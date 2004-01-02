Strategy Tester Report
Copy of PipMakerV5WINNERstoch_V2
Alpari-Demo (Build 208)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.01.01 00:00 - 2007.09.07 00:00 (2004.01.01 - 2007.09.07)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MaxOrders=9; LotSize=0.2; LotIncrement=2; Multiplier=1; ProfitTarget=20; OpenOnTick=70; Spacing=10; TrendSpacing=10; CounterTrendMultiplier=2; CloseDelay=10; CeaseTrading=false;
RightSideLabel=true;
deltad=5; stolevel=4; hmaperiod=50; qqelev=0.005; juicelevel=0; per=10; bb=20;
|Bars in test
|27803
|Ticks modelled
|4342097
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|-3154.68
|Gross profit
|21788.34
|Gross loss
|-24943.02
|Profit factor
|0.87
|Expected payoff
|-35.05
|Absolute drawdown
|3154.68
|Maximal drawdown
|4807.30 (72.26%)
|Relative drawdown
|72.26% (4807.30)
|Total trades
|90
|Short positions (won %)
|47 (93.62%)
|Long positions (won %)
|43 (79.07%)
|Profit trades (% of total)
|78 (86.67%)
|Loss trades (% of total)
|12 (13.33%)
|Largest
|profit trade
|10170.08
|loss trade
|-12577.92
|Average
|profit trade
|279.34
|loss trade
|-2078.59
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (836.22)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-18914.88)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|17552.28 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-18914.88 (2)
|Average
|consecutive wins
|7
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.01.02 14:00
|sell
|1
|0.20
|1.2592
|0.0000
|0.0000
|2
|2004.01.02 14:23
|close
|1
|0.20
|1.2581
|0.0000
|0.0000
|22.00
|5022.00
|3
|2004.01.02 15:00
|sell
|2
|0.20
|1.2602
|0.0000
|0.0000
|4
|2004.01.02 16:00
|sell
|3
|0.40
|1.2616
|0.0000
|0.0000
|5
|2004.01.02 16:01
|close
|3
|0.40
|1.2602
|0.0000
|0.0000
|56.00
|5078.00
|6
|2004.01.02 16:01
|close
|2
|0.20
|1.2602
|0.0000
|0.0000
|0.00
|5078.00
|7
|2004.01.02 22:00
|sell
|4
|0.20
|1.2594
|0.0000
|0.0000
|8
|2004.01.02 22:37
|close
|4
|0.20
|1.2584
|0.0000
|0.0000
|20.00
|5098.00
|9
|2004.01.05 04:00
|buy
|5
|0.20
|1.2654
|0.0000
|0.0000
|10
|2004.01.05 05:00
|buy
|6
|0.40
|1.2662
|0.0000
|0.0000
|11
|2004.01.05 05:28
|close
|6
|0.40
|1.2665
|0.0000
|0.0000
|12.00
|5110.00
|12
|2004.01.05 05:28
|close
|5
|0.20
|1.2665
|0.0000
|0.0000
|22.00
|5132.00
|13
|2004.01.05 14:00
|buy
|7
|0.20
|1.2675
|0.0000
|0.0000
|14
|2004.01.05 19:00
|buy
|8
|0.40
|1.2684
|0.0000
|0.0000
|15
|2004.01.05 23:33
|close
|8
|0.40
|1.2685
|0.0000
|0.0000
|4.00
|5136.00
|16
|2004.01.05 23:33
|close
|7
|0.20
|1.2685
|0.0000
|0.0000
|20.00
|5156.00
|17
|2004.01.07 11:00
|sell
|9
|0.20
|1.2669
|0.0000
|0.0000
|18
|2004.01.07 11:02
|close
|9
|0.20
|1.2656
|0.0000
|0.0000
|26.00
|5182.00
|19
|2004.01.07 12:00
|sell
|10
|0.20
|1.2666
|0.0000
|0.0000
|20
|2004.01.07 19:55
|close
|10
|0.20
|1.2653
|0.0000
|0.0000
|26.00
|5208.00
|21
|2004.01.08 16:00
|buy
|11
|0.20
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|22
|2004.01.08 17:00
|buy
|12
|0.40
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|23
