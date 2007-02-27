Strategy Tester Report
oddevenEA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 210)

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period5 Minutes (M5) 2007.01.01 23:00 - 2007.10.18 23:55 (2007.01.01 - 2007.10.19)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersStopLoss=35; TakeProfit=40; Lot=0.1; Money.Management="--------MONEY MANAGEMENT--------------"; Use.MM=false; Risk.Percent=1; MinLot=0.1; MaxLot=10;
Bars in test63757Ticks modelled1341500Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-2577.66Gross profit9320.15Gross loss-11897.81
Profit factor0.78Expected payoff-3.83
Absolute drawdown2964.74Maximal drawdown3039.00 (30.17%)Relative drawdown30.17% (3039.00)
Total trades673Short positions (won %)443 (41.76%)Long positions (won %)230 (39.57%)
Profit trades (% of total)276 (41.01%)Loss trades (% of total)397 (58.99%)
Largestprofit trade38.96loss trade-36.49
Averageprofit trade33.77loss trade-29.97
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (207.44)consecutive losses (loss in money)12 (-371.25)
Maximalconsecutive profit (count of wins)207.44 (6)consecutive loss (count of losses)-371.25 (12)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.01 23:00sell10.10118.98119.33118.58
22007.01.02 00:40t/p10.10118.58119.33118.5832.3610032.36
32007.01.02 00:40sell20.10118.55118.90118.15
42007.01.02 10:58s/l20.10118.90118.90118.15-29.4410002.92
52007.01.02 10:58sell30.10118.87119.22118.47
62007.01.03 10:07s/l30.10119.22119.22118.47-30.739972.19
72007.01.03 10:07buy40.10119.22118.87119.62
82007.01.03 16:27t/p40.10119.62118.87119.6233.4410005.63
92007.01.03 16:27sell50.10119.62119.97119.22
102007.01.04 12:19t/p50.10119.22119.97119.2229.4410035.07
112007.01.04 12:19sell60.10119.19119.54118.79
122007.01.04 23:45t/p60.10118.79119.54118.7933.6710068.74
132007.01.04 23:45buy70.10118.79118.44119.19
142007.01.05 00:56s/l70.10118.44118.44119.19-28.3710040.37
152007.01.05 00:56sell80.10118.43118.78118.03
162007.01.05 09:04t/p80.10118.03118.78118.0333.8910074.26
172007.01.05 09:04sell90.10118.00118.35117.60
182007.01.05 12:08s/l90.10118.35118.35117.60-29.5710044.69
192007.01.05 12:08sell100.10118.32118.67117.92
202007.01.05 13:32s/l100.10118.67118.67117.92-29.4810015.21
212007.01.05 13:32sell110.10118.66119.01118.26
222007.01.05 14:22s/l110.10119.01119.01118.26-29.419985.80
232007.01.05 14:22buy120.10119.01118.66119.41
242007.01.05 15:10s/l120.10118.66118.66119.41-29.509956.30
252007.01.05 15:10sell130.10118.66119.01118.26
262007.01.08 01:40t/p130.10118.26119.01118.2632.459988.75
272007.01.08 01:40buy140.10118.25117.90118.65
282007.01.08 12:28t/p140.10118.65117.90118.6533.7110022.46
292007.01.08 12:28sell150.10118.65119.00118.25
302007.01.09 04:15s/l150.10119.00119.00118.25-30.789991.68
312007.01.09 04:15sell160.10118.97119.32118.57
322007.01.09 11:41s/l160.10119.32119.32118.57-29.339962.35
332007.01.09 11:41sell170.10119.29119.64118.89
342007.01.10 14:40s/l170.10119.64119.64118.89-30.629931.73
352007.01.10 14:40sell180.10119.61119.96119.21
362007.01.11 07:18s/l180.10119.96119.96119.21-33.299898.44
372007.01.11 07:18buy190.10119.96119.61120.36
382007.01.11 10:58t/p190.10120.36119.61120.3633.239931.67
392007.01.11 10:58buy200.10120.39120.04120.79
402007.01.15 00:52s/l200.10120.04120.04120.79-26.789904.89
412007.01.15 00:52sell210.10120.04120.39119.64
422007.01.15 08:37s/l210.10120.39120.39119.64-29.079875.82
432007.01.15 08:37sell220.10120.36120.71119.96
442007.01.16 13:20s/l220.10120.71120.71119.96-30.379845.45
452007.01.16 13:20buy230.10120.71120.36121.11
462007.01.17 11:25s/l230.10120.36120.36121.11-27.899817.56
472007.01.17 11:25buy240.10120.39120.04120.79
482007.01.18 03:57t/p240.10120.79120.04120.7936.699854.25
492007.01.18 03:57sell250.10120.79121.14120.39
502007.01.18 07:00s/l250.10121.14121.14120.39-28.899825.36
512007.01.18 07:00sell260.10121.11121.46120.71
522007.01.18 08:56s/l260.10121.46121.46120.71-28.829796.54
532007.01.18 08:56sell270.10121.43121.78121.03
542007.01.22 13:07s/l270.10121.78121.78121.03-31.489765.06
552007.01.22 13:07sell280.10121.75122.10121.35
562007.01.23 08:16t/p280.10121.35122.10121.3531.599796.65
572007.01.23 08:16buy290.10121.35121.00121.75
582007.01.24 01:10t/p290.10121.75121.00121.7534.049830.69
592007.01.24 01:10buy300.10121.78121.43122.18
602007.01.24 06:09s/l300.10121.43121.43122.18-28.829801.87
612007.01.24 06:09sell310.10121.43121.78121.03
622007.01.24 06:44t/p310.10121.03121.78121.0333.059834.92
632007.01.24 06:44sell320.10120.99121.34120.59
642007.01.24 09:42s/l320.10121.34121.34120.59-28.849806.08
652007.01.24 09:42buy330.10121.34120.99121.74
662007.01.24 15:13s/l330.10120.99120.99121.74-28.939777.15
672007.01.24 15:13sell340.10120.99121.34120.59
682007.01.25 02:06t/p340.10120.59121.34120.5929.069806.21
692007.01.25 02:06sell350.10120.56120.91120.16
702007.01.25 12:45s/l350.10120.91120.91120.16-28.959777.26
712007.01.25 12:45sell360.10120.88121.23120.48
722007.01.25 19:36s/l360.10121.23121.23120.48-28.879748.39
732007.01.25 19:36sell370.10121.20121.55120.80
742007.01.25 23:36s/l370.10121.55121.55120.80-28.799719.60
752007.01.25 23:36buy380.10121.59121.24121.99
762007.01.26 10:44s/l380.10121.24121.24121.99-27.699691.91
772007.01.26 10:44buy390.10121.20120.85121.60
782007.01.26 11:52t/p390.10121.60120.85121.6032.899724.80
792007.01.26 11:52buy400.10121.63121.28122.03
802007.01.26 15:28s/l400.10121.28121.28122.03-28.879695.93
812007.01.26 15:28buy410.10121.28120.93121.68
822007.01.29 01:02t/p410.10121.68120.93121.6834.069729.99
832007.01.29 01:02sell420.10121.68122.03121.28
842007.01.29 07:00s/l420.10122.03122.03121.28-28.689701.31
852007.01.29 07:00sell430.10122.01122.36121.61
862007.01.30 00:12t/p430.10121.61122.36121.6131.529732.83
872007.01.30 00:12sell440.10121.58121.93121.18
882007.01.30 07:40s/l440.10121.93121.93121.18-28.709704.13
892007.01.30 07:40buy450.10121.93121.58122.33
902007.01.30 15:20s/l450.10121.58121.58122.33-28.799675.34
912007.01.30 15:20buy460.10121.61121.26122.01
922007.01.31 06:08s/l460.10121.26121.26122.01-27.679647.67
932007.01.31 06:08buy470.10121.29120.94121.69
942007.01.31 13:48t/p470.10121.69120.94121.6932.879680.54
952007.01.31 13:48buy480.10121.72121.37122.12
962007.01.31 15:07s/l480.10121.37121.37122.12-28.849651.70
972007.01.31 15:07sell490.10121.37121.72120.97
982007.01.31 15:58t/p490.10120.97121.72120.9733.089684.78
992007.01.31 15:58sell500.10120.92121.27120.52
1002007.02.01 02:35t/p500.10120.52121.27120.5229.089713.86
1012007.02.01 02:35sell510.10120.49120.84120.09
1022007.02.01 23:21s/l510.10120.84120.84120.09-28.969684.90
1032007.02.01 23:21sell520.10120.81121.16120.41
1042007.02.02 14:02s/l520.10121.16121.16120.41-30.269654.64
1052007.02.02 14:02buy530.10121.16120.81121.56
1062007.02.05 01:05s/l530.10120.81120.81121.56-27.789626.86
1072007.02.05 01:05sell540.10120.81121.16120.41
1082007.02.05 14:34t/p540.10120.41121.16120.4133.229660.08
1092007.02.05 14:34sell550.10120.38120.73119.98
1102007.02.06 13:22t/p550.10119.98120.73119.9831.989692.06
1112007.02.06 13:22sell560.10119.94120.29119.54
1122007.02.06 13:44s/l560.10120.29120.29119.54-29.109662.96
1132007.02.06 13:44buy570.10120.29119.94120.69
1142007.02.07 10:10t/p570.10120.69119.94120.6934.339697.29
1152007.02.07 10:10buy580.10120.72120.37121.12
1162007.02.08 06:57t/p580.10121.12120.37121.1236.609733.89
1172007.02.08 06:57sell590.10121.12121.47120.72
1182007.02.09 07:10s/l590.10121.47121.47120.72-30.189703.71
1192007.02.09 07:10sell600.10121.44121.79121.04
1202007.02.11 23:00s/l600.10121.79121.79121.04-28.679675.04
1212007.02.11 23:00sell610.10122.04122.39121.64
1222007.02.12 13:48t/p610.10121.64122.39121.6431.529706.56
1232007.02.12 13:48buy620.10121.63121.28122.03
1242007.02.13 10:14s/l620.10121.28121.28122.03-27.689678.88
1252007.02.13 10:14sell630.10121.27121.62120.87
1262007.02.14 09:24t/p630.10120.87121.62120.8731.729710.60
1272007.02.14 09:24buy640.10120.87120.52121.27
1282007.02.14 23:50s/l640.10120.52120.52121.27-29.059681.55
1292007.02.14 23:50buy650.10120.53120.18120.93
1302007.02.15 00:07s/l650.10120.18120.18120.93-25.559656.00
1312007.02.15 00:07sell660.10120.18120.53119.78
1322007.02.15 15:31t/p660.10119.78120.53119.7833.409689.40
1332007.02.15 15:31sell670.10119.74120.09119.34
1342007.02.15 19:59t/p670.10119.34120.09119.3433.529722.92
1352007.02.15 19:59sell680.10119.30119.65118.90
1362007.02.19 08:32s/l680.10119.65119.65118.90-31.999690.93
1372007.02.19 08:32buy690.10119.66119.31120.06
1382007.02.20 08:18t/p690.10120.06119.31120.0634.519725.44
1392007.02.20 08:18buy700.10120.09119.74120.49
1402007.02.21 02:48t/p700.10120.49119.74120.4934.399759.83
1412007.02.21 02:48sell710.10120.49120.84120.09
1422007.02.21 03:43t/p710.10120.09120.84120.0933.329793.15
1432007.02.21 03:43buy720.10120.05119.70120.45
1442007.02.21 05:19s/l720.10119.70119.70120.45-29.249763.91
1452007.02.21 05:19sell730.10119.70120.05119.30
1462007.02.21 05:22s/l730.10120.05120.05119.30-29.159734.76
1472007.02.21 05:22buy740.10120.05119.70120.45
1482007.02.21 05:25t/p740.10120.45119.70120.4533.219767.97
1492007.02.21 05:25sell750.10120.45120.80120.05
1502007.02.21 10:45s/l750.10120.80120.80120.05-28.979739.00
1512007.02.21 10:45sell760.10120.77121.12120.37
1522007.02.21 13:38s/l760.10121.12121.12120.37-28.909710.10
1532007.02.21 13:38sell770.10121.09121.44120.69
