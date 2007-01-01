Strategy Tester Report
OddEven V0.06
InterbankFX-Demo Accounts (Build 210)

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period5 Minutes (M5) 2007.01.01 23:00 - 2007.10.18 23:55 (2007.01.01 - 2007.10.19)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic_number=5050; Min_Stop_Loss=35; Min_Take_Profit=40; Slippage=3; RSI.Period=9; BuyZoneAbove=55; SellZoneBelow=45; UseATR=false; ATR.Period=24; ATR.TimeFrame=1440; Shift=0; TP_VAR=54; SL_VAR=46; M______MONEY_MANAGEMENT______M=""; Use.MM=false; Lot=0.1; AccountType=0; MaximumRisk=1; DecreaseFactor=6; MinLot=0.1; MaxLot=100;
Bars in test63757Ticks modelled1341500Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-1488.45Gross profit12359.29Gross loss-13847.74
Profit factor0.89Expected payoff-3.31
Absolute drawdown1948.08Maximal drawdown2208.90 (21.53%)Relative drawdown21.53% (2208.90)
Total trades450Short positions (won %)303 (43.89%)Long positions (won %)147 (42.18%)
Profit trades (% of total)195 (43.33%)Loss trades (% of total)255 (56.67%)
Largestprofit trade141.47loss trade-120.68
Averageprofit trade63.38loss trade-54.30
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (509.30)consecutive losses (loss in money)16 (-704.56)
Maximalconsecutive profit (count of wins)509.30 (6)consecutive loss (count of losses)-704.56 (16)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.01 23:00sell10.20118.98119.33118.58
22007.01.02 00:40t/p10.20118.58119.33118.5864.7310064.73
32007.01.02 00:40sell20.20118.55118.90118.15
42007.01.02 10:58s/l20.20118.90118.90118.15-58.8710005.86
52007.01.02 10:58sell30.10118.87119.22118.47
62007.01.03 10:07s/l30.10119.22119.22118.47-30.739975.13
72007.01.03 10:07buy40.20119.22118.87119.62
82007.01.03 16:27t/p40.20119.62118.87119.6266.8810042.01
92007.01.03 16:27sell50.10119.62119.97119.22
102007.01.04 12:19t/p50.10119.22119.97119.2229.4410071.45
112007.01.04 12:19sell60.20119.19119.54118.79
122007.01.04 23:45t/p60.20118.79119.54118.7967.3510138.80
132007.01.04 23:45buy70.10118.79118.44119.19
142007.01.05 00:56s/l70.10118.44118.44119.19-28.3710110.43
152007.01.05 00:56sell80.20118.43118.78118.03
162007.01.05 09:04t/p80.20118.03118.78118.0367.7810178.21
172007.01.05 09:04sell90.20118.00118.35117.60
182007.01.05 12:08s/l90.20118.35118.35117.60-59.1510119.06
192007.01.05 12:08sell100.10118.32118.67117.92
202007.01.05 13:32s/l100.10118.67118.67117.92-29.4810089.58
212007.01.05 13:32sell110.10118.66119.01118.26
222007.01.05 14:22s/l110.10119.01119.01118.26-29.4110060.17
232007.01.05 14:22buy120.20119.01118.66119.41
242007.01.05 15:10s/l120.20118.66118.66119.41-58.9910001.18
252007.01.05 15:10sell130.20118.66119.01118.26
262007.01.08 01:40t/p130.20118.26119.01118.2664.9110066.09
272007.01.08 01:40buy140.10118.25117.90118.65
282007.01.08 12:28t/p140.10118.65117.90118.6533.7110099.80
292007.01.08 12:28sell150.10118.65119.00118.25
302007.01.09 04:15s/l150.10119.00119.00118.25-30.7810069.02
312007.01.09 04:15sell160.10118.97119.32118.57
322007.01.09 11:41s/l160.10119.32119.32118.57-29.3310039.69
332007.01.09 11:41sell170.10119.29119.64118.89
342007.01.10 14:40s/l170.10119.64119.64118.89-30.6210009.07
352007.01.10 14:40sell180.10119.61119.96119.21
362007.01.11 07:18s/l180.10119.96119.96119.21-33.299975.78
372007.01.11 07:18buy190.20119.96119.61120.36
382007.01.11 10:58t/p190.20120.36119.61120.3666.4710042.25
392007.01.11 10:58buy200.20120.39120.04120.79
402007.01.15 00:52s/l200.20120.04120.04120.79-53.559988.70
412007.01.15 00:52sell210.20120.04120.39119.64
422007.01.15 08:37s/l210.20120.39120.39119.64-58.149930.56
432007.01.15 08:37sell220.10120.36120.71119.96
442007.01.16 13:20s/l220.10120.71120.71119.96-30.379900.19
452007.01.16 13:20buy230.20120.71120.36121.11
462007.01.17 11:25s/l230.20120.36120.36121.11-55.789844.41
472007.01.17 11:25buy240.10120.39120.04120.79
482007.01.18 03:57t/p240.10120.79120.04120.7936.699881.10
492007.01.18 03:57sell250.10120.79121.14120.39
502007.01.18 07:00s/l250.10121.14121.14120.39-28.899852.21
512007.01.18 07:00sell260.10121.11121.46120.71
522007.01.18 08:56s/l260.10121.46121.46120.71-28.829823.39
532007.01.18 08:56sell270.10121.43121.78121.03
542007.01.22 13:07s/l270.10121.78121.78121.03-31.489791.91
552007.01.22 13:07sell280.10121.75122.10121.35
562007.01.23 08:16t/p280.10121.35122.10121.3531.599823.50
572007.01.23 08:16buy290.10121.35121.00121.75
582007.01.24 01:10t/p290.10121.75121.00121.7534.049857.54
592007.01.24 01:10buy300.20121.78121.43122.18
602007.01.24 06:09s/l300.20121.43121.43122.18-57.659799.89
612007.01.24 06:09sell310.20121.43121.78121.03
622007.01.24 06:44t/p310.20121.03121.78121.0366.119866.00
632007.01.24 06:44sell320.20120.99121.34120.59
642007.01.24 09:42s/l320.20121.34121.34120.59-57.699808.31
652007.01.24 09:42buy330.20121.34120.99121.74
662007.01.24 15:13s/l330.20120.99120.99121.74-57.869750.45
672007.01.24 15:13sell340.20120.99121.34120.59
682007.01.25 02:06t/p340.20120.59121.34120.5958.129808.57
692007.01.25 02:06sell350.20120.56120.91120.16
702007.01.25 12:45s/l350.20120.91120.91120.16-57.899750.68
712007.01.25 12:45sell360.10120.88121.23120.48
722007.01.25 19:36s/l360.10121.23121.23120.48-28.879721.81
732007.01.25 19:36sell370.10121.20121.55120.80
742007.01.25 23:36s/l370.10121.55121.55120.80-28.799693.02
752007.01.25 23:36buy380.20121.59121.24121.99
762007.01.26 10:44s/l380.20121.24121.24121.99-55.399637.63
772007.01.26 10:44buy390.10121.20120.85121.60
782007.01.26 11:52t/p390.10121.60120.85121.6032.899670.52
792007.01.26 11:52buy400.20121.63121.28122.03
802007.01.26 15:28s/l400.20121.28121.28122.03-57.739612.79
812007.01.26 15:28buy410.10121.28120.93121.68
822007.01.29 01:02t/p410.10121.68120.93121.6834.069646.85
832007.01.29 01:02sell420.10121.68122.03121.28
842007.01.29 07:00s/l420.10122.03122.03121.28-28.689618.17
852007.01.29 07:00sell430.10122.01122.36121.61
862007.01.30 00:12t/p430.10121.61122.36121.6131.529649.69
872007.01.30 00:12sell440.20121.58121.93121.18
882007.01.30 07:40s/l440.20121.93121.93121.18-57.419592.28
892007.01.30 07:40buy450.20121.93121.58122.33
902007.01.30 15:20s/l450.20121.58121.58122.33-57.589534.70
912007.01.30 15:20buy460.10121.61121.26122.01
922007.01.31 06:08s/l460.10121.26121.26122.01-27.679507.03
