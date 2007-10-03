|Account: 46121
|Name: oil trader
|Currency: USD
|2007 October 11, 19:44
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1117847
|2007.10.03 09:05
|balance
|Deposit
|100 000.00
|1120930
|2007.10.03 11:03
|sell
|0.10
|gld
|730.35
|730.95
|0.00
|2007.10.03 11:17
|730.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1126735
|2007.10.03 14:05
|sell
|0.10
|gld
|730.40
|731.00
|0.00
|2007.10.03 14:05
|731.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1127933
|2007.10.03 14:30
|sell
|1.00
|oil
|77.09
|77.24
|0.00
|2007.10.03 14:31
|77.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|1127932
|2007.10.03 14:30
|sell
|1.00
|oil
|77.18
|77.33
|0.00
|2007.10.03 14:31
|77.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|1149367
|2007.10.04 08:41
|sell
|0.10
|gld
|724.00
|727.20
|0.00
|2007.10.04 09:31
|727.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1149368
|2007.10.04 09:31
|buy
|0.10
|gld
|727.20
|724.00
|0.00
|2007.10.04 12:52
|724.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1158466
|2007.10.04 13:11
|sell
|0.10
|gld
|720.75
|725.75
|0.00
|2007.10.04 14:08
|725.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|1135695
|2007.10.03 19:38
|sell
|0.50
|oil
|77.06
|77.04
|0.00
|2007.10.04 14:26
|77.04
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1156191
|2007.10.04 13:03
|sell
|0.50
|oil
|76.73
|77.18
|0.00
|2007.10.04 14:32
|77.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-225.00
|1158685
|2007.10.04 13:04
|buy
|0.50
|oil
|76.68
|76.18
|77.43
|2007.10.04 14:48
|77.43
|0.00
|0.00
|0.00
|375.00
|1143721
|2007.10.04 04:25
|buy
|0.10
|gld
|725.15
|720.15
|737.15
|2007.10.04 17:23
|737.15
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|1156192
|2007.10.04 14:46
|buy
|0.50
|oil
|77.31
|78.79
|0.00
|2007.10.04 17:42
|78.79
|0.00
|0.00
|0.00
|740.00
|1135692
|2007.10.04 16:00
|buy
|0.50
|oil
|77.80
|78.79
|0.00
|2007.10.04 17:42
|78.79
|0.00
|0.00
|0.00
|495.00
|1158467
|2007.10.04 14:27
|buy
|0.10
|gld
|729.25
|733.50
|0.00
|2007.10.04 23:00
|736.15
|0.00
|0.00
|-1.13
|69.00
|1175315
|2007.10.05 11:00
|buy
|0.10
|gld
|737.30
|733.30
|0.00
|2007.10.05 12:30
|733.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1175314
|2007.10.05 12:30
|sell
|0.10
|gld
|733.30
|732.20
|0.00
|2007.10.05 12:47
|732.20
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|1165979
|2007.10.04 16:00
|sell stop
|0.50
|oil
|77.02
|77.47
|0.00
|2007.10.05 14:21
|78.33
|cancelled
|1175311
|2007.10.05 08:00
|sell stop
|0.10
|oil
|77.59
|79.75
|0.00
|2007.10.05 14:21
|78.37
|cancelled
|1175312
|2007.10.05 08:00
|buy stop
|0.10
|oil
|79.75
|77.59
|0.00
|2007.10.05 14:21
|78.40
|cancelled
|1179449
|2007.10.05 13:00
|sell stop
|0.10
|oil
|77.44
|79.95
|0.00
|2007.10.05 14:21
|78.34
|cancelled
|1179450
|2007.10.05 13:00
|buy stop
|0.10
|oil
|79.95
|77.44
|0.00
|2007.10.05 14:21
|78.43
|cancelled
|1168660
|2007.10.04 19:08
|sell
|0.10
|gld
|737.00
|742.00
|725.00
|2007.10.05 16:03
|742.00
|0.00
|0.00
|1.02
|-50.00
|1179463
|2007.10.05 13:44
|buy
|0.10
|gld
|738.15
|739.25
|0.00