1542007.02.22 14:54s/l770.10121.44121.44120.69-32.939677.17
1552007.02.22 14:54sell780.10121.42121.77121.02
1562007.02.23 14:24t/p780.10121.02121.77121.0231.689708.85
1572007.02.23 14:24sell790.10120.99121.34120.59
1582007.02.26 08:50t/p790.10120.59121.34120.5931.809740.65
1592007.02.26 08:50sell800.10120.56120.91120.16
1602007.02.27 06:34t/p800.10120.16120.91120.1631.929772.57
1612007.02.27 06:34buy810.10120.16119.81120.56
1622007.02.27 08:02s/l810.10119.81119.81120.56-29.219743.36
1632007.02.27 08:02buy820.10119.84119.49120.24
1642007.02.27 08:26s/l820.10119.49119.49120.24-29.299714.07
1652007.02.27 08:26sell830.10119.48119.83119.08
1662007.02.27 13:30t/p830.10119.08119.83119.0833.599747.66
1672007.02.27 13:30sell840.10119.04119.39118.64
1682007.02.27 17:00t/p840.10118.64119.39118.6433.729781.38
1692007.02.27 17:00sell850.10118.61118.96118.21
1702007.02.27 19:51t/p850.10118.21118.96118.2133.849815.22
1712007.02.27 19:51buy860.10118.20117.85118.60
1722007.02.27 20:08s/l860.10117.85117.85118.60-29.709785.52
1732007.02.27 20:08sell870.10117.85118.20117.45
1742007.02.27 22:51s/l870.10118.20118.20117.45-29.619755.91
1752007.02.27 22:51sell880.10118.17118.52117.77
1762007.02.28 00:41s/l880.10118.52118.52117.77-30.909725.01
1772007.02.28 00:41buy890.10118.52118.17118.92
1782007.02.28 05:44s/l890.10118.17118.17118.92-29.629695.39
1792007.02.28 05:44buy900.10118.20117.85118.60
1802007.02.28 07:33t/p900.10118.60117.85118.6033.739729.12
1812007.02.28 07:33buy910.10118.64118.29119.04
1822007.02.28 09:17s/l910.10118.29118.29119.04-29.599699.53
1832007.02.28 09:17buy920.10118.32117.97118.72
1842007.02.28 15:47t/p920.10118.72117.97118.7233.699733.22
1852007.02.28 15:47sell930.10118.72119.07118.32
1862007.02.28 16:58t/p930.10118.32119.07118.3233.819767.03
1872007.02.28 16:58sell940.10118.27118.62117.87
1882007.02.28 21:56s/l940.10118.62118.62117.87-29.519737.52
1892007.02.28 21:56buy950.10118.62118.27119.02
1902007.03.01 02:37s/l950.10118.27118.27119.02-26.029711.50
1912007.03.01 02:37sell960.10118.27118.62117.87
1922007.03.01 12:18t/p960.10117.87118.62117.8733.949745.44
1932007.03.01 12:18sell970.10117.83118.18117.43
1942007.03.01 13:02t/p970.10117.43118.18117.4334.079779.51
1952007.03.01 13:02sell980.10117.38117.73116.98
1962007.03.01 13:47s/l980.10117.73117.73116.98-29.739749.78
1972007.03.01 13:47buy990.10117.73117.38118.13
1982007.03.01 14:18s/l990.10117.38117.38118.13-29.829719.96
1992007.03.01 14:18sell1000.10117.38117.73116.98
2002007.03.01 14:55t/p1000.10116.98117.73116.9834.209754.16
2012007.03.01 14:55sell1010.10116.94117.29116.54
2022007.03.01 15:00s/l1010.10117.29117.29116.54-29.849724.32
2032007.03.01 15:00sell1020.10117.28117.63116.88
2042007.03.01 15:17s/l1020.10117.63117.63116.88-29.759694.57
2052007.03.01 15:17sell1030.10117.60117.95117.20
2062007.03.02 11:47t/p1030.10117.20117.95117.2032.769727.33
2072007.03.02 11:47sell1040.10117.17117.52116.77
2082007.03.02 13:44t/p1040.10116.77117.52116.7734.269761.59
2092007.03.02 13:44sell1050.10116.74117.09116.34
2102007.03.02 14:17s/l1050.10117.09117.09116.34-29.899731.70
2112007.03.02 14:17buy1060.10117.09116.74117.49
2122007.03.02 16:56s/l1060.10116.74116.74117.49-29.989701.72
2132007.03.02 16:56buy1070.10116.77116.42117.17
2142007.03.02 17:34s/l1070.10116.42116.42117.17-30.079671.65
2152007.03.02 17:34buy1080.10116.44116.09116.84
2162007.03.02 20:40t/p1080.10116.84116.09116.8434.239705.88
2172007.03.02 20:40sell1090.10116.84117.19116.44
2182007.03.04 23:20t/p1090.10116.44117.19116.4434.359740.23
2192007.03.04 23:20buy1100.10116.44116.09116.84
2202007.03.04 23:31s/l1100.10116.09116.09116.84-30.159710.08
2212007.03.04 23:31sell1110.10116.09116.44115.69
2222007.03.05 00:10t/p1110.10115.69116.44115.6933.219743.29
2232007.03.05 00:10sell1120.10115.66116.01115.26
2242007.03.05 02:16s/l1120.10116.01116.01115.26-30.179713.12
2252007.03.05 02:16buy1130.10116.01115.66116.41
2262007.03.05 03:41s/l1130.10115.66115.66116.41-30.279682.85
2272007.03.05 03:41sell1140.10115.65116.00115.25
2282007.03.05 07:16t/p1140.10115.25116.00115.2534.719717.56
2292007.03.05 07:16sell1150.10115.22115.57114.82
2302007.03.05 08:37s/l1150.10115.57115.57114.82-30.289687.28
2312007.03.05 08:37buy1160.10115.57115.22115.97
2322007.03.05 09:33s/l1160.10115.22115.22115.97-30.389656.90
2332007.03.05 09:33buy1170.10115.25114.90115.65
2342007.03.05 12:09t/p1170.10115.65114.90115.6534.599691.49
2352007.03.05 12:09sell1180.10115.65116.00115.25
2362007.03.05 14:54s/l1180.10116.00116.00115.25-30.179661.32
2372007.03.05 14:54sell1190.10115.97116.32115.57
2382007.03.05 21:49t/p1190.10115.57116.32115.5734.619695.93
2392007.03.05 21:49sell1200.10115.53115.88115.13
2402007.03.06 00:05s/l1200.10115.88115.88115.13-31.579664.36
2412007.03.06 00:05buy1210.10115.88115.53116.28
2422007.03.06 02:09t/p1210.10116.28115.53116.2834.409698.76
2432007.03.06 02:09sell1220.10116.28116.63115.88
2442007.03.06 10:59s/l1220.10116.63116.63115.88-30.019668.75
2452007.03.06 10:59buy1230.10116.63116.28117.03
2462007.03.06 13:39s/l1230.10116.28116.28117.03-30.109638.65
2472007.03.06 13:39buy1240.10116.31115.96116.71
2482007.03.06 19:29t/p1240.10116.71115.96116.7134.279672.92
2492007.03.06 19:29sell1250.10116.73117.08116.33
2502007.03.07 01:28t/p1250.10116.33117.08116.3333.029705.94
2512007.03.07 01:28sell1260.10116.28116.63115.88
2522007.03.07 15:54s/l1260.10116.63116.63115.88-30.019675.93
2532007.03.07 15:54sell1270.10116.60116.95116.20
2542007.03.07 20:50t/p1270.10116.20116.95116.2034.439710.36
2552007.03.07 20:50sell1280.10116.16116.51115.76
2562007.03.07 23:14t/p1280.10115.76116.51115.7634.569744.92
2572007.03.07 23:14sell1290.10115.72116.07115.32
2582007.03.08 02:47s/l1290.10116.07116.07115.32-34.269710.66
2592007.03.08 02:47buy1300.10116.07115.72116.47
2602007.03.08 03:49t/p1300.10116.47115.72116.4734.349745.00
2612007.03.08 03:49buy1310.10116.50116.15116.90
2622007.03.08 09:40t/p1310.10116.90116.15116.9034.229779.22
2632007.03.08 09:40buy1320.10116.93116.58117.33
2642007.03.08 14:20t/p1320.10117.33116.58117.3334.099813.31
2652007.03.08 14:20sell1330.10117.33117.68116.93
2662007.03.09 08:46s/l1330.10117.68117.68116.93-31.119782.20
2672007.03.09 08:46sell1340.10117.65118.00117.25
2682007.03.09 11:52t/p1340.10117.25118.00117.2534.129816.32
2692007.03.09 11:52buy1350.10117.25116.90117.65
2702007.03.09 13:30t/p1350.10117.65116.90117.6534.009850.32
2712007.03.09 13:30buy1360.10117.68117.33118.08
2722007.03.09 13:36t/p1360.10118.08117.33118.0833.889884.20
2732007.03.09 13:36sell1370.10118.08118.43117.68
2742007.03.12 07:01s/l1370.10118.43118.43117.68-30.929853.28
2752007.03.12 07:01sell1380.10118.40118.75118.00
2762007.03.12 11:28t/p1380.10118.00118.75118.0033.909887.18
2772007.03.12 11:28buy1390.10118.00117.65118.40
2782007.03.12 12:21s/l1390.10117.65117.65118.40-29.759857.43
2792007.03.12 12:21buy1400.10117.67117.32118.07
2802007.03.12 13:15s/l1400.10117.32117.32118.07-29.839827.60
2812007.03.12 13:15sell1410.10117.32117.67116.92
2822007.03.12 14:39s/l1410.10117.67117.67116.92-29.749797.86
2832007.03.12 14:39buy1420.10117.68117.33118.08
2842007.03.13 05:48s/l1420.10117.33117.33118.08-28.649769.22
2852007.03.13 05:48sell1430.10117.33117.68116.93
2862007.03.13 11:13t/p1430.10116.93117.68116.9334.219803.43
2872007.03.13 11:13sell1440.10116.90117.25116.50
2882007.03.13 17:36t/p1440.10116.50117.25116.5034.349837.77
2892007.03.13 17:36sell1450.10116.46116.81116.06
2902007.03.13 22:32t/p1450.10116.06116.81116.0634.469872.23
2912007.03.13 22:32buy1460.10116.06115.71116.46
2922007.03.14 12:31t/p1460.10116.46115.71116.4635.539907.76
2932007.03.14 12:31sell1470.10116.47116.82116.07
2942007.03.14 16:23t/p1470.10116.07116.82116.0734.479942.23
2952007.03.14 16:23sell1480.10116.03116.38115.63
2962007.03.14 17:11s/l1480.10116.38116.38115.63-30.079912.16
2972007.03.14 17:11sell1490.10116.35116.70115.95
2982007.03.14 18:23s/l1490.10116.70116.70115.95-29.999882.17
2992007.03.14 18:23buy1500.10116.70116.35117.10
3002007.03.14 19:56t/p1500.10117.10116.35117.1034.169916.33
3012007.03.14 19:56buy1510.10117.13116.78117.53
3022007.03.14 23:12t/p1510.10117.53116.78117.5334.039950.36
3032007.03.14 23:12buy1520.10117.57117.22117.97
3042007.03.15 00:02s/l1520.10117.22117.22117.97-26.299924.07
3052007.03.15 00:02sell1530.10117.22117.57116.82
3062007.03.15 16:16s/l1530.10117.57117.57116.82-29.779894.30
3072007.03.15 16:16buy1540.10117.57117.22117.97
3082007.03.15 23:52s/l1540.10117.22117.22117.97-29.869864.44
3092007.03.15 23:52sell1550.10117.22117.57116.82
3102007.03.16 07:30t/p1550.10116.82117.57116.8232.879897.31
3112007.03.16 07:30buy1560.10116.81116.46117.21
3122007.03.18 23:00s/l1560.10116.46116.46117.21-30.109867.21
3132007.03.18 23:00sell1570.10116.29116.64115.89
3142007.03.19 00:19s/l1570.10116.64116.64115.89-31.389835.83
3152007.03.19 00:19buy1580.10116.64116.29117.04
3162007.03.19 01:15t/p1580.10117.04116.29117.0434.179870.00
3172007.03.19 01:15sell1590.10117.06117.41116.66
3182007.03.19 01:18s/l1590.10117.41117.41116.66-29.819840.19
3192007.03.19 01:18sell1600.10117.38117.73116.98
3202007.03.19 16:05s/l1600.10117.73117.73116.98-29.739810.46
3212007.03.19 16:05buy1610.10117.74117.39118.14
3222007.03.19 20:00s/l1610.10117.39117.39118.14-29.829780.64
3232007.03.19 20:00sell1620.10117.38117.73116.98
3242007.03.20 00:38s/l1620.10117.73117.73116.98-31.109749.54
3252007.03.20 00:38buy1630.10117.73117.38118.13