932007.01.31 06:08buy470.10121.29120.94121.69
942007.01.31 13:48t/p470.10121.69120.94121.6932.879539.90
952007.01.31 13:48buy480.20121.72121.37122.12
962007.01.31 15:07s/l480.20121.37121.37122.12-57.679482.23
972007.01.31 15:07sell490.20121.37121.72120.97
982007.01.31 15:58t/p490.20120.97121.72120.9766.149548.37
992007.01.31 15:58sell500.20120.92121.27120.52
1002007.02.01 02:35t/p500.20120.52121.27120.5258.169606.53
1012007.02.01 02:35sell510.20120.49120.84120.09
1022007.02.01 23:21s/l510.20120.84120.84120.09-57.939548.60
1032007.02.01 23:21sell520.10120.81121.16120.41
1042007.02.02 14:02s/l520.10121.16121.16120.41-30.269518.34
1052007.02.02 14:02buy530.20121.16120.81121.56
1062007.02.05 01:05s/l530.20120.81120.81121.56-55.569462.78
1072007.02.05 01:05sell540.20120.81121.16120.41
1082007.02.05 14:34t/p540.20120.41121.16120.4166.449529.22
1092007.02.05 14:34sell550.20120.38120.73119.98
1102007.02.06 13:22t/p550.20119.98120.73119.9863.949593.16
1112007.02.06 13:22sell560.20119.94120.29119.54
1122007.02.06 13:44s/l560.20120.29120.29119.54-58.199534.97
1132007.02.06 13:44buy570.20120.29119.94120.69
1142007.02.07 10:10t/p570.20120.69119.94120.6968.679603.64
1152007.02.07 10:10buy580.20120.72120.37121.12
1162007.02.08 06:57t/p580.20121.12120.37121.1273.199676.83
1172007.02.08 06:57sell590.10121.12121.47120.72
1182007.02.09 07:10s/l590.10121.47121.47120.72-30.189646.65
1192007.02.09 07:10sell600.10121.44121.79121.04
1202007.02.11 23:00s/l600.10121.79121.79121.04-28.679617.98
1212007.02.11 23:00sell610.10122.04122.39121.64
1222007.02.12 13:48t/p610.10121.64122.39121.6431.529649.50
1232007.02.12 13:48buy620.10121.63121.28122.03
1242007.02.13 10:14s/l620.10121.28121.28122.03-27.689621.82
1252007.02.13 10:14sell630.20121.27121.62120.87
1262007.02.14 09:24t/p630.20120.87121.62120.8763.459685.27
1272007.02.14 09:24buy640.10120.87120.52121.27
1282007.02.14 23:50s/l640.10120.52120.52121.27-29.059656.22
1292007.02.14 23:50buy650.10120.53120.18120.93
1302007.02.15 00:07s/l650.10120.18120.18120.93-25.559630.67
1312007.02.15 00:07sell660.20120.18120.53119.78
1322007.02.15 15:31t/p660.20119.78120.53119.7866.799697.46
1332007.02.15 15:31sell670.20119.74120.09119.34
1342007.02.15 19:59t/p670.20119.34120.09119.3467.049764.50
1352007.02.15 19:59sell680.20119.30119.65118.90
1362007.02.19 08:32s/l680.20119.65119.65118.90-63.989700.52
1372007.02.19 08:32buy690.20119.66119.31120.06
1382007.02.20 08:18t/p690.20120.06119.31120.0669.019769.53
1392007.02.20 08:18buy700.20120.09119.74120.49
1402007.02.21 02:48t/p700.20120.49119.74120.4968.789838.31
1412007.02.21 02:48sell710.10120.49120.84120.09
1422007.02.21 03:43t/p710.10120.09120.84120.0933.329871.63
1432007.02.21 03:43buy720.10120.05119.70120.45
1442007.02.21 05:19s/l720.10119.70119.70120.45-29.249842.39
1452007.02.21 05:19sell730.20119.70120.05119.30
1462007.02.21 05:22s/l730.20120.05120.05119.30-58.319784.08
1472007.02.21 05:22buy740.20120.05119.70120.45
1482007.02.21 05:25t/p740.20120.45119.70120.4566.429850.50
1492007.02.21 05:25sell750.10120.45120.80120.05
1502007.02.21 10:45s/l750.10120.80120.80120.05-28.979821.53
1512007.02.21 10:45sell760.10120.77121.12120.37
1522007.02.21 13:38s/l760.10121.12121.12120.37-28.909792.63
1532007.02.21 13:38sell770.10121.09121.44120.69
1542007.02.22 14:54s/l770.10121.44121.44120.69-32.939759.70
1552007.02.22 14:54sell780.10121.42121.77121.02
1562007.02.23 14:24t/p780.10121.02121.77121.0231.689791.38
1572007.02.23 14:24sell790.20120.99121.34120.59
1582007.02.26 08:50t/p790.20120.59121.34120.5963.609854.98
1592007.02.26 08:50sell800.20120.56120.91120.16
1602007.02.27 06:34t/p800.20120.16120.91120.1663.849918.82
1612007.02.27 06:34buy810.10120.16119.81120.56
1622007.02.27 08:02s/l810.10119.81119.81120.56-29.219889.61
1632007.02.27 08:02buy820.10119.84119.49120.24
1642007.02.27 08:26s/l820.10119.49119.49120.24-29.299860.32
1652007.02.27 08:26sell830.20119.48119.83119.08
1662007.02.27 13:30t/p830.20119.08119.83119.0867.199927.51
1672007.02.27 13:30sell840.20119.04119.39118.64
1682007.02.27 17:00t/p840.20118.64119.39118.6467.439994.94
1692007.02.27 17:00sell850.20118.61118.96118.20
1702007.02.27 19:51t/p850.20118.20118.96118.2069.3710064.31
1712007.02.27 19:51buy860.10118.20117.84118.62
1722007.02.27 20:08s/l860.10117.84117.84118.62-30.5510033.76
1732007.02.27 20:08buy870.10117.85117.48118.28
1742007.02.27 20:08s/l870.10117.48117.48118.28-31.5010002.26
1752007.02.27 20:08sell880.20117.47117.84117.03
1762007.02.27 20:11s/l880.20117.84117.84117.03-62.799939.47
1772007.02.27 20:11buy890.10117.85117.48118.29
1782007.02.28 00:20t/p890.10118.29117.48118.2938.389977.85
1792007.02.28 00:20buy900.20118.33117.96118.76
1802007.02.28 06:03s/l900.20117.96117.96118.76-62.739915.12
1812007.02.28 06:03sell910.20117.95118.33117.51
1822007.02.28 06:17s/l910.20118.33118.33117.51-64.239850.89
1832007.02.28 06:17sell920.10118.30118.68117.86
1842007.02.28 07:34s/l920.10118.68118.68117.86-32.029818.87
1852007.02.28 07:34buy930.20118.70118.32119.14
1862007.02.28 09:15s/l930.20118.32118.32119.14-64.239754.64
1872007.02.28 09:15buy940.10118.35117.97118.79
1882007.02.28 15:47t/p940.10118.79117.97118.7937.049791.68
1892007.02.28 15:47buy950.20118.83118.45119.27
1902007.02.28 15:59s/l950.20118.45118.45119.27-64.169727.52
1912007.02.28 15:59sell960.10118.45118.83118.00
1922007.02.28 23:47s/l960.10118.83118.83118.00-31.989695.54
1932007.02.28 23:47sell970.10118.80119.18118.35
1942007.03.01 02:36t/p970.10118.35119.18118.3533.919729.45
1952007.03.01 02:36buy980.10118.35117.98118.78
1962007.03.01 11:49s/l980.10117.98117.98118.78-31.369698.09
1972007.03.01 11:49sell990.20117.98118.36117.54
1982007.03.01 13:01t/p990.20117.54118.36117.5474.879772.96
1992007.03.01 13:01sell1000.20117.51117.90117.06
2002007.03.01 14:51t/p1000.20117.06117.90117.0676.899849.85
2012007.03.01 14:51sell1010.20117.02117.42116.56
2022007.03.01 15:00s/l1010.20117.42117.42116.56-68.139781.72
2032007.03.01 15:00sell1020.10117.40117.80116.94
2042007.03.01 23:36s/l1020.10117.80117.80116.94-33.969747.76
2052007.03.01 23:36buy1030.20117.80117.40118.26
2062007.03.02 10:40s/l1030.20117.40117.40118.26-65.779681.99
2072007.03.02 10:40sell1040.20117.39117.78116.94
2082007.03.02 12:12t/p1040.20116.94117.78116.9476.969758.95
2092007.03.02 12:12sell1050.20116.91117.31116.45
2102007.03.02 15:12s/l1050.20117.31117.31116.45-68.209690.75
