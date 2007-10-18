|Account: 496564
|Name: Goblin BP modH
|Currency: USD
|2007 October 25, 20:16
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9109812
|2007.10.18 01:41
|balance
|Deposit
|5 000.00
|9112935
|2007.10.18 05:01
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6756
|0.0000
|0.0000
|2007.10.18 08:38
|1.6760
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.39
|9115317
|2007.10.18 08:12
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6767
|0.0000
|0.0000
|2007.10.18 08:38
|1.6760
|0.00
|0.00
|0.00
|11.88
|9118916
|2007.10.18 10:26
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6719
|0.0000
|0.0000
|2007.10.18 11:11
|1.6714
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|9120594
|2007.10.18 11:11
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6712
|0.0000
|0.0000
|2007.10.18 12:03
|1.6716
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.41
|9121412
|2007.10.18 11:46
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6723
|0.0000
|0.0000
|2007.10.18 12:03
|1.6716
|0.00
|0.00
|0.00
|11.93
|9121744
|2007.10.18 12:04
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6714
|0.0000
|0.0000
|2007.10.18 12:33
|1.6709
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|9122097
|2007.10.18 12:33
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6707
|0.0000
|0.0000
|2007.10.18 13:11
|1.6702
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|9123020
|2007.10.18 13:11
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6700
|0.0000
|0.0000
|2007.10.18 13:40
|1.6695
|0.00
|0.00
|0.00
|4.28
|9123672
|2007.10.18 13:40
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6693
|0.0000
|0.0000
|2007.10.18 14:11
|1.6685
|0.00
|0.00
|0.00
|6.85
|9124847
|2007.10.18 14:12
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6692
|0.0000
|0.0000
|2007.10.18 14:17
|1.6695
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.14
|9124730
|2007.10.18 14:11
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6682
|0.0000
|0.0000
|2007.10.18 14:17
|1.6695
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.13
|9124960
|2007.10.18 14:15
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6703
|0.0000
|0.0000
|2007.10.18 14:17
|1.6695
|0.00
|0.00
|0.00
|27.39
|9125075
|2007.10.18 14:17
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6693
|0.0000
|0.0000
|2007.10.18 14:31
|1.6688
|0.00
|0.00
|0.00
|4.29
|9125586
|2007.10.18 14:31
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6689
|0.0000
|0.0000
|2007.10.18 16:02
|1.6695
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.13
|9127199
|2007.10.18 15:19
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6700
|0.0000
|0.0000
|2007.10.18 16:02
|1.6695
|0.00
|0.00
|0.00
|8.56
|9128277
|2007.10.18 16:02
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6694
|0.0000
|0.0000
|2007.10.18 16:37
|1.6699
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.28
|9128673
|2007.10.18 16:17
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6704
|0.0000
|0.0000
|2007.10.18 16:37
|1.6699
|0.00
|0.00
|0.00
|8.56
|9129683
|2007.10.18 16:54
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6707
|0.0000
|0.0000
|2007.10.18 17:11
|1.6713
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.26
|9129346
|2007.10.18 16:37
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6697
|0.0000
|0.0000
|2007.10.18 17:11
|1.6713
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.68
|9130018
|2007.10.18 17:03
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6718
|0.0000
|0.0000
|2007.10.18 17:11
|1.6713
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|9130159
|2007.10.18 17:11
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6711
|0.0000
|0.0000
|2007.10.18 18:35
|1.6706
|0.00
|0.00
|0.00
|4.27
|9141038
|2007.10.19 05:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6696
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 05:09
|1.6688
|0.00
|0.00
|0.00
|6.85
|9141577
|2007.10.19 05:31
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6698
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 06:14
|1.6702
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.85
|9141200
|2007.10.19 05:09
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6686
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 06:14
|1.6702
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.70
|9141860
|2007.10.19 05:50
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6708
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 06:14
|1.6702
|0.00
|0.00
|0.00
|20.55
|9142833
|2007.10.19 07:01
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6700
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 07:33
|1.6695
|0.00
|0.00
|0.00
|4.29
|9143298
|2007.10.19 07:33
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6693
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 07:51
|1.6693
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9134914
|2007.10.18 23:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6994
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 07:51
|0.6988
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.29
|9140883
|2007.10.19 04:51
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6984
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 07:51
|0.6988
|0.00
|0.00
|0.00
|16.38
|9148989
|2007.10.19 10:33
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6726
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 14:11
|1.6713
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.12
|9147431
|2007.10.19 09:47
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6713
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 14:11
|1.6715
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.84
|9146735
|2007.10.19 09:18
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6703
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 14:11
|1.6715
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.52
|9143673
|2007.10.19 07:52
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6692
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 14:11
|1.6715
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.66
|9147463
|2007.10.19 09:47
|sell
|0.80
|eurchf
|1.6724
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 14:11
|1.6715
|0.00
|0.00
|0.00
|61.55
|9153898
|2007.10.19 14:11
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6715
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 14:35
|1.6720
|0.00
|0.00
|0.00
|4.28
|9154405
|2007.10.19 14:35
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6722
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 15:47
|1.6714
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.84
|9156617
|2007.10.19 15:44