3262007.03.20 13:02s/l1630.10117.38117.38118.13-29.829719.72
3272007.03.20 13:02buy1640.10117.40117.05117.80
3282007.03.20 13:25s/l1640.10117.05117.05117.80-29.909689.82
3292007.03.20 13:25buy1650.10117.08116.73117.48
3302007.03.21 07:11t/p1650.10117.48116.73117.4835.249725.06
3312007.03.21 07:11buy1660.10117.51117.16117.91
3322007.03.21 12:48t/p1660.10117.91117.16117.9133.929758.98
3332007.03.21 12:48sell1670.10117.91118.26117.51
3342007.03.21 18:16t/p1670.10117.51118.26117.5134.049793.02
3352007.03.21 18:16sell1680.10117.48117.83117.08
3362007.03.21 18:19s/l1680.10117.83117.83117.08-29.709763.32
3372007.03.21 18:19buy1690.10117.83117.48118.23
3382007.03.21 18:21s/l1690.10117.48117.48118.23-29.799733.53
3392007.03.21 18:21buy1700.10117.51117.16117.91
3402007.03.22 10:56t/p1700.10117.91117.16117.9137.499771.02
3412007.03.22 10:56buy1710.10117.94117.59118.34
3422007.03.22 12:06s/l1710.10117.59117.59118.34-29.779741.25
3432007.03.22 12:06sell1720.10117.58117.93117.18
3442007.03.22 16:31s/l1720.10117.93117.93117.18-29.689711.57
3452007.03.22 16:31sell1730.10117.90118.25117.50
3462007.03.22 16:43s/l1730.10118.25118.25117.50-29.609681.97
3472007.03.22 16:43sell1740.10118.22118.57117.82
3482007.03.23 08:56t/p1740.10117.82118.57117.8232.589714.55
3492007.03.23 08:56sell1750.10117.78118.13117.38
3502007.03.23 19:43s/l1750.10118.13118.13117.38-29.639684.92
3512007.03.23 19:43sell1760.10118.10118.45117.70
3522007.03.26 13:19s/l1760.10118.45118.45117.70-30.929654.00
3532007.03.26 13:19sell1770.10118.42118.77118.02
3542007.03.26 15:03t/p1770.10118.02118.77118.0233.899687.89
3552007.03.26 15:03sell1780.10117.99118.34117.59
3562007.03.27 00:37s/l1780.10118.34118.34117.59-30.959656.94
3572007.03.27 00:37buy1790.10118.34117.99118.74
3582007.03.27 07:51s/l1790.10117.99117.99118.74-29.669627.28
3592007.03.27 07:51sell1800.10117.98118.33117.58
3602007.03.27 09:56s/l1800.10118.33118.33117.58-29.589597.70
3612007.03.27 09:56sell1810.10118.30118.65117.90
3622007.03.27 15:15t/p1810.10117.90118.65117.9033.939631.63
3632007.03.27 15:15sell1820.10117.87118.22117.47
3642007.03.28 02:30t/p1820.10117.47118.22117.4732.689664.31
3652007.03.28 02:30sell1830.10117.44117.79117.04
3662007.03.28 13:31t/p1830.10117.04117.79117.0434.189698.49
3672007.03.28 13:31buy1840.10117.04116.69117.44
3682007.03.28 15:02s/l1840.10116.69116.69117.44-30.009668.49
3692007.03.28 15:02sell1850.10116.67117.02116.27
3702007.03.28 17:52s/l1850.10117.02117.02116.27-29.919638.58
3712007.03.28 17:52sell1860.10116.99117.34116.59
3722007.03.29 07:24s/l1860.10117.34117.34116.59-33.949604.64
3732007.03.29 07:24sell1870.10117.31117.66116.91
3742007.03.29 13:31s/l1870.10117.66117.66116.91-29.759574.89
3752007.03.29 13:31sell1880.10117.63117.98117.23
3762007.03.29 18:35s/l1880.10117.98117.98117.23-29.679545.22
3772007.03.29 18:35buy1890.10117.98117.63118.38
3782007.03.30 03:17s/l1890.10117.63117.63118.38-28.569516.66
3792007.03.30 03:17sell1900.10117.63117.98117.23
3802007.03.30 08:26s/l1900.10117.98117.98117.23-29.669487.00
3812007.03.30 08:26sell1910.10117.96118.31117.56
3822007.03.30 13:38s/l1910.10118.31118.31117.56-29.589457.42
3832007.03.30 13:38buy1920.10118.31117.96118.71
3842007.03.30 16:09s/l1920.10117.96117.96118.71-29.679427.75
3852007.03.30 16:09buy1930.10117.98117.63118.38
3862007.03.30 16:21s/l1930.10117.63117.63118.38-29.769397.99
3872007.03.30 16:21sell1940.10117.62117.97117.22
3882007.04.02 00:10s/l1940.10117.97117.97117.22-31.049366.95
3892007.04.02 00:10sell1950.10117.94118.29117.54
3902007.04.02 06:45t/p1950.10117.54118.29117.5434.039400.98
3912007.04.02 06:45sell1960.10117.51117.86117.11
3922007.04.02 08:41s/l1960.10117.86117.86117.11-29.709371.28
3932007.04.02 08:41buy1970.10117.86117.51118.26
3942007.04.03 06:25t/p1970.10118.26117.51118.2635.019406.29
3952007.04.03 06:25sell1980.10118.26118.61117.86
3962007.04.03 09:13s/l1980.10118.61118.61117.86-29.519376.78
3972007.04.03 09:13buy1990.10118.61118.26119.01
3982007.04.04 05:53t/p1990.10119.01118.26119.0134.809411.58
3992007.04.04 05:53buy2000.10119.04118.69119.44
4002007.04.04 08:15s/l2000.10118.69118.69119.44-29.499382.09
4012007.04.04 08:15sell2010.10118.68119.03118.28
4022007.04.04 11:01s/l2010.10119.03119.03118.28-29.409352.69
4032007.04.04 11:01sell2020.10119.01119.36118.61
4042007.04.04 14:49t/p2020.10118.61119.36118.6133.729386.41
4052007.04.04 14:49buy2030.10118.61118.26119.01
4062007.04.06 12:30t/p2030.10119.01118.26119.0138.369424.77
4072007.04.06 12:30sell2040.10119.04119.39118.64
4082007.04.06 13:49s/l2040.10119.39119.39118.64-29.329395.45
4092007.04.06 13:49buy2050.10119.39119.04119.79
4102007.04.10 01:15s/l2050.10119.04119.04119.79-27.029368.43
4112007.04.10 01:15sell2060.10119.04119.39118.64
4122007.04.11 13:23s/l2060.10119.39119.39118.64-30.699337.74
4132007.04.11 13:23buy2070.10119.39119.04119.79
4142007.04.12 13:04s/l2070.10119.04119.04119.79-25.839311.91
4152007.04.12 13:04sell2080.10119.04119.39118.64
4162007.04.13 06:39t/p2080.10118.64119.39118.6432.359344.26
4172007.04.13 06:39sell2090.10118.61118.96118.21
4182007.04.13 14:35s/l2090.10118.96118.96118.21-29.429314.84
4192007.04.13 14:35buy2100.10118.96118.61119.36
4202007.04.13 14:57t/p2100.10119.36118.61119.3633.519348.35
4212007.04.13 14:57buy2110.10119.39119.04119.79
4222007.04.16 00:20s/l2110.10119.04119.04119.79-28.219320.14
4232007.04.16 00:20sell2120.10119.04119.39118.64
4242007.04.16 04:15s/l2120.10119.39119.39118.64-29.329290.82
4252007.04.16 04:15sell2130.10119.36119.71118.96
4262007.04.16 14:01s/l2130.10119.71119.71118.96-29.249261.58
4272007.04.16 14:01sell2140.10119.68120.03119.28
4282007.04.17 06:47t/p2140.10119.28120.03119.2832.169293.74
4292007.04.17 06:47buy2150.10119.28118.93119.68
4302007.04.17 15:42s/l2150.10118.93118.93119.68-29.439264.31
4312007.04.17 15:42sell2160.10118.93119.28118.53
4322007.04.18 11:42t/p2160.10118.53119.28118.5332.389296.69
4332007.04.18 11:42sell2170.10118.50118.85118.10
4342007.04.19 02:38t/p2170.10118.10118.85118.1029.769326.45
4352007.04.19 02:38sell2180.10118.07118.42117.67
4362007.04.19 06:39t/p2180.10117.67118.42117.6733.999360.44
4372007.04.19 06:39sell2190.10117.64117.99117.24
4382007.04.19 07:02s/l2190.10117.99117.99117.24-29.669330.78
4392007.04.19 07:02sell2200.10117.96118.31117.56
4402007.04.19 13:49s/l2200.10118.31118.31117.56-29.589301.20
4412007.04.19 13:49buy2210.10118.31117.96118.71
4422007.04.20 00:57t/p2210.10118.71117.96118.7134.899336.09
4432007.04.20 00:57sell2220.10118.71119.06118.31
4442007.04.23 05:31t/p2220.10118.31119.06118.3132.449368.53
4452007.04.23 05:31sell2230.10118.28118.63117.88
4462007.04.23 10:43s/l2230.10118.63118.63117.88-29.509339.03
4472007.04.23 10:43sell2240.10118.60118.95118.20
4482007.04.23 13:25s/l2240.10118.95118.95118.20-29.429309.61
4492007.04.23 13:25sell2250.10118.92119.27118.52
4502007.04.23 15:56t/p2250.10118.52119.27118.5233.769343.37
4512007.04.23 15:56sell2260.10118.48118.83118.08
4522007.04.24 09:51s/l2260.10118.83118.83118.08-30.829312.55
4532007.04.24 09:51sell2270.10118.80119.15118.40
4542007.04.24 14:23t/p2270.10118.40119.15118.4033.789346.33
4552007.04.24 14:23sell2280.10118.37118.72117.97
4562007.04.24 19:03s/l2280.10118.72118.72117.97-29.489316.85
4572007.04.24 19:03sell2290.10118.69119.04118.29
4582007.04.26 07:47s/l2290.10119.04119.04118.29-34.889281.97
4592007.04.26 07:47sell2300.10119.02119.37118.62
4602007.04.26 11:26s/l2300.10119.37119.37118.62-29.329252.65
4612007.04.26 11:26sell2310.10119.34119.69118.94
4622007.04.26 17:21s/l2310.10119.69119.69118.94-29.249223.41
4632007.04.26 17:21sell2320.10119.66120.01119.26
4642007.04.27 12:24t/p2320.10119.26120.01119.2632.179255.58
4652007.04.27 12:24sell2330.10119.23119.58118.83
4662007.04.27 15:04s/l2330.10119.58119.58118.83-29.269226.32
4672007.04.27 15:04sell2340.10119.56119.91119.16
4682007.05.01 13:16t/p2340.10119.16119.91119.1630.839257.15
4692007.05.01 13:16buy2350.10119.16118.81119.56
4702007.05.01 14:20t/p2350.10119.56118.81119.5633.459290.60
4712007.05.01 14:20sell2360.10119.57119.92119.17
4722007.05.01 22:28s/l2360.10119.92119.92119.17-29.199261.41
4732007.05.01 22:28sell2370.10119.89120.24119.49
4742007.05.02 10:59s/l2370.10120.24120.24119.49-30.489230.93
4752007.05.02 10:59sell2380.10120.21120.56119.81
4762007.05.07 03:45t/p2380.10119.81120.56119.8126.549257.47
4772007.05.07 03:45sell2390.10119.78120.13119.38
4782007.05.07 19:13s/l2390.10120.13120.13119.38-29.149228.33
4792007.05.07 19:13sell2400.10120.11120.46119.71
4802007.05.08 11:29t/p2400.10119.71120.46119.7132.049260.37
4812007.05.08 11:29sell2410.10119.67120.02119.27
4822007.05.08 18:32s/l2410.10120.02120.02119.27-29.169231.21
4832007.05.08 18:32buy2420.10120.02119.67120.42
4842007.05.09 01:23s/l2420.10119.67119.67120.42-28.069203.15
4852007.05.09 01:23sell2430.10119.67120.02119.27
4862007.05.09 09:32s/l2430.10120.02120.02119.27-29.169173.99
4872007.05.09 09:32sell2440.10119.99120.34119.59
4882007.05.10 08:17s/l2440.10120.34120.34119.59-33.199140.80
4892007.05.10 08:17sell2450.10120.31120.66119.91
4902007.05.10 19:59t/p2450.10119.91120.66119.9133.369174.16
4912007.05.10 19:59sell2460.10119.88120.23119.48
4922007.05.11 15:09s/l2460.10120.23120.23119.48-30.489143.68
4932007.05.11 15:09sell2470.10120.20120.55119.80
4942007.05.15 00:03s/l2470.10120.55120.55119.80-31.779111.91
4952007.05.15 00:03sell2480.10120.52120.87120.12
4962007.05.16 20:45s/l2480.10120.87120.87120.12-30.339081.58