2112007.03.02 15:12sell1060.10117.28117.68116.81
2122007.03.02 16:55t/p1060.10116.81117.68116.8140.249730.99
2132007.03.02 16:55sell1070.20116.78117.18116.31
2142007.03.04 23:25t/p1070.20116.31117.18116.3180.829811.81
2152007.03.04 23:25sell1080.20116.28116.68115.81
2162007.03.05 00:09t/p1080.20115.81116.68115.8178.439890.24
2172007.03.05 00:09buy1090.10115.81115.40116.29
2182007.03.05 04:40s/l1090.10115.40115.40116.29-35.539854.71
2192007.03.05 04:40sell1100.20115.40115.82114.91
2202007.03.05 14:44s/l1100.20115.82115.82114.91-72.529782.19
2212007.03.05 14:44sell1110.10115.80116.22115.30
2222007.03.05 16:21s/l1110.10116.22116.22115.30-36.149746.05
2232007.03.05 16:21sell1120.10116.19116.61115.69
2242007.03.05 21:07t/p1120.10115.69116.61115.6943.229789.27
2252007.03.05 21:07sell1130.20115.66116.09115.16
2262007.03.06 01:13s/l1130.20116.09116.09115.16-76.829712.45
2272007.03.06 01:13sell1140.10116.06116.47115.57
2282007.03.06 02:25s/l1140.10116.47116.47115.57-35.209677.25
2292007.03.06 02:25sell1150.10116.44116.86115.94
2302007.03.06 23:05s/l1150.10116.86116.86115.94-35.949641.31
2312007.03.06 23:05sell1160.10116.83117.26116.32
2322007.03.07 01:28t/p1160.10116.32117.26116.3242.489683.79
2332007.03.07 01:28sell1170.20116.28116.71115.77
2342007.03.07 23:14t/p1170.20115.77116.71115.7788.119771.90
2352007.03.07 23:14sell1180.20115.74116.18115.22
2362007.03.08 02:57s/l1180.20116.18116.18115.22-83.969687.94
2372007.03.08 02:57buy1190.20116.18115.74116.70
2382007.03.08 05:10t/p1190.20116.70115.74116.7089.129777.06
2392007.03.08 05:10buy1200.20116.73116.28117.26
2402007.03.08 11:08t/p1200.20117.26116.28117.2690.409867.46
2412007.03.08 11:08buy1210.20117.29116.83117.83
2422007.03.09 13:34t/p1210.20117.83116.83117.8394.049961.50
2432007.03.09 13:34buy1220.20117.86117.40118.41
2442007.03.12 07:01t/p1220.20118.41117.40118.4195.2810056.78
2452007.03.12 07:01sell1230.10118.41118.87117.86
2462007.03.12 11:35t/p1230.10117.86118.87117.8646.6710103.45
2472007.03.12 11:35sell1240.20117.83118.30117.28
2482007.03.12 13:15t/p1240.20117.28118.30117.2893.7910197.24
2492007.03.12 13:15sell1250.20117.25117.73116.68
2502007.03.12 16:14s/l1250.20117.73117.73116.68-81.5410115.70
2512007.03.12 16:14sell1260.10117.70118.18117.13
2522007.03.13 11:01t/p1260.10117.13118.18117.1347.2910162.99
2532007.03.13 11:01sell1270.20117.10117.59116.53
2542007.03.13 13:29t/p1270.20116.53117.59116.5397.8310260.82
2552007.03.13 13:29sell1280.20116.50117.00115.92
2562007.03.13 14:53s/l1280.20117.00117.00115.92-85.4610175.36
2572007.03.13 14:53sell1290.10116.98117.48116.40
2582007.03.13 17:40t/p1290.10116.40117.48116.4049.8310225.19
2592007.03.13 17:40buy1300.10116.40115.90116.99
2602007.03.13 23:18s/l1300.10115.90115.90116.99-43.1410182.05
2612007.03.13 23:18sell1310.20115.90116.41115.30
2622007.03.14 01:20s/l1310.20116.41116.41115.30-90.3610091.69
2632007.03.14 01:20sell1320.10116.38116.88115.79
2642007.03.14 06:56t/p1320.10115.79116.88115.7950.9510142.64
2652007.03.14 06:56sell1330.20115.76116.27115.17
2662007.03.14 09:15s/l1330.20116.27116.27115.17-87.7310054.91
2672007.03.14 09:15buy1340.20116.27115.76116.87
2682007.03.14 18:39t/p1340.20116.87115.76116.87102.6810157.59
2692007.03.14 18:39sell1350.10116.87117.39116.26
2702007.03.14 22:54s/l1350.10117.39117.39116.26-44.2910113.30
2712007.03.14 22:54buy1360.20117.40116.87118.02
2722007.03.16 01:12s/l1360.20116.87116.87118.02-81.1810032.12
2732007.03.16 01:12sell1370.20116.87117.38116.28
2742007.03.18 23:13t/p1370.20116.28117.38116.28101.4810133.60
2752007.03.18 23:13buy1380.10116.28115.77116.88
2762007.03.19 01:11t/p1380.10116.88115.77116.8852.5210186.12
2772007.03.19 01:11sell1390.10116.88117.40116.27
2782007.03.19 01:18s/l1390.10117.40117.40116.27-44.2910141.83
2792007.03.19 01:18sell1400.10117.38117.91116.76
2802007.03.20 01:02s/l1400.10117.91117.91116.76-46.3210095.51
2812007.03.20 01:02sell1410.10117.88118.41117.25
2822007.03.20 13:22t/p1410.10117.25118.41117.2553.7310149.24
2832007.03.20 13:22sell1420.20117.22117.76116.58
2842007.03.21 08:52s/l1420.20117.76117.76116.58-94.4510054.79
2852007.03.21 08:52sell1430.10117.73118.27117.09
2862007.03.22 16:43s/l1430.10118.27118.27117.09-49.7710005.02
2872007.03.22 16:43sell1440.10118.24118.78117.61
2882007.03.23 09:11t/p1440.10117.61118.78117.6152.2010057.22
2892007.03.23 09:11sell1450.20117.58118.12116.95
2902007.03.23 19:21s/l1450.20118.12118.12116.95-91.439965.79
2912007.03.23 19:21sell1460.10118.09118.63117.45
2922007.03.28 02:30t/p1460.10117.45118.63117.4550.3810016.17
2932007.03.28 02:30buy1470.10117.45116.97118.02
2942007.03.28 13:31s/l1470.10116.97116.97118.02-41.049975.13
2952007.03.28 13:31sell1480.20116.97117.46116.39
2962007.03.29 08:00s/l1480.20117.46117.46116.39-91.659883.48
2972007.03.29 08:00sell1490.10117.43117.91116.86
2982007.03.29 15:16s/l1490.10117.91117.91116.86-40.719842.77
2992007.03.29 15:16sell1500.10117.88118.37117.31
3002007.03.30 13:39s/l1500.10118.37118.37117.31-42.779800.00
3012007.03.30 13:39sell1510.10118.35118.83117.78
3022007.03.30 16:14t/p1510.10117.78118.83117.7848.409848.40
3032007.03.30 16:14sell1520.20117.75118.23117.18
3042007.04.03 05:53s/l1520.20118.23118.23117.18-86.689761.72
3052007.04.03 05:53sell1530.10118.20118.66117.66
3062007.04.03 09:13s/l1530.10118.66118.66117.66-38.779722.95
3072007.04.03 09:13sell1540.10118.63119.09118.08
3082007.04.04 11:01s/l1540.10119.09119.09118.08-40.009682.95
3092007.04.04 11:01sell1550.10119.06119.52118.52
3102007.04.05 02:24t/p1550.10118.52119.52118.5241.459724.40
3112007.04.05 02:24sell1560.20118.49118.91117.99
3122007.04.05 12:00s/l1560.20118.91118.91117.99-70.649653.76
3132007.04.05 12:00buy1570.20118.91118.48119.41
3142007.04.05 13:58s/l1570.20118.48118.48119.41-72.599581.17
3152007.04.05 13:58buy1580.10118.51118.08119.01
3162007.04.06 12:30t/p1580.10119.01118.08119.0143.199624.36
3172007.04.06 12:30sell1590.10119.04119.45118.55
3182007.04.11 13:24s/l1590.10119.45119.45118.55-38.439585.93
3192007.04.11 13:24buy1600.20119.45119.10119.86
3202007.04.12 13:00s/l1600.20119.10119.10119.86-51.639534.30
3212007.04.12 13:00sell1610.20119.10119.45118.70
3222007.04.13 05:44t/p1610.20118.70119.45118.7064.669598.96
3232007.04.13 05:44sell1620.20118.67119.02118.27
3242007.04.13 08:44t/p1620.20118.27119.02118.2767.649666.60
