
|1.8076
|0.0000
|390
|2004.09.28 15:43
|modify
|127
|0.10
|1.8115
|1.8115
|0.0000
|391
|2004.09.28 16:55
|s/l
|127
|0.10
|1.8115
|1.8115
|0.0000
|0.00
|10750.00
|392
|2004.09.28 18:00
|expiration
|128
|0.10
|1.8076
|1.8115
|0.0000
|393
|2004.09.29 09:00
|buy stop
|129
|0.10
|1.8121
|1.8082
|0.0000
|394
|2004.09.29 09:00
|sell stop
|130
|0.10
|1.8082
|1.8121
|0.0000
|395
|2004.09.29 10:45
|sell
|130
|0.10
|1.8082
|1.8121
|0.0000
|396
|2004.09.29 15:15
|modify
|130
|0.10
|1.8082
|1.8082
|0.0000
|397
|2004.09.29 18:00
|expiration
|129
|0.10
|1.8121
|1.8082
|0.0000
|398
|2004.09.29 19:01
|close
|130
|0.10
|1.7991
|1.8082
|0.0000
|91.00
|10841.00
|399
|2004.09.30 09:00
|buy stop
|131
|0.10
|1.8018
|1.7978
|0.0000
|400
|2004.09.30 09:00
|sell stop
|132
|0.10
|1.7964
|1.8004
|0.0000
|401
|2004.09.30 09:54
|sell
|132
|0.10
|1.7964
|1.8004
|0.0000
|402
|2004.09.30 13:20
|s/l
|132
|0.10
|1.8004
|1.8004
|0.0000
|-40.00
|10801.00
|403
|2004.09.30 13:33
|buy
|131
|0.10
|1.8018
|1.7978
|0.0000
|404
|2004.09.30 13:48
|modify
|131
|0.10
|1.8018
|1.8018
|0.0000
|405
|2004.09.30 19:01
|close
|131
|0.10
|1.8117
|1.8018
|0.0000
|99.00
|10900.00
|406
|2004.10.01 09:00
|buy stop
|133
|0.10
|1.8122
|1.8091
|0.0000
|407
|2004.10.01 09:00
|sell stop
|134
|0.10
|1.8091
|1.8122
|0.0000
|408
|2004.10.01 09:15
|sell
|134
|0.10
|1.8091
|1.8122
|0.0000
|409
|2004.10.01 10:32
|modify
|134
|0.10
|1.8091
|1.8091
|0.0000
|410
|2004.10.01 18:00
|expiration
|133
|0.10
|1.8122
|1.8091
|0.0000
|411
|2004.10.01 19:01
|close
|134
|0.10
|1.7982
|1.8091
|0.0000
|109.00
|11009.00
|412
|2004.10.04 09:00
|buy stop
|135
|0.10
|1.7966
|1.7927
|0.0000
|413
|2004.10.04 09:00
|sell stop
|136
|0.10
|1.7927
|1.7966
|0.0000
|414
|2004.10.04 09:16
|sell
|136
|0.10
|1.7927
|1.7966
|0.0000
|415
|2004.10.04 12:57
|modify
|136
|0.10
|1.7927
|1.7927
|0.0000
|416
|2004.10.04 18:00
|expiration
|135
|0.10
|1.7966
|1.7927
|0.0000
|417
|2004.10.04 19:01
|close
|136
|0.10
|1.7833
|1.7927
|0.0000
|94.00
|11103.00
|418
|2004.10.05 09:00
|buy stop
|137
|0.10
|1.7879
|1.7847
|0.0000
|419
|2004.10.05 09:00
|sell stop
|138
|0.10
|1.7847
|1.7879
|0.0000
|420
|2004.10.05 10:11
|buy
|137
|0.10
|1.7879
|1.7847
|0.0000
|421
|2004.10.05 10:32
|s/l
|137
|0.10
|1.7847
|1.7847
|0.0000
|-32.00
|11071.00
|422
|2004.10.05 10:32
|sell
|138
|0.10
|1.7847
|1.7879
|0.0000
|423
|2004.10.05 13:24
|modify
|138
|0.10
|1.7847
|1.7847
|0.0000
|424
|2004.10.05 14:07
|s/l
|138
|0.10
|1.7847
|1.7847
|0.0000
|0.00
|11071.00
|425
|2004.10.06 09:00
|buy stop
|139
|0.10
|1.7850
|1.7810
|0.0000
|426
|2004.10.06 09:00
|sell stop
|140
|0.10
|1.7781
|1.7821
|0.0000
|427
|2004.10.06 09:11
|buy
|139
|0.10
|1.7850
|1.7810
|0.0000
|428
|2004.10.06 10:41
|s/l
|139
|0.10
|1.7810
|1.7810
|0.0000
|-40.00
|11031.00
|429
|2004.10.06 11:11
|sell
|140
|0.10
|1.7781
|1.7821
|0.0000
|430
|2004.10.06 12:36
|s/l
|140
|0.10
|1.7821
|1.7821
|0.0000
|-40.00
|10991.00
|431
|2004.10.07 09:00
|buy stop
|141
|0.10
|1.7831
|1.7791
|0.0000
|432
|2004.10.07 09:00
|sell stop
|142
|0.10
|1.7789
|1.7829
|0.0000
|433
|2004.10.07 09:32
|buy
|141
|0.10
|1.7831
|1.7791
|0.0000
|434
|2004.10.07 10:11
|s/l
|141
|0.10
|1.7791
|1.7791
|0.0000
|-40.00
|10951.00
|435
|2004.10.07 10:11
|sell
|142
|0.10
|1.7789
|1.7829
|0.0000
|436
|2004.10.07 15:14
|s/l
|142
|0.10
|1.7829
|1.7829
|0.0000
|-40.00
|10911.00
|437
|2004.10.08 09:00
|buy stop
|143
|0.10
|1.7865
|1.7826
|0.0000
|438
|2004.10.08 09:00
|sell stop
|144
|0.10
|1.7826
|1.7865
|0.0000
|439
|2004.10.08 09:12
|buy
|143
|0.10
|1.7865
|1.7826
|0.0000
|440
|2004.10.08 14:30
|modify
|143
|0.10
|1.7865
|1.7865
|0.0000
|441
|2004.10.08 18:00
|expiration
|144
|0.10
|1.7826
|1.7865
|0.0000
|442
|2004.10.08 19:01
|close
|143
|0.10
|1.7954
|1.7865
|0.0000
|89.00
|11000.00
|443
|2004.10.11 09:00
|buy stop
|145
|0.10
|1.7960
|1.7930
|0.0000
|444
|2004.10.11 09:00
|sell stop
|146
|0.10
|1.7930
|1.7960
|0.0000
|445
|2004.10.11 09:04
|buy
|145
|0.10
|1.7960
|1.7930
|0.0000
|446
|2004.10.11 18:00
|expiration
|146
|0.10
|1.7930
|1.7960
|0.0000
|447
|2004.10.11 19:01
|close
|145
|0.10
|1.7973
|1.7930
|0.0000
|13.00
|11013.00
|448
|2004.10.12 09:00
|buy stop
|147
|0.10
|1.7940
|1.7900
|0.0000
|449
|2004.10.12 09:00
|sell stop
|148
|0.10
|1.7897
|1.7937
|0.0000
|450
|2004.10.12 09:17
|sell
|148
|0.10
|1.7897
|1.7937
|0.0000
|451
|2004.10.12 10:35
|modify
|148
|0.10
|1.7897
|1.7897
|0.0000
|452
|2004.10.12 18:00
|expiration
|147
|0.10
|1.7940
|1.7900
|0.0000
|453
|2004.10.12 19:01
|close
|148
|0.10
|1.7879
|1.7897
|0.0000
|18.00
|11031.00
|454
|2004.10.13 09:00
|buy stop
|149
|0.10
|1.7932
|1.7892
|0.0000
|455
|2004.10.13 09:00
|sell stop
|150
|0.10
|1.7891
|1.7931
|0.0000
|456
|2004.10.13 09:02
|buy
|149
|0.10
|1.7932
|1.7892
|0.0000
|457
|2004.10.13 12:38
|s/l
|149
|0.10
|1.7892
|1.7892
|0.0000
|-40.00
|10991.00
|458
|2004.10.13 12:38
|sell
|150
|0.10
|1.7891
|1.7931
|0.0000
|459
|2004.10.13 14:49
|modify
|150
|0.10
|1.7891
|1.7891
|0.0000
|460
|2004.10.13 17:30
|s/l
|150
|0.10
|1.7891
|1.7891
|0.0000
|0.00
|10991.00
|461
|2004.10.14 09:00
|buy stop
|151
|0.10
|1.7987
|1.7947
|0.0000
|462
|2004.10.14 09:00
|sell stop
|152
|0.10
|1.7931
|1.7971
|0.0000
|463
|2004.10.14 09:03
|buy
|151
|0.10
|1.7987
|1.7947
|0.0000
|464
|2004.10.14 14:30
|modify
|151
|0.10
|1.7987
|1.7987
|0.0000
|465
|2004.10.14 15:03
|s/l
|151
|0.10
|1.7987
|1.7987
|0.0000
|0.00
|10991.00
|466
|2004.10.14 18:00
|expiration
|152
|0.10
|1.7931
|1.7971
|0.0000
|467
|2004.10.15 09:00
|buy stop
|153
|0.10
|1.7991
|1.7964
|0.0000
|468
|2004.10.15 09:00
|sell stop
|154
|0.10
|1.7964
|1.7991
|0.0000
|469
|2004.10.15 09:04
|sell
|154
|0.10
|1.7964
|1.7991
|0.0000
|470
|2004.10.15 12:51
|s/l
|154
|0.10
|1.7991
|1.7991
|0.0000
|-27.00
|10964.00
|471
|2004.10.15 12:51
|buy
|153
|0.10
|1.7991
|1.7964
|0.0000
|472
|2004.10.15 14:41
|modify
|153
|0.10
|1.7991
|1.7991
|0.0000
|473
|2004.10.15 19:01
|close
|153
|0.10
|1.8026
|1.7991
|0.0000
|35.00
|10999.00
|474
|2004.10.18 09:00
|buy stop
|155
|0.10
|1.8050
|1.8015
|0.0000
|475
|2004.10.18 09:00
|sell stop
|156
|0.10
|1.8015
|1.8050
|0.0000
|476
|2004.10.18 13:25
|sell
|156
|0.10
|1.8015
|1.8050
|0.0000
|477
|2004.10.18 14:49
|s/l
|156
|0.10
|1.8050
|1.8050
|0.0000
|-35.00
|10964.00
|478
|2004.10.18 14:49
|buy
|155
|0.10
|1.8050
|1.8015
|0.0000
|479
|2004.10.18 16:15
|s/l
|155
|0.10
|1.8015
|1.8015
|0.0000
|-35.00
|10929.00
|480
|2004.10.19 09:00
|buy stop
|157
|0.10
|1.7968
|1.7928
|0.0000
|481
|2004.10.19 09:00
|sell stop
|158
|0.10
|1.7920
|1.7960
|0.0000
|482
|2004.10.19 11:10
|buy
|157
|0.10
|1.7968
|1.7928
|0.0000
|483
|2004.10.19 12:10
|modify
|157
|0.10
|1.7968
|1.7968
|0.0000
|484
|2004.10.19 18:00
|expiration
|158
|0.10
|1.7920
|1.7960
|0.0000
|485
|2004.10.19 19:01
|close
|157
|0.10
|1.8039
|1.7968
|0.0000
|71.00
|11000.00
|486
|2004.10.20 09:00
|buy stop
|159
|0.10
|1.8037
|1.8007
|0.0000
|487
|2004.10.20 09:00
|sell stop
|160
|0.10
|1.8007
|1.8037
|0.0000
|488
|2004.10.20 09:05
|buy
|159
|0.10
|1.8037
|1.8007
|0.0000
|489
|2004.10.20 09:21
|modify
|159
|0.10
|1.8037
|1.8037
|0.0000
|490
|2004.10.20 18:00
|expiration
|160
|0.10
|1.8007
|1.8037
|0.0000
|491
|2004.10.20 19:01
|close
|159
|0.10
|1.8171
|1.8037
|0.0000
|134.00
|11134.00
|492
|2004.10.21 09:00
|buy stop
|161
|0.10
|1.8200
|1.8160
|0.0000
|493
|2004.10.21 09:00
|sell stop
|162
|0.10
|1.8156
|1.8196
|0.0000
|494
|2004.10.21 09:46
|buy
|161
|0.10
|1.8200
|1.8160
|0.0000
|495
|2004.10.21 10:04
|modify
|161
|0.10
|1.8200
|1.8200
|0.0000
|496
|2004.10.21 18:00
|expiration
|162
|0.10
|1.8156
|1.8196
|0.0000
|497
|2004.10.21 19:01
|close
|161
|0.10
|1.8286
|1.8200
|0.0000
|86.00
|11220.00
|498
|2004.10.22 09:00
|buy stop
|163
|0.10
|1.8322
|1.8282
|0.0000
|499
|2004.10.22 09:00
|sell stop
|164
|0.10
|1.8265
|1.8305
|0.0000
|500
|2004.10.22 10:30
|sell
|164
|0.10
|1.8265
|1.8305
|0.0000
|501
|2004.10.22 11:24
|modify
|164
|0.10
|1.8265
|1.8265
|0.0000
|502
|2004.10.22 13:19
|s/l
|164
|0.10
|1.8265
|1.8265
|0.0000
|0.00
|11220.00
|503
|2004.10.22 18:00
|expiration
|163
|0.10
|1.8322
|1.8282
|0.0000
|504
|2004.10.25 09:00
|buy stop
|165
|0.10
|1.8395
|1.8355
|0.0000
|505
|2004.10.25 09:00
|sell stop
|166
|0.10
|1.8354
|1.8394
|0.0000
|506
|2004.10.25 09:56
|buy
|165
|0.10
|1.8395
|1.8355
|0.0000
|507
|2004.10.25 11:03
|modify
|165
|0.10
|1.8395
|1.8395
|0.0000
|508
|2004.10.25 13:54
|s/l
|165
|0.10
|1.8395
|1.8395
|0.0000
|0.00
|11220.00
|509
|2004.10.25 18:00
|expiration
|166
|0.10
|1.8354
|1.8394
|0.0000
|510
|2004.10.26 09:00
|buy stop
|167
|0.10
|1.8423
|1.8387
|0.0000
|511
|2004.10.26 09:00
|sell stop
|168
|0.10
|1.8387
|1.8423
|0.0000
|512
|2004.10.26 10:09
|sell
|168
|0.10
|1.8387
|1.8423
|0.0000
|513
|2004.10.26 15:52
|s/l
|168
|0.10
|1.8423
|1.8423
|0.0000
|-36.00
|11184.00
|514
|2004.10.26 15:52
|buy
|167
|0.10
|1.8423
|1.8387
|0.0000
|515
|2004.10.26 16:14
|s/l
|167
|0.10
|1.8387
|1.8387
|0.0000
|-36.00
|11148.00
|516
|2004.10.27 09:00
|buy stop
|169
|0.10
|1.8395
|1.8360
|0.0000
|517
|2004.10.27 09:00
|sell stop
|170
|0.10
|1.8360
|1.8395
|0.0000
|518
|2004.10.27 10:30
|sell
|170
|0.10
|1.8360
|1.8395
|0.0000
|519
|2004.10.27 12:57
|s/l
|170
|0.10
|1.8395
|1.8395
|0.0000
|-35.00
|11113.00
|520
|2004.10.27 12:57
|buy
|169
|0.10
|1.8395
|1.8360
|0.0000
|521
|2004.10.27 14:59
|modify
|169
|0.10
|1.8395
|1.8395
|0.0000
|522
|2004.10.27 16:02
|s/l
|169
|0.10
|1.8395
|1.8395
|0.0000
|0.00
|11113.00
|523
|2004.10.28 09:00
|buy stop
|171
|0.10
|1.8346
|1.8306
|0.0000
|524
|2004.10.28 09:00
|sell stop
|172
|0.10
|1.8295
|1.8335
|0.0000
|525
|2004.10.28 10:50
|sell
|172
|0.10
|1.8295
|1.8335
|0.0000
|526
|2004.10.28 12:36
|modify
|172
|0.10
|1.8295
|1.8295
|0.0000
|527
|2004.10.28 14:28
|s/l
|172
|0.10
|1.8295
|1.8295
|0.0000
|0.00
|11113.00
|528
|2004.10.28 15:21
|buy
|171
|0.10
|1.8346
|1.8306
|0.0000
|529
|2004.10.28 16:05
|s/l
|171
|0.10
|1.8306
|1.8306
|0.0000
|-40.00
|11073.00
|530
|2004.10.29 09:00
|buy stop
|173
|0.10
|1.8332
|1.8292
|0.0000
|531
|2004.10.29 09:00
|sell stop
|174
|0.10
|1.8278
|1.8318
|0.0000
|532
|2004.10.29 09:42
|buy
|173
|0.10
|1.8332
|1.8292
|0.0000
|533
|2004.10.29 11:50
|s/l
|173
|0.10
|1.8292
|1.8292
|0.0000
|-40.00
|11033.00
|534
|2004.10.29 18:00
|expiration
|174
|0.10
|1.8278
|1.8318
|0.0000
|535
|2004.11.01 09:00
|buy stop
|175
|0.10
|1.8372
|1.8341
|0.0000
|536
|2004.11.01 09:00
|sell stop
|176
|0.10
|1.8341
|1.8372
|0.0000
|537
|2004.11.01 09:07
|sell
|176
|0.10
|1.8341
|1.8372
|0.0000
|538
|2004.11.01 17:35
|modify
|176
|0.10
|1.8341
|1.8341
|0.0000
|539
|2004.11.01 18:00
|expiration
|175
|0.10
|1.8372
|1.8341
|0.0000
|540
|2004.11.01 18:16
|s/l
|176
|0.10
|1.8341
|1.8341
|0.0000
|0.00
|11033.00
|541
|2004.11.02 09:00
|buy stop
|177
|0.10
|1.8325
|1.8293
|0.0000
|542
|2004.11.02 09:00
|sell stop
|178
|0.10
|1.8293
|1.8325
|0.0000
|543
|2004.11.02 09:48
|buy
|177
|0.10
|1.8325
|1.8293
|0.0000
|544
|2004.11.02 13:05
|modify
|177
|0.10
|1.8325
|1.8325
|0.0000
|545
|2004.11.02 18:00
|expiration
|178
|0.10
|1.8293
|1.8325
|0.0000
|546
|2004.11.02 19:01
|close
|177
|0.10
|1.8383
|1.8325
|0.0000
|58.00
|11091.00
|547
|2004.11.03 09:00
|buy stop
|179
|0.10
|1.8399
|1.8359
|0.0000
|548
|2004.11.03 09:00
|sell stop
|180
|0.10
|1.8354
|1.8394
|0.0000
|549
|2004.11.03 10:44
|buy
|179
|0.10
|1.8399
|1.8359
|0.0000
|550
|2004.11.03 13:30
|modify
|179
|0.10
|1.8399
|1.8399
|0.0000
|551
|2004.11.03 18:00
|expiration
|180
|0.10
|1.8354
|1.8394
|0.0000
|552
|2004.11.03 19:01
|close
|179
|0.10
|1.8455
|1.8399
|0.0000
|56.00
|11147.00
|553
|2004.11.04 09:00
|buy stop
|181
|0.10
|1.8497
|1.8461
|0.0000
|554
|2004.11.04 09:00
|sell stop
|182
|0.10
|1.8461
|1.8497
|0.0000
|555
|2004.11.04 09:00
|sell
|182
|0.10
|1.8461
|1.8497
|0.0000
|556
|2004.11.04 10:05
|modify
|182
|0.10
|1.8461
|1.8461
|0.0000
|557
|2004.11.04 11:30
|s/l
|182
|0.10
|1.8461
|1.8461
|0.0000
|0.00
|11147.00
|558
|2004.11.04 18:00
|expiration
|181
|0.10
|1.8497
|1.8461
|0.0000
|559
|2004.11.05 09:00
|buy stop
|183
|0.10
|1.8456
|1.8416
|0.0000
|560
|2004.11.05 09:00
|sell stop
|184
|0.10
|1.8415
|1.8455
|0.0000
|561
|2004.11.05 09:06
|sell
|184
|0.10
|1.8415
|1.8455
|0.0000
|562
|2004.11.05 14:30
|modify
|184
|0.10
|1.8415
|1.8415
|0.0000
|563
|2004.11.05 15:33
|s/l
|184
|0.10
|1.8415
|1.8415
|0.0000
|0.00
|11147.00
|564
|2004.11.05 16:01
|buy
|183
|0.10
|1.8456
|1.8416
|0.0000
|565
|2004.11.05 17:01
|modify
|183
|0.10
|1.8456
|1.8456
|0.0000
|566
|2004.11.05 19:01
|close
|183
|0.10
|1.8525
|1.8456
|0.0000
|69.00
|11216.00
|567
|2004.11.08 09:00
|buy stop
|185
|0.10
|1.8576
|1.8539
|0.0000
|568
|2004.11.08 09:00
|sell stop
|186
|0.10
|1.8539
|1.8576
|0.0000
|569
|2004.11.08 10:40
|buy
|185
|0.10
|1.8576
|1.8539
|0.0000
|570
|2004.11.08 10:51
|modify
|185
|0.10
|1.8576
|1.8576
|0.0000
|571
|2004.11.08 13:13
|s/l
|185
|0.10
|1.8576
|1.8576
|0.0000
|0.00
|11216.00
|572
|2004.11.08 14:12
|sell
|186
|0.10
|1.8539
|1.8576
|0.0000
|573
|2004.11.08 16:33
|s/l
|186
|0.10
|1.8576
|1.8576
|0.0000
|-37.00
|11179.00
|574
|2004.11.09 09:00
|buy stop
|187
|0.10
|1.8574
|1.8535
|0.0000
|575
|2004.11.09 09:00
|sell stop
|188
|0.10
|1.8535
|1.8574
|0.0000
|576
|2004.11.09 09:26
|sell
|188
|0.10
|1.8535
|1.8574
|0.0000
|577
|2004.11.09 16:22
|s/l
|188
|0.10
|1.8574
|1.8574
|0.0000
|-39.00
|11140.00
|578
|2004.11.09 16:22
|buy
|187
|0.10
|1.8574
|1.8535
|0.0000
|579
|2004.11.09 19:01
|close
|187
|0.10
|1.8584
|1.8535
|0.0000
|10.00
|11150.00
|580
|2004.11.10 09:00
|buy stop
|189
|0.10
|1.8568
|1.8534
|0.0000
|581
|2004.11.10 09:00
|sell stop
|190
|0.10
|1.8534
|1.8568
|0.0000
|582
|2004.11.10 09:00
|sell
|190
|0.10
|1.8534
|1.8568
|0.0000
|583
|2004.11.10 09:30
|s/l
|190
|0.10
|1.8568
|1.8568
|0.0000
|-34.00
|11116.00
|584
|2004.11.10 09:30
|buy
|189
|0.10
|1.8568
|1.8534
|0.0000
|585
|2004.11.10 11:10
|modify
|189
|0.10
|1.8568
|1.8568
|0.0000
|586
|2004.11.10 11:36
|s/l
|189
|0.10
|1.8568
|1.8568
|0.0000
|0.00
|11116.00
|587
|2004.11.11 09:00
|buy stop
|191
|0.10
|1.8479
|1.8446
|0.0000
|588
|2004.11.11 09:00
|sell stop
|192
|0.10
|1.8446
|1.8479
|0.0000
|589
|2004.11.11 09:18
|sell
|192
|0.10
|1.8446
|1.8479
|0.0000
|590
|2004.11.11 12:20
|modify
|192
|0.10
|1.8446
|1.8446
|0.0000
|591
|2004.11.11 18:00
|expiration
|191
|0.10
|1.8479
|1.8446
|0.0000
|592
|2004.11.11 19:01
|close
|192
|0.10
|1.8429
|1.8446
|0.0000
|17.00
|11133.00
|593
|2004.11.12 09:00
|sell stop
|193
|0.10
|1.8457
|1.8488
|0.0000
|594
|2004.11.12 09:15
|buy stop
|194
|0.10
|1.8488
|1.8457
|0.0000
|595
|2004.11.12 09:59
|sell
|193
|0.10
|1.8457
|1.8488
|0.0000
|596
|2004.11.12 15:11
|modify
|193
|0.10
|1.8457
|1.8457
|0.0000
|597
|2004.11.12 16:00
|s/l
|193
|0.10
|1.8457
|1.8457
|0.0000
|0.00
|11133.00
|598
|2004.11.12 16:06
|buy
|194
|0.10
|1.8488
|1.8457
|0.0000
|599
|2004.11.12 17:42
|modify
|194
|0.10
|1.8488
|1.8488
|0.0000
|600
|2004.11.12 19:01
|close
|194
|0.10
|1.8571
|1.8488
|0.0000
|83.00
|11216.00
|601
|2004.11.15 09:00
|buy stop
|195
|0.10
|1.8578
|1.8549
|0.0000
|602
|2004.11.15 09:00
|sell stop
|196
|0.10
|1.8549
|1.8578
|0.0000
|603
|2004.11.15 09:19
|sell
|196
|0.10
|1.8549
|1.8578
|0.0000
|604
|2004.11.15 16:48
|modify
|196
|0.10
|1.8549
|1.8549
|0.0000
|605
|2004.11.15 18:00
|expiration
|195
|0.10
|1.8578
|1.8549
|0.0000
|606
|2004.11.15 19:01
|close
|196
|0.10
|1.8462
|1.8549
|0.0000
|87.00
|11303.00
|607
|2004.11.16 09:00
|buy stop
|197
|0.10
|1.8488
|1.8459
|0.0000
|608
|2004.11.16 09:00
|sell stop
|198
|0.10
|1.8459
|1.8488
|0.0000
|609
|2004.11.16 09:19
|buy
|197
|0.10
|1.8488
|1.8459
|0.0000
|610
|2004.11.16 11:04
|modify
|197
|0.10
|1.8488
|1.8488
|0.0000
|611
|2004.11.16 18:00
|expiration
|198
|0.10
|1.8459
|1.8488
|0.0000
|612
|2004.11.16 19:01
|close
|197
|0.10
|1.8535
|1.8488
|0.0000
|47.00
|11350.00
|613
|2004.11.17 09:00
|sell stop
|199
|0.10
|1.8534
|1.8561
|0.0000
|614
|2004.11.17 16:43
|sell
|199
|0.10
|1.8534
|1.8561
|0.0000
|615
|2004.11.17 16:59
|s/l
|199
|0.10
|1.8561
|1.8561
|0.0000
|-27.00
|11323.00
|616
|2004.11.18 09:00
|buy stop
|200
|0.10
|1.8639
|1.8599
|0.0000
|617
|2004.11.18 09:00
|sell stop
|201
|0.10
|1.8598
|1.8638
|0.0000
|618
|2004.11.18 09:01
|sell
|201
|0.10
|1.8598
|1.8638
|0.0000
|619
|2004.11.18 11:05
|modify
|201
|0.10
|1.8598
|1.8598
|0.0000
|620
|2004.11.18 18:00
|expiration
|200
|0.10
|1.8639
|1.8599
|0.0000
|621
|2004.11.18 19:01
|close
|201
|0.10
|1.8520
|1.8598
|0.0000
|78.00
|11401.00
|622
|2004.11.19 09:00
|buy stop
|202
|0.10
|1.8517
|1.8477
|0.0000
|623
|2004.11.19 09:00
|sell stop
|203
|0.10
|1.8475
|1.8515
|0.0000
|624
|2004.11.19 09:23
|buy
|202
|0.10
|1.8517
|1.8477
|0.0000
|625
|2004.11.19 09:58
|modify
|202
|0.10
|1.8517
|1.8517
|0.0000
|626
|2004.11.19 18:00
|expiration
|203
|0.10
|1.8475
|1.8515
|0.0000
|627
|2004.11.19 19:01
|close
|202
|0.10
|1.8579
|1.8517
|0.0000
|62.00
|11463.00
|628
|2004.11.22 09:00
|buy stop
|204
|0.10
|1.8593
|1.8553
|0.0000
|629
|2004.11.22 09:00
|sell stop
|205
|0.10
|1.8552
|1.8592
|0.0000
|630
|2004.11.22 09:07
|sell
|205
|0.10
|1.8552
|1.8592
|0.0000
|631
|2004.11.22 18:00
|expiration
|204
|0.10
|1.8593
|1.8553
|0.0000
|632
|2004.11.22 19:01
|close
|205
|0.10
|1.8578
|1.8592
|0.0000
|-26.00
|11437.00
|633
|2004.11.23 09:00
|buy stop
|206
|0.10
|1.8566
|1.8526
|0.0000
|634
|2004.11.23 09:00
|sell stop
|207
|0.10
|1.8518
|1.8558
|0.0000
|635
|2004.11.23 09:34
|buy
|206
|0.10
|1.8566
|1.8526
|0.0000
|636
|2004.11.23 11:20
|modify
|206
|0.10
|1.8566
|1.8566
|0.0000
|637
|2004.11.23 18:00
|expiration
|207
|0.10
|1.8518
|1.8558
|0.0000
|638
|2004.11.23 19:01
|close
|206
|0.10
|1.8721
|1.8566
|0.0000
|155.00
|11592.00
|639
|2004.11.24 09:00
|buy stop
|208
|0.10
|1.8719
|1.8684
|0.0000
|640
|2004.11.24 09:00
|sell stop
|209
|0.10
|1.8684
|1.8719
|0.0000
|641
|2004.11.24 09:23
|buy
|208
|0.10
|1.8719
|1.8684
|0.0000
|642
|2004.11.24 10:44
|modify
|208
|0.10
|1.8719
|1.8719
|0.0000
|643
|2004.11.24 18:00
|expiration
|209
|0.10
|1.8684
|1.8719
|0.0000
|644
|2004.11.24 19:01
|close
|208
|0.10
|1.8809
|1.8719
|0.0000
|90.00
|11682.00
|645
|2004.11.25 09:00
|buy stop
|210
|0.10
|1.8841
|1.8806
|0.0000
|646
|2004.11.25 09:00
|sell stop
|211
|0.10
|1.8806
|1.8841
|0.0000
|647
|2004.11.25 09:15
|buy
|210
|0.10
|1.8841
|1.8806
|0.0000
|648
|2004.11.25 12:18
|modify
|210
|0.10
|1.8841
|1.8841
|0.0000
|649
|2004.11.25 18:00
|expiration
|211
|0.10
|1.8806
|1.8841
|0.0000
|650
|2004.11.25 19:02
|close
|210
|0.10
|1.8873
|1.8841
|0.0000
|32.00
|11714.00
|651
|2004.11.26 09:00
|buy stop
|212
|0.10
|1.9008
|1.8968
|0.0000
|652
|2004.11.26 09:00
|sell stop
|213
|0.10
|1.8953
|1.8993
|0.0000
|653
|2004.11.26 09:16
|sell
|213
|0.10
|1.8953
|1.8993
|0.0000
|654
|2004.11.26 09:29
|modify
|213
|0.10
|1.8953
|1.8953
|0.0000
|655
|2004.11.26 12:23
|s/l
|213
|0.10
|1.8953
|1.8953
|0.0000
|0.00
|11714.00
|656
|2004.11.26 18:00
|expiration
|212
|0.10
|1.9008
|1.8968
|0.0000
|657
|2004.11.29 09:00
|buy stop
|214
|0.10
|1.8928
|1.8890
|0.0000
|658
|2004.11.29 09:00
|sell stop
|215
|0.10
|1.8890
|1.8928
|0.0000
|659
|2004.11.29 09:19
|sell
|215
|0.10
|1.8890
|1.8928
|0.0000
|660
|2004.11.29 16:34
|s/l
|215
|0.10
|1.8928
|1.8928
|0.0000
|-38.00
|11676.00
|661
|2004.11.29 16:34
|buy
|214
|0.10
|1.8928
|1.8890
|0.0000
|662
|2004.11.29 19:01
|close
|214
|0.10
|1.8957
|1.8890
|0.0000
|29.00
|11705.00
|663
|2004.11.30 09:00
|buy stop
|216
|0.10
|1.8929
|1.8889
|0.0000
|664
|2004.11.30 09:00
|sell stop
|217
|0.10
|1.8879
|1.8919
|0.0000
|665
|2004.11.30 10:07
|buy
|216
|0.10
|1.8929
|1.8889
|0.0000
|666
|2004.11.30 11:22
|modify
|216
|0.10
|1.8929
|1.8929
|0.0000
|667
|2004.11.30 18:00
|expiration
|217
|0.10
|1.8879
|1.8919
|0.0000
|668
|2004.11.30 19:01
|close
|216
|0.10
|1.9097
|1.8929
|0.0000
|168.00
|11873.00
|669
|2004.12.01 09:00
|buy stop
|218
|0.10
|1.9183
|1.9143
|0.0000
|670
|2004.12.01 09:00
|sell stop
|219
|0.10
|1.9121
|1.9161
|0.0000
|671
|2004.12.01 09:29
|buy
|218
|0.10
|1.9183
|1.9143
|0.0000
|672
|2004.12.01 11:54
|modify
|218
|0.10
|1.9183
|1.9183
|0.0000
|673
|2004.12.01 18:00
|expiration
|219
|0.10
|1.9121
|1.9161
|0.0000
|674
|2004.12.01 19:01
|close
|218
|0.10
|1.9311
|1.9183
|0.0000
|128.00
|12001.00
|675
|2004.12.02 09:00
|buy stop
|220
|0.10
|1.9435
|1.9395
|0.0000
|676
|2004.12.02 09:00
|sell stop
|221
|0.10
|1.9335
|1.9375
|0.0000
|677
|2004.12.02 09:32
|buy
|220
|0.10
|1.9435
|1.9395
|0.0000
|678
|2004.12.02 10:11
|s/l
|220
|0.10
|1.9395
|1.9395
|0.0000
|-40.00
|11961.00
|679
|2004.12.02 11:29
|sell
|221
|0.10
|1.9335
|1.9375
|0.0000
|680
|2004.12.02 11:54
|modify
|221
|0.10
|1.9335
|1.9335
|0.0000
|681
|2004.12.02 12:22
|s/l
|221
|0.10
|1.9335
|1.9335
|0.0000
|0.00
|11961.00
|682
|2004.12.03 09:00
|buy stop
|222
|0.10
|1.9229
|1.9194
|0.0000
|683
|2004.12.03 09:00
|sell stop
|223
|0.10
|1.9194
|1.9229
|0.0000
|684
|2004.12.03 09:01
|sell
|223
|0.10
|1.9194
|1.9229
|0.0000
|685
|2004.12.03 09:29
|s/l
|223
|0.10
|1.9229
|1.9229
|0.0000
|-35.00
|11926.00
|686
|2004.12.03 09:29
|buy
|222
|0.10
|1.9229
|1.9194
|0.0000
|687
|2004.12.03 13:27
|modify
|222
|0.10
|1.9229
|1.9229
|0.0000
|688
|2004.12.03 19:01
|close
|222
|0.10
|1.9385
|1.9229
|0.0000
|156.00
|12082.00
|689
|2004.12.06 09:00
|buy stop
|224
|0.10
|1.9432
|1.9407
|0.0000
|690
|2004.12.06 09:00
|sell stop
|225
|0.10
|1.9407
|1.9432
|0.0000
|691
|2004.12.06 09:03
|sell
|225
|0.10
|1.9407
|1.9432
|0.0000
|692
|2004.12.06 09:13
|s/l
|225
|0.10
|1.9432
|1.9432
|0.0000
|-25.00
|12057.00
|693
|2004.12.06 09:13
|buy
|224
|0.10
|1.9432
|1.9407
|0.0000
|694
|2004.12.06 10:30
|s/l
|224
|0.10
|1.9407
|1.9407
|0.0000
|-25.00
|12032.00
|695
|2004.12.07 09:00
|buy stop
|226
|0.10
|1.9494
|1.9454
|0.0000
|696
|2004.12.07 09:00
|sell stop
|227
|0.10
|1.9444
|1.9484
|0.0000
|697
|2004.12.07 11:59
|buy
|226
|0.10
|1.9494
|1.9454
|0.0000
|698
|2004.12.07 15:32
|s/l
|226
|0.10
|1.9454
|1.9454
|0.0000
|-40.00
|11992.00
|699
|2004.12.07 15:34
|sell
|227
|0.10
|1.9444
|1.9484
|0.0000
|700
|2004.12.07 19:01
|close
|227
|0.10
|1.9451
|1.9484
|0.0000
|-7.00
|11985.00
|701
|2004.12.08 09:00
|buy stop
|228
|0.10
|1.9370
|1.9334
|0.0000
|702
|2004.12.08 09:00
|sell stop
|229
|0.10
|1.9334
|1.9370
|0.0000
|703
|2004.12.08 09:05
|buy
|228
|0.10
|1.9370
|1.9334
|0.0000
|704
|2004.12.08 09:15
|s/l
|228
|0.10
|1.9334
|1.9334
|0.0000
|-36.00
|11949.00
|705
|2004.12.08 09:15
|sell
|229
|0.10
|1.9334
|1.9370
|0.0000
|706
|2004.12.08 09:29
|modify
|229
|0.10
|1.9334
|1.9334
|0.0000
|707
|2004.12.08 10:53
|s/l
|229
|0.10
|1.9334
|1.9334
|0.0000
|0.00
|11949.00
|708
|2004.12.09 09:00
|buy stop
|230
|0.10
|1.9309
|1.9269
|0.0000
|709
|2004.12.09 09:00
|sell stop
|231
|0.10
|1.9228
|1.9268
|0.0000
|710
|2004.12.09 09:54
|sell
|231
|0.10
|1.9228
|1.9268
|0.0000
|711
|2004.12.09 10:33
|modify
|231
|0.10
|1.9228
|1.9228
|0.0000
|712
|2004.12.09 14:11
|s/l
|231
|0.10
|1.9228
|1.9228
|0.0000
|0.00
|11949.00
|713
|2004.12.09 18:00
|expiration
|230
|0.10
|1.9309
|1.9269
|0.0000
|714
|2004.12.10 09:00
|buy stop
|232
|0.10
|1.9193
|1.9153
|0.0000
|715
|2004.12.10 09:00
|sell stop
|233
|0.10
|1.9148
|1.9188
|0.0000
|716
|2004.12.10 09:01
|sell
|233
|0.10
|1.9148
|1.9188
|0.0000
|717
|2004.12.10 10:32
|modify
|233
|0.10
|1.9148
|1.9148
|0.0000
|718
|2004.12.10 16:34
|s/l
|233
|0.10
|1.9148
|1.9148
|0.0000
|0.00
|11949.00
|719
|2004.12.10 18:00
|expiration
|232
|0.10
|1.9193
|1.9153
|0.0000
|720
|2004.12.13 09:00
|buy stop
|234
|0.10
|1.9200
|1.9160
|0.0000
|721
|2004.12.13 09:00
|sell stop
|235
|0.10
|1.9126
|1.9166
|0.0000
|722
|2004.12.13 09:17
|buy
|234
|0.10
|1.9200
|1.9160
|0.0000
|723
|2004.12.13 11:41
|s/l
|234
|0.10
|1.9160
|1.9160
|0.0000
|-40.00
|11909.00
|724
|2004.12.13 12:12
|sell
|235
|0.10
|1.9126
|1.9166
|0.0000
|725
|2004.12.13 13:37
|s/l
|235
|0.10
|1.9166
|1.9166
|0.0000
|-40.00
|11869.00
|726
|2004.12.14 09:00
|buy stop
|236
|0.10
|1.9251
|1.9211
|0.0000
|727
|2004.12.14 09:00
|sell stop
|237
|0.10
|1.9203
|1.9243
|0.0000
|728
|2004.12.14 09:02
|buy
|236
|0.10
|1.9251
|1.9211
|0.0000
|729
|2004.12.14 09:37
|s/l
|236
|0.10
|1.9211
|1.9211
|0.0000
|-40.00
|11829.00
|730
|2004.12.14 18:00
|expiration
|237
|0.10
|1.9203
|1.9243
|0.0000
|731
|2004.12.15 09:00
|buy stop
|238
|0.10
|1.9305
|1.9265
|0.0000
|732
|2004.12.15 09:00
|sell stop
|239
|0.10
|1.9247
|1.9287
|0.0000
|733
|2004.12.15 11:08
|buy
|238
|0.10
|1.9305
|1.9265
|0.0000
|734
|2004.12.15 11:39
|modify
|238
|0.10
|1.9305
|1.9305
|0.0000
|735
|2004.12.15 18:00
|expiration
|239
|0.10
|1.9247
|1.9287
|0.0000
|736
|2004.12.15 19:01
|close
|238
|0.10
|1.9429
|1.9305
|0.0000
|124.00
|11953.00
|737
|2004.12.16 09:00
|buy stop
|240
|0.10
|1.9450
|1.9410
|0.0000
|738
|2004.12.16 09:00
|sell stop
|241
|0.10
|1.9405
|1.9445
|0.0000
|739
|2004.12.16 09:51
|sell
|241
|0.10
|1.9405
|1.9445
|0.0000
|740
|2004.12.16 10:30
|s/l
|241
|0.10
|1.9445
|1.9445
|0.0000
|-40.00
|11913.00
|741
|2004.12.16 10:30
|buy
|240
|0.10
|1.9450
|1.9410
|0.0000
|742
|2004.12.16 12:50
|modify
|240
|0.10
|1.9450
|1.9450
|0.0000
|743
|2004.12.16 15:12
|s/l
|240
|0.10
|1.9450
|1.9450
|0.0000
|0.00
|11913.00
|744
|2004.12.17 09:00
|buy stop
|242
|0.10
|1.9352
|1.9312
|0.0000
|745
|2004.12.17 09:00
|sell stop
|243
|0.10
|1.9295
|1.9335
|0.0000
|746
|2004.12.17 09:14
|buy
|242
|0.10
|1.9352
|1.9312
|0.0000
|747
|2004.12.17 10:08
|modify
|242
|0.10
|1.9352
|1.9352
|0.0000
|748
|2004.12.17 12:52
|s/l
|242
|0.10
|1.9352
|1.9352
|0.0000
|0.00
|11913.00
|749
|2004.12.17 14:39
|sell
|243
|0.10
|1.9295
|1.9335
|0.0000
|750
|2004.12.17 15:01
|s/l
|243
|0.10
|1.9335
|1.9335
|0.0000
|-40.00
|11873.00
|751
|2004.12.20 09:00
|buy stop
|244
|0.10
|1.9441
|1.9401
|0.0000
|752
|2004.12.20 09:00
|sell stop
|245
|0.10
|1.9400
|1.9440
|0.0000
|753
|2004.12.20 09:05
|buy
|244
|0.10
|1.9441
|1.9401
|0.0000
|754
|2004.12.20 10:10
|modify
|244
|0.10
|1.9441
|1.9441
|0.0000
|755
|2004.12.20 11:35
|s/l
|244
|0.10
|1.9441
|1.9441
|0.0000
|0.00
|11873.00
|756
|2004.12.20 18:00
|expiration
|245
|0.10
|1.9400
|1.9440
|0.0000
|757
|2004.12.21 09:00
|buy stop
|246
|0.10
|1.9463
|1.9423
|0.0000
|758
|2004.12.21 09:00
|sell stop
|247
|0.10
|1.9395
|1.9435
|0.0000
|759
|2004.12.21 09:07
|sell
|247
|0.10
|1.9395
|1.9435
|0.0000
|760
|2004.12.21 10:21
|modify
|247
|0.10
|1.9395
|1.9395
|0.0000
|761
|2004.12.21 18:00
|expiration
|246
|0.10
|1.9463
|1.9423
|0.0000
|762
|2004.12.21 19:01
|close
|247
|0.10
|1.9262
|1.9395
|0.0000
|133.00
|12006.00
|763
|2004.12.22 09:00
|buy stop
|248
|0.10
|1.9294
|1.9254
|0.0000
|764
|2004.12.22 09:00
|sell stop
|249
|0.10
|1.9253
|1.9293
|0.0000
|765
|2004.12.22 09:00
|buy
|248
|0.10
|1.9294
|1.9254
|0.0000
|766
|2004.12.22 10:47
|s/l
|248
|0.10
|1.9254
|1.9254
|0.0000
|-40.00
|11966.00
|767
|2004.12.22 10:47
|sell
|249
|0.10
|1.9253
|1.9293
|0.0000
|768
|2004.12.22 12:00
|modify
|249
|0.10
|1.9253
|1.9253
|0.0000
|769
|2004.12.22 19:01
|close
|249
|0.10
|1.9142
|1.9253
|0.0000
|111.00
|12077.00
|770
|2004.12.23 09:00
|buy stop
|250
|0.10
|1.9223
|1.9183
|0.0000
|771
|2004.12.23 09:00
|sell stop
|251
|0.10
|1.9163
|1.9203
|0.0000
|772
|2004.12.23 09:29
|buy
|250
|0.10
|1.9223
|1.9183
|0.0000
|773
|2004.12.23 11:59
|s/l
|250
|0.10
|1.9183
|1.9183
|0.0000
|-40.00
|12037.00
|774
|2004.12.23 15:08
|sell
|251
|0.10
|1.9163
|1.9203
|0.0000
|775
|2004.12.23 15:52
|s/l
|251
|0.10
|1.9203
|1.9203
|0.0000
|-40.00
|11997.00
|776
|2004.12.24 09:00
|buy stop
|252
|0.10
|1.9227
|1.9195
|0.0000
|777
|2004.12.24 09:00
|sell stop
|253
|0.10
|1.9195
|1.9227
|0.0000
|778
|2004.12.24 09:36
|buy
|252
|0.10
|1.9227
|1.9195
|0.0000
|779
|2004.12.24 09:45
|modify
|252
|0.10
|1.9227
|1.9227
|0.0000
|780
|2004.12.24 18:00
|expiration
|253
|0.10
|1.9195
|1.9227
|0.0000
|781
|2004.12.24 18:07
|s/l
|252
|0.10
|1.9227
|1.9227
|0.0000
|0.00
|11997.00
|782
|2004.12.27 09:00
|buy stop
|254
|0.10
|1.9265
|1.9225
|0.0000
|783
|2004.12.27 09:00
|sell stop
|255
|0.10
|1.9224
|1.9264
|0.0000
|784
|2004.12.27 12:20
|sell
|255
|0.10
|1.9224
|1.9264
|0.0000
|785
|2004.12.27 16:32
|s/l
|255
|0.10
|1.9264
|1.9264
|0.0000
|-40.00
|11957.00
|786
|2004.12.27 16:32
|buy
|254
|0.10
|1.9265
|1.9225
|0.0000
|787
|2004.12.27 16:53
|modify
|254
|0.10
|1.9265
|1.9265
|0.0000
|788
|2004.12.27 19:02
|close
|254
|0.10
|1.9374
|1.9265
|0.0000
|109.00
|12066.00
|789
|2004.12.28 09:00
|buy stop
|256
|0.10
|1.9377
|1.9337
|0.0000
|790
|2004.12.28 09:00
|sell stop
|257
|0.10
|1.9327
|1.9367
|0.0000
|791
|2004.12.28 10:36
|buy
|256
|0.10
|1.9377
|1.9337
|0.0000
|792
|2004.12.28 16:00
|s/l
|256
|0.10
|1.9337
|1.9337
|0.0000
|-40.00
|12026.00
|793
|2004.12.28 16:18
|sell
|257
|0.10
|1.9327
|1.9367
|0.0000
|794
|2004.12.28 16:48
|modify
|257
|0.10
|1.9327
|1.9327
|0.0000
|795
|2004.12.28 17:34
|s/l
|257
|0.10
|1.9327
|1.9327
|0.0000
|0.00
|12026.00
|796
|2004.12.29 09:00
|buy stop
|258
|0.10
|1.9327
|1.9294
|0.0000
|797
|2004.12.29 09:00
|sell stop
|259
|0.10
|1.9294
|1.9327
|0.0000
|798
|2004.12.29 09:32
|sell
|259
|0.10
|1.9294
|1.9327
|0.0000
|799
|2004.12.29 12:07
|modify
|259
|0.10
|1.9294
|1.9294
|0.0000
|800
|2004.12.29 18:00
|expiration
|258
|0.10
|1.9327
|1.9294
|0.0000
|801
|2004.12.29 19:01
|close
|259
|0.10
|1.9158
|1.9294
|0.0000
|136.00
|12162.00
|802
|2004.12.30 09:00
|buy stop
|260
|0.10
|1.9209
|1.9169
|0.0000
|803
|2004.12.30 09:00
|sell stop
|261
|0.10
|1.9165
|1.9205
|0.0000
|804
|2004.12.30 09:02
|buy
|260
|0.10
|1.9209
|1.9169
|0.0000
|805
|2004.12.30 18:01
|expiration
|261
|0.10
|1.9165
|1.9205
|0.0000
|806
|2004.12.30 18:47
|modify
|260
|0.10
|1.9209
|1.9209
|0.0000
|807
|2004.12.30 19:01
|close
|260
|0.10
|1.9250
|1.9209
|0.0000
|41.00
|12203.00
|808
|2004.12.31 09:00
|buy stop
|262
|0.10
|1.9293
|1.9253
|0.0000
|809
|2004.12.31 09:00
|sell stop
|263
|0.10
|1.9239
|1.9279
|0.0000
|810
|2004.12.31 10:04
|buy
|262
|0.10
|1.9293
|1.9253
|0.0000
|811
|2004.12.31 13:16
|modify
|262
|0.10
|1.9293
|1.9293
|0.0000
|812
|2004.12.31 14:49
|s/l
|262
|0.10
|1.9293
|1.9293
|0.0000
|0.00
|12203.00
|813
|2004.12.31 16:45
|sell
|263
|0.10
|1.9239
|1.9279
|0.0000
|814
|2004.12.31 16:59
|modify
|263
|0.10
|1.9239
|1.9239
|0.0000
|815
|2004.12.31 19:01
|close
|263
|0.10
|1.9152
|1.9239
|0.0000
|87.00
|12290.00
|816
|2005.01.03 09:00
|buy stop
|264
|0.10
|1.9120
|1.9080
|0.0000
|817
|2005.01.03 09:00
|sell stop
|265
|0.10
|1.9051
|1.9091
|0.0000
|818
|2005.01.03 09:00
|buy
|264
|0.10
|1.9120
|1.9080
|0.0000
|819
|2005.01.03 11:55
|s/l
|264
|0.10
|1.9080
|1.9080
|0.0000
|-40.00
|12250.00
|820
|2005.01.03 15:04
|sell
|265
|0.10
|1.9051
|1.9091
|0.0000
|821
|2005.01.03 16:01
|s/l
|265
|0.10
|1.9091
|1.9091
|0.0000
|-40.00
|12210.00
|822
|2005.01.04 09:00
|buy stop
|266
|0.10
|1.9056
|1.9016
|0.0000
|823
|2005.01.04 09:00
|sell stop
|267
|0.10
|1.9015
|1.9055
|0.0000
|824
|2005.01.04 09:31
|sell
|267
|0.10
|1.9015
|1.9055
|0.0000
|825
|2005.01.04 10:33
|modify
|267
|0.10
|1.9015
|1.9015
|0.0000
|826
|2005.01.04 18:00
|expiration
|266
|0.10
|1.9056
|1.9016
|0.0000
|827
|2005.01.04 19:01
|close
|267
|0.10
|1.8836
|1.9015
|0.0000
|179.00
|12389.00
|828
|2005.01.05 09:00
|buy stop
|268
|0.10
|1.8851
|1.8811
|0.0000
|829
|2005.01.05 09:00
|sell stop
|269
|0.10
|1.8769
|1.8809
|0.0000
|830
|2005.01.05 10:57
|sell
|269
|0.10
|1.8769
|1.8809
|0.0000
|831
|2005.01.05 15:07
|s/l
|269
|0.10
|1.8809
|1.8809
|0.0000
|-40.00
|12349.00
|832
|2005.01.05 16:07
|buy
|268
|0.10
|1.8851
|1.8811
|0.0000
|833
|2005.01.05 17:07
|modify
|268
|0.10
|1.8851
|1.8851
|0.0000
|834
|2005.01.05 18:40
|s/l
|268
|0.10
|1.8851
|1.8851
|0.0000
|0.00
|12349.00
|835
|2005.01.06 09:00
|buy stop
|270
|0.10
|1.8811
|1.8771
|0.0000
|836
|2005.01.06 09:00
|sell stop
|271
|0.10
|1.8751
|1.8791
|0.0000
|837
|2005.01.06 09:29
|sell
|271
|0.10
|1.8751
|1.8791
|0.0000
|838
|2005.01.06 10:47
|modify
|271
|0.10
|1.8751
|1.8751
|0.0000
|839
|2005.01.06 15:05
|s/l
|271
|0.10
|1.8751
|1.8751
|0.0000
|0.00
|12349.00
|840
|2005.01.06 18:00
|expiration
|270
|0.10
|1.8811
|1.8771
|0.0000
|841
|2005.01.07 09:00
|buy stop
|272
|0.10
|1.8795
|1.8755
|0.0000
|842
|2005.01.07 09:00
|sell stop
|273
|0.10
|1.8749
|1.8789
|0.0000
|843
|2005.01.07 09:00
|buy
|272
|0.10
|1.8795
|1.8755
|0.0000
|844
|2005.01.07 11:23
|modify
|272
|0.10
|1.8795
|1.8795
|0.0000
|845
|2005.01.07 12:34
|s/l
|272
|0.10
|1.8795
|1.8795
|0.0000
|0.00
|12349.00
|846
|2005.01.07 16:21
|sell
|273
|0.10
|1.8749
|1.8789
|0.0000
|847
|2005.01.07 16:38
|modify
|273
|0.10
|1.8749
|1.8749
|0.0000
|848
|2005.01.07 19:01
|close
|273
|0.10
|1.8658
|1.8749
|0.0000
|91.00
|12440.00
|849
|2005.01.10 09:00
|buy stop
|274
|0.10
|1.8758
|1.8718
|0.0000
|850
|2005.01.10 09:00
|sell stop
|275
|0.10
|1.8708
|1.8748
|0.0000
|851
|2005.01.10 09:08
|buy
|274
|0.10
|1.8758
|1.8718
|0.0000
|852
|2005.01.10 16:32
|s/l
|274
|0.10
|1.8718
|1.8718
|0.0000
|-40.00
|12400.00
|853
|2005.01.10 18:00
|expiration
|275
|0.10
|1.8708
|1.8748
|0.0000
|854
|2005.01.11 09:00
|buy stop
|276
|0.10
|1.8813
|1.8773
|0.0000
|855
|2005.01.11 09:00
|sell stop
|277
|0.10
|1.8766
|1.8806
|0.0000
|856
|2005.01.11 09:01
|sell
|277
|0.10
|1.8766
|1.8806
|0.0000
|857
|2005.01.11 17:50
|s/l
|277
|0.10
|1.8806
|1.8806
|0.0000
|-40.00
|12360.00
|858
|2005.01.11 18:00
|expiration
|276
|0.10
|1.8813
|1.8773
|0.0000
|859
|2005.01.12 09:00
|buy stop
|278
|0.10
|1.8786
|1.8747
|0.0000
|860
|2005.01.12 09:00
|sell stop
|279
|0.10
|1.8747
|1.8786
|0.0000
|861
|2005.01.12 09:20
|sell
|279
|0.10
|1.8747
|1.8786
|0.0000
|862
|2005.01.12 09:29
|modify
|279
|0.10
|1.8747
|1.8747
|0.0000
|863
|2005.01.12 12:00
|s/l
|279
|0.10
|1.8747
|1.8747
|0.0000
|0.00
|12360.00
|864
|2005.01.12 13:51
|buy
|278
|0.10
|1.8786
|1.8747
|0.0000
|865
|2005.01.12 14:30
|modify
|278
|0.10
|1.8786
|1.8786
|0.0000
|866
|2005.01.12 19:01
|close
|278
|0.10
|1.8929
|1.8786
|0.0000
|143.00
|12503.00
|867
|2005.01.13 09:00
|buy stop
|280
|0.10
|1.8932
|1.8892
|0.0000
|868
|2005.01.13 09:00
|sell stop
|281
|0.10
|1.8892
|1.8932
|0.0000
|869
|2005.01.13 09:21
|sell
|281
|0.10
|1.8892
|1.8932
|0.0000
|870
|2005.01.13 11:49
|modify
|281
|0.10
|1.8892
|1.8892
|0.0000
|871
|2005.01.13 18:00
|expiration
|280
|0.10
|1.8932
|1.8892
|0.0000
|872
|2005.01.13 19:02
|close
|281
|0.10
|1.8835
|1.8892
|0.0000
|57.00
|12560.00
|873
|2005.01.14 09:00
|buy stop
|282
|0.10
|1.8743
|1.8707
|0.0000
|874
|2005.01.14 09:00
|sell stop
|283
|0.10
|1.8707
|1.8743
|0.0000
|875
|2005.01.14 09:27
|sell
|283
|0.10
|1.8707
|1.8743
|0.0000
|876
|2005.01.14 09:35
|modify
|283
|0.10
|1.8707
|1.8707
|0.0000
|877
|2005.01.14 10:47
|s/l
|283
|0.10
|1.8707
|1.8707
|0.0000
|0.00
|12560.00
|878
|2005.01.14 16:11
|buy
|282
|0.10
|1.8743
|1.8707
|0.0000
|879
|2005.01.14 16:19
|s/l
|282
|0.10
|1.8707
|1.8707
|0.0000
|-36.00
|12524.00
|880
|2005.01.17 09:00
|buy stop
|284
|0.10
|1.8753
|1.8713
|0.0000
|881
|2005.01.17 09:00
|sell stop
|285
|0.10
|1.8699
|1.8739
|0.0000
|882
|2005.01.17 10:57
|sell
|285
|0.10
|1.8699
|1.8739
|0.0000
|883
|2005.01.17 13:27
|modify
|285
|0.10
|1.8699
|1.8699
|0.0000
|884
|2005.01.17 18:00
|expiration
|284
|0.10
|1.8753
|1.8713
|0.0000
|885
|2005.01.17 19:04
|close
|285
|0.10
|1.8610
|1.8699
|0.0000
|89.00
|12613.00
|886
|2005.01.18 09:00
|buy stop
|286
|0.10
|1.8595
|1.8555
|0.0000
|887
|2005.01.18 09:00
|sell stop
|287
|0.10
|1.8541
|1.8581
|0.0000
|888
|2005.01.18 09:30
|sell
|287
|0.10
|1.8541
|1.8581
|0.0000
|889
|2005.01.18 09:58
|s/l
|287
|0.10
|1.8581
|1.8581
|0.0000
|-40.00
|12573.00
|890
|2005.01.18 10:30
|buy
|286
|0.10
|1.8595
|1.8555
|0.0000
|891
|2005.01.18 10:36
|modify
|286
|0.10
|1.8595
|1.8595
|0.0000
|892
|2005.01.18 19:01
|close
|286
|0.10
|1.8683
|1.8595
|0.0000
|88.00
|12661.00
|893
|2005.01.19 09:00
|buy stop
|288
|0.10
|1.8715
|1.8675
|0.0000
|894
|2005.01.19 09:00
|sell stop
|289
|0.10
|1.8625
|1.8665
|0.0000
|895
|2005.01.19 09:15
|buy
|288
|0.10
|1.8715
|1.8675
|0.0000
|896
|2005.01.19 09:46
|modify
|288
|0.10
|1.8715
|1.8715
|0.0000
|897
|2005.01.19 18:00
|expiration
|289
|0.10
|1.8625
|1.8665
|0.0000
|898
|2005.01.19 18:30
|s/l
|288
|0.10
|1.8715
|1.8715
|0.0000
|0.00
|12661.00
|899
|2005.01.20 09:00
|buy stop
|290
|0.10
|1.8755
|1.8715
|0.0000
|900
|2005.01.20 09:00
|sell stop
|291
|0.10
|1.8678
|1.8718
|0.0000
|901
|2005.01.20 09:06
|sell
|291
|0.10
|1.8678
|1.8718
|0.0000
|902
|2005.01.20 11:38
|modify
|291
|0.10
|1.8678
|1.8678
|0.0000
|903
|2005.01.20 11:58
|s/l
|291
|0.10
|1.8678
|1.8678
|0.0000
|0.00
|12661.00
|904
|2005.01.20 18:00
|expiration
|290
|0.10
|1.8755
|1.8715
|0.0000
|905
|2005.01.21 09:00
|buy stop
|292
|0.10
|1.8732
|1.8692
|0.0000
|906
|2005.01.21 09:00
|sell stop
|293
|0.10
|1.8667
|1.8707
|0.0000
|907
|2005.01.21 09:56
|buy
|292
|0.10
|1.8732
|1.8692
|0.0000
|908
|2005.01.21 10:30
|s/l
|292
|0.10
|1.8692
|1.8692
|0.0000
|-40.00
|12621.00
|909
|2005.01.21 10:30
|sell
|293
|0.10
|1.8667
|1.8707
|0.0000
|910
|2005.01.21 10:36
|modify
|293
|0.10
|1.8667
|1.8667
|0.0000
|911
|2005.01.21 14:51
|s/l
|293
|0.10
|1.8667
|1.8667
|0.0000
|0.00
|12621.00
|912
|2005.01.24 09:00
|sell stop
|294
|0.10
|1.8756
|1.8796
|0.0000
|913
|2005.01.24 09:15
|buy stop
|295
|0.10
|1.8823
|1.8783
|0.0000
|914
|2005.01.24 09:18
|buy
|295
|0.10
|1.8823
|1.8783
|0.0000
|915
|2005.01.24 13:10
|s/l
|295
|0.10
|1.8783
|1.8783
|0.0000
|-40.00
|12581.00
|916
|2005.01.24 16:21
|sell
|294
|0.10
|1.8756
|1.8796
|0.0000
|917
|2005.01.24 19:02
|close
|294
|0.10
|1.8776
|1.8796
|0.0000
|-20.00
|12561.00
|918
|2005.01.25 09:00
|buy stop
|296
|0.10
|1.8793
|1.8753
|0.0000
|919
|2005.01.25 09:00
|sell stop
|297
|0.10
|1.8747
|1.8787
|0.0000
|920
|2005.01.25 09:14
|buy
|296
|0.10
|1.8793
|1.8753
|0.0000
|921
|2005.01.25 13:16
|s/l
|296
|0.10
|1.8753
|1.8753
|0.0000
|-40.00
|12521.00
|922
|2005.01.25 13:30
|sell
|297
|0.10
|1.8747
|1.8787
|0.0000
|923
|2005.01.25 14:31
|modify
|297
|0.10
|1.8747
|1.8747
|0.0000
|924
|2005.01.25 19:01
|close
|297
|0.10
|1.8641
|1.8747
|0.0000
|106.00
|12627.00
|925
|2005.01.26 09:00
|buy stop
|298
|0.10
|1.8692
|1.8665
|0.0000
|926
|2005.01.26 09:00
|sell stop
|299
|0.10
|1.8665
|1.8692
|0.0000
|927
|2005.01.26 09:03
|buy
|298
|0.10
|1.8692
|1.8665
|0.0000
|928
|2005.01.26 10:30
|modify
|298
|0.10
|1.8692
|1.8692
|0.0000
|929
|2005.01.26 18:00
|expiration
|299
|0.10
|1.8665
|1.8692
|0.0000
|930
|2005.01.26 19:01
|close
|298
|0.10
|1.8836
|1.8692
|0.0000
|144.00
|12771.00
|931
|2005.01.27 09:00
|buy stop
|300
|0.10
|1.8873
|1.8833
|0.0000
|932
|2005.01.27 09:00
|sell stop
|301
|0.10
|1.8823
|1.8863
|0.0000
|933
|2005.01.27 09:30
|sell
|301
|0.10
|1.8823
|1.8863
|0.0000
|934
|2005.01.27 16:22
|s/l
|301
|0.10
|1.8863
|1.8863
|0.0000
|-40.00
|12731.00
|935
|2005.01.27 16:44
|buy
|300
|0.10
|1.8873
|1.8833
|0.0000
|936
|2005.01.27 19:01
|close
|300
|0.10
|1.8864
|1.8833
|0.0000
|-9.00
|12722.00
|937
|2005.01.28 09:00
|buy stop
|302
|0.10
|1.8907
|1.8867
|0.0000
|938
|2005.01.28 09:00
|sell stop
|303
|0.10
|1.8850
|1.8890
|0.0000
|939
|2005.01.28 10:42
|sell
|303
|0.10
|1.8850
|1.8890
|0.0000
|940
|2005.01.28 14:47
|s/l
|303
|0.10
|1.8890
|1.8890
|0.0000
|-40.00
|12682.00
|941
|2005.01.28 18:00
|expiration
|302
|0.10
|1.8907
|1.8867
|0.0000
|942
|2005.01.31 09:00
|buy stop
|304
|0.10
|1.8864
|1.8831
|0.0000
|943
|2005.01.31 09:00
|sell stop
|305
|0.10
|1.8831
|1.8864
|0.0000
|944
|2005.01.31 09:59
|sell
|305
|0.10
|1.8831
|1.8864
|0.0000
