Strategy Tester Report
FTW
MetaQuotes-Demo (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.05.07 16:00 - 2007.10.25 23:00 (2007.01.01 - 2007.10.26)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Bars in test
|3036
|Ticks modelled
|626713
|Modelling quality
|44.70%
|Mismatched charts errors
|28
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|19240.20
|Gross profit
|46473.50
|Gross loss
|-27233.30
|Profit factor
|1.71
|Expected payoff
|174.91
|Absolute drawdown
|543.70
|Maximal drawdown
|3480.40 (12.71%)
|Relative drawdown
|17.20% (2157.60)
|Total trades
|110
|Short positions (won %)
|54 (55.56%)
|Long positions (won %)
|56 (69.64%)
|Profit trades (% of total)
|69 (62.73%)
|Loss trades (% of total)
|41 (37.27%)
|Largest
|profit trade
|1009.00
|loss trade
|-1260.00
|Average
|profit trade
|673.53
|loss trade
|-664.23
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|2 (1395.60)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-3207.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1395.60 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-3207.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.05.07 22:00
|buy
|1
|1.00
|1.3604
|1.3540
|1.3704
|2
|2007.05.07 22:00
|sell
|2
|1.00
|1.3602
|1.3666
|1.3502
|3
|2007.05.08 16:26
|s/l
|1
|1.00
|1.3540
|1.3540
|1.3704
|-645.50
|9354.50
|4
|2007.05.08 16:26
|sell
|3
|1.00
|1.3540
|1.3666
|1.3502
|5
|2007.05.10 15:36
|t/p
|2
|1.00
|1.3502
|1.3666
|1.3502
|1003.00
|10357.50
|6
|2007.05.10 15:36
|t/p
|3
|1.00
|1.3502
|1.3666
|1.3502
|382.40
|10739.90
|7
|2007.05.10 22:00
|buy
|4
|1.00
|1.3489
|1.3425
|1.3589
|8
|2007.05.10 22:00
|sell
|5
|1.00
|1.3487
|1.3551
|1.3387
|9
|2007.05.14 05:29
|s/l
|5
|1.00
|1.3551
|1.3551
|1.3387
|-638.80
|10101.10
|10
|2007.05.14 05:29
|buy
|6
|1.00
|1.3551
|1.3425
|1.3589
|11
|2007.05.15 16:36
|t/p
|4
|1.00
|1.3589
|1.3425
|1.3589
|983.50
|11084.60
|12
|2007.05.15 16:36
|t/p
|6
|1.00
|1.3589
|1.3425
|1.3589
|374.50
|11459.10
|13
|2007.05.15 22:00
|buy
|7
|1.00
|1.3590
|1.3526
|1.3690
|14
|2007.05.15 22:00
|sell
|8
|1.00
|1.3588
|1.3652
|1.3488
|15
|2007.05.16 17:30
|s/l
|7
|1.00
|1.3526
|1.3526
|1.3690
|-645.50
|10813.60
|16
|2007.05.16 17:30
|sell
|9
|1.00
|1.3526
|1.3652
|1.3488
|17
|2007.05.17 14:38
|t/p
|8
|1.00
|1.3488
|1.3652
|1.3488
|1002.40
|11816.00
|18
|2007.05.17 14:38
|t/p
|9
|1.00
|1.3488
|1.3652
|1.3488
|381.80
|12197.80
|19
|2007.05.17 22:00