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6705
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 15:47
|1.6714
|0.00
|0.00
|0.00
|15.38
|9157237
|2007.10.19 16:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6966
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 16:06
|0.6964
|0.00
|0.00
|0.00
|4.09
|9156779
|2007.10.19 15:47
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6716
|0.0000
|0.0000
|2007.10.19 18:42
|1.6721
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|9169495
|2007.10.21 23:43
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6655
|0.0000
|0.0000
|2007.10.21 23:53
|1.6649
|0.00
|0.00
|0.00
|5.16
|9169671
|2007.10.21 23:53
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6647
|0.0000
|0.0000
|2007.10.21 23:58
|1.6642
|0.00
|0.00
|0.00
|4.31
|9169783
|2007.10.21 23:58
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6640
|0.0000
|0.0000
|2007.10.21 23:59
|1.6637
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|9170627
|2007.10.22 00:23
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6647
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 01:42
|1.6656
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.50
|9169815
|2007.10.22 00:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6631
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 01:42
|1.6656
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.53
|9172100
|2007.10.22 01:36
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6664
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 01:42
|1.6656
|0.00
|0.00
|0.00
|27.56
|9172354
|2007.10.22 01:42
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6654
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 01:46
|1.6647
|0.00
|0.00
|0.00
|6.03
|9176177
|2007.10.22 04:12
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6984
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 04:38
|0.6982
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.20
|9173101
|2007.10.22 02:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6994
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 04:38
|0.6982
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.60
|9170058
|2007.10.22 00:03
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6982
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 04:38
|0.6984
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.40
|9164942
|2007.10.19 20:31
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6972
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 04:38
|0.6984
|0.00
|0.00
|1.15
|-49.21
|9157766
|2007.10.19 16:06
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6962
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 04:38
|0.6984
|0.00
|0.00
|0.57
|-45.12
|9171074
|2007.10.22 00:42
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.6992
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 04:38
|0.6982
|0.00
|0.00
|0.00
|164.06
|9172543
|2007.10.22 01:46
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6645
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 04:39
|1.6660
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.88
|9175499
|2007.10.22 03:45
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6664
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 04:39
|1.6660
|0.00
|0.00
|0.00
|6.87
|9176743
|2007.10.22 04:40
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6657
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 05:14
|1.6665
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.87
|9177038
|2007.10.22 04:52
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6673
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 05:14
|1.6665
|0.00
|0.00
|0.00
|13.74
|9176672
|2007.10.22 04:38
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6982
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 05:14
|0.6983
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|9177612
|2007.10.22 05:14
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6986
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 08:53
|0.6988
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|9183083
|2007.10.22 09:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6980
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 09:30
|0.6986
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.30
|9183991
|2007.10.22 09:19
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6990
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 09:30
|0.6986
|0.00
|0.00
|0.00
|16.39
|9184493
|2007.10.22 09:30
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6984
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 10:11
|0.6982
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|9191137
|2007.10.22 12:15
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6645
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 13:16
|1.6640
|0.00
|0.00
|0.00
|4.27
|9197859
|2007.10.22 14:06
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6655
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 15:01
|1.6659
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.81
|9194365
|2007.10.22 13:16
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6638
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 15:01
|1.6659
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.89
|9199719
|2007.10.22 14:46
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6671
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 15:01
|1.6659
|0.00
|0.00
|0.00
|40.87
|9212164
|2007.10.22 21:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6979
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 21:29
|0.6977
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|9211932
|2007.10.22 20:41
|buy
|0.10
|audusd
|0.8829
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 21:32
|0.8826
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9212113
|2007.10.22 20:57
|buy
|0.20
|audusd
|0.8819
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 21:32
|0.8826
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|9212485
|2007.10.22 21:29
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6975
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 21:36
|0.6977
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.06
|9212518
|2007.10.22 21:32
|buy
|0.10
|audusd
|0.8829
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 21:42
|0.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9212686
|2007.10.22 21:42
|buy
|0.10
|audusd
|0.8836
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 22:01
|0.8843
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9214273
|2007.10.22 23:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.8864
|0.0000
|0.0000
|2007.10.22 23:47
|0.8871
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9214875
|2007.10.22 23:48
|buy
|0.10
|audusd
|0.8873
