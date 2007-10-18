MIG Investments SA

Account: 496564 Name: Goblin BP modH Currency: USD 2007 October 26, 22:39
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
91098122007.10.18 01:41balanceDeposit5 000.00
91129352007.10.18 05:01sell0.10eurchf1.67560.00000.00002007.10.18 08:381.67600.000.000.00-3.39
91153172007.10.18 08:12sell0.20eurchf1.67670.00000.00002007.10.18 08:381.67600.000.000.0011.88
91189162007.10.18 10:26sell0.10eurchf1.67190.00000.00002007.10.18 11:111.67140.000.000.004.26
91205942007.10.18 11:11sell0.10eurchf1.67120.00000.00002007.10.18 12:031.67160.000.000.00-3.41
91214122007.10.18 11:46sell0.20eurchf1.67230.00000.00002007.10.18 12:031.67160.000.000.0011.93
91217442007.10.18 12:04sell0.10eurchf1.67140.00000.00002007.10.18 12:331.67090.000.000.004.26
91220972007.10.18 12:33sell0.10eurchf1.67070.00000.00002007.10.18 13:111.67020.000.000.004.26
91230202007.10.18 13:11sell0.10eurchf1.67000.00000.00002007.10.18 13:401.66950.000.000.004.28
91236722007.10.18 13:40sell0.10eurchf1.66930.00000.00002007.10.18 14:111.66850.000.000.006.85
91248472007.10.18 14:12sell0.20eurchf1.66920.00000.00002007.10.18 14:171.66950.000.000.00-5.14
91247302007.10.18 14:11sell0.10eurchf1.66820.00000.00002007.10.18 14:171.66950.000.000.00-11.13
91249602007.10.18 14:15sell0.40eurchf1.67030.00000.00002007.10.18 14:171.66950.000.000.0027.39
91250752007.10.18 14:17sell0.10eurchf1.66930.00000.00002007.10.18 14:311.66880.000.000.004.29
91255862007.10.18 14:31sell0.10eurchf1.66890.00000.00002007.10.18 16:021.66950.000.000.00-5.13
91271992007.10.18 15:19sell0.20eurchf1.67000.00000.00002007.10.18 16:021.66950.000.000.008.56
91282772007.10.18 16:02sell0.10eurchf1.66940.00000.00002007.10.18 16:371.66990.000.000.00-4.28
91286732007.10.18 16:17sell0.20eurchf1.67040.00000.00002007.10.18 16:371.66990.000.000.008.56
91296832007.10.18 16:54sell0.20eurchf1.67070.00000.00002007.10.18 17:111.67130.000.000.00-10.26
91293462007.10.18 16:37sell0.10eurchf1.66970.00000.00002007.10.18 17:111.67130.000.000.00-13.68
91300182007.10.18 17:03sell0.40eurchf1.67180.00000.00002007.10.18 17:111.67130.000.000.0017.10
91301592007.10.18 17:11sell0.10eurchf1.67110.00000.00002007.10.18 18:351.67060.000.000.004.27
91410382007.10.19 05:00sell0.10eurchf1.66960.00000.00002007.10.19 05:091.66880.000.000.006.85
91415772007.10.19 05:31sell0.20eurchf1.66980.00000.00002007.10.19 06:141.67020.000.000.00-6.85
91412002007.10.19 05:09sell0.10eurchf1.66860.00000.00002007.10.19 06:141.67020.000.000.00-13.70
91418602007.10.19 05:50sell0.40eurchf1.67080.00000.00002007.10.19 06:141.67020.000.000.0020.55
91428332007.10.19 07:01sell0.10eurchf1.67000.00000.00002007.10.19 07:331.66950.000.000.004.29
91432982007.10.19 07:33sell0.10eurchf1.66930.00000.00002007.10.19 07:511.66930.000.000.000.00
91349142007.10.18 23:00buy0.10eurgbp0.69940.00000.00002007.10.19 07:510.69880.000.000.00-12.29
91408832007.10.19 04:51buy0.20eurgbp0.69840.00000.00002007.10.19 07:510.69880.000.000.0016.38
91489892007.10.19 10:33buy0.10eurchf1.67260.00000.00002007.10.19 14:111.67130.000.000.00-11.12
91474312007.10.19 09:47sell0.40eurchf1.67130.00000.00002007.10.19 14:111.67150.000.000.00-6.84
91467352007.10.19 09:18sell0.20eurchf1.67030.00000.00002007.10.19 14:111.67150.000.000.00-20.52
91436732007.10.19 07:52sell0.10eurchf1.66920.00000.00002007.10.19 14:111.67150.000.000.00-19.66
91474632007.10.19 09:47sell0.80eurchf1.67240.00000.00002007.10.19 14:111.67150.000.000.0061.55
91538982007.10.19 14:11buy0.10eurchf1.67150.00000.00002007.10.19 14:351.67200.000.000.004.28
91544052007.10.19 14:35buy0.10eurchf1.67220.00000.00002007.10.19 15:471.67140.000.000.00-6.84
91566172007.10.19 15:44buy0.20eurchf1.67050.00000.00002007.10.19 15:471.67140.000.000.0015.38
91572372007.10.19 16:00sell0.10eurgbp0.69660.00000.00002007.10.19 16:060.69640.000.000.004.09
91567792007.10.19 15:47buy0.10eurchf1.67160.00000.00002007.10.19 18:421.67210.000.000.004.26
91694952007.10.21 23:43sell0.10eurchf1.66550.00000.00002007.10.21 23:531.66490.000.000.005.16