|buy
|10
|1.00
|1.3496
|1.3432
|1.3596
|20
|2007.05.17 22:00
|sell
|11
|1.00
|1.3494
|1.3558
|1.3394
|21
|2007.05.23 09:36
|s/l
|10
|1.00
|1.3432
|1.3432
|1.3596
|-662.00
|11535.80
|22
|2007.05.23 09:36
|sell
|12
|1.00
|1.3432
|1.3558
|1.3394
|23
|2007.06.01 16:39
|t/p
|11
|1.00
|1.3394
|1.3558
|1.3394
|1009.00
|12544.80
|24
|2007.06.01 16:39
|t/p
|12
|1.00
|1.3394
|1.3558
|1.3394
|386.60
|12931.40
|25
|2007.06.01 22:00
|buy
|13
|1.00
|1.3447
|1.3383
|1.3547
|26
|2007.06.01 22:00
|sell
|14
|1.00
|1.3445
|1.3509
|1.3345
|27
|2007.06.05 09:29
|s/l
|14
|1.00
|1.3509
|1.3509
|1.3345
|-638.80
|12292.60
|28
|2007.06.05 09:29
|buy
|15
|1.00
|1.3509
|1.3383
|1.3547
|29
|2007.06.05 14:28
|t/p
|13
|1.00
|1.3547
|1.3383
|1.3547
|989.00
|13281.60
|30
|2007.06.05 14:28
|t/p
|15
|1.00
|1.3547
|1.3383
|1.3547
|380.00
|13661.60
|31
|2007.06.05 22:00
|buy
|16
|1.00
|1.3522
|1.3458
|1.3622
|32
|2007.06.05 22:00
|sell
|17
|1.00
|1.3520
|1.3584
|1.3420
|33
|2007.06.07 16:30
|s/l
|16
|1.00
|1.3458
|1.3458
|1.3622
|-662.00
|12999.60
|34
|2007.06.07 16:30
|sell
|18
|1.00
|1.3458
|1.3584
|1.3420
|35
|2007.06.08 03:11
|t/p
|17
|1.00
|1.3420
|1.3584
|1.3420
|1003.00
|14002.60
|36
|2007.06.08 03:11
|t/p
|18
|1.00
|1.3420
|1.3584
|1.3420
|380.60
|14383.20
|37
|2007.06.08 22:00
|buy
|19
|1.00
|1.3368
|1.3304
|1.3468
|38
|2007.06.08 22:00
|sell
|20
|1.00
|1.3366
|1.3430
|1.3266
|39
|2007.06.12 22:42
|s/l
|19
|1.00
|1.3304
|1.3304
|1.3468
|-651.00
|13732.20
|40
|2007.06.12 22:42
|sell
|21
|1.00
|1.3304
|1.3430
|1.3266
|41
|2007.06.13 11:04
|t/p
|20
|1.00
|1.3266
|1.3430
|1.3266
|1001.80
|14734.00
|42
|2007.06.13 11:04
|t/p
|21
|1.00
|1.3266
|1.3430
|1.3266
|380.60
|15114.60
|43
|2007.06.13 22:00
|buy
|22
|1.00
|1.3310
|1.3246
|1.3410
|44
|2007.06.13 22:00
|sell
|23
|1.00
|1.3308
|1.3372
|1.3208
|45
|2007.06.15 17:29
|s/l
|23
|1.00
|1.3372
|1.3372
|1.3208
|-637.60
|14477.00
|46
|2007.06.15 17:29
|buy
|24
|1.00
|1.3372
|1.3246
|1.3410
|47
|2007.06.18 11:39
|t/p
|22
|1.00
|1.3410
|1.3246
|1.3410
|972.50
|15449.50
|48
|2007.06.18 11:39
|t/p
|24
|1.00
|1.3410
|1.3246
|1.3410
|374.50
|15824.00
|49
|2007.06.18 22:00
|buy
|25
|1.00
|1.3411
|1.3347
|1.3511
|50
|2007.06.18 22:00
|sell
|26
|1.00
|1.3409
|1.3473
|1.3309
|51
|2007.06.25 02:30
|s/l
|26
|1.00
|1.3473
|1.3473
|1.3309
|-635.80
|15188.20
|52
|2007.06.25 02:30
|buy
|27
|1.00
|1.3473
|1.3347
|1.3511
|53
|2007.06.29 14:36
|t/p
|25
|1.00