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 00:22
|0.8880
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9215340
|2007.10.23 00:22
|buy
|0.10
|audusd
|0.8882
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 00:37
|0.8887
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9215709
|2007.10.23 01:01
|buy
|0.20
|audusd
|0.8879
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 01:26
|0.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9215511
|2007.10.23 00:37
|buy
|0.10
|audusd
|0.8889
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 01:26
|0.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|9215820
|2007.10.23 01:14
|buy
|0.40
|audusd
|0.8868
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 01:26
|0.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|9212584
|2007.10.22 21:36
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6975
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 02:16
|0.6973
|0.00
|0.00
|0.57
|4.06
|9216095
|2007.10.23 01:38
|buy
|0.20
|audusd
|0.8868
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 02:19
|0.8866
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9215980
|2007.10.23 01:26
|buy
|0.10
|audusd
|0.8878
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 02:19
|0.8866
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|9216501
|2007.10.23 02:12
|buy
|0.40
|audusd
|0.8858
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 02:19
|0.8866
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|9214266
|2007.10.22 23:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6704
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 02:19
|1.6692
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.19
|9216635
|2007.10.23 02:21
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6696
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 02:53
|1.6698
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|9216613
|2007.10.23 02:19
|buy
|0.10
|audusd
|0.8870
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 02:54
|0.8874
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9217157
|2007.10.23 02:54
|buy
|0.10
|audusd
|0.8876
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 04:06
|0.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9218237
|2007.10.23 04:06
|buy
|0.10
|audusd
|0.8883
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 04:16
|0.8888
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9217130
|2007.10.23 02:53
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6699
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 04:18
|1.6701
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|9218369
|2007.10.23 04:16
|buy
|0.10
|audusd
|0.8888
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 04:50
|0.8893
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9218415
|2007.10.23 04:18
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6703
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 05:44
|1.6710
|0.00
|0.00
|0.00
|5.95
|9218891
|2007.10.23 04:50
|buy
|0.10
|audusd
|0.8895
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 05:45
|0.8896
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9219830
|2007.10.23 05:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.8898
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 07:14
|0.8895
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9220892
|2007.10.23 06:42
|buy
|0.20
|audusd
|0.8888
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 07:14
|0.8895
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|9219853
|2007.10.23 05:45
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6713
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 07:15
|1.6708
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.25
|9221548
|2007.10.23 07:14
|buy
|0.10
|audusd
|0.8896
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 07:38
|0.8901
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9221946
|2007.10.23 07:38
|buy
|0.10
|audusd
|0.8903
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 08:00
|0.8912
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|9222459
|2007.10.23 08:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.8914
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 08:09
|0.8921
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9221565
|2007.10.23 07:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6709
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 08:16
|1.6702
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.96
|9222821
|2007.10.23 08:08
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6693
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 08:16
|1.6702
|0.00
|0.00
|0.00
|15.32
|9222843
|2007.10.23 08:10
|buy
|0.10
|audusd
|0.8923
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 08:17
|0.8922
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|9223148
|2007.10.23 08:17
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6703
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 08:24
|1.6704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|9223175
|2007.10.23 08:17
|buy
|0.10
|audusd
|0.8924
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 08:26
|0.8929
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9223887
|2007.10.23 08:40
|buy
|0.20
|audusd
|0.8921
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 09:02
|0.8917
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|9223520
|2007.10.23 08:26
|buy
|0.10
|audusd
|0.8931
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 09:02
|0.8917
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|9224514
|2007.10.23 08:55
|buy
|0.40
|audusd
|0.8911
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 09:02
|0.8917
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|9225157
|2007.10.23 09:16
|buy
|0.20
|audusd
|0.8909
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 09:33
|0.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9224786
|2007.10.23 09:02
|buy
|0.10
|audusd
|0.8919
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 09:33
|0.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|9225641
|2007.10.23 09:30
|buy
|0.40
|audusd
|0.8899
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 09:33
|0.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|9225769
|2007.10.23 09:33
|buy
|0.10
|audusd
|0.8912
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 09:43
|0.8917
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9226109
|2007.10.23 09:43
|buy
|0.10
|audusd
|0.8919
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 10:18
|0.8917
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|9226320
|2007.10.23 09:51
|buy
|0.20
|audusd
|0.8909
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 10:18
|0.8917
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|9227115
