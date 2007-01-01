Strategy Tester Report
OddEven V0.06
InterbankFX-Demo Accounts (Build 210)
|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|5 Minutes (M5) 2007.01.01 23:00 - 2007.10.18 23:55 (2007.01.01 - 2007.10.19)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic_number=5050; Min_Stop_Loss=35; Min_Take_Profit=40; Slippage=3; RSI.Period=9; BuyZoneAbove=55; SellZoneBelow=45; UseATR=false;
ATR.Period=24; ATR.TimeFrame=1440; Shift=0; TP_VAR=54; SL_VAR=46; M______MONEY_MANAGEMENT______M=""; Use.MM=false;
Lot=0.1; AccountType=0; MaximumRisk=1; DecreaseFactor=6; MinLot=0.1; MaxLot=100;
|Bars in test
|63757
|Ticks modelled
|1341500
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-1488.45
|Gross profit
|12359.29
|Gross loss
|-13847.74
|Profit factor
|0.89
|Expected payoff
|-3.31
|Absolute drawdown
|1948.08
|Maximal drawdown
|2208.90 (21.53%)
|Relative drawdown
|21.53% (2208.90)
|Total trades
|450
|Short positions (won %)
|303 (43.89%)
|Long positions (won %)
|147 (42.18%)
|Profit trades (% of total)
|195 (43.33%)
|Loss trades (% of total)
|255 (56.67%)
|Largest
|profit trade
|141.47
|loss trade
|-120.68
|Average
|profit trade
|63.38
|loss trade
|-54.30
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (509.30)
|consecutive losses (loss in money)
|16 (-704.56)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|509.30 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-704.56 (16)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.01 23:00
|sell
|1
|0.20
|118.98
|119.33
|118.58
|2
|2007.01.02 00:40
|t/p
|1
|0.20
|118.58
|119.33
|118.58
|64.73
|10064.73
|3
|2007.01.02 00:40
|sell
|2
|0.20
|118.55
|118.90
|118.15
|4
|2007.01.02 10:58
|s/l
|2
|0.20
|118.90
|118.90
|118.15
|-58.87
|10005.86
|5
|2007.01.02 10:58
|sell
|3
|0.10
|118.87
|119.22
|118.47
|6
|2007.01.03 10:07
|s/l
|3
|0.10
|119.22
|119.22
|118.47
|-30.73
|9975.13
|7
|2007.01.03 10:07
|buy
|4
|0.20
|119.22
|118.87
|119.62
|8
|2007.01.03 16:27
|t/p
|4
|0.20
|119.62
|118.87
|119.62
|66.88
|10042.01
|9
|2007.01.03 16:27
|sell
|5
|0.10
|119.62
|119.97
|119.22
|10
|2007.01.04 12:19
|t/p
|5
|0.10
|119.22
|119.97
|119.22
|29.44
|10071.45
|11
|2007.01.04 12:19
|sell
|6
|0.20
|119.19
|119.54
|118.79
|12
|2007.01.04 23:45
|t/p
|6
|0.20
|118.79
|119.54
|118.79
|67.35
|10138.80
|13
|2007.01.04 23:45
|buy
|7
|0.10
|118.79
|118.44
|119.19
|14
|2007.01.05 00:56
|s/l
|7
|0.10
|118.44
|118.44
|119.19
|-28.37
|10110.43
|15
|2007.01.05 00:56
|sell
|8
|0.20
|118.43
|118.78
|118.03
|16
|2007.01.05 09:04
|t/p
|8
|0.20
|118.03
|118.78
|118.03
|67.78
|10178.21
|17
|2007.01.05 09:04
|sell
|9
|0.20
|118.00
|118.35
|117.60
|18
|2007.01.05 12:08
|s/l
|9
|0.20
|118.35
|118.35
|117.60
|-59.15
|10119.06
|19
|2007.01.05 12:08
|sell
|10
|0.10
|118.32
|118.67
|117.92
|20
|2007.01.05 13:32
|s/l
|10
|0.10
|118.67
|118.67
|117.92
|-29.48
|10089.58
|21
|2007.01.05 13:32
|sell
|11
|0.10
|118.66
|119.01
|118.26
|22
|2007.01.05 14:22
|s/l
|11
|0.10
|119.01
|119.01
|118.26
|-29.41
|10060.17
|23
|2007.01.05 14:22
|buy
|12
|0.20
|119.01
|118.66
|119.41
|24
|2007.01.05 15:10
|s/l
|12
|0.20
|118.66
|118.66
|119.41
|-58.99
|10001.18
|25
|2007.01.05 15:10
|sell
|13
|0.20
|118.66
|119.01
|118.26
|26
|2007.01.08 01:40
|t/p
|13
|0.20
|118.26
|119.01
|118.26
|64.91
|10066.09
|27
|2007.01.08 01:40
|buy
|14
|0.10
|118.25
|117.90
|118.65
|28
|2007.01.08 12:28
|t/p
|14
|0.10
|118.65
|117.90
|118.65
|33.71
|10099.80
|29
|2007.01.08 12:28
|sell
|15
|0.10
|118.65
|119.00
|118.25
|30
|2007.01.09 04:15
|s/l
|15
|0.10
|119.00
|119.00
|118.25
|-30.78
|10069.02
|31
|2007.01.09 04:15
|sell
|16
|0.10
|118.97
|119.32
|118.57
|32
|2007.01.09 11:41
|s/l
|16
|0.10
|119.32
|119.32
|118.57
|-29.33
|10039.69
|33
|2007.01.09 11:41
|sell
|17
|0.10
|119.29
|119.64
|118.89
|34
|2007.01.10 14:40
|s/l
|17
|0.10
|119.64
|119.64
|118.89
|-30.62
|10009.07
|35
|2007.01.10 14:40
|sell
|18
|0.10
|119.61
|119.96
|119.21
|36
|2007.01.11 07:18
|s/l
|18
|0.10
|119.96
|119.96
|119.21
|-33.29
|9975.78
|37
|2007.01.11 07:18
|buy
|19
|0.20
|119.96
|119.61
|120.36
|38
|2007.01.11 10:58
|t/p
|19
|0.20
|120.36
|119.61
|120.36
|66.47
|10042.25
|39
|2007.01.11 10:58
|buy
|20
|0.20
|120.39
|120.04
|120.79
|40
|2007.01.15 00:52
|s/l
|20
|0.20
|120.04
|120.04
|120.79
|-53.55
|9988.70
|41
|2007.01.15 00:52
|sell
|21
|0.20
|120.04
|120.39
|119.64
|42
|2007.01.15 08:37
|s/l
|21
|0.20
|120.39
|120.39
|119.64
|-58.14
|9930.56
|43
|2007.01.15 08:37
|sell
|22
|0.10
|120.36
|120.71
|119.96
|44
|2007.01.16 13:20
|s/l
|22
|0.10
|120.71
|120.71
|119.96
|-30.37
|9900.19
|45
|2007.01.16 13:20
|buy
|23
|0.20
|120.71
|120.36
|121.11
|46
|2007.01.17 11:25
|s/l
|23
|0.20
|120.36
|120.36
|121.11
|-55.78
|9844.41
|47
|2007.01.17 11:25
|buy
|24
|0.10
|120.39
|120.04
|120.79
|48
|2007.01.18 03:57
|t/p
|24
|0.10
|120.79
|120.04
|120.79
|36.69
|9881.10
|49
|2007.01.18 03:57
|sell
|25
|0.10
|120.79
|121.14
|120.39
|50
|2007.01.18 07:00
|s/l
|25
|0.10
|121.14
|121.14
|120.39
|-28.89
|9852.21
|51
|2007.01.18 07:00
|sell
|26
|0.10
|121.11
|121.46
|120.71
|52
|2007.01.18 08:56
|s/l
|26
|0.10
|121.46
|121.46
|120.71
|-28.82
|9823.39
|53
|2007.01.18 08:56
|sell
|27
|0.10
|121.43
|121.78
|121.03
|54
|2007.01.22 13:07
|s/l
|27
|0.10
|121.78
|121.78
|121.03
|-31.48
|9791.91
|55
|2007.01.22 13:07
|sell
|28
|0.10
|121.75
|122.10
|121.35
|56
|2007.01.23 08:16
|t/p
|28
|0.10
|121.35
|122.10
|121.35
|31.59
|9823.50
|57
|2007.01.23 08:16
|buy
|29
|0.10
|121.35
|121.00
|121.75
|58
|2007.01.24 01:10
|t/p
|29
|0.10
|121.75
|121.00
|121.75
|34.04
|9857.54
|59
|2007.01.24 01:10
|buy
|30
|0.20
|121.78
|121.43
|122.18
|60
|2007.01.24 06:09
|s/l
|30
|0.20
|121.43
|121.43
|122.18
|-57.65
|9799.89
|61
|2007.01.24 06:09
|sell
|31
|0.20
|121.43
|121.78
|121.03
|62
|2007.01.24 06:44
|t/p
|31
|0.20
|121.03
|121.78
|121.03
|66.11
|9866.00
|63
|2007.01.24 06:44
|sell
|32
|0.20
|120.99
|121.34
|120.59
|64
|2007.01.24 09:42
|s/l
|32
|0.20
|121.34
|121.34
|120.59
|-57.69
|9808.31
|65
|2007.01.24 09:42
|buy
|33
|0.20
|121.34
|120.99
|121.74
|66
|2007.01.24 15:13
|s/l
|33
|0.20
|120.99
|120.99
|121.74
|-57.86
|9750.45
|67
|2007.01.24 15:13
|sell
|34
|0.20
|120.99
|121.34
|120.59
|68
|2007.01.25 02:06
|t/p
|34
|0.20
|120.59
|121.34
|120.59
|58.12
|9808.57
|69
|2007.01.25 02:06
|sell
|35
|0.20
|120.56
|120.91
|120.16
|70
|2007.01.25 12:45
|s/l
|35
|0.20
|120.91
|120.91
|120.16
|-57.89
|9750.68
|71
|2007.01.25 12:45
|sell
|36
|0.10
|120.88
|121.23
|120.48
|72
|2007.01.25 19:36
|s/l
|36
|0.10
|121.23
|121.23
|120.48
|-28.87
|9721.81
|73
|2007.01.25 19:36
|sell
|37
|0.10
|121.20
|121.55
|120.80
|74
|2007.01.25 23:36
|s/l
|37
|0.10
|121.55
|121.55
|120.80
|-28.79
|9693.02
|75
|2007.01.25 23:36
|buy
|38
|0.20
|121.59
|121.24
|121.99
|76
|2007.01.26 10:44
|s/l
|38
|0.20
|121.24
|121.24
|121.99
|-55.39
|9637.63
|77
|2007.01.26 10:44
|buy
|39
|0.10
|121.20
|120.85
|121.60
|78
|2007.01.26 11:52
|t/p
|39
|0.10
|121.60
|120.85
|121.60
|32.89
|9670.52
|79
|2007.01.26 11:52
|buy
|40
|0.20
|121.63
|121.28
|122.03
|80
|2007.01.26 15:28
|s/l
|40
|0.20
|121.28
|121.28
|122.03
|-57.73
|9612.79
|81
|2007.01.26 15:28
|buy
|41
|0.10
|121.28
|120.93
|121.68
|82
|2007.01.29 01:02
|t/p
|41
|0.10
|121.68
|120.93
|121.68
|34.06
|9646.85
|83
|2007.01.29 01:02
|sell
|42
|0.10
|121.68
|122.03
|121.28
|84
|2007.01.29 07:00
|s/l
|42
|0.10
|122.03
|122.03
|121.28
|-28.68
|9618.17
|85
|2007.01.29 07:00
|sell
|43
|0.10
|122.01
|122.36
|121.61
|86
|2007.01.30 00:12
|t/p
|43
|0.10
|121.61
|122.36
|121.61
|31.52
|9649.69
|87
|2007.01.30 00:12
|sell
|44
|0.20
|121.58
|121.93
|121.18
|88
|2007.01.30 07:40
|s/l
|44
|0.20
|121.93
|121.93
|121.18
|-57.41
|9592.28
|89
|2007.01.30 07:40
|buy
|45
|0.20
|121.93
|121.58
|122.33
|90
|2007.01.30 15:20
|s/l
|45
|0.20
|121.58
|121.58
|122.33
|-57.58
|9534.70
|91
|2007.01.30 15:20
|buy
|46
|0.10
|121.61
|121.26
|122.01
|92
|2007.01.31 06:08
|s/l
|46
|0.10
|121.26
|121.26
|122.01
|-27.67
|9507.03
|93
|2007.01.31 06:08
|buy
|47
|0.10
|121.29
|120.94
|121.69
|94
|2007.01.31 13:48
|t/p
|47
|0.10
|121.69
|120.94
|121.69
|32.87
|9539.90
|95
|2007.01.31 13:48
|buy
|48
|0.20
|121.72
|121.37
|122.12
|96
|2007.01.31 15:07
|s/l
|48
|0.20
|121.37
|121.37
|122.12
|-57.67
|9482.23