91696712007.10.21 23:53sell0.10eurchf1.66470.00000.00002007.10.21 23:581.66420.000.000.004.31
91697832007.10.21 23:58sell0.10eurchf1.66400.00000.00002007.10.21 23:591.66370.000.000.002.59
91706272007.10.22 00:23sell0.20eurchf1.66470.00000.00002007.10.22 01:421.66560.000.000.00-15.50
91698152007.10.22 00:00sell0.10eurchf1.66310.00000.00002007.10.22 01:421.66560.000.000.00-21.53
91721002007.10.22 01:36sell0.40eurchf1.66640.00000.00002007.10.22 01:421.66560.000.000.0027.56
91723542007.10.22 01:42sell0.10eurchf1.66540.00000.00002007.10.22 01:461.66470.000.000.006.03
91761772007.10.22 04:12buy0.20eurgbp0.69840.00000.00002007.10.22 04:380.69820.000.000.00-8.20
91731012007.10.22 02:00buy0.10eurgbp0.69940.00000.00002007.10.22 04:380.69820.000.000.00-24.60
91700582007.10.22 00:03sell0.40eurgbp0.69820.00000.00002007.10.22 04:380.69840.000.000.00-16.40
91649422007.10.19 20:31sell0.20eurgbp0.69720.00000.00002007.10.22 04:380.69840.000.001.15-49.21
91577662007.10.19 16:06sell0.10eurgbp0.69620.00000.00002007.10.22 04:380.69840.000.000.57-45.12
91710742007.10.22 00:42sell0.80eurgbp0.69920.00000.00002007.10.22 04:380.69820.000.000.00164.06
91725432007.10.22 01:46sell0.10eurchf1.66450.00000.00002007.10.22 04:391.66600.000.000.00-12.88
91754992007.10.22 03:45sell0.20eurchf1.66640.00000.00002007.10.22 04:391.66600.000.000.006.87
91767432007.10.22 04:40sell0.10eurchf1.66570.00000.00002007.10.22 05:141.66650.000.000.00-6.87
91770382007.10.22 04:52sell0.20eurchf1.66730.00000.00002007.10.22 05:141.66650.000.000.0013.74
91766722007.10.22 04:38buy0.10eurgbp0.69820.00000.00002007.10.22 05:140.69830.000.000.002.05
91776122007.10.22 05:14buy0.10eurgbp0.69860.00000.00002007.10.22 08:530.69880.000.000.004.10
91830832007.10.22 09:00sell0.10eurgbp0.69800.00000.00002007.10.22 09:300.69860.000.000.00-12.30
91839912007.10.22 09:19sell0.20eurgbp0.69900.00000.00002007.10.22 09:300.69860.000.000.0016.39
91844932007.10.22 09:30sell0.10eurgbp0.69840.00000.00002007.10.22 10:110.69820.000.000.004.10
91911372007.10.22 12:15sell0.10eurchf1.66450.00000.00002007.10.22 13:161.66400.000.000.004.27
91978592007.10.22 14:06sell0.20eurchf1.66550.00000.00002007.10.22 15:011.66590.000.000.00-6.81
91943652007.10.22 13:16sell0.10eurchf1.66380.00000.00002007.10.22 15:011.66590.000.000.00-17.89
91997192007.10.22 14:46sell0.40eurchf1.66710.00000.00002007.10.22 15:011.66590.000.000.0040.87
92121642007.10.22 21:00sell0.10eurgbp0.69790.00000.00002007.10.22 21:290.69770.000.000.004.06
92119322007.10.22 20:41buy0.10audusd0.88290.00000.00002007.10.22 21:320.88260.000.000.00-3.00
92121132007.10.22 20:57buy0.20audusd0.88190.00000.00002007.10.22 21:320.88260.000.000.0014.00
92124852007.10.22 21:29sell0.10eurgbp0.69750.00000.00002007.10.22 21:360.69770.000.000.00-4.06
92125182007.10.22 21:32buy0.10audusd0.88290.00000.00002007.10.22 21:420.88340.000.000.005.00
92126862007.10.22 21:42buy0.10audusd0.88360.00000.00002007.10.22 22:010.88430.000.000.007.00
92142732007.10.22 23:00buy0.10audusd0.88640.00000.00002007.10.22 23:470.88710.000.000.007.00
92148752007.10.22 23:48buy0.10audusd0.88730.00000.00002007.10.23 00:220.88800.000.000.007.00
92153402007.10.23 00:22buy0.10audusd0.88820.00000.00002007.10.23 00:370.88870.000.000.005.00
92157092007.10.23 01:01buy0.20audusd0.88790.00000.00002007.10.23 01:260.88760.000.000.00-6.00
92155112007.10.23 00:37buy0.10audusd0.88890.00000.00002007.10.23 01:260.88760.000.000.00-13.00
92158202007.10.23 01:14buy0.40audusd0.88680.00000.00002007.10.23 01:260.88760.000.000.0032.00
92125842007.10.22 21:36sell0.10eurgbp0.69750.00000.00002007.10.23 02:160.69730.000.000.574.06
92160952007.10.23 01:38buy0.20audusd0.88680.00000.00002007.10.23 02:190.88660.000.000.00-4.00
92159802007.10.23 01:26buy0.10audusd0.88780.00000.00002007.10.23 02:190.88660.000.000.00-12.00
92165012007.10.23 02:12buy0.40audusd0.88580.00000.00002007.10.23 02:190.88660.000.000.0032.00
92142662007.10.22 23:00buy0.10eurchf1.67040.00000.00002007.10.23 02:191.66920.000.000.00-10.19
92166352007.10.23 02:21buy0.10eurchf1.66960.00000.00002007.10.23 02:531.66980.000.000.001.70
92166132007.10.23 02:19buy0.10audusd0.88700.00000.00002007.10.23 02:540.88740.000.000.004.00
