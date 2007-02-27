Strategy Tester Report
OddEven V0.06
InterbankFX-Demo Accounts (Build 210)
|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|5 Minutes (M5) 2007.01.01 23:00 - 2007.10.18 23:55 (2007.01.01 - 2007.10.19)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic_number=5050; Min_Stop_Loss=35; Min_Take_Profit=40; Slippage=3; RSI.Period=9; BuyZoneAbove=55; SellZoneBelow=45; UseATR=false;
ATR.Period=24; ATR.TimeFrame=1440; Shift=0; TP_VAR=54; SL_VAR=46; M______MONEY_MANAGEMENT______M=""; Use.MM=false;
Lot=0.1; AccountType=0; MaximumRisk=1; DecreaseFactor=6; MinLot=0.1; MaxLot=100;
|Bars in test
|63757
|Ticks modelled
|1341500
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-3744.88
|Gross profit
|14345.47
|Gross loss
|-18090.35
|Profit factor
|0.79
|Expected payoff
|-5.56
|Absolute drawdown
|4297.29
|Maximal drawdown
|4475.50 (43.97%)
|Relative drawdown
|43.97% (4475.50)
|Total trades
|673
|Short positions (won %)
|443 (41.76%)
|Long positions (won %)
|230 (39.57%)
|Profit trades (% of total)
|276 (41.01%)
|Loss trades (% of total)
|397 (58.99%)
|Largest
|profit trade
|77.92
|loss trade
|-68.96
|Average
|profit trade
|51.98
|loss trade
|-45.57
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (380.01)
|consecutive losses (loss in money)
|12 (-495.30)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|380.01 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-495.30 (12)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.01 23:00
|sell
|1
|0.20
|118.98
|119.33
|118.58
|2
|2007.01.02 00:40
|t/p
|1
|0.20
|118.58
|119.33
|118.58
|64.73
|10064.73
|3
|2007.01.02 00:40
|sell
|2
|0.20
|118.55
|118.90
|118.15
|4
|2007.01.02 10:58
|s/l
|2
|0.20
|118.90
|118.90
|118.15
|-58.87
|10005.86
|5
|2007.01.02 10:58
|sell
|3
|0.10
|118.87
|119.22
|118.47
|6
|2007.01.03 10:07
|s/l
|3
|0.10
|119.22
|119.22
|118.47
|-30.73
|9975.13
|7
|2007.01.03 10:07
|buy
|4
|0.20
|119.22
|118.87
|119.62
|8
|2007.01.03 16:27
|t/p
|4
|0.20
|119.62
|118.87
|119.62
|66.88
|10042.01
|9
|2007.01.03 16:27
|sell
|5
|0.10
|119.62
|119.97
|119.22
|10
|2007.01.04 12:19
|t/p
|5
|0.10
|119.22
|119.97
|119.22
|29.44
|10071.45
|11
|2007.01.04 12:19
|sell
|6
|0.20
|119.19
|119.54
|118.79
|12
|2007.01.04 23:45
|t/p
|6
|0.20
|118.79
|119.54
|118.79
|67.35
|10138.80
|13
|2007.01.04 23:45
|buy
|7
|0.10
|118.79
|118.44
|119.19
|14
|2007.01.05 00:56
|s/l
|7
|0.10
|118.44
|118.44
|119.19
|-28.37
|10110.43
|15
|2007.01.05 00:56
|sell
|8
|0.20
|118.43
|118.78
|118.03
|16
|2007.01.05 09:04
|t/p
|8
|0.20
|118.03
|118.78
|118.03
|67.78
|10178.21
|17
|2007.01.05 09:04
|sell
|9
|0.20
|118.00
|118.35
|117.60
|18
|2007.01.05 12:08
|s/l
|9
|0.20
|118.35
|118.35
|117.60
|-59.15
|10119.06
|19
|2007.01.05 12:08
|sell
|10
|0.10
|118.32
|118.67
|117.92
|20
|2007.01.05 13:32
|s/l
|10
|0.10
|118.67
|118.67
|117.92
|-29.48
|10089.58
|21
|2007.01.05 13:32
|sell
|11
|0.10
|118.66
|119.01
|118.26
|22
|2007.01.05 14:22
|s/l
|11
|0.10
|119.01
|119.01
|118.26
|-29.41
|10060.17
|23
|2007.01.05 14:22
|buy
|12
|0.20
|119.01
|118.66
|119.41
|24
|2007.01.05 15:10
|s/l
|12
|0.20
|118.66
|118.66
|119.41
|-58.99
|10001.18
|25
|2007.01.05 15:10
|sell
|13
|0.20
|118.66
|119.01
|118.26
|26
|2007.01.08 01:40
|t/p
|13
|0.20
|118.26
|119.01
|118.26
|64.91
|10066.09
|27
|2007.01.08 01:40
|buy
|14
|0.10
|118.25
|117.90
|118.65
|28
|2007.01.08 12:28
|t/p
|14
|0.10
|118.65
|117.90
|118.65
|33.71
|10099.80
|29
|2007.01.08 12:28
|sell
|15
|0.10
|118.65
|119.00
|118.25
|30
|2007.01.09 04:15
|s/l
|15
|0.10
|119.00
|119.00
|118.25
|-30.78
|10069.02
|31
|2007.01.09 04:15
|sell
|16
|0.10
|118.97
|119.32
|118.57
|32
|2007.01.09 11:41
|s/l
|16
|0.10
|119.32
|119.32
|118.57
|-29.33
|10039.69
|33
|2007.01.09 11:41
|sell
|17
|0.10
|119.29
|119.64
|118.89
|34
|2007.01.10 14:40
|s/l
|17
|0.10
|119.64
|119.64
|118.89
|-30.62
|10009.07
|35
|2007.01.10 14:40
|sell
|18
|0.10
|119.61
|119.96
|119.21
|36
|2007.01.11 07:18
|s/l
|18
|0.10
|119.96
|119.96
|119.21
|-33.29
|9975.78
|37
|2007.01.11 07:18
|buy
|19
|0.20
|119.96
|119.61
|120.36
|38
|2007.01.11 10:58
|t/p
|19
|0.20
|120.36
|119.61
|120.36
|66.47
|10042.25
|39
|2007.01.11 10:58
|buy
|20
|0.20
|120.39
|120.04
|120.79
|40
|2007.01.15 00:52
|s/l
|20
|0.20
|120.04
|120.04
|120.79
|-53.55
|9988.70
|41
|2007.01.15 00:52
|sell
|21
|0.20
|120.04
|120.39
|119.64
|42
|2007.01.15 08:37
|s/l
|21
|0.20
|120.39
|120.39
|119.64
|-58.14
|9930.56
|43
|2007.01.15 08:37
|sell
|22
|0.10
|120.36
|120.71
|119.96
|44
|2007.01.16 13:20
|s/l
|22
|0.10
|120.71
|120.71
|119.96
|-30.37
|9900.19
|45
|2007.01.16 13:20
|buy
|23
|0.20
|120.71
|120.36
|121.11
|46
|2007.01.17 11:25
|s/l
|23
|0.20
|120.36
|120.36
|121.11
|-55.78
|9844.41
|47
|2007.01.17 11:25
|buy
|24
|0.10
|120.39
|120.04
|120.79
|48
|2007.01.18 03:57
|t/p
|24
|0.10
|120.79
|120.04
|120.79
|36.69
|9881.10
|49
|2007.01.18 03:57
|sell
|25
|0.10
|120.79
|121.14
|120.39
|50
|2007.01.18 07:00
|s/l
|25
|0.10
|121.14
|121.14
|120.39
|-28.89
|9852.21
|51
|2007.01.18 07:00
|sell
|26
|0.10
|121.11
|121.46
|120.71
|52
|2007.01.18 08:56
|s/l
|26
|0.10
|121.46
|121.46
|120.71
|-28.82
|9823.39
|53
|2007.01.18 08:56
|sell
|27
|0.10
|121.43
|121.78
|121.03
|54
|2007.01.22 13:07
|s/l
|27
|0.10
|121.78
|121.78
|121.03
|-31.48
|9791.91
|55
|2007.01.22 13:07
|sell
|28
|0.10
|121.75
|122.10
|121.35
|56
|2007.01.23 08:16
|t/p
|28
|0.10
|121.35
|122.10
|121.35
|31.59
|9823.50
|57
|2007.01.23 08:16
|buy
|29
|0.10
|121.35
|121.00
|121.75
|58
|2007.01.24 01:10
|t/p
|29
|0.10
|121.75
|121.00
|121.75
|34.04
|9857.54
|59
|2007.01.24 01:10
|buy
|30
|0.20
|121.78
|121.43
|122.18
|60
|2007.01.24 06:09
|s/l
|30
|0.20
|121.43
|121.43
|122.18
|-57.65
|9799.89
|61
|2007.01.24 06:09
|sell
|31
|0.20
|121.43
|121.78
|121.03
|62
|2007.01.24 06:44
|t/p
|31
|0.20
|121.03
|121.78
|121.03
|66.11
|9866.00
|63
|2007.01.24 06:44
|sell
|32
|0.20
|120.99
|121.34
|120.59
|64
|2007.01.24 09:42
|s/l
|32
|0.20
|121.34
|121.34
|120.59
|-57.69
|9808.31
|65
|2007.01.24 09:42
|buy
|33
|0.20
|121.34
|120.99
|121.74
|66
|2007.01.24 15:13
|s/l
|33
|0.20
|120.99
|120.99
|121.74
|-57.86
|9750.45
|67
|2007.01.24 15:13
|sell
|34
|0.20
|120.99
|121.34
|120.59
|68
|2007.01.25 02:06
|t/p
|34
|0.20
|120.59
|121.34
|120.59
|58.12
|9808.57
|69
|2007.01.25 02:06
|sell
|35
|0.20
|120.56
|120.91
|120.16
|70
|2007.01.25 12:45
|s/l
|35
|0.20
|120.91
|120.91
|120.16
|-57.89
|9750.68
|71
|2007.01.25 12:45
|sell
|36
|0.10
|120.88
|121.23
|120.48
|72
|2007.01.25 19:36
|s/l
|36
|0.10
|121.23
|121.23
|120.48
|-28.87
|9721.81
|73
|2007.01.25 19:36
|sell
|37
|0.10
|121.20
|121.55
|120.80
|74
|2007.01.25 23:36
|s/l
|37
|0.10
|121.55
|121.55
|120.80
|-28.79
|9693.02
|75
|2007.01.25 23:36
|buy
|38
|0.20
|121.59
|121.24
|121.99
|76
|2007.01.26 10:44
|s/l
|38
|0.20
|121.24
|121.24
|121.99
|-55.39
|9637.63
|77
|2007.01.26 10:44
|buy
|39
|0.10
|121.20
|120.85
|121.60
|78
|2007.01.26 11:52
|t/p
|39
|0.10
|121.60
|120.85
|121.60
|32.89
|9670.52
|79
|2007.01.26 11:52
|buy
|40
|0.20
|121.63
|121.28
|122.03
|80
|2007.01.26 15:28
|s/l
|40
|0.20
|121.28
|121.28
|122.03
|-57.73
|9612.79
|81
|2007.01.26 15:28
|buy
|41
|0.10
|121.28
|120.93
|121.68
|82
|2007.01.29 01:02
|t/p
|41
|0.10
|121.68
|120.93
|121.68
|34.06
|9646.85
|83
|2007.01.29 01:02
|sell
|42
|0.10
|121.68
|122.03
|121.28
|84
|2007.01.29 07:00
|s/l
|42
|0.10
|122.03
|122.03
|121.28
|-28.68
|9618.17
|85
|2007.01.29 07:00
|sell
|43
|0.10
|122.01
|122.36
|121.61
|86
|2007.01.30 00:12
|t/p
|43
|0.10
|121.61
|122.36
|121.61
|31.52
|9649.69
|87
|2007.01.30 00:12
|sell
|44
|0.20
|121.58
|121.93
|121.18
|88
|2007.01.30 07:40
|s/l
|44
|0.20
|121.93
|121.93
|121.18
|-57.41
|9592.28
|89
|2007.01.30 07:40
|buy
|45
|0.20
|121.93
|121.58
|122.33
|90
|2007.01.30 15:20
|s/l
|45
|0.20
|121.58
|121.58
|122.33
|-57.58
|9534.70
|91
|2007.01.30 15:20
|buy
|46
|0.10
|121.61
|121.26
|122.01
|92
|2007.01.31 06:08
|s/l
|46
|0.10
|121.26
|121.26
|122.01
|-27.67
|9507.03
|93
|2007.01.31 06:08
|buy
|47
|0.10
|121.29
|120.94
|121.69
|94
|2007.01.31 13:48
|t/p
|47
|0.10
|121.69
|120.94
|121.69
|32.87
|9539.90
|95
|2007.01.31 13:48
|buy
|48
|0.20
|121.72
|121.37
|122.12
|96
|2007.01.31 15:07
|s/l
|48
|0.20
|121.37
|121.37
|122.12
|-57.67
|9482.23
|97
|2007.01.31 15:07
|sell
|49
|0.20
|121.37
|121.72
|120.97
|98
|2007.01.31 15:58
|t/p
|49
|0.20
|120.97
|121.72
|120.97
|66.14
|9548.37
|99
|2007.01.31 15:58
|sell
|50
|0.20
|120.92
|121.27
|120.52
|100
|2007.02.01 02:35
|t/p
|50
|0.20
|120.52
|121.27
|120.52
|58.16
|9606.53
|101
|2007.02.01 02:35
|sell
|51
|0.20
|120.49
|120.84
|120.09
|102
|2007.02.01 23:21
|s/l
|51
|0.20
|120.84
|120.84
|120.09
|-57.93
|9548.60
|103
|2007.02.01 23:21
|sell
|52
|0.10
|120.81
|121.16
|120.41
|104
|2007.02.02 14:02
|s/l
|52
|0.10
|121.16
|121.16
|120.41
|-30.26
|9518.34
|105
|2007.02.02 14:02
|buy
|53
|0.20
|121.16
|120.81
|121.56
|106
|2007.02.05 01:05
|s/l
|53
|0.20
|120.81
|120.81
|121.56
|-55.56
|9462.78
|107
|2007.02.05 01:05
|sell
|54
|0.20
|120.81
|121.16
|120.41
|108
|2007.02.05 14:34
|t/p
|54
|0.20
|120.41
|121.16
|120.41
|66.44
|9529.22
|109
|2007.02.05 14:34
|sell
|55
|0.20
|120.38
|120.73
|119.98
|110
|2007.02.06 13:22
|t/p
|55
|0.20
|119.98
|120.73
|119.98
|63.94
|9593.16
|111
|2007.02.06 13:22
|sell
|56
|0.20
|119.94
|120.29
|119.54
|112
|2007.02.06 13:44
|s/l
|56
|0.20
|120.29
|120.29
|119.54
|-58.19
|9534.97
|113
|2007.02.06 13:44
|buy
|57
|0.20
|120.29
|119.94
|120.69
|114
|2007.02.07 10:10
|t/p
|57
|0.20
|120.69
|119.94
|120.69
|68.67
|9603.64
|115
|2007.02.07 10:10
|buy
|58
|0.20
|120.72
|120.37
|121.12
|116
|2007.02.08 06:57
|t/p
|58
|0.20
|121.12
|120.37
|121.12
|73.19
|9676.83
|117
|2007.02.08 06:57
|sell
|59
|0.10
|121.12
|121.47
|120.72
|118
|2007.02.09 07:10
|s/l
|59
|0.10
|121.47
|121.47
|120.72
|-30.18
|9646.65
|119
|2007.02.09 07:10
|sell
|60
|0.10
|121.44
|121.79
|121.04
|120
|2007.02.11 23:00
|s/l
|60
|0.10
|121.79
|121.79
|121.04
|-28.67
|9617.98
|121
|2007.02.11 23:00
|sell
|61
|0.10
|122.04
|122.39
|121.64
|122
|2007.02.12 13:48
|t/p
|61
|0.10
|121.64
|122.39
|121.64
|31.52
|9649.50
|123
|2007.02.12 13:48
|buy
|62
|0.10
|121.63
|121.28
|122.03
|124
|2007.02.13 10:14
|s/l
|62
|0.10
|121.28
|121.28
|122.03
|-27.68
|9621.82
|125
|2007.02.13 10:14
|sell
|63
|0.20
|121.27
|121.62
|120.87
|126
|2007.02.14 09:24
|t/p
|63
|0.20
|120.87
|121.62
|120.87
|63.45
|9685.27
|127
|2007.02.14 09:24
|buy
|64
|0.10
|120.87
|120.52
|121.27
|128
|2007.02.14 23:50
|s/l
|64
|0.10
|120.52
|120.52
|121.27
|-29.05
|9656.22
|129
|2007.02.14 23:50
|buy
|65
|0.10
|120.53
|120.18
|120.93
|130
|2007.02.15 00:07
|s/l
|65
|0.10
|120.18
|120.18
|120.93
|-25.55
|9630.67
|131
|2007.02.15 00:07
|sell
|66
|0.20
|120.18
|120.53
|119.78
|132
|2007.02.15 15:31
|t/p
|66
|0.20
|119.78
|120.53
|119.78
|66.79
|9697.46
|133
|2007.02.15 15:31
|sell
|67
|0.20
|119.74
|120.09
|119.34
|134
|2007.02.15 19:59
|t/p
|67
|0.20
|119.34
|120.09
|119.34
|67.04
|9764.50
|135
|2007.02.15 19:59
|sell
|68
|0.20
|119.30
|119.65
|118.90
|136
|2007.02.19 08:32
|s/l
|68
|0.20
|119.65
|119.65
|118.90
|-63.98
|9700.52
|137
|2007.02.19 08:32
|buy
|69
|0.20
|119.66
|119.31
|120.06
|138
|2007.02.20 08:18
|t/p
|69
|0.20
|120.06
|119.31
|120.06
|69.01
|9769.53
|139
|2007.02.20 08:18
|buy
|70
|0.20
|120.09
|119.74
|120.49
|140
|2007.02.21 02:48
|t/p
|70
|0.20
|120.49
|119.74
|120.49
|68.78
|9838.31
|141
|2007.02.21 02:48
|sell
|71
|0.10
|120.49
|120.84
|120.09
|142
|2007.02.21 03:43
|t/p
|71
|0.10
|120.09
|120.84
|120.09
|33.32
|9871.63
|143
|2007.02.21 03:43
|buy
|72
|0.10
|120.05
|119.70
|120.45
|144
|2007.02.21 05:19
|s/l
|72
|0.10
|119.70
|119.70
|120.45
|-29.24
|9842.39
|145
|2007.02.21 05:19
|sell
|73
|0.20
|119.70
|120.05
|119.30
|146
|2007.02.21 05:22
|s/l
|73
|0.20
|120.05
|120.05
|119.30
|-58.31
|9784.08
|147
|2007.02.21 05:22
|buy
|74
|0.20
|120.05
|119.70
|120.45
|148
|2007.02.21 05:25
|t/p
|74
|0.20
|120.45
|119.70
|120.45
|66.42
|9850.50
|149
|2007.02.21 05:25
|sell
|75
|0.10
|120.45
|120.80
|120.05
|150
|2007.02.21 10:45
|s/l
|75
|0.10
|120.80
|120.80
|120.05
|-28.97
|9821.53
|151
|2007.02.21 10:45
|sell
|76
|0.10
|120.77
|121.12
|120.37
|152
|2007.02.21 13:38
|s/l
|76
|0.10
|121.12
|121.12
|120.37
|-28.90
|9792.63
|153
|2007.02.21 13:38
|sell
|77
|0.10
|121.09
|121.44
|120.69
|154
|2007.02.22 14:54