|97
|2007.01.31 15:07
|sell
|49
|0.20
|121.37
|121.72
|120.97
|98
|2007.01.31 15:58
|t/p
|49
|0.20
|120.97
|121.72
|120.97
|66.14
|9548.37
|99
|2007.01.31 15:58
|sell
|50
|0.20
|120.92
|121.27
|120.52
|100
|2007.02.01 02:35
|t/p
|50
|0.20
|120.52
|121.27
|120.52
|58.16
|9606.53
|101
|2007.02.01 02:35
|sell
|51
|0.20
|120.49
|120.84
|120.09
|102
|2007.02.01 23:21
|s/l
|51
|0.20
|120.84
|120.84
|120.09
|-57.93
|9548.60
|103
|2007.02.01 23:21
|sell
|52
|0.10
|120.81
|121.16
|120.41
|104
|2007.02.02 14:02
|s/l
|52
|0.10
|121.16
|121.16
|120.41
|-30.26
|9518.34
|105
|2007.02.02 14:02
|buy
|53
|0.20
|121.16
|120.81
|121.56
|106
|2007.02.05 01:05
|s/l
|53
|0.20
|120.81
|120.81
|121.56
|-55.56
|9462.78
|107
|2007.02.05 01:05
|sell
|54
|0.20
|120.81
|121.16
|120.41
|108
|2007.02.05 14:34
|t/p
|54
|0.20
|120.41
|121.16
|120.41
|66.44
|9529.22
|109
|2007.02.05 14:34
|sell
|55
|0.20
|120.38
|120.73
|119.98
|110
|2007.02.06 13:22
|t/p
|55
|0.20
|119.98
|120.73
|119.98
|63.94
|9593.16
|111
|2007.02.06 13:22
|sell
|56
|0.20
|119.94
|120.29
|119.54
|112
|2007.02.06 13:44
|s/l
|56
|0.20
|120.29
|120.29
|119.54
|-58.19
|9534.97
|113
|2007.02.06 13:44
|buy
|57
|0.20
|120.29
|119.94
|120.69
|114
|2007.02.07 10:10
|t/p
|57
|0.20
|120.69
|119.94
|120.69
|68.67
|9603.64
|115
|2007.02.07 10:10
|buy
|58
|0.20
|120.72
|120.37
|121.12
|116
|2007.02.08 06:57
|t/p
|58
|0.20
|121.12
|120.37
|121.12
|73.19
|9676.83
|117
|2007.02.08 06:57
|sell
|59
|0.10
|121.12
|121.47
|120.72
|118
|2007.02.09 07:10
|s/l
|59
|0.10
|121.47
|121.47
|120.72
|-30.18
|9646.65
|119
|2007.02.09 07:10
|sell
|60
|0.10
|121.44
|121.79
|121.04
|120
|2007.02.11 23:00
|s/l
|60
|0.10
|121.79
|121.79
|121.04
|-28.67
|9617.98
|121
|2007.02.11 23:00
|sell
|61
|0.10
|122.04
|122.39
|121.64
|122
|2007.02.12 13:48
|t/p
|61
|0.10
|121.64
|122.39
|121.64
|31.52
|9649.50
|123
|2007.02.12 13:48
|buy
|62
|0.10
|121.63
|121.28
|122.03
|124
|2007.02.13 10:14
|s/l
|62
|0.10
|121.28
|121.28
|122.03
|-27.68
|9621.82
|125
|2007.02.13 10:14
|sell
|63
|0.20
|121.27
|121.62
|120.87
|126
|2007.02.14 09:24
|t/p
|63
|0.20
|120.87
|121.62
|120.87
|63.45
|9685.27
|127
|2007.02.14 09:24
|buy
|64
|0.10
|120.87
|120.52
|121.27
|128
|2007.02.14 23:50
|s/l
|64
|0.10
|120.52
|120.52
|121.27
|-29.05
|9656.22
|129
|2007.02.14 23:50
|buy
|65
|0.10
|120.53
|120.18
|120.93
|130
|2007.02.15 00:07
|s/l
|65
|0.10
|120.18
|120.18
|120.93
|-25.55
|9630.67
|131
|2007.02.15 00:07
|sell
|66
|0.20
|120.18
|120.53
|119.78
|132
|2007.02.15 15:31
|t/p
|66
|0.20
|119.78
|120.53
|119.78
|66.79
|9697.46
|133
|2007.02.15 15:31
|sell
|67
|0.20
|119.74
|120.09
|119.34
|134
|2007.02.15 19:59
|t/p
|67
|0.20
|119.34
|120.09
|119.34
|67.04
|9764.50
|135
|2007.02.15 19:59
|sell
|68
|0.20
|119.30
|119.65
|118.90
|136
|2007.02.19 08:32
|s/l
|68
|0.20
|119.65
|119.65
|118.90
|-63.98
|9700.52
|137
|2007.02.19 08:32
|buy
|69
|0.20
|119.66
|119.31
|120.06
|138
|2007.02.20 08:18
|t/p
|69
|0.20
|120.06
|119.31
|120.06
|69.01
|9769.53
|139
|2007.02.20 08:18
|buy
|70
|0.20
|120.09
|119.74
|120.49
|140
|2007.02.21 02:48
|t/p
|70
|0.20
|120.49
|119.74
|120.49
|68.78
|9838.31
|141
|2007.02.21 02:48
|sell
|71
|0.10
|120.49
|120.84
|120.09
|142
|2007.02.21 03:43
|t/p
|71
|0.10
|120.09
|120.84
|120.09
|33.32
|9871.63
|143
|2007.02.21 03:43
|buy
|72
|0.10
|120.05
|119.70
|120.45
|144
|2007.02.21 05:19
|s/l
|72
|0.10
|119.70
|119.70
|120.45
|-29.24
|9842.39
|145
|2007.02.21 05:19
|sell
|73
|0.20
|119.70
|120.05
|119.30
|146
|2007.02.21 05:22
|s/l
|73
|0.20
|120.05
|120.05
|119.30
|-58.31
|9784.08
|147
|2007.02.21 05:22
|buy
|74
|0.20
|120.05
|119.70
|120.45
|148
|2007.02.21 05:25
|t/p
|74
|0.20
|120.45
|119.70
|120.45
|66.42
|9850.50
|149
|2007.02.21 05:25
|sell
|75
|0.10
|120.45
|120.80
|120.05
|150
|2007.02.21 10:45
|s/l
|75
|0.10
|120.80
|120.80
|120.05
|-28.97
|9821.53
|151
|2007.02.21 10:45
|sell
|76
|0.10
|120.77
|121.12
|120.37
|152
|2007.02.21 13:38
|s/l
|76
|0.10
|121.12
|121.12
|120.37
|-28.90
|9792.63
|153
|2007.02.21 13:38
|sell
|77
|0.10
|121.09
|121.44
|120.69
|154
|2007.02.22 14:54
|s/l
|77
|0.10
|121.44
|121.44
|120.69
|-32.93
|9759.70
|155
|2007.02.22 14:54
|sell
|78
|0.10
|121.42
|121.77
|121.02
|156
|2007.02.23 14:24
|t/p
|78
|0.10
|121.02
|121.77
|121.02
|31.68
|9791.38
|157
|2007.02.23 14:24
|sell
|79
|0.20
|120.99
|121.34
|120.59
|158
|2007.02.26 08:50
|t/p
|79
|0.20
|120.59
|121.34
|120.59
|63.60
|9854.98
|159
|2007.02.26 08:50
|sell
|80
|0.20
|120.56
|120.91
|120.16
|160
|2007.02.27 06:34
|t/p
|80
|0.20
|120.16
|120.91
|120.16
|63.84
|9918.82
|161
|2007.02.27 06:34
|buy
|81
|0.10
|120.16
|119.81
|120.56
|162
|2007.02.27 08:02
|s/l
|81
|0.10
|119.81
|119.81
|120.56
|-29.21
|9889.61
|163
|2007.02.27 08:02
|buy
|82
|0.10
|119.84
|119.49
|120.24
|164
|2007.02.27 08:26
|s/l
|82
|0.10
|119.49
|119.49
|120.24
|-29.29
|9860.32
|165
|2007.02.27 08:26
|sell
|83
|0.20
|119.48
|119.83
|119.08
|166
|2007.02.27 13:30
|t/p
|83
|0.20
|119.08
|119.83
|119.08
|67.19
|9927.51
|167
|2007.02.27 13:30
|sell
|84
|0.20
|119.04
|119.39
|118.64
|168
|2007.02.27 17:00
|t/p
|84
|0.20
|118.64
|119.39
|118.64
|67.43
|9994.94
|169
|2007.02.27 17:00
|sell
|85
|0.20
|118.61
|118.96
|118.20
|170
|2007.02.27 19:51
|t/p
|85
|0.20
|118.20
|118.96
|118.20
|69.37
|10064.31
|171
|2007.02.27 19:51
|buy
|86
|0.10
|118.20
|117.84
|118.62
|172
|2007.02.27 20:08
|s/l
|86
|0.10
|117.84
|117.84
|118.62
|-30.55
|10033.76
|173
|2007.02.27 20:08
|buy
|87
|0.10
|117.85
|117.48
|118.28
|174
|2007.02.27 20:08
|s/l
|87
|0.10
|117.48
|117.48
|118.28
|-31.50
|10002.26
|175
|2007.02.27 20:08
|sell
|88
|0.20
|117.47
|117.84
|117.03
|176
|2007.02.27 20:11
|s/l
|88
|0.20
|117.84
|117.84
|117.03
|-62.79
|9939.47
|177
|2007.02.27 20:11
|buy
|89
|0.10
|117.85
|117.48
|118.29
|178
|2007.02.28 00:20
|t/p
|89
|0.10
|118.29
|117.48
|118.29
|38.38
|9977.85
|179
|2007.02.28 00:20
|buy
|90
|0.20
|118.33
|117.96
|118.76
|180
|2007.02.28 06:03
|s/l
|90
|0.20
|117.96
|117.96
|118.76
|-62.73
|9915.12
|181
|2007.02.28 06:03
|sell
|91
|0.20
|117.95
|118.33
|117.51
|182
|2007.02.28 06:17
|s/l
|91
|0.20
|118.33
|118.33
|117.51
|-64.23
|9850.89
|183
|2007.02.28 06:17
|sell
|92
|0.10
|118.30
|118.68
|117.86
|184
|2007.02.28 07:34
|s/l
|92
|0.10
|118.68
|118.68
|117.86
|-32.02
|9818.87
|185
|2007.02.28 07:34
|buy
|93
|0.20
|118.70
|118.32
|119.14
|186
|2007.02.28 09:15
|s/l
|93
|0.20
|118.32
|118.32
|119.14
|-64.23
|9754.64
|187
|2007.02.28 09:15
|buy
|94
|0.10
|118.35
|117.97
|118.79
|188
|2007.02.28 15:47
|t/p
|94
|0.10
|118.79
|117.97
|118.79
|37.04
|9791.68
|189
|2007.02.28 15:47
|buy
|95
|0.20
|118.83
|118.45
|119.27
|190
|2007.02.28 15:59
|s/l
|95
|0.20
|118.45
|118.45
|119.27
|-64.16
|9727.52
|191
|2007.02.28 15:59
|sell
|96
|0.10
|118.45
|118.83
|118.00
|192
|2007.02.28 23:47
|s/l
|96
|0.10
|118.83
|118.83
|118.00
|-31.98
|9695.54
|193
|2007.02.28 23:47
|sell
|97
|0.10
|118.80
|119.18
|118.35
|194
|2007.03.01 02:36
|t/p
|97
|0.10
|118.35
|119.18
|118.35
|33.91
|9729.45
|195
|2007.03.01 02:36
|buy
|98
|0.10
|118.35
|117.98
|118.78
|196
|2007.03.01 11:49
|s/l
|98
|0.10
|117.98
|117.98
|118.78
|-31.36
|9698.09
|197
|2007.03.01 11:49
|sell
|99
|0.20
|117.98
|118.36
|117.54
|198
|2007.03.01 13:01
|t/p
|99
|0.20
|117.54
|118.36
|117.54
|74.87
|9772.96
|199
|2007.03.01 13:01
|sell
|100
|0.20
|117.51
|117.90
|117.06
|200
|2007.03.01 14:51
|t/p
|100
|0.20
|117.06
|117.90
|117.06
|76.89
|9849.85
|201
|2007.03.01 14:51
|sell
|101
|0.20
|117.02
|117.42
|116.56
|202
|2007.03.01 15:00
|s/l
|101
|0.20
|117.42
|117.42
|116.56
|-68.13
|9781.72
|203
|2007.03.01 15:00
|sell
|102
|0.10
|117.40
|117.80
|116.94
|204
|2007.03.01 23:36
|s/l
|102
|0.10
|117.80
|117.80
|116.94
|-33.96
|9747.76
|205
|2007.03.01 23:36
|buy
|103
|0.20
|117.80
|117.40
|118.26
|206
|2007.03.02 10:40
|s/l
|103
|0.20
|117.40
|117.40
|118.26
|-65.77
|9681.99
|207
|2007.03.02 10:40
|sell
|104
|0.20
|117.39
|117.78
|116.94
|208
|2007.03.02 12:12
|t/p
|104
|0.20
|116.94
|117.78
|116.94
|76.96
|9758.95
|209
|2007.03.02 12:12
|sell
|105
|0.20
|116.91
|117.31
|116.45
|210
|2007.03.02 15:12
|s/l
|105
|0.20
|117.31
|117.31
|116.45
|-68.20
|9690.75
|211
|2007.03.02 15:12
|sell
|106
|0.10
|117.28
|117.68
|116.81
|212
|2007.03.02 16:55
|t/p
|106
|0.10
|116.81
|117.68
|116.81
|40.24
|9730.99
|213
|2007.03.02 16:55