|2007.10.23 10:18
|buy
|0.10
|audusd
|0.8919
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 10:30
|0.8926
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9224165
|2007.10.23 08:45
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6690
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 11:19
|1.6684
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.22
|9226454
|2007.10.23 09:56
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6674
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 11:19
|1.6681
|0.00
|0.00
|0.00
|23.86
|9223436
|2007.10.23 08:24
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6706
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 11:19
|1.6682
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.45
|9227519
|2007.10.23 10:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.8927
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 12:47
|0.8932
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9231267
|2007.10.23 12:47
|buy
|0.10
|audusd
|0.8934
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 13:52
|0.8929
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9232105
|2007.10.23 13:14
|buy
|0.20
|audusd
|0.8924
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 13:52
|0.8929
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9233054
|2007.10.23 13:52
|buy
|0.10
|audusd
|0.8934
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 14:33
|0.8941
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9235026
|2007.10.23 14:34
|buy
|0.10
|audusd
|0.8943
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 14:40
|0.8948
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9235271
|2007.10.23 14:41
|buy
|0.10
|audusd
|0.8950
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 14:47
|0.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9235491
|2007.10.23 14:47
|buy
|0.10
|audusd
|0.8959
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 15:27
|0.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9236828
|2007.10.23 15:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6714
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 15:48
|1.6710
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.41
|9232742
|2007.10.23 13:41
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6706
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 15:48
|1.6712
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.23
|9231565
|2007.10.23 13:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6690
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 15:48
|1.6712
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.76
|9235623
|2007.10.23 14:52
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6723
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 15:48
|1.6712
|0.00
|0.00
|0.00
|37.52
|9236990
|2007.10.23 15:35
|buy
|0.20
|audusd
|0.8956
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 16:00
|0.8954
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9237240
|2007.10.23 15:44
|buy
|0.40
|audusd
|0.8946
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 16:00
|0.8951
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9236748
|2007.10.23 15:27
|buy
|0.10
|audusd
|0.8966
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 16:00
|0.8953
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|9237903
|2007.10.23 16:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.8955
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 16:07
|0.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9238322
|2007.10.23 16:07
|buy
|0.10
|audusd
|0.8964
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 16:11
|0.8969
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9237422
|2007.10.23 15:48
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6712
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 16:27
|1.6718
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|9235856
|2007.10.23 15:02
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6958
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 16:56
|0.6956
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|9240359
|2007.10.23 16:56
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6954
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 17:15
|0.6952
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|9239232
|2007.10.23 16:27
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6720
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 18:02
|1.6712
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.83
|9241383
|2007.10.23 17:23
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6703
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 18:03
|1.6712
|0.00
|0.00
|0.00
|15.35
|9239661
|2007.10.23 16:43
|buy
|0.40
|audusd
|0.8950
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 18:23
|0.8949
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9238837
|2007.10.23 16:19
|buy
|0.20
|audusd
|0.8961
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 18:23
|0.8949
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|9238499
|2007.10.23 16:11
|buy
|0.10
|audusd
|0.8971
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 18:23
|0.8949
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|9239854
|2007.10.23 16:46
|buy
|0.80
|audusd
|0.8940
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 18:23
|0.8949
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|9241119
|2007.10.23 17:15
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6950
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 18:24
|0.6952
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|9242398
|2007.10.23 18:03
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6714
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 18:24
|1.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|9243003
|2007.10.23 18:24
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6712
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 18:45
|1.6719
|0.00
|0.00
|0.00
|5.96
|9243415
|2007.10.23 18:45
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6721
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 20:05
|1.6727
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|9244842
|2007.10.23 20:05
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6729
|0.0000
|0.0000
|2007.10.23 20:17
|1.6738
|0.00
|0.00
|0.00
|7.66
|9246178
|2007.10.23 21:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.8987
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 02:37
|0.8981
|0.00
|0.00
|0.17
|-6.00
|9249029
|2007.10.24 01:50
|buy
|0.20
|audusd
|0.8976
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 02:37
|0.8981
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9250975
|2007.10.24 04:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.9029