92171572007.10.23 02:54buy0.10audusd0.88760.00000.00002007.10.23 04:060.88810.000.000.005.00
92182372007.10.23 04:06buy0.10audusd0.88830.00000.00002007.10.23 04:160.88880.000.000.005.00
92171302007.10.23 02:53buy0.10eurchf1.66990.00000.00002007.10.23 04:181.67010.000.000.001.70
92183692007.10.23 04:16buy0.10audusd0.88880.00000.00002007.10.23 04:500.88930.000.000.005.00
92184152007.10.23 04:18buy0.10eurchf1.67030.00000.00002007.10.23 05:441.67100.000.000.005.95
92188912007.10.23 04:50buy0.10audusd0.88950.00000.00002007.10.23 05:450.88960.000.000.001.00
92198302007.10.23 05:45buy0.10audusd0.88980.00000.00002007.10.23 07:140.88950.000.000.00-3.00
92208922007.10.23 06:42buy0.20audusd0.88880.00000.00002007.10.23 07:140.88950.000.000.0014.00
92198532007.10.23 05:45buy0.10eurchf1.67130.00000.00002007.10.23 07:151.67080.000.000.00-4.25
92215482007.10.23 07:14buy0.10audusd0.88960.00000.00002007.10.23 07:380.89010.000.000.005.00
92219462007.10.23 07:38buy0.10audusd0.89030.00000.00002007.10.23 08:000.89120.000.000.009.00
92224592007.10.23 08:00buy0.10audusd0.89140.00000.00002007.10.23 08:090.89210.000.000.007.00
92215652007.10.23 07:15buy0.10eurchf1.67090.00000.00002007.10.23 08:161.67020.000.000.00-5.96
92228212007.10.23 08:08buy0.20eurchf1.66930.00000.00002007.10.23 08:161.67020.000.000.0015.32
92228432007.10.23 08:10buy0.10audusd0.89230.00000.00002007.10.23 08:170.89220.000.000.00-1.00
92231482007.10.23 08:17buy0.10eurchf1.67030.00000.00002007.10.23 08:241.67040.000.000.000.85
92231752007.10.23 08:17buy0.10audusd0.89240.00000.00002007.10.23 08:260.89290.000.000.005.00
92238872007.10.23 08:40buy0.20audusd0.89210.00000.00002007.10.23 09:020.89170.000.000.00-8.00
92235202007.10.23 08:26buy0.10audusd0.89310.00000.00002007.10.23 09:020.89170.000.000.00-14.00
92245142007.10.23 08:55buy0.40audusd0.89110.00000.00002007.10.23 09:020.89170.000.000.0024.00
92251572007.10.23 09:16buy0.20audusd0.89090.00000.00002007.10.23 09:330.89070.000.000.00-4.00
92247862007.10.23 09:02buy0.10audusd0.89190.00000.00002007.10.23 09:330.89070.000.000.00-12.00
92256412007.10.23 09:30buy0.40audusd0.88990.00000.00002007.10.23 09:330.89070.000.000.0032.00
92257692007.10.23 09:33buy0.10audusd0.89120.00000.00002007.10.23 09:430.89170.000.000.005.00
92261092007.10.23 09:43buy0.10audusd0.89190.00000.00002007.10.23 10:180.89170.000.000.00-2.00
92263202007.10.23 09:51buy0.20audusd0.89090.00000.00002007.10.23 10:180.89170.000.000.0016.00
92271152007.10.23 10:18buy0.10audusd0.89190.00000.00002007.10.23 10:300.89260.000.000.007.00
92241652007.10.23 08:45buy0.20eurchf1.66900.00000.00002007.10.23 11:191.66840.000.000.00-10.22
92264542007.10.23 09:56buy0.40eurchf1.66740.00000.00002007.10.23 11:191.66810.000.000.0023.86
92234362007.10.23 08:24buy0.10eurchf1.67060.00000.00002007.10.23 11:191.66820.000.000.00-20.45
92275192007.10.23 10:30buy0.10audusd0.89270.00000.00002007.10.23 12:470.89320.000.000.005.00
92312672007.10.23 12:47buy0.10audusd0.89340.00000.00002007.10.23 13:520.89290.000.000.00-5.00
92321052007.10.23 13:14buy0.20audusd0.89240.00000.00002007.10.23 13:520.89290.000.000.0010.00
92330542007.10.23 13:52buy0.10audusd0.89340.00000.00002007.10.23 14:330.89410.000.000.007.00
92350262007.10.23 14:34buy0.10audusd0.89430.00000.00002007.10.23 14:400.89480.000.000.005.00
92352712007.10.23 14:41buy0.10audusd0.89500.00000.00002007.10.23 14:470.89570.000.000.007.00
92354912007.10.23 14:47buy0.10audusd0.89590.00000.00002007.10.23 15:270.89640.000.000.005.00
92368282007.10.23 15:30buy0.10eurchf1.67140.00000.00002007.10.23 15:481.67100.000.000.00-3.41
92327422007.10.23 13:41sell0.20eurchf1.67060.00000.00002007.10.23 15:481.67120.000.000.00-10.23
92315652007.10.23 13:00sell0.10eurchf1.66900.00000.00002007.10.23 15:481.67120.000.000.00-18.76
92356232007.10.23 14:52sell0.40eurchf1.67230.00000.00002007.10.23 15:481.67120.000.000.0037.52
92369902007.10.23 15:35buy0.20audusd0.89560.00000.00002007.10.23 16:000.89540.000.000.00-4.00
92372402007.10.23 15:44buy0.40audusd0.89460.00000.00002007.10.23 16:000.89510.000.000.0020.00