4972007.05.16 20:45buy2490.10120.87120.52121.27
4982007.05.17 12:47t/p2490.10121.27120.52121.2736.559118.13
4992007.05.17 12:47buy2500.10121.30120.95121.70
5002007.05.18 10:26s/l2500.10120.95120.95121.70-27.769090.37
5012007.05.18 10:26sell2510.10120.93121.28120.53
5022007.05.18 10:28s/l2510.10121.28121.28120.53-28.869061.51
5032007.05.18 10:28sell2520.10121.25121.60120.85
5042007.05.18 10:58t/p2520.10120.85121.60120.8533.109094.61
5052007.05.18 10:58sell2530.10120.82121.17120.42
5062007.05.18 14:01s/l2530.10121.17121.17120.42-28.899065.72
5072007.05.18 14:01sell2540.10121.14121.49120.74
5082007.05.21 10:34s/l2540.10121.49121.49120.74-30.189035.54
5092007.05.21 10:34sell2550.10121.47121.82121.07
5102007.05.23 07:54s/l2550.10121.82121.82121.07-31.479004.07
5112007.05.23 07:54sell2560.10121.79122.14121.39
5122007.05.23 12:08t/p2560.10121.39122.14121.3932.969037.03
5132007.05.23 12:08sell2570.10121.35121.70120.95
5142007.05.23 17:15s/l2570.10121.70121.70120.95-28.769008.27
5152007.05.23 17:15sell2580.10121.67122.02121.27
5162007.05.24 09:42t/p2580.10121.27122.02121.2728.879037.14
5172007.05.24 09:42sell2590.10121.24121.59120.84
5182007.05.24 14:01s/l2590.10121.59121.59120.84-28.799008.35
5192007.05.24 14:01buy2600.10121.59121.24121.99
5202007.05.24 23:38s/l2600.10121.24121.24121.99-28.888979.47
5212007.05.24 23:38buy2610.10121.26120.91121.66
5222007.05.25 01:11s/l2610.10120.91120.91121.66-27.768951.71
5232007.05.25 01:11buy2620.10120.93120.58121.33
5242007.05.25 05:31t/p2620.10121.33120.58121.3332.978984.68
5252007.05.25 05:31sell2630.10121.33121.68120.93
5262007.05.25 10:58s/l2630.10121.68121.68120.93-28.768955.92
5272007.05.25 10:58sell2640.10121.65122.00121.25
5282007.05.29 08:03t/p2640.10121.25122.00121.2530.258986.17
5292007.05.29 08:03buy2650.10121.25120.90121.65
5302007.05.29 13:48t/p2650.10121.65120.90121.6532.889019.05
5312007.05.29 13:48sell2660.10121.65122.00121.25
5322007.05.31 14:21s/l2660.10122.00122.00121.25-34.178984.88
5332007.05.31 14:21buy2670.10122.00121.65122.40
5342007.05.31 15:13s/l2670.10121.65121.65122.40-28.778956.11
5352007.05.31 15:13sell2680.10121.65122.00121.25
5362007.06.01 07:36s/l2680.10122.00122.00121.25-30.068926.05
5372007.06.01 07:36sell2690.10121.97122.32121.57
5382007.06.05 11:57t/p2690.10121.57122.32121.5730.178956.22
5392007.06.05 11:57sell2700.10121.53121.88121.13
5402007.06.06 10:23t/p2700.10121.13121.88121.1331.658987.87
5412007.06.06 10:23sell2710.10121.09121.44120.69
5422007.06.07 07:09s/l2710.10121.44121.44120.69-32.938954.94
5432007.06.07 07:09sell2720.10121.41121.76121.01
5442007.06.07 17:18t/p2720.10121.01121.76121.0133.058987.99
5452007.06.07 17:18sell2730.10120.97121.32120.57
5462007.06.08 00:49s/l2730.10121.32121.32120.57-30.228957.77
5472007.06.08 00:49buy2740.10121.32120.97121.72
5482007.06.08 06:43s/l2740.10120.97120.97121.72-28.938928.84
5492007.06.08 06:43sell2750.10120.96121.31120.56
5502007.06.08 09:49s/l2750.10121.31121.31120.56-28.858899.99
5512007.06.08 09:49sell2760.10121.28121.63120.88
5522007.06.08 10:15s/l2760.10121.63121.63120.88-28.788871.21
5532007.06.08 10:15buy2770.10121.63121.28122.03
5542007.06.13 04:06t/p2770.10122.03121.28122.0336.358907.56
5552007.06.13 04:06sell2780.10122.03122.38121.63
5562007.06.13 10:12s/l2780.10122.38122.38121.63-28.608878.96
5572007.06.13 10:12sell2790.10122.37122.72121.97
5582007.06.13 19:52s/l2790.10122.72122.72121.97-28.528850.44
5592007.06.13 19:52buy2800.10122.72122.37123.12
5602007.06.14 12:34t/p2800.10123.12122.37123.1236.068886.50
5612007.06.14 12:34sell2810.10123.12123.47122.72
5622007.06.15 08:48s/l2810.10123.47123.47122.72-29.728856.78
5632007.06.15 08:48sell2820.10123.44123.79123.04
5642007.06.21 23:05s/l2820.10123.79123.79123.04-36.498820.29
5652007.06.21 23:05sell2830.10123.76124.11123.36
5662007.06.22 07:15s/l2830.10124.11124.11123.36-29.578790.72
5672007.06.22 07:15buy2840.10124.11123.76124.51
5682007.06.22 19:46s/l2840.10123.76123.76124.51-28.288762.44
5692007.06.22 19:46sell2850.10123.76124.11123.36
5702007.06.25 10:00t/p2850.10123.36124.11123.3631.068793.50
5712007.06.25 10:00sell2860.10123.33123.68122.93
5722007.06.25 12:44s/l2860.10123.68123.68122.93-28.308765.20
5732007.06.25 12:44buy2870.10123.68123.33124.08
5742007.06.26 06:23s/l2870.10123.33123.33124.08-27.198738.01
5752007.06.26 06:23sell2880.10123.33123.68122.93
5762007.06.26 09:16t/p2880.10122.93123.68122.9332.548770.55
5772007.06.26 09:16sell2890.10122.90123.25122.50
5782007.06.26 11:58s/l2890.10123.25123.25122.50-28.408742.15
5792007.06.26 11:58sell2900.10123.22123.57122.82
5802007.06.27 05:44t/p2900.10122.82123.57122.8231.208773.35
5812007.06.27 05:44sell2910.10122.78123.13122.38
5822007.06.27 12:30t/p2910.10122.38123.13122.3832.698806.04
5832007.06.27 12:30buy2920.10122.38122.03122.78
5842007.06.27 20:42t/p2920.10122.78122.03122.7832.588838.62
5852007.06.27 20:42sell2930.10122.78123.13122.38
5862007.06.27 22:30s/l2930.10123.13123.13122.38-28.438810.19
5872007.06.27 22:30sell2940.10123.11123.46122.71
5882007.06.29 04:11s/l2940.10123.46123.46122.71-33.838776.36
5892007.06.29 04:11sell2950.10123.44123.79123.04
5902007.06.29 19:14t/p2950.10123.04123.79123.0432.528808.88
5912007.06.29 19:14sell2960.10123.00123.35122.60
5922007.07.02 08:02t/p2960.10122.60123.35122.6031.268840.14
5932007.07.02 08:02buy2970.10122.60122.25123.00
5942007.07.02 15:05s/l2970.10122.25122.25123.00-28.638811.51
5952007.07.02 15:05buy2980.10122.28121.93122.68
5962007.07.03 06:30t/p2980.10122.68121.93122.6833.808845.31
5972007.07.03 06:30sell2990.10122.68123.03122.28
5982007.07.03 13:32t/p2990.10122.28123.03122.2832.718878.02
5992007.07.03 13:32sell3000.10122.25122.60121.85
6002007.07.04 13:50s/l3000.10122.60122.60121.85-29.928848.10
6012007.07.04 13:50sell3010.10122.57122.92122.17
6022007.07.05 14:31s/l3010.10122.92122.92122.17-32.588815.52
6032007.07.05 14:31buy3020.10122.92122.57123.32
6042007.07.06 11:34t/p3020.10123.32122.57123.3233.638849.15
6052007.07.06 11:34sell3030.10123.32123.67122.92
6062007.07.09 02:22s/l3030.10123.67123.67122.92-29.678819.48
6072007.07.09 02:22sell3040.10123.64123.99123.24
6082007.07.09 14:44t/p3040.10123.24123.99123.2432.468851.94
6092007.07.09 14:44sell3050.10123.21123.56122.81
6102007.07.10 12:16t/p3050.10122.81123.56122.8131.208883.14
6112007.07.10 12:16buy3060.10122.81122.46123.21
6122007.07.10 13:22s/l3060.10122.46122.46123.21-28.588854.56
6132007.07.10 13:22sell3070.10122.45122.80122.05
6142007.07.10 14:46t/p3070.10122.05122.80122.0532.778887.33
6152007.07.10 14:46sell3080.10122.02122.37121.62
6162007.07.10 21:34t/p3080.10121.62122.37121.6232.898920.22
6172007.07.10 21:34buy3090.10121.62121.27122.02
6182007.07.10 21:51s/l3090.10121.27121.27122.02-28.878891.35
6192007.07.10 21:51buy3100.10121.28120.93121.68
6202007.07.10 23:38t/p3100.10121.68120.93121.6832.878924.22
6212007.07.10 23:38buy3110.10121.71121.36122.11
6222007.07.11 05:35s/l3110.10121.36121.36122.11-27.658896.57
6232007.07.11 05:35sell3120.10121.36121.71120.96
6242007.07.11 09:30s/l3120.10121.71121.71120.96-28.768867.81
6252007.07.11 09:30sell3130.10121.68122.03121.28
6262007.07.11 13:02s/l3130.10122.03122.03121.28-28.688839.13
6272007.07.11 13:02sell3140.10122.00122.35121.60
6282007.07.11 20:08s/l3140.10122.35122.35121.60-28.618810.52
6292007.07.11 20:08sell3150.10122.32122.67121.92
6302007.07.12 07:04t/p3150.10121.92122.67121.9228.708839.22
6312007.07.12 07:04buy3160.10121.92121.57122.32
6322007.07.12 12:52t/p3160.10122.32121.57122.3232.708871.92
6332007.07.12 12:52buy3170.10122.35122.00122.75
6342007.07.13 13:19s/l3170.10122.00122.00122.75-27.508844.42
6352007.07.13 13:19buy3180.10122.03121.68122.43
6362007.07.16 09:06s/l3180.10121.68121.68122.43-27.578816.85
6372007.07.16 09:06sell3190.10121.68122.03121.28
6382007.07.16 14:42s/l3190.10122.03122.03121.28-28.688788.17
6392007.07.16 14:42sell3200.10122.00122.35121.60
6402007.07.17 13:27s/l3200.10122.35122.35121.60-29.988758.19
6412007.07.17 13:27sell3210.10122.32122.67121.92
6422007.07.18 00:22t/p3210.10121.92122.67121.9231.448789.63
6432007.07.18 00:22sell3220.10121.89122.24121.49
6442007.07.18 12:39s/l3220.10122.24122.24121.49-28.638761.00
6452007.07.18 12:39buy3230.10122.24121.89122.64
6462007.07.18 14:29s/l3230.10121.89121.89122.64-28.718732.29
6472007.07.18 14:29sell3240.10121.89122.24121.49
6482007.07.20 00:56s/l3240.10122.24122.24121.49-34.118698.18
6492007.07.20 00:56sell3250.10122.21122.56121.81
6502007.07.20 14:02t/p3250.10121.81122.56121.8132.848731.02
6512007.07.20 14:02sell3260.10121.78122.13121.38
6522007.07.20 14:21t/p3260.10121.38122.13121.3832.958763.97
6532007.07.20 14:21sell3270.10121.35121.70120.95
6542007.07.20 14:36t/p3270.10120.95121.70120.9533.078797.04
6552007.07.20 14:36sell3280.10120.91121.26120.51
6562007.07.20 14:42s/l3280.10121.26121.26120.51-28.868768.18
6572007.07.20 14:42sell3290.10121.23121.58120.83
6582007.07.22 22:01s/l3290.10121.58121.58120.83-28.798739.39
6592007.07.22 22:01sell3300.10121.57121.92121.17
6602007.07.23 00:53t/p3300.10121.17121.92121.1731.648771.03
6612007.07.23 00:53sell3310.10121.14121.49120.74
6622007.07.23 10:02s/l3310.10121.49121.49120.74-28.818742.22
6632007.07.23 10:02buy3320.10121.49121.14121.89
6642007.07.23 10:41s/l3320.10121.14121.14121.89-28.898713.33
6652007.07.23 10:41buy3330.10121.17120.82121.57
6662007.07.24 00:12s/l3330.10120.82120.82121.57-27.788685.55
6672007.07.24 00:12buy3340.10120.85120.50121.25