|s/l
|77
|0.10
|121.44
|121.44
|120.69
|-32.93
|9759.70
|155
|2007.02.22 14:54
|sell
|78
|0.10
|121.42
|121.77
|121.02
|156
|2007.02.23 14:24
|t/p
|78
|0.10
|121.02
|121.77
|121.02
|31.68
|9791.38
|157
|2007.02.23 14:24
|sell
|79
|0.20
|120.99
|121.34
|120.59
|158
|2007.02.26 08:50
|t/p
|79
|0.20
|120.59
|121.34
|120.59
|63.60
|9854.98
|159
|2007.02.26 08:50
|sell
|80
|0.20
|120.56
|120.91
|120.16
|160
|2007.02.27 06:34
|t/p
|80
|0.20
|120.16
|120.91
|120.16
|63.84
|9918.82
|161
|2007.02.27 06:34
|buy
|81
|0.10
|120.16
|119.81
|120.56
|162
|2007.02.27 08:02
|s/l
|81
|0.10
|119.81
|119.81
|120.56
|-29.21
|9889.61
|163
|2007.02.27 08:02
|buy
|82
|0.10
|119.84
|119.49
|120.24
|164
|2007.02.27 08:26
|s/l
|82
|0.10
|119.49
|119.49
|120.24
|-29.29
|9860.32
|165
|2007.02.27 08:26
|sell
|83
|0.20
|119.48
|119.83
|119.08
|166
|2007.02.27 13:30
|t/p
|83
|0.20
|119.08
|119.83
|119.08
|67.19
|9927.51
|167
|2007.02.27 13:30
|sell
|84
|0.20
|119.04
|119.39
|118.64
|168
|2007.02.27 17:00
|t/p
|84
|0.20
|118.64
|119.39
|118.64
|67.43
|9994.94
|169
|2007.02.27 17:00
|sell
|85
|0.20
|118.61
|118.96
|118.21
|170
|2007.02.27 19:51
|t/p
|85
|0.20
|118.21
|118.96
|118.21
|67.68
|10062.62
|171
|2007.02.27 19:51
|buy
|86
|0.10
|118.20
|117.85
|118.60
|172
|2007.02.27 20:08
|s/l
|86
|0.10
|117.85
|117.85
|118.60
|-29.70
|10032.92
|173
|2007.02.27 20:08
|sell
|87
|0.20
|117.85
|118.20
|117.45
|174
|2007.02.27 22:51
|s/l
|87
|0.20
|118.20
|118.20
|117.45
|-59.22
|9973.70
|175
|2007.02.27 22:51
|sell
|88
|0.10
|118.17
|118.52
|117.77
|176
|2007.02.28 00:41
|s/l
|88
|0.10
|118.52
|118.52
|117.77
|-30.90
|9942.80
|177
|2007.02.28 00:41
|buy
|89
|0.20
|118.52
|118.17
|118.92
|178
|2007.02.28 05:44
|s/l
|89
|0.20
|118.17
|118.17
|118.92
|-59.24
|9883.56
|179
|2007.02.28 05:44
|buy
|90
|0.10
|118.20
|117.85
|118.60
|180
|2007.02.28 07:33
|t/p
|90
|0.10
|118.60
|117.85
|118.60
|33.73
|9917.29
|181
|2007.02.28 07:33
|buy
|91
|0.20
|118.64
|118.29
|119.04
|182
|2007.02.28 09:17
|s/l
|91
|0.20
|118.29
|118.29
|119.04
|-59.18
|9858.11
|183
|2007.02.28 09:17
|buy
|92
|0.10
|118.32
|117.97
|118.72
|184
|2007.02.28 15:47
|t/p
|92
|0.10
|118.72
|117.97
|118.72
|33.69
|9891.80
|185
|2007.02.28 15:47
|sell
|93
|0.10
|118.72
|119.07
|118.32
|186
|2007.02.28 16:58
|t/p
|93
|0.10
|118.32
|119.07
|118.32
|33.81
|9925.61
|187
|2007.02.28 16:58
|sell
|94
|0.20
|118.27
|118.62
|117.87
|188
|2007.02.28 21:56
|s/l
|94
|0.20
|118.62
|118.62
|117.87
|-59.01
|9866.60
|189
|2007.02.28 21:56
|buy
|95
|0.20
|118.62
|118.27
|119.02
|190
|2007.03.01 02:37
|s/l
|95
|0.20
|118.27
|118.27
|119.02
|-52.05
|9814.55
|191
|2007.03.01 02:37
|sell
|96
|0.20
|118.27
|118.62
|117.87
|192
|2007.03.01 12:18
|t/p
|96
|0.20
|117.87
|118.62
|117.87
|67.87
|9882.42
|193
|2007.03.01 12:18
|sell
|97
|0.20
|117.83
|118.18
|117.43
|194
|2007.03.01 13:02
|t/p
|97
|0.20
|117.43
|118.18
|117.43
|68.13
|9950.55
|195
|2007.03.01 13:02
|sell
|98
|0.20
|117.38
|117.73
|116.98
|196
|2007.03.01 13:47
|s/l
|98
|0.20
|117.73
|117.73
|116.98
|-59.46
|9891.09
|197
|2007.03.01 13:47
|buy
|99
|0.20
|117.73
|117.38
|118.13
|198
|2007.03.01 14:18
|s/l
|99
|0.20
|117.38
|117.38
|118.13
|-59.64
|9831.45
|199
|2007.03.01 14:18
|sell
|100
|0.20
|117.38
|117.73
|116.98
|200
|2007.03.01 14:55
|t/p
|100
|0.20
|116.98
|117.73
|116.98
|68.39
|9899.84
|201
|2007.03.01 14:55
|sell
|101
|0.20
|116.94
|117.29
|116.54
|202
|2007.03.01 15:00
|s/l
|101
|0.20
|117.29
|117.29
|116.54
|-59.67
|9840.17
|203
|2007.03.01 15:00
|sell
|102
|0.10
|117.28
|117.63
|116.88
|204
|2007.03.01 15:17
|s/l
|102
|0.10
|117.63
|117.63
|116.88
|-29.75
|9810.42
|205
|2007.03.01 15:17
|sell
|103
|0.10
|117.60
|117.95
|117.20
|206
|2007.03.02 11:47
|t/p
|103
|0.10
|117.20
|117.95
|117.20
|32.76
|9843.18
|207
|2007.03.02 11:47
|sell
|104
|0.20
|117.17
|117.52
|116.77
|208
|2007.03.02 13:44
|t/p
|104
|0.20
|116.77
|117.52
|116.77
|68.51
|9911.69
|209
|2007.03.02 13:44
|sell
|105
|0.20
|116.74
|117.09
|116.34
|210
|2007.03.02 14:17
|s/l
|105
|0.20
|117.09
|117.09
|116.34
|-59.78
|9851.91
|211
|2007.03.02 14:17
|buy
|106
|0.20
|117.09
|116.74
|117.49
|212
|2007.03.02 16:56
|s/l
|106
|0.20
|116.74
|116.74
|117.49
|-59.96
|9791.95
|213
|2007.03.02 16:56
|buy
|107
|0.10
|116.77
|116.42
|117.17
|214
|2007.03.02 17:34
|s/l
|107
|0.10
|116.42
|116.42
|117.17
|-30.07
|9761.88
|215
|2007.03.02 17:34
|buy
|108
|0.10
|116.44
|116.09
|116.84
|216
|2007.03.02 20:40
|t/p
|108
|0.10
|116.84
|116.09
|116.84
|34.23
|9796.11
|217
|2007.03.02 20:40
|sell
|109
|0.10
|116.84
|117.19
|116.44
|218
|2007.03.04 23:20
|t/p
|109
|0.10
|116.44
|117.19
|116.44
|34.35
|9830.46
|219
|2007.03.04 23:20
|buy
|110
|0.10
|116.44
|116.09
|116.84
|220
|2007.03.04 23:31
|s/l
|110
|0.10
|116.09
|116.09
|116.84
|-30.15
|9800.31
|221
|2007.03.04 23:31
|sell
|111
|0.20
|116.09
|116.44
|115.69
|222
|2007.03.05 00:10
|t/p
|111
|0.20
|115.69
|116.44
|115.69
|66.41
|9866.72
|223
|2007.03.05 00:10
|sell
|112
|0.20
|115.66
|116.01
|115.26
|224
|2007.03.05 02:16
|s/l
|112
|0.20
|116.01
|116.01
|115.26
|-60.34
|9806.38
|225
|2007.03.05 02:16
|buy
|113
|0.20
|116.01
|115.66
|116.41
|226
|2007.03.05 03:41
|s/l
|113
|0.20
|115.66
|115.66
|116.41
|-60.53
|9745.85
|227
|2007.03.05 03:41
|sell
|114
|0.20
|115.65
|116.00
|115.25
|228
|2007.03.05 07:16
|t/p
|114
|0.20
|115.25
|116.00
|115.25
|69.41
|9815.26
|229
|2007.03.05 07:16
|sell
|115
|0.20
|115.22
|115.57
|114.82
|230
|2007.03.05 08:37
|s/l
|115
|0.20
|115.57
|115.57
|114.82
|-60.57
|9754.69
|231
|2007.03.05 08:37
|buy
|116
|0.20
|115.57
|115.22
|115.97
|232
|2007.03.05 09:33
|s/l
|116
|0.20
|115.22
|115.22
|115.97
|-60.75
|9693.94
|233
|2007.03.05 09:33
|buy
|117
|0.10
|115.25
|114.90
|115.65
|234
|2007.03.05 12:09
|t/p
|117
|0.10
|115.65
|114.90
|115.65
|34.59
|9728.53
|235
|2007.03.05 12:09
|sell
|118
|0.10
|115.65
|116.00
|115.25
|236
|2007.03.05 14:54
|s/l
|118
|0.10
|116.00
|116.00
|115.25
|-30.17
|9698.36
|237
|2007.03.05 14:54
|sell
|119
|0.10
|115.97
|116.32
|115.57
|238
|2007.03.05 21:49
|t/p
|119
|0.10
|115.57
|116.32
|115.57
|34.61
|9732.97
|239
|2007.03.05 21:49
|sell
|120
|0.20
|115.53
|115.88
|115.13
|240
|2007.03.06 00:05
|s/l
|120
|0.20
|115.88
|115.88
|115.13
|-63.15
|9669.82
|241
|2007.03.06 00:05
|buy
|121
|0.20
|115.88
|115.53
|116.28
|242
|2007.03.06 02:09
|t/p
|121
|0.20
|116.28
|115.53
|116.28
|68.80
|9738.62
|243
|2007.03.06 02:09
|sell
|122
|0.10
|116.28
|116.63
|115.88
|244
|2007.03.06 10:59
|s/l
|122
|0.10
|116.63
|116.63
|115.88
|-30.01
|9708.61
|245
|2007.03.06 10:59
|buy
|123
|0.20
|116.63
|116.28
|117.03
|246
|2007.03.06 13:39
|s/l
|123
|0.20
|116.28
|116.28
|117.03
|-60.20
|9648.41
|247
|2007.03.06 13:39
|buy
|124
|0.10
|116.31
|115.96
|116.71
|248
|2007.03.06 19:29
|t/p
|124
|0.10
|116.71
|115.96
|116.71
|34.27
|9682.68
|249
|2007.03.06 19:29
|sell
|125
|0.10
|116.73
|117.08
|116.33
|250
|2007.03.07 01:28
|t/p
|125
|0.10
|116.33
|117.08
|116.33
|33.02
|9715.70
|251
|2007.03.07 01:28
|sell
|126
|0.20
|116.28
|116.63
|115.88
|252
|2007.03.07 15:54
|s/l
|126
|0.20
|116.63
|116.63
|115.88
|-60.02
|9655.68
|253
|2007.03.07 15:54
|sell
|127
|0.10
|116.60
|116.95
|116.20
|254
|2007.03.07 20:50
|t/p
|127
|0.10
|116.20
|116.95
|116.20
|34.43
|9690.11
|255
|2007.03.07 20:50
|sell
|128
|0.20
|116.16
|116.51
|115.76
|256
|2007.03.07 23:14
|t/p
|128
|0.20
|115.76
|116.51
|115.76
|69.11
|9759.22
|257
|2007.03.07 23:14
|sell
|129
|0.20
|115.72
|116.07
|115.32
|258
|2007.03.08 02:47
|s/l
|129
|0.20
|116.07
|116.07
|115.32
|-68.53
|9690.69
|259
|2007.03.08 02:47
|buy
|130
|0.20
|116.07
|115.72
|116.47
|260
|2007.03.08 03:49
|t/p
|130
|0.20
|116.47
|115.72
|116.47
|68.69
|9759.38
|261
|2007.03.08 03:49
|buy
|131
|0.20
|116.50
|116.15
|116.90
|262
|2007.03.08 09:40
|t/p
|131
|0.20
|116.90
|116.15
|116.90
|68.43
|9827.81
|263
|2007.03.08 09:40
|buy
|132
|0.20
|116.93
|116.58
|117.33
|264
|2007.03.08 14:20
|t/p
|132
|0.20
|117.33
|116.58
|117.33
|68.18
|9895.99
|265
|2007.03.08 14:20
|sell
|133
|0.10
|117.33
|117.68
|116.93
|266
|2007.03.09 08:46
|s/l
|133
|0.10
|117.68
|117.68
|116.93
|-31.11
|9864.88
|267
|2007.03.09 08:46
|sell
|134
|0.10
|117.65
|118.00
|117.25
|268
|2007.03.09 11:52
|t/p
|134
|0.10
|117.25
|118.00
|117.25
|34.12
|9899.00
|269
|2007.03.09 11:52
|buy
|135
|0.10
|117.25
|116.90
|117.65
|270
|2007.03.09 13:30
|t/p
|135
|0.10
|117.65
|116.90
|117.65
|34.00
|9933.00
|271
|2007.03.09 13:30
|buy
|136
|0.20
|117.68
|117.33
|118.08
|272
|2007.03.09 13:36
|t/p
|136
|0.20
|118.08
|117.33
|118.08
|67.75
|10000.75
|273
|2007.03.09 13:36
|sell
|137
|0.10
|118.08
|118.43
|117.68
|274
|2007.03.12 07:01
|s/l
|137
|0.10
|118.43
|118.43
|117.68
|-30.92
|9969.83
|275
|2007.03.12 07:01
|sell
|138
|0.10
|118.40
|118.75
|118.00
|276
|2007.03.12 11:28
|t/p
|138
|0.10
|118.00
|118.75
|118.00
|33.90
|10003.73
|277
|2007.03.12 11:28
|buy
|139
|0.10
|118.00
|117.65
|118.40
|278
|2007.03.12 12:21
|s/l
|139
|0.10
|117.65
|117.65
|118.40
|-29.75
|9973.98
|279
|2007.03.12 12:21
|buy
|140
|0.10
|117.67
|117.32
|118.07
|280
|2007.03.12 13:15
|s/l
|140
|0.10
|117.32
|117.32
|118.07
|-29.83
|9944.15
|281
|2007.03.12 13:15
|sell
|141
|0.20
|117.32
|117.67
|116.92
|282
|2007.03.12 14:39
|s/l
|141
|0.20
|117.67
|117.67
|116.92
|-59.48
|9884.67
|283
|2007.03.12 14:39
|buy
|142
|0.20
|117.68
|117.33
|118.08
|284
|2007.03.13 05:48
|s/l
|142
|0.20
|117.33
|117.33
|118.08
|-57.28
|9827.39
|285
|2007.03.13 05:48
|sell
|143
|0.20
|117.33
|117.68
|116.93
|286
|2007.03.13 11:13
|t/p
|143
|0.20
|116.93
|117.68
|116.93
|68.42
|9895.81
|287
|2007.03.13 11:13
|sell
|144
|0.20
|116.90
|117.25
|116.50
|288
|2007.03.13 17:36
|t/p
|144
|0.20
|116.50
|117.25
|116.50
|68.67
|9964.48
|289
|2007.03.13 17:36
|sell
|145
|0.20
|116.46
|116.81
|116.06
|290
|2007.03.13 22:32
|t/p
|145
|0.20
|116.06
|116.81
|116.06
|68.93
|10033.41
|291
|2007.03.13 22:32
|buy
|146
|0.10
|116.06
|115.71
|116.46
|292
|2007.03.14 12:31
|t/p
|146
|0.10
|116.46
|115.71
|116.46
|35.53
|10068.94
|293
|2007.03.14 12:31
|sell
|147
|0.10
|116.47
|116.82
|116.07
|294
|2007.03.14 16:23
|t/p
|147
|0.10
|116.07
|116.82
|116.07
|34.47
|10103.41
|295
|2007.03.14 16:23
|sell
|148
|0.20
|116.03
|116.38
|115.63
|296
|2007.03.14 17:11
|s/l
|148
|0.20
|116.38
|116.38
|115.63
|-60.15
|10043.26
|297
|2007.03.14 17:11
|sell
|149
|0.10
|116.35
|116.70
|115.95
|298
|2007.03.14 18:23
|s/l
|149
|0.10
|116.70
|116.70
|115.95
|-29.99
|10013.27
|299
|2007.03.14 18:23
|buy
|150
|0.20
|116.70
|116.35
|117.10
|300
|2007.03.14 19:56
|t/p
|150
|0.20
|117.10
|116.35
|117.10
|68.32
|10081.59
|301
|2007.03.14 19:56
|buy
|151
|0.20
|117.13
|116.78
|117.53
|302
|2007.03.14 23:12
|t/p
|151
|0.20
|117.53
|116.78
|117.53
|68.06
|10149.65
|303
|2007.03.14 23:12
|buy
|152
|0.20
|117.57
|117.22
|117.97
|304
|2007.03.15 00:02
|s/l
|152
|0.20
|117.22
|117.22
|117.97
|-52.58
|10097.07
|305
|2007.03.15 00:02
|sell
|153
|0.20
|117.22
|117.57
|116.82
|306
|2007.03.15 16:16
|s/l
|153
|0.20
|117.57
|117.57
|116.82
|-59.54
|10037.53
|307
|2007.03.15 16:16
|buy
|154
|0.20
|117.57
|117.22
|117.97
|308
|2007.03.15 23:52
|s/l
|154
|0.20
|117.22
|117.22
|117.97
|-59.72
|9977.81
|309
|2007.03.15 23:52
|sell
|155
|0.20
|117.22
|117.57
|116.82
|310
|2007.03.16 07:30
|t/p
|155
|0.20
|116.82
|117.57
|116.82
|65.75
|10043.56
|311
|2007.03.16 07:30
|buy
|156
|0.10
|116.81
|116.46
|117.21
|312
|2007.03.18 23:00
|s/l
|156
|0.10
|116.46
|116.46
|117.21
|-30.10
|10013.46
|313
|2007.03.18 23:00
|sell
|157
|0.20
|116.29
|116.64
|115.89
|314
|2007.03.19 00:19
|s/l
|157
|0.20
|116.64
|116.64
|115.89
|-62.75
|9950.71
|315
|2007.03.19 00:19
|buy
|158
|0.20
|116.64
|116.29
|117.04
|316
|2007.03.19 01:15
|t/p
|158
|0.20
|117.04
|116.29
|117.04
|68.34
|10019.05
|317
|2007.03.19 01:15
|sell
|159
|0.10
|117.06
|117.41
|116.66
|318
|2007.03.19 01:18
|s/l
|159
|0.10
|117.41
|117.41
|116.66
|-29.81
|9989.24
|319
|2007.03.19 01:18
|sell
|160
|0.10
|117.38
|117.73
|116.98
|320
|2007.03.19 16:05
|s/l
|160
|0.10
|117.73
|117.73
|116.98
|-29.73
|9959.51
|321
|2007.03.19 16:05
|buy
|161
|0.20
|117.74
|117.39
|118.14
|322
|2007.03.19 20:00
|s/l
|161
|0.20
|117.39
|117.39
|118.14
|-59.64
|9899.87
|323
|2007.03.19 20:00
|sell
|162
|0.20
|117.38
|117.73
|116.98
|324
|2007.03.20 00:38
|s/l
|162
|0.20
|117.73
|117.73
|116.98
|-62.20
|9837.67
|325
|2007.03.20 00:38
|buy
|163
|0.20
|117.73
|117.38