92367482007.10.23 15:27buy0.10audusd0.89660.00000.00002007.10.23 16:000.89530.000.000.00-13.00
92379032007.10.23 16:00buy0.10audusd0.89550.00000.00002007.10.23 16:070.89620.000.000.007.00
92383222007.10.23 16:07buy0.10audusd0.89640.00000.00002007.10.23 16:110.89690.000.000.005.00
92374222007.10.23 15:48buy0.10eurchf1.67120.00000.00002007.10.23 16:271.67180.000.000.005.12
92358562007.10.23 15:02sell0.10eurgbp0.69580.00000.00002007.10.23 16:560.69560.000.000.004.10
92403592007.10.23 16:56sell0.10eurgbp0.69540.00000.00002007.10.23 17:150.69520.000.000.004.10
92392322007.10.23 16:27buy0.10eurchf1.67200.00000.00002007.10.23 18:021.67120.000.000.00-6.83
92413832007.10.23 17:23buy0.20eurchf1.67030.00000.00002007.10.23 18:031.67120.000.000.0015.35
92396612007.10.23 16:43buy0.40audusd0.89500.00000.00002007.10.23 18:230.89490.000.000.00-4.00
92388372007.10.23 16:19buy0.20audusd0.89610.00000.00002007.10.23 18:230.89490.000.000.00-24.00
92384992007.10.23 16:11buy0.10audusd0.89710.00000.00002007.10.23 18:230.89490.000.000.00-22.00
92398542007.10.23 16:46buy0.80audusd0.89400.00000.00002007.10.23 18:230.89490.000.000.0072.00
92411192007.10.23 17:15sell0.10eurgbp0.69500.00000.00002007.10.23 18:240.69520.000.000.00-4.10
92423982007.10.23 18:03buy0.10eurchf1.67140.00000.00002007.10.23 18:241.67110.000.000.00-2.56
92430032007.10.23 18:24buy0.10eurchf1.67120.00000.00002007.10.23 18:451.67190.000.000.005.96
92434152007.10.23 18:45buy0.10eurchf1.67210.00000.00002007.10.23 20:051.67270.000.000.005.11
92448422007.10.23 20:05buy0.10eurchf1.67290.00000.00002007.10.23 20:171.67380.000.000.007.66
92461782007.10.23 21:45buy0.10audusd0.89870.00000.00002007.10.24 02:370.89810.000.000.17-6.00
92490292007.10.24 01:50buy0.20audusd0.89760.00000.00002007.10.24 02:370.89810.000.000.0010.00
92509752007.10.24 04:00buy0.10audusd0.90290.00000.00002007.10.24 04:090.90360.000.000.007.00
92429852007.10.23 18:24sell0.10eurgbp0.69500.00000.00002007.10.24 05:060.69560.000.000.57-12.31
92510392007.10.24 04:03sell0.20eurgbp0.69600.00000.00002007.10.24 05:060.69560.000.000.0016.40
92517602007.10.24 05:03buy0.20audusd0.90280.00000.00002007.10.24 05:390.90240.000.000.00-8.00
92520482007.10.24 05:35buy0.40audusd0.90180.00000.00002007.10.24 05:390.90210.000.000.0012.00
92511602007.10.24 04:09buy0.10audusd0.90380.00000.00002007.10.24 05:400.90210.000.000.00-17.00
92521232007.10.24 05:42buy0.20eurchf1.67230.00000.00002007.10.24 08:271.67180.000.000.00-8.52
92450312007.10.23 20:17buy0.10eurchf1.67400.00000.00002007.10.24 08:271.67180.000.000.55-18.74
92537922007.10.24 07:01buy0.40eurchf1.67050.00000.00002007.10.24 08:271.67200.000.000.0051.10
92528302007.10.24 06:21buy0.40audusd0.90030.00000.00002007.10.24 08:300.90020.000.000.00-4.00
92530812007.10.24 06:31buy0.80audusd0.89930.00000.00002007.10.24 08:300.90040.000.000.0088.00
92525442007.10.24 06:05buy0.20audusd0.90130.00000.00002007.10.24 08:300.90030.000.000.00-20.00
92520912007.10.24 05:40buy0.10audusd0.90230.00000.00002007.10.24 08:300.90040.000.000.00-19.00
92610622007.10.24 10:30sell0.10audusd0.89740.00000.00002007.10.24 10:590.89690.000.000.005.00
92617262007.10.24 11:00sell0.10audusd0.89670.00000.00002007.10.24 11:210.89730.000.000.00-6.00
92621972007.10.24 11:18sell0.20audusd0.89780.00000.00002007.10.24 11:210.89730.000.000.0010.00
92626562007.10.24 11:40sell0.20audusd0.89810.00000.00002007.10.24 12:030.89830.000.000.00-4.00
92623122007.10.24 11:22sell0.10audusd0.89710.00000.00002007.10.24 12:030.89830.000.000.00-12.00
92631712007.10.24 12:02sell0.40audusd0.89910.00000.00002007.10.24 12:030.89830.000.000.0032.00
92617452007.10.24 11:00sell0.10eurchf1.67110.00000.00002007.10.24 12:031.67070.000.000.003.41
92632382007.10.24 12:03sell0.10audusd0.89820.00000.00002007.10.24 12:060.89770.000.000.005.00
92632412007.10.24 12:03sell0.10eurchf1.67050.00000.00002007.10.24 13:031.67010.000.000.003.40
92646232007.10.24 13:03sell0.10eurchf1.67000.00000.00002007.10.24 13:031.67020.000.000.00-1.70
92633072007.10.24 12:06sell0.10audusd0.89750.00000.00002007.10.24 13:040.89780.000.000.00-3.00
92642422007.10.24 12:50sell0.20audusd0.89850.00000.00002007.10.24 13:040.89780.000.000.0014.00