|945
|2005.01.31 12:09
|modify
|305
|0.10
|1.8831
|1.8831
|0.0000
|946
|2005.01.31 12:36
|s/l
|305
|0.10
|1.8831
|1.8831
|0.0000
|0.00
|12682.00
|947
|2005.01.31 13:37
|buy
|304
|0.10
|1.8864
|1.8831
|0.0000
|948
|2005.01.31 17:55
|s/l
|304
|0.10
|1.8831
|1.8831
|0.0000
|-33.00
|12649.00
|949
|2005.02.01 09:00
|buy stop
|306
|0.10
|1.8865
|1.8825
|0.0000
|950
|2005.02.01 09:00
|sell stop
|307
|0.10
|1.8806
|1.8846
|0.0000
|951
|2005.02.01 09:12
|sell
|307
|0.10
|1.8806
|1.8846
|0.0000
|952
|2005.02.01 18:00
|expiration
|306
|0.10
|1.8865
|1.8825
|0.0000
|953
|2005.02.01 19:01
|close
|307
|0.10
|1.8824
|1.8846
|0.0000
|-18.00
|12631.00
|954
|2005.02.02 09:00
|buy stop
|308
|0.10
|1.8854
|1.8827
|0.0000
|955
|2005.02.02 09:00
|sell stop
|309
|0.10
|1.8827
|1.8854
|0.0000
|956
|2005.02.02 09:32
|buy
|308
|0.10
|1.8854
|1.8827
|0.0000
|957
|2005.02.02 17:51
|s/l
|308
|0.10
|1.8827
|1.8827
|0.0000
|-27.00
|12604.00
|958
|2005.02.02 17:51
|sell
|309
|0.10
|1.8827
|1.8854
|0.0000
|959
|2005.02.02 19:01
|close
|309
|0.10
|1.8837
|1.8854
|0.0000
|-10.00
|12594.00
|960
|2005.02.03 09:00
|buy stop
|310
|0.10
|1.8848
|1.8821
|0.0000
|961
|2005.02.03 09:00
|sell stop
|311
|0.10
|1.8821
|1.8848
|0.0000
|962
|2005.02.03 09:00
|buy
|310
|0.10
|1.8848
|1.8821
|0.0000
|963
|2005.02.03 11:18
|modify
|310
|0.10
|1.8848
|1.8848
|0.0000
|964
|2005.02.03 14:05
|s/l
|310
|0.10
|1.8848
|1.8848
|0.0000
|0.00
|12594.00
|965
|2005.02.03 14:47
|sell
|311
|0.10
|1.8821
|1.8848
|0.0000
|966
|2005.02.03 16:04
|modify
|311
|0.10
|1.8821
|1.8821
|0.0000
|967
|2005.02.03 19:01
|close
|311
|0.10
|1.8803
|1.8821
|0.0000
|18.00
|12612.00
|968
|2005.02.04 09:00
|buy stop
|312
|0.10
|1.8820
|1.8793
|0.0000
|969
|2005.02.04 09:00
|sell stop
|313
|0.10
|1.8793
|1.8820
|0.0000
|970
|2005.02.04 10:37
|buy
|312
|0.10
|1.8820
|1.8793
|0.0000
|971
|2005.02.04 14:30
|modify
|312
|0.10
|1.8820
|1.8820
|0.0000
|972
|2005.02.04 14:51
|s/l
|312
|0.10
|1.8820
|1.8820
|0.0000
|0.00
|12612.00
|973
|2005.02.04 18:00
|expiration
|313
|0.10
|1.8793
|1.8820
|0.0000
|974
|2005.02.07 09:00
|buy stop
|314
|0.10
|1.8755
|1.8715
|0.0000
|975
|2005.02.07 09:00
|sell stop
|315
|0.10
|1.8701
|1.8741
|0.0000
|976
|2005.02.07 10:27
|sell
|315
|0.10
|1.8701
|1.8741
|0.0000
|977
|2005.02.07 16:36
|modify
|315
|0.10
|1.8701
|1.8701
|0.0000
|978
|2005.02.07 18:00
|expiration
|314
|0.10
|1.8755
|1.8715
|0.0000
|979
|2005.02.07 19:01
|close
|315
|0.10
|1.8572
|1.8701
|0.0000
|129.00
|12741.00
|980
|2005.02.08 09:00
|buy stop
|316
|0.10
|1.8576
|1.8545
|0.0000
|981
|2005.02.08 09:00
|sell stop
|317
|0.10
|1.8545
|1.8576
|0.0000
|982
|2005.02.08 09:50
|sell
|317
|0.10
|1.8545
|1.8576
|0.0000
|983
|2005.02.08 10:55
|s/l
|317
|0.10
|1.8576
|1.8576
|0.0000
|-31.00
|12710.00
|984
|2005.02.08 10:55
|buy
|316
|0.10
|1.8576
|1.8545
|0.0000
|985
|2005.02.08 11:23
|s/l
|316
|0.10
|1.8545
|1.8545
|0.0000
|-31.00
|12679.00
|986
|2005.02.09 09:00
|buy stop
|318
|0.10
|1.8595
|1.8562
|0.0000
|987
|2005.02.09 09:00
|sell stop
|319
|0.10
|1.8562
|1.8595
|0.0000
|988
|2005.02.09 09:19
|sell
|319
|0.10
|1.8562
|1.8595
|0.0000
|989
|2005.02.09 10:30
|s/l
|319
|0.10
|1.8595
|1.8595
|0.0000
|-33.00
|12646.00
|990
|2005.02.09 10:30
|buy
|318
|0.10
|1.8595
|1.8562
|0.0000
|991
|2005.02.09 11:00
|modify
|318
|0.10
|1.8595
|1.8595
|0.0000
|992
|2005.02.09 14:08
|s/l
|318
|0.10
|1.8595
|1.8595
|0.0000
|0.00
|12646.00
|993
|2005.02.10 09:00
|buy stop
|320
|0.10
|1.8631
|1.8600
|0.0000
|994
|2005.02.10 09:00
|sell stop
|321
|0.10
|1.8600
|1.8631
|0.0000
|995
|2005.02.10 09:19
|sell
|321
|0.10
|1.8600
|1.8631
|0.0000
|996
|2005.02.10 14:30
|modify
|321
|0.10
|1.8600
|1.8600
|0.0000
|997
|2005.02.10 15:09
|s/l
|321
|0.10
|1.8600
|1.8600
|0.0000
|0.00
|12646.00
|998
|2005.02.10 15:49
|buy
|320
|0.10
|1.8631
|1.8600
|0.0000
|999
|2005.02.10 16:01
|modify
|320
|0.10
|1.8631
|1.8631
|0.0000
|1000
|2005.02.10 19:01
|close
|320
|0.10
|1.8723
|1.8631
|0.0000
|92.00
|12738.00
|1001
|2005.02.11 09:00
|buy stop
|322
|0.10
|1.8711
|1.8671
|0.0000
|1002
|2005.02.11 09:00
|sell stop
|323
|0.10
|1.8671
|1.8711
|0.0000
|1003
|2005.02.11 11:21
|sell
|323
|0.10
|1.8671
|1.8711
|0.0000
|1004
|2005.02.11 14:04
|modify
|323
|0.10
|1.8671
|1.8671
|0.0000
|1005
|2005.02.11 14:58
|s/l
|323
|0.10
|1.8671
|1.8671
|0.0000
|0.00
|12738.00
|1006
|2005.02.11 18:00
|expiration
|322
|0.10
|1.8711
|1.8671
|0.0000
|1007
|2005.02.14 09:00
|buy stop
|324
|0.10
|1.8772
|1.8745
|0.0000
|1008
|2005.02.14 09:00
|sell stop
|325
|0.10
|1.8745
|1.8772
|0.0000
|1009
|2005.02.14 09:02
|buy
|324
|0.10
|1.8772
|1.8745
|0.0000
|1010
|2005.02.14 09:37
|modify
|324
|0.10
|1.8772
|1.8772
|0.0000
|1011
|2005.02.14 18:00
|expiration
|325
|0.10
|1.8745
|1.8772
|0.0000
|1012
|2005.02.14 19:01
|close
|324
|0.10
|1.8903
|1.8772
|0.0000
|131.00
|12869.00
|1013
|2005.02.15 09:00
|buy stop
|326
|0.10
|1.8898
|1.8861
|0.0000
|1014
|2005.02.15 09:00
|sell stop
|327
|0.10
|1.8861
|1.8898
|0.0000
|1015
|2005.02.15 10:32
|sell
|327
|0.10
|1.8861
|1.8898
|0.0000
|1016
|2005.02.15 14:10
|s/l
|327
|0.10
|1.8898
|1.8898
|0.0000
|-37.00
|12832.00
|1017
|2005.02.15 14:10
|buy
|326
|0.10
|1.8898
|1.8861
|0.0000
|1018
|2005.02.15 14:31
|modify
|326
|0.10
|1.8898
|1.8898
|0.0000
|1019
|2005.02.15 15:07
|s/l
|326
|0.10
|1.8898
|1.8898
|0.0000
|0.00
|12832.00
|1020
|2005.02.16 09:00
|buy stop
|328
|0.10
|1.8947
|1.8907
|0.0000
|1021
|2005.02.16 09:00
|sell stop
|329
|0.10
|1.8901
|1.8941
|0.0000
|1022
|2005.02.16 09:02
|buy
|328
|0.10
|1.8947
|1.8907
|0.0000
|1023
|2005.02.16 10:10
|s/l
|328
|0.10
|1.8907
|1.8907
|0.0000
|-40.00
|12792.00
|1024
|2005.02.16 10:14
|sell
|329
|0.10
|1.8901
|1.8941
|0.0000
|1025
|2005.02.16 12:27
|modify
|329
|0.10
|1.8901
|1.8901
|0.0000
|1026
|2005.02.16 19:01
|close
|329
|0.10
|1.8808
|1.8901
|0.0000
|93.00
|12885.00
|1027
|2005.02.17 09:00
|buy stop
|330
|0.10
|1.8886
|1.8846
|0.0000
|1028
|2005.02.17 09:00
|sell stop
|331
|0.10
|1.8838
|1.8878
|0.0000
|1029
|2005.02.17 09:13
|buy
|330
|0.10
|1.8886
|1.8846
|0.0000
|1030
|2005.02.17 15:06
|s/l
|330
|0.10
|1.8846
|1.8846
|0.0000
|-40.00
|12845.00
|1031
|2005.02.17 18:00
|expiration
|331
|0.10
|1.8838
|1.8878
|0.0000
|1032
|2005.02.18 09:00
|buy stop
|332
|0.10
|1.8957
|1.8918
|0.0000
|1033
|2005.02.18 09:00
|sell stop
|333
|0.10
|1.8918
|1.8957
|0.0000
|1034
|2005.02.18 09:01
|buy
|332
|0.10
|1.8957
|1.8918
|0.0000
|1035
|2005.02.18 12:48
|s/l
|332
|0.10
|1.8918
|1.8918
|0.0000
|-39.00
|12806.00
|1036
|2005.02.18 12:48
|sell
|333
|0.10
|1.8918
|1.8957
|0.0000
|1037
|2005.02.18 19:01
|close
|333
|0.10
|1.8936
|1.8957
|0.0000
|-18.00
|12788.00
|1038
|2005.02.21 09:00
|buy stop
|334
|0.10
|1.8957
|1.8930
|0.0000
|1039
|2005.02.21 09:00
|sell stop
|335
|0.10
|1.8930
|1.8957
|0.0000
|1040
|2005.02.21 09:12
|buy
|334
|0.10
|1.8957
|1.8930
|0.0000
|1041
|2005.02.21 18:00
|expiration
|335
|0.10
|1.8930
|1.8957
|0.0000
|1042
|2005.02.21 19:01
|close
|334
|0.10
|1.8975
|1.8930
|0.0000
|18.00
|12806.00
|1043
|2005.02.22 09:00
|buy stop
|336
|0.10
|1.9094
|1.9055
|0.0000
|1044
|2005.02.22 09:00
|sell stop
|337
|0.10
|1.9055
|1.9094
|0.0000
|1045
|2005.02.22 09:28
|sell
|337
|0.10
|1.9055
|1.9094
|0.0000
|1046
|2005.02.22 11:09
|s/l
|337
|0.10
|1.9094
|1.9094
|0.0000
|-39.00
|12767.00
|1047
|2005.02.22 11:09
|buy
|336
|0.10
|1.9094
|1.9055
|0.0000
|1048
|2005.02.22 11:51
|modify
|336
|0.10
|1.9094
|1.9094
|0.0000
|1049
|2005.02.22 12:56
|s/l
|336
|0.10
|1.9094
|1.9094
|0.0000
|0.00
|12767.00
|1050
|2005.02.23 09:00
|buy stop
|338
|0.10
|1.9087
|1.9047
|0.0000
|1051
|2005.02.23 09:00
|sell stop
|339
|0.10
|1.9036
|1.9076
|0.0000
|1052
|2005.02.23 09:56
|buy
|338
|0.10
|1.9087
|1.9047
|0.0000
|1053
|2005.02.23 14:59
|modify
|338
|0.10
|1.9087
|1.9087
|0.0000
|1054
|2005.02.23 15:22
|s/l
|338
|0.10
|1.9087
|1.9087
|0.0000
|0.00
|12767.00
|1055
|2005.02.23 18:00
|expiration
|339
|0.10
|1.9036
|1.9076
|0.0000
|1056
|2005.02.24 09:00
|buy stop
|340
|0.10
|1.9111
|1.9082
|0.0000
|1057
|2005.02.24 09:00
|sell stop
|341
|0.10
|1.9082
|1.9111
|0.0000
|1058
|2005.02.24 09:05
|sell
|341
|0.10
|1.9082
|1.9111
|0.0000
|1059
|2005.02.24 10:15
|modify
|341
|0.10
|1.9082
|1.9082
|0.0000
|1060
|2005.02.24 11:56
|s/l
|341
|0.10
|1.9082
|1.9082
|0.0000
|0.00
|12767.00
|1061
|2005.02.24 12:52
|buy
|340
|0.10
|1.9111
|1.9082
|0.0000
|1062
|2005.02.24 16:25
|s/l
|340
|0.10
|1.9082
|1.9082
|0.0000
|-29.00
|12738.00
|1063
|2005.02.25 09:00
|buy stop
|342
|0.10
|1.9109
|1.9075
|0.0000
|1064
|2005.02.25 09:00
|sell stop
|343
|0.10
|1.9075
|1.9109
|0.0000
|1065
|2005.02.25 09:02
|buy
|342
|0.10
|1.9109
|1.9075
|0.0000
|1066
|2005.02.25 11:34
|s/l
|342
|0.10
|1.9075
|1.9075
|0.0000
|-34.00
|12704.00
|1067
|2005.02.25 11:34
|sell
|343
|0.10
|1.9075
|1.9109
|0.0000
|1068
|2005.02.25 12:12
|s/l
|343
|0.10
|1.9109
|1.9109
|0.0000
|-34.00
|12670.00
|1069
|2005.02.28 09:00
|buy stop
|344
|0.10
|1.9235
|1.9200
|0.0000
|1070
|2005.02.28 09:00
|sell stop
|345
|0.10
|1.9200
|1.9235
|0.0000
|1071
|2005.02.28 09:03
|sell
|345
|0.10
|1.9200
|1.9235
|0.0000
|1072
|2005.02.28 09:25
|s/l
|345
|0.10
|1.9235
|1.9235
|0.0000
|-35.00
|12635.00
|1073
|2005.02.28 09:25
|buy
|344
|0.10
|1.9235
|1.9200
|0.0000
|1074
|2005.02.28 19:01
|close
|344
|0.10
|1.9226
|1.9200
|0.0000
|-9.00
|12626.00
|1075
|2005.03.01 09:00
|buy stop
|346
|0.10
|1.9201
|1.9170
|0.0000
|1076
|2005.03.01 09:00
|sell stop
|347
|0.10
|1.9170
|1.9201
|0.0000
|1077
|2005.03.01 09:16
|buy
|346
|0.10
|1.9201
|1.9170
|0.0000
|1078
|2005.03.01 18:00
|expiration
|347
|0.10
|1.9170
|1.9201
|0.0000
|1079
|2005.03.01 19:02
|close
|346
|0.10
|1.9186
|1.9170
|0.0000
|-15.00
|12611.00
|1080
|2005.03.02 09:00
|buy stop
|348
|0.10
|1.9212
|1.9172
|0.0000
|1081
|2005.03.02 09:00
|sell stop
|349
|0.10
|1.9158
|1.9198
|0.0000
|1082
|2005.03.02 09:50
|sell
|349
|0.10
|1.9158
|1.9198
|0.0000
|1083
|2005.03.02 10:10
|modify
|349
|0.10
|1.9158
|1.9158
|0.0000
|1084
|2005.03.02 18:00
|expiration
|348
|0.10
|1.9212
|1.9172
|0.0000
|1085
|2005.03.02 19:01
|close
|349
|0.10
|1.9121
|1.9158
|0.0000
|37.00
|12648.00
|1086
|2005.03.03 09:00
|buy stop
|350
|0.10
|1.9124
|1.9084
|0.0000
|1087
|2005.03.03 09:00
|sell stop
|351
|0.10
|1.9084
|1.9124
|0.0000
|1088
|2005.03.03 13:41
|buy
|350
|0.10
|1.9124
|1.9084
|0.0000
|1089
|2005.03.03 15:06
|s/l
|350
|0.10
|1.9084
|1.9084
|0.0000
|-40.00
|12608.00
|1090
|2005.03.03 15:06
|sell
|351
|0.10
|1.9084
|1.9124
|0.0000
|1091
|2005.03.03 19:01
|close
|351
|0.10
|1.9094
|1.9124
|0.0000
|-10.00
|12598.00
|1092
|2005.03.04 09:00
|buy stop
|352
|0.10
|1.9085
|1.9055
|0.0000
|1093
|2005.03.04 09:00
|sell stop
|353
|0.10
|1.9055
|1.9085
|0.0000
|1094
|2005.03.04 09:22
|sell
|353
|0.10
|1.9055
|1.9085
|0.0000
|1095
|2005.03.04 14:05
|s/l
|353
|0.10
|1.9085
|1.9085
|0.0000
|-30.00
|12568.00
|1096
|2005.03.04 14:05
|buy
|352
|0.10
|1.9085
|1.9055
|0.0000
|1097
|2005.03.04 14:31
|modify
|352
|0.10
|1.9085
|1.9085
|0.0000
|1098
|2005.03.04 14:35
|s/l
|352
|0.10
|1.9085
|1.9085
|0.0000
|0.00
|12568.00
|1099
|2005.03.07 09:00
|buy stop
|354
|0.10
|1.9230
|1.9190
|0.0000
|1100
|2005.03.07 09:00
|sell stop
|355
|0.10
|1.9185
|1.9225
|0.0000
|1101
|2005.03.07 09:52
|sell
|355
|0.10
|1.9185
|1.9225
|0.0000
|1102
|2005.03.07 11:27
|modify
|355
|0.10
|1.9185
|1.9185
|0.0000
|1103
|2005.03.07 18:00
|expiration
|354
|0.10
|1.9230
|1.9190
|0.0000
|1104
|2005.03.07 19:01
|close
|355
|0.10
|1.9160
|1.9185
|0.0000
|25.00
|12593.00
|1105
|2005.03.08 09:00
|sell stop
|356
|0.10
|1.9123
|1.9163
|0.0000
|1106
|2005.03.08 18:00
|expiration
|356
|0.10
|1.9123
|1.9163
|0.0000
|1107
|2005.03.09 09:00
|buy stop
|357
|0.10
|1.9300
|1.9266
|0.0000
|1108
|2005.03.09 09:00
|sell stop
|358
|0.10
|1.9266
|1.9300
|0.0000
|1109
|2005.03.09 09:19
|buy
|357
|0.10
|1.9300
|1.9266
|0.0000
|1110
|2005.03.09 10:43
|s/l
|357
|0.10
|1.9266
|1.9266
|0.0000
|-34.00
|12559.00
|1111
|2005.03.09 10:43
|sell
|358
|0.10
|1.9266
|1.9300
|0.0000
|1112
|2005.03.09 15:00
|modify
|358
|0.10
|1.9266
|1.9266
|0.0000
|1113
|2005.03.09 18:34
|s/l
|358
|0.10
|1.9266
|1.9266
|0.0000
|0.00
|12559.00
|1114
|2005.03.10 09:00
|buy stop
|359
|0.10
|1.9301
|1.9266
|0.0000
|1115
|2005.03.10 09:00
|sell stop
|360
|0.10
|1.9266
|1.9301
|0.0000
|1116
|2005.03.10 09:18
|buy
|359
|0.10
|1.9301
|1.9266
|0.0000
|1117
|2005.03.10 10:01
|s/l
|359
|0.10
|1.9266
|1.9266
|0.0000
|-35.00
|12524.00
|1118
|2005.03.10 10:01
|sell
|360
|0.10
|1.9266
|1.9301
|0.0000
|1119
|2005.03.10 10:21
|s/l
|360
|0.10
|1.9301
|1.9301
|0.0000
|-35.00
|12489.00
|1120
|2005.03.11 09:00
|buy stop
|361
|0.10
|1.9249
|1.9209
|0.0000
|1121
|2005.03.11 09:00
|sell stop
|362
|0.10
|1.9206
|1.9246
|0.0000
|1122
|2005.03.11 09:31
|sell
|362
|0.10
|1.9206
|1.9246
|0.0000
|1123
|2005.03.11 10:13
|modify
|362
|0.10
|1.9206
|1.9206
|0.0000
|1124
|2005.03.11 12:15
|s/l
|362
|0.10
|1.9206
|1.9206
|0.0000
|0.00
|12489.00
|1125
|2005.03.11 14:34
|buy
|361
|0.10
|1.9249
|1.9209
|0.0000
|1126
|2005.03.11 14:38
|modify
|361
|0.10
|1.9249
|1.9249
|0.0000
|1127
|2005.03.11 14:55
|s/l
|361
|0.10
|1.9249
|1.9249
|0.0000
|0.00
|12489.00
|1128
|2005.03.14 09:00
|buy stop
|363
|0.10
|1.9232
|1.9192
|0.0000
|1129
|2005.03.14 09:00
|sell stop
|364
|0.10
|1.9183
|1.9223
|0.0000
|1130
|2005.03.14 09:03
|sell
|364
|0.10
|1.9183
|1.9223
|0.0000
|1131
|2005.03.14 16:19
|modify
|364
|0.10
|1.9183
|1.9183
|0.0000
|1132
|2005.03.14 18:00
|expiration
|363
|0.10
|1.9232
|1.9192
|0.0000
|1133
|2005.03.14 19:01
|close
|364
|0.10
|1.9125
|1.9183
|0.0000
|58.00
|12547.00
|1134
|2005.03.15 09:00
|buy stop
|365
|0.10
|1.9159
|1.9119
|0.0000
|1135
|2005.03.15 09:00
|sell stop
|366
|0.10
|1.9105
|1.9145
|0.0000
|1136
|2005.03.15 09:30
|buy
|365
|0.10
|1.9159
|1.9119
|0.0000
|1137
|2005.03.15 09:59
|s/l
|365
|0.10
|1.9119
|1.9119
|0.0000
|-40.00
|12507.00
|1138
|2005.03.15 18:00
|expiration
|366
|0.10
|1.9105
|1.9145
|0.0000
|1139
|2005.03.16 09:00
|buy stop
|367
|0.10
|1.9220
|1.9180
|0.0000
|1140
|2005.03.16 09:00
|sell stop
|368
|0.10
|1.9141
|1.9181
|0.0000
|1141
|2005.03.16 09:03
|buy
|367
|0.10
|1.9220
|1.9180
|0.0000
|1142
|2005.03.16 14:38
|modify
|367
|0.10
|1.9220
|1.9220
|0.0000
|1143
|2005.03.16 18:00
|expiration
|368
|0.10
|1.9141
|1.9181
|0.0000
|1144
|2005.03.16 19:01
|close
|367
|0.10
|1.9256
|1.9220
|0.0000
|36.00
|12543.00
|1145
|2005.03.17 09:00
|buy stop
|369
|0.10
|1.9254
|1.9222
|0.0000
|1146
|2005.03.17 09:00
|sell stop
|370
|0.10
|1.9222
|1.9254
|0.0000
|1147
|2005.03.17 09:24
|buy
|369
|0.10
|1.9254
|1.9222
|0.0000
|1148
|2005.03.17 10:42
|s/l
|369
|0.10
|1.9222
|1.9222
|0.0000
|-32.00
|12511.00
|1149
|2005.03.17 10:42
|sell
|370
|0.10
|1.9222
|1.9254
|0.0000
|1150
|2005.03.17 10:52
|s/l
|370
|0.10
|1.9254
|1.9254
|0.0000
|-32.00
|12479.00
|1151
|2005.03.18 09:00
|buy stop
|371
|0.10
|1.9225
|1.9189
|0.0000
|1152
|2005.03.18 09:00
|sell stop
|372
|0.10
|1.9189
|1.9225
|0.0000
|1153
|2005.03.18 09:05
|sell
|372
|0.10
|1.9189
|1.9225
|0.0000
|1154
|2005.03.18 09:56
|modify
|372
|0.10
|1.9189
|1.9189
|0.0000
|1155
|2005.03.18 17:47
|s/l
|372
|0.10
|1.9189
|1.9189
|0.0000
|0.00
|12479.00
|1156
|2005.03.18 18:00
|expiration
|371
|0.10
|1.9225
|1.9189
|0.0000
|1157
|2005.03.21 09:00
|buy stop
|373
|0.10
|1.9182
|1.9142
|0.0000
|1158
|2005.03.21 09:00
|sell stop
|374
|0.10
|1.9086
|1.9126
|0.0000
|1159
|2005.03.21 09:24
|sell
|374
|0.10
|1.9086
|1.9126
|0.0000
|1160
|2005.03.21 11:41
|modify
|374
|0.10
|1.9086
|1.9086
|0.0000
|1161
|2005.03.21 18:00
|expiration
|373
|0.10
|1.9182
|1.9142
|0.0000
|1162
|2005.03.21 19:01
|close
|374
|0.10
|1.8968
|1.9086
|0.0000
|118.00
|12597.00
|1163
|2005.03.22 09:00
|buy stop
|375
|0.10
|1.8988
|1.8948
|0.0000
|1164
|2005.03.22 09:00
|sell stop
|376
|0.10
|1.8945
|1.8985
|0.0000
|1165
|2005.03.22 09:09
|buy
|375
|0.10
|1.8988
|1.8948
|0.0000
|1166
|2005.03.22 18:00
|expiration
|376
|0.10
|1.8945
|1.8985
|0.0000
|1167
|2005.03.22 19:01
|close
|375
|0.10
|1.8980
|1.8948
|0.0000
|-8.00
|12589.00
|1168
|2005.03.23 09:01
|buy stop
|377
|0.10
|1.8888
|1.8849
|0.0000
|1169
|2005.03.23 09:01
|sell stop
|378
|0.10
|1.8849
|1.8888
|0.0000
|1170
|2005.03.23 09:35
|sell
|378
|0.10
|1.8849
|1.8888
|0.0000
|1171
|2005.03.23 10:13
|modify
|378
|0.10
|1.8849
|1.8849
|0.0000
|1172
|2005.03.23 18:01
|expiration
|377
|0.10
|1.8888
|1.8849
|0.0000
|1173
|2005.03.23 19:01
|close
|378
|0.10
|1.8704
|1.8849
|0.0000
|145.00
|12734.00
|1174
|2005.03.24 09:00
|buy stop
|379
|0.10
|1.8735
|1.8695
|0.0000
|1175
|2005.03.24 09:00
|sell stop
|380
|0.10
|1.8694
|1.8734
|0.0000
|1176
|2005.03.24 09:02
|buy
|379
|0.10
|1.8735
|1.8695
|0.0000
|1177
|2005.03.24 10:46
|s/l
|379
|0.10
|1.8695
|1.8695
|0.0000
|-40.00
|12694.00
|1178
|2005.03.24 10:46
|sell
|380
|0.10
|1.8694
|1.8734
|0.0000
|1179
|2005.03.24 15:03
|s/l
|380
|0.10
|1.8734
|1.8734
|0.0000
|-40.00
|12654.00
|1180
|2005.03.25 09:02
|sell stop
|381
|0.10
|1.8677
|1.8706
|0.0000
|1181
|2005.03.25 09:37
|buy stop
|382
|0.10
|1.8706
|1.8677
|0.0000
|1182
|2005.03.25 09:40
|buy
|382
|0.10
|1.8706
|1.8677
|0.0000
|1183
|2005.03.25 14:54
|s/l
|382
|0.10
|1.8677
|1.8677
|0.0000
|-29.00
|12625.00
|1184
|2005.03.25 14:54
|sell
|381
|0.10
|1.8677
|1.8706
|0.0000
|1185
|2005.03.25 19:07
|close
|381
|0.10
|1.8688
|1.8706
|0.0000
|-11.00
|12614.00
|1186
|2005.03.28 09:03
|buy stop
|383
|0.10
|1.8633
|1.8608
|0.0000
|1187
|2005.03.28 09:03
|sell stop
|384
|0.10
|1.8608
|1.8633
|0.0000
|1188
|2005.03.28 10:25
|buy
|383
|0.10
|1.8633
|1.8608
|0.0000
|1189
|2005.03.28 15:49
|s/l
|383
|0.10
|1.8608
|1.8608
|0.0000
|-25.00
|12589.00
|1190
|2005.03.28 15:49
|sell
|384
|0.10
|1.8608
|1.8633
|0.0000
|1191
|2005.03.28 16:06
|s/l
|384
|0.10
|1.8633
|1.8633
|0.0000
|-25.00
|12564.00
|1192
|2005.03.29 09:00
|buy stop
|385
|0.10
|1.8729
|1.8689
|0.0000
|1193
|2005.03.29 09:00
|sell stop
|386
|0.10
|1.8672
|1.8712
|0.0000
|1194
|2005.03.29 09:14
|buy
|385
|0.10
|1.8729
|1.8689
|0.0000
|1195
|2005.03.29 18:00
|expiration
|386
|0.10
|1.8672
|1.8712
|0.0000
|1196
|2005.03.29 19:01
|close
|385
|0.10
|1.8743
|1.8689
|0.0000
|14.00
|12578.00
|1197
|2005.03.30 09:00
|buy stop
|387
|0.10
|1.8807
|1.8772
|0.0000
|1198
|2005.03.30 09:00
|sell stop
|388
|0.10
|1.8772
|1.8807
|0.0000
|1199
|2005.03.30 09:26
|buy
|387
|0.10
|1.8807
|1.8772
|0.0000
|1200
|2005.03.30 17:27
|modify
|387
|0.10
|1.8807
|1.8807
|0.0000
|1201
|2005.03.30 18:00
|expiration
|388
|0.10
|1.8772
|1.8807
|0.0000
|1202
|2005.03.30 18:15
|s/l
|387
|0.10
|1.8807
|1.8807
|0.0000
|0.00
|12578.00
|1203
|2005.03.31 09:00
|buy stop
|389
|0.10
|1.8797
|1.8757
|0.0000
|1204
|2005.03.31 09:00
|sell stop
|390
|0.10
|1.8747
|1.8787
|0.0000
|1205
|2005.03.31 09:44
|buy
|389
|0.10
|1.8797
|1.8757
|0.0000
|1206
|2005.03.31 13:22
|modify
|389
|0.10
|1.8797
|1.8797
|0.0000
|1207
|2005.03.31 18:00
|expiration
|390
|0.10
|1.8747
|1.8787
|0.0000
|1208
|2005.03.31 19:01
|close
|389
|0.10
|1.8883
|1.8797
|0.0000
|86.00
|12664.00
|1209
|2005.04.01 09:00
|sell stop
|391
|0.10
|1.8848
|1.8888
|0.0000
|1210
|2005.04.01 09:15
|buy stop
|392
|0.10
|1.8895
|1.8855
|0.0000
|1211
|2005.04.01 15:09
|buy
|392
|0.10
|1.8895
|1.8855
|0.0000
|1212
|2005.04.01 15:30
|modify
|392
|0.10
|1.8895
|1.8895
|0.0000
|1213
|2005.04.01 16:13
|s/l
|392
|0.10
|1.8895
|1.8895
|0.0000
|0.00
|12664.00
|1214
|2005.04.01 17:00
|sell
|391
|0.10
|1.8848
|1.8888
|0.0000
|1215
|2005.04.01 17:04
|s/l
|391
|0.10
|1.8888
|1.8888
|0.0000
|-40.00
|12624.00
|1216
|2005.04.04 09:00
|buy stop
|393
|0.10
|1.8796
|1.8756
|0.0000
|1217
|2005.04.04 09:00
|sell stop
|394
|0.10
|1.8755
|1.8795
|0.0000
|1218
|2005.04.04 09:55
|sell
|394
|0.10
|1.8755
|1.8795
|0.0000
|1219
|2005.04.04 15:35
|modify
|394
|0.10
|1.8755
|1.8755
|0.0000
|1220
|2005.04.04 18:01
|expiration
|393
|0.10
|1.8796
|1.8756
|0.0000
|1221
|2005.04.04 19:01
|close
|394
|0.10
|1.8742
|1.8755
|0.0000
|13.00
|12637.00
|1222
|2005.04.05 09:00
|buy stop
|395
|0.10
|1.8767
|1.8731
|0.0000
|1223
|2005.04.05 09:00
|sell stop
|396
|0.10
|1.8731
|1.8767
|0.0000
|1224
|2005.04.05 09:56
|sell
|396
|0.10
|1.8731
|1.8767
|0.0000
|1225
|2005.04.05 10:35
|s/l
|396
|0.10
|1.8767
|1.8767
|0.0000
|-36.00
|12601.00
|1226
|2005.04.05 10:35
|buy
|395
|0.10
|1.8767
|1.8731
|0.0000
|1227
|2005.04.05 13:37
|s/l
|395
|0.10
|1.8731
|1.8731
|0.0000
|-36.00
|12565.00
|1228
|2005.04.06 09:00
|buy stop
|397
|0.10
|1.8852
|1.8812
|0.0000
|1229
|2005.04.06 09:00
|sell stop
|398
|0.10
|1.8810
|1.8850
|0.0000
|1230
|2005.04.06 10:13
|sell
|398
|0.10
|1.8810
|1.8850
|0.0000
|1231
|2005.04.06 14:13
|modify
|398
|0.10
|1.8810
|1.8810
|0.0000
|1232
|2005.04.06 18:00
|expiration
|397
|0.10
|1.8852
|1.8812
|0.0000
|1233
|2005.04.06 18:31
|s/l
|398
|0.10
|1.8810
|1.8810
|0.0000
|0.00
|12565.00
|1234
|2005.04.07 09:00
|buy stop
|399
|0.10
|1.8862
|1.8822
|0.0000
|1235
|2005.04.07 09:00
|sell stop
|400
|0.10
|1.8817
|1.8857
|0.0000
|1236
|2005.04.07 10:30
|sell
|400
|0.10
|1.8817
|1.8857
|0.0000
|1237
|2005.04.07 12:13
|modify
|400
|0.10
|1.8817
|1.8817
|0.0000
|1238
|2005.04.07 18:00
|expiration
|399
|0.10
|1.8862
|1.8822
|0.0000
|1239
|2005.04.07 19:02
|close
|400
|0.10
|1.8772
|1.8817
|0.0000
|45.00
|12610.00
|1240
|2005.04.08 09:00
|buy stop
|401
|0.10
|1.8701
|1.8665
|0.0000
|1241
|2005.04.08 09:00
|sell stop
|402
|0.10
|1.8665
|1.8701
|0.0000
|1242
|2005.04.08 09:25
|buy
|401
|0.10
|1.8701
|1.8665
|0.0000
|1243
|2005.04.08 16:54
|modify
|401
|0.10
|1.8701
|1.8701
|0.0000
|1244
|2005.04.08 18:00
|expiration
|402
|0.10
|1.8665
|1.8701
|0.0000
|1245
|2005.04.08 19:01
|close
|401
|0.10
|1.8821
|1.8701
|0.0000
|120.00
|12730.00
|1246
|2005.04.11 09:00
|sell stop
|403
|0.10
|1.8821
|1.8848
|0.0000
|1247
|2005.04.11 09:15
|buy stop
|404
|0.10
|1.8848
|1.8821
|0.0000
|1248
|2005.04.11 09:30
|buy
|404
|0.10
|1.8848
|1.8821
|0.0000
|1249
|2005.04.11 10:01
|modify
|404
|0.10
|1.8848
|1.8848
|0.0000
|1250
|2005.04.11 18:00
|expiration
|403
|0.10
|1.8821
|1.8848
|0.0000
|1251
|2005.04.11 19:01
|close
|404
|0.10
|1.8917
|1.8848
|0.0000
|69.00
|12799.00
|1252
|2005.04.12 09:00
|buy stop
|405
|0.10
|1.8947
|1.8907
|0.0000
|1253
|2005.04.12 09:00
|sell stop
|406
|0.10
|1.8900
|1.8940
|0.0000
|1254
|2005.04.12 13:48
|buy
|405
|0.10
|1.8947
|1.8907
|0.0000
|1255
|2005.04.12 14:29
|s/l
|405
|0.10
|1.8907
|1.8907
|0.0000
|-40.00
|12759.00
|1256
|2005.04.12 14:48
|sell
|406
|0.10
|1.8900
|1.8940
|0.0000
|1257
|2005.04.12 15:18
|modify
|406
|0.10
|1.8900
|1.8900
|0.0000
|1258
|2005.04.12 19:01
|close
|406
|0.10
|1.8856
|1.8900
|0.0000
|44.00
|12803.00
|1259
|2005.04.13 09:00
|buy stop
|407
|0.10
|1.8953
|1.8920
|0.0000
|1260
|2005.04.13 09:00
|sell stop
|408
|0.10
|1.8920
|1.8953
|0.0000
|1261
|2005.04.13 10:03
|buy
|407
|0.10
|1.8953
|1.8920
|0.0000
|1262
|2005.04.13 11:59
|s/l
|407
|0.10
|1.8920
|1.8920
|0.0000
|-33.00
|12770.00
|1263
|2005.04.13 11:59
|sell
|408
|0.10
|1.8920
|1.8953
|0.0000
|1264
|2005.04.13 14:36
|s/l
|408
|0.10
|1.8953
|1.8953
|0.0000
|-33.00
|12737.00
|1265
|2005.04.14 09:00
|buy stop
|409
|0.10
|1.8892
|1.8852
|0.0000
|1266
|2005.04.14 09:00
|sell stop
|410
|0.10
|1.8848
|1.8888
|0.0000
|1267
|2005.04.14 09:19
|buy
|409
|0.10
|1.8892
|1.8852
|0.0000
|1268
|2005.04.14 11:41
|s/l
|409
|0.10
|1.8852
|1.8852
|0.0000
|-40.00
|12697.00
|1269
|2005.04.14 11:46
|sell
|410
|0.10
|1.8848
|1.8888
|0.0000
|1270
|2005.04.14 14:52
|modify
|410
|0.10
|1.8848
|1.8848
|0.0000
|1271
|2005.04.14 19:01
|close
|410
|0.10
|1.8812
|1.8848
|0.0000
|36.00
|12733.00
|1272
|2005.04.15 09:00
|buy stop
|411
|0.10
|1.8816
|1.8776
|0.0000
|1273
|2005.04.15 09:00
|sell stop
|412
|0.10
|1.8764
|1.8804
|0.0000
|1274
|2005.04.15 09:19
|buy
|411
|0.10
|1.8816
|1.8776
|0.0000
|1275
|2005.04.15 13:40
|modify
|411
|0.10
|1.8816
|1.8816
|0.0000
|1276
|2005.04.15 18:01
|expiration
|412
|0.10
|1.8764
|1.8804
|0.0000
|1277
|2005.04.15 19:02
|close
|411
|0.10
|1.8914
|1.8816
|0.0000
|98.00
|12831.00
|1278
|2005.04.18 09:00
|buy stop
|413
|0.10
|1.8931
|1.8891
|0.0000
|1279
|2005.04.18 09:00
|sell stop
|414
|0.10
|1.8888
|1.8928
|0.0000
|1280
|2005.04.18 09:01
|buy
|413
|0.10
|1.8931
|1.8891
|0.0000
|1281
|2005.04.18 10:23
|modify
|413
|0.10
|1.8931
|1.8931
|0.0000
|1282
|2005.04.18 18:00
|expiration
|414
|0.10
|1.8888
|1.8928
|0.0000
|1283
|2005.04.18 19:01
|close
|413
|0.10
|1.9030
|1.8931
|0.0000
|99.00
|12930.00
|1284
|2005.04.19 09:00
|buy stop
|415
|0.10
|1.9066
|1.9031
|0.0000
|1285
|2005.04.19 09:00
|sell stop
|416
|0.10
|1.9031
|1.9066
|0.0000
|1286
|2005.04.19 09:11
|buy
|415
|0.10
|1.9066
|1.9031
|0.0000
|1287
|2005.04.19 11:59
|modify
|415
|0.10
|1.9066
|1.9066
|0.0000
|1288
|2005.04.19 18:00
|expiration
|416
|0.10
|1.9031
|1.9066
|0.0000
|1289
|2005.04.19 19:01
|close
|415
|0.10
|1.9150
|1.9066
|0.0000
|84.00
|13014.00
|1290
|2005.04.20 09:00
|buy stop
|417
|0.10
|1.9206
|1.9166
|0.0000
|1291
|2005.04.20 09:00
|sell stop
|418
|0.10
|1.9164
|1.9204
|0.0000
|1292
|2005.04.20 09:37
|sell
|418
|0.10
|1.9164
|1.9204
|0.0000
|1293
|2005.04.20 14:30
|modify
|418
|0.10
|1.9164
|1.9164
|0.0000
|1294
|2005.04.20 16:03
|s/l
|418
|0.10
|1.9164
|1.9164
|0.0000
|0.00
|13014.00
|1295
|2005.04.20 17:23
|buy
|417
|0.10
|1.9206
|1.9166
|0.0000
|1296
|2005.04.20 19:02
|close
|417
|0.10
|1.9188
|1.9166
|0.0000
|-18.00
|12996.00
|1297
|2005.04.21 09:00
|buy stop
|419
|0.10
|1.9212
|1.9172
|0.0000
|1298
|2005.04.21 09:00
|sell stop
|420
|0.10
|1.9166
|1.9206
|0.0000
|1299
|2005.04.21 09:19
|sell
|420
|0.10
|1.9166
|1.9206
|0.0000
|1300
|2005.04.21 10:30
|modify
|420
|0.10
|1.9166
|1.9166
|0.0000
|1301
|2005.04.21 18:00
|expiration
|419
|0.10
|1.9212
|1.9172
|0.0000
|1302
|2005.04.21 19:01
|close
|420
|0.10
|1.9086
|1.9166
|0.0000
|80.00
|13076.00
|1303
|2005.04.22 09:00
|buy stop
|421
|0.10
|1.9113
|1.9077
|0.0000
|1304
|2005.04.22 09:00
|sell stop
|422
|0.10
|1.9077
|1.9113
|0.0000
|1305
|2005.04.22 09:25
|buy
|421
|0.10
|1.9113
|1.9077
|0.0000
|1306
|2005.04.22 12:05
|modify
|421
|0.10
|1.9113
|1.9113
|0.0000
|1307
|2005.04.22 18:00
|expiration
|422
|0.10
|1.9077
|1.9113
|0.0000
|1308
|2005.04.22 19:01
|close
|421
|0.10
|1.9133
|1.9113
|0.0000
|20.00
|13096.00
|1309
|2005.04.25 09:00
|buy stop
|423
|0.10
|1.9157
|1.9117
|0.0000
|1310
|2005.04.25 09:00
|sell stop
|424
|0.10
|1.9109
|1.9149
|0.0000
|1311
|2005.04.25 09:48
|buy
|423
|0.10
|1.9157
|1.9117
|0.0000
|1312
|2005.04.25 10:33
|s/l
|423
|0.10
|1.9117
|1.9117
|0.0000
|-40.00
|13056.00
|1313
|2005.04.25 10:36
|sell
|424
|0.10
|1.9109
|1.9149
|0.0000
|1314
|2005.04.25 19:01
|close
|424
|0.10
|1.9108
|1.9149
|0.0000
|1.00
|13057.00
|1315
|2005.04.26 09:00
|buy stop
|425
|0.10
|1.9130
|1.9090
|0.0000
|1316
|2005.04.26 09:00
|sell stop
|426
|0.10
|1.9071
|1.9111
|0.0000
|1317
|2005.04.26 09:03
|sell
|426
|0.10
|1.9071
|1.9111
|0.0000
|1318
|2005.04.26 16:18
|modify
|426
|0.10
|1.9071
|1.9071
|0.0000
|1319
|2005.04.26 18:00
|expiration
|425
|0.10
|1.9130
|1.9090
|0.0000
|1320
|2005.04.26 19:01
|close
|426
|0.10
|1.9041
|1.9071
|0.0000
|30.00
|13087.00
|1321
|2005.04.27 09:00
|buy stop
|427
|0.10
|1.9041
|1.9001
|0.0000
|1322
|2005.04.27 09:00
|sell stop
|428
|0.10
|1.8983
|1.9023
|0.0000
|1323
|2005.04.27 14:33
|buy
|427
|0.10
|1.9041
|1.9001
|0.0000
|1324
|2005.04.27 14:56
|modify
|427
|0.10
|1.9041
|1.9041
|0.0000
|1325
|2005.04.27 18:00
|expiration
|428
|0.10
|1.8983
|1.9023
|0.0000
|1326
|2005.04.27 18:08
|s/l
|427
|0.10
|1.9041
|1.9041
|0.0000
|0.00
|13087.00
|1327
|2005.04.28 09:00
|buy stop
|429
|0.10
|1.9070
|1.9030
|0.0000
|1328
|2005.04.28 09:00
|sell stop
|430
|0.10
|1.9023
|1.9063
|0.0000
|1329
|2005.04.28 09:00
|sell
|430
|0.10
|1.9023
|1.9063
|0.0000
|1330
|2005.04.28 13:00
|s/l
|430
|0.10
|1.9063
|1.9063
|0.0000
|-40.00
|13047.00
|1331
|2005.04.28 13:22
|buy
|429
|0.10
|1.9070
|1.9030
|0.0000
|1332
|2005.04.28 19:01
|close
|429
|0.10
|1.9074
|1.9030
|0.0000
|4.00
|13051.00
|1333
|2005.04.29 09:00
|buy stop
|431
|0.10
|1.9165
|1.9132
|0.0000
|1334
|2005.04.29 09:00
|sell stop
|432
|0.10
|1.9132
|1.9165
|0.0000
|1335
|2005.04.29 09:19
|sell
|432
|0.10
|1.9132
|1.9165
|0.0000
|1336
|2005.04.29 16:35
|modify
|432
|0.10
|1.9132
|1.9132
|0.0000
|1337
|2005.04.29 17:56
|s/l
|432
|0.10
|1.9132
|1.9132
|0.0000
|0.00
|13051.00
|1338
|2005.04.29 18:00
|expiration
|431
|0.10
|1.9165
|1.9132
|0.0000
|1339
|2005.05.02 09:00
|buy stop
|433
|0.10
|1.9065
|1.9025
|0.0000
|1340
|2005.05.02 09:00
|sell stop
|434
|0.10
|1.9002
|1.9042
|0.0000
|1341
|2005.05.02 14:56
|sell
|434
|0.10
|1.9002
|1.9042
|0.0000
|1342
|2005.05.02 16:05
|modify
|434
|0.10
|1.9002
|1.9002
|0.0000
|1343
|2005.05.02 18:00
|expiration
|433
|0.10
|1.9065
|1.9025
|0.0000
|1344
|2005.05.02 19:01
|close
|434
|0.10
|1.8934
|1.9002
|0.0000
|68.00
|13119.00
|1345
|2005.05.03 09:00
|buy stop
|435
|0.10
|1.8957
|1.8917
|0.0000
|1346
|2005.05.03 09:00
|sell stop
|436
|0.10
|1.8914
|1.8954
|0.0000
|1347
|2005.05.03 11:15
|buy
|435
|0.10
|1.8957
|1.8917
|0.0000
|1348
|2005.05.03 12:40
|s/l
|435
|0.10
|1.8917
|1.8917
|0.0000
|-40.00
|13079.00
|1349
|2005.05.03 12:40
|sell
|436
|0.10
|1.8914
|1.8954
|0.0000
|1350
|2005.05.03 15:23
|s/l
|436
|0.10
|1.8954
|1.8954
|0.0000
|-40.00
|13039.00
|1351
|2005.05.04 09:00
|buy stop
|437
|0.10
|1.9018
|1.8985
|0.0000
|1352
|2005.05.04 09:00
|sell stop
|438
|0.10
|1.8985
|1.9018
|0.0000
|1353
|2005.05.04 09:09
|sell
|438
|0.10
|1.8985
|1.9018
|0.0000
|1354
|2005.05.04 12:28
|s/l
|438
|0.10
|1.9018
|1.9018
|0.0000
|-33.00
|13006.00
|1355
|2005.05.04 12:28
|buy
|437
|0.10
|1.9018
|1.8985
|0.0000
|1356
|2005.05.04 15:01
|s/l
|437
|0.10
|1.8985
|1.8985
|0.0000
|-33.00
|12973.00
|1357
|2005.05.05 09:00
|buy stop
|439
|0.10
|1.9064
|1.9033
|0.0000
|1358
|2005.05.05 09:00
|sell stop
|440
|0.10
|1.9033
|1.9064
|0.0000
|1359
|2005.05.05 10:10
|sell
|440
|0.10
|1.9033
|1.9064
|0.0000
|1360
|2005.05.05 14:36
|s/l
|440
|0.10
|1.9064
|1.9064
|0.0000
|-31.00
|12942.00
|1361
|2005.05.05 14:36
|buy
|439
|0.10
|1.9064
|1.9033
|0.0000
|1362
|2005.05.05 15:43
|s/l
|439
|0.10
|1.9033
|1.9033
|0.0000
|-31.00
|12911.00
|1363
|2005.05.06 09:00
|buy stop
|441
|0.10
|1.9018
|1.8983
|0.0000
|1364
|2005.05.06 09:00
|sell stop
|442
|0.10
|1.8983
|1.9018
|0.0000
|1365
|2005.05.06 09:08
|sell
|442
|0.10
|1.8983
|1.9018
|0.0000
|1366
|2005.05.06 14:33
|modify
|442
|0.10
|1.8983
|1.8983
|0.0000
|1367
|2005.05.06 18:00
|expiration
|441
|0.10
|1.9018
|1.8983
|0.0000
|1368
|2005.05.06 19:01
|close
|442
|0.10
|1.8924
|1.8983
|0.0000
|59.00
|12970.00
|1369
|2005.05.09 09:00
|buy stop
|443
|0.10
|1.8881
|1.8842
|0.0000
|1370
|2005.05.09 09:00
|sell stop
|444
|0.10
|1.8842
|1.8881
|0.0000
|1371
|2005.05.09 10:17
|buy
|443
|0.10
|1.8881
|1.8842
|0.0000
|1372
|2005.05.09 10:35
|s/l
|443
|0.10
|1.8842
|1.8842
|0.0000
|-39.00
|12931.00
|1373
|2005.05.09 10:35
|sell
|444
|0.10
|1.8842
|1.8881
|0.0000
|1374
|2005.05.09 19:01
|close
|444
|0.10
|1.8822
|1.8881
|0.0000
|20.00
|12951.00
|1375
|2005.05.10 09:00
|buy stop
|445
|0.10
|1.8829
|1.8789
|0.0000
|1376
|2005.05.10 09:00
|sell stop
|446
|0.10
|1.8757
|1.8797
|0.0000
|1377
|2005.05.10 12:47
|buy
|445
|0.10
|1.8829
|1.8789
|0.0000
|1378
|2005.05.10 18:00
|expiration
|446
|0.10
|1.8757
|1.8797
|0.0000
|1379
|2005.05.10 19:01
|close
|445
|0.10
|1.8813
|1.8789
|0.0000
|-16.00
|12935.00
|1380
|2005.05.11 09:00
|buy stop
|447
|0.10
|1.8873
|1.8833
|0.0000
|1381
|2005.05.11 09:00
|sell stop
|448
|0.10
|1.8802
|1.8842
|0.0000
|1382
|2005.05.11 10:01
|buy
|447
|0.10
|1.8873
|1.8833
|0.0000
|1383
|2005.05.11 12:47
|s/l
|447
|0.10
|1.8833
|1.8833
|0.0000
|-40.00
|12895.00
|1384
|2005.05.11 14:30
|sell
|448
|0.10
|1.8802
|1.8842
|0.0000
|1385
|2005.05.11 14:31
|modify
|448
|0.10
|1.8802
|1.8802
|0.0000
|1386
|2005.05.11 19:01
|close
|448
|0.10
|1.8726
|1.8802
|0.0000
|76.00
|12971.00
|1387
|2005.05.12 09:00
|buy stop
|449
|0.10
|1.8719
|1.8679
|0.0000
|1388
|2005.05.12 09:00
|sell stop
|450
|0.10
|1.8652
|1.8692
|0.0000
|1389
|2005.05.12 09:22
|sell
|450
|0.10
|1.8652
|1.8692
|0.0000
|1390
|2005.05.12 13:51
|s/l
|450
|0.10
|1.8692
|1.8692
|0.0000
|-40.00
|12931.00
|1391
|2005.05.12 18:00
|expiration
|449
|0.10
|1.8719
|1.8679
|0.0000
|1392
|2005.05.13 09:00
|buy stop
|451
|0.10
|1.8654
|1.8619
|0.0000
|1393
|2005.05.13 09:00
|sell stop
|452
|0.10
|1.8619
|1.8654
|0.0000
|1394
|2005.05.13 09:22
|sell
|452
|0.10
|1.8619
|1.8654
|0.0000
|1395
|2005.05.13 11:37
|modify
|452
|0.10
|1.8619
|1.8619
|0.0000
|1396
|2005.05.13 18:01
|expiration
|451
|0.10
|1.8654
|1.8619
|0.0000
|1397
|2005.05.13 19:01
|close
|452
|0.10
|1.8492
|1.8619
|0.0000
|127.00
|13058.00
|1398
|2005.05.16 09:00
|buy stop
|453
|0.10
|1.8486
|1.8446
|0.0000
|1399
|2005.05.16 09:00
|sell stop
|454
|0.10
|1.8410
|1.8450
|0.0000
|1400
|2005.05.16 09:32
|sell
|454
|0.10
|1.8410
|1.8450
|0.0000
|1401
|2005.05.16 12:52
|modify
|454
|0.10
|1.8410
|1.8410
|0.0000
|1402
|2005.05.16 18:00
|expiration
|453
|0.10
|1.8486
|1.8446
|0.0000
|1403
|2005.05.16 19:01
|close
|454
|0.10
|1.8376
|1.8410
|0.0000
|34.00
|13092.00
|1404
|2005.05.17 09:00
|buy stop
|455
|0.10
|1.8395
|1.8355
|0.0000
|1405
|2005.05.17 09:00
|sell stop
|456
|0.10
|1.8351
|1.8391
|0.0000
|1406
|2005.05.17 10:48
|buy
|455
|0.10
|1.8395
|1.8355
|0.0000
|1407
|2005.05.17 18:00
|expiration
|456
|0.10
|1.8351
|1.8391
|0.0000
|1408
|2005.05.17 19:02
|close
|455
|0.10
|1.8395
|1.8355
|0.0000
|0.00
|13092.00
|1409
|2005.05.18 09:00
|buy stop
|457
|0.10
|1.8347
|1.8316
|0.0000
|1410
|2005.05.18 09:00
|sell stop
|458
|0.10
|1.8316
|1.8347
|0.0000
|1411
|2005.05.18 10:13
|buy
|457
|0.10
|1.8347
|1.8316
|0.0000
|1412
|2005.05.18 11:05
|s/l
|457
|0.10
|1.8316
|1.8316
|0.0000
|-31.00
|13061.00
|1413
|2005.05.18 11:05
|sell
|458
|0.10
|1.8316
|1.8347
|0.0000
|1414
|2005.05.18 14:30
|s/l
|458
|0.10
|1.8347
|1.8347
|0.0000
|-31.00
|13030.00
|1415
|2005.05.19 09:00
|buy stop
|459
|0.10
|1.8414
|1.8381
|0.0000
|1416
|2005.05.19 09:00
|sell stop
|460
|0.10
|1.8381
|1.8414
|0.0000
|1417
|2005.05.19 10:22
|sell
|460
|0.10
|1.8381
|1.8414
|0.0000
|1418
|2005.05.19 10:30
|s/l
|460
|0.10
|1.8414
|1.8414
|0.0000
|-33.00
|12997.00
|1419
|2005.05.19 10:30
|buy
|459
|0.10
|1.8414
|1.8381
|0.0000
|1420
|2005.05.19 13:46
|s/l
|459
|0.10
|1.8381
|1.8381
|0.0000
|-33.00
|12964.00
|1421
|2005.05.20 09:00
|buy stop
|461
|0.10
|1.8370
|1.8339
|0.0000
|1422
|2005.05.20 09:00
|sell stop
|462
|0.10
|1.8339
|1.8370
|0.0000
|1423
|2005.05.20 09:08
|buy
|461
|0.10
|1.8370
|1.8339
|0.0000
|1424
|2005.05.20 14:37
|s/l
|461
|0.10
|1.8339
|1.8339
|0.0000
|-31.00
|12933.00
|1425
|2005.05.20 14:37
|sell
|462
|0.10
|1.8339
|1.8370
|0.0000
|1426
|2005.05.20 14:54
|modify
|462
|0.10
|1.8339
|1.8339
|0.0000
|1427
|2005.05.20 19:01
|close
|462
|0.10
|1.8250
|1.8339
|0.0000
|89.00
|13022.00
|1428
|2005.05.23 09:00
|buy stop
|463
|0.10
|1.8292
|1.8252
|0.0000
|1429
|2005.05.23 09:00
|sell stop
|464
|0.10
|1.8244
|1.8284
|0.0000
|1430
|2005.05.23 09:41
|buy
|463
|0.10
|1.8292
|1.8252
|0.0000
|1431
|2005.05.23 18:00
|expiration
|464
|0.10
|1.8244
|1.8284
|0.0000
|1432
|2005.05.23 19:01
|close
|463
|0.10
|1.8274
|1.8252
|0.0000
|-18.00
|13004.00
|1433
|2005.05.24 09:00
|buy stop
|465
|0.10
|1.8328
|1.8294
|0.0000
|1434
|2005.05.24 09:00
|sell stop
|466
|0.10
|1.8294
|1.8328
|0.0000
|1435
|2005.05.24 09:09
|sell
|466
|0.10
|1.8294
|1.8328
|0.0000
|1436
|2005.05.24 12:18
|s/l
|466
|0.10
|1.8328
|1.8328
|0.0000
|-34.00
|12970.00
|1437
|2005.05.24 12:18
|buy
|465
|0.10
|1.8328
|1.8294
|0.0000
|1438
|2005.05.24 16:40
|s/l
|465
|0.10
|1.8294
|1.8294
|0.0000
|-34.00
|12936.00
|1439
|2005.05.25 09:00
|buy stop
|467
|0.10
|1.8305
|1.8280
|0.0000
|1440
|2005.05.25 09:00
|sell stop
|468
|0.10
|1.8280
|1.8305
|0.0000
|1441
|2005.05.25 09:29
|sell
|468
|0.10
|1.8280
|1.8305
|0.0000
|1442
|2005.05.25 15:15
|s/l
|468
|0.10
|1.8305
|1.8305
|0.0000
|-25.00
|12911.00
|1443
|2005.05.25 15:15
|buy
|467
|0.10
|1.8305
|1.8280
|0.0000
|1444
|2005.05.25 19:01
|close
|467
|0.10
|1.8315
|1.8280
|0.0000
|10.00
|12921.00
|1445
|2005.05.26 09:00
|buy stop
|469
|0.10
|1.8290
|1.8250
|0.0000
|1446
|2005.05.26 09:00
|sell stop
|470
|0.10
|1.8213
|1.8253
|0.0000
|1447
|2005.05.26 16:35
|sell
|470
|0.10
|1.8213
|1.8253
|0.0000
|1448
|2005.05.26 18:00
|expiration
|469
|0.10
|1.8290
|1.8250
|0.0000
|1449
|2005.05.26 19:01
|close
|470
|0.10
|1.8208
|1.8253
|0.0000
|5.00
|12926.00
|1450
|2005.05.27 09:00
|buy stop
|471
|0.10
|1.8246
|1.8219
|0.0000
|1451
|2005.05.27 09:00
|sell stop
|472
|0.10
|1.8219
|1.8246
|0.0000
|1452
|2005.05.27 09:20
|buy
|471
|0.10
|1.8246
|1.8219
|0.0000
|1453
|2005.05.27 12:05
|s/l
|471
|0.10
|1.8219
|1.8219
|0.0000
|-27.00
|12899.00
|1454
|2005.05.27 12:05
|sell
|472
|0.10
|1.8219
|1.8246
|0.0000
|1455
|2005.05.27 12:54
|s/l
|472
|0.10
|1.8246
|1.8246
|0.0000
|-27.00
|12872.00
|1456
|2005.05.30 09:00
|buy stop
|473
|0.10
|1.8244
|1.8217
|0.0000
|1457
|2005.05.30 09:00
|sell stop
|474
|0.10
|1.8217
|1.8244
|0.0000
|1458
|2005.05.30 09:07
|buy
|473
|0.10
|1.8244
|1.8217
|0.0000
|1459
|2005.05.30 13:03
|s/l
|473
|0.10
|1.8217
|1.8217
|0.0000
|-27.00
|12845.00
|1460
|2005.05.30 13:03
|sell
|474
|0.10
|1.8217
|1.8244
|0.0000
|1461
|2005.05.30 19:08
|close
|474
|0.10
|1.8233
|1.8244
|0.0000
|-16.00
|12829.00
|1462
|2005.05.31 09:00
|buy stop
|475
|0.10
|1.8164
|1.8129
|0.0000
|1463
|2005.05.31 09:00
|sell stop
|476
|0.10
|1.8129
|1.8164
|0.0000
|1464
|2005.05.31 09:30
|buy
|475
|0.10
|1.8164
|1.8129
|0.0000
|1465
|2005.05.31 14:04
|modify
|475
|0.10
|1.8164
|1.8164
|0.0000
|1466
|2005.05.31 18:00
|expiration
|476
|0.10
|1.8129
|1.8164
|0.0000
|1467
|2005.05.31 19:01
|close
|475
|0.10
|1.8224
|1.8164
|0.0000
|60.00
|12889.00
|1468
|2005.06.01 09:00
|buy stop
|477
|0.10
|1.8220
|1.8187
|0.0000
|1469
|2005.06.01 09:00
|sell stop
|478
|0.10
|1.8187
|1.8220
|0.0000
|1470
|2005.06.01 09:55
|sell
|478
|0.10
|1.8187
|1.8220
|0.0000
|1471
|2005.06.01 10:31
|modify
|478
|0.10
|1.8187
|1.8187
|0.0000
|1472
|2005.06.01 18:00
|expiration
|477
|0.10
|1.8220
|1.8187
|0.0000
|1473
|2005.06.01 19:01
|close
|478
|0.10
|1.8120
|1.8187
|0.0000
|67.00
|12956.00
|1474
|2005.06.02 09:00
|buy stop
|479
|0.10
|1.8163
|1.8123
|0.0000
|1475
|2005.06.02 09:00
|sell stop
|480
|0.10
|1.8116
|1.8156
|0.0000
|1476
|2005.06.02 09:14
|buy
|479
|0.10
|1.8163
|1.8123
|0.0000
|1477
|2005.06.02 10:33
|modify
|479
|0.10
|1.8163
|1.8163
|0.0000
|1478
|2005.06.02 11:38
|s/l
|479
|0.10
|1.8163
|1.8163
|0.0000
|0.00
|12956.00
|1479
|2005.06.02 18:00
|expiration
|480
|0.10
|1.8116
|1.8156
|0.0000
|1480
|2005.06.03 09:00
|buy stop
|481
|0.10
|1.8199
|1.8159
|0.0000
|1481
|2005.06.03 09:00
|sell stop
|482
|0.10
|1.8130
|1.8170
|0.0000
|1482
|2005.06.03 13:18
|buy
|481
|0.10
|1.8199
|1.8159
|0.0000
|1483
|2005.06.03 15:28
|s/l
|481
|0.10
|1.8159
|1.8159
|0.0000
|-40.00
|12916.00
|1484
|2005.06.03 17:12
|sell
|482
|0.10
|1.8130
|1.8170
|0.0000
|1485
|2005.06.03 19:03
|close
|482
|0.10
|1.8111
|1.8170
|0.0000
|19.00
|12935.00
|1486
|2005.06.06 09:00
|buy stop
|483
|0.10
|1.8201
|1.8161
|0.0000
|1487
|2005.06.06 09:00
|sell stop
|484
|0.10
|1.8141
|1.8181
|0.0000
|1488
|2005.06.06 10:50
|buy
|483
|0.10
|1.8201
|1.8161
|0.0000
|1489
|2005.06.06 18:01
|expiration
|484
|0.10
|1.8141
|1.8181
|0.0000
|1490
|2005.06.06 19:01
|close
|483
|0.10
|1.8224
|1.8161
|0.0000
|23.00
|12958.00
|1491
|2005.06.07 09:00
|buy stop