|sell
|107
|0.20
|116.78
|117.18
|116.31
|214
|2007.03.04 23:25
|t/p
|107
|0.20
|116.31
|117.18
|116.31
|80.82
|9811.81
|215
|2007.03.04 23:25
|sell
|108
|0.20
|116.28
|116.68
|115.81
|216
|2007.03.05 00:09
|t/p
|108
|0.20
|115.81
|116.68
|115.81
|78.43
|9890.24
|217
|2007.03.05 00:09
|buy
|109
|0.10
|115.81
|115.40
|116.29
|218
|2007.03.05 04:40
|s/l
|109
|0.10
|115.40
|115.40
|116.29
|-35.53
|9854.71
|219
|2007.03.05 04:40
|sell
|110
|0.20
|115.40
|115.82
|114.91
|220
|2007.03.05 14:44
|s/l
|110
|0.20
|115.82
|115.82
|114.91
|-72.52
|9782.19
|221
|2007.03.05 14:44
|sell
|111
|0.10
|115.80
|116.22
|115.30
|222
|2007.03.05 16:21
|s/l
|111
|0.10
|116.22
|116.22
|115.30
|-36.14
|9746.05
|223
|2007.03.05 16:21
|sell
|112
|0.10
|116.19
|116.61
|115.69
|224
|2007.03.05 21:07
|t/p
|112
|0.10
|115.69
|116.61
|115.69
|43.22
|9789.27
|225
|2007.03.05 21:07
|sell
|113
|0.20
|115.66
|116.09
|115.16
|226
|2007.03.06 01:13
|s/l
|113
|0.20
|116.09
|116.09
|115.16
|-76.82
|9712.45
|227
|2007.03.06 01:13
|sell
|114
|0.10
|116.06
|116.47
|115.57
|228
|2007.03.06 02:25
|s/l
|114
|0.10
|116.47
|116.47
|115.57
|-35.20
|9677.25
|229
|2007.03.06 02:25
|sell
|115
|0.10
|116.44
|116.86
|115.94
|230
|2007.03.06 23:05
|s/l
|115
|0.10
|116.86
|116.86
|115.94
|-35.94
|9641.31
|231
|2007.03.06 23:05
|sell
|116
|0.10
|116.83
|117.26
|116.32
|232
|2007.03.07 01:28
|t/p
|116
|0.10
|116.32
|117.26
|116.32
|42.48
|9683.79
|233
|2007.03.07 01:28
|sell
|117
|0.20
|116.28
|116.71
|115.77
|234
|2007.03.07 23:14
|t/p
|117
|0.20
|115.77
|116.71
|115.77
|88.11
|9771.90
|235
|2007.03.07 23:14
|sell
|118
|0.20
|115.74
|116.18
|115.22
|236
|2007.03.08 02:57
|s/l
|118
|0.20
|116.18
|116.18
|115.22
|-83.96
|9687.94
|237
|2007.03.08 02:57
|buy
|119
|0.20
|116.18
|115.74
|116.70
|238
|2007.03.08 05:10
|t/p
|119
|0.20
|116.70
|115.74
|116.70
|89.12
|9777.06
|239
|2007.03.08 05:10
|buy
|120
|0.20
|116.73
|116.28
|117.26
|240
|2007.03.08 11:08
|t/p
|120
|0.20
|117.26
|116.28
|117.26
|90.40
|9867.46
|241
|2007.03.08 11:08
|buy
|121
|0.20
|117.29
|116.83
|117.83
|242
|2007.03.09 13:34
|t/p
|121
|0.20
|117.83
|116.83
|117.83
|94.04
|9961.50
|243
|2007.03.09 13:34
|buy
|122
|0.20
|117.86
|117.40
|118.41
|244
|2007.03.12 07:01
|t/p
|122
|0.20
|118.41
|117.40
|118.41
|95.28
|10056.78
|245
|2007.03.12 07:01
|sell
|123
|0.10
|118.41
|118.87
|117.86
|246
|2007.03.12 11:35
|t/p
|123
|0.10
|117.86
|118.87
|117.86
|46.67
|10103.45
|247
|2007.03.12 11:35
|sell
|124
|0.20
|117.83
|118.30
|117.28
|248
|2007.03.12 13:15
|t/p
|124
|0.20
|117.28
|118.30
|117.28
|93.79
|10197.24
|249
|2007.03.12 13:15
|sell
|125
|0.20
|117.25
|117.73
|116.68
|250
|2007.03.12 16:14
|s/l
|125
|0.20
|117.73
|117.73
|116.68
|-81.54
|10115.70
|251
|2007.03.12 16:14
|sell
|126
|0.10
|117.70
|118.18
|117.13
|252
|2007.03.13 11:01
|t/p
|126
|0.10
|117.13
|118.18
|117.13
|47.29
|10162.99
|253
|2007.03.13 11:01
|sell
|127
|0.20
|117.10
|117.59
|116.53
|254
|2007.03.13 13:29
|t/p
|127
|0.20
|116.53
|117.59
|116.53
|97.83
|10260.82
|255
|2007.03.13 13:29
|sell
|128
|0.20
|116.50
|117.00
|115.92
|256
|2007.03.13 14:53
|s/l
|128
|0.20
|117.00
|117.00
|115.92
|-85.46
|10175.36
|257
|2007.03.13 14:53
|sell
|129
|0.10
|116.98
|117.48
|116.40
|258
|2007.03.13 17:40
|t/p
|129
|0.10
|116.40
|117.48
|116.40
|49.83
|10225.19
|259
|2007.03.13 17:40
|buy
|130
|0.10
|116.40
|115.90
|116.99
|260
|2007.03.13 23:18
|s/l
|130
|0.10
|115.90
|115.90
|116.99
|-43.14
|10182.05
|261
|2007.03.13 23:18
|sell
|131
|0.20
|115.90
|116.41
|115.30
|262
|2007.03.14 01:20
|s/l
|131
|0.20
|116.41
|116.41
|115.30
|-90.36
|10091.69
|263
|2007.03.14 01:20
|sell
|132
|0.10
|116.38
|116.88
|115.79
|264
|2007.03.14 06:56
|t/p
|132
|0.10
|115.79
|116.88
|115.79
|50.95
|10142.64
|265
|2007.03.14 06:56
|sell
|133
|0.20
|115.76
|116.27
|115.17
|266
|2007.03.14 09:15
|s/l
|133
|0.20
|116.27
|116.27
|115.17
|-87.73
|10054.91
|267
|2007.03.14 09:15
|buy
|134
|0.20
|116.27
|115.76
|116.87
|268
|2007.03.14 18:39
|t/p
|134
|0.20
|116.87
|115.76
|116.87
|102.68
|10157.59
|269
|2007.03.14 18:39
|sell
|135
|0.10
|116.87
|117.39
|116.26
|270
|2007.03.14 22:54
|s/l
|135
|0.10
|117.39
|117.39
|116.26
|-44.29
|10113.30
|271
|2007.03.14 22:54
|buy
|136
|0.20
|117.40
|116.87
|118.02
|272
|2007.03.16 01:12
|s/l
|136
|0.20
|116.87
|116.87
|118.02
|-81.18
|10032.12
|273
|2007.03.16 01:12
|sell
|137
|0.20
|116.87
|117.38
|116.28
|274
|2007.03.18 23:13
|t/p
|137
|0.20
|116.28
|117.38
|116.28
|101.48
|10133.60
|275
|2007.03.18 23:13
|buy
|138
|0.10
|116.28
|115.77
|116.88
|276
|2007.03.19 01:11
|t/p
|138
|0.10
|116.88
|115.77
|116.88
|52.52
|10186.12
|277
|2007.03.19 01:11
|sell
|139
|0.10
|116.88
|117.40
|116.27
|278
|2007.03.19 01:18
|s/l
|139
|0.10
|117.40
|117.40
|116.27
|-44.29
|10141.83
|279
|2007.03.19 01:18
|sell
|140
|0.10
|117.38
|117.91
|116.76
|280
|2007.03.20 01:02
|s/l
|140
|0.10
|117.91
|117.91
|116.76
|-46.32
|10095.51
|281
|2007.03.20 01:02
|sell
|141
|0.10
|117.88
|118.41
|117.25
|282
|2007.03.20 13:22
|t/p
|141
|0.10
|117.25
|118.41
|117.25
|53.73
|10149.24
|283
|2007.03.20 13:22
|sell
|142
|0.20
|117.22
|117.76
|116.58
|284
|2007.03.21 08:52
|s/l
|142
|0.20
|117.76
|117.76
|116.58
|-94.45
|10054.79
|285
|2007.03.21 08:52
|sell
|143
|0.10
|117.73
|118.27
|117.09
|286
|2007.03.22 16:43
|s/l
|143
|0.10
|118.27
|118.27
|117.09
|-49.77
|10005.02
|287
|2007.03.22 16:43
|sell
|144
|0.10
|118.24
|118.78
|117.61
|288
|2007.03.23 09:11
|t/p
|144
|0.10
|117.61
|118.78
|117.61
|52.20
|10057.22
|289
|2007.03.23 09:11
|sell
|145
|0.20
|117.58
|118.12
|116.95
|290
|2007.03.23 19:21
|s/l
|145
|0.20
|118.12
|118.12
|116.95
|-91.43
|9965.79
|291
|2007.03.23 19:21
|sell
|146
|0.10
|118.09
|118.63
|117.45
|292
|2007.03.28 02:30
|t/p
|146
|0.10
|117.45
|118.63
|117.45
|50.38
|10016.17
|293
|2007.03.28 02:30
|buy
|147
|0.10
|117.45
|116.97
|118.02
|294
|2007.03.28 13:31
|s/l
|147
|0.10
|116.97
|116.97
|118.02
|-41.04
|9975.13
|295
|2007.03.28 13:31
|sell
|148
|0.20
|116.97
|117.46
|116.39
|296
|2007.03.29 08:00
|s/l
|148
|0.20
|117.46
|117.46
|116.39
|-91.65
|9883.48
|297
|2007.03.29 08:00
|sell
|149
|0.10
|117.43
|117.91
|116.86
|298
|2007.03.29 15:16
|s/l
|149
|0.10
|117.91
|117.91
|116.86
|-40.71
|9842.77
|299
|2007.03.29 15:16
|sell
|150
|0.10
|117.88
|118.37
|117.31
|300
|2007.03.30 13:39
|s/l
|150
|0.10
|118.37
|118.37
|117.31
|-42.77
|9800.00
|301
|2007.03.30 13:39
|sell
|151
|0.10
|118.35
|118.83
|117.78
|302
|2007.03.30 16:14
|t/p
|151
|0.10
|117.78
|118.83
|117.78
|48.40
|9848.40
|303
|2007.03.30 16:14
|sell
|152
|0.20
|117.75
|118.23
|117.18
|304
|2007.04.03 05:53
|s/l
|152
|0.20
|118.23
|118.23
|117.18
|-86.68
|9761.72
|305
|2007.04.03 05:53
|sell
|153
|0.10
|118.20
|118.66
|117.66
|306
|2007.04.03 09:13
|s/l
|153
|0.10
|118.66
|118.66
|117.66
|-38.77
|9722.95
|307
|2007.04.03 09:13
|sell
|154
|0.10
|118.63
|119.09
|118.08
|308
|2007.04.04 11:01
|s/l
|154
|0.10
|119.09
|119.09
|118.08
|-40.00
|9682.95
|309
|2007.04.04 11:01
|sell
|155
|0.10
|119.06
|119.52
|118.52
|310
|2007.04.05 02:24
|t/p
|155
|0.10
|118.52
|119.52
|118.52
|41.45
|9724.40
|311
|2007.04.05 02:24
|sell
|156
|0.20
|118.49
|118.91
|117.99
|312
|2007.04.05 12:00
|s/l
|156
|0.20
|118.91
|118.91
|117.99
|-70.64
|9653.76
|313
|2007.04.05 12:00
|buy
|157
|0.20
|118.91
|118.48
|119.41
|314
|2007.04.05 13:58
|s/l
|157
|0.20
|118.48
|118.48
|119.41
|-72.59
|9581.17
|315
|2007.04.05 13:58
|buy
|158
|0.10
|118.51
|118.08
|119.01
|316
|2007.04.06 12:30
|t/p
|158
|0.10
|119.01
|118.08
|119.01
|43.19
|9624.36
|317
|2007.04.06 12:30
|sell
|159
|0.10
|119.04
|119.45
|118.55
|318
|2007.04.11 13:24
|s/l
|159
|0.10
|119.45
|119.45
|118.55
|-38.43
|9585.93
|319
|2007.04.11 13:24
|buy
|160
|0.20
|119.45
|119.10
|119.86
|320
|2007.04.12 13:00
|s/l
|160
|0.20
|119.10
|119.10
|119.86
|-51.63
|9534.30
|321
|2007.04.12 13:00
|sell
|161
|0.20
|119.10
|119.45
|118.70
|322
|2007.04.13 05:44
|t/p
|161
|0.20
|118.70
|119.45
|118.70
|64.66
|9598.96
|323
|2007.04.13 05:44
|sell
|162
|0.20
|118.67
|119.02
|118.27
|324
|2007.04.13 08:44
|t/p
|162
|0.20
|118.27
|119.02
|118.27
|67.64
|9666.60
|325
|2007.04.13 08:44
|buy
|163
|0.10
|118.27
|117.92
|118.68
|326
|2007.04.13 14:02
|t/p
|163
|0.10
|118.68
|117.92
|118.68
|34.55
|9701.15
|327
|2007.04.13 14:02
|sell
|164
|0.10
|118.69