3252007.04.13 08:44buy1630.10118.27117.92118.68
3262007.04.13 14:02t/p1630.10118.68117.92118.6834.559701.15
3272007.04.13 14:02sell1640.10118.69119.04118.28
3282007.04.13 14:38s/l1640.10119.04119.04118.28-29.409671.75
3292007.04.13 14:38sell1650.10119.02119.37118.61
3302007.04.13 14:57s/l1650.10119.37119.37118.61-29.329642.43
3312007.04.13 14:57sell1660.10119.35119.70118.93
3322007.04.16 13:40s/l1660.10119.70119.70118.93-30.619611.82
3332007.04.16 13:40buy1670.20119.70119.35120.11
3342007.04.17 05:56s/l1670.20119.35119.35120.11-56.279555.55
3352007.04.17 05:56sell1680.20119.35119.70118.95
3362007.04.17 15:42t/p1680.20118.95119.70118.9567.269622.81
3372007.04.17 15:42sell1690.20118.92119.27118.51
3382007.04.18 11:42t/p1690.20118.51119.27118.5166.459689.26
3392007.04.18 11:42sell1700.20118.48118.83118.08
3402007.04.19 02:38t/p1700.20118.08118.83118.0859.539748.79
3412007.04.19 02:38sell1710.20118.05118.40117.65
3422007.04.19 06:40t/p1710.20117.65118.40117.6568.009816.79
3432007.04.19 06:40sell1720.20117.62117.97117.21
3442007.04.19 07:02s/l1720.20117.97117.97117.21-59.339757.46
3452007.04.19 07:02sell1730.10117.95118.30117.54
3462007.04.19 13:49s/l1730.10118.30118.30117.54-29.599727.87
3472007.04.19 13:49sell1740.10118.27118.62117.86
3482007.04.20 00:40s/l1740.10118.62118.62117.86-30.889696.99
3492007.04.20 00:40sell1750.10118.59118.94118.19
3502007.04.20 13:32s/l1750.10118.94118.94118.19-29.439667.56
3512007.04.20 13:32buy1760.20118.94118.59119.34
3522007.04.23 03:49s/l1760.20118.59118.59119.34-56.659610.91
3532007.04.23 03:49sell1770.20118.59118.94118.19
3542007.04.23 13:24s/l1770.20118.94118.94118.19-58.859552.06
3552007.04.23 13:24buy1780.20118.94118.59119.34
3562007.04.23 15:33s/l1780.20118.59118.59119.34-59.039493.03
3572007.04.23 15:33sell1790.20118.58118.93118.18
3582007.04.24 10:13s/l1790.20118.93118.93118.18-61.599431.44
3592007.04.24 10:13sell1800.10118.91119.26118.51
3602007.04.24 14:19t/p1800.10118.51119.26118.5133.759465.19
3612007.04.24 14:19buy1810.10118.51118.16118.91
3622007.04.26 06:39t/p1810.10118.91118.16118.9138.409503.59
3632007.04.26 06:39buy1820.20118.95118.60119.35
3642007.04.26 11:31t/p1820.20119.35118.60119.3567.039570.62
3652007.04.26 11:31buy1830.20119.38119.03119.78
3662007.04.27 12:30s/l1830.20119.03119.03119.78-56.439514.19
3672007.04.27 12:30sell1840.20119.02119.37118.62
3682007.04.27 14:50s/l1840.20119.37119.37118.62-58.649455.55
3692007.04.27 14:50sell1850.10119.34119.69118.94
3702007.04.27 15:05s/l1850.10119.69119.69118.94-29.249426.31
3712007.04.27 15:05buy1860.20119.69119.34120.09
3722007.04.29 22:00s/l1860.20119.34119.34120.09-58.699367.62
3732007.04.29 22:00sell1870.20119.26119.61118.86
3742007.04.30 00:49s/l1870.20119.61119.61118.86-61.269306.36
3752007.04.30 00:49buy1880.20119.62119.27120.02
3762007.05.01 13:12s/l1880.20119.27119.27120.02-56.319250.05
3772007.05.01 13:12sell1890.20119.27119.62118.87
3782007.05.01 14:20s/l1890.20119.62119.62118.87-58.529191.53
3792007.05.01 14:20buy1900.20119.62119.27120.02
3802007.05.02 03:33t/p1900.20120.02119.27120.0269.049260.57
3812007.05.02 03:33sell1910.10120.02120.37119.62
3822007.05.02 05:59t/p1910.10119.62120.37119.6233.449294.01
3832007.05.02 05:59sell1920.20119.59119.94119.19
3842007.05.02 07:04s/l1920.20119.94119.94119.19-58.369235.65
3852007.05.02 07:04buy1930.20119.95119.60120.35
3862007.05.03 14:05t/p1930.20120.35119.60120.3573.619309.26
3872007.05.03 14:05buy1940.20120.38120.03120.78
3882007.05.04 12:48s/l1940.20120.03120.03120.78-55.949253.32
3892007.05.04 12:48buy1950.10120.06119.71120.46
3902007.05.08 03:26s/l1950.10119.71119.71120.46-26.869226.46
3912007.05.08 03:26sell1960.20119.71120.06119.31
3922007.05.08 18:42s/l1960.20120.06120.06119.31-58.309168.16
3932007.05.08 18:42sell1970.10120.03120.38119.63
3942007.05.10 09:14s/l1970.10120.38120.38119.63-34.559133.61
3952007.05.10 09:14buy1980.20120.38120.03120.78
3962007.05.10 17:01s/l1980.20120.03120.03120.78-58.329075.29
3972007.05.10 17:01buy1990.10120.06119.71120.46
3982007.05.10 22:11s/l1990.10119.71119.71120.46-29.249046.05
3992007.05.10 22:11sell2000.20119.70120.05119.30
4002007.05.11 14:52s/l2000.20120.05120.05119.30-61.058985.00
4012007.05.11 14:52sell2010.10120.02120.37119.62
4022007.05.14 11:05s/l2010.10120.37120.37119.62-30.458954.55
4032007.05.14 11:05sell2020.10120.34120.69119.94
4042007.05.16 12:41s/l2020.10120.69120.69119.94-31.748922.81
4052007.05.16 12:41sell2030.10120.66121.01120.26
4062007.05.17 08:48s/l2030.10121.01121.01120.26-33.038889.78
4072007.05.17 08:48sell2040.10120.98121.33120.58
4082007.05.17 15:28s/l2040.10121.33121.33120.58-28.858860.93
4092007.05.17 15:28buy2050.20121.33120.98121.73
4102007.05.18 10:26s/l2050.20120.98120.98121.73-55.498805.44
4112007.05.18 10:26sell2060.20120.96121.31120.56
4122007.05.18 14:48s/l2060.20121.31121.31120.56-57.708747.74
4132007.05.18 14:48sell2070.10121.28121.63120.88
4142007.05.21 10:38s/l2070.10121.63121.63120.88-30.158717.59
4152007.05.21 10:38buy2080.20121.63121.28122.03
4162007.05.22 06:16s/l2080.20121.28121.28122.03-55.348662.25
4172007.05.22 06:16sell2090.20121.28121.63120.88
4182007.05.22 20:33s/l2090.20121.63121.63120.88-57.558604.70
4192007.05.22 20:33sell2100.10121.60121.95121.20
4202007.05.24 23:40t/p2100.10121.20121.95121.2027.528632.22
4212007.05.24 23:40sell2110.20121.17121.52120.77
4222007.05.25 09:32s/l2110.20121.52121.52120.77-60.348571.88
4232007.05.25 09:32sell2120.10121.51121.86121.11
4242007.05.25 20:27s/l2120.10121.86121.86121.11-28.728543.16
4252007.05.25 20:27sell2130.10121.83122.18121.43
4262007.05.29 03:41t/p2130.10121.43122.18121.4330.208573.36
4272007.05.29 03:41sell2140.20121.40121.75121.00
4282007.05.29 14:50s/l2140.20121.75121.75121.00-57.498515.87
4292007.05.29 14:50sell2150.10121.72122.07121.32
4302007.06.01 12:44s/l2150.10122.07122.07121.32-35.528480.35
4312007.06.01 12:44buy2160.20122.07121.72122.47
4322007.06.04 12:47s/l2160.20121.72121.72122.47-55.138425.22
4332007.06.04 12:47sell2170.20121.72122.07121.32
4342007.06.05 12:33t/p2170.20121.32122.07121.3263.218488.43
4352007.06.05 12:33sell2180.20121.28121.63120.88
4362007.06.05 14:15s/l2180.20121.63121.63120.88-57.558430.88
4372007.06.05 14:15sell2190.10121.60121.95121.20
4382007.06.06 08:33t/p2190.10121.20121.95121.2031.638462.51
4392007.06.06 08:33sell2200.20121.16121.51120.76
