FIBO Group, Ltd

Account: 1260084 Name: Richard Benson Currency: USD 2007 October 16, 18:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
40091542007.10.05 00:31balanceDeposit5 000.00
40099452007.10.05 08:09sell2.30gbpchf2.39480.00000.00002007.10.05 08:252.39440.000.000.0078.22
40103182007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 09:49237.050.000.000.009.45
40105122007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 09:49237.060.000.000.0010.30
40105132007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 09:49237.090.000.000.0012.87
40105152007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 10:31237.110.000.000.0014.59
40107232007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 10:31237.120.000.000.0015.45
40107242007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 10:35237.150.000.000.0018.02
40107462007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 10:35237.170.000.000.0019.74
40107482007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 10:36237.180.000.000.0020.59
40107522007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 11:27237.210.000.000.0023.18
40111002007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 11:27237.220.000.000.0024.04
40111012007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 11:31237.250.000.000.0026.61
40111262007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 11:32237.270.000.000.0028.32
40111292007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 11:33237.280.000.000.0029.18
40111342007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 11:35237.310.000.000.0031.77
40111432007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 11:48237.330.000.000.0033.46
40111972007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 11:48237.340.000.000.0034.32
40111992007.10.05 09:19buy0.10gbpjpy236.940.000.002007.10.05 11:48237.360.000.000.0036.03
40112032007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 13:11237.550.000.000.009.44
40116752007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 13:11237.560.000.000.0010.30
40116762007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 13:12237.600.000.000.0013.73
40116822007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 13:13237.610.000.000.0014.59
40116872007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 13:13237.620.000.000.0015.45
40116882007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 13:14237.650.000.000.0018.02
40116982007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 13:58237.550.000.000.009.44
40119922007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 13:59237.570.000.000.0011.16
40120042007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 14:05237.580.000.000.0012.01
40120372007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 14:12237.610.000.000.0014.60
40120772007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 14:12237.620.000.000.0015.45
40120782007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 14:31237.650.000.000.0017.96
40120812007.10.05 14:13buy0.10eurjpy164.680.000.002007.10.05 15:27164.790.000.000.009.40
40123022007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 14:31237.670.000.000.0019.67
40123052007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 14:32237.690.000.000.0021.38
40123522007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 14:33237.710.000.000.0023.10
40123602007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 14:33237.730.000.000.0024.81
40123622007.10.05 11:48buy0.10gbpjpy237.440.000.002007.10.05 14:33237.750.000.000.0026.52
40136792007.10.05 14:13buy0.10eurjpy164.680.000.002007.10.05 15:30164.800.000.000.0010.25
40137502007.10.05 14:13buy0.10eurjpy164.680.000.002007.10.05 15:33164.840.000.000.0013.67
40138132007.10.05 14:13buy2.80eurjpy164.680.000.002007.10.08 01:50165.520.000.0019.092 010.77
40223252007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 10:462.40890.000.000.009.30
40228702007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 10:472.40910.000.000.0011.00
40228762007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 10:472.40920.000.000.0011.84
40228772007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 10:482.40950.000.000.0014.37
40228782007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 10:482.40960.000.000.0015.22