|119.04
|118.28
|328
|2007.04.13 14:38
|s/l
|164
|0.10
|119.04
|119.04
|118.28
|-29.40
|9671.75
|329
|2007.04.13 14:38
|sell
|165
|0.10
|119.02
|119.37
|118.61
|330
|2007.04.13 14:57
|s/l
|165
|0.10
|119.37
|119.37
|118.61
|-29.32
|9642.43
|331
|2007.04.13 14:57
|sell
|166
|0.10
|119.35
|119.70
|118.93
|332
|2007.04.16 13:40
|s/l
|166
|0.10
|119.70
|119.70
|118.93
|-30.61
|9611.82
|333
|2007.04.16 13:40
|buy
|167
|0.20
|119.70
|119.35
|120.11
|334
|2007.04.17 05:56
|s/l
|167
|0.20
|119.35
|119.35
|120.11
|-56.27
|9555.55
|335
|2007.04.17 05:56
|sell
|168
|0.20
|119.35
|119.70
|118.95
|336
|2007.04.17 15:42
|t/p
|168
|0.20
|118.95
|119.70
|118.95
|67.26
|9622.81
|337
|2007.04.17 15:42
|sell
|169
|0.20
|118.92
|119.27
|118.51
|338
|2007.04.18 11:42
|t/p
|169
|0.20
|118.51
|119.27
|118.51
|66.45
|9689.26
|339
|2007.04.18 11:42
|sell
|170
|0.20
|118.48
|118.83
|118.08
|340
|2007.04.19 02:38
|t/p
|170
|0.20
|118.08
|118.83
|118.08
|59.53
|9748.79
|341
|2007.04.19 02:38
|sell
|171
|0.20
|118.05
|118.40
|117.65
|342
|2007.04.19 06:40
|t/p
|171
|0.20
|117.65
|118.40
|117.65
|68.00
|9816.79
|343
|2007.04.19 06:40
|sell
|172
|0.20
|117.62
|117.97
|117.21
|344
|2007.04.19 07:02
|s/l
|172
|0.20
|117.97
|117.97
|117.21
|-59.33
|9757.46
|345
|2007.04.19 07:02
|sell
|173
|0.10
|117.95
|118.30
|117.54
|346
|2007.04.19 13:49
|s/l
|173
|0.10
|118.30
|118.30
|117.54
|-29.59
|9727.87
|347
|2007.04.19 13:49
|sell
|174
|0.10
|118.27
|118.62
|117.86
|348
|2007.04.20 00:40
|s/l
|174
|0.10
|118.62
|118.62
|117.86
|-30.88
|9696.99
|349
|2007.04.20 00:40
|sell
|175
|0.10
|118.59
|118.94
|118.19
|350
|2007.04.20 13:32
|s/l
|175
|0.10
|118.94
|118.94
|118.19
|-29.43
|9667.56
|351
|2007.04.20 13:32
|buy
|176
|0.20
|118.94
|118.59
|119.34
|352
|2007.04.23 03:49
|s/l
|176
|0.20
|118.59
|118.59
|119.34
|-56.65
|9610.91
|353
|2007.04.23 03:49
|sell
|177
|0.20
|118.59
|118.94
|118.19
|354
|2007.04.23 13:24
|s/l
|177
|0.20
|118.94
|118.94
|118.19
|-58.85
|9552.06
|355
|2007.04.23 13:24
|buy
|178
|0.20
|118.94
|118.59
|119.34
|356
|2007.04.23 15:33
|s/l
|178
|0.20
|118.59
|118.59
|119.34
|-59.03
|9493.03
|357
|2007.04.23 15:33
|sell
|179
|0.20
|118.58
|118.93
|118.18
|358
|2007.04.24 10:13
|s/l
|179
|0.20
|118.93
|118.93
|118.18
|-61.59
|9431.44
|359
|2007.04.24 10:13
|sell
|180
|0.10
|118.91
|119.26
|118.51
|360
|2007.04.24 14:19
|t/p
|180
|0.10
|118.51
|119.26
|118.51
|33.75
|9465.19
|361
|2007.04.24 14:19
|buy
|181
|0.10
|118.51
|118.16
|118.91
|362
|2007.04.26 06:39
|t/p
|181
|0.10
|118.91
|118.16
|118.91
|38.40
|9503.59
|363
|2007.04.26 06:39
|buy
|182
|0.20
|118.95
|118.60
|119.35
|364
|2007.04.26 11:31
|t/p
|182
|0.20
|119.35
|118.60
|119.35
|67.03
|9570.62
|365
|2007.04.26 11:31
|buy
|183
|0.20
|119.38
|119.03
|119.78
|366
|2007.04.27 12:30
|s/l
|183
|0.20
|119.03
|119.03
|119.78
|-56.43
|9514.19
|367
|2007.04.27 12:30
|sell
|184
|0.20
|119.02
|119.37
|118.62
|368
|2007.04.27 14:50
|s/l
|184
|0.20
|119.37
|119.37
|118.62
|-58.64
|9455.55
|369
|2007.04.27 14:50
|sell
|185
|0.10
|119.34
|119.69
|118.94
|370
|2007.04.27 15:05
|s/l
|185
|0.10
|119.69
|119.69
|118.94
|-29.24
|9426.31
|371
|2007.04.27 15:05
|buy
|186
|0.20
|119.69
|119.34
|120.09
|372
|2007.04.29 22:00
|s/l
|186
|0.20
|119.34
|119.34
|120.09
|-58.69
|9367.62
|373
|2007.04.29 22:00
|sell
|187
|0.20
|119.26
|119.61
|118.86
|374
|2007.04.30 00:49
|s/l
|187
|0.20
|119.61
|119.61
|118.86
|-61.26
|9306.36
|375
|2007.04.30 00:49
|buy
|188
|0.20
|119.62
|119.27
|120.02
|376
|2007.05.01 13:12
|s/l
|188
|0.20
|119.27
|119.27
|120.02
|-56.31
|9250.05
|377
|2007.05.01 13:12
|sell
|189
|0.20
|119.27
|119.62
|118.87
|378
|2007.05.01 14:20
|s/l
|189
|0.20
|119.62
|119.62
|118.87
|-58.52
|9191.53
|379
|2007.05.01 14:20
|buy
|190
|0.20
|119.62
|119.27
|120.02
|380
|2007.05.02 03:33
|t/p
|190
|0.20
|120.02
|119.27
|120.02
|69.04
|9260.57
|381
|2007.05.02 03:33
|sell
|191
|0.10
|120.02
|120.37
|119.62
|382
|2007.05.02 05:59
|t/p
|191
|0.10
|119.62
|120.37
|119.62
|33.44
|9294.01
|383
|2007.05.02 05:59
|sell
|192
|0.20
|119.59
|119.94
|119.19
|384
|2007.05.02 07:04
|s/l
|192
|0.20
|119.94
|119.94
|119.19
|-58.36
|9235.65
|385
|2007.05.02 07:04
|buy
|193
|0.20
|119.95
|119.60
|120.35
|386
|2007.05.03 14:05
|t/p
|193
|0.20
|120.35
|119.60
|120.35
|73.61
|9309.26
|387
|2007.05.03 14:05
|buy
|194
|0.20
|120.38
|120.03
|120.78
|388
|2007.05.04 12:48
|s/l
|194
|0.20
|120.03
|120.03
|120.78
|-55.94
|9253.32
|389
|2007.05.04 12:48
|buy
|195
|0.10
|120.06
|119.71
|120.46
|390
|2007.05.08 03:26
|s/l
|195
|0.10
|119.71
|119.71
|120.46
|-26.86
|9226.46
|391
|2007.05.08 03:26
|sell
|196
|0.20
|119.71
|120.06
|119.31
|392
|2007.05.08 18:42
|s/l
|196
|0.20
|120.06
|120.06
|119.31
|-58.30
|9168.16
|393
|2007.05.08 18:42
|sell
|197
|0.10
|120.03
|120.38
|119.63
|394
|2007.05.10 09:14
|s/l
|197
|0.10
|120.38
|120.38
|119.63
|-34.55
|9133.61
|395
|2007.05.10 09:14
|buy
|198
|0.20
|120.38
|120.03
|120.78
|396
|2007.05.10 17:01
|s/l
|198
|0.20
|120.03
|120.03
|120.78
|-58.32
|9075.29
|397
|2007.05.10 17:01
|buy
|199
|0.10
|120.06
|119.71
|120.46
|398
|2007.05.10 22:11
|s/l
|199
|0.10
|119.71
|119.71
|120.46
|-29.24
|9046.05
|399
|2007.05.10 22:11
|sell
|200
|0.20
|119.70
|120.05
|119.30
|400
|2007.05.11 14:52
|s/l
|200
|0.20
|120.05
|120.05
|119.30
|-61.05
|8985.00
|401
|2007.05.11 14:52
|sell
|201
|0.10
|120.02
|120.37
|119.62
|402
|2007.05.14 11:05
|s/l
|201
|0.10
|120.37
|120.37
|119.62
|-30.45
|8954.55
|403
|2007.05.14 11:05
|sell
|202
|0.10
|120.34
|120.69
|119.94
|404
|2007.05.16 12:41
|s/l
|202
|0.10
|120.69
|120.69
|119.94
|-31.74
|8922.81
|405
|2007.05.16 12:41
|sell
|203
|0.10
|120.66
|121.01
|120.26
|406
|2007.05.17 08:48
|s/l
|203
|0.10
|121.01
|121.01
|120.26
|-33.03
|8889.78
|407
|2007.05.17 08:48
|sell
|204
|0.10
|120.98
|121.33
|120.58
|408
|2007.05.17 15:28
|s/l
|204
|0.10
|121.33
|121.33
|120.58
|-28.85
|8860.93
|409
|2007.05.17 15:28
|buy
|205
|0.20
|121.33
|120.98
|121.73
|410
|2007.05.18 10:26
|s/l
|205
|0.20
|120.98
|120.98
|121.73
|-55.49
|8805.44
|411
|2007.05.18 10:26
|sell
|206
|0.20
|120.96
|121.31
|120.56
|412
|2007.05.18 14:48
|s/l
|206
|0.20
|121.31
|121.31
|120.56
|-57.70
|8747.74
|413
|2007.05.18 14:48
|sell
|207
|0.10
|121.28
|121.63
|120.88
|414
|2007.05.21 10:38
|s/l
|207
|0.10
|121.63
|121.63
|120.88
|-30.15
|8717.59
|415
|2007.05.21 10:38
|buy
|208
|0.20
|121.63
|121.28
|122.03
|416
|2007.05.22 06:16
|s/l
|208
|0.20
|121.28
|121.28
|122.03
|-55.34
|8662.25
|417
|2007.05.22 06:16
|sell
|209
|0.20
|121.28
|121.63
|120.88
|418
|2007.05.22 20:33
|s/l
|209
|0.20
|121.63
|121.63
|120.88
|-57.55
|8604.70
|419
|2007.05.22 20:33
|sell
|210
|0.10
|121.60
|121.95
|121.20
|420
|2007.05.24 23:40
|t/p
|210
|0.10
|121.20
|121.95
|121.20
|27.52
|8632.22
|421
|2007.05.24 23:40
|sell
|211
|0.20
|121.17
|121.52
|120.77
|422
|2007.05.25 09:32
|s/l
|211
|0.20
|121.52
|121.52
|120.77
|-60.34
|8571.88
|423
|2007.05.25 09:32
|sell
|212
|0.10
|121.51
|121.86
|121.11
|424
|2007.05.25 20:27
|s/l
|212
|0.10
|121.86
|121.86
|121.11
|-28.72
|8543.16
|425
|2007.05.25 20:27
|sell
|213
|0.10
|121.83
|122.18
|121.43
|426
|2007.05.29 03:41
|t/p
|213
|0.10
|121.43
|122.18
|121.43
|30.20
|8573.36
|427
|2007.05.29 03:41
|sell
|214
|0.20
|121.40
|121.75
|121.00
|428
|2007.05.29 14:50
|s/l
|214
|0.20
|121.75
|121.75
|121.00
|-57.49
|8515.87
|429
|2007.05.29 14:50
|sell
|215
|0.10
|121.72
|122.07
|121.32
|430
|2007.06.01 12:44
|s/l
|215
|0.10
|122.07
|122.07
|121.32
|-35.52
|8480.35
|431
|2007.06.01 12:44
|buy
|216
|0.20
|122.07
|121.72
|122.47
|432
|2007.06.04 12:47
|s/l
|216
|0.20
|121.72
|121.72
|122.47
|-55.13
|8425.22
|433
|2007.06.04 12:47
|sell
|217
|0.20
|121.72
|122.07
|121.32
|434
|2007.06.05 12:33
|t/p
|217
|0.20
|121.32
|122.07
|121.32
|63.21
|8488.43
|435
|2007.06.05 12:33
|sell
|218
|0.20
|121.28
|121.63
|120.88
|436
|2007.06.05 14:15
|s/l
|218
|0.20
|121.63
|121.63
|120.88
|-57.55
|8430.88
|437
|2007.06.05 14:15
|sell
|219
|0.10
|121.60
|121.95
|121.20
|438
|2007.06.06 08:33
|t/p
|219
|0.10
|121.20
|121.95
|121.20
|31.63
|8462.51
|439
|2007.06.06 08:33
|sell
|220
|0.20
|121.16
|121.51
|120.76
|440
|2007.06.07 13:45
|s/l
|220
|0.20
|121.51
|121.51
|120.76
|-65.83
|8396.68
|441
|2007.06.07 13:45
|buy
|221
|0.20
|121.51
|121.16
|121.91
|442
|2007.06.07 16:46
|s/l