|118.13
|326
|2007.03.20 13:02
|s/l
|163
|0.20
|117.38
|117.38
|118.13
|-59.64
|9778.03
|327
|2007.03.20 13:02
|buy
|164
|0.10
|117.40
|117.05
|117.80
|328
|2007.03.20 13:25
|s/l
|164
|0.10
|117.05
|117.05
|117.80
|-29.90
|9748.13
|329
|2007.03.20 13:25
|buy
|165
|0.10
|117.08
|116.73
|117.48
|330
|2007.03.21 07:11
|t/p
|165
|0.10
|117.48
|116.73
|117.48
|35.24
|9783.37
|331
|2007.03.21 07:11
|buy
|166
|0.20
|117.51
|117.16
|117.91
|332
|2007.03.21 12:48
|t/p
|166
|0.20
|117.91
|117.16
|117.91
|67.85
|9851.22
|333
|2007.03.21 12:48
|sell
|167
|0.10
|117.91
|118.26
|117.51
|334
|2007.03.21 18:16
|t/p
|167
|0.10
|117.51
|118.26
|117.51
|34.04
|9885.26
|335
|2007.03.21 18:16
|sell
|168
|0.20
|117.48
|117.83
|117.08
|336
|2007.03.21 18:19
|s/l
|168
|0.20
|117.83
|117.83
|117.08
|-59.41
|9825.85
|337
|2007.03.21 18:19
|buy
|169
|0.10
|117.83
|117.48
|118.23
|338
|2007.03.21 18:21
|s/l
|169
|0.10
|117.48
|117.48
|118.23
|-29.79
|9796.06
|339
|2007.03.21 18:21
|buy
|170
|0.10
|117.51
|117.16
|117.91
|340
|2007.03.22 10:56
|t/p
|170
|0.10
|117.91
|117.16
|117.91
|37.49
|9833.55
|341
|2007.03.22 10:56
|buy
|171
|0.20
|117.94
|117.59
|118.34
|342
|2007.03.22 12:06
|s/l
|171
|0.20
|117.59
|117.59
|118.34
|-59.53
|9774.02
|343
|2007.03.22 12:06
|sell
|172
|0.20
|117.58
|117.93
|117.18
|344
|2007.03.22 16:31
|s/l
|172
|0.20
|117.93
|117.93
|117.18
|-59.36
|9714.66
|345
|2007.03.22 16:31
|sell
|173
|0.10
|117.90
|118.25
|117.50
|346
|2007.03.22 16:43
|s/l
|173
|0.10
|118.25
|118.25
|117.50
|-29.60
|9685.06
|347
|2007.03.22 16:43
|sell
|174
|0.10
|118.22
|118.57
|117.82
|348
|2007.03.23 08:56
|t/p
|174
|0.10
|117.82
|118.57
|117.82
|32.58
|9717.64
|349
|2007.03.23 08:56
|sell
|175
|0.20
|117.78
|118.13
|117.38
|350
|2007.03.23 19:43
|s/l
|175
|0.20
|118.13
|118.13
|117.38
|-59.26
|9658.38
|351
|2007.03.23 19:43
|sell
|176
|0.10
|118.10
|118.45
|117.70
|352
|2007.03.26 13:19
|s/l
|176
|0.10
|118.45
|118.45
|117.70
|-30.92
|9627.46
|353
|2007.03.26 13:19
|sell
|177
|0.10
|118.42
|118.77
|118.02
|354
|2007.03.26 15:03
|t/p
|177
|0.10
|118.02
|118.77
|118.02
|33.89
|9661.35
|355
|2007.03.26 15:03
|sell
|178
|0.20
|117.99
|118.34
|117.59
|356
|2007.03.27 00:37
|s/l
|178
|0.20
|118.34
|118.34
|117.59
|-61.89
|9599.46
|357
|2007.03.27 00:37
|buy
|179
|0.20
|118.34
|117.99
|118.74
|358
|2007.03.27 07:51
|s/l
|179
|0.20
|117.99
|117.99
|118.74
|-59.33
|9540.13
|359
|2007.03.27 07:51
|sell
|180
|0.20
|117.98
|118.33
|117.58
|360
|2007.03.27 09:56
|s/l
|180
|0.20
|118.33
|118.33
|117.58
|-59.16
|9480.97
|361
|2007.03.27 09:56
|sell
|181
|0.10
|118.30
|118.65
|117.90
|362
|2007.03.27 15:15
|t/p
|181
|0.10
|117.90
|118.65
|117.90
|33.93
|9514.90
|363
|2007.03.27 15:15
|sell
|182
|0.20
|117.87
|118.22
|117.47
|364
|2007.03.28 02:30
|t/p
|182
|0.20
|117.47
|118.22
|117.47
|65.36
|9580.26
|365
|2007.03.28 02:30
|sell
|183
|0.20
|117.44
|117.79
|117.04
|366
|2007.03.28 13:31
|t/p
|183
|0.20
|117.04
|117.79
|117.04
|68.35
|9648.61
|367
|2007.03.28 13:31
|buy
|184
|0.10
|117.04
|116.69
|117.44
|368
|2007.03.28 15:02
|s/l
|184
|0.10
|116.69
|116.69
|117.44
|-30.00
|9618.61
|369
|2007.03.28 15:02
|sell
|185
|0.20
|116.67
|117.02
|116.27
|370
|2007.03.28 17:52
|s/l
|185
|0.20
|117.02
|117.02
|116.27
|-59.82
|9558.79
|371
|2007.03.28 17:52
|sell
|186
|0.10
|116.99
|117.34
|116.59
|372
|2007.03.29 07:24
|s/l
|186
|0.10
|117.34
|117.34
|116.59
|-33.94
|9524.85
|373
|2007.03.29 07:24
|sell
|187
|0.10
|117.31
|117.66
|116.91
|374
|2007.03.29 13:31
|s/l
|187
|0.10
|117.66
|117.66
|116.91
|-29.75
|9495.10
|375
|2007.03.29 13:31
|sell
|188
|0.10
|117.63
|117.98
|117.23
|376
|2007.03.29 18:35
|s/l
|188
|0.10
|117.98
|117.98
|117.23
|-29.67
|9465.43
|377
|2007.03.29 18:35
|buy
|189
|0.20
|117.98
|117.63
|118.38
|378
|2007.03.30 03:17
|s/l
|189
|0.20
|117.63
|117.63
|118.38
|-57.13
|9408.30
|379
|2007.03.30 03:17
|sell
|190
|0.20
|117.63
|117.98
|117.23
|380
|2007.03.30 08:26
|s/l
|190
|0.20
|117.98
|117.98
|117.23
|-59.32
|9348.98
|381
|2007.03.30 08:26
|sell
|191
|0.10
|117.96
|118.31
|117.56
|382
|2007.03.30 13:38
|s/l
|191
|0.10
|118.31
|118.31
|117.56
|-29.58
|9319.40
|383
|2007.03.30 13:38
|buy
|192
|0.20
|118.31
|117.96
|118.71
|384
|2007.03.30 16:09
|s/l
|192
|0.20
|117.96
|117.96
|118.71
|-59.34
|9260.06
|385
|2007.03.30 16:09
|buy
|193
|0.10
|117.98
|117.63
|118.38
|386
|2007.03.30 16:21
|s/l
|193
|0.10
|117.63
|117.63
|118.38
|-29.76
|9230.30
|387
|2007.03.30 16:21
|sell
|194
|0.20
|117.62
|117.97
|117.22
|388
|2007.04.02 00:10
|s/l
|194
|0.20
|117.97
|117.97
|117.22
|-62.08
|9168.22
|389
|2007.04.02 00:10
|sell
|195
|0.10
|117.94
|118.29
|117.54
|390
|2007.04.02 06:45
|t/p
|195
|0.10
|117.54
|118.29
|117.54
|34.03
|9202.25
|391
|2007.04.02 06:45
|sell
|196
|0.20
|117.51
|117.86
|117.11
|392
|2007.04.02 08:41
|s/l
|196
|0.20
|117.86
|117.86
|117.11
|-59.39
|9142.86
|393
|2007.04.02 08:41
|buy
|197
|0.20
|117.86
|117.51
|118.26
|394
|2007.04.03 06:25
|t/p
|197
|0.20
|118.26
|117.51
|118.26
|70.03
|9212.89
|395
|2007.04.03 06:25
|sell
|198
|0.10
|118.26
|118.61
|117.86
|396
|2007.04.03 09:13
|s/l
|198
|0.10
|118.61
|118.61
|117.86
|-29.51
|9183.38
|397
|2007.04.03 09:13
|buy
|199
|0.20
|118.61
|118.26
|119.01
|398
|2007.04.04 05:53
|t/p
|199
|0.20
|119.01
|118.26
|119.01
|69.60
|9252.98
|399
|2007.04.04 05:53
|buy
|200
|0.20
|119.04
|118.69
|119.44
|400
|2007.04.04 08:15
|s/l
|200
|0.20
|118.69
|118.69
|119.44
|-58.98
|9194.00
|401
|2007.04.04 08:15
|sell
|201
|0.20
|118.68
|119.03
|118.28
|402
|2007.04.04 11:01
|s/l
|201
|0.20
|119.03
|119.03
|118.28
|-58.80
|9135.20
|403
|2007.04.04 11:01
|sell
|202
|0.10
|119.01
|119.36
|118.61
|404
|2007.04.04 14:49
|t/p
|202
|0.10
|118.61
|119.36
|118.61
|33.72
|9168.92
|405
|2007.04.04 14:49
|buy
|203
|0.10
|118.61
|118.26
|119.01
|406
|2007.04.06 12:30
|t/p
|203
|0.10
|119.01
|118.26
|119.01
|38.36
|9207.28
|407
|2007.04.06 12:30
|sell
|204
|0.10
|119.04
|119.39
|118.64
|408
|2007.04.06 13:49
|s/l
|204
|0.10
|119.39
|119.39
|118.64
|-29.32
|9177.96
|409
|2007.04.06 13:49
|buy
|205
|0.20
|119.39
|119.04
|119.79
|410
|2007.04.10 01:15
|s/l
|205
|0.20
|119.04
|119.04
|119.79
|-54.04
|9123.92
|411
|2007.04.10 01:15
|sell
|206
|0.20
|119.04
|119.39
|118.64
|412
|2007.04.11 13:23
|s/l
|206
|0.20
|119.39
|119.39
|118.64
|-61.37
|9062.55
|413
|2007.04.11 13:23
|buy
|207
|0.20
|119.39
|119.04
|119.79
|414
|2007.04.12 13:04
|s/l
|207
|0.20
|119.04
|119.04
|119.79
|-51.66
|9010.89
|415
|2007.04.12 13:04
|sell
|208
|0.20
|119.04
|119.39
|118.64
|416
|2007.04.13 06:39
|t/p
|208
|0.20
|118.64
|119.39
|118.64
|64.69
|9075.58
|417
|2007.04.13 06:39
|sell
|209
|0.20
|118.61
|118.96
|118.21
|418
|2007.04.13 14:35
|s/l
|209
|0.20
|118.96
|118.96
|118.21
|-58.84
|9016.74
|419
|2007.04.13 14:35
|buy
|210
|0.20
|118.96
|118.61
|119.36
|420
|2007.04.13 14:57
|t/p
|210
|0.20
|119.36
|118.61
|119.36
|67.02
|9083.76
|421
|2007.04.13 14:57
|buy
|211
|0.20
|119.39
|119.04
|119.79
|422
|2007.04.16 00:20
|s/l
|211
|0.20
|119.04
|119.04
|119.79
|-56.42
|9027.34
|423
|2007.04.16 00:20
|sell
|212
|0.20
|119.04
|119.39
|118.64
|424
|2007.04.16 04:15
|s/l
|212
|0.20
|119.39
|119.39
|118.64
|-58.63
|8968.71
|425
|2007.04.16 04:15
|sell
|213
|0.10
|119.36
|119.71
|118.96
|426
|2007.04.16 14:01
|s/l
|213
|0.10
|119.71
|119.71
|118.96
|-29.24
|8939.47
|427
|2007.04.16 14:01
|sell
|214
|0.10
|119.68
|120.03
|119.28
|428
|2007.04.17 06:47
|t/p
|214
|0.10
|119.28
|120.03
|119.28
|32.16
|8971.63
|429
|2007.04.17 06:47
|buy
|215
|0.10
|119.28
|118.93
|119.68
|430
|2007.04.17 15:42
|s/l
|215
|0.10
|118.93
|118.93
|119.68
|-29.43
|8942.20
|431
|2007.04.17 15:42
|sell
|216
|0.20
|118.93
|119.28
|118.53
|432
|2007.04.18 11:42
|t/p
|216
|0.20
|118.53
|119.28
|118.53
|64.75
|9006.95
|433
|2007.04.18 11:42
|sell
|217
|0.20
|118.50
|118.85
|118.10
|434
|2007.04.19 02:38
|t/p
|217
|0.20
|118.10
|118.85
|118.10
|59.52
|9066.47
|435
|2007.04.19 02:38
|sell
|218
|0.20
|118.07
|118.42
|117.67
|436
|2007.04.19 06:39
|t/p
|218
|0.20
|117.67
|118.42
|117.67
|67.99
|9134.46
|437
|2007.04.19 06:39
|sell
|219
|0.20
|117.64
|117.99
|117.24
|438
|2007.04.19 07:02
|s/l
|219
|0.20
|117.99
|117.99
|117.24
|-59.33
|9075.13
|439
|2007.04.19 07:02
|sell
|220
|0.10
|117.96
|118.31
|117.56
|440
|2007.04.19 13:49
|s/l
|220
|0.10
|118.31
|118.31
|117.56
|-29.58
|9045.55
|441
|2007.04.19 13:49
|buy
|221
|0.20
|118.31
|117.96
|118.71
|442
|2007.04.20 00:57
|t/p
|221
|0.20
|118.71
|117.96
|118.71
|69.77
|9115.32
|443
|2007.04.20 00:57
|sell
|222
|0.10
|118.71
|119.06
|118.31
|444
|2007.04.23 05:31
|t/p
|222
|0.10
|118.31
|119.06
|118.31
|32.44
|9147.76
|445
|2007.04.23 05:31
|sell
|223
|0.20
|118.28
|118.63
|117.88
|446
|2007.04.23 10:43
|s/l
|223
|0.20
|118.63
|118.63
|117.88
|-59.01
|9088.75
|447
|2007.04.23 10:43
|sell
|224
|0.10
|118.60
|118.95
|118.20
|448
|2007.04.23 13:25
|s/l
|224
|0.10
|118.95
|118.95
|118.20
|-29.42
|9059.33
|449
|2007.04.23 13:25
|sell
|225
|0.10
|118.92
|119.27
|118.52
|450
|2007.04.23 15:56
|t/p
|225
|0.10
|118.52
|119.27
|118.52
|33.76
|9093.09
|451
|2007.04.23 15:56
|sell
|226
|0.20
|118.48
|118.83
|118.08
|452
|2007.04.24 09:51
|s/l
|226
|0.20
|118.83
|118.83
|118.08
|-61.65
|9031.44
|453
|2007.04.24 09:51
|sell
|227
|0.10
|118.80
|119.15
|118.40
|454
|2007.04.24 14:23
|t/p
|227
|0.10
|118.40
|119.15
|118.40
|33.78
|9065.22
|455
|2007.04.24 14:23
|sell
|228
|0.20
|118.37
|118.72
|117.97
|456
|2007.04.24 19:03
|s/l
|228
|0.20
|118.72
|118.72
|117.97
|-58.96
|9006.26
|457
|2007.04.24 19:03
|sell
|229
|0.10
|118.69
|119.04
|118.29
|458
|2007.04.26 07:47
|s/l
|229
|0.10
|119.04
|119.04
|118.29
|-34.88
|8971.38
|459
|2007.04.26 07:47
|sell
|230
|0.10
|119.02
|119.37
|118.62
|460
|2007.04.26 11:26
|s/l
|230
|0.10
|119.37
|119.37
|118.62
|-29.32
|8942.06
|461
|2007.04.26 11:26
|sell
|231
|0.10
|119.34
|119.69
|118.94
|462
|2007.04.26 17:21
|s/l
|231
|0.10
|119.69
|119.69
|118.94
|-29.24
|8912.82
|463
|2007.04.26 17:21
|sell
|232
|0.10
|119.66
|120.01
|119.26
|464
|2007.04.27 12:24
|t/p
|232
|0.10
|119.26
|120.01
|119.26
|32.17
|8944.99
|465
|2007.04.27 12:24
|sell
|233
|0.20
|119.23
|119.58
|118.83
|466
|2007.04.27 15:04
|s/l
|233
|0.20
|119.58
|119.58
|118.83
|-58.54
|8886.45
|467
|2007.04.27 15:04
|sell
|234
|0.10
|119.56
|119.91
|119.16
|468
|2007.05.01 13:16
|t/p
|234
|0.10
|119.16
|119.91
|119.16
|30.83
|8917.28
|469
|2007.05.01 13:16
|buy
|235
|0.10
|119.16
|118.81
|119.56
|470
|2007.05.01 14:20
|t/p
|235
|0.10
|119.56
|118.81
|119.56
|33.45
|8950.73
|471
|2007.05.01 14:20
|sell
|236
|0.10
|119.57
|119.92
|119.17
|472
|2007.05.01 22:28
|s/l
|236
|0.10
|119.92
|119.92
|119.17
|-29.19
|8921.54
|473
|2007.05.01 22:28
|sell
|237
|0.10
|119.89
|120.24
|119.49
|474
|2007.05.02 10:59
|s/l
|237
|0.10
|120.24
|120.24
|119.49
|-30.48
|8891.06
|475
|2007.05.02 10:59
|sell
|238
|0.10
|120.21
|120.56
|119.81
|476
|2007.05.07 03:45
|t/p
|238
|0.10
|119.81
|120.56
|119.81
|26.54
|8917.60
|477
|2007.05.07 03:45
|sell
|239
|0.20
|119.78
|120.13
|119.38
|478
|2007.05.07 19:13
|s/l
|239
|0.20
|120.13
|120.13
|119.38
|-58.27
|8859.33
|479
|2007.05.07 19:13
|sell
|240
|0.10
|120.11
|120.46
|119.71
|480
|2007.05.08 11:29
|t/p
|240
|0.10
|119.71
|120.46
|119.71
|32.04
|8891.37
|481
|2007.05.08 11:29
|sell
|241
|0.20
|119.67
|120.02
|119.27
|482
|2007.05.08 18:32
|s/l
|241
|0.20
|120.02
|120.02
|119.27
|-58.32
|8833.05
|483
|2007.05.08 18:32
|buy
|242
|0.20
|120.02
|119.67
|120.42
|484
|2007.05.09 01:23
|s/l
|242
|0.20
|119.67
|119.67
|120.42
|-56.11
|8776.94
|485
|2007.05.09 01:23
|sell
|243
|0.20
|119.67
|120.02
|119.27
|486
|2007.05.09 09:32
|s/l
|243
|0.20
|120.02
|120.02
|119.27
|-58.32
|8718.62
|487
|2007.05.09 09:32
|sell
|244
|0.10
|119.99
|120.34
|119.59
|488
|2007.05.10 08:17
|s/l
|244
|0.10
|120.34
|120.34
|119.59
|-33.19
|8685.43
|489
|2007.05.10 08:17
|sell
|245
|0.10
|120.31
|120.66
|119.91
|490
|2007.05.10 19:59
|t/p
|245
|0.10
|119.91
|120.66
|119.91
|33.36
|8718.79
|491
|2007.05.10 19:59
|sell
|246
|0.20
|119.88
|120.23
|119.48
|492
|2007.05.11 15:09
|s/l
|246
|0.20
|120.23
|120.23
|119.48
|-60.96
|8657.83
|493
|2007.05.11 15:09
|sell
|247
|0.10
|120.20
|120.55
|119.80
|494
|2007.05.15 00:03
|s/l
|247
|0.10
|120.55
|120.55
|119.80
|-31.77
|8626.06
|495
|2007.05.15 00:03
|sell
|248
|0.10
|120.52
|120.87
|120.12
|496
|2007.05.16 20:45
|s/l
|248
|0.10
|120.87
|120.87
|120.12