|2004.01.08 17:17
|close
|12
|0.40
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|32.00
|5240.00
|24
|2004.01.08 17:17
|close
|11
|0.20
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|22.00
|5262.00
|25
|2004.01.08 18:00
|buy
|13
|0.20
|1.2773
|0.0000
|0.0000
|26
|2004.01.09 00:34
|close
|13
|0.20
|1.2784
|0.0000
|0.0000
|20.72
|5282.72
|27
|2004.01.09 17:00
|buy
|14
|0.20
|1.2848
|0.0000
|0.0000
|28
|2004.01.09 17:03
|close
|14
|0.20
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|20.00
|5302.72
|29
|2004.01.09 18:00
|buy
|15
|0.20
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|30
|2004.01.09 19:00
|buy
|16
|0.40
|1.2848
|0.0000
|0.0000
|31
|2004.01.12 08:14
|close
|16
|0.40
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|25.44
|5328.16
|32
|2004.01.12 08:14
|close
|15
|0.20
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|-1.28
|5326.88
|33
|2004.01.12 21:00
|sell
|17
|0.20
|1.2753
|0.0000
|0.0000
|34
|2004.01.12 21:14
|close
|17
|0.20
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|24.00
|5350.88
|35
|2004.01.12 22:00
|sell
|18
|0.20
|1.2745
|0.0000
|0.0000
|36
|2004.01.13 01:05
|close
|18
|0.20
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|20.22
|5371.10
|37
|2004.01.14 06:00
|sell
|19
|0.20
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|38
|2004.01.14 07:00
|sell
|20
|0.40
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|39
|2004.01.14 07:01
|close
|20
|0.40
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|20.00
|5391.10
|40
|2004.01.14 07:01
|close
|19
|0.20
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|22.00
|5413.10
|41
|2004.01.14 08:00
|sell
|21
|0.20
|1.2726
|0.0000
|0.0000
|42
|2004.01.14 09:00
|sell
|22
|0.40
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|43
|2004.01.14 09:00
|close
|22
|0.40
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|56.00
|5469.10
|44
|2004.01.14 09:00
|close
|21
|0.20
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|40.00
|5509.10
|45
|2004.01.14 10:00
|sell
|23
|0.20
|1.2657
|0.0000
|0.0000
|46
|2004.01.14 11:00
|sell
|24
|0.40
|1.2668
|0.0000
|0.0000
|47
|2004.01.14 11:55
|close
|24
|0.40
|1.2661
|0.0000
|0.0000
|28.00
|5537.10
|48
|2004.01.14 11:55
|close
|23
|0.20
|1.2661
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|5529.10
|49
|2004.01.14 22:00
|sell
|25
|0.20
|1.2654
|0.0000
|0.0000
|50
|2004.01.14 22:15
|close
|25
|0.20
|1.2644
|0.0000
|0.0000
|20.00
|5549.10
|51
|2004.01.14 23:00
|sell
|26
|0.20
|1.2649
|0.0000
|0.0000
|52
|2004.01.15 00:00
|sell
|27
|0.40
|1.2647
|0.0000
|0.0000
|53
|2004.01.15 00:12
|close
|27
|0.40
|1.2642
|0.0000
|0.0000
|20.00
|5569.10
|54
|2004.01.15 00:12
|close
|26
|0.20
|1.2642
|0.0000
|0.0000
|14.66
|5583.76
|55
|2004.01.15 12:00
|buy
|28
|0.20
|1.2655
|0.0000
|0.0000
|56
|2004.01.15 13:00
|buy
|29
|0.40
|1.2629
|0.0000
|0.0000
|57
|2004.01.15 13:52
|close
|29
|0.40
|1.2643
|0.0000
|0.0000
|56.00
|5639.76
|58
|2004.01.15 13:52
|close
|28
|0.20
|1.2643
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|5615.76
|59
|2004.01.15 14:00
|buy
|30
|0.20