|221
|0.20
|121.16
|121.16
|121.91
|-57.77
|8338.91
|443
|2007.06.07 16:46
|sell
|222
|0.20
|121.16
|121.51
|120.76
|444
|2007.06.08 10:12
|s/l
|222
|0.20
|121.51
|121.51
|120.76
|-60.34
|8278.57
|445
|2007.06.08 10:12
|sell
|223
|0.10
|121.50
|121.85
|121.10
|446
|2007.06.08 13:33
|s/l
|223
|0.10
|121.85
|121.85
|121.10
|-28.72
|8249.85
|447
|2007.06.08 13:33
|sell
|224
|0.10
|121.82
|122.17
|121.42
|448
|2007.06.13 04:17
|s/l
|224
|0.10
|122.17
|122.17
|121.42
|-32.75
|8217.10
|449
|2007.06.13 04:17
|buy
|225
|0.20
|122.18
|121.83
|122.58
|450
|2007.06.13 18:59
|t/p
|225
|0.20
|122.58
|121.83
|122.58
|65.26
|8282.36
|451
|2007.06.13 18:59
|sell
|226
|0.10
|122.60
|122.95
|122.20
|452
|2007.06.14 07:24
|s/l
|226
|0.10
|122.95
|122.95
|122.20
|-32.58
|8249.78
|453
|2007.06.14 07:24
|buy
|227
|0.20
|122.95
|122.60
|123.35
|454
|2007.06.15 08:22
|t/p
|227
|0.20
|123.35
|122.60
|123.35
|67.24
|8317.02
|455
|2007.06.15 08:22
|sell
|228
|0.10
|123.35
|123.70
|122.95
|456
|2007.06.18 15:17
|s/l
|228
|0.10
|123.70
|123.70
|122.95
|-29.66
|8287.36
|457
|2007.06.18 15:17
|sell
|229
|0.10
|123.68
|124.03
|123.28
|458
|2007.06.20 06:10
|t/p
|229
|0.10
|123.28
|124.03
|123.28
|29.71
|8317.07
|459
|2007.06.20 06:10
|buy
|230
|0.10
|123.28
|122.93
|123.68
|460
|2007.06.21 04:11
|t/p
|230
|0.10
|123.68
|122.93
|123.68
|35.91
|8352.98
|461
|2007.06.21 04:11
|buy
|231
|0.20
|123.71
|123.36
|124.11
|462
|2007.06.22 07:26
|t/p
|231
|0.20
|124.11
|123.36
|124.11
|66.84
|8419.82
|463
|2007.06.22 07:26
|sell
|232
|0.10
|124.11
|124.46
|123.71
|464
|2007.06.25 07:14
|t/p
|232
|0.10
|123.71
|124.46
|123.71
|30.96
|8450.78
|465
|2007.06.25 07:14
|sell
|233
|0.20
|123.67
|124.02
|123.27
|466
|2007.06.26 06:25
|t/p
|233
|0.20
|123.27
|124.02
|123.27
|62.16
|8512.94
|467
|2007.06.26 06:25
|sell
|234
|0.20
|123.24
|123.59
|122.84
|468
|2007.06.26 09:25
|t/p
|234
|0.20
|122.84
|123.59
|122.84
|65.13
|8578.07
|469
|2007.06.26 09:25
|sell
|235
|0.20
|122.81
|123.16
|122.41
|470
|2007.06.26 11:24
|s/l
|235
|0.20
|123.16
|123.16
|122.41
|-56.84
|8521.23
|471
|2007.06.26 11:24
|sell
|236
|0.10
|123.13
|123.48
|122.73
|472
|2007.06.26 15:57
|s/l
|236
|0.10
|123.48
|123.48
|122.73
|-28.34
|8492.89
|473
|2007.06.26 15:57
|buy
|237
|0.20
|123.48
|123.13
|123.88
|474
|2007.06.26 22:32
|s/l
|237
|0.20
|123.13
|123.13
|123.88
|-56.85
|8436.04
|475
|2007.06.26 22:32
|sell
|238
|0.20
|123.13
|123.48
|122.73
|476
|2007.06.27 05:48
|t/p
|238
|0.20
|122.73
|123.48
|122.73
|62.45
|8498.49
|477
|2007.06.27 05:48
|sell
|239
|0.20
|122.69
|123.04
|122.29
|478
|2007.06.27 12:58
|t/p
|239
|0.20
|122.29
|123.04
|122.29
|65.42
|8563.91
|479
|2007.06.27 12:58
|buy
|240
|0.10
|122.29
|121.94
|122.69
|480
|2007.06.27 20:14
|t/p
|240
|0.10
|122.69
|121.94
|122.69
|32.60
|8596.51
|481
|2007.06.27 20:14
|buy
|241
|0.20
|122.73
|122.38
|123.13
|482
|2007.06.27 22:30
|t/p
|241
|0.20
|123.13
|122.38
|123.13
|64.97
|8661.48
|483
|2007.06.27 22:30
|sell
|242
|0.10
|123.14
|123.49
|122.74
|484
|2007.06.29 04:14
|s/l
|242
|0.10
|123.49
|123.49
|122.74
|-33.82
|8627.66
|485
|2007.06.29 04:14
|sell
|243
|0.10
|123.47
|123.82
|123.07
|486
|2007.06.29 19:14
|t/p
|243
|0.10
|123.07
|123.82
|123.07
|32.51
|8660.17
|487
|2007.06.29 19:14
|sell
|244
|0.20
|123.00
|123.35
|122.60
|488
|2007.07.02 08:02
|t/p
|244
|0.20
|122.60
|123.35
|122.60
|62.51
|8722.68
|489
|2007.07.02 08:02
|buy
|245
|0.10
|122.60
|122.25
|123.00
|490
|2007.07.02 15:05
|s/l
|245
|0.10
|122.25
|122.25
|123.00
|-28.63
|8694.05
|491
|2007.07.02 15:05
|buy
|246
|0.10
|122.28
|121.93
|122.68
|492
|2007.07.03 06:30
|t/p
|246
|0.10
|122.68
|121.93
|122.68
|33.80
|8727.85
|493
|2007.07.03 06:30
|sell
|247
|0.10
|122.68
|123.03
|122.28
|494
|2007.07.03 13:32
|t/p
|247
|0.10
|122.28
|123.03
|122.28
|32.71
|8760.56
|495
|2007.07.03 13:32
|sell
|248
|0.20
|122.25
|122.60
|121.85
|496
|2007.07.04 13:50
|s/l
|248
|0.20
|122.60
|122.60
|121.85
|-59.84
|8700.72
|497
|2007.07.04 13:50
|sell
|249
|0.10
|122.57
|122.92
|122.17
|498
|2007.07.05 14:31
|s/l
|249
|0.10
|122.92
|122.92
|122.17
|-32.58
|8668.14
|499
|2007.07.05 14:31
|buy
|250
|0.20
|122.92
|122.57
|123.32
|500
|2007.07.06 11:34
|t/p
|250
|0.20
|123.32
|122.57
|123.32
|67.25
|8735.39
|501
|2007.07.06 11:34
|sell
|251
|0.10
|123.32
|123.67
|122.92
|502
|2007.07.09 02:22
|s/l
|251
|0.10
|123.67
|123.67
|122.92
|-29.67
|8705.72
|503
|2007.07.09 02:22
|sell
|252
|0.10
|123.64
|123.99
|123.24
|504
|2007.07.09 14:44
|t/p
|252
|0.10
|123.24
|123.99
|123.24
|32.46
|8738.18
|505
|2007.07.09 14:44
|sell
|253
|0.20
|123.21
|123.56
|122.81
|506
|2007.07.10 12:16
|t/p
|253
|0.20
|122.81
|123.56
|122.81
|62.40
|8800.58
|507
|2007.07.10 12:16
|buy
|254
|0.10
|122.81
|122.46
|123.21
|508
|2007.07.10 13:22
|s/l
|254
|0.10
|122.46
|122.46
|123.21
|-28.58
|8772.00
|509
|2007.07.10 13:22
|sell
|255
|0.20
|122.45
|122.80
|122.05
|510
|2007.07.10 14:46
|t/p
|255
|0.20
|122.05
|122.80
|122.05
|65.55
|8837.55
|511
|2007.07.10 14:46
|sell
|256
|0.20
|122.02
|122.37
|121.62
|512
|2007.07.10 21:34
|t/p
|256
|0.20
|121.62
|122.37
|121.62
|65.78
|8903.33
|513
|2007.07.10 21:34
|buy
|257
|0.10
|121.62
|121.27
|122.02
|514
|2007.07.10 21:51
|s/l
|257
|0.10
|121.27
|121.27
|122.02
|-28.87
|8874.46
|515
|2007.07.10 21:51
|buy
|258
|0.10
|121.28
|120.93
|121.68
|516
|2007.07.10 23:38
|t/p
|258
|0.10
|121.68
|120.93
|121.68
|32.87
|8907.33
|517
|2007.07.10 23:38
|buy
|259
|0.20
|121.71
|121.36
|122.11
|518
|2007.07.11 05:35
|s/l
|259
|0.20
|121.36
|121.36
|122.11
|-55.30
|8852.03
|519
|2007.07.11 05:35
|sell
|260
|0.20
|121.36
|121.71
|120.96
|520
|2007.07.11 09:30
|s/l
|260
|0.20
|121.71
|121.71
|120.96
|-57.51
|8794.52
|521
|2007.07.11 09:30
|sell
|261
|0.10
|121.68
|122.03
|121.28
|522
|2007.07.11 13:02
|s/l
|261
|0.10
|122.03
|122.03
|121.28
|-28.68
|8765.84
|523
|2007.07.11 13:02
|sell
|262
|0.10
|122.00
|122.35
|121.60
|524
|2007.07.11 20:08
|s/l
|262
|0.10
|122.35
|122.35
|121.60
|-28.61
|8737.23
|525
|2007.07.11 20:08
|sell
|263
|0.10
|122.32
|122.67
|121.92
|526
|2007.07.12 07:04
|t/p
|263
|0.10
|121.92
|122.67
|121.92
|28.70
|8765.93
|527
|2007.07.12 07:04
|buy
|264
|0.10
|121.92
|121.57
|122.32
|528
|2007.07.12 12:52
|t/p
|264
|0.10
|122.32
|121.57
|122.32
|32.70
|8798.63
|529
|2007.07.12 12:52
|buy
|265
|0.20
|122.35
|122.00
|122.75
|530
|2007.07.13 13:19
|s/l
|265
|0.20
|122.00
|122.00
|122.75
|-55.00
|8743.63
|531
|2007.07.13 13:19
|buy
|266
|0.10
|122.03
|121.68
|122.43
|532
|2007.07.16 09:06
|s/l
|266
|0.10
|121.68
|121.68
|122.43
|-27.57
|8716.06
|533
|2007.07.16 09:06
|sell
|267
|0.20
|121.68
|122.03
|121.28
|534
|2007.07.16 14:42
|s/l
|267
|0.20
|122.03
|122.03
|121.28
|-57.36
|8658.70
|535
|2007.07.16 14:42
|sell
|268
|0.10
|122.00
|122.35
|121.60
|536
|2007.07.17 13:27
|s/l
|268
|0.10
|122.35
|122.35
|121.60
|-29.98
|8628.72
|537
|2007.07.17 13:27
|sell
|269
|0.10
|122.32
|122.67
|121.92
|538
|2007.07.18 00:22
|t/p
|269
|0.10
|121.92
|122.67
|121.92
|31.44
|8660.16
|539
|2007.07.18 00:22
|sell
|270
|0.20
|121.89
|122.24
|121.49
|540
|2007.07.18 12:39
|s/l
|270
|0.20
|122.24
|122.24
|121.49
|-57.26
|8602.90
|541
|2007.07.18 12:39
|buy
|271
|0.20
|122.24
|121.89
|122.64
|542
|2007.07.18 14:29
|s/l
|271
|0.20
|121.89
|121.89
|122.64
|-57.43
|8545.47
|543
|2007.07.18 14:29
|sell
|272
|0.20
|121.89
|122.24
|121.49
|544
|2007.07.20 00:56
|s/l
|272
|0.20
|122.24
|122.24
|121.49
|-68.22
|8477.25
|545
|2007.07.20 00:56
|sell
|273
|0.10
|122.21
|122.56
|121.81
|546
|2007.07.20 14:02
|t/p
|273
|0.10
|121.81
|122.56
|121.81
|32.84
|8510.09
|547
|2007.07.20 14:02
|sell
|274
|0.20
|121.78
|122.13
|121.38
|548
|2007.07.20 14:21
|t/p
|274
|0.20
|121.38
|122.13
|121.38
|65.91
|8576.00
|549
|2007.07.20 14:21
|sell
|275
|0.20
|121.35
|121.70
|120.95
|550
|2007.07.20 14:36
|t/p
|275
|0.20
|120.95
|121.70
|120.95
|66.15
|8642.15
|551
|2007.07.20 14:36
|sell
|276
|0.20
|120.91
|121.26
|120.51
|552
|2007.07.20 14:42
|s/l
|276
|0.20
|121.26
|121.26
|120.51
|-57.73
|8584.42
|553
|2007.07.20 14:42
|sell
|277
|0.20
|121.23
|121.58
|120.83
|554
|2007.07.22 22:01
|s/l
|277
|0.20
|121.58
|121.58
|120.83
|-57.57
|8526.85
|555
|2007.07.22 22:01
|sell
|278
|0.10
|121.57
|121.92
|121.16
|556
|2007.07.23 00:53
|t/p
|278
|0.10
|121.16
|121.92
|121.16
|32.47
|8559.32
|557