|-30.33
|8595.73
|497
|2007.05.16 20:45
|buy
|249
|0.20
|120.87
|120.52
|121.27
|498
|2007.05.17 12:47
|t/p
|249
|0.20
|121.27
|120.52
|121.27
|73.11
|8668.84
|499
|2007.05.17 12:47
|buy
|250
|0.20
|121.30
|120.95
|121.70
|500
|2007.05.18 10:26
|s/l
|250
|0.20
|120.95
|120.95
|121.70
|-55.50
|8613.34
|501
|2007.05.18 10:26
|sell
|251
|0.20
|120.93
|121.28
|120.53
|502
|2007.05.18 10:28
|s/l
|251
|0.20
|121.28
|121.28
|120.53
|-57.72
|8555.62
|503
|2007.05.18 10:28
|sell
|252
|0.20
|121.25
|121.60
|120.85
|504
|2007.05.18 10:58
|t/p
|252
|0.20
|120.85
|121.60
|120.85
|66.20
|8621.82
|505
|2007.05.18 10:58
|sell
|253
|0.20
|120.82
|121.17
|120.42
|506
|2007.05.18 14:01
|s/l
|253
|0.20
|121.17
|121.17
|120.42
|-57.77
|8564.05
|507
|2007.05.18 14:01
|sell
|254
|0.10
|121.14
|121.49
|120.74
|508
|2007.05.21 10:34
|s/l
|254
|0.10
|121.49
|121.49
|120.74
|-30.18
|8533.87
|509
|2007.05.21 10:34
|sell
|255
|0.10
|121.47
|121.82
|121.07
|510
|2007.05.23 07:54
|s/l
|255
|0.10
|121.82
|121.82
|121.07
|-31.47
|8502.40
|511
|2007.05.23 07:54
|sell
|256
|0.10
|121.79
|122.14
|121.39
|512
|2007.05.23 12:08
|t/p
|256
|0.10
|121.39
|122.14
|121.39
|32.96
|8535.36
|513
|2007.05.23 12:08
|sell
|257
|0.20
|121.35
|121.70
|120.95
|514
|2007.05.23 17:15
|s/l
|257
|0.20
|121.70
|121.70
|120.95
|-57.52
|8477.84
|515
|2007.05.23 17:15
|sell
|258
|0.10
|121.67
|122.02
|121.27
|516
|2007.05.24 09:42
|t/p
|258
|0.10
|121.27
|122.02
|121.27
|28.87
|8506.71
|517
|2007.05.24 09:42
|sell
|259
|0.20
|121.24
|121.59
|120.84
|518
|2007.05.24 14:01
|s/l
|259
|0.20
|121.59
|121.59
|120.84
|-57.57
|8449.14
|519
|2007.05.24 14:01
|buy
|260
|0.20
|121.59
|121.24
|121.99
|520
|2007.05.24 23:38
|s/l
|260
|0.20
|121.24
|121.24
|121.99
|-57.74
|8391.40
|521
|2007.05.24 23:38
|buy
|261
|0.10
|121.26
|120.91
|121.66
|522
|2007.05.25 01:11
|s/l
|261
|0.10
|120.91
|120.91
|121.66
|-27.76
|8363.64
|523
|2007.05.25 01:11
|buy
|262
|0.10
|120.93
|120.58
|121.33
|524
|2007.05.25 05:31
|t/p
|262
|0.10
|121.33
|120.58
|121.33
|32.97
|8396.61
|525
|2007.05.25 05:31
|sell
|263
|0.10
|121.33
|121.68
|120.93
|526
|2007.05.25 10:58
|s/l
|263
|0.10
|121.68
|121.68
|120.93
|-28.76
|8367.85
|527
|2007.05.25 10:58
|sell
|264
|0.10
|121.65
|122.00
|121.25
|528
|2007.05.29 08:03
|t/p
|264
|0.10
|121.25
|122.00
|121.25
|30.25
|8398.10
|529
|2007.05.29 08:03
|buy
|265
|0.10
|121.25
|120.90
|121.65
|530
|2007.05.29 13:48
|t/p
|265
|0.10
|121.65
|120.90
|121.65
|32.88
|8430.98
|531
|2007.05.29 13:48
|sell
|266
|0.10
|121.65
|122.00
|121.25
|532
|2007.05.31 14:21
|s/l
|266
|0.10
|122.00
|122.00
|121.25
|-34.17
|8396.81
|533
|2007.05.31 14:21
|buy
|267
|0.20
|122.00
|121.65
|122.40
|534
|2007.05.31 15:13
|s/l
|267
|0.20
|121.65
|121.65
|122.40
|-57.54
|8339.27
|535
|2007.05.31 15:13
|sell
|268
|0.20
|121.65
|122.00
|121.25
|536
|2007.06.01 07:36
|s/l
|268
|0.20
|122.00
|122.00
|121.25
|-60.12
|8279.15
|537
|2007.06.01 07:36
|sell
|269
|0.10
|121.97
|122.32
|121.57
|538
|2007.06.05 11:57
|t/p
|269
|0.10
|121.57
|122.32
|121.57
|30.17
|8309.32
|539
|2007.06.05 11:57
|sell
|270
|0.20
|121.53
|121.88
|121.13
|540
|2007.06.06 10:23
|t/p
|270
|0.20
|121.13
|121.88
|121.13
|63.31
|8372.63
|541
|2007.06.06 10:23
|sell
|271
|0.20
|121.09
|121.44
|120.69
|542
|2007.06.07 07:09
|s/l
|271
|0.20
|121.44
|121.44
|120.69
|-65.86
|8306.77
|543
|2007.06.07 07:09
|sell
|272
|0.10
|121.41
|121.76
|121.01
|544
|2007.06.07 17:18
|t/p
|272
|0.10
|121.01
|121.76
|121.01
|33.05
|8339.82
|545
|2007.06.07 17:18
|sell
|273
|0.20
|120.97
|121.32
|120.57
|546
|2007.06.08 00:49
|s/l
|273
|0.20
|121.32
|121.32
|120.57
|-60.44
|8279.38
|547
|2007.06.08 00:49
|buy
|274
|0.20
|121.32
|120.97
|121.72
|548
|2007.06.08 06:43
|s/l
|274
|0.20
|120.97
|120.97
|121.72
|-57.87
|8221.51
|549
|2007.06.08 06:43
|sell
|275
|0.20
|120.96
|121.31
|120.56
|550
|2007.06.08 09:49
|s/l
|275
|0.20
|121.31
|121.31
|120.56
|-57.70
|8163.81
|551
|2007.06.08 09:49
|sell
|276
|0.10
|121.28
|121.63
|120.88
|552
|2007.06.08 10:15
|s/l
|276
|0.10
|121.63
|121.63
|120.88
|-28.78
|8135.03
|553
|2007.06.08 10:15
|buy
|277
|0.20
|121.63
|121.28
|122.03
|554
|2007.06.13 04:06
|t/p
|277
|0.20
|122.03
|121.28
|122.03
|72.70
|8207.73
|555
|2007.06.13 04:06
|sell
|278
|0.10
|122.03
|122.38
|121.63
|556
|2007.06.13 10:12
|s/l
|278
|0.10
|122.38
|122.38
|121.63
|-28.60
|8179.13
|557
|2007.06.13 10:12
|sell
|279
|0.10
|122.37
|122.72
|121.97
|558
|2007.06.13 19:52
|s/l
|279
|0.10
|122.72
|122.72
|121.97
|-28.52
|8150.61
|559
|2007.06.13 19:52
|buy
|280
|0.20
|122.72
|122.37
|123.12
|560
|2007.06.14 12:34
|t/p
|280
|0.20
|123.12
|122.37
|123.12
|72.12
|8222.73
|561
|2007.06.14 12:34
|sell
|281
|0.10
|123.12
|123.47
|122.72
|562
|2007.06.15 08:48
|s/l
|281
|0.10
|123.47
|123.47
|122.72
|-29.72
|8193.01
|563
|2007.06.15 08:48
|sell
|282
|0.10
|123.44
|123.79
|123.04
|564
|2007.06.21 23:05
|s/l
|282
|0.10
|123.79
|123.79
|123.04
|-36.49
|8156.52
|565
|2007.06.21 23:05
|sell
|283
|0.10
|123.76
|124.11
|123.36
|566
|2007.06.22 07:15
|s/l
|283
|0.10
|124.11
|124.11
|123.36
|-29.57
|8126.95
|567
|2007.06.22 07:15
|buy
|284
|0.20
|124.11
|123.76
|124.51
|568
|2007.06.22 19:46
|s/l
|284
|0.20
|123.76
|123.76
|124.51
|-56.56
|8070.39
|569
|2007.06.22 19:46
|sell
|285
|0.20
|123.76
|124.11
|123.36
|570
|2007.06.25 10:00
|t/p
|285
|0.20
|123.36
|124.11
|123.36
|62.11
|8132.50
|571
|2007.06.25 10:00
|sell
|286
|0.20
|123.33
|123.68
|122.93
|572
|2007.06.25 12:44
|s/l
|286
|0.20
|123.68
|123.68
|122.93
|-56.60
|8075.90
|573
|2007.06.25 12:44
|buy
|287
|0.20
|123.68
|123.33
|124.08
|574
|2007.06.26 06:23
|s/l
|287
|0.20
|123.33
|123.33
|124.08
|-54.38
|8021.52
|575
|2007.06.26 06:23
|sell
|288
|0.20
|123.33
|123.68
|122.93
|576
|2007.06.26 09:16
|t/p
|288
|0.20
|122.93
|123.68
|122.93
|65.08
|8086.60
|577
|2007.06.26 09:16
|sell
|289
|0.20
|122.90
|123.25
|122.50
|578
|2007.06.26 11:58
|s/l
|289
|0.20
|123.25
|123.25
|122.50
|-56.80
|8029.80
|579
|2007.06.26 11:58
|sell
|290
|0.10
|123.22
|123.57
|122.82
|580
|2007.06.27 05:44
|t/p
|290
|0.10
|122.82
|123.57
|122.82
|31.20
|8061.00
|581
|2007.06.27 05:44
|sell
|291
|0.20
|122.78
|123.13
|122.38
|582
|2007.06.27 12:30
|t/p
|291
|0.20
|122.38
|123.13
|122.38
|65.37
|8126.37
|583
|2007.06.27 12:30
|buy
|292
|0.10
|122.38
|122.03
|122.78
|584
|2007.06.27 20:42
|t/p
|292
|0.10
|122.78
|122.03
|122.78
|32.58
|8158.95
|585
|2007.06.27 20:42
|sell
|293
|0.10
|122.78
|123.13
|122.38
|586
|2007.06.27 22:30
|s/l
|293
|0.10
|123.13
|123.13
|122.38
|-28.43
|8130.52
|587
|2007.06.27 22:30
|sell
|294
|0.10
|123.11
|123.46
|122.71
|588
|2007.06.29 04:11
|s/l
|294
|0.10
|123.46
|123.46
|122.71
|-33.83
|8096.69
|589
|2007.06.29 04:11
|sell
|295
|0.10
|123.44
|123.79
|123.04
|590
|2007.06.29 19:14
|t/p
|295
|0.10
|123.04
|123.79
|123.04
|32.52
|8129.21
|591
|2007.06.29 19:14
|sell
|296
|0.20
|123.00
|123.35
|122.60
|592
|2007.07.02 08:02
|t/p
|296
|0.20
|122.60
|123.35
|122.60
|62.51
|8191.72
|593
|2007.07.02 08:02
|buy
|297
|0.10
|122.60
|122.25
|123.00
|594
|2007.07.02 15:05
|s/l
|297
|0.10
|122.25
|122.25
|123.00
|-28.63
|8163.09
|595
|2007.07.02 15:05
|buy
|298
|0.10
|122.28
|121.93
|122.68
|596
|2007.07.03 06:30
|t/p
|298
|0.10
|122.68
|121.93
|122.68
|33.80
|8196.89
|597
|2007.07.03 06:30
|sell
|299
|0.10
|122.68
|123.03
|122.28
|598
|2007.07.03 13:32
|t/p
|299
|0.10
|122.28
|123.03
|122.28
|32.71
|8229.60
|599
|2007.07.03 13:32
|sell
|300
|0.20
|122.25
|122.60
|121.85
|600
|2007.07.04 13:50
|s/l
|300
|0.20
|122.60
|122.60
|121.85
|-59.84
|8169.76
|601
|2007.07.04 13:50
|sell
|301
|0.10
|122.57
|122.92
|122.17
|602
|2007.07.05 14:31
|s/l
|301
|0.10
|122.92
|122.92
|122.17
|-32.58
|8137.18
|603
|2007.07.05 14:31
|buy
|302
|0.20
|122.92
|122.57
|123.32
|604
|2007.07.06 11:34
|t/p
|302
|0.20
|123.32
|122.57
|123.32
|67.25
|8204.43
|605
|2007.07.06 11:34
|sell
|303
|0.10
|123.32
|123.67
|122.92
|606
|2007.07.09 02:22
|s/l
|303
|0.10
|123.67
|123.67
|122.92
|-29.67
|8174.76
|607
|2007.07.09 02:22
|sell
|304
|0.10
|123.64
|123.99
|123.24
|608
|2007.07.09 14:44
|t/p
|304
|0.10
|123.24
|123.99
|123.24
|32.46
|8207.22
|609
|2007.07.09 14:44
|sell
|305
|0.20
|123.21
|123.56
|122.81
|610
|2007.07.10 12:16
|t/p
|305
|0.20
|122.81
|123.56
|122.81
|62.40
|8269.62
|611
|2007.07.10 12:16
|buy
|306
|0.10
|122.81
|122.46
|123.21
|612
|2007.07.10 13:22
|s/l
|306
|0.10
|122.46
|122.46
|123.21
|-28.58
|8241.04
|613
|2007.07.10 13:22
|sell
|307
|0.20
|122.45
|122.80
|122.05
|614
|2007.07.10 14:46
|t/p
|307
|0.20
|122.05
|122.80
|122.05
|65.55
|8306.59
|615
|2007.07.10 14:46
|sell
|308
|0.20
|122.02
|122.37
|121.62
|616
|2007.07.10 21:34
|t/p
|308
|0.20
|121.62
|122.37
|121.62
|65.78
|8372.37
|617
|2007.07.10 21:34
|buy
|309
|0.10
|121.62
|121.27
|122.02
|618
|2007.07.10 21:51
|s/l
|309
|0.10
|121.27
|121.27
|122.02
|-28.87
|8343.50
|619
|2007.07.10 21:51
|buy
|310
|0.10
|121.28
|120.93
|121.68
|620
|2007.07.10 23:38
|t/p
|310
|0.10
|121.68
|120.93
|121.68
|32.87
|8376.37
|621
|2007.07.10 23:38
|buy
|311
|0.20
|121.71
|121.36
|122.11
|622
|2007.07.11 05:35
|s/l
|311
|0.20
|121.36
|121.36
|122.11
|-55.30
|8321.07
|623
|2007.07.11 05:35
|sell
|312
|0.20
|121.36
|121.71
|120.96
|624
|2007.07.11 09:30
|s/l
|312
|0.20
|121.71
|121.71
|120.96
|-57.51
|8263.56
|625
|2007.07.11 09:30
|sell
|313
|0.10
|121.68
|122.03
|121.28
|626
|2007.07.11 13:02
|s/l
|313
|0.10
|122.03
|122.03
|121.28
|-28.68
|8234.88
|627
|2007.07.11 13:02
|sell
|314
|0.10
|122.00
|122.35
|121.60
|628
|2007.07.11 20:08
|s/l
|314
|0.10
|122.35
|122.35
|121.60
|-28.61
|8206.27
|629
|2007.07.11 20:08
|sell
|315
|0.10
|122.32
|122.67
|121.92
|630
|2007.07.12 07:04
|t/p
|315
|0.10
|121.92
|122.67
|121.92
|28.70
|8234.97
|631
|2007.07.12 07:04
|buy
|316
|0.10
|121.92
|121.57
|122.32
|632
|2007.07.12 12:52
|t/p
|316
|0.10
|122.32
|121.57
|122.32
|32.70
|8267.67
|633
|2007.07.12 12:52
|buy
|317
|0.20
|122.35
|122.00
|122.75
|634
|2007.07.13 13:19
|s/l
|317
|0.20
|122.00
|122.00
|122.75
|-55.00
|8212.67
|635
|2007.07.13 13:19
|buy
|318
|0.10
|122.03
|121.68
|122.43
|636
|2007.07.16 09:06
|s/l
|318
|0.10
|121.68
|121.68
|122.43
|-27.57
|8185.10
|637
|2007.07.16 09:06
|sell
|319
|0.20
|121.68
|122.03
|121.28
|638
|2007.07.16 14:42
|s/l
|319
|0.20
|122.03
|122.03
|121.28
|-57.36
|8127.74
|639
|2007.07.16 14:42
|sell
|320
|0.10
|122.00
|122.35
|121.60
|640
|2007.07.17 13:27
|s/l
|320
|0.10
|122.35
|122.35
|121.60
|-29.98
|8097.76
|641
|2007.07.17 13:27
|sell
|321
|0.10
|122.32
|122.67
|121.92
|642
|2007.07.18 00:22
|t/p
|321
|0.10
|121.92
|122.67
|121.92
|31.44
|8129.20
|643
|2007.07.18 00:22
|sell
|322
|0.20
|121.89
|122.24
|121.49
|644
|2007.07.18 12:39
|s/l
|322
|0.20
|122.24
|122.24
|121.49
|-57.26
|8071.94
|645
|2007.07.18 12:39
|buy
|323
|0.20
|122.24
|121.89
|122.64
|646
|2007.07.18 14:29
|s/l
|323
|0.20
|121.89
|121.89
|122.64
|-57.43
|8014.51
|647
|2007.07.18 14:29
|sell
|324
|0.20
|121.89
|122.24
|121.49
|648
|2007.07.20 00:56
|s/l
|324
|0.20
|122.24
|122.24
|121.49
|-68.22
|7946.29
|649
|2007.07.20 00:56
|sell
|325
|0.10
|122.21
|122.56
|121.81
|650
|2007.07.20 14:02
|t/p
|325
|0.10
|121.81
|122.56
|121.81
|32.84
|7979.13
|651
|2007.07.20 14:02
|sell
|326
|0.20
|121.78
|122.13
|121.38
|652
|2007.07.20 14:21
|t/p
|326
|0.20
|121.38
|122.13
|121.38
|65.91
|8045.04
|653
|2007.07.20 14:21
|sell
|327
|0.20
|121.35
|121.70
|120.95
|654
|2007.07.20 14:36
|t/p
|327
|0.20
|120.95
|121.70
|120.95
|66.15
|8111.19
|655
|2007.07.20 14:36
|sell
|328
|0.20
|120.91
|121.26
|120.51
|656
|2007.07.20 14:42
|s/l
|328
|0.20
|121.26
|121.26
|120.51
|-57.73
|8053.46
|657
|2007.07.20 14:42
|sell
|329
|0.20
|121.23
|121.58
|120.83
|658
|2007.07.22 22:01
|s/l
|329
|0.20
|121.58
|121.58
|120.83
|-57.57
|7995.89
|659
|2007.07.22 22:01
|sell
|330
|0.10
|121.57
|121.92
|121.17
|660
|2007.07.23 00:53
|t/p
|330
|0.10
|121.17
|121.92
|121.17
|31.64
|8027.53
|661
|2007.07.23 00:53
|sell
|331
|0.20
|121.14
|121.49
|120.74
|662
|2007.07.23 10:02
|s/l
|331
|0.20
|121.49
|121.49
|120.74
|-57.62
|7969.91
|663
|2007.07.23 10:02
|buy
|332
|0.20
|121.49
|121.14
|121.89
|664
|2007.07.23 10:41
|s/l
|332
|0.20
|121.14
|121.14
|121.89
|-57.78
|7912.13
|665
|2007.07.23 10:41
|buy
|333
|0.10
|121.17
|120.82
|121.57
|666
|2007.07.24 00:12
|s/l
|333
|0.10
|120.82
|120.82
|121.57
|-27.78
|7884.35
|667
|2007.07.24 00:12
|buy
|334
|0.10
|120.85
|120.50