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 04:09
|0.9036
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9242985
|2007.10.23 18:24
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6950
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 05:06
|0.6956
|0.00
|0.00
|0.57
|-12.31
|9251039
|2007.10.24 04:03
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6960
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 05:06
|0.6956
|0.00
|0.00
|0.00
|16.40
|9251760
|2007.10.24 05:03
|buy
|0.20
|audusd
|0.9028
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 05:39
|0.9024
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|9252048
|2007.10.24 05:35
|buy
|0.40
|audusd
|0.9018
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 05:39
|0.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9251160
|2007.10.24 04:09
|buy
|0.10
|audusd
|0.9038
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 05:40
|0.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|9252123
|2007.10.24 05:42
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6723
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 08:27
|1.6718
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.52
|9245031
|2007.10.23 20:17
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6740
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 08:27
|1.6718
|0.00
|0.00
|0.55
|-18.74
|9253792
|2007.10.24 07:01
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6705
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 08:27
|1.6720
|0.00
|0.00
|0.00
|51.10
|9252830
|2007.10.24 06:21
|buy
|0.40
|audusd
|0.9003
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 08:30
|0.9002
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9253081
|2007.10.24 06:31
|buy
|0.80
|audusd
|0.8993
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 08:30
|0.9004
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|9252544
|2007.10.24 06:05
|buy
|0.20
|audusd
|0.9013
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 08:30
|0.9003
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|9252091
|2007.10.24 05:40
|buy
|0.10
|audusd
|0.9023
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 08:30
|0.9004
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|9261062
|2007.10.24 10:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.8974
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 10:59
|0.8969
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9261726
|2007.10.24 11:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.8967
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 11:21
|0.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9262197
|2007.10.24 11:18
|sell
|0.20
|audusd
|0.8978
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 11:21
|0.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9262656
|2007.10.24 11:40
|sell
|0.20
|audusd
|0.8981
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 12:03
|0.8983
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9262312
|2007.10.24 11:22
|sell
|0.10
|audusd
|0.8971
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 12:03
|0.8983
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|9263171
|2007.10.24 12:02
|sell
|0.40
|audusd
|0.8991
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 12:03
|0.8983
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|9261745
|2007.10.24 11:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6711
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 12:03
|1.6707
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|9263238
|2007.10.24 12:03
|sell
|0.10
|audusd
|0.8982
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 12:06
|0.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9263241
|2007.10.24 12:03
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6705
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 13:03
|1.6701
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|9264623
|2007.10.24 13:03
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6700
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 13:03
|1.6702
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|9263307
|2007.10.24 12:06
|sell
|0.10
|audusd
|0.8975
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 13:04
|0.8978
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9264242
|2007.10.24 12:50
|sell
|0.20
|audusd
|0.8985
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 13:04
|0.8978
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|9264673
|2007.10.24 13:04
|sell
|0.10
|audusd
|0.8976
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 13:05
|0.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9264723
|2007.10.24 13:05
|sell
|0.10
|audusd
|0.8969
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 13:08
|0.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9264676
|2007.10.24 13:04
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6701
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 13:12
|1.6695
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|9264843
|2007.10.24 13:09
|sell
|0.10
|audusd
|0.8964
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 13:30
|0.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9265468
|2007.10.24 13:30
|sell
|0.20
|audusd
|0.8962
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 13:36
|0.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|9265442
|2007.10.24 13:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.8952
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 13:36
|0.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|9265534
|2007.10.24 13:31
|sell
|0.80
|audusd
|0.8984
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 13:36
|0.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|9265501
|2007.10.24 13:31
|sell
|0.40
|audusd
|0.8974
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 13:36
|0.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9264979
|2007.10.24 13:12
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6693
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 13:36
|1.6704
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.37
|9265852
|2007.10.24 13:37
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6699
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 16:02
|1.6708
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.68
|9267499
|2007.10.24 14:41
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6715
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 16:02
|1.6708
|0.00
|0.00
|0.00
|11.96
|9270719
|2007.10.24 16:03
|buy
|0.20
|audusd
|0.8999
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 16:14
|0.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|9270241
|2007.10.24 16:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.9009
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 16:14