|2007.07.23 00:53
|buy
|279
|0.10
|121.16
|120.81
|121.56
|558
|2007.07.23 01:18
|s/l
|279
|0.10
|120.81
|120.81
|121.56
|-28.97
|8530.35
|559
|2007.07.23 01:18
|sell
|280
|0.20
|120.80
|121.15
|120.40
|560
|2007.07.23 06:49
|s/l
|280
|0.20
|121.15
|121.15
|120.40
|-57.78
|8472.57
|561
|2007.07.23 06:49
|buy
|281
|0.20
|121.15
|120.80
|121.55
|562
|2007.07.24 00:13
|s/l
|281
|0.20
|120.80
|120.80
|121.55
|-55.57
|8417.00
|563
|2007.07.24 00:13
|sell
|282
|0.20
|120.80
|121.15
|120.40
|564
|2007.07.24 18:41
|t/p
|282
|0.20
|120.40
|121.15
|120.40
|66.45
|8483.45
|565
|2007.07.24 18:41
|sell
|283
|0.20
|120.36
|120.71
|119.96
|566
|2007.07.25 00:50
|t/p
|283
|0.20
|119.96
|120.71
|119.96
|63.96
|8547.41
|567
|2007.07.25 00:50
|sell
|284
|0.20
|119.91
|120.26
|119.51
|568
|2007.07.25 04:47
|s/l
|284
|0.20
|120.26
|120.26
|119.51
|-58.21
|8489.20
|569
|2007.07.25 04:47
|sell
|285
|0.10
|120.23
|120.58
|119.83
|570
|2007.07.25 11:25
|s/l
|285
|0.10
|120.58
|120.58
|119.83
|-29.02
|8460.18
|571
|2007.07.25 11:25
|sell
|286
|0.10
|120.56
|120.91
|120.15
|572
|2007.07.25 14:45
|t/p
|286
|0.10
|120.15
|120.91
|120.15
|34.13
|8494.31
|573
|2007.07.25 14:45
|sell
|287
|0.20
|120.11
|120.46
|119.70
|574
|2007.07.25 18:47
|s/l
|287
|0.20
|120.46
|120.46
|119.70
|-58.11
|8436.20
|575
|2007.07.25 18:47
|buy
|288
|0.20
|120.46
|120.11
|120.87
|576
|2007.07.26 11:06
|s/l
|288
|0.20
|120.11
|120.11
|120.87
|-51.14
|8385.06
|577
|2007.07.26 11:06
|sell
|289
|0.20
|120.10
|120.45
|119.69
|578
|2007.07.26 11:23
|t/p
|289
|0.20
|119.69
|120.45
|119.69
|68.51
|8453.57
|579
|2007.07.26 11:23
|sell
|290
|0.20
|119.66
|120.01
|119.24
|580
|2007.07.26 11:51
|s/l
|290
|0.20
|120.01
|120.01
|119.24
|-58.33
|8395.24
|581
|2007.07.26 11:51
|sell
|291
|0.20
|119.98
|120.33
|119.56
|582
|2007.07.26 13:04
|t/p
|291
|0.20
|119.56
|120.33
|119.56
|70.26
|8465.50
|583
|2007.07.26 13:04
|sell
|292
|0.20
|119.53
|119.88
|119.11
|584
|2007.07.26 14:02
|t/p
|292
|0.20
|119.11
|119.88
|119.11
|70.52
|8536.02
|585
|2007.07.26 14:02
|sell
|293
|0.20
|119.08
|119.44
|118.65
|586
|2007.07.26 14:10
|s/l
|293
|0.20
|119.44
|119.44
|118.65
|-60.28
|8475.74
|587
|2007.07.26 14:10
|sell
|294
|0.10
|119.41
|119.77
|118.98
|588
|2007.07.26 15:34
|t/p
|294
|0.10
|118.98
|119.77
|118.98
|36.14
|8511.88
|589
|2007.07.26 15:34
|buy
|295
|0.10
|118.98
|118.61
|119.41
|590
|2007.07.26 18:15
|s/l
|295
|0.10
|118.61
|118.61
|119.41
|-31.20
|8480.68
|591
|2007.07.26 18:15
|sell
|296
|0.20
|118.60
|118.97
|118.16
|592
|2007.07.26 21:32
|t/p
|296
|0.20
|118.16
|118.97
|118.16
|74.48
|8555.16
|593
|2007.07.26 21:32
|sell
|297
|0.20
|118.13
|118.51
|117.68
|594
|2007.07.26 23:01
|s/l
|297
|0.20
|118.51
|118.51
|117.68
|-64.13
|8491.03
|595
|2007.07.26 23:01
|buy
|298
|0.20
|118.51
|118.12
|118.96
|596
|2007.07.27 00:57
|t/p
|298
|0.20
|118.96
|118.12
|118.96
|78.04
|8569.07
|597
|2007.07.27 00:57
|sell
|299
|0.10
|118.96
|119.34
|118.51
|598
|2007.07.27 06:04
|t/p
|299
|0.10
|118.51
|119.34
|118.51
|37.97
|8607.04
|599
|2007.07.27 06:04
|buy
|300
|0.10
|118.51
|118.12
|118.97
|600
|2007.07.27 07:49
|t/p
|300
|0.10
|118.97
|118.12
|118.97
|38.66
|8645.70
|601
|2007.07.27 07:49
|buy
|301
|0.20
|119.01
|118.62
|119.47
|602
|2007.07.27 11:21
|s/l
|301
|0.20
|118.62
|118.62
|119.47
|-65.76
|8579.94
|603
|2007.07.27 11:21
|buy
|302
|0.10
|118.65
|118.26
|119.11
|604
|2007.07.27 12:45
|t/p
|302
|0.10
|119.11
|118.26
|119.11
|38.62
|8618.56
|605
|2007.07.27 12:45
|sell
|303
|0.10
|119.11
|119.50
|118.65
|606
|2007.07.27 14:53
|t/p
|303
|0.10
|118.65
|119.50
|118.65
|38.77
|8657.33
|607
|2007.07.27 14:53
|sell
|304
|0.20
|118.62
|119.01
|118.16
|608
|2007.07.29 22:03
|t/p
|304
|0.20
|118.16
|119.01
|118.16
|77.87
|8735.20
|609
|2007.07.29 22:03
|buy
|305
|0.10
|118.15
|117.75
|118.61
|610
|2007.07.30 05:28
|t/p
|305
|0.10
|118.61
|117.75
|118.61
|39.97
|8775.17
|611
|2007.07.30 05:28
|sell
|306
|0.10
|118.61
|118.99
|118.16
|612
|2007.07.30 07:53
|s/l
|306
|0.10
|118.99
|118.99
|118.16
|-31.94
|8743.23
|613
|2007.07.30 07:53
|sell
|307
|0.10
|118.96
|119.35
|118.50
|614
|2007.07.30 09:49
|t/p
|307
|0.10
|118.50
|119.35
|118.50
|38.82
|8782.05
|615
|2007.07.30 09:49
|sell
|308
|0.20
|118.47
|118.86
|118.01
|616
|2007.07.30 19:04
|s/l
|308
|0.20
|118.86
|118.86
|118.01
|-65.62
|8716.43
|617
|2007.07.30 19:04
|sell
|309
|0.10
|118.83
|119.23
|118.37
|618
|2007.07.30 21:55
|s/l
|309
|0.10
|119.23
|119.23
|118.37
|-33.55
|8682.88
|619
|2007.07.30 21:55
|sell
|310
|0.10
|119.20
|119.60
|118.73
|620
|2007.07.31 19:42
|t/p
|310
|0.10
|118.73
|119.60
|118.73
|38.22
|8721.10
|621
|2007.07.31 19:42
|buy
|311
|0.10
|118.73
|118.33
|119.21
|622
|2007.07.31 22:16
|s/l
|311
|0.10
|118.33
|118.33
|119.21
|-33.80
|8687.30
|623
|2007.07.31 22:16
|sell
|312
|0.20
|118.33
|118.74
|117.85
|624
|2007.08.01 05:52
|t/p
|312
|0.20
|117.85
|118.74
|117.85
|78.72
|8766.02
|625
|2007.08.01 05:52
|buy
|313
|0.10
|117.85
|117.44
|118.34
|626
|2007.08.01 11:24
|t/p
|313
|0.10
|118.34
|117.44
|118.34
|41.41
|8807.43
|627
|2007.08.01 11:24
|sell
|314
|0.10
|118.34
|118.76
|117.85
|628
|2007.08.01 12:40
|s/l
|314
|0.10
|118.76
|118.76
|117.85
|-35.37
|8772.06
|629
|2007.08.01 12:40
|sell
|315
|0.10
|118.73
|119.15
|118.23
|630
|2007.08.01 22:16
|s/l
|315
|0.10
|119.15
|119.15
|118.23
|-35.25
|8736.81
|631
|2007.08.01 22:16
|buy
|316
|0.20
|119.15
|118.72
|119.65
|632
|2007.08.02 00:12
|s/l
|316
|0.20
|118.72
|118.72
|119.65
|-65.30
|8671.51
|633
|2007.08.02 00:12
|sell
|317
|0.20
|118.72
|119.14
|118.23
|634
|2007.08.02 12:14
|s/l
|317
|0.20
|119.14
|119.14
|118.23
|-70.51
|8601.00
|635
|2007.08.02 12:14
|buy
|318
|0.20
|119.14
|118.71
|119.65
|636
|2007.08.03 13:56
|s/l
|318
|0.20
|118.71
|118.71
|119.65
|-70.07
|8530.93
|637
|2007.08.03 13:56
|buy
|319
|0.10
|118.74
|118.31
|119.25
|638
|2007.08.03 14:36
|s/l
|319
|0.10
|118.31
|118.31
|119.25
|-36.35
|8494.58
|639
|2007.08.03 14:36
|sell
|320
|0.20
|118.31
|118.75
|117.79
|640
|2007.08.03 18:03
|s/l
|320
|0.20
|118.75
|118.75
|117.79
|-74.11
|8420.47
|641
|2007.08.03 18:03
|buy
|321
|0.20
|118.75
|118.30
|119.27
|642
|2007.08.03 18:49
|s/l
|321
|0.20
|118.30
|118.30
|119.27
|-76.08
|8344.39
|643
|2007.08.03 18:49
|sell
|322
|0.20
|118.29
|118.74
|117.77
|644
|2007.08.05 22:00
|t/p
|322
|0.20
|117.77
|118.74
|117.77
|88.72
|8433.11
|645
|2007.08.05 22:00
|sell
|323
|0.20
|117.19
|117.65
|116.64
|646
|2007.08.05 23:12
|s/l
|323
|0.20
|117.65
|117.65
|116.64
|-78.20
|8354.91
|647
|2007.08.05 23:12
|sell
|324
|0.10
|117.62
|118.08
|117.07
|648
|2007.08.06 11:32
|s/l
|324
|0.10
|118.08
|118.08
|117.07
|-40.33
|8314.58
|649
|2007.08.06 11:32
|buy
|325
|0.20
|118.08
|117.61
|118.63
|650
|2007.08.06 19:11
|t/p
|325
|0.20
|118.63
|117.61
|118.63
|92.73
|8407.31
|651
|2007.08.06 19:11
|sell
|326
|0.10
|118.63
|119.11
|118.07
|652
|2007.08.07 18:29
|t/p
|326
|0.10
|118.07
|119.11
|118.07
|46.06
|8453.37
|653
|2007.08.07 18:29
|buy
|327
|0.10
|118.06
|117.60
|118.60
|654
|2007.08.07 18:59
|t/p
|327
|0.10
|118.60
|117.60
|118.60
|45.53
|8498.90
|655
|2007.08.07 18:59
|sell
|328
|0.10
|118.61
|119.07
|118.07
|656
|2007.08.08 06:17
|s/l
|328
|0.10
|119.07
|119.07
|118.07
|-40.00
|8458.90
|657
|2007.08.08 06:17
|sell
|329
|0.10
|119.04
|119.48
|118.53
|658
|2007.08.08 11:26
|s/l
|329
|0.10
|119.48
|119.48
|118.53
|-36.83
|8422.07
|659
|2007.08.08 11:26
|sell
|330
|0.10
|119.45
|119.90
|118.93
|660
|2007.08.09 07:37
|t/p
|330
|0.10
|118.93
|119.90
|118.93
|39.61
|8461.68
|661
|2007.08.09 07:37
|sell
|331
|0.20
|118.90
|119.36
|118.36
|662
|2007.08.09 12:41
|t/p
|331
|0.20
|118.36
|119.36
|118.36
|91.25
|8552.93
|663
|2007.08.09 12:41
|sell
|332
|0.20
|118.33
|118.79
|117.78
|664
|2007.08.09 14:34
|s/l
|332
|0.20
|118.79
|118.79
|117.78
|-77.45
|8475.48
|665
|2007.08.09 14:34
|buy
|333
|0.20
|118.79
|118.32
|119.34
|666
|2007.08.09 18:16
|s/l
|333
|0.20
|118.32
|118.32
|119.34
|-79.45
|8396.03
|667
|2007.08.09 18:16
|buy
|334
|0.10
|118.35
|117.88
|118.90
|668
|2007.08.09 23:47
|s/l
|334
|0.10
|117.88
|117.88
|118.90
|-39.87
|8356.16
|669
|2007.08.09 23:47
|sell
|335
|0.20
|117.88
|118.35
|117.32
|670
|2007.08.10 12:00
|t/p
|335
|0.20
|117.32
|118.35
|117.32
|92.74
|8448.90
|671
|2007.08.10 12:00
|sell
|336
|0.20
|117.27
|117.75
|116.70
|672