|2007.10.05 19:19
|741.70
|0.00
|0.00
|0.00
|35.50
|1179462
|2007.10.05 13:00
|sell stop
|0.10
|gld
|725.70
|730.70
|0.00
|2007.10.05 19:19
|741.70
|cancelled
|1199691
|2007.10.08 12:59
|buy
|0.50
|oil
|78.00
|77.50
|78.75
|2007.10.08 13:12
|77.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-250.00
|1199710
|2007.10.08 14:25
|buy
|0.10
|gld
|736.70
|731.70
|0.00
|2007.10.08 15:59
|731.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|1198454
|2007.10.08 12:22
|sell
|0.50
|oil
|78.19
|76.63
|0.00
|2007.10.08 18:16
|76.63
|0.00
|0.00
|0.00
|780.00
|1192813
|2007.10.08 08:51
|sell
|0.10
|gld
|736.15
|741.15
|0.00
|2007.10.08 21:17
|733.55
|0.00
|0.00
|1.02
|26.00
|1199709
|2007.10.08 15:59
|sell
|0.10
|gld
|731.10
|736.10
|0.00
|2007.10.08 21:18
|733.55
|0.00
|0.00
|1.02
|-24.50
|1204289
|2007.10.08 17:24
|sell
|0.50
|oil
|76.63
|77.08
|0.00
|2007.10.08 21:18
|76.55
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1192814
|2007.10.08 08:00
|buy stop
|0.10
|gld
|741.75
|736.75
|0.00
|2007.10.08 21:18
|733.55
|cancelled
|1198456
|2007.10.08 12:00
|buy stop
|0.50
|oil
|78.70
|78.25
|0.00
|2007.10.08 21:19
|76.55
|cancelled
|1204290
|2007.10.08 16:00
|buy stop
|0.50
|oil
|77.52
|77.07
|0.00
|2007.10.08 21:19
|76.55
|cancelled
|1227930
|2007.10.09 12:40
|sell
|0.50
|oil
|75.76
|76.17
|0.00
|2007.10.09 13:00
|76.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-205.00
|1220953
|2007.10.09 08:58
|sell
|0.10
|gld
|729.80
|733.70
|0.00
|2007.10.09 13:34
|733.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|1228935
|2007.10.09 12:40
|buy
|0.50
|oil
|75.73
|75.48
|76.48
|2007.10.09 13:36
|76.48
|0.00
|0.00
|0.00
|375.00
|1221756
|2007.10.09 08:30
|buy
|0.50
|oil
|75.99
|75.49
|76.74
|2007.10.09 13:41
|76.74
|0.00
|0.00
|0.00
|375.00
|1227933
|2007.10.09 13:00
|buy
|0.50
|oil
|76.17
|76.38
|0.00
|2007.10.09 14:11
|76.38
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|1236255
|2007.10.09 16:04
|buy
|0.50
|oil
|77.92
|77.47
|0.00
|2007.10.09 18:21
|77.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-225.00
|1236254
|2007.10.09 16:00
|sell stop
|0.50
|oil
|77.01
|77.46
|0.00
|2007.10.09 23:00
|77.48
|cancelled
|1229386
|2007.10.09 13:00
|sell stop
|0.10
|gld
|727.65
|732.65
|0.00
|2007.10.09 23:01
|737.95
|cancelled
|1220954
|2007.10.09 13:34
|buy
|0.10
|gld
|733.70
|735.55
|0.00
|2007.10.09 23:01
|737.95
|0.00
|0.00
|-1.13
|42.50
|1229387
|2007.10.09 13:17
|buy
|0.10
|gld
|732.95
|735.55
|0.00
|2007.10.09 23:01
|737.95
|0.00
|0.00
|-1.13
|50.00
|1215146
|2007.10.09 04:23
|buy
|0.10
|gld
|730.10
|725.10
|742.10
|2007.10.10 10:08
|742.10
|0.00
|0.00
|-1.13
|120.00
|1253973
|2007.10.10 10:05
|buy
|0.10
|gld
|742.25
|738.70
|0.00
|2007.10.10 16:17
|738.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.50
|1262434
|2007.10.10 13:05
|sell
|0.50
|oil
|77.26
|77.69
|0.00
|2007.10.10 16:52
|77.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-215.00
|1253972
|2007.10.10 16:17
|sell
|0.10
|gld
|738.70
|742.25
|0.00
|2007.10.10 23:01
|741.35
|0.00
|0.00
|3.08
|-26.50
|1265745
|2007.10.10 16:14
|sell
|0.10
|gld
|740.65
|745.65
|0.00
|2007.10.10 23:01
|741.35
|0.00
|0.00
|3.08
|-7.00
|1265746