4402007.06.07 13:45s/l2200.20121.51121.51120.76-65.838396.68
4412007.06.07 13:45buy2210.20121.51121.16121.91
4422007.06.07 16:46s/l2210.20121.16121.16121.91-57.778338.91
4432007.06.07 16:46sell2220.20121.16121.51120.76
4442007.06.08 10:12s/l2220.20121.51121.51120.76-60.348278.57
4452007.06.08 10:12sell2230.10121.50121.85121.10
4462007.06.08 13:33s/l2230.10121.85121.85121.10-28.728249.85
4472007.06.08 13:33sell2240.10121.82122.17121.42
4482007.06.13 04:17s/l2240.10122.17122.17121.42-32.758217.10
4492007.06.13 04:17buy2250.20122.18121.83122.58
4502007.06.13 18:59t/p2250.20122.58121.83122.5865.268282.36
4512007.06.13 18:59sell2260.10122.60122.95122.20
4522007.06.14 07:24s/l2260.10122.95122.95122.20-32.588249.78
4532007.06.14 07:24buy2270.20122.95122.60123.35
4542007.06.15 08:22t/p2270.20123.35122.60123.3567.248317.02
4552007.06.15 08:22sell2280.10123.35123.70122.95
4562007.06.18 15:17s/l2280.10123.70123.70122.95-29.668287.36
4572007.06.18 15:17sell2290.10123.68124.03123.28
4582007.06.20 06:10t/p2290.10123.28124.03123.2829.718317.07
4592007.06.20 06:10buy2300.10123.28122.93123.68
4602007.06.21 04:11t/p2300.10123.68122.93123.6835.918352.98
4612007.06.21 04:11buy2310.20123.71123.36124.11
4622007.06.22 07:26t/p2310.20124.11123.36124.1166.848419.82
4632007.06.22 07:26sell2320.10124.11124.46123.71
4642007.06.25 07:14t/p2320.10123.71124.46123.7130.968450.78
4652007.06.25 07:14sell2330.20123.67124.02123.27
4662007.06.26 06:25t/p2330.20123.27124.02123.2762.168512.94
4672007.06.26 06:25sell2340.20123.24123.59122.84
4682007.06.26 09:25t/p2340.20122.84123.59122.8465.138578.07
4692007.06.26 09:25sell2350.20122.81123.16122.41
4702007.06.26 11:24s/l2350.20123.16123.16122.41-56.848521.23
4712007.06.26 11:24sell2360.10123.13123.48122.73
4722007.06.26 15:57s/l2360.10123.48123.48122.73-28.348492.89
4732007.06.26 15:57buy2370.20123.48123.13123.88
4742007.06.26 22:32s/l2370.20123.13123.13123.88-56.858436.04
4752007.06.26 22:32sell2380.20123.13123.48122.73
4762007.06.27 05:48t/p2380.20122.73123.48122.7362.458498.49
4772007.06.27 05:48sell2390.20122.69123.04122.29
4782007.06.27 12:58t/p2390.20122.29123.04122.2965.428563.91
4792007.06.27 12:58buy2400.10122.29121.94122.69
4802007.06.27 20:14t/p2400.10122.69121.94122.6932.608596.51
4812007.06.27 20:14buy2410.20122.73122.38123.13
4822007.06.27 22:30t/p2410.20123.13122.38123.1364.978661.48
4832007.06.27 22:30sell2420.10123.14123.49122.74
4842007.06.29 04:14s/l2420.10123.49123.49122.74-33.828627.66
4852007.06.29 04:14sell2430.10123.47123.82123.07
4862007.06.29 19:14t/p2430.10123.07123.82123.0732.518660.17
4872007.06.29 19:14sell2440.20123.00123.35122.60
4882007.07.02 08:02t/p2440.20122.60123.35122.6062.518722.68
4892007.07.02 08:02buy2450.10122.60122.25123.00
4902007.07.02 15:05s/l2450.10122.25122.25123.00-28.638694.05
4912007.07.02 15:05buy2460.10122.28121.93122.68
4922007.07.03 06:30t/p2460.10122.68121.93122.6833.808727.85
4932007.07.03 06:30sell2470.10122.68123.03122.28
4942007.07.03 13:32t/p2470.10122.28123.03122.2832.718760.56
4952007.07.03 13:32sell2480.20122.25122.60121.85
4962007.07.04 13:50s/l2480.20122.60122.60121.85-59.848700.72
4972007.07.04 13:50sell2490.10122.57122.92122.17
4982007.07.05 14:31s/l2490.10122.92122.92122.17-32.588668.14
4992007.07.05 14:31buy2500.20122.92122.57123.32
5002007.07.06 11:34t/p2500.20123.32122.57123.3267.258735.39
5012007.07.06 11:34sell2510.10123.32123.67122.92
5022007.07.09 02:22s/l2510.10123.67123.67122.92-29.678705.72
5032007.07.09 02:22sell2520.10123.64123.99123.24
5042007.07.09 14:44t/p2520.10123.24123.99123.2432.468738.18
5052007.07.09 14:44sell2530.20123.21123.56122.81
5062007.07.10 12:16t/p2530.20122.81123.56122.8162.408800.58
5072007.07.10 12:16buy2540.10122.81122.46123.21
5082007.07.10 13:22s/l2540.10122.46122.46123.21-28.588772.00
5092007.07.10 13:22sell2550.20122.45122.80122.05
5102007.07.10 14:46t/p2550.20122.05122.80122.0565.558837.55
5112007.07.10 14:46sell2560.20122.02122.37121.62
5122007.07.10 21:34t/p2560.20121.62122.37121.6265.788903.33
5132007.07.10 21:34buy2570.10121.62121.27122.02
5142007.07.10 21:51s/l2570.10121.27121.27122.02-28.878874.46
5152007.07.10 21:51buy2580.10121.28120.93121.68
5162007.07.10 23:38t/p2580.10121.68120.93121.6832.878907.33
5172007.07.10 23:38buy2590.20121.71121.36122.11
5182007.07.11 05:35s/l2590.20121.36121.36122.11-55.308852.03
5192007.07.11 05:35sell2600.20121.36121.71120.96
5202007.07.11 09:30s/l2600.20121.71121.71120.96-57.518794.52
5212007.07.11 09:30sell2610.10121.68122.03121.28
5222007.07.11 13:02s/l2610.10122.03122.03121.28-28.688765.84
5232007.07.11 13:02sell2620.10122.00122.35121.60
5242007.07.11 20:08s/l2620.10122.35122.35121.60-28.618737.23
5252007.07.11 20:08sell2630.10122.32122.67121.92
5262007.07.12 07:04t/p2630.10121.92122.67121.9228.708765.93
5272007.07.12 07:04buy2640.10121.92121.57122.32
5282007.07.12 12:52t/p2640.10122.32121.57122.3232.708798.63
5292007.07.12 12:52buy2650.20122.35122.00122.75
5302007.07.13 13:19s/l2650.20122.00122.00122.75-55.008743.63
5312007.07.13 13:19buy2660.10122.03121.68122.43
5322007.07.16 09:06s/l2660.10121.68121.68122.43-27.578716.06
5332007.07.16 09:06sell2670.20121.68122.03121.28
5342007.07.16 14:42s/l2670.20122.03122.03121.28-57.368658.70
5352007.07.16 14:42sell2680.10122.00122.35121.60
5362007.07.17 13:27s/l2680.10122.35122.35121.60-29.988628.72
5372007.07.17 13:27sell2690.10122.32122.67121.92
5382007.07.18 00:22t/p2690.10121.92122.67121.9231.448660.16
5392007.07.18 00:22sell2700.20121.89122.24121.49
5402007.07.18 12:39s/l2700.20122.24122.24121.49-57.268602.90
5412007.07.18 12:39buy2710.20122.24121.89122.64
5422007.07.18 14:29s/l2710.20121.89121.89122.64-57.438545.47
5432007.07.18 14:29sell2720.20121.89122.24121.49
5442007.07.20 00:56s/l2720.20122.24122.24121.49-68.228477.25
5452007.07.20 00:56sell2730.10122.21122.56121.81
5462007.07.20 14:02t/p2730.10121.81122.56121.8132.848510.09
5472007.07.20 14:02sell2740.20121.78122.13121.38
5482007.07.20 14:21t/p2740.20121.38122.13121.3865.918576.00
5492007.07.20 14:21sell2750.20121.35121.70120.95
5502007.07.20 14:36t/p2750.20120.95121.70120.9566.158642.15
5512007.07.20 14:36sell2760.20120.91121.26120.51
5522007.07.20 14:42s/l2760.20121.26121.26120.51-57.738584.42
5532007.07.20 14:42sell2770.20121.23121.58120.83
5542007.07.22 22:01s/l2770.20121.58121.58120.83-57.578526.85
5552007.07.22 22:01sell2780.10121.57121.92121.16