|485
|0.10
|1.8299
|1.8259
|0.0000
|1492
|2005.06.07 09:00
|sell stop
|486
|0.10
|1.8231
|1.8271
|0.0000
|1493
|2005.06.07 09:28
|buy
|485
|0.10
|1.8299
|1.8259
|0.0000
|1494
|2005.06.07 18:00
|expiration
|486
|0.10
|1.8231
|1.8271
|0.0000
|1495
|2005.06.07 18:37
|modify
|485
|0.10
|1.8299
|1.8299
|0.0000
|1496
|2005.06.07 19:01
|close
|485
|0.10
|1.8342
|1.8299
|0.0000
|43.00
|13001.00
|1497
|2005.06.08 09:00
|buy stop
|487
|0.10
|1.8385
|1.8345
|0.0000
|1498
|2005.06.08 09:00
|sell stop
|488
|0.10
|1.8326
|1.8366
|0.0000
|1499
|2005.06.08 15:25
|buy
|487
|0.10
|1.8385
|1.8345
|0.0000
|1500
|2005.06.08 18:00
|expiration
|488
|0.10
|1.8326
|1.8366
|0.0000
|1501
|2005.06.08 18:13
|s/l
|487
|0.10
|1.8345
|1.8345
|0.0000
|-40.00
|12961.00
|1502
|2005.06.09 09:00
|buy stop
|489
|0.10
|1.8269
|1.8229
|0.0000
|1503
|2005.06.09 09:00
|sell stop
|490
|0.10
|1.8228
|1.8268
|0.0000
|1504
|2005.06.09 10:30
|buy
|489
|0.10
|1.8269
|1.8229
|0.0000
|1505
|2005.06.09 13:10
|s/l
|489
|0.10
|1.8229
|1.8229
|0.0000
|-40.00
|12921.00
|1506
|2005.06.09 13:13
|sell
|490
|0.10
|1.8228
|1.8268
|0.0000
|1507
|2005.06.09 16:31
|modify
|490
|0.10
|1.8228
|1.8228
|0.0000
|1508
|2005.06.09 19:01
|close
|490
|0.10
|1.8218
|1.8228
|0.0000
|10.00
|12931.00
|1509
|2005.06.10 09:00
|buy stop
|491
|0.10
|1.8208
|1.8175
|0.0000
|1510
|2005.06.10 09:00
|sell stop
|492
|0.10
|1.8175
|1.8208
|0.0000
|1511
|2005.06.10 09:27
|buy
|491
|0.10
|1.8208
|1.8175
|0.0000
|1512
|2005.06.10 11:37
|modify
|491
|0.10
|1.8208
|1.8208
|0.0000
|1513
|2005.06.10 14:30
|s/l
|491
|0.10
|1.8208
|1.8208
|0.0000
|0.00
|12931.00
|1514
|2005.06.10 16:12
|sell
|492
|0.10
|1.8175
|1.8208
|0.0000
|1515
|2005.06.10 16:46
|modify
|492
|0.10
|1.8175
|1.8175
|0.0000
|1516
|2005.06.10 19:01
|close
|492
|0.10
|1.8126
|1.8175
|0.0000
|49.00
|12980.00
|1517
|2005.06.13 09:00
|buy stop
|493
|0.10
|1.8120
|1.8084
|0.0000
|1518
|2005.06.13 09:00
|sell stop
|494
|0.10
|1.8084
|1.8120
|0.0000
|1519
|2005.06.13 09:37
|sell
|494
|0.10
|1.8084
|1.8120
|0.0000
|1520
|2005.06.13 11:25
|modify
|494
|0.10
|1.8084
|1.8084
|0.0000
|1521
|2005.06.13 18:01
|expiration
|493
|0.10
|1.8120
|1.8084
|0.0000
|1522
|2005.06.13 19:01
|close
|494
|0.10
|1.8048
|1.8084
|0.0000
|36.00
|13016.00
|1523
|2005.06.14 09:00
|buy stop
|495
|0.10
|1.8096
|1.8056
|0.0000
|1524
|2005.06.14 09:00
|sell stop
|496
|0.10
|1.8040
|1.8080
|0.0000
|1525
|2005.06.14 09:14
|buy
|495
|0.10
|1.8096
|1.8056
|0.0000
|1526
|2005.06.14 14:45
|modify
|495
|0.10
|1.8096
|1.8096
|0.0000
|1527
|2005.06.14 15:06
|s/l
|495
|0.10
|1.8096
|1.8096
|0.0000
|0.00
|13016.00
|1528
|2005.06.14 18:00
|expiration
|496
|0.10
|1.8040
|1.8080
|0.0000
|1529
|2005.06.15 09:00
|buy stop
|497
|0.10
|1.8103
|1.8072
|0.0000
|1530
|2005.06.15 09:00
|sell stop
|498
|0.10
|1.8072
|1.8103
|0.0000
|1531
|2005.06.15 09:55
|buy
|497
|0.10
|1.8103
|1.8072
|0.0000
|1532
|2005.06.15 10:30
|s/l
|497
|0.10
|1.8072
|1.8072
|0.0000
|-31.00
|12985.00
|1533
|2005.06.15 10:30
|sell
|498
|0.10
|1.8072
|1.8103
|0.0000
|1534
|2005.06.15 14:01
|s/l
|498
|0.10
|1.8103
|1.8103
|0.0000
|-31.00
|12954.00
|1535
|2005.06.16 09:00
|buy stop
|499
|0.10
|1.8216
|1.8183
|0.0000
|1536
|2005.06.16 09:00
|sell stop
|500
|0.10
|1.8183
|1.8216
|0.0000
|1537
|2005.06.16 09:08
|sell
|500
|0.10
|1.8183
|1.8216
|0.0000
|1538
|2005.06.16 11:42
|s/l
|500
|0.10
|1.8216
|1.8216
|0.0000
|-33.00
|12921.00
|1539
|2005.06.16 11:42
|buy
|499
|0.10
|1.8216
|1.8183
|0.0000
|1540
|2005.06.16 14:46
|modify
|499
|0.10
|1.8216
|1.8216
|0.0000
|1541
|2005.06.16 15:48
|s/l
|499
|0.10
|1.8216
|1.8216
|0.0000
|0.00
|12921.00
|1542
|2005.06.17 09:00
|buy stop
|501
|0.10
|1.8231
|1.8191
|0.0000
|1543
|2005.06.17 09:00
|sell stop
|502
|0.10
|1.8187
|1.8227
|0.0000
|1544
|2005.06.17 09:08
|buy
|501
|0.10
|1.8231
|1.8191
|0.0000
|1545
|2005.06.17 12:40
|modify
|501
|0.10
|1.8231
|1.8231
|0.0000
|1546
|2005.06.17 14:14
|s/l
|501
|0.10
|1.8231
|1.8231
|0.0000
|0.00
|12921.00
|1547
|2005.06.17 18:00
|expiration
|502
|0.10
|1.8187
|1.8227
|0.0000
|1548
|2005.06.20 09:00
|buy stop
|503
|0.10
|1.8292
|1.8252
|0.0000
|1549
|2005.06.20 09:00
|sell stop
|504
|0.10
|1.8240
|1.8280
|0.0000
|1550
|2005.06.20 13:44
|sell
|504
|0.10
|1.8240
|1.8280
|0.0000
|1551
|2005.06.20 18:00
|expiration
|503
|0.10
|1.8292
|1.8252
|0.0000
|1552
|2005.06.20 19:01
|close
|504
|0.10
|1.8239
|1.8280
|0.0000
|1.00
|12922.00
|1553
|2005.06.21 09:00
|buy stop
|505
|0.10
|1.8242
|1.8217
|0.0000
|1554
|2005.06.21 09:00
|sell stop
|506
|0.10
|1.8217
|1.8242
|0.0000
|1555
|2005.06.21 09:19
|sell
|506
|0.10
|1.8217
|1.8242
|0.0000
|1556
|2005.06.21 10:01
|modify
|506
|0.10
|1.8217
|1.8217
|0.0000
|1557
|2005.06.21 14:58
|s/l
|506
|0.10
|1.8217
|1.8217
|0.0000
|0.00
|12922.00
|1558
|2005.06.21 16:47
|buy
|505
|0.10
|1.8242
|1.8217
|0.0000
|1559
|2005.06.21 19:01
|close
|505
|0.10
|1.8257
|1.8217
|0.0000
|15.00
|12937.00
|1560
|2005.06.22 09:00
|buy stop
|507
|0.10
|1.8321
|1.8281
|0.0000
|1561
|2005.06.22 09:00
|sell stop
|508
|0.10
|1.8272
|1.8312
|0.0000
|1562
|2005.06.22 10:15
|buy
|507
|0.10
|1.8321
|1.8281
|0.0000
|1563
|2005.06.22 10:30
|s/l
|507
|0.10
|1.8281
|1.8281
|0.0000
|-40.00
|12897.00
|1564
|2005.06.22 10:30
|sell
|508
|0.10
|1.8272
|1.8312
|0.0000
|1565
|2005.06.22 10:57
|modify
|508
|0.10
|1.8272
|1.8272
|0.0000
|1566
|2005.06.22 19:01
|close
|508
|0.10
|1.8197
|1.8272
|0.0000
|75.00
|12972.00
|1567
|2005.06.23 09:00
|buy stop
|509
|0.10
|1.8223
|1.8183
|0.0000
|1568
|2005.06.23 09:00
|sell stop
|510
|0.10
|1.8183
|1.8223
|0.0000
|1569
|2005.06.23 10:23
|buy
|509
|0.10
|1.8223
|1.8183
|0.0000
|1570
|2005.06.23 14:39
|s/l
|509
|0.10
|1.8183
|1.8183
|0.0000
|-40.00
|12932.00
|1571
|2005.06.23 14:39
|sell
|510
|0.10
|1.8183
|1.8223
|0.0000
|1572
|2005.06.23 19:01
|close
|510
|0.10
|1.8174
|1.8223
|0.0000
|9.00
|12941.00
|1573
|2005.06.24 09:00
|buy stop
|511
|0.10
|1.8183
|1.8143
|0.0000
|1574
|2005.06.24 09:00
|sell stop
|512
|0.10
|1.8143
|1.8183
|0.0000
|1575
|2005.06.24 09:19
|buy
|511
|0.10
|1.8183
|1.8143
|0.0000
|1576
|2005.06.24 11:55
|modify
|511
|0.10
|1.8183
|1.8183
|0.0000
|1577
|2005.06.24 18:00
|expiration
|512
|0.10
|1.8143
|1.8183
|0.0000
|1578
|2005.06.24 19:01
|close
|511
|0.10
|1.8222
|1.8183
|0.0000
|39.00
|12980.00
|1579
|2005.06.27 09:00
|buy stop
|513
|0.10
|1.8290
|1.8250
|0.0000
|1580
|2005.06.27 09:00
|sell stop
|514
|0.10
|1.8230
|1.8270
|0.0000
|1581
|2005.06.27 09:39
|buy
|513
|0.10
|1.8290
|1.8250
|0.0000
|1582
|2005.06.27 16:49
|s/l
|513
|0.10
|1.8250
|1.8250
|0.0000
|-40.00
|12940.00
|1583
|2005.06.27 18:01
|expiration
|514
|0.10
|1.8230
|1.8270
|0.0000
|1584
|2005.06.28 09:00
|buy stop
|515
|0.10
|1.8263
|1.8223
|0.0000
|1585
|2005.06.28 09:00
|sell stop
|516
|0.10
|1.8219
|1.8259
|0.0000
|1586
|2005.06.28 09:09
|sell
|516
|0.10
|1.8219
|1.8259
|0.0000
|1587
|2005.06.28 15:10
|modify
|516
|0.10
|1.8219
|1.8219
|0.0000
|1588
|2005.06.28 18:00
|expiration
|515
|0.10
|1.8263
|1.8223
|0.0000
|1589
|2005.06.28 19:01
|close
|516
|0.10
|1.8164
|1.8219
|0.0000
|55.00
|12995.00
|1590
|2005.06.29 09:00
|buy stop
|517
|0.10
|1.8183
|1.8143
|0.0000
|1591
|2005.06.29 09:00
|sell stop
|518
|0.10
|1.8135
|1.8175
|0.0000
|1592
|2005.06.29 09:54
|sell
|518
|0.10
|1.8135
|1.8175
|0.0000
|1593
|2005.06.29 12:33
|modify
|518
|0.10
|1.8135
|1.8135
|0.0000
|1594
|2005.06.29 18:00
|expiration
|517
|0.10
|1.8183
|1.8143
|0.0000
|1595
|2005.06.29 19:01
|close
|518
|0.10
|1.8058
|1.8135
|0.0000
|77.00
|13072.00
|1596
|2005.06.30 09:00
|buy stop
|519
|0.10
|1.8107
|1.8067
|0.0000
|1597
|2005.06.30 09:00
|sell stop
|520
|0.10
|1.8067
|1.8107
|0.0000
|1598
|2005.06.30 09:17
|sell
|520
|0.10
|1.8067
|1.8107
|0.0000
|1599
|2005.06.30 10:30
|modify
|520
|0.10
|1.8067
|1.8067
|0.0000
|1600
|2005.06.30 18:00
|expiration
|519
|0.10
|1.8107
|1.8067
|0.0000
|1601
|2005.06.30 19:01
|close
|520
|0.10
|1.7922
|1.8067
|0.0000
|145.00
|13217.00
|1602
|2005.07.01 09:00
|buy stop
|521
|0.10
|1.7844
|1.7810
|0.0000
|1603
|2005.07.01 09:00
|sell stop
|522
|0.10
|1.7810
|1.7844
|0.0000
|1604
|2005.07.01 09:20
|sell
|522
|0.10
|1.7810
|1.7844
|0.0000
|1605
|2005.07.01 09:34
|modify
|522
|0.10
|1.7810
|1.7810
|0.0000
|1606
|2005.07.01 11:12
|s/l
|522
|0.10
|1.7810
|1.7810
|0.0000
|0.00
|13217.00
|1607
|2005.07.01 11:39
|buy
|521
|0.10
|1.7844
|1.7810
|0.0000
|1608
|2005.07.01 12:43
|s/l
|521
|0.10
|1.7810
|1.7810
|0.0000
|-34.00
|13183.00
|1609
|2005.07.04 09:00
|buy stop
|523
|0.10
|1.7631
|1.7591
|0.0000
|1610
|2005.07.04 09:00
|sell stop
|524
|0.10
|1.7577
|1.7617
|0.0000
|1611
|2005.07.04 09:32
|buy
|523
|0.10
|1.7631
|1.7591
|0.0000
|1612
|2005.07.04 11:38
|s/l
|523
|0.10
|1.7591
|1.7591
|0.0000
|-40.00
|13143.00
|1613
|2005.07.04 12:19
|sell
|524
|0.10
|1.7577
|1.7617
|0.0000
|1614
|2005.07.04 15:09
|s/l
|524
|0.10
|1.7617
|1.7617
|0.0000
|-40.00
|13103.00
|1615
|2005.07.05 09:00
|buy stop
|525
|0.10
|1.7589
|1.7549
|0.0000
|1616
|2005.07.05 09:00
|sell stop
|526
|0.10
|1.7518
|1.7558
|0.0000
|1617
|2005.07.05 09:05
|sell
|526
|0.10
|1.7518
|1.7558
|0.0000
|1618
|2005.07.05 10:24
|s/l
|526
|0.10
|1.7558
|1.7558
|0.0000
|-40.00
|13063.00
|1619
|2005.07.05 10:37
|buy
|525
|0.10
|1.7589
|1.7549
|0.0000
|1620
|2005.07.05 12:01
|s/l
|525
|0.10
|1.7549
|1.7549
|0.0000
|-40.00
|13023.00
|1621
|2005.07.06 09:00
|buy stop
|527
|0.10
|1.7606
|1.7566
|0.0000
|1622
|2005.07.06 09:00
|sell stop
|528
|0.10
|1.7547
|1.7587
|0.0000
|1623
|2005.07.06 11:20
|sell
|528
|0.10
|1.7547
|1.7587
|0.0000
|1624
|2005.07.06 17:04
|s/l
|528
|0.10
|1.7587
|1.7587
|0.0000
|-40.00
|12983.00
|1625
|2005.07.06 18:00
|expiration
|527
|0.10
|1.7606
|1.7566
|0.0000
|1626
|2005.07.07 09:00
|buy stop
|529
|0.10
|1.7532
|1.7492
|0.0000
|1627
|2005.07.07 09:00
|sell stop
|530
|0.10
|1.7487
|1.7527
|0.0000
|1628
|2005.07.07 09:46
|buy
|529
|0.10
|1.7532
|1.7492
|0.0000
|1629
|2005.07.07 11:17
|s/l
|529
|0.10
|1.7492
|1.7492
|0.0000
|-40.00
|12943.00
|1630
|2005.07.07 11:18
|sell
|530
|0.10
|1.7487
|1.7527
|0.0000
|1631
|2005.07.07 11:19
|modify
|530
|0.10
|1.7487
|1.7487
|0.0000
|1632
|2005.07.07 11:25
|s/l
|530
|0.10
|1.7487
|1.7487
|0.0000
|0.00
|12943.00
|1633
|2005.07.08 09:00
|buy stop
|531
|0.10
|1.7425
|1.7398
|0.0000
|1634
|2005.07.08 09:00
|sell stop
|532
|0.10
|1.7398
|1.7425
|0.0000
|1635
|2005.07.08 09:07
|sell
|532
|0.10
|1.7398
|1.7425
|0.0000
|1636
|2005.07.08 12:28
|modify
|532
|0.10
|1.7398
|1.7398
|0.0000
|1637
|2005.07.08 15:11
|s/l
|532
|0.10
|1.7398
|1.7398
|0.0000
|0.00
|12943.00
|1638
|2005.07.08 15:48
|buy
|531
|0.10
|1.7425
|1.7398
|0.0000
|1639
|2005.07.08 16:19
|s/l
|531
|0.10
|1.7398
|1.7398
|0.0000
|-27.00
|12916.00
|1640
|2005.07.11 09:00
|buy stop
|533
|0.10
|1.7446
|1.7411
|0.0000
|1641
|2005.07.11 09:00
|sell stop
|534
|0.10
|1.7411
|1.7446
|0.0000
|1642
|2005.07.11 09:15
|sell
|534
|0.10
|1.7411
|1.7446
|0.0000
|1643
|2005.07.11 09:40
|s/l
|534
|0.10
|1.7446
|1.7446
|0.0000
|-35.00
|12881.00
|1644
|2005.07.11 09:40
|buy
|533
|0.10
|1.7446
|1.7411
|0.0000
|1645
|2005.07.11 16:20
|modify
|533
|0.10
|1.7446
|1.7446
|0.0000
|1646
|2005.07.11 19:02
|close
|533
|0.10
|1.7565
|1.7446
|0.0000
|119.00
|13000.00
|1647
|2005.07.12 09:00
|buy stop
|535
|0.10
|1.7665
|1.7625
|0.0000
|1648
|2005.07.12 09:00
|sell stop
|536
|0.10
|1.7619
|1.7659
|0.0000
|1649
|2005.07.12 09:21
|buy
|535
|0.10
|1.7665
|1.7625
|0.0000
|1650
|2005.07.12 12:38
|modify
|535
|0.10
|1.7665
|1.7665
|0.0000
|1651
|2005.07.12 13:26
|s/l
|535
|0.10
|1.7665
|1.7665
|0.0000
|0.00
|13000.00
|1652
|2005.07.12 18:00
|expiration
|536
|0.10
|1.7619
|1.7659
|0.0000
|1653
|2005.07.13 09:00
|buy stop
|537
|0.10
|1.7749
|1.7722
|0.0000
|1654
|2005.07.13 09:00
|sell stop
|538
|0.10
|1.7722
|1.7749
|0.0000
|1655
|2005.07.13 09:12
|sell
|538
|0.10
|1.7722
|1.7749
|0.0000
|1656
|2005.07.13 09:54
|modify
|538
|0.10
|1.7722
|1.7722
|0.0000
|1657
|2005.07.13 18:00
|expiration
|537
|0.10
|1.7749
|1.7722
|0.0000
|1658
|2005.07.13 19:02
|close
|538
|0.10
|1.7556
|1.7722
|0.0000
|166.00
|13166.00
|1659
|2005.07.14 09:00
|buy stop
|539
|0.10
|1.7650
|1.7610
|0.0000
|1660
|2005.07.14 09:00
|sell stop
|540
|0.10
|1.7592
|1.7632
|0.0000
|1661
|2005.07.14 12:11
|sell
|540
|0.10
|1.7592
|1.7632
|0.0000
|1662
|2005.07.14 14:59
|s/l
|540
|0.10
|1.7632
|1.7632
|0.0000
|-40.00
|13126.00
|1663
|2005.07.14 18:01
|expiration
|539
|0.10
|1.7650
|1.7610
|0.0000
|1664
|2005.07.15 09:00
|buy stop
|541
|0.10
|1.7640
|1.7600
|0.0000
|1665
|2005.07.15 09:00
|sell stop
|542
|0.10
|1.7592
|1.7632
|0.0000
|1666
|2005.07.15 11:58
|sell
|542
|0.10
|1.7592
|1.7632
|0.0000
|1667
|2005.07.15 14:37
|modify
|542
|0.10
|1.7592
|1.7592
|0.0000
|1668
|2005.07.15 18:00
|expiration
|541
|0.10
|1.7640
|1.7600
|0.0000
|1669
|2005.07.15 19:01
|close
|542
|0.10
|1.7537
|1.7592
|0.0000
|55.00
|13181.00
|1670
|2005.07.18 09:00
|buy stop
|543
|0.10
|1.7562
|1.7522
|0.0000
|1671
|2005.07.18 09:00
|sell stop
|544
|0.10
|1.7504
|1.7544
|0.0000
|1672
|2005.07.18 09:29
|sell
|544
|0.10
|1.7504
|1.7544
|0.0000
|1673
|2005.07.18 10:11
|modify
|544
|0.10
|1.7504
|1.7504
|0.0000
|1674
|2005.07.18 15:38
|s/l
|544
|0.10
|1.7504
|1.7504
|0.0000
|0.00
|13181.00
|1675
|2005.07.18 18:00
|expiration
|543
|0.10
|1.7562
|1.7522
|0.0000
|1676
|2005.07.19 09:00
|buy stop
|545
|0.10
|1.7446
|1.7406
|0.0000
|1677
|2005.07.19 09:00
|sell stop
|546
|0.10
|1.7390
|1.7430
|0.0000
|1678
|2005.07.19 09:05
|sell
|546
|0.10
|1.7390
|1.7430
|0.0000
|1679
|2005.07.19 11:09
|s/l
|546
|0.10
|1.7430
|1.7430
|0.0000
|-40.00
|13141.00
|1680
|2005.07.19 18:00
|expiration
|545
|0.10
|1.7446
|1.7406
|0.0000
|1681
|2005.07.20 09:00
|buy stop
|547
|0.10
|1.7387
|1.7347
|0.0000
|1682
|2005.07.20 09:00
|sell stop
|548
|0.10
|1.7344
|1.7384
|0.0000
|1683
|2005.07.20 09:37
|buy
|547
|0.10
|1.7387
|1.7347
|0.0000
|1684
|2005.07.20 10:36
|s/l
|547
|0.10
|1.7347
|1.7347
|0.0000
|-40.00
|13101.00
|1685
|2005.07.20 10:37
|sell
|548
|0.10
|1.7344
|1.7384
|0.0000
|1686
|2005.07.20 11:43
|s/l
|548
|0.10
|1.7384
|1.7384
|0.0000
|-40.00
|13061.00
|1687
|2005.07.21 09:00
|buy stop
|549
|0.10
|1.7465
|1.7425
|0.0000
|1688
|2005.07.21 09:00
|sell stop
|550
|0.10
|1.7411
|1.7451
|0.0000
|1689
|2005.07.21 09:02
|buy
|549
|0.10
|1.7465
|1.7425
|0.0000
|1690
|2005.07.21 10:33
|modify
|549
|0.10
|1.7465
|1.7465
|0.0000
|1691
|2005.07.21 11:07
|s/l
|549
|0.10
|1.7465
|1.7465
|0.0000
|0.00
|13061.00
|1692
|2005.07.21 18:00
|expiration
|550
|0.10
|1.7411
|1.7451
|0.0000
|1693
|2005.07.22 09:00
|buy stop
|551
|0.10
|1.7572
|1.7532
|0.0000
|1694
|2005.07.22 09:00
|sell stop
|552
|0.10
|1.7527
|1.7567
|0.0000
|1695
|2005.07.22 09:40
|sell
|552
|0.10
|1.7527
|1.7567
|0.0000
|1696
|2005.07.22 11:14
|s/l
|552
|0.10
|1.7567
|1.7567
|0.0000
|-40.00
|13021.00
|1697
|2005.07.22 11:14
|buy
|551
|0.10
|1.7572
|1.7532
|0.0000
|1698
|2005.07.22 12:10
|s/l
|551
|0.10
|1.7532
|1.7532
|0.0000
|-40.00
|12981.00
|1699
|2005.07.25 09:00
|buy stop
|553
|0.10
|1.7377
|1.7337
|0.0000
|1700
|2005.07.25 09:00
|sell stop
|554
|0.10
|1.7325
|1.7365
|0.0000
|1701
|2005.07.25 10:30
|buy
|553
|0.10
|1.7377
|1.7337
|0.0000
|1702
|2005.07.25 16:08
|modify
|553
|0.10
|1.7377
|1.7377
|0.0000
|1703
|2005.07.25 18:00
|expiration
|554
|0.10
|1.7325
|1.7365
|0.0000
|1704
|2005.07.25 19:01
|close
|553
|0.10
|1.7452
|1.7377
|0.0000
|75.00
|13056.00
|1705
|2005.07.26 09:00
|buy stop
|555
|0.10
|1.7465
|1.7425
|0.0000
|1706
|2005.07.26 09:00
|sell stop
|556
|0.10
|1.7413
|1.7453
|0.0000
|1707
|2005.07.26 09:46
|sell
|556
|0.10
|1.7413
|1.7453
|0.0000
|1708
|2005.07.26 10:47
|modify
|556
|0.10
|1.7413
|1.7413
|0.0000
|1709
|2005.07.26 16:32
|s/l
|556
|0.10
|1.7413
|1.7413
|0.0000
|0.00
|13056.00
|1710
|2005.07.26 18:00
|expiration
|555
|0.10
|1.7465
|1.7425
|0.0000
|1711
|2005.07.27 09:00
|buy stop
|557
|0.10
|1.7370
|1.7344
|0.0000
|1712
|2005.07.27 09:00
|sell stop
|558
|0.10
|1.7344
|1.7370
|0.0000
|1713
|2005.07.27 09:12
|sell
|558
|0.10
|1.7344
|1.7370
|0.0000
|1714
|2005.07.27 10:36
|s/l
|558
|0.10
|1.7370
|1.7370
|0.0000
|-26.00
|13030.00
|1715
|2005.07.27 10:36
|buy
|557
|0.10
|1.7370
|1.7344
|0.0000
|1716
|2005.07.27 14:34
|s/l
|557
|0.10
|1.7344
|1.7344
|0.0000
|-26.00
|13004.00
|1717
|2005.07.28 09:00
|buy stop
|559
|0.10
|1.7455
|1.7415
|0.0000
|1718
|2005.07.28 09:00
|sell stop
|560
|0.10
|1.7413
|1.7453
|0.0000
|1719
|2005.07.28 09:04
|sell
|560
|0.10
|1.7413
|1.7453
|0.0000
|1720
|2005.07.28 11:18
|s/l
|560
|0.10
|1.7453
|1.7453
|0.0000
|-40.00
|12964.00
|1721
|2005.07.28 12:36
|buy
|559
|0.10
|1.7455
|1.7415
|0.0000
|1722
|2005.07.28 13:16
|modify
|559
|0.10
|1.7455
|1.7455
|0.0000
|1723
|2005.07.28 19:01
|close
|559
|0.10
|1.7578
|1.7455
|0.0000
|123.00
|13087.00
|1724
|2005.07.29 09:00
|buy stop
|561
|0.10
|1.7564
|1.7533
|0.0000
|1725
|2005.07.29 09:00
|sell stop
|562
|0.10
|1.7533
|1.7564
|0.0000
|1726
|2005.07.29 09:52
|sell
|562
|0.10
|1.7533
|1.7564
|0.0000
|1727
|2005.07.29 12:44
|s/l
|562
|0.10
|1.7564
|1.7564
|0.0000
|-31.00
|13056.00
|1728
|2005.07.29 12:44
|buy
|561
|0.10
|1.7564
|1.7533
|0.0000
|1729
|2005.07.29 13:44
|s/l
|561
|0.10
|1.7533
|1.7533
|0.0000
|-31.00
|13025.00
|1730
|2005.08.01 09:00
|sell stop
|563
|0.10
|1.7594
|1.7627
|0.0000
|1731
|2005.08.01 18:00
|expiration
|563
|0.10
|1.7594
|1.7627
|0.0000
|1732
|2005.08.02 09:00
|buy stop
|564
|0.10
|1.7722
|1.7693
|0.0000
|1733
|2005.08.02 09:00
|sell stop
|565
|0.10
|1.7693
|1.7722
|0.0000
|1734
|2005.08.02 09:01
|sell
|565
|0.10
|1.7693
|1.7722
|0.0000
|1735
|2005.08.02 09:34
|s/l
|565
|0.10
|1.7722
|1.7722
|0.0000
|-29.00
|12996.00
|1736
|2005.08.02 09:34
|buy
|564
|0.10
|1.7722
|1.7693
|0.0000
|1737
|2005.08.02 19:01
|close
|564
|0.10
|1.7706
|1.7693
|0.0000
|-16.00
|12980.00
|1738
|2005.08.03 09:00
|buy stop
|566
|0.10
|1.7698
|1.7658
|0.0000
|1739
|2005.08.03 09:00
|sell stop
|567
|0.10
|1.7655
|1.7695
|0.0000
|1740
|2005.08.03 09:14
|buy
|566
|0.10
|1.7698
|1.7658
|0.0000
|1741
|2005.08.03 10:42
|modify
|566
|0.10
|1.7698
|1.7698
|0.0000
|1742
|2005.08.03 18:00
|expiration
|567
|0.10
|1.7655
|1.7695
|0.0000
|1743
|2005.08.03 19:01
|close
|566
|0.10
|1.7770
|1.7698
|0.0000
|72.00
|13052.00
|1744
|2005.08.04 09:00
|buy stop
|568
|0.10
|1.7789
|1.7750
|0.0000
|1745
|2005.08.04 09:00
|sell stop
|569
|0.10
|1.7750
|1.7789
|0.0000
|1746
|2005.08.04 09:26
|sell
|569
|0.10
|1.7750
|1.7789
|0.0000
|1747
|2005.08.04 12:30
|s/l
|569
|0.10
|1.7789
|1.7789
|0.0000
|-39.00
|13013.00
|1748
|2005.08.04 12:30
|buy
|568
|0.10
|1.7789
|1.7750
|0.0000
|1749
|2005.08.04 14:26
|s/l
|568
|0.10
|1.7750
|1.7750
|0.0000
|-39.00
|12974.00
|1750
|2005.08.05 09:00
|buy stop
|570
|0.10
|1.7791
|1.7751
|0.0000
|1751
|2005.08.05 09:00
|sell stop
|571
|0.10
|1.7747
|1.7787
|0.0000
|1752
|2005.08.05 09:08
|buy
|570
|0.10
|1.7791
|1.7751
|0.0000
|1753
|2005.08.05 14:36
|s/l
|570
|0.10
|1.7751
|1.7751
|0.0000
|-40.00
|12934.00
|1754
|2005.08.05 14:36
|sell
|571
|0.10
|1.7747
|1.7787
|0.0000
|1755
|2005.08.05 19:01
|close
|571
|0.10
|1.7743
|1.7787
|0.0000
|4.00
|12938.00
|1756
|2005.08.08 09:00
|sell stop
|572
|0.10
|1.7731
|1.7759
|0.0000
|1757
|2005.08.08 18:00
|expiration
|572
|0.10
|1.7731
|1.7759
|0.0000
|1758
|2005.08.09 09:00
|buy stop
|573
|0.10
|1.7919
|1.7879
|0.0000
|1759
|2005.08.09 09:00
|sell stop
|574
|0.10
|1.7870
|1.7910
|0.0000
|1760
|2005.08.09 09:07
|sell
|574
|0.10
|1.7870
|1.7910
|0.0000
|1761
|2005.08.09 10:27
|modify
|574
|0.10
|1.7870
|1.7870
|0.0000
|1762
|2005.08.09 18:01
|expiration
|573
|0.10
|1.7919
|1.7879
|0.0000
|1763
|2005.08.09 19:01
|close
|574
|0.10
|1.7842
|1.7870
|0.0000
|28.00
|12966.00
|1764
|2005.08.10 09:00
|buy stop
|575
|0.10
|1.7919
|1.7880
|0.0000
|1765
|2005.08.10 09:00
|sell stop
|576
|0.10
|1.7880
|1.7919
|0.0000
|1766
|2005.08.10 09:06
|buy
|575
|0.10
|1.7919
|1.7880
|0.0000
|1767
|2005.08.10 11:58
|modify
|575
|0.10
|1.7919
|1.7919
|0.0000
|1768
|2005.08.10 17:47
|s/l
|575
|0.10
|1.7919
|1.7919
|0.0000
|0.00
|12966.00
|1769
|2005.08.10 18:00
|expiration
|576
|0.10
|1.7880
|1.7919
|0.0000
|1770
|2005.08.11 09:00
|buy stop
|577
|0.10
|1.7993
|1.7956
|0.0000
|1771
|2005.08.11 09:00
|sell stop
|578
|0.10
|1.7956
|1.7993
|0.0000
|1772
|2005.08.11 09:08
|buy
|577
|0.10
|1.7993
|1.7956
|0.0000
|1773
|2005.08.11 09:54
|modify
|577
|0.10
|1.7993
|1.7993
|0.0000
|1774
|2005.08.11 18:00
|expiration
|578
|0.10
|1.7956
|1.7993
|0.0000
|1775
|2005.08.11 19:01
|close
|577
|0.10
|1.8070
|1.7993
|0.0000
|77.00
|13043.00
|1776
|2005.08.12 09:00
|buy stop
|579
|0.10
|1.8134
|1.8094
|0.0000
|1777
|2005.08.12 09:00
|sell stop
|580
|0.10
|1.8084
|1.8124
|0.0000
|1778
|2005.08.12 09:01
|buy
|579
|0.10
|1.8134
|1.8094
|0.0000
|1779
|2005.08.12 10:27
|modify
|579
|0.10
|1.8134
|1.8134
|0.0000
|1780
|2005.08.12 13:06
|s/l
|579
|0.10
|1.8134
|1.8134
|0.0000
|0.00
|13043.00
|1781
|2005.08.12 15:00
|sell
|580
|0.10
|1.8084
|1.8124
|0.0000
|1782
|2005.08.12 15:36
|s/l
|580
|0.10
|1.8124
|1.8124
|0.0000
|-40.00
|13003.00
|1783
|2005.08.15 09:00
|buy stop
|581
|0.10
|1.8149
|1.8118
|0.0000
|1784
|2005.08.15 09:00
|sell stop
|582
|0.10
|1.8118
|1.8149
|0.0000
|1785
|2005.08.15 09:16
|buy
|581
|0.10
|1.8149
|1.8118
|0.0000
|1786
|2005.08.15 10:49
|s/l
|581
|0.10
|1.8118
|1.8118
|0.0000
|-31.00
|12972.00
|1787
|2005.08.15 10:49
|sell
|582
|0.10
|1.8118
|1.8149
|0.0000
|1788
|2005.08.15 15:27
|modify
|582
|0.10
|1.8118
|1.8118
|0.0000
|1789
|2005.08.15 19:01
|close
|582
|0.10
|1.8084
|1.8118
|0.0000
|34.00
|13006.00
|1790
|2005.08.16 09:00
|sell stop
|583
|0.10
|1.8074
|1.8102
|0.0000
|1791
|2005.08.16 13:01
|sell
|583
|0.10
|1.8074
|1.8102
|0.0000
|1792
|2005.08.16 17:00
|s/l
|583
|0.10
|1.8102
|1.8102
|0.0000
|-28.00
|12978.00
|1793
|2005.08.17 09:00
|buy stop
|584
|0.10
|1.8069
|1.8029
|0.0000
|1794
|2005.08.17 09:00
|sell stop
|585
|0.10
|1.8012
|1.8052
|0.0000
|1795
|2005.08.17 10:30
|buy
|584
|0.10
|1.8069
|1.8029
|0.0000
|1796
|2005.08.17 14:56
|modify
|584
|0.10
|1.8069
|1.8069
|0.0000
|1797
|2005.08.17 17:58
|s/l
|584
|0.10
|1.8069
|1.8069
|0.0000
|0.00
|12978.00
|1798
|2005.08.17 18:00
|expiration
|585
|0.10
|1.8012
|1.8052
|0.0000
|1799
|2005.08.18 09:00
|buy stop
|586
|0.10
|1.8063
|1.8032
|0.0000
|1800
|2005.08.18 09:00
|sell stop
|587
|0.10
|1.8032
|1.8063
|0.0000
|1801
|2005.08.18 09:35
|buy
|586
|0.10
|1.8063
|1.8032
|0.0000
|1802
|2005.08.18 13:25
|s/l
|586
|0.10
|1.8032
|1.8032
|0.0000
|-31.00
|12947.00
|1803
|2005.08.18 13:25
|sell
|587
|0.10
|1.8032
|1.8063
|0.0000
|1804
|2005.08.18 14:50
|modify
|587
|0.10
|1.8032
|1.8032
|0.0000
|1805
|2005.08.18 19:01
|close
|587
|0.10
|1.7949
|1.8032
|0.0000
|83.00
|13030.00
|1806
|2005.08.19 09:00
|buy stop
|588
|0.10
|1.7932
|1.7893
|0.0000
|1807
|2005.08.19 09:00
|sell stop
|589
|0.10
|1.7893
|1.7932
|0.0000
|1808
|2005.08.19 09:39
|sell
|589
|0.10
|1.7893
|1.7932
|0.0000
|1809
|2005.08.19 11:03
|s/l
|589
|0.10
|1.7932
|1.7932
|0.0000
|-39.00
|12991.00
|1810
|2005.08.19 11:03
|buy
|588
|0.10
|1.7932
|1.7893
|0.0000
|1811
|2005.08.19 11:27
|modify
|588
|0.10
|1.7932
|1.7932
|0.0000
|1812
|2005.08.19 15:18
|s/l
|588
|0.10
|1.7932
|1.7932
|0.0000
|0.00
|12991.00
|1813
|2005.08.22 09:00
|buy stop
|590
|0.10
|1.8004
|1.7964
|0.0000
|1814
|2005.08.22 09:00
|sell stop
|591
|0.10
|1.7960
|1.8000
|0.0000
|1815
|2005.08.22 09:06
|buy
|590
|0.10
|1.8004
|1.7964
|0.0000
|1816
|2005.08.22 11:08
|s/l
|590
|0.10
|1.7964
|1.7964
|0.0000
|-40.00
|12951.00
|1817
|2005.08.22 11:16
|sell
|591
|0.10
|1.7960
|1.8000
|0.0000
|1818
|2005.08.22 13:00
|s/l
|591
|0.10
|1.8000
|1.8000
|0.0000
|-40.00
|12911.00
|1819
|2005.08.23 09:00
|buy stop
|592
|0.10
|1.8014
|1.7974
|0.0000
|1820
|2005.08.23 09:00
|sell stop
|593
|0.10
|1.7973
|1.8013
|0.0000
|1821
|2005.08.23 10:21
|sell
|593
|0.10
|1.7973
|1.8013
|0.0000
|1822
|2005.08.23 17:32
|s/l
|593
|0.10
|1.8013
|1.8013
|0.0000
|-40.00
|12871.00
|1823
|2005.08.23 17:32
|buy
|592
|0.10
|1.8014
|1.7974
|0.0000
|1824
|2005.08.23 19:02
|close
|592
|0.10
|1.8007
|1.7974
|0.0000
|-7.00
|12864.00
|1825
|2005.08.24 09:00
|buy stop
|594
|0.10
|1.7943
|1.7918
|0.0000
|1826
|2005.08.24 09:00
|sell stop
|595
|0.10
|1.7918
|1.7943
|0.0000
|1827
|2005.08.24 09:51
|sell
|595
|0.10
|1.7918
|1.7943
|0.0000
|1828
|2005.08.24 11:41
|s/l
|595
|0.10
|1.7943
|1.7943
|0.0000
|-25.00
|12839.00
|1829
|2005.08.24 11:41
|buy
|594
|0.10
|1.7943
|1.7918
|0.0000
|1830
|2005.08.24 14:31
|modify
|594
|0.10
|1.7943
|1.7943
|0.0000
|1831
|2005.08.24 19:01
|close
|594
|0.10
|1.7994
|1.7943
|0.0000
|51.00
|12890.00
|1832
|2005.08.25 09:00
|buy stop
|596
|0.10
|1.8086
|1.8046
|0.0000
|1833
|2005.08.25 09:00
|sell stop
|597
|0.10
|1.8042
|1.8082
|0.0000
|1834
|2005.08.25 10:02
|sell
|597
|0.10
|1.8042
|1.8082
|0.0000
|1835
|2005.08.25 14:00
|modify
|597
|0.10
|1.8042
|1.8042
|0.0000
|1836
|2005.08.25 17:10
|s/l
|597
|0.10
|1.8042
|1.8042
|0.0000
|0.00
|12890.00
|1837
|2005.08.25 18:00
|expiration
|596
|0.10
|1.8086
|1.8046
|0.0000
|1838
|2005.08.26 09:00
|buy stop
|598
|0.10
|1.8048
|1.8017
|0.0000
|1839
|2005.08.26 09:00
|sell stop
|599
|0.10
|1.8017
|1.8048
|0.0000
|1840
|2005.08.26 09:02
|buy
|598
|0.10
|1.8048
|1.8017
|0.0000
|1841
|2005.08.26 16:27
|modify
|598
|0.10
|1.8048
|1.8048
|0.0000
|1842
|2005.08.26 18:00
|expiration
|599
|0.10
|1.8017
|1.8048
|0.0000
|1843
|2005.08.26 19:01
|close
|598
|0.10
|1.8051
|1.8048
|0.0000
|3.00
|12893.00
|1844
|2005.08.29 09:00
|sell stop
|600
|0.10
|1.8038
|1.8078
|0.0000
|1845
|2005.08.29 09:15
|buy stop
|601
|0.10
|1.8088
|1.8048
|0.0000
|1846
|2005.08.29 12:32
|sell
|600
|0.10
|1.8038
|1.8078
|0.0000
|1847
|2005.08.29 17:09
|modify
|600
|0.10
|1.8038
|1.8038
|0.0000
|1848
|2005.08.29 18:15
|expiration
|601
|0.10
|1.8088
|1.8048
|0.0000
|1849
|2005.08.29 19:01
|close
|600
|0.10
|1.7962
|1.8038
|0.0000
|76.00
|12969.00
|1850
|2005.08.30 09:00
|buy stop
|602
|0.10
|1.7958
|1.7918
|0.0000
|1851
|2005.08.30 09:00
|sell stop
|603
|0.10
|1.7914
|1.7954
|0.0000
|1852
|2005.08.30 09:04
|sell
|603
|0.10
|1.7914
|1.7954
|0.0000
|1853
|2005.08.30 11:37
|modify
|603
|0.10
|1.7914
|1.7914
|0.0000
|1854
|2005.08.30 18:00
|expiration
|602
|0.10
|1.7958
|1.7918
|0.0000
|1855
|2005.08.30 19:02
|close
|603
|0.10
|1.7838
|1.7914
|0.0000
|76.00
|13045.00
|1856
|2005.08.31 09:00
|buy stop
|604
|0.10
|1.7861
|1.7828
|0.0000
|1857
|2005.08.31 09:00
|sell stop
|605
|0.10
|1.7828
|1.7861
|0.0000
|1858
|2005.08.31 09:13
|sell
|605
|0.10
|1.7828
|1.7861
|0.0000
|1859
|2005.08.31 10:10
|s/l
|605
|0.10
|1.7861
|1.7861
|0.0000
|-33.00
|13012.00
|1860
|2005.08.31 10:10
|buy
|604
|0.10
|1.7861
|1.7828
|0.0000
|1861
|2005.08.31 12:03
|s/l
|604
|0.10
|1.7828
|1.7828
|0.0000
|-33.00
|12979.00
|1862
|2005.09.01 09:00
|buy stop
|606
|0.10
|1.8035
|1.8007
|0.0000
|1863
|2005.09.01 09:00
|sell stop
|607
|0.10
|1.8007
|1.8035
|0.0000
|1864
|2005.09.01 09:18
|sell
|607
|0.10
|1.8007
|1.8035
|0.0000
|1865
|2005.09.01 09:37
|s/l
|607
|0.10
|1.8035
|1.8035
|0.0000
|-28.00
|12951.00
|1866
|2005.09.01 09:37
|buy
|606
|0.10
|1.8035
|1.8007
|0.0000
|1867
|2005.09.01 10:30
|modify
|606
|0.10
|1.8035
|1.8035
|0.0000
|1868
|2005.09.01 19:01
|close
|606
|0.10
|1.8285
|1.8035
|0.0000
|250.00
|13201.00
|1869
|2005.09.02 09:00
|buy stop
|608
|0.10
|1.8370
|1.8330
|0.0000
|1870
|2005.09.02 09:00
|sell stop
|609
|0.10
|1.8324
|1.8364
|0.0000
|1871
|2005.09.02 09:42
|buy
|608
|0.10
|1.8370
|1.8330
|0.0000
|1872
|2005.09.02 10:16
|modify
|608
|0.10
|1.8370
|1.8370
|0.0000
|1873
|2005.09.02 11:25
|s/l
|608
|0.10
|1.8370
|1.8370
|0.0000
|0.00
|13201.00
|1874
|2005.09.02 15:03
|sell
|609
|0.10
|1.8324
|1.8364
|0.0000
|1875
|2005.09.02 15:07
|s/l
|609
|0.10
|1.8364
|1.8364
|0.0000
|-40.00
|13161.00
|1876
|2005.09.05 09:00
|buy stop
|610
|0.10
|1.8492
|1.8452
|0.0000
|1877
|2005.09.05 09:00
|sell stop
|611
|0.10
|1.8442
|1.8482
|0.0000
|1878
|2005.09.05 10:27
|buy
|610
|0.10
|1.8492
|1.8452
|0.0000
|1879
|2005.09.05 16:26
|s/l
|610
|0.10
|1.8452
|1.8452
|0.0000
|-40.00
|13121.00
|1880
|2005.09.05 16:52
|sell
|611
|0.10
|1.8442
|1.8482
|0.0000
|1881
|2005.09.05 19:02
|close
|611
|0.10
|1.8425
|1.8482
|0.0000
|17.00
|13138.00
|1882
|2005.09.06 09:00
|buy stop
|612
|0.10
|1.8427
|1.8387
|0.0000
|1883
|2005.09.06 09:00
|sell stop
|613
|0.10
|1.8381
|1.8421
|0.0000
|1884
|2005.09.06 09:29
|sell
|613
|0.10
|1.8381
|1.8421
|0.0000
|1885
|2005.09.06 10:43
|s/l
|613
|0.10
|1.8421
|1.8421
|0.0000
|-40.00
|13098.00
|1886
|2005.09.06 10:43
|buy
|612
|0.10
|1.8427
|1.8387
|0.0000
|1887
|2005.09.06 19:01
|close
|612
|0.10
|1.8417
|1.8387
|0.0000
|-10.00
|13088.00
|1888
|2005.09.07 09:00
|buy stop
|614
|0.10
|1.8439
|1.8399
|0.0000
|1889
|2005.09.07 09:00
|sell stop
|615
|0.10
|1.8379
|1.8419
|0.0000
|1890
|2005.09.07 09:00
|buy
|614
|0.10
|1.8439
|1.8399
|0.0000
|1891
|2005.09.07 11:00
|s/l
|614
|0.10
|1.8399
|1.8399
|0.0000
|-40.00
|13048.00
|1892
|2005.09.07 15:10
|sell
|615
|0.10
|1.8379
|1.8419
|0.0000
|1893
|2005.09.07 18:03
|s/l
|615
|0.10
|1.8419
|1.8419
|0.0000
|-40.00
|13008.00
|1894
|2005.09.08 09:00
|buy stop
|616
|0.10
|1.8395
|1.8356
|0.0000
|1895
|2005.09.08 09:00
|sell stop
|617
|0.10
|1.8356
|1.8395
|0.0000
|1896
|2005.09.08 09:16
|buy
|616
|0.10
|1.8395
|1.8356
|0.0000
|1897
|2005.09.08 15:01
|modify
|616
|0.10
|1.8395
|1.8395
|0.0000
|1898
|2005.09.08 16:30
|s/l
|616
|0.10
|1.8395
|1.8395
|0.0000
|0.00
|13008.00
|1899
|2005.09.08 18:01
|expiration
|617
|0.10
|1.8356
|1.8395
|0.0000
|1900
|2005.09.09 09:00
|buy stop
|618
|0.10
|1.8400
|1.8375
|0.0000
|1901
|2005.09.09 09:00
|sell stop
|619
|0.10
|1.8375
|1.8400
|0.0000
|1902
|2005.09.09 09:01
|sell
|619
|0.10
|1.8375
|1.8400
|0.0000
|1903
|2005.09.09 12:59
|modify
|619
|0.10
|1.8375
|1.8375
|0.0000
|1904
|2005.09.09 14:07
|s/l
|619
|0.10
|1.8375
|1.8375
|0.0000
|0.00
|13008.00
|1905
|2005.09.09 14:34
|buy
|618
|0.10
|1.8400
|1.8375
|0.0000
|1906
|2005.09.09 19:02
|close
|618
|0.10
|1.8384
|1.8375
|0.0000
|-16.00
|12992.00
|1907
|2005.09.12 09:00
|buy stop
|620
|0.10
|1.8362
|1.8322
|0.0000
|1908
|2005.09.12 09:00
|sell stop
|621
|0.10
|1.8307
|1.8347
|0.0000
|1909
|2005.09.12 09:01
|sell
|621
|0.10
|1.8307
|1.8347
|0.0000
|1910
|2005.09.12 09:39
|modify
|621
|0.10
|1.8307
|1.8307
|0.0000
|1911
|2005.09.12 18:00
|expiration
|620
|0.10
|1.8362
|1.8322
|0.0000
|1912
|2005.09.12 19:01
|close
|621
|0.10
|1.8208
|1.8307
|0.0000
|99.00
|13091.00
|1913
|2005.09.13 09:00
|buy stop
|622
|0.10
|1.8227
|1.8187
|0.0000
|1914
|2005.09.13 09:00
|sell stop
|623
|0.10
|1.8175
|1.8215
|0.0000
|1915
|2005.09.13 10:01
|buy
|622
|0.10
|1.8227
|1.8187
|0.0000
|1916
|2005.09.13 18:00
|expiration
|623
|0.10
|1.8175
|1.8215
|0.0000
|1917
|2005.09.13 19:01
|close
|622
|0.10
|1.8224
|1.8187
|0.0000
|-3.00
|13088.00
|1918
|2005.09.14 09:00
|buy stop
|624
|0.10
|1.8273
|1.8234
|0.0000
|1919
|2005.09.14 09:00
|sell stop
|625
|0.10
|1.8234
|1.8273
|0.0000
|1920
|2005.09.14 09:14
|sell
|625
|0.10
|1.8234
|1.8273
|0.0000
|1921
|2005.09.14 13:51
|s/l
|625
|0.10
|1.8273
|1.8273
|0.0000
|-39.00
|13049.00
|1922
|2005.09.14 13:51
|buy
|624
|0.10
|1.8273
|1.8234
|0.0000
|1923
|2005.09.14 19:03
|close
|624
|0.10
|1.8249
|1.8234
|0.0000
|-24.00
|13025.00
|1924
|2005.09.15 09:00
|buy stop
|626
|0.10
|1.8204
|1.8164
|0.0000
|1925
|2005.09.15 09:00
|sell stop
|627
|0.10
|1.8145
|1.8185
|0.0000
|1926
|2005.09.15 09:19
|sell
|627
|0.10
|1.8145
|1.8185
|0.0000
|1927
|2005.09.15 10:57
|modify
|627
|0.10
|1.8145
|1.8145
|0.0000
|1928
|2005.09.15 18:00
|expiration
|626
|0.10
|1.8204
|1.8164
|0.0000
|1929
|2005.09.15 19:01
|close
|627
|0.10
|1.8075
|1.8145
|0.0000
|70.00
|13095.00
|1930
|2005.09.16 09:00
|buy stop
|628
|0.10
|1.8134
|1.8097
|0.0000
|1931
|2005.09.16 09:00
|sell stop
|629
|0.10
|1.8097
|1.8134
|0.0000
|1932
|2005.09.16 10:50
|sell
|629
|0.10
|1.8097
|1.8134
|0.0000
|1933
|2005.09.16 12:26
|s/l
|629
|0.10
|1.8134
|1.8134
|0.0000
|-37.00
|13058.00
|1934
|2005.09.16 12:26
|buy
|628
|0.10
|1.8134
|1.8097
|0.0000
|1935
|2005.09.16 14:19
|s/l
|628
|0.10
|1.8097
|1.8097
|0.0000
|-37.00
|13021.00
|1936
|2005.09.19 09:00
|buy stop
|630
|0.10
|1.8010
|1.7970
|0.0000
|1937
|2005.09.19 09:00
|sell stop
|631
|0.10
|1.7966
|1.8006
|0.0000
|1938
|2005.09.19 09:29
|buy
|630
|0.10
|1.8010
|1.7970
|0.0000
|1939
|2005.09.19 13:45
|modify
|630
|0.10
|1.8010
|1.8010
|0.0000
|1940
|2005.09.19 18:00
|expiration
|631
|0.10
|1.7966
|1.8006
|0.0000
|1941
|2005.09.19 19:01
|close
|630
|0.10
|1.8020
|1.8010
|0.0000
|10.00
|13031.00
|1942
|2005.09.20 09:00
|buy stop
|632
|0.10
|1.8086
|1.8046
|0.0000
|1943
|2005.09.20 09:00
|sell stop
|633
|0.10
|1.8019
|1.8059
|0.0000
|1944
|2005.09.20 11:50
|sell
|633
|0.10
|1.8019
|1.8059
|0.0000
|1945
|2005.09.20 12:48
|s/l
|633
|0.10
|1.8059
|1.8059
|0.0000
|-40.00
|12991.00
|1946
|2005.09.20 18:00
|expiration
|632
|0.10
|1.8086
|1.8046
|0.0000
|1947
|2005.09.21 09:00
|buy stop
|634
|0.10
|1.8097
|1.8057
|0.0000
|1948
|2005.09.21 09:00
|sell stop
|635
|0.10
|1.8040
|1.8080
|0.0000
|1949
|2005.09.21 09:48
|sell
|635
|0.10
|1.8040
|1.8080
|0.0000
|1950
|2005.09.21 10:22
|s/l
|635
|0.10
|1.8080
|1.8080
|0.0000
|-40.00
|12951.00
|1951
|2005.09.21 10:31
|buy
|634
|0.10
|1.8097
|1.8057
|0.0000
|1952
|2005.09.21 19:01
|close
|634
|0.10
|1.8083
|1.8057
|0.0000
|-14.00
|12937.00
|1953
|2005.09.22 09:00
|buy stop
|636
|0.10
|1.8103
|1.8069
|0.0000
|1954
|2005.09.22 09:00
|sell stop
|637
|0.10
|1.8069
|1.8103
|0.0000
|1955
|2005.09.22 09:49
|buy
|636
|0.10
|1.8103
|1.8069
|0.0000
|1956
|2005.09.22 11:07
|s/l
|636
|0.10
|1.8069
|1.8069
|0.0000
|-34.00
|12903.00
|1957
|2005.09.22 11:07
|sell
|637
|0.10
|1.8069
|1.8103
|0.0000
|1958
|2005.09.22 11:53
|modify
|637
|0.10
|1.8069
|1.8069
|0.0000
|1959
|2005.09.22 19:01
|close
|637
|0.10
|1.7917
|1.8069
|0.0000
|152.00
|13055.00
|1960
|2005.09.23 09:00
|buy stop
|638
|0.10
|1.7928
|1.7888
|0.0000
|1961
|2005.09.23 09:00
|sell stop
|639
|0.10
|1.7857
|1.7897
|0.0000
|1962
|2005.09.23 09:22
|sell
|639
|0.10
|1.7857
|1.7897
|0.0000
|1963
|2005.09.23 11:00
|s/l
|639
|0.10
|1.7897
|1.7897
|0.0000
|-40.00
|13015.00
|1964
|2005.09.23 18:00
|expiration
|638
|0.10
|1.7928
|1.7888
|0.0000
|1965
|2005.09.26 09:00
|buy stop
|640
|0.10
|1.7768
|1.7728
|0.0000
|1966
|2005.09.26 09:00
|sell stop
|641
|0.10
|1.7701
|1.7741
|0.0000
|1967
|2005.09.26 17:55
|buy
|640
|0.10
|1.7768
|1.7728
|0.0000
|1968
|2005.09.26 18:00
|expiration
|641
|0.10
|1.7701
|1.7741
|0.0000
|1969
|2005.09.26 19:01
|close
|640
|0.10
|1.7769
|1.7728
|0.0000
|1.00
|13016.00
|1970
|2005.09.27 09:00
|buy stop
|642
|0.10
|1.7694
|1.7654
|0.0000
|1971
|2005.09.27 09:00
|sell stop
|643
|0.10
|1.7645
|1.7685
|0.0000
|1972
|2005.09.27 10:27
|buy
|642
|0.10
|1.7694
|1.7654
|0.0000
|1973
|2005.09.27 13:43
|s/l
|642
|0.10
|1.7654
|1.7654
|0.0000
|-40.00
|12976.00
|1974
|2005.09.27 14:16
|sell
|643
|0.10
|1.7645
|1.7685
|0.0000
|1975
|2005.09.27 19:01
|close
|643
|0.10
|1.7667
|1.7685
|0.0000
|-22.00
|12954.00
|1976
|2005.09.28 09:00
|buy stop
|644
|0.10
|1.7718
|1.7689
|0.0000
|1977
|2005.09.28 09:00
|sell stop
|645
|0.10
|1.7689
|1.7718
|0.0000
|1978
|2005.09.28 10:29
|sell
|645
|0.10
|1.7689
|1.7718
|0.0000
|1979
|2005.09.28 12:10
|modify
|645
|0.10
|1.7689
|1.7689
|0.0000
|1980
|2005.09.28 18:00
|expiration
|644
|0.10
|1.7718
|1.7689
|0.0000
|1981
|2005.09.28 19:01
|close
|645
|0.10
|1.7667
|1.7689
|0.0000
|22.00
|12976.00
|1982
|2005.09.29 09:00
|buy stop
|646
|0.10
|1.7692
|1.7661
|0.0000
|1983
|2005.09.29 09:00
|sell stop
|647
|0.10
|1.7661
|1.7692
|0.0000
|1984
|2005.09.29 09:07
|sell
|647
|0.10
|1.7661
|1.7692
|0.0000
|1985
|2005.09.29 16:08
|modify
|647
|0.10
|1.7661
|1.7661
|0.0000
|1986
|2005.09.29 18:00
|expiration
|646
|0.10
|1.7692
|1.7661
|0.0000
|1987
|2005.09.29 19:05
|close
|647
|0.10
|1.7623
|1.7661
|0.0000
|38.00
|13014.00
|1988
|2005.09.30 09:00
|buy stop
|648
|0.10
|1.7619
|1.7590
|0.0000
|1989
|2005.09.30 11:39
|buy
|648
|0.10
|1.7619
|1.7590
|0.0000
|1990
|2005.09.30 12:48
|modify
|648
|0.10
|1.7619
|1.7619
|0.0000
|1991
|2005.09.30 19:01
|close
|648
|0.10
|1.7650
|1.7619
|0.0000
|31.00
|13045.00
|1992
|2005.10.03 09:00
|buy stop
|649
|0.10
|1.7598
|1.7563
|0.0000
|1993
|2005.10.03 09:00
|sell stop
|650
|0.10
|1.7563
|1.7598
|0.0000
|1994
|2005.10.03 09:14
|sell
|650
|0.10
|1.7563
|1.7598
|0.0000
|1995
|2005.10.03 11:09
|modify
|650
|0.10
|1.7563
|1.7563
|0.0000
|1996
|2005.10.03 14:19
|s/l
|650
|0.10
|1.7563
|1.7563
|0.0000
|0.00
|13045.00
|1997
|2005.10.03 18:00
|expiration
|649
|0.10
|1.7598
|1.7563
|0.0000
|1998
|2005.10.04 09:00
|buy stop
|651
|0.10
|1.7579
|1.7539
|0.0000
|1999
|2005.10.04 09:00
|sell stop
|652
|0.10
|1.7537
|1.7577
|0.0000
|2000
|2005.10.04 09:52
|sell
|652
|0.10
|1.7537
|1.7577
|0.0000
|2001
|2005.10.04 11:49
|s/l
|652
|0.10
|1.7577
|1.7577
|0.0000
|-40.00
|13005.00
|2002
|2005.10.04 11:59
|buy
|651
|0.10
|1.7579
|1.7539
|0.0000
|2003
|2005.10.04 15:34
|modify
|651
|0.10
|1.7579
|1.7579
|0.0000
|2004
|2005.10.04 17:41
|s/l
|651
|0.10
|1.7579
|1.7579
|0.0000
|0.00
|13005.00
|2005
|2005.10.05 09:00
|buy stop
|653
|0.10
|1.7646
|1.7606
|0.0000
|2006
|2005.10.05 09:00
|sell stop
|654
|0.10
|1.7605
|1.7645
|0.0000
|2007
|2005.10.05 09:45
|buy
|653
|0.10
|1.7646
|1.7606
|0.0000
|2008
|2005.10.05 14:45
|s/l
|653
|0.10
|1.7606
|1.7606
|0.0000
|-40.00
|12965.00
|2009
|2005.10.05 14:45
|sell
|654
|0.10
|1.7605
|1.7645
|0.0000
|2010
|2005.10.05 16:36
|s/l
|654
|0.10
|1.7645
|1.7645
|0.0000
|-40.00
|12925.00
|2011
|2005.10.06 09:00
|buy stop
|655
|0.10
|1.7753
|1.7714
|0.0000
|2012
|2005.10.06 09:00
|sell stop
|656
|0.10
|1.7714
|1.7753
|0.0000
|2013
|2005.10.06 10:22
|sell
|656
|0.10
|1.7714
|1.7753
|0.0000
|2014
|2005.10.06 10:45
|modify
|656
|0.10
|1.7714
|1.7714
|0.0000
|2015
|2005.10.06 13:04
|s/l
|656
|0.10
|1.7714
|1.7714
|0.0000
|0.00
|12925.00
|2016
|2005.10.06 15:19
|buy
|655
|0.10
|1.7753
|1.7714
|0.0000
|2017
|2005.10.06 17:21
|s/l
|655
|0.10
|1.7714
|1.7714
|0.0000
|-39.00
|12886.00
|2018
|2005.10.07 09:00
|buy stop
|657
|0.10
|1.7772
|1.7732
|0.0000
|2019
|2005.10.07 09:00
|sell stop
|658
|0.10
|1.7710
|1.7750
|0.0000
|2020
|2005.10.07 09:03
|sell
|658
|0.10
|1.7710
|1.7750
|0.0000
|2021
|2005.10.07 14:19
|modify
|658
|0.10
|1.7710
|1.7710
|0.0000
|2022
|2005.10.07 18:00
|expiration
|657
|0.10
|1.7772
|1.7732
|0.0000
|2023
|2005.10.07 19:01
|close
|658
|0.10
|1.7613
|1.7710
|0.0000
|97.00
|12983.00
|2024
|2005.10.10 09:00
|buy stop
|659
|0.10
|1.7629
|1.7590
|0.0000
|2025
|2005.10.10 09:00
|sell stop
|660
|0.10
|1.7590
|1.7629
|0.0000
|2026
|2005.10.10 09:54
|buy
|659
|0.10
|1.7629
|1.7590
|0.0000
|2027
|2005.10.10 11:13
|s/l
|659
|0.10
|1.7590
|1.7590
|0.0000
|-39.00
|12944.00
|2028
|2005.10.10 11:13
|sell
|660
|0.10
|1.7590
|1.7629
|0.0000
|2029
|2005.10.10 14:33
|modify
|660
|0.10
|1.7590
|1.7590
|0.0000
|2030
|2005.10.10 19:01
|close
|660
|0.10
|1.7541
|1.7590
|0.0000
|49.00
|12993.00
|2031
|2005.10.11 09:00
|buy stop
|661
|0.10
|1.7507
|1.7470
|0.0000
|2032
|2005.10.11 09:00
|sell stop
|662
|0.10
|1.7470
|1.7507
|0.0000
|2033
|2005.10.11 10:40
|buy
|661
|0.10
|1.7507
|1.7470
|0.0000
|2034
|2005.10.11 11:39
|modify
|661
|0.10
|1.7507
|1.7507
|0.0000
|2035
|2005.10.11 14:14
|s/l
|661
|0.10
|1.7507
|1.7507
|0.0000
|0.00
|12993.00
|2036
|2005.10.11 15:41
|sell
|662
|0.10
|1.7470
|1.7507
|0.0000
|2037
|2005.10.11 19:01
|close
|662
|0.10