|1.3511
|1.3347
|1.3511
|928.50
|16116.70
|54
|2007.06.29 14:36
|t/p
|27
|1.00
|1.3511
|1.3347
|1.3511
|347.00
|16463.70
|55
|2007.06.29 22:00
|buy
|28
|1.00
|1.3534
|1.3470
|1.3634
|56
|2007.06.29 22:00
|sell
|29
|1.00
|1.3532
|1.3596
|1.3432
|57
|2007.07.02 14:36
|s/l
|29
|1.00
|1.3596
|1.3596
|1.3432
|-639.40
|15824.30
|58
|2007.07.02 14:36
|buy
|30
|1.00
|1.3596
|1.3470
|1.3634
|59
|2007.07.02 17:38
|t/p
|28
|1.00
|1.3634
|1.3470
|1.3634
|994.50
|16818.80
|60
|2007.07.02 17:38
|t/p
|30
|1.00
|1.3634
|1.3470
|1.3634
|380.00
|17198.80
|61
|2007.07.02 22:00
|buy
|31
|1.00
|1.3624
|1.3560
|1.3724
|62
|2007.07.02 22:00
|sell
|32
|1.00
|1.3622
|1.3686
|1.3522
|63
|2007.07.10 15:19
|s/l
|32
|1.00
|1.3686
|1.3686
|1.3522
|-635.20
|16563.60
|64
|2007.07.10 15:19
|buy
|33
|1.00
|1.3686
|1.3560
|1.3724
|65
|2007.07.10 16:27
|t/p
|31
|1.00
|1.3724
|1.3560
|1.3724
|956.00
|17519.60
|66
|2007.07.10 16:27
|t/p
|33
|1.00
|1.3724
|1.3560
|1.3724
|380.00
|17899.60
|67
|2007.07.10 22:00
|buy
|34
|1.00
|1.3730
|1.3666
|1.3830
|68
|2007.07.10 22:00
|sell
|35
|1.00
|1.3728
|1.3792
|1.3628
|69
|2007.07.12 09:38
|s/l
|35
|1.00
|1.3792
|1.3792
|1.3628
|-637.60
|17262.00
|70
|2007.07.12 09:38
|buy
|36
|1.00
|1.3792
|1.3666
|1.3830
|71
|2007.07.18 06:39
|t/p
|34
|1.00
|1.3830
|1.3666
|1.3830
|956.00
|18218.00
|72
|2007.07.18 06:39
|t/p
|36
|1.00
|1.3830
|1.3666
|1.3830
|358.00
|18576.00
|73
|2007.07.18 22:00
|buy
|37
|1.00
|1.3792
|1.3728
|1.3892
|74
|2007.07.18 22:00
|sell
|38
|1.00
|1.3790
|1.3854
|1.3690
|75
|2007.07.25 12:44
|s/l
|37
|1.00
|1.3728
|1.3728
|1.3892
|-678.50
|17897.50
|76
|2007.07.25 12:44
|sell
|39
|1.00
|1.3728
|1.3854
|1.3690
|77
|2007.07.27 10:43
|t/p
|38
|1.00
|1.3690
|1.3854
|1.3690
|1006.60
|18904.10
|78
|2007.07.27 10:43
|t/p
|39
|1.00
|1.3690
|1.3854
|1.3690
|382.40
|19286.50
|79
|2007.07.27 22:00
|buy
|40
|1.00
|1.3639
|1.3575
|1.3739
|80
|2007.07.27 22:00
|sell
|41
|1.00
|1.3637
|1.3701
|1.3537
|81
|2007.07.30 21:18
|s/l
|41
|1.00
|1.3701
|1.3701
|1.3537
|-639.40
|18647.10
|82
|2007.07.30 21:18
|buy
|42
|1.00
|1.3702
|1.3575
|1.3739
|83
|2007.08.03 15:43
|t/p
|40
|1.00
|1.3739
|1.3575
|1.3739
|961.50
|19608.60
|84
|2007.08.03 15:43
|t/p
|42
|1.00
|1.3739
|1.3575
|1.3739
|337.00
|19945.60
|85
|2007.08.03 22:00
|buy
|43
|1.00
|1.3787
|1.3723
|1.3887
|86
|2007.08.03 22:00
|sell
|44
|1.00
|1.3785
|1.3849
|1.3685
|87
|2007.08.08 08:19
|s/l
|43
|1.00
|1.3723