5562007.07.23 00:53t/p2780.10121.16121.92121.1632.478559.32
5572007.07.23 00:53buy2790.10121.16120.81121.56
5582007.07.23 01:18s/l2790.10120.81120.81121.56-28.978530.35
5592007.07.23 01:18sell2800.20120.80121.15120.40
5602007.07.23 06:49s/l2800.20121.15121.15120.40-57.788472.57
5612007.07.23 06:49buy2810.20121.15120.80121.55
5622007.07.24 00:13s/l2810.20120.80120.80121.55-55.578417.00
5632007.07.24 00:13sell2820.20120.80121.15120.40
5642007.07.24 18:41t/p2820.20120.40121.15120.4066.458483.45
5652007.07.24 18:41sell2830.20120.36120.71119.96
5662007.07.25 00:50t/p2830.20119.96120.71119.9663.968547.41
5672007.07.25 00:50sell2840.20119.91120.26119.51
5682007.07.25 04:47s/l2840.20120.26120.26119.51-58.218489.20
5692007.07.25 04:47sell2850.10120.23120.58119.83
5702007.07.25 11:25s/l2850.10120.58120.58119.83-29.028460.18
5712007.07.25 11:25sell2860.10120.56120.91120.15
5722007.07.25 14:45t/p2860.10120.15120.91120.1534.138494.31
5732007.07.25 14:45sell2870.20120.11120.46119.70
5742007.07.25 18:47s/l2870.20120.46120.46119.70-58.118436.20
5752007.07.25 18:47buy2880.20120.46120.11120.87
5762007.07.26 11:06s/l2880.20120.11120.11120.87-51.148385.06
5772007.07.26 11:06sell2890.20120.10120.45119.69
5782007.07.26 11:23t/p2890.20119.69120.45119.6968.518453.57
5792007.07.26 11:23sell2900.20119.66120.01119.24
5802007.07.26 11:51s/l2900.20120.01120.01119.24-58.338395.24
5812007.07.26 11:51sell2910.20119.98120.33119.56
5822007.07.26 13:04t/p2910.20119.56120.33119.5670.268465.50
5832007.07.26 13:04sell2920.20119.53119.88119.11
5842007.07.26 14:02t/p2920.20119.11119.88119.1170.528536.02
5852007.07.26 14:02sell2930.20119.08119.44118.65
5862007.07.26 14:10s/l2930.20119.44119.44118.65-60.288475.74
5872007.07.26 14:10sell2940.10119.41119.77118.98
5882007.07.26 15:34t/p2940.10118.98119.77118.9836.148511.88
5892007.07.26 15:34buy2950.10118.98118.61119.41
5902007.07.26 18:15s/l2950.10118.61118.61119.41-31.208480.68
5912007.07.26 18:15sell2960.20118.60118.97118.16
5922007.07.26 21:32t/p2960.20118.16118.97118.1674.488555.16
5932007.07.26 21:32sell2970.20118.13118.51117.68
5942007.07.26 23:01s/l2970.20118.51118.51117.68-64.138491.03
5952007.07.26 23:01buy2980.20118.51118.12118.96
5962007.07.27 00:57t/p2980.20118.96118.12118.9678.048569.07
5972007.07.27 00:57sell2990.10118.96119.34118.51
5982007.07.27 06:04t/p2990.10118.51119.34118.5137.978607.04
5992007.07.27 06:04buy3000.10118.51118.12118.97
6002007.07.27 07:49t/p3000.10118.97118.12118.9738.668645.70
6012007.07.27 07:49buy3010.20119.01118.62119.47
6022007.07.27 11:21s/l3010.20118.62118.62119.47-65.768579.94
6032007.07.27 11:21buy3020.10118.65118.26119.11
6042007.07.27 12:45t/p3020.10119.11118.26119.1138.628618.56
6052007.07.27 12:45sell3030.10119.11119.50118.65
6062007.07.27 14:53t/p3030.10118.65119.50118.6538.778657.33
6072007.07.27 14:53sell3040.20118.62119.01118.16
6082007.07.29 22:03t/p3040.20118.16119.01118.1677.878735.20
6092007.07.29 22:03buy3050.10118.15117.75118.61
6102007.07.30 05:28t/p3050.10118.61117.75118.6139.978775.17
6112007.07.30 05:28sell3060.10118.61118.99118.16
6122007.07.30 07:53s/l3060.10118.99118.99118.16-31.948743.23
6132007.07.30 07:53sell3070.10118.96119.35118.50
6142007.07.30 09:49t/p3070.10118.50119.35118.5038.828782.05
6152007.07.30 09:49sell3080.20118.47118.86118.01
6162007.07.30 19:04s/l3080.20118.86118.86118.01-65.628716.43
6172007.07.30 19:04sell3090.10118.83119.23118.37
6182007.07.30 21:55s/l3090.10119.23119.23118.37-33.558682.88
6192007.07.30 21:55sell3100.10119.20119.60118.73
6202007.07.31 19:42t/p3100.10118.73119.60118.7338.228721.10
6212007.07.31 19:42buy3110.10118.73118.33119.21
6222007.07.31 22:16s/l3110.10118.33118.33119.21-33.808687.30
6232007.07.31 22:16sell3120.20118.33118.74117.85
6242007.08.01 05:52t/p3120.20117.85118.74117.8578.728766.02
6252007.08.01 05:52buy3130.10117.85117.44118.34
6262007.08.01 11:24t/p3130.10118.34117.44118.3441.418807.43
6272007.08.01 11:24sell3140.10118.34118.76117.85
6282007.08.01 12:40s/l3140.10118.76118.76117.85-35.378772.06
6292007.08.01 12:40sell3150.10118.73119.15118.23
6302007.08.01 22:16s/l3150.10119.15119.15118.23-35.258736.81
6312007.08.01 22:16buy3160.20119.15118.72119.65
6322007.08.02 00:12s/l3160.20118.72118.72119.65-65.308671.51
6332007.08.02 00:12sell3170.20118.72119.14118.23
6342007.08.02 12:14s/l3170.20119.14119.14118.23-70.518601.00
6352007.08.02 12:14buy3180.20119.14118.71119.65
6362007.08.03 13:56s/l3180.20118.71118.71119.65-70.078530.93
6372007.08.03 13:56buy3190.10118.74118.31119.25
6382007.08.03 14:36s/l3190.10118.31118.31119.25-36.358494.58
6392007.08.03 14:36sell3200.20118.31118.75117.79
6402007.08.03 18:03s/l3200.20118.75118.75117.79-74.118420.47
6412007.08.03 18:03buy3210.20118.75118.30119.27
6422007.08.03 18:49s/l3210.20118.30118.30119.27-76.088344.39
6432007.08.03 18:49sell3220.20118.29118.74117.77
6442007.08.05 22:00t/p3220.20117.77118.74117.7788.728433.11
6452007.08.05 22:00sell3230.20117.19117.65116.64
6462007.08.05 23:12s/l3230.20117.65117.65116.64-78.208354.91
6472007.08.05 23:12sell3240.10117.62118.08117.07
6482007.08.06 11:32s/l3240.10118.08118.08117.07-40.338314.58
6492007.08.06 11:32buy3250.20118.08117.61118.63
6502007.08.06 19:11t/p3250.20118.63117.61118.6392.738407.31
6512007.08.06 19:11sell3260.10118.63119.11118.07
6522007.08.07 18:29t/p3260.10118.07119.11118.0746.068453.37
6532007.08.07 18:29buy3270.10118.06117.60118.60
6542007.08.07 18:59t/p3270.10118.60117.60118.6045.538498.90
6552007.08.07 18:59sell3280.10118.61119.07118.07
6562007.08.08 06:17s/l3280.10119.07119.07118.07-40.008458.90
6572007.08.08 06:17sell3290.10119.04119.48118.53
6582007.08.08 11:26s/l3290.10119.48119.48118.53-36.838422.07
6592007.08.08 11:26sell3300.10119.45119.90118.93
6602007.08.09 07:37t/p3300.10118.93119.90118.9339.618461.68
6612007.08.09 07:37sell3310.20118.90119.36118.36
6622007.08.09 12:41t/p3310.20118.36119.36118.3691.258552.93
6632007.08.09 12:41sell3320.20118.33118.79117.78
6642007.08.09 14:34s/l3320.20118.79118.79117.78-77.458475.48
6652007.08.09 14:34buy3330.20118.79118.32119.34
6662007.08.09 18:16s/l3330.20118.32118.32119.34-79.458396.03
6672007.08.09 18:16buy3340.10118.35117.88118.90
6682007.08.09 23:47s/l3340.10117.88117.88118.90-39.878356.16
6692007.08.09 23:47sell3350.20117.88118.35117.32
6702007.08.10 12:00t/p3350.20117.32118.35117.3292.748448.90