|1.7470
|1.7507
|0.0000
|0.00
|12993.00
|2038
|2005.10.12 09:00
|buy stop
|663
|0.10
|1.7431
|1.7391
|0.0000
|2039
|2005.10.12 09:00
|sell stop
|664
|0.10
|1.7386
|1.7426
|0.0000
|2040
|2005.10.12 10:05
|buy
|663
|0.10
|1.7431
|1.7391
|0.0000
|2041
|2005.10.12 11:25
|modify
|663
|0.10
|1.7431
|1.7431
|0.0000
|2042
|2005.10.12 18:00
|expiration
|664
|0.10
|1.7386
|1.7426
|0.0000
|2043
|2005.10.12 19:03
|close
|663
|0.10
|1.7528
|1.7431
|0.0000
|97.00
|13090.00
|2044
|2005.10.13 09:00
|buy stop
|665
|0.10
|1.7488
|1.7453
|0.0000
|2045
|2005.10.13 09:00
|sell stop
|666
|0.10
|1.7453
|1.7488
|0.0000
|2046
|2005.10.13 09:21
|sell
|666
|0.10
|1.7453
|1.7488
|0.0000
|2047
|2005.10.13 11:02
|s/l
|666
|0.10
|1.7488
|1.7488
|0.0000
|-35.00
|13055.00
|2048
|2005.10.13 11:02
|buy
|665
|0.10
|1.7488
|1.7453
|0.0000
|2049
|2005.10.13 14:37
|s/l
|665
|0.10
|1.7453
|1.7453
|0.0000
|-35.00
|13020.00
|2050
|2005.10.14 09:00
|buy stop
|667
|0.10
|1.7570
|1.7530
|0.0000
|2051
|2005.10.14 09:00
|sell stop
|668
|0.10
|1.7529
|1.7569
|0.0000
|2052
|2005.10.14 09:13
|buy
|667
|0.10
|1.7570
|1.7530
|0.0000
|2053
|2005.10.14 11:11
|s/l
|667
|0.10
|1.7530
|1.7530
|0.0000
|-40.00
|12980.00
|2054
|2005.10.14 11:11
|sell
|668
|0.10
|1.7529
|1.7569
|0.0000
|2055
|2005.10.14 12:47
|modify
|668
|0.10
|1.7529
|1.7529
|0.0000
|2056
|2005.10.14 14:33
|s/l
|668
|0.10
|1.7529
|1.7529
|0.0000
|0.00
|12980.00
|2057
|2005.10.17 09:00
|buy stop
|669
|0.10
|1.7690
|1.7657
|0.0000
|2058
|2005.10.17 09:00
|sell stop
|670
|0.10
|1.7657
|1.7690
|0.0000
|2059
|2005.10.17 09:36
|sell
|670
|0.10
|1.7657
|1.7690
|0.0000
|2060
|2005.10.17 11:12
|modify
|670
|0.10
|1.7657
|1.7657
|0.0000
|2061
|2005.10.17 18:00
|expiration
|669
|0.10
|1.7690
|1.7657
|0.0000
|2062
|2005.10.17 19:01
|close
|670
|0.10
|1.7564
|1.7657
|0.0000
|93.00
|13073.00
|2063
|2005.10.18 09:00
|sell stop
|671
|0.10
|1.7485
|1.7515
|0.0000
|2064
|2005.10.18 09:45
|buy stop
|672
|0.10
|1.7515
|1.7485
|0.0000
|2065
|2005.10.18 09:58
|sell
|671
|0.10
|1.7485
|1.7515
|0.0000
|2066
|2005.10.18 10:16
|s/l
|671
|0.10
|1.7515
|1.7515
|0.0000
|-30.00
|13043.00
|2067
|2005.10.18 10:16
|buy
|672
|0.10
|1.7515
|1.7485
|0.0000
|2068
|2005.10.18 10:34
|s/l
|672
|0.10
|1.7485
|1.7485
|0.0000
|-30.00
|13013.00
|2069
|2005.10.19 09:00
|buy stop
|673
|0.10
|1.7488
|1.7448
|0.0000
|2070
|2005.10.19 09:00
|sell stop
|674
|0.10
|1.7421
|1.7461
|0.0000
|2071
|2005.10.19 10:50
|buy
|673
|0.10
|1.7488
|1.7448
|0.0000
|2072
|2005.10.19 11:06
|modify
|673
|0.10
|1.7488
|1.7488
|0.0000
|2073
|2005.10.19 18:00
|expiration
|674
|0.10
|1.7421
|1.7461
|0.0000
|2074
|2005.10.19 19:01
|close
|673
|0.10
|1.7601
|1.7488
|0.0000
|113.00
|13126.00
|2075
|2005.10.20 09:00
|buy stop
|675
|0.10
|1.7648
|1.7608
|0.0000
|2076
|2005.10.20 09:00
|sell stop
|676
|0.10
|1.7592
|1.7632
|0.0000
|2077
|2005.10.20 09:09
|buy
|675
|0.10
|1.7648
|1.7608
|0.0000
|2078
|2005.10.20 15:56
|modify
|675
|0.10
|1.7648
|1.7648
|0.0000
|2079
|2005.10.20 18:00
|expiration
|676
|0.10
|1.7592
|1.7632
|0.0000
|2080
|2005.10.20 19:01
|close
|675
|0.10
|1.7687
|1.7648
|0.0000
|39.00
|13165.00
|2081
|2005.10.21 09:00
|buy stop
|677
|0.10
|1.7778
|1.7738
|0.0000
|2082
|2005.10.21 09:00
|sell stop
|678
|0.10
|1.7724
|1.7764
|0.0000
|2083
|2005.10.21 09:36
|buy
|677
|0.10
|1.7778
|1.7738
|0.0000
|2084
|2005.10.21 12:35
|s/l
|677
|0.10
|1.7738
|1.7738
|0.0000
|-40.00
|13125.00
|2085
|2005.10.21 17:18
|sell
|678
|0.10
|1.7724
|1.7764
|0.0000
|2086
|2005.10.21 18:08
|modify
|678
|0.10
|1.7724
|1.7724
|0.0000
|2087
|2005.10.21 19:01
|close
|678
|0.10
|1.7675
|1.7724
|0.0000
|49.00
|13174.00
|2088
|2005.10.24 09:00
|buy stop
|679
|0.10
|1.7697
|1.7657
|0.0000
|2089
|2005.10.24 09:00
|sell stop
|680
|0.10
|1.7657
|1.7697
|0.0000
|2090
|2005.10.24 10:22
|sell
|680
|0.10
|1.7657
|1.7697
|0.0000
|2091
|2005.10.24 12:05
|s/l
|680
|0.10
|1.7697
|1.7697
|0.0000
|-40.00
|13134.00
|2092
|2005.10.24 12:05
|buy
|679
|0.10
|1.7697
|1.7657
|0.0000
|2093
|2005.10.24 14:55
|s/l
|679
|0.10
|1.7657
|1.7657
|0.0000
|-40.00
|13094.00
|2094
|2005.10.25 09:00
|buy stop
|681
|0.10
|1.7667
|1.7628
|0.0000
|2095
|2005.10.25 09:00
|sell stop
|682
|0.10
|1.7628
|1.7667
|0.0000
|2096
|2005.10.25 09:06
|buy
|681
|0.10
|1.7667
|1.7628
|0.0000
|2097
|2005.10.25 09:39
|modify
|681
|0.10
|1.7667
|1.7667
|0.0000
|2098
|2005.10.25 18:00
|expiration
|682
|0.10
|1.7628
|1.7667
|0.0000
|2099
|2005.10.25 19:01
|close
|681
|0.10
|1.7850
|1.7667
|0.0000
|183.00
|13277.00
|2100
|2005.10.26 09:00
|buy stop
|683
|0.10
|1.7871
|1.7831
|0.0000
|2101
|2005.10.26 09:00
|sell stop
|684
|0.10
|1.7815
|1.7855
|0.0000
|2102
|2005.10.26 09:21
|sell
|684
|0.10
|1.7815
|1.7855
|0.0000
|2103
|2005.10.26 09:46
|modify
|684
|0.10
|1.7815
|1.7815
|0.0000
|2104
|2005.10.26 18:00
|expiration
|683
|0.10
|1.7871
|1.7831
|0.0000
|2105
|2005.10.26 19:01
|close
|684
|0.10
|1.7732
|1.7815
|0.0000
|83.00
|13360.00
|2106
|2005.10.27 09:00
|buy stop
|685
|0.10
|1.7846
|1.7806
|0.0000
|2107
|2005.10.27 09:00
|sell stop
|686
|0.10
|1.7783
|1.7823
|0.0000
|2108
|2005.10.27 09:02
|buy
|685
|0.10
|1.7846
|1.7806
|0.0000
|2109
|2005.10.27 10:09
|modify
|685
|0.10
|1.7846
|1.7846
|0.0000
|2110
|2005.10.27 11:30
|s/l
|685
|0.10
|1.7846
|1.7846
|0.0000
|0.00
|13360.00
|2111
|2005.10.27 18:00
|expiration
|686
|0.10
|1.7783
|1.7823
|0.0000
|2112
|2005.10.28 09:00
|buy stop
|687
|0.10
|1.7858
|1.7818
|0.0000
|2113
|2005.10.28 09:00
|sell stop
|688
|0.10
|1.7817
|1.7857
|0.0000
|2114
|2005.10.28 09:32
|buy
|687
|0.10
|1.7858
|1.7818
|0.0000
|2115
|2005.10.28 10:41
|s/l
|687
|0.10
|1.7818
|1.7818
|0.0000
|-40.00
|13320.00
|2116
|2005.10.28 10:41
|sell
|688
|0.10
|1.7817
|1.7857
|0.0000
|2117
|2005.10.28 15:14
|modify
|688
|0.10
|1.7817
|1.7817
|0.0000
|2118
|2005.10.28 15:59
|s/l
|688
|0.10
|1.7817
|1.7817
|0.0000
|0.00
|13320.00
|2119
|2005.10.31 09:00
|buy stop
|689
|0.10
|1.7793
|1.7753
|0.0000
|2120
|2005.10.31 09:00
|sell stop
|690
|0.10
|1.7750
|1.7790
|0.0000
|2121
|2005.10.31 09:24
|buy
|689
|0.10
|1.7793
|1.7753
|0.0000
|2122
|2005.10.31 14:30
|s/l
|689
|0.10
|1.7753
|1.7753
|0.0000
|-40.00
|13280.00
|2123
|2005.10.31 14:30
|sell
|690
|0.10
|1.7750
|1.7790
|0.0000
|2124
|2005.10.31 16:09
|modify
|690
|0.10
|1.7750
|1.7750
|0.0000
|2125
|2005.10.31 19:01
|close
|690
|0.10
|1.7690
|1.7750
|0.0000
|60.00
|13340.00
|2126
|2005.11.01 09:00
|buy stop
|691
|0.10
|1.7717
|1.7677
|0.0000
|2127
|2005.11.01 09:00
|sell stop
|692
|0.10
|1.7668
|1.7708
|0.0000
|2128
|2005.11.01 09:00
|buy
|691
|0.10
|1.7717
|1.7677
|0.0000
|2129
|2005.11.01 14:51
|s/l
|691
|0.10
|1.7677
|1.7677
|0.0000
|-40.00
|13300.00
|2130
|2005.11.01 14:55
|sell
|692
|0.10
|1.7668
|1.7708
|0.0000
|2131
|2005.11.01 16:00
|modify
|692
|0.10
|1.7668
|1.7668
|0.0000
|2132
|2005.11.01 19:01
|close
|692
|0.10
|1.7635
|1.7668
|0.0000
|33.00
|13333.00
|2133
|2005.11.02 09:00
|buy stop
|693
|0.10
|1.7678
|1.7640
|0.0000
|2134
|2005.11.02 09:00
|sell stop
|694
|0.10
|1.7640
|1.7678
|0.0000
|2135
|2005.11.02 09:27
|sell
|694
|0.10
|1.7640
|1.7678
|0.0000
|2136
|2005.11.02 14:22
|s/l
|694
|0.10
|1.7678
|1.7678
|0.0000
|-38.00
|13295.00
|2137
|2005.11.02 14:22
|buy
|693
|0.10
|1.7678
|1.7640
|0.0000
|2138
|2005.11.02 15:18
|modify
|693
|0.10
|1.7678
|1.7678
|0.0000
|2139
|2005.11.02 19:01
|close
|693
|0.10
|1.7750
|1.7678
|0.0000
|72.00
|13367.00
|2140
|2005.11.03 09:00
|buy stop
|695
|0.10
|1.7751
|1.7720
|0.0000
|2141
|2005.11.03 09:00
|sell stop
|696
|0.10
|1.7720
|1.7751
|0.0000
|2142
|2005.11.03 09:12
|buy
|695
|0.10
|1.7751
|1.7720
|0.0000
|2143
|2005.11.03 13:43
|modify
|695
|0.10
|1.7751
|1.7751
|0.0000
|2144
|2005.11.03 14:00
|s/l
|695
|0.10
|1.7751
|1.7751
|0.0000
|0.00
|13367.00
|2145
|2005.11.03 14:37
|sell
|696
|0.10
|1.7720
|1.7751
|0.0000
|2146
|2005.11.03 15:33
|s/l
|696
|0.10
|1.7751
|1.7751
|0.0000
|-31.00
|13336.00
|2147
|2005.11.04 09:00
|buy stop
|697
|0.10
|1.7682
|1.7657
|0.0000
|2148
|2005.11.04 09:00
|sell stop
|698
|0.10
|1.7657
|1.7682
|0.0000
|2149
|2005.11.04 09:04
|sell
|698
|0.10
|1.7657
|1.7682
|0.0000
|2150
|2005.11.04 09:28
|s/l
|698
|0.10
|1.7682
|1.7682
|0.0000
|-25.00
|13311.00
|2151
|2005.11.04 09:28
|buy
|697
|0.10
|1.7682
|1.7657
|0.0000
|2152
|2005.11.04 10:35
|s/l
|697
|0.10
|1.7657
|1.7657
|0.0000
|-25.00
|13286.00
|2153
|2005.11.07 09:00
|buy stop
|699
|0.10
|1.7509
|1.7469
|0.0000
|2154
|2005.11.07 09:00
|sell stop
|700
|0.10
|1.7449
|1.7489
|0.0000
|2155
|2005.11.07 14:27
|sell
|700
|0.10
|1.7449
|1.7489
|0.0000
|2156
|2005.11.07 14:56
|modify
|700
|0.10
|1.7449
|1.7449
|0.0000
|2157
|2005.11.07 16:31
|s/l
|700
|0.10
|1.7449
|1.7449
|0.0000
|0.00
|13286.00
|2158
|2005.11.07 18:00
|expiration
|699
|0.10
|1.7509
|1.7469
|0.0000
|2159
|2005.11.08 09:00
|buy stop
|701
|0.10
|1.7383
|1.7356
|0.0000
|2160
|2005.11.08 09:15
|sell stop
|702
|0.10
|1.7356
|1.7383
|0.0000
|2161
|2005.11.08 09:28
|sell
|702
|0.10
|1.7356
|1.7383
|0.0000
|2162
|2005.11.08 14:36
|s/l
|702
|0.10
|1.7383
|1.7383
|0.0000
|-27.00
|13259.00
|2163
|2005.11.08 14:36
|buy
|701
|0.10
|1.7383
|1.7356
|0.0000
|2164
|2005.11.08 16:20
|modify
|701
|0.10
|1.7383
|1.7383
|0.0000
|2165
|2005.11.08 19:01
|close
|701
|0.10
|1.7420
|1.7383
|0.0000
|37.00
|13296.00
|2166
|2005.11.09 09:00
|buy stop
|703
|0.10
|1.7450
|1.7417
|0.0000
|2167
|2005.11.09 09:00
|sell stop
|704
|0.10
|1.7417
|1.7450
|0.0000
|2168
|2005.11.09 09:06
|sell
|704
|0.10
|1.7417
|1.7450
|0.0000
|2169
|2005.11.09 12:04
|modify
|704
|0.10
|1.7417
|1.7417
|0.0000
|2170
|2005.11.09 14:45
|s/l
|704
|0.10
|1.7417
|1.7417
|0.0000
|0.00
|13296.00
|2171
|2005.11.09 15:00
|buy
|703
|0.10
|1.7450
|1.7417
|0.0000
|2172
|2005.11.09 15:28
|s/l
|703
|0.10
|1.7417
|1.7417
|0.0000
|-33.00
|13263.00
|2173
|2005.11.10 09:00
|sell stop
|705
|0.10
|1.7407
|1.7440
|0.0000
|2174
|2005.11.10 09:15
|buy stop
|706
|0.10
|1.7440
|1.7407
|0.0000
|2175
|2005.11.10 09:21
|buy
|706
|0.10
|1.7440
|1.7407
|0.0000
|2176
|2005.11.10 09:50
|modify
|706
|0.10
|1.7440
|1.7440
|0.0000
|2177
|2005.11.10 10:40
|s/l
|706
|0.10
|1.7440
|1.7440
|0.0000
|0.00
|13263.00
|2178
|2005.11.10 18:00
|expiration
|705
|0.10
|1.7407
|1.7440
|0.0000
|2179
|2005.11.11 09:00
|buy stop
|707
|0.10
|1.7440
|1.7407
|0.0000
|2180
|2005.11.11 09:00
|sell stop
|708
|0.10
|1.7407
|1.7440
|0.0000
|2181
|2005.11.11 10:06
|sell
|708
|0.10
|1.7407
|1.7440
|0.0000
|2182
|2005.11.11 18:00
|expiration
|707
|0.10
|1.7440
|1.7407
|0.0000
|2183
|2005.11.11 19:01
|close
|708
|0.10
|1.7392
|1.7440
|0.0000
|15.00
|13278.00
|2184
|2005.11.14 09:00
|buy stop
|709
|0.10
|1.7457
|1.7423
|0.0000
|2185
|2005.11.14 09:00
|sell stop
|710
|0.10
|1.7423
|1.7457
|0.0000
|2186
|2005.11.14 09:35
|buy
|709
|0.10
|1.7457
|1.7423
|0.0000
|2187
|2005.11.14 13:41
|s/l
|709
|0.10
|1.7423
|1.7423
|0.0000
|-34.00
|13244.00
|2188
|2005.11.14 13:41
|sell
|710
|0.10
|1.7423
|1.7457
|0.0000
|2189
|2005.11.14 14:23
|modify
|710
|0.10
|1.7423
|1.7423
|0.0000
|2190
|2005.11.14 19:01
|close
|710
|0.10
|1.7372
|1.7423
|0.0000
|51.00
|13295.00
|2191
|2005.11.15 09:06
|buy stop
|711
|0.10
|1.7398
|1.7360
|0.0000
|2192
|2005.11.15 09:06
|sell stop
|712
|0.10
|1.7360
|1.7398
|0.0000
|2193
|2005.11.15 09:23
|buy
|711
|0.10
|1.7398
|1.7360
|0.0000
|2194
|2005.11.15 10:40
|s/l
|711
|0.10
|1.7360
|1.7360
|0.0000
|-38.00
|13257.00
|2195
|2005.11.15 10:40
|sell
|712
|0.10
|1.7360
|1.7398
|0.0000
|2196
|2005.11.15 12:17
|modify
|712
|0.10
|1.7360
|1.7360
|0.0000
|2197
|2005.11.15 14:53
|s/l
|712
|0.10
|1.7360
|1.7360
|0.0000
|0.00
|13257.00
|2198
|2005.11.16 09:00
|buy stop
|713
|0.10
|1.7356
|1.7327
|0.0000
|2199
|2005.11.16 09:00
|sell stop
|714
|0.10
|1.7327
|1.7356
|0.0000
|2200
|2005.11.16 09:29
|buy
|713
|0.10
|1.7356
|1.7327
|0.0000
|2201
|2005.11.16 11:08
|s/l
|713
|0.10
|1.7327
|1.7327
|0.0000
|-29.00
|13228.00
|2202
|2005.11.16 11:08
|sell
|714
|0.10
|1.7327
|1.7356
|0.0000
|2203
|2005.11.16 11:37
|modify
|714
|0.10
|1.7327
|1.7327
|0.0000
|2204
|2005.11.16 19:01
|close
|714
|0.10
|1.7181
|1.7327
|0.0000
|146.00
|13374.00
|2205
|2005.11.17 09:00
|buy stop
|715
|0.10
|1.7196
|1.7156
|0.0000
|2206
|2005.11.17 09:00
|sell stop
|716
|0.10
|1.7148
|1.7188
|0.0000
|2207
|2005.11.17 09:50
|buy
|715
|0.10
|1.7196
|1.7156
|0.0000
|2208
|2005.11.17 18:00
|expiration
|716
|0.10
|1.7148
|1.7188
|0.0000
|2209
|2005.11.17 19:01
|close
|715
|0.10
|1.7185
|1.7156
|0.0000
|-11.00
|13363.00
|2210
|2005.11.18 09:00
|buy stop
|717
|0.10
|1.7181
|1.7141
|0.0000
|2211
|2005.11.18 09:00
|sell stop
|718
|0.10
|1.7135
|1.7175
|0.0000
|2212
|2005.11.18 09:00
|sell
|718
|0.10
|1.7135
|1.7175
|0.0000
|2213
|2005.11.18 15:04
|s/l
|718
|0.10
|1.7175
|1.7175
|0.0000
|-40.00
|13323.00
|2214
|2005.11.18 15:04
|buy
|717
|0.10
|1.7181
|1.7141
|0.0000
|2215
|2005.11.18 15:34
|modify
|717
|0.10
|1.7181
|1.7181
|0.0000
|2216
|2005.11.18 16:03
|s/l
|717
|0.10
|1.7181
|1.7181
|0.0000
|0.00
|13323.00
|2217
|2005.11.21 09:00
|buy stop
|719
|0.10
|1.7198
|1.7165
|0.0000
|2218
|2005.11.21 09:00
|sell stop
|720
|0.10
|1.7165
|1.7198
|0.0000
|2219
|2005.11.21 09:06
|sell
|720
|0.10
|1.7165
|1.7198
|0.0000
|2220
|2005.11.21 09:23
|s/l
|720
|0.10
|1.7198
|1.7198
|0.0000
|-33.00
|13290.00
|2221
|2005.11.21 09:23
|buy
|719
|0.10
|1.7198
|1.7165
|0.0000
|2222
|2005.11.21 15:20
|modify
|719
|0.10
|1.7198
|1.7198
|0.0000
|2223
|2005.11.21 16:08
|s/l
|719
|0.10
|1.7198
|1.7198
|0.0000
|0.00
|13290.00
|2224
|2005.11.22 09:00
|buy stop
|721
|0.10
|1.7181
|1.7150
|0.0000
|2225
|2005.11.22 09:00
|sell stop
|722
|0.10
|1.7150
|1.7181
|0.0000
|2226
|2005.11.22 09:13
|sell
|722
|0.10
|1.7150
|1.7181
|0.0000
|2227
|2005.11.22 10:33
|modify
|722
|0.10
|1.7150
|1.7150
|0.0000
|2228
|2005.11.22 17:11
|s/l
|722
|0.10
|1.7150
|1.7150
|0.0000
|0.00
|13290.00
|2229
|2005.11.22 18:00
|expiration
|721
|0.10
|1.7181
|1.7150
|0.0000
|2230
|2005.11.23 09:00
|buy stop
|723
|0.10
|1.7261
|1.7222
|0.0000
|2231
|2005.11.23 09:00
|sell stop
|724
|0.10
|1.7222
|1.7261
|0.0000
|2232
|2005.11.23 10:05
|sell
|724
|0.10
|1.7222
|1.7261
|0.0000
|2233
|2005.11.23 18:00
|expiration
|723
|0.10
|1.7261
|1.7222
|0.0000
|2234
|2005.11.23 19:01
|close
|724
|0.10
|1.7217
|1.7261
|0.0000
|5.00
|13295.00
|2235
|2005.11.24 09:00
|buy stop
|725
|0.10
|1.7240
|1.7200
|0.0000
|2236
|2005.11.24 09:00
|sell stop
|726
|0.10
|1.7194
|1.7234
|0.0000
|2237
|2005.11.24 09:14
|buy
|725
|0.10
|1.7240
|1.7200
|0.0000
|2238
|2005.11.24 11:38
|modify
|725
|0.10
|1.7240
|1.7240
|0.0000
|2239
|2005.11.24 12:04
|s/l
|725
|0.10
|1.7240
|1.7240
|0.0000
|0.00
|13295.00
|2240
|2005.11.24 18:00
|expiration
|726
|0.10
|1.7194
|1.7234
|0.0000
|2241
|2005.11.25 09:00
|buy stop
|727
|0.10
|1.7223
|1.7183
|0.0000
|2242
|2005.11.25 09:00
|sell stop
|728
|0.10
|1.7181
|1.7221
|0.0000
|2243
|2005.11.25 09:02
|sell
|728
|0.10
|1.7181
|1.7221
|0.0000
|2244
|2005.11.25 14:14
|s/l
|728
|0.10
|1.7221
|1.7221
|0.0000
|-40.00
|13255.00
|2245
|2005.11.25 14:14
|buy
|727
|0.10
|1.7223
|1.7183
|0.0000
|2246
|2005.11.25 16:07
|s/l
|727
|0.10
|1.7183
|1.7183
|0.0000
|-40.00
|13215.00
|2247
|2005.11.28 09:00
|buy stop
|729
|0.10
|1.7132
|1.7092
|0.0000
|2248
|2005.11.28 09:00
|sell stop
|730
|0.10
|1.7070
|1.7110
|0.0000
|2249
|2005.11.28 09:01
|sell
|730
|0.10
|1.7070
|1.7110
|0.0000
|2250
|2005.11.28 11:08
|s/l
|730
|0.10
|1.7110
|1.7110
|0.0000
|-40.00
|13175.00
|2251
|2005.11.28 16:24
|buy
|729
|0.10
|1.7132
|1.7092
|0.0000
|2252
|2005.11.28 16:48
|modify
|729
|0.10
|1.7132
|1.7132
|0.0000
|2253
|2005.11.28 19:01
|close
|729
|0.10
|1.7218
|1.7132
|0.0000
|86.00
|13261.00
|2254
|2005.11.29 09:00
|buy stop
|731
|0.10
|1.7271
|1.7231
|0.0000
|2255
|2005.11.29 09:00
|sell stop
|732
|0.10
|1.7221
|1.7261
|0.0000
|2256
|2005.11.29 13:29
|buy
|731
|0.10
|1.7271
|1.7231
|0.0000
|2257
|2005.11.29 14:02
|s/l
|731
|0.10
|1.7231
|1.7231
|0.0000
|-40.00
|13221.00
|2258
|2005.11.29 14:20
|sell
|732
|0.10
|1.7221
|1.7261
|0.0000
|2259
|2005.11.29 16:01
|modify
|732
|0.10
|1.7221
|1.7221
|0.0000
|2260
|2005.11.29 19:01
|close
|732
|0.10
|1.7202
|1.7221
|0.0000
|19.00
|13240.00
|2261
|2005.11.30 09:00
|buy stop
|733
|0.10
|1.7217
|1.7179
|0.0000
|2262
|2005.11.30 09:00
|sell stop
|734
|0.10
|1.7179
|1.7217
|0.0000
|2263
|2005.11.30 09:04
|buy
|733
|0.10
|1.7217
|1.7179
|0.0000
|2264
|2005.11.30 11:54
|modify
|733
|0.10
|1.7217
|1.7217
|0.0000
|2265
|2005.11.30 18:01
|expiration
|734
|0.10
|1.7179
|1.7217
|0.0000
|2266
|2005.11.30 19:01
|close
|733
|0.10
|1.7328
|1.7217
|0.0000
|111.00
|13351.00
|2267
|2005.12.01 09:00
|buy stop
|735
|0.10
|1.7314
|1.7274
|0.0000
|2268
|2005.12.01 09:00
|sell stop
|736
|0.10
|1.7274
|1.7314
|0.0000
|2269
|2005.12.01 09:00
|buy
|735
|0.10
|1.7314
|1.7274
|0.0000
|2270
|2005.12.01 12:55
|s/l
|735
|0.10
|1.7274
|1.7274
|0.0000
|-40.00
|13311.00
|2271
|2005.12.01 12:55
|sell
|736
|0.10
|1.7274
|1.7314
|0.0000
|2272
|2005.12.01 17:31
|s/l
|736
|0.10
|1.7314
|1.7314
|0.0000
|-40.00
|13271.00
|2273
|2005.12.02 09:00
|buy stop
|737
|0.10
|1.7309
|1.7269
|0.0000
|2274
|2005.12.02 09:00
|sell stop
|738
|0.10
|1.7266
|1.7306
|0.0000
|2275
|2005.12.02 12:06
|sell
|738
|0.10
|1.7266
|1.7306
|0.0000
|2276
|2005.12.02 14:46
|s/l
|738
|0.10
|1.7306
|1.7306
|0.0000
|-40.00
|13231.00
|2277
|2005.12.02 14:46
|buy
|737
|0.10
|1.7309
|1.7269
|0.0000
|2278
|2005.12.02 14:50
|modify
|737
|0.10
|1.7309
|1.7309
|0.0000
|2279
|2005.12.02 15:24
|s/l
|737
|0.10
|1.7309
|1.7309
|0.0000
|0.00
|13231.00
|2280
|2005.12.05 09:00
|buy stop
|739
|0.10
|1.7311
|1.7271
|0.0000
|2281
|2005.12.05 09:00
|sell stop
|740
|0.10
|1.7266
|1.7306
|0.0000
|2282
|2005.12.05 09:04
|buy
|739
|0.10
|1.7311
|1.7271
|0.0000
|2283
|2005.12.05 12:48
|modify
|739
|0.10
|1.7311
|1.7311
|0.0000
|2284
|2005.12.05 18:00
|expiration
|740
|0.10
|1.7266
|1.7306
|0.0000
|2285
|2005.12.05 19:01
|close
|739
|0.10
|1.7428
|1.7311
|0.0000
|117.00
|13348.00
|2286
|2005.12.06 09:00
|buy stop
|741
|0.10
|1.7429
|1.7398
|0.0000
|2287
|2005.12.06 09:00
|sell stop
|742
|0.10
|1.7398
|1.7429
|0.0000
|2288
|2005.12.06 09:25
|buy
|741
|0.10
|1.7429
|1.7398
|0.0000
|2289
|2005.12.06 10:30
|s/l
|741
|0.10
|1.7398
|1.7398
|0.0000
|-31.00
|13317.00
|2290
|2005.12.06 10:30
|sell
|742
|0.10
|1.7398
|1.7429
|0.0000
|2291
|2005.12.06 10:40
|modify
|742
|0.10
|1.7398
|1.7398
|0.0000
|2292
|2005.12.06 17:12
|s/l
|742
|0.10
|1.7398
|1.7398
|0.0000
|0.00
|13317.00
|2293
|2005.12.07 09:00
|buy stop
|743
|0.10
|1.7370
|1.7330
|0.0000
|2294
|2005.12.07 09:00
|sell stop
|744
|0.10
|1.7326
|1.7366
|0.0000
|2295
|2005.12.07 10:48
|sell
|744
|0.10
|1.7326
|1.7366
|0.0000
|2296
|2005.12.07 18:00
|expiration
|743
|0.10
|1.7370
|1.7330
|0.0000
|2297
|2005.12.07 19:01
|close
|744
|0.10
|1.7341
|1.7366
|0.0000
|-15.00
|13302.00
|2298
|2005.12.08 09:00
|buy stop
|745
|0.10
|1.7364
|1.7331
|0.0000
|2299
|2005.12.08 09:00
|sell stop
|746
|0.10
|1.7331
|1.7364
|0.0000
|2300
|2005.12.08 09:07
|buy
|745
|0.10
|1.7364
|1.7331
|0.0000
|2301
|2005.12.08 09:34
|modify
|745
|0.10
|1.7364
|1.7364
|0.0000
|2302
|2005.12.08 18:00
|expiration
|746
|0.10
|1.7331
|1.7364
|0.0000
|2303
|2005.12.08 19:01
|close
|745
|0.10
|1.7523
|1.7364
|0.0000
|159.00
|13461.00
|2304
|2005.12.09 09:00
|buy stop
|747
|0.10
|1.7515
|1.7478
|0.0000
|2305
|2005.12.09 09:00
|sell stop
|748
|0.10
|1.7478
|1.7515
|0.0000
|2306
|2005.12.09 09:04
|sell
|748
|0.10
|1.7478
|1.7515
|0.0000
|2307
|2005.12.09 12:05
|s/l
|748
|0.10
|1.7515
|1.7515
|0.0000
|-37.00
|13424.00
|2308
|2005.12.09 12:05
|buy
|747
|0.10
|1.7515
|1.7478
|0.0000
|2309
|2005.12.09 16:06
|modify
|747
|0.10
|1.7515
|1.7515
|0.0000
|2310
|2005.12.09 19:01
|close
|747
|0.10
|1.7544
|1.7515
|0.0000
|29.00
|13453.00
|2311
|2005.12.12 09:00
|buy stop
|749
|0.10
|1.7612
|1.7572
|0.0000
|2312
|2005.12.12 09:00
|sell stop
|750
|0.10
|1.7560
|1.7600
|0.0000
|2313
|2005.12.12 09:18
|buy
|749
|0.10
|1.7612
|1.7572
|0.0000
|2314
|2005.12.12 10:06
|modify
|749
|0.10
|1.7612
|1.7612
|0.0000
|2315
|2005.12.12 18:00
|expiration
|750
|0.10
|1.7560
|1.7600
|0.0000
|2316
|2005.12.12 19:01
|close
|749
|0.10
|1.7761
|1.7612
|0.0000
|149.00
|13602.00
|2317
|2005.12.13 09:00
|buy stop
|751
|0.10
|1.7776
|1.7736
|0.0000
|2318
|2005.12.13 09:00
|sell stop
|752
|0.10
|1.7724
|1.7764
|0.0000
|2319
|2005.12.13 09:21
|sell
|752
|0.10
|1.7724
|1.7764
|0.0000
|2320
|2005.12.13 10:39
|modify
|752
|0.10
|1.7724
|1.7724
|0.0000
|2321
|2005.12.13 16:17
|s/l
|752
|0.10
|1.7724
|1.7724
|0.0000
|0.00
|13602.00
|2322
|2005.12.13 18:00
|expiration
|751
|0.10
|1.7776
|1.7736
|0.0000
|2323
|2005.12.14 09:00
|buy stop
|753
|0.10
|1.7764
|1.7724
|0.0000
|2324
|2005.12.14 09:00
|sell stop
|754
|0.10
|1.7703
|1.7743
|0.0000
|2325
|2005.12.14 09:09
|buy
|753
|0.10
|1.7764
|1.7724
|0.0000
|2326
|2005.12.14 09:39
|modify
|753
|0.10
|1.7764
|1.7764
|0.0000
|2327
|2005.12.14 10:27
|s/l
|753
|0.10
|1.7764
|1.7764
|0.0000
|0.00
|13602.00
|2328
|2005.12.14 11:33
|sell
|754
|0.10
|1.7703
|1.7743
|0.0000
|2329
|2005.12.14 14:30
|s/l
|754
|0.10
|1.7743
|1.7743
|0.0000
|-40.00
|13562.00
|2330
|2005.12.15 09:00
|buy stop
|755
|0.10
|1.7722
|1.7682
|0.0000
|2331
|2005.12.15 09:00
|sell stop
|756
|0.10
|1.7672
|1.7712
|0.0000
|2332
|2005.12.15 09:06
|buy
|755
|0.10
|1.7722
|1.7682
|0.0000
|2333
|2005.12.15 15:47
|s/l
|755
|0.10
|1.7682
|1.7682
|0.0000
|-40.00
|13522.00
|2334
|2005.12.15 15:54
|sell
|756
|0.10
|1.7672
|1.7712
|0.0000
|2335
|2005.12.15 16:15
|modify
|756
|0.10
|1.7672
|1.7672
|0.0000
|2336
|2005.12.15 17:13
|s/l
|756
|0.10
|1.7672
|1.7672
|0.0000
|0.00
|13522.00
|2337
|2005.12.16 09:00
|buy stop
|757
|0.10
|1.7668
|1.7635
|0.0000
|2338
|2005.12.16 09:00
|sell stop
|758
|0.10
|1.7635
|1.7668
|0.0000
|2339
|2005.12.16 09:01
|buy
|757
|0.10
|1.7668
|1.7635
|0.0000
|2340
|2005.12.16 09:58
|modify
|757
|0.10
|1.7668
|1.7668
|0.0000
|2341
|2005.12.16 18:00
|expiration
|758
|0.10
|1.7635
|1.7668
|0.0000
|2342
|2005.12.16 19:01
|close
|757
|0.10
|1.7712
|1.7668
|0.0000
|44.00
|13566.00
|2343
|2005.12.19 09:00
|buy stop
|759
|0.10
|1.7724
|1.7684
|0.0000
|2344
|2005.12.19 09:00
|sell stop
|760
|0.10
|1.7666
|1.7706
|0.0000
|2345
|2005.12.19 10:04
|sell
|760
|0.10
|1.7666
|1.7706
|0.0000
|2346
|2005.12.19 14:01
|modify
|760
|0.10
|1.7666
|1.7666
|0.0000
|2347
|2005.12.19 18:00
|expiration
|759
|0.10
|1.7724
|1.7684
|0.0000
|2348
|2005.12.19 19:01
|close
|760
|0.10
|1.7623
|1.7666
|0.0000
|43.00
|13609.00
|2349
|2005.12.20 09:00
|buy stop
|761
|0.10
|1.7624
|1.7591
|0.0000
|2350
|2005.12.20 09:00
|sell stop
|762
|0.10
|1.7591
|1.7624
|0.0000
|2351
|2005.12.20 09:11
|buy
|761
|0.10
|1.7624
|1.7591
|0.0000
|2352
|2005.12.20 10:35
|s/l
|761
|0.10
|1.7591
|1.7591
|0.0000
|-33.00
|13576.00
|2353
|2005.12.20 10:35
|sell
|762
|0.10
|1.7591
|1.7624
|0.0000
|2354
|2005.12.20 11:08
|s/l
|762
|0.10
|1.7624
|1.7624
|0.0000
|-33.00
|13543.00
|2355
|2005.12.21 09:00
|buy stop
|763
|0.10
|1.7596
|1.7556
|0.0000
|2356
|2005.12.21 09:00
|sell stop
|764
|0.10
|1.7554
|1.7594
|0.0000
|2357
|2005.12.21 09:33
|sell
|764
|0.10
|1.7554
|1.7594
|0.0000
|2358
|2005.12.21 11:00
|modify
|764
|0.10
|1.7554
|1.7554
|0.0000
|2359
|2005.12.21 18:00
|expiration
|763
|0.10
|1.7596
|1.7556
|0.0000
|2360
|2005.12.21 19:01
|close
|764
|0.10
|1.7414
|1.7554
|0.0000
|140.00
|13683.00
|2361
|2005.12.22 09:00
|buy stop
|765
|0.10
|1.7448
|1.7408
|0.0000
|2362
|2005.12.22 09:00
|sell stop
|766
|0.10
|1.7408
|1.7448
|0.0000
|2363
|2005.12.22 09:34
|sell
|766
|0.10
|1.7408
|1.7448
|0.0000
|2364
|2005.12.22 10:58
|modify
|766
|0.10
|1.7408
|1.7408
|0.0000
|2365
|2005.12.22 15:34
|s/l
|766
|0.10
|1.7408
|1.7408
|0.0000
|0.00
|13683.00
|2366
|2005.12.22 18:00
|expiration
|765
|0.10
|1.7448
|1.7408
|0.0000
|2367
|2005.12.23 09:00
|buy stop
|767
|0.10
|1.7407
|1.7379
|0.0000
|2368
|2005.12.23 09:00
|sell stop
|768
|0.10
|1.7379
|1.7407
|0.0000
|2369
|2005.12.23 09:26
|sell
|768
|0.10
|1.7379
|1.7407
|0.0000
|2370
|2005.12.23 14:22
|modify
|768
|0.10
|1.7379
|1.7379
|0.0000
|2371
|2005.12.23 18:00
|expiration
|767
|0.10
|1.7407
|1.7379
|0.0000
|2372
|2005.12.23 19:01
|close
|768
|0.10
|1.7335
|1.7379
|0.0000
|44.00
|13727.00
|2373
|2005.12.26 09:00
|buy stop
|769
|0.10
|1.7356
|1.7316
|0.0000
|2374
|2005.12.26 09:00
|sell stop
|770
|0.10
|1.7311
|1.7351
|0.0000
|2375
|2005.12.26 09:17
|buy
|769
|0.10
|1.7356
|1.7316
|0.0000
|2376
|2005.12.26 18:00
|expiration
|770
|0.10
|1.7311
|1.7351
|0.0000
|2377
|2005.12.26 19:02
|close
|769
|0.10
|1.7330
|1.7316
|0.0000
|-26.00
|13701.00
|2378
|2005.12.27 09:00
|buy stop
|771
|0.10
|1.7322
|1.7297
|0.0000
|2379
|2005.12.27 09:00
|sell stop
|772
|0.10
|1.7297
|1.7322
|0.0000
|2380
|2005.12.27 09:06
|buy
|771
|0.10
|1.7322
|1.7297
|0.0000
|2381
|2005.12.27 11:45
|modify
|771
|0.10
|1.7322
|1.7322
|0.0000
|2382
|2005.12.27 15:59
|s/l
|771
|0.10
|1.7322
|1.7322
|0.0000
|0.00
|13701.00
|2383
|2005.12.27 18:00
|expiration
|772
|0.10
|1.7297
|1.7322
|0.0000
|2384
|2005.12.28 09:00
|buy stop
|773
|0.10
|1.7406
|1.7366
|0.0000
|2385
|2005.12.28 09:00
|sell stop
|774
|0.10
|1.7322
|1.7362
|0.0000
|2386
|2005.12.28 09:02
|buy
|773
|0.10
|1.7406
|1.7366
|0.0000
|2387
|2005.12.28 10:11
|s/l
|773
|0.10
|1.7366
|1.7366
|0.0000
|-40.00
|13661.00
|2388
|2005.12.28 14:57
|sell
|774
|0.10
|1.7322
|1.7362
|0.0000
|2389
|2005.12.28 16:38
|modify
|774
|0.10
|1.7322
|1.7322
|0.0000
|2390
|2005.12.28 19:01
|close
|774
|0.10
|1.7168
|1.7322
|0.0000
|154.00
|13815.00
|2391
|2005.12.29 09:00
|buy stop
|775
|0.10
|1.7242
|1.7208
|0.0000
|2392
|2005.12.29 09:00
|sell stop
|776
|0.10
|1.7208
|1.7242
|0.0000
|2393
|2005.12.29 09:03
|buy
|775
|0.10
|1.7242
|1.7208
|0.0000
|2394
|2005.12.29 09:43
|s/l
|775
|0.10
|1.7208
|1.7208
|0.0000
|-34.00
|13781.00
|2395
|2005.12.29 09:43
|sell
|776
|0.10
|1.7208
|1.7242
|0.0000
|2396
|2005.12.29 16:56
|s/l
|776
|0.10
|1.7242
|1.7242
|0.0000
|-34.00
|13747.00
|2397
|2005.12.30 09:00
|buy stop
|777
|0.10
|1.7297
|1.7257
|0.0000
|2398
|2005.12.30 09:00
|sell stop
|778
|0.10
|1.7245
|1.7285
|0.0000
|2399
|2005.12.30 10:39
|sell
|778
|0.10
|1.7245
|1.7285
|0.0000
|2400
|2005.12.30 13:33
|modify
|778
|0.10
|1.7245
|1.7245
|0.0000
|2401
|2005.12.30 18:00
|expiration
|777
|0.10
|1.7297
|1.7257
|0.0000
|2402
|2005.12.30 19:01
|close
|778
|0.10
|1.7189
|1.7245
|0.0000
|56.00
|13803.00
|2403
|2006.01.02 09:00
|buy stop
|779
|0.10
|1.7235
|1.7202
|0.0000
|2404
|2006.01.02 09:00
|sell stop
|780
|0.10
|1.7202
|1.7235
|0.0000
|2405
|2006.01.02 09:16
|buy
|779
|0.10
|1.7235
|1.7202
|0.0000
|2406
|2006.01.02 18:00
|expiration
|780
|0.10
|1.7202
|1.7235
|0.0000
|2407
|2006.01.02 19:01
|close
|779
|0.10
|1.7229
|1.7202
|0.0000
|-6.00
|13797.00
|2408
|2006.01.03 09:00
|sell stop
|781
|0.10
|1.7259
|1.7298
|0.0000
|2409
|2006.01.03 14:21
|sell
|781
|0.10
|1.7259
|1.7298
|0.0000
|2410
|2006.01.03 15:31
|s/l
|781
|0.10
|1.7298
|1.7298
|0.0000
|-39.00
|13758.00
|2411
|2006.01.04 09:00
|buy stop
|782
|0.10
|1.7513
|1.7473
|0.0000
|2412
|2006.01.04 09:00
|sell stop
|783
|0.10
|1.7465
|1.7505
|0.0000
|2413
|2006.01.04 09:11
|buy
|782
|0.10
|1.7513
|1.7473
|0.0000
|2414
|2006.01.04 10:19
|modify
|782
|0.10
|1.7513
|1.7513
|0.0000
|2415
|2006.01.04 18:00
|expiration
|783
|0.10
|1.7465
|1.7505
|0.0000
|2416
|2006.01.04 19:01
|close
|782
|0.10
|1.7610
|1.7513
|0.0000
|97.00
|13855.00
|2417
|2006.01.05 09:00
|buy stop
|784
|0.10
|1.7593
|1.7553
|0.0000
|2418
|2006.01.05 09:00
|sell stop
|785
|0.10
|1.7535
|1.7575
|0.0000
|2419
|2006.01.05 09:13
|sell
|785
|0.10
|1.7535
|1.7575
|0.0000
|2420
|2006.01.05 12:06
|modify
|785
|0.10
|1.7535
|1.7535
|0.0000
|2421
|2006.01.05 12:48
|s/l
|785
|0.10
|1.7535
|1.7535
|0.0000
|0.00
|13855.00
|2422
|2006.01.05 18:00
|expiration
|784
|0.10
|1.7593
|1.7553
|0.0000
|2423
|2006.01.06 09:00
|buy stop
|786
|0.10
|1.7543
|1.7513
|0.0000
|2424
|2006.01.06 09:00
|sell stop
|787
|0.10
|1.7513
|1.7543
|0.0000
|2425
|2006.01.06 09:55
|buy
|786
|0.10
|1.7543
|1.7513
|0.0000
|2426
|2006.01.06 14:30
|modify
|786
|0.10
|1.7543
|1.7543
|0.0000
|2427
|2006.01.06 18:00
|expiration
|787
|0.10
|1.7513
|1.7543
|0.0000
|2428
|2006.01.06 19:01
|close
|786
|0.10
|1.7712
|1.7543
|0.0000
|169.00
|14024.00
|2429
|2006.01.09 09:00
|buy stop
|788
|0.10
|1.7708
|1.7673
|0.0000
|2430
|2006.01.09 09:00
|sell stop
|789
|0.10
|1.7673
|1.7708
|0.0000
|2431
|2006.01.09 09:21
|sell
|789
|0.10
|1.7673
|1.7708
|0.0000
|2432
|2006.01.09 16:13
|modify
|789
|0.10
|1.7673
|1.7673
|0.0000
|2433
|2006.01.09 16:32
|s/l
|789
|0.10
|1.7673
|1.7673
|0.0000
|0.00
|14024.00
|2434
|2006.01.09 18:00
|expiration
|788
|0.10
|1.7708
|1.7673
|0.0000
|2435
|2006.01.10 09:00
|buy stop
|790
|0.10
|1.7659
|1.7619
|0.0000
|2436
|2006.01.10 09:00
|sell stop
|791
|0.10
|1.7614
|1.7654
|0.0000
|2437
|2006.01.10 09:01
|buy
|790
|0.10
|1.7659
|1.7619
|0.0000
|2438
|2006.01.10 11:14
|modify
|790
|0.10
|1.7659
|1.7659
|0.0000
|2439
|2006.01.10 14:00
|s/l
|790
|0.10
|1.7659
|1.7659
|0.0000
|0.00
|14024.00
|2440
|2006.01.10 18:00
|expiration
|791
|0.10
|1.7614
|1.7654
|0.0000
|2441
|2006.01.11 09:00
|buy stop
|792
|0.10
|1.7630
|1.7594
|0.0000
|2442
|2006.01.11 09:00
|sell stop
|793
|0.10
|1.7594
|1.7630
|0.0000
|2443
|2006.01.11 09:40
|sell
|793
|0.10
|1.7594
|1.7630
|0.0000
|2444
|2006.01.11 10:34
|modify
|793
|0.10
|1.7594
|1.7594
|0.0000
|2445
|2006.01.11 15:25
|s/l
|793
|0.10
|1.7594
|1.7594
|0.0000
|0.00
|14024.00
|2446
|2006.01.11 17:48
|buy
|792
|0.10
|1.7630
|1.7594
|0.0000
|2447
|2006.01.11 19:01
|close
|792
|0.10
|1.7655
|1.7594
|0.0000
|25.00
|14049.00
|2448
|2006.01.12 09:00
|buy stop
|794
|0.10
|1.7681
|1.7647
|0.0000
|2449
|2006.01.12 09:00
|sell stop
|795
|0.10
|1.7647
|1.7681
|0.0000
|2450
|2006.01.12 09:07
|buy
|794
|0.10
|1.7681
|1.7647
|0.0000
|2451
|2006.01.12 11:22
|modify
|794
|0.10
|1.7681
|1.7681
|0.0000
|2452
|2006.01.12 12:28
|s/l
|794
|0.10
|1.7681
|1.7681
|0.0000
|0.00
|14049.00
|2453
|2006.01.12 15:01
|sell
|795
|0.10
|1.7647
|1.7681
|0.0000
|2454
|2006.01.12 16:02
|modify
|795
|0.10
|1.7647
|1.7647
|0.0000
|2455
|2006.01.12 19:01
|close
|795
|0.10
|1.7612
|1.7647
|0.0000
|35.00
|14084.00
|2456
|2006.01.13 09:00
|buy stop
|796
|0.10
|1.7680
|1.7640
|0.0000
|2457
|2006.01.13 09:00
|sell stop
|797
|0.10
|1.7620
|1.7660
|0.0000
|2458
|2006.01.13 09:00
|buy
|796
|0.10
|1.7680
|1.7640
|0.0000
|2459
|2006.01.13 14:40
|modify
|796
|0.10
|1.7680
|1.7680
|0.0000
|2460
|2006.01.13 17:11
|s/l
|796
|0.10
|1.7680
|1.7680
|0.0000
|0.00
|14084.00
|2461
|2006.01.13 18:00
|expiration
|797
|0.10
|1.7620
|1.7660
|0.0000
|2462
|2006.01.16 09:00
|buy stop
|798
|0.10
|1.7771
|1.7735
|0.0000
|2463
|2006.01.16 09:00
|sell stop
|799
|0.10
|1.7735
|1.7771
|0.0000
|2464
|2006.01.16 09:42
|sell
|799
|0.10
|1.7735
|1.7771
|0.0000
|2465
|2006.01.16 12:18
|modify
|799
|0.10
|1.7735
|1.7735
|0.0000
|2466
|2006.01.16 18:00
|expiration
|798
|0.10
|1.7771
|1.7735
|0.0000
|2467
|2006.01.16 19:01
|close
|799
|0.10
|1.7673
|1.7735
|0.0000
|62.00
|14146.00
|2468
|2006.01.17 09:01
|buy stop
|800
|0.10
|1.7705
|1.7665
|0.0000
|2469
|2006.01.17 09:01
|sell stop
|801
|0.10
|1.7652
|1.7692
|0.0000
|2470
|2006.01.17 10:30
|sell
|801
|0.10
|1.7652
|1.7692
|0.0000
|2471
|2006.01.17 10:43
|modify
|801
|0.10
|1.7652
|1.7652
|0.0000
|2472
|2006.01.17 18:01
|expiration
|800
|0.10
|1.7705
|1.7665
|0.0000
|2473
|2006.01.17 19:01
|close
|801
|0.10
|1.7625
|1.7652
|0.0000
|27.00
|14173.00
|2474
|2006.01.18 09:00
|buy stop
|802
|0.10
|1.7664
|1.7624
|0.0000
|2475
|2006.01.18 09:00
|sell stop
|803
|0.10
|1.7613
|1.7653
|0.0000
|2476
|2006.01.18 09:00
|buy
|802
|0.10
|1.7664
|1.7624
|0.0000
|2477
|2006.01.18 16:59
|s/l
|802
|0.10
|1.7624
|1.7624
|0.0000
|-40.00
|14133.00
|2478
|2006.01.18 17:44
|sell
|803
|0.10
|1.7613
|1.7653
|0.0000
|2479
|2006.01.18 19:01
|close
|803
|0.10
|1.7608
|1.7653
|0.0000
|5.00
|14138.00
|2480
|2006.01.19 09:00
|buy stop
|804
|0.10
|1.7629
|1.7589
|0.0000
|2481
|2006.01.19 09:00
|sell stop
|805
|0.10
|1.7557
|1.7597
|0.0000
|2482
|2006.01.19 09:05
|sell
|805
|0.10
|1.7557
|1.7597
|0.0000
|2483
|2006.01.19 16:33
|s/l
|805
|0.10
|1.7597
|1.7597
|0.0000
|-40.00
|14098.00
|2484
|2006.01.19 16:41
|buy
|804
|0.10
|1.7629
|1.7589
|0.0000
|2485
|2006.01.19 19:03
|close
|804
|0.10
|1.7609
|1.7589
|0.0000
|-20.00
|14078.00
|2486
|2006.01.20 09:00
|buy stop
|806
|0.10
|1.7591
|1.7556
|0.0000
|2487
|2006.01.20 09:00
|sell stop
|807
|0.10
|1.7556
|1.7591
|0.0000
|2488
|2006.01.20 09:03
|sell
|807
|0.10
|1.7556
|1.7591
|0.0000
|2489
|2006.01.20 10:30
|s/l
|807
|0.10
|1.7591
|1.7591
|0.0000
|-35.00
|14043.00
|2490
|2006.01.20 10:30
|buy
|806
|0.10
|1.7591
|1.7556
|0.0000
|2491
|2006.01.20 14:54
|modify
|806
|0.10
|1.7591
|1.7591
|0.0000
|2492
|2006.01.20 19:01
|close
|806
|0.10
|1.7645
|1.7591
|0.0000
|54.00
|14097.00
|2493
|2006.01.23 09:00
|buy stop
|808
|0.10
|1.7825
|1.7785
|0.0000
|2494
|2006.01.23 09:00
|sell stop
|809
|0.10
|1.7757
|1.7797
|0.0000
|2495
|2006.01.23 09:59
|sell
|809
|0.10
|1.7757
|1.7797
|0.0000
|2496
|2006.01.23 10:36
|s/l
|809
|0.10
|1.7797
|1.7797
|0.0000
|-40.00
|14057.00
|2497
|2006.01.23 11:48
|buy
|808
|0.10
|1.7825
|1.7785
|0.0000
|2498
|2006.01.23 13:51
|modify
|808
|0.10
|1.7825
|1.7825
|0.0000
|2499
|2006.01.23 19:01
|close
|808
|0.10
|1.7862
|1.7825
|0.0000
|37.00
|14094.00
|2500
|2006.01.24 09:00
|buy stop
|810
|0.10
|1.7863
|1.7837
|0.0000
|2501
|2006.01.24 09:00
|sell stop
|811
|0.10
|1.7837
|1.7863
|0.0000
|2502
|2006.01.24 09:12
|sell
|811
|0.10
|1.7837
|1.7863
|0.0000
|2503
|2006.01.24 13:39
|s/l
|811
|0.10
|1.7863
|1.7863
|0.0000
|-26.00
|14068.00
|2504
|2006.01.24 13:39
|buy
|810
|0.10
|1.7863
|1.7837
|0.0000
|2505
|2006.01.24 19:01
|close
|810
|0.10
|1.7889
|1.7837
|0.0000
|26.00
|14094.00
|2506
|2006.01.25 09:00
|buy stop
|812
|0.10
|1.7852
|1.7817
|0.0000
|2507
|2006.01.25 09:00
|sell stop
|813
|0.10
|1.7817
|1.7852
|0.0000
|2508
|2006.01.25 09:31
|buy
|812
|0.10
|1.7852
|1.7817
|0.0000
|2509
|2006.01.25 10:31
|modify
|812
|0.10
|1.7852
|1.7852
|0.0000
|2510
|2006.01.25 18:00
|expiration
|813
|0.10
|1.7817
|1.7852
|0.0000
|2511
|2006.01.25 19:01
|close
|812
|0.10
|1.7878
|1.7852
|0.0000
|26.00
|14120.00
|2512
|2006.01.26 09:00
|buy stop
|814
|0.10
|1.7882
|1.7842
|0.0000
|2513
|2006.01.26 09:00
|sell stop
|815
|0.10
|1.7841
|1.7881
|0.0000
|2514
|2006.01.26 09:10
|buy
|814
|0.10
|1.7882
|1.7842
|0.0000
|2515
|2006.01.26 11:40
|s/l
|814
|0.10
|1.7842
|1.7842
|0.0000
|-40.00
|14080.00
|2516
|2006.01.26 11:40
|sell
|815
|0.10
|1.7841
|1.7881
|0.0000
|2517
|2006.01.26 15:06
|s/l
|815
|0.10
|1.7881
|1.7881
|0.0000
|-40.00
|14040.00
|2518
|2006.01.27 09:00
|buy stop
|816
|0.10
|1.7807
|1.7771
|0.0000
|2519
|2006.01.27 09:00
|sell stop
|817
|0.10
|1.7771
|1.7807
|0.0000
|2520
|2006.01.27 10:04
|buy
|816
|0.10
|1.7807
|1.7771
|0.0000
|2521
|2006.01.27 12:03
|s/l
|816
|0.10
|1.7771
|1.7771
|0.0000
|-36.00
|14004.00
|2522
|2006.01.27 12:03
|sell
|817
|0.10
|1.7771
|1.7807
|0.0000
|2523
|2006.01.27 14:30
|s/l
|817
|0.10
|1.7807
|1.7807
|0.0000
|-36.00
|13968.00
|2524
|2006.01.30 09:00
|buy stop
|818
|0.10
|1.7692
|1.7656
|0.0000
|2525
|2006.01.30 09:00
|sell stop
|819
|0.10
|1.7656
|1.7692
|0.0000
|2526
|2006.01.30 09:27
|sell
|819
|0.10
|1.7656
|1.7692
|0.0000
|2527
|2006.01.30 14:42
|s/l
|819
|0.10
|1.7692
|1.7692
|0.0000
|-36.00
|13932.00
|2528
|2006.01.30 14:42
|buy
|818
|0.10
|1.7692
|1.7656
|0.0000
|2529
|2006.01.30 19:02
|close
|818
|0.10
|1.7678
|1.7656
|0.0000
|-14.00
|13918.00
|2530
|2006.01.31 09:00
|buy stop
|820
|0.10
|1.7728
|1.7688
|0.0000
|2531
|2006.01.31 09:00
|sell stop
|821
|0.10
|1.7678
|1.7718
|0.0000
|2532
|2006.01.31 09:03
|buy
|820
|0.10
|1.7728
|1.7688
|0.0000
|2533
|2006.01.31 14:22
|s/l
|820
|0.10
|1.7688
|1.7688
|0.0000
|-40.00
|13878.00
|2534
|2006.01.31 18:00
|expiration
|821
|0.10
|1.7678
|1.7718
|0.0000
|2535
|2006.02.01 09:00
|buy stop
|822
|0.10
|1.7815
|1.7777
|0.0000
|2536
|2006.02.01 09:00
|sell stop
|823
|0.10
|1.7777
|1.7815
|0.0000
|2537
|2006.02.01 09:43
|buy
|822
|0.10
|1.7815
|1.7777
|0.0000
|2538
|2006.02.01 10:25
|s/l
|822
|0.10
|1.7777
|1.7777
|0.0000
|-38.00
|13840.00
|2539
|2006.02.01 10:25
|sell
|823
|0.10
|1.7777
|1.7815
|0.0000
|2540
|2006.02.01 14:44
|modify
|823
|0.10
|1.7777
|1.7777
|0.0000
|2541
|2006.02.01 15:51
|s/l
|823
|0.10
|1.7777
|1.7777
|0.0000
|0.00
|13840.00
|2542
|2006.02.02 09:00
|buy stop
|824
|0.10
|1.7760
|1.7722
|0.0000
|2543
|2006.02.02 09:00
|sell stop
|825
|0.10
|1.7722
|1.7760
|0.0000
|2544
|2006.02.02 09:59
|sell
|825
|0.10
|1.7722
|1.7760
|0.0000
|2545
|2006.02.02 12:06
|s/l
|825
|0.10
|1.7760
|1.7760
|0.0000
|-38.00
|13802.00
|2546
|2006.02.02 12:06
|buy
|824
|0.10
|1.7760
|1.7722
|0.0000
|2547
|2006.02.02 16:47
|modify
|824
|0.10
|1.7760
|1.7760
|0.0000
|2548
|2006.02.02 19:01
|close
|824
|0.10
|1.7799
|1.7760
|0.0000
|39.00
|13841.00
|2549
|2006.02.03 09:00
|buy stop
|826
|0.10
|1.7795
|1.7759
|0.0000
|2550
|2006.02.03 09:00
|sell stop
|827
|0.10
|1.7759
|1.7795
|0.0000
|2551
|2006.02.03 10:46
|sell
|827
|0.10
|1.7759
|1.7795
|0.0000
|2552
|2006.02.03 14:30
|s/l
|827
|0.10
|1.7795
|1.7795
|0.0000
|-36.00
|13805.00
|2553
|2006.02.03 14:30
|buy
|826
|0.10
|1.7795
|1.7759
|0.0000
|2554
|2006.02.03 14:31
|s/l
|826
|0.10
|1.7759
|1.7759
|0.0000
|-36.00
|13769.00
|2555
|2006.02.06 09:00
|buy stop
|828
|0.10
|1.7612
|1.7572
|0.0000
|2556
|2006.02.06 09:00
|sell stop
|829
|0.10
|1.7548
|1.7588
|0.0000
|2557
|2006.02.06 10:04
|sell
|829
|0.10
|1.7548
|1.7588
|0.0000
|2558
|2006.02.06 15:00
|modify
|829
|0.10
|1.7548
|1.7548
|0.0000
|2559
|2006.02.06 18:00
|expiration
|828
|0.10
|1.7612
|1.7572
|0.0000
|2560
|2006.02.06 19:01
|close
|829
|0.10
|1.7457
|1.7548
|0.0000
|91.00
|13860.00
|2561
|2006.02.07 09:00
|buy stop
|830
|0.10
|1.7511
|1.7471
|0.0000
|2562
|2006.02.07 09:00
|sell stop
|831
|0.10
|1.7467
|1.7507
|0.0000
|2563
|2006.02.07 10:37
|buy
|830
|0.10
|1.7511
|1.7471
|0.0000
|2564
|2006.02.07 13:04
|s/l
|830
|0.10
|1.7471
|1.7471
|0.0000
|-40.00
|13820.00
|2565
|2006.02.07 13:05
|sell
|831
|0.10
|1.7467
|1.7507
|0.0000
|2566
|2006.02.07 16:14
|modify
|831
|0.10
|1.7467
|1.7467
|0.0000
|2567
|2006.02.07 19:01
|close
|831
|0.10
|1.7454
|1.7467
|0.0000
|13.00
|13833.00
|2568
|2006.02.08 09:00
|buy stop
|832
|0.10
|1.7449
|1.7419
|0.0000
|2569
|2006.02.08 09:00
|sell stop
|833
|0.10
|1.7419
|1.7449
|0.0000
|2570
|2006.02.08 09:45
|sell
|833
|0.10
|1.7419
|1.7449
|0.0000
|2571
|2006.02.08 18:00
|expiration
|832
|0.10
|1.7449
|1.7419
|0.0000
|2572
|2006.02.08 19:01
|close
|833
|0.10
|1.7406
|1.7449
|0.0000
|13.00
|13846.00
|2573
|2006.02.09 09:00
|buy stop
|834
|0.10
|1.7466
|1.7426
|0.0000
|2574
|2006.02.09 09:00
|sell stop
|835
|0.10
|1.7424
|1.7464
|0.0000
|2575
|2006.02.09 09:00
|sell
|835
|0.10
|1.7424
|1.7464
|0.0000
|2576
|2006.02.09 10:44
|modify
|835
|0.10
|1.7424
|1.7424
|0.0000
|2577
|2006.02.09 12:49
|s/l
|835
|0.10
|1.7424
|1.7424
|0.0000
|0.00
|13846.00
|2578
|2006.02.09 18:00
|expiration
|834
|0.10
|1.7466
|1.7426
|0.0000
|2579
|2006.02.10 09:00
|buy stop
|836
|0.10
|1.7478
|1.7438
|0.0000
|2580
|2006.02.10 09:00
|sell stop
|837
|0.10
|1.7437
|1.7477
|0.0000
|2581
|2006.02.10 09:29
|sell
|837
|0.10
|1.7437
|1.7477
|0.0000
|2582
|2006.02.10 11:35
|s/l
|837
|0.10
|1.7477
|1.7477
|0.0000
|-40.00
|13806.00
|2583
|2006.02.10 11:35
|buy
|836
|0.10
|1.7478
|1.7438
|0.0000
|2584