|121.25
|668
|2007.07.24 00:32
|s/l
|334
|0.10
|120.50
|120.50
|121.25
|-29.05
|7855.30
|669
|2007.07.24 00:32
|sell
|335
|0.20
|120.49
|120.84
|120.09
|670
|2007.07.24 10:26
|s/l
|335
|0.20
|120.84
|120.84
|120.09
|-57.93
|7797.37
|671
|2007.07.24 10:26
|buy
|336
|0.20
|120.84
|120.49
|121.24
|672
|2007.07.24 13:17
|s/l
|336
|0.20
|120.49
|120.49
|121.24
|-58.10
|7739.27
|673
|2007.07.24 13:17
|sell
|337
|0.20
|120.49
|120.84
|120.09
|674
|2007.07.24 19:46
|t/p
|337
|0.20
|120.09
|120.84
|120.09
|66.62
|7805.89
|675
|2007.07.24 19:46
|buy
|338
|0.10
|120.09
|119.74
|120.49
|676
|2007.07.25 11:20
|t/p
|338
|0.10
|120.49
|119.74
|120.49
|34.39
|7840.28
|677
|2007.07.25 11:20
|buy
|339
|0.20
|120.52
|120.17
|120.92
|678
|2007.07.25 14:44
|s/l
|339
|0.20
|120.17
|120.17
|120.92
|-58.26
|7782.02
|679
|2007.07.25 14:44
|buy
|340
|0.10
|120.19
|119.84
|120.59
|680
|2007.07.25 19:02
|t/p
|340
|0.10
|120.59
|119.84
|120.59
|33.17
|7815.19
|681
|2007.07.25 19:02
|sell
|341
|0.10
|120.59
|120.94
|120.19
|682
|2007.07.26 11:05
|t/p
|341
|0.10
|120.19
|120.94
|120.19
|29.17
|7844.36
|683
|2007.07.26 11:05
|buy
|342
|0.10
|120.19
|119.84
|120.59
|684
|2007.07.26 11:20
|s/l
|342
|0.10
|119.84
|119.84
|120.59
|-29.21
|7815.15
|685
|2007.07.26 11:20
|buy
|343
|0.10
|119.85
|119.50
|120.25
|686
|2007.07.26 13:04
|s/l
|343
|0.10
|119.50
|119.50
|120.25
|-29.29
|7785.86
|687
|2007.07.26 13:04
|sell
|344
|0.20
|119.50
|119.85
|119.10
|688
|2007.07.26 15:19
|t/p
|344
|0.20
|119.10
|119.85
|119.10
|67.17
|7853.03
|689
|2007.07.26 15:19
|sell
|345
|0.20
|119.07
|119.42
|118.67
|690
|2007.07.26 18:15
|t/p
|345
|0.20
|118.67
|119.42
|118.67
|67.42
|7920.45
|691
|2007.07.26 18:15
|sell
|346
|0.20
|118.63
|118.98
|118.23
|692
|2007.07.26 21:31
|t/p
|346
|0.20
|118.23
|118.98
|118.23
|67.66
|7988.11
|693
|2007.07.26 21:31
|buy
|347
|0.10
|118.23
|117.88
|118.63
|694
|2007.07.26 23:17
|t/p
|347
|0.10
|118.63
|117.88
|118.63
|33.72
|8021.83
|695
|2007.07.26 23:17
|sell
|348
|0.10
|118.64
|118.99
|118.24
|696
|2007.07.27 00:57
|s/l
|348
|0.10
|118.99
|118.99
|118.24
|-30.78
|7991.05
|697
|2007.07.27 00:57
|sell
|349
|0.10
|118.96
|119.31
|118.56
|698
|2007.07.27 06:03
|t/p
|349
|0.10
|118.56
|119.31
|118.56
|33.74
|8024.79
|699
|2007.07.27 06:03
|buy
|350
|0.10
|118.55
|118.20
|118.95
|700
|2007.07.27 07:48
|t/p
|350
|0.10
|118.95
|118.20
|118.95
|33.63
|8058.42
|701
|2007.07.27 07:48
|buy
|351
|0.20
|118.98
|118.63
|119.38
|702
|2007.07.27 11:21
|s/l
|351
|0.20
|118.63
|118.63
|119.38
|-59.01
|7999.41
|703
|2007.07.27 11:21
|sell
|352
|0.20
|118.63
|118.98
|118.23
|704
|2007.07.27 12:32
|s/l
|352
|0.20
|118.98
|118.98
|118.23
|-58.83
|7940.58
|705
|2007.07.27 12:32
|buy
|353
|0.20
|118.98
|118.63
|119.38
|706
|2007.07.27 14:53
|s/l
|353
|0.20
|118.63
|118.63
|119.38
|-59.01
|7881.57
|707
|2007.07.27 14:53
|sell
|354
|0.20
|118.62
|118.97
|118.22
|708
|2007.07.29 22:00
|t/p
|354
|0.20
|118.22
|118.97
|118.22
|67.69
|7949.26
|709
|2007.07.29 22:00
|buy
|355
|0.10
|118.20
|117.85
|118.60
|710
|2007.07.30 05:27
|t/p
|355
|0.10
|118.60
|117.85
|118.60
|34.92
|7984.18
|711
|2007.07.30 05:27
|buy
|356
|0.20
|118.63
|118.28
|119.03
|712
|2007.07.30 09:54
|s/l
|356
|0.20
|118.28
|118.28
|119.03
|-59.18
|7925.00
|713
|2007.07.30 09:54
|sell
|357
|0.20
|118.28
|118.63
|117.88
|714
|2007.07.30 13:04
|s/l
|357
|0.20
|118.63
|118.63
|117.88
|-59.01
|7865.99
|715
|2007.07.30 13:04
|buy
|358
|0.20
|118.63
|118.28
|119.03
|716
|2007.07.30 19:25
|t/p
|358
|0.20
|119.03
|118.28
|119.03
|67.21
|7933.20
|717
|2007.07.30 19:25
|buy
|359
|0.20
|119.06
|118.71
|119.46
|718
|2007.07.31 11:32
|t/p
|359
|0.20
|119.46
|118.71
|119.46
|69.35
|8002.55
|719
|2007.07.31 11:32
|buy
|360
|0.20
|119.50
|119.15
|119.90
|720
|2007.07.31 12:37
|s/l
|360
|0.20
|119.15
|119.15
|119.90
|-58.75
|7943.80
|721
|2007.07.31 12:37
|buy
|361
|0.10
|119.18
|118.83
|119.58
|722
|2007.07.31 18:36
|s/l
|361
|0.10
|118.83
|118.83
|119.58
|-29.45
|7914.35
|723
|2007.07.31 18:36
|sell
|362
|0.20
|118.83
|119.18
|118.43
|724
|2007.07.31 21:17
|t/p
|362
|0.20
|118.43
|119.18
|118.43
|67.55
|7981.90
|725
|2007.07.31 21:17
|sell
|363
|0.20
|118.40
|118.75
|118.00
|726
|2007.08.01 05:51
|t/p
|363
|0.20
|118.00
|118.75
|118.00
|65.06
|8046.96
|727
|2007.08.01 05:51
|buy
|364
|0.10
|118.00
|117.65
|118.40
|728
|2007.08.01 06:04
|s/l
|364
|0.10
|117.65
|117.65
|118.40
|-29.75
|8017.21
|729
|2007.08.01 06:04
|sell
|365
|0.20
|117.65
|118.00
|117.25
|730
|2007.08.01 07:27
|s/l
|365
|0.20
|118.00
|118.00
|117.25
|-59.32
|7957.89
|731
|2007.08.01 07:27
|sell
|366
|0.10
|117.98
|118.33
|117.58
|732
|2007.08.01 11:15
|s/l
|366
|0.10
|118.33
|118.33
|117.58
|-29.57
|7928.32
|733
|2007.08.01 11:15
|sell
|367
|0.10
|118.32
|118.67
|117.92
|734
|2007.08.01 11:44
|s/l
|367
|0.10
|118.67
|118.67
|117.92
|-29.49
|7898.83
|735
|2007.08.01 11:44
|buy
|368
|0.20
|118.67
|118.32
|119.07
|736
|2007.08.01 13:49
|s/l
|368
|0.20
|118.32
|118.32
|119.07
|-59.17
|7839.66
|737
|2007.08.01 13:49
|sell
|369
|0.20
|118.31
|118.66
|117.91
|738
|2007.08.01 14:00
|s/l
|369
|0.20
|118.66
|118.66
|117.91
|-58.98
|7780.68
|739
|2007.08.01 14:00
|sell
|370
|0.10
|118.64
|118.99
|118.24
|740
|2007.08.01 20:06
|s/l
|370
|0.10
|118.99
|118.99
|118.24
|-29.41
|7751.27
|741
|2007.08.01 20:06
|buy
|371
|0.20
|118.99
|118.64
|119.39
|742
|2007.08.02 03:24
|s/l
|371
|0.20
|118.64
|118.64
|119.39
|-51.86
|7699.41
|743
|2007.08.02 03:24
|sell
|372
|0.20
|118.64
|118.99
|118.24
|744
|2007.08.02 11:40
|s/l
|372
|0.20
|118.99
|118.99
|118.24
|-58.83
|7640.58
|745
|2007.08.02 11:40
|sell
|373
|0.10
|118.96
|119.31
|118.56
|746
|2007.08.02 15:54
|s/l
|373
|0.10
|119.31
|119.31
|118.56
|-29.33
|7611.25
|747
|2007.08.02 15:54
|buy
|374
|0.20
|119.32
|118.97
|119.72
|748
|2007.08.03 12:30
|s/l
|374
|0.20
|118.97
|118.97
|119.72
|-56.46
|7554.79
|749
|2007.08.03 12:30
|sell
|375
|0.20
|118.97
|119.32
|118.57
|750
|2007.08.03 14:01
|t/p
|375
|0.20
|118.57
|119.32
|118.57
|67.49
|7622.28
|751
|2007.08.03 14:01
|sell
|376
|0.20
|118.52
|118.87
|118.12
|752
|2007.08.03 19:38
|t/p
|376
|0.20
|118.12
|118.87
|118.12
|67.73
|7690.01
|753
|2007.08.03 19:38
|sell
|377
|0.20
|118.09
|118.44
|117.69
|754
|2007.08.05 22:00
|t/p
|377
|0.20
|117.69
|118.44
|117.69
|68.25
|7758.26
|755
|2007.08.05 22:00
|sell
|378
|0.20
|117.19
|117.54
|116.79
|756
|2007.08.05 22:27
|s/l
|378
|0.20
|117.54
|117.54
|116.79
|-59.55
|7698.71
|757
|2007.08.05 22:27
|sell
|379
|0.20
|117.51
|117.86
|117.11
|758
|2007.08.06 10:23
|s/l
|379
|0.20
|117.86
|117.86
|117.11
|-62.13
|7636.58
|759
|2007.08.06 10:23
|sell
|380
|0.10
|117.83
|118.18
|117.43
|760
|2007.08.06 16:16
|s/l
|380
|0.10
|118.18
|118.18
|117.43
|-29.61
|7606.97
|761
|2007.08.06 16:16
|sell
|381
|0.10
|118.16
|118.51
|117.76
|762
|2007.08.06 18:44
|s/l
|381
|0.10
|118.51
|118.51
|117.76
|-29.53
|7577.44
|763
|2007.08.06 18:44
|sell
|382
|0.10
|118.49
|118.84
|118.09
|764
|2007.08.06 19:14
|s/l
|382
|0.10
|118.84
|118.84
|118.09
|-29.45
|7547.99
|765
|2007.08.06 19:14
|sell
|383
|0.10
|118.83
|119.18
|118.43
|766
|2007.08.07 14:56
|t/p
|383
|0.10
|118.43
|119.18
|118.43
|32.41
|7580.40
|767
|2007.08.07 14:56
|buy
|384
|0.10
|118.42
|118.07
|118.82
|768
|2007.08.07 18:29
|s/l
|384
|0.10
|118.07
|118.07
|118.82
|-29.64
|7550.76
|769
|2007.08.07 18:29
|sell
|385
|0.20
|118.07
|118.42
|117.67
|770
|2007.08.07 18:56
|s/l
|385
|0.20
|118.42
|118.42
|117.67
|-59.11
|7491.65
|771
|2007.08.07 18:56
|sell
|386
|0.10
|118.39
|118.74
|117.99
|772
|2007.08.07 19:01
|s/l
|386
|0.10
|118.74
|118.74
|117.99
|-29.48
|7462.17
|773
|2007.08.07 19:01
|sell
|387
|0.10
|118.71
|119.06
|118.31
|774
|2007.08.08 06:16
|s/l
|387
|0.10
|119.06
|119.06
|118.31
|-30.77
|7431.40
|775
|2007.08.08 06:16
|buy
|388
|0.20
|119.06
|118.71
|119.46
|776
|2007.08.08 14:02
|t/p
|388
|0.20
|119.46
|118.71
|119.46
|66.97
|7498.37
|777
|2007.08.08 14:02
|sell
|389
|0.10
|119.46
|119.81
|119.06
|778
|2007.08.08 16:30
|s/l
|389
|0.10
|119.81
|119.81
|119.06
|-29.21
|7469.16
|779
|2007.08.08 16:30
|buy
|390
|0.20
|119.81
|119.46
|120.21
|780
|2007.08.08 19:26
|s/l
|390
|0.20
|119.46
|119.46
|120.21
|-58.60
|7410.56
|781
|2007.08.08 19:26
|sell
|391
|0.20
|119.46
|119.81
|119.06
|782
|2007.08.09 07:05
|t/p
|391
|0.20
|119.06
|119.81
|119.06
|58.97
|7469.53
|783
|2007.08.09 07:05
|buy
|392
|0.10
|119.06
|118.71
|119.46
|784
|2007.08.09 09:54
|s/l
|392
|0.10
|118.71
|118.71
|119.46
|-29.48
|7440.05
|785
|2007.08.09 09:54
|buy
|393
|0.10
|118.74
|118.39
|119.14
|786
|2007.08.09 12:25
|s/l
|393
|0.10
|118.39
|118.39
|119.14
|-29.56
|7410.49
|787
|2007.08.09 12:25
|buy
|394
|0.10
|118.42
|118.07
|118.82
|788
|2007.08.09 14:34
|t/p
|394
|0.10
|118.82
|118.07
|118.82
|33.66
|7444.15
|789
|2007.08.09 14:34
|sell
|395
|0.10
|118.82
|119.17
|118.42
|790
|2007.08.09 17:20
|t/p
|395
|0.10
|118.42
|119.17
|118.42
|33.78
|7477.93
|791
|2007.08.09 17:20
|buy
|396
|0.10
|118.42
|118.07
|118.82
|792
|2007.08.09 23:42
|s/l
|396
|0.10
|118.07
|118.07
|118.82
|-29.64
|7448.29
|793
|2007.08.09 23:42
|buy
|397
|0.10
|118.10
|117.75
|118.50
|794
|2007.08.10 00:13
|s/l
|397
|0.10
|117.75
|117.75
|118.50
|-28.53
|7419.76
|795
|2007.08.10 00:13
|buy
|398
|0.10
|117.78
|117.43
|118.18
|796
|2007.08.10 02:42
|t/p
|398
|0.10
|118.18
|117.43
|118.18
|33.85
|7453.61
|797
|2007.08.10 02:42
|buy
|399
|0.20
|118.21
|117.86
|118.61
|798
|2007.08.10 05:35
|s/l
|399
|0.20
|117.86
|117.86
|118.61
|-59.39
|7394.22
|799
|2007.08.10 05:35
|sell
|400
|0.20
|117.86
|118.21
|117.46
|800
|2007.08.10 09:19
|s/l
|400
|0.20
|118.21
|118.21
|117.46
|-59.22
|7335.00
|801
|2007.08.10 09:19
|buy
|401
|0.20
|118.21
|117.86
|118.61
|802
|2007.08.10 10:22
|s/l
|401
|0.20
|117.86
|117.86
|118.61
|-59.39
|7275.61
|803
|2007.08.10 10:22
|sell
|402
|0.20
|117.86
|118.21
|117.46
|804
|2007.08.10 11:57
|t/p
|402
|0.20
|117.46
|118.21
|117.46
|68.12
|7343.73
|805
|2007.08.10 11:57
|sell
|403
|0.20
|117.42
|117.77
|117.02
|806
|2007.08.10 13:21
|s/l
|403
|0.20
|117.77
|117.77
|117.02
|-59.44
|7284.29
|807
|2007.08.10 13:21
|buy
|404
|0.20
|117.77
|117.42
|118.17
|808
|2007.08.10 16:12
|t/p
|404
|0.20
|118.17
|117.42
|118.17
|67.70
|7351.99
|809
|2007.08.10 16:12
|sell
|405
|0.10
|118.18
|118.53
|117.78
|810
|2007.08.10 16:23
|s/l
|405
|0.10
|118.53
|118.53
|117.78
|-29.53
|7322.46
|811
|2007.08.10 16:23
|sell
|406
|0.10
|118.50
|118.85
|118.10
|812
|2007.08.13 07:11
|t/p
|406
|0.10
|118.10
|118.85
|118.10
|32.50
|7354.96
|813
|2007.08.13 07:11
|sell
|407
|0.20
|118.07
|118.42
|117.67
|814
|2007.08.13 12:31
|s/l
|407
|0.20
|118.42
|118.42
|117.67
|-59.11
|7295.85
|815
|2007.08.13 12:31
|sell
|408
|0.10
|118.40
|118.75
|118.00
|816
|2007.08.14 00:33
|t/p
|408
|0.10
|118.00
|118.75
|118.00
|32.53
|7328.38
|817
|2007.08.14 00:33
|buy
|409
|0.10
|118.00
|117.65
|118.40
|818
|2007.08.14 10:03
|t/p
|409
|0.10
|118.40
|117.65
|118.40
|33.78
|7362.16
|819
|2007.08.14 10:03
|buy
|410
|0.20
|118.43
|118.08
|118.83
|820
|2007.08.14 14:13
|s/l
|410
|0.20
|118.08
|118.08
|118.83
|-59.28
|7302.88
|821
|2007.08.14 14:13
|sell
|411
|0.20
|118.08
|118.43
|117.68
|822
|2007.08.14 20:09
|t/p
|411
|0.20
|117.68
|118.43
|117.68
|67.98
|7370.86
|823
|2007.08.14 20:09
|sell
|412
|0.20
|117.65
|118.00
|117.25
|824
|2007.08.15 04:15
|t/p
|412
|0.20
|117.25
|118.00
|117.25
|65.49
|7436.35
|825
|2007.08.15 04:15
|sell
|413
|0.20
|117.22
|117.57
|116.82
|826
|2007.08.15 06:14
|t/p
|413
|0.20
|116.82
|117.57
|116.82
|68.50
|7504.85
|827
|2007.08.15 06:14
|sell
|414
|0.20
|116.76
|117.11
|116.36
|828
|2007.08.15 13:54
|s/l
|414
|0.20
|117.11
|117.11
|116.36
|-59.77
|7445.08
|829
|2007.08.15 13:54
|sell
|415
|0.10
|117.08
|117.43
|116.68
|830
|2007.08.15 13:56
|s/l
|415
|0.10
|117.43
|117.43
|116.68
|-29.80
|7415.28
|831
|2007.08.15 13:56
|buy
|416
|0.20
|117.43
|117.08
|117.83
|832
|2007.08.15 14:02
|s/l
|416
|0.20
|117.08
|117.08
|117.83
|-59.79
|7355.49
|833
|2007.08.15 14:02
|buy
|417
|0.20
|117.11
|116.76
|117.51
|834
|2007.08.15 17:44
|t/p
|417
|0.20
|117.51
|116.76
|117.51
|68.08
|7423.57
|835
|2007.08.15 17:44
|buy
|418
|0.20
|117.54
|117.19
|117.94
|836
|2007.08.15 18:35
|s/l
|418
|0.20
|117.19
|117.19
|117.94
|-59.73
|7363.84
|837
|2007.08.15 18:35
|sell
|419
|0.20
|117.18
|117.53
|116.78
|838
|2007.08.15 19:50
|t/p
|419
|0.20
|116.78
|117.53
|116.78
|68.50