|2007.08.10 12:33
|s/l
|336
|0.20
|117.75
|117.75
|116.70
|-81.53
|8367.37
|673
|2007.08.10 12:33
|sell
|337
|0.10
|117.72
|118.20
|117.15
|674
|2007.08.10 16:12
|s/l
|337
|0.10
|118.20
|118.20
|117.15
|-40.60
|8326.77
|675
|2007.08.10 16:12
|sell
|338
|0.10
|118.18
|118.66
|117.61
|676
|2007.08.10 16:24
|s/l
|338
|0.10
|118.66
|118.66
|117.61
|-40.45
|8286.32
|677
|2007.08.10 16:24
|buy
|339
|0.20
|118.67
|118.18
|119.25
|678
|2007.08.10 17:41
|s/l
|339
|0.20
|118.18
|118.18
|119.25
|-82.92
|8203.40
|679
|2007.08.10 17:41
|sell
|340
|0.20
|118.18
|118.67
|117.60
|680
|2007.08.14 20:26
|t/p
|340
|0.20
|117.60
|118.67
|117.60
|93.16
|8296.56
|681
|2007.08.14 20:26
|sell
|341
|0.20
|117.57
|118.07
|116.98
|682
|2007.08.15 04:28
|t/p
|341
|0.20
|116.98
|118.07
|116.98
|98.13
|8394.69
|683
|2007.08.15 04:28
|sell
|342
|0.20
|116.95
|117.46
|116.36
|684
|2007.08.15 13:56
|s/l
|342
|0.20
|117.46
|117.46
|116.36
|-86.84
|8307.85
|685
|2007.08.15 13:56
|sell
|343
|0.10
|117.43
|117.94
|116.82
|686
|2007.08.15 19:35
|t/p
|343
|0.10
|116.82
|117.94
|116.82
|52.22
|8360.07
|687
|2007.08.15 19:35
|sell
|344
|0.20
|116.78
|117.29
|116.17
|688
|2007.08.16 03:21
|t/p
|344
|0.20
|116.17
|117.29
|116.17
|96.82
|8456.89
|689
|2007.08.16 03:21
|sell
|345
|0.20
|116.12
|116.64
|115.50
|690
|2007.08.16 10:10
|t/p
|345
|0.20
|115.50
|116.64
|115.50
|107.38
|8564.27
|691
|2007.08.16 10:10
|sell
|346
|0.20
|115.45
|115.99
|114.82
|692
|2007.08.16 10:31
|t/p
|346
|0.20
|114.82
|115.99
|114.82
|109.76
|8674.03
|693
|2007.08.16 10:31
|buy
|347
|0.10
|114.80
|114.25
|115.45
|694
|2007.08.16 10:34
|s/l
|347
|0.10
|114.25
|114.25
|115.45
|-48.15
|8625.88
|695
|2007.08.16 10:34
|sell
|348
|0.20
|114.23
|114.79
|113.57
|696
|2007.08.16 10:55
|s/l
|348
|0.20
|114.79
|114.79
|113.57
|-97.57
|8528.31
|697
|2007.08.16 10:55
|sell
|349
|0.20
|114.76
|115.33
|114.09
|698
|2007.08.16 11:26
|t/p
|349
|0.20
|114.09
|115.33
|114.09
|117.45
|8645.76
|699
|2007.08.16 11:26
|sell
|350
|0.20
|114.06
|114.63
|113.39
|700
|2007.08.16 12:33
|s/l
|350
|0.20
|114.63
|114.63
|113.39
|-99.45
|8546.31
|701
|2007.08.16 12:33
|buy
|351
|0.20
|114.63
|114.06
|115.30
|702
|2007.08.16 14:24
|s/l
|351
|0.20
|114.06
|114.06
|115.30
|-99.96
|8446.35
|703
|2007.08.16 14:24
|buy
|352
|0.10
|114.08
|113.51
|114.75
|704
|2007.08.16 16:07
|s/l
|352
|0.10
|113.51
|113.51
|114.75
|-50.24
|8396.11
|705
|2007.08.16 16:07
|sell
|353
|0.20
|113.45
|114.02
|112.77
|706
|2007.08.16 16:42
|t/p
|353
|0.20
|112.77
|114.02
|112.77
|120.61
|8516.72
|707
|2007.08.16 16:42
|sell
|354
|0.20
|112.73
|113.32
|112.04
|708
|2007.08.16 16:57
|t/p
|354
|0.20
|112.04
|113.32
|112.04
|123.18
|8639.90
|709
|2007.08.16 16:57
|sell
|355
|0.20
|112.00
|112.60
|111.29
|710
|2007.08.16 17:12
|s/l
|355
|0.20
|112.60
|112.60
|111.29
|-106.56
|8533.34
|711
|2007.08.16 17:12
|sell
|356
|0.20
|112.58
|113.18
|111.87
|712
|2007.08.16 17:55
|s/l
|356
|0.20
|113.18
|113.18
|111.87
|-106.03
|8427.31
|713
|2007.08.16 17:55
|buy
|357
|0.20
|113.18
|112.58
|113.89
|714
|2007.08.16 19:09
|s/l
|357
|0.20
|112.58
|112.58
|113.89
|-106.59
|8320.72
|715
|2007.08.16 19:09
|buy
|358
|0.10
|112.61
|112.01
|113.32
|716
|2007.08.16 19:43
|t/p
|358
|0.10
|113.32
|112.01
|113.32
|62.65
|8383.37
|717
|2007.08.16 19:43
|sell
|359
|0.10
|113.32
|113.92
|112.61
|718
|2007.08.16 19:59
|s/l
|359
|0.10
|113.92
|113.92
|112.61
|-52.67
|8330.70
|719
|2007.08.16 19:59
|sell
|360
|0.10
|113.89
|114.49
|113.18
|720
|2007.08.16 20:19
|s/l
|360
|0.10
|114.49
|114.49
|113.18
|-52.41
|8278.29
|721
|2007.08.16 20:19
|buy
|361
|0.20
|114.49
|113.89
|115.20
|722
|2007.08.16 20:56
|s/l
|361
|0.20
|113.89
|113.89
|115.20
|-105.36
|8172.93
|723
|2007.08.16 20:56
|buy
|362
|0.10
|113.92
|113.32
|114.63
|724
|2007.08.16 21:35
|t/p
|362
|0.10
|114.63
|113.32
|114.63
|61.94
|8234.87
|725
|2007.08.16 21:35
|buy
|363
|0.20
|114.66
|114.06
|115.37
|726
|2007.08.16 22:59
|s/l
|363
|0.20
|114.06
|114.06
|115.37
|-105.22
|8129.65
|727
|2007.08.16 22:59
|sell
|364
|0.20
|114.04
|114.64
|113.33
|728
|2007.08.17 01:14
|t/p
|364
|0.20
|113.33
|114.64
|113.33
|122.57
|8252.22
|729
|2007.08.17 01:14
|buy
|365
|0.10
|113.32
|112.74
|114.01
|730
|2007.08.17 04:12
|s/l
|365
|0.10
|112.74
|112.74
|114.01
|-51.45
|8200.77
|731
|2007.08.17 04:12
|sell
|366
|0.20
|112.74
|113.34
|112.04
|732
|2007.08.17 07:05
|t/p
|366
|0.20
|112.04
|113.34
|112.04
|124.96
|8325.73
|733
|2007.08.17 07:05
|buy
|367
|0.10
|112.04
|111.43
|112.76
|734
|2007.08.17 07:44
|t/p
|367
|0.10
|112.76
|111.43
|112.76
|63.85
|8389.58
|735
|2007.08.17 07:44
|sell
|368
|0.10
|112.76
|113.38
|112.03
|736
|2007.08.17 08:32
|s/l
|368
|0.10
|113.38
|113.38
|112.03
|-54.68
|8334.90
|737
|2007.08.17 08:32
|buy
|369
|0.20
|113.38
|112.76
|114.11
|738
|2007.08.17 12:15
|t/p
|369
|0.20
|114.11
|112.76
|114.11
|127.95
|8462.85
|739
|2007.08.17 12:15
|sell
|370
|0.10
|114.11
|114.73
|113.38
|740
|2007.08.17 12:20
|t/p
|370
|0.10
|113.38
|114.73
|113.38
|64.39
|8527.24
|741
|2007.08.17 12:20
|buy
|371
|0.10
|113.38
|112.76
|114.11
|742
|2007.08.17 12:37
|t/p
|371
|0.10
|114.11
|112.76
|114.11
|63.97
|8591.21
|743
|2007.08.17 12:37
|buy
|372
|0.20
|114.14
|113.52
|114.87
|744
|2007.08.17 13:38
|t/p
|372
|0.20
|114.87
|113.52
|114.87
|127.09
|8718.30
|745
|2007.08.17 13:38
|buy
|373
|0.20
|114.91
|114.28
|115.66
|746
|2007.08.17 13:45
|s/l
|373
|0.20
|114.28
|114.28
|115.66
|-110.27
|8608.03
|747
|2007.08.17 13:45
|buy
|374
|0.10
|114.30
|113.67
|115.05
|748
|2007.08.17 13:58
|s/l
|374
|0.10
|113.67
|113.67
|115.05
|-55.42
|8552.61
|749
|2007.08.17 13:58
|sell
|375
|0.20
|113.67
|114.30
|112.92
|750
|2007.08.17 16:33
|s/l
|375
|0.20
|114.30
|114.30
|112.92
|-110.24
|8442.37
|751
|2007.08.17 16:33
|sell
|376
|0.10
|114.27
|114.90
|113.52
|752
|2007.08.20 06:50
|s/l
|376
|0.10
|114.90
|114.90
|113.52
|-56.20
|8386.17
|753
|2007.08.20 06:50
|sell
|377
|0.10
|114.87
|115.51
|114.11
|754
|2007.08.20 08:12
|s/l
|377
|0.10
|115.51
|115.51
|114.11
|-55.41
|8330.76
|755
|2007.08.20 08:12
|buy
|378
|0.20
|115.51
|114.86
|116.28
|756
|2007.08.20 13:40
|s/l
|378
|0.20
|114.86
|114.86
|116.28
|-113.18
|8217.58
|757
|2007.08.20 13:40
|sell
|379
|0.20
|114.86
|115.51
|114.09
|758
|2007.08.21 07:41
|t/p
|379
|0.20
|114.09
|115.51
|114.09
|132.24
|8349.82
|759
|2007.08.21 07:41
|sell
|380
|0.20
|114.06
|114.72
|113.29
|760
|2007.08.21 11:02
|s/l
|380
|0.20
|114.72
|114.72
|113.29
|-115.06
|8234.76
|761
|2007.08.21 11:02
|sell
|381
|0.10
|114.69
|115.35
|113.92
|762
|2007.08.22 13:34
|s/l
|381
|0.10
|115.35
|115.35
|113.92
|-58.59
|8176.17
|763
|2007.08.22 13:34
|buy
|382
|0.20
|115.35
|114.69
|116.13
|764
|2007.08.23 09:21
|t/p
|382
|0.20
|116.13
|114.69
|116.13
|141.47
|8317.64
|765
|2007.08.23 09:21
|sell
|383
|0.10
|116.13
|116.76
|115.38
|766
|2007.08.23 09:57
|s/l
|383
|0.10
|116.76
|116.76
|115.38
|-53.96
|8263.68
|767
|2007.08.23 09:57
|sell
|384
|0.10
|116.73
|117.37
|115.97
|768
|2007.08.23 15:44
|t/p
|384
|0.10
|115.97
|117.37
|115.97
|65.53
|8329.21
|769
|2007.08.23 15:44
|sell
|385
|0.20
|115.94
|116.59
|115.17
|770
|2007.08.26 22:30
|s/l
|385
|0.20
|116.59
|116.59
|115.17
|-114.24
|8214.97
|771
|2007.08.26 22:30
|buy
|386
|0.20
|116.59
|115.95
|117.35
|772
|2007.08.27 13:51
|s/l
|386
|0.20
|115.95
|115.95
|117.35
|-108.01
|8106.96
|773
|2007.08.27 13:51
|sell
|387
|0.20
|115.95
|116.59
|115.20
|774
|2007.08.28 13:02
|t/p
|387
|0.20
|115.20
|116.59
|115.20
|127.47
|8234.43
|775
|2007.08.28 13:02
|sell
|388
|0.20
|115.17
|115.81
|114.42
|776
|2007.08.28 19:46
|t/p
|388
|0.20
|114.42
|115.81
|114.42
|131.11
|8365.54
|777
|2007.08.28 19:46
|sell
|389
|0.20
|114.38
|115.03
|113.61
|778
|2007.08.29 10:57
|s/l
|389
|0.20
|115.03
|115.03
|113.61
|-115.74
|8249.80
|779
|2007.08.29 10:57
|buy
|390
|0.20
|115.04
|114.38
|115.81
|780
|2007.08.29 19:30
|t/p
|390
|0.20
|115.81
|114.38
|115.81
|132.98
|8382.78
|781
|2007.08.29 19:30
|sell
|391
|0.10
|115.81
|116.48
|115.02
|782
|2007.08.31 06:56
|s/l
|391
|0.10
|116.48
|116.48
|115.02
|-62.99
|8319.79
|783
|2007.08.31 06:56
|sell
|392
|0.10
|116.46
|117.12
|115.68
|784
|2007.08.31 15:03
|t/p
|392
|0.10
|115.68
|117.12
|115.68
|67.43
|8387.22
|785
|2007.08.31 15:03
|sell
|393
|0.20
|115.65
|116.32
|114.87
|786
|2007.09.04 14:40
|s/l
|393