|2006.02.10 14:36
|modify
|836
|0.10
|1.7478
|1.7478
|0.0000
|2585
|2006.02.10 16:34
|s/l
|836
|0.10
|1.7478
|1.7478
|0.0000
|0.00
|13806.00
|2586
|2006.02.13 09:00
|buy stop
|838
|0.10
|1.7442
|1.7410
|0.0000
|2587
|2006.02.13 09:00
|sell stop
|839
|0.10
|1.7410
|1.7442
|0.0000
|2588
|2006.02.13 09:05
|sell
|839
|0.10
|1.7410
|1.7442
|0.0000
|2589
|2006.02.13 14:25
|modify
|839
|0.10
|1.7410
|1.7410
|0.0000
|2590
|2006.02.13 15:52
|s/l
|839
|0.10
|1.7410
|1.7410
|0.0000
|0.00
|13806.00
|2591
|2006.02.13 17:53
|buy
|838
|0.10
|1.7442
|1.7410
|0.0000
|2592
|2006.02.13 19:01
|close
|838
|0.10
|1.7422
|1.7410
|0.0000
|-20.00
|13786.00
|2593
|2006.02.14 09:00
|buy stop
|840
|0.10
|1.7444
|1.7408
|0.0000
|2594
|2006.02.14 09:00
|sell stop
|841
|0.10
|1.7408
|1.7444
|0.0000
|2595
|2006.02.14 10:30
|sell
|841
|0.10
|1.7408
|1.7444
|0.0000
|2596
|2006.02.14 11:35
|modify
|841
|0.10
|1.7408
|1.7408
|0.0000
|2597
|2006.02.14 18:00
|expiration
|840
|0.10
|1.7444
|1.7408
|0.0000
|2598
|2006.02.14 19:01
|close
|841
|0.10
|1.7343
|1.7408
|0.0000
|65.00
|13851.00
|2599
|2006.02.15 09:00
|buy stop
|842
|0.10
|1.7357
|1.7330
|0.0000
|2600
|2006.02.15 09:00
|sell stop
|843
|0.10
|1.7330
|1.7357
|0.0000
|2601
|2006.02.15 09:44
|buy
|842
|0.10
|1.7357
|1.7330
|0.0000
|2602
|2006.02.15 12:16
|modify
|842
|0.10
|1.7357
|1.7357
|0.0000
|2603
|2006.02.15 18:00
|expiration
|843
|0.10
|1.7330
|1.7357
|0.0000
|2604
|2006.02.15 19:01
|close
|842
|0.10
|1.7393
|1.7357
|0.0000
|36.00
|13887.00
|2605
|2006.02.16 09:00
|buy stop
|844
|0.10
|1.7401
|1.7375
|0.0000
|2606
|2006.02.16 09:00
|sell stop
|845
|0.10
|1.7375
|1.7401
|0.0000
|2607
|2006.02.16 09:13
|sell
|845
|0.10
|1.7375
|1.7401
|0.0000
|2608
|2006.02.16 10:34
|modify
|845
|0.10
|1.7375
|1.7375
|0.0000
|2609
|2006.02.16 18:00
|expiration
|844
|0.10
|1.7401
|1.7375
|0.0000
|2610
|2006.02.16 19:01
|close
|845
|0.10
|1.7355
|1.7375
|0.0000
|20.00
|13907.00
|2611
|2006.02.17 09:00
|buy stop
|846
|0.10
|1.7371
|1.7345
|0.0000
|2612
|2006.02.17 09:00
|sell stop
|847
|0.10
|1.7345
|1.7371
|0.0000
|2613
|2006.02.17 10:07
|sell
|847
|0.10
|1.7345
|1.7371
|0.0000
|2614
|2006.02.17 11:06
|s/l
|847
|0.10
|1.7371
|1.7371
|0.0000
|-26.00
|13881.00
|2615
|2006.02.17 11:06
|buy
|846
|0.10
|1.7371
|1.7345
|0.0000
|2616
|2006.02.17 13:06
|s/l
|846
|0.10
|1.7345
|1.7345
|0.0000
|-26.00
|13855.00
|2617
|2006.02.20 09:00
|buy stop
|848
|0.10
|1.7466
|1.7428
|0.0000
|2618
|2006.02.20 09:00
|sell stop
|849
|0.10
|1.7428
|1.7466
|0.0000
|2619
|2006.02.20 09:20
|sell
|849
|0.10
|1.7428
|1.7466
|0.0000
|2620
|2006.02.20 18:00
|expiration
|848
|0.10
|1.7466
|1.7428
|0.0000
|2621
|2006.02.20 19:01
|close
|849
|0.10
|1.7454
|1.7466
|0.0000
|-26.00
|13829.00
|2622
|2006.02.21 09:00
|buy stop
|850
|0.10
|1.7444
|1.7415
|0.0000
|2623
|2006.02.21 09:00
|sell stop
|851
|0.10
|1.7415
|1.7444
|0.0000
|2624
|2006.02.21 11:31
|buy
|850
|0.10
|1.7444
|1.7415
|0.0000
|2625
|2006.02.21 16:40
|s/l
|850
|0.10
|1.7415
|1.7415
|0.0000
|-29.00
|13800.00
|2626
|2006.02.21 16:40
|sell
|851
|0.10
|1.7415
|1.7444
|0.0000
|2627
|2006.02.21 17:55
|s/l
|851
|0.10
|1.7444
|1.7444
|0.0000
|-29.00
|13771.00
|2628
|2006.02.22 09:00
|buy stop
|852
|0.10
|1.7462
|1.7433
|0.0000
|2629
|2006.02.22 09:00
|sell stop
|853
|0.10
|1.7433
|1.7462
|0.0000
|2630
|2006.02.22 09:51
|sell
|853
|0.10
|1.7433
|1.7462
|0.0000
|2631
|2006.02.22 11:33
|modify
|853
|0.10
|1.7433
|1.7433
|0.0000
|2632
|2006.02.22 18:00
|expiration
|852
|0.10
|1.7462
|1.7433
|0.0000
|2633
|2006.02.22 18:14
|s/l
|853
|0.10
|1.7433
|1.7433
|0.0000
|0.00
|13771.00
|2634
|2006.02.23 09:00
|buy stop
|854
|0.10
|1.7467
|1.7434
|0.0000
|2635
|2006.02.23 09:00
|sell stop
|855
|0.10
|1.7434
|1.7467
|0.0000
|2636
|2006.02.23 09:05
|buy
|854
|0.10
|1.7467
|1.7434
|0.0000
|2637
|2006.02.23 11:16
|modify
|854
|0.10
|1.7467
|1.7467
|0.0000
|2638
|2006.02.23 18:00
|expiration
|855
|0.10
|1.7434
|1.7467
|0.0000
|2639
|2006.02.23 19:01
|close
|854
|0.10
|1.7527
|1.7467
|0.0000
|60.00
|13831.00
|2640
|2006.02.24 09:00
|buy stop
|856
|0.10
|1.7539
|1.7508
|0.0000
|2641
|2006.02.24 09:00
|sell stop
|857
|0.10
|1.7508
|1.7539
|0.0000
|2642
|2006.02.24 09:13
|sell
|857
|0.10
|1.7508
|1.7539
|0.0000
|2643
|2006.02.24 16:23
|modify
|857
|0.10
|1.7508
|1.7508
|0.0000
|2644
|2006.02.24 18:00
|expiration
|856
|0.10
|1.7539
|1.7508
|0.0000
|2645
|2006.02.24 19:01
|close
|857
|0.10
|1.7437
|1.7508
|0.0000
|71.00
|13902.00
|2646
|2006.02.27 09:00
|buy stop
|858
|0.10
|1.7434
|1.7400
|0.0000
|2647
|2006.02.27 09:00
|sell stop
|859
|0.10
|1.7400
|1.7434
|0.0000
|2648
|2006.02.27 09:10
|sell
|859
|0.10
|1.7400
|1.7434
|0.0000
|2649
|2006.02.27 18:00
|expiration
|858
|0.10
|1.7434
|1.7400
|0.0000
|2650
|2006.02.27 19:01
|close
|859
|0.10
|1.7387
|1.7434
|0.0000
|13.00
|13915.00
|2651
|2006.02.28 09:00
|buy stop
|860
|0.10
|1.7398
|1.7371
|0.0000
|2652
|2006.02.28 09:00
|sell stop
|861
|0.10
|1.7371
|1.7398
|0.0000
|2653
|2006.02.28 09:19
|buy
|860
|0.10
|1.7398
|1.7371
|0.0000
|2654
|2006.02.28 11:11
|modify
|860
|0.10
|1.7398
|1.7398
|0.0000
|2655
|2006.02.28 18:00
|expiration
|861
|0.10
|1.7371
|1.7398
|0.0000
|2656
|2006.02.28 19:02
|close
|860
|0.10
|1.7532
|1.7398
|0.0000
|134.00
|14049.00
|2657
|2006.03.01 09:00
|buy stop
|862
|0.10
|1.7553
|1.7528
|0.0000
|2658
|2006.03.01 09:00
|sell stop
|863
|0.10
|1.7528
|1.7553
|0.0000
|2659
|2006.03.01 09:18
|sell
|863
|0.10
|1.7528
|1.7553
|0.0000
|2660
|2006.03.01 10:47
|s/l
|863
|0.10
|1.7553
|1.7553
|0.0000
|-25.00
|14024.00
|2661
|2006.03.01 10:47
|buy
|862
|0.10
|1.7553
|1.7528
|0.0000
|2662
|2006.03.01 15:24
|modify
|862
|0.10
|1.7553
|1.7553
|0.0000
|2663
|2006.03.01 16:06
|s/l
|862
|0.10
|1.7553
|1.7553
|0.0000
|0.00
|14024.00
|2664
|2006.03.02 09:00
|sell stop
|864
|0.10
|1.7491
|1.7516
|0.0000
|2665
|2006.03.02 09:15
|buy stop
|865
|0.10
|1.7516
|1.7491
|0.0000
|2666
|2006.03.02 09:38
|sell
|864
|0.10
|1.7491
|1.7516
|0.0000
|2667
|2006.03.02 14:00
|modify
|864
|0.10
|1.7491
|1.7491
|0.0000
|2668
|2006.03.02 16:10
|s/l
|864
|0.10
|1.7491
|1.7491
|0.0000
|0.00
|14024.00
|2669
|2006.03.02 18:15
|expiration
|865
|0.10
|1.7516
|1.7491
|0.0000
|2670
|2006.03.03 09:01
|buy stop
|866
|0.10
|1.7532
|1.7503
|0.0000
|2671
|2006.03.03 09:01
|sell stop
|867
|0.10
|1.7503
|1.7532
|0.0000
|2672
|2006.03.03 10:30
|buy
|866
|0.10
|1.7532
|1.7503
|0.0000
|2673
|2006.03.03 14:24
|modify
|866
|0.10
|1.7532
|1.7532
|0.0000
|2674
|2006.03.03 16:05
|s/l
|866
|0.10
|1.7532
|1.7532
|0.0000
|0.00
|14024.00
|2675
|2006.03.03 18:01
|expiration
|867
|0.10
|1.7503
|1.7532
|0.0000
|2676
|2006.03.06 09:00
|buy stop
|868
|0.10
|1.7628
|1.7588
|0.0000
|2677
|2006.03.06 09:00
|sell stop
|869
|0.10
|1.7573
|1.7613
|0.0000
|2678
|2006.03.06 09:53
|sell
|869
|0.10
|1.7573
|1.7613
|0.0000
|2679
|2006.03.06 13:35
|modify
|869
|0.10
|1.7573
|1.7573
|0.0000
|2680
|2006.03.06 18:00
|expiration
|868
|0.10
|1.7628
|1.7588
|0.0000
|2681
|2006.03.06 19:01
|close
|869
|0.10
|1.7481
|1.7573
|0.0000
|92.00
|14116.00
|2682
|2006.03.07 09:00
|buy stop
|870
|0.10
|1.7468
|1.7428
|0.0000
|2683
|2006.03.07 09:00
|sell stop
|871
|0.10
|1.7428
|1.7468
|0.0000
|2684
|2006.03.07 09:27
|sell
|871
|0.10
|1.7428
|1.7468
|0.0000
|2685
|2006.03.07 10:30
|modify
|871
|0.10
|1.7428
|1.7428
|0.0000
|2686
|2006.03.07 18:00
|expiration
|870
|0.10
|1.7468
|1.7428
|0.0000
|2687
|2006.03.07 19:01
|close
|871
|0.10
|1.7369
|1.7428
|0.0000
|59.00
|14175.00
|2688
|2006.03.08 09:00
|buy stop
|872
|0.10
|1.7418
|1.7378
|0.0000
|2689
|2006.03.08 09:00
|sell stop
|873
|0.10
|1.7358
|1.7398
|0.0000
|2690
|2006.03.08 09:00
|buy
|872
|0.10
|1.7418
|1.7378
|0.0000
|2691
|2006.03.08 09:43
|s/l
|872
|0.10
|1.7378
|1.7378
|0.0000
|-40.00
|14135.00
|2692
|2006.03.08 14:55
|sell
|873
|0.10
|1.7358
|1.7398
|0.0000
|2693
|2006.03.08 19:01
|close
|873
|0.10
|1.7370
|1.7398
|0.0000
|-12.00
|14123.00
|2694
|2006.03.09 09:00
|buy stop
|874
|0.10
|1.7383
|1.7354
|0.0000
|2695
|2006.03.09 09:00
|sell stop
|875
|0.10
|1.7354
|1.7383
|0.0000
|2696
|2006.03.09 10:30
|buy
|874
|0.10
|1.7383
|1.7354
|0.0000
|2697
|2006.03.09 18:00
|expiration
|875
|0.10
|1.7354
|1.7383
|0.0000
|2698
|2006.03.09 18:56
|s/l
|874
|0.10
|1.7354
|1.7354
|0.0000
|-29.00
|14094.00
|2699
|2006.03.10 09:00
|buy stop
|876
|0.10
|1.7379
|1.7349
|0.0000
|2700
|2006.03.10 09:00
|sell stop
|877
|0.10
|1.7349
|1.7379
|0.0000
|2701
|2006.03.10 09:52
|buy
|876
|0.10
|1.7379
|1.7349
|0.0000
|2702
|2006.03.10 14:30
|s/l
|876
|0.10
|1.7349
|1.7349
|0.0000
|-30.00
|14064.00
|2703
|2006.03.10 14:30
|sell
|877
|0.10
|1.7349
|1.7379
|0.0000
|2704
|2006.03.10 14:46
|modify
|877
|0.10
|1.7349
|1.7349
|0.0000
|2705
|2006.03.10 19:01
|close
|877
|0.10
|1.7257
|1.7349
|0.0000
|92.00
|14156.00
|2706
|2006.03.13 09:00
|buy stop
|878
|0.10
|1.7302
|1.7264
|0.0000
|2707
|2006.03.13 09:00
|sell stop
|879
|0.10
|1.7264
|1.7302
|0.0000
|2708
|2006.03.13 09:26
|sell
|879
|0.10
|1.7264
|1.7302
|0.0000
|2709
|2006.03.13 16:26
|s/l
|879
|0.10
|1.7302
|1.7302
|0.0000
|-38.00
|14118.00
|2710
|2006.03.13 16:26
|buy
|878
|0.10
|1.7302
|1.7264
|0.0000
|2711
|2006.03.13 19:02
|close
|878
|0.10
|1.7297
|1.7264
|0.0000
|-5.00
|14113.00
|2712
|2006.03.14 09:00
|buy stop
|880
|0.10
|1.7364
|1.7334
|0.0000
|2713
|2006.03.14 09:00
|sell stop
|881
|0.10
|1.7334
|1.7364
|0.0000
|2714
|2006.03.14 10:22
|buy
|880
|0.10
|1.7364
|1.7334
|0.0000
|2715
|2006.03.14 15:53
|modify
|880
|0.10
|1.7364
|1.7364
|0.0000
|2716
|2006.03.14 18:00
|expiration
|881
|0.10
|1.7334
|1.7364
|0.0000
|2717
|2006.03.14 19:01
|close
|880
|0.10
|1.7464
|1.7364
|0.0000
|100.00
|14213.00
|2718
|2006.03.15 09:00
|buy stop
|882
|0.10
|1.7472
|1.7447
|0.0000
|2719
|2006.03.15 09:00
|sell stop
|883
|0.10
|1.7447
|1.7472
|0.0000
|2720
|2006.03.15 09:31
|buy
|882
|0.10
|1.7472
|1.7447
|0.0000
|2721
|2006.03.15 10:30
|s/l
|882
|0.10
|1.7447
|1.7447
|0.0000
|-25.00
|14188.00
|2722
|2006.03.15 10:30
|sell
|883
|0.10
|1.7447
|1.7472
|0.0000
|2723
|2006.03.15 15:11
|s/l
|883
|0.10
|1.7472
|1.7472
|0.0000
|-25.00
|14163.00
|2724
|2006.03.16 09:00
|buy stop
|884
|0.10
|1.7483
|1.7443
|0.0000
|2725
|2006.03.16 09:00
|sell stop
|885
|0.10
|1.7435
|1.7475
|0.0000
|2726
|2006.03.16 09:02
|buy
|884
|0.10
|1.7483
|1.7443
|0.0000
|2727
|2006.03.16 14:41
|modify
|884
|0.10
|1.7483
|1.7483
|0.0000
|2728
|2006.03.16 18:00
|expiration
|885
|0.10
|1.7435
|1.7475
|0.0000
|2729
|2006.03.16 19:01
|close
|884
|0.10
|1.7571
|1.7483
|0.0000
|88.00
|14251.00
|2730
|2006.03.17 09:00
|buy stop
|886
|0.10
|1.7560
|1.7524
|0.0000
|2731
|2006.03.17 09:00
|sell stop
|887
|0.10
|1.7524
|1.7560
|0.0000
|2732
|2006.03.17 10:36
|buy
|886
|0.10
|1.7560
|1.7524
|0.0000
|2733
|2006.03.17 13:37
|s/l
|886
|0.10
|1.7524
|1.7524
|0.0000
|-36.00
|14215.00
|2734
|2006.03.17 13:37
|sell
|887
|0.10
|1.7524
|1.7560
|0.0000
|2735
|2006.03.17 14:28
|s/l
|887
|0.10
|1.7560
|1.7560
|0.0000
|-36.00
|14179.00
|2736
|2006.03.20 09:00
|buy stop
|888
|0.10
|1.7590
|1.7550
|0.0000
|2737
|2006.03.20 09:00
|sell stop
|889
|0.10
|1.7534
|1.7574
|0.0000
|2738
|2006.03.20 12:53
|sell
|889
|0.10
|1.7534
|1.7574
|0.0000
|2739
|2006.03.20 18:00
|expiration
|888
|0.10
|1.7590
|1.7550
|0.0000
|2740
|2006.03.20 19:01
|close
|889
|0.10
|1.7542
|1.7574
|0.0000
|-8.00
|14171.00
|2741
|2006.03.21 09:00
|buy stop
|890
|0.10
|1.7549
|1.7509
|0.0000
|2742
|2006.03.21 09:00
|sell stop
|891
|0.10
|1.7501
|1.7541
|0.0000
|2743
|2006.03.21 09:15
|sell
|891
|0.10
|1.7501
|1.7541
|0.0000
|2744
|2006.03.21 17:43
|modify
|891
|0.10
|1.7501
|1.7501
|0.0000
|2745
|2006.03.21 18:00
|expiration
|890
|0.10
|1.7549
|1.7509
|0.0000
|2746
|2006.03.21 19:01
|close
|891
|0.10
|1.7470
|1.7501
|0.0000
|31.00
|14202.00
|2747
|2006.03.22 09:00
|buy stop
|892
|0.10
|1.7513
|1.7473
|0.0000
|2748
|2006.03.22 09:00
|sell stop
|893
|0.10
|1.7466
|1.7506
|0.0000
|2749
|2006.03.22 11:18
|sell
|893
|0.10
|1.7466
|1.7506
|0.0000
|2750
|2006.03.22 18:02
|expiration
|892
|0.10
|1.7513
|1.7473
|0.0000
|2751
|2006.03.22 19:01
|close
|893
|0.10
|1.7473
|1.7506
|0.0000
|-7.00
|14195.00
|2752
|2006.03.23 09:00
|buy stop
|894
|0.10
|1.7456
|1.7419
|0.0000
|2753
|2006.03.23 09:00
|sell stop
|895
|0.10
|1.7419
|1.7456
|0.0000
|2754
|2006.03.23 12:14
|sell
|895
|0.10
|1.7419
|1.7456
|0.0000
|2755
|2006.03.23 16:20
|modify
|895
|0.10
|1.7419
|1.7419
|0.0000
|2756
|2006.03.23 18:00
|expiration
|894
|0.10
|1.7456
|1.7419
|0.0000
|2757
|2006.03.23 19:01
|close
|895
|0.10
|1.7358
|1.7419
|0.0000
|61.00
|14256.00
|2758
|2006.03.24 09:00
|buy stop
|896
|0.10
|1.7359
|1.7319
|0.0000
|2759
|2006.03.24 09:00
|sell stop
|897
|0.10
|1.7305
|1.7345
|0.0000
|2760
|2006.03.24 15:05
|buy
|896
|0.10
|1.7359
|1.7319
|0.0000
|2761
|2006.03.24 16:01
|modify
|896
|0.10
|1.7359
|1.7359
|0.0000
|2762
|2006.03.24 18:00
|expiration
|897
|0.10
|1.7305
|1.7345
|0.0000
|2763
|2006.03.24 19:01
|close
|896
|0.10
|1.7424
|1.7359
|0.0000
|65.00
|14321.00
|2764
|2006.03.27 09:00
|buy stop
|898
|0.10
|1.7477
|1.7451
|0.0000
|2765
|2006.03.27 09:00
|sell stop
|899
|0.10
|1.7451
|1.7477
|0.0000
|2766
|2006.03.27 10:14
|buy
|898
|0.10
|1.7477
|1.7451
|0.0000
|2767
|2006.03.27 18:00
|expiration
|899
|0.10
|1.7451
|1.7477
|0.0000
|2768
|2006.03.27 19:01
|close
|898
|0.10
|1.7467
|1.7451
|0.0000
|-10.00
|14311.00
|2769
|2006.03.28 09:00
|buy stop
|900
|0.10
|1.7477
|1.7445
|0.0000
|2770
|2006.03.28 09:00
|sell stop
|901
|0.10
|1.7445
|1.7477
|0.0000
|2771
|2006.03.28 09:03
|buy
|900
|0.10
|1.7477
|1.7445
|0.0000
|2772
|2006.03.28 15:24
|modify
|900
|0.10
|1.7477
|1.7477
|0.0000
|2773
|2006.03.28 18:00
|expiration
|901
|0.10
|1.7445
|1.7477
|0.0000
|2774
|2006.03.28 19:01
|close
|900
|0.10
|1.7493
|1.7477
|0.0000
|16.00
|14327.00
|2775
|2006.03.29 09:00
|buy stop
|902
|0.10
|1.7447
|1.7421
|0.0000
|2776
|2006.03.29 09:00
|sell stop
|903
|0.10
|1.7421
|1.7447
|0.0000
|2777
|2006.03.29 09:13
|sell
|903
|0.10
|1.7421
|1.7447
|0.0000
|2778
|2006.03.29 09:56
|modify
|903
|0.10
|1.7421
|1.7421
|0.0000
|2779
|2006.03.29 18:00
|expiration
|902
|0.10
|1.7447
|1.7421
|0.0000
|2780
|2006.03.29 19:01
|close
|903
|0.10
|1.7357
|1.7421
|0.0000
|64.00
|14391.00
|2781
|2006.03.30 09:00
|buy stop
|904
|0.10
|1.7416
|1.7376
|0.0000
|2782
|2006.03.30 09:00
|sell stop
|905
|0.10
|1.7370
|1.7410
|0.0000
|2783
|2006.03.30 09:06
|sell
|905
|0.10
|1.7370
|1.7410
|0.0000
|2784
|2006.03.30 13:22
|s/l
|905
|0.10
|1.7410
|1.7410
|0.0000
|-40.00
|14351.00
|2785
|2006.03.30 13:46
|buy
|904
|0.10
|1.7416
|1.7376
|0.0000
|2786
|2006.03.30 15:49
|s/l
|904
|0.10
|1.7376
|1.7376
|0.0000
|-40.00
|14311.00
|2787
|2006.03.31 09:00
|buy stop
|906
|0.10
|1.7457
|1.7417
|0.0000
|2788
|2006.03.31 09:00
|sell stop
|907
|0.10
|1.7410
|1.7450
|0.0000
|2789
|2006.03.31 09:19
|sell
|907
|0.10
|1.7410
|1.7450
|0.0000
|2790
|2006.03.31 11:19
|modify
|907
|0.10
|1.7410
|1.7410
|0.0000
|2791
|2006.03.31 15:34
|s/l
|907
|0.10
|1.7410
|1.7410
|0.0000
|0.00
|14311.00
|2792
|2006.03.31 18:00
|expiration
|906
|0.10
|1.7457
|1.7417
|0.0000
|2793
|2006.04.03 09:00
|buy stop
|908
|0.10
|1.7305
|1.7265
|0.0000
|2794
|2006.04.03 09:00
|sell stop
|909
|0.10
|1.7245
|1.7285
|0.0000
|2795
|2006.04.03 16:19
|buy
|908
|0.10
|1.7305
|1.7265
|0.0000
|2796
|2006.04.03 16:53
|modify
|908
|0.10
|1.7305
|1.7305
|0.0000
|2797
|2006.04.03 18:00
|expiration
|909
|0.10
|1.7245
|1.7285
|0.0000
|2798
|2006.04.03 19:01
|close
|908
|0.10
|1.7393
|1.7305
|0.0000
|88.00
|14399.00
|2799
|2006.04.04 09:00
|buy stop
|910
|0.10
|1.7406
|1.7373
|0.0000
|2800
|2006.04.04 09:00
|sell stop
|911
|0.10
|1.7373
|1.7406
|0.0000
|2801
|2006.04.04 09:15
|buy
|910
|0.10
|1.7406
|1.7373
|0.0000
|2802
|2006.04.04 09:59
|modify
|910
|0.10
|1.7406
|1.7406
|0.0000
|2803
|2006.04.04 18:00
|expiration
|911
|0.10
|1.7373
|1.7406
|0.0000
|2804
|2006.04.04 19:02
|close
|910
|0.10
|1.7551
|1.7406
|0.0000
|145.00
|14544.00
|2805
|2006.04.05 09:00
|buy stop
|912
|0.10
|1.7603
|1.7563
|0.0000
|2806
|2006.04.05 09:00
|sell stop
|913
|0.10
|1.7559
|1.7599
|0.0000
|2807
|2006.04.05 09:23
|buy
|912
|0.10
|1.7603
|1.7563
|0.0000
|2808
|2006.04.05 10:30
|s/l
|912
|0.10
|1.7563
|1.7563
|0.0000
|-40.00
|14504.00
|2809
|2006.04.05 10:30
|sell
|913
|0.10
|1.7559
|1.7599
|0.0000
|2810
|2006.04.05 11:27
|modify
|913
|0.10
|1.7559
|1.7559
|0.0000
|2811
|2006.04.05 19:01
|close
|913
|0.10
|1.7522
|1.7559
|0.0000
|37.00
|14541.00
|2812
|2006.04.06 09:00
|buy stop
|914
|0.10
|1.7540
|1.7505
|0.0000
|2813
|2006.04.06 09:00
|sell stop
|915
|0.10
|1.7505
|1.7540
|0.0000
|2814
|2006.04.06 09:24
|buy
|914
|0.10
|1.7540
|1.7505
|0.0000
|2815
|2006.04.06 11:14
|modify
|914
|0.10
|1.7540
|1.7540
|0.0000
|2816
|2006.04.06 14:46
|s/l
|914
|0.10
|1.7540
|1.7540
|0.0000
|0.00
|14541.00
|2817
|2006.04.06 16:02
|sell
|915
|0.10
|1.7505
|1.7540
|0.0000
|2818
|2006.04.06 16:41
|s/l
|915
|0.10
|1.7540
|1.7540
|0.0000
|-35.00
|14506.00
|2819
|2006.04.07 09:00
|buy stop
|916
|0.10
|1.7530
|1.7493
|0.0000
|2820
|2006.04.07 09:00
|sell stop
|917
|0.10
|1.7493
|1.7530
|0.0000
|2821
|2006.04.07 09:16
|sell
|917
|0.10
|1.7493
|1.7530
|0.0000
|2822
|2006.04.07 14:32
|s/l
|917
|0.10
|1.7530
|1.7530
|0.0000
|-37.00
|14469.00
|2823
|2006.04.07 14:32
|buy
|916
|0.10
|1.7530
|1.7493
|0.0000
|2824
|2006.04.07 14:38
|s/l
|916
|0.10
|1.7493
|1.7493
|0.0000
|-37.00
|14432.00
|2825
|2006.04.10 09:00
|sell stop
|918
|0.10
|1.7418
|1.7458
|0.0000
|2826
|2006.04.10 09:15
|buy stop
|919
|0.10
|1.7464
|1.7424
|0.0000
|2827
|2006.04.10 10:20
|buy
|919
|0.10
|1.7464
|1.7424
|0.0000
|2828
|2006.04.10 17:13
|s/l
|919
|0.10
|1.7424
|1.7424
|0.0000
|-40.00
|14392.00
|2829
|2006.04.10 17:20
|sell
|918
|0.10
|1.7418
|1.7458
|0.0000
|2830
|2006.04.10 19:01
|close
|918
|0.10
|1.7397
|1.7458
|0.0000
|21.00
|14413.00
|2831
|2006.04.11 09:00
|buy stop
|920
|0.10
|1.7453
|1.7422
|0.0000
|2832
|2006.04.11 09:00
|sell stop
|921
|0.10
|1.7422
|1.7453
|0.0000
|2833
|2006.04.11 09:27
|buy
|920
|0.10
|1.7453
|1.7422
|0.0000
|2834
|2006.04.11 10:30
|s/l
|920
|0.10
|1.7422
|1.7422
|0.0000
|-31.00
|14382.00
|2835
|2006.04.11 10:30
|sell
|921
|0.10
|1.7422
|1.7453
|0.0000
|2836
|2006.04.11 15:22
|s/l
|921
|0.10
|1.7453
|1.7453
|0.0000
|-31.00
|14351.00
|2837
|2006.04.12 09:00
|buy stop
|922
|0.10
|1.7511
|1.7476
|0.0000
|2838
|2006.04.12 09:00
|sell stop
|923
|0.10
|1.7476
|1.7511
|0.0000
|2839
|2006.04.12 09:05
|buy
|922
|0.10
|1.7511
|1.7476
|0.0000
|2840
|2006.04.12 10:48
|modify
|922
|0.10
|1.7511
|1.7511
|0.0000
|2841
|2006.04.12 14:33
|s/l
|922
|0.10
|1.7511
|1.7511
|0.0000
|0.00
|14351.00
|2842
|2006.04.12 14:47
|sell
|923
|0.10
|1.7476
|1.7511
|0.0000
|2843
|2006.04.12 15:20
|s/l
|923
|0.10
|1.7511
|1.7511
|0.0000
|-35.00
|14316.00
|2844
|2006.04.13 09:00
|buy stop
|924
|0.10
|1.7549
|1.7514
|0.0000
|2845
|2006.04.13 09:00
|sell stop
|925
|0.10
|1.7514
|1.7549
|0.0000
|2846
|2006.04.13 09:02
|buy
|924
|0.10
|1.7549
|1.7514
|0.0000
|2847
|2006.04.13 12:31
|s/l
|924
|0.10
|1.7514
|1.7514
|0.0000
|-35.00
|14281.00
|2848
|2006.04.13 12:31
|sell
|925
|0.10
|1.7514
|1.7549
|0.0000
|2849
|2006.04.13 19:01
|close
|925
|0.10
|1.7523
|1.7549
|0.0000
|-9.00
|14272.00
|2850
|2006.04.14 09:00
|buy stop
|926
|0.10
|1.7537
|1.7512
|0.0000
|2851
|2006.04.14 09:00
|sell stop
|927
|0.10
|1.7512
|1.7537
|0.0000
|2852
|2006.04.14 09:17
|sell
|927
|0.10
|1.7512
|1.7537
|0.0000
|2853
|2006.04.14 18:00
|expiration
|926
|0.10
|1.7537
|1.7512
|0.0000
|2854
|2006.04.14 19:01
|close
|927
|0.10
|1.7517
|1.7537
|0.0000
|-5.00
|14267.00
|2855
|2006.04.17 09:00
|buy stop
|928
|0.10
|1.7592
|1.7567
|0.0000
|2856
|2006.04.17 09:00
|sell stop
|929
|0.10
|1.7567
|1.7592
|0.0000
|2857
|2006.04.17 10:36
|sell
|929
|0.10
|1.7567
|1.7592
|0.0000
|2858
|2006.04.17 12:02
|s/l
|929
|0.10
|1.7592
|1.7592
|0.0000
|-25.00
|14242.00
|2859
|2006.04.17 12:02
|buy
|928
|0.10
|1.7592
|1.7567
|0.0000
|2860
|2006.04.17 13:40
|modify
|928
|0.10
|1.7592
|1.7592
|0.0000
|2861
|2006.04.17 19:01
|close
|928
|0.10
|1.7714
|1.7592
|0.0000
|122.00
|14364.00
|2862
|2006.04.18 09:00
|buy stop
|930
|0.10
|1.7729
|1.7699
|0.0000
|2863
|2006.04.18 09:00
|sell stop
|931
|0.10
|1.7699
|1.7729
|0.0000
|2864
|2006.04.18 09:04
|buy
|930
|0.10
|1.7729
|1.7699
|0.0000
|2865
|2006.04.18 09:58
|s/l
|930
|0.10
|1.7699
|1.7699
|0.0000
|-30.00
|14334.00
|2866
|2006.04.18 09:58
|sell
|931
|0.10
|1.7699
|1.7729
|0.0000
|2867
|2006.04.18 11:33
|s/l
|931
|0.10
|1.7729
|1.7729
|0.0000
|-30.00
|14304.00
|2868
|2006.04.19 09:00
|buy stop
|932
|0.10
|1.7839
|1.7799
|0.0000
|2869
|2006.04.19 09:00
|sell stop
|933
|0.10
|1.7790
|1.7830
|0.0000
|2870
|2006.04.19 10:16
|buy
|932
|0.10
|1.7839
|1.7799
|0.0000
|2871
|2006.04.19 16:05
|modify
|932
|0.10
|1.7839
|1.7839
|0.0000
|2872
|2006.04.19 18:00
|expiration
|933
|0.10
|1.7790
|1.7830
|0.0000
|2873
|2006.04.19 19:01
|close
|932
|0.10
|1.7916
|1.7839
|0.0000
|77.00
|14381.00
|2874
|2006.04.20 09:00
|buy stop
|934
|0.10
|1.7894
|1.7863
|0.0000
|2875
|2006.04.20 09:00
|sell stop
|935
|0.10
|1.7863
|1.7894
|0.0000
|2876
|2006.04.20 09:39
|buy
|934
|0.10
|1.7894
|1.7863
|0.0000
|2877
|2006.04.20 10:30
|s/l
|934
|0.10
|1.7863
|1.7863
|0.0000
|-31.00
|14350.00
|2878
|2006.04.20 10:30
|sell
|935
|0.10
|1.7863
|1.7894
|0.0000
|2879
|2006.04.20 12:40
|modify
|935
|0.10
|1.7863
|1.7863
|0.0000
|2880
|2006.04.20 19:01
|close
|935
|0.10
|1.7795
|1.7863
|0.0000
|68.00
|14418.00
|2881
|2006.04.21 09:00
|buy stop
|936
|0.10
|1.7800
|1.7760
|0.0000
|2882
|2006.04.21 09:00
|sell stop
|937
|0.10
|1.7755
|1.7795
|0.0000
|2883
|2006.04.21 10:03
|buy
|936
|0.10
|1.7800
|1.7760
|0.0000
|2884
|2006.04.21 10:08
|modify
|936
|0.10
|1.7800
|1.7800
|0.0000
|2885
|2006.04.21 12:33
|s/l
|936
|0.10
|1.7800
|1.7800
|0.0000
|0.00
|14418.00
|2886
|2006.04.21 18:00
|expiration
|937
|0.10
|1.7755
|1.7795
|0.0000
|2887
|2006.04.24 09:00
|buy stop
|938
|0.10
|1.7899
|1.7859
|0.0000
|2888
|2006.04.24 09:00
|sell stop
|939
|0.10
|1.7854
|1.7894
|0.0000
|2889
|2006.04.24 09:31
|buy
|938
|0.10
|1.7899
|1.7859
|0.0000
|2890
|2006.04.24 14:39
|s/l
|938
|0.10
|1.7859
|1.7859
|0.0000
|-40.00
|14378.00
|2891
|2006.04.24 14:40
|sell
|939
|0.10
|1.7854
|1.7894
|0.0000
|2892
|2006.04.24 16:04
|modify
|939
|0.10
|1.7854
|1.7854
|0.0000
|2893
|2006.04.24 18:12
|s/l
|939
|0.10
|1.7854
|1.7854
|0.0000
|0.00
|14378.00
|2894
|2006.04.25 09:00
|buy stop
|940
|0.10
|1.7891
|1.7851
|0.0000
|2895
|2006.04.25 09:00
|sell stop
|941
|0.10
|1.7849
|1.7889
|0.0000
|2896
|2006.04.25 10:12
|sell
|941
|0.10
|1.7849
|1.7889
|0.0000
|2897
|2006.04.25 14:09
|s/l
|941
|0.10
|1.7889
|1.7889
|0.0000
|-40.00
|14338.00
|2898
|2006.04.25 14:09
|buy
|940
|0.10
|1.7891
|1.7851
|0.0000
|2899
|2006.04.25 15:36
|modify
|940
|0.10
|1.7891
|1.7891
|0.0000
|2900
|2006.04.25 16:00
|s/l
|940
|0.10
|1.7891
|1.7891
|0.0000
|0.00
|14338.00
|2901
|2006.04.26 09:00
|buy stop
|942
|0.10
|1.7882
|1.7842
|0.0000
|2902
|2006.04.26 09:00
|sell stop
|943
|0.10
|1.7841
|1.7881
|0.0000
|2903
|2006.04.26 09:15
|sell
|943
|0.10
|1.7841
|1.7881
|0.0000
|2904
|2006.04.26 17:36
|s/l
|943
|0.10
|1.7881
|1.7881
|0.0000
|-40.00
|14298.00
|2905
|2006.04.26 17:36
|buy
|942
|0.10
|1.7882
|1.7842
|0.0000
|2906
|2006.04.26 19:01
|close
|942
|0.10
|1.7885
|1.7842
|0.0000
|3.00
|14301.00
|2907
|2006.04.27 09:00
|buy stop
|944
|0.10
|1.7861
|1.7836
|0.0000
|2908
|2006.04.27 09:00
|sell stop
|945
|0.10
|1.7836
|1.7861
|0.0000
|2909
|2006.04.27 09:29
|sell
|945
|0.10
|1.7836
|1.7861
|0.0000
|2910
|2006.04.27 11:55
|s/l
|945
|0.10
|1.7861
|1.7861
|0.0000
|-25.00
|14276.00
|2911
|2006.04.27 11:55
|buy
|944
|0.10
|1.7861
|1.7836
|0.0000
|2912
|2006.04.27 12:36
|s/l
|944
|0.10
|1.7836
|1.7836
|0.0000
|-25.00
|14251.00
|2913
|2006.04.28 09:00
|buy stop
|946
|0.10
|1.8039
|1.8000
|0.0000
|2914
|2006.04.28 09:00
|sell stop
|947
|0.10
|1.8000
|1.8039
|0.0000
|2915
|2006.04.28 09:40
|buy
|946
|0.10
|1.8039
|1.8000
|0.0000
|2916
|2006.04.28 11:46
|modify
|946
|0.10
|1.8039
|1.8039
|0.0000
|2917
|2006.04.28 18:00
|expiration
|947
|0.10
|1.8000
|1.8039
|0.0000
|2918
|2006.04.28 19:01
|close
|946
|0.10
|1.8210
|1.8039
|0.0000
|171.00
|14422.00
|2919
|2006.05.01 09:00
|buy stop
|948
|0.10
|1.8277
|1.8251
|0.0000
|2920
|2006.05.01 09:00
|sell stop
|949
|0.10
|1.8251
|1.8277
|0.0000
|2921
|2006.05.01 09:00
|sell
|949
|0.10
|1.8251
|1.8277
|0.0000
|2922
|2006.05.01 14:08
|s/l
|949
|0.10
|1.8277
|1.8277
|0.0000
|-26.00
|14396.00
|2923
|2006.05.01 14:08
|buy
|948
|0.10
|1.8277
|1.8251
|0.0000
|2924
|2006.05.01 14:30
|s/l
|948
|0.10
|1.8251
|1.8251
|0.0000
|-26.00
|14370.00
|2925
|2006.05.02 09:00
|buy stop
|950
|0.10
|1.8249
|1.8209
|0.0000
|2926
|2006.05.02 09:00
|sell stop
|951
|0.10
|1.8202
|1.8242
|0.0000
|2927
|2006.05.02 09:20
|buy
|950
|0.10
|1.8249
|1.8209
|0.0000
|2928
|2006.05.02 09:44
|modify
|950
|0.10
|1.8249
|1.8249
|0.0000
|2929
|2006.05.02 18:00
|expiration
|951
|0.10
|1.8202
|1.8242
|0.0000
|2930
|2006.05.02 19:01
|close
|950
|0.10
|1.8377
|1.8249
|0.0000
|128.00
|14498.00
|2931
|2006.05.03 09:00
|buy stop
|952
|0.10
|1.8481
|1.8441
|0.0000
|2932
|2006.05.03 09:00
|sell stop
|953
|0.10
|1.8412
|1.8452
|0.0000
|2933
|2006.05.03 09:40
|sell
|953
|0.10
|1.8412
|1.8452
|0.0000
|2934
|2006.05.03 10:04
|modify
|953
|0.10
|1.8412
|1.8412
|0.0000
|2935
|2006.05.03 14:21
|s/l
|953
|0.10
|1.8412
|1.8412
|0.0000
|0.00
|14498.00
|2936
|2006.05.03 18:00
|expiration
|952
|0.10
|1.8481
|1.8441
|0.0000
|2937
|2006.05.04 09:00
|buy stop
|954
|0.10
|1.8397
|1.8357
|0.0000
|2938
|2006.05.04 09:00
|sell stop
|955
|0.10
|1.8330
|1.8370
|0.0000
|2939
|2006.05.04 10:31
|buy
|954
|0.10
|1.8397
|1.8357
|0.0000
|2940
|2006.05.04 10:54
|s/l
|954
|0.10
|1.8357
|1.8357
|0.0000
|-40.00
|14458.00
|2941
|2006.05.04 18:00
|expiration
|955
|0.10
|1.8330
|1.8370
|0.0000
|2942
|2006.05.05 09:00
|buy stop
|956
|0.10
|1.8527
|1.8500
|0.0000
|2943
|2006.05.05 09:00
|sell stop
|957
|0.10
|1.8500
|1.8527
|0.0000
|2944
|2006.05.05 09:03
|sell
|957
|0.10
|1.8500
|1.8527
|0.0000
|2945
|2006.05.05 14:30
|s/l
|957
|0.10
|1.8527
|1.8527
|0.0000
|-27.00
|14431.00
|2946
|2006.05.05 14:30
|buy
|956
|0.10
|1.8527
|1.8500
|0.0000
|2947
|2006.05.05 14:31
|modify
|956
|0.10
|1.8527
|1.8527
|0.0000
|2948
|2006.05.05 19:01
|close
|956
|0.10
|1.8595
|1.8527
|0.0000
|68.00
|14499.00
|2949
|2006.05.08 09:00
|buy stop
|958
|0.10
|1.8620
|1.8580
|0.0000
|2950
|2006.05.08 09:00
|sell stop
|959
|0.10
|1.8576
|1.8616
|0.0000
|2951
|2006.05.08 09:03
|buy
|958
|0.10
|1.8620
|1.8580
|0.0000
|2952
|2006.05.08 10:28
|modify
|958
|0.10
|1.8620
|1.8620
|0.0000
|2953
|2006.05.08 14:47
|s/l
|958
|0.10
|1.8620
|1.8620
|0.0000
|0.00
|14499.00
|2954
|2006.05.08 16:12
|sell
|959
|0.10
|1.8576
|1.8616
|0.0000
|2955
|2006.05.08 19:01
|close
|959
|0.10
|1.8575
|1.8616
|0.0000
|1.00
|14500.00
|2956
|2006.05.09 09:00
|buy stop
|960
|0.10
|1.8577
|1.8537
|0.0000
|2957
|2006.05.09 09:00
|sell stop
|961
|0.10
|1.8532
|1.8572
|0.0000
|2958
|2006.05.09 09:04
|sell
|961
|0.10
|1.8532
|1.8572
|0.0000
|2959
|2006.05.09 13:07
|s/l
|961
|0.10
|1.8572
|1.8572
|0.0000
|-40.00
|14460.00
|2960
|2006.05.09 13:08
|buy
|960
|0.10
|1.8577
|1.8537
|0.0000
|2961
|2006.05.09 15:04
|modify
|960
|0.10
|1.8577
|1.8577
|0.0000
|2962
|2006.05.09 19:01
|close
|960
|0.10
|1.8643
|1.8577
|0.0000
|66.00
|14526.00
|2963
|2006.05.10 09:00
|buy stop
|962
|0.10
|1.8737
|1.8697
|0.0000
|2964
|2006.05.10 09:00
|sell stop
|963
|0.10
|1.8649
|1.8689
|0.0000
|2965
|2006.05.10 10:22
|sell
|963
|0.10
|1.8649
|1.8689
|0.0000
|2966
|2006.05.10 12:41
|modify
|963
|0.10
|1.8649
|1.8649
|0.0000
|2967
|2006.05.10 16:19
|s/l
|963
|0.10
|1.8649
|1.8649
|0.0000
|0.00
|14526.00
|2968
|2006.05.10 18:00
|expiration
|962
|0.10
|1.8737
|1.8697
|0.0000
|2969
|2006.05.11 09:00
|buy stop
|964
|0.10
|1.8582
|1.8542
|0.0000
|2970
|2006.05.11 09:00
|sell stop
|965
|0.10
|1.8542
|1.8582
|0.0000
|2971
|2006.05.11 09:07
|buy
|964
|0.10
|1.8582
|1.8542
|0.0000
|2972
|2006.05.11 09:29
|s/l
|964
|0.10
|1.8542
|1.8542
|0.0000
|-40.00
|14486.00
|2973
|2006.05.11 09:29
|sell
|965
|0.10
|1.8542
|1.8582
|0.0000
|2974
|2006.05.11 10:30
|s/l
|965
|0.10
|1.8582
|1.8582
|0.0000
|-40.00
|14446.00
|2975
|2006.05.12 09:00
|buy stop
|966
|0.10
|1.8889
|1.8849
|0.0000
|2976
|2006.05.12 09:00
|sell stop
|967
|0.10
|1.8843
|1.8883
|0.0000
|2977
|2006.05.12 09:26
|buy
|966
|0.10
|1.8889
|1.8849
|0.0000
|2978
|2006.05.12 11:00
|modify
|966
|0.10
|1.8889
|1.8889
|0.0000
|2979
|2006.05.12 14:31
|s/l
|966
|0.10
|1.8889
|1.8889
|0.0000
|0.00
|14446.00
|2980
|2006.05.12 18:00
|expiration
|967
|0.10
|1.8843
|1.8883
|0.0000
|2981
|2006.05.15 09:00
|buy stop
|968
|0.10
|1.8966
|1.8926
|0.0000
|2982
|2006.05.15 09:00
|sell stop
|969
|0.10
|1.8904
|1.8944
|0.0000
|2983
|2006.05.15 09:56
|sell
|969
|0.10
|1.8904
|1.8944
|0.0000
|2984
|2006.05.15 10:08
|modify
|969
|0.10
|1.8904
|1.8904
|0.0000
|2985
|2006.05.15 18:00
|expiration
|968
|0.10
|1.8966
|1.8926
|0.0000
|2986
|2006.05.15 19:01
|close
|969
|0.10
|1.8802
|1.8904
|0.0000
|102.00
|14548.00
|2987
|2006.05.16 09:00
|buy stop
|970
|0.10
|1.8868
|1.8828
|0.0000
|2988
|2006.05.16 09:00
|sell stop
|971
|0.10
|1.8784
|1.8824
|0.0000
|2989
|2006.05.16 10:54
|sell
|971
|0.10
|1.8784
|1.8824
|0.0000
|2990
|2006.05.16 13:03
|s/l
|971
|0.10
|1.8824
|1.8824
|0.0000
|-40.00
|14508.00
|2991
|2006.05.16 14:36
|buy
|970
|0.10
|1.8868
|1.8828
|0.0000
|2992
|2006.05.16 17:13
|s/l
|970
|0.10
|1.8828
|1.8828
|0.0000
|-40.00
|14468.00
|2993
|2006.05.17 09:00
|buy stop
|972
|0.10
|1.8927
|1.8891
|0.0000
|2994
|2006.05.17 09:00
|sell stop
|973
|0.10
|1.8891
|1.8927
|0.0000
|2995
|2006.05.17 09:04
|buy
|972
|0.10
|1.8927
|1.8891
|0.0000
|2996
|2006.05.17 09:25
|modify
|972
|0.10
|1.8927
|1.8927
|0.0000
|2997
|2006.05.17 15:20
|s/l
|972
|0.10
|1.8927
|1.8927
|0.0000
|0.00
|14468.00
|2998
|2006.05.17 16:24
|sell
|973
|0.10
|1.8891
|1.8927
|0.0000
|2999
|2006.05.17 16:28
|modify
|973
|0.10
|1.8891
|1.8891
|0.0000
|3000
|2006.05.17 19:01
|close
|973
|0.10
|1.8847
|1.8891
|0.0000
|44.00
|14512.00
|3001
|2006.05.18 09:00
|buy stop
|974
|0.10
|1.8835
|1.8801
|0.0000
|3002
|2006.05.18 09:00
|sell stop
|975
|0.10
|1.8801
|1.8835
|0.0000
|3003
|2006.05.18 09:27
|buy
|974
|0.10
|1.8835
|1.8801
|0.0000
|3004
|2006.05.18 10:27
|modify
|974
|0.10
|1.8835
|1.8835
|0.0000
|3005
|2006.05.18 13:36
|s/l
|974
|0.10
|1.8835
|1.8835
|0.0000
|0.00
|14512.00
|3006
|2006.05.18 18:00
|expiration
|975
|0.10
|1.8801
|1.8835
|0.0000
|3007
|2006.05.19 09:00
|buy stop
|976
|0.10
|1.8917
|1.8877
|0.0000
|3008
|2006.05.19 09:00
|sell stop
|977
|0.10
|1.8870
|1.8910
|0.0000
|3009
|2006.05.19 09:00
|sell
|977
|0.10
|1.8870
|1.8910
|0.0000
|3010
|2006.05.19 09:28
|modify
|977
|0.10
|1.8870
|1.8870
|0.0000
|3011
|2006.05.19 18:00
|expiration
|976
|0.10
|1.8917
|1.8877
|0.0000
|3012
|2006.05.19 19:01
|close
|977
|0.10
|1.8768
|1.8870
|0.0000
|102.00
|14614.00
|3013
|2006.05.22 09:00
|buy stop
|978
|0.10
|1.8705
|1.8665
|0.0000
|3014
|2006.05.22 09:00
|sell stop
|979
|0.10
|1.8628
|1.8668
|0.0000
|3015
|2006.05.22 09:52
|buy
|978
|0.10
|1.8705
|1.8665
|0.0000
|3016
|2006.05.22 10:25
|modify
|978
|0.10
|1.8705
|1.8705
|0.0000
|3017
|2006.05.22 18:00
|expiration
|979
|0.10
|1.8628
|1.8668
|0.0000
|3018
|2006.05.22 19:01
|close
|978
|0.10
|1.8837
|1.8705
|0.0000
|132.00
|14746.00
|3019
|2006.05.23 09:00
|buy stop
|980
|0.10
|1.8878
|1.8838
|0.0000
|3020
|2006.05.23 09:00
|sell stop
|981
|0.10
|1.8830
|1.8870
|0.0000
|3021
|2006.05.23 09:14
|buy
|980
|0.10
|1.8878
|1.8838
|0.0000
|3022
|2006.05.23 09:34
|s/l
|980
|0.10
|1.8838
|1.8838
|0.0000
|-40.00
|14706.00
|3023
|2006.05.23 09:34
|sell
|981
|0.10
|1.8830
|1.8870
|0.0000
|3024
|2006.05.23 15:31
|modify
|981
|0.10
|1.8830
|1.8830
|0.0000
|3025
|2006.05.23 16:30
|s/l
|981
|0.10
|1.8830
|1.8830
|0.0000
|0.00
|14706.00
|3026
|2006.05.24 09:00
|buy stop
|982
|0.10
|1.8811
|1.8771
|0.0000
|3027
|2006.05.24 09:00
|sell stop
|983
|0.10
|1.8732
|1.8772
|0.0000
|3028
|2006.05.24 09:04
|buy
|982
|0.10
|1.8811
|1.8771
|0.0000
|3029
|2006.05.24 10:03
|modify
|982
|0.10
|1.8811
|1.8811
|0.0000
|3030
|2006.05.24 11:17
|s/l
|982
|0.10
|1.8811
|1.8811
|0.0000
|0.00
|14706.00
|3031
|2006.05.24 16:08
|sell
|983
|0.10
|1.8732
|1.8772
|0.0000
|3032
|2006.05.24 16:33
|modify
|983
|0.10
|1.8732
|1.8732
|0.0000
|3033
|2006.05.24 19:01
|close
|983
|0.10
|1.8679
|1.8732
|0.0000
|53.00
|14759.00
|3034
|2006.05.25 09:00
|buy stop
|984
|0.10
|1.8715
|1.8679
|0.0000
|3035
|2006.05.25 09:00
|sell stop
|985
|0.10
|1.8679
|1.8715
|0.0000
|3036
|2006.05.25 10:40
|buy
|984
|0.10
|1.8715
|1.8679
|0.0000
|3037
|2006.05.25 14:11
|s/l
|984
|0.10
|1.8679
|1.8679
|0.0000
|-36.00
|14723.00
|3038
|2006.05.25 14:11
|sell
|985
|0.10
|1.8679
|1.8715
|0.0000
|3039
|2006.05.25 14:36
|s/l
|985
|0.10
|1.8715
|1.8715
|0.0000
|-36.00
|14687.00
|3040
|2006.05.26 09:00
|buy stop
|986
|0.10
|1.8731
|1.8691
|0.0000
|3041
|2006.05.26 09:00
|sell stop
|987
|0.10
|1.8678
|1.8718
|0.0000
|3042
|2006.05.26 10:08
|buy
|986
|0.10
|1.8731
|1.8691
|0.0000
|3043
|2006.05.26 14:01
|s/l
|986
|0.10
|1.8691
|1.8691
|0.0000
|-40.00
|14647.00
|3044
|2006.05.26 14:10
|sell
|987
|0.10
|1.8678
|1.8718
|0.0000
|3045
|2006.05.26 15:22
|modify
|987
|0.10
|1.8678
|1.8678
|0.0000
|3046
|2006.05.26 19:01
|close
|987
|0.10
|1.8553
|1.8678
|0.0000
|125.00
|14772.00
|3047
|2006.05.29 09:00
|buy stop
|988
|0.10
|1.8613
|1.8588
|0.0000
|3048
|2006.05.29 09:00
|sell stop
|989
|0.10
|1.8588
|1.8613
|0.0000
|3049
|2006.05.29 11:03
|buy
|988
|0.10
|1.8613
|1.8588
|0.0000
|3050
|2006.05.29 16:51
|s/l
|988
|0.10
|1.8588
|1.8588
|0.0000
|-25.00
|14747.00
|3051
|2006.05.29 16:51
|sell
|989
|0.10
|1.8588
|1.8613
|0.0000
|3052
|2006.05.29 19:01
|close
|989
|0.10
|1.8586
|1.8613
|0.0000
|2.00
|14749.00
|3053
|2006.05.30 09:00
|buy stop
|990
|0.10
|1.8750
|1.8710
|0.0000
|3054
|2006.05.30 09:00
|sell stop
|991
|0.10
|1.8671
|1.8711
|0.0000
|3055
|2006.05.30 09:02
|buy
|990
|0.10
|1.8750
|1.8710
|0.0000
|3056
|2006.05.30 11:50
|modify
|990
|0.10
|1.8750
|1.8750
|0.0000
|3057
|2006.05.30 13:38
|s/l
|990
|0.10
|1.8750
|1.8750
|0.0000
|0.00
|14749.00
|3058
|2006.05.30 18:00
|expiration
|991
|0.10
|1.8671
|1.8711
|0.0000
|3059
|2006.05.31 09:00
|buy stop
|992
|0.10
|1.8859
|1.8819
|0.0000
|3060
|2006.05.31 09:00
|sell stop
|993
|0.10
|1.8786
|1.8826
|0.0000
|3061
|2006.05.31 10:29
|sell
|993
|0.10
|1.8786
|1.8826
|0.0000
|3062
|2006.05.31 14:44
|modify
|993
|0.10
|1.8786
|1.8786
|0.0000
|3063
|2006.05.31 18:00
|expiration
|992
|0.10
|1.8859
|1.8819
|0.0000
|3064
|2006.05.31 19:01
|close
|993
|0.10
|1.8732
|1.8786
|0.0000
|54.00
|14803.00
|3065
|2006.06.01 09:00
|buy stop
|994
|0.10
|1.8675
|1.8635
|0.0000
|3066
|2006.06.01 09:00
|sell stop
|995
|0.10
|1.8626
|1.8666
|0.0000
|3067
|2006.06.01 09:13
|sell
|995
|0.10
|1.8626
|1.8666
|0.0000
|3068
|2006.06.01 10:10
|s/l
|995
|0.10
|1.8666
|1.8666
|0.0000
|-40.00
|14763.00
|3069
|2006.06.01 10:17
|buy
|994
|0.10
|1.8675
|1.8635
|0.0000
|3070
|2006.06.01 10:54
|s/l
|994
|0.10
|1.8635
|1.8635
|0.0000
|-40.00
|14723.00
|3071
|2006.06.02 09:00
|buy stop
|996
|0.10
|1.8672
|1.8632
|0.0000
|3072
|2006.06.02 09:00
|sell stop
|997
|0.10
|1.8619
|1.8659
|0.0000
|3073
|2006.06.02 09:12
|sell
|997
|0.10
|1.8619
|1.8659
|0.0000
|3074
|2006.06.02 11:19
|s/l
|997
|0.10
|1.8659
|1.8659
|0.0000
|-40.00
|14683.00
|3075
|2006.06.02 11:48
|buy
|996
|0.10
|1.8672
|1.8632
|0.0000
|3076
|2006.06.02 14:30
|modify
|996
|0.10
|1.8672
|1.8672
|0.0000
|3077
|2006.06.02 19:02
|close
|996
|0.10
|1.8845
|1.8672
|0.0000
|173.00
|14856.00
|3078
|2006.06.05 09:00
|buy stop
|998
|0.10
|1.8858
|1.8819
|0.0000
|3079
|2006.06.05 09:00
|sell stop
|999
|0.10
|1.8819
|1.8858
|0.0000
|3080
|2006.06.05 09:02
|sell
|999
|0.10
|1.8819
|1.8858
|0.0000
|3081
|2006.06.05 09:30
|s/l
|999
|0.10
|1.8858
|1.8858
|0.0000
|-39.00
|14817.00
|3082
|2006.06.05 09:30
|buy
|998
|0.10
|1.8858
|1.8819
|0.0000
|3083
|2006.06.05 14:08
|s/l
|998
|0.10
|1.8819
|1.8819
|0.0000
|-39.00
|14778.00
|3084
|2006.06.06 09:00
|buy stop
|1000
|0.10
|1.8775
|1.8735
|0.0000
|3085
|2006.06.06 09:00
|sell stop
|1001
|0.10
|1.8715
|1.8755
|0.0000
|3086
|2006.06.06 10:59
|sell
|1001
|0.10
|1.8715
|1.8755
|0.0000
|3087
|2006.06.06 14:13
|modify
|1001
|0.10
|1.8715
|1.8715
|0.0000
|3088
|2006.06.06 18:00
|expiration
|1000
|0.10
|1.8775
|1.8735
|0.0000
|3089
|2006.06.06 19:01
|close
|1001
|0.10
|1.8617
|1.8715
|0.0000
|98.00
|14876.00
|3090
|2006.06.07 09:00
|buy stop
|1002
|0.10
|1.8608
|1.8568
|0.0000
|3091
|2006.06.07 09:00
|sell stop
|1003
|0.10
|1.8556
|1.8596
|0.0000
|3092
|2006.06.07 09:33
|sell
|1003
|0.10
|1.8556
|1.8596
|0.0000
|3093
|2006.06.07 09:56
|s/l
|1003
|0.10
|1.8596
|1.8596
|0.0000
|-40.00
|14836.00
|3094
|2006.06.07 10:08
|buy
|1002
|0.10
|1.8608
|1.8568
|0.0000
|3095
|2006.06.07 15:22
|s/l
|1002
|0.10
|1.8568
|1.8568
|0.0000
|-40.00
|14796.00
|3096
|2006.06.08 09:01
|buy stop
|1004
|0.10
|1.8581
|1.8541
|0.0000
|3097
|2006.06.08 09:01
|sell stop
|1005
|0.10
|1.8502
|1.8542
|0.0000
|3098
|2006.06.08 09:04
|sell
|1005
|0.10
|1.8502
|1.8542
|0.0000
|3099
|2006.06.08 13:53
|modify
|1005
|0.10
|1.8502
|1.8502
|0.0000
|3100
|2006.06.08 18:01
|expiration
|1004
|0.10
|1.8581
|1.8541
|0.0000
|3101
|2006.06.08 19:01
|close
|1005
|0.10
|1.8431
|1.8502
|0.0000
|71.00
|14867.00
|3102
|2006.06.09 09:00
|buy stop
|1006
|0.10
|1.8455
|1.8415
|0.0000
|3103
|2006.06.09 09:00
|sell stop
|1007
|0.10
|1.8406
|1.8446
|0.0000
|3104
|2006.06.09 09:02
|buy
|1006
|0.10
|1.8455
|1.8415
|0.0000
|3105
|2006.06.09 10:42
|s/l
|1006
|0.10
|1.8415
|1.8415
|0.0000
|-40.00
|14827.00
|3106
|2006.06.09 14:30
|sell
|1007
|0.10
|1.8406
|1.8446
|0.0000
|3107
|2006.06.09 15:26
|s/l
|1007
|0.10
|1.8446
|1.8446
|0.0000
|-40.00
|14787.00
|3108
|2006.06.12 09:00
|buy stop
|1008
|0.10
|1.8459
|1.8419
|0.0000
|3109
|2006.06.12 09:00
|sell stop
|1009
|0.10
|1.8407
|1.8447
|0.0000
|3110
|2006.06.12 10:31
|buy
|1008
|0.10
|1.8459
|1.8419
|0.0000
|3111
|2006.06.12 11:39
|s/l
|1008
|0.10
|1.8419
|1.8419
|0.0000
|-40.00
|14747.00
|3112
|2006.06.12 13:25
|sell
|1009
|0.10
|1.8407
|1.8447
|0.0000
|3113
|2006.06.12 14:44
|s/l
|1009
|0.10
|1.8447
|1.8447
|0.0000
|-40.00
|14707.00
|3114
|2006.06.13 09:00
|buy stop
|1010
|0.10
|1.8418
|1.8380
|0.0000
|3115
|2006.06.13 09:00
|sell stop
|1011
|0.10
|1.8380
|1.8418
|0.0000
|3116
|2006.06.13 09:22
|buy
|1010
|0.10
|1.8418
|1.8380
|0.0000
|3117
|2006.06.13 14:31
|s/l
|1010
|0.10
|1.8380
|1.8380
|0.0000
|-38.00
|14669.00
|3118
|2006.06.13 14:31
|sell
|1011
|0.10
|1.8380
|1.8418
|0.0000
|3119
|2006.06.13 15:37
|s/l
|1011
|0.10
|1.8418
|1.8418
|0.0000
|-38.00
|14631.00
|3120
|2006.06.14 09:00
|buy stop
|1012
|0.10
|1.8421
|1.8381
|0.0000
|3121
|2006.06.14 09:00
|sell stop
|1013
|0.10
|1.8365
|1.8405
|0.0000
|3122
|2006.06.14 09:37
|buy
|1012
|0.10
|1.8421
|1.8381
|0.0000
|3123
|2006.06.14 14:30
|s/l
|1012
|0.10
|1.8381
|1.8381
|0.0000
|-40.00
|14591.00
|3124
|2006.06.14 14:30
|sell
|1013
|0.10
|1.8365
|1.8405
|0.0000
|3125
|2006.06.14 14:34
|s/l
|1013
|0.10
|1.8405
|1.8405
|0.0000
|-40.00
|14551.00
|3126
|2006.06.15 09:00
|buy stop
|1014
|0.10
|1.8480
|1.8440
|0.0000
|3127
|2006.06.15 09:00
|sell stop
|1015
|0.10
|1.8438
|1.8478
|0.0000
|3128
|2006.06.15 09:17
|sell
|1015
|0.10
|1.8438
|1.8478
|0.0000
|3129
|2006.06.15 11:39