|7432.34
|839
|2007.08.15 19:50
|sell
|420
|0.20
|116.75
|117.10
|116.35
|840
|2007.08.15 21:33
|t/p
|420
|0.20
|116.35
|117.10
|116.35
|68.76
|7501.10
|841
|2007.08.15 21:33
|buy
|421
|0.10
|116.35
|116.00
|116.75
|842
|2007.08.16 03:27
|s/l
|421
|0.10
|116.00
|116.00
|116.75
|-26.61
|7474.49
|843
|2007.08.16 03:27
|sell
|422
|0.20
|115.99
|116.34
|115.59
|844
|2007.08.16 09:48
|t/p
|422
|0.20
|115.59
|116.34
|115.59
|69.21
|7543.70
|845
|2007.08.16 09:48
|sell
|423
|0.20
|115.56
|115.91
|115.16
|846
|2007.08.16 10:14
|t/p
|423
|0.20
|115.16
|115.91
|115.16
|69.47
|7613.17
|847
|2007.08.16 10:14
|sell
|424
|0.20
|115.13
|115.48
|114.73
|848
|2007.08.16 10:31
|t/p
|424
|0.20
|114.73
|115.48
|114.73
|69.75
|7682.92
|849
|2007.08.16 10:31
|buy
|425
|0.10
|114.69
|114.34
|115.09
|850
|2007.08.16 10:34
|s/l
|425
|0.10
|114.34
|114.34
|115.09
|-30.62
|7652.30
|851
|2007.08.16 10:34
|sell
|426
|0.20
|114.33
|114.68
|113.93
|852
|2007.08.16 10:35
|t/p
|426
|0.20
|113.93
|114.68
|113.93
|70.22
|7722.52
|853
|2007.08.16 10:35
|sell
|427
|0.20
|113.90
|114.25
|113.50
|854
|2007.08.16 10:37
|s/l
|427
|0.20
|114.25
|114.25
|113.50
|-61.27
|7661.25
|855
|2007.08.16 10:37
|sell
|428
|0.20
|114.22
|114.57
|113.82
|856
|2007.08.16 10:54
|s/l
|428
|0.20
|114.57
|114.57
|113.82
|-61.10
|7600.15
|857
|2007.08.16 10:54
|sell
|429
|0.20
|114.54
|114.89
|114.14
|858
|2007.08.16 11:22
|t/p
|429
|0.20
|114.14
|114.89
|114.14
|70.09
|7670.24
|859
|2007.08.16 11:22
|sell
|430
|0.20
|114.11
|114.46
|113.71
|860
|2007.08.16 12:32
|s/l
|430
|0.20
|114.46
|114.46
|113.71
|-61.16
|7609.08
|861
|2007.08.16 12:32
|sell
|431
|0.10
|114.43
|114.78
|114.03
|862
|2007.08.16 15:50
|t/p
|431
|0.10
|114.03
|114.78
|114.03
|35.08
|7644.16
|863
|2007.08.16 15:50
|sell
|432
|0.20
|114.00
|114.35
|113.60
|864
|2007.08.16 16:07
|t/p
|432
|0.20
|113.60
|114.35
|113.60
|70.44
|7714.60
|865
|2007.08.16 16:07
|buy
|433
|0.10
|113.57
|113.22
|113.97
|866
|2007.08.16 16:07
|s/l
|433
|0.10
|113.22
|113.22
|113.97
|-30.93
|7683.67
|867
|2007.08.16 16:07
|sell
|434
|0.20
|113.16
|113.51
|112.76
|868
|2007.08.16 16:11
|s/l
|434
|0.20
|113.51
|113.51
|112.76
|-61.67
|7622.00
|869
|2007.08.16 16:11
|sell
|435
|0.20
|113.48
|113.83
|113.08
|870
|2007.08.16 16:41
|t/p
|435
|0.20
|113.08
|113.83
|113.08
|70.75
|7692.75
|871
|2007.08.16 16:41
|sell
|436
|0.20
|113.05
|113.40
|112.65
|872
|2007.08.16 16:42
|t/p
|436
|0.20
|112.65
|113.40
|112.65
|71.03
|7763.78
|873
|2007.08.16 16:42
|sell
|437
|0.20
|112.60
|112.95
|112.20
|874
|2007.08.16 16:45
|t/p
|437
|0.20
|112.20
|112.95
|112.20
|71.31
|7835.09
|875
|2007.08.16 16:45
|sell
|438
|0.20
|112.16
|112.51
|111.76
|876
|2007.08.16 16:47
|s/l
|438
|0.20
|112.51
|112.51
|111.76
|-62.21
|7772.88
|877
|2007.08.16 16:47
|buy
|439
|0.10
|112.52
|112.17
|112.92
|878
|2007.08.16 16:55
|s/l
|439
|0.10
|112.17
|112.17
|112.92
|-31.20
|7741.68
|879
|2007.08.16 16:55
|buy
|440
|0.10
|112.20
|111.85
|112.60
|880
|2007.08.16 17:12
|t/p
|440
|0.10
|112.60
|111.85
|112.60
|35.52
|7777.20
|881
|2007.08.16 17:12
|buy
|441
|0.10
|112.63
|112.28
|113.03
|882
|2007.08.16 17:43
|t/p
|441
|0.10
|113.03
|112.28
|113.03
|35.39
|7812.59
|883
|2007.08.16 17:43
|sell
|442
|0.10
|113.03
|113.38
|112.63
|884
|2007.08.16 18:16
|s/l
|442
|0.10
|113.38
|113.38
|112.63
|-30.87
|7781.72
|885
|2007.08.16 18:16
|buy
|443
|0.20
|113.39
|113.04
|113.79
|886
|2007.08.16 18:22
|s/l
|443
|0.20
|113.04
|113.04
|113.79
|-61.92
|7719.80
|887
|2007.08.16 18:22
|sell
|444
|0.10
|113.04
|113.39
|112.64
|888
|2007.08.16 19:09
|t/p
|444
|0.10
|112.64
|113.39
|112.64
|35.51
|7755.31
|889
|2007.08.16 19:09
|sell
|445
|0.20
|112.61
|112.96
|112.21
|890
|2007.08.16 19:16
|s/l
|445
|0.20
|112.96
|112.96
|112.21
|-61.97
|7693.34
|891
|2007.08.16 19:16
|sell
|446
|0.10
|112.93
|113.28
|112.53
|892
|2007.08.16 19:43
|s/l
|446
|0.10
|113.28
|113.28
|112.53
|-30.90
|7662.44
|893
|2007.08.16 19:43
|sell
|447
|0.10
|113.25
|113.60
|112.85
|894
|2007.08.16 19:49
|s/l
|447
|0.10
|113.60
|113.60
|112.85
|-30.81
|7631.63
|895
|2007.08.16 19:49
|sell
|448
|0.10
|113.57
|113.92
|113.17
|896
|2007.08.16 19:59
|s/l
|448
|0.10
|113.92
|113.92
|113.17
|-30.72
|7600.91
|897
|2007.08.16 19:59
|sell
|449
|0.10
|113.89
|114.24
|113.49
|898
|2007.08.16 20:03
|s/l
|449
|0.10
|114.24
|114.24
|113.49
|-30.63
|7570.28
|899
|2007.08.16 20:03
|sell
|450
|0.10
|114.22
|114.57
|113.82
|900
|2007.08.16 20:19
|s/l
|450
|0.10
|114.57
|114.57
|113.82
|-30.55
|7539.73
|901
|2007.08.16 20:19
|buy
|451
|0.20
|114.58
|114.23
|114.98
|902
|2007.08.16 20:32
|s/l
|451
|0.20
|114.23
|114.23
|114.98
|-61.28
|7478.45
|903
|2007.08.16 20:32
|sell
|452
|0.10
|114.23
|114.58
|113.83
|904
|2007.08.16 21:33
|s/l
|452
|0.10
|114.58
|114.58
|113.83
|-30.55
|7447.90
|905
|2007.08.16 21:33
|buy
|453
|0.20
|114.59
|114.24
|114.99
|906
|2007.08.16 22:33
|s/l
|453
|0.20
|114.24
|114.24
|114.99
|-61.28
|7386.62
|907
|2007.08.16 22:33
|buy
|454
|0.10
|114.26
|113.91
|114.66
|908
|2007.08.16 23:02
|s/l
|454
|0.10
|113.91
|113.91
|114.66
|-30.73
|7355.89
|909
|2007.08.16 23:02
|sell
|455
|0.20
|113.91
|114.26
|113.51
|910
|2007.08.16 23:12
|t/p
|455
|0.20
|113.51
|114.26
|113.51
|70.48
|7426.37
|911
|2007.08.16 23:12
|sell
|456
|0.20
|113.48
|113.83
|113.08
|912
|2007.08.16 23:16
|s/l
|456
|0.20
|113.83
|113.83
|113.08
|-61.50
|7364.87
|913
|2007.08.16 23:16
|sell
|457
|0.20
|113.80
|114.15
|113.40
|914
|2007.08.17 01:14
|t/p
|457
|0.20
|113.40
|114.15
|113.40
|67.81
|7432.68
|915
|2007.08.17 01:14
|buy
|458
|0.10
|113.40
|113.05
|113.80
|916
|2007.08.17 01:21
|s/l
|458
|0.10
|113.05
|113.05
|113.80
|-30.96
|7401.72
|917
|2007.08.17 01:21
|buy
|459
|0.10
|113.08
|112.73
|113.48
|918
|2007.08.17 04:12
|s/l
|459
|0.10
|112.73
|112.73
|113.48
|-31.05
|7370.67
|919
|2007.08.17 04:12
|sell
|460
|0.20
|112.72
|113.07
|112.32
|920
|2007.08.17 04:19
|t/p
|460
|0.20
|112.32
|113.07
|112.32
|71.23
|7441.90
|921
|2007.08.17 04:19
|sell
|461
|0.20
|112.28
|112.63
|111.88
|922
|2007.08.17 04:21
|s/l
|461
|0.20
|112.63
|112.63
|111.88
|-62.14
|7379.76
|923
|2007.08.17 04:21
|buy
|462
|0.10
|112.64
|112.29
|113.04
|924
|2007.08.17 04:23
|s/l
|462
|0.10
|112.29
|112.29
|113.04
|-31.17
|7348.59
|925
|2007.08.17 04:23
|buy
|463
|0.10
|112.32
|111.97
|112.72
|926
|2007.08.17 05:05
|t/p
|463
|0.10
|112.72
|111.97
|112.72
|35.49
|7384.08
|927
|2007.08.17 05:05
|buy
|464
|0.20
|112.75
|112.40
|113.15
|928
|2007.08.17 05:17
|s/l
|464
|0.20
|112.40
|112.40
|113.15
|-62.28
|7321.80
|929
|2007.08.17 05:17
|sell
|465
|0.20
|112.39
|112.74
|111.99
|930
|2007.08.17 07:06
|t/p
|465
|0.20
|111.99
|112.74
|111.99
|71.44
|7393.24
|931
|2007.08.17 07:06
|sell
|466
|0.20
|111.95
|112.30
|111.55
|932
|2007.08.17 07:25
|s/l
|466
|0.20
|112.30
|112.30
|111.55
|-62.33
|7330.91
|933
|2007.08.17 07:25
|sell
|467
|0.10
|112.27
|112.62
|111.87
|934
|2007.08.17 07:40
|s/l
|467
|0.10
|112.62
|112.62
|111.87
|-31.08
|7299.83
|935
|2007.08.17 07:40
|sell
|468
|0.10
|112.59
|112.94
|112.19
|936
|2007.08.17 07:45
|s/l
|468
|0.10
|112.94
|112.94
|112.19
|-30.99
|7268.84
|937
|2007.08.17 07:45
|buy
|469
|0.20
|112.94
|112.59
|113.34
|938
|2007.08.17 07:55
|s/l
|469
|0.20
|112.59
|112.59
|113.34
|-62.17
|7206.67
|939
|2007.08.17 07:55
|sell
|470
|0.10
|112.58
|112.93
|112.18
|940
|2007.08.17 08:08
|s/l
|470
|0.10
|112.93
|112.93
|112.18
|-30.99
|7175.68
|941
|2007.08.17 08:08
|sell
|471
|0.10
|112.91
|113.26
|112.51
|942
|2007.08.17 08:27
|s/l
|471
|0.10
|113.26
|113.26
|112.51
|-30.90
|7144.78
|943
|2007.08.17 08:27
|sell
|472
|0.10
|113.23
|113.58
|112.83
|944
|2007.08.17 08:58
|s/l
|472
|0.10
|113.58
|113.58
|112.83
|-30.82
|7113.96
|945
|2007.08.17 08:58
|buy
|473
|0.20
|113.58
|113.23
|113.98
|946
|2007.08.17 09:21
|s/l
|473
|0.20
|113.23
|113.23
|113.98
|-61.82
|7052.14
|947
|2007.08.17 09:21
|sell
|474
|0.10
|113.22
|113.57
|112.82
|948
|2007.08.17 10:54
|s/l
|474
|0.10
|113.57
|113.57
|112.82
|-30.82
|7021.32
|949
|2007.08.17 10:54
|buy
|475
|0.20
|113.57
|113.22
|113.97
|950
|2007.08.17 11:01
|s/l
|475
|0.20
|113.22
|113.22
|113.97
|-61.83
|6959.49
|951
|2007.08.17 11:01
|sell
|476
|0.10
|113.21
|113.56
|112.81
|952
|2007.08.17 11:59
|s/l
|476
|0.10
|113.56
|113.56
|112.81
|-30.82
|6928.67
|953
|2007.08.17 11:59
|sell
|477
|0.10
|113.53
|113.88
|113.13
|954
|2007.08.17 12:15
|s/l
|477
|0.10
|113.88
|113.88
|113.13
|-30.73
|6897.94
|955
|2007.08.17 12:15
|sell
|478
|0.10
|113.86
|114.21
|113.46
|956
|2007.08.17 12:20
|t/p
|478
|0.10
|113.46
|114.21
|113.46
|35.27
|6933.21
|957
|2007.08.17 12:20
|sell
|479
|0.10
|113.40
|113.75
|113.00
|958
|2007.08.17 12:21
|s/l
|479
|0.10
|113.75
|113.75
|113.00
|-30.77
|6902.44
|959
|2007.08.17 12:21
|sell
|480
|0.10
|113.72
|114.07
|113.32
|960
|2007.08.17 12:36
|s/l
|480
|0.10
|114.07
|114.07
|113.32
|-30.68
|6871.76
|961
|2007.08.17 12:36
|buy
|481
|0.20
|114.07
|113.72
|114.47
|962
|2007.08.17 12:45
|t/p
|481
|0.20
|114.47
|113.72
|114.47
|69.89
|6941.65
|963
|2007.08.17 12:45
|buy
|482
|0.20
|114.50
|114.15
|114.90
|964
|2007.08.17 12:48
|s/l
|482
|0.20
|114.15
|114.15
|114.90
|-61.32
|6880.33
|965
|2007.08.17 12:48
|buy
|483
|0.20
|114.18
|113.83
|114.58
|966
|2007.08.17 13:11
|t/p
|483
|0.20
|114.58
|113.83
|114.58
|69.82
|6950.15
|967
|2007.08.17 13:11
|sell
|484
|0.10
|114.58
|114.93
|114.18
|968
|2007.08.17 13:48
|t/p
|484
|0.10
|114.18
|114.93
|114.18
|35.03
|6985.18
|969
|2007.08.17 13:48
|sell
|485
|0.10
|114.14
|114.49
|113.74
|970
|2007.08.17 13:57
|t/p
|485
|0.10
|113.74
|114.49
|113.74
|35.17
|7020.35
|971
|2007.08.17 13:57
|sell
|486
|0.20
|113.70
|114.05
|113.30
|972
|2007.08.17 14:04
|s/l
|486
|0.20
|114.05
|114.05
|113.30
|-61.37
|6958.98
|973
|2007.08.17 14:04
|sell
|487
|0.20
|114.03
|114.38
|113.63
|974
|2007.08.17 14:20
|t/p
|487
|0.20
|113.63
|114.38
|113.63
|70.40
|7029.38
|975
|2007.08.17 14:20
|sell
|488
|0.20
|113.60
|113.95
|113.20
|976
|2007.08.17 14:22
|s/l
|488
|0.20
|113.95
|113.95
|113.20
|-61.43
|6967.95
|977
|2007.08.17 14:22
|sell
|489
|0.20
|113.92
|114.27
|113.52
|978
|2007.08.17 14:43
|t/p
|489
|0.20
|113.52
|114.27
|113.52
|70.47
|7038.42
|979
|2007.08.17 14:43
|buy
|490
|0.10
|113.52
|113.17
|113.92
|980
|2007.08.17 15:35
|t/p
|490
|0.10
|113.92
|113.17
|113.92
|35.11
|7073.53
|981
|2007.08.17 15:35
|sell
|491
|0.10
|113.92
|114.27
|113.52
|982
|2007.08.17 16:33
|s/l
|491
|0.10
|114.27
|114.27
|113.52
|-30.63
|7042.90
|983
|2007.08.17 16:33
|sell
|492
|0.10
|114.24
|114.59
|113.84
|984
|2007.08.17 17:08
|s/l
|492
|0.10
|114.59
|114.59
|113.84
|-30.54
|7012.36
|985
|2007.08.17 17:08
|buy
|493
|0.20
|114.59
|114.24
|114.99
|986
|2007.08.17 17:29
|s/l
|493
|0.20
|114.24
|114.24
|114.99
|-61.27
|6951.09
|987
|2007.08.17 17:29
|buy
|494
|0.10
|114.27
|113.92
|114.67
|988
|2007.08.17 18:30
|s/l
|494
|0.10
|113.92
|113.92
|114.67
|-30.72
|6920.37
|989
|2007.08.17 18:30
|sell
|495
|0.20
|113.91
|114.26
|113.51
|990
|2007.08.17 19:09
|s/l
|495
|0.20
|114.26
|114.26
|113.51
|-61.26
|6859.11
|991
|2007.08.17 19:09
|sell
|496
|0.10
|114.24
|114.59
|113.84
|992
|2007.08.19 23:00
|t/p
|496
|0.10
|113.84
|114.59
|113.84
|35.14
|6894.25
|993
|2007.08.19 23:00
|buy
|497
|0.10
|113.84
|113.49
|114.24
|994
|2007.08.19 23:08
|t/p
|497
|0.10
|114.24
|113.49
|114.24
|35.01
|6929.26
|995
|2007.08.19 23:08
|sell
|498
|0.10
|114.24
|114.59
|113.84
|996
|2007.08.20 01:02
|s/l
|498
|0.10
|114.59
|114.59
|113.84
|-31.91
|6897.35
|997
|2007.08.20 01:02
|sell
|499
|0.10
|114.57
|114.92
|114.17
|998
|2007.08.20 06:50
|s/l
|499
|0.10
|114.92
|114.92
|114.17
|-30.46
|6866.89
|999
|2007.08.20 06:50
|sell
|500
|0.10
|114.89
|115.24
|114.49
|1000
|2007.08.20 07:37
|s/l
|500
|0.10
|115.24
|115.24
|114.49
|-30.37
|6836.52
|1001
|2007.08.20 07:37
|sell
|501
|0.10
|115.22
|115.57
|114.82
|1002
|2007.08.20 13:41
|t/p
|501
|0.10
|114.82
|115.57
|114.82
|34.84
|6871.36
|1003
|2007.08.20 13:41
|sell
|502
|0.20
|114.78
|115.13
|114.38
|1004
|2007.08.20 16:10
|t/p
|502
|0.20
|114.38
|115.13
|114.38
|69.95
|6941.31
|1005
|2007.08.20 16:10
|sell
|503
|0.20
|114.34
|114.69
|113.94
|1006
|2007.08.20 18:24
|s/l
|503
|0.20
|114.69
|114.69
|113.94
|-61.03
|6880.28
|1007
|2007.08.20 18:24
|sell
|504
|0.10
|114.66
|115.01
|114.26
|1008
|2007.08.20 19:09
|s/l
|504
|0.10
|115.01
|115.01
|114.26
|-30.43
|6849.85
|1009
|2007.08.20 19:09
|sell
|505
|0.10
|114.98