92646732007.10.24 13:04sell0.10audusd0.89760.00000.00002007.10.24 13:050.89710.000.000.005.00
92647232007.10.24 13:05sell0.10audusd0.89690.00000.00002007.10.24 13:080.89640.000.000.005.00
92646762007.10.24 13:04sell0.10eurchf1.67010.00000.00002007.10.24 13:121.66950.000.000.005.11
92648432007.10.24 13:09sell0.10audusd0.89640.00000.00002007.10.24 13:300.89570.000.000.007.00
92654682007.10.24 13:30sell0.20audusd0.89620.00000.00002007.10.24 13:360.89730.000.000.00-22.00
92654422007.10.24 13:30sell0.10audusd0.89520.00000.00002007.10.24 13:360.89730.000.000.00-21.00
92655342007.10.24 13:31sell0.80audusd0.89840.00000.00002007.10.24 13:360.89730.000.000.0088.00
92655012007.10.24 13:31sell0.40audusd0.89740.00000.00002007.10.24 13:360.89730.000.000.004.00
92649792007.10.24 13:12sell0.10eurchf1.66930.00000.00002007.10.24 13:361.67040.000.000.00-9.37
92658522007.10.24 13:37sell0.10eurchf1.66990.00000.00002007.10.24 16:021.67080.000.000.00-7.68
92674992007.10.24 14:41sell0.20eurchf1.67150.00000.00002007.10.24 16:021.67080.000.000.0011.96
92707192007.10.24 16:03buy0.20audusd0.89990.00000.00002007.10.24 16:140.89890.000.000.00-20.00
92702412007.10.24 16:00buy0.10audusd0.90090.00000.00002007.10.24 16:140.89890.000.000.00-20.00
92667082007.10.24 14:09sell0.40audusd0.89910.00000.00002007.10.24 16:140.89920.000.000.00-4.00
92673482007.10.24 14:35sell0.80audusd0.90010.00000.00002007.10.24 16:140.89940.000.000.0056.00
92660062007.10.24 13:41sell0.20audusd0.89810.00000.00002007.10.24 16:140.89940.000.000.00-26.00
92658372007.10.24 13:36sell0.10audusd0.89710.00000.00002007.10.24 16:140.89940.000.000.00-23.00
92713492007.10.24 16:14buy0.10audusd0.89930.00000.00002007.10.24 16:170.89980.000.000.005.00
92715382007.10.24 16:17buy0.10audusd0.90000.00000.00002007.10.24 16:210.90070.000.000.007.00
92723192007.10.24 16:39buy0.20audusd0.90000.00000.00002007.10.24 16:450.89990.000.000.00-2.00
92716772007.10.24 16:21buy0.10audusd0.90100.00000.00002007.10.24 16:460.89990.000.000.00-11.00
92724942007.10.24 16:42buy0.40audusd0.89900.00000.00002007.10.24 16:460.89990.000.000.0036.00
92726822007.10.24 16:46buy0.10audusd0.90030.00000.00002007.10.24 16:510.89980.000.000.00-5.00
92727482007.10.24 16:48buy0.20audusd0.89930.00000.00002007.10.24 16:510.89980.000.000.0010.00
92730112007.10.24 16:53buy0.20audusd0.89900.00000.00002007.10.24 17:000.89890.000.000.00-2.00
92729332007.10.24 16:51buy0.10audusd0.90000.00000.00002007.10.24 17:000.89890.000.000.00-11.00
92732392007.10.24 16:57buy0.40audusd0.89800.00000.00002007.10.24 17:000.89890.000.000.0036.00
92737912007.10.24 17:11buy0.40audusd0.89690.00000.00002007.10.24 17:260.89660.000.000.00-12.00
92736872007.10.24 17:09buy0.20audusd0.89790.00000.00002007.10.24 17:260.89660.000.000.00-26.00
92733902007.10.24 17:00buy0.10audusd0.89890.00000.00002007.10.24 17:260.89660.000.000.00-23.00
92744282007.10.24 17:19buy0.80audusd0.89590.00000.00002007.10.24 17:260.89660.000.000.0056.00
92748222007.10.24 17:26buy0.10audusd0.89680.00000.00002007.10.24 17:300.89730.000.000.005.00
92749612007.10.24 17:30buy0.10audusd0.89750.00000.00002007.10.24 17:400.89820.000.000.007.00
92753592007.10.24 17:40buy0.10audusd0.89850.00000.00002007.10.24 17:510.89900.000.000.005.00
92754852007.10.24 17:45sell0.10eurchf1.66910.00000.00002007.10.24 18:061.66910.000.000.000.00
92756662007.10.24 17:51buy0.10audusd0.89920.00000.00002007.10.24 18:070.89870.000.000.00-5.00
92760532007.10.24 18:02buy0.20audusd0.89820.00000.00002007.10.24 18:070.89870.000.000.0010.00
92812532007.10.24 22:15buy0.10audusd0.90230.00000.00002007.10.24 22:570.90310.000.000.008.00
92817792007.10.24 22:57buy0.10audusd0.90300.00000.00002007.10.24 23:010.90240.000.000.51-6.00
92818392007.10.24 23:01buy0.20audusd0.90170.00000.00002007.10.24 23:010.90240.000.000.0014.00
92796802007.10.24 21:03sell0.20eurchf1.67050.00000.00002007.10.24 23:211.67180.000.00-5.53-22.19
92761312007.10.24 18:06sell0.10eurchf1.66890.00000.00002007.10.24 23:211.67180.000.00-2.77-24.75
92817052007.10.24 22:51sell0.40eurchf1.67220.00000.00002007.10.24 23:211.67180.000.00-11.0713.65