40228792007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 10:482.40980.000.000.0016.91
40228842007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 10:512.41010.000.000.0019.44
40228992007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 10:512.41020.000.000.0020.28
40229002007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 10:512.41040.000.000.0021.97
40229012007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 10:512.41060.000.000.0023.66
40229022007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 10:512.41090.000.000.0026.19
40229032007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 10:542.41100.000.000.0027.04
40229242007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 11:272.41120.000.000.0028.71
40232602007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 11:292.41150.000.000.0031.25
40232682007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 11:292.41160.000.000.0032.09
40232692007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 11:292.41180.000.000.0033.78
40232752007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 12:252.41210.000.000.0036.32
40235242007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 12:252.41240.000.000.0038.85
40235262007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 12:252.41250.000.000.0039.69
40235282007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 12:252.41270.000.000.0041.38
40235292007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 13:062.41290.000.000.0043.11
40237152007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 14:142.41310.000.000.0044.76
40240122007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 14:142.41330.000.000.0046.45
40240152007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 14:562.41350.000.000.0048.17
40242032007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 14:562.41360.000.000.0049.01
40242042007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 14:582.41380.000.000.0050.70
40242112007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 15:022.41400.000.000.0052.39
40242392007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 15:022.41430.000.000.0054.92
40242402007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 15:022.41440.000.000.0055.76
40242412007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 15:532.41470.000.000.0058.25
40246302007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 15:572.41480.000.000.0059.09
40246612007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 15:572.41500.000.000.0060.78
40246652007.10.08 09:44buy0.10gbpchf2.40780.00000.00002007.10.08 15:582.41520.000.000.0062.46
40246662007.10.08 15:57buy0.10gbpchf2.41560.00000.00002007.10.10 11:152.41670.000.002.639.30
40370762007.10.08 15:57buy0.10gbpchf2.41560.00000.00002007.10.10 11:192.41690.000.002.6311.00
40371022007.10.08 15:57buy0.10gbpchf2.41560.00000.00002007.10.10 11:322.41710.000.002.6312.69
40371832007.10.08 15:57buy0.10gbpchf2.41560.00000.00002007.10.10 11:322.41720.000.002.6313.54
40371852007.10.08 15:57buy0.10gbpchf2.41560.00000.00002007.10.10 11:332.41750.000.002.6316.07
40371872007.10.08 15:57buy0.10gbpchf2.41560.00000.00002007.10.10 11:342.41760.000.002.6316.92
40371932007.10.08 15:57buy0.10gbpchf2.41560.00000.00002007.10.10 11:342.41780.000.002.6318.61
40371942007.10.08 15:57buy0.10gbpchf2.41560.00000.00002007.10.10 11:352.41810.000.002.6321.15
40372082007.10.08 15:57buy0.10gbpchf2.41560.00000.00002007.10.10 11:352.41820.000.002.6322.00
40372102007.10.08 15:57buy0.10gbpchf2.41560.00000.00002007.10.10 11:402.41850.000.002.6324.53
40372402007.10.08 15:57buy0.10gbpchf2.41560.00000.00002007.10.10 11:412.41860.000.002.6325.38
40372442007.10.08 15:57buy0.10gbpchf2.41560.00000.00002007.10.10 11:452.41880.000.002.6327.07
40372792007.10.08 15:57buy0.10gbpchf2.41560.00000.00002007.10.10 12:072.41910.000.002.6329.61
40375222007.10.08 15:57buy0.10gbpchf2.41560.00000.00002007.10.10 12:082.41920.000.002.6330.45
40375282007.10.08 15:57buy0.10gbpchf2.41560.00000.00002007.10.10 12:132.41940.000.002.6332.13
40375772007.10.08 15:57buy0.10gbpchf2.41560.00000.00002007.10.10 12:202.41960.000.002.6333.82
40376312007.10.08 15:57buy0.10gbpchf2.41560.00000.00002007.10.10 12:202.42000.000.002.6337.21