|s/l
|1015
|0.10
|1.8478
|1.8478
|0.0000
|-40.00
|14511.00
|3130
|2006.06.15 11:44
|buy
|1014
|0.10
|1.8480
|1.8440
|0.0000
|3131
|2006.06.15 15:01
|modify
|1014
|0.10
|1.8480
|1.8480
|0.0000
|3132
|2006.06.15 17:28
|s/l
|1014
|0.10
|1.8480
|1.8480
|0.0000
|0.00
|14511.00
|3133
|2006.06.16 09:00
|buy stop
|1016
|0.10
|1.8554
|1.8518
|0.0000
|3134
|2006.06.16 09:00
|sell stop
|1017
|0.10
|1.8518
|1.8554
|0.0000
|3135
|2006.06.16 10:09
|buy
|1016
|0.10
|1.8554
|1.8518
|0.0000
|3136
|2006.06.16 12:13
|s/l
|1016
|0.10
|1.8518
|1.8518
|0.0000
|-36.00
|14475.00
|3137
|2006.06.16 12:13
|sell
|1017
|0.10
|1.8518
|1.8554
|0.0000
|3138
|2006.06.16 18:29
|modify
|1017
|0.10
|1.8518
|1.8518
|0.0000
|3139
|2006.06.16 19:01
|close
|1017
|0.10
|1.8483
|1.8518
|0.0000
|35.00
|14510.00
|3140
|2006.06.19 09:00
|buy stop
|1018
|0.10
|1.8461
|1.8421
|0.0000
|3141
|2006.06.19 09:00
|sell stop
|1019
|0.10
|1.8419
|1.8459
|0.0000
|3142
|2006.06.19 09:00
|buy
|1018
|0.10
|1.8461
|1.8421
|0.0000
|3143
|2006.06.19 15:00
|s/l
|1018
|0.10
|1.8421
|1.8421
|0.0000
|-40.00
|14470.00
|3144
|2006.06.19 15:00
|sell
|1019
|0.10
|1.8419
|1.8459
|0.0000
|3145
|2006.06.19 16:59
|modify
|1019
|0.10
|1.8419
|1.8419
|0.0000
|3146
|2006.06.19 19:01
|close
|1019
|0.10
|1.8387
|1.8419
|0.0000
|32.00
|14502.00
|3147
|2006.06.20 09:00
|buy stop
|1020
|0.10
|1.8457
|1.8422
|0.0000
|3148
|2006.06.20 09:00
|sell stop
|1021
|0.10
|1.8422
|1.8457
|0.0000
|3149
|2006.06.20 09:02
|buy
|1020
|0.10
|1.8457
|1.8422
|0.0000
|3150
|2006.06.20 11:27
|s/l
|1020
|0.10
|1.8422
|1.8422
|0.0000
|-35.00
|14467.00
|3151
|2006.06.20 11:27
|sell
|1021
|0.10
|1.8422
|1.8457
|0.0000
|3152
|2006.06.20 14:22
|modify
|1021
|0.10
|1.8422
|1.8422
|0.0000
|3153
|2006.06.20 15:40
|s/l
|1021
|0.10
|1.8422
|1.8422
|0.0000
|0.00
|14467.00
|3154
|2006.06.21 09:00
|buy stop
|1022
|0.10
|1.8466
|1.8441
|0.0000
|3155
|2006.06.21 09:00
|sell stop
|1023
|0.10
|1.8441
|1.8466
|0.0000
|3156
|2006.06.21 10:30
|sell
|1023
|0.10
|1.8441
|1.8466
|0.0000
|3157
|2006.06.21 18:00
|expiration
|1022
|0.10
|1.8466
|1.8441
|0.0000
|3158
|2006.06.21 19:01
|close
|1023
|0.10
|1.8451
|1.8466
|0.0000
|-10.00
|14457.00
|3159
|2006.06.22 09:00
|buy stop
|1024
|0.10
|1.8470
|1.8440
|0.0000
|3160
|2006.06.22 09:00
|sell stop
|1025
|0.10
|1.8440
|1.8470
|0.0000
|3161
|2006.06.22 09:11
|sell
|1025
|0.10
|1.8440
|1.8470
|0.0000
|3162
|2006.06.22 10:17
|modify
|1025
|0.10
|1.8440
|1.8440
|0.0000
|3163
|2006.06.22 18:00
|expiration
|1024
|0.10
|1.8470
|1.8440
|0.0000
|3164
|2006.06.22 19:01
|close
|1025
|0.10
|1.8280
|1.8440
|0.0000
|160.00
|14617.00
|3165
|2006.06.23 09:00
|buy stop
|1026
|0.10
|1.8317
|1.8278
|0.0000
|3166
|2006.06.23 09:00
|sell stop
|1027
|0.10
|1.8278
|1.8317
|0.0000
|3167
|2006.06.23 09:17
|sell
|1027
|0.10
|1.8278
|1.8317
|0.0000
|3168
|2006.06.23 10:55
|modify
|1027
|0.10
|1.8278
|1.8278
|0.0000
|3169
|2006.06.23 18:00
|expiration
|1026
|0.10
|1.8317
|1.8278
|0.0000
|3170
|2006.06.23 19:01
|close
|1027
|0.10
|1.8207
|1.8278
|0.0000
|71.00
|14688.00
|3171
|2006.06.26 09:00
|buy stop
|1028
|0.10
|1.8203
|1.8167
|0.0000
|3172
|2006.06.26 09:00
|sell stop
|1029
|0.10
|1.8167
|1.8203
|0.0000
|3173
|2006.06.26 09:01
|buy
|1028
|0.10
|1.8203
|1.8167
|0.0000
|3174
|2006.06.26 09:20
|modify
|1028
|0.10
|1.8203
|1.8203
|0.0000
|3175
|2006.06.26 10:59
|s/l
|1028
|0.10
|1.8203
|1.8203
|0.0000
|0.00
|14688.00
|3176
|2006.06.26 17:04
|sell
|1029
|0.10
|1.8167
|1.8203
|0.0000
|3177
|2006.06.26 18:30
|s/l
|1029
|0.10
|1.8203
|1.8203
|0.0000
|-36.00
|14652.00
|3178
|2006.06.27 09:00
|buy stop
|1030
|0.10
|1.8245
|1.8215
|0.0000
|3179
|2006.06.27 09:00
|sell stop
|1031
|0.10
|1.8215
|1.8245
|0.0000
|3180
|2006.06.27 09:32
|sell
|1031
|0.10
|1.8215
|1.8245
|0.0000
|3181
|2006.06.27 09:38
|s/l
|1031
|0.10
|1.8245
|1.8245
|0.0000
|-30.00
|14622.00
|3182
|2006.06.27 09:38
|buy
|1030
|0.10
|1.8245
|1.8215
|0.0000
|3183
|2006.06.27 10:17
|s/l
|1030
|0.10
|1.8215
|1.8215
|0.0000
|-30.00
|14592.00
|3184
|2006.06.28 09:00
|buy stop
|1032
|0.10
|1.8232
|1.8192
|0.0000
|3185
|2006.06.28 09:00
|sell stop
|1033
|0.10
|1.8192
|1.8232
|0.0000
|3186
|2006.06.28 09:05
|sell
|1033
|0.10
|1.8192
|1.8232
|0.0000
|3187
|2006.06.28 16:35
|modify
|1033
|0.10
|1.8192
|1.8192
|0.0000
|3188
|2006.06.28 18:00
|expiration
|1032
|0.10
|1.8232
|1.8192
|0.0000
|3189
|2006.06.28 19:01
|close
|1033
|0.10
|1.8173
|1.8192
|0.0000
|19.00
|14611.00
|3190
|2006.06.29 09:00
|buy stop
|1034
|0.10
|1.8186
|1.8153
|0.0000
|3191
|2006.06.29 09:00
|sell stop
|1035
|0.10
|1.8153
|1.8186
|0.0000
|3192
|2006.06.29 10:14
|sell
|1035
|0.10
|1.8153
|1.8186
|0.0000
|3193
|2006.06.29 13:18
|modify
|1035
|0.10
|1.8153
|1.8153
|0.0000
|3194
|2006.06.29 14:45
|s/l
|1035
|0.10
|1.8153
|1.8153
|0.0000
|0.00
|14611.00
|3195
|2006.06.29 18:00
|expiration
|1034
|0.10
|1.8186
|1.8153
|0.0000
|3196
|2006.06.30 09:00
|buy stop
|1036
|0.10
|1.8366
|1.8326
|0.0000
|3197
|2006.06.30 09:00
|sell stop
|1037
|0.10
|1.8311
|1.8351
|0.0000
|3198
|2006.06.30 09:19
|sell
|1037
|0.10
|1.8311
|1.8351
|0.0000
|3199
|2006.06.30 12:36
|s/l
|1037
|0.10
|1.8351
|1.8351
|0.0000
|-40.00
|14571.00
|3200
|2006.06.30 13:57
|buy
|1036
|0.10
|1.8366
|1.8326
|0.0000
|3201
|2006.06.30 14:35
|modify
|1036
|0.10
|1.8366
|1.8366
|0.0000
|3202
|2006.06.30 19:01
|close
|1036
|0.10
|1.8468
|1.8366
|0.0000
|102.00
|14673.00
|3203
|2006.07.03 09:00
|buy stop
|1038
|0.10
|1.8492
|1.8452
|0.0000
|3204
|2006.07.03 09:00
|sell stop
|1039
|0.10
|1.8448
|1.8488
|0.0000
|3205
|2006.07.03 09:02
|sell
|1039
|0.10
|1.8448
|1.8488
|0.0000
|3206
|2006.07.03 17:15
|modify
|1039
|0.10
|1.8448
|1.8448
|0.0000
|3207
|2006.07.03 18:00
|expiration
|1038
|0.10
|1.8492
|1.8452
|0.0000
|3208
|2006.07.03 19:01
|close
|1039
|0.10
|1.8402
|1.8448
|0.0000
|46.00
|14719.00
|3209
|2006.07.04 09:00
|buy stop
|1040
|0.10
|1.8465
|1.8435
|0.0000
|3210
|2006.07.04 09:00
|sell stop
|1041
|0.10
|1.8435
|1.8465
|0.0000
|3211
|2006.07.04 09:22
|sell
|1041
|0.10
|1.8435
|1.8465
|0.0000
|3212
|2006.07.04 10:52
|s/l
|1041
|0.10
|1.8465
|1.8465
|0.0000
|-30.00
|14689.00
|3213
|2006.07.04 10:52
|buy
|1040
|0.10
|1.8465
|1.8435
|0.0000
|3214
|2006.07.04 19:01
|close
|1040
|0.10
|1.8462
|1.8435
|0.0000
|-3.00
|14686.00
|3215
|2006.07.05 09:00
|buy stop
|1042
|0.10
|1.8489
|1.8449
|0.0000
|3216
|2006.07.05 09:00
|sell stop
|1043
|0.10
|1.8431
|1.8471
|0.0000
|3217
|2006.07.05 09:14
|sell
|1043
|0.10
|1.8431
|1.8471
|0.0000
|3218
|2006.07.05 13:28
|s/l
|1043
|0.10
|1.8471
|1.8471
|0.0000
|-40.00
|14646.00
|3219
|2006.07.05 18:00
|expiration
|1042
|0.10
|1.8489
|1.8449
|0.0000
|3220
|2006.07.06 09:00
|buy stop
|1044
|0.10
|1.8377
|1.8346
|0.0000
|3221
|2006.07.06 09:00
|sell stop
|1045
|0.10
|1.8346
|1.8377
|0.0000
|3222
|2006.07.06 10:03
|sell
|1045
|0.10
|1.8346
|1.8377
|0.0000
|3223
|2006.07.06 14:33
|s/l
|1045
|0.10
|1.8377
|1.8377
|0.0000
|-31.00
|14615.00
|3224
|2006.07.06 14:33
|buy
|1044
|0.10
|1.8377
|1.8346
|0.0000
|3225
|2006.07.06 15:06
|s/l
|1044
|0.10
|1.8346
|1.8346
|0.0000
|-31.00
|14584.00
|3226
|2006.07.07 09:00
|buy stop
|1046
|0.10
|1.8375
|1.8350
|0.0000
|3227
|2006.07.07 09:00
|sell stop
|1047
|0.10
|1.8350
|1.8375
|0.0000
|3228
|2006.07.07 09:21
|buy
|1046
|0.10
|1.8375
|1.8350
|0.0000
|3229
|2006.07.07 11:38
|modify
|1046
|0.10
|1.8375
|1.8375
|0.0000
|3230
|2006.07.07 18:00
|expiration
|1047
|0.10
|1.8350
|1.8375
|0.0000
|3231
|2006.07.07 19:01
|close
|1046
|0.10
|1.8515
|1.8375
|0.0000
|140.00
|14724.00
|3232
|2006.07.10 09:00
|buy stop
|1048
|0.10
|1.8513
|1.8477
|0.0000
|3233
|2006.07.10 09:00
|sell stop
|1049
|0.10
|1.8477
|1.8513
|0.0000
|3234
|2006.07.10 09:14
|buy
|1048
|0.10
|1.8513
|1.8477
|0.0000
|3235
|2006.07.10 11:21
|s/l
|1048
|0.10
|1.8477
|1.8477
|0.0000
|-36.00
|14688.00
|3236
|2006.07.10 11:21
|sell
|1049
|0.10
|1.8477
|1.8513
|0.0000
|3237
|2006.07.10 11:35
|modify
|1049
|0.10
|1.8477
|1.8477
|0.0000
|3238
|2006.07.10 19:01
|close
|1049
|0.10
|1.8420
|1.8477
|0.0000
|57.00
|14745.00
|3239
|2006.07.11 09:00
|buy stop
|1050
|0.10
|1.8432
|1.8392
|0.0000
|3240
|2006.07.11 09:00
|sell stop
|1051
|0.10
|1.8379
|1.8419
|0.0000
|3241
|2006.07.11 09:50
|buy
|1050
|0.10
|1.8432
|1.8392
|0.0000
|3242
|2006.07.11 10:34
|s/l
|1050
|0.10
|1.8392
|1.8392
|0.0000
|-40.00
|14705.00
|3243
|2006.07.11 11:42
|sell
|1051
|0.10
|1.8379
|1.8419
|0.0000
|3244
|2006.07.11 15:25
|s/l
|1051
|0.10
|1.8419
|1.8419
|0.0000
|-40.00
|14665.00
|3245
|2006.07.12 09:00
|buy stop
|1052
|0.10
|1.8483
|1.8444
|0.0000
|3246
|2006.07.12 09:00
|sell stop
|1053
|0.10
|1.8444
|1.8483
|0.0000
|3247
|2006.07.12 10:30
|sell
|1053
|0.10
|1.8444
|1.8483
|0.0000
|3248
|2006.07.12 13:19
|modify
|1053
|0.10
|1.8444
|1.8444
|0.0000
|3249
|2006.07.12 18:00
|expiration
|1052
|0.10
|1.8483
|1.8444
|0.0000
|3250
|2006.07.12 19:01
|close
|1053
|0.10
|1.8339
|1.8444
|0.0000
|105.00
|14770.00
|3251
|2006.07.13 09:00
|buy stop
|1054
|0.10
|1.8360
|1.8326
|0.0000
|3252
|2006.07.13 09:00
|sell stop
|1055
|0.10
|1.8326
|1.8360
|0.0000
|3253
|2006.07.13 09:00
|buy
|1054
|0.10
|1.8360
|1.8326
|0.0000
|3254
|2006.07.13 10:01
|modify
|1054
|0.10
|1.8360
|1.8360
|0.0000
|3255
|2006.07.13 18:00
|expiration
|1055
|0.10
|1.8326
|1.8360
|0.0000
|3256
|2006.07.13 19:01
|close
|1054
|0.10
|1.8409
|1.8360
|0.0000
|49.00
|14819.00
|3257
|2006.07.14 09:00
|buy stop
|1056
|0.10
|1.8418
|1.8378
|0.0000
|3258
|2006.07.14 09:00
|sell stop
|1057
|0.10
|1.8350
|1.8390
|0.0000
|3259
|2006.07.14 12:12
|buy
|1056
|0.10
|1.8418
|1.8378
|0.0000
|3260
|2006.07.14 15:03
|s/l
|1056
|0.10
|1.8378
|1.8378
|0.0000
|-40.00
|14779.00
|3261
|2006.07.14 15:55
|sell
|1057
|0.10
|1.8350
|1.8390
|0.0000
|3262
|2006.07.14 19:01
|close
|1057
|0.10
|1.8366
|1.8390
|0.0000
|-16.00
|14763.00
|3263
|2006.07.17 09:00
|buy stop
|1058
|0.10
|1.8382
|1.8350
|0.0000
|3264
|2006.07.17 09:00
|sell stop
|1059
|0.10
|1.8350
|1.8382
|0.0000
|3265
|2006.07.17 09:16
|sell
|1059
|0.10
|1.8350
|1.8382
|0.0000
|3266
|2006.07.17 10:02
|modify
|1059
|0.10
|1.8350
|1.8350
|0.0000
|3267
|2006.07.17 18:00
|expiration
|1058
|0.10
|1.8382
|1.8350
|0.0000
|3268
|2006.07.17 19:01
|close
|1059
|0.10
|1.8199
|1.8350
|0.0000
|151.00
|14914.00
|3269
|2006.07.18 09:00
|buy stop
|1060
|0.10
|1.8221
|1.8191
|0.0000
|3270
|2006.07.18 09:00
|sell stop
|1061
|0.10
|1.8191
|1.8221
|0.0000
|3271
|2006.07.18 09:24
|buy
|1060
|0.10
|1.8221
|1.8191
|0.0000
|3272
|2006.07.18 11:58
|modify
|1060
|0.10
|1.8221
|1.8221
|0.0000
|3273
|2006.07.18 18:00
|expiration
|1061
|0.10
|1.8191
|1.8221
|0.0000
|3274
|2006.07.18 19:01
|close
|1060
|0.10
|1.8252
|1.8221
|0.0000
|31.00
|14945.00
|3275
|2006.07.19 09:00
|buy stop
|1062
|0.10
|1.8279
|1.8239
|0.0000
|3276
|2006.07.19 09:00
|sell stop
|1063
|0.10
|1.8234
|1.8274
|0.0000
|3277
|2006.07.19 09:08
|buy
|1062
|0.10
|1.8279
|1.8239
|0.0000
|3278
|2006.07.19 14:30
|s/l
|1062
|0.10
|1.8239
|1.8239
|0.0000
|-40.00
|14905.00
|3279
|2006.07.19 14:30
|sell
|1063
|0.10
|1.8234
|1.8274
|0.0000
|3280
|2006.07.19 15:44
|s/l
|1063
|0.10
|1.8274
|1.8274
|0.0000
|-40.00
|14865.00
|3281
|2006.07.20 09:00
|buy stop
|1064
|0.10
|1.8456
|1.8420
|0.0000
|3282
|2006.07.20 09:00
|sell stop
|1065
|0.10
|1.8420
|1.8456
|0.0000
|3283
|2006.07.20 09:55
|buy
|1064
|0.10
|1.8456
|1.8420
|0.0000
|3284
|2006.07.20 13:09
|modify
|1064
|0.10
|1.8456
|1.8456
|0.0000
|3285
|2006.07.20 18:00
|expiration
|1065
|0.10
|1.8420
|1.8456
|0.0000
|3286
|2006.07.20 19:01
|close
|1064
|0.10
|1.8484
|1.8456
|0.0000
|28.00
|14893.00
|3287
|2006.07.21 09:00
|buy stop
|1066
|0.10
|1.8518
|1.8478
|0.0000
|3288
|2006.07.21 09:00
|sell stop
|1067
|0.10
|1.8466
|1.8506
|0.0000
|3289
|2006.07.21 09:11
|buy
|1066
|0.10
|1.8518
|1.8478
|0.0000
|3290
|2006.07.21 12:22
|modify
|1066
|0.10
|1.8518
|1.8518
|0.0000
|3291
|2006.07.21 18:00
|expiration
|1067
|0.10
|1.8466
|1.8506
|0.0000
|3292
|2006.07.21 19:02
|close
|1066
|0.10
|1.8571
|1.8518
|0.0000
|53.00
|14946.00
|3293
|2006.07.24 09:00
|buy stop
|1068
|0.10
|1.8533
|1.8508
|0.0000
|3294
|2006.07.24 09:00
|sell stop
|1069
|0.10
|1.8508
|1.8533
|0.0000
|3295
|2006.07.24 09:19
|sell
|1069
|0.10
|1.8508
|1.8533
|0.0000
|3296
|2006.07.24 11:28
|s/l
|1069
|0.10
|1.8533
|1.8533
|0.0000
|-25.00
|14921.00
|3297
|2006.07.24 11:28
|buy
|1068
|0.10
|1.8533
|1.8508
|0.0000
|3298
|2006.07.24 16:52
|s/l
|1068
|0.10
|1.8508
|1.8508
|0.0000
|-25.00
|14896.00
|3299
|2006.07.25 09:00
|buy stop
|1070
|0.10
|1.8540
|1.8504
|0.0000
|3300
|2006.07.25 09:00
|sell stop
|1071
|0.10
|1.8504
|1.8540
|0.0000
|3301
|2006.07.25 09:23
|sell
|1071
|0.10
|1.8504
|1.8540
|0.0000
|3302
|2006.07.25 16:21
|modify
|1071
|0.10
|1.8504
|1.8504
|0.0000
|3303
|2006.07.25 18:00
|expiration
|1070
|0.10
|1.8540
|1.8504
|0.0000
|3304
|2006.07.25 19:01
|close
|1071
|0.10
|1.8410
|1.8504
|0.0000
|94.00
|14990.00
|3305
|2006.07.26 09:00
|buy stop
|1072
|0.10
|1.8423
|1.8388
|0.0000
|3306
|2006.07.26 09:00
|sell stop
|1073
|0.10
|1.8388
|1.8423
|0.0000
|3307
|2006.07.26 09:11
|buy
|1072
|0.10
|1.8423
|1.8388
|0.0000
|3308
|2006.07.26 16:15
|modify
|1072
|0.10
|1.8423
|1.8423
|0.0000
|3309
|2006.07.26 18:00
|expiration
|1073
|0.10
|1.8388
|1.8423
|0.0000
|3310
|2006.07.26 19:01
|close
|1072
|0.10
|1.8500
|1.8423
|0.0000
|77.00
|15067.00
|3311
|2006.07.27 09:00
|buy stop
|1074
|0.10
|1.8581
|1.8550
|0.0000
|3312
|2006.07.27 09:00
|sell stop
|1075
|0.10
|1.8550
|1.8581
|0.0000
|3313
|2006.07.27 09:00
|buy
|1074
|0.10
|1.8581
|1.8550
|0.0000
|3314
|2006.07.27 11:21
|modify
|1074
|0.10
|1.8581
|1.8581
|0.0000
|3315
|2006.07.27 14:30
|s/l
|1074
|0.10
|1.8581
|1.8581
|0.0000
|0.00
|15067.00
|3316
|2006.07.27 18:00
|expiration
|1075
|0.10
|1.8550
|1.8581
|0.0000
|3317
|2006.07.28 09:00
|buy stop
|1076
|0.10
|1.8600
|1.8575
|0.0000
|3318
|2006.07.28 09:00
|sell stop
|1077
|0.10
|1.8575
|1.8600
|0.0000
|3319
|2006.07.28 09:08
|buy
|1076
|0.10
|1.8600
|1.8575
|0.0000
|3320
|2006.07.28 10:13
|s/l
|1076
|0.10
|1.8575
|1.8575
|0.0000
|-25.00
|15042.00
|3321
|2006.07.28 10:13
|sell
|1077
|0.10
|1.8575
|1.8600
|0.0000
|3322
|2006.07.28 11:07
|s/l
|1077
|0.10
|1.8600
|1.8600
|0.0000
|-25.00
|15017.00
|3323
|2006.07.31 09:00
|buy stop
|1078
|0.10
|1.8652
|1.8621
|0.0000
|3324
|2006.07.31 09:00
|sell stop
|1079
|0.10
|1.8621
|1.8652
|0.0000
|3325
|2006.07.31 10:21
|buy
|1078
|0.10
|1.8652
|1.8621
|0.0000
|3326
|2006.07.31 18:00
|expiration
|1079
|0.10
|1.8621
|1.8652
|0.0000
|3327
|2006.07.31 19:01
|close
|1078
|0.10
|1.8678
|1.8621
|0.0000
|26.00
|15043.00
|3328
|2006.08.01 09:00
|buy stop
|1080
|0.10
|1.8655
|1.8622
|0.0000
|3329
|2006.08.01 09:00
|sell stop
|1081
|0.10
|1.8622
|1.8655
|0.0000
|3330
|2006.08.01 09:15
|buy
|1080
|0.10
|1.8655
|1.8622
|0.0000
|3331
|2006.08.01 17:24
|modify
|1080
|0.10
|1.8655
|1.8655
|0.0000
|3332
|2006.08.01 18:00
|expiration
|1081
|0.10
|1.8622
|1.8655
|0.0000
|3333
|2006.08.01 19:01
|close
|1080
|0.10
|1.8753
|1.8655
|0.0000
|98.00
|15141.00
|3334
|2006.08.02 09:00
|buy stop
|1082
|0.10
|1.8775
|1.8741
|0.0000
|3335
|2006.08.02 09:00
|sell stop
|1083
|0.10
|1.8741
|1.8775
|0.0000
|3336
|2006.08.02 11:20
|sell
|1083
|0.10
|1.8741
|1.8775
|0.0000
|3337
|2006.08.02 14:15
|s/l
|1083
|0.10
|1.8775
|1.8775
|0.0000
|-34.00
|15107.00
|3338
|2006.08.02 14:15
|buy
|1082
|0.10
|1.8775
|1.8741
|0.0000
|3339
|2006.08.02 14:29
|s/l
|1082
|0.10
|1.8741
|1.8741
|0.0000
|-34.00
|15073.00
|3340
|2006.08.03 09:00
|buy stop
|1084
|0.10
|1.8773
|1.8737
|0.0000
|3341
|2006.08.03 09:00
|sell stop
|1085
|0.10
|1.8737
|1.8773
|0.0000
|3342
|2006.08.03 10:03
|sell
|1085
|0.10
|1.8737
|1.8773
|0.0000
|3343
|2006.08.03 13:00
|s/l
|1085
|0.10
|1.8773
|1.8773
|0.0000
|-36.00
|15037.00
|3344
|2006.08.03 13:00
|buy
|1084
|0.10
|1.8773
|1.8737
|0.0000
|3345
|2006.08.03 13:00
|modify
|1084
|0.10
|1.8773
|1.8773
|0.0000
|3346
|2006.08.03 19:01
|close
|1084
|0.10
|1.8869
|1.8773
|0.0000
|96.00
|15133.00
|3347
|2006.08.04 09:00
|buy stop
|1086
|0.10
|1.8881
|1.8853
|0.0000
|3348
|2006.08.04 09:00
|sell stop
|1087
|0.10
|1.8853
|1.8881
|0.0000
|3349
|2006.08.04 09:23
|buy
|1086
|0.10
|1.8881
|1.8853
|0.0000
|3350
|2006.08.04 10:43
|modify
|1086
|0.10
|1.8881
|1.8881
|0.0000
|3351
|2006.08.04 18:00
|expiration
|1087
|0.10
|1.8853
|1.8881
|0.0000
|3352
|2006.08.04 19:01
|close
|1086
|0.10
|1.9091
|1.8881
|0.0000
|210.00
|15343.00
|3353
|2006.08.07 09:00
|buy stop
|1088
|0.10
|1.9081
|1.9046
|0.0000
|3354
|2006.08.07 09:00
|sell stop
|1089
|0.10
|1.9046
|1.9081
|0.0000
|3355
|2006.08.07 09:00
|sell
|1089
|0.10
|1.9046
|1.9081
|0.0000
|3356
|2006.08.07 09:43
|s/l
|1089
|0.10
|1.9081
|1.9081
|0.0000
|-35.00
|15308.00
|3357
|2006.08.07 09:43
|buy
|1088
|0.10
|1.9081
|1.9046
|0.0000
|3358
|2006.08.07 19:02
|close
|1088
|0.10
|1.9081
|1.9046
|0.0000
|0.00
|15308.00
|3359
|2006.08.08 09:00
|buy stop
|1090
|0.10
|1.9065
|1.9040
|0.0000
|3360
|2006.08.08 09:00
|sell stop
|1091
|0.10
|1.9040
|1.9065
|0.0000
|3361
|2006.08.08 09:02
|buy
|1090
|0.10
|1.9065
|1.9040
|0.0000
|3362
|2006.08.08 18:00
|expiration
|1091
|0.10
|1.9040
|1.9065
|0.0000
|3363
|2006.08.08 19:01
|close
|1090
|0.10
|1.9064
|1.9040
|0.0000
|-1.00
|15307.00
|3364
|2006.08.09 09:00
|sell stop
|1092
|0.10
|1.9009
|1.9049
|0.0000
|3365
|2006.08.09 09:15
|buy stop
|1093
|0.10
|1.9075
|1.9035
|0.0000
|3366
|2006.08.09 09:28
|buy
|1093
|0.10
|1.9075
|1.9035
|0.0000
|3367
|2006.08.09 18:00
|expiration
|1092
|0.10
|1.9009
|1.9049
|0.0000
|3368
|2006.08.09 19:01
|close
|1093
|0.10
|1.9083
|1.9035
|0.0000
|8.00
|15315.00
|3369
|2006.08.10 09:00
|buy stop
|1094
|0.10
|1.9091
|1.9051
|0.0000
|3370
|2006.08.10 09:00
|sell stop
|1095
|0.10
|1.9021
|1.9061
|0.0000
|3371
|2006.08.10 09:03
|buy
|1094
|0.10
|1.9091
|1.9051
|0.0000
|3372
|2006.08.10 09:25
|s/l
|1094
|0.10
|1.9051
|1.9051
|0.0000
|-40.00
|15275.00
|3373
|2006.08.10 09:41
|sell
|1095
|0.10
|1.9021
|1.9061
|0.0000
|3374
|2006.08.10 16:15
|modify
|1095
|0.10
|1.9021
|1.9021
|0.0000
|3375
|2006.08.10 19:01
|close
|1095
|0.10
|1.8893
|1.9021
|0.0000
|128.00
|15403.00
|3376
|2006.08.11 09:00
|buy stop
|1096
|0.10
|1.8947
|1.8907
|0.0000
|3377
|2006.08.11 09:00
|sell stop
|1097
|0.10
|1.8890
|1.8930
|0.0000
|3378
|2006.08.11 09:51
|buy
|1096
|0.10
|1.8947
|1.8907
|0.0000
|3379
|2006.08.11 11:05
|modify
|1096
|0.10
|1.8947
|1.8947
|0.0000
|3380
|2006.08.11 13:09
|s/l
|1096
|0.10
|1.8947
|1.8947
|0.0000
|0.00
|15403.00
|3381
|2006.08.11 14:33
|sell
|1097
|0.10
|1.8890
|1.8930
|0.0000
|3382
|2006.08.11 15:38
|s/l
|1097
|0.10
|1.8930
|1.8930
|0.0000
|-40.00
|15363.00
|3383
|2006.08.14 09:00
|buy stop
|1098
|0.10
|1.8945
|1.8913
|0.0000
|3384
|2006.08.14 09:00
|sell stop
|1099
|0.10
|1.8913
|1.8945
|0.0000
|3385
|2006.08.14 09:25
|sell
|1099
|0.10
|1.8913
|1.8945
|0.0000
|3386
|2006.08.14 10:45
|modify
|1099
|0.10
|1.8913
|1.8913
|0.0000
|3387
|2006.08.14 15:37
|s/l
|1099
|0.10
|1.8913
|1.8913
|0.0000
|0.00
|15363.00
|3388
|2006.08.14 18:00
|expiration
|1098
|0.10
|1.8945
|1.8913
|0.0000
|3389
|2006.08.15 09:00
|buy stop
|1100
|0.10
|1.8926
|1.8886
|0.0000
|3390
|2006.08.15 09:00
|sell stop
|1101
|0.10
|1.8870
|1.8910
|0.0000
|3391
|2006.08.15 10:30
|sell
|1101
|0.10
|1.8870
|1.8910
|0.0000
|3392
|2006.08.15 14:30
|s/l
|1101
|0.10
|1.8910
|1.8910
|0.0000
|-40.00
|15323.00
|3393
|2006.08.15 14:30
|buy
|1100
|0.10
|1.8926
|1.8886
|0.0000
|3394
|2006.08.15 15:06
|modify
|1100
|0.10
|1.8926
|1.8926
|0.0000
|3395
|2006.08.15 19:01
|close
|1100
|0.10
|1.8942
|1.8926
|0.0000
|16.00
|15339.00
|3396
|2006.08.16 09:00
|buy stop
|1102
|0.10
|1.8949
|1.8913
|0.0000
|3397
|2006.08.16 09:00
|sell stop
|1103
|0.10
|1.8913
|1.8949
|0.0000
|3398
|2006.08.16 10:16
|sell
|1103
|0.10
|1.8913
|1.8949
|0.0000
|3399
|2006.08.16 14:30
|s/l
|1103
|0.10
|1.8949
|1.8949
|0.0000
|-36.00
|15303.00
|3400
|2006.08.16 14:30
|buy
|1102
|0.10
|1.8949
|1.8913
|0.0000
|3401
|2006.08.16 14:43
|modify
|1102
|0.10
|1.8949
|1.8949
|0.0000
|3402
|2006.08.16 19:01
|close
|1102
|0.10
|1.8983
|1.8949
|0.0000
|34.00
|15337.00
|3403
|2006.08.17 09:00
|buy stop
|1104
|0.10
|1.8990
|1.8950
|0.0000
|3404
|2006.08.17 09:00
|sell stop
|1105
|0.10
|1.8949
|1.8989
|0.0000
|3405
|2006.08.17 10:00
|buy
|1104
|0.10
|1.8990
|1.8950
|0.0000
|3406
|2006.08.17 14:36
|s/l
|1104
|0.10
|1.8950
|1.8950
|0.0000
|-40.00
|15297.00
|3407
|2006.08.17 14:36
|sell
|1105
|0.10
|1.8949
|1.8989
|0.0000
|3408
|2006.08.17 18:51
|modify
|1105
|0.10
|1.8949
|1.8949
|0.0000
|3409
|2006.08.17 19:01
|close
|1105
|0.10
|1.8895
|1.8949
|0.0000
|54.00
|15351.00
|3410
|2006.08.18 09:00
|buy stop
|1106
|0.10
|1.8872
|1.8837
|0.0000
|3411
|2006.08.18 09:00
|sell stop
|1107
|0.10
|1.8837
|1.8872
|0.0000
|3412
|2006.08.18 09:16
|sell
|1107
|0.10
|1.8837
|1.8872
|0.0000
|3413
|2006.08.18 13:28
|modify
|1107
|0.10
|1.8837
|1.8837
|0.0000
|3414
|2006.08.18 15:48
|s/l
|1107
|0.10
|1.8837
|1.8837
|0.0000
|0.00
|15351.00
|3415
|2006.08.18 18:00
|expiration
|1106
|0.10
|1.8872
|1.8837
|0.0000
|3416
|2006.08.21 09:00
|buy stop
|1108
|0.10
|1.8885
|1.8848
|0.0000
|3417
|2006.08.21 09:00
|sell stop
|1109
|0.10
|1.8848
|1.8885
|0.0000
|3418
|2006.08.21 09:13
|buy
|1108
|0.10
|1.8885
|1.8848
|0.0000
|3419
|2006.08.21 09:42
|modify
|1108
|0.10
|1.8885
|1.8885
|0.0000
|3420
|2006.08.21 18:00
|expiration
|1109
|0.10
|1.8848
|1.8885
|0.0000
|3421
|2006.08.21 19:01
|close
|1108
|0.10
|1.8946
|1.8885
|0.0000
|61.00
|15412.00
|3422
|2006.08.22 09:00
|buy stop
|1110
|0.10
|1.8952
|1.8915
|0.0000
|3423
|2006.08.22 09:00
|sell stop
|1111
|0.10
|1.8915
|1.8952
|0.0000
|3424
|2006.08.22 09:40
|sell
|1111
|0.10
|1.8915
|1.8952
|0.0000
|3425
|2006.08.22 14:00
|modify
|1111
|0.10
|1.8915
|1.8915
|0.0000
|3426
|2006.08.22 18:00
|expiration
|1110
|0.10
|1.8952
|1.8915
|0.0000
|3427
|2006.08.22 19:01
|close
|1111
|0.10
|1.8886
|1.8915
|0.0000
|29.00
|15441.00
|3428
|2006.08.23 09:00
|buy stop
|1112
|0.10
|1.8900
|1.8868
|0.0000
|3429
|2006.08.23 09:00
|sell stop
|1113
|0.10
|1.8868
|1.8900
|0.0000
|3430
|2006.08.23 09:23
|buy
|1112
|0.10
|1.8900
|1.8868
|0.0000
|3431
|2006.08.23 14:50
|modify
|1112
|0.10
|1.8900
|1.8900
|0.0000
|3432
|2006.08.23 17:06
|s/l
|1112
|0.10
|1.8900
|1.8900
|0.0000
|0.00
|15441.00
|3433
|2006.08.23 18:00
|expiration
|1113
|0.10
|1.8868
|1.8900
|0.0000
|3434
|2006.08.24 09:00
|buy stop
|1114
|0.10
|1.8923
|1.8889
|0.0000
|3435
|2006.08.24 09:00
|sell stop
|1115
|0.10
|1.8889
|1.8923
|0.0000
|3436
|2006.08.24 09:52
|sell
|1115
|0.10
|1.8889
|1.8923
|0.0000
|3437
|2006.08.24 10:01
|s/l
|1115
|0.10
|1.8923
|1.8923
|0.0000
|-34.00
|15407.00
|3438
|2006.08.24 10:01
|buy
|1114
|0.10
|1.8923
|1.8889
|0.0000
|3439
|2006.08.24 16:01
|modify
|1114
|0.10
|1.8923
|1.8923
|0.0000
|3440
|2006.08.24 16:53
|s/l
|1114
|0.10
|1.8923
|1.8923
|0.0000
|0.00
|15407.00
|3441
|2006.08.25 09:00
|buy stop
|1116
|0.10
|1.8876
|1.8836
|0.0000
|3442
|2006.08.25 09:00
|sell stop
|1117
|0.10
|1.8825
|1.8865
|0.0000
|3443
|2006.08.25 10:38
|buy
|1116
|0.10
|1.8876
|1.8836
|0.0000
|3444
|2006.08.25 18:00
|expiration
|1117
|0.10
|1.8825
|1.8865
|0.0000
|3445
|2006.08.25 19:01
|close
|1116
|0.10
|1.8865
|1.8836
|0.0000
|-11.00
|15396.00
|3446
|2006.08.28 09:00
|buy stop
|1118
|0.10
|1.8922
|1.8897
|0.0000
|3447
|2006.08.28 09:00
|sell stop
|1119
|0.10
|1.8897
|1.8922
|0.0000
|3448
|2006.08.28 09:15
|buy
|1118
|0.10
|1.8922
|1.8897
|0.0000
|3449
|2006.08.28 15:47
|modify
|1118
|0.10
|1.8922
|1.8922
|0.0000
|3450
|2006.08.28 18:00
|expiration
|1119
|0.10
|1.8897
|1.8922
|0.0000
|3451
|2006.08.28 19:01
|close
|1118
|0.10
|1.8962
|1.8922
|0.0000
|40.00
|15436.00
|3452
|2006.08.29 09:00
|buy stop
|1120
|0.10
|1.8993
|1.8964
|0.0000
|3453
|2006.08.29 09:00
|sell stop
|1121
|0.10
|1.8964
|1.8993
|0.0000
|3454
|2006.08.29 09:13
|buy
|1120
|0.10
|1.8993
|1.8964
|0.0000
|3455
|2006.08.29 16:08
|s/l
|1120
|0.10
|1.8964
|1.8964
|0.0000
|-29.00
|15407.00
|3456
|2006.08.29 16:08
|sell
|1121
|0.10
|1.8964
|1.8993
|0.0000
|3457
|2006.08.29 16:52
|modify
|1121
|0.10
|1.8964
|1.8964
|0.0000
|3458
|2006.08.29 19:01
|close
|1121
|0.10
|1.8911
|1.8964
|0.0000
|53.00
|15460.00
|3459
|2006.08.30 09:00
|buy stop
|1122
|0.10
|1.9026
|1.8986
|0.0000
|3460
|2006.08.30 09:00
|sell stop
|1123
|0.10
|1.8981
|1.9021
|0.0000
|3461
|2006.08.30 09:02
|buy
|1122
|0.10
|1.9026
|1.8986
|0.0000
|3462
|2006.08.30 18:00
|expiration
|1123
|0.10
|1.8981
|1.9021
|0.0000
|3463
|2006.08.30 19:01
|close
|1122
|0.10
|1.9025
|1.8986
|0.0000
|-1.00
|15459.00
|3464
|2006.08.31 09:00
|buy stop
|1124
|0.10
|1.9081
|1.9041
|0.0000
|3465
|2006.08.31 09:00
|sell stop
|1125
|0.10
|1.9036
|1.9076
|0.0000
|3466
|2006.08.31 09:24
|buy
|1124
|0.10
|1.9081
|1.9041
|0.0000
|3467
|2006.08.31 15:43
|s/l
|1124
|0.10
|1.9041
|1.9041
|0.0000
|-40.00
|15419.00
|3468
|2006.08.31 15:44
|sell
|1125
|0.10
|1.9036
|1.9076
|0.0000
|3469
|2006.08.31 16:30
|modify
|1125
|0.10
|1.9036
|1.9036
|0.0000
|3470
|2006.08.31 16:53
|s/l
|1125
|0.10
|1.9036
|1.9036
|0.0000
|0.00
|15419.00
|3471
|2006.09.01 09:00
|buy stop
|1126
|0.10
|1.9052
|1.9027
|0.0000
|3472
|2006.09.01 09:00
|sell stop
|1127
|0.10
|1.9027
|1.9052
|0.0000
|3473
|2006.09.01 10:07
|sell
|1127
|0.10
|1.9027
|1.9052
|0.0000
|3474
|2006.09.01 10:41
|s/l
|1127
|0.10
|1.9052
|1.9052
|0.0000
|-25.00
|15394.00
|3475
|2006.09.01 10:41
|buy
|1126
|0.10
|1.9052
|1.9027
|0.0000
|3476
|2006.09.01 12:03
|s/l
|1126
|0.10
|1.9027
|1.9027
|0.0000
|-25.00
|15369.00
|3477
|2006.09.04 09:00
|buy stop
|1128
|0.10
|1.9079
|1.9049
|0.0000
|3478
|2006.09.04 09:00
|sell stop
|1129
|0.10
|1.9049
|1.9079
|0.0000
|3479
|2006.09.04 10:44
|sell
|1129
|0.10
|1.9049
|1.9079
|0.0000
|3480
|2006.09.04 18:00
|expiration
|1128
|0.10
|1.9079
|1.9049
|0.0000
|3481
|2006.09.04 19:01
|close
|1129
|0.10
|1.9060
|1.9079
|0.0000
|-11.00
|15358.00
|3482
|2006.09.05 09:00
|buy stop
|1130
|0.10
|1.9040
|1.9001
|0.0000
|3483
|2006.09.05 09:00
|sell stop
|1131
|0.10
|1.9001
|1.9040
|0.0000
|3484
|2006.09.05 09:26
|sell
|1131
|0.10
|1.9001
|1.9040
|0.0000
|3485
|2006.09.05 15:37
|modify
|1131
|0.10
|1.9001
|1.9001
|0.0000
|3486
|2006.09.05 18:00
|expiration
|1130
|0.10
|1.9040
|1.9001
|0.0000
|3487
|2006.09.05 19:01
|close
|1131
|0.10
|1.8935
|1.9001
|0.0000
|66.00
|15424.00
|3488
|2006.09.06 09:00
|buy stop
|1132
|0.10
|1.8960
|1.8929
|0.0000
|3489
|2006.09.06 09:00
|sell stop
|1133
|0.10
|1.8929
|1.8960
|0.0000
|3490
|2006.09.06 09:31
|sell
|1133
|0.10
|1.8929
|1.8960
|0.0000
|3491
|2006.09.06 11:22
|modify
|1133
|0.10
|1.8929
|1.8929
|0.0000
|3492
|2006.09.06 18:00
|expiration
|1132
|0.10
|1.8960
|1.8929
|0.0000
|3493
|2006.09.06 19:01
|close
|1133
|0.10
|1.8810
|1.8929
|0.0000
|119.00
|15543.00
|3494
|2006.09.07 09:00
|buy stop
|1134
|0.10
|1.8847
|1.8818
|0.0000
|3495
|2006.09.07 09:00
|sell stop
|1135
|0.10
|1.8818
|1.8847
|0.0000
|3496
|2006.09.07 09:00
|buy
|1134
|0.10
|1.8847
|1.8818
|0.0000
|3497
|2006.09.07 09:46
|s/l
|1134
|0.10
|1.8818
|1.8818
|0.0000
|-29.00
|15514.00
|3498
|2006.09.07 09:46
|sell
|1135
|0.10
|1.8818
|1.8847
|0.0000
|3499
|2006.09.07 13:06
|modify
|1135
|0.10
|1.8818
|1.8818
|0.0000
|3500
|2006.09.07 19:01
|close
|1135
|0.10
|1.8767
|1.8818
|0.0000
|51.00
|15565.00
|3501
|2006.09.08 09:00
|buy stop
|1136
|0.10
|1.8754
|1.8720
|0.0000
|3502
|2006.09.08 09:00
|sell stop
|1137
|0.10
|1.8720
|1.8754
|0.0000
|3503
|2006.09.08 09:16
|sell
|1137
|0.10
|1.8720
|1.8754
|0.0000
|3504
|2006.09.08 14:36
|modify
|1137
|0.10
|1.8720
|1.8720
|0.0000
|3505
|2006.09.08 18:00
|expiration
|1136
|0.10
|1.8754
|1.8720
|0.0000
|3506
|2006.09.08 19:01
|close
|1137
|0.10
|1.8658
|1.8720
|0.0000
|62.00
|15627.00
|3507
|2006.09.11 09:00
|buy stop
|1138
|0.10
|1.8676
|1.8638
|0.0000
|3508
|2006.09.11 09:00
|sell stop
|1139
|0.10
|1.8638
|1.8676
|0.0000
|3509
|2006.09.11 10:02
|buy
|1138
|0.10
|1.8676
|1.8638
|0.0000
|3510
|2006.09.11 11:29
|s/l
|1138
|0.10
|1.8638
|1.8638
|0.0000
|-38.00
|15589.00
|3511
|2006.09.11 11:29
|sell
|1139
|0.10
|1.8638
|1.8676
|0.0000
|3512
|2006.09.11 11:50
|s/l
|1139
|0.10
|1.8676
|1.8676
|0.0000
|-38.00
|15551.00
|3513
|2006.09.12 09:00
|buy stop
|1140
|0.10
|1.8693
|1.8664
|0.0000
|3514
|2006.09.12 09:00
|sell stop
|1141
|0.10
|1.8664
|1.8693
|0.0000
|3515
|2006.09.12 10:03
|sell
|1141
|0.10
|1.8664
|1.8693
|0.0000
|3516
|2006.09.12 10:30
|s/l
|1141
|0.10
|1.8693
|1.8693
|0.0000
|-29.00
|15522.00
|3517
|2006.09.12 10:30
|buy
|1140
|0.10
|1.8693
|1.8664
|0.0000
|3518
|2006.09.12 11:09
|modify
|1140
|0.10
|1.8693
|1.8693
|0.0000
|3519
|2006.09.12 19:01
|close
|1140
|0.10
|1.8733
|1.8693
|0.0000
|40.00
|15562.00
|3520
|2006.09.13 09:00
|sell stop
|1142
|0.10
|1.8724
|1.8758
|0.0000
|3521
|2006.09.13 09:30
|buy stop
|1143
|0.10
|1.8758
|1.8724
|0.0000
|3522
|2006.09.13 10:29
|buy
|1143
|0.10
|1.8758
|1.8724
|0.0000
|3523
|2006.09.13 11:12
|s/l
|1143
|0.10
|1.8724
|1.8724
|0.0000
|-34.00
|15528.00
|3524
|2006.09.13 11:12
|sell
|1142
|0.10
|1.8724
|1.8758
|0.0000
|3525
|2006.09.13 15:26
|s/l
|1142
|0.10
|1.8758
|1.8758
|0.0000
|-34.00
|15494.00
|3526
|2006.09.14 09:00
|buy stop
|1144
|0.10
|1.8782
|1.8751
|0.0000
|3527
|2006.09.14 09:00
|sell stop
|1145
|0.10
|1.8751
|1.8782
|0.0000
|3528
|2006.09.14 09:21
|buy
|1144
|0.10
|1.8782
|1.8751
|0.0000
|3529
|2006.09.14 10:47
|modify
|1144
|0.10
|1.8782
|1.8782
|0.0000
|3530
|2006.09.14 18:00
|expiration
|1145
|0.10
|1.8751
|1.8782
|0.0000
|3531
|2006.09.14 19:01
|close
|1144
|0.10
|1.8883
|1.8782
|0.0000
|101.00
|15595.00
|3532
|2006.09.15 09:00
|buy stop
|1146
|0.10
|1.8887
|1.8862
|0.0000
|3533
|2006.09.15 09:00
|sell stop
|1147
|0.10
|1.8862
|1.8887
|0.0000
|3534
|2006.09.15 09:03
|sell
|1147
|0.10
|1.8862
|1.8887
|0.0000
|3535
|2006.09.15 11:57
|modify
|1147
|0.10
|1.8862
|1.8862
|0.0000
|3536
|2006.09.15 18:00
|expiration
|1146
|0.10
|1.8887
|1.8862
|0.0000
|3537
|2006.09.15 19:01
|close
|1147
|0.10
|1.8768
|1.8862
|0.0000
|94.00
|15689.00
|3538
|2006.09.18 09:00
|buy stop
|1148
|0.10
|1.8842
|1.8802
|0.0000
|3539
|2006.09.18 09:00
|sell stop
|1149
|0.10
|1.8798
|1.8838
|0.0000
|3540
|2006.09.18 09:02
|buy
|1148
|0.10
|1.8842
|1.8802
|0.0000
|3541
|2006.09.18 11:01
|s/l
|1148
|0.10
|1.8802
|1.8802
|0.0000
|-40.00
|15649.00
|3542
|2006.09.18 11:02
|sell
|1149
|0.10
|1.8798
|1.8838
|0.0000
|3543
|2006.09.18 11:35
|modify
|1149
|0.10
|1.8798
|1.8798
|0.0000
|3544
|2006.09.18 18:49
|s/l
|1149
|0.10
|1.8798
|1.8798
|0.0000
|0.00
|15649.00
|3545
|2006.09.19 09:00
|sell stop
|1150
|0.10
|1.8798
|1.8832
|0.0000
|3546
|2006.09.19 09:15
|buy stop
|1151
|0.10
|1.8832
|1.8798
|0.0000
|3547
|2006.09.19 09:52
|sell
|1150
|0.10
|1.8798
|1.8832
|0.0000
|3548
|2006.09.19 14:30
|s/l
|1150
|0.10
|1.8832
|1.8832
|0.0000
|-34.00
|15615.00
|3549
|2006.09.19 14:30
|buy
|1151
|0.10
|1.8832
|1.8798
|0.0000
|3550
|2006.09.19 14:51
|modify
|1151
|0.10
|1.8832
|1.8832
|0.0000
|3551
|2006.09.19 17:22
|s/l
|1151
|0.10
|1.8832
|1.8832
|0.0000
|0.00
|15615.00
|3552
|2006.09.20 09:00
|buy stop
|1152
|0.10
|1.8848
|1.8816
|0.0000
|3553
|2006.09.20 09:00
|sell stop
|1153
|0.10
|1.8816
|1.8848
|0.0000
|3554
|2006.09.20 09:50
|sell
|1153
|0.10
|1.8816
|1.8848
|0.0000
|3555
|2006.09.20 15:01
|s/l
|1153
|0.10
|1.8848
|1.8848
|0.0000
|-32.00
|15583.00
|3556
|2006.09.20 15:01
|buy
|1152
|0.10
|1.8848
|1.8816
|0.0000
|3557
|2006.09.20 16:58
|modify
|1152
|0.10
|1.8848
|1.8848
|0.0000
|3558
|2006.09.20 19:01
|close
|1152
|0.10
|1.8887
|1.8848
|0.0000
|39.00
|15622.00
|3559
|2006.09.21 09:00
|buy stop
|1154
|0.10
|1.8936
|1.8897
|0.0000
|3560
|2006.09.21 09:00
|sell stop
|1155
|0.10
|1.8897
|1.8936
|0.0000
|3561
|2006.09.21 09:01
|buy
|1154
|0.10
|1.8936
|1.8897
|0.0000
|3562
|2006.09.21 12:35
|modify
|1154
|0.10
|1.8936
|1.8936
|0.0000
|3563
|2006.09.21 18:00
|expiration
|1155
|0.10
|1.8897
|1.8936
|0.0000
|3564
|2006.09.21 19:01
|close
|1154
|0.10
|1.9009
|1.8936
|0.0000
|73.00
|15695.00
|3565
|2006.09.22 09:00
|sell stop
|1156
|0.10
|1.9010
|1.9037
|0.0000
|3566
|2006.09.22 13:54
|sell
|1156
|0.10
|1.9010
|1.9037
|0.0000
|3567
|2006.09.22 14:20
|s/l
|1156
|0.10
|1.9037
|1.9037
|0.0000
|-27.00
|15668.00
|3568
|2006.09.25 09:00
|buy stop
|1157
|0.10
|1.9077
|1.9037
|0.0000
|3569
|2006.09.25 09:00
|sell stop
|1158
|0.10
|1.9036
|1.9076
|0.0000
|3570
|2006.09.25 09:45
|sell
|1158
|0.10
|1.9036
|1.9076
|0.0000
|3571
|2006.09.25 16:32
|modify
|1158
|0.10
|1.9036
|1.9036
|0.0000
|3572
|2006.09.25 18:00
|expiration
|1157
|0.10
|1.9077
|1.9037
|0.0000
|3573
|2006.09.25 19:01
|close
|1158
|0.10
|1.9016
|1.9036
|0.0000
|20.00
|15688.00
|3574
|2006.09.26 09:00
|buy stop
|1159
|0.10
|1.9021
|1.8983
|0.0000
|3575
|2006.09.26 09:00
|sell stop
|1160
|0.10
|1.8983
|1.9021
|0.0000
|3576
|2006.09.26 09:12
|sell
|1160
|0.10
|1.8983
|1.9021
|0.0000
|3577
|2006.09.26 11:00
|modify
|1160
|0.10
|1.8983
|1.8983
|0.0000
|3578
|2006.09.26 18:00
|expiration
|1159
|0.10
|1.9021
|1.8983
|0.0000
|3579
|2006.09.26 19:01
|close
|1160
|0.10
|1.8958
|1.8983
|0.0000
|25.00
|15713.00
|3580
|2006.09.27 09:00
|buy stop
|1161
|0.10
|1.8950
|1.8916
|0.0000
|3581
|2006.09.27 09:00
|sell stop
|1162
|0.10
|1.8916
|1.8950
|0.0000
|3582
|2006.09.27 09:07
|buy
|1161
|0.10
|1.8950
|1.8916
|0.0000
|3583
|2006.09.27 09:45
|s/l
|1161
|0.10
|1.8916
|1.8916
|0.0000
|-34.00
|15679.00
|3584
|2006.09.27 09:45
|sell
|1162
|0.10
|1.8916
|1.8950
|0.0000
|3585
|2006.09.27 10:32
|modify
|1162
|0.10
|1.8916
|1.8916
|0.0000
|3586
|2006.09.27 13:08
|s/l
|1162
|0.10
|1.8916
|1.8916
|0.0000
|0.00
|15679.00
|3587
|2006.09.28 09:00
|buy stop
|1163
|0.10
|1.8888
|1.8848
|0.0000
|3588
|2006.09.28 09:00
|sell stop
|1164
|0.10
|1.8817
|1.8857
|0.0000
|3589
|2006.09.28 09:12
|sell
|1164
|0.10
|1.8817
|1.8857
|0.0000
|3590
|2006.09.28 11:55
|modify
|1164
|0.10
|1.8817
|1.8817
|0.0000
|3591
|2006.09.28 18:00
|expiration
|1163
|0.10
|1.8888
|1.8848
|0.0000
|3592
|2006.09.28 19:01
|close
|1164
|0.10
|1.8754
|1.8817
|0.0000
|63.00
|15742.00
|3593
|2006.09.29 09:00
|buy stop
|1165
|0.10
|1.8746
|1.8706
|0.0000
|3594
|2006.09.29 09:00
|sell stop
|1166
|0.10
|1.8700
|1.8740
|0.0000
|3595
|2006.09.29 09:15
|sell
|1166
|0.10
|1.8700
|1.8740
|0.0000
|3596
|2006.09.29 14:32
|modify
|1166
|0.10
|1.8700
|1.8700
|0.0000
|3597
|2006.09.29 17:24
|s/l
|1166
|0.10
|1.8700
|1.8700
|0.0000
|0.00
|15742.00
|3598
|2006.09.29 18:00
|expiration
|1165
|0.10
|1.8746
|1.8706
|0.0000
|3599
|2006.10.02 09:00
|buy stop
|1167
|0.10
|1.8737
|1.8697
|0.0000
|3600
|2006.10.02 09:00
|sell stop
|1168
|0.10
|1.8697
|1.8737
|0.0000
|3601
|2006.10.02 09:10
|sell
|1168
|0.10
|1.8697
|1.8737
|0.0000
|3602
|2006.10.02 10:35
|s/l
|1168
|0.10
|1.8737
|1.8737
|0.0000
|-40.00
|15702.00
|3603
|2006.10.02 10:35
|buy
|1167
|0.10
|1.8737
|1.8697
|0.0000
|3604
|2006.10.02 15:34
|modify
|1167
|0.10
|1.8737
|1.8737
|0.0000
|3605
|2006.10.02 19:01
|close
|1167
|0.10
|1.8865
|1.8737
|0.0000
|128.00
|15830.00
|3606
|2006.10.03 09:00
|buy stop
|1169
|0.10
|1.8890
|1.8860
|0.0000
|3607
|2006.10.03 09:00
|sell stop
|1170
|0.10
|1.8860
|1.8890
|0.0000
|3608
|2006.10.03 09:36
|buy
|1169
|0.10
|1.8890
|1.8860
|0.0000
|3609
|2006.10.03 18:00
|expiration
|1170
|0.10
|1.8860
|1.8890
|0.0000
|3610
|2006.10.03 18:41
|s/l
|1169
|0.10
|1.8860
|1.8860
|0.0000
|-30.00
|15800.00
|3611
|2006.10.04 09:00
|sell stop
|1171
|0.10
|1.8828
|1.8868
|0.0000
|3612
|2006.10.04 10:47
|sell
|1171
|0.10
|1.8828
|1.8868
|0.0000
|3613
|2006.10.04 13:12
|modify
|1171
|0.10
|1.8828
|1.8828
|0.0000
|3614
|2006.10.04 16:00
|s/l
|1171
|0.10
|1.8828
|1.8828
|0.0000
|0.00
|15800.00
|3615
|2006.10.05 09:00
|buy stop
|1172
|0.10
|1.8871
|1.8837
|0.0000
|3616
|2006.10.05 09:00
|sell stop
|1173
|0.10
|1.8837
|1.8871
|0.0000
|3617
|2006.10.05 13:00
|sell
|1173
|0.10
|1.8837
|1.8871
|0.0000
|3618
|2006.10.05 14:31
|modify
|1173
|0.10
|1.8837
|1.8837
|0.0000
|3619
|2006.10.05 18:00
|expiration
|1172
|0.10
|1.8871
|1.8837
|0.0000
|3620
|2006.10.05 19:01
|close
|1173
|0.10
|1.8787
|1.8837
|0.0000
|50.00
|15850.00
|3621
|2006.10.06 09:00
|buy stop
|1174
|0.10
|1.8778
|1.8738
|0.0000
|3622
|2006.10.06 09:00
|sell stop
|1175
|0.10
|1.8735
|1.8775
|0.0000
|3623
|2006.10.06 09:00
|sell
|1175
|0.10
|1.8735
|1.8775
|0.0000
|3624
|2006.10.06 11:12
|s/l
|1175
|0.10
|1.8775
|1.8775
|0.0000
|-40.00
|15810.00
|3625
|2006.10.06 11:13
|buy
|1174
|0.10
|1.8778
|1.8738
|0.0000
|3626
|2006.10.06 14:10
|modify
|1174
|0.10
|1.8778
|1.8778
|0.0000
|3627
|2006.10.06 14:52
|s/l
|1174
|0.10
|1.8778
|1.8778
|0.0000
|0.00
|15810.00
|3628
|2006.10.09 09:00
|buy stop
|1176
|0.10
|1.8716
|1.8676
|0.0000
|3629
|2006.10.09 09:00
|sell stop
|1177
|0.10
|1.8673
|1.8713
|0.0000
|3630
|2006.10.09 09:19
|sell
|1177
|0.10
|1.8673
|1.8713
|0.0000
|3631
|2006.10.09 18:00
|expiration
|1176
|0.10
|1.8716
|1.8676
|0.0000
|3632
|2006.10.09 19:01
|close
|1177
|0.10
|1.8663
|1.8713
|0.0000
|10.00
|15820.00
|3633
|2006.10.10 09:00
|buy stop
|1178
|0.10
|1.8707
|1.8667
|0.0000
|3634
|2006.10.10 09:00
|sell stop
|1179
|0.10
|1.8653
|1.8693
|0.0000
|3635
|2006.10.10 10:08
|sell
|1179
|0.10
|1.8653
|1.8693
|0.0000
|3636
|2006.10.10 10:30
|modify
|1179
|0.10
|1.8653
|1.8653
|0.0000
|3637
|2006.10.10 18:00
|expiration
|1178
|0.10
|1.8707
|1.8667
|0.0000
|3638
|2006.10.10 19:01
|close
|1179
|0.10
|1.8550
|1.8653
|0.0000
|103.00
|15923.00
|3639
|2006.10.11 09:00
|buy stop
|1180
|0.10
|1.8561
|1.8521
|0.0000
|3640
|2006.10.11 09:00
|sell stop
|1181
|0.10
|1.8512
|1.8552
|0.0000
|3641
|2006.10.11 09:28
|buy
|1180
|0.10
|1.8561
|1.8521
|0.0000
|3642
|2006.10.11 18:00
|expiration
|1181
|0.10
|1.8512
|1.8552
|0.0000
|3643
|2006.10.11 19:01
|close
|1180
|0.10
|1.8566
|1.8521
|0.0000
|5.00
|15928.00
|3644
|2006.10.12 09:00
|buy stop
|1182
|0.10
|1.8590
|1.8558
|0.0000
|3645
|2006.10.12 09:00
|sell stop
|1183
|0.10
|1.8558
|1.8590
|0.0000
|3646
|2006.10.12 09:05
|buy
|1182
|0.10
|1.8590
|1.8558
|0.0000
|3647
|2006.10.12 11:18
|s/l
|1182
|0.10
|1.8558
|1.8558
|0.0000
|-32.00
|15896.00
|3648
|2006.10.12 11:18
|sell
|1183
|0.10
|1.8558
|1.8590
|0.0000
|3649
|2006.10.12 19:01
|close
|1183
|0.10
|1.8568
|1.8590
|0.0000
|-10.00
|15886.00
|3650
|2006.10.13 09:00
|buy stop
|1184
|0.10
|1.8637
|1.8597
|0.0000
|3651
|2006.10.13 09:00
|sell stop
|1185
|0.10
|1.8594
|1.8634
|0.0000
|3652
|2006.10.13 13:03
|sell
|1185
|0.10
|1.8594
|1.8634
|0.0000
|3653
|2006.10.13 14:30
|s/l
|1185
|0.10
|1.8634
|1.8634
|0.0000
|-40.00
|15846.00
|3654
|2006.10.13 14:31
|buy
|1184
|0.10
|1.8637
|1.8597
|0.0000
|3655
|2006.10.13 14:33
|s/l
|1184
|0.10
|1.8597
|1.8597
|0.0000
|-40.00
|15806.00
|3656
|2006.10.16 09:00
|buy stop
|1186
|0.10
|1.8576
|1.8538
|0.0000
|3657
|2006.10.16 09:00
|sell stop
|1187
|0.10
|1.8538
|1.8576
|0.0000
|3658
|2006.10.16 09:11
|buy
|1186
|0.10
|1.8576
|1.8538
|0.0000
|3659
|2006.10.16 10:36
|modify
|1186
|0.10
|1.8576
|1.8576
|0.0000
|3660
|2006.10.16 18:00
|expiration
|1187
|0.10
|1.8538
|1.8576
|0.0000
|3661
|2006.10.16 19:01
|close
|1186
|0.10
|1.8602
|1.8576
|0.0000
|26.00
|15832.00
|3662
|2006.10.17 09:00
|buy stop
|1188
|0.10
|1.8638
|1.8603
|0.0000
|3663
|2006.10.17 09:00
|sell stop
|1189
|0.10
|1.8603
|1.8638
|0.0000
|3664
|2006.10.17 10:31
|buy
|1188
|0.10
|1.8638
|1.8603
|0.0000
|3665
|2006.10.17 12:18
|modify
|1188
|0.10
|1.8638
|1.8638
|0.0000
|3666
|2006.10.17 18:00
|expiration
|1189
|0.10
|1.8603
|1.8638
|0.0000
|3667
|2006.10.17 19:01
|close
|1188
|0.10
|1.8715
|1.8638
|0.0000
|77.00