|1.2642
|0.0000
|0.0000
|60
|2004.01.16 11:00
|sell
|31
|0.20
|1.2492
|0.0000
|0.0000
|61
|2004.01.16 12:00
|sell
|32
|0.40
|1.2509
|0.0000
|0.0000
|62
|2004.01.16 15:32
|close
|32
|0.40
|1.2426
|0.0000
|0.0000
|332.00
|5947.76
|63
|2004.01.16 15:32
|close
|31
|0.20
|1.2426
|0.0000
|0.0000
|132.00
|6079.76
|64
|2004.01.16 15:32
|close
|30
|0.20
|1.2424
|0.0000
|0.0000
|-437.28
|5642.48
|65
|2004.01.19 22:00
|sell
|33
|0.20
|1.2352
|0.0000
|0.0000
|66
|2004.01.19 23:00
|sell
|34
|0.40
|1.2350
|0.0000
|0.0000
|67
|2004.01.20 01:07
|close
|34
|0.40
|1.2347
|0.0000
|0.0000
|12.44
|5654.92
|68
|2004.01.20 01:07
|close
|33
|0.20
|1.2347
|0.0000
|0.0000
|10.22
|5665.14
|69
|2004.01.20 08:00
|buy
|35
|0.20
|1.2389
|0.0000
|0.0000
|70
|2004.01.20 08:27
|close
|35
|0.20
|1.2399
|0.0000
|0.0000
|20.00
|5685.14
|71
|2004.01.20 09:00
|buy
|36
|0.20
|1.2457
|0.0000
|0.0000
|72
|2004.01.20 09:51
|close
|36
|0.20
|1.2467
|0.0000
|0.0000
|20.00
|5705.14
|73
|2004.01.20 10:00
|buy
|37
|0.20
|1.2489
|0.0000
|0.0000
|74
|2004.01.20 11:00
|buy
|38
|0.40
|1.2482
|0.0000
|0.0000
|75
|2004.01.20 12:39
|close
|38
|0.40
|1.2495
|0.0000
|0.0000
|52.00
|5757.14
|76
|2004.01.20 12:39
|close
|37
|0.20
|1.2495
|0.0000
|0.0000
|12.00
|5769.14
|77
|2004.01.21 20:00
|buy
|39
|0.20
|1.2644
|0.0000
|0.0000
|78
|2004.01.21 21:00
|buy
|40
|0.40
|1.2634
|0.0000
|0.0000
|79
|2004.01.21 22:58
|close
|40
|0.40
|1.2643
|0.0000
|0.0000
|36.00
|5805.14
|80
|2004.01.21 22:58
|close
|39
|0.20
|1.2643
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|5803.14
|81
|2004.01.22 02:00
|buy
|41
|0.20
|1.2663
|0.0000
|0.0000
|82
|2004.01.22 03:00
|buy
|42
|0.40
|1.2668
|0.0000
|0.0000
|83
|2004.01.22 03:08
|close
|42
|0.40
|1.2679
|0.0000
|0.0000
|44.00
|5847.14
|84
|2004.01.22 03:08
|close
|41
|0.20
|1.2679
|0.0000
|0.0000
|32.00
|5879.14
|85
|2004.01.22 13:00
|buy
|43
|0.20
|1.2712
|0.0000
|0.0000
|86
|2004.01.22 13:41
|close
|43
|0.20
|1.2723
|0.0000
|0.0000
|22.00
|5901.14
|87
|2004.01.23 13:00
|sell
|44
|0.20
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|88
|2004.01.23 13:06
|close
|44
|0.20
|1.2722
|0.0000
|0.0000
|32.00
|5933.14
|89
|2004.01.23 14:00
|sell
|45
|0.20
|1.2686
|0.0000
|0.0000
|90
|2004.01.23 14:54
|close
|45
|0.20
|1.2676
|0.0000
|0.0000
|20.00
|5953.14
|91
|2004.01.23 15:00
|sell
|46
|0.20
|1.2676
|0.0000
|0.0000
|92
|2004.01.23 15:02
|close
|46
|0.20
|1.2664
|0.0000
|0.0000
|24.00
|5977.14
|93
|2004.01.23 16:00
|sell
|47
|0.20
|1.2693
|0.0000
|0.0000
|94
|2004.01.23 16:08
|close
|47
|0.20
|1.2683
|0.0000
|0.0000
|20.00
|5997.14
|95
|2004.01.23 17:00
|sell
|48
|0.20
|1.2682
|0.0000
|0.0000
|96
|2004.01.23 17:01
|close
|48
|0.20
|1.2669
|0.0000
|0.0000
|26.00
|6023.14
|97
|2004.01.23 20:00
|sell
|49
|0.20
|1.2586
|0.0000
|0.0000
|98
|2004.01.26 00:56
|close
|49
|0.20
|1.2574
|0.0000
|0.0000
|24.22
|6047.36
|99
|2004.01.26 21:00
|sell
|50
|0.20
|1.2470
|0.0000
|0.0000
|100
|2004.01.26 22:00
|sell
|51
|0.40
|1.2472
|0.0000
|0.0000
|101
|2004.01.26 22:06
|close
|51
|0.40
|1.2467
|0.0000
|0.0000
|20.00
|6067.36
|102
|2004.01.26 22:06
|close
|50
|0.20
|1.2467