|1.3723
|1.3887
|-656.50
|19289.10
|88
|2007.08.08 08:19
|sell
|45
|1.00
|1.3723
|1.3849
|1.3685
|89
|2007.08.09 14:44
|t/p
|44
|1.00
|1.3685
|1.3849
|1.3685
|1003.60
|20292.70
|90
|2007.08.09 14:44
|t/p
|45
|1.00
|1.3685
|1.3849
|1.3685
|381.80
|20674.50
|91
|2007.08.09 22:00
|buy
|46
|1.00
|1.3678
|1.3614
|1.3778
|92
|2007.08.09 22:00
|sell
|47
|1.00
|1.3676
|1.3740
|1.3576
|93
|2007.08.13 16:48
|s/l
|46
|1.00
|1.3614
|1.3614
|1.3778
|-651.00
|20023.50
|94
|2007.08.13 16:48
|sell
|48
|1.00
|1.3614
|1.3740
|1.3576
|95
|2007.08.14 09:44
|t/p
|47
|1.00
|1.3576
|1.3740
|1.3576
|1001.80
|21025.30
|96
|2007.08.14 09:44
|t/p
|48
|1.00
|1.3576
|1.3740
|1.3576
|380.60
|21405.90
|97
|2007.08.14 22:00
|buy
|49
|1.00
|1.3539
|1.3475
|1.3639
|98
|2007.08.14 22:00
|sell
|50
|1.00
|1.3537
|1.3601
|1.3437
|99
|2007.08.15 08:06
|s/l
|49
|1.00
|1.3475
|1.3475
|1.3639
|-645.50
|20760.40
|100
|2007.08.15 08:06
|sell
|51
|1.00
|1.3475
|1.3601
|1.3437
|101
|2007.08.15 23:09
|t/p
|50
|1.00
|1.3437
|1.3601
|1.3437
|1000.60
|21761.00
|102
|2007.08.15 23:09
|t/p
|51
|1.00
|1.3437
|1.3601
|1.3437
|380.00
|22141.00
|103
|2007.08.16 22:00
|buy
|52
|1.00
|1.3416
|1.3352
|1.3516
|104
|2007.08.16 22:00
|sell
|53
|1.00
|1.3414
|1.3478
|1.3314
|105
|2007.08.17 13:19
|s/l
|53
|1.00
|1.3478
|1.3478
|1.3314
|-639.40
|21501.60
|106
|2007.08.17 13:19
|buy
|54
|1.00
|1.3479
|1.3352
|1.3516
|107
|2007.08.17 14:19
|t/p
|52
|1.00
|1.3516
|1.3352
|1.3516
|994.50
|22496.10
|108
|2007.08.17 14:19
|t/p
|54
|1.00
|1.3516
|1.3352
|1.3516
|370.00
|22866.10
|109
|2007.08.17 22:00
|buy
|55
|1.00
|1.3493
|1.3429
|1.3593
|110
|2007.08.17 22:00
|sell
|56
|1.00
|1.3491
|1.3555
|1.3391
|111
|2007.08.23 00:01
|s/l
|56
|1.00
|1.3555
|1.3555
|1.3391
|-636.40
|22229.70
|112
|2007.08.23 00:01
|buy
|57
|1.00
|1.3555
|1.3429
|1.3593
|113
|2007.08.24 10:37
|t/p
|55
|1.00
|1.3593
|1.3429
|1.3593
|961.50
|23191.20
|114
|2007.08.24 10:37
|t/p
|57
|1.00
|1.3593
|1.3429
|1.3593
|374.50
|23565.70
|115
|2007.08.24 22:00
|buy
|58
|1.00
|1.3668
|1.3604
|1.3768
|116
|2007.08.24 22:00
|sell
|59
|1.00
|1.3666
|1.3730
|1.3566
|117
|2007.08.28 21:44
|s/l
|58
|1.00
|1.3604
|1.3604
|1.3768
|-651.00
|22914.70
|118
|2007.08.28 21:44
|sell
|60
|1.00
|1.3604
|1.3730
|1.3566
|119
|2007.08.29 03:15
|t/p
|59
|1.00
|1.3566
|1.3730
|1.3566
|1001.80
|23916.50
|120
|2007.08.29 03:15
|t/p
|60
|1.00
|1.3566
|1.3730
|1.3566
|380.60
|24297.10
