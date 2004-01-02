Strategy Tester Report
Copy of PipMakerV5WINNERstoch_V2
Alpari-Demo (Build 208)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.01.01 00:00 - 2007.09.07 00:00 (2004.01.01 - 2007.09.07)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMaxOrders=9; LotSize=0.2; LotIncrement=2; Multiplier=1; ProfitTarget=20; OpenOnTick=70; Spacing=10; TrendSpacing=10; CounterTrendMultiplier=2; CloseDelay=10; CeaseTrading=false; RightSideLabel=true; deltad=5; stolevel=4; hmaperiod=50; qqelev=0.005; juicelevel=0; per=10; bb=20;
Bars in test27803Ticks modelled4342097Modelling quality90.00%
Initial deposit5000.00
Total net profit-3154.68Gross profit21788.34Gross loss-24943.02
Profit factor0.87Expected payoff-35.05
Absolute drawdown3154.68Maximal drawdown4807.30 (72.26%)Relative drawdown72.26% (4807.30)
Total trades90Short positions (won %)47 (93.62%)Long positions (won %)43 (79.07%)
Profit trades (% of total)78 (86.67%)Loss trades (% of total)12 (13.33%)
Largestprofit trade10170.08loss trade-12577.92
Averageprofit trade279.34loss trade-2078.59
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (836.22)consecutive losses (loss in money)2 (-18914.88)
Maximalconsecutive profit (count of wins)17552.28 (3)consecutive loss (count of losses)-18914.88 (2)
Averageconsecutive wins7consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.01.02 14:00sell10.201.25920.00000.0000
22004.01.02 14:23close10.201.25810.00000.000022.005022.00
32004.01.02 15:00sell20.201.26020.00000.0000
42004.01.02 16:00sell30.401.26160.00000.0000
52004.01.02 16:01close30.401.26020.00000.000056.005078.00
62004.01.02 16:01close20.201.26020.00000.00000.005078.00
72004.01.02 22:00sell40.201.25940.00000.0000
82004.01.02 22:37close40.201.25840.00000.000020.005098.00
92004.01.05 04:00buy50.201.26540.00000.0000
102004.01.05 05:00buy60.401.26620.00000.0000
112004.01.05 05:28close60.401.26650.00000.000012.005110.00
122004.01.05 05:28close50.201.26650.00000.000022.005132.00
132004.01.05 14:00buy70.201.26750.00000.0000
142004.01.05 19:00buy80.401.26840.00000.0000
152004.01.05 23:33close80.401.26850.00000.00004.005136.00
162004.01.05 23:33close70.201.26850.00000.000020.005156.00
172004.01.07 11:00sell90.201.26690.00000.0000
182004.01.07 11:02close90.201.26560.00000.000026.005182.00
192004.01.07 12:00sell100.201.26660.00000.0000
202004.01.07 19:55close100.201.26530.00000.000026.005208.00
212004.01.08 16:00buy110.201.27240.00000.0000
222004.01.08 17:00buy120.401.27270.00000.0000
232004.01.08 17:17close120.401.27350.00000.000032.005240.00
242004.01.08 17:17close110.201.27350.00000.000022.005262.00
252004.01.08 18:00buy130.201.27730.00000.0000
262004.01.09 00:34close130.201.27840.00000.000020.725282.72
272004.01.09 17:00buy140.201.28480.00000.0000
282004.01.09 17:03close140.201.28580.00000.000020.005302.72
292004.01.09 18:00buy150.201.28550.00000.0000
302004.01.09 19:00buy160.401.28480.00000.0000
312004.01.12 08:14close160.401.28550.00000.000025.445328.16
322004.01.12 08:14close150.201.28550.00000.0000-1.285326.88
332004.01.12 21:00sell170.201.27530.00000.0000
342004.01.12 21:14close170.201.27410.00000.000024.005350.88
352004.01.12 22:00sell180.201.27450.00000.0000
362004.01.13 01:05close180.201.27350.00000.000020.225371.10
372004.01.14 06:00sell190.201.27350.00000.0000
382004.01.14 07:00sell200.401.27290.00000.0000
392004.01.14 07:01close200.401.27240.00000.000020.005391.10
402004.01.14 07:01close190.201.27240.00000.000022.005413.10
412004.01.14 08:00sell210.201.27260.00000.0000
422004.01.14 09:00sell220.401.27200.00000.0000
432004.01.14 09:00close220.401.27060.00000.000056.005469.10
442004.01.14 09:00close210.201.27060.00000.000040.005509.10