|0.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|9266708
|2007.10.24 14:09
|sell
|0.40
|audusd
|0.8991
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 16:14
|0.8992
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9267348
|2007.10.24 14:35
|sell
|0.80
|audusd
|0.9001
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 16:14
|0.8994
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|9266006
|2007.10.24 13:41
|sell
|0.20
|audusd
|0.8981
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 16:14
|0.8994
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|9265837
|2007.10.24 13:36
|sell
|0.10
|audusd
|0.8971
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 16:14
|0.8994
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|9271349
|2007.10.24 16:14
|buy
|0.10
|audusd
|0.8993
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 16:17
|0.8998
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9271538
|2007.10.24 16:17
|buy
|0.10
|audusd
|0.9000
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 16:21
|0.9007
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9272319
|2007.10.24 16:39
|buy
|0.20
|audusd
|0.9000
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 16:45
|0.8999
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|9271677
|2007.10.24 16:21
|buy
|0.10
|audusd
|0.9010
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 16:46
|0.8999
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|9272494
|2007.10.24 16:42
|buy
|0.40
|audusd
|0.8990
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 16:46
|0.8999
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|9272682
|2007.10.24 16:46
|buy
|0.10
|audusd
|0.9003
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 16:51
|0.8998
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9272748
|2007.10.24 16:48
|buy
|0.20
|audusd
|0.8993
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 16:51
|0.8998
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9273011
|2007.10.24 16:53
|buy
|0.20
|audusd
|0.8990
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 17:00
|0.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|9272933
|2007.10.24 16:51
|buy
|0.10
|audusd
|0.9000
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 17:00
|0.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|9273239
|2007.10.24 16:57
|buy
|0.40
|audusd
|0.8980
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 17:00
|0.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|9273791
|2007.10.24 17:11
|buy
|0.40
|audusd
|0.8969
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 17:26
|0.8966
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|9273687
|2007.10.24 17:09
|buy
|0.20
|audusd
|0.8979
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 17:26
|0.8966
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|9273390
|2007.10.24 17:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.8989
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 17:26
|0.8966
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|9274428
|2007.10.24 17:19
|buy
|0.80
|audusd
|0.8959
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 17:26
|0.8966
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|9274822
|2007.10.24 17:26
|buy
|0.10
|audusd
|0.8968
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 17:30
|0.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9274961
|2007.10.24 17:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.8975
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 17:40
|0.8982
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9275359
|2007.10.24 17:40
|buy
|0.10
|audusd
|0.8985
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 17:51
|0.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9275485
|2007.10.24 17:45
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6691
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 18:06
|1.6691
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9275666
|2007.10.24 17:51
|buy
|0.10
|audusd
|0.8992
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 18:07
|0.8987
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9276053
|2007.10.24 18:02
|buy
|0.20
|audusd
|0.8982
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 18:07
|0.8987
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9281253
|2007.10.24 22:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.9023
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 22:57
|0.9031
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9281779
|2007.10.24 22:57
|buy
|0.10
|audusd
|0.9030
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 23:01
|0.9024
|0.00
|0.00
|0.51
|-6.00
|9281839
|2007.10.24 23:01
|buy
|0.20
|audusd
|0.9017
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 23:01
|0.9024
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|9279680
|2007.10.24 21:03
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6705
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 23:21
|1.6718
|0.00
|0.00
|-5.53
|-22.19
|9276131
|2007.10.24 18:06
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6689
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 23:21
|1.6718
|0.00
|0.00
|-2.77
|-24.75
|9281705
|2007.10.24 22:51
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6722
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 23:21
|1.6718
|0.00
|0.00
|-11.07
|13.65
|9281481
|2007.10.24 22:31
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6716
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 23:21
|1.6716
|0.00
|0.00
|1.67
|0.00
|9282208
|2007.10.24 23:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.9031
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 00:08
|0.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9282452
|2007.10.25 00:08
|buy
|0.10
|audusd
|0.9040
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 00:21
|0.9037
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9282585
|2007.10.25 00:17
|buy
|0.20
|audusd
|0.9030
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 00:21
|0.9037
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|9283373
|2007.10.25 01:29
|buy
|0.20
|audusd
|0.9029
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 01:39
|0.9024
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|9282658
|2007.10.25 00:21
|buy
|0.10
|audusd
|0.9039
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 01:39
|0.9024
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|9283417
|2007.10.25 01:32
|buy
|0.40
|audusd
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 01:39
|0.9024
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9282033
|2007.10.24 23:21
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6718
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 01:40
|1.6717
