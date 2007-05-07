Strategy Tester Report
FTW
MetaQuotes-Demo (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.05.07 16:00 - 2007.10.25 23:00 (2007.01.01 - 2007.10.26)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Bars in test3036Ticks modelled626713Modelling quality44.70%
Mismatched charts errors28
Initial deposit10000.00
Total net profit19240.20Gross profit46473.50Gross loss-27233.30
Profit factor1.71Expected payoff174.91
Absolute drawdown543.70Maximal drawdown3480.40 (12.71%)Relative drawdown17.20% (2157.60)
Total trades110Short positions (won %)54 (55.56%)Long positions (won %)56 (69.64%)
Profit trades (% of total)69 (62.73%)Loss trades (% of total)41 (37.27%)
Largestprofit trade1009.00loss trade-1260.00
Averageprofit trade673.53loss trade-664.23
Maximumconsecutive wins (profit in money)2 (1395.60)consecutive losses (loss in money)4 (-3207.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1395.60 (2)consecutive loss (count of losses)-3207.00 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.05.07 22:00buy11.001.36041.35401.3704
22007.05.07 22:00sell21.001.36021.36661.3502
32007.05.08 16:26s/l11.001.35401.35401.3704-645.509354.50
42007.05.08 16:26sell31.001.35401.36661.3502
52007.05.10 15:36t/p21.001.35021.36661.35021003.0010357.50
62007.05.10 15:36t/p31.001.35021.36661.3502382.4010739.90
72007.05.10 22:00buy41.001.34891.34251.3589
82007.05.10 22:00sell51.001.34871.35511.3387
92007.05.14 05:29s/l51.001.35511.35511.3387-638.8010101.10
102007.05.14 05:29buy61.001.35511.34251.3589
112007.05.15 16:36t/p41.001.35891.34251.3589983.5011084.60
122007.05.15 16:36t/p61.001.35891.34251.3589374.5011459.10
132007.05.15 22:00buy71.001.35901.35261.3690
142007.05.15 22:00sell81.001.35881.36521.3488
152007.05.16 17:30s/l71.001.35261.35261.3690-645.5010813.60
162007.05.16 17:30sell91.001.35261.36521.3488
172007.05.17 14:38t/p81.001.34881.36521.34881002.4011816.00
182007.05.17 14:38t/p91.001.34881.36521.3488381.8012197.80
192007.05.17 22:00buy101.001.34961.34321.3596
202007.05.17 22:00sell111.001.34941.35581.3394
212007.05.23 09:36s/l101.001.34321.34321.3596-662.0011535.80
222007.05.23 09:36sell121.001.34321.35581.3394
232007.06.01 16:39t/p111.001.33941.35581.33941009.0012544.80
242007.06.01 16:39t/p121.001.33941.35581.3394386.6012931.40
252007.06.01 22:00buy131.001.34471.33831.3547
262007.06.01 22:00sell141.001.34451.35091.3345
272007.06.05 09:29s/l141.001.35091.35091.3345-638.8012292.60
282007.06.05 09:29buy151.001.35091.33831.3547
292007.06.05 14:28t/p131.001.35471.33831.3547989.0013281.60
302007.06.05 14:28t/p151.001.35471.33831.3547380.0013661.60
312007.06.05 22:00buy161.001.35221.34581.3622
322007.06.05 22:00sell171.001.35201.35841.3420
332007.06.07 16:30s/l161.001.34581.34581.3622-662.0012999.60
342007.06.07 16:30sell181.001.34581.35841.3420
352007.06.08 03:11t/p171.001.34201.35841.34201003.0014002.60
362007.06.08 03:11t/p181.001.34201.35841.3420380.6014383.20
372007.06.08 22:00buy191.001.33681.33041.3468
382007.06.08 22:00sell201.001.33661.34301.3266
392007.06.12 22:42s/l191.001.33041.33041.3468-651.0013732.20
402007.06.12 22:42sell211.001.33041.34301.3266
412007.06.13 11:04t/p201.001.32661.34301.32661001.8014734.00