40376342007.10.08 15:57buy0.10gbpchf2.41560.00000.00002007.10.10 12:242.42010.000.002.6338.04
40376572007.10.08 15:57buy1.50gbpchf2.41560.00000.00002007.10.10 23:022.41590.000.0039.4238.04
40417362007.10.11 02:59sell9.50usdcad0.98150.00000.00002007.10.11 03:030.98110.000.000.00387.32
40420952007.10.11 06:34buy9.90usdjpy117.250.000.002007.10.11 08:00117.260.000.000.0084.43
40426272007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.11 10:43239.360.000.000.009.38
40437652007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.11 10:44239.370.000.000.0010.23
40437712007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.11 10:44239.400.000.000.0012.79
40437812007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.11 10:55239.420.000.000.0014.49
40438482007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.11 11:00239.430.000.000.0015.34
40439032007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.11 11:02239.460.000.000.0017.90
40439152007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.11 11:02239.480.000.000.0019.61
40439162007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.11 11:02239.490.000.000.0020.46
40439192007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.11 11:04239.520.000.000.0023.02
40439292007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.11 11:04239.530.000.000.0023.87
40439352007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.11 11:05239.550.000.000.0025.57
40439412007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.11 13:43239.580.000.000.0028.07
40452012007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.11 13:43239.590.000.000.0028.92
40452082007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.11 13:43239.610.000.000.0030.62
40452122007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.11 13:50239.640.000.000.0033.16
40452792007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.11 13:51239.660.000.000.0034.86
40452802007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.11 16:21239.680.000.000.0036.58
40471052007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.11 16:37239.700.000.000.0038.26
40473512007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.11 16:37239.710.000.000.0039.11
40473522007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.11 16:46239.740.000.000.0041.66
40474912007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.11 16:47239.750.000.000.0042.51
40474992007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.11 16:47239.770.000.000.0044.22
40475062007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.12 21:36239.360.000.001.869.35
40583362007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.12 21:38239.380.000.001.8611.05
40583482007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.15 07:19239.360.000.003.729.35
40598492007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.15 07:19239.380.000.003.7211.05
40598502007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.15 07:23239.400.000.003.7212.75
40598642007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.15 07:29239.420.000.003.7214.45
40598822007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.15 08:45239.450.000.003.7217.00
40603582007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.15 09:03239.460.000.003.7217.86
40605312007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.15 09:04239.480.000.003.7219.56
40605372007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.15 09:04239.490.000.003.7220.41
40605402007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.15 09:16239.520.000.003.7222.95
40606722007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.15 09:16239.530.000.003.7223.80
40606742007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.15 09:27239.570.000.003.7227.18
40607782007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.15 11:32239.580.000.003.7228.05
40620392007.10.15 11:14sell9.10usdcad0.97260.00000.00002007.10.15 11:570.97250.000.000.0093.57
40621572007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.15 11:38239.600.000.003.7229.76
40622102007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.15 11:38239.610.000.003.7230.60
40622182007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.15 11:38239.640.000.003.7233.15
40622212007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.15 11:39239.660.000.003.7134.85