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|9282313
|2007.10.25 00:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6959
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 01:52
|0.6961
|0.00
|0.00
|0.00
|4.09
|9283467
|2007.10.25 01:39
|buy
|0.10
|audusd
|0.9024
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 02:34
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9283708
|2007.10.25 02:01
|buy
|0.20
|audusd
|0.9014
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 02:34
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9283611
|2007.10.25 01:52
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6963
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 03:19
|0.6963
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9284037
|2007.10.25 02:34
|buy
|0.10
|audusd
|0.9022
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 03:24
|0.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9284369
|2007.10.25 03:01
|buy
|0.20
|audusd
|0.9012
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 03:24
|0.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9284617
|2007.10.25 03:24
|buy
|0.10
|audusd
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 03:48
|0.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9284918
|2007.10.25 03:49
|buy
|0.10
|audusd
|0.9029
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 04:06
|0.9035
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9285133
|2007.10.25 04:02
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6969
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 07:17
|0.6971
|0.00
|0.00
|0.00
|4.09
|9285435
|2007.10.25 04:23
|buy
|0.20
|audusd
|0.9027
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 08:12
|0.9024
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9285209
|2007.10.25 04:06
|buy
|0.10
|audusd
|0.9037
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 08:12
|0.9024
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|9286473
|2007.10.25 05:41
|buy
|0.40
|audusd
|0.9017
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 08:12
|0.9024
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|9294773
|2007.10.25 12:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.9042
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 12:02
|0.9047
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9294962
|2007.10.25 12:03
|buy
|0.10
|audusd
|0.9049
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 12:26
|0.9056
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9295695
|2007.10.25 12:26
|buy
|0.10
|audusd
|0.9058
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 12:46
|0.9053
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9295907
|2007.10.25 12:30
|buy
|0.20
|audusd
|0.9048
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 12:47
|0.9053
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9296377
|2007.10.25 12:47
|buy
|0.10
|audusd
|0.9055
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 13:10
|0.9060
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9296934
|2007.10.25 13:10
|buy
|0.10
|audusd
|0.9062
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 13:20
|0.9067
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9297840
|2007.10.25 13:35
|buy
|0.20
|audusd
|0.9059
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 14:40
|0.9056
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9297244
|2007.10.25 13:20
|buy
|0.10
|audusd
|0.9069
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 14:40
|0.9056
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|9298271
|2007.10.25 14:01
|buy
|0.40
|audusd
|0.9049
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 14:40
|0.9056
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|9291523
|2007.10.25 09:37
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6700
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 14:40
|1.6685
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.77
|9285863
|2007.10.25 05:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6717
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 14:40
|1.6685
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.49
|9297407
|2007.10.25 13:24
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6710
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 14:40
|1.6687
|0.00
|0.00
|0.00
|39.49
|9293467
|2007.10.25 11:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6694
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 14:40
|1.6687
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|9299728
|2007.10.25 14:40
|buy
|0.10
|audusd
|0.9058
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 14:40
|0.9059
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9299800
|2007.10.25 14:40
|buy
|0.10
|audusd
|0.9061
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 14:41
|0.9066
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9299864
|2007.10.25 14:41
|buy
|0.10
|audusd
|0.9068
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 14:42
|0.9075
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9299975
|2007.10.25 14:42
|buy
|0.10
|audusd
|0.9077
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 14:48
|0.9072
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9300305
|2007.10.25 14:46
|buy
|0.20
|audusd
|0.9067
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 14:48
|0.9072
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9300377
|2007.10.25 14:48
|buy
|0.10
|audusd
|0.9074
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 14:54
|0.9066
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|9300470
|2007.10.25 14:50
|buy
|0.20
|audusd
|0.9063
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 14:54
|0.9066
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9299791
|2007.10.25 14:40
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6689
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 14:54
|1.6683
|0.00
|0.00
|0.00
|5.15
|9300603
|2007.10.25 14:54
|buy
|0.10
|audusd
|0.9068
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 14:55
|0.9074
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9300651
|2007.10.25 14:55
|buy
|0.10
|audusd
|0.9076
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 15:07
|0.9070
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9301113
|2007.10.25 15:06
|buy
|0.20
|audusd
|0.9066
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 15:07
|0.9070
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9300613
|2007.10.25 14:54
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6681
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 15:38
|1.6691
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.58
|9302136
|2007.10.25 15:34
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6698
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 15:38
|1.6691