92814812007.10.24 22:31buy0.10eurchf1.67160.00000.00002007.10.24 23:211.67160.000.001.670.00
92822082007.10.24 23:45buy0.10audusd0.90310.00000.00002007.10.25 00:080.90380.000.000.007.00
92824522007.10.25 00:08buy0.10audusd0.90400.00000.00002007.10.25 00:210.90370.000.000.00-3.00
92825852007.10.25 00:17buy0.20audusd0.90300.00000.00002007.10.25 00:210.90370.000.000.0014.00
92833732007.10.25 01:29buy0.20audusd0.90290.00000.00002007.10.25 01:390.90240.000.000.00-10.00
92826582007.10.25 00:21buy0.10audusd0.90390.00000.00002007.10.25 01:390.90240.000.000.00-15.00
92834172007.10.25 01:32buy0.40audusd0.90190.00000.00002007.10.25 01:390.90240.000.000.0020.00
92820332007.10.24 23:21buy0.10eurchf1.67180.00000.00002007.10.25 01:401.67170.000.000.00-0.86
92823132007.10.25 00:00buy0.10eurgbp0.69590.00000.00002007.10.25 01:520.69610.000.000.004.09
92834672007.10.25 01:39buy0.10audusd0.90240.00000.00002007.10.25 02:340.90190.000.000.00-5.00
92837082007.10.25 02:01buy0.20audusd0.90140.00000.00002007.10.25 02:340.90190.000.000.0010.00
92836112007.10.25 01:52buy0.10eurgbp0.69630.00000.00002007.10.25 03:190.69630.000.000.000.00
92840372007.10.25 02:34buy0.10audusd0.90220.00000.00002007.10.25 03:240.90170.000.000.00-5.00
92843692007.10.25 03:01buy0.20audusd0.90120.00000.00002007.10.25 03:240.90170.000.000.0010.00
92846172007.10.25 03:24buy0.10audusd0.90190.00000.00002007.10.25 03:480.90260.000.000.007.00
92849182007.10.25 03:49buy0.10audusd0.90290.00000.00002007.10.25 04:060.90350.000.000.006.00
92851332007.10.25 04:02buy0.10eurgbp0.69690.00000.00002007.10.25 07:170.69710.000.000.004.09
92854352007.10.25 04:23buy0.20audusd0.90270.00000.00002007.10.25 08:120.90240.000.000.00-6.00
92852092007.10.25 04:06buy0.10audusd0.90370.00000.00002007.10.25 08:120.90240.000.000.00-13.00
92864732007.10.25 05:41buy0.40audusd0.90170.00000.00002007.10.25 08:120.90240.000.000.0028.00
92947732007.10.25 12:00buy0.10audusd0.90420.00000.00002007.10.25 12:020.90470.000.000.005.00
92949622007.10.25 12:03buy0.10audusd0.90490.00000.00002007.10.25 12:260.90560.000.000.007.00
92956952007.10.25 12:26buy0.10audusd0.90580.00000.00002007.10.25 12:460.90530.000.000.00-5.00
92959072007.10.25 12:30buy0.20audusd0.90480.00000.00002007.10.25 12:470.90530.000.000.0010.00
92963772007.10.25 12:47buy0.10audusd0.90550.00000.00002007.10.25 13:100.90600.000.000.005.00
92969342007.10.25 13:10buy0.10audusd0.90620.00000.00002007.10.25 13:200.90670.000.000.005.00
92978402007.10.25 13:35buy0.20audusd0.90590.00000.00002007.10.25 14:400.90560.000.000.00-6.00
92972442007.10.25 13:20buy0.10audusd0.90690.00000.00002007.10.25 14:400.90560.000.000.00-13.00
92982712007.10.25 14:01buy0.40audusd0.90490.00000.00002007.10.25 14:400.90560.000.000.0028.00
92915232007.10.25 09:37buy0.20eurchf1.67000.00000.00002007.10.25 14:401.66850.000.000.00-25.77
92858632007.10.25 05:00buy0.10eurchf1.67170.00000.00002007.10.25 14:401.66850.000.000.00-27.49
92974072007.10.25 13:24sell0.20eurchf1.67100.00000.00002007.10.25 14:401.66870.000.000.0039.49
92934672007.10.25 11:00sell0.10eurchf1.66940.00000.00002007.10.25 14:401.66870.000.000.006.01
92997282007.10.25 14:40buy0.10audusd0.90580.00000.00002007.10.25 14:400.90590.000.000.001.00
92998002007.10.25 14:40buy0.10audusd0.90610.00000.00002007.10.25 14:410.90660.000.000.005.00
92998642007.10.25 14:41buy0.10audusd0.90680.00000.00002007.10.25 14:420.90750.000.000.007.00
92999752007.10.25 14:42buy0.10audusd0.90770.00000.00002007.10.25 14:480.90720.000.000.00-5.00
93003052007.10.25 14:46buy0.20audusd0.90670.00000.00002007.10.25 14:480.90720.000.000.0010.00
93003772007.10.25 14:48buy0.10audusd0.90740.00000.00002007.10.25 14:540.90660.000.000.00-8.00
93004702007.10.25 14:50buy0.20audusd0.90630.00000.00002007.10.25 14:540.90660.000.000.006.00
92997912007.10.25 14:40sell0.10eurchf1.66890.00000.00002007.10.25 14:541.66830.000.000.005.15
93006032007.10.25 14:54buy0.10audusd0.90680.00000.00002007.10.25 14:550.90740.000.000.006.00
93006512007.10.25 14:55buy0.10audusd0.90760.00000.00002007.10.25 15:070.90700.000.000.00-6.00
93011132007.10.25 15:06buy0.20audusd0.90660.00000.00002007.10.25 15:070.90700.000.000.008.00