|0.0000
|0.0000
|6.00
|6073.36
|103
|2004.01.27 16:00
|buy
|52
|0.20
|1.2561
|0.0000
|0.0000
|104
|2004.01.27 16:00
|close
|52
|0.20
|1.2572
|0.0000
|0.0000
|22.00
|6095.36
|105
|2004.01.28 19:00
|buy
|53
|0.20
|1.2638
|0.0000
|0.0000
|106
|2004.01.29 00:00
|sell
|54
|0.20
|1.2426
|0.0000
|0.0000
|107
|2004.01.29 01:00
|sell
|55
|0.40
|1.2439
|0.0000
|0.0000
|108
|2004.01.29 16:00
|sell
|56
|0.80
|1.2456
|0.0000
|0.0000
|109
|2004.01.29 16:31
|close
|56
|0.80
|1.2408
|0.0000
|0.0000
|384.00
|6479.36
|110
|2004.01.29 16:31
|close
|55
|0.40
|1.2408
|0.0000
|0.0000
|124.00
|6603.36
|111
|2004.01.29 16:31
|close
|54
|0.20
|1.2408
|0.0000
|0.0000
|36.00
|6639.36
|112
|2004.01.29 16:31
|close
|53
|0.20
|1.2406
|0.0000
|0.0000
|-467.84
|6171.52
|113
|2004.01.29 18:00
|sell
|57
|0.20
|1.2388
|0.0000
|0.0000
|114
|2004.01.29 18:53
|close
|57
|0.20
|1.2377
|0.0000
|0.0000
|22.00
|6193.52
|115
|2004.01.29 19:00
|sell
|58
|0.20
|1.2386
|0.0000
|0.0000
|116
|2004.01.30 09:31
|close
|58
|0.20
|1.2375
|0.0000
|0.0000
|22.22
|6215.74
|117
|2004.02.02 22:00
|buy
|59
|0.20
|1.2430
|0.0000
|0.0000
|118
|2004.02.02 23:00
|buy
|60
|0.40
|1.2426
|0.0000
|0.0000
|119
|2004.02.02 23:18
|close
|60
|0.40
|1.2431
|0.0000
|0.0000
|20.00
|6235.74
|120
|2004.02.02 23:18
|close
|59
|0.20
|1.2431
|0.0000
|0.0000
|2.00
|6237.74
|121
|2004.02.03 00:00
|buy
|61
|0.20
|1.2443
|0.0000
|0.0000
|122
|2004.02.03 03:20
|close
|61
|0.20
|1.2453
|0.0000
|0.0000
|20.00
|6257.74
|123
|2004.02.03 07:00
|buy
|62
|0.20
|1.2472
|0.0000
|0.0000
|124
|2004.02.03 07:51
|close
|62
|0.20
|1.2486
|0.0000
|0.0000
|28.00
|6285.74
|125
|2004.02.03 08:00
|buy
|63
|0.20
|1.2495
|0.0000
|0.0000
|126
|2004.02.03 08:10
|close
|63
|0.20
|1.2506
|0.0000
|0.0000
|22.00
|6307.74
|127
|2004.02.04 17:00
|sell
|64
|0.20
|1.2516
|0.0000
|0.0000
|128
|2004.02.05 11:00
|buy
|65
|0.20
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|129
|2004.02.05 12:00
|buy
|66
|0.40
|1.2586
|0.0000
|0.0000
|130
|2004.02.05 16:04
|close
|64
|0.20
|1.2631
|0.0000
|0.0000
|-229.34
|6078.40
|131
|2004.02.05 16:04
|close
|66
|0.40
|1.2629
|0.0000
|0.0000
|172.00
|6250.40
|132
|2004.02.05 16:04
|close
|65
|0.20
|1.2629
|0.0000
|0.0000
|84.00
|6334.40
|133
|2004.02.05 20:00
|sell
|67
|0.20
|1.2563
|0.0000
|0.0000
|134
|2004.02.05 20:01
|close
|67
|0.20
|1.2546
|0.0000
|0.0000
|34.00
|6368.40
|135
|2004.02.05 22:00
|sell
|68
|0.20
|1.2541
|0.0000
|0.0000
|136
|2004.02.06 10:39
|close
|68
|0.20
|1.2528
|0.0000
|0.0000
|26.22
|6394.62
|137
|2004.02.06 16:00
|buy
|69
|0.20
|1.2715
|0.0000
|0.0000
|138
|2004.02.06 17:00
|buy
|70
|0.40
|1.2715
|0.0000
|0.0000
|139
|2004.02.06 17:07
|close
|70
|0.40
|1.2719
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6410.62
|140
|2004.02.06 17:07
|close
|69
|0.20
|1.2719
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6418.62
|141
|2004.02.06 18:00
|buy
|71
|0.20
|1.2697
|0.0000
|0.0000
|142
|2004.02.06 18:27
|close
|71
|0.20
|1.2707
|0.0000
|0.0000
|20.00
|6438.62
|143
|2004.02.09 05:00
|buy
|72
|0.20
|1.2713
|0.0000
|0.0000
|144
|2004.02.09 05:35
|close
|72
|0.20
|1.2723