|0.20
|116.32
|116.32
|114.87
|-120.68
|8266.54
|787
|2007.09.04 14:40
|sell
|394
|0.10
|116.29
|116.92
|115.55
|788
|2007.09.05 12:15
|t/p
|394
|0.10
|115.55
|116.92
|115.55
|62.67
|8329.21
|789
|2007.09.05 12:15
|sell
|395
|0.20
|115.51
|116.14
|114.77
|790
|2007.09.07 12:30
|t/p
|395
|0.20
|114.77
|116.14
|114.77
|118.22
|8447.43
|791
|2007.09.07 12:30
|sell
|396
|0.20
|114.54
|115.15
|113.82
|792
|2007.09.07 13:32
|t/p
|396
|0.20
|113.82
|115.15
|113.82
|126.57
|8574.00
|793
|2007.09.07 13:32
|sell
|397
|0.20
|113.74
|114.37
|113.01
|794
|2007.09.09 22:00
|t/p
|397
|0.20
|113.01
|114.37
|113.01
|129.33
|8703.33
|795
|2007.09.09 22:00
|sell
|398
|0.20
|112.86
|113.50
|112.11
|796
|2007.09.10 08:51
|s/l
|398
|0.20
|113.50
|113.50
|112.11
|-115.51
|8587.82
|797
|2007.09.10 08:51
|sell
|399
|0.10
|113.48
|114.12
|112.72
|798
|2007.09.11 14:27
|s/l
|399
|0.10
|114.12
|114.12
|112.72
|-57.44
|8530.38
|799
|2007.09.11 14:27
|sell
|400
|0.10
|114.10
|114.74
|113.34
|800
|2007.09.13 09:24
|s/l
|400
|0.10
|114.74
|114.74
|113.34
|-61.26
|8469.12
|801
|2007.09.13 09:24
|sell
|401
|0.10
|114.71
|115.27
|114.06
|802
|2007.09.13 13:01
|s/l
|401
|0.10
|115.27
|115.27
|114.06
|-48.58
|8420.54
|803
|2007.09.13 13:01
|buy
|402
|0.20
|115.27
|114.70
|115.93
|804
|2007.09.13 20:49
|s/l
|402
|0.20
|114.70
|114.70
|115.93
|-99.40
|8321.14
|805
|2007.09.13 20:49
|sell
|403
|0.20
|114.69
|115.26
|114.02
|806
|2007.09.14 05:51
|s/l
|403
|0.20
|115.26
|115.26
|114.02
|-101.65
|8219.49
|807
|2007.09.14 05:51
|sell
|404
|0.10
|115.23
|115.74
|114.62
|808
|2007.09.14 11:30
|t/p
|404
|0.10
|114.62
|115.74
|114.62
|53.23
|8272.72
|809
|2007.09.14 11:30
|buy
|405
|0.10
|114.61
|114.09
|115.22
|810
|2007.09.14 14:49
|t/p
|405
|0.10
|115.22
|114.09
|115.22
|52.94
|8325.66
|811
|2007.09.14 14:49
|buy
|406
|0.20
|115.25
|114.73
|115.87
|812
|2007.09.17 10:09
|s/l
|406
|0.20
|114.73
|114.73
|115.87
|-88.28
|8237.38
|813
|2007.09.17 10:09
|sell
|407
|0.20
|114.72
|115.22
|114.13
|814
|2007.09.17 14:14
|s/l
|407
|0.20
|115.22
|115.22
|114.13
|-86.79
|8150.59
|815
|2007.09.17 14:14
|buy
|408
|0.20
|115.22
|114.71
|115.81
|816
|2007.09.18 12:39
|t/p
|408
|0.20
|115.81
|114.71
|115.81
|104.26
|8254.85
|817
|2007.09.18 12:39
|sell
|409
|0.10
|115.82
|116.32
|115.23
|818
|2007.09.18 19:39
|s/l
|409
|0.10
|116.32
|116.32
|115.23
|-42.98
|8211.87
|819
|2007.09.18 19:39
|sell
|410
|0.10
|116.29
|116.80
|115.69
|820
|2007.09.19 07:36
|t/p
|410
|0.10
|115.69
|116.80
|115.69
|50.49
|8262.36
|821
|2007.09.19 07:36
|sell
|411
|0.20
|115.66
|116.15
|115.09
|822
|2007.09.19 13:49
|s/l
|411
|0.20
|116.15
|116.15
|115.09
|-84.37
|8177.99
|823
|2007.09.19 13:49
|sell
|412
|0.10
|116.12
|116.61
|115.55
|824
|2007.09.20 07:15
|t/p
|412
|0.10
|115.55
|116.61
|115.55
|45.22
|8223.21
|825
|2007.09.20 07:15
|sell
|413
|0.20
|115.51
|115.98
|114.96
|826
|2007.09.20 13:19
|t/p
|413
|0.20
|114.96
|115.98
|114.96
|95.69
|8318.90
|827
|2007.09.20 13:19
|sell
|414
|0.20
|114.92
|115.40
|114.35
|828
|2007.09.20 15:34
|t/p
|414
|0.20
|114.35
|115.40
|114.35
|99.69
|8418.59
|829
|2007.09.20 15:34
|buy
|415
|0.10
|114.35
|113.86
|114.93
|830
|2007.09.20 23:47
|t/p
|415
|0.10
|114.93
|113.86
|114.93
|50.47
|8469.06
|831
|2007.09.20 23:47
|buy
|416
|0.20
|114.96
|114.46
|115.55
|832
|2007.09.21 10:08
|t/p
|416
|0.20
|115.55
|114.46
|115.55
|104.49
|8573.55
|833
|2007.09.21 10:08
|sell
|417
|0.10
|115.56
|116.06
|114.97
|834
|2007.09.24 06:19
|t/p
|417
|0.10
|114.97
|116.06
|114.97
|49.95
|8623.50
|835
|2007.09.24 06:19
|buy
|418
|0.10
|114.97
|114.48
|115.54
|836
|2007.09.25 10:39
|s/l
|418
|0.10
|114.48
|114.48
|115.54
|-41.61
|8581.89
|837
|2007.09.25 10:39
|sell
|419
|0.20
|114.48
|114.94
|113.93
|838
|2007.09.26 01:49
|s/l
|419
|0.20
|114.94
|114.94
|113.93
|-82.78
|8499.11
|839
|2007.09.26 01:49
|sell
|420
|0.10
|114.91
|115.34
|114.40
|840
|2007.09.26 11:16
|s/l
|420
|0.10
|115.34
|115.34
|114.40
|-37.28
|8461.83
|841
|2007.09.26 11:16
|sell
|421
|0.10
|115.31
|115.75
|114.79
|842
|2007.09.26 15:07
|s/l
|421
|0.10
|115.75
|115.75
|114.79
|-38.01
|8423.82
|843
|2007.09.26 15:07
|buy
|422
|0.20
|115.75
|115.30
|116.28
|844
|2007.09.27 11:42
|s/l
|422
|0.20
|115.30
|115.30
|116.28
|-70.93
|8352.89
|845
|2007.09.27 11:42
|sell
|423
|0.20
|115.28
|115.72
|114.76
|846
|2007.09.27 15:49
|s/l
|423
|0.20
|115.72
|115.72
|114.76
|-76.05
|8276.84
|847
|2007.09.27 15:49
|sell
|424
|0.10
|115.69
|116.14
|115.17
|848
|2007.09.28 01:14
|t/p
|424
|0.10
|115.17
|116.14
|115.17
|43.78
|8320.62
|849
|2007.09.28 01:14
|sell
|425
|0.20
|115.14
|115.58
|114.63
|850
|2007.10.01 07:56
|s/l
|425
|0.20
|115.58
|115.58
|114.63
|-78.88
|8241.74
|851
|2007.10.01 07:56
|buy
|426
|0.20
|115.58
|115.13
|116.11
|852
|2007.10.03 06:52
|t/p
|426
|0.20
|116.11
|115.13
|116.11
|96.05
|8337.79
|853
|2007.10.03 06:52
|buy
|427
|0.20
|116.14
|115.71
|116.65
|854
|2007.10.03 14:15
|t/p
|427
|0.20
|116.65
|115.71
|116.65
|87.44
|8425.23
|855
|2007.10.03 14:15
|sell
|428
|0.10
|116.65
|117.10
|116.13
|856
|2007.10.05 12:35
|s/l
|428
|0.10
|117.10
|117.10
|116.13
|-43.91
|8381.32
|857
|2007.10.05 12:35
|sell
|429
|0.10
|117.07
|117.48
|116.59
|858
|2007.10.08 10:37
|s/l
|429
|0.10
|117.48
|117.48
|116.59
|-36.27
|8345.05
|859
|2007.10.08 10:37
|sell
|430
|0.10
|117.45
|117.84
|116.99
|860
|2007.10.09 13:43
|t/p
|430
|0.10
|116.99
|117.84
|116.99
|37.95
|8383.00
|861
|2007.10.09 13:43
|buy
|431
|0.10
|116.99
|116.61
|117.44
|862
|2007.10.10 10:24
|t/p
|431
|0.10
|117.44
|116.61
|117.44
|39.51
|8422.51
|863
|2007.10.10 10:24
|sell
|432
|0.10
|117.44
|117.82
|116.99
|864
|2007.10.10 17:41
|t/p
|432
|0.10
|116.99
|117.82
|116.99
|38.47
|8460.98
|865
|2007.10.10 17:41
|sell
|433
|0.20
|116.94
|117.33
|116.49
|866
|2007.10.11 04:37
|s/l
|433
|0.20
|117.33
|117.33
|116.49
|-74.70
|8386.28
|867
|2007.10.11 04:37
|sell
|434
|0.10
|117.30
|117.66
|116.87
|868
|2007.10.11 12:18
|s/l
|434
|0.10
|117.66
|117.66
|116.87
|-30.60
|8355.68
|869
|2007.10.11 12:18
|sell
|435
|0.10
|117.63
|118.00
|117.19
|870
|2007.10.11 19:13
|t/p
|435
|0.10
|117.19
|118.00
|117.19
|37.55
|8393.23
|871
|2007.10.11 19:13
|buy
|436
|0.10
|117.19
|116.82
|117.63
|872
|2007.10.12 12:30
|t/p
|436
|0.10
|117.63
|116.82
|117.63
|38.60
|8431.83
|873
|2007.10.12 12:30
|buy
|437
|0.20
|117.66
|117.30
|118.09
|874
|2007.10.15 15:07
|s/l
|437
|0.20
|117.30
|117.30
|118.09
|-59.00
|8372.83
|875
|2007.10.15 15:07
|sell
|438
|0.20
|117.30
|117.66
|116.87
|876
|2007.10.16 07:25
|t/p
|438
|0.20
|116.87
|117.66
|116.87
|70.85
|8443.68
|877
|2007.10.16 07:25
|buy
|439
|0.10
|116.87
|116.52
|117.28
|878
|2007.10.16 07:32
|s/l
|439
|0.10
|116.52
|116.52
|117.28
|-30.04
|8413.64
|879
|2007.10.16 07:32
|buy
|440
|0.10
|116.54
|116.19
|116.96
|880
|2007.10.16 08:18
|t/p
|440
|0.10
|116.96
|116.19
|116.96
|35.91
|8449.55
|881
|2007.10.16 08:18
|sell
|441
|0.10
|116.96
|117.32
|116.54
|882
|2007.10.16 14:28
|t/p
|441
|0.10
|116.54
|117.32
|116.54
|36.04
|8485.59
|883
|2007.10.16 14:28
|buy
|442
|0.10
|116.54
|116.18
|116.96
|884
|2007.10.16 22:32
|t/p
|442
|0.10
|116.96
|116.18
|116.96
|35.91
|8521.50
|885
|2007.10.16 22:32
|sell
|443
|0.10
|116.96
|117.32
|116.54
|886
|2007.10.17 01:41
|t/p
|443
|0.10
|116.54
|117.32
|116.54
|34.67
|8556.17
|887
|2007.10.17 01:41
|sell
|444
|0.20
|116.51
|116.86
|116.09
|888
|2007.10.17 09:23
|s/l
|444
|0.20
|116.86
|116.86
|116.09
|-59.90
|8496.27
|889
|2007.10.17 09:23
|sell
|445
|0.10
|116.83
|117.19
|116.41
|890
|2007.10.17 11:12
|s/l
|445
|0.10
|117.19
|117.19
|116.41
|-30.72
|8465.55
|891
|2007.10.17 11:12
|buy
|446
|0.20
|117.19
|116.83
|117.62
|892
|2007.10.17 13:44
|s/l
|446
|0.20
|116.83
|116.83
|117.62
|-61.63
|8403.92
|893
|2007.10.17 13:44
|buy
|447
|0.10
|116.86
|116.50
|117.29
|894
|2007.10.17 15:07
|s/l
|447
|0.10
|116.50
|116.50
|117.29
|-30.90
|8373.02
|895
|2007.10.17 15:07
|sell
|448
|0.20
|116.50
|116.86
|116.07
|896
|2007.10.18 08:11
|t/p
|448
|0.20
|116.07
|116.86
|116.07
|65.88
|8438.90
|897
|2007.10.18 08:11
|sell
|449
|0.20
|116.03
|116.38
|115.63
|898
|2007.10.18 11:54
|t/p
|449
|0.20
|115.63
|116.38
|115.63
|69.19
|8508.09
|899
|2007.10.18 11:54
|sell
|450
|0.20
|115.59
|115.94
|115.18
|900
|2007.10.18 23:59
|close at stop
|450
|0.20
|115.57
|115.94
|115.18
|3.46
|8511.55