6682007.07.24 00:32s/l3340.10120.50120.50121.25-29.058656.50
6692007.07.24 00:32sell3350.10120.49120.84120.09
6702007.07.24 10:26s/l3350.10120.84120.84120.09-28.968627.54
6712007.07.24 10:26buy3360.10120.84120.49121.24
6722007.07.24 13:17s/l3360.10120.49120.49121.24-29.058598.49
6732007.07.24 13:17sell3370.10120.49120.84120.09
6742007.07.24 19:46t/p3370.10120.09120.84120.0933.318631.80
6752007.07.24 19:46buy3380.10120.09119.74120.49
6762007.07.25 11:20t/p3380.10120.49119.74120.4934.398666.19
6772007.07.25 11:20buy3390.10120.52120.17120.92
6782007.07.25 14:44s/l3390.10120.17120.17120.92-29.138637.06
6792007.07.25 14:44buy3400.10120.19119.84120.59
6802007.07.25 19:02t/p3400.10120.59119.84120.5933.178670.23
6812007.07.25 19:02sell3410.10120.59120.94120.19
6822007.07.26 11:05t/p3410.10120.19120.94120.1929.178699.40
6832007.07.26 11:05buy3420.10120.19119.84120.59
6842007.07.26 11:20s/l3420.10119.84119.84120.59-29.218670.19
6852007.07.26 11:20buy3430.10119.85119.50120.25
6862007.07.26 13:04s/l3430.10119.50119.50120.25-29.298640.90
6872007.07.26 13:04sell3440.10119.50119.85119.10
6882007.07.26 15:19t/p3440.10119.10119.85119.1033.598674.49
6892007.07.26 15:19sell3450.10119.07119.42118.67
6902007.07.26 18:15t/p3450.10118.67119.42118.6733.718708.20
6912007.07.26 18:15sell3460.10118.63118.98118.23
6922007.07.26 21:31t/p3460.10118.23118.98118.2333.838742.03
6932007.07.26 21:31buy3470.10118.23117.88118.63
6942007.07.26 23:17t/p3470.10118.63117.88118.6333.728775.75
6952007.07.26 23:17sell3480.10118.64118.99118.24
6962007.07.27 00:57s/l3480.10118.99118.99118.24-30.788744.97
6972007.07.27 00:57sell3490.10118.96119.31118.56
6982007.07.27 06:03t/p3490.10118.56119.31118.5633.748778.71
6992007.07.27 06:03buy3500.10118.55118.20118.95
7002007.07.27 07:48t/p3500.10118.95118.20118.9533.638812.34
7012007.07.27 07:48buy3510.10118.98118.63119.38
7022007.07.27 11:21s/l3510.10118.63118.63119.38-29.508782.84
7032007.07.27 11:21sell3520.10118.63118.98118.23
7042007.07.27 12:32s/l3520.10118.98118.98118.23-29.428753.42
7052007.07.27 12:32buy3530.10118.98118.63119.38
7062007.07.27 14:53s/l3530.10118.63118.63119.38-29.518723.91
7072007.07.27 14:53sell3540.10118.62118.97118.22
7082007.07.29 22:00t/p3540.10118.22118.97118.2233.848757.75
7092007.07.29 22:00buy3550.10118.20117.85118.60
7102007.07.30 05:27t/p3550.10118.60117.85118.6034.928792.67
7112007.07.30 05:27buy3560.10118.63118.28119.03
7122007.07.30 09:54s/l3560.10118.28118.28119.03-29.598763.08
7132007.07.30 09:54sell3570.10118.28118.63117.88
7142007.07.30 13:04s/l3570.10118.63118.63117.88-29.508733.58
7152007.07.30 13:04buy3580.10118.63118.28119.03
7162007.07.30 19:25t/p3580.10119.03118.28119.0333.608767.18
7172007.07.30 19:25buy3590.10119.06118.71119.46
7182007.07.31 11:32t/p3590.10119.46118.71119.4634.678801.85
7192007.07.31 11:32buy3600.10119.50119.15119.90
7202007.07.31 12:37s/l3600.10119.15119.15119.90-29.378772.48
7212007.07.31 12:37buy3610.10119.18118.83119.58
7222007.07.31 18:36s/l3610.10118.83118.83119.58-29.458743.03
7232007.07.31 18:36sell3620.10118.83119.18118.43
7242007.07.31 21:17t/p3620.10118.43119.18118.4333.788776.81
7252007.07.31 21:17sell3630.10118.40118.75118.00
7262007.08.01 05:51t/p3630.10118.00118.75118.0032.538809.34
7272007.08.01 05:51buy3640.10118.00117.65118.40
7282007.08.01 06:04s/l3640.10117.65117.65118.40-29.758779.59
7292007.08.01 06:04sell3650.10117.65118.00117.25
7302007.08.01 07:27s/l3650.10118.00118.00117.25-29.668749.93
7312007.08.01 07:27sell3660.10117.98118.33117.58
7322007.08.01 11:15s/l3660.10118.33118.33117.58-29.578720.36
7332007.08.01 11:15sell3670.10118.32118.67117.92
7342007.08.01 11:44s/l3670.10118.67118.67117.92-29.498690.87
7352007.08.01 11:44buy3680.10118.67118.32119.07
7362007.08.01 13:49s/l3680.10118.32118.32119.07-29.588661.29
7372007.08.01 13:49sell3690.10118.31118.66117.91
7382007.08.01 14:00s/l3690.10118.66118.66117.91-29.508631.79
7392007.08.01 14:00sell3700.10118.64118.99118.24
7402007.08.01 20:06s/l3700.10118.99118.99118.24-29.418602.38
7412007.08.01 20:06buy3710.10118.99118.64119.39
7422007.08.02 03:24s/l3710.10118.64118.64119.39-25.938576.45
7432007.08.02 03:24sell3720.10118.64118.99118.24
7442007.08.02 11:40s/l3720.10118.99118.99118.24-29.418547.04
7452007.08.02 11:40sell3730.10118.96119.31118.56
7462007.08.02 15:54s/l3730.10119.31119.31118.56-29.338517.71
7472007.08.02 15:54buy3740.10119.32118.97119.72
7482007.08.03 12:30s/l3740.10118.97118.97119.72-28.238489.48
7492007.08.03 12:30sell3750.10118.97119.32118.57
7502007.08.03 14:01t/p3750.10118.57119.32118.5733.748523.22
7512007.08.03 14:01sell3760.10118.52118.87118.12
7522007.08.03 19:38t/p3760.10118.12118.87118.1233.868557.08
7532007.08.03 19:38sell3770.10118.09118.44117.69
7542007.08.05 22:00t/p3770.10117.69118.44117.6934.128591.20
7552007.08.05 22:00sell3780.10117.19117.54116.79
7562007.08.05 22:27s/l3780.10117.54117.54116.79-29.788561.42
7572007.08.05 22:27sell3790.10117.51117.86117.11
7582007.08.06 10:23s/l3790.10117.86117.86117.11-31.078530.35
7592007.08.06 10:23sell3800.10117.83118.18117.43
7602007.08.06 16:16s/l3800.10118.18118.18117.43-29.618500.74
7612007.08.06 16:16sell3810.10118.16118.51117.76
7622007.08.06 18:44s/l3810.10118.51118.51117.76-29.538471.21
7632007.08.06 18:44sell3820.10118.49118.84118.09
7642007.08.06 19:14s/l3820.10118.84118.84118.09-29.458441.76
7652007.08.06 19:14sell3830.10118.83119.18118.43
7662007.08.07 14:56t/p3830.10118.43119.18118.4332.418474.17
7672007.08.07 14:56buy3840.10118.42118.07118.82
7682007.08.07 18:29s/l3840.10118.07118.07118.82-29.648444.53
7692007.08.07 18:29sell3850.10118.07118.42117.67
7702007.08.07 18:56s/l3850.10118.42118.42117.67-29.568414.97
7712007.08.07 18:56sell3860.10118.39118.74117.99
7722007.08.07 19:01s/l3860.10118.74118.74117.99-29.488385.49
7732007.08.07 19:01sell3870.10118.71119.06118.31
7742007.08.08 06:16s/l3870.10119.06119.06118.31-30.778354.72
7752007.08.08 06:16buy3880.10119.06118.71119.46
7762007.08.08 14:02t/p3880.10119.46118.71119.4633.488388.20
7772007.08.08 14:02sell3890.10119.46119.81119.06
7782007.08.08 16:30s/l3890.10119.81119.81119.06-29.218358.99
7792007.08.08 16:30buy3900.10119.81119.46120.21
7802007.08.08 19:26s/l3900.10119.46119.46120.21-29.308329.69
7812007.08.08 19:26sell3910.10119.46119.81119.06
7822007.08.09 07:05t/p3910.10119.06119.81119.0629.498359.18
7832007.08.09 07:05buy3920.10119.06118.71119.46
7842007.08.09 09:54s/l3920.10118.71118.71119.46-29.488329.70
7852007.08.09 09:54buy3930.10118.74118.39119.14
7862007.08.09 12:25s/l3930.10118.39118.39119.14-29.568300.14
7872007.08.09 12:25buy3940.10118.42118.07118.82
7882007.08.09 14:34t/p3940.10118.82118.07118.8233.668333.80
7892007.08.09 14:34sell3950.10118.82119.17118.42
7902007.08.09 17:20t/p3950.10118.42119.17118.4233.788367.58
7912007.08.09 17:20buy3960.10118.42118.07118.82
7922007.08.09 23:42s/l3960.10118.07118.07118.82-29.648337.94
7932007.08.09 23:42buy3970.10118.10117.75118.50
7942007.08.10 00:13s/l3970.10117.75117.75118.50-28.538309.41
7952007.08.10 00:13buy3980.10117.78117.43118.18
7962007.08.10 02:42t/p3980.10118.18117.43118.1833.858343.26
7972007.08.10 02:42buy3990.10118.21117.86118.61
7982007.08.10 05:35s/l3990.10117.86117.86118.61-29.708313.56
7992007.08.10 05:35sell4000.10117.86118.21117.46
8002007.08.10 09:19s/l4000.10118.21118.21117.46-29.618283.95
8012007.08.10 09:19buy4010.10118.21117.86118.61
8022007.08.10 10:22s/l4010.10117.86117.86118.61-29.708254.25
8032007.08.10 10:22sell4020.10117.86118.21117.46
8042007.08.10 11:57t/p4020.10117.46118.21117.4634.068288.31
8052007.08.10 11:57sell4030.10117.42117.77117.02
8062007.08.10 13:21s/l4030.10117.77117.77117.02-29.728258.59
8072007.08.10 13:21buy4040.10117.77117.42118.17
8082007.08.10 16:12t/p4040.10118.17117.42118.1733.848292.43
8092007.08.10 16:12sell4050.10118.18118.53117.78
8102007.08.10 16:23s/l4050.10118.53118.53117.78-29.538262.90
8112007.08.10 16:23sell4060.10118.50118.85118.10
8122007.08.13 07:11t/p4060.10118.10118.85118.1032.508295.40
8132007.08.13 07:11sell4070.10118.07118.42117.67
8142007.08.13 12:31s/l4070.10118.42118.42117.67-29.568265.84
8152007.08.13 12:31sell4080.10118.40118.75118.00
8162007.08.14 00:33t/p4080.10118.00118.75118.0032.538298.37
8172007.08.14 00:33buy4090.10118.00117.65118.40
8182007.08.14 10:03t/p4090.10118.40117.65118.4033.788332.15
8192007.08.14 10:03buy4100.10118.43118.08118.83
8202007.08.14 14:13s/l4100.10118.08118.08118.83-29.648302.51
8212007.08.14 14:13sell4110.10118.08118.43117.68
8222007.08.14 20:09t/p4110.10117.68118.43117.6833.998336.50
8232007.08.14 20:09sell4120.10117.65118.00117.25
8242007.08.15 04:15t/p4120.10117.25118.00117.2532.758369.25
8252007.08.15 04:15sell4130.10117.22117.57116.82
8262007.08.15 06:14t/p4130.10116.82117.57116.8234.258403.50
8272007.08.15 06:14sell4140.10116.76117.11116.36
8282007.08.15 13:54s/l4140.10117.11117.11116.36-29.898373.61
8292007.08.15 13:54sell4150.10117.08117.43116.68
8302007.08.15 13:56s/l4150.10117.43117.43116.68-29.808343.81
8312007.08.15 13:56buy4160.10117.43117.08117.83
8322007.08.15 14:02s/l4160.10117.08117.08117.83-29.898313.92
8332007.08.15 14:02buy4170.10117.11116.76117.51
8342007.08.15 17:44t/p4170.10117.51116.76117.5134.048347.96
8352007.08.15 17:44buy4180.10117.54117.19117.94
8362007.08.15 18:35s/l4180.10117.19117.19117.94-29.878318.09
8372007.08.15 18:35sell4190.10117.18117.53116.78
8382007.08.15 19:50t/p4190.10116.78117.53116.7834.258352.34
8392007.08.15 19:50sell4200.10116.75117.10116.35