|0.0000
|0.0000
|20.00
|6458.62
|145
|2004.02.09 06:00
|buy
|73
|0.20
|1.2740
|0.0000
|0.0000
|146
|2004.02.09 06:41
|close
|73
|0.20
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|34.00
|6492.62
|147
|2004.02.10 06:00
|buy
|74
|0.20
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|148
|2004.02.10 07:00
|buy
|75
|0.40
|1.2745
|0.0000
|0.0000
|149
|2004.02.10 07:47
|close
|75
|0.40
|1.2749
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6508.62
|150
|2004.02.10 07:47
|close
|74
|0.20
|1.2749
|0.0000
|0.0000
|6.00
|6514.62
|151
|2004.02.10 08:00
|buy
|76
|0.20
|1.2749
|0.0000
|0.0000
|152
|2004.02.10 08:26
|close
|76
|0.20
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|36.00
|6550.62
|153
|2004.02.10 14:00
|sell
|77
|0.20
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|154
|2004.02.10 14:45
|close
|77
|0.20
|1.2745
|0.0000
|0.0000
|20.00
|6570.62
|155
|2004.02.10 16:00
|sell
|78
|0.20
|1.2734
|0.0000
|0.0000
|156
|2004.02.10 16:16
|close
|78
|0.20
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|28.00
|6598.62
|157
|2004.02.10 17:00
|sell
|79
|0.20
|1.2693
|0.0000
|0.0000
|158
|2004.02.10 18:00
|sell
|80
|0.40
|1.2728
|0.0000
|0.0000
|159
|2004.02.10 18:17
|close
|80
|0.40
|1.2713
|0.0000
|0.0000
|60.00
|6658.62
|160
|2004.02.10 18:17
|close
|79
|0.20
|1.2713
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|6618.62
|161
|2004.02.13 04:00
|sell
|81
|0.20
|1.2803
|0.0000
|0.0000
|162
|2004.02.13 05:00
|sell
|82
|0.40
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|163
|2004.02.13 08:46
|close
|82
|0.40
|1.2803
|0.0000
|0.0000
|32.00
|6650.62
|164
|2004.02.13 08:46
|close
|81
|0.20
|1.2803
|0.0000
|0.0000
|0.00
|6650.62
|165
|2004.02.13 11:00
|sell
|83
|0.20
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|166
|2004.02.13 13:00
|buy
|84
|0.20
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|167
|2004.02.13 16:00
|buy
|85
|0.40
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|168
|2004.02.13 20:00
|sell
|86
|0.40
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|169
|2004.02.13 21:00
|sell
|87
|0.80
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|170
|2004.02.17 01:00
|sell
|88
|1.60
|1.2762
|0.0000
|0.0000
|171
|2004.02.17 10:00
|buy
|89
|0.80
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|172
|2004.02.17 11:00
|buy
|90
|1.60
|1.2840
|0.0000
|0.0000
|173
|2004.06.29 09:40
|close at stop
|90
|1.60
|1.2139
|0.0000
|0.0000
|-12577.92
|-5927.30
|174
|2004.06.29 09:40
|close at stop
|89
|0.80
|1.2139
|0.0000
|0.0000
|-6336.96
|-12264.26
|175
|2004.06.29 09:40
|close at stop
|88
|1.60
|1.2141
|0.0000
|0.0000
|10170.08
|-2094.18
|176
|2004.06.29 09:40
|close at stop
|87
|0.80
|1.2141
|0.0000
|0.0000
|4902.80
|2808.62
|177
|2004.06.29 09:40
|close at stop
|86
|0.40
|1.2141
|0.0000
|0.0000
|2479.40
|5288.02
|178
|2004.06.29 09:40
|close at stop
|85
|0.40
|1.2139
|0.0000
|0.0000
|-3285.60
|2002.42
|179
|2004.06.29 09:40
|close at stop
|84
|0.20
|1.2139
|0.0000
|0.0000
|-1532.80
|469.62
|180
|2004.06.29 09:40
|close at stop
|83
|0.20
|1.2141
|0.0000
|0.0000
|1375.70
|1845.32