93006132007.10.25 14:54sell0.10eurchf1.66810.00000.00002007.10.25 15:381.66910.000.000.00-8.58
93021362007.10.25 15:34sell0.20eurchf1.66980.00000.00002007.10.25 15:381.66910.000.000.0012.01
93011932007.10.25 15:07buy0.10audusd0.90720.00000.00002007.10.25 16:050.90690.000.000.00-3.00
93022292007.10.25 15:36buy0.20audusd0.90620.00000.00002007.10.25 16:060.90690.000.000.0014.00
93035682007.10.25 16:06buy0.10audusd0.90710.00000.00002007.10.25 16:120.90780.000.000.007.00
93008732007.10.25 15:00buy0.10eurgbp0.69820.00000.00002007.10.25 16:240.69840.000.000.004.10
93045972007.10.25 16:25buy0.10eurgbp0.69860.00000.00002007.10.25 16:270.69870.000.000.002.05
93023572007.10.25 15:38sell0.10eurchf1.66890.00000.00002007.10.25 16:341.66980.000.000.00-7.71
93044422007.10.25 16:20sell0.20eurchf1.67050.00000.00002007.10.25 16:341.66980.000.000.0011.99
93046912007.10.25 16:26buy0.20audusd0.90700.00000.00002007.10.25 16:590.90680.000.000.00-4.00
93040022007.10.25 16:12buy0.10audusd0.90800.00000.00002007.10.25 16:590.90680.000.000.00-12.00
93057452007.10.25 16:56buy0.40audusd0.90600.00000.00002007.10.25 17:000.90680.000.000.0032.00
93059632007.10.25 17:05buy0.20audusd0.90600.00000.00002007.10.25 17:200.90570.000.000.00-6.00
93058232007.10.25 17:00buy0.10audusd0.90700.00000.00002007.10.25 17:200.90570.000.000.00-13.00
93065492007.10.25 17:19buy0.40audusd0.90490.00000.00002007.10.25 17:200.90580.000.000.0036.00
93065882007.10.25 17:21buy0.10audusd0.90610.00000.00002007.10.25 17:310.90660.000.000.005.00
93068422007.10.25 17:31buy0.10audusd0.90680.00000.00002007.10.25 17:500.90630.000.000.00-5.00
93070842007.10.25 17:39buy0.20audusd0.90580.00000.00002007.10.25 17:500.90630.000.000.0010.00
93050382007.10.25 16:34sell0.10eurchf1.66960.00000.00002007.10.25 17:591.66900.000.000.005.14
93047522007.10.25 16:27buy0.10eurgbp0.69890.00000.00002007.10.25 18:070.69810.000.000.00-16.38
93062892007.10.25 17:14buy0.20eurgbp0.69770.00000.00002007.10.25 18:070.69810.000.000.0016.38
93073282007.10.25 17:50buy0.10audusd0.90650.00000.00002007.10.25 18:230.90620.000.000.00-3.00
93076682007.10.25 18:02buy0.20audusd0.90550.00000.00002007.10.25 18:240.90620.000.000.0014.00
93081222007.10.25 18:24buy0.10audusd0.90640.00000.00002007.10.25 18:260.90690.000.000.005.00
93089712007.10.25 19:08buy0.20audusd0.90610.00000.00002007.10.25 19:300.90570.000.000.00-8.00
93081872007.10.25 18:26buy0.10audusd0.90710.00000.00002007.10.25 19:300.90570.000.000.00-14.00
93091742007.10.25 19:15buy0.40audusd0.90510.00000.00002007.10.25 19:300.90570.000.000.0024.00
93097752007.10.25 19:30buy0.10audusd0.90590.00000.00002007.10.25 19:360.90660.000.000.007.00
93099012007.10.25 19:36buy0.10audusd0.90680.00000.00002007.10.25 19:430.90650.000.000.00-3.00
93100022007.10.25 19:41buy0.20audusd0.90580.00000.00002007.10.25 19:430.90650.000.000.0014.00
93077892007.10.25 18:07buy0.10eurgbp0.69830.00000.00002007.10.25 19:430.69800.000.000.00-6.15
93100782007.10.25 19:43buy0.10audusd0.90650.00000.00002007.10.25 20:140.90590.000.000.00-6.00
93105782007.10.25 20:02buy0.20audusd0.90550.00000.00002007.10.25 20:140.90590.000.000.008.00
93127032007.10.25 22:00buy0.10audusd0.90770.00000.00002007.10.25 22:170.90820.000.000.005.00
93100702007.10.25 19:43buy0.10eurgbp0.69820.00000.00002007.10.25 23:320.69840.000.00-0.884.10
93136912007.10.25 23:06buy0.10audusd0.90880.00000.00002007.10.26 01:460.90830.000.000.00-5.00
93157852007.10.26 01:04buy0.20audusd0.90780.00000.00002007.10.26 01:460.90830.000.000.0010.00
93165162007.10.26 01:46buy0.10audusd0.90850.00000.00002007.10.26 02:470.90900.000.000.005.00
93175122007.10.26 03:00buy0.10audusd0.90940.00000.00002007.10.26 03:020.90970.000.000.003.00
93175622007.10.26 03:03buy0.10audusd0.90990.00000.00002007.10.26 03:050.91040.000.000.005.00
93176022007.10.26 03:05buy0.10audusd0.91060.00000.00002007.10.26 03:060.91110.000.000.005.00
93176272007.10.26 03:06buy0.10audusd0.91130.00000.00002007.10.26 04:420.91080.000.000.00-5.00
93184652007.10.26 04:04buy0.20audusd0.91030.00000.00002007.10.26 04:420.91080.000.000.0010.00
93190842007.10.26 04:42buy0.10audusd0.91100.00000.00002007.10.26 05:160.91050.000.000.00-5.00