8402007.08.15 21:33t/p4200.10116.35117.10116.3534.388386.72
8412007.08.15 21:33buy4210.10116.35116.00116.75
8422007.08.16 03:27s/l4210.10116.00116.00116.75-26.618360.11
8432007.08.16 03:27sell4220.10115.99116.34115.59
8442007.08.16 09:48t/p4220.10115.59116.34115.5934.618394.72
8452007.08.16 09:48sell4230.10115.56115.91115.16
8462007.08.16 10:14t/p4230.10115.16115.91115.1634.738429.45
8472007.08.16 10:14sell4240.10115.13115.48114.73
8482007.08.16 10:31t/p4240.10114.73115.48114.7334.878464.32
8492007.08.16 10:31buy4250.10114.69114.34115.09
8502007.08.16 10:34s/l4250.10114.34114.34115.09-30.628433.70
8512007.08.16 10:34sell4260.10114.33114.68113.93
8522007.08.16 10:35t/p4260.10113.93114.68113.9335.118468.81
8532007.08.16 10:35sell4270.10113.90114.25113.50
8542007.08.16 10:37s/l4270.10114.25114.25113.50-30.638438.18
8552007.08.16 10:37sell4280.10114.22114.57113.82
8562007.08.16 10:54s/l4280.10114.57114.57113.82-30.558407.63
8572007.08.16 10:54sell4290.10114.54114.89114.14
8582007.08.16 11:22t/p4290.10114.14114.89114.1435.048442.67
8592007.08.16 11:22sell4300.10114.11114.46113.71
8602007.08.16 12:32s/l4300.10114.46114.46113.71-30.588412.09
8612007.08.16 12:32sell4310.10114.43114.78114.03
8622007.08.16 15:50t/p4310.10114.03114.78114.0335.088447.17
8632007.08.16 15:50sell4320.10114.00114.35113.60
8642007.08.16 16:07t/p4320.10113.60114.35113.6035.228482.39
8652007.08.16 16:07buy4330.10113.57113.22113.97
8662007.08.16 16:07s/l4330.10113.22113.22113.97-30.938451.46
8672007.08.16 16:07sell4340.10113.16113.51112.76
8682007.08.16 16:11s/l4340.10113.51113.51112.76-30.838420.63
8692007.08.16 16:11sell4350.10113.48113.83113.08
8702007.08.16 16:41t/p4350.10113.08113.83113.0835.378456.00
8712007.08.16 16:41sell4360.10113.05113.40112.65
8722007.08.16 16:42t/p4360.10112.65113.40112.6535.518491.51
8732007.08.16 16:42sell4370.10112.60112.95112.20
8742007.08.16 16:45t/p4370.10112.20112.95112.2035.668527.17
8752007.08.16 16:45sell4380.10112.16112.51111.76
8762007.08.16 16:47s/l4380.10112.51112.51111.76-31.108496.07
8772007.08.16 16:47buy4390.10112.52112.17112.92
8782007.08.16 16:55s/l4390.10112.17112.17112.92-31.208464.87
8792007.08.16 16:55buy4400.10112.20111.85112.60
8802007.08.16 17:12t/p4400.10112.60111.85112.6035.528500.39
8812007.08.16 17:12buy4410.10112.63112.28113.03
8822007.08.16 17:43t/p4410.10113.03112.28113.0335.398535.78
8832007.08.16 17:43sell4420.10113.03113.38112.63
8842007.08.16 18:16s/l4420.10113.38113.38112.63-30.878504.91
8852007.08.16 18:16buy4430.10113.39113.04113.79
8862007.08.16 18:22s/l4430.10113.04113.04113.79-30.968473.95
8872007.08.16 18:22sell4440.10113.04113.39112.64
8882007.08.16 19:09t/p4440.10112.64113.39112.6435.518509.46
8892007.08.16 19:09sell4450.10112.61112.96112.21
8902007.08.16 19:16s/l4450.10112.96112.96112.21-30.988478.48
8912007.08.16 19:16sell4460.10112.93113.28112.53
8922007.08.16 19:43s/l4460.10113.28113.28112.53-30.908447.58
8932007.08.16 19:43sell4470.10113.25113.60112.85
8942007.08.16 19:49s/l4470.10113.60113.60112.85-30.818416.77
8952007.08.16 19:49sell4480.10113.57113.92113.17
8962007.08.16 19:59s/l4480.10113.92113.92113.17-30.728386.05
8972007.08.16 19:59sell4490.10113.89114.24113.49
8982007.08.16 20:03s/l4490.10114.24114.24113.49-30.638355.42
8992007.08.16 20:03sell4500.10114.22114.57113.82
9002007.08.16 20:19s/l4500.10114.57114.57113.82-30.558324.87
9012007.08.16 20:19buy4510.10114.58114.23114.98
9022007.08.16 20:32s/l4510.10114.23114.23114.98-30.648294.23
9032007.08.16 20:32sell4520.10114.23114.58113.83
9042007.08.16 21:33s/l4520.10114.58114.58113.83-30.558263.68
9052007.08.16 21:33buy4530.10114.59114.24114.99
9062007.08.16 22:33s/l4530.10114.24114.24114.99-30.648233.04
9072007.08.16 22:33buy4540.10114.26113.91114.66
9082007.08.16 23:02s/l4540.10113.91113.91114.66-30.738202.31
9092007.08.16 23:02sell4550.10113.91114.26113.51
9102007.08.16 23:12t/p4550.10113.51114.26113.5135.248237.55
9112007.08.16 23:12sell4560.10113.48113.83113.08
9122007.08.16 23:16s/l4560.10113.83113.83113.08-30.758206.80
9132007.08.16 23:16sell4570.10113.80114.15113.40
9142007.08.17 01:14t/p4570.10113.40114.15113.4033.908240.70
9152007.08.17 01:14buy4580.10113.40113.05113.80
9162007.08.17 01:21s/l4580.10113.05113.05113.80-30.968209.74
9172007.08.17 01:21buy4590.10113.08112.73113.48
9182007.08.17 04:12s/l4590.10112.73112.73113.48-31.058178.69
9192007.08.17 04:12sell4600.10112.72113.07112.32
9202007.08.17 04:19t/p4600.10112.32113.07112.3235.628214.31
9212007.08.17 04:19sell4610.10112.28112.63111.88
9222007.08.17 04:21s/l4610.10112.63112.63111.88-31.078183.24
9232007.08.17 04:21buy4620.10112.64112.29113.04
9242007.08.17 04:23s/l4620.10112.29112.29113.04-31.178152.07
9252007.08.17 04:23buy4630.10112.32111.97112.72
9262007.08.17 05:05t/p4630.10112.72111.97112.7235.498187.56
9272007.08.17 05:05buy4640.10112.75112.40113.15
9282007.08.17 05:17s/l4640.10112.40112.40113.15-31.148156.42
9292007.08.17 05:17sell4650.10112.39112.74111.99
9302007.08.17 07:06t/p4650.10111.99112.74111.9935.728192.14
9312007.08.17 07:06sell4660.10111.95112.30111.55
9322007.08.17 07:25s/l4660.10112.30112.30111.55-31.178160.97
9332007.08.17 07:25sell4670.10112.27112.62111.87
9342007.08.17 07:40s/l4670.10112.62112.62111.87-31.088129.89
9352007.08.17 07:40sell4680.10112.59112.94112.19
9362007.08.17 07:45s/l4680.10112.94112.94112.19-30.998098.90
9372007.08.17 07:45buy4690.10112.94112.59113.34
9382007.08.17 07:55s/l4690.10112.59112.59113.34-31.098067.81
9392007.08.17 07:55sell4700.10112.58112.93112.18
9402007.08.17 08:08s/l4700.10112.93112.93112.18-30.998036.82
9412007.08.17 08:08sell4710.10112.91113.26112.51
9422007.08.17 08:27s/l4710.10113.26113.26112.51-30.908005.92
9432007.08.17 08:27sell4720.10113.23113.58112.83
9442007.08.17 08:58s/l4720.10113.58113.58112.83-30.827975.10
9452007.08.17 08:58buy4730.10113.58113.23113.98
9462007.08.17 09:21s/l4730.10113.23113.23113.98-30.927944.18
9472007.08.17 09:21sell4740.10113.22113.57112.82
9482007.08.17 10:54s/l4740.10113.57113.57112.82-30.827913.36
9492007.08.17 10:54buy4750.10113.57113.22113.97
9502007.08.17 11:01s/l4750.10113.22113.22113.97-30.927882.44
9512007.08.17 11:01sell4760.10113.21113.56112.81
9522007.08.17 11:59s/l4760.10113.56113.56112.81-30.827851.62
9532007.08.17 11:59sell4770.10113.53113.88113.13
9542007.08.17 12:15s/l4770.10113.88113.88113.13-30.737820.89
9552007.08.17 12:15sell4780.10113.86114.21113.46
9562007.08.17 12:20t/p4780.10113.46114.21113.4635.277856.16
9572007.08.17 12:20sell4790.10113.40113.75113.00
9582007.08.17 12:21s/l4790.10113.75113.75113.00-30.777825.39
9592007.08.17 12:21sell4800.10113.72114.07113.32
9602007.08.17 12:36s/l4800.10114.07114.07113.32-30.687794.71
9612007.08.17 12:36buy4810.10114.07113.72114.47
9622007.08.17 12:45t/p4810.10114.47113.72114.4734.947829.65
9632007.08.17 12:45buy4820.10114.50114.15114.90
9642007.08.17 12:48s/l4820.10114.15114.15114.90-30.667798.99
9652007.08.17 12:48buy4830.10114.18113.83114.58
9662007.08.17 13:11t/p4830.10114.58113.83114.5834.917833.90
9672007.08.17 13:11sell4840.10114.58114.93114.18
9682007.08.17 13:48t/p4840.10114.18114.93114.1835.037868.93
9692007.08.17 13:48sell4850.10114.14114.49113.74
9702007.08.17 13:57t/p4850.10113.74114.49113.7435.177904.10
9712007.08.17 13:57sell4860.10113.70114.05113.30
9722007.08.17 14:04s/l4860.10114.05114.05113.30-30.687873.42
9732007.08.17 14:04sell4870.10114.03114.38113.63
9742007.08.17 14:20t/p4870.10113.63114.38113.6335.207908.62
9752007.08.17 14:20sell4880.10113.60113.95113.20
9762007.08.17 14:22s/l4880.10113.95113.95113.20-30.727877.90
9772007.08.17 14:22sell4890.10113.92114.27113.52
9782007.08.17 14:43t/p4890.10113.52114.27113.5235.247913.14
9792007.08.17 14:43buy4900.10113.52113.17113.92
9802007.08.17 15:35t/p4900.10113.92113.17113.9235.117948.25
9812007.08.17 15:35sell4910.10113.92114.27113.52
9822007.08.17 16:33s/l4910.10114.27114.27113.52-30.637917.62
9832007.08.17 16:33sell4920.10114.24114.59113.84
9842007.08.17 17:08s/l4920.10114.59114.59113.84-30.547887.08
9852007.08.17 17:08buy4930.10114.59114.24114.99
9862007.08.17 17:29s/l4930.10114.24114.24114.99-30.647856.44
9872007.08.17 17:29buy4940.10114.27113.92114.67
9882007.08.17 18:30s/l4940.10113.92113.92114.67-30.727825.72
9892007.08.17 18:30sell4950.10113.91114.26113.51
9902007.08.17 19:09s/l4950.10114.26114.26113.51-30.627795.10
9912007.08.17 19:09sell4960.10114.24114.59113.84
9922007.08.19 23:00t/p4960.10113.84114.59113.8435.147830.24
9932007.08.19 23:00buy4970.10113.84113.49114.24
9942007.08.19 23:08t/p4970.10114.24113.49114.2435.017865.25
9952007.08.19 23:08sell4980.10114.24114.59113.84
9962007.08.20 01:02s/l4980.10114.59114.59113.84-31.917833.34
9972007.08.20 01:02sell4990.10114.57114.92114.17
9982007.08.20 06:50s/l4990.10114.92114.92114.17-30.467802.88
9992007.08.20 06:50sell5000.10114.89115.24114.49
10002007.08.20 07:37s/l5000.10115.24115.24114.49-30.377772.51
10012007.08.20 07:37sell5010.10115.22115.57114.82
10022007.08.20 13:41t/p5010.10114.82115.57114.8234.847807.35
10032007.08.20 13:41sell5020.10114.78115.13114.38
10042007.08.20 16:10t/p5020.10114.38115.13114.3834.987842.33
10052007.08.20 16:10sell5030.10114.34114.69113.94
10062007.08.20 18:24s/l5030.10114.69114.69113.94-30.527811.81
10072007.08.20 18:24sell5040.10114.66115.01114.26
10082007.08.20 19:09s/l5040.10115.01115.01114.26-30.437781.38
10092007.08.20 19:09sell5050.10114.98115.33114.58
10102007.08.21 06:41t/p5050.10114.58115.33114.5833.547814.92