|2007.10.10 13:00
|buy stop
|0.10
|gld
|747.45
|742.45
|0.00
|2007.10.10 23:01
|741.35
|cancelled
|1263484
|2007.10.10 12:21
|sell
|0.10
|gld
|744.05
|746.55
|732.05
|2007.10.11 08:00
|746.55
|0.00
|0.00
|3.08
|-25.00
|1257531
|2007.10.10 09:58
|sell
|0.10
|gld
|741.55
|746.55
|729.55
|2007.10.11 08:00
|746.55
|0.00
|0.00
|3.08
|-50.00
|1287615
|2007.10.11 08:06
|sell
|0.50
|oil
|78.77
|79.27
|78.02
|2007.10.11 10:01
|79.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-250.00
|1295871
|2007.10.11 15:35
|sell
|0.10
|gld
|749.45
|751.95
|737.45
|2007.10.11 16:02
|751.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|1287754
|2007.10.11 08:19
|sell
|0.10
|gld
|746.95
|751.95
|734.95
|2007.10.11 16:02
|751.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|1272182
|2007.10.10 16:52
|buy
|0.50
|oil
|77.70
|80.19
|0.00
|2007.10.11 17:20
|80.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1 245.00
|1262435
|2007.10.10 16:52
|buy
|0.50
|oil
|77.69
|80.19
|0.00
|2007.10.11 17:20
|80.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1 250.00
|1296896
|2007.10.11 17:37
|buy
|0.50
|oil
|80.68
|80.23
|0.00
|2007.10.11 18:13
|80.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-225.00
|1287446
|2007.10.11 08:19
|buy
|0.10
|gld
|747.40
|748.70
|0.00
|2007.10.11 18:57
|748.70
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|1293711
|2007.10.11 14:03
|buy
|0.10
|gld
|749.15
|744.15
|0.00
|2007.10.11 19:21
|744.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|0.00
|0.00
|10.86
|3 783.50
|Closed P/L:
|3 794.36
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1293710
|2007.10.11 19:26
|sell
|0.10
|gld
|743.85
|748.85
|0.00
|747.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.50
|1297885
|2007.10.11 19:09
|sell
|0.10
|gld
|746.95
|751.95
|734.95
|747.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|Floating P/L:
|-34.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|1287445
|2007.10.11 08:00
|sell stop
|0.10
|gld
|743.00
|747.40
|0.00
|746.60
|GaoXing DB TF1
|1272181
|2007.10.10 16:00
|sell stop
|0.50
|oil
|76.96
|77.41
|0.00
|80.06
|GaoXing DB TF2
|1291931
|2007.10.11 12:00
|sell stop
|0.50
|oil
|79.06
|79.51
|0.00
|80.06
|GaoXing DB TF1
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 794.36
|Floating P/L:
|-34.00
|Margin:
|149.08
|Balance:
|103 794.36
|Equity:
|103 760.36
|Free Margin:
|103 611.28
|Details:
|Gross Profit:
|6 273.50
|Gross Loss:
|2 479.14
|Total Net Profit:
|3 794.36
|Profit Factor:
|2.53
|Expected Payoff:
|80.73
|Absolute Drawdown:
|641.00
|Maximal Drawdown:
|687.57 (0.67%)
|Relative Drawdown:
|0.67% (687.57)
|Total Trades:
|47
|Short Positions (won %):
|24 (20.83%)
|Long Positions (won %):
|23 (65.22%)
|Profit Trades (% of total):
|20 (42.55%)
|Loss trades (% of total):
|27 (57.45%)
|Largest
|profit trade:
|1 250.00
|loss trade:
|-250.00
|Average
|profit trade:
|313.68
|loss trade:
|-91.82
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (1 797.87)
|consecutive losses ($):
|9 (-671.68)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 495.00 (2)
|consecutive loss (count):
|-671.68 (9)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2