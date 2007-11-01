Interbank FX, LLC

Account: 1692199 Name: Pip_Maker GU Currency: USD 2007 November 2, 09:35
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
588619272007.11.01 02:38balanceDeposit1 000.00
588703422007.11.01 04:36sell0.10gbpusdm2.07780.00000.00002007.11.01 07:422.07940.000.000.00-1.60
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193917086
588763752007.11.01 05:42sell0.30gbpusdm2.07860.00000.00002007.11.01 08:032.07800.000.000.001.80
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193920568
588781382007.11.01 06:00sell0.40gbpusdm2.07940.00000.00002007.11.01 08:022.07890.000.000.002.00
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193921295
588794222007.11.01 06:07sell0.50gbpusdm2.08020.00000.00002007.11.01 07:422.07950.000.000.003.50
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193921295
588969422007.11.01 08:03sell0.10gbpusdm2.07760.00000.00002007.11.01 08:142.07730.000.000.000.30
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193926878
588990502007.11.01 08:06sell0.30gbpusdm2.07850.00000.00002007.11.01 08:092.07780.000.000.002.10
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193926878
589007762007.11.01 08:11sell0.30gbpusdm2.07840.00000.00002007.11.01 08:142.07730.000.000.003.30
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193926878
589031642007.11.01 08:17sell0.10gbpusdm2.07800.00000.00002007.11.01 09:302.07640.000.000.001.60
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193930342
589146252007.11.01 09:30sell0.10gbpusdm2.07640.00000.00002007.11.01 11:152.07820.000.000.00-1.80
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193930856
589159692007.11.01 09:34sell0.30gbpusdm2.07500.00000.00002007.11.01 11:152.07820.000.000.00-9.60
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193930856
589181642007.11.01 09:46sell0.60gbpusdm2.07720.00000.00002007.11.01 11:152.07820.000.000.00-6.00
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193930856
589209572007.11.01 10:12sell0.80gbpusdm2.07840.00000.00002007.11.01 11:152.07820.000.000.001.60
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193930856
589258082007.11.01 11:05sell1.00gbpusdm2.07920.00000.00002007.11.01 11:152.07820.000.000.0010.00
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193940191
591175962007.11.02 03:21sell0.10gbpusdm2.07970.00000.00002007.11.02 03:222.08010.000.000.00-0.40
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193999002
591296182007.11.02 05:20sell2.00gbpusdm2.07860.00000.00002007.11.02 05:242.07830.000.000.006.00
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194006147
591301302007.11.02 05:24sell2.00gbpusdm2.07810.00000.00002007.11.02 05:282.07780.000.000.006.00
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194006147
591310972007.11.02 05:28sell2.00gbpusdm2.07740.00000.00002007.11.02 06:112.07770.000.000.00-6.00
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194006147
591321322007.11.02 05:34sell4.10gbpusdm2.07820.00000.00002007.11.02 06:112.07780.000.000.0016.40
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194006147
591330402007.11.02 05:46sell4.20gbpusdm2.07900.00000.00002007.11.02 06:002.07820.000.000.0033.60
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194006147
591523352007.11.02 07:12buy1.00gbpusdm2.08210.00000.00002007.11.02 07:172.08260.000.000.005.00
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194012840
591534322007.11.02 07:17buy1.00gbpusdm2.08290.00000.00002007.11.02 08:202.08340.000.000.005.00
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194012840
591627742007.11.02 08:04buy2.50gbpusdm2.08210.00000.00002007.11.02 08:062.08230.000.000.005.00
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194012840
591656782007.11.02 08:20buy1.00gbpusdm2.08410.00000.00002007.11.02 08:542.08460.000.000.005.00
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194012840
591659682007.11.02 08:21buy2.50gbpusdm2.08330.00000.00002007.11.02 08:252.08350.000.000.005.00
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194012840
591685902007.11.02 08:33buy2.50gbpusdm2.08330.00000.00002007.11.02 08:362.08350.000.000.005.00
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194012840
591730842007.11.02 08:54buy1.00gbpusdm2.08540.00000.00002007.11.02 09:152.08540.000.000.000.00
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194012840
591758042007.11.02 09:09buy2.50gbpusdm2.08460.00000.00002007.11.02 09:152.08510.000.000.0012.50
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194012840
591759062007.11.02 09:09buy3.00gbpusdm2.08370.00000.00002007.11.02 09:112.08420.000.000.0015.00
 801014GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194012840
  0.00 0.00 0.00 120.30
Closed P/L: 120.30
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 120.30 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 120.30 Equity: 1 120.30 Free Margin: 1 120.30
 
Details:
Graph
Gross Profit: 145.70 Gross Loss: 25.40 Total Net Profit: 120.30
Profit Factor: 5.74 Expected Payoff: 4.30  
Absolute Drawdown: 1.60 Maximal Drawdown: 9.60 (0.95%) Relative Drawdown: 0.95% (9.60)
 
Total Trades: 28 Short Positions (won %): 19 (68.42%) Long Positions (won %): 9 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 22 (78.57%) Loss trades (% of total): 6 (21.43%)
Largest profit trade: 33.60 loss trade: -9.60
Average profit trade: 6.62 loss trade: -4.23
Maximum consecutive wins ($): 9 (57.50) consecutive losses ($): 3 (-8.20)
Maximal consecutive profit (count): 62.00 (4) consecutive loss (count): -9.60 (1)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 2