|115.33
|114.58
|1010
|2007.08.21 06:41
|t/p
|505
|0.10
|114.58
|115.33
|114.58
|33.54
|6883.39
|1011
|2007.08.21 06:41
|buy
|506
|0.10
|114.58
|114.23
|114.98
|1012
|2007.08.21 07:25
|s/l
|506
|0.10
|114.23
|114.23
|114.98
|-30.64
|6852.75
|1013
|2007.08.21 07:25
|sell
|507
|0.20
|114.22
|114.57
|113.82
|1014
|2007.08.21 10:32
|s/l
|507
|0.20
|114.57
|114.57
|113.82
|-61.10
|6791.65
|1015
|2007.08.21 10:32
|sell
|508
|0.10
|114.54
|114.89
|114.14
|1016
|2007.08.21 22:31
|t/p
|508
|0.10
|114.14
|114.89
|114.14
|35.04
|6826.69
|1017
|2007.08.21 22:31
|sell
|509
|0.20
|114.11
|114.46
|113.71
|1018
|2007.08.21 23:58
|s/l
|509
|0.20
|114.46
|114.46
|113.71
|-61.16
|6765.53
|1019
|2007.08.21 23:58
|sell
|510
|0.10
|114.43
|114.78
|114.03
|1020
|2007.08.22 06:36
|s/l
|510
|0.10
|114.78
|114.78
|114.03
|-31.86
|6733.67
|1021
|2007.08.22 06:36
|sell
|511
|0.10
|114.75
|115.10
|114.35
|1022
|2007.08.22 10:48
|s/l
|511
|0.10
|115.10
|115.10
|114.35
|-30.41
|6703.26
|1023
|2007.08.22 10:48
|sell
|512
|0.10
|115.07
|115.42
|114.67
|1024
|2007.08.22 13:36
|s/l
|512
|0.10
|115.42
|115.42
|114.67
|-30.32
|6672.94
|1025
|2007.08.22 13:36
|sell
|513
|0.10
|115.39
|115.74
|114.99
|1026
|2007.08.22 14:27
|t/p
|513
|0.10
|114.99
|115.74
|114.99
|34.79
|6707.73
|1027
|2007.08.22 14:27
|sell
|514
|0.20
|114.96
|115.31
|114.56
|1028
|2007.08.22 20:24
|s/l
|514
|0.20
|115.31
|115.31
|114.56
|-60.71
|6647.02
|1029
|2007.08.22 20:24
|sell
|515
|0.10
|115.28
|115.63
|114.88
|1030
|2007.08.22 22:28
|s/l
|515
|0.10
|115.63
|115.63
|114.88
|-30.27
|6616.75
|1031
|2007.08.22 22:28
|buy
|516
|0.20
|115.63
|115.28
|116.03
|1032
|2007.08.23 00:39
|t/p
|516
|0.20
|116.03
|115.28
|116.03
|76.09
|6692.84
|1033
|2007.08.23 00:39
|sell
|517
|0.10
|116.03
|116.38
|115.63
|1034
|2007.08.23 05:27
|t/p
|517
|0.10
|115.63
|116.38
|115.63
|34.59
|6727.43
|1035
|2007.08.23 05:27
|buy
|518
|0.10
|115.63
|115.28
|116.03
|1036
|2007.08.23 09:16
|t/p
|518
|0.10
|116.03
|115.28
|116.03
|34.47
|6761.90
|1037
|2007.08.23 09:16
|buy
|519
|0.20
|116.09
|115.74
|116.49
|1038
|2007.08.23 09:31
|t/p
|519
|0.20
|116.49
|115.74
|116.49
|68.68
|6830.58
|1039
|2007.08.23 09:31
|sell
|520
|0.10
|116.49
|116.84
|116.09
|1040
|2007.08.23 09:57
|s/l
|520
|0.10
|116.84
|116.84
|116.09
|-29.95
|6800.63
|1041
|2007.08.23 09:57
|sell
|521
|0.10
|116.82
|117.17
|116.42
|1042
|2007.08.23 12:39
|t/p
|521
|0.10
|116.42
|117.17
|116.42
|34.36
|6834.99
|1043
|2007.08.23 12:39
|buy
|522
|0.10
|116.42
|116.07
|116.82
|1044
|2007.08.23 15:30
|s/l
|522
|0.10
|116.07
|116.07
|116.82
|-30.16
|6804.83
|1045
|2007.08.23 15:30
|sell
|523
|0.20
|116.06
|116.41
|115.66
|1046
|2007.08.23 21:09
|s/l
|523
|0.20
|116.41
|116.41
|115.66
|-60.13
|6744.70
|1047
|2007.08.23 21:09
|buy
|524
|0.20
|116.41
|116.06
|116.81
|1048
|2007.08.23 22:34
|s/l
|524
|0.20
|116.06
|116.06
|116.81
|-60.31
|6684.39
|1049
|2007.08.23 22:34
|sell
|525
|0.20
|116.06
|116.41
|115.66
|1050
|2007.08.24 02:58
|s/l
|525
|0.20
|116.41
|116.41
|115.66
|-62.87
|6621.52
|1051
|2007.08.24 02:58
|sell
|526
|0.10
|116.38
|116.73
|115.98
|1052
|2007.08.24 05:55
|t/p
|526
|0.10
|115.98
|116.73
|115.98
|34.49
|6656.01
|1053
|2007.08.24 05:55
|sell
|527
|0.20
|115.95
|116.30
|115.55
|1054
|2007.08.24 06:51
|t/p
|527
|0.20
|115.55
|116.30
|115.55
|69.23
|6725.24
|1055
|2007.08.24 06:51
|sell
|528
|0.20
|115.52
|115.87
|115.12
|1056
|2007.08.24 07:24
|s/l
|528
|0.20
|115.87
|115.87
|115.12
|-60.41
|6664.83
|1057
|2007.08.24 07:24
|buy
|529
|0.10
|115.87
|115.52
|116.27
|1058
|2007.08.24 07:53
|t/p
|529
|0.10
|116.27
|115.52
|116.27
|34.40
|6699.23
|1059
|2007.08.24 07:53
|buy
|530
|0.20
|116.30
|115.95
|116.70
|1060
|2007.08.24 08:21
|s/l
|530
|0.20
|115.95
|115.95
|116.70
|-60.37
|6638.86
|1061
|2007.08.24 08:21
|sell
|531
|0.10
|115.95
|116.30
|115.55
|1062
|2007.08.24 12:34
|s/l
|531
|0.10
|116.30
|116.30
|115.55
|-30.09
|6608.77
|1063
|2007.08.24 12:34
|sell
|532
|0.10
|116.27
|116.62
|115.87
|1064
|2007.08.24 13:21
|t/p
|532
|0.10
|115.87
|116.62
|115.87
|34.52
|6643.29
|1065
|2007.08.24 13:21
|sell
|533
|0.20
|115.84
|116.19
|115.44
|1066
|2007.08.24 14:01
|s/l
|533
|0.20
|116.19
|116.19
|115.44
|-60.25
|6583.04
|1067
|2007.08.24 14:01
|buy
|534
|0.20
|116.19
|115.84
|116.59
|1068
|2007.08.24 14:51
|s/l
|534
|0.20
|115.84
|115.84
|116.59
|-60.43
|6522.61
|1069
|2007.08.24 14:51
|sell
|535
|0.20
|115.84
|116.19
|115.44
|1070
|2007.08.24 16:17
|s/l
|535
|0.20
|116.19
|116.19
|115.44
|-60.25
|6462.36
|1071
|2007.08.24 16:17
|sell
|536
|0.10
|116.16
|116.51
|115.76
|1072
|2007.08.26 22:28
|s/l
|536
|0.10
|116.51
|116.51
|115.76
|-30.04
|6432.32
|1073
|2007.08.26 22:28
|buy
|537
|0.20
|116.51
|116.16
|116.91
|1074
|2007.08.27 01:42
|s/l
|537
|0.20
|116.16
|116.16
|116.91
|-57.88
|6374.44
|1075
|2007.08.27 01:42
|sell
|538
|0.20
|116.16
|116.51
|115.76
|1076
|2007.08.27 21:17
|t/p
|538
|0.20
|115.76
|116.51
|115.76
|69.11
|6443.55
|1077
|2007.08.27 21:17
|buy
|539
|0.10
|115.75
|115.40
|116.15
|1078
|2007.08.27 22:45
|s/l
|539
|0.10
|115.40
|115.40
|116.15
|-30.34
|6413.21
|1079
|2007.08.27 22:45
|sell
|540
|0.20
|115.38
|115.73
|114.98
|1080
|2007.08.28 01:25
|s/l
|540
|0.20
|115.73
|115.73
|114.98
|-63.23
|6349.98
|1081
|2007.08.28 01:25
|buy
|541
|0.20
|115.73
|115.38
|116.13
|1082
|2007.08.28 03:45
|s/l
|541
|0.20
|115.38
|115.38
|116.13
|-60.67
|6289.31
|1083
|2007.08.28 03:45
|buy
|542
|0.10
|115.41
|115.06
|115.81
|1084
|2007.08.28 13:03
|s/l
|542
|0.10
|115.06
|115.06
|115.81
|-30.42
|6258.89
|1085
|2007.08.28 13:03
|sell
|543
|0.20
|115.06
|115.41
|114.66
|1086
|2007.08.28 15:21
|t/p
|543
|0.20
|114.66
|115.41
|114.66
|69.78
|6328.67
|1087
|2007.08.28 15:21
|sell
|544
|0.20
|114.62
|114.97
|114.22
|1088
|2007.08.28 21:03
|t/p
|544
|0.20
|114.22
|114.97
|114.22
|70.04
|6398.71
|1089
|2007.08.28 21:03
|sell
|545
|0.20
|114.19
|114.54
|113.79
|1090
|2007.08.29 04:09
|s/l
|545
|0.20
|114.54
|114.54
|113.79
|-63.85
|6334.86
|1091
|2007.08.29 04:09
|sell
|546
|0.10
|114.51
|114.86
|114.11
|1092
|2007.08.29 09:28
|s/l
|546
|0.10
|114.86
|114.86
|114.11
|-30.47
|6304.39
|1093
|2007.08.29 09:28
|sell
|547
|0.10
|114.83
|115.18
|114.43
|1094
|2007.08.29 15:02
|s/l
|547
|0.10
|115.18
|115.18
|114.43
|-30.38
|6274.01
|1095
|2007.08.29 15:02
|sell
|548
|0.10
|115.18
|115.53
|114.78
|1096
|2007.08.29 15:38
|s/l
|548
|0.10
|115.53
|115.53
|114.78
|-30.29
|6243.72
|1097
|2007.08.29 15:38
|sell
|549
|0.10
|115.51
|115.86
|115.11
|1098
|2007.08.29 19:31
|s/l
|549
|0.10
|115.86
|115.86
|115.11
|-30.20
|6213.52
|1099
|2007.08.29 19:31
|sell
|550
|0.10
|115.85
|116.20
|115.45
|1100
|2007.08.29 19:59
|s/l
|550
|0.10
|116.20
|116.20
|115.45
|-30.12
|6183.40
|1101
|2007.08.29 19:59
|sell
|551
|0.10
|116.18
|116.53
|115.78
|1102
|2007.08.29 23:03
|t/p
|551
|0.10
|115.78
|116.53
|115.78
|34.55
|6217.95
|1103
|2007.08.29 23:03
|sell
|552
|0.20
|115.75
|116.10
|115.35
|1104
|2007.08.30 05:05
|t/p
|552
|0.20
|115.35
|116.10
|115.35
|61.13
|6279.08
|1105
|2007.08.30 05:05
|sell
|553
|0.20
|115.32
|115.67
|114.92
|1106
|2007.08.30 06:41
|s/l
|553
|0.20
|115.67
|115.67
|114.92
|-60.52
|6218.56
|1107
|2007.08.30 06:41
|buy
|554
|0.20
|115.67
|115.32
|116.07
|1108
|2007.08.30 09:55
|s/l
|554
|0.20
|115.32
|115.32
|116.07
|-60.71
|6157.85
|1109
|2007.08.30 09:55
|buy
|555
|0.10
|115.34
|114.99
|115.74
|1110
|2007.08.30 12:49
|t/p
|555
|0.10
|115.74
|114.99
|115.74
|34.56
|6192.41
|1111
|2007.08.30 12:49
|buy
|556
|0.20
|115.78
|115.43
|116.18
|1112
|2007.08.30 13:32
|s/l
|556
|0.20
|115.43
|115.43
|116.18
|-60.64
|6131.77
|1113
|2007.08.30 13:32
|sell
|557
|0.20
|115.43
|115.78
|115.03
|1114
|2007.08.30 14:08
|s/l
|557
|0.20
|115.78
|115.78
|115.03
|-60.46
|6071.31
|1115
|2007.08.30 14:08
|buy
|558
|0.20
|115.78
|115.43
|116.18
|1116
|2007.08.31 03:34
|t/p
|558
|0.20
|116.18
|115.43
|116.18
|71.24
|6142.55
|1117
|2007.08.31 03:34
|sell
|559
|0.10
|116.18
|116.53
|115.78
|1118
|2007.08.31 06:56
|s/l
|559
|0.10
|116.53
|116.53
|115.78
|-30.04
|6112.51
|1119
|2007.08.31 06:56
|sell
|560
|0.10
|116.50
|116.85
|116.10
|1120
|2007.08.31 08:03
|t/p
|560
|0.10
|116.10
|116.85
|116.10
|34.45
|6146.96
|1121
|2007.08.31 08:03
|sell
|561
|0.20
|116.07
|116.42
|115.67
|1122
|2007.08.31 09:47
|s/l
|561
|0.20
|116.42
|116.42
|115.67
|-60.13
|6086.83
|1123
|2007.08.31 09:47
|buy
|562
|0.20
|116.42
|116.07
|116.82
|1124
|2007.08.31 12:15
|s/l
|562
|0.20
|116.07
|116.07
|116.82
|-60.31
|6026.52
|1125
|2007.08.31 12:15
|buy
|563
|0.10
|116.10
|115.75
|116.50
|1126
|2007.08.31 15:02
|s/l
|563
|0.10
|115.75
|115.75
|116.50
|-30.24
|5996.28
|1127
|2007.08.31 15:02
|buy
|564
|0.10
|115.78
|115.43
|116.18
|1128
|2007.09.04 07:51
|s/l
|564
|0.10
|115.43
|115.43
|116.18
|-27.94
|5968.34
|1129
|2007.09.04 07:51
|sell
|565
|0.20
|115.43
|115.78
|115.03
|1130
|2007.09.04 13:31
|s/l
|565
|0.20
|115.78
|115.78
|115.03
|-60.46
|5907.88
|1131
|2007.09.04 13:31
|buy
|566
|0.20
|115.78
|115.43
|116.18
|1132
|2007.09.04 14:36
|t/p
|566
|0.20
|116.18
|115.43
|116.18
|68.86
|5976.74
|1133
|2007.09.04 14:36
|sell
|567
|0.10
|116.18
|116.53
|115.78
|1134
|2007.09.05 04:27
|t/p
|567
|0.10
|115.78
|116.53
|115.78
|33.18
|6009.92
|1135
|2007.09.05 04:27
|sell
|568
|0.20
|115.75
|116.10
|115.35
|1136
|2007.09.05 14:03
|t/p
|568
|0.20
|115.35
|116.10
|115.35
|69.35
|6079.27
|1137
|2007.09.05 14:03
|sell
|569
|0.20
|115.32
|115.67
|114.92
|1138
|2007.09.05 23:32
|t/p
|569
|0.20
|114.92
|115.67
|114.92
|69.61
|6148.88
|1139
|2007.09.05 23:32
|sell
|570
|0.20
|114.89
|115.24
|114.49
|1140
|2007.09.06 01:30
|s/l
|570
|0.20
|115.24
|115.24
|114.49
|-68.96
|6079.92
|1141
|2007.09.06 01:30
|buy
|571
|0.20
|115.24
|114.89
|115.64
|1142
|2007.09.06 23:16
|t/p
|571
|0.20
|115.64
|114.89
|115.64
|69.17
|6149.09
|1143
|2007.09.06 23:16
|sell
|572
|0.10
|115.65
|116.00
|115.25
|1144
|2007.09.07 02:07
|t/p
|572
|0.10
|115.25
|116.00
|115.25
|33.34
|6182.43
|1145
|2007.09.07 02:07
|buy
|573
|0.10
|115.25
|114.90
|115.65
|1146
|2007.09.07 12:30
|s/l
|573
|0.10
|114.90
|114.90
|115.65
|-30.49
|6151.94
|1147
|2007.09.07 12:30
|sell
|574
|0.20
|114.79
|115.14
|114.39
|1148
|2007.09.07 12:32
|t/p
|574
|0.20
|114.39
|115.14
|114.39
|69.95
|6221.89
|1149
|2007.09.07 12:32
|sell
|575
|0.20
|114.33
|114.68
|113.93
|1150
|2007.09.07 13:12
|t/p
|575
|0.20
|113.93
|114.68
|113.93
|70.22
|6292.11
|1151
|2007.09.07 13:12
|buy
|576
|0.10
|113.93
|113.58
|114.33
|1152
|2007.09.07 14:43
|s/l
|576
|0.10
|113.58
|113.58
|114.33
|-30.82
|6261.29
|1153
|2007.09.07 14:43
|sell
|577
|0.20
|113.58
|113.93
|113.18
|1154
|2007.09.07 15:23
|t/p
|577
|0.20
|113.18
|113.93
|113.18
|70.69
|6331.98
|1155
|2007.09.07 15:23
|sell
|578
|0.20
|113.14
|113.49
|112.74
|1156
|2007.09.07 15:39
|s/l
|578
|0.20
|113.49
|113.49
|112.74
|-61.68
|6270.30
|1157
|2007.09.07 15:39
|sell
|579
|0.10
|113.46
|113.81
|113.06
|1158
|2007.09.09 22:00
|t/p
|579
|0.10
|113.06
|113.81
|113.06
|35.43
|6305.73
|1159
|2007.09.09 22:00
|sell
|580
|0.20
|112.86
|113.21
|112.46
|1160
|2007.09.10 03:53
|s/l
|580
|0.20
|113.21
|113.21
|112.46
|-64.57
|6241.16
|1161
|2007.09.10 03:53
|sell
|581
|0.10
|113.18
|113.53
|112.78
|1162
|2007.09.10 08:51
|s/l
|581
|0.10
|113.53
|113.53
|112.78
|-30.83
|6210.33
|1163
|2007.09.10 08:51
|buy
|582
|0.20
|113.53
|113.18
|113.93
|1164
|2007.09.10 13:04
|t/p
|582
|0.20
|113.93
|113.18
|113.93
|70.21
|6280.54
|1165
|2007.09.10 13:04
|sell
|583
|0.10
|113.95
|114.30
|113.55
|1166
|2007.09.10 14:03
|t/p
|583
|0.10
|113.55
|114.30
|113.55
|35.23
|6315.77
|1167
|2007.09.10 14:03
|sell
|584
|0.20
|113.52
|113.87
|113.12
|1168
|2007.09.10 19:21
|s/l
|584
|0.20
|113.87
|113.87
|113.12
|-61.46
|6254.31
|1169
|2007.09.10 19:21
|sell
|585
|0.10
|113.85
|114.20
|113.45
|1170
|2007.09.10 23:31
|t/p
|585
|0.10
|113.45
|114.20
|113.45
|35.26
|6289.57
|1171
|2007.09.10 23:31
|sell
|586
|0.20
|113.41
|113.76
|113.01
|1172
|2007.09.11 04:19
|s/l
|586
|0.20
|113.76
|113.76
|113.01
|-64.27
|6225.30
|1173
|2007.09.11 04:19
|buy
|587
|0.20
|113.76
|113.41
|114.16
|1174
|2007.09.11 06:58
|s/l
|587
|0.20
|113.41
|113.41
|114.16
|-61.72
|6163.58
|1175
|2007.09.11 06:58
|sell
|588
|0.20
|113.41
|113.76
|113.01
|1176
|2007.09.11 08:35
|s/l
|588
|0.20
|113.76
|113.76
|113.01
|-61.53
|6102.05
|1177
|2007.09.11 08:35
|sell
|589
|0.10
|113.73
|114.08
|113.33
|1178
|2007.09.11 14:27
|s/l
|589
