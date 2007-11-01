|Account: 1692199
|Name: Pip_Maker GU
|Currency: USD
|2007 November 2, 09:35
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|58861927
|2007.11.01 02:38
|balance
|Deposit
|1 000.00
|58870342
|2007.11.01 04:36
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0778
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 07:42
|2.0794
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193917086
|58876375
|2007.11.01 05:42
|sell
|0.30
|gbpusdm
|2.0786
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 08:03
|2.0780
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193920568
|58878138
|2007.11.01 06:00
|sell
|0.40
|gbpusdm
|2.0794
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 08:02
|2.0789
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193921295
|58879422
|2007.11.01 06:07
|sell
|0.50
|gbpusdm
|2.0802
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 07:42
|2.0795
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193921295
|58896942
|2007.11.01 08:03
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0776
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 08:14
|2.0773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193926878
|58899050
|2007.11.01 08:06
|sell
|0.30
|gbpusdm
|2.0785
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 08:09
|2.0778
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193926878
|58900776
|2007.11.01 08:11
|sell
|0.30
|gbpusdm
|2.0784
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 08:14
|2.0773
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193926878
|58903164
|2007.11.01 08:17
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0780
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 09:30
|2.0764
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193930342
|58914625
|2007.11.01 09:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0764
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 11:15
|2.0782
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193930856
|58915969
|2007.11.01 09:34
|sell
|0.30
|gbpusdm
|2.0750
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 11:15
|2.0782
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193930856
|58918164
|2007.11.01 09:46
|sell
|0.60
|gbpusdm
|2.0772
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 11:15
|2.0782
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193930856
|58920957
|2007.11.01 10:12
|sell
|0.80
|gbpusdm
|2.0784
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 11:15
|2.0782
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193930856
|58925808
|2007.11.01 11:05
|sell
|1.00
|gbpusdm
|2.0792
|0.0000
|0.0000
|2007.11.01 11:15
|2.0782
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193940191
|59117596
|2007.11.02 03:21
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0797
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 03:22
|2.0801
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1193999002
|59129618
|2007.11.02 05:20
|sell
|2.00
|gbpusdm
|2.0786
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 05:24
|2.0783
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194006147
|59130130
|2007.11.02 05:24
|sell
|2.00
|gbpusdm
|2.0781
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 05:28
|2.0778
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194006147
|59131097
|2007.11.02 05:28
|sell
|2.00
|gbpusdm
|2.0774
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 06:11
|2.0777
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194006147
|59132132
|2007.11.02 05:34
|sell
|4.10
|gbpusdm
|2.0782
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 06:11
|2.0778
|0.00
|0.00
|0.00
|16.40
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194006147
|59133040
|2007.11.02 05:46
|sell
|4.20
|gbpusdm
|2.0790
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 06:00
|2.0782
|0.00
|0.00
|0.00
|33.60
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194006147
|59152335
|2007.11.02 07:12
|buy
|1.00
|gbpusdm
|2.0821
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 07:17
|2.0826
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194012840
|59153432
|2007.11.02 07:17
|buy
|1.00
|gbpusdm
|2.0829
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 08:20
|2.0834
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194012840
|59162774
|2007.11.02 08:04
|buy
|2.50
|gbpusdm
|2.0821
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 08:06
|2.0823
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194012840
|59165678
|2007.11.02 08:20
|buy
|1.00
|gbpusdm
|2.0841
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 08:54
|2.0846
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194012840
|59165968
|2007.11.02 08:21
|buy
|2.50
|gbpusdm
|2.0833
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 08:25
|2.0835
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194012840
|59168590
|2007.11.02 08:33
|buy
|2.50
|gbpusdm
|2.0833
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 08:36
|2.0835
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194012840
|59173084
|2007.11.02 08:54
|buy
|1.00
|gbpusdm
|2.0854
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 09:15
|2.0854
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194012840
|59175804
|2007.11.02 09:09
|buy
|2.50
|gbpusdm
|2.0846
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 09:15
|2.0851
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194012840
|59175906
|2007.11.02 09:09
|buy
|3.00
|gbpusdm
|2.0837
|0.0000
|0.0000
|2007.11.02 09:11
|2.0842
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|801014
|GBPUSDm 30 PM S_ID: 1194012840
|
|0.00
|0.00
|0.00
|120.30
|Closed P/L:
|120.30
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|120.30
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 120.30
|Equity:
|1 120.30
|Free Margin:
|1 120.30
|
|Details:
|Gross Profit:
|145.70
|Gross Loss:
|25.40
|Total Net Profit:
|120.30
|Profit Factor:
|5.74
|Expected Payoff:
|4.30
|
|Absolute Drawdown:
|1.60
|Maximal Drawdown:
|9.60 (0.95%)
|Relative Drawdown:
|0.95% (9.60)
|
|Total Trades:
|28
|Short Positions (won %):
|19 (68.42%)
|Long Positions (won %):
|9 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|22 (78.57%)
|Loss trades (% of total):
|6 (21.43%)
|Largest
|profit trade:
|33.60
|loss trade:
|-9.60
|Average
|profit trade:
|6.62
|loss trade:
|-4.23
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (57.50)
|consecutive losses ($):
|3 (-8.20)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|62.00 (4)
|consecutive loss (count):
|-9.60 (1)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|2