10112007.08.21 06:41buy5060.10114.58114.23114.98
10122007.08.21 07:25s/l5060.10114.23114.23114.98-30.647784.28
10132007.08.21 07:25sell5070.10114.22114.57113.82
10142007.08.21 10:32s/l5070.10114.57114.57113.82-30.557753.73
10152007.08.21 10:32sell5080.10114.54114.89114.14
10162007.08.21 22:31t/p5080.10114.14114.89114.1435.047788.77
10172007.08.21 22:31sell5090.10114.11114.46113.71
10182007.08.21 23:58s/l5090.10114.46114.46113.71-30.587758.19
10192007.08.21 23:58sell5100.10114.43114.78114.03
10202007.08.22 06:36s/l5100.10114.78114.78114.03-31.867726.33
10212007.08.22 06:36sell5110.10114.75115.10114.35
10222007.08.22 10:48s/l5110.10115.10115.10114.35-30.417695.92
10232007.08.22 10:48sell5120.10115.07115.42114.67
10242007.08.22 13:36s/l5120.10115.42115.42114.67-30.327665.60
10252007.08.22 13:36sell5130.10115.39115.74114.99
10262007.08.22 14:27t/p5130.10114.99115.74114.9934.797700.39
10272007.08.22 14:27sell5140.10114.96115.31114.56
10282007.08.22 20:24s/l5140.10115.31115.31114.56-30.357670.04
10292007.08.22 20:24sell5150.10115.28115.63114.88
10302007.08.22 22:28s/l5150.10115.63115.63114.88-30.277639.77
10312007.08.22 22:28buy5160.10115.63115.28116.03
10322007.08.23 00:39t/p5160.10116.03115.28116.0338.047677.81
10332007.08.23 00:39sell5170.10116.03116.38115.63
10342007.08.23 05:27t/p5170.10115.63116.38115.6334.597712.40
10352007.08.23 05:27buy5180.10115.63115.28116.03
10362007.08.23 09:16t/p5180.10116.03115.28116.0334.477746.87
10372007.08.23 09:16buy5190.10116.09115.74116.49
10382007.08.23 09:31t/p5190.10116.49115.74116.4934.347781.21
10392007.08.23 09:31sell5200.10116.49116.84116.09
10402007.08.23 09:57s/l5200.10116.84116.84116.09-29.957751.26
10412007.08.23 09:57sell5210.10116.82117.17116.42
10422007.08.23 12:39t/p5210.10116.42117.17116.4234.367785.62
10432007.08.23 12:39buy5220.10116.42116.07116.82
10442007.08.23 15:30s/l5220.10116.07116.07116.82-30.167755.46
10452007.08.23 15:30sell5230.10116.06116.41115.66
10462007.08.23 21:09s/l5230.10116.41116.41115.66-30.077725.39
10472007.08.23 21:09buy5240.10116.41116.06116.81
10482007.08.23 22:34s/l5240.10116.06116.06116.81-30.167695.23
10492007.08.23 22:34sell5250.10116.06116.41115.66
10502007.08.24 02:58s/l5250.10116.41116.41115.66-31.447663.79
10512007.08.24 02:58sell5260.10116.38116.73115.98
10522007.08.24 05:55t/p5260.10115.98116.73115.9834.497698.28
10532007.08.24 05:55sell5270.10115.95116.30115.55
10542007.08.24 06:51t/p5270.10115.55116.30115.5534.627732.90
10552007.08.24 06:51sell5280.10115.52115.87115.12
10562007.08.24 07:24s/l5280.10115.87115.87115.12-30.217702.69
10572007.08.24 07:24buy5290.10115.87115.52116.27
10582007.08.24 07:53t/p5290.10116.27115.52116.2734.407737.09
10592007.08.24 07:53buy5300.10116.30115.95116.70
10602007.08.24 08:21s/l5300.10115.95115.95116.70-30.197706.90
10612007.08.24 08:21sell5310.10115.95116.30115.55
10622007.08.24 12:34s/l5310.10116.30116.30115.55-30.097676.81
10632007.08.24 12:34sell5320.10116.27116.62115.87
10642007.08.24 13:21t/p5320.10115.87116.62115.8734.527711.33
10652007.08.24 13:21sell5330.10115.84116.19115.44
10662007.08.24 14:01s/l5330.10116.19116.19115.44-30.127681.21
10672007.08.24 14:01buy5340.10116.19115.84116.59
10682007.08.24 14:51s/l5340.10115.84115.84116.59-30.217651.00
10692007.08.24 14:51sell5350.10115.84116.19115.44
10702007.08.24 16:17s/l5350.10116.19116.19115.44-30.127620.88
10712007.08.24 16:17sell5360.10116.16116.51115.76
10722007.08.26 22:28s/l5360.10116.51116.51115.76-30.047590.84
10732007.08.26 22:28buy5370.10116.51116.16116.91
10742007.08.27 01:42s/l5370.10116.16116.16116.91-28.947561.90
10752007.08.27 01:42sell5380.10116.16116.51115.76
10762007.08.27 21:17t/p5380.10115.76116.51115.7634.567596.46
10772007.08.27 21:17buy5390.10115.75115.40116.15
10782007.08.27 22:45s/l5390.10115.40115.40116.15-30.347566.12
10792007.08.27 22:45sell5400.10115.38115.73114.98
10802007.08.28 01:25s/l5400.10115.73115.73114.98-31.617534.51
10812007.08.28 01:25buy5410.10115.73115.38116.13
10822007.08.28 03:45s/l5410.10115.38115.38116.13-30.337504.18
10832007.08.28 03:45buy5420.10115.41115.06115.81
10842007.08.28 13:03s/l5420.10115.06115.06115.81-30.427473.76
10852007.08.28 13:03sell5430.10115.06115.41114.66
10862007.08.28 15:21t/p5430.10114.66115.41114.6634.897508.65
10872007.08.28 15:21sell5440.10114.62114.97114.22
10882007.08.28 21:03t/p5440.10114.22114.97114.2235.027543.67
10892007.08.28 21:03sell5450.10114.19114.54113.79
10902007.08.29 04:09s/l5450.10114.54114.54113.79-31.937511.74
10912007.08.29 04:09sell5460.10114.51114.86114.11
10922007.08.29 09:28s/l5460.10114.86114.86114.11-30.477481.27
10932007.08.29 09:28sell5470.10114.83115.18114.43
10942007.08.29 15:02s/l5470.10115.18115.18114.43-30.387450.89
10952007.08.29 15:02sell5480.10115.18115.53114.78
10962007.08.29 15:38s/l5480.10115.53115.53114.78-30.297420.60
10972007.08.29 15:38sell5490.10115.51115.86115.11
10982007.08.29 19:31s/l5490.10115.86115.86115.11-30.207390.40
10992007.08.29 19:31sell5500.10115.85116.20115.45
11002007.08.29 19:59s/l5500.10116.20116.20115.45-30.127360.28
11012007.08.29 19:59sell5510.10116.18116.53115.78
11022007.08.29 23:03t/p5510.10115.78116.53115.7834.557394.83
11032007.08.29 23:03sell5520.10115.75116.10115.35
11042007.08.30 05:05t/p5520.10115.35116.10115.3530.577425.40
11052007.08.30 05:05sell5530.10115.32115.67114.92
11062007.08.30 06:41s/l5530.10115.67115.67114.92-30.267395.14
11072007.08.30 06:41buy5540.10115.67115.32116.07
11082007.08.30 09:55s/l5540.10115.32115.32116.07-30.357364.79
11092007.08.30 09:55buy5550.10115.34114.99115.74
11102007.08.30 12:49t/p5550.10115.74114.99115.7434.567399.35
11112007.08.30 12:49buy5560.10115.78115.43116.18
11122007.08.30 13:32s/l5560.10115.43115.43116.18-30.327369.03
11132007.08.30 13:32sell5570.10115.43115.78115.03
11142007.08.30 14:08s/l5570.10115.78115.78115.03-30.237338.80
11152007.08.30 14:08buy5580.10115.78115.43116.18
11162007.08.31 03:34t/p5580.10116.18115.43116.1835.627374.42
11172007.08.31 03:34sell5590.10116.18116.53115.78
11182007.08.31 06:56s/l5590.10116.53116.53115.78-30.047344.38
11192007.08.31 06:56sell5600.10116.50116.85116.10
11202007.08.31 08:03t/p5600.10116.10116.85116.1034.457378.83
11212007.08.31 08:03sell5610.10116.07116.42115.67
11222007.08.31 09:47s/l5610.10116.42116.42115.67-30.067348.77
11232007.08.31 09:47buy5620.10116.42116.07116.82
11242007.08.31 12:15s/l5620.10116.07116.07116.82-30.157318.62
11252007.08.31 12:15buy5630.10116.10115.75116.50
11262007.08.31 15:02s/l5630.10115.75115.75116.50-30.247288.38
11272007.08.31 15:02buy5640.10115.78115.43116.18
11282007.09.04 07:51s/l5640.10115.43115.43116.18-27.947260.44
11292007.09.04 07:51sell5650.10115.43115.78115.03
11302007.09.04 13:31s/l5650.10115.78115.78115.03-30.237230.21
11312007.09.04 13:31buy5660.10115.78115.43116.18
11322007.09.04 14:36t/p5660.10116.18115.43116.1834.437264.64
11332007.09.04 14:36sell5670.10116.18116.53115.78
11342007.09.05 04:27t/p5670.10115.78116.53115.7833.187297.82
11352007.09.05 04:27sell5680.10115.75116.10115.35
11362007.09.05 14:03t/p5680.10115.35116.10115.3534.687332.50
11372007.09.05 14:03sell5690.10115.32115.67114.92
11382007.09.05 23:32t/p5690.10114.92115.67114.9234.817367.31
11392007.09.05 23:32sell5700.10114.89115.24114.49
11402007.09.06 01:30s/l5700.10115.24115.24114.49-34.487332.83
11412007.09.06 01:30buy5710.10115.24114.89115.64
11422007.09.06 23:16t/p5710.10115.64114.89115.6434.597367.42
11432007.09.06 23:16sell5720.10115.65116.00115.25
11442007.09.07 02:07t/p5720.10115.25116.00115.2533.347400.76
11452007.09.07 02:07buy5730.10115.25114.90115.65
11462007.09.07 12:30s/l5730.10114.90114.90115.65-30.497370.27
11472007.09.07 12:30sell5740.10114.79115.14114.39
11482007.09.07 12:32t/p5740.10114.39115.14114.3934.987405.25
11492007.09.07 12:32sell5750.10114.33114.68113.93
11502007.09.07 13:12t/p5750.10113.93114.68113.9335.117440.36
11512007.09.07 13:12buy5760.10113.93113.58114.33
11522007.09.07 14:43s/l5760.10113.58113.58114.33-30.827409.54
11532007.09.07 14:43sell5770.10113.58113.93113.18
11542007.09.07 15:23t/p5770.10113.18113.93113.1835.357444.89
11552007.09.07 15:23sell5780.10113.14113.49112.74
11562007.09.07 15:39s/l5780.10113.49113.49112.74-30.847414.05
11572007.09.07 15:39sell5790.10113.46113.81113.06
11582007.09.09 22:00t/p5790.10113.06113.81113.0635.437449.48
11592007.09.09 22:00sell5800.10112.86113.21112.46
11602007.09.10 03:53s/l5800.10113.21113.21112.46-32.297417.19
11612007.09.10 03:53sell5810.10113.18113.53112.78
11622007.09.10 08:51s/l5810.10113.53113.53112.78-30.837386.36
11632007.09.10 08:51buy5820.10113.53113.18113.93
11642007.09.10 13:04t/p5820.10113.93113.18113.9335.107421.46
11652007.09.10 13:04sell5830.10113.95114.30113.55
11662007.09.10 14:03t/p5830.10113.55114.30113.5535.237456.69
11672007.09.10 14:03sell5840.10113.52113.87113.12
11682007.09.10 19:21s/l5840.10113.87113.87113.12-30.737425.96
11692007.09.10 19:21sell5850.10113.85114.20113.45
11702007.09.10 23:31t/p5850.10113.45114.20113.4535.267461.22
11712007.09.10 23:31sell5860.10113.41113.76113.01
11722007.09.11 04:19s/l5860.10113.76113.76113.01-32.147429.08
11732007.09.11 04:19buy5870.10113.76113.41114.16
11742007.09.11 06:58s/l5870.10113.41113.41114.16-30.867398.22
11752007.09.11 06:58sell5880.10113.41113.76113.01
11762007.09.11 08:35s/l5880.10113.76113.76113.01-30.777367.45
11772007.09.11 08:35sell5890.10113.73114.08113.33
11782007.09.11 14:27s/l5890.10114.08114.08113.33-30.687336.77