422007.06.13 11:04t/p211.001.32661.34301.3266380.6015114.60
432007.06.13 22:00buy221.001.33101.32461.3410
442007.06.13 22:00sell231.001.33081.33721.3208
452007.06.15 17:29s/l231.001.33721.33721.3208-637.6014477.00
462007.06.15 17:29buy241.001.33721.32461.3410
472007.06.18 11:39t/p221.001.34101.32461.3410972.5015449.50
482007.06.18 11:39t/p241.001.34101.32461.3410374.5015824.00
492007.06.18 22:00buy251.001.34111.33471.3511
502007.06.18 22:00sell261.001.34091.34731.3309
512007.06.25 02:30s/l261.001.34731.34731.3309-635.8015188.20
522007.06.25 02:30buy271.001.34731.33471.3511
532007.06.29 14:36t/p251.001.35111.33471.3511928.5016116.70
542007.06.29 14:36t/p271.001.35111.33471.3511347.0016463.70
552007.06.29 22:00buy281.001.35341.34701.3634
562007.06.29 22:00sell291.001.35321.35961.3432
572007.07.02 14:36s/l291.001.35961.35961.3432-639.4015824.30
582007.07.02 14:36buy301.001.35961.34701.3634
592007.07.02 17:38t/p281.001.36341.34701.3634994.5016818.80
602007.07.02 17:38t/p301.001.36341.34701.3634380.0017198.80
612007.07.02 22:00buy311.001.36241.35601.3724
622007.07.02 22:00sell321.001.36221.36861.3522
632007.07.10 15:19s/l321.001.36861.36861.3522-635.2016563.60
642007.07.10 15:19buy331.001.36861.35601.3724
652007.07.10 16:27t/p311.001.37241.35601.3724956.0017519.60
662007.07.10 16:27t/p331.001.37241.35601.3724380.0017899.60
672007.07.10 22:00buy341.001.37301.36661.3830
682007.07.10 22:00sell351.001.37281.37921.3628
692007.07.12 09:38s/l351.001.37921.37921.3628-637.6017262.00
702007.07.12 09:38buy361.001.37921.36661.3830
712007.07.18 06:39t/p341.001.38301.36661.3830956.0018218.00
722007.07.18 06:39t/p361.001.38301.36661.3830358.0018576.00
732007.07.18 22:00buy371.001.37921.37281.3892
742007.07.18 22:00sell381.001.37901.38541.3690
752007.07.25 12:44s/l371.001.37281.37281.3892-678.5017897.50
762007.07.25 12:44sell391.001.37281.38541.3690
772007.07.27 10:43t/p381.001.36901.38541.36901006.6018904.10
782007.07.27 10:43t/p391.001.36901.38541.3690382.4019286.50
792007.07.27 22:00buy401.001.36391.35751.3739
802007.07.27 22:00sell411.001.36371.37011.3537
812007.07.30 21:18s/l411.001.37011.37011.3537-639.4018647.10
822007.07.30 21:18buy421.001.37021.35751.3739
832007.08.03 15:43t/p401.001.37391.35751.3739961.5019608.60
842007.08.03 15:43t/p421.001.37391.35751.3739337.0019945.60
852007.08.03 22:00buy431.001.37871.37231.3887
862007.08.03 22:00sell441.001.37851.38491.3685
872007.08.08 08:19s/l431.001.37231.37231.3887-656.5019289.10
882007.08.08 08:19sell451.001.37231.38491.3685
892007.08.09 14:44t/p441.001.36851.38491.36851003.6020292.70
902007.08.09 14:44t/p451.001.36851.38491.3685381.8020674.50
912007.08.09 22:00buy461.001.36781.36141.3778
922007.08.09 22:00sell471.001.36761.37401.3576
932007.08.13 16:48s/l461.001.36141.36141.3778-651.0020023.50
942007.08.13 16:48sell481.001.36141.37401.3576
952007.08.14 09:44t/p471.001.35761.37401.35761001.8021025.30
962007.08.14 09:44t/p481.001.35761.37401.3576380.6021405.90
972007.08.14 22:00buy491.001.35391.34751.3639
982007.08.14 22:00sell501.001.35371.36011.3437
992007.08.15 08:06s/l491.001.34751.34751.3639-645.5020760.40
1002007.08.15 08:06sell511.001.34751.36011.3437
1012007.08.15 23:09t/p501.001.34371.36011.34371000.6021761.00