452004.01.14 10:00sell230.201.26570.00000.0000
462004.01.14 11:00sell240.401.26680.00000.0000
472004.01.14 11:55close240.401.26610.00000.000028.005537.10
482004.01.14 11:55close230.201.26610.00000.0000-8.005529.10
492004.01.14 22:00sell250.201.26540.00000.0000
502004.01.14 22:15close250.201.26440.00000.000020.005549.10
512004.01.14 23:00sell260.201.26490.00000.0000
522004.01.15 00:00sell270.401.26470.00000.0000
532004.01.15 00:12close270.401.26420.00000.000020.005569.10
542004.01.15 00:12close260.201.26420.00000.000014.665583.76
552004.01.15 12:00buy280.201.26550.00000.0000
562004.01.15 13:00buy290.401.26290.00000.0000
572004.01.15 13:52close290.401.26430.00000.000056.005639.76
582004.01.15 13:52close280.201.26430.00000.0000-24.005615.76
592004.01.15 14:00buy300.201.26420.00000.0000
602004.01.16 11:00sell310.201.24920.00000.0000
612004.01.16 12:00sell320.401.25090.00000.0000
622004.01.16 15:32close320.401.24260.00000.0000332.005947.76
632004.01.16 15:32close310.201.24260.00000.0000132.006079.76
642004.01.16 15:32close300.201.24240.00000.0000-437.285642.48
652004.01.19 22:00sell330.201.23520.00000.0000
662004.01.19 23:00sell340.401.23500.00000.0000
672004.01.20 01:07close340.401.23470.00000.000012.445654.92
682004.01.20 01:07close330.201.23470.00000.000010.225665.14
692004.01.20 08:00buy350.201.23890.00000.0000
702004.01.20 08:27close350.201.23990.00000.000020.005685.14
712004.01.20 09:00buy360.201.24570.00000.0000
722004.01.20 09:51close360.201.24670.00000.000020.005705.14
732004.01.20 10:00buy370.201.24890.00000.0000
742004.01.20 11:00buy380.401.24820.00000.0000
752004.01.20 12:39close380.401.24950.00000.000052.005757.14
762004.01.20 12:39close370.201.24950.00000.000012.005769.14
772004.01.21 20:00buy390.201.26440.00000.0000
782004.01.21 21:00buy400.401.26340.00000.0000
792004.01.21 22:58close400.401.26430.00000.000036.005805.14
802004.01.21 22:58close390.201.26430.00000.0000-2.005803.14
812004.01.22 02:00buy410.201.26630.00000.0000
822004.01.22 03:00buy420.401.26680.00000.0000
832004.01.22 03:08close420.401.26790.00000.000044.005847.14
842004.01.22 03:08close410.201.26790.00000.000032.005879.14
852004.01.22 13:00buy430.201.27120.00000.0000
862004.01.22 13:41close430.201.27230.00000.000022.005901.14
872004.01.23 13:00sell440.201.27380.00000.0000
882004.01.23 13:06close440.201.27220.00000.000032.005933.14
892004.01.23 14:00sell450.201.26860.00000.0000
902004.01.23 14:54close450.201.26760.00000.000020.005953.14
912004.01.23 15:00sell460.201.26760.00000.0000
922004.01.23 15:02close460.201.26640.00000.000024.005977.14
932004.01.23 16:00sell470.201.26930.00000.0000
942004.01.23 16:08close470.201.26830.00000.000020.005997.14
952004.01.23 17:00sell480.201.26820.00000.0000
962004.01.23 17:01close480.201.26690.00000.000026.006023.14
972004.01.23 20:00sell490.201.25860.00000.0000
982004.01.26 00:56close490.201.25740.00000.000024.226047.36
992004.01.26 21:00sell500.201.24700.00000.0000
1002004.01.26 22:00sell510.401.24720.00000.0000
1012004.01.26 22:06close510.401.24670.00000.000020.006067.36
1022004.01.26 22:06close500.201.24670.00000.00006.006073.36
1032004.01.27 16:00buy520.201.25610.00000.0000
1042004.01.27 16:00close520.201.25720.00000.000022.006095.36
1052004.01.28 19:00buy530.201.26380.00000.0000
1062004.01.29 00:00sell540.201.24260.00000.0000
1072004.01.29 01:00sell550.401.24390.00000.0000
1082004.01.29 16:00sell560.801.24560.00000.0000
1092004.01.29 16:31close560.801.24080.00000.0000384.006479.36
1102004.01.29 16:31close550.401.24080.00000.0000124.006603.36
1112004.01.29 16:31close540.201.24080.00000.000036.006639.36
1122004.01.29 16:31close530.201.24060.00000.0000-467.846171.52
1132004.01.29 18:00sell570.201.23880.00000.0000