6712007.08.10 12:00sell3360.20117.27117.75116.70
6722007.08.10 12:33s/l3360.20117.75117.75116.70-81.538367.37
6732007.08.10 12:33sell3370.10117.72118.20117.15
6742007.08.10 16:12s/l3370.10118.20118.20117.15-40.608326.77
6752007.08.10 16:12sell3380.10118.18118.66117.61
6762007.08.10 16:24s/l3380.10118.66118.66117.61-40.458286.32
6772007.08.10 16:24buy3390.20118.67118.18119.25
6782007.08.10 17:41s/l3390.20118.18118.18119.25-82.928203.40
6792007.08.10 17:41sell3400.20118.18118.67117.60
6802007.08.14 20:26t/p3400.20117.60118.67117.6093.168296.56
6812007.08.14 20:26sell3410.20117.57118.07116.98
6822007.08.15 04:28t/p3410.20116.98118.07116.9898.138394.69
6832007.08.15 04:28sell3420.20116.95117.46116.36
6842007.08.15 13:56s/l3420.20117.46117.46116.36-86.848307.85
6852007.08.15 13:56sell3430.10117.43117.94116.82
6862007.08.15 19:35t/p3430.10116.82117.94116.8252.228360.07
6872007.08.15 19:35sell3440.20116.78117.29116.17
6882007.08.16 03:21t/p3440.20116.17117.29116.1796.828456.89
6892007.08.16 03:21sell3450.20116.12116.64115.50
6902007.08.16 10:10t/p3450.20115.50116.64115.50107.388564.27
6912007.08.16 10:10sell3460.20115.45115.99114.82
6922007.08.16 10:31t/p3460.20114.82115.99114.82109.768674.03
6932007.08.16 10:31buy3470.10114.80114.25115.45
6942007.08.16 10:34s/l3470.10114.25114.25115.45-48.158625.88
6952007.08.16 10:34sell3480.20114.23114.79113.57
6962007.08.16 10:55s/l3480.20114.79114.79113.57-97.578528.31
6972007.08.16 10:55sell3490.20114.76115.33114.09
6982007.08.16 11:26t/p3490.20114.09115.33114.09117.458645.76
6992007.08.16 11:26sell3500.20114.06114.63113.39
7002007.08.16 12:33s/l3500.20114.63114.63113.39-99.458546.31
7012007.08.16 12:33buy3510.20114.63114.06115.30
7022007.08.16 14:24s/l3510.20114.06114.06115.30-99.968446.35
7032007.08.16 14:24buy3520.10114.08113.51114.75
7042007.08.16 16:07s/l3520.10113.51113.51114.75-50.248396.11
7052007.08.16 16:07sell3530.20113.45114.02112.77
7062007.08.16 16:42t/p3530.20112.77114.02112.77120.618516.72
7072007.08.16 16:42sell3540.20112.73113.32112.04
7082007.08.16 16:57t/p3540.20112.04113.32112.04123.188639.90
7092007.08.16 16:57sell3550.20112.00112.60111.29
7102007.08.16 17:12s/l3550.20112.60112.60111.29-106.568533.34
7112007.08.16 17:12sell3560.20112.58113.18111.87
7122007.08.16 17:55s/l3560.20113.18113.18111.87-106.038427.31
7132007.08.16 17:55buy3570.20113.18112.58113.89
7142007.08.16 19:09s/l3570.20112.58112.58113.89-106.598320.72
7152007.08.16 19:09buy3580.10112.61112.01113.32
7162007.08.16 19:43t/p3580.10113.32112.01113.3262.658383.37
7172007.08.16 19:43sell3590.10113.32113.92112.61
7182007.08.16 19:59s/l3590.10113.92113.92112.61-52.678330.70
7192007.08.16 19:59sell3600.10113.89114.49113.18
7202007.08.16 20:19s/l3600.10114.49114.49113.18-52.418278.29
7212007.08.16 20:19buy3610.20114.49113.89115.20
7222007.08.16 20:56s/l3610.20113.89113.89115.20-105.368172.93
7232007.08.16 20:56buy3620.10113.92113.32114.63
7242007.08.16 21:35t/p3620.10114.63113.32114.6361.948234.87
7252007.08.16 21:35buy3630.20114.66114.06115.37
7262007.08.16 22:59s/l3630.20114.06114.06115.37-105.228129.65
7272007.08.16 22:59sell3640.20114.04114.64113.33
7282007.08.17 01:14t/p3640.20113.33114.64113.33122.578252.22
7292007.08.17 01:14buy3650.10113.32112.74114.01
7302007.08.17 04:12s/l3650.10112.74112.74114.01-51.458200.77
7312007.08.17 04:12sell3660.20112.74113.34112.04
7322007.08.17 07:05t/p3660.20112.04113.34112.04124.968325.73
7332007.08.17 07:05buy3670.10112.04111.43112.76
7342007.08.17 07:44t/p3670.10112.76111.43112.7663.858389.58
7352007.08.17 07:44sell3680.10112.76113.38112.03
7362007.08.17 08:32s/l3680.10113.38113.38112.03-54.688334.90
7372007.08.17 08:32buy3690.20113.38112.76114.11
7382007.08.17 12:15t/p3690.20114.11112.76114.11127.958462.85
7392007.08.17 12:15sell3700.10114.11114.73113.38
7402007.08.17 12:20t/p3700.10113.38114.73113.3864.398527.24
7412007.08.17 12:20buy3710.10113.38112.76114.11
7422007.08.17 12:37t/p3710.10114.11112.76114.1163.978591.21
7432007.08.17 12:37buy3720.20114.14113.52114.87
7442007.08.17 13:38t/p3720.20114.87113.52114.87127.098718.30
7452007.08.17 13:38buy3730.20114.91114.28115.66
7462007.08.17 13:45s/l3730.20114.28114.28115.66-110.278608.03
7472007.08.17 13:45buy3740.10114.30113.67115.05
7482007.08.17 13:58s/l3740.10113.67113.67115.05-55.428552.61
7492007.08.17 13:58sell3750.20113.67114.30112.92
7502007.08.17 16:33s/l3750.20114.30114.30112.92-110.248442.37
7512007.08.17 16:33sell3760.10114.27114.90113.52
7522007.08.20 06:50s/l3760.10114.90114.90113.52-56.208386.17
7532007.08.20 06:50sell3770.10114.87115.51114.11
7542007.08.20 08:12s/l3770.10115.51115.51114.11-55.418330.76
7552007.08.20 08:12buy3780.20115.51114.86116.28
7562007.08.20 13:40s/l3780.20114.86114.86116.28-113.188217.58
7572007.08.20 13:40sell3790.20114.86115.51114.09
7582007.08.21 07:41t/p3790.20114.09115.51114.09132.248349.82
7592007.08.21 07:41sell3800.20114.06114.72113.29
7602007.08.21 11:02s/l3800.20114.72114.72113.29-115.068234.76
7612007.08.21 11:02sell3810.10114.69115.35113.92
7622007.08.22 13:34s/l3810.10115.35115.35113.92-58.598176.17
7632007.08.22 13:34buy3820.20115.35114.69116.13
7642007.08.23 09:21t/p3820.20116.13114.69116.13141.478317.64
7652007.08.23 09:21sell3830.10116.13116.76115.38
7662007.08.23 09:57s/l3830.10116.76116.76115.38-53.968263.68
7672007.08.23 09:57sell3840.10116.73117.37115.97
7682007.08.23 15:44t/p3840.10115.97117.37115.9765.538329.21
7692007.08.23 15:44sell3850.20115.94116.59115.17
7702007.08.26 22:30s/l3850.20116.59116.59115.17-114.248214.97
7712007.08.26 22:30buy3860.20116.59115.95117.35
7722007.08.27 13:51s/l3860.20115.95115.95117.35-108.018106.96
7732007.08.27 13:51sell3870.20115.95116.59115.20
7742007.08.28 13:02t/p3870.20115.20116.59115.20127.478234.43
7752007.08.28 13:02sell3880.20115.17115.81114.42
7762007.08.28 19:46t/p3880.20114.42115.81114.42131.118365.54
7772007.08.28 19:46sell3890.20114.38115.03113.61
7782007.08.29 10:57s/l3890.20115.03115.03113.61-115.748249.80
7792007.08.29 10:57buy3900.20115.04114.38115.81
7802007.08.29 19:30t/p3900.20115.81114.38115.81132.988382.78
7812007.08.29 19:30sell3910.10115.81116.48115.02
7822007.08.31 06:56s/l3910.10116.48116.48115.02-62.998319.79
7832007.08.31 06:56sell3920.10116.46117.12115.68
7842007.08.31 15:03t/p3920.10115.68117.12115.6867.438387.22
7852007.08.31 15:03sell3930.20115.65116.32114.87