|121
|2007.08.29 22:00
|buy
|61
|1.00
|1.3673
|1.3609
|1.3773
|122
|2007.08.29 22:00
|sell
|62
|1.00
|1.3671
|1.3735
|1.3571
|123
|2007.08.30 11:52
|s/l
|61
|1.00
|1.3609
|1.3609
|1.3773
|-656.50
|23640.60
|124
|2007.08.30 11:52
|sell
|63
|1.00
|1.3609
|1.3735
|1.3571
|125
|2007.09.04 14:19
|t/p
|62
|1.00
|1.3571
|1.3735
|1.3571
|1003.60
|24644.20
|126
|2007.09.04 14:19
|t/p
|63
|1.00
|1.3571
|1.3735
|1.3571
|381.80
|25026.00
|127
|2007.09.04 22:00
|buy
|64
|1.00
|1.3609
|1.3545
|1.3709
|128
|2007.09.04 22:00
|sell
|65
|1.00
|1.3607
|1.3671
|1.3507
|129
|2007.09.05 17:53
|s/l
|65
|1.00
|1.3671
|1.3671
|1.3507
|-639.40
|24386.60
|130
|2007.09.05 17:53
|buy
|66
|1.00
|1.3671
|1.3545
|1.3709
|131
|2007.09.06 17:40
|t/p
|64
|1.00
|1.3709
|1.3545
|1.3709
|978.00
|25364.60
|132
|2007.09.06 17:40
|t/p
|66
|1.00
|1.3709
|1.3545
|1.3709
|363.50
|25728.10
|133
|2007.09.06 22:00
|buy
|67
|1.00
|1.3688
|1.3624
|1.3788
|134
|2007.09.06 22:00
|sell
|68
|1.00
|1.3686
|1.3750
|1.3586
|135
|2007.09.07 14:35
|s/l
|68
|1.00
|1.3750
|1.3750
|1.3586
|-639.40
|25088.70
|136
|2007.09.07 14:35
|buy
|69
|1.00
|1.3750
|1.3624
|1.3788
|137
|2007.09.07 15:37
|t/p
|67
|1.00
|1.3788
|1.3624
|1.3788
|994.50
|26083.20
|138
|2007.09.07 15:37
|t/p
|69
|1.00
|1.3788
|1.3624
|1.3788
|380.00
|26463.20
|139
|2007.09.07 22:00
|buy
|70
|1.00
|1.3769
|1.3705
|1.3869
|140
|2007.09.07 22:00
|sell
|71
|1.00
|1.3767
|1.3831
|1.3667
|141
|2007.09.11 12:52
|s/l
|71
|1.00
|1.3831
|1.3831
|1.3667
|-638.80
|25824.40
|142
|2007.09.11 12:52
|buy
|72
|1.00
|1.3831
|1.3705
|1.3869
|143
|2007.09.12 07:22
|t/p
|70
|1.00
|1.3869
|1.3705
|1.3869
|983.50
|26807.90
|144
|2007.09.12 07:22
|t/p
|72
|1.00
|1.3869
|1.3705
|1.3869
|374.50
|27182.40
|145
|2007.09.12 22:00
|buy
|73
|1.00
|1.3906
|1.3842
|1.4006
|146
|2007.09.12 22:00
|sell
|74
|1.00
|1.3904
|1.3968
|1.3804
|147
|2007.09.18 08:19
|s/l
|73
|1.00
|1.3842
|1.3842
|1.4006
|-673.00
|26509.40
|148
|2007.09.18 08:19
|sell
|75
|1.00
|1.3842
|1.3968
|1.3804
|149
|2007.09.18 20:34
|s/l
|74
|1.00
|1.3968
|1.3968
|1.3804
|-636.40
|25873.00
|150
|2007.09.18 20:34
|s/l
|75
|1.00
|1.3968
|1.3968
|1.3804
|-1260.00
|24613.00
|151
|2007.09.18 22:00
|buy
|76
|1.00
|1.3972
|1.3908
|1.4072
|152
|2007.09.18 22:00
|sell
|77
|1.00
|1.3970
|1.4034
|1.3870
|153
|2007.09.20 08:53
|s/l
|77
|1.00
|1.4034
|1.4034
|1.3870
|-637.60
|23975.40
|154
|2007.09.20 08:53
|buy
|78
|1.00
|1.4034