|0.00
|0.00
|0.00
|12.01
|9301193
|2007.10.25 15:07
|buy
|0.10
|audusd
|0.9072
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 16:05
|0.9069
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9302229
|2007.10.25 15:36
|buy
|0.20
|audusd
|0.9062
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 16:06
|0.9069
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|9303568
|2007.10.25 16:06
|buy
|0.10
|audusd
|0.9071
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 16:12
|0.9078
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9300873
|2007.10.25 15:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6982
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 16:24
|0.6984
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|9304597
|2007.10.25 16:25
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6986
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 16:27
|0.6987
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|9302357
|2007.10.25 15:38
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6689
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 16:34
|1.6698
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.71
|9304442
|2007.10.25 16:20
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6705
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 16:34
|1.6698
|0.00
|0.00
|0.00
|11.99
|9304691
|2007.10.25 16:26
|buy
|0.20
|audusd
|0.9070
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 16:59
|0.9068
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9304002
|2007.10.25 16:12
|buy
|0.10
|audusd
|0.9080
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 16:59
|0.9068
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|9305745
|2007.10.25 16:56
|buy
|0.40
|audusd
|0.9060
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 17:00
|0.9068
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|9305963
|2007.10.25 17:05
|buy
|0.20
|audusd
|0.9060
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 17:20
|0.9057
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9305823
|2007.10.25 17:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.9070
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 17:20
|0.9057
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|9306549
|2007.10.25 17:19
|buy
|0.40
|audusd
|0.9049
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 17:20
|0.9058
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|9306588
|2007.10.25 17:21
|buy
|0.10
|audusd
|0.9061
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 17:31
|0.9066
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9306842
|2007.10.25 17:31
|buy
|0.10
|audusd
|0.9068
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 17:50
|0.9063
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9307084
|2007.10.25 17:39
|buy
|0.20
|audusd
|0.9058
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 17:50
|0.9063
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9305038
|2007.10.25 16:34
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6696
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 17:59
|1.6690
|0.00
|0.00
|0.00
|5.14
|9304752
|2007.10.25 16:27
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6989
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 18:07
|0.6981
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.38
|9306289
|2007.10.25 17:14
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6977
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 18:07
|0.6981
|0.00
|0.00
|0.00
|16.38
|9307328
|2007.10.25 17:50
|buy
|0.10
|audusd
|0.9065
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 18:23
|0.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9307668
|2007.10.25 18:02
|buy
|0.20
|audusd
|0.9055
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 18:24
|0.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|9308122
|2007.10.25 18:24
|buy
|0.10
|audusd
|0.9064
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 18:26
|0.9069
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9308971
|2007.10.25 19:08
|buy
|0.20
|audusd
|0.9061
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 19:30
|0.9057
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|9308187
|2007.10.25 18:26
|buy
|0.10
|audusd
|0.9071
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 19:30
|0.9057
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|9309174
|2007.10.25 19:15
|buy
|0.40
|audusd
|0.9051
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 19:30
|0.9057
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|9309775
|2007.10.25 19:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.9059
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 19:36
|0.9066
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9309901
|2007.10.25 19:36
|buy
|0.10
|audusd
|0.9068
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 19:43
|0.9065
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9310002
|2007.10.25 19:41
|buy
|0.20
|audusd
|0.9058
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 19:43
|0.9065
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|9307789
|2007.10.25 18:07
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6983
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 19:43
|0.6980
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.15
|9310078
|2007.10.25 19:43
|buy
|0.10
|audusd
|0.9065
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 20:14
|0.9059
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9310578
|2007.10.25 20:02
|buy
|0.20
|audusd
|0.9055
|0.0000
|0.0000
|2007.10.25 20:14
|0.9059
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|0.00
|0.00
|-13.61
|879.80
|Closed P/L:
|866.19
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9310070
|2007.10.25 19:43
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6982
|0.0000
|0.0000
|0.6982
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|866.19
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|71.59
|Balance:
|5 866.19
|Equity:
|5 866.19
|Free Margin:
|5 794.60
|Details:
|Gross Profit:
|2 230.74
|Gross Loss:
|1 364.55
|Total Net Profit:
|866.19
|Profit Factor:
|1.63
|Expected Payoff:
|2.98
|Absolute Drawdown:
|31.91
|Maximal Drawdown:
|145.25 (2.84%)
|Relative Drawdown:
|2.84% (145.25)
|Total Trades:
|291
|Short Positions (won %):
|104 (57.69%)
|Long Positions (won %):
|187 (57.22%)
|Profit Trades (% of total):
|167 (57.39%)
|Loss trades (% of total):
|124 (42.61%)
|Largest
|profit trade:
|164.06
|loss trade:
|-48.06
|Average
|profit trade:
|13.36
|loss trade:
|-11.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (29.35)
|consecutive losses ($):
|5 (-141.81)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|164.06 (1)
|consecutive loss (count):
|-141.81 (5)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2