|15909.00
|3668
|2006.10.18 09:00
|buy stop
|1190
|0.10
|1.8743
|1.8707
|0.0000
|3669
|2006.10.18 09:00
|sell stop
|1191
|0.10
|1.8707
|1.8743
|0.0000
|3670
|2006.10.18 10:41
|sell
|1191
|0.10
|1.8707
|1.8743
|0.0000
|3671
|2006.10.18 15:22
|modify
|1191
|0.10
|1.8707
|1.8707
|0.0000
|3672
|2006.10.18 18:00
|expiration
|1190
|0.10
|1.8743
|1.8707
|0.0000
|3673
|2006.10.18 19:01
|close
|1191
|0.10
|1.8681
|1.8707
|0.0000
|26.00
|15935.00
|3674
|2006.10.19 09:00
|buy stop
|1192
|0.10
|1.8699
|1.8672
|0.0000
|3675
|2006.10.19 09:00
|sell stop
|1193
|0.10
|1.8672
|1.8699
|0.0000
|3676
|2006.10.19 09:02
|buy
|1192
|0.10
|1.8699
|1.8672
|0.0000
|3677
|2006.10.19 10:48
|s/l
|1192
|0.10
|1.8672
|1.8672
|0.0000
|-27.00
|15908.00
|3678
|2006.10.19 10:48
|sell
|1193
|0.10
|1.8672
|1.8699
|0.0000
|3679
|2006.10.19 11:31
|s/l
|1193
|0.10
|1.8699
|1.8699
|0.0000
|-27.00
|15881.00
|3680
|2006.10.20 09:00
|buy stop
|1194
|0.10
|1.8784
|1.8753
|0.0000
|3681
|2006.10.20 09:00
|sell stop
|1195
|0.10
|1.8753
|1.8784
|0.0000
|3682
|2006.10.20 10:22
|buy
|1194
|0.10
|1.8784
|1.8753
|0.0000
|3683
|2006.10.20 11:00
|modify
|1194
|0.10
|1.8784
|1.8784
|0.0000
|3684
|2006.10.20 18:00
|expiration
|1195
|0.10
|1.8753
|1.8784
|0.0000
|3685
|2006.10.20 19:01
|close
|1194
|0.10
|1.8831
|1.8784
|0.0000
|47.00
|15928.00
|3686
|2006.10.23 09:00
|buy stop
|1196
|0.10
|1.8820
|1.8786
|0.0000
|3687
|2006.10.23 09:00
|sell stop
|1197
|0.10
|1.8786
|1.8820
|0.0000
|3688
|2006.10.23 09:08
|sell
|1197
|0.10
|1.8786
|1.8820
|0.0000
|3689
|2006.10.23 11:12
|modify
|1197
|0.10
|1.8786
|1.8786
|0.0000
|3690
|2006.10.23 18:00
|expiration
|1196
|0.10
|1.8820
|1.8786
|0.0000
|3691
|2006.10.23 19:01
|close
|1197
|0.10
|1.8719
|1.8786
|0.0000
|67.00
|15995.00
|3692
|2006.10.24 09:00
|buy stop
|1198
|0.10
|1.8712
|1.8684
|0.0000
|3693
|2006.10.24 09:00
|sell stop
|1199
|0.10
|1.8684
|1.8712
|0.0000
|3694
|2006.10.24 09:15
|buy
|1198
|0.10
|1.8712
|1.8684
|0.0000
|3695
|2006.10.24 09:29
|s/l
|1198
|0.10
|1.8684
|1.8684
|0.0000
|-28.00
|15967.00
|3696
|2006.10.24 09:29
|sell
|1199
|0.10
|1.8684
|1.8712
|0.0000
|3697
|2006.10.24 13:44
|s/l
|1199
|0.10
|1.8712
|1.8712
|0.0000
|-28.00
|15939.00
|3698
|2006.10.25 09:00
|buy stop
|1200
|0.10
|1.8754
|1.8729
|0.0000
|3699
|2006.10.25 09:00
|sell stop
|1201
|0.10
|1.8729
|1.8754
|0.0000
|3700
|2006.10.25 09:23
|buy
|1200
|0.10
|1.8754
|1.8729
|0.0000
|3701
|2006.10.25 18:00
|expiration
|1201
|0.10
|1.8729
|1.8754
|0.0000
|3702
|2006.10.25 19:01
|close
|1200
|0.10
|1.8768
|1.8729
|0.0000
|14.00
|15953.00
|3703
|2006.10.26 09:00
|buy stop
|1202
|0.10
|1.8822
|1.8794
|0.0000
|3704
|2006.10.26 09:00
|sell stop
|1203
|0.10
|1.8794
|1.8822
|0.0000
|3705
|2006.10.26 09:01
|buy
|1202
|0.10
|1.8822
|1.8794
|0.0000
|3706
|2006.10.26 14:32
|modify
|1202
|0.10
|1.8822
|1.8822
|0.0000
|3707
|2006.10.26 18:00
|expiration
|1203
|0.10
|1.8794
|1.8822
|0.0000
|3708
|2006.10.26 19:01
|close
|1202
|0.10
|1.8915
|1.8822
|0.0000
|93.00
|16046.00
|3709
|2006.10.27 09:00
|buy stop
|1204
|0.10
|1.8920
|1.8880
|0.0000
|3710
|2006.10.27 09:00
|sell stop
|1205
|0.10
|1.8877
|1.8917
|0.0000
|3711
|2006.10.27 09:22
|sell
|1205
|0.10
|1.8877
|1.8917
|0.0000
|3712
|2006.10.27 13:06
|s/l
|1205
|0.10
|1.8917
|1.8917
|0.0000
|-40.00
|16006.00
|3713
|2006.10.27 13:07
|buy
|1204
|0.10
|1.8920
|1.8880
|0.0000
|3714
|2006.10.27 14:33
|modify
|1204
|0.10
|1.8920
|1.8920
|0.0000
|3715
|2006.10.27 19:01
|close
|1204
|0.10
|1.8968
|1.8920
|0.0000
|48.00
|16054.00
|3716
|2006.10.30 09:00
|sell stop
|1206
|0.10
|1.8958
|1.8992
|0.0000
|3717
|2006.10.30 09:15
|buy stop
|1207
|0.10
|1.8992
|1.8958
|0.0000
|3718
|2006.10.30 09:32
|sell
|1206
|0.10
|1.8958
|1.8992
|0.0000
|3719
|2006.10.30 10:56
|s/l
|1206
|0.10
|1.8992
|1.8992
|0.0000
|-34.00
|16020.00
|3720
|2006.10.30 10:56
|buy
|1207
|0.10
|1.8992
|1.8958
|0.0000
|3721
|2006.10.30 14:46
|modify
|1207
|0.10
|1.8992
|1.8992
|0.0000
|3722
|2006.10.30 19:01
|close
|1207
|0.10
|1.9023
|1.8992
|0.0000
|31.00
|16051.00
|3723
|2006.10.31 09:00
|buy stop
|1208
|0.10
|1.9013
|1.8988
|0.0000
|3724
|2006.10.31 09:00
|sell stop
|1209
|0.10
|1.8988
|1.9013
|0.0000
|3725
|2006.10.31 09:24
|sell
|1209
|0.10
|1.8988
|1.9013
|0.0000
|3726
|2006.10.31 10:40
|s/l
|1209
|0.10
|1.9013
|1.9013
|0.0000
|-25.00
|16026.00
|3727
|2006.10.31 10:40
|buy
|1208
|0.10
|1.9013
|1.8988
|0.0000
|3728
|2006.10.31 12:35
|s/l
|1208
|0.10
|1.8988
|1.8988
|0.0000
|-25.00
|16001.00
|3729
|2006.11.01 09:01
|buy stop
|1210
|0.10
|1.9080
|1.9055
|0.0000
|3730
|2006.11.01 09:01
|sell stop
|1211
|0.10
|1.9055
|1.9080
|0.0000
|3731
|2006.11.01 09:59
|sell
|1211
|0.10
|1.9055
|1.9080
|0.0000
|3732
|2006.11.01 10:47
|s/l
|1211
|0.10
|1.9080
|1.9080
|0.0000
|-25.00
|15976.00
|3733
|2006.11.01 10:47
|buy
|1210
|0.10
|1.9080
|1.9055
|0.0000
|3734
|2006.11.01 17:03
|modify
|1210
|0.10
|1.9080
|1.9080
|0.0000
|3735
|2006.11.01 17:53
|s/l
|1210
|0.10
|1.9080
|1.9080
|0.0000
|0.00
|15976.00
|3736
|2006.11.02 09:00
|buy stop
|1212
|0.10
|1.9084
|1.9044
|0.0000
|3737
|2006.11.02 09:00
|sell stop
|1213
|0.10
|1.9039
|1.9079
|0.0000
|3738
|2006.11.02 09:23
|sell
|1213
|0.10
|1.9039
|1.9079
|0.0000
|3739
|2006.11.02 11:28
|s/l
|1213
|0.10
|1.9079
|1.9079
|0.0000
|-40.00
|15936.00
|3740
|2006.11.02 11:38
|buy
|1212
|0.10
|1.9084
|1.9044
|0.0000
|3741
|2006.11.02 19:01
|close
|1212
|0.10
|1.9084
|1.9044
|0.0000
|0.00
|15936.00
|3742
|2006.11.03 09:00
|buy stop
|1214
|0.10
|1.9089
|1.9049
|0.0000
|3743
|2006.11.03 09:00
|sell stop
|1215
|0.10
|1.9044
|1.9084
|0.0000
|3744
|2006.11.03 09:49
|buy
|1214
|0.10
|1.9089
|1.9049
|0.0000
|3745
|2006.11.03 14:31
|s/l
|1214
|0.10
|1.9049
|1.9049
|0.0000
|-40.00
|15896.00
|3746
|2006.11.03 14:31
|sell
|1215
|0.10
|1.9044
|1.9084
|0.0000
|3747
|2006.11.03 14:39
|modify
|1215
|0.10
|1.9044
|1.9044
|0.0000
|3748
|2006.11.03 19:01
|close
|1215
|0.10
|1.9004
|1.9044
|0.0000
|40.00
|15936.00
|3749
|2006.11.06 09:00
|buy stop
|1216
|0.10
|1.9017
|1.8988
|0.0000
|3750
|2006.11.06 09:00
|sell stop
|1217
|0.10
|1.8988
|1.9017
|0.0000
|3751
|2006.11.06 09:09
|sell
|1217
|0.10
|1.8988
|1.9017
|0.0000
|3752
|2006.11.06 18:00
|expiration
|1216
|0.10
|1.9017
|1.8988
|0.0000
|3753
|2006.11.06 19:03
|close
|1217
|0.10
|1.8974
|1.9017
|0.0000
|14.00
|15950.00
|3754
|2006.11.07 09:00
|buy stop
|1218
|0.10
|1.9053
|1.9027
|0.0000
|3755
|2006.11.07 09:00
|sell stop
|1219
|0.10
|1.9027
|1.9053
|0.0000
|3756
|2006.11.07 10:31
|buy
|1218
|0.10
|1.9053
|1.9027
|0.0000
|3757
|2006.11.07 15:31
|modify
|1218
|0.10
|1.9053
|1.9053
|0.0000
|3758
|2006.11.07 18:00
|expiration
|1219
|0.10
|1.9027
|1.9053
|0.0000
|3759
|2006.11.07 19:01
|close
|1218
|0.10
|1.9087
|1.9053
|0.0000
|34.00
|15984.00
|3760
|2006.11.08 09:01
|buy stop
|1220
|0.10
|1.9072
|1.9032
|0.0000
|3761
|2006.11.08 09:01
|sell stop
|1221
|0.10
|1.9029
|1.9069
|0.0000
|3762
|2006.11.08 09:47
|buy
|1220
|0.10
|1.9072
|1.9032
|0.0000
|3763
|2006.11.08 15:12
|s/l
|1220
|0.10
|1.9032
|1.9032
|0.0000
|-40.00
|15944.00
|3764
|2006.11.08 15:12
|sell
|1221
|0.10
|1.9029
|1.9069
|0.0000
|3765
|2006.11.08 18:18
|s/l
|1221
|0.10
|1.9069
|1.9069
|0.0000
|-40.00
|15904.00
|3766
|2006.11.09 09:00
|buy stop
|1222
|0.10
|1.9076
|1.9037
|0.0000
|3767
|2006.11.09 09:00
|sell stop
|1223
|0.10
|1.9037
|1.9076
|0.0000
|3768
|2006.11.09 09:33
|buy
|1222
|0.10
|1.9076
|1.9037
|0.0000
|3769
|2006.11.09 13:01
|s/l
|1222
|0.10
|1.9037
|1.9037
|0.0000
|-39.00
|15865.00
|3770
|2006.11.09 13:01
|sell
|1223
|0.10
|1.9037
|1.9076
|0.0000
|3771
|2006.11.09 14:38
|modify
|1223
|0.10
|1.9037
|1.9037
|0.0000
|3772
|2006.11.09 17:22
|s/l
|1223
|0.10
|1.9037
|1.9037
|0.0000
|0.00
|15865.00
|3773
|2006.11.10 09:00
|buy stop
|1224
|0.10
|1.9112
|1.9072
|0.0000
|3774
|2006.11.10 09:00
|sell stop
|1225
|0.10
|1.9066
|1.9106
|0.0000
|3775
|2006.11.10 09:29
|buy
|1224
|0.10
|1.9112
|1.9072
|0.0000
|3776
|2006.11.10 09:58
|modify
|1224
|0.10
|1.9112
|1.9112
|0.0000
|3777
|2006.11.10 18:00
|expiration
|1225
|0.10
|1.9066
|1.9106
|0.0000
|3778
|2006.11.10 19:01
|close
|1224
|0.10
|1.9125
|1.9112
|0.0000
|13.00
|15878.00
|3779
|2006.11.13 09:00
|buy stop
|1226
|0.10
|1.9141
|1.9108
|0.0000
|3780
|2006.11.13 09:00
|sell stop
|1227
|0.10
|1.9108
|1.9141
|0.0000
|3781
|2006.11.13 09:06
|sell
|1227
|0.10
|1.9108
|1.9141
|0.0000
|3782
|2006.11.13 11:00
|modify
|1227
|0.10
|1.9108
|1.9108
|0.0000
|3783
|2006.11.13 18:00
|expiration
|1226
|0.10
|1.9141
|1.9108
|0.0000
|3784
|2006.11.13 19:01
|close
|1227
|0.10
|1.9010
|1.9108
|0.0000
|98.00
|15976.00
|3785
|2006.11.14 09:00
|buy stop
|1228
|0.10
|1.9049
|1.9009
|0.0000
|3786
|2006.11.14 09:00
|sell stop
|1229
|0.10
|1.9005
|1.9045
|0.0000
|3787
|2006.11.14 09:52
|buy
|1228
|0.10
|1.9049
|1.9009
|0.0000
|3788
|2006.11.14 10:31
|s/l
|1228
|0.10
|1.9009
|1.9009
|0.0000
|-40.00
|15936.00
|3789
|2006.11.14 10:32
|sell
|1229
|0.10
|1.9005
|1.9045
|0.0000
|3790
|2006.11.14 12:02
|modify
|1229
|0.10
|1.9005
|1.9005
|0.0000
|3791
|2006.11.14 14:32
|s/l
|1229
|0.10
|1.9005
|1.9005
|0.0000
|0.00
|15936.00
|3792
|2006.11.15 09:00
|buy stop
|1230
|0.10
|1.8970
|1.8930
|0.0000
|3793
|2006.11.15 09:00
|sell stop
|1231
|0.10
|1.8926
|1.8966
|0.0000
|3794
|2006.11.15 10:34
|sell
|1231
|0.10
|1.8926
|1.8966
|0.0000
|3795
|2006.11.15 11:25
|modify
|1231
|0.10
|1.8926
|1.8926
|0.0000
|3796
|2006.11.15 18:00
|expiration
|1230
|0.10
|1.8970
|1.8930
|0.0000
|3797
|2006.11.15 19:02
|close
|1231
|0.10
|1.8895
|1.8926
|0.0000
|31.00
|15967.00
|3798
|2006.11.16 09:00
|buy stop
|1232
|0.10
|1.8897
|1.8865
|0.0000
|3799
|2006.11.16 09:00
|sell stop
|1233
|0.10
|1.8865
|1.8897
|0.0000
|3800
|2006.11.16 09:13
|sell
|1233
|0.10
|1.8865
|1.8897
|0.0000
|3801
|2006.11.16 10:30
|s/l
|1233
|0.10
|1.8897
|1.8897
|0.0000
|-32.00
|15935.00
|3802
|2006.11.16 10:30
|buy
|1232
|0.10
|1.8897
|1.8865
|0.0000
|3803
|2006.11.16 19:01
|close
|1232
|0.10
|1.8872
|1.8865
|0.0000
|-25.00
|15910.00
|3804
|2006.11.17 09:00
|buy stop
|1234
|0.10
|1.8890
|1.8854
|0.0000
|3805
|2006.11.17 09:00
|sell stop
|1235
|0.10
|1.8854
|1.8890
|0.0000
|3806
|2006.11.17 09:00
|sell
|1235
|0.10
|1.8854
|1.8890
|0.0000
|3807
|2006.11.17 15:39
|s/l
|1235
|0.10
|1.8890
|1.8890
|0.0000
|-36.00
|15874.00
|3808
|2006.11.17 15:39
|buy
|1234
|0.10
|1.8890
|1.8854
|0.0000
|3809
|2006.11.17 16:03
|modify
|1234
|0.10
|1.8890
|1.8890
|0.0000
|3810
|2006.11.17 19:01
|close
|1234
|0.10
|1.8944
|1.8890
|0.0000
|54.00
|15928.00
|3811
|2006.11.20 09:00
|buy stop
|1236
|0.10
|1.8958
|1.8933
|0.0000
|3812
|2006.11.20 09:00
|sell stop
|1237
|0.10
|1.8933
|1.8958
|0.0000
|3813
|2006.11.20 09:26
|sell
|1237
|0.10
|1.8933
|1.8958
|0.0000
|3814
|2006.11.20 10:37
|s/l
|1237
|0.10
|1.8958
|1.8958
|0.0000
|-25.00
|15903.00
|3815
|2006.11.20 10:37
|buy
|1236
|0.10
|1.8958
|1.8933
|0.0000
|3816
|2006.11.20 19:02
|close
|1236
|0.10
|1.8969
|1.8933
|0.0000
|11.00
|15914.00
|3817
|2006.11.21 09:00
|buy stop
|1238
|0.10
|1.8988
|1.8955
|0.0000
|3818
|2006.11.21 09:00
|sell stop
|1239
|0.10
|1.8955
|1.8988
|0.0000
|3819
|2006.11.21 10:39
|buy
|1238
|0.10
|1.8988
|1.8955
|0.0000
|3820
|2006.11.21 18:01
|expiration
|1239
|0.10
|1.8955
|1.8988
|0.0000
|3821
|2006.11.21 19:01
|close
|1238
|0.10
|1.8979
|1.8955
|0.0000
|-9.00
|15905.00
|3822
|2006.11.22 09:00
|buy stop
|1240
|0.10
|1.9051
|1.9012
|0.0000
|3823
|2006.11.22 09:00
|sell stop
|1241
|0.10
|1.9012
|1.9051
|0.0000
|3824
|2006.11.22 09:35
|buy
|1240
|0.10
|1.9051
|1.9012
|0.0000
|3825
|2006.11.22 13:21
|modify
|1240
|0.10
|1.9051
|1.9051
|0.0000
|3826
|2006.11.22 18:00
|expiration
|1241
|0.10
|1.9012
|1.9051
|0.0000
|3827
|2006.11.22 19:01
|close
|1240
|0.10
|1.9134
|1.9051
|0.0000
|83.00
|15988.00
|3828
|2006.11.23 09:00
|buy stop
|1242
|0.10
|1.9148
|1.9123
|0.0000
|3829
|2006.11.23 09:00
|sell stop
|1243
|0.10
|1.9123
|1.9148
|0.0000
|3830
|2006.11.23 09:09
|buy
|1242
|0.10
|1.9148
|1.9123
|0.0000
|3831
|2006.11.23 18:00
|expiration
|1243
|0.10
|1.9123
|1.9148
|0.0000
|3832
|2006.11.23 19:02
|close
|1242
|0.10
|1.9161
|1.9123
|0.0000
|13.00
|16001.00
|3833
|2006.11.24 09:00
|buy stop
|1244
|0.10
|1.9187
|1.9153
|0.0000
|3834
|2006.11.24 09:00
|sell stop
|1245
|0.10
|1.9153
|1.9187
|0.0000
|3835
|2006.11.24 09:02
|buy
|1244
|0.10
|1.9187
|1.9153
|0.0000
|3836
|2006.11.24 09:27
|modify
|1244
|0.10
|1.9187
|1.9187
|0.0000
|3837
|2006.11.24 18:00
|expiration
|1245
|0.10
|1.9153
|1.9187
|0.0000
|3838
|2006.11.24 19:01
|close
|1244
|0.10
|1.9319
|1.9187
|0.0000
|132.00
|16133.00
|3839
|2006.11.27 09:00
|buy stop
|1246
|0.10
|1.9393
|1.9353
|0.0000
|3840
|2006.11.27 09:00
|sell stop
|1247
|0.10
|1.9346
|1.9386
|0.0000
|3841
|2006.11.27 09:13
|buy
|1246
|0.10
|1.9393
|1.9353
|0.0000
|3842
|2006.11.27 09:29
|s/l
|1246
|0.10
|1.9353
|1.9353
|0.0000
|-40.00
|16093.00
|3843
|2006.11.27 09:30
|sell
|1247
|0.10
|1.9346
|1.9386
|0.0000
|3844
|2006.11.27 10:54
|s/l
|1247
|0.10
|1.9386
|1.9386
|0.0000
|-40.00
|16053.00
|3845
|2006.11.28 09:00
|buy stop
|1248
|0.10
|1.9432
|1.9392
|0.0000
|3846
|2006.11.28 09:00
|sell stop
|1249
|0.10
|1.9369
|1.9409
|0.0000
|3847
|2006.11.28 09:01
|buy
|1248
|0.10
|1.9432
|1.9392
|0.0000
|3848
|2006.11.28 14:30
|modify
|1248
|0.10
|1.9432
|1.9432
|0.0000
|3849
|2006.11.28 18:00
|expiration
|1249
|0.10
|1.9369
|1.9409
|0.0000
|3850
|2006.11.28 19:01
|close
|1248
|0.10
|1.9471
|1.9432
|0.0000
|39.00
|16092.00
|3851
|2006.11.29 09:00
|buy stop
|1250
|0.10
|1.9533
|1.9493
|0.0000
|3852
|2006.11.29 09:00
|sell stop
|1251
|0.10
|1.9489
|1.9529
|0.0000
|3853
|2006.11.29 09:04
|sell
|1251
|0.10
|1.9489
|1.9529
|0.0000
|3854
|2006.11.29 14:33
|s/l
|1251
|0.10
|1.9529
|1.9529
|0.0000
|-40.00
|16052.00
|3855
|2006.11.29 14:34
|buy
|1250
|0.10
|1.9533
|1.9493
|0.0000
|3856
|2006.11.29 14:54
|s/l
|1250
|0.10
|1.9493
|1.9493
|0.0000
|-40.00
|16012.00
|3857
|2006.11.30 09:00
|buy stop
|1252
|0.10
|1.9567
|1.9527
|0.0000
|3858
|2006.11.30 09:00
|sell stop
|1253
|0.10
|1.9499
|1.9539
|0.0000
|3859
|2006.11.30 10:25
|buy
|1252
|0.10
|1.9567
|1.9527
|0.0000
|3860
|2006.11.30 16:04
|modify
|1252
|0.10
|1.9567
|1.9567
|0.0000
|3861
|2006.11.30 18:00
|expiration
|1253
|0.10
|1.9499
|1.9539
|0.0000
|3862
|2006.11.30 19:01
|close
|1252
|0.10
|1.9673
|1.9567
|0.0000
|106.00
|16118.00
|3863
|2006.12.01 09:00
|buy stop
|1254
|0.10
|1.9752
|1.9717
|0.0000
|3864
|2006.12.01 09:00
|sell stop
|1255
|0.10
|1.9717
|1.9752
|0.0000
|3865
|2006.12.01 09:03
|sell
|1255
|0.10
|1.9717
|1.9752
|0.0000
|3866
|2006.12.01 09:56
|modify
|1255
|0.10
|1.9717
|1.9717
|0.0000
|3867
|2006.12.01 15:20
|s/l
|1255
|0.10
|1.9717
|1.9717
|0.0000
|0.00
|16118.00
|3868
|2006.12.01 16:01
|buy
|1254
|0.10
|1.9752
|1.9717
|0.0000
|3869
|2006.12.01 16:28
|modify
|1254
|0.10
|1.9752
|1.9752
|0.0000
|3870
|2006.12.01 19:02
|close
|1254
|0.10
|1.9793
|1.9752
|0.0000
|41.00
|16159.00
|3871
|2006.12.04 09:00
|buy stop
|1256
|0.10
|1.9811
|1.9771
|0.0000
|3872
|2006.12.04 09:00
|sell stop
|1257
|0.10
|1.9755
|1.9795
|0.0000
|3873
|2006.12.04 09:08
|sell
|1257
|0.10
|1.9755
|1.9795
|0.0000
|3874
|2006.12.04 09:59
|s/l
|1257
|0.10
|1.9795
|1.9795
|0.0000
|-40.00
|16119.00
|3875
|2006.12.04 18:00
|expiration
|1256
|0.10
|1.9811
|1.9771
|0.0000
|3876
|2006.12.05 09:00
|buy stop
|1258
|0.10
|1.9795
|1.9755
|0.0000
|3877
|2006.12.05 09:00
|sell stop
|1259
|0.10
|1.9748
|1.9788
|0.0000
|3878
|2006.12.05 09:20
|sell
|1259
|0.10
|1.9748
|1.9788
|0.0000
|3879
|2006.12.05 11:34
|s/l
|1259
|0.10
|1.9788
|1.9788
|0.0000
|-40.00
|16079.00
|3880
|2006.12.05 14:31
|buy
|1258
|0.10
|1.9795
|1.9755
|0.0000
|3881
|2006.12.05 14:50
|s/l
|1258
|0.10
|1.9755
|1.9755
|0.0000
|-40.00
|16039.00
|3882
|2006.12.06 09:00
|buy stop
|1260
|0.10
|1.9733
|1.9693
|0.0000
|3883
|2006.12.06 09:00
|sell stop
|1261
|0.10
|1.9685
|1.9725
|0.0000
|3884
|2006.12.06 10:18
|sell
|1261
|0.10
|1.9685
|1.9725
|0.0000
|3885
|2006.12.06 10:40
|modify
|1261
|0.10
|1.9685
|1.9685
|0.0000
|3886
|2006.12.06 16:20
|s/l
|1261
|0.10
|1.9685
|1.9685
|0.0000
|0.00
|16039.00
|3887
|2006.12.06 18:00
|expiration
|1260
|0.10
|1.9733
|1.9693
|0.0000
|3888
|2006.12.07 09:00
|buy stop
|1262
|0.10
|1.9712
|1.9682
|0.0000
|3889
|2006.12.07 09:00
|sell stop
|1263
|0.10
|1.9682
|1.9712
|0.0000
|3890
|2006.12.07 09:03
|buy
|1262
|0.10
|1.9712
|1.9682
|0.0000
|3891
|2006.12.07 09:40
|s/l
|1262
|0.10
|1.9682
|1.9682
|0.0000
|-30.00
|16009.00
|3892
|2006.12.07 09:40
|sell
|1263
|0.10
|1.9682
|1.9712
|0.0000
|3893
|2006.12.07 14:42
|modify
|1263
|0.10
|1.9682
|1.9682
|0.0000
|3894
|2006.12.07 19:01
|close
|1263
|0.10
|1.9635
|1.9682
|0.0000
|47.00
|16056.00
|3895
|2006.12.08 09:00
|buy stop
|1264
|0.10
|1.9626
|1.9594
|0.0000
|3896
|2006.12.08 09:00
|sell stop
|1265
|0.10
|1.9594
|1.9626
|0.0000
|3897
|2006.12.08 11:08
|sell
|1265
|0.10
|1.9594
|1.9626
|0.0000
|3898
|2006.12.08 14:30
|modify
|1265
|0.10
|1.9594
|1.9594
|0.0000
|3899
|2006.12.08 14:46
|s/l
|1265
|0.10
|1.9594
|1.9594
|0.0000
|0.00
|16056.00
|3900
|2006.12.08 14:46
|buy
|1264
|0.10
|1.9626
|1.9594
|0.0000
|3901
|2006.12.08 14:53
|modify
|1264
|0.10
|1.9626
|1.9626
|0.0000
|3902
|2006.12.08 17:49
|s/l
|1264
|0.10
|1.9626
|1.9626
|0.0000
|0.00
|16056.00
|3903
|2006.12.11 09:00
|buy stop
|1266
|0.10
|1.9570
|1.9530
|0.0000
|3904
|2006.12.11 09:00
|sell stop
|1267
|0.10
|1.9487
|1.9527
|0.0000
|3905
|2006.12.11 11:32
|sell
|1267
|0.10
|1.9487
|1.9527
|0.0000
|3906
|2006.12.11 16:31
|s/l
|1267
|0.10
|1.9527
|1.9527
|0.0000
|-40.00
|16016.00
|3907
|2006.12.11 18:00
|expiration
|1266
|0.10
|1.9570
|1.9530
|0.0000
|3908
|2006.12.12 09:00
|buy stop
|1268
|0.10
|1.9630
|1.9590
|0.0000
|3909
|2006.12.12 09:00
|sell stop
|1269
|0.10
|1.9580
|1.9620
|0.0000
|3910
|2006.12.12 09:04
|sell
|1269
|0.10
|1.9580
|1.9620
|0.0000
|3911
|2006.12.12 10:29
|s/l
|1269
|0.10
|1.9620
|1.9620
|0.0000
|-40.00
|15976.00
|3912
|2006.12.12 10:29
|buy
|1268
|0.10
|1.9630
|1.9590
|0.0000
|3913
|2006.12.12 15:36
|modify
|1268
|0.10
|1.9630
|1.9630
|0.0000
|3914
|2006.12.12 19:02
|close
|1268
|0.10
|1.9649
|1.9630
|0.0000
|19.00
|15995.00
|3915
|2006.12.13 09:00
|buy stop
|1270
|0.10
|1.9714
|1.9677
|0.0000
|3916
|2006.12.13 09:00
|sell stop
|1271
|0.10
|1.9677
|1.9714
|0.0000
|3917
|2006.12.13 09:36
|sell
|1271
|0.10
|1.9677
|1.9714
|0.0000
|3918
|2006.12.13 10:29
|s/l
|1271
|0.10
|1.9714
|1.9714
|0.0000
|-37.00
|15958.00
|3919
|2006.12.13 10:29
|buy
|1270
|0.10
|1.9714
|1.9677
|0.0000
|3920
|2006.12.13 14:29
|s/l
|1270
|0.10
|1.9677
|1.9677
|0.0000
|-37.00
|15921.00
|3921
|2006.12.14 09:00
|sell stop
|1272
|0.10
|1.9655
|1.9695
|0.0000
|3922
|2006.12.14 09:30
|buy stop
|1273
|0.10
|1.9698
|1.9658
|0.0000
|3923
|2006.12.14 12:07
|sell
|1272
|0.10
|1.9655
|1.9695
|0.0000
|3924
|2006.12.14 14:30
|modify
|1272
|0.10
|1.9655
|1.9655
|0.0000
|3925
|2006.12.14 18:30
|expiration
|1273
|0.10
|1.9698
|1.9658
|0.0000
|3926
|2006.12.14 19:02
|close
|1272
|0.10
|1.9613
|1.9655
|0.0000
|42.00
|15963.00
|3927
|2006.12.15 09:00
|buy stop
|1274
|0.10
|1.9645
|1.9606
|0.0000
|3928
|2006.12.15 09:00
|sell stop
|1275
|0.10
|1.9606
|1.9645
|0.0000
|3929
|2006.12.15 10:12
|sell
|1275
|0.10
|1.9606
|1.9645
|0.0000
|3930
|2006.12.15 10:48
|modify
|1275
|0.10
|1.9606
|1.9606
|0.0000
|3931
|2006.12.15 14:29
|s/l
|1275
|0.10
|1.9606
|1.9606
|0.0000
|0.00
|15963.00
|3932
|2006.12.15 14:29
|buy
|1274
|0.10
|1.9645
|1.9606
|0.0000
|3933
|2006.12.15 15:36
|s/l
|1274
|0.10
|1.9606
|1.9606
|0.0000
|-39.00
|15924.00
|3934
|2006.12.18 09:00
|buy stop
|1276
|0.10
|1.9583
|1.9544
|0.0000
|3935
|2006.12.18 09:00
|sell stop
|1277
|0.10
|1.9544
|1.9583
|0.0000
|3936
|2006.12.18 10:07
|sell
|1277
|0.10
|1.9544
|1.9583
|0.0000
|3937
|2006.12.18 11:39
|modify
|1277
|0.10
|1.9544
|1.9544
|0.0000
|3938
|2006.12.18 18:00
|expiration
|1276
|0.10
|1.9583
|1.9544
|0.0000
|3939
|2006.12.18 19:01
|close
|1277
|0.10
|1.9462
|1.9544
|0.0000
|82.00
|16006.00
|3940
|2006.12.19 09:00
|buy stop
|1278
|0.10
|1.9537
|1.9497
|0.0000
|3941
|2006.12.19 09:00
|sell stop
|1279
|0.10
|1.9480
|1.9520
|0.0000
|3942
|2006.12.19 09:04
|buy
|1278
|0.10
|1.9537
|1.9497
|0.0000
|3943
|2006.12.19 09:29
|modify
|1278
|0.10
|1.9537
|1.9537
|0.0000
|3944
|2006.12.19 18:00
|expiration
|1279
|0.10
|1.9480
|1.9520
|0.0000
|3945
|2006.12.19 19:01
|close
|1278
|0.10
|1.9663
|1.9537
|0.0000
|126.00
|16132.00
|3946
|2006.12.20 09:00
|buy stop
|1280
|0.10
|1.9752
|1.9712
|0.0000
|3947
|2006.12.20 09:00
|sell stop
|1281
|0.10
|1.9685
|1.9725
|0.0000
|3948
|2006.12.20 16:35
|sell
|1281
|0.10
|1.9685
|1.9725
|0.0000
|3949
|2006.12.20 17:50
|modify
|1281
|0.10
|1.9685
|1.9685
|0.0000
|3950
|2006.12.20 18:00
|expiration
|1280
|0.10
|1.9752
|1.9712
|0.0000
|3951
|2006.12.20 19:01
|close
|1281
|0.10
|1.9628
|1.9685
|0.0000
|57.00
|16189.00
|3952
|2006.12.21 09:14
|buy stop
|1282
|0.10
|1.9687
|1.9654
|0.0000
|3953
|2006.12.21 09:14
|sell stop
|1283
|0.10
|1.9654
|1.9687
|0.0000
|3954
|2006.12.21 09:36
|buy
|1282
|0.10
|1.9687
|1.9654
|0.0000
|3955
|2006.12.21 11:38
|s/l
|1282
|0.10
|1.9654
|1.9654
|0.0000
|-33.00
|16156.00
|3956
|2006.12.21 11:38
|sell
|1283
|0.10
|1.9654
|1.9687
|0.0000
|3957
|2006.12.21 13:38
|modify
|1283
|0.10
|1.9654
|1.9654
|0.0000
|3958
|2006.12.21 19:01
|close
|1283
|0.10
|1.9610
|1.9654
|0.0000
|44.00
|16200.00
|3959
|2006.12.22 09:00
|buy stop
|1284
|0.10
|1.9653
|1.9626
|0.0000
|3960
|2006.12.22 09:00
|sell stop
|1285
|0.10
|1.9626
|1.9653
|0.0000
|3961
|2006.12.22 09:09
|sell
|1285
|0.10
|1.9626
|1.9653
|0.0000
|3962
|2006.12.22 09:51
|s/l
|1285
|0.10
|1.9653
|1.9653
|0.0000
|-27.00
|16173.00
|3963
|2006.12.22 09:51
|buy
|1284
|0.10
|1.9653
|1.9626
|0.0000
|3964
|2006.12.22 15:20
|s/l
|1284
|0.10
|1.9626
|1.9626
|0.0000
|-27.00
|16146.00
|3965
|2006.12.26 12:01
|sell stop
|1286
|0.10
|1.9566
|1.9591
|0.0000
|3966
|2006.12.26 14:50
|sell
|1286
|0.10
|1.9566
|1.9591
|0.0000
|3967
|2006.12.26 18:56
|modify
|1286
|0.10
|1.9566
|1.9566
|0.0000
|3968
|2006.12.26 19:01
|close
|1286
|0.10
|1.9526
|1.9566
|0.0000
|40.00
|16186.00
|3969
|2006.12.27 09:00
|buy stop
|1287
|0.10
|1.9622
|1.9592
|0.0000
|3970
|2006.12.27 09:00
|sell stop
|1288
|0.10
|1.9592
|1.9622
|0.0000
|3971
|2006.12.27 09:03
|sell
|1288
|0.10
|1.9592
|1.9622
|0.0000
|3972
|2006.12.27 13:54
|s/l
|1288
|0.10
|1.9622
|1.9622
|0.0000
|-30.00
|16156.00
|3973
|2006.12.27 13:54
|buy
|1287
|0.10
|1.9622
|1.9592
|0.0000
|3974
|2006.12.27 15:06
|s/l
|1287
|0.10
|1.9592
|1.9592
|0.0000
|-30.00
|16126.00
|3975
|2006.12.28 09:01
|buy stop
|1289
|0.10
|1.9578
|1.9552
|0.0000
|3976
|2006.12.28 09:01
|sell stop
|1290
|0.10
|1.9552
|1.9578
|0.0000
|3977
|2006.12.28 09:24
|buy
|1289
|0.10
|1.9578
|1.9552
|0.0000
|3978
|2006.12.28 13:35
|modify
|1289
|0.10
|1.9578
|1.9578
|0.0000
|3979
|2006.12.28 16:03
|s/l
|1289
|0.10
|1.9578
|1.9578
|0.0000
|0.00
|16126.00
|3980
|2006.12.28 18:01
|expiration
|1290
|0.10
|1.9552
|1.9578
|0.0000
|3981
|2006.12.29 09:00
|buy stop
|1291
|0.10
|1.9673
|1.9640
|0.0000
|3982
|2006.12.29 09:00
|sell stop
|1292
|0.10
|1.9640
|1.9673
|0.0000
|3983
|2006.12.29 09:15
|sell
|1292
|0.10
|1.9640
|1.9673
|0.0000
|3984
|2006.12.29 09:52
|modify
|1292
|0.10
|1.9640
|1.9640
|0.0000
|3985
|2006.12.29 13:03
|s/l
|1292
|0.10
|1.9640
|1.9640
|0.0000
|0.00
|16126.00
|3986
|2006.12.29 18:00
|expiration
|1291
|0.10
|1.9673
|1.9640
|0.0000
|3987
|2007.01.02 09:00
|buy stop
|1293
|0.10
|1.9705
|1.9665
|0.0000
|3988
|2007.01.02 09:00
|sell stop
|1294
|0.10
|1.9635
|1.9675
|0.0000
|3989
|2007.01.02 09:24
|buy
|1293
|0.10
|1.9705
|1.9665
|0.0000
|3990
|2007.01.02 18:00
|expiration
|1294
|0.10
|1.9635
|1.9675
|0.0000
|3991
|2007.01.02 19:01
|close
|1293
|0.10
|1.9735
|1.9665
|0.0000
|30.00
|16156.00
|3992
|2007.01.03 09:00
|buy stop
|1295
|0.10
|1.9730
|1.9698
|0.0000
|3993
|2007.01.03 09:00
|sell stop
|1296
|0.10
|1.9698
|1.9730
|0.0000
|3994
|2007.01.03 10:33
|sell
|1296
|0.10
|1.9698
|1.9730
|0.0000
|3995
|2007.01.03 11:17
|modify
|1296
|0.10
|1.9698
|1.9698
|0.0000
|3996
|2007.01.03 18:00
|expiration
|1295
|0.10
|1.9730
|1.9698
|0.0000
|3997
|2007.01.03 19:02
|close
|1296
|0.10
|1.9503
|1.9698
|0.0000
|195.00
|16351.00
|3998
|2007.01.04 09:00
|buy stop
|1297
|0.10
|1.9526
|1.9499
|0.0000
|3999
|2007.01.04 09:00
|sell stop
|1298
|0.10
|1.9499
|1.9526
|0.0000
|4000
|2007.01.04 09:01
|sell
|1298
|0.10
|1.9499
|1.9526
|0.0000
|4001
|2007.01.04 09:13
|modify
|1298
|0.10
|1.9499
|1.9499
|0.0000
|4002
|2007.01.04 18:01
|expiration
|1297
|0.10
|1.9526
|1.9499
|0.0000
|4003
|2007.01.04 19:01
|close
|1298
|0.10
|1.9443
|1.9499
|0.0000
|56.00
|16407.00
|4004
|2007.01.05 09:00
|buy stop
|1299
|0.10
|1.9437
|1.9397
|0.0000
|4005
|2007.01.05 09:00
|sell stop
|1300
|0.10
|1.9369
|1.9409
|0.0000
|4006
|2007.01.05 14:29
|sell
|1300
|0.10
|1.9369
|1.9409
|0.0000
|4007
|2007.01.05 14:30
|modify
|1300
|0.10
|1.9369
|1.9369
|0.0000
|4008
|2007.01.05 18:00
|expiration
|1299
|0.10
|1.9437
|1.9397
|0.0000
|4009
|2007.01.05 19:02
|close
|1300
|0.10
|1.9297
|1.9369
|0.0000
|72.00
|16479.00
|4010
|2007.01.08 09:00
|buy stop
|1301
|0.10
|1.9346
|1.9306
|0.0000
|4011
|2007.01.08 09:00
|sell stop
|1302
|0.10
|1.9302
|1.9342
|0.0000
|4012
|2007.01.08 09:00
|sell
|1302
|0.10
|1.9302
|1.9342
|0.0000
|4013
|2007.01.08 09:33
|s/l
|1302
|0.10
|1.9342
|1.9342
|0.0000
|-40.00
|16439.00
|4014
|2007.01.08 09:53
|buy
|1301
|0.10
|1.9346
|1.9306
|0.0000
|4015
|2007.01.08 14:36
|s/l
|1301
|0.10
|1.9306
|1.9306
|0.0000
|-40.00
|16399.00
|4016
|2007.01.09 09:00
|buy stop
|1303
|0.10
|1.9459
|1.9419
|0.0000
|4017
|2007.01.09 09:00
|sell stop
|1304
|0.10
|1.9414
|1.9454
|0.0000
|4018
|2007.01.09 09:53
|sell
|1304
|0.10
|1.9414
|1.9454
|0.0000
|4019
|2007.01.09 18:00
|expiration
|1303
|0.10
|1.9459
|1.9419
|0.0000
|4020
|2007.01.09 19:01
|close
|1304
|0.10
|1.9402
|1.9454
|0.0000
|12.00
|16411.00
|4021
|2007.01.10 09:00
|buy stop
|1305
|0.10
|1.9412
|1.9372
|0.0000
|4022
|2007.01.10 09:00
|sell stop
|1306
|0.10
|1.9368
|1.9408
|0.0000
|4023
|2007.01.10 09:03
|buy
|1305
|0.10
|1.9412
|1.9372
|0.0000
|4024
|2007.01.10 10:29
|s/l
|1305
|0.10
|1.9372
|1.9372
|0.0000
|-40.00
|16371.00
|4025
|2007.01.10 10:29
|sell
|1306
|0.10
|1.9368
|1.9408
|0.0000
|4026
|2007.01.10 16:15
|modify
|1306
|0.10
|1.9368
|1.9368
|0.0000
|4027
|2007.01.10 19:01
|close
|1306
|0.10
|1.9331
|1.9368
|0.0000
|37.00
|16408.00
|4028
|2007.01.11 09:00
|buy stop
|1307
|0.10
|1.9352
|1.9315
|0.0000
|4029
|2007.01.11 09:00
|sell stop
|1308
|0.10
|1.9315
|1.9352
|0.0000
|4030
|2007.01.11 09:12
|buy
|1307
|0.10
|1.9352
|1.9315
|0.0000
|4031
|2007.01.11 10:39
|modify
|1307
|0.10
|1.9352
|1.9352
|0.0000
|4032
|2007.01.11 18:00
|expiration
|1308
|0.10
|1.9315
|1.9352
|0.0000
|4033
|2007.01.11 19:01
|close
|1307
|0.10
|1.9444
|1.9352
|0.0000
|92.00
|16500.00
|4034
|2007.01.12 09:00
|buy stop
|1309
|0.10
|1.9489
|1.9455
|0.0000
|4035
|2007.01.12 09:00
|sell stop
|1310
|0.10
|1.9455
|1.9489
|0.0000
|4036
|2007.01.12 09:15
|sell
|1310
|0.10
|1.9455
|1.9489
|0.0000
|4037
|2007.01.12 10:48
|s/l
|1310
|0.10
|1.9489
|1.9489
|0.0000
|-34.00
|16466.00
|4038
|2007.01.12 10:48
|buy
|1309
|0.10
|1.9489
|1.9455
|0.0000
|4039
|2007.01.12 14:30
|s/l
|1309
|0.10
|1.9455
|1.9455
|0.0000
|-34.00
|16432.00
|4040
|2007.01.15 09:00
|buy stop
|1311
|0.10
|1.9633
|1.9593
|0.0000
|4041
|2007.01.15 09:00
|sell stop
|1312
|0.10
|1.9584
|1.9624
|0.0000
|4042
|2007.01.15 09:19
|buy
|1311
|0.10
|1.9633
|1.9593
|0.0000
|4043
|2007.01.15 18:00
|expiration
|1312
|0.10
|1.9584
|1.9624
|0.0000
|4044
|2007.01.15 19:03
|close
|1311
|0.10
|1.9638
|1.9593
|0.0000
|5.00
|16437.00
|4045
|2007.01.16 09:00
|buy stop
|1313
|0.10
|1.9692
|1.9652
|0.0000
|4046
|2007.01.16 09:00
|sell stop
|1314
|0.10
|1.9649
|1.9689
|0.0000
|4047
|2007.01.16 10:00
|sell
|1314
|0.10
|1.9649
|1.9689
|0.0000
|4048
|2007.01.16 10:29
|s/l
|1314
|0.10
|1.9689
|1.9689
|0.0000
|-40.00
|16397.00
|4049
|2007.01.16 10:29
|buy
|1313
|0.10
|1.9692
|1.9652
|0.0000
|4050
|2007.01.16 10:42
|s/l
|1313
|0.10
|1.9652
|1.9652
|0.0000
|-40.00
|16357.00
|4051
|2007.01.17 09:00
|buy stop
|1315
|0.10
|1.9657
|1.9617
|0.0000
|4052
|2007.01.17 09:00
|sell stop
|1316
|0.10
|1.9614
|1.9654
|0.0000
|4053
|2007.01.17 09:00
|buy
|1315
|0.10
|1.9657
|1.9617
|0.0000
|4054
|2007.01.17 15:52
|modify
|1315
|0.10
|1.9657
|1.9657
|0.0000
|4055
|2007.01.17 18:00
|expiration
|1316
|0.10
|1.9614
|1.9654
|0.0000
|4056
|2007.01.17 19:01
|close
|1315
|0.10
|1.9710
|1.9657
|0.0000
|53.00
|16410.00
|4057
|2007.01.18 09:00
|buy stop
|1317
|0.10
|1.9757
|1.9717
|0.0000
|4058
|2007.01.18 09:00
|sell stop
|1318
|0.10
|1.9717
|1.9757
|0.0000
|4059
|2007.01.18 09:04
|buy
|1317
|0.10
|1.9757
|1.9717
|0.0000
|4060
|2007.01.18 10:59
|s/l
|1317
|0.10
|1.9717
|1.9717
|0.0000
|-40.00
|16370.00
|4061
|2007.01.18 10:59
|sell
|1318
|0.10
|1.9717
|1.9757
|0.0000
|4062
|2007.01.18 14:30
|modify
|1318
|0.10
|1.9717
|1.9717
|0.0000
|4063
|2007.01.18 15:26
|s/l
|1318
|0.10
|1.9717
|1.9717
|0.0000
|0.00
|16370.00
|4064
|2007.01.19 09:00
|sell stop
|1319
|0.10
|1.9734
|1.9762
|0.0000
|4065
|2007.01.19 09:15
|buy stop
|1320
|0.10
|1.9762
|1.9734
|0.0000
|4066
|2007.01.19 10:12
|sell
|1319
|0.10
|1.9734
|1.9762
|0.0000
|4067
|2007.01.19 10:29
|s/l
|1319
|0.10
|1.9762
|1.9762
|0.0000
|-28.00
|16342.00
|4068
|2007.01.19 10:29
|buy
|1320
|0.10
|1.9762
|1.9734
|0.0000
|4069
|2007.01.19 10:38
|s/l
|1320
|0.10
|1.9734
|1.9734
|0.0000
|-28.00
|16314.00
|4070
|2007.01.22 09:00
|buy stop
|1321
|0.10
|1.9759
|1.9732
|0.0000
|4071
|2007.01.22 09:00
|sell stop
|1322
|0.10
|1.9732
|1.9759
|0.0000
|4072
|2007.01.22 10:33
|sell
|1322
|0.10
|1.9732
|1.9759
|0.0000
|4073
|2007.01.22 12:57
|s/l
|1322
|0.10
|1.9759
|1.9759
|0.0000
|-27.00
|16287.00
|4074
|2007.01.22 12:57
|buy
|1321
|0.10
|1.9759
|1.9732
|0.0000
|4075
|2007.01.22 16:48
|s/l
|1321
|0.10
|1.9732
|1.9732
|0.0000
|-27.00
|16260.00
|4076
|2007.01.23 09:00
|buy stop
|1323
|0.10
|1.9831
|1.9791
|0.0000
|4077
|2007.01.23 09:00
|sell stop
|1324
|0.10
|1.9768
|1.9808
|0.0000
|4078
|2007.01.23 09:10
|buy
|1323
|0.10
|1.9831
|1.9791
|0.0000
|4079
|2007.01.23 12:45
|modify
|1323
|0.10
|1.9831
|1.9831
|0.0000
|4080
|2007.01.23 18:00
|expiration
|1324
|0.10
|1.9768
|1.9808
|0.0000
|4081
|2007.01.23 19:02
|close
|1323
|0.10
|1.9841
|1.9831
|0.0000
|10.00
|16270.00
|4082
|2007.01.24 09:00
|buy stop
|1325
|0.10
|1.9790
|1.9750
|0.0000
|4083
|2007.01.24 09:00
|sell stop
|1326
|0.10
|1.9728
|1.9768
|0.0000
|4084
|2007.01.24 09:16
|sell
|1326
|0.10
|1.9728
|1.9768
|0.0000
|4085
|2007.01.24 11:16
|s/l
|1326
|0.10
|1.9768
|1.9768
|0.0000
|-40.00
|16230.00
|4086
|2007.01.24 18:00
|expiration
|1325
|0.10
|1.9790
|1.9750
|0.0000
|4087
|2007.01.25 09:00
|buy stop
|1327
|0.10
|1.9701
|1.9661
|0.0000
|4088
|2007.01.25 09:00
|sell stop
|1328
|0.10
|1.9644
|1.9684
|0.0000
|4089
|2007.01.25 09:03
|buy
|1327
|0.10
|1.9701
|1.9661
|0.0000
|4090
|2007.01.25 18:00
|expiration
|1328
|0.10
|1.9644
|1.9684
|0.0000
|4091
|2007.01.25 19:01
|close
|1327
|0.10
|1.9711
|1.9661
|0.0000
|10.00
|16240.00
|4092
|2007.01.26 09:00
|buy stop
|1329
|0.10
|1.9684
|1.9644
|0.0000
|4093
|2007.01.26 09:00
|sell stop
|1330
|0.10
|1.9643
|1.9683
|0.0000
|4094
|2007.01.26 09:07
|sell
|1330
|0.10
|1.9643
|1.9683
|0.0000
|4095
|2007.01.26 11:50
|modify
|1330
|0.10
|1.9643
|1.9643
|0.0000
|4096
|2007.01.26 18:00
|expiration
|1329
|0.10
|1.9684
|1.9644
|0.0000
|4097
|2007.01.26 19:01
|close
|1330
|0.10
|1.9597
|1.9643
|0.0000
|46.00
|16286.00
|4098
|2007.01.29 09:00
|sell stop
|1331
|0.10
|1.9557
|1.9597
|0.0000
|4099
|2007.01.29 09:15
|buy stop
|1332
|0.10
|1.9604
|1.9564
|0.0000
|4100
|2007.01.29 12:24
|sell
|1331
|0.10
|1.9557
|1.9597
|0.0000
|4101
|2007.01.29 18:00
|s/l
|1331
|0.10
|1.9597
|1.9597
|0.0000
|-40.00
|16246.00
|4102
|2007.01.29 18:01
|buy
|1332
|0.10
|1.9604
|1.9564
|0.0000
|4103
|2007.01.29 19:01
|close
|1332
|0.10
|1.9591
|1.9564
|0.0000
|-13.00
|16233.00
|4104
|2007.01.30 09:00
|buy stop
|1333
|0.10
|1.9685
|1.9645
|0.0000
|4105
|2007.01.30 09:00
|sell stop
|1334
|0.10
|1.9618
|1.9658
|0.0000
|4106
|2007.01.30 09:26
|buy
|1333
|0.10
|1.9685
|1.9645
|0.0000
|4107
|2007.01.30 10:40
|s/l
|1333
|0.10
|1.9645
|1.9645
|0.0000
|-40.00
|16193.00
|4108
|2007.01.30 15:33
|sell
|1334
|0.10
|1.9618
|1.9658
|0.0000
|4109
|2007.01.30 19:02
|close
|1334
|0.10
|1.9624
|1.9658
|0.0000
|-6.00
|16187.00
|4110
|2007.01.31 09:00
|buy stop
|1335
|0.10
|1.9626
|1.9586
|0.0000
|4111
|2007.01.31 09:00
|sell stop
|1336
|0.10
|1.9565
|1.9605
|0.0000
|4112
|2007.01.31 09:00
|sell
|1336
|0.10
|1.9565
|1.9605
|0.0000
|4113
|2007.01.31 10:34
|modify
|1336
|0.10
|1.9565
|1.9565
|0.0000
|4114
|2007.01.31 16:26
|s/l
|1336
|0.10
|1.9565
|1.9565
|0.0000
|0.00
|16187.00
|4115
|2007.01.31 17:09
|buy
|1335
|0.10
|1.9626
|1.9586
|0.0000
|4116
|2007.01.31 19:01
|close
|1335
|0.10
|1.9620
|1.9586
|0.0000
|-6.00
|16181.00
|4117
|2007.02.01 09:00
|buy stop
|1337
|0.10
|1.9665
|1.9625
|0.0000
|4118
|2007.02.01 09:00
|sell stop
|1338
|0.10
|1.9615
|1.9655
|0.0000
|4119
|2007.02.01 10:55
|buy
|1337
|0.10
|1.9665
|1.9625
|0.0000
|4120
|2007.02.01 15:48
|modify
|1337
|0.10
|1.9665
|1.9665
|0.0000
|4121
|2007.02.01 18:00
|expiration
|1338
|0.10
|1.9615
|1.9655
|0.0000
|4122
|2007.02.01 18:47
|s/l
|1337
|0.10
|1.9665
|1.9665
|0.0000
|0.00
|16181.00
|4123
|2007.02.02 09:00
|buy stop
|1339
|0.10
|1.9679
|1.9648
|0.0000
|4124
|2007.02.02 09:00
|sell stop
|1340
|0.10
|1.9648
|1.9679
|0.0000
|4125
|2007.02.02 09:16
|sell
|1340
|0.10
|1.9648
|1.9679
|0.0000
|4126
|2007.02.02 10:03
|s/l
|1340
|0.10
|1.9679
|1.9679
|0.0000
|-31.00
|16150.00
|4127
|2007.02.02 10:03
|buy
|1339
|0.10
|1.9679
|1.9648
|0.0000
|4128
|2007.02.02 14:29
|modify
|1339
|0.10
|1.9679
|1.9679
|0.0000
|4129
|2007.02.02 15:01
|s/l
|1339
|0.10
|1.9679
|1.9679
|0.0000
|0.00
|16150.00
|4130
|2007.02.05 09:00
|buy stop
|1341
|0.10
|1.9670
|1.9630
|0.0000
|4131
|2007.02.05 09:00
|sell stop
|1342
|0.10
|1.9628
|1.9668
|0.0000
|4132
|2007.02.05 10:16
|sell
|1342
|0.10
|1.9628
|1.9668
|0.0000
|4133
|2007.02.05 10:52
|modify
|1342
|0.10
|1.9628
|1.9628
|0.0000
|4134
|2007.02.05 18:00
|expiration
|1341
|0.10
|1.9670
|1.9630
|0.0000
|4135
|2007.02.05 19:01
|close
|1342
|0.10
|1.9603
|1.9628
|0.0000
|25.00
|16175.00
|4136
|2007.02.06 09:00
|buy stop
|1343
|0.10
|1.9626
|1.9588
|0.0000
|4137
|2007.02.06 09:00
|sell stop
|1344
|0.10
|1.9588
|1.9626
|0.0000
|4138
|2007.02.06 09:02
|buy
|1343
|0.10
|1.9626
|1.9588
|0.0000
|4139
|2007.02.06 11:13
|modify
|1343
|0.10
|1.9626
|1.9626
|0.0000
|4140
|2007.02.06 18:00
|expiration
|1344
|0.10
|1.9588
|1.9626
|0.0000
|4141
|2007.02.06 19:01
|close
|1343
|0.10
|1.9693
|1.9626
|0.0000
|67.00
|16242.00
|4142
|2007.02.07 09:00
|buy stop
|1345
|0.10
|1.9727
|1.9688
|0.0000
|4143
|2007.02.07 09:00
|sell stop
|1346
|0.10
|1.9688
|1.9727
|0.0000
|4144
|2007.02.07 10:29
|sell
|1346
|0.10
|1.9688
|1.9727
|0.0000
|4145
|2007.02.07 14:33
|s/l
|1346
|0.10
|1.9727
|1.9727
|0.0000
|-39.00
|16203.00
|4146
|2007.02.07 14:33
|buy
|1345
|0.10
|1.9727
|1.9688
|0.0000
|4147
|2007.02.07 15:59
|s/l
|1345
|0.10
|1.9688
|1.9688
|0.0000
|-39.00
|16164.00
|4148
|2007.02.08 09:00
|buy stop
|1347
|0.10
|1.9712
|1.9672
|0.0000
|4149
|2007.02.08 09:00
|sell stop
|1348
|0.10
|1.9668
|1.9708
|0.0000
|4150
|2007.02.08 09:11
|sell
|1348
|0.10
|1.9668
|1.9708
|0.0000
|4151
|2007.02.08 13:18
|modify
|1348
|0.10
|1.9668
|1.9668
|0.0000
|4152
|2007.02.08 18:00
|expiration
|1347
|0.10
|1.9712
|1.9672
|0.0000
|4153
|2007.02.08 19:01
|close
|1348
|0.10
|1.9579
|1.9668
|0.0000
|89.00
|16253.00
|4154
|2007.02.09 09:00
|buy stop
|1349
|0.10
|1.9590
|1.9550
|0.0000
|4155
|2007.02.09 09:00
|sell stop
|1350
|0.10
|1.9486
|1.9526
|0.0000
|4156
|2007.02.09 09:42
|sell
|1350
|0.10
|1.9486
|1.9526
|0.0000
|4157
|2007.02.09 18:00
|expiration
|1349
|0.10
|1.9590
|1.9550
|0.0000
|4158
|2007.02.09 19:02
|close
|1350
|0.10
|1.9513
|1.9526
|0.0000
|-27.00
|16226.00
|4159
|2007.02.12 09:00
|buy stop
|1351
|0.10
|1.9562
|1.9522
|0.0000
|4160
|2007.02.12 09:00
|sell stop
|1352
|0.10
|1.9511
|1.9551
|0.0000
|4161
|2007.02.12 09:10
|sell
|1352
|0.10
|1.9511
|1.9551
|0.0000
|4162
|2007.02.12 10:32
|modify
|1352
|0.10
|1.9511
|1.9511
|0.0000
|4163
|2007.02.12 18:00
|expiration
|1351
|0.10
|1.9562
|1.9522
|0.0000
|4164
|2007.02.12 19:01
|close
|1352
|0.10
|1.9472
|1.9511
|0.0000
|39.00
|16265.00
|4165
|2007.02.13 09:00
|buy stop
|1353
|0.10
|1.9521
|1.9481
|0.0000
|4166
|2007.02.13 09:00
|sell stop
|1354
|0.10
|1.9472
|1.9512
|0.0000
|4167
|2007.02.13 09:02
|buy
|1353
|0.10
|1.9521
|1.9481
|0.0000
|4168
|2007.02.13 10:29
|s/l
|1353
|0.10
|1.9481
|1.9481
|0.0000
|-40.00
|16225.00
|4169
|2007.02.13 10:29
|sell
|1354
|0.10
|1.9472
|1.9512
|0.0000
|4170
|2007.02.13 10:34
|modify
|1354
|0.10
|1.9472
|1.9472
|0.0000
|4171
|2007.02.13 19:04
|close
|1354
|0.10
|1.9454
|1.9472
|0.0000
|18.00
|16243.00
|4172
|2007.02.14 09:00
|buy stop
|1355
|0.10
|1.9524
|1.9484
|0.0000
|4173
|2007.02.14 09:00
|sell stop
|1356
|0.10
|1.9463
|1.9503
|0.0000
|4174
|2007.02.14 09:10
|buy
|1355
|0.10
|1.9524
|1.9484
|0.0000
|4175
|2007.02.14 12:06
|modify
|1355
|0.10
|1.9524
|1.9524
|0.0000
|4176
|2007.02.14 18:00
|expiration
|1356
|0.10
|1.9463
|1.9503
|0.0000
|4177
|2007.02.14 19:01
|close
|1355
|0.10
|1.9614
|1.9524
|0.0000
|90.00
|16333.00
|4178
|2007.02.15 09:00
|buy stop
|1357
|0.10
|1.9668
|1.9632
|0.0000
|4179
|2007.02.15 09:00
|sell stop
|1358
|0.10
|1.9632
|1.9668
|0.0000
|4180
|2007.02.15 09:14
|sell
|1358
|0.10
|1.9632
|1.9668
|0.0000
|4181
|2007.02.15 09:44
|s/l
|1358
|0.10
|1.9668
|1.9668
|0.0000
|-36.00
|16297.00
|4182
|2007.02.15 09:44
|buy
|1357
|0.10
|1.9668
|1.9632
|0.0000
|4183
|2007.02.15 10:30
|s/l
|1357
|0.10
|1.9632
|1.9632
|0.0000
|-36.00
|16261.00
|4184
|2007.02.16 09:00
|buy stop
|1359
|0.10
|1.9544
|1.9504
|0.0000
|4185
|2007.02.16 09:00
|sell stop
|1360
|0.10
|1.9501
|1.9541
|0.0000
|4186
|2007.02.16 09:00
|sell
|1360
|0.10
|1.9501
|1.9541
|0.0000
|4187
|2007.02.16 18:00
|expiration
|1359
|0.10
|1.9544
|1.9504
|0.0000
|4188
|2007.02.16 19:04
|close
|1360
|0.10
|1.9504
|1.9541
|0.0000
|-3.00
|16258.00
|4189
|2007.02.19 09:00
|buy stop
|1361
|0.10
|1.9552
|1.9517
|0.0000
|4190
|2007.02.19 09:00
|sell stop
|1362
|0.10
|1.9517
|1.9552
|0.0000
|4191
|2007.02.19 09:12
|sell
|1362
|0.10
|1.9517
|1.9552
|0.0000
|4192
|2007.02.19 11:19
|modify
|1362
|0.10
|1.9517
|1.9517
|0.0000
|4193
|2007.02.19 18:00
|expiration
|1361
|0.10
|1.9552
|1.9517
|0.0000
|4194
|2007.02.19 18:13
|s/l
|1362
|0.10
|1.9517
|1.9517
|0.0000
|0.00
|16258.00
|4195
|2007.02.20 09:00
|buy stop
|1363
|0.10
|1.9554
|1.9514
|0.0000
|4196
|2007.02.20 09:00
|sell stop
|1364
|0.10
|1.9511
|1.9551
|0.0000
|4197
|2007.02.20 09:02
|sell
|1364
|0.10
|1.9511
|1.9551
|0.0000
|4198
|2007.02.20 16:27
|s/l
|1364
|0.10
|1.9551
|1.9551
|0.0000
|-40.00
|16218.00
|4199
|2007.02.20 16:27
|buy
|1363
|0.10
|1.9554
|1.9514
|0.0000
|4200
|2007.02.20 19:01
|close
|1363
|0.10
|1.9549
|1.9514
|0.0000
|-5.00
|16213.00
|4201
|2007.02.21 09:00
|buy stop
|1365
|0.10
|1.9575
|1.9535
|0.0000
|4202
|2007.02.21 09:00
|sell stop
|1366
|0.10
|1.9531
|1.9571
|0.0000
|4203
|2007.02.21 09:01
|buy
|1365
|0.10
|1.9575
|1.9535
|0.0000
|4204
|2007.02.21 10:29
|s/l
|1365
|0.10
|1.9535
|1.9535
|0.0000
|-40.00
|16173.00
|4205
|2007.02.21 10:33
|sell
|1366
|0.10
|1.9531
|1.9571
|0.0000
|4206