|1.3908
|1.4072
|155
|2007.09.20 16:44
|t/p
|76
|1.00
|1.4072
|1.3908
|1.4072
|978.00
|24953.40
|156
|2007.09.20 16:44
|t/p
|78
|1.00
|1.4072
|1.3908
|1.4072
|380.00
|25333.40
|157
|2007.09.20 22:00
|buy
|79
|1.00
|1.4068
|1.4004
|1.4168
|158
|2007.09.20 22:00
|sell
|80
|1.00
|1.4066
|1.4130
|1.3966
|159
|2007.09.24 08:02
|s/l
|80
|1.00
|1.4130
|1.4130
|1.3966
|-638.80
|24694.60
|160
|2007.09.24 08:02
|buy
|81
|1.00
|1.4130
|1.4004
|1.4168
|161
|2007.09.27 13:28
|t/p
|79
|1.00
|1.4168
|1.4004
|1.4168
|961.50
|25656.10
|162
|2007.09.27 13:28
|t/p
|81
|1.00
|1.4168
|1.4004
|1.4168
|352.50
|26008.60
|163
|2007.09.27 22:00
|buy
|82
|1.00
|1.4148
|1.4084
|1.4248
|164
|2007.09.27 22:00
|sell
|83
|1.00
|1.4146
|1.4210
|1.4046
|165
|2007.09.28 16:08
|s/l
|83
|1.00
|1.4210
|1.4210
|1.4046
|-639.40
|25369.20
|166
|2007.09.28 16:08
|buy
|84
|1.00
|1.4211
|1.4084
|1.4248
|167
|2007.09.28 19:29
|t/p
|82
|1.00
|1.4248
|1.4084
|1.4248
|994.50
|26363.70
|168
|2007.09.28 19:29
|t/p
|84
|1.00
|1.4248
|1.4084
|1.4248
|370.00
|26733.70
|169
|2007.09.28 22:00
|buy
|85
|1.00
|1.4260
|1.4196
|1.4360
|170
|2007.09.28 22:00
|sell
|86
|1.00
|1.4258
|1.4322
|1.4158
|171
|2007.10.02 08:57
|s/l
|85
|1.00
|1.4196
|1.4196
|1.4360
|-651.00
|26082.70
|172
|2007.10.02 08:57
|sell
|87
|1.00
|1.4196
|1.4322
|1.4158
|173
|2007.10.02 12:52
|t/p
|86
|1.00
|1.4158
|1.4322
|1.4158
|1001.20
|27083.90
|174
|2007.10.02 12:52
|t/p
|87
|1.00
|1.4158
|1.4322
|1.4158
|380.00
|27463.90
|175
|2007.10.02 22:00
|buy
|88
|1.00
|1.4153
|1.4089
|1.4253
|176
|2007.10.02 22:00
|sell
|89
|1.00
|1.4151
|1.4215
|1.4051
|177
|2007.10.03 21:54
|s/l
|88
|1.00
|1.4089
|1.4089
|1.4253
|-645.50
|26818.40
|178
|2007.10.03 21:54
|sell
|90
|1.00
|1.4089
|1.4215
|1.4051
|179
|2007.10.05 14:35
|t/p
|89
|1.00
|1.4051
|1.4215
|1.4051
|1003.00
|27821.40
|180
|2007.10.05 14:35
|t/p
|90
|1.00
|1.4051
|1.4215
|1.4051
|382.40
|28203.80
|181
|2007.10.05 22:00
|buy
|91
|1.00
|1.4136
|1.4072
|1.4236
|182
|2007.10.05 22:00
|sell
|92
|1.00
|1.4134
|1.4198
|1.4034
|183
|2007.10.08 15:52
|s/l
|91
|1.00
|1.4072
|1.4072
|1.4236
|-645.50
|27558.30
|184
|2007.10.08 15:52
|sell
|93
|1.00
|1.4072
|1.4198
|1.4034
|185
|2007.10.09 04:21
|t/p
|92
|1.00
|1.4034
|1.4198
|1.4034
|1001.20
|28559.50
|186
|2007.10.09 04:21
|t/p
|93
|1.00
|1.4034
|1.4198
|1.4034
|380.60
|28940.10
|187
|2007.10.09 22:00
|buy
|94
|1.00
|1.4111
|1.4047
|1.4211
|188
|2007.10.09 22:00