|0.10
|114.08
|114.08
|113.33
|-30.68
|6071.37
|1179
|2007.09.11 14:27
|sell
|590
|0.10
|114.05
|114.40
|113.65
|1180
|2007.09.13 00:41
|s/l
|590
|0.10
|114.40
|114.40
|113.65
|-36.08
|6035.29
|1181
|2007.09.13 00:41
|sell
|591
|0.10
|114.38
|114.73
|113.98
|1182
|2007.09.13 09:24
|s/l
|591
|0.10
|114.73
|114.73
|113.98
|-30.51
|6004.78
|1183
|2007.09.13 09:24
|buy
|592
|0.20
|114.73
|114.38
|115.13
|1184
|2007.09.13 12:36
|t/p
|592
|0.20
|115.13
|114.38
|115.13
|69.49
|6074.27
|1185
|2007.09.13 12:36
|sell
|593
|0.10
|115.13
|115.48
|114.73
|1186
|2007.09.13 14:17
|s/l
|593
|0.10
|115.48
|115.48
|114.73
|-30.31
|6043.96
|1187
|2007.09.13 14:17
|buy
|594
|0.20
|115.48
|115.13
|115.88
|1188
|2007.09.13 19:22
|s/l
|594
|0.20
|115.13
|115.13
|115.88
|-60.80
|5983.16
|1189
|2007.09.13 19:22
|buy
|595
|0.10
|115.16
|114.81
|115.56
|1190
|2007.09.13 20:12
|s/l
|595
|0.10
|114.81
|114.81
|115.56
|-30.49
|5952.67
|1191
|2007.09.13 20:12
|buy
|596
|0.10
|114.84
|114.49
|115.24
|1192
|2007.09.13 21:56
|s/l
|596
|0.10
|114.49
|114.49
|115.24
|-30.57
|5922.10
|1193
|2007.09.13 21:56
|buy
|597
|0.10
|114.52
|114.17
|114.92
|1194
|2007.09.13 23:15
|t/p
|597
|0.10
|114.92
|114.17
|114.92
|34.81
|5956.91
|1195
|2007.09.13 23:15
|sell
|598
|0.10
|114.92
|115.27
|114.52
|1196
|2007.09.14 05:53
|s/l
|598
|0.10
|115.27
|115.27
|114.52
|-31.73
|5925.18
|1197
|2007.09.14 05:53
|sell
|599
|0.10
|115.24
|115.59
|114.84
|1198
|2007.09.14 08:22
|t/p
|599
|0.10
|114.84
|115.59
|114.84
|34.83
|5960.01
|1199
|2007.09.14 08:22
|sell
|600
|0.20
|114.81
|115.16
|114.41
|1200
|2007.09.14 11:34
|t/p
|600
|0.20
|114.41
|115.16
|114.41
|69.93
|6029.94
|1201
|2007.09.14 11:34
|sell
|601
|0.20
|114.37
|114.72
|113.97
|1202
|2007.09.14 12:50
|s/l
|601
|0.20
|114.72
|114.72
|113.97
|-61.02
|5968.92
|1203
|2007.09.14 12:50
|buy
|602
|0.20
|114.72
|114.37
|115.12
|1204
|2007.09.14 13:01
|t/p
|602
|0.20
|115.12
|114.37
|115.12
|69.48
|6038.40
|1205
|2007.09.14 13:01
|buy
|603
|0.20
|115.16
|114.81
|115.56
|1206
|2007.09.17 07:53
|s/l
|603
|0.20
|114.81
|114.81
|115.56
|-58.59
|5979.81
|1207
|2007.09.17 07:53
|sell
|604
|0.20
|114.81
|115.16
|114.41
|1208
|2007.09.17 13:52
|s/l
|604
|0.20
|115.16
|115.16
|114.41
|-60.78
|5919.03
|1209
|2007.09.17 13:52
|buy
|605
|0.20
|115.16
|114.81
|115.56
|1210
|2007.09.18 01:23
|s/l
|605
|0.20
|114.81
|114.81
|115.56
|-58.59
|5860.44
|1211
|2007.09.18 01:23
|sell
|606
|0.20
|114.81
|115.16
|114.41
|1212
|2007.09.18 08:24
|s/l
|606
|0.20
|115.16
|115.16
|114.41
|-60.78
|5799.66
|1213
|2007.09.18 08:24
|sell
|607
|0.10
|115.13
|115.48
|114.73
|1214
|2007.09.18 12:14
|s/l
|607
|0.10
|115.48
|115.48
|114.73
|-30.31
|5769.35
|1215
|2007.09.18 12:14
|buy
|608
|0.20
|115.48
|115.13
|115.88
|1216
|2007.09.18 18:16
|t/p
|608
|0.20
|115.88
|115.13
|115.88
|69.01
|5838.36
|1217
|2007.09.18 18:16
|sell
|609
|0.10
|115.92
|116.27
|115.52
|1218
|2007.09.18 18:25
|t/p
|609
|0.10
|115.52
|116.27
|115.52
|34.63
|5872.99
|1219
|2007.09.18 18:25
|sell
|610
|0.20
|115.49
|115.84
|115.09
|1220
|2007.09.18 18:41
|s/l
|610
|0.20
|115.84
|115.84
|115.09
|-60.43
|5812.56
|1221
|2007.09.18 18:41
|buy
|611
|0.20
|115.84
|115.49
|116.24
|1222
|2007.09.18 19:20
|t/p
|611
|0.20
|116.24
|115.49
|116.24
|68.82
|5881.38
|1223
|2007.09.18 19:20
|sell
|612
|0.10
|116.25
|116.60
|115.85
|1224
|2007.09.18 23:04
|t/p
|612
|0.10
|115.85
|116.60
|115.85
|34.53
|5915.91
|1225
|2007.09.18 23:04
|sell
|613
|0.20
|115.81
|116.16
|115.41
|1226
|2007.09.19 13:50
|s/l
|613
|0.20
|116.16
|116.16
|115.41
|-63.00
|5852.91
|1227
|2007.09.19 13:50
|buy
|614
|0.20
|116.16
|115.81
|116.56
|1228
|2007.09.20 04:04
|s/l
|614
|0.20
|115.81
|115.81
|116.56
|-53.30
|5799.61
|1229
|2007.09.20 04:04
|sell
|615
|0.20
|115.81
|116.16
|115.41
|1230
|2007.09.20 07:25
|t/p
|615
|0.20
|115.41
|116.16
|115.41
|69.32
|5868.93
|1231
|2007.09.20 07:25
|buy
|616
|0.10
|115.41
|115.06
|115.81
|1232
|2007.09.20 11:49
|s/l
|616
|0.10
|115.06
|115.06
|115.81
|-30.42
|5838.51
|1233
|2007.09.20 11:49
|sell
|617
|0.20
|115.06
|115.41
|114.66
|1234
|2007.09.20 14:29
|t/p
|617
|0.20
|114.66
|115.41
|114.66
|69.77
|5908.28
|1235
|2007.09.20 14:29
|sell
|618
|0.20
|114.63
|114.98
|114.23
|1236
|2007.09.20 15:39
|t/p
|618
|0.20
|114.23
|114.98
|114.23
|70.04
|5978.32
|1237
|2007.09.20 15:39
|sell
|619
|0.20
|114.19
|114.54
|113.79
|1238
|2007.09.20 17:02
|s/l
|619
|0.20
|114.54
|114.54
|113.79
|-61.11
|5917.21
|1239
|2007.09.20 17:02
|sell
|620
|0.10
|114.51
|114.86
|114.11
|1240
|2007.09.20 23:25
|s/l
|620
|0.10
|114.86
|114.86
|114.11
|-30.47
|5886.74
|1241
|2007.09.20 23:25
|sell
|621
|0.10
|114.83
|115.18
|114.43
|1242
|2007.09.21 08:31
|s/l
|621
|0.10
|115.18
|115.18
|114.43
|-31.76
|5854.98
|1243
|2007.09.21 08:31
|sell
|622
|0.10
|115.15
|115.50
|114.75
|1244
|2007.09.21 10:07
|s/l
|622
|0.10
|115.50
|115.50
|114.75
|-30.30
|5824.68
|1245
|2007.09.21 10:07
|sell
|623
|0.10
|115.47
|115.82
|115.07
|1246
|2007.09.21 12:50
|s/l
|623
|0.10
|115.82
|115.82
|115.07
|-30.22
|5794.46
|1247
|2007.09.21 12:50
|buy
|624
|0.20
|115.82
|115.47
|116.22
|1248
|2007.09.21 13:42
|s/l
|624
|0.20
|115.47
|115.47
|116.22
|-60.62
|5733.84
|1249
|2007.09.21 13:42
|sell
|625
|0.20
|115.47
|115.82
|115.07
|1250
|2007.09.24 03:54
|t/p
|625
|0.20
|115.07
|115.82
|115.07
|66.79
|5800.63
|1251
|2007.09.24 03:54
|sell
|626
|0.20
|115.03
|115.38
|114.63
|1252
|2007.09.25 06:05
|t/p
|626
|0.20
|114.63
|115.38
|114.63
|67.05
|5867.68
|1253
|2007.09.25 06:05
|sell
|627
|0.20
|114.60
|114.95
|114.20
|1254
|2007.09.25 12:29
|t/p
|627
|0.20
|114.20
|114.95
|114.20
|70.05
|5937.73
|1255
|2007.09.25 12:29
|buy
|628
|0.10
|114.20
|113.85
|114.60
|1256
|2007.09.25 14:13
|t/p
|628
|0.10
|114.60
|113.85
|114.60
|34.90
|5972.63
|1257
|2007.09.25 14:13
|buy
|629
|0.20
|114.63
|114.28
|115.03
|1258
|2007.09.26 07:50
|t/p
|629
|0.20
|115.03
|114.28
|115.03
|71.93
|6044.56
|1259
|2007.09.26 07:50
|buy
|630
|0.20
|115.06
|114.71
|115.46
|1260
|2007.09.26 12:47
|t/p
|630
|0.20
|115.46
|114.71
|115.46
|69.29
|6113.85
|1261
|2007.09.26 12:47
|sell
|631
|0.10
|115.46
|115.81
|115.06
|1262
|2007.09.27 15:51
|s/l
|631
|0.10
|115.81
|115.81
|115.06
|-34.33
|6079.52
|1263
|2007.09.27 15:51
|buy
|632
|0.20
|115.81
|115.46
|116.21
|1264
|2007.09.27 23:27
|s/l
|632
|0.20
|115.46
|115.46
|116.21
|-60.63
|6018.89
|1265
|2007.09.27 23:27
|sell
|633
|0.20
|115.46
|115.81
|115.06
|1266
|2007.09.28 01:25
|t/p
|633
|0.20
|115.06
|115.81
|115.06
|66.79
|6085.68
|1267
|2007.09.28 01:25
|sell
|634
|0.20
|115.03
|115.38
|114.63
|1268
|2007.09.28 08:24
|s/l
|634
|0.20
|115.38
|115.38
|114.63
|-60.67
|6025.01
|1269
|2007.09.28 08:24
|sell
|635
|0.10
|115.35
|115.70
|114.95
|1270
|2007.09.28 14:31
|t/p
|635
|0.10
|114.95
|115.70
|114.95
|34.80
|6059.81
|1271
|2007.09.28 14:31
|sell
|636
|0.20
|114.92
|115.27
|114.52
|1272
|2007.10.01 07:20
|s/l
|636
|0.20
|115.27
|115.27
|114.52
|-63.47
|5996.34
|1273
|2007.10.01 07:20
|buy
|637
|0.20
|115.27
|114.92
|115.67
|1274
|2007.10.01 09:27
|t/p
|637
|0.20
|115.67
|114.92
|115.67
|69.16
|6065.50
|1275
|2007.10.01 09:27
|sell
|638
|0.10
|115.67
|116.02
|115.27
|1276
|2007.10.01 13:59
|s/l
|638
|0.10
|116.02
|116.02
|115.27
|-30.17
|6035.33
|1277
|2007.10.01 13:59
|sell
|639
|0.10
|115.99
|116.34
|115.59
|1278
|2007.10.01 14:59
|t/p
|639
|0.10
|115.59
|116.34
|115.59
|34.61
|6069.94
|1279
|2007.10.01 14:59
|sell
|640
|0.20
|115.56
|115.91
|115.16
|1280
|2007.10.01 15:35
|s/l
|640
|0.20
|115.91
|115.91
|115.16
|-60.39
|6009.55
|1281
|2007.10.01 15:35
|buy
|641
|0.20
|115.91
|115.56
|116.31
|1282
|2007.10.02 01:14
|s/l
|641
|0.20
|115.56
|115.56
|116.31
|-58.19
|5951.36
|1283
|2007.10.02 01:14
|sell
|642
|0.20
|115.56
|115.91
|115.16
|1284
|2007.10.02 12:28
|s/l
|642
|0.20
|115.91
|115.91
|115.16
|-60.39
|5890.97
|1285
|2007.10.02 12:28
|sell
|643
|0.10
|115.88
|116.23
|115.48
|1286
|2007.10.03 07:05
|s/l
|643
|0.10
|116.23
|116.23
|115.48
|-31.48
|5859.49
|1287
|2007.10.03 07:05
|sell
|644
|0.10
|116.20
|116.55
|115.80
|1288
|2007.10.03 14:07
|s/l
|644
|0.10
|116.55
|116.55
|115.80
|-30.03
|5829.46
|1289
|2007.10.03 14:07
|buy
|645
|0.20
|116.56
|116.21
|116.96
|1290
|2007.10.05 12:33
|t/p
|645
|0.20
|116.96
|116.21
|116.96
|77.92
|5907.38
|1291
|2007.10.05 12:33
|buy
|646
|0.20
|116.99
|116.64
|117.39
|1292
|2007.10.05 13:47
|s/l
|646
|0.20
|116.64
|116.64
|117.39
|-60.01
|5847.37
|1293
|2007.10.05 13:47
|sell
|647
|0.20
|116.64
|116.99
|116.24
|1294
|2007.10.05 17:00
|s/l
|647
|0.20
|116.99
|116.99
|116.24
|-59.83
|5787.54
|1295
|2007.10.05 17:00
|buy
|648
|0.20
|116.99
|116.64
|117.39
|1296
|2007.10.08 09:27
|t/p
|648
|0.20
|117.39
|116.64
|117.39
|70.53
|5858.07
|1297
|2007.10.08 09:27
|sell
|649
|0.10
|117.39
|117.74
|116.99
|1298
|2007.10.09 13:43
|t/p
|649
|0.10
|116.99
|117.74
|116.99
|32.82
|5890.89
|1299
|2007.10.09 13:43
|buy
|650
|0.10
|116.99
|116.64
|117.39
|1300
|2007.10.10 06:36
|t/p
|650
|0.10
|117.39
|116.64
|117.39
|35.26
|5926.15
|1301
|2007.10.10 06:36
|sell
|651
|0.10
|117.39
|117.74
|116.99
|1302
|2007.10.10 17:41
|t/p
|651
|0.10
|116.99
|117.74
|116.99
|34.20
|5960.35
|1303
|2007.10.10 17:41
|sell
|652
|0.20
|116.94
|117.29
|116.54
|1304
|2007.10.10 18:49
|s/l
|652
|0.20
|117.29
|117.29
|116.54
|-59.68
|5900.67
|1305
|2007.10.10 18:49
|sell
|653
|0.10
|117.26
|117.61
|116.86
|1306
|2007.10.11 11:27
|s/l
|653
|0.10
|117.61
|117.61
|116.86
|-33.87
|5866.80
|1307
|2007.10.11 11:27
|sell
|654
|0.10
|117.58
|117.93
|117.18
|1308
|2007.10.11 19:13
|t/p
|654
|0.10
|117.18
|117.93
|117.18
|34.14
|5900.94
|1309
|2007.10.11 19:13
|buy
|655
|0.10
|117.17
|116.82
|117.57
|1310
|2007.10.12 12:30
|t/p
|655
|0.10
|117.57
|116.82
|117.57
|35.21
|5936.15
|1311
|2007.10.12 12:30
|sell
|656
|0.10
|117.57
|117.92
|117.17
|1312
|2007.10.15 13:02
|s/l
|656
|0.10
|117.92
|117.92
|117.17
|-31.05
|5905.10
|1313
|2007.10.15 13:02
|sell
|657
|0.10
|117.89
|118.24
|117.49
|1314
|2007.10.15 14:52
|t/p
|657
|0.10
|117.49
|118.24
|117.49
|34.05
|5939.15
|1315
|2007.10.15 14:52
|sell
|658
|0.20
|117.46
|117.81
|117.06
|1316
|2007.10.16 07:11
|t/p
|658
|0.20
|117.06
|117.81
|117.06
|65.61
|6004.76
|1317
|2007.10.16 07:11
|sell
|659
|0.20
|117.02
|117.37
|116.62
|1318
|2007.10.16 07:31
|t/p
|659
|0.20
|116.62
|117.37
|116.62
|68.60
|6073.36
|1319
|2007.10.16 07:31
|buy
|660
|0.10
|116.62
|116.27
|117.02
|1320
|2007.10.16 08:25
|t/p
|660
|0.10
|117.02
|116.27
|117.02
|34.18
|6107.54
|1321
|2007.10.16 08:25
|sell
|661
|0.10
|117.02
|117.37
|116.62
|1322
|2007.10.16 13:03
|t/p
|661
|0.10
|116.62
|117.37
|116.62
|34.30
|6141.84
|1323
|2007.10.16 13:03
|sell
|662
|0.20
|116.59
|116.94
|116.19
|1324
|2007.10.16 20:53
|s/l
|662
|0.20
|116.94
|116.94
|116.19
|-59.86
|6081.98
|1325
|2007.10.16 20:53
|sell
|663
|0.10
|116.91
|117.26
|116.51
|1326
|2007.10.17 01:41
|t/p
|663
|0.10
|116.51
|117.26
|116.51
|32.96
|6114.94
|1327
|2007.10.17 01:41
|buy
|664
|0.10
|116.51
|116.16
|116.91
|1328
|2007.10.17 05:10
|s/l
|664
|0.10
|116.16
|116.16
|116.91
|-30.13
|6084.81
|1329
|2007.10.17 05:10
|sell
|665
|0.20
|116.16
|116.51
|115.76
|1330
|2007.10.17 05:28
|s/l
|665
|0.20
|116.51
|116.51
|115.76
|-60.08
|6024.73
|1331
|2007.10.17 05:28
|sell
|666
|0.10
|116.48
|116.83
|116.08
|1332
|2007.10.17 09:16
|s/l
|666
|0.10
|116.83
|116.83
|116.08
|-29.96
|5994.77
|1333
|2007.10.17 09:16
|sell
|667
|0.10
|116.80
|117.15
|116.40
|1334
|2007.10.17 11:12
|s/l
|667
|0.10
|117.15
|117.15
|116.40
|-29.88
|5964.89
|1335
|2007.10.17 11:12
|sell
|668
|0.10
|117.12
|117.47
|116.72
|1336
|2007.10.17 14:15
|t/p
|668
|0.10
|116.72
|117.47
|116.72
|34.27
|5999.16
|1337
|2007.10.17 14:15
|sell
|669
|0.20
|116.69
|117.04
|116.29
|1338
|2007.10.18 07:40
|t/p
|669
|0.20
|116.29
|117.04
|116.29
|60.57
|6059.73
|1339
|2007.10.18 07:40
|sell
|670
|0.20
|116.26
|116.61
|115.86
|1340
|2007.10.18 11:03
|t/p
|670
|0.20
|115.86
|116.61
|115.86
|69.05
|6128.78
|1341
|2007.10.18 11:03
|sell
|671
|0.20
|115.83
|116.18
|115.43
|1342
|2007.10.18 12:06
|t/p
|671
|0.20
|115.43
|116.18
|115.43
|69.31
|6198.09
|1343
|2007.10.18 12:06
|buy
|672
|0.10
|115.43
|115.08
|115.83
|1344
|2007.10.18 18:04
|t/p
|672
|0.10
|115.83
|115.08
|115.83
|34.53
|6232.62
|1345
|2007.10.18 18:04
|sell
|673
|0.10
|115.83
|116.18
|115.43
|1346
|2007.10.18 23:59
|close at stop
|673
|0.10
|115.57
|116.18
|115.43
|22.50
|6255.12