7862007.09.04 14:40s/l3930.20116.32116.32114.87-120.688266.54
7872007.09.04 14:40sell3940.10116.29116.92115.55
7882007.09.05 12:15t/p3940.10115.55116.92115.5562.678329.21
7892007.09.05 12:15sell3950.20115.51116.14114.77
7902007.09.07 12:30t/p3950.20114.77116.14114.77118.228447.43
7912007.09.07 12:30sell3960.20114.54115.15113.82
7922007.09.07 13:32t/p3960.20113.82115.15113.82126.578574.00
7932007.09.07 13:32sell3970.20113.74114.37113.01
7942007.09.09 22:00t/p3970.20113.01114.37113.01129.338703.33
7952007.09.09 22:00sell3980.20112.86113.50112.11
7962007.09.10 08:51s/l3980.20113.50113.50112.11-115.518587.82
7972007.09.10 08:51sell3990.10113.48114.12112.72
7982007.09.11 14:27s/l3990.10114.12114.12112.72-57.448530.38
7992007.09.11 14:27sell4000.10114.10114.74113.34
8002007.09.13 09:24s/l4000.10114.74114.74113.34-61.268469.12
8012007.09.13 09:24sell4010.10114.71115.27114.06
8022007.09.13 13:01s/l4010.10115.27115.27114.06-48.588420.54
8032007.09.13 13:01buy4020.20115.27114.70115.93
8042007.09.13 20:49s/l4020.20114.70114.70115.93-99.408321.14
8052007.09.13 20:49sell4030.20114.69115.26114.02
8062007.09.14 05:51s/l4030.20115.26115.26114.02-101.658219.49
8072007.09.14 05:51sell4040.10115.23115.74114.62
8082007.09.14 11:30t/p4040.10114.62115.74114.6253.238272.72
8092007.09.14 11:30buy4050.10114.61114.09115.22
8102007.09.14 14:49t/p4050.10115.22114.09115.2252.948325.66
8112007.09.14 14:49buy4060.20115.25114.73115.87
8122007.09.17 10:09s/l4060.20114.73114.73115.87-88.288237.38
8132007.09.17 10:09sell4070.20114.72115.22114.13
8142007.09.17 14:14s/l4070.20115.22115.22114.13-86.798150.59
8152007.09.17 14:14buy4080.20115.22114.71115.81
8162007.09.18 12:39t/p4080.20115.81114.71115.81104.268254.85
8172007.09.18 12:39sell4090.10115.82116.32115.23
8182007.09.18 19:39s/l4090.10116.32116.32115.23-42.988211.87
8192007.09.18 19:39sell4100.10116.29116.80115.69
8202007.09.19 07:36t/p4100.10115.69116.80115.6950.498262.36
8212007.09.19 07:36sell4110.20115.66116.15115.09
8222007.09.19 13:49s/l4110.20116.15116.15115.09-84.378177.99
8232007.09.19 13:49sell4120.10116.12116.61115.55
8242007.09.20 07:15t/p4120.10115.55116.61115.5545.228223.21
8252007.09.20 07:15sell4130.20115.51115.98114.96
8262007.09.20 13:19t/p4130.20114.96115.98114.9695.698318.90
8272007.09.20 13:19sell4140.20114.92115.40114.35
8282007.09.20 15:34t/p4140.20114.35115.40114.3599.698418.59
8292007.09.20 15:34buy4150.10114.35113.86114.93
8302007.09.20 23:47t/p4150.10114.93113.86114.9350.478469.06
8312007.09.20 23:47buy4160.20114.96114.46115.55
8322007.09.21 10:08t/p4160.20115.55114.46115.55104.498573.55
8332007.09.21 10:08sell4170.10115.56116.06114.97
8342007.09.24 06:19t/p4170.10114.97116.06114.9749.958623.50
8352007.09.24 06:19buy4180.10114.97114.48115.54
8362007.09.25 10:39s/l4180.10114.48114.48115.54-41.618581.89
8372007.09.25 10:39sell4190.20114.48114.94113.93
8382007.09.26 01:49s/l4190.20114.94114.94113.93-82.788499.11
8392007.09.26 01:49sell4200.10114.91115.34114.40
8402007.09.26 11:16s/l4200.10115.34115.34114.40-37.288461.83
8412007.09.26 11:16sell4210.10115.31115.75114.79
8422007.09.26 15:07s/l4210.10115.75115.75114.79-38.018423.82
8432007.09.26 15:07buy4220.20115.75115.30116.28
8442007.09.27 11:42s/l4220.20115.30115.30116.28-70.938352.89
8452007.09.27 11:42sell4230.20115.28115.72114.76
8462007.09.27 15:49s/l4230.20115.72115.72114.76-76.058276.84
8472007.09.27 15:49sell4240.10115.69116.14115.17
8482007.09.28 01:14t/p4240.10115.17116.14115.1743.788320.62
8492007.09.28 01:14sell4250.20115.14115.58114.63
8502007.10.01 07:56s/l4250.20115.58115.58114.63-78.888241.74
8512007.10.01 07:56buy4260.20115.58115.13116.11
8522007.10.03 06:52t/p4260.20116.11115.13116.1196.058337.79
8532007.10.03 06:52buy4270.20116.14115.71116.65
8542007.10.03 14:15t/p4270.20116.65115.71116.6587.448425.23
8552007.10.03 14:15sell4280.10116.65117.10116.13
8562007.10.05 12:35s/l4280.10117.10117.10116.13-43.918381.32
8572007.10.05 12:35sell4290.10117.07117.48116.59
8582007.10.08 10:37s/l4290.10117.48117.48116.59-36.278345.05
8592007.10.08 10:37sell4300.10117.45117.84116.99
8602007.10.09 13:43t/p4300.10116.99117.84116.9937.958383.00
8612007.10.09 13:43buy4310.10116.99116.61117.44
8622007.10.10 10:24t/p4310.10117.44116.61117.4439.518422.51
8632007.10.10 10:24sell4320.10117.44117.82116.99
8642007.10.10 17:41t/p4320.10116.99117.82116.9938.478460.98
8652007.10.10 17:41sell4330.20116.94117.33116.49
8662007.10.11 04:37s/l4330.20117.33117.33116.49-74.708386.28
8672007.10.11 04:37sell4340.10117.30117.66116.87
8682007.10.11 12:18s/l4340.10117.66117.66116.87-30.608355.68
8692007.10.11 12:18sell4350.10117.63118.00117.19
8702007.10.11 19:13t/p4350.10117.19118.00117.1937.558393.23
8712007.10.11 19:13buy4360.10117.19116.82117.63
8722007.10.12 12:30t/p4360.10117.63116.82117.6338.608431.83
8732007.10.12 12:30buy4370.20117.66117.30118.09
8742007.10.15 15:07s/l4370.20117.30117.30118.09-59.008372.83
8752007.10.15 15:07sell4380.20117.30117.66116.87
8762007.10.16 07:25t/p4380.20116.87117.66116.8770.858443.68
8772007.10.16 07:25buy4390.10116.87116.52117.28
8782007.10.16 07:32s/l4390.10116.52116.52117.28-30.048413.64
8792007.10.16 07:32buy4400.10116.54116.19116.96
8802007.10.16 08:18t/p4400.10116.96116.19116.9635.918449.55
8812007.10.16 08:18sell4410.10116.96117.32116.54
8822007.10.16 14:28t/p4410.10116.54117.32116.5436.048485.59
8832007.10.16 14:28buy4420.10116.54116.18116.96
8842007.10.16 22:32t/p4420.10116.96116.18116.9635.918521.50
8852007.10.16 22:32sell4430.10116.96117.32116.54
8862007.10.17 01:41t/p4430.10116.54117.32116.5434.678556.17
8872007.10.17 01:41sell4440.20116.51116.86116.09
8882007.10.17 09:23s/l4440.20116.86116.86116.09-59.908496.27
8892007.10.17 09:23sell4450.10116.83117.19116.41
8902007.10.17 11:12s/l4450.10117.19117.19116.41-30.728465.55
8912007.10.17 11:12buy4460.20117.19116.83117.62
8922007.10.17 13:44s/l4460.20116.83116.83117.62-61.638403.92
8932007.10.17 13:44buy4470.10116.86116.50117.29
8942007.10.17 15:07s/l4470.10116.50116.50117.29-30.908373.02
8952007.10.17 15:07sell4480.20116.50116.86116.07
8962007.10.18 08:11t/p4480.20116.07116.86116.0765.888438.90
8972007.10.18 08:11sell4490.20116.03116.38115.63
8982007.10.18 11:54t/p4490.20115.63116.38115.6369.198508.09
8992007.10.18 11:54sell4500.20115.59115.94115.18
9002007.10.18 23:59close at stop4500.20115.57115.94115.183.468511.55