11792007.09.11 14:27sell5900.10114.05114.40113.65
11802007.09.13 00:41s/l5900.10114.40114.40113.65-36.087300.69
11812007.09.13 00:41sell5910.10114.38114.73113.98
11822007.09.13 09:24s/l5910.10114.73114.73113.98-30.517270.18
11832007.09.13 09:24buy5920.10114.73114.38115.13
11842007.09.13 12:36t/p5920.10115.13114.38115.1334.747304.92
11852007.09.13 12:36sell5930.10115.13115.48114.73
11862007.09.13 14:17s/l5930.10115.48115.48114.73-30.317274.61
11872007.09.13 14:17buy5940.10115.48115.13115.88
11882007.09.13 19:22s/l5940.10115.13115.13115.88-30.407244.21
11892007.09.13 19:22buy5950.10115.16114.81115.56
11902007.09.13 20:12s/l5950.10114.81114.81115.56-30.497213.72
11912007.09.13 20:12buy5960.10114.84114.49115.24
11922007.09.13 21:56s/l5960.10114.49114.49115.24-30.577183.15
11932007.09.13 21:56buy5970.10114.52114.17114.92
11942007.09.13 23:15t/p5970.10114.92114.17114.9234.817217.96
11952007.09.13 23:15sell5980.10114.92115.27114.52
11962007.09.14 05:53s/l5980.10115.27115.27114.52-31.737186.23
11972007.09.14 05:53sell5990.10115.24115.59114.84
11982007.09.14 08:22t/p5990.10114.84115.59114.8434.837221.06
11992007.09.14 08:22sell6000.10114.81115.16114.41
12002007.09.14 11:34t/p6000.10114.41115.16114.4134.977256.03
12012007.09.14 11:34sell6010.10114.37114.72113.97
12022007.09.14 12:50s/l6010.10114.72114.72113.97-30.517225.52
12032007.09.14 12:50buy6020.10114.72114.37115.12
12042007.09.14 13:01t/p6020.10115.12114.37115.1234.747260.26
12052007.09.14 13:01buy6030.10115.16114.81115.56
12062007.09.17 07:53s/l6030.10114.81114.81115.56-29.307230.96
12072007.09.17 07:53sell6040.10114.81115.16114.41
12082007.09.17 13:52s/l6040.10115.16115.16114.41-30.397200.57
12092007.09.17 13:52buy6050.10115.16114.81115.56
12102007.09.18 01:23s/l6050.10114.81114.81115.56-29.307171.27
12112007.09.18 01:23sell6060.10114.81115.16114.41
12122007.09.18 08:24s/l6060.10115.16115.16114.41-30.397140.88
12132007.09.18 08:24sell6070.10115.13115.48114.73
12142007.09.18 12:14s/l6070.10115.48115.48114.73-30.317110.57
12152007.09.18 12:14buy6080.10115.48115.13115.88
12162007.09.18 18:16t/p6080.10115.88115.13115.8834.517145.08
12172007.09.18 18:16sell6090.10115.92116.27115.52
12182007.09.18 18:25t/p6090.10115.52116.27115.5234.637179.71
12192007.09.18 18:25sell6100.10115.49115.84115.09
12202007.09.18 18:41s/l6100.10115.84115.84115.09-30.217149.50
12212007.09.18 18:41buy6110.10115.84115.49116.24
12222007.09.18 19:20t/p6110.10116.24115.49116.2434.417183.91
12232007.09.18 19:20sell6120.10116.25116.60115.85
12242007.09.18 23:04t/p6120.10115.85116.60115.8534.537218.44
12252007.09.18 23:04sell6130.10115.81116.16115.41
12262007.09.19 13:50s/l6130.10116.16116.16115.41-31.507186.94
12272007.09.19 13:50buy6140.10116.16115.81116.56
12282007.09.20 04:04s/l6140.10115.81115.81116.56-26.657160.29
12292007.09.20 04:04sell6150.10115.81116.16115.41
12302007.09.20 07:25t/p6150.10115.41116.16115.4134.667194.95
12312007.09.20 07:25buy6160.10115.41115.06115.81
12322007.09.20 11:49s/l6160.10115.06115.06115.81-30.427164.53
12332007.09.20 11:49sell6170.10115.06115.41114.66
12342007.09.20 14:29t/p6170.10114.66115.41114.6634.897199.42
12352007.09.20 14:29sell6180.10114.63114.98114.23
12362007.09.20 15:39t/p6180.10114.23114.98114.2335.027234.44
12372007.09.20 15:39sell6190.10114.19114.54113.79
12382007.09.20 17:02s/l6190.10114.54114.54113.79-30.567203.88
12392007.09.20 17:02sell6200.10114.51114.86114.11
12402007.09.20 23:25s/l6200.10114.86114.86114.11-30.477173.41
12412007.09.20 23:25sell6210.10114.83115.18114.43
12422007.09.21 08:31s/l6210.10115.18115.18114.43-31.767141.65
12432007.09.21 08:31sell6220.10115.15115.50114.75
12442007.09.21 10:07s/l6220.10115.50115.50114.75-30.307111.35
12452007.09.21 10:07sell6230.10115.47115.82115.07
12462007.09.21 12:50s/l6230.10115.82115.82115.07-30.227081.13
12472007.09.21 12:50buy6240.10115.82115.47116.22
12482007.09.21 13:42s/l6240.10115.47115.47116.22-30.317050.82
12492007.09.21 13:42sell6250.10115.47115.82115.07
12502007.09.24 03:54t/p6250.10115.07115.82115.0733.397084.21
12512007.09.24 03:54sell6260.10115.03115.38114.63
12522007.09.25 06:05t/p6260.10114.63115.38114.6333.527117.73
12532007.09.25 06:05sell6270.10114.60114.95114.20
12542007.09.25 12:29t/p6270.10114.20114.95114.2035.037152.76
12552007.09.25 12:29buy6280.10114.20113.85114.60
12562007.09.25 14:13t/p6280.10114.60113.85114.6034.907187.66
12572007.09.25 14:13buy6290.10114.63114.28115.03
12582007.09.26 07:50t/p6290.10115.03114.28115.0335.967223.62
12592007.09.26 07:50buy6300.10115.06114.71115.46
12602007.09.26 12:47t/p6300.10115.46114.71115.4634.647258.26
12612007.09.26 12:47sell6310.10115.46115.81115.06
12622007.09.27 15:51s/l6310.10115.81115.81115.06-34.337223.93
12632007.09.27 15:51buy6320.10115.81115.46116.21
12642007.09.27 23:27s/l6320.10115.46115.46116.21-30.317193.62
12652007.09.27 23:27sell6330.10115.46115.81115.06
12662007.09.28 01:25t/p6330.10115.06115.81115.0633.397227.01
12672007.09.28 01:25sell6340.10115.03115.38114.63
12682007.09.28 08:24s/l6340.10115.38115.38114.63-30.337196.68
12692007.09.28 08:24sell6350.10115.35115.70114.95
12702007.09.28 14:31t/p6350.10114.95115.70114.9534.807231.48
12712007.09.28 14:31sell6360.10114.92115.27114.52
12722007.10.01 07:20s/l6360.10115.27115.27114.52-31.737199.75
12732007.10.01 07:20buy6370.10115.27114.92115.67
12742007.10.01 09:27t/p6370.10115.67114.92115.6734.587234.33
12752007.10.01 09:27sell6380.10115.67116.02115.27
12762007.10.01 13:59s/l6380.10116.02116.02115.27-30.177204.16
12772007.10.01 13:59sell6390.10115.99116.34115.59
12782007.10.01 14:59t/p6390.10115.59116.34115.5934.617238.77
12792007.10.01 14:59sell6400.10115.56115.91115.16
12802007.10.01 15:35s/l6400.10115.91115.91115.16-30.207208.57
12812007.10.01 15:35buy6410.10115.91115.56116.31
12822007.10.02 01:14s/l6410.10115.56115.56116.31-29.107179.47
12832007.10.02 01:14sell6420.10115.56115.91115.16
12842007.10.02 12:28s/l6420.10115.91115.91115.16-30.207149.27
12852007.10.02 12:28sell6430.10115.88116.23115.48
12862007.10.03 07:05s/l6430.10116.23116.23115.48-31.487117.79
12872007.10.03 07:05sell6440.10116.20116.55115.80
12882007.10.03 14:07s/l6440.10116.55116.55115.80-30.037087.76
12892007.10.03 14:07buy6450.10116.56116.21116.96
12902007.10.05 12:33t/p6450.10116.96116.21116.9638.967126.72
12912007.10.05 12:33buy6460.10116.99116.64117.39
12922007.10.05 13:47s/l6460.10116.64116.64117.39-30.017096.71
12932007.10.05 13:47sell6470.10116.64116.99116.24
12942007.10.05 17:00s/l6470.10116.99116.99116.24-29.927066.79
12952007.10.05 17:00buy6480.10116.99116.64117.39
12962007.10.08 09:27t/p6480.10117.39116.64117.3935.267102.05
12972007.10.08 09:27sell6490.10117.39117.74116.99
12982007.10.09 13:43t/p6490.10116.99117.74116.9932.827134.87
12992007.10.09 13:43buy6500.10116.99116.64117.39
13002007.10.10 06:36t/p6500.10117.39116.64117.3935.267170.13
13012007.10.10 06:36sell6510.10117.39117.74116.99
13022007.10.10 17:41t/p6510.10116.99117.74116.9934.207204.33
13032007.10.10 17:41sell6520.10116.94117.29116.54
13042007.10.10 18:49s/l6520.10117.29117.29116.54-29.847174.49
13052007.10.10 18:49sell6530.10117.26117.61116.86
13062007.10.11 11:27s/l6530.10117.61117.61116.86-33.877140.62
13072007.10.11 11:27sell6540.10117.58117.93117.18
13082007.10.11 19:13t/p6540.10117.18117.93117.1834.147174.76
13092007.10.11 19:13buy6550.10117.17116.82117.57
13102007.10.12 12:30t/p6550.10117.57116.82117.5735.217209.97
13112007.10.12 12:30sell6560.10117.57117.92117.17
13122007.10.15 13:02s/l6560.10117.92117.92117.17-31.057178.92
13132007.10.15 13:02sell6570.10117.89118.24117.49
13142007.10.15 14:52t/p6570.10117.49118.24117.4934.057212.97
13152007.10.15 14:52sell6580.10117.46117.81117.06
13162007.10.16 07:11t/p6580.10117.06117.81117.0632.817245.78
13172007.10.16 07:11sell6590.10117.02117.37116.62
13182007.10.16 07:31t/p6590.10116.62117.37116.6234.307280.08
13192007.10.16 07:31buy6600.10116.62116.27117.02
13202007.10.16 08:25t/p6600.10117.02116.27117.0234.187314.26
13212007.10.16 08:25sell6610.10117.02117.37116.62
13222007.10.16 13:03t/p6610.10116.62117.37116.6234.307348.56
13232007.10.16 13:03sell6620.10116.59116.94116.19
13242007.10.16 20:53s/l6620.10116.94116.94116.19-29.937318.63
13252007.10.16 20:53sell6630.10116.91117.26116.51
13262007.10.17 01:41t/p6630.10116.51117.26116.5132.967351.59
13272007.10.17 01:41buy6640.10116.51116.16116.91
13282007.10.17 05:10s/l6640.10116.16116.16116.91-30.137321.46
13292007.10.17 05:10sell6650.10116.16116.51115.76
13302007.10.17 05:28s/l6650.10116.51116.51115.76-30.047291.42
13312007.10.17 05:28sell6660.10116.48116.83116.08
13322007.10.17 09:16s/l6660.10116.83116.83116.08-29.967261.46
13332007.10.17 09:16sell6670.10116.80117.15116.40
13342007.10.17 11:12s/l6670.10117.15117.15116.40-29.887231.58
13352007.10.17 11:12sell6680.10117.12117.47116.72
13362007.10.17 14:15t/p6680.10116.72117.47116.7234.277265.85
13372007.10.17 14:15sell6690.10116.69117.04116.29
13382007.10.18 07:40t/p6690.10116.29117.04116.2930.297296.14
13392007.10.18 07:40sell6700.10116.26116.61115.86
13402007.10.18 11:03t/p6700.10115.86116.61115.8634.527330.66
13412007.10.18 11:03sell6710.10115.83116.18115.43
13422007.10.18 12:06t/p6710.10115.43116.18115.4334.657365.31
13432007.10.18 12:06buy6720.10115.43115.08115.83
13442007.10.18 18:04t/p6720.10115.83115.08115.8334.537399.84
13452007.10.18 18:04sell6730.10115.83116.18115.43
13462007.10.18 23:59close at stop6730.10115.57116.18115.4322.507422.34