|2007.02.21 11:14
|modify
|1366
|0.10
|1.9531
|1.9531
|0.0000
|4207
|2007.02.21 13:11
|s/l
|1366
|0.10
|1.9531
|1.9531
|0.0000
|0.00
|16173.00
|4208
|2007.02.22 09:00
|buy stop
|1367
|0.10
|1.9532
|1.9492
|0.0000
|4209
|2007.02.22 09:00
|sell stop
|1368
|0.10
|1.9467
|1.9507
|0.0000
|4210
|2007.02.22 09:37
|sell
|1368
|0.10
|1.9467
|1.9507
|0.0000
|4211
|2007.02.22 10:29
|s/l
|1368
|0.10
|1.9507
|1.9507
|0.0000
|-40.00
|16133.00
|4212
|2007.02.22 16:31
|buy
|1367
|0.10
|1.9532
|1.9492
|0.0000
|4213
|2007.02.22 17:23
|modify
|1367
|0.10
|1.9532
|1.9532
|0.0000
|4214
|2007.02.22 19:01
|close
|1367
|0.10
|1.9581
|1.9532
|0.0000
|49.00
|16182.00
|4215
|2007.02.23 09:00
|buy stop
|1369
|0.10
|1.9604
|1.9564
|0.0000
|4216
|2007.02.23 09:00
|sell stop
|1370
|0.10
|1.9550
|1.9590
|0.0000
|4217
|2007.02.23 10:32
|sell
|1370
|0.10
|1.9550
|1.9590
|0.0000
|4218
|2007.02.23 13:43
|s/l
|1370
|0.10
|1.9590
|1.9590
|0.0000
|-40.00
|16142.00
|4219
|2007.02.23 13:51
|buy
|1369
|0.10
|1.9604
|1.9564
|0.0000
|4220
|2007.02.23 15:25
|modify
|1369
|0.10
|1.9604
|1.9604
|0.0000
|4221
|2007.02.23 19:02
|close
|1369
|0.10
|1.9638
|1.9604
|0.0000
|34.00
|16176.00
|4222
|2007.02.26 09:00
|sell stop
|1371
|0.10
|1.9613
|1.9653
|0.0000
|4223
|2007.02.26 09:15
|buy stop
|1372
|0.10
|1.9657
|1.9617
|0.0000
|4224
|2007.02.26 09:32
|buy
|1372
|0.10
|1.9657
|1.9617
|0.0000
|4225
|2007.02.26 10:03
|s/l
|1372
|0.10
|1.9617
|1.9617
|0.0000
|-40.00
|16136.00
|4226
|2007.02.26 10:04
|sell
|1371
|0.10
|1.9613
|1.9653
|0.0000
|4227
|2007.02.26 19:02
|close
|1371
|0.10
|1.9618
|1.9653
|0.0000
|-5.00
|16131.00
|4228
|2007.02.27 09:00
|buy stop
|1373
|0.10
|1.9637
|1.9597
|0.0000
|4229
|2007.02.27 09:00
|sell stop
|1374
|0.10
|1.9586
|1.9626
|0.0000
|4230
|2007.02.27 09:17
|buy
|1373
|0.10
|1.9637
|1.9597
|0.0000
|4231
|2007.02.27 18:00
|expiration
|1374
|0.10
|1.9586
|1.9626
|0.0000
|4232
|2007.02.27 19:01
|close
|1373
|0.10
|1.9651
|1.9597
|0.0000
|14.00
|16145.00
|4233
|2007.02.28 09:00
|buy stop
|1375
|0.10
|1.9623
|1.9583
|0.0000
|4234
|2007.02.28 09:00
|sell stop
|1376
|0.10
|1.9557
|1.9597
|0.0000
|4235
|2007.02.28 09:21
|sell
|1376
|0.10
|1.9557
|1.9597
|0.0000
|4236
|2007.02.28 13:56
|s/l
|1376
|0.10
|1.9597
|1.9597
|0.0000
|-40.00
|16105.00
|4237
|2007.02.28 14:08
|buy
|1375
|0.10
|1.9623
|1.9583
|0.0000
|4238
|2007.02.28 15:38
|s/l
|1375
|0.10
|1.9583
|1.9583
|0.0000
|-40.00
|16065.00
|4239
|2007.03.01 09:00
|buy stop
|1377
|0.10
|1.9622
|1.9582
|0.0000
|4240
|2007.03.01 09:00
|sell stop
|1378
|0.10
|1.9562
|1.9602
|0.0000
|4241
|2007.03.01 09:00
|buy
|1377
|0.10
|1.9622
|1.9582
|0.0000
|4242
|2007.03.01 16:00
|s/l
|1377
|0.10
|1.9582
|1.9582
|0.0000
|-40.00
|16025.00
|4243
|2007.03.01 17:03
|sell
|1378
|0.10
|1.9562
|1.9602
|0.0000
|4244
|2007.03.01 19:02
|close
|1378
|0.10
|1.9569
|1.9602
|0.0000
|-7.00
|16018.00
|4245
|2007.03.02 09:00
|buy stop
|1379
|0.10
|1.9568
|1.9528
|0.0000
|4246
|2007.03.02 09:00
|sell stop
|1380
|0.10
|1.9527
|1.9567
|0.0000
|4247
|2007.03.02 09:31
|sell
|1380
|0.10
|1.9527
|1.9567
|0.0000
|4248
|2007.03.02 12:20
|modify
|1380
|0.10
|1.9527
|1.9527
|0.0000
|4249
|2007.03.02 18:00
|expiration
|1379
|0.10
|1.9568
|1.9528
|0.0000
|4250
|2007.03.02 19:01
|close
|1380
|0.10
|1.9454
|1.9527
|0.0000
|73.00
|16091.00
|4251
|2007.03.05 09:00
|buy stop
|1381
|0.10
|1.9283
|1.9243
|0.0000
|4252
|2007.03.05 09:00
|sell stop
|1382
|0.10
|1.9212
|1.9252
|0.0000
|4253
|2007.03.05 11:56
|sell
|1382
|0.10
|1.9212
|1.9252
|0.0000
|4254
|2007.03.05 15:53
|s/l
|1382
|0.10
|1.9252
|1.9252
|0.0000
|-40.00
|16051.00
|4255
|2007.03.05 16:14
|buy
|1381
|0.10
|1.9283
|1.9243
|0.0000
|4256
|2007.03.05 17:14
|s/l
|1381
|0.10
|1.9243
|1.9243
|0.0000
|-40.00
|16011.00
|4257
|2007.03.06 09:00
|buy stop
|1383
|0.10
|1.9308
|1.9268
|0.0000
|4258
|2007.03.06 09:00
|sell stop
|1384
|0.10
|1.9238
|1.9278
|0.0000
|4259
|2007.03.06 14:58
|sell
|1384
|0.10
|1.9238
|1.9278
|0.0000
|4260
|2007.03.06 18:00
|expiration
|1383
|0.10
|1.9308
|1.9268
|0.0000
|4261
|2007.03.06 18:10
|s/l
|1384
|0.10
|1.9278
|1.9278
|0.0000
|-40.00
|15971.00
|4262
|2007.03.07 09:00
|buy stop
|1385
|0.10
|1.9327
|1.9287
|0.0000
|4263
|2007.03.07 09:00
|sell stop
|1386
|0.10
|1.9279
|1.9319
|0.0000
|4264
|2007.03.07 09:59
|sell
|1386
|0.10
|1.9279
|1.9319
|0.0000
|4265
|2007.03.07 16:24
|s/l
|1386
|0.10
|1.9319
|1.9319
|0.0000
|-40.00
|15931.00
|4266
|2007.03.07 18:00
|expiration
|1385
|0.10
|1.9327
|1.9287
|0.0000
|4267
|2007.03.08 09:00
|buy stop
|1387
|0.10
|1.9340
|1.9308
|0.0000
|4268
|2007.03.08 09:00
|sell stop
|1388
|0.10
|1.9308
|1.9340
|0.0000
|4269
|2007.03.08 09:00
|buy
|1387
|0.10
|1.9340
|1.9308
|0.0000
|4270
|2007.03.08 13:06
|s/l
|1387
|0.10
|1.9308
|1.9308
|0.0000
|-32.00
|15899.00
|4271
|2007.03.08 13:06
|sell
|1388
|0.10
|1.9308
|1.9340
|0.0000
|4272
|2007.03.08 19:01
|close
|1388
|0.10
|1.9288
|1.9340
|0.0000
|20.00
|15919.00
|4273
|2007.03.09 09:01
|buy stop
|1389
|0.10
|1.9329
|1.9289
|0.0000
|4274
|2007.03.09 09:01
|sell stop
|1390
|0.10
|1.9279
|1.9319
|0.0000
|4275
|2007.03.09 09:50
|sell
|1390
|0.10
|1.9279
|1.9319
|0.0000
|4276
|2007.03.09 12:12
|s/l
|1390
|0.10
|1.9319
|1.9319
|0.0000
|-40.00
|15879.00
|4277
|2007.03.09 14:03
|buy
|1389
|0.10
|1.9329
|1.9289
|0.0000
|4278
|2007.03.09 14:32
|s/l
|1389
|0.10
|1.9289
|1.9289
|0.0000
|-40.00
|15839.00
|4279
|2007.03.12 09:00
|buy stop
|1391
|0.10
|1.9401
|1.9361
|0.0000
|4280
|2007.03.12 09:00
|sell stop
|1392
|0.10
|1.9340
|1.9380
|0.0000
|4281
|2007.03.12 10:30
|buy
|1391
|0.10
|1.9401
|1.9361
|0.0000
|4282
|2007.03.12 13:23
|s/l
|1391
|0.10
|1.9361
|1.9361
|0.0000
|-40.00
|15799.00
|4283
|2007.03.12 13:25
|sell
|1392
|0.10
|1.9340
|1.9380
|0.0000
|4284
|2007.03.12 14:11
|modify
|1392
|0.10
|1.9340
|1.9340
|0.0000
|4285
|2007.03.12 19:01
|close
|1392
|0.10
|1.9323
|1.9340
|0.0000
|17.00
|15816.00
|4286
|2007.03.13 09:00
|buy stop
|1393
|0.10
|1.9294
|1.9265
|0.0000
|4287
|2007.03.13 09:00
|sell stop
|1394
|0.10
|1.9265
|1.9294
|0.0000
|4288
|2007.03.13 09:02
|buy
|1393
|0.10
|1.9294
|1.9265
|0.0000
|4289
|2007.03.13 14:01
|modify
|1393
|0.10
|1.9294
|1.9294
|0.0000
|4290
|2007.03.13 17:03
|s/l
|1393
|0.10
|1.9294
|1.9294
|0.0000
|0.00
|15816.00
|4291
|2007.03.13 18:00
|expiration
|1394
|0.10
|1.9265
|1.9294
|0.0000
|4292
|2007.03.14 09:00
|buy stop
|1395
|0.10
|1.9248
|1.9215
|0.0000
|4293
|2007.03.14 09:00
|sell stop
|1396
|0.10
|1.9215
|1.9248
|0.0000
|4294
|2007.03.14 09:22
|buy
|1395
|0.10
|1.9248
|1.9215
|0.0000
|4295
|2007.03.14 13:39
|s/l
|1395
|0.10
|1.9215
|1.9215
|0.0000
|-33.00
|15783.00
|4296
|2007.03.14 13:39
|sell
|1396
|0.10
|1.9215
|1.9248
|0.0000
|4297
|2007.03.14 14:04
|s/l
|1396
|0.10
|1.9248
|1.9248
|0.0000
|-33.00
|15750.00
|4298
|2007.03.15 09:00
|buy stop
|1397
|0.10
|1.9347
|1.9313
|0.0000
|4299
|2007.03.15 09:00
|sell stop
|1398
|0.10
|1.9313
|1.9347
|0.0000
|4300
|2007.03.15 09:17
|sell
|1398
|0.10
|1.9313
|1.9347
|0.0000
|4301
|2007.03.15 09:52
|s/l
|1398
|0.10
|1.9347
|1.9347
|0.0000
|-34.00
|15716.00
|4302
|2007.03.15 09:52
|buy
|1397
|0.10
|1.9347
|1.9313
|0.0000
|4303
|2007.03.15 19:01
|close
|1397
|0.10
|1.9361
|1.9313
|0.0000
|14.00
|15730.00
|4304
|2007.03.16 09:00
|buy stop
|1399
|0.10
|1.9434
|1.9394
|0.0000
|4305
|2007.03.16 09:00
|sell stop
|1400
|0.10
|1.9378
|1.9418
|0.0000
|4306
|2007.03.16 09:33
|buy
|1399
|0.10
|1.9434
|1.9394
|0.0000
|4307
|2007.03.16 11:41
|modify
|1399
|0.10
|1.9434
|1.9434
|0.0000
|4308
|2007.03.16 16:50
|s/l
|1399
|0.10
|1.9434
|1.9434
|0.0000
|0.00
|15730.00
|4309
|2007.03.16 18:01
|expiration
|1400
|0.10
|1.9378
|1.9418
|0.0000
|4310
|2007.03.19 09:00
|buy stop
|1401
|0.10
|1.9434
|1.9399
|0.0000
|4311
|2007.03.19 09:00
|sell stop
|1402
|0.10
|1.9399
|1.9434
|0.0000
|4312
|2007.03.19 09:04
|buy
|1401
|0.10
|1.9434
|1.9399
|0.0000
|4313
|2007.03.19 18:00
|expiration
|1402
|0.10
|1.9399
|1.9434
|0.0000
|4314
|2007.03.19 19:02
|close
|1401
|0.10
|1.9432
|1.9399
|0.0000
|-2.00
|15728.00
|4315
|2007.03.20 09:00
|buy stop
|1403
|0.10
|1.9495
|1.9455
|0.0000
|4316
|2007.03.20 09:00
|sell stop
|1404
|0.10
|1.9445
|1.9485
|0.0000
|4317
|2007.03.20 09:19
|buy
|1403
|0.10
|1.9495
|1.9455
|0.0000
|4318
|2007.03.20 10:16
|s/l
|1403
|0.10
|1.9455
|1.9455
|0.0000
|-40.00
|15688.00
|4319
|2007.03.20 10:22
|sell
|1404
|0.10
|1.9445
|1.9485
|0.0000
|4320
|2007.03.20 10:30
|s/l
|1404
|0.10
|1.9485
|1.9485
|0.0000
|-40.00
|15648.00
|4321
|2007.03.21 09:00
|buy stop
|1405
|0.10
|1.9656
|1.9617
|0.0000
|4322
|2007.03.21 09:00
|sell stop
|1406
|0.10
|1.9617
|1.9656
|0.0000
|4323
|2007.03.21 10:21
|sell
|1406
|0.10
|1.9617
|1.9656
|0.0000
|4324
|2007.03.21 10:30
|modify
|1406
|0.10
|1.9617
|1.9617
|0.0000
|4325
|2007.03.21 11:06
|s/l
|1406
|0.10
|1.9617
|1.9617
|0.0000
|0.00
|15648.00
|4326
|2007.03.21 18:00
|expiration
|1405
|0.10
|1.9656
|1.9617
|0.0000
|4327
|2007.03.22 09:00
|buy stop
|1407
|0.10
|1.9688
|1.9654
|0.0000
|4328
|2007.03.22 09:00
|sell stop
|1408
|0.10
|1.9654
|1.9688
|0.0000
|4329
|2007.03.22 10:30
|buy
|1407
|0.10
|1.9688
|1.9654
|0.0000
|4330
|2007.03.22 17:31
|s/l
|1407
|0.10
|1.9654
|1.9654
|0.0000
|-34.00
|15614.00
|4331
|2007.03.22 17:31
|sell
|1408
|0.10
|1.9654
|1.9688
|0.0000
|4332
|2007.03.22 18:16
|modify
|1408
|0.10
|1.9654
|1.9654
|0.0000
|4333
|2007.03.22 19:01
|close
|1408
|0.10
|1.9634
|1.9654
|0.0000
|20.00
|15634.00
|4334
|2007.03.23 09:00
|buy stop
|1409
|0.10
|1.9663
|1.9636
|0.0000
|4335
|2007.03.23 09:00
|sell stop
|1410
|0.10
|1.9636
|1.9663
|0.0000
|4336
|2007.03.23 09:02
|buy
|1409
|0.10
|1.9663
|1.9636
|0.0000
|4337
|2007.03.23 10:09
|s/l
|1409
|0.10
|1.9636
|1.9636
|0.0000
|-27.00
|15607.00
|4338
|2007.03.23 10:09
|sell
|1410
|0.10
|1.9636
|1.9663
|0.0000
|4339
|2007.03.23 11:20
|s/l
|1410
|0.10
|1.9663
|1.9663
|0.0000
|-27.00
|15580.00
|4340
|2007.03.26 09:00
|buy stop
|1411
|0.10
|1.9641
|1.9607
|0.0000
|4341
|2007.03.26 09:00
|sell stop
|1412
|0.10
|1.9607
|1.9641
|0.0000
|4342
|2007.03.26 09:07
|sell
|1412
|0.10
|1.9607
|1.9641
|0.0000
|4343
|2007.03.26 15:26
|s/l
|1412
|0.10
|1.9641
|1.9641
|0.0000
|-34.00
|15546.00
|4344
|2007.03.26 15:26
|buy
|1411
|0.10
|1.9641
|1.9607
|0.0000
|4345
|2007.03.26 16:00
|modify
|1411
|0.10
|1.9641
|1.9641
|0.0000
|4346
|2007.03.26 19:02
|close
|1411
|0.10
|1.9697
|1.9641
|0.0000
|56.00
|15602.00
|4347
|2007.03.27 09:00
|sell stop
|1413
|0.10
|1.9657
|1.9689
|0.0000
|4348
|2007.03.27 09:30
|buy stop
|1414
|0.10
|1.9689
|1.9657
|0.0000
|4349
|2007.03.27 10:00
|buy
|1414
|0.10
|1.9689
|1.9657
|0.0000
|4350
|2007.03.27 10:47
|s/l
|1414
|0.10
|1.9657
|1.9657
|0.0000
|-32.00
|15570.00
|4351
|2007.03.27 10:47
|sell
|1413
|0.10
|1.9657
|1.9689
|0.0000
|4352
|2007.03.27 19:02
|close
|1413
|0.10
|1.9659
|1.9689
|0.0000
|-2.00
|15568.00
|4353
|2007.03.28 09:00
|buy stop
|1415
|0.10
|1.9652
|1.9618
|0.0000
|4354
|2007.03.28 09:00
|sell stop
|1416
|0.10
|1.9618
|1.9652
|0.0000
|4355
|2007.03.28 10:29
|sell
|1416
|0.10
|1.9618
|1.9652
|0.0000
|4356
|2007.03.28 12:46
|s/l
|1416
|0.10
|1.9652
|1.9652
|0.0000
|-34.00
|15534.00
|4357
|2007.03.28 12:46
|buy
|1415
|0.10
|1.9652
|1.9618
|0.0000
|4358
|2007.03.28 17:53
|s/l
|1415
|0.10
|1.9618
|1.9618
|0.0000
|-34.00
|15500.00
|4359
|2007.03.29 09:00
|buy stop
|1417
|0.10
|1.9663
|1.9626
|0.0000
|4360
|2007.03.29 09:00
|sell stop
|1418
|0.10
|1.9626
|1.9663
|0.0000
|4361
|2007.03.29 14:36
|sell
|1418
|0.10
|1.9626
|1.9663
|0.0000
|4362
|2007.03.29 18:00
|expiration
|1417
|0.10
|1.9663
|1.9626
|0.0000
|4363
|2007.03.29 19:01
|close
|1418
|0.10
|1.9626
|1.9663
|0.0000
|0.00
|15500.00
|4364
|2007.03.30 09:00
|buy stop
|1419
|0.10
|1.9642
|1.9615
|0.0000
|4365
|2007.03.30 09:00
|sell stop
|1420
|0.10
|1.9615
|1.9642
|0.0000
|4366
|2007.03.30 09:18
|sell
|1420
|0.10
|1.9615
|1.9642
|0.0000
|4367
|2007.03.30 09:53
|modify
|1420
|0.10
|1.9615
|1.9615
|0.0000
|4368
|2007.03.30 16:59
|s/l
|1420
|0.10
|1.9615
|1.9615
|0.0000
|0.00
|15500.00
|4369
|2007.03.30 17:14
|buy
|1419
|0.10
|1.9642
|1.9615
|0.0000
|4370
|2007.03.30 17:21
|modify
|1419
|0.10
|1.9642
|1.9642
|0.0000
|4371
|2007.03.30 19:01
|close
|1419
|0.10
|1.9685
|1.9642
|0.0000
|43.00
|15543.00
|4372
|2007.04.02 09:00
|buy stop
|1421
|0.10
|1.9720
|1.9680
|0.0000
|4373
|2007.04.02 09:00
|sell stop
|1422
|0.10
|1.9678
|1.9718
|0.0000
|4374
|2007.04.02 09:19
|buy
|1421
|0.10
|1.9720
|1.9680
|0.0000
|4375
|2007.04.02 13:48
|modify
|1421
|0.10
|1.9720
|1.9720
|0.0000
|4376
|2007.04.02 18:00
|expiration
|1422
|0.10
|1.9678
|1.9718
|0.0000
|4377
|2007.04.02 19:02
|close
|1421
|0.10
|1.9788
|1.9720
|0.0000
|68.00
|15611.00
|4378
|2007.04.03 09:00
|buy stop
|1423
|0.10
|1.9813
|1.9773
|0.0000
|4379
|2007.04.03 09:00
|sell stop
|1424
|0.10
|1.9771
|1.9811
|0.0000
|4380
|2007.04.03 09:12
|buy
|1423
|0.10
|1.9813
|1.9773
|0.0000
|4381
|2007.04.03 11:07
|s/l
|1423
|0.10
|1.9773
|1.9773
|0.0000
|-40.00
|15571.00
|4382
|2007.04.03 11:08
|sell
|1424
|0.10
|1.9771
|1.9811
|0.0000
|4383
|2007.04.03 19:01
|close
|1424
|0.10
|1.9760
|1.9811
|0.0000
|11.00
|15582.00
|4384
|2007.04.04 09:00
|buy stop
|1425
|0.10
|1.9756
|1.9722
|0.0000
|4385
|2007.04.04 09:00
|sell stop
|1426
|0.10
|1.9722
|1.9756
|0.0000
|4386
|2007.04.04 09:14
|buy
|1425
|0.10
|1.9756
|1.9722
|0.0000
|4387
|2007.04.04 14:42
|s/l
|1425
|0.10
|1.9722
|1.9722
|0.0000
|-34.00
|15548.00
|4388
|2007.04.04 14:42
|sell
|1426
|0.10
|1.9722
|1.9756
|0.0000
|4389
|2007.04.04 16:21
|s/l
|1426
|0.10
|1.9756
|1.9756
|0.0000
|-34.00
|15514.00
|4390
|2007.04.05 09:00
|sell stop
|1427
|0.10
|1.9730
|1.9764
|0.0000
|4391
|2007.04.05 10:53
|sell
|1427
|0.10
|1.9730
|1.9764
|0.0000
|4392
|2007.04.05 13:00
|modify
|1427
|0.10
|1.9730
|1.9730
|0.0000
|4393
|2007.04.05 13:19
|s/l
|1427
|0.10
|1.9730
|1.9730
|0.0000
|0.00
|15514.00
|4394
|2007.04.06 09:00
|buy stop
|1428
|0.10
|1.9720
|1.9685
|0.0000
|4395
|2007.04.06 09:00
|sell stop
|1429
|0.10
|1.9685
|1.9720
|0.0000
|4396
|2007.04.06 14:13
|sell
|1429
|0.10
|1.9685
|1.9720
|0.0000
|4397
|2007.04.06 14:43
|modify
|1429
|0.10
|1.9685
|1.9685
|0.0000
|4398
|2007.04.06 18:01
|expiration
|1428
|0.10
|1.9720
|1.9685
|0.0000
|4399
|2007.04.06 19:03
|close
|1429
|0.10
|1.9648
|1.9685
|0.0000
|37.00
|15551.00
|4400
|2007.04.09 09:00
|buy stop
|1430
|0.10
|1.9655
|1.9630
|0.0000
|4401
|2007.04.09 09:00
|sell stop
|1431
|0.10
|1.9630
|1.9655
|0.0000
|4402
|2007.04.09 13:28
|sell
|1431
|0.10
|1.9630
|1.9655
|0.0000
|4403
|2007.04.09 18:00
|expiration
|1430
|0.10
|1.9655
|1.9630
|0.0000
|4404
|2007.04.09 19:01
|close
|1431
|0.10
|1.9601
|1.9655
|0.0000
|29.00
|15580.00
|4405
|2007.04.10 09:00
|sell stop
|1432
|0.10
|1.9676
|1.9701
|0.0000
|4406
|2007.04.10 09:30
|buy stop
|1433
|0.10
|1.9701
|1.9676
|0.0000
|4407
|2007.04.10 09:52
|sell
|1432
|0.10
|1.9676
|1.9701
|0.0000
|4408
|2007.04.10 10:10
|s/l
|1432
|0.10
|1.9701
|1.9701
|0.0000
|-25.00
|15555.00
|4409
|2007.04.10 10:10
|buy
|1433
|0.10
|1.9701
|1.9676
|0.0000
|4410
|2007.04.10 13:30
|modify
|1433
|0.10
|1.9701
|1.9701
|0.0000
|4411
|2007.04.10 19:01
|close
|1433
|0.10
|1.9721
|1.9701
|0.0000
|20.00
|15575.00
|4412
|2007.04.11 09:00
|buy stop
|1434
|0.10
|1.9803
|1.9763
|0.0000
|4413
|2007.04.11 09:00
|sell stop
|1435
|0.10
|1.9761
|1.9801
|0.0000
|4414
|2007.04.11 09:01
|buy
|1434
|0.10
|1.9803
|1.9763
|0.0000
|4415
|2007.04.11 10:05
|s/l
|1434
|0.10
|1.9763
|1.9763
|0.0000
|-40.00
|15535.00
|4416
|2007.04.11 10:05
|sell
|1435
|0.10
|1.9761
|1.9801
|0.0000
|4417
|2007.04.11 19:01
|close
|1435
|0.10
|1.9770
|1.9801
|0.0000
|-9.00
|15526.00
|4418
|2007.04.12 09:00
|buy stop
|1436
|0.10
|1.9794
|1.9754
|0.0000
|4419
|2007.04.12 09:00
|sell stop
|1437
|0.10
|1.9752
|1.9792
|0.0000
|4420
|2007.04.12 10:30
|sell
|1437
|0.10
|1.9752
|1.9792
|0.0000
|4421
|2007.04.12 15:46
|s/l
|1437
|0.10
|1.9792
|1.9792
|0.0000
|-40.00
|15486.00
|4422
|2007.04.12 15:50
|buy
|1436
|0.10
|1.9794
|1.9754
|0.0000
|4423
|2007.04.12 19:01
|close
|1436
|0.10
|1.9770
|1.9754
|0.0000
|-24.00
|15462.00
|4424
|2007.04.13 09:00
|buy stop
|1438
|0.10
|1.9871
|1.9831
|0.0000
|4425
|2007.04.13 09:00
|sell stop
|1439
|0.10
|1.9825
|1.9865
|0.0000
|4426
|2007.04.13 12:29
|buy
|1438
|0.10
|1.9871
|1.9831
|0.0000
|4427
|2007.04.13 16:39
|s/l
|1438
|0.10
|1.9831
|1.9831
|0.0000
|-40.00
|15422.00
|4428
|2007.04.13 16:40
|sell
|1439
|0.10
|1.9825
|1.9865
|0.0000
|4429
|2007.04.13 17:18
|modify
|1439
|0.10
|1.9825
|1.9825
|0.0000
|4430
|2007.04.13 17:42
|s/l
|1439
|0.10
|1.9825
|1.9825
|0.0000
|0.00
|15422.00
|4431
|2007.04.16 09:00
|buy stop
|1440
|0.10
|1.9893
|1.9868
|0.0000
|4432
|2007.04.16 09:00
|sell stop
|1441
|0.10
|1.9868
|1.9893
|0.0000
|4433
|2007.04.16 09:16
|sell
|1441
|0.10
|1.9868
|1.9893
|0.0000
|4434
|2007.04.16 10:30
|s/l
|1441
|0.10
|1.9893
|1.9893
|0.0000
|-25.00
|15397.00
|4435
|2007.04.16 10:30
|buy
|1440
|0.10
|1.9893
|1.9868
|0.0000
|4436
|2007.04.16 11:27
|modify
|1440
|0.10
|1.9893
|1.9893
|0.0000
|4437
|2007.04.16 16:03
|s/l
|1440
|0.10
|1.9893
|1.9893
|0.0000
|0.00
|15397.00
|4438
|2007.04.17 09:00
|buy stop
|1442
|0.10
|1.9931
|1.9900
|0.0000
|4439
|2007.04.17 09:00
|sell stop
|1443
|0.10
|1.9900
|1.9931
|0.0000
|4440
|2007.04.17 10:26
|buy
|1442
|0.10
|1.9931
|1.9900
|0.0000
|4441
|2007.04.17 10:30
|modify
|1442
|0.10
|1.9931
|1.9931
|0.0000
|4442
|2007.04.17 11:26
|s/l
|1442
|0.10
|1.9931
|1.9931
|0.0000
|0.00
|15397.00
|4443
|2007.04.17 18:00
|expiration
|1443
|0.10
|1.9900
|1.9931
|0.0000
|4444
|2007.04.18 09:01
|buy stop
|1444
|0.10
|2.0107
|2.0079
|0.0000
|4445
|2007.04.18 09:01
|sell stop
|1445
|0.10
|2.0079
|2.0107
|0.0000
|4446
|2007.04.18 09:21
|sell
|1445
|0.10
|2.0079
|2.0107
|0.0000
|4447
|2007.04.18 10:29
|s/l
|1445
|0.10
|2.0107
|2.0107
|0.0000
|-28.00
|15369.00
|4448
|2007.04.18 10:29
|buy
|1444
|0.10
|2.0107
|2.0079
|0.0000
|4449
|2007.04.18 13:30
|s/l
|1444
|0.10
|2.0079
|2.0079
|0.0000
|-28.00
|15341.00
|4450
|2007.04.19 09:00
|buy stop
|1446
|0.10
|2.0047
|2.0007
|0.0000
|4451
|2007.04.19 09:00
|sell stop
|1447
|0.10
|1.9978
|2.0018
|0.0000
|4452
|2007.04.19 09:46
|buy
|1446
|0.10
|2.0047
|2.0007
|0.0000
|4453
|2007.04.19 12:40
|s/l
|1446
|0.10
|2.0007
|2.0007
|0.0000
|-40.00
|15301.00
|4454
|2007.04.19 18:00
|expiration
|1447
|0.10
|1.9978
|2.0018
|0.0000
|4455
|2007.04.20 09:00
|buy stop
|1448
|0.10
|2.0073
|2.0033
|0.0000
|4456
|2007.04.20 09:00
|sell stop
|1449
|0.10
|2.0017
|2.0057
|0.0000
|4457
|2007.04.20 10:30
|sell
|1449
|0.10
|2.0017
|2.0057
|0.0000
|4458
|2007.04.20 18:00
|expiration
|1448
|0.10
|2.0073
|2.0033
|0.0000
|4459
|2007.04.20 19:01
|close
|1449
|0.10
|2.0036
|2.0057
|0.0000
|-19.00
|15282.00
|4460
|2007.04.23 09:00
|buy stop
|1450
|0.10
|2.0029
|1.9989
|0.0000
|4461
|2007.04.23 09:00
|sell stop
|1451
|0.10
|1.9965
|2.0005
|0.0000
|4462
|2007.04.23 17:42
|buy
|1450
|0.10
|2.0029
|1.9989
|0.0000
|4463
|2007.04.23 18:00
|expiration
|1451
|0.10
|1.9965
|2.0005
|0.0000
|4464
|2007.04.23 19:01
|close
|1450
|0.10
|2.0017
|1.9989
|0.0000
|-12.00
|15270.00
|4465
|2007.04.24 09:00
|buy stop
|1452
|0.10
|1.9985
|1.9949
|0.0000
|4466
|2007.04.24 09:00
|sell stop
|1453
|0.10
|1.9949
|1.9985
|0.0000
|4467
|2007.04.24 11:09
|buy
|1452
|0.10
|1.9985
|1.9949
|0.0000
|4468
|2007.04.24 16:00
|modify
|1452
|0.10
|1.9985
|1.9985
|0.0000
|4469
|2007.04.24 18:00
|expiration
|1453
|0.10
|1.9949
|1.9985
|0.0000
|4470
|2007.04.24 19:01
|close
|1452
|0.10
|2.0008
|1.9985
|0.0000
|23.00
|15293.00
|4471
|2007.04.25 09:00
|buy stop
|1454
|0.10
|2.0066
|2.0026
|0.0000
|4472
|2007.04.25 09:00
|sell stop
|1455
|0.10
|2.0026
|2.0066
|0.0000
|4473
|2007.04.25 09:32
|sell
|1455
|0.10
|2.0026
|2.0066
|0.0000
|4474
|2007.04.25 18:00
|expiration
|1454
|0.10
|2.0066
|2.0026
|0.0000
|4475
|2007.04.25 19:01
|close
|1455
|0.10
|2.0028
|2.0066
|0.0000
|-2.00
|15291.00
|4476
|2007.04.26 09:00
|buy stop
|1456
|0.10
|2.0065
|2.0040
|0.0000
|4477
|2007.04.26 09:00
|sell stop
|1457
|0.10
|2.0040
|2.0065
|0.0000
|4478
|2007.04.26 09:44
|sell
|1457
|0.10
|2.0040
|2.0065
|0.0000
|4479
|2007.04.26 11:33
|modify
|1457
|0.10
|2.0040
|2.0040
|0.0000
|4480
|2007.04.26 18:00
|expiration
|1456
|0.10
|2.0065
|2.0040
|0.0000
|4481
|2007.04.26 19:01
|close
|1457
|0.10
|1.9908
|2.0040
|0.0000
|132.00
|15423.00
|4482
|2007.04.27 09:00
|buy stop
|1458
|0.10
|1.9906
|1.9866
|0.0000
|4483
|2007.04.27 09:00
|sell stop
|1459
|0.10
|1.9859
|1.9899
|0.0000
|4484
|2007.04.27 09:59
|buy
|1458
|0.10
|1.9906
|1.9866
|0.0000
|4485
|2007.04.27 10:15
|modify
|1458
|0.10
|1.9906
|1.9906
|0.0000
|4486
|2007.04.27 18:00
|expiration
|1459
|0.10
|1.9859
|1.9899
|0.0000
|4487
|2007.04.27 19:01
|close
|1458
|0.10
|1.9955
|1.9906
|0.0000
|49.00
|15472.00
|4488
|2007.04.30 09:00
|buy stop
|1460
|0.10
|1.9971
|1.9931
|0.0000
|4489
|2007.04.30 09:00
|sell stop
|1461
|0.10
|1.9917
|1.9957
|0.0000
|4490
|2007.04.30 10:04
|sell
|1461
|0.10
|1.9917
|1.9957
|0.0000
|4491
|2007.04.30 14:48
|s/l
|1461
|0.10
|1.9957
|1.9957
|0.0000
|-40.00
|15432.00
|4492
|2007.04.30 16:34
|buy
|1460
|0.10
|1.9971
|1.9931
|0.0000
|4493
|2007.04.30 17:14
|modify
|1460
|0.10
|1.9971
|1.9971
|0.0000
|4494
|2007.04.30 19:01
|close
|1460
|0.10
|2.0006
|1.9971
|0.0000
|35.00
|15467.00
|4495
|2007.05.01 09:00
|buy stop
|1462
|0.10
|2.0034
|1.9994
|0.0000
|4496
|2007.05.01 09:00
|sell stop
|1463
|0.10
|1.9982
|2.0022
|0.0000
|4497
|2007.05.01 09:21
|buy
|1462
|0.10
|2.0034
|1.9994
|0.0000
|4498
|2007.05.01 09:31
|s/l
|1462
|0.10
|1.9994
|1.9994
|0.0000
|-40.00
|15427.00
|4499
|2007.05.01 16:46
|sell
|1463
|0.10
|1.9982
|2.0022
|0.0000
|4500
|2007.05.01 19:01
|close
|1463
|0.10
|1.9988
|2.0022
|0.0000
|-6.00
|15421.00
|4501
|2007.05.02 09:00
|buy stop
|1464
|0.10
|1.9973
|1.9933
|0.0000
|4502
|2007.05.02 09:00
|sell stop
|1465
|0.10
|1.9932
|1.9972
|0.0000
|4503
|2007.05.02 09:05
|sell
|1465
|0.10
|1.9932
|1.9972
|0.0000
|4504
|2007.05.02 13:00
|modify
|1465
|0.10
|1.9932
|1.9932
|0.0000
|4505
|2007.05.02 18:01
|expiration
|1464
|0.10
|1.9973
|1.9933
|0.0000
|4506
|2007.05.02 19:01
|close
|1465
|0.10
|1.9915
|1.9932
|0.0000
|17.00
|15438.00
|4507
|2007.05.03 09:00
|buy stop
|1466
|0.10
|1.9930
|1.9902
|0.0000
|4508
|2007.05.03 09:00
|sell stop
|1467
|0.10
|1.9902
|1.9930
|0.0000
|4509
|2007.05.03 09:52
|buy
|1466
|0.10
|1.9930
|1.9902
|0.0000
|4510
|2007.05.03 15:04
|s/l
|1466
|0.10
|1.9902
|1.9902
|0.0000
|-28.00
|15410.00
|4511
|2007.05.03 15:04
|sell
|1467
|0.10
|1.9902
|1.9930
|0.0000
|4512
|2007.05.03 16:24
|modify
|1467
|0.10
|1.9902
|1.9902
|0.0000
|4513
|2007.05.03 19:01
|close
|1467
|0.10
|1.9882
|1.9902
|0.0000
|20.00
|15430.00
|4514
|2007.05.04 09:00
|buy stop
|1468
|0.10
|1.9883
|1.9853
|0.0000
|4515
|2007.05.04 09:00
|sell stop
|1469
|0.10
|1.9853
|1.9883
|0.0000
|4516
|2007.05.04 09:02
|buy
|1468
|0.10
|1.9883
|1.9853
|0.0000
|4517
|2007.05.04 09:42
|s/l
|1468
|0.10
|1.9853
|1.9853
|0.0000
|-30.00
|15400.00
|4518
|2007.05.04 09:42
|sell
|1469
|0.10
|1.9853
|1.9883
|0.0000
|4519
|2007.05.04 14:03
|s/l
|1469
|0.10
|1.9883
|1.9883
|0.0000
|-30.00
|15370.00
|4520
|2007.05.07 09:01
|buy stop
|1470
|0.10
|1.9979
|1.9945
|0.0000
|4521
|2007.05.07 09:01
|sell stop
|1471
|0.10
|1.9945
|1.9979
|0.0000
|4522
|2007.05.07 17:26
|sell
|1471
|0.10
|1.9945
|1.9979
|0.0000
|4523
|2007.05.07 18:01
|expiration
|1470
|0.10
|1.9979
|1.9945
|0.0000
|4524
|2007.05.07 19:01
|close
|1471
|0.10
|1.9947
|1.9979
|0.0000
|-2.00
|15368.00
|4525
|2007.05.08 09:00
|buy stop
|1472
|0.10
|1.9966
|1.9932
|0.0000
|4526
|2007.05.08 09:00
|sell stop
|1473
|0.10
|1.9932
|1.9966
|0.0000
|4527
|2007.05.08 09:26
|sell
|1473
|0.10
|1.9932
|1.9966
|0.0000
|4528
|2007.05.08 18:00
|expiration
|1472
|0.10
|1.9966
|1.9932
|0.0000
|4529
|2007.05.08 19:01
|close
|1473
|0.10
|1.9899
|1.9966
|0.0000
|33.00
|15401.00
|4530
|2007.05.09 09:00
|buy stop
|1474
|0.10
|1.9925
|1.9885
|0.0000
|4531
|2007.05.09 09:00
|sell stop
|1475
|0.10
|1.9885
|1.9925
|0.0000
|4532
|2007.05.09 09:17
|sell
|1475
|0.10
|1.9885
|1.9925
|0.0000
|4533
|2007.05.09 11:46
|s/l
|1475
|0.10
|1.9925
|1.9925
|0.0000
|-40.00
|15361.00
|4534
|2007.05.09 11:46
|buy
|1474
|0.10
|1.9925
|1.9885
|0.0000
|4535
|2007.05.09 15:22
|modify
|1474
|0.10
|1.9925
|1.9925
|0.0000
|4536
|2007.05.09 19:01
|close
|1474
|0.10
|1.9969
|1.9925
|0.0000
|44.00
|15405.00
|4537
|2007.05.10 09:00
|buy stop
|1476
|0.10
|1.9967
|1.9942
|0.0000
|4538
|2007.05.10 09:00
|sell stop
|1477
|0.10
|1.9942
|1.9967
|0.0000
|4539
|2007.05.10 09:20
|sell
|1477
|0.10
|1.9942
|1.9967
|0.0000
|4540
|2007.05.10 10:18
|modify
|1477
|0.10
|1.9942
|1.9942
|0.0000
|4541
|2007.05.10 18:00
|expiration
|1476
|0.10
|1.9967
|1.9942
|0.0000
|4542
|2007.05.10 19:01
|close
|1477
|0.10
|1.9795
|1.9942
|0.0000
|147.00
|15552.00
|4543
|2007.05.11 09:00
|buy stop
|1478
|0.10
|1.9806
|1.9766
|0.0000
|4544
|2007.05.11 09:00
|sell stop
|1479
|0.10
|1.9765
|1.9805
|0.0000
|4545
|2007.05.11 09:27
|sell
|1479
|0.10
|1.9765
|1.9805
|0.0000
|4546
|2007.05.11 10:35
|s/l
|1479
|0.10
|1.9805
|1.9805
|0.0000
|-40.00
|15512.00
|4547
|2007.05.11 10:35
|buy
|1478
|0.10
|1.9806
|1.9766
|0.0000
|4548
|2007.05.11 16:43
|modify
|1478
|0.10
|1.9806
|1.9806
|0.0000
|4549
|2007.05.11 19:01
|close
|1478
|0.10
|1.9815
|1.9806
|0.0000
|9.00
|15521.00
|4550
|2007.05.14 09:00
|buy stop
|1480
|0.10
|1.9848
|1.9823
|0.0000
|4551
|2007.05.14 09:00
|sell stop
|1481
|0.10
|1.9823
|1.9848
|0.0000
|4552
|2007.05.14 09:27
|sell
|1481
|0.10
|1.9823
|1.9848
|0.0000
|4553
|2007.05.14 18:00
|expiration
|1480
|0.10
|1.9848
|1.9823
|0.0000
|4554
|2007.05.14 19:01
|close
|1481
|0.10
|1.9801
|1.9848
|0.0000
|22.00
|15543.00
|4555
|2007.05.15 09:00
|buy stop
|1482
|0.10
|1.9831
|1.9791
|0.0000
|4556
|2007.05.15 09:00
|sell stop
|1483
|0.10
|1.9784
|1.9824
|0.0000
|4557
|2007.05.15 10:30
|sell
|1483
|0.10
|1.9784
|1.9824
|0.0000
|4558
|2007.05.15 16:32
|s/l
|1483
|0.10
|1.9824
|1.9824
|0.0000
|-40.00
|15503.00
|4559
|2007.05.15 16:40
|buy
|1482
|0.10
|1.9831
|1.9791
|0.0000
|4560
|2007.05.15 17:43
|modify
|1482
|0.10
|1.9831
|1.9831
|0.0000
|4561
|2007.05.15 19:01
|close
|1482
|0.10
|1.9861
|1.9831
|0.0000
|30.00
|15533.00
|4562
|2007.05.16 09:00
|buy stop
|1484
|0.10
|1.9878
|1.9847
|0.0000
|4563
|2007.05.16 09:00
|sell stop
|1485
|0.10
|1.9847
|1.9878
|0.0000
|4564
|2007.05.16 10:30
|sell
|1485
|0.10
|1.9847
|1.9878
|0.0000
|4565
|2007.05.16 14:42
|modify
|1485
|0.10
|1.9847
|1.9847
|0.0000
|4566
|2007.05.16 18:00
|expiration
|1484
|0.10
|1.9878
|1.9847
|0.0000
|4567
|2007.05.16 19:01
|close
|1485
|0.10
|1.9777
|1.9847
|0.0000
|70.00
|15603.00
|4568
|2007.05.17 09:00
|buy stop
|1486
|0.10
|1.9784
|1.9756
|0.0000
|4569
|2007.05.17 09:00
|sell stop
|1487
|0.10
|1.9756
|1.9784
|0.0000
|4570
|2007.05.17 11:06
|buy
|1486
|0.10
|1.9784
|1.9756
|0.0000
|4571
|2007.05.17 13:16
|s/l
|1486
|0.10
|1.9756
|1.9756
|0.0000
|-28.00
|15575.00
|4572
|2007.05.17 13:16
|sell
|1487
|0.10
|1.9756
|1.9784
|0.0000
|4573
|2007.05.17 19:01
|close
|1487
|0.10
|1.9749
|1.9784
|0.0000
|7.00
|15582.00
|4574
|2007.05.18 09:00
|buy stop
|1488
|0.10
|1.9761
|1.9732
|0.0000
|4575
|2007.05.18 09:00
|sell stop
|1489
|0.10
|1.9732
|1.9761
|0.0000
|4576
|2007.05.18 09:01
|buy
|1488
|0.10
|1.9761
|1.9732
|0.0000
|4577
|2007.05.18 10:30
|s/l
|1488
|0.10
|1.9732
|1.9732
|0.0000
|-29.00
|15553.00
|4578
|2007.05.18 10:30
|sell
|1489
|0.10
|1.9732
|1.9761
|0.0000
|4579
|2007.05.18 17:02
|s/l
|1489
|0.10
|1.9761
|1.9761
|0.0000
|-29.00
|15524.00
|4580
|2007.05.21 09:00
|buy stop
|1490
|0.10
|1.9746
|1.9720
|0.0000
|4581
|2007.05.21 09:00
|sell stop
|1491
|0.10
|1.9720
|1.9746
|0.0000
|4582
|2007.05.21 09:25
|sell
|1491
|0.10
|1.9720
|1.9746
|0.0000
|4583
|2007.05.21 15:11
|modify
|1491
|0.10
|1.9720
|1.9720
|0.0000
|4584
|2007.05.21 18:00
|expiration
|1490
|0.10
|1.9746
|1.9720
|0.0000
|4585
|2007.05.21 19:01
|close
|1491
|0.10
|1.9701
|1.9720
|0.0000
|19.00
|15543.00
|4586
|2007.05.22 09:00
|buy stop
|1492
|0.10
|1.9735
|1.9708
|0.0000
|4587
|2007.05.22 09:00
|sell stop
|1493
|0.10
|1.9708
|1.9735
|0.0000
|4588
|2007.05.22 11:31
|sell
|1493
|0.10
|1.9708
|1.9735
|0.0000
|4589
|2007.05.22 14:12
|s/l
|1493
|0.10
|1.9735
|1.9735
|0.0000
|-27.00
|15516.00
|4590
|2007.05.22 14:12
|buy
|1492
|0.10
|1.9735
|1.9708
|0.0000
|4591
|2007.05.22 19:02
|close
|1492
|0.10
|1.9749
|1.9708
|0.0000
|14.00
|15530.00
|4592
|2007.05.23 09:00
|buy stop
|1494
|0.10
|1.9763
|1.9738
|0.0000
|4593
|2007.05.23 09:00
|sell stop
|1495
|0.10
|1.9738
|1.9763
|0.0000
|4594
|2007.05.23 09:45
|sell
|1495
|0.10
|1.9738
|1.9763
|0.0000
|4595
|2007.05.23 11:08
|s/l
|1495
|0.10
|1.9763
|1.9763
|0.0000
|-25.00
|15505.00
|4596
|2007.05.23 11:08
|buy
|1494
|0.10
|1.9763
|1.9738
|0.0000
|4597
|2007.05.23 12:39
|modify
|1494
|0.10
|1.9763
|1.9763
|0.0000
|4598
|2007.05.23 19:01
|close
|1494
|0.10
|1.9871
|1.9763
|0.0000
|108.00
|15613.00
|4599
|2007.05.24 09:00
|buy stop
|1496
|0.10
|1.9885
|1.9856
|0.0000
|4600
|2007.05.24 09:00
|sell stop
|1497
|0.10
|1.9856
|1.9885
|0.0000
|4601
|2007.05.24 09:45
|sell
|1497
|0.10
|1.9856
|1.9885
|0.0000
|4602
|2007.05.24 15:20
|s/l
|1497
|0.10
|1.9885
|1.9885
|0.0000
|-29.00
|15584.00
|4603
|2007.05.24 15:20
|buy
|1496
|0.10
|1.9885
|1.9856
|0.0000
|4604
|2007.05.24 15:59
|s/l
|1496
|0.10
|1.9856
|1.9856
|0.0000
|-29.00
|15555.00
|4605
|2007.05.25 09:00
|sell stop
|1498
|0.10
|1.9847
|1.9880
|0.0000
|4606
|2007.05.25 09:15
|buy stop
|1499
|0.10
|1.9880
|1.9847
|0.0000
|4607
|2007.05.25 09:28
|sell
|1498
|0.10
|1.9847
|1.9880
|0.0000
|4608
|2007.05.25 09:41
|s/l
|1498
|0.10
|1.9880
|1.9880
|0.0000
|-33.00
|15522.00
|4609
|2007.05.25 09:41
|buy
|1499
|0.10
|1.9880
|1.9847
|0.0000
|4610
|2007.05.25 10:06
|s/l
|1499
|0.10
|1.9847
|1.9847
|0.0000
|-33.00
|15489.00
|4611
|2007.05.28 09:00
|buy stop
|1500
|0.10
|1.9852
|1.9827
|0.0000
|4612
|2007.05.28 09:00
|sell stop
|1501
|0.10
|1.9827
|1.9852
|0.0000
|4613
|2007.05.28 10:12
|sell
|1501
|0.10
|1.9827
|1.9852
|0.0000
|4614
|2007.05.28 18:03
|expiration
|1500
|0.10
|1.9852
|1.9827
|0.0000
|4615
|2007.05.28 19:01
|close
|1501
|0.10
|1.9836
|1.9852
|0.0000
|-9.00
|15480.00
|4616
|2007.05.29 09:00
|buy stop
|1502
|0.10
|1.9859
|1.9825
|0.0000
|4617
|2007.05.29 09:00
|sell stop
|1503
|0.10
|1.9825
|1.9859
|0.0000
|4618
|2007.05.29 09:52
|buy
|1502
|0.10
|1.9859
|1.9825
|0.0000
|4619
|2007.05.29 11:12
|modify
|1502
|0.10
|1.9859
|1.9859
|0.0000
|4620
|2007.05.29 13:21
|s/l
|1502
|0.10
|1.9859
|1.9859
|0.0000
|0.00
|15480.00
|4621
|2007.05.29 16:27
|sell
|1503
|0.10
|1.9825
|1.9859
|0.0000
|4622
|2007.05.29 19:01
|close
|1503
|0.10
|1.9816
|1.9859
|0.0000
|9.00
|15489.00
|4623
|2007.05.30 09:00
|buy stop
|1504
|0.10
|1.9813
|1.9773
|0.0000
|4624
|2007.05.30 09:00
|sell stop
|1505
|0.10
|1.9772
|1.9812
|0.0000
|4625
|2007.05.30 09:03
|sell
|1505
|0.10
|1.9772
|1.9812
|0.0000
|4626
|2007.05.30 18:00
|expiration
|1504
|0.10
|1.9813
|1.9773
|0.0000
|4627
|2007.05.30 19:01
|close
|1505
|0.10
|1.9744
|1.9812
|0.0000
|28.00
|15517.00
|4628
|2007.05.31 09:00
|buy stop
|1506
|0.10
|1.9765
|1.9734
|0.0000
|4629
|2007.05.31 09:00
|sell stop
|1507
|0.10
|1.9734
|1.9765
|0.0000
|4630
|2007.05.31 12:32
|buy
|1506
|0.10
|1.9765
|1.9734
|0.0000
|4631
|2007.05.31 17:08
|modify
|1506
|0.10
|1.9765
|1.9765
|0.0000
|4632
|2007.05.31 18:00
|expiration
|1507
|0.10
|1.9734
|1.9765
|0.0000
|4633
|2007.05.31 19:01
|close
|1506
|0.10
|1.9790
|1.9765
|0.0000
|25.00
|15542.00
|4634
|2007.06.01 09:00
|buy stop
|1508
|0.10
|1.9800
|1.9775
|0.0000
|4635
|2007.06.01 09:00
|sell stop
|1509
|0.10
|1.9775
|1.9800
|0.0000
|4636
|2007.06.01 09:25
|sell
|1509
|0.10
|1.9775
|1.9800
|0.0000
|4637
|2007.06.01 09:45
|s/l
|1509
|0.10
|1.9800
|1.9800
|0.0000
|-25.00
|15517.00
|4638
|2007.06.01 09:45
|buy
|1508
|0.10
|1.9800
|1.9775
|0.0000
|4639
|2007.06.01 11:36
|s/l
|1508
|0.10
|1.9775
|1.9775
|0.0000
|-25.00
|15492.00
|4640
|2007.06.04 09:00
|buy stop
|1510
|0.10
|1.9850
|1.9825
|0.0000
|4641
|2007.06.04 09:00
|sell stop
|1511
|0.10
|1.9825
|1.9850
|0.0000
|4642
|2007.06.04 11:02
|buy
|1510
|0.10
|1.9850
|1.9825
|0.0000
|4643
|2007.06.04 14:21
|modify
|1510
|0.10
|1.9850
|1.9850
|0.0000
|4644
|2007.06.04 18:00
|expiration
|1511
|0.10
|1.9825
|1.9850
|0.0000
|4645
|2007.06.04 19:01
|close
|1510
|0.10
|1.9917
|1.9850
|0.0000
|67.00
|15559.00
|4646
|2007.06.05 09:00
|buy stop
|1512
|0.10
|1.9935
|1.9910
|0.0000
|4647
|2007.06.05 09:00
|sell stop
|1513
|0.10
|1.9910
|1.9935
|0.0000
|4648
|2007.06.05 09:16
|buy
|1512
|0.10
|1.9935
|1.9910
|0.0000
|4649
|2007.06.05 18:00
|expiration
|1513
|0.10
|1.9910
|1.9935
|0.0000
|4650
|2007.06.05 19:01
|close
|1512
|0.10
|1.9939
|1.9910
|0.0000
|4.00
|15563.00
|4651
|2007.06.06 09:00
|buy stop
|1514
|0.10
|1.9961
|1.9928
|0.0000
|4652
|2007.06.06 09:00
|sell stop
|1515
|0.10
|1.9928
|1.9961
|0.0000
|4653
|2007.06.06 10:14
|sell
|1515
|0.10
|1.9928
|1.9961
|0.0000
|4654
|2007.06.06 18:00
|expiration
|1514
|0.10
|1.9961
|1.9928
|0.0000
|4655
|2007.06.06 19:01
|close
|1515
|0.10
|1.9930
|1.9961
|0.0000
|-2.00
|15561.00
|4656
|2007.06.07 09:00
|buy stop
|1516
|0.10
|1.9948
|1.9923
|0.0000
|4657
|2007.06.07 09:00
|sell stop
|1517
|0.10
|1.9923
|1.9948
|0.0000
|4658
|2007.06.07 09:03
|sell
|1517
|0.10
|1.9923
|1.9948
|0.0000
|4659
|2007.06.07 12:23
|modify
|1517
|0.10
|1.9923
|1.9923
|0.0000
|4660
|2007.06.07 18:00
|expiration
|1516
|0.10
|1.9948
|1.9923
|0.0000
|4661
|2007.06.07 19:01
|close
|1517
|0.10
|1.9750
|1.9923
|0.0000
|173.00
|15734.00
|4662
|2007.06.08 09:00
|buy stop
|1518
|0.10
|1.9784
|1.9750
|0.0000
|4663
|2007.06.08 09:00
|sell stop
|1519
|0.10
|1.9750
|1.9784
|0.0000
|4664
|2007.06.08 09:06
|sell
|1519
|0.10
|1.9750
|1.9784
|0.0000
|4665
|2007.06.08 09:22
|modify
|1519
|0.10
|1.9750
|1.9750
|0.0000
|4666
|2007.06.08 18:00
|expiration
|1518
|0.10
|1.9784
|1.9750
|0.0000
|4667
|2007.06.08 19:01
|close
|1519
|0.10
|1.9645
|1.9750
|0.0000
|105.00
|15839.00
|4668
|2007.06.11 09:00
|buy stop
|1520
|0.10
|1.9686
|1.9647
|0.0000
|4669
|2007.06.11 09:00
|sell stop
|1521
|0.10
|1.9647
|1.9686
|0.0000
|4670
|2007.06.11 10:29
|buy
|1520
|0.10
|1.9686
|1.9647
|0.0000
|4671
|2007.06.11 18:00
|expiration
|1521
|0.10
|1.9647
|1.9686
|0.0000
|4672
|2007.06.11 19:01
|close
|1520
|0.10
|1.9689
|1.9647
|0.0000
|3.00
|15842.00
|4673
|2007.06.12 09:00
|buy stop
|1522
|0.10
|1.9758
|1.9722
|0.0000
|4674
|2007.06.12 09:00
|sell stop
|1523
|0.10
|1.9722
|1.9758
|0.0000
|4675
|2007.06.12 10:15
|sell
|1523
|0.10
|1.9722
|1.9758
|0.0000
|4676
|2007.06.12 18:00
|expiration
|1522
|0.10
|1.9758
|1.9722
|0.0000
|4677
|2007.06.12 19:01
|close
|1523
|0.10
|1.9749
|1.9758
|0.0000
|-27.00
|15815.00
|4678
|2007.06.13 09:00
|buy stop
|1524
|0.10
|1.9753
|1.9724
|0.0000
|4679
|2007.06.13 09:00
|sell stop
|1525
|0.10
|1.9724
|1.9753
|0.0000
|4680
|2007.06.13 09:15
|sell
|1525
|0.10
|1.9724
|1.9753
|0.0000
|4681
|2007.06.13 10:34
|modify
|1525
|0.10
|1.9724
|1.9724
|0.0000
|4682
|2007.06.13 16:22
|s/l
|1525
|0.10
|1.9724
|1.9724
|0.0000
|0.00
|15815.00
|4683
|2007.06.13 18:00
|expiration
|1524
|0.10
|1.9753
|1.9724
|0.0000
|4684
|2007.06.14 09:00
|buy stop
|1526
|0.10
|1.9731
|1.9691
|0.0000
|4685
|2007.06.14 09:00
|sell stop
|1527
|0.10
|1.9686
|1.9726
|0.0000
|4686
|2007.06.14 10:47
|sell
|1527
|0.10
|1.9686
|1.9726
|0.0000
|4687
|2007.06.14 18:00
|expiration
|1526
|0.10
|1.9731
|1.9691
|0.0000
|4688
|2007.06.14 19:01
|close
|1527
|0.10
|1.9696
|1.9726
|0.0000
|-10.00
|15805.00
|4689
|2007.06.15 09:00
|buy stop
|1528
|0.10
|1.9712
|1.9686
|0.0000
|4690
|2007.06.15 09:00
|sell stop
|1529
|0.10
|1.9686
|1.9712
|0.0000
|4691
|2007.06.15 14:30
|buy
|1528
|0.10
|1.9712
|1.9686
|0.0000
|4692
|2007.06.15 15:16
|modify
|1528
|0.10
|1.9712
|1.9712
|0.0000
|4693
|2007.06.15 18:00
|expiration
|1529
|0.10
|1.9686
|1.9712
|0.0000
|4694
|2007.06.15 19:01
|close
|1528
|0.10
|1.9772
|1.9712
|0.0000
|60.00
|15865.00
|4695
|2007.06.18 09:00
|buy stop
|1530
|0.10
|1.9832
|1.9792
|0.0000
|4696
|2007.06.18 09:00
|sell stop
|1531
|0.10
|1.9782
|1.9822
|0.0000
|4697
|2007.06.18 09:00
|buy
|1530
|0.10
|1.9832
|1.9792
|0.0000
|4698
|2007.06.18 18:00
|expiration
|1531
|0.10
|1.9782
|1.9822
|0.0000
|4699
|2007.06.18 19:01
|close
|1530
|0.10
|1.9831
|1.9792
|0.0000
|-1.00
|15864.00
|4700
|2007.06.19 09:00
|buy stop
|1532
|0.10
|1.9863
|1.9838
|0.0000
|4701
|2007.06.19 09:00
|sell stop
|1533
|0.10
|1.9838
|1.9863
|0.0000
|4702
|2007.06.19 09:15
|sell
|1533
|0.10
|1.9838
|1.9863
|0.0000
|4703
|2007.06.19 12:39
|s/l
|1533
|0.10
|1.9863
|1.9863
|0.0000
|-25.00
|15839.00
|4704
|2007.06.19 12:39
|buy
|1532
|0.10
|1.9863
|1.9838
|0.0000
|4705
|2007.06.19 19:01
|close
|1532
|0.10
|1.9886
|1.9838
|0.0000
|23.00
|15862.00
|4706
|2007.06.20 09:00
|buy stop
|1534
|0.10
|1.9898
|1.9870
|0.0000
|4707
|2007.06.20 09:00
|sell stop
|1535
|0.10
|1.9870
|1.9898
|0.0000
|4708
|2007.06.20 09:01
|buy
|1534
|0.10
|1.9898
|1.9870
|0.0000
|4709
|2007.06.20 14:51
|modify
|1534
|0.10
|1.9898
|1.9898
|0.0000
|4710
|2007.06.20 18:00
|expiration
|1535
|0.10
|1.9870
|1.9898
|0.0000
|4711
|2007.06.20 19:01
|close
|1534
|0.10
|1.9942
|1.9898
|0.0000
|44.00
|15906.00
|4712
|2007.06.21 09:00
|buy stop
|1536
|0.10
|1.9942
|1.9911
|0.0000
|4713
|2007.06.21 09:00
|sell stop
|1537
|0.10
|1.9911
|1.9942
|0.0000
|4714
|2007.06.21 11:39
|sell
|1537
|0.10
|1.9911
|1.9942
|0.0000
|4715
|2007.06.21 14:33
|s/l
|1537
|0.10
|1.9942
|1.9942
|0.0000
|-31.00
|15875.00
|4716
|2007.06.21 14:33
|buy
|1536
|0.10
|1.9942
|1.9911
|0.0000
|4717
|2007.06.21 18:00
|s/l
|1536
|0.10
|1.9911
|1.9911
|0.0000
|-31.00
|15844.00
|4718
|2007.06.22 09:00
|buy stop
|1538
|0.10
|1.9966
|1.9929
|0.0000
|4719
|2007.06.22 09:00
|sell stop
|1539
|0.10
|1.9929
|1.9966
|0.0000
|4720
|2007.06.22 13:08
|buy
|1538
|0.10
|1.9966
|1.9929
|0.0000
|4721
|2007.06.22 18:00
|expiration
|1539
|0.10
|1.9929
|1.9966
|0.0000
|4722
|2007.06.22 19:01
|close
|1538
|0.10
|1.9979
|1.9929
|0.0000
|13.00
|15857.00
|4723
|2007.06.25 09:00
|buy stop
|1540
|0.10
|2.0002
|1.9977
|0.0000
|4724
|2007.06.25 09:00
|sell stop
|1541
|0.10
|1.9977
|2.0002
|0.0000
|4725
|2007.06.25 09:17
|sell
|1541
|0.10
|1.9977
|2.0002
|0.0000
|4726
|2007.06.25 10:22
|s/l
|1541
|0.10
|2.0002
|2.0002
|0.0000
|-25.00
|15832.00
|4727
|2007.06.25 10:22
|buy
|1540
|0.10
|2.0002
|1.9977
|0.0000
|4728
|2007.06.25 13:05
|s/l
|1540
|0.10
|1.9977
|1.9977
|0.0000
|-25.00
|15807.00
|4729
|2007.06.26 09:00
|buy stop
|1542
|0.10
|1.9993
|1.9959
|0.0000
|4730
|2007.06.26 09:00
|sell stop
|1543
|0.10
|1.9959
|1.9993
|0.0000
|4731
|2007.06.26 10:55
|buy
|1542
|0.10
|1.9993
|1.9959
|0.0000
|4732
|2007.06.26 18:00
|expiration
|1543
|0.10
|1.9959
|1.9993
|0.0000
|4733
|2007.06.26 19:01
|close
|1542
|0.10
|1.9996
|1.9959
|0.0000
|3.00
|15810.00
|4734
|2007.06.27 09:00
|buy stop
|1544
|0.10
|1.9975
|1.9935
|0.0000
|4735
|2007.06.27 09:00
|sell stop
|1545
|0.10
|1.9923
|1.9963
|0.0000
|4736
|2007.06.27 14:20
|buy
|1544
|0.10
|1.9975
|1.9935
|0.0000
|4737
|2007.06.27 18:00
|expiration
|1545
|0.10
|1.9923
|1.9963
|0.0000
|4738
|2007.06.27 19:01
|close
|1544
|0.10
|1.9977
|1.9935
|0.0000
|2.00
|15812.00
|4739
|2007.06.28 09:00
|buy stop
|1546
|0.10
|2.0047
|2.0007
|0.0000
|4740
|2007.06.28 09:00
|sell stop
|1547
|0.10
|1.9996
|2.0036
|0.0000
|4741
|2007.06.28 18:03
|expiration
|1546
|0.10
|2.0047
|2.0007
|0.0000
|4742
|2007.06.28 18:03
|expiration
|1547
|0.10
|1.9996
|2.0036
|0.0000