93192862007.10.26 04:49buy0.20audusd0.91000.00000.00002007.10.26 05:160.91050.000.000.0010.00
93196582007.10.26 05:16buy0.10audusd0.91070.00000.00002007.10.26 07:400.91120.000.000.005.00
93214852007.10.26 07:40buy0.10audusd0.91140.00000.00002007.10.26 08:110.91190.000.000.005.00
93224972007.10.26 08:11buy0.10audusd0.91210.00000.00002007.10.26 08:290.91160.000.000.00-5.00
93227532007.10.26 08:17buy0.20audusd0.91110.00000.00002007.10.26 08:290.91200.000.000.0018.00
93231982007.10.26 08:30buy0.10audusd0.91200.00000.00002007.10.26 08:360.91250.000.000.005.00
93235662007.10.26 08:36buy0.10audusd0.91270.00000.00002007.10.26 09:480.91230.000.000.00-4.00
93244722007.10.26 09:01buy0.20audusd0.91170.00000.00002007.10.26 09:480.91230.000.000.0012.00
93257532007.10.26 09:48buy0.10audusd0.91250.00000.00002007.10.26 09:590.91320.000.000.007.00
93260432007.10.26 10:00buy0.10eurchf1.67270.00000.00002007.10.26 10:071.67320.000.000.004.30
93260072007.10.26 09:59buy0.10audusd0.91340.00000.00002007.10.26 10:070.91390.000.000.005.00
93262202007.10.26 10:07buy0.10audusd0.91390.00000.00002007.10.26 10:420.91360.000.000.00-3.00
93265532007.10.26 10:18buy0.20audusd0.91290.00000.00002007.10.26 10:420.91360.000.000.0014.00
93262172007.10.26 10:07buy0.10eurchf1.67330.00000.00002007.10.26 10:421.67310.000.000.00-1.72
93271602007.10.26 10:45buy0.20audusd0.91290.00000.00002007.10.26 12:010.91250.000.000.00-8.00
93270942007.10.26 10:42buy0.10audusd0.91390.00000.00002007.10.26 12:010.91250.000.000.00-14.00
93282402007.10.26 11:46buy0.40audusd0.91190.00000.00002007.10.26 12:010.91250.000.000.0024.00
93270882007.10.26 10:42buy0.10eurchf1.67320.00000.00002007.10.26 14:121.67250.000.000.00-6.01
93296292007.10.26 12:51buy0.20eurchf1.67160.00000.00002007.10.26 14:121.67250.000.000.0015.46
93314782007.10.26 14:00buy0.10eurgbp0.70110.00000.00002007.10.26 14:140.70100.000.000.00-2.05
93350172007.10.26 16:00buy0.10audusd0.91630.00000.00002007.10.26 16:290.91660.000.000.003.00
93318972007.10.26 14:12buy0.10eurchf1.67270.00000.00002007.10.26 17:011.67350.000.000.006.88
93319952007.10.26 14:14buy0.10eurgbp0.70120.00000.00002007.10.26 17:490.70140.000.000.004.10
93372022007.10.26 17:01buy0.10eurchf1.67400.00000.00002007.10.26 18:531.67300.000.000.00-8.60
93387762007.10.26 18:09buy0.20eurchf1.67230.00000.00002007.10.26 18:531.67300.000.000.0012.04
93361812007.10.26 16:29buy0.10audusd0.91680.00000.00002007.10.26 18:570.91620.000.000.00-6.00
93386342007.10.26 18:02buy0.20audusd0.91580.00000.00002007.10.26 18:570.91620.000.000.008.00
93395352007.10.26 18:57buy0.10audusd0.91640.00000.00002007.10.26 20:100.91720.000.000.008.00
93394672007.10.26 18:53buy0.10eurchf1.67320.00000.00002007.10.26 20:181.67380.000.000.005.16
93403922007.10.26 20:10buy0.10audusd0.91740.00000.00002007.10.26 22:000.91800.000.000.006.00
  0.00 0.00 -14.49 1 031.46
Closed P/L: 1 016.97
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
93382952007.10.26 17:49buy0.10eurgbp0.70160.00000.0000 0.70120.000.000.00-8.21
93409132007.10.26 21:01buy0.10eurchf1.67510.00000.0000 1.67530.000.000.001.72
93414162007.10.26 22:00buy0.10audusd0.91820.00000.0000 0.91790.000.000.00-3.00
  0.00 0.00 0.00 -9.49
 Floating P/L: -9.49
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 016.97 Floating P/L: -9.49 Margin: 189.79
Balance: 6 016.97 Equity: 6 007.48 Free Margin: 5 817.70
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 454.90 Gross Loss: 1 437.93 Total Net Profit: 1 016.97
Profit Factor: 1.71 Expected Payoff: 3.06  
Absolute Drawdown: 31.91 Maximal Drawdown: 145.25 (2.84%) Relative Drawdown: 2.84% (145.25)
 
Total Trades: 332 Short Positions (won %): 104 (57.69%) Long Positions (won %): 228 (59.21%)
Profit Trades (% of total): 195 (58.73%) Loss trades (% of total): 137 (41.27%)
Largest profit trade: 164.06 loss trade: -48.06
Average profit trade: 12.59 loss trade: -10.50
Maximum consecutive wins ($): 8 (29.35) consecutive losses ($): 5 (-141.81)
Maximal consecutive profit (count): 164.06 (1) consecutive loss (count): -141.81 (5)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2