|sell
|95
|1.00
|1.4109
|1.4173
|1.4009
|189
|2007.10.11 08:07
|s/l
|95
|1.00
|1.4173
|1.4173
|1.4009
|-637.60
|28302.50
|190
|2007.10.11 08:07
|buy
|96
|1.00
|1.4173
|1.4047
|1.4211
|191
|2007.10.11 10:56
|t/p
|94
|1.00
|1.4211
|1.4047
|1.4211
|978.00
|29280.50
|192
|2007.10.11 10:56
|t/p
|96
|1.00
|1.4211
|1.4047
|1.4211
|380.00
|29660.50
|193
|2007.10.11 22:00
|buy
|97
|1.00
|1.4188
|1.4124
|1.4288
|194
|2007.10.11 22:00
|sell
|98
|1.00
|1.4186
|1.4250
|1.4086
|195
|2007.10.18 08:54
|s/l
|98
|1.00
|1.4250
|1.4250
|1.4086
|-635.80
|29024.70
|196
|2007.10.18 08:54
|buy
|99
|1.00
|1.4250
|1.4124
|1.4288
|197
|2007.10.18 14:05
|t/p
|97
|1.00
|1.4288
|1.4124
|1.4288
|961.50
|29986.20
|198
|2007.10.18 14:05
|t/p
|99
|1.00
|1.4288
|1.4124
|1.4288
|380.00
|30366.20
|199
|2007.10.18 22:02
|buy
|100
|1.00
|1.4296
|1.4232
|1.4396
|200
|2007.10.18 22:02
|sell
|101
|1.00
|1.4294
|1.4358
|1.4194
|201
|2007.10.22 12:34
|s/l
|100
|1.00
|1.4232
|1.4232
|1.4396
|-651.00
|29715.20
|202
|2007.10.22 12:34
|sell
|102
|1.00
|1.4231
|1.4358
|1.4194
|203
|2007.10.22 13:28
|t/p
|101
|1.00
|1.4194
|1.4358
|1.4194
|1001.20
|30716.40
|204
|2007.10.22 13:28
|t/p
|102
|1.00
|1.4194
|1.4358
|1.4194
|370.00
|31086.40
|205
|2007.10.22 22:00
|buy
|103
|1.00
|1.4167
|1.4103
|1.4267
|206
|2007.10.22 22:00
|sell
|104
|1.00
|1.4165
|1.4229
|1.4065
|207
|2007.10.23 13:37
|s/l
|104
|1.00
|1.4229
|1.4229
|1.4065
|-639.40
|30447.00
|208
|2007.10.23 13:37
|buy
|105
|1.00
|1.4229
|1.4103
|1.4267
|209
|2007.10.23 16:01
|t/p
|103
|1.00
|1.4267
|1.4103
|1.4267
|994.50
|31441.50
|210
|2007.10.23 16:01
|t/p
|105
|1.00
|1.4267
|1.4103
|1.4267
|380.00
|31821.50
|211
|2007.10.23 22:00
|buy
|106
|1.00
|1.4257
|1.4193
|1.4357
|212
|2007.10.23 22:00
|sell
|107
|1.00
|1.4255
|1.4319
|1.4155
|213
|2007.10.24 09:24
|s/l
|106
|1.00
|1.4193
|1.4193
|1.4357
|-645.50
|31176.00
|214
|2007.10.24 09:24
|sell
|108
|1.00
|1.4193
|1.4319
|1.4155
|215
|2007.10.25 14:18
|s/l
|107
|1.00
|1.4319
|1.4319
|1.4155
|-637.60
|30538.40
|216
|2007.10.25 14:18
|s/l
|108
|1.00
|1.4319
|1.4319
|1.4155
|-1258.20
|29280.20
|217
|2007.10.25 22:00
|buy
|109
|1.00
|1.4314
|1.4250
|1.4414
|218
|2007.10.25 22:00
|sell
|110
|1.00
|1.4312
|1.4376
|1.4212
|219
|2007.10.25 23:54
|close at stop
|110
|1.00
|1.4332
|1.4376
|1.4212
|-200.00
|29080.20
|220
|2007.10.25 23:54
|close at stop
|109
|1.00
|1.4330
|1.4250
|1.4414
|160.00
|29240.20