1022007.08.15 23:09t/p511.001.34371.36011.3437380.0022141.00
1032007.08.16 22:00buy521.001.34161.33521.3516
1042007.08.16 22:00sell531.001.34141.34781.3314
1052007.08.17 13:19s/l531.001.34781.34781.3314-639.4021501.60
1062007.08.17 13:19buy541.001.34791.33521.3516
1072007.08.17 14:19t/p521.001.35161.33521.3516994.5022496.10
1082007.08.17 14:19t/p541.001.35161.33521.3516370.0022866.10
1092007.08.17 22:00buy551.001.34931.34291.3593
1102007.08.17 22:00sell561.001.34911.35551.3391
1112007.08.23 00:01s/l561.001.35551.35551.3391-636.4022229.70
1122007.08.23 00:01buy571.001.35551.34291.3593
1132007.08.24 10:37t/p551.001.35931.34291.3593961.5023191.20
1142007.08.24 10:37t/p571.001.35931.34291.3593374.5023565.70
1152007.08.24 22:00buy581.001.36681.36041.3768
1162007.08.24 22:00sell591.001.36661.37301.3566
1172007.08.28 21:44s/l581.001.36041.36041.3768-651.0022914.70
1182007.08.28 21:44sell601.001.36041.37301.3566
1192007.08.29 03:15t/p591.001.35661.37301.35661001.8023916.50
1202007.08.29 03:15t/p601.001.35661.37301.3566380.6024297.10
1212007.08.29 22:00buy611.001.36731.36091.3773
1222007.08.29 22:00sell621.001.36711.37351.3571
1232007.08.30 11:52s/l611.001.36091.36091.3773-656.5023640.60
1242007.08.30 11:52sell631.001.36091.37351.3571
1252007.09.04 14:19t/p621.001.35711.37351.35711003.6024644.20
1262007.09.04 14:19t/p631.001.35711.37351.3571381.8025026.00
1272007.09.04 22:00buy641.001.36091.35451.3709
1282007.09.04 22:00sell651.001.36071.36711.3507
1292007.09.05 17:53s/l651.001.36711.36711.3507-639.4024386.60
1302007.09.05 17:53buy661.001.36711.35451.3709
1312007.09.06 17:40t/p641.001.37091.35451.3709978.0025364.60
1322007.09.06 17:40t/p661.001.37091.35451.3709363.5025728.10
1332007.09.06 22:00buy671.001.36881.36241.3788
1342007.09.06 22:00sell681.001.36861.37501.3586
1352007.09.07 14:35s/l681.001.37501.37501.3586-639.4025088.70
1362007.09.07 14:35buy691.001.37501.36241.3788
1372007.09.07 15:37t/p671.001.37881.36241.3788994.5026083.20
1382007.09.07 15:37t/p691.001.37881.36241.3788380.0026463.20
1392007.09.07 22:00buy701.001.37691.37051.3869
1402007.09.07 22:00sell711.001.37671.38311.3667
1412007.09.11 12:52s/l711.001.38311.38311.3667-638.8025824.40
1422007.09.11 12:52buy721.001.38311.37051.3869
1432007.09.12 07:22t/p701.001.38691.37051.3869983.5026807.90
1442007.09.12 07:22t/p721.001.38691.37051.3869374.5027182.40
1452007.09.12 22:00buy731.001.39061.38421.4006
1462007.09.12 22:00sell741.001.39041.39681.3804
1472007.09.18 08:19s/l731.001.38421.38421.4006-673.0026509.40
1482007.09.18 08:19sell751.001.38421.39681.3804
1492007.09.18 20:34s/l741.001.39681.39681.3804-636.4025873.00
1502007.09.18 20:34s/l751.001.39681.39681.3804-1260.0024613.00
1512007.09.18 22:00buy761.001.39721.39081.4072
1522007.09.18 22:00sell771.001.39701.40341.3870
1532007.09.20 08:53s/l771.001.40341.40341.3870-637.6023975.40
1542007.09.20 08:53buy781.001.40341.39081.4072
1552007.09.20 16:44t/p761.001.40721.39081.4072978.0024953.40
1562007.09.20 16:44t/p781.001.40721.39081.4072380.0025333.40
1572007.09.20 22:00buy791.001.40681.40041.4168
1582007.09.20 22:00sell801.001.40661.41301.3966
1592007.09.24 08:02s/l801.001.41301.41301.3966-638.8024694.60
1602007.09.24 08:02buy811.001.41301.40041.4168
1612007.09.27 13:28t/p791.001.41681.40041.4168961.5025656.10
