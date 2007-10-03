ODL Securities

Account: 46121 Name: oil trader Currency: USD 2007 October 11, 19:44
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
11178472007.10.03 09:05balanceDeposit100 000.00
11209302007.10.03 11:03sell0.10gld730.35730.950.002007.10.03 11:17730.950.000.000.00-6.00
11267352007.10.03 14:05sell0.10gld730.40731.000.002007.10.03 14:05731.000.000.000.00-6.00
11279332007.10.03 14:30sell1.00oil77.0977.240.002007.10.03 14:3177.240.000.000.00-150.00
11279322007.10.03 14:30sell1.00oil77.1877.330.002007.10.03 14:3177.330.000.000.00-150.00
11493672007.10.04 08:41sell0.10gld724.00727.200.002007.10.04 09:31727.200.000.000.00-32.00
11493682007.10.04 09:31buy0.10gld727.20724.000.002007.10.04 12:52724.000.000.000.00-32.00
11584662007.10.04 13:11sell0.10gld720.75725.750.002007.10.04 14:08725.750.000.000.00-50.00
11356952007.10.03 19:38sell0.50oil77.0677.040.002007.10.04 14:2677.040.000.000.0010.00
11561912007.10.04 13:03sell0.50oil76.7377.180.002007.10.04 14:3277.180.000.000.00-225.00
11586852007.10.04 13:04buy0.50oil76.6876.1877.432007.10.04 14:4877.430.000.000.00375.00
11437212007.10.04 04:25buy0.10gld725.15720.15737.152007.10.04 17:23737.150.000.000.00120.00
11561922007.10.04 14:46buy0.50oil77.3178.790.002007.10.04 17:4278.790.000.000.00740.00
11356922007.10.04 16:00buy0.50oil77.8078.790.002007.10.04 17:4278.790.000.000.00495.00
11584672007.10.04 14:27buy0.10gld729.25733.500.002007.10.04 23:00736.150.000.00-1.1369.00
11753152007.10.05 11:00buy0.10gld737.30733.300.002007.10.05 12:30733.300.000.000.00-40.00
11753142007.10.05 12:30sell0.10gld733.30732.200.002007.10.05 12:47732.200.000.000.0011.00
11659792007.10.04 16:00sell stop0.50oil77.0277.470.002007.10.05 14:2178.33cancelled
11753112007.10.05 08:00sell stop0.10oil77.5979.750.002007.10.05 14:2178.37cancelled
11753122007.10.05 08:00buy stop0.10oil79.7577.590.002007.10.05 14:2178.40cancelled
11794492007.10.05 13:00sell stop0.10oil77.4479.950.002007.10.05 14:2178.34cancelled
11794502007.10.05 13:00buy stop0.10oil79.9577.440.002007.10.05 14:2178.43cancelled
11686602007.10.04 19:08sell0.10gld737.00742.00725.002007.10.05 16:03742.000.000.001.02-50.00
11794632007.10.05 13:44buy0.10gld738.15739.250.002007.10.05 19:19741.700.000.000.0035.50
11794622007.10.05 13:00sell stop0.10gld725.70730.700.002007.10.05 19:19741.70cancelled
11996912007.10.08 12:59buy0.50oil78.0077.5078.752007.10.08 13:1277.500.000.000.00-250.00
11997102007.10.08 14:25buy0.10gld736.70731.700.002007.10.08 15:59731.700.000.000.00-50.00
11984542007.10.08 12:22sell0.50oil78.1976.630.002007.10.08 18:1676.630.000.000.00780.00
11928132007.10.08 08:51sell0.10gld736.15741.150.002007.10.08 21:17733.550.000.001.0226.00
11997092007.10.08 15:59sell0.10gld731.10736.100.002007.10.08 21:18733.550.000.001.02-24.50
12042892007.10.08 17:24sell0.50oil76.6377.080.002007.10.08 21:1876.550.000.000.0040.00
11928142007.10.08 08:00buy stop0.10gld741.75736.750.002007.10.08 21:18733.55cancelled
11984562007.10.08 12:00buy stop0.50oil78.7078.250.002007.10.08 21:1976.55cancelled
12042902007.10.08 16:00buy stop0.50oil77.5277.070.002007.10.08 21:1976.55cancelled
12279302007.10.09 12:40sell0.50oil75.7676.170.002007.10.09 13:0076.170.000.000.00-205.00
12209532007.10.09 08:58sell0.10gld729.80733.700.002007.10.09 13:34733.700.000.000.00-39.00
12289352007.10.09 12:40buy0.50oil75.7375.4876.482007.10.09 13:3676.480.000.000.00375.00