1142004.01.29 18:53close570.201.23770.00000.000022.006193.52
1152004.01.29 19:00sell580.201.23860.00000.0000
1162004.01.30 09:31close580.201.23750.00000.000022.226215.74
1172004.02.02 22:00buy590.201.24300.00000.0000
1182004.02.02 23:00buy600.401.24260.00000.0000
1192004.02.02 23:18close600.401.24310.00000.000020.006235.74
1202004.02.02 23:18close590.201.24310.00000.00002.006237.74
1212004.02.03 00:00buy610.201.24430.00000.0000
1222004.02.03 03:20close610.201.24530.00000.000020.006257.74
1232004.02.03 07:00buy620.201.24720.00000.0000
1242004.02.03 07:51close620.201.24860.00000.000028.006285.74
1252004.02.03 08:00buy630.201.24950.00000.0000
1262004.02.03 08:10close630.201.25060.00000.000022.006307.74
1272004.02.04 17:00sell640.201.25160.00000.0000
1282004.02.05 11:00buy650.201.25870.00000.0000
1292004.02.05 12:00buy660.401.25860.00000.0000
1302004.02.05 16:04close640.201.26310.00000.0000-229.346078.40
1312004.02.05 16:04close660.401.26290.00000.0000172.006250.40
1322004.02.05 16:04close650.201.26290.00000.000084.006334.40
1332004.02.05 20:00sell670.201.25630.00000.0000
1342004.02.05 20:01close670.201.25460.00000.000034.006368.40
1352004.02.05 22:00sell680.201.25410.00000.0000
1362004.02.06 10:39close680.201.25280.00000.000026.226394.62
1372004.02.06 16:00buy690.201.27150.00000.0000
1382004.02.06 17:00buy700.401.27150.00000.0000
1392004.02.06 17:07close700.401.27190.00000.000016.006410.62
1402004.02.06 17:07close690.201.27190.00000.00008.006418.62
1412004.02.06 18:00buy710.201.26970.00000.0000
1422004.02.06 18:27close710.201.27070.00000.000020.006438.62
1432004.02.09 05:00buy720.201.27130.00000.0000
1442004.02.09 05:35close720.201.27230.00000.000020.006458.62
1452004.02.09 06:00buy730.201.27400.00000.0000
1462004.02.09 06:41close730.201.27570.00000.000034.006492.62
1472004.02.10 06:00buy740.201.27460.00000.0000
1482004.02.10 07:00buy750.401.27450.00000.0000
1492004.02.10 07:47close750.401.27490.00000.000016.006508.62
1502004.02.10 07:47close740.201.27490.00000.00006.006514.62
1512004.02.10 08:00buy760.201.27490.00000.0000
1522004.02.10 08:26close760.201.27670.00000.000036.006550.62
1532004.02.10 14:00sell770.201.27550.00000.0000
1542004.02.10 14:45close770.201.27450.00000.000020.006570.62
1552004.02.10 16:00sell780.201.27340.00000.0000
1562004.02.10 16:16close780.201.27200.00000.000028.006598.62
1572004.02.10 17:00sell790.201.26930.00000.0000
1582004.02.10 18:00sell800.401.27280.00000.0000
1592004.02.10 18:17close800.401.27130.00000.000060.006658.62
1602004.02.10 18:17close790.201.27130.00000.0000-40.006618.62
1612004.02.13 04:00sell810.201.28030.00000.0000
1622004.02.13 05:00sell820.401.28110.00000.0000
1632004.02.13 08:46close820.401.28030.00000.000032.006650.62
1642004.02.13 08:46close810.201.28030.00000.00000.006650.62
1652004.02.13 11:00sell830.201.28140.00000.0000
1662004.02.13 13:00buy840.201.28190.00000.0000
1672004.02.13 16:00buy850.401.28740.00000.0000
1682004.02.13 20:00sell860.401.27460.00000.0000
1692004.02.13 21:00sell870.801.27390.00000.0000
1702004.02.17 01:00sell881.601.27620.00000.0000
1712004.02.17 10:00buy890.801.28460.00000.0000
1722004.02.17 11:00buy901.601.28400.00000.0000
1732004.06.29 09:40close at stop901.601.21390.00000.0000-12577.92-5927.30
1742004.06.29 09:40close at stop890.801.21390.00000.0000-6336.96-12264.26
1752004.06.29 09:40close at stop881.601.21410.00000.000010170.08-2094.18
1762004.06.29 09:40close at stop870.801.21410.00000.00004902.802808.62
1772004.06.29 09:40close at stop860.401.21410.00000.00002479.405288.02
1782004.06.29 09:40close at stop850.401.21390.00000.0000-3285.602002.42
1792004.06.29 09:40close at stop840.201.21390.00000.0000-1532.80469.62
1802004.06.29 09:40close at stop830.201.21410.00000.00001375.701845.32