40622232007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.15 11:39239.680.000.003.7236.55
40622242007.10.11 08:18buy0.10gbpjpy239.250.000.002007.10.15 11:39239.700.000.003.7138.25
40625912007.10.15 12:16buy0.10gbpchf2.40450.00000.00002007.10.15 12:532.40560.000.000.009.33
40628562007.10.15 12:16buy0.10gbpchf2.40450.00000.00002007.10.15 12:532.40580.000.000.0011.03
40628572007.10.15 12:16buy0.10gbpchf2.40450.00000.00002007.10.15 12:542.40600.000.000.0012.73
40628632007.10.15 12:16buy0.10gbpchf2.40450.00000.00002007.10.15 12:592.40630.000.000.0015.27
40628952007.10.15 12:16buy0.10gbpchf2.40450.00000.00002007.10.15 12:592.40640.000.000.0016.12
40628962007.10.15 12:16buy0.10gbpchf2.40450.00000.00002007.10.15 13:002.40670.000.000.0018.67
40629252007.10.15 12:16buy0.10gbpchf2.40450.00000.00002007.10.15 13:002.40690.000.000.0020.36
40629272007.10.15 12:16buy0.10gbpchf2.40450.00000.00002007.10.15 13:012.40700.000.000.0021.22
40629342007.10.15 12:16buy0.10gbpchf2.40450.00000.00002007.10.15 13:032.40720.000.000.0022.91
40629422007.10.15 12:16buy0.10gbpchf2.40450.00000.00002007.10.15 13:032.40750.000.000.0025.45
40629442007.10.15 12:16buy0.10gbpchf2.40450.00000.00002007.10.15 13:042.40760.000.000.0026.30
40629552007.10.15 12:16buy0.10gbpchf2.40450.00000.00002007.10.15 13:042.40780.000.000.0027.99
40629562007.10.15 12:16buy0.10gbpchf2.40450.00000.00002007.10.15 13:042.40800.000.000.0029.69
40629572007.10.15 12:16buy0.10gbpchf2.40450.00000.00002007.10.15 13:042.40810.000.000.0030.54
40629582007.10.15 12:16buy0.10gbpchf2.40450.00000.00002007.10.15 13:062.40840.000.000.0033.08
40629652007.10.15 12:16buy0.10gbpchf2.40450.00000.00002007.10.15 13:062.40850.000.000.0033.93
40629672007.10.15 12:16buy0.10gbpchf2.40450.00000.00002007.10.15 13:192.40880.000.000.0036.44
40630652007.10.15 12:16buy0.10gbpchf2.40450.00000.00002007.10.15 13:202.40900.000.000.0038.13
40630692007.10.15 12:16buy0.10gbpchf2.40450.00000.00002007.10.15 13:212.40930.000.000.0040.67
40630832007.10.15 12:16buy0.10gbpchf2.40450.00000.00002007.10.15 13:212.40940.000.000.0041.51
40630842007.10.15 12:16buy0.10gbpchf2.40450.00000.00002007.10.15 13:252.40960.000.000.0043.20
40631092007.10.15 12:16buy0.10gbpchf2.40450.00000.00002007.10.15 13:252.40980.000.000.0044.90
40631142007.10.15 12:16buy0.10gbpchf2.40450.00000.00002007.10.15 13:462.41010.000.000.0047.43
40632112007.10.15 12:16buy0.10gbpchf2.40450.00000.00002007.10.15 13:462.41020.000.000.0048.28
40632132007.10.15 12:16buy2.70gbpchf2.40450.00000.00002007.10.15 13:522.40890.000.000.001 006.53
40633172007.10.15 14:03sell12.90usdcad0.97270.00000.00002007.10.15 14:150.97260.000.000.00132.63
40636902007.10.15 14:55buy4.30gbpjpy240.400.000.002007.10.16 09:32237.260.000.0079.99-11 592.69
40690152007.10.16 09:36buy0.10eurchf1.67580.00000.00002007.10.16 10:341.67680.000.000.008.46
40699802007.10.16 09:36buy0.10eurchf1.67580.00000.00002007.10.16 10:351.67710.000.000.0010.99
40699942007.10.16 09:36buy0.10eurchf1.67580.00000.00002007.10.16 10:351.67720.000.000.0011.84
40700002007.10.16 09:36buy0.70eurchf1.67580.00000.00002007.10.16 11:381.67620.000.000.0023.67
40708472007.10.16 11:56sell1.10usdcad0.97940.00000.00002007.10.16 11:590.97930.000.000.0011.23
40726142007.10.16 15:01sell1.10usdjpy116.630.000.002007.10.16 15:03116.610.000.000.0018.87
  0.00 0.00 256.50 -3 638.81
Closed P/L: -3 382.31
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -3 382.31 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 617.69 Equity: 1 617.69 Free Margin: 1 617.69
 
Details:
Graph
Gross Profit: 8 130.39 Gross Loss: 11 512.70 Total Net Profit: -3 382.31
Profit Factor: 0.71 Expected Payoff: -20.01  
Absolute Drawdown: 3 467.37 Maximal Drawdown: 11 512.70 (88.25%) Relative Drawdown: 88.25% (11 512.70)
 
Total Trades: 169 Short Positions (won %): 6 (100.00%) Long Positions (won %): 163 (99.39%)
Profit Trades (% of total): 168 (99.41%) Loss trades (% of total): 1 (0.59%)
Largest profit trade: 2 029.86 loss trade: -11 512.70
Average profit trade: 48.40 loss trade: -11 512.70
Maximum consecutive wins ($): 162 (8 045.33) consecutive losses ($): 1 (-11 512.70)
Maximal consecutive profit (count): 8 045.33 (162) consecutive loss (count): -11 512.70 (1)
Average consecutive wins: 84 consecutive losses: 1