1622007.09.27 13:28t/p811.001.41681.40041.4168352.5026008.60
1632007.09.27 22:00buy821.001.41481.40841.4248
1642007.09.27 22:00sell831.001.41461.42101.4046
1652007.09.28 16:08s/l831.001.42101.42101.4046-639.4025369.20
1662007.09.28 16:08buy841.001.42111.40841.4248
1672007.09.28 19:29t/p821.001.42481.40841.4248994.5026363.70
1682007.09.28 19:29t/p841.001.42481.40841.4248370.0026733.70
1692007.09.28 22:00buy851.001.42601.41961.4360
1702007.09.28 22:00sell861.001.42581.43221.4158
1712007.10.02 08:57s/l851.001.41961.41961.4360-651.0026082.70
1722007.10.02 08:57sell871.001.41961.43221.4158
1732007.10.02 12:52t/p861.001.41581.43221.41581001.2027083.90
1742007.10.02 12:52t/p871.001.41581.43221.4158380.0027463.90
1752007.10.02 22:00buy881.001.41531.40891.4253
1762007.10.02 22:00sell891.001.41511.42151.4051
1772007.10.03 21:54s/l881.001.40891.40891.4253-645.5026818.40
1782007.10.03 21:54sell901.001.40891.42151.4051
1792007.10.05 14:35t/p891.001.40511.42151.40511003.0027821.40
1802007.10.05 14:35t/p901.001.40511.42151.4051382.4028203.80
1812007.10.05 22:00buy911.001.41361.40721.4236
1822007.10.05 22:00sell921.001.41341.41981.4034
1832007.10.08 15:52s/l911.001.40721.40721.4236-645.5027558.30
1842007.10.08 15:52sell931.001.40721.41981.4034
1852007.10.09 04:21t/p921.001.40341.41981.40341001.2028559.50
1862007.10.09 04:21t/p931.001.40341.41981.4034380.6028940.10
1872007.10.09 22:00buy941.001.41111.40471.4211
1882007.10.09 22:00sell951.001.41091.41731.4009
1892007.10.11 08:07s/l951.001.41731.41731.4009-637.6028302.50
1902007.10.11 08:07buy961.001.41731.40471.4211
1912007.10.11 10:56t/p941.001.42111.40471.4211978.0029280.50
1922007.10.11 10:56t/p961.001.42111.40471.4211380.0029660.50
1932007.10.11 22:00buy971.001.41881.41241.4288
1942007.10.11 22:00sell981.001.41861.42501.4086
1952007.10.18 08:54s/l981.001.42501.42501.4086-635.8029024.70
1962007.10.18 08:54buy991.001.42501.41241.4288
1972007.10.18 14:05t/p971.001.42881.41241.4288961.5029986.20
1982007.10.18 14:05t/p991.001.42881.41241.4288380.0030366.20
1992007.10.18 22:02buy1001.001.42961.42321.4396
2002007.10.18 22:02sell1011.001.42941.43581.4194
2012007.10.22 12:34s/l1001.001.42321.42321.4396-651.0029715.20
2022007.10.22 12:34sell1021.001.42311.43581.4194
2032007.10.22 13:28t/p1011.001.41941.43581.41941001.2030716.40
2042007.10.22 13:28t/p1021.001.41941.43581.4194370.0031086.40
2052007.10.22 22:00buy1031.001.41671.41031.4267
2062007.10.22 22:00sell1041.001.41651.42291.4065
2072007.10.23 13:37s/l1041.001.42291.42291.4065-639.4030447.00
2082007.10.23 13:37buy1051.001.42291.41031.4267
2092007.10.23 16:01t/p1031.001.42671.41031.4267994.5031441.50
2102007.10.23 16:01t/p1051.001.42671.41031.4267380.0031821.50
2112007.10.23 22:00buy1061.001.42571.41931.4357
2122007.10.23 22:00sell1071.001.42551.43191.4155
2132007.10.24 09:24s/l1061.001.41931.41931.4357-645.5031176.00
2142007.10.24 09:24sell1081.001.41931.43191.4155
2152007.10.25 14:18s/l1071.001.43191.43191.4155-637.6030538.40
2162007.10.25 14:18s/l1081.001.43191.43191.4155-1258.2029280.20
2172007.10.25 22:00buy1091.001.43141.42501.4414
2182007.10.25 22:00sell1101.001.43121.43761.4212
2192007.10.25 23:54close at stop1101.001.43321.43761.4212-200.0029080.20
2202007.10.25 23:54close at stop1091.001.43301.42501.4414160.0029240.20