12217562007.10.09 08:30buy0.50oil75.9975.4976.742007.10.09 13:4176.740.000.000.00375.00
12279332007.10.09 13:00buy0.50oil76.1776.380.002007.10.09 14:1176.380.000.000.00105.00
12362552007.10.09 16:04buy0.50oil77.9277.470.002007.10.09 18:2177.470.000.000.00-225.00
12362542007.10.09 16:00sell stop0.50oil77.0177.460.002007.10.09 23:0077.48cancelled
12293862007.10.09 13:00sell stop0.10gld727.65732.650.002007.10.09 23:01737.95cancelled
12209542007.10.09 13:34buy0.10gld733.70735.550.002007.10.09 23:01737.950.000.00-1.1342.50
12293872007.10.09 13:17buy0.10gld732.95735.550.002007.10.09 23:01737.950.000.00-1.1350.00
12151462007.10.09 04:23buy0.10gld730.10725.10742.102007.10.10 10:08742.100.000.00-1.13120.00
12539732007.10.10 10:05buy0.10gld742.25738.700.002007.10.10 16:17738.700.000.000.00-35.50
12624342007.10.10 13:05sell0.50oil77.2677.690.002007.10.10 16:5277.690.000.000.00-215.00
12539722007.10.10 16:17sell0.10gld738.70742.250.002007.10.10 23:01741.350.000.003.08-26.50
12657452007.10.10 16:14sell0.10gld740.65745.650.002007.10.10 23:01741.350.000.003.08-7.00
12657462007.10.10 13:00buy stop0.10gld747.45742.450.002007.10.10 23:01741.35cancelled
12634842007.10.10 12:21sell0.10gld744.05746.55732.052007.10.11 08:00746.550.000.003.08-25.00
12575312007.10.10 09:58sell0.10gld741.55746.55729.552007.10.11 08:00746.550.000.003.08-50.00
12876152007.10.11 08:06sell0.50oil78.7779.2778.022007.10.11 10:0179.270.000.000.00-250.00
12958712007.10.11 15:35sell0.10gld749.45751.95737.452007.10.11 16:02751.950.000.000.00-25.00
12877542007.10.11 08:19sell0.10gld746.95751.95734.952007.10.11 16:02751.950.000.000.00-50.00
12721822007.10.10 16:52buy0.50oil77.7080.190.002007.10.11 17:2080.190.000.000.001 245.00
12624352007.10.10 16:52buy0.50oil77.6980.190.002007.10.11 17:2080.190.000.000.001 250.00
12968962007.10.11 17:37buy0.50oil80.6880.230.002007.10.11 18:1380.230.000.000.00-225.00
12874462007.10.11 08:19buy0.10gld747.40748.700.002007.10.11 18:57748.700.000.000.0013.00
12937112007.10.11 14:03buy0.10gld749.15744.150.002007.10.11 19:21744.150.000.000.00-50.00
  0.00 0.00 10.86 3 783.50
Closed P/L: 3 794.36
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
12937102007.10.11 19:26sell0.10gld743.85748.850.00 747.100.000.000.00-32.50
12978852007.10.11 19:09sell0.10gld746.95751.95734.95 747.100.000.000.00-1.50
  0.00 0.00 0.00 -34.00
 Floating P/L: -34.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
12874452007.10.11 08:00sell stop0.10gld743.00747.400.00 746.60GaoXing DB TF1
12721812007.10.10 16:00sell stop0.50oil76.9677.410.00 80.06GaoXing DB TF2
12919312007.10.11 12:00sell stop0.50oil79.0679.510.00 80.06GaoXing DB TF1
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 794.36 Floating P/L: -34.00 Margin: 149.08
Balance: 103 794.36 Equity: 103 760.36 Free Margin: 103 611.28
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6 273.50 Gross Loss: 2 479.14 Total Net Profit: 3 794.36
Profit Factor: 2.53 Expected Payoff: 80.73  
Absolute Drawdown: 641.00 Maximal Drawdown: 687.57 (0.67%) Relative Drawdown: 0.67% (687.57)
 
Total Trades: 47 Short Positions (won %): 24 (20.83%) Long Positions (won %): 23 (65.22%)
Profit Trades (% of total): 20 (42.55%) Loss trades (% of total): 27 (57.45%)
Largest profit trade: 1 250.00 loss trade: -250.00
Average profit trade: 313.68 loss trade: -91.82
Maximum consecutive wins ($): 5 (1 797.87) consecutive losses ($): 9 (-671.68)
Maximal consecutive profit (count): 2 495.00 (2) consecutive loss (count): -671.68 (9)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2